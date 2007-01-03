|Account: 494895
|Name: Barna Otvos
|Currency: USD
|2007 January 5, 10:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5637903
|2007.01.03 18:38
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5644144
|2007.01.03 23:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9506
|1.9590
|1.9464
|2007.01.04 10:13
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.63
|126.00
|20061120
|FirstTrade[tp]
|5673216
|2007.01.04 16:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9443
|1.9527
|1.9401
|2007.01.05 01:36
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.06
|18.00
|20061120
|FirstTrade
|5685726
|2007.01.05 02:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3080
|2007.01.05 02:48
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5685759
|2007.01.05 02:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3080
|2007.01.05 02:48
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5685786
|2007.01.05 02:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 02:49
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5685794
|2007.01.05 02:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3078
|2007.01.05 02:55
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5685822
|2007.01.05 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685857
|2007.01.05 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685860
|2007.01.05 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685870
|2007.01.05 02:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685884
|2007.01.05 02:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685903
|2007.01.05 02:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685919
|2007.01.05 02:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685927
|2007.01.05 02:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685938
|2007.01.05 02:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685947
|2007.01.05 02:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685954
|2007.01.05 02:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685961
|2007.01.05 02:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5685994
|2007.01.05 02:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686010
|2007.01.05 02:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686024
|2007.01.05 02:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3075
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686033
|2007.01.05 02:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:54
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686051
|2007.01.05 02:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3075
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686058
|2007.01.05 02:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686067
|2007.01.05 02:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686073
|2007.01.05 02:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3075
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686077
|2007.01.05 02:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686100
|2007.01.05 02:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3075
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686108
|2007.01.05 02:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686118
|2007.01.05 02:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3075
|2007.01.05 04:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686129
|2007.01.05 02:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3075
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5686137
|2007.01.05 02:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5687981
|2007.01.05 03:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5687988
|2007.01.05 03:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5687995
|2007.01.05 03:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5688055
|2007.01.05 03:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3078
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688062
|2007.01.05 03:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5688089
|2007.01.05 03:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5688105
|2007.01.05 03:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3078
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688138
|2007.01.05 03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3079
|2007.01.05 04:52
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|124
|FarhadCrab4.mq4[tp]
|5688150
|2007.01.05 03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688155
|2007.01.05 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3078
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688159
|2007.01.05 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688165
|2007.01.05 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688171
|2007.01.05 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3076
|2007.01.05 04:53
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|5688181
|2007.01.05 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 04:53
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|124
|FarhadCrab4.mq4
|0.00
|0.00
|0.69
|398.00
|Closed P/L:
|398.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|398.69
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 398.69
|Equity:
|5 398.69
|Free Margin:
|5 398.69
|Details:
|Gross Profit:
|398.69
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|398.69
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|8.67
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|46
|Short Positions (won %):
|46 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|126.63
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|8.67
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|46 (398.69)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|398.69 (46)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|46
|consecutive losses:
|0