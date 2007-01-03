FXDD

Account: 494895 Name: Barna Otvos Currency: USD 2007 January 5, 10:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56379032007.01.03 18:38balanceDeposit5 000.00
56441442007.01.03 23:34sell0.30gbpusd1.95061.95901.94642007.01.04 10:131.94640.000.000.63126.00
 20061120FirstTrade[tp]
56732162007.01.04 16:30sell0.30gbpusd1.94431.95271.94012007.01.05 01:361.94370.000.000.0618.00
 20061120FirstTrade
56857262007.01.05 02:31sell0.10eurusd1.30880.00001.30802007.01.05 02:481.30800.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56857592007.01.05 02:34sell0.10eurusd1.30880.00001.30802007.01.05 02:481.30800.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56857862007.01.05 02:35sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 02:491.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56857942007.01.05 02:35sell0.10eurusd1.30860.00001.30782007.01.05 02:551.30780.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56858222007.01.05 02:36sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:521.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56858572007.01.05 02:36sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30800.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56858602007.01.05 02:36sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56858702007.01.05 02:37sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56858842007.01.05 02:37sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859032007.01.05 02:37sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30800.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859192007.01.05 02:38sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859272007.01.05 02:38sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:541.30780.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859382007.01.05 02:38sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859472007.01.05 02:39sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30800.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859542007.01.05 02:39sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859612007.01.05 02:39sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56859942007.01.05 02:40sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860102007.01.05 02:42sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30800.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860242007.01.05 02:42sell0.10eurusd1.30830.00001.30752007.01.05 04:531.30790.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860332007.01.05 02:42sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:541.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860512007.01.05 02:43sell0.10eurusd1.30830.00001.30752007.01.05 04:531.30790.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860582007.01.05 02:43sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30800.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860672007.01.05 02:43sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860732007.01.05 02:43sell0.10eurusd1.30830.00001.30752007.01.05 04:531.30790.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56860772007.01.05 02:43sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56861002007.01.05 02:44sell0.10eurusd1.30830.00001.30752007.01.05 04:531.30800.000.000.003.00
 124FarhadCrab4.mq4
56861082007.01.05 02:44sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56861182007.01.05 02:44sell0.10eurusd1.30830.00001.30752007.01.05 04:541.30780.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56861292007.01.05 02:44sell0.10eurusd1.30830.00001.30752007.01.05 04:531.30790.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56861372007.01.05 02:44sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30800.000.000.004.00
 124FarhadCrab4.mq4
56879812007.01.05 03:33sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 04:521.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56879882007.01.05 03:33sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 04:521.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56879952007.01.05 03:33sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 04:521.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56880552007.01.05 03:37sell0.10eurusd1.30860.00001.30782007.01.05 04:531.30790.000.000.007.00
 124FarhadCrab4.mq4
56880622007.01.05 03:37sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 04:521.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56880892007.01.05 03:39sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 04:521.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56881052007.01.05 03:41sell0.10eurusd1.30860.00001.30782007.01.05 04:531.30790.000.000.007.00
 124FarhadCrab4.mq4
56881382007.01.05 03:43sell0.10eurusd1.30870.00001.30792007.01.05 04:521.30790.000.000.008.00
 124FarhadCrab4.mq4[tp]
56881502007.01.05 03:43sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56881552007.01.05 03:44sell0.10eurusd1.30860.00001.30782007.01.05 04:531.30800.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56881592007.01.05 03:44sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30790.000.000.006.00
 124FarhadCrab4.mq4
56881652007.01.05 03:44sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:541.30780.000.000.007.00
 124FarhadCrab4.mq4
56881712007.01.05 03:44sell0.10eurusd1.30840.00001.30762007.01.05 04:531.30790.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
56881812007.01.05 03:44sell0.10eurusd1.30850.00001.30772007.01.05 04:531.30800.000.000.005.00
 124FarhadCrab4.mq4
  0.00 0.00 0.69 398.00
Closed P/L: 398.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 398.69 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 398.69 Equity: 5 398.69 Free Margin: 5 398.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 398.69 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 398.69
Profit Factor: Expected Payoff: 8.67  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 46 Short Positions (won %): 46 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 46 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 126.63 loss trade: 0.00
Average profit trade: 8.67 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 46 (398.69) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 398.69 (46) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 46 consecutive losses: 0