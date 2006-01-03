Strategy Tester Report
Zen_Trader_-_EA_-_V3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---------- ZEN TRADER - EA"; useTimeFilter=true; StartHour=9; EndHour=20; MagicNumber=99999; MaxUnits=2; useDayClose=true; UseStopAndReverse=false; useBreakEven=true; useTrailStop=false; TrailingStopType=1; ProfitClose=10; ATRPeriod=5; ATBRPeriod=5; MAPeriod=7; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.1; MM=true; AccountIsMicro=false; DecreaseFactor=1; Risk=10;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-3470.04Gross profit12923.82Gross loss-16393.86
Profit factor0.79Expected payoff-19.83
Absolute drawdown3888.44Maximal drawdown4932.44 (44.66%)Relative drawdown44.66% (4932.44)
Total trades175Short positions (won %)84 (67.86%)Long positions (won %)91 (74.73%)
Profit trades (% of total)125 (71.43%)Loss trades (% of total)50 (28.57%)
Largestprofit trade890.00loss trade-838.20
Averageprofit trade103.39loss trade-327.88
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (1229.08)consecutive losses (loss in money)8 (-1161.16)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1379.00 (8)consecutive loss (count of losses)-1161.16 (8)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 09:00buy11.001.18831.18381.1972
22006.01.03 09:57modify11.001.18831.18831.1972
32006.01.03 10:50t/p11.001.19721.18831.1972890.0010890.00
42006.01.04 09:00buy21.101.20951.20391.2193
52006.01.04 21:01close21.101.21091.20391.2193154.0011044.00
62006.01.06 09:00buy31.101.21601.21021.2267
72006.01.09 03:22s/l31.101.21021.21021.2267-647.0210396.98
82006.01.09 10:13sell41.001.20671.21271.2018
92006.01.09 21:25close41.001.20661.21271.201810.0010406.98
102006.01.10 09:33sell51.001.20411.20881.1993
112006.01.11 07:20s/l51.001.20881.20881.1993-465.609941.38
122006.01.11 11:48buy61.001.21271.20851.2236
132006.01.11 21:00close61.001.21471.20851.2236200.0010141.38
142006.01.12 09:27sell71.001.20321.20831.1990
152006.01.12 10:15modify71.001.20321.20321.1990
162006.01.12 10:37s/l71.001.20321.20321.19900.0010141.38
172006.01.17 09:00sell81.001.20701.21231.2048
182006.01.17 09:15modify81.001.20701.20701.2048
192006.01.17 09:32s/l81.001.20701.20701.20480.0010141.38
202006.01.18 09:36buy91.001.21581.21051.2228
212006.01.18 10:14s/l91.001.21051.21051.2228-530.009611.38
222006.01.19 09:00sell101.001.20591.21031.2034
232006.01.19 10:34s/l101.001.21031.21031.2034-440.009171.38
242006.01.20 14:04buy110.101.21391.20961.2179
252006.01.22 18:34modify110.101.21391.21391.2179
262006.01.22 19:39t/p110.101.21791.21391.217940.009211.38
272006.01.23 09:00buy120.901.22761.22241.2297
282006.01.23 12:38modify120.901.22761.22761.2297
292006.01.23 12:47t/p120.901.22971.22761.2297189.009400.38
302006.01.25 09:51sell130.901.22461.22961.2227
312006.01.26 03:42close130.901.22431.22961.222738.889439.26
322006.01.26 11:27sell140.901.22241.22721.2206
332006.01.26 13:01modify140.901.22241.22241.2206
342006.01.26 13:02s/l140.901.22241.22241.22060.009439.26
352006.01.27 10:18sell150.901.21871.22351.2164
362006.01.27 10:20modify150.901.21871.21871.2164
372006.01.27 10:27t/p150.901.21641.21871.2164207.009646.26
382006.01.30 09:02sell161.001.20761.21191.2038
392006.01.31 07:11s/l161.001.21191.21191.2038-425.609220.66
402006.01.31 10:16buy170.901.21281.20871.2172
412006.01.31 11:43modify170.901.21281.21281.2172
422006.01.31 12:17t/p170.901.21721.21281.2172396.009616.66
432006.02.01 14:08sell181.001.20671.21151.2035
442006.02.01 16:34modify181.001.20671.20671.2035
452006.02.01 16:56s/l181.001.20671.20671.20350.009616.66
462006.02.03 09:00sell191.001.20041.20501.1969
472006.02.03 09:07modify191.001.20041.20041.1969
482006.02.03 10:08s/l191.001.20041.20041.19690.009616.66
492006.02.06 12:13sell201.001.19571.20101.1914
502006.02.07 04:38s/l201.001.20101.20101.1914-525.609091.06
512006.02.08 11:07sell210.901.19311.19771.1890
522006.02.08 19:51s/l210.901.19771.19771.1890-414.008677.06
532006.02.09 19:02buy220.101.20081.19621.2060
542006.02.09 19:43s/l220.101.19621.19621.2060-46.008631.06
552006.02.10 09:00buy230.101.20181.19811.2070
562006.02.10 10:27s/l230.101.19811.19811.2070-37.008594.06
572006.02.13 09:05sell240.101.18821.19191.1854
582006.02.14 01:15s/l240.101.19191.19191.1854-36.568557.50
592006.02.14 09:17sell250.101.18661.19031.1841
602006.02.14 11:29s/l250.101.19031.19031.1841-37.008520.50
612006.02.15 09:00buy260.101.19401.19071.1995
622006.02.15 10:35s/l260.101.19071.19071.1995-33.008487.50
632006.02.17 10:18buy270.101.19241.18921.1979
642006.02.17 12:23s/l270.101.18921.18921.1979-32.008455.50
652006.02.21 09:00sell280.101.19081.19411.1891
662006.02.21 10:07modify280.101.19081.19081.1891
672006.02.21 10:40t/p280.101.18911.19081.189117.008472.50
682006.02.22 09:02sell290.801.18801.19121.1861
692006.02.22 12:22s/l290.801.19121.19121.1861-256.008216.50
702006.02.23 09:00buy300.801.19541.19211.2016
712006.02.23 09:48s/l300.801.19211.19211.2016-264.007952.50
722006.02.24 10:23sell310.101.18831.19131.1862
732006.02.24 10:55modify310.101.18831.18831.1862
742006.02.24 11:59s/l310.101.18831.18831.18620.007952.50
752006.02.27 17:10sell320.101.18431.18731.1826
762006.02.28 04:15s/l320.101.18731.18731.1826-29.567922.94
772006.02.28 10:00buy330.101.18931.18601.1929
782006.02.28 10:18modify330.101.18931.18931.1929
792006.02.28 10:30t/p330.101.19291.18931.192936.007958.94
802006.03.01 09:00buy340.801.19631.19281.1996
812006.03.01 10:55s/l340.801.19281.19281.1996-280.007678.94
822006.03.02 10:09buy350.801.19891.19501.2022
832006.03.02 11:23modify350.801.19891.19891.2022
842006.03.02 12:46t/p350.801.20221.19891.2022264.007942.94
852006.03.05 18:13buy360.801.20621.20181.2104
862006.03.05 18:30modify360.801.20621.20621.2104
872006.03.05 21:00close360.801.20801.20621.2104144.008086.94
882006.03.06 19:46sell370.801.19841.20331.1963
892006.03.06 23:52close370.801.19821.20331.196316.008102.94
902006.03.07 09:00sell380.801.19041.19541.1883
912006.03.07 09:12modify380.801.19041.19041.1883
922006.03.07 09:17s/l380.801.19041.19041.18830.008102.94
932006.03.10 09:15sell390.801.18871.19301.1845
942006.03.10 09:35modify390.801.18871.18871.1845
952006.03.10 10:07s/l390.801.18871.18871.18450.008102.94
962006.03.13 11:16buy400.801.19441.19031.1983
972006.03.13 15:24modify400.801.19441.19441.1983
982006.03.13 21:00close400.801.19621.19441.1983144.008246.94
992006.03.14 09:53buy410.801.19841.19541.2023
1002006.03.14 10:24modify410.801.19841.19841.2023
1012006.03.14 10:57t/p410.801.20231.19841.2023312.008558.94
1022006.03.15 09:12buy420.901.20471.20161.2086
1032006.03.15 14:29modify420.901.20471.20471.2086
1042006.03.15 21:00close420.901.20541.20471.208663.008621.94
1052006.03.16 09:00buy430.901.21281.20891.2169
1062006.03.16 10:05modify430.901.21281.21281.2169
1072006.03.16 12:16t/p430.901.21691.21281.2169369.008990.94
1082006.03.17 12:08buy440.901.22051.21611.2255
1092006.03.20 00:16s/l440.901.21611.21611.2255-403.388587.56
1102006.03.21 09:00sell450.901.21321.21711.2087
1112006.03.21 09:45modify450.901.21321.21321.2087
1122006.03.21 10:54t/p450.901.20871.21321.2087405.008992.56
1132006.03.22 19:56sell460.901.20631.21051.2010
1142006.03.22 21:00close460.901.20531.21051.201090.009082.56
1152006.03.23 09:51sell470.901.20531.20841.2004
1162006.03.23 10:11modify470.901.20531.20531.2004
1172006.03.23 10:26t/p470.901.20041.20531.2004441.009523.56
1182006.03.28 09:00buy481.001.21011.20571.2147
1192006.03.28 10:32s/l481.001.20571.20571.2147-440.009083.56
1202006.03.30 09:00buy490.901.20771.20351.2124
1212006.03.30 09:29modify490.901.20771.20771.2124
1222006.03.30 09:31t/p490.901.21241.20771.2124423.009506.56
1232006.04.03 09:08sell501.001.20621.21151.2024
1242006.04.03 10:43s/l501.001.21151.21151.2024-530.008976.56
1252006.04.04 09:00buy510.901.22381.21811.2297
1262006.04.04 09:49modify510.901.22381.22381.2297
1272006.04.04 21:00close510.901.22471.22381.229781.009057.56
1282006.04.05 09:35buy520.901.22921.22341.2368
1292006.04.05 23:28close520.901.22941.22341.236818.009075.56
1302006.04.06 09:05sell530.901.22311.22871.2191
1312006.04.06 09:36modify530.901.22311.22311.2191
1322006.04.06 10:29s/l530.901.22311.22311.21910.009075.56
1332006.04.07 09:11sell540.901.21861.22401.2151
1342006.04.07 09:20modify540.901.21861.21861.2151
1352006.04.07 09:21t/p540.901.21511.21861.2151315.009390.56
1362006.04.11 15:43buy550.901.21451.21001.2206
1372006.04.11 21:00close550.901.21601.21001.2206135.009525.56
1382006.04.16 20:06buy561.001.21481.21171.2204
1392006.04.16 21:00close561.001.21661.21171.2204180.009705.56
1402006.04.17 09:00buy571.001.22511.22101.2307
1412006.04.17 10:50modify571.001.22511.22511.2307
1422006.04.17 15:41s/l571.001.22511.22511.23070.009705.56
1432006.04.18 09:00buy581.001.23011.22561.2366
1442006.04.18 16:50modify581.001.23011.23011.2366
1452006.04.18 17:26t/p581.001.23661.23011.2366650.0010355.56
1462006.04.19 12:22buy591.001.23851.23331.2441
1472006.04.20 02:52s/l591.001.23331.23331.2441-544.609810.96
1482006.04.20 19:50sell601.001.22731.23301.2234
1492006.04.21 02:43close601.001.22721.23301.223414.409825.36
1502006.04.24 11:11buy611.001.23751.23221.2430
1512006.04.24 14:04modify611.001.23751.23751.2430
1522006.04.24 19:44s/l611.001.23751.23751.24300.009825.36
1532006.04.25 09:24buy621.001.24311.23861.2492
1542006.04.25 10:00s/l621.001.23861.23861.2492-450.009375.36
1552006.04.26 10:07buy630.901.24541.24121.2515
1562006.04.26 21:00close630.901.24611.24121.251563.009438.36
1572006.04.27 10:08buy640.901.24861.24441.2550
1582006.04.27 10:29modify640.901.24861.24861.2550
1592006.04.27 21:00close640.901.25391.24861.2550477.009915.36
1602006.04.28 09:03buy651.001.25621.25181.2608
1612006.04.28 10:53modify651.001.25621.25621.2608
1622006.04.28 11:05t/p651.001.26081.25621.2608460.0010375.36
1632006.05.01 09:00buy661.001.26711.26211.2720
1642006.05.01 10:54s/l661.001.26211.26211.2720-500.009875.36
1652006.05.04 10:20buy671.001.26841.26271.2737
1662006.05.04 14:11modify671.001.26841.26841.2737
1672006.05.04 21:00close671.001.26881.26841.273740.009915.36
1682006.05.05 09:00buy681.001.27421.26851.2795
1692006.05.08 02:56close681.001.27431.26851.27951.809917.16
1702006.05.10 10:16buy691.001.27971.27451.2852
1712006.05.10 14:43modify691.001.27971.27971.2852
1722006.05.10 15:12s/l691.001.27971.27971.28520.009917.16
1732006.05.11 11:40buy701.001.28491.27931.2899
1742006.05.11 21:00close701.001.28551.27931.289960.009977.16
1752006.05.12 09:00buy711.001.29221.28601.2960
1762006.05.14 17:00modify711.001.29221.29221.2960
1772006.05.14 18:32t/p711.001.29601.29221.2960380.0010357.16
1782006.05.15 09:09sell721.001.28191.28871.2777
1792006.05.15 12:50modify721.001.28191.28191.2777
1802006.05.15 14:00s/l721.001.28191.28191.27770.0010357.16
1812006.05.17 09:00buy731.001.28871.28191.2924
1822006.05.17 10:24s/l731.001.28191.28191.2924-680.009677.16
1832006.05.19 09:04sell741.001.27141.27951.2676
1842006.05.19 11:14modify741.001.27141.27141.2676
1852006.05.19 11:24s/l741.001.27141.27141.26760.009677.16
1862006.05.22 14:09buy751.001.28781.27951.2918
1872006.05.23 17:58s/l751.001.27951.27951.2918-838.208838.96
1882006.05.24 10:36sell760.101.27731.28471.2732
1892006.05.24 10:40modify760.101.27731.27731.2732
1902006.05.24 11:03s/l760.101.27731.27731.27320.008838.96
1912006.05.26 09:43sell770.101.27371.28001.2689
1922006.05.26 10:27modify770.101.27371.27371.2689
1932006.05.26 11:14s/l770.101.27371.27371.26890.008838.96
1942006.05.30 09:19buy780.101.28401.27841.2872
1952006.05.30 09:51modify780.101.28401.28401.2872
1962006.05.30 09:58t/p780.101.28721.28401.287232.008870.96
1972006.06.01 09:00sell790.901.27321.27871.2681
1982006.06.01 10:37s/l790.901.27871.27871.2681-495.008375.96
1992006.06.02 09:00buy800.801.29221.28651.2974
2002006.06.04 21:00close800.801.29361.28651.2974112.008487.96
2012006.06.05 10:03buy810.801.29541.28961.3012
2022006.06.05 18:11s/l810.801.28961.28961.3012-464.008023.96
2032006.06.06 09:00sell820.801.28381.28921.2784
2042006.06.06 10:59modify820.801.28381.28381.2784
2052006.06.06 12:38s/l820.801.28381.28381.27840.008023.96
2062006.06.07 09:00sell830.801.27961.28481.2734
2072006.06.07 09:46modify830.801.27961.27961.2734
2082006.06.07 11:22s/l830.801.27961.27961.27340.008023.96
2092006.06.08 09:00sell840.801.26841.27431.2626
2102006.06.08 09:32modify840.801.26841.26841.2626
2112006.06.08 11:23t/p840.801.26261.26841.2626464.008487.96
2122006.06.09 09:00sell850.801.26041.26591.2526
2132006.06.09 09:28s/l850.801.26591.26591.2526-440.008047.96
2142006.06.12 09:06sell860.801.25871.26431.2514
2152006.06.12 21:01close860.801.25851.26431.251416.008063.96
2162006.06.13 13:08sell870.801.25541.26051.2484
2172006.06.13 21:00close870.801.25421.26051.248496.008159.96
2182006.06.14 09:28buy880.801.26331.25781.2697
2192006.06.15 21:00close880.801.26441.25781.269768.328228.28
2202006.06.19 09:00sell890.801.25701.26131.2509
2212006.06.19 21:01close890.801.25621.26131.250964.008292.28
2222006.06.21 09:00buy900.801.26391.26011.2697
2232006.06.21 12:25modify900.801.26391.26391.2697
2242006.06.21 21:00close900.801.26621.26391.2697184.008476.28
2252006.06.22 09:19sell910.801.25691.26141.2520
2262006.06.22 21:12close910.801.25671.26141.252016.008492.28
2272006.06.23 09:00sell920.801.24951.25471.2467
2282006.06.26 03:06s/l920.801.25471.25471.2467-412.488079.80
2292006.06.26 13:39buy930.801.26021.25501.2670
2302006.06.26 21:00close930.801.26091.25501.267056.008135.80
2312006.06.28 09:00sell940.801.25491.25931.2513
2322006.06.28 10:34modify940.801.25491.25491.2513
2332006.06.28 14:49s/l940.801.25491.25491.25130.008135.80
2342006.06.29 14:21buy950.801.25991.25571.2622
2352006.06.29 14:21modify950.801.25991.25991.2622
2362006.06.29 14:22t/p950.801.26221.25991.2622184.008319.80
2372006.06.30 09:00buy960.801.27481.26991.2780
2382006.06.30 09:49modify960.801.27481.27481.2780
2392006.06.30 10:54t/p960.801.27801.27481.2780256.008575.80
2402006.07.03 10:14buy970.901.28121.27641.2863
2412006.07.04 02:19close970.901.28141.27641.286310.628586.42
2422006.07.05 09:00sell980.901.27461.27951.2707
2432006.07.05 09:47modify980.901.27461.27461.2707
2442006.07.05 21:00close980.901.27211.27461.2707225.008811.42
2452006.07.07 09:00buy990.901.28221.27821.2866
2462006.07.10 05:28s/l990.901.27821.27821.2866-367.388444.04
2472006.07.10 09:00sell1000.801.27391.27811.2691
2482006.07.10 21:04close1000.801.27371.27811.269116.008460.04
2492006.07.12 09:50sell1010.801.26941.27371.2649
2502006.07.13 06:58close1010.801.26921.27371.264926.568486.60
2512006.07.14 09:01sell1020.801.26511.26911.2618
2522006.07.14 09:52modify1020.801.26511.26511.2618
2532006.07.14 14:44s/l1020.801.26511.26511.26180.008486.60
2542006.07.17 09:00sell1030.801.25291.25751.2498
2552006.07.17 10:57modify1030.801.25291.25291.2498
2562006.07.17 11:01s/l1030.801.25291.25291.24980.008486.60
2572006.07.18 10:23sell1040.801.24991.25441.2461
2582006.07.18 10:46modify1040.801.24991.24991.2461
2592006.07.18 11:32s/l1040.801.24991.24991.24610.008486.60
2602006.07.19 10:11buy1050.801.25741.25261.2630
2612006.07.19 13:28modify1050.801.25741.25741.2630
2622006.07.19 21:00close1050.801.26061.25741.2630256.008742.60
2632006.07.20 09:00buy1060.901.26311.25801.2695
2642006.07.20 21:00close1060.901.26351.25801.269536.008778.60
2652006.07.21 09:00buy1070.901.26841.26331.2739
2662006.07.24 01:34s/l1070.901.26331.26331.2739-466.388312.22
2672006.07.24 20:23sell1080.801.26151.26641.2578
2682006.07.24 21:00close1080.801.26111.26641.257832.008344.22
2692006.07.25 11:14sell1090.801.26001.26471.2566
2702006.07.25 11:27modify1090.801.26001.26001.2566
2712006.07.25 12:05t/p1090.801.25661.26001.2566272.008616.22
2722006.07.26 14:22buy1100.901.26901.26411.2730
2732006.07.26 16:21modify1100.901.26901.26901.2730
2742006.07.26 21:00close1100.901.27141.26901.2730216.008832.22
2752006.07.27 09:00buy1110.901.27391.26891.2784
2762006.07.27 09:12modify1110.901.27391.27391.2784
2772006.07.27 10:07s/l1110.901.27391.27391.27840.008832.22
2782006.08.01 10:19sell1120.901.27291.27771.2691
2792006.08.01 11:59s/l1120.901.27771.27771.2691-432.008400.22
2802006.08.03 11:13sell1130.801.27651.28071.2747
2812006.08.03 13:04s/l1130.801.28071.28071.2747-336.008064.22
2822006.08.04 09:00buy1140.101.28791.28371.2916
2832006.08.04 09:54modify1140.101.28791.28791.2916
2842006.08.04 11:27s/l1140.101.28791.28791.29160.008064.22
2852006.08.08 18:48sell1150.101.28041.28501.2786
2862006.08.08 18:48modify1150.101.28041.28041.2786
2872006.08.08 18:49t/p1150.101.27861.28041.278618.008082.22
2882006.08.10 11:17sell1160.801.27531.28131.2730
2892006.08.11 02:26close1160.801.27511.28131.273019.528101.74
2902006.08.11 09:00sell1170.801.27301.27861.2706
2912006.08.13 17:32modify1170.801.27301.27301.2706
2922006.08.13 18:48s/l1170.801.27301.27301.27060.008101.74
2932006.08.15 09:00buy1180.801.27761.27241.2820
2942006.08.15 09:43modify1180.801.27761.27761.2820
2952006.08.15 11:46s/l1180.801.27761.27761.28200.008101.74
2962006.08.16 09:00buy1190.801.28431.27921.2885
2972006.08.16 21:00close1190.801.28541.27921.288588.008189.74
2982006.08.18 09:00sell1200.801.27991.28401.2779
2992006.08.18 09:52s/l1200.801.28401.28401.2779-328.007861.74
3002006.08.21 09:00buy1210.801.29031.28581.2942
3012006.08.21 09:59modify1210.801.29031.29031.2942
3022006.08.21 12:06s/l1210.801.29031.29031.29420.007861.74
3032006.08.22 09:00sell1220.801.28121.28561.2790
3042006.08.22 09:11modify1220.801.28121.28121.2790
3052006.08.22 09:22s/l1220.801.28121.28121.27900.007861.74
3062006.08.24 11:55sell1230.801.27641.28101.2740
3072006.08.24 20:05modify1230.801.27641.27641.2740
3082006.08.24 20:28s/l1230.801.27641.27641.27400.007861.74
3092006.08.25 10:07sell1240.801.27361.27801.2715
3102006.08.25 11:15s/l1240.801.27801.27801.2715-352.007509.74
3112006.08.28 09:36buy1250.101.28061.27651.2862
3122006.08.28 21:59close1250.101.28161.27651.286210.007519.74
3132006.08.29 14:53buy1260.801.28351.27961.2889
3142006.08.29 21:00close1260.801.28411.27961.288948.007567.74
3152006.08.31 09:00buy1270.801.28691.28371.2906
3162006.08.31 09:43s/l1270.801.28371.28371.2906-256.007311.74
3172006.09.01 09:00sell1280.701.27741.28101.2754
3182006.09.01 09:09modify1280.701.27741.27741.2754
3192006.09.01 09:35s/l1280.701.27741.27741.27540.007311.74
3202006.09.04 09:12buy1290.701.28621.28271.2892
3212006.09.05 03:25s/l1290.701.28271.28271.2892-250.747061.00
3222006.09.05 09:00sell1300.101.28121.28451.2789
3232006.09.05 09:41modify1300.101.28121.28121.2789
3242006.09.05 09:56s/l1300.101.28121.28121.27890.007061.00
3252006.09.06 09:00sell1310.101.27851.28201.2759
3262006.09.06 19:00s/l1310.101.28201.28201.2759-35.007026.00
3272006.09.07 09:00sell1320.101.27131.27521.2691
3282006.09.07 12:00s/l1320.101.27521.27521.2691-39.006987.00
3292006.09.08 09:00sell1330.101.26711.27091.2641
3302006.09.08 10:25modify1330.101.26711.26711.2641
3312006.09.08 10:42s/l1330.101.26711.26711.26410.006987.00
3322006.09.14 10:26buy1340.101.27321.26951.2763
3332006.09.14 10:58modify1340.101.27321.27321.2763
3342006.09.14 11:38s/l1340.101.27321.27321.27630.006987.00
3352006.09.15 09:06sell1350.101.26651.27021.2629
3362006.09.15 09:34modify1350.101.26651.26651.2629
3372006.09.15 16:31s/l1350.101.26651.26651.26290.006987.00
3382006.09.21 09:07buy1360.101.27431.27041.2758
3392006.09.21 12:03modify1360.101.27431.27431.2758
3402006.09.21 12:04t/p1360.101.27581.27431.275815.007002.00
3412006.09.22 09:00buy1370.701.28211.27811.2846
3422006.09.22 14:47s/l1370.701.27811.27811.2846-280.006722.00
3432006.09.25 10:00sell1380.701.27501.27911.2711
3442006.09.25 21:54close1380.701.27481.27911.271114.006736.00
3452006.09.26 09:00sell1390.701.26911.27331.2652
3462006.09.26 10:07modify1390.701.26911.26911.2652
3472006.09.26 11:53s/l1390.701.26911.26911.26520.006736.00
3482006.09.29 09:00sell1400.701.26511.26881.2606
3492006.09.29 11:22s/l1400.701.26881.26881.2606-259.006477.00
3502006.10.02 09:36buy1410.601.27291.26941.2757
3512006.10.02 09:54modify1410.601.27291.27291.2757
3522006.10.02 21:00close1410.601.27401.27291.275766.006543.00
3532006.10.04 09:00sell1420.701.26841.27181.2637
3542006.10.04 19:53s/l1420.701.27181.27181.2637-238.006305.00
3552006.10.06 09:00sell1430.601.25961.26351.2551
3562006.10.06 10:39modify1430.601.25961.25961.2551
3572006.10.06 11:29s/l1430.601.25961.25961.25510.006305.00
3582006.10.10 09:00sell1440.601.25351.25721.2481
3592006.10.11 02:34close1440.601.25331.25721.248114.646319.64
3602006.10.11 14:31sell1450.601.25071.25431.2449
3612006.10.12 03:05s/l1450.601.25431.25431.2449-208.086111.56
3622006.10.13 10:02sell1460.601.25061.25351.2451
3632006.10.15 21:00close1460.601.24971.25351.245154.006165.56
3642006.10.17 09:21buy1470.601.25491.25211.2575
3652006.10.17 11:47modify1470.601.25491.25491.2575
3662006.10.17 13:50s/l1470.601.25491.25491.25750.006165.56
3672006.10.19 09:20buy1480.601.25701.25411.2598
3682006.10.19 09:44modify1480.601.25701.25701.2598
3692006.10.19 10:37t/p1480.601.25981.25701.2598168.006333.56
3702006.10.23 09:00sell1490.601.25421.25761.2494
3712006.10.23 21:19close1490.601.25401.25761.249412.006345.56
3722006.10.25 10:20buy1500.601.25881.25561.2618
3732006.10.25 14:19modify1500.601.25881.25881.2618
3742006.10.25 14:31s/l1500.601.25881.25881.26180.006345.56
3752006.10.26 09:00buy1510.601.26641.26331.2696
3762006.10.26 12:22modify1510.601.26641.26641.2696
3772006.10.26 12:44t/p1510.601.26961.26641.2696192.006537.56
3782006.10.27 09:00buy1520.701.27201.26841.2765
3792006.10.27 09:11modify1520.701.27201.27201.2765
3802006.10.27 11:00s/l1520.701.27201.27201.27650.006537.56
3812006.10.31 10:09buy1530.701.27491.27131.2795
3822006.10.31 10:27modify1530.701.27491.27491.2795
3832006.10.31 21:01close1530.701.27651.27491.2795112.006649.56
3842006.11.01 10:03buy1540.701.27951.27571.2848
3852006.11.01 10:54s/l1540.701.27571.27571.2848-266.006383.56
3862006.11.03 09:00sell1550.601.26871.27221.2658
3872006.11.05 19:02s/l1550.601.27221.27221.2658-210.006173.56
3882006.11.07 09:00buy1560.101.27851.27541.2835
3892006.11.07 09:43modify1560.101.27851.27851.2835
3902006.11.07 14:29s/l1560.101.27851.27851.28350.006173.56
3912006.11.09 11:25buy1570.101.28181.27811.2869
3922006.11.09 11:36modify1570.101.28181.28181.2869
3932006.11.09 21:00close1570.101.28461.28181.286928.006201.56
3942006.11.10 09:00buy1580.601.28721.28361.2922
3952006.11.12 23:50close1580.601.28741.28361.292212.006213.56
3962006.11.13 09:50sell1590.601.28181.28561.2792
3972006.11.13 10:18modify1590.601.28181.28181.2792
3982006.11.13 11:05s/l1590.601.28181.28181.27920.006213.56
3992006.11.22 09:00buy1600.601.29191.28871.2963
4002006.11.22 10:24modify1600.601.29191.29191.2963
4012006.11.22 12:44s/l1600.601.29191.29191.29630.006213.56
4022006.11.23 10:10buy1610.601.29681.29331.3023
4032006.11.24 02:52close1610.601.29701.29331.30237.086220.64
4042006.11.24 09:00buy1620.601.30861.30431.3136
4052006.11.26 17:00t/p1620.601.31361.30431.3136300.006520.64
4062006.11.27 09:25buy1630.701.31211.30761.3195
4072006.11.27 21:00close1630.701.31361.30761.3195105.006625.64
4082006.11.28 09:36buy1640.701.31741.31281.3241
4092006.11.28 16:03modify1640.701.31741.31741.3241
4102006.11.28 21:00close1640.701.31961.31741.3241154.006779.64
4112006.11.30 10:04buy1650.701.32301.31811.3298
4122006.11.30 11:14modify1650.701.32301.32301.3298
4132006.11.30 21:00close1650.701.32501.32301.3298140.006919.64
4142006.12.01 09:21buy1660.701.32851.32401.3354
4152006.12.01 10:10modify1660.701.32851.32851.3354
4162006.12.03 17:55t/p1660.701.33541.32851.3354483.007402.64
4172006.12.06 09:00sell1670.701.32631.33131.3244
4182006.12.06 10:38s/l1670.701.33131.33131.3244-350.007052.64
4192006.12.08 09:00buy1680.701.33361.32961.3399
4202006.12.08 11:42s/l1680.701.32961.32961.3399-280.006772.64
4212006.12.12 14:21buy1690.101.32741.32241.3318
4222006.12.12 22:14close1690.101.32841.32241.331810.006782.64
4232006.12.13 09:36sell1700.701.32011.32521.3164
4242006.12.14 03:06s/l1700.701.32521.32521.3164-347.766434.88
4252006.12.14 09:46sell1710.601.31791.32361.3145
4262006.12.14 10:26modify1710.601.31791.31791.3145
4272006.12.14 13:38t/p1710.601.31451.31791.3145204.006638.88
4282006.12.15 09:37sell1720.701.31301.31801.3089
4292006.12.15 10:02modify1720.701.31301.31301.3089
4302006.12.15 10:05t/p1720.701.30891.31301.3089287.006925.88
4312006.12.19 09:00buy1730.701.31551.31061.3195
4322006.12.19 09:43modify1730.701.31551.31551.3195
4332006.12.19 10:16s/l1730.701.31551.31551.31950.006925.88
4342006.12.21 09:33sell1740.701.31491.31961.3096
4352006.12.22 00:54s/l1740.701.31961.31961.3096-325.926599.96
4362006.12.22 11:50sell1750.701.31301.31731.3080
4372006.12.22 16:29close at stop1750.701.31401.31731.3080-70.006529.96