|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---------- ZEN TRADER - EA"; useTimeFilter=true; StartHour=9; EndHour=20; MagicNumber=99999; MaxUnits=2; useDayClose=true; UseStopAndReverse=false; useBreakEven=true; useTrailStop=false; TrailingStopType=1; ProfitClose=10; ATRPeriod=5; ATBRPeriod=5; MAPeriod=7; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.1; MM=true; AccountIsMicro=false; DecreaseFactor=1; Risk=10;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3470.04
|Gross profit
|12923.82
|Gross loss
|-16393.86
|Profit factor
|0.79
|Expected payoff
|-19.83
|Absolute drawdown
|3888.44
|Maximal drawdown
|4932.44 (44.66%)
|Relative drawdown
|44.66% (4932.44)
|Total trades
|175
|Short positions (won %)
|84 (67.86%)
|Long positions (won %)
|91 (74.73%)
|Profit trades (% of total)
|125 (71.43%)
|Loss trades (% of total)
|50 (28.57%)
|Largest
|profit trade
|890.00
|loss trade
|-838.20
|Average
|profit trade
|103.39
|loss trade
|-327.88
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (1229.08)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1161.16)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1379.00 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-1161.16 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 09:00
|buy
|1
|1.00
|1.1883
|1.1838
|1.1972
|2
|2006.01.03 09:57
|modify
|1
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.1972
|3
|2006.01.03 10:50
|t/p
|1
|1.00
|1.1972
|1.1883
|1.1972
|890.00
|10890.00
|4
|2006.01.04 09:00
|buy
|2
|1.10
|1.2095
|1.2039
|1.2193
|5
|2006.01.04 21:01
|close
|2
|1.10
|1.2109
|1.2039
|1.2193
|154.00
|11044.00
|6
|2006.01.06 09:00
|buy
|3
|1.10
|1.2160
|1.2102
|1.2267
|7
|2006.01.09 03:22
|s/l
|3
|1.10
|1.2102
|1.2102
|1.2267
|-647.02
|10396.98
|8
|2006.01.09 10:13
|sell
|4
|1.00
|1.2067
|1.2127
|1.2018
|9
|2006.01.09 21:25
|close
|4
|1.00
|1.2066
|1.2127
|1.2018
|10.00
|10406.98
|10
|2006.01.10 09:33
|sell
|5
|1.00
|1.2041
|1.2088
|1.1993
|11
|2006.01.11 07:20
|s/l
|5
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1993
|-465.60
|9941.38
|12
|2006.01.11 11:48
|buy
|6
|1.00
|1.2127
|1.2085
|1.2236
|13
|2006.01.11 21:00
|close
|6
|1.00
|1.2147
|1.2085
|1.2236
|200.00
|10141.38
|14
|2006.01.12 09:27
|sell
|7
|1.00
|1.2032
|1.2083
|1.1990
|15
|2006.01.12 10:15
|modify
|7
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1990
|16
|2006.01.12 10:37
|s/l
|7
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1990
|0.00
|10141.38
|17
|2006.01.17 09:00
|sell
|8
|1.00
|1.2070
|1.2123
|1.2048
|18
|2006.01.17 09:15
|modify
|8
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2048
|19
|2006.01.17 09:32
|s/l
|8
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2048
|0.00
|10141.38
|20
|2006.01.18 09:36
|buy
|9
|1.00
|1.2158
|1.2105
|1.2228
|21
|2006.01.18 10:14
|s/l
|9
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2228
|-530.00
|9611.38
|22
|2006.01.19 09:00
|sell
|10
|1.00
|1.2059
|1.2103
|1.2034
|23
|2006.01.19 10:34
|s/l
|10
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2034
|-440.00
|9171.38
|24
|2006.01.20 14:04
|buy
|11
|0.10
|1.2139
|1.2096
|1.2179
|25
|2006.01.22 18:34
|modify
|11
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2179
|26
|2006.01.22 19:39
|t/p
|11
|0.10
|1.2179
|1.2139
|1.2179
|40.00
|9211.38
|27
|2006.01.23 09:00
|buy
|12
|0.90
|1.2276
|1.2224
|1.2297
|28
|2006.01.23 12:38
|modify
|12
|0.90
|1.2276
|1.2276
|1.2297
|29
|2006.01.23 12:47
|t/p
|12
|0.90
|1.2297
|1.2276
|1.2297
|189.00
|9400.38
|30
|2006.01.25 09:51
|sell
|13
|0.90
|1.2246
|1.2296
|1.2227
|31
|2006.01.26 03:42
|close
|13
|0.90
|1.2243
|1.2296
|1.2227
|38.88
|9439.26
|32
|2006.01.26 11:27
|sell
|14
|0.90
|1.2224
|1.2272
|1.2206
|33
|2006.01.26 13:01
|modify
|14
|0.90
|1.2224
|1.2224
|1.2206
|34
|2006.01.26 13:02
|s/l
|14
|0.90
|1.2224
|1.2224
|1.2206
|0.00
|9439.26
|35
|2006.01.27 10:18
|sell
|15
|0.90
|1.2187
|1.2235
|1.2164
|36
|2006.01.27 10:20
|modify
|15
|0.90
|1.2187
|1.2187
|1.2164
|37
|2006.01.27 10:27
|t/p
|15
|0.90
|1.2164
|1.2187
|1.2164
|207.00
|9646.26
|38
|2006.01.30 09:02
|sell
|16
|1.00
|1.2076
|1.2119
|1.2038
|39
|2006.01.31 07:11
|s/l
|16
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2038
|-425.60
|9220.66
|40
|2006.01.31 10:16
|buy
|17
|0.90
|1.2128
|1.2087
|1.2172
|41
|2006.01.31 11:43
|modify
|17
|0.90
|1.2128
|1.2128
|1.2172
|42
|2006.01.31 12:17
|t/p
|17
|0.90
|1.2172
|1.2128
|1.2172
|396.00
|9616.66
|43
|2006.02.01 14:08
|sell
|18
|1.00
|1.2067
|1.2115
|1.2035
|44
|2006.02.01 16:34
|modify
|18
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2035
|45
|2006.02.01 16:56
|s/l
|18
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2035
|0.00
|9616.66
|46
|2006.02.03 09:00
|sell
|19
|1.00
|1.2004
|1.2050
|1.1969
|47
|2006.02.03 09:07
|modify
|19
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1969
|48
|2006.02.03 10:08
|s/l
|19
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1969
|0.00
|9616.66
|49
|2006.02.06 12:13
|sell
|20
|1.00
|1.1957
|1.2010
|1.1914
|50
|2006.02.07 04:38
|s/l
|20
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1914
|-525.60
|9091.06
|51
|2006.02.08 11:07
|sell
|21
|0.90
|1.1931
|1.1977
|1.1890
|52
|2006.02.08 19:51
|s/l
|21
|0.90
|1.1977
|1.1977
|1.1890
|-414.00
|8677.06
|53
|2006.02.09 19:02
|buy
|22
|0.10
|1.2008
|1.1962
|1.2060
|54
|2006.02.09 19:43
|s/l
|22
|0.10
|1.1962
|1.1962
|1.2060
|-46.00
|8631.06
|55
|2006.02.10 09:00
|buy
|23
|0.10
|1.2018
|1.1981
|1.2070
|56
|2006.02.10 10:27
|s/l
|23
|0.10
|1.1981
|1.1981
|1.2070
|-37.00
|8594.06
|57
|2006.02.13 09:05
|sell
|24
|0.10
|1.1882
|1.1919
|1.1854
|58
|2006.02.14 01:15
|s/l
|24
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1854
|-36.56
|8557.50
|59
|2006.02.14 09:17
|sell
|25
|0.10
|1.1866
|1.1903
|1.1841
|60
|2006.02.14 11:29
|s/l
|25
|0.10
|1.1903
|1.1903
|1.1841
|-37.00
|8520.50
|61
|2006.02.15 09:00
|buy
|26
|0.10
|1.1940
|1.1907
|1.1995
|62
|2006.02.15 10:35
|s/l
|26
|0.10
|1.1907
|1.1907
|1.1995
|-33.00
|8487.50
|63
|2006.02.17 10:18
|buy
|27
|0.10
|1.1924
|1.1892
|1.1979
|64
|2006.02.17 12:23
|s/l
|27
|0.10
|1.1892
|1.1892
|1.1979
|-32.00
|8455.50
|65
|2006.02.21 09:00
|sell
|28
|0.10
|1.1908
|1.1941
|1.1891
|66
|2006.02.21 10:07
|modify
|28
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1891
|67
|2006.02.21 10:40
|t/p
|28
|0.10
|1.1891
|1.1908
|1.1891
|17.00
|8472.50
|68
|2006.02.22 09:02
|sell
|29
|0.80
|1.1880
|1.1912
|1.1861
|69
|2006.02.22 12:22
|s/l
|29
|0.80
|1.1912
|1.1912
|1.1861
|-256.00
|8216.50
|70
|2006.02.23 09:00
|buy
|30
|0.80
|1.1954
|1.1921
|1.2016
|71
|2006.02.23 09:48
|s/l
|30
|0.80
|1.1921
|1.1921
|1.2016
|-264.00
|7952.50
|72
|2006.02.24 10:23
|sell
|31
|0.10
|1.1883
|1.1913
|1.1862
|73
|2006.02.24 10:55
|modify
|31
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1862
|74
|2006.02.24 11:59
|s/l
|31
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1862
|0.00
|7952.50
|75
|2006.02.27 17:10
|sell
|32
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1826
|76
|2006.02.28 04:15
|s/l
|32
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.1826
|-29.56
|7922.94
|77
|2006.02.28 10:00
|buy
|33
|0.10
|1.1893
|1.1860
|1.1929
|78
|2006.02.28 10:18
|modify
|33
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1929
|79
|2006.02.28 10:30
|t/p
|33
|0.10
|1.1929
|1.1893
|1.1929
|36.00
|7958.94
|80
|2006.03.01 09:00
|buy
|34
|0.80
|1.1963
|1.1928
|1.1996
|81
|2006.03.01 10:55
|s/l
|34
|0.80
|1.1928
|1.1928
|1.1996
|-280.00
|7678.94
|82
|2006.03.02 10:09
|buy
|35
|0.80
|1.1989
|1.1950
|1.2022
|83
|2006.03.02 11:23
|modify
|35
|0.80
|1.1989
|1.1989
|1.2022
|84
|2006.03.02 12:46
|t/p
|35
|0.80
|1.2022
|1.1989
|1.2022
|264.00
|7942.94
|85
|2006.03.05 18:13
|buy
|36
|0.80
|1.2062
|1.2018
|1.2104
|86
|2006.03.05 18:30
|modify
|36
|0.80
|1.2062
|1.2062
|1.2104
|87
|2006.03.05 21:00
|close
|36
|0.80
|1.2080
|1.2062
|1.2104
|144.00
|8086.94
|88
|2006.03.06 19:46
|sell
|37
|0.80
|1.1984
|1.2033
|1.1963
|89
|2006.03.06 23:52
|close
|37
|0.80
|1.1982
|1.2033
|1.1963
|16.00
|8102.94
|90
|2006.03.07 09:00
|sell
|38
|0.80
|1.1904
|1.1954
|1.1883
|91
|2006.03.07 09:12
|modify
|38
|0.80
|1.1904
|1.1904
|1.1883
|92
|2006.03.07 09:17
|s/l
|38
|0.80
|1.1904
|1.1904
|1.1883
|0.00
|8102.94
|93
|2006.03.10 09:15
|sell
|39
|0.80
|1.1887
|1.1930
|1.1845
|94
|2006.03.10 09:35
|modify
|39
|0.80
|1.1887
|1.1887
|1.1845
|95
|2006.03.10 10:07
|s/l
|39
|0.80
|1.1887
|1.1887
|1.1845
|0.00
|8102.94
|96
|2006.03.13 11:16
|buy
|40
|0.80
|1.1944
|1.1903
|1.1983
|97
|2006.03.13 15:24
|modify
|40
|0.80
|1.1944
|1.1944
|1.1983
|98
|2006.03.13 21:00
|close
|40
|0.80
|1.1962
|1.1944
|1.1983
|144.00
|8246.94
|99
|2006.03.14 09:53
|buy
|41
|0.80
|1.1984
|1.1954
|1.2023
|100
|2006.03.14 10:24
|modify
|41
|0.80
|1.1984
|1.1984
|1.2023
|101
|2006.03.14 10:57
|t/p
|41
|0.80
|1.2023
|1.1984
|1.2023
|312.00
|8558.94
|102
|2006.03.15 09:12
|buy
|42
|0.90
|1.2047
|1.2016
|1.2086
|103
|2006.03.15 14:29
|modify
|42
|0.90
|1.2047
|1.2047
|1.2086
|104
|2006.03.15 21:00
|close
|42
|0.90
|1.2054
|1.2047
|1.2086
|63.00
|8621.94
|105
|2006.03.16 09:00
|buy
|43
|0.90
|1.2128
|1.2089
|1.2169
|106
|2006.03.16 10:05
|modify
|43
|0.90
|1.2128
|1.2128
|1.2169
|107
|2006.03.16 12:16
|t/p
|43
|0.90
|1.2169
|1.2128
|1.2169
|369.00
|8990.94
|108
|2006.03.17 12:08
|buy
|44
|0.90
|1.2205
|1.2161
|1.2255
|109
|2006.03.20 00:16
|s/l
|44
|0.90
|1.2161
|1.2161
|1.2255
|-403.38
|8587.56
|110
|2006.03.21 09:00
|sell
|45
|0.90
|1.2132
|1.2171
|1.2087
|111
|2006.03.21 09:45
|modify
|45
|0.90
|1.2132
|1.2132
|1.2087
|112
|2006.03.21 10:54
|t/p
|45
|0.90
|1.2087
|1.2132
|1.2087
|405.00
|8992.56
|113
|2006.03.22 19:56
|sell
|46
|0.90
|1.2063
|1.2105
|1.2010
|114
|2006.03.22 21:00
|close
|46
|0.90
|1.2053
|1.2105
|1.2010
|90.00
|9082.56
|115
|2006.03.23 09:51
|sell
|47
|0.90
|1.2053
|1.2084
|1.2004
|116
|2006.03.23 10:11
|modify
|47
|0.90
|1.2053
|1.2053
|1.2004
|117
|2006.03.23 10:26
|t/p
|47
|0.90
|1.2004
|1.2053
|1.2004
|441.00
|9523.56
|118
|2006.03.28 09:00
|buy
|48
|1.00
|1.2101
|1.2057
|1.2147
|119
|2006.03.28 10:32
|s/l
|48
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2147
|-440.00
|9083.56
|120
|2006.03.30 09:00
|buy
|49
|0.90
|1.2077
|1.2035
|1.2124
|121
|2006.03.30 09:29
|modify
|49
|0.90
|1.2077
|1.2077
|1.2124
|122
|2006.03.30 09:31
|t/p
|49
|0.90
|1.2124
|1.2077
|1.2124
|423.00
|9506.56
|123
|2006.04.03 09:08
|sell
|50
|1.00
|1.2062
|1.2115
|1.2024
|124
|2006.04.03 10:43
|s/l
|50
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2024
|-530.00
|8976.56
|125
|2006.04.04 09:00
|buy
|51
|0.90
|1.2238
|1.2181
|1.2297
|126
|2006.04.04 09:49
|modify
|51
|0.90
|1.2238
|1.2238
|1.2297
|127
|2006.04.04 21:00
|close
|51
|0.90
|1.2247
|1.2238
|1.2297
|81.00
|9057.56
|128
|2006.04.05 09:35
|buy
|52
|0.90
|1.2292
|1.2234
|1.2368
|129
|2006.04.05 23:28
|close
|52
|0.90
|1.2294
|1.2234
|1.2368
|18.00
|9075.56
|130
|2006.04.06 09:05
|sell
|53
|0.90
|1.2231
|1.2287
|1.2191
|131
|2006.04.06 09:36
|modify
|53
|0.90
|1.2231
|1.2231
|1.2191
|132
|2006.04.06 10:29
|s/l
|53
|0.90
|1.2231
|1.2231
|1.2191
|0.00
|9075.56
|133
|2006.04.07 09:11
|sell
|54
|0.90
|1.2186
|1.2240
|1.2151
|134
|2006.04.07 09:20
|modify
|54
|0.90
|1.2186
|1.2186
|1.2151
|135
|2006.04.07 09:21
|t/p
|54
|0.90
|1.2151
|1.2186
|1.2151
|315.00
|9390.56
|136
|2006.04.11 15:43
|buy
|55
|0.90
|1.2145
|1.2100
|1.2206
|137
|2006.04.11 21:00
|close
|55
|0.90
|1.2160
|1.2100
|1.2206
|135.00
|9525.56
|138
|2006.04.16 20:06
|buy
|56
|1.00
|1.2148
|1.2117
|1.2204
|139
|2006.04.16 21:00
|close
|56
|1.00
|1.2166
|1.2117
|1.2204
|180.00
|9705.56
|140
|2006.04.17 09:00
|buy
|57
|1.00
|1.2251
|1.2210
|1.2307
|141
|2006.04.17 10:50
|modify
|57
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2307
|142
|2006.04.17 15:41
|s/l
|57
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2307
|0.00
|9705.56
|143
|2006.04.18 09:00
|buy
|58
|1.00
|1.2301
|1.2256
|1.2366
|144
|2006.04.18 16:50
|modify
|58
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2366
|145
|2006.04.18 17:26
|t/p
|58
|1.00
|1.2366
|1.2301
|1.2366
|650.00
|10355.56
|146
|2006.04.19 12:22
|buy
|59
|1.00
|1.2385
|1.2333
|1.2441
|147
|2006.04.20 02:52
|s/l
|59
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2441
|-544.60
|9810.96
|148
|2006.04.20 19:50
|sell
|60
|1.00
|1.2273
|1.2330
|1.2234
|149
|2006.04.21 02:43
|close
|60
|1.00
|1.2272
|1.2330
|1.2234
|14.40
|9825.36
|150
|2006.04.24 11:11
|buy
|61
|1.00
|1.2375
|1.2322
|1.2430
|151
|2006.04.24 14:04
|modify
|61
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2430
|152
|2006.04.24 19:44
|s/l
|61
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2430
|0.00
|9825.36
|153
|2006.04.25 09:24
|buy
|62
|1.00
|1.2431
|1.2386
|1.2492
|154
|2006.04.25 10:00
|s/l
|62
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2492
|-450.00
|9375.36
|155
|2006.04.26 10:07
|buy
|63
|0.90
|1.2454
|1.2412
|1.2515
|156
|2006.04.26 21:00
|close
|63
|0.90
|1.2461
|1.2412
|1.2515
|63.00
|9438.36
|157
|2006.04.27 10:08
|buy
|64
|0.90
|1.2486
|1.2444
|1.2550
|158
|2006.04.27 10:29
|modify
|64
|0.90
|1.2486
|1.2486
|1.2550
|159
|2006.04.27 21:00
|close
|64
|0.90
|1.2539
|1.2486
|1.2550
|477.00
|9915.36
|160
|2006.04.28 09:03
|buy
|65
|1.00
|1.2562
|1.2518
|1.2608
|161
|2006.04.28 10:53
|modify
|65
|1.00
|1.2562
|1.2562
|1.2608
|162
|2006.04.28 11:05
|t/p
|65
|1.00
|1.2608
|1.2562
|1.2608
|460.00
|10375.36
|163
|2006.05.01 09:00
|buy
|66
|1.00
|1.2671
|1.2621
|1.2720
|164
|2006.05.01 10:54
|s/l
|66
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.2720
|-500.00
|9875.36
|165
|2006.05.04 10:20
|buy
|67
|1.00
|1.2684
|1.2627
|1.2737
|166
|2006.05.04 14:11
|modify
|67
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2737
|167
|2006.05.04 21:00
|close
|67
|1.00
|1.2688
|1.2684
|1.2737
|40.00
|9915.36
|168
|2006.05.05 09:00
|buy
|68
|1.00
|1.2742
|1.2685
|1.2795
|169
|2006.05.08 02:56
|close
|68
|1.00
|1.2743
|1.2685
|1.2795
|1.80
|9917.16
|170
|2006.05.10 10:16
|buy
|69
|1.00
|1.2797
|1.2745
|1.2852
|171
|2006.05.10 14:43
|modify
|69
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2852
|172
|2006.05.10 15:12
|s/l
|69
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2852
|0.00
|9917.16
|173
|2006.05.11 11:40
|buy
|70
|1.00
|1.2849
|1.2793
|1.2899
|174
|2006.05.11 21:00
|close
|70
|1.00
|1.2855
|1.2793
|1.2899
|60.00
|9977.16
|175
|2006.05.12 09:00
|buy
|71
|1.00
|1.2922
|1.2860
|1.2960
|176
|2006.05.14 17:00
|modify
|71
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2960
|177
|2006.05.14 18:32
|t/p
|71
|1.00
|1.2960
|1.2922
|1.2960
|380.00
|10357.16
|178
|2006.05.15 09:09
|sell
|72
|1.00
|1.2819
|1.2887
|1.2777
|179
|2006.05.15 12:50
|modify
|72
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2777
|180
|2006.05.15 14:00
|s/l
|72
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2777
|0.00
|10357.16
|181
|2006.05.17 09:00
|buy
|73
|1.00
|1.2887
|1.2819
|1.2924
|182
|2006.05.17 10:24
|s/l
|73
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2924
|-680.00
|9677.16
|183
|2006.05.19 09:04
|sell
|74
|1.00
|1.2714
|1.2795
|1.2676
|184
|2006.05.19 11:14
|modify
|74
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.2676
|185
|2006.05.19 11:24
|s/l
|74
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.2676
|0.00
|9677.16
|186
|2006.05.22 14:09
|buy
|75
|1.00
|1.2878
|1.2795
|1.2918
|187
|2006.05.23 17:58
|s/l
|75
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2918
|-838.20
|8838.96
|188
|2006.05.24 10:36
|sell
|76
|0.10
|1.2773
|1.2847
|1.2732
|189
|2006.05.24 10:40
|modify
|76
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2732
|190
|2006.05.24 11:03
|s/l
|76
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2732
|0.00
|8838.96
|191
|2006.05.26 09:43
|sell
|77
|0.10
|1.2737
|1.2800
|1.2689
|192
|2006.05.26 10:27
|modify
|77
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2689
|193
|2006.05.26 11:14
|s/l
|77
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2689
|0.00
|8838.96
|194
|2006.05.30 09:19
|buy
|78
|0.10
|1.2840
|1.2784
|1.2872
|195
|2006.05.30 09:51
|modify
|78
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2872
|196
|2006.05.30 09:58
|t/p
|78
|0.10
|1.2872
|1.2840
|1.2872
|32.00
|8870.96
|197
|2006.06.01 09:00
|sell
|79
|0.90
|1.2732
|1.2787
|1.2681
|198
|2006.06.01 10:37
|s/l
|79
|0.90
|1.2787
|1.2787
|1.2681
|-495.00
|8375.96
|199
|2006.06.02 09:00
|buy
|80
|0.80
|1.2922
|1.2865
|1.2974
|200
|2006.06.04 21:00
|close
|80
|0.80
|1.2936
|1.2865
|1.2974
|112.00
|8487.96
|201
|2006.06.05 10:03
|buy
|81
|0.80
|1.2954
|1.2896
|1.3012
|202
|2006.06.05 18:11
|s/l
|81
|0.80
|1.2896
|1.2896
|1.3012
|-464.00
|8023.96
|203
|2006.06.06 09:00
|sell
|82
|0.80
|1.2838
|1.2892
|1.2784
|204
|2006.06.06 10:59
|modify
|82
|0.80
|1.2838
|1.2838
|1.2784
|205
|2006.06.06 12:38
|s/l
|82
|0.80
|1.2838
|1.2838
|1.2784
|0.00
|8023.96
|206
|2006.06.07 09:00
|sell
|83
|0.80
|1.2796
|1.2848
|1.2734
|207
|2006.06.07 09:46
|modify
|83
|0.80
|1.2796
|1.2796
|1.2734
|208
|2006.06.07 11:22
|s/l
|83
|0.80
|1.2796
|1.2796
|1.2734
|0.00
|8023.96
|209
|2006.06.08 09:00
|sell
|84
|0.80
|1.2684
|1.2743
|1.2626
|210
|2006.06.08 09:32
|modify
|84
|0.80
|1.2684
|1.2684
|1.2626
|211
|2006.06.08 11:23
|t/p
|84
|0.80
|1.2626
|1.2684
|1.2626
|464.00
|8487.96
|212
|2006.06.09 09:00
|sell
|85
|0.80
|1.2604
|1.2659
|1.2526
|213
|2006.06.09 09:28
|s/l
|85
|0.80
|1.2659
|1.2659
|1.2526
|-440.00
|8047.96
|214
|2006.06.12 09:06
|sell
|86
|0.80
|1.2587
|1.2643
|1.2514
|215
|2006.06.12 21:01
|close
|86
|0.80
|1.2585
|1.2643
|1.2514
|16.00
|8063.96
|216
|2006.06.13 13:08
|sell
|87
|0.80
|1.2554
|1.2605
|1.2484
|217
|2006.06.13 21:00
|close
|87
|0.80
|1.2542
|1.2605
|1.2484
|96.00
|8159.96
|218
|2006.06.14 09:28
|buy
|88
|0.80
|1.2633
|1.2578
|1.2697
|219
|2006.06.15 21:00
|close
|88
|0.80
|1.2644
|1.2578
|1.2697
|68.32
|8228.28
|220
|2006.06.19 09:00
|sell
|89
|0.80
|1.2570
|1.2613
|1.2509
|221
|2006.06.19 21:01
|close
|89
|0.80
|1.2562
|1.2613
|1.2509
|64.00
|8292.28
|222
|2006.06.21 09:00
|buy
|90
|0.80
|1.2639
|1.2601
|1.2697
|223
|2006.06.21 12:25
|modify
|90
|0.80
|1.2639
|1.2639
|1.2697
|224
|2006.06.21 21:00
|close
|90
|0.80
|1.2662
|1.2639
|1.2697
|184.00
|8476.28
|225
|2006.06.22 09:19
|sell
|91
|0.80
|1.2569
|1.2614
|1.2520
|226
|2006.06.22 21:12
|close
|91
|0.80
|1.2567
|1.2614
|1.2520
|16.00
|8492.28
|227
|2006.06.23 09:00
|sell
|92
|0.80
|1.2495
|1.2547
|1.2467
|228
|2006.06.26 03:06
|s/l
|92
|0.80
|1.2547
|1.2547
|1.2467
|-412.48
|8079.80
|229
|2006.06.26 13:39
|buy
|93
|0.80
|1.2602
|1.2550
|1.2670
|230
|2006.06.26 21:00
|close
|93
|0.80
|1.2609
|1.2550
|1.2670
|56.00
|8135.80
|231
|2006.06.28 09:00
|sell
|94
|0.80
|1.2549
|1.2593
|1.2513
|232
|2006.06.28 10:34
|modify
|94
|0.80
|1.2549
|1.2549
|1.2513
|233
|2006.06.28 14:49
|s/l
|94
|0.80
|1.2549
|1.2549
|1.2513
|0.00
|8135.80
|234
|2006.06.29 14:21
|buy
|95
|0.80
|1.2599
|1.2557
|1.2622
|235
|2006.06.29 14:21
|modify
|95
|0.80
|1.2599
|1.2599
|1.2622
|236
|2006.06.29 14:22
|t/p
|95
|0.80
|1.2622
|1.2599
|1.2622
|184.00
|8319.80
|237
|2006.06.30 09:00
|buy
|96
|0.80
|1.2748
|1.2699
|1.2780
|238
|2006.06.30 09:49
|modify
|96
|0.80
|1.2748
|1.2748
|1.2780
|239
|2006.06.30 10:54
|t/p
|96
|0.80
|1.2780
|1.2748
|1.2780
|256.00
|8575.80
|240
|2006.07.03 10:14
|buy
|97
|0.90
|1.2812
|1.2764
|1.2863
|241
|2006.07.04 02:19
|close
|97
|0.90
|1.2814
|1.2764
|1.2863
|10.62
|8586.42
|242
|2006.07.05 09:00
|sell
|98
|0.90
|1.2746
|1.2795
|1.2707
|243
|2006.07.05 09:47
|modify
|98
|0.90
|1.2746
|1.2746
|1.2707
|244
|2006.07.05 21:00
|close
|98
|0.90
|1.2721
|1.2746
|1.2707
|225.00
|8811.42
|245
|2006.07.07 09:00
|buy
|99
|0.90
|1.2822
|1.2782
|1.2866
|246
|2006.07.10 05:28
|s/l
|99
|0.90
|1.2782
|1.2782
|1.2866
|-367.38
|8444.04
|247
|2006.07.10 09:00
|sell
|100
|0.80
|1.2739
|1.2781
|1.2691
|248
|2006.07.10 21:04
|close
|100
|0.80
|1.2737
|1.2781
|1.2691
|16.00
|8460.04
|249
|2006.07.12 09:50
|sell
|101
|0.80
|1.2694
|1.2737
|1.2649
|250
|2006.07.13 06:58
|close
|101
|0.80
|1.2692
|1.2737
|1.2649
|26.56
|8486.60
|251
|2006.07.14 09:01
|sell
|102
|0.80
|1.2651
|1.2691
|1.2618
|252
|2006.07.14 09:52
|modify
|102
|0.80
|1.2651
|1.2651
|1.2618
|253
|2006.07.14 14:44
|s/l
|102
|0.80
|1.2651
|1.2651
|1.2618
|0.00
|8486.60
|254
|2006.07.17 09:00
|sell
|103
|0.80
|1.2529
|1.2575
|1.2498
|255
|2006.07.17 10:57
|modify
|103
|0.80
|1.2529
|1.2529
|1.2498
|256
|2006.07.17 11:01
|s/l
|103
|0.80
|1.2529
|1.2529
|1.2498
|0.00
|8486.60
|257
|2006.07.18 10:23
|sell
|104
|0.80
|1.2499
|1.2544
|1.2461
|258
|2006.07.18 10:46
|modify
|104
|0.80
|1.2499
|1.2499
|1.2461
|259
|2006.07.18 11:32
|s/l
|104
|0.80
|1.2499
|1.2499
|1.2461
|0.00
|8486.60
|260
|2006.07.19 10:11
|buy
|105
|0.80
|1.2574
|1.2526
|1.2630
|261
|2006.07.19 13:28
|modify
|105
|0.80
|1.2574
|1.2574
|1.2630
|262
|2006.07.19 21:00
|close
|105
|0.80
|1.2606
|1.2574
|1.2630
|256.00
|8742.60
|263
|2006.07.20 09:00
|buy
|106
|0.90
|1.2631
|1.2580
|1.2695
|264
|2006.07.20 21:00
|close
|106
|0.90
|1.2635
|1.2580
|1.2695
|36.00
|8778.60
|265
|2006.07.21 09:00
|buy
|107
|0.90
|1.2684
|1.2633
|1.2739
|266
|2006.07.24 01:34
|s/l
|107
|0.90
|1.2633
|1.2633
|1.2739
|-466.38
|8312.22
|267
|2006.07.24 20:23
|sell
|108
|0.80
|1.2615
|1.2664
|1.2578
|268
|2006.07.24 21:00
|close
|108
|0.80
|1.2611
|1.2664
|1.2578
|32.00
|8344.22
|269
|2006.07.25 11:14
|sell
|109
|0.80
|1.2600
|1.2647
|1.2566
|270
|2006.07.25 11:27
|modify
|109
|0.80
|1.2600
|1.2600
|1.2566
|271
|2006.07.25 12:05
|t/p
|109
|0.80
|1.2566
|1.2600
|1.2566
|272.00
|8616.22
|272
|2006.07.26 14:22
|buy
|110
|0.90
|1.2690
|1.2641
|1.2730
|273
|2006.07.26 16:21
|modify
|110
|0.90
|1.2690
|1.2690
|1.2730
|274
|2006.07.26 21:00
|close
|110
|0.90
|1.2714
|1.2690
|1.2730
|216.00
|8832.22
|275
|2006.07.27 09:00
|buy
|111
|0.90
|1.2739
|1.2689
|1.2784
|276
|2006.07.27 09:12
|modify
|111
|0.90
|1.2739
|1.2739
|1.2784
|277
|2006.07.27 10:07
|s/l
|111
|0.90
|1.2739
|1.2739
|1.2784
|0.00
|8832.22
|278
|2006.08.01 10:19
|sell
|112
|0.90
|1.2729
|1.2777
|1.2691
|279
|2006.08.01 11:59
|s/l
|112
|0.90
|1.2777
|1.2777
|1.2691
|-432.00
|8400.22
|280
|2006.08.03 11:13
|sell
|113
|0.80
|1.2765
|1.2807
|1.2747
|281
|2006.08.03 13:04
|s/l
|113
|0.80
|1.2807
|1.2807
|1.2747
|-336.00
|8064.22
|282
|2006.08.04 09:00
|buy
|114
|0.10
|1.2879
|1.2837
|1.2916
|283
|2006.08.04 09:54
|modify
|114
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2916
|284
|2006.08.04 11:27
|s/l
|114
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2916
|0.00
|8064.22
|285
|2006.08.08 18:48
|sell
|115
|0.10
|1.2804
|1.2850
|1.2786
|286
|2006.08.08 18:48
|modify
|115
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2786
|287
|2006.08.08 18:49
|t/p
|115
|0.10
|1.2786
|1.2804
|1.2786
|18.00
|8082.22
|288
|2006.08.10 11:17
|sell
|116
|0.80
|1.2753
|1.2813
|1.2730
|289
|2006.08.11 02:26
|close
|116
|0.80
|1.2751
|1.2813
|1.2730
|19.52
|8101.74
|290
|2006.08.11 09:00
|sell
|117
|0.80
|1.2730
|1.2786
|1.2706
|291
|2006.08.13 17:32
|modify
|117
|0.80
|1.2730
|1.2730
|1.2706
|292
|2006.08.13 18:48
|s/l
|117
|0.80
|1.2730
|1.2730
|1.2706
|0.00
|8101.74
|293
|2006.08.15 09:00
|buy
|118
|0.80
|1.2776
|1.2724
|1.2820
|294
|2006.08.15 09:43
|modify
|118
|0.80
|1.2776
|1.2776
|1.2820
|295
|2006.08.15 11:46
|s/l
|118
|0.80
|1.2776
|1.2776
|1.2820
|0.00
|8101.74
|296
|2006.08.16 09:00
|buy
|119
|0.80
|1.2843
|1.2792
|1.2885
|297
|2006.08.16 21:00
|close
|119
|0.80
|1.2854
|1.2792
|1.2885
|88.00
|8189.74
|298
|2006.08.18 09:00
|sell
|120
|0.80
|1.2799
|1.2840
|1.2779
|299
|2006.08.18 09:52
|s/l
|120
|0.80
|1.2840
|1.2840
|1.2779
|-328.00
|7861.74
|300
|2006.08.21 09:00
|buy
|121
|0.80
|1.2903
|1.2858
|1.2942
|301
|2006.08.21 09:59
|modify
|121
|0.80
|1.2903
|1.2903
|1.2942
|302
|2006.08.21 12:06
|s/l
|121
|0.80
|1.2903
|1.2903
|1.2942
|0.00
|7861.74
|303
|2006.08.22 09:00
|sell
|122
|0.80
|1.2812
|1.2856
|1.2790
|304
|2006.08.22 09:11
|modify
|122
|0.80
|1.2812
|1.2812
|1.2790
|305
|2006.08.22 09:22
|s/l
|122
|0.80
|1.2812
|1.2812
|1.2790
|0.00
|7861.74
|306
|2006.08.24 11:55
|sell
|123
|0.80
|1.2764
|1.2810
|1.2740
|307
|2006.08.24 20:05
|modify
|123
|0.80
|1.2764
|1.2764
|1.2740
|308
|2006.08.24 20:28
|s/l
|123
|0.80
|1.2764
|1.2764
|1.2740
|0.00
|7861.74
|309
|2006.08.25 10:07
|sell
|124
|0.80
|1.2736
|1.2780
|1.2715
|310
|2006.08.25 11:15
|s/l
|124
|0.80
|1.2780
|1.2780
|1.2715
|-352.00
|7509.74
|311
|2006.08.28 09:36
|buy
|125
|0.10
|1.2806
|1.2765
|1.2862
|312
|2006.08.28 21:59
|close
|125
|0.10
|1.2816
|1.2765
|1.2862
|10.00
|7519.74
|313
|2006.08.29 14:53
|buy
|126
|0.80
|1.2835
|1.2796
|1.2889
|314
|2006.08.29 21:00
|close
|126
|0.80
|1.2841
|1.2796
|1.2889
|48.00
|7567.74
|315
|2006.08.31 09:00
|buy
|127
|0.80
|1.2869
|1.2837
|1.2906
|316
|2006.08.31 09:43
|s/l
|127
|0.80
|1.2837
|1.2837
|1.2906
|-256.00
|7311.74
|317
|2006.09.01 09:00
|sell
|128
|0.70
|1.2774
|1.2810
|1.2754
|318
|2006.09.01 09:09
|modify
|128
|0.70
|1.2774
|1.2774
|1.2754
|319
|2006.09.01 09:35
|s/l
|128
|0.70
|1.2774
|1.2774
|1.2754
|0.00
|7311.74
|320
|2006.09.04 09:12
|buy
|129
|0.70
|1.2862
|1.2827
|1.2892
|321
|2006.09.05 03:25
|s/l
|129
|0.70
|1.2827
|1.2827
|1.2892
|-250.74
|7061.00
|322
|2006.09.05 09:00
|sell
|130
|0.10
|1.2812
|1.2845
|1.2789
|323
|2006.09.05 09:41
|modify
|130
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2789
|324
|2006.09.05 09:56
|s/l
|130
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2789
|0.00
|7061.00
|325
|2006.09.06 09:00
|sell
|131
|0.10
|1.2785
|1.2820
|1.2759
|326
|2006.09.06 19:00
|s/l
|131
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2759
|-35.00
|7026.00
|327
|2006.09.07 09:00
|sell
|132
|0.10
|1.2713
|1.2752
|1.2691
|328
|2006.09.07 12:00
|s/l
|132
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2691
|-39.00
|6987.00
|329
|2006.09.08 09:00
|sell
|133
|0.10
|1.2671
|1.2709
|1.2641
|330
|2006.09.08 10:25
|modify
|133
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2641
|331
|2006.09.08 10:42
|s/l
|133
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2641
|0.00
|6987.00
|332
|2006.09.14 10:26
|buy
|134
|0.10
|1.2732
|1.2695
|1.2763
|333
|2006.09.14 10:58
|modify
|134
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2763
|334
|2006.09.14 11:38
|s/l
|134
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2763
|0.00
|6987.00
|335
|2006.09.15 09:06
|sell
|135
|0.10
|1.2665
|1.2702
|1.2629
|336
|2006.09.15 09:34
|modify
|135
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2629
|337
|2006.09.15 16:31
|s/l
|135
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2629
|0.00
|6987.00
|338
|2006.09.21 09:07
|buy
|136
|0.10
|1.2743
|1.2704
|1.2758
|339
|2006.09.21 12:03
|modify
|136
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2758
|340
|2006.09.21 12:04
|t/p
|136
|0.10
|1.2758
|1.2743
|1.2758
|15.00
|7002.00
|341
|2006.09.22 09:00
|buy
|137
|0.70
|1.2821
|1.2781
|1.2846
|342
|2006.09.22 14:47
|s/l
|137
|0.70
|1.2781
|1.2781
|1.2846
|-280.00
|6722.00
|343
|2006.09.25 10:00
|sell
|138
|0.70
|1.2750
|1.2791
|1.2711
|344
|2006.09.25 21:54
|close
|138
|0.70
|1.2748
|1.2791
|1.2711
|14.00
|6736.00
|345
|2006.09.26 09:00
|sell
|139
|0.70
|1.2691
|1.2733
|1.2652
|346
|2006.09.26 10:07
|modify
|139
|0.70
|1.2691
|1.2691
|1.2652
|347
|2006.09.26 11:53
|s/l
|139
|0.70
|1.2691
|1.2691
|1.2652
|0.00
|6736.00
|348
|2006.09.29 09:00
|sell
|140
|0.70
|1.2651
|1.2688
|1.2606
|349
|2006.09.29 11:22
|s/l
|140
|0.70
|1.2688
|1.2688
|1.2606
|-259.00
|6477.00
|350
|2006.10.02 09:36
|buy
|141
|0.60
|1.2729
|1.2694
|1.2757
|351
|2006.10.02 09:54
|modify
|141
|0.60
|1.2729
|1.2729
|1.2757
|352
|2006.10.02 21:00
|close
|141
|0.60
|1.2740
|1.2729
|1.2757
|66.00
|6543.00
|353
|2006.10.04 09:00
|sell
|142
|0.70
|1.2684
|1.2718
|1.2637
|354
|2006.10.04 19:53
|s/l
|142
|0.70
|1.2718
|1.2718
|1.2637
|-238.00
|6305.00
|355
|2006.10.06 09:00
|sell
|143
|0.60
|1.2596
|1.2635
|1.2551
|356
|2006.10.06 10:39
|modify
|143
|0.60
|1.2596
|1.2596
|1.2551
|357
|2006.10.06 11:29
|s/l
|143
|0.60
|1.2596
|1.2596
|1.2551
|0.00
|6305.00
|358
|2006.10.10 09:00
|sell
|144
|0.60
|1.2535
|1.2572
|1.2481
|359
|2006.10.11 02:34
|close
|144
|0.60
|1.2533
|1.2572
|1.2481
|14.64
|6319.64
|360
|2006.10.11 14:31
|sell
|145
|0.60
|1.2507
|1.2543
|1.2449
|361
|2006.10.12 03:05
|s/l
|145
|0.60
|1.2543
|1.2543
|1.2449
|-208.08
|6111.56
|362
|2006.10.13 10:02
|sell
|146
|0.60
|1.2506
|1.2535
|1.2451
|363
|2006.10.15 21:00
|close
|146
|0.60
|1.2497
|1.2535
|1.2451
|54.00
|6165.56
|364
|2006.10.17 09:21
|buy
|147
|0.60
|1.2549
|1.2521
|1.2575
|365
|2006.10.17 11:47
|modify
|147
|0.60
|1.2549
|1.2549
|1.2575
|366
|2006.10.17 13:50
|s/l
|147
|0.60
|1.2549
|1.2549
|1.2575
|0.00
|6165.56
|367
|2006.10.19 09:20
|buy
|148
|0.60
|1.2570
|1.2541
|1.2598
|368
|2006.10.19 09:44
|modify
|148
|0.60
|1.2570
|1.2570
|1.2598
|369
|2006.10.19 10:37
|t/p
|148
|0.60
|1.2598
|1.2570
|1.2598
|168.00
|6333.56
|370
|2006.10.23 09:00
|sell
|149
|0.60
|1.2542
|1.2576
|1.2494
|371
|2006.10.23 21:19
|close
|149
|0.60
|1.2540
|1.2576
|1.2494
|12.00
|6345.56
|372
|2006.10.25 10:20
|buy
|150
|0.60
|1.2588
|1.2556
|1.2618
|373
|2006.10.25 14:19
|modify
|150
|0.60
|1.2588
|1.2588
|1.2618
|374
|2006.10.25 14:31
|s/l
|150
|0.60
|1.2588
|1.2588
|1.2618
|0.00
|6345.56
|375
|2006.10.26 09:00
|buy
|151
|0.60
|1.2664
|1.2633
|1.2696
|376
|2006.10.26 12:22
|modify
|151
|0.60
|1.2664
|1.2664
|1.2696
|377
|2006.10.26 12:44
|t/p
|151
|0.60
|1.2696
|1.2664
|1.2696
|192.00
|6537.56
|378
|2006.10.27 09:00
|buy
|152
|0.70
|1.2720
|1.2684
|1.2765
|379
|2006.10.27 09:11
|modify
|152
|0.70
|1.2720
|1.2720
|1.2765
|380
|2006.10.27 11:00
|s/l
|152
|0.70
|1.2720
|1.2720
|1.2765
|0.00
|6537.56
|381
|2006.10.31 10:09
|buy
|153
|0.70
|1.2749
|1.2713
|1.2795
|382
|2006.10.31 10:27
|modify
|153
|0.70
|1.2749
|1.2749
|1.2795
|383
|2006.10.31 21:01
|close
|153
|0.70
|1.2765
|1.2749
|1.2795
|112.00
|6649.56
|384
|2006.11.01 10:03
|buy
|154
|0.70
|1.2795
|1.2757
|1.2848
|385
|2006.11.01 10:54
|s/l
|154
|0.70
|1.2757
|1.2757
|1.2848
|-266.00
|6383.56
|386
|2006.11.03 09:00
|sell
|155
|0.60
|1.2687
|1.2722
|1.2658
|387
|2006.11.05 19:02
|s/l
|155
|0.60
|1.2722
|1.2722
|1.2658
|-210.00
|6173.56
|388
|2006.11.07 09:00
|buy
|156
|0.10
|1.2785
|1.2754
|1.2835
|389
|2006.11.07 09:43
|modify
|156
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2835
|390
|2006.11.07 14:29
|s/l
|156
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2835
|0.00
|6173.56
|391
|2006.11.09 11:25
|buy
|157
|0.10
|1.2818
|1.2781
|1.2869
|392
|2006.11.09 11:36
|modify
|157
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2869
|393
|2006.11.09 21:00
|close
|157
|0.10
|1.2846
|1.2818
|1.2869
|28.00
|6201.56
|394
|2006.11.10 09:00
|buy
|158
|0.60
|1.2872
|1.2836
|1.2922
|395
|2006.11.12 23:50
|close
|158
|0.60
|1.2874
|1.2836
|1.2922
|12.00
|6213.56
|396
|2006.11.13 09:50
|sell
|159
|0.60
|1.2818
|1.2856
|1.2792
|397
|2006.11.13 10:18
|modify
|159
|0.60
|1.2818
|1.2818
|1.2792
|398
|2006.11.13 11:05
|s/l
|159
|0.60
|1.2818
|1.2818
|1.2792
|0.00
|6213.56
|399
|2006.11.22 09:00
|buy
|160
|0.60
|1.2919
|1.2887
|1.2963
|400
|2006.11.22 10:24
|modify
|160
|0.60
|1.2919
|1.2919
|1.2963
|401
|2006.11.22 12:44
|s/l
|160
|0.60
|1.2919
|1.2919
|1.2963
|0.00
|6213.56
|402
|2006.11.23 10:10
|buy
|161
|0.60
|1.2968
|1.2933
|1.3023
|403
|2006.11.24 02:52
|close
|161
|0.60
|1.2970
|1.2933
|1.3023
|7.08
|6220.64
|404
|2006.11.24 09:00
|buy
|162
|0.60
|1.3086
|1.3043
|1.3136
|405
|2006.11.26 17:00
|t/p
|162
|0.60
|1.3136
|1.3043
|1.3136
|300.00
|6520.64
|406
|2006.11.27 09:25
|buy
|163
|0.70
|1.3121
|1.3076
|1.3195
|407
|2006.11.27 21:00
|close
|163
|0.70
|1.3136
|1.3076
|1.3195
|105.00
|6625.64
|408
|2006.11.28 09:36
|buy
|164
|0.70
|1.3174
|1.3128
|1.3241
|409
|2006.11.28 16:03
|modify
|164
|0.70
|1.3174
|1.3174
|1.3241
|410
|2006.11.28 21:00
|close
|164
|0.70
|1.3196
|1.3174
|1.3241
|154.00
|6779.64
|411
|2006.11.30 10:04
|buy
|165
|0.70
|1.3230
|1.3181
|1.3298
|412
|2006.11.30 11:14
|modify
|165
|0.70
|1.3230
|1.3230
|1.3298
|413
|2006.11.30 21:00
|close
|165
|0.70
|1.3250
|1.3230
|1.3298
|140.00
|6919.64
|414
|2006.12.01 09:21
|buy
|166
|0.70
|1.3285
|1.3240
|1.3354
|415
|2006.12.01 10:10
|modify
|166
|0.70
|1.3285
|1.3285
|1.3354
|416
|2006.12.03 17:55
|t/p
|166
|0.70
|1.3354
|1.3285
|1.3354
|483.00
|7402.64
|417
|2006.12.06 09:00
|sell
|167
|0.70
|1.3263
|1.3313
|1.3244
|418
|2006.12.06 10:38
|s/l
|167
|0.70
|1.3313
|1.3313
|1.3244
|-350.00
|7052.64
|419
|2006.12.08 09:00
|buy
|168
|0.70
|1.3336
|1.3296
|1.3399
|420
|2006.12.08 11:42
|s/l
|168
|0.70
|1.3296
|1.3296
|1.3399
|-280.00
|6772.64
|421
|2006.12.12 14:21
|buy
|169
|0.10
|1.3274
|1.3224
|1.3318
|422
|2006.12.12 22:14
|close
|169
|0.10
|1.3284
|1.3224
|1.3318
|10.00
|6782.64
|423
|2006.12.13 09:36
|sell
|170
|0.70
|1.3201
|1.3252
|1.3164
|424
|2006.12.14 03:06
|s/l
|170
|0.70
|1.3252
|1.3252
|1.3164
|-347.76
|6434.88
|425
|2006.12.14 09:46
|sell
|171
|0.60
|1.3179
|1.3236
|1.3145
|426
|2006.12.14 10:26
|modify
|171
|0.60
|1.3179
|1.3179
|1.3145
|427
|2006.12.14 13:38
|t/p
|171
|0.60
|1.3145
|1.3179
|1.3145
|204.00
|6638.88
|428
|2006.12.15 09:37
|sell
|172
|0.70
|1.3130
|1.3180
|1.3089
|429
|2006.12.15 10:02
|modify
|172
|0.70
|1.3130
|1.3130
|1.3089
|430
|2006.12.15 10:05
|t/p
|172
|0.70
|1.3089
|1.3130
|1.3089
|287.00
|6925.88
|431
|2006.12.19 09:00
|buy
|173
|0.70
|1.3155
|1.3106
|1.3195
|432
|2006.12.19 09:43
|modify
|173
|0.70
|1.3155
|1.3155
|1.3195
|433
|2006.12.19 10:16
|s/l
|173
|0.70
|1.3155
|1.3155
|1.3195
|0.00
|6925.88
|434
|2006.12.21 09:33
|sell
|174
|0.70
|1.3149
|1.3196
|1.3096
|435
|2006.12.22 00:54
|s/l
|174
|0.70
|1.3196
|1.3196
|1.3096
|-325.92
|6599.96
|436
|2006.12.22 11:50
|sell
|175
|0.70
|1.3130
|1.3173
|1.3080
|437
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|175
|0.70
|1.3140
|1.3173
|1.3080
|-70.00
|6529.96