Alpari Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 661.32 Floating P/L: 1 532.96 Margin: 4 663.61
Balance: 57 661.32 Equity: 59 194.28 Free Margin: 54 530.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 18 134.30 Gross Loss: 10 472.98 Total Net Profit: 7 661.32
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 147.33  
Absolute Drawdown: 28.95 Maximal Drawdown: 8 682.87 (13.32%) Relative Drawdown: 13.32% (8 682.87)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 22 (31.82%) Long Positions (won %): 30 (56.67%)
Profit Trades (% of total): 24 (46.15%) Loss trades (% of total): 28 (53.85%)
Largest profit trade: 3 415.80 loss trade: -1 785.92
Average profit trade: 755.60 loss trade: -374.04
Maximum consecutive wins ($): 10 (11 893.77) consecutive losses ($): 20 (-8 343.82)
Maximal consecutive profit (count): 11 893.77 (10) consecutive loss (count): -8 343.82 (20)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 5