Alpari Ltd

Account: 288019 Name: 555_555_555_555_ Currency: USD 2007 January 16, 11:54

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

7556427 balance Deposit 50 000.00

7556576 buy stop 0.10 gbpusd 1.8988 1.8612 1.9077 1.8826 cancelled

7556579 buy stop 0.10 gbpusd 1.8988 1.8612 1.9132 1.8827 cancelled

7556616 buy stop 0.10 gbpusd 1.8988 1.8612 1.9221 1.8826 cancelled

7556623 buy stop 0.10 eurusd 1.2817 1.2563 1.2906 1.2680 cancelled

7556626 buy stop 0.10 eurusd 1.2817 1.2563 1.2961 1.2679 cancelled

7556627 buy stop 0.10 eurusd 1.2817 1.2563 1.3050 1.2680 cancelled

7556635 sell stop 0.10 eurusd 1.2563 1.2817 1.2474 1.2676 cancelled

7556639 sell stop 0.10 gbpusd 1.8612 1.8988 1.8523 1.8822 cancelled

7556655 sell stop 0.10 eurusd 1.2563 1.2817 1.2419 1.2676 cancelled

7556656 sell stop 0.10 eurusd 1.2563 1.2817 1.2330 1.2677 cancelled

7556659 sell stop 0.10 gbpusd 1.8612 1.8988 1.8468 1.8822 cancelled

7556672 sell stop 0.10 gbpusd 1.8612 1.8988 1.8379 1.8822 cancelled

7586259 buy stop 0.10 gbpusd 1.9001 1.8624 1.9090 1.8888 cancelled

7586265 buy stop 0.10 gbpusd 1.9001 1.8624 1.9145 1.8887 cancelled

7586272 buy stop 0.10 gbpusd 1.9001 1.8624 1.9234 1.8888 cancelled

7586273 sell stop 0.10 gbpusd 1.8624 1.9001 1.8535 1.8884 cancelled

7586274 sell stop 0.10 gbpusd 1.8624 1.9001 1.8480 1.8884 cancelled

7586275 sell stop 0.10 gbpusd 1.8624 1.9001 1.8391 1.8884 cancelled

7586282 buy stop 0.10 eurusd 1.2810 1.2556 1.2899 1.2689 cancelled

7586289 buy stop 0.10 eurusd 1.2810 1.2556 1.2954 1.2688 cancelled

7586291 buy stop 0.10 eurusd 1.2810 1.2556 1.3043 1.2689 cancelled

7586294 sell stop 0.10 eurusd 1.2556 1.2810 1.2467 1.2685 cancelled

7586297 sell stop 0.10 eurusd 1.2556 1.2810 1.2412 1.2686 cancelled

7586300 sell stop 0.10 eurusd 1.2556 1.2810 1.2323 1.2685 cancelled

7612233 buy 0.10 gbpusd 1.9034 1.8993 1.9267 1.8993 0.00 0.00 -0.25 -28.70

7612301 buy stop 0.10 gbpusd 1.9036 1.8659 1.9125 1.9023 cancelled

7612302 buy stop 0.10 gbpusd 1.9036 1.8659 1.9180 1.9026 cancelled

7612304 sell stop 0.10 gbpusd 1.8659 1.9036 1.8570 1.9019 cancelled

7612305 sell stop 0.10 gbpusd 1.8659 1.9036 1.8515 1.9023 cancelled

7612306 sell stop 0.10 gbpusd 1.8659 1.9036 1.8426 1.9019 cancelled

7612314 buy stop 0.10 eurusd 1.2812 1.2558 1.2901 1.2781 cancelled

7612315 buy stop 0.10 eurusd 1.2811 1.2558 1.2955 1.2781 cancelled

7612316 buy stop 0.10 eurusd 1.2812 1.2558 1.3045 1.2781 cancelled

7612317 sell stop 0.10 eurusd 1.2558 1.2812 1.2469 1.2778 cancelled

7612321 sell stop 0.10 eurusd 1.2558 1.2812 1.2414 1.2778 cancelled

7612322 sell stop 0.10 eurusd 1.2558 1.2812 1.2325 1.2778 cancelled

7639070 buy stop 0.10 gbpusd 1.9132 1.8754 1.9221 1.8999 cancelled

7639081 buy stop 0.10 gbpusd 1.9132 1.8754 1.9276 1.9001 cancelled

7639083 buy stop 0.10 eurusd 1.2859 1.2605 1.2948 1.2749 cancelled

7639087 sell stop 0.10 gbpusd 1.8754 1.9132 1.8665 1.8997 cancelled

7639090 buy stop 0.10 eurusd 1.2859 1.2605 1.3003 1.2748 cancelled

7639092 sell stop 0.10 gbpusd 1.8754 1.9132 1.8610 1.8994 cancelled

7639094 buy stop 0.10 eurusd 1.2859 1.2605 1.3092 1.2749 cancelled

7639101 sell stop 0.10 eurusd 1.2605 1.2859 1.2516 1.2746 cancelled

7639102 sell stop 0.10 eurusd 1.2605 1.2859 1.2461 1.2745 cancelled

7639105 sell stop 0.10 gbpusd 1.8754 1.9132 1.8521 1.8997 cancelled

7639108 sell stop 0.10 eurusd 1.2605 1.2859 1.2372 1.2746 cancelled

7657349 buy stop 0.10 gbpusd 1.9187 1.8807 1.9420 1.8999 cancelled

7684117 buy stop 1.50 eurusd 1.2897 1.2642 1.2986 1.2692 cancelled

7684120 buy stop 1.50 eurusd 1.2897 1.2642 1.3041 1.2692 cancelled

7684124 buy stop 1.50 eurusd 1.2897 1.2642 1.3130 1.2692 cancelled

7684127 sell stop 1.50 eurusd 1.2642 1.2897 1.2553 1.2689 cancelled

7684129 buy stop 1.50 gbpusd 1.9201 1.8821 1.9290 1.8946 cancelled

7684135 buy stop 1.50 gbpusd 1.9201 1.8821 1.9345 1.8946 cancelled

7684137 sell stop 1.50 eurusd 1.2642 1.2897 1.2498 1.2689 cancelled

7684141 sell stop 1.50 eurusd 1.2642 1.2897 1.2409 1.2689 cancelled

7684142 buy stop 1.50 gbpusd 1.9201 1.8821 1.9434 1.8946 cancelled

7684146 sell stop 1.50 gbpusd 1.8821 1.9201 1.8732 1.8942 cancelled

7684151 sell stop 1.50 gbpusd 1.8821 1.9201 1.8677 1.8943 cancelled

7684152 sell stop 1.50 gbpusd 1.8821 1.9201 1.8588 1.8942 cancelled

7710788 buy stop 1.50 eurusd 1.2848 1.2594 1.2937 1.2703 cancelled

7710802 buy stop 1.50 eurusd 1.2848 1.2594 1.2992 1.2701 cancelled

7710806 buy stop 1.50 eurusd 1.2848 1.2594 1.3081 1.2702 cancelled

7710810 sell stop 1.50 eurusd 1.2594 1.2848 1.2505 1.2699 cancelled

7710812 sell stop 1.50 eurusd 1.2594 1.2848 1.2450 1.2698 cancelled

7710814 buy stop 1.50 gbpusd 1.9166 1.8786 1.9255 1.8894 cancelled

7710818 buy stop 1.50 gbpusd 1.9166 1.8786 1.9310 1.8894 cancelled

7710824 buy stop 1.50 gbpusd 1.9166 1.8786 1.9399 1.8895 cancelled

7710830 sell stop 1.50 eurusd 1.2594 1.2848 1.2361 1.2699 cancelled

7710836 sell stop 1.50 gbpusd 1.8786 1.9166 1.8697 1.8890 cancelled

7710844 sell stop 1.50 gbpusd 1.8786 1.9166 1.8642 1.8891 cancelled

7710846 sell stop 1.50 gbpusd 1.8786 1.9166 1.8553 1.8890 cancelled

7733209 buy stop 1.50 eurusd 1.2830 1.2576 1.2919 1.2706 cancelled

7733212 buy stop 1.50 eurusd 1.2830 1.2576 1.2974 1.2706 cancelled

7733213 buy stop 1.50 eurusd 1.2830 1.2576 1.3063 1.2707 cancelled

7733214 buy stop 1.50 gbpusd 1.9109 1.8730 1.9198 1.8774 cancelled

7733221 buy stop 1.50 gbpusd 1.9109 1.8730 1.9253 1.8774 cancelled

7733223 buy stop 1.50 gbpusd 1.9109 1.8730 1.9342 1.8774 cancelled

7733226 sell stop 1.50 eurusd 1.2576 1.2830 1.2487 1.2703 cancelled

7733227 sell stop 1.50 eurusd 1.2576 1.2830 1.2432 1.2703 cancelled

7733228 sell 1.50 gbpusd 1.8730 1.8767 1.8641 1.8641 0.00 0.00 1.26 934.50

7733229 sell 1.50 gbpusd 1.8730 1.8746 1.8586 1.8746 0.00 0.00 2.73 -168.00

7733232 sell stop 1.50 eurusd 1.2576 1.2830 1.2343 1.2703 cancelled

7733233 sell 1.50 gbpusd 1.8730 1.8746 1.8497 1.8746 0.00 0.00 2.73 -168.00

7755217 buy stop 1.30 gbpusd 1.9011 1.8634 1.9100 1.8873 cancelled

7755225 buy stop 1.30 gbpusd 1.9011 1.8634 1.9155 1.8874 cancelled

7755233 buy stop 1.30 eurusd 1.2833 1.2579 1.2922 1.2741 cancelled

7755235 buy stop 1.30 gbpusd 1.9011 1.8634 1.9244 1.8874 cancelled

7755237 buy stop 1.30 eurusd 1.2833 1.2579 1.2977 1.2740 cancelled

7755239 buy stop 1.30 eurusd 1.2833 1.2579 1.3066 1.2741 cancelled

7755246 sell stop 1.30 eurusd 1.2579 1.2833 1.2490 1.2738 cancelled

7755251 sell stop 1.30 eurusd 1.2579 1.2833 1.2435 1.2738 cancelled

7755252 sell stop 1.30 eurusd 1.2579 1.2833 1.2346 1.2738 cancelled

7768422 sell stop 1.50 gbpusd 1.8579 1.8954 1.8490 1.8870 cancelled

7777577 sell stop 0.50 gbpusd 1.8555 1.8930 1.8411 1.8869 cancelled

7777587 sell stop 0.50 gbpusd 1.8555 1.8930 1.8322 1.8870 cancelled

7805672 buy stop 1.50 eurusd 1.2835 1.2581 1.2924 1.2734 cancelled

7805675 buy stop 0.50 gbpusd 1.8972 1.8596 1.9061 1.8880 cancelled

7805679 buy stop 1.50 eurusd 1.2835 1.2581 1.2979 1.2736 cancelled

7805685 buy stop 1.50 eurusd 1.2835 1.2581 1.3068 1.2735 cancelled

7805688 sell stop 1.50 eurusd 1.2581 1.2835 1.2492 1.2732 cancelled

7805690 sell stop 1.50 eurusd 1.2581 1.2835 1.2437 1.2733 cancelled

7805691 buy stop 0.50 gbpusd 1.8972 1.8596 1.9116 1.8878 cancelled

7805694 sell stop 1.50 eurusd 1.2581 1.2835 1.2348 1.2732 cancelled

7805695 buy stop 0.50 gbpusd 1.8972 1.8596 1.9205 1.8883 cancelled

7805696 sell stop 0.50 gbpusd 1.8596 1.8972 1.8507 1.8874 cancelled

7805699 sell stop 0.50 gbpusd 1.8596 1.8972 1.8452 1.8878 cancelled

7805712 sell stop 0.50 gbpusd 1.8596 1.8972 1.8363 1.8876 cancelled

7831028 buy stop 0.50 gbpusd 1.9039 1.8662 1.9128 1.8864 cancelled

7831037 buy stop 0.50 gbpusd 1.9039 1.8662 1.9183 1.8865 cancelled

7831045 buy stop 1.50 eurusd 1.2855 1.2601 1.2944 1.2718 cancelled

7831055 buy stop 0.50 gbpusd 1.9039 1.8662 1.9272 1.8864 cancelled

7831059 buy stop 1.50 eurusd 1.2855 1.2601 1.2999 1.2719 cancelled

7831061 buy stop 1.50 eurusd 1.2855 1.2601 1.3088 1.2719 cancelled

7831064 sell stop 1.50 eurusd 1.2601 1.2855 1.2512 1.2716 cancelled

7831071 sell stop 0.50 gbpusd 1.8662 1.9039 1.8573 1.8861 cancelled

7831076 sell stop 1.50 eurusd 1.2601 1.2855 1.2457 1.2716 cancelled

7831079 sell stop 0.50 gbpusd 1.8662 1.9039 1.8518 1.8862 cancelled

7831083 sell stop 0.50 gbpusd 1.8662 1.9039 1.8429 1.8861 cancelled

7831084 sell stop 1.50 eurusd 1.2601 1.2855 1.2368 1.2715 cancelled

7858182 buy stop 1.50 eurusd 1.2837 1.2582 1.2926 1.2696 cancelled

7858188 buy stop 1.50 eurusd 1.2837 1.2582 1.2981 1.2695 cancelled

7858190 buy stop 0.50 gbpusd 1.9033 1.8656 1.9122 1.8796 cancelled

7858195 buy stop 0.50 gbpusd 1.9033 1.8656 1.9177 1.8795 cancelled

7858204 buy stop 1.50 eurusd 1.2837 1.2582 1.3070 1.2696 cancelled

7858210 sell stop 1.50 eurusd 1.2582 1.2837 1.2493 1.2693 cancelled

7858227 buy stop 0.50 gbpusd 1.9033 1.8656 1.9266 1.8799 cancelled

7858242 sell stop 1.50 eurusd 1.2582 1.2837 1.2438 1.2691 cancelled

7858250 sell stop 1.50 eurusd 1.2582 1.2837 1.2349 1.2693 cancelled

7858258 sell stop 0.50 gbpusd 1.8656 1.9033 1.8567 1.8791 cancelled

7858265 sell stop 0.50 gbpusd 1.8656 1.9033 1.8512 1.8792 cancelled

7858269 sell stop 0.50 gbpusd 1.8656 1.9033 1.8423 1.8791 cancelled

7882687 buy stop 1.50 eurusd 1.2827 1.2573 1.2971 1.2599 cancelled

7882692 buy stop 0.50 gbpusd 1.9006 1.8630 1.9095 1.8674 cancelled

7882694 buy stop 0.50 gbpusd 1.9006 1.8630 1.9150 1.8676 cancelled

7882696 buy stop 0.50 gbpusd 1.9006 1.8630 1.9239 1.8675 cancelled

7882699 sell stop 0.50 gbpusd 1.8630 1.9006 1.8541 1.8672 cancelled

7882700 sell stop 0.50 gbpusd 1.8630 1.9006 1.8486 1.8671 cancelled

7882701 sell stop 0.50 gbpusd 1.8630 1.9006 1.8397 1.8672 cancelled

7882711 buy stop 1.50 eurusd 1.2827 1.2573 1.2916 1.2599 cancelled

7882714 buy stop 1.50 eurusd 1.2827 1.2573 1.3060 1.2596 cancelled

7882718 sell stop 1.50 eurusd 1.2573 1.2827 1.2484 1.2596 cancelled

7882719 sell stop 1.50 eurusd 1.2573 1.2827 1.2429 1.2594 cancelled

7882720 sell stop 1.50 eurusd 1.2573 1.2827 1.2340 1.2596 cancelled

7937762 buy stop 0.50 gbpusd 1.8882 1.8508 1.8971 1.8544 cancelled

7937773 buy stop 0.50 gbpusd 1.8882 1.8508 1.9026 1.8544 cancelled

7937784 buy stop 1.50 eurusd 1.2738 1.2486 1.2827 1.2538 cancelled

7937835 buy stop 1.50 eurusd 1.2738 1.2486 1.2882 1.2538 cancelled

7937850 buy stop 0.50 gbpusd 1.8882 1.8508 1.9115 1.8546 cancelled

7937855 buy stop 1.50 eurusd 1.2738 1.2486 1.2971 1.2538 cancelled

7937859 sell stop 1.50 eurusd 1.2486 1.2738 1.2397 1.2532 cancelled

7937864 sell stop 0.50 gbpusd 1.8508 1.8882 1.8419 1.8542 cancelled

7937866 sell stop 1.50 eurusd 1.2486 1.2738 1.2342 1.2532 cancelled

7937874 sell stop 1.50 eurusd 1.2486 1.2738 1.2253 1.2535 cancelled

7937877 sell stop 0.50 gbpusd 1.8508 1.8882 1.8364 1.8540 cancelled

7937884 sell stop 0.50 gbpusd 1.8508 1.8881 1.8275 1.8542 cancelled

7968239 buy stop 1.50 eurusd 1.2692 1.2441 1.2781 1.2517 cancelled

7968262 buy stop 1.50 eurusd 1.2692 1.2441 1.2836 1.2516 cancelled

7968268 buy stop 1.50 eurusd 1.2692 1.2441 1.2925 1.2517 cancelled

7968271 sell stop 1.50 eurusd 1.2441 1.2692 1.2352 1.2514 cancelled

7968275 sell stop 1.50 eurusd 1.2441 1.2692 1.2297 1.2514 cancelled

7968279 sell stop 1.50 eurusd 1.2441 1.2692 1.2208 1.2514 cancelled

7968288 buy stop 0.50 gbpusd 1.8795 1.8423 1.8884 1.8539 cancelled

7968291 buy stop 0.50 gbpusd 1.8795 1.8423 1.8939 1.8539 cancelled

7968308 buy stop 0.50 gbpusd 1.8795 1.8423 1.9028 1.8539 cancelled

7968316 sell stop 0.50 gbpusd 1.8423 1.8795 1.8334 1.8535 cancelled

7968321 sell stop 0.50 gbpusd 1.8423 1.8795 1.8279 1.8535 cancelled

7968323 sell stop 0.50 gbpusd 1.8423 1.8795 1.8190 1.8535 cancelled

7992515 buy stop 1.50 eurusd 1.2669 1.2418 1.2758 1.2557 cancelled

7992518 buy stop 1.50 eurusd 1.2669 1.2418 1.2813 1.2558 cancelled

7992521 buy stop 1.50 eurusd 1.2669 1.2418 1.2902 1.2557 cancelled

7992524 buy stop 0.50 gbpusd 1.8752 1.8380 1.8841 1.8597 cancelled

7992527 buy stop 0.50 gbpusd 1.8752 1.8380 1.8896 1.8593 cancelled

7992533 buy stop 0.50 gbpusd 1.8752 1.8380 1.8985 1.8599 cancelled

7992539 sell stop 1.50 eurusd 1.2418 1.2669 1.2329 1.2554 cancelled

7992544 sell stop 0.50 gbpusd 1.8380 1.8752 1.8291 1.8594 cancelled

7992547 sell stop 0.50 gbpusd 1.8380 1.8752 1.8236 1.8589 cancelled

7992551 sell stop 0.50 gbpusd 1.8380 1.8752 1.8147 1.8593 cancelled

7992561 sell stop 1.50 eurusd 1.2418 1.2669 1.2274 1.2554 cancelled

7992562 sell stop 1.50 eurusd 1.2418 1.2669 1.2185 1.2555 cancelled

8019502 buy stop 0.50 gbpusd 1.8756 1.8384 1.8845 1.8617 cancelled

8019531 buy stop 0.50 gbpusd 1.8756 1.8384 1.8900 1.8619 cancelled

8019537 buy stop 0.50 gbpusd 1.8756 1.8384 1.8989 1.8619 cancelled

8019543 buy stop 1.50 eurusd 1.2668 1.2417 1.2757 1.2535 cancelled

8019557 sell stop 0.50 gbpusd 1.8384 1.8756 1.8295 1.8615 cancelled

8019572 buy stop 1.50 eurusd 1.2668 1.2417 1.2812 1.2534 cancelled

8019591 buy stop 1.50 eurusd 1.2668 1.2417 1.2901 1.2534 cancelled

8019593 sell stop 1.50 eurusd 1.2417 1.2668 1.2328 1.2531 cancelled

8019597 sell stop 1.50 eurusd 1.2417 1.2668 1.2273 1.2532 cancelled

8019599 sell stop 1.50 eurusd 1.2417 1.2668 1.2184 1.2531 cancelled

8019609 sell stop 0.50 gbpusd 1.8384 1.8756 1.8240 1.8615 cancelled

8019616 sell stop 0.50 gbpusd 1.8384 1.8756 1.8151 1.8615 cancelled

8071358 buy stop 1.50 eurusd 1.2647 1.2397 1.2736 1.2546 cancelled

8071371 buy stop 1.50 eurusd 1.2647 1.2397 1.2791 1.2545 cancelled

8071378 buy stop 1.50 eurusd 1.2647 1.2397 1.2880 1.2546 cancelled

8071380 buy stop 0.50 gbpusd 1.8777 1.8405 1.8866 1.8709 cancelled

8071382 buy stop 0.50 gbpusd 1.8777 1.8405 1.8921 1.8709 cancelled

8071384 buy stop 0.50 gbpusd 1.8777 1.8405 1.9010 1.8707 cancelled

8071386 sell stop 1.50 eurusd 1.2397 1.2647 1.2308 1.2543 cancelled

8071388 sell stop 1.50 eurusd 1.2397 1.2647 1.2253 1.2543 cancelled

8071390 sell stop 0.50 gbpusd 1.8405 1.8777 1.8316 1.8705 cancelled

8071395 sell stop 1.50 eurusd 1.2397 1.2647 1.2164 1.2543 cancelled

8071399 sell stop 0.50 gbpusd 1.8405 1.8777 1.8261 1.8705 cancelled

8071405 sell stop 0.50 gbpusd 1.8405 1.8777 1.8172 1.8705 cancelled

8103057 buy stop 1.50 eurusd 1.2660 1.2409 1.2749 1.2535 cancelled

8103068 buy stop 0.50 gbpusd 1.8843 1.8470 1.8932 1.8685 cancelled

8103076 buy stop 0.50 gbpusd 1.8843 1.8470 1.8987 1.8685 cancelled

8103077 buy stop 0.50 gbpusd 1.8843 1.8470 1.9076 1.8686 cancelled

8103082 sell stop 0.50 gbpusd 1.8470 1.8843 1.8381 1.8680 cancelled

8103085 sell stop 0.50 gbpusd 1.8470 1.8843 1.8326 1.8683 cancelled

8103089 sell stop 0.50 gbpusd 1.8470 1.8843 1.8237 1.8681 cancelled

8103104 buy stop 1.50 eurusd 1.2660 1.2409 1.2804 1.2534 cancelled

8103116 buy stop 1.50 eurusd 1.2660 1.2409 1.2893 1.2535 cancelled

8103119 sell stop 1.50 eurusd 1.2409 1.2660 1.2320 1.2532 cancelled

8103131 sell stop 1.50 eurusd 1.2410 1.2660 1.2266 1.2532 cancelled

8103142 sell stop 1.50 eurusd 1.2409 1.2660 1.2176 1.2532 cancelled

8131498 buy stop 0.50 gbpusd 1.8867 1.8493 1.8956 1.8779 cancelled

8131502 buy stop 1.50 eurusd 1.2658 1.2408 1.2747 1.2627 cancelled

8131511 buy stop 0.50 gbpusd 1.8867 1.8493 1.9011 1.8780 cancelled

8131516 buy stop 0.50 gbpusd 1.8867 1.8493 1.9100 1.8780 cancelled

8131519 buy stop 1.50 eurusd 1.2658 1.2408 1.2802 1.2627 cancelled

8131527 buy stop 1.50 eurusd 1.2658 1.2407 1.2891 1.2626 cancelled

8131532 sell stop 1.50 eurusd 1.2408 1.2658 1.2319 1.2624 cancelled

8131553 sell stop 1.50 eurusd 1.2408 1.2658 1.2264 1.2624 cancelled

8131565 sell stop 0.50 gbpusd 1.8493 1.8867 1.8404 1.8776 cancelled

8131566 sell stop 0.50 gbpusd 1.8493 1.8867 1.8349 1.8775 cancelled

8131578 sell stop 1.50 eurusd 1.2408 1.2658 1.2175 1.2624 cancelled

8131583 sell stop 0.50 gbpusd 1.8493 1.8867 1.8260 1.8776 cancelled

8159881 buy stop 1.50 eurusd 1.2699 1.2448 1.2843 1.2554 cancelled

8159884 buy stop 0.50 gbpusd 1.8907 1.8533 1.8996 1.8738 cancelled

8159886 buy stop 0.50 gbpusd 1.8907 1.8533 1.9051 1.8738 cancelled

8159902 buy stop 0.50 gbpusd 1.8907 1.8533 1.9140 1.8738 cancelled

8159914 sell stop 0.50 gbpusd 1.8533 1.8907 1.8444 1.8734 cancelled

8159915 sell stop 0.50 gbpusd 1.8533 1.8907 1.8389 1.8734 cancelled

8159916 sell stop 0.50 gbpusd 1.8533 1.8907 1.8300 1.8734 cancelled

8159940 buy stop 1.50 eurusd 1.2699 1.2448 1.2788 1.2553 cancelled

8159945 buy stop 1.50 eurusd 1.2699 1.2448 1.2932 1.2554 cancelled

8159947 sell stop 1.50 eurusd 1.2448 1.2699 1.2359 1.2550 cancelled

8159949 sell stop 1.50 eurusd 1.2448 1.2699 1.2304 1.2550 cancelled

8159952 sell stop 1.50 eurusd 1.2448 1.2699 1.2215 1.2549 cancelled

8205023 buy stop 1.50 eurusd 1.2700 1.2448 1.2789 1.2559 cancelled

8205034 buy stop 1.50 eurusd 1.2700 1.2448 1.2844 1.2560 cancelled

8205036 buy stop 1.50 eurusd 1.2700 1.2448 1.2933 1.2557 cancelled

8205037 sell stop 1.50 eurusd 1.2448 1.2700 1.2359 1.2557 cancelled

8205038 buy stop 0.50 gbpusd 1.8943 1.8568 1.9032 1.8728 cancelled

8205040 sell stop 1.50 eurusd 1.2448 1.2700 1.2304 1.2556 cancelled

8205042 buy stop 0.50 gbpusd 1.8943 1.8568 1.9087 1.8728 cancelled

8205043 buy stop 0.50 gbpusd 1.8943 1.8568 1.9176 1.8729 cancelled

8205044 sell stop 0.50 gbpusd 1.8568 1.8943 1.8479 1.8724 cancelled

8205045 sell stop 0.50 gbpusd 1.8568 1.8943 1.8424 1.8724 cancelled

8205053 sell stop 0.50 gbpusd 1.8568 1.8943 1.8335 1.8722 cancelled

8205075 sell stop 1.50 eurusd 1.2448 1.2700 1.2215 1.2557 cancelled

8231899 buy stop 1.50 eurusd 1.2683 1.2432 1.2772 1.2605 cancelled

8231901 buy stop 1.50 eurusd 1.2683 1.2431 1.2827 1.2605 cancelled

8231902 buy stop 1.50 eurusd 1.2683 1.2431 1.2916 1.2603 cancelled

8231904 sell stop 1.50 eurusd 1.2438 1.2689 1.2349 1.2602 cancelled

8231906 buy stop 0.50 gbpusd 1.8929 1.8554 1.9018 1.8774 cancelled

8231908 sell stop 1.50 eurusd 1.2438 1.2689 1.2294 1.2602 cancelled

8231915 buy stop 0.50 gbpusd 1.8929 1.8554 1.9073 1.8774 cancelled

8231922 buy stop 0.50 gbpusd 1.8929 1.8554 1.9162 1.8774 cancelled

8231924 sell stop 0.50 gbpusd 1.8554 1.8929 1.8465 1.8770 cancelled

8231930 sell stop 0.50 gbpusd 1.8554 1.8929 1.8410 1.8770 cancelled

8231934 sell stop 0.50 gbpusd 1.8554 1.8929 1.8321 1.8770 cancelled

8231948 sell stop 1.50 eurusd 1.2438 1.2689 1.2205 1.2600 cancelled

8242629 buy 1.50 eurusd 1.2704 1.2708 1.2793 1.2708 0.00 0.00 -24.90 60.00

8242637 buy 1.50 eurusd 1.2704 1.2708 1.2848 1.2708 0.00 0.00 -24.90 60.00

8242638 buy 1.50 eurusd 1.2704 1.2708 1.2937 1.2708 0.00 0.00 -24.90 60.00

8242642 sell stop 1.50 eurusd 1.2452 1.2704 1.2363 1.2691 cancelled

8242644 sell stop 1.50 eurusd 1.2452 1.2704 1.2308 1.2693 cancelled

8242645 sell stop 1.50 eurusd 1.2452 1.2704 1.2219 1.2692 cancelled

8242656 buy stop 0.50 gbpusd 1.8943 1.8568 1.9032 1.8907 cancelled

8242664 buy stop 0.50 gbpusd 1.8943 1.8568 1.9087 1.8907 cancelled

8242671 buy stop 0.50 gbpusd 1.8943 1.8568 1.9176 1.8907 cancelled

8242674 sell stop 0.50 gbpusd 1.8568 1.8943 1.8479 1.8903 cancelled

8242677 sell stop 0.50 gbpusd 1.8568 1.8943 1.8424 1.8903 cancelled

8242678 sell stop 0.50 gbpusd 1.8568 1.8943 1.8335 1.8903 cancelled

8267536 buy 0.40 gbpusd 1.9025 1.8965 1.9114 1.8965 0.00 0.00 -1.20 -168.00

8267551 sell stop 1.30 eurusd 1.2517 1.2770 1.2428 1.2724 cancelled

8267556 buy 0.40 gbpusd 1.9025 1.8965 1.9169 1.8965 0.00 0.00 -1.20 -168.00

8267557 buy 0.40 gbpusd 1.9025 1.8965 1.9258 1.8965 0.00 0.00 -1.20 -168.00

8267558 sell stop 0.40 gbpusd 1.8648 1.9025 1.8559 1.9010 cancelled

8267559 sell stop 0.40 gbpusd 1.8648 1.9025 1.8504 1.9010 cancelled

8267562 sell stop 1.30 eurusd 1.2517 1.2770 1.2373 1.2723 cancelled

8267570 sell stop 1.30 eurusd 1.2517 1.2770 1.2284 1.2723 cancelled

8267577 sell stop 0.40 gbpusd 1.8648 1.9025 1.8415 1.9010 cancelled

8305346 buy stop 1.50 eurusd 1.2835 1.2581 1.2924 1.2726 cancelled

8305378 buy stop 1.50 eurusd 1.2835 1.2581 1.2979 1.2726 cancelled

8305410 buy stop 1.50 eurusd 1.2835 1.2581 1.3068 1.2725 cancelled

8314546 sell stop 0.50 gbpusd 1.8788 1.9168 1.8699 1.9072 cancelled

8314552 sell stop 0.50 gbpusd 1.8788 1.9168 1.8644 1.9075 cancelled

8314573 buy stop 1.50 eurusd 1.2841 1.2586 1.2930 1.2764 cancelled

8314580 buy stop 1.50 eurusd 1.2841 1.2586 1.2985 1.2765 cancelled

8314584 sell stop 0.50 gbpusd 1.8788 1.9168 1.8555 1.9072 cancelled

8314588 buy stop 1.50 eurusd 1.2841 1.2586 1.3074 1.2764 cancelled

8314596 sell stop 1.50 eurusd 1.2586 1.2841 1.2497 1.2762 cancelled

8314600 sell stop 1.50 eurusd 1.2586 1.2841 1.2442 1.2763 cancelled

8314602 sell stop 1.50 eurusd 1.2586 1.2841 1.2353 1.2762 cancelled

8318941 buy stop 0.10 gbpusd 1.9174 1.8795 1.9263 1.9079 cancelled

8318942 buy stop 0.10 gbpusd 1.9174 1.8795 1.9318 1.9076 cancelled

8318948 buy stop 0.10 gbpusd 1.9174 1.8795 1.9407 1.9079 cancelled

8339440 buy stop 1.50 eurusd 1.2858 1.2603 1.2947 1.2759 cancelled

8339451 buy stop 1.50 eurusd 1.2858 1.2603 1.3002 1.2758 cancelled

8339456 buy stop 0.10 gbpusd 1.9213 1.8833 1.9302 1.9092 cancelled

8339459 buy stop 1.50 eurusd 1.2857 1.2603 1.3090 1.2759 cancelled

8339460 buy stop 0.10 gbpusd 1.9213 1.8833 1.9357 1.9092 cancelled

8339462 sell stop 1.50 eurusd 1.2603 1.2857 1.2514 1.2756 cancelled

8339464 sell stop 1.50 eurusd 1.2603 1.2857 1.2459 1.2756 cancelled

8339467 buy stop 0.10 gbpusd 1.9213 1.8833 1.9446 1.9092 cancelled

8339468 sell stop 0.10 gbpusd 1.8833 1.9213 1.8744 1.9088 cancelled

8339469 sell stop 0.10 gbpusd 1.8833 1.9213 1.8689 1.9089 cancelled

8339470 sell stop 0.10 gbpusd 1.8833 1.9213 1.8600 1.9088 cancelled

8339472 sell stop 1.50 eurusd 1.2603 1.2857 1.2370 1.2756 cancelled

8362979 buy stop 0.10 gbpusd 1.9257 1.8876 1.9346 1.9086 cancelled

8362992 buy stop 0.10 gbpusd 1.9257 1.8876 1.9401 1.9087 cancelled

8363002 buy stop 0.10 gbpusd 1.9257 1.8876 1.9490 1.9084 cancelled

8363004 buy stop 1.50 eurusd 1.2879 1.2624 1.2968 1.2780 cancelled

8363006 buy stop 1.50 eurusd 1.2879 1.2624 1.3023 1.2781 cancelled

8363008 buy stop 1.50 eurusd 1.2879 1.2624 1.3112 1.2780 cancelled

8363009 sell stop 1.50 eurusd 1.2624 1.2879 1.2535 1.2777 cancelled

8363013 sell stop 0.10 gbpusd 1.8876 1.9257 1.8787 1.9083 cancelled

8363015 sell stop 0.10 gbpusd 1.8876 1.9257 1.8732 1.9082 cancelled

8363023 sell stop 0.10 gbpusd 1.8876 1.9257 1.8643 1.9083 cancelled

8363027 sell stop 1.50 eurusd 1.2624 1.2879 1.2480 1.2778 cancelled

8363028 sell stop 1.50 eurusd 1.2624 1.2879 1.2391 1.2777 cancelled

8383432 buy stop 0.10 gbpusd 1.9265 1.8884 1.9354 1.8975 cancelled

8383442 buy stop 1.50 eurusd 1.2891 1.2636 1.2980 1.2726 cancelled

8383451 buy stop 0.10 gbpusd 1.9265 1.8884 1.9409 1.8976 cancelled

8383452 buy stop 1.50 eurusd 1.2891 1.2636 1.3035 1.2725 cancelled

8383453 buy stop 1.50 eurusd 1.2891 1.2636 1.3124 1.2726 cancelled

8383454 sell stop 1.50 eurusd 1.2636 1.2891 1.2547 1.2722 cancelled

8383455 sell stop 1.50 eurusd 1.2636 1.2891 1.2492 1.2723 cancelled

8383457 sell stop 1.50 eurusd 1.2636 1.2891 1.2403 1.2722 cancelled

8383461 buy stop 0.10 gbpusd 1.9265 1.8884 1.9498 1.8973 cancelled

8383462 sell stop 0.10 gbpusd 1.8884 1.9265 1.8795 1.8972 cancelled

8383463 sell stop 0.10 gbpusd 1.8884 1.9265 1.8740 1.8971 cancelled

8383469 sell stop 0.10 gbpusd 1.8884 1.9265 1.8651 1.8972 cancelled

8425939 buy stop 1.50 eurusd 1.2848 1.2594 1.2937 1.2778 cancelled

8425951 buy stop 1.50 eurusd 1.2848 1.2594 1.2992 1.2779 cancelled

8425970 buy stop 0.10 gbpusd 1.9185 1.8805 1.9274 1.9060 cancelled

8425979 buy stop 0.10 gbpusd 1.9185 1.8805 1.9329 1.9060 cancelled

8425984 buy stop 1.50 eurusd 1.2848 1.2594 1.3081 1.2779 cancelled

8425986 sell stop 1.50 eurusd 1.2594 1.2848 1.2505 1.2775 cancelled

8425987 sell stop 1.50 eurusd 1.2594 1.2848 1.2450 1.2776 cancelled

8425989 sell stop 1.50 eurusd 1.2594 1.2848 1.2361 1.2775 cancelled

8425990 buy stop 0.10 gbpusd 1.9185 1.8805 1.9418 1.9059 cancelled

8425992 sell stop 0.10 gbpusd 1.8805 1.9185 1.8716 1.9056 cancelled

8425994 sell stop 0.10 gbpusd 1.8805 1.9185 1.8661 1.9055 cancelled

8425998 sell stop 0.10 gbpusd 1.8805 1.9185 1.8572 1.9056 cancelled

8453080 buy stop 1.50 eurusd 1.2888 1.2632 1.2977 1.2758 cancelled

8453092 buy stop 0.10 gbpusd 1.9232 1.8851 1.9321 1.9057 cancelled

8453098 buy stop 1.50 eurusd 1.2888 1.2632 1.3032 1.2759 cancelled

8453110 buy stop 0.10 gbpusd 1.9232 1.8851 1.9376 1.9056 cancelled

8453121 buy stop 1.50 eurusd 1.2888 1.2632 1.3121 1.2760 cancelled

8453125 buy stop 0.10 gbpusd 1.9232 1.8851 1.9465 1.9057 cancelled

8453129 sell stop 1.50 eurusd 1.2632 1.2888 1.2543 1.2756 cancelled

8453131 sell stop 0.10 gbpusd 1.8851 1.9232 1.8762 1.9052 cancelled

8453133 sell stop 1.50 eurusd 1.2632 1.2888 1.2488 1.2756 cancelled

8453136 sell stop 1.50 eurusd 1.2632 1.2888 1.2399 1.2756 cancelled

8453141 sell stop 0.10 gbpusd 1.8851 1.9232 1.8707 1.9053 cancelled

8453144 sell stop 0.10 gbpusd 1.8851 1.9232 1.8618 1.9052 cancelled

8477059 buy stop 1.50 eurusd 1.2895 1.2640 1.2984 1.2830 cancelled

8477070 buy stop 0.10 gbpusd 1.9241 1.8860 1.9330 1.9054 cancelled

8477074 buy stop 0.10 gbpusd 1.9241 1.8860 1.9385 1.9053 cancelled

8477076 buy stop 0.10 gbpusd 1.9241 1.8860 1.9474 1.9053 cancelled

8477084 buy stop 1.50 eurusd 1.2895 1.2640 1.3039 1.2829 cancelled

8477089 buy stop 1.50 eurusd 1.2895 1.2640 1.3128 1.2830 cancelled

8477093 sell stop 0.10 gbpusd 1.8860 1.9241 1.8771 1.9050 cancelled

8477098 sell stop 1.50 eurusd 1.2640 1.2895 1.2551 1.2826 cancelled

8477099 sell stop 1.50 eurusd 1.2640 1.2895 1.2496 1.2827 cancelled

8477100 sell stop 0.10 gbpusd 1.8860 1.9241 1.8716 1.9051 cancelled

8477102 sell stop 1.50 eurusd 1.2640 1.2895 1.2407 1.2827 cancelled

8477105 sell stop 0.10 gbpusd 1.8860 1.9241 1.8627 1.9049 cancelled

8503719 buy stop 1.50 eurusd 1.2921 1.2665 1.3010 1.2806 cancelled

8503727 buy stop 1.50 eurusd 1.2921 1.2665 1.3065 1.2806 cancelled

8503730 buy stop 1.50 eurusd 1.2921 1.2665 1.3154 1.2806 cancelled

8503731 sell stop 1.50 eurusd 1.2665 1.2921 1.2576 1.2803 cancelled

8503733 sell stop 1.50 eurusd 1.2665 1.2921 1.2521 1.2805 cancelled

8503735 sell stop 1.50 eurusd 1.2665 1.2921 1.2432 1.2803 cancelled

8503741 buy stop 0.10 gbpusd 1.9240 1.8859 1.9329 1.9013 cancelled

8503744 buy stop 0.10 gbpusd 1.9240 1.8859 1.9384 1.9012 cancelled

8503748 buy stop 0.10 gbpusd 1.9240 1.8859 1.9473 1.9013 cancelled

8503751 sell stop 0.10 gbpusd 1.8859 1.9240 1.8770 1.9008 cancelled

8503764 sell stop 0.10 gbpusd 1.8859 1.9240 1.8715 1.9009 cancelled

8503766 sell stop 0.10 gbpusd 1.8859 1.9240 1.8626 1.9009 cancelled

8549760 buy stop 1.50 eurusd 1.2958 1.2701 1.3047 1.2812 cancelled

8549776 buy stop 0.10 gbpusd 1.9253 1.8872 1.9342 1.8956 cancelled

8549786 buy stop 1.50 eurusd 1.2958 1.2701 1.3102 1.2812 cancelled

8549791 buy stop 0.10 gbpusd 1.9253 1.8872 1.9397 1.8956 cancelled

8549792 buy stop 0.10 gbpusd 1.9253 1.8872 1.9486 1.8956 cancelled

8549796 buy stop 1.50 eurusd 1.2958 1.2701 1.3191 1.2812 cancelled

8549803 sell stop 0.10 gbpusd 1.8872 1.9253 1.8783 1.8952 cancelled

8549804 sell stop 0.10 gbpusd 1.8872 1.9253 1.8728 1.8952 cancelled

8549805 sell stop 0.10 gbpusd 1.8872 1.9253 1.8639 1.8952 cancelled

8549807 sell stop 1.50 eurusd 1.2701 1.2958 1.2612 1.2809 cancelled

8549811 sell stop 1.50 eurusd 1.2701 1.2958 1.2557 1.2807 cancelled

8549815 sell stop 1.50 eurusd 1.2701 1.2958 1.2468 1.2809 cancelled

8580573 buy stop 1.50 eurusd 1.2950 1.2694 1.3039 1.2829 cancelled

8580581 buy stop 1.50 eurusd 1.2950 1.2694 1.3094 1.2830 cancelled

8580590 buy stop 0.10 gbpusd 1.9193 1.8813 1.9282 1.8892 cancelled

8580594 buy stop 0.10 gbpusd 1.9193 1.8813 1.9337 1.8890 cancelled

8580596 buy stop 1.50 eurusd 1.2950 1.2694 1.3183 1.2829 cancelled

8580598 sell stop 1.50 eurusd 1.2694 1.2950 1.2605 1.2827 cancelled

8580601 sell stop 1.50 eurusd 1.2694 1.2950 1.2550 1.2828 cancelled

8580602 sell stop 1.50 eurusd 1.2694 1.2950 1.2461 1.2827 cancelled

8580606 buy stop 0.10 gbpusd 1.9193 1.8813 1.9426 1.8893 cancelled

8580607 sell stop 0.10 gbpusd 1.8813 1.9193 1.8724 1.8886 cancelled

8580608 sell stop 0.10 gbpusd 1.8813 1.9193 1.8669 1.8888 cancelled

8580610 sell stop 0.10 gbpusd 1.8813 1.9193 1.8580 1.8886 cancelled

8615417 buy stop 0.10 gbpusd 1.9114 1.8736 1.9203 1.8885 cancelled

8615422 buy stop 1.50 eurusd 1.2943 1.2686 1.3032 1.2798 cancelled

8615433 buy stop 1.50 eurusd 1.2943 1.2686 1.3087 1.2799 cancelled

8615438 buy stop 0.10 gbpusd 1.9114 1.8736 1.9258 1.8885 cancelled

8615442 buy stop 0.10 gbpusd 1.9114 1.8736 1.9347 1.8885 cancelled

8615445 sell stop 0.10 gbpusd 1.8736 1.9114 1.8647 1.8881 cancelled

8615451 buy stop 1.50 eurusd 1.2943 1.2686 1.3176 1.2798 cancelled

8615455 sell stop 1.50 eurusd 1.2686 1.2943 1.2597 1.2795 cancelled

8615457 sell stop 1.50 eurusd 1.2686 1.2943 1.2542 1.2795 cancelled

8615460 sell stop 1.50 eurusd 1.2686 1.2943 1.2453 1.2795 cancelled

8615463 sell stop 0.10 gbpusd 1.8736 1.9114 1.8592 1.8881 cancelled

8615465 sell stop 0.10 gbpusd 1.8736 1.9114 1.8503 1.8881 cancelled

8638374 buy stop 1.50 eurusd 1.2935 1.2679 1.3024 1.2818 cancelled

8638398 buy stop 1.50 eurusd 1.2935 1.2679 1.3079 1.2817 cancelled

8638406 buy stop 1.50 eurusd 1.2935 1.2679 1.3168 1.2818 cancelled

8638425 sell stop 1.50 eurusd 1.2679 1.2935 1.2535 1.2815 cancelled

8638427 sell stop 1.50 eurusd 1.2679 1.2935 1.2590 1.2815 cancelled

8638431 buy stop 0.10 gbpusd 1.9083 1.8705 1.9172 1.8976 cancelled

8638448 sell stop 1.50 eurusd 1.2679 1.2935 1.2446 1.2815 cancelled

8638453 buy stop 0.10 gbpusd 1.9083 1.8705 1.9227 1.8980 cancelled

8638467 buy stop 0.10 gbpusd 1.9083 1.8705 1.9316 1.8976 cancelled

8638474 sell stop 0.10 gbpusd 1.8705 1.9083 1.8616 1.8976 cancelled

8638475 sell stop 0.10 gbpusd 1.8705 1.9083 1.8561 1.8972 cancelled

8638481 sell stop 0.10 gbpusd 1.8705 1.9083 1.8472 1.8976 cancelled

8683536 buy stop 0.10 gbpusd 1.9135 1.8756 1.9224 1.8992 cancelled

8683545 buy stop 0.10 gbpusd 1.9135 1.8756 1.9279 1.8993 cancelled

8683551 buy stop 1.50 eurusd 1.2946 1.2690 1.3035 1.2846 cancelled

8683556 buy stop 0.10 gbpusd 1.9135 1.8756 1.9368 1.8991 cancelled

8683557 buy stop 1.50 eurusd 1.2946 1.2690 1.3090 1.2845 cancelled

8683559 buy stop 1.50 eurusd 1.2946 1.2690 1.3179 1.2846 cancelled

8683560 sell stop 1.50 eurusd 1.2690 1.2946 1.2601 1.2843 cancelled

8683564 sell stop 1.50 eurusd 1.2690 1.2946 1.2546 1.2841 cancelled

8683565 sell stop 1.50 eurusd 1.2690 1.2946 1.2457 1.2843 cancelled

8683567 sell stop 0.10 gbpusd 1.8756 1.9135 1.8667 1.8989 cancelled

8683569 sell stop 0.10 gbpusd 1.8756 1.9135 1.8612 1.8988 cancelled

8683570 sell stop 0.10 gbpusd 1.8756 1.9135 1.8523 1.8989 cancelled

8703441 buy 1.50 eurusd 1.2952 1.2942 1.3041 1.3041 0.00 0.00 -52.50 1 335.00

8703450 buy 1.50 eurusd 1.2952 1.2956 1.3096 1.3096 0.00 0.00 -52.50 2 160.00

8703457 buy 1.50 eurusd 1.2952 1.3129 1.3185 1.3185 0.00 0.00 -79.20 3 495.00

8703460 buy 0.10 gbpusd 1.9164 1.9140 1.9253 1.9253 0.00 0.00 -1.06 62.30

8703471 sell stop 1.50 eurusd 1.2696 1.2952 1.2607 1.2942 cancelled

8703472 sell stop 1.50 eurusd 1.2696 1.2952 1.2552 1.2941 cancelled

8703473 sell stop 1.50 eurusd 1.2696 1.2952 1.2463 1.2941 cancelled

8703474 buy 0.10 gbpusd 1.9164 1.9144 1.9308 1.9308 0.00 0.00 -1.06 100.80

8703494 buy 0.10 gbpusd 1.9164 1.9235 1.9397 1.9397 0.00 0.00 -1.32 163.10

8703495 sell stop 0.10 gbpusd 1.8784 1.9164 1.8695 1.9144 cancelled

8703496 sell stop 0.10 gbpusd 1.8784 1.9164 1.8640 1.9147 cancelled

8703502 sell stop 0.10 gbpusd 1.8784 1.9164 1.8551 1.9144 cancelled

8731256 sell stop 0.10 gbpusd 1.8878 1.9259 1.8789 1.9155 cancelled

8731268 sell stop 1.30 eurusd 1.2757 1.3014 1.2668 1.2945 cancelled

8731280 sell stop 1.30 eurusd 1.2757 1.3014 1.2613 1.2943 cancelled

8731281 sell stop 1.30 eurusd 1.2757 1.3014 1.2524 1.2943 cancelled

8731291 sell stop 0.10 gbpusd 1.8878 1.9259 1.8734 1.9155 cancelled

8731295 sell stop 0.10 gbpusd 1.8878 1.9259 1.8645 1.9155 cancelled

8748782 sell stop 0.10 gbpusd 1.8937 1.9320 1.8848 1.9380 cancelled

8748790 sell stop 0.10 gbpusd 1.8937 1.9320 1.8793 1.9379 cancelled

8748801 sell stop 1.30 eurusd 1.2802 1.3060 1.2713 1.3132 cancelled

8748802 sell stop 1.30 eurusd 1.2802 1.3060 1.2658 1.3132 cancelled

8748803 sell stop 1.30 eurusd 1.2802 1.3060 1.2569 1.3132 cancelled

8748828 sell stop 0.10 gbpusd 1.8937 1.9320 1.8704 1.9380 cancelled

8754933 buy 1.50 eurusd 1.3072 1.3022 1.3161 1.3161 0.00 0.00 -13.35 1 335.00

8755137 buy 1.50 gbpusd 1.9333 1.9354 1.9422 1.9422 0.00 0.00 -7.78 934.50

8756551 buy 1.50 gbpusd 1.9336 1.9378 1.9480 1.9480 0.00 0.00 -7.78 1 512.00

8761462 buy 1.40 eurusd 1.3088 1.3163 1.3232 1.3163 0.00 0.00 -37.38 1 050.00

8775685 buy stop 1.60 gbpusd 1.9438 1.9053 1.9671 1.9383 cancelled

8775738 buy stop 1.60 eurusd 1.3157 1.2897 1.3246 1.3135 cancelled

8803788 buy 1.50 gbpusd 1.9530 1.9475 1.9763 1.9475 0.00 0.00 -3.89 -577.50

8803800 buy stop 1.50 eurusd 1.3230 1.2968 1.3319 1.3202 cancelled

8803805 sell stop 1.50 gbpusd 1.9143 1.9530 1.9054 1.9515 cancelled

8803814 sell stop 1.50 eurusd 1.2968 1.3230 1.2879 1.3199 cancelled

8803818 sell stop 1.50 eurusd 1.2968 1.3230 1.2824 1.3199 cancelled

8803819 sell stop 1.50 eurusd 1.2968 1.3230 1.2735 1.3199 cancelled

8803822 sell stop 1.50 gbpusd 1.9143 1.9530 1.8999 1.9514 cancelled

8803831 sell stop 1.50 gbpusd 1.9143 1.9530 1.8910 1.9515 cancelled

8809708 buy stop 1.60 gbpusd 1.9548 1.9161 1.9637 1.9520 cancelled

8820889 buy stop 1.70 gbpusd 1.9572 1.9184 1.9716 1.9519 cancelled

8830771 buy stop 1.80 eurusd 1.3261 1.2998 1.3494 1.3202 cancelled

8836659 buy stop 1.80 eurusd 1.3278 1.3015 1.3367 1.3156 cancelled

8836672 buy stop 1.80 eurusd 1.3278 1.3015 1.3511 1.3155 cancelled

8836676 sell stop 1.80 eurusd 1.3015 1.3278 1.2926 1.3153 cancelled

8836677 sell stop 1.80 eurusd 1.3015 1.3278 1.2871 1.3153 cancelled

8836678 sell stop 1.80 eurusd 1.3015 1.3278 1.2782 1.3153 cancelled

8836685 buy stop 1.80 gbpusd 1.9627 1.9238 1.9716 1.9467 cancelled

8836689 buy stop 1.80 gbpusd 1.9627 1.9238 1.9771 1.9466 cancelled

8836709 sell stop 1.80 gbpusd 1.9238 1.9627 1.9149 1.9462 cancelled

8836711 sell stop 1.80 gbpusd 1.9238 1.9627 1.9094 1.9463 cancelled

8836713 sell stop 1.80 gbpusd 1.9238 1.9627 1.9005 1.9462 cancelled

8847888 buy stop 1.80 eurusd 1.3294 1.3031 1.3438 1.3155 cancelled

8865169 buy stop 1.80 gbpusd 1.9670 1.9281 1.9903 1.9466 cancelled

8873725 buy stop 1.80 eurusd 1.3288 1.3025 1.3377 1.3243 cancelled

8873738 buy stop 1.80 eurusd 1.3288 1.3025 1.3432 1.3243 cancelled

8873739 buy stop 1.80 eurusd 1.3288 1.3025 1.3521 1.3243 cancelled

8873741 sell stop 1.80 eurusd 1.3025 1.3288 1.2936 1.3241 cancelled

8873742 sell stop 1.80 eurusd 1.3025 1.3288 1.2881 1.3241 cancelled

8873743 buy 1.80 gbpusd 1.9666 1.9634 1.9755 1.9755 0.00 0.00 -4.66 1 121.40

8873746 sell stop 1.80 eurusd 1.3025 1.3288 1.2792 1.3241 cancelled

8873750 buy 1.80 gbpusd 1.9666 1.9637 1.9810 1.9810 0.00 0.00 -4.66 1 814.40

8873752 buy 1.80 gbpusd 1.9666 1.9728 1.9899 1.9728 0.00 0.00 -9.32 781.20

8873757 sell stop 1.80 gbpusd 1.9277 1.9666 1.9188 1.9659 cancelled

8873761 sell stop 1.80 gbpusd 1.9277 1.9666 1.9133 1.9660 cancelled

8873763 sell stop 1.80 gbpusd 1.9277 1.9666 1.9044 1.9659 cancelled

8904113 buy 1.60 eurusd 1.3334 1.3282 1.3423 1.3282 0.00 0.00 -14.24 -832.00

8904122 sell stop 1.60 gbpusd 1.9371 1.9762 1.9282 1.9814 cancelled

8904131 buy 1.60 eurusd 1.3334 1.3282 1.3478 1.3282 0.00 0.00 -14.24 -832.00

8904146 sell stop 1.60 gbpusd 1.9371 1.9762 1.9227 1.9811 cancelled

8904148 buy 1.60 eurusd 1.3334 1.3282 1.3567 1.3282 0.00 0.00 -14.24 -832.00

8904150 sell stop 1.60 gbpusd 1.9371 1.9762 1.9138 1.9814 cancelled

8904159 sell stop 1.60 eurusd 1.3070 1.3334 1.2981 1.3341 cancelled

8904162 sell stop 1.60 eurusd 1.3070 1.3334 1.2926 1.3341 cancelled

8904165 sell stop 1.60 eurusd 1.3070 1.3334 1.2837 1.3342 cancelled

8920769 buy 1.80 gbpusd 1.9831 1.9690 1.9920 1.9690 0.00 0.00 -9.32 -1 776.60

8922791 buy 1.70 gbpusd 1.9836 1.9690 1.9980 1.9690 0.00 0.00 -8.80 -1 737.40

8939793 buy stop 1.50 gbpusd 1.9925 1.9530 2.0158 1.9818 cancelled

8939969 buy stop 0.10 eurusd 1.3419 1.3153 1.3508 1.3344 cancelled

8939978 buy stop 0.10 eurusd 1.3419 1.3153 1.3563 1.3343 cancelled

8939983 buy stop 0.10 eurusd 1.3419 1.3153 1.3652 1.3342 cancelled

8957192 buy stop 1.70 gbpusd 1.9959 1.9564 2.0192 1.9735 cancelled

8957196 sell stop 1.70 gbpusd 1.9564 1.9959 1.9475 1.9729 cancelled

8957200 sell stop 1.70 gbpusd 1.9564 1.9959 1.9420 1.9730 cancelled

8957203 sell stop 1.70 gbpusd 1.9564 1.9959 1.9331 1.9729 cancelled

8957205 buy stop 0.10 eurusd 1.3439 1.3173 1.3528 1.3319 cancelled

8957209 buy stop 0.10 eurusd 1.3439 1.3173 1.3583 1.3319 cancelled

8957220 buy stop 0.10 eurusd 1.3439 1.3173 1.3672 1.3319 cancelled

8957222 sell stop 0.10 eurusd 1.3173 1.3439 1.3084 1.3317 cancelled

8957224 sell stop 0.10 eurusd 1.3173 1.3439 1.3029 1.3317 cancelled

8957230 sell stop 0.10 eurusd 1.3173 1.3439 1.2940 1.3317 cancelled

8975480 buy stop 0.60 gbpusd 1.9959 1.9564 2.0048 1.9734 cancelled

8975481 buy stop 0.60 gbpusd 1.9959 1.9564 2.0103 1.9733 cancelled

8983472 buy stop 0.60 gbpusd 1.9948 1.9553 2.0037 1.9664 cancelled

8983475 buy stop 0.60 gbpusd 1.9948 1.9553 2.0092 1.9666 cancelled

8983483 buy stop 0.10 eurusd 1.3450 1.3184 1.3539 1.3286 cancelled

8983491 buy stop 0.10 eurusd 1.3450 1.3184 1.3594 1.3286 cancelled

8983493 buy stop 0.60 gbpusd 1.9948 1.9553 2.0181 1.9663 cancelled

8983496 sell stop 0.60 gbpusd 1.9553 1.9948 1.9464 1.9662 cancelled

8983498 sell stop 0.60 gbpusd 1.9553 1.9948 1.9409 1.9660 cancelled

8983499 sell stop 0.60 gbpusd 1.9553 1.9948 1.9320 1.9662 cancelled

8983522 buy stop 0.10 eurusd 1.3450 1.3184 1.3683 1.3286 cancelled

8983523 sell stop 0.10 eurusd 1.3184 1.3450 1.3095 1.3283 cancelled

8983528 sell stop 0.10 eurusd 1.3184 1.3450 1.3040 1.3284 cancelled

8983530 sell stop 0.10 eurusd 1.3184 1.3450 1.2951 1.3283 cancelled

9022232 buy stop 0.60 gbpusd 1.9893 1.9500 1.9982 1.9634 cancelled

9022240 buy stop 0.10 eurusd 1.3433 1.3167 1.3522 1.3290 cancelled

9022252 buy stop 0.10 eurusd 1.3433 1.3167 1.3577 1.3290 cancelled

9022257 buy stop 0.60 gbpusd 1.9893 1.9499 2.0037 1.9636 cancelled

9022262 buy stop 0.60 gbpusd 1.9893 1.9500 2.0126 1.9634 cancelled

9022269 sell stop 0.60 gbpusd 1.9499 1.9893 1.9410 1.9632 cancelled

9022273 buy stop 0.10 eurusd 1.3433 1.3167 1.3666 1.3288 cancelled

9022275 sell stop 0.10 eurusd 1.3167 1.3433 1.3078 1.3287 cancelled

9022277 sell stop 0.10 eurusd 1.3167 1.3433 1.3023 1.3284 cancelled

9022280 sell stop 0.10 eurusd 1.3167 1.3433 1.2934 1.3287 cancelled

9022293 sell stop 0.60 gbpusd 1.9500 1.9893 1.9356 1.9630 cancelled

9022300 sell stop 0.60 gbpusd 1.9500 1.9893 1.9267 1.9632 cancelled

9053081 buy stop 0.60 gbpusd 1.9857 1.9464 1.9946 1.9584 cancelled

9053091 buy stop 0.10 eurusd 1.3426 1.3160 1.3515 1.3239 cancelled

9053103 buy stop 0.10 eurusd 1.3426 1.3160 1.3570 1.3239 cancelled

9053112 buy stop 0.10 eurusd 1.3426 1.3160 1.3659 1.3239 cancelled

9053115 sell 0.10 eurusd 1.3160 1.3230 1.3071 1.3230 0.00 0.00 0.00 -70.00

9053121 sell 0.10 eurusd 1.3160 1.3230 1.3016 1.3230 0.00 0.00 0.00 -70.00

9053135 sell 0.10 eurusd 1.3160 1.3230 1.2927 1.3230 0.00 0.00 0.00 -70.00

9053150 buy stop 0.60 gbpusd 1.9857 1.9464 2.0001 1.9582 cancelled

9053184 buy stop 0.60 gbpusd 1.9857 1.9464 2.0090 1.9580 cancelled

9053185 sell 0.60 gbpusd 1.9464 1.9595 1.9375 1.9595 0.00 0.00 0.00 -550.20

9053187 sell 0.60 gbpusd 1.9464 1.9595 1.9320 1.9595 0.00 0.00 0.00 -550.20

9053189 sell 0.60 gbpusd 1.9464 1.9595 1.9231 1.9595 0.00 0.00 0.00 -550.20

9130731 sell stop 0.10 eurusd 1.3084 1.3348 1.2995 1.3236 cancelled

9130734 sell stop 0.10 eurusd 1.3084 1.3348 1.2940 1.3237 cancelled

9130742 sell stop 0.10 eurusd 1.3084 1.3348 1.2851 1.3236 cancelled

9133259 sell stop 0.10 gbpusd 1.9354 1.9745 1.9265 1.9576 cancelled

9133284 sell stop 0.10 gbpusd 1.9354 1.9745 1.9210 1.9578 cancelled

9133306 sell stop 0.10 gbpusd 1.9354 1.9745 1.9121 1.9580 cancelled

9143087 buy stop 0.10 gbpusd 1.9755 1.9364 1.9844 1.9714 cancelled

9143116 buy stop 0.10 gbpusd 1.9755 1.9364 1.9899 1.9714 cancelled

9143146 buy stop 0.10 eurusd 1.3358 1.3094 1.3447 1.3287 cancelled

9143168 buy stop 0.10 gbpusd 1.9755 1.9364 1.9988 1.9714 cancelled

9143180 sell stop 0.10 gbpusd 1.9364 1.9755 1.9275 1.9710 cancelled

9143185 sell stop 0.10 gbpusd 1.9364 1.9755 1.9220 1.9710 cancelled

9143197 buy stop 0.10 eurusd 1.3358 1.3094 1.3502 1.3287 cancelled

9143202 sell stop 0.10 gbpusd 1.9364 1.9755 1.9131 1.9710 cancelled

9143208 buy stop 0.10 eurusd 1.3358 1.3094 1.3591 1.3286 cancelled

9143209 sell stop 0.10 eurusd 1.3094 1.3358 1.3005 1.3284 cancelled

9143218 sell stop 0.10 eurusd 1.3094 1.3358 1.2950 1.3284 cancelled

9143219 sell stop 0.10 eurusd 1.3094 1.3358 1.2861 1.3284 cancelled

9197060 buy stop 0.10 eurusd 1.3380 1.3115 1.3469 1.3214 cancelled

9197065 buy stop 0.10 eurusd 1.3380 1.3115 1.3524 1.3215 cancelled

9197088 buy stop 0.10 eurusd 1.3380 1.3115 1.3613 1.3215 cancelled

9197091 sell stop 0.10 eurusd 1.3115 1.3380 1.3026 1.3212 cancelled

9197093 sell stop 0.10 eurusd 1.3115 1.3380 1.2971 1.3212 cancelled

9197102 sell stop 0.10 eurusd 1.3115 1.3380 1.2882 1.3212 cancelled

9197108 buy stop 0.10 gbpusd 1.9826 1.9433 1.9915 1.9665 cancelled

9197133 buy stop 0.10 gbpusd 1.9826 1.9433 1.9970 1.9665 cancelled

9197136 buy stop 0.10 gbpusd 1.9826 1.9433 2.0059 1.9665 cancelled

9197141 sell stop 0.10 gbpusd 1.9433 1.9826 1.9344 1.9661 cancelled

9197151 sell stop 0.10 gbpusd 1.9433 1.9826 1.9289 1.9661 cancelled

9197160 sell stop 0.10 gbpusd 1.9433 1.9826 1.9200 1.9661 cancelled

9238206 buy stop 0.10 gbpusd 1.9861 1.9468 1.9950 1.9608 cancelled

9238219 buy stop 0.10 eurusd 1.3370 1.3105 1.3459 1.3146 cancelled

9238226 buy stop 0.10 gbpusd 1.9861 1.9468 2.0005 1.9606 cancelled

9238230 buy stop 0.10 gbpusd 1.9861 1.9468 2.0094 1.9608 cancelled

9238237 buy stop 0.10 eurusd 1.3370 1.3105 1.3514 1.3146 cancelled

9238244 buy stop 0.10 eurusd 1.3370 1.3105 1.3603 1.3147 cancelled

9238247 sell stop 0.10 eurusd 1.3105 1.3370 1.3016 1.3143 cancelled

9238249 sell stop 0.10 eurusd 1.3105 1.3370 1.2961 1.3143 cancelled

9238250 sell stop 0.10 eurusd 1.3105 1.3370 1.2872 1.3142 cancelled

9238275 sell stop 0.10 gbpusd 1.9468 1.9861 1.9379 1.9604 cancelled

9238279 sell stop 0.10 gbpusd 1.9468 1.9861 1.9324 1.9604 cancelled

9238282 sell stop 0.10 gbpusd 1.9468 1.9861 1.9235 1.9604 cancelled

9285891 buy stop 0.10 gbpusd 1.9838 1.9445 1.9927 1.9473 cancelled

9285899 buy stop 0.10 eurusd 1.3326 1.3062 1.3415 1.3098 cancelled

9285914 buy stop 0.10 eurusd 1.3326 1.3062 1.3470 1.3097 cancelled

9285917 buy stop 0.10 eurusd 1.3326 1.3062 1.3559 1.3097 cancelled

9285922 sell 0.10 eurusd 1.3062 1.3108 1.2973 1.3108 0.00 0.00 0.78 -46.00

9285937 buy stop 0.10 gbpusd 1.9838 1.9445 1.9982 1.9475 cancelled

9285948 sell 0.10 eurusd 1.3062 1.3108 1.2918 1.3108 0.00 0.00 0.78 -46.00

9285951 sell 0.10 eurusd 1.3062 1.3108 1.2829 1.3108 0.00 0.00 0.78 -46.00

9285954 buy stop 0.10 gbpusd 1.9838 1.9445 2.0071 1.9473 cancelled

9285960 sell 0.10 gbpusd 1.9445 1.9544 1.9356 1.9544 0.00 0.00 -0.15 -69.30

9285965 sell 0.10 gbpusd 1.9445 1.9544 1.9301 1.9544 0.00 0.00 -0.15 -69.30

9285969 sell 0.10 gbpusd 1.9445 1.9544 1.9212 1.9544 0.00 0.00 -0.15 -69.30

9373840 buy stop 0.10 gbpusd 1.9714 1.9323 1.9803 1.9702 cancelled

9373842 buy stop 0.10 gbpusd 1.9714 1.9323 1.9858 1.9702 cancelled

9373847 buy stop 0.10 gbpusd 1.9714 1.9323 1.9947 1.9702 cancelled

9373854 buy stop 0.10 eurusd 1.3233 1.2971 1.3322 1.3200 cancelled

9373867 buy stop 0.10 eurusd 1.3233 1.2971 1.3377 1.3201 cancelled

9373906 buy stop 0.10 eurusd 1.3233 1.2971 1.3466 1.3201 cancelled

9380761 sell stop 0.10 eurusd 1.2968 1.3230 1.2879 1.3197 cancelled

9380764 sell stop 0.10 eurusd 1.2968 1.3230 1.2824 1.3197 cancelled

9380772 sell stop 0.10 eurusd 1.2968 1.3230 1.2735 1.3197 cancelled

9382545 sell stop 0.10 gbpusd 1.9314 1.9704 1.9225 1.9697 cancelled

9382560 sell stop 0.10 gbpusd 1.9314 1.9704 1.9170 1.9697 cancelled

9382573 sell stop 0.10 gbpusd 1.9314 1.9704 1.9081 1.9695 cancelled

9406414 buy stop 0.10 gbpusd 1.9793 1.9401 1.9882 1.9649 cancelled

9406424 buy stop 0.10 eurusd 1.3280 1.3017 1.3369 1.3174 cancelled

9406435 buy stop 0.10 gbpusd 1.9793 1.9401 1.9937 1.9647 cancelled

9406442 buy stop 0.10 eurusd 1.3280 1.3017 1.3424 1.3175 cancelled

9406449 buy stop 0.10 gbpusd 1.9793 1.9401 2.0026 1.9650 cancelled

9406460 sell stop 0.10 gbpusd 1.9401 1.9793 1.9312 1.9643 cancelled

9406464 buy stop 0.10 eurusd 1.3280 1.3017 1.3513 1.3175 cancelled

9406466 sell stop 0.10 eurusd 1.3017 1.3280 1.2928 1.3171 cancelled

9406467 sell stop 0.10 eurusd 1.3017 1.3280 1.2873 1.3172 cancelled

9406470 sell stop 0.10 eurusd 1.3017 1.3280 1.2784 1.3171 cancelled

9406472 sell stop 0.10 gbpusd 1.9401 1.9793 1.9257 1.9645 cancelled

9406475 sell stop 0.10 gbpusd 1.9401 1.9793 1.9168 1.9643 cancelled

9434961 buy stop 0.10 eurusd 1.3316 1.3052 1.3405 1.3178 cancelled

9434977 buy stop 0.10 eurusd 1.3316 1.3052 1.3460 1.3179 cancelled

9434986 buy stop 0.10 eurusd 1.3316 1.3052 1.3549 1.3178 cancelled

9434987 sell stop 0.10 eurusd 1.3052 1.3316 1.2963 1.3174 cancelled

9434988 sell stop 0.10 eurusd 1.3052 1.3316 1.2908 1.3175 cancelled

9434999 buy stop 0.10 gbpusd 1.9854 1.9461 1.9943 1.9614 cancelled

9435007 sell stop 0.10 eurusd 1.3052 1.3316 1.2819 1.3174 cancelled

9435014 buy stop 0.10 gbpusd 1.9854 1.9461 1.9998 1.9615 cancelled

9435015 buy stop 0.10 gbpusd 1.9854 1.9461 2.0087 1.9614 cancelled

9435016 sell stop 0.10 gbpusd 1.9461 1.9854 1.9372 1.9611 cancelled

9435019 sell stop 0.10 gbpusd 1.9461 1.9854 1.9317 1.9610 cancelled

9435022 sell stop 0.10 gbpusd 1.9461 1.9854 1.9228 1.9611 cancelled

9464523 buy stop 0.10 eurusd 1.3310 1.3047 1.3399 1.3101 cancelled

9464536 buy stop 0.10 eurusd 1.3310 1.3047 1.3454 1.3101 cancelled

9464557 buy stop 0.10 gbpusd 1.9832 1.9440 1.9921 1.9543 cancelled

9464576 buy stop 0.10 gbpusd 1.9832 1.9440 1.9976 1.9543 cancelled

9464577 buy stop 0.10 eurusd 1.3310 1.3047 1.3543 1.3102 cancelled

9464580 buy stop 0.10 gbpusd 1.9832 1.9440 2.0065 1.9543 cancelled

9464583 sell stop 0.10 gbpusd 1.9440 1.9832 1.9351 1.9535 cancelled

9464584 sell stop 0.10 eurusd 1.3047 1.3310 1.2958 1.3095 cancelled

9464592 sell stop 0.10 gbpusd 1.9440 1.9832 1.9296 1.9535 cancelled

9464593 sell stop 0.10 gbpusd 1.9440 1.9832 1.9207 1.9535 cancelled

9464598 sell stop 0.10 eurusd 1.3047 1.3310 1.2903 1.3098 cancelled

9464601 sell stop 0.10 eurusd 1.3047 1.3310 1.2814 1.3095 cancelled

9498286 buy stop 0.10 eurusd 1.3271 1.3009 1.3360 1.3118 cancelled

9498295 buy stop 0.10 gbpusd 1.9780 1.9388 1.9869 1.9568 cancelled

9498298 buy stop 0.10 eurusd 1.3271 1.3009 1.3415 1.3119 cancelled

9498302 buy stop 0.10 eurusd 1.3271 1.3009 1.3504 1.3119 cancelled

9498312 sell stop 0.10 eurusd 1.3009 1.3271 1.2920 1.3113 cancelled

9498317 buy stop 0.10 gbpusd 1.9780 1.9388 1.9924 1.9568 cancelled

9498318 sell stop 0.10 eurusd 1.3009 1.3271 1.2865 1.3113 cancelled

9498322 buy stop 0.10 gbpusd 1.9780 1.9388 2.0013 1.9566 cancelled

9498323 sell stop 0.10 eurusd 1.3009 1.3271 1.2776 1.3113 cancelled

9498326 sell stop 0.10 gbpusd 1.9388 1.9780 1.9299 1.9560 cancelled

9498327 sell stop 0.10 gbpusd 1.9388 1.9780 1.9244 1.9558 cancelled

9498329 sell stop 0.10 gbpusd 1.9388 1.9780 1.9155 1.9560 cancelled

9515029 buy stop 0.10 eurusd 1.3265 1.3003 1.3354 1.3152 cancelled

9515040 buy stop 0.10 eurusd 1.3265 1.3003 1.3409 1.3154 cancelled

9515051 buy stop 0.10 eurusd 1.3265 1.3003 1.3498 1.3152 cancelled

9515056 sell stop 0.10 eurusd 1.3003 1.3265 1.2914 1.3148 cancelled

9515058 buy stop 0.10 gbpusd 1.9773 1.9382 1.9862 1.9635 cancelled

9515060 buy stop 0.10 gbpusd 1.9773 1.9382 1.9917 1.9635 cancelled

9515064 buy stop 0.10 gbpusd 1.9773 1.9382 2.0006 1.9633 cancelled

9515066 sell stop 0.10 eurusd 1.3003 1.3265 1.2859 1.3146 cancelled

9515068 sell stop 0.10 eurusd 1.3003 1.3265 1.2770 1.3146 cancelled

9515069 sell stop 0.10 gbpusd 1.9382 1.9773 1.9293 1.9627 cancelled

9515093 sell stop 0.10 gbpusd 1.9382 1.9773 1.9238 1.9627 cancelled

9515123 sell stop 0.10 gbpusd 1.9382 1.9773 1.9149 1.9627 cancelled

9544873 buy 0.10 eurusd 1.3273 1.3251 1.3362 1.3251 0.00 0.00 -0.79 -22.00

9544901 buy 0.10 eurusd 1.3273 1.3251 1.3417 1.3251 0.00 0.00 -0.79 -22.00

9544908 buy 0.10 eurusd 1.3273 1.3251 1.3506 1.3251 0.00 0.00 -0.79 -22.00

9544920 sell stop 0.10 eurusd 1.3010 1.3273 1.2921 1.3271 cancelled

9544923 sell stop 0.10 eurusd 1.3010 1.3273 1.2866 1.3272 cancelled

9544933 sell stop 0.10 eurusd 1.3010 1.3273 1.2777 1.3271 cancelled

9544943 buy stop 0.10 gbpusd 1.9795 1.9403 1.9884 1.9737 cancelled

9544946 buy stop 0.10 gbpusd 1.9795 1.9403 1.9939 1.9739 cancelled

9544955 buy stop 0.10 gbpusd 1.9795 1.9403 2.0028 1.9737 cancelled

9544963 sell stop 0.10 gbpusd 1.9403 1.9795 1.9314 1.9735 cancelled

9544965 sell stop 0.10 gbpusd 1.9403 1.9795 1.9259 1.9733 cancelled

9544978 sell stop 0.10 gbpusd 1.9403 1.9795 1.9170 1.9735 cancelled

9583105 buy stop 0.10 gbpusd 1.9873 1.9480 1.9962 1.9517 cancelled

9583111 buy stop 0.10 gbpusd 1.9873 1.9480 2.0017 1.9518 cancelled

9583116 sell stop 0.10 eurusd 1.3101 1.3366 1.3012 1.3169 cancelled

9583124 buy stop 0.10 gbpusd 1.9873 1.9480 2.0106 1.9517 cancelled

9583127 sell 0.10 gbpusd 1.9480 1.9481 1.9391 1.9391 0.00 0.00 -0.56 62.30

9583129 sell stop 0.10 eurusd 1.3101 1.3366 1.2957 1.3171 cancelled

9583131 sell stop 0.10 eurusd 1.3101 1.3366 1.2868 1.3172 cancelled

9583149 sell 0.10 gbpusd 1.9480 1.9441 1.9336 1.9336 0.00 0.00 -0.56 100.80

9583154 sell 0.10 gbpusd 1.9480 1.9350 1.9247 1.9350 0.00 0.00 -0.70 91.00

9588917 buy stop 0.10 eurusd 1.3384 1.3119 1.3473 1.3173 cancelled

9588925 buy stop 0.10 eurusd 1.3384 1.3119 1.3528 1.3174 cancelled

9588927 buy stop 0.10 eurusd 1.3384 1.3119 1.3617 1.3173 cancelled

9611026 buy stop 0.10 eurusd 1.3346 1.3082 1.3435 1.3086 cancelled

9611031 buy stop 0.10 eurusd 1.3346 1.3082 1.3490 1.3086 cancelled

9611041 buy stop 0.10 eurusd 1.3346 1.3082 1.3579 1.3086 cancelled

9611042 sell 0.10 eurusd 1.3082 1.3096 1.2993 1.2993 0.00 0.00 0.35 89.00

9611043 sell 0.10 eurusd 1.3082 1.3029 1.2938 1.3029 0.00 0.00 0.70 53.00

9611044 sell 0.10 eurusd 1.3082 1.3029 1.2849 1.3029 0.00 0.00 0.70 53.00

9611045 buy stop 0.10 gbpusd 1.9804 1.9412 1.9893 1.9432 cancelled

9611052 buy stop 0.10 gbpusd 1.9804 1.9412 1.9948 1.9431 cancelled

9611057 buy stop 0.10 gbpusd 1.9804 1.9412 2.0037 1.9431 cancelled

9643522 buy stop 0.10 eurusd 1.3268 1.3005 1.3357 1.3025 cancelled

9643538 buy stop 0.10 eurusd 1.3268 1.3005 1.3412 1.3025 cancelled

9643573 buy stop 0.10 eurusd 1.3268 1.3005 1.3501 1.3026 cancelled

9643576 buy stop 0.10 gbpusd 1.9688 1.9298 1.9777 1.9378 cancelled

9643580 buy stop 0.10 gbpusd 1.9688 1.9298 1.9832 1.9378 cancelled

9643584 buy stop 0.10 gbpusd 1.9688 1.9298 1.9921 1.9385 cancelled

9646938 sell 1.70 gbpusd 1.9286 1.9343 1.9197 1.9343 0.00 0.00 -2.38 -678.30

9668896 sell stop 1.70 gbpusd 1.9246 1.9635 1.9102 1.9374 cancelled

9674997 sell stop 1.60 eurusd 1.2965 1.3227 1.2876 1.3022 cancelled

9694510 sell stop 1.60 gbpusd 1.9157 1.9544 1.8924 1.9374 cancelled

9706813 sell stop 1.70 gbpusd 1.9149 1.9536 1.9060 1.9374 cancelled

9709926 sell stop 1.70 eurusd 1.2899 1.3159 1.2755 1.3022 cancelled

9709929 sell stop 1.70 eurusd 1.2899 1.3159 1.2666 1.3022 cancelled

9717288 buy stop 1.70 eurusd 1.3157 1.2897 1.3246 1.3003 cancelled

9717296 buy stop 1.70 gbpusd 1.9550 1.9163 1.9639 1.9399 cancelled

9717316 buy stop 1.70 eurusd 1.3157 1.2897 1.3301 1.3002 cancelled

9717320 buy stop 1.70 gbpusd 1.9550 1.9163 1.9694 1.9399 cancelled

9717334 buy stop 1.70 eurusd 1.3157 1.2897 1.3390 1.3003 cancelled

9717340 buy stop 1.70 gbpusd 1.9550 1.9163 1.9783 1.9400 cancelled

9717343 sell stop 1.70 eurusd 1.2897 1.3157 1.2808 1.3000 cancelled

9717348 sell stop 1.70 gbpusd 1.9163 1.9550 1.9074 1.9395 cancelled

9717353 sell stop 1.70 gbpusd 1.9163 1.9550 1.9019 1.9397 cancelled

9717354 sell stop 1.70 eurusd 1.2897 1.3157 1.2753 1.3000 cancelled

9717355 sell stop 1.70 eurusd 1.2897 1.3157 1.2664 1.3000 cancelled

9717362 sell stop 1.70 gbpusd 1.9163 1.9550 1.8930 1.9395 cancelled

9764973 buy stop 1.70 eurusd 1.3146 1.2886 1.3235 1.2939 cancelled

9764990 buy stop 1.70 eurusd 1.3146 1.2886 1.3290 1.2940 cancelled

9764999 buy stop 1.70 gbpusd 1.9588 1.9200 1.9677 1.9326 cancelled

9765013 buy stop 1.70 eurusd 1.3146 1.2886 1.3379 1.2939 cancelled

9765014 sell stop 1.70 eurusd 1.2886 1.3146 1.2797 1.2936 cancelled

9765017 sell stop 1.70 eurusd 1.2886 1.3146 1.2742 1.2937 cancelled

9765018 sell stop 1.70 eurusd 1.2886 1.3146 1.2653 1.2936 cancelled

9765028 buy stop 1.70 gbpusd 1.9588 1.9200 1.9732 1.9323 cancelled

9765035 buy stop 1.70 gbpusd 1.9588 1.9200 1.9821 1.9325 cancelled

9765042 sell stop 1.70 gbpusd 1.9200 1.9588 1.9111 1.9319 cancelled

9765044 sell stop 1.70 gbpusd 1.9200 1.9588 1.9056 1.9321 cancelled

9765048 sell stop 1.70 gbpusd 1.9200 1.9588 1.8967 1.9319 cancelled

9809143 buy stop 1.70 gbpusd 1.9554 1.9167 1.9643 1.9453 cancelled

9809153 buy stop 1.70 gbpusd 1.9554 1.9167 1.9698 1.9453 cancelled

9809160 buy stop 1.70 gbpusd 1.9554 1.9167 1.9787 1.9451 cancelled

9809172 buy stop 1.70 eurusd 1.3102 1.2843 1.3191 1.2894 cancelled

9809180 buy stop 1.70 eurusd 1.3102 1.2843 1.3246 1.2892 cancelled

9809185 buy stop 1.70 eurusd 1.3102 1.2843 1.3335 1.2894 cancelled

9809186 sell stop 1.70 eurusd 1.2843 1.3102 1.2754 1.2891 cancelled

9809190 sell stop 1.70 eurusd 1.2843 1.3102 1.2699 1.2890 cancelled

9809197 sell stop 1.70 gbpusd 1.9167 1.9554 1.9078 1.9449 cancelled

9809205 sell stop 1.70 eurusd 1.2843 1.3102 1.2610 1.2891 cancelled

9809211 sell stop 1.70 gbpusd 1.9167 1.9554 1.9023 1.9449 cancelled

9809215 sell stop 1.70 gbpusd 1.9167 1.9554 1.8934 1.9449 cancelled

9863700 buy 1.70 gbpusd 1.9595 1.9614 1.9684 1.9684 0.00 0.00 -7.02 1 059.10

9863749 buy stop 1.70 eurusd 1.3065 1.2807 1.3154 1.2939 cancelled

9863771 sell stop 1.70 gbpusd 1.9207 1.9595 1.9118 1.9641 cancelled

9863781 sell stop 1.70 gbpusd 1.9207 1.9595 1.9063 1.9640 cancelled

9863784 buy stop 1.70 eurusd 1.3065 1.2807 1.3209 1.2938 cancelled

9863786 sell stop 1.70 gbpusd 1.9207 1.9595 1.8974 1.9641 cancelled

9863797 buy stop 1.70 eurusd 1.3065 1.2807 1.3298 1.2937 cancelled

9863809 sell stop 1.70 eurusd 1.2807 1.3065 1.2718 1.2934 cancelled

9863824 sell stop 1.70 eurusd 1.2807 1.3065 1.2663 1.2933 cancelled

9863833 sell stop 1.70 eurusd 1.2807 1.3065 1.2574 1.2934 cancelled

0.00 0.00 -419.08 8 080.40

Closed P/L: 7 661.32

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

9863738 buy 1.70 gbpusd 1.9595 1.9622 1.9739 1.9660 0.00 0.00 -7.02 773.50

9863763 buy 1.70 gbpusd 1.9595 1.9622 1.9828 1.9660 0.00 0.00 -7.02 773.50

0.00 0.00 -14.04 1 547.00

Floating P/L: 1 532.96

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

9942851 buy stop 1.50 eurusd 1.3060 1.2802 1.3149 1.2980

9942873 buy stop 1.50 eurusd 1.3060 1.2802 1.3204 1.2980

9942890 buy stop 1.50 eurusd 1.3060 1.2802 1.3293 1.2980

9942895 sell stop 1.50 eurusd 1.2802 1.3060 1.2713 1.2977

9942897 sell stop 1.50 gbpusd 1.9402 1.9794 1.9313 1.9660

9942902 sell stop 1.50 gbpusd 1.9402 1.9794 1.9258 1.9660

9942907 sell stop 1.50 gbpusd 1.9402 1.9794 1.9169 1.9660

9942909 sell stop 1.50 eurusd 1.2802 1.3060 1.2658 1.2977

9942910 sell stop 1.50 eurusd 1.2802 1.3060 1.2569 1.2977

9950353 buy stop 1.70 gbpusd 1.9810 1.9418 1.9899 1.9664

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 7 661.32 Floating P/L: 1 532.96 Margin: 4 663.61

Balance: 57 661.32 Equity: 59 194.28 Free Margin: 54 530.67

Details:

Gross Profit: 18 134.30 Gross Loss: 10 472.98 Total Net Profit: 7 661.32

Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 147.33

Absolute Drawdown: 28.95 Maximal Drawdown: 8 682.87 (13.32%) Relative Drawdown: 13.32% (8 682.87)

Total Trades: 52 Short Positions (won %): 22 (31.82%) Long Positions (won %): 30 (56.67%)

Profit Trades (% of total): 24 (46.15%) Loss trades (% of total): 28 (53.85%)

Largest profit trade: 3 415.80 loss trade: -1 785.92

Average profit trade: 755.60 loss trade: -374.04

Maximum consecutive wins ($): 10 (11 893.77) consecutive losses ($): 20 (-8 343.82)

Maximal consecutive profit (count): 11 893.77 (10) consecutive loss (count): -8 343.82 (20)