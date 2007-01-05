MIG Investments SA

Account: 133849 Name: frantacech - Goblin_BiPolar_Edition2modH Currency: EUR 2007 January 8, 23:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
41681252007.01.05 09:20balanceDeposit5 000.00
41681352007.01.05 09:21sell0.10usdjpy118.280.000.002007.01.05 09:22118.190.000.000.005.81
 200018Goblin Bipolar Sell
41681362007.01.05 09:21buy0.10gbpusd1.94190.00000.00002007.01.05 10:091.94130.000.000.00-4.59
 100014Goblin BiPolar Buy
41681402007.01.05 09:21sell0.10usdchf1.22830.00000.00002007.01.05 13:461.23050.000.000.00-13.67
 200017Goblin Bipolar Sell
41681412007.01.05 09:21buy0.10eurusd1.31020.00000.00002007.01.05 11:051.30980.000.000.00-3.05
 100011Goblin BiPolar Buy
41681622007.01.05 09:22sell0.10usdjpy118.150.000.002007.01.05 09:38118.060.000.000.005.82
 200018Goblin Bipolar Sell
41682122007.01.05 09:24sell0.10usdchf1.22930.00000.00002007.01.05 13:461.23050.000.000.00-7.46
 200017Goblin Bipolar Sell
41682172007.01.05 09:24buy0.10eurusd1.30920.00000.00002007.01.05 11:041.31010.000.000.006.87
 100011Goblin BiPolar Buy
41682672007.01.05 09:26buy0.10gbpusd1.94080.00000.00002007.01.05 10:091.94150.000.000.005.35
 100014Goblin BiPolar Buy
41684702007.01.05 09:38sell0.10usdjpy118.040.000.002007.01.05 10:00118.060.000.000.00-1.29
 200018Goblin Bipolar Sell
41687342007.01.05 09:50buy0.10eurusd1.30810.00000.00002007.01.05 11:031.31010.000.000.0015.27
 100011Goblin BiPolar Buy
41687472007.01.05 09:50sell0.10usdjpy118.150.000.002007.01.05 10:00118.060.000.000.005.82
 200018Goblin Bipolar Sell
41687622007.01.05 09:50buy0.10gbpusd1.93970.00000.00002007.01.05 10:091.94150.000.000.0013.76
 100014Goblin BiPolar Buy
41690082007.01.05 10:00sell0.10eurusd1.30850.00000.00002007.01.05 11:041.31010.000.000.00-12.21
 200011Goblin Bipolar Sell
41690522007.01.05 10:01sell0.10usdjpy118.040.000.002007.01.05 10:10118.050.000.000.00-0.65
 200018Goblin Bipolar Sell
41692202007.01.05 10:09buy0.10gbpusd1.94180.00000.00002007.01.05 10:421.94090.000.000.00-6.88
 100014Goblin BiPolar Buy
41692302007.01.05 10:10sell0.10usdjpy118.030.000.002007.01.05 12:42118.120.000.000.00-5.82
 200018Goblin Bipolar Sell
41693052007.01.05 10:15buy0.10usdchf1.22910.00000.00002007.01.05 13:461.23020.000.000.006.84
 100017Goblin BiPolar Buy
41694002007.01.05 10:21sell0.10usdjpy118.140.000.002007.01.05 12:42118.120.000.000.001.29
 200018Goblin Bipolar Sell
41695132007.01.05 10:29buy0.10gbpusd1.94070.00000.00002007.01.05 10:421.94090.000.000.001.53
 100014Goblin BiPolar Buy
41695792007.01.05 10:35buy0.10gbpusd1.93970.00000.00002007.01.05 10:421.94090.000.000.009.16
 100014Goblin BiPolar Buy
41697352007.01.05 10:43sell0.10eurusd1.30950.00000.00002007.01.05 11:051.31000.000.000.00-3.82
 200011Goblin Bipolar Sell
41699432007.01.05 10:57sell0.10gbpusd1.94150.00000.00002007.01.05 11:471.94070.000.000.006.11
 200014Goblin Bipolar Sell
41700722007.01.05 11:05sell0.10eurusd1.30970.00000.00002007.01.05 11:491.30970.000.000.000.00
 200011Goblin Bipolar Sell
41701212007.01.05 11:08sell0.10usdjpy118.250.000.002007.01.05 12:42118.120.000.000.008.40
 200018Goblin Bipolar Sell
41704152007.01.05 11:39buy0.10usdchf1.22800.00000.00002007.01.05 13:461.23020.000.000.0013.67
 100017Goblin BiPolar Buy
41705042007.01.05 11:47sell0.10gbpusd1.94040.00000.00002007.01.05 12:041.93980.000.000.004.58
 200014Goblin Bipolar Sell
41705362007.01.05 11:50sell0.10eurusd1.30960.00000.00002007.01.05 12:471.30900.000.000.004.58
 200011Goblin Bipolar Sell
41706622007.01.05 12:04sell0.10gbpusd1.93950.00000.00002007.01.05 12:071.93890.000.000.004.58
 200014Goblin Bipolar Sell
41707512007.01.05 12:07sell0.10gbpusd1.93860.00000.00002007.01.05 13:461.93880.000.000.00-1.53
 200014Goblin Bipolar Sell
41709532007.01.05 12:25sell0.10gbpusd1.93970.00000.00002007.01.05 13:461.93870.000.000.007.64
 200014Goblin Bipolar Sell
41711712007.01.05 12:42sell0.10usdjpy118.100.000.002007.01.05 13:42118.180.000.000.00-5.18
 200018Goblin Bipolar Sell
41712502007.01.05 12:47sell0.10eurusd1.30880.00000.00002007.01.05 13:451.30770.000.000.008.41
 200011Goblin Bipolar Sell
41713652007.01.05 12:58sell0.10usdjpy118.200.000.002007.01.05 13:42118.180.000.000.001.29
 200018Goblin Bipolar Sell
41715262007.01.05 13:08sell0.10usdjpy118.310.000.002007.01.05 13:42118.180.000.000.008.40
 200018Goblin Bipolar Sell
41719332007.01.05 13:42sell0.10usdjpy118.160.000.002007.01.05 13:46118.180.000.000.00-1.29
 200018Goblin Bipolar Sell
41720512007.01.05 13:46sell0.10eurusd1.30790.00000.00002007.01.05 14:301.30300.000.000.0037.61
 200011Goblin Bipolar Sell
41720542007.01.05 13:46sell0.10gbpusd1.93880.00000.00002007.01.05 14:211.93890.000.000.00-0.77
 200014Goblin Bipolar Sell
41720642007.01.05 13:46sell0.10usdjpy118.130.000.002007.01.05 14:30118.360.000.000.00-14.91
 200018Goblin Bipolar Sell
41721592007.01.05 13:53sell0.10gbpusd1.93990.00000.00002007.01.05 14:211.93890.000.000.007.65
 200014Goblin Bipolar Sell
41727342007.01.05 14:22sell0.10gbpusd1.93860.00000.00002007.01.05 14:301.93320.000.000.0041.44
 200014Goblin Bipolar Sell
41729852007.01.05 14:28sell0.10gbpusd1.93970.00000.00002007.01.05 14:301.93360.000.000.0046.81
 200014Goblin Bipolar Sell
41730692007.01.05 14:30sell0.10usdjpy118.230.000.002007.01.05 14:30118.430.000.000.00-12.96
 200018Goblin Bipolar Sell
41733382007.01.05 14:31sell0.10eurusd1.30250.00000.00002007.01.05 14:311.30200.000.000.003.84
 200011Goblin Bipolar Sell
41733682007.01.05 14:31sell0.10gbpusd1.93290.00000.00002007.01.05 14:311.93240.000.000.003.84
 200014Goblin Bipolar Sell
41733862007.01.05 14:31sell0.10usdjpy118.390.000.002007.01.05 14:31118.390.000.000.000.00
 200018Goblin Bipolar Sell
41734422007.01.05 14:31sell0.10gbpusd1.93180.00000.00002007.01.05 14:321.93110.000.000.005.38
 200014Goblin Bipolar Sell
41734982007.01.05 14:31sell0.10eurusd1.30180.00000.00002007.01.05 14:311.30130.000.000.003.84
 200011Goblin Bipolar Sell
41735212007.01.05 14:31sell0.10usdjpy118.460.000.002007.01.05 14:32118.540.000.000.00-5.18
 200018Goblin Bipolar Sell
41735932007.01.05 14:32sell0.10usdjpy118.520.000.002007.01.05 14:33118.610.000.000.00-5.83
 200018Goblin Bipolar Sell
41736152007.01.05 14:32sell0.10eurusd1.30110.00000.00002007.01.05 14:331.30060.000.000.003.84
 200011Goblin Bipolar Sell
41736372007.01.05 14:32sell0.10gbpusd1.93030.00000.00002007.01.05 14:331.93080.000.000.00-3.85
 200014Goblin Bipolar Sell
41736502007.01.05 14:32sell0.10usdjpy118.680.000.002007.01.05 14:33118.640.000.000.002.59
 200018Goblin Bipolar Sell
41736932007.01.05 14:32sell0.10gbpusd1.93140.00000.00002007.01.05 14:331.93130.000.000.000.77
 200014Goblin Bipolar Sell
41738092007.01.05 14:33sell0.10gbpusd1.93110.00000.00002007.01.05 14:391.93050.000.000.004.61
 200014Goblin Bipolar Sell
41738262007.01.05 14:33sell0.10eurusd1.30080.00000.00002007.01.05 14:391.30100.000.000.00-1.54
 200011Goblin Bipolar Sell
41738302007.01.05 14:34sell0.10usdjpy118.630.000.002007.01.05 14:35118.550.000.000.005.18
 200018Goblin Bipolar Sell
41739712007.01.05 14:35sell0.10usdjpy118.530.000.002007.01.05 15:58118.800.000.000.00-17.47
 200018Goblin Bipolar Sell
41739992007.01.05 14:35sell0.10eurusd1.30180.00000.00002007.01.05 14:391.30100.000.000.006.15
 200011Goblin Bipolar Sell
41742752007.01.05 14:39sell0.10eurusd1.30050.00000.00002007.01.05 14:451.30000.000.000.003.85
 200011Goblin Bipolar Sell
41742872007.01.05 14:39sell0.10usdjpy118.640.000.002007.01.05 15:58118.800.000.000.00-10.35
 200018Goblin Bipolar Sell
41743362007.01.05 14:39sell0.10gbpusd1.93070.00000.00002007.01.05 14:501.92990.000.000.006.15
 200014Goblin Bipolar Sell
41746382007.01.05 14:45sell0.10usdjpy118.750.000.002007.01.05 15:58118.820.000.000.00-4.53
 200018Goblin Bipolar Sell
41746802007.01.05 14:46sell0.10eurusd1.29990.00000.00002007.01.05 14:491.30020.000.000.00-2.31
 200011Goblin Bipolar Sell
41747362007.01.05 14:46sell0.10eurusd1.30100.00000.00002007.01.05 14:491.29990.000.000.008.46
 200011Goblin Bipolar Sell
41748792007.01.05 14:50sell0.10eurusd1.30010.00000.00002007.01.05 14:501.29960.000.000.003.85
 200011Goblin Bipolar Sell
41748922007.01.05 14:50sell0.10gbpusd1.92950.00000.00002007.01.05 15:041.92930.000.000.001.53
 200014Goblin Bipolar Sell
41749252007.01.05 14:50sell0.10eurusd1.29940.00000.00002007.01.05 16:551.29990.000.000.00-3.85
 200011Goblin Bipolar Sell
41750132007.01.05 14:51sell0.10eurusd1.30050.00000.00002007.01.05 16:561.29990.000.000.004.62
 200011Goblin Bipolar Sell
41751962007.01.05 14:56sell0.10gbpusd1.93050.00000.00002007.01.05 15:041.92940.000.000.008.46
 200014Goblin Bipolar Sell
41754652007.01.05 15:04sell0.10gbpusd1.92930.00000.00002007.01.05 16:501.93060.000.000.00-9.99
 200014Goblin Bipolar Sell
41756382007.01.05 15:11sell0.10usdjpy118.860.000.002007.01.05 15:58118.810.000.000.003.24
 200018Goblin Bipolar Sell
41757582007.01.05 15:15buy0.10usdchf1.23830.00000.00002007.01.05 16:561.23790.000.000.00-2.49
 100017Goblin BiPolar Buy
41757642007.01.05 15:15buy0.10usdjpy118.870.000.002007.01.05 16:57118.750.000.000.00-7.77
 100018Goblin BiPolar Buy
41758032007.01.05 15:17sell0.10gbpusd1.93040.00000.00002007.01.05 16:501.93060.000.000.00-1.53
 200014Goblin Bipolar Sell
41759142007.01.05 15:22sell0.10usdjpy119.000.000.002007.01.05 15:58118.800.000.000.0012.94
 200018Goblin Bipolar Sell
41762072007.01.05 15:41buy0.10usdchf1.23720.00000.00002007.01.05 16:561.23790.000.000.004.35
 100017Goblin BiPolar Buy
41762642007.01.05 15:45sell0.10gbpusd1.93140.00000.00002007.01.05 16:501.93040.000.000.007.68
 200014Goblin Bipolar Sell
41765262007.01.05 15:59buy0.10usdjpy118.770.000.002007.01.05 16:57118.750.000.000.00-1.30
 100018Goblin BiPolar Buy
41765602007.01.05 15:59sell0.10eurusd1.30160.00000.00002007.01.05 16:561.29990.000.000.0013.08
 200011Goblin Bipolar Sell
41770542007.01.05 16:18sell0.10gbpusd1.93250.00000.00002007.01.05 16:501.93060.000.000.0014.60
 200014Goblin Bipolar Sell
41771872007.01.05 16:23buy0.10usdjpy118.660.000.002007.01.05 16:57118.750.000.000.005.83
 100018Goblin BiPolar Buy
41774682007.01.05 16:51sell0.10gbpusd1.92980.00000.00002007.01.05 16:561.92870.000.000.008.46
 200014Goblin Bipolar Sell
41777052007.01.05 16:56buy0.10usdchf1.23820.00000.00002007.01.05 16:571.23860.000.000.002.48
 100017Goblin BiPolar Buy
41777132007.01.05 16:56sell0.10eurusd1.29970.00000.00002007.01.05 16:571.29950.000.000.001.54
 200011Goblin Bipolar Sell
41777182007.01.05 16:56sell0.10gbpusd1.92840.00000.00002007.01.05 16:571.92780.000.000.004.61
 200014Goblin Bipolar Sell
41778192007.01.05 16:57buy0.10usdjpy118.740.000.002007.01.05 18:38118.860.000.000.007.77
 100018Goblin BiPolar Buy
41778282007.01.05 16:57sell0.10eurusd1.29930.00000.00002007.01.05 18:371.29950.000.000.00-1.54
 200011Goblin Bipolar Sell
41778332007.01.05 16:57sell0.10gbpusd1.92760.00000.00002007.01.05 18:371.92960.000.000.00-15.39
 200014Goblin Bipolar Sell
41778422007.01.05 16:57buy0.10usdchf1.23890.00000.00002007.01.05 18:381.23760.000.000.00-8.09
 100017Goblin BiPolar Buy
41778492007.01.05 18:05buy0.10usdchf1.23770.00000.00002007.01.05 18:381.23760.000.000.00-0.63
 100017Goblin BiPolar Buy
41778732007.01.05 18:05buy0.10usdchf1.23640.00000.00002007.01.05 18:381.23760.000.000.007.46
 100017Goblin BiPolar Buy
41778922007.01.05 18:05sell0.10gbpusd1.93030.00000.00002007.01.05 18:381.92960.000.000.005.39
 200014Goblin Bipolar Sell
41779322007.01.05 18:06sell0.10eurusd1.30080.00000.00002007.01.05 18:371.29950.000.000.0010.00
 200011Goblin Bipolar Sell
41780832007.01.05 18:13sell0.10gbpusd1.93130.00000.00002007.01.05 18:381.92960.000.000.0013.08
 200014Goblin Bipolar Sell
41781282007.01.05 18:15sell0.10usdjpy118.790.000.002007.01.05 18:38118.880.000.000.00-5.82
 200018Goblin Bipolar Sell
41785092007.01.05 18:37sell0.10eurusd1.29970.00000.00002007.01.05 18:391.29990.000.000.00-1.54
 200011Goblin Bipolar Sell
41785312007.01.05 18:38sell0.10usdjpy118.880.000.002007.01.05 20:16118.720.000.000.0010.36
 200018Goblin Bipolar Sell
41785372007.01.05 18:38sell0.10gbpusd1.92920.00000.00002007.01.05 22:041.92990.000.000.00-5.38
 200014Goblin Bipolar Sell
41785442007.01.05 18:39sell0.10eurusd1.29970.00000.00002007.01.05 22:041.30030.000.000.00-4.61
 200011Goblin Bipolar Sell
41793252007.01.05 20:07sell0.10eurusd1.30080.00000.00002007.01.05 22:041.30030.000.000.003.85
 200011Goblin Bipolar Sell
41793872007.01.05 20:15sell0.10gbpusd1.93030.00000.00002007.01.05 22:041.92990.000.000.003.08
 200014Goblin Bipolar Sell
41794022007.01.05 20:16sell0.10usdjpy118.700.000.002007.01.05 22:05118.670.000.000.001.95
 200018Goblin Bipolar Sell
41797802007.01.05 21:30sell0.10usdchf1.23530.00000.00002007.01.05 21:501.23590.000.000.00-3.73
 200017Goblin Bipolar Sell
41811612007.01.07 23:04sell0.10eurusd1.30120.00000.00002007.01.08 00:491.30080.000.000.003.08
 200011Goblin Bipolar Sell
41811922007.01.07 23:04sell0.10usdjpy118.630.000.002007.01.08 00:50118.630.000.000.000.00
 200018Goblin Bipolar Sell
41812502007.01.07 23:05sell0.10gbpusd1.93040.00000.00002007.01.08 01:141.92910.000.000.0010.00
 200014Goblin Bipolar Sell
41818372007.01.08 00:00sell0.10usdjpy118.730.000.002007.01.08 00:50118.630.000.000.006.48
 200018Goblin Bipolar Sell
41824642007.01.08 00:49sell0.10eurusd1.30060.00000.00002007.01.08 01:061.30030.000.000.002.31
 200011Goblin Bipolar Sell
41828242007.01.08 01:06sell0.10eurusd1.30010.00000.00002007.01.08 01:161.29970.000.000.003.08
 200011Goblin Bipolar Sell
41830172007.01.08 01:16sell0.10eurusd1.29950.00000.00002007.01.08 01:431.29890.000.000.004.62
 200011Goblin Bipolar Sell
41830252007.01.08 01:17sell0.10gbpusd1.92850.00000.00002007.01.08 01:431.92760.000.000.006.93
 200014Goblin Bipolar Sell
41836272007.01.08 01:43sell0.10gbpusd1.92730.00000.00002007.01.08 02:591.92790.000.000.00-4.61
 200014Goblin Bipolar Sell
41836582007.01.08 01:43sell0.10eurusd1.29870.00000.00002007.01.08 03:001.30000.000.000.00-10.00
 200011Goblin Bipolar Sell
41839042007.01.08 01:56sell0.10gbpusd1.92850.00000.00002007.01.08 02:591.92790.000.000.004.62
 200014Goblin Bipolar Sell
41840942007.01.08 02:03sell0.10eurusd1.29970.00000.00002007.01.08 03:001.30000.000.000.00-2.31
 200011Goblin Bipolar Sell
41846402007.01.08 02:35sell0.10eurusd1.30080.00000.00002007.01.08 03:001.30000.000.000.006.15
 200011Goblin Bipolar Sell
41846562007.01.08 02:36sell0.10gbpusd1.92960.00000.00002007.01.08 02:591.92790.000.000.0013.08
 200014Goblin Bipolar Sell
41849172007.01.08 02:59sell0.10gbpusd1.92760.00000.00002007.01.08 14:401.93030.000.000.00-20.78
 200014Goblin Bipolar Sell
41849362007.01.08 03:00sell0.10eurusd1.29980.00000.00002007.01.08 08:371.30030.000.000.00-3.85
 200011Goblin Bipolar Sell
41854302007.01.08 04:19sell0.10gbpusd1.92860.00000.00002007.01.08 14:401.93030.000.000.00-13.08
 200014Goblin Bipolar Sell
41860992007.01.08 06:32sell0.10gbpusd1.92970.00000.00002007.01.08 14:401.93000.000.000.00-2.31
 200014Goblin Bipolar Sell
41862002007.01.08 06:36sell0.10gbpusd1.93070.00000.00002007.01.08 14:401.93030.000.000.003.08
 200014Goblin Bipolar Sell
41862242007.01.08 06:40sell0.10eurusd1.30090.00000.00002007.01.08 08:381.30010.000.000.006.15
 200011Goblin Bipolar Sell
41867902007.01.08 07:38sell0.10gbpusd1.93180.00000.00002007.01.08 14:401.93020.000.000.0012.32
 200014Goblin Bipolar Sell
41874962007.01.08 08:20sell0.10eurusd1.30210.00000.00002007.01.08 08:371.30010.000.000.0015.38
 200011Goblin Bipolar Sell
41887402007.01.08 09:15buy0.10gbpusd1.93340.00000.00002007.01.08 12:121.93330.000.000.00-0.77
 100014Goblin BiPolar Buy
41903742007.01.08 10:54buy0.10gbpusd1.93240.00000.00002007.01.08 12:111.93320.000.000.006.14
 100014Goblin BiPolar Buy
41907422007.01.08 11:17buy0.10gbpusd1.93130.00000.00002007.01.08 12:111.93330.000.000.0015.37
 100014Goblin BiPolar Buy
41923512007.01.08 13:15buy0.10usdchf1.23740.00000.00002007.01.08 14:201.23790.000.000.003.11
 100017Goblin BiPolar Buy
41927072007.01.08 13:40buy0.10usdchf1.23640.00000.00002007.01.08 14:201.23790.000.000.009.32
 100017Goblin BiPolar Buy
41937252007.01.08 14:45buy0.10usdjpy118.750.000.002007.01.08 19:58118.710.000.000.00-2.58
 100018Goblin BiPolar Buy
41950902007.01.08 15:26buy0.10usdjpy118.640.000.002007.01.08 19:59118.720.000.000.005.17
 100018Goblin BiPolar Buy
41955992007.01.08 15:56buy0.10usdjpy118.530.000.002007.01.08 19:59118.720.000.000.0012.29
 100018Goblin BiPolar Buy
41969062007.01.08 17:00buy0.10gbpusd1.93480.00000.00002007.01.08 17:391.93610.000.000.009.99
 100014Goblin BiPolar Buy
41983802007.01.08 18:30buy0.10gbpusd1.93830.00000.00002007.01.08 19:021.93840.000.000.000.77
 100014Goblin BiPolar Buy
41986442007.01.08 18:46buy0.10gbpusd1.93720.00000.00002007.01.08 19:021.93840.000.000.009.21
 100014Goblin BiPolar Buy
41990172007.01.08 19:02buy0.10gbpusd1.93870.00000.00002007.01.08 19:551.93910.000.000.003.06
 100014Goblin BiPolar Buy
41993762007.01.08 19:31buy0.10gbpusd1.93770.00000.00002007.01.08 19:551.93910.000.000.0010.74
 100014Goblin BiPolar Buy
41997092007.01.08 19:56buy0.10gbpusd1.93940.00000.00002007.01.08 20:361.93820.000.000.00-9.21
 100014Goblin BiPolar Buy
41997652007.01.08 19:57buy0.10gbpusd1.93840.00000.00002007.01.08 20:361.93820.000.000.00-1.53
 100014Goblin BiPolar Buy
41998972007.01.08 20:00buy0.10gbpusd1.93730.00000.00002007.01.08 20:371.93820.000.000.006.92
 100014Goblin BiPolar Buy
42001342007.01.08 20:07buy0.10gbpusd1.93630.00000.00002007.01.08 20:361.93820.000.000.0014.60
 100014Goblin BiPolar Buy
  0.00 0.00 0.00 409.54
Closed P/L: 409.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
42006232007.01.08 20:37buy0.10gbpusd1.93850.00000.0000 1.93860.000.00-0.080.77
 100014Goblin BiPolar Buy
41998482007.01.08 19:59buy0.10usdjpy118.740.000.00 118.800.000.000.973.87
 100018Goblin BiPolar Buy
  0.00 0.00 0.89 4.64
 Floating P/L: 5.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 409.54 Floating P/L: 5.53 Margin: 112.83
Balance: 5 409.54 Equity: 5 415.07 Free Margin: 5 302.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 701.37 Gross Loss: 291.83 Total Net Profit: 409.54
Profit Factor: 2.40 Expected Payoff: 2.88  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 43.87 (0.84%) Relative Drawdown: 0.84% (43.87)
 
Total Trades: 142 Short Positions (won %): 104 (63.46%) Long Positions (won %): 38 (68.42%)
Profit Trades (% of total): 92 (64.79%) Loss trades (% of total): 50 (35.21%)
Largest profit trade: 46.81 loss trade: -20.78
Average profit trade: 7.62 loss trade: -5.84
Maximum consecutive wins ($): 10 (42.30) consecutive losses ($): 5 (-43.87)
Maximal consecutive profit (count): 92.07 (3) consecutive loss (count): -43.87 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2