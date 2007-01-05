|Account: 133849
|Name: frantacech - Goblin_BiPolar_Edition2modH
|Currency: EUR
|2007 January 8, 23:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4168125
|2007.01.05 09:20
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4168135
|2007.01.05 09:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.01.05 09:22
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4168136
|2007.01.05 09:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:09
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.59
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4168140
|2007.01.05 09:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:46
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.67
|
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|4168141
|2007.01.05 09:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:05
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|4168162
|2007.01.05 09:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.01.05 09:38
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4168212
|2007.01.05 09:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:46
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|4168217
|2007.01.05 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:04
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|4168267
|2007.01.05 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9408
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:09
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4168470
|2007.01.05 09:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:00
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4168734
|2007.01.05 09:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:03
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|15.27
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|4168747
|2007.01.05 09:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:00
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4168762
|2007.01.05 09:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:09
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|13.76
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4169008
|2007.01.05 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:04
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.21
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4169052
|2007.01.05 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:10
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4169220
|2007.01.05 10:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:42
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4169230
|2007.01.05 10:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.03
|0.00
|0.00
|2007.01.05 12:42
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4169305
|2007.01.05 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:46
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4169400
|2007.01.05 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.14
|0.00
|0.00
|2007.01.05 12:42
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4169513
|2007.01.05 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9407
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:42
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4169579
|2007.01.05 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:42
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4169735
|2007.01.05 10:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:05
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4169943
|2007.01.05 10:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:47
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4170072
|2007.01.05 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:49
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4170121
|2007.01.05 11:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.25
|0.00
|0.00
|2007.01.05 12:42
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4170415
|2007.01.05 11:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:46
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4170504
|2007.01.05 11:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:04
|1.9398
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4170536
|2007.01.05 11:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:47
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4170662
|2007.01.05 12:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9395
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:07
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4170751
|2007.01.05 12:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9386
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:46
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4170953
|2007.01.05 12:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:46
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4171171
|2007.01.05 12:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.10
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:42
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4171250
|2007.01.05 12:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:45
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4171365
|2007.01.05 12:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.20
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:42
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4171526
|2007.01.05 13:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.31
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:42
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4171933
|2007.01.05 13:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.16
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:46
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4172051
|2007.01.05 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:30
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|37.61
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4172054
|2007.01.05 13:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9388
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:21
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4172064
|2007.01.05 13:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.13
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:30
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.91
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4172159
|2007.01.05 13:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:21
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4172734
|2007.01.05 14:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9386
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:30
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|41.44
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4172985
|2007.01.05 14:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:30
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|46.81
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4173069
|2007.01.05 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.23
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:30
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.96
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173338
|2007.01.05 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:31
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4173368
|2007.01.05 14:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:31
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4173386
|2007.01.05 14:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:31
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173442
|2007.01.05 14:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:32
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4173498
|2007.01.05 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:31
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4173521
|2007.01.05 14:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:32
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173593
|2007.01.05 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.52
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:33
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173615
|2007.01.05 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:33
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4173637
|2007.01.05 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:33
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4173650
|2007.01.05 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.68
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:33
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173693
|2007.01.05 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9314
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:33
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4173809
|2007.01.05 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:39
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4173826
|2007.01.05 14:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:39
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4173830
|2007.01.05 14:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.63
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:35
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173971
|2007.01.05 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.53
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:58
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.47
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4173999
|2007.01.05 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:39
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4174275
|2007.01.05 14:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:45
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4174287
|2007.01.05 14:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.64
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:58
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.35
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4174336
|2007.01.05 14:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:50
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4174638
|2007.01.05 14:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.75
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:58
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4174680
|2007.01.05 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:49
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4174736
|2007.01.05 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:49
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4174879
|2007.01.05 14:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:50
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4174892
|2007.01.05 14:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9295
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:04
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4174925
|2007.01.05 14:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:55
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4175013
|2007.01.05 14:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4175196
|2007.01.05 14:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:04
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4175465
|2007.01.05 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9293
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:50
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.99
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4175638
|2007.01.05 15:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.86
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:58
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4175758
|2007.01.05 15:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4175764
|2007.01.05 15:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.87
|0.00
|0.00
|2007.01.05 16:57
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.77
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4175803
|2007.01.05 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:50
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4175914
|2007.01.05 15:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:58
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.94
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4176207
|2007.01.05 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4176264
|2007.01.05 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9314
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:50
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4176526
|2007.01.05 15:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|0.00
|2007.01.05 16:57
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4176560
|2007.01.05 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4177054
|2007.01.05 16:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:50
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4177187
|2007.01.05 16:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.66
|0.00
|0.00
|2007.01.05 16:57
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4177468
|2007.01.05 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4177705
|2007.01.05 16:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2382
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4177713
|2007.01.05 16:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4177718
|2007.01.05 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4177819
|2007.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.74
|0.00
|0.00
|2007.01.05 18:38
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4177828
|2007.01.05 16:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:37
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4177833
|2007.01.05 16:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9276
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:37
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.39
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4177842
|2007.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:38
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.09
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4177849
|2007.01.05 18:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:38
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4177873
|2007.01.05 18:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2364
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:38
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4177892
|2007.01.05 18:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:38
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4177932
|2007.01.05 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:37
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4178083
|2007.01.05 18:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:38
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4178128
|2007.01.05 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.79
|0.00
|0.00
|2007.01.05 18:38
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4178509
|2007.01.05 18:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:39
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4178531
|2007.01.05 18:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.88
|0.00
|0.00
|2007.01.05 20:16
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4178537
|2007.01.05 18:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 22:04
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.38
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4178544
|2007.01.05 18:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 22:04
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4179325
|2007.01.05 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 22:04
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4179387
|2007.01.05 20:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 22:04
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4179402
|2007.01.05 20:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.70
|0.00
|0.00
|2007.01.05 22:05
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4179780
|2007.01.05 21:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 21:50
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|4181161
|2007.01.07 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:49
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4181192
|2007.01.07 23:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.63
|0.00
|0.00
|2007.01.08 00:50
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4181250
|2007.01.07 23:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 01:14
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4181837
|2007.01.08 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.73
|0.00
|0.00
|2007.01.08 00:50
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|4182464
|2007.01.08 00:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 01:06
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4182824
|2007.01.08 01:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 01:16
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4183017
|2007.01.08 01:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 01:43
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4183025
|2007.01.08 01:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 01:43
|1.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4183627
|2007.01.08 01:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9273
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:59
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4183658
|2007.01.08 01:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 03:00
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4183904
|2007.01.08 01:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:59
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4184094
|2007.01.08 02:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 03:00
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4184640
|2007.01.08 02:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 03:00
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4184656
|2007.01.08 02:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9296
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:59
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4184917
|2007.01.08 02:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9276
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.78
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4184936
|2007.01.08 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 08:37
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4185430
|2007.01.08 04:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9286
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.08
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4186099
|2007.01.08 06:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9297
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:40
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4186200
|2007.01.08 06:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4186224
|2007.01.08 06:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 08:38
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4186790
|2007.01.08 07:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:40
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|4187496
|2007.01.08 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 08:37
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|4188740
|2007.01.08 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 12:12
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4190374
|2007.01.08 10:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 12:11
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4190742
|2007.01.08 11:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 12:11
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4192351
|2007.01.08 13:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:20
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4192707
|2007.01.08 13:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2364
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 14:20
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|4193725
|2007.01.08 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.75
|0.00
|0.00
|2007.01.08 19:58
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4195090
|2007.01.08 15:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.64
|0.00
|0.00
|2007.01.08 19:59
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4195599
|2007.01.08 15:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.53
|0.00
|0.00
|2007.01.08 19:59
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|4196906
|2007.01.08 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9348
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 17:39
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4198380
|2007.01.08 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9383
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:02
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4198644
|2007.01.08 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9372
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:02
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4199017
|2007.01.08 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:55
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4199376
|2007.01.08 19:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:55
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4199709
|2007.01.08 19:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9394
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:36
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4199765
|2007.01.08 19:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9384
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:36
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4199897
|2007.01.08 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9373
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:37
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4200134
|2007.01.08 20:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9363
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:36
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|
|0.00
|0.00
|0.00
|409.54
|Closed P/L:
|409.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4200623
|2007.01.08 20:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|
|1.9386
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.77
|
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|4199848
|2007.01.08 19:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.74
|0.00
|0.00
|
|118.80
|0.00
|0.00
|0.97
|3.87
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|
|0.00
|0.00
|0.89
|4.64
|
|Floating P/L:
|5.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|409.54
|Floating P/L:
|5.53
|Margin:
|112.83
|Balance:
|5 409.54
|Equity:
|5 415.07
|Free Margin:
|5 302.24
|
|Details:
|Gross Profit:
|701.37
|Gross Loss:
|291.83
|Total Net Profit:
|409.54
|Profit Factor:
|2.40
|Expected Payoff:
|2.88
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|43.87 (0.84%)
|Relative Drawdown:
|0.84% (43.87)
|
|Total Trades:
|142
|Short Positions (won %):
|104 (63.46%)
|Long Positions (won %):
|38 (68.42%)
|Profit Trades (% of total):
|92 (64.79%)
|Loss trades (% of total):
|50 (35.21%)
|Largest
|profit trade:
|46.81
|loss trade:
|-20.78
|Average
|profit trade:
|7.62
|loss trade:
|-5.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (42.30)
|consecutive losses ($):
|5 (-43.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|92.07 (3)
|consecutive loss (count):
|-43.87 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2