|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 January 5, 23:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1964
|2006.12.19 21:21
|balance
|Initial Deposit
|5 000.00
|2676
|2007.01.03 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|1.9686
|2007.01.03 08:09
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2739
|2007.01.03 16:55
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 16:58
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2740
|2007.01.03 16:58
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 16:59
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2741
|2007.01.03 16:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 16:59
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2748
|2007.01.03 17:01
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 17:06
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2751
|2007.01.03 17:06
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 17:08
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2754
|2007.01.03 17:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 18:08
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|2762
|2007.01.03 17:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 18:08
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2763
|2007.01.03 17:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 18:08
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2765
|2007.01.03 18:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 18:12
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2767
|2007.01.03 18:12
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 18:26
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|2770
|2007.01.03 18:26
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 19:23
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2774
|2007.01.03 19:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 19:23
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2775
|2007.01.03 19:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 20:21
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2779
|2007.01.03 19:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 20:21
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2780
|2007.01.03 20:21
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 20:53
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2782
|2007.01.03 20:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 20:53
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2783
|2007.01.03 20:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:01
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2784
|2007.01.03 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:01
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2787
|2007.01.03 21:01
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:09
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|2790
|2007.01.03 21:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:09
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2792
|2007.01.03 21:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:09
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2795
|2007.01.03 21:09
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:23
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2796
|2007.01.03 21:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:23
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2800
|2007.01.03 21:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 22:44
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2802
|2007.01.03 21:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 22:44
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2811
|2007.01.03 22:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 00:13
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.50
|2822
|2007.01.03 23:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 00:13
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.15
|3.00
|2837
|2007.01.04 00:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 03:13
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2841
|2007.01.04 02:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 03:13
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2855
|2007.01.04 09:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:01
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2856
|2007.01.04 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:01
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2864
|2007.01.04 10:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9461
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:22
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2866
|2007.01.04 10:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:22
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2867
|2007.01.04 10:22
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9458
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:39
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|2877
|2007.01.04 10:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:48
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2878
|2007.01.04 10:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:48
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2879
|2007.01.04 10:48
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:49
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2880
|2007.01.04 10:49
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9423
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:52
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2884
|2007.01.04 10:52
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9409
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:12
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2902
|2007.01.04 11:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:12
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|2905
|2007.01.04 11:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:12
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2909
|2007.01.04 12:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:12
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2911
|2007.01.04 12:12
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9429
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:36
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|2923
|2007.01.04 13:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:36
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2924
|2007.01.04 13:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9450
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:36
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2926
|2007.01.04 13:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9461
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:36
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2928
|2007.01.04 13:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|2930
|2007.01.04 13:44
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 14:30
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2933
|2007.01.04 13:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 14:30
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2935
|2007.01.04 14:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9454
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 14:30
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2937
|2007.01.04 14:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:21
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2939
|2007.01.04 14:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9454
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:21
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2947
|2007.01.04 15:21
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:30
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|2971
|2007.01.04 18:34
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:35
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2972
|2007.01.04 18:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:36
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2973
|2007.01.04 18:36
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:37
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2978
|2007.01.04 20:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9493
|2007.01.04 21:05
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2979
|2007.01.04 21:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3048
|2007.01.04 22:02
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2987
|2007.01.05 00:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9429
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 01:52
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2988
|2007.01.05 00:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 01:52
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2993
|2007.01.05 02:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:42
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2994
|2007.01.05 02:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:59
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|2995
|2007.01.05 02:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:37
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2996
|2007.01.05 03:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9410
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:37
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3009
|2007.01.05 04:37
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:00
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3011
|2007.01.05 05:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9386
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:04
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3013
|2007.01.05 05:04
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9371
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|3014
|2007.01.05 05:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9382
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3017
|2007.01.05 05:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3019
|2007.01.05 06:00
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3072
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3020
|2007.01.05 06:01
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:23
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3023
|2007.01.05 06:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9359
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|3025
|2007.01.05 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9369
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3027
|2007.01.05 08:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3028
|2007.01.05 08:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:23
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3030
|2007.01.05 08:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3031
|2007.01.05 08:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:23
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|3033
|2007.01.05 09:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:39
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3035
|2007.01.05 09:39
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:46
|1.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3036
|2007.01.05 09:46
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:54
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|3038
|2007.01.05 09:54
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3039
|2007.01.05 10:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3040
|2007.01.05 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3041
|2007.01.05 10:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3042
|2007.01.05 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3044
|2007.01.05 10:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3045
|2007.01.05 10:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9402
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:09
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3051
|2007.01.05 11:09
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:43
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3052
|2007.01.05 11:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:43
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3053
|2007.01.05 11:43
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:24
|1.9419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|3055
|2007.01.05 12:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:24
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3056
|2007.01.05 12:24
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9422
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:25
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3057
|2007.01.05 12:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9411
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:25
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3058
|2007.01.05 13:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9401
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:25
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3059
|2007.01.05 13:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9390
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:25
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3064
|2007.01.05 13:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9395
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3106
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9353
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|3107
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.3049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|3109
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3110
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3113
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3119
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|3120
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9335
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3125
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9320
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:32
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3127
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.3014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3130
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:38
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3131
|2007.01.05 15:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9306
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:38
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|3137
|2007.01.05 15:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:38
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3140
|2007.01.05 15:38
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9306
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:39
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3141
|2007.01.05 15:38
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:39
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3143
|2007.01.05 15:39
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:45
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3145
|2007.01.05 15:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:44
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|3147
|2007.01.05 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:44
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3148
|2007.01.05 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:45
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3151
|2007.01.05 15:44
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:45
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3153
|2007.01.05 15:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:48
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|3154
|2007.01.05 15:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:47
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|3155
|2007.01.05 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:47
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3156
|2007.01.05 15:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:48
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3157
|2007.01.05 15:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9302
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:48
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3159
|2007.01.05 15:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:48
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3161
|2007.01.05 15:48
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:50
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|3163
|2007.01.05 15:48
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:50
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|3165
|2007.01.05 15:50
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9295
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:52
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3166
|2007.01.05 15:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:52
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3169
|2007.01.05 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:52
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3173
|2007.01.05 15:52
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:05
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|3174
|2007.01.05 15:52
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:02
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|3175
|2007.01.05 15:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:05
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3177
|2007.01.05 15:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:02
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|3180
|2007.01.05 16:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:05
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3182
|2007.01.05 16:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:11
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3183
|2007.01.05 16:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:11
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3185
|2007.01.05 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:11
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|3187
|2007.01.05 16:11
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3188
|2007.01.05 16:11
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:53
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|3189
|2007.01.05 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3191
|2007.01.05 16:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:53
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3192
|2007.01.05 16:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3194
|2007.01.05 16:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9322
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:56
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3197
|2007.01.05 16:56
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9310
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:37
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|3199
|2007.01.05 17:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9321
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:37
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3201
|2007.01.05 17:37
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9310
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:52
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3202
|2007.01.05 17:52
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9296
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:53
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|3203
|2007.01.05 17:53
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:57
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3204
|2007.01.05 17:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:57
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3205
|2007.01.05 17:57
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:04
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3206
|2007.01.05 17:57
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9275
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:03
|1.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3217
|2007.01.05 18:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|3218
|2007.01.05 18:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3219
|2007.01.05 18:59
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|3221
|2007.01.05 19:04
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|3222
|2007.01.05 19:12
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|3227
|2007.01.05 20:20
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 23:06
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3230
|2007.01.05 22:17
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 23:07
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|0.00
|0.00
|0.22
|404.20
|Closed P/L:
|404.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|404.42
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 404.42
|Equity:
|5 404.42
|Free Margin:
|5 404.42
|Details:
|Gross Profit:
|705.85
|Gross Loss:
|301.43
|Total Net Profit:
|404.42
|Profit Factor:
|2.34
|Expected Payoff:
|2.59
|Absolute Drawdown:
|10.00
|Maximal Drawdown:
|34.00 (0.63%)
|Relative Drawdown:
|0.63% (34.00)
|Total Trades:
|156
|Short Positions (won %):
|133 (60.15%)
|Long Positions (won %):
|23 (43.48%)
|Profit Trades (% of total):
|90 (57.69%)
|Loss trades (% of total):
|66 (42.31%)
|Largest
|profit trade:
|44.00
|loss trade:
|-13.00
|Average
|profit trade:
|7.84
|loss trade:
|-4.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (34.50)
|consecutive losses ($):
|5 (-34.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|63.50 (5)
|consecutive loss (count):
|-34.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2