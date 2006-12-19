MoneyTec LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 January 5, 23:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19642006.12.19 21:21balanceInitial Deposit5 000.00
26762007.01.03 07:45sell0.10gbpusd1.97260.00001.96862007.01.03 08:091.97360.000.000.00-10.00
27392007.01.03 16:55sell0.05gbpusd1.95770.00000.00002007.01.03 16:581.95770.000.000.000.00
27402007.01.03 16:58sell0.05gbpusd1.95750.00000.00002007.01.03 16:591.95750.000.000.000.00
27412007.01.03 16:59sell0.05gbpusd1.95730.00000.00002007.01.03 16:591.95730.000.000.000.00
27482007.01.03 17:01sell0.05gbpusd1.95410.00000.00002007.01.03 17:061.95290.000.000.006.00
27512007.01.03 17:06sell0.05gbpusd1.95250.00000.00002007.01.03 17:081.95150.000.000.005.00
27542007.01.03 17:08sell0.05gbpusd1.95110.00000.00002007.01.03 18:081.95240.000.000.00-6.50
27622007.01.03 17:40sell0.10gbpusd1.95220.00000.00002007.01.03 18:081.95240.000.000.00-2.00
27632007.01.03 17:47sell0.20gbpusd1.95320.00000.00002007.01.03 18:081.95240.000.000.0016.00
27652007.01.03 18:08sell0.05gbpusd1.95200.00000.00002007.01.03 18:121.95100.000.000.005.00
27672007.01.03 18:12sell0.05gbpusd1.95060.00000.00002007.01.03 18:261.94950.000.000.005.50
27702007.01.03 18:26sell0.05gbpusd1.94910.00000.00002007.01.03 19:231.94940.000.000.00-1.50
27742007.01.03 19:06sell0.10gbpusd1.95020.00000.00002007.01.03 19:231.94940.000.000.008.00
27752007.01.03 19:23sell0.05gbpusd1.94920.00000.00002007.01.03 20:211.94950.000.000.00-1.50
27792007.01.03 19:39sell0.10gbpusd1.95030.00000.00002007.01.03 20:211.94950.000.000.008.00
27802007.01.03 20:21sell0.05gbpusd1.94920.00000.00002007.01.03 20:531.94950.000.000.00-1.50
27822007.01.03 20:40sell0.10gbpusd1.95030.00000.00002007.01.03 20:531.94950.000.000.008.00
27832007.01.03 20:53sell0.05gbpusd1.94910.00000.00002007.01.03 21:011.94920.000.000.00-0.50
27842007.01.03 21:00sell0.10gbpusd1.95020.00000.00002007.01.03 21:011.94920.000.000.0010.00
27872007.01.03 21:01sell0.05gbpusd1.94920.00000.00002007.01.03 21:091.95050.000.000.00-6.50
27902007.01.03 21:02sell0.10gbpusd1.95030.00000.00002007.01.03 21:091.95050.000.000.00-2.00
27922007.01.03 21:04sell0.20gbpusd1.95140.00000.00002007.01.03 21:091.95050.000.000.0018.00
27952007.01.03 21:09sell0.05gbpusd1.95020.00000.00002007.01.03 21:231.95060.000.000.00-2.00
27962007.01.03 21:12sell0.10gbpusd1.95130.00000.00002007.01.03 21:231.95060.000.000.007.00
28002007.01.03 21:23sell0.05gbpusd1.95020.00000.00002007.01.03 22:441.95040.000.000.00-1.00
28022007.01.03 21:29sell0.10gbpusd1.95120.00000.00002007.01.03 22:441.95040.000.000.008.00
28112007.01.03 22:45sell0.05gbpusd1.94990.00000.00002007.01.04 00:131.95060.000.000.07-3.50
28222007.01.03 23:27sell0.10gbpusd1.95090.00000.00002007.01.04 00:131.95060.000.000.153.00
28372007.01.04 00:30buy0.05gbpusd1.95170.00000.00002007.01.04 03:131.95130.000.000.00-2.00
28412007.01.04 02:54buy0.10gbpusd1.95060.00000.00002007.01.04 03:131.95130.000.000.007.00
28552007.01.04 09:00sell0.05gbpusd1.95020.00000.00002007.01.04 10:011.95050.000.000.00-1.50
28562007.01.04 09:31sell0.10gbpusd1.95120.00000.00002007.01.04 10:011.95050.000.000.007.00
28642007.01.04 10:15sell0.05gbpusd1.94610.00000.00002007.01.04 10:221.94620.000.000.00-0.50
28662007.01.04 10:18sell0.10gbpusd1.94710.00000.00002007.01.04 10:221.94620.000.000.009.00
28672007.01.04 10:22sell0.05gbpusd1.94580.00000.00002007.01.04 10:391.94450.000.000.006.50
28772007.01.04 10:39sell0.05gbpusd1.94430.00000.00002007.01.04 10:481.94450.000.000.00-1.00
28782007.01.04 10:47sell0.10gbpusd1.94530.00000.00002007.01.04 10:481.94450.000.000.008.00
28792007.01.04 10:48sell0.05gbpusd1.94420.00000.00002007.01.04 10:491.94300.000.000.006.00
28802007.01.04 10:49sell0.05gbpusd1.94230.00000.00002007.01.04 10:521.94130.000.000.005.00
28842007.01.04 10:52sell0.05gbpusd1.94090.00000.00002007.01.04 12:121.94330.000.000.00-12.00
29022007.01.04 11:43sell0.10gbpusd1.94200.00000.00002007.01.04 12:121.94330.000.000.00-13.00
29052007.01.04 11:47sell0.20gbpusd1.94300.00000.00002007.01.04 12:121.94330.000.000.00-6.00
29092007.01.04 12:04sell0.40gbpusd1.94410.00000.00002007.01.04 12:121.94330.000.000.0032.00
29112007.01.04 12:12sell0.05gbpusd1.94290.00000.00002007.01.04 13:361.94520.000.000.00-11.50
29232007.01.04 13:22sell0.10gbpusd1.94400.00000.00002007.01.04 13:361.94520.000.000.00-12.00
29242007.01.04 13:29sell0.20gbpusd1.94500.00000.00002007.01.04 13:361.94520.000.000.00-4.00
29262007.01.04 13:31sell0.40gbpusd1.94610.00000.00002007.01.04 13:361.94520.000.000.0036.00
29282007.01.04 13:36sell0.05gbpusd1.94480.00000.00002007.01.04 13:441.94370.000.000.005.50
29302007.01.04 13:44sell0.05gbpusd1.94330.00000.00002007.01.04 14:301.94470.000.000.00-7.00
29332007.01.04 13:56sell0.10gbpusd1.94440.00000.00002007.01.04 14:301.94470.000.000.00-3.00
29352007.01.04 14:23sell0.20gbpusd1.94540.00000.00002007.01.04 14:301.94470.000.000.0014.00
29372007.01.04 14:30sell0.05gbpusd1.94430.00000.00002007.01.04 15:211.94450.000.000.00-1.00
29392007.01.04 14:58sell0.10gbpusd1.94540.00000.00002007.01.04 15:211.94450.000.000.009.00
29472007.01.04 15:21sell0.05gbpusd1.94420.00000.00002007.01.04 15:301.94310.000.000.005.50
29712007.01.04 18:34sell0.05eurusd1.30860.00000.00002007.01.04 18:351.30860.000.000.000.00
29722007.01.04 18:35sell0.05eurusd1.30870.00000.00002007.01.04 18:361.30890.000.000.00-1.00
29732007.01.04 18:36sell0.05eurusd1.30860.00000.00002007.01.04 18:371.30860.000.000.000.00
29782007.01.04 20:47buy0.10gbpusd1.94530.00001.94932007.01.04 21:051.94450.000.000.00-8.00
29792007.01.04 21:04sell0.10eurusd1.30880.00001.30482007.01.04 22:021.30860.000.000.002.00
29872007.01.05 00:00sell0.05gbpusd1.94290.00000.00002007.01.05 01:521.94320.000.000.00-1.50
29882007.01.05 00:46sell0.10gbpusd1.94400.00000.00002007.01.05 01:521.94320.000.000.008.00
29932007.01.05 02:15sell0.05gbpusd1.94310.00000.00002007.01.05 02:421.94210.000.000.005.00
29942007.01.05 02:45sell0.05gbpusd1.94140.00000.00002007.01.05 02:591.94030.000.000.005.50
29952007.01.05 02:59sell0.05gbpusd1.94000.00000.00002007.01.05 04:371.94040.000.000.00-2.00
29962007.01.05 03:19sell0.10gbpusd1.94100.00000.00002007.01.05 04:371.94040.000.000.006.00
30092007.01.05 04:37sell0.05gbpusd1.94000.00000.00002007.01.05 05:001.93900.000.000.005.00
30112007.01.05 05:00sell0.05gbpusd1.93860.00000.00002007.01.05 05:041.93740.000.000.006.00
30132007.01.05 05:04sell0.05gbpusd1.93710.00000.00002007.01.05 06:011.93840.000.000.00-6.50
30142007.01.05 05:11sell0.10gbpusd1.93820.00000.00002007.01.05 06:011.93840.000.000.00-2.00
30172007.01.05 05:36sell0.20gbpusd1.93920.00000.00002007.01.05 06:011.93840.000.000.0016.00
30192007.01.05 06:00sell0.05eurusd1.30720.00000.00002007.01.05 06:011.30720.000.000.000.00
30202007.01.05 06:01sell0.05eurusd1.30700.00000.00002007.01.05 09:231.30820.000.000.00-6.00
30232007.01.05 06:30sell0.05gbpusd1.93590.00000.00002007.01.05 09:241.93800.000.000.00-10.50
30252007.01.05 07:34sell0.10gbpusd1.93690.00000.00002007.01.05 09:241.93800.000.000.00-11.00
30272007.01.05 08:40sell0.20gbpusd1.93810.00000.00002007.01.05 09:241.93800.000.000.002.00
30282007.01.05 08:41sell0.10eurusd1.30800.00000.00002007.01.05 09:231.30820.000.000.00-2.00
30302007.01.05 08:53sell0.40gbpusd1.93910.00000.00002007.01.05 09:241.93800.000.000.0044.00
30312007.01.05 08:53sell0.20eurusd1.30910.00000.00002007.01.05 09:231.30820.000.000.0018.00
30332007.01.05 09:30buy0.05gbpusd1.93920.00000.00002007.01.05 09:391.94040.000.000.006.00
30352007.01.05 09:39buy0.05gbpusd1.94060.00000.00002007.01.05 09:461.94160.000.000.005.00
30362007.01.05 09:46buy0.05gbpusd1.94190.00000.00002007.01.05 09:541.94320.000.000.006.50
30382007.01.05 09:54buy0.05gbpusd1.94340.00000.00002007.01.05 11:091.94120.000.000.00-11.00
30392007.01.05 10:00buy0.05eurusd1.31030.00000.00002007.01.05 11:091.30870.000.000.00-8.00
30402007.01.05 10:00buy0.10gbpusd1.94240.00000.00002007.01.05 11:091.94120.000.000.00-12.00
30412007.01.05 10:24buy0.20gbpusd1.94130.00000.00002007.01.05 11:091.94120.000.000.00-2.00
30422007.01.05 10:25buy0.10eurusd1.30930.00000.00002007.01.05 11:091.30870.000.000.00-6.00
30442007.01.05 10:50buy0.20eurusd1.30820.00000.00002007.01.05 11:091.30870.000.000.0010.00
30452007.01.05 10:50buy0.40gbpusd1.94020.00000.00002007.01.05 11:091.94120.000.000.0040.00
30512007.01.05 11:09buy0.05gbpusd1.94160.00000.00002007.01.05 11:431.94100.000.000.00-3.00
30522007.01.05 11:32buy0.10gbpusd1.94040.00000.00002007.01.05 11:431.94100.000.000.006.00
30532007.01.05 11:43buy0.05gbpusd1.94140.00000.00002007.01.05 12:241.94190.000.000.002.50
30552007.01.05 12:00buy0.05eurusd1.30980.00000.00002007.01.05 12:241.31020.000.000.002.00
30562007.01.05 12:24buy0.05gbpusd1.94220.00000.00002007.01.05 13:251.94000.000.000.00-11.00
30572007.01.05 12:33buy0.10gbpusd1.94110.00000.00002007.01.05 13:251.94000.000.000.00-11.00
30582007.01.05 13:04buy0.20gbpusd1.94010.00000.00002007.01.05 13:251.94000.000.000.00-2.00
30592007.01.05 13:07buy0.40gbpusd1.93900.00000.00002007.01.05 13:251.94000.000.000.0040.00
30642007.01.05 13:45sell0.05gbpusd1.93950.00000.00002007.01.05 15:301.93650.000.000.0015.00
31062007.01.05 15:30sell0.05gbpusd1.93530.00000.00002007.01.05 15:301.93340.000.000.009.50
31072007.01.05 15:30sell0.05eurusd1.30520.00000.00002007.01.05 15:301.30490.000.000.001.50
31092007.01.05 15:30sell0.05gbpusd1.93300.00000.00002007.01.05 15:301.93280.000.000.001.00
31102007.01.05 15:30sell0.05eurusd1.30390.00000.00002007.01.05 15:301.30290.000.000.005.00
31132007.01.05 15:30sell0.05gbpusd1.93240.00000.00002007.01.05 15:311.93250.000.000.00-0.50
31192007.01.05 15:30sell0.05eurusd1.30260.00000.00002007.01.05 15:311.30210.000.000.002.50
31202007.01.05 15:30sell0.10gbpusd1.93350.00000.00002007.01.05 15:311.93250.000.000.0010.00
31252007.01.05 15:31sell0.05gbpusd1.93200.00000.00002007.01.05 15:321.93100.000.000.005.00
31272007.01.05 15:31sell0.05eurusd1.30160.00000.00002007.01.05 15:311.30140.000.000.001.00
31302007.01.05 15:31sell0.05eurusd1.30120.00000.00002007.01.05 15:381.30120.000.000.000.00
31312007.01.05 15:32sell0.05gbpusd1.93060.00000.00002007.01.05 15:381.93090.000.000.00-1.50
31372007.01.05 15:34sell0.10gbpusd1.93170.00000.00002007.01.05 15:381.93090.000.000.008.00
31402007.01.05 15:38sell0.05gbpusd1.93060.00000.00002007.01.05 15:391.93040.000.000.001.00
31412007.01.05 15:38sell0.05eurusd1.30110.00000.00002007.01.05 15:391.30010.000.000.005.00
31432007.01.05 15:39sell0.05eurusd1.30010.00000.00002007.01.05 15:451.30030.000.000.00-1.00
31452007.01.05 15:39sell0.05gbpusd1.93010.00000.00002007.01.05 15:441.93060.000.000.00-2.50
31472007.01.05 15:40sell0.10gbpusd1.93110.00000.00002007.01.05 15:441.93060.000.000.005.00
31482007.01.05 15:40sell0.10eurusd1.30120.00000.00002007.01.05 15:451.30030.000.000.009.00
31512007.01.05 15:44sell0.05gbpusd1.93030.00000.00002007.01.05 15:451.93040.000.000.00-0.50
31532007.01.05 15:45sell0.05eurusd1.30010.00000.00002007.01.05 15:481.30060.000.000.00-2.50
31542007.01.05 15:45sell0.05gbpusd1.93010.00000.00002007.01.05 15:471.93060.000.000.00-2.50
31552007.01.05 15:46sell0.10gbpusd1.93120.00000.00002007.01.05 15:471.93060.000.000.006.00
31562007.01.05 15:46sell0.10eurusd1.30120.00000.00002007.01.05 15:481.30060.000.000.006.00
31572007.01.05 15:47sell0.05gbpusd1.93020.00000.00002007.01.05 15:481.93080.000.000.00-3.00
31592007.01.05 15:47sell0.10gbpusd1.93120.00000.00002007.01.05 15:481.93080.000.000.004.00
31612007.01.05 15:48sell0.05gbpusd1.93050.00000.00002007.01.05 15:501.92980.000.000.003.50
31632007.01.05 15:48sell0.05eurusd1.30050.00000.00002007.01.05 15:501.29980.000.000.003.50
31652007.01.05 15:50sell0.05gbpusd1.92950.00000.00002007.01.05 15:521.92910.000.000.002.00
31662007.01.05 15:50sell0.05eurusd1.29940.00000.00002007.01.05 15:521.30000.000.000.00-3.00
31692007.01.05 15:51sell0.10eurusd1.30050.00000.00002007.01.05 15:521.30000.000.000.005.00
31732007.01.05 15:52sell0.05gbpusd1.92890.00000.00002007.01.05 16:051.92940.000.000.00-2.50
31742007.01.05 15:52sell0.05eurusd1.29980.00000.00002007.01.05 16:021.30030.000.000.00-2.50
31752007.01.05 15:54sell0.10gbpusd1.93000.00000.00002007.01.05 16:051.92940.000.000.006.00
31772007.01.05 15:56sell0.10eurusd1.30100.00000.00002007.01.05 16:021.30030.000.000.007.00
31802007.01.05 16:02sell0.05eurusd1.30010.00000.00002007.01.05 16:051.30010.000.000.000.00
31822007.01.05 16:05sell0.05gbpusd1.92900.00000.00002007.01.05 16:111.92940.000.000.00-2.00
31832007.01.05 16:05sell0.05eurusd1.29990.00000.00002007.01.05 16:111.30010.000.000.00-1.00
31852007.01.05 16:10sell0.10gbpusd1.93010.00000.00002007.01.05 16:111.92940.000.000.007.00
31872007.01.05 16:11sell0.05gbpusd1.92900.00000.00002007.01.05 16:561.93140.000.000.00-12.00
31882007.01.05 16:11sell0.05eurusd1.29990.00000.00002007.01.05 17:531.30040.000.000.00-2.50
31892007.01.05 16:16sell0.10gbpusd1.93010.00000.00002007.01.05 16:561.93140.000.000.00-13.00
31912007.01.05 16:41sell0.10eurusd1.30100.00000.00002007.01.05 17:531.30040.000.000.006.00
31922007.01.05 16:42sell0.20gbpusd1.93110.00000.00002007.01.05 16:561.93140.000.000.00-6.00
31942007.01.05 16:46sell0.40gbpusd1.93220.00000.00002007.01.05 16:561.93140.000.000.0032.00
31972007.01.05 16:56sell0.05gbpusd1.93100.00000.00002007.01.05 17:371.93130.000.000.00-1.50
31992007.01.05 17:15sell0.10gbpusd1.93210.00000.00002007.01.05 17:371.93130.000.000.008.00
32012007.01.05 17:37sell0.05gbpusd1.93100.00000.00002007.01.05 17:521.92980.000.000.006.00
32022007.01.05 17:52sell0.05gbpusd1.92960.00000.00002007.01.05 17:531.92890.000.000.003.50
32032007.01.05 17:53sell0.05eurusd1.30020.00000.00002007.01.05 17:571.29960.000.000.003.00
32042007.01.05 17:53sell0.05gbpusd1.92850.00000.00002007.01.05 17:571.92790.000.000.003.00
32052007.01.05 17:57sell0.05eurusd1.29940.00000.00002007.01.05 18:041.29880.000.000.003.00
32062007.01.05 17:57sell0.05gbpusd1.92750.00000.00002007.01.05 18:031.92690.000.000.003.00
32172007.01.05 18:45sell0.05eurusd1.29970.00000.00002007.01.05 19:351.30000.000.000.00-1.50
32182007.01.05 18:45sell0.05gbpusd1.92900.00000.00002007.01.05 19:351.93000.000.000.00-5.00
32192007.01.05 18:59sell0.07gbpusd1.93010.00000.00002007.01.05 19:351.93000.000.000.000.70
32212007.01.05 19:04sell0.07eurusd1.30080.00000.00002007.01.05 19:351.30000.000.000.005.60
32222007.01.05 19:12sell0.09gbpusd1.93110.00000.00002007.01.05 19:351.93000.000.000.009.90
32272007.01.05 20:20buy0.05gbpusd1.93000.00000.00002007.01.05 23:061.92980.000.000.00-1.00
32302007.01.05 22:17buy0.05eurusd1.30120.00000.00002007.01.05 23:071.30030.000.000.00-4.50
  0.00 0.00 0.22 404.20
Closed P/L: 404.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 404.42 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 404.42 Equity: 5 404.42 Free Margin: 5 404.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 705.85 Gross Loss: 301.43 Total Net Profit: 404.42
Profit Factor: 2.34 Expected Payoff: 2.59  
Absolute Drawdown: 10.00 Maximal Drawdown: 34.00 (0.63%) Relative Drawdown: 0.63% (34.00)
 
Total Trades: 156 Short Positions (won %): 133 (60.15%) Long Positions (won %): 23 (43.48%)
Profit Trades (% of total): 90 (57.69%) Loss trades (% of total): 66 (42.31%)
Largest profit trade: 44.00 loss trade: -13.00
Average profit trade: 7.84 loss trade: -4.57
Maximum consecutive wins ($): 6 (34.50) consecutive losses ($): 5 (-34.00)
Maximal consecutive profit (count): 63.50 (5) consecutive loss (count): -34.00 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2