Gimex Group

Account: 52393 Name: TestBipolar Currency: EUR 2007 January 5, 17:31
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Closed P/L: 60.60
Open Trades:
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 Floating P/L: -66.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 60.60 Floating P/L: -66.48 Margin: 37.50
Balance: 260.60 Equity: 194.12 Free Margin: 156.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 64.67 Gross Loss: 4.07 Total Net Profit: 60.60
Profit Factor: 15.89 Expected Payoff: 2.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1.68 (0.65%) Relative Drawdown: 0.66% (1.61)
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 26 (76.92%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 20 (76.92%) Loss trades (% of total): 6 (23.08%)
Largest profit trade: 12.23 loss trade: -1.15
Average profit trade: 3.23 loss trade: -0.68
Maximum consecutive wins ($): 7 (15.49) consecutive losses ($): 2 (-1.68)
Maximal consecutive profit (count): 19.71 (5) consecutive loss (count): -1.68 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2