Alpari Ltd

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Open Trades:
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 Floating P/L: -7.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 164.05 Floating P/L: -7.00 Margin: 129.85
Balance: 2 164.05 Equity: 2 157.05 Free Margin: 2 027.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 386.00 Gross Loss: 221.95 Total Net Profit: 164.05
Profit Factor: 1.74 Expected Payoff: 2.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 62.00 (2.92%)  
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 71 (67.61%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 48 (67.61%) Loss trades (% of total): 23 (32.39%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -26.00
Average profit trade: 8.04 loss trade: -9.65
Maximum consecutive wins ($): 6 (26.00) consecutive losses ($): 3 (-62.00)
Maximal consecutive profit (count): 73.00 (3) consecutive loss (count): -62.00 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1