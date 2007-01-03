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|S / L
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|2007.01.05 17:04
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|Floating P/L:
|-7.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|164.05
|Floating P/L:
|-7.00
|Margin:
|129.85
|Balance:
|2 164.05
|Equity:
|2 157.05
|Free Margin:
|2 027.20
|Details:
|Gross Profit:
|386.00
|Gross Loss:
|221.95
|Total Net Profit:
|164.05
|Profit Factor:
|1.74
|Expected Payoff:
|2.31
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|62.00 (2.92%)
|Total Trades:
|71
|Short Positions (won %):
|71 (67.61%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (67.61%)
|Loss trades (% of total):
|23 (32.39%)
|Largest
|profit trade:
|64.00
|loss trade:
|-26.00
|Average
|profit trade:
|8.04
|loss trade:
|-9.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (26.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-62.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|73.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-62.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1