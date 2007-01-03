|Account: 1339552
|Name: TestP570
|Currency: USD
|2007 January 5, 15:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18837900
|2007.01.03 09:57
|balance
|Deposit
|200.00
|18855825
|2007.01.03 12:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.92
|158.72
|157.36
|2007.01.03 18:51
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|18855826
|2007.01.03 12:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.92
|157.92
|157.22
|2007.01.03 19:58
|157.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|18855828
|2007.01.03 12:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.92
|157.55
|157.08
|2007.01.04 00:37
|157.08
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.71
|18998723
|2007.01.04 19:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.84
|155.04
|156.40
|2007.01.05 00:55
|155.04
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.68
|18998741
|2007.01.04 19:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.84
|155.04
|156.54
|2007.01.05 00:36
|155.29
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.46
|18998756
|2007.01.04 19:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.84
|155.04
|156.68
|2007.01.05 00:36
|155.29
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.46
|19058002
|2007.01.05 08:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.14
|155.96
|154.60
|2007.01.05 08:38
|154.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|19069814
|2007.01.05 10:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.87
|155.67
|154.31
|2007.01.05 13:30
|154.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|19069821
|2007.01.05 10:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.86
|154.86
|154.17
|2007.01.05 13:30
|154.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19069825
|2007.01.05 10:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.87
|154.50
|154.03
|2007.01.05 14:05
|154.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|18866636
|2007.01.03 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3236
|1.3152
|1.3270
|2007.01.03 17:24
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18866668
|2007.01.03 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3236
|1.3152
|1.3278
|2007.01.03 17:24
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18866674
|2007.01.03 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3236
|1.3152
|1.3286
|2007.01.03 17:24
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18909263
|2007.01.03 20:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|1.3084
|1.3202
|2007.01.04 14:16
|1.3084
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.84
|18909276
|2007.01.03 20:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|1.3084
|1.3210
|2007.01.04 14:16
|1.3084
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.84
|18909281
|2007.01.03 20:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|1.3084
|1.3218
|2007.01.04 14:16
|1.3084
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.84
|19007956
|2007.01.04 23:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3089
|1.3005
|1.3123
|2007.01.05 13:32
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|19007957
|2007.01.04 23:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3089
|1.3005
|1.3131
|2007.01.05 13:32
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|19007958
|2007.01.04 23:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3089
|1.3005
|1.3139
|2007.01.05 13:32
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18854891
|2007.01.03 12:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.03
|233.23
|234.75
|2007.01.03 15:00
|233.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|18854901
|2007.01.03 12:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.03
|233.23
|234.93
|2007.01.03 14:05
|233.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18854908
|2007.01.03 12:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.03
|233.23
|235.11
|2007.01.03 14:05
|233.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18932927
|2007.01.04 07:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.87
|232.07
|233.59
|2007.01.04 08:49
|232.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|18932936
|2007.01.04 07:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.87
|232.07
|233.77
|2007.01.04 08:09
|232.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18932940
|2007.01.04 07:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.88
|232.07
|233.95
|2007.01.04 08:09
|232.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18998091
|2007.01.04 19:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|231.66
|230.84
|232.36
|2007.01.04 23:44
|230.84
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.69
|19067106
|2007.01.05 09:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.25
|230.06
|228.36
|2007.01.05 10:08
|229.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|19067111
|2007.01.05 09:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.24
|230.06
|228.18
|2007.01.05 10:08
|229.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|18911137
|2007.01.03 21:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9505
|1.9585
|1.9417
|2007.01.04 08:51
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|18911162
|2007.01.03 21:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9505
|1.9505
|1.9395
|2007.01.05 02:52
|1.9395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|18911173
|2007.01.03 21:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9505
|1.9444
|1.9373
|2007.01.05 03:05
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|19061728
|2007.01.05 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9407
|1.9487
|1.9319
|2007.01.05 13:31
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19061748
|2007.01.05 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9407
|1.9407
|1.9297
|2007.01.05 13:50
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|19061766
|2007.01.05 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9407
|1.9346
|1.9275
|2007.01.05 15:57
|1.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|18863140
|2007.01.03 13:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2177
|1.2097
|1.2281
|2007.01.03 17:24
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|18863158
|2007.01.03 13:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2178
|1.2178
|1.2307
|2007.01.04 08:54
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.03
|1.05
|18863163
|2007.01.03 13:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2178
|1.2251
|1.2333
|2007.01.05 00:52
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.04
|1.26
|18893897
|2007.01.03 17:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.59
|120.43
|119.25
|2007.01.04 12:18
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.29
|18893917
|2007.01.03 17:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.59
|119.59
|119.17
|2007.01.04 12:30
|119.17
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.35
|18893928
|2007.01.03 17:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.59
|119.39
|119.09
|2007.01.04 12:38
|119.09
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.42
|18968237
|2007.01.04 12:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.09
|118.25
|119.43
|2007.01.05 06:58
|118.25
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.71
|18968258
|2007.01.04 12:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.09
|118.25
|119.51
|2007.01.05 06:58
|118.25
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.71
|18968260
|2007.01.04 12:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.09
|118.25
|119.59
|2007.01.05 06:58
|118.25
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.71
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.99
|Closed P/L:
|-1.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19067094
|2007.01.05 09:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.26
|230.06
|228.54
|228.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19041674
|2007.01.05 06:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2319
|1.2239
|1.2423
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19041681
|2007.01.05 06:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2319
|1.2239
|1.2449
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19041684
|2007.01.05 06:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2319
|1.2239
|1.2475
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|Floating P/L:
|1.91
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1.08
|Floating P/L:
|1.91
|Margin:
|2.00
|Balance:
|198.92
|Equity:
|200.83
|Free Margin:
|198.83
|Details:
|Gross Profit:
|14.29
|Gross Loss:
|15.37
|Total Net Profit:
|-1.08
|Profit Factor:
|0.93
|Expected Payoff:
|-0.03
|Absolute Drawdown:
|3.92
|Maximal Drawdown:
|4.15 (2.07%)
|Relative Drawdown:
|2.07% (4.15)
|Total Trades:
|43
|Short Positions (won %):
|18 (88.89%)
|Long Positions (won %):
|25 (12.00%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (44.19%)
|Loss trades (% of total):
|24 (55.81%)
|Largest
|profit trade:
|1.32
|loss trade:
|-0.86
|Average
|profit trade:
|0.75
|loss trade:
|-0.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (2.87)
|consecutive losses ($):
|6 (-4.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2.87 (5)
|consecutive loss (count):
|-4.15 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3