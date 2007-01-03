Interbank FX, LLC

Account: 1339552 Name: TestP570 Currency: USD 2007 January 5, 15:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
188379002007.01.03 09:57balanceDeposit200.00
188558252007.01.03 12:15sell0.01eurjpym157.92158.72157.362007.01.03 18:51157.360.000.000.000.47
188558262007.01.03 12:15sell0.01eurjpym157.92157.92157.222007.01.03 19:58157.220.000.000.000.58
188558282007.01.03 12:15sell0.01eurjpym157.92157.55157.082007.01.04 00:37157.080.000.00-0.030.71
189987232007.01.04 19:45buy0.01eurjpym155.84155.04156.402007.01.05 00:55155.040.000.000.01-0.68
189987412007.01.04 19:45buy0.01eurjpym155.84155.04156.542007.01.05 00:36155.290.000.000.01-0.46
189987562007.01.04 19:45buy0.01eurjpym155.84155.04156.682007.01.05 00:36155.290.000.000.01-0.46
190580022007.01.05 08:00sell0.01eurjpym155.14155.96154.602007.01.05 08:38154.600.000.000.000.45
190698142007.01.05 10:15sell0.01eurjpym154.87155.67154.312007.01.05 13:30154.310.000.000.000.47
190698212007.01.05 10:15sell0.01eurjpym154.86154.86154.172007.01.05 13:30154.170.000.000.000.59
190698252007.01.05 10:15sell0.01eurjpym154.87154.50154.032007.01.05 14:05154.500.000.000.000.31
188666362007.01.03 14:00buy0.01eurusdm1.32361.31521.32702007.01.03 17:241.31520.000.000.00-0.84
188666682007.01.03 14:00buy0.01eurusdm1.32361.31521.32782007.01.03 17:241.31520.000.000.00-0.84
188666742007.01.03 14:00buy0.01eurusdm1.32361.31521.32862007.01.03 17:241.31520.000.000.00-0.84
189092632007.01.03 20:30buy0.01eurusdm1.31681.30841.32022007.01.04 14:161.30840.000.00-0.02-0.84
189092762007.01.03 20:30buy0.01eurusdm1.31681.30841.32102007.01.04 14:161.30840.000.00-0.02-0.84
189092812007.01.03 20:30buy0.01eurusdm1.31681.30841.32182007.01.04 14:161.30840.000.00-0.02-0.84
190079562007.01.04 23:30buy0.01eurusdm1.30891.30051.31232007.01.05 13:321.30050.000.000.00-0.84
190079572007.01.04 23:30buy0.01eurusdm1.30891.30051.31312007.01.05 13:321.30050.000.000.00-0.84
190079582007.01.04 23:30buy0.01eurusdm1.30891.30051.31392007.01.05 13:321.30050.000.000.00-0.84
188548912007.01.03 12:00buy0.01gbpjpym234.03233.23234.752007.01.03 15:00233.230.000.000.00-0.67
188549012007.01.03 12:00buy0.01gbpjpym234.03233.23234.932007.01.03 14:05233.630.000.000.00-0.34
188549082007.01.03 12:00buy0.01gbpjpym234.03233.23235.112007.01.03 14:05233.630.000.000.00-0.34
189329272007.01.04 07:30buy0.01gbpjpym232.87232.07233.592007.01.04 08:49232.070.000.000.00-0.67
189329362007.01.04 07:30buy0.01gbpjpym232.87232.07233.772007.01.04 08:09232.470.000.000.00-0.34
189329402007.01.04 07:30buy0.01gbpjpym232.88232.07233.952007.01.04 08:09232.470.000.000.00-0.34
189980912007.01.04 19:30buy0.01gbpjpym231.66230.84232.362007.01.04 23:44230.840.000.000.02-0.69
190671062007.01.05 09:30sell0.01gbpjpym229.25230.06228.362007.01.05 10:08229.660.000.000.00-0.35
190671112007.01.05 09:30sell0.01gbpjpym229.24230.06228.182007.01.05 10:08229.660.000.000.00-0.36
189111372007.01.03 21:31sell0.01gbpusdm1.95051.95851.94172007.01.04 08:511.94170.000.000.000.88
189111622007.01.03 21:31sell0.01gbpusdm1.95051.95051.93952007.01.05 02:521.93950.000.000.001.10
189111732007.01.03 21:31sell0.01gbpusdm1.95051.94441.93732007.01.05 03:051.93730.000.000.001.32
190617282007.01.05 08:30sell0.01gbpusdm1.94071.94871.93192007.01.05 13:311.93190.000.000.000.88
190617482007.01.05 08:30sell0.01gbpusdm1.94071.94071.92972007.01.05 13:501.92970.000.000.001.10
190617662007.01.05 08:30sell0.01gbpusdm1.94071.93461.92752007.01.05 15:571.92750.000.000.001.32
188631402007.01.03 13:30buy0.01usdchfm1.21771.20971.22812007.01.03 17:241.22810.000.000.000.85
188631582007.01.03 13:30buy0.01usdchfm1.21781.21781.23072007.01.04 08:541.23070.000.000.031.05
188631632007.01.03 13:30buy0.01usdchfm1.21781.22511.23332007.01.05 00:521.23330.000.000.041.26
188938972007.01.03 17:15sell0.01usdjpym119.59120.43119.252007.01.04 12:18119.250.000.00-0.050.29
188939172007.01.03 17:15sell0.01usdjpym119.59119.59119.172007.01.04 12:30119.170.000.00-0.050.35
188939282007.01.03 17:15sell0.01usdjpym119.59119.39119.092007.01.04 12:38119.090.000.00-0.050.42
189682372007.01.04 12:38buy0.01usdjpym119.09118.25119.432007.01.05 06:58118.250.000.000.01-0.71
189682582007.01.04 12:38buy0.01usdjpym119.09118.25119.512007.01.05 06:58118.250.000.000.01-0.71
189682602007.01.04 12:38buy0.01usdjpym119.09118.25119.592007.01.05 06:58118.250.000.000.01-0.71
  0.00 0.00 -0.09 -0.99
Closed P/L: -1.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
190670942007.01.05 09:30sell0.01gbpjpym229.26230.06228.54 228.880.000.000.000.32
190416742007.01.05 06:30buy0.01usdchfm1.23191.22391.2423 1.23850.000.000.000.53
190416812007.01.05 06:30buy0.01usdchfm1.23191.22391.2449 1.23850.000.000.000.53
190416842007.01.05 06:30buy0.01usdchfm1.23191.22391.2475 1.23850.000.000.000.53
  0.00 0.00 0.00 1.91
 Floating P/L: 1.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1.08 Floating P/L: 1.91 Margin: 2.00
Balance: 198.92 Equity: 200.83 Free Margin: 198.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 14.29 Gross Loss: 15.37 Total Net Profit: -1.08
Profit Factor: 0.93 Expected Payoff: -0.03  
Absolute Drawdown: 3.92 Maximal Drawdown: 4.15 (2.07%) Relative Drawdown: 2.07% (4.15)
 
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 18 (88.89%) Long Positions (won %): 25 (12.00%)
Profit Trades (% of total): 19 (44.19%) Loss trades (% of total): 24 (55.81%)
Largest profit trade: 1.32 loss trade: -0.86
Average profit trade: 0.75 loss trade: -0.64
Maximum consecutive wins ($): 5 (2.87) consecutive losses ($): 6 (-4.15)
Maximal consecutive profit (count): 2.87 (5) consecutive loss (count): -4.15 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3