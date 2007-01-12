|Account: 1347741
|Name: MingXin
|Currency: USD
|2007 January 12, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19579298
|2007.01.12 07:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|19581557
|2007.01.12 07:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2917
|0.0000
|1.2932
|2007.01.12 09:05
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19581596
|2007.01.12 07:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2464
|2007.01.12 13:34
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|19582773
|2007.01.12 08:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2503
|2007.01.12 12:21
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19582880
|2007.01.12 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2912
|0.0000
|1.2894
|2007.01.12 12:26
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19584446
|2007.01.12 08:12
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|2007.01.12 09:05
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19584901
|2007.01.12 08:16
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2472
|2007.01.12 13:34
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|19586094
|2007.01.12 08:28
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2901
|0.0000
|1.2915
|2007.01.12 09:05
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19586159
|2007.01.12 08:28
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2481
|2007.01.12 13:33
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|19589597
|2007.01.12 09:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2915
|0.0000
|1.2930
|2007.01.12 13:34
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|19591744
|2007.01.12 09:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2907
|0.0000
|1.2922
|2007.01.12 13:34
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19603165
|2007.01.12 12:11
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2898
|0.0000
|1.2913
|2007.01.12 13:34
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19604201
|2007.01.12 12:26
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2522
|2007.01.12 13:30
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19604269
|2007.01.12 12:26
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2893
|0.0000
|1.2878
|2007.01.12 13:28
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19605063
|2007.01.12 12:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2901
|0.0000
|1.2886
|2007.01.12 13:28
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19605323
|2007.01.12 12:41
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2514
|2007.01.12 13:30
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19607567
|2007.01.12 12:58
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2891
|0.0000
|1.2905
|2007.01.12 13:34
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19607766
|2007.01.12 12:59
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2493
|2007.01.12 13:33
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|19612167
|2007.01.12 13:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2534
|0.0000
|1.2549
|2007.01.12 15:06
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|19612427
|2007.01.12 13:30
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2519
|0.0000
|1.2506
|2007.01.12 13:33
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|19612679
|2007.01.12 13:30
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2875
|0.0000
|1.2890
|2007.01.12 13:33
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19614066
|2007.01.12 13:31
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2519
|0.0000
|1.2534
|2007.01.12 15:06
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.34
|19614218
|2007.01.12 13:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2878
|0.0000
|1.2863
|2007.01.12 13:44
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19615113
|2007.01.12 13:33
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2525
|2007.01.12 15:06
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|19615643
|2007.01.12 13:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2887
|0.0000
|1.2872
|2007.01.12 13:44
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19616027
|2007.01.12 13:34
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2488
|2007.01.12 13:54
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19616855
|2007.01.12 13:38
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2496
|2007.01.12 13:53
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19618164
|2007.01.12 13:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2870
|0.0000
|1.2857
|2007.01.12 15:06
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|19618178
|2007.01.12 13:44
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2518
|0.0000
|1.2503
|2007.01.12 13:53
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19619822
|2007.01.12 13:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2881
|0.0000
|1.2866
|2007.01.12 15:06
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|19620648
|2007.01.12 13:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2891
|0.0000
|1.2906
|2007.01.12 13:58
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19620688
|2007.01.12 13:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2889
|0.0000
|1.2875
|2007.01.12 15:06
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|19621192
|2007.01.12 13:54
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2485
|2007.01.12 13:59
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19623447
|2007.01.12 13:59
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2502
|2007.01.12 15:05
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.83
|19623495
|2007.01.12 13:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2912
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 14:06
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19623669
|2007.01.12 13:59
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2913
|0.0000
|1.2898
|2007.01.12 15:06
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|19623736
|2007.01.12 13:59
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2464
|2007.01.12 14:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19624649
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2474
|2007.01.12 14:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|19625429
|2007.01.12 14:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2903
|0.0000
|1.2918
|2007.01.12 14:05
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19627465
|2007.01.12 14:06
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2491
|2007.01.12 15:05
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.83
|19627559
|2007.01.12 14:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2940
|2007.01.12 14:37
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19627608
|2007.01.12 14:06
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2908
|2007.01.12 15:05
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19627998
|2007.01.12 14:07
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2451
|2007.01.12 14:38
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19628312
|2007.01.12 14:07
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2459
|2007.01.12 14:37
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|19628380
|2007.01.12 14:08
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2914
|0.0000
|1.2929
|2007.01.12 14:37
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19632632
|2007.01.12 14:25
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2483
|2007.01.12 15:05
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|19635698
|2007.01.12 14:37
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2919
|2007.01.12 15:05
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|19635799
|2007.01.12 14:38
|buy
|6.40
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2474
|2007.01.12 15:05
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|19635906
|2007.01.12 14:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2949
|2007.01.12 15:02
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19636001
|2007.01.12 14:38
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2440
|2007.01.12 15:02
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19637018
|2007.01.12 14:42
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2942
|2007.01.12 15:01
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19637038
|2007.01.12 14:42
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2449
|2007.01.12 15:01
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|19638903
|2007.01.12 14:52
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2457
|2007.01.12 15:00
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|19640472
|2007.01.12 15:01
|buy
|12.80
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2465
|2007.01.12 15:04
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|154.03
|19640609
|2007.01.12 15:02
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2928
|2007.01.12 15:05
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|19640835
|2007.01.12 15:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2958
|2007.01.12 15:20
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19640999
|2007.01.12 15:02
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2435
|2007.01.12 15:19
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|19641639
|2007.01.12 15:04
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2444
|2007.01.12 15:19
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|19641684
|2007.01.12 15:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2949
|2007.01.12 15:20
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19642425
|2007.01.12 15:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2909
|2007.01.12 16:39
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19642429
|2007.01.12 15:07
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2489
|2007.01.12 16:01
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19642435
|2007.01.12 15:07
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2941
|2007.01.12 15:20
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19642458
|2007.01.12 15:07
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2454
|2007.01.12 15:19
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|19642663
|2007.01.12 15:08
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2461
|2007.01.12 15:19
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|19643935
|2007.01.12 15:17
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2481
|2007.01.12 16:00
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|19644236
|2007.01.12 15:18
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2918
|2007.01.12 16:39
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19644755
|2007.01.12 15:20
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2925
|2007.01.12 16:39
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19644843
|2007.01.12 15:20
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2472
|2007.01.12 16:00
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|19653324
|2007.01.12 16:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2908
|2007.01.12 18:20
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19655044
|2007.01.12 17:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2917
|2007.01.12 18:20
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|0.00
|0.00
|0.00
|294.75
|Closed P/L:
|294.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19645116
|2007.01.12 15:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2958
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.60
|19646607
|2007.01.12 15:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2948
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.20
|19653336
|2007.01.12 16:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2939
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.26
|-2.80
|19657042
|2007.01.12 18:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2901
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.30
|19657797
|2007.01.12 19:01
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2915
|0.0000
|1.2930
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.52
|1.60
|19644577
|2007.01.12 15:19
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2440
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.08
|19647706
|2007.01.12 15:36
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2449
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.72
|19651215
|2007.01.12 16:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2488
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.10
|0.24
|19651753
|2007.01.12 16:09
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2457
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.42
|-3.20
|19653301
|2007.01.12 16:39
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2465
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.83
|-0.64
|0.00
|0.00
|-2.38
|-15.70
|Floating P/L:
|-18.08
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|294.75
|Floating P/L:
|-18.08
|Margin:
|150.00
|Balance:
|10 294.75
|Equity:
|10 276.67
|Free Margin:
|10 126.67
|Details:
|Gross Profit:
|424.81
|Gross Loss:
|130.06
|Total Net Profit:
|294.75
|Profit Factor:
|3.27
|Expected Payoff:
|4.27
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|103.51 (1.00%)
|Total Trades:
|69
|Short Positions (won %):
|37 (67.57%)
|Long Positions (won %):
|32 (59.38%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (63.77%)
|Loss trades (% of total):
|25 (36.23%)
|Largest
|profit trade:
|154.03
|loss trade:
|-16.00
|Average
|profit trade:
|9.65
|loss trade:
|-5.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (302.55)
|consecutive losses ($):
|10 (-103.51)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|302.55 (18)
|consecutive loss (count):
|-103.51 (10)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3