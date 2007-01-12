Interbank FX, LLC

Account: 1347741 Name: MingXin Currency: USD 2007 January 12, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
195792982007.01.12 07:30balanceDeposit10 000.00
195815572007.01.12 07:50buy0.10eurusdm1.29170.00001.29322007.01.12 09:051.29140.000.000.00-0.30
195815962007.01.12 07:50sell0.10usdchfm1.24820.00001.24642007.01.12 13:341.25060.000.000.00-1.92
195827732007.01.12 08:00buy0.10usdchfm1.24850.00001.25032007.01.12 12:211.25030.000.000.001.44
195828802007.01.12 08:00sell0.10eurusdm1.29120.00001.28942007.01.12 12:261.28940.000.000.001.80
195844462007.01.12 08:12buy0.20eurusdm1.29090.00001.29242007.01.12 09:051.29140.000.000.001.00
195849012007.01.12 08:16sell0.20usdchfm1.24900.00001.24722007.01.12 13:341.25040.000.000.00-2.24
195860942007.01.12 08:28buy0.40eurusdm1.29010.00001.29152007.01.12 09:051.29150.000.000.005.60
195861592007.01.12 08:28sell0.40usdchfm1.24990.00001.24812007.01.12 13:331.25030.000.000.00-1.28
195895972007.01.12 09:06buy0.10eurusdm1.29150.00001.29302007.01.12 13:341.28860.000.000.00-2.90
195917442007.01.12 09:33buy0.20eurusdm1.29070.00001.29222007.01.12 13:341.28870.000.000.00-4.00
196031652007.01.12 12:11buy0.40eurusdm1.28980.00001.29132007.01.12 13:341.28880.000.000.00-4.00
196042012007.01.12 12:26buy0.10usdchfm1.25080.00001.25222007.01.12 13:301.25220.000.000.001.12
196042692007.01.12 12:26sell0.10eurusdm1.28930.00001.28782007.01.12 13:281.28900.000.000.000.30
196050632007.01.12 12:36sell0.20eurusdm1.29010.00001.28862007.01.12 13:281.28860.000.000.003.00
196053232007.01.12 12:41buy0.20usdchfm1.25000.00001.25142007.01.12 13:301.25140.000.000.002.24
196075672007.01.12 12:58buy0.80eurusdm1.28910.00001.29052007.01.12 13:341.28880.000.000.00-2.40
196077662007.01.12 12:59sell0.80usdchfm1.25080.00001.24932007.01.12 13:331.25040.000.000.002.56
196121672007.01.12 13:30buy0.10usdchfm1.25340.00001.25492007.01.12 15:061.24690.000.000.00-5.21
196124272007.01.12 13:30sell1.60usdchfm1.25190.00001.25062007.01.12 13:331.25060.000.000.0016.63
196126792007.01.12 13:30buy1.60eurusdm1.28750.00001.28902007.01.12 13:331.28900.000.000.0024.00
196140662007.01.12 13:31buy0.20usdchfm1.25190.00001.25342007.01.12 15:061.24670.000.000.00-8.34
196142182007.01.12 13:31sell0.10eurusdm1.28780.00001.28632007.01.12 13:441.28740.000.000.000.40
196151132007.01.12 13:33buy0.40usdchfm1.25100.00001.25252007.01.12 15:061.24670.000.000.00-13.80
196156432007.01.12 13:33sell0.20eurusdm1.28870.00001.28722007.01.12 13:441.28720.000.000.003.00
196160272007.01.12 13:34sell0.10usdchfm1.25010.00001.24882007.01.12 13:541.25040.000.000.00-0.24
196168552007.01.12 13:38sell0.20usdchfm1.25100.00001.24962007.01.12 13:531.25030.000.000.001.12
196181642007.01.12 13:44sell0.10eurusdm1.28700.00001.28572007.01.12 15:061.29270.000.000.00-5.70
196181782007.01.12 13:44sell0.40usdchfm1.25180.00001.25032007.01.12 13:531.25030.000.000.004.80
196198222007.01.12 13:50sell0.20eurusdm1.28810.00001.28662007.01.12 15:061.29290.000.000.00-9.60
196206482007.01.12 13:53buy0.10eurusdm1.28910.00001.29062007.01.12 13:581.29060.000.000.001.50
196206882007.01.12 13:53sell0.40eurusdm1.28890.00001.28752007.01.12 15:061.29290.000.000.00-16.00
196211922007.01.12 13:54sell0.10usdchfm1.25000.00001.24852007.01.12 13:591.24850.000.000.001.20
196234472007.01.12 13:59buy0.80usdchfm1.24880.00001.25022007.01.12 15:051.24680.000.000.00-12.83
196234952007.01.12 13:59buy0.10eurusdm1.29120.00001.29272007.01.12 14:061.29200.000.000.000.80
196236692007.01.12 13:59sell0.80eurusdm1.29130.00001.28982007.01.12 15:061.29290.000.000.00-12.80
196237362007.01.12 13:59sell0.10usdchfm1.24790.00001.24642007.01.12 14:061.24740.000.000.000.40
196246492007.01.12 14:00sell0.20usdchfm1.24890.00001.24742007.01.12 14:061.24740.000.000.002.41
196254292007.01.12 14:01buy0.20eurusdm1.29030.00001.29182007.01.12 14:051.29180.000.000.003.00
196274652007.01.12 14:06buy1.60usdchfm1.24770.00001.24912007.01.12 15:051.24670.000.000.00-12.83
196275592007.01.12 14:06buy0.10eurusdm1.29260.00001.29402007.01.12 14:371.29340.000.000.000.80
196276082007.01.12 14:06sell1.60eurusdm1.29230.00001.29082007.01.12 15:051.29270.000.000.00-6.40
196279982007.01.12 14:07sell0.10usdchfm1.24650.00001.24512007.01.12 14:381.24600.000.000.000.40
196283122007.01.12 14:07sell0.20usdchfm1.24740.00001.24592007.01.12 14:371.24590.000.000.002.41
196283802007.01.12 14:08buy0.20eurusdm1.29140.00001.29292007.01.12 14:371.29290.000.000.003.00
196326322007.01.12 14:25buy3.20usdchfm1.24680.00001.24832007.01.12 15:051.24660.000.000.00-5.13
196356982007.01.12 14:37sell3.20eurusdm1.29330.00001.29192007.01.12 15:051.29270.000.000.0019.20
196357992007.01.12 14:38buy6.40usdchfm1.24590.00001.24742007.01.12 15:051.24640.000.000.0025.67
196359062007.01.12 14:38buy0.10eurusdm1.29350.00001.29492007.01.12 15:021.29420.000.000.000.70
196360012007.01.12 14:38sell0.10usdchfm1.24550.00001.24402007.01.12 15:021.24550.000.000.000.00
196370182007.01.12 14:42buy0.20eurusdm1.29270.00001.29422007.01.12 15:011.29420.000.000.003.00
196370382007.01.12 14:42sell0.20usdchfm1.24640.00001.24492007.01.12 15:011.24490.000.000.002.41
196389032007.01.12 14:52sell0.40usdchfm1.24720.00001.24572007.01.12 15:001.24570.000.000.004.82
196404722007.01.12 15:01buy12.80usdchfm1.24500.00001.24652007.01.12 15:041.24650.000.000.00154.03
196406092007.01.12 15:02sell6.40eurusdm1.29430.00001.29282007.01.12 15:051.29280.000.000.0096.00
196408352007.01.12 15:02buy0.10eurusdm1.29430.00001.29582007.01.12 15:201.29410.000.000.00-0.20
196409992007.01.12 15:02sell0.10usdchfm1.24500.00001.24352007.01.12 15:191.24620.000.000.00-0.96
196416392007.01.12 15:04sell0.20usdchfm1.24590.00001.24442007.01.12 15:191.24630.000.000.00-0.64
196416842007.01.12 15:04buy0.20eurusdm1.29340.00001.29492007.01.12 15:201.29400.000.000.001.20
196424252007.01.12 15:06sell0.10eurusdm1.29240.00001.29092007.01.12 16:391.29250.000.000.00-0.10
196424292007.01.12 15:07buy0.10usdchfm1.24740.00001.24892007.01.12 16:011.24710.000.000.00-0.24
196424352007.01.12 15:07buy0.40eurusdm1.29260.00001.29412007.01.12 15:201.29410.000.000.006.00
196424582007.01.12 15:07sell0.40usdchfm1.24680.00001.24542007.01.12 15:191.24620.000.000.001.93
196426632007.01.12 15:08sell0.80usdchfm1.24740.00001.24612007.01.12 15:191.24610.000.000.008.35
196439352007.01.12 15:17buy0.20usdchfm1.24660.00001.24812007.01.12 16:001.24720.000.000.000.96
196442362007.01.12 15:18sell0.20eurusdm1.29320.00001.29182007.01.12 16:391.29250.000.000.001.40
196447552007.01.12 15:20sell0.40eurusdm1.29400.00001.29252007.01.12 16:391.29250.000.000.006.00
196448432007.01.12 15:20buy0.40usdchfm1.24570.00001.24722007.01.12 16:001.24720.000.000.004.81
196533242007.01.12 16:40sell0.10eurusdm1.29230.00001.29082007.01.12 18:201.29170.000.000.000.60
196550442007.01.12 17:12sell0.20eurusdm1.29310.00001.29172007.01.12 18:201.29170.000.000.002.80
  0.00 0.00 0.00 294.75
Closed P/L: 294.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
196451162007.01.12 15:20buy0.10eurusdm1.29430.00001.2958 1.29170.000.00-0.07-2.60
196466072007.01.12 15:30buy0.20eurusdm1.29330.00001.2948 1.29170.000.00-0.13-3.20
196533362007.01.12 16:40buy0.40eurusdm1.29240.00001.2939 1.29170.000.00-0.26-2.80
196570422007.01.12 18:20sell0.10eurusdm1.29160.00001.2901 1.29190.000.000.06-0.30
196577972007.01.12 19:01buy0.80eurusdm1.29150.00001.2930 1.29170.000.00-0.521.60
196445772007.01.12 15:19sell0.10usdchfm1.24550.00001.2440 1.24810.000.00-0.10-2.08
196477062007.01.12 15:36sell0.20usdchfm1.24640.00001.2449 1.24810.000.00-0.21-2.72
196512152007.01.12 16:01buy0.10usdchfm1.24730.00001.2488 1.24760.000.000.100.24
196517532007.01.12 16:09sell0.40usdchfm1.24710.00001.2457 1.24810.000.00-0.42-3.20
196533012007.01.12 16:39sell0.80usdchfm1.24800.00001.2465 1.24810.000.00-0.83-0.64
  0.00 0.00 -2.38 -15.70
 Floating P/L: -18.08
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 294.75 Floating P/L: -18.08 Margin: 150.00
Balance: 10 294.75 Equity: 10 276.67 Free Margin: 10 126.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 424.81 Gross Loss: 130.06 Total Net Profit: 294.75
Profit Factor: 3.27 Expected Payoff: 4.27  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 103.51 (1.00%)  
 
Total Trades: 69 Short Positions (won %): 37 (67.57%) Long Positions (won %): 32 (59.38%)
Profit Trades (% of total): 44 (63.77%) Loss trades (% of total): 25 (36.23%)
Largest profit trade: 154.03 loss trade: -16.00
Average profit trade: 9.65 loss trade: -5.20
Maximum consecutive wins ($): 18 (302.55) consecutive losses ($): 10 (-103.51)
Maximal consecutive profit (count): 302.55 (18) consecutive loss (count): -103.51 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3