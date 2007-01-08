|Account: 12252
|Name: Tenax
|Currency: USD
|2007 January 12, 20:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24016
|2007.01.08 12:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9331
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 15:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|24140
|2007.01.08 14:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9321
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 15:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24192
|2007.01.08 14:37
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9309
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 15:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|24211
|2007.01.08 14:40
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9299
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 15:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|24308
|2007.01.08 15:24
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 15:56
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24359
|2007.01.08 15:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9337
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 16:02
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|24374
|2007.01.08 16:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9354
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 16:05
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|24384
|2007.01.08 16:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9375
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 16:20
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|24392
|2007.01.08 16:08
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9364
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 16:20
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24410
|2007.01.08 16:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9353
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 16:20
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|24423
|2007.01.08 16:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9366
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 17:35
|1.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|24446
|2007.01.08 16:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9356
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 17:35
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24517
|2007.01.08 17:21
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 17:35
|1.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|24542
|2007.01.08 17:35
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9361
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 17:47
|1.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|24559
|2007.01.08 17:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:03
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24590
|2007.01.08 18:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:22
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|24608
|2007.01.08 18:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9388
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:22
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24617
|2007.01.08 18:14
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:22
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|24630
|2007.01.08 18:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:02
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|24635
|2007.01.08 18:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9383
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:02
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24648
|2007.01.08 18:46
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9372
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:02
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|24698
|2007.01.08 19:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:55
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|24747
|2007.01.08 19:17
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 19:55
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24798
|2007.01.08 19:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:36
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|24803
|2007.01.08 19:58
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:36
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24815
|2007.01.08 20:03
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9370
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 20:36
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|24854
|2007.01.08 20:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 21:43
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|25170
|2007.01.09 07:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 08:47
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|25273
|2007.01.09 08:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 09:23
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|25297
|2007.01.09 09:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 09:23
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25308
|2007.01.09 09:08
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9425
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 09:23
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|25335
|2007.01.09 09:23
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 12:00
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|25350
|2007.01.09 09:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 12:00
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25377
|2007.01.09 09:53
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 12:00
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|29150
|2007.01.09 17:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 01:01
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.03
|4.50
|29463
|2007.01.10 01:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 01:14
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|29475
|2007.01.10 01:14
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9368
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 01:20
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|29490
|2007.01.10 01:20
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9349
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 02:36
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|29491
|2007.01.10 01:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9360
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 02:36
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|29506
|2007.01.10 02:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9370
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 02:36
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|29509
|2007.01.10 02:36
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9355
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 03:13
|1.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|29513
|2007.01.10 02:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9365
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 03:13
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|29519
|2007.01.10 03:13
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9350
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 07:36
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|29534
|2007.01.10 03:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9361
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 07:36
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|29577
|2007.01.10 06:44
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9371
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 07:36
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29581
|2007.01.10 06:51
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9382
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 07:36
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|29773
|2007.01.10 10:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9398
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 10:35
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|29774
|2007.01.10 10:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 10:35
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|29775
|2007.01.10 10:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 10:35
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|29777
|2007.01.10 10:30
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9366
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 10:35
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|29791
|2007.01.10 10:35
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 11:08
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29812
|2007.01.10 10:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9373
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 11:08
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|29834
|2007.01.10 11:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 12:08
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|30431
|2007.01.10 17:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9352
|0.0000
|0.0000
|2007.01.10 17:23
|1.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|30465
|2007.01.10 17:23
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 08:17
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|30892
|2007.01.11 07:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 08:17
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|31115
|2007.01.11 11:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9395
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:00
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|36.90
|31132
|2007.01.11 11:12
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:00
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|31216
|2007.01.11 13:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:06
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|31218
|2007.01.11 13:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:06
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|31222
|2007.01.11 13:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:06
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31223
|2007.01.11 13:01
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:06
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|31248
|2007.01.11 13:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:11
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|31251
|2007.01.11 13:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:11
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|31267
|2007.01.11 13:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:16
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|31286
|2007.01.11 13:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:49
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|31299
|2007.01.11 13:20
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:49
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|31318
|2007.01.11 13:25
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:49
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|31328
|2007.01.11 13:28
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 13:49
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|31375
|2007.01.11 13:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 14:00
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|31381
|2007.01.11 13:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 14:00
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|31398
|2007.01.11 14:01
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 21:17
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|31414
|2007.01.11 14:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 21:17
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|31434
|2007.01.11 14:34
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 21:17
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.50
|31439
|2007.01.11 14:37
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 21:17
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.70
|31899
|2007.01.11 20:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9449
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 21:16
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|32059
|2007.01.12 03:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 08:44
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|32063
|2007.01.12 03:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 08:43
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|32069
|2007.01.12 04:02
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9465
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 08:43
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|32082
|2007.01.12 04:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9461
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 07:39
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32089
|2007.01.12 04:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9450
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 07:39
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32164
|2007.01.12 07:41
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 08:44
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|32235
|2007.01.12 09:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 09:36
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|32255
|2007.01.12 09:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 09:36
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|32257
|2007.01.12 09:16
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9458
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 09:36
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|32278
|2007.01.12 09:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 10:17
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|32322
|2007.01.12 09:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9463
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 10:17
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|32343
|2007.01.12 10:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 10:17
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|32381
|2007.01.12 10:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 10:48
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|32445
|2007.01.12 10:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 11:46
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32518
|2007.01.12 11:22
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 11:46
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|32546
|2007.01.12 11:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 12:53
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32618
|2007.01.12 12:47
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 12:53
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|32621
|2007.01.12 12:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 13:39
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32635
|2007.01.12 13:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 13:39
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|32669
|2007.01.12 13:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:33
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|32686
|2007.01.12 13:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:32
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|32747
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9464
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:32
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|32763
|2007.01.12 14:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:52
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32784
|2007.01.12 14:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:52
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|32804
|2007.01.12 14:52
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:57
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|32814
|2007.01.12 14:58
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 14:58
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|32818
|2007.01.12 14:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 15:06
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32825
|2007.01.12 15:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 15:06
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|32838
|2007.01.12 15:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 15:25
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|32849
|2007.01.12 15:08
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 15:25
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|32872
|2007.01.12 15:25
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 15:49
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32881
|2007.01.12 15:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 15:49
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|32924
|2007.01.12 15:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 16:00
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32931
|2007.01.12 15:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9549
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 16:00
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|32945
|2007.01.12 16:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 16:20
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|32989
|2007.01.12 16:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 16:53
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|0.00
|0.00
|0.12
|210.00
|Closed P/L:
|210.12
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33060
|2007.01.12 16:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9606
|0.0000
|0.0000
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|33077
|2007.01.12 16:59
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|33095
|2007.01.12 17:06
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|33147
|2007.01.12 17:42
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|Floating P/L:
|-43.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|210.12
|Floating P/L:
|-43.20
|Margin:
|372.13
|Balance:
|5 210.12
|Equity:
|5 166.92
|Free Margin:
|4 794.79
|Details:
|Gross Profit:
|408.22
|Gross Loss:
|198.10
|Total Net Profit:
|210.12
|Profit Factor:
|2.06
|Expected Payoff:
|1.88
|Absolute Drawdown:
|1.20
|Maximal Drawdown:
|109.70 (2.10%)
|Relative Drawdown:
|2.10% (109.70)
|Total Trades:
|112
|Short Positions (won %):
|20 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|92 (72.83%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (70.54%)
|Loss trades (% of total):
|33 (29.46%)
|Largest
|profit trade:
|51.20
|loss trade:
|-28.70
|Average
|profit trade:
|5.17
|loss trade:
|-6.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (53.60)
|consecutive losses ($):
|5 (-105.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|97.09 (5)
|consecutive loss (count):
|-105.90 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1