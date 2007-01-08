Water House Capital Ltd.

Account: 12252 Name: Tenax Currency: USD 2007 January 12, 20:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
240162007.01.08 12:08buy0.03gbpusd1.93310.00000.00002007.01.08 15:241.93170.000.000.00-4.20
241402007.01.08 14:13buy0.03gbpusd1.93210.00000.00002007.01.08 15:241.93170.000.000.00-1.20
241922007.01.08 14:37buy0.04gbpusd1.93090.00000.00002007.01.08 15:241.93170.000.000.003.20
242112007.01.08 14:40buy0.05gbpusd1.92990.00000.00002007.01.08 15:241.93170.000.000.009.00
243082007.01.08 15:24buy0.03gbpusd1.93180.00000.00002007.01.08 15:561.93340.000.000.004.80
243592007.01.08 15:56buy0.03gbpusd1.93370.00000.00002007.01.08 16:021.93510.000.000.004.20
243742007.01.08 16:02buy0.03gbpusd1.93540.00000.00002007.01.08 16:051.93730.000.000.005.70
243842007.01.08 16:05buy0.03gbpusd1.93750.00000.00002007.01.08 16:201.93640.000.000.00-3.30
243922007.01.08 16:08buy0.04gbpusd1.93640.00000.00002007.01.08 16:201.93640.000.000.000.00
244102007.01.08 16:13buy0.05gbpusd1.93530.00000.00002007.01.08 16:201.93640.000.000.005.50
244232007.01.08 16:20buy0.03gbpusd1.93660.00000.00002007.01.08 17:351.93570.000.000.00-2.70
244462007.01.08 16:30buy0.04gbpusd1.93560.00000.00002007.01.08 17:351.93580.000.000.000.80
245172007.01.08 17:21buy0.05gbpusd1.93450.00000.00002007.01.08 17:351.93570.000.000.006.00
245422007.01.08 17:35buy0.03gbpusd1.93610.00000.00002007.01.08 17:471.93760.000.000.004.50
245592007.01.08 17:47buy0.03gbpusd1.93800.00000.00002007.01.08 18:031.93960.000.000.004.80
245902007.01.08 18:03buy0.03gbpusd1.93990.00000.00002007.01.08 18:221.93900.000.000.00-2.70
246082007.01.08 18:10buy0.04gbpusd1.93880.00000.00002007.01.08 18:221.93900.000.000.000.80
246172007.01.08 18:14buy0.05gbpusd1.93780.00000.00002007.01.08 18:221.93900.000.000.006.00
246302007.01.08 18:22buy0.03gbpusd1.93930.00000.00002007.01.08 19:021.93840.000.000.00-2.70
246352007.01.08 18:28buy0.04gbpusd1.93830.00000.00002007.01.08 19:021.93840.000.000.000.40
246482007.01.08 18:46buy0.05gbpusd1.93720.00000.00002007.01.08 19:021.93840.000.000.006.00
246982007.01.08 19:02buy0.03gbpusd1.93870.00000.00002007.01.08 19:551.93900.000.000.000.90
247472007.01.08 19:17buy0.04gbpusd1.93770.00000.00002007.01.08 19:551.93870.000.000.004.00
247982007.01.08 19:55buy0.03gbpusd1.93910.00000.00002007.01.08 20:361.93810.000.000.00-3.00
248032007.01.08 19:58buy0.04gbpusd1.93810.00000.00002007.01.08 20:361.93820.000.000.000.40
248152007.01.08 20:03buy0.05gbpusd1.93700.00000.00002007.01.08 20:361.93810.000.000.005.50
248542007.01.08 20:36buy0.03gbpusd1.93850.00000.00002007.01.08 21:431.93790.000.000.00-1.80
251702007.01.09 07:07buy0.03gbpusd1.94270.00000.00002007.01.09 08:471.94450.000.000.005.40
252732007.01.09 08:47buy0.03gbpusd1.94470.00000.00002007.01.09 09:231.94380.000.000.00-2.70
252972007.01.09 09:04buy0.04gbpusd1.94360.00000.00002007.01.09 09:231.94380.000.000.000.80
253082007.01.09 09:08buy0.05gbpusd1.94250.00000.00002007.01.09 09:231.94380.000.000.006.50
253352007.01.09 09:23buy0.03gbpusd1.94410.00000.00002007.01.09 12:001.94320.000.000.00-2.70
253502007.01.09 09:35buy0.04gbpusd1.94300.00000.00002007.01.09 12:001.94320.000.000.000.80
253772007.01.09 09:53buy0.05gbpusd1.94190.00000.00002007.01.09 12:001.94320.000.000.006.50
291502007.01.09 17:00sell0.03gbpusd1.94050.00000.00002007.01.10 01:011.93900.000.000.034.50
294632007.01.10 01:01sell0.03gbpusd1.93870.00000.00002007.01.10 01:141.93710.000.000.004.80
294752007.01.10 01:14sell0.03gbpusd1.93680.00000.00002007.01.10 01:201.93520.000.000.004.80
294902007.01.10 01:20sell0.03gbpusd1.93490.00000.00002007.01.10 02:361.93580.000.000.00-2.70
294912007.01.10 01:23sell0.04gbpusd1.93600.00000.00002007.01.10 02:361.93580.000.000.000.80
295062007.01.10 02:23sell0.05gbpusd1.93700.00000.00002007.01.10 02:361.93580.000.000.006.00
295092007.01.10 02:36sell0.03gbpusd1.93550.00000.00002007.01.10 03:131.93570.000.000.00-0.60
295132007.01.10 02:59sell0.04gbpusd1.93650.00000.00002007.01.10 03:131.93530.000.000.004.80
295192007.01.10 03:13sell0.03gbpusd1.93500.00000.00002007.01.10 07:361.93690.000.000.00-5.70
295342007.01.10 03:52sell0.04gbpusd1.93610.00000.00002007.01.10 07:361.93690.000.000.00-3.20
295772007.01.10 06:44sell0.05gbpusd1.93710.00000.00002007.01.10 07:361.93690.000.000.001.00
295812007.01.10 06:51sell0.07gbpusd1.93820.00000.00002007.01.10 07:361.93690.000.000.009.10
297732007.01.10 10:30buy0.03gbpusd1.93980.00000.00002007.01.10 10:351.93820.000.000.00-4.80
297742007.01.10 10:30buy0.04gbpusd1.93870.00000.00002007.01.10 10:351.93790.000.000.00-3.20
297752007.01.10 10:30buy0.05gbpusd1.93770.00000.00002007.01.10 10:351.93820.000.000.002.50
297772007.01.10 10:30buy0.07gbpusd1.93660.00000.00002007.01.10 10:351.93820.000.000.0011.20
297912007.01.10 10:35buy0.03gbpusd1.93850.00000.00002007.01.10 11:081.93850.000.000.000.00
298122007.01.10 10:51buy0.04gbpusd1.93730.00000.00002007.01.10 11:081.93840.000.000.004.40
298342007.01.10 11:08buy0.03gbpusd1.93870.00000.00002007.01.10 12:081.93810.000.000.00-1.80
304312007.01.10 17:00sell0.03gbpusd1.93520.00000.00002007.01.10 17:231.93370.000.000.004.50
304652007.01.10 17:23sell0.03gbpusd1.93340.00000.00002007.01.11 08:171.93340.000.000.090.00
308922007.01.11 07:52sell0.04gbpusd1.93450.00000.00002007.01.11 08:171.93340.000.000.004.40
311152007.01.11 11:00buy0.03gbpusd1.93950.00000.00002007.01.11 13:001.95180.000.000.0036.90
311322007.01.11 11:12buy0.04gbpusd1.93850.00000.00002007.01.11 13:001.95130.000.000.0051.20
312162007.01.11 13:00buy0.03gbpusd1.95240.00000.00002007.01.11 13:061.95020.000.000.00-6.60
312182007.01.11 13:01buy0.04gbpusd1.95050.00000.00002007.01.11 13:061.95020.000.000.00-1.20
312222007.01.11 13:01buy0.05gbpusd1.94930.00000.00002007.01.11 13:061.95010.000.000.004.00
312232007.01.11 13:01buy0.07gbpusd1.94870.00000.00002007.01.11 13:061.95010.000.000.009.80
312482007.01.11 13:06buy0.03gbpusd1.95060.00000.00002007.01.11 13:111.95100.000.000.001.20
312512007.01.11 13:07buy0.04gbpusd1.94950.00000.00002007.01.11 13:111.95100.000.000.006.00
312672007.01.11 13:11buy0.03gbpusd1.95130.00000.00002007.01.11 13:161.95290.000.000.004.80
312862007.01.11 13:16buy0.03gbpusd1.95310.00000.00002007.01.11 13:491.95160.000.000.00-4.50
312992007.01.11 13:20buy0.04gbpusd1.95210.00000.00002007.01.11 13:491.95170.000.000.00-1.60
313182007.01.11 13:25buy0.05gbpusd1.95100.00000.00002007.01.11 13:491.95150.000.000.002.50
313282007.01.11 13:28buy0.07gbpusd1.94980.00000.00002007.01.11 13:491.95150.000.000.0011.90
313752007.01.11 13:49buy0.03gbpusd1.95200.00000.00002007.01.11 14:001.95210.000.000.000.30
313812007.01.11 13:54buy0.04gbpusd1.95090.00000.00002007.01.11 14:001.95210.000.000.004.80
313982007.01.11 14:01buy0.03gbpusd1.95250.00000.00002007.01.11 21:171.94490.000.000.00-22.80
314142007.01.11 14:06buy0.04gbpusd1.95140.00000.00002007.01.11 21:171.94490.000.000.00-26.00
314342007.01.11 14:34buy0.05gbpusd1.95040.00000.00002007.01.11 21:171.94490.000.000.00-27.50
314392007.01.11 14:37buy0.07gbpusd1.94900.00000.00002007.01.11 21:171.94490.000.000.00-28.70
318992007.01.11 20:09sell0.03gbpusd1.94490.00000.00002007.01.11 21:161.94520.000.000.00-0.90
320592007.01.12 03:00sell0.03gbpusd1.94450.00000.00002007.01.12 08:441.94680.000.000.00-6.90
320632007.01.12 03:23sell0.04gbpusd1.94550.00000.00002007.01.12 08:431.94680.000.000.00-5.20
320692007.01.12 04:02sell0.05gbpusd1.94650.00000.00002007.01.12 08:431.94680.000.000.00-1.50
320822007.01.12 04:30buy0.03gbpusd1.94610.00000.00002007.01.12 07:391.94670.000.000.001.80
320892007.01.12 04:41buy0.04gbpusd1.94500.00000.00002007.01.12 07:391.94700.000.000.008.00
321642007.01.12 07:41sell0.07gbpusd1.94750.00000.00002007.01.12 08:441.94680.000.000.004.90
322352007.01.12 09:00buy0.03gbpusd1.94790.00000.00002007.01.12 09:361.94700.000.000.00-2.70
322552007.01.12 09:13buy0.04gbpusd1.94680.00000.00002007.01.12 09:361.94700.000.000.000.80
322572007.01.12 09:16buy0.05gbpusd1.94580.00000.00002007.01.12 09:361.94700.000.000.006.00
322782007.01.12 09:36buy0.03gbpusd1.94730.00000.00002007.01.12 10:171.94650.000.000.00-2.40
323222007.01.12 09:53buy0.04gbpusd1.94630.00000.00002007.01.12 10:171.94640.000.000.000.40
323432007.01.12 10:02buy0.05gbpusd1.94510.00000.00002007.01.12 10:171.94640.000.000.006.50
323812007.01.12 10:17buy0.03gbpusd1.94670.00000.00002007.01.12 10:481.94860.000.000.005.70
324452007.01.12 10:48buy0.03gbpusd1.94890.00000.00002007.01.12 11:461.94950.000.000.001.80
325182007.01.12 11:22buy0.04gbpusd1.94790.00000.00002007.01.12 11:461.94950.000.000.006.40
325462007.01.12 11:46buy0.03gbpusd1.94990.00000.00002007.01.12 12:531.95020.000.000.000.90
326182007.01.12 12:47buy0.04gbpusd1.94880.00000.00002007.01.12 12:531.95020.000.000.005.60
326212007.01.12 12:53buy0.03gbpusd1.95010.00000.00002007.01.12 13:391.95040.000.000.000.90
326352007.01.12 13:06buy0.04gbpusd1.94900.00000.00002007.01.12 13:391.95040.000.000.005.60
326692007.01.12 13:40buy0.03gbpusd1.95060.00000.00002007.01.12 14:331.94840.000.000.00-6.60
326862007.01.12 13:51buy0.04gbpusd1.94950.00000.00002007.01.12 14:321.94850.000.000.00-4.00
327472007.01.12 14:30buy0.05gbpusd1.94640.00000.00002007.01.12 14:321.94850.000.000.0010.50
327632007.01.12 14:33buy0.03gbpusd1.94920.00000.00002007.01.12 14:521.94980.000.000.001.80
327842007.01.12 14:41buy0.04gbpusd1.94810.00000.00002007.01.12 14:521.94980.000.000.006.80
328042007.01.12 14:52buy0.03gbpusd1.95020.00000.00002007.01.12 14:571.95220.000.000.006.00
328142007.01.12 14:58buy0.03gbpusd1.95250.00000.00002007.01.12 14:581.95450.000.000.006.00
328182007.01.12 14:59buy0.03gbpusd1.95460.00000.00002007.01.12 15:061.95490.000.000.000.90
328252007.01.12 15:01buy0.04gbpusd1.95360.00000.00002007.01.12 15:061.95500.000.000.005.60
328382007.01.12 15:06buy0.03gbpusd1.95510.00000.00002007.01.12 15:251.95520.000.000.000.30
328492007.01.12 15:08buy0.04gbpusd1.95400.00000.00002007.01.12 15:251.95520.000.000.004.80
328722007.01.12 15:25buy0.03gbpusd1.95550.00000.00002007.01.12 15:491.95580.000.000.000.90
328812007.01.12 15:30buy0.04gbpusd1.95450.00000.00002007.01.12 15:491.95560.000.000.004.40
329242007.01.12 15:49buy0.03gbpusd1.95600.00000.00002007.01.12 16:001.95600.000.000.000.00
329312007.01.12 15:52buy0.04gbpusd1.95490.00000.00002007.01.12 16:001.95600.000.000.004.40
329452007.01.12 16:00buy0.03gbpusd1.95630.00000.00002007.01.12 16:201.95850.000.000.006.60
329892007.01.12 16:20buy0.03gbpusd1.95860.00000.00002007.01.12 16:531.96030.000.000.005.10
  0.00 0.00 0.12 210.00
Closed P/L: 210.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
330602007.01.12 16:53buy0.03gbpusd1.96060.00000.0000 1.95630.000.000.00-12.90
330772007.01.12 16:59buy0.04gbpusd1.95950.00000.0000 1.95630.000.000.00-12.80
330952007.01.12 17:06buy0.05gbpusd1.95840.00000.0000 1.95630.000.000.00-10.50
331472007.01.12 17:42buy0.07gbpusd1.95730.00000.0000 1.95630.000.000.00-7.00
  0.00 0.00 0.00 -43.20
 Floating P/L: -43.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 210.12 Floating P/L: -43.20 Margin: 372.13
Balance: 5 210.12 Equity: 5 166.92 Free Margin: 4 794.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 408.22 Gross Loss: 198.10 Total Net Profit: 210.12
Profit Factor: 2.06 Expected Payoff: 1.88  
Absolute Drawdown: 1.20 Maximal Drawdown: 109.70 (2.10%) Relative Drawdown: 2.10% (109.70)
 
Total Trades: 112 Short Positions (won %): 20 (60.00%) Long Positions (won %): 92 (72.83%)
Profit Trades (% of total): 79 (70.54%) Loss trades (% of total): 33 (29.46%)
Largest profit trade: 51.20 loss trade: -28.70
Average profit trade: 5.17 loss trade: -6.00
Maximum consecutive wins ($): 14 (53.60) consecutive losses ($): 5 (-105.90)
Maximal consecutive profit (count): 97.09 (5) consecutive loss (count): -105.90 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1