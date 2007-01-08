|Account: 1343494
|Name: TestP571
|Currency: USD
|2007 January 12, 14:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19180185
|2007.01.08 09:46
|balance
|Deposit
|200.00
|19218034
|2007.01.08 18:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.40
|155.20
|153.84
|2007.01.09 04:01
|155.20
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.67
|19218040
|2007.01.08 18:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.40
|155.20
|153.70
|2007.01.09 00:15
|154.97
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.48
|19218044
|2007.01.08 18:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.40
|155.20
|153.56
|2007.01.09 00:15
|154.96
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.47
|19334041
|2007.01.10 00:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.94
|154.14
|155.50
|2007.01.11 07:55
|155.50
|0.00
|0.00
|0.03
|0.47
|19334070
|2007.01.10 00:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.94
|154.94
|155.64
|2007.01.10 07:58
|154.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19187749
|2007.01.08 12:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3012
|1.3096
|1.2978
|2007.01.08 13:59
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19187756
|2007.01.08 12:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3012
|1.3012
|1.2970
|2007.01.08 14:56
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19187759
|2007.01.08 12:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3012
|1.3012
|1.2962
|2007.01.08 14:56
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19202049
|2007.01.08 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3011
|1.3096
|1.2978
|2007.01.10 00:14
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.02
|0.33
|19202055
|2007.01.08 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3011
|1.3011
|1.2970
|2007.01.10 00:19
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.02
|0.41
|19202060
|2007.01.08 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3011
|1.2992
|1.2962
|2007.01.10 01:02
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.02
|0.49
|19371304
|2007.01.10 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2982
|1.2898
|1.3016
|2007.01.11 15:05
|1.2898
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.84
|19371324
|2007.01.10 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2982
|1.2898
|1.3024
|2007.01.11 15:05
|1.2898
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.84
|19371333
|2007.01.10 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2982
|1.2898
|1.3032
|2007.01.11 15:05
|1.2898
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.84
|19305455
|2007.01.09 17:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|231.33
|230.53
|232.05
|2007.01.11 08:02
|232.05
|0.00
|0.00
|0.08
|0.60
|19305461
|2007.01.09 17:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|231.33
|230.53
|232.23
|2007.01.10 00:20
|230.93
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.33
|19305466
|2007.01.09 17:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|231.33
|230.53
|232.41
|2007.01.10 00:20
|230.92
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.34
|19532506
|2007.01.11 18:19
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.31
|235.11
|233.59
|2007.01.12 13:34
|235.11
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.66
|19532507
|2007.01.11 18:19
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.31
|235.11
|233.41
|2007.01.12 02:06
|234.71
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.34
|19532508
|2007.01.11 18:19
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.31
|235.11
|233.23
|2007.01.12 02:06
|234.71
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.34
|19197887
|2007.01.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9312
|1.9231
|1.9399
|2007.01.08 17:03
|1.9399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|19197914
|2007.01.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9312
|1.9312
|1.9421
|2007.01.09 00:12
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|19197923
|2007.01.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9312
|1.9372
|1.9443
|2007.01.09 07:41
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|19361128
|2007.01.10 06:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9368
|1.9448
|1.9280
|2007.01.11 12:00
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19361150
|2007.01.10 06:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9368
|1.9448
|1.9258
|2007.01.11 12:00
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19361162
|2007.01.10 06:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9368
|1.9448
|1.9236
|2007.01.11 12:00
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19230194
|2007.01.08 22:31
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2361
|1.2281
|1.2465
|2007.01.10 15:13
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.01
|0.83
|19230201
|2007.01.08 22:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2361
|1.2361
|1.2491
|2007.01.11 15:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.04
|1.04
|19230206
|2007.01.08 22:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2361
|1.2434
|1.2517
|2007.01.12 13:30
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.05
|1.24
|19225888
|2007.01.08 20:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.70
|119.54
|118.36
|2007.01.09 14:22
|119.54
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.70
|19225902
|2007.01.08 20:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.70
|119.54
|118.28
|2007.01.09 14:22
|119.54
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.70
|19225917
|2007.01.08 20:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.70
|119.54
|118.20
|2007.01.09 14:22
|119.54
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.70
|19326998
|2007.01.09 23:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|120.20
|119.02
|2007.01.11 08:20
|120.20
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.70
|19327002
|2007.01.09 23:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|120.20
|118.94
|2007.01.11 08:20
|120.20
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.70
|19327004
|2007.01.09 23:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|120.20
|118.86
|2007.01.11 08:20
|120.20
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.73
|Closed P/L:
|-3.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19512231
|2007.01.11 14:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.59
|154.79
|156.15
|155.61
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|19512245
|2007.01.11 14:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.59
|154.79
|156.29
|155.61
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|19512254
|2007.01.11 14:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.59
|154.79
|156.43
|155.61
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|19624211
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2908
|1.2993
|1.2875
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|19624241
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2908
|1.2993
|1.2867
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|19624255
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2909
|1.2993
|1.2859
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|19633581
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|1.2391
|1.2575
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19633594
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2472
|1.2391
|1.2601
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19633606
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2472
|1.2391
|1.2627
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19512281
|2007.01.11 14:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.34
|121.18
|120.00
|120.39
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|19512287
|2007.01.11 14:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.34
|121.18
|119.92
|120.39
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|19512292
|2007.01.11 14:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.34
|121.18
|119.84
|120.39
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.00
|-1.00
|Floating P/L:
|-1.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-3.75
|Floating P/L:
|-1.00
|Margin:
|6.00
|Balance:
|196.25
|Equity:
|195.25
|Free Margin:
|189.25
|Details:
|Gross Profit:
|9.29
|Gross Loss:
|13.04
|Total Net Profit:
|-3.75
|Profit Factor:
|0.71
|Expected Payoff:
|-0.11
|Absolute Drawdown:
|4.35
|Maximal Drawdown:
|6.86 (3.39%)
|Relative Drawdown:
|3.39% (6.86)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|21 (28.57%)
|Long Positions (won %):
|14 (64.29%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (42.86%)
|Loss trades (% of total):
|20 (57.14%)
|Largest
|profit trade:
|1.31
|loss trade:
|-0.86
|Average
|profit trade:
|0.62
|loss trade:
|-0.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (2.53)
|consecutive losses ($):
|6 (-4.62)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2.53 (5)
|consecutive loss (count):
|-4.62 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3