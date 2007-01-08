Interbank FX, LLC

Account: 1343494 Name: TestP571 Currency: USD 2007 January 12, 14:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
191801852007.01.08 09:46balanceDeposit200.00
192180342007.01.08 18:30sell0.01eurjpym154.40155.20153.842007.01.09 04:01155.200.000.00-0.01-0.67
192180402007.01.08 18:30sell0.01eurjpym154.40155.20153.702007.01.09 00:15154.970.000.00-0.01-0.48
192180442007.01.08 18:30sell0.01eurjpym154.40155.20153.562007.01.09 00:15154.960.000.00-0.01-0.47
193340412007.01.10 00:15buy0.01eurjpym154.94154.14155.502007.01.11 07:55155.500.000.000.030.47
193340702007.01.10 00:15buy0.01eurjpym154.94154.94155.642007.01.10 07:58154.940.000.000.000.00
191877492007.01.08 12:46sell0.01eurusdm1.30121.30961.29782007.01.08 13:591.29780.000.000.000.34
191877562007.01.08 12:46sell0.01eurusdm1.30121.30121.29702007.01.08 14:561.30120.000.000.000.00
191877592007.01.08 12:46sell0.01eurusdm1.30121.30121.29622007.01.08 14:561.30120.000.000.000.00
192020492007.01.08 15:00sell0.01eurusdm1.30111.30961.29782007.01.10 00:141.29780.000.000.020.33
192020552007.01.08 15:00sell0.01eurusdm1.30111.30111.29702007.01.10 00:191.29700.000.000.020.41
192020602007.01.08 15:00sell0.01eurusdm1.30111.29921.29622007.01.10 01:021.29620.000.000.020.49
193713042007.01.10 09:00buy0.01eurusdm1.29821.28981.30162007.01.11 15:051.28980.000.00-0.02-0.84
193713242007.01.10 09:00buy0.01eurusdm1.29821.28981.30242007.01.11 15:051.28980.000.00-0.02-0.84
193713332007.01.10 09:00buy0.01eurusdm1.29821.28981.30322007.01.11 15:051.28980.000.00-0.02-0.84
193054552007.01.09 17:45buy0.01gbpjpym231.33230.53232.052007.01.11 08:02232.050.000.000.080.60
193054612007.01.09 17:45buy0.01gbpjpym231.33230.53232.232007.01.10 00:20230.930.000.000.02-0.33
193054662007.01.09 17:45buy0.01gbpjpym231.33230.53232.412007.01.10 00:20230.920.000.000.02-0.34
195325062007.01.11 18:19sell0.01gbpjpym234.31235.11233.592007.01.12 13:34235.110.000.00-0.03-0.66
195325072007.01.11 18:19sell0.01gbpjpym234.31235.11233.412007.01.12 02:06234.710.000.00-0.03-0.34
195325082007.01.11 18:19sell0.01gbpjpym234.31235.11233.232007.01.12 02:06234.710.000.00-0.03-0.34
191978872007.01.08 14:15buy0.01gbpusdm1.93121.92311.93992007.01.08 17:031.93990.000.000.000.87
191979142007.01.08 14:15buy0.01gbpusdm1.93121.93121.94212007.01.09 00:121.94210.000.000.001.09
191979232007.01.08 14:15buy0.01gbpusdm1.93121.93721.94432007.01.09 07:411.94430.000.000.001.31
193611282007.01.10 06:15sell0.01gbpusdm1.93681.94481.92802007.01.11 12:001.94480.000.000.00-0.80
193611502007.01.10 06:15sell0.01gbpusdm1.93681.94481.92582007.01.11 12:001.94480.000.000.00-0.80
193611622007.01.10 06:15sell0.01gbpusdm1.93681.94481.92362007.01.11 12:001.94480.000.000.00-0.80
192301942007.01.08 22:31buy0.01usdchfm1.23611.22811.24652007.01.10 15:131.24650.000.000.010.83
192302012007.01.08 22:32buy0.01usdchfm1.23611.23611.24912007.01.11 15:051.24910.000.000.041.04
192302062007.01.08 22:32buy0.01usdchfm1.23611.24341.25172007.01.12 13:301.25170.000.000.051.24
192258882007.01.08 20:31sell0.01usdjpym118.70119.54118.362007.01.09 14:22119.540.000.00-0.01-0.70
192259022007.01.08 20:31sell0.01usdjpym118.70119.54118.282007.01.09 14:22119.540.000.00-0.01-0.70
192259172007.01.08 20:31sell0.01usdjpym118.70119.54118.202007.01.09 14:22119.540.000.00-0.01-0.70
193269982007.01.09 23:00sell0.01usdjpym119.36120.20119.022007.01.11 08:20120.200.000.00-0.04-0.70
193270022007.01.09 23:00sell0.01usdjpym119.36120.20118.942007.01.11 08:20120.200.000.00-0.04-0.70
193270042007.01.09 23:00sell0.01usdjpym119.36120.20118.862007.01.11 08:20120.200.000.00-0.04-0.70
  0.00 0.00 -0.02 -3.73
Closed P/L: -3.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
195122312007.01.11 14:30buy0.01eurjpym155.59154.79156.15 155.610.000.000.010.02
195122452007.01.11 14:30buy0.01eurjpym155.59154.79156.29 155.610.000.000.010.02
195122542007.01.11 14:30buy0.01eurjpym155.59154.79156.43 155.610.000.000.010.02
196242112007.01.12 14:00sell0.01eurusdm1.29081.29931.2875 1.29300.000.000.00-0.22
196242412007.01.12 14:00sell0.01eurusdm1.29081.29931.2867 1.29300.000.000.00-0.22
196242552007.01.12 14:00sell0.01eurusdm1.29091.29931.2859 1.29300.000.000.00-0.21
196335812007.01.12 14:30buy0.01usdchfm1.24711.23911.2575 1.24600.000.000.00-0.09
196335942007.01.12 14:30buy0.01usdchfm1.24721.23911.2601 1.24600.000.000.00-0.10
196336062007.01.12 14:30buy0.01usdchfm1.24721.23911.2627 1.24600.000.000.00-0.10
195122812007.01.11 14:30sell0.01usdjpym120.34121.18120.00 120.390.000.00-0.01-0.04
195122872007.01.11 14:30sell0.01usdjpym120.34121.18119.92 120.390.000.00-0.01-0.04
195122922007.01.11 14:30sell0.01usdjpym120.34121.18119.84 120.390.000.00-0.01-0.04
  0.00 0.00 -0.00 -1.00
 Floating P/L: -1.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3.75 Floating P/L: -1.00 Margin: 6.00
Balance: 196.25 Equity: 195.25 Free Margin: 189.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9.29 Gross Loss: 13.04 Total Net Profit: -3.75
Profit Factor: 0.71 Expected Payoff: -0.11  
Absolute Drawdown: 4.35 Maximal Drawdown: 6.86 (3.39%) Relative Drawdown: 3.39% (6.86)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 21 (28.57%) Long Positions (won %): 14 (64.29%)
Profit Trades (% of total): 15 (42.86%) Loss trades (% of total): 20 (57.14%)
Largest profit trade: 1.31 loss trade: -0.86
Average profit trade: 0.62 loss trade: -0.65
Maximum consecutive wins ($): 5 (2.53) consecutive losses ($): 6 (-4.62)
Maximal consecutive profit (count): 2.53 (5) consecutive loss (count): -4.62 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3