MIG Investments SA

Account: 134153 Name: frantacech - Goblin_1.2_Hedge Currency: EUR 2007 January 8, 23:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
41745142007.01.05 14:43balanceDeposit5 000.00
41745272007.01.05 14:43sell0.10usdchf1.23741.26091.23422007.01.08 09:371.23420.000.00-0.8419.91
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41745332007.01.05 14:44buy0.10eurusd1.30061.27711.30382007.01.08 08:201.30210.000.00-0.5811.52
 3302RF1
41745352007.01.05 14:44buy0.10usdchf1.23771.21421.24092007.01.08 12:561.23740.000.000.65-1.87
 1102RF1
41745402007.01.05 14:44buy0.10gbpusd1.93081.90731.93402007.01.05 15:461.93200.000.000.009.22
 2202RF1
41745422007.01.05 14:44sell0.10eurusd1.30051.32401.29732007.01.08 14:371.29900.000.000.4611.55
 3301RF1
41745452007.01.05 14:44sell0.10gbpusd1.93061.95411.92742007.01.05 16:521.92930.000.000.009.99
 2201RF1
41745522007.01.05 14:44sell0.10usdjpy118.64120.99118.322007.01.05 16:10118.680.000.000.00-2.59
 4402RF1
41745542007.01.05 14:44buy0.10usdjpy118.67116.32118.992007.01.05 15:22118.990.000.000.0020.69
 4401RF1[tp]
41750612007.01.05 14:52buy0.20gbpusd1.92901.90731.93222007.01.05 15:461.93220.000.000.0049.19
 2202RF1[tp]
41754842007.01.05 15:05sell0.10usdjpy118.83121.00118.512007.01.05 16:10118.700.000.000.008.42
 4402RF1
41759172007.01.05 15:22buy0.10usdjpy119.01116.66119.332007.01.08 12:23118.620.000.000.97-25.26
 4401RF1
41760992007.01.05 15:36sell0.20usdjpy119.01121.00118.692007.01.05 16:10118.690.000.000.0041.44
 4402RF1[tp]
41763362007.01.05 15:46buy0.10gbpusd1.93251.90901.93572007.01.08 06:341.93060.000.00-0.08-14.60
 2202RF1
41764972007.01.05 15:58buy0.10usdjpy118.83116.66119.152007.01.08 12:23118.600.000.000.97-14.90
 4401RF1
41769312007.01.05 16:10sell0.10usdjpy118.69121.04118.372007.01.08 01:01118.540.000.00-1.139.73
 4402RF1
41770522007.01.05 16:18sell0.10gbpusd1.93251.95421.92932007.01.05 16:521.92930.000.000.0024.60
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41772822007.01.05 16:35buy0.20usdjpy118.64116.65118.962007.01.08 12:23118.610.000.001.94-3.88
 4401RF1
41774572007.01.05 16:50buy0.10gbpusd1.93071.90901.93392007.01.08 06:341.93030.000.00-0.08-3.08
 2202RF1
41775332007.01.05 16:52sell0.10gbpusd1.92931.95281.92612007.01.08 01:391.92780.000.000.0011.55
 2201RF1
41775892007.01.05 16:53buy0.20gbpusd1.92891.90901.93212007.01.08 06:331.93020.000.00-0.1519.99
 2202RF1
41780802007.01.05 18:13sell0.10gbpusd1.93111.95281.92792007.01.08 01:381.92790.000.000.0024.62
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41785262007.01.05 18:38sell0.10usdjpy118.87121.04118.552007.01.08 01:01118.550.000.00-1.1320.75
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41792952007.01.05 20:05buy0.10usdchf1.23591.21421.23912007.01.08 12:561.23740.000.000.659.31
 1102RF1
41827312007.01.08 01:02buy0.10usdjpy118.53116.18118.852007.01.08 12:01118.480.000.000.00-3.25
 4402RF1
41835172007.01.08 01:39buy0.10gbpusd1.92771.90421.93092007.01.08 07:201.93090.000.000.0024.61
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41837082007.01.08 01:47buy0.10eurusd1.29881.27711.30202007.01.08 08:201.30200.000.000.0024.57
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41837392007.01.08 01:49buy0.30gbpusd1.92711.90901.93032007.01.08 06:331.93030.000.000.0073.80
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41837652007.01.08 01:50buy0.30usdjpy118.46116.65118.782007.01.08 12:23118.600.000.000.0027.20
 4401RF1
41841952007.01.08 02:07buy0.10usdjpy118.35116.18118.672007.01.08 12:00118.480.000.000.008.43
 4402RF1
41846312007.01.08 02:35buy0.50usdjpy118.27116.64118.592007.01.08 12:23118.590.000.000.00103.67
 4401RF1[tp]
41861802007.01.08 06:35sell0.10gbpusd1.93051.95401.92732007.01.08 11:181.93160.000.000.00-8.46
 2202RF1
41865352007.01.08 07:20buy0.10gbpusd1.93131.90781.93452007.01.08 09:531.93450.000.000.0024.58
 2201RF1[tp]
41870512007.01.08 07:57sell0.10gbpusd1.93271.95441.92952007.01.08 11:181.93170.000.000.007.69
 2202RF1
41873862007.01.08 08:19buy0.20usdjpy118.16116.17118.482007.01.08 12:00118.480.000.000.0041.51
 4402RF1[tp]
41875092007.01.08 08:20sell0.10eurusd1.30211.32561.29892007.01.08 14:581.29890.000.000.0024.64
 3302RF1[tp]
41891222007.01.08 09:37buy0.20usdchf1.23411.21421.23732007.01.08 12:561.23730.000.000.0039.77
 1102RF1[tp]
41891282007.01.08 09:38buy0.10usdchf1.23431.21081.23752007.01.08 13:181.23750.000.000.0019.89
 1101RF1[tp]
41892922007.01.08 09:53sell0.20gbpusd1.93451.95441.93132007.01.08 11:171.93130.000.000.0049.21
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41892972007.01.08 09:53buy0.10gbpusd1.93471.91121.93792007.01.08 15:251.93220.000.000.00-19.23
 2201RF1
41893552007.01.08 09:54sell0.10eurusd1.30231.32401.29912007.01.08 14:371.29910.000.000.0024.63
 3301RF1[tp]
41903112007.01.08 10:51buy0.10gbpusd1.93291.91121.93612007.01.08 15:251.93210.000.000.00-6.15
 2201RF1
41907502007.01.08 11:18sell0.10gbpusd1.93141.95491.92822007.01.08 14:401.92990.000.000.0011.55
 2202RF1
41914602007.01.08 12:10sell0.10gbpusd1.93321.95491.93002007.01.08 14:401.93000.000.000.0024.63
 2202RF1[tp]
41916822007.01.08 12:24buy0.10usdjpy118.64116.29118.962007.01.08 20:07118.800.000.000.0010.35
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41921042007.01.08 12:56buy0.10usdchf1.23771.21421.24092007.01.08 14:591.24090.000.000.0019.87
 1102RF1[tp]
41923892007.01.08 13:18sell0.10usdchf1.23741.26091.23422007.01.08 15:261.23800.000.000.00-3.72
 1101RF1
41932312007.01.08 14:26buy0.20gbpusd1.93101.91111.93422007.01.08 15:251.93230.000.000.0020.00
 2201RF1
41935292007.01.08 14:38buy0.10eurusd1.29921.27571.30242007.01.08 16:041.30240.000.000.0024.57
 3301RF1[tp]
41937372007.01.08 14:45sell0.10usdchf1.23921.26091.23602007.01.08 15:261.23810.000.000.006.84
 1101RF1
41940992007.01.08 14:59buy0.30gbpusd1.92921.91111.93242007.01.08 15:251.93240.000.000.0073.82
 2201RF1[tp]
41942652007.01.08 15:00sell0.20usdchf1.24101.26091.23782007.01.08 15:251.23780.000.000.0039.74
 1101RF1[tp]
41957192007.01.08 15:58buy0.10usdjpy118.46116.29118.782007.01.08 20:07118.780.000.000.0020.70
 4401RF1[tp]
  0.00 0.00 1.65 941.76
Closed P/L: 943.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
41939772007.01.08 14:58sell0.10eurusd1.29871.32221.2955 1.30310.000.000.46-33.77
 3302RF1
41949852007.01.08 15:25sell0.10eurusd1.30051.32221.2973 1.30310.000.000.46-19.95
 3302RF1
41960422007.01.08 16:03sell0.20eurusd1.30231.32221.2991 1.30310.000.000.92-12.28
 3302RF1
41960712007.01.08 16:04buy0.10eurusd1.30261.27911.3058 1.30290.000.00-0.582.30
 3301RF1
41966482007.01.08 16:35buy0.10eurusd1.30081.27911.3040 1.30290.000.00-0.5816.12
 3301RF1
41936382007.01.08 14:40sell0.10gbpusd1.93001.95351.9268 1.93930.000.000.00-71.36
 2202RF1
41949322007.01.08 15:24sell0.10gbpusd1.93181.95351.9286 1.93930.000.000.00-57.55
 2202RF1
41950392007.01.08 15:26sell0.10gbpusd1.93241.95591.9292 1.93930.000.000.00-52.95
 2201RF1
41955772007.01.08 15:56sell0.20gbpusd1.93361.95351.9304 1.93930.000.000.00-87.49
 2202RF1
41956962007.01.08 15:58sell0.10gbpusd1.93421.95591.9310 1.93930.000.000.00-39.13
 2201RF1
41959382007.01.08 16:02sell0.30gbpusd1.93541.95351.9322 1.93930.000.000.00-89.78
 2202RF1
41959952007.01.08 16:03sell0.20gbpusd1.93611.95601.9329 1.93930.000.000.00-49.12
 2201RF1
41961422007.01.08 16:05sell0.50gbpusd1.93721.95351.9340 1.93930.000.000.00-80.58
 2202RF1
41976362007.01.08 17:47sell0.30gbpusd1.93801.95611.9348 1.93930.000.000.00-29.93
 2201RF1
41982582007.01.08 18:22sell0.80gbpusd1.93901.95351.9358 1.93930.000.000.00-18.42
 2202RF1
41941372007.01.08 14:59buy0.10usdchf1.24121.21771.2444 1.23590.000.000.65-32.91
 1102RF1
41945012007.01.08 15:04buy0.10usdchf1.23941.21771.2426 1.23590.000.000.65-21.73
 1102RF1
41950372007.01.08 15:26sell0.10usdchf1.23771.26121.2345 1.23620.000.00-0.849.31
 1101RF1
41950822007.01.08 15:26buy0.20usdchf1.23761.21771.2408 1.23590.000.001.30-21.12
 1102RF1
41975952007.01.08 17:47buy0.30usdchf1.23581.21771.2390 1.23590.000.001.961.86
 1102RF1
41913342007.01.08 12:01sell0.10usdjpy118.48120.83118.16 118.830.000.00-1.13-22.60
 4402RF1
41924972007.01.08 13:28sell0.10usdjpy118.67120.84118.35 118.830.000.00-1.13-10.33
 4402RF1
42001592007.01.08 20:07buy0.10usdjpy118.82116.47119.14 118.810.000.000.97-0.65
 4401RF1
  0.00 0.00 3.11 -722.06
 Floating P/L: -718.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 943.41 Floating P/L: -718.95 Margin: 2 377.18
Balance: 5 943.41 Equity: 5 224.46 Free Margin: 2 847.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 046.03 Gross Loss: 102.62 Total Net Profit: 943.41
Profit Factor: 10.19 Expected Payoff: 18.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 40.16 (0.71%) Relative Drawdown: 0.71% (40.16)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 21 (85.71%) Long Positions (won %): 31 (70.97%)
Profit Trades (% of total): 40 (76.92%) Loss trades (% of total): 12 (23.08%)
Largest profit trade: 103.67 loss trade: -24.29
Average profit trade: 26.15 loss trade: -8.55
Maximum consecutive wins ($): 10 (270.78) consecutive losses ($): 3 (-40.16)
Maximal consecutive profit (count): 270.78 (10) consecutive loss (count): -40.16 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2