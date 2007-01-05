|Account: 134153
|Name: frantacech - Goblin_1.2_Hedge
|Currency: EUR
|2007 January 8, 23:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4174514
|2007.01.05 14:43
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4174527
|2007.01.05 14:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2609
|1.2342
|2007.01.08 09:37
|1.2342
|0.00
|0.00
|-0.84
|19.91
|
|1101
|RF1[tp]
|4174533
|2007.01.05 14:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3006
|1.2771
|1.3038
|2007.01.08 08:20
|1.3021
|0.00
|0.00
|-0.58
|11.52
|
|3302
|RF1
|4174535
|2007.01.05 14:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2377
|1.2142
|1.2409
|2007.01.08 12:56
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.65
|-1.87
|
|1102
|RF1
|4174540
|2007.01.05 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9308
|1.9073
|1.9340
|2007.01.05 15:46
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|
|2202
|RF1
|4174542
|2007.01.05 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3005
|1.3240
|1.2973
|2007.01.08 14:37
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.46
|11.55
|
|3301
|RF1
|4174545
|2007.01.05 14:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9306
|1.9541
|1.9274
|2007.01.05 16:52
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|
|2201
|RF1
|4174552
|2007.01.05 14:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.64
|120.99
|118.32
|2007.01.05 16:10
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|
|4402
|RF1
|4174554
|2007.01.05 14:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.67
|116.32
|118.99
|2007.01.05 15:22
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|
|4401
|RF1[tp]
|4175061
|2007.01.05 14:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9290
|1.9073
|1.9322
|2007.01.05 15:46
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|49.19
|
|2202
|RF1[tp]
|4175484
|2007.01.05 15:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.83
|121.00
|118.51
|2007.01.05 16:10
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|
|4402
|RF1
|4175917
|2007.01.05 15:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.01
|116.66
|119.33
|2007.01.08 12:23
|118.62
|0.00
|0.00
|0.97
|-25.26
|
|4401
|RF1
|4176099
|2007.01.05 15:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.01
|121.00
|118.69
|2007.01.05 16:10
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|41.44
|
|4402
|RF1[tp]
|4176336
|2007.01.05 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9325
|1.9090
|1.9357
|2007.01.08 06:34
|1.9306
|0.00
|0.00
|-0.08
|-14.60
|
|2202
|RF1
|4176497
|2007.01.05 15:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.83
|116.66
|119.15
|2007.01.08 12:23
|118.60
|0.00
|0.00
|0.97
|-14.90
|
|4401
|RF1
|4176931
|2007.01.05 16:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|121.04
|118.37
|2007.01.08 01:01
|118.54
|0.00
|0.00
|-1.13
|9.73
|
|4402
|RF1
|4177052
|2007.01.05 16:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9325
|1.9542
|1.9293
|2007.01.05 16:52
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|
|2201
|RF1[tp]
|4177282
|2007.01.05 16:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.64
|116.65
|118.96
|2007.01.08 12:23
|118.61
|0.00
|0.00
|1.94
|-3.88
|
|4401
|RF1
|4177457
|2007.01.05 16:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|1.9090
|1.9339
|2007.01.08 06:34
|1.9303
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.08
|
|2202
|RF1
|4177533
|2007.01.05 16:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9293
|1.9528
|1.9261
|2007.01.08 01:39
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|
|2201
|RF1
|4177589
|2007.01.05 16:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9289
|1.9090
|1.9321
|2007.01.08 06:33
|1.9302
|0.00
|0.00
|-0.15
|19.99
|
|2202
|RF1
|4178080
|2007.01.05 18:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|1.9528
|1.9279
|2007.01.08 01:38
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|
|2201
|RF1[tp]
|4178526
|2007.01.05 18:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.87
|121.04
|118.55
|2007.01.08 01:01
|118.55
|0.00
|0.00
|-1.13
|20.75
|
|4402
|RF1[tp]
|4179295
|2007.01.05 20:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2359
|1.2142
|1.2391
|2007.01.08 12:56
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.65
|9.31
|
|1102
|RF1
|4182731
|2007.01.08 01:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.53
|116.18
|118.85
|2007.01.08 12:01
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|
|4402
|RF1
|4183517
|2007.01.08 01:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9042
|1.9309
|2007.01.08 07:20
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|24.61
|
|2201
|RF1[tp]
|4183708
|2007.01.08 01:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2988
|1.2771
|1.3020
|2007.01.08 08:20
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|
|3302
|RF1[tp]
|4183739
|2007.01.08 01:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9271
|1.9090
|1.9303
|2007.01.08 06:33
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|73.80
|
|2202
|RF1[tp]
|4183765
|2007.01.08 01:50
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.46
|116.65
|118.78
|2007.01.08 12:23
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|
|4401
|RF1
|4184195
|2007.01.08 02:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.35
|116.18
|118.67
|2007.01.08 12:00
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|
|4402
|RF1
|4184631
|2007.01.08 02:35
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.27
|116.64
|118.59
|2007.01.08 12:23
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|103.67
|
|4401
|RF1[tp]
|4186180
|2007.01.08 06:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|1.9540
|1.9273
|2007.01.08 11:18
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|
|2202
|RF1
|4186535
|2007.01.08 07:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9313
|1.9078
|1.9345
|2007.01.08 09:53
|1.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|
|2201
|RF1[tp]
|4187051
|2007.01.08 07:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9327
|1.9544
|1.9295
|2007.01.08 11:18
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|
|2202
|RF1
|4187386
|2007.01.08 08:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.16
|116.17
|118.48
|2007.01.08 12:00
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|41.51
|
|4402
|RF1[tp]
|4187509
|2007.01.08 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3021
|1.3256
|1.2989
|2007.01.08 14:58
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|24.64
|
|3302
|RF1[tp]
|4189122
|2007.01.08 09:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2341
|1.2142
|1.2373
|2007.01.08 12:56
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|39.77
|
|1102
|RF1[tp]
|4189128
|2007.01.08 09:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|1.2108
|1.2375
|2007.01.08 13:18
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|19.89
|
|1101
|RF1[tp]
|4189292
|2007.01.08 09:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9345
|1.9544
|1.9313
|2007.01.08 11:17
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|49.21
|
|2202
|RF1[tp]
|4189297
|2007.01.08 09:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9347
|1.9112
|1.9379
|2007.01.08 15:25
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.23
|
|2201
|RF1
|4189355
|2007.01.08 09:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3023
|1.3240
|1.2991
|2007.01.08 14:37
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|
|3301
|RF1[tp]
|4190311
|2007.01.08 10:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9329
|1.9112
|1.9361
|2007.01.08 15:25
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.15
|
|2201
|RF1
|4190750
|2007.01.08 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9314
|1.9549
|1.9282
|2007.01.08 14:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|
|2202
|RF1
|4191460
|2007.01.08 12:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9332
|1.9549
|1.9300
|2007.01.08 14:40
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|
|2202
|RF1[tp]
|4191682
|2007.01.08 12:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.64
|116.29
|118.96
|2007.01.08 20:07
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|
|4401
|RF1
|4192104
|2007.01.08 12:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2377
|1.2142
|1.2409
|2007.01.08 14:59
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|19.87
|
|1102
|RF1[tp]
|4192389
|2007.01.08 13:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2609
|1.2342
|2007.01.08 15:26
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|
|1101
|RF1
|4193231
|2007.01.08 14:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9310
|1.9111
|1.9342
|2007.01.08 15:25
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2201
|RF1
|4193529
|2007.01.08 14:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2992
|1.2757
|1.3024
|2007.01.08 16:04
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|
|3301
|RF1[tp]
|4193737
|2007.01.08 14:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2392
|1.2609
|1.2360
|2007.01.08 15:26
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|
|1101
|RF1
|4194099
|2007.01.08 14:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9292
|1.9111
|1.9324
|2007.01.08 15:25
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|73.82
|
|2201
|RF1[tp]
|4194265
|2007.01.08 15:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2410
|1.2609
|1.2378
|2007.01.08 15:25
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|39.74
|
|1101
|RF1[tp]
|4195719
|2007.01.08 15:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.46
|116.29
|118.78
|2007.01.08 20:07
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|
|4401
|RF1[tp]
|
|0.00
|0.00
|1.65
|941.76
|Closed P/L:
|943.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4193977
|2007.01.08 14:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2987
|1.3222
|1.2955
|
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.46
|-33.77
|
|3302
|RF1
|4194985
|2007.01.08 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3005
|1.3222
|1.2973
|
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.46
|-19.95
|
|3302
|RF1
|4196042
|2007.01.08 16:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3023
|1.3222
|1.2991
|
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.92
|-12.28
|
|3302
|RF1
|4196071
|2007.01.08 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3026
|1.2791
|1.3058
|
|1.3029
|0.00
|0.00
|-0.58
|2.30
|
|3301
|RF1
|4196648
|2007.01.08 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3008
|1.2791
|1.3040
|
|1.3029
|0.00
|0.00
|-0.58
|16.12
|
|3301
|RF1
|4193638
|2007.01.08 14:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9300
|1.9535
|1.9268
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.36
|
|2202
|RF1
|4194932
|2007.01.08 15:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9318
|1.9535
|1.9286
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.55
|
|2202
|RF1
|4195039
|2007.01.08 15:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9324
|1.9559
|1.9292
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.95
|
|2201
|RF1
|4195577
|2007.01.08 15:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9336
|1.9535
|1.9304
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.49
|
|2202
|RF1
|4195696
|2007.01.08 15:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9342
|1.9559
|1.9310
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.13
|
|2201
|RF1
|4195938
|2007.01.08 16:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9354
|1.9535
|1.9322
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.78
|
|2202
|RF1
|4195995
|2007.01.08 16:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9361
|1.9560
|1.9329
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.12
|
|2201
|RF1
|4196142
|2007.01.08 16:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9372
|1.9535
|1.9340
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.58
|
|2202
|RF1
|4197636
|2007.01.08 17:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9380
|1.9561
|1.9348
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.93
|
|2201
|RF1
|4198258
|2007.01.08 18:22
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9390
|1.9535
|1.9358
|
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.42
|
|2202
|RF1
|4194137
|2007.01.08 14:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2412
|1.2177
|1.2444
|
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.65
|-32.91
|
|1102
|RF1
|4194501
|2007.01.08 15:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2394
|1.2177
|1.2426
|
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.65
|-21.73
|
|1102
|RF1
|4195037
|2007.01.08 15:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2377
|1.2612
|1.2345
|
|1.2362
|0.00
|0.00
|-0.84
|9.31
|
|1101
|RF1
|4195082
|2007.01.08 15:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2376
|1.2177
|1.2408
|
|1.2359
|0.00
|0.00
|1.30
|-21.12
|
|1102
|RF1
|4197595
|2007.01.08 17:47
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2358
|1.2177
|1.2390
|
|1.2359
|0.00
|0.00
|1.96
|1.86
|
|1102
|RF1
|4191334
|2007.01.08 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.48
|120.83
|118.16
|
|118.83
|0.00
|0.00
|-1.13
|-22.60
|
|4402
|RF1
|4192497
|2007.01.08 13:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.67
|120.84
|118.35
|
|118.83
|0.00
|0.00
|-1.13
|-10.33
|
|4402
|RF1
|4200159
|2007.01.08 20:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.82
|116.47
|119.14
|
|118.81
|0.00
|0.00
|0.97
|-0.65
|
|4401
|RF1
|
|0.00
|0.00
|3.11
|-722.06
|
|Floating P/L:
|-718.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|943.41
|Floating P/L:
|-718.95
|Margin:
|2 377.18
|Balance:
|5 943.41
|Equity:
|5 224.46
|Free Margin:
|2 847.28
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 046.03
|Gross Loss:
|102.62
|Total Net Profit:
|943.41
|Profit Factor:
|10.19
|Expected Payoff:
|18.14
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|40.16 (0.71%)
|Relative Drawdown:
|0.71% (40.16)
|
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|21 (85.71%)
|Long Positions (won %):
|31 (70.97%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (76.92%)
|Loss trades (% of total):
|12 (23.08%)
|Largest
|profit trade:
|103.67
|loss trade:
|-24.29
|Average
|profit trade:
|26.15
|loss trade:
|-8.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (270.78)
|consecutive losses ($):
|3 (-40.16)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|270.78 (10)
|consecutive loss (count):
|-40.16 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2