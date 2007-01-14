Alpari Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -23.80 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 976.20 Equity: 4 976.20 Free Margin: 4 976.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 0.00 Gross Loss: 23.80 Total Net Profit: -23.80
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: -11.90  
Absolute Drawdown: 23.80 Maximal Drawdown: 23.80 (0.48%) Relative Drawdown: 0.48% (23.80)
 
Total Trades: 2 Short Positions (won %): 2 (0.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 0 (0.00%) Loss trades (% of total): 2 (100.00%)
Largest profit trade: 0.00 loss trade: -12.60
Average profit trade: 0.00 loss trade: -11.90
Maximum consecutive wins ($): 0 (0.00) consecutive losses ($): 2 (-23.80)
Maximal consecutive profit (count): 0.00 (0) consecutive loss (count): -23.80 (2)
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