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|2007.01.17 10:55
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|2007.01.17 10:55
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|2007.01.17 10:55
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|2007.01.17 11:12
|1.2927
|cancelled
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.80
|Closed P/L:
|-23.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-23.80
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 976.20
|Equity:
|4 976.20
|Free Margin:
|4 976.20
|Details:
|Gross Profit:
|0.00
|Gross Loss:
|23.80
|Total Net Profit:
|-23.80
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|-11.90
|Absolute Drawdown:
|23.80
|Maximal Drawdown:
|23.80 (0.48%)
|Relative Drawdown:
|0.48% (23.80)
|Total Trades:
|2
|Short Positions (won %):
|2 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total):
|2 (100.00%)
|Largest
|profit trade:
|0.00
|loss trade:
|-12.60
|Average
|profit trade:
|0.00
|loss trade:
|-11.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|0 (0.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-23.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|0.00 (0)
|consecutive loss (count):
|-23.80 (2)
|Average
|consecutive wins:
|0
|consecutive losses:
|2