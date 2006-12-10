MIG Investments SA

Account: 116605 Name: Franta Cech Currency: EUR 2006 December 20, 12:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
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39338052006.12.15 10:32sell0.20usdchf1.21761.23311.21622006.12.15 14:301.21620.000.000.0017.52
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39343472006.12.15 10:49buy1.60gbpusd1.95651.94691.95922006.12.15 14:301.95920.000.000.00328.02
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39382712006.12.15 14:27sell0.20eurusd1.31261.32761.31082006.12.15 16:021.31080.000.000.0027.46
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39388142006.12.15 14:30buy0.20gbpusd1.96441.94941.96712006.12.18 07:391.95710.000.00-0.15-111.39
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39413432006.12.15 15:33buy0.40gbpusd1.96231.94911.96502006.12.18 07:391.95700.000.00-0.31-161.75
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39416322006.12.15 15:37buy0.80gbpusd1.95961.94821.96232006.12.18 07:391.95710.000.00-0.61-152.59
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39426972006.12.15 16:03buy0.20eurusd1.31051.29551.31232006.12.18 06:511.31010.000.00-1.15-6.11
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39430392006.12.15 16:08buy0.40eurusd1.30821.29501.31012006.12.18 06:501.31010.000.00-2.2958.01
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39502712006.12.17 23:07buy0.40usdjpy117.98116.66118.142006.12.18 15:58118.140.000.000.0041.42
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39530092006.12.18 04:00buy1.60gbpusd1.95451.94491.95712006.12.18 07:391.95710.000.000.00317.41
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39540792006.12.18 06:51buy0.20eurusd1.31031.29531.31212006.12.19 08:581.31210.000.00-1.1427.44
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39547192006.12.18 07:39buy0.20gbpusd1.95741.94241.96002006.12.19 08:581.95260.000.00-0.15-73.18
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39550582006.12.18 07:58buy0.40gbpusd1.95561.94241.95822006.12.19 08:571.95220.000.00-0.31-103.67
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39579922006.12.18 10:16buy0.80gbpusd1.95371.94231.95632006.12.19 08:571.95220.000.00-0.61-91.48
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39643062006.12.18 15:58buy0.20usdjpy118.17116.67118.322006.12.19 14:06118.140.000.001.94-3.86
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39727622006.12.19 02:12buy1.60gbpusd1.94971.94011.95222006.12.19 08:571.95220.000.000.00304.90
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39772132006.12.19 08:58buy0.20gbpusd1.95291.93791.95542006.12.19 09:081.95540.000.000.0038.09
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39772192006.12.19 08:58buy0.20eurusd1.31231.29731.31402006.12.19 09:511.31400.000.000.0025.88
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39777382006.12.19 09:08buy0.20gbpusd1.95631.94131.95892006.12.19 09:301.95890.000.000.0039.59
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39784632006.12.19 09:30buy0.20gbpusd1.95921.94421.96182006.12.19 09:561.96180.000.000.0039.56
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39790742006.12.19 09:52buy0.20eurusd1.31421.29921.31592006.12.19 10:001.31590.000.000.0025.84
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39792592006.12.19 09:57buy0.20gbpusd1.96231.94731.96492006.12.19 10:011.96490.000.000.0039.48
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39794752006.12.19 10:00buy0.20eurusd1.31591.30091.31762006.12.19 14:361.31590.000.000.000.00
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39796482006.12.19 10:01buy0.20gbpusd1.96521.95021.96782006.12.19 12:251.96390.000.000.00-19.75
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39802562006.12.19 10:18buy0.40gbpusd1.96341.95021.96602006.12.19 12:251.96410.000.000.0021.27
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39803852006.12.19 10:22buy0.80gbpusd1.96131.94991.96392006.12.19 12:241.96390.000.000.00157.97
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39817352006.12.19 11:21buy0.40usdjpy117.99116.67118.142006.12.19 14:06118.140.000.000.0038.58
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39828812006.12.19 12:25buy0.20gbpusd1.96421.94921.96682006.12.19 14:341.96030.000.000.00-59.33
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39829892006.12.19 12:29buy0.40gbpusd1.96231.94911.96492006.12.19 14:341.96050.000.000.00-54.76
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39845542006.12.19 14:06buy0.20usdjpy118.15116.65118.302006.12.19 14:39118.300.000.000.0019.30
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39848032006.12.19 14:14buy0.80gbpusd1.96041.94901.96302006.12.19 14:341.96120.000.000.0048.67
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39852502006.12.19 14:30buy0.40eurusd1.31461.30091.31582006.12.19 14:361.31580.000.000.0036.48
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39853942006.12.19 14:31buy1.60gbpusd1.95861.94901.96122006.12.19 14:341.96120.000.000.00316.25
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39857262006.12.19 14:35buy0.20gbpusd1.96041.94541.96302006.12.19 14:541.96130.000.000.0013.68
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39857962006.12.19 14:36buy0.20eurusd1.31571.30071.31742006.12.19 15:431.31740.000.000.0025.81
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39860222006.12.19 14:40buy0.40gbpusd1.95861.94541.96122006.12.19 14:541.96120.000.000.0079.06
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39864852006.12.19 14:54buy0.20gbpusd1.96181.94681.96442006.12.19 17:401.96440.000.000.0039.47
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39878422006.12.19 15:43buy0.20eurusd1.31761.30261.31932006.12.19 17:541.31930.000.000.0025.77
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39909342006.12.19 17:54buy0.20eurusd1.31951.30451.32122006.12.19 19:331.32120.000.000.0025.74
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39930272006.12.19 19:33buy0.20gbpusd1.96991.95491.97262006.12.20 00:321.97070.000.00-0.1512.12
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39930362006.12.19 19:33buy0.20eurusd1.32151.30651.32332006.12.20 01:531.32150.000.00-1.140.00
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39947222006.12.19 20:40buy0.40eurusd1.31961.30641.32142006.12.20 01:531.32140.000.00-2.2754.49
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39950362006.12.19 20:53buy0.40gbpusd1.96811.95491.97082006.12.20 00:321.97080.000.00-0.3081.76
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39975532006.12.20 00:32buy0.20gbpusd1.97091.95591.97352006.12.20 02:451.97350.000.000.0039.30
 123987RF1[tp]
39990452006.12.20 02:00buy0.20eurusd1.32241.30741.32412006.12.20 04:541.32410.000.000.0025.68
 123987RF1[tp]
  0.00 0.00 -3.87 2 313.15
Closed P/L: 2 309.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
39996312006.12.20 02:45buy0.20gbpusd1.97381.95881.9764 1.97220.000.000.00-24.19
 123987RF1
39387792006.12.15 14:30sell0.20usdchf1.21271.22771.2108 1.21310.000.00-5.05-4.99
 123987RF1
39859812006.12.19 14:39buy0.20usdjpy118.29116.79118.44 118.010.000.001.92-35.87
 123987RF1
39876492006.12.19 15:39buy0.40usdjpy118.11116.79118.26 118.010.000.003.85-25.62
 123987RF1
40007802006.12.20 04:54buy0.20eurusd1.32421.30921.3259 1.32280.000.000.00-21.17
 123987RF1
  0.00 0.00 0.72 -111.84
 Floating P/L: -111.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 309.28 Floating P/L: -111.12 Margin: 552.98
Balance: 7 309.28 Equity: 7 198.16 Free Margin: 6 645.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 084.23 Gross Loss: 1 774.95 Total Net Profit: 2 309.28
Profit Factor: 2.30 Expected Payoff: 18.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 426.80 (6.56%) Relative Drawdown: 6.56% (426.80)
 
Total Trades: 122 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 112 (69.64%)
Profit Trades (% of total): 86 (70.49%) Loss trades (% of total): 36 (29.51%)
Largest profit trade: 328.02 loss trade: -162.06
Average profit trade: 47.49 loss trade: -49.30
Maximum consecutive wins ($): 12 (410.96) consecutive losses ($): 5 (-360.35)
Maximal consecutive profit (count): 677.76 (7) consecutive loss (count): -426.80 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2