|Account: 116605
|Name: Franta Cech
|Currency: EUR
|2006 December 20, 12:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3824905
|2006.12.10 01:31
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3825240
|2006.12.10 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3202
|1.3352
|1.3186
|2006.12.10 23:01
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|123987
|RF1[tp]
|3825269
|2006.12.10 23:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2069
|1.1919
|1.2087
|2006.12.11 01:12
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|123987
|RF1
|3825299
|2006.12.10 23:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.46
|114.96
|116.62
|2006.12.11 01:11
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|123987
|RF1
|3825356
|2006.12.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.3328
|1.3162
|2006.12.11 02:26
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|123987
|RF1[tp]
|3825403
|2006.12.10 23:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9520
|1.9670
|1.9496
|2006.12.11 01:13
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|123987
|RF1
|3826748
|2006.12.11 00:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.27
|114.95
|116.42
|2006.12.11 01:11
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|19.56
|123987
|RF1[tp]
|3826824
|2006.12.11 00:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9538
|1.9670
|1.9515
|2006.12.11 01:12
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|123987
|RF1[tp]
|3827009
|2006.12.11 00:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2051
|1.1919
|1.2067
|2006.12.11 01:12
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|20.13
|123987
|RF1[tp]
|3827531
|2006.12.11 01:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.43
|114.93
|116.58
|2006.12.11 02:16
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.77
|123987
|RF1[tp]
|3827635
|2006.12.11 01:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2068
|1.1918
|1.2085
|2006.12.11 02:52
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|10.69
|123987
|RF1[tp]
|3827664
|2006.12.11 01:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|1.9663
|1.9490
|2006.12.11 02:32
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|17.48
|123987
|RF1[tp]
|3829046
|2006.12.11 02:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|115.08
|116.73
|2006.12.11 02:34
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.77
|123987
|RF1[tp]
|3829369
|2006.12.11 02:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3310
|1.3144
|2006.12.11 02:56
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.17
|123987
|RF1[tp]
|3829522
|2006.12.11 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|1.9636
|1.9462
|2006.12.12 10:30
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.21
|123987
|RF1[sl]
|3829549
|2006.12.11 02:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|115.25
|116.90
|2006.12.11 07:57
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|123987
|RF1[tp]
|3829833
|2006.12.11 02:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2088
|1.1938
|1.2105
|2006.12.12 14:30
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.66
|-22.60
|123987
|RF1
|3829978
|2006.12.11 02:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3142
|1.3292
|1.3126
|2006.12.12 21:11
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.45
|-112.85
|123987
|RF1[sl]
|3835022
|2006.12.11 07:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.93
|115.43
|117.09
|2006.12.11 10:31
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|123987
|RF1
|3836059
|2006.12.11 08:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.75
|115.43
|116.91
|2006.12.11 10:31
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|123987
|RF1[tp]
|3842533
|2006.12.11 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.02
|115.52
|117.18
|2006.12.11 16:09
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|123987
|RF1[tp]
|3846668
|2006.12.11 16:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|115.70
|117.36
|2006.12.12 13:04
|117.06
|0.00
|0.00
|0.97
|-9.04
|123987
|RF1
|3860787
|2006.12.12 07:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.92
|115.60
|117.07
|2006.12.12 13:03
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|123987
|RF1[tp]
|3866845
|2006.12.12 12:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2033
|1.1901
|1.2050
|2006.12.12 14:30
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|21.34
|123987
|RF1[tp]
|3867617
|2006.12.12 13:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.08
|115.58
|117.23
|2006.12.12 14:30
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|123987
|RF1
|3868218
|2006.12.12 13:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.89
|115.57
|117.04
|2006.12.12 14:30
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|123987
|RF1[tp]
|3868865
|2006.12.12 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.07
|115.57
|117.23
|2006.12.12 16:55
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.87
|123987
|RF1
|3868891
|2006.12.12 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2045
|1.1895
|1.2062
|2006.12.12 20:15
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.30
|123987
|RF1
|3870610
|2006.12.12 15:36
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2026
|1.1894
|1.2043
|2006.12.12 20:14
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|123987
|RF1[tp]
|3871014
|2006.12.12 15:41
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.87
|115.55
|117.03
|2006.12.12 16:55
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|123987
|RF1[tp]
|3871705
|2006.12.12 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|1.9517
|1.9691
|2006.12.12 20:21
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|18.09
|123987
|RF1[tp]
|3872670
|2006.12.12 16:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.05
|115.55
|117.21
|2006.12.12 20:14
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|123987
|RF1[tp]
|3875539
|2006.12.12 20:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.23
|115.73
|117.39
|2006.12.13 13:28
|117.16
|0.00
|0.00
|0.97
|-4.51
|123987
|RF1
|3875632
|2006.12.12 20:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.00
|115.68
|117.16
|2006.12.13 13:28
|117.16
|0.00
|0.00
|1.94
|20.60
|123987
|RF1[tp]
|3875702
|2006.12.12 20:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2033
|1.1883
|1.2050
|2006.12.13 14:30
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.66
|9.40
|123987
|RF1
|3876188
|2006.12.12 20:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2014
|1.1882
|1.2031
|2006.12.13 14:30
|1.2031
|0.00
|0.00
|1.32
|21.32
|123987
|RF1[tp]
|3877089
|2006.12.12 20:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|1.9557
|1.9731
|2006.12.13 03:37
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.52
|123987
|RF1
|3878129
|2006.12.12 21:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3291
|1.3141
|1.3308
|2006.12.14 08:11
|1.3227
|0.00
|0.00
|-2.26
|-48.39
|123987
|RF1
|3880117
|2006.12.13 00:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|1.9555
|1.9712
|2006.12.13 03:37
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|37.64
|123987
|RF1[tp]
|3881179
|2006.12.13 01:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3273
|1.3141
|1.3290
|2006.12.14 08:11
|1.3227
|0.00
|0.00
|-3.41
|-69.55
|123987
|RF1
|3882493
|2006.12.13 03:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9715
|1.9565
|1.9740
|2006.12.14 08:46
|1.9685
|0.00
|0.00
|-0.23
|-22.67
|123987
|RF1
|3891151
|2006.12.13 13:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.16
|115.66
|117.32
|2006.12.13 14:33
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|123987
|RF1[tp]
|3892128
|2006.12.13 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2051
|1.1901
|1.2068
|2006.12.13 14:34
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|123987
|RF1[tp]
|3892413
|2006.12.13 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.32
|115.82
|117.48
|2006.12.13 18:34
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|10.31
|123987
|RF1[tp]
|3892633
|2006.12.13 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2071
|1.1921
|1.2089
|2006.12.13 18:48
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|123987
|RF1
|3896410
|2006.12.13 17:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2052
|1.1920
|1.2070
|2006.12.13 18:48
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|123987
|RF1[tp]
|3897700
|2006.12.13 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.50
|116.00
|117.66
|2006.12.14 14:31
|117.66
|0.00
|0.00
|2.90
|10.32
|123987
|RF1[tp]
|3897988
|2006.12.13 18:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.1922
|1.2090
|2006.12.14 12:09
|1.2090
|0.00
|0.00
|1.98
|11.27
|123987
|RF1[tp]
|3900010
|2006.12.13 21:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9661
|1.9529
|1.9686
|2006.12.14 08:46
|1.9686
|0.00
|0.00
|-0.45
|37.79
|123987
|RF1[tp]
|3902684
|2006.12.14 00:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3210
|1.3096
|1.3227
|2006.12.14 08:10
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|51.41
|123987
|RF1[tp]
|3908425
|2006.12.14 08:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3229
|1.3079
|1.3246
|2006.12.14 09:03
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|123987
|RF1[tp]
|3909038
|2006.12.14 08:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|1.9537
|1.9712
|2006.12.15 08:48
|1.9634
|0.00
|0.00
|-0.08
|-40.25
|123987
|RF1
|3909423
|2006.12.14 09:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3247
|1.3097
|1.3265
|2006.12.15 08:48
|1.3169
|0.00
|0.00
|-0.57
|-59.23
|123987
|RF1
|3910914
|2006.12.14 10:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9668
|1.9536
|1.9693
|2006.12.15 08:47
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.15
|-47.08
|123987
|RF1
|3910942
|2006.12.14 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3096
|1.3246
|2006.12.15 08:47
|1.3170
|0.00
|0.00
|-1.14
|-88.08
|123987
|RF1
|3913115
|2006.12.14 12:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2093
|1.1943
|1.2111
|2006.12.14 12:33
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|11.26
|123987
|RF1[tp]
|3913199
|2006.12.14 12:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3210
|1.3096
|1.3228
|2006.12.15 08:47
|1.3170
|0.00
|0.00
|-2.28
|-121.49
|123987
|RF1
|3913718
|2006.12.14 12:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2116
|1.1966
|1.2134
|2006.12.14 14:30
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|123987
|RF1[tp]
|3916069
|2006.12.14 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.1991
|1.2159
|2006.12.14 16:26
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|123987
|RF1
|3916111
|2006.12.14 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.68
|116.18
|117.84
|2006.12.14 16:28
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|123987
|RF1[tp]
|3917220
|2006.12.14 15:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2123
|1.1991
|1.2141
|2006.12.14 16:26
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|22.52
|123987
|RF1[tp]
|3918824
|2006.12.14 16:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2148
|1.1998
|1.2166
|2006.12.14 19:40
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|123987
|RF1
|3918913
|2006.12.14 16:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.85
|116.35
|118.02
|2006.12.14 19:24
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|123987
|RF1
|3920034
|2006.12.14 17:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.65
|116.33
|117.82
|2006.12.14 19:24
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|21.95
|123987
|RF1[tp]
|3920368
|2006.12.14 17:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2130
|1.1998
|1.2148
|2006.12.14 19:40
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|22.54
|123987
|RF1[tp]
|3922537
|2006.12.14 19:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|116.36
|118.03
|2006.12.15 01:28
|118.03
|0.00
|0.00
|0.97
|10.96
|123987
|RF1[tp]
|3922825
|2006.12.14 19:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2152
|1.2002
|1.2170
|2006.12.15 10:29
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.66
|11.27
|123987
|RF1[tp]
|3926438
|2006.12.15 00:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9624
|1.9510
|1.9650
|2006.12.15 08:47
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|60.74
|123987
|RF1
|3926984
|2006.12.15 01:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.04
|116.54
|118.21
|2006.12.15 10:31
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|21.94
|123987
|RF1[tp]
|3928385
|2006.12.15 04:01
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3154
|1.3058
|1.3172
|2006.12.15 08:47
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|218.65
|123987
|RF1[tp]
|3930303
|2006.12.15 07:44
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9606
|1.9510
|1.9632
|2006.12.15 08:47
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|315.92
|123987
|RF1[tp]
|3931266
|2006.12.15 08:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3020
|1.3188
|2006.12.15 14:26
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.04
|123987
|RF1
|3931268
|2006.12.15 08:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9637
|1.9487
|1.9663
|2006.12.15 14:30
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|123987
|RF1
|3932747
|2006.12.15 10:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9615
|1.9483
|1.9641
|2006.12.15 14:30
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|78.95
|123987
|RF1[tp]
|3932906
|2006.12.15 10:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3152
|1.3020
|1.3170
|2006.12.15 14:26
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.02
|123987
|RF1
|3933637
|2006.12.15 10:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9586
|1.9472
|1.9612
|2006.12.15 14:30
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|157.94
|123987
|RF1[tp]
|3933684
|2006.12.15 10:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.22
|116.72
|118.39
|2006.12.18 15:58
|118.15
|0.00
|0.00
|1.94
|-9.06
|123987
|RF1
|3933750
|2006.12.15 10:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3110
|1.2996
|1.3128
|2006.12.15 14:26
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|109.68
|123987
|RF1[tp]
|3933805
|2006.12.15 10:32
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2176
|1.2331
|1.2162
|2006.12.15 14:30
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|17.52
|123987
|RF1[tp]
|3934347
|2006.12.15 10:49
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9565
|1.9469
|1.9592
|2006.12.15 14:30
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|328.02
|123987
|RF1[tp]
|3938271
|2006.12.15 14:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3126
|1.3276
|1.3108
|2006.12.15 16:02
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|27.46
|123987
|RF1[tp]
|3938814
|2006.12.15 14:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|1.9494
|1.9671
|2006.12.18 07:39
|1.9571
|0.00
|0.00
|-0.15
|-111.39
|123987
|RF1
|3941343
|2006.12.15 15:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9623
|1.9491
|1.9650
|2006.12.18 07:39
|1.9570
|0.00
|0.00
|-0.31
|-161.75
|123987
|RF1
|3941632
|2006.12.15 15:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9596
|1.9482
|1.9623
|2006.12.18 07:39
|1.9571
|0.00
|0.00
|-0.61
|-152.59
|123987
|RF1
|3942697
|2006.12.15 16:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3105
|1.2955
|1.3123
|2006.12.18 06:51
|1.3101
|0.00
|0.00
|-1.15
|-6.11
|123987
|RF1
|3943039
|2006.12.15 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3082
|1.2950
|1.3101
|2006.12.18 06:50
|1.3101
|0.00
|0.00
|-2.29
|58.01
|123987
|RF1[tp]
|3950271
|2006.12.17 23:07
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.98
|116.66
|118.14
|2006.12.18 15:58
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|41.42
|123987
|RF1[tp]
|3953009
|2006.12.18 04:00
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9545
|1.9449
|1.9571
|2006.12.18 07:39
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|317.41
|123987
|RF1[tp]
|3954079
|2006.12.18 06:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3103
|1.2953
|1.3121
|2006.12.19 08:58
|1.3121
|0.00
|0.00
|-1.14
|27.44
|123987
|RF1[tp]
|3954719
|2006.12.18 07:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9574
|1.9424
|1.9600
|2006.12.19 08:58
|1.9526
|0.00
|0.00
|-0.15
|-73.18
|123987
|RF1
|3955058
|2006.12.18 07:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9556
|1.9424
|1.9582
|2006.12.19 08:57
|1.9522
|0.00
|0.00
|-0.31
|-103.67
|123987
|RF1
|3957992
|2006.12.18 10:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9537
|1.9423
|1.9563
|2006.12.19 08:57
|1.9522
|0.00
|0.00
|-0.61
|-91.48
|123987
|RF1
|3964306
|2006.12.18 15:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.17
|116.67
|118.32
|2006.12.19 14:06
|118.14
|0.00
|0.00
|1.94
|-3.86
|123987
|RF1
|3972762
|2006.12.19 02:12
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9497
|1.9401
|1.9522
|2006.12.19 08:57
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|304.90
|123987
|RF1[tp]
|3977213
|2006.12.19 08:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9529
|1.9379
|1.9554
|2006.12.19 09:08
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|38.09
|123987
|RF1[tp]
|3977219
|2006.12.19 08:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.2973
|1.3140
|2006.12.19 09:51
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|25.88
|123987
|RF1[tp]
|3977738
|2006.12.19 09:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9563
|1.9413
|1.9589
|2006.12.19 09:30
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|39.59
|123987
|RF1[tp]
|3978463
|2006.12.19 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9592
|1.9442
|1.9618
|2006.12.19 09:56
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|39.56
|123987
|RF1[tp]
|3979074
|2006.12.19 09:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3142
|1.2992
|1.3159
|2006.12.19 10:00
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|25.84
|123987
|RF1[tp]
|3979259
|2006.12.19 09:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9623
|1.9473
|1.9649
|2006.12.19 10:01
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|39.48
|123987
|RF1[tp]
|3979475
|2006.12.19 10:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3159
|1.3009
|1.3176
|2006.12.19 14:36
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|3979648
|2006.12.19 10:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9652
|1.9502
|1.9678
|2006.12.19 12:25
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.75
|123987
|RF1
|3980256
|2006.12.19 10:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9634
|1.9502
|1.9660
|2006.12.19 12:25
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|21.27
|123987
|RF1
|3980385
|2006.12.19 10:22
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9613
|1.9499
|1.9639
|2006.12.19 12:24
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|157.97
|123987
|RF1[tp]
|3981735
|2006.12.19 11:21
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.99
|116.67
|118.14
|2006.12.19 14:06
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|38.58
|123987
|RF1[tp]
|3982881
|2006.12.19 12:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9642
|1.9492
|1.9668
|2006.12.19 14:34
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.33
|123987
|RF1
|3982989
|2006.12.19 12:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9623
|1.9491
|1.9649
|2006.12.19 14:34
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.76
|123987
|RF1
|3984554
|2006.12.19 14:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.15
|116.65
|118.30
|2006.12.19 14:39
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|123987
|RF1[tp]
|3984803
|2006.12.19 14:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9604
|1.9490
|1.9630
|2006.12.19 14:34
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|48.67
|123987
|RF1
|3985250
|2006.12.19 14:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3146
|1.3009
|1.3158
|2006.12.19 14:36
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|36.48
|123987
|RF1[tp]
|3985394
|2006.12.19 14:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9586
|1.9490
|1.9612
|2006.12.19 14:34
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|316.25
|123987
|RF1[tp]
|3985726
|2006.12.19 14:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|1.9454
|1.9630
|2006.12.19 14:54
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|123987
|RF1
|3985796
|2006.12.19 14:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3157
|1.3007
|1.3174
|2006.12.19 15:43
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|25.81
|123987
|RF1[tp]
|3986022
|2006.12.19 14:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9586
|1.9454
|1.9612
|2006.12.19 14:54
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|79.06
|123987
|RF1[tp]
|3986485
|2006.12.19 14:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9618
|1.9468
|1.9644
|2006.12.19 17:40
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|39.47
|123987
|RF1[tp]
|3987842
|2006.12.19 15:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3176
|1.3026
|1.3193
|2006.12.19 17:54
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|25.77
|123987
|RF1[tp]
|3990934
|2006.12.19 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3195
|1.3045
|1.3212
|2006.12.19 19:33
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|25.74
|123987
|RF1[tp]
|3993027
|2006.12.19 19:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9699
|1.9549
|1.9726
|2006.12.20 00:32
|1.9707
|0.00
|0.00
|-0.15
|12.12
|123987
|RF1
|3993036
|2006.12.19 19:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3215
|1.3065
|1.3233
|2006.12.20 01:53
|1.3215
|0.00
|0.00
|-1.14
|0.00
|123987
|RF1
|3994722
|2006.12.19 20:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3196
|1.3064
|1.3214
|2006.12.20 01:53
|1.3214
|0.00
|0.00
|-2.27
|54.49
|123987
|RF1[tp]
|3995036
|2006.12.19 20:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9681
|1.9549
|1.9708
|2006.12.20 00:32
|1.9708
|0.00
|0.00
|-0.30
|81.76
|123987
|RF1[tp]
|3997553
|2006.12.20 00:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9709
|1.9559
|1.9735
|2006.12.20 02:45
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|39.30
|123987
|RF1[tp]
|3999045
|2006.12.20 02:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3224
|1.3074
|1.3241
|2006.12.20 04:54
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|25.68
|123987
|RF1[tp]
|0.00
|0.00
|-3.87
|2 313.15
|Closed P/L:
|2 309.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3999631
|2006.12.20 02:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9738
|1.9588
|1.9764
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.19
|123987
|RF1
|3938779
|2006.12.15 14:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2127
|1.2277
|1.2108
|1.2131
|0.00
|0.00
|-5.05
|-4.99
|123987
|RF1
|3985981
|2006.12.19 14:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.29
|116.79
|118.44
|118.01
|0.00
|0.00
|1.92
|-35.87
|123987
|RF1
|3987649
|2006.12.19 15:39
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.11
|116.79
|118.26
|118.01
|0.00
|0.00
|3.85
|-25.62
|123987
|RF1
|4000780
|2006.12.20 04:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|1.3092
|1.3259
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.17
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.72
|-111.84
|Floating P/L:
|-111.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 309.28
|Floating P/L:
|-111.12
|Margin:
|552.98
|Balance:
|7 309.28
|Equity:
|7 198.16
|Free Margin:
|6 645.18
|Details:
|Gross Profit:
|4 084.23
|Gross Loss:
|1 774.95
|Total Net Profit:
|2 309.28
|Profit Factor:
|2.30
|Expected Payoff:
|18.93
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|426.80 (6.56%)
|Relative Drawdown:
|6.56% (426.80)
|Total Trades:
|122
|Short Positions (won %):
|10 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|112 (69.64%)
|Profit Trades (% of total):
|86 (70.49%)
|Loss trades (% of total):
|36 (29.51%)
|Largest
|profit trade:
|328.02
|loss trade:
|-162.06
|Average
|profit trade:
|47.49
|loss trade:
|-49.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (410.96)
|consecutive losses ($):
|5 (-360.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|677.76 (7)
|consecutive loss (count):
|-426.80 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2