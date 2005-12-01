|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.12.01 00:00 - 2006.01.01 00:00 (2005.12.01 - 2006.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|15449
|Ticks modelled
|64424
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|577.51
|Gross profit
|1247.79
|Gross loss
|-670.27
|Profit factor
|1.86
|Expected payoff
|1.10
|Absolute drawdown
|4.24
|Maximal drawdown
|139.28 (17.05%)
|Relative drawdown
|55.86% (121.21)
|Total trades
|523
|Short positions (won %)
|312 (69.23%)
|Long positions (won %)
|211 (67.77%)
|Profit trades (% of total)
|359 (68.64%)
|Loss trades (% of total)
|164 (31.36%)
|Largest
|profit trade
|24.63
|loss trade
|-49.44
|Average
|profit trade
|3.48
|loss trade
|-4.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (64.06)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-5.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|76.90 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-139.28 (7)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.01 01:00
|buy
|1
|0.04
|1.1793
|0.0000
|1.1813
|2
|2005.12.01 02:38
|buy
|2
|0.08
|1.1788
|0.0000
|1.1808
|3
|2005.12.01 04:00
|sell
|3
|0.04
|1.1787
|0.0000
|1.1767
|4
|2005.12.01 05:50
|buy
|4
|0.16
|1.1781
|0.0000
|1.1801
|5
|2005.12.01 08:15
|buy
|5
|0.32
|1.1775
|0.0000
|1.1795
|6
|2005.12.01 09:59
|close
|5
|0.32
|1.1785
|0.0000
|1.1795
|3.20
|103.20
|7
|2005.12.01 09:59
|close
|4
|0.16
|1.1785
|0.0000
|1.1801
|0.64
|103.84
|8
|2005.12.01 09:59
|close
|3
|0.04
|1.1787
|0.0000
|1.1767
|0.00
|103.84
|9
|2005.12.01 09:59
|close
|2
|0.08
|1.1785
|0.0000
|1.1808
|-0.24
|103.60
|10
|2005.12.01 09:59
|close
|1
|0.04
|1.1785
|0.0000
|1.1813
|-0.32
|103.28
|11
|2005.12.01 12:00
|sell
|6
|0.04
|1.1768
|0.0000
|1.1748
|12
|2005.12.01 12:00
|sell
|7
|0.08
|1.1778
|0.0000
|1.1758
|13
|2005.12.01 12:13
|sell
|8
|0.16
|1.1785
|0.0000
|1.1765
|14
|2005.12.01 12:52
|close
|8
|0.16
|1.1774
|0.0000
|1.1765
|1.76
|105.04
|15
|2005.12.01 12:52
|close
|7
|0.08
|1.1774
|0.0000
|1.1758
|0.32
|105.36
|16
|2005.12.01 12:52
|close
|6
|0.04
|1.1774
|0.0000
|1.1748
|-0.24
|105.12
|17
|2005.12.01 12:52
|sell
|9
|0.04
|1.1773
|0.0000
|1.1753
|18
|2005.12.01 13:48
|t/p
|9
|0.04
|1.1753
|0.0000
|1.1753
|0.80
|105.92
|19
|2005.12.01 13:48
|sell
|10
|0.04
|1.1751
|0.0000
|1.1731
|20
|2005.12.01 13:48
|t/p
|10
|0.04
|1.1731
|0.0000
|1.1731
|0.80
|106.72
|21
|2005.12.01 13:48
|sell
|11
|0.04
|1.1728
|0.0000
|1.1708
|22
|2005.12.01 13:48
|sell
|12
|0.08
|1.1733
|0.0000
|1.1713
|23
|2005.12.01 13:48
|sell
|13
|0.16
|1.1743
|0.0000
|1.1723
|24
|2005.12.01 13:49
|sell
|14
|0.32
|1.1748
|0.0000
|1.1728
|25
|2005.12.01 13:59
|close
|14
|0.32
|1.1731
|0.0000
|1.1728
|5.44
|112.16
|26
|2005.12.01 13:59
|close
|13
|0.16
|1.1731
|0.0000
|1.1723
|1.92
|114.08
|27
|2005.12.01 13:59
|close
|12
|0.08
|1.1731
|0.0000
|1.1713
|0.16
|114.24
|28
|2005.12.01 13:59
|close
|11
|0.04
|1.1731
|0.0000
|1.1708
|-0.12
|114.12
|29
|2005.12.01 14:00
|sell
|15
|0.04
|1.1728
|0.0000
|1.1708
|30
|2005.12.01 14:00
|sell
|16
|0.08
|1.1749
|0.0000
|1.1729
|31
|2005.12.01 14:17
|t/p
|16
|0.08
|1.1729
|0.0000
|1.1729
|1.60
|115.72
|32
|2005.12.01 14:17
|close
|15
|0.04
|1.1728
|0.0000
|1.1708
|0.00
|115.72
|33
|2005.12.01 14:17
|sell
|17
|0.04
|1.1726
|0.0000
|1.1706
|34
|2005.12.01 14:18
|sell
|18
|0.08
|1.1732
|0.0000
|1.1712
|35
|2005.12.01 14:19
|close
|18
|0.08
|1.1727
|0.0000
|1.1712
|0.40
|116.12
|36
|2005.12.01 14:19
|close
|17
|0.04
|1.1727
|0.0000
|1.1706
|-0.04
|116.08
|37
|2005.12.01 14:19
|sell
|19
|0.04
|1.1726
|0.0000
|1.1706
|38
|2005.12.01 14:25
|sell
|20
|0.08
|1.1732
|0.0000
|1.1712
|39
|2005.12.01 14:32
|sell
|21
|0.16
|1.1739
|0.0000
|1.1719
|40
|2005.12.01 14:36
|sell
|22
|0.32
|1.1747
|0.0000
|1.1727
|41
|2005.12.01 14:37
|close
|22
|0.32
|1.1735
|0.0000
|1.1727
|3.84
|119.92
|42
|2005.12.01 14:37
|close
|21
|0.16
|1.1735
|0.0000
|1.1719
|0.64
|120.56
|43
|2005.12.01 14:37
|close
|20
|0.08
|1.1735
|0.0000
|1.1712
|-0.24
|120.32
|44
|2005.12.01 14:37
|close
|19
|0.04
|1.1735
|0.0000
|1.1706
|-0.36
|119.96
|45
|2005.12.01 14:37
|sell
|23
|0.05
|1.1740
|0.0000
|1.1720
|46
|2005.12.01 14:48
|t/p
|23
|0.05
|1.1720
|0.0000
|1.1720
|1.00
|120.96
|47
|2005.12.01 14:48
|sell
|24
|0.05
|1.1717
|0.0000
|1.1697
|48
|2005.12.01 15:00
|sell
|25
|0.10
|1.1724
|0.0000
|1.1704
|49
|2005.12.01 15:09
|close
|25
|0.10
|1.1714
|0.0000
|1.1704
|1.00
|121.96
|50
|2005.12.01 15:09
|close
|24
|0.05
|1.1714
|0.0000
|1.1697
|0.15
|122.11
|51
|2005.12.01 15:09
|sell
|26
|0.05
|1.1713
|0.0000
|1.1693
|52
|2005.12.01 15:10
|sell
|27
|0.10
|1.1718
|0.0000
|1.1698
|53
|2005.12.01 16:11
|close
|27
|0.10
|1.1703
|0.0000
|1.1698
|1.50
|123.61
|54
|2005.12.01 16:11
|close
|26
|0.05
|1.1703
|0.0000
|1.1693
|0.50
|124.11
|55
|2005.12.01 16:11
|sell
|28
|0.05
|1.1702
|0.0000
|1.1682
|56
|2005.12.01 16:28
|sell
|29
|0.10
|1.1708
|0.0000
|1.1688
|57
|2005.12.01 16:30
|sell
|30
|0.20
|1.1714
|0.0000
|1.1694
|58
|2005.12.01 16:59
|close
|30
|0.20
|1.1703
|0.0000
|1.1694
|2.20
|126.31
|59
|2005.12.01 16:59
|close
|29
|0.10
|1.1703
|0.0000
|1.1688
|0.50
|126.81
|60
|2005.12.01 16:59
|close
|28
|0.05
|1.1703
|0.0000
|1.1682
|-0.05
|126.76
|61
|2005.12.01 17:00
|sell
|31
|0.05
|1.1701
|0.0000
|1.1681
|62
|2005.12.01 17:00
|sell
|32
|0.10
|1.1710
|0.0000
|1.1690
|63
|2005.12.01 18:44
|sell
|33
|0.20
|1.1716
|0.0000
|1.1696
|64
|2005.12.01 18:59
|sell
|34
|0.40
|1.1737
|0.0000
|1.1717
|65
|2005.12.01 19:00
|buy
|35
|0.05
|1.1738
|0.0000
|1.1758
|66
|2005.12.01 19:38
|buy
|36
|0.10
|1.1732
|0.0000
|1.1752
|67
|2005.12.02 02:43
|buy
|37
|0.20
|1.1726
|0.0000
|1.1746
|68
|2005.12.02 07:00
|buy
|38
|0.40
|1.1721
|0.0000
|1.1741
|69
|2005.12.02 07:52
|t/p
|34
|0.40
|1.1717
|0.0000
|1.1717
|8.24
|135.00
|70
|2005.12.02 07:52
|close
|33
|0.20
|1.1717
|0.0000
|1.1696
|-0.08
|134.92
|71
|2005.12.02 07:52
|close
|32
|0.10
|1.1718
|0.0000
|1.1690
|-0.74
|134.18
|72
|2005.12.02 07:52
|close
|31
|0.05
|1.1716
|0.0000
|1.1681
|-0.72
|133.46
|73
|2005.12.02 07:52
|sell
|39
|0.05
|1.1715
|0.0000
|1.1695
|74
|2005.12.02 07:56
|close
|39
|0.05
|1.1722
|0.0000
|1.1695
|-0.35
|133.11
|75
|2005.12.02 07:56
|close
|38
|0.40
|1.1720
|0.0000
|1.1741
|-0.40
|132.71
|76
|2005.12.02 07:56
|close
|37
|0.20
|1.1720
|0.0000
|1.1746
|-1.20
|131.51
|77
|2005.12.02 07:56
|close
|36
|0.10
|1.1720
|0.0000
|1.1752
|-1.28
|130.24
|78
|2005.12.02 07:56
|close
|35
|0.05
|1.1720
|0.0000
|1.1758
|-0.94
|129.30
|79
|2005.12.02 07:56
|sell
|40
|0.05
|1.1718
|0.0000
|1.1698
|80
|2005.12.02 13:30
|t/p
|40
|0.05
|1.1698
|0.0000
|1.1698
|1.00
|130.30
|81
|2005.12.02 14:00
|buy
|41
|0.05
|1.1730
|0.0000
|1.1750
|82
|2005.12.02 14:00
|buy
|42
|0.10
|1.1708
|0.0000
|1.1728
|83
|2005.12.02 14:00
|buy
|43
|0.20
|1.1703
|0.0000
|1.1723
|84
|2005.12.02 14:14
|buy
|44
|0.40
|1.1697
|0.0000
|1.1717
|85
|2005.12.02 14:22
|close
|44
|0.40
|1.1704
|0.0000
|1.1717
|2.80
|133.10
|86
|2005.12.02 14:22
|close
|43
|0.20
|1.1704
|0.0000
|1.1723
|0.20
|133.30
|87
|2005.12.02 14:22
|close
|42
|0.10
|1.1704
|0.0000
|1.1728
|-0.40
|132.90
|88
|2005.12.02 14:22
|close
|41
|0.05
|1.1704
|0.0000
|1.1750
|-1.30
|131.60
|89
|2005.12.02 14:23
|buy
|45
|0.05
|1.1705
|0.0000
|1.1725
|90
|2005.12.02 14:30
|buy
|46
|0.10
|1.1700
|0.0000
|1.1720
|91
|2005.12.02 14:30
|buy
|47
|0.20
|1.1695
|0.0000
|1.1715
|92
|2005.12.02 14:33
|buy
|48
|0.40
|1.1689
|0.0000
|1.1709
|93
|2005.12.02 14:36
|close
|48
|0.40
|1.1698
|0.0000
|1.1709
|3.60
|135.20
|94
|2005.12.02 14:36
|close
|47
|0.20
|1.1698
|0.0000
|1.1715
|0.60
|135.80
|95
|2005.12.02 14:36
|close
|46
|0.10
|1.1698
|0.0000
|1.1720
|-0.20
|135.60
|96
|2005.12.02 14:36
|close
|45
|0.05
|1.1698
|0.0000
|1.1725
|-0.35
|135.25
|97
|2005.12.02 14:36
|buy
|49
|0.05
|1.1699
|0.0000
|1.1719
|98
|2005.12.02 14:41
|buy
|50
|0.10
|1.1693
|0.0000
|1.1713
|99
|2005.12.02 14:46
|close
|50
|0.10
|1.1708
|0.0000
|1.1713
|1.50
|136.75
|100
|2005.12.02 14:46
|close
|49
|0.05
|1.1708
|0.0000
|1.1719
|0.45
|137.20
|101
|2005.12.02 14:46
|buy
|51
|0.06
|1.1713
|0.0000
|1.1733
|102
|2005.12.02 14:50
|t/p
|51
|0.06
|1.1733
|0.0000
|1.1733
|1.20
|138.40
|103
|2005.12.02 14:50
|buy
|52
|0.06
|1.1735
|0.0000
|1.1755
|104
|2005.12.02 14:53
|buy
|53
|0.12
|1.1730
|0.0000
|1.1750
|105
|2005.12.02 14:54
|close
|53
|0.12
|1.1735
|0.0000
|1.1750
|0.60
|139.00
|106
|2005.12.02 14:54
|close
|52
|0.06
|1.1735
|0.0000
|1.1755
|0.00
|139.00
|107
|2005.12.02 14:54
|buy
|54
|0.06
|1.1738
|0.0000
|1.1758
|108
|2005.12.02 14:59
|buy
|55
|0.12
|1.1730
|0.0000
|1.1750
|109
|2005.12.02 14:59
|buy
|56
|0.20
|1.1667
|0.0000
|1.1687
|110
|2005.12.02 15:00
|sell
|57
|0.05
|1.1663
|0.0000
|1.1643
|111
|2005.12.02 15:00
|t/p
|56
|0.20
|1.1687
|0.0000
|1.1687
|4.00
|143.00
|112
|2005.12.02 15:00
|close
|55
|0.12
|1.1719
|0.0000
|1.1750
|-1.32
|141.68
|113
|2005.12.02 15:00
|sell
|58
|0.12
|1.1719
|0.0000
|1.1699
|114
|2005.12.02 15:00
|close
|54
|0.06
|1.1720
|0.0000
|1.1758
|-1.08
|140.60
|115
|2005.12.02 15:02
|sell
|59
|0.24
|1.1725
|0.0000
|1.1705
|116
|2005.12.02 15:23
|close
|59
|0.24
|1.1713
|0.0000
|1.1705
|2.88
|143.48
|117
|2005.12.02 15:23
|close
|58
|0.12
|1.1713
|0.0000
|1.1699
|0.72
|144.20
|118
|2005.12.02 15:23
|close
|57
|0.05
|1.1713
|0.0000
|1.1643
|-2.50
|141.70
|119
|2005.12.02 15:23
|sell
|60
|0.06
|1.1712
|0.0000
|1.1692
|120
|2005.12.02 15:30
|buy
|61
|0.06
|1.1703
|0.0000
|1.1723
|121
|2005.12.02 15:51
|buy
|62
|0.12
|1.1697
|0.0000
|1.1717
|122
|2005.12.02 15:52
|t/p
|60
|0.06
|1.1692
|0.0000
|1.1692
|1.20
|142.90
|123
|2005.12.02 15:52
|buy
|63
|0.24
|1.1691
|0.0000
|1.1711
|124
|2005.12.02 15:52
|buy
|64
|0.48
|1.1684
|0.0000
|1.1704
|125
|2005.12.02 15:59
|close
|64
|0.48
|1.1693
|0.0000
|1.1704
|4.32
|147.22
|126
|2005.12.02 15:59
|close
|63
|0.24
|1.1693
|0.0000
|1.1711
|0.48
|147.70
|127
|2005.12.02 15:59
|close
|62
|0.12
|1.1693
|0.0000
|1.1717
|-0.48
|147.22
|128
|2005.12.02 15:59
|close
|61
|0.06
|1.1693
|0.0000
|1.1723
|-0.60
|146.62
|129
|2005.12.02 16:00
|sell
|65
|0.06
|1.1692
|0.0000
|1.1672
|130
|2005.12.02 16:32
|sell
|66
|0.12
|1.1698
|0.0000
|1.1678
|131
|2005.12.02 16:32
|sell
|67
|0.24
|1.1704
|0.0000
|1.1684
|132
|2005.12.02 16:33
|sell
|68
|0.48
|1.1710
|0.0000
|1.1690
|133
|2005.12.02 16:33
|close
|68
|0.48
|1.1702
|0.0000
|1.1690
|3.84
|150.46
|134
|2005.12.02 16:33
|close
|67
|0.24
|1.1702
|0.0000
|1.1684
|0.48
|150.94
|135
|2005.12.02 16:33
|close
|66
|0.12
|1.1702
|0.0000
|1.1678
|-0.48
|150.46
|136
|2005.12.02 16:33
|close
|65
|0.06
|1.1702
|0.0000
|1.1672
|-0.60
|149.86
|137
|2005.12.02 16:33
|sell
|69
|0.06
|1.1698
|0.0000
|1.1678
|138
|2005.12.02 16:35
|sell
|70
|0.12
|1.1704
|0.0000
|1.1684
|139
|2005.12.02 16:35
|sell
|71
|0.24
|1.1711
|0.0000
|1.1691
|140
|2005.12.02 16:37
|close
|71
|0.24
|1.1702
|0.0000
|1.1691
|2.16
|152.02
|141
|2005.12.02 16:37
|close
|70
|0.12
|1.1702
|0.0000
|1.1684
|0.24
|152.26
|142
|2005.12.02 16:37
|close
|69
|0.06
|1.1702
|0.0000
|1.1678
|-0.24
|152.02
|143
|2005.12.02 16:37
|sell
|72
|0.06
|1.1701
|0.0000
|1.1681
|144
|2005.12.02 16:41
|sell
|73
|0.12
|1.1706
|0.0000
|1.1686
|145
|2005.12.02 16:46
|sell
|74
|0.24
|1.1712
|0.0000
|1.1692
|146
|2005.12.02 16:59
|close
|74
|0.24
|1.1701
|0.0000
|1.1692
|2.64
|154.66
|147
|2005.12.02 16:59
|close
|73
|0.12
|1.1701
|0.0000
|1.1686
|0.60
|155.26
|148
|2005.12.02 16:59
|close
|72
|0.06
|1.1701
|0.0000
|1.1681
|0.00
|155.26
|149
|2005.12.02 17:00
|sell
|75
|0.06
|1.1698
|0.0000
|1.1678
|150
|2005.12.02 17:23
|sell
|76
|0.12
|1.1703
|0.0000
|1.1683
|151
|2005.12.02 17:29
|sell
|77
|0.24
|1.1709
|0.0000
|1.1689
|152
|2005.12.02 18:00
|buy
|78
|0.06
|1.1712
|0.0000
|1.1732
|153
|2005.12.02 18:11
|sell
|79
|0.48
|1.1714
|0.0000
|1.1694
|154
|2005.12.04 23:00
|close
|79
|0.48
|1.1702
|0.0000
|1.1694
|5.76
|161.02
|155
|2005.12.04 23:00
|close
|78
|0.06
|1.1700
|0.0000
|1.1732
|-0.72
|160.30
|156
|2005.12.04 23:00
|close
|77
|0.24
|1.1702
|0.0000
|1.1689
|1.68
|161.98
|157
|2005.12.04 23:00
|close
|76
|0.12
|1.1702
|0.0000
|1.1683
|0.12
|162.10
|158
|2005.12.04 23:00
|close
|75
|0.06
|1.1702
|0.0000
|1.1678
|-0.24
|161.86
|159
|2005.12.04 23:00
|buy
|80
|0.07
|1.1701
|0.0000
|1.1721
|160
|2005.12.05 02:00
|sell
|81
|0.07
|1.1702
|0.0000
|1.1682
|161
|2005.12.05 04:19
|buy
|82
|0.14
|1.1696
|0.0000
|1.1716
|162
|2005.12.05 08:59
|sell
|83
|0.14
|1.1707
|0.0000
|1.1687
|163
|2005.12.05 11:59
|t/p
|80
|0.07
|1.1721
|0.0000
|1.1721
|1.35
|163.21
|164
|2005.12.05 11:59
|t/p
|82
|0.14
|1.1716
|0.0000
|1.1716
|2.80
|166.01
|165
|2005.12.05 11:59
|buy
|84
|0.06
|1.1745
|0.0000
|1.1765
|166
|2005.12.05 11:59
|sell
|85
|0.24
|1.1743
|0.0000
|1.1723
|167
|2005.12.05 12:11
|buy
|86
|0.14
|1.1730
|0.0000
|1.1750
|168
|2005.12.05 12:59
|t/p
|84
|0.06
|1.1765
|0.0000
|1.1765
|1.20
|167.21
|169
|2005.12.05 12:59
|t/p
|86
|0.14
|1.1750
|0.0000
|1.1750
|2.80
|170.01
|170
|2005.12.05 12:59
|buy
|87
|0.06
|1.1771
|0.0000
|1.1791
|171
|2005.12.05 12:59
|sell
|88
|0.48
|1.1769
|0.0000
|1.1749
|172
|2005.12.05 14:14
|buy
|89
|0.12
|1.1766
|0.0000
|1.1786
|173
|2005.12.05 15:01
|buy
|90
|0.24
|1.1760
|0.0000
|1.1780
|174
|2005.12.05 15:04
|buy
|91
|0.48
|1.1754
|0.0000
|1.1774
|175
|2005.12.05 16:18
|t/p
|91
|0.48
|1.1774
|0.0000
|1.1774
|9.60
|179.61
|176
|2005.12.05 16:18
|close
|90
|0.24
|1.1775
|0.0000
|1.1780
|3.60
|183.21
|177
|2005.12.05 16:18
|close
|89
|0.12
|1.1776
|0.0000
|1.1786
|1.20
|184.41
|178
|2005.12.05 16:18
|close
|87
|0.06
|1.1776
|0.0000
|1.1791
|0.30
|184.71
|179
|2005.12.05 16:29
|close
|88
|0.48
|1.1769
|0.0000
|1.1749
|0.00
|184.71
|180
|2005.12.05 16:29
|close
|85
|0.24
|1.1769
|0.0000
|1.1723
|-6.24
|178.47
|181
|2005.12.05 16:29
|close
|83
|0.14
|1.1769
|0.0000
|1.1687
|-8.68
|169.79
|182
|2005.12.05 16:29
|close
|81
|0.07
|1.1769
|0.0000
|1.1682
|-4.69
|165.10
|183
|2005.12.05 18:00
|buy
|92
|0.06
|1.1812
|0.0000
|1.1832
|184
|2005.12.05 18:10
|buy
|93
|0.12
|1.1798
|0.0000
|1.1818
|185
|2005.12.05 20:45
|buy
|94
|0.24
|1.1792
|0.0000
|1.1812
|186
|2005.12.05 22:00
|sell
|95
|0.06
|1.1788
|0.0000
|1.1768
|187
|2005.12.05 23:27
|sell
|96
|0.12
|1.1794
|0.0000
|1.1774
|188
|2005.12.06 00:43
|buy
|97
|0.48
|1.1787
|0.0000
|1.1807
|189
|2005.12.06 08:24
|t/p
|96
|0.12
|1.1774
|0.0000
|1.1774
|2.47
|167.57
|190
|2005.12.06 08:24
|close
|95
|0.06
|1.1774
|0.0000
|1.1768
|0.88
|168.45
|191
|2005.12.06 10:00
|sell
|98
|0.06
|1.1777
|0.0000
|1.1757
|192
|2005.12.06 12:59
|sell
|99
|0.12
|1.1784
|0.0000
|1.1764
|193
|2005.12.06 14:06
|sell
|100
|0.28
|1.1789
|0.0000
|1.1769
|194
|2005.12.06 14:40
|t/p
|100
|0.28
|1.1769
|0.0000
|1.1769
|5.60
|174.05
|195
|2005.12.06 14:40
|close
|99
|0.12
|1.1769
|0.0000
|1.1764
|1.80
|175.85
|196
|2005.12.06 14:40
|close
|98
|0.06
|1.1770
|0.0000
|1.1757
|0.42
|176.27
|197
|2005.12.06 14:58
|close
|97
|0.48
|1.1784
|0.0000
|1.1807
|-1.44
|174.83
|198
|2005.12.06 14:58
|close
|94
|0.24
|1.1784
|0.0000
|1.1812
|-2.10
|172.73
|199
|2005.12.06 14:58
|close
|93
|0.12
|1.1784
|0.0000
|1.1818
|-1.77
|170.95
|200
|2005.12.06 14:58
|close
|92
|0.06
|1.1784
|0.0000
|1.1832
|-1.73
|169.23
|201
|2005.12.06 15:30
|buy
|101
|0.07
|1.1767
|0.0000
|1.1787
|202
|2005.12.06 15:40
|buy
|102
|0.14
|1.1761
|0.0000
|1.1781
|203
|2005.12.06 15:59
|close
|102
|0.14
|1.1777
|0.0000
|1.1781
|2.24
|171.47
|204
|2005.12.06 15:59
|close
|101
|0.07
|1.1777
|0.0000
|1.1787
|0.70
|172.17
|205
|2005.12.06 16:00
|sell
|103
|0.07
|1.1777
|0.0000
|1.1757
|206
|2005.12.06 16:59
|sell
|104
|0.14
|1.1784
|0.0000
|1.1764
|207
|2005.12.06 17:00
|buy
|105
|0.07
|1.1785
|0.0000
|1.1805
|208
|2005.12.06 17:59
|sell
|106
|0.28
|1.1796
|0.0000
|1.1776
|209
|2005.12.06 21:59
|close
|106
|0.28
|1.1782
|0.0000
|1.1776
|3.92
|176.09
|210
|2005.12.06 21:59
|close
|105
|0.07
|1.1780
|0.0000
|1.1805
|-0.35
|175.74
|211
|2005.12.06 21:59
|close
|104
|0.14
|1.1782
|0.0000
|1.1764
|0.28
|176.02
|212
|2005.12.06 21:59
|close
|103
|0.07
|1.1782
|0.0000
|1.1757
|-0.35
|175.67
|213
|2005.12.06 23:00
|sell
|107
|0.07
|1.1779
|0.0000
|1.1759
|214
|2005.12.06 23:59
|sell
|108
|0.14
|1.1799
|0.0000
|1.1779
|215
|2005.12.07 01:30
|buy
|109
|0.07
|1.1783
|0.0000
|1.1803
|216
|2005.12.07 01:59
|t/p
|108
|0.14
|1.1779
|0.0000
|1.1779
|2.88
|178.55
|217
|2005.12.07 01:59
|buy
|110
|0.14
|1.1771
|0.0000
|1.1791
|218
|2005.12.07 01:59
|close
|107
|0.07
|1.1771
|0.0000
|1.1759
|0.60
|179.16
|219
|2005.12.07 02:00
|sell
|111
|0.07
|1.1769
|0.0000
|1.1749
|220
|2005.12.07 02:00
|close
|111
|0.07
|1.1780
|0.0000
|1.1749
|-0.77
|178.39
|221
|2005.12.07 02:00
|close
|110
|0.14
|1.1778
|0.0000
|1.1791
|0.98
|179.37
|222
|2005.12.07 02:00
|close
|109
|0.07
|1.1778
|0.0000
|1.1803
|-0.35
|179.02
|223
|2005.12.07 02:07
|sell
|112
|0.07
|1.1776
|0.0000
|1.1756
|224
|2005.12.07 06:00
|buy
|113
|0.07
|1.1778
|0.0000
|1.1798
|225
|2005.12.07 06:00
|buy
|114
|0.14
|1.1773
|0.0000
|1.1793
|226
|2005.12.07 06:59
|buy
|115
|0.28
|1.1767
|0.0000
|1.1787
|227
|2005.12.07 07:35
|buy
|116
|0.56
|1.1760
|0.0000
|1.1780
|228
|2005.12.07 07:59
|t/p
|112
|0.07
|1.1756
|0.0000
|1.1756
|1.40
|180.42
|229
|2005.12.07 07:59
|sell
|117
|0.07
|1.1753
|0.0000
|1.1733
|230
|2005.12.07 08:00
|sell
|118
|0.14
|1.1761
|0.0000
|1.1741
|231
|2005.12.07 09:59
|t/p
|117
|0.07
|1.1733
|0.0000
|1.1733
|1.40
|181.82
|232
|2005.12.07 09:59
|t/p
|118
|0.14
|1.1741
|0.0000
|1.1741
|2.80
|184.62
|233
|2005.12.07 10:00
|sell
|119
|0.06
|1.1728
|0.0000
|1.1708
|234
|2005.12.07 10:00
|sell
|120
|0.14
|1.1752
|0.0000
|1.1732
|235
|2005.12.07 10:59
|t/p
|120
|0.14
|1.1732
|0.0000
|1.1732
|2.80
|187.42
|236
|2005.12.07 10:59
|close
|119
|0.06
|1.1727
|0.0000
|1.1708
|0.06
|187.48
|237
|2005.12.07 11:00
|sell
|121
|0.06
|1.1725
|0.0000
|1.1705
|238
|2005.12.07 15:50
|sell
|122
|0.12
|1.1731
|0.0000
|1.1711
|239
|2005.12.08 02:48
|t/p
|122
|0.12
|1.1711
|0.0000
|1.1711
|2.62
|190.09
|240
|2005.12.08 02:48
|close
|121
|0.06
|1.1711
|0.0000
|1.1705
|0.95
|191.04
|241
|2005.12.08 03:00
|sell
|123
|0.06
|1.1714
|0.0000
|1.1694
|242
|2005.12.08 04:59
|sell
|124
|0.12
|1.1720
|0.0000
|1.1700
|243
|2005.12.08 07:15
|sell
|125
|0.24
|1.1725
|0.0000
|1.1705
|244
|2005.12.08 07:59
|sell
|126
|0.48
|1.1741
|0.0000
|1.1721
|245
|2005.12.08 10:10
|t/p
|116
|0.56
|1.1780
|0.0000
|1.1780
|9.93
|200.97
|246
|2005.12.08 10:10
|close
|115
|0.28
|1.1781
|0.0000
|1.1787
|3.29
|204.26
|247
|2005.12.08 10:11
|close
|114
|0.14
|1.1777
|0.0000
|1.1793
|0.24
|204.50
|248
|2005.12.08 10:11
|close
|113
|0.07
|1.1782
|0.0000
|1.1798
|0.12
|204.62
|249
|2005.12.08 10:13
|buy
|127
|0.06
|1.1779
|0.0000
|1.1799
|250
|2005.12.08 10:18
|buy
|128
|0.14
|1.1774
|0.0000
|1.1794
|251
|2005.12.08 11:10
|buy
|129
|0.28
|1.1766
|0.0000
|1.1786
|252
|2005.12.08 15:59
|t/p
|127
|0.06
|1.1799
|0.0000
|1.1799
|1.20
|205.82
|253
|2005.12.08 15:59
|t/p
|128
|0.14
|1.1794
|0.0000
|1.1794
|2.80
|208.62
|254
|2005.12.08 15:59
|t/p
|129
|0.28
|1.1786
|0.0000
|1.1786
|5.60
|214.22
|255
|2005.12.08 16:00
|buy
|130
|0.05
|1.1827
|0.0000
|1.1847
|256
|2005.12.08 16:27
|buy
|131
|0.10
|1.1821
|0.0000
|1.1841
|257
|2005.12.08 19:40
|t/p
|131
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1841
|2.00
|216.22
|258
|2005.12.08 19:40
|close
|130
|0.05
|1.1842
|0.0000
|1.1847
|0.75
|216.97
|259
|2005.12.08 19:40
|close
|126
|0.48
|1.1844
|0.0000
|1.1721
|-49.44
|167.53
|260
|2005.12.08 19:40
|close
|125
|0.24
|1.1844
|0.0000
|1.1705
|-28.56
|138.97
|261
|2005.12.08 19:40
|close
|124
|0.12
|1.1844
|0.0000
|1.1700
|-14.88
|124.09
|262
|2005.12.08 19:40
|close
|123
|0.06
|1.1844
|0.0000
|1.1694
|-7.80
|116.29
|263
|2005.12.08 21:00
|sell
|132
|0.04
|1.1821
|0.0000
|1.1801
|264
|2005.12.09 00:59
|t/p
|132
|0.04
|1.1801
|0.0000
|1.1801
|0.82
|117.12
|265
|2005.12.09 00:59
|sell
|133
|0.05
|1.1797
|0.0000
|1.1777
|266
|2005.12.09 01:00
|sell
|134
|0.10
|1.1810
|0.0000
|1.1790
|267
|2005.12.09 04:00
|buy
|135
|0.05
|1.1814
|0.0000
|1.1834
|268
|2005.12.09 05:08
|buy
|136
|0.10
|1.1809
|0.0000
|1.1829
|269
|2005.12.09 07:05
|buy
|137
|0.20
|1.1803
|0.0000
|1.1823
|270
|2005.12.09 07:59
|t/p
|134
|0.10
|1.1790
|0.0000
|1.1790
|2.00
|119.12
|271
|2005.12.09 07:59
|buy
|138
|0.32
|1.1787
|0.0000
|1.1807
|272
|2005.12.09 07:59
|close
|133
|0.05
|1.1787
|0.0000
|1.1777
|0.50
|119.62
|273
|2005.12.09 08:00
|sell
|139
|0.04
|1.1784
|0.0000
|1.1764
|274
|2005.12.09 08:00
|sell
|140
|0.10
|1.1795
|0.0000
|1.1775
|275
|2005.12.09 08:09
|sell
|141
|0.20
|1.1801
|0.0000
|1.1781
|276
|2005.12.09 08:43
|t/p
|141
|0.20
|1.1781
|0.0000
|1.1781
|4.00
|123.62
|277
|2005.12.09 08:43
|close
|140
|0.10
|1.1781
|0.0000
|1.1775
|1.40
|125.02
|278
|2005.12.09 08:43
|close
|139
|0.04
|1.1783
|0.0000
|1.1764
|0.04
|125.06
|279
|2005.12.09 08:44
|sell
|142
|0.04
|1.1782
|0.0000
|1.1762
|280
|2005.12.09 10:59
|sell
|143
|0.10
|1.1794
|0.0000
|1.1774
|281
|2005.12.09 11:59
|sell
|144
|0.20
|1.1801
|0.0000
|1.1781
|282
|2005.12.09 12:06
|sell
|145
|0.40
|1.1806
|0.0000
|1.1786
|283
|2005.12.09 12:06
|t/p
|138
|0.32
|1.1807
|0.0000
|1.1807
|6.40
|131.46
|284
|2005.12.09 12:06
|close
|137
|0.20
|1.1808
|0.0000
|1.1823
|1.00
|132.46
|285
|2005.12.09 12:06
|close
|136
|0.10
|1.1807
|0.0000
|1.1829
|-0.20
|132.26
|286
|2005.12.09 12:06
|close
|135
|0.05
|1.1808
|0.0000
|1.1834
|-0.30
|131.96
|287
|2005.12.09 12:07
|buy
|146
|0.05
|1.1811
|0.0000
|1.1831
|288
|2005.12.09 12:11
|buy
|147
|0.10
|1.1805
|0.0000
|1.1825
|289
|2005.12.09 12:23
|buy
|148
|0.20
|1.1799
|0.0000
|1.1819
|290
|2005.12.09 14:01
|buy
|149
|0.40
|1.1793
|0.0000
|1.1813
|291
|2005.12.09 14:59
|t/p
|149
|0.40
|1.1813
|0.0000
|1.1813
|8.00
|139.96
|292
|2005.12.09 14:59
|close
|148
|0.20
|1.1816
|0.0000
|1.1819
|3.40
|143.36
|293
|2005.12.09 15:00
|close
|147
|0.10
|1.1817
|0.0000
|1.1825
|1.20
|144.56
|294
|2005.12.09 15:51
|close
|146
|0.05
|1.1810
|0.0000
|1.1831
|-0.05
|144.51
|295
|2005.12.09 15:51
|buy
|150
|0.05
|1.1813
|0.0000
|1.1833
|296
|2005.12.09 15:59
|t/p
|150
|0.05
|1.1833
|0.0000
|1.1833
|1.00
|145.51
|297
|2005.12.09 15:59
|buy
|151
|0.05
|1.1835
|0.0000
|1.1855
|298
|2005.12.09 16:00
|buy
|152
|0.10
|1.1817
|0.0000
|1.1837
|299
|2005.12.11 23:00
|buy
|153
|0.24
|1.1791
|0.0000
|1.1811
|300
|2005.12.11 23:03
|t/p
|145
|0.40
|1.1786
|0.0000
|1.1786
|8.00
|153.51
|301
|2005.12.11 23:03
|buy
|154
|0.48
|1.1786
|0.0000
|1.1806
|302
|2005.12.11 23:03
|close
|144
|0.20
|1.1786
|0.0000
|1.1781
|3.00
|156.51
|303
|2005.12.11 23:03
|close
|143
|0.10
|1.1787
|0.0000
|1.1774
|0.70
|157.21
|304
|2005.12.11 23:04
|close
|142
|0.04
|1.1786
|0.0000
|1.1762
|-0.16
|157.05
|305
|2005.12.12 00:00
|sell
|155
|0.06
|1.1791
|0.0000
|1.1771
|306
|2005.12.12 00:59
|sell
|156
|0.12
|1.1803
|0.0000
|1.1783
|307
|2005.12.12 01:59
|t/p
|153
|0.24
|1.1811
|0.0000
|1.1811
|4.62
|161.67
|308
|2005.12.12 01:59
|t/p
|154
|0.48
|1.1806
|0.0000
|1.1806
|9.24
|170.91
|309
|2005.12.12 01:59
|close
|152
|0.10
|1.1836
|0.0000
|1.1837
|1.82
|172.73
|310
|2005.12.12 01:59
|sell
|157
|0.24
|1.1836
|0.0000
|1.1816
|311
|2005.12.12 02:00
|close
|151
|0.05
|1.1836
|0.0000
|1.1855
|0.01
|172.74
|312
|2005.12.12 02:24
|buy
|158
|0.07
|1.1824
|0.0000
|1.1844
|313
|2005.12.12 04:29
|sell
|159
|0.48
|1.1841
|0.0000
|1.1821
|314
|2005.12.12 08:59
|t/p
|158
|0.07
|1.1844
|0.0000
|1.1844
|1.40
|174.14
|315
|2005.12.12 09:00
|buy
|160
|0.05
|1.1877
|0.0000
|1.1897
|316
|2005.12.12 10:41
|buy
|161
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1891
|317
|2005.12.12 12:59
|t/p
|160
|0.05
|1.1897
|0.0000
|1.1897
|1.00
|175.14
|318
|2005.12.12 12:59
|t/p
|161
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1891
|2.00
|177.14
|319
|2005.12.12 12:59
|buy
|162
|0.04
|1.1913
|0.0000
|1.1933
|320
|2005.12.12 13:52
|close
|162
|0.04
|1.1920
|0.0000
|1.1933
|0.28
|177.42
|321
|2005.12.12 13:52
|close
|159
|0.48
|1.1922
|0.0000
|1.1821
|-38.88
|138.54
|322
|2005.12.12 13:52
|close
|157
|0.24
|1.1922
|0.0000
|1.1816
|-20.64
|117.90
|323
|2005.12.12 13:52
|close
|156
|0.12
|1.1922
|0.0000
|1.1783
|-14.28
|103.62
|324
|2005.12.12 13:52
|close
|155
|0.06
|1.1922
|0.0000
|1.1771
|-7.86
|95.76
|325
|2005.12.12 13:52
|buy
|163
|0.04
|1.1921
|0.0000
|1.1941
|326
|2005.12.12 13:59
|buy
|164
|0.08
|1.1914
|0.0000
|1.1934
|327
|2005.12.12 13:59
|t/p
|163
|0.04
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|0.80
|96.56
|328
|2005.12.12 13:59
|t/p
|164
|0.08
|1.1934
|0.0000
|1.1934
|1.60
|98.16
|329
|2005.12.12 13:59
|buy
|165
|0.04
|1.1956
|0.0000
|1.1976
|330
|2005.12.12 14:19
|buy
|166
|0.08
|1.1945
|0.0000
|1.1965
|331
|2005.12.12 14:36
|t/p
|166
|0.08
|1.1965
|0.0000
|1.1965
|1.60
|99.76
|332
|2005.12.12 14:36
|close
|165
|0.04
|1.1965
|0.0000
|1.1976
|0.36
|100.12
|333
|2005.12.12 14:36
|buy
|167
|0.04
|1.1968
|0.0000
|1.1988
|334
|2005.12.12 14:59
|buy
|168
|0.08
|1.1957
|0.0000
|1.1977
|335
|2005.12.12 15:01
|buy
|169
|0.16
|1.1949
|0.0000
|1.1969
|336
|2005.12.12 17:00
|t/p
|169
|0.16
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|3.20
|103.32
|337
|2005.12.12 17:00
|close
|168
|0.08
|1.1970
|0.0000
|1.1977
|1.04
|104.36
|338
|2005.12.12 17:23
|close
|167
|0.04
|1.1965
|0.0000
|1.1988
|-0.12
|104.24
|339
|2005.12.12 18:15
|buy
|170
|0.04
|1.1969
|0.0000
|1.1989
|340
|2005.12.12 18:59
|buy
|171
|0.08
|1.1963
|0.0000
|1.1983
|341
|2005.12.12 19:54
|buy
|172
|0.16
|1.1957
|0.0000
|1.1977
|342
|2005.12.12 19:59
|buy
|173
|0.32
|1.1950
|0.0000
|1.1970
|343
|2005.12.12 20:00
|sell
|174
|0.04
|1.1949
|0.0000
|1.1929
|344
|2005.12.12 20:00
|sell
|175
|0.08
|1.1958
|0.0000
|1.1938
|345
|2005.12.13 01:59
|t/p
|173
|0.32
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|6.16
|110.40
|346
|2005.12.13 01:59
|close
|172
|0.16
|1.1970
|0.0000
|1.1977
|1.96
|112.36
|347
|2005.12.13 01:59
|sell
|176
|0.16
|1.1970
|0.0000
|1.1950
|348
|2005.12.13 02:00
|close
|171
|0.08
|1.1970
|0.0000
|1.1983
|0.50
|112.86
|349
|2005.12.13 02:46
|close
|170
|0.04
|1.1960
|0.0000
|1.1989
|-0.39
|112.47
|350
|2005.12.13 03:00
|buy
|177
|0.04
|1.1966
|0.0000
|1.1986
|351
|2005.12.13 04:59
|buy
|178
|0.08
|1.1957
|0.0000
|1.1977
|352
|2005.12.13 08:59
|t/p
|174
|0.04
|1.1929
|0.0000
|1.1929
|0.82
|113.29
|353
|2005.12.13 08:59
|t/p
|175
|0.08
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|1.65
|114.94
|354
|2005.12.13 08:59
|t/p
|176
|0.16
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|3.20
|118.14
|355
|2005.12.13 08:59
|buy
|179
|0.16
|1.1924
|0.0000
|1.1944
|356
|2005.12.13 09:00
|sell
|180
|0.04
|1.1922
|0.0000
|1.1902
|357
|2005.12.13 09:00
|t/p
|179
|0.16
|1.1944
|0.0000
|1.1944
|3.20
|121.34
|358
|2005.12.13 09:00
|close
|178
|0.08
|1.1955
|0.0000
|1.1977
|-0.16
|121.18
|359
|2005.12.13 09:00
|sell
|181
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1935
|360
|2005.12.13 09:01
|t/p
|181
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|2.00
|123.18
|361
|2005.12.13 09:01
|close
|177
|0.04
|1.1929
|0.0000
|1.1986
|-1.48
|121.70
|362
|2005.12.13 09:01
|sell
|182
|0.10
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|363
|2005.12.13 09:01
|sell
|183
|0.16
|1.1949
|0.0000
|1.1929
|364
|2005.12.13 09:28
|t/p
|183
|0.16
|1.1929
|0.0000
|1.1929
|3.20
|124.90
|365
|2005.12.13 09:28
|close
|182
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1909
|0.10
|125.00
|366
|2005.12.13 09:28
|close
|180
|0.04
|1.1929
|0.0000
|1.1902
|-0.28
|124.72
|367
|2005.12.13 09:28
|sell
|184
|0.05
|1.1926
|0.0000
|1.1906
|368
|2005.12.13 09:38
|sell
|185
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1912
|369
|2005.12.13 10:30
|t/p
|185
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|2.00
|126.72
|370
|2005.12.13 10:30
|close
|184
|0.05
|1.1912
|0.0000
|1.1906
|0.70
|127.42
|371
|2005.12.13 10:30
|sell
|186
|0.05
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|372
|2005.12.13 10:43
|sell
|187
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1898
|373
|2005.12.13 10:59
|sell
|188
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|374
|2005.12.13 11:02
|sell
|189
|0.40
|1.1933
|0.0000
|1.1913
|375
|2005.12.13 11:25
|t/p
|189
|0.40
|1.1913
|0.0000
|1.1913
|8.00
|135.42
|376
|2005.12.13 11:25
|close
|188
|0.20
|1.1913
|0.0000
|1.1904
|2.20
|137.62
|377
|2005.12.13 11:25
|close
|187
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1898
|0.40
|138.02
|378
|2005.12.13 11:25
|close
|186
|0.05
|1.1913
|0.0000
|1.1891
|-0.10
|137.92
|379
|2005.12.13 11:25
|sell
|190
|0.05
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|380
|2005.12.13 12:00
|sell
|191
|0.10
|1.1920
|0.0000
|1.1900
|381
|2005.12.13 12:59
|sell
|192
|0.20
|1.1926
|0.0000
|1.1906
|382
|2005.12.13 14:00
|buy
|193
|0.05
|1.1935
|0.0000
|1.1955
|383
|2005.12.13 14:00
|sell
|194
|0.40
|1.1933
|0.0000
|1.1913
|384
|2005.12.13 14:00
|buy
|195
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1944
|385
|2005.12.13 19:59
|t/p
|195
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.1944
|2.00
|139.92
|386
|2005.12.13 19:59
|close
|193
|0.05
|1.1953
|0.0000
|1.1955
|0.90
|140.82
|387
|2005.12.13 20:00
|buy
|196
|0.05
|1.1957
|0.0000
|1.1977
|388
|2005.12.13 20:04
|buy
|197
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|389
|2005.12.13 20:14
|t/p
|197
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|2.00
|142.82
|390
|2005.12.13 20:14
|close
|196
|0.05
|1.1954
|0.0000
|1.1977
|-0.15
|142.67
|391
|2005.12.13 20:14
|buy
|198
|0.05
|1.1954
|0.0000
|1.1974
|392
|2005.12.13 20:15
|buy
|199
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1966
|393
|2005.12.13 20:15
|buy
|200
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1960
|394
|2005.12.13 20:15
|buy
|201
|0.40
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|395
|2005.12.13 20:17
|t/p
|201
|0.40
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|8.00
|150.67
|396
|2005.12.13 20:17
|close
|200
|0.20
|1.1953
|0.0000
|1.1960
|2.60
|153.27
|397
|2005.12.13 20:17
|close
|199
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1966
|0.60
|153.87
|398
|2005.12.13 20:17
|close
|198
|0.05
|1.1951
|0.0000
|1.1974
|-0.15
|153.72
|399
|2005.12.13 20:17
|buy
|202
|0.05
|1.1956
|0.0000
|1.1976
|400
|2005.12.13 20:22
|t/p
|202
|0.05
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|1.00
|154.72
|401
|2005.12.13 20:22
|buy
|203
|0.04
|1.1978
|0.0000
|1.1998
|402
|2005.12.13 20:23
|buy
|204
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.1989
|403
|2005.12.13 20:24
|buy
|205
|0.20
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|404
|2005.12.13 20:59
|buy
|206
|0.40
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|405
|2005.12.13 21:03
|t/p
|206
|0.40
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|8.00
|162.72
|406
|2005.12.13 21:03
|close
|205
|0.20
|1.1954
|0.0000
|1.1984
|-2.00
|160.72
|407
|2005.12.13 21:04
|close
|204
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.1989
|-2.10
|158.62
|408
|2005.12.13 21:04
|close
|203
|0.04
|1.1956
|0.0000
|1.1998
|-0.88
|157.74
|409
|2005.12.13 21:05
|buy
|207
|0.05
|1.1950
|0.0000
|1.1970
|410
|2005.12.13 21:27
|buy
|208
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.1964
|411
|2005.12.13 21:28
|buy
|209
|0.24
|1.1938
|0.0000
|1.1958
|412
|2005.12.13 22:01
|buy
|210
|0.48
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|413
|2005.12.14 00:59
|t/p
|210
|0.48
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|9.24
|166.98
|414
|2005.12.14 00:59
|close
|209
|0.24
|1.1956
|0.0000
|1.1958
|4.14
|171.12
|415
|2005.12.14 01:00
|close
|208
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1964
|1.02
|172.14
|416
|2005.12.14 01:42
|close
|207
|0.05
|1.1954
|0.0000
|1.1970
|0.16
|172.31
|417
|2005.12.14 01:42
|buy
|211
|0.06
|1.1957
|0.0000
|1.1977
|418
|2005.12.14 01:59
|t/p
|211
|0.06
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|1.20
|173.51
|419
|2005.12.14 01:59
|buy
|212
|0.05
|1.1992
|0.0000
|1.2012
|420
|2005.12.14 02:59
|t/p
|212
|0.05
|1.2012
|0.0000
|1.2012
|1.00
|174.51
|421
|2005.12.14 02:59
|buy
|213
|0.04
|1.2028
|0.0000
|1.2048
|422
|2005.12.14 03:14
|buy
|214
|0.08
|1.2010
|0.0000
|1.2030
|423
|2005.12.14 03:17
|t/p
|214
|0.08
|1.2030
|0.0000
|1.2030
|1.60
|176.11
|424
|2005.12.14 03:17
|close
|213
|0.04
|1.2030
|0.0000
|1.2048
|0.08
|176.19
|425
|2005.12.14 03:17
|buy
|215
|0.04
|1.2031
|0.0000
|1.2051
|426
|2005.12.14 03:24
|buy
|216
|0.08
|1.2026
|0.0000
|1.2046
|427
|2005.12.14 03:33
|buy
|217
|0.16
|1.2019
|0.0000
|1.2039
|428
|2005.12.14 03:35
|buy
|218
|0.32
|1.2013
|0.0000
|1.2033
|429
|2005.12.14 08:59
|t/p
|218
|0.32
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|6.40
|182.59
|430
|2005.12.14 08:59
|close
|217
|0.16
|1.2035
|0.0000
|1.2039
|2.56
|185.15
|431
|2005.12.14 09:00
|close
|216
|0.08
|1.2035
|0.0000
|1.2046
|0.72
|185.87
|432
|2005.12.14 09:01
|close
|215
|0.04
|1.2016
|0.0000
|1.2051
|-0.60
|185.27
|433
|2005.12.14 09:15
|buy
|219
|0.04
|1.2024
|0.0000
|1.2044
|434
|2005.12.14 09:39
|close
|219
|0.04
|1.2043
|0.0000
|1.2044
|0.76
|186.03
|435
|2005.12.14 09:39
|close
|194
|0.40
|1.2045
|0.0000
|1.1913
|-44.56
|141.47
|436
|2005.12.14 09:39
|close
|192
|0.20
|1.2045
|0.0000
|1.1906
|-23.68
|117.79
|437
|2005.12.14 09:39
|close
|191
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.1900
|-12.44
|105.35
|438
|2005.12.14 09:39
|close
|190
|0.05
|1.2045
|0.0000
|1.1893
|-6.57
|98.78
|439
|2005.12.14 09:39
|buy
|220
|0.04
|1.2039
|0.0000
|1.2059
|440
|2005.12.14 09:59
|buy
|221
|0.08
|1.2030
|0.0000
|1.2050
|441
|2005.12.14 10:16
|buy
|222
|0.16
|1.2025
|0.0000
|1.2045
|442
|2005.12.14 10:27
|buy
|223
|0.32
|1.2020
|0.0000
|1.2040
|443
|2005.12.14 14:30
|t/p
|223
|0.32
|1.2040
|0.0000
|1.2040
|6.40
|105.18
|444
|2005.12.14 14:30
|close
|222
|0.16
|1.2040
|0.0000
|1.2045
|2.40
|107.58
|445
|2005.12.14 14:30
|close
|221
|0.08
|1.2037
|0.0000
|1.2050
|0.56
|108.14
|446
|2005.12.14 14:30
|close
|220
|0.04
|1.2038
|0.0000
|1.2059
|-0.04
|108.10
|447
|2005.12.14 14:30
|buy
|224
|0.04
|1.2041
|0.0000
|1.2061
|448
|2005.12.14 14:33
|buy
|225
|0.08
|1.2035
|0.0000
|1.2055
|449
|2005.12.14 14:59
|buy
|226
|0.16
|1.2019
|0.0000
|1.2039
|450
|2005.12.14 15:00
|sell
|227
|0.04
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|451
|2005.12.14 15:00
|sell
|228
|0.08
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|452
|2005.12.14 16:59
|t/p
|226
|0.16
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|3.20
|111.30
|453
|2005.12.14 16:59
|close
|225
|0.08
|1.2040
|0.0000
|1.2055
|0.40
|111.70
|454
|2005.12.14 16:59
|sell
|229
|0.16
|1.2040
|0.0000
|1.2020
|455
|2005.12.14 17:00
|close
|224
|0.04
|1.2041
|0.0000
|1.2061
|0.00
|111.70
|456
|2005.12.14 17:00
|buy
|230
|0.04
|1.2030
|0.0000
|1.2050
|457
|2005.12.14 17:06
|buy
|231
|0.08
|1.2025
|0.0000
|1.2045
|458
|2005.12.14 18:00
|t/p
|229
|0.16
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|3.20
|114.90
|459
|2005.12.14 18:00
|close
|228
|0.08
|1.2020
|0.0000
|1.2011
|0.88
|115.78
|460
|2005.12.14 18:02
|close
|227
|0.04
|1.2029
|0.0000
|1.1997
|-0.48
|115.30
|461
|2005.12.14 18:29
|buy
|232
|0.16
|1.2018
|0.0000
|1.2038
|462
|2005.12.14 18:59
|buy
|233
|0.32
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|463
|2005.12.14 19:00
|sell
|234
|0.04
|1.2000
|0.0000
|1.1980
|464
|2005.12.14 19:00
|sell
|235
|0.08
|1.2014
|0.0000
|1.1994
|465
|2005.12.14 22:59
|t/p
|235
|0.08
|1.1994
|0.0000
|1.1994
|1.60
|116.90
|466
|2005.12.14 22:59
|close
|234
|0.04
|1.1994
|0.0000
|1.1980
|0.24
|117.14
|467
|2005.12.14 23:00
|sell
|236
|0.04
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|468
|2005.12.14 23:00
|sell
|237
|0.08
|1.1998
|0.0000
|1.1978
|469
|2005.12.14 23:59
|t/p
|237
|0.08
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|1.60
|118.74
|470
|2005.12.14 23:59
|close
|236
|0.04
|1.1975
|0.0000
|1.1973
|0.72
|119.46
|471
|2005.12.15 00:00
|sell
|238
|0.04
|1.1972
|0.0000
|1.1952
|472
|2005.12.15 00:00
|sell
|239
|0.08
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|473
|2005.12.15 00:30
|sell
|240
|0.16
|1.1996
|0.0000
|1.1976
|474
|2005.12.15 00:45
|t/p
|240
|0.16
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|3.20
|122.66
|475
|2005.12.15 00:45
|close
|239
|0.08
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|1.20
|123.86
|476
|2005.12.15 00:45
|close
|238
|0.04
|1.1972
|0.0000
|1.1952
|0.00
|123.86
|477
|2005.12.15 00:45
|sell
|241
|0.04
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|478
|2005.12.15 00:47
|sell
|242
|0.08
|1.1978
|0.0000
|1.1958
|479
|2005.12.15 00:59
|sell
|243
|0.16
|1.1988
|0.0000
|1.1968
|480
|2005.12.15 01:13
|sell
|244
|0.32
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|481
|2005.12.15 04:49
|t/p
|244
|0.32
|1.1973
|0.0000
|1.1973
|6.40
|130.26
|482
|2005.12.15 04:49
|close
|243
|0.16
|1.1973
|0.0000
|1.1968
|2.40
|132.66
|483
|2005.12.15 04:49
|close
|242
|0.08
|1.1974
|0.0000
|1.1958
|0.32
|132.98
|484
|2005.12.15 04:49
|close
|241
|0.04
|1.1972
|0.0000
|1.1953
|0.04
|133.02
|485
|2005.12.15 05:00
|sell
|245
|0.05
|1.1995
|0.0000
|1.1975
|486
|2005.12.15 05:09
|t/p
|245
|0.05
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|1.00
|134.02
|487
|2005.12.15 05:09
|sell
|246
|0.04
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|488
|2005.12.15 05:14
|sell
|247
|0.08
|1.1979
|0.0000
|1.1959
|489
|2005.12.15 05:18
|sell
|248
|0.16
|1.1986
|0.0000
|1.1966
|490
|2005.12.15 05:41
|sell
|249
|0.32
|1.1992
|0.0000
|1.1972
|491
|2005.12.15 09:59
|t/p
|233
|0.32
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|5.68
|139.69
|492
|2005.12.15 09:59
|close
|232
|0.16
|1.2033
|0.0000
|1.2038
|2.04
|141.73
|493
|2005.12.15 10:00
|close
|231
|0.08
|1.2033
|0.0000
|1.2045
|0.46
|142.19
|494
|2005.12.15 10:15
|close
|230
|0.04
|1.2012
|0.0000
|1.2050
|-0.81
|141.38
|495
|2005.12.15 10:15
|buy
|250
|0.05
|1.2015
|0.0000
|1.2035
|496
|2005.12.15 12:59
|buy
|251
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2029
|497
|2005.12.15 14:00
|buy
|252
|0.20
|1.2003
|0.0000
|1.2023
|498
|2005.12.15 14:15
|buy
|253
|0.40
|1.1997
|0.0000
|1.2017
|499
|2005.12.15 15:59
|t/p
|246
|0.04
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|0.80
|142.18
|500
|2005.12.15 15:59
|t/p
|247
|0.08
|1.1959
|0.0000
|1.1959
|1.60
|143.78
|501
|2005.12.15 15:59
|t/p
|248
|0.16
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|3.20
|146.98
|502
|2005.12.15 15:59
|t/p
|249
|0.32
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|6.40
|153.38
|503
|2005.12.15 15:59
|sell
|254
|0.04
|1.1949
|0.0000
|1.1929
|504
|2005.12.15 16:00
|sell
|255
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.1959
|505
|2005.12.15 16:13
|t/p
|255
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.1959
|2.00
|155.38
|506
|2005.12.15 16:13
|close
|254
|0.04
|1.1959
|0.0000
|1.1929
|-0.40
|154.98
|507
|2005.12.15 16:13
|sell
|256
|0.05
|1.1958
|0.0000
|1.1938
|508
|2005.12.15 16:59
|sell
|257
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.1944
|509
|2005.12.15 17:11
|sell
|258
|0.20
|1.1970
|0.0000
|1.1950
|510
|2005.12.15 17:12
|sell
|259
|0.40
|1.1976
|0.0000
|1.1956
|511
|2005.12.16 00:59
|t/p
|258
|0.20
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|4.12
|159.10
|512
|2005.12.16 00:59
|t/p
|259
|0.40
|1.1956
|0.0000
|1.1956
|8.24
|167.34
|513
|2005.12.16 00:59
|close
|257
|0.10
|1.1950
|0.0000
|1.1944
|1.46
|168.80
|514
|2005.12.16 01:00
|close
|256
|0.05
|1.1949
|0.0000
|1.1938
|0.48
|169.28
|515
|2005.12.16 01:03
|sell
|260
|0.05
|1.1960
|0.0000
|1.1940
|516
|2005.12.16 01:05
|sell
|261
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.1947
|517
|2005.12.16 02:14
|t/p
|261
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|2.00
|171.28
|518
|2005.12.16 02:14
|close
|260
|0.05
|1.1947
|0.0000
|1.1940
|0.65
|171.93
|519
|2005.12.16 02:14
|sell
|262
|0.05
|1.1946
|0.0000
|1.1926
|520
|2005.12.16 03:03
|sell
|263
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1934
|521
|2005.12.16 05:59
|sell
|264
|0.24
|1.1970
|0.0000
|1.1950
|522
|2005.12.16 07:14
|sell
|265
|0.48
|1.1976
|0.0000
|1.1956
|523
|2005.12.16 10:21
|t/p
|253
|0.40
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|7.70
|179.63
|524
|2005.12.16 10:21
|close
|252
|0.20
|1.2022
|0.0000
|1.2023
|3.65
|183.28
|525
|2005.12.16 10:25
|close
|251
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.2029
|0.12
|183.41
|526
|2005.12.16 10:25
|close
|250
|0.05
|1.2017
|0.0000
|1.2035
|0.06
|183.47
|527
|2005.12.16 10:27
|buy
|266
|0.06
|1.2013
|0.0000
|1.2033
|528
|2005.12.16 10:37
|buy
|267
|0.12
|1.2007
|0.0000
|1.2027
|529
|2005.12.16 10:38
|buy
|268
|0.24
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|530
|2005.12.16 11:33
|buy
|269
|0.48
|1.1994
|0.0000
|1.2014
|531
|2005.12.16 17:25
|t/p
|269
|0.48
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|9.60
|193.07
|532
|2005.12.16 17:25
|close
|268
|0.24
|1.2014
|0.0000
|1.2020
|3.36
|196.43
|533
|2005.12.16 17:25
|close
|267
|0.12
|1.2013
|0.0000
|1.2027
|0.72
|197.15
|534
|2005.12.16 17:25
|close
|266
|0.06
|1.2014
|0.0000
|1.2033
|0.06
|197.21
|535
|2005.12.16 17:25
|buy
|270
|0.06
|1.2015
|0.0000
|1.2035
|536
|2005.12.16 17:59
|buy
|271
|0.12
|1.2008
|0.0000
|1.2028
|537
|2005.12.16 18:24
|buy
|272
|0.24
|1.2003
|0.0000
|1.2023
|538
|2005.12.18 23:00
|t/p
|271
|0.12
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|2.40
|199.61
|539
|2005.12.18 23:00
|t/p
|272
|0.24
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|4.80
|204.41
|540
|2005.12.18 23:00
|close
|270
|0.06
|1.2028
|0.0000
|1.2035
|0.78
|205.19
|541
|2005.12.18 23:00
|buy
|273
|0.06
|1.2029
|0.0000
|1.2049
|542
|2005.12.19 00:59
|buy
|274
|0.12
|1.2024
|0.0000
|1.2044
|543
|2005.12.19 02:26
|buy
|275
|0.24
|1.2019
|0.0000
|1.2039
|544
|2005.12.19 03:35
|buy
|276
|0.48
|1.2013
|0.0000
|1.2033
|545
|2005.12.20 13:04
|t/p
|265
|0.48
|1.1956
|0.0000
|1.1956
|10.18
|215.37
|546
|2005.12.20 13:04
|close
|264
|0.24
|1.1956
|0.0000
|1.1950
|3.65
|219.02
|547
|2005.12.20 13:04
|close
|263
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1934
|0.02
|219.04
|548
|2005.12.20 13:04
|close
|262
|0.05
|1.1956
|0.0000
|1.1926
|-0.44
|218.60
|549
|2005.12.20 13:04
|sell
|277
|0.06
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|550
|2005.12.20 13:05
|sell
|278
|0.12
|1.1956
|0.0000
|1.1936
|551
|2005.12.20 13:06
|sell
|279
|0.28
|1.1962
|0.0000
|1.1942
|552
|2005.12.20 13:39
|sell
|280
|0.56
|1.1969
|0.0000
|1.1949
|553
|2005.12.20 13:59
|t/p
|278
|0.12
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|2.40
|221.00
|554
|2005.12.20 13:59
|t/p
|279
|0.28
|1.1942
|0.0000
|1.1942
|5.60
|226.60
|555
|2005.12.20 13:59
|t/p
|280
|0.56
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|11.20
|237.80
|556
|2005.12.20 13:59
|close
|277
|0.06
|1.1934
|0.0000
|1.1931
|1.02
|238.82
|557
|2005.12.20 14:00
|sell
|281
|0.06
|1.1932
|0.0000
|1.1912
|558
|2005.12.20 14:00
|close
|281
|0.06
|1.1960
|0.0000
|1.1912
|-1.68
|237.14
|559
|2005.12.20 14:00
|close
|276
|0.48
|1.1958
|0.0000
|1.2033
|-26.76
|210.38
|560
|2005.12.20 14:00
|close
|275
|0.24
|1.1958
|0.0000
|1.2039
|-14.82
|195.56
|561
|2005.12.20 14:00
|close
|274
|0.12
|1.1958
|0.0000
|1.2044
|-8.01
|187.55
|562
|2005.12.20 14:00
|close
|273
|0.06
|1.1958
|0.0000
|1.2049
|-4.35
|183.20
|563
|2005.12.20 14:02
|sell
|282
|0.07
|1.1940
|0.0000
|1.1920
|564
|2005.12.20 14:02
|sell
|283
|0.14
|1.1958
|0.0000
|1.1938
|565
|2005.12.20 14:53
|t/p
|283
|0.14
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|2.80
|186.00
|566
|2005.12.20 14:53
|close
|282
|0.07
|1.1937
|0.0000
|1.1920
|0.21
|186.21
|567
|2005.12.20 14:53
|sell
|284
|0.07
|1.1936
|0.0000
|1.1916
|568
|2005.12.20 14:59
|t/p
|284
|0.07
|1.1916
|0.0000
|1.1916
|1.40
|187.61
|569
|2005.12.20 14:59
|sell
|285
|0.07
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|570
|2005.12.20 15:00
|sell
|286
|0.14
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|571
|2005.12.20 15:01
|close
|286
|0.14
|1.1917
|0.0000
|1.1909
|1.68
|189.29
|572
|2005.12.20 15:01
|close
|285
|0.07
|1.1917
|0.0000
|1.1893
|-0.28
|189.01
|573
|2005.12.20 15:01
|sell
|287
|0.07
|1.1928
|0.0000
|1.1908
|574
|2005.12.20 15:08
|sell
|288
|0.14
|1.1934
|0.0000
|1.1914
|575
|2005.12.20 15:09
|close
|288
|0.14
|1.1917
|0.0000
|1.1914
|2.38
|191.39
|576
|2005.12.20 15:09
|close
|287
|0.07
|1.1917
|0.0000
|1.1908
|0.77
|192.16
|577
|2005.12.20 15:09
|sell
|289
|0.08
|1.1932
|0.0000
|1.1912
|578
|2005.12.20 15:47
|t/p
|289
|0.08
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|1.60
|193.76
|579
|2005.12.20 15:47
|sell
|290
|0.07
|1.1909
|0.0000
|1.1889
|580
|2005.12.20 15:52
|sell
|291
|0.14
|1.1914
|0.0000
|1.1894
|581
|2005.12.20 15:59
|t/p
|291
|0.14
|1.1894
|0.0000
|1.1894
|2.80
|196.56
|582
|2005.12.20 15:59
|close
|290
|0.07
|1.1890
|0.0000
|1.1889
|1.33
|197.89
|583
|2005.12.20 16:00
|sell
|292
|0.08
|1.1889
|0.0000
|1.1869
|584
|2005.12.20 16:00
|sell
|293
|0.16
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|585
|2005.12.20 16:07
|close
|293
|0.16
|1.1887
|0.0000
|1.1886
|3.04
|200.93
|586
|2005.12.20 16:07
|close
|292
|0.08
|1.1887
|0.0000
|1.1869
|0.16
|201.09
|587
|2005.12.20 16:07
|sell
|294
|0.08
|1.1883
|0.0000
|1.1863
|588
|2005.12.20 16:13
|sell
|295
|0.16
|1.1889
|0.0000
|1.1869
|589
|2005.12.20 16:17
|sell
|296
|0.32
|1.1895
|0.0000
|1.1875
|590
|2005.12.20 16:59
|t/p
|294
|0.08
|1.1863
|0.0000
|1.1863
|1.60
|202.69
|591
|2005.12.20 16:59
|t/p
|295
|0.16
|1.1869
|0.0000
|1.1869
|3.20
|205.89
|592
|2005.12.20 16:59
|t/p
|296
|0.32
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|6.40
|212.29
|593
|2005.12.20 17:00
|sell
|297
|0.08
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|594
|2005.12.20 17:00
|sell
|298
|0.16
|1.1887
|0.0000
|1.1867
|595
|2005.12.20 17:01
|t/p
|298
|0.16
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|3.20
|215.49
|596
|2005.12.20 17:01
|sell
|299
|0.16
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|597
|2005.12.20 17:01
|sell
|300
|0.32
|1.1887
|0.0000
|1.1867
|598
|2005.12.20 17:04
|t/p
|300
|0.32
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|6.40
|221.89
|599
|2005.12.20 17:04
|close
|299
|0.16
|1.1867
|0.0000
|1.1845
|-0.32
|221.57
|600
|2005.12.20 17:04
|close
|297
|0.08
|1.1867
|0.0000
|1.1828
|-1.52
|220.05
|601
|2005.12.20 17:04
|sell
|301
|0.08
|1.1889
|0.0000
|1.1869
|602
|2005.12.20 17:09
|t/p
|301
|0.08
|1.1869
|0.0000
|1.1869
|1.60
|221.65
|603
|2005.12.20 17:09
|sell
|302
|0.08
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|604
|2005.12.20 17:09
|sell
|303
|0.16
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|605
|2005.12.20 17:10
|t/p
|303
|0.16
|1.1870
|0.0000
|1.1870
|3.20
|224.85
|606
|2005.12.20 17:10
|close
|302
|0.08
|1.1867
|0.0000
|1.1845
|-0.16
|224.69
|607
|2005.12.20 17:10
|sell
|304
|0.09
|1.1887
|0.0000
|1.1867
|608
|2005.12.20 17:11
|t/p
|304
|0.09
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|1.80
|226.49
|609
|2005.12.20 17:11
|sell
|305
|0.09
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|610
|2005.12.20 17:11
|sell
|306
|0.18
|1.1885
|0.0000
|1.1865
|611
|2005.12.20 17:12
|close
|306
|0.18
|1.1867
|0.0000
|1.1865
|3.24
|229.73
|612
|2005.12.20 17:12
|close
|305
|0.09
|1.1867
|0.0000
|1.1845
|-0.18
|229.55
|613
|2005.12.20 17:12
|sell
|307
|0.09
|1.1881
|0.0000
|1.1861
|614
|2005.12.20 17:21
|sell
|308
|0.18
|1.1888
|0.0000
|1.1868
|615
|2005.12.20 17:22
|t/p
|308
|0.18
|1.1868
|0.0000
|1.1868
|3.60
|233.15
|616
|2005.12.20 17:22
|close
|307
|0.09
|1.1867
|0.0000
|1.1861
|1.26
|234.41
|617
|2005.12.20 17:22
|sell
|309
|0.09
|1.1889
|0.0000
|1.1869
|618
|2005.12.20 17:23
|t/p
|309
|0.09
|1.1869
|0.0000
|1.1869
|1.80
|236.21
|619
|2005.12.20 17:23
|sell
|310
|0.09
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|620
|2005.12.20 17:23
|sell
|311
|0.18
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|621
|2005.12.20 17:24
|t/p
|311
|0.18
|1.1870
|0.0000
|1.1870
|3.60
|239.81
|622
|2005.12.20 17:24
|close
|310
|0.09
|1.1867
|0.0000
|1.1845
|-0.18
|239.63
|623
|2005.12.20 17:24
|sell
|312
|0.09
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|624
|2005.12.20 17:25
|t/p
|312
|0.09
|1.1870
|0.0000
|1.1870
|1.80
|241.43
|625
|2005.12.20 17:25
|sell
|313
|0.09
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|626
|2005.12.20 17:25
|sell
|314
|0.18
|1.1885
|0.0000
|1.1865
|627
|2005.12.20 17:28
|close
|314
|0.18
|1.1867
|0.0000
|1.1865
|3.24
|244.67
|628
|2005.12.20 17:28
|close
|313
|0.09
|1.1867
|0.0000
|1.1845
|-0.18
|244.49
|629
|2005.12.20 17:28
|sell
|315
|0.09
|1.1888
|0.0000
|1.1868
|630
|2005.12.20 17:30
|t/p
|315
|0.09
|1.1868
|0.0000
|1.1868
|1.80
|246.29
|631
|2005.12.20 17:30
|sell
|316
|0.09
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|632
|2005.12.20 17:30
|sell
|317
|0.18
|1.1885
|0.0000
|1.1865
|633
|2005.12.20 17:31
|close
|317
|0.18
|1.1867
|0.0000
|1.1865
|3.24
|249.53
|634
|2005.12.20 17:31
|close
|316
|0.09
|1.1867
|0.0000
|1.1845
|-0.18
|249.35
|635
|2005.12.20 17:31
|sell
|318
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1862
|636
|2005.12.20 17:45
|t/p
|318
|0.10
|1.1862
|0.0000
|1.1862
|2.00
|251.35
|637
|2005.12.20 17:45
|sell
|319
|0.09
|1.1860
|0.0000
|1.1840
|638
|2005.12.20 19:59
|sell
|320
|0.18
|1.1866
|0.0000
|1.1846
|639
|2005.12.20 21:00
|buy
|321
|0.09
|1.1866
|0.0000
|1.1886
|640
|2005.12.20 21:59
|buy
|322
|0.20
|1.1860
|0.0000
|1.1880
|641
|2005.12.20 23:59
|sell
|323
|0.40
|1.1874
|0.0000
|1.1854
|642
|2005.12.21 00:00
|close
|323
|0.40
|1.1862
|0.0000
|1.1854
|5.04
|256.39
|643
|2005.12.21 00:00
|close
|322
|0.20
|1.1860
|0.0000
|1.1880
|-0.15
|256.24
|644
|2005.12.21 00:00
|close
|321
|0.09
|1.1860
|0.0000
|1.1886
|-0.61
|255.63
|645
|2005.12.21 00:00
|close
|320
|0.18
|1.1862
|0.0000
|1.1846
|0.83
|256.46
|646
|2005.12.21 00:00
|close
|319
|0.09
|1.1862
|0.0000
|1.1840
|-0.13
|256.33
|647
|2005.12.21 00:01
|buy
|324
|0.10
|1.1863
|0.0000
|1.1883
|648
|2005.12.21 04:00
|sell
|325
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1851
|649
|2005.12.21 06:59
|sell
|326
|0.20
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|650
|2005.12.21 07:59
|t/p
|324
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|2.00
|258.33
|651
|2005.12.21 07:59
|sell
|327
|0.40
|1.1885
|0.0000
|1.1865
|652
|2005.12.21 08:00
|buy
|328
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1908
|653
|2005.12.21 08:00
|buy
|329
|0.20
|1.1875
|0.0000
|1.1895
|654
|2005.12.21 08:27
|sell
|330
|0.80
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|655
|2005.12.21 08:30
|close
|330
|0.80
|1.1884
|0.0000
|1.1870
|4.80
|263.13
|656
|2005.12.21 08:30
|close
|329
|0.20
|1.1882
|0.0000
|1.1895
|1.40
|264.53
|657
|2005.12.21 08:30
|close
|328
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1908
|-0.60
|263.93
|658
|2005.12.21 08:30
|close
|327
|0.40
|1.1884
|0.0000
|1.1865
|0.40
|264.33
|659
|2005.12.21 08:30
|close
|326
|0.20
|1.1884
|0.0000
|1.1857
|-1.40
|262.93
|660
|2005.12.21 08:30
|close
|325
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1851
|-1.30
|261.63
|661
|2005.12.21 08:31
|buy
|331
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1905
|662
|2005.12.21 08:48
|buy
|332
|0.20
|1.1879
|0.0000
|1.1899
|663
|2005.12.21 09:03
|close
|332
|0.20
|1.1896
|0.0000
|1.1899
|3.40
|265.03
|664
|2005.12.21 09:03
|close
|331
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1905
|1.10
|266.13
|665
|2005.12.21 09:03
|buy
|333
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.1917
|666
|2005.12.21 09:29
|buy
|334
|0.20
|1.1891
|0.0000
|1.1911
|667
|2005.12.21 09:34
|buy
|335
|0.40
|1.1885
|0.0000
|1.1905
|668
|2005.12.21 09:40
|buy
|336
|0.80
|1.1879
|0.0000
|1.1899
|669
|2005.12.21 09:59
|close
|336
|0.80
|1.1887
|0.0000
|1.1899
|6.40
|272.53
|670
|2005.12.21 09:59
|close
|335
|0.40
|1.1887
|0.0000
|1.1905
|0.80
|273.33
|671
|2005.12.21 09:59
|close
|334
|0.20
|1.1887
|0.0000
|1.1911
|-0.80
|272.53
|672
|2005.12.21 09:59
|close
|333
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1917
|-1.00
|271.53
|673
|2005.12.21 10:00
|buy
|337
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1908
|674
|2005.12.21 10:00
|buy
|338
|0.20
|1.1883
|0.0000
|1.1903
|675
|2005.12.21 11:59
|buy
|339
|0.40
|1.1874
|0.0000
|1.1894
|676
|2005.12.21 12:00
|sell
|340
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1852
|677
|2005.12.21 12:01
|sell
|341
|0.20
|1.1878
|0.0000
|1.1858
|678
|2005.12.21 12:13
|buy
|342
|0.80
|1.1867
|0.0000
|1.1887
|679
|2005.12.21 12:24
|close
|342
|0.80
|1.1876
|0.0000
|1.1887
|7.20
|278.73
|680
|2005.12.21 12:24
|close
|341
|0.20
|1.1878
|0.0000
|1.1858
|0.00
|278.73
|681
|2005.12.21 12:24
|close
|340
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1852
|-0.60
|278.13
|682
|2005.12.21 12:24
|close
|339
|0.40
|1.1876
|0.0000
|1.1894
|0.80
|278.93
|683
|2005.12.21 12:24
|close
|338
|0.20
|1.1876
|0.0000
|1.1903
|-1.40
|277.53
|684
|2005.12.21 12:24
|close
|337
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1908
|-1.20
|276.33
|685
|2005.12.21 12:25
|sell
|343
|0.11
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|686
|2005.12.21 14:53
|t/p
|343
|0.11
|1.1857
|0.0000
|1.1857
|2.20
|278.53
|687
|2005.12.21 14:53
|sell
|344
|0.11
|1.1855
|0.0000
|1.1835
|688
|2005.12.21 14:59
|t/p
|344
|0.11
|1.1835
|0.0000
|1.1835
|2.20
|280.73
|689
|2005.12.21 14:59
|sell
|345
|0.11
|1.1807
|0.0000
|1.1787
|690
|2005.12.21 15:00
|sell
|346
|0.22
|1.1857
|0.0000
|1.1837
|691
|2005.12.21 15:01
|t/p
|346
|0.22
|1.1837
|0.0000
|1.1837
|4.40
|285.13
|692
|2005.12.21 15:01
|close
|345
|0.11
|1.1825
|0.0000
|1.1787
|-1.98
|283.15
|693
|2005.12.21 15:01
|sell
|347
|0.11
|1.1857
|0.0000
|1.1837
|694
|2005.12.21 15:03
|t/p
|347
|0.11
|1.1837
|0.0000
|1.1837
|2.20
|285.35
|695
|2005.12.21 15:03
|sell
|348
|0.11
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|696
|2005.12.21 15:03
|sell
|349
|0.22
|1.1852
|0.0000
|1.1832
|697
|2005.12.21 15:04
|t/p
|349
|0.22
|1.1832
|0.0000
|1.1832
|4.40
|289.75
|698
|2005.12.21 15:04
|close
|348
|0.11
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.22
|289.53
|699
|2005.12.21 15:04
|sell
|350
|0.11
|1.1851
|0.0000
|1.1831
|700
|2005.12.21 15:07
|t/p
|350
|0.11
|1.1831
|0.0000
|1.1831
|2.20
|291.73
|701
|2005.12.21 15:07
|sell
|351
|0.11
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|702
|2005.12.21 15:07
|sell
|352
|0.22
|1.1851
|0.0000
|1.1831
|703
|2005.12.21 15:08
|t/p
|352
|0.22
|1.1831
|0.0000
|1.1831
|4.40
|296.13
|704
|2005.12.21 15:08
|close
|351
|0.11
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.22
|295.91
|705
|2005.12.21 15:08
|sell
|353
|0.12
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|706
|2005.12.21 15:09
|t/p
|353
|0.12
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|2.40
|298.31
|707
|2005.12.21 15:09
|sell
|354
|0.11
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|708
|2005.12.21 15:09
|sell
|355
|0.22
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|709
|2005.12.21 15:10
|t/p
|355
|0.22
|1.1826
|0.0000
|1.1826
|4.40
|302.71
|710
|2005.12.21 15:10
|close
|354
|0.11
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.22
|302.49
|711
|2005.12.21 15:10
|sell
|356
|0.12
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|712
|2005.12.21 15:14
|t/p
|356
|0.12
|1.1829
|0.0000
|1.1829
|2.40
|304.89
|713
|2005.12.21 15:14
|sell
|357
|0.12
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|714
|2005.12.21 15:14
|sell
|358
|0.24
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|715
|2005.12.21 15:16
|t/p
|358
|0.24
|1.1829
|0.0000
|1.1829
|4.80
|309.69
|716
|2005.12.21 15:16
|close
|357
|0.12
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.24
|309.45
|717
|2005.12.21 15:16
|sell
|359
|0.12
|1.1847
|0.0000
|1.1827
|718
|2005.12.21 15:17
|t/p
|359
|0.12
|1.1827
|0.0000
|1.1827
|2.40
|311.85
|719
|2005.12.21 15:17
|sell
|360
|0.12
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|720
|2005.12.21 15:17
|sell
|361
|0.24
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|721
|2005.12.21 15:24
|t/p
|361
|0.24
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|4.80
|316.65
|722
|2005.12.21 15:24
|close
|360
|0.12
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.24
|316.41
|723
|2005.12.21 15:24
|sell
|362
|0.12
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|724
|2005.12.21 15:25
|t/p
|362
|0.12
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|2.40
|318.81
|725
|2005.12.21 15:25
|sell
|363
|0.12
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|726
|2005.12.21 15:25
|sell
|364
|0.24
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|727
|2005.12.21 15:26
|t/p
|364
|0.24
|1.1826
|0.0000
|1.1826
|4.80
|323.61
|728
|2005.12.21 15:26
|close
|363
|0.12
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.24
|323.37
|729
|2005.12.21 15:26
|sell
|365
|0.13
|1.1845
|0.0000
|1.1825
|730
|2005.12.21 15:27
|t/p
|365
|0.13
|1.1825
|0.0000
|1.1825
|2.60
|325.97
|731
|2005.12.21 15:27
|sell
|366
|0.13
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|732
|2005.12.21 15:27
|sell
|367
|0.26
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|733
|2005.12.21 15:28
|t/p
|367
|0.26
|1.1826
|0.0000
|1.1826
|5.20
|331.17
|734
|2005.12.21 15:28
|close
|366
|0.13
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.26
|330.91
|735
|2005.12.21 15:28
|sell
|368
|0.13
|1.1845
|0.0000
|1.1825
|736
|2005.12.21 15:29
|t/p
|368
|0.13
|1.1825
|0.0000
|1.1825
|2.60
|333.51
|737
|2005.12.21 15:29
|sell
|369
|0.13
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|738
|2005.12.21 15:29
|sell
|370
|0.26
|1.1844
|0.0000
|1.1824
|739
|2005.12.21 15:30
|close
|370
|0.26
|1.1825
|0.0000
|1.1824
|4.94
|338.45
|740
|2005.12.21 15:30
|close
|369
|0.13
|1.1825
|0.0000
|1.1803
|-0.26
|338.19
|741
|2005.12.21 15:30
|sell
|371
|0.13
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|742
|2005.12.21 15:33
|t/p
|371
|0.13
|1.1826
|0.0000
|1.1826
|2.60
|340.79
|743
|2005.12.21 15:33
|sell
|372
|0.13
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|744
|2005.12.21 15:33
|sell
|373
|0.26
|1.1835
|0.0000
|1.1815
|745
|2005.12.21 15:35
|close
|373
|0.26
|1.1822
|0.0000
|1.1815
|3.38
|344.17
|746
|2005.12.21 15:35
|close
|372
|0.13
|1.1822
|0.0000
|1.1803
|0.13
|344.30
|747
|2005.12.21 15:35
|sell
|374
|0.13
|1.1821
|0.0000
|1.1801
|748
|2005.12.21 18:59
|sell
|375
|0.26
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|749
|2005.12.21 19:00
|buy
|376
|0.13
|1.1831
|0.0000
|1.1851
|750
|2005.12.21 19:00
|buy
|377
|0.26
|1.1824
|0.0000
|1.1844
|751
|2005.12.21 19:59
|sell
|378
|0.52
|1.1843
|0.0000
|1.1823
|752
|2005.12.22 01:00
|close
|378
|0.52
|1.1829
|0.0000
|1.1823
|8.22
|352.53
|753
|2005.12.22 01:00
|close
|377
|0.26
|1.1827
|0.0000
|1.1844
|0.19
|352.72
|754
|2005.12.22 01:00
|close
|376
|0.13
|1.1827
|0.0000
|1.1851
|-0.81
|351.90
|755
|2005.12.22 01:00
|close
|375
|0.26
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|0.47
|352.37
|756
|2005.12.22 01:00
|close
|374
|0.13
|1.1829
|0.0000
|1.1801
|-0.80
|351.57
|757
|2005.12.22 01:02
|buy
|379
|0.13
|1.1830
|0.0000
|1.1850
|758
|2005.12.22 04:00
|sell
|380
|0.13
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|759
|2005.12.22 05:59
|sell
|381
|0.26
|1.1835
|0.0000
|1.1815
|760
|2005.12.22 08:06
|buy
|382
|0.26
|1.1821
|0.0000
|1.1841
|761
|2005.12.22 14:59
|t/p
|379
|0.13
|1.1850
|0.0000
|1.1850
|2.60
|354.17
|762
|2005.12.22 14:59
|t/p
|382
|0.26
|1.1841
|0.0000
|1.1841
|5.20
|359.37
|763
|2005.12.22 14:59
|sell
|383
|0.52
|1.1867
|0.0000
|1.1847
|764
|2005.12.22 15:00
|buy
|384
|0.13
|1.1868
|0.0000
|1.1888
|765
|2005.12.22 16:04
|sell
|385
|1.04
|1.1876
|0.0000
|1.1856
|766
|2005.12.22 16:28
|t/p
|384
|0.13
|1.1888
|0.0000
|1.1888
|2.60
|361.97
|767
|2005.12.22 16:28
|buy
|386
|0.11
|1.1892
|0.0000
|1.1912
|768
|2005.12.22 16:30
|buy
|387
|0.24
|1.1887
|0.0000
|1.1907
|769
|2005.12.22 17:00
|buy
|388
|0.52
|1.1864
|0.0000
|1.1884
|770
|2005.12.23 11:59
|t/p
|383
|0.52
|1.1847
|0.0000
|1.1847
|10.71
|372.68
|771
|2005.12.23 11:59
|t/p
|385
|1.04
|1.1856
|0.0000
|1.1856
|21.43
|394.11
|772
|2005.12.23 11:59
|close
|388
|0.52
|1.1844
|0.0000
|1.1884
|-10.79
|383.32
|773
|2005.12.23 11:59
|close
|387
|0.24
|1.1844
|0.0000
|1.1907
|-10.50
|372.82
|774
|2005.12.23 11:59
|close
|386
|0.11
|1.1844
|0.0000
|1.1912
|-5.36
|367.46
|775
|2005.12.23 11:59
|close
|381
|0.26
|1.1846
|0.0000
|1.1815
|-2.70
|364.75
|776
|2005.12.23 11:59
|close
|380
|0.13
|1.1846
|0.0000
|1.1809
|-2.13
|362.62
|777
|2005.12.23 12:00
|sell
|389
|0.14
|1.1845
|0.0000
|1.1825
|778
|2005.12.23 12:00
|sell
|390
|0.28
|1.1868
|0.0000
|1.1848
|779
|2005.12.23 12:59
|t/p
|390
|0.28
|1.1848
|0.0000
|1.1848
|5.60
|368.22
|780
|2005.12.23 12:59
|close
|389
|0.14
|1.1848
|0.0000
|1.1825
|-0.42
|367.80
|781
|2005.12.23 12:59
|sell
|391
|0.14
|1.1842
|0.0000
|1.1822
|782
|2005.12.23 12:59
|sell
|392
|0.28
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|783
|2005.12.23 13:00
|close
|392
|0.28
|1.1839
|0.0000
|1.1829
|2.80
|370.60
|784
|2005.12.23 13:00
|close
|391
|0.14
|1.1839
|0.0000
|1.1822
|0.42
|371.02
|785
|2005.12.23 13:00
|sell
|393
|0.14
|1.1838
|0.0000
|1.1818
|786
|2005.12.23 13:00
|sell
|394
|0.28
|1.1844
|0.0000
|1.1824
|787
|2005.12.23 13:00
|sell
|395
|0.56
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|788
|2005.12.23 13:10
|sell
|396
|1.12
|1.1855
|0.0000
|1.1835
|789
|2005.12.23 13:30
|close
|396
|1.12
|1.1847
|0.0000
|1.1835
|8.96
|379.98
|790
|2005.12.23 13:30
|close
|395
|0.56
|1.1847
|0.0000
|1.1829
|1.12
|381.10
|791
|2005.12.23 13:30
|close
|394
|0.28
|1.1847
|0.0000
|1.1824
|-0.84
|380.26
|792
|2005.12.23 13:30
|close
|393
|0.14
|1.1847
|0.0000
|1.1818
|-1.26
|379.00
|793
|2005.12.23 13:30
|sell
|397
|0.14
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|794
|2005.12.23 14:03
|sell
|398
|0.28
|1.1852
|0.0000
|1.1832
|795
|2005.12.23 15:59
|sell
|399
|0.56
|1.1869
|0.0000
|1.1849
|796
|2005.12.23 16:04
|close
|399
|0.56
|1.1850
|0.0000
|1.1849
|10.64
|389.64
|797
|2005.12.23 16:04
|close
|398
|0.28
|1.1850
|0.0000
|1.1832
|0.56
|390.20
|798
|2005.12.23 16:04
|close
|397
|0.14
|1.1850
|0.0000
|1.1826
|-0.56
|389.64
|799
|2005.12.23 16:04
|sell
|400
|0.15
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|800
|2005.12.23 16:05
|sell
|401
|0.30
|1.1854
|0.0000
|1.1834
|801
|2005.12.23 16:16
|buy
|402
|0.15
|1.1850
|0.0000
|1.1870
|802
|2005.12.23 16:22
|sell
|403
|0.60
|1.1860
|0.0000
|1.1840
|803
|2005.12.23 16:26
|sell
|404
|1.12
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|804
|2005.12.23 16:59
|close
|404
|1.12
|1.1858
|0.0000
|1.1845
|7.84
|397.48
|805
|2005.12.23 16:59
|close
|403
|0.60
|1.1858
|0.0000
|1.1840
|1.20
|398.68
|806
|2005.12.23 16:59
|close
|402
|0.15
|1.1856
|0.0000
|1.1870
|0.90
|399.58
|807
|2005.12.23 16:59
|close
|401
|0.30
|1.1858
|0.0000
|1.1834
|-1.20
|398.38
|808
|2005.12.23 16:59
|close
|400
|0.15
|1.1858
|0.0000
|1.1829
|-1.35
|397.03
|809
|2005.12.23 17:00
|buy
|405
|0.15
|1.1857
|0.0000
|1.1877
|810
|2005.12.23 17:42
|buy
|406
|0.30
|1.1852
|0.0000
|1.1872
|811
|2005.12.23 18:59
|close
|406
|0.30
|1.1870
|0.0000
|1.1872
|5.40
|402.43
|812
|2005.12.23 18:59
|close
|405
|0.15
|1.1870
|0.0000
|1.1877
|1.95
|404.38
|813
|2005.12.23 19:00
|buy
|407
|0.15
|1.1873
|0.0000
|1.1893
|814
|2005.12.23 19:00
|buy
|408
|0.30
|1.1860
|0.0000
|1.1880
|815
|2005.12.26 23:00
|buy
|409
|0.64
|1.1847
|0.0000
|1.1867
|816
|2005.12.26 23:59
|buy
|410
|1.28
|1.1839
|0.0000
|1.1859
|817
|2005.12.27 00:00
|sell
|411
|0.16
|1.1838
|0.0000
|1.1818
|818
|2005.12.27 00:00
|sell
|412
|0.34
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|819
|2005.12.27 08:59
|t/p
|410
|1.28
|1.1859
|0.0000
|1.1859
|24.63
|429.02
|820
|2005.12.27 08:59
|close
|412
|0.34
|1.1866
|0.0000
|1.1826
|-6.80
|422.22
|821
|2005.12.27 08:59
|close
|411
|0.16
|1.1866
|0.0000
|1.1818
|-4.48
|417.74
|822
|2005.12.27 08:59
|close
|409
|0.64
|1.1864
|0.0000
|1.1867
|10.40
|428.13
|823
|2005.12.27 08:59
|close
|408
|0.30
|1.1864
|0.0000
|1.1880
|0.75
|428.88
|824
|2005.12.27 08:59
|close
|407
|0.15
|1.1864
|0.0000
|1.1893
|-1.58
|427.30
|825
|2005.12.27 09:00
|buy
|413
|0.18
|1.1865
|0.0000
|1.1885
|826
|2005.12.27 10:29
|buy
|414
|0.36
|1.1860
|0.0000
|1.1880
|827
|2005.12.27 11:52
|buy
|415
|0.72
|1.1853
|0.0000
|1.1873
|828
|2005.12.27 12:02
|close
|415
|0.72
|1.1863
|0.0000
|1.1873
|7.20
|434.50
|829
|2005.12.27 12:02
|close
|414
|0.36
|1.1863
|0.0000
|1.1880
|1.08
|435.58
|830
|2005.12.27 12:02
|close
|413
|0.18
|1.1863
|0.0000
|1.1885
|-0.36
|435.22
|831
|2005.12.27 12:03
|buy
|416
|0.18
|1.1863
|0.0000
|1.1883
|832
|2005.12.27 12:45
|buy
|417
|0.36
|1.1856
|0.0000
|1.1876
|833
|2005.12.27 13:00
|buy
|418
|0.72
|1.1851
|0.0000
|1.1871
|834
|2005.12.27 13:25
|close
|418
|0.72
|1.1861
|0.0000
|1.1871
|7.20
|442.42
|835
|2005.12.27 13:25
|close
|417
|0.36
|1.1861
|0.0000
|1.1876
|1.80
|444.22
|836
|2005.12.27 13:25
|close
|416
|0.18
|1.1861
|0.0000
|1.1883
|-0.36
|443.86
|837
|2005.12.27 14:00
|sell
|419
|0.19
|1.1850
|0.0000
|1.1830
|838
|2005.12.27 14:00
|sell
|420
|0.38
|1.1856
|0.0000
|1.1836
|839
|2005.12.27 15:59
|sell
|421
|0.72
|1.1863
|0.0000
|1.1843
|840
|2005.12.27 16:00
|buy
|422
|0.18
|1.1863
|0.0000
|1.1883
|841
|2005.12.27 16:00
|buy
|423
|0.38
|1.1856
|0.0000
|1.1876
|842
|2005.12.27 18:43
|buy
|424
|0.76
|1.1850
|0.0000
|1.1870
|843
|2005.12.27 19:59
|t/p
|420
|0.38
|1.1836
|0.0000
|1.1836
|7.60
|451.46
|844
|2005.12.27 19:59
|t/p
|421
|0.72
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|14.40
|465.86
|845
|2005.12.27 19:59
|buy
|425
|1.44
|1.1834
|0.0000
|1.1854
|846
|2005.12.27 19:59
|close
|419
|0.19
|1.1834
|0.0000
|1.1830
|3.04
|468.90
|847
|2005.12.27 20:00
|sell
|426
|0.18
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|848
|2005.12.27 20:13
|sell
|427
|0.38
|1.1837
|0.0000
|1.1817
|849
|2005.12.27 20:13
|close
|427
|0.38
|1.1844
|0.0000
|1.1817
|-2.66
|466.24
|850
|2005.12.27 20:13
|close
|426
|0.18
|1.1844
|0.0000
|1.1809
|-2.70
|463.54
|851
|2005.12.27 20:13
|close
|425
|1.44
|1.1842
|0.0000
|1.1854
|11.52
|475.06
|852
|2005.12.27 20:13
|close
|424
|0.76
|1.1842
|0.0000
|1.1870
|-6.08
|468.98
|853
|2005.12.27 20:13
|close
|423
|0.38
|1.1842
|0.0000
|1.1876
|-5.32
|463.66
|854
|2005.12.27 20:13
|close
|422
|0.18
|1.1842
|0.0000
|1.1883
|-3.78
|459.88
|855
|2005.12.27 20:27
|sell
|428
|0.19
|1.1837
|0.0000
|1.1817
|856
|2005.12.27 23:59
|sell
|429
|0.38
|1.1854
|0.0000
|1.1834
|857
|2005.12.28 00:00
|buy
|430
|0.19
|1.1857
|0.0000
|1.1877
|858
|2005.12.28 00:53
|buy
|431
|0.38
|1.1848
|0.0000
|1.1868
|859
|2005.12.28 02:56
|buy
|432
|0.76
|1.1841
|0.0000
|1.1861
|860
|2005.12.28 06:59
|t/p
|431
|0.38
|1.1868
|0.0000
|1.1868
|7.60
|467.48
|861
|2005.12.28 06:59
|t/p
|432
|0.76
|1.1861
|0.0000
|1.1861
|15.20
|482.68
|862
|2005.12.28 06:59
|close
|430
|0.19
|1.1871
|0.0000
|1.1877
|2.66
|485.34
|863
|2005.12.28 06:59
|close
|429
|0.38
|1.1873
|0.0000
|1.1834
|-6.99
|478.35
|864
|2005.12.28 06:59
|close
|428
|0.19
|1.1873
|0.0000
|1.1817
|-6.73
|471.63
|865
|2005.12.28 07:00
|buy
|433
|0.19
|1.1873
|0.0000
|1.1893
|866
|2005.12.28 07:59
|t/p
|433
|0.19
|1.1893
|0.0000
|1.1893
|3.80
|475.43
|867
|2005.12.28 07:59
|buy
|434
|0.19
|1.1925
|0.0000
|1.1945
|868
|2005.12.28 08:12
|buy
|435
|0.38
|1.1907
|0.0000
|1.1927
|869
|2005.12.28 08:53
|close
|435
|0.38
|1.1925
|0.0000
|1.1927
|6.84
|482.27
|870
|2005.12.28 08:53
|close
|434
|0.19
|1.1925
|0.0000
|1.1945
|0.00
|482.27
|871
|2005.12.28 08:53
|buy
|436
|0.19
|1.1926
|0.0000
|1.1946
|872
|2005.12.28 08:54
|buy
|437
|0.38
|1.1920
|0.0000
|1.1940
|873
|2005.12.28 08:59
|buy
|438
|0.76
|1.1914
|0.0000
|1.1934
|874
|2005.12.28 09:07
|close
|438
|0.76
|1.1924
|0.0000
|1.1934
|7.60
|489.87
|875
|2005.12.28 09:07
|close
|437
|0.38
|1.1924
|0.0000
|1.1940
|1.52
|491.39
|876
|2005.12.28 09:07
|close
|436
|0.19
|1.1924
|0.0000
|1.1946
|-0.38
|491.01
|877
|2005.12.28 09:11
|buy
|439
|0.20
|1.1916
|0.0000
|1.1936
|878
|2005.12.28 09:54
|buy
|440
|0.40
|1.1911
|0.0000
|1.1931
|879
|2005.12.28 09:59
|buy
|441
|0.80
|1.1904
|0.0000
|1.1924
|880
|2005.12.28 10:59
|close
|441
|0.80
|1.1923
|0.0000
|1.1924
|15.20
|506.21
|881
|2005.12.28 10:59
|close
|440
|0.40
|1.1923
|0.0000
|1.1931
|4.80
|511.01
|882
|2005.12.28 10:59
|close
|439
|0.20
|1.1923
|0.0000
|1.1936
|1.40
|512.41
|883
|2005.12.28 13:45
|buy
|442
|0.21
|1.1918
|0.0000
|1.1938
|884
|2005.12.28 13:59
|buy
|443
|0.42
|1.1910
|0.0000
|1.1930
|885
|2005.12.28 14:00
|sell
|444
|0.21
|1.1908
|0.0000
|1.1888
|886
|2005.12.28 14:00
|sell
|445
|0.42
|1.1918
|0.0000
|1.1898
|887
|2005.12.28 14:59
|sell
|446
|0.84
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|888
|2005.12.28 15:00
|close
|446
|0.84
|1.1910
|0.0000
|1.1904
|11.76
|524.17
|889
|2005.12.28 15:00
|close
|445
|0.42
|1.1910
|0.0000
|1.1898
|3.36
|527.53
|890
|2005.12.28 15:00
|close
|444
|0.21
|1.1910
|0.0000
|1.1888
|-0.42
|527.11
|891
|2005.12.28 15:00
|close
|443
|0.42
|1.1908
|0.0000
|1.1930
|-0.84
|526.27
|892
|2005.12.28 15:00
|close
|442
|0.21
|1.1908
|0.0000
|1.1938
|-2.10
|524.17
|893
|2005.12.28 16:00
|sell
|447
|0.21
|1.1918
|0.0000
|1.1898
|894
|2005.12.28 16:59
|t/p
|447
|0.21
|1.1898
|0.0000
|1.1898
|4.20
|528.37
|895
|2005.12.28 16:59
|sell
|448
|0.22
|1.1874
|0.0000
|1.1854
|896
|2005.12.28 17:00
|sell
|449
|0.42
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|897
|2005.12.28 17:01
|t/p
|449
|0.42
|1.1891
|0.0000
|1.1891
|8.40
|536.77
|898
|2005.12.28 17:01
|close
|448
|0.22
|1.1879
|0.0000
|1.1854
|-1.10
|535.67
|899
|2005.12.28 17:01
|sell
|450
|0.22
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|900
|2005.12.28 17:02
|t/p
|450
|0.22
|1.1891
|0.0000
|1.1891
|4.40
|540.07
|901
|2005.12.28 17:02
|sell
|451
|0.22
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|902
|2005.12.28 17:02
|sell
|452
|0.44
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|903
|2005.12.28 17:11
|t/p
|452
|0.44
|1.1891
|0.0000
|1.1891
|8.80
|548.87
|904
|2005.12.28 17:11
|close
|451
|0.22
|1.1879
|0.0000
|1.1857
|-0.44
|548.43
|905
|2005.12.28 17:11
|sell
|453
|0.22
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|906
|2005.12.28 17:12
|t/p
|453
|0.22
|1.1886
|0.0000
|1.1886
|4.40
|552.83
|907
|2005.12.28 17:12
|sell
|454
|0.23
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|908
|2005.12.28 17:12
|sell
|455
|0.44
|1.1904
|0.0000
|1.1884
|909
|2005.12.28 17:13
|t/p
|455
|0.44
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|8.80
|561.63
|910
|2005.12.28 17:13
|close
|454
|0.23
|1.1879
|0.0000
|1.1857
|-0.46
|561.17
|911
|2005.12.28 17:13
|sell
|456
|0.23
|1.1901
|0.0000
|1.1881
|912
|2005.12.28 17:15
|t/p
|456
|0.23
|1.1881
|0.0000
|1.1881
|4.60
|565.77
|913
|2005.12.28 17:15
|sell
|457
|0.23
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|914
|2005.12.28 17:15
|sell
|458
|0.46
|1.1908
|0.0000
|1.1888
|915
|2005.12.28 17:18
|t/p
|458
|0.46
|1.1888
|0.0000
|1.1888
|9.20
|574.97
|916
|2005.12.28 17:18
|close
|457
|0.23
|1.1879
|0.0000
|1.1857
|-0.46
|574.51
|917
|2005.12.28 17:18
|sell
|459
|0.23
|1.1907
|0.0000
|1.1887
|918
|2005.12.28 17:21
|t/p
|459
|0.23
|1.1887
|0.0000
|1.1887
|4.60
|579.11
|919
|2005.12.28 17:21
|sell
|460
|0.24
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|920
|2005.12.28 17:21
|sell
|461
|0.46
|1.1908
|0.0000
|1.1888
|921
|2005.12.28 17:35
|t/p
|461
|0.46
|1.1888
|0.0000
|1.1888
|9.20
|588.31
|922
|2005.12.28 17:35
|close
|460
|0.24
|1.1879
|0.0000
|1.1857
|-0.48
|587.83
|923
|2005.12.28 17:35
|sell
|462
|0.24
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|924
|2005.12.28 17:38
|t/p
|462
|0.24
|1.1886
|0.0000
|1.1886
|4.80
|592.63
|925
|2005.12.28 17:38
|sell
|463
|0.24
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|926
|2005.12.28 17:38
|sell
|464
|0.48
|1.1907
|0.0000
|1.1887
|927
|2005.12.28 17:48
|t/p
|464
|0.48
|1.1887
|0.0000
|1.1887
|9.60
|602.23
|928
|2005.12.28 17:48
|close
|463
|0.24
|1.1879
|0.0000
|1.1857
|-0.48
|601.75
|929
|2005.12.28 17:48
|sell
|465
|0.24
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|930
|2005.12.28 17:49
|t/p
|465
|0.24
|1.1880
|0.0000
|1.1880
|4.80
|606.55
|931
|2005.12.28 17:49
|sell
|466
|0.25
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|932
|2005.12.28 17:49
|sell
|467
|0.50
|1.1891
|0.0000
|1.1871
|933
|2005.12.28 17:54
|close
|467
|0.50
|1.1877
|0.0000
|1.1871
|7.00
|613.55
|934
|2005.12.28 17:54
|close
|466
|0.25
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|0.00
|613.55
|935
|2005.12.28 17:54
|sell
|468
|0.25
|1.1876
|0.0000
|1.1856
|936
|2005.12.28 17:59
|t/p
|468
|0.25
|1.1856
|0.0000
|1.1856
|5.00
|618.55
|937
|2005.12.28 17:59
|sell
|469
|0.26
|1.1836
|0.0000
|1.1816
|938
|2005.12.28 18:00
|sell
|470
|0.50
|1.1864
|0.0000
|1.1844
|939
|2005.12.28 18:08
|t/p
|470
|0.50
|1.1844
|0.0000
|1.1844
|10.00
|628.55
|940
|2005.12.28 18:08
|close
|469
|0.26
|1.1844
|0.0000
|1.1816
|-2.08
|626.47
|941
|2005.12.28 18:08
|sell
|471
|0.26
|1.1843
|0.0000
|1.1823
|942
|2005.12.28 23:00
|buy
|472
|0.26
|1.1840
|0.0000
|1.1860
|943
|2005.12.28 23:28
|buy
|473
|0.52
|1.1834
|0.0000
|1.1854
|944
|2005.12.29 00:59
|t/p
|473
|0.52
|1.1854
|0.0000
|1.1854
|9.22
|635.69
|945
|2005.12.29 00:59
|close
|472
|0.26
|1.1854
|0.0000
|1.1860
|3.05
|638.74
|946
|2005.12.29 00:59
|sell
|474
|0.54
|1.1854
|0.0000
|1.1834
|947
|2005.12.29 01:00
|buy
|475
|0.27
|1.1855
|0.0000
|1.1875
|948
|2005.12.29 01:00
|close
|475
|0.27
|1.1845
|0.0000
|1.1875
|-2.70
|636.04
|949
|2005.12.29 01:00
|close
|474
|0.54
|1.1847
|0.0000
|1.1834
|3.78
|639.82
|950
|2005.12.29 01:00
|close
|471
|0.26
|1.1847
|0.0000
|1.1823
|-0.57
|639.25
|951
|2005.12.29 01:02
|buy
|476
|0.27
|1.1846
|0.0000
|1.1866
|952
|2005.12.29 08:21
|t/p
|476
|0.27
|1.1866
|0.0000
|1.1866
|5.40
|644.65
|953
|2005.12.29 08:21
|buy
|477
|0.27
|1.1868
|0.0000
|1.1888
|954
|2005.12.29 09:21
|buy
|478
|0.54
|1.1862
|0.0000
|1.1882
|955
|2005.12.29 09:22
|buy
|479
|1.08
|1.1855
|0.0000
|1.1875
|956
|2005.12.29 09:28
|close
|479
|1.08
|1.1863
|0.0000
|1.1875
|8.64
|653.29
|957
|2005.12.29 09:28
|close
|478
|0.54
|1.1863
|0.0000
|1.1882
|0.54
|653.83
|958
|2005.12.29 09:28
|close
|477
|0.27
|1.1863
|0.0000
|1.1888
|-1.35
|652.48
|959
|2005.12.29 09:28
|buy
|480
|0.27
|1.1863
|0.0000
|1.1883
|960
|2005.12.29 09:59
|buy
|481
|0.54
|1.1849
|0.0000
|1.1869
|961
|2005.12.29 10:00
|sell
|482
|0.27
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|962
|2005.12.29 10:00
|sell
|483
|0.54
|1.1863
|0.0000
|1.1843
|963
|2005.12.29 10:19
|t/p
|483
|0.54
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|10.80
|663.28
|964
|2005.12.29 10:19
|buy
|484
|1.08
|1.1842
|0.0000
|1.1862
|965
|2005.12.29 10:19
|close
|482
|0.27
|1.1842
|0.0000
|1.1826
|1.08
|664.36
|966
|2005.12.29 10:19
|sell
|485
|0.27
|1.1842
|0.0000
|1.1822
|967
|2005.12.29 10:22
|sell
|486
|0.56
|1.1847
|0.0000
|1.1827
|968
|2005.12.29 11:31
|close
|486
|0.56
|1.1853
|0.0000
|1.1827
|-3.36
|661.00
|969
|2005.12.29 11:31
|close
|485
|0.27
|1.1853
|0.0000
|1.1822
|-2.97
|658.03
|970
|2005.12.29 11:31
|close
|484
|1.08
|1.1851
|0.0000
|1.1862
|9.72
|667.75
|971
|2005.12.29 11:31
|close
|481
|0.54
|1.1851
|0.0000
|1.1869
|1.08
|668.83
|972
|2005.12.29 11:31
|close
|480
|0.27
|1.1851
|0.0000
|1.1883
|-3.24
|665.59
|973
|2005.12.29 11:31
|sell
|487
|0.28
|1.1850
|0.0000
|1.1830
|974
|2005.12.29 13:29
|t/p
|487
|0.28
|1.1830
|0.0000
|1.1830
|5.60
|671.19
|975
|2005.12.29 13:29
|sell
|488
|0.28
|1.1826
|0.0000
|1.1806
|976
|2005.12.29 13:34
|sell
|489
|0.56
|1.1832
|0.0000
|1.1812
|977
|2005.12.29 13:56
|sell
|490
|1.12
|1.1838
|0.0000
|1.1818
|978
|2005.12.29 14:06
|close
|490
|1.12
|1.1831
|0.0000
|1.1818
|7.84
|679.03
|979
|2005.12.29 14:06
|close
|489
|0.56
|1.1831
|0.0000
|1.1812
|0.56
|679.59
|980
|2005.12.29 14:06
|close
|488
|0.28
|1.1831
|0.0000
|1.1806
|-1.40
|678.19
|981
|2005.12.29 14:07
|sell
|491
|0.28
|1.1828
|0.0000
|1.1808
|982
|2005.12.29 15:20
|sell
|492
|0.56
|1.1834
|0.0000
|1.1814
|983
|2005.12.29 15:59
|sell
|493
|1.12
|1.1843
|0.0000
|1.1823
|984
|2005.12.29 16:00
|buy
|494
|0.28
|1.1844
|0.0000
|1.1864
|985
|2005.12.29 16:43
|buy
|495
|0.58
|1.1835
|0.0000
|1.1855
|986
|2005.12.29 17:10
|sell
|496
|2.24
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|987
|2005.12.29 17:41
|close
|496
|2.24
|1.1840
|0.0000
|1.1828
|17.92
|696.11
|988
|2005.12.29 17:41
|close
|495
|0.58
|1.1838
|0.0000
|1.1855
|1.74
|697.85
|989
|2005.12.29 17:41
|close
|494
|0.28
|1.1838
|0.0000
|1.1864
|-1.68
|696.17
|990
|2005.12.29 17:41
|close
|493
|1.12
|1.1840
|0.0000
|1.1823
|3.36
|699.53
|991
|2005.12.29 17:41
|close
|492
|0.56
|1.1840
|0.0000
|1.1814
|-3.36
|696.17
|992
|2005.12.29 17:41
|close
|491
|0.28
|1.1840
|0.0000
|1.1808
|-3.36
|692.81
|993
|2005.12.29 17:41
|buy
|497
|0.29
|1.1841
|0.0000
|1.1861
|994
|2005.12.30 02:00
|sell
|498
|0.30
|1.1844
|0.0000
|1.1824
|995
|2005.12.30 02:59
|t/p
|497
|0.29
|1.1861
|0.0000
|1.1861
|5.58
|698.39
|996
|2005.12.30 02:59
|sell
|499
|0.58
|1.1864
|0.0000
|1.1844
|997
|2005.12.30 03:00
|buy
|500
|0.29
|1.1866
|0.0000
|1.1886
|998
|2005.12.30 03:59
|sell
|501
|1.16
|1.1870
|0.0000
|1.1850
|999
|2005.12.30 04:35
|sell
|502
|2.24
|1.1876
|0.0000
|1.1856
|1000
|2005.12.30 04:44
|close
|502
|2.24
|1.1868
|0.0000
|1.1856
|17.92
|716.31
|1001
|2005.12.30 04:44
|close
|501
|1.16
|1.1868
|0.0000
|1.1850
|2.32
|718.63
|1002
|2005.12.30 04:44
|close
|500
|0.29
|1.1866
|0.0000
|1.1886
|0.00
|718.63
|1003
|2005.12.30 04:44
|close
|499
|0.58
|1.1868
|0.0000
|1.1844
|-2.32
|716.31
|1004
|2005.12.30 04:44
|close
|498
|0.30
|1.1868
|0.0000
|1.1824
|-7.20
|709.11
|1005
|2005.12.30 04:44
|buy
|503
|0.30
|1.1867
|0.0000
|1.1887
|1006
|2005.12.30 08:00
|sell
|504
|0.30
|1.1863
|0.0000
|1.1843
|1007
|2005.12.30 08:00
|sell
|505
|0.60
|1.1879
|0.0000
|1.1859
|1008
|2005.12.30 08:07
|sell
|506
|1.16
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|1009
|2005.12.30 08:12
|close
|506
|1.16
|1.1870
|0.0000
|1.1864
|16.24
|725.35
|1010
|2005.12.30 08:12
|close
|505
|0.60
|1.1870
|0.0000
|1.1859
|5.40
|730.75
|1011
|2005.12.30 08:12
|close
|504
|0.30
|1.1870
|0.0000
|1.1843
|-2.10
|728.65
|1012
|2005.12.30 08:12
|close
|503
|0.30
|1.1868
|0.0000
|1.1887
|0.30
|728.95
|1013
|2005.12.30 08:12
|sell
|507
|0.30
|1.1882
|0.0000
|1.1862
|1014
|2005.12.30 08:31
|buy
|508
|0.31
|1.1870
|0.0000
|1.1890
|1015
|2005.12.30 08:43
|buy
|509
|0.62
|1.1863
|0.0000
|1.1883
|1016
|2005.12.30 08:44
|t/p
|507
|0.30
|1.1862
|0.0000
|1.1862
|6.00
|734.95
|1017
|2005.12.30 08:45
|sell
|510
|0.31
|1.1863
|0.0000
|1.1843
|1018
|2005.12.30 08:59
|buy
|511
|1.24
|1.1855
|0.0000
|1.1875
|1019
|2005.12.30 09:57
|buy
|512
|2.40
|1.1848
|0.0000
|1.1868
|1020
|2005.12.30 09:59
|t/p
|510
|0.31
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|6.20
|741.15
|1021
|2005.12.30 09:59
|sell
|513
|0.28
|1.1834
|0.0000
|1.1814
|1022
|2005.12.30 10:00
|sell
|514
|0.58
|1.1841
|0.0000
|1.1821
|1023
|2005.12.30 10:02
|sell
|515
|1.20
|1.1847
|0.0000
|1.1827
|1024
|2005.12.30 12:59
|t/p
|513
|0.28
|1.1814
|0.0000
|1.1814
|5.60
|746.75
|1025
|2005.12.30 12:59
|t/p
|514
|0.58
|1.1821
|0.0000
|1.1821
|11.60
|758.35
|1026
|2005.12.30 12:59
|t/p
|515
|1.20
|1.1827
|0.0000
|1.1827
|24.00
|782.35
|1027
|2005.12.30 12:59
|sell
|516
|0.24
|1.1806
|0.0000
|1.1786
|1028
|2005.12.30 13:00
|sell
|517
|0.58
|1.1832
|0.0000
|1.1812
|1029
|2005.12.30 13:02
|t/p
|517
|0.58
|1.1812
|0.0000
|1.1812
|11.60
|793.95
|1030
|2005.12.30 13:02
|sell
|518
|0.58
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|1031
|2005.12.30 13:31
|t/p
|518
|0.58
|1.1809
|0.0000
|1.1809
|11.60
|805.55
|1032
|2005.12.30 13:31
|close
|516
|0.24
|1.1809
|0.0000
|1.1786
|-0.72
|804.83
|1033
|2005.12.30 13:31
|sell
|519
|0.25
|1.1808
|0.0000
|1.1788
|1034
|2005.12.30 14:44
|t/p
|519
|0.25
|1.1788
|0.0000
|1.1788
|5.00
|809.83
|1035
|2005.12.30 14:44
|sell
|520
|0.21
|1.1786
|0.0000
|1.1766
|1036
|2005.12.30 14:46
|sell
|521
|0.44
|1.1791
|0.0000
|1.1771
|1037
|2005.12.30 14:59
|sell
|522
|0.92
|1.1801
|0.0000
|1.1781
|1038
|2005.12.30 16:59
|sell
|523
|2.32
|1.1843
|0.0000
|1.1823
|1039
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|523
|2.32
|1.1840
|0.0000
|1.1823
|6.96
|816.79
|1040
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|522
|0.92
|1.1840
|0.0000
|1.1781
|-35.88
|780.91
|1041
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|521
|0.44
|1.1840
|0.0000
|1.1771
|-21.56
|759.35
|1042
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|520
|0.21
|1.1840
|0.0000
|1.1766
|-11.34
|748.01
|1043
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|512
|2.40
|1.1838
|0.0000
|1.1868
|-24.00
|724.01
|1044
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|511
|1.24
|1.1838
|0.0000
|1.1875
|-21.08
|702.93
|1045
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|509
|0.62
|1.1838
|0.0000
|1.1883
|-15.50
|687.43
|1046
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|508
|0.31
|1.1838
|0.0000
|1.1890
|-9.92
|677.51