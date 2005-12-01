Strategy Tester Report
GBEstillwell

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.12.01 00:00 - 2006.01.01 00:00 (2005.12.01 - 2006.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test15449Ticks modelled64424Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit577.51Gross profit1247.79Gross loss-670.27
Profit factor1.86Expected payoff1.10
Absolute drawdown4.24Maximal drawdown139.28 (17.05%)Relative drawdown55.86% (121.21)
Total trades523Short positions (won %)312 (69.23%)Long positions (won %)211 (67.77%)
Profit trades (% of total)359 (68.64%)Loss trades (% of total)164 (31.36%)
Largestprofit trade24.63loss trade-49.44
Averageprofit trade3.48loss trade-4.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (64.06)consecutive losses (loss in money)8 (-5.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)76.90 (8)consecutive loss (count of losses)-139.28 (7)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.12.01 01:00buy10.041.17930.00001.1813
22005.12.01 02:38buy20.081.17880.00001.1808
32005.12.01 04:00sell30.041.17870.00001.1767
42005.12.01 05:50buy40.161.17810.00001.1801
52005.12.01 08:15buy50.321.17750.00001.1795
62005.12.01 09:59close50.321.17850.00001.17953.20103.20
72005.12.01 09:59close40.161.17850.00001.18010.64103.84
82005.12.01 09:59close30.041.17870.00001.17670.00103.84
92005.12.01 09:59close20.081.17850.00001.1808-0.24103.60
102005.12.01 09:59close10.041.17850.00001.1813-0.32103.28
112005.12.01 12:00sell60.041.17680.00001.1748
122005.12.01 12:00sell70.081.17780.00001.1758
132005.12.01 12:13sell80.161.17850.00001.1765
142005.12.01 12:52close80.161.17740.00001.17651.76105.04
152005.12.01 12:52close70.081.17740.00001.17580.32105.36
162005.12.01 12:52close60.041.17740.00001.1748-0.24105.12
172005.12.01 12:52sell90.041.17730.00001.1753
182005.12.01 13:48t/p90.041.17530.00001.17530.80105.92
192005.12.01 13:48sell100.041.17510.00001.1731
202005.12.01 13:48t/p100.041.17310.00001.17310.80106.72
212005.12.01 13:48sell110.041.17280.00001.1708
222005.12.01 13:48sell120.081.17330.00001.1713
232005.12.01 13:48sell130.161.17430.00001.1723
242005.12.01 13:49sell140.321.17480.00001.1728
252005.12.01 13:59close140.321.17310.00001.17285.44112.16
262005.12.01 13:59close130.161.17310.00001.17231.92114.08
272005.12.01 13:59close120.081.17310.00001.17130.16114.24
282005.12.01 13:59close110.041.17310.00001.1708-0.12114.12
292005.12.01 14:00sell150.041.17280.00001.1708
302005.12.01 14:00sell160.081.17490.00001.1729
312005.12.01 14:17t/p160.081.17290.00001.17291.60115.72
322005.12.01 14:17close150.041.17280.00001.17080.00115.72
332005.12.01 14:17sell170.041.17260.00001.1706
342005.12.01 14:18sell180.081.17320.00001.1712
352005.12.01 14:19close180.081.17270.00001.17120.40116.12
362005.12.01 14:19close170.041.17270.00001.1706-0.04116.08
372005.12.01 14:19sell190.041.17260.00001.1706
382005.12.01 14:25sell200.081.17320.00001.1712
392005.12.01 14:32sell210.161.17390.00001.1719
402005.12.01 14:36sell220.321.17470.00001.1727
412005.12.01 14:37close220.321.17350.00001.17273.84119.92
422005.12.01 14:37close210.161.17350.00001.17190.64120.56
432005.12.01 14:37close200.081.17350.00001.1712-0.24120.32
442005.12.01 14:37close190.041.17350.00001.1706-0.36119.96
452005.12.01 14:37sell230.051.17400.00001.1720
462005.12.01 14:48t/p230.051.17200.00001.17201.00120.96
472005.12.01 14:48sell240.051.17170.00001.1697
482005.12.01 15:00sell250.101.17240.00001.1704
492005.12.01 15:09close250.101.17140.00001.17041.00121.96
502005.12.01 15:09close240.051.17140.00001.16970.15122.11
512005.12.01 15:09sell260.051.17130.00001.1693
522005.12.01 15:10sell270.101.17180.00001.1698
532005.12.01 16:11close270.101.17030.00001.16981.50123.61
542005.12.01 16:11close260.051.17030.00001.16930.50124.11
552005.12.01 16:11sell280.051.17020.00001.1682
562005.12.01 16:28sell290.101.17080.00001.1688
572005.12.01 16:30sell300.201.17140.00001.1694
582005.12.01 16:59close300.201.17030.00001.16942.20126.31
592005.12.01 16:59close290.101.17030.00001.16880.50126.81
602005.12.01 16:59close280.051.17030.00001.1682-0.05126.76
612005.12.01 17:00sell310.051.17010.00001.1681
622005.12.01 17:00sell320.101.17100.00001.1690
632005.12.01 18:44sell330.201.17160.00001.1696
642005.12.01 18:59sell340.401.17370.00001.1717
652005.12.01 19:00buy350.051.17380.00001.1758
662005.12.01 19:38buy360.101.17320.00001.1752
672005.12.02 02:43buy370.201.17260.00001.1746
682005.12.02 07:00buy380.401.17210.00001.1741
692005.12.02 07:52t/p340.401.17170.00001.17178.24135.00
702005.12.02 07:52close330.201.17170.00001.1696-0.08134.92
712005.12.02 07:52close320.101.17180.00001.1690-0.74134.18
722005.12.02 07:52close310.051.17160.00001.1681-0.72133.46
732005.12.02 07:52sell390.051.17150.00001.1695
742005.12.02 07:56close390.051.17220.00001.1695-0.35133.11
752005.12.02 07:56close380.401.17200.00001.1741-0.40132.71
762005.12.02 07:56close370.201.17200.00001.1746-1.20131.51
772005.12.02 07:56close360.101.17200.00001.1752-1.28130.24
782005.12.02 07:56close350.051.17200.00001.1758-0.94129.30
792005.12.02 07:56sell400.051.17180.00001.1698
802005.12.02 13:30t/p400.051.16980.00001.16981.00130.30
812005.12.02 14:00buy410.051.17300.00001.1750
822005.12.02 14:00buy420.101.17080.00001.1728
832005.12.02 14:00buy430.201.17030.00001.1723
842005.12.02 14:14buy440.401.16970.00001.1717
852005.12.02 14:22close440.401.17040.00001.17172.80133.10
862005.12.02 14:22close430.201.17040.00001.17230.20133.30
872005.12.02 14:22close420.101.17040.00001.1728-0.40132.90
882005.12.02 14:22close410.051.17040.00001.1750-1.30131.60
892005.12.02 14:23buy450.051.17050.00001.1725
902005.12.02 14:30buy460.101.17000.00001.1720
912005.12.02 14:30buy470.201.16950.00001.1715
922005.12.02 14:33buy480.401.16890.00001.1709
932005.12.02 14:36close480.401.16980.00001.17093.60135.20
942005.12.02 14:36close470.201.16980.00001.17150.60135.80
952005.12.02 14:36close460.101.16980.00001.1720-0.20135.60
962005.12.02 14:36close450.051.16980.00001.1725-0.35135.25
972005.12.02 14:36buy490.051.16990.00001.1719
982005.12.02 14:41buy500.101.16930.00001.1713
992005.12.02 14:46close500.101.17080.00001.17131.50136.75
1002005.12.02 14:46close490.051.17080.00001.17190.45137.20
1012005.12.02 14:46buy510.061.17130.00001.1733
1022005.12.02 14:50t/p510.061.17330.00001.17331.20138.40
1032005.12.02 14:50buy520.061.17350.00001.1755
1042005.12.02 14:53buy530.121.17300.00001.1750
1052005.12.02 14:54close530.121.17350.00001.17500.60139.00
1062005.12.02 14:54close520.061.17350.00001.17550.00139.00
1072005.12.02 14:54buy540.061.17380.00001.1758
1082005.12.02 14:59buy550.121.17300.00001.1750
1092005.12.02 14:59buy560.201.16670.00001.1687
1102005.12.02 15:00sell570.051.16630.00001.1643
1112005.12.02 15:00t/p560.201.16870.00001.16874.00143.00
1122005.12.02 15:00close550.121.17190.00001.1750-1.32141.68
1132005.12.02 15:00sell580.121.17190.00001.1699
1142005.12.02 15:00close540.061.17200.00001.1758-1.08140.60
1152005.12.02 15:02sell590.241.17250.00001.1705
1162005.12.02 15:23close590.241.17130.00001.17052.88143.48
1172005.12.02 15:23close580.121.17130.00001.16990.72144.20
1182005.12.02 15:23close570.051.17130.00001.1643-2.50141.70
1192005.12.02 15:23sell600.061.17120.00001.1692
1202005.12.02 15:30buy610.061.17030.00001.1723
1212005.12.02 15:51buy620.121.16970.00001.1717
1222005.12.02 15:52t/p600.061.16920.00001.16921.20142.90
1232005.12.02 15:52buy630.241.16910.00001.1711
1242005.12.02 15:52buy640.481.16840.00001.1704
1252005.12.02 15:59close640.481.16930.00001.17044.32147.22
1262005.12.02 15:59close630.241.16930.00001.17110.48147.70
1272005.12.02 15:59close620.121.16930.00001.1717-0.48147.22
1282005.12.02 15:59close610.061.16930.00001.1723-0.60146.62
1292005.12.02 16:00sell650.061.16920.00001.1672
1302005.12.02 16:32sell660.121.16980.00001.1678
1312005.12.02 16:32sell670.241.17040.00001.1684
1322005.12.02 16:33sell680.481.17100.00001.1690
1332005.12.02 16:33close680.481.17020.00001.16903.84150.46
1342005.12.02 16:33close670.241.17020.00001.16840.48150.94
1352005.12.02 16:33close660.121.17020.00001.1678-0.48150.46
1362005.12.02 16:33close650.061.17020.00001.1672-0.60149.86
1372005.12.02 16:33sell690.061.16980.00001.1678
1382005.12.02 16:35sell700.121.17040.00001.1684
1392005.12.02 16:35sell710.241.17110.00001.1691
1402005.12.02 16:37close710.241.17020.00001.16912.16152.02
1412005.12.02 16:37close700.121.17020.00001.16840.24152.26
1422005.12.02 16:37close690.061.17020.00001.1678-0.24152.02
1432005.12.02 16:37sell720.061.17010.00001.1681
1442005.12.02 16:41sell730.121.17060.00001.1686
1452005.12.02 16:46sell740.241.17120.00001.1692
1462005.12.02 16:59close740.241.17010.00001.16922.64154.66
1472005.12.02 16:59close730.121.17010.00001.16860.60155.26
1482005.12.02 16:59close720.061.17010.00001.16810.00155.26
1492005.12.02 17:00sell750.061.16980.00001.1678
1502005.12.02 17:23sell760.121.17030.00001.1683
1512005.12.02 17:29sell770.241.17090.00001.1689
1522005.12.02 18:00buy780.061.17120.00001.1732
1532005.12.02 18:11sell790.481.17140.00001.1694
1542005.12.04 23:00close790.481.17020.00001.16945.76161.02
1552005.12.04 23:00close780.061.17000.00001.1732-0.72160.30
1562005.12.04 23:00close770.241.17020.00001.16891.68161.98
1572005.12.04 23:00close760.121.17020.00001.16830.12162.10
1582005.12.04 23:00close750.061.17020.00001.1678-0.24161.86
1592005.12.04 23:00buy800.071.17010.00001.1721
1602005.12.05 02:00sell810.071.17020.00001.1682
1612005.12.05 04:19buy820.141.16960.00001.1716
1622005.12.05 08:59sell830.141.17070.00001.1687
1632005.12.05 11:59t/p800.071.17210.00001.17211.35163.21
1642005.12.05 11:59t/p820.141.17160.00001.17162.80166.01
1652005.12.05 11:59buy840.061.17450.00001.1765
1662005.12.05 11:59sell850.241.17430.00001.1723
1672005.12.05 12:11buy860.141.17300.00001.1750
1682005.12.05 12:59t/p840.061.17650.00001.17651.20167.21
1692005.12.05 12:59t/p860.141.17500.00001.17502.80170.01
1702005.12.05 12:59buy870.061.17710.00001.1791
1712005.12.05 12:59sell880.481.17690.00001.1749
1722005.12.05 14:14buy890.121.17660.00001.1786
1732005.12.05 15:01buy900.241.17600.00001.1780
1742005.12.05 15:04buy910.481.17540.00001.1774
1752005.12.05 16:18t/p910.481.17740.00001.17749.60179.61
1762005.12.05 16:18close900.241.17750.00001.17803.60183.21
1772005.12.05 16:18close890.121.17760.00001.17861.20184.41
1782005.12.05 16:18close870.061.17760.00001.17910.30184.71
1792005.12.05 16:29close880.481.17690.00001.17490.00184.71
1802005.12.05 16:29close850.241.17690.00001.1723-6.24178.47
1812005.12.05 16:29close830.141.17690.00001.1687-8.68169.79
1822005.12.05 16:29close810.071.17690.00001.1682-4.69165.10
1832005.12.05 18:00buy920.061.18120.00001.1832
1842005.12.05 18:10buy930.121.17980.00001.1818
1852005.12.05 20:45buy940.241.17920.00001.1812
1862005.12.05 22:00sell950.061.17880.00001.1768
1872005.12.05 23:27sell960.121.17940.00001.1774
1882005.12.06 00:43buy970.481.17870.00001.1807
1892005.12.06 08:24t/p960.121.17740.00001.17742.47167.57
1902005.12.06 08:24close950.061.17740.00001.17680.88168.45
1912005.12.06 10:00sell980.061.17770.00001.1757
1922005.12.06 12:59sell990.121.17840.00001.1764
1932005.12.06 14:06sell1000.281.17890.00001.1769
1942005.12.06 14:40t/p1000.281.17690.00001.17695.60174.05
1952005.12.06 14:40close990.121.17690.00001.17641.80175.85
1962005.12.06 14:40close980.061.17700.00001.17570.42176.27
1972005.12.06 14:58close970.481.17840.00001.1807-1.44174.83
1982005.12.06 14:58close940.241.17840.00001.1812-2.10172.73
1992005.12.06 14:58close930.121.17840.00001.1818-1.77170.95
2002005.12.06 14:58close920.061.17840.00001.1832-1.73169.23
2012005.12.06 15:30buy1010.071.17670.00001.1787
2022005.12.06 15:40buy1020.141.17610.00001.1781
2032005.12.06 15:59close1020.141.17770.00001.17812.24171.47
2042005.12.06 15:59close1010.071.17770.00001.17870.70172.17
2052005.12.06 16:00sell1030.071.17770.00001.1757
2062005.12.06 16:59sell1040.141.17840.00001.1764
2072005.12.06 17:00buy1050.071.17850.00001.1805
2082005.12.06 17:59sell1060.281.17960.00001.1776
2092005.12.06 21:59close1060.281.17820.00001.17763.92176.09
2102005.12.06 21:59close1050.071.17800.00001.1805-0.35175.74
2112005.12.06 21:59close1040.141.17820.00001.17640.28176.02
2122005.12.06 21:59close1030.071.17820.00001.1757-0.35175.67
2132005.12.06 23:00sell1070.071.17790.00001.1759
2142005.12.06 23:59sell1080.141.17990.00001.1779
2152005.12.07 01:30buy1090.071.17830.00001.1803
2162005.12.07 01:59t/p1080.141.17790.00001.17792.88178.55
2172005.12.07 01:59buy1100.141.17710.00001.1791
2182005.12.07 01:59close1070.071.17710.00001.17590.60179.16
2192005.12.07 02:00sell1110.071.17690.00001.1749
2202005.12.07 02:00close1110.071.17800.00001.1749-0.77178.39
2212005.12.07 02:00close1100.141.17780.00001.17910.98179.37
2222005.12.07 02:00close1090.071.17780.00001.1803-0.35179.02
2232005.12.07 02:07sell1120.071.17760.00001.1756
2242005.12.07 06:00buy1130.071.17780.00001.1798
2252005.12.07 06:00buy1140.141.17730.00001.1793
2262005.12.07 06:59buy1150.281.17670.00001.1787
2272005.12.07 07:35buy1160.561.17600.00001.1780
2282005.12.07 07:59t/p1120.071.17560.00001.17561.40180.42
2292005.12.07 07:59sell1170.071.17530.00001.1733
2302005.12.07 08:00sell1180.141.17610.00001.1741
2312005.12.07 09:59t/p1170.071.17330.00001.17331.40181.82
2322005.12.07 09:59t/p1180.141.17410.00001.17412.80184.62
2332005.12.07 10:00sell1190.061.17280.00001.1708
2342005.12.07 10:00sell1200.141.17520.00001.1732
2352005.12.07 10:59t/p1200.141.17320.00001.17322.80187.42
2362005.12.07 10:59close1190.061.17270.00001.17080.06187.48
2372005.12.07 11:00sell1210.061.17250.00001.1705
2382005.12.07 15:50sell1220.121.17310.00001.1711
2392005.12.08 02:48t/p1220.121.17110.00001.17112.62190.09
2402005.12.08 02:48close1210.061.17110.00001.17050.95191.04
2412005.12.08 03:00sell1230.061.17140.00001.1694
2422005.12.08 04:59sell1240.121.17200.00001.1700
2432005.12.08 07:15sell1250.241.17250.00001.1705
2442005.12.08 07:59sell1260.481.17410.00001.1721
2452005.12.08 10:10t/p1160.561.17800.00001.17809.93200.97
2462005.12.08 10:10close1150.281.17810.00001.17873.29204.26
2472005.12.08 10:11close1140.141.17770.00001.17930.24204.50
2482005.12.08 10:11close1130.071.17820.00001.17980.12204.62
2492005.12.08 10:13buy1270.061.17790.00001.1799
2502005.12.08 10:18buy1280.141.17740.00001.1794
2512005.12.08 11:10buy1290.281.17660.00001.1786
2522005.12.08 15:59t/p1270.061.17990.00001.17991.20205.82
2532005.12.08 15:59t/p1280.141.17940.00001.17942.80208.62
2542005.12.08 15:59t/p1290.281.17860.00001.17865.60214.22
2552005.12.08 16:00buy1300.051.18270.00001.1847
2562005.12.08 16:27buy1310.101.18210.00001.1841
2572005.12.08 19:40t/p1310.101.18410.00001.18412.00216.22
2582005.12.08 19:40close1300.051.18420.00001.18470.75216.97
2592005.12.08 19:40close1260.481.18440.00001.1721-49.44167.53
2602005.12.08 19:40close1250.241.18440.00001.1705-28.56138.97
2612005.12.08 19:40close1240.121.18440.00001.1700-14.88124.09
2622005.12.08 19:40close1230.061.18440.00001.1694-7.80116.29
2632005.12.08 21:00sell1320.041.18210.00001.1801
2642005.12.09 00:59t/p1320.041.18010.00001.18010.82117.12
2652005.12.09 00:59sell1330.051.17970.00001.1777
2662005.12.09 01:00sell1340.101.18100.00001.1790
2672005.12.09 04:00buy1350.051.18140.00001.1834
2682005.12.09 05:08buy1360.101.18090.00001.1829
2692005.12.09 07:05buy1370.201.18030.00001.1823
2702005.12.09 07:59t/p1340.101.17900.00001.17902.00119.12
2712005.12.09 07:59buy1380.321.17870.00001.1807
2722005.12.09 07:59close1330.051.17870.00001.17770.50119.62
2732005.12.09 08:00sell1390.041.17840.00001.1764
2742005.12.09 08:00sell1400.101.17950.00001.1775
2752005.12.09 08:09sell1410.201.18010.00001.1781
2762005.12.09 08:43t/p1410.201.17810.00001.17814.00123.62
2772005.12.09 08:43close1400.101.17810.00001.17751.40125.02
2782005.12.09 08:43close1390.041.17830.00001.17640.04125.06
2792005.12.09 08:44sell1420.041.17820.00001.1762
2802005.12.09 10:59sell1430.101.17940.00001.1774
2812005.12.09 11:59sell1440.201.18010.00001.1781
2822005.12.09 12:06sell1450.401.18060.00001.1786
2832005.12.09 12:06t/p1380.321.18070.00001.18076.40131.46
2842005.12.09 12:06close1370.201.18080.00001.18231.00132.46
2852005.12.09 12:06close1360.101.18070.00001.1829-0.20132.26
2862005.12.09 12:06close1350.051.18080.00001.1834-0.30131.96
2872005.12.09 12:07buy1460.051.18110.00001.1831
2882005.12.09 12:11buy1470.101.18050.00001.1825
2892005.12.09 12:23buy1480.201.17990.00001.1819
2902005.12.09 14:01buy1490.401.17930.00001.1813
2912005.12.09 14:59t/p1490.401.18130.00001.18138.00139.96
2922005.12.09 14:59close1480.201.18160.00001.18193.40143.36
2932005.12.09 15:00close1470.101.18170.00001.18251.20144.56
2942005.12.09 15:51close1460.051.18100.00001.1831-0.05144.51
2952005.12.09 15:51buy1500.051.18130.00001.1833
2962005.12.09 15:59t/p1500.051.18330.00001.18331.00145.51
2972005.12.09 15:59buy1510.051.18350.00001.1855
2982005.12.09 16:00buy1520.101.18170.00001.1837
2992005.12.11 23:00buy1530.241.17910.00001.1811
3002005.12.11 23:03t/p1450.401.17860.00001.17868.00153.51
3012005.12.11 23:03buy1540.481.17860.00001.1806
3022005.12.11 23:03close1440.201.17860.00001.17813.00156.51
3032005.12.11 23:03close1430.101.17870.00001.17740.70157.21
3042005.12.11 23:04close1420.041.17860.00001.1762-0.16157.05
3052005.12.12 00:00sell1550.061.17910.00001.1771
3062005.12.12 00:59sell1560.121.18030.00001.1783
3072005.12.12 01:59t/p1530.241.18110.00001.18114.62161.67
3082005.12.12 01:59t/p1540.481.18060.00001.18069.24170.91
3092005.12.12 01:59close1520.101.18360.00001.18371.82172.73
3102005.12.12 01:59sell1570.241.18360.00001.1816
3112005.12.12 02:00close1510.051.18360.00001.18550.01172.74
3122005.12.12 02:24buy1580.071.18240.00001.1844
3132005.12.12 04:29sell1590.481.18410.00001.1821
3142005.12.12 08:59t/p1580.071.18440.00001.18441.40174.14
3152005.12.12 09:00buy1600.051.18770.00001.1897
3162005.12.12 10:41buy1610.101.18710.00001.1891
3172005.12.12 12:59t/p1600.051.18970.00001.18971.00175.14
3182005.12.12 12:59t/p1610.101.18910.00001.18912.00177.14
3192005.12.12 12:59buy1620.041.19130.00001.1933
3202005.12.12 13:52close1620.041.19200.00001.19330.28177.42
3212005.12.12 13:52close1590.481.19220.00001.1821-38.88138.54
3222005.12.12 13:52close1570.241.19220.00001.1816-20.64117.90
3232005.12.12 13:52close1560.121.19220.00001.1783-14.28103.62
3242005.12.12 13:52close1550.061.19220.00001.1771-7.8695.76
3252005.12.12 13:52buy1630.041.19210.00001.1941
3262005.12.12 13:59buy1640.081.19140.00001.1934
3272005.12.12 13:59t/p1630.041.19410.00001.19410.8096.56
3282005.12.12 13:59t/p1640.081.19340.00001.19341.6098.16
3292005.12.12 13:59buy1650.041.19560.00001.1976
3302005.12.12 14:19buy1660.081.19450.00001.1965
3312005.12.12 14:36t/p1660.081.19650.00001.19651.6099.76
3322005.12.12 14:36close1650.041.19650.00001.19760.36100.12
3332005.12.12 14:36buy1670.041.19680.00001.1988
3342005.12.12 14:59buy1680.081.19570.00001.1977
3352005.12.12 15:01buy1690.161.19490.00001.1969
3362005.12.12 17:00t/p1690.161.19690.00001.19693.20103.32
3372005.12.12 17:00close1680.081.19700.00001.19771.04104.36
3382005.12.12 17:23close1670.041.19650.00001.1988-0.12104.24
3392005.12.12 18:15buy1700.041.19690.00001.1989
3402005.12.12 18:59buy1710.081.19630.00001.1983
3412005.12.12 19:54buy1720.161.19570.00001.1977
3422005.12.12 19:59buy1730.321.19500.00001.1970
3432005.12.12 20:00sell1740.041.19490.00001.1929
3442005.12.12 20:00sell1750.081.19580.00001.1938
3452005.12.13 01:59t/p1730.321.19700.00001.19706.16110.40
3462005.12.13 01:59close1720.161.19700.00001.19771.96112.36
3472005.12.13 01:59sell1760.161.19700.00001.1950
3482005.12.13 02:00close1710.081.19700.00001.19830.50112.86
3492005.12.13 02:46close1700.041.19600.00001.1989-0.39112.47
3502005.12.13 03:00buy1770.041.19660.00001.1986
3512005.12.13 04:59buy1780.081.19570.00001.1977
3522005.12.13 08:59t/p1740.041.19290.00001.19290.82113.29
3532005.12.13 08:59t/p1750.081.19380.00001.19381.65114.94
3542005.12.13 08:59t/p1760.161.19500.00001.19503.20118.14
3552005.12.13 08:59buy1790.161.19240.00001.1944
3562005.12.13 09:00sell1800.041.19220.00001.1902
3572005.12.13 09:00t/p1790.161.19440.00001.19443.20121.34
3582005.12.13 09:00close1780.081.19550.00001.1977-0.16121.18
3592005.12.13 09:00sell1810.101.19550.00001.1935
3602005.12.13 09:01t/p1810.101.19350.00001.19352.00123.18
3612005.12.13 09:01close1770.041.19290.00001.1986-1.48121.70
3622005.12.13 09:01sell1820.101.19290.00001.1909
3632005.12.13 09:01sell1830.161.19490.00001.1929
3642005.12.13 09:28t/p1830.161.19290.00001.19293.20124.90
3652005.12.13 09:28close1820.101.19280.00001.19090.10125.00
3662005.12.13 09:28close1800.041.19290.00001.1902-0.28124.72
3672005.12.13 09:28sell1840.051.19260.00001.1906
3682005.12.13 09:38sell1850.101.19320.00001.1912
3692005.12.13 10:30t/p1850.101.19120.00001.19122.00126.72
3702005.12.13 10:30close1840.051.19120.00001.19060.70127.42
3712005.12.13 10:30sell1860.051.19110.00001.1891
3722005.12.13 10:43sell1870.101.19180.00001.1898
3732005.12.13 10:59sell1880.201.19240.00001.1904
3742005.12.13 11:02sell1890.401.19330.00001.1913
3752005.12.13 11:25t/p1890.401.19130.00001.19138.00135.42
3762005.12.13 11:25close1880.201.19130.00001.19042.20137.62
3772005.12.13 11:25close1870.101.19140.00001.18980.40138.02
3782005.12.13 11:25close1860.051.19130.00001.1891-0.10137.92
3792005.12.13 11:25sell1900.051.19130.00001.1893
3802005.12.13 12:00sell1910.101.19200.00001.1900
3812005.12.13 12:59sell1920.201.19260.00001.1906
3822005.12.13 14:00buy1930.051.19350.00001.1955
3832005.12.13 14:00sell1940.401.19330.00001.1913
3842005.12.13 14:00buy1950.101.19240.00001.1944
3852005.12.13 19:59t/p1950.101.19440.00001.19442.00139.92
3862005.12.13 19:59close1930.051.19530.00001.19550.90140.82
3872005.12.13 20:00buy1960.051.19570.00001.1977
3882005.12.13 20:04buy1970.101.19320.00001.1952
3892005.12.13 20:14t/p1970.101.19520.00001.19522.00142.82
3902005.12.13 20:14close1960.051.19540.00001.1977-0.15142.67
3912005.12.13 20:14buy1980.051.19540.00001.1974
3922005.12.13 20:15buy1990.101.19460.00001.1966
3932005.12.13 20:15buy2000.201.19400.00001.1960
3942005.12.13 20:15buy2010.401.19320.00001.1952
3952005.12.13 20:17t/p2010.401.19520.00001.19528.00150.67
3962005.12.13 20:17close2000.201.19530.00001.19602.60153.27
3972005.12.13 20:17close1990.101.19520.00001.19660.60153.87
3982005.12.13 20:17close1980.051.19510.00001.1974-0.15153.72
3992005.12.13 20:17buy2020.051.19560.00001.1976
4002005.12.13 20:22t/p2020.051.19760.00001.19761.00154.72
4012005.12.13 20:22buy2030.041.19780.00001.1998
4022005.12.13 20:23buy2040.101.19690.00001.1989
4032005.12.13 20:24buy2050.201.19640.00001.1984
4042005.12.13 20:59buy2060.401.19330.00001.1953
4052005.12.13 21:03t/p2060.401.19530.00001.19538.00162.72
4062005.12.13 21:03close2050.201.19540.00001.1984-2.00160.72
4072005.12.13 21:04close2040.101.19480.00001.1989-2.10158.62
4082005.12.13 21:04close2030.041.19560.00001.1998-0.88157.74
4092005.12.13 21:05buy2070.051.19500.00001.1970
4102005.12.13 21:27buy2080.101.19440.00001.1964
4112005.12.13 21:28buy2090.241.19380.00001.1958
4122005.12.13 22:01buy2100.481.19320.00001.1952
4132005.12.14 00:59t/p2100.481.19520.00001.19529.24166.98
4142005.12.14 00:59close2090.241.19560.00001.19584.14171.12
4152005.12.14 01:00close2080.101.19550.00001.19641.02172.14
4162005.12.14 01:42close2070.051.19540.00001.19700.16172.31
4172005.12.14 01:42buy2110.061.19570.00001.1977
4182005.12.14 01:59t/p2110.061.19770.00001.19771.20173.51
4192005.12.14 01:59buy2120.051.19920.00001.2012
4202005.12.14 02:59t/p2120.051.20120.00001.20121.00174.51
4212005.12.14 02:59buy2130.041.20280.00001.2048
4222005.12.14 03:14buy2140.081.20100.00001.2030
4232005.12.14 03:17t/p2140.081.20300.00001.20301.60176.11
4242005.12.14 03:17close2130.041.20300.00001.20480.08176.19
4252005.12.14 03:17buy2150.041.20310.00001.2051
4262005.12.14 03:24buy2160.081.20260.00001.2046
4272005.12.14 03:33buy2170.161.20190.00001.2039
4282005.12.14 03:35buy2180.321.20130.00001.2033
4292005.12.14 08:59t/p2180.321.20330.00001.20336.40182.59
4302005.12.14 08:59close2170.161.20350.00001.20392.56185.15
4312005.12.14 09:00close2160.081.20350.00001.20460.72185.87
4322005.12.14 09:01close2150.041.20160.00001.2051-0.60185.27
4332005.12.14 09:15buy2190.041.20240.00001.2044
4342005.12.14 09:39close2190.041.20430.00001.20440.76186.03
4352005.12.14 09:39close1940.401.20450.00001.1913-44.56141.47
4362005.12.14 09:39close1920.201.20450.00001.1906-23.68117.79
4372005.12.14 09:39close1910.101.20450.00001.1900-12.44105.35
4382005.12.14 09:39close1900.051.20450.00001.1893-6.5798.78
4392005.12.14 09:39buy2200.041.20390.00001.2059
4402005.12.14 09:59buy2210.081.20300.00001.2050
4412005.12.14 10:16buy2220.161.20250.00001.2045
4422005.12.14 10:27buy2230.321.20200.00001.2040
4432005.12.14 14:30t/p2230.321.20400.00001.20406.40105.18
4442005.12.14 14:30close2220.161.20400.00001.20452.40107.58
4452005.12.14 14:30close2210.081.20370.00001.20500.56108.14
4462005.12.14 14:30close2200.041.20380.00001.2059-0.04108.10
4472005.12.14 14:30buy2240.041.20410.00001.2061
4482005.12.14 14:33buy2250.081.20350.00001.2055
4492005.12.14 14:59buy2260.161.20190.00001.2039
4502005.12.14 15:00sell2270.041.20170.00001.1997
4512005.12.14 15:00sell2280.081.20310.00001.2011
4522005.12.14 16:59t/p2260.161.20390.00001.20393.20111.30
4532005.12.14 16:59close2250.081.20400.00001.20550.40111.70
4542005.12.14 16:59sell2290.161.20400.00001.2020
4552005.12.14 17:00close2240.041.20410.00001.20610.00111.70
4562005.12.14 17:00buy2300.041.20300.00001.2050
4572005.12.14 17:06buy2310.081.20250.00001.2045
4582005.12.14 18:00t/p2290.161.20200.00001.20203.20114.90
4592005.12.14 18:00close2280.081.20200.00001.20110.88115.78
4602005.12.14 18:02close2270.041.20290.00001.1997-0.48115.30
4612005.12.14 18:29buy2320.161.20180.00001.2038
4622005.12.14 18:59buy2330.321.20000.00001.2020
4632005.12.14 19:00sell2340.041.20000.00001.1980
4642005.12.14 19:00sell2350.081.20140.00001.1994
4652005.12.14 22:59t/p2350.081.19940.00001.19941.60116.90
4662005.12.14 22:59close2340.041.19940.00001.19800.24117.14
4672005.12.14 23:00sell2360.041.19930.00001.1973
4682005.12.14 23:00sell2370.081.19980.00001.1978
4692005.12.14 23:59t/p2370.081.19780.00001.19781.60118.74
4702005.12.14 23:59close2360.041.19750.00001.19730.72119.46
4712005.12.15 00:00sell2380.041.19720.00001.1952
4722005.12.15 00:00sell2390.081.19900.00001.1970
4732005.12.15 00:30sell2400.161.19960.00001.1976
4742005.12.15 00:45t/p2400.161.19760.00001.19763.20122.66
4752005.12.15 00:45close2390.081.19750.00001.19701.20123.86
4762005.12.15 00:45close2380.041.19720.00001.19520.00123.86
4772005.12.15 00:45sell2410.041.19730.00001.1953
4782005.12.15 00:47sell2420.081.19780.00001.1958
4792005.12.15 00:59sell2430.161.19880.00001.1968
4802005.12.15 01:13sell2440.321.19930.00001.1973
4812005.12.15 04:49t/p2440.321.19730.00001.19736.40130.26
4822005.12.15 04:49close2430.161.19730.00001.19682.40132.66
4832005.12.15 04:49close2420.081.19740.00001.19580.32132.98
4842005.12.15 04:49close2410.041.19720.00001.19530.04133.02
4852005.12.15 05:00sell2450.051.19950.00001.1975
4862005.12.15 05:09t/p2450.051.19750.00001.19751.00134.02
4872005.12.15 05:09sell2460.041.19730.00001.1953
4882005.12.15 05:14sell2470.081.19790.00001.1959
4892005.12.15 05:18sell2480.161.19860.00001.1966
4902005.12.15 05:41sell2490.321.19920.00001.1972
4912005.12.15 09:59t/p2330.321.20200.00001.20205.68139.69
4922005.12.15 09:59close2320.161.20330.00001.20382.04141.73
4932005.12.15 10:00close2310.081.20330.00001.20450.46142.19
4942005.12.15 10:15close2300.041.20120.00001.2050-0.81141.38
4952005.12.15 10:15buy2500.051.20150.00001.2035
4962005.12.15 12:59buy2510.101.20090.00001.2029
4972005.12.15 14:00buy2520.201.20030.00001.2023
4982005.12.15 14:15buy2530.401.19970.00001.2017
4992005.12.15 15:59t/p2460.041.19530.00001.19530.80142.18
5002005.12.15 15:59t/p2470.081.19590.00001.19591.60143.78
5012005.12.15 15:59t/p2480.161.19660.00001.19663.20146.98
5022005.12.15 15:59t/p2490.321.19720.00001.19726.40153.38
5032005.12.15 15:59sell2540.041.19490.00001.1929
5042005.12.15 16:00sell2550.101.19790.00001.1959
5052005.12.15 16:13t/p2550.101.19590.00001.19592.00155.38
5062005.12.15 16:13close2540.041.19590.00001.1929-0.40154.98
5072005.12.15 16:13sell2560.051.19580.00001.1938
5082005.12.15 16:59sell2570.101.19640.00001.1944
5092005.12.15 17:11sell2580.201.19700.00001.1950
5102005.12.15 17:12sell2590.401.19760.00001.1956
5112005.12.16 00:59t/p2580.201.19500.00001.19504.12159.10
5122005.12.16 00:59t/p2590.401.19560.00001.19568.24167.34
5132005.12.16 00:59close2570.101.19500.00001.19441.46168.80
5142005.12.16 01:00close2560.051.19490.00001.19380.48169.28
5152005.12.16 01:03sell2600.051.19600.00001.1940
5162005.12.16 01:05sell2610.101.19670.00001.1947
5172005.12.16 02:14t/p2610.101.19470.00001.19472.00171.28
5182005.12.16 02:14close2600.051.19470.00001.19400.65171.93
5192005.12.16 02:14sell2620.051.19460.00001.1926
5202005.12.16 03:03sell2630.101.19540.00001.1934
5212005.12.16 05:59sell2640.241.19700.00001.1950
5222005.12.16 07:14sell2650.481.19760.00001.1956
5232005.12.16 10:21t/p2530.401.20170.00001.20177.70179.63
5242005.12.16 10:21close2520.201.20220.00001.20233.65183.28
5252005.12.16 10:25close2510.101.20110.00001.20290.12183.41
5262005.12.16 10:25close2500.051.20170.00001.20350.06183.47
5272005.12.16 10:27buy2660.061.20130.00001.2033
5282005.12.16 10:37buy2670.121.20070.00001.2027
5292005.12.16 10:38buy2680.241.20000.00001.2020
5302005.12.16 11:33buy2690.481.19940.00001.2014
5312005.12.16 17:25t/p2690.481.20140.00001.20149.60193.07
5322005.12.16 17:25close2680.241.20140.00001.20203.36196.43
5332005.12.16 17:25close2670.121.20130.00001.20270.72197.15
5342005.12.16 17:25close2660.061.20140.00001.20330.06197.21
5352005.12.16 17:25buy2700.061.20150.00001.2035
5362005.12.16 17:59buy2710.121.20080.00001.2028
5372005.12.16 18:24buy2720.241.20030.00001.2023
5382005.12.18 23:00t/p2710.121.20280.00001.20282.40199.61
5392005.12.18 23:00t/p2720.241.20230.00001.20234.80204.41
5402005.12.18 23:00close2700.061.20280.00001.20350.78205.19
5412005.12.18 23:00buy2730.061.20290.00001.2049
5422005.12.19 00:59buy2740.121.20240.00001.2044
5432005.12.19 02:26buy2750.241.20190.00001.2039
5442005.12.19 03:35buy2760.481.20130.00001.2033
5452005.12.20 13:04t/p2650.481.19560.00001.195610.18215.37
5462005.12.20 13:04close2640.241.19560.00001.19503.65219.02
5472005.12.20 13:04close2630.101.19550.00001.19340.02219.04
5482005.12.20 13:04close2620.051.19560.00001.1926-0.44218.60
5492005.12.20 13:04sell2770.061.19510.00001.1931
5502005.12.20 13:05sell2780.121.19560.00001.1936
5512005.12.20 13:06sell2790.281.19620.00001.1942
5522005.12.20 13:39sell2800.561.19690.00001.1949
5532005.12.20 13:59t/p2780.121.19360.00001.19362.40221.00
5542005.12.20 13:59t/p2790.281.19420.00001.19425.60226.60
5552005.12.20 13:59t/p2800.561.19490.00001.194911.20237.80
5562005.12.20 13:59close2770.061.19340.00001.19311.02238.82
5572005.12.20 14:00sell2810.061.19320.00001.1912
5582005.12.20 14:00close2810.061.19600.00001.1912-1.68237.14
5592005.12.20 14:00close2760.481.19580.00001.2033-26.76210.38
5602005.12.20 14:00close2750.241.19580.00001.2039-14.82195.56
5612005.12.20 14:00close2740.121.19580.00001.2044-8.01187.55
5622005.12.20 14:00close2730.061.19580.00001.2049-4.35183.20
5632005.12.20 14:02sell2820.071.19400.00001.1920
5642005.12.20 14:02sell2830.141.19580.00001.1938
5652005.12.20 14:53t/p2830.141.19380.00001.19382.80186.00
5662005.12.20 14:53close2820.071.19370.00001.19200.21186.21
5672005.12.20 14:53sell2840.071.19360.00001.1916
5682005.12.20 14:59t/p2840.071.19160.00001.19161.40187.61
5692005.12.20 14:59sell2850.071.19130.00001.1893
5702005.12.20 15:00sell2860.141.19290.00001.1909
5712005.12.20 15:01close2860.141.19170.00001.19091.68189.29
5722005.12.20 15:01close2850.071.19170.00001.1893-0.28189.01
5732005.12.20 15:01sell2870.071.19280.00001.1908
5742005.12.20 15:08sell2880.141.19340.00001.1914
5752005.12.20 15:09close2880.141.19170.00001.19142.38191.39
5762005.12.20 15:09close2870.071.19170.00001.19080.77192.16
5772005.12.20 15:09sell2890.081.19320.00001.1912
5782005.12.20 15:47t/p2890.081.19120.00001.19121.60193.76
5792005.12.20 15:47sell2900.071.19090.00001.1889
5802005.12.20 15:52sell2910.141.19140.00001.1894
5812005.12.20 15:59t/p2910.141.18940.00001.18942.80196.56
5822005.12.20 15:59close2900.071.18900.00001.18891.33197.89
5832005.12.20 16:00sell2920.081.18890.00001.1869
5842005.12.20 16:00sell2930.161.19060.00001.1886
5852005.12.20 16:07close2930.161.18870.00001.18863.04200.93
5862005.12.20 16:07close2920.081.18870.00001.18690.16201.09
5872005.12.20 16:07sell2940.081.18830.00001.1863
5882005.12.20 16:13sell2950.161.18890.00001.1869
5892005.12.20 16:17sell2960.321.18950.00001.1875
5902005.12.20 16:59t/p2940.081.18630.00001.18631.60202.69
5912005.12.20 16:59t/p2950.161.18690.00001.18693.20205.89
5922005.12.20 16:59t/p2960.321.18750.00001.18756.40212.29
5932005.12.20 17:00sell2970.081.18480.00001.1828
5942005.12.20 17:00sell2980.161.18870.00001.1867
5952005.12.20 17:01t/p2980.161.18670.00001.18673.20215.49
5962005.12.20 17:01sell2990.161.18650.00001.1845
5972005.12.20 17:01sell3000.321.18870.00001.1867
5982005.12.20 17:04t/p3000.321.18670.00001.18676.40221.89
5992005.12.20 17:04close2990.161.18670.00001.1845-0.32221.57
6002005.12.20 17:04close2970.081.18670.00001.1828-1.52220.05
6012005.12.20 17:04sell3010.081.18890.00001.1869
6022005.12.20 17:09t/p3010.081.18690.00001.18691.60221.65
6032005.12.20 17:09sell3020.081.18650.00001.1845
6042005.12.20 17:09sell3030.161.18900.00001.1870
6052005.12.20 17:10t/p3030.161.18700.00001.18703.20224.85
6062005.12.20 17:10close3020.081.18670.00001.1845-0.16224.69
6072005.12.20 17:10sell3040.091.18870.00001.1867
6082005.12.20 17:11t/p3040.091.18670.00001.18671.80226.49
6092005.12.20 17:11sell3050.091.18650.00001.1845
6102005.12.20 17:11sell3060.181.18850.00001.1865
6112005.12.20 17:12close3060.181.18670.00001.18653.24229.73
6122005.12.20 17:12close3050.091.18670.00001.1845-0.18229.55
6132005.12.20 17:12sell3070.091.18810.00001.1861
6142005.12.20 17:21sell3080.181.18880.00001.1868
6152005.12.20 17:22t/p3080.181.18680.00001.18683.60233.15
6162005.12.20 17:22close3070.091.18670.00001.18611.26234.41
6172005.12.20 17:22sell3090.091.18890.00001.1869
6182005.12.20 17:23t/p3090.091.18690.00001.18691.80236.21
6192005.12.20 17:23sell3100.091.18650.00001.1845
6202005.12.20 17:23sell3110.181.18900.00001.1870
6212005.12.20 17:24t/p3110.181.18700.00001.18703.60239.81
6222005.12.20 17:24close3100.091.18670.00001.1845-0.18239.63
6232005.12.20 17:24sell3120.091.18900.00001.1870
6242005.12.20 17:25t/p3120.091.18700.00001.18701.80241.43
6252005.12.20 17:25sell3130.091.18650.00001.1845
6262005.12.20 17:25sell3140.181.18850.00001.1865
6272005.12.20 17:28close3140.181.18670.00001.18653.24244.67
6282005.12.20 17:28close3130.091.18670.00001.1845-0.18244.49
6292005.12.20 17:28sell3150.091.18880.00001.1868
6302005.12.20 17:30t/p3150.091.18680.00001.18681.80246.29
6312005.12.20 17:30sell3160.091.18650.00001.1845
6322005.12.20 17:30sell3170.181.18850.00001.1865
6332005.12.20 17:31close3170.181.18670.00001.18653.24249.53
6342005.12.20 17:31close3160.091.18670.00001.1845-0.18249.35
6352005.12.20 17:31sell3180.101.18820.00001.1862
6362005.12.20 17:45t/p3180.101.18620.00001.18622.00251.35
6372005.12.20 17:45sell3190.091.18600.00001.1840
6382005.12.20 19:59sell3200.181.18660.00001.1846
6392005.12.20 21:00buy3210.091.18660.00001.1886
6402005.12.20 21:59buy3220.201.18600.00001.1880
6412005.12.20 23:59sell3230.401.18740.00001.1854
6422005.12.21 00:00close3230.401.18620.00001.18545.04256.39
6432005.12.21 00:00close3220.201.18600.00001.1880-0.15256.24
6442005.12.21 00:00close3210.091.18600.00001.1886-0.61255.63
6452005.12.21 00:00close3200.181.18620.00001.18460.83256.46
6462005.12.21 00:00close3190.091.18620.00001.1840-0.13256.33
6472005.12.21 00:01buy3240.101.18630.00001.1883
6482005.12.21 04:00sell3250.101.18710.00001.1851
6492005.12.21 06:59sell3260.201.18770.00001.1857
6502005.12.21 07:59t/p3240.101.18830.00001.18832.00258.33
6512005.12.21 07:59sell3270.401.18850.00001.1865
6522005.12.21 08:00buy3280.101.18880.00001.1908
6532005.12.21 08:00buy3290.201.18750.00001.1895
6542005.12.21 08:27sell3300.801.18900.00001.1870
6552005.12.21 08:30close3300.801.18840.00001.18704.80263.13
6562005.12.21 08:30close3290.201.18820.00001.18951.40264.53
6572005.12.21 08:30close3280.101.18820.00001.1908-0.60263.93
6582005.12.21 08:30close3270.401.18840.00001.18650.40264.33
6592005.12.21 08:30close3260.201.18840.00001.1857-1.40262.93
6602005.12.21 08:30close3250.101.18840.00001.1851-1.30261.63
6612005.12.21 08:31buy3310.101.18850.00001.1905
6622005.12.21 08:48buy3320.201.18790.00001.1899
6632005.12.21 09:03close3320.201.18960.00001.18993.40265.03
6642005.12.21 09:03close3310.101.18960.00001.19051.10266.13
6652005.12.21 09:03buy3330.101.18970.00001.1917
6662005.12.21 09:29buy3340.201.18910.00001.1911
6672005.12.21 09:34buy3350.401.18850.00001.1905
6682005.12.21 09:40buy3360.801.18790.00001.1899
6692005.12.21 09:59close3360.801.18870.00001.18996.40272.53
6702005.12.21 09:59close3350.401.18870.00001.19050.80273.33
6712005.12.21 09:59close3340.201.18870.00001.1911-0.80272.53
6722005.12.21 09:59close3330.101.18870.00001.1917-1.00271.53
6732005.12.21 10:00buy3370.101.18880.00001.1908
6742005.12.21 10:00buy3380.201.18830.00001.1903
6752005.12.21 11:59buy3390.401.18740.00001.1894
6762005.12.21 12:00sell3400.101.18720.00001.1852
6772005.12.21 12:01sell3410.201.18780.00001.1858
6782005.12.21 12:13buy3420.801.18670.00001.1887
6792005.12.21 12:24close3420.801.18760.00001.18877.20278.73
6802005.12.21 12:24close3410.201.18780.00001.18580.00278.73
6812005.12.21 12:24close3400.101.18780.00001.1852-0.60278.13
6822005.12.21 12:24close3390.401.18760.00001.18940.80278.93
6832005.12.21 12:24close3380.201.18760.00001.1903-1.40277.53
6842005.12.21 12:24close3370.101.18760.00001.1908-1.20276.33
6852005.12.21 12:25sell3430.111.18770.00001.1857
6862005.12.21 14:53t/p3430.111.18570.00001.18572.20278.53
6872005.12.21 14:53sell3440.111.18550.00001.1835
6882005.12.21 14:59t/p3440.111.18350.00001.18352.20280.73
6892005.12.21 14:59sell3450.111.18070.00001.1787
6902005.12.21 15:00sell3460.221.18570.00001.1837
6912005.12.21 15:01t/p3460.221.18370.00001.18374.40285.13
6922005.12.21 15:01close3450.111.18250.00001.1787-1.98283.15
6932005.12.21 15:01sell3470.111.18570.00001.1837
6942005.12.21 15:03t/p3470.111.18370.00001.18372.20285.35
6952005.12.21 15:03sell3480.111.18230.00001.1803
6962005.12.21 15:03sell3490.221.18520.00001.1832
6972005.12.21 15:04t/p3490.221.18320.00001.18324.40289.75
6982005.12.21 15:04close3480.111.18250.00001.1803-0.22289.53
6992005.12.21 15:04sell3500.111.18510.00001.1831
7002005.12.21 15:07t/p3500.111.18310.00001.18312.20291.73
7012005.12.21 15:07sell3510.111.18230.00001.1803
7022005.12.21 15:07sell3520.221.18510.00001.1831
7032005.12.21 15:08t/p3520.221.18310.00001.18314.40296.13
7042005.12.21 15:08close3510.111.18250.00001.1803-0.22295.91
7052005.12.21 15:08sell3530.121.18480.00001.1828
7062005.12.21 15:09t/p3530.121.18280.00001.18282.40298.31
7072005.12.21 15:09sell3540.111.18230.00001.1803
7082005.12.21 15:09sell3550.221.18460.00001.1826
7092005.12.21 15:10t/p3550.221.18260.00001.18264.40302.71
7102005.12.21 15:10close3540.111.18250.00001.1803-0.22302.49
7112005.12.21 15:10sell3560.121.18490.00001.1829
7122005.12.21 15:14t/p3560.121.18290.00001.18292.40304.89
7132005.12.21 15:14sell3570.121.18230.00001.1803
7142005.12.21 15:14sell3580.241.18490.00001.1829
7152005.12.21 15:16t/p3580.241.18290.00001.18294.80309.69
7162005.12.21 15:16close3570.121.18250.00001.1803-0.24309.45
7172005.12.21 15:16sell3590.121.18470.00001.1827
7182005.12.21 15:17t/p3590.121.18270.00001.18272.40311.85
7192005.12.21 15:17sell3600.121.18230.00001.1803
7202005.12.21 15:17sell3610.241.18480.00001.1828
7212005.12.21 15:24t/p3610.241.18280.00001.18284.80316.65
7222005.12.21 15:24close3600.121.18250.00001.1803-0.24316.41
7232005.12.21 15:24sell3620.121.18480.00001.1828
7242005.12.21 15:25t/p3620.121.18280.00001.18282.40318.81
7252005.12.21 15:25sell3630.121.18230.00001.1803
7262005.12.21 15:25sell3640.241.18460.00001.1826
7272005.12.21 15:26t/p3640.241.18260.00001.18264.80323.61
7282005.12.21 15:26close3630.121.18250.00001.1803-0.24323.37
7292005.12.21 15:26sell3650.131.18450.00001.1825
7302005.12.21 15:27t/p3650.131.18250.00001.18252.60325.97
7312005.12.21 15:27sell3660.131.18230.00001.1803
7322005.12.21 15:27sell3670.261.18460.00001.1826
7332005.12.21 15:28t/p3670.261.18260.00001.18265.20331.17
7342005.12.21 15:28close3660.131.18250.00001.1803-0.26330.91
7352005.12.21 15:28sell3680.131.18450.00001.1825
7362005.12.21 15:29t/p3680.131.18250.00001.18252.60333.51
7372005.12.21 15:29sell3690.131.18230.00001.1803
7382005.12.21 15:29sell3700.261.18440.00001.1824
7392005.12.21 15:30close3700.261.18250.00001.18244.94338.45
7402005.12.21 15:30close3690.131.18250.00001.1803-0.26338.19
7412005.12.21 15:30sell3710.131.18460.00001.1826
7422005.12.21 15:33t/p3710.131.18260.00001.18262.60340.79
7432005.12.21 15:33sell3720.131.18230.00001.1803
7442005.12.21 15:33sell3730.261.18350.00001.1815
7452005.12.21 15:35close3730.261.18220.00001.18153.38344.17
7462005.12.21 15:35close3720.131.18220.00001.18030.13344.30
7472005.12.21 15:35sell3740.131.18210.00001.1801
7482005.12.21 18:59sell3750.261.18290.00001.1809
7492005.12.21 19:00buy3760.131.18310.00001.1851
7502005.12.21 19:00buy3770.261.18240.00001.1844
7512005.12.21 19:59sell3780.521.18430.00001.1823
7522005.12.22 01:00close3780.521.18290.00001.18238.22352.53
7532005.12.22 01:00close3770.261.18270.00001.18440.19352.72
7542005.12.22 01:00close3760.131.18270.00001.1851-0.81351.90
7552005.12.22 01:00close3750.261.18290.00001.18090.47352.37
7562005.12.22 01:00close3740.131.18290.00001.1801-0.80351.57
7572005.12.22 01:02buy3790.131.18300.00001.1850
7582005.12.22 04:00sell3800.131.18290.00001.1809
7592005.12.22 05:59sell3810.261.18350.00001.1815
7602005.12.22 08:06buy3820.261.18210.00001.1841
7612005.12.22 14:59t/p3790.131.18500.00001.18502.60354.17
7622005.12.22 14:59t/p3820.261.18410.00001.18415.20359.37
7632005.12.22 14:59sell3830.521.18670.00001.1847
7642005.12.22 15:00buy3840.131.18680.00001.1888
7652005.12.22 16:04sell3851.041.18760.00001.1856
7662005.12.22 16:28t/p3840.131.18880.00001.18882.60361.97
7672005.12.22 16:28buy3860.111.18920.00001.1912
7682005.12.22 16:30buy3870.241.18870.00001.1907
7692005.12.22 17:00buy3880.521.18640.00001.1884
7702005.12.23 11:59t/p3830.521.18470.00001.184710.71372.68
7712005.12.23 11:59t/p3851.041.18560.00001.185621.43394.11
7722005.12.23 11:59close3880.521.18440.00001.1884-10.79383.32
7732005.12.23 11:59close3870.241.18440.00001.1907-10.50372.82
7742005.12.23 11:59close3860.111.18440.00001.1912-5.36367.46
7752005.12.23 11:59close3810.261.18460.00001.1815-2.70364.75
7762005.12.23 11:59close3800.131.18460.00001.1809-2.13362.62
7772005.12.23 12:00sell3890.141.18450.00001.1825
7782005.12.23 12:00sell3900.281.18680.00001.1848
7792005.12.23 12:59t/p3900.281.18480.00001.18485.60368.22
7802005.12.23 12:59close3890.141.18480.00001.1825-0.42367.80
7812005.12.23 12:59sell3910.141.18420.00001.1822
7822005.12.23 12:59sell3920.281.18490.00001.1829
7832005.12.23 13:00close3920.281.18390.00001.18292.80370.60
7842005.12.23 13:00close3910.141.18390.00001.18220.42371.02
7852005.12.23 13:00sell3930.141.18380.00001.1818
7862005.12.23 13:00sell3940.281.18440.00001.1824
7872005.12.23 13:00sell3950.561.18490.00001.1829
7882005.12.23 13:10sell3961.121.18550.00001.1835
7892005.12.23 13:30close3961.121.18470.00001.18358.96379.98
7902005.12.23 13:30close3950.561.18470.00001.18291.12381.10
7912005.12.23 13:30close3940.281.18470.00001.1824-0.84380.26
7922005.12.23 13:30close3930.141.18470.00001.1818-1.26379.00
7932005.12.23 13:30sell3970.141.18460.00001.1826
7942005.12.23 14:03sell3980.281.18520.00001.1832
7952005.12.23 15:59sell3990.561.18690.00001.1849
7962005.12.23 16:04close3990.561.18500.00001.184910.64389.64
7972005.12.23 16:04close3980.281.18500.00001.18320.56390.20
7982005.12.23 16:04close3970.141.18500.00001.1826-0.56389.64
7992005.12.23 16:04sell4000.151.18490.00001.1829
8002005.12.23 16:05sell4010.301.18540.00001.1834
8012005.12.23 16:16buy4020.151.18500.00001.1870
8022005.12.23 16:22sell4030.601.18600.00001.1840
8032005.12.23 16:26sell4041.121.18650.00001.1845
8042005.12.23 16:59close4041.121.18580.00001.18457.84397.48
8052005.12.23 16:59close4030.601.18580.00001.18401.20398.68
8062005.12.23 16:59close4020.151.18560.00001.18700.90399.58
8072005.12.23 16:59close4010.301.18580.00001.1834-1.20398.38
8082005.12.23 16:59close4000.151.18580.00001.1829-1.35397.03
8092005.12.23 17:00buy4050.151.18570.00001.1877
8102005.12.23 17:42buy4060.301.18520.00001.1872
8112005.12.23 18:59close4060.301.18700.00001.18725.40402.43
8122005.12.23 18:59close4050.151.18700.00001.18771.95404.38
8132005.12.23 19:00buy4070.151.18730.00001.1893
8142005.12.23 19:00buy4080.301.18600.00001.1880
8152005.12.26 23:00buy4090.641.18470.00001.1867
8162005.12.26 23:59buy4101.281.18390.00001.1859
8172005.12.27 00:00sell4110.161.18380.00001.1818
8182005.12.27 00:00sell4120.341.18460.00001.1826
8192005.12.27 08:59t/p4101.281.18590.00001.185924.63429.02
8202005.12.27 08:59close4120.341.18660.00001.1826-6.80422.22
8212005.12.27 08:59close4110.161.18660.00001.1818-4.48417.74
8222005.12.27 08:59close4090.641.18640.00001.186710.40428.13
8232005.12.27 08:59close4080.301.18640.00001.18800.75428.88
8242005.12.27 08:59close4070.151.18640.00001.1893-1.58427.30
8252005.12.27 09:00buy4130.181.18650.00001.1885
8262005.12.27 10:29buy4140.361.18600.00001.1880
8272005.12.27 11:52buy4150.721.18530.00001.1873
8282005.12.27 12:02close4150.721.18630.00001.18737.20434.50
8292005.12.27 12:02close4140.361.18630.00001.18801.08435.58
8302005.12.27 12:02close4130.181.18630.00001.1885-0.36435.22
8312005.12.27 12:03buy4160.181.18630.00001.1883
8322005.12.27 12:45buy4170.361.18560.00001.1876
8332005.12.27 13:00buy4180.721.18510.00001.1871
8342005.12.27 13:25close4180.721.18610.00001.18717.20442.42
8352005.12.27 13:25close4170.361.18610.00001.18761.80444.22
8362005.12.27 13:25close4160.181.18610.00001.1883-0.36443.86
8372005.12.27 14:00sell4190.191.18500.00001.1830
8382005.12.27 14:00sell4200.381.18560.00001.1836
8392005.12.27 15:59sell4210.721.18630.00001.1843
8402005.12.27 16:00buy4220.181.18630.00001.1883
8412005.12.27 16:00buy4230.381.18560.00001.1876
8422005.12.27 18:43buy4240.761.18500.00001.1870
8432005.12.27 19:59t/p4200.381.18360.00001.18367.60451.46
8442005.12.27 19:59t/p4210.721.18430.00001.184314.40465.86
8452005.12.27 19:59buy4251.441.18340.00001.1854
8462005.12.27 19:59close4190.191.18340.00001.18303.04468.90
8472005.12.27 20:00sell4260.181.18290.00001.1809
8482005.12.27 20:13sell4270.381.18370.00001.1817
8492005.12.27 20:13close4270.381.18440.00001.1817-2.66466.24
8502005.12.27 20:13close4260.181.18440.00001.1809-2.70463.54
8512005.12.27 20:13close4251.441.18420.00001.185411.52475.06
8522005.12.27 20:13close4240.761.18420.00001.1870-6.08468.98
8532005.12.27 20:13close4230.381.18420.00001.1876-5.32463.66
8542005.12.27 20:13close4220.181.18420.00001.1883-3.78459.88
8552005.12.27 20:27sell4280.191.18370.00001.1817
8562005.12.27 23:59sell4290.381.18540.00001.1834
8572005.12.28 00:00buy4300.191.18570.00001.1877
8582005.12.28 00:53buy4310.381.18480.00001.1868
8592005.12.28 02:56buy4320.761.18410.00001.1861
8602005.12.28 06:59t/p4310.381.18680.00001.18687.60467.48
8612005.12.28 06:59t/p4320.761.18610.00001.186115.20482.68
8622005.12.28 06:59close4300.191.18710.00001.18772.66485.34
8632005.12.28 06:59close4290.381.18730.00001.1834-6.99478.35
8642005.12.28 06:59close4280.191.18730.00001.1817-6.73471.63
8652005.12.28 07:00buy4330.191.18730.00001.1893
8662005.12.28 07:59t/p4330.191.18930.00001.18933.80475.43
8672005.12.28 07:59buy4340.191.19250.00001.1945
8682005.12.28 08:12buy4350.381.19070.00001.1927
8692005.12.28 08:53close4350.381.19250.00001.19276.84482.27
8702005.12.28 08:53close4340.191.19250.00001.19450.00482.27
8712005.12.28 08:53buy4360.191.19260.00001.1946
8722005.12.28 08:54buy4370.381.19200.00001.1940
8732005.12.28 08:59buy4380.761.19140.00001.1934
8742005.12.28 09:07close4380.761.19240.00001.19347.60489.87
8752005.12.28 09:07close4370.381.19240.00001.19401.52491.39
8762005.12.28 09:07close4360.191.19240.00001.1946-0.38491.01
8772005.12.28 09:11buy4390.201.19160.00001.1936
8782005.12.28 09:54buy4400.401.19110.00001.1931
8792005.12.28 09:59buy4410.801.19040.00001.1924
8802005.12.28 10:59close4410.801.19230.00001.192415.20506.21
8812005.12.28 10:59close4400.401.19230.00001.19314.80511.01
8822005.12.28 10:59close4390.201.19230.00001.19361.40512.41
8832005.12.28 13:45buy4420.211.19180.00001.1938
8842005.12.28 13:59buy4430.421.19100.00001.1930
8852005.12.28 14:00sell4440.211.19080.00001.1888
8862005.12.28 14:00sell4450.421.19180.00001.1898
8872005.12.28 14:59sell4460.841.19240.00001.1904
8882005.12.28 15:00close4460.841.19100.00001.190411.76524.17
8892005.12.28 15:00close4450.421.19100.00001.18983.36527.53
8902005.12.28 15:00close4440.211.19100.00001.1888-0.42527.11
8912005.12.28 15:00close4430.421.19080.00001.1930-0.84526.27
8922005.12.28 15:00close4420.211.19080.00001.1938-2.10524.17
8932005.12.28 16:00sell4470.211.19180.00001.1898
8942005.12.28 16:59t/p4470.211.18980.00001.18984.20528.37
8952005.12.28 16:59sell4480.221.18740.00001.1854
8962005.12.28 17:00sell4490.421.19110.00001.1891
8972005.12.28 17:01t/p4490.421.18910.00001.18918.40536.77
8982005.12.28 17:01close4480.221.18790.00001.1854-1.10535.67
8992005.12.28 17:01sell4500.221.19110.00001.1891
9002005.12.28 17:02t/p4500.221.18910.00001.18914.40540.07
9012005.12.28 17:02sell4510.221.18770.00001.1857
9022005.12.28 17:02sell4520.441.19110.00001.1891
9032005.12.28 17:11t/p4520.441.18910.00001.18918.80548.87
9042005.12.28 17:11close4510.221.18790.00001.1857-0.44548.43
9052005.12.28 17:11sell4530.221.19060.00001.1886
9062005.12.28 17:12t/p4530.221.18860.00001.18864.40552.83
9072005.12.28 17:12sell4540.231.18770.00001.1857
9082005.12.28 17:12sell4550.441.19040.00001.1884
9092005.12.28 17:13t/p4550.441.18840.00001.18848.80561.63
9102005.12.28 17:13close4540.231.18790.00001.1857-0.46561.17
9112005.12.28 17:13sell4560.231.19010.00001.1881
9122005.12.28 17:15t/p4560.231.18810.00001.18814.60565.77
9132005.12.28 17:15sell4570.231.18770.00001.1857
9142005.12.28 17:15sell4580.461.19080.00001.1888
9152005.12.28 17:18t/p4580.461.18880.00001.18889.20574.97
9162005.12.28 17:18close4570.231.18790.00001.1857-0.46574.51
9172005.12.28 17:18sell4590.231.19070.00001.1887
9182005.12.28 17:21t/p4590.231.18870.00001.18874.60579.11
9192005.12.28 17:21sell4600.241.18770.00001.1857
9202005.12.28 17:21sell4610.461.19080.00001.1888
9212005.12.28 17:35t/p4610.461.18880.00001.18889.20588.31
9222005.12.28 17:35close4600.241.18790.00001.1857-0.48587.83
9232005.12.28 17:35sell4620.241.19060.00001.1886
9242005.12.28 17:38t/p4620.241.18860.00001.18864.80592.63
9252005.12.28 17:38sell4630.241.18770.00001.1857
9262005.12.28 17:38sell4640.481.19070.00001.1887
9272005.12.28 17:48t/p4640.481.18870.00001.18879.60602.23
9282005.12.28 17:48close4630.241.18790.00001.1857-0.48601.75
9292005.12.28 17:48sell4650.241.19000.00001.1880
9302005.12.28 17:49t/p4650.241.18800.00001.18804.80606.55
9312005.12.28 17:49sell4660.251.18770.00001.1857
9322005.12.28 17:49sell4670.501.18910.00001.1871
9332005.12.28 17:54close4670.501.18770.00001.18717.00613.55
9342005.12.28 17:54close4660.251.18770.00001.18570.00613.55
9352005.12.28 17:54sell4680.251.18760.00001.1856
9362005.12.28 17:59t/p4680.251.18560.00001.18565.00618.55
9372005.12.28 17:59sell4690.261.18360.00001.1816
9382005.12.28 18:00sell4700.501.18640.00001.1844
9392005.12.28 18:08t/p4700.501.18440.00001.184410.00628.55
9402005.12.28 18:08close4690.261.18440.00001.1816-2.08626.47
9412005.12.28 18:08sell4710.261.18430.00001.1823
9422005.12.28 23:00buy4720.261.18400.00001.1860
9432005.12.28 23:28buy4730.521.18340.00001.1854
9442005.12.29 00:59t/p4730.521.18540.00001.18549.22635.69
9452005.12.29 00:59close4720.261.18540.00001.18603.05638.74
9462005.12.29 00:59sell4740.541.18540.00001.1834
9472005.12.29 01:00buy4750.271.18550.00001.1875
9482005.12.29 01:00close4750.271.18450.00001.1875-2.70636.04
9492005.12.29 01:00close4740.541.18470.00001.18343.78639.82
9502005.12.29 01:00close4710.261.18470.00001.1823-0.57639.25
9512005.12.29 01:02buy4760.271.18460.00001.1866
9522005.12.29 08:21t/p4760.271.18660.00001.18665.40644.65
9532005.12.29 08:21buy4770.271.18680.00001.1888
9542005.12.29 09:21buy4780.541.18620.00001.1882
9552005.12.29 09:22buy4791.081.18550.00001.1875
9562005.12.29 09:28close4791.081.18630.00001.18758.64653.29
9572005.12.29 09:28close4780.541.18630.00001.18820.54653.83
9582005.12.29 09:28close4770.271.18630.00001.1888-1.35652.48
9592005.12.29 09:28buy4800.271.18630.00001.1883
9602005.12.29 09:59buy4810.541.18490.00001.1869
9612005.12.29 10:00sell4820.271.18460.00001.1826
9622005.12.29 10:00sell4830.541.18630.00001.1843
9632005.12.29 10:19t/p4830.541.18430.00001.184310.80663.28
9642005.12.29 10:19buy4841.081.18420.00001.1862
9652005.12.29 10:19close4820.271.18420.00001.18261.08664.36
9662005.12.29 10:19sell4850.271.18420.00001.1822
9672005.12.29 10:22sell4860.561.18470.00001.1827
9682005.12.29 11:31close4860.561.18530.00001.1827-3.36661.00
9692005.12.29 11:31close4850.271.18530.00001.1822-2.97658.03
9702005.12.29 11:31close4841.081.18510.00001.18629.72667.75
9712005.12.29 11:31close4810.541.18510.00001.18691.08668.83
9722005.12.29 11:31close4800.271.18510.00001.1883-3.24665.59
9732005.12.29 11:31sell4870.281.18500.00001.1830
9742005.12.29 13:29t/p4870.281.18300.00001.18305.60671.19
9752005.12.29 13:29sell4880.281.18260.00001.1806
9762005.12.29 13:34sell4890.561.18320.00001.1812
9772005.12.29 13:56sell4901.121.18380.00001.1818
9782005.12.29 14:06close4901.121.18310.00001.18187.84679.03
9792005.12.29 14:06close4890.561.18310.00001.18120.56679.59
9802005.12.29 14:06close4880.281.18310.00001.1806-1.40678.19
9812005.12.29 14:07sell4910.281.18280.00001.1808
9822005.12.29 15:20sell4920.561.18340.00001.1814
9832005.12.29 15:59sell4931.121.18430.00001.1823
9842005.12.29 16:00buy4940.281.18440.00001.1864
9852005.12.29 16:43buy4950.581.18350.00001.1855
9862005.12.29 17:10sell4962.241.18480.00001.1828
9872005.12.29 17:41close4962.241.18400.00001.182817.92696.11
9882005.12.29 17:41close4950.581.18380.00001.18551.74697.85
9892005.12.29 17:41close4940.281.18380.00001.1864-1.68696.17
9902005.12.29 17:41close4931.121.18400.00001.18233.36699.53
9912005.12.29 17:41close4920.561.18400.00001.1814-3.36696.17
9922005.12.29 17:41close4910.281.18400.00001.1808-3.36692.81
9932005.12.29 17:41buy4970.291.18410.00001.1861
9942005.12.30 02:00sell4980.301.18440.00001.1824
9952005.12.30 02:59t/p4970.291.18610.00001.18615.58698.39
9962005.12.30 02:59sell4990.581.18640.00001.1844
9972005.12.30 03:00buy5000.291.18660.00001.1886
9982005.12.30 03:59sell5011.161.18700.00001.1850
9992005.12.30 04:35sell5022.241.18760.00001.1856
10002005.12.30 04:44close5022.241.18680.00001.185617.92716.31
10012005.12.30 04:44close5011.161.18680.00001.18502.32718.63
10022005.12.30 04:44close5000.291.18660.00001.18860.00718.63
10032005.12.30 04:44close4990.581.18680.00001.1844-2.32716.31
10042005.12.30 04:44close4980.301.18680.00001.1824-7.20709.11
10052005.12.30 04:44buy5030.301.18670.00001.1887
10062005.12.30 08:00sell5040.301.18630.00001.1843
10072005.12.30 08:00sell5050.601.18790.00001.1859
10082005.12.30 08:07sell5061.161.18840.00001.1864
10092005.12.30 08:12close5061.161.18700.00001.186416.24725.35
10102005.12.30 08:12close5050.601.18700.00001.18595.40730.75
10112005.12.30 08:12close5040.301.18700.00001.1843-2.10728.65
10122005.12.30 08:12close5030.301.18680.00001.18870.30728.95
10132005.12.30 08:12sell5070.301.18820.00001.1862
10142005.12.30 08:31buy5080.311.18700.00001.1890
10152005.12.30 08:43buy5090.621.18630.00001.1883
10162005.12.30 08:44t/p5070.301.18620.00001.18626.00734.95
10172005.12.30 08:45sell5100.311.18630.00001.1843
10182005.12.30 08:59buy5111.241.18550.00001.1875
10192005.12.30 09:57buy5122.401.18480.00001.1868
10202005.12.30 09:59t/p5100.311.18430.00001.18436.20741.15
10212005.12.30 09:59sell5130.281.18340.00001.1814
10222005.12.30 10:00sell5140.581.18410.00001.1821
10232005.12.30 10:02sell5151.201.18470.00001.1827
10242005.12.30 12:59t/p5130.281.18140.00001.18145.60746.75
10252005.12.30 12:59t/p5140.581.18210.00001.182111.60758.35
10262005.12.30 12:59t/p5151.201.18270.00001.182724.00782.35
10272005.12.30 12:59sell5160.241.18060.00001.1786
10282005.12.30 13:00sell5170.581.18320.00001.1812
10292005.12.30 13:02t/p5170.581.18120.00001.181211.60793.95
10302005.12.30 13:02sell5180.581.18290.00001.1809
10312005.12.30 13:31t/p5180.581.18090.00001.180911.60805.55
10322005.12.30 13:31close5160.241.18090.00001.1786-0.72804.83
10332005.12.30 13:31sell5190.251.18080.00001.1788
10342005.12.30 14:44t/p5190.251.17880.00001.17885.00809.83
10352005.12.30 14:44sell5200.211.17860.00001.1766
10362005.12.30 14:46sell5210.441.17910.00001.1771
10372005.12.30 14:59sell5220.921.18010.00001.1781
10382005.12.30 16:59sell5232.321.18430.00001.1823
10392005.12.30 20:59close at stop5232.321.18400.00001.18236.96816.79
10402005.12.30 20:59close at stop5220.921.18400.00001.1781-35.88780.91
10412005.12.30 20:59close at stop5210.441.18400.00001.1771-21.56759.35
10422005.12.30 20:59close at stop5200.211.18400.00001.1766-11.34748.01
10432005.12.30 20:59close at stop5122.401.18380.00001.1868-24.00724.01
10442005.12.30 20:59close at stop5111.241.18380.00001.1875-21.08702.93
10452005.12.30 20:59close at stop5090.621.18380.00001.1883-15.50687.43
10462005.12.30 20:59close at stop5080.311.18380.00001.1890-9.92677.51