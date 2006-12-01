Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.01 00:00 (2006.12.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test15537Ticks modelled66569Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit110.26Gross profit734.56Gross loss-624.30
Profit factor1.18Expected payoff0.28
Absolute drawdown65.93Maximal drawdown153.63 (47.70%)Relative drawdown69.90% (79.14)
Total trades395Short positions (won %)198 (76.26%)Long positions (won %)197 (74.11%)
Profit trades (% of total)297 (75.19%)Loss trades (% of total)98 (24.81%)
Largestprofit trade16.00loss trade-64.33
Averageprofit trade2.47loss trade-6.37
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (80.80)consecutive losses (loss in money)10 (-133.73)
Maximalconsecutive profit (count of wins)80.92 (15)consecutive loss (count of losses)-153.63 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 00:00sell10.051.32500.00001.3230
22006.12.01 01:01sell20.101.32560.00001.3236
32006.12.01 03:00buy30.051.32610.00001.3281
42006.12.01 03:21buy40.101.32550.00001.3275
52006.12.01 05:55buy50.201.32490.00001.3269
62006.12.01 06:59close50.201.32660.00001.32693.40103.40
72006.12.01 06:59close40.101.32660.00001.32751.10104.50
82006.12.01 06:59close30.051.32660.00001.32810.25104.75
92006.12.01 06:59close20.101.32680.00001.3236-1.20103.55
102006.12.01 06:59close10.051.32680.00001.3230-0.90102.65
112006.12.01 07:00buy60.051.32670.00001.3287
122006.12.01 07:14buy70.101.32590.00001.3279
132006.12.01 07:30close70.101.32710.00001.32791.20103.85
142006.12.01 07:30close60.051.32710.00001.32870.20104.05
152006.12.01 07:30buy80.051.32710.00001.3291
162006.12.01 08:10buy90.101.32650.00001.3285
172006.12.01 08:13buy100.201.32600.00001.3280
182006.12.01 08:43close100.201.32690.00001.32801.80105.85
192006.12.01 08:43close90.101.32690.00001.32850.40106.25
202006.12.01 08:43close80.051.32690.00001.3291-0.10106.15
212006.12.01 08:43buy110.051.32720.00001.3292
222006.12.01 08:59buy120.101.32410.00001.3261
232006.12.01 09:00sell130.051.32380.00001.3218
242006.12.01 09:00t/p120.101.32610.00001.32612.00108.15
252006.12.01 09:00close110.051.32690.00001.3292-0.15108.00
262006.12.01 09:00sell140.101.32690.00001.3249
272006.12.01 09:01t/p140.101.32490.00001.32492.00110.00
282006.12.01 09:01close130.051.32490.00001.3218-0.55109.45
292006.12.01 09:01sell150.061.32660.00001.3246
302006.12.01 09:15buy160.061.32490.00001.3269
312006.12.01 09:29t/p150.061.32460.00001.32461.20110.65
322006.12.01 09:30sell170.061.32430.00001.3223
332006.12.01 09:30buy180.121.32420.00001.3262
342006.12.01 10:00buy190.241.32370.00001.3257
352006.12.01 10:07close190.241.32410.00001.32570.96111.61
362006.12.01 10:07close180.121.32410.00001.3262-0.12111.49
372006.12.01 10:07close170.061.32430.00001.32230.00111.49
382006.12.01 10:07close160.061.32410.00001.3269-0.48111.01
392006.12.01 10:07sell200.061.32420.00001.3222
402006.12.01 13:00buy210.061.32480.00001.3268
412006.12.01 14:01sell220.121.32480.00001.3228
422006.12.01 14:02sell230.241.32540.00001.3234
432006.12.01 14:59t/p210.061.32680.00001.32681.20112.21
442006.12.01 14:59buy240.051.32780.00001.3298
452006.12.01 14:59sell250.401.32760.00001.3256
462006.12.01 15:59t/p240.051.32980.00001.32981.00113.21
472006.12.01 15:59close250.401.33370.00001.3256-24.4088.81
482006.12.01 15:59close230.241.33370.00001.3234-19.9268.89
492006.12.01 15:59close220.121.33370.00001.3228-10.6858.21
502006.12.01 15:59close200.061.33370.00001.3222-5.7052.51
512006.12.01 16:00buy260.031.33380.00001.3358
522006.12.01 16:01buy270.061.33070.00001.3327
532006.12.01 17:00t/p270.061.33270.00001.33271.2053.71
542006.12.01 17:00close260.031.33330.00001.3358-0.1553.56
552006.12.01 17:01buy280.031.33270.00001.3347
562006.12.01 17:14buy290.061.33210.00001.3341
572006.12.01 18:02buy300.121.33160.00001.3336
582006.12.01 20:59t/p300.121.33360.00001.33362.4055.96
592006.12.01 20:59close290.061.33370.00001.33410.9656.92
602006.12.03 22:00close280.031.33360.00001.33470.2757.19
612006.12.03 22:00buy310.031.33390.00001.3359
622006.12.03 22:37t/p310.031.33590.00001.33590.6057.79
632006.12.03 22:37buy320.031.33610.00001.3381
642006.12.03 23:36buy330.061.33560.00001.3376
652006.12.04 00:59buy340.121.33450.00001.3365
662006.12.04 01:14buy350.241.33390.00001.3359
672006.12.04 02:00sell360.021.33300.00001.3310
682006.12.04 02:03sell370.061.33370.00001.3317
692006.12.04 02:05sell380.121.33420.00001.3322
702006.12.04 04:21t/p380.121.33220.00001.33222.4060.19
712006.12.04 04:21close370.061.33210.00001.33170.9661.15
722006.12.04 04:21close360.021.33220.00001.33100.1661.31
732006.12.04 04:21sell390.021.33190.00001.3299
742006.12.04 05:59sell400.061.33330.00001.3313
752006.12.04 07:37t/p400.061.33130.00001.33131.2062.51
762006.12.04 07:37close390.021.33130.00001.32990.1262.63
772006.12.04 08:00sell410.021.33080.00001.3288
782006.12.04 08:02sell420.041.33130.00001.3293
792006.12.04 08:31sell430.081.33190.00001.3299
802006.12.04 09:07t/p430.081.32990.00001.32991.6064.23
812006.12.04 09:07close420.041.32970.00001.32930.6464.87
822006.12.04 09:07close410.021.32990.00001.32880.1865.05
832006.12.04 09:07sell440.021.32960.00001.3276
842006.12.04 09:38sell450.041.33010.00001.3281
852006.12.04 09:43sell460.081.33070.00001.3287
862006.12.04 12:07sell470.161.33130.00001.3293
872006.12.06 09:33t/p470.161.32930.00001.32933.3968.44
882006.12.06 09:33close460.081.32930.00001.32871.2169.65
892006.12.06 09:33close450.041.32940.00001.32810.3369.98
902006.12.06 09:33close440.021.32930.00001.32760.0870.06
912006.12.06 09:33sell480.021.32900.00001.3270
922006.12.06 09:42sell490.041.32960.00001.3276
932006.12.06 09:59t/p490.041.32760.00001.32760.8070.86
942006.12.06 09:59close480.021.32750.00001.32700.3071.16
952006.12.06 09:59close350.241.32730.00001.3359-16.1555.01
962006.12.06 09:59close340.121.32730.00001.3365-8.8046.21
972006.12.06 09:59close330.061.32730.00001.3376-5.1041.11
982006.12.06 09:59close320.031.32730.00001.3381-2.7038.42
992006.12.06 10:00sell500.021.32740.00001.3254
1002006.12.06 10:00sell510.041.32940.00001.3274
1012006.12.06 11:02t/p510.041.32740.00001.32740.8039.22
1022006.12.06 11:02close500.021.32740.00001.32540.0039.22
1032006.12.06 11:03sell520.021.32710.00001.3251
1042006.12.06 11:47sell530.041.32760.00001.3256
1052006.12.06 11:56sell540.081.32820.00001.3262
1062006.12.06 13:30buy550.021.32810.00001.3301
1072006.12.06 13:51buy560.041.32760.00001.3296
1082006.12.06 13:59buy570.081.32660.00001.3286
1092006.12.06 14:59t/p570.081.32860.00001.32861.6040.82
1102006.12.06 14:59close560.041.32900.00001.32960.5641.38
1112006.12.06 14:59sell580.161.32900.00001.3270
1122006.12.06 15:00close550.021.32910.00001.33010.2041.58
1132006.12.06 16:00buy590.021.33170.00001.3337
1142006.12.06 16:05buy600.041.33040.00001.3324
1152006.12.06 18:59buy610.081.32950.00001.3315
1162006.12.06 19:48buy620.161.32890.00001.3309
1172006.12.07 06:03t/p620.161.33090.00001.33092.8944.46
1182006.12.07 06:03close610.081.33100.00001.33151.0445.50
1192006.12.07 06:04close600.041.33110.00001.33240.2045.71
1202006.12.07 06:04close590.021.33120.00001.3337-0.1445.57
1212006.12.07 06:04buy630.021.33130.00001.3333
1222006.12.07 06:14buy640.041.33070.00001.3327
1232006.12.07 10:29buy650.081.33000.00001.3320
1242006.12.07 10:59buy660.161.32900.00001.3310
1252006.12.07 14:37t/p660.161.33100.00001.33103.2048.77
1262006.12.07 14:37close650.081.33150.00001.33201.2049.97
1272006.12.07 14:38close640.041.33080.00001.33270.0450.01
1282006.12.07 14:38close630.021.33100.00001.3333-0.0649.95
1292006.12.08 03:00buy670.031.32860.00001.3306
1302006.12.08 06:19buy680.061.32800.00001.3300
1312006.12.08 07:59buy690.121.32740.00001.3294
1322006.12.08 13:59t/p670.031.33060.00001.33060.6050.55
1332006.12.08 13:59t/p680.061.33000.00001.33001.2051.75
1342006.12.08 13:59t/p690.121.32940.00001.32942.4054.15
1352006.12.08 14:00buy700.021.33360.00001.3356
1362006.12.08 15:59buy710.041.33190.00001.3339
1372006.12.08 16:01t/p710.041.33390.00001.33390.8054.95
1382006.12.08 16:01close700.021.33430.00001.33560.1455.09
1392006.12.08 16:02buy720.021.33300.00001.3350
1402006.12.08 16:02t/p720.021.33500.00001.33500.4055.49
1412006.12.08 16:02buy730.021.33580.00001.3378
1422006.12.08 16:03buy740.041.33300.00001.3350
1432006.12.08 16:03t/p740.041.33500.00001.33500.8056.29
1442006.12.08 16:04buy750.041.33300.00001.3350
1452006.12.08 16:05t/p750.041.33500.00001.33500.8057.09
1462006.12.08 16:05close730.021.33500.00001.3378-0.1656.93
1472006.12.08 16:06buy760.021.33300.00001.3350
1482006.12.08 16:06t/p760.021.33500.00001.33500.4057.33
1492006.12.08 16:06buy770.021.33560.00001.3376
1502006.12.08 16:07buy780.041.33300.00001.3350
1512006.12.08 16:07t/p780.041.33500.00001.33500.8058.13
1522006.12.08 16:08buy790.041.33300.00001.3350
1532006.12.08 16:08t/p790.041.33500.00001.33500.8058.93
1542006.12.08 16:09buy800.041.33300.00001.3350
1552006.12.08 16:09t/p800.041.33500.00001.33500.8059.73
1562006.12.08 16:10buy810.041.33300.00001.3350
1572006.12.08 16:10t/p810.041.33500.00001.33500.8060.53
1582006.12.08 16:12buy820.041.33300.00001.3350
1592006.12.08 16:26buy830.081.33250.00001.3345
1602006.12.08 16:29buy840.161.33190.00001.3339
1612006.12.08 16:59t/p520.021.32510.00001.32510.4560.97
1622006.12.08 16:59t/p530.041.32560.00001.32560.8961.87
1632006.12.08 16:59t/p540.081.32620.00001.32621.7963.66
1642006.12.08 16:59t/p580.161.32700.00001.32703.5867.23
1652006.12.08 16:59close840.161.32140.00001.3339-16.8050.43
1662006.12.08 16:59close830.081.32140.00001.3345-8.8841.55
1672006.12.08 16:59close820.041.32140.00001.3350-4.6436.91
1682006.12.08 16:59close770.021.32140.00001.3376-2.8434.07
1692006.12.08 17:00sell850.021.32150.00001.3195
1702006.12.08 17:00sell860.041.33130.00001.3293
1712006.12.08 17:01t/p860.041.32930.00001.32930.8034.87
1722006.12.08 17:01sell870.041.32340.00001.3214
1732006.12.08 17:01sell880.041.33140.00001.3294
1742006.12.08 17:02t/p880.041.32940.00001.32940.8035.67
1752006.12.08 17:02sell890.041.33150.00001.3295
1762006.12.08 17:05t/p890.041.32950.00001.32950.8036.47
1772006.12.08 17:05sell900.081.33170.00001.3297
1782006.12.08 17:08t/p900.081.32970.00001.32971.6038.07
1792006.12.08 17:08sell910.081.33170.00001.3297
1802006.12.08 17:10t/p910.081.32970.00001.32971.6039.67
1812006.12.08 17:10sell920.081.33180.00001.3298
1822006.12.08 17:11t/p920.081.32980.00001.32981.6041.27
1832006.12.08 17:11sell930.081.33230.00001.3303
1842006.12.08 17:12t/p930.081.33030.00001.33031.6042.87
1852006.12.08 17:12sell940.081.33230.00001.3303
1862006.12.08 17:18t/p940.081.33030.00001.33031.6044.47
1872006.12.08 17:18sell950.081.33220.00001.3302
1882006.12.08 17:21t/p950.081.33020.00001.33021.6046.07
1892006.12.08 17:21sell960.081.33200.00001.3300
1902006.12.08 17:22t/p960.081.33000.00001.33001.6047.67
1912006.12.08 17:22sell970.081.33170.00001.3297
1922006.12.08 17:24t/p970.081.32970.00001.32971.6049.27
1932006.12.08 17:24sell980.081.33150.00001.3295
1942006.12.08 17:25t/p980.081.32950.00001.32951.6050.87
1952006.12.08 17:25sell990.081.33090.00001.3289
1962006.12.08 17:26t/p990.081.32890.00001.32891.6052.47
1972006.12.08 17:26sell1000.081.33020.00001.3282
1982006.12.08 17:27t/p1000.081.32820.00001.32821.6054.07
1992006.12.08 17:27sell1010.081.33070.00001.3287
2002006.12.08 17:28t/p1010.081.32870.00001.32871.6055.67
2012006.12.08 17:28sell1020.121.33040.00001.3284
2022006.12.08 17:29t/p1020.121.32840.00001.32842.4058.07
2032006.12.08 17:29sell1030.121.33060.00001.3286
2042006.12.08 17:31t/p1030.121.32860.00001.32862.4060.47
2052006.12.08 17:31sell1040.121.33050.00001.3285
2062006.12.08 17:33t/p1040.121.32850.00001.32852.4062.87
2072006.12.08 17:33sell1050.121.33050.00001.3285
2082006.12.08 17:34t/p1050.121.32850.00001.32852.4065.27
2092006.12.08 17:34sell1060.121.33070.00001.3287
2102006.12.08 17:35t/p1060.121.32870.00001.32872.4067.67
2112006.12.08 17:35sell1070.121.33080.00001.3288
2122006.12.08 17:36t/p1070.121.32880.00001.32882.4070.07
2132006.12.08 17:36sell1080.121.33090.00001.3289
2142006.12.08 17:37t/p1080.121.32890.00001.32892.4072.47
2152006.12.08 17:37sell1090.121.33080.00001.3288
2162006.12.08 17:40t/p1090.121.32880.00001.32882.4074.87
2172006.12.08 17:40sell1100.121.33000.00001.3280
2182006.12.08 17:41t/p1100.121.32800.00001.32802.4077.27
2192006.12.08 17:41sell1110.161.32970.00001.3277
2202006.12.08 17:42t/p1110.161.32770.00001.32773.2080.47
2212006.12.08 17:42sell1120.161.32910.00001.3271
2222006.12.08 17:43t/p1120.161.32710.00001.32713.2083.67
2232006.12.08 17:43sell1130.161.32860.00001.3266
2242006.12.08 17:44t/p1130.161.32660.00001.32663.2086.87
2252006.12.08 17:44sell1140.161.32830.00001.3263
2262006.12.08 17:45t/p1140.161.32630.00001.32633.2090.07
2272006.12.08 17:45sell1150.161.32890.00001.3269
2282006.12.08 17:46t/p1150.161.32690.00001.32693.2093.27
2292006.12.08 17:46sell1160.161.32900.00001.3270
2302006.12.08 17:47t/p1160.161.32700.00001.32703.2096.47
2312006.12.08 17:47sell1170.201.32860.00001.3266
2322006.12.08 17:48t/p1170.201.32660.00001.32664.00100.47
2332006.12.08 17:48sell1180.201.32850.00001.3265
2342006.12.08 17:49t/p1180.201.32650.00001.32654.00104.47
2352006.12.08 17:49sell1190.201.32650.00001.3245
2362006.12.08 17:50t/p1190.201.32450.00001.32454.00108.47
2372006.12.08 17:50sell1200.201.32590.00001.3239
2382006.12.08 17:51t/p1200.201.32390.00001.32394.00112.47
2392006.12.08 17:51sell1210.201.32480.00001.3228
2402006.12.08 17:52close1210.201.32360.00001.32282.40114.87
2412006.12.08 17:52close870.041.32360.00001.3214-0.08114.79
2422006.12.08 17:52close850.021.32360.00001.3195-0.42114.37
2432006.12.08 17:52sell1220.061.32410.00001.3221
2442006.12.08 17:54t/p1220.061.32210.00001.32211.20115.57
2452006.12.08 17:54sell1230.061.32190.00001.3199
2462006.12.08 17:55close1230.061.32110.00001.31990.48116.05
2472006.12.08 17:55sell1240.061.32100.00001.3190
2482006.12.08 17:57sell1250.121.32160.00001.3196
2492006.12.08 17:57sell1260.241.32220.00001.3202
2502006.12.08 17:58close1260.241.32130.00001.32022.16118.21
2512006.12.08 17:58close1250.121.32130.00001.31960.36118.57
2522006.12.08 17:58close1240.061.32130.00001.3190-0.18118.39
2532006.12.08 17:58sell1270.061.32120.00001.3192
2542006.12.08 17:59sell1280.121.32260.00001.3206
2552006.12.08 18:00close1280.121.32120.00001.32061.68120.07
2562006.12.08 18:00close1270.061.32120.00001.31920.00120.07
2572006.12.08 18:00sell1290.061.32090.00001.3189
2582006.12.08 18:01sell1300.121.32140.00001.3194
2592006.12.08 18:06sell1310.241.32190.00001.3199
2602006.12.08 18:07sell1320.481.32250.00001.3205
2612006.12.08 18:08close1320.481.32180.00001.32053.36123.43
2622006.12.08 18:08close1310.241.32180.00001.31990.24123.67
2632006.12.08 18:08close1300.121.32180.00001.3194-0.48123.19
2642006.12.08 18:08close1290.061.32180.00001.3189-0.54122.65
2652006.12.08 18:08sell1330.061.32170.00001.3197
2662006.12.08 18:17sell1340.121.32230.00001.3203
2672006.12.08 19:00close1340.121.32070.00001.32031.92124.57
2682006.12.08 19:00close1330.061.32070.00001.31970.60125.17
2692006.12.08 19:01sell1350.061.32100.00001.3190
2702006.12.08 19:01sell1360.121.32230.00001.3203
2712006.12.08 19:59t/p1360.121.32030.00001.32032.40127.57
2722006.12.08 19:59close1350.061.32000.00001.31900.60128.17
2732006.12.08 20:00sell1370.061.31990.00001.3179
2742006.12.08 20:00sell1380.121.32060.00001.3186
2752006.12.10 22:00close1380.121.31890.00001.31862.04130.21
2762006.12.10 22:00close1370.061.31890.00001.31790.60130.81
2772006.12.10 22:00sell1390.061.31880.00001.3168
2782006.12.10 23:39sell1400.121.31940.00001.3174
2792006.12.11 00:59t/p1400.121.31740.00001.31742.47133.28
2802006.12.11 00:59close1390.061.31710.00001.31681.06134.34
2812006.12.11 01:00sell1410.061.31680.00001.3148
2822006.12.11 01:03sell1420.121.31790.00001.3159
2832006.12.11 01:59t/p1410.061.31480.00001.31481.20135.54
2842006.12.11 01:59t/p1420.121.31590.00001.31592.40137.94
2852006.12.11 02:00sell1430.061.31450.00001.3125
2862006.12.11 02:01sell1440.121.31550.00001.3135
2872006.12.11 02:01sell1450.241.31670.00001.3147
2882006.12.11 02:28close1450.241.31550.00001.31472.88140.82
2892006.12.11 02:28close1440.121.31550.00001.31350.00140.82
2902006.12.11 02:28close1430.061.31550.00001.3125-0.60140.22
2912006.12.11 02:28sell1460.061.31520.00001.3132
2922006.12.11 02:39sell1470.121.31570.00001.3137
2932006.12.11 05:00buy1480.061.31550.00001.3175
2942006.12.11 05:18sell1490.241.31630.00001.3143
2952006.12.11 07:13sell1500.481.31690.00001.3149
2962006.12.11 07:25t/p1480.061.31750.00001.31751.20141.42
2972006.12.11 07:25buy1510.061.31770.00001.3197
2982006.12.11 07:30buy1520.121.31710.00001.3191
2992006.12.11 07:45buy1530.241.31660.00001.3186
3002006.12.11 07:59t/p1510.061.31970.00001.31971.20142.62
3012006.12.11 07:59t/p1520.121.31910.00001.31912.40145.02
3022006.12.11 07:59t/p1530.241.31860.00001.31864.80149.82
3032006.12.11 07:59buy1540.051.32040.00001.3224
3042006.12.11 08:47buy1550.121.31980.00001.3218
3052006.12.11 10:00buy1560.241.31930.00001.3213
3062006.12.11 12:59buy1570.481.31790.00001.3199
3072006.12.11 14:59t/p1570.481.31990.00001.31999.60159.42
3082006.12.11 14:59close1560.241.31990.00001.32131.44160.86
3092006.12.11 15:00close1550.121.31980.00001.32180.00160.86
3102006.12.11 15:00close1540.051.31940.00001.3224-0.50160.36
3112006.12.11 16:00buy1580.051.32160.00001.3236
3122006.12.11 17:59t/p1580.051.32360.00001.32361.00161.36
3132006.12.11 17:59close1500.481.32590.00001.3149-43.20118.16
3142006.12.11 17:59close1490.241.32590.00001.3143-23.0495.12
3152006.12.11 17:59close1470.121.32590.00001.3137-12.2482.88
3162006.12.11 17:59close1460.061.32590.00001.3132-6.4276.46
3172006.12.11 18:00buy1590.031.32580.00001.3278
3182006.12.11 18:01buy1600.061.32480.00001.3268
3192006.12.11 20:59buy1610.121.32400.00001.3260
3202006.12.11 22:00sell1620.031.32360.00001.3216
3212006.12.11 22:59sell1630.081.32510.00001.3231
3222006.12.12 02:59t/p1610.121.32600.00001.32602.3278.78
3232006.12.12 02:59close1600.061.32610.00001.32680.7479.52
3242006.12.12 02:59sell1640.161.32610.00001.3241
3252006.12.12 03:00close1590.031.32620.00001.32780.1079.62
3262006.12.12 03:56buy1650.041.32600.00001.3280
3272006.12.12 06:57buy1660.081.32550.00001.3275
3282006.12.12 07:20buy1670.161.32490.00001.3269
3292006.12.12 07:59t/p1640.161.32410.00001.32413.2082.82
3302006.12.12 07:59buy1680.321.32340.00001.3254
3312006.12.12 07:59close1630.081.32340.00001.32311.4184.23
3322006.12.12 08:00close1620.031.32330.00001.32160.1184.34
3332006.12.12 08:00sell1690.041.32390.00001.3219
3342006.12.12 08:03sell1700.081.32480.00001.3228
3352006.12.12 08:14sell1710.161.32540.00001.3234
3362006.12.12 08:53t/p1710.161.32340.00001.32343.2087.54
3372006.12.12 08:53close1700.081.32330.00001.32281.2088.74
3382006.12.12 08:53close1690.041.32340.00001.32190.2088.94
3392006.12.12 08:53sell1720.041.32310.00001.3211
3402006.12.12 09:33sell1730.081.32360.00001.3216
3412006.12.12 09:59sell1740.161.32470.00001.3227
3422006.12.12 10:00t/p1680.321.32540.00001.32546.4095.34
3432006.12.12 10:00close1670.161.32540.00001.32690.8096.14
3442006.12.12 10:00sell1750.321.32540.00001.3234
3452006.12.12 10:00t/p1750.321.32340.00001.32346.40102.54
3462006.12.12 10:00close1660.081.32320.00001.3275-1.84100.70
3472006.12.12 10:00close1650.041.32340.00001.3280-1.0499.66
3482006.12.12 10:50sell1760.321.32530.00001.3233
3492006.12.12 13:00buy1770.041.32530.00001.3273
3502006.12.12 13:00buy1780.101.32370.00001.3257
3512006.12.12 13:59t/p1760.321.32330.00001.32336.40106.06
3522006.12.12 13:59buy1790.201.32280.00001.3248
3532006.12.12 13:59close1740.161.32280.00001.32273.04109.10
3542006.12.12 14:00close1730.081.32290.00001.32160.56109.66
3552006.12.12 14:00t/p1790.201.32480.00001.32484.00113.66
3562006.12.12 14:00close1780.101.32480.00001.32571.10114.76
3572006.12.12 14:00close1720.041.32500.00001.3211-0.76114.00
3582006.12.12 14:01close1770.041.32470.00001.3273-0.24113.76
3592006.12.12 14:01sell1800.051.32470.00001.3227
3602006.12.12 14:29t/p1800.051.32270.00001.32271.00114.76
3612006.12.12 14:29sell1810.051.32250.00001.3205
3622006.12.12 14:30sell1820.101.32310.00001.3211
3632006.12.12 14:37sell1830.201.32360.00001.3216
3642006.12.12 14:38sell1840.401.32420.00001.3222
3652006.12.12 15:00buy1850.051.32490.00001.3269
3662006.12.12 15:35buy1860.101.32400.00001.3260
3672006.12.12 16:59buy1870.201.32340.00001.3254
3682006.12.12 19:59t/p1850.051.32690.00001.32691.00115.76
3692006.12.12 19:59t/p1860.101.32600.00001.32602.00117.76
3702006.12.12 19:59t/p1870.201.32540.00001.32544.00121.76
3712006.12.12 20:00buy1880.041.32770.00001.3297
3722006.12.13 00:59buy1890.081.32710.00001.3291
3732006.12.13 09:02buy1900.201.32650.00001.3285
3742006.12.13 09:36buy1910.401.32600.00001.3280
3752006.12.13 14:33t/p1840.401.32220.00001.32228.24129.99
3762006.12.13 14:33close1830.201.32220.00001.32162.92132.91
3772006.12.13 14:33close1820.101.32210.00001.32111.06133.97
3782006.12.13 14:33close1810.051.32220.00001.32050.18134.15
3792006.12.13 14:33sell1920.041.32190.00001.3199
3802006.12.13 17:04sell1930.101.32260.00001.3206
3812006.12.13 17:11sell1940.201.32340.00001.3214
3822006.12.13 17:59t/p1940.201.32140.00001.32144.00138.15
3832006.12.13 17:59close1930.101.32080.00001.32061.80139.95
3842006.12.13 18:00close1920.041.32090.00001.31990.40140.35
3852006.12.14 11:00sell1950.051.32240.00001.3204
3862006.12.14 11:59t/p1950.051.32040.00001.32041.00141.35
3872006.12.14 11:59sell1960.041.31860.00001.3166
3882006.12.14 12:06sell1970.081.31970.00001.3177
3892006.12.14 12:06sell1980.201.32160.00001.3196
3902006.12.14 12:32t/p1980.201.31960.00001.31964.00145.35
3912006.12.14 12:32close1970.081.31960.00001.31770.08145.43
3922006.12.14 12:32close1960.041.31960.00001.3166-0.40145.03
3932006.12.14 12:32sell1990.041.31950.00001.3175
3942006.12.14 15:55t/p1990.041.31750.00001.31750.80145.83
3952006.12.14 15:55close1910.401.31730.00001.3280-35.59110.24
3962006.12.14 15:55close1900.201.31730.00001.3285-18.7991.45
3972006.12.14 15:55close1890.081.31730.00001.3291-8.0083.45
3982006.12.14 15:55close1880.041.31730.00001.3297-4.2679.19
3992006.12.14 15:55sell2000.031.31740.00001.3154
4002006.12.14 16:29t/p2000.031.31540.00001.31540.6079.79
4012006.12.14 16:29sell2010.031.31520.00001.3132
4022006.12.14 16:51sell2020.061.31580.00001.3138
4032006.12.14 16:59sell2030.121.31720.00001.3152
4042006.12.14 17:25t/p2030.121.31520.00001.31522.4082.19
4052006.12.14 17:25close2020.061.31520.00001.31380.3682.55
4062006.12.14 17:25close2010.031.31530.00001.3132-0.0382.52
4072006.12.14 17:25sell2040.041.31500.00001.3130
4082006.12.14 17:27sell2050.081.31560.00001.3136
4092006.12.14 17:28sell2060.161.31620.00001.3142
4102006.12.14 18:01sell2070.241.31690.00001.3149
4112006.12.14 18:59t/p2070.241.31490.00001.31494.8087.32
4122006.12.14 18:59close2060.161.31460.00001.31422.5689.88
4132006.12.14 19:00close2050.081.31450.00001.31360.8890.76
4142006.12.14 19:00close2040.041.31560.00001.3130-0.2490.52
4152006.12.14 19:00sell2080.041.31530.00001.3133
4162006.12.15 00:00buy2090.041.31560.00001.3176
4172006.12.15 00:59buy2100.081.31450.00001.3165
4182006.12.15 07:59sell2110.081.31600.00001.3140
4192006.12.15 08:46t/p2100.081.31650.00001.31651.6092.12
4202006.12.15 08:46close2090.041.31650.00001.31760.3692.48
4212006.12.15 08:46sell2120.161.31670.00001.3147
4222006.12.15 09:00buy2130.041.31600.00001.3180
4232006.12.15 09:59t/p2080.041.31330.00001.31330.8293.30
4242006.12.15 09:59t/p2110.081.31400.00001.31401.6094.90
4252006.12.15 09:59t/p2120.161.31470.00001.31473.2098.10
4262006.12.15 09:59buy2140.081.31060.00001.3126
4272006.12.15 10:00t/p2140.081.31260.00001.31261.6099.70
4282006.12.15 10:00close2130.041.31530.00001.3180-0.2899.42
4292006.12.15 10:01buy2150.041.31240.00001.3144
4302006.12.15 10:01t/p2150.041.31440.00001.31440.80100.22
4312006.12.15 10:01buy2160.041.31530.00001.3173
4322006.12.15 10:02buy2170.081.31240.00001.3144
4332006.12.15 10:02t/p2170.081.31440.00001.31441.60101.82
4342006.12.15 10:03buy2180.081.31240.00001.3144
4352006.12.15 10:03t/p2180.081.31440.00001.31441.60103.42
4362006.12.15 10:04buy2190.081.31240.00001.3144
4372006.12.15 10:04t/p2190.081.31440.00001.31441.60105.02
4382006.12.15 10:07buy2200.081.31240.00001.3144
4392006.12.15 10:07t/p2200.081.31440.00001.31441.60106.62
4402006.12.15 10:08buy2210.101.31240.00001.3144
4412006.12.15 10:08t/p2210.101.31440.00001.31442.00108.62
4422006.12.15 10:09buy2220.101.31240.00001.3144
4432006.12.15 10:09t/p2220.101.31440.00001.31442.00110.62
4442006.12.15 10:10buy2230.101.31240.00001.3144
4452006.12.15 10:10t/p2230.101.31440.00001.31442.00112.62
4462006.12.15 10:12buy2240.101.31240.00001.3144
4472006.12.15 10:12t/p2240.101.31440.00001.31442.00114.62
4482006.12.15 10:13buy2250.101.31240.00001.3144
4492006.12.15 10:13t/p2250.101.31440.00001.31442.00116.62
4502006.12.15 10:13buy2260.101.31470.00001.3167
4512006.12.15 10:14buy2270.201.31240.00001.3144
4522006.12.15 10:14t/p2270.201.31440.00001.31444.00120.62
4532006.12.15 10:15buy2280.201.31240.00001.3144
4542006.12.15 10:15t/p2280.201.31440.00001.31444.00124.62
4552006.12.15 10:16buy2290.201.31240.00001.3144
4562006.12.15 10:16t/p2290.201.31440.00001.31444.00128.62
4572006.12.15 10:17buy2300.201.31240.00001.3144
4582006.12.15 10:17t/p2300.201.31440.00001.31444.00132.62
4592006.12.15 10:18buy2310.241.31240.00001.3144
4602006.12.15 10:18t/p2310.241.31440.00001.31444.80137.42
4612006.12.15 10:19buy2320.241.31240.00001.3144
4622006.12.15 10:29buy2330.481.31180.00001.3138
4632006.12.15 10:30sell2340.051.31130.00001.3093
4642006.12.15 10:46sell2350.121.31190.00001.3099
4652006.12.15 13:59t/p2160.041.31730.00001.31730.80138.22
4662006.12.15 13:59t/p2260.101.31670.00001.31672.00140.22
4672006.12.15 13:59t/p2320.241.31440.00001.31444.80145.02
4682006.12.15 13:59t/p2330.481.31380.00001.31389.60154.62
4692006.12.15 13:59close2350.121.31830.00001.3099-7.68146.94
4702006.12.15 13:59close2340.051.31830.00001.3093-3.50143.44
4712006.12.15 14:00buy2360.061.31770.00001.3197
4722006.12.15 14:24buy2370.121.31160.00001.3136
4732006.12.15 14:29t/p2370.121.31360.00001.31362.40145.84
4742006.12.15 14:29close2360.061.31400.00001.3197-2.22143.62
4752006.12.15 14:29buy2380.061.31490.00001.3169
4762006.12.15 14:29t/p2380.061.31690.00001.31691.20144.82
4772006.12.15 14:29buy2390.061.31720.00001.3192
4782006.12.15 14:29buy2400.121.31660.00001.3186
4792006.12.15 14:29buy2410.241.31600.00001.3180
4802006.12.15 14:29close2410.241.31690.00001.31802.16146.98
4812006.12.15 14:29close2400.121.31690.00001.31860.36147.34
4822006.12.15 14:29close2390.061.31690.00001.3192-0.18147.16
4832006.12.15 14:30buy2420.061.31720.00001.3192
4842006.12.15 14:34buy2430.121.31670.00001.3187
4852006.12.15 14:59buy2440.241.31190.00001.3139
4862006.12.15 15:00t/p2440.241.31390.00001.31394.80151.96
4872006.12.15 15:00close2430.121.31730.00001.31870.72152.68
4882006.12.15 15:00close2420.061.31730.00001.31920.06152.74
4892006.12.15 15:01buy2450.071.31230.00001.3143
4902006.12.15 15:01t/p2450.071.31430.00001.31431.40154.14
4912006.12.15 15:01buy2460.071.31750.00001.3195
4922006.12.15 15:02buy2470.121.31230.00001.3143
4932006.12.15 15:02t/p2470.121.31430.00001.31432.40156.54
4942006.12.15 15:02close2460.071.31700.00001.3195-0.35156.19
4952006.12.15 15:03buy2480.071.31230.00001.3143
4962006.12.15 15:03t/p2480.071.31430.00001.31431.40157.59
4972006.12.15 15:03buy2490.071.31730.00001.3193
4982006.12.15 15:04buy2500.141.31230.00001.3143
4992006.12.15 15:04t/p2500.141.31430.00001.31432.80160.39
5002006.12.15 15:04close2490.071.31670.00001.3193-0.42159.97
5012006.12.15 15:05buy2510.071.31230.00001.3143
5022006.12.15 15:05t/p2510.071.31430.00001.31431.40161.37
5032006.12.15 15:05buy2520.071.31740.00001.3194
5042006.12.15 15:06buy2530.141.31230.00001.3143
5052006.12.15 15:06t/p2530.141.31430.00001.31432.80164.17
5062006.12.15 15:06close2520.071.31700.00001.3194-0.28163.89
5072006.12.15 15:07buy2540.071.31230.00001.3143
5082006.12.15 15:07t/p2540.071.31430.00001.31431.40165.29
5092006.12.15 15:07buy2550.071.31710.00001.3191
5102006.12.15 15:08buy2560.141.31230.00001.3143
5112006.12.15 15:08t/p2560.141.31430.00001.31432.80168.09
5122006.12.15 15:08close2550.071.31720.00001.31910.07168.16
5132006.12.15 15:09buy2570.071.31230.00001.3143
5142006.12.15 15:09t/p2570.071.31430.00001.31431.40169.56
5152006.12.15 15:09buy2580.071.31750.00001.3195
5162006.12.15 15:10buy2590.141.31230.00001.3143
5172006.12.15 15:10t/p2590.141.31430.00001.31432.80172.36
5182006.12.15 15:10close2580.071.31720.00001.3195-0.21172.15
5192006.12.15 15:11buy2600.071.31230.00001.3143
5202006.12.15 15:11t/p2600.071.31430.00001.31431.40173.55
5212006.12.15 15:11buy2610.081.31710.00001.3191
5222006.12.15 15:12buy2620.141.31230.00001.3143
5232006.12.15 15:12t/p2620.141.31430.00001.31432.80176.35
5242006.12.15 15:12close2610.081.31690.00001.3191-0.16176.19
5252006.12.15 15:13buy2630.081.31230.00001.3143
5262006.12.15 15:13t/p2630.081.31430.00001.31431.60177.79
5272006.12.15 15:13buy2640.081.31710.00001.3191
5282006.12.15 15:14buy2650.141.31230.00001.3143
5292006.12.15 15:14t/p2650.141.31430.00001.31432.80180.59
5302006.12.15 15:14close2640.081.31630.00001.3191-0.64179.95
5312006.12.15 15:15buy2660.081.31230.00001.3143
5322006.12.15 15:15t/p2660.081.31430.00001.31431.60181.55
5332006.12.15 15:15buy2670.081.31680.00001.3188
5342006.12.15 15:16buy2680.161.31230.00001.3143
5352006.12.15 15:16t/p2680.161.31430.00001.31433.20184.75
5362006.12.15 15:16close2670.081.31620.00001.3188-0.48184.27
5372006.12.15 15:17buy2690.081.31230.00001.3143
5382006.12.15 15:17t/p2690.081.31430.00001.31431.60185.87
5392006.12.15 15:17buy2700.081.31540.00001.3174
5402006.12.15 15:18buy2710.161.31230.00001.3143
5412006.12.15 15:18t/p2710.161.31430.00001.31433.20189.07
5422006.12.15 15:18close2700.081.31500.00001.3174-0.32188.75
5432006.12.15 15:19buy2720.081.31230.00001.3143
5442006.12.15 15:19t/p2720.081.31430.00001.31431.60190.35
5452006.12.15 15:19buy2730.081.31540.00001.3174
5462006.12.15 15:20buy2740.161.31230.00001.3143
5472006.12.15 15:20t/p2740.161.31430.00001.31433.20193.55
5482006.12.15 15:20close2730.081.31510.00001.3174-0.24193.31
5492006.12.15 15:21buy2750.081.31230.00001.3143
5502006.12.15 15:21t/p2750.081.31430.00001.31431.60194.91
5512006.12.15 15:21buy2760.091.31510.00001.3171
5522006.12.15 15:22buy2770.161.31230.00001.3143
5532006.12.15 15:22t/p2770.161.31430.00001.31433.20198.11
5542006.12.15 15:22close2760.091.31510.00001.31710.00198.11
5552006.12.15 15:23buy2780.091.31230.00001.3143
5562006.12.15 15:23t/p2780.091.31430.00001.31431.80199.91
5572006.12.15 15:23buy2790.091.31560.00001.3176
5582006.12.15 15:24buy2800.161.31230.00001.3143
5592006.12.15 15:24t/p2800.161.31430.00001.31433.20203.11
5602006.12.15 15:24close2790.091.31610.00001.31760.45203.56
5612006.12.15 15:25buy2810.091.31230.00001.3143
5622006.12.15 15:25t/p2810.091.31430.00001.31431.80205.36
5632006.12.15 15:25buy2820.091.31680.00001.3188
5642006.12.15 15:26buy2830.181.31230.00001.3143
5652006.12.15 15:26t/p2830.181.31430.00001.31433.60208.96
5662006.12.15 15:26close2820.091.31640.00001.3188-0.36208.60
5672006.12.15 15:27buy2840.091.31230.00001.3143
5682006.12.15 15:27t/p2840.091.31430.00001.31431.80210.40
5692006.12.15 15:27buy2850.091.31670.00001.3187
5702006.12.15 15:28buy2860.181.31230.00001.3143
5712006.12.15 15:28t/p2860.181.31430.00001.31433.60214.00
5722006.12.15 15:28close2850.091.31640.00001.3187-0.27213.73
5732006.12.15 15:29buy2870.091.31230.00001.3143
5742006.12.15 15:29t/p2870.091.31430.00001.31431.80215.53
5752006.12.15 15:29buy2880.091.31610.00001.3181
5762006.12.15 15:30buy2890.181.31230.00001.3143
5772006.12.15 15:30t/p2890.181.31430.00001.31433.60219.13
5782006.12.15 15:30close2880.091.31580.00001.3181-0.27218.86
5792006.12.15 15:32buy2900.091.31230.00001.3143
5802006.12.15 15:32t/p2900.091.31430.00001.31431.80220.66
5812006.12.15 15:32buy2910.101.31530.00001.3173
5822006.12.15 15:33buy2920.181.31230.00001.3143
5832006.12.15 15:33t/p2920.181.31430.00001.31433.60224.26
5842006.12.15 15:33close2910.101.31510.00001.3173-0.20224.06
5852006.12.15 15:34buy2930.101.31230.00001.3143
5862006.12.15 15:34t/p2930.101.31430.00001.31432.00226.06
5872006.12.15 15:34buy2940.101.31520.00001.3172
5882006.12.15 15:35buy2950.201.31230.00001.3143
5892006.12.15 15:35t/p2950.201.31430.00001.31434.00230.06
5902006.12.15 15:35close2940.101.31500.00001.3172-0.20229.86
5912006.12.15 15:36buy2960.101.31230.00001.3143
5922006.12.15 15:59buy2970.201.30910.00001.3111
5932006.12.15 16:00t/p2970.201.31110.00001.31114.00233.86
5942006.12.15 16:00close2960.101.31160.00001.3143-0.70233.16
5952006.12.15 16:01buy2980.101.30980.00001.3118
5962006.12.15 16:01close2980.101.31070.00001.31180.90234.06
5972006.12.15 16:02buy2990.101.30980.00001.3118
5982006.12.15 16:05buy3000.201.30930.00001.3113
5992006.12.15 16:05buy3010.401.30870.00001.3107
6002006.12.15 16:15sell3020.101.30890.00001.3069
6012006.12.15 16:21sell3030.201.30940.00001.3074
6022006.12.15 17:59buy3040.801.30780.00001.3098
6032006.12.15 18:30t/p3030.201.30740.00001.30744.00238.06
6042006.12.15 18:30close3020.101.30720.00001.30691.70239.76
6052006.12.15 18:30sell3050.091.30710.00001.3051
6062006.12.15 18:40sell3060.201.30760.00001.3056
6072006.12.15 20:48sell3070.401.30820.00001.3062
6082006.12.18 00:59close3070.401.30950.00001.3062-4.96234.80
6092006.12.18 00:59close3060.201.30950.00001.3056-3.68231.12
6102006.12.18 00:59close3050.091.30950.00001.3051-2.11229.01
6112006.12.18 00:59close3040.801.30930.00001.309811.48240.49
6122006.12.18 00:59close3010.401.30930.00001.31072.14242.62
6132006.12.18 00:59close3000.201.30930.00001.3113-0.13242.49
6142006.12.18 00:59close2990.101.30930.00001.3118-0.57241.93
6152006.12.18 01:00buy3080.101.30960.00001.3116
6162006.12.18 02:11buy3090.201.30910.00001.3111
6172006.12.18 07:38close3090.201.31070.00001.31113.20245.13
6182006.12.18 07:38close3080.101.31070.00001.31161.10246.23
6192006.12.18 12:00sell3100.101.30920.00001.3072
6202006.12.18 12:00sell3110.201.30970.00001.3077
6212006.12.18 14:00buy3120.101.30970.00001.3117
6222006.12.18 14:36sell3130.401.31090.00001.3089
6232006.12.18 14:38sell3140.801.31140.00001.3094
6242006.12.18 14:39close3140.801.31010.00001.309410.40256.63
6252006.12.18 14:39close3130.401.31010.00001.30893.20259.83
6262006.12.18 14:39close3120.101.30990.00001.31170.20260.03
6272006.12.18 14:39close3110.201.31010.00001.3077-0.80259.23
6282006.12.18 14:39close3100.101.31010.00001.3072-0.90258.33
6292006.12.18 14:39buy3150.111.31140.00001.3134
6302006.12.18 14:40buy3160.221.31010.00001.3121
6312006.12.18 14:59buy3170.401.30780.00001.3098
6322006.12.18 15:00sell3180.101.30770.00001.3057
6332006.12.18 15:05sell3190.221.30930.00001.3073
6342006.12.18 15:59t/p3190.221.30730.00001.30734.40262.73
6352006.12.18 15:59buy3200.801.30680.00001.3088
6362006.12.18 15:59close3180.101.30680.00001.30570.90263.63
6372006.12.18 16:00sell3210.101.30670.00001.3047
6382006.12.18 16:00sell3220.221.30740.00001.3054
6392006.12.18 18:59close3220.221.30880.00001.3054-3.08260.55
6402006.12.18 18:59close3210.101.30880.00001.3047-2.10258.45
6412006.12.18 18:59close3200.801.30860.00001.308814.40272.85
6422006.12.18 18:59close3170.401.30860.00001.30983.20276.05
6432006.12.18 18:59close3160.221.30860.00001.3121-3.30272.75
6442006.12.18 18:59close3150.111.30860.00001.3134-3.08269.67
6452006.12.18 20:00buy3230.111.30960.00001.3116
6462006.12.19 04:00sell3240.111.30920.00001.3072
6472006.12.19 04:59buy3250.221.30890.00001.3109
6482006.12.19 06:59sell3260.221.30970.00001.3077
6492006.12.19 07:59t/p3230.111.31160.00001.31162.13271.80
6502006.12.19 07:59t/p3250.221.31090.00001.31094.40276.20
6512006.12.19 07:59sell3270.441.31200.00001.3100
6522006.12.19 08:00buy3280.111.31230.00001.3143
6532006.12.19 08:53buy3290.221.31170.00001.3137
6542006.12.19 08:59t/p3280.111.31430.00001.31432.20278.40
6552006.12.19 08:59t/p3290.221.31370.00001.31374.40282.80
6562006.12.19 08:59buy3300.101.31470.00001.3167
6572006.12.19 08:59sell3310.801.31450.00001.3125
6582006.12.19 10:01t/p3300.101.31670.00001.31672.00284.80
6592006.12.19 10:01buy3320.091.31690.00001.3189
6602006.12.19 10:02buy3330.181.31630.00001.3183
6612006.12.19 13:59buy3340.401.31550.00001.3175
6622006.12.19 14:29buy3350.801.31490.00001.3169
6632006.12.19 14:59t/p3350.801.31690.00001.316916.00300.80
6642006.12.19 14:59close3340.401.31710.00001.31756.40307.20
6652006.12.19 15:00close3330.181.31720.00001.31831.62308.82
6662006.12.19 15:03close3320.091.31550.00001.3189-1.26307.56
6672006.12.19 17:00buy3360.081.31960.00001.3216
6682006.12.19 17:44buy3370.161.31880.00001.3208
6692006.12.19 18:59t/p3370.161.32080.00001.32083.20310.76
6702006.12.19 18:59close3360.081.32150.00001.32161.52312.28
6712006.12.19 19:00buy3380.071.32160.00001.3236
6722006.12.19 19:00buy3390.161.31990.00001.3219
6732006.12.19 19:59buy3400.321.31930.00001.3213
6742006.12.20 00:59t/p3390.161.32190.00001.32193.10315.37
6752006.12.20 00:59t/p3400.321.32130.00001.32136.19321.56
6762006.12.20 00:59close3380.071.32240.00001.32360.51322.07
6772006.12.20 00:59close3310.801.32260.00001.3125-64.33257.75
6782006.12.20 00:59close3270.441.32260.00001.3100-46.38211.37
6792006.12.20 00:59close3260.221.32260.00001.3077-28.25183.12
6802006.12.20 00:59close3240.111.32260.00001.3072-14.68168.44
6812006.12.20 01:00buy3410.071.32250.00001.3245
6822006.12.20 07:59buy3420.141.32110.00001.3231
6832006.12.20 08:00sell3430.071.32080.00001.3188
6842006.12.20 08:00sell3440.141.32300.00001.3210
6852006.12.20 08:02t/p3420.141.32310.00001.32312.80171.24
6862006.12.20 08:02close3410.071.32330.00001.32450.56171.80
6872006.12.20 08:58t/p3440.141.32100.00001.32102.80174.60
6882006.12.20 08:58close3430.071.32100.00001.3188-0.14174.46
6892006.12.20 08:58sell3450.071.32090.00001.3189
6902006.12.20 08:59sell3460.141.32220.00001.3202
6912006.12.20 09:20sell3470.281.32280.00001.3208
6922006.12.20 11:00buy3480.071.32280.00001.3248
6932006.12.20 11:00buy3490.141.32220.00001.3242
6942006.12.20 13:01buy3500.281.32170.00001.3237
6952006.12.20 13:15buy3510.561.32100.00001.3230
6962006.12.20 14:08t/p3470.281.32080.00001.32085.60180.06
6972006.12.20 14:08close3460.141.32080.00001.32021.96182.02
6982006.12.20 14:08close3450.071.32050.00001.31890.28182.30
6992006.12.20 14:08sell3520.071.32040.00001.3184
7002006.12.20 14:29sell3530.141.32100.00001.3190
7012006.12.20 15:59t/p3530.141.31900.00001.31902.80185.10
7022006.12.20 15:59close3520.071.31870.00001.31841.19186.29
7032006.12.20 16:00sell3540.061.31860.00001.3166
7042006.12.20 16:00sell3550.141.31970.00001.3177
7052006.12.20 16:08sell3560.281.32030.00001.3183
7062006.12.20 16:17sell3570.561.32090.00001.3189
7072006.12.20 16:37t/p3570.561.31890.00001.318911.20197.49
7082006.12.20 16:37close3560.281.31890.00001.31833.92201.41
7092006.12.20 16:37close3550.141.31900.00001.31770.98202.39
7102006.12.20 16:37close3540.061.31890.00001.3166-0.18202.21
7112006.12.20 16:37sell3580.071.31850.00001.3165
7122006.12.20 16:38sell3590.141.31900.00001.3170
7132006.12.20 17:59t/p3580.071.31650.00001.31651.40203.61
7142006.12.20 17:59t/p3590.141.31700.00001.31702.80206.41
7152006.12.20 17:59sell3600.061.31630.00001.3143
7162006.12.20 18:01sell3610.141.31740.00001.3154
7172006.12.20 18:01sell3620.281.31810.00001.3161
7182006.12.21 00:00sell3630.561.31860.00001.3166
7192006.12.21 14:20t/p3630.561.31660.00001.316611.20217.61
7202006.12.21 14:20close3620.281.31660.00001.31614.70222.31
7212006.12.21 14:20close3610.141.31670.00001.31541.23223.53
7222006.12.21 14:20close3600.061.31660.00001.3143-0.07223.46
7232006.12.21 14:20sell3640.071.31620.00001.3142
7242006.12.21 14:22sell3650.141.31680.00001.3148
7252006.12.21 15:34t/p3650.141.31480.00001.31482.80226.26
7262006.12.21 15:34close3640.071.31480.00001.31420.98227.24
7272006.12.21 15:34sell3660.061.31460.00001.3126
7282006.12.21 15:46sell3670.121.31530.00001.3133
7292006.12.21 15:59sell3680.281.31640.00001.3144
7302006.12.21 16:59sell3690.561.31740.00001.3154
7312006.12.22 16:25t/p3690.561.31540.00001.315411.53238.77
7322006.12.22 16:25close3680.281.31530.00001.31443.25242.02
7332006.12.22 16:25close3670.121.31540.00001.3133-0.05241.97
7342006.12.22 16:25close3660.061.31530.00001.3126-0.38241.58
7352006.12.22 16:26sell3700.071.31500.00001.3130
7362006.12.22 16:29sell3710.141.31560.00001.3136
7372006.12.22 16:34sell3720.321.31620.00001.3142
7382006.12.22 16:59t/p3710.141.31360.00001.31362.80244.38
7392006.12.22 16:59t/p3720.321.31420.00001.31426.40250.78
7402006.12.22 16:59close3700.071.31330.00001.31301.19251.97
7412006.12.22 17:00sell3730.071.31300.00001.3110
7422006.12.22 17:00sell3740.161.31510.00001.3131
7432006.12.22 17:03sell3750.321.31560.00001.3136
7442006.12.22 17:05t/p3750.321.31360.00001.31366.40258.37
7452006.12.22 17:05sell3760.321.31590.00001.3139
7462006.12.22 17:06t/p3760.321.31390.00001.31396.40264.77
7472006.12.22 17:06sell3770.321.31610.00001.3141
7482006.12.22 17:10t/p3770.321.31410.00001.31416.40271.17
7492006.12.22 17:10sell3780.361.31570.00001.3137
7502006.12.22 17:12t/p3780.361.31370.00001.31377.20278.37
7512006.12.22 17:12sell3790.361.31570.00001.3137
7522006.12.22 17:18t/p3790.361.31370.00001.31377.20285.57
7532006.12.22 17:18sell3800.361.31570.00001.3137
7542006.12.22 17:19t/p3800.361.31370.00001.31377.20292.77
7552006.12.22 17:19sell3810.401.31600.00001.3140
7562006.12.22 17:20t/p3810.401.31400.00001.31408.00300.77
7572006.12.22 17:20sell3820.401.31570.00001.3137
7582006.12.22 17:23t/p3820.401.31370.00001.31378.00308.77
7592006.12.22 17:59t/p3740.161.31310.00001.31313.20311.97
7602006.12.22 17:59close3730.071.31190.00001.31100.77312.74
7612006.12.22 18:00sell3830.081.31160.00001.3096
7622006.12.22 18:00sell3840.181.31290.00001.3109
7632006.12.22 19:59sell3850.401.31430.00001.3123
7642006.12.26 06:00t/p3850.401.31230.00001.31238.47321.21
7652006.12.26 06:00close3840.181.31230.00001.31091.29322.51
7662006.12.26 06:01close3830.081.31240.00001.3096-0.55321.96
7672006.12.26 18:00sell3860.081.30930.00001.3073
7682006.12.26 18:00sell3870.181.31290.00001.3109
7692006.12.26 18:53t/p3870.181.31090.00001.31093.60325.56
7702006.12.26 18:53close3860.081.31070.00001.3073-1.12324.44
7712006.12.26 18:53sell3880.081.31050.00001.3085
7722006.12.27 00:59sell3890.181.31130.00001.3093
7732006.12.27 02:00sell3900.361.31180.00001.3098
7742006.12.27 02:59sell3910.721.31290.00001.3109
7752006.12.28 02:00t/p3910.721.31090.00001.310915.67340.12
7762006.12.28 02:00close3900.361.31090.00001.30983.88343.99
7772006.12.28 02:01close3890.181.31160.00001.3093-0.22343.77
7782006.12.28 02:02close3880.081.31140.00001.3085-0.53343.24
7792006.12.28 02:02sell3920.101.31140.00001.3094
7802006.12.28 04:59sell3930.201.31190.00001.3099
7812006.12.28 05:59sell3940.401.31260.00001.3106
7822006.12.28 09:25sell3950.801.31320.00001.3112
7832006.12.29 20:59close at stop3950.801.32000.00001.3112-53.93289.31
7842006.12.29 20:59close at stop3940.401.32000.00001.3106-29.36259.95
7852006.12.29 20:59close at stop3930.201.32000.00001.3099-16.08243.87
7862006.12.29 20:59close at stop3920.101.32000.00001.3094-8.54235.33
7872006.12.29 20:59close at stop3510.561.31980.00001.3230-10.75224.57
7882006.12.29 20:59close at stop3500.281.31980.00001.3237-7.34217.23
7892006.12.29 20:59close at stop3490.141.31980.00001.3242-4.37212.86
7902006.12.29 20:59close at stop3480.071.31980.00001.3248-2.60210.26