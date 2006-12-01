|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.01 00:00 (2006.12.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|15537
|Ticks modelled
|66569
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|110.26
|Gross profit
|734.56
|Gross loss
|-624.30
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|0.28
|Absolute drawdown
|65.93
|Maximal drawdown
|153.63 (47.70%)
|Relative drawdown
|69.90% (79.14)
|Total trades
|395
|Short positions (won %)
|198 (76.26%)
|Long positions (won %)
|197 (74.11%)
|Profit trades (% of total)
|297 (75.19%)
|Loss trades (% of total)
|98 (24.81%)
|Largest
|profit trade
|16.00
|loss trade
|-64.33
|Average
|profit trade
|2.47
|loss trade
|-6.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|35 (80.80)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-133.73)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|80.92 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-153.63 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 00:00
|sell
|1
|0.05
|1.3250
|0.0000
|1.3230
|2
|2006.12.01 01:01
|sell
|2
|0.10
|1.3256
|0.0000
|1.3236
|3
|2006.12.01 03:00
|buy
|3
|0.05
|1.3261
|0.0000
|1.3281
|4
|2006.12.01 03:21
|buy
|4
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|5
|2006.12.01 05:55
|buy
|5
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3269
|6
|2006.12.01 06:59
|close
|5
|0.20
|1.3266
|0.0000
|1.3269
|3.40
|103.40
|7
|2006.12.01 06:59
|close
|4
|0.10
|1.3266
|0.0000
|1.3275
|1.10
|104.50
|8
|2006.12.01 06:59
|close
|3
|0.05
|1.3266
|0.0000
|1.3281
|0.25
|104.75
|9
|2006.12.01 06:59
|close
|2
|0.10
|1.3268
|0.0000
|1.3236
|-1.20
|103.55
|10
|2006.12.01 06:59
|close
|1
|0.05
|1.3268
|0.0000
|1.3230
|-0.90
|102.65
|11
|2006.12.01 07:00
|buy
|6
|0.05
|1.3267
|0.0000
|1.3287
|12
|2006.12.01 07:14
|buy
|7
|0.10
|1.3259
|0.0000
|1.3279
|13
|2006.12.01 07:30
|close
|7
|0.10
|1.3271
|0.0000
|1.3279
|1.20
|103.85
|14
|2006.12.01 07:30
|close
|6
|0.05
|1.3271
|0.0000
|1.3287
|0.20
|104.05
|15
|2006.12.01 07:30
|buy
|8
|0.05
|1.3271
|0.0000
|1.3291
|16
|2006.12.01 08:10
|buy
|9
|0.10
|1.3265
|0.0000
|1.3285
|17
|2006.12.01 08:13
|buy
|10
|0.20
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|18
|2006.12.01 08:43
|close
|10
|0.20
|1.3269
|0.0000
|1.3280
|1.80
|105.85
|19
|2006.12.01 08:43
|close
|9
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3285
|0.40
|106.25
|20
|2006.12.01 08:43
|close
|8
|0.05
|1.3269
|0.0000
|1.3291
|-0.10
|106.15
|21
|2006.12.01 08:43
|buy
|11
|0.05
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|22
|2006.12.01 08:59
|buy
|12
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|23
|2006.12.01 09:00
|sell
|13
|0.05
|1.3238
|0.0000
|1.3218
|24
|2006.12.01 09:00
|t/p
|12
|0.10
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|2.00
|108.15
|25
|2006.12.01 09:00
|close
|11
|0.05
|1.3269
|0.0000
|1.3292
|-0.15
|108.00
|26
|2006.12.01 09:00
|sell
|14
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3249
|27
|2006.12.01 09:01
|t/p
|14
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|2.00
|110.00
|28
|2006.12.01 09:01
|close
|13
|0.05
|1.3249
|0.0000
|1.3218
|-0.55
|109.45
|29
|2006.12.01 09:01
|sell
|15
|0.06
|1.3266
|0.0000
|1.3246
|30
|2006.12.01 09:15
|buy
|16
|0.06
|1.3249
|0.0000
|1.3269
|31
|2006.12.01 09:29
|t/p
|15
|0.06
|1.3246
|0.0000
|1.3246
|1.20
|110.65
|32
|2006.12.01 09:30
|sell
|17
|0.06
|1.3243
|0.0000
|1.3223
|33
|2006.12.01 09:30
|buy
|18
|0.12
|1.3242
|0.0000
|1.3262
|34
|2006.12.01 10:00
|buy
|19
|0.24
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|35
|2006.12.01 10:07
|close
|19
|0.24
|1.3241
|0.0000
|1.3257
|0.96
|111.61
|36
|2006.12.01 10:07
|close
|18
|0.12
|1.3241
|0.0000
|1.3262
|-0.12
|111.49
|37
|2006.12.01 10:07
|close
|17
|0.06
|1.3243
|0.0000
|1.3223
|0.00
|111.49
|38
|2006.12.01 10:07
|close
|16
|0.06
|1.3241
|0.0000
|1.3269
|-0.48
|111.01
|39
|2006.12.01 10:07
|sell
|20
|0.06
|1.3242
|0.0000
|1.3222
|40
|2006.12.01 13:00
|buy
|21
|0.06
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|41
|2006.12.01 14:01
|sell
|22
|0.12
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|42
|2006.12.01 14:02
|sell
|23
|0.24
|1.3254
|0.0000
|1.3234
|43
|2006.12.01 14:59
|t/p
|21
|0.06
|1.3268
|0.0000
|1.3268
|1.20
|112.21
|44
|2006.12.01 14:59
|buy
|24
|0.05
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|45
|2006.12.01 14:59
|sell
|25
|0.40
|1.3276
|0.0000
|1.3256
|46
|2006.12.01 15:59
|t/p
|24
|0.05
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|1.00
|113.21
|47
|2006.12.01 15:59
|close
|25
|0.40
|1.3337
|0.0000
|1.3256
|-24.40
|88.81
|48
|2006.12.01 15:59
|close
|23
|0.24
|1.3337
|0.0000
|1.3234
|-19.92
|68.89
|49
|2006.12.01 15:59
|close
|22
|0.12
|1.3337
|0.0000
|1.3228
|-10.68
|58.21
|50
|2006.12.01 15:59
|close
|20
|0.06
|1.3337
|0.0000
|1.3222
|-5.70
|52.51
|51
|2006.12.01 16:00
|buy
|26
|0.03
|1.3338
|0.0000
|1.3358
|52
|2006.12.01 16:01
|buy
|27
|0.06
|1.3307
|0.0000
|1.3327
|53
|2006.12.01 17:00
|t/p
|27
|0.06
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|1.20
|53.71
|54
|2006.12.01 17:00
|close
|26
|0.03
|1.3333
|0.0000
|1.3358
|-0.15
|53.56
|55
|2006.12.01 17:01
|buy
|28
|0.03
|1.3327
|0.0000
|1.3347
|56
|2006.12.01 17:14
|buy
|29
|0.06
|1.3321
|0.0000
|1.3341
|57
|2006.12.01 18:02
|buy
|30
|0.12
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|58
|2006.12.01 20:59
|t/p
|30
|0.12
|1.3336
|0.0000
|1.3336
|2.40
|55.96
|59
|2006.12.01 20:59
|close
|29
|0.06
|1.3337
|0.0000
|1.3341
|0.96
|56.92
|60
|2006.12.03 22:00
|close
|28
|0.03
|1.3336
|0.0000
|1.3347
|0.27
|57.19
|61
|2006.12.03 22:00
|buy
|31
|0.03
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|62
|2006.12.03 22:37
|t/p
|31
|0.03
|1.3359
|0.0000
|1.3359
|0.60
|57.79
|63
|2006.12.03 22:37
|buy
|32
|0.03
|1.3361
|0.0000
|1.3381
|64
|2006.12.03 23:36
|buy
|33
|0.06
|1.3356
|0.0000
|1.3376
|65
|2006.12.04 00:59
|buy
|34
|0.12
|1.3345
|0.0000
|1.3365
|66
|2006.12.04 01:14
|buy
|35
|0.24
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|67
|2006.12.04 02:00
|sell
|36
|0.02
|1.3330
|0.0000
|1.3310
|68
|2006.12.04 02:03
|sell
|37
|0.06
|1.3337
|0.0000
|1.3317
|69
|2006.12.04 02:05
|sell
|38
|0.12
|1.3342
|0.0000
|1.3322
|70
|2006.12.04 04:21
|t/p
|38
|0.12
|1.3322
|0.0000
|1.3322
|2.40
|60.19
|71
|2006.12.04 04:21
|close
|37
|0.06
|1.3321
|0.0000
|1.3317
|0.96
|61.15
|72
|2006.12.04 04:21
|close
|36
|0.02
|1.3322
|0.0000
|1.3310
|0.16
|61.31
|73
|2006.12.04 04:21
|sell
|39
|0.02
|1.3319
|0.0000
|1.3299
|74
|2006.12.04 05:59
|sell
|40
|0.06
|1.3333
|0.0000
|1.3313
|75
|2006.12.04 07:37
|t/p
|40
|0.06
|1.3313
|0.0000
|1.3313
|1.20
|62.51
|76
|2006.12.04 07:37
|close
|39
|0.02
|1.3313
|0.0000
|1.3299
|0.12
|62.63
|77
|2006.12.04 08:00
|sell
|41
|0.02
|1.3308
|0.0000
|1.3288
|78
|2006.12.04 08:02
|sell
|42
|0.04
|1.3313
|0.0000
|1.3293
|79
|2006.12.04 08:31
|sell
|43
|0.08
|1.3319
|0.0000
|1.3299
|80
|2006.12.04 09:07
|t/p
|43
|0.08
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|1.60
|64.23
|81
|2006.12.04 09:07
|close
|42
|0.04
|1.3297
|0.0000
|1.3293
|0.64
|64.87
|82
|2006.12.04 09:07
|close
|41
|0.02
|1.3299
|0.0000
|1.3288
|0.18
|65.05
|83
|2006.12.04 09:07
|sell
|44
|0.02
|1.3296
|0.0000
|1.3276
|84
|2006.12.04 09:38
|sell
|45
|0.04
|1.3301
|0.0000
|1.3281
|85
|2006.12.04 09:43
|sell
|46
|0.08
|1.3307
|0.0000
|1.3287
|86
|2006.12.04 12:07
|sell
|47
|0.16
|1.3313
|0.0000
|1.3293
|87
|2006.12.06 09:33
|t/p
|47
|0.16
|1.3293
|0.0000
|1.3293
|3.39
|68.44
|88
|2006.12.06 09:33
|close
|46
|0.08
|1.3293
|0.0000
|1.3287
|1.21
|69.65
|89
|2006.12.06 09:33
|close
|45
|0.04
|1.3294
|0.0000
|1.3281
|0.33
|69.98
|90
|2006.12.06 09:33
|close
|44
|0.02
|1.3293
|0.0000
|1.3276
|0.08
|70.06
|91
|2006.12.06 09:33
|sell
|48
|0.02
|1.3290
|0.0000
|1.3270
|92
|2006.12.06 09:42
|sell
|49
|0.04
|1.3296
|0.0000
|1.3276
|93
|2006.12.06 09:59
|t/p
|49
|0.04
|1.3276
|0.0000
|1.3276
|0.80
|70.86
|94
|2006.12.06 09:59
|close
|48
|0.02
|1.3275
|0.0000
|1.3270
|0.30
|71.16
|95
|2006.12.06 09:59
|close
|35
|0.24
|1.3273
|0.0000
|1.3359
|-16.15
|55.01
|96
|2006.12.06 09:59
|close
|34
|0.12
|1.3273
|0.0000
|1.3365
|-8.80
|46.21
|97
|2006.12.06 09:59
|close
|33
|0.06
|1.3273
|0.0000
|1.3376
|-5.10
|41.11
|98
|2006.12.06 09:59
|close
|32
|0.03
|1.3273
|0.0000
|1.3381
|-2.70
|38.42
|99
|2006.12.06 10:00
|sell
|50
|0.02
|1.3274
|0.0000
|1.3254
|100
|2006.12.06 10:00
|sell
|51
|0.04
|1.3294
|0.0000
|1.3274
|101
|2006.12.06 11:02
|t/p
|51
|0.04
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|0.80
|39.22
|102
|2006.12.06 11:02
|close
|50
|0.02
|1.3274
|0.0000
|1.3254
|0.00
|39.22
|103
|2006.12.06 11:03
|sell
|52
|0.02
|1.3271
|0.0000
|1.3251
|104
|2006.12.06 11:47
|sell
|53
|0.04
|1.3276
|0.0000
|1.3256
|105
|2006.12.06 11:56
|sell
|54
|0.08
|1.3282
|0.0000
|1.3262
|106
|2006.12.06 13:30
|buy
|55
|0.02
|1.3281
|0.0000
|1.3301
|107
|2006.12.06 13:51
|buy
|56
|0.04
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|108
|2006.12.06 13:59
|buy
|57
|0.08
|1.3266
|0.0000
|1.3286
|109
|2006.12.06 14:59
|t/p
|57
|0.08
|1.3286
|0.0000
|1.3286
|1.60
|40.82
|110
|2006.12.06 14:59
|close
|56
|0.04
|1.3290
|0.0000
|1.3296
|0.56
|41.38
|111
|2006.12.06 14:59
|sell
|58
|0.16
|1.3290
|0.0000
|1.3270
|112
|2006.12.06 15:00
|close
|55
|0.02
|1.3291
|0.0000
|1.3301
|0.20
|41.58
|113
|2006.12.06 16:00
|buy
|59
|0.02
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|114
|2006.12.06 16:05
|buy
|60
|0.04
|1.3304
|0.0000
|1.3324
|115
|2006.12.06 18:59
|buy
|61
|0.08
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|116
|2006.12.06 19:48
|buy
|62
|0.16
|1.3289
|0.0000
|1.3309
|117
|2006.12.07 06:03
|t/p
|62
|0.16
|1.3309
|0.0000
|1.3309
|2.89
|44.46
|118
|2006.12.07 06:03
|close
|61
|0.08
|1.3310
|0.0000
|1.3315
|1.04
|45.50
|119
|2006.12.07 06:04
|close
|60
|0.04
|1.3311
|0.0000
|1.3324
|0.20
|45.71
|120
|2006.12.07 06:04
|close
|59
|0.02
|1.3312
|0.0000
|1.3337
|-0.14
|45.57
|121
|2006.12.07 06:04
|buy
|63
|0.02
|1.3313
|0.0000
|1.3333
|122
|2006.12.07 06:14
|buy
|64
|0.04
|1.3307
|0.0000
|1.3327
|123
|2006.12.07 10:29
|buy
|65
|0.08
|1.3300
|0.0000
|1.3320
|124
|2006.12.07 10:59
|buy
|66
|0.16
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|125
|2006.12.07 14:37
|t/p
|66
|0.16
|1.3310
|0.0000
|1.3310
|3.20
|48.77
|126
|2006.12.07 14:37
|close
|65
|0.08
|1.3315
|0.0000
|1.3320
|1.20
|49.97
|127
|2006.12.07 14:38
|close
|64
|0.04
|1.3308
|0.0000
|1.3327
|0.04
|50.01
|128
|2006.12.07 14:38
|close
|63
|0.02
|1.3310
|0.0000
|1.3333
|-0.06
|49.95
|129
|2006.12.08 03:00
|buy
|67
|0.03
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|130
|2006.12.08 06:19
|buy
|68
|0.06
|1.3280
|0.0000
|1.3300
|131
|2006.12.08 07:59
|buy
|69
|0.12
|1.3274
|0.0000
|1.3294
|132
|2006.12.08 13:59
|t/p
|67
|0.03
|1.3306
|0.0000
|1.3306
|0.60
|50.55
|133
|2006.12.08 13:59
|t/p
|68
|0.06
|1.3300
|0.0000
|1.3300
|1.20
|51.75
|134
|2006.12.08 13:59
|t/p
|69
|0.12
|1.3294
|0.0000
|1.3294
|2.40
|54.15
|135
|2006.12.08 14:00
|buy
|70
|0.02
|1.3336
|0.0000
|1.3356
|136
|2006.12.08 15:59
|buy
|71
|0.04
|1.3319
|0.0000
|1.3339
|137
|2006.12.08 16:01
|t/p
|71
|0.04
|1.3339
|0.0000
|1.3339
|0.80
|54.95
|138
|2006.12.08 16:01
|close
|70
|0.02
|1.3343
|0.0000
|1.3356
|0.14
|55.09
|139
|2006.12.08 16:02
|buy
|72
|0.02
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|140
|2006.12.08 16:02
|t/p
|72
|0.02
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.40
|55.49
|141
|2006.12.08 16:02
|buy
|73
|0.02
|1.3358
|0.0000
|1.3378
|142
|2006.12.08 16:03
|buy
|74
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|143
|2006.12.08 16:03
|t/p
|74
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.80
|56.29
|144
|2006.12.08 16:04
|buy
|75
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|145
|2006.12.08 16:05
|t/p
|75
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.80
|57.09
|146
|2006.12.08 16:05
|close
|73
|0.02
|1.3350
|0.0000
|1.3378
|-0.16
|56.93
|147
|2006.12.08 16:06
|buy
|76
|0.02
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|148
|2006.12.08 16:06
|t/p
|76
|0.02
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.40
|57.33
|149
|2006.12.08 16:06
|buy
|77
|0.02
|1.3356
|0.0000
|1.3376
|150
|2006.12.08 16:07
|buy
|78
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|151
|2006.12.08 16:07
|t/p
|78
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.80
|58.13
|152
|2006.12.08 16:08
|buy
|79
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|153
|2006.12.08 16:08
|t/p
|79
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.80
|58.93
|154
|2006.12.08 16:09
|buy
|80
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|155
|2006.12.08 16:09
|t/p
|80
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.80
|59.73
|156
|2006.12.08 16:10
|buy
|81
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|157
|2006.12.08 16:10
|t/p
|81
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|0.80
|60.53
|158
|2006.12.08 16:12
|buy
|82
|0.04
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|159
|2006.12.08 16:26
|buy
|83
|0.08
|1.3325
|0.0000
|1.3345
|160
|2006.12.08 16:29
|buy
|84
|0.16
|1.3319
|0.0000
|1.3339
|161
|2006.12.08 16:59
|t/p
|52
|0.02
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|0.45
|60.97
|162
|2006.12.08 16:59
|t/p
|53
|0.04
|1.3256
|0.0000
|1.3256
|0.89
|61.87
|163
|2006.12.08 16:59
|t/p
|54
|0.08
|1.3262
|0.0000
|1.3262
|1.79
|63.66
|164
|2006.12.08 16:59
|t/p
|58
|0.16
|1.3270
|0.0000
|1.3270
|3.58
|67.23
|165
|2006.12.08 16:59
|close
|84
|0.16
|1.3214
|0.0000
|1.3339
|-16.80
|50.43
|166
|2006.12.08 16:59
|close
|83
|0.08
|1.3214
|0.0000
|1.3345
|-8.88
|41.55
|167
|2006.12.08 16:59
|close
|82
|0.04
|1.3214
|0.0000
|1.3350
|-4.64
|36.91
|168
|2006.12.08 16:59
|close
|77
|0.02
|1.3214
|0.0000
|1.3376
|-2.84
|34.07
|169
|2006.12.08 17:00
|sell
|85
|0.02
|1.3215
|0.0000
|1.3195
|170
|2006.12.08 17:00
|sell
|86
|0.04
|1.3313
|0.0000
|1.3293
|171
|2006.12.08 17:01
|t/p
|86
|0.04
|1.3293
|0.0000
|1.3293
|0.80
|34.87
|172
|2006.12.08 17:01
|sell
|87
|0.04
|1.3234
|0.0000
|1.3214
|173
|2006.12.08 17:01
|sell
|88
|0.04
|1.3314
|0.0000
|1.3294
|174
|2006.12.08 17:02
|t/p
|88
|0.04
|1.3294
|0.0000
|1.3294
|0.80
|35.67
|175
|2006.12.08 17:02
|sell
|89
|0.04
|1.3315
|0.0000
|1.3295
|176
|2006.12.08 17:05
|t/p
|89
|0.04
|1.3295
|0.0000
|1.3295
|0.80
|36.47
|177
|2006.12.08 17:05
|sell
|90
|0.08
|1.3317
|0.0000
|1.3297
|178
|2006.12.08 17:08
|t/p
|90
|0.08
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|1.60
|38.07
|179
|2006.12.08 17:08
|sell
|91
|0.08
|1.3317
|0.0000
|1.3297
|180
|2006.12.08 17:10
|t/p
|91
|0.08
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|1.60
|39.67
|181
|2006.12.08 17:10
|sell
|92
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|182
|2006.12.08 17:11
|t/p
|92
|0.08
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|1.60
|41.27
|183
|2006.12.08 17:11
|sell
|93
|0.08
|1.3323
|0.0000
|1.3303
|184
|2006.12.08 17:12
|t/p
|93
|0.08
|1.3303
|0.0000
|1.3303
|1.60
|42.87
|185
|2006.12.08 17:12
|sell
|94
|0.08
|1.3323
|0.0000
|1.3303
|186
|2006.12.08 17:18
|t/p
|94
|0.08
|1.3303
|0.0000
|1.3303
|1.60
|44.47
|187
|2006.12.08 17:18
|sell
|95
|0.08
|1.3322
|0.0000
|1.3302
|188
|2006.12.08 17:21
|t/p
|95
|0.08
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|1.60
|46.07
|189
|2006.12.08 17:21
|sell
|96
|0.08
|1.3320
|0.0000
|1.3300
|190
|2006.12.08 17:22
|t/p
|96
|0.08
|1.3300
|0.0000
|1.3300
|1.60
|47.67
|191
|2006.12.08 17:22
|sell
|97
|0.08
|1.3317
|0.0000
|1.3297
|192
|2006.12.08 17:24
|t/p
|97
|0.08
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|1.60
|49.27
|193
|2006.12.08 17:24
|sell
|98
|0.08
|1.3315
|0.0000
|1.3295
|194
|2006.12.08 17:25
|t/p
|98
|0.08
|1.3295
|0.0000
|1.3295
|1.60
|50.87
|195
|2006.12.08 17:25
|sell
|99
|0.08
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|196
|2006.12.08 17:26
|t/p
|99
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|1.60
|52.47
|197
|2006.12.08 17:26
|sell
|100
|0.08
|1.3302
|0.0000
|1.3282
|198
|2006.12.08 17:27
|t/p
|100
|0.08
|1.3282
|0.0000
|1.3282
|1.60
|54.07
|199
|2006.12.08 17:27
|sell
|101
|0.08
|1.3307
|0.0000
|1.3287
|200
|2006.12.08 17:28
|t/p
|101
|0.08
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|1.60
|55.67
|201
|2006.12.08 17:28
|sell
|102
|0.12
|1.3304
|0.0000
|1.3284
|202
|2006.12.08 17:29
|t/p
|102
|0.12
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|2.40
|58.07
|203
|2006.12.08 17:29
|sell
|103
|0.12
|1.3306
|0.0000
|1.3286
|204
|2006.12.08 17:31
|t/p
|103
|0.12
|1.3286
|0.0000
|1.3286
|2.40
|60.47
|205
|2006.12.08 17:31
|sell
|104
|0.12
|1.3305
|0.0000
|1.3285
|206
|2006.12.08 17:33
|t/p
|104
|0.12
|1.3285
|0.0000
|1.3285
|2.40
|62.87
|207
|2006.12.08 17:33
|sell
|105
|0.12
|1.3305
|0.0000
|1.3285
|208
|2006.12.08 17:34
|t/p
|105
|0.12
|1.3285
|0.0000
|1.3285
|2.40
|65.27
|209
|2006.12.08 17:34
|sell
|106
|0.12
|1.3307
|0.0000
|1.3287
|210
|2006.12.08 17:35
|t/p
|106
|0.12
|1.3287
|0.0000
|1.3287
|2.40
|67.67
|211
|2006.12.08 17:35
|sell
|107
|0.12
|1.3308
|0.0000
|1.3288
|212
|2006.12.08 17:36
|t/p
|107
|0.12
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|2.40
|70.07
|213
|2006.12.08 17:36
|sell
|108
|0.12
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|214
|2006.12.08 17:37
|t/p
|108
|0.12
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|2.40
|72.47
|215
|2006.12.08 17:37
|sell
|109
|0.12
|1.3308
|0.0000
|1.3288
|216
|2006.12.08 17:40
|t/p
|109
|0.12
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|2.40
|74.87
|217
|2006.12.08 17:40
|sell
|110
|0.12
|1.3300
|0.0000
|1.3280
|218
|2006.12.08 17:41
|t/p
|110
|0.12
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|2.40
|77.27
|219
|2006.12.08 17:41
|sell
|111
|0.16
|1.3297
|0.0000
|1.3277
|220
|2006.12.08 17:42
|t/p
|111
|0.16
|1.3277
|0.0000
|1.3277
|3.20
|80.47
|221
|2006.12.08 17:42
|sell
|112
|0.16
|1.3291
|0.0000
|1.3271
|222
|2006.12.08 17:43
|t/p
|112
|0.16
|1.3271
|0.0000
|1.3271
|3.20
|83.67
|223
|2006.12.08 17:43
|sell
|113
|0.16
|1.3286
|0.0000
|1.3266
|224
|2006.12.08 17:44
|t/p
|113
|0.16
|1.3266
|0.0000
|1.3266
|3.20
|86.87
|225
|2006.12.08 17:44
|sell
|114
|0.16
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|226
|2006.12.08 17:45
|t/p
|114
|0.16
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|3.20
|90.07
|227
|2006.12.08 17:45
|sell
|115
|0.16
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|228
|2006.12.08 17:46
|t/p
|115
|0.16
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|3.20
|93.27
|229
|2006.12.08 17:46
|sell
|116
|0.16
|1.3290
|0.0000
|1.3270
|230
|2006.12.08 17:47
|t/p
|116
|0.16
|1.3270
|0.0000
|1.3270
|3.20
|96.47
|231
|2006.12.08 17:47
|sell
|117
|0.20
|1.3286
|0.0000
|1.3266
|232
|2006.12.08 17:48
|t/p
|117
|0.20
|1.3266
|0.0000
|1.3266
|4.00
|100.47
|233
|2006.12.08 17:48
|sell
|118
|0.20
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|234
|2006.12.08 17:49
|t/p
|118
|0.20
|1.3265
|0.0000
|1.3265
|4.00
|104.47
|235
|2006.12.08 17:49
|sell
|119
|0.20
|1.3265
|0.0000
|1.3245
|236
|2006.12.08 17:50
|t/p
|119
|0.20
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|4.00
|108.47
|237
|2006.12.08 17:50
|sell
|120
|0.20
|1.3259
|0.0000
|1.3239
|238
|2006.12.08 17:51
|t/p
|120
|0.20
|1.3239
|0.0000
|1.3239
|4.00
|112.47
|239
|2006.12.08 17:51
|sell
|121
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|240
|2006.12.08 17:52
|close
|121
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3228
|2.40
|114.87
|241
|2006.12.08 17:52
|close
|87
|0.04
|1.3236
|0.0000
|1.3214
|-0.08
|114.79
|242
|2006.12.08 17:52
|close
|85
|0.02
|1.3236
|0.0000
|1.3195
|-0.42
|114.37
|243
|2006.12.08 17:52
|sell
|122
|0.06
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|244
|2006.12.08 17:54
|t/p
|122
|0.06
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|1.20
|115.57
|245
|2006.12.08 17:54
|sell
|123
|0.06
|1.3219
|0.0000
|1.3199
|246
|2006.12.08 17:55
|close
|123
|0.06
|1.3211
|0.0000
|1.3199
|0.48
|116.05
|247
|2006.12.08 17:55
|sell
|124
|0.06
|1.3210
|0.0000
|1.3190
|248
|2006.12.08 17:57
|sell
|125
|0.12
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|249
|2006.12.08 17:57
|sell
|126
|0.24
|1.3222
|0.0000
|1.3202
|250
|2006.12.08 17:58
|close
|126
|0.24
|1.3213
|0.0000
|1.3202
|2.16
|118.21
|251
|2006.12.08 17:58
|close
|125
|0.12
|1.3213
|0.0000
|1.3196
|0.36
|118.57
|252
|2006.12.08 17:58
|close
|124
|0.06
|1.3213
|0.0000
|1.3190
|-0.18
|118.39
|253
|2006.12.08 17:58
|sell
|127
|0.06
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|254
|2006.12.08 17:59
|sell
|128
|0.12
|1.3226
|0.0000
|1.3206
|255
|2006.12.08 18:00
|close
|128
|0.12
|1.3212
|0.0000
|1.3206
|1.68
|120.07
|256
|2006.12.08 18:00
|close
|127
|0.06
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|0.00
|120.07
|257
|2006.12.08 18:00
|sell
|129
|0.06
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|258
|2006.12.08 18:01
|sell
|130
|0.12
|1.3214
|0.0000
|1.3194
|259
|2006.12.08 18:06
|sell
|131
|0.24
|1.3219
|0.0000
|1.3199
|260
|2006.12.08 18:07
|sell
|132
|0.48
|1.3225
|0.0000
|1.3205
|261
|2006.12.08 18:08
|close
|132
|0.48
|1.3218
|0.0000
|1.3205
|3.36
|123.43
|262
|2006.12.08 18:08
|close
|131
|0.24
|1.3218
|0.0000
|1.3199
|0.24
|123.67
|263
|2006.12.08 18:08
|close
|130
|0.12
|1.3218
|0.0000
|1.3194
|-0.48
|123.19
|264
|2006.12.08 18:08
|close
|129
|0.06
|1.3218
|0.0000
|1.3189
|-0.54
|122.65
|265
|2006.12.08 18:08
|sell
|133
|0.06
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|266
|2006.12.08 18:17
|sell
|134
|0.12
|1.3223
|0.0000
|1.3203
|267
|2006.12.08 19:00
|close
|134
|0.12
|1.3207
|0.0000
|1.3203
|1.92
|124.57
|268
|2006.12.08 19:00
|close
|133
|0.06
|1.3207
|0.0000
|1.3197
|0.60
|125.17
|269
|2006.12.08 19:01
|sell
|135
|0.06
|1.3210
|0.0000
|1.3190
|270
|2006.12.08 19:01
|sell
|136
|0.12
|1.3223
|0.0000
|1.3203
|271
|2006.12.08 19:59
|t/p
|136
|0.12
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|2.40
|127.57
|272
|2006.12.08 19:59
|close
|135
|0.06
|1.3200
|0.0000
|1.3190
|0.60
|128.17
|273
|2006.12.08 20:00
|sell
|137
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3179
|274
|2006.12.08 20:00
|sell
|138
|0.12
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|275
|2006.12.10 22:00
|close
|138
|0.12
|1.3189
|0.0000
|1.3186
|2.04
|130.21
|276
|2006.12.10 22:00
|close
|137
|0.06
|1.3189
|0.0000
|1.3179
|0.60
|130.81
|277
|2006.12.10 22:00
|sell
|139
|0.06
|1.3188
|0.0000
|1.3168
|278
|2006.12.10 23:39
|sell
|140
|0.12
|1.3194
|0.0000
|1.3174
|279
|2006.12.11 00:59
|t/p
|140
|0.12
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|2.47
|133.28
|280
|2006.12.11 00:59
|close
|139
|0.06
|1.3171
|0.0000
|1.3168
|1.06
|134.34
|281
|2006.12.11 01:00
|sell
|141
|0.06
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|282
|2006.12.11 01:03
|sell
|142
|0.12
|1.3179
|0.0000
|1.3159
|283
|2006.12.11 01:59
|t/p
|141
|0.06
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|1.20
|135.54
|284
|2006.12.11 01:59
|t/p
|142
|0.12
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|2.40
|137.94
|285
|2006.12.11 02:00
|sell
|143
|0.06
|1.3145
|0.0000
|1.3125
|286
|2006.12.11 02:01
|sell
|144
|0.12
|1.3155
|0.0000
|1.3135
|287
|2006.12.11 02:01
|sell
|145
|0.24
|1.3167
|0.0000
|1.3147
|288
|2006.12.11 02:28
|close
|145
|0.24
|1.3155
|0.0000
|1.3147
|2.88
|140.82
|289
|2006.12.11 02:28
|close
|144
|0.12
|1.3155
|0.0000
|1.3135
|0.00
|140.82
|290
|2006.12.11 02:28
|close
|143
|0.06
|1.3155
|0.0000
|1.3125
|-0.60
|140.22
|291
|2006.12.11 02:28
|sell
|146
|0.06
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|292
|2006.12.11 02:39
|sell
|147
|0.12
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|293
|2006.12.11 05:00
|buy
|148
|0.06
|1.3155
|0.0000
|1.3175
|294
|2006.12.11 05:18
|sell
|149
|0.24
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|295
|2006.12.11 07:13
|sell
|150
|0.48
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|296
|2006.12.11 07:25
|t/p
|148
|0.06
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|1.20
|141.42
|297
|2006.12.11 07:25
|buy
|151
|0.06
|1.3177
|0.0000
|1.3197
|298
|2006.12.11 07:30
|buy
|152
|0.12
|1.3171
|0.0000
|1.3191
|299
|2006.12.11 07:45
|buy
|153
|0.24
|1.3166
|0.0000
|1.3186
|300
|2006.12.11 07:59
|t/p
|151
|0.06
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|1.20
|142.62
|301
|2006.12.11 07:59
|t/p
|152
|0.12
|1.3191
|0.0000
|1.3191
|2.40
|145.02
|302
|2006.12.11 07:59
|t/p
|153
|0.24
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|4.80
|149.82
|303
|2006.12.11 07:59
|buy
|154
|0.05
|1.3204
|0.0000
|1.3224
|304
|2006.12.11 08:47
|buy
|155
|0.12
|1.3198
|0.0000
|1.3218
|305
|2006.12.11 10:00
|buy
|156
|0.24
|1.3193
|0.0000
|1.3213
|306
|2006.12.11 12:59
|buy
|157
|0.48
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|307
|2006.12.11 14:59
|t/p
|157
|0.48
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|9.60
|159.42
|308
|2006.12.11 14:59
|close
|156
|0.24
|1.3199
|0.0000
|1.3213
|1.44
|160.86
|309
|2006.12.11 15:00
|close
|155
|0.12
|1.3198
|0.0000
|1.3218
|0.00
|160.86
|310
|2006.12.11 15:00
|close
|154
|0.05
|1.3194
|0.0000
|1.3224
|-0.50
|160.36
|311
|2006.12.11 16:00
|buy
|158
|0.05
|1.3216
|0.0000
|1.3236
|312
|2006.12.11 17:59
|t/p
|158
|0.05
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|1.00
|161.36
|313
|2006.12.11 17:59
|close
|150
|0.48
|1.3259
|0.0000
|1.3149
|-43.20
|118.16
|314
|2006.12.11 17:59
|close
|149
|0.24
|1.3259
|0.0000
|1.3143
|-23.04
|95.12
|315
|2006.12.11 17:59
|close
|147
|0.12
|1.3259
|0.0000
|1.3137
|-12.24
|82.88
|316
|2006.12.11 17:59
|close
|146
|0.06
|1.3259
|0.0000
|1.3132
|-6.42
|76.46
|317
|2006.12.11 18:00
|buy
|159
|0.03
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|318
|2006.12.11 18:01
|buy
|160
|0.06
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|319
|2006.12.11 20:59
|buy
|161
|0.12
|1.3240
|0.0000
|1.3260
|320
|2006.12.11 22:00
|sell
|162
|0.03
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|321
|2006.12.11 22:59
|sell
|163
|0.08
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|322
|2006.12.12 02:59
|t/p
|161
|0.12
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|2.32
|78.78
|323
|2006.12.12 02:59
|close
|160
|0.06
|1.3261
|0.0000
|1.3268
|0.74
|79.52
|324
|2006.12.12 02:59
|sell
|164
|0.16
|1.3261
|0.0000
|1.3241
|325
|2006.12.12 03:00
|close
|159
|0.03
|1.3262
|0.0000
|1.3278
|0.10
|79.62
|326
|2006.12.12 03:56
|buy
|165
|0.04
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|327
|2006.12.12 06:57
|buy
|166
|0.08
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|328
|2006.12.12 07:20
|buy
|167
|0.16
|1.3249
|0.0000
|1.3269
|329
|2006.12.12 07:59
|t/p
|164
|0.16
|1.3241
|0.0000
|1.3241
|3.20
|82.82
|330
|2006.12.12 07:59
|buy
|168
|0.32
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|331
|2006.12.12 07:59
|close
|163
|0.08
|1.3234
|0.0000
|1.3231
|1.41
|84.23
|332
|2006.12.12 08:00
|close
|162
|0.03
|1.3233
|0.0000
|1.3216
|0.11
|84.34
|333
|2006.12.12 08:00
|sell
|169
|0.04
|1.3239
|0.0000
|1.3219
|334
|2006.12.12 08:03
|sell
|170
|0.08
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|335
|2006.12.12 08:14
|sell
|171
|0.16
|1.3254
|0.0000
|1.3234
|336
|2006.12.12 08:53
|t/p
|171
|0.16
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|3.20
|87.54
|337
|2006.12.12 08:53
|close
|170
|0.08
|1.3233
|0.0000
|1.3228
|1.20
|88.74
|338
|2006.12.12 08:53
|close
|169
|0.04
|1.3234
|0.0000
|1.3219
|0.20
|88.94
|339
|2006.12.12 08:53
|sell
|172
|0.04
|1.3231
|0.0000
|1.3211
|340
|2006.12.12 09:33
|sell
|173
|0.08
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|341
|2006.12.12 09:59
|sell
|174
|0.16
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|342
|2006.12.12 10:00
|t/p
|168
|0.32
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|6.40
|95.34
|343
|2006.12.12 10:00
|close
|167
|0.16
|1.3254
|0.0000
|1.3269
|0.80
|96.14
|344
|2006.12.12 10:00
|sell
|175
|0.32
|1.3254
|0.0000
|1.3234
|345
|2006.12.12 10:00
|t/p
|175
|0.32
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|6.40
|102.54
|346
|2006.12.12 10:00
|close
|166
|0.08
|1.3232
|0.0000
|1.3275
|-1.84
|100.70
|347
|2006.12.12 10:00
|close
|165
|0.04
|1.3234
|0.0000
|1.3280
|-1.04
|99.66
|348
|2006.12.12 10:50
|sell
|176
|0.32
|1.3253
|0.0000
|1.3233
|349
|2006.12.12 13:00
|buy
|177
|0.04
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|350
|2006.12.12 13:00
|buy
|178
|0.10
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|351
|2006.12.12 13:59
|t/p
|176
|0.32
|1.3233
|0.0000
|1.3233
|6.40
|106.06
|352
|2006.12.12 13:59
|buy
|179
|0.20
|1.3228
|0.0000
|1.3248
|353
|2006.12.12 13:59
|close
|174
|0.16
|1.3228
|0.0000
|1.3227
|3.04
|109.10
|354
|2006.12.12 14:00
|close
|173
|0.08
|1.3229
|0.0000
|1.3216
|0.56
|109.66
|355
|2006.12.12 14:00
|t/p
|179
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|4.00
|113.66
|356
|2006.12.12 14:00
|close
|178
|0.10
|1.3248
|0.0000
|1.3257
|1.10
|114.76
|357
|2006.12.12 14:00
|close
|172
|0.04
|1.3250
|0.0000
|1.3211
|-0.76
|114.00
|358
|2006.12.12 14:01
|close
|177
|0.04
|1.3247
|0.0000
|1.3273
|-0.24
|113.76
|359
|2006.12.12 14:01
|sell
|180
|0.05
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|360
|2006.12.12 14:29
|t/p
|180
|0.05
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|1.00
|114.76
|361
|2006.12.12 14:29
|sell
|181
|0.05
|1.3225
|0.0000
|1.3205
|362
|2006.12.12 14:30
|sell
|182
|0.10
|1.3231
|0.0000
|1.3211
|363
|2006.12.12 14:37
|sell
|183
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|364
|2006.12.12 14:38
|sell
|184
|0.40
|1.3242
|0.0000
|1.3222
|365
|2006.12.12 15:00
|buy
|185
|0.05
|1.3249
|0.0000
|1.3269
|366
|2006.12.12 15:35
|buy
|186
|0.10
|1.3240
|0.0000
|1.3260
|367
|2006.12.12 16:59
|buy
|187
|0.20
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|368
|2006.12.12 19:59
|t/p
|185
|0.05
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|1.00
|115.76
|369
|2006.12.12 19:59
|t/p
|186
|0.10
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|2.00
|117.76
|370
|2006.12.12 19:59
|t/p
|187
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|4.00
|121.76
|371
|2006.12.12 20:00
|buy
|188
|0.04
|1.3277
|0.0000
|1.3297
|372
|2006.12.13 00:59
|buy
|189
|0.08
|1.3271
|0.0000
|1.3291
|373
|2006.12.13 09:02
|buy
|190
|0.20
|1.3265
|0.0000
|1.3285
|374
|2006.12.13 09:36
|buy
|191
|0.40
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|375
|2006.12.13 14:33
|t/p
|184
|0.40
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|8.24
|129.99
|376
|2006.12.13 14:33
|close
|183
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3216
|2.92
|132.91
|377
|2006.12.13 14:33
|close
|182
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3211
|1.06
|133.97
|378
|2006.12.13 14:33
|close
|181
|0.05
|1.3222
|0.0000
|1.3205
|0.18
|134.15
|379
|2006.12.13 14:33
|sell
|192
|0.04
|1.3219
|0.0000
|1.3199
|380
|2006.12.13 17:04
|sell
|193
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3206
|381
|2006.12.13 17:11
|sell
|194
|0.20
|1.3234
|0.0000
|1.3214
|382
|2006.12.13 17:59
|t/p
|194
|0.20
|1.3214
|0.0000
|1.3214
|4.00
|138.15
|383
|2006.12.13 17:59
|close
|193
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3206
|1.80
|139.95
|384
|2006.12.13 18:00
|close
|192
|0.04
|1.3209
|0.0000
|1.3199
|0.40
|140.35
|385
|2006.12.14 11:00
|sell
|195
|0.05
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|386
|2006.12.14 11:59
|t/p
|195
|0.05
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|1.00
|141.35
|387
|2006.12.14 11:59
|sell
|196
|0.04
|1.3186
|0.0000
|1.3166
|388
|2006.12.14 12:06
|sell
|197
|0.08
|1.3197
|0.0000
|1.3177
|389
|2006.12.14 12:06
|sell
|198
|0.20
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|390
|2006.12.14 12:32
|t/p
|198
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3196
|4.00
|145.35
|391
|2006.12.14 12:32
|close
|197
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3177
|0.08
|145.43
|392
|2006.12.14 12:32
|close
|196
|0.04
|1.3196
|0.0000
|1.3166
|-0.40
|145.03
|393
|2006.12.14 12:32
|sell
|199
|0.04
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|394
|2006.12.14 15:55
|t/p
|199
|0.04
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|0.80
|145.83
|395
|2006.12.14 15:55
|close
|191
|0.40
|1.3173
|0.0000
|1.3280
|-35.59
|110.24
|396
|2006.12.14 15:55
|close
|190
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3285
|-18.79
|91.45
|397
|2006.12.14 15:55
|close
|189
|0.08
|1.3173
|0.0000
|1.3291
|-8.00
|83.45
|398
|2006.12.14 15:55
|close
|188
|0.04
|1.3173
|0.0000
|1.3297
|-4.26
|79.19
|399
|2006.12.14 15:55
|sell
|200
|0.03
|1.3174
|0.0000
|1.3154
|400
|2006.12.14 16:29
|t/p
|200
|0.03
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|0.60
|79.79
|401
|2006.12.14 16:29
|sell
|201
|0.03
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|402
|2006.12.14 16:51
|sell
|202
|0.06
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|403
|2006.12.14 16:59
|sell
|203
|0.12
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|404
|2006.12.14 17:25
|t/p
|203
|0.12
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|2.40
|82.19
|405
|2006.12.14 17:25
|close
|202
|0.06
|1.3152
|0.0000
|1.3138
|0.36
|82.55
|406
|2006.12.14 17:25
|close
|201
|0.03
|1.3153
|0.0000
|1.3132
|-0.03
|82.52
|407
|2006.12.14 17:25
|sell
|204
|0.04
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|408
|2006.12.14 17:27
|sell
|205
|0.08
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|409
|2006.12.14 17:28
|sell
|206
|0.16
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|410
|2006.12.14 18:01
|sell
|207
|0.24
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|411
|2006.12.14 18:59
|t/p
|207
|0.24
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|4.80
|87.32
|412
|2006.12.14 18:59
|close
|206
|0.16
|1.3146
|0.0000
|1.3142
|2.56
|89.88
|413
|2006.12.14 19:00
|close
|205
|0.08
|1.3145
|0.0000
|1.3136
|0.88
|90.76
|414
|2006.12.14 19:00
|close
|204
|0.04
|1.3156
|0.0000
|1.3130
|-0.24
|90.52
|415
|2006.12.14 19:00
|sell
|208
|0.04
|1.3153
|0.0000
|1.3133
|416
|2006.12.15 00:00
|buy
|209
|0.04
|1.3156
|0.0000
|1.3176
|417
|2006.12.15 00:59
|buy
|210
|0.08
|1.3145
|0.0000
|1.3165
|418
|2006.12.15 07:59
|sell
|211
|0.08
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|419
|2006.12.15 08:46
|t/p
|210
|0.08
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|1.60
|92.12
|420
|2006.12.15 08:46
|close
|209
|0.04
|1.3165
|0.0000
|1.3176
|0.36
|92.48
|421
|2006.12.15 08:46
|sell
|212
|0.16
|1.3167
|0.0000
|1.3147
|422
|2006.12.15 09:00
|buy
|213
|0.04
|1.3160
|0.0000
|1.3180
|423
|2006.12.15 09:59
|t/p
|208
|0.04
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|0.82
|93.30
|424
|2006.12.15 09:59
|t/p
|211
|0.08
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|1.60
|94.90
|425
|2006.12.15 09:59
|t/p
|212
|0.16
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|3.20
|98.10
|426
|2006.12.15 09:59
|buy
|214
|0.08
|1.3106
|0.0000
|1.3126
|427
|2006.12.15 10:00
|t/p
|214
|0.08
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|1.60
|99.70
|428
|2006.12.15 10:00
|close
|213
|0.04
|1.3153
|0.0000
|1.3180
|-0.28
|99.42
|429
|2006.12.15 10:01
|buy
|215
|0.04
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|430
|2006.12.15 10:01
|t/p
|215
|0.04
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|0.80
|100.22
|431
|2006.12.15 10:01
|buy
|216
|0.04
|1.3153
|0.0000
|1.3173
|432
|2006.12.15 10:02
|buy
|217
|0.08
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|433
|2006.12.15 10:02
|t/p
|217
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|1.60
|101.82
|434
|2006.12.15 10:03
|buy
|218
|0.08
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|435
|2006.12.15 10:03
|t/p
|218
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|1.60
|103.42
|436
|2006.12.15 10:04
|buy
|219
|0.08
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|437
|2006.12.15 10:04
|t/p
|219
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|1.60
|105.02
|438
|2006.12.15 10:07
|buy
|220
|0.08
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|439
|2006.12.15 10:07
|t/p
|220
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|1.60
|106.62
|440
|2006.12.15 10:08
|buy
|221
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|441
|2006.12.15 10:08
|t/p
|221
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|2.00
|108.62
|442
|2006.12.15 10:09
|buy
|222
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|443
|2006.12.15 10:09
|t/p
|222
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|2.00
|110.62
|444
|2006.12.15 10:10
|buy
|223
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|445
|2006.12.15 10:10
|t/p
|223
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|2.00
|112.62
|446
|2006.12.15 10:12
|buy
|224
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|447
|2006.12.15 10:12
|t/p
|224
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|2.00
|114.62
|448
|2006.12.15 10:13
|buy
|225
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|449
|2006.12.15 10:13
|t/p
|225
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|2.00
|116.62
|450
|2006.12.15 10:13
|buy
|226
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3167
|451
|2006.12.15 10:14
|buy
|227
|0.20
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|452
|2006.12.15 10:14
|t/p
|227
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|4.00
|120.62
|453
|2006.12.15 10:15
|buy
|228
|0.20
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|454
|2006.12.15 10:15
|t/p
|228
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|4.00
|124.62
|455
|2006.12.15 10:16
|buy
|229
|0.20
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|456
|2006.12.15 10:16
|t/p
|229
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|4.00
|128.62
|457
|2006.12.15 10:17
|buy
|230
|0.20
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|458
|2006.12.15 10:17
|t/p
|230
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|4.00
|132.62
|459
|2006.12.15 10:18
|buy
|231
|0.24
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|460
|2006.12.15 10:18
|t/p
|231
|0.24
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|4.80
|137.42
|461
|2006.12.15 10:19
|buy
|232
|0.24
|1.3124
|0.0000
|1.3144
|462
|2006.12.15 10:29
|buy
|233
|0.48
|1.3118
|0.0000
|1.3138
|463
|2006.12.15 10:30
|sell
|234
|0.05
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|464
|2006.12.15 10:46
|sell
|235
|0.12
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|465
|2006.12.15 13:59
|t/p
|216
|0.04
|1.3173
|0.0000
|1.3173
|0.80
|138.22
|466
|2006.12.15 13:59
|t/p
|226
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|2.00
|140.22
|467
|2006.12.15 13:59
|t/p
|232
|0.24
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|4.80
|145.02
|468
|2006.12.15 13:59
|t/p
|233
|0.48
|1.3138
|0.0000
|1.3138
|9.60
|154.62
|469
|2006.12.15 13:59
|close
|235
|0.12
|1.3183
|0.0000
|1.3099
|-7.68
|146.94
|470
|2006.12.15 13:59
|close
|234
|0.05
|1.3183
|0.0000
|1.3093
|-3.50
|143.44
|471
|2006.12.15 14:00
|buy
|236
|0.06
|1.3177
|0.0000
|1.3197
|472
|2006.12.15 14:24
|buy
|237
|0.12
|1.3116
|0.0000
|1.3136
|473
|2006.12.15 14:29
|t/p
|237
|0.12
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|2.40
|145.84
|474
|2006.12.15 14:29
|close
|236
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3197
|-2.22
|143.62
|475
|2006.12.15 14:29
|buy
|238
|0.06
|1.3149
|0.0000
|1.3169
|476
|2006.12.15 14:29
|t/p
|238
|0.06
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|1.20
|144.82
|477
|2006.12.15 14:29
|buy
|239
|0.06
|1.3172
|0.0000
|1.3192
|478
|2006.12.15 14:29
|buy
|240
|0.12
|1.3166
|0.0000
|1.3186
|479
|2006.12.15 14:29
|buy
|241
|0.24
|1.3160
|0.0000
|1.3180
|480
|2006.12.15 14:29
|close
|241
|0.24
|1.3169
|0.0000
|1.3180
|2.16
|146.98
|481
|2006.12.15 14:29
|close
|240
|0.12
|1.3169
|0.0000
|1.3186
|0.36
|147.34
|482
|2006.12.15 14:29
|close
|239
|0.06
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|-0.18
|147.16
|483
|2006.12.15 14:30
|buy
|242
|0.06
|1.3172
|0.0000
|1.3192
|484
|2006.12.15 14:34
|buy
|243
|0.12
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|485
|2006.12.15 14:59
|buy
|244
|0.24
|1.3119
|0.0000
|1.3139
|486
|2006.12.15 15:00
|t/p
|244
|0.24
|1.3139
|0.0000
|1.3139
|4.80
|151.96
|487
|2006.12.15 15:00
|close
|243
|0.12
|1.3173
|0.0000
|1.3187
|0.72
|152.68
|488
|2006.12.15 15:00
|close
|242
|0.06
|1.3173
|0.0000
|1.3192
|0.06
|152.74
|489
|2006.12.15 15:01
|buy
|245
|0.07
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|490
|2006.12.15 15:01
|t/p
|245
|0.07
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.40
|154.14
|491
|2006.12.15 15:01
|buy
|246
|0.07
|1.3175
|0.0000
|1.3195
|492
|2006.12.15 15:02
|buy
|247
|0.12
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|493
|2006.12.15 15:02
|t/p
|247
|0.12
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.40
|156.54
|494
|2006.12.15 15:02
|close
|246
|0.07
|1.3170
|0.0000
|1.3195
|-0.35
|156.19
|495
|2006.12.15 15:03
|buy
|248
|0.07
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|496
|2006.12.15 15:03
|t/p
|248
|0.07
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.40
|157.59
|497
|2006.12.15 15:03
|buy
|249
|0.07
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|498
|2006.12.15 15:04
|buy
|250
|0.14
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|499
|2006.12.15 15:04
|t/p
|250
|0.14
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.80
|160.39
|500
|2006.12.15 15:04
|close
|249
|0.07
|1.3167
|0.0000
|1.3193
|-0.42
|159.97
|501
|2006.12.15 15:05
|buy
|251
|0.07
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|502
|2006.12.15 15:05
|t/p
|251
|0.07
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.40
|161.37
|503
|2006.12.15 15:05
|buy
|252
|0.07
|1.3174
|0.0000
|1.3194
|504
|2006.12.15 15:06
|buy
|253
|0.14
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|505
|2006.12.15 15:06
|t/p
|253
|0.14
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.80
|164.17
|506
|2006.12.15 15:06
|close
|252
|0.07
|1.3170
|0.0000
|1.3194
|-0.28
|163.89
|507
|2006.12.15 15:07
|buy
|254
|0.07
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|508
|2006.12.15 15:07
|t/p
|254
|0.07
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.40
|165.29
|509
|2006.12.15 15:07
|buy
|255
|0.07
|1.3171
|0.0000
|1.3191
|510
|2006.12.15 15:08
|buy
|256
|0.14
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|511
|2006.12.15 15:08
|t/p
|256
|0.14
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.80
|168.09
|512
|2006.12.15 15:08
|close
|255
|0.07
|1.3172
|0.0000
|1.3191
|0.07
|168.16
|513
|2006.12.15 15:09
|buy
|257
|0.07
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|514
|2006.12.15 15:09
|t/p
|257
|0.07
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.40
|169.56
|515
|2006.12.15 15:09
|buy
|258
|0.07
|1.3175
|0.0000
|1.3195
|516
|2006.12.15 15:10
|buy
|259
|0.14
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|517
|2006.12.15 15:10
|t/p
|259
|0.14
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.80
|172.36
|518
|2006.12.15 15:10
|close
|258
|0.07
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|-0.21
|172.15
|519
|2006.12.15 15:11
|buy
|260
|0.07
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|520
|2006.12.15 15:11
|t/p
|260
|0.07
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.40
|173.55
|521
|2006.12.15 15:11
|buy
|261
|0.08
|1.3171
|0.0000
|1.3191
|522
|2006.12.15 15:12
|buy
|262
|0.14
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|523
|2006.12.15 15:12
|t/p
|262
|0.14
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.80
|176.35
|524
|2006.12.15 15:12
|close
|261
|0.08
|1.3169
|0.0000
|1.3191
|-0.16
|176.19
|525
|2006.12.15 15:13
|buy
|263
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|526
|2006.12.15 15:13
|t/p
|263
|0.08
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.60
|177.79
|527
|2006.12.15 15:13
|buy
|264
|0.08
|1.3171
|0.0000
|1.3191
|528
|2006.12.15 15:14
|buy
|265
|0.14
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|529
|2006.12.15 15:14
|t/p
|265
|0.14
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.80
|180.59
|530
|2006.12.15 15:14
|close
|264
|0.08
|1.3163
|0.0000
|1.3191
|-0.64
|179.95
|531
|2006.12.15 15:15
|buy
|266
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|532
|2006.12.15 15:15
|t/p
|266
|0.08
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.60
|181.55
|533
|2006.12.15 15:15
|buy
|267
|0.08
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|534
|2006.12.15 15:16
|buy
|268
|0.16
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|535
|2006.12.15 15:16
|t/p
|268
|0.16
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.20
|184.75
|536
|2006.12.15 15:16
|close
|267
|0.08
|1.3162
|0.0000
|1.3188
|-0.48
|184.27
|537
|2006.12.15 15:17
|buy
|269
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|538
|2006.12.15 15:17
|t/p
|269
|0.08
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.60
|185.87
|539
|2006.12.15 15:17
|buy
|270
|0.08
|1.3154
|0.0000
|1.3174
|540
|2006.12.15 15:18
|buy
|271
|0.16
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|541
|2006.12.15 15:18
|t/p
|271
|0.16
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.20
|189.07
|542
|2006.12.15 15:18
|close
|270
|0.08
|1.3150
|0.0000
|1.3174
|-0.32
|188.75
|543
|2006.12.15 15:19
|buy
|272
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|544
|2006.12.15 15:19
|t/p
|272
|0.08
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.60
|190.35
|545
|2006.12.15 15:19
|buy
|273
|0.08
|1.3154
|0.0000
|1.3174
|546
|2006.12.15 15:20
|buy
|274
|0.16
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|547
|2006.12.15 15:20
|t/p
|274
|0.16
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.20
|193.55
|548
|2006.12.15 15:20
|close
|273
|0.08
|1.3151
|0.0000
|1.3174
|-0.24
|193.31
|549
|2006.12.15 15:21
|buy
|275
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|550
|2006.12.15 15:21
|t/p
|275
|0.08
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.60
|194.91
|551
|2006.12.15 15:21
|buy
|276
|0.09
|1.3151
|0.0000
|1.3171
|552
|2006.12.15 15:22
|buy
|277
|0.16
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|553
|2006.12.15 15:22
|t/p
|277
|0.16
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.20
|198.11
|554
|2006.12.15 15:22
|close
|276
|0.09
|1.3151
|0.0000
|1.3171
|0.00
|198.11
|555
|2006.12.15 15:23
|buy
|278
|0.09
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|556
|2006.12.15 15:23
|t/p
|278
|0.09
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.80
|199.91
|557
|2006.12.15 15:23
|buy
|279
|0.09
|1.3156
|0.0000
|1.3176
|558
|2006.12.15 15:24
|buy
|280
|0.16
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|559
|2006.12.15 15:24
|t/p
|280
|0.16
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.20
|203.11
|560
|2006.12.15 15:24
|close
|279
|0.09
|1.3161
|0.0000
|1.3176
|0.45
|203.56
|561
|2006.12.15 15:25
|buy
|281
|0.09
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|562
|2006.12.15 15:25
|t/p
|281
|0.09
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.80
|205.36
|563
|2006.12.15 15:25
|buy
|282
|0.09
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|564
|2006.12.15 15:26
|buy
|283
|0.18
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|565
|2006.12.15 15:26
|t/p
|283
|0.18
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.60
|208.96
|566
|2006.12.15 15:26
|close
|282
|0.09
|1.3164
|0.0000
|1.3188
|-0.36
|208.60
|567
|2006.12.15 15:27
|buy
|284
|0.09
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|568
|2006.12.15 15:27
|t/p
|284
|0.09
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.80
|210.40
|569
|2006.12.15 15:27
|buy
|285
|0.09
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|570
|2006.12.15 15:28
|buy
|286
|0.18
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|571
|2006.12.15 15:28
|t/p
|286
|0.18
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.60
|214.00
|572
|2006.12.15 15:28
|close
|285
|0.09
|1.3164
|0.0000
|1.3187
|-0.27
|213.73
|573
|2006.12.15 15:29
|buy
|287
|0.09
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|574
|2006.12.15 15:29
|t/p
|287
|0.09
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.80
|215.53
|575
|2006.12.15 15:29
|buy
|288
|0.09
|1.3161
|0.0000
|1.3181
|576
|2006.12.15 15:30
|buy
|289
|0.18
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|577
|2006.12.15 15:30
|t/p
|289
|0.18
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.60
|219.13
|578
|2006.12.15 15:30
|close
|288
|0.09
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|-0.27
|218.86
|579
|2006.12.15 15:32
|buy
|290
|0.09
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|580
|2006.12.15 15:32
|t/p
|290
|0.09
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|1.80
|220.66
|581
|2006.12.15 15:32
|buy
|291
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3173
|582
|2006.12.15 15:33
|buy
|292
|0.18
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|583
|2006.12.15 15:33
|t/p
|292
|0.18
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|3.60
|224.26
|584
|2006.12.15 15:33
|close
|291
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3173
|-0.20
|224.06
|585
|2006.12.15 15:34
|buy
|293
|0.10
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|586
|2006.12.15 15:34
|t/p
|293
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.00
|226.06
|587
|2006.12.15 15:34
|buy
|294
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|588
|2006.12.15 15:35
|buy
|295
|0.20
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|589
|2006.12.15 15:35
|t/p
|295
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|4.00
|230.06
|590
|2006.12.15 15:35
|close
|294
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3172
|-0.20
|229.86
|591
|2006.12.15 15:36
|buy
|296
|0.10
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|592
|2006.12.15 15:59
|buy
|297
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|593
|2006.12.15 16:00
|t/p
|297
|0.20
|1.3111
|0.0000
|1.3111
|4.00
|233.86
|594
|2006.12.15 16:00
|close
|296
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3143
|-0.70
|233.16
|595
|2006.12.15 16:01
|buy
|298
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3118
|596
|2006.12.15 16:01
|close
|298
|0.10
|1.3107
|0.0000
|1.3118
|0.90
|234.06
|597
|2006.12.15 16:02
|buy
|299
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3118
|598
|2006.12.15 16:05
|buy
|300
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3113
|599
|2006.12.15 16:05
|buy
|301
|0.40
|1.3087
|0.0000
|1.3107
|600
|2006.12.15 16:15
|sell
|302
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3069
|601
|2006.12.15 16:21
|sell
|303
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3074
|602
|2006.12.15 17:59
|buy
|304
|0.80
|1.3078
|0.0000
|1.3098
|603
|2006.12.15 18:30
|t/p
|303
|0.20
|1.3074
|0.0000
|1.3074
|4.00
|238.06
|604
|2006.12.15 18:30
|close
|302
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3069
|1.70
|239.76
|605
|2006.12.15 18:30
|sell
|305
|0.09
|1.3071
|0.0000
|1.3051
|606
|2006.12.15 18:40
|sell
|306
|0.20
|1.3076
|0.0000
|1.3056
|607
|2006.12.15 20:48
|sell
|307
|0.40
|1.3082
|0.0000
|1.3062
|608
|2006.12.18 00:59
|close
|307
|0.40
|1.3095
|0.0000
|1.3062
|-4.96
|234.80
|609
|2006.12.18 00:59
|close
|306
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.3056
|-3.68
|231.12
|610
|2006.12.18 00:59
|close
|305
|0.09
|1.3095
|0.0000
|1.3051
|-2.11
|229.01
|611
|2006.12.18 00:59
|close
|304
|0.80
|1.3093
|0.0000
|1.3098
|11.48
|240.49
|612
|2006.12.18 00:59
|close
|301
|0.40
|1.3093
|0.0000
|1.3107
|2.14
|242.62
|613
|2006.12.18 00:59
|close
|300
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3113
|-0.13
|242.49
|614
|2006.12.18 00:59
|close
|299
|0.10
|1.3093
|0.0000
|1.3118
|-0.57
|241.93
|615
|2006.12.18 01:00
|buy
|308
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3116
|616
|2006.12.18 02:11
|buy
|309
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|617
|2006.12.18 07:38
|close
|309
|0.20
|1.3107
|0.0000
|1.3111
|3.20
|245.13
|618
|2006.12.18 07:38
|close
|308
|0.10
|1.3107
|0.0000
|1.3116
|1.10
|246.23
|619
|2006.12.18 12:00
|sell
|310
|0.10
|1.3092
|0.0000
|1.3072
|620
|2006.12.18 12:00
|sell
|311
|0.20
|1.3097
|0.0000
|1.3077
|621
|2006.12.18 14:00
|buy
|312
|0.10
|1.3097
|0.0000
|1.3117
|622
|2006.12.18 14:36
|sell
|313
|0.40
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|623
|2006.12.18 14:38
|sell
|314
|0.80
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|624
|2006.12.18 14:39
|close
|314
|0.80
|1.3101
|0.0000
|1.3094
|10.40
|256.63
|625
|2006.12.18 14:39
|close
|313
|0.40
|1.3101
|0.0000
|1.3089
|3.20
|259.83
|626
|2006.12.18 14:39
|close
|312
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3117
|0.20
|260.03
|627
|2006.12.18 14:39
|close
|311
|0.20
|1.3101
|0.0000
|1.3077
|-0.80
|259.23
|628
|2006.12.18 14:39
|close
|310
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3072
|-0.90
|258.33
|629
|2006.12.18 14:39
|buy
|315
|0.11
|1.3114
|0.0000
|1.3134
|630
|2006.12.18 14:40
|buy
|316
|0.22
|1.3101
|0.0000
|1.3121
|631
|2006.12.18 14:59
|buy
|317
|0.40
|1.3078
|0.0000
|1.3098
|632
|2006.12.18 15:00
|sell
|318
|0.10
|1.3077
|0.0000
|1.3057
|633
|2006.12.18 15:05
|sell
|319
|0.22
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|634
|2006.12.18 15:59
|t/p
|319
|0.22
|1.3073
|0.0000
|1.3073
|4.40
|262.73
|635
|2006.12.18 15:59
|buy
|320
|0.80
|1.3068
|0.0000
|1.3088
|636
|2006.12.18 15:59
|close
|318
|0.10
|1.3068
|0.0000
|1.3057
|0.90
|263.63
|637
|2006.12.18 16:00
|sell
|321
|0.10
|1.3067
|0.0000
|1.3047
|638
|2006.12.18 16:00
|sell
|322
|0.22
|1.3074
|0.0000
|1.3054
|639
|2006.12.18 18:59
|close
|322
|0.22
|1.3088
|0.0000
|1.3054
|-3.08
|260.55
|640
|2006.12.18 18:59
|close
|321
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3047
|-2.10
|258.45
|641
|2006.12.18 18:59
|close
|320
|0.80
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|14.40
|272.85
|642
|2006.12.18 18:59
|close
|317
|0.40
|1.3086
|0.0000
|1.3098
|3.20
|276.05
|643
|2006.12.18 18:59
|close
|316
|0.22
|1.3086
|0.0000
|1.3121
|-3.30
|272.75
|644
|2006.12.18 18:59
|close
|315
|0.11
|1.3086
|0.0000
|1.3134
|-3.08
|269.67
|645
|2006.12.18 20:00
|buy
|323
|0.11
|1.3096
|0.0000
|1.3116
|646
|2006.12.19 04:00
|sell
|324
|0.11
|1.3092
|0.0000
|1.3072
|647
|2006.12.19 04:59
|buy
|325
|0.22
|1.3089
|0.0000
|1.3109
|648
|2006.12.19 06:59
|sell
|326
|0.22
|1.3097
|0.0000
|1.3077
|649
|2006.12.19 07:59
|t/p
|323
|0.11
|1.3116
|0.0000
|1.3116
|2.13
|271.80
|650
|2006.12.19 07:59
|t/p
|325
|0.22
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|4.40
|276.20
|651
|2006.12.19 07:59
|sell
|327
|0.44
|1.3120
|0.0000
|1.3100
|652
|2006.12.19 08:00
|buy
|328
|0.11
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|653
|2006.12.19 08:53
|buy
|329
|0.22
|1.3117
|0.0000
|1.3137
|654
|2006.12.19 08:59
|t/p
|328
|0.11
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|2.20
|278.40
|655
|2006.12.19 08:59
|t/p
|329
|0.22
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|4.40
|282.80
|656
|2006.12.19 08:59
|buy
|330
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3167
|657
|2006.12.19 08:59
|sell
|331
|0.80
|1.3145
|0.0000
|1.3125
|658
|2006.12.19 10:01
|t/p
|330
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|2.00
|284.80
|659
|2006.12.19 10:01
|buy
|332
|0.09
|1.3169
|0.0000
|1.3189
|660
|2006.12.19 10:02
|buy
|333
|0.18
|1.3163
|0.0000
|1.3183
|661
|2006.12.19 13:59
|buy
|334
|0.40
|1.3155
|0.0000
|1.3175
|662
|2006.12.19 14:29
|buy
|335
|0.80
|1.3149
|0.0000
|1.3169
|663
|2006.12.19 14:59
|t/p
|335
|0.80
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|16.00
|300.80
|664
|2006.12.19 14:59
|close
|334
|0.40
|1.3171
|0.0000
|1.3175
|6.40
|307.20
|665
|2006.12.19 15:00
|close
|333
|0.18
|1.3172
|0.0000
|1.3183
|1.62
|308.82
|666
|2006.12.19 15:03
|close
|332
|0.09
|1.3155
|0.0000
|1.3189
|-1.26
|307.56
|667
|2006.12.19 17:00
|buy
|336
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3216
|668
|2006.12.19 17:44
|buy
|337
|0.16
|1.3188
|0.0000
|1.3208
|669
|2006.12.19 18:59
|t/p
|337
|0.16
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|3.20
|310.76
|670
|2006.12.19 18:59
|close
|336
|0.08
|1.3215
|0.0000
|1.3216
|1.52
|312.28
|671
|2006.12.19 19:00
|buy
|338
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3236
|672
|2006.12.19 19:00
|buy
|339
|0.16
|1.3199
|0.0000
|1.3219
|673
|2006.12.19 19:59
|buy
|340
|0.32
|1.3193
|0.0000
|1.3213
|674
|2006.12.20 00:59
|t/p
|339
|0.16
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|3.10
|315.37
|675
|2006.12.20 00:59
|t/p
|340
|0.32
|1.3213
|0.0000
|1.3213
|6.19
|321.56
|676
|2006.12.20 00:59
|close
|338
|0.07
|1.3224
|0.0000
|1.3236
|0.51
|322.07
|677
|2006.12.20 00:59
|close
|331
|0.80
|1.3226
|0.0000
|1.3125
|-64.33
|257.75
|678
|2006.12.20 00:59
|close
|327
|0.44
|1.3226
|0.0000
|1.3100
|-46.38
|211.37
|679
|2006.12.20 00:59
|close
|326
|0.22
|1.3226
|0.0000
|1.3077
|-28.25
|183.12
|680
|2006.12.20 00:59
|close
|324
|0.11
|1.3226
|0.0000
|1.3072
|-14.68
|168.44
|681
|2006.12.20 01:00
|buy
|341
|0.07
|1.3225
|0.0000
|1.3245
|682
|2006.12.20 07:59
|buy
|342
|0.14
|1.3211
|0.0000
|1.3231
|683
|2006.12.20 08:00
|sell
|343
|0.07
|1.3208
|0.0000
|1.3188
|684
|2006.12.20 08:00
|sell
|344
|0.14
|1.3230
|0.0000
|1.3210
|685
|2006.12.20 08:02
|t/p
|342
|0.14
|1.3231
|0.0000
|1.3231
|2.80
|171.24
|686
|2006.12.20 08:02
|close
|341
|0.07
|1.3233
|0.0000
|1.3245
|0.56
|171.80
|687
|2006.12.20 08:58
|t/p
|344
|0.14
|1.3210
|0.0000
|1.3210
|2.80
|174.60
|688
|2006.12.20 08:58
|close
|343
|0.07
|1.3210
|0.0000
|1.3188
|-0.14
|174.46
|689
|2006.12.20 08:58
|sell
|345
|0.07
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|690
|2006.12.20 08:59
|sell
|346
|0.14
|1.3222
|0.0000
|1.3202
|691
|2006.12.20 09:20
|sell
|347
|0.28
|1.3228
|0.0000
|1.3208
|692
|2006.12.20 11:00
|buy
|348
|0.07
|1.3228
|0.0000
|1.3248
|693
|2006.12.20 11:00
|buy
|349
|0.14
|1.3222
|0.0000
|1.3242
|694
|2006.12.20 13:01
|buy
|350
|0.28
|1.3217
|0.0000
|1.3237
|695
|2006.12.20 13:15
|buy
|351
|0.56
|1.3210
|0.0000
|1.3230
|696
|2006.12.20 14:08
|t/p
|347
|0.28
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|5.60
|180.06
|697
|2006.12.20 14:08
|close
|346
|0.14
|1.3208
|0.0000
|1.3202
|1.96
|182.02
|698
|2006.12.20 14:08
|close
|345
|0.07
|1.3205
|0.0000
|1.3189
|0.28
|182.30
|699
|2006.12.20 14:08
|sell
|352
|0.07
|1.3204
|0.0000
|1.3184
|700
|2006.12.20 14:29
|sell
|353
|0.14
|1.3210
|0.0000
|1.3190
|701
|2006.12.20 15:59
|t/p
|353
|0.14
|1.3190
|0.0000
|1.3190
|2.80
|185.10
|702
|2006.12.20 15:59
|close
|352
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3184
|1.19
|186.29
|703
|2006.12.20 16:00
|sell
|354
|0.06
|1.3186
|0.0000
|1.3166
|704
|2006.12.20 16:00
|sell
|355
|0.14
|1.3197
|0.0000
|1.3177
|705
|2006.12.20 16:08
|sell
|356
|0.28
|1.3203
|0.0000
|1.3183
|706
|2006.12.20 16:17
|sell
|357
|0.56
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|707
|2006.12.20 16:37
|t/p
|357
|0.56
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|11.20
|197.49
|708
|2006.12.20 16:37
|close
|356
|0.28
|1.3189
|0.0000
|1.3183
|3.92
|201.41
|709
|2006.12.20 16:37
|close
|355
|0.14
|1.3190
|0.0000
|1.3177
|0.98
|202.39
|710
|2006.12.20 16:37
|close
|354
|0.06
|1.3189
|0.0000
|1.3166
|-0.18
|202.21
|711
|2006.12.20 16:37
|sell
|358
|0.07
|1.3185
|0.0000
|1.3165
|712
|2006.12.20 16:38
|sell
|359
|0.14
|1.3190
|0.0000
|1.3170
|713
|2006.12.20 17:59
|t/p
|358
|0.07
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|1.40
|203.61
|714
|2006.12.20 17:59
|t/p
|359
|0.14
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|2.80
|206.41
|715
|2006.12.20 17:59
|sell
|360
|0.06
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|716
|2006.12.20 18:01
|sell
|361
|0.14
|1.3174
|0.0000
|1.3154
|717
|2006.12.20 18:01
|sell
|362
|0.28
|1.3181
|0.0000
|1.3161
|718
|2006.12.21 00:00
|sell
|363
|0.56
|1.3186
|0.0000
|1.3166
|719
|2006.12.21 14:20
|t/p
|363
|0.56
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|11.20
|217.61
|720
|2006.12.21 14:20
|close
|362
|0.28
|1.3166
|0.0000
|1.3161
|4.70
|222.31
|721
|2006.12.21 14:20
|close
|361
|0.14
|1.3167
|0.0000
|1.3154
|1.23
|223.53
|722
|2006.12.21 14:20
|close
|360
|0.06
|1.3166
|0.0000
|1.3143
|-0.07
|223.46
|723
|2006.12.21 14:20
|sell
|364
|0.07
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|724
|2006.12.21 14:22
|sell
|365
|0.14
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|725
|2006.12.21 15:34
|t/p
|365
|0.14
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|2.80
|226.26
|726
|2006.12.21 15:34
|close
|364
|0.07
|1.3148
|0.0000
|1.3142
|0.98
|227.24
|727
|2006.12.21 15:34
|sell
|366
|0.06
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|728
|2006.12.21 15:46
|sell
|367
|0.12
|1.3153
|0.0000
|1.3133
|729
|2006.12.21 15:59
|sell
|368
|0.28
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|730
|2006.12.21 16:59
|sell
|369
|0.56
|1.3174
|0.0000
|1.3154
|731
|2006.12.22 16:25
|t/p
|369
|0.56
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|11.53
|238.77
|732
|2006.12.22 16:25
|close
|368
|0.28
|1.3153
|0.0000
|1.3144
|3.25
|242.02
|733
|2006.12.22 16:25
|close
|367
|0.12
|1.3154
|0.0000
|1.3133
|-0.05
|241.97
|734
|2006.12.22 16:25
|close
|366
|0.06
|1.3153
|0.0000
|1.3126
|-0.38
|241.58
|735
|2006.12.22 16:26
|sell
|370
|0.07
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|736
|2006.12.22 16:29
|sell
|371
|0.14
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|737
|2006.12.22 16:34
|sell
|372
|0.32
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|738
|2006.12.22 16:59
|t/p
|371
|0.14
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|2.80
|244.38
|739
|2006.12.22 16:59
|t/p
|372
|0.32
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|6.40
|250.78
|740
|2006.12.22 16:59
|close
|370
|0.07
|1.3133
|0.0000
|1.3130
|1.19
|251.97
|741
|2006.12.22 17:00
|sell
|373
|0.07
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|742
|2006.12.22 17:00
|sell
|374
|0.16
|1.3151
|0.0000
|1.3131
|743
|2006.12.22 17:03
|sell
|375
|0.32
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|744
|2006.12.22 17:05
|t/p
|375
|0.32
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|6.40
|258.37
|745
|2006.12.22 17:05
|sell
|376
|0.32
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|746
|2006.12.22 17:06
|t/p
|376
|0.32
|1.3139
|0.0000
|1.3139
|6.40
|264.77
|747
|2006.12.22 17:06
|sell
|377
|0.32
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|748
|2006.12.22 17:10
|t/p
|377
|0.32
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|6.40
|271.17
|749
|2006.12.22 17:10
|sell
|378
|0.36
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|750
|2006.12.22 17:12
|t/p
|378
|0.36
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|7.20
|278.37
|751
|2006.12.22 17:12
|sell
|379
|0.36
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|752
|2006.12.22 17:18
|t/p
|379
|0.36
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|7.20
|285.57
|753
|2006.12.22 17:18
|sell
|380
|0.36
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|754
|2006.12.22 17:19
|t/p
|380
|0.36
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|7.20
|292.77
|755
|2006.12.22 17:19
|sell
|381
|0.40
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|756
|2006.12.22 17:20
|t/p
|381
|0.40
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|8.00
|300.77
|757
|2006.12.22 17:20
|sell
|382
|0.40
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|758
|2006.12.22 17:23
|t/p
|382
|0.40
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|8.00
|308.77
|759
|2006.12.22 17:59
|t/p
|374
|0.16
|1.3131
|0.0000
|1.3131
|3.20
|311.97
|760
|2006.12.22 17:59
|close
|373
|0.07
|1.3119
|0.0000
|1.3110
|0.77
|312.74
|761
|2006.12.22 18:00
|sell
|383
|0.08
|1.3116
|0.0000
|1.3096
|762
|2006.12.22 18:00
|sell
|384
|0.18
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|763
|2006.12.22 19:59
|sell
|385
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3123
|764
|2006.12.26 06:00
|t/p
|385
|0.40
|1.3123
|0.0000
|1.3123
|8.47
|321.21
|765
|2006.12.26 06:00
|close
|384
|0.18
|1.3123
|0.0000
|1.3109
|1.29
|322.51
|766
|2006.12.26 06:01
|close
|383
|0.08
|1.3124
|0.0000
|1.3096
|-0.55
|321.96
|767
|2006.12.26 18:00
|sell
|386
|0.08
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|768
|2006.12.26 18:00
|sell
|387
|0.18
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|769
|2006.12.26 18:53
|t/p
|387
|0.18
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|3.60
|325.56
|770
|2006.12.26 18:53
|close
|386
|0.08
|1.3107
|0.0000
|1.3073
|-1.12
|324.44
|771
|2006.12.26 18:53
|sell
|388
|0.08
|1.3105
|0.0000
|1.3085
|772
|2006.12.27 00:59
|sell
|389
|0.18
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|773
|2006.12.27 02:00
|sell
|390
|0.36
|1.3118
|0.0000
|1.3098
|774
|2006.12.27 02:59
|sell
|391
|0.72
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|775
|2006.12.28 02:00
|t/p
|391
|0.72
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|15.67
|340.12
|776
|2006.12.28 02:00
|close
|390
|0.36
|1.3109
|0.0000
|1.3098
|3.88
|343.99
|777
|2006.12.28 02:01
|close
|389
|0.18
|1.3116
|0.0000
|1.3093
|-0.22
|343.77
|778
|2006.12.28 02:02
|close
|388
|0.08
|1.3114
|0.0000
|1.3085
|-0.53
|343.24
|779
|2006.12.28 02:02
|sell
|392
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|780
|2006.12.28 04:59
|sell
|393
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|781
|2006.12.28 05:59
|sell
|394
|0.40
|1.3126
|0.0000
|1.3106
|782
|2006.12.28 09:25
|sell
|395
|0.80
|1.3132
|0.0000
|1.3112
|783
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|395
|0.80
|1.3200
|0.0000
|1.3112
|-53.93
|289.31
|784
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|394
|0.40
|1.3200
|0.0000
|1.3106
|-29.36
|259.95
|785
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|393
|0.20
|1.3200
|0.0000
|1.3099
|-16.08
|243.87
|786
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|392
|0.10
|1.3200
|0.0000
|1.3094
|-8.54
|235.33
|787
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|351
|0.56
|1.3198
|0.0000
|1.3230
|-10.75
|224.57
|788
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|350
|0.28
|1.3198
|0.0000
|1.3237
|-7.34
|217.23
|789
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|349
|0.14
|1.3198
|0.0000
|1.3242
|-4.37
|212.86
|790
|2006.12.29 20:59
|close at stop
|348
|0.07
|1.3198
|0.0000
|1.3248
|-2.60
|210.26