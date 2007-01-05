Gimex Group

Account: 52775 Name: Tests Currency: USD 2007 January 10, 17:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
24545052007.01.05 09:51balanceDeposit1 000.00
24545992007.01.05 10:00buy0.01eurusd1.30870.00001.30052007.01.05 17:211.30050.000.000.00-8.20
24557412007.01.05 11:35sell0.01audusd0.78440.00000.78392007.01.05 12:230.78390.000.000.000.50
24562592007.01.05 12:25buy0.01gbpusd1.94010.00001.93142007.01.05 15:441.93140.000.000.00-6.09
24564522007.01.05 12:50buy0.01usdjpy118.180.00118.232007.01.05 13:00118.230.000.000.000.42
24564582007.01.05 12:50buy0.02gbpusd1.93970.00001.93142007.01.05 15:441.93140.000.000.00-11.62
24565552007.01.05 13:00buy0.01audusd0.78420.00000.78442007.01.05 13:220.78440.000.000.000.20
24566582007.01.05 13:15sell0.01usdjpy118.200.00118.202007.01.05 13:42118.200.000.000.000.00
24566592007.01.05 13:15buy0.02audusd0.78370.00000.78442007.01.05 13:220.78440.000.000.001.40
24567672007.01.05 13:30sell0.02usdjpy118.270.00118.202007.01.05 13:42118.200.000.000.001.18
24568462007.01.05 13:45sell0.01audusd0.78420.78130.00002007.01.08 15:250.78130.000.000.002.90
24570942007.01.05 14:25buy0.01usdjpy118.170.00118.222007.01.05 14:30118.220.000.000.000.42
24571862007.01.05 14:30buy0.02eurusd1.30770.00001.30052007.01.05 17:211.30050.000.000.00-14.40
24578692007.01.05 14:35buy0.04eurusd1.30150.00001.30052007.01.05 17:211.30050.000.000.00-4.00
24578782007.01.05 14:35buy0.04gbpusd1.93190.00001.93142007.01.05 15:441.93140.000.000.00-1.40
24580352007.01.05 14:40buy0.08gbpusd1.93110.00001.93142007.01.05 15:441.93140.000.000.001.68
24580392007.01.05 14:40buy0.08eurusd1.30070.00001.30052007.01.05 17:211.30050.000.000.00-1.60
24582192007.01.05 14:50buy0.16gbpusd1.93050.00001.93142007.01.05 15:441.93140.000.000.0010.08
24583512007.01.05 14:55buy0.32gbpusd1.93000.00001.93142007.01.05 15:441.93140.000.000.0031.36
24591072007.01.05 15:45sell0.01usdjpy118.840.00118.792007.01.05 15:58118.790.000.000.000.42
24591112007.01.05 15:45buy0.01gbpusd1.93220.00001.92882007.01.05 17:201.92880.000.000.00-2.38
24595122007.01.05 16:05buy0.02gbpusd1.93160.00001.92882007.01.05 17:201.92880.000.000.00-3.92
24601222007.01.05 16:45buy0.01usdjpy118.700.00118.752007.01.05 16:54118.750.000.000.000.42
24602562007.01.05 16:55buy0.04gbpusd1.92930.00001.92882007.01.05 17:201.92880.000.000.00-1.40
24603682007.01.05 17:00buy0.16eurusd1.29980.00001.30052007.01.05 17:211.30050.000.000.0011.20
24603762007.01.05 17:00buy0.08gbpusd1.92830.00001.92882007.01.05 17:201.92880.000.000.002.80
24604412007.01.05 17:05buy0.16gbpusd1.92740.00001.92882007.01.05 17:201.92880.000.000.0015.68
24604422007.01.05 17:05buy0.32eurusd1.29890.00001.30052007.01.05 17:211.30050.000.000.0051.20
24607232007.01.05 17:25buy0.01gbpusd1.92860.00001.92912007.01.05 17:331.92910.000.000.000.35
24613682007.01.05 18:20sell0.01gbpusd1.93090.00001.93042007.01.05 18:351.93040.000.000.000.35
24615982007.01.05 18:45sell0.01usdjpy118.820.00118.772007.01.05 19:22118.770.000.000.000.42
24619852007.01.05 20:25sell0.01gbpusd1.93031.92930.00002007.01.08 02:051.92930.000.000.010.70
24621532007.01.05 20:55sell0.02gbpusd1.93081.92930.00002007.01.08 02:051.92930.000.000.012.10
24622982007.01.05 21:15buy0.01usdjpy118.640.00118.692007.01.05 22:01118.690.000.000.000.42
24627262007.01.05 22:10buy0.01eurusd1.30070.00001.30012007.01.08 02:031.30010.000.00-0.04-0.60
24628682007.01.05 22:47buy0.01usdjpy118.630.00118.682007.01.08 00:00118.680.000.000.030.42
24632532007.01.08 00:10sell0.01usdjpy118.640.00118.592007.01.08 01:01118.590.000.000.000.42
24635432007.01.08 01:15buy0.02eurusd1.29990.00001.30012007.01.08 02:031.30010.000.000.000.40
24636452007.01.08 01:35buy0.01usdjpy118.580.00118.442007.01.08 04:47118.440.000.000.00-1.18
24637532007.01.08 01:50buy0.04eurusd1.29920.00001.30012007.01.08 02:031.30010.000.000.003.60
24637542007.01.08 01:50buy0.02usdjpy118.520.00118.442007.01.08 04:47118.440.000.000.00-1.35
24638202007.01.08 02:00buy0.04usdjpy118.400.00118.442007.01.08 04:47118.440.000.000.001.35
24639812007.01.08 02:30sell0.01eurusd1.30060.00001.30082007.01.08 08:331.30080.000.000.00-0.20
24640112007.01.08 02:35buy0.08usdjpy118.330.00118.442007.01.08 04:47118.440.000.000.007.43
24647012007.01.08 07:50buy0.01usdjpy118.310.00118.272007.01.08 08:34118.270.000.000.00-0.34
24647022007.01.08 07:50sell0.01gbpusd1.93110.00001.93152007.01.08 08:421.93150.000.000.00-0.28
24647542007.01.08 08:00sell0.02gbpusd1.93250.00001.93152007.01.08 08:421.93150.000.000.001.40
24648032007.01.08 08:15buy0.02usdjpy118.250.00118.272007.01.08 08:34118.270.000.000.000.34
24648362007.01.08 08:20buy0.04usdjpy118.180.00118.272007.01.08 08:34118.270.000.000.003.04
24648392007.01.08 08:20sell0.02eurusd1.30170.00001.30082007.01.08 08:331.30080.000.000.001.80
24648802007.01.08 08:25sell0.04gbpusd1.93260.00001.93362007.01.08 10:131.93360.000.000.00-2.80
24656292007.01.08 09:35sell0.08gbpusd1.93400.00001.93362007.01.08 10:131.93360.000.000.002.24
24656612007.01.08 09:40sell0.01usdjpy118.390.00118.342007.01.08 09:53118.340.000.000.000.42
24657752007.01.08 09:55sell0.16gbpusd1.93450.00001.93362007.01.08 10:131.93360.000.000.0010.08
24658712007.01.08 10:05sell0.01eurusd1.30151.30050.00002007.01.08 15:241.30050.000.000.001.00
24661412007.01.08 10:50buy0.01usdjpy118.300.00118.352007.01.08 10:53118.350.000.000.000.42
24663662007.01.08 11:30sell0.01usdjpy118.370.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.00-2.19
24663992007.01.08 11:35buy0.01gbpusd1.93230.00001.93042007.01.08 15:041.93040.000.000.00-1.33
24664792007.01.08 11:55sell0.02usdjpy118.410.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.00-3.71
24665372007.01.08 12:05sell0.04usdjpy118.480.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.00-5.06
24666882007.01.08 12:20sell0.08usdjpy118.550.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.00-5.39
24667172007.01.08 12:25sell0.16usdjpy118.630.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.000.00
24670922007.01.08 14:05sell0.32usdjpy118.680.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.0013.49
24672132007.01.08 14:25buy0.02gbpusd1.93150.00001.93042007.01.08 15:041.93040.000.000.00-1.54
24672462007.01.08 14:30sell0.64usdjpy118.740.00118.632007.01.08 15:40118.630.000.000.0059.34
24673382007.01.08 14:40buy0.04gbpusd1.93050.00001.93042007.01.08 15:041.93040.000.000.00-0.28
24676802007.01.08 15:00buy0.08gbpusd1.92890.00001.93042007.01.08 15:041.93040.000.000.008.40
24678562007.01.08 15:10buy0.01gbpusd1.93071.93460.00002007.01.08 16:591.93460.000.000.002.73
24681102007.01.08 15:40sell0.01audusd0.78070.00000.78092007.01.08 17:190.78090.000.000.00-0.20
24681822007.01.08 15:55sell0.02audusd0.78180.00000.78092007.01.08 17:190.78090.000.000.001.80
24685692007.01.08 16:15sell0.01eurusd1.30160.00001.30202007.01.08 20:031.30200.000.000.00-0.40
24686172007.01.08 16:20buy0.01usdjpy118.570.00118.622007.01.08 16:57118.620.000.000.000.42
24690022007.01.08 17:30buy0.01audusd0.78110.00000.78162007.01.08 18:050.78160.000.000.000.50
24692892007.01.08 17:50sell0.02eurusd1.30220.00001.30202007.01.08 20:031.30200.000.000.000.40
24694932007.01.08 18:05sell0.04eurusd1.30290.00001.30202007.01.08 18:451.30200.000.000.003.60
24696182007.01.08 18:15sell0.01gbpusd1.93780.00001.93782007.01.08 18:451.93780.000.000.000.00
24696242007.01.08 18:15buy0.01usdjpy118.510.00118.562007.01.08 18:35118.560.000.000.000.42
24696342007.01.08 18:20sell0.02gbpusd1.93860.00001.93782007.01.08 18:451.93780.000.000.001.12
24698952007.01.08 19:05sell0.04eurusd1.30290.00001.30202007.01.08 20:031.30200.000.000.003.60
24700032007.01.08 19:30buy0.01audusd0.78060.00000.78072007.01.08 23:480.78070.000.000.000.10
24704032007.01.08 20:15buy0.01gbpusd1.93761.94120.00002007.01.09 03:081.94120.000.00-0.022.52
24704672007.01.08 20:25sell0.01usdjpy118.720.00118.712007.01.09 00:54118.710.000.00-0.070.08
24708562007.01.08 22:10buy0.02audusd0.78000.00000.78072007.01.08 23:480.78070.000.000.001.40
24711622007.01.08 22:55sell0.02usdjpy118.780.00118.712007.01.09 00:54118.710.000.00-0.131.18
24714102007.01.08 23:35sell0.01eurusd1.30260.00001.30332007.01.09 02:531.30330.000.000.02-0.70
24715052007.01.08 23:55sell0.01audusd0.78050.00000.78212007.01.09 13:040.78210.000.000.00-1.60
24716662007.01.09 00:30sell0.02audusd0.78110.00000.78212007.01.09 13:040.78210.000.000.00-2.00
24718032007.01.09 00:55sell0.02eurusd1.30360.00001.30332007.01.09 02:531.30330.000.000.000.60
24718712007.01.09 01:05buy0.01usdjpy118.780.00118.832007.01.09 02:01118.830.000.000.000.42
24720302007.01.09 01:25sell0.04audusd0.78170.00000.78212007.01.09 13:040.78210.000.000.00-1.60
24720432007.01.09 01:30sell0.04eurusd1.30420.00001.30332007.01.09 02:531.30330.000.000.003.60
24720832007.01.09 01:50sell0.08audusd0.78260.00000.78212007.01.09 13:040.78210.000.000.004.00
24723972007.01.09 02:55sell0.01usdjpy118.870.00118.912007.01.09 08:17118.910.000.000.00-0.34
24724832007.01.09 03:15buy0.01gbpusd1.94250.00001.94252007.01.09 04:131.94250.000.000.000.00
24724862007.01.09 03:15buy0.01eurusd1.30330.00001.30382007.01.09 12:081.30380.000.000.000.50
24725202007.01.09 03:40buy0.02gbpusd1.94170.00001.94252007.01.09 04:131.94250.000.000.001.12
24726962007.01.09 04:25sell0.02usdjpy118.930.00118.912007.01.09 08:17118.910.000.000.000.34
24727202007.01.09 04:30sell0.01gbpusd1.94280.00001.94232007.01.09 07:371.94230.000.000.000.35
24727472007.01.09 04:40sell0.16audusd0.78310.00000.78212007.01.09 13:040.78210.000.000.0016.00
24727652007.01.09 04:46sell0.02gbpusd1.94360.00001.94382007.01.09 09:041.94380.000.000.00-0.28
24732392007.01.09 07:40sell0.04usdjpy119.000.00118.912007.01.09 08:17118.910.000.000.003.03
24736992007.01.09 08:50sell0.04gbpusd1.94470.00001.94382007.01.09 09:041.94380.000.000.002.52
24743842007.01.09 10:05buy0.01gbpusd1.94210.00001.94262007.01.09 14:201.94260.000.000.000.35
24744812007.01.09 10:40buy0.02eurusd1.30260.00001.30222007.01.09 14:281.30220.000.000.00-0.80
24745142007.01.09 10:50sell0.01usdjpy119.140.00119.092007.01.09 11:30119.090.000.000.000.42
24751652007.01.09 13:00sell0.01usdjpy119.180.00119.172007.01.09 13:49119.170.000.000.000.08
24752592007.01.09 13:10buy0.04eurusd1.30200.00001.30222007.01.09 14:281.30220.000.000.000.80
24752862007.01.09 13:15sell0.02usdjpy119.240.00119.172007.01.09 13:49119.170.000.000.001.17
24753662007.01.09 13:30buy0.08eurusd1.30140.00001.30222007.01.09 14:281.30220.000.000.006.40
24757532007.01.09 14:30buy0.01audusd0.78130.00000.78082007.01.09 15:400.78080.000.000.00-0.50
24757892007.01.09 14:35sell0.01eurusd1.30211.30180.00002007.01.09 19:331.30180.000.000.000.30
24757912007.01.09 14:35sell0.01gbpusd1.94261.94270.00002007.01.09 15:401.94270.000.000.00-0.07
24759402007.01.09 15:00buy0.02audusd0.78070.00000.78082007.01.09 15:400.78080.000.000.000.20
24760142007.01.09 15:05buy0.04audusd0.77990.00000.78082007.01.09 15:400.78080.000.000.003.60
24763932007.01.09 15:35sell0.01usdjpy119.330.00119.382007.01.09 18:05119.380.000.000.00-0.42
24765442007.01.09 15:50sell0.02usdjpy119.410.00119.382007.01.09 18:05119.380.000.000.000.50
24768302007.01.09 16:40sell0.01audusd0.78010.00000.77962007.01.09 17:520.77960.000.000.000.50
24769622007.01.09 16:55buy0.01gbpusd1.94050.00001.93722007.01.10 02:221.93720.000.00-0.02-2.31
24771012007.01.09 17:30sell0.04usdjpy119.470.00119.382007.01.09 18:05119.380.000.000.003.02
24771862007.01.09 17:50buy0.02gbpusd1.93930.00001.93722007.01.10 02:221.93720.000.00-0.04-2.94
24773812007.01.09 18:10buy0.01audusd0.78000.00000.78002007.01.09 18:540.78000.000.000.000.00
24774722007.01.09 18:30buy0.02audusd0.77930.00000.78002007.01.09 18:540.78000.000.000.001.40
24777712007.01.09 19:25buy0.01usdjpy119.210.00119.262007.01.09 20:32119.260.000.000.000.42
24777842007.01.09 19:30sell0.01audusd0.78050.00000.78032007.01.09 23:240.78030.000.000.000.20
24778292007.01.09 19:40sell0.01eurusd1.30041.29830.00002007.01.10 06:441.29830.000.000.022.10
24779472007.01.09 20:15sell0.02audusd0.78100.00000.78032007.01.09 23:240.78030.000.000.001.40
24781922007.01.09 22:05sell0.01usdjpy119.360.00119.312007.01.10 00:26119.310.000.00-0.070.42
24785252007.01.09 23:55buy0.01audusd0.78040.00000.78032007.01.10 05:050.78030.000.000.00-0.10
24787402007.01.10 00:55buy0.01usdjpy119.310.00119.362007.01.10 01:11119.360.000.000.000.42
24787972007.01.10 01:10buy0.04gbpusd1.93850.00001.93722007.01.10 02:221.93720.000.000.00-3.64
24788832007.01.10 01:15buy0.08gbpusd1.93700.00001.93722007.01.10 02:221.93720.000.000.001.12
24789952007.01.10 01:20buy0.16gbpusd1.93550.00001.93722007.01.10 02:221.93720.000.000.0019.04
24790412007.01.10 01:25sell0.01usdjpy119.310.00119.342007.01.10 03:57119.340.000.000.00-0.25
24791392007.01.10 01:35buy0.02audusd0.77950.00000.78032007.01.10 05:050.78030.000.000.001.60
24792452007.01.10 02:05sell0.02usdjpy119.430.00119.342007.01.10 03:57119.340.000.000.001.51
24797522007.01.10 05:30buy0.01usdjpy119.310.00119.312007.01.10 08:42119.310.000.000.000.00
24797742007.01.10 05:40buy0.02usdjpy119.240.00119.312007.01.10 08:42119.310.000.000.001.17
24798082007.01.10 05:55sell0.01gbpusd1.93630.00001.93662007.01.10 07:391.93660.000.000.00-0.21
24798592007.01.10 06:15sell0.02gbpusd1.93680.00001.93662007.01.10 07:391.93660.000.000.000.28
24798792007.01.10 06:25sell0.01audusd0.77960.00000.78002007.01.10 08:420.78000.000.000.00-0.40
24799132007.01.10 06:35sell0.02audusd0.78020.00000.78002007.01.10 08:420.78000.000.000.000.40
24799602007.01.10 06:45sell0.04gbpusd1.93750.00001.93662007.01.10 07:391.93660.000.000.002.52
24800772007.01.10 07:15sell0.01eurusd1.29820.00001.29882007.01.10 09:341.29880.000.000.00-0.60
24801632007.01.10 07:50buy0.01gbpusd1.93721.93930.00002007.01.10 09:411.93930.000.000.001.47
24802642007.01.10 08:05sell0.04audusd0.78080.00000.78002007.01.10 08:420.78000.000.000.003.20
24804092007.01.10 08:35sell0.02eurusd1.29900.00001.29882007.01.10 09:341.29880.000.000.000.40
24807952007.01.10 09:15sell0.04eurusd1.29970.00001.29882007.01.10 09:341.29880.000.000.003.60
24811262007.01.10 09:55buy0.01audusd0.78030.00000.78082007.01.10 10:440.78080.000.000.000.50
24811762007.01.10 10:05buy0.01eurusd1.29860.00001.29812007.01.10 15:001.29810.000.000.00-0.50
24813372007.01.10 10:35buy0.01usdjpy119.260.00119.282007.01.10 13:14119.280.000.000.000.17
24814072007.01.10 10:45buy0.01gbpusd1.93880.00001.93872007.01.10 11:091.93870.000.000.00-0.07
24814382007.01.10 10:50buy0.02gbpusd1.93790.00001.93872007.01.10 11:091.93870.000.000.001.12
24815512007.01.10 11:10buy0.02usdjpy119.210.00119.282007.01.10 13:14119.280.000.000.001.17
24819812007.01.10 13:00sell0.01gbpusd1.93871.93800.00002007.01.10 15:401.93800.000.000.000.49
24823522007.01.10 14:30buy0.01audusd0.77950.00000.77822007.01.10 15:010.77820.000.000.00-1.30
24823642007.01.10 14:30buy0.02eurusd1.29820.00001.29812007.01.10 15:001.29810.000.000.00-0.20
24825592007.01.10 14:40buy0.04eurusd1.29710.00001.29812007.01.10 15:001.29810.000.000.004.00
24825642007.01.10 14:40buy0.02audusd0.77840.00000.77822007.01.10 15:010.77820.000.000.00-0.40
24826342007.01.10 14:45buy0.04audusd0.77780.00000.77822007.01.10 15:010.77820.000.000.001.60
24826912007.01.10 14:50buy0.08audusd0.77730.00000.77822007.01.10 15:010.77820.000.000.007.20
  0.00 0.00 -0.30 277.31
Closed P/L: 277.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
24828182007.01.10 15:05buy0.01audusd0.77800.00000.7776 0.77640.000.000.00-1.60
24821702007.01.10 13:55sell0.01usdjpy119.340.00119.57 119.610.000.000.00-2.26
24825632007.01.10 14:40sell0.02usdjpy119.420.00119.57 119.610.000.000.00-3.18
24826932007.01.10 14:50sell0.04usdjpy119.490.00119.57 119.610.000.000.00-4.01
24830252007.01.10 15:40sell0.08usdjpy119.580.00119.57 119.610.000.000.00-2.01
24830642007.01.10 15:45buy0.02audusd0.77740.00000.7776 0.77640.000.000.00-2.00
24832052007.01.10 15:55buy0.04audusd0.77680.00000.7776 0.77640.000.000.00-1.60
24832072007.01.10 15:55sell0.16usdjpy119.710.00119.57 119.610.000.000.0013.38
24832802007.01.10 16:05buy0.01eurusd1.29700.00001.2956 1.29460.000.000.00-2.40
24834022007.01.10 16:10buy0.02eurusd1.29550.00001.2956 1.29460.000.000.00-1.80
24837082007.01.10 16:20buy0.04eurusd1.29450.00001.2956 1.29460.000.000.000.40
24839172007.01.10 16:40buy0.01gbpusd1.93410.00000.0000 1.93300.000.000.00-0.77
24842082007.01.10 17:40buy0.02gbpusd1.93340.00000.0000 1.93300.000.000.00-0.56
  0.00 0.00 0.00 -8.41
 Floating P/L: -8.41
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 277.01 Floating P/L: -8.41 Margin: 123.92
Balance: 1 277.01 Equity: 1 268.60 Free Margin: 1 144.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 380.18 Gross Loss: 103.17 Total Net Profit: 277.01
Profit Factor: 3.68 Expected Payoff: 1.74  
Absolute Drawdown: 13.31 Maximal Drawdown: 18.40 (1.77%) Relative Drawdown: 1.77% (18.40)
 
Total Trades: 159 Short Positions (won %): 75 (72.00%) Long Positions (won %): 84 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 110 (69.18%) Loss trades (% of total): 49 (30.82%)
Largest profit trade: 59.34 loss trade: -14.40
Average profit trade: 3.46 loss trade: -2.11
Maximum consecutive wins ($): 11 (27.05) consecutive losses ($): 3 (-10.96)
Maximal consecutive profit (count): 59.34 (2) consecutive loss (count): -18.40 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1