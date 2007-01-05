|Account: 52775
|Name: Tests
|Currency: USD
|2007 January 10, 17:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2454505
|2007.01.05 09:51
|balance
|Deposit
|1 000.00
|2454599
|2007.01.05 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 17:21
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|2455741
|2007.01.05 11:35
|sell
|0.01
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7839
|2007.01.05 12:23
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2456259
|2007.01.05 12:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9401
|0.0000
|1.9314
|2007.01.05 15:44
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|2456452
|2007.01.05 12:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.18
|0.00
|118.23
|2007.01.05 13:00
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2456458
|2007.01.05 12:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|1.9314
|2007.01.05 15:44
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.62
|2456555
|2007.01.05 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.7842
|0.0000
|0.7844
|2007.01.05 13:22
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2456658
|2007.01.05 13:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.20
|0.00
|118.20
|2007.01.05 13:42
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2456659
|2007.01.05 13:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7844
|2007.01.05 13:22
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2456767
|2007.01.05 13:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.27
|0.00
|118.20
|2007.01.05 13:42
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|2456846
|2007.01.05 13:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7842
|0.7813
|0.0000
|2007.01.08 15:25
|0.7813
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|2457094
|2007.01.05 14:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.17
|0.00
|118.22
|2007.01.05 14:30
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2457186
|2007.01.05 14:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 17:21
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|2457869
|2007.01.05 14:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3015
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 17:21
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2457878
|2007.01.05 14:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9319
|0.0000
|1.9314
|2007.01.05 15:44
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|2458035
|2007.01.05 14:40
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|1.9314
|2007.01.05 15:44
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|2458039
|2007.01.05 14:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3007
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 17:21
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2458219
|2007.01.05 14:50
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|1.9314
|2007.01.05 15:44
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|2458351
|2007.01.05 14:55
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|1.9314
|2007.01.05 15:44
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|31.36
|2459107
|2007.01.05 15:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.84
|0.00
|118.79
|2007.01.05 15:58
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2459111
|2007.01.05 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9322
|0.0000
|1.9288
|2007.01.05 17:20
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|2459512
|2007.01.05 16:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9316
|0.0000
|1.9288
|2007.01.05 17:20
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|2460122
|2007.01.05 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.70
|0.00
|118.75
|2007.01.05 16:54
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2460256
|2007.01.05 16:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9293
|0.0000
|1.9288
|2007.01.05 17:20
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|2460368
|2007.01.05 17:00
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 17:21
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2460376
|2007.01.05 17:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9283
|0.0000
|1.9288
|2007.01.05 17:20
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2460441
|2007.01.05 17:05
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9274
|0.0000
|1.9288
|2007.01.05 17:20
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|15.68
|2460442
|2007.01.05 17:05
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2989
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 17:21
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|2460723
|2007.01.05 17:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9286
|0.0000
|1.9291
|2007.01.05 17:33
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2461368
|2007.01.05 18:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9309
|0.0000
|1.9304
|2007.01.05 18:35
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2461598
|2007.01.05 18:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.82
|0.00
|118.77
|2007.01.05 19:22
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2461985
|2007.01.05 20:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9303
|1.9293
|0.0000
|2007.01.08 02:05
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.01
|0.70
|2462153
|2007.01.05 20:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9308
|1.9293
|0.0000
|2007.01.08 02:05
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.01
|2.10
|2462298
|2007.01.05 21:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.64
|0.00
|118.69
|2007.01.05 22:01
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2462726
|2007.01.05 22:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3007
|0.0000
|1.3001
|2007.01.08 02:03
|1.3001
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.60
|2462868
|2007.01.05 22:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.63
|0.00
|118.68
|2007.01.08 00:00
|118.68
|0.00
|0.00
|0.03
|0.42
|2463253
|2007.01.08 00:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.64
|0.00
|118.59
|2007.01.08 01:01
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2463543
|2007.01.08 01:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|1.3001
|2007.01.08 02:03
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2463645
|2007.01.08 01:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.58
|0.00
|118.44
|2007.01.08 04:47
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|2463753
|2007.01.08 01:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2992
|0.0000
|1.3001
|2007.01.08 02:03
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2463754
|2007.01.08 01:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.52
|0.00
|118.44
|2007.01.08 04:47
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|2463820
|2007.01.08 02:00
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.40
|0.00
|118.44
|2007.01.08 04:47
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|2463981
|2007.01.08 02:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.3008
|2007.01.08 08:33
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|2464011
|2007.01.08 02:35
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.33
|0.00
|118.44
|2007.01.08 04:47
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|2464701
|2007.01.08 07:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.31
|0.00
|118.27
|2007.01.08 08:34
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|2464702
|2007.01.08 07:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|1.9315
|2007.01.08 08:42
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2464754
|2007.01.08 08:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|1.9315
|2007.01.08 08:42
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2464803
|2007.01.08 08:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.25
|0.00
|118.27
|2007.01.08 08:34
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2464836
|2007.01.08 08:20
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.18
|0.00
|118.27
|2007.01.08 08:34
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|2464839
|2007.01.08 08:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3017
|0.0000
|1.3008
|2007.01.08 08:33
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2464880
|2007.01.08 08:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|2007.01.08 10:13
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2465629
|2007.01.08 09:35
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9340
|0.0000
|1.9336
|2007.01.08 10:13
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|2465661
|2007.01.08 09:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.39
|0.00
|118.34
|2007.01.08 09:53
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2465775
|2007.01.08 09:55
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|1.9336
|2007.01.08 10:13
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|2465871
|2007.01.08 10:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3015
|1.3005
|0.0000
|2007.01.08 15:24
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2466141
|2007.01.08 10:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.30
|0.00
|118.35
|2007.01.08 10:53
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2466366
|2007.01.08 11:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|2466399
|2007.01.08 11:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9323
|0.0000
|1.9304
|2007.01.08 15:04
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|2466479
|2007.01.08 11:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.41
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|2466537
|2007.01.08 12:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.48
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|2466688
|2007.01.08 12:20
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.55
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.39
|2466717
|2007.01.08 12:25
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.63
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2467092
|2007.01.08 14:05
|sell
|0.32
|usdjpy
|118.68
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|2467213
|2007.01.08 14:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9304
|2007.01.08 15:04
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|2467246
|2007.01.08 14:30
|sell
|0.64
|usdjpy
|118.74
|0.00
|118.63
|2007.01.08 15:40
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|59.34
|2467338
|2007.01.08 14:40
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|1.9304
|2007.01.08 15:04
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2467680
|2007.01.08 15:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|1.9304
|2007.01.08 15:04
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|2467856
|2007.01.08 15:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9307
|1.9346
|0.0000
|2007.01.08 16:59
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2468110
|2007.01.08 15:40
|sell
|0.01
|audusd
|0.7807
|0.0000
|0.7809
|2007.01.08 17:19
|0.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|2468182
|2007.01.08 15:55
|sell
|0.02
|audusd
|0.7818
|0.0000
|0.7809
|2007.01.08 17:19
|0.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2468569
|2007.01.08 16:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|1.3020
|2007.01.08 20:03
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2468617
|2007.01.08 16:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.57
|0.00
|118.62
|2007.01.08 16:57
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2469002
|2007.01.08 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7811
|0.0000
|0.7816
|2007.01.08 18:05
|0.7816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2469289
|2007.01.08 17:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3022
|0.0000
|1.3020
|2007.01.08 20:03
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2469493
|2007.01.08 18:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3029
|0.0000
|1.3020
|2007.01.08 18:45
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2469618
|2007.01.08 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9378
|0.0000
|1.9378
|2007.01.08 18:45
|1.9378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2469624
|2007.01.08 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.51
|0.00
|118.56
|2007.01.08 18:35
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2469634
|2007.01.08 18:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9386
|0.0000
|1.9378
|2007.01.08 18:45
|1.9378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2469895
|2007.01.08 19:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3029
|0.0000
|1.3020
|2007.01.08 20:03
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2470003
|2007.01.08 19:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7806
|0.0000
|0.7807
|2007.01.08 23:48
|0.7807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2470403
|2007.01.08 20:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9376
|1.9412
|0.0000
|2007.01.09 03:08
|1.9412
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.52
|2470467
|2007.01.08 20:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.72
|0.00
|118.71
|2007.01.09 00:54
|118.71
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.08
|2470856
|2007.01.08 22:10
|buy
|0.02
|audusd
|0.7800
|0.0000
|0.7807
|2007.01.08 23:48
|0.7807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2471162
|2007.01.08 22:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.78
|0.00
|118.71
|2007.01.09 00:54
|118.71
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.18
|2471410
|2007.01.08 23:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3026
|0.0000
|1.3033
|2007.01.09 02:53
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.70
|2471505
|2007.01.08 23:55
|sell
|0.01
|audusd
|0.7805
|0.0000
|0.7821
|2007.01.09 13:04
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2471666
|2007.01.09 00:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7811
|0.0000
|0.7821
|2007.01.09 13:04
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2471803
|2007.01.09 00:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3036
|0.0000
|1.3033
|2007.01.09 02:53
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2471871
|2007.01.09 01:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.78
|0.00
|118.83
|2007.01.09 02:01
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2472030
|2007.01.09 01:25
|sell
|0.04
|audusd
|0.7817
|0.0000
|0.7821
|2007.01.09 13:04
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2472043
|2007.01.09 01:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3042
|0.0000
|1.3033
|2007.01.09 02:53
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2472083
|2007.01.09 01:50
|sell
|0.08
|audusd
|0.7826
|0.0000
|0.7821
|2007.01.09 13:04
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2472397
|2007.01.09 02:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.87
|0.00
|118.91
|2007.01.09 08:17
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|2472483
|2007.01.09 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9425
|0.0000
|1.9425
|2007.01.09 04:13
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2472486
|2007.01.09 03:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3033
|0.0000
|1.3038
|2007.01.09 12:08
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2472520
|2007.01.09 03:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9417
|0.0000
|1.9425
|2007.01.09 04:13
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2472696
|2007.01.09 04:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.93
|0.00
|118.91
|2007.01.09 08:17
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2472720
|2007.01.09 04:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9428
|0.0000
|1.9423
|2007.01.09 07:37
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2472747
|2007.01.09 04:40
|sell
|0.16
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7821
|2007.01.09 13:04
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2472765
|2007.01.09 04:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9436
|0.0000
|1.9438
|2007.01.09 09:04
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2473239
|2007.01.09 07:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.00
|0.00
|118.91
|2007.01.09 08:17
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|2473699
|2007.01.09 08:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|1.9438
|2007.01.09 09:04
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|2474384
|2007.01.09 10:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9421
|0.0000
|1.9426
|2007.01.09 14:20
|1.9426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2474481
|2007.01.09 10:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3026
|0.0000
|1.3022
|2007.01.09 14:28
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2474514
|2007.01.09 10:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.14
|0.00
|119.09
|2007.01.09 11:30
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2475165
|2007.01.09 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.18
|0.00
|119.17
|2007.01.09 13:49
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2475259
|2007.01.09 13:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3020
|0.0000
|1.3022
|2007.01.09 14:28
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2475286
|2007.01.09 13:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.24
|0.00
|119.17
|2007.01.09 13:49
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|2475366
|2007.01.09 13:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.3022
|2007.01.09 14:28
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|2475753
|2007.01.09 14:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7813
|0.0000
|0.7808
|2007.01.09 15:40
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2475789
|2007.01.09 14:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3021
|1.3018
|0.0000
|2007.01.09 19:33
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2475791
|2007.01.09 14:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9426
|1.9427
|0.0000
|2007.01.09 15:40
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2475940
|2007.01.09 15:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7807
|0.0000
|0.7808
|2007.01.09 15:40
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2476014
|2007.01.09 15:05
|buy
|0.04
|audusd
|0.7799
|0.0000
|0.7808
|2007.01.09 15:40
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2476393
|2007.01.09 15:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.38
|2007.01.09 18:05
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|2476544
|2007.01.09 15:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.41
|0.00
|119.38
|2007.01.09 18:05
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2476830
|2007.01.09 16:40
|sell
|0.01
|audusd
|0.7801
|0.0000
|0.7796
|2007.01.09 17:52
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2476962
|2007.01.09 16:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9405
|0.0000
|1.9372
|2007.01.10 02:22
|1.9372
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.31
|2477101
|2007.01.09 17:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.47
|0.00
|119.38
|2007.01.09 18:05
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|2477186
|2007.01.09 17:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9393
|0.0000
|1.9372
|2007.01.10 02:22
|1.9372
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.94
|2477381
|2007.01.09 18:10
|buy
|0.01
|audusd
|0.7800
|0.0000
|0.7800
|2007.01.09 18:54
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2477472
|2007.01.09 18:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.7793
|0.0000
|0.7800
|2007.01.09 18:54
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2477771
|2007.01.09 19:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.21
|0.00
|119.26
|2007.01.09 20:32
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2477784
|2007.01.09 19:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7805
|0.0000
|0.7803
|2007.01.09 23:24
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2477829
|2007.01.09 19:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3004
|1.2983
|0.0000
|2007.01.10 06:44
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.02
|2.10
|2477947
|2007.01.09 20:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7810
|0.0000
|0.7803
|2007.01.09 23:24
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2478192
|2007.01.09 22:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.36
|0.00
|119.31
|2007.01.10 00:26
|119.31
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.42
|2478525
|2007.01.09 23:55
|buy
|0.01
|audusd
|0.7804
|0.0000
|0.7803
|2007.01.10 05:05
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|2478740
|2007.01.10 00:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.31
|0.00
|119.36
|2007.01.10 01:11
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2478797
|2007.01.10 01:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|1.9372
|2007.01.10 02:22
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|2478883
|2007.01.10 01:15
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9370
|0.0000
|1.9372
|2007.01.10 02:22
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2478995
|2007.01.10 01:20
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9355
|0.0000
|1.9372
|2007.01.10 02:22
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|2479041
|2007.01.10 01:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.31
|0.00
|119.34
|2007.01.10 03:57
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|2479139
|2007.01.10 01:35
|buy
|0.02
|audusd
|0.7795
|0.0000
|0.7803
|2007.01.10 05:05
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2479245
|2007.01.10 02:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.34
|2007.01.10 03:57
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2479752
|2007.01.10 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.31
|0.00
|119.31
|2007.01.10 08:42
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2479774
|2007.01.10 05:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.24
|0.00
|119.31
|2007.01.10 08:42
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|2479808
|2007.01.10 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9363
|0.0000
|1.9366
|2007.01.10 07:39
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|2479859
|2007.01.10 06:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9368
|0.0000
|1.9366
|2007.01.10 07:39
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2479879
|2007.01.10 06:25
|sell
|0.01
|audusd
|0.7796
|0.0000
|0.7800
|2007.01.10 08:42
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2479913
|2007.01.10 06:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7802
|0.0000
|0.7800
|2007.01.10 08:42
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2479960
|2007.01.10 06:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9375
|0.0000
|1.9366
|2007.01.10 07:39
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|2480077
|2007.01.10 07:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2982
|0.0000
|1.2988
|2007.01.10 09:34
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2480163
|2007.01.10 07:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9372
|1.9393
|0.0000
|2007.01.10 09:41
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|2480264
|2007.01.10 08:05
|sell
|0.04
|audusd
|0.7808
|0.0000
|0.7800
|2007.01.10 08:42
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2480409
|2007.01.10 08:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.2988
|2007.01.10 09:34
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2480795
|2007.01.10 09:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.2988
|2007.01.10 09:34
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2481126
|2007.01.10 09:55
|buy
|0.01
|audusd
|0.7803
|0.0000
|0.7808
|2007.01.10 10:44
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2481176
|2007.01.10 10:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2986
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 15:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2481337
|2007.01.10 10:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.26
|0.00
|119.28
|2007.01.10 13:14
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2481407
|2007.01.10 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9388
|0.0000
|1.9387
|2007.01.10 11:09
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2481438
|2007.01.10 10:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9379
|0.0000
|1.9387
|2007.01.10 11:09
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2481551
|2007.01.10 11:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.21
|0.00
|119.28
|2007.01.10 13:14
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|2481981
|2007.01.10 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9387
|1.9380
|0.0000
|2007.01.10 15:40
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|2482352
|2007.01.10 14:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7795
|0.0000
|0.7782
|2007.01.10 15:01
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|2482364
|2007.01.10 14:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2982
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 15:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|2482559
|2007.01.10 14:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2971
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 15:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2482564
|2007.01.10 14:40
|buy
|0.02
|audusd
|0.7784
|0.0000
|0.7782
|2007.01.10 15:01
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2482634
|2007.01.10 14:45
|buy
|0.04
|audusd
|0.7778
|0.0000
|0.7782
|2007.01.10 15:01
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2482691
|2007.01.10 14:50
|buy
|0.08
|audusd
|0.7773
|0.0000
|0.7782
|2007.01.10 15:01
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|0.00
|0.00
|-0.30
|277.31
|Closed P/L:
|277.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2482818
|2007.01.10 15:05
|buy
|0.01
|audusd
|0.7780
|0.0000
|0.7776
|0.7764
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2482170
|2007.01.10 13:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.34
|0.00
|119.57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|2482563
|2007.01.10 14:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.42
|0.00
|119.57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|2482693
|2007.01.10 14:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.49
|0.00
|119.57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|2483025
|2007.01.10 15:40
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.58
|0.00
|119.57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|2483064
|2007.01.10 15:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.7774
|0.0000
|0.7776
|0.7764
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2483205
|2007.01.10 15:55
|buy
|0.04
|audusd
|0.7768
|0.0000
|0.7776
|0.7764
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2483207
|2007.01.10 15:55
|sell
|0.16
|usdjpy
|119.71
|0.00
|119.57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|2483280
|2007.01.10 16:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2956
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2483402
|2007.01.10 16:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2955
|0.0000
|1.2956
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|2483708
|2007.01.10 16:20
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2945
|0.0000
|1.2956
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2483917
|2007.01.10 16:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9341
|0.0000
|0.0000
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|2484208
|2007.01.10 17:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|0.0000
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.41
|Floating P/L:
|-8.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|277.01
|Floating P/L:
|-8.41
|Margin:
|123.92
|Balance:
|1 277.01
|Equity:
|1 268.60
|Free Margin:
|1 144.68
|Details:
|Gross Profit:
|380.18
|Gross Loss:
|103.17
|Total Net Profit:
|277.01
|Profit Factor:
|3.68
|Expected Payoff:
|1.74
|Absolute Drawdown:
|13.31
|Maximal Drawdown:
|18.40 (1.77%)
|Relative Drawdown:
|1.77% (18.40)
|Total Trades:
|159
|Short Positions (won %):
|75 (72.00%)
|Long Positions (won %):
|84 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|110 (69.18%)
|Loss trades (% of total):
|49 (30.82%)
|Largest
|profit trade:
|59.34
|loss trade:
|-14.40
|Average
|profit trade:
|3.46
|loss trade:
|-2.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (27.05)
|consecutive losses ($):
|3 (-10.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|59.34 (2)
|consecutive loss (count):
|-18.40 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1