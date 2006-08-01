|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.08.01 - 2006.09.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|13721
|Ticks modelled
|145720
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|-96.89
|Gross profit
|235.91
|Gross loss
|-332.79
|Profit factor
|0.71
|Expected payoff
|-0.32
|Absolute drawdown
|97.11
|Maximal drawdown
|173.58 (98.36%)
|Relative drawdown
|98.36% (173.58)
|Total trades
|299
|Short positions (won %)
|171 (76.02%)
|Long positions (won %)
|128 (66.41%)
|Profit trades (% of total)
|215 (71.91%)
|Loss trades (% of total)
|84 (28.09%)
|Largest
|profit trade
|6.40
|loss trade
|-38.64
|Average
|profit trade
|1.10
|loss trade
|-3.96
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|31 (15.27)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-6.88)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|27.39 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-79.64 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 03:00
|sell
|1
|0.04
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|2
|2006.08.01 03:09
|sell
|2
|0.08
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|3
|2006.08.01 03:59
|close
|2
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2739
|1.52
|101.52
|4
|2006.08.01 03:59
|close
|1
|0.04
|1.2740
|0.0000
|1.2733
|0.52
|102.04
|5
|2006.08.01 03:59
|sell
|3
|0.04
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|6
|2006.08.01 04:02
|sell
|4
|0.08
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|7
|2006.08.01 04:03
|sell
|5
|0.16
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|8
|2006.08.01 06:46
|close
|5
|0.16
|1.2740
|0.0000
|1.2731
|1.76
|103.80
|9
|2006.08.01 06:46
|close
|4
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2725
|0.40
|104.20
|10
|2006.08.01 06:46
|close
|3
|0.04
|1.2740
|0.0000
|1.2719
|-0.04
|104.16
|11
|2006.08.01 07:00
|sell
|6
|0.05
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|12
|2006.08.01 10:11
|sell
|7
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|13
|2006.08.01 10:32
|sell
|8
|0.16
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|14
|2006.08.01 12:03
|sell
|9
|0.32
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|15
|2006.08.01 13:00
|buy
|10
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|16
|2006.08.01 13:04
|buy
|11
|0.08
|1.2761
|0.0000
|1.2781
|17
|2006.08.01 14:37
|buy
|12
|0.16
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|18
|2006.08.01 14:37
|buy
|13
|0.32
|1.2751
|0.0000
|1.2771
|19
|2006.08.01 16:19
|t/p
|9
|0.32
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|6.40
|110.56
|20
|2006.08.01 16:19
|close
|8
|0.16
|1.2731
|0.0000
|1.2725
|2.24
|112.80
|21
|2006.08.01 16:19
|close
|7
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2719
|0.70
|113.50
|22
|2006.08.01 16:19
|close
|6
|0.05
|1.2733
|0.0000
|1.2714
|0.05
|113.55
|23
|2006.08.01 16:39
|close
|13
|0.32
|1.2743
|0.0000
|1.2771
|-2.56
|110.99
|24
|2006.08.01 16:39
|close
|12
|0.16
|1.2743
|0.0000
|1.2776
|-2.08
|108.91
|25
|2006.08.01 16:39
|close
|11
|0.08
|1.2743
|0.0000
|1.2781
|-1.44
|107.47
|26
|2006.08.01 16:39
|close
|10
|0.04
|1.2743
|0.0000
|1.2787
|-0.96
|106.51
|27
|2006.08.01 19:00
|buy
|14
|0.05
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|28
|2006.08.01 19:27
|buy
|15
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|29
|2006.08.01 19:33
|buy
|16
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2829
|30
|2006.08.01 20:56
|close
|16
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2829
|1.60
|108.11
|31
|2006.08.01 20:56
|close
|15
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2834
|0.30
|108.41
|32
|2006.08.01 20:56
|close
|14
|0.05
|1.2817
|0.0000
|1.2839
|-0.10
|108.31
|33
|2006.08.01 20:56
|buy
|17
|0.05
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|34
|2006.08.02 09:56
|buy
|18
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|35
|2006.08.02 10:00
|sell
|19
|0.05
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|36
|2006.08.02 10:18
|sell
|20
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|37
|2006.08.02 10:34
|buy
|21
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2824
|38
|2006.08.02 10:35
|buy
|22
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|39
|2006.08.02 10:37
|close
|22
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2818
|2.80
|111.11
|40
|2006.08.02 10:37
|close
|21
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2824
|0.20
|111.31
|41
|2006.08.02 10:37
|close
|20
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2791
|0.40
|111.71
|42
|2006.08.02 10:37
|close
|19
|0.05
|1.2807
|0.0000
|1.2786
|-0.05
|111.66
|43
|2006.08.02 10:37
|close
|18
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2831
|-0.60
|111.06
|44
|2006.08.02 10:37
|close
|17
|0.05
|1.2805
|0.0000
|1.2837
|-0.64
|110.42
|45
|2006.08.02 10:37
|sell
|23
|0.05
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|46
|2006.08.02 14:18
|sell
|24
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|47
|2006.08.02 14:25
|close
|24
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2790
|1.30
|111.72
|48
|2006.08.02 14:25
|close
|23
|0.05
|1.2797
|0.0000
|1.2784
|0.35
|112.07
|49
|2006.08.02 14:25
|sell
|25
|0.05
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|50
|2006.08.02 14:57
|sell
|26
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2779
|51
|2006.08.02 15:14
|sell
|27
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2785
|52
|2006.08.02 15:19
|sell
|28
|0.40
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|53
|2006.08.02 15:55
|close
|28
|0.40
|1.2804
|0.0000
|1.2791
|2.80
|114.87
|54
|2006.08.02 15:55
|close
|27
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2785
|0.20
|115.07
|55
|2006.08.02 15:55
|close
|26
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2779
|-0.50
|114.57
|56
|2006.08.02 15:55
|close
|25
|0.05
|1.2804
|0.0000
|1.2774
|-0.50
|114.07
|57
|2006.08.02 19:00
|sell
|29
|0.05
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|58
|2006.08.02 20:53
|sell
|30
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|59
|2006.08.02 21:48
|close
|30
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2782
|1.60
|115.67
|60
|2006.08.02 21:48
|close
|29
|0.05
|1.2786
|0.0000
|1.2775
|0.45
|116.12
|61
|2006.08.02 22:00
|sell
|31
|0.05
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|62
|2006.08.02 23:08
|sell
|32
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|63
|2006.08.03 02:23
|close
|32
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2770
|1.48
|117.60
|64
|2006.08.03 02:23
|close
|31
|0.05
|1.2777
|0.0000
|1.2765
|0.49
|118.09
|65
|2006.08.03 03:00
|sell
|33
|0.05
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|66
|2006.08.03 04:33
|sell
|34
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|67
|2006.08.03 09:05
|sell
|35
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|68
|2006.08.03 11:32
|close
|35
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2749
|1.80
|119.89
|69
|2006.08.03 11:32
|close
|34
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2744
|0.40
|120.29
|70
|2006.08.03 11:32
|close
|33
|0.05
|1.2760
|0.0000
|1.2738
|-0.10
|120.19
|71
|2006.08.03 14:00
|buy
|36
|0.05
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|72
|2006.08.03 14:31
|t/p
|36
|0.05
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|1.00
|121.19
|73
|2006.08.03 14:31
|buy
|37
|0.05
|1.2803
|0.0000
|1.2823
|74
|2006.08.03 14:35
|buy
|38
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2817
|75
|2006.08.03 14:35
|close
|38
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2817
|0.80
|121.99
|76
|2006.08.03 14:35
|close
|37
|0.05
|1.2805
|0.0000
|1.2823
|0.10
|122.09
|77
|2006.08.03 14:35
|buy
|39
|0.05
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|78
|2006.08.03 14:41
|t/p
|39
|0.05
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|1.00
|123.09
|79
|2006.08.03 14:41
|buy
|40
|0.05
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|80
|2006.08.03 14:47
|buy
|41
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2845
|81
|2006.08.03 14:53
|buy
|42
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|82
|2006.08.03 15:04
|close
|42
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2839
|1.20
|124.29
|83
|2006.08.03 15:04
|close
|41
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2845
|0.00
|124.29
|84
|2006.08.03 15:04
|close
|40
|0.05
|1.2825
|0.0000
|1.2850
|-0.25
|124.04
|85
|2006.08.03 15:04
|buy
|43
|0.05
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|86
|2006.08.03 15:08
|buy
|44
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|87
|2006.08.03 15:11
|buy
|45
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2836
|88
|2006.08.03 15:27
|buy
|46
|0.40
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|89
|2006.08.03 16:00
|close
|46
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2831
|2.80
|126.84
|90
|2006.08.03 16:00
|close
|45
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2836
|0.40
|127.24
|91
|2006.08.03 16:00
|close
|44
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2842
|-0.40
|126.84
|92
|2006.08.03 16:00
|close
|43
|0.05
|1.2818
|0.0000
|1.2847
|-0.45
|126.39
|93
|2006.08.03 16:00
|buy
|47
|0.06
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|94
|2006.08.03 16:02
|buy
|48
|0.12
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|95
|2006.08.03 16:51
|buy
|49
|0.24
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|96
|2006.08.03 16:55
|buy
|50
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|97
|2006.08.03 19:08
|close
|50
|0.40
|1.2809
|0.0000
|1.2822
|2.80
|129.19
|98
|2006.08.03 19:08
|close
|49
|0.24
|1.2809
|0.0000
|1.2828
|0.24
|129.43
|99
|2006.08.03 19:08
|close
|48
|0.12
|1.2809
|0.0000
|1.2834
|-0.60
|128.83
|100
|2006.08.03 19:08
|close
|47
|0.06
|1.2809
|0.0000
|1.2839
|-0.60
|128.23
|101
|2006.08.03 21:00
|buy
|51
|0.06
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|102
|2006.08.03 21:22
|buy
|52
|0.12
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|103
|2006.08.03 23:35
|buy
|53
|0.24
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|104
|2006.08.04 01:12
|buy
|54
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|105
|2006.08.04 02:25
|close
|54
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2815
|2.80
|131.03
|106
|2006.08.04 02:25
|close
|53
|0.24
|1.2802
|0.0000
|1.2820
|0.30
|131.33
|107
|2006.08.04 02:25
|close
|52
|0.12
|1.2802
|0.0000
|1.2826
|-0.57
|130.76
|108
|2006.08.04 02:25
|close
|51
|0.06
|1.2802
|0.0000
|1.2832
|-0.65
|130.12
|109
|2006.08.04 10:00
|sell
|55
|0.06
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|110
|2006.08.04 10:06
|sell
|56
|0.12
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|111
|2006.08.04 11:19
|close
|56
|0.12
|1.2781
|0.0000
|1.2774
|1.56
|131.68
|112
|2006.08.04 11:19
|close
|55
|0.06
|1.2781
|0.0000
|1.2768
|0.42
|132.10
|113
|2006.08.04 11:19
|sell
|57
|0.06
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|114
|2006.08.04 11:55
|sell
|58
|0.12
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|115
|2006.08.04 12:26
|sell
|59
|0.24
|1.2792
|0.0000
|1.2772
|116
|2006.08.04 13:07
|close
|59
|0.24
|1.2784
|0.0000
|1.2772
|1.92
|134.02
|117
|2006.08.04 13:07
|close
|58
|0.12
|1.2784
|0.0000
|1.2766
|0.24
|134.26
|118
|2006.08.04 13:07
|close
|57
|0.06
|1.2784
|0.0000
|1.2760
|-0.24
|134.02
|119
|2006.08.04 15:00
|buy
|60
|0.06
|1.2879
|0.0000
|1.2899
|120
|2006.08.04 15:04
|buy
|61
|0.12
|1.2874
|0.0000
|1.2894
|121
|2006.08.04 15:23
|buy
|62
|0.24
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|122
|2006.08.04 15:31
|close
|62
|0.24
|1.2877
|0.0000
|1.2888
|2.16
|136.18
|123
|2006.08.04 15:31
|close
|61
|0.12
|1.2877
|0.0000
|1.2894
|0.36
|136.54
|124
|2006.08.04 15:31
|close
|60
|0.06
|1.2877
|0.0000
|1.2899
|-0.12
|136.42
|125
|2006.08.04 15:32
|buy
|63
|0.06
|1.2878
|0.0000
|1.2898
|126
|2006.08.04 15:34
|buy
|64
|0.12
|1.2871
|0.0000
|1.2891
|127
|2006.08.04 15:51
|close
|64
|0.12
|1.2888
|0.0000
|1.2891
|2.04
|138.46
|128
|2006.08.04 15:51
|close
|63
|0.06
|1.2888
|0.0000
|1.2898
|0.60
|139.06
|129
|2006.08.04 15:51
|buy
|65
|0.06
|1.2891
|0.0000
|1.2911
|130
|2006.08.04 17:13
|buy
|66
|0.12
|1.2884
|0.0000
|1.2904
|131
|2006.08.04 17:28
|buy
|67
|0.24
|1.2879
|0.0000
|1.2899
|132
|2006.08.04 17:35
|close
|67
|0.24
|1.2887
|0.0000
|1.2899
|1.92
|140.98
|133
|2006.08.04 17:35
|close
|66
|0.12
|1.2887
|0.0000
|1.2904
|0.36
|141.34
|134
|2006.08.04 17:35
|close
|65
|0.06
|1.2887
|0.0000
|1.2911
|-0.24
|141.10
|135
|2006.08.04 17:35
|buy
|68
|0.06
|1.2888
|0.0000
|1.2908
|136
|2006.08.04 20:45
|buy
|69
|0.12
|1.2882
|0.0000
|1.2902
|137
|2006.08.04 22:57
|buy
|70
|0.24
|1.2876
|0.0000
|1.2896
|138
|2006.08.07 00:12
|close
|70
|0.24
|1.2885
|0.0000
|1.2896
|1.98
|143.08
|139
|2006.08.07 00:12
|close
|69
|0.12
|1.2885
|0.0000
|1.2902
|0.27
|143.35
|140
|2006.08.07 00:12
|close
|68
|0.06
|1.2885
|0.0000
|1.2908
|-0.23
|143.12
|141
|2006.08.07 09:00
|sell
|71
|0.06
|1.2867
|0.0000
|1.2847
|142
|2006.08.07 09:42
|sell
|72
|0.12
|1.2873
|0.0000
|1.2853
|143
|2006.08.07 09:58
|sell
|73
|0.24
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|144
|2006.08.07 10:09
|close
|73
|0.24
|1.2871
|0.0000
|1.2859
|1.92
|145.04
|145
|2006.08.07 10:09
|close
|72
|0.12
|1.2871
|0.0000
|1.2853
|0.24
|145.28
|146
|2006.08.07 10:09
|close
|71
|0.06
|1.2871
|0.0000
|1.2847
|-0.24
|145.04
|147
|2006.08.07 10:10
|sell
|74
|0.06
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|148
|2006.08.07 10:59
|sell
|75
|0.12
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|149
|2006.08.07 11:39
|close
|75
|0.12
|1.2861
|0.0000
|1.2854
|1.56
|146.60
|150
|2006.08.07 11:39
|close
|74
|0.06
|1.2861
|0.0000
|1.2848
|0.42
|147.02
|151
|2006.08.07 12:00
|sell
|76
|0.06
|1.2855
|0.0000
|1.2835
|152
|2006.08.07 12:13
|sell
|77
|0.12
|1.2862
|0.0000
|1.2842
|153
|2006.08.07 12:44
|sell
|78
|0.24
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|154
|2006.08.07 13:19
|close
|78
|0.24
|1.2859
|0.0000
|1.2848
|2.16
|149.18
|155
|2006.08.07 13:19
|close
|77
|0.12
|1.2859
|0.0000
|1.2842
|0.36
|149.54
|156
|2006.08.07 13:19
|close
|76
|0.06
|1.2859
|0.0000
|1.2835
|-0.24
|149.30
|157
|2006.08.07 19:00
|sell
|79
|0.06
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|158
|2006.08.07 20:01
|t/p
|79
|0.06
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|1.20
|150.50
|159
|2006.08.07 20:01
|sell
|80
|0.06
|1.2830
|0.0000
|1.2810
|160
|2006.08.07 20:07
|sell
|81
|0.12
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|161
|2006.08.07 20:12
|sell
|82
|0.24
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|162
|2006.08.07 21:06
|sell
|83
|0.48
|1.2847
|0.0000
|1.2827
|163
|2006.08.07 21:32
|close
|83
|0.48
|1.2841
|0.0000
|1.2827
|2.88
|153.38
|164
|2006.08.07 21:32
|close
|82
|0.24
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|0.00
|153.38
|165
|2006.08.07 21:32
|close
|81
|0.12
|1.2841
|0.0000
|1.2816
|-0.60
|152.78
|166
|2006.08.07 21:32
|close
|80
|0.06
|1.2841
|0.0000
|1.2810
|-0.66
|152.12
|167
|2006.08.07 21:32
|sell
|84
|0.07
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|168
|2006.08.07 21:36
|sell
|85
|0.14
|1.2845
|0.0000
|1.2825
|169
|2006.08.07 23:56
|close
|85
|0.14
|1.2829
|0.0000
|1.2825
|2.24
|154.36
|170
|2006.08.07 23:56
|close
|84
|0.07
|1.2829
|0.0000
|1.2819
|0.70
|155.06
|171
|2006.08.08 00:00
|sell
|86
|0.07
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|172
|2006.08.08 01:56
|sell
|87
|0.14
|1.2822
|0.0000
|1.2802
|173
|2006.08.08 08:52
|sell
|88
|0.28
|1.2828
|0.0000
|1.2808
|174
|2006.08.08 09:02
|sell
|89
|0.48
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|175
|2006.08.08 10:00
|buy
|90
|0.06
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|176
|2006.08.08 14:31
|buy
|91
|0.12
|1.2835
|0.0000
|1.2855
|177
|2006.08.08 14:42
|buy
|92
|0.28
|1.2829
|0.0000
|1.2849
|178
|2006.08.08 20:14
|t/p
|92
|0.28
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|5.60
|160.66
|179
|2006.08.08 20:14
|close
|91
|0.12
|1.2849
|0.0000
|1.2855
|1.68
|162.34
|180
|2006.08.08 20:14
|close
|90
|0.06
|1.2848
|0.0000
|1.2860
|0.48
|162.82
|181
|2006.08.08 20:24
|close
|89
|0.48
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|0.00
|162.82
|182
|2006.08.08 20:24
|close
|88
|0.28
|1.2833
|0.0000
|1.2808
|-1.40
|161.42
|183
|2006.08.08 20:24
|close
|87
|0.14
|1.2833
|0.0000
|1.2802
|-1.54
|159.88
|184
|2006.08.08 20:24
|close
|86
|0.07
|1.2833
|0.0000
|1.2796
|-1.19
|158.69
|185
|2006.08.08 21:00
|buy
|93
|0.07
|1.2859
|0.0000
|1.2879
|186
|2006.08.08 21:13
|buy
|94
|0.14
|1.2853
|0.0000
|1.2873
|187
|2006.08.08 21:19
|buy
|95
|0.28
|1.2847
|0.0000
|1.2867
|188
|2006.08.08 21:19
|buy
|96
|0.56
|1.2841
|0.0000
|1.2861
|189
|2006.08.08 21:36
|close
|96
|0.56
|1.2850
|0.0000
|1.2861
|5.04
|163.73
|190
|2006.08.08 21:36
|close
|95
|0.28
|1.2850
|0.0000
|1.2867
|0.84
|164.57
|191
|2006.08.08 21:36
|close
|94
|0.14
|1.2850
|0.0000
|1.2873
|-0.42
|164.15
|192
|2006.08.08 21:36
|close
|93
|0.07
|1.2850
|0.0000
|1.2879
|-0.63
|163.52
|193
|2006.08.08 21:36
|buy
|97
|0.07
|1.2851
|0.0000
|1.2871
|194
|2006.08.08 21:40
|buy
|98
|0.14
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|195
|2006.08.08 22:18
|buy
|99
|0.28
|1.2839
|0.0000
|1.2859
|196
|2006.08.08 22:48
|buy
|100
|0.56
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|197
|2006.08.08 23:11
|close
|100
|0.56
|1.2840
|0.0000
|1.2853
|3.92
|167.44
|198
|2006.08.08 23:11
|close
|99
|0.28
|1.2840
|0.0000
|1.2859
|0.28
|167.72
|199
|2006.08.08 23:11
|close
|98
|0.14
|1.2840
|0.0000
|1.2865
|-0.70
|167.02
|200
|2006.08.08 23:11
|close
|97
|0.07
|1.2840
|0.0000
|1.2871
|-0.77
|166.25
|201
|2006.08.09 00:00
|sell
|101
|0.07
|1.2822
|0.0000
|1.2802
|202
|2006.08.09 00:48
|t/p
|101
|0.07
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|1.40
|167.65
|203
|2006.08.09 00:48
|sell
|102
|0.07
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|204
|2006.08.09 00:49
|t/p
|102
|0.07
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|1.40
|169.05
|205
|2006.08.09 00:49
|sell
|103
|0.07
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|206
|2006.08.09 00:51
|sell
|104
|0.14
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|207
|2006.08.09 00:59
|close
|104
|0.14
|1.2766
|0.0000
|1.2763
|2.38
|171.43
|208
|2006.08.09 00:59
|close
|103
|0.07
|1.2766
|0.0000
|1.2758
|0.84
|172.27
|209
|2006.08.09 00:59
|sell
|105
|0.07
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|210
|2006.08.09 01:00
|sell
|106
|0.14
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|211
|2006.08.09 01:00
|sell
|107
|0.28
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|212
|2006.08.09 01:26
|sell
|108
|0.56
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|213
|2006.08.09 02:29
|close
|108
|0.56
|1.2775
|0.0000
|1.2762
|3.92
|176.19
|214
|2006.08.09 02:29
|close
|107
|0.28
|1.2775
|0.0000
|1.2756
|0.28
|176.47
|215
|2006.08.09 02:29
|close
|106
|0.14
|1.2775
|0.0000
|1.2751
|-0.56
|175.91
|216
|2006.08.09 02:29
|close
|105
|0.07
|1.2775
|0.0000
|1.2745
|-0.70
|175.21
|217
|2006.08.09 02:29
|sell
|109
|0.08
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|218
|2006.08.09 02:36
|sell
|110
|0.16
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|219
|2006.08.09 04:23
|sell
|111
|0.28
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|220
|2006.08.09 05:33
|sell
|112
|0.56
|1.2792
|0.0000
|1.2772
|221
|2006.08.09 09:00
|buy
|113
|0.05
|1.2834
|0.0000
|1.2854
|222
|2006.08.09 10:05
|t/p
|113
|0.05
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|1.00
|176.21
|223
|2006.08.09 10:05
|buy
|114
|0.04
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|224
|2006.08.09 10:06
|close
|114
|0.04
|1.2859
|0.0000
|1.2876
|0.12
|176.33
|225
|2006.08.09 10:06
|close
|112
|0.56
|1.2861
|0.0000
|1.2772
|-38.64
|137.69
|226
|2006.08.09 10:06
|close
|111
|0.28
|1.2861
|0.0000
|1.2766
|-21.00
|116.69
|227
|2006.08.09 10:06
|close
|110
|0.16
|1.2861
|0.0000
|1.2760
|-12.96
|103.73
|228
|2006.08.09 10:06
|close
|109
|0.08
|1.2861
|0.0000
|1.2753
|-7.04
|96.69
|229
|2006.08.09 10:06
|buy
|115
|0.04
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|230
|2006.08.09 12:33
|t/p
|115
|0.04
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|0.80
|97.49
|231
|2006.08.09 12:33
|buy
|116
|0.04
|1.2882
|0.0000
|1.2902
|232
|2006.08.09 15:27
|buy
|117
|0.08
|1.2876
|0.0000
|1.2896
|233
|2006.08.09 20:20
|buy
|118
|0.16
|1.2869
|0.0000
|1.2889
|234
|2006.08.09 20:31
|buy
|119
|0.32
|1.2863
|0.0000
|1.2883
|235
|2006.08.09 21:00
|sell
|120
|0.04
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|236
|2006.08.09 21:09
|sell
|121
|0.08
|1.2862
|0.0000
|1.2842
|237
|2006.08.09 23:44
|sell
|122
|0.16
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|238
|2006.08.10 00:54
|sell
|123
|0.32
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|239
|2006.08.10 03:33
|t/p
|119
|0.32
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|5.68
|103.17
|240
|2006.08.10 03:33
|close
|118
|0.16
|1.2883
|0.0000
|1.2889
|1.88
|105.04
|241
|2006.08.10 03:34
|close
|117
|0.08
|1.2882
|0.0000
|1.2896
|0.30
|105.34
|242
|2006.08.10 03:34
|close
|116
|0.04
|1.2882
|0.0000
|1.2902
|-0.09
|105.25
|243
|2006.08.10 05:00
|buy
|124
|0.04
|1.2880
|0.0000
|1.2900
|244
|2006.08.10 06:49
|buy
|125
|0.08
|1.2874
|0.0000
|1.2894
|245
|2006.08.10 08:15
|t/p
|125
|0.08
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|1.60
|106.85
|246
|2006.08.10 08:15
|close
|124
|0.04
|1.2894
|0.0000
|1.2900
|0.56
|107.41
|247
|2006.08.10 09:00
|buy
|126
|0.04
|1.2897
|0.0000
|1.2917
|248
|2006.08.10 09:24
|buy
|127
|0.08
|1.2891
|0.0000
|1.2911
|249
|2006.08.10 09:25
|buy
|128
|0.16
|1.2885
|0.0000
|1.2905
|250
|2006.08.10 09:26
|buy
|129
|0.32
|1.2879
|0.0000
|1.2899
|251
|2006.08.10 09:54
|t/p
|123
|0.32
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|6.40
|113.81
|252
|2006.08.10 09:54
|close
|122
|0.16
|1.2853
|0.0000
|1.2848
|2.69
|116.50
|253
|2006.08.10 09:54
|close
|121
|0.08
|1.2852
|0.0000
|1.2842
|0.95
|117.45
|254
|2006.08.10 09:54
|close
|120
|0.04
|1.2852
|0.0000
|1.2837
|0.27
|117.72
|255
|2006.08.10 11:00
|sell
|130
|0.04
|1.2863
|0.0000
|1.2843
|256
|2006.08.10 11:01
|sell
|131
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|257
|2006.08.10 14:31
|t/p
|131
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|2.00
|119.72
|258
|2006.08.10 14:31
|close
|130
|0.04
|1.2848
|0.0000
|1.2843
|0.60
|120.32
|259
|2006.08.10 14:31
|sell
|132
|0.04
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|260
|2006.08.10 14:39
|t/p
|132
|0.04
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|0.80
|121.12
|261
|2006.08.10 14:39
|sell
|133
|0.03
|1.2822
|0.0000
|1.2802
|262
|2006.08.10 14:44
|sell
|134
|0.08
|1.2828
|0.0000
|1.2808
|263
|2006.08.10 14:49
|sell
|135
|0.16
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|264
|2006.08.10 15:02
|sell
|136
|0.32
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|265
|2006.08.10 16:02
|t/p
|136
|0.32
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|6.40
|127.52
|266
|2006.08.10 16:02
|close
|135
|0.16
|1.2819
|0.0000
|1.2813
|2.24
|129.76
|267
|2006.08.10 16:02
|close
|134
|0.08
|1.2818
|0.0000
|1.2808
|0.80
|130.56
|268
|2006.08.10 16:02
|close
|133
|0.03
|1.2819
|0.0000
|1.2802
|0.09
|130.65
|269
|2006.08.10 16:02
|sell
|137
|0.04
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|270
|2006.08.10 16:22
|t/p
|137
|0.04
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|0.80
|131.45
|271
|2006.08.10 16:22
|sell
|138
|0.03
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|272
|2006.08.10 16:24
|close
|138
|0.03
|1.2785
|0.0000
|1.2774
|0.27
|131.72
|273
|2006.08.10 16:24
|close
|129
|0.32
|1.2783
|0.0000
|1.2899
|-30.72
|101.00
|274
|2006.08.10 16:24
|close
|128
|0.16
|1.2783
|0.0000
|1.2905
|-16.32
|84.68
|275
|2006.08.10 16:24
|close
|127
|0.08
|1.2783
|0.0000
|1.2911
|-8.64
|76.04
|276
|2006.08.10 16:24
|close
|126
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2917
|-4.56
|71.48
|277
|2006.08.10 16:24
|sell
|139
|0.03
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|278
|2006.08.10 16:29
|sell
|140
|0.06
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|279
|2006.08.10 16:36
|t/p
|140
|0.06
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|1.20
|72.68
|280
|2006.08.10 16:36
|close
|139
|0.03
|1.2767
|0.0000
|1.2761
|0.42
|73.10
|281
|2006.08.10 16:36
|sell
|141
|0.03
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|282
|2006.08.10 16:43
|sell
|142
|0.06
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|283
|2006.08.10 17:00
|sell
|143
|0.12
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|284
|2006.08.10 17:18
|t/p
|143
|0.12
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|2.40
|75.50
|285
|2006.08.10 17:18
|close
|142
|0.06
|1.2754
|0.0000
|1.2749
|0.90
|76.40
|286
|2006.08.10 17:18
|close
|141
|0.03
|1.2755
|0.0000
|1.2744
|0.27
|76.67
|287
|2006.08.10 17:18
|sell
|144
|0.03
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|288
|2006.08.10 17:24
|sell
|145
|0.06
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|289
|2006.08.10 17:25
|sell
|146
|0.12
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|290
|2006.08.10 17:26
|sell
|147
|0.24
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|291
|2006.08.11 08:26
|t/p
|147
|0.24
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|4.95
|81.61
|292
|2006.08.11 08:26
|close
|146
|0.12
|1.2751
|0.0000
|1.2744
|1.63
|83.25
|293
|2006.08.11 08:26
|close
|145
|0.06
|1.2750
|0.0000
|1.2738
|0.52
|83.76
|294
|2006.08.11 08:26
|close
|144
|0.03
|1.2751
|0.0000
|1.2732
|0.05
|83.81
|295
|2006.08.11 11:00
|buy
|148
|0.03
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|296
|2006.08.11 11:27
|buy
|149
|0.06
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|297
|2006.08.11 12:41
|buy
|150
|0.12
|1.2777
|0.0000
|1.2797
|298
|2006.08.11 13:20
|buy
|151
|0.24
|1.2772
|0.0000
|1.2792
|299
|2006.08.11 15:00
|sell
|152
|0.02
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|300
|2006.08.11 15:35
|sell
|153
|0.06
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|301
|2006.08.11 15:36
|sell
|154
|0.12
|1.2742
|0.0000
|1.2722
|302
|2006.08.11 15:37
|sell
|155
|0.24
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|303
|2006.08.11 20:08
|t/p
|155
|0.24
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|4.80
|88.61
|304
|2006.08.11 20:08
|close
|154
|0.12
|1.2725
|0.0000
|1.2722
|2.04
|90.65
|305
|2006.08.11 20:09
|close
|153
|0.06
|1.2726
|0.0000
|1.2716
|0.60
|91.25
|306
|2006.08.11 20:09
|close
|152
|0.02
|1.2727
|0.0000
|1.2710
|0.06
|91.31
|307
|2006.08.11 20:09
|sell
|156
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|308
|2006.08.11 21:25
|sell
|157
|0.06
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|309
|2006.08.14 01:05
|sell
|158
|0.12
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|310
|2006.08.14 01:08
|sell
|159
|0.24
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|311
|2006.08.14 09:26
|t/p
|159
|0.24
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|4.80
|96.11
|312
|2006.08.14 09:26
|close
|158
|0.12
|1.2724
|0.0000
|1.2719
|1.80
|97.91
|313
|2006.08.14 09:26
|close
|157
|0.06
|1.2724
|0.0000
|1.2710
|0.40
|98.31
|314
|2006.08.14 09:26
|close
|156
|0.03
|1.2725
|0.0000
|1.2704
|-0.01
|98.30
|315
|2006.08.14 12:00
|sell
|160
|0.03
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|316
|2006.08.14 12:11
|sell
|161
|0.06
|1.2742
|0.0000
|1.2722
|317
|2006.08.14 13:05
|t/p
|161
|0.06
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|1.20
|99.50
|318
|2006.08.14 13:05
|close
|160
|0.03
|1.2722
|0.0000
|1.2716
|0.42
|99.92
|319
|2006.08.14 13:05
|sell
|162
|0.03
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|320
|2006.08.14 13:17
|sell
|163
|0.06
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|321
|2006.08.14 14:49
|sell
|164
|0.12
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|322
|2006.08.14 15:00
|sell
|165
|0.24
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|323
|2006.08.14 19:59
|t/p
|165
|0.24
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|4.80
|104.72
|324
|2006.08.14 19:59
|close
|164
|0.12
|1.2717
|0.0000
|1.2711
|1.68
|106.40
|325
|2006.08.14 19:59
|close
|163
|0.06
|1.2719
|0.0000
|1.2705
|0.36
|106.76
|326
|2006.08.14 19:59
|close
|162
|0.03
|1.2718
|0.0000
|1.2700
|0.06
|106.82
|327
|2006.08.14 20:00
|sell
|166
|0.03
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|328
|2006.08.14 20:03
|sell
|167
|0.06
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|329
|2006.08.15 02:21
|sell
|168
|0.16
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|330
|2006.08.15 03:50
|t/p
|168
|0.16
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|3.20
|110.02
|331
|2006.08.15 03:50
|close
|167
|0.06
|1.2710
|0.0000
|1.2703
|0.82
|110.83
|332
|2006.08.15 03:50
|close
|166
|0.03
|1.2712
|0.0000
|1.2697
|0.17
|111.00
|333
|2006.08.15 12:00
|sell
|169
|0.04
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|334
|2006.08.15 12:53
|sell
|170
|0.08
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|335
|2006.08.15 13:08
|sell
|171
|0.16
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|336
|2006.08.15 14:30
|sell
|172
|0.32
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|337
|2006.08.15 15:08
|t/p
|151
|0.24
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|4.44
|115.44
|338
|2006.08.15 15:08
|close
|150
|0.12
|1.2792
|0.0000
|1.2797
|1.62
|117.06
|339
|2006.08.15 15:08
|close
|149
|0.06
|1.2791
|0.0000
|1.2803
|0.39
|117.45
|340
|2006.08.15 15:08
|close
|148
|0.03
|1.2791
|0.0000
|1.2809
|0.01
|117.46
|341
|2006.08.15 15:08
|buy
|173
|0.03
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|342
|2006.08.15 15:12
|buy
|174
|0.06
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|343
|2006.08.15 17:46
|buy
|175
|0.12
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|344
|2006.08.16 13:02
|buy
|176
|0.32
|1.2776
|0.0000
|1.2796
|345
|2006.08.16 14:30
|t/p
|176
|0.32
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|6.40
|123.86
|346
|2006.08.16 14:30
|close
|175
|0.12
|1.2796
|0.0000
|1.2803
|1.47
|125.33
|347
|2006.08.16 14:30
|close
|174
|0.06
|1.2795
|0.0000
|1.2809
|0.31
|125.65
|348
|2006.08.16 14:30
|close
|173
|0.03
|1.2797
|0.0000
|1.2815
|0.04
|125.68
|349
|2006.08.16 14:30
|close
|172
|0.32
|1.2826
|0.0000
|1.2714
|-29.25
|96.44
|350
|2006.08.16 14:30
|close
|171
|0.16
|1.2826
|0.0000
|1.2709
|-15.42
|81.01
|351
|2006.08.16 14:30
|close
|170
|0.08
|1.2826
|0.0000
|1.2703
|-8.19
|72.82
|352
|2006.08.16 14:30
|close
|169
|0.04
|1.2826
|0.0000
|1.2697
|-4.34
|68.49
|353
|2006.08.16 15:00
|buy
|177
|0.03
|1.2844
|0.0000
|1.2864
|354
|2006.08.16 21:02
|buy
|178
|0.06
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|355
|2006.08.17 03:02
|t/p
|178
|0.06
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|1.06
|69.55
|356
|2006.08.17 03:02
|close
|177
|0.03
|1.2859
|0.0000
|1.2864
|0.38
|69.93
|357
|2006.08.17 03:02
|buy
|179
|0.03
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|358
|2006.08.17 04:25
|buy
|180
|0.06
|1.2854
|0.0000
|1.2874
|359
|2006.08.17 08:38
|buy
|181
|0.12
|1.2848
|0.0000
|1.2868
|360
|2006.08.17 09:24
|t/p
|181
|0.12
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|2.40
|72.33
|361
|2006.08.17 09:24
|close
|180
|0.06
|1.2868
|0.0000
|1.2874
|0.84
|73.17
|362
|2006.08.17 09:24
|close
|179
|0.03
|1.2867
|0.0000
|1.2880
|0.21
|73.38
|363
|2006.08.17 10:00
|buy
|182
|0.03
|1.2871
|0.0000
|1.2891
|364
|2006.08.17 10:06
|buy
|183
|0.06
|1.2866
|0.0000
|1.2886
|365
|2006.08.17 10:07
|buy
|184
|0.12
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|366
|2006.08.17 13:46
|t/p
|184
|0.12
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|2.40
|75.78
|367
|2006.08.17 13:46
|close
|183
|0.06
|1.2880
|0.0000
|1.2886
|0.84
|76.62
|368
|2006.08.17 13:46
|close
|182
|0.03
|1.2879
|0.0000
|1.2891
|0.24
|76.86
|369
|2006.08.17 13:46
|buy
|185
|0.03
|1.2882
|0.0000
|1.2902
|370
|2006.08.17 14:34
|buy
|186
|0.06
|1.2876
|0.0000
|1.2896
|371
|2006.08.17 14:35
|buy
|187
|0.12
|1.2871
|0.0000
|1.2891
|372
|2006.08.17 14:36
|buy
|188
|0.24
|1.2866
|0.0000
|1.2886
|373
|2006.08.17 19:00
|sell
|189
|0.03
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|374
|2006.08.17 19:58
|t/p
|189
|0.03
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|0.60
|77.46
|375
|2006.08.17 19:58
|sell
|190
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|376
|2006.08.17 20:06
|sell
|191
|0.04
|1.2822
|0.0000
|1.2802
|377
|2006.08.17 20:54
|sell
|192
|0.08
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|378
|2006.08.17 21:14
|sell
|193
|0.24
|1.2832
|0.0000
|1.2812
|379
|2006.08.18 13:24
|t/p
|193
|0.24
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|4.95
|82.41
|380
|2006.08.18 13:24
|close
|192
|0.08
|1.2812
|0.0000
|1.2807
|1.25
|83.66
|381
|2006.08.18 13:24
|close
|191
|0.04
|1.2813
|0.0000
|1.2802
|0.38
|84.04
|382
|2006.08.18 13:24
|close
|190
|0.02
|1.2813
|0.0000
|1.2796
|0.07
|84.11
|383
|2006.08.18 14:00
|sell
|194
|0.02
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|384
|2006.08.18 14:30
|close
|194
|0.02
|1.2784
|0.0000
|1.2780
|0.32
|84.43
|385
|2006.08.18 14:30
|close
|188
|0.24
|1.2782
|0.0000
|1.2886
|-20.34
|64.09
|386
|2006.08.18 14:30
|close
|187
|0.12
|1.2782
|0.0000
|1.2891
|-10.77
|53.32
|387
|2006.08.18 14:30
|close
|186
|0.06
|1.2782
|0.0000
|1.2896
|-5.69
|47.63
|388
|2006.08.18 14:30
|close
|185
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2902
|-3.02
|44.61
|389
|2006.08.18 14:30
|sell
|195
|0.02
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|390
|2006.08.18 14:39
|sell
|196
|0.04
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|391
|2006.08.18 14:55
|sell
|197
|0.08
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|392
|2006.08.18 14:59
|sell
|198
|0.16
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|393
|2006.08.18 22:00
|buy
|199
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2852
|394
|2006.08.18 22:59
|buy
|200
|0.04
|1.2826
|0.0000
|1.2846
|395
|2006.08.21 02:58
|t/p
|200
|0.04
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|0.77
|45.38
|396
|2006.08.21 02:58
|close
|199
|0.01
|1.2848
|0.0000
|1.2852
|0.15
|45.53
|397
|2006.08.21 02:59
|buy
|201
|0.01
|1.2849
|0.0000
|1.2869
|398
|2006.08.21 03:17
|close
|201
|0.01
|1.2865
|0.0000
|1.2869
|0.16
|45.69
|399
|2006.08.21 03:17
|close
|198
|0.16
|1.2867
|0.0000
|1.2781
|-10.46
|35.23
|400
|2006.08.21 03:17
|close
|197
|0.08
|1.2867
|0.0000
|1.2775
|-5.71
|29.52
|401
|2006.08.21 03:17
|close
|196
|0.04
|1.2867
|0.0000
|1.2769
|-3.10
|26.42
|402
|2006.08.21 03:17
|close
|195
|0.02
|1.2867
|0.0000
|1.2763
|-1.67
|24.76
|403
|2006.08.21 03:17
|buy
|202
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|404
|2006.08.21 08:56
|t/p
|202
|0.01
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|0.20
|24.96
|405
|2006.08.21 10:00
|buy
|203
|0.01
|1.2895
|0.0000
|1.2915
|406
|2006.08.21 11:54
|buy
|204
|0.02
|1.2889
|0.0000
|1.2909
|407
|2006.08.21 13:40
|buy
|205
|0.04
|1.2883
|0.0000
|1.2903
|408
|2006.08.21 14:08
|t/p
|205
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|0.80
|25.76
|409
|2006.08.21 14:08
|close
|204
|0.02
|1.2903
|0.0000
|1.2909
|0.28
|26.04
|410
|2006.08.21 14:08
|close
|203
|0.01
|1.2902
|0.0000
|1.2915
|0.07
|26.11
|411
|2006.08.21 15:00
|buy
|206
|0.01
|1.2902
|0.0000
|1.2922
|412
|2006.08.21 15:59
|t/p
|206
|0.01
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|0.20
|26.31
|413
|2006.08.21 15:59
|buy
|207
|0.01
|1.2925
|0.0000
|1.2945
|414
|2006.08.21 17:06
|buy
|208
|0.02
|1.2919
|0.0000
|1.2939
|415
|2006.08.21 17:18
|buy
|209
|0.04
|1.2914
|0.0000
|1.2934
|416
|2006.08.21 18:06
|buy
|210
|0.08
|1.2908
|0.0000
|1.2928
|417
|2006.08.21 21:00
|sell
|211
|0.01
|1.2898
|0.0000
|1.2878
|418
|2006.08.22 00:08
|t/p
|211
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|0.21
|26.51
|419
|2006.08.22 00:08
|sell
|212
|0.01
|1.2876
|0.0000
|1.2856
|420
|2006.08.22 04:26
|t/p
|212
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2856
|0.20
|26.71
|421
|2006.08.22 04:26
|sell
|213
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|422
|2006.08.22 04:28
|sell
|214
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2839
|423
|2006.08.22 04:36
|sell
|215
|0.04
|1.2865
|0.0000
|1.2845
|424
|2006.08.22 05:33
|sell
|216
|0.08
|1.2870
|0.0000
|1.2850
|425
|2006.08.22 11:00
|t/p
|216
|0.08
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|1.60
|28.31
|426
|2006.08.22 11:00
|close
|215
|0.04
|1.2850
|0.0000
|1.2845
|0.60
|28.91
|427
|2006.08.22 11:00
|close
|214
|0.02
|1.2848
|0.0000
|1.2839
|0.22
|29.13
|428
|2006.08.22 11:00
|close
|213
|0.01
|1.2849
|0.0000
|1.2833
|0.04
|29.17
|429
|2006.08.22 12:00
|sell
|217
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|430
|2006.08.22 13:05
|sell
|218
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2825
|431
|2006.08.22 13:52
|t/p
|218
|0.02
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|0.40
|29.57
|432
|2006.08.22 13:52
|close
|217
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2819
|0.14
|29.71
|433
|2006.08.22 13:52
|close
|210
|0.08
|1.2823
|0.0000
|1.2928
|-6.86
|22.85
|434
|2006.08.22 13:52
|close
|209
|0.04
|1.2823
|0.0000
|1.2934
|-3.67
|19.18
|435
|2006.08.22 13:52
|close
|208
|0.02
|1.2823
|0.0000
|1.2939
|-1.94
|17.25
|436
|2006.08.22 13:52
|close
|207
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2945
|-1.03
|16.22
|437
|2006.08.22 13:52
|sell
|219
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2803
|438
|2006.08.22 15:10
|t/p
|219
|0.01
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|0.20
|16.42
|439
|2006.08.22 15:10
|sell
|220
|0.01
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|440
|2006.08.22 15:15
|sell
|221
|0.02
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|441
|2006.08.22 15:23
|sell
|222
|0.04
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|442
|2006.08.22 16:56
|sell
|223
|0.08
|1.2818
|0.0000
|1.2798
|443
|2006.08.22 19:28
|t/p
|223
|0.08
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|1.60
|18.02
|444
|2006.08.22 19:28
|close
|222
|0.04
|1.2797
|0.0000
|1.2792
|0.60
|18.62
|445
|2006.08.22 19:29
|close
|221
|0.02
|1.2795
|0.0000
|1.2787
|0.24
|18.86
|446
|2006.08.22 19:29
|close
|220
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2781
|0.06
|18.92
|447
|2006.08.22 19:45
|sell
|224
|0.01
|1.2797
|0.0000
|1.2777
|448
|2006.08.22 21:02
|sell
|225
|0.02
|1.2803
|0.0000
|1.2783
|449
|2006.08.22 23:24
|sell
|226
|0.04
|1.2809
|0.0000
|1.2789
|450
|2006.08.23 04:04
|t/p
|226
|0.04
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|0.82
|19.74
|451
|2006.08.23 04:04
|close
|225
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2783
|0.31
|20.05
|452
|2006.08.23 04:04
|close
|224
|0.01
|1.2789
|0.0000
|1.2777
|0.09
|20.14
|453
|2006.08.23 05:00
|sell
|227
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|454
|2006.08.23 08:53
|sell
|228
|0.02
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|455
|2006.08.23 08:55
|sell
|229
|0.04
|1.2803
|0.0000
|1.2783
|456
|2006.08.23 08:57
|sell
|230
|0.08
|1.2809
|0.0000
|1.2789
|457
|2006.08.23 10:00
|buy
|231
|0.01
|1.2829
|0.0000
|1.2849
|458
|2006.08.23 10:08
|buy
|232
|0.02
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|459
|2006.08.23 10:47
|buy
|233
|0.04
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|460
|2006.08.23 14:16
|buy
|234
|0.08
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|461
|2006.08.23 15:50
|t/p
|234
|0.08
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|1.60
|21.74
|462
|2006.08.23 15:50
|close
|233
|0.04
|1.2831
|0.0000
|1.2837
|0.56
|22.30
|463
|2006.08.23 15:50
|close
|232
|0.02
|1.2832
|0.0000
|1.2843
|0.18
|22.48
|464
|2006.08.23 15:50
|close
|231
|0.01
|1.2831
|0.0000
|1.2849
|0.02
|22.50
|465
|2006.08.23 16:00
|buy
|235
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2854
|466
|2006.08.23 16:16
|buy
|236
|0.02
|1.2829
|0.0000
|1.2849
|467
|2006.08.23 16:18
|buy
|237
|0.04
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|468
|2006.08.23 16:19
|buy
|238
|0.08
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|469
|2006.08.23 17:01
|t/p
|230
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|1.60
|24.10
|470
|2006.08.23 17:01
|close
|229
|0.04
|1.2789
|0.0000
|1.2783
|0.56
|24.66
|471
|2006.08.23 17:01
|close
|228
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2778
|0.16
|24.82
|472
|2006.08.23 17:01
|close
|227
|0.01
|1.2791
|0.0000
|1.2773
|0.02
|24.84
|473
|2006.08.23 17:15
|sell
|239
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|474
|2006.08.23 17:19
|sell
|240
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|475
|2006.08.23 17:30
|sell
|241
|0.04
|1.2791
|0.0000
|1.2771
|476
|2006.08.23 17:30
|sell
|242
|0.08
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|477
|2006.08.24 03:02
|t/p
|242
|0.08
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|1.75
|26.59
|478
|2006.08.24 03:02
|close
|241
|0.04
|1.2776
|0.0000
|1.2771
|0.67
|27.26
|479
|2006.08.24 03:02
|close
|240
|0.02
|1.2777
|0.0000
|1.2766
|0.22
|27.47
|480
|2006.08.24 03:02
|close
|239
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2760
|0.04
|27.51
|481
|2006.08.24 03:02
|sell
|243
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|482
|2006.08.24 07:23
|sell
|244
|0.02
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|483
|2006.08.24 10:00
|t/p
|244
|0.02
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|0.40
|27.91
|484
|2006.08.24 10:00
|close
|243
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2752
|0.12
|28.03
|485
|2006.08.24 14:30
|t/p
|238
|0.08
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|1.42
|29.45
|486
|2006.08.24 14:30
|close
|237
|0.04
|1.2837
|0.0000
|1.2843
|0.47
|29.92
|487
|2006.08.24 14:30
|close
|236
|0.02
|1.2836
|0.0000
|1.2849
|0.09
|30.02
|488
|2006.08.24 14:30
|close
|235
|0.01
|1.2838
|0.0000
|1.2854
|0.02
|30.03
|489
|2006.08.24 14:30
|buy
|245
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2859
|490
|2006.08.24 14:30
|buy
|246
|0.02
|1.2834
|0.0000
|1.2854
|491
|2006.08.24 14:30
|buy
|247
|0.04
|1.2828
|0.0000
|1.2848
|492
|2006.08.24 14:30
|buy
|248
|0.08
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|493
|2006.08.24 18:00
|sell
|249
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|494
|2006.08.24 18:06
|sell
|250
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|495
|2006.08.24 18:25
|sell
|251
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|496
|2006.08.25 02:05
|t/p
|251
|0.04
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|0.82
|30.86
|497
|2006.08.25 02:05
|close
|250
|0.02
|1.2752
|0.0000
|1.2746
|0.29
|31.15
|498
|2006.08.25 02:05
|close
|249
|0.01
|1.2749
|0.0000
|1.2739
|0.11
|31.26
|499
|2006.08.25 16:00
|sell
|252
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|500
|2006.08.25 16:07
|t/p
|252
|0.01
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|0.20
|31.46
|501
|2006.08.25 16:07
|sell
|253
|0.01
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|502
|2006.08.25 16:08
|close
|253
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2717
|0.03
|31.49
|503
|2006.08.25 16:08
|close
|248
|0.08
|1.2732
|0.0000
|1.2842
|-7.26
|24.23
|504
|2006.08.25 16:08
|close
|247
|0.04
|1.2732
|0.0000
|1.2848
|-3.87
|20.36
|505
|2006.08.25 16:08
|close
|246
|0.02
|1.2732
|0.0000
|1.2854
|-2.06
|18.30
|506
|2006.08.25 16:08
|close
|245
|0.01
|1.2732
|0.0000
|1.2859
|-1.08
|17.22
|507
|2006.08.25 16:08
|sell
|254
|0.01
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|508
|2006.08.25 16:10
|sell
|255
|0.02
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|509
|2006.08.25 16:39
|sell
|256
|0.04
|1.2742
|0.0000
|1.2722
|510
|2006.08.25 16:47
|sell
|257
|0.08
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|511
|2006.08.28 04:00
|buy
|258
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|512
|2006.08.28 05:28
|t/p
|258
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|0.20
|17.42
|513
|2006.08.28 05:28
|close
|257
|0.08
|1.2798
|0.0000
|1.2727
|-4.03
|13.39
|514
|2006.08.28 05:28
|close
|256
|0.04
|1.2798
|0.0000
|1.2722
|-2.22
|11.18
|515
|2006.08.28 05:28
|close
|255
|0.02
|1.2798
|0.0000
|1.2716
|-1.23
|9.95
|516
|2006.08.28 05:28
|close
|254
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2710
|-0.67
|9.27
|517
|2006.08.28 05:28
|buy
|259
|0.01
|1.2797
|0.0000
|1.2817
|518
|2006.08.28 06:17
|buy
|260
|0.02
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|519
|2006.08.28 09:26
|t/p
|260
|0.02
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|0.40
|9.67
|520
|2006.08.28 09:26
|close
|259
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2817
|0.15
|9.82
|521
|2006.08.28 12:00
|buy
|261
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|522
|2006.08.28 13:05
|buy
|262
|0.02
|1.2809
|0.0000
|1.2829
|523
|2006.08.28 13:56
|buy
|263
|0.04
|1.2803
|0.0000
|1.2823
|524
|2006.08.28 14:18
|buy
|264
|0.08
|1.2797
|0.0000
|1.2817
|525
|2006.08.28 18:04
|sell
|265
|0.01
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|526
|2006.08.28 18:24
|sell
|266
|0.02
|1.2792
|0.0000
|1.2772
|527
|2006.08.28 18:29
|sell
|267
|0.04
|1.2797
|0.0000
|1.2777
|528
|2006.08.28 23:23
|t/p
|267
|0.04
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|0.80
|10.62
|529
|2006.08.28 23:23
|close
|266
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2772
|0.36
|10.98
|530
|2006.08.28 23:23
|close
|265
|0.01
|1.2779
|0.0000
|1.2766
|0.07
|11.05
|531
|2006.08.28 23:24
|sell
|268
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|532
|2006.08.28 23:38
|sell
|269
|0.02
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|533
|2006.08.29 00:33
|sell
|270
|0.04
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|534
|2006.08.29 02:10
|sell
|271
|0.08
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|535
|2006.08.29 04:00
|t/p
|264
|0.08
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|1.54
|12.59
|536
|2006.08.29 04:00
|close
|263
|0.04
|1.2817
|0.0000
|1.2823
|0.53
|13.12
|537
|2006.08.29 04:00
|close
|262
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2829
|0.12
|13.25
|538
|2006.08.29 04:01
|close
|261
|0.01
|1.2817
|0.0000
|1.2834
|0.02
|13.27
|539
|2006.08.29 04:01
|buy
|272
|0.01
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|540
|2006.08.29 06:35
|close
|272
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2838
|0.14
|13.41
|541
|2006.08.29 06:35
|close
|271
|0.08
|1.2834
|0.0000
|1.2774
|-3.20
|10.21
|542
|2006.08.29 06:35
|close
|270
|0.04
|1.2834
|0.0000
|1.2768
|-1.84
|8.37
|543
|2006.08.29 06:35
|close
|269
|0.02
|1.2834
|0.0000
|1.2763
|-1.01
|7.36
|544
|2006.08.29 06:35
|close
|268
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2758
|-0.55
|6.81
|545
|2006.08.29 06:35
|buy
|273
|0.01
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|546
|2006.08.29 06:36
|buy
|274
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|547
|2006.08.29 07:00
|buy
|275
|0.04
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|548
|2006.08.29 13:00
|sell
|276
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|549
|2006.08.29 13:33
|sell
|277
|0.02
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|550
|2006.08.29 13:54
|sell
|278
|0.04
|1.2817
|0.0000
|1.2797
|551
|2006.08.29 15:38
|t/p
|278
|0.04
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|0.80
|7.61
|552
|2006.08.29 15:38
|close
|277
|0.02
|1.2797
|0.0000
|1.2791
|0.28
|7.89
|553
|2006.08.29 15:38
|close
|276
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2786
|0.08
|7.97
|554
|2006.08.29 15:38
|sell
|279
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|555
|2006.08.29 15:56
|sell
|280
|0.02
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|556
|2006.08.29 16:00
|sell
|281
|0.04
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|557
|2006.08.29 16:08
|t/p
|281
|0.04
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|0.80
|8.77
|558
|2006.08.29 16:08
|close
|280
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|0.30
|9.07
|559
|2006.08.29 16:08
|close
|279
|0.01
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|0.10
|9.17
|560
|2006.08.29 16:08
|sell
|282
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|561
|2006.08.29 16:10
|sell
|283
|0.02
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|562
|2006.08.29 16:23
|t/p
|283
|0.02
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|0.40
|9.57
|563
|2006.08.29 16:23
|close
|282
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2764
|0.15
|9.72
|564
|2006.08.29 16:23
|sell
|284
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|565
|2006.08.29 16:23
|close
|284
|0.01
|1.2763
|0.0000
|1.2748
|0.05
|9.77
|566
|2006.08.29 16:23
|close
|275
|0.04
|1.2761
|0.0000
|1.2842
|-2.44
|7.33
|567
|2006.08.29 16:23
|close
|274
|0.02
|1.2761
|0.0000
|1.2847
|-1.32
|6.01
|568
|2006.08.29 16:23
|close
|273
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2853
|-0.72
|5.29
|569
|2006.08.29 16:23
|sell
|285
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|570
|2006.08.29 16:40
|sell
|286
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2747
|571
|2006.08.29 19:29
|sell
|287
|0.04
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|572
|2006.08.29 20:09
|close
|287
|0.04
|1.2804
|0.0000
|1.2753
|-1.24
|4.05
|573
|2006.08.29 20:09
|close
|286
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2747
|-0.74
|3.31
|574
|2006.08.29 20:09
|close
|285
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2742
|-0.42
|2.89
|575
|2006.08.29 22:00
|buy
|288
|0.01
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|576
|2006.08.29 22:15
|buy
|289
|0.02
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|577
|2006.08.30 02:27
|t/p
|289
|0.02
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|0.38
|3.27
|578
|2006.08.30 02:27
|close
|288
|0.01
|1.2842
|0.0000
|1.2847
|0.14
|3.42
|579
|2006.08.30 02:27
|buy
|290
|0.01
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|580
|2006.08.30 02:33
|buy
|291
|0.02
|1.2839
|0.0000
|1.2859
|581
|2006.08.30 12:00
|sell
|292
|0.01
|1.2818
|0.0000
|1.2798
|582
|2006.08.30 12:00
|sell
|293
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|583
|2006.08.31 09:28
|t/p
|291
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|0.35
|3.77
|584
|2006.08.31 09:28
|close
|290
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2865
|0.12
|3.89
|585
|2006.08.31 10:00
|buy
|294
|0.01
|1.2854
|0.0000
|1.2874
|586
|2006.08.31 10:24
|buy
|295
|0.02
|1.2848
|0.0000
|1.2868
|587
|2006.08.31 14:35
|t/p
|295
|0.02
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|0.40
|4.29
|588
|2006.08.31 14:35
|close
|294
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2874
|0.14
|4.43
|589
|2006.08.31 14:35
|buy
|296
|0.01
|1.2869
|0.0000
|1.2889
|590
|2006.08.31 15:03
|buy
|297
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2883
|591
|2006.08.31 16:29
|t/p
|293
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|0.44
|4.86
|592
|2006.08.31 16:29
|close
|292
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2798
|0.16
|5.02
|593
|2006.08.31 16:29
|sell
|298
|0.01
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|594
|2006.08.31 16:39
|sell
|299
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2785
|595
|2006.08.31 23:59
|close at stop
|299
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2785
|-0.02
|5.00
|596
|2006.08.31 23:59
|close at stop
|298
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2780
|-0.06
|4.94
|597
|2006.08.31 23:59
|close at stop
|297
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2883
|-1.18
|3.76
|598
|2006.08.31 23:59
|close at stop
|296
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2889
|-0.65
|3.11