Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.08.01 - 2006.09.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test13721Ticks modelled145720Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit-96.89Gross profit235.91Gross loss-332.79
Profit factor0.71Expected payoff-0.32
Absolute drawdown97.11Maximal drawdown173.58 (98.36%)Relative drawdown98.36% (173.58)
Total trades299Short positions (won %)171 (76.02%)Long positions (won %)128 (66.41%)
Profit trades (% of total)215 (71.91%)Loss trades (% of total)84 (28.09%)
Largestprofit trade6.40loss trade-38.64
Averageprofit trade1.10loss trade-3.96
Maximumconsecutive wins (profit in money)31 (15.27)consecutive losses (loss in money)6 (-6.88)
Maximalconsecutive profit (count of wins)27.39 (17)consecutive loss (count of losses)-79.64 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 03:00sell10.041.27530.00001.2733
22006.08.01 03:09sell20.081.27590.00001.2739
32006.08.01 03:59close20.081.27400.00001.27391.52101.52
42006.08.01 03:59close10.041.27400.00001.27330.52102.04
52006.08.01 03:59sell30.041.27390.00001.2719
62006.08.01 04:02sell40.081.27450.00001.2725
72006.08.01 04:03sell50.161.27510.00001.2731
82006.08.01 06:46close50.161.27400.00001.27311.76103.80
92006.08.01 06:46close40.081.27400.00001.27250.40104.20
102006.08.01 06:46close30.041.27400.00001.2719-0.04104.16
112006.08.01 07:00sell60.051.27340.00001.2714
122006.08.01 10:11sell70.101.27390.00001.2719
132006.08.01 10:32sell80.161.27450.00001.2725
142006.08.01 12:03sell90.321.27510.00001.2731
152006.08.01 13:00buy100.041.27670.00001.2787
162006.08.01 13:04buy110.081.27610.00001.2781
172006.08.01 14:37buy120.161.27560.00001.2776
182006.08.01 14:37buy130.321.27510.00001.2771
192006.08.01 16:19t/p90.321.27310.00001.27316.40110.56
202006.08.01 16:19close80.161.27310.00001.27252.24112.80
212006.08.01 16:19close70.101.27320.00001.27190.70113.50
222006.08.01 16:19close60.051.27330.00001.27140.05113.55
232006.08.01 16:39close130.321.27430.00001.2771-2.56110.99
242006.08.01 16:39close120.161.27430.00001.2776-2.08108.91
252006.08.01 16:39close110.081.27430.00001.2781-1.44107.47
262006.08.01 16:39close100.041.27430.00001.2787-0.96106.51
272006.08.01 19:00buy140.051.28190.00001.2839
282006.08.01 19:27buy150.101.28140.00001.2834
292006.08.01 19:33buy160.201.28090.00001.2829
302006.08.01 20:56close160.201.28170.00001.28291.60108.11
312006.08.01 20:56close150.101.28170.00001.28340.30108.41
322006.08.01 20:56close140.051.28170.00001.2839-0.10108.31
332006.08.01 20:56buy170.051.28170.00001.2837
342006.08.02 09:56buy180.101.28110.00001.2831
352006.08.02 10:00sell190.051.28060.00001.2786
362006.08.02 10:18sell200.101.28110.00001.2791
372006.08.02 10:34buy210.201.28040.00001.2824
382006.08.02 10:35buy220.401.27980.00001.2818
392006.08.02 10:37close220.401.28050.00001.28182.80111.11
402006.08.02 10:37close210.201.28050.00001.28240.20111.31
412006.08.02 10:37close200.101.28070.00001.27910.40111.71
422006.08.02 10:37close190.051.28070.00001.2786-0.05111.66
432006.08.02 10:37close180.101.28050.00001.2831-0.60111.06
442006.08.02 10:37close170.051.28050.00001.2837-0.64110.42
452006.08.02 10:37sell230.051.28040.00001.2784
462006.08.02 14:18sell240.101.28100.00001.2790
472006.08.02 14:25close240.101.27970.00001.27901.30111.72
482006.08.02 14:25close230.051.27970.00001.27840.35112.07
492006.08.02 14:25sell250.051.27940.00001.2774
502006.08.02 14:57sell260.101.27990.00001.2779
512006.08.02 15:14sell270.201.28050.00001.2785
522006.08.02 15:19sell280.401.28110.00001.2791
532006.08.02 15:55close280.401.28040.00001.27912.80114.87
542006.08.02 15:55close270.201.28040.00001.27850.20115.07
552006.08.02 15:55close260.101.28040.00001.2779-0.50114.57
562006.08.02 15:55close250.051.28040.00001.2774-0.50114.07
572006.08.02 19:00sell290.051.27950.00001.2775
582006.08.02 20:53sell300.101.28020.00001.2782
592006.08.02 21:48close300.101.27860.00001.27821.60115.67
602006.08.02 21:48close290.051.27860.00001.27750.45116.12
612006.08.02 22:00sell310.051.27850.00001.2765
622006.08.02 23:08sell320.101.27900.00001.2770
632006.08.03 02:23close320.101.27770.00001.27701.48117.60
642006.08.03 02:23close310.051.27770.00001.27650.49118.09
652006.08.03 03:00sell330.051.27580.00001.2738
662006.08.03 04:33sell340.101.27640.00001.2744
672006.08.03 09:05sell350.201.27690.00001.2749
682006.08.03 11:32close350.201.27600.00001.27491.80119.89
692006.08.03 11:32close340.101.27600.00001.27440.40120.29
702006.08.03 11:32close330.051.27600.00001.2738-0.10120.19
712006.08.03 14:00buy360.051.27810.00001.2801
722006.08.03 14:31t/p360.051.28010.00001.28011.00121.19
732006.08.03 14:31buy370.051.28030.00001.2823
742006.08.03 14:35buy380.101.27970.00001.2817
752006.08.03 14:35close380.101.28050.00001.28170.80121.99
762006.08.03 14:35close370.051.28050.00001.28230.10122.09
772006.08.03 14:35buy390.051.28080.00001.2828
782006.08.03 14:41t/p390.051.28280.00001.28281.00123.09
792006.08.03 14:41buy400.051.28300.00001.2850
802006.08.03 14:47buy410.101.28250.00001.2845
812006.08.03 14:53buy420.201.28190.00001.2839
822006.08.03 15:04close420.201.28250.00001.28391.20124.29
832006.08.03 15:04close410.101.28250.00001.28450.00124.29
842006.08.03 15:04close400.051.28250.00001.2850-0.25124.04
852006.08.03 15:04buy430.051.28270.00001.2847
862006.08.03 15:08buy440.101.28220.00001.2842
872006.08.03 15:11buy450.201.28160.00001.2836
882006.08.03 15:27buy460.401.28110.00001.2831
892006.08.03 16:00close460.401.28180.00001.28312.80126.84
902006.08.03 16:00close450.201.28180.00001.28360.40127.24
912006.08.03 16:00close440.101.28180.00001.2842-0.40126.84
922006.08.03 16:00close430.051.28180.00001.2847-0.45126.39
932006.08.03 16:00buy470.061.28190.00001.2839
942006.08.03 16:02buy480.121.28140.00001.2834
952006.08.03 16:51buy490.241.28080.00001.2828
962006.08.03 16:55buy500.401.28020.00001.2822
972006.08.03 19:08close500.401.28090.00001.28222.80129.19
982006.08.03 19:08close490.241.28090.00001.28280.24129.43
992006.08.03 19:08close480.121.28090.00001.2834-0.60128.83
1002006.08.03 19:08close470.061.28090.00001.2839-0.60128.23
1012006.08.03 21:00buy510.061.28120.00001.2832
1022006.08.03 21:22buy520.121.28060.00001.2826
1032006.08.03 23:35buy530.241.28000.00001.2820
1042006.08.04 01:12buy540.401.27950.00001.2815
1052006.08.04 02:25close540.401.28020.00001.28152.80131.03
1062006.08.04 02:25close530.241.28020.00001.28200.30131.33
1072006.08.04 02:25close520.121.28020.00001.2826-0.57130.76
1082006.08.04 02:25close510.061.28020.00001.2832-0.65130.12
1092006.08.04 10:00sell550.061.27880.00001.2768
1102006.08.04 10:06sell560.121.27940.00001.2774
1112006.08.04 11:19close560.121.27810.00001.27741.56131.68
1122006.08.04 11:19close550.061.27810.00001.27680.42132.10
1132006.08.04 11:19sell570.061.27800.00001.2760
1142006.08.04 11:55sell580.121.27860.00001.2766
1152006.08.04 12:26sell590.241.27920.00001.2772
1162006.08.04 13:07close590.241.27840.00001.27721.92134.02
1172006.08.04 13:07close580.121.27840.00001.27660.24134.26
1182006.08.04 13:07close570.061.27840.00001.2760-0.24134.02
1192006.08.04 15:00buy600.061.28790.00001.2899
1202006.08.04 15:04buy610.121.28740.00001.2894
1212006.08.04 15:23buy620.241.28680.00001.2888
1222006.08.04 15:31close620.241.28770.00001.28882.16136.18
1232006.08.04 15:31close610.121.28770.00001.28940.36136.54
1242006.08.04 15:31close600.061.28770.00001.2899-0.12136.42
1252006.08.04 15:32buy630.061.28780.00001.2898
1262006.08.04 15:34buy640.121.28710.00001.2891
1272006.08.04 15:51close640.121.28880.00001.28912.04138.46
1282006.08.04 15:51close630.061.28880.00001.28980.60139.06
1292006.08.04 15:51buy650.061.28910.00001.2911
1302006.08.04 17:13buy660.121.28840.00001.2904
1312006.08.04 17:28buy670.241.28790.00001.2899
1322006.08.04 17:35close670.241.28870.00001.28991.92140.98
1332006.08.04 17:35close660.121.28870.00001.29040.36141.34
1342006.08.04 17:35close650.061.28870.00001.2911-0.24141.10
1352006.08.04 17:35buy680.061.28880.00001.2908
1362006.08.04 20:45buy690.121.28820.00001.2902
1372006.08.04 22:57buy700.241.28760.00001.2896
1382006.08.07 00:12close700.241.28850.00001.28961.98143.08
1392006.08.07 00:12close690.121.28850.00001.29020.27143.35
1402006.08.07 00:12close680.061.28850.00001.2908-0.23143.12
1412006.08.07 09:00sell710.061.28670.00001.2847
1422006.08.07 09:42sell720.121.28730.00001.2853
1432006.08.07 09:58sell730.241.28790.00001.2859
1442006.08.07 10:09close730.241.28710.00001.28591.92145.04
1452006.08.07 10:09close720.121.28710.00001.28530.24145.28
1462006.08.07 10:09close710.061.28710.00001.2847-0.24145.04
1472006.08.07 10:10sell740.061.28680.00001.2848
1482006.08.07 10:59sell750.121.28740.00001.2854
1492006.08.07 11:39close750.121.28610.00001.28541.56146.60
1502006.08.07 11:39close740.061.28610.00001.28480.42147.02
1512006.08.07 12:00sell760.061.28550.00001.2835
1522006.08.07 12:13sell770.121.28620.00001.2842
1532006.08.07 12:44sell780.241.28680.00001.2848
1542006.08.07 13:19close780.241.28590.00001.28482.16149.18
1552006.08.07 13:19close770.121.28590.00001.28420.36149.54
1562006.08.07 13:19close760.061.28590.00001.2835-0.24149.30
1572006.08.07 19:00sell790.061.28520.00001.2832
1582006.08.07 20:01t/p790.061.28320.00001.28321.20150.50
1592006.08.07 20:01sell800.061.28300.00001.2810
1602006.08.07 20:07sell810.121.28360.00001.2816
1612006.08.07 20:12sell820.241.28410.00001.2821
1622006.08.07 21:06sell830.481.28470.00001.2827
1632006.08.07 21:32close830.481.28410.00001.28272.88153.38
1642006.08.07 21:32close820.241.28410.00001.28210.00153.38
1652006.08.07 21:32close810.121.28410.00001.2816-0.60152.78
1662006.08.07 21:32close800.061.28410.00001.2810-0.66152.12
1672006.08.07 21:32sell840.071.28390.00001.2819
1682006.08.07 21:36sell850.141.28450.00001.2825
1692006.08.07 23:56close850.141.28290.00001.28252.24154.36
1702006.08.07 23:56close840.071.28290.00001.28190.70155.06
1712006.08.08 00:00sell860.071.28160.00001.2796
1722006.08.08 01:56sell870.141.28220.00001.2802
1732006.08.08 08:52sell880.281.28280.00001.2808
1742006.08.08 09:02sell890.481.28330.00001.2813
1752006.08.08 10:00buy900.061.28400.00001.2860
1762006.08.08 14:31buy910.121.28350.00001.2855
1772006.08.08 14:42buy920.281.28290.00001.2849
1782006.08.08 20:14t/p920.281.28490.00001.28495.60160.66
1792006.08.08 20:14close910.121.28490.00001.28551.68162.34
1802006.08.08 20:14close900.061.28480.00001.28600.48162.82
1812006.08.08 20:24close890.481.28330.00001.28130.00162.82
1822006.08.08 20:24close880.281.28330.00001.2808-1.40161.42
1832006.08.08 20:24close870.141.28330.00001.2802-1.54159.88
1842006.08.08 20:24close860.071.28330.00001.2796-1.19158.69
1852006.08.08 21:00buy930.071.28590.00001.2879
1862006.08.08 21:13buy940.141.28530.00001.2873
1872006.08.08 21:19buy950.281.28470.00001.2867
1882006.08.08 21:19buy960.561.28410.00001.2861
1892006.08.08 21:36close960.561.28500.00001.28615.04163.73
1902006.08.08 21:36close950.281.28500.00001.28670.84164.57
1912006.08.08 21:36close940.141.28500.00001.2873-0.42164.15
1922006.08.08 21:36close930.071.28500.00001.2879-0.63163.52
1932006.08.08 21:36buy970.071.28510.00001.2871
1942006.08.08 21:40buy980.141.28450.00001.2865
1952006.08.08 22:18buy990.281.28390.00001.2859
1962006.08.08 22:48buy1000.561.28330.00001.2853
1972006.08.08 23:11close1000.561.28400.00001.28533.92167.44
1982006.08.08 23:11close990.281.28400.00001.28590.28167.72
1992006.08.08 23:11close980.141.28400.00001.2865-0.70167.02
2002006.08.08 23:11close970.071.28400.00001.2871-0.77166.25
2012006.08.09 00:00sell1010.071.28220.00001.2802
2022006.08.09 00:48t/p1010.071.28020.00001.28021.40167.65
2032006.08.09 00:48sell1020.071.28000.00001.2780
2042006.08.09 00:49t/p1020.071.27800.00001.27801.40169.05
2052006.08.09 00:49sell1030.071.27780.00001.2758
2062006.08.09 00:51sell1040.141.27830.00001.2763
2072006.08.09 00:59close1040.141.27660.00001.27632.38171.43
2082006.08.09 00:59close1030.071.27660.00001.27580.84172.27
2092006.08.09 00:59sell1050.071.27650.00001.2745
2102006.08.09 01:00sell1060.141.27710.00001.2751
2112006.08.09 01:00sell1070.281.27760.00001.2756
2122006.08.09 01:26sell1080.561.27820.00001.2762
2132006.08.09 02:29close1080.561.27750.00001.27623.92176.19
2142006.08.09 02:29close1070.281.27750.00001.27560.28176.47
2152006.08.09 02:29close1060.141.27750.00001.2751-0.56175.91
2162006.08.09 02:29close1050.071.27750.00001.2745-0.70175.21
2172006.08.09 02:29sell1090.081.27730.00001.2753
2182006.08.09 02:36sell1100.161.27800.00001.2760
2192006.08.09 04:23sell1110.281.27860.00001.2766
2202006.08.09 05:33sell1120.561.27920.00001.2772
2212006.08.09 09:00buy1130.051.28340.00001.2854
2222006.08.09 10:05t/p1130.051.28540.00001.28541.00176.21
2232006.08.09 10:05buy1140.041.28560.00001.2876
2242006.08.09 10:06close1140.041.28590.00001.28760.12176.33
2252006.08.09 10:06close1120.561.28610.00001.2772-38.64137.69
2262006.08.09 10:06close1110.281.28610.00001.2766-21.00116.69
2272006.08.09 10:06close1100.161.28610.00001.2760-12.96103.73
2282006.08.09 10:06close1090.081.28610.00001.2753-7.0496.69
2292006.08.09 10:06buy1150.041.28600.00001.2880
2302006.08.09 12:33t/p1150.041.28800.00001.28800.8097.49
2312006.08.09 12:33buy1160.041.28820.00001.2902
2322006.08.09 15:27buy1170.081.28760.00001.2896
2332006.08.09 20:20buy1180.161.28690.00001.2889
2342006.08.09 20:31buy1190.321.28630.00001.2883
2352006.08.09 21:00sell1200.041.28570.00001.2837
2362006.08.09 21:09sell1210.081.28620.00001.2842
2372006.08.09 23:44sell1220.161.28680.00001.2848
2382006.08.10 00:54sell1230.321.28740.00001.2854
2392006.08.10 03:33t/p1190.321.28830.00001.28835.68103.17
2402006.08.10 03:33close1180.161.28830.00001.28891.88105.04
2412006.08.10 03:34close1170.081.28820.00001.28960.30105.34
2422006.08.10 03:34close1160.041.28820.00001.2902-0.09105.25
2432006.08.10 05:00buy1240.041.28800.00001.2900
2442006.08.10 06:49buy1250.081.28740.00001.2894
2452006.08.10 08:15t/p1250.081.28940.00001.28941.60106.85
2462006.08.10 08:15close1240.041.28940.00001.29000.56107.41
2472006.08.10 09:00buy1260.041.28970.00001.2917
2482006.08.10 09:24buy1270.081.28910.00001.2911
2492006.08.10 09:25buy1280.161.28850.00001.2905
2502006.08.10 09:26buy1290.321.28790.00001.2899
2512006.08.10 09:54t/p1230.321.28540.00001.28546.40113.81
2522006.08.10 09:54close1220.161.28530.00001.28482.69116.50
2532006.08.10 09:54close1210.081.28520.00001.28420.95117.45
2542006.08.10 09:54close1200.041.28520.00001.28370.27117.72
2552006.08.10 11:00sell1300.041.28630.00001.2843
2562006.08.10 11:01sell1310.101.28680.00001.2848
2572006.08.10 14:31t/p1310.101.28480.00001.28482.00119.72
2582006.08.10 14:31close1300.041.28480.00001.28430.60120.32
2592006.08.10 14:31sell1320.041.28440.00001.2824
2602006.08.10 14:39t/p1320.041.28240.00001.28240.80121.12
2612006.08.10 14:39sell1330.031.28220.00001.2802
2622006.08.10 14:44sell1340.081.28280.00001.2808
2632006.08.10 14:49sell1350.161.28330.00001.2813
2642006.08.10 15:02sell1360.321.28390.00001.2819
2652006.08.10 16:02t/p1360.321.28190.00001.28196.40127.52
2662006.08.10 16:02close1350.161.28190.00001.28132.24129.76
2672006.08.10 16:02close1340.081.28180.00001.28080.80130.56
2682006.08.10 16:02close1330.031.28190.00001.28020.09130.65
2692006.08.10 16:02sell1370.041.28160.00001.2796
2702006.08.10 16:22t/p1370.041.27960.00001.27960.80131.45
2712006.08.10 16:22sell1380.031.27940.00001.2774
2722006.08.10 16:24close1380.031.27850.00001.27740.27131.72
2732006.08.10 16:24close1290.321.27830.00001.2899-30.72101.00
2742006.08.10 16:24close1280.161.27830.00001.2905-16.3284.68
2752006.08.10 16:24close1270.081.27830.00001.2911-8.6476.04
2762006.08.10 16:24close1260.041.27830.00001.2917-4.5671.48
2772006.08.10 16:24sell1390.031.27810.00001.2761
2782006.08.10 16:29sell1400.061.27870.00001.2767
2792006.08.10 16:36t/p1400.061.27670.00001.27671.2072.68
2802006.08.10 16:36close1390.031.27670.00001.27610.4273.10
2812006.08.10 16:36sell1410.031.27640.00001.2744
2822006.08.10 16:43sell1420.061.27690.00001.2749
2832006.08.10 17:00sell1430.121.27750.00001.2755
2842006.08.10 17:18t/p1430.121.27550.00001.27552.4075.50
2852006.08.10 17:18close1420.061.27540.00001.27490.9076.40
2862006.08.10 17:18close1410.031.27550.00001.27440.2776.67
2872006.08.10 17:18sell1440.031.27520.00001.2732
2882006.08.10 17:24sell1450.061.27580.00001.2738
2892006.08.10 17:25sell1460.121.27640.00001.2744
2902006.08.10 17:26sell1470.241.27710.00001.2751
2912006.08.11 08:26t/p1470.241.27510.00001.27514.9581.61
2922006.08.11 08:26close1460.121.27510.00001.27441.6383.25
2932006.08.11 08:26close1450.061.27500.00001.27380.5283.76
2942006.08.11 08:26close1440.031.27510.00001.27320.0583.81
2952006.08.11 11:00buy1480.031.27890.00001.2809
2962006.08.11 11:27buy1490.061.27830.00001.2803
2972006.08.11 12:41buy1500.121.27770.00001.2797
2982006.08.11 13:20buy1510.241.27720.00001.2792
2992006.08.11 15:00sell1520.021.27300.00001.2710
3002006.08.11 15:35sell1530.061.27360.00001.2716
3012006.08.11 15:36sell1540.121.27420.00001.2722
3022006.08.11 15:37sell1550.241.27470.00001.2727
3032006.08.11 20:08t/p1550.241.27270.00001.27274.8088.61
3042006.08.11 20:08close1540.121.27250.00001.27222.0490.65
3052006.08.11 20:09close1530.061.27260.00001.27160.6091.25
3062006.08.11 20:09close1520.021.27270.00001.27100.0691.31
3072006.08.11 20:09sell1560.031.27240.00001.2704
3082006.08.11 21:25sell1570.061.27300.00001.2710
3092006.08.14 01:05sell1580.121.27390.00001.2719
3102006.08.14 01:08sell1590.241.27450.00001.2725
3112006.08.14 09:26t/p1590.241.27250.00001.27254.8096.11
3122006.08.14 09:26close1580.121.27240.00001.27191.8097.91
3132006.08.14 09:26close1570.061.27240.00001.27100.4098.31
3142006.08.14 09:26close1560.031.27250.00001.2704-0.0198.30
3152006.08.14 12:00sell1600.031.27360.00001.2716
3162006.08.14 12:11sell1610.061.27420.00001.2722
3172006.08.14 13:05t/p1610.061.27220.00001.27221.2099.50
3182006.08.14 13:05close1600.031.27220.00001.27160.4299.92
3192006.08.14 13:05sell1620.031.27200.00001.2700
3202006.08.14 13:17sell1630.061.27250.00001.2705
3212006.08.14 14:49sell1640.121.27310.00001.2711
3222006.08.14 15:00sell1650.241.27370.00001.2717
3232006.08.14 19:59t/p1650.241.27170.00001.27174.80104.72
3242006.08.14 19:59close1640.121.27170.00001.27111.68106.40
3252006.08.14 19:59close1630.061.27190.00001.27050.36106.76
3262006.08.14 19:59close1620.031.27180.00001.27000.06106.82
3272006.08.14 20:00sell1660.031.27170.00001.2697
3282006.08.14 20:03sell1670.061.27230.00001.2703
3292006.08.15 02:21sell1680.161.27300.00001.2710
3302006.08.15 03:50t/p1680.161.27100.00001.27103.20110.02
3312006.08.15 03:50close1670.061.27100.00001.27030.82110.83
3322006.08.15 03:50close1660.031.27120.00001.26970.17111.00
3332006.08.15 12:00sell1690.041.27170.00001.2697
3342006.08.15 12:53sell1700.081.27230.00001.2703
3352006.08.15 13:08sell1710.161.27290.00001.2709
3362006.08.15 14:30sell1720.321.27340.00001.2714
3372006.08.15 15:08t/p1510.241.27920.00001.27924.44115.44
3382006.08.15 15:08close1500.121.27920.00001.27971.62117.06
3392006.08.15 15:08close1490.061.27910.00001.28030.39117.45
3402006.08.15 15:08close1480.031.27910.00001.28090.01117.46
3412006.08.15 15:08buy1730.031.27950.00001.2815
3422006.08.15 15:12buy1740.061.27890.00001.2809
3432006.08.15 17:46buy1750.121.27830.00001.2803
3442006.08.16 13:02buy1760.321.27760.00001.2796
3452006.08.16 14:30t/p1760.321.27960.00001.27966.40123.86
3462006.08.16 14:30close1750.121.27960.00001.28031.47125.33
3472006.08.16 14:30close1740.061.27950.00001.28090.31125.65
3482006.08.16 14:30close1730.031.27970.00001.28150.04125.68
3492006.08.16 14:30close1720.321.28260.00001.2714-29.2596.44
3502006.08.16 14:30close1710.161.28260.00001.2709-15.4281.01
3512006.08.16 14:30close1700.081.28260.00001.2703-8.1972.82
3522006.08.16 14:30close1690.041.28260.00001.2697-4.3468.49
3532006.08.16 15:00buy1770.031.28440.00001.2864
3542006.08.16 21:02buy1780.061.28380.00001.2858
3552006.08.17 03:02t/p1780.061.28580.00001.28581.0669.55
3562006.08.17 03:02close1770.031.28590.00001.28640.3869.93
3572006.08.17 03:02buy1790.031.28600.00001.2880
3582006.08.17 04:25buy1800.061.28540.00001.2874
3592006.08.17 08:38buy1810.121.28480.00001.2868
3602006.08.17 09:24t/p1810.121.28680.00001.28682.4072.33
3612006.08.17 09:24close1800.061.28680.00001.28740.8473.17
3622006.08.17 09:24close1790.031.28670.00001.28800.2173.38
3632006.08.17 10:00buy1820.031.28710.00001.2891
3642006.08.17 10:06buy1830.061.28660.00001.2886
3652006.08.17 10:07buy1840.121.28600.00001.2880
3662006.08.17 13:46t/p1840.121.28800.00001.28802.4075.78
3672006.08.17 13:46close1830.061.28800.00001.28860.8476.62
3682006.08.17 13:46close1820.031.28790.00001.28910.2476.86
3692006.08.17 13:46buy1850.031.28820.00001.2902
3702006.08.17 14:34buy1860.061.28760.00001.2896
3712006.08.17 14:35buy1870.121.28710.00001.2891
3722006.08.17 14:36buy1880.241.28660.00001.2886
3732006.08.17 19:00sell1890.031.28400.00001.2820
3742006.08.17 19:58t/p1890.031.28200.00001.28200.6077.46
3752006.08.17 19:58sell1900.021.28160.00001.2796
3762006.08.17 20:06sell1910.041.28220.00001.2802
3772006.08.17 20:54sell1920.081.28270.00001.2807
3782006.08.17 21:14sell1930.241.28320.00001.2812
3792006.08.18 13:24t/p1930.241.28120.00001.28124.9582.41
3802006.08.18 13:24close1920.081.28120.00001.28071.2583.66
3812006.08.18 13:24close1910.041.28130.00001.28020.3884.04
3822006.08.18 13:24close1900.021.28130.00001.27960.0784.11
3832006.08.18 14:00sell1940.021.28000.00001.2780
3842006.08.18 14:30close1940.021.27840.00001.27800.3284.43
3852006.08.18 14:30close1880.241.27820.00001.2886-20.3464.09
3862006.08.18 14:30close1870.121.27820.00001.2891-10.7753.32
3872006.08.18 14:30close1860.061.27820.00001.2896-5.6947.63
3882006.08.18 14:30close1850.031.27820.00001.2902-3.0244.61
3892006.08.18 14:30sell1950.021.27830.00001.2763
3902006.08.18 14:39sell1960.041.27890.00001.2769
3912006.08.18 14:55sell1970.081.27950.00001.2775
3922006.08.18 14:59sell1980.161.28010.00001.2781
3932006.08.18 22:00buy1990.011.28320.00001.2852
3942006.08.18 22:59buy2000.041.28260.00001.2846
3952006.08.21 02:58t/p2000.041.28460.00001.28460.7745.38
3962006.08.21 02:58close1990.011.28480.00001.28520.1545.53
3972006.08.21 02:59buy2010.011.28490.00001.2869
3982006.08.21 03:17close2010.011.28650.00001.28690.1645.69
3992006.08.21 03:17close1980.161.28670.00001.2781-10.4635.23
4002006.08.21 03:17close1970.081.28670.00001.2775-5.7129.52
4012006.08.21 03:17close1960.041.28670.00001.2769-3.1026.42
4022006.08.21 03:17close1950.021.28670.00001.2763-1.6724.76
4032006.08.21 03:17buy2020.011.28680.00001.2888
4042006.08.21 08:56t/p2020.011.28880.00001.28880.2024.96
4052006.08.21 10:00buy2030.011.28950.00001.2915
4062006.08.21 11:54buy2040.021.28890.00001.2909
4072006.08.21 13:40buy2050.041.28830.00001.2903
4082006.08.21 14:08t/p2050.041.29030.00001.29030.8025.76
4092006.08.21 14:08close2040.021.29030.00001.29090.2826.04
4102006.08.21 14:08close2030.011.29020.00001.29150.0726.11
4112006.08.21 15:00buy2060.011.29020.00001.2922
4122006.08.21 15:59t/p2060.011.29220.00001.29220.2026.31
4132006.08.21 15:59buy2070.011.29250.00001.2945
4142006.08.21 17:06buy2080.021.29190.00001.2939
4152006.08.21 17:18buy2090.041.29140.00001.2934
4162006.08.21 18:06buy2100.081.29080.00001.2928
4172006.08.21 21:00sell2110.011.28980.00001.2878
4182006.08.22 00:08t/p2110.011.28780.00001.28780.2126.51
4192006.08.22 00:08sell2120.011.28760.00001.2856
4202006.08.22 04:26t/p2120.011.28560.00001.28560.2026.71
4212006.08.22 04:26sell2130.011.28530.00001.2833
4222006.08.22 04:28sell2140.021.28590.00001.2839
4232006.08.22 04:36sell2150.041.28650.00001.2845
4242006.08.22 05:33sell2160.081.28700.00001.2850
4252006.08.22 11:00t/p2160.081.28500.00001.28501.6028.31
4262006.08.22 11:00close2150.041.28500.00001.28450.6028.91
4272006.08.22 11:00close2140.021.28480.00001.28390.2229.13
4282006.08.22 11:00close2130.011.28490.00001.28330.0429.17
4292006.08.22 12:00sell2170.011.28390.00001.2819
4302006.08.22 13:05sell2180.021.28450.00001.2825
4312006.08.22 13:52t/p2180.021.28250.00001.28250.4029.57
4322006.08.22 13:52close2170.011.28250.00001.28190.1429.71
4332006.08.22 13:52close2100.081.28230.00001.2928-6.8622.85
4342006.08.22 13:52close2090.041.28230.00001.2934-3.6719.18
4352006.08.22 13:52close2080.021.28230.00001.2939-1.9417.25
4362006.08.22 13:52close2070.011.28230.00001.2945-1.0316.22
4372006.08.22 13:52sell2190.011.28230.00001.2803
4382006.08.22 15:10t/p2190.011.28030.00001.28030.2016.42
4392006.08.22 15:10sell2200.011.28010.00001.2781
4402006.08.22 15:15sell2210.021.28070.00001.2787
4412006.08.22 15:23sell2220.041.28120.00001.2792
4422006.08.22 16:56sell2230.081.28180.00001.2798
4432006.08.22 19:28t/p2230.081.27980.00001.27981.6018.02
4442006.08.22 19:28close2220.041.27970.00001.27920.6018.62
4452006.08.22 19:29close2210.021.27950.00001.27870.2418.86
4462006.08.22 19:29close2200.011.27950.00001.27810.0618.92
4472006.08.22 19:45sell2240.011.27970.00001.2777
4482006.08.22 21:02sell2250.021.28030.00001.2783
4492006.08.22 23:24sell2260.041.28090.00001.2789
4502006.08.23 04:04t/p2260.041.27890.00001.27890.8219.74
4512006.08.23 04:04close2250.021.27880.00001.27830.3120.05
4522006.08.23 04:04close2240.011.27890.00001.27770.0920.14
4532006.08.23 05:00sell2270.011.27930.00001.2773
4542006.08.23 08:53sell2280.021.27980.00001.2778
4552006.08.23 08:55sell2290.041.28030.00001.2783
4562006.08.23 08:57sell2300.081.28090.00001.2789
4572006.08.23 10:00buy2310.011.28290.00001.2849
4582006.08.23 10:08buy2320.021.28230.00001.2843
4592006.08.23 10:47buy2330.041.28170.00001.2837
4602006.08.23 14:16buy2340.081.28110.00001.2831
4612006.08.23 15:50t/p2340.081.28310.00001.28311.6021.74
4622006.08.23 15:50close2330.041.28310.00001.28370.5622.30
4632006.08.23 15:50close2320.021.28320.00001.28430.1822.48
4642006.08.23 15:50close2310.011.28310.00001.28490.0222.50
4652006.08.23 16:00buy2350.011.28340.00001.2854
4662006.08.23 16:16buy2360.021.28290.00001.2849
4672006.08.23 16:18buy2370.041.28230.00001.2843
4682006.08.23 16:19buy2380.081.28170.00001.2837
4692006.08.23 17:01t/p2300.081.27890.00001.27891.6024.10
4702006.08.23 17:01close2290.041.27890.00001.27830.5624.66
4712006.08.23 17:01close2280.021.27900.00001.27780.1624.82
4722006.08.23 17:01close2270.011.27910.00001.27730.0224.84
4732006.08.23 17:15sell2390.011.27800.00001.2760
4742006.08.23 17:19sell2400.021.27860.00001.2766
4752006.08.23 17:30sell2410.041.27910.00001.2771
4762006.08.23 17:30sell2420.081.27960.00001.2776
4772006.08.24 03:02t/p2420.081.27760.00001.27761.7526.59
4782006.08.24 03:02close2410.041.27760.00001.27710.6727.26
4792006.08.24 03:02close2400.021.27770.00001.27660.2227.47
4802006.08.24 03:02close2390.011.27780.00001.27600.0427.51
4812006.08.24 03:02sell2430.011.27720.00001.2752
4822006.08.24 07:23sell2440.021.27800.00001.2760
4832006.08.24 10:00t/p2440.021.27600.00001.27600.4027.91
4842006.08.24 10:00close2430.011.27600.00001.27520.1228.03
4852006.08.24 14:30t/p2380.081.28370.00001.28371.4229.45
4862006.08.24 14:30close2370.041.28370.00001.28430.4729.92
4872006.08.24 14:30close2360.021.28360.00001.28490.0930.02
4882006.08.24 14:30close2350.011.28380.00001.28540.0230.03
4892006.08.24 14:30buy2450.011.28390.00001.2859
4902006.08.24 14:30buy2460.021.28340.00001.2854
4912006.08.24 14:30buy2470.041.28280.00001.2848
4922006.08.24 14:30buy2480.081.28220.00001.2842
4932006.08.24 18:00sell2490.011.27590.00001.2739
4942006.08.24 18:06sell2500.021.27660.00001.2746
4952006.08.24 18:25sell2510.041.27720.00001.2752
4962006.08.25 02:05t/p2510.041.27520.00001.27520.8230.86
4972006.08.25 02:05close2500.021.27520.00001.27460.2931.15
4982006.08.25 02:05close2490.011.27490.00001.27390.1131.26
4992006.08.25 16:00sell2520.011.27590.00001.2739
5002006.08.25 16:07t/p2520.011.27390.00001.27390.2031.46
5012006.08.25 16:07sell2530.011.27370.00001.2717
5022006.08.25 16:08close2530.011.27340.00001.27170.0331.49
5032006.08.25 16:08close2480.081.27320.00001.2842-7.2624.23
5042006.08.25 16:08close2470.041.27320.00001.2848-3.8720.36
5052006.08.25 16:08close2460.021.27320.00001.2854-2.0618.30
5062006.08.25 16:08close2450.011.27320.00001.2859-1.0817.22
5072006.08.25 16:08sell2540.011.27300.00001.2710
5082006.08.25 16:10sell2550.021.27360.00001.2716
5092006.08.25 16:39sell2560.041.27420.00001.2722
5102006.08.25 16:47sell2570.081.27470.00001.2727
5112006.08.28 04:00buy2580.011.27750.00001.2795
5122006.08.28 05:28t/p2580.011.27950.00001.27950.2017.42
5132006.08.28 05:28close2570.081.27980.00001.2727-4.0313.39
5142006.08.28 05:28close2560.041.27980.00001.2722-2.2211.18
5152006.08.28 05:28close2550.021.27980.00001.2716-1.239.95
5162006.08.28 05:28close2540.011.27980.00001.2710-0.679.27
5172006.08.28 05:28buy2590.011.27970.00001.2817
5182006.08.28 06:17buy2600.021.27910.00001.2811
5192006.08.28 09:26t/p2600.021.28110.00001.28110.409.67
5202006.08.28 09:26close2590.011.28120.00001.28170.159.82
5212006.08.28 12:00buy2610.011.28140.00001.2834
5222006.08.28 13:05buy2620.021.28090.00001.2829
5232006.08.28 13:56buy2630.041.28030.00001.2823
5242006.08.28 14:18buy2640.081.27970.00001.2817
5252006.08.28 18:04sell2650.011.27860.00001.2766
5262006.08.28 18:24sell2660.021.27920.00001.2772
5272006.08.28 18:29sell2670.041.27970.00001.2777
5282006.08.28 23:23t/p2670.041.27770.00001.27770.8010.62
5292006.08.28 23:23close2660.021.27740.00001.27720.3610.98
5302006.08.28 23:23close2650.011.27790.00001.27660.0711.05
5312006.08.28 23:24sell2680.011.27780.00001.2758
5322006.08.28 23:38sell2690.021.27830.00001.2763
5332006.08.29 00:33sell2700.041.27880.00001.2768
5342006.08.29 02:10sell2710.081.27940.00001.2774
5352006.08.29 04:00t/p2640.081.28170.00001.28171.5412.59
5362006.08.29 04:00close2630.041.28170.00001.28230.5313.12
5372006.08.29 04:00close2620.021.28160.00001.28290.1213.25
5382006.08.29 04:01close2610.011.28170.00001.28340.0213.27
5392006.08.29 04:01buy2720.011.28180.00001.2838
5402006.08.29 06:35close2720.011.28320.00001.28380.1413.41
5412006.08.29 06:35close2710.081.28340.00001.2774-3.2010.21
5422006.08.29 06:35close2700.041.28340.00001.2768-1.848.37
5432006.08.29 06:35close2690.021.28340.00001.2763-1.017.36
5442006.08.29 06:35close2680.011.28340.00001.2758-0.556.81
5452006.08.29 06:35buy2730.011.28330.00001.2853
5462006.08.29 06:36buy2740.021.28270.00001.2847
5472006.08.29 07:00buy2750.041.28220.00001.2842
5482006.08.29 13:00sell2760.011.28060.00001.2786
5492006.08.29 13:33sell2770.021.28110.00001.2791
5502006.08.29 13:54sell2780.041.28170.00001.2797
5512006.08.29 15:38t/p2780.041.27970.00001.27970.807.61
5522006.08.29 15:38close2770.021.27970.00001.27910.287.89
5532006.08.29 15:38close2760.011.27980.00001.27860.087.97
5542006.08.29 15:38sell2790.011.27950.00001.2775
5552006.08.29 15:56sell2800.021.28010.00001.2781
5562006.08.29 16:00sell2810.041.28060.00001.2786
5572006.08.29 16:08t/p2810.041.27860.00001.27860.808.77
5582006.08.29 16:08close2800.021.27860.00001.27810.309.07
5592006.08.29 16:08close2790.011.27850.00001.27750.109.17
5602006.08.29 16:08sell2820.011.27840.00001.2764
5612006.08.29 16:10sell2830.021.27890.00001.2769
5622006.08.29 16:23t/p2830.021.27690.00001.27690.409.57
5632006.08.29 16:23close2820.011.27690.00001.27640.159.72
5642006.08.29 16:23sell2840.011.27680.00001.2748
5652006.08.29 16:23close2840.011.27630.00001.27480.059.77
5662006.08.29 16:23close2750.041.27610.00001.2842-2.447.33
5672006.08.29 16:23close2740.021.27610.00001.2847-1.326.01
5682006.08.29 16:23close2730.011.27610.00001.2853-0.725.29
5692006.08.29 16:23sell2850.011.27620.00001.2742
5702006.08.29 16:40sell2860.021.27670.00001.2747
5712006.08.29 19:29sell2870.041.27730.00001.2753
5722006.08.29 20:09close2870.041.28040.00001.2753-1.244.05
5732006.08.29 20:09close2860.021.28040.00001.2747-0.743.31
5742006.08.29 20:09close2850.011.28040.00001.2742-0.422.89
5752006.08.29 22:00buy2880.011.28270.00001.2847
5762006.08.29 22:15buy2890.021.28220.00001.2842
5772006.08.30 02:27t/p2890.021.28420.00001.28420.383.27
5782006.08.30 02:27close2880.011.28420.00001.28470.143.42
5792006.08.30 02:27buy2900.011.28450.00001.2865
5802006.08.30 02:33buy2910.021.28390.00001.2859
5812006.08.30 12:00sell2920.011.28180.00001.2798
5822006.08.30 12:00sell2930.021.28240.00001.2804
5832006.08.31 09:28t/p2910.021.28590.00001.28590.353.77
5842006.08.31 09:28close2900.011.28590.00001.28650.123.89
5852006.08.31 10:00buy2940.011.28540.00001.2874
5862006.08.31 10:24buy2950.021.28480.00001.2868
5872006.08.31 14:35t/p2950.021.28680.00001.28680.404.29
5882006.08.31 14:35close2940.011.28680.00001.28740.144.43
5892006.08.31 14:35buy2960.011.28690.00001.2889
5902006.08.31 15:03buy2970.021.28630.00001.2883
5912006.08.31 16:29t/p2930.021.28040.00001.28040.444.86
5922006.08.31 16:29close2920.011.28040.00001.27980.165.02
5932006.08.31 16:29sell2980.011.28000.00001.2780
5942006.08.31 16:39sell2990.021.28050.00001.2785
5952006.08.31 23:59close at stop2990.021.28060.00001.2785-0.025.00
5962006.08.31 23:59close at stop2980.011.28060.00001.2780-0.064.94
5972006.08.31 23:59close at stop2970.021.28040.00001.2883-1.183.76
5982006.08.31 23:59close at stop2960.011.28040.00001.2889-0.653.11