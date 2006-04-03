Strategy Tester Report
GBEstillwell

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.02 22:00 - 2006.05.01 00:00 (2006.04.01 - 2006.05.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test11344Ticks modelled59105Modelling quality89.72%
Initial deposit100.00
Total net profit775.72Gross profit5720.64Gross loss-4944.92
Profit factor1.16Expected payoff1.41
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2923.74 (77.77%)Relative drawdown77.77% (2923.74)
Total trades550Short positions (won %)355 (63.38%)Long positions (won %)195 (74.87%)
Profit trades (% of total)371 (67.45%)Loss trades (% of total)179 (32.55%)
Largestprofit trade158.40loss trade-1194.45
Averageprofit trade15.42loss trade-27.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (753.95)consecutive losses (loss in money)4 (-2271.45)
Maximalconsecutive profit (count of wins)753.95 (17)consecutive loss (count of losses)-2271.45 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 00:00sell10.051.21050.00001.2085
22006.04.03 00:00sell20.101.21160.00001.2096
32006.04.03 01:59t/p20.101.20960.00001.20962.00102.00
42006.04.03 01:59close10.051.20940.00001.20850.55102.55
52006.04.03 02:00sell30.051.20920.00001.2072
62006.04.03 02:00sell40.101.21020.00001.2082
72006.04.03 02:02sell50.201.21070.00001.2087
82006.04.03 02:31close50.201.20990.00001.20871.60104.15
92006.04.03 02:31close40.101.20990.00001.20820.30104.45
102006.04.03 02:31close30.051.20990.00001.2072-0.35104.10
112006.04.03 02:31sell60.051.20980.00001.2078
122006.04.03 03:59t/p60.051.20780.00001.20781.00105.10
132006.04.03 03:59sell70.051.20700.00001.2050
142006.04.03 04:01sell80.101.20760.00001.2056
152006.04.03 04:01sell90.201.20890.00001.2069
162006.04.03 04:02close90.201.20780.00001.20692.20107.30
172006.04.03 04:02close80.101.20780.00001.2056-0.20107.10
182006.04.03 04:02close70.051.20780.00001.2050-0.40106.70
192006.04.03 04:02sell100.051.20910.00001.2071
202006.04.03 04:59t/p100.051.20710.00001.20711.00107.70
212006.04.03 04:59sell110.051.20480.00001.2028
222006.04.03 05:00sell120.101.20540.00001.2034
232006.04.03 05:01sell130.201.20670.00001.2047
242006.04.03 05:02close130.201.20560.00001.20472.20109.90
252006.04.03 05:02close120.101.20560.00001.2034-0.20109.70
262006.04.03 05:02close110.051.20560.00001.2028-0.40109.30
272006.04.03 05:02sell140.051.20610.00001.2041
282006.04.03 05:03sell150.101.20680.00001.2048
292006.04.03 05:59close150.101.20520.00001.20481.60110.90
302006.04.03 05:59close140.051.20520.00001.20410.45111.35
312006.04.03 06:00sell160.051.20490.00001.2029
322006.04.03 06:05sell170.101.20570.00001.2037
332006.04.03 06:05sell180.201.20710.00001.2051
342006.04.03 06:25close180.201.20590.00001.20512.40113.75
352006.04.03 06:25close170.101.20590.00001.2037-0.20113.55
362006.04.03 06:25close160.051.20590.00001.2029-0.50113.05
372006.04.03 06:25sell190.051.20660.00001.2046
382006.04.03 06:43t/p190.051.20460.00001.20461.00114.05
392006.04.03 06:43sell200.051.20440.00001.2024
402006.04.03 07:17sell210.101.20490.00001.2029
412006.04.03 07:41close210.101.20400.00001.20290.90114.95
422006.04.03 07:41close200.051.20400.00001.20240.20115.15
432006.04.03 08:00sell220.051.20530.00001.2033
442006.04.03 08:59sell230.101.20620.00001.2042
452006.04.03 09:50buy240.051.20470.00001.2067
462006.04.03 11:59t/p240.051.20670.00001.20671.00116.15
472006.04.03 11:59buy250.051.20690.00001.2089
482006.04.03 11:59sell260.201.20670.00001.2047
492006.04.03 12:00close260.201.20580.00001.20471.80117.95
502006.04.03 12:00close250.051.20560.00001.2089-0.65117.30
512006.04.03 12:00close230.101.20580.00001.20420.40117.70
522006.04.03 12:00close220.051.20580.00001.2033-0.25117.45
532006.04.03 12:00buy270.051.20580.00001.2078
542006.04.03 14:59t/p270.051.20780.00001.20781.00118.45
552006.04.03 14:59buy280.061.21170.00001.2137
562006.04.03 15:59buy290.121.21070.00001.2127
572006.04.03 15:59close290.121.21240.00001.21272.04120.49
582006.04.03 15:59close280.061.21240.00001.21370.42120.91
592006.04.03 16:00buy300.061.21250.00001.2145
602006.04.03 16:54buy310.121.21170.00001.2137
612006.04.03 17:16close310.121.21320.00001.21371.80122.71
622006.04.03 17:16close300.061.21320.00001.21450.42123.13
632006.04.03 17:16buy320.061.21350.00001.2155
642006.04.03 17:32buy330.121.21280.00001.2148
652006.04.03 17:56buy340.241.21220.00001.2142
662006.04.03 17:59close340.241.21320.00001.21422.40125.53
672006.04.03 17:59close330.121.21320.00001.21480.48126.01
682006.04.03 17:59close320.061.21320.00001.2155-0.18125.83
692006.04.03 18:00buy350.061.21350.00001.2155
702006.04.03 22:00sell360.061.21330.00001.2113
712006.04.03 23:59sell370.121.21460.00001.2126
722006.04.04 01:59buy380.121.21280.00001.2148
732006.04.04 04:59t/p350.061.21550.00001.21551.15126.98
742006.04.04 04:59t/p380.121.21480.00001.21482.40129.38
752006.04.04 04:59sell390.241.21590.00001.2139
762006.04.04 05:00buy400.061.21620.00001.2182
772006.04.04 05:59close400.061.21450.00001.2182-1.02128.36
782006.04.04 05:59close390.241.21470.00001.21392.88131.24
792006.04.04 05:59close370.121.21470.00001.2126-0.05131.20
802006.04.04 05:59close360.061.21470.00001.2113-0.80130.39
812006.04.04 05:59buy410.061.21510.00001.2171
822006.04.04 06:00buy420.121.21410.00001.2161
832006.04.04 06:59buy430.241.21260.00001.2146
842006.04.04 07:00sell440.061.21240.00001.2104
852006.04.04 07:00t/p430.241.21460.00001.21464.80135.19
862006.04.04 07:00close440.061.21600.00001.2104-2.16133.03
872006.04.04 07:00close420.121.21580.00001.21612.04135.07
882006.04.04 07:00close410.061.21580.00001.21710.42135.49
892006.04.04 07:00sell450.071.21580.00001.2138
902006.04.04 07:15buy460.071.21570.00001.2177
912006.04.04 07:34buy470.141.21510.00001.2171
922006.04.04 09:59t/p460.071.21770.00001.21771.40136.89
932006.04.04 09:59t/p470.141.21710.00001.21712.80139.69
942006.04.04 09:59close450.071.21800.00001.2138-1.54138.15
952006.04.04 10:00buy480.071.21800.00001.2200
962006.04.04 10:00buy490.141.21640.00001.2184
972006.04.04 11:41close490.141.21790.00001.21842.10140.25
982006.04.04 11:41close480.071.21790.00001.2200-0.07140.18
992006.04.04 11:41buy500.071.21800.00001.2200
1002006.04.04 12:59t/p500.071.22000.00001.22001.40141.58
1012006.04.04 12:59buy510.071.22360.00001.2256
1022006.04.04 13:59t/p510.071.22560.00001.22561.40142.98
1032006.04.04 14:00buy520.061.22690.00001.2289
1042006.04.04 14:29buy530.121.22520.00001.2272
1052006.04.04 15:51close530.121.22700.00001.22722.16145.14
1062006.04.04 15:51close520.061.22700.00001.22890.06145.20
1072006.04.04 15:52buy540.071.22680.00001.2288
1082006.04.04 15:59buy550.141.22600.00001.2280
1092006.04.04 16:07buy560.281.22550.00001.2275
1102006.04.04 16:22close560.281.22670.00001.22753.36148.56
1112006.04.04 16:22close550.141.22670.00001.22800.98149.54
1122006.04.04 16:22close540.071.22670.00001.2288-0.07149.47
1132006.04.04 16:24buy570.071.22630.00001.2283
1142006.04.04 16:48buy580.141.22570.00001.2277
1152006.04.04 18:33sell590.071.22540.00001.2234
1162006.04.04 18:59sell600.141.22670.00001.2247
1172006.04.05 00:59buy610.281.22510.00001.2271
1182006.04.05 01:59close610.281.22680.00001.22714.76154.23
1192006.04.05 01:59close600.141.22700.00001.2247-0.34153.90
1202006.04.05 01:59close590.071.22700.00001.2234-1.08152.82
1212006.04.05 01:59close580.141.22680.00001.22771.43154.25
1222006.04.05 01:59close570.071.22680.00001.22830.30154.55
1232006.04.05 04:00buy620.071.22740.00001.2294
1242006.04.05 06:00buy630.141.22650.00001.2285
1252006.04.05 06:51close630.141.22800.00001.22852.10156.65
1262006.04.05 06:51close620.071.22800.00001.22940.42157.07
1272006.04.05 06:51buy640.071.22830.00001.2303
1282006.04.05 06:57buy650.141.22780.00001.2298
1292006.04.05 07:48buy660.281.22720.00001.2292
1302006.04.05 07:59buy670.561.22660.00001.2286
1312006.04.05 08:00sell680.071.22600.00001.2240
1322006.04.05 08:00sell690.141.22660.00001.2246
1332006.04.05 08:24sell700.281.22720.00001.2252
1342006.04.05 08:43sell710.561.22780.00001.2258
1352006.04.05 09:34t/p710.561.22580.00001.225811.20168.27
1362006.04.05 09:34close700.281.22540.00001.22525.04173.31
1372006.04.05 09:34close690.141.22560.00001.22461.40174.71
1382006.04.05 09:34close680.071.22570.00001.22400.21174.92
1392006.04.05 09:36close670.561.22570.00001.2286-5.04169.88
1402006.04.05 09:36close660.281.22570.00001.2292-4.20165.68
1412006.04.05 09:36close650.141.22570.00001.2298-2.94162.74
1422006.04.05 09:36close640.071.22570.00001.2303-1.82160.92
1432006.04.05 10:00sell720.071.22610.00001.2241
1442006.04.05 10:44sell730.141.22680.00001.2248
1452006.04.05 12:59sell740.281.22880.00001.2268
1462006.04.05 13:00buy750.071.22910.00001.2311
1472006.04.05 13:59buy760.141.22770.00001.2297
1482006.04.05 14:00t/p740.281.22680.00001.22685.60166.52
1492006.04.05 14:00buy770.321.22660.00001.2286
1502006.04.05 14:00close730.141.22660.00001.22480.28166.80
1512006.04.05 14:01close720.071.22650.00001.2241-0.28166.52
1522006.04.05 14:18close770.321.22680.00001.22860.64167.16
1532006.04.05 14:18close760.141.22680.00001.2297-1.26165.90
1542006.04.05 14:18close750.071.22680.00001.2311-1.61164.29
1552006.04.05 14:19buy780.081.22690.00001.2289
1562006.04.05 14:36t/p780.081.22890.00001.22891.60165.89
1572006.04.05 14:36buy790.081.22920.00001.2312
1582006.04.05 14:44buy800.161.22850.00001.2305
1592006.04.05 14:59buy810.281.22710.00001.2291
1602006.04.05 15:00sell820.071.22700.00001.2250
1612006.04.05 15:00close820.071.22900.00001.2250-1.40164.49
1622006.04.05 15:00close810.281.22880.00001.22914.76169.25
1632006.04.05 15:00close800.161.22880.00001.23050.48169.73
1642006.04.05 15:00close790.081.22880.00001.2312-0.32169.41
1652006.04.05 15:01sell830.081.22870.00001.2267
1662006.04.05 15:15buy840.081.22850.00001.2305
1672006.04.05 15:37sell850.161.22920.00001.2272
1682006.04.05 15:59close850.161.22730.00001.22723.04172.45
1692006.04.05 15:59close840.081.22710.00001.2305-1.12171.33
1702006.04.05 15:59close830.081.22730.00001.22671.12172.45
1712006.04.05 16:00buy860.081.22730.00001.2293
1722006.04.05 16:01t/p860.081.22930.00001.22931.60174.05
1732006.04.05 16:01buy870.081.22950.00001.2315
1742006.04.05 16:04buy880.161.22900.00001.2310
1752006.04.05 16:04buy890.321.22840.00001.2304
1762006.04.05 16:05buy900.641.22780.00001.2298
1772006.04.05 16:59close900.641.22870.00001.22985.76179.81
1782006.04.05 16:59close890.321.22870.00001.23040.96180.77
1792006.04.05 16:59close880.161.22870.00001.2310-0.48180.29
1802006.04.05 16:59close870.081.22870.00001.2315-0.64179.65
1812006.04.05 18:00buy910.081.22990.00001.2319
1822006.04.05 19:00buy920.161.22880.00001.2308
1832006.04.05 21:30sell930.081.22910.00001.2271
1842006.04.06 00:33buy940.321.22820.00001.2302
1852006.04.06 07:59close940.321.22940.00001.23023.84183.49
1862006.04.06 07:59close930.081.22960.00001.2271-0.25183.24
1872006.04.06 07:59close920.161.22940.00001.23080.60183.83
1882006.04.06 07:59close910.081.22940.00001.2319-0.58183.25
1892006.04.06 08:00buy950.081.22960.00001.2316
1902006.04.06 08:59t/p950.081.23160.00001.23161.60184.85
1912006.04.06 08:59buy960.081.23200.00001.2340
1922006.04.06 09:59buy970.161.23140.00001.2334
1932006.04.06 10:15buy980.321.23050.00001.2325
1942006.04.06 10:56close980.321.23120.00001.23252.24187.09
1952006.04.06 10:56close970.161.23120.00001.2334-0.32186.77
1962006.04.06 10:56close960.081.23120.00001.2340-0.64186.13
1972006.04.06 10:56buy990.091.23150.00001.2335
1982006.04.06 10:59buy1000.181.23090.00001.2329
1992006.04.06 11:00close1000.181.23220.00001.23292.34188.47
2002006.04.06 11:00close990.091.23220.00001.23350.63189.10
2012006.04.06 11:15buy1010.091.23200.00001.2340
2022006.04.06 12:00buy1020.181.23140.00001.2334
2032006.04.06 12:29buy1030.361.23090.00001.2329
2042006.04.06 12:47close1030.361.23180.00001.23293.24192.34
2052006.04.06 12:47close1020.181.23180.00001.23340.72193.06
2062006.04.06 12:47close1010.091.23180.00001.2340-0.18192.88
2072006.04.06 13:00sell1040.091.22420.00001.2222
2082006.04.06 13:01sell1050.181.22510.00001.2231
2092006.04.06 13:01sell1060.321.23070.00001.2287
2102006.04.06 13:11t/p1060.321.22870.00001.22876.40199.28
2112006.04.06 13:11close1050.181.22530.00001.2231-0.36198.92
2122006.04.06 13:11close1040.091.22530.00001.2222-0.99197.93
2132006.04.06 13:11sell1070.091.23080.00001.2288
2142006.04.06 13:12t/p1070.091.22880.00001.22881.80199.73
2152006.04.06 13:12sell1080.091.22510.00001.2231
2162006.04.06 13:12sell1090.181.23070.00001.2287
2172006.04.06 13:13t/p1090.181.22870.00001.22873.60203.33
2182006.04.06 13:13close1080.091.22530.00001.2231-0.18203.15
2192006.04.06 13:13sell1100.091.23080.00001.2288
2202006.04.06 13:15t/p1100.091.22880.00001.22881.80204.95
2212006.04.06 13:15sell1110.091.22510.00001.2231
2222006.04.06 13:15sell1120.181.23070.00001.2287
2232006.04.06 13:24t/p1120.181.22870.00001.22873.60208.55
2242006.04.06 13:24close1110.091.22530.00001.2231-0.18208.37
2252006.04.06 13:24sell1130.101.23050.00001.2285
2262006.04.06 13:27t/p1130.101.22850.00001.22852.00210.37
2272006.04.06 13:27sell1140.101.22510.00001.2231
2282006.04.06 13:27sell1150.181.23060.00001.2286
2292006.04.06 13:31t/p1150.181.22860.00001.22863.60213.97
2302006.04.06 13:31close1140.101.22530.00001.2231-0.20213.77
2312006.04.06 13:31sell1160.101.23060.00001.2286
2322006.04.06 13:32t/p1160.101.22860.00001.22862.00215.77
2332006.04.06 13:32sell1170.101.22510.00001.2231
2342006.04.06 13:32sell1180.201.23060.00001.2286
2352006.04.06 13:33t/p1180.201.22860.00001.22864.00219.77
2362006.04.06 13:33close1170.101.22530.00001.2231-0.20219.57
2372006.04.06 13:33sell1190.101.23090.00001.2289
2382006.04.06 13:36t/p1190.101.22890.00001.22892.00221.57
2392006.04.06 13:36sell1200.101.22510.00001.2231
2402006.04.06 13:36sell1210.201.23110.00001.2291
2412006.04.06 13:37t/p1210.201.22910.00001.22914.00225.57
2422006.04.06 13:37close1200.101.22530.00001.2231-0.20225.37
2432006.04.06 13:37sell1220.101.23140.00001.2294
2442006.04.06 13:38t/p1220.101.22940.00001.22942.00227.37
2452006.04.06 13:38sell1230.101.22510.00001.2231
2462006.04.06 13:38sell1240.201.23140.00001.2294
2472006.04.06 13:40t/p1240.201.22940.00001.22944.00231.37
2482006.04.06 13:40close1230.101.22530.00001.2231-0.20231.17
2492006.04.06 13:40sell1250.111.23090.00001.2289
2502006.04.06 13:41t/p1250.111.22890.00001.22892.20233.37
2512006.04.06 13:41sell1260.111.22510.00001.2231
2522006.04.06 13:41sell1270.201.23080.00001.2288
2532006.04.06 13:43t/p1270.201.22880.00001.22884.00237.37
2542006.04.06 13:43close1260.111.22530.00001.2231-0.22237.15
2552006.04.06 13:43sell1280.111.23080.00001.2288
2562006.04.06 13:44t/p1280.111.22880.00001.22882.20239.35
2572006.04.06 13:44sell1290.111.22510.00001.2231
2582006.04.06 13:44sell1300.221.23070.00001.2287
2592006.04.06 13:45t/p1300.221.22870.00001.22874.40243.75
2602006.04.06 13:45close1290.111.22530.00001.2231-0.22243.53
2612006.04.06 13:45sell1310.111.23070.00001.2287
2622006.04.06 13:46t/p1310.111.22870.00001.22872.20245.73
2632006.04.06 13:46sell1320.111.22510.00001.2231
2642006.04.06 13:46sell1330.221.23060.00001.2286
2652006.04.06 13:47t/p1330.221.22860.00001.22864.40250.13
2662006.04.06 13:47close1320.111.22530.00001.2231-0.22249.91
2672006.04.06 13:47sell1340.111.23080.00001.2288
2682006.04.06 13:53t/p1340.111.22880.00001.22882.20252.11
2692006.04.06 13:53sell1350.111.22510.00001.2231
2702006.04.06 13:53sell1360.221.23050.00001.2285
2712006.04.06 13:54t/p1360.221.22850.00001.22854.40256.51
2722006.04.06 13:54close1350.111.22530.00001.2231-0.22256.29
2732006.04.06 13:54sell1370.121.23070.00001.2287
2742006.04.06 13:55t/p1370.121.22870.00001.22872.40258.69
2752006.04.06 13:55sell1380.121.22510.00001.2231
2762006.04.06 13:55sell1390.241.23060.00001.2286
2772006.04.06 13:58t/p1390.241.22860.00001.22864.80263.49
2782006.04.06 13:58close1380.121.22530.00001.2231-0.24263.25
2792006.04.06 13:58sell1400.121.23100.00001.2290
2802006.04.06 13:59t/p1400.121.22900.00001.22902.40265.65
2812006.04.06 13:59sell1410.121.22510.00001.2231
2822006.04.06 13:59t/p1410.121.22310.00001.22312.40268.05
2832006.04.06 14:00sell1420.121.22170.00001.2197
2842006.04.06 14:01sell1430.241.22430.00001.2223
2852006.04.06 14:01sell1440.441.23110.00001.2291
2862006.04.06 14:08t/p1440.441.22910.00001.22918.80276.85
2872006.04.06 14:08close1430.241.22450.00001.2223-0.48276.37
2882006.04.06 14:08close1420.121.22450.00001.2197-3.36273.01
2892006.04.06 14:08sell1450.121.23150.00001.2295
2902006.04.06 14:12t/p1450.121.22950.00001.22952.40275.41
2912006.04.06 14:12sell1460.121.22430.00001.2223
2922006.04.06 14:12sell1470.241.23100.00001.2290
2932006.04.06 14:15t/p1470.241.22900.00001.22904.80280.21
2942006.04.06 14:15close1460.121.22450.00001.2223-0.24279.97
2952006.04.06 14:15sell1480.131.23080.00001.2288
2962006.04.06 14:17t/p1480.131.22880.00001.22882.60282.57
2972006.04.06 14:17sell1490.131.22430.00001.2223
2982006.04.06 14:17sell1500.261.23070.00001.2287
2992006.04.06 14:20t/p1500.261.22870.00001.22875.20287.77
3002006.04.06 14:20close1490.131.22450.00001.2223-0.26287.51
3012006.04.06 14:20sell1510.131.22990.00001.2279
3022006.04.06 14:21t/p1510.131.22790.00001.22792.60290.11
3032006.04.06 14:21sell1520.131.22430.00001.2223
3042006.04.06 14:21sell1530.261.22940.00001.2274
3052006.04.06 14:22t/p1530.261.22740.00001.22745.20295.31
3062006.04.06 14:22close1520.131.22450.00001.2223-0.26295.05
3072006.04.06 14:22sell1540.141.22940.00001.2274
3082006.04.06 14:23t/p1540.141.22740.00001.22742.80297.85
3092006.04.06 14:23sell1550.131.22430.00001.2223
3102006.04.06 14:23sell1560.261.22960.00001.2276
3112006.04.06 14:25t/p1560.261.22760.00001.22765.20303.05
3122006.04.06 14:25close1550.131.22450.00001.2223-0.26302.79
3132006.04.06 14:25sell1570.141.22990.00001.2279
3142006.04.06 14:26t/p1570.141.22790.00001.22792.80305.59
3152006.04.06 14:26sell1580.141.22430.00001.2223
3162006.04.06 14:26sell1590.281.22990.00001.2279
3172006.04.06 14:27t/p1590.281.22790.00001.22795.60311.19
3182006.04.06 14:27close1580.141.22450.00001.2223-0.28310.91
3192006.04.06 14:27sell1600.141.23020.00001.2282
3202006.04.06 14:28t/p1600.141.22820.00001.22822.80313.71
3212006.04.06 14:28sell1610.141.22430.00001.2223
3222006.04.06 14:28sell1620.281.23030.00001.2283
3232006.04.06 14:30t/p1620.281.22830.00001.22835.60319.31
3242006.04.06 14:30close1610.141.22450.00001.2223-0.28319.03
3252006.04.06 14:30sell1630.151.22970.00001.2277
3262006.04.06 14:31t/p1630.151.22770.00001.22773.00322.03
3272006.04.06 14:31sell1640.151.22430.00001.2223
3282006.04.06 14:31sell1650.281.22990.00001.2279
3292006.04.06 14:32t/p1650.281.22790.00001.22795.60327.63
3302006.04.06 14:32close1640.151.22450.00001.2223-0.30327.33
3312006.04.06 14:32sell1660.151.22950.00001.2275
3322006.04.06 14:33t/p1660.151.22750.00001.22753.00330.33
3332006.04.06 14:33sell1670.151.22430.00001.2223
3342006.04.06 14:33sell1680.301.22940.00001.2274
3352006.04.06 14:34t/p1680.301.22740.00001.22746.00336.33
3362006.04.06 14:34close1670.151.22450.00001.2223-0.30336.03
3372006.04.06 14:34sell1690.161.22950.00001.2275
3382006.04.06 14:35t/p1690.161.22750.00001.22753.20339.23
3392006.04.06 14:35sell1700.151.22430.00001.2223
3402006.04.06 14:35sell1710.301.22970.00001.2277
3412006.04.06 14:36t/p1710.301.22770.00001.22776.00345.23
3422006.04.06 14:36close1700.151.22450.00001.2223-0.30344.93
3432006.04.06 14:36sell1720.161.22870.00001.2267
3442006.04.06 14:37t/p1720.161.22670.00001.22673.20348.13
3452006.04.06 14:37sell1730.161.22430.00001.2223
3462006.04.06 14:37sell1740.321.22850.00001.2265
3472006.04.06 14:38t/p1740.321.22650.00001.22656.40354.53
3482006.04.06 14:38close1730.161.22450.00001.2223-0.32354.21
3492006.04.06 14:38sell1750.161.22860.00001.2266
3502006.04.06 14:39t/p1750.161.22660.00001.22663.20357.41
3512006.04.06 14:39sell1760.161.22430.00001.2223
3522006.04.06 14:39sell1770.321.22860.00001.2266
3532006.04.06 14:40t/p1770.321.22660.00001.22666.40363.81
3542006.04.06 14:40close1760.161.22450.00001.2223-0.32363.49
3552006.04.06 14:40sell1780.171.22840.00001.2264
3562006.04.06 14:41t/p1780.171.22640.00001.22643.40366.89
3572006.04.06 14:41sell1790.171.22430.00001.2223
3582006.04.06 14:41sell1800.341.22750.00001.2255
3592006.04.06 14:42t/p1800.341.22550.00001.22556.80373.69
3602006.04.06 14:42close1790.171.22450.00001.2223-0.34373.35
3612006.04.06 14:42sell1810.171.22720.00001.2252
3622006.04.06 14:43t/p1810.171.22520.00001.22523.40376.75
3632006.04.06 14:43sell1820.171.22430.00001.2223
3642006.04.06 14:43sell1830.341.22700.00001.2250
3652006.04.06 14:44t/p1830.341.22500.00001.22506.80383.55
3662006.04.06 14:44close1820.171.22450.00001.2223-0.34383.21
3672006.04.06 14:44sell1840.181.22750.00001.2255
3682006.04.06 14:45t/p1840.181.22550.00001.22553.60386.81
3692006.04.06 14:45sell1850.171.22430.00001.2223
3702006.04.06 14:45sell1860.361.22770.00001.2257
3712006.04.06 14:46t/p1860.361.22570.00001.22577.20394.01
3722006.04.06 14:46close1850.171.22450.00001.2223-0.34393.67
3732006.04.06 14:46sell1870.181.22470.00001.2227
3742006.04.06 14:55t/p1870.181.22270.00001.22273.60397.27
3752006.04.06 14:55sell1880.181.22250.00001.2205
3762006.04.06 14:58sell1890.361.22300.00001.2210
3772006.04.06 14:58sell1900.721.22380.00001.2218
3782006.04.06 14:59sell1911.361.22430.00001.2223
3792006.04.06 14:59close1911.361.22310.00001.222316.32413.59
3802006.04.06 14:59close1900.721.22310.00001.22185.04418.63
3812006.04.06 14:59close1890.361.22310.00001.2210-0.36418.27
3822006.04.06 14:59close1880.181.22310.00001.2205-1.08417.19
3832006.04.06 15:00sell1920.191.22290.00001.2209
3842006.04.06 15:00sell1930.381.22370.00001.2217
3852006.04.06 15:10close1930.381.22200.00001.22176.46423.65
3862006.04.06 15:10close1920.191.22200.00001.22091.71425.36
3872006.04.06 15:10sell1940.191.22200.00001.2200
3882006.04.06 15:11sell1950.381.22260.00001.2206
3892006.04.06 15:12sell1960.761.22310.00001.2211
3902006.04.06 15:14sell1971.441.22370.00001.2217
3912006.04.06 15:16close1971.441.22270.00001.221714.40439.76
3922006.04.06 15:16close1960.761.22270.00001.22113.04442.80
3932006.04.06 15:16close1950.381.22270.00001.2206-0.38442.42
3942006.04.06 15:16close1940.191.22270.00001.2200-1.33441.09
3952006.04.06 15:16sell1980.201.22260.00001.2206
3962006.04.06 15:18sell1990.401.22310.00001.2211
3972006.04.06 16:00close1990.401.22160.00001.22116.00447.09
3982006.04.06 16:00close1980.201.22160.00001.22062.00449.09
3992006.04.06 16:00sell2000.201.22150.00001.2195
4002006.04.06 16:25sell2010.401.22210.00001.2201
4012006.04.06 16:29sell2020.801.22270.00001.2207
4022006.04.06 17:26close2020.801.22170.00001.22078.00457.09
4032006.04.06 17:26close2010.401.22170.00001.22011.60458.69
4042006.04.06 17:26close2000.201.22170.00001.2195-0.40458.29
4052006.04.06 17:26sell2030.201.22160.00001.2196
4062006.04.06 18:00sell2040.401.22220.00001.2202
4072006.04.06 18:59sell2050.801.22280.00001.2208
4082006.04.06 20:00buy2060.201.22320.00001.2252
4092006.04.06 20:26buy2070.401.22260.00001.2246
4102006.04.06 21:59buy2080.801.22200.00001.2240
4112006.04.06 22:59buy2091.601.22140.00001.2234
4122006.04.06 23:14close2091.601.22230.00001.223414.40472.69
4132006.04.06 23:14close2080.801.22230.00001.22402.40475.09
4142006.04.06 23:14close2070.401.22230.00001.2246-1.20473.89
4152006.04.06 23:14close2060.201.22230.00001.2252-1.80472.09
4162006.04.06 23:14close2050.801.22250.00001.22082.40474.49
4172006.04.06 23:14close2040.401.22250.00001.2202-1.20473.29
4182006.04.06 23:14close2030.201.22250.00001.2196-1.80471.49
4192006.04.07 00:00sell2100.211.22050.00001.2185
4202006.04.07 00:01sell2110.421.22130.00001.2193
4212006.04.07 01:53close2110.421.21960.00001.21937.14478.63
4222006.04.07 01:53close2100.211.21960.00001.21851.89480.52
4232006.04.07 01:53sell2120.211.21950.00001.2175
4242006.04.07 01:55sell2130.421.22000.00001.2180
4252006.04.07 05:00buy2140.211.22020.00001.2222
4262006.04.07 06:00sell2150.841.22060.00001.2186
4272006.04.07 07:12buy2160.421.21970.00001.2217
4282006.04.07 07:59t/p2150.841.21860.00001.218616.80497.32
4292006.04.07 07:59close2160.421.21830.00001.2217-5.88491.44
4302006.04.07 07:59close2140.211.21830.00001.2222-3.99487.45
4312006.04.07 07:59close2130.421.21850.00001.21806.30493.75
4322006.04.07 07:59close2120.211.21850.00001.21752.10495.85
4332006.04.07 08:00sell2170.221.21830.00001.2163
4342006.04.07 08:04sell2180.441.22030.00001.2183
4352006.04.07 10:59t/p2180.441.21830.00001.21838.80504.65
4362006.04.07 10:59close2170.221.21830.00001.21630.00504.65
4372006.04.07 12:00sell2190.221.21790.00001.2159
4382006.04.07 12:00sell2200.441.21910.00001.2171
4392006.04.07 12:01sell2210.881.21970.00001.2177
4402006.04.07 12:35close2210.881.21920.00001.21774.40509.05
4412006.04.07 12:35close2200.441.21920.00001.2171-0.44508.61
4422006.04.07 12:35close2190.221.21920.00001.2159-2.86505.75
4432006.04.07 12:35sell2220.221.21900.00001.2170
4442006.04.07 13:00buy2230.221.21980.00001.2218
4452006.04.07 13:00sell2240.441.21960.00001.2176
4462006.04.07 13:00buy2250.441.21830.00001.2203
4472006.04.07 13:31buy2260.881.21770.00001.2197
4482006.04.07 13:31t/p2240.441.21760.00001.21768.80514.55
4492006.04.07 13:31close2220.221.21760.00001.21703.08517.63
4502006.04.07 13:36close2260.881.21820.00001.21974.40522.03
4512006.04.07 13:36close2250.441.21820.00001.2203-0.44521.59
4522006.04.07 13:36close2230.221.21820.00001.2218-3.52518.07
4532006.04.07 13:36buy2270.231.21830.00001.2203
4542006.04.07 13:41buy2280.461.21780.00001.2198
4552006.04.07 13:59buy2290.881.21580.00001.2178
4562006.04.07 14:00sell2300.221.21570.00001.2137
4572006.04.07 14:02sell2310.461.21750.00001.2155
4582006.04.07 14:17t/p2290.881.21780.00001.217817.60535.67
4592006.04.07 14:17close2280.461.21790.00001.21980.46536.13
4602006.04.07 14:18close2310.461.21600.00001.21556.90543.03
4612006.04.07 14:18close2300.221.21600.00001.2137-0.66542.37
4622006.04.07 14:18close2270.231.21580.00001.2203-5.75536.62
4632006.04.07 14:18sell2320.231.21800.00001.2160
4642006.04.07 14:19t/p2320.231.21600.00001.21604.60541.22
4652006.04.07 14:19sell2330.231.21580.00001.2138
4662006.04.07 14:19sell2340.461.21780.00001.2158
4672006.04.07 14:20close2340.461.21600.00001.21588.28549.50
4682006.04.07 14:20close2330.231.21600.00001.2138-0.46549.04
4692006.04.07 14:20sell2350.241.21770.00001.2157
4702006.04.07 14:26sell2360.481.21830.00001.2163
4712006.04.07 14:27t/p2360.481.21630.00001.21639.60558.64
4722006.04.07 14:27close2350.241.21600.00001.21574.08562.72
4732006.04.07 14:27sell2370.251.21830.00001.2163
4742006.04.07 14:28t/p2370.251.21630.00001.21635.00567.72
4752006.04.07 14:28sell2380.251.21580.00001.2138
4762006.04.07 14:28sell2390.501.21820.00001.2162
4772006.04.07 14:29t/p2390.501.21620.00001.216210.00577.72
4782006.04.07 14:29close2380.251.21600.00001.2138-0.50577.22
4792006.04.07 14:29sell2400.251.21800.00001.2160
4802006.04.07 14:30t/p2400.251.21600.00001.21605.00582.22
4812006.04.07 14:30sell2410.251.21580.00001.2138
4822006.04.07 14:30sell2420.501.21740.00001.2154
4832006.04.07 14:31close2420.501.21600.00001.21547.00589.22
4842006.04.07 14:31close2410.251.21600.00001.2138-0.50588.72
4852006.04.07 14:31sell2430.261.21940.00001.2174
4862006.04.07 14:32t/p2430.261.21740.00001.21745.20593.92
4872006.04.07 14:32sell2440.261.21580.00001.2138
4882006.04.07 14:32sell2450.521.22110.00001.2191
4892006.04.07 14:33t/p2450.521.21910.00001.219110.40604.32
4902006.04.07 14:33close2440.261.21600.00001.2138-0.52603.80
4912006.04.07 14:33sell2460.271.22090.00001.2189
4922006.04.07 14:34t/p2460.271.21890.00001.21895.40609.20
4932006.04.07 14:34sell2470.261.21580.00001.2138
4942006.04.07 14:34sell2480.521.22020.00001.2182
4952006.04.07 14:35t/p2480.521.21820.00001.218210.40619.60
4962006.04.07 14:35close2470.261.21600.00001.2138-0.52619.08
4972006.04.07 14:35sell2490.271.22000.00001.2180
4982006.04.07 14:36t/p2490.271.21800.00001.21805.40624.48
4992006.04.07 14:36sell2500.271.21580.00001.2138
5002006.04.07 14:36sell2510.541.21990.00001.2179
5012006.04.07 14:37t/p2510.541.21790.00001.217910.80635.28
5022006.04.07 14:37close2500.271.21600.00001.2138-0.54634.74
5032006.04.07 14:37sell2520.281.21990.00001.2179
5042006.04.07 14:38t/p2520.281.21790.00001.21795.60640.34
5052006.04.07 14:38sell2530.281.21580.00001.2138
5062006.04.07 14:38sell2540.561.21880.00001.2168
5072006.04.07 14:39t/p2540.561.21680.00001.216811.20651.54
5082006.04.07 14:39close2530.281.21600.00001.2138-0.56650.98
5092006.04.07 14:39sell2550.291.21860.00001.2166
5102006.04.07 14:40t/p2550.291.21660.00001.21665.80656.78
5112006.04.07 14:40sell2560.281.21580.00001.2138
5122006.04.07 14:40sell2570.561.21900.00001.2170
5132006.04.07 14:41t/p2570.561.21700.00001.217011.20667.98
5142006.04.07 14:41close2560.281.21600.00001.2138-0.56667.42
5152006.04.07 14:41sell2580.291.22000.00001.2180
5162006.04.07 14:42t/p2580.291.21800.00001.21805.80673.22
5172006.04.07 14:42sell2590.291.21580.00001.2138
5182006.04.07 14:42sell2600.581.22070.00001.2187
5192006.04.07 14:43t/p2600.581.21870.00001.218711.60684.82
5202006.04.07 14:43close2590.291.21600.00001.2138-0.58684.24
5212006.04.07 14:43sell2610.301.22040.00001.2184
5222006.04.07 14:44t/p2610.301.21840.00001.21846.00690.24
5232006.04.07 14:44sell2620.301.21580.00001.2138
5242006.04.07 14:44sell2630.601.22040.00001.2184
5252006.04.07 14:45t/p2630.601.21840.00001.218412.00702.24
5262006.04.07 14:45close2620.301.21600.00001.2138-0.60701.64
5272006.04.07 14:45sell2640.311.22060.00001.2186
5282006.04.07 14:46t/p2640.311.21860.00001.21866.20707.84
5292006.04.07 14:46sell2650.311.21580.00001.2138
5302006.04.07 14:46sell2660.621.22100.00001.2190
5312006.04.07 14:47t/p2660.621.21900.00001.219012.40720.24
5322006.04.07 14:47close2650.311.21600.00001.2138-0.62719.62
5332006.04.07 14:47sell2670.321.22110.00001.2191
5342006.04.07 14:48t/p2670.321.21910.00001.21916.40726.02
5352006.04.07 14:48sell2680.311.21580.00001.2138
5362006.04.07 14:48sell2690.641.22110.00001.2191
5372006.04.07 14:49t/p2690.641.21910.00001.219112.80738.82
5382006.04.07 14:49close2680.311.21600.00001.2138-0.62738.20
5392006.04.07 14:49sell2700.331.22110.00001.2191
5402006.04.07 14:50t/p2700.331.21910.00001.21916.60744.80
5412006.04.07 14:50sell2710.321.21580.00001.2138
5422006.04.07 14:50sell2720.641.22030.00001.2183
5432006.04.07 14:51t/p2720.641.21830.00001.218312.80757.60
5442006.04.07 14:51close2710.321.21600.00001.2138-0.64756.96
5452006.04.07 14:51sell2730.341.22040.00001.2184
5462006.04.07 14:52t/p2730.341.21840.00001.21846.80763.76
5472006.04.07 14:52sell2740.331.21580.00001.2138
5482006.04.07 14:52sell2750.661.21950.00001.2175
5492006.04.07 14:53t/p2750.661.21750.00001.217513.20776.96
5502006.04.07 14:53close2740.331.21600.00001.2138-0.66776.30
5512006.04.07 14:53sell2760.341.21910.00001.2171
5522006.04.07 14:54t/p2760.341.21710.00001.21716.80783.10
5532006.04.07 14:54sell2770.341.21580.00001.2138
5542006.04.07 14:54sell2780.681.21890.00001.2169
5552006.04.07 14:55t/p2780.681.21690.00001.216913.60796.70
5562006.04.07 14:55close2770.341.21600.00001.2138-0.68796.02
5572006.04.07 14:55sell2790.351.21880.00001.2168
5582006.04.07 14:56t/p2790.351.21680.00001.21687.00803.02
5592006.04.07 14:56sell2800.351.21580.00001.2138
5602006.04.07 14:56sell2810.701.21890.00001.2169
5612006.04.07 14:57t/p2810.701.21690.00001.216914.00817.02
5622006.04.07 14:57close2800.351.21600.00001.2138-0.70816.32
5632006.04.07 14:57sell2820.361.21890.00001.2169
5642006.04.07 14:58t/p2820.361.21690.00001.21697.20823.52
5652006.04.07 14:58sell2830.361.21580.00001.2138
5662006.04.07 14:58sell2840.721.21920.00001.2172
5672006.04.07 14:59t/p2840.721.21720.00001.217214.40837.92
5682006.04.07 14:59close2830.361.21600.00001.2138-0.72837.20
5692006.04.07 14:59sell2850.371.21930.00001.2173
5702006.04.07 14:59t/p2850.371.21730.00001.21737.40844.60
5712006.04.07 14:59sell2860.361.21580.00001.2138
5722006.04.07 14:59t/p2860.361.21380.00001.21387.20851.80
5732006.04.07 14:59sell2870.361.21110.00001.2091
5742006.04.07 15:00sell2880.721.21950.00001.2175
5752006.04.07 15:01t/p2880.721.21750.00001.217514.40866.20
5762006.04.07 15:01close2870.361.21300.00001.2091-6.84859.36
5772006.04.07 15:01sell2890.381.21960.00001.2176
5782006.04.07 15:02t/p2890.381.21760.00001.21767.60866.96
5792006.04.07 15:02sell2900.371.21280.00001.2108
5802006.04.07 15:02sell2910.741.22000.00001.2180
5812006.04.07 15:03t/p2910.741.21800.00001.218014.80881.76
5822006.04.07 15:03close2900.371.21300.00001.2108-0.74881.02
5832006.04.07 15:03sell2920.391.21980.00001.2178
5842006.04.07 15:04t/p2920.391.21780.00001.21787.80888.82
5852006.04.07 15:04sell2930.381.21280.00001.2108
5862006.04.07 15:04sell2940.761.21980.00001.2178
5872006.04.07 15:05t/p2940.761.21780.00001.217815.20904.02
5882006.04.07 15:05close2930.381.21300.00001.2108-0.76903.26
5892006.04.07 15:05sell2950.401.21920.00001.2172
5902006.04.07 15:06t/p2950.401.21720.00001.21728.00911.26
5912006.04.07 15:06sell2960.391.21280.00001.2108
5922006.04.07 15:06sell2970.781.21930.00001.2173
5932006.04.07 15:07t/p2970.781.21730.00001.217315.60926.86
5942006.04.07 15:07close2960.391.21300.00001.2108-0.78926.08
5952006.04.07 15:07sell2980.411.21930.00001.2173
5962006.04.07 15:08t/p2980.411.21730.00001.21738.20934.28
5972006.04.07 15:08sell2990.401.21280.00001.2108
5982006.04.07 15:08sell3000.801.21910.00001.2171
5992006.04.07 15:09t/p3000.801.21710.00001.217116.00950.28
6002006.04.07 15:09close2990.401.21300.00001.2108-0.80949.48
6012006.04.07 15:09sell3010.421.21890.00001.2169
6022006.04.07 15:10t/p3010.421.21690.00001.21698.40957.88
6032006.04.07 15:10sell3020.411.21280.00001.2108
6042006.04.07 15:10sell3030.821.21860.00001.2166
6052006.04.07 15:11t/p3030.821.21660.00001.216616.40974.28
6062006.04.07 15:11close3020.411.21300.00001.2108-0.82973.46
6072006.04.07 15:11sell3040.431.21840.00001.2164
6082006.04.07 15:12t/p3040.431.21640.00001.21648.60982.06
6092006.04.07 15:12sell3050.421.21280.00001.2108
6102006.04.07 15:12sell3060.841.21760.00001.2156
6112006.04.07 15:13t/p3060.841.21560.00001.215616.80998.86
6122006.04.07 15:13close3050.421.21300.00001.2108-0.84998.02
6132006.04.07 15:13sell3070.431.21740.00001.2154
6142006.04.07 15:14t/p3070.431.21540.00001.21548.601006.62
6152006.04.07 15:14sell3080.431.21280.00001.2108
6162006.04.07 15:14sell3090.861.21770.00001.2157
6172006.04.07 15:15t/p3090.861.21570.00001.215717.201023.82
6182006.04.07 15:15close3080.431.21300.00001.2108-0.861022.96
6192006.04.07 15:15buy3100.451.21830.00001.2203
6202006.04.07 15:16buy3110.841.21300.00001.2150
6212006.04.07 15:16t/p3110.841.21500.00001.215016.801039.76
6222006.04.07 15:17buy3120.861.21300.00001.2150
6232006.04.07 15:17t/p3120.861.21500.00001.215017.201056.96
6242006.04.07 15:17close3100.451.21800.00001.2203-1.351055.61
6252006.04.07 15:18buy3130.451.21300.00001.2150
6262006.04.07 15:18t/p3130.451.21500.00001.21509.001064.61
6272006.04.07 15:18buy3140.461.21770.00001.2197
6282006.04.07 15:19buy3150.881.21300.00001.2150
6292006.04.07 15:19t/p3150.881.21500.00001.215017.601082.21
6302006.04.07 15:19close3140.461.21770.00001.21970.001082.21
6312006.04.07 15:20buy3160.461.21300.00001.2150
6322006.04.07 15:20t/p3160.461.21500.00001.21509.201091.41
6332006.04.07 15:20buy3170.471.21590.00001.2179
6342006.04.07 15:21buy3180.921.21300.00001.2150
6352006.04.07 15:23t/p3180.921.21500.00001.215018.401109.81
6362006.04.07 15:23close3170.471.21500.00001.2179-4.231105.58
6372006.04.07 15:24buy3190.471.21300.00001.2150
6382006.04.07 15:28t/p3190.471.21500.00001.21509.401114.98
6392006.04.07 15:28buy3200.481.21530.00001.2173
6402006.04.07 15:29buy3210.941.21300.00001.2150
6412006.04.07 15:29t/p3210.941.21500.00001.215018.801133.78
6422006.04.07 15:29close3200.481.21590.00001.21732.881136.66
6432006.04.07 15:30sell3220.481.21280.00001.2108
6442006.04.07 15:30sell3230.961.21540.00001.2134
6452006.04.07 15:31t/p3230.961.21340.00001.213419.201155.86
6462006.04.07 15:31sell3240.981.21560.00001.2136
6472006.04.07 15:32t/p3240.981.21360.00001.213619.601175.46
6482006.04.07 15:32close3220.481.21300.00001.2108-0.961174.50
6492006.04.07 15:32sell3250.511.21580.00001.2138
6502006.04.07 15:33t/p3250.511.21380.00001.213810.201184.70
6512006.04.07 15:33sell3260.501.21280.00001.2108
6522006.04.07 15:33sell3271.001.21530.00001.2133
6532006.04.07 15:34t/p3271.001.21330.00001.213320.001204.70
6542006.04.07 15:34close3260.501.21300.00001.2108-1.001203.70
6552006.04.07 15:34sell3280.521.21510.00001.2131
6562006.04.07 15:35t/p3280.521.21310.00001.213110.401214.10
6572006.04.07 15:35sell3290.521.21280.00001.2108
6582006.04.07 15:35sell3301.041.21520.00001.2132
6592006.04.07 15:36t/p3301.041.21320.00001.213220.801234.90
6602006.04.07 15:36close3290.521.21300.00001.2108-1.041233.86
6612006.04.07 15:36sell3310.531.21510.00001.2131
6622006.04.07 15:37t/p3310.531.21310.00001.213110.601244.46
6632006.04.07 15:37sell3320.531.21280.00001.2108
6642006.04.07 15:37sell3331.061.21520.00001.2132
6652006.04.07 15:38t/p3331.061.21320.00001.213221.201265.66
6662006.04.07 15:38close3320.531.21300.00001.2108-1.061264.60
6672006.04.07 15:38sell3340.551.21550.00001.2135
6682006.04.07 15:39t/p3340.551.21350.00001.213511.001275.60
6692006.04.07 15:39sell3350.541.21280.00001.2108
6702006.04.07 15:39sell3361.081.21560.00001.2136
6712006.04.07 15:40t/p3361.081.21360.00001.213621.601297.20
6722006.04.07 15:40close3350.541.21300.00001.2108-1.081296.12
6732006.04.07 15:40sell3370.561.21530.00001.2133
6742006.04.07 15:41t/p3370.561.21330.00001.213311.201307.32
6752006.04.07 15:41sell3380.561.21280.00001.2108
6762006.04.07 15:41sell3391.121.21510.00001.2131
6772006.04.07 15:42t/p3391.121.21310.00001.213122.401329.72
6782006.04.07 15:42close3380.561.21300.00001.2108-1.121328.60
6792006.04.07 15:42sell3400.571.21470.00001.2127
6802006.04.07 15:59t/p3400.571.21270.00001.212711.401340.00
6812006.04.07 15:59sell3410.561.21080.00001.2088
6822006.04.07 16:00sell3421.141.21510.00001.2131
6832006.04.07 16:01t/p3421.141.21310.00001.213122.801362.80
6842006.04.07 16:01close3410.561.21170.00001.2088-5.041357.76
6852006.04.07 16:01sell3430.581.21520.00001.2132
6862006.04.07 16:02t/p3430.581.21320.00001.213211.601369.36
6872006.04.07 16:02sell3440.581.21150.00001.2095
6882006.04.07 16:02sell3451.161.21510.00001.2131
6892006.04.07 16:03t/p3451.161.21310.00001.213123.201392.56
6902006.04.07 16:03close3440.581.21170.00001.2095-1.161391.40
6912006.04.07 16:03sell3460.601.21490.00001.2129
6922006.04.07 16:04t/p3460.601.21290.00001.212912.001403.40
6932006.04.07 16:04sell3470.591.21150.00001.2095
6942006.04.07 16:04sell3481.181.21470.00001.2127
6952006.04.07 16:05t/p3481.181.21270.00001.212723.601427.00
6962006.04.07 16:05close3470.591.21170.00001.2095-1.181425.82
6972006.04.07 16:05sell3490.611.21320.00001.2112
6982006.04.07 17:00t/p3490.611.21120.00001.211212.201438.02
6992006.04.07 17:00sell3500.611.21100.00001.2090
7002006.04.07 17:01sell3511.221.21150.00001.2095
7012006.04.07 17:10sell3522.401.21220.00001.2102
7022006.04.07 17:13close3522.401.21140.00001.210219.201457.22
7032006.04.07 17:13close3511.221.21140.00001.20951.221458.44
7042006.04.07 17:13close3500.611.21140.00001.2090-2.441456.00
7052006.04.07 17:13sell3530.611.21130.00001.2093
7062006.04.07 17:15sell3541.221.21190.00001.2099
7072006.04.07 18:02close3541.221.21010.00001.209921.961477.96
7082006.04.07 18:02close3530.611.21010.00001.20937.321485.28
7092006.04.07 18:03sell3550.621.21000.00001.2080
7102006.04.07 18:13sell3561.241.21060.00001.2086
7112006.04.07 18:26sell3572.481.21120.00001.2092
7122006.04.10 01:00buy3580.651.21130.00001.2133
7132006.04.10 01:13buy3591.341.21060.00001.2126
7142006.04.10 05:29sell3605.121.21190.00001.2099
7152006.04.10 06:59close3605.121.21080.00001.209956.321541.60
7162006.04.10 06:59close3591.341.21060.00001.21260.001541.60
7172006.04.10 06:59close3580.651.21060.00001.2133-4.551537.05
7182006.04.10 06:59close3572.481.21080.00001.209211.421548.47
7192006.04.10 06:59close3561.241.21080.00001.2086-1.731546.74
7202006.04.10 06:59close3550.621.21080.00001.2080-4.581542.16
7212006.04.10 08:00buy3610.681.21250.00001.2145
7222006.04.10 08:01buy3621.361.21140.00001.2134
7232006.04.10 11:00sell3630.681.21080.00001.2088
7242006.04.10 11:10sell3641.361.21150.00001.2095
7252006.04.10 11:40sell3652.721.21210.00001.2101
7262006.04.10 11:59buy3662.801.21080.00001.2128
7272006.04.10 13:41buy3675.521.21020.00001.2122
7282006.04.10 13:44t/p3652.721.21010.00001.210154.401596.56
7292006.04.10 13:44close3641.361.20990.00001.209521.761618.32
7302006.04.10 13:44close3630.681.21000.00001.20885.441623.76
7312006.04.10 13:44sell3680.681.20970.00001.2077
7322006.04.10 13:56close3680.681.21050.00001.2077-5.441618.32
7332006.04.10 13:56close3675.521.21030.00001.21225.521623.84
7342006.04.10 13:56close3662.801.21030.00001.2128-14.001609.84
7352006.04.10 13:56close3621.361.21030.00001.2134-14.961594.88
7362006.04.10 13:56close3610.681.21030.00001.2145-14.961579.92
7372006.04.10 13:56sell3690.701.21050.00001.2085
7382006.04.10 13:59sell3701.401.21170.00001.2097
7392006.04.10 15:34close3701.401.20980.00001.209726.601606.52
7402006.04.10 15:34close3690.701.20980.00001.20854.901611.42
7412006.04.10 16:00sell3710.711.20910.00001.2071
7422006.04.10 16:00sell3721.421.21170.00001.2097
7432006.04.10 16:01t/p3721.421.20970.00001.209728.401639.82
7442006.04.10 16:01sell3731.441.21150.00001.2095
7452006.04.10 16:02close3731.441.20960.00001.209527.361667.18
7462006.04.10 16:02close3710.711.20960.00001.2071-3.551663.63
7472006.04.10 16:02sell3740.741.21150.00001.2095
7482006.04.10 16:59t/p3740.741.20950.00001.209514.801678.43
7492006.04.10 16:59sell3750.741.20810.00001.2061
7502006.04.10 17:00sell3761.481.21000.00001.2080
7512006.04.10 19:51buy3770.741.20970.00001.2117
7522006.04.10 20:59sell3782.921.21110.00001.2091
7532006.04.11 00:59close3782.921.20970.00001.209142.651721.08
7542006.04.11 00:59close3770.741.20950.00001.2117-2.041719.04
7552006.04.11 00:59close3761.481.20970.00001.20805.341724.37
7562006.04.11 00:59close3750.741.20970.00001.2061-11.391712.98
7572006.04.11 03:00sell3790.771.21020.00001.2082
7582006.04.11 03:59sell3801.541.21070.00001.2087
7592006.04.11 04:00buy3810.761.21100.00001.2130
7602006.04.11 04:59sell3823.001.21180.00001.2098
7612006.04.11 05:59sell3835.841.21280.00001.2108
7622006.04.11 06:59t/p3810.761.21300.00001.213015.201728.18
7632006.04.11 06:59buy3840.711.21320.00001.2152
7642006.04.11 07:33buy3851.501.21240.00001.2144
7652006.04.11 10:59close3851.501.21130.00001.2144-16.501711.68
7662006.04.11 10:59close3840.711.21130.00001.2152-13.491698.19
7672006.04.11 10:59close3835.841.21150.00001.210875.921774.11
7682006.04.11 10:59close3823.001.21150.00001.20989.001783.11
7692006.04.11 10:59close3801.541.21150.00001.2087-12.321770.79
7702006.04.11 10:59close3790.771.21150.00001.2082-10.011760.78
7712006.04.11 12:00sell3860.791.21060.00001.2086
7722006.04.11 12:00sell3871.561.21170.00001.2097
7732006.04.11 13:59sell3883.041.21290.00001.2109
7742006.04.11 15:00buy3890.751.21340.00001.2154
7752006.04.11 15:00buy3901.581.21200.00001.2140
7762006.04.11 16:07sell3916.001.21360.00001.2116
7772006.04.11 16:16close3916.001.21260.00001.211660.001820.78
7782006.04.11 16:16close3901.581.21240.00001.21406.321827.10
7792006.04.11 16:16close3890.751.21240.00001.2154-7.501819.60
7802006.04.11 16:16close3883.041.21260.00001.21099.121828.72
7812006.04.11 16:16close3871.561.21260.00001.2097-14.041814.68
7822006.04.11 16:16close3860.791.21260.00001.2086-15.801798.88
7832006.04.11 16:30buy3920.801.21240.00001.2144
7842006.04.11 19:59t/p3920.801.21440.00001.214416.001814.88
7852006.04.11 19:59buy3930.801.21490.00001.2169
7862006.04.11 20:23buy3941.601.21400.00001.2160
7872006.04.11 22:13close3941.601.21510.00001.216017.601832.48
7882006.04.11 22:13close3930.801.21510.00001.21691.601834.08
7892006.04.12 00:00buy3950.861.21580.00001.2178
7902006.04.12 05:59buy3961.721.21510.00001.2171
7912006.04.12 06:00sell3970.861.21490.00001.2129
7922006.04.12 06:41sell3981.721.21560.00001.2136
7932006.04.12 07:34buy3993.441.21450.00001.2165
7942006.04.12 09:33close3993.441.21570.00001.216541.281875.36
7952006.04.12 09:33close3981.721.21590.00001.2136-5.161870.20
7962006.04.12 09:33close3970.861.21590.00001.2129-8.601861.60
7972006.04.12 09:33close3961.721.21570.00001.217110.321871.92
7982006.04.12 09:33close3950.861.21570.00001.2178-0.861871.06
7992006.04.12 11:00sell4000.881.21440.00001.2124
8002006.04.12 11:00sell4011.741.21520.00001.2132
8012006.04.12 12:59t/p4000.881.21240.00001.212417.601888.66
8022006.04.12 12:59t/p4011.741.21320.00001.213234.801923.46
8032006.04.12 13:00sell4020.881.20880.00001.2068
8042006.04.12 13:01sell4031.781.21220.00001.2102
8052006.04.12 13:01sell4043.481.21420.00001.2122
8062006.04.12 13:59t/p4043.481.21220.00001.212269.601993.06
8072006.04.12 13:59close4031.781.21170.00001.21028.902001.96
8082006.04.12 13:59close4020.881.21170.00001.2068-25.521976.44
8092006.04.12 15:00sell4050.921.21090.00001.2089
8102006.04.12 16:02sell4061.841.21150.00001.2095
8112006.04.12 16:07sell4073.641.21240.00001.2104
8122006.04.12 16:59close4073.641.21070.00001.210461.882038.32
8132006.04.12 16:59close4061.841.21070.00001.209514.722053.04
8142006.04.12 16:59close4050.921.21070.00001.20891.842054.88
8152006.04.12 17:00buy4080.951.21070.00001.2127
8162006.04.12 18:00sell4090.951.21020.00001.2082
8172006.04.12 18:06sell4101.901.21070.00001.2087
8182006.04.13 00:11buy4111.901.21010.00001.2121
8192006.04.13 06:59sell4123.801.21150.00001.2095
8202006.04.13 09:01sell4137.441.21200.00001.2100
8212006.04.13 09:02t/p4111.901.21210.00001.212138.002092.88
8222006.04.13 09:02close4080.951.21210.00001.212711.152104.03
8232006.04.13 09:02buy4140.931.21220.00001.2142
8242006.04.13 09:59close4140.931.21130.00001.2142-8.372095.66
8252006.04.13 09:59close4137.441.21150.00001.210037.202132.86
8262006.04.13 09:59close4123.801.21150.00001.20950.002132.86
8272006.04.13 09:59close4101.901.21150.00001.2087-11.752121.11
8282006.04.13 09:59close4090.951.21150.00001.2082-10.632110.48
8292006.04.13 10:00buy4150.971.21150.00001.2135
8302006.04.13 10:59buy4161.941.21020.00001.2122
8312006.04.13 12:00sell4170.961.20950.00001.2075
8322006.04.13 12:00sell4181.941.21120.00001.2092
8332006.04.13 12:59t/p4181.941.20920.00001.209238.802149.28
8342006.04.13 12:59buy4193.881.20910.00001.2111
8352006.04.13 12:59close4170.961.20910.00001.20753.842153.12
8362006.04.13 13:00sell4200.971.20900.00001.2070
8372006.04.13 13:00sell4211.981.20960.00001.2076
8382006.04.13 13:59buy4227.681.20860.00001.2106
8392006.04.13 14:00close4227.681.20920.00001.210646.082199.20
8402006.04.13 14:00close4211.981.20940.00001.20763.962203.16
8412006.04.13 14:00close4200.971.20940.00001.2070-3.882199.28
8422006.04.13 14:00close4193.881.20920.00001.21113.882203.16
8432006.04.13 14:00close4161.941.20920.00001.2122-19.402183.76
8442006.04.13 14:00close4150.971.20920.00001.2135-22.312161.45
8452006.04.13 14:00sell4230.991.20910.00001.2071
8462006.04.13 14:07sell4241.981.20970.00001.2077
8472006.04.13 14:31sell4253.961.21030.00001.2083
8482006.04.13 14:36close4253.961.20920.00001.208343.562205.01
8492006.04.13 14:36close4241.981.20920.00001.20779.902214.91
8502006.04.13 14:36close4230.991.20920.00001.2071-0.992213.92
8512006.04.13 14:36sell4261.021.20910.00001.2071
8522006.04.13 14:39sell4272.041.20990.00001.2079
8532006.04.13 14:57close4272.041.20810.00001.207936.722250.64
8542006.04.13 14:57close4261.021.20810.00001.207110.202260.84
8552006.04.13 14:57sell4281.031.20800.00001.2060
8562006.04.13 14:58sell4292.061.20870.00001.2067
8572006.04.13 15:59sell4304.041.21060.00001.2086
8582006.04.13 17:00buy4311.011.21070.00001.2127
8592006.04.13 17:40buy4322.061.21010.00001.2121
8602006.04.13 17:59sell4338.001.21120.00001.2092
8612006.04.16 22:00t/p4322.061.21210.00001.212139.642300.49
8622006.04.16 22:00close4311.011.21220.00001.212714.392314.87
8632006.04.16 23:00buy4340.891.21290.00001.2149
8642006.04.17 00:59t/p4340.891.21490.00001.214917.132332.00
8652006.04.17 00:59buy4350.631.21700.00001.2190
8662006.04.17 01:59close4350.631.21880.00001.219011.342343.34
8672006.04.17 01:59close4338.001.21900.00001.2092-614.321729.02
8682006.04.17 01:59close4304.041.21900.00001.2086-334.471394.55
8692006.04.17 01:59close4292.061.21900.00001.2067-209.691184.86
8702006.04.17 01:59close4281.031.21900.00001.2060-112.051072.81
8712006.04.17 02:00buy4360.491.21900.00001.2210
8722006.04.17 02:53buy4370.981.21800.00001.2200
8732006.04.17 06:00sell4380.491.21740.00001.2154
8742006.04.17 06:00sell4390.981.21820.00001.2162
8752006.04.17 10:59sell4401.961.21920.00001.2172
8762006.04.17 11:59t/p4360.491.22100.00001.22109.801082.61
8772006.04.17 11:59t/p4370.981.22000.00001.220019.601102.21
8782006.04.17 11:59sell4413.281.22360.00001.2216
8792006.04.17 12:00buy4420.411.22370.00001.2257
8802006.04.17 12:56buy4430.861.22310.00001.2251
8812006.04.17 12:59t/p4430.861.22510.00001.225117.201119.41
8822006.04.17 13:01t/p4413.281.22160.00001.221665.601185.01
8832006.04.17 13:01buy4440.981.22150.00001.2235
8842006.04.17 13:01close4401.961.22150.00001.2172-45.081139.93
8852006.04.17 13:42close4390.981.22160.00001.2162-33.321106.61
8862006.04.17 13:42close4380.491.22170.00001.2154-21.071085.54
8872006.04.17 13:54t/p4440.981.22350.00001.223519.601105.14
8882006.04.17 13:54close4420.411.22350.00001.2257-0.821104.32
8892006.04.17 13:54buy4450.491.22360.00001.2256
8902006.04.17 14:31t/p4450.491.22560.00001.22569.801114.12
8912006.04.17 15:20buy4460.491.22650.00001.2285
8922006.04.17 19:59buy4470.981.22590.00001.2279
8932006.04.17 20:00sell4480.491.22570.00001.2237
8942006.04.17 20:03t/p4470.981.22790.00001.227919.601133.72
8952006.04.17 20:03close4460.491.22800.00001.22857.351141.07
8962006.04.17 20:03sell4490.981.22800.00001.2260
8972006.04.17 20:40buy4500.511.22610.00001.2281
8982006.04.17 20:59t/p4490.981.22600.00001.226019.601160.67
8992006.04.17 20:59buy4511.021.22540.00001.2274
9002006.04.17 20:59close4480.491.22540.00001.22371.471162.14
9012006.04.17 21:00sell4520.511.22520.00001.2232
9022006.04.17 21:01sell4531.021.22570.00001.2237
9032006.04.18 00:59sell4542.041.22630.00001.2243
9042006.04.18 03:17sell4554.001.22690.00001.2249
9052006.04.18 06:59t/p4554.001.22490.00001.224980.001242.14
9062006.04.18 06:59buy4562.241.22480.00001.2268
9072006.04.18 06:59close4542.041.22480.00001.224330.601272.74
9082006.04.18 07:00close4531.021.22470.00001.223710.821283.56
9092006.04.18 07:04close4520.511.22550.00001.2232-1.221282.33
9102006.04.18 07:04sell4570.581.22550.00001.2235
9112006.04.18 07:59buy4584.321.22370.00001.2257
9122006.04.18 08:04t/p4584.321.22570.00001.225786.401368.73
9132006.04.18 08:04close4562.241.22590.00001.226824.641393.37
9142006.04.18 08:05close4511.021.22510.00001.2274-3.831389.54
9152006.04.18 08:05close4500.511.22570.00001.2281-2.431387.12
9162006.04.18 11:00sell4591.221.22600.00001.2240
9172006.04.18 11:29sell4602.441.22650.00001.2245
9182006.04.18 11:30buy4610.611.22640.00001.2284
9192006.04.18 12:00buy4621.241.22570.00001.2277
9202006.04.18 12:59t/p4610.611.22840.00001.228412.201399.32
9212006.04.18 12:59t/p4621.241.22770.00001.227724.801424.12
9222006.04.18 12:59buy4630.551.22980.00001.2318
9232006.04.18 12:59sell4644.401.22960.00001.2276
9242006.04.18 13:59buy4651.261.22780.00001.2298
9252006.04.18 14:31t/p4644.401.22760.00001.227688.001512.12
9262006.04.18 14:31close4602.441.22740.00001.2245-21.961490.16
9272006.04.18 14:31close4591.221.22750.00001.2240-18.301471.86
9282006.04.18 14:31close4570.581.22740.00001.2235-11.021460.84
9292006.04.18 16:45sell4660.641.22800.00001.2260
9302006.04.18 16:59sell4671.281.22860.00001.2266
9312006.04.18 18:59t/p4651.261.22980.00001.229825.201486.04
9322006.04.18 18:59close4630.551.23120.00001.23187.701493.74
9332006.04.18 18:59sell4682.481.23120.00001.2292
9342006.04.18 19:00buy4690.621.23150.00001.2335
9352006.04.18 19:59buy4701.281.23010.00001.2321
9362006.04.18 20:26sell4714.881.23180.00001.2298
9372006.04.18 20:26t/p4701.281.23210.00001.232125.601519.34
9382006.04.18 20:26close4690.621.23210.00001.23353.721523.06
9392006.04.18 20:26buy4720.601.23240.00001.2344
9402006.04.18 20:26buy4731.241.23190.00001.2339
9412006.04.18 20:59t/p4720.601.23440.00001.234412.001535.06
9422006.04.18 20:59t/p4731.241.23390.00001.233924.801559.86
9432006.04.18 20:59buy4740.511.23480.00001.2368
9442006.04.18 22:00t/p4740.511.23680.00001.236810.201570.06
9452006.04.18 22:00buy4750.421.23700.00001.2390
9462006.04.18 22:00buy4760.941.23590.00001.2379
9472006.04.18 23:00buy4771.961.23530.00001.2373
9482006.04.19 03:39buy4784.081.23480.00001.2368
9492006.04.19 11:15t/p4784.081.23680.00001.236881.601651.66
9502006.04.19 11:15close4771.961.23690.00001.237329.881681.54
9512006.04.19 11:16close4760.941.23460.00001.2379-12.931668.61
9522006.04.19 11:16close4750.421.23670.00001.2390-1.581667.03
9532006.04.19 16:59buy4790.601.23420.00001.2362
9542006.04.19 16:59t/p4790.601.23620.00001.236212.001679.03
9552006.04.19 16:59buy4800.451.23790.00001.2399
9562006.04.19 17:59buy4810.961.23730.00001.2393
9572006.04.20 00:59buy4822.121.23580.00001.2378
9582006.04.20 03:06buy4834.321.23520.00001.2372
9592006.04.21 06:59t/p4714.881.22980.00001.2298112.361791.39
9602006.04.21 06:59close4682.481.22930.00001.229254.621846.02
9612006.04.21 07:00close4671.281.22920.00001.2266-3.811842.21
9622006.04.21 07:43close4660.641.23000.00001.2260-10.861831.34
9632006.04.21 07:43sell4840.581.22990.00001.2279
9642006.04.21 08:59sell4851.321.23250.00001.2305
9652006.04.21 10:08sell4862.681.23320.00001.2312
9662006.04.21 11:25sell4875.441.23380.00001.2318
9672006.04.21 11:59t/p4875.441.23180.00001.2318108.801940.14
9682006.04.21 11:59close4862.681.23150.00001.231245.561985.70
9692006.04.21 12:00close4851.321.23150.00001.230513.201998.90
9702006.04.21 12:00close4840.581.23270.00001.2279-16.241982.66
9712006.04.21 13:41sell4880.681.23100.00001.2290
9722006.04.21 13:59sell4891.421.23200.00001.2300
9732006.04.21 14:21sell4902.881.23260.00001.2306
9742006.04.21 14:25sell4915.761.23310.00001.2311
9752006.04.23 21:28t/p4834.321.23720.00001.237283.142065.80
9762006.04.23 21:28close4822.121.23720.00001.237828.082093.88
9772006.04.23 21:28close4810.961.23710.00001.2393-4.822089.06
9782006.04.23 21:28close4800.451.23720.00001.2399-4.512084.55
9792006.04.23 22:00buy4920.651.23750.00001.2395
9802006.04.23 22:38buy4931.341.23700.00001.2390
9812006.04.23 23:39buy4942.761.23640.00001.2384
9822006.04.24 01:59buy4955.921.23540.00001.2374
9832006.04.24 06:59t/p4942.761.23840.00001.238453.122137.67
9842006.04.24 06:59t/p4955.921.23740.00001.2374118.402256.07
9852006.04.24 06:59close4931.341.23860.00001.239020.432276.50
9862006.04.24 07:00close4920.651.23850.00001.23956.012282.51
9872006.04.24 07:00buy4960.751.23750.00001.2395
9882006.04.24 09:41t/p4960.751.23950.00001.239515.002297.51
9892006.04.24 09:41buy4970.651.23970.00001.2417
9902006.04.24 09:42buy4981.401.23870.00001.2407
9912006.04.24 10:01buy4992.881.23810.00001.2401
9922006.04.24 11:11buy5005.841.23750.00001.2395
9932006.04.24 17:59t/p4992.881.24010.00001.240157.602355.11
9942006.04.24 17:59t/p5005.841.23950.00001.2395116.802471.91
9952006.04.24 17:59close4981.401.24020.00001.240721.002492.91
9962006.04.24 18:00close4970.651.24020.00001.24173.252496.16
9972006.04.24 18:41buy5010.721.23990.00001.2419
9982006.04.24 20:59buy5021.541.23890.00001.2409
9992006.04.24 21:26t/p5021.541.24090.00001.240930.802526.96
10002006.04.24 21:26close5010.721.24110.00001.24198.642535.60
10012006.04.25 05:00buy5030.841.23810.00001.2401
10022006.04.25 06:00buy5041.741.23740.00001.2394
10032006.04.25 07:59t/p5041.741.23940.00001.239434.802570.40
10042006.04.25 07:59close5030.841.23950.00001.240111.762582.16
10052006.04.25 08:00buy5050.781.23980.00001.2418
10062006.04.25 08:00buy5061.681.23860.00001.2406
10072006.04.25 10:06t/p5061.681.24060.00001.240633.602615.76
10082006.04.25 10:06close5050.781.24090.00001.24188.582624.34
10092006.04.25 13:00buy5070.671.24240.00001.2444
10102006.04.25 13:59buy5081.441.24140.00001.2434
10112006.04.25 14:00buy5093.121.23970.00001.2417
10122006.04.25 14:10t/p5093.121.24170.00001.241762.402686.74
10132006.04.25 14:10close5081.441.24210.00001.243410.082696.82
10142006.04.25 14:11close5070.671.24160.00001.2444-5.362691.46
10152006.04.25 14:11buy5100.721.24200.00001.2440
10162006.04.25 14:59buy5111.561.24060.00001.2426
10172006.04.25 15:25t/p5111.561.24260.00001.242631.202722.66
10182006.04.25 15:25close5100.721.24290.00001.24406.482729.14
10192006.04.25 15:26buy5120.701.24270.00001.2447
10202006.04.25 15:59buy5131.461.24210.00001.2441
10212006.04.25 15:59buy5143.001.24140.00001.2434
10222006.04.25 16:00buy5156.161.24080.00001.2428
10232006.04.25 18:59t/p5143.001.24340.00001.243460.002789.14
10242006.04.25 18:59t/p5156.161.24280.00001.2428123.202912.34
10252006.04.25 18:59close5131.461.24350.00001.244120.442932.78
10262006.04.25 19:00close5120.701.24350.00001.24475.602938.38
10272006.04.25 19:59buy5160.781.24290.00001.2449
10282006.04.26 00:34buy5171.721.24230.00001.2443
10292006.04.26 05:51buy5183.521.24160.00001.2436
10302006.04.26 06:06buy5197.121.24100.00001.2430
10312006.04.26 13:00t/p5197.121.24300.00001.2430142.403080.78
10322006.04.26 13:00close5183.521.24330.00001.243659.843140.62
10332006.04.26 13:59close5171.721.24310.00001.244313.763154.38
10342006.04.26 13:59close5160.781.24380.00001.24496.433160.81
10352006.04.26 14:00buy5200.881.24390.00001.2459
10362006.04.26 14:00buy5211.901.24230.00001.2443
10372006.04.26 15:25t/p5211.901.24430.00001.244338.003198.81
10382006.04.26 15:25close5200.881.24490.00001.24598.803207.61
10392006.04.26 15:25buy5220.841.24500.00001.2470
10402006.04.26 15:25buy5231.761.24420.00001.2462
10412006.04.26 15:59t/p5231.761.24620.00001.246235.203242.81
10422006.04.26 15:59close5220.841.24630.00001.247010.923253.73
10432006.04.26 16:00buy5240.791.24650.00001.2485
10442006.04.26 16:08buy5251.661.24560.00001.2476
10452006.04.26 17:00buy5263.521.24430.00001.2463
10462006.04.26 17:01buy5277.121.24370.00001.2457
10472006.04.26 17:57t/p5277.121.24570.00001.2457142.403396.13
10482006.04.26 17:57close5263.521.24570.00001.246349.283445.41
10492006.04.26 17:57close5251.661.24560.00001.24760.003445.41
10502006.04.26 17:57close5240.791.24580.00001.2485-5.533439.88
10512006.04.26 17:57buy5280.901.24590.00001.2479
10522006.04.26 17:59buy5291.961.24430.00001.2463
10532006.04.26 18:16t/p5291.961.24630.00001.246339.203479.08
10542006.04.26 18:16close5280.901.24640.00001.24794.503483.58
10552006.04.26 18:17buy5300.911.24600.00001.2480
10562006.04.26 19:11buy5311.881.24540.00001.2474
10572006.04.26 19:13buy5323.841.24490.00001.2469
10582006.04.27 07:59buy5337.921.24350.00001.2455
10592006.04.27 14:59t/p5300.911.24800.00001.248016.143499.72
10602006.04.27 14:59t/p5311.881.24740.00001.247433.343533.06
10612006.04.27 14:59t/p5323.841.24690.00001.246968.103601.16
10622006.04.27 14:59t/p5337.921.24550.00001.2455158.403759.56
10632006.04.27 14:59close4915.761.25420.00001.2311-1194.452565.11
10642006.04.27 14:59close4902.881.25420.00001.2306-611.631953.49
10652006.04.27 14:59close4891.421.25420.00001.2300-310.091643.40
10662006.04.27 14:59close4880.681.25420.00001.2290-155.291488.11
10672006.04.27 15:00sell5340.641.25400.00001.2520
10682006.04.27 15:59t/p5340.641.25200.00001.252012.801500.91
10692006.04.27 15:59buy5350.661.24960.00001.2516
10702006.04.27 15:59t/p5350.661.25160.00001.251613.201514.11
10712006.04.27 15:59buy5360.651.25270.00001.2547
10722006.04.28 02:00sell5370.671.25240.00001.2504
10732006.04.28 02:00sell5381.341.25370.00001.2517
10742006.04.28 07:59sell5392.641.25450.00001.2525
10752006.04.28 08:28t/p5360.651.25470.00001.254712.511526.62
10762006.04.28 08:28buy5400.651.25500.00001.2570
10772006.04.28 08:28sell5415.121.25520.00001.2532
10782006.04.28 10:00buy5421.361.25440.00001.2564
10792006.04.28 13:59t/p5421.361.25640.00001.256427.201553.82
10802006.04.28 13:59close5400.651.25690.00001.257012.351566.17
10812006.04.28 14:59buy5430.601.25660.00001.2586
10822006.04.28 14:59t/p5430.601.25860.00001.258612.001578.17
10832006.04.28 14:59buy5440.451.25990.00001.2619
10842006.04.28 15:59buy5450.961.25930.00001.2613
10852006.04.28 15:59t/p5440.451.26190.00001.26199.001587.17
10862006.04.28 15:59t/p5450.961.26130.00001.261319.201606.37
10872006.04.28 15:59close5415.121.26250.00001.2532-373.761232.61
10882006.04.28 15:59close5392.641.26250.00001.2525-211.201021.41
10892006.04.28 15:59close5381.341.26250.00001.2517-117.92903.49
10902006.04.28 15:59close5370.671.26250.00001.2504-67.67835.82
10912006.04.28 16:00buy5460.351.26250.00001.2645
10922006.04.28 16:59buy5470.701.26160.00001.2636
10932006.04.28 20:00sell5480.351.26160.00001.2596
10942006.04.28 20:00sell5490.701.26260.00001.2606
10952006.04.28 20:59sell5501.401.26320.00001.2612
10962006.04.30 21:13t/p5470.701.26360.00001.263614.00849.82
10972006.04.30 21:13close5460.351.26360.00001.26453.85853.67
10982006.04.30 23:59close at stop5501.401.26190.00001.261218.20871.87
10992006.04.30 23:59close at stop5490.701.26190.00001.26064.90876.77
11002006.04.30 23:59close at stop5480.351.26190.00001.2596-1.05875.72