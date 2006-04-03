|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.02 22:00 - 2006.05.01 00:00 (2006.04.01 - 2006.05.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|11344
|Ticks modelled
|59105
|Modelling quality
|89.72%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|775.72
|Gross profit
|5720.64
|Gross loss
|-4944.92
|Profit factor
|1.16
|Expected payoff
|1.41
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2923.74 (77.77%)
|Relative drawdown
|77.77% (2923.74)
|Total trades
|550
|Short positions (won %)
|355 (63.38%)
|Long positions (won %)
|195 (74.87%)
|Profit trades (% of total)
|371 (67.45%)
|Loss trades (% of total)
|179 (32.55%)
|Largest
|profit trade
|158.40
|loss trade
|-1194.45
|Average
|profit trade
|15.42
|loss trade
|-27.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (753.95)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2271.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|753.95 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-2271.45 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 00:00
|sell
|1
|0.05
|1.2105
|0.0000
|1.2085
|2
|2006.04.03 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2096
|3
|2006.04.03 01:59
|t/p
|2
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|2.00
|102.00
|4
|2006.04.03 01:59
|close
|1
|0.05
|1.2094
|0.0000
|1.2085
|0.55
|102.55
|5
|2006.04.03 02:00
|sell
|3
|0.05
|1.2092
|0.0000
|1.2072
|6
|2006.04.03 02:00
|sell
|4
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2082
|7
|2006.04.03 02:02
|sell
|5
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|8
|2006.04.03 02:31
|close
|5
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2087
|1.60
|104.15
|9
|2006.04.03 02:31
|close
|4
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2082
|0.30
|104.45
|10
|2006.04.03 02:31
|close
|3
|0.05
|1.2099
|0.0000
|1.2072
|-0.35
|104.10
|11
|2006.04.03 02:31
|sell
|6
|0.05
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|12
|2006.04.03 03:59
|t/p
|6
|0.05
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|1.00
|105.10
|13
|2006.04.03 03:59
|sell
|7
|0.05
|1.2070
|0.0000
|1.2050
|14
|2006.04.03 04:01
|sell
|8
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2056
|15
|2006.04.03 04:01
|sell
|9
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2069
|16
|2006.04.03 04:02
|close
|9
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2069
|2.20
|107.30
|17
|2006.04.03 04:02
|close
|8
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2056
|-0.20
|107.10
|18
|2006.04.03 04:02
|close
|7
|0.05
|1.2078
|0.0000
|1.2050
|-0.40
|106.70
|19
|2006.04.03 04:02
|sell
|10
|0.05
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|20
|2006.04.03 04:59
|t/p
|10
|0.05
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|1.00
|107.70
|21
|2006.04.03 04:59
|sell
|11
|0.05
|1.2048
|0.0000
|1.2028
|22
|2006.04.03 05:00
|sell
|12
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2034
|23
|2006.04.03 05:01
|sell
|13
|0.20
|1.2067
|0.0000
|1.2047
|24
|2006.04.03 05:02
|close
|13
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2047
|2.20
|109.90
|25
|2006.04.03 05:02
|close
|12
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2034
|-0.20
|109.70
|26
|2006.04.03 05:02
|close
|11
|0.05
|1.2056
|0.0000
|1.2028
|-0.40
|109.30
|27
|2006.04.03 05:02
|sell
|14
|0.05
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|28
|2006.04.03 05:03
|sell
|15
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2048
|29
|2006.04.03 05:59
|close
|15
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2048
|1.60
|110.90
|30
|2006.04.03 05:59
|close
|14
|0.05
|1.2052
|0.0000
|1.2041
|0.45
|111.35
|31
|2006.04.03 06:00
|sell
|16
|0.05
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|32
|2006.04.03 06:05
|sell
|17
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2037
|33
|2006.04.03 06:05
|sell
|18
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2051
|34
|2006.04.03 06:25
|close
|18
|0.20
|1.2059
|0.0000
|1.2051
|2.40
|113.75
|35
|2006.04.03 06:25
|close
|17
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2037
|-0.20
|113.55
|36
|2006.04.03 06:25
|close
|16
|0.05
|1.2059
|0.0000
|1.2029
|-0.50
|113.05
|37
|2006.04.03 06:25
|sell
|19
|0.05
|1.2066
|0.0000
|1.2046
|38
|2006.04.03 06:43
|t/p
|19
|0.05
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|1.00
|114.05
|39
|2006.04.03 06:43
|sell
|20
|0.05
|1.2044
|0.0000
|1.2024
|40
|2006.04.03 07:17
|sell
|21
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|41
|2006.04.03 07:41
|close
|21
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2029
|0.90
|114.95
|42
|2006.04.03 07:41
|close
|20
|0.05
|1.2040
|0.0000
|1.2024
|0.20
|115.15
|43
|2006.04.03 08:00
|sell
|22
|0.05
|1.2053
|0.0000
|1.2033
|44
|2006.04.03 08:59
|sell
|23
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2042
|45
|2006.04.03 09:50
|buy
|24
|0.05
|1.2047
|0.0000
|1.2067
|46
|2006.04.03 11:59
|t/p
|24
|0.05
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|1.00
|116.15
|47
|2006.04.03 11:59
|buy
|25
|0.05
|1.2069
|0.0000
|1.2089
|48
|2006.04.03 11:59
|sell
|26
|0.20
|1.2067
|0.0000
|1.2047
|49
|2006.04.03 12:00
|close
|26
|0.20
|1.2058
|0.0000
|1.2047
|1.80
|117.95
|50
|2006.04.03 12:00
|close
|25
|0.05
|1.2056
|0.0000
|1.2089
|-0.65
|117.30
|51
|2006.04.03 12:00
|close
|23
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2042
|0.40
|117.70
|52
|2006.04.03 12:00
|close
|22
|0.05
|1.2058
|0.0000
|1.2033
|-0.25
|117.45
|53
|2006.04.03 12:00
|buy
|27
|0.05
|1.2058
|0.0000
|1.2078
|54
|2006.04.03 14:59
|t/p
|27
|0.05
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|1.00
|118.45
|55
|2006.04.03 14:59
|buy
|28
|0.06
|1.2117
|0.0000
|1.2137
|56
|2006.04.03 15:59
|buy
|29
|0.12
|1.2107
|0.0000
|1.2127
|57
|2006.04.03 15:59
|close
|29
|0.12
|1.2124
|0.0000
|1.2127
|2.04
|120.49
|58
|2006.04.03 15:59
|close
|28
|0.06
|1.2124
|0.0000
|1.2137
|0.42
|120.91
|59
|2006.04.03 16:00
|buy
|30
|0.06
|1.2125
|0.0000
|1.2145
|60
|2006.04.03 16:54
|buy
|31
|0.12
|1.2117
|0.0000
|1.2137
|61
|2006.04.03 17:16
|close
|31
|0.12
|1.2132
|0.0000
|1.2137
|1.80
|122.71
|62
|2006.04.03 17:16
|close
|30
|0.06
|1.2132
|0.0000
|1.2145
|0.42
|123.13
|63
|2006.04.03 17:16
|buy
|32
|0.06
|1.2135
|0.0000
|1.2155
|64
|2006.04.03 17:32
|buy
|33
|0.12
|1.2128
|0.0000
|1.2148
|65
|2006.04.03 17:56
|buy
|34
|0.24
|1.2122
|0.0000
|1.2142
|66
|2006.04.03 17:59
|close
|34
|0.24
|1.2132
|0.0000
|1.2142
|2.40
|125.53
|67
|2006.04.03 17:59
|close
|33
|0.12
|1.2132
|0.0000
|1.2148
|0.48
|126.01
|68
|2006.04.03 17:59
|close
|32
|0.06
|1.2132
|0.0000
|1.2155
|-0.18
|125.83
|69
|2006.04.03 18:00
|buy
|35
|0.06
|1.2135
|0.0000
|1.2155
|70
|2006.04.03 22:00
|sell
|36
|0.06
|1.2133
|0.0000
|1.2113
|71
|2006.04.03 23:59
|sell
|37
|0.12
|1.2146
|0.0000
|1.2126
|72
|2006.04.04 01:59
|buy
|38
|0.12
|1.2128
|0.0000
|1.2148
|73
|2006.04.04 04:59
|t/p
|35
|0.06
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|1.15
|126.98
|74
|2006.04.04 04:59
|t/p
|38
|0.12
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|2.40
|129.38
|75
|2006.04.04 04:59
|sell
|39
|0.24
|1.2159
|0.0000
|1.2139
|76
|2006.04.04 05:00
|buy
|40
|0.06
|1.2162
|0.0000
|1.2182
|77
|2006.04.04 05:59
|close
|40
|0.06
|1.2145
|0.0000
|1.2182
|-1.02
|128.36
|78
|2006.04.04 05:59
|close
|39
|0.24
|1.2147
|0.0000
|1.2139
|2.88
|131.24
|79
|2006.04.04 05:59
|close
|37
|0.12
|1.2147
|0.0000
|1.2126
|-0.05
|131.20
|80
|2006.04.04 05:59
|close
|36
|0.06
|1.2147
|0.0000
|1.2113
|-0.80
|130.39
|81
|2006.04.04 05:59
|buy
|41
|0.06
|1.2151
|0.0000
|1.2171
|82
|2006.04.04 06:00
|buy
|42
|0.12
|1.2141
|0.0000
|1.2161
|83
|2006.04.04 06:59
|buy
|43
|0.24
|1.2126
|0.0000
|1.2146
|84
|2006.04.04 07:00
|sell
|44
|0.06
|1.2124
|0.0000
|1.2104
|85
|2006.04.04 07:00
|t/p
|43
|0.24
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|4.80
|135.19
|86
|2006.04.04 07:00
|close
|44
|0.06
|1.2160
|0.0000
|1.2104
|-2.16
|133.03
|87
|2006.04.04 07:00
|close
|42
|0.12
|1.2158
|0.0000
|1.2161
|2.04
|135.07
|88
|2006.04.04 07:00
|close
|41
|0.06
|1.2158
|0.0000
|1.2171
|0.42
|135.49
|89
|2006.04.04 07:00
|sell
|45
|0.07
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|90
|2006.04.04 07:15
|buy
|46
|0.07
|1.2157
|0.0000
|1.2177
|91
|2006.04.04 07:34
|buy
|47
|0.14
|1.2151
|0.0000
|1.2171
|92
|2006.04.04 09:59
|t/p
|46
|0.07
|1.2177
|0.0000
|1.2177
|1.40
|136.89
|93
|2006.04.04 09:59
|t/p
|47
|0.14
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|2.80
|139.69
|94
|2006.04.04 09:59
|close
|45
|0.07
|1.2180
|0.0000
|1.2138
|-1.54
|138.15
|95
|2006.04.04 10:00
|buy
|48
|0.07
|1.2180
|0.0000
|1.2200
|96
|2006.04.04 10:00
|buy
|49
|0.14
|1.2164
|0.0000
|1.2184
|97
|2006.04.04 11:41
|close
|49
|0.14
|1.2179
|0.0000
|1.2184
|2.10
|140.25
|98
|2006.04.04 11:41
|close
|48
|0.07
|1.2179
|0.0000
|1.2200
|-0.07
|140.18
|99
|2006.04.04 11:41
|buy
|50
|0.07
|1.2180
|0.0000
|1.2200
|100
|2006.04.04 12:59
|t/p
|50
|0.07
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|1.40
|141.58
|101
|2006.04.04 12:59
|buy
|51
|0.07
|1.2236
|0.0000
|1.2256
|102
|2006.04.04 13:59
|t/p
|51
|0.07
|1.2256
|0.0000
|1.2256
|1.40
|142.98
|103
|2006.04.04 14:00
|buy
|52
|0.06
|1.2269
|0.0000
|1.2289
|104
|2006.04.04 14:29
|buy
|53
|0.12
|1.2252
|0.0000
|1.2272
|105
|2006.04.04 15:51
|close
|53
|0.12
|1.2270
|0.0000
|1.2272
|2.16
|145.14
|106
|2006.04.04 15:51
|close
|52
|0.06
|1.2270
|0.0000
|1.2289
|0.06
|145.20
|107
|2006.04.04 15:52
|buy
|54
|0.07
|1.2268
|0.0000
|1.2288
|108
|2006.04.04 15:59
|buy
|55
|0.14
|1.2260
|0.0000
|1.2280
|109
|2006.04.04 16:07
|buy
|56
|0.28
|1.2255
|0.0000
|1.2275
|110
|2006.04.04 16:22
|close
|56
|0.28
|1.2267
|0.0000
|1.2275
|3.36
|148.56
|111
|2006.04.04 16:22
|close
|55
|0.14
|1.2267
|0.0000
|1.2280
|0.98
|149.54
|112
|2006.04.04 16:22
|close
|54
|0.07
|1.2267
|0.0000
|1.2288
|-0.07
|149.47
|113
|2006.04.04 16:24
|buy
|57
|0.07
|1.2263
|0.0000
|1.2283
|114
|2006.04.04 16:48
|buy
|58
|0.14
|1.2257
|0.0000
|1.2277
|115
|2006.04.04 18:33
|sell
|59
|0.07
|1.2254
|0.0000
|1.2234
|116
|2006.04.04 18:59
|sell
|60
|0.14
|1.2267
|0.0000
|1.2247
|117
|2006.04.05 00:59
|buy
|61
|0.28
|1.2251
|0.0000
|1.2271
|118
|2006.04.05 01:59
|close
|61
|0.28
|1.2268
|0.0000
|1.2271
|4.76
|154.23
|119
|2006.04.05 01:59
|close
|60
|0.14
|1.2270
|0.0000
|1.2247
|-0.34
|153.90
|120
|2006.04.05 01:59
|close
|59
|0.07
|1.2270
|0.0000
|1.2234
|-1.08
|152.82
|121
|2006.04.05 01:59
|close
|58
|0.14
|1.2268
|0.0000
|1.2277
|1.43
|154.25
|122
|2006.04.05 01:59
|close
|57
|0.07
|1.2268
|0.0000
|1.2283
|0.30
|154.55
|123
|2006.04.05 04:00
|buy
|62
|0.07
|1.2274
|0.0000
|1.2294
|124
|2006.04.05 06:00
|buy
|63
|0.14
|1.2265
|0.0000
|1.2285
|125
|2006.04.05 06:51
|close
|63
|0.14
|1.2280
|0.0000
|1.2285
|2.10
|156.65
|126
|2006.04.05 06:51
|close
|62
|0.07
|1.2280
|0.0000
|1.2294
|0.42
|157.07
|127
|2006.04.05 06:51
|buy
|64
|0.07
|1.2283
|0.0000
|1.2303
|128
|2006.04.05 06:57
|buy
|65
|0.14
|1.2278
|0.0000
|1.2298
|129
|2006.04.05 07:48
|buy
|66
|0.28
|1.2272
|0.0000
|1.2292
|130
|2006.04.05 07:59
|buy
|67
|0.56
|1.2266
|0.0000
|1.2286
|131
|2006.04.05 08:00
|sell
|68
|0.07
|1.2260
|0.0000
|1.2240
|132
|2006.04.05 08:00
|sell
|69
|0.14
|1.2266
|0.0000
|1.2246
|133
|2006.04.05 08:24
|sell
|70
|0.28
|1.2272
|0.0000
|1.2252
|134
|2006.04.05 08:43
|sell
|71
|0.56
|1.2278
|0.0000
|1.2258
|135
|2006.04.05 09:34
|t/p
|71
|0.56
|1.2258
|0.0000
|1.2258
|11.20
|168.27
|136
|2006.04.05 09:34
|close
|70
|0.28
|1.2254
|0.0000
|1.2252
|5.04
|173.31
|137
|2006.04.05 09:34
|close
|69
|0.14
|1.2256
|0.0000
|1.2246
|1.40
|174.71
|138
|2006.04.05 09:34
|close
|68
|0.07
|1.2257
|0.0000
|1.2240
|0.21
|174.92
|139
|2006.04.05 09:36
|close
|67
|0.56
|1.2257
|0.0000
|1.2286
|-5.04
|169.88
|140
|2006.04.05 09:36
|close
|66
|0.28
|1.2257
|0.0000
|1.2292
|-4.20
|165.68
|141
|2006.04.05 09:36
|close
|65
|0.14
|1.2257
|0.0000
|1.2298
|-2.94
|162.74
|142
|2006.04.05 09:36
|close
|64
|0.07
|1.2257
|0.0000
|1.2303
|-1.82
|160.92
|143
|2006.04.05 10:00
|sell
|72
|0.07
|1.2261
|0.0000
|1.2241
|144
|2006.04.05 10:44
|sell
|73
|0.14
|1.2268
|0.0000
|1.2248
|145
|2006.04.05 12:59
|sell
|74
|0.28
|1.2288
|0.0000
|1.2268
|146
|2006.04.05 13:00
|buy
|75
|0.07
|1.2291
|0.0000
|1.2311
|147
|2006.04.05 13:59
|buy
|76
|0.14
|1.2277
|0.0000
|1.2297
|148
|2006.04.05 14:00
|t/p
|74
|0.28
|1.2268
|0.0000
|1.2268
|5.60
|166.52
|149
|2006.04.05 14:00
|buy
|77
|0.32
|1.2266
|0.0000
|1.2286
|150
|2006.04.05 14:00
|close
|73
|0.14
|1.2266
|0.0000
|1.2248
|0.28
|166.80
|151
|2006.04.05 14:01
|close
|72
|0.07
|1.2265
|0.0000
|1.2241
|-0.28
|166.52
|152
|2006.04.05 14:18
|close
|77
|0.32
|1.2268
|0.0000
|1.2286
|0.64
|167.16
|153
|2006.04.05 14:18
|close
|76
|0.14
|1.2268
|0.0000
|1.2297
|-1.26
|165.90
|154
|2006.04.05 14:18
|close
|75
|0.07
|1.2268
|0.0000
|1.2311
|-1.61
|164.29
|155
|2006.04.05 14:19
|buy
|78
|0.08
|1.2269
|0.0000
|1.2289
|156
|2006.04.05 14:36
|t/p
|78
|0.08
|1.2289
|0.0000
|1.2289
|1.60
|165.89
|157
|2006.04.05 14:36
|buy
|79
|0.08
|1.2292
|0.0000
|1.2312
|158
|2006.04.05 14:44
|buy
|80
|0.16
|1.2285
|0.0000
|1.2305
|159
|2006.04.05 14:59
|buy
|81
|0.28
|1.2271
|0.0000
|1.2291
|160
|2006.04.05 15:00
|sell
|82
|0.07
|1.2270
|0.0000
|1.2250
|161
|2006.04.05 15:00
|close
|82
|0.07
|1.2290
|0.0000
|1.2250
|-1.40
|164.49
|162
|2006.04.05 15:00
|close
|81
|0.28
|1.2288
|0.0000
|1.2291
|4.76
|169.25
|163
|2006.04.05 15:00
|close
|80
|0.16
|1.2288
|0.0000
|1.2305
|0.48
|169.73
|164
|2006.04.05 15:00
|close
|79
|0.08
|1.2288
|0.0000
|1.2312
|-0.32
|169.41
|165
|2006.04.05 15:01
|sell
|83
|0.08
|1.2287
|0.0000
|1.2267
|166
|2006.04.05 15:15
|buy
|84
|0.08
|1.2285
|0.0000
|1.2305
|167
|2006.04.05 15:37
|sell
|85
|0.16
|1.2292
|0.0000
|1.2272
|168
|2006.04.05 15:59
|close
|85
|0.16
|1.2273
|0.0000
|1.2272
|3.04
|172.45
|169
|2006.04.05 15:59
|close
|84
|0.08
|1.2271
|0.0000
|1.2305
|-1.12
|171.33
|170
|2006.04.05 15:59
|close
|83
|0.08
|1.2273
|0.0000
|1.2267
|1.12
|172.45
|171
|2006.04.05 16:00
|buy
|86
|0.08
|1.2273
|0.0000
|1.2293
|172
|2006.04.05 16:01
|t/p
|86
|0.08
|1.2293
|0.0000
|1.2293
|1.60
|174.05
|173
|2006.04.05 16:01
|buy
|87
|0.08
|1.2295
|0.0000
|1.2315
|174
|2006.04.05 16:04
|buy
|88
|0.16
|1.2290
|0.0000
|1.2310
|175
|2006.04.05 16:04
|buy
|89
|0.32
|1.2284
|0.0000
|1.2304
|176
|2006.04.05 16:05
|buy
|90
|0.64
|1.2278
|0.0000
|1.2298
|177
|2006.04.05 16:59
|close
|90
|0.64
|1.2287
|0.0000
|1.2298
|5.76
|179.81
|178
|2006.04.05 16:59
|close
|89
|0.32
|1.2287
|0.0000
|1.2304
|0.96
|180.77
|179
|2006.04.05 16:59
|close
|88
|0.16
|1.2287
|0.0000
|1.2310
|-0.48
|180.29
|180
|2006.04.05 16:59
|close
|87
|0.08
|1.2287
|0.0000
|1.2315
|-0.64
|179.65
|181
|2006.04.05 18:00
|buy
|91
|0.08
|1.2299
|0.0000
|1.2319
|182
|2006.04.05 19:00
|buy
|92
|0.16
|1.2288
|0.0000
|1.2308
|183
|2006.04.05 21:30
|sell
|93
|0.08
|1.2291
|0.0000
|1.2271
|184
|2006.04.06 00:33
|buy
|94
|0.32
|1.2282
|0.0000
|1.2302
|185
|2006.04.06 07:59
|close
|94
|0.32
|1.2294
|0.0000
|1.2302
|3.84
|183.49
|186
|2006.04.06 07:59
|close
|93
|0.08
|1.2296
|0.0000
|1.2271
|-0.25
|183.24
|187
|2006.04.06 07:59
|close
|92
|0.16
|1.2294
|0.0000
|1.2308
|0.60
|183.83
|188
|2006.04.06 07:59
|close
|91
|0.08
|1.2294
|0.0000
|1.2319
|-0.58
|183.25
|189
|2006.04.06 08:00
|buy
|95
|0.08
|1.2296
|0.0000
|1.2316
|190
|2006.04.06 08:59
|t/p
|95
|0.08
|1.2316
|0.0000
|1.2316
|1.60
|184.85
|191
|2006.04.06 08:59
|buy
|96
|0.08
|1.2320
|0.0000
|1.2340
|192
|2006.04.06 09:59
|buy
|97
|0.16
|1.2314
|0.0000
|1.2334
|193
|2006.04.06 10:15
|buy
|98
|0.32
|1.2305
|0.0000
|1.2325
|194
|2006.04.06 10:56
|close
|98
|0.32
|1.2312
|0.0000
|1.2325
|2.24
|187.09
|195
|2006.04.06 10:56
|close
|97
|0.16
|1.2312
|0.0000
|1.2334
|-0.32
|186.77
|196
|2006.04.06 10:56
|close
|96
|0.08
|1.2312
|0.0000
|1.2340
|-0.64
|186.13
|197
|2006.04.06 10:56
|buy
|99
|0.09
|1.2315
|0.0000
|1.2335
|198
|2006.04.06 10:59
|buy
|100
|0.18
|1.2309
|0.0000
|1.2329
|199
|2006.04.06 11:00
|close
|100
|0.18
|1.2322
|0.0000
|1.2329
|2.34
|188.47
|200
|2006.04.06 11:00
|close
|99
|0.09
|1.2322
|0.0000
|1.2335
|0.63
|189.10
|201
|2006.04.06 11:15
|buy
|101
|0.09
|1.2320
|0.0000
|1.2340
|202
|2006.04.06 12:00
|buy
|102
|0.18
|1.2314
|0.0000
|1.2334
|203
|2006.04.06 12:29
|buy
|103
|0.36
|1.2309
|0.0000
|1.2329
|204
|2006.04.06 12:47
|close
|103
|0.36
|1.2318
|0.0000
|1.2329
|3.24
|192.34
|205
|2006.04.06 12:47
|close
|102
|0.18
|1.2318
|0.0000
|1.2334
|0.72
|193.06
|206
|2006.04.06 12:47
|close
|101
|0.09
|1.2318
|0.0000
|1.2340
|-0.18
|192.88
|207
|2006.04.06 13:00
|sell
|104
|0.09
|1.2242
|0.0000
|1.2222
|208
|2006.04.06 13:01
|sell
|105
|0.18
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|209
|2006.04.06 13:01
|sell
|106
|0.32
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|210
|2006.04.06 13:11
|t/p
|106
|0.32
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|6.40
|199.28
|211
|2006.04.06 13:11
|close
|105
|0.18
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.36
|198.92
|212
|2006.04.06 13:11
|close
|104
|0.09
|1.2253
|0.0000
|1.2222
|-0.99
|197.93
|213
|2006.04.06 13:11
|sell
|107
|0.09
|1.2308
|0.0000
|1.2288
|214
|2006.04.06 13:12
|t/p
|107
|0.09
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|1.80
|199.73
|215
|2006.04.06 13:12
|sell
|108
|0.09
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|216
|2006.04.06 13:12
|sell
|109
|0.18
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|217
|2006.04.06 13:13
|t/p
|109
|0.18
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|3.60
|203.33
|218
|2006.04.06 13:13
|close
|108
|0.09
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.18
|203.15
|219
|2006.04.06 13:13
|sell
|110
|0.09
|1.2308
|0.0000
|1.2288
|220
|2006.04.06 13:15
|t/p
|110
|0.09
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|1.80
|204.95
|221
|2006.04.06 13:15
|sell
|111
|0.09
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|222
|2006.04.06 13:15
|sell
|112
|0.18
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|223
|2006.04.06 13:24
|t/p
|112
|0.18
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|3.60
|208.55
|224
|2006.04.06 13:24
|close
|111
|0.09
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.18
|208.37
|225
|2006.04.06 13:24
|sell
|113
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2285
|226
|2006.04.06 13:27
|t/p
|113
|0.10
|1.2285
|0.0000
|1.2285
|2.00
|210.37
|227
|2006.04.06 13:27
|sell
|114
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|228
|2006.04.06 13:27
|sell
|115
|0.18
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|229
|2006.04.06 13:31
|t/p
|115
|0.18
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|3.60
|213.97
|230
|2006.04.06 13:31
|close
|114
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.20
|213.77
|231
|2006.04.06 13:31
|sell
|116
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|232
|2006.04.06 13:32
|t/p
|116
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|2.00
|215.77
|233
|2006.04.06 13:32
|sell
|117
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|234
|2006.04.06 13:32
|sell
|118
|0.20
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|235
|2006.04.06 13:33
|t/p
|118
|0.20
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|4.00
|219.77
|236
|2006.04.06 13:33
|close
|117
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.20
|219.57
|237
|2006.04.06 13:33
|sell
|119
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2289
|238
|2006.04.06 13:36
|t/p
|119
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2289
|2.00
|221.57
|239
|2006.04.06 13:36
|sell
|120
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|240
|2006.04.06 13:36
|sell
|121
|0.20
|1.2311
|0.0000
|1.2291
|241
|2006.04.06 13:37
|t/p
|121
|0.20
|1.2291
|0.0000
|1.2291
|4.00
|225.57
|242
|2006.04.06 13:37
|close
|120
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.20
|225.37
|243
|2006.04.06 13:37
|sell
|122
|0.10
|1.2314
|0.0000
|1.2294
|244
|2006.04.06 13:38
|t/p
|122
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2294
|2.00
|227.37
|245
|2006.04.06 13:38
|sell
|123
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|246
|2006.04.06 13:38
|sell
|124
|0.20
|1.2314
|0.0000
|1.2294
|247
|2006.04.06 13:40
|t/p
|124
|0.20
|1.2294
|0.0000
|1.2294
|4.00
|231.37
|248
|2006.04.06 13:40
|close
|123
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.20
|231.17
|249
|2006.04.06 13:40
|sell
|125
|0.11
|1.2309
|0.0000
|1.2289
|250
|2006.04.06 13:41
|t/p
|125
|0.11
|1.2289
|0.0000
|1.2289
|2.20
|233.37
|251
|2006.04.06 13:41
|sell
|126
|0.11
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|252
|2006.04.06 13:41
|sell
|127
|0.20
|1.2308
|0.0000
|1.2288
|253
|2006.04.06 13:43
|t/p
|127
|0.20
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|4.00
|237.37
|254
|2006.04.06 13:43
|close
|126
|0.11
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.22
|237.15
|255
|2006.04.06 13:43
|sell
|128
|0.11
|1.2308
|0.0000
|1.2288
|256
|2006.04.06 13:44
|t/p
|128
|0.11
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|2.20
|239.35
|257
|2006.04.06 13:44
|sell
|129
|0.11
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|258
|2006.04.06 13:44
|sell
|130
|0.22
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|259
|2006.04.06 13:45
|t/p
|130
|0.22
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|4.40
|243.75
|260
|2006.04.06 13:45
|close
|129
|0.11
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.22
|243.53
|261
|2006.04.06 13:45
|sell
|131
|0.11
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|262
|2006.04.06 13:46
|t/p
|131
|0.11
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|2.20
|245.73
|263
|2006.04.06 13:46
|sell
|132
|0.11
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|264
|2006.04.06 13:46
|sell
|133
|0.22
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|265
|2006.04.06 13:47
|t/p
|133
|0.22
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|4.40
|250.13
|266
|2006.04.06 13:47
|close
|132
|0.11
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.22
|249.91
|267
|2006.04.06 13:47
|sell
|134
|0.11
|1.2308
|0.0000
|1.2288
|268
|2006.04.06 13:53
|t/p
|134
|0.11
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|2.20
|252.11
|269
|2006.04.06 13:53
|sell
|135
|0.11
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|270
|2006.04.06 13:53
|sell
|136
|0.22
|1.2305
|0.0000
|1.2285
|271
|2006.04.06 13:54
|t/p
|136
|0.22
|1.2285
|0.0000
|1.2285
|4.40
|256.51
|272
|2006.04.06 13:54
|close
|135
|0.11
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.22
|256.29
|273
|2006.04.06 13:54
|sell
|137
|0.12
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|274
|2006.04.06 13:55
|t/p
|137
|0.12
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|2.40
|258.69
|275
|2006.04.06 13:55
|sell
|138
|0.12
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|276
|2006.04.06 13:55
|sell
|139
|0.24
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|277
|2006.04.06 13:58
|t/p
|139
|0.24
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|4.80
|263.49
|278
|2006.04.06 13:58
|close
|138
|0.12
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-0.24
|263.25
|279
|2006.04.06 13:58
|sell
|140
|0.12
|1.2310
|0.0000
|1.2290
|280
|2006.04.06 13:59
|t/p
|140
|0.12
|1.2290
|0.0000
|1.2290
|2.40
|265.65
|281
|2006.04.06 13:59
|sell
|141
|0.12
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|282
|2006.04.06 13:59
|t/p
|141
|0.12
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|2.40
|268.05
|283
|2006.04.06 14:00
|sell
|142
|0.12
|1.2217
|0.0000
|1.2197
|284
|2006.04.06 14:01
|sell
|143
|0.24
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|285
|2006.04.06 14:01
|sell
|144
|0.44
|1.2311
|0.0000
|1.2291
|286
|2006.04.06 14:08
|t/p
|144
|0.44
|1.2291
|0.0000
|1.2291
|8.80
|276.85
|287
|2006.04.06 14:08
|close
|143
|0.24
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.48
|276.37
|288
|2006.04.06 14:08
|close
|142
|0.12
|1.2245
|0.0000
|1.2197
|-3.36
|273.01
|289
|2006.04.06 14:08
|sell
|145
|0.12
|1.2315
|0.0000
|1.2295
|290
|2006.04.06 14:12
|t/p
|145
|0.12
|1.2295
|0.0000
|1.2295
|2.40
|275.41
|291
|2006.04.06 14:12
|sell
|146
|0.12
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|292
|2006.04.06 14:12
|sell
|147
|0.24
|1.2310
|0.0000
|1.2290
|293
|2006.04.06 14:15
|t/p
|147
|0.24
|1.2290
|0.0000
|1.2290
|4.80
|280.21
|294
|2006.04.06 14:15
|close
|146
|0.12
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.24
|279.97
|295
|2006.04.06 14:15
|sell
|148
|0.13
|1.2308
|0.0000
|1.2288
|296
|2006.04.06 14:17
|t/p
|148
|0.13
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|2.60
|282.57
|297
|2006.04.06 14:17
|sell
|149
|0.13
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|298
|2006.04.06 14:17
|sell
|150
|0.26
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|299
|2006.04.06 14:20
|t/p
|150
|0.26
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|5.20
|287.77
|300
|2006.04.06 14:20
|close
|149
|0.13
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.26
|287.51
|301
|2006.04.06 14:20
|sell
|151
|0.13
|1.2299
|0.0000
|1.2279
|302
|2006.04.06 14:21
|t/p
|151
|0.13
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|2.60
|290.11
|303
|2006.04.06 14:21
|sell
|152
|0.13
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|304
|2006.04.06 14:21
|sell
|153
|0.26
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|305
|2006.04.06 14:22
|t/p
|153
|0.26
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|5.20
|295.31
|306
|2006.04.06 14:22
|close
|152
|0.13
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.26
|295.05
|307
|2006.04.06 14:22
|sell
|154
|0.14
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|308
|2006.04.06 14:23
|t/p
|154
|0.14
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|2.80
|297.85
|309
|2006.04.06 14:23
|sell
|155
|0.13
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|310
|2006.04.06 14:23
|sell
|156
|0.26
|1.2296
|0.0000
|1.2276
|311
|2006.04.06 14:25
|t/p
|156
|0.26
|1.2276
|0.0000
|1.2276
|5.20
|303.05
|312
|2006.04.06 14:25
|close
|155
|0.13
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.26
|302.79
|313
|2006.04.06 14:25
|sell
|157
|0.14
|1.2299
|0.0000
|1.2279
|314
|2006.04.06 14:26
|t/p
|157
|0.14
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|2.80
|305.59
|315
|2006.04.06 14:26
|sell
|158
|0.14
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|316
|2006.04.06 14:26
|sell
|159
|0.28
|1.2299
|0.0000
|1.2279
|317
|2006.04.06 14:27
|t/p
|159
|0.28
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|5.60
|311.19
|318
|2006.04.06 14:27
|close
|158
|0.14
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.28
|310.91
|319
|2006.04.06 14:27
|sell
|160
|0.14
|1.2302
|0.0000
|1.2282
|320
|2006.04.06 14:28
|t/p
|160
|0.14
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|2.80
|313.71
|321
|2006.04.06 14:28
|sell
|161
|0.14
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|322
|2006.04.06 14:28
|sell
|162
|0.28
|1.2303
|0.0000
|1.2283
|323
|2006.04.06 14:30
|t/p
|162
|0.28
|1.2283
|0.0000
|1.2283
|5.60
|319.31
|324
|2006.04.06 14:30
|close
|161
|0.14
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.28
|319.03
|325
|2006.04.06 14:30
|sell
|163
|0.15
|1.2297
|0.0000
|1.2277
|326
|2006.04.06 14:31
|t/p
|163
|0.15
|1.2277
|0.0000
|1.2277
|3.00
|322.03
|327
|2006.04.06 14:31
|sell
|164
|0.15
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|328
|2006.04.06 14:31
|sell
|165
|0.28
|1.2299
|0.0000
|1.2279
|329
|2006.04.06 14:32
|t/p
|165
|0.28
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|5.60
|327.63
|330
|2006.04.06 14:32
|close
|164
|0.15
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.30
|327.33
|331
|2006.04.06 14:32
|sell
|166
|0.15
|1.2295
|0.0000
|1.2275
|332
|2006.04.06 14:33
|t/p
|166
|0.15
|1.2275
|0.0000
|1.2275
|3.00
|330.33
|333
|2006.04.06 14:33
|sell
|167
|0.15
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|334
|2006.04.06 14:33
|sell
|168
|0.30
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|335
|2006.04.06 14:34
|t/p
|168
|0.30
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|6.00
|336.33
|336
|2006.04.06 14:34
|close
|167
|0.15
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.30
|336.03
|337
|2006.04.06 14:34
|sell
|169
|0.16
|1.2295
|0.0000
|1.2275
|338
|2006.04.06 14:35
|t/p
|169
|0.16
|1.2275
|0.0000
|1.2275
|3.20
|339.23
|339
|2006.04.06 14:35
|sell
|170
|0.15
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|340
|2006.04.06 14:35
|sell
|171
|0.30
|1.2297
|0.0000
|1.2277
|341
|2006.04.06 14:36
|t/p
|171
|0.30
|1.2277
|0.0000
|1.2277
|6.00
|345.23
|342
|2006.04.06 14:36
|close
|170
|0.15
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.30
|344.93
|343
|2006.04.06 14:36
|sell
|172
|0.16
|1.2287
|0.0000
|1.2267
|344
|2006.04.06 14:37
|t/p
|172
|0.16
|1.2267
|0.0000
|1.2267
|3.20
|348.13
|345
|2006.04.06 14:37
|sell
|173
|0.16
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|346
|2006.04.06 14:37
|sell
|174
|0.32
|1.2285
|0.0000
|1.2265
|347
|2006.04.06 14:38
|t/p
|174
|0.32
|1.2265
|0.0000
|1.2265
|6.40
|354.53
|348
|2006.04.06 14:38
|close
|173
|0.16
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.32
|354.21
|349
|2006.04.06 14:38
|sell
|175
|0.16
|1.2286
|0.0000
|1.2266
|350
|2006.04.06 14:39
|t/p
|175
|0.16
|1.2266
|0.0000
|1.2266
|3.20
|357.41
|351
|2006.04.06 14:39
|sell
|176
|0.16
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|352
|2006.04.06 14:39
|sell
|177
|0.32
|1.2286
|0.0000
|1.2266
|353
|2006.04.06 14:40
|t/p
|177
|0.32
|1.2266
|0.0000
|1.2266
|6.40
|363.81
|354
|2006.04.06 14:40
|close
|176
|0.16
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.32
|363.49
|355
|2006.04.06 14:40
|sell
|178
|0.17
|1.2284
|0.0000
|1.2264
|356
|2006.04.06 14:41
|t/p
|178
|0.17
|1.2264
|0.0000
|1.2264
|3.40
|366.89
|357
|2006.04.06 14:41
|sell
|179
|0.17
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|358
|2006.04.06 14:41
|sell
|180
|0.34
|1.2275
|0.0000
|1.2255
|359
|2006.04.06 14:42
|t/p
|180
|0.34
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|6.80
|373.69
|360
|2006.04.06 14:42
|close
|179
|0.17
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.34
|373.35
|361
|2006.04.06 14:42
|sell
|181
|0.17
|1.2272
|0.0000
|1.2252
|362
|2006.04.06 14:43
|t/p
|181
|0.17
|1.2252
|0.0000
|1.2252
|3.40
|376.75
|363
|2006.04.06 14:43
|sell
|182
|0.17
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|364
|2006.04.06 14:43
|sell
|183
|0.34
|1.2270
|0.0000
|1.2250
|365
|2006.04.06 14:44
|t/p
|183
|0.34
|1.2250
|0.0000
|1.2250
|6.80
|383.55
|366
|2006.04.06 14:44
|close
|182
|0.17
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.34
|383.21
|367
|2006.04.06 14:44
|sell
|184
|0.18
|1.2275
|0.0000
|1.2255
|368
|2006.04.06 14:45
|t/p
|184
|0.18
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|3.60
|386.81
|369
|2006.04.06 14:45
|sell
|185
|0.17
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|370
|2006.04.06 14:45
|sell
|186
|0.36
|1.2277
|0.0000
|1.2257
|371
|2006.04.06 14:46
|t/p
|186
|0.36
|1.2257
|0.0000
|1.2257
|7.20
|394.01
|372
|2006.04.06 14:46
|close
|185
|0.17
|1.2245
|0.0000
|1.2223
|-0.34
|393.67
|373
|2006.04.06 14:46
|sell
|187
|0.18
|1.2247
|0.0000
|1.2227
|374
|2006.04.06 14:55
|t/p
|187
|0.18
|1.2227
|0.0000
|1.2227
|3.60
|397.27
|375
|2006.04.06 14:55
|sell
|188
|0.18
|1.2225
|0.0000
|1.2205
|376
|2006.04.06 14:58
|sell
|189
|0.36
|1.2230
|0.0000
|1.2210
|377
|2006.04.06 14:58
|sell
|190
|0.72
|1.2238
|0.0000
|1.2218
|378
|2006.04.06 14:59
|sell
|191
|1.36
|1.2243
|0.0000
|1.2223
|379
|2006.04.06 14:59
|close
|191
|1.36
|1.2231
|0.0000
|1.2223
|16.32
|413.59
|380
|2006.04.06 14:59
|close
|190
|0.72
|1.2231
|0.0000
|1.2218
|5.04
|418.63
|381
|2006.04.06 14:59
|close
|189
|0.36
|1.2231
|0.0000
|1.2210
|-0.36
|418.27
|382
|2006.04.06 14:59
|close
|188
|0.18
|1.2231
|0.0000
|1.2205
|-1.08
|417.19
|383
|2006.04.06 15:00
|sell
|192
|0.19
|1.2229
|0.0000
|1.2209
|384
|2006.04.06 15:00
|sell
|193
|0.38
|1.2237
|0.0000
|1.2217
|385
|2006.04.06 15:10
|close
|193
|0.38
|1.2220
|0.0000
|1.2217
|6.46
|423.65
|386
|2006.04.06 15:10
|close
|192
|0.19
|1.2220
|0.0000
|1.2209
|1.71
|425.36
|387
|2006.04.06 15:10
|sell
|194
|0.19
|1.2220
|0.0000
|1.2200
|388
|2006.04.06 15:11
|sell
|195
|0.38
|1.2226
|0.0000
|1.2206
|389
|2006.04.06 15:12
|sell
|196
|0.76
|1.2231
|0.0000
|1.2211
|390
|2006.04.06 15:14
|sell
|197
|1.44
|1.2237
|0.0000
|1.2217
|391
|2006.04.06 15:16
|close
|197
|1.44
|1.2227
|0.0000
|1.2217
|14.40
|439.76
|392
|2006.04.06 15:16
|close
|196
|0.76
|1.2227
|0.0000
|1.2211
|3.04
|442.80
|393
|2006.04.06 15:16
|close
|195
|0.38
|1.2227
|0.0000
|1.2206
|-0.38
|442.42
|394
|2006.04.06 15:16
|close
|194
|0.19
|1.2227
|0.0000
|1.2200
|-1.33
|441.09
|395
|2006.04.06 15:16
|sell
|198
|0.20
|1.2226
|0.0000
|1.2206
|396
|2006.04.06 15:18
|sell
|199
|0.40
|1.2231
|0.0000
|1.2211
|397
|2006.04.06 16:00
|close
|199
|0.40
|1.2216
|0.0000
|1.2211
|6.00
|447.09
|398
|2006.04.06 16:00
|close
|198
|0.20
|1.2216
|0.0000
|1.2206
|2.00
|449.09
|399
|2006.04.06 16:00
|sell
|200
|0.20
|1.2215
|0.0000
|1.2195
|400
|2006.04.06 16:25
|sell
|201
|0.40
|1.2221
|0.0000
|1.2201
|401
|2006.04.06 16:29
|sell
|202
|0.80
|1.2227
|0.0000
|1.2207
|402
|2006.04.06 17:26
|close
|202
|0.80
|1.2217
|0.0000
|1.2207
|8.00
|457.09
|403
|2006.04.06 17:26
|close
|201
|0.40
|1.2217
|0.0000
|1.2201
|1.60
|458.69
|404
|2006.04.06 17:26
|close
|200
|0.20
|1.2217
|0.0000
|1.2195
|-0.40
|458.29
|405
|2006.04.06 17:26
|sell
|203
|0.20
|1.2216
|0.0000
|1.2196
|406
|2006.04.06 18:00
|sell
|204
|0.40
|1.2222
|0.0000
|1.2202
|407
|2006.04.06 18:59
|sell
|205
|0.80
|1.2228
|0.0000
|1.2208
|408
|2006.04.06 20:00
|buy
|206
|0.20
|1.2232
|0.0000
|1.2252
|409
|2006.04.06 20:26
|buy
|207
|0.40
|1.2226
|0.0000
|1.2246
|410
|2006.04.06 21:59
|buy
|208
|0.80
|1.2220
|0.0000
|1.2240
|411
|2006.04.06 22:59
|buy
|209
|1.60
|1.2214
|0.0000
|1.2234
|412
|2006.04.06 23:14
|close
|209
|1.60
|1.2223
|0.0000
|1.2234
|14.40
|472.69
|413
|2006.04.06 23:14
|close
|208
|0.80
|1.2223
|0.0000
|1.2240
|2.40
|475.09
|414
|2006.04.06 23:14
|close
|207
|0.40
|1.2223
|0.0000
|1.2246
|-1.20
|473.89
|415
|2006.04.06 23:14
|close
|206
|0.20
|1.2223
|0.0000
|1.2252
|-1.80
|472.09
|416
|2006.04.06 23:14
|close
|205
|0.80
|1.2225
|0.0000
|1.2208
|2.40
|474.49
|417
|2006.04.06 23:14
|close
|204
|0.40
|1.2225
|0.0000
|1.2202
|-1.20
|473.29
|418
|2006.04.06 23:14
|close
|203
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2196
|-1.80
|471.49
|419
|2006.04.07 00:00
|sell
|210
|0.21
|1.2205
|0.0000
|1.2185
|420
|2006.04.07 00:01
|sell
|211
|0.42
|1.2213
|0.0000
|1.2193
|421
|2006.04.07 01:53
|close
|211
|0.42
|1.2196
|0.0000
|1.2193
|7.14
|478.63
|422
|2006.04.07 01:53
|close
|210
|0.21
|1.2196
|0.0000
|1.2185
|1.89
|480.52
|423
|2006.04.07 01:53
|sell
|212
|0.21
|1.2195
|0.0000
|1.2175
|424
|2006.04.07 01:55
|sell
|213
|0.42
|1.2200
|0.0000
|1.2180
|425
|2006.04.07 05:00
|buy
|214
|0.21
|1.2202
|0.0000
|1.2222
|426
|2006.04.07 06:00
|sell
|215
|0.84
|1.2206
|0.0000
|1.2186
|427
|2006.04.07 07:12
|buy
|216
|0.42
|1.2197
|0.0000
|1.2217
|428
|2006.04.07 07:59
|t/p
|215
|0.84
|1.2186
|0.0000
|1.2186
|16.80
|497.32
|429
|2006.04.07 07:59
|close
|216
|0.42
|1.2183
|0.0000
|1.2217
|-5.88
|491.44
|430
|2006.04.07 07:59
|close
|214
|0.21
|1.2183
|0.0000
|1.2222
|-3.99
|487.45
|431
|2006.04.07 07:59
|close
|213
|0.42
|1.2185
|0.0000
|1.2180
|6.30
|493.75
|432
|2006.04.07 07:59
|close
|212
|0.21
|1.2185
|0.0000
|1.2175
|2.10
|495.85
|433
|2006.04.07 08:00
|sell
|217
|0.22
|1.2183
|0.0000
|1.2163
|434
|2006.04.07 08:04
|sell
|218
|0.44
|1.2203
|0.0000
|1.2183
|435
|2006.04.07 10:59
|t/p
|218
|0.44
|1.2183
|0.0000
|1.2183
|8.80
|504.65
|436
|2006.04.07 10:59
|close
|217
|0.22
|1.2183
|0.0000
|1.2163
|0.00
|504.65
|437
|2006.04.07 12:00
|sell
|219
|0.22
|1.2179
|0.0000
|1.2159
|438
|2006.04.07 12:00
|sell
|220
|0.44
|1.2191
|0.0000
|1.2171
|439
|2006.04.07 12:01
|sell
|221
|0.88
|1.2197
|0.0000
|1.2177
|440
|2006.04.07 12:35
|close
|221
|0.88
|1.2192
|0.0000
|1.2177
|4.40
|509.05
|441
|2006.04.07 12:35
|close
|220
|0.44
|1.2192
|0.0000
|1.2171
|-0.44
|508.61
|442
|2006.04.07 12:35
|close
|219
|0.22
|1.2192
|0.0000
|1.2159
|-2.86
|505.75
|443
|2006.04.07 12:35
|sell
|222
|0.22
|1.2190
|0.0000
|1.2170
|444
|2006.04.07 13:00
|buy
|223
|0.22
|1.2198
|0.0000
|1.2218
|445
|2006.04.07 13:00
|sell
|224
|0.44
|1.2196
|0.0000
|1.2176
|446
|2006.04.07 13:00
|buy
|225
|0.44
|1.2183
|0.0000
|1.2203
|447
|2006.04.07 13:31
|buy
|226
|0.88
|1.2177
|0.0000
|1.2197
|448
|2006.04.07 13:31
|t/p
|224
|0.44
|1.2176
|0.0000
|1.2176
|8.80
|514.55
|449
|2006.04.07 13:31
|close
|222
|0.22
|1.2176
|0.0000
|1.2170
|3.08
|517.63
|450
|2006.04.07 13:36
|close
|226
|0.88
|1.2182
|0.0000
|1.2197
|4.40
|522.03
|451
|2006.04.07 13:36
|close
|225
|0.44
|1.2182
|0.0000
|1.2203
|-0.44
|521.59
|452
|2006.04.07 13:36
|close
|223
|0.22
|1.2182
|0.0000
|1.2218
|-3.52
|518.07
|453
|2006.04.07 13:36
|buy
|227
|0.23
|1.2183
|0.0000
|1.2203
|454
|2006.04.07 13:41
|buy
|228
|0.46
|1.2178
|0.0000
|1.2198
|455
|2006.04.07 13:59
|buy
|229
|0.88
|1.2158
|0.0000
|1.2178
|456
|2006.04.07 14:00
|sell
|230
|0.22
|1.2157
|0.0000
|1.2137
|457
|2006.04.07 14:02
|sell
|231
|0.46
|1.2175
|0.0000
|1.2155
|458
|2006.04.07 14:17
|t/p
|229
|0.88
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|17.60
|535.67
|459
|2006.04.07 14:17
|close
|228
|0.46
|1.2179
|0.0000
|1.2198
|0.46
|536.13
|460
|2006.04.07 14:18
|close
|231
|0.46
|1.2160
|0.0000
|1.2155
|6.90
|543.03
|461
|2006.04.07 14:18
|close
|230
|0.22
|1.2160
|0.0000
|1.2137
|-0.66
|542.37
|462
|2006.04.07 14:18
|close
|227
|0.23
|1.2158
|0.0000
|1.2203
|-5.75
|536.62
|463
|2006.04.07 14:18
|sell
|232
|0.23
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|464
|2006.04.07 14:19
|t/p
|232
|0.23
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|4.60
|541.22
|465
|2006.04.07 14:19
|sell
|233
|0.23
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|466
|2006.04.07 14:19
|sell
|234
|0.46
|1.2178
|0.0000
|1.2158
|467
|2006.04.07 14:20
|close
|234
|0.46
|1.2160
|0.0000
|1.2158
|8.28
|549.50
|468
|2006.04.07 14:20
|close
|233
|0.23
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.46
|549.04
|469
|2006.04.07 14:20
|sell
|235
|0.24
|1.2177
|0.0000
|1.2157
|470
|2006.04.07 14:26
|sell
|236
|0.48
|1.2183
|0.0000
|1.2163
|471
|2006.04.07 14:27
|t/p
|236
|0.48
|1.2163
|0.0000
|1.2163
|9.60
|558.64
|472
|2006.04.07 14:27
|close
|235
|0.24
|1.2160
|0.0000
|1.2157
|4.08
|562.72
|473
|2006.04.07 14:27
|sell
|237
|0.25
|1.2183
|0.0000
|1.2163
|474
|2006.04.07 14:28
|t/p
|237
|0.25
|1.2163
|0.0000
|1.2163
|5.00
|567.72
|475
|2006.04.07 14:28
|sell
|238
|0.25
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|476
|2006.04.07 14:28
|sell
|239
|0.50
|1.2182
|0.0000
|1.2162
|477
|2006.04.07 14:29
|t/p
|239
|0.50
|1.2162
|0.0000
|1.2162
|10.00
|577.72
|478
|2006.04.07 14:29
|close
|238
|0.25
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.50
|577.22
|479
|2006.04.07 14:29
|sell
|240
|0.25
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|480
|2006.04.07 14:30
|t/p
|240
|0.25
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|5.00
|582.22
|481
|2006.04.07 14:30
|sell
|241
|0.25
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|482
|2006.04.07 14:30
|sell
|242
|0.50
|1.2174
|0.0000
|1.2154
|483
|2006.04.07 14:31
|close
|242
|0.50
|1.2160
|0.0000
|1.2154
|7.00
|589.22
|484
|2006.04.07 14:31
|close
|241
|0.25
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.50
|588.72
|485
|2006.04.07 14:31
|sell
|243
|0.26
|1.2194
|0.0000
|1.2174
|486
|2006.04.07 14:32
|t/p
|243
|0.26
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|5.20
|593.92
|487
|2006.04.07 14:32
|sell
|244
|0.26
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|488
|2006.04.07 14:32
|sell
|245
|0.52
|1.2211
|0.0000
|1.2191
|489
|2006.04.07 14:33
|t/p
|245
|0.52
|1.2191
|0.0000
|1.2191
|10.40
|604.32
|490
|2006.04.07 14:33
|close
|244
|0.26
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.52
|603.80
|491
|2006.04.07 14:33
|sell
|246
|0.27
|1.2209
|0.0000
|1.2189
|492
|2006.04.07 14:34
|t/p
|246
|0.27
|1.2189
|0.0000
|1.2189
|5.40
|609.20
|493
|2006.04.07 14:34
|sell
|247
|0.26
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|494
|2006.04.07 14:34
|sell
|248
|0.52
|1.2202
|0.0000
|1.2182
|495
|2006.04.07 14:35
|t/p
|248
|0.52
|1.2182
|0.0000
|1.2182
|10.40
|619.60
|496
|2006.04.07 14:35
|close
|247
|0.26
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.52
|619.08
|497
|2006.04.07 14:35
|sell
|249
|0.27
|1.2200
|0.0000
|1.2180
|498
|2006.04.07 14:36
|t/p
|249
|0.27
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|5.40
|624.48
|499
|2006.04.07 14:36
|sell
|250
|0.27
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|500
|2006.04.07 14:36
|sell
|251
|0.54
|1.2199
|0.0000
|1.2179
|501
|2006.04.07 14:37
|t/p
|251
|0.54
|1.2179
|0.0000
|1.2179
|10.80
|635.28
|502
|2006.04.07 14:37
|close
|250
|0.27
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.54
|634.74
|503
|2006.04.07 14:37
|sell
|252
|0.28
|1.2199
|0.0000
|1.2179
|504
|2006.04.07 14:38
|t/p
|252
|0.28
|1.2179
|0.0000
|1.2179
|5.60
|640.34
|505
|2006.04.07 14:38
|sell
|253
|0.28
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|506
|2006.04.07 14:38
|sell
|254
|0.56
|1.2188
|0.0000
|1.2168
|507
|2006.04.07 14:39
|t/p
|254
|0.56
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|11.20
|651.54
|508
|2006.04.07 14:39
|close
|253
|0.28
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.56
|650.98
|509
|2006.04.07 14:39
|sell
|255
|0.29
|1.2186
|0.0000
|1.2166
|510
|2006.04.07 14:40
|t/p
|255
|0.29
|1.2166
|0.0000
|1.2166
|5.80
|656.78
|511
|2006.04.07 14:40
|sell
|256
|0.28
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|512
|2006.04.07 14:40
|sell
|257
|0.56
|1.2190
|0.0000
|1.2170
|513
|2006.04.07 14:41
|t/p
|257
|0.56
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|11.20
|667.98
|514
|2006.04.07 14:41
|close
|256
|0.28
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.56
|667.42
|515
|2006.04.07 14:41
|sell
|258
|0.29
|1.2200
|0.0000
|1.2180
|516
|2006.04.07 14:42
|t/p
|258
|0.29
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|5.80
|673.22
|517
|2006.04.07 14:42
|sell
|259
|0.29
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|518
|2006.04.07 14:42
|sell
|260
|0.58
|1.2207
|0.0000
|1.2187
|519
|2006.04.07 14:43
|t/p
|260
|0.58
|1.2187
|0.0000
|1.2187
|11.60
|684.82
|520
|2006.04.07 14:43
|close
|259
|0.29
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.58
|684.24
|521
|2006.04.07 14:43
|sell
|261
|0.30
|1.2204
|0.0000
|1.2184
|522
|2006.04.07 14:44
|t/p
|261
|0.30
|1.2184
|0.0000
|1.2184
|6.00
|690.24
|523
|2006.04.07 14:44
|sell
|262
|0.30
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|524
|2006.04.07 14:44
|sell
|263
|0.60
|1.2204
|0.0000
|1.2184
|525
|2006.04.07 14:45
|t/p
|263
|0.60
|1.2184
|0.0000
|1.2184
|12.00
|702.24
|526
|2006.04.07 14:45
|close
|262
|0.30
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.60
|701.64
|527
|2006.04.07 14:45
|sell
|264
|0.31
|1.2206
|0.0000
|1.2186
|528
|2006.04.07 14:46
|t/p
|264
|0.31
|1.2186
|0.0000
|1.2186
|6.20
|707.84
|529
|2006.04.07 14:46
|sell
|265
|0.31
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|530
|2006.04.07 14:46
|sell
|266
|0.62
|1.2210
|0.0000
|1.2190
|531
|2006.04.07 14:47
|t/p
|266
|0.62
|1.2190
|0.0000
|1.2190
|12.40
|720.24
|532
|2006.04.07 14:47
|close
|265
|0.31
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.62
|719.62
|533
|2006.04.07 14:47
|sell
|267
|0.32
|1.2211
|0.0000
|1.2191
|534
|2006.04.07 14:48
|t/p
|267
|0.32
|1.2191
|0.0000
|1.2191
|6.40
|726.02
|535
|2006.04.07 14:48
|sell
|268
|0.31
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|536
|2006.04.07 14:48
|sell
|269
|0.64
|1.2211
|0.0000
|1.2191
|537
|2006.04.07 14:49
|t/p
|269
|0.64
|1.2191
|0.0000
|1.2191
|12.80
|738.82
|538
|2006.04.07 14:49
|close
|268
|0.31
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.62
|738.20
|539
|2006.04.07 14:49
|sell
|270
|0.33
|1.2211
|0.0000
|1.2191
|540
|2006.04.07 14:50
|t/p
|270
|0.33
|1.2191
|0.0000
|1.2191
|6.60
|744.80
|541
|2006.04.07 14:50
|sell
|271
|0.32
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|542
|2006.04.07 14:50
|sell
|272
|0.64
|1.2203
|0.0000
|1.2183
|543
|2006.04.07 14:51
|t/p
|272
|0.64
|1.2183
|0.0000
|1.2183
|12.80
|757.60
|544
|2006.04.07 14:51
|close
|271
|0.32
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.64
|756.96
|545
|2006.04.07 14:51
|sell
|273
|0.34
|1.2204
|0.0000
|1.2184
|546
|2006.04.07 14:52
|t/p
|273
|0.34
|1.2184
|0.0000
|1.2184
|6.80
|763.76
|547
|2006.04.07 14:52
|sell
|274
|0.33
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|548
|2006.04.07 14:52
|sell
|275
|0.66
|1.2195
|0.0000
|1.2175
|549
|2006.04.07 14:53
|t/p
|275
|0.66
|1.2175
|0.0000
|1.2175
|13.20
|776.96
|550
|2006.04.07 14:53
|close
|274
|0.33
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.66
|776.30
|551
|2006.04.07 14:53
|sell
|276
|0.34
|1.2191
|0.0000
|1.2171
|552
|2006.04.07 14:54
|t/p
|276
|0.34
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|6.80
|783.10
|553
|2006.04.07 14:54
|sell
|277
|0.34
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|554
|2006.04.07 14:54
|sell
|278
|0.68
|1.2189
|0.0000
|1.2169
|555
|2006.04.07 14:55
|t/p
|278
|0.68
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|13.60
|796.70
|556
|2006.04.07 14:55
|close
|277
|0.34
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.68
|796.02
|557
|2006.04.07 14:55
|sell
|279
|0.35
|1.2188
|0.0000
|1.2168
|558
|2006.04.07 14:56
|t/p
|279
|0.35
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|7.00
|803.02
|559
|2006.04.07 14:56
|sell
|280
|0.35
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|560
|2006.04.07 14:56
|sell
|281
|0.70
|1.2189
|0.0000
|1.2169
|561
|2006.04.07 14:57
|t/p
|281
|0.70
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|14.00
|817.02
|562
|2006.04.07 14:57
|close
|280
|0.35
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.70
|816.32
|563
|2006.04.07 14:57
|sell
|282
|0.36
|1.2189
|0.0000
|1.2169
|564
|2006.04.07 14:58
|t/p
|282
|0.36
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|7.20
|823.52
|565
|2006.04.07 14:58
|sell
|283
|0.36
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|566
|2006.04.07 14:58
|sell
|284
|0.72
|1.2192
|0.0000
|1.2172
|567
|2006.04.07 14:59
|t/p
|284
|0.72
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|14.40
|837.92
|568
|2006.04.07 14:59
|close
|283
|0.36
|1.2160
|0.0000
|1.2138
|-0.72
|837.20
|569
|2006.04.07 14:59
|sell
|285
|0.37
|1.2193
|0.0000
|1.2173
|570
|2006.04.07 14:59
|t/p
|285
|0.37
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|7.40
|844.60
|571
|2006.04.07 14:59
|sell
|286
|0.36
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|572
|2006.04.07 14:59
|t/p
|286
|0.36
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|7.20
|851.80
|573
|2006.04.07 14:59
|sell
|287
|0.36
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|574
|2006.04.07 15:00
|sell
|288
|0.72
|1.2195
|0.0000
|1.2175
|575
|2006.04.07 15:01
|t/p
|288
|0.72
|1.2175
|0.0000
|1.2175
|14.40
|866.20
|576
|2006.04.07 15:01
|close
|287
|0.36
|1.2130
|0.0000
|1.2091
|-6.84
|859.36
|577
|2006.04.07 15:01
|sell
|289
|0.38
|1.2196
|0.0000
|1.2176
|578
|2006.04.07 15:02
|t/p
|289
|0.38
|1.2176
|0.0000
|1.2176
|7.60
|866.96
|579
|2006.04.07 15:02
|sell
|290
|0.37
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|580
|2006.04.07 15:02
|sell
|291
|0.74
|1.2200
|0.0000
|1.2180
|581
|2006.04.07 15:03
|t/p
|291
|0.74
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|14.80
|881.76
|582
|2006.04.07 15:03
|close
|290
|0.37
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.74
|881.02
|583
|2006.04.07 15:03
|sell
|292
|0.39
|1.2198
|0.0000
|1.2178
|584
|2006.04.07 15:04
|t/p
|292
|0.39
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|7.80
|888.82
|585
|2006.04.07 15:04
|sell
|293
|0.38
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|586
|2006.04.07 15:04
|sell
|294
|0.76
|1.2198
|0.0000
|1.2178
|587
|2006.04.07 15:05
|t/p
|294
|0.76
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|15.20
|904.02
|588
|2006.04.07 15:05
|close
|293
|0.38
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.76
|903.26
|589
|2006.04.07 15:05
|sell
|295
|0.40
|1.2192
|0.0000
|1.2172
|590
|2006.04.07 15:06
|t/p
|295
|0.40
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|8.00
|911.26
|591
|2006.04.07 15:06
|sell
|296
|0.39
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|592
|2006.04.07 15:06
|sell
|297
|0.78
|1.2193
|0.0000
|1.2173
|593
|2006.04.07 15:07
|t/p
|297
|0.78
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|15.60
|926.86
|594
|2006.04.07 15:07
|close
|296
|0.39
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.78
|926.08
|595
|2006.04.07 15:07
|sell
|298
|0.41
|1.2193
|0.0000
|1.2173
|596
|2006.04.07 15:08
|t/p
|298
|0.41
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|8.20
|934.28
|597
|2006.04.07 15:08
|sell
|299
|0.40
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|598
|2006.04.07 15:08
|sell
|300
|0.80
|1.2191
|0.0000
|1.2171
|599
|2006.04.07 15:09
|t/p
|300
|0.80
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|16.00
|950.28
|600
|2006.04.07 15:09
|close
|299
|0.40
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.80
|949.48
|601
|2006.04.07 15:09
|sell
|301
|0.42
|1.2189
|0.0000
|1.2169
|602
|2006.04.07 15:10
|t/p
|301
|0.42
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|8.40
|957.88
|603
|2006.04.07 15:10
|sell
|302
|0.41
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|604
|2006.04.07 15:10
|sell
|303
|0.82
|1.2186
|0.0000
|1.2166
|605
|2006.04.07 15:11
|t/p
|303
|0.82
|1.2166
|0.0000
|1.2166
|16.40
|974.28
|606
|2006.04.07 15:11
|close
|302
|0.41
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.82
|973.46
|607
|2006.04.07 15:11
|sell
|304
|0.43
|1.2184
|0.0000
|1.2164
|608
|2006.04.07 15:12
|t/p
|304
|0.43
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|8.60
|982.06
|609
|2006.04.07 15:12
|sell
|305
|0.42
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|610
|2006.04.07 15:12
|sell
|306
|0.84
|1.2176
|0.0000
|1.2156
|611
|2006.04.07 15:13
|t/p
|306
|0.84
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|16.80
|998.86
|612
|2006.04.07 15:13
|close
|305
|0.42
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.84
|998.02
|613
|2006.04.07 15:13
|sell
|307
|0.43
|1.2174
|0.0000
|1.2154
|614
|2006.04.07 15:14
|t/p
|307
|0.43
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|8.60
|1006.62
|615
|2006.04.07 15:14
|sell
|308
|0.43
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|616
|2006.04.07 15:14
|sell
|309
|0.86
|1.2177
|0.0000
|1.2157
|617
|2006.04.07 15:15
|t/p
|309
|0.86
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|17.20
|1023.82
|618
|2006.04.07 15:15
|close
|308
|0.43
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.86
|1022.96
|619
|2006.04.07 15:15
|buy
|310
|0.45
|1.2183
|0.0000
|1.2203
|620
|2006.04.07 15:16
|buy
|311
|0.84
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|621
|2006.04.07 15:16
|t/p
|311
|0.84
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|16.80
|1039.76
|622
|2006.04.07 15:17
|buy
|312
|0.86
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|623
|2006.04.07 15:17
|t/p
|312
|0.86
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|17.20
|1056.96
|624
|2006.04.07 15:17
|close
|310
|0.45
|1.2180
|0.0000
|1.2203
|-1.35
|1055.61
|625
|2006.04.07 15:18
|buy
|313
|0.45
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|626
|2006.04.07 15:18
|t/p
|313
|0.45
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|9.00
|1064.61
|627
|2006.04.07 15:18
|buy
|314
|0.46
|1.2177
|0.0000
|1.2197
|628
|2006.04.07 15:19
|buy
|315
|0.88
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|629
|2006.04.07 15:19
|t/p
|315
|0.88
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|17.60
|1082.21
|630
|2006.04.07 15:19
|close
|314
|0.46
|1.2177
|0.0000
|1.2197
|0.00
|1082.21
|631
|2006.04.07 15:20
|buy
|316
|0.46
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|632
|2006.04.07 15:20
|t/p
|316
|0.46
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|9.20
|1091.41
|633
|2006.04.07 15:20
|buy
|317
|0.47
|1.2159
|0.0000
|1.2179
|634
|2006.04.07 15:21
|buy
|318
|0.92
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|635
|2006.04.07 15:23
|t/p
|318
|0.92
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|18.40
|1109.81
|636
|2006.04.07 15:23
|close
|317
|0.47
|1.2150
|0.0000
|1.2179
|-4.23
|1105.58
|637
|2006.04.07 15:24
|buy
|319
|0.47
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|638
|2006.04.07 15:28
|t/p
|319
|0.47
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|9.40
|1114.98
|639
|2006.04.07 15:28
|buy
|320
|0.48
|1.2153
|0.0000
|1.2173
|640
|2006.04.07 15:29
|buy
|321
|0.94
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|641
|2006.04.07 15:29
|t/p
|321
|0.94
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|18.80
|1133.78
|642
|2006.04.07 15:29
|close
|320
|0.48
|1.2159
|0.0000
|1.2173
|2.88
|1136.66
|643
|2006.04.07 15:30
|sell
|322
|0.48
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|644
|2006.04.07 15:30
|sell
|323
|0.96
|1.2154
|0.0000
|1.2134
|645
|2006.04.07 15:31
|t/p
|323
|0.96
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|19.20
|1155.86
|646
|2006.04.07 15:31
|sell
|324
|0.98
|1.2156
|0.0000
|1.2136
|647
|2006.04.07 15:32
|t/p
|324
|0.98
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|19.60
|1175.46
|648
|2006.04.07 15:32
|close
|322
|0.48
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-0.96
|1174.50
|649
|2006.04.07 15:32
|sell
|325
|0.51
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|650
|2006.04.07 15:33
|t/p
|325
|0.51
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|10.20
|1184.70
|651
|2006.04.07 15:33
|sell
|326
|0.50
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|652
|2006.04.07 15:33
|sell
|327
|1.00
|1.2153
|0.0000
|1.2133
|653
|2006.04.07 15:34
|t/p
|327
|1.00
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|20.00
|1204.70
|654
|2006.04.07 15:34
|close
|326
|0.50
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-1.00
|1203.70
|655
|2006.04.07 15:34
|sell
|328
|0.52
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|656
|2006.04.07 15:35
|t/p
|328
|0.52
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|10.40
|1214.10
|657
|2006.04.07 15:35
|sell
|329
|0.52
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|658
|2006.04.07 15:35
|sell
|330
|1.04
|1.2152
|0.0000
|1.2132
|659
|2006.04.07 15:36
|t/p
|330
|1.04
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|20.80
|1234.90
|660
|2006.04.07 15:36
|close
|329
|0.52
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-1.04
|1233.86
|661
|2006.04.07 15:36
|sell
|331
|0.53
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|662
|2006.04.07 15:37
|t/p
|331
|0.53
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|10.60
|1244.46
|663
|2006.04.07 15:37
|sell
|332
|0.53
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|664
|2006.04.07 15:37
|sell
|333
|1.06
|1.2152
|0.0000
|1.2132
|665
|2006.04.07 15:38
|t/p
|333
|1.06
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|21.20
|1265.66
|666
|2006.04.07 15:38
|close
|332
|0.53
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-1.06
|1264.60
|667
|2006.04.07 15:38
|sell
|334
|0.55
|1.2155
|0.0000
|1.2135
|668
|2006.04.07 15:39
|t/p
|334
|0.55
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|11.00
|1275.60
|669
|2006.04.07 15:39
|sell
|335
|0.54
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|670
|2006.04.07 15:39
|sell
|336
|1.08
|1.2156
|0.0000
|1.2136
|671
|2006.04.07 15:40
|t/p
|336
|1.08
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|21.60
|1297.20
|672
|2006.04.07 15:40
|close
|335
|0.54
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-1.08
|1296.12
|673
|2006.04.07 15:40
|sell
|337
|0.56
|1.2153
|0.0000
|1.2133
|674
|2006.04.07 15:41
|t/p
|337
|0.56
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|11.20
|1307.32
|675
|2006.04.07 15:41
|sell
|338
|0.56
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|676
|2006.04.07 15:41
|sell
|339
|1.12
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|677
|2006.04.07 15:42
|t/p
|339
|1.12
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|22.40
|1329.72
|678
|2006.04.07 15:42
|close
|338
|0.56
|1.2130
|0.0000
|1.2108
|-1.12
|1328.60
|679
|2006.04.07 15:42
|sell
|340
|0.57
|1.2147
|0.0000
|1.2127
|680
|2006.04.07 15:59
|t/p
|340
|0.57
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|11.40
|1340.00
|681
|2006.04.07 15:59
|sell
|341
|0.56
|1.2108
|0.0000
|1.2088
|682
|2006.04.07 16:00
|sell
|342
|1.14
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|683
|2006.04.07 16:01
|t/p
|342
|1.14
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|22.80
|1362.80
|684
|2006.04.07 16:01
|close
|341
|0.56
|1.2117
|0.0000
|1.2088
|-5.04
|1357.76
|685
|2006.04.07 16:01
|sell
|343
|0.58
|1.2152
|0.0000
|1.2132
|686
|2006.04.07 16:02
|t/p
|343
|0.58
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|11.60
|1369.36
|687
|2006.04.07 16:02
|sell
|344
|0.58
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|688
|2006.04.07 16:02
|sell
|345
|1.16
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|689
|2006.04.07 16:03
|t/p
|345
|1.16
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|23.20
|1392.56
|690
|2006.04.07 16:03
|close
|344
|0.58
|1.2117
|0.0000
|1.2095
|-1.16
|1391.40
|691
|2006.04.07 16:03
|sell
|346
|0.60
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|692
|2006.04.07 16:04
|t/p
|346
|0.60
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|12.00
|1403.40
|693
|2006.04.07 16:04
|sell
|347
|0.59
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|694
|2006.04.07 16:04
|sell
|348
|1.18
|1.2147
|0.0000
|1.2127
|695
|2006.04.07 16:05
|t/p
|348
|1.18
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|23.60
|1427.00
|696
|2006.04.07 16:05
|close
|347
|0.59
|1.2117
|0.0000
|1.2095
|-1.18
|1425.82
|697
|2006.04.07 16:05
|sell
|349
|0.61
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|698
|2006.04.07 17:00
|t/p
|349
|0.61
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|12.20
|1438.02
|699
|2006.04.07 17:00
|sell
|350
|0.61
|1.2110
|0.0000
|1.2090
|700
|2006.04.07 17:01
|sell
|351
|1.22
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|701
|2006.04.07 17:10
|sell
|352
|2.40
|1.2122
|0.0000
|1.2102
|702
|2006.04.07 17:13
|close
|352
|2.40
|1.2114
|0.0000
|1.2102
|19.20
|1457.22
|703
|2006.04.07 17:13
|close
|351
|1.22
|1.2114
|0.0000
|1.2095
|1.22
|1458.44
|704
|2006.04.07 17:13
|close
|350
|0.61
|1.2114
|0.0000
|1.2090
|-2.44
|1456.00
|705
|2006.04.07 17:13
|sell
|353
|0.61
|1.2113
|0.0000
|1.2093
|706
|2006.04.07 17:15
|sell
|354
|1.22
|1.2119
|0.0000
|1.2099
|707
|2006.04.07 18:02
|close
|354
|1.22
|1.2101
|0.0000
|1.2099
|21.96
|1477.96
|708
|2006.04.07 18:02
|close
|353
|0.61
|1.2101
|0.0000
|1.2093
|7.32
|1485.28
|709
|2006.04.07 18:03
|sell
|355
|0.62
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|710
|2006.04.07 18:13
|sell
|356
|1.24
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|711
|2006.04.07 18:26
|sell
|357
|2.48
|1.2112
|0.0000
|1.2092
|712
|2006.04.10 01:00
|buy
|358
|0.65
|1.2113
|0.0000
|1.2133
|713
|2006.04.10 01:13
|buy
|359
|1.34
|1.2106
|0.0000
|1.2126
|714
|2006.04.10 05:29
|sell
|360
|5.12
|1.2119
|0.0000
|1.2099
|715
|2006.04.10 06:59
|close
|360
|5.12
|1.2108
|0.0000
|1.2099
|56.32
|1541.60
|716
|2006.04.10 06:59
|close
|359
|1.34
|1.2106
|0.0000
|1.2126
|0.00
|1541.60
|717
|2006.04.10 06:59
|close
|358
|0.65
|1.2106
|0.0000
|1.2133
|-4.55
|1537.05
|718
|2006.04.10 06:59
|close
|357
|2.48
|1.2108
|0.0000
|1.2092
|11.42
|1548.47
|719
|2006.04.10 06:59
|close
|356
|1.24
|1.2108
|0.0000
|1.2086
|-1.73
|1546.74
|720
|2006.04.10 06:59
|close
|355
|0.62
|1.2108
|0.0000
|1.2080
|-4.58
|1542.16
|721
|2006.04.10 08:00
|buy
|361
|0.68
|1.2125
|0.0000
|1.2145
|722
|2006.04.10 08:01
|buy
|362
|1.36
|1.2114
|0.0000
|1.2134
|723
|2006.04.10 11:00
|sell
|363
|0.68
|1.2108
|0.0000
|1.2088
|724
|2006.04.10 11:10
|sell
|364
|1.36
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|725
|2006.04.10 11:40
|sell
|365
|2.72
|1.2121
|0.0000
|1.2101
|726
|2006.04.10 11:59
|buy
|366
|2.80
|1.2108
|0.0000
|1.2128
|727
|2006.04.10 13:41
|buy
|367
|5.52
|1.2102
|0.0000
|1.2122
|728
|2006.04.10 13:44
|t/p
|365
|2.72
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|54.40
|1596.56
|729
|2006.04.10 13:44
|close
|364
|1.36
|1.2099
|0.0000
|1.2095
|21.76
|1618.32
|730
|2006.04.10 13:44
|close
|363
|0.68
|1.2100
|0.0000
|1.2088
|5.44
|1623.76
|731
|2006.04.10 13:44
|sell
|368
|0.68
|1.2097
|0.0000
|1.2077
|732
|2006.04.10 13:56
|close
|368
|0.68
|1.2105
|0.0000
|1.2077
|-5.44
|1618.32
|733
|2006.04.10 13:56
|close
|367
|5.52
|1.2103
|0.0000
|1.2122
|5.52
|1623.84
|734
|2006.04.10 13:56
|close
|366
|2.80
|1.2103
|0.0000
|1.2128
|-14.00
|1609.84
|735
|2006.04.10 13:56
|close
|362
|1.36
|1.2103
|0.0000
|1.2134
|-14.96
|1594.88
|736
|2006.04.10 13:56
|close
|361
|0.68
|1.2103
|0.0000
|1.2145
|-14.96
|1579.92
|737
|2006.04.10 13:56
|sell
|369
|0.70
|1.2105
|0.0000
|1.2085
|738
|2006.04.10 13:59
|sell
|370
|1.40
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|739
|2006.04.10 15:34
|close
|370
|1.40
|1.2098
|0.0000
|1.2097
|26.60
|1606.52
|740
|2006.04.10 15:34
|close
|369
|0.70
|1.2098
|0.0000
|1.2085
|4.90
|1611.42
|741
|2006.04.10 16:00
|sell
|371
|0.71
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|742
|2006.04.10 16:00
|sell
|372
|1.42
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|743
|2006.04.10 16:01
|t/p
|372
|1.42
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|28.40
|1639.82
|744
|2006.04.10 16:01
|sell
|373
|1.44
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|745
|2006.04.10 16:02
|close
|373
|1.44
|1.2096
|0.0000
|1.2095
|27.36
|1667.18
|746
|2006.04.10 16:02
|close
|371
|0.71
|1.2096
|0.0000
|1.2071
|-3.55
|1663.63
|747
|2006.04.10 16:02
|sell
|374
|0.74
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|748
|2006.04.10 16:59
|t/p
|374
|0.74
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|14.80
|1678.43
|749
|2006.04.10 16:59
|sell
|375
|0.74
|1.2081
|0.0000
|1.2061
|750
|2006.04.10 17:00
|sell
|376
|1.48
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|751
|2006.04.10 19:51
|buy
|377
|0.74
|1.2097
|0.0000
|1.2117
|752
|2006.04.10 20:59
|sell
|378
|2.92
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|753
|2006.04.11 00:59
|close
|378
|2.92
|1.2097
|0.0000
|1.2091
|42.65
|1721.08
|754
|2006.04.11 00:59
|close
|377
|0.74
|1.2095
|0.0000
|1.2117
|-2.04
|1719.04
|755
|2006.04.11 00:59
|close
|376
|1.48
|1.2097
|0.0000
|1.2080
|5.34
|1724.37
|756
|2006.04.11 00:59
|close
|375
|0.74
|1.2097
|0.0000
|1.2061
|-11.39
|1712.98
|757
|2006.04.11 03:00
|sell
|379
|0.77
|1.2102
|0.0000
|1.2082
|758
|2006.04.11 03:59
|sell
|380
|1.54
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|759
|2006.04.11 04:00
|buy
|381
|0.76
|1.2110
|0.0000
|1.2130
|760
|2006.04.11 04:59
|sell
|382
|3.00
|1.2118
|0.0000
|1.2098
|761
|2006.04.11 05:59
|sell
|383
|5.84
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|762
|2006.04.11 06:59
|t/p
|381
|0.76
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|15.20
|1728.18
|763
|2006.04.11 06:59
|buy
|384
|0.71
|1.2132
|0.0000
|1.2152
|764
|2006.04.11 07:33
|buy
|385
|1.50
|1.2124
|0.0000
|1.2144
|765
|2006.04.11 10:59
|close
|385
|1.50
|1.2113
|0.0000
|1.2144
|-16.50
|1711.68
|766
|2006.04.11 10:59
|close
|384
|0.71
|1.2113
|0.0000
|1.2152
|-13.49
|1698.19
|767
|2006.04.11 10:59
|close
|383
|5.84
|1.2115
|0.0000
|1.2108
|75.92
|1774.11
|768
|2006.04.11 10:59
|close
|382
|3.00
|1.2115
|0.0000
|1.2098
|9.00
|1783.11
|769
|2006.04.11 10:59
|close
|380
|1.54
|1.2115
|0.0000
|1.2087
|-12.32
|1770.79
|770
|2006.04.11 10:59
|close
|379
|0.77
|1.2115
|0.0000
|1.2082
|-10.01
|1760.78
|771
|2006.04.11 12:00
|sell
|386
|0.79
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|772
|2006.04.11 12:00
|sell
|387
|1.56
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|773
|2006.04.11 13:59
|sell
|388
|3.04
|1.2129
|0.0000
|1.2109
|774
|2006.04.11 15:00
|buy
|389
|0.75
|1.2134
|0.0000
|1.2154
|775
|2006.04.11 15:00
|buy
|390
|1.58
|1.2120
|0.0000
|1.2140
|776
|2006.04.11 16:07
|sell
|391
|6.00
|1.2136
|0.0000
|1.2116
|777
|2006.04.11 16:16
|close
|391
|6.00
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|60.00
|1820.78
|778
|2006.04.11 16:16
|close
|390
|1.58
|1.2124
|0.0000
|1.2140
|6.32
|1827.10
|779
|2006.04.11 16:16
|close
|389
|0.75
|1.2124
|0.0000
|1.2154
|-7.50
|1819.60
|780
|2006.04.11 16:16
|close
|388
|3.04
|1.2126
|0.0000
|1.2109
|9.12
|1828.72
|781
|2006.04.11 16:16
|close
|387
|1.56
|1.2126
|0.0000
|1.2097
|-14.04
|1814.68
|782
|2006.04.11 16:16
|close
|386
|0.79
|1.2126
|0.0000
|1.2086
|-15.80
|1798.88
|783
|2006.04.11 16:30
|buy
|392
|0.80
|1.2124
|0.0000
|1.2144
|784
|2006.04.11 19:59
|t/p
|392
|0.80
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|16.00
|1814.88
|785
|2006.04.11 19:59
|buy
|393
|0.80
|1.2149
|0.0000
|1.2169
|786
|2006.04.11 20:23
|buy
|394
|1.60
|1.2140
|0.0000
|1.2160
|787
|2006.04.11 22:13
|close
|394
|1.60
|1.2151
|0.0000
|1.2160
|17.60
|1832.48
|788
|2006.04.11 22:13
|close
|393
|0.80
|1.2151
|0.0000
|1.2169
|1.60
|1834.08
|789
|2006.04.12 00:00
|buy
|395
|0.86
|1.2158
|0.0000
|1.2178
|790
|2006.04.12 05:59
|buy
|396
|1.72
|1.2151
|0.0000
|1.2171
|791
|2006.04.12 06:00
|sell
|397
|0.86
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|792
|2006.04.12 06:41
|sell
|398
|1.72
|1.2156
|0.0000
|1.2136
|793
|2006.04.12 07:34
|buy
|399
|3.44
|1.2145
|0.0000
|1.2165
|794
|2006.04.12 09:33
|close
|399
|3.44
|1.2157
|0.0000
|1.2165
|41.28
|1875.36
|795
|2006.04.12 09:33
|close
|398
|1.72
|1.2159
|0.0000
|1.2136
|-5.16
|1870.20
|796
|2006.04.12 09:33
|close
|397
|0.86
|1.2159
|0.0000
|1.2129
|-8.60
|1861.60
|797
|2006.04.12 09:33
|close
|396
|1.72
|1.2157
|0.0000
|1.2171
|10.32
|1871.92
|798
|2006.04.12 09:33
|close
|395
|0.86
|1.2157
|0.0000
|1.2178
|-0.86
|1871.06
|799
|2006.04.12 11:00
|sell
|400
|0.88
|1.2144
|0.0000
|1.2124
|800
|2006.04.12 11:00
|sell
|401
|1.74
|1.2152
|0.0000
|1.2132
|801
|2006.04.12 12:59
|t/p
|400
|0.88
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|17.60
|1888.66
|802
|2006.04.12 12:59
|t/p
|401
|1.74
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|34.80
|1923.46
|803
|2006.04.12 13:00
|sell
|402
|0.88
|1.2088
|0.0000
|1.2068
|804
|2006.04.12 13:01
|sell
|403
|1.78
|1.2122
|0.0000
|1.2102
|805
|2006.04.12 13:01
|sell
|404
|3.48
|1.2142
|0.0000
|1.2122
|806
|2006.04.12 13:59
|t/p
|404
|3.48
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|69.60
|1993.06
|807
|2006.04.12 13:59
|close
|403
|1.78
|1.2117
|0.0000
|1.2102
|8.90
|2001.96
|808
|2006.04.12 13:59
|close
|402
|0.88
|1.2117
|0.0000
|1.2068
|-25.52
|1976.44
|809
|2006.04.12 15:00
|sell
|405
|0.92
|1.2109
|0.0000
|1.2089
|810
|2006.04.12 16:02
|sell
|406
|1.84
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|811
|2006.04.12 16:07
|sell
|407
|3.64
|1.2124
|0.0000
|1.2104
|812
|2006.04.12 16:59
|close
|407
|3.64
|1.2107
|0.0000
|1.2104
|61.88
|2038.32
|813
|2006.04.12 16:59
|close
|406
|1.84
|1.2107
|0.0000
|1.2095
|14.72
|2053.04
|814
|2006.04.12 16:59
|close
|405
|0.92
|1.2107
|0.0000
|1.2089
|1.84
|2054.88
|815
|2006.04.12 17:00
|buy
|408
|0.95
|1.2107
|0.0000
|1.2127
|816
|2006.04.12 18:00
|sell
|409
|0.95
|1.2102
|0.0000
|1.2082
|817
|2006.04.12 18:06
|sell
|410
|1.90
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|818
|2006.04.13 00:11
|buy
|411
|1.90
|1.2101
|0.0000
|1.2121
|819
|2006.04.13 06:59
|sell
|412
|3.80
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|820
|2006.04.13 09:01
|sell
|413
|7.44
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|821
|2006.04.13 09:02
|t/p
|411
|1.90
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|38.00
|2092.88
|822
|2006.04.13 09:02
|close
|408
|0.95
|1.2121
|0.0000
|1.2127
|11.15
|2104.03
|823
|2006.04.13 09:02
|buy
|414
|0.93
|1.2122
|0.0000
|1.2142
|824
|2006.04.13 09:59
|close
|414
|0.93
|1.2113
|0.0000
|1.2142
|-8.37
|2095.66
|825
|2006.04.13 09:59
|close
|413
|7.44
|1.2115
|0.0000
|1.2100
|37.20
|2132.86
|826
|2006.04.13 09:59
|close
|412
|3.80
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|0.00
|2132.86
|827
|2006.04.13 09:59
|close
|410
|1.90
|1.2115
|0.0000
|1.2087
|-11.75
|2121.11
|828
|2006.04.13 09:59
|close
|409
|0.95
|1.2115
|0.0000
|1.2082
|-10.63
|2110.48
|829
|2006.04.13 10:00
|buy
|415
|0.97
|1.2115
|0.0000
|1.2135
|830
|2006.04.13 10:59
|buy
|416
|1.94
|1.2102
|0.0000
|1.2122
|831
|2006.04.13 12:00
|sell
|417
|0.96
|1.2095
|0.0000
|1.2075
|832
|2006.04.13 12:00
|sell
|418
|1.94
|1.2112
|0.0000
|1.2092
|833
|2006.04.13 12:59
|t/p
|418
|1.94
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|38.80
|2149.28
|834
|2006.04.13 12:59
|buy
|419
|3.88
|1.2091
|0.0000
|1.2111
|835
|2006.04.13 12:59
|close
|417
|0.96
|1.2091
|0.0000
|1.2075
|3.84
|2153.12
|836
|2006.04.13 13:00
|sell
|420
|0.97
|1.2090
|0.0000
|1.2070
|837
|2006.04.13 13:00
|sell
|421
|1.98
|1.2096
|0.0000
|1.2076
|838
|2006.04.13 13:59
|buy
|422
|7.68
|1.2086
|0.0000
|1.2106
|839
|2006.04.13 14:00
|close
|422
|7.68
|1.2092
|0.0000
|1.2106
|46.08
|2199.20
|840
|2006.04.13 14:00
|close
|421
|1.98
|1.2094
|0.0000
|1.2076
|3.96
|2203.16
|841
|2006.04.13 14:00
|close
|420
|0.97
|1.2094
|0.0000
|1.2070
|-3.88
|2199.28
|842
|2006.04.13 14:00
|close
|419
|3.88
|1.2092
|0.0000
|1.2111
|3.88
|2203.16
|843
|2006.04.13 14:00
|close
|416
|1.94
|1.2092
|0.0000
|1.2122
|-19.40
|2183.76
|844
|2006.04.13 14:00
|close
|415
|0.97
|1.2092
|0.0000
|1.2135
|-22.31
|2161.45
|845
|2006.04.13 14:00
|sell
|423
|0.99
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|846
|2006.04.13 14:07
|sell
|424
|1.98
|1.2097
|0.0000
|1.2077
|847
|2006.04.13 14:31
|sell
|425
|3.96
|1.2103
|0.0000
|1.2083
|848
|2006.04.13 14:36
|close
|425
|3.96
|1.2092
|0.0000
|1.2083
|43.56
|2205.01
|849
|2006.04.13 14:36
|close
|424
|1.98
|1.2092
|0.0000
|1.2077
|9.90
|2214.91
|850
|2006.04.13 14:36
|close
|423
|0.99
|1.2092
|0.0000
|1.2071
|-0.99
|2213.92
|851
|2006.04.13 14:36
|sell
|426
|1.02
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|852
|2006.04.13 14:39
|sell
|427
|2.04
|1.2099
|0.0000
|1.2079
|853
|2006.04.13 14:57
|close
|427
|2.04
|1.2081
|0.0000
|1.2079
|36.72
|2250.64
|854
|2006.04.13 14:57
|close
|426
|1.02
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|10.20
|2260.84
|855
|2006.04.13 14:57
|sell
|428
|1.03
|1.2080
|0.0000
|1.2060
|856
|2006.04.13 14:58
|sell
|429
|2.06
|1.2087
|0.0000
|1.2067
|857
|2006.04.13 15:59
|sell
|430
|4.04
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|858
|2006.04.13 17:00
|buy
|431
|1.01
|1.2107
|0.0000
|1.2127
|859
|2006.04.13 17:40
|buy
|432
|2.06
|1.2101
|0.0000
|1.2121
|860
|2006.04.13 17:59
|sell
|433
|8.00
|1.2112
|0.0000
|1.2092
|861
|2006.04.16 22:00
|t/p
|432
|2.06
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|39.64
|2300.49
|862
|2006.04.16 22:00
|close
|431
|1.01
|1.2122
|0.0000
|1.2127
|14.39
|2314.87
|863
|2006.04.16 23:00
|buy
|434
|0.89
|1.2129
|0.0000
|1.2149
|864
|2006.04.17 00:59
|t/p
|434
|0.89
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|17.13
|2332.00
|865
|2006.04.17 00:59
|buy
|435
|0.63
|1.2170
|0.0000
|1.2190
|866
|2006.04.17 01:59
|close
|435
|0.63
|1.2188
|0.0000
|1.2190
|11.34
|2343.34
|867
|2006.04.17 01:59
|close
|433
|8.00
|1.2190
|0.0000
|1.2092
|-614.32
|1729.02
|868
|2006.04.17 01:59
|close
|430
|4.04
|1.2190
|0.0000
|1.2086
|-334.47
|1394.55
|869
|2006.04.17 01:59
|close
|429
|2.06
|1.2190
|0.0000
|1.2067
|-209.69
|1184.86
|870
|2006.04.17 01:59
|close
|428
|1.03
|1.2190
|0.0000
|1.2060
|-112.05
|1072.81
|871
|2006.04.17 02:00
|buy
|436
|0.49
|1.2190
|0.0000
|1.2210
|872
|2006.04.17 02:53
|buy
|437
|0.98
|1.2180
|0.0000
|1.2200
|873
|2006.04.17 06:00
|sell
|438
|0.49
|1.2174
|0.0000
|1.2154
|874
|2006.04.17 06:00
|sell
|439
|0.98
|1.2182
|0.0000
|1.2162
|875
|2006.04.17 10:59
|sell
|440
|1.96
|1.2192
|0.0000
|1.2172
|876
|2006.04.17 11:59
|t/p
|436
|0.49
|1.2210
|0.0000
|1.2210
|9.80
|1082.61
|877
|2006.04.17 11:59
|t/p
|437
|0.98
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|19.60
|1102.21
|878
|2006.04.17 11:59
|sell
|441
|3.28
|1.2236
|0.0000
|1.2216
|879
|2006.04.17 12:00
|buy
|442
|0.41
|1.2237
|0.0000
|1.2257
|880
|2006.04.17 12:56
|buy
|443
|0.86
|1.2231
|0.0000
|1.2251
|881
|2006.04.17 12:59
|t/p
|443
|0.86
|1.2251
|0.0000
|1.2251
|17.20
|1119.41
|882
|2006.04.17 13:01
|t/p
|441
|3.28
|1.2216
|0.0000
|1.2216
|65.60
|1185.01
|883
|2006.04.17 13:01
|buy
|444
|0.98
|1.2215
|0.0000
|1.2235
|884
|2006.04.17 13:01
|close
|440
|1.96
|1.2215
|0.0000
|1.2172
|-45.08
|1139.93
|885
|2006.04.17 13:42
|close
|439
|0.98
|1.2216
|0.0000
|1.2162
|-33.32
|1106.61
|886
|2006.04.17 13:42
|close
|438
|0.49
|1.2217
|0.0000
|1.2154
|-21.07
|1085.54
|887
|2006.04.17 13:54
|t/p
|444
|0.98
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|19.60
|1105.14
|888
|2006.04.17 13:54
|close
|442
|0.41
|1.2235
|0.0000
|1.2257
|-0.82
|1104.32
|889
|2006.04.17 13:54
|buy
|445
|0.49
|1.2236
|0.0000
|1.2256
|890
|2006.04.17 14:31
|t/p
|445
|0.49
|1.2256
|0.0000
|1.2256
|9.80
|1114.12
|891
|2006.04.17 15:20
|buy
|446
|0.49
|1.2265
|0.0000
|1.2285
|892
|2006.04.17 19:59
|buy
|447
|0.98
|1.2259
|0.0000
|1.2279
|893
|2006.04.17 20:00
|sell
|448
|0.49
|1.2257
|0.0000
|1.2237
|894
|2006.04.17 20:03
|t/p
|447
|0.98
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|19.60
|1133.72
|895
|2006.04.17 20:03
|close
|446
|0.49
|1.2280
|0.0000
|1.2285
|7.35
|1141.07
|896
|2006.04.17 20:03
|sell
|449
|0.98
|1.2280
|0.0000
|1.2260
|897
|2006.04.17 20:40
|buy
|450
|0.51
|1.2261
|0.0000
|1.2281
|898
|2006.04.17 20:59
|t/p
|449
|0.98
|1.2260
|0.0000
|1.2260
|19.60
|1160.67
|899
|2006.04.17 20:59
|buy
|451
|1.02
|1.2254
|0.0000
|1.2274
|900
|2006.04.17 20:59
|close
|448
|0.49
|1.2254
|0.0000
|1.2237
|1.47
|1162.14
|901
|2006.04.17 21:00
|sell
|452
|0.51
|1.2252
|0.0000
|1.2232
|902
|2006.04.17 21:01
|sell
|453
|1.02
|1.2257
|0.0000
|1.2237
|903
|2006.04.18 00:59
|sell
|454
|2.04
|1.2263
|0.0000
|1.2243
|904
|2006.04.18 03:17
|sell
|455
|4.00
|1.2269
|0.0000
|1.2249
|905
|2006.04.18 06:59
|t/p
|455
|4.00
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|80.00
|1242.14
|906
|2006.04.18 06:59
|buy
|456
|2.24
|1.2248
|0.0000
|1.2268
|907
|2006.04.18 06:59
|close
|454
|2.04
|1.2248
|0.0000
|1.2243
|30.60
|1272.74
|908
|2006.04.18 07:00
|close
|453
|1.02
|1.2247
|0.0000
|1.2237
|10.82
|1283.56
|909
|2006.04.18 07:04
|close
|452
|0.51
|1.2255
|0.0000
|1.2232
|-1.22
|1282.33
|910
|2006.04.18 07:04
|sell
|457
|0.58
|1.2255
|0.0000
|1.2235
|911
|2006.04.18 07:59
|buy
|458
|4.32
|1.2237
|0.0000
|1.2257
|912
|2006.04.18 08:04
|t/p
|458
|4.32
|1.2257
|0.0000
|1.2257
|86.40
|1368.73
|913
|2006.04.18 08:04
|close
|456
|2.24
|1.2259
|0.0000
|1.2268
|24.64
|1393.37
|914
|2006.04.18 08:05
|close
|451
|1.02
|1.2251
|0.0000
|1.2274
|-3.83
|1389.54
|915
|2006.04.18 08:05
|close
|450
|0.51
|1.2257
|0.0000
|1.2281
|-2.43
|1387.12
|916
|2006.04.18 11:00
|sell
|459
|1.22
|1.2260
|0.0000
|1.2240
|917
|2006.04.18 11:29
|sell
|460
|2.44
|1.2265
|0.0000
|1.2245
|918
|2006.04.18 11:30
|buy
|461
|0.61
|1.2264
|0.0000
|1.2284
|919
|2006.04.18 12:00
|buy
|462
|1.24
|1.2257
|0.0000
|1.2277
|920
|2006.04.18 12:59
|t/p
|461
|0.61
|1.2284
|0.0000
|1.2284
|12.20
|1399.32
|921
|2006.04.18 12:59
|t/p
|462
|1.24
|1.2277
|0.0000
|1.2277
|24.80
|1424.12
|922
|2006.04.18 12:59
|buy
|463
|0.55
|1.2298
|0.0000
|1.2318
|923
|2006.04.18 12:59
|sell
|464
|4.40
|1.2296
|0.0000
|1.2276
|924
|2006.04.18 13:59
|buy
|465
|1.26
|1.2278
|0.0000
|1.2298
|925
|2006.04.18 14:31
|t/p
|464
|4.40
|1.2276
|0.0000
|1.2276
|88.00
|1512.12
|926
|2006.04.18 14:31
|close
|460
|2.44
|1.2274
|0.0000
|1.2245
|-21.96
|1490.16
|927
|2006.04.18 14:31
|close
|459
|1.22
|1.2275
|0.0000
|1.2240
|-18.30
|1471.86
|928
|2006.04.18 14:31
|close
|457
|0.58
|1.2274
|0.0000
|1.2235
|-11.02
|1460.84
|929
|2006.04.18 16:45
|sell
|466
|0.64
|1.2280
|0.0000
|1.2260
|930
|2006.04.18 16:59
|sell
|467
|1.28
|1.2286
|0.0000
|1.2266
|931
|2006.04.18 18:59
|t/p
|465
|1.26
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|25.20
|1486.04
|932
|2006.04.18 18:59
|close
|463
|0.55
|1.2312
|0.0000
|1.2318
|7.70
|1493.74
|933
|2006.04.18 18:59
|sell
|468
|2.48
|1.2312
|0.0000
|1.2292
|934
|2006.04.18 19:00
|buy
|469
|0.62
|1.2315
|0.0000
|1.2335
|935
|2006.04.18 19:59
|buy
|470
|1.28
|1.2301
|0.0000
|1.2321
|936
|2006.04.18 20:26
|sell
|471
|4.88
|1.2318
|0.0000
|1.2298
|937
|2006.04.18 20:26
|t/p
|470
|1.28
|1.2321
|0.0000
|1.2321
|25.60
|1519.34
|938
|2006.04.18 20:26
|close
|469
|0.62
|1.2321
|0.0000
|1.2335
|3.72
|1523.06
|939
|2006.04.18 20:26
|buy
|472
|0.60
|1.2324
|0.0000
|1.2344
|940
|2006.04.18 20:26
|buy
|473
|1.24
|1.2319
|0.0000
|1.2339
|941
|2006.04.18 20:59
|t/p
|472
|0.60
|1.2344
|0.0000
|1.2344
|12.00
|1535.06
|942
|2006.04.18 20:59
|t/p
|473
|1.24
|1.2339
|0.0000
|1.2339
|24.80
|1559.86
|943
|2006.04.18 20:59
|buy
|474
|0.51
|1.2348
|0.0000
|1.2368
|944
|2006.04.18 22:00
|t/p
|474
|0.51
|1.2368
|0.0000
|1.2368
|10.20
|1570.06
|945
|2006.04.18 22:00
|buy
|475
|0.42
|1.2370
|0.0000
|1.2390
|946
|2006.04.18 22:00
|buy
|476
|0.94
|1.2359
|0.0000
|1.2379
|947
|2006.04.18 23:00
|buy
|477
|1.96
|1.2353
|0.0000
|1.2373
|948
|2006.04.19 03:39
|buy
|478
|4.08
|1.2348
|0.0000
|1.2368
|949
|2006.04.19 11:15
|t/p
|478
|4.08
|1.2368
|0.0000
|1.2368
|81.60
|1651.66
|950
|2006.04.19 11:15
|close
|477
|1.96
|1.2369
|0.0000
|1.2373
|29.88
|1681.54
|951
|2006.04.19 11:16
|close
|476
|0.94
|1.2346
|0.0000
|1.2379
|-12.93
|1668.61
|952
|2006.04.19 11:16
|close
|475
|0.42
|1.2367
|0.0000
|1.2390
|-1.58
|1667.03
|953
|2006.04.19 16:59
|buy
|479
|0.60
|1.2342
|0.0000
|1.2362
|954
|2006.04.19 16:59
|t/p
|479
|0.60
|1.2362
|0.0000
|1.2362
|12.00
|1679.03
|955
|2006.04.19 16:59
|buy
|480
|0.45
|1.2379
|0.0000
|1.2399
|956
|2006.04.19 17:59
|buy
|481
|0.96
|1.2373
|0.0000
|1.2393
|957
|2006.04.20 00:59
|buy
|482
|2.12
|1.2358
|0.0000
|1.2378
|958
|2006.04.20 03:06
|buy
|483
|4.32
|1.2352
|0.0000
|1.2372
|959
|2006.04.21 06:59
|t/p
|471
|4.88
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|112.36
|1791.39
|960
|2006.04.21 06:59
|close
|468
|2.48
|1.2293
|0.0000
|1.2292
|54.62
|1846.02
|961
|2006.04.21 07:00
|close
|467
|1.28
|1.2292
|0.0000
|1.2266
|-3.81
|1842.21
|962
|2006.04.21 07:43
|close
|466
|0.64
|1.2300
|0.0000
|1.2260
|-10.86
|1831.34
|963
|2006.04.21 07:43
|sell
|484
|0.58
|1.2299
|0.0000
|1.2279
|964
|2006.04.21 08:59
|sell
|485
|1.32
|1.2325
|0.0000
|1.2305
|965
|2006.04.21 10:08
|sell
|486
|2.68
|1.2332
|0.0000
|1.2312
|966
|2006.04.21 11:25
|sell
|487
|5.44
|1.2338
|0.0000
|1.2318
|967
|2006.04.21 11:59
|t/p
|487
|5.44
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|108.80
|1940.14
|968
|2006.04.21 11:59
|close
|486
|2.68
|1.2315
|0.0000
|1.2312
|45.56
|1985.70
|969
|2006.04.21 12:00
|close
|485
|1.32
|1.2315
|0.0000
|1.2305
|13.20
|1998.90
|970
|2006.04.21 12:00
|close
|484
|0.58
|1.2327
|0.0000
|1.2279
|-16.24
|1982.66
|971
|2006.04.21 13:41
|sell
|488
|0.68
|1.2310
|0.0000
|1.2290
|972
|2006.04.21 13:59
|sell
|489
|1.42
|1.2320
|0.0000
|1.2300
|973
|2006.04.21 14:21
|sell
|490
|2.88
|1.2326
|0.0000
|1.2306
|974
|2006.04.21 14:25
|sell
|491
|5.76
|1.2331
|0.0000
|1.2311
|975
|2006.04.23 21:28
|t/p
|483
|4.32
|1.2372
|0.0000
|1.2372
|83.14
|2065.80
|976
|2006.04.23 21:28
|close
|482
|2.12
|1.2372
|0.0000
|1.2378
|28.08
|2093.88
|977
|2006.04.23 21:28
|close
|481
|0.96
|1.2371
|0.0000
|1.2393
|-4.82
|2089.06
|978
|2006.04.23 21:28
|close
|480
|0.45
|1.2372
|0.0000
|1.2399
|-4.51
|2084.55
|979
|2006.04.23 22:00
|buy
|492
|0.65
|1.2375
|0.0000
|1.2395
|980
|2006.04.23 22:38
|buy
|493
|1.34
|1.2370
|0.0000
|1.2390
|981
|2006.04.23 23:39
|buy
|494
|2.76
|1.2364
|0.0000
|1.2384
|982
|2006.04.24 01:59
|buy
|495
|5.92
|1.2354
|0.0000
|1.2374
|983
|2006.04.24 06:59
|t/p
|494
|2.76
|1.2384
|0.0000
|1.2384
|53.12
|2137.67
|984
|2006.04.24 06:59
|t/p
|495
|5.92
|1.2374
|0.0000
|1.2374
|118.40
|2256.07
|985
|2006.04.24 06:59
|close
|493
|1.34
|1.2386
|0.0000
|1.2390
|20.43
|2276.50
|986
|2006.04.24 07:00
|close
|492
|0.65
|1.2385
|0.0000
|1.2395
|6.01
|2282.51
|987
|2006.04.24 07:00
|buy
|496
|0.75
|1.2375
|0.0000
|1.2395
|988
|2006.04.24 09:41
|t/p
|496
|0.75
|1.2395
|0.0000
|1.2395
|15.00
|2297.51
|989
|2006.04.24 09:41
|buy
|497
|0.65
|1.2397
|0.0000
|1.2417
|990
|2006.04.24 09:42
|buy
|498
|1.40
|1.2387
|0.0000
|1.2407
|991
|2006.04.24 10:01
|buy
|499
|2.88
|1.2381
|0.0000
|1.2401
|992
|2006.04.24 11:11
|buy
|500
|5.84
|1.2375
|0.0000
|1.2395
|993
|2006.04.24 17:59
|t/p
|499
|2.88
|1.2401
|0.0000
|1.2401
|57.60
|2355.11
|994
|2006.04.24 17:59
|t/p
|500
|5.84
|1.2395
|0.0000
|1.2395
|116.80
|2471.91
|995
|2006.04.24 17:59
|close
|498
|1.40
|1.2402
|0.0000
|1.2407
|21.00
|2492.91
|996
|2006.04.24 18:00
|close
|497
|0.65
|1.2402
|0.0000
|1.2417
|3.25
|2496.16
|997
|2006.04.24 18:41
|buy
|501
|0.72
|1.2399
|0.0000
|1.2419
|998
|2006.04.24 20:59
|buy
|502
|1.54
|1.2389
|0.0000
|1.2409
|999
|2006.04.24 21:26
|t/p
|502
|1.54
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|30.80
|2526.96
|1000
|2006.04.24 21:26
|close
|501
|0.72
|1.2411
|0.0000
|1.2419
|8.64
|2535.60
|1001
|2006.04.25 05:00
|buy
|503
|0.84
|1.2381
|0.0000
|1.2401
|1002
|2006.04.25 06:00
|buy
|504
|1.74
|1.2374
|0.0000
|1.2394
|1003
|2006.04.25 07:59
|t/p
|504
|1.74
|1.2394
|0.0000
|1.2394
|34.80
|2570.40
|1004
|2006.04.25 07:59
|close
|503
|0.84
|1.2395
|0.0000
|1.2401
|11.76
|2582.16
|1005
|2006.04.25 08:00
|buy
|505
|0.78
|1.2398
|0.0000
|1.2418
|1006
|2006.04.25 08:00
|buy
|506
|1.68
|1.2386
|0.0000
|1.2406
|1007
|2006.04.25 10:06
|t/p
|506
|1.68
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|33.60
|2615.76
|1008
|2006.04.25 10:06
|close
|505
|0.78
|1.2409
|0.0000
|1.2418
|8.58
|2624.34
|1009
|2006.04.25 13:00
|buy
|507
|0.67
|1.2424
|0.0000
|1.2444
|1010
|2006.04.25 13:59
|buy
|508
|1.44
|1.2414
|0.0000
|1.2434
|1011
|2006.04.25 14:00
|buy
|509
|3.12
|1.2397
|0.0000
|1.2417
|1012
|2006.04.25 14:10
|t/p
|509
|3.12
|1.2417
|0.0000
|1.2417
|62.40
|2686.74
|1013
|2006.04.25 14:10
|close
|508
|1.44
|1.2421
|0.0000
|1.2434
|10.08
|2696.82
|1014
|2006.04.25 14:11
|close
|507
|0.67
|1.2416
|0.0000
|1.2444
|-5.36
|2691.46
|1015
|2006.04.25 14:11
|buy
|510
|0.72
|1.2420
|0.0000
|1.2440
|1016
|2006.04.25 14:59
|buy
|511
|1.56
|1.2406
|0.0000
|1.2426
|1017
|2006.04.25 15:25
|t/p
|511
|1.56
|1.2426
|0.0000
|1.2426
|31.20
|2722.66
|1018
|2006.04.25 15:25
|close
|510
|0.72
|1.2429
|0.0000
|1.2440
|6.48
|2729.14
|1019
|2006.04.25 15:26
|buy
|512
|0.70
|1.2427
|0.0000
|1.2447
|1020
|2006.04.25 15:59
|buy
|513
|1.46
|1.2421
|0.0000
|1.2441
|1021
|2006.04.25 15:59
|buy
|514
|3.00
|1.2414
|0.0000
|1.2434
|1022
|2006.04.25 16:00
|buy
|515
|6.16
|1.2408
|0.0000
|1.2428
|1023
|2006.04.25 18:59
|t/p
|514
|3.00
|1.2434
|0.0000
|1.2434
|60.00
|2789.14
|1024
|2006.04.25 18:59
|t/p
|515
|6.16
|1.2428
|0.0000
|1.2428
|123.20
|2912.34
|1025
|2006.04.25 18:59
|close
|513
|1.46
|1.2435
|0.0000
|1.2441
|20.44
|2932.78
|1026
|2006.04.25 19:00
|close
|512
|0.70
|1.2435
|0.0000
|1.2447
|5.60
|2938.38
|1027
|2006.04.25 19:59
|buy
|516
|0.78
|1.2429
|0.0000
|1.2449
|1028
|2006.04.26 00:34
|buy
|517
|1.72
|1.2423
|0.0000
|1.2443
|1029
|2006.04.26 05:51
|buy
|518
|3.52
|1.2416
|0.0000
|1.2436
|1030
|2006.04.26 06:06
|buy
|519
|7.12
|1.2410
|0.0000
|1.2430
|1031
|2006.04.26 13:00
|t/p
|519
|7.12
|1.2430
|0.0000
|1.2430
|142.40
|3080.78
|1032
|2006.04.26 13:00
|close
|518
|3.52
|1.2433
|0.0000
|1.2436
|59.84
|3140.62
|1033
|2006.04.26 13:59
|close
|517
|1.72
|1.2431
|0.0000
|1.2443
|13.76
|3154.38
|1034
|2006.04.26 13:59
|close
|516
|0.78
|1.2438
|0.0000
|1.2449
|6.43
|3160.81
|1035
|2006.04.26 14:00
|buy
|520
|0.88
|1.2439
|0.0000
|1.2459
|1036
|2006.04.26 14:00
|buy
|521
|1.90
|1.2423
|0.0000
|1.2443
|1037
|2006.04.26 15:25
|t/p
|521
|1.90
|1.2443
|0.0000
|1.2443
|38.00
|3198.81
|1038
|2006.04.26 15:25
|close
|520
|0.88
|1.2449
|0.0000
|1.2459
|8.80
|3207.61
|1039
|2006.04.26 15:25
|buy
|522
|0.84
|1.2450
|0.0000
|1.2470
|1040
|2006.04.26 15:25
|buy
|523
|1.76
|1.2442
|0.0000
|1.2462
|1041
|2006.04.26 15:59
|t/p
|523
|1.76
|1.2462
|0.0000
|1.2462
|35.20
|3242.81
|1042
|2006.04.26 15:59
|close
|522
|0.84
|1.2463
|0.0000
|1.2470
|10.92
|3253.73
|1043
|2006.04.26 16:00
|buy
|524
|0.79
|1.2465
|0.0000
|1.2485
|1044
|2006.04.26 16:08
|buy
|525
|1.66
|1.2456
|0.0000
|1.2476
|1045
|2006.04.26 17:00
|buy
|526
|3.52
|1.2443
|0.0000
|1.2463
|1046
|2006.04.26 17:01
|buy
|527
|7.12
|1.2437
|0.0000
|1.2457
|1047
|2006.04.26 17:57
|t/p
|527
|7.12
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|142.40
|3396.13
|1048
|2006.04.26 17:57
|close
|526
|3.52
|1.2457
|0.0000
|1.2463
|49.28
|3445.41
|1049
|2006.04.26 17:57
|close
|525
|1.66
|1.2456
|0.0000
|1.2476
|0.00
|3445.41
|1050
|2006.04.26 17:57
|close
|524
|0.79
|1.2458
|0.0000
|1.2485
|-5.53
|3439.88
|1051
|2006.04.26 17:57
|buy
|528
|0.90
|1.2459
|0.0000
|1.2479
|1052
|2006.04.26 17:59
|buy
|529
|1.96
|1.2443
|0.0000
|1.2463
|1053
|2006.04.26 18:16
|t/p
|529
|1.96
|1.2463
|0.0000
|1.2463
|39.20
|3479.08
|1054
|2006.04.26 18:16
|close
|528
|0.90
|1.2464
|0.0000
|1.2479
|4.50
|3483.58
|1055
|2006.04.26 18:17
|buy
|530
|0.91
|1.2460
|0.0000
|1.2480
|1056
|2006.04.26 19:11
|buy
|531
|1.88
|1.2454
|0.0000
|1.2474
|1057
|2006.04.26 19:13
|buy
|532
|3.84
|1.2449
|0.0000
|1.2469
|1058
|2006.04.27 07:59
|buy
|533
|7.92
|1.2435
|0.0000
|1.2455
|1059
|2006.04.27 14:59
|t/p
|530
|0.91
|1.2480
|0.0000
|1.2480
|16.14
|3499.72
|1060
|2006.04.27 14:59
|t/p
|531
|1.88
|1.2474
|0.0000
|1.2474
|33.34
|3533.06
|1061
|2006.04.27 14:59
|t/p
|532
|3.84
|1.2469
|0.0000
|1.2469
|68.10
|3601.16
|1062
|2006.04.27 14:59
|t/p
|533
|7.92
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|158.40
|3759.56
|1063
|2006.04.27 14:59
|close
|491
|5.76
|1.2542
|0.0000
|1.2311
|-1194.45
|2565.11
|1064
|2006.04.27 14:59
|close
|490
|2.88
|1.2542
|0.0000
|1.2306
|-611.63
|1953.49
|1065
|2006.04.27 14:59
|close
|489
|1.42
|1.2542
|0.0000
|1.2300
|-310.09
|1643.40
|1066
|2006.04.27 14:59
|close
|488
|0.68
|1.2542
|0.0000
|1.2290
|-155.29
|1488.11
|1067
|2006.04.27 15:00
|sell
|534
|0.64
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|1068
|2006.04.27 15:59
|t/p
|534
|0.64
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|12.80
|1500.91
|1069
|2006.04.27 15:59
|buy
|535
|0.66
|1.2496
|0.0000
|1.2516
|1070
|2006.04.27 15:59
|t/p
|535
|0.66
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|13.20
|1514.11
|1071
|2006.04.27 15:59
|buy
|536
|0.65
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|1072
|2006.04.28 02:00
|sell
|537
|0.67
|1.2524
|0.0000
|1.2504
|1073
|2006.04.28 02:00
|sell
|538
|1.34
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|1074
|2006.04.28 07:59
|sell
|539
|2.64
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|1075
|2006.04.28 08:28
|t/p
|536
|0.65
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|12.51
|1526.62
|1076
|2006.04.28 08:28
|buy
|540
|0.65
|1.2550
|0.0000
|1.2570
|1077
|2006.04.28 08:28
|sell
|541
|5.12
|1.2552
|0.0000
|1.2532
|1078
|2006.04.28 10:00
|buy
|542
|1.36
|1.2544
|0.0000
|1.2564
|1079
|2006.04.28 13:59
|t/p
|542
|1.36
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|27.20
|1553.82
|1080
|2006.04.28 13:59
|close
|540
|0.65
|1.2569
|0.0000
|1.2570
|12.35
|1566.17
|1081
|2006.04.28 14:59
|buy
|543
|0.60
|1.2566
|0.0000
|1.2586
|1082
|2006.04.28 14:59
|t/p
|543
|0.60
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|12.00
|1578.17
|1083
|2006.04.28 14:59
|buy
|544
|0.45
|1.2599
|0.0000
|1.2619
|1084
|2006.04.28 15:59
|buy
|545
|0.96
|1.2593
|0.0000
|1.2613
|1085
|2006.04.28 15:59
|t/p
|544
|0.45
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|9.00
|1587.17
|1086
|2006.04.28 15:59
|t/p
|545
|0.96
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|19.20
|1606.37
|1087
|2006.04.28 15:59
|close
|541
|5.12
|1.2625
|0.0000
|1.2532
|-373.76
|1232.61
|1088
|2006.04.28 15:59
|close
|539
|2.64
|1.2625
|0.0000
|1.2525
|-211.20
|1021.41
|1089
|2006.04.28 15:59
|close
|538
|1.34
|1.2625
|0.0000
|1.2517
|-117.92
|903.49
|1090
|2006.04.28 15:59
|close
|537
|0.67
|1.2625
|0.0000
|1.2504
|-67.67
|835.82
|1091
|2006.04.28 16:00
|buy
|546
|0.35
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|1092
|2006.04.28 16:59
|buy
|547
|0.70
|1.2616
|0.0000
|1.2636
|1093
|2006.04.28 20:00
|sell
|548
|0.35
|1.2616
|0.0000
|1.2596
|1094
|2006.04.28 20:00
|sell
|549
|0.70
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1095
|2006.04.28 20:59
|sell
|550
|1.40
|1.2632
|0.0000
|1.2612
|1096
|2006.04.30 21:13
|t/p
|547
|0.70
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|14.00
|849.82
|1097
|2006.04.30 21:13
|close
|546
|0.35
|1.2636
|0.0000
|1.2645
|3.85
|853.67
|1098
|2006.04.30 23:59
|close at stop
|550
|1.40
|1.2619
|0.0000
|1.2612
|18.20
|871.87
|1099
|2006.04.30 23:59
|close at stop
|549
|0.70
|1.2619
|0.0000
|1.2606
|4.90
|876.77
|1100
|2006.04.30 23:59
|close at stop
|548
|0.35
|1.2619
|0.0000
|1.2596
|-1.05
|875.72