Alpari (UK) Ltd.

Account: 12905 Name: . Currency: USD 2007 January 10, 12:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3856962006.12.15 15:54balanceDeposit5 000.00
4022822006.12.18 13:32sell0.20gbpusd1.95091.95241.94122006.12.18 14:201.94930.000.000.0032.00
4038302006.12.18 19:23sell0.20gbpusd1.94781.94971.93812006.12.18 23:591.94780.000.000.000.00
4079352006.12.18 23:59sell0.20gbpusd1.9477811.94971.93812006.12.19 02:101.94970.000.000.00-38.38
4382912006.12.20 13:41sell0.20gbpusd1.97201.97391.96232006.12.20 14:141.97050.000.000.0030.00
4416612006.12.20 16:20sell0.20gbpusd1.97141.97331.96172006.12.20 16:341.96990.000.000.0030.00
4427582006.12.20 17:00sell0.10gbpusd1.96551.97091.95752006.12.20 17:301.96600.000.000.00-5.00
4446142006.12.20 19:17sell0.20gbpusd1.96351.96541.95382006.12.20 22:141.96540.000.000.00-38.00
4448892006.12.20 22:19sell0.20gbpusd1.96531.96721.95562006.12.20 23:591.96530.000.000.000.00
4486112006.12.20 23:59sell0.20gbpusd1.9652431.96721.95562006.12.21 03:221.96720.000.000.00-39.14
4530642006.12.21 16:55sell0.20gbpusd1.96081.96271.95112006.12.21 18:001.96270.000.000.00-38.00
4535132006.12.21 19:12sell0.20gbpusd1.96151.96341.95182006.12.21 23:591.96220.000.000.00-14.00
4575262006.12.21 23:59sell0.20gbpusd1.9621811.96341.95182006.12.22 03:581.96340.000.000.00-24.38
4620882006.12.22 19:53sell0.20gbpusd1.95761.95951.94792006.12.22 20:011.95950.000.000.00-38.00
4622502006.12.22 20:59sell0.20gbpusd1.96031.96221.95062006.12.22 22:481.95870.000.000.0032.00
4741102006.12.26 19:34sell0.20gbpusd1.95351.95541.94382006.12.26 23:591.95420.000.000.00-14.00
4786072006.12.26 23:59sell0.20gbpusd1.9541811.95541.94382006.12.27 00:561.95540.000.000.00-24.38
4888792006.12.27 08:00buy0.10gbpusd1.96101.95231.96932006.12.27 23:591.95830.000.000.00-27.00
4982142006.12.27 23:29sell0.20gbpusd1.95921.96111.94952006.12.27 23:451.95820.000.000.0020.00
4982722006.12.27 23:53sell0.20gbpusd1.95871.96061.94902006.12.27 23:591.95870.000.000.000.00
5018912006.12.27 23:59buy0.10gbpusd1.9584141.96001.97282006.12.28 16:011.96000.000.000.0015.86
5020582006.12.27 23:59sell0.20gbpusd1.958641.96051.94902006.12.28 00:021.95760.000.000.0020.80
5065892006.12.28 17:45sell0.20gbpusd1.96101.96291.95132006.12.28 17:491.96290.000.000.00-38.00
5066232006.12.28 17:49sell0.20gbpusd1.96211.96401.95242006.12.28 18:321.96400.000.000.00-38.00
5145042006.12.29 12:59sell0.20gbpusd1.96271.96461.95302006.12.29 13:041.96460.000.000.00-38.00
5160112006.12.29 17:00sell0.10gbpusd1.95671.96231.94892006.12.29 17:301.95880.000.000.00-21.00
5160322006.12.29 17:00sell0.20gbpusd1.95801.95991.94832006.12.29 22:271.95990.000.000.00-38.00
5200662006.12.29 22:28sell0.20gbpusd1.95951.96141.94982006.12.29 22:401.96140.000.000.00-38.00
5201632006.12.29 22:40sell0.20gbpusd1.96111.96301.95142006.12.29 22:541.95990.000.000.0024.00
5202622006.12.29 22:54sell0.20gbpusd1.95961.96151.94992006.12.29 23:591.95880.000.000.0016.00
5243632006.12.29 23:59sell0.20gbpusd1.958781.96151.94992007.01.01 23:591.95880.000.000.00-0.40
5301172007.01.01 23:59sell0.20gbpusd1.958781.96151.94992007.01.02 08:001.96150.000.000.00-54.40
5319002007.01.02 08:30buy0.10gbpusd1.96891.96371.98072007.01.02 23:591.97320.000.000.0043.00
5387312007.01.02 23:59buy0.10gbpusd1.9732381.96481.98182007.01.03 11:171.96480.000.000.00-84.38
5423322007.01.03 11:30sell0.10gbpusd1.96281.96601.95152007.01.03 16:081.95150.000.000.00113.00
5426442007.01.03 12:20sell0.20gbpusd1.96391.96581.95422007.01.03 12:381.96270.000.000.0024.00
5429202007.01.03 13:06sell0.20gbpusd1.96071.96261.95102007.01.03 14:151.96260.000.000.00-38.00
5460222007.01.03 20:00sell0.20gbpusd1.95011.95201.94042007.01.03 20:041.95200.000.000.00-38.00
5461662007.01.03 20:04sell0.20gbpusd1.95161.95351.94192007.01.03 20:091.95040.000.000.0024.00
5462202007.01.03 20:09sell0.20gbpusd1.95011.95201.94042007.01.03 20:191.95200.000.000.00-38.00
5463182007.01.03 20:19sell0.20gbpusd1.95171.95361.94202007.01.03 20:231.95050.000.000.0024.00
5463502007.01.03 20:23sell0.20gbpusd1.95011.95201.94042007.01.03 23:311.95200.000.000.00-38.00
5533252007.01.04 00:42sell0.20gbpusd1.95181.95371.94212007.01.04 01:541.95070.000.000.0022.00
5542002007.01.04 02:41sell0.20gbpusd1.95201.95381.94232007.01.04 07:181.95100.000.000.0020.00
5605132007.01.04 12:05sell0.20gbpusd1.94321.94511.93352007.01.04 12:231.94510.000.000.00-38.00
5606782007.01.04 12:24sell0.20gbpusd1.94471.94661.93502007.01.04 12:451.94350.000.000.0024.00
5608312007.01.04 12:45sell0.20gbpusd1.94321.94511.93352007.01.04 12:591.94510.000.000.00-38.00
5608822007.01.04 12:59sell0.20gbpusd1.94471.94641.93502007.01.04 15:161.94330.000.000.0028.00
5661772007.01.04 23:27sell0.20gbpusd1.94381.94571.93412007.01.04 23:591.94450.000.000.00-14.00
5701532007.01.04 23:59sell0.20gbpusd1.944481.94571.93412007.01.05 00:171.94350.000.000.0019.60
5726632007.01.05 02:21sell0.20gbpusd1.94141.94301.93172007.01.05 03:441.94000.000.000.0028.00
5898752007.01.05 17:22sell0.20gbpusd1.92891.93081.91922007.01.05 17:401.93080.000.000.00-38.00
5901322007.01.05 17:40sell0.20gbpusd1.93021.93211.92052007.01.05 23:591.92940.000.000.0016.00
5959362007.01.05 23:59sell0.20gbpusd1.929381.93061.92052007.01.08 02:001.92830.000.000.0021.60
5991162007.01.08 02:15sell0.20gbpusd1.92931.93121.91962007.01.08 02:581.92840.000.000.0018.00
6109942007.01.08 18:00buy0.10gbpusd1.93851.92891.94652007.01.08 23:591.93880.000.000.003.00
6164852007.01.08 23:59buy0.10gbpusd1.9388381.93401.95102007.01.09 23:591.93880.000.000.00-0.38
  0.00 0.00 0.00 -281.98
Closed P/L: -281.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6395512007.01.09 23:59buy0.10gbpusd1.9388381.93401.9510 1.93870.000.000.00-1.38
  0.00 0.00 0.00 -1.38
 Floating P/L: -1.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -281.98 Floating P/L: -1.38 Margin: 193.88
Balance: 4 718.02 Equity: 4 716.64 Free Margin: 4 522.76