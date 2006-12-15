Alpari (UK) Ltd.
|Account: 12905
|Name: .
|Currency: USD
|2007 January 10, 12:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|385696
|2006.12.15 15:54
|balance
|Deposit
|5 000.00
|402282
|2006.12.18 13:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9509
|1.9524
|1.9412
|2006.12.18 14:20
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|403830
|2006.12.18 19:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9478
|1.9497
|1.9381
|2006.12.18 23:59
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|407935
|2006.12.18 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.947781
|1.9497
|1.9381
|2006.12.19 02:10
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.38
|438291
|2006.12.20 13:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9720
|1.9739
|1.9623
|2006.12.20 14:14
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|441661
|2006.12.20 16:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9714
|1.9733
|1.9617
|2006.12.20 16:34
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|442758
|2006.12.20 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9709
|1.9575
|2006.12.20 17:30
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|444614
|2006.12.20 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9635
|1.9654
|1.9538
|2006.12.20 22:14
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|444889
|2006.12.20 22:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|1.9672
|1.9556
|2006.12.20 23:59
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|448611
|2006.12.20 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.965243
|1.9672
|1.9556
|2006.12.21 03:22
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.14
|453064
|2006.12.21 16:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9608
|1.9627
|1.9511
|2006.12.21 18:00
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|453513
|2006.12.21 19:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9615
|1.9634
|1.9518
|2006.12.21 23:59
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|457526
|2006.12.21 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.962181
|1.9634
|1.9518
|2006.12.22 03:58
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.38
|462088
|2006.12.22 19:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9576
|1.9595
|1.9479
|2006.12.22 20:01
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|462250
|2006.12.22 20:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9603
|1.9622
|1.9506
|2006.12.22 22:48
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|474110
|2006.12.26 19:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9535
|1.9554
|1.9438
|2006.12.26 23:59
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|478607
|2006.12.26 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.954181
|1.9554
|1.9438
|2006.12.27 00:56
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.38
|488879
|2006.12.27 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9610
|1.9523
|1.9693
|2006.12.27 23:59
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|498214
|2006.12.27 23:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9592
|1.9611
|1.9495
|2006.12.27 23:45
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|498272
|2006.12.27 23:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9587
|1.9606
|1.9490
|2006.12.27 23:59
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|501891
|2006.12.27 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.958414
|1.9600
|1.9728
|2006.12.28 16:01
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|502058
|2006.12.27 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.95864
|1.9605
|1.9490
|2006.12.28 00:02
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|506589
|2006.12.28 17:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9610
|1.9629
|1.9513
|2006.12.28 17:49
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|506623
|2006.12.28 17:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9621
|1.9640
|1.9524
|2006.12.28 18:32
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|514504
|2006.12.29 12:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9646
|1.9530
|2006.12.29 13:04
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|516011
|2006.12.29 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9567
|1.9623
|1.9489
|2006.12.29 17:30
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|516032
|2006.12.29 17:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9580
|1.9599
|1.9483
|2006.12.29 22:27
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|520066
|2006.12.29 22:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9595
|1.9614
|1.9498
|2006.12.29 22:40
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|520163
|2006.12.29 22:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9611
|1.9630
|1.9514
|2006.12.29 22:54
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|520262
|2006.12.29 22:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9596
|1.9615
|1.9499
|2006.12.29 23:59
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|524363
|2006.12.29 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.95878
|1.9615
|1.9499
|2007.01.01 23:59
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|530117
|2007.01.01 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.95878
|1.9615
|1.9499
|2007.01.02 08:00
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|531900
|2007.01.02 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|1.9637
|1.9807
|2007.01.02 23:59
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|538731
|2007.01.02 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.973238
|1.9648
|1.9818
|2007.01.03 11:17
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.38
|542332
|2007.01.03 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9660
|1.9515
|2007.01.03 16:08
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|113.00
|542644
|2007.01.03 12:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|1.9658
|1.9542
|2007.01.03 12:38
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|542920
|2007.01.03 13:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9607
|1.9626
|1.9510
|2007.01.03 14:15
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|546022
|2007.01.03 20:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9501
|1.9520
|1.9404
|2007.01.03 20:04
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|546166
|2007.01.03 20:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9516
|1.9535
|1.9419
|2007.01.03 20:09
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|546220
|2007.01.03 20:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9501
|1.9520
|1.9404
|2007.01.03 20:19
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|546318
|2007.01.03 20:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9517
|1.9536
|1.9420
|2007.01.03 20:23
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|546350
|2007.01.03 20:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9501
|1.9520
|1.9404
|2007.01.03 23:31
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|553325
|2007.01.04 00:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9518
|1.9537
|1.9421
|2007.01.04 01:54
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|554200
|2007.01.04 02:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9520
|1.9538
|1.9423
|2007.01.04 07:18
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|560513
|2007.01.04 12:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9432
|1.9451
|1.9335
|2007.01.04 12:23
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|560678
|2007.01.04 12:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9447
|1.9466
|1.9350
|2007.01.04 12:45
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|560831
|2007.01.04 12:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9432
|1.9451
|1.9335
|2007.01.04 12:59
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|560882
|2007.01.04 12:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9447
|1.9464
|1.9350
|2007.01.04 15:16
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|566177
|2007.01.04 23:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9438
|1.9457
|1.9341
|2007.01.04 23:59
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|570153
|2007.01.04 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.94448
|1.9457
|1.9341
|2007.01.05 00:17
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|572663
|2007.01.05 02:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9414
|1.9430
|1.9317
|2007.01.05 03:44
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|589875
|2007.01.05 17:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9289
|1.9308
|1.9192
|2007.01.05 17:40
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|590132
|2007.01.05 17:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9302
|1.9321
|1.9205
|2007.01.05 23:59
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|595936
|2007.01.05 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.92938
|1.9306
|1.9205
|2007.01.08 02:00
|1.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|599116
|2007.01.08 02:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9293
|1.9312
|1.9196
|2007.01.08 02:58
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|610994
|2007.01.08 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9385
|1.9289
|1.9465
|2007.01.08 23:59
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|616485
|2007.01.08 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.938838
|1.9340
|1.9510
|2007.01.09 23:59
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-281.98
|Closed P/L:
|-281.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|639551
|2007.01.09 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.938838
|1.9340
|1.9510
|
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|
|Floating P/L:
|-1.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-281.98
|Floating P/L:
|-1.38
|Margin:
|193.88
|Balance:
|4 718.02
|Equity:
|4 716.64
|Free Margin:
|4 522.76