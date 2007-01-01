|Account: 1337444
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 January 12, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18747324
|2007.01.01 02:27
|balance
|Deposit
|100.00
|18747758
|2007.01.01 22:55
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2007.01.02 06:31
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18750898
|2007.01.02 00:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.91
|0.00
|118.71
|2007.01.02 06:30
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18752196
|2007.01.02 06:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.66
|0.00
|118.46
|2007.01.02 07:24
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18753006
|2007.01.02 06:31
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|2007.01.02 07:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18754669
|2007.01.02 06:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2007.01.02 07:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18756296
|2007.01.02 06:59
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.52
|2007.01.02 07:24
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18758238
|2007.01.02 07:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2007.01.02 07:24
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18758278
|2007.01.02 07:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|2007.01.02 07:47
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18758341
|2007.01.02 07:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.48
|2007.01.02 08:25
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18762985
|2007.01.02 07:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3266
|0.0000
|1.3285
|2007.01.02 08:25
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|18764551
|2007.01.02 08:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|2007.01.02 08:25
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18765389
|2007.01.02 08:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|2007.01.02 08:25
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18766553
|2007.01.02 08:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.42
|2007.01.02 13:21
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18766555
|2007.01.02 08:25
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3264
|0.0000
|1.3284
|2007.01.02 10:01
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18772869
|2007.01.02 09:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.48
|2007.01.02 13:21
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|18773316
|2007.01.02 09:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.54
|2007.01.02 13:21
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18775026
|2007.01.02 10:01
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3305
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18776743
|2007.01.02 10:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3280
|0.0000
|1.3300
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18778440
|2007.01.02 10:51
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.59
|2007.01.02 13:21
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18779483
|2007.01.02 11:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3295
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18781101
|2007.01.02 11:26
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3290
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18782099
|2007.01.02 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.92
|0.00
|119.12
|2007.01.02 13:21
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18783081
|2007.01.02 12:17
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.86
|0.00
|119.06
|2007.01.02 13:21
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18785229
|2007.01.02 13:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.04
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18786535
|2007.01.02 13:40
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.98
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18786819
|2007.01.02 13:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.92
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18787986
|2007.01.02 13:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.66
|0.00
|118.86
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|18790603
|2007.01.02 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.77
|0.00
|118.57
|2007.01.02 15:02
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18790847
|2007.01.02 15:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.83
|0.00
|118.63
|2007.01.02 15:02
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18791265
|2007.01.02 15:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.64
|2007.01.03 07:28
|118.88
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.03
|18816072
|2007.01.03 03:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|18819118
|2007.01.03 04:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3301
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18822446
|2007.01.03 05:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18827761
|2007.01.03 07:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2007.01.03 07:28
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18829829
|2007.01.03 08:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|119.05
|2007.01.03 08:25
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18830125
|2007.01.03 08:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.99
|2007.01.03 08:25
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|18831542
|2007.01.03 08:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.14
|2007.01.03 09:42
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18833660
|2007.01.03 09:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3273
|0.0000
|1.3253
|2007.01.03 10:01
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18836906
|2007.01.03 09:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.17
|0.00
|119.37
|2007.01.03 10:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|18837735
|2007.01.03 09:54
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.12
|0.00
|119.31
|2007.01.03 10:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|18838112
|2007.01.03 10:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|2007.01.03 10:15
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18840914
|2007.01.03 10:16
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2007.01.03 13:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18840963
|2007.01.03 10:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.51
|2007.01.03 13:18
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|18859774
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3248
|0.0000
|1.3229
|2007.01.03 13:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18860111
|2007.01.03 13:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.14
|0.00
|119.33
|2007.01.03 13:18
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18860298
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3254
|0.0000
|1.3234
|2007.01.03 13:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18861881
|2007.01.03 13:18
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|2007.01.03 13:18
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18861894
|2007.01.03 13:18
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.20
|0.00
|119.40
|2007.01.03 13:18
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18861975
|2007.01.03 13:18
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.41
|2007.01.03 13:35
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18861980
|2007.01.03 13:18
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18862391
|2007.01.03 13:21
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3246
|0.0000
|1.3226
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18862463
|2007.01.03 13:21
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.15
|0.00
|119.35
|2007.01.03 13:35
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18862776
|2007.01.03 13:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3251
|0.0000
|1.3232
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18863272
|2007.01.03 13:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18863880
|2007.01.03 13:35
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2007.01.03 14:55
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18863887
|2007.01.03 13:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.23
|0.00
|119.43
|2007.01.03 15:05
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18885461
|2007.01.03 16:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2007.01.03 16:08
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|18886293
|2007.01.03 16:08
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2007.01.03 16:27
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18889992
|2007.01.03 16:27
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|2007.01.03 17:22
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18890248
|2007.01.03 16:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3166
|0.0000
|1.3147
|2007.01.03 17:22
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18892539
|2007.01.03 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.58
|0.00
|119.78
|2007.01.03 17:22
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18893198
|2007.01.03 17:07
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.01.03 17:22
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18894182
|2007.01.03 17:22
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.01.03 17:23
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18894259
|2007.01.03 17:23
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2007.01.03 19:08
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18894386
|2007.01.03 17:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.66
|0.00
|119.86
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18896473
|2007.01.03 17:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.80
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18901315
|2007.01.03 19:01
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.74
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18902838
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|2007.01.03 19:08
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18903226
|2007.01.03 19:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.01.03 19:08
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18903296
|2007.01.03 19:04
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.68
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18904293
|2007.01.03 19:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.81
|2007.01.03 19:23
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18904298
|2007.01.03 19:08
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|2007.01.03 19:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18904666
|2007.01.03 19:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.55
|0.00
|119.75
|2007.01.03 19:23
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18904723
|2007.01.03 19:10
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.01.03 19:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18904941
|2007.01.03 19:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2007.01.03 19:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|18905027
|2007.01.03 19:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.69
|2007.01.03 19:23
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18905918
|2007.01.03 19:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.76
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.13
|18905924
|2007.01.03 19:23
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|2007.01.03 22:51
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.30
|18905989
|2007.01.03 19:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.52
|0.00
|119.70
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.20
|18906196
|2007.01.03 19:29
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.01.03 22:51
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.22
|0.12
|18906388
|2007.01.03 19:34
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.66
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.23
|18906578
|2007.01.03 19:39
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.61
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.07
|18907362
|2007.01.03 19:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2007.01.03 22:51
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.36
|1.40
|18912019
|2007.01.03 22:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.16
|2007.01.03 22:51
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18913521
|2007.01.03 22:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.22
|2007.01.04 07:15
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18922615
|2007.01.04 04:00
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3198
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18924338
|2007.01.04 04:39
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18926917
|2007.01.04 06:17
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18927673
|2007.01.04 06:34
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3181
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|18948178
|2007.01.04 09:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2007.01.04 09:31
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18948825
|2007.01.04 09:07
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3108
|2007.01.04 09:31
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|18951903
|2007.01.04 09:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2007.01.04 09:31
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18952058
|2007.01.04 09:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2007.01.04 10:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18956055
|2007.01.04 10:00
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3115
|0.0000
|1.3095
|2007.01.04 10:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|18958409
|2007.01.04 10:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3100
|0.0000
|1.3080
|2007.01.04 10:40
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18958448
|2007.01.04 10:40
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|2007.01.04 10:52
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18958592
|2007.01.04 10:44
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3105
|0.0000
|1.3085
|2007.01.04 10:52
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|18959929
|2007.01.04 10:52
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3069
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18960893
|2007.01.04 11:05
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18961843
|2007.01.04 11:16
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3081
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18962518
|2007.01.04 11:22
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|18964973
|2007.01.04 11:49
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3098
|0.0000
|1.3078
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|18965306
|2007.01.04 11:58
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|1.3084
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18965995
|2007.01.04 12:14
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18967221
|2007.01.04 12:28
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 13:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|18969280
|2007.01.04 12:57
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3088
|2007.01.04 13:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18969478
|2007.01.04 13:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.09
|0.00
|118.89
|2007.01.04 13:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18970186
|2007.01.04 13:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.15
|0.00
|118.95
|2007.01.04 13:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18970512
|2007.01.04 13:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.01
|2007.01.04 13:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18972014
|2007.01.04 13:34
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 13:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|18973336
|2007.01.04 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.19
|0.00
|118.99
|2007.01.04 14:14
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18973351
|2007.01.04 13:51
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 14:14
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18973902
|2007.01.04 13:54
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3088
|2007.01.04 14:14
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|18975655
|2007.01.04 14:14
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3069
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18975672
|2007.01.04 14:14
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.06
|2007.01.04 15:10
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18977238
|2007.01.04 14:24
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18977715
|2007.01.04 14:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.32
|0.00
|119.12
|2007.01.04 15:10
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|18978038
|2007.01.04 14:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.17
|2007.01.04 15:10
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18981784
|2007.01.04 15:08
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3081
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18982334
|2007.01.04 15:09
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|18999431
|2007.01.04 20:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.04
|0.00
|118.84
|2007.01.04 23:40
|118.84
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|19001949
|2007.01.04 21:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3081
|0.0000
|1.3061
|2007.01.05 00:42
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.21
|19003959
|2007.01.04 22:05
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|2007.01.05 00:42
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|19006734
|2007.01.04 23:00
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|2007.01.05 00:42
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|19008560
|2007.01.04 23:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.60
|2007.01.05 00:42
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19013209
|2007.01.05 00:42
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.51
|2007.01.05 00:55
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19015631
|2007.01.05 00:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.48
|0.00
|118.28
|2007.01.05 06:58
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19025304
|2007.01.05 03:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3073
|0.0000
|1.3053
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19030986
|2007.01.05 03:40
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3078
|0.0000
|1.3058
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19042515
|2007.01.05 06:44
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|1.3064
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19043216
|2007.01.05 06:48
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3090
|0.0000
|1.3070
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|19057976
|2007.01.05 08:00
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3122
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19058481
|2007.01.05 08:01
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3114
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|19061285
|2007.01.05 08:25
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19063570
|2007.01.05 08:49
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3085
|0.0000
|1.3105
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|19066172
|2007.01.05 09:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.02
|0.00
|117.82
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19066492
|2007.01.05 09:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.08
|0.00
|117.88
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19066958
|2007.01.05 09:28
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.14
|0.00
|117.94
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19067451
|2007.01.05 09:34
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.00
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19067850
|2007.01.05 09:39
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3115
|2007.01.05 09:43
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19067969
|2007.01.05 09:39
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.16
|0.00
|117.96
|2007.01.05 09:43
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19068176
|2007.01.05 09:43
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3116
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|19068179
|2007.01.05 09:43
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.95
|2007.01.05 12:51
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19068634
|2007.01.05 09:50
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|19069435
|2007.01.05 10:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.01
|2007.01.05 12:51
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19069586
|2007.01.05 10:08
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.06
|2007.01.05 12:51
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19076665
|2007.01.05 12:33
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3085
|0.0000
|1.3105
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19077604
|2007.01.05 12:45
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3078
|0.0000
|1.3098
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|19100552
|2007.01.05 14:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|2007.01.05 15:53
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19100639
|2007.01.05 14:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.91
|2007.01.05 14:11
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19104584
|2007.01.05 14:11
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.14
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19104705
|2007.01.05 14:12
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.88
|0.00
|119.08
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19113286
|2007.01.05 14:41
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.2990
|2007.01.05 15:53
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|19117252
|2007.01.05 14:58
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.82
|0.00
|119.02
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19117471
|2007.01.05 14:59
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.76
|0.00
|118.96
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19119069
|2007.01.05 15:17
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.2995
|2007.01.05 15:53
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|19121788
|2007.01.05 15:53
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2980
|2007.01.05 17:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19121796
|2007.01.05 15:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.94
|2007.01.05 17:35
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19128978
|2007.01.05 16:40
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|2007.01.05 17:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|19131719
|2007.01.05 17:23
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.2992
|2007.01.05 17:35
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|19132422
|2007.01.05 17:35
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.2979
|2007.01.05 17:35
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19132444
|2007.01.05 17:35
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2980
|2007.01.08 00:39
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.04
|0.49
|19132483
|2007.01.05 17:36
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.86
|0.00
|119.06
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.45
|19133029
|2007.01.05 17:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.80
|0.00
|119.00
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.79
|19134208
|2007.01.05 18:19
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.94
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.39
|19135991
|2007.01.05 19:03
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|2007.01.08 00:39
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.08
|1.96
|19137598
|2007.01.05 19:21
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.88
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.37
|19138149
|2007.01.05 19:25
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.2992
|2007.01.08 00:39
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.17
|5.60
|19146827
|2007.01.07 23:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.69
|0.00
|118.59
|2007.01.07 23:59
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19147061
|2007.01.07 23:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.3023
|2007.01.08 01:05
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|19149614
|2007.01.07 23:24
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3017
|2007.01.08 01:05
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|19151242
|2007.01.07 23:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.46
|2007.01.08 00:50
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19152326
|2007.01.08 00:08
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.3011
|2007.01.08 01:05
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19153432
|2007.01.08 00:18
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.3005
|2007.01.08 01:05
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|19155343
|2007.01.08 00:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.34
|2007.01.08 01:05
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19157005
|2007.01.08 01:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.24
|2007.01.08 01:40
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19158600
|2007.01.08 01:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.11
|2007.01.08 05:52
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19158910
|2007.01.08 01:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.16
|2007.01.08 05:52
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19159316
|2007.01.08 02:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.22
|2007.01.08 05:52
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19161164
|2007.01.08 03:47
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.27
|2007.01.08 05:52
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|19167874
|2007.01.08 07:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3025
|2007.01.08 07:20
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19167879
|2007.01.08 07:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.09
|2007.01.08 07:19
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19167979
|2007.01.08 07:00
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3020
|2007.01.08 07:20
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19168228
|2007.01.08 07:07
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.15
|2007.01.08 07:19
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19168749
|2007.01.08 07:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.03
|2007.01.08 07:20
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19169420
|2007.01.08 07:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|2007.01.08 08:33
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19169623
|2007.01.08 07:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.09
|0.00
|117.99
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19170281
|2007.01.08 07:24
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.05
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19170290
|2007.01.08 07:24
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3028
|2007.01.08 08:33
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19170480
|2007.01.08 07:25
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.11
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|19170573
|2007.01.08 07:27
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3023
|2007.01.08 08:33
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|19171087
|2007.01.08 07:35
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3018
|2007.01.08 08:33
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|19171266
|2007.01.08 07:37
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.16
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|19175817
|2007.01.08 08:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.35
|0.00
|118.25
|2007.01.08 08:37
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19175822
|2007.01.08 08:33
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3028
|2007.01.08 08:37
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|19176244
|2007.01.08 08:37
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3030
|2007.01.08 08:54
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|19176268
|2007.01.08 08:38
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.23
|2007.01.08 16:48
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19176400
|2007.01.08 08:42
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3024
|2007.01.08 08:54
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19177536
|2007.01.08 08:55
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3038
|2007.01.08 15:03
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|19178151
|2007.01.08 08:58
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3032
|2007.01.08 15:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19179562
|2007.01.08 09:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3026
|2007.01.08 15:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19180400
|2007.01.08 09:51
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3022
|2007.01.08 15:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19181610
|2007.01.08 10:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.29
|2007.01.08 16:48
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19183270
|2007.01.08 11:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.46
|0.00
|118.56
|2007.01.08 11:22
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19183361
|2007.01.08 11:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.45
|0.00
|118.35
|2007.01.08 16:48
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19184218
|2007.01.08 11:17
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.51
|0.00
|118.41
|2007.01.08 16:48
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|19184680
|2007.01.08 11:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.69
|2007.01.08 12:28
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19185741
|2007.01.08 11:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.63
|2007.01.08 12:28
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19187046
|2007.01.08 12:28
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.67
|0.00
|118.77
|2007.01.08 13:59
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19194412
|2007.01.08 13:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.90
|2007.01.08 19:07
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19195085
|2007.01.08 14:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.2978
|0.0000
|1.2968
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.92
|19195897
|2007.01.08 14:02
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.84
|2007.01.08 19:07
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19195996
|2007.01.08 14:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2974
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.12
|19196461
|2007.01.08 14:04
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2980
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.17
|-5.60
|19197486
|2007.01.08 14:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.78
|2007.01.08 19:07
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19197537
|2007.01.08 14:13
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2986
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.33
|-7.84
|19199226
|2007.01.08 14:26
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.73
|2007.01.08 19:07
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19211008
|2007.01.08 17:00
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3035
|2007.01.08 17:04
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19211025
|2007.01.08 17:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.47
|0.00
|118.37
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.65
|19212207
|2007.01.08 17:04
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3048
|2007.01.08 18:02
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19212373
|2007.01.08 17:04
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3033
|0.0000
|1.3043
|2007.01.08 18:02
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19213179
|2007.01.08 17:13
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3037
|2007.01.08 18:02
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19213403
|2007.01.08 17:14
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3032
|2007.01.08 18:02
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|19215080
|2007.01.08 17:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.43
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.21
|19216413
|2007.01.08 18:02
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3035
|0.0000
|1.3045
|2007.01.08 18:56
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|19216923
|2007.01.08 18:06
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3040
|2007.01.08 18:55
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|19217377
|2007.01.08 18:12
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|2007.01.08 18:55
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19219725
|2007.01.08 18:56
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3047
|2007.01.08 22:58
|1.3029
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.56
|19219907
|2007.01.08 18:56
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3042
|2007.01.08 22:57
|1.3030
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.28
|19219933
|2007.01.08 18:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.49
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.21
|19220141
|2007.01.08 18:58
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.65
|0.00
|118.55
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.03
|19220201
|2007.01.08 18:58
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3036
|2007.01.08 22:55
|1.3029
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.84
|19220859
|2007.01.08 19:03
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3030
|2007.01.08 22:55
|1.3030
|0.00
|0.00
|-0.42
|6.40
|19224669
|2007.01.08 20:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.83
|2007.01.09 01:16
|118.83
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|19231625
|2007.01.08 23:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3031
|0.0000
|1.3041
|2007.01.08 23:54
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19234370
|2007.01.08 23:54
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3043
|0.0000
|1.3053
|2007.01.09 07:47
|1.3046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|19242491
|2007.01.09 01:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3047
|2007.01.09 07:47
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19243068
|2007.01.09 02:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.95
|2007.01.09 04:21
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19247498
|2007.01.09 04:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.97
|0.00
|119.07
|2007.01.09 06:35
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19248552
|2007.01.09 05:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.91
|0.00
|119.01
|2007.01.09 06:35
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19248793
|2007.01.09 05:19
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.95
|2007.01.09 06:35
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19259468
|2007.01.09 09:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.18
|0.00
|119.28
|2007.01.09 11:23
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19260825
|2007.01.09 09:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.13
|0.00
|119.23
|2007.01.09 11:23
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19262077
|2007.01.09 10:32
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.07
|0.00
|119.17
|2007.01.09 11:23
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19263638
|2007.01.09 11:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.31
|2007.01.09 12:38
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19268644
|2007.01.09 12:38
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.2999
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19268649
|2007.01.09 12:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.35
|2007.01.09 13:43
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19269132
|2007.01.09 12:47
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3005
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19269204
|2007.01.09 12:49
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.19
|0.00
|119.29
|2007.01.09 13:43
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19270675
|2007.01.09 13:20
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3011
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19271841
|2007.01.09 13:28
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3017
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|19273731
|2007.01.09 13:43
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3006
|2007.01.09 14:05
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|19273736
|2007.01.09 13:43
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.24
|0.00
|119.34
|2007.01.09 14:14
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19278102
|2007.01.09 14:14
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.47
|2007.01.09 14:22
|119.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19279911
|2007.01.09 14:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.51
|0.00
|119.61
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19281001
|2007.01.09 14:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.56
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19281239
|2007.01.09 14:27
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.40
|0.00
|119.50
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19282389
|2007.01.09 14:36
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.45
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|19286034
|2007.01.09 15:00
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.2992
|2007.01.09 15:37
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19286763
|2007.01.09 15:07
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.2998
|2007.01.09 15:37
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19289600
|2007.01.09 15:37
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2987
|2007.01.09 16:49
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19289648
|2007.01.09 15:37
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.57
|2007.01.09 17:12
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|19292623
|2007.01.09 15:54
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.51
|2007.01.09 17:12
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19293739
|2007.01.09 16:06
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|1.2993
|2007.01.09 16:49
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19298336
|2007.01.09 16:49
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2980
|2007.01.09 17:12
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|19299826
|2007.01.09 16:56
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.2985
|2007.01.09 17:12
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19300803
|2007.01.09 17:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.45
|2007.01.09 17:12
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19301196
|2007.01.09 17:07
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2991
|2007.01.09 17:12
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19302191
|2007.01.09 17:13
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|19302194
|2007.01.09 17:13
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.47
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19302730
|2007.01.09 17:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.32
|0.00
|119.42
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|19302737
|2007.01.09 17:19
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.2990
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19303004
|2007.01.09 17:20
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.26
|0.00
|119.36
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19304605
|2007.01.09 17:33
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.31
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19306059
|2007.01.09 17:53
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.2995
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19306774
|2007.01.09 17:54
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3001
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|19324444
|2007.01.09 22:00
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2987
|2007.01.10 00:10
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|19324527
|2007.01.09 22:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.46
|2007.01.10 00:11
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19329028
|2007.01.09 23:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.40
|2007.01.10 00:10
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19330585
|2007.01.09 23:51
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.24
|0.00
|119.34
|2007.01.10 00:10
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19332864
|2007.01.10 00:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2985
|0.0000
|1.2975
|2007.01.10 00:19
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19335468
|2007.01.10 00:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2963
|2007.01.10 00:29
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19339119
|2007.01.10 00:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2961
|0.0000
|1.2951
|2007.01.10 01:02
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19340010
|2007.01.10 00:35
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2957
|2007.01.10 01:02
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19342208
|2007.01.10 01:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|2007.01.10 01:36
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19343166
|2007.01.10 01:08
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2958
|2007.01.10 01:36
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19344828
|2007.01.10 01:23
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2963
|2007.01.10 01:36
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19346011
|2007.01.10 01:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|2007.01.10 01:37
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19346132
|2007.01.10 01:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|2007.01.10 02:15
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19347409
|2007.01.10 01:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2958
|2007.01.10 02:14
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19349530
|2007.01.10 02:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2946
|2007.01.10 14:46
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19353870
|2007.01.10 02:52
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|2007.01.10 14:46
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19356100
|2007.01.10 03:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2958
|2007.01.10 14:46
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19357358
|2007.01.10 04:46
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2963
|2007.01.10 14:46
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19357643
|2007.01.10 05:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.11
|2007.01.10 10:54
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19363020
|2007.01.10 07:00
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.2998
|2007.01.10 07:47
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19363490
|2007.01.10 07:08
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.26
|0.00
|119.16
|2007.01.10 10:54
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|19366595
|2007.01.10 07:47
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.3009
|2007.01.10 09:43
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19367307
|2007.01.10 08:01
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.3003
|2007.01.10 09:43
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19369446
|2007.01.10 08:34
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.2999
|2007.01.10 09:43
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|19370381
|2007.01.10 08:47
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2993
|2007.01.10 09:43
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19374013
|2007.01.10 09:44
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.3006
|2007.01.10 10:09
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19374701
|2007.01.10 10:00
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.3001
|2007.01.10 10:09
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19375364
|2007.01.10 10:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3012
|2007.01.10 15:01
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|19376332
|2007.01.10 10:29
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.3006
|2007.01.10 15:01
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|19383731
|2007.01.10 12:46
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.3001
|2007.01.10 15:01
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|19385205
|2007.01.10 13:12
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.2985
|0.0000
|1.2995
|2007.01.10 15:01
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.64
|19393689
|2007.01.10 14:00
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.53
|2007.01.10 14:26
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19393959
|2007.01.10 14:00
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.39
|0.00
|119.48
|2007.01.10 14:26
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|19396013
|2007.01.10 14:26
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.52
|0.00
|119.62
|2007.01.10 14:42
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19398081
|2007.01.10 14:42
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.64
|0.00
|119.74
|2007.01.10 15:01
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|19398806
|2007.01.10 14:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|2007.01.10 15:01
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|19401716
|2007.01.10 15:01
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.62
|0.00
|119.72
|2007.01.10 15:09
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19401727
|2007.01.10 15:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2955
|2007.01.10 15:09
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19402843
|2007.01.10 15:09
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2944
|2007.01.10 15:13
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19403307
|2007.01.10 15:10
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.76
|0.00
|119.86
|2007.01.10 15:16
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19403915
|2007.01.10 15:10
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.71
|0.00
|119.81
|2007.01.10 15:16
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19405376
|2007.01.10 15:14
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2932
|2007.01.10 15:15
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|19407206
|2007.01.10 15:16
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.79
|0.00
|119.89
|2007.01.10 15:27
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19407227
|2007.01.10 15:16
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2923
|2007.01.10 15:27
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19407861
|2007.01.10 15:17
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2928
|2007.01.10 15:27
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19407935
|2007.01.10 15:17
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.74
|0.00
|119.84
|2007.01.10 15:27
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19410128
|2007.01.10 15:27
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2918
|2007.01.10 17:00
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19410209
|2007.01.10 15:27
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.80
|0.00
|119.90
|2007.01.10 21:13
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|19410626
|2007.01.10 15:27
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2924
|2007.01.10 17:00
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|19410744
|2007.01.10 15:28
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.74
|0.00
|119.84
|2007.01.10 21:13
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|19411551
|2007.01.10 15:35
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2930
|2007.01.10 17:00
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|19412257
|2007.01.10 15:39
|buy
|0.32
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.78
|2007.01.10 21:13
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|19412330
|2007.01.10 15:39
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2936
|2007.01.10 17:00
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19413506
|2007.01.10 15:46
|buy
|0.56
|usdjpym
|119.63
|0.00
|119.72
|2007.01.10 21:13
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|19420580
|2007.01.10 17:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2925
|2007.01.10 21:13
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19422350
|2007.01.10 17:24
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2931
|2007.01.10 21:13
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19435380
|2007.01.10 22:01
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.63
|0.00
|119.73
|2007.01.11 00:56
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|19438727
|2007.01.10 23:32
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.57
|0.00
|119.67
|2007.01.11 00:56
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19440986
|2007.01.11 00:06
|buy
|0.32
|usdjpym
|119.51
|0.00
|119.61
|2007.01.11 00:56
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19447641
|2007.01.11 02:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2964
|2007.01.11 06:24
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19450465
|2007.01.11 04:01
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.72
|0.00
|119.82
|2007.01.11 06:18
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19451402
|2007.01.11 04:33
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.66
|0.00
|119.76
|2007.01.11 06:18
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|19453334
|2007.01.11 06:18
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.79
|0.00
|119.89
|2007.01.11 06:24
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19453712
|2007.01.11 06:24
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.79
|0.00
|119.89
|2007.01.11 07:15
|119.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19455713
|2007.01.11 07:16
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.91
|0.00
|120.01
|2007.01.11 08:14
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|19460298
|2007.01.11 08:14
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.06
|0.00
|120.15
|2007.01.11 08:14
|120.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19460832
|2007.01.11 08:14
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.16
|0.00
|120.26
|2007.01.11 08:23
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19461337
|2007.01.11 08:17
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.10
|0.00
|120.20
|2007.01.11 08:23
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|19462055
|2007.01.11 08:23
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.34
|2007.01.11 08:37
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19463364
|2007.01.11 08:37
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.35
|0.00
|120.45
|2007.01.11 10:59
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19464168
|2007.01.11 08:42
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.30
|0.00
|120.39
|2007.01.11 10:59
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19471231
|2007.01.11 10:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2975
|2007.01.11 10:32
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19472386
|2007.01.11 10:32
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2977
|0.0000
|1.2987
|2007.01.11 12:01
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19472628
|2007.01.11 10:40
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2982
|2007.01.11 12:01
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19473296
|2007.01.11 10:57
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2976
|2007.01.11 12:01
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19473434
|2007.01.11 10:59
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.51
|2007.01.11 12:01
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19494241
|2007.01.11 13:00
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2994
|2007.01.11 15:34
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|19497688
|2007.01.11 13:36
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2984
|2007.01.11 15:34
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.58
|19497873
|2007.01.11 13:37
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2980
|2007.01.11 15:34
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.36
|19498563
|2007.01.11 13:38
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.2961
|0.0000
|1.2971
|2007.01.11 15:34
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.88
|19514171
|2007.01.11 15:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2915
|2007.01.11 15:04
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19515167
|2007.01.11 15:04
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.2913
|0.0000
|1.2903
|2007.01.11 15:05
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19515851
|2007.01.11 15:06
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2900
|0.0000
|1.2890
|2007.01.11 15:13
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19516826
|2007.01.11 15:07
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2908
|0.0000
|1.2898
|2007.01.11 15:13
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19518626
|2007.01.11 15:13
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2898
|0.0000
|1.2888
|2007.01.11 15:30
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|19520933
|2007.01.11 15:24
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2904
|0.0000
|1.2894
|2007.01.11 15:30
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19521787
|2007.01.11 15:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2892
|0.0000
|1.2882
|2007.01.11 18:05
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19526030
|2007.01.11 16:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2897
|0.0000
|1.2887
|2007.01.11 18:05
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19527231
|2007.01.11 16:13
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2903
|0.0000
|1.2893
|2007.01.11 18:04
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19528938
|2007.01.11 16:45
|buy
|0.05
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.60
|2007.01.11 18:07
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19529214
|2007.01.11 16:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.53
|2007.01.11 18:07
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|19530092
|2007.01.11 17:09
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.38
|0.00
|120.48
|2007.01.11 18:07
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19530475
|2007.01.11 17:15
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2908
|0.0000
|1.2899
|2007.01.11 18:04
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19531743
|2007.01.11 18:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2898
|0.0000
|1.2888
|2007.01.11 18:47
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19533415
|2007.01.11 18:47
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2886
|0.0000
|1.2876
|2007.01.11 19:23
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19533552
|2007.01.11 18:48
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2892
|0.0000
|1.2882
|2007.01.11 19:23
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19534105
|2007.01.11 19:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2896
|0.0000
|1.2887
|2007.01.11 19:23
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19535428
|2007.01.11 19:24
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2886
|0.0000
|1.2876
|2007.01.12 01:01
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.03
|0.15
|19536429
|2007.01.11 19:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2892
|0.0000
|1.2882
|2007.01.12 01:01
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.06
|1.00
|19540330
|2007.01.11 22:00
|buy
|0.05
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.60
|2007.01.12 00:19
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|19541276
|2007.01.11 22:18
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.54
|2007.01.12 00:19
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|19545662
|2007.01.11 23:48
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.38
|0.00
|120.48
|2007.01.12 00:19
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19546852
|2007.01.12 00:02
|buy
|0.40
|usdjpym
|120.32
|0.00
|120.42
|2007.01.12 00:19
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|19551505
|2007.01.12 01:02
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.2880
|0.0000
|1.2870
|2007.01.12 01:23
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|19553008
|2007.01.12 01:09
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2885
|0.0000
|1.2876
|2007.01.12 01:23
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|19554373
|2007.01.12 01:23
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.2874
|0.0000
|1.2865
|2007.01.12 13:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19554738
|2007.01.12 01:26
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2880
|0.0000
|1.2870
|2007.01.12 13:30
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19555365
|2007.01.12 01:33
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.2886
|0.0000
|1.2876
|2007.01.12 13:30
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19556837
|2007.01.12 01:53
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.2892
|0.0000
|1.2882
|2007.01.12 13:30
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19557516
|2007.01.12 02:00
|buy
|0.05
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.76
|2007.01.12 05:54
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19561467
|2007.01.12 02:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.70
|2007.01.12 05:54
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|19566470
|2007.01.12 04:48
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.55
|0.00
|120.65
|2007.01.12 05:53
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19567274
|2007.01.12 05:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2901
|0.0000
|1.2911
|2007.01.12 06:53
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19575325
|2007.01.12 06:53
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2913
|0.0000
|1.2923
|2007.01.12 07:51
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19575768
|2007.01.12 06:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2907
|0.0000
|1.2917
|2007.01.12 07:51
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19581776
|2007.01.12 07:51
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2917
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 08:42
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19582205
|2007.01.12 07:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2912
|0.0000
|1.2922
|2007.01.12 08:42
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19584362
|2007.01.12 08:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2906
|0.0000
|1.2916
|2007.01.12 08:42
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19586001
|2007.01.12 08:27
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2902
|0.0000
|1.2910
|2007.01.12 08:42
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19587584
|2007.01.12 08:43
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2912
|0.0000
|1.2922
|2007.01.12 12:42
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|19589092
|2007.01.12 09:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.30
|2007.01.12 09:43
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|19592177
|2007.01.12 09:43
|sell
|0.05
|usdjpym
|120.27
|0.00
|120.17
|2007.01.12 13:59
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|19592796
|2007.01.12 09:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.33
|0.00
|120.23
|2007.01.12 13:59
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|19593101
|2007.01.12 09:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2906
|0.0000
|1.2916
|2007.01.12 12:42
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19593623
|2007.01.12 09:55
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.29
|2007.01.12 13:58
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|19595779
|2007.01.12 10:22
|sell
|0.40
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.35
|2007.01.12 13:58
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|19602880
|2007.01.12 12:08
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2901
|0.0000
|1.2910
|2007.01.12 12:42
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19604080
|2007.01.12 12:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2895
|0.0000
|1.2905
|2007.01.12 12:42
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19624031
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.31
|0.00
|120.21
|2007.01.12 14:05
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19624172
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.2909
|0.0000
|1.2899
|2007.01.12 14:08
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19624546
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.27
|2007.01.12 14:05
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|19625403
|2007.01.12 14:01
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.33
|2007.01.12 14:05
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|19626619
|2007.01.12 14:05
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.2914
|0.0000
|1.2904
|2007.01.12 14:08
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19626943
|2007.01.12 14:05
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2910
|2007.01.12 14:08
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19627193
|2007.01.12 14:05
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.30
|0.00
|120.21
|2007.01.12 14:24
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|19627895
|2007.01.12 14:06
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2916
|2007.01.12 14:07
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19628293
|2007.01.12 14:07
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.26
|2007.01.12 14:24
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|19628632
|2007.01.12 14:08
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.2908
|0.0000
|1.2898
|2007.01.12 18:20
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19628874
|2007.01.12 14:09
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2906
|2007.01.12 18:20
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19629570
|2007.01.12 14:12
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.2921
|0.0000
|1.2912
|2007.01.12 18:20
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|19632177
|2007.01.12 14:24
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.14
|2007.01.12 15:01
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|19632509
|2007.01.12 14:25
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2917
|2007.01.12 18:20
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19633730
|2007.01.12 14:30
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.29
|0.00
|120.19
|2007.01.12 15:01
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|19636400
|2007.01.12 14:39
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.35
|0.00
|120.25
|2007.01.12 15:00
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19637043
|2007.01.12 14:42
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.30
|2007.01.12 15:00
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|19639622
|2007.01.12 15:00
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2948
|2007.01.12 15:19
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19640287
|2007.01.12 15:01
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.29
|0.00
|120.19
|2007.01.12 15:13
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|19641395
|2007.01.12 15:03
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.35
|0.00
|120.25
|2007.01.12 15:13
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|19641495
|2007.01.12 15:03
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2944
|2007.01.12 15:19
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19641842
|2007.01.12 15:05
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2939
|2007.01.12 15:19
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19642149
|2007.01.12 15:05
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.30
|2007.01.12 15:13
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|19642339
|2007.01.12 15:06
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2934
|2007.01.12 15:18
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|19642689
|2007.01.12 15:08
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.46
|0.00
|120.37
|2007.01.12 15:13
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|19643456
|2007.01.12 15:13
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.25
|2007.01.12 15:46
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|19648730
|2007.01.12 15:46
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.12
|2007.01.12 16:15
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|19649324
|2007.01.12 15:52
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.28
|0.00
|120.18
|2007.01.12 16:15
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|0.00
|0.00
|1.50
|97.03
|Closed P/L:
|98.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19644452
|2007.01.12 15:19
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2949
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.54
|19646534
|2007.01.12 15:30
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2943
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.24
|19651137
|2007.01.12 16:00
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2937
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.18
|-2.80
|19652139
|2007.01.12 16:15
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.14
|0.00
|120.04
|120.36
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.28
|19652432
|2007.01.12 16:19
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.20
|0.00
|120.10
|120.36
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.86
|19652718
|2007.01.12 16:28
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.26
|0.00
|120.17
|120.36
|0.00
|0.00
|-0.41
|-2.33
|19653049
|2007.01.12 16:36
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.32
|0.00
|120.22
|120.36
|0.00
|0.00
|-0.81
|-1.86
|19656676
|2007.01.12 18:16
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.2921
|0.0000
|1.2931
|1.2917
|0.00
|0.00
|-0.37
|-2.24
|0.00
|0.00
|-2.21
|-16.15
|Floating P/L:
|-18.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|98.53
|Floating P/L:
|-18.36
|Margin:
|105.00
|Balance:
|198.53
|Equity:
|180.17
|Free Margin:
|75.17
|Details:
|Gross Profit:
|295.09
|Gross Loss:
|196.56
|Total Net Profit:
|98.53
|Profit Factor:
|1.50
|Expected Payoff:
|0.23
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|94.51 (42.42%)
|Relative Drawdown:
|42.42% (94.51)
|Total Trades:
|432
|Short Positions (won %):
|223 (63.23%)
|Long Positions (won %):
|209 (60.77%)
|Profit Trades (% of total):
|268 (62.04%)
|Loss trades (% of total):
|164 (37.96%)
|Largest
|profit trade:
|8.00
|loss trade:
|-42.88
|Average
|profit trade:
|1.10
|loss trade:
|-1.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (10.12)
|consecutive losses ($):
|8 (-26.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|14.42 (9)
|consecutive loss (count):
|-92.92 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2