|Account: 1337444
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 January 9, 19:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18747324
|2007.01.01 02:27
|balance
|Deposit
|100.00
|18747758
|2007.01.01 22:55
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2007.01.02 06:31
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18750898
|2007.01.02 00:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.91
|0.00
|118.71
|2007.01.02 06:30
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18752196
|2007.01.02 06:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.66
|0.00
|118.46
|2007.01.02 07:24
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18753006
|2007.01.02 06:31
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|2007.01.02 07:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18754669
|2007.01.02 06:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2007.01.02 07:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18756296
|2007.01.02 06:59
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.52
|2007.01.02 07:24
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18758238
|2007.01.02 07:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2007.01.02 07:24
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18758278
|2007.01.02 07:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|2007.01.02 07:47
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18758341
|2007.01.02 07:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.48
|2007.01.02 08:25
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18762985
|2007.01.02 07:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3266
|0.0000
|1.3285
|2007.01.02 08:25
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|18764551
|2007.01.02 08:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|2007.01.02 08:25
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18765389
|2007.01.02 08:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|2007.01.02 08:25
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18766553
|2007.01.02 08:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.42
|2007.01.02 13:21
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18766555
|2007.01.02 08:25
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3264
|0.0000
|1.3284
|2007.01.02 10:01
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18772869
|2007.01.02 09:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.48
|2007.01.02 13:21
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|18773316
|2007.01.02 09:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.54
|2007.01.02 13:21
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18775026
|2007.01.02 10:01
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3305
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18776743
|2007.01.02 10:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3280
|0.0000
|1.3300
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18778440
|2007.01.02 10:51
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.59
|2007.01.02 13:21
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18779483
|2007.01.02 11:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3295
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18781101
|2007.01.02 11:26
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3290
|2007.01.02 13:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18782099
|2007.01.02 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.92
|0.00
|119.12
|2007.01.02 13:21
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18783081
|2007.01.02 12:17
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.86
|0.00
|119.06
|2007.01.02 13:21
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18785229
|2007.01.02 13:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.04
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18786535
|2007.01.02 13:40
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.98
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18786819
|2007.01.02 13:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.92
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18787986
|2007.01.02 13:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.66
|0.00
|118.86
|2007.01.02 15:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|18790603
|2007.01.02 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.77
|0.00
|118.57
|2007.01.02 15:02
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18790847
|2007.01.02 15:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.83
|0.00
|118.63
|2007.01.02 15:02
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18791265
|2007.01.02 15:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.64
|2007.01.03 07:28
|118.88
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.03
|18816072
|2007.01.03 03:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|18819118
|2007.01.03 04:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3301
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18822446
|2007.01.03 05:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18827761
|2007.01.03 07:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2007.01.03 07:28
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18829829
|2007.01.03 08:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|119.05
|2007.01.03 08:25
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18830125
|2007.01.03 08:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.99
|2007.01.03 08:25
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|18831542
|2007.01.03 08:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.14
|2007.01.03 09:42
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18833660
|2007.01.03 09:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3273
|0.0000
|1.3253
|2007.01.03 10:01
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18836906
|2007.01.03 09:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.17
|0.00
|119.37
|2007.01.03 10:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|18837735
|2007.01.03 09:54
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.12
|0.00
|119.31
|2007.01.03 10:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|18838112
|2007.01.03 10:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|2007.01.03 10:15
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18840914
|2007.01.03 10:16
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2007.01.03 13:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18840963
|2007.01.03 10:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.51
|2007.01.03 13:18
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|18859774
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3248
|0.0000
|1.3229
|2007.01.03 13:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18860111
|2007.01.03 13:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.14
|0.00
|119.33
|2007.01.03 13:18
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18860298
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3254
|0.0000
|1.3234
|2007.01.03 13:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18861881
|2007.01.03 13:18
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|2007.01.03 13:18
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18861894
|2007.01.03 13:18
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.20
|0.00
|119.40
|2007.01.03 13:18
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18861975
|2007.01.03 13:18
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.41
|2007.01.03 13:35
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18861980
|2007.01.03 13:18
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18862391
|2007.01.03 13:21
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3246
|0.0000
|1.3226
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18862463
|2007.01.03 13:21
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.15
|0.00
|119.35
|2007.01.03 13:35
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18862776
|2007.01.03 13:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3251
|0.0000
|1.3232
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18863272
|2007.01.03 13:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2007.01.03 13:35
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18863880
|2007.01.03 13:35
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2007.01.03 14:55
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18863887
|2007.01.03 13:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.23
|0.00
|119.43
|2007.01.03 15:05
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18885461
|2007.01.03 16:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2007.01.03 16:08
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|18886293
|2007.01.03 16:08
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2007.01.03 16:27
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18889992
|2007.01.03 16:27
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|2007.01.03 17:22
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18890248
|2007.01.03 16:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3166
|0.0000
|1.3147
|2007.01.03 17:22
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18892539
|2007.01.03 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.58
|0.00
|119.78
|2007.01.03 17:22
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18893198
|2007.01.03 17:07
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.01.03 17:22
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18894182
|2007.01.03 17:22
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.01.03 17:23
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18894259
|2007.01.03 17:23
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2007.01.03 19:08
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18894386
|2007.01.03 17:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.66
|0.00
|119.86
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18896473
|2007.01.03 17:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.80
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18901315
|2007.01.03 19:01
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.74
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18902838
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|2007.01.03 19:08
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18903226
|2007.01.03 19:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.01.03 19:08
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18903296
|2007.01.03 19:04
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.68
|2007.01.03 19:08
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18904293
|2007.01.03 19:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.81
|2007.01.03 19:23
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18904298
|2007.01.03 19:08
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|2007.01.03 19:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18904666
|2007.01.03 19:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.55
|0.00
|119.75
|2007.01.03 19:23
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18904723
|2007.01.03 19:10
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.01.03 19:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18904941
|2007.01.03 19:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2007.01.03 19:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|18905027
|2007.01.03 19:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.69
|2007.01.03 19:23
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18905918
|2007.01.03 19:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.76
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.13
|18905924
|2007.01.03 19:23
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|2007.01.03 22:51
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.30
|18905989
|2007.01.03 19:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.52
|0.00
|119.70
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.20
|18906196
|2007.01.03 19:29
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2007.01.03 22:51
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.22
|0.12
|18906388
|2007.01.03 19:34
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.66
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.23
|18906578
|2007.01.03 19:39
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.61
|2007.01.03 22:51
|119.40
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.07
|18907362
|2007.01.03 19:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2007.01.03 22:51
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.36
|1.40
|18912019
|2007.01.03 22:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.16
|2007.01.03 22:51
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18913521
|2007.01.03 22:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.22
|2007.01.04 07:15
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18922615
|2007.01.04 04:00
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3198
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18924338
|2007.01.04 04:39
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18926917
|2007.01.04 06:17
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18927673
|2007.01.04 06:34
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3181
|2007.01.04 07:15
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|18948178
|2007.01.04 09:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2007.01.04 09:31
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18948825
|2007.01.04 09:07
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3108
|2007.01.04 09:31
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|18951903
|2007.01.04 09:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2007.01.04 09:31
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18952058
|2007.01.04 09:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2007.01.04 10:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18956055
|2007.01.04 10:00
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3115
|0.0000
|1.3095
|2007.01.04 10:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|18958409
|2007.01.04 10:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3100
|0.0000
|1.3080
|2007.01.04 10:40
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18958448
|2007.01.04 10:40
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|2007.01.04 10:52
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18958592
|2007.01.04 10:44
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3105
|0.0000
|1.3085
|2007.01.04 10:52
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|18959929
|2007.01.04 10:52
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3069
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18960893
|2007.01.04 11:05
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18961843
|2007.01.04 11:16
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3081
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18962518
|2007.01.04 11:22
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2007.01.04 11:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|18964973
|2007.01.04 11:49
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3098
|0.0000
|1.3078
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|18965306
|2007.01.04 11:58
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|1.3084
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18965995
|2007.01.04 12:14
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18967221
|2007.01.04 12:28
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 13:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|18969280
|2007.01.04 12:57
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3088
|2007.01.04 13:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18969478
|2007.01.04 13:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.09
|0.00
|118.89
|2007.01.04 13:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18970186
|2007.01.04 13:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.15
|0.00
|118.95
|2007.01.04 13:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18970512
|2007.01.04 13:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.01
|2007.01.04 13:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18972014
|2007.01.04 13:34
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 13:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|18973336
|2007.01.04 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.19
|0.00
|118.99
|2007.01.04 14:14
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18973351
|2007.01.04 13:51
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 14:14
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18973902
|2007.01.04 13:54
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3088
|2007.01.04 14:14
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|18975655
|2007.01.04 14:14
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3069
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18975672
|2007.01.04 14:14
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.06
|2007.01.04 15:10
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18977238
|2007.01.04 14:24
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18977715
|2007.01.04 14:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.32
|0.00
|119.12
|2007.01.04 15:10
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|18978038
|2007.01.04 14:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.17
|2007.01.04 15:10
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18981784
|2007.01.04 15:08
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3081
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18982334
|2007.01.04 15:09
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2007.01.04 15:19
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|18999431
|2007.01.04 20:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.04
|0.00
|118.84
|2007.01.04 23:40
|118.84
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|19001949
|2007.01.04 21:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3081
|0.0000
|1.3061
|2007.01.05 00:42
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.21
|19003959
|2007.01.04 22:05
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|2007.01.05 00:42
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|19006734
|2007.01.04 23:00
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|2007.01.05 00:42
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|19008560
|2007.01.04 23:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.60
|2007.01.05 00:42
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19013209
|2007.01.05 00:42
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.51
|2007.01.05 00:55
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19015631
|2007.01.05 00:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.48
|0.00
|118.28
|2007.01.05 06:58
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19025304
|2007.01.05 03:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3073
|0.0000
|1.3053
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19030986
|2007.01.05 03:40
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3078
|0.0000
|1.3058
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19042515
|2007.01.05 06:44
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|1.3064
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19043216
|2007.01.05 06:48
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3090
|0.0000
|1.3070
|2007.01.05 07:23
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|19057976
|2007.01.05 08:00
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3122
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19058481
|2007.01.05 08:01
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3114
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|19061285
|2007.01.05 08:25
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19063570
|2007.01.05 08:49
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3085
|0.0000
|1.3105
|2007.01.05 09:39
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|19066172
|2007.01.05 09:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.02
|0.00
|117.82
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19066492
|2007.01.05 09:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.08
|0.00
|117.88
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19066958
|2007.01.05 09:28
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.14
|0.00
|117.94
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19067451
|2007.01.05 09:34
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.00
|2007.01.05 09:39
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19067850
|2007.01.05 09:39
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3115
|2007.01.05 09:43
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19067969
|2007.01.05 09:39
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.16
|0.00
|117.96
|2007.01.05 09:43
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19068176
|2007.01.05 09:43
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3116
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|19068179
|2007.01.05 09:43
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.95
|2007.01.05 12:51
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19068634
|2007.01.05 09:50
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|19069435
|2007.01.05 10:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.01
|2007.01.05 12:51
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19069586
|2007.01.05 10:08
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.06
|2007.01.05 12:51
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19076665
|2007.01.05 12:33
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3085
|0.0000
|1.3105
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19077604
|2007.01.05 12:45
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3078
|0.0000
|1.3098
|2007.01.05 12:51
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|19100552
|2007.01.05 14:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|2007.01.05 15:53
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19100639
|2007.01.05 14:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.91
|2007.01.05 14:11
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19104584
|2007.01.05 14:11
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.14
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19104705
|2007.01.05 14:12
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.88
|0.00
|119.08
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19113286
|2007.01.05 14:41
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.2990
|2007.01.05 15:53
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|19117252
|2007.01.05 14:58
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.82
|0.00
|119.02
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19117471
|2007.01.05 14:59
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.76
|0.00
|118.96
|2007.01.05 15:53
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19119069
|2007.01.05 15:17
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.2995
|2007.01.05 15:53
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|19121788
|2007.01.05 15:53
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2980
|2007.01.05 17:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19121796
|2007.01.05 15:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.94
|2007.01.05 17:35
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19128978
|2007.01.05 16:40
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|2007.01.05 17:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|19131719
|2007.01.05 17:23
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.2992
|2007.01.05 17:35
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|19132422
|2007.01.05 17:35
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.2979
|2007.01.05 17:35
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19132444
|2007.01.05 17:35
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2980
|2007.01.08 00:39
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.04
|0.49
|19132483
|2007.01.05 17:36
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.86
|0.00
|119.06
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.45
|19133029
|2007.01.05 17:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.80
|0.00
|119.00
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.79
|19134208
|2007.01.05 18:19
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.94
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.39
|19135991
|2007.01.05 19:03
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|2007.01.08 00:39
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.08
|1.96
|19137598
|2007.01.05 19:21
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.88
|2007.01.08 01:05
|118.33
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.37
|19138149
|2007.01.05 19:25
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.2992
|2007.01.08 00:39
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.17
|5.60
|19146827
|2007.01.07 23:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.69
|0.00
|118.59
|2007.01.07 23:59
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19147061
|2007.01.07 23:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.3023
|2007.01.08 01:05
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|19149614
|2007.01.07 23:24
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3017
|2007.01.08 01:05
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|19151242
|2007.01.07 23:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.46
|2007.01.08 00:50
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19152326
|2007.01.08 00:08
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.3011
|2007.01.08 01:05
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19153432
|2007.01.08 00:18
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.3005
|2007.01.08 01:05
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|19155343
|2007.01.08 00:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.34
|2007.01.08 01:05
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19157005
|2007.01.08 01:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.24
|2007.01.08 01:40
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19158600
|2007.01.08 01:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.11
|2007.01.08 05:52
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19158910
|2007.01.08 01:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.16
|2007.01.08 05:52
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19159316
|2007.01.08 02:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.22
|2007.01.08 05:52
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19161164
|2007.01.08 03:47
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.27
|2007.01.08 05:52
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|19167874
|2007.01.08 07:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3025
|2007.01.08 07:20
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19167879
|2007.01.08 07:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.09
|2007.01.08 07:19
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19167979
|2007.01.08 07:00
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3020
|2007.01.08 07:20
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19168228
|2007.01.08 07:07
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.15
|2007.01.08 07:19
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19168749
|2007.01.08 07:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.03
|2007.01.08 07:20
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19169420
|2007.01.08 07:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|2007.01.08 08:33
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19169623
|2007.01.08 07:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.09
|0.00
|117.99
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19170281
|2007.01.08 07:24
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.05
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19170290
|2007.01.08 07:24
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3028
|2007.01.08 08:33
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19170480
|2007.01.08 07:25
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.11
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|19170573
|2007.01.08 07:27
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3023
|2007.01.08 08:33
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|19171087
|2007.01.08 07:35
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3018
|2007.01.08 08:33
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|19171266
|2007.01.08 07:37
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.16
|2007.01.08 08:33
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|19175817
|2007.01.08 08:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.35
|0.00
|118.25
|2007.01.08 08:37
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19175822
|2007.01.08 08:33
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3028
|2007.01.08 08:37
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|19176244
|2007.01.08 08:37
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3030
|2007.01.08 08:54
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|19176268
|2007.01.08 08:38
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.23
|2007.01.08 16:48
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19176400
|2007.01.08 08:42
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3024
|2007.01.08 08:54
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19177536
|2007.01.08 08:55
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3038
|2007.01.08 15:03
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|19178151
|2007.01.08 08:58
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3032
|2007.01.08 15:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19179562
|2007.01.08 09:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3026
|2007.01.08 15:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19180400
|2007.01.08 09:51
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3022
|2007.01.08 15:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19181610
|2007.01.08 10:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.29
|2007.01.08 16:48
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19183270
|2007.01.08 11:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.46
|0.00
|118.56
|2007.01.08 11:22
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19183361
|2007.01.08 11:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.45
|0.00
|118.35
|2007.01.08 16:48
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19184218
|2007.01.08 11:17
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.51
|0.00
|118.41
|2007.01.08 16:48
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|19184680
|2007.01.08 11:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.69
|2007.01.08 12:28
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19185741
|2007.01.08 11:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.63
|2007.01.08 12:28
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19187046
|2007.01.08 12:28
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.67
|0.00
|118.77
|2007.01.08 13:59
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19194412
|2007.01.08 13:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.90
|2007.01.08 19:07
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19195085
|2007.01.08 14:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.2978
|0.0000
|1.2968
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.92
|19195897
|2007.01.08 14:02
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.84
|2007.01.08 19:07
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19195996
|2007.01.08 14:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2974
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.12
|19196461
|2007.01.08 14:04
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2980
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.17
|-5.60
|19197486
|2007.01.08 14:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.78
|2007.01.08 19:07
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19197537
|2007.01.08 14:13
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2986
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.33
|-7.84
|19199226
|2007.01.08 14:26
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.73
|2007.01.08 19:07
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19211008
|2007.01.08 17:00
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3035
|2007.01.08 17:04
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19211025
|2007.01.08 17:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.47
|0.00
|118.37
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.65
|19212207
|2007.01.08 17:04
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3048
|2007.01.08 18:02
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19212373
|2007.01.08 17:04
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3033
|0.0000
|1.3043
|2007.01.08 18:02
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19213179
|2007.01.08 17:13
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3037
|2007.01.08 18:02
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19213403
|2007.01.08 17:14
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3032
|2007.01.08 18:02
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|19215080
|2007.01.08 17:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.43
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.21
|19216413
|2007.01.08 18:02
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3035
|0.0000
|1.3045
|2007.01.08 18:56
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|19216923
|2007.01.08 18:06
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3040
|2007.01.08 18:55
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|19217377
|2007.01.08 18:12
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|2007.01.08 18:55
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19219725
|2007.01.08 18:56
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3047
|2007.01.08 22:58
|1.3029
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.56
|19219907
|2007.01.08 18:56
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3042
|2007.01.08 22:57
|1.3030
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.28
|19219933
|2007.01.08 18:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.49
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.21
|19220141
|2007.01.08 18:58
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.65
|0.00
|118.55
|2007.01.09 12:38
|119.25
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.03
|19220201
|2007.01.08 18:58
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3036
|2007.01.08 22:55
|1.3029
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.84
|19220859
|2007.01.08 19:03
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3030
|2007.01.08 22:55
|1.3030
|0.00
|0.00
|-0.42
|6.40
|19224669
|2007.01.08 20:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.83
|2007.01.09 01:16
|118.83
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|19231625
|2007.01.08 23:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3031
|0.0000
|1.3041
|2007.01.08 23:54
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19234370
|2007.01.08 23:54
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3043
|0.0000
|1.3053
|2007.01.09 07:47
|1.3046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|19242491
|2007.01.09 01:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3047
|2007.01.09 07:47
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19243068
|2007.01.09 02:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.95
|2007.01.09 04:21
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19247498
|2007.01.09 04:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.97
|0.00
|119.07
|2007.01.09 06:35
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19248552
|2007.01.09 05:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.91
|0.00
|119.01
|2007.01.09 06:35
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19248793
|2007.01.09 05:19
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.95
|2007.01.09 06:35
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19259468
|2007.01.09 09:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.18
|0.00
|119.28
|2007.01.09 11:23
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19260825
|2007.01.09 09:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.13
|0.00
|119.23
|2007.01.09 11:23
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19262077
|2007.01.09 10:32
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.07
|0.00
|119.17
|2007.01.09 11:23
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19263638
|2007.01.09 11:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.31
|2007.01.09 12:38
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19268644
|2007.01.09 12:38
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.2999
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19268649
|2007.01.09 12:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.35
|2007.01.09 13:43
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19269132
|2007.01.09 12:47
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3005
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19269204
|2007.01.09 12:49
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.19
|0.00
|119.29
|2007.01.09 13:43
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19270675
|2007.01.09 13:20
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3011
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19271841
|2007.01.09 13:28
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3017
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|19273731
|2007.01.09 13:43
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3006
|2007.01.09 14:05
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|19273736
|2007.01.09 13:43
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.24
|0.00
|119.34
|2007.01.09 14:14
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19278102
|2007.01.09 14:14
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.47
|2007.01.09 14:22
|119.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19279911
|2007.01.09 14:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.51
|0.00
|119.61
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19281001
|2007.01.09 14:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.56
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19281239
|2007.01.09 14:27
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.40
|0.00
|119.50
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19282389
|2007.01.09 14:36
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.45
|2007.01.09 15:37
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|19286034
|2007.01.09 15:00
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.2992
|2007.01.09 15:37
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19286763
|2007.01.09 15:07
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.2998
|2007.01.09 15:37
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19289600
|2007.01.09 15:37
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2987
|2007.01.09 16:49
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19289648
|2007.01.09 15:37
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.57
|2007.01.09 17:12
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|19292623
|2007.01.09 15:54
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.51
|2007.01.09 17:12
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19293739
|2007.01.09 16:06
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|1.2993
|2007.01.09 16:49
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19298336
|2007.01.09 16:49
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2980
|2007.01.09 17:12
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|19299826
|2007.01.09 16:56
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.2985
|2007.01.09 17:12
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19300803
|2007.01.09 17:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.45
|2007.01.09 17:12
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19301196
|2007.01.09 17:07
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2991
|2007.01.09 17:12
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19302191
|2007.01.09 17:13
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|19302194
|2007.01.09 17:13
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.47
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19302730
|2007.01.09 17:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.32
|0.00
|119.42
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|19302737
|2007.01.09 17:19
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.2990
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19303004
|2007.01.09 17:20
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.26
|0.00
|119.36
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19304605
|2007.01.09 17:33
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.31
|2007.01.09 19:19
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19306059
|2007.01.09 17:53
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.2995
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19306774
|2007.01.09 17:54
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3001
|2007.01.09 19:19
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|0.00
|0.00
|1.41
|89.88
|Closed P/L:
|91.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|91.29
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|191.29
|Equity:
|191.29
|Free Margin:
|191.29
|Details:
|Gross Profit:
|152.86
|Gross Loss:
|61.57
|Total Net Profit:
|91.29
|Profit Factor:
|2.48
|Expected Payoff:
|0.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|26.19 (12.90%)
|Relative Drawdown:
|12.90% (26.19)
|Total Trades:
|276
|Short Positions (won %):
|143 (58.04%)
|Long Positions (won %):
|133 (59.40%)
|Profit Trades (% of total):
|162 (58.70%)
|Loss trades (% of total):
|114 (41.30%)
|Largest
|profit trade:
|6.40
|loss trade:
|-7.51
|Average
|profit trade:
|0.94
|loss trade:
|-0.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (10.51)
|consecutive losses ($):
|8 (-26.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12.40 (7)
|consecutive loss (count):
|-26.19 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2