FXDD

Account: 497046 Name: David StanleyG Currency: USD 2007 January 12, 04:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57280372007.01.07 18:19balanceDeposit5 000.00
57281552007.01.08 00:01buy0.10usdjpy118.660.00118.812007.01.08 09:37118.320.000.000.00-28.74
57282302007.01.08 00:01sell0.10eurusd1.30140.00001.29992007.01.08 02:141.29990.000.000.0015.00
57294812007.01.08 01:00sell0.10audusd0.77880.00000.77732007.01.09 16:050.77970.000.00-0.30-9.00
57303122007.01.08 02:00sell0.10usdjpy118.590.00118.442007.01.08 02:50118.440.000.000.0012.66
57317142007.01.08 02:50sell0.10usdjpy118.410.00118.262007.01.08 03:40118.260.000.000.0012.68
57319162007.01.08 02:57buy0.20usdjpy118.380.00118.532007.01.08 09:37118.290.000.000.00-15.22
57329552007.01.08 03:40sell0.10usdjpy118.230.00118.082007.01.08 16:56118.550.000.000.00-26.99
57389232007.01.08 09:20buy0.40usdjpy118.140.00118.292007.01.08 09:37118.290.000.000.0050.72
57454992007.01.08 13:00sell0.20usdjpy118.470.00118.322007.01.08 16:56118.550.000.000.00-13.50
57479582007.01.08 14:45buy0.10usdjpy118.690.00118.842007.01.08 20:56118.610.000.000.00-6.74
57482772007.01.08 15:01buy0.10eurusd1.30170.00001.30322007.01.08 16:261.30060.000.000.00-11.00
57485672007.01.08 15:12sell0.40usdjpy118.700.00118.552007.01.08 16:56118.550.000.000.0050.61
57494952007.01.08 15:37buy0.20eurusd1.29920.00001.30072007.01.08 16:261.30070.000.000.0030.00
57541652007.01.08 16:50sell0.20audusd0.78120.00000.77972007.01.09 16:050.77970.000.00-0.6030.00
57595052007.01.08 18:47buy0.20usdjpy118.460.00118.612007.01.08 20:56118.610.000.000.0025.29
57618692007.01.08 19:31buy0.10audusd0.78120.00000.78272007.01.09 02:480.78270.000.000.0815.00
57633992007.01.08 20:56buy0.10usdjpy118.650.00118.802007.01.08 21:07118.800.000.000.0012.63
57640512007.01.08 21:07buy0.10usdjpy118.830.00118.982007.01.09 06:40118.980.000.001.2812.61
57648022007.01.08 22:00buy0.10eurusd1.30220.00001.30372007.01.09 01:531.30370.000.00-0.7115.00
57667682007.01.09 02:00buy0.10eurusd1.30380.00001.30532007.01.09 09:481.30530.000.000.0015.00
57706922007.01.09 05:03buy0.10audusd0.78260.00000.78412007.01.11 02:300.78020.000.000.47-24.00
57723542007.01.09 06:40buy0.10usdjpy119.010.00119.162007.01.09 10:44119.160.000.000.0012.59
57761842007.01.09 09:49buy0.10eurusd1.30530.00001.30682007.01.10 03:231.29750.000.00-0.71-78.00
57784272007.01.09 10:44buy0.10usdjpy119.190.00119.342007.01.09 16:14119.340.000.000.0012.57
57787832007.01.09 10:53buy0.20eurusd1.30290.00001.30442007.01.10 03:231.29740.000.00-1.42-110.00
57857232007.01.09 16:00sell0.10eurusd1.30150.00001.30002007.01.09 16:491.30000.000.000.0015.00
57859972007.01.09 16:04buy0.20audusd0.78020.00000.78172007.01.11 02:300.78010.000.000.94-2.00
57861472007.01.09 16:05buy0.40eurusd1.30050.00001.30202007.01.10 03:221.29730.000.00-2.84-128.00
57875692007.01.09 16:30buy0.10usdjpy119.400.00119.552007.01.09 21:49119.320.000.000.00-6.70
57884202007.01.09 16:49sell0.10eurusd1.29980.00001.29832007.01.10 02:141.29830.000.000.4815.00
57929432007.01.09 19:00sell0.10audusd0.77920.00000.77772007.01.10 15:390.77770.000.00-0.3015.00
57946952007.01.09 19:57buy0.20usdjpy119.170.00119.322007.01.09 21:49119.320.000.000.0025.14
57962022007.01.09 21:50buy0.10usdjpy119.340.00119.492007.01.10 15:49119.490.000.001.2812.55
57990652007.01.10 02:14buy0.80eurusd1.29810.00001.29962007.01.10 03:221.29720.000.000.00-72.00
58005622007.01.10 02:30sell0.10eurusd1.29640.00001.29492007.01.10 15:351.29730.000.000.00-9.00
58014452007.01.10 03:02buy1.60eurusd1.29560.00001.29712007.01.10 03:221.29710.000.000.00240.00
58069562007.01.10 07:51sell0.20eurusd1.29880.00001.29732007.01.10 15:351.29730.000.000.0030.00
58146562007.01.10 13:00sell0.10usdjpy119.200.00119.052007.01.10 18:58119.540.000.000.00-28.44
58153122007.01.10 14:00buy0.10eurusd1.29990.00001.30142007.01.11 09:561.29660.000.00-1.97-33.00
58170662007.01.10 15:30buy0.20eurusd1.29750.00001.29902007.01.11 09:561.29660.000.00-3.94-18.00
58180192007.01.10 15:40sell0.20usdjpy119.430.00119.282007.01.10 18:57119.530.000.000.00-16.73
58180392007.01.10 15:40buy0.40audusd0.77780.00000.77932007.01.11 02:300.77930.000.001.5660.00
58208742007.01.10 16:46sell0.40usdjpy119.670.00119.522007.01.10 18:57119.520.000.000.0050.20
58225142007.01.10 17:09buy0.40eurusd1.29520.00001.29672007.01.11 09:561.29670.000.00-7.8960.00
58244942007.01.10 17:30sell0.10audusd0.77600.00000.77452007.01.11 15:510.78200.000.00-0.75-60.00
58265922007.01.10 19:00sell0.10eurusd1.29370.00001.29222007.01.11 09:271.29460.000.001.58-9.00
58270362007.01.10 19:30buy0.10usdjpy119.640.00119.792007.01.11 08:18119.790.000.003.9712.52
58306232007.01.11 02:30sell0.20audusd0.77840.00000.77692007.01.11 15:510.78190.000.000.00-70.00
58306862007.01.11 02:31sell0.40audusd0.78090.00000.77942007.01.11 15:510.78200.000.000.00-44.00
58333482007.01.11 06:04sell0.20eurusd1.29610.00001.29462007.01.11 09:271.29460.000.000.0030.00
58347122007.01.11 08:18buy0.10usdjpy119.800.00119.952007.01.11 09:19119.950.000.000.0012.51
58363232007.01.11 09:19buy0.10usdjpy119.970.00120.122007.01.11 10:14120.120.000.000.0012.49
58382672007.01.11 10:00buy0.10eurusd1.29680.00001.29832007.01.11 14:001.29830.000.000.0015.00
58394872007.01.11 10:30buy0.10usdjpy120.280.00120.432007.01.11 15:51120.430.000.000.0012.46
58490982007.01.11 14:10sell0.80audusd0.78330.00000.78182007.01.11 15:510.78180.000.000.00120.00
58531802007.01.11 14:30buy0.10eurusd1.29740.00001.29892007.01.11 14:491.29890.000.000.0015.00
58547932007.01.11 14:49buy0.10eurusd1.29920.00001.30072007.01.11 16:471.29290.000.000.00-63.00
58575532007.01.11 15:38buy0.20eurusd1.29680.00001.29832007.01.11 16:471.29270.000.000.00-82.00
58595032007.01.11 15:51buy0.40eurusd1.29430.00001.29582007.01.11 16:471.29290.000.000.00-56.00
58610782007.01.11 16:00buy0.10usdjpy120.370.00120.522007.01.11 17:38120.520.000.000.0012.45
58626712007.01.11 16:21buy0.80eurusd1.29140.00001.29292007.01.11 16:471.29290.000.000.00120.00
58678562007.01.11 17:38buy0.10usdjpy120.530.00120.682007.01.12 03:16120.680.000.001.2812.43
58715302007.01.11 20:00sell0.10audusd0.78130.00000.77982007.01.12 01:300.77980.000.00-0.3015.00
  0.00 0.00 -8.81 214.05
Closed P/L: 205.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
58325442007.01.11 05:01buy0.10audusd0.78290.00000.7844 0.77950.000.000.08-34.00
58748182007.01.12 00:32buy0.20audusd0.78060.00000.7821 0.77950.000.000.00-22.00
58753222007.01.12 01:30sell0.10audusd0.77940.00000.7779 0.77990.000.000.00-5.00
58682042007.01.11 17:45sell0.10eurusd1.28910.00001.2876 1.29000.000.000.48-9.00
58769602007.01.12 03:16buy0.10usdjpy120.700.00120.85 120.620.000.000.00-6.63
  0.00 0.00 0.56 -76.63
 Floating P/L: -76.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 205.24 Floating P/L: -76.07 Margin: 192.54
Balance: 5 205.24 Equity: 5 129.17 Free Margin: 4 936.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 235.24 Gross Loss: 1 030.00 Total Net Profit: 205.24
Profit Factor: 1.20 Expected Payoff: 3.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 392.97 (7.15%) Relative Drawdown: 7.15% (392.97)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 23 (56.52%) Long Positions (won %): 40 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 37 (58.73%) Loss trades (% of total): 26 (41.27%)
Largest profit trade: 240.00 loss trade: -130.84
Average profit trade: 33.38 loss trade: -39.62
Maximum consecutive wins ($): 7 (112.88) consecutive losses ($): 4 (-392.97)
Maximal consecutive profit (count): 255.48 (2) consecutive loss (count): -392.97 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2