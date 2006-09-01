|A/C No: 40847
|Name: 888_fibo_888888
|2007.01.12 05:58 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1848326
|1012
|2006.09.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|1.9025
|1.8891
|2006.09.01 16:44
|1.9025
|0.00
|0.00
|-54.00
|2
|1991736
|1012
|2006.09.26 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8967
|1.8732
|1.8587
|2006.10.01 22:00
|1.8732
|0.00
|0.00
|235.00
|3
|2019463
|1012
|2006.10.01 22:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8765
|1.8662
|1.8845
|2006.10.02 16:21
|1.8845
|0.00
|0.00
|80.00
|4
|2086261
|1012
|2006.10.13 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8612
|1.8523
|1.8693
|2006.10.16 04:07
|1.8523
|0.00
|0.00
|-89.00
|5
|2096776
|1012
|2006.10.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|1.8781
|1.8923
|2006.10.23 09:13
|1.8781
|0.00
|0.00
|146.00
|6
|2131923
|1012
|2006.10.23 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8765
|1.8753
|1.8624
|2006.10.24 17:41
|1.8753
|0.00
|0.00
|12.00
|7
|2145109
|1012
|2006.10.25 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8784
|1.9060
|1.9186
|2006.11.02 02:03
|1.9060
|0.00
|0.00
|276.00
|8
|2201939
|1012
|2006.11.07 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9041
|1.9057
|1.9181
|2006.11.07 20:54
|1.9057
|0.00
|0.00
|16.00
|9
|2231240
|1012
|2006.11.13 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9068
|1.8916
|1.8795
|2006.11.16 14:30
|1.8916
|0.00
|0.00
|152.00
|10
|2262103
|1012
|2006.11.17 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8947
|1.9093
|1.9235
|2006.11.24 09:30
|1.9235
|0.00
|0.00
|288.00
|11
|2377218
|1012
|2006.12.11 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9588
|1.9669
|1.9787
|2006.12.13 14:30
|1.9669
|0.00
|0.00
|81.00
|12
|2430340
|1012
|2006.12.20 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9709
|1.9575
|2006.12.20 17:30
|1.9658
|0.00
|0.00
|-3.00
|13
|2446612
|1012
|2006.12.26 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9606
|1.9461
|2006.12.27 07:12
|1.9606
|0.00
|0.00
|-12.00
|14
|2449984
|1012
|2006.12.27 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|1.9689
|1.9818
|2007.01.03 11:08
|1.9689
|0.00
|0.00
|81.00
|15
|2470801
|1012
|2007.01.03 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9627
|1.9658
|1.9513
|2007.01.03 16:08
|1.9513
|0.00
|0.00
|114.00
|16
|2498086
|1012
|2007.01.08 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9386
|1.9342
|1.9512
|2007.01.10 03:15
|1.9342
|0.00
|0.00
|-44.00
|17
|2508722
|1012
|2007.01.10 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9393
|1.9447
|1.9297
|2007.01.10 08:30
|1.9386
|0.00
|0.00
|7.00
|18
|2517689
|1012
|2007.01.11 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9415
|1.9585
|2007.01.11 16:05
|1.9415
|0.00
|0.00
|-86.00
|19
|2519734
|1012
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9401
|1.9455
|1.9321
|2007.01.11 19:48
|1.9455
|0.00
|0.00
|-54.00
|0.00
|0.00
|1146.00
|Summary P/L:
|1146.00
|Winning trades:
|(12) 1488.00
|Losing trades:
|(7) -342.00
|Max summary P/L:
|1323.00
|Largest winning trade:
|288.00
|Largest losing trade:
|-89.00
|Max consecutive winners:
|7 (971.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-140.00)
|Max consecutive profit:
|971.00 (7)
|Max consecutive loss:
|-140.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|177.00 (0.00%)
|Profit factor:
|4.35
|Avg. profit factor:
|2.54
|Risk factor:
|6.47