FIBO Group, Ltd.
A/C No: 40847Name: 888_fibo_8888882007.01.12 05:58 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1184832610122006.09.01 15:00sell0.10gbpusd1.89711.90251.88912006.09.01 16:441.90250.000.00-54.00
2199173610122006.09.26 10:30sell0.10gbpusd1.89671.87321.85872006.10.01 22:001.87320.000.00235.00
3201946310122006.10.01 22:30buy0.10gbpusd1.87651.86621.88452006.10.02 16:211.88450.000.0080.00
4208626110122006.10.13 08:00buy0.10gbpusd1.86121.85231.86932006.10.16 04:071.85230.000.00-89.00
5209677610122006.10.16 15:00buy0.10gbpusd1.86351.87811.89232006.10.23 09:131.87810.000.00146.00
6213192310122006.10.23 10:30sell0.10gbpusd1.87651.87531.86242006.10.24 17:411.87530.000.0012.00
7214510910122006.10.25 13:00buy0.10gbpusd1.87841.90601.91862006.11.02 02:031.90600.000.00276.00
8220193910122006.11.07 08:03buy0.10gbpusd1.90411.90571.91812006.11.07 20:541.90570.000.0016.00
9223124010122006.11.13 11:00sell0.10gbpusd1.90681.89161.87952006.11.16 14:301.89160.000.00152.00
10226210310122006.11.17 16:30buy0.10gbpusd1.89471.90931.92352006.11.24 09:301.92350.000.00288.00
11237721810122006.12.11 18:30buy0.10gbpusd1.95881.96691.97872006.12.13 14:301.96690.000.0081.00
12243034010122006.12.20 17:00sell0.10gbpusd1.96551.97091.95752006.12.20 17:301.96580.000.00-3.00
13244661210122006.12.26 10:30sell0.10gbpusd1.95941.96061.94612006.12.27 07:121.96060.000.00-12.00
14244998410122006.12.27 08:00buy0.10gbpusd1.96081.96891.98182007.01.03 11:081.96890.000.0081.00
15247080110122007.01.03 11:30sell0.10gbpusd1.96271.96581.95132007.01.03 16:081.95130.000.00114.00
16249808610122007.01.08 18:00buy0.10gbpusd1.93861.93421.95122007.01.10 03:151.93420.000.00-44.00
17250872210122007.01.10 08:00sell0.10gbpusd1.93931.94471.92972007.01.10 08:301.93860.000.007.00
18251768910122007.01.11 13:30buy0.10gbpusd1.95011.94151.95852007.01.11 16:051.94150.000.00-86.00
19251973410122007.01.11 16:30sell0.10gbpusd1.94011.94551.93212007.01.11 19:481.94550.000.00-54.00
0.000.001146.00
 
Summary P/L:1146.00
 
Winning trades:(12) 1488.00
Losing trades:(7) -342.00
Max summary P/L:1323.00
Largest winning trade:288.00
Largest losing trade:-89.00
Max consecutive winners:7 (971.00)
Max consecutive losers:2 (-140.00)
Max consecutive profit:971.00 (7)
Max consecutive loss:-140.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:177.00 (0.00%)
Profit factor:4.35
Avg. profit factor:2.54
Risk factor:6.47
 
* * *