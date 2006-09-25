FIBO Group, Ltd.
A/C No: 40847Name: 888_fibo_8888882007.01.12 05:58 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1198307210122006.09.25 17:00buy0.10usdchf1.23841.24291.25052006.09.29 09:161.25050.000.00121.00
2202349210122006.10.02 12:30sell0.10usdchf1.24721.24620.00002006.10.03 14:351.24620.000.0010.00
3219185510122006.11.03 15:00buy0.10usdchf1.25701.24861.26702006.11.07 14:331.24860.000.00-84.00
4220436110122006.11.07 15:00sell0.10usdchf1.24701.24950.00002006.11.07 20:541.24950.000.00-25.00
5223409210122006.11.13 16:30buy0.10usdchf1.24501.24501.25502006.11.15 20:121.24500.000.000.00
6226210210122006.11.17 16:30sell0.10usdchf1.24401.24790.00002006.11.19 22:001.24470.000.00-7.00
7232173010122006.11.30 16:00sell0.10usdchf1.20201.20030.00002006.12.01 10:511.20030.000.0017.00
8233612610122006.12.04 11:00buy0.10usdchf1.19871.19031.20872006.12.05 14:271.19030.000.00-84.00
9234421710122006.12.05 14:30sell0.10usdchf1.19011.19400.00002006.12.05 16:131.19400.000.00-39.00
10237721910122006.12.11 18:30sell0.10usdchf1.20121.20510.00002006.12.12 14:301.20510.000.00-39.00
11239059410122006.12.13 15:30buy0.10usdchf1.20731.20571.21732006.12.15 10:291.21730.000.00100.00
12240436110122006.12.15 15:00sell0.10usdchf1.21181.21570.00002006.12.15 15:301.21470.000.00-29.00
13240587910122006.12.15 16:30buy0.10usdchf1.22141.22141.23142006.12.18 20:561.22140.000.000.00
14241907110122006.12.19 10:30sell0.10usdchf1.21691.22080.00002006.12.19 14:311.22080.000.00-39.00
15245632710122006.12.28 14:00sell0.10usdchf1.21911.22250.00002006.12.28 16:031.22250.000.00-34.00
16247080010122007.01.03 11:30buy0.10usdchf1.22111.22561.23212007.01.04 10:331.23210.000.00110.00
0.000.00-22.00
 
Summary P/L:-22.00
 
Winning trades:(5) 358.00
Losing trades:(9) -380.00
Max summary P/L:131.00
Largest winning trade:121.00
Largest losing trade:-84.00
Max consecutive winners:2 (131.00)
Max consecutive losers:3 (-162.00)
Max consecutive profit:131.00 (2)
Max consecutive loss:-162.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:263.00 (0.00%)
Profit factor:0.94
Avg. profit factor:1.70
Risk factor:-0.08
 
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