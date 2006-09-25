|A/C No: 40847
|Name: 888_fibo_888888
|2007.01.12 05:58 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1983072
|1012
|2006.09.25 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2384
|1.2429
|1.2505
|2006.09.29 09:16
|1.2505
|0.00
|0.00
|121.00
|2
|2023492
|1012
|2006.10.02 12:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2472
|1.2462
|0.0000
|2006.10.03 14:35
|1.2462
|0.00
|0.00
|10.00
|3
|2191855
|1012
|2006.11.03 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2570
|1.2486
|1.2670
|2006.11.07 14:33
|1.2486
|0.00
|0.00
|-84.00
|4
|2204361
|1012
|2006.11.07 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2470
|1.2495
|0.0000
|2006.11.07 20:54
|1.2495
|0.00
|0.00
|-25.00
|5
|2234092
|1012
|2006.11.13 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.2450
|1.2550
|2006.11.15 20:12
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|2262102
|1012
|2006.11.17 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2440
|1.2479
|0.0000
|2006.11.19 22:00
|1.2447
|0.00
|0.00
|-7.00
|7
|2321730
|1012
|2006.11.30 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2020
|1.2003
|0.0000
|2006.12.01 10:51
|1.2003
|0.00
|0.00
|17.00
|8
|2336126
|1012
|2006.12.04 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1987
|1.1903
|1.2087
|2006.12.05 14:27
|1.1903
|0.00
|0.00
|-84.00
|9
|2344217
|1012
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1901
|1.1940
|0.0000
|2006.12.05 16:13
|1.1940
|0.00
|0.00
|-39.00
|10
|2377219
|1012
|2006.12.11 18:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2012
|1.2051
|0.0000
|2006.12.12 14:30
|1.2051
|0.00
|0.00
|-39.00
|11
|2390594
|1012
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2073
|1.2057
|1.2173
|2006.12.15 10:29
|1.2173
|0.00
|0.00
|100.00
|12
|2404361
|1012
|2006.12.15 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2157
|0.0000
|2006.12.15 15:30
|1.2147
|0.00
|0.00
|-29.00
|13
|2405879
|1012
|2006.12.15 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2214
|1.2314
|2006.12.18 20:56
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|2419071
|1012
|2006.12.19 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2169
|1.2208
|0.0000
|2006.12.19 14:31
|1.2208
|0.00
|0.00
|-39.00
|15
|2456327
|1012
|2006.12.28 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2191
|1.2225
|0.0000
|2006.12.28 16:03
|1.2225
|0.00
|0.00
|-34.00
|16
|2470800
|1012
|2007.01.03 11:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2211
|1.2256
|1.2321
|2007.01.04 10:33
|1.2321
|0.00
|0.00
|110.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|Summary P/L:
|-22.00
|Winning trades:
|(5) 358.00
|Losing trades:
|(9) -380.00
|Max summary P/L:
|131.00
|Largest winning trade:
|121.00
|Largest losing trade:
|-84.00
|Max consecutive winners:
|2 (131.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-162.00)
|Max consecutive profit:
|131.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-162.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|263.00 (0.00%)
|Profit factor:
|0.94
|Avg. profit factor:
|1.70
|Risk factor:
|-0.08