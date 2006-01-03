|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseStopLoss=false; StopLoss=47; TakeProfit=100; risk=0.2; MaxLots=10; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-208.80
|Gross profit
|27530.35
|Gross loss
|-27739.14
|Profit factor
|0.99
|Expected payoff
|-0.37
|Absolute drawdown
|3581.17
|Maximal drawdown
|3960.50 (38.16%)
|Relative drawdown
|38.16% (3960.50)
|Total trades
|565
|Short positions (won %)
|305 (37.70%)
|Long positions (won %)
|260 (42.69%)
|Profit trades (% of total)
|226 (40.00%)
|Loss trades (% of total)
|339 (60.00%)
|Largest
|profit trade
|405.28
|loss trade
|-175.75
|Average
|profit trade
|121.82
|loss trade
|-81.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (902.32)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-1267.03)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1087.23 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1267.03 (14)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 09:30
|sell
|1
|0.40
|1.1901
|1.1913
|1.1801
|2
|2006.01.03 09:31
|s/l
|1
|0.40
|1.1913
|1.1913
|1.1801
|-48.00
|9952.00
|3
|2006.01.03 09:31
|sell
|2
|0.40
|1.1911
|1.1924
|1.1811
|4
|2006.01.03 09:41
|s/l
|2
|0.40
|1.1924
|1.1924
|1.1811
|-52.00
|9900.00
|5
|2006.01.03 09:41
|sell
|3
|0.40
|1.1922
|1.1936
|1.1822
|6
|2006.01.03 09:58
|s/l
|3
|0.40
|1.1936
|1.1936
|1.1822
|-56.00
|9844.00
|7
|2006.01.03 09:58
|sell
|4
|0.39
|1.1934
|1.1950
|1.1834
|8
|2006.01.03 10:00
|s/l
|4
|0.39
|1.1950
|1.1950
|1.1834
|-62.40
|9781.60
|9
|2006.01.03 18:54
|sell
|5
|0.39
|1.2033
|1.2073
|1.1933
|10
|2006.01.03 21:07
|s/l
|5
|0.39
|1.2073
|1.2073
|1.1933
|-156.00
|9625.60
|11
|2006.01.03 21:07
|sell
|6
|0.39
|1.2071
|1.2108
|1.1971
|12
|2006.01.04 07:38
|s/l
|6
|0.39
|1.2108
|1.2108
|1.1971
|-142.58
|9483.02
|13
|2006.01.04 07:38
|sell
|7
|0.38
|1.2107
|1.2143
|1.2007
|14
|2006.01.04 13:04
|s/l
|7
|0.38
|1.2143
|1.2143
|1.2007
|-136.80
|9346.22
|15
|2006.01.05 00:59
|sell
|8
|0.37
|1.2106
|1.2128
|1.2006
|16
|2006.01.05 04:01
|close
|8
|0.37
|1.2101
|1.2128
|1.2006
|18.50
|9364.72
|17
|2006.01.05 04:01
|buy
|9
|0.37
|1.2100
|1.2075
|1.2200
|18
|2006.01.05 05:50
|s/l
|9
|0.37
|1.2075
|1.2075
|1.2200
|-92.50
|9272.22
|19
|2006.01.05 08:06
|buy
|10
|0.37
|1.2088
|1.2060
|1.2188
|20
|2006.01.05 18:02
|close
|10
|0.37
|1.2103
|1.2060
|1.2188
|55.50
|9327.72
|21
|2006.01.05 18:04
|sell
|11
|0.37
|1.2103
|1.2131
|1.2003
|22
|2006.01.06 02:03
|close
|11
|0.37
|1.2088
|1.2131
|1.2003
|57.13
|9384.84
|23
|2006.01.06 02:03
|buy
|12
|0.38
|1.2088
|1.2068
|1.2188
|24
|2006.01.06 12:01
|close
|12
|0.38
|1.2151
|1.2068
|1.2188
|239.40
|9624.24
|25
|2006.01.06 12:01
|sell
|13
|0.38
|1.2152
|1.2184
|1.2052
|26
|2006.01.09 08:09
|close
|13
|0.38
|1.2075
|1.2184
|1.2052
|294.27
|9918.52
|27
|2006.01.09 08:13
|buy
|14
|0.40
|1.2075
|1.2046
|1.2175
|28
|2006.01.09 21:31
|s/l
|14
|0.40
|1.2046
|1.2046
|1.2175
|-116.00
|9802.52
|29
|2006.01.09 21:31
|buy
|15
|0.39
|1.2047
|1.2022
|1.2147
|30
|2006.01.11 00:06
|close
|15
|0.39
|1.2069
|1.2022
|1.2147
|79.40
|9881.92
|31
|2006.01.11 17:31
|sell
|16
|0.40
|1.2136
|1.2165
|1.2036
|32
|2006.01.12 09:27
|t/p
|16
|0.40
|1.2036
|1.2165
|1.2036
|405.28
|10287.20
|33
|2006.01.13 07:39
|sell
|17
|0.41
|1.2061
|1.2083
|1.1961
|34
|2006.01.13 08:40
|s/l
|17
|0.41
|1.2083
|1.2083
|1.1961
|-90.20
|10197.00
|35
|2006.01.13 08:40
|sell
|18
|0.41
|1.2081
|1.2109
|1.1981
|36
|2006.01.13 11:41
|s/l
|18
|0.41
|1.2109
|1.2109
|1.1981
|-114.80
|10082.20
|37
|2006.01.15 17:00
|sell
|19
|0.40
|1.2146
|1.2184
|1.2046
|38
|2006.01.16 11:41
|close
|19
|0.40
|1.2118
|1.2184
|1.2046
|113.76
|10195.96
|39
|2006.01.16 11:42
|buy
|20
|0.41
|1.2117
|1.2094
|1.2217
|40
|2006.01.16 19:56
|s/l
|20
|0.41
|1.2094
|1.2094
|1.2217
|-94.30
|10101.66
|41
|2006.01.16 19:56
|buy
|21
|0.40
|1.2096
|1.2077
|1.2196
|42
|2006.01.16 19:57
|s/l
|21
|0.40
|1.2077
|1.2077
|1.2196
|-76.00
|10025.66
|43
|2006.01.16 19:57
|buy
|22
|0.40
|1.2079
|1.2058
|1.2179
|44
|2006.01.17 06:44
|s/l
|22
|0.40
|1.2058
|1.2058
|1.2179
|-87.28
|9938.38
|45
|2006.01.17 20:34
|sell
|23
|0.40
|1.2103
|1.2126
|1.2003
|46
|2006.01.18 03:01
|s/l
|23
|0.40
|1.2126
|1.2126
|1.2003
|-90.24
|9848.14
|47
|2006.01.18 05:08
|sell
|24
|0.39
|1.2115
|1.2145
|1.2015
|48
|2006.01.18 08:45
|s/l
|24
|0.39
|1.2145
|1.2145
|1.2015
|-117.00
|9731.14
|49
|2006.01.18 08:45
|sell
|25
|0.39
|1.2143
|1.2176
|1.2043
|50
|2006.01.19 00:49
|close
|25
|0.39
|1.2094
|1.2176
|1.2043
|196.25
|9927.39
|51
|2006.01.19 01:01
|buy
|26
|0.40
|1.2094
|1.2077
|1.2194
|52
|2006.01.19 02:44
|s/l
|26
|0.40
|1.2077
|1.2077
|1.2194
|-68.00
|9859.39
|53
|2006.01.19 02:44
|buy
|27
|0.39
|1.2079
|1.2059
|1.2179
|54
|2006.01.19 08:34
|s/l
|27
|0.39
|1.2059
|1.2059
|1.2179
|-78.00
|9781.39
|55
|2006.01.19 08:34
|buy
|28
|0.39
|1.2061
|1.2037
|1.2161
|56
|2006.01.19 15:15
|close
|28
|0.39
|1.2094
|1.2037
|1.2161
|128.70
|9910.09
|57
|2006.01.19 15:16
|sell
|29
|0.40
|1.2094
|1.2126
|1.1994
|58
|2006.01.19 20:00
|close
|29
|0.40
|1.2090
|1.2126
|1.1994
|16.00
|9926.09
|59
|2006.01.19 20:00
|buy
|30
|0.40
|1.2089
|1.2061
|1.2189
|60
|2006.01.20 01:16
|s/l
|30
|0.40
|1.2061
|1.2061
|1.2189
|-115.28
|9810.81
|61
|2006.01.20 03:03
|buy
|31
|0.39
|1.2077
|1.2060
|1.2177
|62
|2006.01.20 03:22
|s/l
|31
|0.39
|1.2060
|1.2060
|1.2177
|-66.30
|9744.51
|63
|2006.01.20 03:22
|buy
|32
|0.39
|1.2062
|1.2043
|1.2162
|64
|2006.01.20 03:37
|s/l
|32
|0.39
|1.2043
|1.2043
|1.2162
|-74.10
|9670.41
|65
|2006.01.20 03:37
|buy
|33
|0.39
|1.2043
|1.2022
|1.2143
|66
|2006.01.22 17:01
|t/p
|33
|0.39
|1.2143
|1.2022
|1.2143
|390.00
|10060.41
|67
|2006.01.23 04:35
|sell
|34
|0.40
|1.2250
|1.2291
|1.2150
|68
|2006.01.23 07:51
|s/l
|34
|0.40
|1.2291
|1.2291
|1.2150
|-164.00
|9896.41
|69
|2006.01.23 07:51
|sell
|35
|0.40
|1.2290
|1.2327
|1.2190
|70
|2006.01.24 08:02
|close
|35
|0.40
|1.2276
|1.2327
|1.2190
|57.76
|9954.17
|71
|2006.01.24 08:02
|buy
|36
|0.40
|1.2276
|1.2254
|1.2376
|72
|2006.01.24 15:02
|close
|36
|0.40
|1.2287
|1.2254
|1.2376
|44.00
|9998.17
|73
|2006.01.24 15:09
|sell
|37
|0.40
|1.2287
|1.2312
|1.2187
|74
|2006.01.25 00:17
|close
|37
|0.40
|1.2262
|1.2312
|1.2187
|101.76
|10099.93
|75
|2006.01.25 00:17
|buy
|38
|0.40
|1.2261
|1.2240
|1.2361
|76
|2006.01.25 06:06
|close
|38
|0.40
|1.2296
|1.2240
|1.2361
|140.00
|10239.93
|77
|2006.01.25 06:06
|sell
|39
|0.41
|1.2296
|1.2322
|1.2196
|78
|2006.01.25 14:26
|close
|39
|0.41
|1.2262
|1.2322
|1.2196
|139.40
|10379.33
|79
|2006.01.25 14:27
|buy
|40
|0.42
|1.2262
|1.2223
|1.2362
|80
|2006.01.26 11:27
|s/l
|40
|0.42
|1.2223
|1.2223
|1.2362
|-174.13
|10205.20
|81
|2006.01.26 20:27
|buy
|41
|0.41
|1.2204
|1.2181
|1.2304
|82
|2006.01.27 06:00
|s/l
|41
|0.41
|1.2181
|1.2181
|1.2304
|-97.66
|10107.53
|83
|2006.01.27 10:03
|buy
|42
|0.40
|1.2204
|1.2171
|1.2304
|84
|2006.01.27 10:20
|s/l
|42
|0.40
|1.2171
|1.2171
|1.2304
|-132.00
|9975.53
|85
|2006.01.27 10:20
|buy
|43
|0.40
|1.2173
|1.2136
|1.2273
|86
|2006.01.27 10:52
|s/l
|43
|0.40
|1.2136
|1.2136
|1.2273
|-148.00
|9827.53
|87
|2006.01.27 10:52
|buy
|44
|0.39
|1.2138
|1.2097
|1.2238
|88
|2006.01.27 13:29
|s/l
|44
|0.39
|1.2097
|1.2097
|1.2238
|-159.90
|9667.63
|89
|2006.01.29 20:25
|buy
|45
|0.39
|1.2090
|1.2054
|1.2190
|90
|2006.01.31 02:45
|close
|45
|0.39
|1.2098
|1.2054
|1.2190
|24.80
|9692.44
|91
|2006.01.31 02:45
|sell
|46
|0.39
|1.2099
|1.2115
|1.1999
|92
|2006.01.31 03:03
|s/l
|46
|0.39
|1.2115
|1.2115
|1.1999
|-62.40
|9630.04
|93
|2006.01.31 04:05
|sell
|47
|0.39
|1.2100
|1.2119
|1.2000
|94
|2006.01.31 07:11
|s/l
|47
|0.39
|1.2119
|1.2119
|1.2000
|-74.10
|9555.94
|95
|2006.01.31 07:11
|sell
|48
|0.38
|1.2117
|1.2138
|1.2017
|96
|2006.01.31 10:45
|s/l
|48
|0.38
|1.2138
|1.2138
|1.2017
|-79.80
|9476.14
|97
|2006.01.31 15:12
|sell
|49
|0.38
|1.2167
|1.2203
|1.2067
|98
|2006.02.01 11:06
|close
|49
|0.38
|1.2092
|1.2203
|1.2067
|286.67
|9762.81
|99
|2006.02.01 11:06
|buy
|50
|0.39
|1.2092
|1.2064
|1.2192
|100
|2006.02.01 14:18
|s/l
|50
|0.39
|1.2064
|1.2064
|1.2192
|-109.20
|9653.61
|101
|2006.02.01 23:23
|buy
|51
|0.39
|1.2062
|1.2041
|1.2162
|102
|2006.02.02 00:47
|s/l
|51
|0.39
|1.2041
|1.2041
|1.2162
|-91.49
|9562.12
|103
|2006.02.02 00:47
|buy
|52
|0.38
|1.2043
|1.2021
|1.2143
|104
|2006.02.02 15:08
|close
|52
|0.38
|1.2099
|1.2021
|1.2143
|212.80
|9774.92
|105
|2006.02.02 15:08
|sell
|53
|0.39
|1.2099
|1.2126
|1.1999
|106
|2006.02.03 08:59
|t/p
|53
|0.39
|1.1999
|1.2126
|1.1999
|391.72
|10166.63
|107
|2006.02.05 21:09
|buy
|54
|0.41
|1.2029
|1.2006
|1.2129
|108
|2006.02.06 02:20
|s/l
|54
|0.41
|1.2006
|1.2006
|1.2129
|-97.66
|10068.97
|109
|2006.02.06 08:16
|buy
|55
|0.40
|1.1979
|1.1957
|1.2079
|110
|2006.02.06 12:13
|s/l
|55
|0.40
|1.1957
|1.1957
|1.2079
|-88.00
|9980.97
|111
|2006.02.06 12:13
|buy
|56
|0.40
|1.1959
|1.1933
|1.2059
|112
|2006.02.07 08:24
|close
|56
|0.40
|1.1981
|1.1933
|1.2059
|84.72
|10065.69
|113
|2006.02.07 08:24
|sell
|57
|0.40
|1.1981
|1.2006
|1.1881
|114
|2006.02.07 12:00
|close
|57
|0.40
|1.1970
|1.2006
|1.1881
|44.00
|10109.69
|115
|2006.02.07 12:01
|buy
|58
|0.40
|1.1970
|1.1940
|1.2070
|116
|2006.02.07 21:08
|close
|58
|0.40
|1.1979
|1.1940
|1.2070
|36.00
|10145.69
|117
|2006.02.07 21:10
|sell
|59
|0.41
|1.1979
|1.2002
|1.1879
|118
|2006.02.08 01:22
|close
|59
|0.41
|1.1974
|1.2002
|1.1879
|22.30
|10167.99
|119
|2006.02.08 02:19
|buy
|60
|0.41
|1.1970
|1.1952
|1.2070
|120
|2006.02.08 03:23
|close
|60
|0.41
|1.1979
|1.1952
|1.2070
|36.90
|10204.89
|121
|2006.02.08 03:23
|sell
|61
|0.41
|1.1979
|1.1998
|1.1879
|122
|2006.02.08 05:02
|close
|61
|0.41
|1.1972
|1.1998
|1.1879
|28.70
|10233.59
|123
|2006.02.08 05:02
|buy
|62
|0.41
|1.1972
|1.1955
|1.2072
|124
|2006.02.08 07:24
|s/l
|62
|0.41
|1.1955
|1.1955
|1.2072
|-69.70
|10163.89
|125
|2006.02.08 14:08
|buy
|63
|0.41
|1.1942
|1.1916
|1.2042
|126
|2006.02.08 22:25
|close
|63
|0.41
|1.1970
|1.1916
|1.2042
|114.80
|10278.69
|127
|2006.02.08 22:26
|sell
|64
|0.41
|1.1971
|1.1995
|1.1871
|128
|2006.02.09 06:54
|s/l
|64
|0.41
|1.1995
|1.1995
|1.1871
|-92.99
|10185.71
|129
|2006.02.09 08:39
|sell
|65
|0.41
|1.1980
|1.2000
|1.1880
|130
|2006.02.09 13:09
|close
|65
|0.41
|1.1967
|1.2000
|1.1880
|53.30
|10239.01
|131
|2006.02.09 13:09
|buy
|66
|0.41
|1.1966
|1.1940
|1.2066
|132
|2006.02.09 20:50
|close
|66
|0.41
|1.1981
|1.1940
|1.2066
|61.50
|10300.51
|133
|2006.02.09 20:51
|sell
|67
|0.41
|1.1981
|1.2009
|1.1881
|134
|2006.02.10 05:00
|close
|67
|0.41
|1.1976
|1.2009
|1.1881
|22.30
|10322.81
|135
|2006.02.10 05:00
|buy
|68
|0.41
|1.1976
|1.1953
|1.2076
|136
|2006.02.10 10:31
|s/l
|68
|0.41
|1.1953
|1.1953
|1.2076
|-94.30
|10228.51
|137
|2006.02.13 03:06
|buy
|69
|0.41
|1.1892
|1.1875
|1.1992
|138
|2006.02.13 18:08
|close
|69
|0.41
|1.1902
|1.1875
|1.1992
|41.00
|10269.51
|139
|2006.02.13 18:08
|sell
|70
|0.41
|1.1903
|1.1921
|1.1803
|140
|2006.02.13 23:21
|close
|70
|0.41
|1.1901
|1.1921
|1.1803
|8.20
|10277.71
|141
|2006.02.14 05:00
|sell
|71
|0.41
|1.1916
|1.1933
|1.1816
|142
|2006.02.14 20:45
|s/l
|71
|0.41
|1.1933
|1.1933
|1.1816
|-69.70
|10208.01
|143
|2006.02.15 05:58
|sell
|72
|0.41
|1.1915
|1.1930
|1.1815
|144
|2006.02.15 06:56
|close
|72
|0.41
|1.1909
|1.1930
|1.1815
|24.60
|10232.61
|145
|2006.02.15 06:56
|buy
|73
|0.41
|1.1909
|1.1894
|1.2009
|146
|2006.02.15 10:36
|s/l
|73
|0.41
|1.1894
|1.1894
|1.2009
|-61.50
|10171.11
|147
|2006.02.15 10:44
|buy
|74
|0.41
|1.1889
|1.1865
|1.1989
|148
|2006.02.16 05:11
|s/l
|74
|0.41
|1.1865
|1.1865
|1.1989
|-108.49
|10062.62
|149
|2006.02.16 10:11
|buy
|75
|0.40
|1.1870
|1.1851
|1.1970
|150
|2006.02.16 14:00
|close
|75
|0.40
|1.1879
|1.1851
|1.1970
|36.00
|10098.62
|151
|2006.02.16 14:01
|sell
|76
|0.40
|1.1879
|1.1901
|1.1779
|152
|2006.02.16 15:56
|s/l
|76
|0.40
|1.1901
|1.1901
|1.1779
|-88.00
|10010.62
|153
|2006.02.17 00:17
|buy
|77
|0.40
|1.1886
|1.1866
|1.1986
|154
|2006.02.17 04:08
|s/l
|77
|0.40
|1.1866
|1.1866
|1.1986
|-80.00
|9930.62
|155
|2006.02.17 05:13
|buy
|78
|0.40
|1.1882
|1.1863
|1.1982
|156
|2006.02.17 07:06
|s/l
|78
|0.40
|1.1863
|1.1863
|1.1982
|-76.00
|9854.62
|157
|2006.02.19 18:20
|sell
|79
|0.39
|1.1936
|1.1972
|1.1836
|158
|2006.02.19 21:21
|s/l
|79
|0.39
|1.1972
|1.1972
|1.1836
|-140.40
|9714.22
|159
|2006.02.19 21:21
|sell
|80
|0.39
|1.1970
|1.2007
|1.1870
|160
|2006.02.20 09:03
|close
|80
|0.39
|1.1940
|1.2007
|1.1870
|118.72
|9832.94
|161
|2006.02.20 09:04
|buy
|81
|0.39
|1.1940
|1.1924
|1.2040
|162
|2006.02.20 19:48
|s/l
|81
|0.39
|1.1924
|1.1924
|1.2040
|-62.40
|9770.54
|163
|2006.02.20 23:21
|buy
|82
|0.39
|1.1924
|1.1910
|1.2024
|164
|2006.02.21 02:27
|s/l
|82
|0.39
|1.1910
|1.1910
|1.2024
|-57.80
|9712.74
|165
|2006.02.21 02:27
|buy
|83
|0.39
|1.1912
|1.1897
|1.2012
|166
|2006.02.21 08:40
|s/l
|83
|0.39
|1.1897
|1.1897
|1.2012
|-58.50
|9654.24
|167
|2006.02.21 08:40
|buy
|84
|0.39
|1.1899
|1.1882
|1.1999
|168
|2006.02.21 23:21
|close
|84
|0.39
|1.1921
|1.1882
|1.1999
|85.80
|9740.04
|169
|2006.02.21 23:22
|sell
|85
|0.39
|1.1921
|1.1936
|1.1821
|170
|2006.02.22 09:02
|close
|85
|0.39
|1.1880
|1.1936
|1.1821
|161.62
|9901.66
|171
|2006.02.22 09:02
|buy
|86
|0.40
|1.1879
|1.1859
|1.1979
|172
|2006.02.22 23:34
|close
|86
|0.40
|1.1907
|1.1859
|1.1979
|112.00
|10013.66
|173
|2006.02.22 23:39
|sell
|87
|0.40
|1.1907
|1.1924
|1.1807
|174
|2006.02.23 04:10
|s/l
|87
|0.40
|1.1924
|1.1924
|1.1807
|-62.72
|9950.94
|175
|2006.02.23 09:05
|sell
|88
|0.40
|1.1959
|1.1984
|1.1859
|176
|2006.02.23 14:46
|close
|88
|0.40
|1.1922
|1.1984
|1.1859
|148.00
|10098.94
|177
|2006.02.23 14:46
|buy
|89
|0.40
|1.1922
|1.1891
|1.2022
|178
|2006.02.24 01:45
|close
|89
|0.40
|1.1924
|1.1891
|1.2022
|4.72
|10103.66
|179
|2006.02.24 01:47
|sell
|90
|0.40
|1.1924
|1.1937
|1.1824
|180
|2006.02.24 07:27
|close
|90
|0.40
|1.1899
|1.1937
|1.1824
|100.00
|10203.66
|181
|2006.02.24 07:27
|buy
|91
|0.41
|1.1898
|1.1879
|1.1998
|182
|2006.02.24 10:36
|s/l
|91
|0.41
|1.1879
|1.1879
|1.1998
|-77.90
|10125.76
|183
|2006.02.24 10:36
|buy
|92
|0.41
|1.1881
|1.1857
|1.1981
|184
|2006.02.27 17:10
|s/l
|92
|0.41
|1.1857
|1.1857
|1.1981
|-101.76
|10024.00
|185
|2006.02.27 17:10
|buy
|93
|0.40
|1.1845
|1.1818
|1.1945
|186
|2006.02.28 08:16
|close
|93
|0.40
|1.1878
|1.1818
|1.1945
|128.72
|10152.72
|187
|2006.02.28 08:17
|sell
|94
|0.41
|1.1878
|1.1899
|1.1778
|188
|2006.02.28 10:00
|s/l
|94
|0.41
|1.1899
|1.1899
|1.1778
|-86.10
|10066.62
|189
|2006.02.28 18:34
|sell
|95
|0.40
|1.1934
|1.1958
|1.1834
|190
|2006.03.01 08:08
|s/l
|95
|0.40
|1.1958
|1.1958
|1.1834
|-94.24
|9972.38
|191
|2006.03.01 15:52
|buy
|96
|0.40
|1.1913
|1.1882
|1.2013
|192
|2006.03.02 08:41
|close
|96
|0.40
|1.1936
|1.1882
|1.2013
|82.16
|10054.54
|193
|2006.03.02 08:41
|sell
|97
|0.40
|1.1936
|1.1952
|1.1836
|194
|2006.03.02 08:43
|s/l
|97
|0.40
|1.1952
|1.1952
|1.1836
|-64.00
|9990.54
|195
|2006.03.02 08:43
|sell
|98
|0.40
|1.1950
|1.1968
|1.1850
|196
|2006.03.02 10:03
|s/l
|98
|0.40
|1.1968
|1.1968
|1.1850
|-72.00
|9918.54
|197
|2006.03.03 05:12
|sell
|99
|0.40
|1.2020
|1.2037
|1.1920
|198
|2006.03.03 08:34
|s/l
|99
|0.40
|1.2037
|1.2037
|1.1920
|-68.00
|9850.54
|199
|2006.03.03 11:12
|sell
|100
|0.39
|1.2029
|1.2055
|1.1929
|200
|2006.03.05 18:11
|s/l
|100
|0.39
|1.2055
|1.2055
|1.1929
|-101.40
|9749.14
|201
|2006.03.06 02:09
|sell
|101
|0.39
|1.2072
|1.2093
|1.1972
|202
|2006.03.06 10:06
|close
|101
|0.39
|1.2026
|1.2093
|1.1972
|179.40
|9928.54
|203
|2006.03.06 10:07
|buy
|102
|0.40
|1.2025
|1.2001
|1.2125
|204
|2006.03.06 11:23
|s/l
|102
|0.40
|1.2001
|1.2001
|1.2125
|-96.00
|9832.54
|205
|2006.03.06 17:53
|buy
|103
|0.39
|1.2009
|1.1985
|1.2109
|206
|2006.03.06 19:46
|s/l
|103
|0.39
|1.1985
|1.1985
|1.2109
|-93.60
|9738.94
|207
|2006.03.06 19:46
|buy
|104
|0.39
|1.1986
|1.1959
|1.2086
|208
|2006.03.06 23:57
|s/l
|104
|0.39
|1.1959
|1.1959
|1.2086
|-105.30
|9633.64
|209
|2006.03.06 23:57
|buy
|105
|0.39
|1.1959
|1.1932
|1.2059
|210
|2006.03.07 03:31
|s/l
|105
|0.39
|1.1932
|1.1932
|1.2059
|-108.50
|9525.14
|211
|2006.03.07 08:19
|buy
|106
|0.38
|1.1902
|1.1870
|1.2002
|212
|2006.03.07 14:06
|s/l
|106
|0.38
|1.1870
|1.1870
|1.2002
|-121.60
|9403.54
|213
|2006.03.07 19:36
|buy
|107
|0.38
|1.1876
|1.1851
|1.1976
|214
|2006.03.08 07:13
|close
|107
|0.38
|1.1919
|1.1851
|1.1976
|160.28
|9563.82
|215
|2006.03.08 07:13
|sell
|108
|0.38
|1.1919
|1.1944
|1.1819
|216
|2006.03.08 20:24
|s/l
|108
|0.38
|1.1944
|1.1944
|1.1819
|-95.00
|9468.82
|217
|2006.03.08 21:42
|sell
|109
|0.38
|1.1931
|1.1953
|1.1831
|218
|2006.03.09 00:02
|s/l
|109
|0.38
|1.1953
|1.1953
|1.1831
|-78.58
|9390.24
|219
|2006.03.09 02:23
|sell
|110
|0.38
|1.1930
|1.1952
|1.1830
|220
|2006.03.09 11:00
|close
|110
|0.38
|1.1920
|1.1952
|1.1830
|38.00
|9428.24
|221
|2006.03.09 11:01
|buy
|111
|0.38
|1.1920
|1.1892
|1.2020
|222
|2006.03.09 19:31
|s/l
|111
|0.38
|1.1892
|1.1892
|1.2020
|-106.40
|9321.84
|223
|2006.03.09 21:41
|buy
|112
|0.37
|1.1895
|1.1880
|1.1995
|224
|2006.03.10 07:12
|close
|112
|0.37
|1.1921
|1.1880
|1.1995
|93.17
|9415.00
|225
|2006.03.10 07:13
|sell
|113
|0.38
|1.1921
|1.1937
|1.1821
|226
|2006.03.12 20:27
|s/l
|113
|0.38
|1.1937
|1.1937
|1.1821
|-60.80
|9354.20
|227
|2006.03.13 02:17
|sell
|114
|0.37
|1.1947
|1.1961
|1.1847
|228
|2006.03.13 02:37
|s/l
|114
|0.37
|1.1961
|1.1961
|1.1847
|-51.80
|9302.40
|229
|2006.03.13 02:37
|sell
|115
|0.37
|1.1959
|1.1975
|1.1859
|230
|2006.03.13 19:40
|s/l
|115
|0.37
|1.1975
|1.1975
|1.1859
|-59.20
|9243.20
|231
|2006.03.13 23:24
|sell
|116
|0.37
|1.1970
|1.1990
|1.1870
|232
|2006.03.14 10:00
|s/l
|116
|0.37
|1.1990
|1.1990
|1.1870
|-72.37
|9170.83
|233
|2006.03.14 20:22
|sell
|117
|0.37
|1.2024
|1.2048
|1.1924
|234
|2006.03.15 09:12
|s/l
|117
|0.37
|1.2048
|1.2048
|1.1924
|-87.17
|9083.66
|235
|2006.03.15 09:12
|sell
|118
|0.36
|1.2046
|1.2066
|1.1946
|236
|2006.03.15 14:09
|s/l
|118
|0.36
|1.2066
|1.2066
|1.1946
|-72.00
|9011.66
|237
|2006.03.15 17:21
|sell
|119
|0.36
|1.2072
|1.2095
|1.1972
|238
|2006.03.16 08:30
|s/l
|119
|0.36
|1.2095
|1.2095
|1.1972
|-78.05
|8933.61
|239
|2006.03.17 03:09
|sell
|120
|0.36
|1.2171
|1.2193
|1.2071
|240
|2006.03.17 04:50
|s/l
|120
|0.36
|1.2193
|1.2193
|1.2071
|-79.20
|8854.41
|241
|2006.03.17 04:50
|sell
|121
|0.35
|1.2191
|1.2215
|1.2091
|242
|2006.03.20 09:31
|close
|121
|0.35
|1.2165
|1.2215
|1.2091
|92.54
|8946.95
|243
|2006.03.20 09:31
|buy
|122
|0.36
|1.2164
|1.2141
|1.2264
|244
|2006.03.20 19:27
|s/l
|122
|0.36
|1.2141
|1.2141
|1.2264
|-82.80
|8864.15
|245
|2006.03.20 23:16
|buy
|123
|0.35
|1.2138
|1.2117
|1.2238
|246
|2006.03.21 09:05
|s/l
|123
|0.35
|1.2117
|1.2117
|1.2238
|-76.37
|8787.78
|247
|2006.03.21 15:56
|buy
|124
|0.35
|1.2088
|1.2057
|1.2188
|248
|2006.03.22 11:11
|close
|124
|0.35
|1.2092
|1.2057
|1.2188
|11.13
|8798.91
|249
|2006.03.22 11:11
|sell
|125
|0.35
|1.2092
|1.2115
|1.1992
|250
|2006.03.22 12:22
|close
|125
|0.35
|1.2081
|1.2115
|1.1992
|38.50
|8837.41
|251
|2006.03.22 12:22
|buy
|126
|0.35
|1.2080
|1.2055
|1.2180
|252
|2006.03.22 19:57
|s/l
|126
|0.35
|1.2055
|1.2055
|1.2180
|-87.50
|8749.91
|253
|2006.03.22 23:02
|buy
|127
|0.35
|1.2053
|1.2037
|1.2153
|254
|2006.03.23 10:02
|s/l
|127
|0.35
|1.2037
|1.2037
|1.2153
|-64.61
|8685.30
|255
|2006.03.23 10:02
|buy
|128
|0.35
|1.2039
|1.2021
|1.2139
|256
|2006.03.23 10:12
|s/l
|128
|0.35
|1.2021
|1.2021
|1.2139
|-63.00
|8622.30
|257
|2006.03.23 10:12
|buy
|129
|0.34
|1.2023
|1.2003
|1.2123
|258
|2006.03.23 10:26
|s/l
|129
|0.34
|1.2003
|1.2003
|1.2123
|-68.00
|8554.30
|259
|2006.03.23 10:26
|buy
|130
|0.34
|1.2005
|1.1983
|1.2105
|260
|2006.03.23 10:28
|s/l
|130
|0.34
|1.1983
|1.1983
|1.2105
|-74.80
|8479.50
|261
|2006.03.23 10:28
|buy
|131
|0.34
|1.1985
|1.1960
|1.2085
|262
|2006.03.23 14:06
|s/l
|131
|0.34
|1.1960
|1.1960
|1.2085
|-85.00
|8394.50
|263
|2006.03.24 02:54
|buy
|132
|0.34
|1.1963
|1.1951
|1.2063
|264
|2006.03.24 08:51
|s/l
|132
|0.34
|1.1951
|1.1951
|1.2063
|-40.80
|8353.70
|265
|2006.03.24 08:51
|buy
|133
|0.33
|1.1953
|1.1936
|1.2053
|266
|2006.03.26 21:33
|close
|133
|0.33
|1.2035
|1.1936
|1.2053
|270.60
|8624.30
|267
|2006.03.26 21:34
|sell
|134
|0.34
|1.2036
|1.2062
|1.1936
|268
|2006.03.27 09:23
|close
|134
|0.34
|1.2029
|1.2062
|1.1936
|25.30
|8649.60
|269
|2006.03.27 09:24
|buy
|135
|0.35
|1.2029
|1.2014
|1.2129
|270
|2006.03.27 11:06
|s/l
|135
|0.35
|1.2014
|1.2014
|1.2129
|-52.50
|8597.10
|271
|2006.03.27 17:03
|buy
|136
|0.34
|1.2009
|1.1996
|1.2109
|272
|2006.03.27 22:50
|s/l
|136
|0.34
|1.1996
|1.1996
|1.2109
|-44.20
|8552.90
|273
|2006.03.27 22:50
|buy
|137
|0.34
|1.1998
|1.1983
|1.2098
|274
|2006.03.28 08:29
|t/p
|137
|0.34
|1.2098
|1.1983
|1.2098
|337.21
|8890.11
|275
|2006.03.29 02:13
|buy
|138
|0.36
|1.2003
|1.1986
|1.2103
|276
|2006.03.29 02:58
|s/l
|138
|0.36
|1.1986
|1.1986
|1.2103
|-61.20
|8828.91
|277
|2006.03.29 02:58
|buy
|139
|0.35
|1.1987
|1.1968
|1.2087
|278
|2006.03.29 15:17
|close
|139
|0.35
|1.2026
|1.1968
|1.2087
|136.50
|8965.41
|279
|2006.03.29 15:17
|sell
|140
|0.36
|1.2027
|1.2053
|1.1927
|280
|2006.03.29 21:43
|s/l
|140
|0.36
|1.2053
|1.2053
|1.1927
|-93.60
|8871.81
|281
|2006.03.30 03:32
|sell
|141
|0.35
|1.2068
|1.2088
|1.1968
|282
|2006.03.30 06:22
|s/l
|141
|0.35
|1.2088
|1.2088
|1.1968
|-70.00
|8801.81
|283
|2006.03.30 06:22
|sell
|142
|0.35
|1.2086
|1.2109
|1.1986
|284
|2006.03.30 09:30
|s/l
|142
|0.35
|1.2109
|1.2109
|1.1986
|-80.50
|8721.31
|285
|2006.03.30 09:30
|sell
|143
|0.35
|1.2108
|1.2139
|1.2008
|286
|2006.03.30 09:32
|s/l
|143
|0.35
|1.2139
|1.2139
|1.2008
|-108.50
|8612.81
|287
|2006.03.30 09:32
|sell
|144
|0.34
|1.2137
|1.2172
|1.2037
|288
|2006.03.30 16:19
|s/l
|144
|0.34
|1.2172
|1.2172
|1.2037
|-119.00
|8493.81
|289
|2006.03.30 17:30
|sell
|145
|0.34
|1.2170
|1.2212
|1.2070
|290
|2006.03.31 08:09
|close
|145
|0.34
|1.2100
|1.2212
|1.2070
|239.50
|8733.31
|291
|2006.03.31 08:09
|buy
|146
|0.35
|1.2100
|1.2077
|1.2200
|292
|2006.04.02 23:01
|s/l
|146
|0.35
|1.2077
|1.2077
|1.2200
|-80.50
|8652.81
|293
|2006.04.03 04:10
|buy
|147
|0.35
|1.2043
|1.2015
|1.2143
|294
|2006.04.03 14:21
|t/p
|147
|0.35
|1.2143
|1.2015
|1.2143
|350.00
|9002.81
|295
|2006.04.03 19:10
|sell
|148
|0.36
|1.2146
|1.2172
|1.2046
|296
|2006.04.04 04:02
|s/l
|148
|0.36
|1.2172
|1.2172
|1.2046
|-92.02
|8910.79
|297
|2006.04.04 07:31
|sell
|149
|0.36
|1.2171
|1.2203
|1.2071
|298
|2006.04.04 08:04
|s/l
|149
|0.36
|1.2203
|1.2203
|1.2071
|-115.20
|8795.59
|299
|2006.04.04 21:23
|sell
|150
|0.35
|1.2264
|1.2284
|1.2164
|300
|2006.04.05 01:13
|s/l
|150
|0.35
|1.2284
|1.2284
|1.2164
|-68.46
|8727.13
|301
|2006.04.05 02:41
|sell
|151
|0.35
|1.2276
|1.2295
|1.2176
|302
|2006.04.05 08:36
|s/l
|151
|0.35
|1.2295
|1.2295
|1.2176
|-66.50
|8660.63
|303
|2006.04.05 08:36
|sell
|152
|0.35
|1.2293
|1.2322
|1.2193
|304
|2006.04.06 04:58
|s/l
|152
|0.35
|1.2322
|1.2322
|1.2193
|-96.88
|8563.75
|305
|2006.04.06 07:08
|sell
|153
|0.34
|1.2313
|1.2338
|1.2213
|306
|2006.04.06 08:56
|t/p
|153
|0.34
|1.2213
|1.2338
|1.2213
|340.00
|8903.75
|307
|2006.04.06 14:16
|buy
|154
|0.36
|1.2214
|1.2166
|1.2314
|308
|2006.04.07 03:17
|s/l
|154
|0.36
|1.2166
|1.2166
|1.2314
|-175.75
|8728.00
|309
|2006.04.07 03:17
|buy
|155
|0.35
|1.2168
|1.2146
|1.2268
|310
|2006.04.07 09:22
|s/l
|155
|0.35
|1.2146
|1.2146
|1.2268
|-77.00
|8651.00
|311
|2006.04.07 09:22
|buy
|156
|0.35
|1.2147
|1.2113
|1.2247
|312
|2006.04.07 10:29
|s/l
|156
|0.35
|1.2113
|1.2113
|1.2247
|-119.00
|8532.00
|313
|2006.04.07 14:29
|buy
|157
|0.34
|1.2103
|1.2064
|1.2203
|314
|2006.04.10 20:39
|close
|157
|0.34
|1.2106
|1.2064
|1.2203
|7.41
|8539.41
|315
|2006.04.11 09:00
|sell
|158
|0.34
|1.2116
|1.2138
|1.2016
|316
|2006.04.11 10:06
|s/l
|158
|0.34
|1.2138
|1.2138
|1.2016
|-74.80
|8464.61
|317
|2006.04.11 12:00
|sell
|159
|0.34
|1.2125
|1.2151
|1.2025
|318
|2006.04.11 15:50
|s/l
|159
|0.34
|1.2151
|1.2151
|1.2025
|-88.40
|8376.21
|319
|2006.04.11 18:03
|sell
|160
|0.34
|1.2143
|1.2165
|1.2043
|320
|2006.04.11 20:16
|s/l
|160
|0.34
|1.2165
|1.2165
|1.2043
|-74.80
|8301.41
|321
|2006.04.11 22:07
|sell
|161
|0.33
|1.2160
|1.2179
|1.2060
|322
|2006.04.12 13:10
|close
|161
|0.33
|1.2102
|1.2179
|1.2060
|192.85
|8494.26
|323
|2006.04.12 13:13
|buy
|162
|0.34
|1.2102
|1.2072
|1.2202
|324
|2006.04.13 09:09
|s/l
|162
|0.34
|1.2072
|1.2072
|1.2202
|-110.36
|8383.90
|325
|2006.04.13 17:05
|sell
|163
|0.34
|1.2115
|1.2138
|1.2015
|326
|2006.04.14 06:00
|close
|163
|0.34
|1.2107
|1.2138
|1.2015
|28.70
|8412.59
|327
|2006.04.17 06:05
|sell
|164
|0.34
|1.2191
|1.2215
|1.2091
|328
|2006.04.17 07:41
|s/l
|164
|0.34
|1.2215
|1.2215
|1.2091
|-81.60
|8330.99
|329
|2006.04.17 07:41
|sell
|165
|0.33
|1.2213
|1.2239
|1.2113
|330
|2006.04.17 07:54
|s/l
|165
|0.33
|1.2239
|1.2239
|1.2113
|-85.80
|8245.19
|331
|2006.04.17 07:54
|sell
|166
|0.33
|1.2237
|1.2266
|1.2137
|332
|2006.04.17 10:44
|s/l
|166
|0.33
|1.2266
|1.2266
|1.2137
|-95.70
|8149.49
|333
|2006.04.17 10:44
|sell
|167
|0.33
|1.2265
|1.2298
|1.2165
|334
|2006.04.18 08:54
|s/l
|167
|0.33
|1.2298
|1.2298
|1.2165
|-107.45
|8042.05
|335
|2006.04.18 12:09
|sell
|168
|0.32
|1.2283
|1.2317
|1.2183
|336
|2006.04.18 14:03
|s/l
|168
|0.32
|1.2317
|1.2317
|1.2183
|-108.80
|7933.25
|337
|2006.04.18 14:03
|sell
|169
|0.32
|1.2315
|1.2351
|1.2215
|338
|2006.04.18 16:51
|s/l
|169
|0.32
|1.2351
|1.2351
|1.2215
|-115.20
|7818.05
|339
|2006.04.19 02:51
|sell
|170
|0.31
|1.2360
|1.2387
|1.2260
|340
|2006.04.19 13:19
|s/l
|170
|0.31
|1.2387
|1.2387
|1.2260
|-83.70
|7734.35
|341
|2006.04.20 04:27
|buy
|171
|0.31
|1.2348
|1.2328
|1.2448
|342
|2006.04.20 06:41
|s/l
|171
|0.31
|1.2328
|1.2328
|1.2448
|-62.00
|7672.35
|343
|2006.04.20 12:38
|buy
|172
|0.31
|1.2314
|1.2281
|1.2414
|344
|2006.04.20 19:50
|s/l
|172
|0.31
|1.2281
|1.2281
|1.2414
|-102.30
|7570.05
|345
|2006.04.20 21:14
|buy
|173
|0.30
|1.2303
|1.2275
|1.2403
|346
|2006.04.21 02:40
|s/l
|173
|0.30
|1.2275
|1.2275
|1.2403
|-86.46
|7483.59
|347
|2006.04.21 08:14
|sell
|174
|0.30
|1.2314
|1.2340
|1.2214
|348
|2006.04.21 10:35
|s/l
|174
|0.30
|1.2340
|1.2340
|1.2214
|-78.00
|7405.59
|349
|2006.04.21 10:35
|sell
|175
|0.30
|1.2338
|1.2370
|1.2238
|350
|2006.04.23 17:05
|s/l
|175
|0.30
|1.2370
|1.2370
|1.2238
|-96.00
|7309.59
|351
|2006.04.23 17:05
|sell
|176
|0.29
|1.2369
|1.2401
|1.2269
|352
|2006.04.24 03:41
|s/l
|176
|0.29
|1.2401
|1.2401
|1.2269
|-91.52
|7218.06
|353
|2006.04.24 05:02
|sell
|177
|0.29
|1.2381
|1.2406
|1.2281
|354
|2006.04.24 14:11
|s/l
|177
|0.29
|1.2406
|1.2406
|1.2281
|-72.50
|7145.56
|355
|2006.04.25 01:40
|buy
|178
|0.29
|1.2377
|1.2361
|1.2477
|356
|2006.04.25 03:04
|close
|178
|0.29
|1.2384
|1.2361
|1.2477
|20.30
|7165.86
|357
|2006.04.25 03:04
|sell
|179
|0.29
|1.2385
|1.2401
|1.2285
|358
|2006.04.25 03:44
|s/l
|179
|0.29
|1.2401
|1.2401
|1.2285
|-46.40
|7119.46
|359
|2006.04.25 03:44
|sell
|180
|0.28
|1.2399
|1.2417
|1.2299
|360
|2006.04.25 04:05
|s/l
|180
|0.28
|1.2417
|1.2417
|1.2299
|-50.40
|7069.06
|361
|2006.04.25 06:01
|sell
|181
|0.28
|1.2389
|1.2409
|1.2289
|362
|2006.04.25 08:08
|s/l
|181
|0.28
|1.2409
|1.2409
|1.2289
|-56.00
|7013.06
|363
|2006.04.25 11:04
|sell
|182
|0.28
|1.2411
|1.2444
|1.2311
|364
|2006.04.26 06:22
|close
|182
|0.28
|1.2411
|1.2444
|1.2311
|1.23
|7014.29
|365
|2006.04.26 06:24
|buy
|183
|0.28
|1.2411
|1.2389
|1.2511
|366
|2006.04.26 08:44
|s/l
|183
|0.28
|1.2389
|1.2389
|1.2511
|-61.60
|6952.69
|367
|2006.04.26 08:44
|buy
|184
|0.28
|1.2390
|1.2363
|1.2490
|368
|2006.04.26 14:28
|close
|184
|0.28
|1.2453
|1.2363
|1.2490
|176.40
|7129.09
|369
|2006.04.26 14:28
|sell
|185
|0.29
|1.2453
|1.2490
|1.2353
|370
|2006.04.27 10:08
|s/l
|185
|0.29
|1.2490
|1.2490
|1.2353
|-103.47
|7025.62
|371
|2006.04.28 02:22
|sell
|186
|0.28
|1.2533
|1.2550
|1.2433
|372
|2006.04.28 02:28
|s/l
|186
|0.28
|1.2550
|1.2550
|1.2433
|-47.60
|6978.02
|373
|2006.04.28 02:28
|sell
|187
|0.28
|1.2551
|1.2570
|1.2451
|374
|2006.04.28 09:42
|s/l
|187
|0.28
|1.2570
|1.2570
|1.2451
|-53.20
|6924.82
|375
|2006.04.28 16:11
|sell
|188
|0.28
|1.2630
|1.2665
|1.2530
|376
|2006.05.01 08:56
|s/l
|188
|0.28
|1.2665
|1.2665
|1.2530
|-96.77
|6828.05
|377
|2006.05.02 00:34
|buy
|189
|0.27
|1.2574
|1.2547
|1.2674
|378
|2006.05.02 10:23
|close
|189
|0.27
|1.2643
|1.2547
|1.2674
|186.30
|7014.35
|379
|2006.05.02 10:23
|sell
|190
|0.28
|1.2644
|1.2681
|1.2544
|380
|2006.05.03 13:43
|close
|190
|0.28
|1.2631
|1.2681
|1.2544
|37.63
|7051.99
|381
|2006.05.03 13:43
|buy
|191
|0.28
|1.2631
|1.2593
|1.2731
|382
|2006.05.04 02:39
|s/l
|191
|0.28
|1.2593
|1.2593
|1.2731
|-113.29
|6938.70
|383
|2006.05.04 02:39
|buy
|192
|0.28
|1.2595
|1.2575
|1.2695
|384
|2006.05.04 04:35
|s/l
|192
|0.28
|1.2575
|1.2575
|1.2695
|-56.00
|6882.70
|385
|2006.05.04 06:01
|buy
|193
|0.28
|1.2592
|1.2568
|1.2692
|386
|2006.05.04 10:56
|t/p
|193
|0.28
|1.2692
|1.2568
|1.2692
|280.00
|7162.70
|387
|2006.05.05 00:37
|sell
|194
|0.29
|1.2700
|1.2721
|1.2600
|388
|2006.05.05 08:30
|s/l
|194
|0.29
|1.2721
|1.2721
|1.2600
|-60.90
|7101.80
|389
|2006.05.05 12:58
|sell
|195
|0.28
|1.2739
|1.2779
|1.2639
|390
|2006.05.08 04:30
|s/l
|195
|0.28
|1.2779
|1.2779
|1.2639
|-110.77
|6991.03
|391
|2006.05.08 07:21
|sell
|196
|0.28
|1.2767
|1.2794
|1.2667
|392
|2006.05.08 17:31
|close
|196
|0.28
|1.2703
|1.2794
|1.2667
|179.20
|7170.23
|393
|2006.05.08 17:31
|buy
|197
|0.29
|1.2703
|1.2676
|1.2803
|394
|2006.05.09 02:40
|s/l
|197
|0.29
|1.2676
|1.2676
|1.2803
|-80.68
|7089.55
|395
|2006.05.09 02:40
|buy
|198
|0.28
|1.2678
|1.2659
|1.2778
|396
|2006.05.09 10:35
|t/p
|198
|0.28
|1.2778
|1.2659
|1.2778
|280.00
|7369.55
|397
|2006.05.09 14:16
|sell
|199
|0.29
|1.2758
|1.2793
|1.2658
|398
|2006.05.10 02:53
|s/l
|199
|0.29
|1.2793
|1.2793
|1.2658
|-100.22
|7269.33
|399
|2006.05.10 05:46
|sell
|200
|0.29
|1.2785
|1.2810
|1.2685
|400
|2006.05.10 10:19
|s/l
|200
|0.29
|1.2810
|1.2810
|1.2685
|-72.50
|7196.83
|401
|2006.05.10 10:19
|sell
|201
|0.29
|1.2808
|1.2837
|1.2708
|402
|2006.05.11 00:38
|close
|201
|0.29
|1.2733
|1.2837
|1.2708
|221.33
|7418.16
|403
|2006.05.11 00:38
|buy
|202
|0.30
|1.2732
|1.2693
|1.2832
|404
|2006.05.11 03:52
|s/l
|202
|0.30
|1.2693
|1.2693
|1.2832
|-117.00
|7301.16
|405
|2006.05.11 03:52
|buy
|203
|0.29
|1.2695
|1.2657
|1.2795
|406
|2006.05.11 10:11
|t/p
|203
|0.29
|1.2795
|1.2657
|1.2795
|290.00
|7591.16
|407
|2006.05.11 19:30
|sell
|204
|0.30
|1.2862
|1.2909
|1.2762
|408
|2006.05.12 05:34
|s/l
|204
|0.30
|1.2909
|1.2909
|1.2762
|-139.68
|7451.48
|409
|2006.05.12 08:51
|sell
|205
|0.30
|1.2918
|1.2959
|1.2818
|410
|2006.05.14 18:31
|s/l
|205
|0.30
|1.2959
|1.2959
|1.2818
|-123.00
|7328.48
|411
|2006.05.14 21:28
|sell
|206
|0.29
|1.2948
|1.2988
|1.2848
|412
|2006.05.15 04:06
|t/p
|206
|0.29
|1.2848
|1.2988
|1.2848
|291.28
|7619.75
|413
|2006.05.15 09:09
|buy
|207
|0.30
|1.2822
|1.2780
|1.2922
|414
|2006.05.15 16:34
|s/l
|207
|0.30
|1.2780
|1.2780
|1.2922
|-126.00
|7493.75
|415
|2006.05.16 03:12
|sell
|208
|0.30
|1.2819
|1.2851
|1.2719
|416
|2006.05.16 08:00
|close
|208
|0.30
|1.2813
|1.2851
|1.2719
|18.00
|7511.75
|417
|2006.05.16 08:01
|buy
|209
|0.30
|1.2812
|1.2775
|1.2912
|418
|2006.05.16 13:22
|close
|209
|0.30
|1.2831
|1.2775
|1.2912
|57.00
|7568.75
|419
|2006.05.16 13:22
|sell
|210
|0.30
|1.2832
|1.2875
|1.2732
|420
|2006.05.16 23:32
|s/l
|210
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2732
|-129.00
|7439.75
|421
|2006.05.17 03:08
|sell
|211
|0.30
|1.2873
|1.2895
|1.2773
|422
|2006.05.17 03:11
|s/l
|211
|0.30
|1.2895
|1.2895
|1.2773
|-66.00
|7373.75
|423
|2006.05.17 03:11
|sell
|212
|0.29
|1.2894
|1.2918
|1.2794
|424
|2006.05.17 05:08
|s/l
|212
|0.29
|1.2918
|1.2918
|1.2794
|-69.60
|7304.15
|425
|2006.05.17 08:42
|sell
|213
|0.29
|1.2898
|1.2930
|1.2798
|426
|2006.05.17 10:25
|t/p
|213
|0.29
|1.2798
|1.2930
|1.2798
|290.00
|7594.15
|427
|2006.05.17 17:57
|buy
|214
|0.30
|1.2722
|1.2662
|1.2822
|428
|2006.05.18 07:04
|close
|214
|0.30
|1.2777
|1.2662
|1.2822
|157.62
|7751.77
|429
|2006.05.18 07:04
|sell
|215
|0.31
|1.2778
|1.2805
|1.2678
|430
|2006.05.18 09:30
|s/l
|215
|0.31
|1.2805
|1.2805
|1.2678
|-83.70
|7668.07
|431
|2006.05.18 09:30
|sell
|216
|0.31
|1.2803
|1.2835
|1.2703
|432
|2006.05.18 09:35
|s/l
|216
|0.31
|1.2835
|1.2835
|1.2703
|-99.20
|7568.87
|433
|2006.05.18 09:35
|sell
|217
|0.30
|1.2835
|1.2871
|1.2735
|434
|2006.05.18 17:18
|s/l
|217
|0.30
|1.2871
|1.2871
|1.2735
|-108.00
|7460.87
|435
|2006.05.18 19:18
|sell
|218
|0.30
|1.2855
|1.2901
|1.2755
|436
|2006.05.19 05:50
|t/p
|218
|0.30
|1.2755
|1.2901
|1.2755
|301.32
|7762.19
|437
|2006.05.19 08:25
|buy
|219
|0.31
|1.2756
|1.2723
|1.2856
|438
|2006.05.19 09:03
|s/l
|219
|0.31
|1.2723
|1.2723
|1.2856
|-102.30
|7659.89
|439
|2006.05.19 10:01
|buy
|220
|0.31
|1.2734
|1.2694
|1.2834
|440
|2006.05.19 10:45
|s/l
|220
|0.31
|1.2694
|1.2694
|1.2834
|-124.00
|7535.89
|441
|2006.05.19 10:45
|buy
|221
|0.30
|1.2696
|1.2652
|1.2796
|442
|2006.05.22 10:05
|t/p
|221
|0.30
|1.2796
|1.2652
|1.2796
|297.54
|7833.43
|443
|2006.05.22 21:52
|sell
|222
|0.31
|1.2867
|1.2897
|1.2767
|444
|2006.05.23 08:05
|close
|222
|0.31
|1.2849
|1.2897
|1.2767
|57.16
|7890.60
|445
|2006.05.23 08:05
|buy
|223
|0.32
|1.2849
|1.2819
|1.2949
|446
|2006.05.23 09:29
|s/l
|223
|0.32
|1.2819
|1.2819
|1.2949
|-96.00
|7794.60
|447
|2006.05.23 11:08
|buy
|224
|0.31
|1.2841
|1.2803
|1.2941
|448
|2006.05.23 17:58
|s/l
|224
|0.31
|1.2803
|1.2803
|1.2941
|-117.80
|7676.80
|449
|2006.05.24 00:13
|buy
|225
|0.31
|1.2779
|1.2740
|1.2879
|450
|2006.05.24 06:40
|t/p
|225
|0.31
|1.2879
|1.2740
|1.2879
|310.00
|7986.80
|451
|2006.05.24 08:13
|sell
|226
|0.32
|1.2857
|1.2896
|1.2757
|452
|2006.05.24 10:39
|t/p
|226
|0.32
|1.2757
|1.2896
|1.2757
|320.00
|8306.80
|453
|2006.05.24 16:21
|buy
|227
|0.33
|1.2765
|1.2715
|1.2865
|454
|2006.05.25 08:30
|close
|227
|0.33
|1.2772
|1.2715
|1.2865
|14.98
|8321.78
|455
|2006.05.25 08:30
|sell
|228
|0.33
|1.2776
|1.2807
|1.2676
|456
|2006.05.25 14:30
|s/l
|228
|0.33
|1.2807
|1.2807
|1.2676
|-102.30
|8219.48
|457
|2006.05.25 19:54
|sell
|229
|0.33
|1.2814
|1.2852
|1.2714
|458
|2006.05.26 03:08
|close
|229
|0.33
|1.2774
|1.2852
|1.2714
|133.45
|8352.93
|459
|2006.05.26 03:08
|buy
|230
|0.33
|1.2774
|1.2746
|1.2874
|460
|2006.05.26 08:31
|close
|230
|0.33
|1.2811
|1.2746
|1.2874
|122.10
|8475.03
|461
|2006.05.26 08:31
|sell
|231
|0.34
|1.2813
|1.2842
|1.2713
|462
|2006.05.26 10:27
|t/p
|231
|0.34
|1.2713
|1.2842
|1.2713
|340.00
|8815.03
|463
|2006.05.28 18:11
|buy
|232
|0.35
|1.2722
|1.2683
|1.2822
|464
|2006.05.29 01:07
|close
|232
|0.35
|1.2751
|1.2683
|1.2822
|98.63
|8913.66
|465
|2006.05.29 08:17
|sell
|233
|0.36
|1.2762
|1.2776
|1.2662
|466
|2006.05.29 15:11
|close
|233
|0.36
|1.2752
|1.2776
|1.2662
|36.00
|8949.66
|467
|2006.05.29 15:11
|buy
|234
|0.36
|1.2751
|1.2736
|1.2851
|468
|2006.05.30 03:02
|t/p
|234
|0.36
|1.2851
|1.2736
|1.2851
|357.05
|9306.71
|469
|2006.05.30 09:51
|sell
|235
|0.37
|1.2855
|1.2898
|1.2755
|470
|2006.05.30 10:03
|s/l
|235
|0.37
|1.2898
|1.2898
|1.2755
|-159.10
|9147.61
|471
|2006.05.30 12:41
|sell
|236
|0.37
|1.2882
|1.2931
|1.2782
|472
|2006.05.31 14:00
|close
|236
|0.37
|1.2834
|1.2931
|1.2782
|179.23
|9326.84
|473
|2006.05.31 14:00
|buy
|237
|0.37
|1.2833
|1.2799
|1.2933
|474
|2006.05.31 20:31
|s/l
|237
|0.37
|1.2799
|1.2799
|1.2933
|-125.80
|9201.04
|475
|2006.05.31 20:31
|buy
|238
|0.37
|1.2801
|1.2770
|1.2901
|476
|2006.05.31 23:28
|s/l
|238
|0.37
|1.2770
|1.2770
|1.2901
|-114.70
|9086.34
|477
|2006.06.01 02:37
|buy
|239
|0.36
|1.2769
|1.2744
|1.2869
|478
|2006.06.01 07:12
|s/l
|239
|0.36
|1.2744
|1.2744
|1.2869
|-90.00
|8996.34
|479
|2006.06.01 16:49
|sell
|240
|0.36
|1.2803
|1.2840
|1.2703
|480
|2006.06.02 08:29
|s/l
|240
|0.36
|1.2840
|1.2840
|1.2703
|-131.62
|8864.72
|481
|2006.06.02 12:11
|sell
|241
|0.35
|1.2923
|1.2966
|1.2823
|482
|2006.06.05 03:27
|s/l
|241
|0.35
|1.2966
|1.2966
|1.2823
|-148.96
|8715.76
|483
|2006.06.05 03:27
|sell
|242
|0.35
|1.2964
|1.2983
|1.2864
|484
|2006.06.05 21:02
|close
|242
|0.35
|1.2892
|1.2983
|1.2864
|252.00
|8967.76
|485
|2006.06.05 21:02
|buy
|243
|0.36
|1.2892
|1.2866
|1.2992
|486
|2006.06.06 06:21
|s/l
|243
|0.36
|1.2866
|1.2866
|1.2992
|-96.55
|8871.21
|487
|2006.06.06 12:06
|buy
|244
|0.35
|1.2819
|1.2781
|1.2919
|488
|2006.06.07 02:54
|s/l
|244
|0.35
|1.2781
|1.2781
|1.2919
|-135.87
|8735.34
|489
|2006.06.07 06:41
|buy
|245
|0.35
|1.2810
|1.2786
|1.2910
|490
|2006.06.07 07:32
|s/l
|245
|0.35
|1.2786
|1.2786
|1.2910
|-84.00
|8651.34
|491
|2006.06.07 09:07
|buy
|246
|0.35
|1.2791
|1.2763
|1.2891
|492
|2006.06.07 09:46
|s/l
|246
|0.35
|1.2763
|1.2763
|1.2891
|-98.00
|8553.34
|493
|2006.06.07 09:46
|buy
|247
|0.34
|1.2764
|1.2733
|1.2864
|494
|2006.06.08 07:53
|s/l
|247
|0.34
|1.2733
|1.2733
|1.2864
|-113.76
|8439.57
|495
|2006.06.09 02:13
|buy
|248
|0.34
|1.2633
|1.2620
|1.2733
|496
|2006.06.09 08:30
|s/l
|248
|0.34
|1.2620
|1.2620
|1.2733
|-44.20
|8395.37
|497
|2006.06.09 08:30
|buy
|249
|0.34
|1.2620
|1.2597
|1.2720
|498
|2006.06.09 08:35
|s/l
|249
|0.34
|1.2597
|1.2597
|1.2720
|-78.20
|8317.17
|499
|2006.06.09 08:35
|buy
|250
|0.33
|1.2598
|1.2572
|1.2698
|500
|2006.06.12 08:06
|s/l
|250
|0.33
|1.2572
|1.2572
|1.2698
|-88.51
|8228.67
|501
|2006.06.12 10:38
|buy
|251
|0.33
|1.2591
|1.2562
|1.2691
|502
|2006.06.13 02:07
|s/l
|251
|0.33
|1.2562
|1.2562
|1.2691
|-98.41
|8130.26
|503
|2006.06.13 02:07
|buy
|252
|0.33
|1.2564
|1.2547
|1.2664
|504
|2006.06.13 07:00
|close
|252
|0.33
|1.2584
|1.2547
|1.2664
|66.00
|8196.26
|505
|2006.06.13 07:00
|sell
|253
|0.33
|1.2584
|1.2608
|1.2484
|506
|2006.06.13 09:44
|s/l
|253
|0.33
|1.2608
|1.2608
|1.2484
|-79.20
|8117.06
|507
|2006.06.13 09:44
|sell
|254
|0.32
|1.2606
|1.2637
|1.2506
|508
|2006.06.13 10:33
|close
|254
|0.32
|1.2566
|1.2637
|1.2506
|128.00
|8245.06
|509
|2006.06.13 10:33
|buy
|255
|0.33
|1.2566
|1.2529
|1.2666
|510
|2006.06.14 06:06
|close
|255
|0.33
|1.2585
|1.2529
|1.2666
|59.99
|8305.06
|511
|2006.06.14 06:06
|sell
|256
|0.33
|1.2585
|1.2609
|1.2485
|512
|2006.06.14 09:19
|s/l
|256
|0.33
|1.2609
|1.2609
|1.2485
|-79.20
|8225.86
|513
|2006.06.14 09:19
|sell
|257
|0.33
|1.2607
|1.2645
|1.2507
|514
|2006.06.14 09:29
|s/l
|257
|0.33
|1.2645
|1.2645
|1.2507
|-125.40
|8100.46
|515
|2006.06.14 09:29
|sell
|258
|0.32
|1.2643
|1.2685
|1.2543
|516
|2006.06.16 15:49
|close
|258
|0.32
|1.2637
|1.2685
|1.2543
|24.83
|8125.29
|517
|2006.06.16 15:49
|buy
|259
|0.33
|1.2636
|1.2609
|1.2736
|518
|2006.06.18 20:54
|s/l
|259
|0.33
|1.2609
|1.2609
|1.2736
|-89.10
|8036.19
|519
|2006.06.19 04:05
|buy
|260
|0.32
|1.2587
|1.2561
|1.2687
|520
|2006.06.19 09:02
|s/l
|260
|0.32
|1.2561
|1.2561
|1.2687
|-83.20
|7952.99
|521
|2006.06.19 13:55
|buy
|261
|0.32
|1.2565
|1.2538
|1.2665
|522
|2006.06.20 08:30
|s/l
|261
|0.32
|1.2538
|1.2538
|1.2665
|-89.02
|7863.96
|523
|2006.06.20 09:02
|buy
|262
|0.31
|1.2563
|1.2541
|1.2663
|524
|2006.06.20 15:04
|close
|262
|0.31
|1.2587
|1.2541
|1.2663
|74.40
|7938.36
|525
|2006.06.20 15:04
|sell
|263
|0.32
|1.2587
|1.2617
|1.2487
|526
|2006.06.20 22:05
|s/l
|263
|0.32
|1.2617
|1.2617
|1.2487
|-96.00
|7842.36
|527
|2006.06.21 04:56
|sell
|264
|0.31
|1.2626
|1.2645
|1.2526
|528
|2006.06.21 09:03
|s/l
|264
|0.31
|1.2645
|1.2645
|1.2526
|-58.90
|7783.46
|529
|2006.06.21 10:03
|sell
|265
|0.31
|1.2639
|1.2660
|1.2539
|530
|2006.06.21 11:56
|s/l
|265
|0.31
|1.2660
|1.2660
|1.2539
|-65.10
|7718.36
|531
|2006.06.21 17:06
|sell
|266
|0.31
|1.2667
|1.2690
|1.2567
|532
|2006.06.22 09:20
|t/p
|266
|0.31
|1.2567
|1.2690
|1.2567
|314.09
|8032.46
|533
|2006.06.22 17:59
|buy
|267
|0.32
|1.2569
|1.2539
|1.2669
|534
|2006.06.23 06:11
|s/l
|267
|0.32
|1.2539
|1.2539
|1.2669
|-98.62
|7933.83
|535
|2006.06.23 15:58
|buy
|268
|0.32
|1.2511
|1.2482
|1.2611
|536
|2006.06.26 06:01
|close
|268
|0.32
|1.2551
|1.2482
|1.2611
|125.38
|8059.21
|537
|2006.06.26 06:01
|sell
|269
|0.32
|1.2551
|1.2577
|1.2451
|538
|2006.06.26 09:33
|s/l
|269
|0.32
|1.2577
|1.2577
|1.2451
|-83.20
|7976.01
|539
|2006.06.26 12:06
|sell
|270
|0.32
|1.2560
|1.2594
|1.2460
|540
|2006.06.26 13:37
|s/l
|270
|0.32
|1.2594
|1.2594
|1.2460
|-108.80
|7867.21
|541
|2006.06.26 17:06
|sell
|271
|0.31
|1.2586
|1.2614
|1.2486
|542
|2006.06.26 20:10
|s/l
|271
|0.31
|1.2614
|1.2614
|1.2486
|-86.80
|7780.41
|543
|2006.06.26 22:17
|sell
|272
|0.31
|1.2611
|1.2635
|1.2511
|544
|2006.06.27 10:00
|close
|272
|0.31
|1.2583
|1.2635
|1.2511
|88.16
|7868.57
|545
|2006.06.27 10:00
|buy
|273
|0.31
|1.2581
|1.2551
|1.2681
|546
|2006.06.28 08:56
|s/l
|273
|0.31
|1.2551
|1.2551
|1.2681
|-95.54
|7773.03
|547
|2006.06.28 08:56
|buy
|274
|0.31
|1.2552
|1.2533
|1.2652
|548
|2006.06.28 10:24
|s/l
|274
|0.31
|1.2533
|1.2533
|1.2652
|-58.90
|7714.13
|549
|2006.06.28 13:24
|buy
|275
|0.31
|1.2533
|1.2506
|1.2633
|550
|2006.06.29 14:16
|close
|275
|0.31
|1.2567
|1.2506
|1.2633
|97.77
|7811.90
|551
|2006.06.29 14:16
|sell
|276
|0.31
|1.2568
|1.2597
|1.2468
|552
|2006.06.29 14:21
|s/l
|276
|0.31
|1.2597
|1.2597
|1.2468
|-89.90
|7722.00
|553
|2006.06.29 14:21
|sell
|277
|0.31
|1.2596
|1.2629
|1.2496
|554
|2006.06.29 14:32
|s/l
|277
|0.31
|1.2629
|1.2629
|1.2496
|-102.30
|7619.70
|555
|2006.06.29 14:32
|sell
|278
|0.30
|1.2627
|1.2663
|1.2527
|556
|2006.06.29 14:49
|s/l
|278
|0.30
|1.2663
|1.2663
|1.2527
|-108.00
|7511.70
|557
|2006.06.29 14:49
|sell
|279
|0.30
|1.2661
|1.2702
|1.2561
|558
|2006.06.29 21:34
|s/l
|279
|0.30
|1.2702
|1.2702
|1.2561
|-123.00
|7388.70
|559
|2006.06.29 21:34
|sell
|280
|0.30
|1.2701
|1.2743
|1.2601
|560
|2006.06.30 08:32
|s/l
|280
|0.30
|1.2743
|1.2743
|1.2601
|-124.68
|7264.02
|561
|2006.06.30 08:32
|sell
|281
|0.29
|1.2741
|1.2774
|1.2641
|562
|2006.06.30 10:36
|s/l
|281
|0.29
|1.2774
|1.2774
|1.2641
|-95.70
|7168.32
|563
|2006.07.02 23:34
|sell
|282
|0.29
|1.2787
|1.2802
|1.2687
|564
|2006.07.03 06:38
|s/l
|282
|0.29
|1.2802
|1.2802
|1.2687
|-42.22
|7126.10
|565
|2006.07.03 06:38
|sell
|283
|0.29
|1.2800
|1.2823
|1.2700
|566
|2006.07.03 10:15
|s/l
|283
|0.29
|1.2823
|1.2823
|1.2700
|-66.70
|7059.40
|567
|2006.07.03 10:15
|sell
|284
|0.28
|1.2821
|1.2851
|1.2721
|568
|2006.07.04 10:03
|close
|284
|0.28
|1.2800
|1.2851
|1.2721
|60.03
|7119.43
|569
|2006.07.04 10:03
|buy
|285
|0.28
|1.2800
|1.2784
|1.2900
|570
|2006.07.04 16:05
|close
|285
|0.28
|1.2802
|1.2784
|1.2900
|5.60
|7125.03
|571
|2006.07.04 16:05
|sell
|286
|0.29
|1.2801
|1.2818
|1.2701
|572
|2006.07.05 01:32
|s/l
|286
|0.29
|1.2818
|1.2818
|1.2701
|-48.02
|7077.01
|573
|2006.07.05 08:16
|buy
|287
|0.28
|1.2775
|1.2740
|1.2875
|574
|2006.07.05 09:15
|s/l
|287
|0.28
|1.2740
|1.2740
|1.2875
|-98.00
|6979.01
|575
|2006.07.05 20:55
|buy
|288
|0.28
|1.2721
|1.2701
|1.2821
|576
|2006.07.06 05:09
|close
|288
|0.28
|1.2733
|1.2701
|1.2821
|26.71
|7005.72
|577
|2006.07.06 05:10
|sell
|289
|0.28
|1.2733
|1.2750
|1.2633
|578
|2006.07.06 08:32
|s/l
|289
|0.28
|1.2750
|1.2750
|1.2633
|-47.60
|6958.12
|579
|2006.07.07 05:12
|sell
|290
|0.28
|1.2776
|1.2788
|1.2676
|580
|2006.07.07 05:37
|s/l
|290
|0.28
|1.2788
|1.2788
|1.2676
|-33.60
|6924.52
|581
|2006.07.07 05:37
|sell
|291
|0.28
|1.2786
|1.2800
|1.2686
|582
|2006.07.07 08:29
|s/l
|291
|0.28
|1.2800
|1.2800
|1.2686
|-39.20
|6885.32
|583
|2006.07.07 08:29
|sell
|292
|0.28
|1.2803
|1.2821
|1.2703
|584
|2006.07.07 08:30
|s/l
|292
|0.28
|1.2821
|1.2821
|1.2703
|-50.40
|6834.92
|585
|2006.07.07 08:30
|sell
|293
|0.27
|1.2821
|1.2841
|1.2721
|586
|2006.07.07 08:30
|s/l
|293
|0.27
|1.2841
|1.2841
|1.2721
|-54.00
|6780.92
|587
|2006.07.07 08:30
|sell
|294
|0.27
|1.2844
|1.2867
|1.2744
|588
|2006.07.10 05:22
|close
|294
|0.27
|1.2798
|1.2867
|1.2744
|125.39
|6906.31
|589
|2006.07.10 05:22
|buy
|295
|0.28
|1.2798
|1.2777
|1.2898
|590
|2006.07.10 05:34
|s/l
|295
|0.28
|1.2777
|1.2777
|1.2898
|-58.80
|6847.51
|591
|2006.07.10 05:34
|buy
|296
|0.27
|1.2779
|1.2756
|1.2879
|592
|2006.07.10 07:04
|s/l
|296
|0.27
|1.2756
|1.2756
|1.2879
|-62.10
|6785.41
|593
|2006.07.10 12:21
|buy
|297
|0.27
|1.2736
|1.2704
|1.2836
|594
|2006.07.11 09:23
|close
|297
|0.27
|1.2738
|1.2704
|1.2836
|3.19
|6788.59
|595
|2006.07.11 09:23
|sell
|298
|0.27
|1.2739
|1.2764
|1.2639
|596
|2006.07.11 13:24
|s/l
|298
|0.27
|1.2764
|1.2764
|1.2639
|-67.50
|6721.09
|597
|2006.07.11 13:24
|sell
|299
|0.27
|1.2763
|1.2795
|1.2663
|598
|2006.07.12 12:44
|close
|299
|0.27
|1.2695
|1.2795
|1.2663
|184.79
|6905.88
|599
|2006.07.12 12:44
|buy
|300
|0.28
|1.2694
|1.2662
|1.2794
|600
|2006.07.14 02:22
|s/l
|300
|0.28
|1.2662
|1.2662
|1.2794
|-98.78
|6807.10
|601
|2006.07.14 02:22
|buy
|301
|0.27
|1.2664
|1.2646
|1.2764
|602
|2006.07.14 09:01
|s/l
|301
|0.27
|1.2646
|1.2646
|1.2764
|-48.60
|6758.50
|603
|2006.07.16 17:25
|buy
|302
|0.27
|1.2642
|1.2617
|1.2742
|604
|2006.07.17 04:00
|s/l
|302
|0.27
|1.2617
|1.2617
|1.2742
|-69.71
|6688.78
|605
|2006.07.17 10:18
|buy
|303
|0.27
|1.2520
|1.2487
|1.2620
|606
|2006.07.18 06:38
|close
|303
|0.27
|1.2542
|1.2487
|1.2620
|57.19
|6745.97
|607
|2006.07.18 06:38
|sell
|304
|0.27
|1.2542
|1.2565
|1.2442
|608
|2006.07.18 07:58
|close
|304
|0.27
|1.2527
|1.2565
|1.2442
|40.50
|6786.47
|609
|2006.07.18 07:58
|buy
|305
|0.27
|1.2527
|1.2502
|1.2627
|610
|2006.07.18 08:00
|close
|305
|0.27
|1.2529
|1.2502
|1.2627
|5.40
|6791.87
|611
|2006.07.18 08:00
|sell
|306
|0.27
|1.2529
|1.2553
|1.2429
|612
|2006.07.18 09:06
|s/l
|306
|0.27
|1.2553
|1.2553
|1.2429
|-64.80
|6727.07
|613
|2006.07.18 16:27
|buy
|307
|0.27
|1.2501
|1.2463
|1.2601
|614
|2006.07.19 08:30
|s/l
|307
|0.27
|1.2463
|1.2463
|1.2601
|-104.81
|6622.26
|615
|2006.07.19 21:23
|sell
|308
|0.26
|1.2614
|1.2647
|1.2514
|616
|2006.07.20 08:17
|s/l
|308
|0.26
|1.2647
|1.2647
|1.2514
|-82.37
|6539.89
|617
|2006.07.20 12:00
|sell
|309
|0.26
|1.2645
|1.2671
|1.2545
|618
|2006.07.21 04:16
|s/l
|309
|0.26
|1.2671
|1.2671
|1.2545
|-66.46
|6473.43
|619
|2006.07.21 08:04
|sell
|310
|0.26
|1.2676
|1.2697
|1.2576
|620
|2006.07.21 15:49
|s/l
|310
|0.26
|1.2697
|1.2697
|1.2576
|-54.60
|6418.83
|621
|2006.07.21 15:49
|sell
|311
|0.26
|1.2695
|1.2718
|1.2595
|622
|2006.07.24 06:28
|close
|311
|0.26
|1.2620
|1.2718
|1.2595
|196.14
|6614.98
|623
|2006.07.24 06:28
|buy
|312
|0.26
|1.2620
|1.2594
|1.2720
|624
|2006.07.25 04:02
|close
|312
|0.26
|1.2649
|1.2594
|1.2720
|73.27
|6688.24
|625
|2006.07.25 04:02
|sell
|313
|0.27
|1.2650
|1.2672
|1.2550
|626
|2006.07.26 01:57
|close
|313
|0.27
|1.2574
|1.2672
|1.2550
|206.39
|6894.63
|627
|2006.07.26 01:57
|buy
|314
|0.28
|1.2573
|1.2560
|1.2673
|628
|2006.07.26 02:14
|s/l
|314
|0.28
|1.2560
|1.2560
|1.2673
|-36.40
|6858.23
|629
|2006.07.26 03:41
|buy
|315
|0.27
|1.2573
|1.2556
|1.2673
|630
|2006.07.26 14:08
|t/p
|315
|0.27
|1.2673
|1.2556
|1.2673
|270.00
|7128.23
|631
|2006.07.27 01:41
|sell
|316
|0.29
|1.2734
|1.2755
|1.2634
|632
|2006.07.27 09:05
|s/l
|316
|0.29
|1.2755
|1.2755
|1.2634
|-60.90
|7067.33
|633
|2006.07.27 09:05
|sell
|317
|0.28
|1.2753
|1.2777
|1.2653
|634
|2006.07.28 04:09
|close
|317
|0.28
|1.2687
|1.2777
|1.2653
|186.03
|7253.36
|635
|2006.07.28 04:09
|buy
|318
|0.29
|1.2687
|1.2671
|1.2787
|636
|2006.07.28 07:00
|s/l
|318
|0.29
|1.2671
|1.2671
|1.2787
|-46.40
|7206.96
|637
|2006.07.28 16:24
|sell
|319
|0.29
|1.2760
|1.2797
|1.2660
|638
|2006.08.01 10:04
|close
|319
|0.29
|1.2735
|1.2797
|1.2660
|75.05
|7282.02
|639
|2006.08.01 10:19
|buy
|320
|0.29
|1.2735
|1.2706
|1.2835
|640
|2006.08.01 11:18
|close
|320
|0.29
|1.2749
|1.2706
|1.2835
|40.60
|7322.62
|641
|2006.08.01 11:19
|sell
|321
|0.29
|1.2749
|1.2779
|1.2649
|642
|2006.08.01 12:04
|s/l
|321
|0.29
|1.2779
|1.2779
|1.2649
|-87.00
|7235.62
|643
|2006.08.01 22:43
|sell
|322
|0.29
|1.2831
|1.2855
|1.2731
|644
|2006.08.02 09:00
|close
|322
|0.29
|1.2801
|1.2855
|1.2731
|88.28
|7323.89
|645
|2006.08.02 09:00
|buy
|323
|0.29
|1.2800
|1.2781
|1.2900
|646
|2006.08.02 11:07
|s/l
|323
|0.29
|1.2781
|1.2781
|1.2900
|-55.10
|7268.79
|647
|2006.08.02 11:07
|buy
|324
|0.29
|1.2783
|1.2760
|1.2883
|648
|2006.08.02 20:37
|s/l
|324
|0.29
|1.2760
|1.2760
|1.2883
|-66.70
|7202.09
|649
|2006.08.02 20:37
|buy
|325
|0.29
|1.2760
|1.2736
|1.2860
|650
|2006.08.03 12:31
|close
|325
|0.29
|1.2791
|1.2736
|1.2860
|82.77
|7284.86
|651
|2006.08.03 12:31
|sell
|326
|0.29
|1.2791
|1.2826
|1.2691
|652
|2006.08.04 07:05
|close
|326
|0.29
|1.2786
|1.2826
|1.2691
|15.78
|7300.63
|653
|2006.08.04 07:05
|buy
|327
|0.29
|1.2786
|1.2771
|1.2886
|654
|2006.08.04 09:51
|t/p
|327
|0.29
|1.2886
|1.2771
|1.2886
|290.00
|7590.63
|655
|2006.08.06 19:45
|sell
|328
|0.30
|1.2892
|1.2924
|1.2792
|656
|2006.08.07 07:01
|close
|328
|0.30
|1.2866
|1.2924
|1.2792
|79.32
|7669.95
|657
|2006.08.07 07:02
|buy
|329
|0.31
|1.2866
|1.2848
|1.2966
|658
|2006.08.07 08:02
|s/l
|329
|0.31
|1.2848
|1.2848
|1.2966
|-55.80
|7614.15
|659
|2006.08.07 09:15
|buy
|330
|0.30
|1.2862
|1.2841
|1.2962
|660
|2006.08.07 13:16
|s/l
|330
|0.30
|1.2841
|1.2841
|1.2962
|-63.00
|7551.15
|661
|2006.08.08 09:58
|sell
|331
|0.30
|1.2841
|1.2858
|1.2741
|662
|2006.08.08 14:14
|s/l
|331
|0.30
|1.2858
|1.2858
|1.2741
|-51.00
|7500.15
|663
|2006.08.08 14:14
|sell
|332
|0.30
|1.2856
|1.2876
|1.2756
|664
|2006.08.08 14:14
|s/l
|332
|0.30
|1.2876
|1.2876
|1.2756
|-60.00
|7440.15
|665
|2006.08.08 14:14
|sell
|333
|0.30
|1.2876
|1.2899
|1.2776
|666
|2006.08.08 18:49
|t/p
|333
|0.30
|1.2776
|1.2899
|1.2776
|300.00
|7740.15
|667
|2006.08.09 10:15
|sell
|334
|0.31
|1.2892
|1.2922
|1.2792
|668
|2006.08.10 10:23
|t/p
|334
|0.31
|1.2792
|1.2922
|1.2792
|314.09
|8054.25
|669
|2006.08.10 20:42
|buy
|335
|0.32
|1.2783
|1.2754
|1.2883
|670
|2006.08.11 02:25
|s/l
|335
|0.32
|1.2754
|1.2754
|1.2883
|-95.42
|7958.82
|671
|2006.08.11 02:25
|buy
|336
|0.32
|1.2756
|1.2740
|1.2856
|672
|2006.08.11 02:33
|s/l
|336
|0.32
|1.2740
|1.2740
|1.2856
|-51.20
|7907.62
|673
|2006.08.11 02:33
|buy
|337
|0.32
|1.2742
|1.2724
|1.2842
|674
|2006.08.11 08:33
|s/l
|337
|0.32
|1.2724
|1.2724
|1.2842
|-57.60
|7850.02
|675
|2006.08.11 08:33
|buy
|338
|0.31
|1.2726
|1.2697
|1.2826
|676
|2006.08.14 21:50
|s/l
|338
|0.31
|1.2697
|1.2697
|1.2826
|-92.44
|7757.58
|677
|2006.08.14 21:50
|buy
|339
|0.31
|1.2698
|1.2675
|1.2798
|678
|2006.08.15 03:10
|close
|339
|0.31
|1.2728
|1.2675
|1.2798
|90.46
|7848.04
|679
|2006.08.15 03:10
|sell
|340
|0.31
|1.2729
|1.2751
|1.2629
|680
|2006.08.15 08:26
|close
|340
|0.31
|1.2722
|1.2751
|1.2629
|21.70
|7869.74
|681
|2006.08.15 08:26
|buy
|341
|0.31
|1.2721
|1.2696
|1.2821
|682
|2006.08.15 13:00
|close
|341
|0.31
|1.2791
|1.2696
|1.2821
|217.00
|8086.74
|683
|2006.08.15 13:01
|sell
|342
|0.32
|1.2791
|1.2826
|1.2691
|684
|2006.08.16 08:30
|s/l
|342
|0.32
|1.2826
|1.2826
|1.2691
|-110.59
|7976.15
|685
|2006.08.16 08:30
|sell
|343
|0.32
|1.2824
|1.2842
|1.2724
|686
|2006.08.16 08:36
|s/l
|343
|0.32
|1.2842
|1.2842
|1.2724
|-57.60
|7918.55
|687
|2006.08.16 08:36
|sell
|344
|0.32
|1.2840
|1.2860
|1.2740
|688
|2006.08.16 09:17
|s/l
|344
|0.32
|1.2860
|1.2860
|1.2740
|-64.00
|7854.55
|689
|2006.08.16 19:59
|sell
|345
|0.31
|1.2850
|1.2875
|1.2750
|690
|2006.08.17 03:33
|s/l
|345
|0.31
|1.2875
|1.2875
|1.2750
|-73.41
|7781.14
|691
|2006.08.17 03:33
|sell
|346
|0.31
|1.2873
|1.2887
|1.2773
|692
|2006.08.17 07:47
|s/l
|346
|0.31
|1.2887
|1.2887
|1.2773
|-43.40
|7737.74
|693
|2006.08.17 07:47
|sell
|347
|0.31
|1.2885
|1.2904
|1.2785
|694
|2006.08.17 17:38
|close
|347
|0.31
|1.2826
|1.2904
|1.2785
|182.90
|7920.64
|695
|2006.08.17 17:38
|buy
|348
|0.32
|1.2826
|1.2803
|1.2926
|696
|2006.08.18 07:28
|s/l
|348
|0.32
|1.2803
|1.2803
|1.2926
|-76.22
|7844.41
|697
|2006.08.18 10:13
|buy
|349
|0.31
|1.2818
|1.2792
|1.2918
|698
|2006.08.18 10:24
|s/l
|349
|0.31
|1.2792
|1.2792
|1.2918
|-80.60
|7763.81
|699
|2006.08.18 10:24
|buy
|350
|0.31
|1.2794
|1.2764
|1.2894
|700
|2006.08.21 02:53
|close
|350
|0.31
|1.2879
|1.2764
|1.2894
|260.96
|8024.77
|701
|2006.08.21 02:53
|sell
|351
|0.32
|1.2880
|1.2898
|1.2780
|702
|2006.08.21 03:31
|s/l
|351
|0.32
|1.2898
|1.2898
|1.2780
|-57.60
|7967.17
|703
|2006.08.21 08:06
|sell
|352
|0.32
|1.2899
|1.2921
|1.2799
|704
|2006.08.21 08:13
|s/l
|352
|0.32
|1.2921
|1.2921
|1.2799
|-70.40
|7896.77
|705
|2006.08.21 08:13
|sell
|353
|0.32
|1.2921
|1.2946
|1.2821
|706
|2006.08.22 03:07
|close
|353
|0.32
|1.2869
|1.2946
|1.2821
|167.81
|8064.58
|707
|2006.08.22 03:07
|buy
|354
|0.32
|1.2868
|1.2850
|1.2968
|708
|2006.08.22 05:00
|s/l
|354
|0.32
|1.2850
|1.2850
|1.2968
|-57.60
|8006.98
|709
|2006.08.22 05:00
|buy
|355
|0.32
|1.2850
|1.2830
|1.2950
|710
|2006.08.22 07:50
|s/l
|355
|0.32
|1.2830
|1.2830
|1.2950
|-64.00
|7942.98
|711
|2006.08.22 11:40
|buy
|356
|0.32
|1.2805
|1.2780
|1.2905
|712
|2006.08.23 11:02
|s/l
|356
|0.32
|1.2780
|1.2780
|1.2905
|-82.62
|7860.36
|713
|2006.08.23 16:42
|buy
|357
|0.31
|1.2789
|1.2763
|1.2889
|714
|2006.08.23 21:07
|s/l
|357
|0.31
|1.2763
|1.2763
|1.2889
|-80.60
|7779.76
|715
|2006.08.23 21:07
|buy
|358
|0.31
|1.2765
|1.2740
|1.2865
|716
|2006.08.24 09:08
|close
|358
|0.31
|1.2831
|1.2740
|1.2865
|196.97
|7976.73
|717
|2006.08.24 09:08
|sell
|359
|0.32
|1.2831
|1.2860
|1.2731
|718
|2006.08.24 18:09
|close
|359
|0.32
|1.2759
|1.2860
|1.2731
|230.40
|8207.13
|719
|2006.08.24 18:09
|buy
|360
|0.33
|1.2758
|1.2733
|1.2858
|720
|2006.08.25 10:08
|s/l
|360
|0.33
|1.2733
|1.2733
|1.2858
|-85.21
|8121.92
|721
|2006.08.25 12:12
|buy
|361
|0.32
|1.2759
|1.2733
|1.2859
|722
|2006.08.28 10:08
|close
|361
|0.32
|1.2815
|1.2733
|1.2859
|176.58
|8298.50
|723
|2006.08.28 10:08
|sell
|362
|0.33
|1.2816
|1.2836
|1.2716
|724
|2006.08.28 18:02
|close
|362
|0.33
|1.2785
|1.2836
|1.2716
|102.30
|8400.80
|725
|2006.08.28 18:21
|buy
|363
|0.34
|1.2785
|1.2768
|1.2885
|726
|2006.08.29 07:47
|close
|363
|0.34
|1.2815
|1.2768
|1.2885
|99.21
|8500.01
|727
|2006.08.29 07:47
|sell
|364
|0.34
|1.2816
|1.2837
|1.2716
|728
|2006.08.29 14:00
|close
|364
|0.34
|1.2762
|1.2837
|1.2716
|183.60
|8683.61
|729
|2006.08.29 14:00
|buy
|365
|0.35
|1.2761
|1.2734
|1.2861
|730
|2006.08.30 00:08
|close
|365
|0.35
|1.2836
|1.2734
|1.2861
|259.63
|8943.24
|731
|2006.08.30 00:18
|sell
|366
|0.36
|1.2836
|1.2862
|1.2736
|732
|2006.08.30 09:40
|close
|366
|0.36
|1.2826
|1.2862
|1.2736
|36.00
|8979.24
|733
|2006.08.30 09:40
|buy
|367
|0.36
|1.2826
|1.2805
|1.2926
|734
|2006.08.30 12:11
|close
|367
|0.36
|1.2827
|1.2805
|1.2926
|3.60
|8982.84
|735
|2006.08.30 12:11
|sell
|368
|0.36
|1.2827
|1.2851
|1.2727
|736
|2006.08.31 02:00
|close
|368
|0.36
|1.2826
|1.2851
|1.2727
|8.35
|8991.19
|737
|2006.08.31 17:44
|buy
|369
|0.36
|1.2804
|1.2774
|1.2904
|738
|2006.09.01 08:01
|close
|369
|0.36
|1.2814
|1.2774
|1.2904
|33.05
|9024.24
|739
|2006.09.01 08:01
|sell
|370
|0.36
|1.2815
|1.2829
|1.2715
|740
|2006.09.01 11:56
|s/l
|370
|0.36
|1.2829
|1.2829
|1.2715
|-50.40
|8973.84
|741
|2006.09.03 21:05
|sell
|371
|0.36
|1.2856
|1.2877
|1.2756
|742
|2006.09.05 03:19
|close
|371
|0.36
|1.2832
|1.2877
|1.2756
|89.57
|9063.41
|743
|2006.09.05 03:19
|buy
|372
|0.36
|1.2832
|1.2814
|1.2932
|744
|2006.09.05 07:43
|s/l
|372
|0.36
|1.2814
|1.2814
|1.2932
|-64.80
|8998.61
|745
|2006.09.05 14:33
|buy
|373
|0.36
|1.2806
|1.2784
|1.2906
|746
|2006.09.06 05:00
|close
|373
|0.36
|1.2819
|1.2784
|1.2906
|43.85
|9042.46
|747
|2006.09.06 05:00
|sell
|374
|0.36
|1.2820
|1.2833
|1.2720
|748
|2006.09.06 11:01
|close
|374
|0.36
|1.2788
|1.2833
|1.2720
|115.20
|9157.66
|749
|2006.09.06 11:01
|buy
|375
|0.37
|1.2788
|1.2767
|1.2888
|750
|2006.09.07 02:44
|close
|375
|0.37
|1.2823
|1.2767
|1.2888
|120.40
|9278.06
|751
|2006.09.07 02:44
|sell
|376
|0.37
|1.2822
|1.2836
|1.2722
|752
|2006.09.07 08:43
|t/p
|376
|0.37
|1.2722
|1.2836
|1.2722
|370.00
|9648.06
|753
|2006.09.07 14:46
|buy
|377
|0.39
|1.2734
|1.2697
|1.2834
|754
|2006.09.08 03:36
|s/l
|377
|0.39
|1.2697
|1.2697
|1.2834
|-147.50
|9500.56
|755
|2006.09.08 03:36
|buy
|378
|0.38
|1.2699
|1.2680
|1.2799
|756
|2006.09.08 08:37
|s/l
|378
|0.38
|1.2680
|1.2680
|1.2799
|-72.20
|9428.36
|757
|2006.09.08 08:37
|buy
|379
|0.38
|1.2681
|1.2657
|1.2781
|758
|2006.09.08 10:23
|s/l
|379
|0.38
|1.2657
|1.2657
|1.2781
|-91.20
|9337.16
|759
|2006.09.10 17:44
|buy
|380
|0.37
|1.2668
|1.2643
|1.2768
|760
|2006.09.11 07:34
|close
|380
|0.37
|1.2717
|1.2643
|1.2768
|178.27
|9515.42
|761
|2006.09.11 07:35
|sell
|381
|0.38
|1.2717
|1.2744
|1.2617
|762
|2006.09.12 16:43
|close
|381
|0.38
|1.2687
|1.2744
|1.2617
|115.67
|9631.10
|763
|2006.09.12 16:43
|buy
|382
|0.39
|1.2687
|1.2660
|1.2787
|764
|2006.09.13 11:50
|close
|382
|0.39
|1.2713
|1.2660
|1.2787
|98.20
|9729.30
|765
|2006.09.13 11:50
|sell
|383
|0.39
|1.2714
|1.2738
|1.2614
|766
|2006.09.14 10:55
|s/l
|383
|0.39
|1.2738
|1.2738
|1.2614
|-88.45
|9640.85
|767
|2006.09.14 10:55
|sell
|384
|0.39
|1.2736
|1.2763
|1.2636
|768
|2006.09.15 00:01
|close
|384
|0.39
|1.2721
|1.2763
|1.2636
|60.22
|9701.06
|769
|2006.09.17 17:00
|buy
|385
|0.39
|1.2643
|1.2615
|1.2743
|770
|2006.09.18 07:59
|close
|385
|0.39
|1.2662
|1.2615
|1.2743
|70.90
|9771.96
|771
|2006.09.18 07:59
|sell
|386
|0.39
|1.2663
|1.2681
|1.2563
|772
|2006.09.18 09:00
|s/l
|386
|0.39
|1.2681
|1.2681
|1.2563
|-70.20
|9701.76
|773
|2006.09.18 12:04
|sell
|387
|0.39
|1.2676
|1.2699
|1.2576
|774
|2006.09.18 14:14
|s/l
|387
|0.39
|1.2699
|1.2699
|1.2576
|-89.70
|9612.06
|775
|2006.09.18 14:14
|sell
|388
|0.38
|1.2697
|1.2722
|1.2597
|776
|2006.09.18 22:27
|s/l
|388
|0.38
|1.2722
|1.2722
|1.2597
|-95.00
|9517.06
|777
|2006.09.19 11:22
|buy
|389
|0.38
|1.2673
|1.2642
|1.2773
|778
|2006.09.20 19:47
|close
|389
|0.38
|1.2689
|1.2642
|1.2773
|57.68
|9574.75
|779
|2006.09.20 19:47
|sell
|390
|0.38
|1.2689
|1.2711
|1.2589
|780
|2006.09.20 20:44
|s/l
|390
|0.38
|1.2711
|1.2711
|1.2589
|-83.60
|9491.15
|781
|2006.09.21 01:14
|sell
|391
|0.38
|1.2722
|1.2744
|1.2622
|782
|2006.09.21 06:36
|s/l
|391
|0.38
|1.2744
|1.2744
|1.2622
|-83.60
|9407.55
|783
|2006.09.21 08:22
|sell
|392
|0.38
|1.2735
|1.2757
|1.2635
|784
|2006.09.21 12:03
|s/l
|392
|0.38
|1.2757
|1.2757
|1.2635
|-83.60
|9323.95
|785
|2006.09.21 12:03
|sell
|393
|0.37
|1.2755
|1.2783
|1.2655
|786
|2006.09.21 12:16
|s/l
|393
|0.37
|1.2783
|1.2783
|1.2655
|-103.60
|9220.35
|787
|2006.09.21 12:16
|sell
|394
|0.37
|1.2782
|1.2813
|1.2682
|788
|2006.09.22 03:21
|s/l
|394
|0.37
|1.2813
|1.2813
|1.2682
|-113.07
|9107.28
|789
|2006.09.22 07:14
|sell
|395
|0.36
|1.2821
|1.2841
|1.2721
|790
|2006.09.24 17:00
|close
|395
|0.36
|1.2786
|1.2841
|1.2721
|126.00
|9233.28
|791
|2006.09.24 17:01
|buy
|396
|0.37
|1.2787
|1.2767
|1.2887
|792
|2006.09.25 05:02
|s/l
|396
|0.37
|1.2767
|1.2767
|1.2887
|-77.03
|9156.24
|793
|2006.09.25 09:05
|buy
|397
|0.37
|1.2770
|1.2750
|1.2870
|794
|2006.09.25 10:00
|s/l
|397
|0.37
|1.2750
|1.2750
|1.2870
|-74.00
|9082.24
|795
|2006.09.25 16:23
|buy
|398
|0.36
|1.2752
|1.2730
|1.2852
|796
|2006.09.26 04:15
|s/l
|398
|0.36
|1.2730
|1.2730
|1.2852
|-82.15
|9000.09
|797
|2006.09.26 10:00
|buy
|399
|0.36
|1.2686
|1.2663
|1.2786
|798
|2006.09.26 10:46
|s/l
|399
|0.36
|1.2663
|1.2663
|1.2786
|-82.80
|8917.29
|799
|2006.09.26 10:46
|buy
|400
|0.36
|1.2665
|1.2640
|1.2765
|800
|2006.09.27 09:02
|close
|400
|0.36
|1.2694
|1.2640
|1.2765
|101.45
|9018.74
|801
|2006.09.27 09:08
|sell
|401
|0.36
|1.2694
|1.2714
|1.2594
|802
|2006.09.27 10:06
|close
|401
|0.36
|1.2679
|1.2714
|1.2594
|54.00
|9072.74
|803
|2006.09.27 10:06
|buy
|402
|0.36
|1.2678
|1.2654
|1.2778
|804
|2006.09.27 12:02
|close
|402
|0.36
|1.2701
|1.2654
|1.2778
|82.80
|9155.54
|805
|2006.09.27 12:02
|sell
|403
|0.37
|1.2702
|1.2729
|1.2602
|806
|2006.09.27 20:26
|s/l
|403
|0.37
|1.2729
|1.2729
|1.2602
|-99.90
|9055.64
|807
|2006.09.27 23:55
|sell
|404
|0.36
|1.2721
|1.2733
|1.2621
|808
|2006.09.28 01:06
|s/l
|404
|0.36
|1.2733
|1.2733
|1.2621
|-38.45
|9017.19
|809
|2006.09.28 02:39
|sell
|405
|0.36
|1.2726
|1.2740
|1.2626
|810
|2006.09.28 12:08
|close
|405
|0.36
|1.2695
|1.2740
|1.2626
|111.60
|9128.79
|811
|2006.09.28 12:08
|buy
|406
|0.37
|1.2695
|1.2674
|1.2795
|812
|2006.09.29 03:23
|s/l
|406
|0.37
|1.2674
|1.2674
|1.2795
|-80.73
|9048.06
|813
|2006.09.29 07:18
|buy
|407
|0.36
|1.2665
|1.2646
|1.2765
|814
|2006.09.29 08:39
|s/l
|407
|0.36
|1.2646
|1.2646
|1.2765
|-68.40
|8979.66
|815
|2006.09.29 08:39
|buy
|408
|0.36
|1.2648
|1.2626
|1.2748
|816
|2006.09.29 16:05
|close
|408
|0.36
|1.2681
|1.2626
|1.2748
|118.80
|9098.46
|817
|2006.09.29 16:06
|sell
|409
|0.36
|1.2681
|1.2706
|1.2581
|818
|2006.10.01 20:23
|close
|409
|0.36
|1.2676
|1.2706
|1.2581
|18.00
|9116.46
|819
|2006.10.01 20:27
|buy
|410
|0.36
|1.2676
|1.2654
|1.2776
|820
|2006.10.02 23:14
|close
|410
|0.36
|1.2748
|1.2654
|1.2776
|256.25
|9372.70
|821
|2006.10.03 05:26
|sell
|411
|0.37
|1.2749
|1.2762
|1.2649
|822
|2006.10.03 11:08
|close
|411
|0.37
|1.2735
|1.2762
|1.2649
|51.80
|9424.50
|823
|2006.10.03 11:08
|buy
|412
|0.38
|1.2735
|1.2716
|1.2835
|824
|2006.10.03 21:46
|s/l
|412
|0.38
|1.2716
|1.2716
|1.2835
|-72.20
|9352.30
|825
|2006.10.03 21:46
|buy
|413
|0.37
|1.2718
|1.2703
|1.2818
|826
|2006.10.04 04:15
|s/l
|413
|0.37
|1.2703
|1.2703
|1.2818
|-58.53
|9293.77
|827
|2006.10.04 10:12
|buy
|414
|0.37
|1.2676
|1.2651
|1.2776
|828
|2006.10.04 19:01
|close
|414
|0.37
|1.2711
|1.2651
|1.2776
|129.50
|9423.27
|829
|2006.10.04 19:01
|sell
|415
|0.38
|1.2711
|1.2729
|1.2611
|830
|2006.10.05 01:16
|close
|415
|0.38
|1.2700
|1.2729
|1.2611
|46.82
|9470.09
|831
|2006.10.05 01:17
|buy
|416
|0.38
|1.2700
|1.2686
|1.2800
|832
|2006.10.05 05:05
|close
|416
|0.38
|1.2707
|1.2686
|1.2800
|26.60
|9496.69
|833
|2006.10.05 05:05
|sell
|417
|0.38
|1.2708
|1.2723
|1.2608
|834
|2006.10.05 08:06
|s/l
|417
|0.38
|1.2723
|1.2723
|1.2608
|-57.00
|9439.69
|835
|2006.10.05 13:19
|buy
|418
|0.38
|1.2686
|1.2663
|1.2786
|836
|2006.10.06 07:59
|s/l
|418
|0.38
|1.2663
|1.2663
|1.2786
|-90.52
|9349.17
|837
|2006.10.06 12:11
|buy
|419
|0.37
|1.2590
|1.2553
|1.2690
|838
|2006.10.09 09:32
|close
|419
|0.37
|1.2603
|1.2553
|1.2690
|45.07
|9394.24
|839
|2006.10.09 09:33
|sell
|420
|0.38
|1.2603
|1.2619
|1.2503
|840
|2006.10.09 14:24
|close
|420
|0.38
|1.2600
|1.2619
|1.2503
|11.40
|9405.64
|841
|2006.10.09 14:25
|buy
|421
|0.38
|1.2601
|1.2587
|1.2701
|842
|2006.10.09 20:14
|s/l
|421
|0.38
|1.2587
|1.2587
|1.2701
|-53.20
|9352.44
|843
|2006.10.09 22:58
|buy
|422
|0.37
|1.2590
|1.2578
|1.2690
|844
|2006.10.10 04:21
|s/l
|422
|0.37
|1.2578
|1.2578
|1.2690
|-47.43
|9305.00
|845
|2006.10.10 04:21
|buy
|423
|0.37
|1.2580
|1.2564
|1.2680
|846
|2006.10.10 04:24
|s/l
|423
|0.37
|1.2564
|1.2564
|1.2680
|-59.20
|9245.80
|847
|2006.10.10 04:24
|buy
|424
|0.37
|1.2566
|1.2548
|1.2666
|848
|2006.10.10 07:04
|s/l
|424
|0.37
|1.2548
|1.2548
|1.2666
|-66.60
|9179.20
|849
|2006.10.10 17:39
|buy
|425
|0.37
|1.2529
|1.2508
|1.2629
|850
|2006.10.11 09:08
|close
|425
|0.37
|1.2547
|1.2508
|1.2629
|63.57
|9242.77
|851
|2006.10.11 09:08
|sell
|426
|0.37
|1.2547
|1.2563
|1.2447
|852
|2006.10.11 18:10
|close
|426
|0.37
|1.2520
|1.2563
|1.2447
|99.90
|9342.67
|853
|2006.10.11 18:10
|buy
|427
|0.37
|1.2520
|1.2498
|1.2620
|854
|2006.10.12 08:30
|close
|427
|0.37
|1.2539
|1.2498
|1.2620
|61.20
|9403.87
|855
|2006.10.12 08:30
|sell
|428
|0.38
|1.2540
|1.2562
|1.2440
|856
|2006.10.12 10:45
|close
|428
|0.38
|1.2534
|1.2562
|1.2440
|22.80
|9426.67
|857
|2006.10.12 10:58
|buy
|429
|0.38
|1.2534
|1.2508
|1.2634
|858
|2006.10.12 11:02
|close
|429
|0.38
|1.2538
|1.2508
|1.2634
|15.20
|9441.87
|859
|2006.10.12 11:02
|sell
|430
|0.38
|1.2539
|1.2565
|1.2439
|860
|2006.10.12 12:01
|close
|430
|0.38
|1.2536
|1.2565
|1.2439
|11.40
|9453.27
|861
|2006.10.12 12:01
|buy
|431
|0.38
|1.2536
|1.2510
|1.2636
|862
|2006.10.12 21:13
|close
|431
|0.38
|1.2560
|1.2510
|1.2636
|91.20
|9544.47
|863
|2006.10.12 21:13
|sell
|432
|0.38
|1.2560
|1.2575
|1.2460
|864
|2006.10.12 21:34
|s/l
|432
|0.38
|1.2575
|1.2575
|1.2460
|-57.00
|9487.47
|865
|2006.10.12 21:34
|sell
|433
|0.38
|1.2574
|1.2590
|1.2474
|866
|2006.10.15 17:50
|close
|433
|0.38
|1.2502
|1.2590
|1.2474
|275.27
|9762.74
|867
|2006.10.15 17:50
|buy
|434
|0.39
|1.2502
|1.2474
|1.2602
|868
|2006.10.16 12:13
|close
|434
|0.39
|1.2522
|1.2474
|1.2602
|74.80
|9837.54
|869
|2006.10.16 12:13
|sell
|435
|0.39
|1.2522
|1.2545
|1.2422
|870
|2006.10.16 20:36
|s/l
|435
|0.39
|1.2545
|1.2545
|1.2422
|-89.70
|9747.84
|871
|2006.10.16 20:36
|sell
|436
|0.39
|1.2543
|1.2560
|1.2443
|872
|2006.10.17 11:40
|s/l
|436
|0.39
|1.2560
|1.2560
|1.2443
|-64.58
|9683.26
|873
|2006.10.17 18:11
|sell
|437
|0.39
|1.2545
|1.2570
|1.2445
|874
|2006.10.17 21:03
|close
|437
|0.39
|1.2541
|1.2570
|1.2445
|15.60
|9698.86
|875
|2006.10.17 21:03
|buy
|438
|0.39
|1.2541
|1.2522
|1.2641
|876
|2006.10.18 06:22
|close
|438
|0.39
|1.2546
|1.2522
|1.2641
|16.30
|9715.16
|877
|2006.10.18 06:29
|sell
|439
|0.39
|1.2546
|1.2559
|1.2446
|878
|2006.10.18 08:15
|close
|439
|0.39
|1.2543
|1.2559
|1.2446
|11.70
|9726.86
|879
|2006.10.18 08:31
|buy
|440
|0.39
|1.2541
|1.2528
|1.2641
|880
|2006.10.18 08:39
|s/l
|440
|0.39
|1.2528
|1.2528
|1.2641
|-50.70
|9676.16
|881
|2006.10.18 08:39
|buy
|441
|0.39
|1.2529
|1.2514
|1.2629
|882
|2006.10.18 09:10
|s/l
|441
|0.39
|1.2514
|1.2514
|1.2629
|-58.50
|9617.66
|883
|2006.10.18 21:00
|sell
|442
|0.38
|1.2535
|1.2547
|1.2435
|884
|2006.10.19 03:05
|s/l
|442
|0.38
|1.2547
|1.2547
|1.2435
|-40.58
|9577.07
|885
|2006.10.19 07:24
|sell
|443
|0.38
|1.2568
|1.2584
|1.2468
|886
|2006.10.19 09:44
|s/l
|443
|0.38
|1.2584
|1.2584
|1.2468
|-60.80
|9516.27
|887
|2006.10.19 09:44
|sell
|444
|0.38
|1.2582
|1.2601
|1.2482
|888
|2006.10.19 10:37
|s/l
|444
|0.38
|1.2601
|1.2601
|1.2482
|-72.20
|9444.07
|889
|2006.10.19 20:25
|sell
|445
|0.38
|1.2637
|1.2660
|1.2537
|890
|2006.10.20 10:02
|close
|445
|0.38
|1.2618
|1.2660
|1.2537
|73.87
|9517.95
|891
|2006.10.20 10:02
|buy
|446
|0.38
|1.2618
|1.2600
|1.2718
|892
|2006.10.20 10:40
|s/l
|446
|0.38
|1.2600
|1.2600
|1.2718
|-68.40
|9449.55
|893
|2006.10.20 10:40
|buy
|447
|0.38
|1.2602
|1.2582
|1.2702
|894
|2006.10.23 04:45
|s/l
|447
|0.38
|1.2582
|1.2582
|1.2702
|-79.12
|9370.43
|895
|2006.10.23 20:28
|buy
|448
|0.37
|1.2545
|1.2533
|1.2645
|896
|2006.10.24 01:55
|s/l
|448
|0.37
|1.2533
|1.2533
|1.2645
|-47.43
|9323.00
|897
|2006.10.24 06:34
|buy
|449
|0.37
|1.2539
|1.2525
|1.2639
|898
|2006.10.24 20:16
|close
|449
|0.37
|1.2560
|1.2525
|1.2639
|77.70
|9400.70
|899
|2006.10.24 20:17
|sell
|450
|0.38
|1.2561
|1.2575
|1.2461
|900
|2006.10.24 22:38
|s/l
|450
|0.38
|1.2575
|1.2575
|1.2461
|-53.20
|9347.50
|901
|2006.10.25 01:35
|sell
|451
|0.37
|1.2570
|1.2582
|1.2470
|902
|2006.10.25 06:25
|s/l
|451
|0.37
|1.2582
|1.2582
|1.2470
|-44.40
|9303.10
|903
|2006.10.25 10:16
|sell
|452
|0.37
|1.2582
|1.2599
|1.2482
|904
|2006.10.25 14:19
|s/l
|452
|0.37
|1.2599
|1.2599
|1.2482
|-62.90
|9240.20
|905
|2006.10.25 14:19
|sell
|453
|0.37
|1.2598
|1.2619
|1.2498
|906
|2006.10.25 14:21
|s/l
|453
|0.37
|1.2619
|1.2619
|1.2498
|-77.70
|9162.50
|907
|2006.10.25 14:21
|sell
|454
|0.37
|1.2617
|1.2640
|1.2517
|908
|2006.10.25 22:43
|s/l
|454
|0.37
|1.2640
|1.2640
|1.2517
|-85.10
|9077.40
|909
|2006.10.26 02:34
|sell
|455
|0.36
|1.2638
|1.2654
|1.2538
|910
|2006.10.26 03:02
|s/l
|455
|0.36
|1.2654
|1.2654
|1.2538
|-57.60
|9019.80
|911
|2006.10.26 08:32
|sell
|456
|0.36
|1.2662
|1.2682
|1.2562
|912
|2006.10.26 12:22
|s/l
|456
|0.36
|1.2682
|1.2682
|1.2562
|-72.00
|8947.80
|913
|2006.10.26 12:22
|sell
|457
|0.36
|1.2680
|1.2706
|1.2580
|914
|2006.10.26 20:46
|s/l
|457
|0.36
|1.2706
|1.2706
|1.2580
|-93.60
|8854.20
|915
|2006.10.26 20:46
|sell
|458
|0.35
|1.2704
|1.2725
|1.2604
|916
|2006.10.27 08:33
|s/l
|458
|0.35
|1.2725
|1.2725
|1.2604
|-71.96
|8782.24
|917
|2006.10.27 15:06
|sell
|459
|0.35
|1.2737
|1.2762
|1.2637
|918
|2006.10.30 06:01
|close
|459
|0.35
|1.2723
|1.2762
|1.2637
|50.54
|8832.78
|919
|2006.10.30 06:02
|buy
|460
|0.35
|1.2723
|1.2706
|1.2823
|920
|2006.10.30 08:32
|s/l
|460
|0.35
|1.2706
|1.2706
|1.2823
|-59.50
|8773.28
|921
|2006.10.30 08:32
|buy
|461
|0.35
|1.2708
|1.2690
|1.2808
|922
|2006.10.30 17:01
|close
|461
|0.35
|1.2725
|1.2690
|1.2808
|59.50
|8832.78
|923
|2006.10.30 17:07
|sell
|462
|0.35
|1.2725
|1.2740
|1.2625
|924
|2006.10.30 22:22
|close
|462
|0.35
|1.2716
|1.2740
|1.2625
|31.50
|8864.28
|925
|2006.10.30 22:26
|buy
|463
|0.35
|1.2716
|1.2703
|1.2816
|926
|2006.10.31 02:26
|s/l
|463
|0.35
|1.2703
|1.2703
|1.2816
|-48.37
|8815.91
|927
|2006.10.31 02:26
|buy
|464
|0.35
|1.2705
|1.2692
|1.2805
|928
|2006.10.31 02:30
|s/l
|464
|0.35
|1.2692
|1.2692
|1.2805
|-45.50
|8770.41
|929
|2006.10.31 02:30
|buy
|465
|0.35
|1.2694
|1.2679
|1.2794
|930
|2006.10.31 02:44
|s/l
|465
|0.35
|1.2679
|1.2679
|1.2794
|-52.50
|8717.91
|931
|2006.10.31 02:44
|buy
|466
|0.35
|1.2681
|1.2665
|1.2781
|932
|2006.10.31 10:37
|t/p
|466
|0.35
|1.2781
|1.2665
|1.2781
|350.00
|9067.91
|933
|2006.10.31 14:09
|sell
|467
|0.36
|1.2768
|1.2793
|1.2668
|934
|2006.11.01 04:20
|close
|467
|0.36
|1.2755
|1.2793
|1.2668
|48.38
|9116.29
|935
|2006.11.01 04:41
|buy
|468
|0.36
|1.2752
|1.2740
|1.2852
|936
|2006.11.01 08:05
|close
|468
|0.36
|1.2756
|1.2740
|1.2852
|14.40
|9130.69
|937
|2006.11.01 08:09
|sell
|469
|0.37
|1.2756
|1.2770
|1.2656
|938
|2006.11.01 10:01
|s/l
|469
|0.37
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-51.80
|9078.89
|939
|2006.11.01 13:32
|sell
|470
|0.36
|1.2766
|1.2787
|1.2666
|940
|2006.11.01 21:04
|close
|470
|0.36
|1.2752
|1.2787
|1.2666
|50.40
|9129.29
|941
|2006.11.01 21:05
|buy
|471
|0.37
|1.2752
|1.2731
|1.2852
|942
|2006.11.02 09:02
|close
|471
|0.37
|1.2765
|1.2731
|1.2852
|39.00
|9168.29
|943
|2006.11.02 09:02
|sell
|472
|0.37
|1.2766
|1.2783
|1.2666
|944
|2006.11.02 11:33
|s/l
|472
|0.37
|1.2783
|1.2783
|1.2666
|-62.90
|9105.39
|945
|2006.11.02 13:01
|sell
|473
|0.36
|1.2772
|1.2794
|1.2672
|946
|2006.11.03 05:04
|close
|473
|0.36
|1.2775
|1.2794
|1.2672
|-9.22
|9096.17
|947
|2006.11.03 08:31
|sell
|474
|0.36
|1.2778
|1.2791
|1.2678
|948
|2006.11.03 08:31
|s/l
|474
|0.36
|1.2791
|1.2791
|1.2678
|-46.80
|9049.37
|949
|2006.11.03 08:31
|sell
|475
|0.36
|1.2789
|1.2803
|1.2689
|950
|2006.11.03 08:55
|t/p
|475
|0.36
|1.2689
|1.2803
|1.2689
|360.00
|9409.37
|951
|2006.11.03 12:13
|buy
|476
|0.38
|1.2699
|1.2669
|1.2799
|952
|2006.11.06 15:00
|close
|476
|0.38
|1.2719
|1.2669
|1.2799
|72.88
|9482.26
|953
|2006.11.06 15:00
|sell
|477
|0.38
|1.2720
|1.2735
|1.2620
|954
|2006.11.06 20:25
|s/l
|477
|0.38
|1.2735
|1.2735
|1.2620
|-57.00
|9425.26
|955
|2006.11.06 20:25
|sell
|478
|0.38
|1.2734
|1.2748
|1.2634
|956
|2006.11.06 23:15
|s/l
|478
|0.38
|1.2748
|1.2748
|1.2634
|-53.20
|9372.06
|957
|2006.11.06 23:15
|sell
|479
|0.37
|1.2746
|1.2759
|1.2646
|958
|2006.11.06 23:33
|s/l
|479
|0.37
|1.2759
|1.2759
|1.2646
|-48.10
|9323.96
|959
|2006.11.06 23:33
|sell
|480
|0.37
|1.2757
|1.2771
|1.2657
|960
|2006.11.07 00:02
|s/l
|480
|0.37
|1.2771
|1.2771
|1.2657
|-50.17
|9273.78
|961
|2006.11.07 04:30
|sell
|481
|0.37
|1.2764
|1.2782
|1.2664
|962
|2006.11.07 08:58
|s/l
|481
|0.37
|1.2782
|1.2782
|1.2664
|-66.60
|9207.18
|963
|2006.11.07 08:58
|sell
|482
|0.37
|1.2780
|1.2800
|1.2680
|964
|2006.11.07 09:18
|s/l
|482
|0.37
|1.2800
|1.2800
|1.2680
|-74.00
|9133.18
|965
|2006.11.07 17:32
|sell
|483
|0.37
|1.2784
|1.2809
|1.2684
|966
|2006.11.08 00:22
|close
|483
|0.37
|1.2777
|1.2809
|1.2684
|27.53
|9160.71
|967
|2006.11.08 00:24
|buy
|484
|0.37
|1.2777
|1.2761
|1.2877
|968
|2006.11.08 03:57
|close
|484
|0.37
|1.2787
|1.2761
|1.2877
|37.00
|9197.71
|969
|2006.11.08 03:58
|sell
|485
|0.37
|1.2788
|1.2802
|1.2688
|970
|2006.11.08 04:21
|s/l
|485
|0.37
|1.2802
|1.2802
|1.2688
|-51.80
|9145.91
|971
|2006.11.08 12:09
|buy
|486
|0.37
|1.2767
|1.2744
|1.2867
|972
|2006.11.09 02:27
|close
|486
|0.37
|1.2773
|1.2744
|1.2867
|13.10
|9159.01
|973
|2006.11.09 02:27
|sell
|487
|0.37
|1.2774
|1.2787
|1.2674
|974
|2006.11.09 03:00
|s/l
|487
|0.37
|1.2787
|1.2787
|1.2674
|-48.10
|9110.91
|975
|2006.11.09 09:43
|sell
|488
|0.36
|1.2782
|1.2805
|1.2682
|976
|2006.11.09 10:02
|s/l
|488
|0.36
|1.2805
|1.2805
|1.2682
|-82.80
|9028.11
|977
|2006.11.09 17:25
|sell
|489
|0.36
|1.2836
|1.2867
|1.2736
|978
|2006.11.09 21:34
|s/l
|489
|0.36
|1.2867
|1.2867
|1.2736
|-111.60
|8916.51
|979
|2006.11.10 02:20
|sell
|490
|0.36
|1.2865
|1.2882
|1.2765
|980
|2006.11.10 03:55
|s/l
|490
|0.36
|1.2882
|1.2882
|1.2765
|-61.20
|8855.31
|981
|2006.11.10 03:55
|sell
|491
|0.35
|1.2880
|1.2899
|1.2780
|982
|2006.11.10 04:05
|s/l
|491
|0.35
|1.2899
|1.2899
|1.2780
|-66.50
|8788.81
|983
|2006.11.10 12:35
|sell
|492
|0.35
|1.2866
|1.2889
|1.2766
|984
|2006.11.12 18:52
|close
|492
|0.35
|1.2846
|1.2889
|1.2766
|70.00
|8858.81
|985
|2006.11.12 18:52
|buy
|493
|0.35
|1.2846
|1.2830
|1.2946
|986
|2006.11.13 07:04
|s/l
|493
|0.35
|1.2830
|1.2830
|1.2946
|-58.87
|8799.94
|987
|2006.11.13 09:02
|buy
|494
|0.35
|1.2835
|1.2820
|1.2935
|988
|2006.11.13 09:50
|s/l
|494
|0.35
|1.2820
|1.2820
|1.2935
|-52.50
|8747.44
|989
|2006.11.13 09:50
|buy
|495
|0.35
|1.2822
|1.2805
|1.2922
|990
|2006.11.13 10:08
|s/l
|495
|0.35
|1.2805
|1.2805
|1.2922
|-59.50
|8687.94
|991
|2006.11.13 20:04
|buy
|496
|0.35
|1.2807
|1.2789
|1.2907
|992
|2006.11.14 08:01
|close
|496
|0.35
|1.2827
|1.2789
|1.2907
|67.13
|8755.07
|993
|2006.11.14 08:01
|sell
|497
|0.35
|1.2827
|1.2844
|1.2727
|994
|2006.11.14 08:30
|s/l
|497
|0.35
|1.2844
|1.2844
|1.2727
|-59.50
|8695.57
|995
|2006.11.14 08:30
|sell
|498
|0.35
|1.2844
|1.2863
|1.2744
|996
|2006.11.14 08:33
|s/l
|498
|0.35
|1.2863
|1.2863
|1.2744
|-66.50
|8629.07
|997
|2006.11.14 08:33
|sell
|499
|0.35
|1.2861
|1.2882
|1.2761
|998
|2006.11.14 16:03
|close
|499
|0.35
|1.2819
|1.2882
|1.2761
|147.00
|8776.07
|999
|2006.11.14 16:05
|buy
|500
|0.35
|1.2819
|1.2793
|1.2919
|1000
|2006.11.15 05:31
|s/l
|500
|0.35
|1.2793
|1.2793
|1.2919
|-93.87
|8682.20
|1001
|2006.11.15 08:00
|buy
|501
|0.35
|1.2792
|1.2773
|1.2892
|1002
|2006.11.15 08:36
|s/l
|501
|0.35
|1.2773
|1.2773
|1.2892
|-66.50
|8615.70
|1003
|2006.11.15 08:36
|buy
|502
|0.34
|1.2775
|1.2753
|1.2875
|1004
|2006.11.15 21:11
|close
|502
|0.34
|1.2829
|1.2753
|1.2875
|183.60
|8799.30
|1005
|2006.11.15 21:11
|sell
|503
|0.35
|1.2829
|1.2844
|1.2729
|1006
|2006.11.16 09:01
|close
|503
|0.35
|1.2811
|1.2844
|1.2729
|67.62
|8866.92
|1007
|2006.11.16 09:01
|buy
|504
|0.35
|1.2810
|1.2791
|1.2910
|1008
|2006.11.16 12:13
|s/l
|504
|0.35
|1.2791
|1.2791
|1.2910
|-66.50
|8800.42
|1009
|2006.11.16 16:45
|buy
|505
|0.35
|1.2793
|1.2768
|1.2893
|1010
|2006.11.17 00:42
|s/l
|505
|0.35
|1.2768
|1.2768
|1.2893
|-90.37
|8710.05
|1011
|2006.11.17 04:13
|buy
|506
|0.35
|1.2777
|1.2760
|1.2877
|1012
|2006.11.17 15:51
|close
|506
|0.35
|1.2826
|1.2760
|1.2877
|171.50
|8881.55
|1013
|2006.11.17 15:51
|sell
|507
|0.36
|1.2826
|1.2851
|1.2726
|1014
|2006.11.20 04:56
|s/l
|507
|0.36
|1.2851
|1.2851
|1.2726
|-88.42
|8793.13
|1015
|2006.11.20 04:56
|sell
|508
|0.35
|1.2849
|1.2866
|1.2749
|1016
|2006.11.20 22:17
|close
|508
|0.35
|1.2820
|1.2866
|1.2749
|101.50
|8894.63
|1017
|2006.11.20 22:18
|buy
|509
|0.36
|1.2820
|1.2808
|1.2920
|1018
|2006.11.20 23:59
|s/l
|509
|0.36
|1.2808
|1.2808
|1.2920
|-43.20
|8851.43
|1019
|2006.11.21 01:18
|buy
|510
|0.35
|1.2813
|1.2801
|1.2913
|1020
|2006.11.21 05:00
|close
|510
|0.35
|1.2821
|1.2801
|1.2913
|28.00
|8879.43
|1021
|2006.11.21 05:32
|sell
|511
|0.36
|1.2821
|1.2836
|1.2721
|1022
|2006.11.21 14:23
|s/l
|511
|0.36
|1.2836
|1.2836
|1.2721
|-54.00
|8825.43
|1023
|2006.11.21 20:41
|sell
|512
|0.35
|1.2847
|1.2862
|1.2747
|1024
|2006.11.21 21:20
|s/l
|512
|0.35
|1.2862
|1.2862
|1.2747
|-52.50
|8772.93
|1025
|2006.11.22 02:35
|sell
|513
|0.35
|1.2866
|1.2878
|1.2766
|1026
|2006.11.22 06:47
|s/l
|513
|0.35
|1.2878
|1.2878
|1.2766
|-42.00
|8730.93
|1027
|2006.11.22 06:47
|sell
|514
|0.35
|1.2876
|1.2892
|1.2776
|1028
|2006.11.22 07:23
|s/l
|514
|0.35
|1.2892
|1.2892
|1.2776
|-56.00
|8674.93
|1029
|2006.11.22 14:26
|sell
|515
|0.35
|1.2940
|1.2967
|1.2840
|1030
|2006.11.23 04:09
|s/l
|515
|0.35
|1.2967
|1.2967
|1.2840
|-89.88
|8585.05
|1031
|2006.11.23 10:04
|sell
|516
|0.34
|1.2964
|1.2980
|1.2864
|1032
|2006.11.23 17:01
|close
|516
|0.34
|1.2947
|1.2980
|1.2864
|57.80
|8642.85
|1033
|2006.11.23 17:01
|buy
|517
|0.35
|1.2948
|1.2935
|1.3048
|1034
|2006.11.24 00:29
|close
|517
|0.35
|1.2957
|1.2935
|1.3048
|28.63
|8671.48
|1035
|2006.11.26 17:00
|sell
|518
|0.35
|1.3162
|1.3191
|1.3062
|1036
|2006.11.27 12:02
|close
|518
|0.35
|1.3117
|1.3191
|1.3062
|159.04
|8830.52
|1037
|2006.11.27 12:02
|buy
|519
|0.35
|1.3117
|1.3084
|1.3217
|1038
|2006.11.27 19:02
|close
|519
|0.35
|1.3133
|1.3084
|1.3217
|56.00
|8886.52
|1039
|2006.11.27 19:03
|sell
|520
|0.36
|1.3133
|1.3153
|1.3033
|1040
|2006.11.28 03:06
|s/l
|520
|0.36
|1.3153
|1.3153
|1.3033
|-70.42
|8816.11
|1041
|2006.11.28 06:01
|sell
|521
|0.35
|1.3143
|1.3164
|1.3043
|1042
|2006.11.28 08:33
|s/l
|521
|0.35
|1.3164
|1.3164
|1.3043
|-73.50
|8742.61
|1043
|2006.11.28 08:33
|sell
|522
|0.35
|1.3162
|1.3188
|1.3062
|1044
|2006.11.28 13:16
|s/l
|522
|0.35
|1.3188
|1.3188
|1.3062
|-91.00
|8651.61
|1045
|2006.11.28 13:16
|sell
|523
|0.35
|1.3186
|1.3223
|1.3086
|1046
|2006.11.29 10:06
|close
|523
|0.35
|1.3151
|1.3223
|1.3086
|124.04
|8775.65
|1047
|2006.11.29 10:06
|buy
|524
|0.35
|1.3150
|1.3121
|1.3250
|1048
|2006.11.30 06:13
|close
|524
|0.35
|1.3196
|1.3121
|1.3250
|152.39
|8928.04
|1049
|2006.11.30 06:13
|sell
|525
|0.36
|1.3196
|1.3217
|1.3096
|1050
|2006.11.30 09:57
|s/l
|525
|0.36
|1.3217
|1.3217
|1.3096
|-75.60
|8852.44
|1051
|2006.11.30 09:57
|sell
|526
|0.35
|1.3216
|1.3242
|1.3116
|1052
|2006.11.30 10:13
|s/l
|526
|0.35
|1.3242
|1.3242
|1.3116
|-91.00
|8761.44
|1053
|2006.11.30 19:00
|sell
|527
|0.35
|1.3254
|1.3282
|1.3154
|1054
|2006.12.01 02:54
|s/l
|527
|0.35
|1.3282
|1.3282
|1.3154
|-96.46
|8664.98
|1055
|2006.12.01 08:14
|buy
|528
|0.35
|1.3244
|1.3217
|1.3344
|1056
|2006.12.01 10:39
|t/p
|528
|0.35
|1.3344
|1.3217
|1.3344
|350.00
|9014.98
|1057
|2006.12.01 14:29
|sell
|529
|0.36
|1.3327
|1.3365
|1.3227
|1058
|2006.12.03 17:58
|s/l
|529
|0.36
|1.3365
|1.3365
|1.3227
|-136.80
|8878.18
|1059
|2006.12.03 17:58
|sell
|530
|0.36
|1.3363
|1.3398
|1.3263
|1060
|2006.12.04 06:36
|close
|530
|0.36
|1.3308
|1.3398
|1.3263
|199.58
|9077.76
|1061
|2006.12.04 06:37
|buy
|531
|0.36
|1.3308
|1.3280
|1.3408
|1062
|2006.12.04 14:00
|close
|531
|0.36
|1.3320
|1.3280
|1.3408
|43.20
|9120.96
|1063
|2006.12.04 14:10
|sell
|532
|0.36
|1.3320
|1.3346
|1.3220
|1064
|2006.12.04 17:35
|s/l
|532
|0.36
|1.3346
|1.3346
|1.3220
|-93.60
|9027.36
|1065
|2006.12.04 19:59
|sell
|533
|0.36
|1.3338
|1.3360
|1.3238
|1066
|2006.12.05 02:35
|close
|533
|0.36
|1.3314
|1.3360
|1.3238
|87.98
|9115.35
|1067
|2006.12.05 02:35
|buy
|534
|0.36
|1.3313
|1.3296
|1.3413
|1068
|2006.12.05 10:12
|s/l
|534
|0.36
|1.3296
|1.3296
|1.3413
|-61.20
|9054.15
|1069
|2006.12.05 12:00
|buy
|535
|0.36
|1.3324
|1.3287
|1.3424
|1070
|2006.12.05 16:16
|close
|535
|0.36
|1.3325
|1.3287
|1.3424
|3.60
|9057.75
|1071
|2006.12.05 16:31
|sell
|536
|0.36
|1.3325
|1.3355
|1.3225
|1072
|2006.12.05 21:28
|close
|536
|0.36
|1.3317
|1.3355
|1.3225
|28.80
|9086.55
|1073
|2006.12.05 21:28
|buy
|537
|0.36
|1.3317
|1.3297
|1.3417
|1074
|2006.12.06 03:27
|s/l
|537
|0.36
|1.3297
|1.3297
|1.3417
|-74.95
|9011.59
|1075
|2006.12.06 13:09
|buy
|538
|0.36
|1.3297
|1.3262
|1.3397
|1076
|2006.12.07 08:36
|close
|538
|0.36
|1.3304
|1.3262
|1.3397
|16.34
|9027.94
|1077
|2006.12.07 08:36
|sell
|539
|0.36
|1.3305
|1.3331
|1.3205
|1078
|2006.12.07 10:02
|close
|539
|0.36
|1.3297
|1.3331
|1.3205
|28.80
|9056.74
|1079
|2006.12.07 10:03
|buy
|540
|0.36
|1.3297
|1.3267
|1.3397
|1080
|2006.12.08 08:28
|s/l
|540
|0.36
|1.3267
|1.3267
|1.3397
|-110.95
|8945.79
|1081
|2006.12.08 08:45
|sell
|541
|0.36
|1.3309
|1.3332
|1.3209
|1082
|2006.12.08 08:52
|s/l
|541
|0.36
|1.3332
|1.3332
|1.3209
|-82.80
|8862.99
|1083
|2006.12.08 08:52
|sell
|542
|0.35
|1.3330
|1.3355
|1.3230
|1084
|2006.12.08 10:01
|s/l
|542
|0.35
|1.3355
|1.3355
|1.3230
|-87.50
|8775.49
|1085
|2006.12.08 11:11
|sell
|543
|0.35
|1.3323
|1.3359
|1.3223
|1086
|2006.12.08 11:54
|t/p
|543
|0.35
|1.3223
|1.3359
|1.3223
|350.00
|9125.49
|1087
|2006.12.10 17:00
|buy
|544
|0.37
|1.3177
|1.3120
|1.3277
|1088
|2006.12.11 08:34
|close
|544
|0.37
|1.3193
|1.3120
|1.3277
|56.17
|9181.65
|1089
|2006.12.11 08:34
|sell
|545
|0.37
|1.3193
|1.3226
|1.3093
|1090
|2006.12.11 11:29
|s/l
|545
|0.37
|1.3226
|1.3226
|1.3093
|-122.10
|9059.55
|1091
|2006.12.11 17:21
|sell
|546
|0.36
|1.3248
|1.3275
|1.3148
|1092
|2006.12.12 08:30
|close
|546
|0.36
|1.3237
|1.3275
|1.3148
|41.18
|9100.74
|1093
|2006.12.12 08:30
|buy
|547
|0.36
|1.3226
|1.3200
|1.3326
|1094
|2006.12.12 09:45
|close
|547
|0.36
|1.3266
|1.3200
|1.3326
|144.00
|9244.74
|1095
|2006.12.12 10:48
|buy
|548
|0.37
|1.3242
|1.3211
|1.3342
|1096
|2006.12.12 14:14
|s/l
|548
|0.37
|1.3211
|1.3211
|1.3342
|-114.70
|9130.04
|1097
|2006.12.12 14:20
|sell
|549
|0.37
|1.3258
|1.3292
|1.3158
|1098
|2006.12.12 14:36
|s/l
|549
|0.37
|1.3292
|1.3292
|1.3158
|-125.80
|9004.24
|1099
|2006.12.12 14:36
|sell
|550
|0.36
|1.3290
|1.3328
|1.3190
|1100
|2006.12.13 20:16
|close
|550
|0.36
|1.3204
|1.3328
|1.3190
|311.18
|9315.42
|1101
|2006.12.13 20:16
|buy
|551
|0.37
|1.3204
|1.3181
|1.3304
|1102
|2006.12.14 06:51
|s/l
|551
|0.37
|1.3181
|1.3181
|1.3304
|-94.20
|9221.22
|1103
|2006.12.14 15:20
|buy
|552
|0.37
|1.3145
|1.3111
|1.3245
|1104
|2006.12.15 04:30
|s/l
|552
|0.37
|1.3111
|1.3111
|1.3245
|-128.83
|9092.38
|1105
|2006.12.15 04:30
|buy
|553
|0.36
|1.3113
|1.3091
|1.3213
|1106
|2006.12.15 10:05
|s/l
|553
|0.36
|1.3091
|1.3091
|1.3213
|-79.20
|9013.18
|1107
|2006.12.18 01:58
|buy
|554
|0.36
|1.3095
|1.3081
|1.3195
|1108
|2006.12.18 02:14
|close
|554
|0.36
|1.3098
|1.3081
|1.3195
|10.80
|9023.98
|1109
|2006.12.18 02:14
|sell
|555
|0.36
|1.3098
|1.3112
|1.2998
|1110
|2006.12.18 02:44
|s/l
|555
|0.36
|1.3112
|1.3112
|1.2998
|-50.40
|8973.58
|1111
|2006.12.18 02:44
|sell
|556
|0.36
|1.3110
|1.3125
|1.3010
|1112
|2006.12.18 03:11
|close
|556
|0.36
|1.3093
|1.3125
|1.3010
|61.20
|9034.78
|1113
|2006.12.18 03:11
|buy
|557
|0.36
|1.3092
|1.3077
|1.3192
|1114
|2006.12.18 07:22
|close
|557
|0.36
|1.3097
|1.3077
|1.3192
|18.00
|9052.78
|1115
|2006.12.18 07:22
|sell
|558
|0.36
|1.3097
|1.3116
|1.2997
|1116
|2006.12.18 08:37
|s/l
|558
|0.36
|1.3116
|1.3116
|1.2997
|-68.40
|8984.38
|1117
|2006.12.18 08:37
|sell
|559
|0.36
|1.3115
|1.3136
|1.3015
|1118
|2006.12.19 02:16
|close
|559
|0.36
|1.3094
|1.3136
|1.3015
|77.18
|9061.57
|1119
|2006.12.19 02:16
|buy
|560
|0.36
|1.3093
|1.3081
|1.3193
|1120
|2006.12.19 09:39
|close
|560
|0.36
|1.3169
|1.3081
|1.3193
|273.60
|9335.17
|1121
|2006.12.19 09:39
|sell
|561
|0.37
|1.3170
|1.3200
|1.3070
|1122
|2006.12.19 12:21
|s/l
|561
|0.37
|1.3200
|1.3200
|1.3070
|-111.00
|9224.17
|1123
|2006.12.19 18:26
|sell
|562
|0.37
|1.3206
|1.3236
|1.3106
|1124
|2006.12.19 22:02
|s/l
|562
|0.37
|1.3236
|1.3236
|1.3106
|-111.00
|9113.17
|1125
|2006.12.20 01:31
|sell
|563
|0.36
|1.3237
|1.3257
|1.3137
|1126
|2006.12.21 11:14
|close
|563
|0.36
|1.3161
|1.3257
|1.3137
|278.35
|9391.52
|1127
|2006.12.21 11:14
|buy
|564
|0.38
|1.3160
|1.3133
|1.3260
|1128
|2006.12.22 08:30
|close
|564
|0.38
|1.3201
|1.3133
|1.3260
|152.68
|9544.20
|1129
|2006.12.22 08:30
|sell
|565
|0.38
|1.3205
|1.3221
|1.3105
|1130
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|565
|0.38
|1.3140
|1.3221
|1.3105
|247.00
|9791.20