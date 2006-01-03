Strategy Tester Report
mcarty3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseStopLoss=false; StopLoss=47; TakeProfit=100; risk=0.2; MaxLots=10; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-208.80Gross profit27530.35Gross loss-27739.14
Profit factor0.99Expected payoff-0.37
Absolute drawdown3581.17Maximal drawdown3960.50 (38.16%)Relative drawdown38.16% (3960.50)
Total trades565Short positions (won %)305 (37.70%)Long positions (won %)260 (42.69%)
Profit trades (% of total)226 (40.00%)Loss trades (% of total)339 (60.00%)
Largestprofit trade405.28loss trade-175.75
Averageprofit trade121.82loss trade-81.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (902.32)consecutive losses (loss in money)14 (-1267.03)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1087.23 (6)consecutive loss (count of losses)-1267.03 (14)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 09:30sell10.401.19011.19131.1801
22006.01.03 09:31s/l10.401.19131.19131.1801-48.009952.00
32006.01.03 09:31sell20.401.19111.19241.1811
42006.01.03 09:41s/l20.401.19241.19241.1811-52.009900.00
52006.01.03 09:41sell30.401.19221.19361.1822
62006.01.03 09:58s/l30.401.19361.19361.1822-56.009844.00
72006.01.03 09:58sell40.391.19341.19501.1834
82006.01.03 10:00s/l40.391.19501.19501.1834-62.409781.60
92006.01.03 18:54sell50.391.20331.20731.1933
102006.01.03 21:07s/l50.391.20731.20731.1933-156.009625.60
112006.01.03 21:07sell60.391.20711.21081.1971
122006.01.04 07:38s/l60.391.21081.21081.1971-142.589483.02
132006.01.04 07:38sell70.381.21071.21431.2007
142006.01.04 13:04s/l70.381.21431.21431.2007-136.809346.22
152006.01.05 00:59sell80.371.21061.21281.2006
162006.01.05 04:01close80.371.21011.21281.200618.509364.72
172006.01.05 04:01buy90.371.21001.20751.2200
182006.01.05 05:50s/l90.371.20751.20751.2200-92.509272.22
192006.01.05 08:06buy100.371.20881.20601.2188
202006.01.05 18:02close100.371.21031.20601.218855.509327.72
212006.01.05 18:04sell110.371.21031.21311.2003
222006.01.06 02:03close110.371.20881.21311.200357.139384.84
232006.01.06 02:03buy120.381.20881.20681.2188
242006.01.06 12:01close120.381.21511.20681.2188239.409624.24
252006.01.06 12:01sell130.381.21521.21841.2052
262006.01.09 08:09close130.381.20751.21841.2052294.279918.52
272006.01.09 08:13buy140.401.20751.20461.2175
282006.01.09 21:31s/l140.401.20461.20461.2175-116.009802.52
292006.01.09 21:31buy150.391.20471.20221.2147
302006.01.11 00:06close150.391.20691.20221.214779.409881.92
312006.01.11 17:31sell160.401.21361.21651.2036
322006.01.12 09:27t/p160.401.20361.21651.2036405.2810287.20
332006.01.13 07:39sell170.411.20611.20831.1961
342006.01.13 08:40s/l170.411.20831.20831.1961-90.2010197.00
352006.01.13 08:40sell180.411.20811.21091.1981
362006.01.13 11:41s/l180.411.21091.21091.1981-114.8010082.20
372006.01.15 17:00sell190.401.21461.21841.2046
382006.01.16 11:41close190.401.21181.21841.2046113.7610195.96
392006.01.16 11:42buy200.411.21171.20941.2217
402006.01.16 19:56s/l200.411.20941.20941.2217-94.3010101.66
412006.01.16 19:56buy210.401.20961.20771.2196
422006.01.16 19:57s/l210.401.20771.20771.2196-76.0010025.66
432006.01.16 19:57buy220.401.20791.20581.2179
442006.01.17 06:44s/l220.401.20581.20581.2179-87.289938.38
452006.01.17 20:34sell230.401.21031.21261.2003
462006.01.18 03:01s/l230.401.21261.21261.2003-90.249848.14
472006.01.18 05:08sell240.391.21151.21451.2015
482006.01.18 08:45s/l240.391.21451.21451.2015-117.009731.14
492006.01.18 08:45sell250.391.21431.21761.2043
502006.01.19 00:49close250.391.20941.21761.2043196.259927.39
512006.01.19 01:01buy260.401.20941.20771.2194
522006.01.19 02:44s/l260.401.20771.20771.2194-68.009859.39
532006.01.19 02:44buy270.391.20791.20591.2179
542006.01.19 08:34s/l270.391.20591.20591.2179-78.009781.39
552006.01.19 08:34buy280.391.20611.20371.2161
562006.01.19 15:15close280.391.20941.20371.2161128.709910.09
572006.01.19 15:16sell290.401.20941.21261.1994
582006.01.19 20:00close290.401.20901.21261.199416.009926.09
592006.01.19 20:00buy300.401.20891.20611.2189
602006.01.20 01:16s/l300.401.20611.20611.2189-115.289810.81
612006.01.20 03:03buy310.391.20771.20601.2177
622006.01.20 03:22s/l310.391.20601.20601.2177-66.309744.51
632006.01.20 03:22buy320.391.20621.20431.2162
642006.01.20 03:37s/l320.391.20431.20431.2162-74.109670.41
652006.01.20 03:37buy330.391.20431.20221.2143
662006.01.22 17:01t/p330.391.21431.20221.2143390.0010060.41
672006.01.23 04:35sell340.401.22501.22911.2150
682006.01.23 07:51s/l340.401.22911.22911.2150-164.009896.41
692006.01.23 07:51sell350.401.22901.23271.2190
702006.01.24 08:02close350.401.22761.23271.219057.769954.17
712006.01.24 08:02buy360.401.22761.22541.2376
722006.01.24 15:02close360.401.22871.22541.237644.009998.17
732006.01.24 15:09sell370.401.22871.23121.2187
742006.01.25 00:17close370.401.22621.23121.2187101.7610099.93
752006.01.25 00:17buy380.401.22611.22401.2361
762006.01.25 06:06close380.401.22961.22401.2361140.0010239.93
772006.01.25 06:06sell390.411.22961.23221.2196
782006.01.25 14:26close390.411.22621.23221.2196139.4010379.33
792006.01.25 14:27buy400.421.22621.22231.2362
802006.01.26 11:27s/l400.421.22231.22231.2362-174.1310205.20
812006.01.26 20:27buy410.411.22041.21811.2304
822006.01.27 06:00s/l410.411.21811.21811.2304-97.6610107.53
832006.01.27 10:03buy420.401.22041.21711.2304
842006.01.27 10:20s/l420.401.21711.21711.2304-132.009975.53
852006.01.27 10:20buy430.401.21731.21361.2273
862006.01.27 10:52s/l430.401.21361.21361.2273-148.009827.53
872006.01.27 10:52buy440.391.21381.20971.2238
882006.01.27 13:29s/l440.391.20971.20971.2238-159.909667.63
892006.01.29 20:25buy450.391.20901.20541.2190
902006.01.31 02:45close450.391.20981.20541.219024.809692.44
912006.01.31 02:45sell460.391.20991.21151.1999
922006.01.31 03:03s/l460.391.21151.21151.1999-62.409630.04
932006.01.31 04:05sell470.391.21001.21191.2000
942006.01.31 07:11s/l470.391.21191.21191.2000-74.109555.94
952006.01.31 07:11sell480.381.21171.21381.2017
962006.01.31 10:45s/l480.381.21381.21381.2017-79.809476.14
972006.01.31 15:12sell490.381.21671.22031.2067
982006.02.01 11:06close490.381.20921.22031.2067286.679762.81
992006.02.01 11:06buy500.391.20921.20641.2192
1002006.02.01 14:18s/l500.391.20641.20641.2192-109.209653.61
1012006.02.01 23:23buy510.391.20621.20411.2162
1022006.02.02 00:47s/l510.391.20411.20411.2162-91.499562.12
1032006.02.02 00:47buy520.381.20431.20211.2143
1042006.02.02 15:08close520.381.20991.20211.2143212.809774.92
1052006.02.02 15:08sell530.391.20991.21261.1999
1062006.02.03 08:59t/p530.391.19991.21261.1999391.7210166.63
1072006.02.05 21:09buy540.411.20291.20061.2129
1082006.02.06 02:20s/l540.411.20061.20061.2129-97.6610068.97
1092006.02.06 08:16buy550.401.19791.19571.2079
1102006.02.06 12:13s/l550.401.19571.19571.2079-88.009980.97
1112006.02.06 12:13buy560.401.19591.19331.2059
1122006.02.07 08:24close560.401.19811.19331.205984.7210065.69
1132006.02.07 08:24sell570.401.19811.20061.1881
1142006.02.07 12:00close570.401.19701.20061.188144.0010109.69
1152006.02.07 12:01buy580.401.19701.19401.2070
1162006.02.07 21:08close580.401.19791.19401.207036.0010145.69
1172006.02.07 21:10sell590.411.19791.20021.1879
1182006.02.08 01:22close590.411.19741.20021.187922.3010167.99
1192006.02.08 02:19buy600.411.19701.19521.2070
1202006.02.08 03:23close600.411.19791.19521.207036.9010204.89
1212006.02.08 03:23sell610.411.19791.19981.1879
1222006.02.08 05:02close610.411.19721.19981.187928.7010233.59
1232006.02.08 05:02buy620.411.19721.19551.2072
1242006.02.08 07:24s/l620.411.19551.19551.2072-69.7010163.89
1252006.02.08 14:08buy630.411.19421.19161.2042
1262006.02.08 22:25close630.411.19701.19161.2042114.8010278.69
1272006.02.08 22:26sell640.411.19711.19951.1871
1282006.02.09 06:54s/l640.411.19951.19951.1871-92.9910185.71
1292006.02.09 08:39sell650.411.19801.20001.1880
1302006.02.09 13:09close650.411.19671.20001.188053.3010239.01
1312006.02.09 13:09buy660.411.19661.19401.2066
1322006.02.09 20:50close660.411.19811.19401.206661.5010300.51
1332006.02.09 20:51sell670.411.19811.20091.1881
1342006.02.10 05:00close670.411.19761.20091.188122.3010322.81
1352006.02.10 05:00buy680.411.19761.19531.2076
1362006.02.10 10:31s/l680.411.19531.19531.2076-94.3010228.51
1372006.02.13 03:06buy690.411.18921.18751.1992
1382006.02.13 18:08close690.411.19021.18751.199241.0010269.51
1392006.02.13 18:08sell700.411.19031.19211.1803
1402006.02.13 23:21close700.411.19011.19211.18038.2010277.71
1412006.02.14 05:00sell710.411.19161.19331.1816
1422006.02.14 20:45s/l710.411.19331.19331.1816-69.7010208.01
1432006.02.15 05:58sell720.411.19151.19301.1815
1442006.02.15 06:56close720.411.19091.19301.181524.6010232.61
1452006.02.15 06:56buy730.411.19091.18941.2009
1462006.02.15 10:36s/l730.411.18941.18941.2009-61.5010171.11
1472006.02.15 10:44buy740.411.18891.18651.1989
1482006.02.16 05:11s/l740.411.18651.18651.1989-108.4910062.62
1492006.02.16 10:11buy750.401.18701.18511.1970
1502006.02.16 14:00close750.401.18791.18511.197036.0010098.62
1512006.02.16 14:01sell760.401.18791.19011.1779
1522006.02.16 15:56s/l760.401.19011.19011.1779-88.0010010.62
1532006.02.17 00:17buy770.401.18861.18661.1986
1542006.02.17 04:08s/l770.401.18661.18661.1986-80.009930.62
1552006.02.17 05:13buy780.401.18821.18631.1982
1562006.02.17 07:06s/l780.401.18631.18631.1982-76.009854.62
1572006.02.19 18:20sell790.391.19361.19721.1836
1582006.02.19 21:21s/l790.391.19721.19721.1836-140.409714.22
1592006.02.19 21:21sell800.391.19701.20071.1870
1602006.02.20 09:03close800.391.19401.20071.1870118.729832.94
1612006.02.20 09:04buy810.391.19401.19241.2040
1622006.02.20 19:48s/l810.391.19241.19241.2040-62.409770.54
1632006.02.20 23:21buy820.391.19241.19101.2024
1642006.02.21 02:27s/l820.391.19101.19101.2024-57.809712.74
1652006.02.21 02:27buy830.391.19121.18971.2012
1662006.02.21 08:40s/l830.391.18971.18971.2012-58.509654.24
1672006.02.21 08:40buy840.391.18991.18821.1999
1682006.02.21 23:21close840.391.19211.18821.199985.809740.04
1692006.02.21 23:22sell850.391.19211.19361.1821
1702006.02.22 09:02close850.391.18801.19361.1821161.629901.66
1712006.02.22 09:02buy860.401.18791.18591.1979
1722006.02.22 23:34close860.401.19071.18591.1979112.0010013.66
1732006.02.22 23:39sell870.401.19071.19241.1807
1742006.02.23 04:10s/l870.401.19241.19241.1807-62.729950.94
1752006.02.23 09:05sell880.401.19591.19841.1859
1762006.02.23 14:46close880.401.19221.19841.1859148.0010098.94
1772006.02.23 14:46buy890.401.19221.18911.2022
1782006.02.24 01:45close890.401.19241.18911.20224.7210103.66
1792006.02.24 01:47sell900.401.19241.19371.1824
1802006.02.24 07:27close900.401.18991.19371.1824100.0010203.66
1812006.02.24 07:27buy910.411.18981.18791.1998
1822006.02.24 10:36s/l910.411.18791.18791.1998-77.9010125.76
1832006.02.24 10:36buy920.411.18811.18571.1981
1842006.02.27 17:10s/l920.411.18571.18571.1981-101.7610024.00
1852006.02.27 17:10buy930.401.18451.18181.1945
1862006.02.28 08:16close930.401.18781.18181.1945128.7210152.72
1872006.02.28 08:17sell940.411.18781.18991.1778
1882006.02.28 10:00s/l940.411.18991.18991.1778-86.1010066.62
1892006.02.28 18:34sell950.401.19341.19581.1834
1902006.03.01 08:08s/l950.401.19581.19581.1834-94.249972.38
1912006.03.01 15:52buy960.401.19131.18821.2013
1922006.03.02 08:41close960.401.19361.18821.201382.1610054.54
1932006.03.02 08:41sell970.401.19361.19521.1836
1942006.03.02 08:43s/l970.401.19521.19521.1836-64.009990.54
1952006.03.02 08:43sell980.401.19501.19681.1850
1962006.03.02 10:03s/l980.401.19681.19681.1850-72.009918.54
1972006.03.03 05:12sell990.401.20201.20371.1920
1982006.03.03 08:34s/l990.401.20371.20371.1920-68.009850.54
1992006.03.03 11:12sell1000.391.20291.20551.1929
2002006.03.05 18:11s/l1000.391.20551.20551.1929-101.409749.14
2012006.03.06 02:09sell1010.391.20721.20931.1972
2022006.03.06 10:06close1010.391.20261.20931.1972179.409928.54
2032006.03.06 10:07buy1020.401.20251.20011.2125
2042006.03.06 11:23s/l1020.401.20011.20011.2125-96.009832.54
2052006.03.06 17:53buy1030.391.20091.19851.2109
2062006.03.06 19:46s/l1030.391.19851.19851.2109-93.609738.94
2072006.03.06 19:46buy1040.391.19861.19591.2086
2082006.03.06 23:57s/l1040.391.19591.19591.2086-105.309633.64
2092006.03.06 23:57buy1050.391.19591.19321.2059
2102006.03.07 03:31s/l1050.391.19321.19321.2059-108.509525.14
2112006.03.07 08:19buy1060.381.19021.18701.2002
2122006.03.07 14:06s/l1060.381.18701.18701.2002-121.609403.54
2132006.03.07 19:36buy1070.381.18761.18511.1976
2142006.03.08 07:13close1070.381.19191.18511.1976160.289563.82
2152006.03.08 07:13sell1080.381.19191.19441.1819
2162006.03.08 20:24s/l1080.381.19441.19441.1819-95.009468.82
2172006.03.08 21:42sell1090.381.19311.19531.1831
2182006.03.09 00:02s/l1090.381.19531.19531.1831-78.589390.24
2192006.03.09 02:23sell1100.381.19301.19521.1830
2202006.03.09 11:00close1100.381.19201.19521.183038.009428.24
2212006.03.09 11:01buy1110.381.19201.18921.2020
2222006.03.09 19:31s/l1110.381.18921.18921.2020-106.409321.84
2232006.03.09 21:41buy1120.371.18951.18801.1995
2242006.03.10 07:12close1120.371.19211.18801.199593.179415.00
2252006.03.10 07:13sell1130.381.19211.19371.1821
2262006.03.12 20:27s/l1130.381.19371.19371.1821-60.809354.20
2272006.03.13 02:17sell1140.371.19471.19611.1847
2282006.03.13 02:37s/l1140.371.19611.19611.1847-51.809302.40
2292006.03.13 02:37sell1150.371.19591.19751.1859
2302006.03.13 19:40s/l1150.371.19751.19751.1859-59.209243.20
2312006.03.13 23:24sell1160.371.19701.19901.1870
2322006.03.14 10:00s/l1160.371.19901.19901.1870-72.379170.83
2332006.03.14 20:22sell1170.371.20241.20481.1924
2342006.03.15 09:12s/l1170.371.20481.20481.1924-87.179083.66
2352006.03.15 09:12sell1180.361.20461.20661.1946
2362006.03.15 14:09s/l1180.361.20661.20661.1946-72.009011.66
2372006.03.15 17:21sell1190.361.20721.20951.1972
2382006.03.16 08:30s/l1190.361.20951.20951.1972-78.058933.61
2392006.03.17 03:09sell1200.361.21711.21931.2071
2402006.03.17 04:50s/l1200.361.21931.21931.2071-79.208854.41
2412006.03.17 04:50sell1210.351.21911.22151.2091
2422006.03.20 09:31close1210.351.21651.22151.209192.548946.95
2432006.03.20 09:31buy1220.361.21641.21411.2264
2442006.03.20 19:27s/l1220.361.21411.21411.2264-82.808864.15
2452006.03.20 23:16buy1230.351.21381.21171.2238
2462006.03.21 09:05s/l1230.351.21171.21171.2238-76.378787.78
2472006.03.21 15:56buy1240.351.20881.20571.2188
2482006.03.22 11:11close1240.351.20921.20571.218811.138798.91
2492006.03.22 11:11sell1250.351.20921.21151.1992
2502006.03.22 12:22close1250.351.20811.21151.199238.508837.41
2512006.03.22 12:22buy1260.351.20801.20551.2180
2522006.03.22 19:57s/l1260.351.20551.20551.2180-87.508749.91
2532006.03.22 23:02buy1270.351.20531.20371.2153
2542006.03.23 10:02s/l1270.351.20371.20371.2153-64.618685.30
2552006.03.23 10:02buy1280.351.20391.20211.2139
2562006.03.23 10:12s/l1280.351.20211.20211.2139-63.008622.30
2572006.03.23 10:12buy1290.341.20231.20031.2123
2582006.03.23 10:26s/l1290.341.20031.20031.2123-68.008554.30
2592006.03.23 10:26buy1300.341.20051.19831.2105
2602006.03.23 10:28s/l1300.341.19831.19831.2105-74.808479.50
2612006.03.23 10:28buy1310.341.19851.19601.2085
2622006.03.23 14:06s/l1310.341.19601.19601.2085-85.008394.50
2632006.03.24 02:54buy1320.341.19631.19511.2063
2642006.03.24 08:51s/l1320.341.19511.19511.2063-40.808353.70
2652006.03.24 08:51buy1330.331.19531.19361.2053
2662006.03.26 21:33close1330.331.20351.19361.2053270.608624.30
2672006.03.26 21:34sell1340.341.20361.20621.1936
2682006.03.27 09:23close1340.341.20291.20621.193625.308649.60
2692006.03.27 09:24buy1350.351.20291.20141.2129
2702006.03.27 11:06s/l1350.351.20141.20141.2129-52.508597.10
2712006.03.27 17:03buy1360.341.20091.19961.2109
2722006.03.27 22:50s/l1360.341.19961.19961.2109-44.208552.90
2732006.03.27 22:50buy1370.341.19981.19831.2098
2742006.03.28 08:29t/p1370.341.20981.19831.2098337.218890.11
2752006.03.29 02:13buy1380.361.20031.19861.2103
2762006.03.29 02:58s/l1380.361.19861.19861.2103-61.208828.91
2772006.03.29 02:58buy1390.351.19871.19681.2087
2782006.03.29 15:17close1390.351.20261.19681.2087136.508965.41
2792006.03.29 15:17sell1400.361.20271.20531.1927
2802006.03.29 21:43s/l1400.361.20531.20531.1927-93.608871.81
2812006.03.30 03:32sell1410.351.20681.20881.1968
2822006.03.30 06:22s/l1410.351.20881.20881.1968-70.008801.81
2832006.03.30 06:22sell1420.351.20861.21091.1986
2842006.03.30 09:30s/l1420.351.21091.21091.1986-80.508721.31
2852006.03.30 09:30sell1430.351.21081.21391.2008
2862006.03.30 09:32s/l1430.351.21391.21391.2008-108.508612.81
2872006.03.30 09:32sell1440.341.21371.21721.2037
2882006.03.30 16:19s/l1440.341.21721.21721.2037-119.008493.81
2892006.03.30 17:30sell1450.341.21701.22121.2070
2902006.03.31 08:09close1450.341.21001.22121.2070239.508733.31
2912006.03.31 08:09buy1460.351.21001.20771.2200
2922006.04.02 23:01s/l1460.351.20771.20771.2200-80.508652.81
2932006.04.03 04:10buy1470.351.20431.20151.2143
2942006.04.03 14:21t/p1470.351.21431.20151.2143350.009002.81
2952006.04.03 19:10sell1480.361.21461.21721.2046
2962006.04.04 04:02s/l1480.361.21721.21721.2046-92.028910.79
2972006.04.04 07:31sell1490.361.21711.22031.2071
2982006.04.04 08:04s/l1490.361.22031.22031.2071-115.208795.59
2992006.04.04 21:23sell1500.351.22641.22841.2164
3002006.04.05 01:13s/l1500.351.22841.22841.2164-68.468727.13
3012006.04.05 02:41sell1510.351.22761.22951.2176
3022006.04.05 08:36s/l1510.351.22951.22951.2176-66.508660.63
3032006.04.05 08:36sell1520.351.22931.23221.2193
3042006.04.06 04:58s/l1520.351.23221.23221.2193-96.888563.75
3052006.04.06 07:08sell1530.341.23131.23381.2213
3062006.04.06 08:56t/p1530.341.22131.23381.2213340.008903.75
3072006.04.06 14:16buy1540.361.22141.21661.2314
3082006.04.07 03:17s/l1540.361.21661.21661.2314-175.758728.00
3092006.04.07 03:17buy1550.351.21681.21461.2268
3102006.04.07 09:22s/l1550.351.21461.21461.2268-77.008651.00
3112006.04.07 09:22buy1560.351.21471.21131.2247
3122006.04.07 10:29s/l1560.351.21131.21131.2247-119.008532.00
3132006.04.07 14:29buy1570.341.21031.20641.2203
3142006.04.10 20:39close1570.341.21061.20641.22037.418539.41
3152006.04.11 09:00sell1580.341.21161.21381.2016
3162006.04.11 10:06s/l1580.341.21381.21381.2016-74.808464.61
3172006.04.11 12:00sell1590.341.21251.21511.2025
3182006.04.11 15:50s/l1590.341.21511.21511.2025-88.408376.21
3192006.04.11 18:03sell1600.341.21431.21651.2043
3202006.04.11 20:16s/l1600.341.21651.21651.2043-74.808301.41
3212006.04.11 22:07sell1610.331.21601.21791.2060
3222006.04.12 13:10close1610.331.21021.21791.2060192.858494.26
3232006.04.12 13:13buy1620.341.21021.20721.2202
3242006.04.13 09:09s/l1620.341.20721.20721.2202-110.368383.90
3252006.04.13 17:05sell1630.341.21151.21381.2015
3262006.04.14 06:00close1630.341.21071.21381.201528.708412.59
3272006.04.17 06:05sell1640.341.21911.22151.2091
3282006.04.17 07:41s/l1640.341.22151.22151.2091-81.608330.99
3292006.04.17 07:41sell1650.331.22131.22391.2113
3302006.04.17 07:54s/l1650.331.22391.22391.2113-85.808245.19
3312006.04.17 07:54sell1660.331.22371.22661.2137
3322006.04.17 10:44s/l1660.331.22661.22661.2137-95.708149.49
3332006.04.17 10:44sell1670.331.22651.22981.2165
3342006.04.18 08:54s/l1670.331.22981.22981.2165-107.458042.05
3352006.04.18 12:09sell1680.321.22831.23171.2183
3362006.04.18 14:03s/l1680.321.23171.23171.2183-108.807933.25
3372006.04.18 14:03sell1690.321.23151.23511.2215
3382006.04.18 16:51s/l1690.321.23511.23511.2215-115.207818.05
3392006.04.19 02:51sell1700.311.23601.23871.2260
3402006.04.19 13:19s/l1700.311.23871.23871.2260-83.707734.35
3412006.04.20 04:27buy1710.311.23481.23281.2448
3422006.04.20 06:41s/l1710.311.23281.23281.2448-62.007672.35
3432006.04.20 12:38buy1720.311.23141.22811.2414
3442006.04.20 19:50s/l1720.311.22811.22811.2414-102.307570.05
3452006.04.20 21:14buy1730.301.23031.22751.2403
3462006.04.21 02:40s/l1730.301.22751.22751.2403-86.467483.59
3472006.04.21 08:14sell1740.301.23141.23401.2214
3482006.04.21 10:35s/l1740.301.23401.23401.2214-78.007405.59
3492006.04.21 10:35sell1750.301.23381.23701.2238
3502006.04.23 17:05s/l1750.301.23701.23701.2238-96.007309.59
3512006.04.23 17:05sell1760.291.23691.24011.2269
3522006.04.24 03:41s/l1760.291.24011.24011.2269-91.527218.06
3532006.04.24 05:02sell1770.291.23811.24061.2281
3542006.04.24 14:11s/l1770.291.24061.24061.2281-72.507145.56
3552006.04.25 01:40buy1780.291.23771.23611.2477
3562006.04.25 03:04close1780.291.23841.23611.247720.307165.86
3572006.04.25 03:04sell1790.291.23851.24011.2285
3582006.04.25 03:44s/l1790.291.24011.24011.2285-46.407119.46
3592006.04.25 03:44sell1800.281.23991.24171.2299
3602006.04.25 04:05s/l1800.281.24171.24171.2299-50.407069.06
3612006.04.25 06:01sell1810.281.23891.24091.2289
3622006.04.25 08:08s/l1810.281.24091.24091.2289-56.007013.06
3632006.04.25 11:04sell1820.281.24111.24441.2311
3642006.04.26 06:22close1820.281.24111.24441.23111.237014.29
3652006.04.26 06:24buy1830.281.24111.23891.2511
3662006.04.26 08:44s/l1830.281.23891.23891.2511-61.606952.69
3672006.04.26 08:44buy1840.281.23901.23631.2490
3682006.04.26 14:28close1840.281.24531.23631.2490176.407129.09
3692006.04.26 14:28sell1850.291.24531.24901.2353
3702006.04.27 10:08s/l1850.291.24901.24901.2353-103.477025.62
3712006.04.28 02:22sell1860.281.25331.25501.2433
3722006.04.28 02:28s/l1860.281.25501.25501.2433-47.606978.02
3732006.04.28 02:28sell1870.281.25511.25701.2451
3742006.04.28 09:42s/l1870.281.25701.25701.2451-53.206924.82
3752006.04.28 16:11sell1880.281.26301.26651.2530
3762006.05.01 08:56s/l1880.281.26651.26651.2530-96.776828.05
3772006.05.02 00:34buy1890.271.25741.25471.2674
3782006.05.02 10:23close1890.271.26431.25471.2674186.307014.35
3792006.05.02 10:23sell1900.281.26441.26811.2544
3802006.05.03 13:43close1900.281.26311.26811.254437.637051.99
3812006.05.03 13:43buy1910.281.26311.25931.2731
3822006.05.04 02:39s/l1910.281.25931.25931.2731-113.296938.70
3832006.05.04 02:39buy1920.281.25951.25751.2695
3842006.05.04 04:35s/l1920.281.25751.25751.2695-56.006882.70
3852006.05.04 06:01buy1930.281.25921.25681.2692
3862006.05.04 10:56t/p1930.281.26921.25681.2692280.007162.70
3872006.05.05 00:37sell1940.291.27001.27211.2600
3882006.05.05 08:30s/l1940.291.27211.27211.2600-60.907101.80
3892006.05.05 12:58sell1950.281.27391.27791.2639
3902006.05.08 04:30s/l1950.281.27791.27791.2639-110.776991.03
3912006.05.08 07:21sell1960.281.27671.27941.2667
3922006.05.08 17:31close1960.281.27031.27941.2667179.207170.23
3932006.05.08 17:31buy1970.291.27031.26761.2803
3942006.05.09 02:40s/l1970.291.26761.26761.2803-80.687089.55
3952006.05.09 02:40buy1980.281.26781.26591.2778
3962006.05.09 10:35t/p1980.281.27781.26591.2778280.007369.55
3972006.05.09 14:16sell1990.291.27581.27931.2658
3982006.05.10 02:53s/l1990.291.27931.27931.2658-100.227269.33
3992006.05.10 05:46sell2000.291.27851.28101.2685
4002006.05.10 10:19s/l2000.291.28101.28101.2685-72.507196.83
4012006.05.10 10:19sell2010.291.28081.28371.2708
4022006.05.11 00:38close2010.291.27331.28371.2708221.337418.16
4032006.05.11 00:38buy2020.301.27321.26931.2832
4042006.05.11 03:52s/l2020.301.26931.26931.2832-117.007301.16
4052006.05.11 03:52buy2030.291.26951.26571.2795
4062006.05.11 10:11t/p2030.291.27951.26571.2795290.007591.16
4072006.05.11 19:30sell2040.301.28621.29091.2762
4082006.05.12 05:34s/l2040.301.29091.29091.2762-139.687451.48
4092006.05.12 08:51sell2050.301.29181.29591.2818
4102006.05.14 18:31s/l2050.301.29591.29591.2818-123.007328.48
4112006.05.14 21:28sell2060.291.29481.29881.2848
4122006.05.15 04:06t/p2060.291.28481.29881.2848291.287619.75
4132006.05.15 09:09buy2070.301.28221.27801.2922
4142006.05.15 16:34s/l2070.301.27801.27801.2922-126.007493.75
4152006.05.16 03:12sell2080.301.28191.28511.2719
4162006.05.16 08:00close2080.301.28131.28511.271918.007511.75
4172006.05.16 08:01buy2090.301.28121.27751.2912
4182006.05.16 13:22close2090.301.28311.27751.291257.007568.75
4192006.05.16 13:22sell2100.301.28321.28751.2732
4202006.05.16 23:32s/l2100.301.28751.28751.2732-129.007439.75
4212006.05.17 03:08sell2110.301.28731.28951.2773
4222006.05.17 03:11s/l2110.301.28951.28951.2773-66.007373.75
4232006.05.17 03:11sell2120.291.28941.29181.2794
4242006.05.17 05:08s/l2120.291.29181.29181.2794-69.607304.15
4252006.05.17 08:42sell2130.291.28981.29301.2798
4262006.05.17 10:25t/p2130.291.27981.29301.2798290.007594.15
4272006.05.17 17:57buy2140.301.27221.26621.2822
4282006.05.18 07:04close2140.301.27771.26621.2822157.627751.77
4292006.05.18 07:04sell2150.311.27781.28051.2678
4302006.05.18 09:30s/l2150.311.28051.28051.2678-83.707668.07
4312006.05.18 09:30sell2160.311.28031.28351.2703
4322006.05.18 09:35s/l2160.311.28351.28351.2703-99.207568.87
4332006.05.18 09:35sell2170.301.28351.28711.2735
4342006.05.18 17:18s/l2170.301.28711.28711.2735-108.007460.87
4352006.05.18 19:18sell2180.301.28551.29011.2755
4362006.05.19 05:50t/p2180.301.27551.29011.2755301.327762.19
4372006.05.19 08:25buy2190.311.27561.27231.2856
4382006.05.19 09:03s/l2190.311.27231.27231.2856-102.307659.89
4392006.05.19 10:01buy2200.311.27341.26941.2834
4402006.05.19 10:45s/l2200.311.26941.26941.2834-124.007535.89
4412006.05.19 10:45buy2210.301.26961.26521.2796
4422006.05.22 10:05t/p2210.301.27961.26521.2796297.547833.43
4432006.05.22 21:52sell2220.311.28671.28971.2767
4442006.05.23 08:05close2220.311.28491.28971.276757.167890.60
4452006.05.23 08:05buy2230.321.28491.28191.2949
4462006.05.23 09:29s/l2230.321.28191.28191.2949-96.007794.60
4472006.05.23 11:08buy2240.311.28411.28031.2941
4482006.05.23 17:58s/l2240.311.28031.28031.2941-117.807676.80
4492006.05.24 00:13buy2250.311.27791.27401.2879
4502006.05.24 06:40t/p2250.311.28791.27401.2879310.007986.80
4512006.05.24 08:13sell2260.321.28571.28961.2757
4522006.05.24 10:39t/p2260.321.27571.28961.2757320.008306.80
4532006.05.24 16:21buy2270.331.27651.27151.2865
4542006.05.25 08:30close2270.331.27721.27151.286514.988321.78
4552006.05.25 08:30sell2280.331.27761.28071.2676
4562006.05.25 14:30s/l2280.331.28071.28071.2676-102.308219.48
4572006.05.25 19:54sell2290.331.28141.28521.2714
4582006.05.26 03:08close2290.331.27741.28521.2714133.458352.93
4592006.05.26 03:08buy2300.331.27741.27461.2874
4602006.05.26 08:31close2300.331.28111.27461.2874122.108475.03
4612006.05.26 08:31sell2310.341.28131.28421.2713
4622006.05.26 10:27t/p2310.341.27131.28421.2713340.008815.03
4632006.05.28 18:11buy2320.351.27221.26831.2822
4642006.05.29 01:07close2320.351.27511.26831.282298.638913.66
4652006.05.29 08:17sell2330.361.27621.27761.2662
4662006.05.29 15:11close2330.361.27521.27761.266236.008949.66
4672006.05.29 15:11buy2340.361.27511.27361.2851
4682006.05.30 03:02t/p2340.361.28511.27361.2851357.059306.71
4692006.05.30 09:51sell2350.371.28551.28981.2755
4702006.05.30 10:03s/l2350.371.28981.28981.2755-159.109147.61
4712006.05.30 12:41sell2360.371.28821.29311.2782
4722006.05.31 14:00close2360.371.28341.29311.2782179.239326.84
4732006.05.31 14:00buy2370.371.28331.27991.2933
4742006.05.31 20:31s/l2370.371.27991.27991.2933-125.809201.04
4752006.05.31 20:31buy2380.371.28011.27701.2901
4762006.05.31 23:28s/l2380.371.27701.27701.2901-114.709086.34
4772006.06.01 02:37buy2390.361.27691.27441.2869
4782006.06.01 07:12s/l2390.361.27441.27441.2869-90.008996.34
4792006.06.01 16:49sell2400.361.28031.28401.2703
4802006.06.02 08:29s/l2400.361.28401.28401.2703-131.628864.72
4812006.06.02 12:11sell2410.351.29231.29661.2823
4822006.06.05 03:27s/l2410.351.29661.29661.2823-148.968715.76
4832006.06.05 03:27sell2420.351.29641.29831.2864
4842006.06.05 21:02close2420.351.28921.29831.2864252.008967.76
4852006.06.05 21:02buy2430.361.28921.28661.2992
4862006.06.06 06:21s/l2430.361.28661.28661.2992-96.558871.21
4872006.06.06 12:06buy2440.351.28191.27811.2919
4882006.06.07 02:54s/l2440.351.27811.27811.2919-135.878735.34
4892006.06.07 06:41buy2450.351.28101.27861.2910
4902006.06.07 07:32s/l2450.351.27861.27861.2910-84.008651.34
4912006.06.07 09:07buy2460.351.27911.27631.2891
4922006.06.07 09:46s/l2460.351.27631.27631.2891-98.008553.34
4932006.06.07 09:46buy2470.341.27641.27331.2864
4942006.06.08 07:53s/l2470.341.27331.27331.2864-113.768439.57
4952006.06.09 02:13buy2480.341.26331.26201.2733
4962006.06.09 08:30s/l2480.341.26201.26201.2733-44.208395.37
4972006.06.09 08:30buy2490.341.26201.25971.2720
4982006.06.09 08:35s/l2490.341.25971.25971.2720-78.208317.17
4992006.06.09 08:35buy2500.331.25981.25721.2698
5002006.06.12 08:06s/l2500.331.25721.25721.2698-88.518228.67
5012006.06.12 10:38buy2510.331.25911.25621.2691
5022006.06.13 02:07s/l2510.331.25621.25621.2691-98.418130.26
5032006.06.13 02:07buy2520.331.25641.25471.2664
5042006.06.13 07:00close2520.331.25841.25471.266466.008196.26
5052006.06.13 07:00sell2530.331.25841.26081.2484
5062006.06.13 09:44s/l2530.331.26081.26081.2484-79.208117.06
5072006.06.13 09:44sell2540.321.26061.26371.2506
5082006.06.13 10:33close2540.321.25661.26371.2506128.008245.06
5092006.06.13 10:33buy2550.331.25661.25291.2666
5102006.06.14 06:06close2550.331.25851.25291.266659.998305.06
5112006.06.14 06:06sell2560.331.25851.26091.2485
5122006.06.14 09:19s/l2560.331.26091.26091.2485-79.208225.86
5132006.06.14 09:19sell2570.331.26071.26451.2507
5142006.06.14 09:29s/l2570.331.26451.26451.2507-125.408100.46
5152006.06.14 09:29sell2580.321.26431.26851.2543
5162006.06.16 15:49close2580.321.26371.26851.254324.838125.29
5172006.06.16 15:49buy2590.331.26361.26091.2736
5182006.06.18 20:54s/l2590.331.26091.26091.2736-89.108036.19
5192006.06.19 04:05buy2600.321.25871.25611.2687
5202006.06.19 09:02s/l2600.321.25611.25611.2687-83.207952.99
5212006.06.19 13:55buy2610.321.25651.25381.2665
5222006.06.20 08:30s/l2610.321.25381.25381.2665-89.027863.96
5232006.06.20 09:02buy2620.311.25631.25411.2663
5242006.06.20 15:04close2620.311.25871.25411.266374.407938.36
5252006.06.20 15:04sell2630.321.25871.26171.2487
5262006.06.20 22:05s/l2630.321.26171.26171.2487-96.007842.36
5272006.06.21 04:56sell2640.311.26261.26451.2526
5282006.06.21 09:03s/l2640.311.26451.26451.2526-58.907783.46
5292006.06.21 10:03sell2650.311.26391.26601.2539
5302006.06.21 11:56s/l2650.311.26601.26601.2539-65.107718.36
5312006.06.21 17:06sell2660.311.26671.26901.2567
5322006.06.22 09:20t/p2660.311.25671.26901.2567314.098032.46
5332006.06.22 17:59buy2670.321.25691.25391.2669
5342006.06.23 06:11s/l2670.321.25391.25391.2669-98.627933.83
5352006.06.23 15:58buy2680.321.25111.24821.2611
5362006.06.26 06:01close2680.321.25511.24821.2611125.388059.21
5372006.06.26 06:01sell2690.321.25511.25771.2451
5382006.06.26 09:33s/l2690.321.25771.25771.2451-83.207976.01
5392006.06.26 12:06sell2700.321.25601.25941.2460
5402006.06.26 13:37s/l2700.321.25941.25941.2460-108.807867.21
5412006.06.26 17:06sell2710.311.25861.26141.2486
5422006.06.26 20:10s/l2710.311.26141.26141.2486-86.807780.41
5432006.06.26 22:17sell2720.311.26111.26351.2511
5442006.06.27 10:00close2720.311.25831.26351.251188.167868.57
5452006.06.27 10:00buy2730.311.25811.25511.2681
5462006.06.28 08:56s/l2730.311.25511.25511.2681-95.547773.03
5472006.06.28 08:56buy2740.311.25521.25331.2652
5482006.06.28 10:24s/l2740.311.25331.25331.2652-58.907714.13
5492006.06.28 13:24buy2750.311.25331.25061.2633
5502006.06.29 14:16close2750.311.25671.25061.263397.777811.90
5512006.06.29 14:16sell2760.311.25681.25971.2468
5522006.06.29 14:21s/l2760.311.25971.25971.2468-89.907722.00
5532006.06.29 14:21sell2770.311.25961.26291.2496
5542006.06.29 14:32s/l2770.311.26291.26291.2496-102.307619.70
5552006.06.29 14:32sell2780.301.26271.26631.2527
5562006.06.29 14:49s/l2780.301.26631.26631.2527-108.007511.70
5572006.06.29 14:49sell2790.301.26611.27021.2561
5582006.06.29 21:34s/l2790.301.27021.27021.2561-123.007388.70
5592006.06.29 21:34sell2800.301.27011.27431.2601
5602006.06.30 08:32s/l2800.301.27431.27431.2601-124.687264.02
5612006.06.30 08:32sell2810.291.27411.27741.2641
5622006.06.30 10:36s/l2810.291.27741.27741.2641-95.707168.32
5632006.07.02 23:34sell2820.291.27871.28021.2687
5642006.07.03 06:38s/l2820.291.28021.28021.2687-42.227126.10
5652006.07.03 06:38sell2830.291.28001.28231.2700
5662006.07.03 10:15s/l2830.291.28231.28231.2700-66.707059.40
5672006.07.03 10:15sell2840.281.28211.28511.2721
5682006.07.04 10:03close2840.281.28001.28511.272160.037119.43
5692006.07.04 10:03buy2850.281.28001.27841.2900
5702006.07.04 16:05close2850.281.28021.27841.29005.607125.03
5712006.07.04 16:05sell2860.291.28011.28181.2701
5722006.07.05 01:32s/l2860.291.28181.28181.2701-48.027077.01
5732006.07.05 08:16buy2870.281.27751.27401.2875
5742006.07.05 09:15s/l2870.281.27401.27401.2875-98.006979.01
5752006.07.05 20:55buy2880.281.27211.27011.2821
5762006.07.06 05:09close2880.281.27331.27011.282126.717005.72
5772006.07.06 05:10sell2890.281.27331.27501.2633
5782006.07.06 08:32s/l2890.281.27501.27501.2633-47.606958.12
5792006.07.07 05:12sell2900.281.27761.27881.2676
5802006.07.07 05:37s/l2900.281.27881.27881.2676-33.606924.52
5812006.07.07 05:37sell2910.281.27861.28001.2686
5822006.07.07 08:29s/l2910.281.28001.28001.2686-39.206885.32
5832006.07.07 08:29sell2920.281.28031.28211.2703
5842006.07.07 08:30s/l2920.281.28211.28211.2703-50.406834.92
5852006.07.07 08:30sell2930.271.28211.28411.2721
5862006.07.07 08:30s/l2930.271.28411.28411.2721-54.006780.92
5872006.07.07 08:30sell2940.271.28441.28671.2744
5882006.07.10 05:22close2940.271.27981.28671.2744125.396906.31
5892006.07.10 05:22buy2950.281.27981.27771.2898
5902006.07.10 05:34s/l2950.281.27771.27771.2898-58.806847.51
5912006.07.10 05:34buy2960.271.27791.27561.2879
5922006.07.10 07:04s/l2960.271.27561.27561.2879-62.106785.41
5932006.07.10 12:21buy2970.271.27361.27041.2836
5942006.07.11 09:23close2970.271.27381.27041.28363.196788.59
5952006.07.11 09:23sell2980.271.27391.27641.2639
5962006.07.11 13:24s/l2980.271.27641.27641.2639-67.506721.09
5972006.07.11 13:24sell2990.271.27631.27951.2663
5982006.07.12 12:44close2990.271.26951.27951.2663184.796905.88
5992006.07.12 12:44buy3000.281.26941.26621.2794
6002006.07.14 02:22s/l3000.281.26621.26621.2794-98.786807.10
6012006.07.14 02:22buy3010.271.26641.26461.2764
6022006.07.14 09:01s/l3010.271.26461.26461.2764-48.606758.50
6032006.07.16 17:25buy3020.271.26421.26171.2742
6042006.07.17 04:00s/l3020.271.26171.26171.2742-69.716688.78
6052006.07.17 10:18buy3030.271.25201.24871.2620
6062006.07.18 06:38close3030.271.25421.24871.262057.196745.97
6072006.07.18 06:38sell3040.271.25421.25651.2442
6082006.07.18 07:58close3040.271.25271.25651.244240.506786.47
6092006.07.18 07:58buy3050.271.25271.25021.2627
6102006.07.18 08:00close3050.271.25291.25021.26275.406791.87
6112006.07.18 08:00sell3060.271.25291.25531.2429
6122006.07.18 09:06s/l3060.271.25531.25531.2429-64.806727.07
6132006.07.18 16:27buy3070.271.25011.24631.2601
6142006.07.19 08:30s/l3070.271.24631.24631.2601-104.816622.26
6152006.07.19 21:23sell3080.261.26141.26471.2514
6162006.07.20 08:17s/l3080.261.26471.26471.2514-82.376539.89
6172006.07.20 12:00sell3090.261.26451.26711.2545
6182006.07.21 04:16s/l3090.261.26711.26711.2545-66.466473.43
6192006.07.21 08:04sell3100.261.26761.26971.2576
6202006.07.21 15:49s/l3100.261.26971.26971.2576-54.606418.83
6212006.07.21 15:49sell3110.261.26951.27181.2595
6222006.07.24 06:28close3110.261.26201.27181.2595196.146614.98
6232006.07.24 06:28buy3120.261.26201.25941.2720
6242006.07.25 04:02close3120.261.26491.25941.272073.276688.24
6252006.07.25 04:02sell3130.271.26501.26721.2550
6262006.07.26 01:57close3130.271.25741.26721.2550206.396894.63
6272006.07.26 01:57buy3140.281.25731.25601.2673
6282006.07.26 02:14s/l3140.281.25601.25601.2673-36.406858.23
6292006.07.26 03:41buy3150.271.25731.25561.2673
6302006.07.26 14:08t/p3150.271.26731.25561.2673270.007128.23
6312006.07.27 01:41sell3160.291.27341.27551.2634
6322006.07.27 09:05s/l3160.291.27551.27551.2634-60.907067.33
6332006.07.27 09:05sell3170.281.27531.27771.2653
6342006.07.28 04:09close3170.281.26871.27771.2653186.037253.36
6352006.07.28 04:09buy3180.291.26871.26711.2787
6362006.07.28 07:00s/l3180.291.26711.26711.2787-46.407206.96
6372006.07.28 16:24sell3190.291.27601.27971.2660
6382006.08.01 10:04close3190.291.27351.27971.266075.057282.02
6392006.08.01 10:19buy3200.291.27351.27061.2835
6402006.08.01 11:18close3200.291.27491.27061.283540.607322.62
6412006.08.01 11:19sell3210.291.27491.27791.2649
6422006.08.01 12:04s/l3210.291.27791.27791.2649-87.007235.62
6432006.08.01 22:43sell3220.291.28311.28551.2731
6442006.08.02 09:00close3220.291.28011.28551.273188.287323.89
6452006.08.02 09:00buy3230.291.28001.27811.2900
6462006.08.02 11:07s/l3230.291.27811.27811.2900-55.107268.79
6472006.08.02 11:07buy3240.291.27831.27601.2883
6482006.08.02 20:37s/l3240.291.27601.27601.2883-66.707202.09
6492006.08.02 20:37buy3250.291.27601.27361.2860
6502006.08.03 12:31close3250.291.27911.27361.286082.777284.86
6512006.08.03 12:31sell3260.291.27911.28261.2691
6522006.08.04 07:05close3260.291.27861.28261.269115.787300.63
6532006.08.04 07:05buy3270.291.27861.27711.2886
6542006.08.04 09:51t/p3270.291.28861.27711.2886290.007590.63
6552006.08.06 19:45sell3280.301.28921.29241.2792
6562006.08.07 07:01close3280.301.28661.29241.279279.327669.95
6572006.08.07 07:02buy3290.311.28661.28481.2966
6582006.08.07 08:02s/l3290.311.28481.28481.2966-55.807614.15
6592006.08.07 09:15buy3300.301.28621.28411.2962
6602006.08.07 13:16s/l3300.301.28411.28411.2962-63.007551.15
6612006.08.08 09:58sell3310.301.28411.28581.2741
6622006.08.08 14:14s/l3310.301.28581.28581.2741-51.007500.15
6632006.08.08 14:14sell3320.301.28561.28761.2756
6642006.08.08 14:14s/l3320.301.28761.28761.2756-60.007440.15
6652006.08.08 14:14sell3330.301.28761.28991.2776
6662006.08.08 18:49t/p3330.301.27761.28991.2776300.007740.15
6672006.08.09 10:15sell3340.311.28921.29221.2792
6682006.08.10 10:23t/p3340.311.27921.29221.2792314.098054.25
6692006.08.10 20:42buy3350.321.27831.27541.2883
6702006.08.11 02:25s/l3350.321.27541.27541.2883-95.427958.82
6712006.08.11 02:25buy3360.321.27561.27401.2856
6722006.08.11 02:33s/l3360.321.27401.27401.2856-51.207907.62
6732006.08.11 02:33buy3370.321.27421.27241.2842
6742006.08.11 08:33s/l3370.321.27241.27241.2842-57.607850.02
6752006.08.11 08:33buy3380.311.27261.26971.2826
6762006.08.14 21:50s/l3380.311.26971.26971.2826-92.447757.58
6772006.08.14 21:50buy3390.311.26981.26751.2798
6782006.08.15 03:10close3390.311.27281.26751.279890.467848.04
6792006.08.15 03:10sell3400.311.27291.27511.2629
6802006.08.15 08:26close3400.311.27221.27511.262921.707869.74
6812006.08.15 08:26buy3410.311.27211.26961.2821
6822006.08.15 13:00close3410.311.27911.26961.2821217.008086.74
6832006.08.15 13:01sell3420.321.27911.28261.2691
6842006.08.16 08:30s/l3420.321.28261.28261.2691-110.597976.15
6852006.08.16 08:30sell3430.321.28241.28421.2724
6862006.08.16 08:36s/l3430.321.28421.28421.2724-57.607918.55
6872006.08.16 08:36sell3440.321.28401.28601.2740
6882006.08.16 09:17s/l3440.321.28601.28601.2740-64.007854.55
6892006.08.16 19:59sell3450.311.28501.28751.2750
6902006.08.17 03:33s/l3450.311.28751.28751.2750-73.417781.14
6912006.08.17 03:33sell3460.311.28731.28871.2773
6922006.08.17 07:47s/l3460.311.28871.28871.2773-43.407737.74
6932006.08.17 07:47sell3470.311.28851.29041.2785
6942006.08.17 17:38close3470.311.28261.29041.2785182.907920.64
6952006.08.17 17:38buy3480.321.28261.28031.2926
6962006.08.18 07:28s/l3480.321.28031.28031.2926-76.227844.41
6972006.08.18 10:13buy3490.311.28181.27921.2918
6982006.08.18 10:24s/l3490.311.27921.27921.2918-80.607763.81
6992006.08.18 10:24buy3500.311.27941.27641.2894
7002006.08.21 02:53close3500.311.28791.27641.2894260.968024.77
7012006.08.21 02:53sell3510.321.28801.28981.2780
7022006.08.21 03:31s/l3510.321.28981.28981.2780-57.607967.17
7032006.08.21 08:06sell3520.321.28991.29211.2799
7042006.08.21 08:13s/l3520.321.29211.29211.2799-70.407896.77
7052006.08.21 08:13sell3530.321.29211.29461.2821
7062006.08.22 03:07close3530.321.28691.29461.2821167.818064.58
7072006.08.22 03:07buy3540.321.28681.28501.2968
7082006.08.22 05:00s/l3540.321.28501.28501.2968-57.608006.98
7092006.08.22 05:00buy3550.321.28501.28301.2950
7102006.08.22 07:50s/l3550.321.28301.28301.2950-64.007942.98
7112006.08.22 11:40buy3560.321.28051.27801.2905
7122006.08.23 11:02s/l3560.321.27801.27801.2905-82.627860.36
7132006.08.23 16:42buy3570.311.27891.27631.2889
7142006.08.23 21:07s/l3570.311.27631.27631.2889-80.607779.76
7152006.08.23 21:07buy3580.311.27651.27401.2865
7162006.08.24 09:08close3580.311.28311.27401.2865196.977976.73
7172006.08.24 09:08sell3590.321.28311.28601.2731
7182006.08.24 18:09close3590.321.27591.28601.2731230.408207.13
7192006.08.24 18:09buy3600.331.27581.27331.2858
7202006.08.25 10:08s/l3600.331.27331.27331.2858-85.218121.92
7212006.08.25 12:12buy3610.321.27591.27331.2859
7222006.08.28 10:08close3610.321.28151.27331.2859176.588298.50
7232006.08.28 10:08sell3620.331.28161.28361.2716
7242006.08.28 18:02close3620.331.27851.28361.2716102.308400.80
7252006.08.28 18:21buy3630.341.27851.27681.2885
7262006.08.29 07:47close3630.341.28151.27681.288599.218500.01
7272006.08.29 07:47sell3640.341.28161.28371.2716
7282006.08.29 14:00close3640.341.27621.28371.2716183.608683.61
7292006.08.29 14:00buy3650.351.27611.27341.2861
7302006.08.30 00:08close3650.351.28361.27341.2861259.638943.24
7312006.08.30 00:18sell3660.361.28361.28621.2736
7322006.08.30 09:40close3660.361.28261.28621.273636.008979.24
7332006.08.30 09:40buy3670.361.28261.28051.2926
7342006.08.30 12:11close3670.361.28271.28051.29263.608982.84
7352006.08.30 12:11sell3680.361.28271.28511.2727
7362006.08.31 02:00close3680.361.28261.28511.27278.358991.19
7372006.08.31 17:44buy3690.361.28041.27741.2904
7382006.09.01 08:01close3690.361.28141.27741.290433.059024.24
7392006.09.01 08:01sell3700.361.28151.28291.2715
7402006.09.01 11:56s/l3700.361.28291.28291.2715-50.408973.84
7412006.09.03 21:05sell3710.361.28561.28771.2756
7422006.09.05 03:19close3710.361.28321.28771.275689.579063.41
7432006.09.05 03:19buy3720.361.28321.28141.2932
7442006.09.05 07:43s/l3720.361.28141.28141.2932-64.808998.61
7452006.09.05 14:33buy3730.361.28061.27841.2906
7462006.09.06 05:00close3730.361.28191.27841.290643.859042.46
7472006.09.06 05:00sell3740.361.28201.28331.2720
7482006.09.06 11:01close3740.361.27881.28331.2720115.209157.66
7492006.09.06 11:01buy3750.371.27881.27671.2888
7502006.09.07 02:44close3750.371.28231.27671.2888120.409278.06
7512006.09.07 02:44sell3760.371.28221.28361.2722
7522006.09.07 08:43t/p3760.371.27221.28361.2722370.009648.06
7532006.09.07 14:46buy3770.391.27341.26971.2834
7542006.09.08 03:36s/l3770.391.26971.26971.2834-147.509500.56
7552006.09.08 03:36buy3780.381.26991.26801.2799
7562006.09.08 08:37s/l3780.381.26801.26801.2799-72.209428.36
7572006.09.08 08:37buy3790.381.26811.26571.2781
7582006.09.08 10:23s/l3790.381.26571.26571.2781-91.209337.16
7592006.09.10 17:44buy3800.371.26681.26431.2768
7602006.09.11 07:34close3800.371.27171.26431.2768178.279515.42
7612006.09.11 07:35sell3810.381.27171.27441.2617
7622006.09.12 16:43close3810.381.26871.27441.2617115.679631.10
7632006.09.12 16:43buy3820.391.26871.26601.2787
7642006.09.13 11:50close3820.391.27131.26601.278798.209729.30
7652006.09.13 11:50sell3830.391.27141.27381.2614
7662006.09.14 10:55s/l3830.391.27381.27381.2614-88.459640.85
7672006.09.14 10:55sell3840.391.27361.27631.2636
7682006.09.15 00:01close3840.391.27211.27631.263660.229701.06
7692006.09.17 17:00buy3850.391.26431.26151.2743
7702006.09.18 07:59close3850.391.26621.26151.274370.909771.96
7712006.09.18 07:59sell3860.391.26631.26811.2563
7722006.09.18 09:00s/l3860.391.26811.26811.2563-70.209701.76
7732006.09.18 12:04sell3870.391.26761.26991.2576
7742006.09.18 14:14s/l3870.391.26991.26991.2576-89.709612.06
7752006.09.18 14:14sell3880.381.26971.27221.2597
7762006.09.18 22:27s/l3880.381.27221.27221.2597-95.009517.06
7772006.09.19 11:22buy3890.381.26731.26421.2773
7782006.09.20 19:47close3890.381.26891.26421.277357.689574.75
7792006.09.20 19:47sell3900.381.26891.27111.2589
7802006.09.20 20:44s/l3900.381.27111.27111.2589-83.609491.15
7812006.09.21 01:14sell3910.381.27221.27441.2622
7822006.09.21 06:36s/l3910.381.27441.27441.2622-83.609407.55
7832006.09.21 08:22sell3920.381.27351.27571.2635
7842006.09.21 12:03s/l3920.381.27571.27571.2635-83.609323.95
7852006.09.21 12:03sell3930.371.27551.27831.2655
7862006.09.21 12:16s/l3930.371.27831.27831.2655-103.609220.35
7872006.09.21 12:16sell3940.371.27821.28131.2682
7882006.09.22 03:21s/l3940.371.28131.28131.2682-113.079107.28
7892006.09.22 07:14sell3950.361.28211.28411.2721
7902006.09.24 17:00close3950.361.27861.28411.2721126.009233.28
7912006.09.24 17:01buy3960.371.27871.27671.2887
7922006.09.25 05:02s/l3960.371.27671.27671.2887-77.039156.24
7932006.09.25 09:05buy3970.371.27701.27501.2870
7942006.09.25 10:00s/l3970.371.27501.27501.2870-74.009082.24
7952006.09.25 16:23buy3980.361.27521.27301.2852
7962006.09.26 04:15s/l3980.361.27301.27301.2852-82.159000.09
7972006.09.26 10:00buy3990.361.26861.26631.2786
7982006.09.26 10:46s/l3990.361.26631.26631.2786-82.808917.29
7992006.09.26 10:46buy4000.361.26651.26401.2765
8002006.09.27 09:02close4000.361.26941.26401.2765101.459018.74
8012006.09.27 09:08sell4010.361.26941.27141.2594
8022006.09.27 10:06close4010.361.26791.27141.259454.009072.74
8032006.09.27 10:06buy4020.361.26781.26541.2778
8042006.09.27 12:02close4020.361.27011.26541.277882.809155.54
8052006.09.27 12:02sell4030.371.27021.27291.2602
8062006.09.27 20:26s/l4030.371.27291.27291.2602-99.909055.64
8072006.09.27 23:55sell4040.361.27211.27331.2621
8082006.09.28 01:06s/l4040.361.27331.27331.2621-38.459017.19
8092006.09.28 02:39sell4050.361.27261.27401.2626
8102006.09.28 12:08close4050.361.26951.27401.2626111.609128.79
8112006.09.28 12:08buy4060.371.26951.26741.2795
8122006.09.29 03:23s/l4060.371.26741.26741.2795-80.739048.06
8132006.09.29 07:18buy4070.361.26651.26461.2765
8142006.09.29 08:39s/l4070.361.26461.26461.2765-68.408979.66
8152006.09.29 08:39buy4080.361.26481.26261.2748
8162006.09.29 16:05close4080.361.26811.26261.2748118.809098.46
8172006.09.29 16:06sell4090.361.26811.27061.2581
8182006.10.01 20:23close4090.361.26761.27061.258118.009116.46
8192006.10.01 20:27buy4100.361.26761.26541.2776
8202006.10.02 23:14close4100.361.27481.26541.2776256.259372.70
8212006.10.03 05:26sell4110.371.27491.27621.2649
8222006.10.03 11:08close4110.371.27351.27621.264951.809424.50
8232006.10.03 11:08buy4120.381.27351.27161.2835
8242006.10.03 21:46s/l4120.381.27161.27161.2835-72.209352.30
8252006.10.03 21:46buy4130.371.27181.27031.2818
8262006.10.04 04:15s/l4130.371.27031.27031.2818-58.539293.77
8272006.10.04 10:12buy4140.371.26761.26511.2776
8282006.10.04 19:01close4140.371.27111.26511.2776129.509423.27
8292006.10.04 19:01sell4150.381.27111.27291.2611
8302006.10.05 01:16close4150.381.27001.27291.261146.829470.09
8312006.10.05 01:17buy4160.381.27001.26861.2800
8322006.10.05 05:05close4160.381.27071.26861.280026.609496.69
8332006.10.05 05:05sell4170.381.27081.27231.2608
8342006.10.05 08:06s/l4170.381.27231.27231.2608-57.009439.69
8352006.10.05 13:19buy4180.381.26861.26631.2786
8362006.10.06 07:59s/l4180.381.26631.26631.2786-90.529349.17
8372006.10.06 12:11buy4190.371.25901.25531.2690
8382006.10.09 09:32close4190.371.26031.25531.269045.079394.24
8392006.10.09 09:33sell4200.381.26031.26191.2503
8402006.10.09 14:24close4200.381.26001.26191.250311.409405.64
8412006.10.09 14:25buy4210.381.26011.25871.2701
8422006.10.09 20:14s/l4210.381.25871.25871.2701-53.209352.44
8432006.10.09 22:58buy4220.371.25901.25781.2690
8442006.10.10 04:21s/l4220.371.25781.25781.2690-47.439305.00
8452006.10.10 04:21buy4230.371.25801.25641.2680
8462006.10.10 04:24s/l4230.371.25641.25641.2680-59.209245.80
8472006.10.10 04:24buy4240.371.25661.25481.2666
8482006.10.10 07:04s/l4240.371.25481.25481.2666-66.609179.20
8492006.10.10 17:39buy4250.371.25291.25081.2629
8502006.10.11 09:08close4250.371.25471.25081.262963.579242.77
8512006.10.11 09:08sell4260.371.25471.25631.2447
8522006.10.11 18:10close4260.371.25201.25631.244799.909342.67
8532006.10.11 18:10buy4270.371.25201.24981.2620
8542006.10.12 08:30close4270.371.25391.24981.262061.209403.87
8552006.10.12 08:30sell4280.381.25401.25621.2440
8562006.10.12 10:45close4280.381.25341.25621.244022.809426.67
8572006.10.12 10:58buy4290.381.25341.25081.2634
8582006.10.12 11:02close4290.381.25381.25081.263415.209441.87
8592006.10.12 11:02sell4300.381.25391.25651.2439
8602006.10.12 12:01close4300.381.25361.25651.243911.409453.27
8612006.10.12 12:01buy4310.381.25361.25101.2636
8622006.10.12 21:13close4310.381.25601.25101.263691.209544.47
8632006.10.12 21:13sell4320.381.25601.25751.2460
8642006.10.12 21:34s/l4320.381.25751.25751.2460-57.009487.47
8652006.10.12 21:34sell4330.381.25741.25901.2474
8662006.10.15 17:50close4330.381.25021.25901.2474275.279762.74
8672006.10.15 17:50buy4340.391.25021.24741.2602
8682006.10.16 12:13close4340.391.25221.24741.260274.809837.54
8692006.10.16 12:13sell4350.391.25221.25451.2422
8702006.10.16 20:36s/l4350.391.25451.25451.2422-89.709747.84
8712006.10.16 20:36sell4360.391.25431.25601.2443
8722006.10.17 11:40s/l4360.391.25601.25601.2443-64.589683.26
8732006.10.17 18:11sell4370.391.25451.25701.2445
8742006.10.17 21:03close4370.391.25411.25701.244515.609698.86
8752006.10.17 21:03buy4380.391.25411.25221.2641
8762006.10.18 06:22close4380.391.25461.25221.264116.309715.16
8772006.10.18 06:29sell4390.391.25461.25591.2446
8782006.10.18 08:15close4390.391.25431.25591.244611.709726.86
8792006.10.18 08:31buy4400.391.25411.25281.2641
8802006.10.18 08:39s/l4400.391.25281.25281.2641-50.709676.16
8812006.10.18 08:39buy4410.391.25291.25141.2629
8822006.10.18 09:10s/l4410.391.25141.25141.2629-58.509617.66
8832006.10.18 21:00sell4420.381.25351.25471.2435
8842006.10.19 03:05s/l4420.381.25471.25471.2435-40.589577.07
8852006.10.19 07:24sell4430.381.25681.25841.2468
8862006.10.19 09:44s/l4430.381.25841.25841.2468-60.809516.27
8872006.10.19 09:44sell4440.381.25821.26011.2482
8882006.10.19 10:37s/l4440.381.26011.26011.2482-72.209444.07
8892006.10.19 20:25sell4450.381.26371.26601.2537
8902006.10.20 10:02close4450.381.26181.26601.253773.879517.95
8912006.10.20 10:02buy4460.381.26181.26001.2718
8922006.10.20 10:40s/l4460.381.26001.26001.2718-68.409449.55
8932006.10.20 10:40buy4470.381.26021.25821.2702
8942006.10.23 04:45s/l4470.381.25821.25821.2702-79.129370.43
8952006.10.23 20:28buy4480.371.25451.25331.2645
8962006.10.24 01:55s/l4480.371.25331.25331.2645-47.439323.00
8972006.10.24 06:34buy4490.371.25391.25251.2639
8982006.10.24 20:16close4490.371.25601.25251.263977.709400.70
8992006.10.24 20:17sell4500.381.25611.25751.2461
9002006.10.24 22:38s/l4500.381.25751.25751.2461-53.209347.50
9012006.10.25 01:35sell4510.371.25701.25821.2470
9022006.10.25 06:25s/l4510.371.25821.25821.2470-44.409303.10
9032006.10.25 10:16sell4520.371.25821.25991.2482
9042006.10.25 14:19s/l4520.371.25991.25991.2482-62.909240.20
9052006.10.25 14:19sell4530.371.25981.26191.2498
9062006.10.25 14:21s/l4530.371.26191.26191.2498-77.709162.50
9072006.10.25 14:21sell4540.371.26171.26401.2517
9082006.10.25 22:43s/l4540.371.26401.26401.2517-85.109077.40
9092006.10.26 02:34sell4550.361.26381.26541.2538
9102006.10.26 03:02s/l4550.361.26541.26541.2538-57.609019.80
9112006.10.26 08:32sell4560.361.26621.26821.2562
9122006.10.26 12:22s/l4560.361.26821.26821.2562-72.008947.80
9132006.10.26 12:22sell4570.361.26801.27061.2580
9142006.10.26 20:46s/l4570.361.27061.27061.2580-93.608854.20
9152006.10.26 20:46sell4580.351.27041.27251.2604
9162006.10.27 08:33s/l4580.351.27251.27251.2604-71.968782.24
9172006.10.27 15:06sell4590.351.27371.27621.2637
9182006.10.30 06:01close4590.351.27231.27621.263750.548832.78
9192006.10.30 06:02buy4600.351.27231.27061.2823
9202006.10.30 08:32s/l4600.351.27061.27061.2823-59.508773.28
9212006.10.30 08:32buy4610.351.27081.26901.2808
9222006.10.30 17:01close4610.351.27251.26901.280859.508832.78
9232006.10.30 17:07sell4620.351.27251.27401.2625
9242006.10.30 22:22close4620.351.27161.27401.262531.508864.28
9252006.10.30 22:26buy4630.351.27161.27031.2816
9262006.10.31 02:26s/l4630.351.27031.27031.2816-48.378815.91
9272006.10.31 02:26buy4640.351.27051.26921.2805
9282006.10.31 02:30s/l4640.351.26921.26921.2805-45.508770.41
9292006.10.31 02:30buy4650.351.26941.26791.2794
9302006.10.31 02:44s/l4650.351.26791.26791.2794-52.508717.91
9312006.10.31 02:44buy4660.351.26811.26651.2781
9322006.10.31 10:37t/p4660.351.27811.26651.2781350.009067.91
9332006.10.31 14:09sell4670.361.27681.27931.2668
9342006.11.01 04:20close4670.361.27551.27931.266848.389116.29
9352006.11.01 04:41buy4680.361.27521.27401.2852
9362006.11.01 08:05close4680.361.27561.27401.285214.409130.69
9372006.11.01 08:09sell4690.371.27561.27701.2656
9382006.11.01 10:01s/l4690.371.27701.27701.2656-51.809078.89
9392006.11.01 13:32sell4700.361.27661.27871.2666
9402006.11.01 21:04close4700.361.27521.27871.266650.409129.29
9412006.11.01 21:05buy4710.371.27521.27311.2852
9422006.11.02 09:02close4710.371.27651.27311.285239.009168.29
9432006.11.02 09:02sell4720.371.27661.27831.2666
9442006.11.02 11:33s/l4720.371.27831.27831.2666-62.909105.39
9452006.11.02 13:01sell4730.361.27721.27941.2672
9462006.11.03 05:04close4730.361.27751.27941.2672-9.229096.17
9472006.11.03 08:31sell4740.361.27781.27911.2678
9482006.11.03 08:31s/l4740.361.27911.27911.2678-46.809049.37
9492006.11.03 08:31sell4750.361.27891.28031.2689
9502006.11.03 08:55t/p4750.361.26891.28031.2689360.009409.37
9512006.11.03 12:13buy4760.381.26991.26691.2799
9522006.11.06 15:00close4760.381.27191.26691.279972.889482.26
9532006.11.06 15:00sell4770.381.27201.27351.2620
9542006.11.06 20:25s/l4770.381.27351.27351.2620-57.009425.26
9552006.11.06 20:25sell4780.381.27341.27481.2634
9562006.11.06 23:15s/l4780.381.27481.27481.2634-53.209372.06
9572006.11.06 23:15sell4790.371.27461.27591.2646
9582006.11.06 23:33s/l4790.371.27591.27591.2646-48.109323.96
9592006.11.06 23:33sell4800.371.27571.27711.2657
9602006.11.07 00:02s/l4800.371.27711.27711.2657-50.179273.78
9612006.11.07 04:30sell4810.371.27641.27821.2664
9622006.11.07 08:58s/l4810.371.27821.27821.2664-66.609207.18
9632006.11.07 08:58sell4820.371.27801.28001.2680
9642006.11.07 09:18s/l4820.371.28001.28001.2680-74.009133.18
9652006.11.07 17:32sell4830.371.27841.28091.2684
9662006.11.08 00:22close4830.371.27771.28091.268427.539160.71
9672006.11.08 00:24buy4840.371.27771.27611.2877
9682006.11.08 03:57close4840.371.27871.27611.287737.009197.71
9692006.11.08 03:58sell4850.371.27881.28021.2688
9702006.11.08 04:21s/l4850.371.28021.28021.2688-51.809145.91
9712006.11.08 12:09buy4860.371.27671.27441.2867
9722006.11.09 02:27close4860.371.27731.27441.286713.109159.01
9732006.11.09 02:27sell4870.371.27741.27871.2674
9742006.11.09 03:00s/l4870.371.27871.27871.2674-48.109110.91
9752006.11.09 09:43sell4880.361.27821.28051.2682
9762006.11.09 10:02s/l4880.361.28051.28051.2682-82.809028.11
9772006.11.09 17:25sell4890.361.28361.28671.2736
9782006.11.09 21:34s/l4890.361.28671.28671.2736-111.608916.51
9792006.11.10 02:20sell4900.361.28651.28821.2765
9802006.11.10 03:55s/l4900.361.28821.28821.2765-61.208855.31
9812006.11.10 03:55sell4910.351.28801.28991.2780
9822006.11.10 04:05s/l4910.351.28991.28991.2780-66.508788.81
9832006.11.10 12:35sell4920.351.28661.28891.2766
9842006.11.12 18:52close4920.351.28461.28891.276670.008858.81
9852006.11.12 18:52buy4930.351.28461.28301.2946
9862006.11.13 07:04s/l4930.351.28301.28301.2946-58.878799.94
9872006.11.13 09:02buy4940.351.28351.28201.2935
9882006.11.13 09:50s/l4940.351.28201.28201.2935-52.508747.44
9892006.11.13 09:50buy4950.351.28221.28051.2922
9902006.11.13 10:08s/l4950.351.28051.28051.2922-59.508687.94
9912006.11.13 20:04buy4960.351.28071.27891.2907
9922006.11.14 08:01close4960.351.28271.27891.290767.138755.07
9932006.11.14 08:01sell4970.351.28271.28441.2727
9942006.11.14 08:30s/l4970.351.28441.28441.2727-59.508695.57
9952006.11.14 08:30sell4980.351.28441.28631.2744
9962006.11.14 08:33s/l4980.351.28631.28631.2744-66.508629.07
9972006.11.14 08:33sell4990.351.28611.28821.2761
9982006.11.14 16:03close4990.351.28191.28821.2761147.008776.07
9992006.11.14 16:05buy5000.351.28191.27931.2919
10002006.11.15 05:31s/l5000.351.27931.27931.2919-93.878682.20
10012006.11.15 08:00buy5010.351.27921.27731.2892
10022006.11.15 08:36s/l5010.351.27731.27731.2892-66.508615.70
10032006.11.15 08:36buy5020.341.27751.27531.2875
10042006.11.15 21:11close5020.341.28291.27531.2875183.608799.30
10052006.11.15 21:11sell5030.351.28291.28441.2729
10062006.11.16 09:01close5030.351.28111.28441.272967.628866.92
10072006.11.16 09:01buy5040.351.28101.27911.2910
10082006.11.16 12:13s/l5040.351.27911.27911.2910-66.508800.42
10092006.11.16 16:45buy5050.351.27931.27681.2893
10102006.11.17 00:42s/l5050.351.27681.27681.2893-90.378710.05
10112006.11.17 04:13buy5060.351.27771.27601.2877
10122006.11.17 15:51close5060.351.28261.27601.2877171.508881.55
10132006.11.17 15:51sell5070.361.28261.28511.2726
10142006.11.20 04:56s/l5070.361.28511.28511.2726-88.428793.13
10152006.11.20 04:56sell5080.351.28491.28661.2749
10162006.11.20 22:17close5080.351.28201.28661.2749101.508894.63
10172006.11.20 22:18buy5090.361.28201.28081.2920
10182006.11.20 23:59s/l5090.361.28081.28081.2920-43.208851.43
10192006.11.21 01:18buy5100.351.28131.28011.2913
10202006.11.21 05:00close5100.351.28211.28011.291328.008879.43
10212006.11.21 05:32sell5110.361.28211.28361.2721
10222006.11.21 14:23s/l5110.361.28361.28361.2721-54.008825.43
10232006.11.21 20:41sell5120.351.28471.28621.2747
10242006.11.21 21:20s/l5120.351.28621.28621.2747-52.508772.93
10252006.11.22 02:35sell5130.351.28661.28781.2766
10262006.11.22 06:47s/l5130.351.28781.28781.2766-42.008730.93
10272006.11.22 06:47sell5140.351.28761.28921.2776
10282006.11.22 07:23s/l5140.351.28921.28921.2776-56.008674.93
10292006.11.22 14:26sell5150.351.29401.29671.2840
10302006.11.23 04:09s/l5150.351.29671.29671.2840-89.888585.05
10312006.11.23 10:04sell5160.341.29641.29801.2864
10322006.11.23 17:01close5160.341.29471.29801.286457.808642.85
10332006.11.23 17:01buy5170.351.29481.29351.3048
10342006.11.24 00:29close5170.351.29571.29351.304828.638671.48
10352006.11.26 17:00sell5180.351.31621.31911.3062
10362006.11.27 12:02close5180.351.31171.31911.3062159.048830.52
10372006.11.27 12:02buy5190.351.31171.30841.3217
10382006.11.27 19:02close5190.351.31331.30841.321756.008886.52
10392006.11.27 19:03sell5200.361.31331.31531.3033
10402006.11.28 03:06s/l5200.361.31531.31531.3033-70.428816.11
10412006.11.28 06:01sell5210.351.31431.31641.3043
10422006.11.28 08:33s/l5210.351.31641.31641.3043-73.508742.61
10432006.11.28 08:33sell5220.351.31621.31881.3062
10442006.11.28 13:16s/l5220.351.31881.31881.3062-91.008651.61
10452006.11.28 13:16sell5230.351.31861.32231.3086
10462006.11.29 10:06close5230.351.31511.32231.3086124.048775.65
10472006.11.29 10:06buy5240.351.31501.31211.3250
10482006.11.30 06:13close5240.351.31961.31211.3250152.398928.04
10492006.11.30 06:13sell5250.361.31961.32171.3096
10502006.11.30 09:57s/l5250.361.32171.32171.3096-75.608852.44
10512006.11.30 09:57sell5260.351.32161.32421.3116
10522006.11.30 10:13s/l5260.351.32421.32421.3116-91.008761.44
10532006.11.30 19:00sell5270.351.32541.32821.3154
10542006.12.01 02:54s/l5270.351.32821.32821.3154-96.468664.98
10552006.12.01 08:14buy5280.351.32441.32171.3344
10562006.12.01 10:39t/p5280.351.33441.32171.3344350.009014.98
10572006.12.01 14:29sell5290.361.33271.33651.3227
10582006.12.03 17:58s/l5290.361.33651.33651.3227-136.808878.18
10592006.12.03 17:58sell5300.361.33631.33981.3263
10602006.12.04 06:36close5300.361.33081.33981.3263199.589077.76
10612006.12.04 06:37buy5310.361.33081.32801.3408
10622006.12.04 14:00close5310.361.33201.32801.340843.209120.96
10632006.12.04 14:10sell5320.361.33201.33461.3220
10642006.12.04 17:35s/l5320.361.33461.33461.3220-93.609027.36
10652006.12.04 19:59sell5330.361.33381.33601.3238
10662006.12.05 02:35close5330.361.33141.33601.323887.989115.35
10672006.12.05 02:35buy5340.361.33131.32961.3413
10682006.12.05 10:12s/l5340.361.32961.32961.3413-61.209054.15
10692006.12.05 12:00buy5350.361.33241.32871.3424
10702006.12.05 16:16close5350.361.33251.32871.34243.609057.75
10712006.12.05 16:31sell5360.361.33251.33551.3225
10722006.12.05 21:28close5360.361.33171.33551.322528.809086.55
10732006.12.05 21:28buy5370.361.33171.32971.3417
10742006.12.06 03:27s/l5370.361.32971.32971.3417-74.959011.59
10752006.12.06 13:09buy5380.361.32971.32621.3397
10762006.12.07 08:36close5380.361.33041.32621.339716.349027.94
10772006.12.07 08:36sell5390.361.33051.33311.3205
10782006.12.07 10:02close5390.361.32971.33311.320528.809056.74
10792006.12.07 10:03buy5400.361.32971.32671.3397
10802006.12.08 08:28s/l5400.361.32671.32671.3397-110.958945.79
10812006.12.08 08:45sell5410.361.33091.33321.3209
10822006.12.08 08:52s/l5410.361.33321.33321.3209-82.808862.99
10832006.12.08 08:52sell5420.351.33301.33551.3230
10842006.12.08 10:01s/l5420.351.33551.33551.3230-87.508775.49
10852006.12.08 11:11sell5430.351.33231.33591.3223
10862006.12.08 11:54t/p5430.351.32231.33591.3223350.009125.49
10872006.12.10 17:00buy5440.371.31771.31201.3277
10882006.12.11 08:34close5440.371.31931.31201.327756.179181.65
10892006.12.11 08:34sell5450.371.31931.32261.3093
10902006.12.11 11:29s/l5450.371.32261.32261.3093-122.109059.55
10912006.12.11 17:21sell5460.361.32481.32751.3148
10922006.12.12 08:30close5460.361.32371.32751.314841.189100.74
10932006.12.12 08:30buy5470.361.32261.32001.3326
10942006.12.12 09:45close5470.361.32661.32001.3326144.009244.74
10952006.12.12 10:48buy5480.371.32421.32111.3342
10962006.12.12 14:14s/l5480.371.32111.32111.3342-114.709130.04
10972006.12.12 14:20sell5490.371.32581.32921.3158
10982006.12.12 14:36s/l5490.371.32921.32921.3158-125.809004.24
10992006.12.12 14:36sell5500.361.32901.33281.3190
11002006.12.13 20:16close5500.361.32041.33281.3190311.189315.42
11012006.12.13 20:16buy5510.371.32041.31811.3304
11022006.12.14 06:51s/l5510.371.31811.31811.3304-94.209221.22
11032006.12.14 15:20buy5520.371.31451.31111.3245
11042006.12.15 04:30s/l5520.371.31111.31111.3245-128.839092.38
11052006.12.15 04:30buy5530.361.31131.30911.3213
11062006.12.15 10:05s/l5530.361.30911.30911.3213-79.209013.18
11072006.12.18 01:58buy5540.361.30951.30811.3195
11082006.12.18 02:14close5540.361.30981.30811.319510.809023.98
11092006.12.18 02:14sell5550.361.30981.31121.2998
11102006.12.18 02:44s/l5550.361.31121.31121.2998-50.408973.58
11112006.12.18 02:44sell5560.361.31101.31251.3010
11122006.12.18 03:11close5560.361.30931.31251.301061.209034.78
11132006.12.18 03:11buy5570.361.30921.30771.3192
11142006.12.18 07:22close5570.361.30971.30771.319218.009052.78
11152006.12.18 07:22sell5580.361.30971.31161.2997
11162006.12.18 08:37s/l5580.361.31161.31161.2997-68.408984.38
11172006.12.18 08:37sell5590.361.31151.31361.3015
11182006.12.19 02:16close5590.361.30941.31361.301577.189061.57
11192006.12.19 02:16buy5600.361.30931.30811.3193
11202006.12.19 09:39close5600.361.31691.30811.3193273.609335.17
11212006.12.19 09:39sell5610.371.31701.32001.3070
11222006.12.19 12:21s/l5610.371.32001.32001.3070-111.009224.17
11232006.12.19 18:26sell5620.371.32061.32361.3106
11242006.12.19 22:02s/l5620.371.32361.32361.3106-111.009113.17
11252006.12.20 01:31sell5630.361.32371.32571.3137
11262006.12.21 11:14close5630.361.31611.32571.3137278.359391.52
11272006.12.21 11:14buy5640.381.31601.31331.3260
11282006.12.22 08:30close5640.381.32011.31331.3260152.689544.20
11292006.12.22 08:30sell5650.381.32051.32211.3105
11302006.12.22 16:29close at stop5650.381.31401.32211.3105247.009791.20