Strategy Tester Report
mcarty3a

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersBarShift=0; UseStopLoss=true; StopLoss=47; TakeProfit=100; risk=0.2; MaxLots=10; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45;
Bars in test6068Ticks modelled1890639Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-427.77Gross profit30007.21Gross loss-30434.99
Profit factor0.99Expected payoff-0.98
Absolute drawdown461.53Maximal drawdown3645.27 (27.65%)Relative drawdown27.65% (3645.27)
Total trades437Short positions (won %)216 (50.46%)Long positions (won %)221 (63.35%)
Profit trades (% of total)249 (56.98%)Loss trades (% of total)188 (43.02%)
Largestprofit trade458.65loss trade-234.88
Averageprofit trade120.51loss trade-161.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (514.45)consecutive losses (loss in money)7 (-881.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1499.01 (5)consecutive loss (count of losses)-1087.47 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 02:15buy10.40117.23116.76118.23
22006.01.03 02:15modify10.40117.23117.10118.23
32006.01.03 02:15modify10.40117.23117.11118.23
42006.01.03 02:16modify10.40117.23117.12118.23
52006.01.03 02:16modify10.40117.23117.13118.23
62006.01.03 02:16modify10.40117.23117.14118.23
72006.01.03 02:18modify10.40117.23117.15118.23
82006.01.03 02:18modify10.40117.23117.16118.23
92006.01.03 02:19modify10.40117.23117.17118.23
102006.01.03 02:19modify10.40117.23117.18118.23
112006.01.03 02:19modify10.40117.23117.19118.23
122006.01.03 02:19modify10.40117.23117.20118.23
132006.01.03 02:19modify10.40117.23117.21118.23
142006.01.03 02:20modify10.40117.23117.22118.23
152006.01.03 02:20modify10.40117.23117.23118.23
162006.01.03 02:21modify10.40117.23117.24118.23
172006.01.03 02:21modify10.40117.23117.25118.23
182006.01.03 02:25s/l10.40117.25117.25118.236.8210006.82
192006.01.03 02:58buy20.40117.23116.76118.23
202006.01.03 06:37modify20.40117.23117.25118.23
212006.01.03 06:46s/l20.40117.25117.25118.236.8210013.64
222006.01.03 09:30buy30.40117.23116.76118.23
232006.01.03 10:10s/l30.40116.76116.76118.23-161.019852.63
242006.01.03 16:32buy40.39116.10115.63117.10
252006.01.03 21:15s/l40.39115.63115.63117.10-158.529694.11
262006.01.03 21:15buy50.39115.65115.18116.65
272006.01.04 08:18close50.39116.10115.18116.65155.709849.81
282006.01.04 08:19sell60.39116.11116.58115.11
292006.01.05 14:01close60.39115.95116.58115.1136.329886.13
302006.01.05 14:01buy70.40115.95115.48116.95
312006.01.06 01:23close70.40116.10115.48116.9556.349942.47
322006.01.06 01:30sell80.40116.10116.57115.10
332006.01.06 08:48t/p80.40115.10116.57115.10347.5210289.99
342006.01.08 19:14buy90.41114.26113.79115.26
352006.01.08 19:59s/l90.41113.79113.79115.26-169.3710120.62
362006.01.08 19:59buy100.40113.80113.33114.80
372006.01.09 16:51close100.40114.43113.33114.80224.8810345.49
382006.01.09 16:51sell110.41114.43114.90113.43
392006.01.10 09:55close110.41114.39114.90113.438.2110353.70
402006.01.10 09:55buy120.41114.38113.91115.38
412006.01.10 23:24close120.41114.52113.91115.3850.1210403.82
422006.01.10 23:24sell130.42114.52114.99113.52
432006.01.11 20:05close130.42114.19114.99113.52115.1010518.92
442006.01.11 20:05buy140.42114.18113.71115.18
452006.01.12 04:10s/l140.42113.71113.71115.18-158.9510359.97
462006.01.12 04:10buy150.41113.72113.25114.72
472006.01.12 15:02close150.41114.22113.25114.72179.4810539.45
482006.01.12 15:02sell160.42114.22114.69113.22
492006.01.12 18:39s/l160.42114.69114.69113.22-172.1210367.33
502006.01.13 00:33sell170.41114.69115.16113.69
512006.01.13 10:47close170.41114.19115.16113.69179.5310546.86
522006.01.13 11:18sell180.42114.52114.99113.52
532006.01.13 16:09close180.42114.21114.99113.52114.0010660.86
542006.01.13 16:11buy190.43114.21113.74115.21
552006.01.16 17:22close190.43114.98113.74115.21292.9710953.83
562006.01.16 17:22sell200.44114.98115.45113.98
572006.01.17 08:55s/l200.44115.45115.45113.98-185.7110768.12
582006.01.17 18:54sell210.43115.57116.04114.57
592006.01.18 07:48close210.43115.11116.04114.57165.4110933.52
602006.01.18 07:48buy220.44115.11114.64116.11
612006.01.18 22:15close220.44115.30114.64116.1172.5111006.03
622006.01.18 22:15sell230.44115.30115.77114.30
632006.01.19 03:14close230.44115.26115.77114.30-4.4811001.56
642006.01.19 03:14buy240.44115.25114.78116.25
652006.01.19 05:00close240.44115.30114.78116.2519.0811020.64
662006.01.19 05:00sell250.44115.31115.78114.31
672006.01.20 07:02close250.44115.32115.78114.31-10.4011010.23
682006.01.20 07:02buy260.44115.32114.85116.32
692006.01.22 20:15s/l260.44114.85114.85116.32-180.0610830.17
702006.01.23 02:41buy270.43114.68114.21115.68
712006.01.23 05:39s/l270.43114.21114.21115.68-176.9710653.20
722006.01.23 13:21buy280.43114.55114.08115.55
732006.01.24 02:05close280.43114.65114.08115.5542.5210695.72
742006.01.24 02:07sell290.43114.65115.12113.65
752006.01.24 11:37close290.43114.59115.12113.6522.5210718.24
762006.01.24 11:39buy300.43114.59114.12115.59
772006.01.25 09:50t/p300.43115.59114.12115.59377.0111095.25
782006.01.25 15:37sell310.44115.75116.22114.75
792006.01.26 10:40s/l310.44116.22116.22114.75-197.6910897.56
802006.01.26 15:35sell320.44116.38116.85115.38
812006.01.27 05:59s/l320.44116.85116.85115.38-183.5610714.00
822006.01.27 10:02sell330.43116.61117.08115.61
832006.01.27 11:44s/l330.43117.08117.08115.61-172.6210541.38
842006.01.29 20:20sell340.42117.23117.70116.23
852006.01.30 03:52s/l340.42117.70117.70116.23-173.9910367.38
862006.01.30 03:52sell350.41117.68118.15116.68
872006.01.31 10:11close350.41117.13118.15116.68186.3910553.77
882006.01.31 10:11buy360.42117.14116.67118.14
892006.01.31 14:28modify360.42117.14117.25118.14
902006.01.31 14:46s/l360.42117.25117.25118.1439.4010593.17
912006.01.31 22:09sell370.42117.21117.68116.21
922006.02.01 02:15close370.42117.20117.68116.21-2.7010590.47
932006.02.01 02:15buy380.42117.20116.73118.20
942006.02.01 03:02modify380.42117.20117.25118.20
952006.02.01 03:48modify380.42117.20117.26118.20
962006.02.01 03:48modify380.42117.20117.27118.20
972006.02.01 03:48modify380.42117.20117.28118.20
982006.02.01 03:48modify380.42117.20117.29118.20
992006.02.01 03:49modify380.42117.20117.30118.20
1002006.02.01 04:06modify380.42117.20117.31118.20
1012006.02.01 04:07modify380.42117.20117.32118.20
1022006.02.01 04:07modify380.42117.20117.33118.20
1032006.02.01 04:21modify380.42117.20117.34118.20
1042006.02.01 04:21modify380.42117.20117.35118.20
1052006.02.01 04:21modify380.42117.20117.37118.20
1062006.02.01 04:21modify380.42117.20117.38118.20
1072006.02.01 04:21modify380.42117.20117.39118.20
1082006.02.01 04:21modify380.42117.20117.40118.20
1092006.02.01 04:21modify380.42117.20117.41118.20
1102006.02.01 04:22modify380.42117.20117.42118.20
1112006.02.01 04:22modify380.42117.20117.43118.20
1122006.02.01 04:22modify380.42117.20117.44118.20
1132006.02.01 04:22modify380.42117.20117.45118.20
1142006.02.01 04:22modify380.42117.20117.46118.20
1152006.02.01 04:22modify380.42117.20117.47118.20
1162006.02.01 04:22modify380.42117.20117.48118.20
1172006.02.01 04:42modify380.42117.20117.49118.20
1182006.02.01 06:20s/l380.42117.49117.49118.20103.6710694.14
1192006.02.01 07:22sell390.43117.51117.98116.51
1202006.02.01 12:10s/l390.43117.98117.98116.51-171.2910522.85
1212006.02.01 15:48sell400.42118.00118.47117.00
1222006.02.02 00:44s/l400.42118.47118.47117.00-185.4710337.38
1232006.02.02 00:44sell410.41118.45118.92117.45
1242006.02.03 00:00close410.41118.40118.92117.4511.1810348.55
1252006.02.03 00:01buy420.41118.39117.92119.39
1262006.02.03 00:01modify420.41118.39118.22119.39
1272006.02.03 00:01modify420.41118.39118.23119.39
1282006.02.03 00:06modify420.41118.39118.24119.39
1292006.02.03 00:08modify420.41118.39118.25119.39
1302006.02.03 00:11modify420.41118.39118.26119.39
1312006.02.03 00:15modify420.41118.39118.27119.39
1322006.02.03 00:16modify420.41118.39118.28119.39
1332006.02.03 00:22modify420.41118.39118.29119.39
1342006.02.03 00:23modify420.41118.39118.30119.39
1352006.02.03 00:25modify420.41118.39118.31119.39
1362006.02.03 00:43modify420.41118.39118.32119.39
1372006.02.03 00:48modify420.41118.39118.33119.39
1382006.02.03 00:49modify420.41118.39118.34119.39
1392006.02.03 02:41modify420.41118.39118.35119.39
1402006.02.03 02:41modify420.41118.39118.36119.39
1412006.02.03 02:46modify420.41118.39118.37119.39
1422006.02.03 02:46modify420.41118.39118.38119.39
1432006.02.03 02:46modify420.41118.39118.39119.39
1442006.02.03 03:11s/l420.41118.39118.39119.390.0010348.55
1452006.02.03 06:07sell430.41118.53119.00117.53
1462006.02.03 08:57s/l430.41119.00119.00117.53-161.9110186.64
1472006.02.03 12:16sell440.41119.09119.56118.09
1482006.02.06 02:10close440.41118.58119.56118.09170.2110356.85
1492006.02.06 02:10buy450.41118.58118.11119.58
1502006.02.06 02:10modify450.41118.58118.39119.58
1512006.02.06 02:56modify450.41118.58118.40119.58
1522006.02.06 02:57modify450.41118.58118.41119.58
1532006.02.06 02:58modify450.41118.58118.42119.58
1542006.02.06 02:58modify450.41118.58118.43119.58
1552006.02.06 02:59modify450.41118.58118.44119.58
1562006.02.06 03:57modify450.41118.58118.45119.58
1572006.02.06 03:57modify450.41118.58118.46119.58
1582006.02.06 03:57modify450.41118.58118.47119.58
1592006.02.06 03:57modify450.41118.58118.48119.58
1602006.02.06 03:57modify450.41118.58118.49119.58
1612006.02.06 03:58modify450.41118.58118.50119.58
1622006.02.06 03:58modify450.41118.58118.51119.58
1632006.02.06 04:01modify450.41118.58118.52119.58
1642006.02.06 06:25modify450.41118.58118.53119.58
1652006.02.06 06:25modify450.41118.58118.54119.58
1662006.02.06 06:36modify450.41118.58118.55119.58
1672006.02.06 06:36modify450.41118.58118.56119.58
1682006.02.06 06:37modify450.41118.58118.57119.58
1692006.02.06 06:42modify450.41118.58118.58119.58
1702006.02.06 06:42modify450.41118.58118.59119.58
1712006.02.06 06:42modify450.41118.58118.60119.58
1722006.02.06 06:42modify450.41118.58118.61119.58
1732006.02.06 06:42modify450.41118.58118.62119.58
1742006.02.06 06:44modify450.41118.58118.63119.58
1752006.02.06 06:50modify450.41118.58118.64119.58
1762006.02.06 06:51modify450.41118.58118.65119.58
1772006.02.06 08:18close450.41118.75118.65119.5858.6910415.54
1782006.02.06 08:19sell460.42118.76119.23117.76
1792006.02.07 04:32t/p460.42117.76119.23117.76350.3810765.92
1802006.02.07 07:39buy470.43117.92117.45118.92
1812006.02.08 11:31modify470.43117.92118.65118.92
1822006.02.08 11:43s/l470.43118.65118.65118.92269.5711035.49
1832006.02.08 20:20sell480.44118.50118.97117.50
1842006.02.09 11:05close480.44118.50118.97117.50-19.7511015.74
1852006.02.09 11:05buy490.44118.49118.02119.49
1862006.02.09 12:50modify490.44118.49118.65119.49
1872006.02.09 13:02s/l490.44118.65118.65119.4959.3311075.07
1882006.02.09 16:15sell500.44118.79119.26117.79
1892006.02.10 01:30t/p500.44117.79119.26117.79366.9711442.04
1902006.02.10 06:25buy510.46117.48117.01118.48
1912006.02.10 08:57s/l510.46117.01117.01118.48-184.7711257.27
1922006.02.10 08:57buy520.45117.03116.56118.03
1932006.02.10 14:57t/p520.45118.03116.56118.03381.2611638.53
1942006.02.12 19:11sell530.47117.78118.25116.78
1952006.02.13 05:12s/l530.47118.25118.25116.78-193.8411444.68
1962006.02.13 08:32sell540.46118.11118.58117.11
1972006.02.13 15:16close540.46117.67118.58117.11172.0111616.69
1982006.02.13 15:22buy550.46117.67117.20118.67
1992006.02.14 01:15s/l550.46117.20117.20118.67-179.1111437.58
2002006.02.14 03:19buy560.46117.24116.77118.24
2012006.02.14 16:07close560.46117.43116.77118.2474.4311512.01
2022006.02.14 16:07sell570.46117.43117.90116.43
2032006.02.15 11:32s/l570.46117.90117.90116.43-190.2411321.77
2042006.02.15 15:20sell580.45117.91118.38116.91
2052006.02.16 02:00close580.45117.81118.38116.9118.0011339.77
2062006.02.16 02:00buy590.45117.80117.33118.80
2072006.02.16 03:37close590.45117.87117.33118.8026.7211366.49
2082006.02.16 03:37sell600.45117.88118.35116.88
2092006.02.17 04:00s/l600.45118.35118.35116.88-185.4411181.05
2102006.02.19 18:07buy610.45118.22117.75119.22
2112006.02.20 13:30close610.45118.24117.75119.2212.8511193.90
2122006.02.20 13:31sell620.45118.24118.71117.24
2132006.02.21 03:20s/l620.45118.71118.71117.24-184.9011009.00
2142006.02.21 08:06sell630.44118.85119.32117.85
2152006.02.22 01:42close630.44118.59119.32117.8589.8911098.89
2162006.02.22 01:42buy640.44118.58118.11119.58
2172006.02.22 03:50modify640.44118.58118.65119.58
2182006.02.22 04:01modify640.44118.58118.66119.58
2192006.02.22 08:00s/l640.44118.66118.66119.5829.6611128.55
2202006.02.22 14:48buy650.45118.58118.11119.58
2212006.02.22 22:39s/l650.45118.11118.11119.58-179.0710949.48
2222006.02.23 03:06buy660.44117.55117.08118.55
2232006.02.23 05:45s/l660.44117.08117.08118.55-176.6310772.85
2242006.02.23 08:15buy670.43116.91116.44117.91
2252006.02.23 19:28s/l670.43116.44116.44117.91-173.5710599.28
2262006.02.23 19:28buy680.42116.46115.99117.46
2272006.02.24 14:03close680.42116.88115.99117.46155.8110755.09
2282006.02.24 14:05sell690.43116.88117.35115.88
2292006.02.28 00:46close690.43116.29117.35115.88205.2910960.38
2302006.02.28 00:46buy700.44116.29115.82117.29
2312006.02.28 10:57s/l700.44115.82115.82117.29-178.5510781.83
2322006.02.28 18:28buy710.43115.65115.18116.65
2332006.03.01 10:02close710.43115.98115.18116.65127.3610909.19
2342006.03.01 10:02sell720.44116.00116.47115.00
2352006.03.02 18:25close720.44115.83116.47115.0044.8310954.02
2362006.03.02 18:26buy730.44115.83115.36116.83
2372006.03.03 01:04close730.44116.42115.36116.83228.1111182.14
2382006.03.03 01:04sell740.45116.42116.89115.42
2392006.03.05 20:33close740.45116.40116.89115.427.7311189.87
2402006.03.05 20:33buy750.45116.40115.93117.40
2412006.03.06 02:26close750.45117.00115.93117.40236.0111425.88
2422006.03.06 02:26sell760.46117.01117.48116.01
2432006.03.06 08:30s/l760.46117.48117.48116.01-184.0111241.87
2442006.03.06 10:18sell770.45117.43117.90116.43
2452006.03.07 03:31s/l770.45117.90117.90116.43-186.1011055.76
2462006.03.07 04:00sell780.44117.73118.20116.73
2472006.03.08 02:32close780.44117.61118.20116.7338.3111094.07
2482006.03.08 02:33buy790.44117.61117.14118.61
2492006.03.08 08:19close790.44117.81117.14118.6174.7011168.77
2502006.03.08 08:19sell800.45117.81118.28116.81
2512006.03.09 00:51s/l800.45118.28118.28116.81-199.0110969.77
2522006.03.09 00:51sell810.44118.26118.73117.26
2532006.03.09 05:18t/p810.44117.26118.73117.26375.2311345.00
2542006.03.09 08:37buy820.45117.37116.90118.37
2552006.03.09 13:03t/p820.45118.37116.90118.37380.1611725.16
2562006.03.09 17:32sell830.47118.24118.71117.24
2572006.03.10 00:06s/l830.47118.71118.71117.24-193.1111532.05
2582006.03.10 00:06sell840.46118.69119.16117.69
2592006.03.13 08:55s/l840.46119.16119.16117.69-188.3211343.72
2602006.03.13 10:21sell850.45119.08119.55118.08
2612006.03.13 23:08close850.45118.50119.55118.08220.2511563.97
2622006.03.13 23:08buy860.46118.49118.02119.49
2632006.03.14 08:44s/l860.46118.02118.02119.49-177.8311386.14
2642006.03.14 08:44buy870.46118.04117.57119.04
2652006.03.14 10:26s/l870.46117.57117.57119.04-183.8911202.25
2662006.03.14 20:03buy880.45117.53117.06118.53
2672006.03.15 22:56close880.45117.53117.06118.535.2411207.49
2682006.03.15 22:57sell890.45117.53118.00116.53
2692006.03.16 08:39close890.45117.38118.00116.5337.3111244.80
2702006.03.16 08:39buy900.45117.36116.89118.36
2712006.03.16 12:27s/l900.45116.89116.89118.36-180.9411063.86
2722006.03.17 00:00buy910.44116.70116.23117.70
2732006.03.17 04:44s/l910.44116.23116.23117.70-177.9210885.94
2742006.03.17 10:32buy920.44116.00115.53117.00
2752006.03.20 00:17close920.44116.27115.53117.00107.3010993.25
2762006.03.20 00:18sell930.44116.27116.74115.27
2772006.03.20 06:00close930.44116.10116.74115.2764.4311057.68
2782006.03.20 06:00buy940.44116.09115.62117.09
2792006.03.20 08:54s/l940.44115.62115.62117.09-178.8610878.82
2802006.03.20 14:23sell950.44116.23116.70115.23
2812006.03.20 22:02s/l950.44116.70116.70115.23-177.2110701.61
2822006.03.21 01:25sell960.43116.63117.10115.63
2832006.03.21 10:58s/l960.43117.10117.10115.63-172.5710529.04
2842006.03.21 15:38sell970.42117.22117.69116.22
2852006.03.22 18:28close970.42116.95117.69116.2290.6810619.72
2862006.03.22 18:28buy980.42116.95116.48117.95
2872006.03.23 04:35close980.42116.95116.48117.9514.6710634.39
2882006.03.23 04:35sell990.43116.96117.43115.96
2892006.03.23 10:28s/l990.43117.43117.43115.96-172.0910462.30
2902006.03.23 10:28sell1000.42117.42117.89116.42
2912006.03.23 14:13s/l1000.42117.89117.89116.42-167.4410294.86
2922006.03.23 19:41sell1010.41117.99118.46116.99
2932006.03.24 09:17s/l1010.41118.46118.46116.99-168.8010126.05
2942006.03.24 09:17sell1020.41118.44118.91117.44
2952006.03.24 11:48t/p1020.41117.44118.91117.44349.1110475.16
2962006.03.26 19:25buy1030.42117.47117.00118.47
2972006.03.26 19:58s/l1030.42117.00117.00118.47-168.7210306.44
2982006.03.26 19:58buy1040.41117.02116.55118.02
2992006.03.26 22:10s/l1040.41116.55116.55118.02-165.3410141.10
3002006.03.27 06:22buy1050.41116.64116.17117.64
3012006.03.28 05:05close1050.41116.79116.17117.6457.4310198.54
3022006.03.28 05:05sell1060.41116.79117.26115.79
3032006.03.28 08:00close1060.41116.78117.26115.793.5110202.05
3042006.03.28 08:00buy1070.41116.78116.31117.78
3052006.03.28 14:35t/p1070.41117.78116.31117.78348.1110550.16
3062006.03.28 19:54sell1080.42117.95118.42116.95
3072006.03.29 15:23close1080.42117.78118.42116.9554.3410604.50
3082006.03.29 15:23buy1090.42117.78117.31118.78
3092006.03.30 04:43s/l1090.42117.31117.31118.78-153.6010450.90
3102006.03.30 07:01buy1100.42117.36116.89118.36
3112006.03.31 01:48close1100.42117.50116.89118.3654.9310505.83
3122006.03.31 01:48sell1110.42117.50117.97116.50
3132006.03.31 02:13close1110.42117.38117.97116.5042.9410548.77
3142006.03.31 02:52buy1120.42117.38116.91118.38
3152006.03.31 13:09close1120.42117.72116.91118.38121.3010670.07
3162006.03.31 13:09sell1130.43117.71118.18116.71
3172006.04.02 20:33s/l1130.43118.18118.18116.71-170.9910499.08
3182006.04.03 04:30sell1140.42118.62119.09117.62
3192006.04.03 19:18close1140.42117.68119.09117.62335.4910834.57
3202006.04.03 19:18buy1150.43117.68117.21118.68
3212006.04.04 21:17s/l1150.43117.21117.21118.68-167.4310667.14
3222006.04.05 02:11buy1160.43116.85116.38117.85
3232006.04.05 15:19close1160.43117.46116.38117.85223.3110890.45
3242006.04.05 15:19sell1170.44117.47117.94116.47
3252006.04.06 09:31s/l1170.44117.94117.94116.47-195.0910695.36
3262006.04.06 13:06sell1180.43117.72118.19116.72
3272006.04.07 02:58close1180.43117.66118.19116.7215.5010710.86
3282006.04.07 02:58buy1190.43117.65117.18118.65
3292006.04.07 09:00close1190.43117.74117.18118.6532.8710743.73
3302006.04.07 09:00sell1200.43117.74118.21116.74
3312006.04.07 11:26s/l1200.43118.21118.21116.74-170.9710572.76
3322006.04.10 01:00buy1210.42118.04117.57119.04
3332006.04.10 03:07close1210.42118.13117.57119.0432.0010604.76
3342006.04.10 03:08sell1220.42118.14118.61117.14
3352006.04.10 11:51s/l1220.42118.61118.61117.14-166.4310438.33
3362006.04.10 11:51sell1230.42118.59119.06117.59
3372006.04.11 18:04close1230.42118.28119.06117.59103.8010542.12
3382006.04.11 18:04buy1240.42118.28117.81119.28
3392006.04.11 21:02s/l1240.42117.81117.81119.28-167.5610374.56
3402006.04.12 02:36buy1250.41118.10117.63119.10
3412006.04.12 19:44close1250.41118.53117.63119.10148.7410523.30
3422006.04.12 19:44sell1260.42118.53119.00117.53
3432006.04.13 02:03close1260.42118.44119.00117.5313.0610536.36
3442006.04.13 02:03buy1270.42118.44117.97119.44
3452006.04.13 09:08modify1270.42118.44118.66119.44
3462006.04.13 09:20s/l1270.42118.66118.66119.4477.8710614.23
3472006.04.13 12:40sell1280.42118.51118.98117.51
3482006.04.13 17:05close1280.42118.47118.98117.5114.1810628.41
3492006.04.13 17:05buy1290.43118.48118.01119.48
3502006.04.13 23:31close1290.43118.67118.01119.4868.8510697.26
3512006.04.13 23:32sell1300.43118.67119.14117.67
3522006.04.16 23:09close1300.43118.22119.14117.67157.2510854.51
3532006.04.16 23:09buy1310.43118.21117.74119.21
3542006.04.17 08:21s/l1310.43117.74117.74119.21-166.6410687.87
3552006.04.17 13:52buy1320.43117.65117.18118.65
3562006.04.18 03:38close1320.43117.91117.18118.6599.8310787.70
3572006.04.18 03:39sell1330.43117.91118.38116.91
3582006.04.18 12:06close1330.43117.70118.38116.9176.7210864.42
3592006.04.18 12:06buy1340.43117.69117.22118.69
3602006.04.18 16:30s/l1340.43117.22117.22118.69-172.4110692.01
3612006.04.18 20:40buy1350.43116.93116.46117.93
3622006.04.19 09:25t/p1350.43117.93116.46117.93369.6311061.63
3632006.04.19 18:19sell1360.44117.34117.81116.34
3642006.04.20 04:36s/l1360.44117.81117.81116.34-195.2810866.36
3652006.04.20 04:36sell1370.43117.80118.27116.80
3662006.04.20 15:00close1370.43117.55118.27116.8091.4510957.81
3672006.04.20 15:00buy1380.44117.55117.08118.55
3682006.04.21 05:29s/l1380.44117.08117.08118.55-171.5110786.30
3692006.04.21 12:06buy1390.43116.86116.39117.86
3702006.04.23 17:00s/l1390.43116.39116.39117.86-174.9010611.40
3712006.04.24 02:46buy1400.42115.50115.03116.50
3722006.04.24 03:36s/l1400.42115.03115.03116.50-171.6110439.79
3732006.04.24 12:12buy1410.42114.80114.33115.80
3742006.04.24 14:11s/l1410.42114.33114.33115.80-172.6610267.13
3752006.04.24 20:10buy1420.41114.51114.04115.51
3762006.04.25 15:12close1420.41114.86114.04115.51129.7010396.83
3772006.04.25 15:12sell1430.42114.86115.33113.86
3782006.04.26 06:46s/l1430.42115.33115.33113.86-177.4410219.39
3792006.04.26 06:46sell1440.41115.31115.78114.31
3802006.04.26 14:06close1440.41114.79115.78114.31185.7310405.12
3812006.04.26 14:07buy1450.42114.79114.32115.79
3822006.04.27 06:20s/l1450.42114.32114.32115.79-158.0010247.12
3832006.04.27 10:09buy1460.41114.28113.81115.28
3842006.04.27 12:05s/l1460.41113.81113.81115.28-169.3210077.80
3852006.04.28 01:26sell1470.40114.32114.79113.32
3862006.04.28 04:33close1470.40114.27114.79113.3217.5010095.30
3872006.04.28 04:33buy1480.40114.27113.80115.27
3882006.04.28 11:09s/l1480.40113.80113.80115.27-165.209930.10
3892006.04.28 11:09buy1490.40113.82113.35114.82
3902006.04.30 22:14s/l1490.40113.35113.35114.82-165.869764.24
3912006.05.01 07:20buy1500.39113.12112.65114.12
3922006.05.01 08:57s/l1500.39112.65112.65114.12-162.729601.52
3932006.05.01 08:57buy1510.38112.67112.20113.67
3942006.05.01 15:42t/p1510.38113.67112.20113.67334.309935.82
3952006.05.02 00:34sell1520.40113.73114.20112.73
3962006.05.02 13:39close1520.40113.40114.20112.73116.4010052.22
3972006.05.02 13:39buy1530.40113.39112.92114.39
3982006.05.03 02:34s/l1530.40112.92112.92114.39-161.839890.39
3992006.05.03 02:34buy1540.40112.94112.47113.94
4002006.05.03 10:00close1540.40113.45112.47113.94179.8110070.20
4012006.05.03 10:00sell1550.40113.46113.93112.46
4022006.05.03 23:56s/l1550.40113.93113.93112.46-165.009905.20
4032006.05.03 23:56sell1560.40113.92114.39112.92
4042006.05.04 13:01close1560.40113.56114.39112.92108.8610014.06
4052006.05.04 13:01buy1570.40113.55113.08114.55
4062006.05.05 03:02close1570.40113.72113.08114.5564.4610078.52
4072006.05.05 03:02sell1580.40113.72114.19112.72
4082006.05.05 09:19t/p1580.40112.72114.19112.72354.8610433.38
4092006.05.07 17:00buy1590.42112.03111.56113.03
4102006.05.08 03:03s/l1590.42111.56111.56113.03-172.0610261.32
4112006.05.08 03:04buy1600.41111.47111.00112.47
4122006.05.08 07:46s/l1600.41111.00111.00112.47-173.6010087.72
4132006.05.08 17:06sell1610.40111.63112.10110.63
4142006.05.08 22:01close1610.40111.58112.10110.6317.9210105.64
4152006.05.08 22:01buy1620.40111.58111.11112.58
4162006.05.09 02:08close1620.40111.66111.11112.5833.3210138.96
4172006.05.09 02:09sell1630.41111.66112.13110.66
4182006.05.09 12:07close1630.41111.24112.13110.66154.8010293.76
4192006.05.09 12:07buy1640.41111.24110.77112.24
4202006.05.10 02:48s/l1640.41110.77110.77112.24-169.2110124.55
4212006.05.10 13:09buy1650.40110.45109.98111.45
4222006.05.10 21:35t/p1650.40111.45109.98111.45358.9110483.46
4232006.05.10 23:27sell1660.42111.18111.65110.18
4242006.05.11 11:57t/p1660.42110.18111.65110.18362.3410845.80
4252006.05.11 18:40buy1670.43110.54110.07111.54
4262006.05.11 20:06s/l1670.43110.07110.07111.54-183.6110662.19
4272006.05.11 23:24buy1680.43110.23109.76111.23
4282006.05.12 03:25s/l1680.43109.76109.76111.23-179.1210483.07
4292006.05.12 08:51buy1690.42109.49109.02110.49
4302006.05.12 10:36t/p1690.42110.49109.02110.49380.1210863.19
4312006.05.14 21:08buy1700.43109.73109.26110.73
4322006.05.15 09:04close1700.43110.16109.26110.73172.8611036.05
4332006.05.15 09:04sell1710.44110.16110.63109.16
4342006.05.15 18:04s/l1710.44110.63110.63109.16-186.9310849.12
4352006.05.15 18:04sell1720.43110.61111.08109.61
4362006.05.16 19:05close1720.43109.69111.08109.61354.2211203.33
4372006.05.16 19:05buy1730.45109.69109.22110.69
4382006.05.17 03:08s/l1730.45109.22109.22110.69-188.4111014.92
4392006.05.17 03:08buy1740.44109.24108.77110.24
4402006.05.17 11:29t/p1740.44110.24108.77110.24399.1311414.05
4412006.05.17 17:27sell1750.46111.09111.56110.09
4422006.05.18 19:52close1750.46110.52111.56110.09216.6011630.65
4432006.05.18 19:52buy1760.47110.51110.04111.51
4442006.05.19 03:00close1760.47110.97110.04111.51200.3011830.95
4452006.05.19 03:08sell1770.47110.97111.44109.97
4462006.05.19 03:41s/l1770.47111.44111.44109.97-198.2211632.73
4472006.05.19 03:41sell1780.47111.42111.89110.42
4482006.05.19 05:43s/l1780.47111.89111.89110.42-197.4311435.30
4492006.05.19 07:31sell1790.46111.89112.36110.89
4502006.05.22 01:45s/l1790.46112.36112.36110.89-199.3011236.00
4512006.05.22 01:45sell1800.45112.34112.81111.34
4522006.05.22 02:44s/l1800.45112.81112.81111.34-187.4511048.55
4532006.05.22 08:11sell1810.44112.56113.03111.56
4542006.05.22 14:02t/p1810.44111.56113.03111.56394.4111442.96
4552006.05.22 17:30buy1820.46111.39110.92112.39
4562006.05.23 20:54t/p1820.46112.39110.92112.39414.6211857.58
4572006.05.24 00:13sell1830.47112.33112.80111.33
4582006.05.24 08:21close1830.47111.90112.80111.33180.6112038.19
4592006.05.24 08:21buy1840.48111.89111.42112.89
4602006.05.24 11:29t/p1840.48112.89111.42112.89425.1912463.38
4612006.05.24 16:38sell1850.50112.79113.26111.79
4622006.05.25 07:00close1850.50112.55113.26111.7984.1812547.56
4632006.05.25 07:00buy1860.50112.54112.07113.54
4642006.05.25 08:36s/l1860.50112.07112.07113.54-209.6912337.87
4652006.05.25 13:22buy1870.49111.86111.39112.86
4662006.05.26 03:02close1870.49112.05111.39112.8688.8012426.66
4672006.05.26 03:06sell1880.50112.05112.52111.05
4682006.05.26 08:42close1880.50111.85112.52111.0589.4112516.07
4692006.05.26 08:42buy1890.50111.84111.37112.84
4702006.05.26 09:01close1890.50111.96111.37112.8453.5912569.66
4712006.05.26 09:01sell1900.50111.96112.43110.96
4722006.05.26 09:32s/l1900.50112.43112.43110.96-209.0012360.66
4732006.05.26 09:32sell1910.49112.42112.89111.42
4742006.05.29 03:28close1910.49112.27112.89111.4258.1412418.80
4752006.05.29 03:46buy1920.50112.27111.80113.27
4762006.05.29 17:34close1920.50112.45111.80113.2780.0412498.84
4772006.05.29 17:35sell1930.50112.48112.95111.48
4782006.05.30 09:53close1930.50112.05112.95111.48184.4012683.24
4792006.05.30 09:53buy1940.51112.04111.57113.04
4802006.05.30 18:53close1940.51112.14111.57113.0445.4812728.72
4812006.05.30 18:53sell1950.51112.15112.62111.15
4822006.05.31 05:01close1950.51111.85112.62111.15129.1612857.88
4832006.05.31 05:02buy1960.51111.85111.38112.85
4842006.05.31 11:00close1960.51112.12111.38112.85122.8112980.69
4852006.05.31 11:01sell1970.52112.12112.59111.12
4862006.05.31 14:36s/l1970.52112.59112.59111.12-217.0512763.64
4872006.05.31 20:31sell1980.51112.60113.07111.60
4882006.06.01 03:36s/l1980.51113.07113.07111.60-234.8812528.76
4892006.06.01 17:13buy1990.50112.66112.19113.66
4902006.06.02 07:28close1990.50112.84112.19113.6685.5812614.35
4912006.06.02 07:28sell2000.50112.84113.31111.84
4922006.06.02 08:44t/p2000.50111.84113.31111.84447.0713061.42
4932006.06.04 23:56buy2010.52111.56111.09112.56
4942006.06.05 11:00close2010.52111.81111.09112.56122.3313183.74
4952006.06.05 11:00sell2020.53111.81112.28110.81
4962006.06.05 16:29s/l2020.53112.28112.28110.81-221.8612961.88
4972006.06.05 20:34sell2030.52112.32112.79111.32
4982006.06.06 08:33s/l2030.52112.79112.79111.32-224.4512737.43
4992006.06.07 00:33sell2040.51113.11113.58112.11
5002006.06.07 09:32s/l2040.51113.58113.58112.11-211.0412526.39
5012006.06.07 14:08sell2050.50113.47113.94112.47
5022006.06.08 03:20s/l2050.50113.94113.94112.47-228.6912297.70
5032006.06.08 05:36sell2060.49113.86114.33112.86
5042006.06.08 08:04s/l2060.49114.33114.33112.86-201.4312096.27
5052006.06.09 00:06buy2070.48113.96113.49114.96
5062006.06.09 08:30close2070.48114.18113.49114.9692.4912188.76
5072006.06.09 08:31sell2080.49114.18114.65113.18
5082006.06.09 09:28close2080.49113.74114.65113.18189.5612378.32
5092006.06.09 09:29buy2090.50113.74113.27114.74
5102006.06.11 23:05close2090.50114.15113.27114.74179.5912557.91
5112006.06.11 23:05sell2100.50114.15114.62113.15
5122006.06.13 01:54s/l2100.50114.62114.62113.15-219.9712337.94
5132006.06.13 05:11sell2110.49114.51114.98113.51
5142006.06.13 10:18s/l2110.49114.98114.98113.51-200.2812137.66
5152006.06.13 16:21sell2120.49115.35115.82114.35
5162006.06.14 07:01close2120.49114.96115.82114.35158.9012296.56
5172006.06.14 07:02buy2130.49114.96114.49115.96
5182006.06.14 09:28s/l2130.49114.49114.49115.96-201.1512095.41
5192006.06.14 09:28buy2140.48114.51114.04115.51
5202006.06.15 02:01close2140.48114.96114.04115.51204.6612300.07
5212006.06.15 02:01sell2150.49114.96115.43113.96
5222006.06.15 04:02close2150.49114.88115.43113.9634.1212334.19
5232006.06.15 04:02buy2160.49114.88114.41115.88
5242006.06.15 11:52close2160.49115.10114.41115.8893.6612427.85
5252006.06.15 11:52sell2170.50115.12115.59114.12
5262006.06.15 23:06close2170.50114.69115.59114.12187.4612615.31
5272006.06.15 23:16buy2180.50114.69114.22115.69
5282006.06.16 11:17close2180.50115.01114.22115.69144.9412760.25
5292006.06.16 11:17sell2190.51115.02115.49114.02
5302006.06.18 20:58s/l2190.51115.49115.49114.02-207.5512552.70
5312006.06.19 04:36sell2200.50115.68116.15114.68
5322006.06.19 14:20close2200.50115.38116.15114.68130.0112682.71
5332006.06.19 14:20buy2210.51115.37114.90116.37
5342006.06.19 22:56close2210.51115.47114.90116.3744.1712726.88
5352006.06.19 22:56sell2220.51115.48115.95114.48
5362006.06.20 08:43close2220.51114.99115.95114.48209.6912936.57
5372006.06.20 08:43buy2230.52114.98114.51115.98
5382006.06.20 22:20s/l2230.52114.51114.51115.98-213.4312723.14
5392006.06.21 05:13buy2240.51114.69114.22115.69
5402006.06.22 06:52t/p2240.51115.69114.22115.69458.6513181.79
5412006.06.22 11:13sell2250.53115.86116.33114.86
5422006.06.23 05:36s/l2250.53116.33116.33114.86-222.0612959.73
5432006.06.23 11:02sell2260.52116.22116.69115.22
5442006.06.26 06:01close2260.52116.35116.69115.22-65.8812893.85
5452006.06.26 06:01buy2270.52116.34115.87117.34
5462006.06.26 21:19s/l2270.52115.87115.87117.34-210.9312682.92
5472006.06.27 03:45buy2280.51116.14115.67117.14
5482006.06.27 11:57close2280.51116.25115.67117.1448.2612731.18
5492006.06.27 11:59sell2290.51116.25116.72115.25
5502006.06.27 12:47close2290.51116.24116.72115.254.3912735.57
5512006.06.27 12:48buy2300.51116.23115.76117.23
5522006.06.27 14:05close2300.51116.25115.76117.238.7712744.34
5532006.06.27 14:05sell2310.51116.26116.73115.26
5542006.06.28 11:27close2310.51116.21116.73115.2614.3112758.65
5552006.06.28 11:27buy2320.51116.20115.73117.20
5562006.06.28 14:03close2320.51116.37115.73117.2074.5012833.15
5572006.06.28 14:12sell2330.51116.37116.84115.37
5582006.06.29 08:54close2330.51116.37116.84115.37-22.8912810.26
5592006.06.29 08:55buy2340.51116.37115.90117.37
5602006.06.29 14:16s/l2340.51115.90115.90117.37-206.8512603.41
5612006.06.29 14:16buy2350.50115.90115.43116.90
5622006.06.29 14:21s/l2350.50115.43115.43116.90-203.5912399.82
5632006.06.29 14:21buy2360.50115.45114.98116.45
5642006.06.29 14:57s/l2360.50114.98114.98116.45-204.3812195.44
5652006.06.29 14:57buy2370.49115.00114.53116.00
5662006.06.30 01:58s/l2370.49114.53114.53116.00-195.3712000.07
5672006.06.30 01:58buy2380.48114.55114.08115.55
5682006.07.03 00:00close2380.48114.49114.08115.55-19.5711980.50
5692006.07.03 00:00sell2390.48114.49114.96113.49
5702006.07.03 23:14close2390.48114.56114.96113.49-29.3311951.17
5712006.07.03 23:14buy2400.48114.56114.09115.56
5722006.07.04 12:38close2400.48114.60114.09115.5622.3411973.51
5732006.07.04 12:38sell2410.48114.61115.08113.61
5742006.07.04 13:55close2410.48114.53115.08113.6133.5312007.04
5752006.07.04 13:55buy2420.48114.53114.06115.53
5762006.07.05 02:45close2420.48114.84114.06115.53135.1612142.20
5772006.07.05 02:45sell2430.49114.84115.31113.84
5782006.07.05 09:15s/l2430.49115.31115.31113.84-199.7211942.48
5792006.07.05 15:18sell2440.48115.78116.25114.78
5802006.07.06 14:03close2440.48115.13116.25114.78249.4612191.94
5812006.07.06 14:03buy2450.49115.12114.65116.12
5822006.07.07 06:10s/l2450.49114.65114.65116.12-195.1611996.77
5832006.07.09 21:44buy2460.48113.85113.38114.85
5842006.07.10 12:09close2460.48114.02113.38114.8577.1612073.93
5852006.07.10 12:10sell2470.48114.02114.49113.02
5862006.07.11 01:11close2470.48114.10114.49113.02-40.8312033.10
5872006.07.11 01:11buy2480.48114.10113.63115.10
5882006.07.11 09:01close2480.48114.42113.63115.10134.2412167.34
5892006.07.11 09:01sell2490.49114.42114.89113.42
5902006.07.11 18:22close2490.49114.24114.89113.4277.2112244.55
5912006.07.11 18:23buy2500.49114.23113.76115.23
5922006.07.11 20:14close2500.49114.26113.76115.2312.8712257.42
5932006.07.11 20:14sell2510.49114.27114.74113.27
5942006.07.12 04:23s/l2510.49114.74114.74113.27-208.0412049.38
5952006.07.13 00:42sell2520.48115.36115.83114.36
5962006.07.13 08:06close2520.48115.29115.83114.3629.1412078.52
5972006.07.13 08:07buy2530.48115.28114.81116.28
5982006.07.13 15:06close2530.48115.34114.81116.2824.9712103.49
5992006.07.13 15:06sell2540.48115.35115.82114.35
6002006.07.13 21:21s/l2540.48115.82115.82114.35-194.7711908.72
6012006.07.14 01:04sell2550.48115.84116.31114.84
6022006.07.14 09:52s/l2550.48116.31116.31114.84-193.9611714.76
6032006.07.16 17:21sell2560.47116.25116.72115.25
6042006.07.17 04:21s/l2560.47116.72116.72115.25-196.2711518.49
6052006.07.17 08:26sell2570.46117.08117.55116.08
6062006.07.18 01:02close2570.46116.99117.55116.0828.5111547.00
6072006.07.18 01:03buy2580.46116.99116.52117.99
6082006.07.18 19:28close2580.46117.39116.52117.99156.7411703.74
6092006.07.18 19:28sell2590.47117.39117.86116.39
6102006.07.19 08:36s/l2590.47117.86117.86116.39-194.4611509.28
6112006.07.19 08:36sell2600.46117.84118.31116.84
6122006.07.19 10:30t/p2600.46116.84118.31116.84393.7011902.98
6132006.07.19 21:04buy2610.48116.74116.27117.74
6142006.07.20 11:21close2610.48116.81116.27117.7445.5311948.51
6152006.07.20 11:21sell2620.48116.81117.28115.81
6162006.07.20 12:00close2620.48116.79117.28115.818.2211956.73
6172006.07.20 12:00buy2630.48116.78116.31117.78
6182006.07.20 15:02close2630.48116.84116.31117.7824.6511981.38
6192006.07.20 15:02sell2640.48116.85117.32115.85
6202006.07.21 08:21t/p2640.48115.85117.32115.85407.1512388.53
6212006.07.21 14:44buy2650.50116.18115.71117.18
6222006.07.24 01:05close2650.50116.59115.71117.18181.6512570.18
6232006.07.24 01:05sell2660.50116.59117.06115.59
6242006.07.25 11:14s/l2660.50117.06117.06115.59-208.2312361.95
6252006.07.26 02:00sell2670.49117.09117.56116.09
6262006.07.26 08:10close2670.49116.82117.56116.09113.2512475.20
6272006.07.26 08:10buy2680.50116.82116.35117.82
6282006.07.26 14:20s/l2680.50116.35116.35117.82-201.9812273.22
6292006.07.26 18:11buy2690.49116.26115.79117.26
6302006.07.27 04:48s/l2690.49115.79115.79117.26-181.7712091.45
6312006.07.27 09:05buy2700.48115.50115.03116.50
6322006.07.28 08:43s/l2700.48115.03115.03116.50-190.5311900.92
6332006.07.28 08:43buy2710.48115.05114.58116.05
6342006.07.30 22:35s/l2710.48114.58114.58116.05-196.9111704.01
6352006.07.30 22:35buy2720.47114.59114.12115.59
6362006.07.31 18:22close2720.47114.66114.12115.5934.1611738.17
6372006.07.31 18:23sell2730.47114.66115.13113.66
6382006.08.01 09:00s/l2730.47115.13115.13113.66-198.9011539.27
6392006.08.01 18:10buy2740.46114.59114.12115.59
6402006.08.02 11:05close2740.46114.64114.12115.5925.4211564.68
6412006.08.02 11:05sell2750.46114.64115.11113.64
6422006.08.03 05:31s/l2750.46115.11115.11113.64-208.4411356.24
6432006.08.03 09:11sell2760.45114.94115.41113.94
6442006.08.04 05:28s/l2760.45115.41115.41113.94-189.9911166.25
6452006.08.04 08:08sell2770.45115.44115.91114.44
6462006.08.04 08:56t/p2770.45114.44115.91114.44393.2211559.47
6472006.08.06 17:00buy2780.46114.23113.76115.23
6482006.08.07 07:03close2780.46114.86113.76115.23257.6711817.13
6492006.08.07 07:05sell2790.47114.87115.34113.87
6502006.08.08 11:02close2790.47115.05115.34113.87-80.5611736.57
6512006.08.08 11:02buy2800.47115.05114.58116.05
6522006.08.08 14:14s/l2800.47114.58114.58116.05-192.8111543.76
6532006.08.08 14:14buy2810.46114.59114.12115.59
6542006.08.08 18:48t/p2810.46115.59114.12115.59397.9611941.72
6552006.08.09 12:04buy2820.48115.07114.60116.07
6562006.08.09 19:00close2820.48115.33114.60116.07108.2112049.93
6572006.08.09 19:00sell2830.48115.33115.80114.33
6582006.08.10 02:01close2830.48115.17115.80114.3345.1412095.07
6592006.08.10 02:02buy2840.48115.17114.70116.17
6602006.08.10 07:47s/l2840.48114.70114.70116.17-196.6911898.38
6612006.08.10 07:47buy2850.48114.72114.25115.72
6622006.08.10 19:50close2850.48115.27114.25115.72229.0312127.41
6632006.08.10 19:50sell2860.49115.32115.79114.32
6642006.08.11 02:24s/l2860.49115.79115.79114.32-206.2111921.20
6652006.08.11 08:19sell2870.48116.07116.54115.07
6662006.08.14 03:24s/l2870.48116.54116.54115.07-200.7411720.46
6672006.08.14 12:03sell2880.47116.56117.03115.56
6682006.08.15 07:02close2880.47116.53117.03115.565.0711725.53
6692006.08.15 07:02buy2890.47116.53116.06117.53
6702006.08.15 09:00s/l2890.47116.06116.06117.53-190.3311535.20
6712006.08.15 13:02buy2900.46115.97115.50116.97
6722006.08.17 02:08s/l2900.46115.50115.50116.97-165.7611369.44
6732006.08.17 11:44buy2910.45115.39114.92116.39
6742006.08.17 20:39close2910.45116.01114.92116.39240.5011609.94
6752006.08.17 20:39sell2920.46116.02116.49115.02
6762006.08.18 07:00close2920.46115.77116.49115.0292.4511702.38
6772006.08.18 07:00buy2930.47115.76115.29116.76
6782006.08.18 16:02close2930.47115.81115.29116.7620.2911722.67
6792006.08.18 16:05sell2940.47115.81116.28114.81
6802006.08.20 21:00close2940.47115.73116.28114.8132.4911755.16
6812006.08.20 21:00buy2950.47115.73115.26116.73
6822006.08.21 10:01close2950.47115.66115.26116.73-22.9811732.19
6832006.08.21 10:04sell2960.47115.66116.13114.66
6842006.08.21 20:30s/l2960.47116.13116.13114.66-190.2211541.97
6852006.08.21 23:09sell2970.46116.14116.61115.14
6862006.08.22 11:41s/l2970.46116.61116.61115.14-192.2811349.69
6872006.08.23 01:35buy2980.45116.38115.91117.38
6882006.08.23 16:21close2980.45116.38115.91117.380.0011349.69
6892006.08.23 16:21sell2990.45116.38116.85115.38
6902006.08.24 09:01close2990.45116.34116.85115.38-4.7311344.96
6912006.08.24 09:01buy3000.45116.33115.86117.33
6922006.08.24 18:21close3000.45116.50115.86117.3365.6711410.63
6932006.08.24 18:21sell3010.46116.51116.98115.51
6942006.08.25 02:22s/l3010.46116.98116.98115.51-191.6811218.95
6952006.08.25 08:22sell3020.45117.31117.78116.31
6962006.08.28 10:08close3020.45117.00117.78116.31112.5011331.45
6972006.08.28 10:08buy3030.45117.00116.53118.00
6982006.08.28 19:02close3030.45117.20116.53118.0076.7911408.24
6992006.08.28 19:02sell3040.46117.21117.68116.21
7002006.08.29 03:20close3040.46116.81117.68116.21150.6411558.87
7012006.08.29 03:20buy3050.46116.81116.34117.81
7022006.08.30 03:01close3050.46116.83116.34117.8113.2311572.10
7032006.08.30 03:02sell3060.46116.83117.30115.83
7042006.08.30 12:50s/l3060.46117.30117.30115.83-184.3111387.79
7052006.08.30 12:50sell3070.46117.28117.75116.28
7062006.09.01 02:43close3070.46117.25117.75116.28-15.7611372.03
7072006.09.01 02:43buy3080.45117.24116.77118.24
7082006.09.01 06:02close3080.45117.30116.77118.2423.0211395.05
7092006.09.01 06:02sell3090.46117.30117.77116.30
7102006.09.01 08:29close3090.46117.18117.77116.3047.1111442.16
7112006.09.01 09:09sell3100.46117.34117.81116.34
7122006.09.01 10:01close3100.46117.21117.81116.3451.0211493.18
7132006.09.01 10:01buy3110.46117.20116.73118.20
7142006.09.01 11:00close3110.46117.31116.73118.2043.1311536.31
7152006.09.01 11:00sell3120.46117.32117.79116.32
7162006.09.01 16:12close3120.46117.10117.79116.3286.4211622.73
7172006.09.01 16:12buy3130.46117.10116.63118.10
7182006.09.03 23:47s/l3130.46116.63116.63118.10-185.3711437.36
7192006.09.04 02:19buy3140.46116.45115.98117.45
7202006.09.04 08:54s/l3140.46115.98115.98117.45-186.4111250.95
7212006.09.04 09:11buy3150.45115.95115.48116.95
7222006.09.05 13:13close3150.45115.98115.48116.9516.8811267.83
7232006.09.05 13:13sell3160.45115.98116.45114.98
7242006.09.06 00:25s/l3160.45116.45116.45114.98-188.3411079.49
7252006.09.06 03:50sell3170.44116.36116.83115.36
7262006.09.06 12:18s/l3170.44116.83116.83115.36-177.0110902.48
7272006.09.06 20:13sell3180.44116.64117.11115.64
7282006.09.07 08:00close3180.44116.25117.11115.64127.8611030.35
7292006.09.07 08:01buy3190.44116.25115.78117.25
7302006.09.10 18:11close3190.44116.97115.78117.25275.9611306.31
7312006.09.10 18:12sell3200.45116.97117.44115.97
7322006.09.11 10:08s/l3200.45117.44117.44115.97-186.8211119.49
7332006.09.11 10:08sell3210.44117.42117.89116.42
7342006.09.12 08:30close3210.44117.46117.89116.42-21.5611097.92
7352006.09.12 08:30buy3220.44117.44116.97118.44
7362006.09.12 09:02close3220.44117.57116.97118.4448.6511146.57
7372006.09.12 09:03sell3230.45117.58118.05116.58
7382006.09.12 14:03s/l3230.45118.05118.05116.58-179.1610967.41
7392006.09.12 21:17sell3240.44117.89118.36116.89
7402006.09.13 08:39close3240.44117.60118.36116.89101.9211069.33
7412006.09.13 08:39buy3250.44117.60117.13118.60
7422006.09.14 08:13close3250.44117.61117.13118.6019.1111088.44
7432006.09.14 08:40sell3260.44117.61118.08116.61
7442006.09.14 13:24close3260.44117.48118.08116.6148.6911137.13
7452006.09.14 13:24buy3270.45117.47117.00118.47
7462006.09.14 23:35close3270.45117.67117.00118.4776.4911213.62
7472006.09.14 23:38sell3280.45117.67118.14116.67
7482006.09.15 04:17close3280.45117.58118.14116.6727.7111241.33
7492006.09.15 04:17buy3290.45117.57117.10118.57
7502006.09.15 09:05close3290.45117.57117.10118.570.0011241.33
7512006.09.15 09:06sell3300.45117.58118.05116.58
7522006.09.15 10:25close3300.45117.46118.05116.5845.9711287.30
7532006.09.15 10:25buy3310.45117.45116.98118.45
7542006.09.17 18:33close3310.45117.96116.98118.45194.5611481.86
7552006.09.18 01:40sell3320.46117.90118.37116.90
7562006.09.18 17:57close3320.46117.92118.37116.90-7.8011474.06
7572006.09.18 19:00buy3330.46117.92117.45118.92
7582006.09.19 01:39close3330.46117.96117.45118.9220.9611495.02
7592006.09.19 02:00buy3340.46117.95117.48118.95
7602006.09.19 06:02s/l3340.46117.48117.48118.95-184.0311310.99
7612006.09.19 19:02sell3350.45117.64118.11116.64
7622006.09.20 02:01close3350.45117.28118.11116.64131.4011442.39
7632006.09.20 02:01buy3360.46117.27116.80118.27
7642006.09.20 18:43close3360.46117.40116.80118.2750.9411493.33
7652006.09.20 18:43sell3370.46117.39117.86116.39
7662006.09.21 01:10close3370.46117.14117.86116.3977.5311570.85
7672006.09.21 01:10buy3380.46117.14116.67118.14
7682006.09.21 09:08s/l3380.46116.67116.67118.14-185.3111385.54
7692006.09.21 11:00buy3390.46116.75116.28117.75
7702006.09.21 15:12s/l3390.46116.28116.28117.75-185.9311199.61
7712006.09.21 20:11buy3400.45116.27115.80117.27
7722006.09.24 17:00close3400.45116.51115.80117.2797.9411297.55
7732006.09.24 18:15sell3410.45116.50116.97115.50
7742006.09.26 02:17close3410.45116.44116.97115.509.7311307.28
7752006.09.26 02:17buy3420.45116.44115.97117.44
7762006.09.26 06:00close3420.45116.47115.97117.4411.5911318.87
7772006.09.26 06:00sell3430.45116.47116.94115.47
7782006.09.26 10:27s/l3430.45116.94116.94115.47-180.8611138.01
7792006.09.26 23:46sell3440.45117.04117.51116.04
7802006.09.27 10:05s/l3440.45117.51117.51116.04-186.7010951.31
7812006.09.27 22:24sell3450.44117.48117.95116.48
7822006.09.28 10:56s/l3450.44117.95117.95116.48-195.0810756.23
7832006.09.28 13:15sell3460.43117.87118.34116.87
7842006.10.01 21:32s/l3460.43118.34118.34116.87-177.2010579.03
7852006.10.01 23:16sell3470.42118.26118.73117.26
7862006.10.02 14:20close3470.42117.60118.73117.26229.4310808.45
7872006.10.02 14:20buy3480.43117.60117.13118.60
7882006.10.03 08:22close3480.43117.79117.13118.6074.3710882.82
7892006.10.03 08:22sell3490.44117.80118.27116.80
7902006.10.04 07:29s/l3490.44118.27118.27116.80-181.4310701.39
7912006.10.04 11:15sell3500.43118.06118.53117.06
7922006.10.05 01:13close3500.43117.66118.53117.06126.8810828.27
7932006.10.05 01:17buy3510.43117.66117.19118.66
7942006.10.06 02:26close3510.43118.04117.19118.66143.4410971.71
7952006.10.06 02:26sell3520.44118.05118.52117.05
7962006.10.06 08:56s/l3520.44118.52118.52117.05-174.4910797.22
7972006.10.06 08:56sell3530.43118.50118.97117.50
7982006.10.06 10:23s/l3530.43118.97118.97117.50-169.8710627.35
7992006.10.06 13:51sell3540.43118.96119.43117.96
8002006.10.10 04:34s/l3540.43119.43119.43117.96-182.0810445.27
8012006.10.10 11:16sell3550.42119.70120.17118.70
8022006.10.11 03:12close3550.42119.60120.17118.7028.8410474.11
8032006.10.11 03:12buy3560.42119.59119.12120.59
8042006.10.11 03:12modify3560.42119.59119.43120.59
8052006.10.11 03:13modify3560.42119.59119.44120.59
8062006.10.11 03:16modify3560.42119.59119.45120.59
8072006.10.11 03:25s/l3560.42119.45119.45120.59-49.2310424.88
8082006.10.11 03:25buy3570.42119.47119.00120.47
8092006.10.11 04:05modify3570.42119.47119.45120.47
8102006.10.11 04:13s/l3570.42119.45119.45120.47-7.0310417.85
8112006.10.11 10:22buy3580.42119.57119.10120.57
8122006.10.11 10:22modify3580.42119.57119.45120.57
8132006.10.11 11:53s/l3580.42119.45119.45120.57-42.1910375.66
8142006.10.11 11:53buy3590.42119.47119.00120.47
8152006.10.11 13:10modify3590.42119.47119.45120.47
8162006.10.11 14:04modify3590.42119.47119.46120.47
8172006.10.11 14:05modify3590.42119.47119.47120.47
8182006.10.11 14:05modify3590.42119.47119.48120.47
8192006.10.11 14:05modify3590.42119.47119.49120.47
8202006.10.11 14:05modify3590.42119.47119.50120.47
8212006.10.11 14:19modify3590.42119.47119.51120.47
8222006.10.11 14:19modify3590.42119.47119.52120.47
8232006.10.11 14:20modify3590.42119.47119.53120.47
8242006.10.11 14:22modify3590.42119.47119.54120.47
8252006.10.11 14:22modify3590.42119.47119.55120.47
8262006.10.11 14:24modify3590.42119.47119.56120.47
8272006.10.11 14:31modify3590.42119.47119.57120.47
8282006.10.11 14:31modify3590.42119.47119.58120.47
8292006.10.11 14:32modify3590.42119.47119.59120.47
8302006.10.11 14:32modify3590.42119.47119.60120.47
8312006.10.11 14:42modify3590.42119.47119.61120.47
8322006.10.11 14:42modify3590.42119.47119.62120.47
8332006.10.11 14:42modify3590.42119.47119.63120.47
8342006.10.11 14:43modify3590.42119.47119.64120.47
8352006.10.11 14:52s/l3590.42119.64119.64120.4759.6810435.34
8362006.10.11 14:52buy3600.42119.52119.05120.52
8372006.10.11 16:53modify3600.42119.52119.64120.52
8382006.10.11 18:03close3600.42119.70119.64120.5263.1610498.50
8392006.10.11 18:06sell3610.42119.71120.18118.71
8402006.10.12 06:22close3610.42119.46120.18118.7169.0510567.55
8412006.10.12 06:22buy3620.42119.45118.98120.45
8422006.10.13 10:04modify3620.42119.45119.64120.45
8432006.10.13 13:43s/l3620.42119.64119.64120.4571.5910639.14
8442006.10.15 18:02sell3630.43119.71120.18118.71
8452006.10.16 12:45close3630.43119.14120.18118.71199.2910838.43
8462006.10.16 12:45buy3640.43119.13118.66120.13
8472006.10.17 05:09s/l3640.43118.66118.66120.13-165.3110673.11
8482006.10.17 09:19buy3650.43118.65118.18119.65
8492006.10.18 08:11close3650.43118.64118.18119.651.3910674.50
8502006.10.18 08:27sell3660.43118.64119.11117.64
8512006.10.18 08:56s/l3660.43119.11119.11117.64-169.6810504.82
8522006.10.18 08:56sell3670.42119.09119.56118.09
8532006.10.19 09:18close3670.42118.62119.56118.09147.5610652.38
8542006.10.19 09:19buy3680.43118.62118.15119.62
8552006.10.19 13:20s/l3680.43118.15118.15119.62-171.0510481.33
8562006.10.20 00:16buy3690.42118.30117.83119.30
8572006.10.20 09:49close3690.42118.37117.83119.3024.8410506.17
8582006.10.20 09:49sell3700.42118.36118.83117.36
8592006.10.22 22:40s/l3700.42118.83118.83117.36-166.1210340.05
8602006.10.23 01:27sell3710.41118.77119.24117.77
8612006.10.23 05:38s/l3710.41119.24119.24117.77-161.6110178.44
8622006.10.23 19:40sell3720.41119.37119.84118.37
8632006.10.24 18:37close3720.41119.33119.84118.377.6110186.05
8642006.10.24 18:37buy3730.41119.32118.85120.32
8652006.10.25 20:26s/l3730.41118.85118.85120.32-157.3710028.68
8662006.10.26 02:17buy3740.40118.80118.33119.80
8672006.10.26 12:48s/l3740.40118.33118.33119.80-158.889869.80
8682006.10.26 21:21buy3750.39118.48118.01119.48
8692006.10.27 07:37close3750.39118.54118.01119.4824.289894.08
8702006.10.29 20:09buy3760.40117.42116.95118.42
8712006.10.30 22:54close3760.40117.54116.95118.4245.509939.58
8722006.10.30 22:54sell3770.40117.54118.01116.54
8732006.10.31 05:57s/l3770.40118.01118.01116.54-165.279774.31
8742006.10.31 18:41buy3780.39116.80116.33117.80
8752006.11.01 12:06close3780.39117.00116.33117.8071.219845.52
8762006.11.01 12:06sell3790.39117.01117.48116.01
8772006.11.01 14:35close3790.39116.94117.48116.0123.359868.87
8782006.11.01 14:35buy3800.39116.93116.46117.93
8792006.11.01 21:36close3800.39117.24116.46117.93103.129971.99
8802006.11.01 21:36sell3810.40117.24117.71116.24
8812006.11.02 08:24close3810.40116.94117.71116.2484.6710056.66
8822006.11.02 08:24buy3820.40116.94116.47117.94
8832006.11.02 15:00close3820.40117.10116.47117.9454.6510111.31
8842006.11.02 15:00sell3830.40117.10117.57116.10
8852006.11.03 03:03close3830.40117.12117.57116.10-12.8110098.49
8862006.11.03 03:03buy3840.40117.12116.65118.12
8872006.11.03 09:00t/p3840.40118.12116.65118.12338.6410437.13
8882006.11.06 01:08sell3850.42118.08118.55117.08
8892006.11.07 02:13close3850.42117.77118.55117.08104.2710541.40
8902006.11.07 02:14buy3860.42117.77117.30118.77
8912006.11.07 09:50s/l3860.42117.30117.30118.77-168.2910373.11
8922006.11.07 13:23buy3870.41117.38116.91118.38
8932006.11.08 12:08close3870.41117.81116.91118.38154.4210527.53
8942006.11.08 12:09sell3880.42117.82118.29116.82
8952006.11.09 08:35s/l3880.42118.29118.29116.82-185.7110341.82
8962006.11.10 02:17buy3890.41117.47117.00118.47
8972006.11.12 18:27close3890.41117.54117.00118.4724.4210366.24
8982006.11.12 18:27sell3900.41117.54118.01116.54
8992006.11.13 00:16close3900.41117.23118.01116.54102.2910468.53
9002006.11.13 00:16buy3910.42117.23116.76118.23
9012006.11.13 12:47t/p3910.42118.23116.76118.23355.2410823.77
9022006.11.14 06:43buy3920.43117.73117.26118.73
9032006.11.14 09:05s/l3920.43117.26117.26118.73-172.3510651.42
9042006.11.14 14:07buy3930.43117.63117.16118.63
9052006.11.15 03:33close3930.43117.78117.16118.6359.7710711.19
9062006.11.15 03:33sell3940.43117.79118.26116.79
9072006.11.15 20:21close3940.43117.98118.26116.79-69.2510641.94
9082006.11.15 20:21buy3950.43117.97117.50118.97
9092006.11.16 07:36close3950.43118.05117.50118.9744.1610686.10
9102006.11.16 07:40sell3960.43118.05118.52117.05
9112006.11.17 16:18close3960.43117.64118.52117.05143.4310829.53
9122006.11.19 21:27buy3970.43117.79117.32118.79
9132006.11.20 02:29close3970.43117.91117.32118.7948.7710878.30
9142006.11.20 02:30sell3980.44117.92118.39116.92
9152006.11.20 19:14close3980.44117.95118.39116.92-11.1910867.11
9162006.11.20 19:14buy3990.43117.95117.48118.95
9172006.11.21 01:01close3990.43118.08117.48118.9552.3510919.45
9182006.11.21 01:03sell4000.44118.08118.55117.08
9192006.11.21 06:01close4000.44118.06118.55117.087.4510926.90
9202006.11.21 06:03buy4010.44118.06117.59119.06
9212006.11.21 21:27s/l4010.44117.59117.59119.06-175.8710751.03
9222006.11.22 02:25buy4020.43117.54117.07118.54
9232006.11.22 07:17s/l4020.43117.07117.07118.54-172.6310578.40
9242006.11.22 20:50buy4030.42116.65116.18117.65
9252006.11.23 09:16s/l4030.42116.18116.18117.65-155.2410423.17
9262006.11.23 09:16buy4040.42116.18115.71117.18
9272006.11.23 23:26close4040.42116.30115.71117.1843.3410466.51
9282006.11.23 23:26sell4050.42116.31116.78115.31
9292006.11.24 03:19close4050.42116.22116.78115.3126.2410492.74
9302006.11.24 03:20buy4060.42116.22115.75117.22
9312006.11.24 03:47s/l4060.42115.75115.75117.22-170.5510322.19
9322006.11.24 03:47buy4070.41115.76115.29116.76
9332006.11.27 07:45close4070.41116.13115.29116.76135.4010457.60
9342006.11.27 07:47sell4080.42116.13116.60115.13
9352006.11.28 18:50close4080.42116.14116.60115.13-9.9010447.69
9362006.11.28 18:50buy4090.42116.14115.67117.14
9372006.11.28 20:16s/l4090.42115.67115.67117.14-170.6610277.03
9382006.11.29 01:21buy4100.41115.70115.23116.70
9392006.11.29 11:00close4100.41116.19115.23116.70172.9110449.94
9402006.11.29 11:02sell4110.42116.19116.66115.19
9412006.11.30 06:18close4110.42116.20116.66115.19-22.4610427.48
9422006.11.30 06:18buy4120.42116.20115.73117.20
9432006.11.30 10:32s/l4120.42115.73115.73117.20-170.5710256.91
9442006.11.30 13:28buy4130.41115.69115.22116.69
9452006.12.01 10:35s/l4130.41115.22115.22116.69-162.4810094.44
9462006.12.03 17:47buy4140.40115.32114.85116.32
9472006.12.04 01:04close4140.40115.56114.85116.3287.7310182.17
9482006.12.04 01:04sell4150.41115.56116.03114.56
9492006.12.04 19:04close4150.41115.31116.03114.5688.8910271.06
9502006.12.04 19:49buy4160.41115.31114.84116.31
9512006.12.05 02:42s/l4160.41114.84114.84116.31-163.0310108.03
9522006.12.05 13:39buy4170.40114.85114.38115.85
9532006.12.05 20:08close4170.40114.89114.38115.8513.9310121.96
9542006.12.05 20:08sell4180.40114.89115.36113.89
9552006.12.06 17:47s/l4180.40115.36115.36113.89-168.959953.01
9562006.12.07 05:08buy4190.40114.88114.41115.88
9572006.12.07 18:09close4190.40115.27114.41115.88135.3310088.34
9582006.12.07 18:10sell4200.40115.27115.74114.27
9592006.12.08 08:29s/l4200.40115.74115.74114.27-168.399919.94
9602006.12.08 08:29sell4210.40115.73116.20114.73
9612006.12.08 11:51s/l4210.40116.20116.20114.73-161.799758.15
9622006.12.10 20:15sell4220.39116.51116.98115.51
9632006.12.11 04:38s/l4220.39116.98116.98115.51-162.519595.64
9642006.12.11 04:38sell4230.38116.97117.44115.97
9652006.12.11 21:05close4230.38116.85117.44115.9739.029634.66
9662006.12.11 21:05buy4240.39116.85116.38117.85
9672006.12.12 05:55close4240.39116.98116.38117.8547.889682.54
9682006.12.12 05:55sell4250.39116.99117.46115.99
9692006.12.12 21:31close4250.39116.87117.46115.9940.049722.58
9702006.12.12 22:15buy4260.39116.90116.43117.90
9712006.12.13 11:35close4260.39117.32116.43117.90144.169866.74
9722006.12.13 11:35sell4270.39117.33117.80116.33
9732006.12.14 10:26s/l4270.39117.80117.80116.33-173.109693.64
9742006.12.14 12:07sell4280.39117.65118.12116.65
9752006.12.14 19:56s/l4280.39118.12118.12116.65-155.179538.47
9762006.12.14 19:56sell4290.38118.11118.58117.11
9772006.12.18 23:15close4290.38117.96118.58117.1136.959575.42
9782006.12.18 23:15buy4300.38117.95117.48118.95
9792006.12.19 06:06close4300.38118.08117.48118.9546.279621.68
9802006.12.19 06:06sell4310.38118.08118.55117.08
9812006.12.20 07:41close4310.38118.08118.55117.08-5.689616.00
9822006.12.20 07:41buy4320.38118.07117.60119.07
9832006.12.20 10:01close4320.38118.12117.60119.0716.099632.09
9842006.12.20 10:01sell4330.39118.12118.59117.12
9852006.12.21 07:03close4330.39118.17118.59117.12-34.009598.09
9862006.12.21 07:04buy4340.38118.16117.69119.16
9872006.12.21 12:08close4340.38118.33117.69119.1654.599652.68
9882006.12.21 12:08sell4350.39118.33118.80117.33
9892006.12.21 21:31close4350.39118.27118.80117.3319.799672.47
9902006.12.21 21:31buy4360.39118.27117.80119.27
9912006.12.22 09:04close4360.39118.42117.80119.2753.949726.41
9922006.12.22 09:05sell4370.39118.42118.89117.42
9932006.12.22 11:54s/l4370.39118.89118.89117.42-154.189572.23