|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|BarShift=0; UseStopLoss=true; StopLoss=47; TakeProfit=100; risk=0.2; MaxLots=10; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1890639
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-427.77
|Gross profit
|30007.21
|Gross loss
|-30434.99
|Profit factor
|0.99
|Expected payoff
|-0.98
|Absolute drawdown
|461.53
|Maximal drawdown
|3645.27 (27.65%)
|Relative drawdown
|27.65% (3645.27)
|Total trades
|437
|Short positions (won %)
|216 (50.46%)
|Long positions (won %)
|221 (63.35%)
|Profit trades (% of total)
|249 (56.98%)
|Loss trades (% of total)
|188 (43.02%)
|Largest
|profit trade
|458.65
|loss trade
|-234.88
|Average
|profit trade
|120.51
|loss trade
|-161.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (514.45)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-881.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1499.01 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1087.47 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 02:15
|buy
|1
|0.40
|117.23
|116.76
|118.23
|2
|2006.01.03 02:15
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.10
|118.23
|3
|2006.01.03 02:15
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.11
|118.23
|4
|2006.01.03 02:16
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.12
|118.23
|5
|2006.01.03 02:16
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.13
|118.23
|6
|2006.01.03 02:16
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.14
|118.23
|7
|2006.01.03 02:18
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.15
|118.23
|8
|2006.01.03 02:18
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.16
|118.23
|9
|2006.01.03 02:19
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.17
|118.23
|10
|2006.01.03 02:19
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.18
|118.23
|11
|2006.01.03 02:19
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.19
|118.23
|12
|2006.01.03 02:19
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.20
|118.23
|13
|2006.01.03 02:19
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.21
|118.23
|14
|2006.01.03 02:20
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.22
|118.23
|15
|2006.01.03 02:20
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.23
|118.23
|16
|2006.01.03 02:21
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.24
|118.23
|17
|2006.01.03 02:21
|modify
|1
|0.40
|117.23
|117.25
|118.23
|18
|2006.01.03 02:25
|s/l
|1
|0.40
|117.25
|117.25
|118.23
|6.82
|10006.82
|19
|2006.01.03 02:58
|buy
|2
|0.40
|117.23
|116.76
|118.23
|20
|2006.01.03 06:37
|modify
|2
|0.40
|117.23
|117.25
|118.23
|21
|2006.01.03 06:46
|s/l
|2
|0.40
|117.25
|117.25
|118.23
|6.82
|10013.64
|22
|2006.01.03 09:30
|buy
|3
|0.40
|117.23
|116.76
|118.23
|23
|2006.01.03 10:10
|s/l
|3
|0.40
|116.76
|116.76
|118.23
|-161.01
|9852.63
|24
|2006.01.03 16:32
|buy
|4
|0.39
|116.10
|115.63
|117.10
|25
|2006.01.03 21:15
|s/l
|4
|0.39
|115.63
|115.63
|117.10
|-158.52
|9694.11
|26
|2006.01.03 21:15
|buy
|5
|0.39
|115.65
|115.18
|116.65
|27
|2006.01.04 08:18
|close
|5
|0.39
|116.10
|115.18
|116.65
|155.70
|9849.81
|28
|2006.01.04 08:19
|sell
|6
|0.39
|116.11
|116.58
|115.11
|29
|2006.01.05 14:01
|close
|6
|0.39
|115.95
|116.58
|115.11
|36.32
|9886.13
|30
|2006.01.05 14:01
|buy
|7
|0.40
|115.95
|115.48
|116.95
|31
|2006.01.06 01:23
|close
|7
|0.40
|116.10
|115.48
|116.95
|56.34
|9942.47
|32
|2006.01.06 01:30
|sell
|8
|0.40
|116.10
|116.57
|115.10
|33
|2006.01.06 08:48
|t/p
|8
|0.40
|115.10
|116.57
|115.10
|347.52
|10289.99
|34
|2006.01.08 19:14
|buy
|9
|0.41
|114.26
|113.79
|115.26
|35
|2006.01.08 19:59
|s/l
|9
|0.41
|113.79
|113.79
|115.26
|-169.37
|10120.62
|36
|2006.01.08 19:59
|buy
|10
|0.40
|113.80
|113.33
|114.80
|37
|2006.01.09 16:51
|close
|10
|0.40
|114.43
|113.33
|114.80
|224.88
|10345.49
|38
|2006.01.09 16:51
|sell
|11
|0.41
|114.43
|114.90
|113.43
|39
|2006.01.10 09:55
|close
|11
|0.41
|114.39
|114.90
|113.43
|8.21
|10353.70
|40
|2006.01.10 09:55
|buy
|12
|0.41
|114.38
|113.91
|115.38
|41
|2006.01.10 23:24
|close
|12
|0.41
|114.52
|113.91
|115.38
|50.12
|10403.82
|42
|2006.01.10 23:24
|sell
|13
|0.42
|114.52
|114.99
|113.52
|43
|2006.01.11 20:05
|close
|13
|0.42
|114.19
|114.99
|113.52
|115.10
|10518.92
|44
|2006.01.11 20:05
|buy
|14
|0.42
|114.18
|113.71
|115.18
|45
|2006.01.12 04:10
|s/l
|14
|0.42
|113.71
|113.71
|115.18
|-158.95
|10359.97
|46
|2006.01.12 04:10
|buy
|15
|0.41
|113.72
|113.25
|114.72
|47
|2006.01.12 15:02
|close
|15
|0.41
|114.22
|113.25
|114.72
|179.48
|10539.45
|48
|2006.01.12 15:02
|sell
|16
|0.42
|114.22
|114.69
|113.22
|49
|2006.01.12 18:39
|s/l
|16
|0.42
|114.69
|114.69
|113.22
|-172.12
|10367.33
|50
|2006.01.13 00:33
|sell
|17
|0.41
|114.69
|115.16
|113.69
|51
|2006.01.13 10:47
|close
|17
|0.41
|114.19
|115.16
|113.69
|179.53
|10546.86
|52
|2006.01.13 11:18
|sell
|18
|0.42
|114.52
|114.99
|113.52
|53
|2006.01.13 16:09
|close
|18
|0.42
|114.21
|114.99
|113.52
|114.00
|10660.86
|54
|2006.01.13 16:11
|buy
|19
|0.43
|114.21
|113.74
|115.21
|55
|2006.01.16 17:22
|close
|19
|0.43
|114.98
|113.74
|115.21
|292.97
|10953.83
|56
|2006.01.16 17:22
|sell
|20
|0.44
|114.98
|115.45
|113.98
|57
|2006.01.17 08:55
|s/l
|20
|0.44
|115.45
|115.45
|113.98
|-185.71
|10768.12
|58
|2006.01.17 18:54
|sell
|21
|0.43
|115.57
|116.04
|114.57
|59
|2006.01.18 07:48
|close
|21
|0.43
|115.11
|116.04
|114.57
|165.41
|10933.52
|60
|2006.01.18 07:48
|buy
|22
|0.44
|115.11
|114.64
|116.11
|61
|2006.01.18 22:15
|close
|22
|0.44
|115.30
|114.64
|116.11
|72.51
|11006.03
|62
|2006.01.18 22:15
|sell
|23
|0.44
|115.30
|115.77
|114.30
|63
|2006.01.19 03:14
|close
|23
|0.44
|115.26
|115.77
|114.30
|-4.48
|11001.56
|64
|2006.01.19 03:14
|buy
|24
|0.44
|115.25
|114.78
|116.25
|65
|2006.01.19 05:00
|close
|24
|0.44
|115.30
|114.78
|116.25
|19.08
|11020.64
|66
|2006.01.19 05:00
|sell
|25
|0.44
|115.31
|115.78
|114.31
|67
|2006.01.20 07:02
|close
|25
|0.44
|115.32
|115.78
|114.31
|-10.40
|11010.23
|68
|2006.01.20 07:02
|buy
|26
|0.44
|115.32
|114.85
|116.32
|69
|2006.01.22 20:15
|s/l
|26
|0.44
|114.85
|114.85
|116.32
|-180.06
|10830.17
|70
|2006.01.23 02:41
|buy
|27
|0.43
|114.68
|114.21
|115.68
|71
|2006.01.23 05:39
|s/l
|27
|0.43
|114.21
|114.21
|115.68
|-176.97
|10653.20
|72
|2006.01.23 13:21
|buy
|28
|0.43
|114.55
|114.08
|115.55
|73
|2006.01.24 02:05
|close
|28
|0.43
|114.65
|114.08
|115.55
|42.52
|10695.72
|74
|2006.01.24 02:07
|sell
|29
|0.43
|114.65
|115.12
|113.65
|75
|2006.01.24 11:37
|close
|29
|0.43
|114.59
|115.12
|113.65
|22.52
|10718.24
|76
|2006.01.24 11:39
|buy
|30
|0.43
|114.59
|114.12
|115.59
|77
|2006.01.25 09:50
|t/p
|30
|0.43
|115.59
|114.12
|115.59
|377.01
|11095.25
|78
|2006.01.25 15:37
|sell
|31
|0.44
|115.75
|116.22
|114.75
|79
|2006.01.26 10:40
|s/l
|31
|0.44
|116.22
|116.22
|114.75
|-197.69
|10897.56
|80
|2006.01.26 15:35
|sell
|32
|0.44
|116.38
|116.85
|115.38
|81
|2006.01.27 05:59
|s/l
|32
|0.44
|116.85
|116.85
|115.38
|-183.56
|10714.00
|82
|2006.01.27 10:02
|sell
|33
|0.43
|116.61
|117.08
|115.61
|83
|2006.01.27 11:44
|s/l
|33
|0.43
|117.08
|117.08
|115.61
|-172.62
|10541.38
|84
|2006.01.29 20:20
|sell
|34
|0.42
|117.23
|117.70
|116.23
|85
|2006.01.30 03:52
|s/l
|34
|0.42
|117.70
|117.70
|116.23
|-173.99
|10367.38
|86
|2006.01.30 03:52
|sell
|35
|0.41
|117.68
|118.15
|116.68
|87
|2006.01.31 10:11
|close
|35
|0.41
|117.13
|118.15
|116.68
|186.39
|10553.77
|88
|2006.01.31 10:11
|buy
|36
|0.42
|117.14
|116.67
|118.14
|89
|2006.01.31 14:28
|modify
|36
|0.42
|117.14
|117.25
|118.14
|90
|2006.01.31 14:46
|s/l
|36
|0.42
|117.25
|117.25
|118.14
|39.40
|10593.17
|91
|2006.01.31 22:09
|sell
|37
|0.42
|117.21
|117.68
|116.21
|92
|2006.02.01 02:15
|close
|37
|0.42
|117.20
|117.68
|116.21
|-2.70
|10590.47
|93
|2006.02.01 02:15
|buy
|38
|0.42
|117.20
|116.73
|118.20
|94
|2006.02.01 03:02
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.25
|118.20
|95
|2006.02.01 03:48
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.26
|118.20
|96
|2006.02.01 03:48
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.27
|118.20
|97
|2006.02.01 03:48
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.28
|118.20
|98
|2006.02.01 03:48
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.29
|118.20
|99
|2006.02.01 03:49
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.30
|118.20
|100
|2006.02.01 04:06
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.31
|118.20
|101
|2006.02.01 04:07
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.32
|118.20
|102
|2006.02.01 04:07
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.33
|118.20
|103
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.34
|118.20
|104
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.35
|118.20
|105
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.37
|118.20
|106
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.38
|118.20
|107
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.39
|118.20
|108
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.40
|118.20
|109
|2006.02.01 04:21
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.41
|118.20
|110
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.42
|118.20
|111
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.43
|118.20
|112
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.44
|118.20
|113
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.45
|118.20
|114
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.46
|118.20
|115
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.47
|118.20
|116
|2006.02.01 04:22
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.48
|118.20
|117
|2006.02.01 04:42
|modify
|38
|0.42
|117.20
|117.49
|118.20
|118
|2006.02.01 06:20
|s/l
|38
|0.42
|117.49
|117.49
|118.20
|103.67
|10694.14
|119
|2006.02.01 07:22
|sell
|39
|0.43
|117.51
|117.98
|116.51
|120
|2006.02.01 12:10
|s/l
|39
|0.43
|117.98
|117.98
|116.51
|-171.29
|10522.85
|121
|2006.02.01 15:48
|sell
|40
|0.42
|118.00
|118.47
|117.00
|122
|2006.02.02 00:44
|s/l
|40
|0.42
|118.47
|118.47
|117.00
|-185.47
|10337.38
|123
|2006.02.02 00:44
|sell
|41
|0.41
|118.45
|118.92
|117.45
|124
|2006.02.03 00:00
|close
|41
|0.41
|118.40
|118.92
|117.45
|11.18
|10348.55
|125
|2006.02.03 00:01
|buy
|42
|0.41
|118.39
|117.92
|119.39
|126
|2006.02.03 00:01
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.22
|119.39
|127
|2006.02.03 00:01
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.23
|119.39
|128
|2006.02.03 00:06
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.24
|119.39
|129
|2006.02.03 00:08
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.25
|119.39
|130
|2006.02.03 00:11
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.26
|119.39
|131
|2006.02.03 00:15
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.27
|119.39
|132
|2006.02.03 00:16
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.28
|119.39
|133
|2006.02.03 00:22
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.29
|119.39
|134
|2006.02.03 00:23
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.30
|119.39
|135
|2006.02.03 00:25
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.31
|119.39
|136
|2006.02.03 00:43
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.32
|119.39
|137
|2006.02.03 00:48
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.33
|119.39
|138
|2006.02.03 00:49
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.34
|119.39
|139
|2006.02.03 02:41
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.35
|119.39
|140
|2006.02.03 02:41
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.36
|119.39
|141
|2006.02.03 02:46
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.37
|119.39
|142
|2006.02.03 02:46
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.38
|119.39
|143
|2006.02.03 02:46
|modify
|42
|0.41
|118.39
|118.39
|119.39
|144
|2006.02.03 03:11
|s/l
|42
|0.41
|118.39
|118.39
|119.39
|0.00
|10348.55
|145
|2006.02.03 06:07
|sell
|43
|0.41
|118.53
|119.00
|117.53
|146
|2006.02.03 08:57
|s/l
|43
|0.41
|119.00
|119.00
|117.53
|-161.91
|10186.64
|147
|2006.02.03 12:16
|sell
|44
|0.41
|119.09
|119.56
|118.09
|148
|2006.02.06 02:10
|close
|44
|0.41
|118.58
|119.56
|118.09
|170.21
|10356.85
|149
|2006.02.06 02:10
|buy
|45
|0.41
|118.58
|118.11
|119.58
|150
|2006.02.06 02:10
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.39
|119.58
|151
|2006.02.06 02:56
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.40
|119.58
|152
|2006.02.06 02:57
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.41
|119.58
|153
|2006.02.06 02:58
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.42
|119.58
|154
|2006.02.06 02:58
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.43
|119.58
|155
|2006.02.06 02:59
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.44
|119.58
|156
|2006.02.06 03:57
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.45
|119.58
|157
|2006.02.06 03:57
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.46
|119.58
|158
|2006.02.06 03:57
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.47
|119.58
|159
|2006.02.06 03:57
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.48
|119.58
|160
|2006.02.06 03:57
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.49
|119.58
|161
|2006.02.06 03:58
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.50
|119.58
|162
|2006.02.06 03:58
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.51
|119.58
|163
|2006.02.06 04:01
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.52
|119.58
|164
|2006.02.06 06:25
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.53
|119.58
|165
|2006.02.06 06:25
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.54
|119.58
|166
|2006.02.06 06:36
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.55
|119.58
|167
|2006.02.06 06:36
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.56
|119.58
|168
|2006.02.06 06:37
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.57
|119.58
|169
|2006.02.06 06:42
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.58
|119.58
|170
|2006.02.06 06:42
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.59
|119.58
|171
|2006.02.06 06:42
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.60
|119.58
|172
|2006.02.06 06:42
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.61
|119.58
|173
|2006.02.06 06:42
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.62
|119.58
|174
|2006.02.06 06:44
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.63
|119.58
|175
|2006.02.06 06:50
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.64
|119.58
|176
|2006.02.06 06:51
|modify
|45
|0.41
|118.58
|118.65
|119.58
|177
|2006.02.06 08:18
|close
|45
|0.41
|118.75
|118.65
|119.58
|58.69
|10415.54
|178
|2006.02.06 08:19
|sell
|46
|0.42
|118.76
|119.23
|117.76
|179
|2006.02.07 04:32
|t/p
|46
|0.42
|117.76
|119.23
|117.76
|350.38
|10765.92
|180
|2006.02.07 07:39
|buy
|47
|0.43
|117.92
|117.45
|118.92
|181
|2006.02.08 11:31
|modify
|47
|0.43
|117.92
|118.65
|118.92
|182
|2006.02.08 11:43
|s/l
|47
|0.43
|118.65
|118.65
|118.92
|269.57
|11035.49
|183
|2006.02.08 20:20
|sell
|48
|0.44
|118.50
|118.97
|117.50
|184
|2006.02.09 11:05
|close
|48
|0.44
|118.50
|118.97
|117.50
|-19.75
|11015.74
|185
|2006.02.09 11:05
|buy
|49
|0.44
|118.49
|118.02
|119.49
|186
|2006.02.09 12:50
|modify
|49
|0.44
|118.49
|118.65
|119.49
|187
|2006.02.09 13:02
|s/l
|49
|0.44
|118.65
|118.65
|119.49
|59.33
|11075.07
|188
|2006.02.09 16:15
|sell
|50
|0.44
|118.79
|119.26
|117.79
|189
|2006.02.10 01:30
|t/p
|50
|0.44
|117.79
|119.26
|117.79
|366.97
|11442.04
|190
|2006.02.10 06:25
|buy
|51
|0.46
|117.48
|117.01
|118.48
|191
|2006.02.10 08:57
|s/l
|51
|0.46
|117.01
|117.01
|118.48
|-184.77
|11257.27
|192
|2006.02.10 08:57
|buy
|52
|0.45
|117.03
|116.56
|118.03
|193
|2006.02.10 14:57
|t/p
|52
|0.45
|118.03
|116.56
|118.03
|381.26
|11638.53
|194
|2006.02.12 19:11
|sell
|53
|0.47
|117.78
|118.25
|116.78
|195
|2006.02.13 05:12
|s/l
|53
|0.47
|118.25
|118.25
|116.78
|-193.84
|11444.68
|196
|2006.02.13 08:32
|sell
|54
|0.46
|118.11
|118.58
|117.11
|197
|2006.02.13 15:16
|close
|54
|0.46
|117.67
|118.58
|117.11
|172.01
|11616.69
|198
|2006.02.13 15:22
|buy
|55
|0.46
|117.67
|117.20
|118.67
|199
|2006.02.14 01:15
|s/l
|55
|0.46
|117.20
|117.20
|118.67
|-179.11
|11437.58
|200
|2006.02.14 03:19
|buy
|56
|0.46
|117.24
|116.77
|118.24
|201
|2006.02.14 16:07
|close
|56
|0.46
|117.43
|116.77
|118.24
|74.43
|11512.01
|202
|2006.02.14 16:07
|sell
|57
|0.46
|117.43
|117.90
|116.43
|203
|2006.02.15 11:32
|s/l
|57
|0.46
|117.90
|117.90
|116.43
|-190.24
|11321.77
|204
|2006.02.15 15:20
|sell
|58
|0.45
|117.91
|118.38
|116.91
|205
|2006.02.16 02:00
|close
|58
|0.45
|117.81
|118.38
|116.91
|18.00
|11339.77
|206
|2006.02.16 02:00
|buy
|59
|0.45
|117.80
|117.33
|118.80
|207
|2006.02.16 03:37
|close
|59
|0.45
|117.87
|117.33
|118.80
|26.72
|11366.49
|208
|2006.02.16 03:37
|sell
|60
|0.45
|117.88
|118.35
|116.88
|209
|2006.02.17 04:00
|s/l
|60
|0.45
|118.35
|118.35
|116.88
|-185.44
|11181.05
|210
|2006.02.19 18:07
|buy
|61
|0.45
|118.22
|117.75
|119.22
|211
|2006.02.20 13:30
|close
|61
|0.45
|118.24
|117.75
|119.22
|12.85
|11193.90
|212
|2006.02.20 13:31
|sell
|62
|0.45
|118.24
|118.71
|117.24
|213
|2006.02.21 03:20
|s/l
|62
|0.45
|118.71
|118.71
|117.24
|-184.90
|11009.00
|214
|2006.02.21 08:06
|sell
|63
|0.44
|118.85
|119.32
|117.85
|215
|2006.02.22 01:42
|close
|63
|0.44
|118.59
|119.32
|117.85
|89.89
|11098.89
|216
|2006.02.22 01:42
|buy
|64
|0.44
|118.58
|118.11
|119.58
|217
|2006.02.22 03:50
|modify
|64
|0.44
|118.58
|118.65
|119.58
|218
|2006.02.22 04:01
|modify
|64
|0.44
|118.58
|118.66
|119.58
|219
|2006.02.22 08:00
|s/l
|64
|0.44
|118.66
|118.66
|119.58
|29.66
|11128.55
|220
|2006.02.22 14:48
|buy
|65
|0.45
|118.58
|118.11
|119.58
|221
|2006.02.22 22:39
|s/l
|65
|0.45
|118.11
|118.11
|119.58
|-179.07
|10949.48
|222
|2006.02.23 03:06
|buy
|66
|0.44
|117.55
|117.08
|118.55
|223
|2006.02.23 05:45
|s/l
|66
|0.44
|117.08
|117.08
|118.55
|-176.63
|10772.85
|224
|2006.02.23 08:15
|buy
|67
|0.43
|116.91
|116.44
|117.91
|225
|2006.02.23 19:28
|s/l
|67
|0.43
|116.44
|116.44
|117.91
|-173.57
|10599.28
|226
|2006.02.23 19:28
|buy
|68
|0.42
|116.46
|115.99
|117.46
|227
|2006.02.24 14:03
|close
|68
|0.42
|116.88
|115.99
|117.46
|155.81
|10755.09
|228
|2006.02.24 14:05
|sell
|69
|0.43
|116.88
|117.35
|115.88
|229
|2006.02.28 00:46
|close
|69
|0.43
|116.29
|117.35
|115.88
|205.29
|10960.38
|230
|2006.02.28 00:46
|buy
|70
|0.44
|116.29
|115.82
|117.29
|231
|2006.02.28 10:57
|s/l
|70
|0.44
|115.82
|115.82
|117.29
|-178.55
|10781.83
|232
|2006.02.28 18:28
|buy
|71
|0.43
|115.65
|115.18
|116.65
|233
|2006.03.01 10:02
|close
|71
|0.43
|115.98
|115.18
|116.65
|127.36
|10909.19
|234
|2006.03.01 10:02
|sell
|72
|0.44
|116.00
|116.47
|115.00
|235
|2006.03.02 18:25
|close
|72
|0.44
|115.83
|116.47
|115.00
|44.83
|10954.02
|236
|2006.03.02 18:26
|buy
|73
|0.44
|115.83
|115.36
|116.83
|237
|2006.03.03 01:04
|close
|73
|0.44
|116.42
|115.36
|116.83
|228.11
|11182.14
|238
|2006.03.03 01:04
|sell
|74
|0.45
|116.42
|116.89
|115.42
|239
|2006.03.05 20:33
|close
|74
|0.45
|116.40
|116.89
|115.42
|7.73
|11189.87
|240
|2006.03.05 20:33
|buy
|75
|0.45
|116.40
|115.93
|117.40
|241
|2006.03.06 02:26
|close
|75
|0.45
|117.00
|115.93
|117.40
|236.01
|11425.88
|242
|2006.03.06 02:26
|sell
|76
|0.46
|117.01
|117.48
|116.01
|243
|2006.03.06 08:30
|s/l
|76
|0.46
|117.48
|117.48
|116.01
|-184.01
|11241.87
|244
|2006.03.06 10:18
|sell
|77
|0.45
|117.43
|117.90
|116.43
|245
|2006.03.07 03:31
|s/l
|77
|0.45
|117.90
|117.90
|116.43
|-186.10
|11055.76
|246
|2006.03.07 04:00
|sell
|78
|0.44
|117.73
|118.20
|116.73
|247
|2006.03.08 02:32
|close
|78
|0.44
|117.61
|118.20
|116.73
|38.31
|11094.07
|248
|2006.03.08 02:33
|buy
|79
|0.44
|117.61
|117.14
|118.61
|249
|2006.03.08 08:19
|close
|79
|0.44
|117.81
|117.14
|118.61
|74.70
|11168.77
|250
|2006.03.08 08:19
|sell
|80
|0.45
|117.81
|118.28
|116.81
|251
|2006.03.09 00:51
|s/l
|80
|0.45
|118.28
|118.28
|116.81
|-199.01
|10969.77
|252
|2006.03.09 00:51
|sell
|81
|0.44
|118.26
|118.73
|117.26
|253
|2006.03.09 05:18
|t/p
|81
|0.44
|117.26
|118.73
|117.26
|375.23
|11345.00
|254
|2006.03.09 08:37
|buy
|82
|0.45
|117.37
|116.90
|118.37
|255
|2006.03.09 13:03
|t/p
|82
|0.45
|118.37
|116.90
|118.37
|380.16
|11725.16
|256
|2006.03.09 17:32
|sell
|83
|0.47
|118.24
|118.71
|117.24
|257
|2006.03.10 00:06
|s/l
|83
|0.47
|118.71
|118.71
|117.24
|-193.11
|11532.05
|258
|2006.03.10 00:06
|sell
|84
|0.46
|118.69
|119.16
|117.69
|259
|2006.03.13 08:55
|s/l
|84
|0.46
|119.16
|119.16
|117.69
|-188.32
|11343.72
|260
|2006.03.13 10:21
|sell
|85
|0.45
|119.08
|119.55
|118.08
|261
|2006.03.13 23:08
|close
|85
|0.45
|118.50
|119.55
|118.08
|220.25
|11563.97
|262
|2006.03.13 23:08
|buy
|86
|0.46
|118.49
|118.02
|119.49
|263
|2006.03.14 08:44
|s/l
|86
|0.46
|118.02
|118.02
|119.49
|-177.83
|11386.14
|264
|2006.03.14 08:44
|buy
|87
|0.46
|118.04
|117.57
|119.04
|265
|2006.03.14 10:26
|s/l
|87
|0.46
|117.57
|117.57
|119.04
|-183.89
|11202.25
|266
|2006.03.14 20:03
|buy
|88
|0.45
|117.53
|117.06
|118.53
|267
|2006.03.15 22:56
|close
|88
|0.45
|117.53
|117.06
|118.53
|5.24
|11207.49
|268
|2006.03.15 22:57
|sell
|89
|0.45
|117.53
|118.00
|116.53
|269
|2006.03.16 08:39
|close
|89
|0.45
|117.38
|118.00
|116.53
|37.31
|11244.80
|270
|2006.03.16 08:39
|buy
|90
|0.45
|117.36
|116.89
|118.36
|271
|2006.03.16 12:27
|s/l
|90
|0.45
|116.89
|116.89
|118.36
|-180.94
|11063.86
|272
|2006.03.17 00:00
|buy
|91
|0.44
|116.70
|116.23
|117.70
|273
|2006.03.17 04:44
|s/l
|91
|0.44
|116.23
|116.23
|117.70
|-177.92
|10885.94
|274
|2006.03.17 10:32
|buy
|92
|0.44
|116.00
|115.53
|117.00
|275
|2006.03.20 00:17
|close
|92
|0.44
|116.27
|115.53
|117.00
|107.30
|10993.25
|276
|2006.03.20 00:18
|sell
|93
|0.44
|116.27
|116.74
|115.27
|277
|2006.03.20 06:00
|close
|93
|0.44
|116.10
|116.74
|115.27
|64.43
|11057.68
|278
|2006.03.20 06:00
|buy
|94
|0.44
|116.09
|115.62
|117.09
|279
|2006.03.20 08:54
|s/l
|94
|0.44
|115.62
|115.62
|117.09
|-178.86
|10878.82
|280
|2006.03.20 14:23
|sell
|95
|0.44
|116.23
|116.70
|115.23
|281
|2006.03.20 22:02
|s/l
|95
|0.44
|116.70
|116.70
|115.23
|-177.21
|10701.61
|282
|2006.03.21 01:25
|sell
|96
|0.43
|116.63
|117.10
|115.63
|283
|2006.03.21 10:58
|s/l
|96
|0.43
|117.10
|117.10
|115.63
|-172.57
|10529.04
|284
|2006.03.21 15:38
|sell
|97
|0.42
|117.22
|117.69
|116.22
|285
|2006.03.22 18:28
|close
|97
|0.42
|116.95
|117.69
|116.22
|90.68
|10619.72
|286
|2006.03.22 18:28
|buy
|98
|0.42
|116.95
|116.48
|117.95
|287
|2006.03.23 04:35
|close
|98
|0.42
|116.95
|116.48
|117.95
|14.67
|10634.39
|288
|2006.03.23 04:35
|sell
|99
|0.43
|116.96
|117.43
|115.96
|289
|2006.03.23 10:28
|s/l
|99
|0.43
|117.43
|117.43
|115.96
|-172.09
|10462.30
|290
|2006.03.23 10:28
|sell
|100
|0.42
|117.42
|117.89
|116.42
|291
|2006.03.23 14:13
|s/l
|100
|0.42
|117.89
|117.89
|116.42
|-167.44
|10294.86
|292
|2006.03.23 19:41
|sell
|101
|0.41
|117.99
|118.46
|116.99
|293
|2006.03.24 09:17
|s/l
|101
|0.41
|118.46
|118.46
|116.99
|-168.80
|10126.05
|294
|2006.03.24 09:17
|sell
|102
|0.41
|118.44
|118.91
|117.44
|295
|2006.03.24 11:48
|t/p
|102
|0.41
|117.44
|118.91
|117.44
|349.11
|10475.16
|296
|2006.03.26 19:25
|buy
|103
|0.42
|117.47
|117.00
|118.47
|297
|2006.03.26 19:58
|s/l
|103
|0.42
|117.00
|117.00
|118.47
|-168.72
|10306.44
|298
|2006.03.26 19:58
|buy
|104
|0.41
|117.02
|116.55
|118.02
|299
|2006.03.26 22:10
|s/l
|104
|0.41
|116.55
|116.55
|118.02
|-165.34
|10141.10
|300
|2006.03.27 06:22
|buy
|105
|0.41
|116.64
|116.17
|117.64
|301
|2006.03.28 05:05
|close
|105
|0.41
|116.79
|116.17
|117.64
|57.43
|10198.54
|302
|2006.03.28 05:05
|sell
|106
|0.41
|116.79
|117.26
|115.79
|303
|2006.03.28 08:00
|close
|106
|0.41
|116.78
|117.26
|115.79
|3.51
|10202.05
|304
|2006.03.28 08:00
|buy
|107
|0.41
|116.78
|116.31
|117.78
|305
|2006.03.28 14:35
|t/p
|107
|0.41
|117.78
|116.31
|117.78
|348.11
|10550.16
|306
|2006.03.28 19:54
|sell
|108
|0.42
|117.95
|118.42
|116.95
|307
|2006.03.29 15:23
|close
|108
|0.42
|117.78
|118.42
|116.95
|54.34
|10604.50
|308
|2006.03.29 15:23
|buy
|109
|0.42
|117.78
|117.31
|118.78
|309
|2006.03.30 04:43
|s/l
|109
|0.42
|117.31
|117.31
|118.78
|-153.60
|10450.90
|310
|2006.03.30 07:01
|buy
|110
|0.42
|117.36
|116.89
|118.36
|311
|2006.03.31 01:48
|close
|110
|0.42
|117.50
|116.89
|118.36
|54.93
|10505.83
|312
|2006.03.31 01:48
|sell
|111
|0.42
|117.50
|117.97
|116.50
|313
|2006.03.31 02:13
|close
|111
|0.42
|117.38
|117.97
|116.50
|42.94
|10548.77
|314
|2006.03.31 02:52
|buy
|112
|0.42
|117.38
|116.91
|118.38
|315
|2006.03.31 13:09
|close
|112
|0.42
|117.72
|116.91
|118.38
|121.30
|10670.07
|316
|2006.03.31 13:09
|sell
|113
|0.43
|117.71
|118.18
|116.71
|317
|2006.04.02 20:33
|s/l
|113
|0.43
|118.18
|118.18
|116.71
|-170.99
|10499.08
|318
|2006.04.03 04:30
|sell
|114
|0.42
|118.62
|119.09
|117.62
|319
|2006.04.03 19:18
|close
|114
|0.42
|117.68
|119.09
|117.62
|335.49
|10834.57
|320
|2006.04.03 19:18
|buy
|115
|0.43
|117.68
|117.21
|118.68
|321
|2006.04.04 21:17
|s/l
|115
|0.43
|117.21
|117.21
|118.68
|-167.43
|10667.14
|322
|2006.04.05 02:11
|buy
|116
|0.43
|116.85
|116.38
|117.85
|323
|2006.04.05 15:19
|close
|116
|0.43
|117.46
|116.38
|117.85
|223.31
|10890.45
|324
|2006.04.05 15:19
|sell
|117
|0.44
|117.47
|117.94
|116.47
|325
|2006.04.06 09:31
|s/l
|117
|0.44
|117.94
|117.94
|116.47
|-195.09
|10695.36
|326
|2006.04.06 13:06
|sell
|118
|0.43
|117.72
|118.19
|116.72
|327
|2006.04.07 02:58
|close
|118
|0.43
|117.66
|118.19
|116.72
|15.50
|10710.86
|328
|2006.04.07 02:58
|buy
|119
|0.43
|117.65
|117.18
|118.65
|329
|2006.04.07 09:00
|close
|119
|0.43
|117.74
|117.18
|118.65
|32.87
|10743.73
|330
|2006.04.07 09:00
|sell
|120
|0.43
|117.74
|118.21
|116.74
|331
|2006.04.07 11:26
|s/l
|120
|0.43
|118.21
|118.21
|116.74
|-170.97
|10572.76
|332
|2006.04.10 01:00
|buy
|121
|0.42
|118.04
|117.57
|119.04
|333
|2006.04.10 03:07
|close
|121
|0.42
|118.13
|117.57
|119.04
|32.00
|10604.76
|334
|2006.04.10 03:08
|sell
|122
|0.42
|118.14
|118.61
|117.14
|335
|2006.04.10 11:51
|s/l
|122
|0.42
|118.61
|118.61
|117.14
|-166.43
|10438.33
|336
|2006.04.10 11:51
|sell
|123
|0.42
|118.59
|119.06
|117.59
|337
|2006.04.11 18:04
|close
|123
|0.42
|118.28
|119.06
|117.59
|103.80
|10542.12
|338
|2006.04.11 18:04
|buy
|124
|0.42
|118.28
|117.81
|119.28
|339
|2006.04.11 21:02
|s/l
|124
|0.42
|117.81
|117.81
|119.28
|-167.56
|10374.56
|340
|2006.04.12 02:36
|buy
|125
|0.41
|118.10
|117.63
|119.10
|341
|2006.04.12 19:44
|close
|125
|0.41
|118.53
|117.63
|119.10
|148.74
|10523.30
|342
|2006.04.12 19:44
|sell
|126
|0.42
|118.53
|119.00
|117.53
|343
|2006.04.13 02:03
|close
|126
|0.42
|118.44
|119.00
|117.53
|13.06
|10536.36
|344
|2006.04.13 02:03
|buy
|127
|0.42
|118.44
|117.97
|119.44
|345
|2006.04.13 09:08
|modify
|127
|0.42
|118.44
|118.66
|119.44
|346
|2006.04.13 09:20
|s/l
|127
|0.42
|118.66
|118.66
|119.44
|77.87
|10614.23
|347
|2006.04.13 12:40
|sell
|128
|0.42
|118.51
|118.98
|117.51
|348
|2006.04.13 17:05
|close
|128
|0.42
|118.47
|118.98
|117.51
|14.18
|10628.41
|349
|2006.04.13 17:05
|buy
|129
|0.43
|118.48
|118.01
|119.48
|350
|2006.04.13 23:31
|close
|129
|0.43
|118.67
|118.01
|119.48
|68.85
|10697.26
|351
|2006.04.13 23:32
|sell
|130
|0.43
|118.67
|119.14
|117.67
|352
|2006.04.16 23:09
|close
|130
|0.43
|118.22
|119.14
|117.67
|157.25
|10854.51
|353
|2006.04.16 23:09
|buy
|131
|0.43
|118.21
|117.74
|119.21
|354
|2006.04.17 08:21
|s/l
|131
|0.43
|117.74
|117.74
|119.21
|-166.64
|10687.87
|355
|2006.04.17 13:52
|buy
|132
|0.43
|117.65
|117.18
|118.65
|356
|2006.04.18 03:38
|close
|132
|0.43
|117.91
|117.18
|118.65
|99.83
|10787.70
|357
|2006.04.18 03:39
|sell
|133
|0.43
|117.91
|118.38
|116.91
|358
|2006.04.18 12:06
|close
|133
|0.43
|117.70
|118.38
|116.91
|76.72
|10864.42
|359
|2006.04.18 12:06
|buy
|134
|0.43
|117.69
|117.22
|118.69
|360
|2006.04.18 16:30
|s/l
|134
|0.43
|117.22
|117.22
|118.69
|-172.41
|10692.01
|361
|2006.04.18 20:40
|buy
|135
|0.43
|116.93
|116.46
|117.93
|362
|2006.04.19 09:25
|t/p
|135
|0.43
|117.93
|116.46
|117.93
|369.63
|11061.63
|363
|2006.04.19 18:19
|sell
|136
|0.44
|117.34
|117.81
|116.34
|364
|2006.04.20 04:36
|s/l
|136
|0.44
|117.81
|117.81
|116.34
|-195.28
|10866.36
|365
|2006.04.20 04:36
|sell
|137
|0.43
|117.80
|118.27
|116.80
|366
|2006.04.20 15:00
|close
|137
|0.43
|117.55
|118.27
|116.80
|91.45
|10957.81
|367
|2006.04.20 15:00
|buy
|138
|0.44
|117.55
|117.08
|118.55
|368
|2006.04.21 05:29
|s/l
|138
|0.44
|117.08
|117.08
|118.55
|-171.51
|10786.30
|369
|2006.04.21 12:06
|buy
|139
|0.43
|116.86
|116.39
|117.86
|370
|2006.04.23 17:00
|s/l
|139
|0.43
|116.39
|116.39
|117.86
|-174.90
|10611.40
|371
|2006.04.24 02:46
|buy
|140
|0.42
|115.50
|115.03
|116.50
|372
|2006.04.24 03:36
|s/l
|140
|0.42
|115.03
|115.03
|116.50
|-171.61
|10439.79
|373
|2006.04.24 12:12
|buy
|141
|0.42
|114.80
|114.33
|115.80
|374
|2006.04.24 14:11
|s/l
|141
|0.42
|114.33
|114.33
|115.80
|-172.66
|10267.13
|375
|2006.04.24 20:10
|buy
|142
|0.41
|114.51
|114.04
|115.51
|376
|2006.04.25 15:12
|close
|142
|0.41
|114.86
|114.04
|115.51
|129.70
|10396.83
|377
|2006.04.25 15:12
|sell
|143
|0.42
|114.86
|115.33
|113.86
|378
|2006.04.26 06:46
|s/l
|143
|0.42
|115.33
|115.33
|113.86
|-177.44
|10219.39
|379
|2006.04.26 06:46
|sell
|144
|0.41
|115.31
|115.78
|114.31
|380
|2006.04.26 14:06
|close
|144
|0.41
|114.79
|115.78
|114.31
|185.73
|10405.12
|381
|2006.04.26 14:07
|buy
|145
|0.42
|114.79
|114.32
|115.79
|382
|2006.04.27 06:20
|s/l
|145
|0.42
|114.32
|114.32
|115.79
|-158.00
|10247.12
|383
|2006.04.27 10:09
|buy
|146
|0.41
|114.28
|113.81
|115.28
|384
|2006.04.27 12:05
|s/l
|146
|0.41
|113.81
|113.81
|115.28
|-169.32
|10077.80
|385
|2006.04.28 01:26
|sell
|147
|0.40
|114.32
|114.79
|113.32
|386
|2006.04.28 04:33
|close
|147
|0.40
|114.27
|114.79
|113.32
|17.50
|10095.30
|387
|2006.04.28 04:33
|buy
|148
|0.40
|114.27
|113.80
|115.27
|388
|2006.04.28 11:09
|s/l
|148
|0.40
|113.80
|113.80
|115.27
|-165.20
|9930.10
|389
|2006.04.28 11:09
|buy
|149
|0.40
|113.82
|113.35
|114.82
|390
|2006.04.30 22:14
|s/l
|149
|0.40
|113.35
|113.35
|114.82
|-165.86
|9764.24
|391
|2006.05.01 07:20
|buy
|150
|0.39
|113.12
|112.65
|114.12
|392
|2006.05.01 08:57
|s/l
|150
|0.39
|112.65
|112.65
|114.12
|-162.72
|9601.52
|393
|2006.05.01 08:57
|buy
|151
|0.38
|112.67
|112.20
|113.67
|394
|2006.05.01 15:42
|t/p
|151
|0.38
|113.67
|112.20
|113.67
|334.30
|9935.82
|395
|2006.05.02 00:34
|sell
|152
|0.40
|113.73
|114.20
|112.73
|396
|2006.05.02 13:39
|close
|152
|0.40
|113.40
|114.20
|112.73
|116.40
|10052.22
|397
|2006.05.02 13:39
|buy
|153
|0.40
|113.39
|112.92
|114.39
|398
|2006.05.03 02:34
|s/l
|153
|0.40
|112.92
|112.92
|114.39
|-161.83
|9890.39
|399
|2006.05.03 02:34
|buy
|154
|0.40
|112.94
|112.47
|113.94
|400
|2006.05.03 10:00
|close
|154
|0.40
|113.45
|112.47
|113.94
|179.81
|10070.20
|401
|2006.05.03 10:00
|sell
|155
|0.40
|113.46
|113.93
|112.46
|402
|2006.05.03 23:56
|s/l
|155
|0.40
|113.93
|113.93
|112.46
|-165.00
|9905.20
|403
|2006.05.03 23:56
|sell
|156
|0.40
|113.92
|114.39
|112.92
|404
|2006.05.04 13:01
|close
|156
|0.40
|113.56
|114.39
|112.92
|108.86
|10014.06
|405
|2006.05.04 13:01
|buy
|157
|0.40
|113.55
|113.08
|114.55
|406
|2006.05.05 03:02
|close
|157
|0.40
|113.72
|113.08
|114.55
|64.46
|10078.52
|407
|2006.05.05 03:02
|sell
|158
|0.40
|113.72
|114.19
|112.72
|408
|2006.05.05 09:19
|t/p
|158
|0.40
|112.72
|114.19
|112.72
|354.86
|10433.38
|409
|2006.05.07 17:00
|buy
|159
|0.42
|112.03
|111.56
|113.03
|410
|2006.05.08 03:03
|s/l
|159
|0.42
|111.56
|111.56
|113.03
|-172.06
|10261.32
|411
|2006.05.08 03:04
|buy
|160
|0.41
|111.47
|111.00
|112.47
|412
|2006.05.08 07:46
|s/l
|160
|0.41
|111.00
|111.00
|112.47
|-173.60
|10087.72
|413
|2006.05.08 17:06
|sell
|161
|0.40
|111.63
|112.10
|110.63
|414
|2006.05.08 22:01
|close
|161
|0.40
|111.58
|112.10
|110.63
|17.92
|10105.64
|415
|2006.05.08 22:01
|buy
|162
|0.40
|111.58
|111.11
|112.58
|416
|2006.05.09 02:08
|close
|162
|0.40
|111.66
|111.11
|112.58
|33.32
|10138.96
|417
|2006.05.09 02:09
|sell
|163
|0.41
|111.66
|112.13
|110.66
|418
|2006.05.09 12:07
|close
|163
|0.41
|111.24
|112.13
|110.66
|154.80
|10293.76
|419
|2006.05.09 12:07
|buy
|164
|0.41
|111.24
|110.77
|112.24
|420
|2006.05.10 02:48
|s/l
|164
|0.41
|110.77
|110.77
|112.24
|-169.21
|10124.55
|421
|2006.05.10 13:09
|buy
|165
|0.40
|110.45
|109.98
|111.45
|422
|2006.05.10 21:35
|t/p
|165
|0.40
|111.45
|109.98
|111.45
|358.91
|10483.46
|423
|2006.05.10 23:27
|sell
|166
|0.42
|111.18
|111.65
|110.18
|424
|2006.05.11 11:57
|t/p
|166
|0.42
|110.18
|111.65
|110.18
|362.34
|10845.80
|425
|2006.05.11 18:40
|buy
|167
|0.43
|110.54
|110.07
|111.54
|426
|2006.05.11 20:06
|s/l
|167
|0.43
|110.07
|110.07
|111.54
|-183.61
|10662.19
|427
|2006.05.11 23:24
|buy
|168
|0.43
|110.23
|109.76
|111.23
|428
|2006.05.12 03:25
|s/l
|168
|0.43
|109.76
|109.76
|111.23
|-179.12
|10483.07
|429
|2006.05.12 08:51
|buy
|169
|0.42
|109.49
|109.02
|110.49
|430
|2006.05.12 10:36
|t/p
|169
|0.42
|110.49
|109.02
|110.49
|380.12
|10863.19
|431
|2006.05.14 21:08
|buy
|170
|0.43
|109.73
|109.26
|110.73
|432
|2006.05.15 09:04
|close
|170
|0.43
|110.16
|109.26
|110.73
|172.86
|11036.05
|433
|2006.05.15 09:04
|sell
|171
|0.44
|110.16
|110.63
|109.16
|434
|2006.05.15 18:04
|s/l
|171
|0.44
|110.63
|110.63
|109.16
|-186.93
|10849.12
|435
|2006.05.15 18:04
|sell
|172
|0.43
|110.61
|111.08
|109.61
|436
|2006.05.16 19:05
|close
|172
|0.43
|109.69
|111.08
|109.61
|354.22
|11203.33
|437
|2006.05.16 19:05
|buy
|173
|0.45
|109.69
|109.22
|110.69
|438
|2006.05.17 03:08
|s/l
|173
|0.45
|109.22
|109.22
|110.69
|-188.41
|11014.92
|439
|2006.05.17 03:08
|buy
|174
|0.44
|109.24
|108.77
|110.24
|440
|2006.05.17 11:29
|t/p
|174
|0.44
|110.24
|108.77
|110.24
|399.13
|11414.05
|441
|2006.05.17 17:27
|sell
|175
|0.46
|111.09
|111.56
|110.09
|442
|2006.05.18 19:52
|close
|175
|0.46
|110.52
|111.56
|110.09
|216.60
|11630.65
|443
|2006.05.18 19:52
|buy
|176
|0.47
|110.51
|110.04
|111.51
|444
|2006.05.19 03:00
|close
|176
|0.47
|110.97
|110.04
|111.51
|200.30
|11830.95
|445
|2006.05.19 03:08
|sell
|177
|0.47
|110.97
|111.44
|109.97
|446
|2006.05.19 03:41
|s/l
|177
|0.47
|111.44
|111.44
|109.97
|-198.22
|11632.73
|447
|2006.05.19 03:41
|sell
|178
|0.47
|111.42
|111.89
|110.42
|448
|2006.05.19 05:43
|s/l
|178
|0.47
|111.89
|111.89
|110.42
|-197.43
|11435.30
|449
|2006.05.19 07:31
|sell
|179
|0.46
|111.89
|112.36
|110.89
|450
|2006.05.22 01:45
|s/l
|179
|0.46
|112.36
|112.36
|110.89
|-199.30
|11236.00
|451
|2006.05.22 01:45
|sell
|180
|0.45
|112.34
|112.81
|111.34
|452
|2006.05.22 02:44
|s/l
|180
|0.45
|112.81
|112.81
|111.34
|-187.45
|11048.55
|453
|2006.05.22 08:11
|sell
|181
|0.44
|112.56
|113.03
|111.56
|454
|2006.05.22 14:02
|t/p
|181
|0.44
|111.56
|113.03
|111.56
|394.41
|11442.96
|455
|2006.05.22 17:30
|buy
|182
|0.46
|111.39
|110.92
|112.39
|456
|2006.05.23 20:54
|t/p
|182
|0.46
|112.39
|110.92
|112.39
|414.62
|11857.58
|457
|2006.05.24 00:13
|sell
|183
|0.47
|112.33
|112.80
|111.33
|458
|2006.05.24 08:21
|close
|183
|0.47
|111.90
|112.80
|111.33
|180.61
|12038.19
|459
|2006.05.24 08:21
|buy
|184
|0.48
|111.89
|111.42
|112.89
|460
|2006.05.24 11:29
|t/p
|184
|0.48
|112.89
|111.42
|112.89
|425.19
|12463.38
|461
|2006.05.24 16:38
|sell
|185
|0.50
|112.79
|113.26
|111.79
|462
|2006.05.25 07:00
|close
|185
|0.50
|112.55
|113.26
|111.79
|84.18
|12547.56
|463
|2006.05.25 07:00
|buy
|186
|0.50
|112.54
|112.07
|113.54
|464
|2006.05.25 08:36
|s/l
|186
|0.50
|112.07
|112.07
|113.54
|-209.69
|12337.87
|465
|2006.05.25 13:22
|buy
|187
|0.49
|111.86
|111.39
|112.86
|466
|2006.05.26 03:02
|close
|187
|0.49
|112.05
|111.39
|112.86
|88.80
|12426.66
|467
|2006.05.26 03:06
|sell
|188
|0.50
|112.05
|112.52
|111.05
|468
|2006.05.26 08:42
|close
|188
|0.50
|111.85
|112.52
|111.05
|89.41
|12516.07
|469
|2006.05.26 08:42
|buy
|189
|0.50
|111.84
|111.37
|112.84
|470
|2006.05.26 09:01
|close
|189
|0.50
|111.96
|111.37
|112.84
|53.59
|12569.66
|471
|2006.05.26 09:01
|sell
|190
|0.50
|111.96
|112.43
|110.96
|472
|2006.05.26 09:32
|s/l
|190
|0.50
|112.43
|112.43
|110.96
|-209.00
|12360.66
|473
|2006.05.26 09:32
|sell
|191
|0.49
|112.42
|112.89
|111.42
|474
|2006.05.29 03:28
|close
|191
|0.49
|112.27
|112.89
|111.42
|58.14
|12418.80
|475
|2006.05.29 03:46
|buy
|192
|0.50
|112.27
|111.80
|113.27
|476
|2006.05.29 17:34
|close
|192
|0.50
|112.45
|111.80
|113.27
|80.04
|12498.84
|477
|2006.05.29 17:35
|sell
|193
|0.50
|112.48
|112.95
|111.48
|478
|2006.05.30 09:53
|close
|193
|0.50
|112.05
|112.95
|111.48
|184.40
|12683.24
|479
|2006.05.30 09:53
|buy
|194
|0.51
|112.04
|111.57
|113.04
|480
|2006.05.30 18:53
|close
|194
|0.51
|112.14
|111.57
|113.04
|45.48
|12728.72
|481
|2006.05.30 18:53
|sell
|195
|0.51
|112.15
|112.62
|111.15
|482
|2006.05.31 05:01
|close
|195
|0.51
|111.85
|112.62
|111.15
|129.16
|12857.88
|483
|2006.05.31 05:02
|buy
|196
|0.51
|111.85
|111.38
|112.85
|484
|2006.05.31 11:00
|close
|196
|0.51
|112.12
|111.38
|112.85
|122.81
|12980.69
|485
|2006.05.31 11:01
|sell
|197
|0.52
|112.12
|112.59
|111.12
|486
|2006.05.31 14:36
|s/l
|197
|0.52
|112.59
|112.59
|111.12
|-217.05
|12763.64
|487
|2006.05.31 20:31
|sell
|198
|0.51
|112.60
|113.07
|111.60
|488
|2006.06.01 03:36
|s/l
|198
|0.51
|113.07
|113.07
|111.60
|-234.88
|12528.76
|489
|2006.06.01 17:13
|buy
|199
|0.50
|112.66
|112.19
|113.66
|490
|2006.06.02 07:28
|close
|199
|0.50
|112.84
|112.19
|113.66
|85.58
|12614.35
|491
|2006.06.02 07:28
|sell
|200
|0.50
|112.84
|113.31
|111.84
|492
|2006.06.02 08:44
|t/p
|200
|0.50
|111.84
|113.31
|111.84
|447.07
|13061.42
|493
|2006.06.04 23:56
|buy
|201
|0.52
|111.56
|111.09
|112.56
|494
|2006.06.05 11:00
|close
|201
|0.52
|111.81
|111.09
|112.56
|122.33
|13183.74
|495
|2006.06.05 11:00
|sell
|202
|0.53
|111.81
|112.28
|110.81
|496
|2006.06.05 16:29
|s/l
|202
|0.53
|112.28
|112.28
|110.81
|-221.86
|12961.88
|497
|2006.06.05 20:34
|sell
|203
|0.52
|112.32
|112.79
|111.32
|498
|2006.06.06 08:33
|s/l
|203
|0.52
|112.79
|112.79
|111.32
|-224.45
|12737.43
|499
|2006.06.07 00:33
|sell
|204
|0.51
|113.11
|113.58
|112.11
|500
|2006.06.07 09:32
|s/l
|204
|0.51
|113.58
|113.58
|112.11
|-211.04
|12526.39
|501
|2006.06.07 14:08
|sell
|205
|0.50
|113.47
|113.94
|112.47
|502
|2006.06.08 03:20
|s/l
|205
|0.50
|113.94
|113.94
|112.47
|-228.69
|12297.70
|503
|2006.06.08 05:36
|sell
|206
|0.49
|113.86
|114.33
|112.86
|504
|2006.06.08 08:04
|s/l
|206
|0.49
|114.33
|114.33
|112.86
|-201.43
|12096.27
|505
|2006.06.09 00:06
|buy
|207
|0.48
|113.96
|113.49
|114.96
|506
|2006.06.09 08:30
|close
|207
|0.48
|114.18
|113.49
|114.96
|92.49
|12188.76
|507
|2006.06.09 08:31
|sell
|208
|0.49
|114.18
|114.65
|113.18
|508
|2006.06.09 09:28
|close
|208
|0.49
|113.74
|114.65
|113.18
|189.56
|12378.32
|509
|2006.06.09 09:29
|buy
|209
|0.50
|113.74
|113.27
|114.74
|510
|2006.06.11 23:05
|close
|209
|0.50
|114.15
|113.27
|114.74
|179.59
|12557.91
|511
|2006.06.11 23:05
|sell
|210
|0.50
|114.15
|114.62
|113.15
|512
|2006.06.13 01:54
|s/l
|210
|0.50
|114.62
|114.62
|113.15
|-219.97
|12337.94
|513
|2006.06.13 05:11
|sell
|211
|0.49
|114.51
|114.98
|113.51
|514
|2006.06.13 10:18
|s/l
|211
|0.49
|114.98
|114.98
|113.51
|-200.28
|12137.66
|515
|2006.06.13 16:21
|sell
|212
|0.49
|115.35
|115.82
|114.35
|516
|2006.06.14 07:01
|close
|212
|0.49
|114.96
|115.82
|114.35
|158.90
|12296.56
|517
|2006.06.14 07:02
|buy
|213
|0.49
|114.96
|114.49
|115.96
|518
|2006.06.14 09:28
|s/l
|213
|0.49
|114.49
|114.49
|115.96
|-201.15
|12095.41
|519
|2006.06.14 09:28
|buy
|214
|0.48
|114.51
|114.04
|115.51
|520
|2006.06.15 02:01
|close
|214
|0.48
|114.96
|114.04
|115.51
|204.66
|12300.07
|521
|2006.06.15 02:01
|sell
|215
|0.49
|114.96
|115.43
|113.96
|522
|2006.06.15 04:02
|close
|215
|0.49
|114.88
|115.43
|113.96
|34.12
|12334.19
|523
|2006.06.15 04:02
|buy
|216
|0.49
|114.88
|114.41
|115.88
|524
|2006.06.15 11:52
|close
|216
|0.49
|115.10
|114.41
|115.88
|93.66
|12427.85
|525
|2006.06.15 11:52
|sell
|217
|0.50
|115.12
|115.59
|114.12
|526
|2006.06.15 23:06
|close
|217
|0.50
|114.69
|115.59
|114.12
|187.46
|12615.31
|527
|2006.06.15 23:16
|buy
|218
|0.50
|114.69
|114.22
|115.69
|528
|2006.06.16 11:17
|close
|218
|0.50
|115.01
|114.22
|115.69
|144.94
|12760.25
|529
|2006.06.16 11:17
|sell
|219
|0.51
|115.02
|115.49
|114.02
|530
|2006.06.18 20:58
|s/l
|219
|0.51
|115.49
|115.49
|114.02
|-207.55
|12552.70
|531
|2006.06.19 04:36
|sell
|220
|0.50
|115.68
|116.15
|114.68
|532
|2006.06.19 14:20
|close
|220
|0.50
|115.38
|116.15
|114.68
|130.01
|12682.71
|533
|2006.06.19 14:20
|buy
|221
|0.51
|115.37
|114.90
|116.37
|534
|2006.06.19 22:56
|close
|221
|0.51
|115.47
|114.90
|116.37
|44.17
|12726.88
|535
|2006.06.19 22:56
|sell
|222
|0.51
|115.48
|115.95
|114.48
|536
|2006.06.20 08:43
|close
|222
|0.51
|114.99
|115.95
|114.48
|209.69
|12936.57
|537
|2006.06.20 08:43
|buy
|223
|0.52
|114.98
|114.51
|115.98
|538
|2006.06.20 22:20
|s/l
|223
|0.52
|114.51
|114.51
|115.98
|-213.43
|12723.14
|539
|2006.06.21 05:13
|buy
|224
|0.51
|114.69
|114.22
|115.69
|540
|2006.06.22 06:52
|t/p
|224
|0.51
|115.69
|114.22
|115.69
|458.65
|13181.79
|541
|2006.06.22 11:13
|sell
|225
|0.53
|115.86
|116.33
|114.86
|542
|2006.06.23 05:36
|s/l
|225
|0.53
|116.33
|116.33
|114.86
|-222.06
|12959.73
|543
|2006.06.23 11:02
|sell
|226
|0.52
|116.22
|116.69
|115.22
|544
|2006.06.26 06:01
|close
|226
|0.52
|116.35
|116.69
|115.22
|-65.88
|12893.85
|545
|2006.06.26 06:01
|buy
|227
|0.52
|116.34
|115.87
|117.34
|546
|2006.06.26 21:19
|s/l
|227
|0.52
|115.87
|115.87
|117.34
|-210.93
|12682.92
|547
|2006.06.27 03:45
|buy
|228
|0.51
|116.14
|115.67
|117.14
|548
|2006.06.27 11:57
|close
|228
|0.51
|116.25
|115.67
|117.14
|48.26
|12731.18
|549
|2006.06.27 11:59
|sell
|229
|0.51
|116.25
|116.72
|115.25
|550
|2006.06.27 12:47
|close
|229
|0.51
|116.24
|116.72
|115.25
|4.39
|12735.57
|551
|2006.06.27 12:48
|buy
|230
|0.51
|116.23
|115.76
|117.23
|552
|2006.06.27 14:05
|close
|230
|0.51
|116.25
|115.76
|117.23
|8.77
|12744.34
|553
|2006.06.27 14:05
|sell
|231
|0.51
|116.26
|116.73
|115.26
|554
|2006.06.28 11:27
|close
|231
|0.51
|116.21
|116.73
|115.26
|14.31
|12758.65
|555
|2006.06.28 11:27
|buy
|232
|0.51
|116.20
|115.73
|117.20
|556
|2006.06.28 14:03
|close
|232
|0.51
|116.37
|115.73
|117.20
|74.50
|12833.15
|557
|2006.06.28 14:12
|sell
|233
|0.51
|116.37
|116.84
|115.37
|558
|2006.06.29 08:54
|close
|233
|0.51
|116.37
|116.84
|115.37
|-22.89
|12810.26
|559
|2006.06.29 08:55
|buy
|234
|0.51
|116.37
|115.90
|117.37
|560
|2006.06.29 14:16
|s/l
|234
|0.51
|115.90
|115.90
|117.37
|-206.85
|12603.41
|561
|2006.06.29 14:16
|buy
|235
|0.50
|115.90
|115.43
|116.90
|562
|2006.06.29 14:21
|s/l
|235
|0.50
|115.43
|115.43
|116.90
|-203.59
|12399.82
|563
|2006.06.29 14:21
|buy
|236
|0.50
|115.45
|114.98
|116.45
|564
|2006.06.29 14:57
|s/l
|236
|0.50
|114.98
|114.98
|116.45
|-204.38
|12195.44
|565
|2006.06.29 14:57
|buy
|237
|0.49
|115.00
|114.53
|116.00
|566
|2006.06.30 01:58
|s/l
|237
|0.49
|114.53
|114.53
|116.00
|-195.37
|12000.07
|567
|2006.06.30 01:58
|buy
|238
|0.48
|114.55
|114.08
|115.55
|568
|2006.07.03 00:00
|close
|238
|0.48
|114.49
|114.08
|115.55
|-19.57
|11980.50
|569
|2006.07.03 00:00
|sell
|239
|0.48
|114.49
|114.96
|113.49
|570
|2006.07.03 23:14
|close
|239
|0.48
|114.56
|114.96
|113.49
|-29.33
|11951.17
|571
|2006.07.03 23:14
|buy
|240
|0.48
|114.56
|114.09
|115.56
|572
|2006.07.04 12:38
|close
|240
|0.48
|114.60
|114.09
|115.56
|22.34
|11973.51
|573
|2006.07.04 12:38
|sell
|241
|0.48
|114.61
|115.08
|113.61
|574
|2006.07.04 13:55
|close
|241
|0.48
|114.53
|115.08
|113.61
|33.53
|12007.04
|575
|2006.07.04 13:55
|buy
|242
|0.48
|114.53
|114.06
|115.53
|576
|2006.07.05 02:45
|close
|242
|0.48
|114.84
|114.06
|115.53
|135.16
|12142.20
|577
|2006.07.05 02:45
|sell
|243
|0.49
|114.84
|115.31
|113.84
|578
|2006.07.05 09:15
|s/l
|243
|0.49
|115.31
|115.31
|113.84
|-199.72
|11942.48
|579
|2006.07.05 15:18
|sell
|244
|0.48
|115.78
|116.25
|114.78
|580
|2006.07.06 14:03
|close
|244
|0.48
|115.13
|116.25
|114.78
|249.46
|12191.94
|581
|2006.07.06 14:03
|buy
|245
|0.49
|115.12
|114.65
|116.12
|582
|2006.07.07 06:10
|s/l
|245
|0.49
|114.65
|114.65
|116.12
|-195.16
|11996.77
|583
|2006.07.09 21:44
|buy
|246
|0.48
|113.85
|113.38
|114.85
|584
|2006.07.10 12:09
|close
|246
|0.48
|114.02
|113.38
|114.85
|77.16
|12073.93
|585
|2006.07.10 12:10
|sell
|247
|0.48
|114.02
|114.49
|113.02
|586
|2006.07.11 01:11
|close
|247
|0.48
|114.10
|114.49
|113.02
|-40.83
|12033.10
|587
|2006.07.11 01:11
|buy
|248
|0.48
|114.10
|113.63
|115.10
|588
|2006.07.11 09:01
|close
|248
|0.48
|114.42
|113.63
|115.10
|134.24
|12167.34
|589
|2006.07.11 09:01
|sell
|249
|0.49
|114.42
|114.89
|113.42
|590
|2006.07.11 18:22
|close
|249
|0.49
|114.24
|114.89
|113.42
|77.21
|12244.55
|591
|2006.07.11 18:23
|buy
|250
|0.49
|114.23
|113.76
|115.23
|592
|2006.07.11 20:14
|close
|250
|0.49
|114.26
|113.76
|115.23
|12.87
|12257.42
|593
|2006.07.11 20:14
|sell
|251
|0.49
|114.27
|114.74
|113.27
|594
|2006.07.12 04:23
|s/l
|251
|0.49
|114.74
|114.74
|113.27
|-208.04
|12049.38
|595
|2006.07.13 00:42
|sell
|252
|0.48
|115.36
|115.83
|114.36
|596
|2006.07.13 08:06
|close
|252
|0.48
|115.29
|115.83
|114.36
|29.14
|12078.52
|597
|2006.07.13 08:07
|buy
|253
|0.48
|115.28
|114.81
|116.28
|598
|2006.07.13 15:06
|close
|253
|0.48
|115.34
|114.81
|116.28
|24.97
|12103.49
|599
|2006.07.13 15:06
|sell
|254
|0.48
|115.35
|115.82
|114.35
|600
|2006.07.13 21:21
|s/l
|254
|0.48
|115.82
|115.82
|114.35
|-194.77
|11908.72
|601
|2006.07.14 01:04
|sell
|255
|0.48
|115.84
|116.31
|114.84
|602
|2006.07.14 09:52
|s/l
|255
|0.48
|116.31
|116.31
|114.84
|-193.96
|11714.76
|603
|2006.07.16 17:21
|sell
|256
|0.47
|116.25
|116.72
|115.25
|604
|2006.07.17 04:21
|s/l
|256
|0.47
|116.72
|116.72
|115.25
|-196.27
|11518.49
|605
|2006.07.17 08:26
|sell
|257
|0.46
|117.08
|117.55
|116.08
|606
|2006.07.18 01:02
|close
|257
|0.46
|116.99
|117.55
|116.08
|28.51
|11547.00
|607
|2006.07.18 01:03
|buy
|258
|0.46
|116.99
|116.52
|117.99
|608
|2006.07.18 19:28
|close
|258
|0.46
|117.39
|116.52
|117.99
|156.74
|11703.74
|609
|2006.07.18 19:28
|sell
|259
|0.47
|117.39
|117.86
|116.39
|610
|2006.07.19 08:36
|s/l
|259
|0.47
|117.86
|117.86
|116.39
|-194.46
|11509.28
|611
|2006.07.19 08:36
|sell
|260
|0.46
|117.84
|118.31
|116.84
|612
|2006.07.19 10:30
|t/p
|260
|0.46
|116.84
|118.31
|116.84
|393.70
|11902.98
|613
|2006.07.19 21:04
|buy
|261
|0.48
|116.74
|116.27
|117.74
|614
|2006.07.20 11:21
|close
|261
|0.48
|116.81
|116.27
|117.74
|45.53
|11948.51
|615
|2006.07.20 11:21
|sell
|262
|0.48
|116.81
|117.28
|115.81
|616
|2006.07.20 12:00
|close
|262
|0.48
|116.79
|117.28
|115.81
|8.22
|11956.73
|617
|2006.07.20 12:00
|buy
|263
|0.48
|116.78
|116.31
|117.78
|618
|2006.07.20 15:02
|close
|263
|0.48
|116.84
|116.31
|117.78
|24.65
|11981.38
|619
|2006.07.20 15:02
|sell
|264
|0.48
|116.85
|117.32
|115.85
|620
|2006.07.21 08:21
|t/p
|264
|0.48
|115.85
|117.32
|115.85
|407.15
|12388.53
|621
|2006.07.21 14:44
|buy
|265
|0.50
|116.18
|115.71
|117.18
|622
|2006.07.24 01:05
|close
|265
|0.50
|116.59
|115.71
|117.18
|181.65
|12570.18
|623
|2006.07.24 01:05
|sell
|266
|0.50
|116.59
|117.06
|115.59
|624
|2006.07.25 11:14
|s/l
|266
|0.50
|117.06
|117.06
|115.59
|-208.23
|12361.95
|625
|2006.07.26 02:00
|sell
|267
|0.49
|117.09
|117.56
|116.09
|626
|2006.07.26 08:10
|close
|267
|0.49
|116.82
|117.56
|116.09
|113.25
|12475.20
|627
|2006.07.26 08:10
|buy
|268
|0.50
|116.82
|116.35
|117.82
|628
|2006.07.26 14:20
|s/l
|268
|0.50
|116.35
|116.35
|117.82
|-201.98
|12273.22
|629
|2006.07.26 18:11
|buy
|269
|0.49
|116.26
|115.79
|117.26
|630
|2006.07.27 04:48
|s/l
|269
|0.49
|115.79
|115.79
|117.26
|-181.77
|12091.45
|631
|2006.07.27 09:05
|buy
|270
|0.48
|115.50
|115.03
|116.50
|632
|2006.07.28 08:43
|s/l
|270
|0.48
|115.03
|115.03
|116.50
|-190.53
|11900.92
|633
|2006.07.28 08:43
|buy
|271
|0.48
|115.05
|114.58
|116.05
|634
|2006.07.30 22:35
|s/l
|271
|0.48
|114.58
|114.58
|116.05
|-196.91
|11704.01
|635
|2006.07.30 22:35
|buy
|272
|0.47
|114.59
|114.12
|115.59
|636
|2006.07.31 18:22
|close
|272
|0.47
|114.66
|114.12
|115.59
|34.16
|11738.17
|637
|2006.07.31 18:23
|sell
|273
|0.47
|114.66
|115.13
|113.66
|638
|2006.08.01 09:00
|s/l
|273
|0.47
|115.13
|115.13
|113.66
|-198.90
|11539.27
|639
|2006.08.01 18:10
|buy
|274
|0.46
|114.59
|114.12
|115.59
|640
|2006.08.02 11:05
|close
|274
|0.46
|114.64
|114.12
|115.59
|25.42
|11564.68
|641
|2006.08.02 11:05
|sell
|275
|0.46
|114.64
|115.11
|113.64
|642
|2006.08.03 05:31
|s/l
|275
|0.46
|115.11
|115.11
|113.64
|-208.44
|11356.24
|643
|2006.08.03 09:11
|sell
|276
|0.45
|114.94
|115.41
|113.94
|644
|2006.08.04 05:28
|s/l
|276
|0.45
|115.41
|115.41
|113.94
|-189.99
|11166.25
|645
|2006.08.04 08:08
|sell
|277
|0.45
|115.44
|115.91
|114.44
|646
|2006.08.04 08:56
|t/p
|277
|0.45
|114.44
|115.91
|114.44
|393.22
|11559.47
|647
|2006.08.06 17:00
|buy
|278
|0.46
|114.23
|113.76
|115.23
|648
|2006.08.07 07:03
|close
|278
|0.46
|114.86
|113.76
|115.23
|257.67
|11817.13
|649
|2006.08.07 07:05
|sell
|279
|0.47
|114.87
|115.34
|113.87
|650
|2006.08.08 11:02
|close
|279
|0.47
|115.05
|115.34
|113.87
|-80.56
|11736.57
|651
|2006.08.08 11:02
|buy
|280
|0.47
|115.05
|114.58
|116.05
|652
|2006.08.08 14:14
|s/l
|280
|0.47
|114.58
|114.58
|116.05
|-192.81
|11543.76
|653
|2006.08.08 14:14
|buy
|281
|0.46
|114.59
|114.12
|115.59
|654
|2006.08.08 18:48
|t/p
|281
|0.46
|115.59
|114.12
|115.59
|397.96
|11941.72
|655
|2006.08.09 12:04
|buy
|282
|0.48
|115.07
|114.60
|116.07
|656
|2006.08.09 19:00
|close
|282
|0.48
|115.33
|114.60
|116.07
|108.21
|12049.93
|657
|2006.08.09 19:00
|sell
|283
|0.48
|115.33
|115.80
|114.33
|658
|2006.08.10 02:01
|close
|283
|0.48
|115.17
|115.80
|114.33
|45.14
|12095.07
|659
|2006.08.10 02:02
|buy
|284
|0.48
|115.17
|114.70
|116.17
|660
|2006.08.10 07:47
|s/l
|284
|0.48
|114.70
|114.70
|116.17
|-196.69
|11898.38
|661
|2006.08.10 07:47
|buy
|285
|0.48
|114.72
|114.25
|115.72
|662
|2006.08.10 19:50
|close
|285
|0.48
|115.27
|114.25
|115.72
|229.03
|12127.41
|663
|2006.08.10 19:50
|sell
|286
|0.49
|115.32
|115.79
|114.32
|664
|2006.08.11 02:24
|s/l
|286
|0.49
|115.79
|115.79
|114.32
|-206.21
|11921.20
|665
|2006.08.11 08:19
|sell
|287
|0.48
|116.07
|116.54
|115.07
|666
|2006.08.14 03:24
|s/l
|287
|0.48
|116.54
|116.54
|115.07
|-200.74
|11720.46
|667
|2006.08.14 12:03
|sell
|288
|0.47
|116.56
|117.03
|115.56
|668
|2006.08.15 07:02
|close
|288
|0.47
|116.53
|117.03
|115.56
|5.07
|11725.53
|669
|2006.08.15 07:02
|buy
|289
|0.47
|116.53
|116.06
|117.53
|670
|2006.08.15 09:00
|s/l
|289
|0.47
|116.06
|116.06
|117.53
|-190.33
|11535.20
|671
|2006.08.15 13:02
|buy
|290
|0.46
|115.97
|115.50
|116.97
|672
|2006.08.17 02:08
|s/l
|290
|0.46
|115.50
|115.50
|116.97
|-165.76
|11369.44
|673
|2006.08.17 11:44
|buy
|291
|0.45
|115.39
|114.92
|116.39
|674
|2006.08.17 20:39
|close
|291
|0.45
|116.01
|114.92
|116.39
|240.50
|11609.94
|675
|2006.08.17 20:39
|sell
|292
|0.46
|116.02
|116.49
|115.02
|676
|2006.08.18 07:00
|close
|292
|0.46
|115.77
|116.49
|115.02
|92.45
|11702.38
|677
|2006.08.18 07:00
|buy
|293
|0.47
|115.76
|115.29
|116.76
|678
|2006.08.18 16:02
|close
|293
|0.47
|115.81
|115.29
|116.76
|20.29
|11722.67
|679
|2006.08.18 16:05
|sell
|294
|0.47
|115.81
|116.28
|114.81
|680
|2006.08.20 21:00
|close
|294
|0.47
|115.73
|116.28
|114.81
|32.49
|11755.16
|681
|2006.08.20 21:00
|buy
|295
|0.47
|115.73
|115.26
|116.73
|682
|2006.08.21 10:01
|close
|295
|0.47
|115.66
|115.26
|116.73
|-22.98
|11732.19
|683
|2006.08.21 10:04
|sell
|296
|0.47
|115.66
|116.13
|114.66
|684
|2006.08.21 20:30
|s/l
|296
|0.47
|116.13
|116.13
|114.66
|-190.22
|11541.97
|685
|2006.08.21 23:09
|sell
|297
|0.46
|116.14
|116.61
|115.14
|686
|2006.08.22 11:41
|s/l
|297
|0.46
|116.61
|116.61
|115.14
|-192.28
|11349.69
|687
|2006.08.23 01:35
|buy
|298
|0.45
|116.38
|115.91
|117.38
|688
|2006.08.23 16:21
|close
|298
|0.45
|116.38
|115.91
|117.38
|0.00
|11349.69
|689
|2006.08.23 16:21
|sell
|299
|0.45
|116.38
|116.85
|115.38
|690
|2006.08.24 09:01
|close
|299
|0.45
|116.34
|116.85
|115.38
|-4.73
|11344.96
|691
|2006.08.24 09:01
|buy
|300
|0.45
|116.33
|115.86
|117.33
|692
|2006.08.24 18:21
|close
|300
|0.45
|116.50
|115.86
|117.33
|65.67
|11410.63
|693
|2006.08.24 18:21
|sell
|301
|0.46
|116.51
|116.98
|115.51
|694
|2006.08.25 02:22
|s/l
|301
|0.46
|116.98
|116.98
|115.51
|-191.68
|11218.95
|695
|2006.08.25 08:22
|sell
|302
|0.45
|117.31
|117.78
|116.31
|696
|2006.08.28 10:08
|close
|302
|0.45
|117.00
|117.78
|116.31
|112.50
|11331.45
|697
|2006.08.28 10:08
|buy
|303
|0.45
|117.00
|116.53
|118.00
|698
|2006.08.28 19:02
|close
|303
|0.45
|117.20
|116.53
|118.00
|76.79
|11408.24
|699
|2006.08.28 19:02
|sell
|304
|0.46
|117.21
|117.68
|116.21
|700
|2006.08.29 03:20
|close
|304
|0.46
|116.81
|117.68
|116.21
|150.64
|11558.87
|701
|2006.08.29 03:20
|buy
|305
|0.46
|116.81
|116.34
|117.81
|702
|2006.08.30 03:01
|close
|305
|0.46
|116.83
|116.34
|117.81
|13.23
|11572.10
|703
|2006.08.30 03:02
|sell
|306
|0.46
|116.83
|117.30
|115.83
|704
|2006.08.30 12:50
|s/l
|306
|0.46
|117.30
|117.30
|115.83
|-184.31
|11387.79
|705
|2006.08.30 12:50
|sell
|307
|0.46
|117.28
|117.75
|116.28
|706
|2006.09.01 02:43
|close
|307
|0.46
|117.25
|117.75
|116.28
|-15.76
|11372.03
|707
|2006.09.01 02:43
|buy
|308
|0.45
|117.24
|116.77
|118.24
|708
|2006.09.01 06:02
|close
|308
|0.45
|117.30
|116.77
|118.24
|23.02
|11395.05
|709
|2006.09.01 06:02
|sell
|309
|0.46
|117.30
|117.77
|116.30
|710
|2006.09.01 08:29
|close
|309
|0.46
|117.18
|117.77
|116.30
|47.11
|11442.16
|711
|2006.09.01 09:09
|sell
|310
|0.46
|117.34
|117.81
|116.34
|712
|2006.09.01 10:01
|close
|310
|0.46
|117.21
|117.81
|116.34
|51.02
|11493.18
|713
|2006.09.01 10:01
|buy
|311
|0.46
|117.20
|116.73
|118.20
|714
|2006.09.01 11:00
|close
|311
|0.46
|117.31
|116.73
|118.20
|43.13
|11536.31
|715
|2006.09.01 11:00
|sell
|312
|0.46
|117.32
|117.79
|116.32
|716
|2006.09.01 16:12
|close
|312
|0.46
|117.10
|117.79
|116.32
|86.42
|11622.73
|717
|2006.09.01 16:12
|buy
|313
|0.46
|117.10
|116.63
|118.10
|718
|2006.09.03 23:47
|s/l
|313
|0.46
|116.63
|116.63
|118.10
|-185.37
|11437.36
|719
|2006.09.04 02:19
|buy
|314
|0.46
|116.45
|115.98
|117.45
|720
|2006.09.04 08:54
|s/l
|314
|0.46
|115.98
|115.98
|117.45
|-186.41
|11250.95
|721
|2006.09.04 09:11
|buy
|315
|0.45
|115.95
|115.48
|116.95
|722
|2006.09.05 13:13
|close
|315
|0.45
|115.98
|115.48
|116.95
|16.88
|11267.83
|723
|2006.09.05 13:13
|sell
|316
|0.45
|115.98
|116.45
|114.98
|724
|2006.09.06 00:25
|s/l
|316
|0.45
|116.45
|116.45
|114.98
|-188.34
|11079.49
|725
|2006.09.06 03:50
|sell
|317
|0.44
|116.36
|116.83
|115.36
|726
|2006.09.06 12:18
|s/l
|317
|0.44
|116.83
|116.83
|115.36
|-177.01
|10902.48
|727
|2006.09.06 20:13
|sell
|318
|0.44
|116.64
|117.11
|115.64
|728
|2006.09.07 08:00
|close
|318
|0.44
|116.25
|117.11
|115.64
|127.86
|11030.35
|729
|2006.09.07 08:01
|buy
|319
|0.44
|116.25
|115.78
|117.25
|730
|2006.09.10 18:11
|close
|319
|0.44
|116.97
|115.78
|117.25
|275.96
|11306.31
|731
|2006.09.10 18:12
|sell
|320
|0.45
|116.97
|117.44
|115.97
|732
|2006.09.11 10:08
|s/l
|320
|0.45
|117.44
|117.44
|115.97
|-186.82
|11119.49
|733
|2006.09.11 10:08
|sell
|321
|0.44
|117.42
|117.89
|116.42
|734
|2006.09.12 08:30
|close
|321
|0.44
|117.46
|117.89
|116.42
|-21.56
|11097.92
|735
|2006.09.12 08:30
|buy
|322
|0.44
|117.44
|116.97
|118.44
|736
|2006.09.12 09:02
|close
|322
|0.44
|117.57
|116.97
|118.44
|48.65
|11146.57
|737
|2006.09.12 09:03
|sell
|323
|0.45
|117.58
|118.05
|116.58
|738
|2006.09.12 14:03
|s/l
|323
|0.45
|118.05
|118.05
|116.58
|-179.16
|10967.41
|739
|2006.09.12 21:17
|sell
|324
|0.44
|117.89
|118.36
|116.89
|740
|2006.09.13 08:39
|close
|324
|0.44
|117.60
|118.36
|116.89
|101.92
|11069.33
|741
|2006.09.13 08:39
|buy
|325
|0.44
|117.60
|117.13
|118.60
|742
|2006.09.14 08:13
|close
|325
|0.44
|117.61
|117.13
|118.60
|19.11
|11088.44
|743
|2006.09.14 08:40
|sell
|326
|0.44
|117.61
|118.08
|116.61
|744
|2006.09.14 13:24
|close
|326
|0.44
|117.48
|118.08
|116.61
|48.69
|11137.13
|745
|2006.09.14 13:24
|buy
|327
|0.45
|117.47
|117.00
|118.47
|746
|2006.09.14 23:35
|close
|327
|0.45
|117.67
|117.00
|118.47
|76.49
|11213.62
|747
|2006.09.14 23:38
|sell
|328
|0.45
|117.67
|118.14
|116.67
|748
|2006.09.15 04:17
|close
|328
|0.45
|117.58
|118.14
|116.67
|27.71
|11241.33
|749
|2006.09.15 04:17
|buy
|329
|0.45
|117.57
|117.10
|118.57
|750
|2006.09.15 09:05
|close
|329
|0.45
|117.57
|117.10
|118.57
|0.00
|11241.33
|751
|2006.09.15 09:06
|sell
|330
|0.45
|117.58
|118.05
|116.58
|752
|2006.09.15 10:25
|close
|330
|0.45
|117.46
|118.05
|116.58
|45.97
|11287.30
|753
|2006.09.15 10:25
|buy
|331
|0.45
|117.45
|116.98
|118.45
|754
|2006.09.17 18:33
|close
|331
|0.45
|117.96
|116.98
|118.45
|194.56
|11481.86
|755
|2006.09.18 01:40
|sell
|332
|0.46
|117.90
|118.37
|116.90
|756
|2006.09.18 17:57
|close
|332
|0.46
|117.92
|118.37
|116.90
|-7.80
|11474.06
|757
|2006.09.18 19:00
|buy
|333
|0.46
|117.92
|117.45
|118.92
|758
|2006.09.19 01:39
|close
|333
|0.46
|117.96
|117.45
|118.92
|20.96
|11495.02
|759
|2006.09.19 02:00
|buy
|334
|0.46
|117.95
|117.48
|118.95
|760
|2006.09.19 06:02
|s/l
|334
|0.46
|117.48
|117.48
|118.95
|-184.03
|11310.99
|761
|2006.09.19 19:02
|sell
|335
|0.45
|117.64
|118.11
|116.64
|762
|2006.09.20 02:01
|close
|335
|0.45
|117.28
|118.11
|116.64
|131.40
|11442.39
|763
|2006.09.20 02:01
|buy
|336
|0.46
|117.27
|116.80
|118.27
|764
|2006.09.20 18:43
|close
|336
|0.46
|117.40
|116.80
|118.27
|50.94
|11493.33
|765
|2006.09.20 18:43
|sell
|337
|0.46
|117.39
|117.86
|116.39
|766
|2006.09.21 01:10
|close
|337
|0.46
|117.14
|117.86
|116.39
|77.53
|11570.85
|767
|2006.09.21 01:10
|buy
|338
|0.46
|117.14
|116.67
|118.14
|768
|2006.09.21 09:08
|s/l
|338
|0.46
|116.67
|116.67
|118.14
|-185.31
|11385.54
|769
|2006.09.21 11:00
|buy
|339
|0.46
|116.75
|116.28
|117.75
|770
|2006.09.21 15:12
|s/l
|339
|0.46
|116.28
|116.28
|117.75
|-185.93
|11199.61
|771
|2006.09.21 20:11
|buy
|340
|0.45
|116.27
|115.80
|117.27
|772
|2006.09.24 17:00
|close
|340
|0.45
|116.51
|115.80
|117.27
|97.94
|11297.55
|773
|2006.09.24 18:15
|sell
|341
|0.45
|116.50
|116.97
|115.50
|774
|2006.09.26 02:17
|close
|341
|0.45
|116.44
|116.97
|115.50
|9.73
|11307.28
|775
|2006.09.26 02:17
|buy
|342
|0.45
|116.44
|115.97
|117.44
|776
|2006.09.26 06:00
|close
|342
|0.45
|116.47
|115.97
|117.44
|11.59
|11318.87
|777
|2006.09.26 06:00
|sell
|343
|0.45
|116.47
|116.94
|115.47
|778
|2006.09.26 10:27
|s/l
|343
|0.45
|116.94
|116.94
|115.47
|-180.86
|11138.01
|779
|2006.09.26 23:46
|sell
|344
|0.45
|117.04
|117.51
|116.04
|780
|2006.09.27 10:05
|s/l
|344
|0.45
|117.51
|117.51
|116.04
|-186.70
|10951.31
|781
|2006.09.27 22:24
|sell
|345
|0.44
|117.48
|117.95
|116.48
|782
|2006.09.28 10:56
|s/l
|345
|0.44
|117.95
|117.95
|116.48
|-195.08
|10756.23
|783
|2006.09.28 13:15
|sell
|346
|0.43
|117.87
|118.34
|116.87
|784
|2006.10.01 21:32
|s/l
|346
|0.43
|118.34
|118.34
|116.87
|-177.20
|10579.03
|785
|2006.10.01 23:16
|sell
|347
|0.42
|118.26
|118.73
|117.26
|786
|2006.10.02 14:20
|close
|347
|0.42
|117.60
|118.73
|117.26
|229.43
|10808.45
|787
|2006.10.02 14:20
|buy
|348
|0.43
|117.60
|117.13
|118.60
|788
|2006.10.03 08:22
|close
|348
|0.43
|117.79
|117.13
|118.60
|74.37
|10882.82
|789
|2006.10.03 08:22
|sell
|349
|0.44
|117.80
|118.27
|116.80
|790
|2006.10.04 07:29
|s/l
|349
|0.44
|118.27
|118.27
|116.80
|-181.43
|10701.39
|791
|2006.10.04 11:15
|sell
|350
|0.43
|118.06
|118.53
|117.06
|792
|2006.10.05 01:13
|close
|350
|0.43
|117.66
|118.53
|117.06
|126.88
|10828.27
|793
|2006.10.05 01:17
|buy
|351
|0.43
|117.66
|117.19
|118.66
|794
|2006.10.06 02:26
|close
|351
|0.43
|118.04
|117.19
|118.66
|143.44
|10971.71
|795
|2006.10.06 02:26
|sell
|352
|0.44
|118.05
|118.52
|117.05
|796
|2006.10.06 08:56
|s/l
|352
|0.44
|118.52
|118.52
|117.05
|-174.49
|10797.22
|797
|2006.10.06 08:56
|sell
|353
|0.43
|118.50
|118.97
|117.50
|798
|2006.10.06 10:23
|s/l
|353
|0.43
|118.97
|118.97
|117.50
|-169.87
|10627.35
|799
|2006.10.06 13:51
|sell
|354
|0.43
|118.96
|119.43
|117.96
|800
|2006.10.10 04:34
|s/l
|354
|0.43
|119.43
|119.43
|117.96
|-182.08
|10445.27
|801
|2006.10.10 11:16
|sell
|355
|0.42
|119.70
|120.17
|118.70
|802
|2006.10.11 03:12
|close
|355
|0.42
|119.60
|120.17
|118.70
|28.84
|10474.11
|803
|2006.10.11 03:12
|buy
|356
|0.42
|119.59
|119.12
|120.59
|804
|2006.10.11 03:12
|modify
|356
|0.42
|119.59
|119.43
|120.59
|805
|2006.10.11 03:13
|modify
|356
|0.42
|119.59
|119.44
|120.59
|806
|2006.10.11 03:16
|modify
|356
|0.42
|119.59
|119.45
|120.59
|807
|2006.10.11 03:25
|s/l
|356
|0.42
|119.45
|119.45
|120.59
|-49.23
|10424.88
|808
|2006.10.11 03:25
|buy
|357
|0.42
|119.47
|119.00
|120.47
|809
|2006.10.11 04:05
|modify
|357
|0.42
|119.47
|119.45
|120.47
|810
|2006.10.11 04:13
|s/l
|357
|0.42
|119.45
|119.45
|120.47
|-7.03
|10417.85
|811
|2006.10.11 10:22
|buy
|358
|0.42
|119.57
|119.10
|120.57
|812
|2006.10.11 10:22
|modify
|358
|0.42
|119.57
|119.45
|120.57
|813
|2006.10.11 11:53
|s/l
|358
|0.42
|119.45
|119.45
|120.57
|-42.19
|10375.66
|814
|2006.10.11 11:53
|buy
|359
|0.42
|119.47
|119.00
|120.47
|815
|2006.10.11 13:10
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.45
|120.47
|816
|2006.10.11 14:04
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.46
|120.47
|817
|2006.10.11 14:05
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.47
|120.47
|818
|2006.10.11 14:05
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.48
|120.47
|819
|2006.10.11 14:05
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.49
|120.47
|820
|2006.10.11 14:05
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.50
|120.47
|821
|2006.10.11 14:19
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.51
|120.47
|822
|2006.10.11 14:19
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.52
|120.47
|823
|2006.10.11 14:20
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.53
|120.47
|824
|2006.10.11 14:22
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.54
|120.47
|825
|2006.10.11 14:22
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.55
|120.47
|826
|2006.10.11 14:24
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.56
|120.47
|827
|2006.10.11 14:31
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.57
|120.47
|828
|2006.10.11 14:31
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.58
|120.47
|829
|2006.10.11 14:32
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.59
|120.47
|830
|2006.10.11 14:32
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.60
|120.47
|831
|2006.10.11 14:42
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.61
|120.47
|832
|2006.10.11 14:42
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.62
|120.47
|833
|2006.10.11 14:42
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.63
|120.47
|834
|2006.10.11 14:43
|modify
|359
|0.42
|119.47
|119.64
|120.47
|835
|2006.10.11 14:52
|s/l
|359
|0.42
|119.64
|119.64
|120.47
|59.68
|10435.34
|836
|2006.10.11 14:52
|buy
|360
|0.42
|119.52
|119.05
|120.52
|837
|2006.10.11 16:53
|modify
|360
|0.42
|119.52
|119.64
|120.52
|838
|2006.10.11 18:03
|close
|360
|0.42
|119.70
|119.64
|120.52
|63.16
|10498.50
|839
|2006.10.11 18:06
|sell
|361
|0.42
|119.71
|120.18
|118.71
|840
|2006.10.12 06:22
|close
|361
|0.42
|119.46
|120.18
|118.71
|69.05
|10567.55
|841
|2006.10.12 06:22
|buy
|362
|0.42
|119.45
|118.98
|120.45
|842
|2006.10.13 10:04
|modify
|362
|0.42
|119.45
|119.64
|120.45
|843
|2006.10.13 13:43
|s/l
|362
|0.42
|119.64
|119.64
|120.45
|71.59
|10639.14
|844
|2006.10.15 18:02
|sell
|363
|0.43
|119.71
|120.18
|118.71
|845
|2006.10.16 12:45
|close
|363
|0.43
|119.14
|120.18
|118.71
|199.29
|10838.43
|846
|2006.10.16 12:45
|buy
|364
|0.43
|119.13
|118.66
|120.13
|847
|2006.10.17 05:09
|s/l
|364
|0.43
|118.66
|118.66
|120.13
|-165.31
|10673.11
|848
|2006.10.17 09:19
|buy
|365
|0.43
|118.65
|118.18
|119.65
|849
|2006.10.18 08:11
|close
|365
|0.43
|118.64
|118.18
|119.65
|1.39
|10674.50
|850
|2006.10.18 08:27
|sell
|366
|0.43
|118.64
|119.11
|117.64
|851
|2006.10.18 08:56
|s/l
|366
|0.43
|119.11
|119.11
|117.64
|-169.68
|10504.82
|852
|2006.10.18 08:56
|sell
|367
|0.42
|119.09
|119.56
|118.09
|853
|2006.10.19 09:18
|close
|367
|0.42
|118.62
|119.56
|118.09
|147.56
|10652.38
|854
|2006.10.19 09:19
|buy
|368
|0.43
|118.62
|118.15
|119.62
|855
|2006.10.19 13:20
|s/l
|368
|0.43
|118.15
|118.15
|119.62
|-171.05
|10481.33
|856
|2006.10.20 00:16
|buy
|369
|0.42
|118.30
|117.83
|119.30
|857
|2006.10.20 09:49
|close
|369
|0.42
|118.37
|117.83
|119.30
|24.84
|10506.17
|858
|2006.10.20 09:49
|sell
|370
|0.42
|118.36
|118.83
|117.36
|859
|2006.10.22 22:40
|s/l
|370
|0.42
|118.83
|118.83
|117.36
|-166.12
|10340.05
|860
|2006.10.23 01:27
|sell
|371
|0.41
|118.77
|119.24
|117.77
|861
|2006.10.23 05:38
|s/l
|371
|0.41
|119.24
|119.24
|117.77
|-161.61
|10178.44
|862
|2006.10.23 19:40
|sell
|372
|0.41
|119.37
|119.84
|118.37
|863
|2006.10.24 18:37
|close
|372
|0.41
|119.33
|119.84
|118.37
|7.61
|10186.05
|864
|2006.10.24 18:37
|buy
|373
|0.41
|119.32
|118.85
|120.32
|865
|2006.10.25 20:26
|s/l
|373
|0.41
|118.85
|118.85
|120.32
|-157.37
|10028.68
|866
|2006.10.26 02:17
|buy
|374
|0.40
|118.80
|118.33
|119.80
|867
|2006.10.26 12:48
|s/l
|374
|0.40
|118.33
|118.33
|119.80
|-158.88
|9869.80
|868
|2006.10.26 21:21
|buy
|375
|0.39
|118.48
|118.01
|119.48
|869
|2006.10.27 07:37
|close
|375
|0.39
|118.54
|118.01
|119.48
|24.28
|9894.08
|870
|2006.10.29 20:09
|buy
|376
|0.40
|117.42
|116.95
|118.42
|871
|2006.10.30 22:54
|close
|376
|0.40
|117.54
|116.95
|118.42
|45.50
|9939.58
|872
|2006.10.30 22:54
|sell
|377
|0.40
|117.54
|118.01
|116.54
|873
|2006.10.31 05:57
|s/l
|377
|0.40
|118.01
|118.01
|116.54
|-165.27
|9774.31
|874
|2006.10.31 18:41
|buy
|378
|0.39
|116.80
|116.33
|117.80
|875
|2006.11.01 12:06
|close
|378
|0.39
|117.00
|116.33
|117.80
|71.21
|9845.52
|876
|2006.11.01 12:06
|sell
|379
|0.39
|117.01
|117.48
|116.01
|877
|2006.11.01 14:35
|close
|379
|0.39
|116.94
|117.48
|116.01
|23.35
|9868.87
|878
|2006.11.01 14:35
|buy
|380
|0.39
|116.93
|116.46
|117.93
|879
|2006.11.01 21:36
|close
|380
|0.39
|117.24
|116.46
|117.93
|103.12
|9971.99
|880
|2006.11.01 21:36
|sell
|381
|0.40
|117.24
|117.71
|116.24
|881
|2006.11.02 08:24
|close
|381
|0.40
|116.94
|117.71
|116.24
|84.67
|10056.66
|882
|2006.11.02 08:24
|buy
|382
|0.40
|116.94
|116.47
|117.94
|883
|2006.11.02 15:00
|close
|382
|0.40
|117.10
|116.47
|117.94
|54.65
|10111.31
|884
|2006.11.02 15:00
|sell
|383
|0.40
|117.10
|117.57
|116.10
|885
|2006.11.03 03:03
|close
|383
|0.40
|117.12
|117.57
|116.10
|-12.81
|10098.49
|886
|2006.11.03 03:03
|buy
|384
|0.40
|117.12
|116.65
|118.12
|887
|2006.11.03 09:00
|t/p
|384
|0.40
|118.12
|116.65
|118.12
|338.64
|10437.13
|888
|2006.11.06 01:08
|sell
|385
|0.42
|118.08
|118.55
|117.08
|889
|2006.11.07 02:13
|close
|385
|0.42
|117.77
|118.55
|117.08
|104.27
|10541.40
|890
|2006.11.07 02:14
|buy
|386
|0.42
|117.77
|117.30
|118.77
|891
|2006.11.07 09:50
|s/l
|386
|0.42
|117.30
|117.30
|118.77
|-168.29
|10373.11
|892
|2006.11.07 13:23
|buy
|387
|0.41
|117.38
|116.91
|118.38
|893
|2006.11.08 12:08
|close
|387
|0.41
|117.81
|116.91
|118.38
|154.42
|10527.53
|894
|2006.11.08 12:09
|sell
|388
|0.42
|117.82
|118.29
|116.82
|895
|2006.11.09 08:35
|s/l
|388
|0.42
|118.29
|118.29
|116.82
|-185.71
|10341.82
|896
|2006.11.10 02:17
|buy
|389
|0.41
|117.47
|117.00
|118.47
|897
|2006.11.12 18:27
|close
|389
|0.41
|117.54
|117.00
|118.47
|24.42
|10366.24
|898
|2006.11.12 18:27
|sell
|390
|0.41
|117.54
|118.01
|116.54
|899
|2006.11.13 00:16
|close
|390
|0.41
|117.23
|118.01
|116.54
|102.29
|10468.53
|900
|2006.11.13 00:16
|buy
|391
|0.42
|117.23
|116.76
|118.23
|901
|2006.11.13 12:47
|t/p
|391
|0.42
|118.23
|116.76
|118.23
|355.24
|10823.77
|902
|2006.11.14 06:43
|buy
|392
|0.43
|117.73
|117.26
|118.73
|903
|2006.11.14 09:05
|s/l
|392
|0.43
|117.26
|117.26
|118.73
|-172.35
|10651.42
|904
|2006.11.14 14:07
|buy
|393
|0.43
|117.63
|117.16
|118.63
|905
|2006.11.15 03:33
|close
|393
|0.43
|117.78
|117.16
|118.63
|59.77
|10711.19
|906
|2006.11.15 03:33
|sell
|394
|0.43
|117.79
|118.26
|116.79
|907
|2006.11.15 20:21
|close
|394
|0.43
|117.98
|118.26
|116.79
|-69.25
|10641.94
|908
|2006.11.15 20:21
|buy
|395
|0.43
|117.97
|117.50
|118.97
|909
|2006.11.16 07:36
|close
|395
|0.43
|118.05
|117.50
|118.97
|44.16
|10686.10
|910
|2006.11.16 07:40
|sell
|396
|0.43
|118.05
|118.52
|117.05
|911
|2006.11.17 16:18
|close
|396
|0.43
|117.64
|118.52
|117.05
|143.43
|10829.53
|912
|2006.11.19 21:27
|buy
|397
|0.43
|117.79
|117.32
|118.79
|913
|2006.11.20 02:29
|close
|397
|0.43
|117.91
|117.32
|118.79
|48.77
|10878.30
|914
|2006.11.20 02:30
|sell
|398
|0.44
|117.92
|118.39
|116.92
|915
|2006.11.20 19:14
|close
|398
|0.44
|117.95
|118.39
|116.92
|-11.19
|10867.11
|916
|2006.11.20 19:14
|buy
|399
|0.43
|117.95
|117.48
|118.95
|917
|2006.11.21 01:01
|close
|399
|0.43
|118.08
|117.48
|118.95
|52.35
|10919.45
|918
|2006.11.21 01:03
|sell
|400
|0.44
|118.08
|118.55
|117.08
|919
|2006.11.21 06:01
|close
|400
|0.44
|118.06
|118.55
|117.08
|7.45
|10926.90
|920
|2006.11.21 06:03
|buy
|401
|0.44
|118.06
|117.59
|119.06
|921
|2006.11.21 21:27
|s/l
|401
|0.44
|117.59
|117.59
|119.06
|-175.87
|10751.03
|922
|2006.11.22 02:25
|buy
|402
|0.43
|117.54
|117.07
|118.54
|923
|2006.11.22 07:17
|s/l
|402
|0.43
|117.07
|117.07
|118.54
|-172.63
|10578.40
|924
|2006.11.22 20:50
|buy
|403
|0.42
|116.65
|116.18
|117.65
|925
|2006.11.23 09:16
|s/l
|403
|0.42
|116.18
|116.18
|117.65
|-155.24
|10423.17
|926
|2006.11.23 09:16
|buy
|404
|0.42
|116.18
|115.71
|117.18
|927
|2006.11.23 23:26
|close
|404
|0.42
|116.30
|115.71
|117.18
|43.34
|10466.51
|928
|2006.11.23 23:26
|sell
|405
|0.42
|116.31
|116.78
|115.31
|929
|2006.11.24 03:19
|close
|405
|0.42
|116.22
|116.78
|115.31
|26.24
|10492.74
|930
|2006.11.24 03:20
|buy
|406
|0.42
|116.22
|115.75
|117.22
|931
|2006.11.24 03:47
|s/l
|406
|0.42
|115.75
|115.75
|117.22
|-170.55
|10322.19
|932
|2006.11.24 03:47
|buy
|407
|0.41
|115.76
|115.29
|116.76
|933
|2006.11.27 07:45
|close
|407
|0.41
|116.13
|115.29
|116.76
|135.40
|10457.60
|934
|2006.11.27 07:47
|sell
|408
|0.42
|116.13
|116.60
|115.13
|935
|2006.11.28 18:50
|close
|408
|0.42
|116.14
|116.60
|115.13
|-9.90
|10447.69
|936
|2006.11.28 18:50
|buy
|409
|0.42
|116.14
|115.67
|117.14
|937
|2006.11.28 20:16
|s/l
|409
|0.42
|115.67
|115.67
|117.14
|-170.66
|10277.03
|938
|2006.11.29 01:21
|buy
|410
|0.41
|115.70
|115.23
|116.70
|939
|2006.11.29 11:00
|close
|410
|0.41
|116.19
|115.23
|116.70
|172.91
|10449.94
|940
|2006.11.29 11:02
|sell
|411
|0.42
|116.19
|116.66
|115.19
|941
|2006.11.30 06:18
|close
|411
|0.42
|116.20
|116.66
|115.19
|-22.46
|10427.48
|942
|2006.11.30 06:18
|buy
|412
|0.42
|116.20
|115.73
|117.20
|943
|2006.11.30 10:32
|s/l
|412
|0.42
|115.73
|115.73
|117.20
|-170.57
|10256.91
|944
|2006.11.30 13:28
|buy
|413
|0.41
|115.69
|115.22
|116.69
|945
|2006.12.01 10:35
|s/l
|413
|0.41
|115.22
|115.22
|116.69
|-162.48
|10094.44
|946
|2006.12.03 17:47
|buy
|414
|0.40
|115.32
|114.85
|116.32
|947
|2006.12.04 01:04
|close
|414
|0.40
|115.56
|114.85
|116.32
|87.73
|10182.17
|948
|2006.12.04 01:04
|sell
|415
|0.41
|115.56
|116.03
|114.56
|949
|2006.12.04 19:04
|close
|415
|0.41
|115.31
|116.03
|114.56
|88.89
|10271.06
|950
|2006.12.04 19:49
|buy
|416
|0.41
|115.31
|114.84
|116.31
|951
|2006.12.05 02:42
|s/l
|416
|0.41
|114.84
|114.84
|116.31
|-163.03
|10108.03
|952
|2006.12.05 13:39
|buy
|417
|0.40
|114.85
|114.38
|115.85
|953
|2006.12.05 20:08
|close
|417
|0.40
|114.89
|114.38
|115.85
|13.93
|10121.96
|954
|2006.12.05 20:08
|sell
|418
|0.40
|114.89
|115.36
|113.89
|955
|2006.12.06 17:47
|s/l
|418
|0.40
|115.36
|115.36
|113.89
|-168.95
|9953.01
|956
|2006.12.07 05:08
|buy
|419
|0.40
|114.88
|114.41
|115.88
|957
|2006.12.07 18:09
|close
|419
|0.40
|115.27
|114.41
|115.88
|135.33
|10088.34
|958
|2006.12.07 18:10
|sell
|420
|0.40
|115.27
|115.74
|114.27
|959
|2006.12.08 08:29
|s/l
|420
|0.40
|115.74
|115.74
|114.27
|-168.39
|9919.94
|960
|2006.12.08 08:29
|sell
|421
|0.40
|115.73
|116.20
|114.73
|961
|2006.12.08 11:51
|s/l
|421
|0.40
|116.20
|116.20
|114.73
|-161.79
|9758.15
|962
|2006.12.10 20:15
|sell
|422
|0.39
|116.51
|116.98
|115.51
|963
|2006.12.11 04:38
|s/l
|422
|0.39
|116.98
|116.98
|115.51
|-162.51
|9595.64
|964
|2006.12.11 04:38
|sell
|423
|0.38
|116.97
|117.44
|115.97
|965
|2006.12.11 21:05
|close
|423
|0.38
|116.85
|117.44
|115.97
|39.02
|9634.66
|966
|2006.12.11 21:05
|buy
|424
|0.39
|116.85
|116.38
|117.85
|967
|2006.12.12 05:55
|close
|424
|0.39
|116.98
|116.38
|117.85
|47.88
|9682.54
|968
|2006.12.12 05:55
|sell
|425
|0.39
|116.99
|117.46
|115.99
|969
|2006.12.12 21:31
|close
|425
|0.39
|116.87
|117.46
|115.99
|40.04
|9722.58
|970
|2006.12.12 22:15
|buy
|426
|0.39
|116.90
|116.43
|117.90
|971
|2006.12.13 11:35
|close
|426
|0.39
|117.32
|116.43
|117.90
|144.16
|9866.74
|972
|2006.12.13 11:35
|sell
|427
|0.39
|117.33
|117.80
|116.33
|973
|2006.12.14 10:26
|s/l
|427
|0.39
|117.80
|117.80
|116.33
|-173.10
|9693.64
|974
|2006.12.14 12:07
|sell
|428
|0.39
|117.65
|118.12
|116.65
|975
|2006.12.14 19:56
|s/l
|428
|0.39
|118.12
|118.12
|116.65
|-155.17
|9538.47
|976
|2006.12.14 19:56
|sell
|429
|0.38
|118.11
|118.58
|117.11
|977
|2006.12.18 23:15
|close
|429
|0.38
|117.96
|118.58
|117.11
|36.95
|9575.42
|978
|2006.12.18 23:15
|buy
|430
|0.38
|117.95
|117.48
|118.95
|979
|2006.12.19 06:06
|close
|430
|0.38
|118.08
|117.48
|118.95
|46.27
|9621.68
|980
|2006.12.19 06:06
|sell
|431
|0.38
|118.08
|118.55
|117.08
|981
|2006.12.20 07:41
|close
|431
|0.38
|118.08
|118.55
|117.08
|-5.68
|9616.00
|982
|2006.12.20 07:41
|buy
|432
|0.38
|118.07
|117.60
|119.07
|983
|2006.12.20 10:01
|close
|432
|0.38
|118.12
|117.60
|119.07
|16.09
|9632.09
|984
|2006.12.20 10:01
|sell
|433
|0.39
|118.12
|118.59
|117.12
|985
|2006.12.21 07:03
|close
|433
|0.39
|118.17
|118.59
|117.12
|-34.00
|9598.09
|986
|2006.12.21 07:04
|buy
|434
|0.38
|118.16
|117.69
|119.16
|987
|2006.12.21 12:08
|close
|434
|0.38
|118.33
|117.69
|119.16
|54.59
|9652.68
|988
|2006.12.21 12:08
|sell
|435
|0.39
|118.33
|118.80
|117.33
|989
|2006.12.21 21:31
|close
|435
|0.39
|118.27
|118.80
|117.33
|19.79
|9672.47
|990
|2006.12.21 21:31
|buy
|436
|0.39
|118.27
|117.80
|119.27
|991
|2006.12.22 09:04
|close
|436
|0.39
|118.42
|117.80
|119.27
|53.94
|9726.41
|992
|2006.12.22 09:05
|sell
|437
|0.39
|118.42
|118.89
|117.42
|993
|2006.12.22 11:54
|s/l
|437
|0.39
|118.89
|118.89
|117.42
|-154.18
|9572.23