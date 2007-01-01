|Account: 1337445
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 January 5, 01:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18747325
|2007.01.01 02:27
|balance
|Deposit
|100.00
|18747749
|2007.01.01 22:55
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2007.01.02 06:31
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18754672
|2007.01.02 06:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2007.01.02 07:24
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18753010
|2007.01.02 06:31
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|2007.01.02 07:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18758237
|2007.01.02 07:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2007.01.02 07:43
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18762560
|2007.01.02 07:43
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3265
|0.0000
|1.3285
|2007.01.02 08:25
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|18765451
|2007.01.02 08:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2007.01.02 08:25
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18764616
|2007.01.02 08:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3259
|0.0000
|1.3279
|2007.01.02 08:25
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18766544
|2007.01.02 08:25
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3263
|0.0000
|1.3283
|2007.01.02 10:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18781100
|2007.01.02 11:26
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3290
|2007.01.02 13:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18779485
|2007.01.02 11:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3295
|2007.01.02 13:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18776745
|2007.01.02 10:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3280
|0.0000
|1.3300
|2007.01.02 13:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18775025
|2007.01.02 10:01
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3305
|2007.01.02 13:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18827740
|2007.01.03 07:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2007.01.03 07:28
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18816071
|2007.01.03 03:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|18822443
|2007.01.03 05:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18819119
|2007.01.03 04:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3301
|2007.01.03 07:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18833661
|2007.01.03 09:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3273
|0.0000
|1.3253
|2007.01.03 10:01
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18838108
|2007.01.03 10:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|2007.01.03 10:23
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18844512
|2007.01.03 10:23
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2007.01.03 10:23
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18844869
|2007.01.03 10:23
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|2007.01.03 11:45
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18851230
|2007.01.03 11:22
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|2007.01.03 11:45
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|18848263
|2007.01.03 10:48
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3230
|0.0000
|1.3210
|2007.01.03 11:45
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18857317
|2007.01.03 12:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3238
|0.0000
|1.3218
|2007.01.03 13:07
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18856345
|2007.01.03 12:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3233
|0.0000
|1.3213
|2007.01.03 13:07
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18853170
|2007.01.03 11:47
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3227
|0.0000
|1.3207
|2007.01.03 13:07
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|18859630
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3239
|0.0000
|1.3219
|2007.01.03 13:43
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18863269
|2007.01.03 13:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2007.01.03 13:43
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18860006
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2007.01.03 13:43
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18858953
|2007.01.03 13:07
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2007.01.03 13:43
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18885462
|2007.01.03 16:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2007.01.03 16:24
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18888224
|2007.01.03 16:25
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2007.01.03 19:01
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18902480
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|2007.01.04 08:23
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.73
|8.00
|18902269
|2007.01.03 19:02
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2007.01.04 08:23
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.36
|2.80
|18901967
|2007.01.03 19:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2007.01.04 08:24
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.18
|0.90
|18901617
|2007.01.03 19:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3124
|2007.01.04 08:24
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.09
|0.20
|18948824
|2007.01.04 09:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3108
|2007.01.04 09:32
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18948177
|2007.01.04 09:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2007.01.04 09:32
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18956220
|2007.01.04 10:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3096
|2007.01.04 10:50
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18955125
|2007.01.04 09:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3092
|2007.01.04 10:50
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18952467
|2007.01.04 09:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|2007.01.04 10:50
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18959248
|2007.01.04 10:50
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3076
|2007.01.04 10:52
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18927674
|2007.01.04 06:34
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3181
|2007.01.04 10:52
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.08
|18926906
|2007.01.04 06:17
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|2007.01.04 10:52
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|18924339
|2007.01.04 04:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|2007.01.04 10:52
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|18922614
|2007.01.04 04:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3198
|2007.01.04 10:52
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|18962519
|2007.01.04 11:22
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2007.01.04 14:16
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|18961845
|2007.01.04 11:16
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3081
|2007.01.04 14:16
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|18960890
|2007.01.04 11:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|2007.01.04 14:16
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18959931
|2007.01.04 10:52
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3069
|2007.01.04 14:16
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|0.00
|1.36
|-18.35
|Closed P/L:
|-16.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19001952
|2007.01.04 21:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3081
|0.0000
|1.3061
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.32
|19003957
|2007.01.04 22:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19006736
|2007.01.04 23:00
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|0.00
|0.00
|0.02
|0.16
|Floating P/L:
|0.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-16.99
|Floating P/L:
|0.18
|Margin:
|14.00
|Balance:
|83.01
|Equity:
|83.19
|Free Margin:
|69.19
|Details:
|Gross Profit:
|49.84
|Gross Loss:
|66.83
|Total Net Profit:
|-16.99
|Profit Factor:
|0.75
|Expected Payoff:
|-0.35
|Absolute Drawdown:
|24.55
|Maximal Drawdown:
|62.18 (45.18%)
|Relative Drawdown:
|45.18% (62.18)
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|29 (86.21%)
|Long Positions (won %):
|20 (55.00%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (73.47%)
|Loss trades (% of total):
|13 (26.53%)
|Largest
|profit trade:
|8.73
|loss trade:
|-34.08
|Average
|profit trade:
|1.38
|loss trade:
|-5.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (22.83)
|consecutive losses ($):
|4 (-62.18)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|22.83 (12)
|consecutive loss (count):
|-62.18 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2