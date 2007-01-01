Interbank FX, LLC

Account: 1337445 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 January 5, 01:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
187473252007.01.01 02:27balanceDeposit100.00
187477492007.01.01 22:55buy0.07eurusdm1.32080.00001.32282007.01.02 06:311.32280.000.000.001.40
187546722007.01.02 06:50buy0.10eurusdm1.32350.00001.32552007.01.02 07:241.32410.000.000.000.60
187530102007.01.02 06:31buy0.05eurusdm1.32410.00001.32612007.01.02 07:241.32420.000.000.000.05
187582372007.01.02 07:24buy0.05eurusdm1.32430.00001.32632007.01.02 07:431.32630.000.000.001.00
187625602007.01.02 07:43buy0.05eurusdm1.32650.00001.32852007.01.02 08:251.32600.000.000.00-0.25
187654512007.01.02 08:11buy0.20eurusdm1.32540.00001.32742007.01.02 08:251.32600.000.000.001.20
187646162007.01.02 08:02buy0.10eurusdm1.32590.00001.32792007.01.02 08:251.32600.000.000.000.10
187665442007.01.02 08:25buy0.05eurusdm1.32630.00001.32832007.01.02 10:011.32830.000.000.001.00
187811002007.01.02 11:26buy0.40eurusdm1.32710.00001.32902007.01.02 13:201.32760.000.000.002.00
187794852007.01.02 11:04buy0.20eurusdm1.32760.00001.32952007.01.02 13:201.32760.000.000.000.00
187767452007.01.02 10:24buy0.10eurusdm1.32800.00001.33002007.01.02 13:201.32760.000.000.00-0.40
187750252007.01.02 10:01buy0.05eurusdm1.32860.00001.33052007.01.02 13:201.32760.000.000.00-0.50
188277402007.01.03 07:21buy0.40eurusdm1.32700.00001.32902007.01.03 07:281.32770.000.000.002.80
188160712007.01.03 03:02buy0.05eurusdm1.32870.00001.33072007.01.03 07:281.32760.000.000.00-0.55
188224432007.01.03 05:54buy0.20eurusdm1.32760.00001.32962007.01.03 07:281.32760.000.000.000.00
188191192007.01.03 04:38buy0.10eurusdm1.32810.00001.33012007.01.03 07:281.32760.000.000.00-0.50
188336612007.01.03 09:00sell0.05eurusdm1.32730.00001.32532007.01.03 10:011.32530.000.000.001.00
188381082007.01.03 10:01sell0.05eurusdm1.32510.00001.32312007.01.03 10:231.32310.000.000.001.00
188445122007.01.03 10:23sell0.05eurusdm1.32290.00001.32092007.01.03 10:231.32270.000.000.000.10
188448692007.01.03 10:23sell0.05eurusdm1.32240.00001.32042007.01.03 11:451.32280.000.000.00-0.20
188512302007.01.03 11:22sell0.20eurusdm1.32360.00001.32162007.01.03 11:451.32270.000.000.001.80
188482632007.01.03 10:48sell0.10eurusdm1.32300.00001.32102007.01.03 11:451.32280.000.000.000.20
188573172007.01.03 12:43sell0.20eurusdm1.32380.00001.32182007.01.03 13:071.32320.000.000.001.20
188563452007.01.03 12:25sell0.10eurusdm1.32330.00001.32132007.01.03 13:071.32310.000.000.000.20
188531702007.01.03 11:47sell0.05eurusdm1.32270.00001.32072007.01.03 13:071.32320.000.000.00-0.25
188596302007.01.03 13:15sell0.10eurusdm1.32390.00001.32192007.01.03 13:431.32490.000.000.00-1.00
188632692007.01.03 13:30sell0.40eurusdm1.32570.00001.32372007.01.03 13:431.32490.000.000.003.20
188600062007.01.03 13:15sell0.20eurusdm1.32520.00001.32322007.01.03 13:431.32490.000.000.000.60
188589532007.01.03 13:07sell0.05eurusdm1.32290.00001.32092007.01.03 13:431.32490.000.000.00-1.00
188854622007.01.03 16:00sell0.05eurusdm1.31950.00001.31752007.01.03 16:241.31750.000.000.001.00
188882242007.01.03 16:25sell0.05eurusdm1.31720.00001.31522007.01.03 19:011.31520.000.000.001.00
189024802007.01.03 19:03sell0.40eurusdm1.31630.00001.31432007.01.04 08:231.31430.000.000.738.00
189022692007.01.03 19:02sell0.20eurusdm1.31560.00001.31362007.01.04 08:231.31420.000.000.362.80
189019672007.01.03 19:01sell0.10eurusdm1.31500.00001.31302007.01.04 08:241.31410.000.000.180.90
189016172007.01.03 19:01sell0.05eurusdm1.31440.00001.31242007.01.04 08:241.31400.000.000.090.20
189488242007.01.04 09:07sell0.10eurusdm1.31280.00001.31082007.01.04 09:321.31080.000.000.002.00
189481772007.01.04 09:00sell0.05eurusdm1.31220.00001.31022007.01.04 09:321.31090.000.000.000.65
189562202007.01.04 10:03sell0.16eurusdm1.31160.00001.30962007.01.04 10:501.30960.000.000.003.20
189551252007.01.04 09:48sell0.08eurusdm1.31110.00001.30922007.01.04 10:501.30960.000.000.001.20
189524672007.01.04 09:32sell0.04eurusdm1.31060.00001.30862007.01.04 10:501.30970.000.000.000.36
189592482007.01.04 10:50sell0.04eurusdm1.30960.00001.30762007.01.04 10:521.30920.000.000.000.16
189276742007.01.04 06:34buy0.48eurusdm1.31610.00001.31812007.01.04 10:521.30900.000.000.00-34.08
189269062007.01.04 06:17buy0.20eurusdm1.31670.00001.31872007.01.04 10:521.30900.000.000.00-15.40
189243392007.01.04 04:39buy0.10eurusdm1.31730.00001.31932007.01.04 10:521.30900.000.000.00-8.30
189226142007.01.04 04:00buy0.05eurusdm1.31780.00001.31982007.01.04 10:521.30900.000.000.00-4.40
189625192007.01.04 11:22sell0.24eurusdm1.31070.00001.30872007.01.04 14:161.30870.000.000.004.80
189618452007.01.04 11:16sell0.16eurusdm1.31010.00001.30812007.01.04 14:161.30880.000.000.002.08
189608902007.01.04 11:05sell0.08eurusdm1.30950.00001.30752007.01.04 14:161.30870.000.000.000.64
189599312007.01.04 10:52sell0.04eurusdm1.30890.00001.30692007.01.04 14:161.30880.000.000.000.04
  0.00 0.00 1.36 -18.35
Closed P/L: -16.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
190019522007.01.04 21:00sell0.04eurusdm1.30810.00001.3061 1.30890.000.000.02-0.32
190039572007.01.04 22:05sell0.08eurusdm1.30870.00001.3067 1.30890.000.000.00-0.16
190067362007.01.04 23:00sell0.16eurusdm1.30930.00001.3073 1.30890.000.000.000.64
  0.00 0.00 0.02 0.16
 Floating P/L: 0.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -16.99 Floating P/L: 0.18 Margin: 14.00
Balance: 83.01 Equity: 83.19 Free Margin: 69.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 49.84 Gross Loss: 66.83 Total Net Profit: -16.99
Profit Factor: 0.75 Expected Payoff: -0.35  
Absolute Drawdown: 24.55 Maximal Drawdown: 62.18 (45.18%) Relative Drawdown: 45.18% (62.18)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 29 (86.21%) Long Positions (won %): 20 (55.00%)
Profit Trades (% of total): 36 (73.47%) Loss trades (% of total): 13 (26.53%)
Largest profit trade: 8.73 loss trade: -34.08
Average profit trade: 1.38 loss trade: -5.14
Maximum consecutive wins ($): 12 (22.83) consecutive losses ($): 4 (-62.18)
Maximal consecutive profit (count): 22.83 (12) consecutive loss (count): -62.18 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2