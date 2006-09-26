|A/C No: 288093
|Name: 1313_1313
|2007.01.12 06:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|7567432
|1007
|2006.09.19 13:30
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.8815
|1.8975
|1.9174
|2006.09.26 10:14
|1.8975
|0.00
|0.00
|160.00
|2
|7691764
|1007
|2006.09.26 10:30
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.8967
|1.8728
|1.8527
|2006.09.29 18:38
|1.8728
|0.00
|0.00
|239.00
|3
|7840551
|1007
|2006.10.04 11:00
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.8812
|1.8924
|1.8676
|2006.10.04 23:30
|1.8868
|0.00
|0.00
|-56.00
|4
|7857456
|1007
|2006.10.04 23:30
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.8868
|1.8732
|1.8980
|2006.10.05 15:00
|1.8784
|0.00
|0.00
|-84.00
|5
|7872239
|1007
|2006.10.05 15:00
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.8784
|1.8867
|1.8619
|2006.10.06 14:30
|1.8830
|0.00
|0.00
|-46.00
|6
|7895163
|1007
|2006.10.06 14:30
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.8830
|1.8694
|1.8942
|2006.10.06 15:00
|1.8748
|0.00
|0.00
|-82.00
|7
|7898781
|1007
|2006.10.06 15:00
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.8748
|1.8655
|1.8407
|2006.10.12 10:00
|1.8606
|0.00
|0.00
|142.00
|8
|8000404
|1007
|2006.10.12 10:00
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8606
|1.8759
|1.9009
|2006.10.23 10:40
|1.8759
|0.00
|0.00
|153.00
|9
|8220926
|1007
|2006.10.24 20:01
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.8758
|1.8997
|1.9233
|2006.11.03 14:38
|1.8997
|0.00
|0.00
|239.00
|10
|8395616
|1007
|2006.11.03 15:00
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8981
|1.9089
|1.8841
|2006.11.07 06:00
|1.9052
|0.00
|0.00
|-71.00
|11
|8428548
|1007
|2006.11.07 06:00
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.9052
|1.8979
|1.9227
|2006.11.08 16:30
|1.9030
|0.00
|0.00
|-22.00
|12
|8470912
|1007
|2006.11.08 16:30
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9030
|1.9118
|1.8870
|2006.11.09 18:00
|1.9070
|0.00
|0.00
|-40.00
|13
|8656517
|1007
|2006.11.17 16:30
|buy
|1.10
|gbpusd
|1.8947
|1.9044
|1.9280
|2006.11.24 09:33
|1.9280
|0.00
|0.00
|333.00
|14
|8809922
|1007
|2006.11.28 09:00
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.9428
|1.9430
|1.9652
|2006.11.29 19:30
|1.9445
|0.00
|0.00
|17.00
|15
|8869498
|1007
|2006.11.29 19:30
|sell
|1.10
|gbpusd
|1.9445
|1.9580
|1.9332
|2006.11.30 08:30
|1.9545
|0.00
|0.00
|-100.00
|16
|8878288
|1007
|2006.11.30 08:30
|buy
|1.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9705
|1.9940
|2006.12.05 11:30
|1.9769
|0.00
|0.00
|224.00
|17
|8966685
|1007
|2006.12.05 11:30
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.9769
|1.9688
|1.9463
|2006.12.08 15:01
|1.9688
|0.00
|0.00
|81.00
|18
|9316045
|1007
|2006.12.15 15:00
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.9664
|1.9526
|1.9774
|2006.12.15 16:05
|1.9526
|0.00
|0.00
|-138.00
|19
|9325810
|1007
|2006.12.15 16:30
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9516
|1.9573
|1.9325
|2006.12.19 09:00
|1.9534
|0.00
|0.00
|-18.00
|20
|9382125
|1007
|2006.12.19 09:00
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9534
|1.9615
|1.9859
|2006.12.20 17:00
|1.9655
|0.00
|0.00
|121.00
|21
|9428396
|1007
|2006.12.20 17:00
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.9655
|1.9715
|1.9467
|2006.12.22 10:00
|1.9660
|0.00
|0.00
|-5.00
|22
|9471678
|1007
|2006.12.22 10:00
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9660
|1.9537
|1.9785
|2006.12.22 16:30
|1.9584
|0.00
|0.00
|-76.00
|23
|9481841
|1007
|2006.12.22 16:30
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9584
|1.9648
|1.9400
|2006.12.27 07:00
|1.9597
|0.00
|0.00
|-13.00
|24
|9500952
|1007
|2006.12.27 07:00
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9597
|1.9488
|1.9736
|2006.12.27 17:00
|1.9549
|0.00
|0.00
|-48.00
|25
|9510729
|1007
|2006.12.27 17:00
|sell
|1.10
|gbpusd
|1.9549
|1.9680
|1.9432
|2006.12.28 14:00
|1.9627
|0.00
|0.00
|-78.00
|26
|9530518
|1007
|2006.12.28 14:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9627
|1.9523
|1.9771
|2006.12.29 15:30
|1.9577
|0.00
|0.00
|-50.00
|27
|9560588
|1007
|2006.12.29 15:30
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9577
|1.9697
|1.9400
|2007.01.02 08:32
|1.9697
|0.00
|0.00
|-120.00
|28
|9569447
|1007
|2007.01.02 09:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9688
|1.9615
|1.9863
|2007.01.03 11:30
|1.9628
|0.00
|0.00
|-60.00
|29
|9590615
|1007
|2007.01.03 11:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9628
|1.9389
|1.9158
|2007.01.08 16:30
|1.9359
|0.00
|0.00
|269.00
|30
|9708198
|1007
|2007.01.08 16:30
|buy
|1.10
|gbpusd
|1.9359
|1.9307
|1.9555
|2007.01.10 01:30
|1.9352
|0.00
|0.00
|-7.00
|31
|9765995
|1007
|2007.01.10 01:30
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.9352
|1.9453
|1.9205
|2007.01.11 13:00
|1.9453
|0.00
|0.00
|-101.00
|0.00
|0.00
|763.00
|Summary P/L:
|763.00
|Winning trades:
|(11) 1978.00
|Losing trades:
|(20) -1215.00
|Max summary P/L:
|1087.00
|Largest winning trade:
|333.00
|Largest losing trade:
|-138.00
|Max consecutive winners:
|3 (534.00)
|Max consecutive losers:
|8 (-450.00)
|Max consecutive profit:
|534.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-450.00 (8)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|485.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.63
|Avg. profit factor:
|2.96
|Risk factor:
|1.57