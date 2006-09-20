Alpari Ltd.
A/C No: 288093Name: 1313_13132007.01.12 06:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1756112610072006.09.19 10:00sell1.70gbpjpy221.15222.22219.012006.09.20 16:30221.510.000.00-36.00
2760278710072006.09.20 16:30buy1.00gbpjpy221.51220.61223.532006.09.25 10:30221.460.000.00-5.00
3766803310072006.09.25 10:30sell1.30gbpjpy221.46222.41219.202006.09.26 16:30221.580.000.00-12.00
4770160010072006.09.26 16:30buy1.30gbpjpy221.58220.30223.482006.09.27 11:00221.170.000.00-41.00
5771814410072006.09.27 11:00sell1.30gbpjpy221.17222.45219.822006.09.28 04:00222.220.000.00-105.00
6773417510072006.09.28 04:00buy1.30gbpjpy222.22220.94223.512006.09.28 10:00221.240.000.00-98.00
7773951310072006.09.28 10:00sell1.30gbpjpy221.24221.19218.722006.09.29 18:39221.190.000.005.00
8777513310072006.09.29 20:00buy1.50gbpjpy221.08221.13224.132006.10.05 14:08221.130.000.005.00
9809279010072006.10.17 19:00buy1.60gbpjpy222.37222.42225.582006.10.27 15:30223.120.000.0075.00
10828421810072006.10.27 15:30sell1.80gbpjpy223.12224.35221.142006.10.30 17:30223.540.000.00-42.00
11830990110072006.10.30 17:30buy1.60gbpjpy223.54222.26225.222006.10.31 18:00222.890.000.00-65.00
12833482810072006.10.31 18:00sell1.60gbpjpy222.89224.17221.302006.11.02 00:00223.620.000.00-73.00
13852743610072006.11.13 03:00sell1.60gbpjpy224.28224.23221.142006.11.20 04:00223.510.000.0077.00
14866366110072006.11.20 04:00buy0.90gbpjpy223.51222.31225.522006.11.22 17:00223.160.000.00-35.00
15885660410072006.11.29 13:30buy1.50gbpjpy227.03227.08230.282006.12.05 04:30227.970.000.0094.00
16895844410072006.12.05 04:30sell1.40gbpjpy227.97226.97224.402006.12.08 16:20226.970.000.00100.00
17938208510072006.12.19 09:00buy1.30gbpjpy231.03231.30234.512006.12.21 11:32232.120.000.00109.00
18944718710072006.12.21 11:32sell1.30gbpjpy232.12233.40230.432006.12.22 11:00232.880.000.00-76.00
19947316510072006.12.22 11:00buy1.20gbpjpy232.88231.98234.512006.12.27 15:09231.980.000.00-90.00
20950918810072006.12.27 15:30sell1.30gbpjpy231.77233.13230.342006.12.28 11:00232.790.000.00-102.00
21952369110072006.12.28 11:00buy1.00gbpjpy232.79232.87236.082007.01.03 14:30233.730.000.0094.00
22959568910072007.01.03 14:30sell0.90gbpjpy233.73229.88226.702007.01.08 19:31229.880.000.00385.00
23981747810072007.01.11 08:00buy1.30gbpjpy231.95232.00234.742007.01.11 13:00234.740.000.00279.00
0.000.00443.00
 
Summary P/L:443.00
 
Winning trades:(10) 1223.00
Losing trades:(13) -780.00
Max summary P/L:443.00
Largest winning trade:385.00
Largest losing trade:-105.00
Max consecutive winners:3 (758.00)
Max consecutive losers:6 (-297.00)
Max consecutive profit:758.00 (3)
Max consecutive loss:-297.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:392.00 (0.00%)
Profit factor:1.57
Avg. profit factor:2.04
Risk factor:1.13
 
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