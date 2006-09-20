|A/C No: 288093
|Name: 1313_1313
|2007.01.12 06:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|7561126
|1007
|2006.09.19 10:00
|sell
|1.70
|gbpjpy
|221.15
|222.22
|219.01
|2006.09.20 16:30
|221.51
|0.00
|0.00
|-36.00
|2
|7602787
|1007
|2006.09.20 16:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|221.51
|220.61
|223.53
|2006.09.25 10:30
|221.46
|0.00
|0.00
|-5.00
|3
|7668033
|1007
|2006.09.25 10:30
|sell
|1.30
|gbpjpy
|221.46
|222.41
|219.20
|2006.09.26 16:30
|221.58
|0.00
|0.00
|-12.00
|4
|7701600
|1007
|2006.09.26 16:30
|buy
|1.30
|gbpjpy
|221.58
|220.30
|223.48
|2006.09.27 11:00
|221.17
|0.00
|0.00
|-41.00
|5
|7718144
|1007
|2006.09.27 11:00
|sell
|1.30
|gbpjpy
|221.17
|222.45
|219.82
|2006.09.28 04:00
|222.22
|0.00
|0.00
|-105.00
|6
|7734175
|1007
|2006.09.28 04:00
|buy
|1.30
|gbpjpy
|222.22
|220.94
|223.51
|2006.09.28 10:00
|221.24
|0.00
|0.00
|-98.00
|7
|7739513
|1007
|2006.09.28 10:00
|sell
|1.30
|gbpjpy
|221.24
|221.19
|218.72
|2006.09.29 18:39
|221.19
|0.00
|0.00
|5.00
|8
|7775133
|1007
|2006.09.29 20:00
|buy
|1.50
|gbpjpy
|221.08
|221.13
|224.13
|2006.10.05 14:08
|221.13
|0.00
|0.00
|5.00
|9
|8092790
|1007
|2006.10.17 19:00
|buy
|1.60
|gbpjpy
|222.37
|222.42
|225.58
|2006.10.27 15:30
|223.12
|0.00
|0.00
|75.00
|10
|8284218
|1007
|2006.10.27 15:30
|sell
|1.80
|gbpjpy
|223.12
|224.35
|221.14
|2006.10.30 17:30
|223.54
|0.00
|0.00
|-42.00
|11
|8309901
|1007
|2006.10.30 17:30
|buy
|1.60
|gbpjpy
|223.54
|222.26
|225.22
|2006.10.31 18:00
|222.89
|0.00
|0.00
|-65.00
|12
|8334828
|1007
|2006.10.31 18:00
|sell
|1.60
|gbpjpy
|222.89
|224.17
|221.30
|2006.11.02 00:00
|223.62
|0.00
|0.00
|-73.00
|13
|8527436
|1007
|2006.11.13 03:00
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.28
|224.23
|221.14
|2006.11.20 04:00
|223.51
|0.00
|0.00
|77.00
|14
|8663661
|1007
|2006.11.20 04:00
|buy
|0.90
|gbpjpy
|223.51
|222.31
|225.52
|2006.11.22 17:00
|223.16
|0.00
|0.00
|-35.00
|15
|8856604
|1007
|2006.11.29 13:30
|buy
|1.50
|gbpjpy
|227.03
|227.08
|230.28
|2006.12.05 04:30
|227.97
|0.00
|0.00
|94.00
|16
|8958444
|1007
|2006.12.05 04:30
|sell
|1.40
|gbpjpy
|227.97
|226.97
|224.40
|2006.12.08 16:20
|226.97
|0.00
|0.00
|100.00
|17
|9382085
|1007
|2006.12.19 09:00
|buy
|1.30
|gbpjpy
|231.03
|231.30
|234.51
|2006.12.21 11:32
|232.12
|0.00
|0.00
|109.00
|18
|9447187
|1007
|2006.12.21 11:32
|sell
|1.30
|gbpjpy
|232.12
|233.40
|230.43
|2006.12.22 11:00
|232.88
|0.00
|0.00
|-76.00
|19
|9473165
|1007
|2006.12.22 11:00
|buy
|1.20
|gbpjpy
|232.88
|231.98
|234.51
|2006.12.27 15:09
|231.98
|0.00
|0.00
|-90.00
|20
|9509188
|1007
|2006.12.27 15:30
|sell
|1.30
|gbpjpy
|231.77
|233.13
|230.34
|2006.12.28 11:00
|232.79
|0.00
|0.00
|-102.00
|21
|9523691
|1007
|2006.12.28 11:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|232.79
|232.87
|236.08
|2007.01.03 14:30
|233.73
|0.00
|0.00
|94.00
|22
|9595689
|1007
|2007.01.03 14:30
|sell
|0.90
|gbpjpy
|233.73
|229.88
|226.70
|2007.01.08 19:31
|229.88
|0.00
|0.00
|385.00
|23
|9817478
|1007
|2007.01.11 08:00
|buy
|1.30
|gbpjpy
|231.95
|232.00
|234.74
|2007.01.11 13:00
|234.74
|0.00
|0.00
|279.00
|0.00
|0.00
|443.00
|Summary P/L:
|443.00
|Winning trades:
|(10) 1223.00
|Losing trades:
|(13) -780.00
|Max summary P/L:
|443.00
|Largest winning trade:
|385.00
|Largest losing trade:
|-105.00
|Max consecutive winners:
|3 (758.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-297.00)
|Max consecutive profit:
|758.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-297.00 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|392.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.57
|Avg. profit factor:
|2.04
|Risk factor:
|1.13