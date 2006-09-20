Alpari Ltd.
A/C No: 288093Name: 1313_13132007.01.12 06:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1758447210072006.09.19 23:00buy1.20eurjpy149.30148.53150.042006.09.20 03:30148.590.000.00-71.00
2758730910072006.09.20 03:30sell1.10eurjpy148.59149.36147.662006.09.20 17:00148.940.000.00-35.00
3760344610072006.09.20 17:00buy1.10eurjpy148.94148.12149.992006.09.25 09:30148.630.000.00-31.00
4766657010072006.09.25 09:30sell1.20eurjpy148.63149.02147.072006.09.26 17:30148.440.000.0019.00
5770330010072006.09.26 17:30buy1.20eurjpy148.44149.42151.112006.10.04 12:30149.740.000.00130.00
6784254410072006.10.04 12:30sell1.40eurjpy149.74150.21148.262006.10.06 01:30149.660.000.008.00
7788283210072006.10.06 01:30buy1.30eurjpy149.66149.16151.112006.10.10 02:30149.820.000.0016.00
8793857710072006.10.10 02:30sell1.50eurjpy149.82149.74147.872006.10.17 19:00149.160.000.0066.00
9809279710072006.10.17 19:00buy1.50eurjpy149.16148.39149.972006.10.17 23:30148.670.000.00-49.00
10810078210072006.10.17 23:30sell1.40eurjpy148.67149.44147.762006.10.18 17:30149.080.000.00-41.00
11812562810072006.10.18 17:30buy1.30eurjpy149.08149.45151.402006.10.27 15:32149.450.000.0037.00
12828542810072006.10.27 16:00sell1.80eurjpy149.49150.31148.422006.10.31 12:01149.770.000.00-28.00
13832454710072006.10.31 12:01buy1.40eurjpy149.77149.00150.492006.10.31 18:00149.210.000.00-56.00
14833483410072006.10.31 18:00sell1.60eurjpy149.19149.98148.282006.11.02 17:30149.580.000.00-39.00
15837898010072006.11.02 17:30buy1.50eurjpy149.58150.17152.122006.11.13 03:01150.810.000.00123.00
16852744710072006.11.13 03:01sell1.40eurjpy150.81151.58150.052006.11.13 11:00151.360.000.00-55.00
17853413210072006.11.13 11:00buy1.30eurjpy151.36150.59152.122006.11.14 01:00150.790.000.00-57.00
18854978210072006.11.14 01:00sell1.20eurjpy150.79151.56149.902006.11.14 10:00151.200.000.00-41.00
19855643010072006.11.14 10:00buy1.20eurjpy151.20150.43151.982006.11.14 16:00150.670.000.00-53.00
20856867810072006.11.14 16:00sell1.30eurjpy150.67151.44149.842006.11.15 10:32151.200.000.00-53.00
21858711510072006.11.15 10:32buy1.20eurjpy151.20150.43152.172006.11.17 18:30150.870.000.00-33.00
22865889810072006.11.17 18:30sell1.00eurjpy150.87151.64150.062006.11.20 09:12151.640.000.00-77.00
23875748110072006.11.24 10:00buy1.70eurjpy151.48152.89154.842006.12.05 08:30153.250.000.00177.00
24896123810072006.12.05 08:30sell1.30eurjpy153.25153.74151.792006.12.06 18:00153.130.000.0012.00
25901717410072006.12.06 18:00buy1.20eurjpy153.13152.36153.942006.12.07 12:00152.630.000.00-50.00
26903523310072006.12.07 12:00sell1.20eurjpy152.63153.40151.872006.12.08 07:30153.160.000.00-53.00
27905697110072006.12.08 07:30buy1.20eurjpy153.16154.26156.212006.12.14 17:00154.920.000.00176.00
28927344310072006.12.14 17:00sell1.40eurjpy154.92155.24153.292006.12.19 09:05155.240.000.00-32.00
29944623210072006.12.21 11:00sell1.40eurjpy155.73156.50154.902006.12.22 08:31156.230.000.00-50.00
30946925610072006.12.22 08:31buy1.10eurjpy156.23155.41157.092006.12.27 15:21155.410.000.00-82.00
31950919610072006.12.27 15:30sell1.20eurjpy155.56156.37154.792006.12.28 10:30156.230.000.00-67.00
32952272310072006.12.28 10:30buy1.00eurjpy156.23156.76158.712007.01.03 16:30157.420.000.00119.00
33960041710072007.01.03 16:30sell1.00eurjpy157.42154.98153.032007.01.08 12:30154.390.000.00303.00
34969935710072007.01.08 12:30buy1.40eurjpy154.39154.47156.052007.01.10 01:30154.670.000.0028.00
35976598810072007.01.10 01:30sell1.40eurjpy154.67155.44153.842007.01.11 04:30155.170.000.00-50.00
36981316310072007.01.11 04:30buy1.30eurjpy155.17154.92156.872007.01.12 10:30155.300.000.0013.00
0.000.00124.00
 
Summary P/L:124.00
 
Winning trades:(14) 1227.00
Losing trades:(22) -1103.00
Max summary P/L:161.00
Largest winning trade:303.00
Largest losing trade:-82.00
Max consecutive winners:5 (239.00)
Max consecutive losers:7 (-369.00)
Max consecutive profit:450.00 (3)
Max consecutive loss:-369.00 (7)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:422.00 (0.00%)
Profit factor:1.11
Avg. profit factor:1.75
Risk factor:0.29
 
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