|A/C No: 288093
|Name: 1313_1313
|2007.01.12 06:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|7584472
|1007
|2006.09.19 23:00
|buy
|1.20
|eurjpy
|149.30
|148.53
|150.04
|2006.09.20 03:30
|148.59
|0.00
|0.00
|-71.00
|2
|7587309
|1007
|2006.09.20 03:30
|sell
|1.10
|eurjpy
|148.59
|149.36
|147.66
|2006.09.20 17:00
|148.94
|0.00
|0.00
|-35.00
|3
|7603446
|1007
|2006.09.20 17:00
|buy
|1.10
|eurjpy
|148.94
|148.12
|149.99
|2006.09.25 09:30
|148.63
|0.00
|0.00
|-31.00
|4
|7666570
|1007
|2006.09.25 09:30
|sell
|1.20
|eurjpy
|148.63
|149.02
|147.07
|2006.09.26 17:30
|148.44
|0.00
|0.00
|19.00
|5
|7703300
|1007
|2006.09.26 17:30
|buy
|1.20
|eurjpy
|148.44
|149.42
|151.11
|2006.10.04 12:30
|149.74
|0.00
|0.00
|130.00
|6
|7842544
|1007
|2006.10.04 12:30
|sell
|1.40
|eurjpy
|149.74
|150.21
|148.26
|2006.10.06 01:30
|149.66
|0.00
|0.00
|8.00
|7
|7882832
|1007
|2006.10.06 01:30
|buy
|1.30
|eurjpy
|149.66
|149.16
|151.11
|2006.10.10 02:30
|149.82
|0.00
|0.00
|16.00
|8
|7938577
|1007
|2006.10.10 02:30
|sell
|1.50
|eurjpy
|149.82
|149.74
|147.87
|2006.10.17 19:00
|149.16
|0.00
|0.00
|66.00
|9
|8092797
|1007
|2006.10.17 19:00
|buy
|1.50
|eurjpy
|149.16
|148.39
|149.97
|2006.10.17 23:30
|148.67
|0.00
|0.00
|-49.00
|10
|8100782
|1007
|2006.10.17 23:30
|sell
|1.40
|eurjpy
|148.67
|149.44
|147.76
|2006.10.18 17:30
|149.08
|0.00
|0.00
|-41.00
|11
|8125628
|1007
|2006.10.18 17:30
|buy
|1.30
|eurjpy
|149.08
|149.45
|151.40
|2006.10.27 15:32
|149.45
|0.00
|0.00
|37.00
|12
|8285428
|1007
|2006.10.27 16:00
|sell
|1.80
|eurjpy
|149.49
|150.31
|148.42
|2006.10.31 12:01
|149.77
|0.00
|0.00
|-28.00
|13
|8324547
|1007
|2006.10.31 12:01
|buy
|1.40
|eurjpy
|149.77
|149.00
|150.49
|2006.10.31 18:00
|149.21
|0.00
|0.00
|-56.00
|14
|8334834
|1007
|2006.10.31 18:00
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.19
|149.98
|148.28
|2006.11.02 17:30
|149.58
|0.00
|0.00
|-39.00
|15
|8378980
|1007
|2006.11.02 17:30
|buy
|1.50
|eurjpy
|149.58
|150.17
|152.12
|2006.11.13 03:01
|150.81
|0.00
|0.00
|123.00
|16
|8527447
|1007
|2006.11.13 03:01
|sell
|1.40
|eurjpy
|150.81
|151.58
|150.05
|2006.11.13 11:00
|151.36
|0.00
|0.00
|-55.00
|17
|8534132
|1007
|2006.11.13 11:00
|buy
|1.30
|eurjpy
|151.36
|150.59
|152.12
|2006.11.14 01:00
|150.79
|0.00
|0.00
|-57.00
|18
|8549782
|1007
|2006.11.14 01:00
|sell
|1.20
|eurjpy
|150.79
|151.56
|149.90
|2006.11.14 10:00
|151.20
|0.00
|0.00
|-41.00
|19
|8556430
|1007
|2006.11.14 10:00
|buy
|1.20
|eurjpy
|151.20
|150.43
|151.98
|2006.11.14 16:00
|150.67
|0.00
|0.00
|-53.00
|20
|8568678
|1007
|2006.11.14 16:00
|sell
|1.30
|eurjpy
|150.67
|151.44
|149.84
|2006.11.15 10:32
|151.20
|0.00
|0.00
|-53.00
|21
|8587115
|1007
|2006.11.15 10:32
|buy
|1.20
|eurjpy
|151.20
|150.43
|152.17
|2006.11.17 18:30
|150.87
|0.00
|0.00
|-33.00
|22
|8658898
|1007
|2006.11.17 18:30
|sell
|1.00
|eurjpy
|150.87
|151.64
|150.06
|2006.11.20 09:12
|151.64
|0.00
|0.00
|-77.00
|23
|8757481
|1007
|2006.11.24 10:00
|buy
|1.70
|eurjpy
|151.48
|152.89
|154.84
|2006.12.05 08:30
|153.25
|0.00
|0.00
|177.00
|24
|8961238
|1007
|2006.12.05 08:30
|sell
|1.30
|eurjpy
|153.25
|153.74
|151.79
|2006.12.06 18:00
|153.13
|0.00
|0.00
|12.00
|25
|9017174
|1007
|2006.12.06 18:00
|buy
|1.20
|eurjpy
|153.13
|152.36
|153.94
|2006.12.07 12:00
|152.63
|0.00
|0.00
|-50.00
|26
|9035233
|1007
|2006.12.07 12:00
|sell
|1.20
|eurjpy
|152.63
|153.40
|151.87
|2006.12.08 07:30
|153.16
|0.00
|0.00
|-53.00
|27
|9056971
|1007
|2006.12.08 07:30
|buy
|1.20
|eurjpy
|153.16
|154.26
|156.21
|2006.12.14 17:00
|154.92
|0.00
|0.00
|176.00
|28
|9273443
|1007
|2006.12.14 17:00
|sell
|1.40
|eurjpy
|154.92
|155.24
|153.29
|2006.12.19 09:05
|155.24
|0.00
|0.00
|-32.00
|29
|9446232
|1007
|2006.12.21 11:00
|sell
|1.40
|eurjpy
|155.73
|156.50
|154.90
|2006.12.22 08:31
|156.23
|0.00
|0.00
|-50.00
|30
|9469256
|1007
|2006.12.22 08:31
|buy
|1.10
|eurjpy
|156.23
|155.41
|157.09
|2006.12.27 15:21
|155.41
|0.00
|0.00
|-82.00
|31
|9509196
|1007
|2006.12.27 15:30
|sell
|1.20
|eurjpy
|155.56
|156.37
|154.79
|2006.12.28 10:30
|156.23
|0.00
|0.00
|-67.00
|32
|9522723
|1007
|2006.12.28 10:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|156.23
|156.76
|158.71
|2007.01.03 16:30
|157.42
|0.00
|0.00
|119.00
|33
|9600417
|1007
|2007.01.03 16:30
|sell
|1.00
|eurjpy
|157.42
|154.98
|153.03
|2007.01.08 12:30
|154.39
|0.00
|0.00
|303.00
|34
|9699357
|1007
|2007.01.08 12:30
|buy
|1.40
|eurjpy
|154.39
|154.47
|156.05
|2007.01.10 01:30
|154.67
|0.00
|0.00
|28.00
|35
|9765988
|1007
|2007.01.10 01:30
|sell
|1.40
|eurjpy
|154.67
|155.44
|153.84
|2007.01.11 04:30
|155.17
|0.00
|0.00
|-50.00
|36
|9813163
|1007
|2007.01.11 04:30
|buy
|1.30
|eurjpy
|155.17
|154.92
|156.87
|2007.01.12 10:30
|155.30
|0.00
|0.00
|13.00
|0.00
|0.00
|124.00
|Summary P/L:
|124.00
|Winning trades:
|(14) 1227.00
|Losing trades:
|(22) -1103.00
|Max summary P/L:
|161.00
|Largest winning trade:
|303.00
|Largest losing trade:
|-82.00
|Max consecutive winners:
|5 (239.00)
|Max consecutive losers:
|7 (-369.00)
|Max consecutive profit:
|450.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-369.00 (7)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|422.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.11
|Avg. profit factor:
|1.75
|Risk factor:
|0.29