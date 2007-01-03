|A/C No: 265859
|Name: signal1
|2007.01.04 05:20 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|9544895
|1007
|2006.12.29 01:01
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|119.54
|118.60
|0.00
|2007.01.03 01:04
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|9544897
|1007
|2006.12.29 01:01
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|118.25
|119.02
|0.00
|2007.01.03 01:04
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|9583136
|1007
|2007.01.03 01:04
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|118.23
|118.97
|0.00
|2007.01.03 11:23
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00