Alpari Ltd.
A/C No: 265859Name: signal12007.01.04 05:20 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1954489510072006.12.29 01:01buy stop1.00usdjpy119.54118.600.002007.01.03 01:04118.860.000.000.00
2954489710072006.12.29 01:01sell stop1.00usdjpy118.25119.020.002007.01.03 01:04118.830.000.000.00
3958313610072007.01.03 01:04sell stop1.00usdjpy118.23118.970.002007.01.03 11:23119.400.000.000.00
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