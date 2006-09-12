Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.09.11 19:00 - 2007.01.17 00:00 (2006.09.08 - 2007.01.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.5; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=3; RSX_Timeframe=15; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=15; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=10; LongPips=33; LongSecureProfit=10000; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=10; ShortPips=33; ShortSecureProfit=10000; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test2216Ticks modelled559716Modelling quality62.35%
Initial deposit10000.00
Total net profit17398.43Gross profit57762.18Gross loss-40363.75
Profit factor1.43Expected payoff25.97
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown4025.98 (17.06%)Relative drawdown17.06% (4025.98)
Total trades670Short positions (won %)312 (69.87%)Long positions (won %)358 (71.23%)
Profit trades (% of total)473 (70.60%)Loss trades (% of total)197 (29.40%)
Largestprofit trade1766.40loss trade-1240.00
Averageprofit trade122.12loss trade-204.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (718.66)consecutive losses (loss in money)4 (-3635.91)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2452.20 (9)consecutive loss (count of losses)-3635.91 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.11 19:30sell10.301.26970.00001.2674
22006.09.11 20:36close10.301.26920.00001.267415.0010015.00
32006.09.11 20:36sell20.301.26910.00001.2668
42006.09.12 04:15sell30.601.27240.00001.2701
52006.09.12 05:24close30.601.27110.00001.270178.0010093.00
62006.09.12 05:24close20.301.27110.00001.2668-58.3610034.64
72006.09.12 05:24sell40.301.27100.00001.2687
82006.09.12 10:18close40.301.27040.00001.268718.0010052.64
92006.09.12 10:18sell50.301.27030.00001.2680
102006.09.12 15:33sell60.601.27360.00001.2713
112006.09.12 15:34close60.601.27230.00001.271378.0010130.64
122006.09.12 15:34close50.301.27230.00001.2680-60.0010070.64
132006.09.12 15:34sell70.301.27200.00001.2697
142006.09.12 15:36close70.301.27140.00001.269718.0010088.64
152006.09.12 15:36sell80.301.27110.00001.2688
162006.09.12 15:36close80.301.27050.00001.268818.0010106.64
172006.09.12 15:37sell90.301.27020.00001.2679
182006.09.12 15:39close90.301.26960.00001.267918.0010124.64
192006.09.12 15:39sell100.301.26930.00001.2670
202006.09.12 15:39close100.301.26870.00001.267018.0010142.64
212006.09.12 15:39sell110.301.26840.00001.2661
222006.09.12 15:52sell120.601.27170.00001.2694
232006.09.12 16:39close120.601.27040.00001.269478.0010220.64
242006.09.12 16:39close110.301.27040.00001.2661-60.0010160.64
252006.09.12 16:45sell130.301.27040.00001.2681
262006.09.12 16:54close130.301.26980.00001.268118.0010178.64
272006.09.12 16:54sell140.311.26970.00001.2674
282006.09.12 17:07close140.311.26920.00001.267415.5010194.14
292006.09.12 17:07sell150.311.26890.00001.2666
302006.09.12 17:09close150.311.26840.00001.266615.5010209.64
312006.09.12 17:09sell160.311.26810.00001.2658
322006.09.12 17:16close160.311.26760.00001.265815.5010225.14
332006.09.12 17:16sell170.311.26750.00001.2652
342006.09.13 04:15close170.311.26700.00001.265217.1910242.33
352006.09.13 04:15sell180.311.26690.00001.2646
362006.09.13 18:49sell190.601.27020.00001.2679
372006.09.13 21:09close190.601.26890.00001.267978.0010320.33
382006.09.13 21:09close180.311.26890.00001.2646-62.0010258.33
392006.09.13 21:30buy200.311.26940.00001.2717
402006.09.13 21:39close200.311.26990.00001.271715.5010273.83
412006.09.13 21:39buy210.311.27000.00001.2723
422006.09.14 09:15sell220.311.26860.00001.2663
432006.09.14 13:51sell230.621.27190.00001.2696
442006.09.14 13:54t/p210.311.27230.00001.272365.2610339.10
452006.09.14 13:54buy240.311.27250.00001.2748
462006.09.14 15:39t/p230.621.26960.00001.2696142.6010481.70
472006.09.14 15:39close220.311.26960.00001.2663-31.0010450.70
482006.09.14 15:39buy250.621.26920.00001.2715
492006.09.14 15:43close250.621.27050.00001.271580.6010531.30
502006.09.14 15:43close240.311.27050.00001.2748-62.0010469.30
512006.09.14 15:43buy260.311.27060.00001.2729
522006.09.14 15:52close260.311.27120.00001.272918.6010487.90
532006.09.14 15:52buy270.311.27130.00001.2736
542006.09.14 16:30sell280.311.27120.00001.2689
552006.09.14 17:51t/p270.311.27360.00001.273671.3010559.20
562006.09.14 17:51buy290.311.27380.00001.2761
572006.09.14 17:53sell300.621.27460.00001.2723
582006.09.14 21:39close300.621.27290.00001.2723105.4010664.60
592006.09.14 21:39close290.311.27270.00001.2761-34.1010630.50
602006.09.14 21:39close280.311.27290.00001.2689-52.7010577.80
612006.09.14 22:15buy310.321.27300.00001.2753
622006.09.15 00:15sell320.321.27210.00001.2698
632006.09.15 12:51t/p320.321.26980.00001.269873.6010651.40
642006.09.15 12:51sell330.321.26960.00001.2673
652006.09.15 12:51buy340.641.26960.00001.2719
662006.09.15 14:54t/p330.321.26730.00001.267373.6010725.00
672006.09.15 14:54sell350.311.26710.00001.2648
682006.09.15 15:48buy361.241.26630.00001.2686
692006.09.15 16:39t/p350.311.26480.00001.264871.3010796.30
702006.09.15 16:45sell370.291.26350.00001.2612
712006.09.18 09:12sell380.621.26690.00001.2646
722006.09.18 16:02t/p361.241.26860.00001.2686277.1511073.45
732006.09.18 16:02close340.641.26860.00001.2719-68.1511005.30
742006.09.18 16:02close310.321.26870.00001.2753-141.7510863.54
752006.09.18 17:00buy390.321.26770.00001.2700
762006.09.18 21:13t/p390.321.27000.00001.270073.6010937.14
772006.09.18 21:15buy400.321.26970.00001.2720
782006.09.18 21:47sell411.281.27020.00001.2679
792006.09.19 05:15t/p400.321.27200.00001.272071.5211008.67
802006.09.19 05:15buy420.311.27220.00001.2745
812006.09.19 10:40buy430.641.26890.00001.2712
822006.09.19 10:53t/p411.281.26790.00001.2679301.3911310.06
832006.09.19 10:53close380.621.26790.00001.2646-58.6111251.44
842006.09.19 10:53close370.291.26800.00001.2612-127.3311124.11
852006.09.19 11:00sell440.331.26830.00001.2660
862006.09.19 12:03t/p440.331.26600.00001.266075.9011200.01
872006.09.19 12:03sell450.321.26580.00001.2635
882006.09.19 12:03buy461.281.26550.00001.2678
892006.09.19 15:31t/p461.281.26780.00001.2678294.4011494.41
902006.09.19 15:31close430.641.26780.00001.2712-70.4011424.01
912006.09.19 15:31close420.311.26790.00001.2745-133.3011290.71
922006.09.19 15:43sell470.681.26920.00001.2669
932006.09.19 16:00buy480.331.27050.00001.2728
942006.09.19 18:23buy490.681.26720.00001.2695
952006.09.19 19:52t/p470.681.26690.00001.2669156.4011447.11
962006.09.19 19:52close450.321.26690.00001.2635-35.2011411.91
972006.09.19 19:52sell500.341.26680.00001.2645
982006.09.20 17:06t/p490.681.26950.00001.2695151.9911563.90
992006.09.20 17:06close480.331.26950.00001.2728-35.1411528.75
1002006.09.20 17:18sell510.681.27010.00001.2678
1012006.09.20 20:00buy520.341.27020.00001.2725
1022006.09.20 21:23t/p520.341.27250.00001.272578.2011606.95
1032006.09.20 21:30buy530.341.27020.00001.2725
1042006.09.20 23:03close530.341.26770.00001.2725-85.0011521.95
1052006.09.20 23:03close510.681.26790.00001.2678149.6011671.55
1062006.09.20 23:03close500.341.26790.00001.2645-35.5411636.01
1072006.09.20 23:03sell540.351.26790.00001.2656
1082006.09.20 23:45buy550.351.26870.00001.2710
1092006.09.21 03:42t/p550.351.27100.00001.271073.6911709.70
1102006.09.21 03:43sell560.701.27130.00001.2690
1112006.09.21 04:00buy570.351.27150.00001.2738
1122006.09.21 13:36t/p570.351.27380.00001.273880.5011790.20
1132006.09.21 13:36buy580.341.27400.00001.2763
1142006.09.21 19:02sell591.361.27470.00001.2724
1152006.09.21 19:03t/p580.341.27630.00001.276378.2011868.40
1162006.09.21 19:03buy600.331.27650.00001.2788
1172006.09.21 19:16sell612.561.27800.00001.2757
1182006.09.21 19:18t/p600.331.27880.00001.278875.9011944.30
1192006.09.21 19:18buy620.311.27900.00001.2813
1202006.09.22 10:08t/p620.311.28130.00001.281369.2912013.58
1212006.09.22 10:08sell634.321.28130.00001.2790
1222006.09.22 11:00buy640.241.28240.00001.2847
1232006.09.22 18:33buy650.661.27910.00001.2814
1242006.09.22 18:33t/p634.321.27900.00001.2790993.6013007.18
1252006.09.22 18:33close612.561.27900.00001.2757-242.0212765.16
1262006.09.22 18:33close591.361.27910.00001.2724-590.9712174.19
1272006.09.22 18:33close560.701.27900.00001.2690-535.1811639.01
1282006.09.22 18:33close540.351.27910.00001.2656-384.3511254.66
1292006.09.22 19:25close650.661.28020.00001.281472.6011327.26
1302006.09.22 19:25close640.241.28020.00001.2847-52.8011274.46
1312006.09.22 22:00sell660.341.27860.00001.2763
1322006.09.25 07:00buy670.341.28100.00001.2833
1332006.09.25 07:32sell680.681.28190.00001.2796
1342006.09.25 10:03close680.681.28020.00001.2796115.6011390.06
1352006.09.25 10:03close670.341.28000.00001.2833-34.0011356.06
1362006.09.25 10:03close660.341.28020.00001.2763-52.5411303.52
1372006.09.25 11:31sell690.341.27870.00001.2764
1382006.09.25 12:00close690.341.27820.00001.276417.0011320.52
1392006.09.25 12:00sell700.341.27810.00001.2758
1402006.09.25 12:02close700.341.27760.00001.275817.0011337.52
1412006.09.25 12:02sell710.341.27730.00001.2750
1422006.09.25 12:20close710.341.27660.00001.275023.8011361.32
1432006.09.25 12:20sell720.341.27650.00001.2742
1442006.09.25 16:33close720.341.27590.00001.274220.4011381.72
1452006.09.25 16:33sell730.341.27560.00001.2733
1462006.09.25 17:03close730.341.27500.00001.273320.4011402.12
1472006.09.25 17:15sell740.341.27650.00001.2742
1482006.09.25 17:26close740.341.27590.00001.274220.4011422.52
1492006.09.25 17:26sell750.341.27560.00001.2733
1502006.09.25 17:28close750.341.27500.00001.273320.4011442.92
1512006.09.25 17:28sell760.341.27490.00001.2726
1522006.09.25 17:32close760.341.27420.00001.272623.8011466.72
1532006.09.25 17:32sell770.341.27390.00001.2716
1542006.09.25 17:35close770.341.27330.00001.271620.4011487.12
1552006.09.25 17:36sell780.341.27320.00001.2709
1562006.09.26 11:46close780.341.27270.00001.270918.8611505.97
1572006.09.26 12:00sell790.351.27120.00001.2689
1582006.09.26 12:52close790.351.27070.00001.268917.5011523.47
1592006.09.26 12:52sell800.351.27040.00001.2681
1602006.09.26 12:58close800.351.26990.00001.268117.5011540.97
1612006.09.26 12:58sell810.351.26960.00001.2673
1622006.09.26 14:07close810.351.26910.00001.267317.5011558.47
1632006.09.26 14:07sell820.351.26880.00001.2665
1642006.09.26 17:02close820.351.26830.00001.266517.5011575.97
1652006.09.26 17:02sell830.351.26800.00001.2657
1662006.09.26 17:06close830.351.26750.00001.265717.5011593.47
1672006.09.26 17:06sell840.351.26740.00001.2651
1682006.09.26 17:25close840.351.26690.00001.265117.5011610.97
1692006.09.26 17:26sell850.351.26680.00001.2645
1702006.09.27 05:00buy860.351.26970.00001.2720
1712006.09.27 13:37sell870.701.27010.00001.2678
1722006.09.27 15:18close870.701.26830.00001.2678126.0011736.97
1732006.09.27 15:18close860.351.26810.00001.2720-56.0011680.97
1742006.09.27 15:18close850.351.26830.00001.2645-50.5911630.38
1752006.09.27 16:15buy880.351.26930.00001.2716
1762006.09.27 16:52close880.351.26980.00001.271617.5011647.88
1772006.09.27 16:52buy890.351.26990.00001.2722
1782006.09.27 17:42close890.351.27040.00001.272217.5011665.38
1792006.09.27 17:42buy900.351.27050.00001.2728
1802006.09.27 17:45close900.351.27100.00001.272817.5011682.88
1812006.09.27 17:45buy910.351.27110.00001.2734
1822006.09.28 02:55close910.351.27180.00001.273417.6911700.57
1832006.09.28 04:50buy920.351.27270.00001.2750
1842006.09.28 08:05close920.351.27330.00001.275021.0011721.57
1852006.09.28 08:05buy930.351.27340.00001.2757
1862006.09.28 14:00sell940.351.27180.00001.2695
1872006.09.28 15:33buy950.701.27000.00001.2723
1882006.09.28 15:35t/p940.351.26950.00001.269580.5011802.07
1892006.09.28 16:00sell960.351.27020.00001.2679
1902006.09.29 10:18t/p960.351.26790.00001.267982.4111884.48
1912006.09.29 10:18sell970.351.26770.00001.2654
1922006.09.29 10:32buy981.361.26670.00001.2690
1932006.09.29 15:31t/p970.351.26540.00001.265480.5011964.98
1942006.09.29 15:31sell990.331.26520.00001.2629
1952006.09.29 18:22sell1000.701.26860.00001.2663
1962006.09.29 18:23t/p981.361.26900.00001.2690312.8012277.78
1972006.09.29 18:23close950.701.26900.00001.2723-74.5412203.24
1982006.09.29 18:23close930.351.26920.00001.2757-149.2712053.97
1992006.09.29 18:30buy1010.351.27050.00001.2728
2002006.10.02 04:08buy1020.721.26720.00001.2695
2012006.10.02 13:05t/p1020.721.26950.00001.2695165.6012219.57
2022006.10.02 13:05close1010.351.26950.00001.2728-37.2712182.30
2032006.10.02 13:15buy1030.361.26970.00001.2720
2042006.10.02 16:32sell1041.401.27190.00001.2696
2052006.10.02 16:33t/p1030.361.27200.00001.272082.8012265.10
2062006.10.02 16:33buy1050.351.27220.00001.2745
2072006.10.02 16:52t/p1050.351.27450.00001.274580.5012345.60
2082006.10.02 16:52buy1060.341.27470.00001.2770
2092006.10.02 17:23sell1072.641.27530.00001.2730
2102006.10.03 15:23t/p1072.641.27300.00001.2730621.6212967.21
2112006.10.03 15:23close1041.401.27300.00001.2696-146.3512820.86
2122006.10.03 15:23close1000.701.27310.00001.2663-307.3512513.50
2132006.10.03 15:23close990.331.27300.00001.2629-253.8012259.71
2142006.10.03 16:45sell1080.371.27290.00001.2706
2152006.10.04 10:58buy1090.741.27130.00001.2736
2162006.10.04 11:28t/p1080.371.27060.00001.270687.1212346.83
2172006.10.04 11:45sell1100.361.26950.00001.2672
2182006.10.04 13:38buy1111.441.26790.00001.2702
2192006.10.04 13:53t/p1100.361.26720.00001.267282.8012429.63
2202006.10.04 13:53sell1120.351.26700.00001.2647
2212006.10.04 19:38t/p1111.441.27020.00001.2702331.2012760.83
2222006.10.04 19:38close1090.741.27020.00001.2736-81.4012679.43
2232006.10.04 19:38close1060.341.27010.00001.2770-160.8112518.62
2242006.10.04 21:37sell1130.741.27030.00001.2680
2252006.10.04 22:00buy1140.371.27140.00001.2737
2262006.10.05 16:48buy1150.761.26810.00001.2704
2272006.10.05 16:48t/p1130.741.26800.00001.2680182.3212700.94
2282006.10.05 16:48close1120.351.26790.00001.2647-25.7712675.17
2292006.10.05 16:48sell1160.381.26780.00001.2655
2302006.10.06 15:31t/p1150.761.27040.00001.2704169.8712845.04
2312006.10.06 15:31close1140.371.27040.00001.2737-46.6012798.44
2322006.10.06 15:32close1160.381.26730.00001.265521.0812819.51
2332006.10.06 15:32sell1170.381.26700.00001.2647
2342006.10.06 15:32close1170.381.26630.00001.264726.6012846.11
2352006.10.06 15:32sell1180.391.26590.00001.2636
2362006.10.06 15:32close1180.391.26530.00001.263623.4012869.51
2372006.10.06 15:32sell1190.391.26520.00001.2629
2382006.10.06 15:33close1190.391.26460.00001.262923.4012892.91
2392006.10.06 15:33sell1200.391.26420.00001.2619
2402006.10.06 15:33close1200.391.26370.00001.261919.5012912.41
2412006.10.06 15:33sell1210.391.26330.00001.2610
2422006.10.06 15:33close1210.391.26270.00001.261023.4012935.81
2432006.10.06 15:33sell1220.391.26220.00001.2599
2442006.10.06 15:53close1220.391.26170.00001.259919.5012955.31
2452006.10.06 15:53sell1230.391.26160.00001.2593
2462006.10.06 15:57close1230.391.26110.00001.259319.5012974.81
2472006.10.06 15:57sell1240.391.26080.00001.2585
2482006.10.06 15:58close1240.391.26030.00001.258519.5012994.31
2492006.10.06 15:58sell1250.391.25990.00001.2576
2502006.10.06 16:08close1250.391.25940.00001.257619.5013013.81
2512006.10.06 16:08sell1260.391.25910.00001.2568
2522006.10.06 17:23close1260.391.25850.00001.256823.4013037.21
2532006.10.06 17:23sell1270.391.25820.00001.2559
2542006.10.06 17:35close1270.391.25750.00001.255927.3013064.51
2552006.10.06 17:35sell1280.391.25740.00001.2551
2562006.10.06 18:55sell1290.781.26080.00001.2585
2572006.10.06 19:08close1290.781.25940.00001.2585109.2013173.71
2582006.10.06 19:08close1280.391.25940.00001.2551-78.0013095.71
2592006.10.06 19:08sell1300.391.25930.00001.2570
2602006.10.09 01:24close1300.391.25880.00001.257021.6313117.34
2612006.10.09 03:15sell1310.391.25910.00001.2568
2622006.10.09 14:00buy1320.391.26090.00001.2632
2632006.10.10 11:22buy1330.781.25750.00001.2598
2642006.10.10 11:23t/p1310.391.25680.00001.256891.8313209.17
2652006.10.10 11:38close1330.781.25890.00001.2598109.2013318.37
2662006.10.10 11:38close1320.391.25890.00001.2632-80.5313237.84
2672006.10.10 12:00sell1340.401.25680.00001.2545
2682006.10.10 12:02close1340.401.25630.00001.254520.0013257.84
2692006.10.10 12:02sell1350.401.25600.00001.2537
2702006.10.10 14:03close1350.401.25550.00001.253720.0013277.84
2712006.10.10 14:03sell1360.401.25520.00001.2529
2722006.10.10 14:13close1360.401.25470.00001.252920.0013297.84
2732006.10.10 14:13sell1370.401.25460.00001.2523
2742006.10.10 14:17close1370.401.25410.00001.252320.0013317.84
2752006.10.10 14:17sell1380.401.25400.00001.2517
2762006.10.10 14:18close1380.401.25350.00001.251720.0013337.84
2772006.10.10 14:18sell1390.401.25320.00001.2509
2782006.10.10 16:37close1390.401.25260.00001.250924.0013361.84
2792006.10.10 16:37sell1400.401.25250.00001.2502
2802006.10.11 10:00buy1410.401.25400.00001.2563
2812006.10.11 13:23sell1420.801.25580.00001.2535
2822006.10.11 14:08close1420.801.25470.00001.253588.0013449.84
2832006.10.11 14:08close1410.401.25450.00001.256320.0013469.84
2842006.10.11 14:08close1400.401.25470.00001.2502-85.8213384.02
2852006.10.12 01:15sell1430.401.25210.00001.2498
2862006.10.12 10:07sell1440.801.25540.00001.2531
2872006.10.12 10:30buy1450.401.25550.00001.2578
2882006.10.12 14:32close1450.401.25310.00001.2578-96.0013288.02
2892006.10.12 14:32close1440.801.25330.00001.2531168.0013456.02
2902006.10.12 14:32close1430.401.25330.00001.2498-48.0013408.02
2912006.10.12 14:32buy1460.401.25310.00001.2554
2922006.10.12 15:31close1460.401.25370.00001.255424.0013432.02
2932006.10.12 15:31buy1470.401.25400.00001.2563
2942006.10.12 15:32close1470.401.25460.00001.256324.0013456.02
2952006.10.12 15:32buy1480.401.25490.00001.2572
2962006.10.12 15:33close1480.401.25550.00001.257224.0013480.02
2972006.10.12 15:33buy1490.401.25580.00001.2581
2982006.10.12 16:02buy1500.801.25250.00001.2548
2992006.10.12 16:30close1500.801.25390.00001.2548112.0013592.02
3002006.10.12 16:30close1490.401.25390.00001.2581-76.0013516.02
3012006.10.12 18:00sell1510.411.25370.00001.2514
3022006.10.13 02:00buy1520.401.25600.00001.2583
3032006.10.13 04:13sell1530.801.25710.00001.2548
3042006.10.13 12:57close1530.801.25560.00001.2548120.0013636.02
3052006.10.13 12:57close1520.401.25540.00001.2583-24.0013612.02
3062006.10.13 12:57close1510.411.25560.00001.2514-75.6613536.36
3072006.10.13 16:00sell1540.411.25240.00001.2501
3082006.10.13 16:47close1540.411.25190.00001.250120.5013556.86
3092006.10.13 16:47sell1550.411.25180.00001.2495
3102006.10.13 17:02close1550.411.25130.00001.249520.5013577.36
3112006.10.13 17:02sell1560.411.25100.00001.2487
3122006.10.13 17:03close1560.411.25050.00001.248720.5013597.86
3132006.10.13 17:03sell1570.411.25020.00001.2479
3142006.10.13 17:06close1570.411.24970.00001.247920.5013618.36
3152006.10.13 17:06sell1580.411.24960.00001.2473
3162006.10.13 17:38close1580.411.24910.00001.247320.5013638.86
3172006.10.13 17:38sell1590.411.24880.00001.2465
3182006.10.16 11:06sell1600.801.25210.00001.2498
3192006.10.16 14:20close1600.801.25080.00001.2498104.0013742.86
3202006.10.16 14:20close1590.411.25080.00001.2465-79.7613663.10
3212006.10.16 14:45buy1610.411.25180.00001.2541
3222006.10.16 15:33close1610.411.25230.00001.254120.5013683.60
3232006.10.16 15:33buy1620.411.25260.00001.2549
3242006.10.16 15:43close1620.411.25320.00001.254924.6013708.20
3252006.10.16 15:43buy1630.411.25330.00001.2556
3262006.10.16 16:50close1630.411.25390.00001.255624.6013732.80
3272006.10.16 16:50buy1640.411.25400.00001.2563
3282006.10.17 03:38close1640.411.25460.00001.256321.9413754.74
3292006.10.17 03:38buy1650.411.25470.00001.2570
3302006.10.17 15:33buy1660.821.25130.00001.2536
3312006.10.17 15:35close1660.821.25270.00001.2536114.8013869.54
3322006.10.17 15:35close1650.411.25270.00001.2570-82.0013787.54
3332006.10.17 17:45buy1670.411.25410.00001.2564
3342006.10.17 18:07close1670.411.25470.00001.256424.6013812.14
3352006.10.17 20:00buy1680.411.25610.00001.2584
3362006.10.18 15:43buy1690.821.25280.00001.2551
3372006.10.18 16:30sell1700.401.25120.00001.2489
3382006.10.19 09:38sell1710.821.25460.00001.2523
3392006.10.19 10:31t/p1690.821.25510.00001.2551172.6413984.78
3402006.10.19 10:31close1680.411.25510.00001.2584-51.6413933.13
3412006.10.19 10:31buy1720.411.25520.00001.2575
3422006.10.19 12:03t/p1720.411.25750.00001.257594.3014027.43
3432006.10.19 12:03buy1730.411.25770.00001.2600
3442006.10.19 16:27sell1741.601.25790.00001.2556
3452006.10.19 17:37t/p1730.411.26000.00001.260094.3014121.73
3462006.10.19 17:37buy1750.391.26020.00001.2625
3472006.10.19 19:03sell1763.041.26120.00001.2589
3482006.10.19 20:08t/p1750.391.26250.00001.262589.7014211.43
3492006.10.19 20:08buy1770.361.26270.00001.2650
3502006.10.23 09:38buy1780.821.25930.00001.2616
3512006.10.23 09:53t/p1763.041.25890.00001.2589732.4014943.84
3522006.10.23 09:53close1741.601.25890.00001.2556-142.5214801.31
3532006.10.23 09:53close1710.821.25880.00001.2523-335.4414465.87
3542006.10.23 09:53close1700.401.25890.00001.2489-297.0814168.79
3552006.10.23 10:00sell1790.421.25910.00001.2568
3562006.10.23 12:13t/p1790.421.25680.00001.256896.6014265.39
3572006.10.23 12:13sell1800.411.25660.00001.2543
3582006.10.23 12:53buy1811.641.25600.00001.2583
3592006.10.23 15:48t/p1800.411.25430.00001.254394.3014359.69
3602006.10.23 15:48sell1820.401.25410.00001.2518
3612006.10.24 18:42sell1830.841.25740.00001.2551
3622006.10.25 13:23t/p1811.641.25830.00001.2583355.9114715.60
3632006.10.25 13:23close1780.821.25830.00001.2616-92.6414622.96
3642006.10.25 13:23close1770.361.25820.00001.2650-171.3514451.62
3652006.10.25 14:00buy1840.431.25870.00001.2610
3662006.10.25 21:18sell1851.681.26080.00001.2585
3672006.10.25 21:18t/p1840.431.26100.00001.261098.9014550.52
3682006.10.25 21:30buy1860.431.25940.00001.2617
3692006.10.25 21:31close1860.431.25850.00001.2617-38.7014511.82
3702006.10.25 21:31close1851.681.25870.00001.2585352.8014864.62
3712006.10.25 21:31close1830.841.25870.00001.2551-104.6114760.00
3722006.10.25 21:31close1820.401.25870.00001.2518-179.6314580.37
3732006.10.25 21:31buy1870.441.25880.00001.2611
3742006.10.25 21:32close1870.441.25930.00001.261122.0014602.37
3752006.10.25 21:32buy1880.441.25960.00001.2619
3762006.10.25 21:33close1880.441.26010.00001.261922.0014624.37
3772006.10.25 21:33buy1890.441.26020.00001.2625
3782006.10.25 21:35close1890.441.26070.00001.262522.0014646.37
3792006.10.25 21:35buy1900.441.26080.00001.2631
3802006.10.25 21:47close1900.441.26130.00001.263122.0014668.37
3812006.10.25 21:47buy1910.441.26160.00001.2639
3822006.10.25 22:03close1910.441.26220.00001.263926.4014694.77
3832006.10.25 22:03buy1920.441.26250.00001.2648
3842006.10.26 05:07close1920.441.26320.00001.264822.2314717.01
3852006.10.26 05:07buy1930.441.26330.00001.2656
3862006.10.26 05:10close1930.441.26390.00001.265626.4014743.41
3872006.10.26 05:10buy1940.441.26400.00001.2663
3882006.10.26 06:13close1940.441.26460.00001.266326.4014769.81
3892006.10.26 06:30buy1950.441.26400.00001.2663
3902006.10.26 09:53close1950.441.26460.00001.266326.4014796.21
3912006.10.26 09:53buy1960.441.26470.00001.2670
3922006.10.26 10:02close1960.441.26530.00001.267026.4014822.61
3932006.10.26 10:02buy1970.441.26540.00001.2677
3942006.10.26 10:05close1970.441.26600.00001.267726.4014849.01
3952006.10.26 10:05buy1980.451.26610.00001.2684
3962006.10.26 10:25close1980.451.26660.00001.268422.5014871.51
3972006.10.26 10:25buy1990.451.26690.00001.2692
3982006.10.26 15:35close1990.451.26740.00001.269222.5014894.01
3992006.10.26 15:35buy2000.451.26750.00001.2698
4002006.10.26 19:21close2000.451.26800.00001.269822.5014916.51
4012006.10.26 19:30buy2010.451.26930.00001.2716
4022006.10.26 19:43close2010.451.26980.00001.271622.5014939.01
4032006.10.26 19:43buy2020.451.26990.00001.2722
4042006.10.27 03:45close2020.451.27050.00001.272224.0814963.08
4052006.10.27 03:45buy2030.451.27080.00001.2731
4062006.10.27 04:03close2030.451.27130.00001.273122.5014985.58
4072006.10.27 04:03buy2040.451.27160.00001.2739
4082006.10.27 09:33buy2050.881.26830.00001.2706
4092006.10.27 12:00sell2060.441.26760.00001.2653
4102006.10.27 15:32t/p2050.881.27060.00001.2706202.4015187.98
4112006.10.27 15:32close2040.451.27060.00001.2739-45.0015142.98
4122006.10.27 15:32sell2070.901.27100.00001.2687
4132006.10.27 16:00buy2080.451.27170.00001.2740
4142006.10.27 16:08t/p2080.451.27400.00001.2740103.5015246.48
4152006.10.27 16:08buy2090.441.27420.00001.2765
4162006.10.27 16:11sell2101.761.27430.00001.2720
4172006.10.27 18:13t/p2101.761.27200.00001.2720404.8015651.28
4182006.10.27 18:13close2070.901.27200.00001.2687-90.0015561.28
4192006.10.27 18:13close2060.441.27210.00001.2653-198.0015363.28
4202006.10.30 15:33buy2110.921.27090.00001.2732
4212006.10.30 16:08close2110.921.27220.00001.2732119.6015482.88
4222006.10.30 16:08close2090.441.27220.00001.2765-90.8615392.03
4232006.10.31 10:00sell2120.461.26860.00001.2663
4242006.10.31 16:57sell2130.921.27190.00001.2696
4252006.10.31 17:08sell2141.761.27530.00001.2730
4262006.10.31 18:00buy2150.431.27660.00001.2789
4272006.11.01 17:02sell2163.281.27870.00001.2764
4282006.11.01 17:02t/p2150.431.27890.00001.278996.1115488.14
4292006.11.01 17:53t/p2163.281.27640.00001.2764754.4016242.54
4302006.11.01 17:53close2141.761.27640.00001.2730-183.9916058.55
4312006.11.01 17:53close2130.921.27630.00001.2696-399.7815658.77
4322006.11.01 17:53close2120.461.27620.00001.2663-347.0915311.69
4332006.11.01 18:45buy2170.461.27730.00001.2796
4342006.11.01 18:53close2170.461.27780.00001.279623.0015334.69
4352006.11.01 18:53buy2180.461.27790.00001.2802
4362006.11.02 02:53buy2190.901.27460.00001.2769
4372006.11.02 03:00sell2200.461.27470.00001.2724
4382006.11.02 11:25close2200.461.27690.00001.2724-101.2015233.49
4392006.11.02 11:25close2190.901.27670.00001.2769189.0015422.49
4402006.11.02 11:25close2180.461.27670.00001.2802-64.1615358.33
4412006.11.02 16:30buy2210.461.27670.00001.2790
4422006.11.02 16:33close2210.461.27730.00001.279027.6015385.93
4432006.11.02 16:33buy2220.461.27760.00001.2799
4442006.11.02 18:32close2220.461.27820.00001.279927.6015413.53
4452006.11.02 18:32buy2230.461.27830.00001.2806
4462006.11.03 15:31close2230.461.27890.00001.280624.6115438.15
4472006.11.03 16:00sell2240.461.26860.00001.2663
4482006.11.03 21:28sell2250.921.27190.00001.2696
4492006.11.06 07:15close2250.921.27060.00001.2696124.6215562.77
4502006.11.06 07:15close2240.461.27060.00001.2663-89.4915473.28
4512006.11.06 09:45sell2260.461.27080.00001.2685
4522006.11.06 10:13close2260.461.27020.00001.268527.6015500.88
4532006.11.06 10:13sell2270.471.27010.00001.2678
4542006.11.06 11:38close2270.471.26960.00001.267823.5015524.38
4552006.11.06 11:38sell2280.471.26950.00001.2672
4562006.11.06 22:15buy2290.461.27250.00001.2748
4572006.11.07 00:12sell2300.921.27290.00001.2706
4582006.11.07 05:00t/p2290.461.27480.00001.2748102.8115627.20
4592006.11.07 05:00buy2310.461.27500.00001.2773
4602006.11.07 06:33sell2321.801.27620.00001.2739
4612006.11.07 07:03t/p2310.461.27730.00001.2773105.8015733.00
4622006.11.07 07:03buy2330.441.27750.00001.2798
4632006.11.07 16:10sell2343.361.27950.00001.2772
4642006.11.07 16:17t/p2330.441.27980.00001.2798101.2015834.20
4652006.11.07 16:17buy2350.421.28000.00001.2823
4662006.11.07 21:57t/p2343.361.27720.00001.2772772.8016607.00
4672006.11.07 21:57close2321.801.27720.00001.2739-180.0016427.00
4682006.11.07 21:57close2300.921.27730.00001.2706-404.8016022.20
4692006.11.07 21:57close2280.471.27710.00001.2672-354.6315667.56
4702006.11.07 22:00sell2360.471.27670.00001.2744
4712006.11.07 22:00buy2370.941.27670.00001.2790
4722006.11.08 00:33close2370.941.27870.00001.2790181.9015849.46
4732006.11.08 00:33close2360.471.27890.00001.2744-100.8315748.63
4742006.11.08 00:33close2350.421.27870.00001.2823-57.3315691.30
4752006.11.08 01:15sell2380.471.27820.00001.2759
4762006.11.08 01:32close2380.471.27760.00001.275928.2015719.50
4772006.11.08 01:32sell2390.471.27750.00001.2752
4782006.11.08 09:17close2390.471.27690.00001.275228.2015747.70
4792006.11.08 14:00buy2400.471.27970.00001.2820
4802006.11.08 16:12buy2410.941.27640.00001.2787
4812006.11.08 18:13close2410.941.27770.00001.2787122.2015869.90
4822006.11.08 18:13close2400.471.27770.00001.2820-94.0015775.90
4832006.11.08 19:15sell2420.471.27700.00001.2747
4842006.11.08 22:58close2420.471.27640.00001.274728.2015804.10
4852006.11.08 22:58sell2430.471.27610.00001.2738
4862006.11.09 00:00close2430.471.27570.00001.273826.5015830.60
4872006.11.09 00:00sell2440.471.27560.00001.2733
4882006.11.09 10:07sell2450.941.27900.00001.2767
4892006.11.09 12:03close2450.941.27760.00001.2767131.6015962.20
4902006.11.09 12:03close2440.471.27760.00001.2733-94.0015868.20
4912006.11.09 13:00buy2460.481.27860.00001.2809
4922006.11.09 14:43close2460.481.27910.00001.280924.0015892.20
4932006.11.09 14:43buy2470.481.27940.00001.2817
4942006.11.09 15:05close2470.481.27990.00001.281724.0015916.20
4952006.11.09 15:05buy2480.481.28000.00001.2823
4962006.11.09 15:43buy2490.941.27670.00001.2790
4972006.11.09 16:05close2490.941.27800.00001.2790122.2016038.40
4982006.11.09 16:05close2480.481.27800.00001.2823-96.0015942.40
4992006.11.09 16:05buy2500.481.27810.00001.2804
5002006.11.09 16:43close2500.481.27860.00001.280424.0015966.40
5012006.11.09 16:43buy2510.481.27890.00001.2812
5022006.11.09 16:58close2510.481.27940.00001.281224.0015990.40
5032006.11.09 16:58buy2520.481.27950.00001.2818
5042006.11.09 17:02close2520.481.28000.00001.281824.0016014.40
5052006.11.09 17:02buy2530.481.28010.00001.2824
5062006.11.09 17:03close2530.481.28070.00001.282428.8016043.20
5072006.11.09 17:03buy2540.481.28080.00001.2831
5082006.11.09 17:13close2540.481.28140.00001.283128.8016072.00
5092006.11.09 17:13buy2550.481.28150.00001.2838
5102006.11.09 18:27close2550.481.28210.00001.283828.8016100.80
5112006.11.09 18:27buy2560.481.28220.00001.2845
5122006.11.09 18:28close2560.481.28280.00001.284528.8016129.60
5132006.11.09 18:28buy2570.481.28290.00001.2852
5142006.11.09 18:33close2570.481.28350.00001.285228.8016158.40
5152006.11.09 18:33buy2580.481.28380.00001.2861
5162006.11.09 18:37close2580.481.28440.00001.286128.8016187.20
5172006.11.09 18:37buy2590.491.28450.00001.2868
5182006.11.09 18:38close2590.491.28500.00001.286824.5016211.70
5192006.11.09 18:38buy2600.491.28510.00001.2874
5202006.11.10 04:02close2600.491.28570.00001.287426.2216237.92
5212006.11.10 04:02buy2610.491.28580.00001.2881
5222006.11.10 04:05close2610.491.28630.00001.288124.5016262.42
5232006.11.10 04:05buy2620.491.28660.00001.2889
5242006.11.10 09:38close2620.491.28710.00001.288924.5016286.92
5252006.11.10 09:38buy2630.491.28720.00001.2895
5262006.11.10 10:51close2630.491.28770.00001.289524.5016311.42
5272006.11.10 10:51buy2640.491.28780.00001.2901
5282006.11.10 10:53close2640.491.28830.00001.290124.5016335.92
5292006.11.10 10:53buy2650.491.28840.00001.2907
5302006.11.10 10:58close2650.491.28900.00001.290729.4016365.32
5312006.11.10 10:58buy2660.491.28910.00001.2914
5322006.11.10 11:05close2660.491.29030.00001.291458.8016424.12
5332006.11.10 11:05buy2670.491.29040.00001.2927
5342006.11.10 13:25buy2680.981.28710.00001.2894
5352006.11.10 22:00sell2690.481.28470.00001.2824
5362006.11.13 07:18sell2700.981.28800.00001.2857
5372006.11.13 09:58t/p2700.981.28570.00001.2857225.4016649.52
5382006.11.13 09:58close2690.481.28570.00001.2824-45.3816604.14
5392006.11.13 12:00sell2710.481.28420.00001.2819
5402006.11.13 13:08buy2721.921.28370.00001.2860
5412006.11.13 16:52t/p2710.481.28190.00001.2819110.4016714.54
5422006.11.13 16:52sell2730.461.28170.00001.2794
5432006.11.13 17:23buy2743.601.28040.00001.2827
5442006.11.14 06:40t/p2743.601.28270.00001.2827804.6417519.18
5452006.11.14 06:40close2721.921.28270.00001.2860-204.4617314.72
5462006.11.14 06:40close2680.981.28280.00001.2894-434.1216880.60
5472006.11.14 06:40close2670.491.28270.00001.2927-383.6616496.94
5482006.11.14 08:15buy2750.491.28290.00001.2852
5492006.11.14 15:32sell2760.981.28510.00001.2828
5502006.11.14 15:32t/p2750.491.28520.00001.2852112.7016609.64
5512006.11.14 16:15buy2770.491.28660.00001.2889
5522006.11.14 17:02buy2781.001.28330.00001.2856
5532006.11.14 17:03t/p2760.981.28280.00001.2828225.4016835.04
5542006.11.14 17:03close2730.461.28270.00001.2794-43.4916791.55
5552006.11.14 17:13buy2791.921.27990.00001.2822
5562006.11.14 17:45sell2800.491.28060.00001.2783
5572006.11.14 21:16t/p2791.921.28220.00001.2822441.6017233.15
5582006.11.14 21:16close2781.001.28220.00001.2856-110.0017123.15
5592006.11.14 21:17close2770.491.28210.00001.2889-220.5016902.65
5602006.11.15 11:00buy2810.501.28310.00001.2854
5612006.11.15 12:32buy2821.001.27970.00001.2820
5622006.11.15 13:00t/p2800.491.27830.00001.2783115.3817018.03
5632006.11.15 13:00sell2830.501.27810.00001.2758
5642006.11.15 18:48sell2841.021.28140.00001.2791
5652006.11.15 21:06t/p2821.001.28200.00001.2820230.0017248.03
5662006.11.15 21:06close2810.501.28200.00001.2854-55.0017193.03
5672006.11.15 22:00buy2850.511.28250.00001.2848
5682006.11.16 19:13buy2861.041.27920.00001.2815
5692006.11.16 19:13t/p2841.021.27910.00001.2791251.3117444.34
5702006.11.16 19:13close2830.501.27910.00001.2758-41.8117402.53
5712006.11.16 19:13sell2870.511.27870.00001.2764
5722006.11.17 07:53t/p2870.511.27640.00001.2764120.0917522.62
5732006.11.17 07:53sell2880.511.27620.00001.2739
5742006.11.17 10:15sell2891.041.27950.00001.2772
5752006.11.17 13:20t/p2891.041.27720.00001.2772239.2017761.82
5762006.11.17 13:20close2880.511.27720.00001.2739-51.0017710.82
5772006.11.17 13:20sell2900.521.27710.00001.2748
5782006.11.17 16:52sell2911.061.28040.00001.2781
5792006.11.17 17:02t/p2861.041.28150.00001.2815232.4517943.27
5802006.11.17 17:02close2850.511.28150.00001.2848-64.2417879.03
5812006.11.17 17:02buy2920.521.28180.00001.2841
5822006.11.17 17:17sell2932.081.28370.00001.2814
5832006.11.17 17:18t/p2920.521.28410.00001.2841119.6017998.63
5842006.11.17 17:18buy2940.511.28430.00001.2866
5852006.11.17 22:03t/p2932.081.28140.00001.2814478.4018477.03
5862006.11.17 22:03close2911.061.28140.00001.2781-106.0018371.03
5872006.11.17 22:03close2900.521.28150.00001.2748-228.8018142.23
5882006.11.20 11:55close2940.511.28490.00001.286627.2918169.52
5892006.11.20 13:15buy2950.551.28440.00001.2867
5902006.11.20 17:45sell2960.541.28200.00001.2797
5912006.11.20 18:55buy2971.081.28110.00001.2834
5922006.11.21 02:12close2971.081.28290.00001.2834187.3918356.91
5932006.11.21 02:12close2960.541.28310.00001.2797-56.4518300.46
5942006.11.21 02:12close2950.551.28290.00001.2867-86.0718214.39
5952006.11.21 02:30sell2980.551.28130.00001.2790
5962006.11.21 16:02close2980.551.28080.00001.279027.5018241.89
5972006.11.21 23:00buy2990.551.28500.00001.2873
5982006.11.22 03:52close2990.551.28570.00001.287334.9318276.82
5992006.11.22 04:30buy3000.551.28610.00001.2884
6002006.11.22 05:48close3000.551.28660.00001.288427.5018304.32
6012006.11.22 05:48buy3010.551.28670.00001.2890
6022006.11.22 06:45close3010.551.28720.00001.289027.5018331.82
6032006.11.22 07:00buy3020.551.28700.00001.2893
6042006.11.22 10:33close3020.551.28750.00001.289327.5018359.32
6052006.11.22 10:45buy3030.551.28730.00001.2896
6062006.11.22 13:48close3030.551.28790.00001.289633.0018392.32
6072006.11.22 13:48buy3040.551.28800.00001.2903
6082006.11.22 14:10close3040.551.28860.00001.290333.0018425.32
6092006.11.22 14:10buy3050.551.28870.00001.2910
6102006.11.22 14:23close3050.551.28930.00001.291033.0018458.32
6112006.11.22 14:23buy3060.551.28960.00001.2919
6122006.11.22 15:26close3060.551.29020.00001.291933.0018491.32
6132006.11.22 15:30buy3070.551.29150.00001.2938
6142006.11.22 15:32close3070.551.29210.00001.293833.0018524.32
6152006.11.22 15:32buy3080.561.29220.00001.2945
6162006.11.22 15:33close3080.561.29270.00001.294528.0018552.32
6172006.11.22 15:33buy3090.561.29300.00001.2953
6182006.11.22 17:03close3090.561.29350.00001.295328.0018580.32
6192006.11.22 17:03buy3100.561.29360.00001.2959
6202006.11.22 17:07close3100.561.29410.00001.295928.0018608.32
6212006.11.22 17:07buy3110.561.29420.00001.2965
6222006.11.22 17:22close3110.561.29470.00001.296528.0018636.32
6232006.11.22 17:22buy3120.561.29480.00001.2971
6242006.11.22 17:27close3120.561.29530.00001.297128.0018664.32
6252006.11.22 17:27buy3130.561.29560.00001.2979
6262006.11.22 19:33buy3141.101.29230.00001.2946
6272006.11.22 20:38close3141.101.29360.00001.2946143.0018807.32
6282006.11.22 20:38close3130.561.29360.00001.2979-112.0018695.32
6292006.11.22 20:38buy3150.561.29390.00001.2962
6302006.11.22 21:36close3150.561.29450.00001.296233.6018728.92
6312006.11.22 22:45buy3160.561.29410.00001.2964
6322006.11.22 23:18close3160.561.29470.00001.296433.6018762.52
6332006.11.22 23:19buy3170.561.29480.00001.2971
6342006.11.23 11:06close3170.561.29550.00001.297128.3018790.82
6352006.11.23 14:00buy3180.561.29590.00001.2982
6362006.11.23 17:02close3180.561.29650.00001.298233.6018824.42
6372006.11.23 17:02buy3190.561.29660.00001.2989
6382006.11.24 09:53close3190.561.29720.00001.298929.9718854.38
6392006.11.24 10:00buy3200.571.29720.00001.2995
6402006.11.24 10:03close3200.571.29770.00001.299528.5018882.88
6412006.11.24 10:03buy3210.571.29800.00001.3003
6422006.11.24 10:26close3210.571.29850.00001.300328.5018911.38
6432006.11.24 10:26buy3220.571.29880.00001.3011
6442006.11.24 10:27close3220.571.29930.00001.301128.5018939.88
6452006.11.24 10:27buy3230.571.29940.00001.3017
6462006.11.24 10:28close3230.571.29990.00001.301728.5018968.38
6472006.11.24 10:28buy3240.571.30000.00001.3023
6482006.11.24 10:30close3240.571.30050.00001.302328.5018996.88
6492006.11.24 10:30buy3250.571.30060.00001.3029
6502006.11.24 10:30close3250.571.30110.00001.302928.5019025.38
6512006.11.24 10:30buy3260.571.30120.00001.3035
6522006.11.24 10:31close3260.571.30180.00001.303534.2019059.58
6532006.11.24 10:31buy3270.571.30220.00001.3045
6542006.11.24 10:31close3270.571.30280.00001.304534.2019093.78
6552006.11.24 10:31buy3280.571.30320.00001.3055
6562006.11.24 10:32close3280.571.30380.00001.305534.2019127.98
6572006.11.24 10:32buy3290.571.30420.00001.3065
6582006.11.24 10:32close3290.571.30480.00001.306534.2019162.18
6592006.11.24 10:32buy3300.571.30510.00001.3074
6602006.11.24 10:33close3300.571.30570.00001.307434.2019196.38
6612006.11.24 10:33buy3310.581.30600.00001.3083
6622006.11.24 10:33close3310.581.30650.00001.308329.0019225.38
6632006.11.24 10:33buy3320.581.30680.00001.3091
6642006.11.24 10:33close3320.581.30730.00001.309129.0019254.38
6652006.11.24 10:33buy3330.581.30760.00001.3099
6662006.11.24 10:38buy3341.141.30420.00001.3065
6672006.11.24 10:41close3341.141.30560.00001.3065159.6019413.98
6682006.11.24 10:41close3330.581.30560.00001.3099-116.0019297.98
6692006.11.24 10:41buy3350.581.30590.00001.3082
6702006.11.24 10:42close3350.581.30640.00001.308229.0019326.98
6712006.11.24 10:42buy3360.581.30650.00001.3088
6722006.11.24 10:43close3360.581.30700.00001.308829.0019355.98
6732006.11.24 10:43buy3370.581.30710.00001.3094
6742006.11.24 10:47close3370.581.30770.00001.309434.8019390.78
6752006.11.24 10:47buy3380.581.30800.00001.3103
6762006.11.24 10:48close3380.581.30860.00001.310334.8019425.58
6772006.11.24 10:48buy3390.581.30890.00001.3112
6782006.11.24 12:31close3390.581.30950.00001.311234.8019460.38
6792006.11.24 12:31buy3400.581.30980.00001.3121
6802006.11.24 12:32close3400.581.31040.00001.312134.8019495.18
6812006.11.24 12:32buy3410.581.31070.00001.3130
6822006.11.24 13:08buy3421.161.30740.00001.3097
6832006.11.24 13:28close3421.161.30870.00001.3097150.8019645.98
6842006.11.24 13:28close3410.581.30870.00001.3130-116.0019529.98
6852006.11.24 13:28buy3430.591.30880.00001.3111
6862006.11.24 13:58close3430.591.30930.00001.311129.5019559.48
6872006.11.24 13:58buy3440.591.30940.00001.3117
6882006.11.24 14:05close3440.591.30990.00001.311729.5019588.98
6892006.11.24 14:05buy3450.591.31000.00001.3123
6902006.11.24 17:21close3450.591.31050.00001.312329.5019618.48
6912006.11.24 17:21buy3460.591.31050.00001.3128
6922006.11.27 00:00t/p3460.591.31280.00001.3128131.8719750.35
6932006.11.27 00:00buy3470.591.31670.00001.3190
6942006.11.27 02:38buy3481.181.31340.00001.3157
6952006.11.27 03:48close3481.181.31470.00001.3157153.4019903.75
6962006.11.27 03:48close3470.591.31470.00001.3190-118.0019785.75
6972006.11.27 03:48buy3490.591.31500.00001.3173
6982006.11.27 07:43buy3501.181.31160.00001.3139
6992006.11.27 08:21close3501.181.31300.00001.3139165.2019950.95
7002006.11.27 08:21close3490.591.31300.00001.3173-118.0019832.95
7012006.11.27 08:22buy3510.591.31310.00001.3154
7022006.11.27 09:06close3510.591.31370.00001.315435.4019868.35
7032006.11.27 09:06buy3520.601.31400.00001.3163
7042006.11.27 10:28buy3531.181.31070.00001.3130
7052006.11.27 11:32close3531.181.31200.00001.3130153.4020021.75
7062006.11.27 11:32close3520.601.31200.00001.3163-120.0019901.75
7072006.11.27 15:00sell3540.601.31100.00001.3087
7082006.11.27 15:40close3540.601.31050.00001.308730.0019931.75
7092006.11.27 15:46sell3550.601.31050.00001.3082
7102006.11.27 21:13sell3561.181.31380.00001.3115
7112006.11.27 21:30buy3570.591.31360.00001.3159
7122006.11.28 10:07t/p3570.591.31590.00001.3159131.8720063.63
7132006.11.28 12:00buy3580.591.31500.00001.3173
7142006.11.28 15:34sell3592.321.31720.00001.3149
7152006.11.28 15:34t/p3580.591.31730.00001.3173135.7020199.33
7162006.11.28 16:00buy3600.591.31690.00001.3192
7172006.11.28 17:03t/p3592.321.31490.00001.3149533.6020732.93
7182006.11.28 17:03close3561.181.31480.00001.3115-111.5620621.37
7192006.11.28 17:03close3550.601.31470.00001.3082-248.7220372.65
7202006.11.28 20:06close3600.591.31750.00001.319235.4020408.05
7212006.11.28 20:06buy3610.611.31760.00001.3199
7222006.11.28 20:16close3610.611.31830.00001.319942.7020450.75
7232006.11.28 20:16buy3620.611.31840.00001.3207
7242006.11.28 20:16close3620.611.31920.00001.320748.8020499.55
7252006.11.28 20:16buy3630.611.31920.00001.3215
7262006.11.28 20:37close3630.611.31980.00001.321536.6020536.15
7272006.11.28 20:37buy3640.621.32010.00001.3224
7282006.11.28 20:51buy3651.221.31670.00001.3190
7292006.11.28 21:24close3651.221.31810.00001.3190170.8020706.95
7302006.11.28 21:24close3640.621.31810.00001.3224-124.0020582.95
7312006.11.28 21:30buy3660.621.31880.00001.3211
7322006.11.28 21:46close3660.621.31950.00001.321143.4020626.35
7332006.11.28 21:46buy3670.621.31960.00001.3219
7342006.11.28 22:41close3670.621.32010.00001.321931.0020657.35
7352006.11.28 22:41buy3680.621.32020.00001.3225
7362006.11.28 23:04close3680.621.32080.00001.322537.2020694.55
7372006.11.28 23:04buy3690.621.32090.00001.3232
7382006.11.29 01:52close3690.621.32150.00001.323233.1820727.72
7392006.11.29 01:52buy3700.621.32150.00001.3238
7402006.11.29 08:46sell3710.621.31970.00001.3174
7412006.11.29 09:46buy3721.241.31800.00001.3203
7422006.11.29 10:04t/p3710.621.31740.00001.3174142.6020870.32
7432006.11.29 10:45sell3730.611.31710.00001.3148
7442006.11.29 14:13t/p3730.611.31480.00001.3148140.3021010.62
7452006.11.29 14:13sell3740.601.31460.00001.3123
7462006.11.29 15:30buy3752.401.31470.00001.3170
7472006.11.29 16:28t/p3752.401.31700.00001.3170552.0021562.62
7482006.11.29 16:28close3721.241.31700.00001.3203-124.0021438.62
7492006.11.29 16:28close3700.621.31690.00001.3238-285.2021153.42
7502006.11.29 18:19close3740.601.31400.00001.312336.0021189.42
7512006.11.29 20:00sell3760.641.31560.00001.3133
7522006.11.29 20:23close3760.641.31510.00001.313332.0021221.42
7532006.11.29 20:23sell3770.641.31500.00001.3127
7542006.11.29 20:24close3770.641.31440.00001.312738.4021259.82
7552006.11.29 20:24sell3780.641.31400.00001.3117
7562006.11.29 20:27close3780.641.31350.00001.311732.0021291.82
7572006.11.29 20:27sell3790.641.31340.00001.3111
7582006.11.30 04:05sell3801.261.31670.00001.3144
7592006.11.30 07:00buy3810.631.31720.00001.3195
7602006.11.30 09:24t/p3810.631.31950.00001.3195144.9021436.72
7612006.11.30 09:24buy3820.621.31970.00001.3220
7622006.11.30 11:23sell3832.481.32000.00001.3177
7632006.11.30 16:57t/p3820.621.32200.00001.3220142.6021579.32
7642006.11.30 16:57buy3840.591.32230.00001.3246
7652006.11.30 17:08sell3854.561.32360.00001.3213
7662006.11.30 17:31t/p3840.591.32460.00001.3246135.7021715.02
7672006.11.30 17:31buy3860.541.32490.00001.3272
7682006.11.30 18:17t/p3860.541.32720.00001.3272124.2021839.22
7692006.11.30 18:17buy3870.481.32750.00001.3298
7702006.11.30 18:17sell3887.681.32730.00001.3250
7712006.11.30 21:05t/p3887.681.32500.00001.32501766.4023605.62
7722006.11.30 21:05close3854.561.32490.00001.3213-592.8023012.82
7732006.11.30 21:05close3832.481.32500.00001.3177-1240.0021772.82
7742006.11.30 21:05close3801.261.32510.00001.3144-1058.4020714.42
7752006.11.30 21:05close3790.641.32520.00001.3111-744.7119969.71
7762006.11.30 23:14buy3891.181.32410.00001.3264
7772006.12.01 02:00close3891.181.32540.00001.3264145.7420115.45
7782006.12.01 02:00close3870.481.32540.00001.3298-103.9220011.54
7792006.12.01 02:30sell3900.601.32500.00001.3227
7802006.12.01 09:30buy3910.601.32680.00001.3291
7812006.12.01 11:52buy3921.201.32280.00001.3251
7822006.12.01 12:10t/p3900.601.32270.00001.3227138.0020149.54
7832006.12.01 12:15sell3930.601.32260.00001.3203
7842006.12.01 15:02t/p3921.201.32510.00001.3251276.0020425.54
7852006.12.01 15:02close3910.601.32510.00001.3291-102.0020323.54
7862006.12.01 16:14sell3941.201.32600.00001.3237
7872006.12.01 16:30buy3950.601.32730.00001.3296
7882006.12.01 17:01t/p3950.601.32960.00001.3296138.0020461.54
7892006.12.01 17:01buy3960.591.32980.00001.3321
7902006.12.01 17:01sell3972.361.32960.00001.3273
7912006.12.01 17:11t/p3960.591.33210.00001.3321135.7020597.24
7922006.12.01 17:11buy3980.561.33230.00001.3346
7932006.12.01 17:29sell3994.401.33300.00001.3307
7942006.12.01 17:39t/p3980.561.33460.00001.3346128.8020726.04
7952006.12.01 17:39buy4000.511.33480.00001.3371
7962006.12.01 18:33buy4011.181.33150.00001.3338
7972006.12.01 22:22t/p4011.181.33380.00001.3338271.4020997.44
7982006.12.01 22:22close4000.511.33380.00001.3371-51.0020946.44
7992006.12.01 22:22buy4020.531.33420.00001.3365
8002006.12.04 00:58sell4037.521.33640.00001.3341
8012006.12.04 00:58t/p4020.531.33650.00001.3365118.4621064.90
8022006.12.04 00:58buy4040.461.33670.00001.3390
8032006.12.04 02:14t/p4037.521.33410.00001.33411729.6022794.50
8042006.12.04 02:14close3994.401.33410.00001.3307-459.9722334.52
8052006.12.04 02:14close3972.361.33420.00001.3273-1072.7121261.81
8062006.12.04 02:14close3941.201.33430.00001.3237-989.4520272.37
8072006.12.04 02:15close3930.601.33420.00001.3203-692.7219579.64
8082006.12.04 03:15buy4051.161.33340.00001.3357
8092006.12.04 04:30sell4060.581.33370.00001.3314
8102006.12.04 06:06t/p4060.581.33140.00001.3314133.4019713.04
8112006.12.04 07:15sell4070.581.33170.00001.3294
8122006.12.04 10:02buy4082.281.33000.00001.3323
8132006.12.04 10:08t/p4070.581.32940.00001.3294133.4019846.44
8142006.12.04 10:08sell4090.561.32920.00001.3269
8152006.12.04 17:46t/p4082.281.33230.00001.3323524.4020370.84
8162006.12.04 17:46close4051.161.33230.00001.3357-127.6020243.24
8172006.12.04 17:46close4040.461.33220.00001.3390-207.0020036.24
8182006.12.04 17:56sell4101.201.33250.00001.3302
8192006.12.04 21:16buy4110.601.33210.00001.3344
8202006.12.05 00:32t/p4110.601.33440.00001.3344134.1120170.35
8212006.12.05 00:32buy4120.591.33470.00001.3370
8222006.12.05 09:35buy4131.201.33140.00001.3337
8232006.12.05 11:58t/p4101.201.33020.00001.3302282.5520452.90
8242006.12.05 11:58close4090.561.33020.00001.3269-52.9420399.96
8252006.12.05 13:22close4131.201.33270.00001.3337156.0020555.96
8262006.12.05 13:22close4120.591.33270.00001.3370-118.0020437.96
8272006.12.05 14:00sell4140.611.33180.00001.3295
8282006.12.05 15:30sell4151.221.33520.00001.3329
8292006.12.05 15:45buy4160.611.33490.00001.3372
8302006.12.05 15:50close4160.611.33290.00001.3372-122.0020315.96
8312006.12.05 15:50close4151.221.33310.00001.3329256.2020572.16
8322006.12.05 15:50close4140.611.33310.00001.3295-79.3020492.86
8332006.12.05 15:50buy4170.611.33320.00001.3355
8342006.12.05 16:48close4170.611.33380.00001.335536.6020529.46
8352006.12.05 17:00buy4180.621.33470.00001.3370
8362006.12.05 17:00buy4191.221.33120.00001.3335
8372006.12.05 17:04close4191.221.33260.00001.3335170.8020700.26
8382006.12.05 17:04close4180.621.33260.00001.3370-130.2020570.06
8392006.12.05 17:04buy4200.621.33300.00001.3353
8402006.12.05 17:12buy4211.221.32970.00001.3320
8412006.12.05 17:57close4211.221.33100.00001.3320158.6020728.66
8422006.12.05 17:57close4200.621.33100.00001.3353-124.0020604.66
8432006.12.05 18:00buy4220.621.33110.00001.3334
8442006.12.05 18:10close4220.621.33160.00001.333431.0020635.66
8452006.12.05 18:10buy4230.621.33170.00001.3340
8462006.12.05 18:31close4230.621.33220.00001.334031.0020666.66
8472006.12.05 18:31buy4240.621.33260.00001.3349
8482006.12.05 21:24close4240.621.33330.00001.334943.4020710.06
8492006.12.06 02:00sell4250.621.33170.00001.3294
8502006.12.06 08:00buy4260.621.33330.00001.3356
8512006.12.06 10:27buy4271.241.32980.00001.3321
8522006.12.06 10:33t/p4250.621.32940.00001.3294142.6020852.66
8532006.12.06 10:45sell4280.621.32970.00001.3274
8542006.12.06 11:39t/p4280.621.32740.00001.3274142.6020995.26
8552006.12.06 11:39sell4290.611.32720.00001.3249
8562006.12.06 11:40buy4302.401.32630.00001.3286
8572006.12.06 12:57t/p4302.401.32860.00001.3286552.0021547.26
8582006.12.06 12:57close4271.241.32860.00001.3321-148.8021398.46
8592006.12.06 12:57close4260.621.32850.00001.3356-297.6021100.86
8602006.12.06 15:15close4290.611.32660.00001.324936.6021137.46
8612006.12.06 15:30sell4310.631.32640.00001.3241
8622006.12.06 15:40close4310.631.32580.00001.324137.8021175.26
8632006.12.06 15:40sell4320.641.32570.00001.3234
8642006.12.06 16:52sell4331.261.32910.00001.3268
8652006.12.06 18:00buy4340.611.33180.00001.3341
8662006.12.06 21:28buy4351.261.32840.00001.3307
8672006.12.07 06:59t/p4351.261.33070.00001.3307265.2721440.53
8682006.12.07 06:59close4340.611.33070.00001.3341-78.9821361.55
8692006.12.07 09:34sell4362.481.33240.00001.3301
8702006.12.07 11:00buy4370.631.33170.00001.3340
8712006.12.07 11:29close4370.631.33000.00001.3340-107.1021254.45
8722006.12.07 11:29close4362.481.33020.00001.3301545.6021800.05
8732006.12.07 11:29close4331.261.33020.00001.3268-117.9621682.09
8742006.12.07 11:29close4320.641.33020.00001.3234-277.5121404.58
8752006.12.07 11:30buy4380.641.33050.00001.3328
8762006.12.07 15:36close4380.641.33110.00001.332838.4021442.98
8772006.12.08 02:30sell4390.641.32860.00001.3263
8782006.12.08 03:14close4390.641.32790.00001.326344.8021487.78
8792006.12.08 03:14sell4400.641.32780.00001.3255
8802006.12.08 15:28close4400.641.32720.00001.325538.4021526.18
8812006.12.08 17:15buy4410.651.33390.00001.3362
8822006.12.08 18:26buy4421.281.33060.00001.3329
8832006.12.08 18:49buy4432.481.32730.00001.3296
8842006.12.08 18:53buy4444.561.32390.00001.3262
8852006.12.08 18:55buy4457.681.32050.00001.3228
8862006.12.08 19:07t/p4457.681.32280.00001.32281766.4023292.58
8872006.12.08 19:07close4444.561.32290.00001.3262-456.0022836.58
8882006.12.08 19:07close4432.481.32300.00001.3296-1066.4021770.18
8892006.12.08 19:07close4421.281.32310.00001.3329-960.0020810.18
8902006.12.08 19:07close4410.651.32320.00001.3362-695.5020114.68
8912006.12.08 19:07buy4460.601.32330.00001.3256
8922006.12.08 19:30sell4470.601.32210.00001.3198
8932006.12.08 21:17t/p4470.601.31980.00001.3198138.0020252.68
8942006.12.08 21:17buy4481.201.31980.00001.3221
8952006.12.08 21:17sell4490.601.31960.00001.3173
8962006.12.11 02:12t/p4490.601.31730.00001.3173141.2820393.96
8972006.12.11 02:12sell4500.591.31710.00001.3148
8982006.12.11 02:28buy4512.361.31650.00001.3188
8992006.12.11 03:54t/p4500.591.31480.00001.3148135.7020529.66
9002006.12.11 03:54sell4520.571.31460.00001.3123
9012006.12.11 04:19buy4534.401.31320.00001.3155
9022006.12.11 05:27t/p4534.401.31550.00001.31551012.0021541.66
9032006.12.11 05:27close4512.361.31550.00001.3188-236.0021305.66
9042006.12.11 05:27close4481.201.31540.00001.3221-535.7920769.87
9052006.12.11 05:27close4460.601.31550.00001.3256-471.8920297.97
9062006.12.11 08:26sell4541.201.31790.00001.3156
9072006.12.11 08:46close4541.201.31650.00001.3156168.0020465.97
9082006.12.11 08:46close4520.571.31650.00001.3123-108.3020357.67
9092006.12.11 08:46sell4550.611.31640.00001.3141
9102006.12.11 09:47sell4561.201.31970.00001.3174
9112006.12.11 11:00buy4570.601.32030.00001.3226
9122006.12.11 18:29t/p4570.601.32260.00001.3226138.0020495.67
9132006.12.11 18:32sell4582.361.32320.00001.3209
9142006.12.11 20:00buy4590.561.32580.00001.3281
9152006.12.12 04:58sell4604.401.32650.00001.3242
9162006.12.12 09:50t/p4604.401.32420.00001.32421012.0021507.67
9172006.12.12 09:50close4582.361.32420.00001.3209-223.1121284.56
9182006.12.12 09:50close4561.201.32430.00001.3174-545.4520739.12
9192006.12.12 09:50close4550.611.32420.00001.3141-472.4720266.65
9202006.12.12 13:00sell4610.601.32380.00001.3215
9212006.12.12 15:30buy4621.201.32240.00001.3247
9222006.12.12 15:38close4621.201.32380.00001.3247168.0020434.65
9232006.12.12 15:38close4610.601.32400.00001.3215-12.0020422.65
9242006.12.12 15:38close4590.561.32380.00001.3281-115.6320307.01
9252006.12.12 16:00sell4630.611.32270.00001.3204
9262006.12.12 16:41sell4641.201.32610.00001.3238
9272006.12.12 17:00close4641.201.32470.00001.3238168.0020475.01
9282006.12.12 17:00close4630.611.32470.00001.3204-122.0020353.01
9292006.12.12 17:15sell4650.611.32500.00001.3227
9302006.12.12 17:47close4650.611.32440.00001.322736.6020389.61
9312006.12.12 17:47sell4660.611.32430.00001.3220
9322006.12.12 18:29close4660.611.32370.00001.322036.6020426.21
9332006.12.12 21:00sell4670.611.32350.00001.3212
9342006.12.12 21:07close4670.611.32290.00001.321236.6020462.81
9352006.12.12 21:07sell4680.611.32280.00001.3205
9362006.12.12 21:14close4680.611.32210.00001.320542.7020505.51
9372006.12.12 21:14sell4690.621.32170.00001.3194
9382006.12.12 21:20sell4701.221.32520.00001.3229
9392006.12.12 21:33sell4712.361.32850.00001.3262
9402006.12.13 00:00buy4720.591.32870.00001.3310
9412006.12.13 10:31t/p4712.361.32620.00001.3262555.6921061.20
9422006.12.13 10:31close4701.221.32620.00001.3229-115.3420945.86
9432006.12.13 10:31close4690.621.32630.00001.3194-281.8120664.05
9442006.12.13 11:06buy4731.221.32540.00001.3277
9452006.12.13 11:56close4731.221.32670.00001.3277158.6020822.65
9462006.12.13 11:56close4720.591.32670.00001.3310-118.0020704.65
9472006.12.13 12:15sell4740.621.32670.00001.3244
9482006.12.13 14:19close4740.621.32610.00001.324437.2020741.85
9492006.12.13 14:19sell4750.621.32600.00001.3237
9502006.12.13 15:30close4750.621.32530.00001.323743.4020785.25
9512006.12.13 15:30sell4760.621.32520.00001.3229
9522006.12.13 15:30close4760.621.32460.00001.322937.2020822.45
9532006.12.13 15:30sell4770.621.32450.00001.3222
9542006.12.13 15:30close4770.621.32370.00001.322249.6020872.05
9552006.12.13 15:30sell4780.631.32370.00001.3214
9562006.12.13 15:34close4780.631.32320.00001.321431.5020903.55
9572006.12.13 15:34sell4790.631.32290.00001.3206
9582006.12.13 15:34close4790.631.32240.00001.320631.5020935.05
9592006.12.13 15:34sell4800.631.32200.00001.3197
9602006.12.13 15:34close4800.631.32140.00001.319737.8020972.85
9612006.12.13 15:34sell4810.631.32100.00001.3187
9622006.12.13 15:35close4810.631.32040.00001.318737.8021010.65
9632006.12.13 15:35sell4820.631.32010.00001.3178
9642006.12.13 18:11sell4831.241.32350.00001.3212
9652006.12.13 18:35close4831.241.32200.00001.3212186.0021196.65
9662006.12.13 18:35close4820.631.32200.00001.3178-119.7021076.95
9672006.12.13 18:35sell4840.631.32190.00001.3196
9682006.12.13 18:54close4840.631.32130.00001.319637.8021114.75
9692006.12.13 18:54sell4850.631.32120.00001.3189
9702006.12.13 19:53close4850.631.32060.00001.318937.8021152.55
9712006.12.13 19:53sell4860.631.32050.00001.3182
9722006.12.13 20:04close4860.631.31980.00001.318244.1021196.65
9732006.12.13 20:04sell4870.641.31970.00001.3174
9742006.12.14 09:44sell4881.261.32320.00001.3209
9752006.12.14 13:06close4881.261.32190.00001.3209163.8021360.45
9762006.12.14 13:06close4870.641.32190.00001.3174-130.3121230.13
9772006.12.14 16:15sell4890.641.31930.00001.3170
9782006.12.14 16:31close4890.641.31880.00001.317032.0021262.13
9792006.12.14 16:31sell4900.641.31880.00001.3165
9802006.12.14 16:46close4900.641.31830.00001.316532.0021294.13
9812006.12.14 16:46sell4910.641.31820.00001.3159
9822006.12.14 16:52close4910.641.31770.00001.315932.0021326.13
9832006.12.14 16:52sell4920.641.31760.00001.3153
9842006.12.14 17:25close4920.641.31710.00001.315332.0021358.13
9852006.12.14 17:25sell4930.641.31700.00001.3147
9862006.12.14 17:26close4930.641.31620.00001.314751.2021409.33
9872006.12.14 17:26sell4940.641.31620.00001.3139
9882006.12.14 17:29close4940.641.31560.00001.313938.4021447.73
9892006.12.14 17:29sell4950.641.31550.00001.3132
9902006.12.14 17:31close4950.641.31480.00001.313244.8021492.53
9912006.12.14 17:31sell4960.641.31470.00001.3124
9922006.12.15 07:47close4960.641.31420.00001.312435.5021528.03
9932006.12.15 07:47sell4970.651.31390.00001.3116
9942006.12.15 09:47sell4981.281.31730.00001.3150
9952006.12.15 11:00close4981.281.31580.00001.3150192.0021720.03
9962006.12.15 11:00close4970.651.31580.00001.3116-123.5021596.53
9972006.12.15 12:00sell4990.651.31030.00001.3080
9982006.12.15 15:30sell5001.281.31360.00001.3113
9992006.12.15 15:30sell5012.481.31710.00001.3148
10002006.12.15 16:18close5012.481.31490.00001.3148545.6022142.13
10012006.12.15 16:18close5001.281.31490.00001.3113-166.4021975.73
10022006.12.15 16:18close4990.651.31490.00001.3080-299.0021676.73
10032006.12.15 16:18sell5020.651.31480.00001.3125
10042006.12.15 16:37close5020.651.31420.00001.312539.0021715.73
10052006.12.15 16:37sell5030.651.31390.00001.3116
10062006.12.15 16:37close5030.651.31330.00001.311639.0021754.73
10072006.12.15 16:37sell5040.651.31290.00001.3106
10082006.12.15 16:45buy5050.651.31460.00001.3169
10092006.12.15 17:01buy5061.301.31120.00001.3135
10102006.12.15 17:02t/p5040.651.31060.00001.3106149.5021904.23
10112006.12.15 17:35buy5072.521.30760.00001.3099
10122006.12.15 17:43close5072.521.30980.00001.3099554.4022458.63
10132006.12.15 17:43close5061.301.30980.00001.3135-182.0022276.63
10142006.12.15 17:43close5050.651.30980.00001.3169-312.0021964.63
10152006.12.15 17:43buy5080.661.30990.00001.3122
10162006.12.15 19:15sell5090.661.30800.00001.3057
10172006.12.15 20:24buy5101.301.30660.00001.3089
10182006.12.15 21:45close5101.301.30800.00001.3089182.0022146.63
10192006.12.15 21:45close5090.661.30820.00001.3057-13.2022133.43
10202006.12.15 21:45close5080.661.30800.00001.3122-125.4022008.03
10212006.12.15 22:30sell5110.661.30780.00001.3055
10222006.12.18 09:30buy5120.651.31090.00001.3132
10232006.12.18 09:44sell5131.301.31120.00001.3089
10242006.12.18 10:11close5131.301.30920.00001.3089260.0022268.03
10252006.12.18 10:11close5120.651.30900.00001.3132-123.5022144.53
10262006.12.18 10:11close5110.661.30920.00001.3055-88.8022055.73
10272006.12.18 10:30buy5140.661.31020.00001.3125
10282006.12.18 10:40close5140.661.31080.00001.312539.6022095.33
10292006.12.18 10:40buy5150.661.31090.00001.3132
10302006.12.18 15:37close5150.661.31150.00001.313239.6022134.93
10312006.12.18 20:00sell5160.661.30720.00001.3049
10322006.12.19 00:48buy5170.661.31010.00001.3124
10332006.12.19 03:15sell5181.321.31050.00001.3082
10342006.12.19 06:46close5181.321.30870.00001.3082237.6022372.53
10352006.12.19 06:46close5170.661.30850.00001.3124-105.6022266.93
10362006.12.19 06:46close5160.661.30870.00001.3049-95.4022171.54
10372006.12.19 11:30buy5190.671.31690.00001.3192
10382006.12.19 15:31buy5201.321.31360.00001.3159
10392006.12.19 15:33close5201.321.31490.00001.3159171.6022343.14
10402006.12.19 15:33close5190.671.31490.00001.3192-134.0022209.14
10412006.12.19 15:33buy5210.671.31500.00001.3173
10422006.12.19 15:36close5210.671.31590.00001.317360.3022269.44
10432006.12.19 15:36buy5220.671.31620.00001.3185
10442006.12.19 16:10close5220.671.31670.00001.318533.5022302.94
10452006.12.19 16:10buy5230.671.31700.00001.3193
10462006.12.19 16:43close5230.671.31750.00001.319333.5022336.44
10472006.12.19 16:45buy5240.671.31800.00001.3203
10482006.12.19 18:51close5240.671.31860.00001.320340.2022376.64
10492006.12.19 18:51buy5250.671.31870.00001.3210
10502006.12.19 18:52close5250.671.31930.00001.321040.2022416.84
10512006.12.19 18:52buy5260.671.31940.00001.3217
10522006.12.19 19:21close5260.671.32000.00001.321740.2022457.04
10532006.12.19 19:21buy5270.671.32010.00001.3224
10542006.12.19 20:31close5270.671.32070.00001.322440.2022497.24
10552006.12.19 22:30buy5280.671.31950.00001.3218
10562006.12.20 00:37close5280.671.32010.00001.321835.8522533.09
10572006.12.20 00:37buy5290.681.32040.00001.3227
10582006.12.20 01:32close5290.681.32090.00001.322734.0022567.09
10592006.12.20 01:32buy5300.681.32120.00001.3235
10602006.12.20 02:54close5300.681.32170.00001.323534.0022601.09
10612006.12.20 02:55buy5310.681.32180.00001.3241
10622006.12.20 02:59close5310.681.32230.00001.324134.0022635.09
10632006.12.20 02:59buy5320.681.32240.00001.3247
10642006.12.20 03:41close5320.681.32290.00001.324734.0022669.09
10652006.12.20 03:41buy5330.681.32300.00001.3253
10662006.12.20 05:02close5330.681.32370.00001.325347.6022716.69
10672006.12.20 05:03buy5340.681.32380.00001.3261
10682006.12.20 08:37close5340.681.32440.00001.326140.8022757.49
10692006.12.20 08:38buy5350.681.32450.00001.3268
10702006.12.20 09:50buy5361.361.32120.00001.3235
10712006.12.20 10:20close5361.361.32260.00001.3235190.4022947.89
10722006.12.20 10:20close5350.681.32260.00001.3268-129.2022818.69
10732006.12.20 10:20buy5370.681.32300.00001.3253
10742006.12.20 17:00sell5380.681.32030.00001.3180
10752006.12.20 17:37buy5391.361.31960.00001.3219
10762006.12.20 18:50t/p5380.681.31800.00001.3180156.4022975.09
10772006.12.20 18:50sell5400.671.31780.00001.3155
10782006.12.20 19:54buy5412.641.31620.00001.3185
10792006.12.21 01:18t/p5412.641.31850.00001.3185555.8023530.89
10802006.12.21 01:18close5391.361.31850.00001.3219-176.0823354.81
10812006.12.21 01:18close5370.681.31860.00001.3253-312.4423042.37
10822006.12.21 09:47sell5421.361.32120.00001.3189
10832006.12.21 10:00buy5430.691.32050.00001.3228
10842006.12.21 11:46close5430.691.31930.00001.3228-82.8022959.57
10852006.12.21 11:46close5421.361.31950.00001.3189231.2023190.77
10862006.12.21 11:46close5400.671.31950.00001.3155-102.9223087.85
10872006.12.21 13:15buy5440.691.31830.00001.3206
10882006.12.21 15:00sell5450.691.31780.00001.3155
10892006.12.21 15:37t/p5450.691.31550.00001.3155158.7023246.55
10902006.12.21 16:30sell5460.691.31560.00001.3133
10912006.12.21 16:33buy5471.381.31490.00001.3172
10922006.12.21 18:01close5471.381.31670.00001.3172248.4023494.95
10932006.12.21 18:01close5460.691.31690.00001.3133-89.7023405.25
10942006.12.21 18:01close5440.691.31670.00001.3206-110.4023294.85
10952006.12.21 18:15sell5480.701.31590.00001.3136
10962006.12.22 06:00buy5490.691.31910.00001.3214
10972006.12.22 07:55sell5501.381.31940.00001.3171
10982006.12.22 16:25close5501.381.31740.00001.3171276.0023570.85
10992006.12.22 16:25close5490.691.31720.00001.3214-131.1023439.75
11002006.12.22 16:25close5480.701.31740.00001.3136-101.1823338.57
11012006.12.22 19:00sell5510.701.31290.00001.3106
11022006.12.22 19:01close5510.701.31230.00001.310642.0023380.57
11032006.12.22 19:01sell5520.701.31200.00001.3097
11042006.12.22 19:02close5520.701.31140.00001.309742.0023422.57
11052006.12.22 19:02sell5530.701.31110.00001.3088
11062006.12.22 21:58sell5541.401.31440.00001.3121
11072006.12.22 22:59buy5550.701.31450.00001.3168
11082006.12.26 09:22close5550.701.31220.00001.3168-170.0923252.49
11092006.12.26 09:22close5541.401.31240.00001.3121295.2923547.78
11102006.12.26 09:22close5530.701.31240.00001.3088-83.3523464.42
11112006.12.26 09:22buy5560.701.31250.00001.3148
11122006.12.26 09:30sell5570.701.31250.00001.3102
11132006.12.26 19:53t/p5570.701.31020.00001.3102161.0023625.42
11142006.12.26 19:56buy5581.401.30920.00001.3115
11152006.12.26 20:00sell5590.701.30920.00001.3069
11162006.12.27 02:56close5590.701.31150.00001.3069-157.1823468.25
11172006.12.27 02:56close5581.401.31130.00001.3115284.9123753.16
11182006.12.27 02:56close5560.701.31130.00001.3148-88.5423664.62
11192006.12.27 03:30sell5600.711.31150.00001.3092
11202006.12.27 07:00buy5610.711.31330.00001.3156
11212006.12.27 07:53sell5621.421.31490.00001.3126
11222006.12.27 08:12t/p5610.711.31560.00001.3156163.3023827.92
11232006.12.27 08:12buy5630.701.31580.00001.3181
11242006.12.27 17:30t/p5621.421.31260.00001.3126326.6024154.52
11252006.12.27 17:30buy5641.441.31240.00001.3147
11262006.12.27 17:30close5600.711.31240.00001.3092-63.9024090.62
11272006.12.27 17:45sell5650.721.31300.00001.3107
11282006.12.28 11:29close5650.721.31460.00001.3107-103.4023987.21
11292006.12.28 11:29close5641.441.31440.00001.3147259.9624247.18
11302006.12.28 11:29close5630.701.31440.00001.3181-111.6324135.55
11312006.12.28 13:00buy5660.721.31450.00001.3168
11322006.12.28 13:12close5660.721.31510.00001.316843.2024178.75
11332006.12.28 13:12buy5670.731.31520.00001.3175
11342006.12.28 14:14close5670.731.31570.00001.317536.5024215.25
11352006.12.28 14:15buy5680.731.31590.00001.3182
11362006.12.28 14:30close5680.731.31640.00001.318236.5024251.75
11372006.12.28 14:30buy5690.731.31650.00001.3188
11382006.12.28 14:32close5690.731.31710.00001.318843.8024295.55
11392006.12.28 14:32buy5700.731.31720.00001.3195
11402006.12.28 15:26close5700.731.31780.00001.319543.8024339.35
11412006.12.28 15:26buy5710.731.31790.00001.3202
11422006.12.28 15:27close5710.731.31850.00001.320243.8024383.15
11432006.12.28 15:27buy5720.731.31880.00001.3211
11442006.12.28 15:36close5720.731.31950.00001.321151.1024434.25
11452006.12.28 15:36buy5730.731.31960.00001.3219
11462006.12.28 17:00buy5741.461.31620.00001.3185
11472006.12.29 08:55close5741.461.31760.00001.3185194.9324629.18
11482006.12.29 08:55close5730.731.31760.00001.3219-150.7424478.44
11492006.12.29 08:55buy5750.731.31790.00001.3202
11502006.12.29 14:05close5750.731.31860.00001.320251.1024529.54
11512006.12.29 14:05buy5760.741.31870.00001.3210
11522006.12.29 16:30buy5771.461.31540.00001.3177
11532006.12.29 16:46close5771.461.31670.00001.3177189.8024719.34
11542006.12.29 16:46close5760.741.31670.00001.3210-148.0024571.34
11552006.12.29 16:46buy5780.741.31680.00001.3191
11562006.12.29 16:51close5780.741.31730.00001.319137.0024608.34
11572006.12.29 16:51buy5790.741.31760.00001.3199
11582006.12.29 16:55close5790.741.31820.00001.319944.4024652.74
11592006.12.29 16:55buy5800.741.31830.00001.3206
11602006.12.29 17:58close5800.741.31880.00001.320637.0024689.74
11612006.12.29 18:00buy5810.741.31860.00001.3209
11622006.12.29 18:24close5810.741.31930.00001.320951.8024741.54
11632006.12.29 18:24buy5820.741.31960.00001.3219
11642006.12.29 18:31close5820.741.32020.00001.321944.4024785.94
11652006.12.29 18:31buy5830.741.32030.00001.3226
11662007.01.02 09:00t/p5830.741.32260.00001.3226160.6024946.53
11672007.01.02 09:00buy5840.751.32360.00001.3259
11682007.01.02 09:14close5840.751.32410.00001.325937.5024984.03
11692007.01.02 09:14buy5850.751.32420.00001.3265
11702007.01.02 09:28close5850.751.32470.00001.326537.5025021.53
11712007.01.02 10:30buy5860.751.32800.00001.3303
11722007.01.02 12:01close5860.751.32860.00001.330345.0025066.53
11732007.01.02 12:01buy5870.751.32890.00001.3312
11742007.01.02 15:44close5870.751.32950.00001.331245.0025111.53
11752007.01.02 15:44buy5880.751.32980.00001.3321
11762007.01.03 11:19buy5891.501.32640.00001.3287
11772007.01.03 12:23buy5902.881.32310.00001.3254
11782007.01.03 13:45sell5910.711.32250.00001.3202
11792007.01.03 15:15t/p5902.881.32540.00001.3254662.4025773.93
11802007.01.03 15:15close5891.501.32540.00001.3287-150.0025623.93
11812007.01.03 15:15close5880.751.32560.00001.3321-319.8725304.07
11822007.01.03 15:30sell5921.501.32580.00001.3235
11832007.01.03 15:50close5921.501.32450.00001.3235195.0025499.07
11842007.01.03 15:50close5910.711.32450.00001.3202-142.0025357.07
11852007.01.03 16:00sell5930.761.32330.00001.3210
11862007.01.03 16:55close5930.761.32270.00001.321045.6025402.67
11872007.01.03 16:55sell5940.761.32220.00001.3199
11882007.01.03 17:00close5940.761.32160.00001.319945.6025448.27
11892007.01.03 17:00sell5950.761.32150.00001.3192
11902007.01.03 17:01close5950.761.32090.00001.319245.6025493.87
11912007.01.03 17:01sell5960.761.32050.00001.3182
11922007.01.03 17:06close5960.761.31990.00001.318245.6025539.47
11932007.01.03 17:06sell5970.771.31960.00001.3173
11942007.01.03 17:08close5970.771.31900.00001.317346.2025585.67
11952007.01.03 17:08sell5980.771.31870.00001.3164
11962007.01.03 17:08close5980.771.31820.00001.316438.5025624.17
11972007.01.03 17:08sell5990.771.31810.00001.3158
11982007.01.03 18:24close5990.771.31760.00001.315838.5025662.67
11992007.01.03 18:24sell6000.771.31730.00001.3150
12002007.01.03 18:25close6000.771.31680.00001.315038.5025701.17
12012007.01.03 18:25sell6010.771.31670.00001.3144
12022007.01.03 19:23close6010.771.31600.00001.314453.9025755.07
12032007.01.03 19:23sell6020.771.31590.00001.3136
12042007.01.03 20:59close6020.771.31530.00001.313646.2025801.27
12052007.01.03 20:59sell6030.771.31520.00001.3129
12062007.01.03 21:01close6030.771.31460.00001.312946.2025847.47
12072007.01.03 21:01sell6040.781.31460.00001.3123
12082007.01.04 06:03sell6051.541.31790.00001.3156
12092007.01.04 08:17close6051.541.31660.00001.3156200.2026047.67
12102007.01.04 08:17close6040.781.31660.00001.3123-143.2225904.44
12112007.01.04 08:18sell6060.781.31650.00001.3142
12122007.01.04 08:34close6060.781.31600.00001.314239.0025943.44
12132007.01.04 08:34sell6070.781.31590.00001.3136
12142007.01.04 10:08close6070.781.31540.00001.313639.0025982.44
12152007.01.04 11:00sell6080.781.31220.00001.3099
12162007.01.04 11:26close6080.781.31170.00001.309939.0026021.44
12172007.01.04 12:15sell6090.781.31090.00001.3086
12182007.01.04 12:39close6090.781.31030.00001.308646.8026068.24
12192007.01.04 12:39sell6100.781.31020.00001.3079
12202007.01.04 12:50close6100.781.30940.00001.307962.4026130.64
12212007.01.04 12:50sell6110.781.30930.00001.3070
12222007.01.04 16:16close6110.781.30850.00001.307062.4026193.04
12232007.01.04 16:16sell6120.791.30840.00001.3061
12242007.01.04 17:12sell6131.561.31170.00001.3094
12252007.01.04 17:16close6131.561.31040.00001.3094202.8026395.84
12262007.01.04 17:16close6120.791.31040.00001.3061-158.0026237.84
12272007.01.04 17:30sell6140.791.30930.00001.3070
12282007.01.04 18:12close6140.791.30860.00001.307055.3026293.14
12292007.01.04 18:12sell6150.791.30850.00001.3062
12302007.01.04 18:12close6150.791.30800.00001.306239.5026332.64
12312007.01.04 18:12sell6160.791.30760.00001.3053
12322007.01.05 05:02close6160.791.30710.00001.305343.8126376.46
12332007.01.05 05:02sell6170.791.30700.00001.3047
12342007.01.05 05:04close6170.791.30640.00001.304747.4026423.86
12352007.01.05 05:05sell6180.791.30630.00001.3040
12362007.01.05 09:53sell6191.561.30990.00001.3076
12372007.01.05 10:49close6191.561.30850.00001.3076218.4026642.26
12382007.01.05 10:49close6180.791.30850.00001.3040-173.8026468.46
12392007.01.05 10:49sell6200.791.30820.00001.3059
12402007.01.05 12:00buy6210.791.30990.00001.3122
12412007.01.05 15:30buy6221.581.30660.00001.3089
12422007.01.05 15:30t/p6200.791.30590.00001.3059181.7026650.16
12432007.01.05 15:30buy6233.041.30300.00001.3053
12442007.01.05 15:50buy6245.681.29950.00001.3018
12452007.01.05 16:30sell6250.741.30050.00001.2982
12462007.01.05 17:23t/p6245.681.30180.00001.30181306.4027956.56
12472007.01.05 17:23close6233.041.30180.00001.3053-364.8027591.76
12482007.01.05 17:23close6221.581.30170.00001.3089-774.2026817.56
12492007.01.05 17:23close6210.791.30160.00001.3122-655.7026161.86
12502007.01.05 17:55close6250.741.29980.00001.298251.8026213.66
12512007.01.05 17:55sell6260.791.29970.00001.2974
12522007.01.05 17:57close6260.791.29920.00001.297439.5026253.16
12532007.01.05 17:58sell6270.791.29910.00001.2968
12542007.01.05 18:04close6270.791.29860.00001.296839.5026292.66
12552007.01.05 18:04sell6280.791.29850.00001.2962
12562007.01.08 09:19sell6291.561.30180.00001.2995
12572007.01.08 09:37close6291.561.30050.00001.2995202.8026495.46
12582007.01.08 09:37close6280.791.30050.00001.2962-153.6926341.77
12592007.01.08 14:45buy6300.791.30140.00001.3037
12602007.01.08 15:59buy6311.561.29800.00001.3003
12612007.01.08 16:13close6311.561.29940.00001.3003218.4026560.17
12622007.01.08 16:13close6300.791.29940.00001.3037-158.0026402.17
12632007.01.08 22:00buy6320.791.30220.00001.3045
12642007.01.09 00:26close6320.791.30280.00001.304542.2726444.45
12652007.01.09 00:27buy6330.791.30290.00001.3052
12662007.01.09 01:52close6330.791.30350.00001.305247.4026491.85
12672007.01.09 01:52buy6340.791.30360.00001.3059
12682007.01.09 02:13close6340.791.30420.00001.305947.4026539.25
12692007.01.09 02:13buy6350.801.30450.00001.3068
12702007.01.09 09:48close6350.801.30500.00001.306840.0026579.25
12712007.01.09 15:45sell6360.801.30150.00001.2992
12722007.01.09 16:04close6360.801.30090.00001.299248.0026627.25
12732007.01.09 16:04sell6370.801.30080.00001.2985
12742007.01.09 16:21close6370.801.30030.00001.298540.0026667.25
12752007.01.09 16:21sell6380.801.30020.00001.2979
12762007.01.09 17:37close6380.801.29960.00001.297948.0026715.25
12772007.01.09 17:37sell6390.801.29950.00001.2972
12782007.01.09 18:50close6390.801.29880.00001.297256.0026771.25
12792007.01.09 18:50sell6400.801.29870.00001.2964
12802007.01.10 02:14close6400.801.29810.00001.296452.3726823.62
12812007.01.10 02:30sell6410.801.29640.00001.2941
12822007.01.10 03:02close6410.801.29580.00001.294148.0026871.62
12832007.01.10 03:15sell6420.811.29640.00001.2941
12842007.01.10 04:15close6420.811.29590.00001.294140.5026912.12
12852007.01.10 04:15sell6430.811.29560.00001.2933
12862007.01.10 09:24sell6441.601.29900.00001.2967
12872007.01.10 14:00buy6450.791.29990.00001.3022
12882007.01.10 15:40t/p6441.601.29670.00001.2967368.0027280.12
12892007.01.10 15:40close6430.811.29670.00001.2933-89.1027191.02
12902007.01.10 15:41buy6461.621.29660.00001.2989
12912007.01.10 16:00close6461.621.29790.00001.2989210.6027401.62
12922007.01.10 16:00close6450.791.29790.00001.3022-158.0027243.62
12932007.01.10 16:15sell6470.821.29720.00001.2949
12942007.01.10 16:45close6470.821.29670.00001.294941.0027284.62
12952007.01.10 17:45buy6480.821.29490.00001.2972
12962007.01.10 18:15sell6490.821.29510.00001.2928
12972007.01.11 11:00t/p6480.821.29720.00001.2972172.6427457.25
12982007.01.11 11:00buy6500.821.29750.00001.2998
12992007.01.11 14:00sell6511.641.29840.00001.2961
13002007.01.11 14:11t/p6500.821.29980.00001.2998188.6027645.85
13012007.01.11 14:15buy6520.811.30030.00001.3026
13022007.01.11 14:28buy6531.641.29700.00001.2993
13032007.01.11 14:50t/p6531.641.29930.00001.2993377.2028023.05
13042007.01.11 14:50close6520.811.29950.00001.3026-64.8027958.25
13052007.01.11 14:50buy6540.821.29960.00001.3019
13062007.01.11 15:38buy6551.681.29630.00001.2986
13072007.01.11 15:38t/p6511.641.29610.00001.2961377.2028335.45
13082007.01.11 15:38close6490.821.29610.00001.2928-68.5728266.88
13092007.01.11 15:51buy6563.241.29290.00001.2952
13102007.01.11 17:15sell6570.761.28970.00001.2874
13112007.01.11 17:15buy6586.001.28940.00001.2917
13122007.01.12 09:51t/p6586.001.29170.00001.29171341.0629607.95
13132007.01.12 09:51close6563.241.29170.00001.2952-409.8329198.12
13142007.01.12 09:51close6551.681.29160.00001.2986-800.5028397.62
13152007.01.12 09:51close6540.821.29170.00001.3019-653.1227744.50
13162007.01.12 11:00buy6590.831.29120.00001.2935
13172007.01.12 15:30buy6601.661.28770.00001.2900
13182007.01.12 15:30t/p6570.761.28740.00001.2874178.9527923.45
13192007.01.12 15:53close6601.661.28910.00001.2900232.4028155.85
13202007.01.12 15:53close6590.831.28910.00001.2935-174.3027981.55
13212007.01.12 18:30buy6610.841.29330.00001.2956
13222007.01.15 09:18close6610.841.29390.00001.295644.9528026.49
13232007.01.15 09:30buy6620.841.29510.00001.2974
13242007.01.15 09:39close6620.841.29570.00001.297450.4028076.89
13252007.01.15 09:39buy6630.841.29580.00001.2981
13262007.01.15 17:00sell6640.841.29310.00001.2908
13272007.01.16 09:06sell6651.661.29650.00001.2942
13282007.01.16 12:20t/p6630.841.29810.00001.2981187.7528264.64
13292007.01.16 12:30buy6660.821.29880.00001.3011
13302007.01.16 15:14buy6671.681.29550.00001.2978
13312007.01.16 15:28t/p6651.661.29420.00001.2942381.8028646.44
13322007.01.16 15:28close6640.841.29420.00001.2908-87.8128558.63
13332007.01.16 15:30sell6680.841.29440.00001.2921
13342007.01.16 17:39t/p6680.841.29210.00001.2921193.2028751.83
13352007.01.16 17:39buy6693.321.29210.00001.2944
13362007.01.16 17:39sell6700.831.29190.00001.2896
13372007.01.16 23:59close at stop6700.831.29190.00001.28960.0028751.83
13382007.01.16 23:59close at stop6693.321.29170.00001.2944-132.8028619.03
13392007.01.16 23:59close at stop6671.681.29170.00001.2978-638.4027980.63
13402007.01.16 23:59close at stop6660.821.29170.00001.3011-582.2027398.43