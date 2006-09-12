|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.09.11 19:00 - 2007.01.17 00:00 (2006.09.08 - 2007.01.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.5; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=3; RSX_Timeframe=15; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=15; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=10; LongPips=33; LongSecureProfit=10000; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=10; ShortPips=33; ShortSecureProfit=10000; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|2216
|Ticks modelled
|559716
|Modelling quality
|62.35%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|17398.43
|Gross profit
|57762.18
|Gross loss
|-40363.75
|Profit factor
|1.43
|Expected payoff
|25.97
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|4025.98 (17.06%)
|Relative drawdown
|17.06% (4025.98)
|Total trades
|670
|Short positions (won %)
|312 (69.87%)
|Long positions (won %)
|358 (71.23%)
|Profit trades (% of total)
|473 (70.60%)
|Loss trades (% of total)
|197 (29.40%)
|Largest
|profit trade
|1766.40
|loss trade
|-1240.00
|Average
|profit trade
|122.12
|loss trade
|-204.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (718.66)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3635.91)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2452.20 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-3635.91 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.11 19:30
|sell
|1
|0.30
|1.2697
|0.0000
|1.2674
|2
|2006.09.11 20:36
|close
|1
|0.30
|1.2692
|0.0000
|1.2674
|15.00
|10015.00
|3
|2006.09.11 20:36
|sell
|2
|0.30
|1.2691
|0.0000
|1.2668
|4
|2006.09.12 04:15
|sell
|3
|0.60
|1.2724
|0.0000
|1.2701
|5
|2006.09.12 05:24
|close
|3
|0.60
|1.2711
|0.0000
|1.2701
|78.00
|10093.00
|6
|2006.09.12 05:24
|close
|2
|0.30
|1.2711
|0.0000
|1.2668
|-58.36
|10034.64
|7
|2006.09.12 05:24
|sell
|4
|0.30
|1.2710
|0.0000
|1.2687
|8
|2006.09.12 10:18
|close
|4
|0.30
|1.2704
|0.0000
|1.2687
|18.00
|10052.64
|9
|2006.09.12 10:18
|sell
|5
|0.30
|1.2703
|0.0000
|1.2680
|10
|2006.09.12 15:33
|sell
|6
|0.60
|1.2736
|0.0000
|1.2713
|11
|2006.09.12 15:34
|close
|6
|0.60
|1.2723
|0.0000
|1.2713
|78.00
|10130.64
|12
|2006.09.12 15:34
|close
|5
|0.30
|1.2723
|0.0000
|1.2680
|-60.00
|10070.64
|13
|2006.09.12 15:34
|sell
|7
|0.30
|1.2720
|0.0000
|1.2697
|14
|2006.09.12 15:36
|close
|7
|0.30
|1.2714
|0.0000
|1.2697
|18.00
|10088.64
|15
|2006.09.12 15:36
|sell
|8
|0.30
|1.2711
|0.0000
|1.2688
|16
|2006.09.12 15:36
|close
|8
|0.30
|1.2705
|0.0000
|1.2688
|18.00
|10106.64
|17
|2006.09.12 15:37
|sell
|9
|0.30
|1.2702
|0.0000
|1.2679
|18
|2006.09.12 15:39
|close
|9
|0.30
|1.2696
|0.0000
|1.2679
|18.00
|10124.64
|19
|2006.09.12 15:39
|sell
|10
|0.30
|1.2693
|0.0000
|1.2670
|20
|2006.09.12 15:39
|close
|10
|0.30
|1.2687
|0.0000
|1.2670
|18.00
|10142.64
|21
|2006.09.12 15:39
|sell
|11
|0.30
|1.2684
|0.0000
|1.2661
|22
|2006.09.12 15:52
|sell
|12
|0.60
|1.2717
|0.0000
|1.2694
|23
|2006.09.12 16:39
|close
|12
|0.60
|1.2704
|0.0000
|1.2694
|78.00
|10220.64
|24
|2006.09.12 16:39
|close
|11
|0.30
|1.2704
|0.0000
|1.2661
|-60.00
|10160.64
|25
|2006.09.12 16:45
|sell
|13
|0.30
|1.2704
|0.0000
|1.2681
|26
|2006.09.12 16:54
|close
|13
|0.30
|1.2698
|0.0000
|1.2681
|18.00
|10178.64
|27
|2006.09.12 16:54
|sell
|14
|0.31
|1.2697
|0.0000
|1.2674
|28
|2006.09.12 17:07
|close
|14
|0.31
|1.2692
|0.0000
|1.2674
|15.50
|10194.14
|29
|2006.09.12 17:07
|sell
|15
|0.31
|1.2689
|0.0000
|1.2666
|30
|2006.09.12 17:09
|close
|15
|0.31
|1.2684
|0.0000
|1.2666
|15.50
|10209.64
|31
|2006.09.12 17:09
|sell
|16
|0.31
|1.2681
|0.0000
|1.2658
|32
|2006.09.12 17:16
|close
|16
|0.31
|1.2676
|0.0000
|1.2658
|15.50
|10225.14
|33
|2006.09.12 17:16
|sell
|17
|0.31
|1.2675
|0.0000
|1.2652
|34
|2006.09.13 04:15
|close
|17
|0.31
|1.2670
|0.0000
|1.2652
|17.19
|10242.33
|35
|2006.09.13 04:15
|sell
|18
|0.31
|1.2669
|0.0000
|1.2646
|36
|2006.09.13 18:49
|sell
|19
|0.60
|1.2702
|0.0000
|1.2679
|37
|2006.09.13 21:09
|close
|19
|0.60
|1.2689
|0.0000
|1.2679
|78.00
|10320.33
|38
|2006.09.13 21:09
|close
|18
|0.31
|1.2689
|0.0000
|1.2646
|-62.00
|10258.33
|39
|2006.09.13 21:30
|buy
|20
|0.31
|1.2694
|0.0000
|1.2717
|40
|2006.09.13 21:39
|close
|20
|0.31
|1.2699
|0.0000
|1.2717
|15.50
|10273.83
|41
|2006.09.13 21:39
|buy
|21
|0.31
|1.2700
|0.0000
|1.2723
|42
|2006.09.14 09:15
|sell
|22
|0.31
|1.2686
|0.0000
|1.2663
|43
|2006.09.14 13:51
|sell
|23
|0.62
|1.2719
|0.0000
|1.2696
|44
|2006.09.14 13:54
|t/p
|21
|0.31
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|65.26
|10339.10
|45
|2006.09.14 13:54
|buy
|24
|0.31
|1.2725
|0.0000
|1.2748
|46
|2006.09.14 15:39
|t/p
|23
|0.62
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|142.60
|10481.70
|47
|2006.09.14 15:39
|close
|22
|0.31
|1.2696
|0.0000
|1.2663
|-31.00
|10450.70
|48
|2006.09.14 15:39
|buy
|25
|0.62
|1.2692
|0.0000
|1.2715
|49
|2006.09.14 15:43
|close
|25
|0.62
|1.2705
|0.0000
|1.2715
|80.60
|10531.30
|50
|2006.09.14 15:43
|close
|24
|0.31
|1.2705
|0.0000
|1.2748
|-62.00
|10469.30
|51
|2006.09.14 15:43
|buy
|26
|0.31
|1.2706
|0.0000
|1.2729
|52
|2006.09.14 15:52
|close
|26
|0.31
|1.2712
|0.0000
|1.2729
|18.60
|10487.90
|53
|2006.09.14 15:52
|buy
|27
|0.31
|1.2713
|0.0000
|1.2736
|54
|2006.09.14 16:30
|sell
|28
|0.31
|1.2712
|0.0000
|1.2689
|55
|2006.09.14 17:51
|t/p
|27
|0.31
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|71.30
|10559.20
|56
|2006.09.14 17:51
|buy
|29
|0.31
|1.2738
|0.0000
|1.2761
|57
|2006.09.14 17:53
|sell
|30
|0.62
|1.2746
|0.0000
|1.2723
|58
|2006.09.14 21:39
|close
|30
|0.62
|1.2729
|0.0000
|1.2723
|105.40
|10664.60
|59
|2006.09.14 21:39
|close
|29
|0.31
|1.2727
|0.0000
|1.2761
|-34.10
|10630.50
|60
|2006.09.14 21:39
|close
|28
|0.31
|1.2729
|0.0000
|1.2689
|-52.70
|10577.80
|61
|2006.09.14 22:15
|buy
|31
|0.32
|1.2730
|0.0000
|1.2753
|62
|2006.09.15 00:15
|sell
|32
|0.32
|1.2721
|0.0000
|1.2698
|63
|2006.09.15 12:51
|t/p
|32
|0.32
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|73.60
|10651.40
|64
|2006.09.15 12:51
|sell
|33
|0.32
|1.2696
|0.0000
|1.2673
|65
|2006.09.15 12:51
|buy
|34
|0.64
|1.2696
|0.0000
|1.2719
|66
|2006.09.15 14:54
|t/p
|33
|0.32
|1.2673
|0.0000
|1.2673
|73.60
|10725.00
|67
|2006.09.15 14:54
|sell
|35
|0.31
|1.2671
|0.0000
|1.2648
|68
|2006.09.15 15:48
|buy
|36
|1.24
|1.2663
|0.0000
|1.2686
|69
|2006.09.15 16:39
|t/p
|35
|0.31
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|71.30
|10796.30
|70
|2006.09.15 16:45
|sell
|37
|0.29
|1.2635
|0.0000
|1.2612
|71
|2006.09.18 09:12
|sell
|38
|0.62
|1.2669
|0.0000
|1.2646
|72
|2006.09.18 16:02
|t/p
|36
|1.24
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|277.15
|11073.45
|73
|2006.09.18 16:02
|close
|34
|0.64
|1.2686
|0.0000
|1.2719
|-68.15
|11005.30
|74
|2006.09.18 16:02
|close
|31
|0.32
|1.2687
|0.0000
|1.2753
|-141.75
|10863.54
|75
|2006.09.18 17:00
|buy
|39
|0.32
|1.2677
|0.0000
|1.2700
|76
|2006.09.18 21:13
|t/p
|39
|0.32
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|73.60
|10937.14
|77
|2006.09.18 21:15
|buy
|40
|0.32
|1.2697
|0.0000
|1.2720
|78
|2006.09.18 21:47
|sell
|41
|1.28
|1.2702
|0.0000
|1.2679
|79
|2006.09.19 05:15
|t/p
|40
|0.32
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|71.52
|11008.67
|80
|2006.09.19 05:15
|buy
|42
|0.31
|1.2722
|0.0000
|1.2745
|81
|2006.09.19 10:40
|buy
|43
|0.64
|1.2689
|0.0000
|1.2712
|82
|2006.09.19 10:53
|t/p
|41
|1.28
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|301.39
|11310.06
|83
|2006.09.19 10:53
|close
|38
|0.62
|1.2679
|0.0000
|1.2646
|-58.61
|11251.44
|84
|2006.09.19 10:53
|close
|37
|0.29
|1.2680
|0.0000
|1.2612
|-127.33
|11124.11
|85
|2006.09.19 11:00
|sell
|44
|0.33
|1.2683
|0.0000
|1.2660
|86
|2006.09.19 12:03
|t/p
|44
|0.33
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|75.90
|11200.01
|87
|2006.09.19 12:03
|sell
|45
|0.32
|1.2658
|0.0000
|1.2635
|88
|2006.09.19 12:03
|buy
|46
|1.28
|1.2655
|0.0000
|1.2678
|89
|2006.09.19 15:31
|t/p
|46
|1.28
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|294.40
|11494.41
|90
|2006.09.19 15:31
|close
|43
|0.64
|1.2678
|0.0000
|1.2712
|-70.40
|11424.01
|91
|2006.09.19 15:31
|close
|42
|0.31
|1.2679
|0.0000
|1.2745
|-133.30
|11290.71
|92
|2006.09.19 15:43
|sell
|47
|0.68
|1.2692
|0.0000
|1.2669
|93
|2006.09.19 16:00
|buy
|48
|0.33
|1.2705
|0.0000
|1.2728
|94
|2006.09.19 18:23
|buy
|49
|0.68
|1.2672
|0.0000
|1.2695
|95
|2006.09.19 19:52
|t/p
|47
|0.68
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|156.40
|11447.11
|96
|2006.09.19 19:52
|close
|45
|0.32
|1.2669
|0.0000
|1.2635
|-35.20
|11411.91
|97
|2006.09.19 19:52
|sell
|50
|0.34
|1.2668
|0.0000
|1.2645
|98
|2006.09.20 17:06
|t/p
|49
|0.68
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|151.99
|11563.90
|99
|2006.09.20 17:06
|close
|48
|0.33
|1.2695
|0.0000
|1.2728
|-35.14
|11528.75
|100
|2006.09.20 17:18
|sell
|51
|0.68
|1.2701
|0.0000
|1.2678
|101
|2006.09.20 20:00
|buy
|52
|0.34
|1.2702
|0.0000
|1.2725
|102
|2006.09.20 21:23
|t/p
|52
|0.34
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|78.20
|11606.95
|103
|2006.09.20 21:30
|buy
|53
|0.34
|1.2702
|0.0000
|1.2725
|104
|2006.09.20 23:03
|close
|53
|0.34
|1.2677
|0.0000
|1.2725
|-85.00
|11521.95
|105
|2006.09.20 23:03
|close
|51
|0.68
|1.2679
|0.0000
|1.2678
|149.60
|11671.55
|106
|2006.09.20 23:03
|close
|50
|0.34
|1.2679
|0.0000
|1.2645
|-35.54
|11636.01
|107
|2006.09.20 23:03
|sell
|54
|0.35
|1.2679
|0.0000
|1.2656
|108
|2006.09.20 23:45
|buy
|55
|0.35
|1.2687
|0.0000
|1.2710
|109
|2006.09.21 03:42
|t/p
|55
|0.35
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|73.69
|11709.70
|110
|2006.09.21 03:43
|sell
|56
|0.70
|1.2713
|0.0000
|1.2690
|111
|2006.09.21 04:00
|buy
|57
|0.35
|1.2715
|0.0000
|1.2738
|112
|2006.09.21 13:36
|t/p
|57
|0.35
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|80.50
|11790.20
|113
|2006.09.21 13:36
|buy
|58
|0.34
|1.2740
|0.0000
|1.2763
|114
|2006.09.21 19:02
|sell
|59
|1.36
|1.2747
|0.0000
|1.2724
|115
|2006.09.21 19:03
|t/p
|58
|0.34
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|78.20
|11868.40
|116
|2006.09.21 19:03
|buy
|60
|0.33
|1.2765
|0.0000
|1.2788
|117
|2006.09.21 19:16
|sell
|61
|2.56
|1.2780
|0.0000
|1.2757
|118
|2006.09.21 19:18
|t/p
|60
|0.33
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|75.90
|11944.30
|119
|2006.09.21 19:18
|buy
|62
|0.31
|1.2790
|0.0000
|1.2813
|120
|2006.09.22 10:08
|t/p
|62
|0.31
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|69.29
|12013.58
|121
|2006.09.22 10:08
|sell
|63
|4.32
|1.2813
|0.0000
|1.2790
|122
|2006.09.22 11:00
|buy
|64
|0.24
|1.2824
|0.0000
|1.2847
|123
|2006.09.22 18:33
|buy
|65
|0.66
|1.2791
|0.0000
|1.2814
|124
|2006.09.22 18:33
|t/p
|63
|4.32
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|993.60
|13007.18
|125
|2006.09.22 18:33
|close
|61
|2.56
|1.2790
|0.0000
|1.2757
|-242.02
|12765.16
|126
|2006.09.22 18:33
|close
|59
|1.36
|1.2791
|0.0000
|1.2724
|-590.97
|12174.19
|127
|2006.09.22 18:33
|close
|56
|0.70
|1.2790
|0.0000
|1.2690
|-535.18
|11639.01
|128
|2006.09.22 18:33
|close
|54
|0.35
|1.2791
|0.0000
|1.2656
|-384.35
|11254.66
|129
|2006.09.22 19:25
|close
|65
|0.66
|1.2802
|0.0000
|1.2814
|72.60
|11327.26
|130
|2006.09.22 19:25
|close
|64
|0.24
|1.2802
|0.0000
|1.2847
|-52.80
|11274.46
|131
|2006.09.22 22:00
|sell
|66
|0.34
|1.2786
|0.0000
|1.2763
|132
|2006.09.25 07:00
|buy
|67
|0.34
|1.2810
|0.0000
|1.2833
|133
|2006.09.25 07:32
|sell
|68
|0.68
|1.2819
|0.0000
|1.2796
|134
|2006.09.25 10:03
|close
|68
|0.68
|1.2802
|0.0000
|1.2796
|115.60
|11390.06
|135
|2006.09.25 10:03
|close
|67
|0.34
|1.2800
|0.0000
|1.2833
|-34.00
|11356.06
|136
|2006.09.25 10:03
|close
|66
|0.34
|1.2802
|0.0000
|1.2763
|-52.54
|11303.52
|137
|2006.09.25 11:31
|sell
|69
|0.34
|1.2787
|0.0000
|1.2764
|138
|2006.09.25 12:00
|close
|69
|0.34
|1.2782
|0.0000
|1.2764
|17.00
|11320.52
|139
|2006.09.25 12:00
|sell
|70
|0.34
|1.2781
|0.0000
|1.2758
|140
|2006.09.25 12:02
|close
|70
|0.34
|1.2776
|0.0000
|1.2758
|17.00
|11337.52
|141
|2006.09.25 12:02
|sell
|71
|0.34
|1.2773
|0.0000
|1.2750
|142
|2006.09.25 12:20
|close
|71
|0.34
|1.2766
|0.0000
|1.2750
|23.80
|11361.32
|143
|2006.09.25 12:20
|sell
|72
|0.34
|1.2765
|0.0000
|1.2742
|144
|2006.09.25 16:33
|close
|72
|0.34
|1.2759
|0.0000
|1.2742
|20.40
|11381.72
|145
|2006.09.25 16:33
|sell
|73
|0.34
|1.2756
|0.0000
|1.2733
|146
|2006.09.25 17:03
|close
|73
|0.34
|1.2750
|0.0000
|1.2733
|20.40
|11402.12
|147
|2006.09.25 17:15
|sell
|74
|0.34
|1.2765
|0.0000
|1.2742
|148
|2006.09.25 17:26
|close
|74
|0.34
|1.2759
|0.0000
|1.2742
|20.40
|11422.52
|149
|2006.09.25 17:26
|sell
|75
|0.34
|1.2756
|0.0000
|1.2733
|150
|2006.09.25 17:28
|close
|75
|0.34
|1.2750
|0.0000
|1.2733
|20.40
|11442.92
|151
|2006.09.25 17:28
|sell
|76
|0.34
|1.2749
|0.0000
|1.2726
|152
|2006.09.25 17:32
|close
|76
|0.34
|1.2742
|0.0000
|1.2726
|23.80
|11466.72
|153
|2006.09.25 17:32
|sell
|77
|0.34
|1.2739
|0.0000
|1.2716
|154
|2006.09.25 17:35
|close
|77
|0.34
|1.2733
|0.0000
|1.2716
|20.40
|11487.12
|155
|2006.09.25 17:36
|sell
|78
|0.34
|1.2732
|0.0000
|1.2709
|156
|2006.09.26 11:46
|close
|78
|0.34
|1.2727
|0.0000
|1.2709
|18.86
|11505.97
|157
|2006.09.26 12:00
|sell
|79
|0.35
|1.2712
|0.0000
|1.2689
|158
|2006.09.26 12:52
|close
|79
|0.35
|1.2707
|0.0000
|1.2689
|17.50
|11523.47
|159
|2006.09.26 12:52
|sell
|80
|0.35
|1.2704
|0.0000
|1.2681
|160
|2006.09.26 12:58
|close
|80
|0.35
|1.2699
|0.0000
|1.2681
|17.50
|11540.97
|161
|2006.09.26 12:58
|sell
|81
|0.35
|1.2696
|0.0000
|1.2673
|162
|2006.09.26 14:07
|close
|81
|0.35
|1.2691
|0.0000
|1.2673
|17.50
|11558.47
|163
|2006.09.26 14:07
|sell
|82
|0.35
|1.2688
|0.0000
|1.2665
|164
|2006.09.26 17:02
|close
|82
|0.35
|1.2683
|0.0000
|1.2665
|17.50
|11575.97
|165
|2006.09.26 17:02
|sell
|83
|0.35
|1.2680
|0.0000
|1.2657
|166
|2006.09.26 17:06
|close
|83
|0.35
|1.2675
|0.0000
|1.2657
|17.50
|11593.47
|167
|2006.09.26 17:06
|sell
|84
|0.35
|1.2674
|0.0000
|1.2651
|168
|2006.09.26 17:25
|close
|84
|0.35
|1.2669
|0.0000
|1.2651
|17.50
|11610.97
|169
|2006.09.26 17:26
|sell
|85
|0.35
|1.2668
|0.0000
|1.2645
|170
|2006.09.27 05:00
|buy
|86
|0.35
|1.2697
|0.0000
|1.2720
|171
|2006.09.27 13:37
|sell
|87
|0.70
|1.2701
|0.0000
|1.2678
|172
|2006.09.27 15:18
|close
|87
|0.70
|1.2683
|0.0000
|1.2678
|126.00
|11736.97
|173
|2006.09.27 15:18
|close
|86
|0.35
|1.2681
|0.0000
|1.2720
|-56.00
|11680.97
|174
|2006.09.27 15:18
|close
|85
|0.35
|1.2683
|0.0000
|1.2645
|-50.59
|11630.38
|175
|2006.09.27 16:15
|buy
|88
|0.35
|1.2693
|0.0000
|1.2716
|176
|2006.09.27 16:52
|close
|88
|0.35
|1.2698
|0.0000
|1.2716
|17.50
|11647.88
|177
|2006.09.27 16:52
|buy
|89
|0.35
|1.2699
|0.0000
|1.2722
|178
|2006.09.27 17:42
|close
|89
|0.35
|1.2704
|0.0000
|1.2722
|17.50
|11665.38
|179
|2006.09.27 17:42
|buy
|90
|0.35
|1.2705
|0.0000
|1.2728
|180
|2006.09.27 17:45
|close
|90
|0.35
|1.2710
|0.0000
|1.2728
|17.50
|11682.88
|181
|2006.09.27 17:45
|buy
|91
|0.35
|1.2711
|0.0000
|1.2734
|182
|2006.09.28 02:55
|close
|91
|0.35
|1.2718
|0.0000
|1.2734
|17.69
|11700.57
|183
|2006.09.28 04:50
|buy
|92
|0.35
|1.2727
|0.0000
|1.2750
|184
|2006.09.28 08:05
|close
|92
|0.35
|1.2733
|0.0000
|1.2750
|21.00
|11721.57
|185
|2006.09.28 08:05
|buy
|93
|0.35
|1.2734
|0.0000
|1.2757
|186
|2006.09.28 14:00
|sell
|94
|0.35
|1.2718
|0.0000
|1.2695
|187
|2006.09.28 15:33
|buy
|95
|0.70
|1.2700
|0.0000
|1.2723
|188
|2006.09.28 15:35
|t/p
|94
|0.35
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|80.50
|11802.07
|189
|2006.09.28 16:00
|sell
|96
|0.35
|1.2702
|0.0000
|1.2679
|190
|2006.09.29 10:18
|t/p
|96
|0.35
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|82.41
|11884.48
|191
|2006.09.29 10:18
|sell
|97
|0.35
|1.2677
|0.0000
|1.2654
|192
|2006.09.29 10:32
|buy
|98
|1.36
|1.2667
|0.0000
|1.2690
|193
|2006.09.29 15:31
|t/p
|97
|0.35
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|80.50
|11964.98
|194
|2006.09.29 15:31
|sell
|99
|0.33
|1.2652
|0.0000
|1.2629
|195
|2006.09.29 18:22
|sell
|100
|0.70
|1.2686
|0.0000
|1.2663
|196
|2006.09.29 18:23
|t/p
|98
|1.36
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|312.80
|12277.78
|197
|2006.09.29 18:23
|close
|95
|0.70
|1.2690
|0.0000
|1.2723
|-74.54
|12203.24
|198
|2006.09.29 18:23
|close
|93
|0.35
|1.2692
|0.0000
|1.2757
|-149.27
|12053.97
|199
|2006.09.29 18:30
|buy
|101
|0.35
|1.2705
|0.0000
|1.2728
|200
|2006.10.02 04:08
|buy
|102
|0.72
|1.2672
|0.0000
|1.2695
|201
|2006.10.02 13:05
|t/p
|102
|0.72
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|165.60
|12219.57
|202
|2006.10.02 13:05
|close
|101
|0.35
|1.2695
|0.0000
|1.2728
|-37.27
|12182.30
|203
|2006.10.02 13:15
|buy
|103
|0.36
|1.2697
|0.0000
|1.2720
|204
|2006.10.02 16:32
|sell
|104
|1.40
|1.2719
|0.0000
|1.2696
|205
|2006.10.02 16:33
|t/p
|103
|0.36
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|82.80
|12265.10
|206
|2006.10.02 16:33
|buy
|105
|0.35
|1.2722
|0.0000
|1.2745
|207
|2006.10.02 16:52
|t/p
|105
|0.35
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|80.50
|12345.60
|208
|2006.10.02 16:52
|buy
|106
|0.34
|1.2747
|0.0000
|1.2770
|209
|2006.10.02 17:23
|sell
|107
|2.64
|1.2753
|0.0000
|1.2730
|210
|2006.10.03 15:23
|t/p
|107
|2.64
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|621.62
|12967.21
|211
|2006.10.03 15:23
|close
|104
|1.40
|1.2730
|0.0000
|1.2696
|-146.35
|12820.86
|212
|2006.10.03 15:23
|close
|100
|0.70
|1.2731
|0.0000
|1.2663
|-307.35
|12513.50
|213
|2006.10.03 15:23
|close
|99
|0.33
|1.2730
|0.0000
|1.2629
|-253.80
|12259.71
|214
|2006.10.03 16:45
|sell
|108
|0.37
|1.2729
|0.0000
|1.2706
|215
|2006.10.04 10:58
|buy
|109
|0.74
|1.2713
|0.0000
|1.2736
|216
|2006.10.04 11:28
|t/p
|108
|0.37
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|87.12
|12346.83
|217
|2006.10.04 11:45
|sell
|110
|0.36
|1.2695
|0.0000
|1.2672
|218
|2006.10.04 13:38
|buy
|111
|1.44
|1.2679
|0.0000
|1.2702
|219
|2006.10.04 13:53
|t/p
|110
|0.36
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|82.80
|12429.63
|220
|2006.10.04 13:53
|sell
|112
|0.35
|1.2670
|0.0000
|1.2647
|221
|2006.10.04 19:38
|t/p
|111
|1.44
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|331.20
|12760.83
|222
|2006.10.04 19:38
|close
|109
|0.74
|1.2702
|0.0000
|1.2736
|-81.40
|12679.43
|223
|2006.10.04 19:38
|close
|106
|0.34
|1.2701
|0.0000
|1.2770
|-160.81
|12518.62
|224
|2006.10.04 21:37
|sell
|113
|0.74
|1.2703
|0.0000
|1.2680
|225
|2006.10.04 22:00
|buy
|114
|0.37
|1.2714
|0.0000
|1.2737
|226
|2006.10.05 16:48
|buy
|115
|0.76
|1.2681
|0.0000
|1.2704
|227
|2006.10.05 16:48
|t/p
|113
|0.74
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|182.32
|12700.94
|228
|2006.10.05 16:48
|close
|112
|0.35
|1.2679
|0.0000
|1.2647
|-25.77
|12675.17
|229
|2006.10.05 16:48
|sell
|116
|0.38
|1.2678
|0.0000
|1.2655
|230
|2006.10.06 15:31
|t/p
|115
|0.76
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|169.87
|12845.04
|231
|2006.10.06 15:31
|close
|114
|0.37
|1.2704
|0.0000
|1.2737
|-46.60
|12798.44
|232
|2006.10.06 15:32
|close
|116
|0.38
|1.2673
|0.0000
|1.2655
|21.08
|12819.51
|233
|2006.10.06 15:32
|sell
|117
|0.38
|1.2670
|0.0000
|1.2647
|234
|2006.10.06 15:32
|close
|117
|0.38
|1.2663
|0.0000
|1.2647
|26.60
|12846.11
|235
|2006.10.06 15:32
|sell
|118
|0.39
|1.2659
|0.0000
|1.2636
|236
|2006.10.06 15:32
|close
|118
|0.39
|1.2653
|0.0000
|1.2636
|23.40
|12869.51
|237
|2006.10.06 15:32
|sell
|119
|0.39
|1.2652
|0.0000
|1.2629
|238
|2006.10.06 15:33
|close
|119
|0.39
|1.2646
|0.0000
|1.2629
|23.40
|12892.91
|239
|2006.10.06 15:33
|sell
|120
|0.39
|1.2642
|0.0000
|1.2619
|240
|2006.10.06 15:33
|close
|120
|0.39
|1.2637
|0.0000
|1.2619
|19.50
|12912.41
|241
|2006.10.06 15:33
|sell
|121
|0.39
|1.2633
|0.0000
|1.2610
|242
|2006.10.06 15:33
|close
|121
|0.39
|1.2627
|0.0000
|1.2610
|23.40
|12935.81
|243
|2006.10.06 15:33
|sell
|122
|0.39
|1.2622
|0.0000
|1.2599
|244
|2006.10.06 15:53
|close
|122
|0.39
|1.2617
|0.0000
|1.2599
|19.50
|12955.31
|245
|2006.10.06 15:53
|sell
|123
|0.39
|1.2616
|0.0000
|1.2593
|246
|2006.10.06 15:57
|close
|123
|0.39
|1.2611
|0.0000
|1.2593
|19.50
|12974.81
|247
|2006.10.06 15:57
|sell
|124
|0.39
|1.2608
|0.0000
|1.2585
|248
|2006.10.06 15:58
|close
|124
|0.39
|1.2603
|0.0000
|1.2585
|19.50
|12994.31
|249
|2006.10.06 15:58
|sell
|125
|0.39
|1.2599
|0.0000
|1.2576
|250
|2006.10.06 16:08
|close
|125
|0.39
|1.2594
|0.0000
|1.2576
|19.50
|13013.81
|251
|2006.10.06 16:08
|sell
|126
|0.39
|1.2591
|0.0000
|1.2568
|252
|2006.10.06 17:23
|close
|126
|0.39
|1.2585
|0.0000
|1.2568
|23.40
|13037.21
|253
|2006.10.06 17:23
|sell
|127
|0.39
|1.2582
|0.0000
|1.2559
|254
|2006.10.06 17:35
|close
|127
|0.39
|1.2575
|0.0000
|1.2559
|27.30
|13064.51
|255
|2006.10.06 17:35
|sell
|128
|0.39
|1.2574
|0.0000
|1.2551
|256
|2006.10.06 18:55
|sell
|129
|0.78
|1.2608
|0.0000
|1.2585
|257
|2006.10.06 19:08
|close
|129
|0.78
|1.2594
|0.0000
|1.2585
|109.20
|13173.71
|258
|2006.10.06 19:08
|close
|128
|0.39
|1.2594
|0.0000
|1.2551
|-78.00
|13095.71
|259
|2006.10.06 19:08
|sell
|130
|0.39
|1.2593
|0.0000
|1.2570
|260
|2006.10.09 01:24
|close
|130
|0.39
|1.2588
|0.0000
|1.2570
|21.63
|13117.34
|261
|2006.10.09 03:15
|sell
|131
|0.39
|1.2591
|0.0000
|1.2568
|262
|2006.10.09 14:00
|buy
|132
|0.39
|1.2609
|0.0000
|1.2632
|263
|2006.10.10 11:22
|buy
|133
|0.78
|1.2575
|0.0000
|1.2598
|264
|2006.10.10 11:23
|t/p
|131
|0.39
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|91.83
|13209.17
|265
|2006.10.10 11:38
|close
|133
|0.78
|1.2589
|0.0000
|1.2598
|109.20
|13318.37
|266
|2006.10.10 11:38
|close
|132
|0.39
|1.2589
|0.0000
|1.2632
|-80.53
|13237.84
|267
|2006.10.10 12:00
|sell
|134
|0.40
|1.2568
|0.0000
|1.2545
|268
|2006.10.10 12:02
|close
|134
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2545
|20.00
|13257.84
|269
|2006.10.10 12:02
|sell
|135
|0.40
|1.2560
|0.0000
|1.2537
|270
|2006.10.10 14:03
|close
|135
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2537
|20.00
|13277.84
|271
|2006.10.10 14:03
|sell
|136
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2529
|272
|2006.10.10 14:13
|close
|136
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2529
|20.00
|13297.84
|273
|2006.10.10 14:13
|sell
|137
|0.40
|1.2546
|0.0000
|1.2523
|274
|2006.10.10 14:17
|close
|137
|0.40
|1.2541
|0.0000
|1.2523
|20.00
|13317.84
|275
|2006.10.10 14:17
|sell
|138
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2517
|276
|2006.10.10 14:18
|close
|138
|0.40
|1.2535
|0.0000
|1.2517
|20.00
|13337.84
|277
|2006.10.10 14:18
|sell
|139
|0.40
|1.2532
|0.0000
|1.2509
|278
|2006.10.10 16:37
|close
|139
|0.40
|1.2526
|0.0000
|1.2509
|24.00
|13361.84
|279
|2006.10.10 16:37
|sell
|140
|0.40
|1.2525
|0.0000
|1.2502
|280
|2006.10.11 10:00
|buy
|141
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2563
|281
|2006.10.11 13:23
|sell
|142
|0.80
|1.2558
|0.0000
|1.2535
|282
|2006.10.11 14:08
|close
|142
|0.80
|1.2547
|0.0000
|1.2535
|88.00
|13449.84
|283
|2006.10.11 14:08
|close
|141
|0.40
|1.2545
|0.0000
|1.2563
|20.00
|13469.84
|284
|2006.10.11 14:08
|close
|140
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2502
|-85.82
|13384.02
|285
|2006.10.12 01:15
|sell
|143
|0.40
|1.2521
|0.0000
|1.2498
|286
|2006.10.12 10:07
|sell
|144
|0.80
|1.2554
|0.0000
|1.2531
|287
|2006.10.12 10:30
|buy
|145
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2578
|288
|2006.10.12 14:32
|close
|145
|0.40
|1.2531
|0.0000
|1.2578
|-96.00
|13288.02
|289
|2006.10.12 14:32
|close
|144
|0.80
|1.2533
|0.0000
|1.2531
|168.00
|13456.02
|290
|2006.10.12 14:32
|close
|143
|0.40
|1.2533
|0.0000
|1.2498
|-48.00
|13408.02
|291
|2006.10.12 14:32
|buy
|146
|0.40
|1.2531
|0.0000
|1.2554
|292
|2006.10.12 15:31
|close
|146
|0.40
|1.2537
|0.0000
|1.2554
|24.00
|13432.02
|293
|2006.10.12 15:31
|buy
|147
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2563
|294
|2006.10.12 15:32
|close
|147
|0.40
|1.2546
|0.0000
|1.2563
|24.00
|13456.02
|295
|2006.10.12 15:32
|buy
|148
|0.40
|1.2549
|0.0000
|1.2572
|296
|2006.10.12 15:33
|close
|148
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2572
|24.00
|13480.02
|297
|2006.10.12 15:33
|buy
|149
|0.40
|1.2558
|0.0000
|1.2581
|298
|2006.10.12 16:02
|buy
|150
|0.80
|1.2525
|0.0000
|1.2548
|299
|2006.10.12 16:30
|close
|150
|0.80
|1.2539
|0.0000
|1.2548
|112.00
|13592.02
|300
|2006.10.12 16:30
|close
|149
|0.40
|1.2539
|0.0000
|1.2581
|-76.00
|13516.02
|301
|2006.10.12 18:00
|sell
|151
|0.41
|1.2537
|0.0000
|1.2514
|302
|2006.10.13 02:00
|buy
|152
|0.40
|1.2560
|0.0000
|1.2583
|303
|2006.10.13 04:13
|sell
|153
|0.80
|1.2571
|0.0000
|1.2548
|304
|2006.10.13 12:57
|close
|153
|0.80
|1.2556
|0.0000
|1.2548
|120.00
|13636.02
|305
|2006.10.13 12:57
|close
|152
|0.40
|1.2554
|0.0000
|1.2583
|-24.00
|13612.02
|306
|2006.10.13 12:57
|close
|151
|0.41
|1.2556
|0.0000
|1.2514
|-75.66
|13536.36
|307
|2006.10.13 16:00
|sell
|154
|0.41
|1.2524
|0.0000
|1.2501
|308
|2006.10.13 16:47
|close
|154
|0.41
|1.2519
|0.0000
|1.2501
|20.50
|13556.86
|309
|2006.10.13 16:47
|sell
|155
|0.41
|1.2518
|0.0000
|1.2495
|310
|2006.10.13 17:02
|close
|155
|0.41
|1.2513
|0.0000
|1.2495
|20.50
|13577.36
|311
|2006.10.13 17:02
|sell
|156
|0.41
|1.2510
|0.0000
|1.2487
|312
|2006.10.13 17:03
|close
|156
|0.41
|1.2505
|0.0000
|1.2487
|20.50
|13597.86
|313
|2006.10.13 17:03
|sell
|157
|0.41
|1.2502
|0.0000
|1.2479
|314
|2006.10.13 17:06
|close
|157
|0.41
|1.2497
|0.0000
|1.2479
|20.50
|13618.36
|315
|2006.10.13 17:06
|sell
|158
|0.41
|1.2496
|0.0000
|1.2473
|316
|2006.10.13 17:38
|close
|158
|0.41
|1.2491
|0.0000
|1.2473
|20.50
|13638.86
|317
|2006.10.13 17:38
|sell
|159
|0.41
|1.2488
|0.0000
|1.2465
|318
|2006.10.16 11:06
|sell
|160
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2498
|319
|2006.10.16 14:20
|close
|160
|0.80
|1.2508
|0.0000
|1.2498
|104.00
|13742.86
|320
|2006.10.16 14:20
|close
|159
|0.41
|1.2508
|0.0000
|1.2465
|-79.76
|13663.10
|321
|2006.10.16 14:45
|buy
|161
|0.41
|1.2518
|0.0000
|1.2541
|322
|2006.10.16 15:33
|close
|161
|0.41
|1.2523
|0.0000
|1.2541
|20.50
|13683.60
|323
|2006.10.16 15:33
|buy
|162
|0.41
|1.2526
|0.0000
|1.2549
|324
|2006.10.16 15:43
|close
|162
|0.41
|1.2532
|0.0000
|1.2549
|24.60
|13708.20
|325
|2006.10.16 15:43
|buy
|163
|0.41
|1.2533
|0.0000
|1.2556
|326
|2006.10.16 16:50
|close
|163
|0.41
|1.2539
|0.0000
|1.2556
|24.60
|13732.80
|327
|2006.10.16 16:50
|buy
|164
|0.41
|1.2540
|0.0000
|1.2563
|328
|2006.10.17 03:38
|close
|164
|0.41
|1.2546
|0.0000
|1.2563
|21.94
|13754.74
|329
|2006.10.17 03:38
|buy
|165
|0.41
|1.2547
|0.0000
|1.2570
|330
|2006.10.17 15:33
|buy
|166
|0.82
|1.2513
|0.0000
|1.2536
|331
|2006.10.17 15:35
|close
|166
|0.82
|1.2527
|0.0000
|1.2536
|114.80
|13869.54
|332
|2006.10.17 15:35
|close
|165
|0.41
|1.2527
|0.0000
|1.2570
|-82.00
|13787.54
|333
|2006.10.17 17:45
|buy
|167
|0.41
|1.2541
|0.0000
|1.2564
|334
|2006.10.17 18:07
|close
|167
|0.41
|1.2547
|0.0000
|1.2564
|24.60
|13812.14
|335
|2006.10.17 20:00
|buy
|168
|0.41
|1.2561
|0.0000
|1.2584
|336
|2006.10.18 15:43
|buy
|169
|0.82
|1.2528
|0.0000
|1.2551
|337
|2006.10.18 16:30
|sell
|170
|0.40
|1.2512
|0.0000
|1.2489
|338
|2006.10.19 09:38
|sell
|171
|0.82
|1.2546
|0.0000
|1.2523
|339
|2006.10.19 10:31
|t/p
|169
|0.82
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|172.64
|13984.78
|340
|2006.10.19 10:31
|close
|168
|0.41
|1.2551
|0.0000
|1.2584
|-51.64
|13933.13
|341
|2006.10.19 10:31
|buy
|172
|0.41
|1.2552
|0.0000
|1.2575
|342
|2006.10.19 12:03
|t/p
|172
|0.41
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|94.30
|14027.43
|343
|2006.10.19 12:03
|buy
|173
|0.41
|1.2577
|0.0000
|1.2600
|344
|2006.10.19 16:27
|sell
|174
|1.60
|1.2579
|0.0000
|1.2556
|345
|2006.10.19 17:37
|t/p
|173
|0.41
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|94.30
|14121.73
|346
|2006.10.19 17:37
|buy
|175
|0.39
|1.2602
|0.0000
|1.2625
|347
|2006.10.19 19:03
|sell
|176
|3.04
|1.2612
|0.0000
|1.2589
|348
|2006.10.19 20:08
|t/p
|175
|0.39
|1.2625
|0.0000
|1.2625
|89.70
|14211.43
|349
|2006.10.19 20:08
|buy
|177
|0.36
|1.2627
|0.0000
|1.2650
|350
|2006.10.23 09:38
|buy
|178
|0.82
|1.2593
|0.0000
|1.2616
|351
|2006.10.23 09:53
|t/p
|176
|3.04
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|732.40
|14943.84
|352
|2006.10.23 09:53
|close
|174
|1.60
|1.2589
|0.0000
|1.2556
|-142.52
|14801.31
|353
|2006.10.23 09:53
|close
|171
|0.82
|1.2588
|0.0000
|1.2523
|-335.44
|14465.87
|354
|2006.10.23 09:53
|close
|170
|0.40
|1.2589
|0.0000
|1.2489
|-297.08
|14168.79
|355
|2006.10.23 10:00
|sell
|179
|0.42
|1.2591
|0.0000
|1.2568
|356
|2006.10.23 12:13
|t/p
|179
|0.42
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|96.60
|14265.39
|357
|2006.10.23 12:13
|sell
|180
|0.41
|1.2566
|0.0000
|1.2543
|358
|2006.10.23 12:53
|buy
|181
|1.64
|1.2560
|0.0000
|1.2583
|359
|2006.10.23 15:48
|t/p
|180
|0.41
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|94.30
|14359.69
|360
|2006.10.23 15:48
|sell
|182
|0.40
|1.2541
|0.0000
|1.2518
|361
|2006.10.24 18:42
|sell
|183
|0.84
|1.2574
|0.0000
|1.2551
|362
|2006.10.25 13:23
|t/p
|181
|1.64
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|355.91
|14715.60
|363
|2006.10.25 13:23
|close
|178
|0.82
|1.2583
|0.0000
|1.2616
|-92.64
|14622.96
|364
|2006.10.25 13:23
|close
|177
|0.36
|1.2582
|0.0000
|1.2650
|-171.35
|14451.62
|365
|2006.10.25 14:00
|buy
|184
|0.43
|1.2587
|0.0000
|1.2610
|366
|2006.10.25 21:18
|sell
|185
|1.68
|1.2608
|0.0000
|1.2585
|367
|2006.10.25 21:18
|t/p
|184
|0.43
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|98.90
|14550.52
|368
|2006.10.25 21:30
|buy
|186
|0.43
|1.2594
|0.0000
|1.2617
|369
|2006.10.25 21:31
|close
|186
|0.43
|1.2585
|0.0000
|1.2617
|-38.70
|14511.82
|370
|2006.10.25 21:31
|close
|185
|1.68
|1.2587
|0.0000
|1.2585
|352.80
|14864.62
|371
|2006.10.25 21:31
|close
|183
|0.84
|1.2587
|0.0000
|1.2551
|-104.61
|14760.00
|372
|2006.10.25 21:31
|close
|182
|0.40
|1.2587
|0.0000
|1.2518
|-179.63
|14580.37
|373
|2006.10.25 21:31
|buy
|187
|0.44
|1.2588
|0.0000
|1.2611
|374
|2006.10.25 21:32
|close
|187
|0.44
|1.2593
|0.0000
|1.2611
|22.00
|14602.37
|375
|2006.10.25 21:32
|buy
|188
|0.44
|1.2596
|0.0000
|1.2619
|376
|2006.10.25 21:33
|close
|188
|0.44
|1.2601
|0.0000
|1.2619
|22.00
|14624.37
|377
|2006.10.25 21:33
|buy
|189
|0.44
|1.2602
|0.0000
|1.2625
|378
|2006.10.25 21:35
|close
|189
|0.44
|1.2607
|0.0000
|1.2625
|22.00
|14646.37
|379
|2006.10.25 21:35
|buy
|190
|0.44
|1.2608
|0.0000
|1.2631
|380
|2006.10.25 21:47
|close
|190
|0.44
|1.2613
|0.0000
|1.2631
|22.00
|14668.37
|381
|2006.10.25 21:47
|buy
|191
|0.44
|1.2616
|0.0000
|1.2639
|382
|2006.10.25 22:03
|close
|191
|0.44
|1.2622
|0.0000
|1.2639
|26.40
|14694.77
|383
|2006.10.25 22:03
|buy
|192
|0.44
|1.2625
|0.0000
|1.2648
|384
|2006.10.26 05:07
|close
|192
|0.44
|1.2632
|0.0000
|1.2648
|22.23
|14717.01
|385
|2006.10.26 05:07
|buy
|193
|0.44
|1.2633
|0.0000
|1.2656
|386
|2006.10.26 05:10
|close
|193
|0.44
|1.2639
|0.0000
|1.2656
|26.40
|14743.41
|387
|2006.10.26 05:10
|buy
|194
|0.44
|1.2640
|0.0000
|1.2663
|388
|2006.10.26 06:13
|close
|194
|0.44
|1.2646
|0.0000
|1.2663
|26.40
|14769.81
|389
|2006.10.26 06:30
|buy
|195
|0.44
|1.2640
|0.0000
|1.2663
|390
|2006.10.26 09:53
|close
|195
|0.44
|1.2646
|0.0000
|1.2663
|26.40
|14796.21
|391
|2006.10.26 09:53
|buy
|196
|0.44
|1.2647
|0.0000
|1.2670
|392
|2006.10.26 10:02
|close
|196
|0.44
|1.2653
|0.0000
|1.2670
|26.40
|14822.61
|393
|2006.10.26 10:02
|buy
|197
|0.44
|1.2654
|0.0000
|1.2677
|394
|2006.10.26 10:05
|close
|197
|0.44
|1.2660
|0.0000
|1.2677
|26.40
|14849.01
|395
|2006.10.26 10:05
|buy
|198
|0.45
|1.2661
|0.0000
|1.2684
|396
|2006.10.26 10:25
|close
|198
|0.45
|1.2666
|0.0000
|1.2684
|22.50
|14871.51
|397
|2006.10.26 10:25
|buy
|199
|0.45
|1.2669
|0.0000
|1.2692
|398
|2006.10.26 15:35
|close
|199
|0.45
|1.2674
|0.0000
|1.2692
|22.50
|14894.01
|399
|2006.10.26 15:35
|buy
|200
|0.45
|1.2675
|0.0000
|1.2698
|400
|2006.10.26 19:21
|close
|200
|0.45
|1.2680
|0.0000
|1.2698
|22.50
|14916.51
|401
|2006.10.26 19:30
|buy
|201
|0.45
|1.2693
|0.0000
|1.2716
|402
|2006.10.26 19:43
|close
|201
|0.45
|1.2698
|0.0000
|1.2716
|22.50
|14939.01
|403
|2006.10.26 19:43
|buy
|202
|0.45
|1.2699
|0.0000
|1.2722
|404
|2006.10.27 03:45
|close
|202
|0.45
|1.2705
|0.0000
|1.2722
|24.08
|14963.08
|405
|2006.10.27 03:45
|buy
|203
|0.45
|1.2708
|0.0000
|1.2731
|406
|2006.10.27 04:03
|close
|203
|0.45
|1.2713
|0.0000
|1.2731
|22.50
|14985.58
|407
|2006.10.27 04:03
|buy
|204
|0.45
|1.2716
|0.0000
|1.2739
|408
|2006.10.27 09:33
|buy
|205
|0.88
|1.2683
|0.0000
|1.2706
|409
|2006.10.27 12:00
|sell
|206
|0.44
|1.2676
|0.0000
|1.2653
|410
|2006.10.27 15:32
|t/p
|205
|0.88
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|202.40
|15187.98
|411
|2006.10.27 15:32
|close
|204
|0.45
|1.2706
|0.0000
|1.2739
|-45.00
|15142.98
|412
|2006.10.27 15:32
|sell
|207
|0.90
|1.2710
|0.0000
|1.2687
|413
|2006.10.27 16:00
|buy
|208
|0.45
|1.2717
|0.0000
|1.2740
|414
|2006.10.27 16:08
|t/p
|208
|0.45
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|103.50
|15246.48
|415
|2006.10.27 16:08
|buy
|209
|0.44
|1.2742
|0.0000
|1.2765
|416
|2006.10.27 16:11
|sell
|210
|1.76
|1.2743
|0.0000
|1.2720
|417
|2006.10.27 18:13
|t/p
|210
|1.76
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|404.80
|15651.28
|418
|2006.10.27 18:13
|close
|207
|0.90
|1.2720
|0.0000
|1.2687
|-90.00
|15561.28
|419
|2006.10.27 18:13
|close
|206
|0.44
|1.2721
|0.0000
|1.2653
|-198.00
|15363.28
|420
|2006.10.30 15:33
|buy
|211
|0.92
|1.2709
|0.0000
|1.2732
|421
|2006.10.30 16:08
|close
|211
|0.92
|1.2722
|0.0000
|1.2732
|119.60
|15482.88
|422
|2006.10.30 16:08
|close
|209
|0.44
|1.2722
|0.0000
|1.2765
|-90.86
|15392.03
|423
|2006.10.31 10:00
|sell
|212
|0.46
|1.2686
|0.0000
|1.2663
|424
|2006.10.31 16:57
|sell
|213
|0.92
|1.2719
|0.0000
|1.2696
|425
|2006.10.31 17:08
|sell
|214
|1.76
|1.2753
|0.0000
|1.2730
|426
|2006.10.31 18:00
|buy
|215
|0.43
|1.2766
|0.0000
|1.2789
|427
|2006.11.01 17:02
|sell
|216
|3.28
|1.2787
|0.0000
|1.2764
|428
|2006.11.01 17:02
|t/p
|215
|0.43
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|96.11
|15488.14
|429
|2006.11.01 17:53
|t/p
|216
|3.28
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|754.40
|16242.54
|430
|2006.11.01 17:53
|close
|214
|1.76
|1.2764
|0.0000
|1.2730
|-183.99
|16058.55
|431
|2006.11.01 17:53
|close
|213
|0.92
|1.2763
|0.0000
|1.2696
|-399.78
|15658.77
|432
|2006.11.01 17:53
|close
|212
|0.46
|1.2762
|0.0000
|1.2663
|-347.09
|15311.69
|433
|2006.11.01 18:45
|buy
|217
|0.46
|1.2773
|0.0000
|1.2796
|434
|2006.11.01 18:53
|close
|217
|0.46
|1.2778
|0.0000
|1.2796
|23.00
|15334.69
|435
|2006.11.01 18:53
|buy
|218
|0.46
|1.2779
|0.0000
|1.2802
|436
|2006.11.02 02:53
|buy
|219
|0.90
|1.2746
|0.0000
|1.2769
|437
|2006.11.02 03:00
|sell
|220
|0.46
|1.2747
|0.0000
|1.2724
|438
|2006.11.02 11:25
|close
|220
|0.46
|1.2769
|0.0000
|1.2724
|-101.20
|15233.49
|439
|2006.11.02 11:25
|close
|219
|0.90
|1.2767
|0.0000
|1.2769
|189.00
|15422.49
|440
|2006.11.02 11:25
|close
|218
|0.46
|1.2767
|0.0000
|1.2802
|-64.16
|15358.33
|441
|2006.11.02 16:30
|buy
|221
|0.46
|1.2767
|0.0000
|1.2790
|442
|2006.11.02 16:33
|close
|221
|0.46
|1.2773
|0.0000
|1.2790
|27.60
|15385.93
|443
|2006.11.02 16:33
|buy
|222
|0.46
|1.2776
|0.0000
|1.2799
|444
|2006.11.02 18:32
|close
|222
|0.46
|1.2782
|0.0000
|1.2799
|27.60
|15413.53
|445
|2006.11.02 18:32
|buy
|223
|0.46
|1.2783
|0.0000
|1.2806
|446
|2006.11.03 15:31
|close
|223
|0.46
|1.2789
|0.0000
|1.2806
|24.61
|15438.15
|447
|2006.11.03 16:00
|sell
|224
|0.46
|1.2686
|0.0000
|1.2663
|448
|2006.11.03 21:28
|sell
|225
|0.92
|1.2719
|0.0000
|1.2696
|449
|2006.11.06 07:15
|close
|225
|0.92
|1.2706
|0.0000
|1.2696
|124.62
|15562.77
|450
|2006.11.06 07:15
|close
|224
|0.46
|1.2706
|0.0000
|1.2663
|-89.49
|15473.28
|451
|2006.11.06 09:45
|sell
|226
|0.46
|1.2708
|0.0000
|1.2685
|452
|2006.11.06 10:13
|close
|226
|0.46
|1.2702
|0.0000
|1.2685
|27.60
|15500.88
|453
|2006.11.06 10:13
|sell
|227
|0.47
|1.2701
|0.0000
|1.2678
|454
|2006.11.06 11:38
|close
|227
|0.47
|1.2696
|0.0000
|1.2678
|23.50
|15524.38
|455
|2006.11.06 11:38
|sell
|228
|0.47
|1.2695
|0.0000
|1.2672
|456
|2006.11.06 22:15
|buy
|229
|0.46
|1.2725
|0.0000
|1.2748
|457
|2006.11.07 00:12
|sell
|230
|0.92
|1.2729
|0.0000
|1.2706
|458
|2006.11.07 05:00
|t/p
|229
|0.46
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|102.81
|15627.20
|459
|2006.11.07 05:00
|buy
|231
|0.46
|1.2750
|0.0000
|1.2773
|460
|2006.11.07 06:33
|sell
|232
|1.80
|1.2762
|0.0000
|1.2739
|461
|2006.11.07 07:03
|t/p
|231
|0.46
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|105.80
|15733.00
|462
|2006.11.07 07:03
|buy
|233
|0.44
|1.2775
|0.0000
|1.2798
|463
|2006.11.07 16:10
|sell
|234
|3.36
|1.2795
|0.0000
|1.2772
|464
|2006.11.07 16:17
|t/p
|233
|0.44
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|101.20
|15834.20
|465
|2006.11.07 16:17
|buy
|235
|0.42
|1.2800
|0.0000
|1.2823
|466
|2006.11.07 21:57
|t/p
|234
|3.36
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|772.80
|16607.00
|467
|2006.11.07 21:57
|close
|232
|1.80
|1.2772
|0.0000
|1.2739
|-180.00
|16427.00
|468
|2006.11.07 21:57
|close
|230
|0.92
|1.2773
|0.0000
|1.2706
|-404.80
|16022.20
|469
|2006.11.07 21:57
|close
|228
|0.47
|1.2771
|0.0000
|1.2672
|-354.63
|15667.56
|470
|2006.11.07 22:00
|sell
|236
|0.47
|1.2767
|0.0000
|1.2744
|471
|2006.11.07 22:00
|buy
|237
|0.94
|1.2767
|0.0000
|1.2790
|472
|2006.11.08 00:33
|close
|237
|0.94
|1.2787
|0.0000
|1.2790
|181.90
|15849.46
|473
|2006.11.08 00:33
|close
|236
|0.47
|1.2789
|0.0000
|1.2744
|-100.83
|15748.63
|474
|2006.11.08 00:33
|close
|235
|0.42
|1.2787
|0.0000
|1.2823
|-57.33
|15691.30
|475
|2006.11.08 01:15
|sell
|238
|0.47
|1.2782
|0.0000
|1.2759
|476
|2006.11.08 01:32
|close
|238
|0.47
|1.2776
|0.0000
|1.2759
|28.20
|15719.50
|477
|2006.11.08 01:32
|sell
|239
|0.47
|1.2775
|0.0000
|1.2752
|478
|2006.11.08 09:17
|close
|239
|0.47
|1.2769
|0.0000
|1.2752
|28.20
|15747.70
|479
|2006.11.08 14:00
|buy
|240
|0.47
|1.2797
|0.0000
|1.2820
|480
|2006.11.08 16:12
|buy
|241
|0.94
|1.2764
|0.0000
|1.2787
|481
|2006.11.08 18:13
|close
|241
|0.94
|1.2777
|0.0000
|1.2787
|122.20
|15869.90
|482
|2006.11.08 18:13
|close
|240
|0.47
|1.2777
|0.0000
|1.2820
|-94.00
|15775.90
|483
|2006.11.08 19:15
|sell
|242
|0.47
|1.2770
|0.0000
|1.2747
|484
|2006.11.08 22:58
|close
|242
|0.47
|1.2764
|0.0000
|1.2747
|28.20
|15804.10
|485
|2006.11.08 22:58
|sell
|243
|0.47
|1.2761
|0.0000
|1.2738
|486
|2006.11.09 00:00
|close
|243
|0.47
|1.2757
|0.0000
|1.2738
|26.50
|15830.60
|487
|2006.11.09 00:00
|sell
|244
|0.47
|1.2756
|0.0000
|1.2733
|488
|2006.11.09 10:07
|sell
|245
|0.94
|1.2790
|0.0000
|1.2767
|489
|2006.11.09 12:03
|close
|245
|0.94
|1.2776
|0.0000
|1.2767
|131.60
|15962.20
|490
|2006.11.09 12:03
|close
|244
|0.47
|1.2776
|0.0000
|1.2733
|-94.00
|15868.20
|491
|2006.11.09 13:00
|buy
|246
|0.48
|1.2786
|0.0000
|1.2809
|492
|2006.11.09 14:43
|close
|246
|0.48
|1.2791
|0.0000
|1.2809
|24.00
|15892.20
|493
|2006.11.09 14:43
|buy
|247
|0.48
|1.2794
|0.0000
|1.2817
|494
|2006.11.09 15:05
|close
|247
|0.48
|1.2799
|0.0000
|1.2817
|24.00
|15916.20
|495
|2006.11.09 15:05
|buy
|248
|0.48
|1.2800
|0.0000
|1.2823
|496
|2006.11.09 15:43
|buy
|249
|0.94
|1.2767
|0.0000
|1.2790
|497
|2006.11.09 16:05
|close
|249
|0.94
|1.2780
|0.0000
|1.2790
|122.20
|16038.40
|498
|2006.11.09 16:05
|close
|248
|0.48
|1.2780
|0.0000
|1.2823
|-96.00
|15942.40
|499
|2006.11.09 16:05
|buy
|250
|0.48
|1.2781
|0.0000
|1.2804
|500
|2006.11.09 16:43
|close
|250
|0.48
|1.2786
|0.0000
|1.2804
|24.00
|15966.40
|501
|2006.11.09 16:43
|buy
|251
|0.48
|1.2789
|0.0000
|1.2812
|502
|2006.11.09 16:58
|close
|251
|0.48
|1.2794
|0.0000
|1.2812
|24.00
|15990.40
|503
|2006.11.09 16:58
|buy
|252
|0.48
|1.2795
|0.0000
|1.2818
|504
|2006.11.09 17:02
|close
|252
|0.48
|1.2800
|0.0000
|1.2818
|24.00
|16014.40
|505
|2006.11.09 17:02
|buy
|253
|0.48
|1.2801
|0.0000
|1.2824
|506
|2006.11.09 17:03
|close
|253
|0.48
|1.2807
|0.0000
|1.2824
|28.80
|16043.20
|507
|2006.11.09 17:03
|buy
|254
|0.48
|1.2808
|0.0000
|1.2831
|508
|2006.11.09 17:13
|close
|254
|0.48
|1.2814
|0.0000
|1.2831
|28.80
|16072.00
|509
|2006.11.09 17:13
|buy
|255
|0.48
|1.2815
|0.0000
|1.2838
|510
|2006.11.09 18:27
|close
|255
|0.48
|1.2821
|0.0000
|1.2838
|28.80
|16100.80
|511
|2006.11.09 18:27
|buy
|256
|0.48
|1.2822
|0.0000
|1.2845
|512
|2006.11.09 18:28
|close
|256
|0.48
|1.2828
|0.0000
|1.2845
|28.80
|16129.60
|513
|2006.11.09 18:28
|buy
|257
|0.48
|1.2829
|0.0000
|1.2852
|514
|2006.11.09 18:33
|close
|257
|0.48
|1.2835
|0.0000
|1.2852
|28.80
|16158.40
|515
|2006.11.09 18:33
|buy
|258
|0.48
|1.2838
|0.0000
|1.2861
|516
|2006.11.09 18:37
|close
|258
|0.48
|1.2844
|0.0000
|1.2861
|28.80
|16187.20
|517
|2006.11.09 18:37
|buy
|259
|0.49
|1.2845
|0.0000
|1.2868
|518
|2006.11.09 18:38
|close
|259
|0.49
|1.2850
|0.0000
|1.2868
|24.50
|16211.70
|519
|2006.11.09 18:38
|buy
|260
|0.49
|1.2851
|0.0000
|1.2874
|520
|2006.11.10 04:02
|close
|260
|0.49
|1.2857
|0.0000
|1.2874
|26.22
|16237.92
|521
|2006.11.10 04:02
|buy
|261
|0.49
|1.2858
|0.0000
|1.2881
|522
|2006.11.10 04:05
|close
|261
|0.49
|1.2863
|0.0000
|1.2881
|24.50
|16262.42
|523
|2006.11.10 04:05
|buy
|262
|0.49
|1.2866
|0.0000
|1.2889
|524
|2006.11.10 09:38
|close
|262
|0.49
|1.2871
|0.0000
|1.2889
|24.50
|16286.92
|525
|2006.11.10 09:38
|buy
|263
|0.49
|1.2872
|0.0000
|1.2895
|526
|2006.11.10 10:51
|close
|263
|0.49
|1.2877
|0.0000
|1.2895
|24.50
|16311.42
|527
|2006.11.10 10:51
|buy
|264
|0.49
|1.2878
|0.0000
|1.2901
|528
|2006.11.10 10:53
|close
|264
|0.49
|1.2883
|0.0000
|1.2901
|24.50
|16335.92
|529
|2006.11.10 10:53
|buy
|265
|0.49
|1.2884
|0.0000
|1.2907
|530
|2006.11.10 10:58
|close
|265
|0.49
|1.2890
|0.0000
|1.2907
|29.40
|16365.32
|531
|2006.11.10 10:58
|buy
|266
|0.49
|1.2891
|0.0000
|1.2914
|532
|2006.11.10 11:05
|close
|266
|0.49
|1.2903
|0.0000
|1.2914
|58.80
|16424.12
|533
|2006.11.10 11:05
|buy
|267
|0.49
|1.2904
|0.0000
|1.2927
|534
|2006.11.10 13:25
|buy
|268
|0.98
|1.2871
|0.0000
|1.2894
|535
|2006.11.10 22:00
|sell
|269
|0.48
|1.2847
|0.0000
|1.2824
|536
|2006.11.13 07:18
|sell
|270
|0.98
|1.2880
|0.0000
|1.2857
|537
|2006.11.13 09:58
|t/p
|270
|0.98
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|225.40
|16649.52
|538
|2006.11.13 09:58
|close
|269
|0.48
|1.2857
|0.0000
|1.2824
|-45.38
|16604.14
|539
|2006.11.13 12:00
|sell
|271
|0.48
|1.2842
|0.0000
|1.2819
|540
|2006.11.13 13:08
|buy
|272
|1.92
|1.2837
|0.0000
|1.2860
|541
|2006.11.13 16:52
|t/p
|271
|0.48
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|110.40
|16714.54
|542
|2006.11.13 16:52
|sell
|273
|0.46
|1.2817
|0.0000
|1.2794
|543
|2006.11.13 17:23
|buy
|274
|3.60
|1.2804
|0.0000
|1.2827
|544
|2006.11.14 06:40
|t/p
|274
|3.60
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|804.64
|17519.18
|545
|2006.11.14 06:40
|close
|272
|1.92
|1.2827
|0.0000
|1.2860
|-204.46
|17314.72
|546
|2006.11.14 06:40
|close
|268
|0.98
|1.2828
|0.0000
|1.2894
|-434.12
|16880.60
|547
|2006.11.14 06:40
|close
|267
|0.49
|1.2827
|0.0000
|1.2927
|-383.66
|16496.94
|548
|2006.11.14 08:15
|buy
|275
|0.49
|1.2829
|0.0000
|1.2852
|549
|2006.11.14 15:32
|sell
|276
|0.98
|1.2851
|0.0000
|1.2828
|550
|2006.11.14 15:32
|t/p
|275
|0.49
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|112.70
|16609.64
|551
|2006.11.14 16:15
|buy
|277
|0.49
|1.2866
|0.0000
|1.2889
|552
|2006.11.14 17:02
|buy
|278
|1.00
|1.2833
|0.0000
|1.2856
|553
|2006.11.14 17:03
|t/p
|276
|0.98
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|225.40
|16835.04
|554
|2006.11.14 17:03
|close
|273
|0.46
|1.2827
|0.0000
|1.2794
|-43.49
|16791.55
|555
|2006.11.14 17:13
|buy
|279
|1.92
|1.2799
|0.0000
|1.2822
|556
|2006.11.14 17:45
|sell
|280
|0.49
|1.2806
|0.0000
|1.2783
|557
|2006.11.14 21:16
|t/p
|279
|1.92
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|441.60
|17233.15
|558
|2006.11.14 21:16
|close
|278
|1.00
|1.2822
|0.0000
|1.2856
|-110.00
|17123.15
|559
|2006.11.14 21:17
|close
|277
|0.49
|1.2821
|0.0000
|1.2889
|-220.50
|16902.65
|560
|2006.11.15 11:00
|buy
|281
|0.50
|1.2831
|0.0000
|1.2854
|561
|2006.11.15 12:32
|buy
|282
|1.00
|1.2797
|0.0000
|1.2820
|562
|2006.11.15 13:00
|t/p
|280
|0.49
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|115.38
|17018.03
|563
|2006.11.15 13:00
|sell
|283
|0.50
|1.2781
|0.0000
|1.2758
|564
|2006.11.15 18:48
|sell
|284
|1.02
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|565
|2006.11.15 21:06
|t/p
|282
|1.00
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|230.00
|17248.03
|566
|2006.11.15 21:06
|close
|281
|0.50
|1.2820
|0.0000
|1.2854
|-55.00
|17193.03
|567
|2006.11.15 22:00
|buy
|285
|0.51
|1.2825
|0.0000
|1.2848
|568
|2006.11.16 19:13
|buy
|286
|1.04
|1.2792
|0.0000
|1.2815
|569
|2006.11.16 19:13
|t/p
|284
|1.02
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|251.31
|17444.34
|570
|2006.11.16 19:13
|close
|283
|0.50
|1.2791
|0.0000
|1.2758
|-41.81
|17402.53
|571
|2006.11.16 19:13
|sell
|287
|0.51
|1.2787
|0.0000
|1.2764
|572
|2006.11.17 07:53
|t/p
|287
|0.51
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|120.09
|17522.62
|573
|2006.11.17 07:53
|sell
|288
|0.51
|1.2762
|0.0000
|1.2739
|574
|2006.11.17 10:15
|sell
|289
|1.04
|1.2795
|0.0000
|1.2772
|575
|2006.11.17 13:20
|t/p
|289
|1.04
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|239.20
|17761.82
|576
|2006.11.17 13:20
|close
|288
|0.51
|1.2772
|0.0000
|1.2739
|-51.00
|17710.82
|577
|2006.11.17 13:20
|sell
|290
|0.52
|1.2771
|0.0000
|1.2748
|578
|2006.11.17 16:52
|sell
|291
|1.06
|1.2804
|0.0000
|1.2781
|579
|2006.11.17 17:02
|t/p
|286
|1.04
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|232.45
|17943.27
|580
|2006.11.17 17:02
|close
|285
|0.51
|1.2815
|0.0000
|1.2848
|-64.24
|17879.03
|581
|2006.11.17 17:02
|buy
|292
|0.52
|1.2818
|0.0000
|1.2841
|582
|2006.11.17 17:17
|sell
|293
|2.08
|1.2837
|0.0000
|1.2814
|583
|2006.11.17 17:18
|t/p
|292
|0.52
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|119.60
|17998.63
|584
|2006.11.17 17:18
|buy
|294
|0.51
|1.2843
|0.0000
|1.2866
|585
|2006.11.17 22:03
|t/p
|293
|2.08
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|478.40
|18477.03
|586
|2006.11.17 22:03
|close
|291
|1.06
|1.2814
|0.0000
|1.2781
|-106.00
|18371.03
|587
|2006.11.17 22:03
|close
|290
|0.52
|1.2815
|0.0000
|1.2748
|-228.80
|18142.23
|588
|2006.11.20 11:55
|close
|294
|0.51
|1.2849
|0.0000
|1.2866
|27.29
|18169.52
|589
|2006.11.20 13:15
|buy
|295
|0.55
|1.2844
|0.0000
|1.2867
|590
|2006.11.20 17:45
|sell
|296
|0.54
|1.2820
|0.0000
|1.2797
|591
|2006.11.20 18:55
|buy
|297
|1.08
|1.2811
|0.0000
|1.2834
|592
|2006.11.21 02:12
|close
|297
|1.08
|1.2829
|0.0000
|1.2834
|187.39
|18356.91
|593
|2006.11.21 02:12
|close
|296
|0.54
|1.2831
|0.0000
|1.2797
|-56.45
|18300.46
|594
|2006.11.21 02:12
|close
|295
|0.55
|1.2829
|0.0000
|1.2867
|-86.07
|18214.39
|595
|2006.11.21 02:30
|sell
|298
|0.55
|1.2813
|0.0000
|1.2790
|596
|2006.11.21 16:02
|close
|298
|0.55
|1.2808
|0.0000
|1.2790
|27.50
|18241.89
|597
|2006.11.21 23:00
|buy
|299
|0.55
|1.2850
|0.0000
|1.2873
|598
|2006.11.22 03:52
|close
|299
|0.55
|1.2857
|0.0000
|1.2873
|34.93
|18276.82
|599
|2006.11.22 04:30
|buy
|300
|0.55
|1.2861
|0.0000
|1.2884
|600
|2006.11.22 05:48
|close
|300
|0.55
|1.2866
|0.0000
|1.2884
|27.50
|18304.32
|601
|2006.11.22 05:48
|buy
|301
|0.55
|1.2867
|0.0000
|1.2890
|602
|2006.11.22 06:45
|close
|301
|0.55
|1.2872
|0.0000
|1.2890
|27.50
|18331.82
|603
|2006.11.22 07:00
|buy
|302
|0.55
|1.2870
|0.0000
|1.2893
|604
|2006.11.22 10:33
|close
|302
|0.55
|1.2875
|0.0000
|1.2893
|27.50
|18359.32
|605
|2006.11.22 10:45
|buy
|303
|0.55
|1.2873
|0.0000
|1.2896
|606
|2006.11.22 13:48
|close
|303
|0.55
|1.2879
|0.0000
|1.2896
|33.00
|18392.32
|607
|2006.11.22 13:48
|buy
|304
|0.55
|1.2880
|0.0000
|1.2903
|608
|2006.11.22 14:10
|close
|304
|0.55
|1.2886
|0.0000
|1.2903
|33.00
|18425.32
|609
|2006.11.22 14:10
|buy
|305
|0.55
|1.2887
|0.0000
|1.2910
|610
|2006.11.22 14:23
|close
|305
|0.55
|1.2893
|0.0000
|1.2910
|33.00
|18458.32
|611
|2006.11.22 14:23
|buy
|306
|0.55
|1.2896
|0.0000
|1.2919
|612
|2006.11.22 15:26
|close
|306
|0.55
|1.2902
|0.0000
|1.2919
|33.00
|18491.32
|613
|2006.11.22 15:30
|buy
|307
|0.55
|1.2915
|0.0000
|1.2938
|614
|2006.11.22 15:32
|close
|307
|0.55
|1.2921
|0.0000
|1.2938
|33.00
|18524.32
|615
|2006.11.22 15:32
|buy
|308
|0.56
|1.2922
|0.0000
|1.2945
|616
|2006.11.22 15:33
|close
|308
|0.56
|1.2927
|0.0000
|1.2945
|28.00
|18552.32
|617
|2006.11.22 15:33
|buy
|309
|0.56
|1.2930
|0.0000
|1.2953
|618
|2006.11.22 17:03
|close
|309
|0.56
|1.2935
|0.0000
|1.2953
|28.00
|18580.32
|619
|2006.11.22 17:03
|buy
|310
|0.56
|1.2936
|0.0000
|1.2959
|620
|2006.11.22 17:07
|close
|310
|0.56
|1.2941
|0.0000
|1.2959
|28.00
|18608.32
|621
|2006.11.22 17:07
|buy
|311
|0.56
|1.2942
|0.0000
|1.2965
|622
|2006.11.22 17:22
|close
|311
|0.56
|1.2947
|0.0000
|1.2965
|28.00
|18636.32
|623
|2006.11.22 17:22
|buy
|312
|0.56
|1.2948
|0.0000
|1.2971
|624
|2006.11.22 17:27
|close
|312
|0.56
|1.2953
|0.0000
|1.2971
|28.00
|18664.32
|625
|2006.11.22 17:27
|buy
|313
|0.56
|1.2956
|0.0000
|1.2979
|626
|2006.11.22 19:33
|buy
|314
|1.10
|1.2923
|0.0000
|1.2946
|627
|2006.11.22 20:38
|close
|314
|1.10
|1.2936
|0.0000
|1.2946
|143.00
|18807.32
|628
|2006.11.22 20:38
|close
|313
|0.56
|1.2936
|0.0000
|1.2979
|-112.00
|18695.32
|629
|2006.11.22 20:38
|buy
|315
|0.56
|1.2939
|0.0000
|1.2962
|630
|2006.11.22 21:36
|close
|315
|0.56
|1.2945
|0.0000
|1.2962
|33.60
|18728.92
|631
|2006.11.22 22:45
|buy
|316
|0.56
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|632
|2006.11.22 23:18
|close
|316
|0.56
|1.2947
|0.0000
|1.2964
|33.60
|18762.52
|633
|2006.11.22 23:19
|buy
|317
|0.56
|1.2948
|0.0000
|1.2971
|634
|2006.11.23 11:06
|close
|317
|0.56
|1.2955
|0.0000
|1.2971
|28.30
|18790.82
|635
|2006.11.23 14:00
|buy
|318
|0.56
|1.2959
|0.0000
|1.2982
|636
|2006.11.23 17:02
|close
|318
|0.56
|1.2965
|0.0000
|1.2982
|33.60
|18824.42
|637
|2006.11.23 17:02
|buy
|319
|0.56
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|638
|2006.11.24 09:53
|close
|319
|0.56
|1.2972
|0.0000
|1.2989
|29.97
|18854.38
|639
|2006.11.24 10:00
|buy
|320
|0.57
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|640
|2006.11.24 10:03
|close
|320
|0.57
|1.2977
|0.0000
|1.2995
|28.50
|18882.88
|641
|2006.11.24 10:03
|buy
|321
|0.57
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|642
|2006.11.24 10:26
|close
|321
|0.57
|1.2985
|0.0000
|1.3003
|28.50
|18911.38
|643
|2006.11.24 10:26
|buy
|322
|0.57
|1.2988
|0.0000
|1.3011
|644
|2006.11.24 10:27
|close
|322
|0.57
|1.2993
|0.0000
|1.3011
|28.50
|18939.88
|645
|2006.11.24 10:27
|buy
|323
|0.57
|1.2994
|0.0000
|1.3017
|646
|2006.11.24 10:28
|close
|323
|0.57
|1.2999
|0.0000
|1.3017
|28.50
|18968.38
|647
|2006.11.24 10:28
|buy
|324
|0.57
|1.3000
|0.0000
|1.3023
|648
|2006.11.24 10:30
|close
|324
|0.57
|1.3005
|0.0000
|1.3023
|28.50
|18996.88
|649
|2006.11.24 10:30
|buy
|325
|0.57
|1.3006
|0.0000
|1.3029
|650
|2006.11.24 10:30
|close
|325
|0.57
|1.3011
|0.0000
|1.3029
|28.50
|19025.38
|651
|2006.11.24 10:30
|buy
|326
|0.57
|1.3012
|0.0000
|1.3035
|652
|2006.11.24 10:31
|close
|326
|0.57
|1.3018
|0.0000
|1.3035
|34.20
|19059.58
|653
|2006.11.24 10:31
|buy
|327
|0.57
|1.3022
|0.0000
|1.3045
|654
|2006.11.24 10:31
|close
|327
|0.57
|1.3028
|0.0000
|1.3045
|34.20
|19093.78
|655
|2006.11.24 10:31
|buy
|328
|0.57
|1.3032
|0.0000
|1.3055
|656
|2006.11.24 10:32
|close
|328
|0.57
|1.3038
|0.0000
|1.3055
|34.20
|19127.98
|657
|2006.11.24 10:32
|buy
|329
|0.57
|1.3042
|0.0000
|1.3065
|658
|2006.11.24 10:32
|close
|329
|0.57
|1.3048
|0.0000
|1.3065
|34.20
|19162.18
|659
|2006.11.24 10:32
|buy
|330
|0.57
|1.3051
|0.0000
|1.3074
|660
|2006.11.24 10:33
|close
|330
|0.57
|1.3057
|0.0000
|1.3074
|34.20
|19196.38
|661
|2006.11.24 10:33
|buy
|331
|0.58
|1.3060
|0.0000
|1.3083
|662
|2006.11.24 10:33
|close
|331
|0.58
|1.3065
|0.0000
|1.3083
|29.00
|19225.38
|663
|2006.11.24 10:33
|buy
|332
|0.58
|1.3068
|0.0000
|1.3091
|664
|2006.11.24 10:33
|close
|332
|0.58
|1.3073
|0.0000
|1.3091
|29.00
|19254.38
|665
|2006.11.24 10:33
|buy
|333
|0.58
|1.3076
|0.0000
|1.3099
|666
|2006.11.24 10:38
|buy
|334
|1.14
|1.3042
|0.0000
|1.3065
|667
|2006.11.24 10:41
|close
|334
|1.14
|1.3056
|0.0000
|1.3065
|159.60
|19413.98
|668
|2006.11.24 10:41
|close
|333
|0.58
|1.3056
|0.0000
|1.3099
|-116.00
|19297.98
|669
|2006.11.24 10:41
|buy
|335
|0.58
|1.3059
|0.0000
|1.3082
|670
|2006.11.24 10:42
|close
|335
|0.58
|1.3064
|0.0000
|1.3082
|29.00
|19326.98
|671
|2006.11.24 10:42
|buy
|336
|0.58
|1.3065
|0.0000
|1.3088
|672
|2006.11.24 10:43
|close
|336
|0.58
|1.3070
|0.0000
|1.3088
|29.00
|19355.98
|673
|2006.11.24 10:43
|buy
|337
|0.58
|1.3071
|0.0000
|1.3094
|674
|2006.11.24 10:47
|close
|337
|0.58
|1.3077
|0.0000
|1.3094
|34.80
|19390.78
|675
|2006.11.24 10:47
|buy
|338
|0.58
|1.3080
|0.0000
|1.3103
|676
|2006.11.24 10:48
|close
|338
|0.58
|1.3086
|0.0000
|1.3103
|34.80
|19425.58
|677
|2006.11.24 10:48
|buy
|339
|0.58
|1.3089
|0.0000
|1.3112
|678
|2006.11.24 12:31
|close
|339
|0.58
|1.3095
|0.0000
|1.3112
|34.80
|19460.38
|679
|2006.11.24 12:31
|buy
|340
|0.58
|1.3098
|0.0000
|1.3121
|680
|2006.11.24 12:32
|close
|340
|0.58
|1.3104
|0.0000
|1.3121
|34.80
|19495.18
|681
|2006.11.24 12:32
|buy
|341
|0.58
|1.3107
|0.0000
|1.3130
|682
|2006.11.24 13:08
|buy
|342
|1.16
|1.3074
|0.0000
|1.3097
|683
|2006.11.24 13:28
|close
|342
|1.16
|1.3087
|0.0000
|1.3097
|150.80
|19645.98
|684
|2006.11.24 13:28
|close
|341
|0.58
|1.3087
|0.0000
|1.3130
|-116.00
|19529.98
|685
|2006.11.24 13:28
|buy
|343
|0.59
|1.3088
|0.0000
|1.3111
|686
|2006.11.24 13:58
|close
|343
|0.59
|1.3093
|0.0000
|1.3111
|29.50
|19559.48
|687
|2006.11.24 13:58
|buy
|344
|0.59
|1.3094
|0.0000
|1.3117
|688
|2006.11.24 14:05
|close
|344
|0.59
|1.3099
|0.0000
|1.3117
|29.50
|19588.98
|689
|2006.11.24 14:05
|buy
|345
|0.59
|1.3100
|0.0000
|1.3123
|690
|2006.11.24 17:21
|close
|345
|0.59
|1.3105
|0.0000
|1.3123
|29.50
|19618.48
|691
|2006.11.24 17:21
|buy
|346
|0.59
|1.3105
|0.0000
|1.3128
|692
|2006.11.27 00:00
|t/p
|346
|0.59
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|131.87
|19750.35
|693
|2006.11.27 00:00
|buy
|347
|0.59
|1.3167
|0.0000
|1.3190
|694
|2006.11.27 02:38
|buy
|348
|1.18
|1.3134
|0.0000
|1.3157
|695
|2006.11.27 03:48
|close
|348
|1.18
|1.3147
|0.0000
|1.3157
|153.40
|19903.75
|696
|2006.11.27 03:48
|close
|347
|0.59
|1.3147
|0.0000
|1.3190
|-118.00
|19785.75
|697
|2006.11.27 03:48
|buy
|349
|0.59
|1.3150
|0.0000
|1.3173
|698
|2006.11.27 07:43
|buy
|350
|1.18
|1.3116
|0.0000
|1.3139
|699
|2006.11.27 08:21
|close
|350
|1.18
|1.3130
|0.0000
|1.3139
|165.20
|19950.95
|700
|2006.11.27 08:21
|close
|349
|0.59
|1.3130
|0.0000
|1.3173
|-118.00
|19832.95
|701
|2006.11.27 08:22
|buy
|351
|0.59
|1.3131
|0.0000
|1.3154
|702
|2006.11.27 09:06
|close
|351
|0.59
|1.3137
|0.0000
|1.3154
|35.40
|19868.35
|703
|2006.11.27 09:06
|buy
|352
|0.60
|1.3140
|0.0000
|1.3163
|704
|2006.11.27 10:28
|buy
|353
|1.18
|1.3107
|0.0000
|1.3130
|705
|2006.11.27 11:32
|close
|353
|1.18
|1.3120
|0.0000
|1.3130
|153.40
|20021.75
|706
|2006.11.27 11:32
|close
|352
|0.60
|1.3120
|0.0000
|1.3163
|-120.00
|19901.75
|707
|2006.11.27 15:00
|sell
|354
|0.60
|1.3110
|0.0000
|1.3087
|708
|2006.11.27 15:40
|close
|354
|0.60
|1.3105
|0.0000
|1.3087
|30.00
|19931.75
|709
|2006.11.27 15:46
|sell
|355
|0.60
|1.3105
|0.0000
|1.3082
|710
|2006.11.27 21:13
|sell
|356
|1.18
|1.3138
|0.0000
|1.3115
|711
|2006.11.27 21:30
|buy
|357
|0.59
|1.3136
|0.0000
|1.3159
|712
|2006.11.28 10:07
|t/p
|357
|0.59
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|131.87
|20063.63
|713
|2006.11.28 12:00
|buy
|358
|0.59
|1.3150
|0.0000
|1.3173
|714
|2006.11.28 15:34
|sell
|359
|2.32
|1.3172
|0.0000
|1.3149
|715
|2006.11.28 15:34
|t/p
|358
|0.59
|1.3173
|0.0000
|1.3173
|135.70
|20199.33
|716
|2006.11.28 16:00
|buy
|360
|0.59
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|717
|2006.11.28 17:03
|t/p
|359
|2.32
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|533.60
|20732.93
|718
|2006.11.28 17:03
|close
|356
|1.18
|1.3148
|0.0000
|1.3115
|-111.56
|20621.37
|719
|2006.11.28 17:03
|close
|355
|0.60
|1.3147
|0.0000
|1.3082
|-248.72
|20372.65
|720
|2006.11.28 20:06
|close
|360
|0.59
|1.3175
|0.0000
|1.3192
|35.40
|20408.05
|721
|2006.11.28 20:06
|buy
|361
|0.61
|1.3176
|0.0000
|1.3199
|722
|2006.11.28 20:16
|close
|361
|0.61
|1.3183
|0.0000
|1.3199
|42.70
|20450.75
|723
|2006.11.28 20:16
|buy
|362
|0.61
|1.3184
|0.0000
|1.3207
|724
|2006.11.28 20:16
|close
|362
|0.61
|1.3192
|0.0000
|1.3207
|48.80
|20499.55
|725
|2006.11.28 20:16
|buy
|363
|0.61
|1.3192
|0.0000
|1.3215
|726
|2006.11.28 20:37
|close
|363
|0.61
|1.3198
|0.0000
|1.3215
|36.60
|20536.15
|727
|2006.11.28 20:37
|buy
|364
|0.62
|1.3201
|0.0000
|1.3224
|728
|2006.11.28 20:51
|buy
|365
|1.22
|1.3167
|0.0000
|1.3190
|729
|2006.11.28 21:24
|close
|365
|1.22
|1.3181
|0.0000
|1.3190
|170.80
|20706.95
|730
|2006.11.28 21:24
|close
|364
|0.62
|1.3181
|0.0000
|1.3224
|-124.00
|20582.95
|731
|2006.11.28 21:30
|buy
|366
|0.62
|1.3188
|0.0000
|1.3211
|732
|2006.11.28 21:46
|close
|366
|0.62
|1.3195
|0.0000
|1.3211
|43.40
|20626.35
|733
|2006.11.28 21:46
|buy
|367
|0.62
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|734
|2006.11.28 22:41
|close
|367
|0.62
|1.3201
|0.0000
|1.3219
|31.00
|20657.35
|735
|2006.11.28 22:41
|buy
|368
|0.62
|1.3202
|0.0000
|1.3225
|736
|2006.11.28 23:04
|close
|368
|0.62
|1.3208
|0.0000
|1.3225
|37.20
|20694.55
|737
|2006.11.28 23:04
|buy
|369
|0.62
|1.3209
|0.0000
|1.3232
|738
|2006.11.29 01:52
|close
|369
|0.62
|1.3215
|0.0000
|1.3232
|33.18
|20727.72
|739
|2006.11.29 01:52
|buy
|370
|0.62
|1.3215
|0.0000
|1.3238
|740
|2006.11.29 08:46
|sell
|371
|0.62
|1.3197
|0.0000
|1.3174
|741
|2006.11.29 09:46
|buy
|372
|1.24
|1.3180
|0.0000
|1.3203
|742
|2006.11.29 10:04
|t/p
|371
|0.62
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|142.60
|20870.32
|743
|2006.11.29 10:45
|sell
|373
|0.61
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|744
|2006.11.29 14:13
|t/p
|373
|0.61
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|140.30
|21010.62
|745
|2006.11.29 14:13
|sell
|374
|0.60
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|746
|2006.11.29 15:30
|buy
|375
|2.40
|1.3147
|0.0000
|1.3170
|747
|2006.11.29 16:28
|t/p
|375
|2.40
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|552.00
|21562.62
|748
|2006.11.29 16:28
|close
|372
|1.24
|1.3170
|0.0000
|1.3203
|-124.00
|21438.62
|749
|2006.11.29 16:28
|close
|370
|0.62
|1.3169
|0.0000
|1.3238
|-285.20
|21153.42
|750
|2006.11.29 18:19
|close
|374
|0.60
|1.3140
|0.0000
|1.3123
|36.00
|21189.42
|751
|2006.11.29 20:00
|sell
|376
|0.64
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|752
|2006.11.29 20:23
|close
|376
|0.64
|1.3151
|0.0000
|1.3133
|32.00
|21221.42
|753
|2006.11.29 20:23
|sell
|377
|0.64
|1.3150
|0.0000
|1.3127
|754
|2006.11.29 20:24
|close
|377
|0.64
|1.3144
|0.0000
|1.3127
|38.40
|21259.82
|755
|2006.11.29 20:24
|sell
|378
|0.64
|1.3140
|0.0000
|1.3117
|756
|2006.11.29 20:27
|close
|378
|0.64
|1.3135
|0.0000
|1.3117
|32.00
|21291.82
|757
|2006.11.29 20:27
|sell
|379
|0.64
|1.3134
|0.0000
|1.3111
|758
|2006.11.30 04:05
|sell
|380
|1.26
|1.3167
|0.0000
|1.3144
|759
|2006.11.30 07:00
|buy
|381
|0.63
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|760
|2006.11.30 09:24
|t/p
|381
|0.63
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|144.90
|21436.72
|761
|2006.11.30 09:24
|buy
|382
|0.62
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|762
|2006.11.30 11:23
|sell
|383
|2.48
|1.3200
|0.0000
|1.3177
|763
|2006.11.30 16:57
|t/p
|382
|0.62
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|142.60
|21579.32
|764
|2006.11.30 16:57
|buy
|384
|0.59
|1.3223
|0.0000
|1.3246
|765
|2006.11.30 17:08
|sell
|385
|4.56
|1.3236
|0.0000
|1.3213
|766
|2006.11.30 17:31
|t/p
|384
|0.59
|1.3246
|0.0000
|1.3246
|135.70
|21715.02
|767
|2006.11.30 17:31
|buy
|386
|0.54
|1.3249
|0.0000
|1.3272
|768
|2006.11.30 18:17
|t/p
|386
|0.54
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|124.20
|21839.22
|769
|2006.11.30 18:17
|buy
|387
|0.48
|1.3275
|0.0000
|1.3298
|770
|2006.11.30 18:17
|sell
|388
|7.68
|1.3273
|0.0000
|1.3250
|771
|2006.11.30 21:05
|t/p
|388
|7.68
|1.3250
|0.0000
|1.3250
|1766.40
|23605.62
|772
|2006.11.30 21:05
|close
|385
|4.56
|1.3249
|0.0000
|1.3213
|-592.80
|23012.82
|773
|2006.11.30 21:05
|close
|383
|2.48
|1.3250
|0.0000
|1.3177
|-1240.00
|21772.82
|774
|2006.11.30 21:05
|close
|380
|1.26
|1.3251
|0.0000
|1.3144
|-1058.40
|20714.42
|775
|2006.11.30 21:05
|close
|379
|0.64
|1.3252
|0.0000
|1.3111
|-744.71
|19969.71
|776
|2006.11.30 23:14
|buy
|389
|1.18
|1.3241
|0.0000
|1.3264
|777
|2006.12.01 02:00
|close
|389
|1.18
|1.3254
|0.0000
|1.3264
|145.74
|20115.45
|778
|2006.12.01 02:00
|close
|387
|0.48
|1.3254
|0.0000
|1.3298
|-103.92
|20011.54
|779
|2006.12.01 02:30
|sell
|390
|0.60
|1.3250
|0.0000
|1.3227
|780
|2006.12.01 09:30
|buy
|391
|0.60
|1.3268
|0.0000
|1.3291
|781
|2006.12.01 11:52
|buy
|392
|1.20
|1.3228
|0.0000
|1.3251
|782
|2006.12.01 12:10
|t/p
|390
|0.60
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|138.00
|20149.54
|783
|2006.12.01 12:15
|sell
|393
|0.60
|1.3226
|0.0000
|1.3203
|784
|2006.12.01 15:02
|t/p
|392
|1.20
|1.3251
|0.0000
|1.3251
|276.00
|20425.54
|785
|2006.12.01 15:02
|close
|391
|0.60
|1.3251
|0.0000
|1.3291
|-102.00
|20323.54
|786
|2006.12.01 16:14
|sell
|394
|1.20
|1.3260
|0.0000
|1.3237
|787
|2006.12.01 16:30
|buy
|395
|0.60
|1.3273
|0.0000
|1.3296
|788
|2006.12.01 17:01
|t/p
|395
|0.60
|1.3296
|0.0000
|1.3296
|138.00
|20461.54
|789
|2006.12.01 17:01
|buy
|396
|0.59
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|790
|2006.12.01 17:01
|sell
|397
|2.36
|1.3296
|0.0000
|1.3273
|791
|2006.12.01 17:11
|t/p
|396
|0.59
|1.3321
|0.0000
|1.3321
|135.70
|20597.24
|792
|2006.12.01 17:11
|buy
|398
|0.56
|1.3323
|0.0000
|1.3346
|793
|2006.12.01 17:29
|sell
|399
|4.40
|1.3330
|0.0000
|1.3307
|794
|2006.12.01 17:39
|t/p
|398
|0.56
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|128.80
|20726.04
|795
|2006.12.01 17:39
|buy
|400
|0.51
|1.3348
|0.0000
|1.3371
|796
|2006.12.01 18:33
|buy
|401
|1.18
|1.3315
|0.0000
|1.3338
|797
|2006.12.01 22:22
|t/p
|401
|1.18
|1.3338
|0.0000
|1.3338
|271.40
|20997.44
|798
|2006.12.01 22:22
|close
|400
|0.51
|1.3338
|0.0000
|1.3371
|-51.00
|20946.44
|799
|2006.12.01 22:22
|buy
|402
|0.53
|1.3342
|0.0000
|1.3365
|800
|2006.12.04 00:58
|sell
|403
|7.52
|1.3364
|0.0000
|1.3341
|801
|2006.12.04 00:58
|t/p
|402
|0.53
|1.3365
|0.0000
|1.3365
|118.46
|21064.90
|802
|2006.12.04 00:58
|buy
|404
|0.46
|1.3367
|0.0000
|1.3390
|803
|2006.12.04 02:14
|t/p
|403
|7.52
|1.3341
|0.0000
|1.3341
|1729.60
|22794.50
|804
|2006.12.04 02:14
|close
|399
|4.40
|1.3341
|0.0000
|1.3307
|-459.97
|22334.52
|805
|2006.12.04 02:14
|close
|397
|2.36
|1.3342
|0.0000
|1.3273
|-1072.71
|21261.81
|806
|2006.12.04 02:14
|close
|394
|1.20
|1.3343
|0.0000
|1.3237
|-989.45
|20272.37
|807
|2006.12.04 02:15
|close
|393
|0.60
|1.3342
|0.0000
|1.3203
|-692.72
|19579.64
|808
|2006.12.04 03:15
|buy
|405
|1.16
|1.3334
|0.0000
|1.3357
|809
|2006.12.04 04:30
|sell
|406
|0.58
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|810
|2006.12.04 06:06
|t/p
|406
|0.58
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|133.40
|19713.04
|811
|2006.12.04 07:15
|sell
|407
|0.58
|1.3317
|0.0000
|1.3294
|812
|2006.12.04 10:02
|buy
|408
|2.28
|1.3300
|0.0000
|1.3323
|813
|2006.12.04 10:08
|t/p
|407
|0.58
|1.3294
|0.0000
|1.3294
|133.40
|19846.44
|814
|2006.12.04 10:08
|sell
|409
|0.56
|1.3292
|0.0000
|1.3269
|815
|2006.12.04 17:46
|t/p
|408
|2.28
|1.3323
|0.0000
|1.3323
|524.40
|20370.84
|816
|2006.12.04 17:46
|close
|405
|1.16
|1.3323
|0.0000
|1.3357
|-127.60
|20243.24
|817
|2006.12.04 17:46
|close
|404
|0.46
|1.3322
|0.0000
|1.3390
|-207.00
|20036.24
|818
|2006.12.04 17:56
|sell
|410
|1.20
|1.3325
|0.0000
|1.3302
|819
|2006.12.04 21:16
|buy
|411
|0.60
|1.3321
|0.0000
|1.3344
|820
|2006.12.05 00:32
|t/p
|411
|0.60
|1.3344
|0.0000
|1.3344
|134.11
|20170.35
|821
|2006.12.05 00:32
|buy
|412
|0.59
|1.3347
|0.0000
|1.3370
|822
|2006.12.05 09:35
|buy
|413
|1.20
|1.3314
|0.0000
|1.3337
|823
|2006.12.05 11:58
|t/p
|410
|1.20
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|282.55
|20452.90
|824
|2006.12.05 11:58
|close
|409
|0.56
|1.3302
|0.0000
|1.3269
|-52.94
|20399.96
|825
|2006.12.05 13:22
|close
|413
|1.20
|1.3327
|0.0000
|1.3337
|156.00
|20555.96
|826
|2006.12.05 13:22
|close
|412
|0.59
|1.3327
|0.0000
|1.3370
|-118.00
|20437.96
|827
|2006.12.05 14:00
|sell
|414
|0.61
|1.3318
|0.0000
|1.3295
|828
|2006.12.05 15:30
|sell
|415
|1.22
|1.3352
|0.0000
|1.3329
|829
|2006.12.05 15:45
|buy
|416
|0.61
|1.3349
|0.0000
|1.3372
|830
|2006.12.05 15:50
|close
|416
|0.61
|1.3329
|0.0000
|1.3372
|-122.00
|20315.96
|831
|2006.12.05 15:50
|close
|415
|1.22
|1.3331
|0.0000
|1.3329
|256.20
|20572.16
|832
|2006.12.05 15:50
|close
|414
|0.61
|1.3331
|0.0000
|1.3295
|-79.30
|20492.86
|833
|2006.12.05 15:50
|buy
|417
|0.61
|1.3332
|0.0000
|1.3355
|834
|2006.12.05 16:48
|close
|417
|0.61
|1.3338
|0.0000
|1.3355
|36.60
|20529.46
|835
|2006.12.05 17:00
|buy
|418
|0.62
|1.3347
|0.0000
|1.3370
|836
|2006.12.05 17:00
|buy
|419
|1.22
|1.3312
|0.0000
|1.3335
|837
|2006.12.05 17:04
|close
|419
|1.22
|1.3326
|0.0000
|1.3335
|170.80
|20700.26
|838
|2006.12.05 17:04
|close
|418
|0.62
|1.3326
|0.0000
|1.3370
|-130.20
|20570.06
|839
|2006.12.05 17:04
|buy
|420
|0.62
|1.3330
|0.0000
|1.3353
|840
|2006.12.05 17:12
|buy
|421
|1.22
|1.3297
|0.0000
|1.3320
|841
|2006.12.05 17:57
|close
|421
|1.22
|1.3310
|0.0000
|1.3320
|158.60
|20728.66
|842
|2006.12.05 17:57
|close
|420
|0.62
|1.3310
|0.0000
|1.3353
|-124.00
|20604.66
|843
|2006.12.05 18:00
|buy
|422
|0.62
|1.3311
|0.0000
|1.3334
|844
|2006.12.05 18:10
|close
|422
|0.62
|1.3316
|0.0000
|1.3334
|31.00
|20635.66
|845
|2006.12.05 18:10
|buy
|423
|0.62
|1.3317
|0.0000
|1.3340
|846
|2006.12.05 18:31
|close
|423
|0.62
|1.3322
|0.0000
|1.3340
|31.00
|20666.66
|847
|2006.12.05 18:31
|buy
|424
|0.62
|1.3326
|0.0000
|1.3349
|848
|2006.12.05 21:24
|close
|424
|0.62
|1.3333
|0.0000
|1.3349
|43.40
|20710.06
|849
|2006.12.06 02:00
|sell
|425
|0.62
|1.3317
|0.0000
|1.3294
|850
|2006.12.06 08:00
|buy
|426
|0.62
|1.3333
|0.0000
|1.3356
|851
|2006.12.06 10:27
|buy
|427
|1.24
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|852
|2006.12.06 10:33
|t/p
|425
|0.62
|1.3294
|0.0000
|1.3294
|142.60
|20852.66
|853
|2006.12.06 10:45
|sell
|428
|0.62
|1.3297
|0.0000
|1.3274
|854
|2006.12.06 11:39
|t/p
|428
|0.62
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|142.60
|20995.26
|855
|2006.12.06 11:39
|sell
|429
|0.61
|1.3272
|0.0000
|1.3249
|856
|2006.12.06 11:40
|buy
|430
|2.40
|1.3263
|0.0000
|1.3286
|857
|2006.12.06 12:57
|t/p
|430
|2.40
|1.3286
|0.0000
|1.3286
|552.00
|21547.26
|858
|2006.12.06 12:57
|close
|427
|1.24
|1.3286
|0.0000
|1.3321
|-148.80
|21398.46
|859
|2006.12.06 12:57
|close
|426
|0.62
|1.3285
|0.0000
|1.3356
|-297.60
|21100.86
|860
|2006.12.06 15:15
|close
|429
|0.61
|1.3266
|0.0000
|1.3249
|36.60
|21137.46
|861
|2006.12.06 15:30
|sell
|431
|0.63
|1.3264
|0.0000
|1.3241
|862
|2006.12.06 15:40
|close
|431
|0.63
|1.3258
|0.0000
|1.3241
|37.80
|21175.26
|863
|2006.12.06 15:40
|sell
|432
|0.64
|1.3257
|0.0000
|1.3234
|864
|2006.12.06 16:52
|sell
|433
|1.26
|1.3291
|0.0000
|1.3268
|865
|2006.12.06 18:00
|buy
|434
|0.61
|1.3318
|0.0000
|1.3341
|866
|2006.12.06 21:28
|buy
|435
|1.26
|1.3284
|0.0000
|1.3307
|867
|2006.12.07 06:59
|t/p
|435
|1.26
|1.3307
|0.0000
|1.3307
|265.27
|21440.53
|868
|2006.12.07 06:59
|close
|434
|0.61
|1.3307
|0.0000
|1.3341
|-78.98
|21361.55
|869
|2006.12.07 09:34
|sell
|436
|2.48
|1.3324
|0.0000
|1.3301
|870
|2006.12.07 11:00
|buy
|437
|0.63
|1.3317
|0.0000
|1.3340
|871
|2006.12.07 11:29
|close
|437
|0.63
|1.3300
|0.0000
|1.3340
|-107.10
|21254.45
|872
|2006.12.07 11:29
|close
|436
|2.48
|1.3302
|0.0000
|1.3301
|545.60
|21800.05
|873
|2006.12.07 11:29
|close
|433
|1.26
|1.3302
|0.0000
|1.3268
|-117.96
|21682.09
|874
|2006.12.07 11:29
|close
|432
|0.64
|1.3302
|0.0000
|1.3234
|-277.51
|21404.58
|875
|2006.12.07 11:30
|buy
|438
|0.64
|1.3305
|0.0000
|1.3328
|876
|2006.12.07 15:36
|close
|438
|0.64
|1.3311
|0.0000
|1.3328
|38.40
|21442.98
|877
|2006.12.08 02:30
|sell
|439
|0.64
|1.3286
|0.0000
|1.3263
|878
|2006.12.08 03:14
|close
|439
|0.64
|1.3279
|0.0000
|1.3263
|44.80
|21487.78
|879
|2006.12.08 03:14
|sell
|440
|0.64
|1.3278
|0.0000
|1.3255
|880
|2006.12.08 15:28
|close
|440
|0.64
|1.3272
|0.0000
|1.3255
|38.40
|21526.18
|881
|2006.12.08 17:15
|buy
|441
|0.65
|1.3339
|0.0000
|1.3362
|882
|2006.12.08 18:26
|buy
|442
|1.28
|1.3306
|0.0000
|1.3329
|883
|2006.12.08 18:49
|buy
|443
|2.48
|1.3273
|0.0000
|1.3296
|884
|2006.12.08 18:53
|buy
|444
|4.56
|1.3239
|0.0000
|1.3262
|885
|2006.12.08 18:55
|buy
|445
|7.68
|1.3205
|0.0000
|1.3228
|886
|2006.12.08 19:07
|t/p
|445
|7.68
|1.3228
|0.0000
|1.3228
|1766.40
|23292.58
|887
|2006.12.08 19:07
|close
|444
|4.56
|1.3229
|0.0000
|1.3262
|-456.00
|22836.58
|888
|2006.12.08 19:07
|close
|443
|2.48
|1.3230
|0.0000
|1.3296
|-1066.40
|21770.18
|889
|2006.12.08 19:07
|close
|442
|1.28
|1.3231
|0.0000
|1.3329
|-960.00
|20810.18
|890
|2006.12.08 19:07
|close
|441
|0.65
|1.3232
|0.0000
|1.3362
|-695.50
|20114.68
|891
|2006.12.08 19:07
|buy
|446
|0.60
|1.3233
|0.0000
|1.3256
|892
|2006.12.08 19:30
|sell
|447
|0.60
|1.3221
|0.0000
|1.3198
|893
|2006.12.08 21:17
|t/p
|447
|0.60
|1.3198
|0.0000
|1.3198
|138.00
|20252.68
|894
|2006.12.08 21:17
|buy
|448
|1.20
|1.3198
|0.0000
|1.3221
|895
|2006.12.08 21:17
|sell
|449
|0.60
|1.3196
|0.0000
|1.3173
|896
|2006.12.11 02:12
|t/p
|449
|0.60
|1.3173
|0.0000
|1.3173
|141.28
|20393.96
|897
|2006.12.11 02:12
|sell
|450
|0.59
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|898
|2006.12.11 02:28
|buy
|451
|2.36
|1.3165
|0.0000
|1.3188
|899
|2006.12.11 03:54
|t/p
|450
|0.59
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|135.70
|20529.66
|900
|2006.12.11 03:54
|sell
|452
|0.57
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|901
|2006.12.11 04:19
|buy
|453
|4.40
|1.3132
|0.0000
|1.3155
|902
|2006.12.11 05:27
|t/p
|453
|4.40
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|1012.00
|21541.66
|903
|2006.12.11 05:27
|close
|451
|2.36
|1.3155
|0.0000
|1.3188
|-236.00
|21305.66
|904
|2006.12.11 05:27
|close
|448
|1.20
|1.3154
|0.0000
|1.3221
|-535.79
|20769.87
|905
|2006.12.11 05:27
|close
|446
|0.60
|1.3155
|0.0000
|1.3256
|-471.89
|20297.97
|906
|2006.12.11 08:26
|sell
|454
|1.20
|1.3179
|0.0000
|1.3156
|907
|2006.12.11 08:46
|close
|454
|1.20
|1.3165
|0.0000
|1.3156
|168.00
|20465.97
|908
|2006.12.11 08:46
|close
|452
|0.57
|1.3165
|0.0000
|1.3123
|-108.30
|20357.67
|909
|2006.12.11 08:46
|sell
|455
|0.61
|1.3164
|0.0000
|1.3141
|910
|2006.12.11 09:47
|sell
|456
|1.20
|1.3197
|0.0000
|1.3174
|911
|2006.12.11 11:00
|buy
|457
|0.60
|1.3203
|0.0000
|1.3226
|912
|2006.12.11 18:29
|t/p
|457
|0.60
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|138.00
|20495.67
|913
|2006.12.11 18:32
|sell
|458
|2.36
|1.3232
|0.0000
|1.3209
|914
|2006.12.11 20:00
|buy
|459
|0.56
|1.3258
|0.0000
|1.3281
|915
|2006.12.12 04:58
|sell
|460
|4.40
|1.3265
|0.0000
|1.3242
|916
|2006.12.12 09:50
|t/p
|460
|4.40
|1.3242
|0.0000
|1.3242
|1012.00
|21507.67
|917
|2006.12.12 09:50
|close
|458
|2.36
|1.3242
|0.0000
|1.3209
|-223.11
|21284.56
|918
|2006.12.12 09:50
|close
|456
|1.20
|1.3243
|0.0000
|1.3174
|-545.45
|20739.12
|919
|2006.12.12 09:50
|close
|455
|0.61
|1.3242
|0.0000
|1.3141
|-472.47
|20266.65
|920
|2006.12.12 13:00
|sell
|461
|0.60
|1.3238
|0.0000
|1.3215
|921
|2006.12.12 15:30
|buy
|462
|1.20
|1.3224
|0.0000
|1.3247
|922
|2006.12.12 15:38
|close
|462
|1.20
|1.3238
|0.0000
|1.3247
|168.00
|20434.65
|923
|2006.12.12 15:38
|close
|461
|0.60
|1.3240
|0.0000
|1.3215
|-12.00
|20422.65
|924
|2006.12.12 15:38
|close
|459
|0.56
|1.3238
|0.0000
|1.3281
|-115.63
|20307.01
|925
|2006.12.12 16:00
|sell
|463
|0.61
|1.3227
|0.0000
|1.3204
|926
|2006.12.12 16:41
|sell
|464
|1.20
|1.3261
|0.0000
|1.3238
|927
|2006.12.12 17:00
|close
|464
|1.20
|1.3247
|0.0000
|1.3238
|168.00
|20475.01
|928
|2006.12.12 17:00
|close
|463
|0.61
|1.3247
|0.0000
|1.3204
|-122.00
|20353.01
|929
|2006.12.12 17:15
|sell
|465
|0.61
|1.3250
|0.0000
|1.3227
|930
|2006.12.12 17:47
|close
|465
|0.61
|1.3244
|0.0000
|1.3227
|36.60
|20389.61
|931
|2006.12.12 17:47
|sell
|466
|0.61
|1.3243
|0.0000
|1.3220
|932
|2006.12.12 18:29
|close
|466
|0.61
|1.3237
|0.0000
|1.3220
|36.60
|20426.21
|933
|2006.12.12 21:00
|sell
|467
|0.61
|1.3235
|0.0000
|1.3212
|934
|2006.12.12 21:07
|close
|467
|0.61
|1.3229
|0.0000
|1.3212
|36.60
|20462.81
|935
|2006.12.12 21:07
|sell
|468
|0.61
|1.3228
|0.0000
|1.3205
|936
|2006.12.12 21:14
|close
|468
|0.61
|1.3221
|0.0000
|1.3205
|42.70
|20505.51
|937
|2006.12.12 21:14
|sell
|469
|0.62
|1.3217
|0.0000
|1.3194
|938
|2006.12.12 21:20
|sell
|470
|1.22
|1.3252
|0.0000
|1.3229
|939
|2006.12.12 21:33
|sell
|471
|2.36
|1.3285
|0.0000
|1.3262
|940
|2006.12.13 00:00
|buy
|472
|0.59
|1.3287
|0.0000
|1.3310
|941
|2006.12.13 10:31
|t/p
|471
|2.36
|1.3262
|0.0000
|1.3262
|555.69
|21061.20
|942
|2006.12.13 10:31
|close
|470
|1.22
|1.3262
|0.0000
|1.3229
|-115.34
|20945.86
|943
|2006.12.13 10:31
|close
|469
|0.62
|1.3263
|0.0000
|1.3194
|-281.81
|20664.05
|944
|2006.12.13 11:06
|buy
|473
|1.22
|1.3254
|0.0000
|1.3277
|945
|2006.12.13 11:56
|close
|473
|1.22
|1.3267
|0.0000
|1.3277
|158.60
|20822.65
|946
|2006.12.13 11:56
|close
|472
|0.59
|1.3267
|0.0000
|1.3310
|-118.00
|20704.65
|947
|2006.12.13 12:15
|sell
|474
|0.62
|1.3267
|0.0000
|1.3244
|948
|2006.12.13 14:19
|close
|474
|0.62
|1.3261
|0.0000
|1.3244
|37.20
|20741.85
|949
|2006.12.13 14:19
|sell
|475
|0.62
|1.3260
|0.0000
|1.3237
|950
|2006.12.13 15:30
|close
|475
|0.62
|1.3253
|0.0000
|1.3237
|43.40
|20785.25
|951
|2006.12.13 15:30
|sell
|476
|0.62
|1.3252
|0.0000
|1.3229
|952
|2006.12.13 15:30
|close
|476
|0.62
|1.3246
|0.0000
|1.3229
|37.20
|20822.45
|953
|2006.12.13 15:30
|sell
|477
|0.62
|1.3245
|0.0000
|1.3222
|954
|2006.12.13 15:30
|close
|477
|0.62
|1.3237
|0.0000
|1.3222
|49.60
|20872.05
|955
|2006.12.13 15:30
|sell
|478
|0.63
|1.3237
|0.0000
|1.3214
|956
|2006.12.13 15:34
|close
|478
|0.63
|1.3232
|0.0000
|1.3214
|31.50
|20903.55
|957
|2006.12.13 15:34
|sell
|479
|0.63
|1.3229
|0.0000
|1.3206
|958
|2006.12.13 15:34
|close
|479
|0.63
|1.3224
|0.0000
|1.3206
|31.50
|20935.05
|959
|2006.12.13 15:34
|sell
|480
|0.63
|1.3220
|0.0000
|1.3197
|960
|2006.12.13 15:34
|close
|480
|0.63
|1.3214
|0.0000
|1.3197
|37.80
|20972.85
|961
|2006.12.13 15:34
|sell
|481
|0.63
|1.3210
|0.0000
|1.3187
|962
|2006.12.13 15:35
|close
|481
|0.63
|1.3204
|0.0000
|1.3187
|37.80
|21010.65
|963
|2006.12.13 15:35
|sell
|482
|0.63
|1.3201
|0.0000
|1.3178
|964
|2006.12.13 18:11
|sell
|483
|1.24
|1.3235
|0.0000
|1.3212
|965
|2006.12.13 18:35
|close
|483
|1.24
|1.3220
|0.0000
|1.3212
|186.00
|21196.65
|966
|2006.12.13 18:35
|close
|482
|0.63
|1.3220
|0.0000
|1.3178
|-119.70
|21076.95
|967
|2006.12.13 18:35
|sell
|484
|0.63
|1.3219
|0.0000
|1.3196
|968
|2006.12.13 18:54
|close
|484
|0.63
|1.3213
|0.0000
|1.3196
|37.80
|21114.75
|969
|2006.12.13 18:54
|sell
|485
|0.63
|1.3212
|0.0000
|1.3189
|970
|2006.12.13 19:53
|close
|485
|0.63
|1.3206
|0.0000
|1.3189
|37.80
|21152.55
|971
|2006.12.13 19:53
|sell
|486
|0.63
|1.3205
|0.0000
|1.3182
|972
|2006.12.13 20:04
|close
|486
|0.63
|1.3198
|0.0000
|1.3182
|44.10
|21196.65
|973
|2006.12.13 20:04
|sell
|487
|0.64
|1.3197
|0.0000
|1.3174
|974
|2006.12.14 09:44
|sell
|488
|1.26
|1.3232
|0.0000
|1.3209
|975
|2006.12.14 13:06
|close
|488
|1.26
|1.3219
|0.0000
|1.3209
|163.80
|21360.45
|976
|2006.12.14 13:06
|close
|487
|0.64
|1.3219
|0.0000
|1.3174
|-130.31
|21230.13
|977
|2006.12.14 16:15
|sell
|489
|0.64
|1.3193
|0.0000
|1.3170
|978
|2006.12.14 16:31
|close
|489
|0.64
|1.3188
|0.0000
|1.3170
|32.00
|21262.13
|979
|2006.12.14 16:31
|sell
|490
|0.64
|1.3188
|0.0000
|1.3165
|980
|2006.12.14 16:46
|close
|490
|0.64
|1.3183
|0.0000
|1.3165
|32.00
|21294.13
|981
|2006.12.14 16:46
|sell
|491
|0.64
|1.3182
|0.0000
|1.3159
|982
|2006.12.14 16:52
|close
|491
|0.64
|1.3177
|0.0000
|1.3159
|32.00
|21326.13
|983
|2006.12.14 16:52
|sell
|492
|0.64
|1.3176
|0.0000
|1.3153
|984
|2006.12.14 17:25
|close
|492
|0.64
|1.3171
|0.0000
|1.3153
|32.00
|21358.13
|985
|2006.12.14 17:25
|sell
|493
|0.64
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|986
|2006.12.14 17:26
|close
|493
|0.64
|1.3162
|0.0000
|1.3147
|51.20
|21409.33
|987
|2006.12.14 17:26
|sell
|494
|0.64
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|988
|2006.12.14 17:29
|close
|494
|0.64
|1.3156
|0.0000
|1.3139
|38.40
|21447.73
|989
|2006.12.14 17:29
|sell
|495
|0.64
|1.3155
|0.0000
|1.3132
|990
|2006.12.14 17:31
|close
|495
|0.64
|1.3148
|0.0000
|1.3132
|44.80
|21492.53
|991
|2006.12.14 17:31
|sell
|496
|0.64
|1.3147
|0.0000
|1.3124
|992
|2006.12.15 07:47
|close
|496
|0.64
|1.3142
|0.0000
|1.3124
|35.50
|21528.03
|993
|2006.12.15 07:47
|sell
|497
|0.65
|1.3139
|0.0000
|1.3116
|994
|2006.12.15 09:47
|sell
|498
|1.28
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|995
|2006.12.15 11:00
|close
|498
|1.28
|1.3158
|0.0000
|1.3150
|192.00
|21720.03
|996
|2006.12.15 11:00
|close
|497
|0.65
|1.3158
|0.0000
|1.3116
|-123.50
|21596.53
|997
|2006.12.15 12:00
|sell
|499
|0.65
|1.3103
|0.0000
|1.3080
|998
|2006.12.15 15:30
|sell
|500
|1.28
|1.3136
|0.0000
|1.3113
|999
|2006.12.15 15:30
|sell
|501
|2.48
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|1000
|2006.12.15 16:18
|close
|501
|2.48
|1.3149
|0.0000
|1.3148
|545.60
|22142.13
|1001
|2006.12.15 16:18
|close
|500
|1.28
|1.3149
|0.0000
|1.3113
|-166.40
|21975.73
|1002
|2006.12.15 16:18
|close
|499
|0.65
|1.3149
|0.0000
|1.3080
|-299.00
|21676.73
|1003
|2006.12.15 16:18
|sell
|502
|0.65
|1.3148
|0.0000
|1.3125
|1004
|2006.12.15 16:37
|close
|502
|0.65
|1.3142
|0.0000
|1.3125
|39.00
|21715.73
|1005
|2006.12.15 16:37
|sell
|503
|0.65
|1.3139
|0.0000
|1.3116
|1006
|2006.12.15 16:37
|close
|503
|0.65
|1.3133
|0.0000
|1.3116
|39.00
|21754.73
|1007
|2006.12.15 16:37
|sell
|504
|0.65
|1.3129
|0.0000
|1.3106
|1008
|2006.12.15 16:45
|buy
|505
|0.65
|1.3146
|0.0000
|1.3169
|1009
|2006.12.15 17:01
|buy
|506
|1.30
|1.3112
|0.0000
|1.3135
|1010
|2006.12.15 17:02
|t/p
|504
|0.65
|1.3106
|0.0000
|1.3106
|149.50
|21904.23
|1011
|2006.12.15 17:35
|buy
|507
|2.52
|1.3076
|0.0000
|1.3099
|1012
|2006.12.15 17:43
|close
|507
|2.52
|1.3098
|0.0000
|1.3099
|554.40
|22458.63
|1013
|2006.12.15 17:43
|close
|506
|1.30
|1.3098
|0.0000
|1.3135
|-182.00
|22276.63
|1014
|2006.12.15 17:43
|close
|505
|0.65
|1.3098
|0.0000
|1.3169
|-312.00
|21964.63
|1015
|2006.12.15 17:43
|buy
|508
|0.66
|1.3099
|0.0000
|1.3122
|1016
|2006.12.15 19:15
|sell
|509
|0.66
|1.3080
|0.0000
|1.3057
|1017
|2006.12.15 20:24
|buy
|510
|1.30
|1.3066
|0.0000
|1.3089
|1018
|2006.12.15 21:45
|close
|510
|1.30
|1.3080
|0.0000
|1.3089
|182.00
|22146.63
|1019
|2006.12.15 21:45
|close
|509
|0.66
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|-13.20
|22133.43
|1020
|2006.12.15 21:45
|close
|508
|0.66
|1.3080
|0.0000
|1.3122
|-125.40
|22008.03
|1021
|2006.12.15 22:30
|sell
|511
|0.66
|1.3078
|0.0000
|1.3055
|1022
|2006.12.18 09:30
|buy
|512
|0.65
|1.3109
|0.0000
|1.3132
|1023
|2006.12.18 09:44
|sell
|513
|1.30
|1.3112
|0.0000
|1.3089
|1024
|2006.12.18 10:11
|close
|513
|1.30
|1.3092
|0.0000
|1.3089
|260.00
|22268.03
|1025
|2006.12.18 10:11
|close
|512
|0.65
|1.3090
|0.0000
|1.3132
|-123.50
|22144.53
|1026
|2006.12.18 10:11
|close
|511
|0.66
|1.3092
|0.0000
|1.3055
|-88.80
|22055.73
|1027
|2006.12.18 10:30
|buy
|514
|0.66
|1.3102
|0.0000
|1.3125
|1028
|2006.12.18 10:40
|close
|514
|0.66
|1.3108
|0.0000
|1.3125
|39.60
|22095.33
|1029
|2006.12.18 10:40
|buy
|515
|0.66
|1.3109
|0.0000
|1.3132
|1030
|2006.12.18 15:37
|close
|515
|0.66
|1.3115
|0.0000
|1.3132
|39.60
|22134.93
|1031
|2006.12.18 20:00
|sell
|516
|0.66
|1.3072
|0.0000
|1.3049
|1032
|2006.12.19 00:48
|buy
|517
|0.66
|1.3101
|0.0000
|1.3124
|1033
|2006.12.19 03:15
|sell
|518
|1.32
|1.3105
|0.0000
|1.3082
|1034
|2006.12.19 06:46
|close
|518
|1.32
|1.3087
|0.0000
|1.3082
|237.60
|22372.53
|1035
|2006.12.19 06:46
|close
|517
|0.66
|1.3085
|0.0000
|1.3124
|-105.60
|22266.93
|1036
|2006.12.19 06:46
|close
|516
|0.66
|1.3087
|0.0000
|1.3049
|-95.40
|22171.54
|1037
|2006.12.19 11:30
|buy
|519
|0.67
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|1038
|2006.12.19 15:31
|buy
|520
|1.32
|1.3136
|0.0000
|1.3159
|1039
|2006.12.19 15:33
|close
|520
|1.32
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|171.60
|22343.14
|1040
|2006.12.19 15:33
|close
|519
|0.67
|1.3149
|0.0000
|1.3192
|-134.00
|22209.14
|1041
|2006.12.19 15:33
|buy
|521
|0.67
|1.3150
|0.0000
|1.3173
|1042
|2006.12.19 15:36
|close
|521
|0.67
|1.3159
|0.0000
|1.3173
|60.30
|22269.44
|1043
|2006.12.19 15:36
|buy
|522
|0.67
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|1044
|2006.12.19 16:10
|close
|522
|0.67
|1.3167
|0.0000
|1.3185
|33.50
|22302.94
|1045
|2006.12.19 16:10
|buy
|523
|0.67
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|1046
|2006.12.19 16:43
|close
|523
|0.67
|1.3175
|0.0000
|1.3193
|33.50
|22336.44
|1047
|2006.12.19 16:45
|buy
|524
|0.67
|1.3180
|0.0000
|1.3203
|1048
|2006.12.19 18:51
|close
|524
|0.67
|1.3186
|0.0000
|1.3203
|40.20
|22376.64
|1049
|2006.12.19 18:51
|buy
|525
|0.67
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|1050
|2006.12.19 18:52
|close
|525
|0.67
|1.3193
|0.0000
|1.3210
|40.20
|22416.84
|1051
|2006.12.19 18:52
|buy
|526
|0.67
|1.3194
|0.0000
|1.3217
|1052
|2006.12.19 19:21
|close
|526
|0.67
|1.3200
|0.0000
|1.3217
|40.20
|22457.04
|1053
|2006.12.19 19:21
|buy
|527
|0.67
|1.3201
|0.0000
|1.3224
|1054
|2006.12.19 20:31
|close
|527
|0.67
|1.3207
|0.0000
|1.3224
|40.20
|22497.24
|1055
|2006.12.19 22:30
|buy
|528
|0.67
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|1056
|2006.12.20 00:37
|close
|528
|0.67
|1.3201
|0.0000
|1.3218
|35.85
|22533.09
|1057
|2006.12.20 00:37
|buy
|529
|0.68
|1.3204
|0.0000
|1.3227
|1058
|2006.12.20 01:32
|close
|529
|0.68
|1.3209
|0.0000
|1.3227
|34.00
|22567.09
|1059
|2006.12.20 01:32
|buy
|530
|0.68
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|1060
|2006.12.20 02:54
|close
|530
|0.68
|1.3217
|0.0000
|1.3235
|34.00
|22601.09
|1061
|2006.12.20 02:55
|buy
|531
|0.68
|1.3218
|0.0000
|1.3241
|1062
|2006.12.20 02:59
|close
|531
|0.68
|1.3223
|0.0000
|1.3241
|34.00
|22635.09
|1063
|2006.12.20 02:59
|buy
|532
|0.68
|1.3224
|0.0000
|1.3247
|1064
|2006.12.20 03:41
|close
|532
|0.68
|1.3229
|0.0000
|1.3247
|34.00
|22669.09
|1065
|2006.12.20 03:41
|buy
|533
|0.68
|1.3230
|0.0000
|1.3253
|1066
|2006.12.20 05:02
|close
|533
|0.68
|1.3237
|0.0000
|1.3253
|47.60
|22716.69
|1067
|2006.12.20 05:03
|buy
|534
|0.68
|1.3238
|0.0000
|1.3261
|1068
|2006.12.20 08:37
|close
|534
|0.68
|1.3244
|0.0000
|1.3261
|40.80
|22757.49
|1069
|2006.12.20 08:38
|buy
|535
|0.68
|1.3245
|0.0000
|1.3268
|1070
|2006.12.20 09:50
|buy
|536
|1.36
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|1071
|2006.12.20 10:20
|close
|536
|1.36
|1.3226
|0.0000
|1.3235
|190.40
|22947.89
|1072
|2006.12.20 10:20
|close
|535
|0.68
|1.3226
|0.0000
|1.3268
|-129.20
|22818.69
|1073
|2006.12.20 10:20
|buy
|537
|0.68
|1.3230
|0.0000
|1.3253
|1074
|2006.12.20 17:00
|sell
|538
|0.68
|1.3203
|0.0000
|1.3180
|1075
|2006.12.20 17:37
|buy
|539
|1.36
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|1076
|2006.12.20 18:50
|t/p
|538
|0.68
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|156.40
|22975.09
|1077
|2006.12.20 18:50
|sell
|540
|0.67
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|1078
|2006.12.20 19:54
|buy
|541
|2.64
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|1079
|2006.12.21 01:18
|t/p
|541
|2.64
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|555.80
|23530.89
|1080
|2006.12.21 01:18
|close
|539
|1.36
|1.3185
|0.0000
|1.3219
|-176.08
|23354.81
|1081
|2006.12.21 01:18
|close
|537
|0.68
|1.3186
|0.0000
|1.3253
|-312.44
|23042.37
|1082
|2006.12.21 09:47
|sell
|542
|1.36
|1.3212
|0.0000
|1.3189
|1083
|2006.12.21 10:00
|buy
|543
|0.69
|1.3205
|0.0000
|1.3228
|1084
|2006.12.21 11:46
|close
|543
|0.69
|1.3193
|0.0000
|1.3228
|-82.80
|22959.57
|1085
|2006.12.21 11:46
|close
|542
|1.36
|1.3195
|0.0000
|1.3189
|231.20
|23190.77
|1086
|2006.12.21 11:46
|close
|540
|0.67
|1.3195
|0.0000
|1.3155
|-102.92
|23087.85
|1087
|2006.12.21 13:15
|buy
|544
|0.69
|1.3183
|0.0000
|1.3206
|1088
|2006.12.21 15:00
|sell
|545
|0.69
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|1089
|2006.12.21 15:37
|t/p
|545
|0.69
|1.3155
|0.0000
|1.3155
|158.70
|23246.55
|1090
|2006.12.21 16:30
|sell
|546
|0.69
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|1091
|2006.12.21 16:33
|buy
|547
|1.38
|1.3149
|0.0000
|1.3172
|1092
|2006.12.21 18:01
|close
|547
|1.38
|1.3167
|0.0000
|1.3172
|248.40
|23494.95
|1093
|2006.12.21 18:01
|close
|546
|0.69
|1.3169
|0.0000
|1.3133
|-89.70
|23405.25
|1094
|2006.12.21 18:01
|close
|544
|0.69
|1.3167
|0.0000
|1.3206
|-110.40
|23294.85
|1095
|2006.12.21 18:15
|sell
|548
|0.70
|1.3159
|0.0000
|1.3136
|1096
|2006.12.22 06:00
|buy
|549
|0.69
|1.3191
|0.0000
|1.3214
|1097
|2006.12.22 07:55
|sell
|550
|1.38
|1.3194
|0.0000
|1.3171
|1098
|2006.12.22 16:25
|close
|550
|1.38
|1.3174
|0.0000
|1.3171
|276.00
|23570.85
|1099
|2006.12.22 16:25
|close
|549
|0.69
|1.3172
|0.0000
|1.3214
|-131.10
|23439.75
|1100
|2006.12.22 16:25
|close
|548
|0.70
|1.3174
|0.0000
|1.3136
|-101.18
|23338.57
|1101
|2006.12.22 19:00
|sell
|551
|0.70
|1.3129
|0.0000
|1.3106
|1102
|2006.12.22 19:01
|close
|551
|0.70
|1.3123
|0.0000
|1.3106
|42.00
|23380.57
|1103
|2006.12.22 19:01
|sell
|552
|0.70
|1.3120
|0.0000
|1.3097
|1104
|2006.12.22 19:02
|close
|552
|0.70
|1.3114
|0.0000
|1.3097
|42.00
|23422.57
|1105
|2006.12.22 19:02
|sell
|553
|0.70
|1.3111
|0.0000
|1.3088
|1106
|2006.12.22 21:58
|sell
|554
|1.40
|1.3144
|0.0000
|1.3121
|1107
|2006.12.22 22:59
|buy
|555
|0.70
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|1108
|2006.12.26 09:22
|close
|555
|0.70
|1.3122
|0.0000
|1.3168
|-170.09
|23252.49
|1109
|2006.12.26 09:22
|close
|554
|1.40
|1.3124
|0.0000
|1.3121
|295.29
|23547.78
|1110
|2006.12.26 09:22
|close
|553
|0.70
|1.3124
|0.0000
|1.3088
|-83.35
|23464.42
|1111
|2006.12.26 09:22
|buy
|556
|0.70
|1.3125
|0.0000
|1.3148
|1112
|2006.12.26 09:30
|sell
|557
|0.70
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|1113
|2006.12.26 19:53
|t/p
|557
|0.70
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|161.00
|23625.42
|1114
|2006.12.26 19:56
|buy
|558
|1.40
|1.3092
|0.0000
|1.3115
|1115
|2006.12.26 20:00
|sell
|559
|0.70
|1.3092
|0.0000
|1.3069
|1116
|2006.12.27 02:56
|close
|559
|0.70
|1.3115
|0.0000
|1.3069
|-157.18
|23468.25
|1117
|2006.12.27 02:56
|close
|558
|1.40
|1.3113
|0.0000
|1.3115
|284.91
|23753.16
|1118
|2006.12.27 02:56
|close
|556
|0.70
|1.3113
|0.0000
|1.3148
|-88.54
|23664.62
|1119
|2006.12.27 03:30
|sell
|560
|0.71
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|1120
|2006.12.27 07:00
|buy
|561
|0.71
|1.3133
|0.0000
|1.3156
|1121
|2006.12.27 07:53
|sell
|562
|1.42
|1.3149
|0.0000
|1.3126
|1122
|2006.12.27 08:12
|t/p
|561
|0.71
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|163.30
|23827.92
|1123
|2006.12.27 08:12
|buy
|563
|0.70
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|1124
|2006.12.27 17:30
|t/p
|562
|1.42
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|326.60
|24154.52
|1125
|2006.12.27 17:30
|buy
|564
|1.44
|1.3124
|0.0000
|1.3147
|1126
|2006.12.27 17:30
|close
|560
|0.71
|1.3124
|0.0000
|1.3092
|-63.90
|24090.62
|1127
|2006.12.27 17:45
|sell
|565
|0.72
|1.3130
|0.0000
|1.3107
|1128
|2006.12.28 11:29
|close
|565
|0.72
|1.3146
|0.0000
|1.3107
|-103.40
|23987.21
|1129
|2006.12.28 11:29
|close
|564
|1.44
|1.3144
|0.0000
|1.3147
|259.96
|24247.18
|1130
|2006.12.28 11:29
|close
|563
|0.70
|1.3144
|0.0000
|1.3181
|-111.63
|24135.55
|1131
|2006.12.28 13:00
|buy
|566
|0.72
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|1132
|2006.12.28 13:12
|close
|566
|0.72
|1.3151
|0.0000
|1.3168
|43.20
|24178.75
|1133
|2006.12.28 13:12
|buy
|567
|0.73
|1.3152
|0.0000
|1.3175
|1134
|2006.12.28 14:14
|close
|567
|0.73
|1.3157
|0.0000
|1.3175
|36.50
|24215.25
|1135
|2006.12.28 14:15
|buy
|568
|0.73
|1.3159
|0.0000
|1.3182
|1136
|2006.12.28 14:30
|close
|568
|0.73
|1.3164
|0.0000
|1.3182
|36.50
|24251.75
|1137
|2006.12.28 14:30
|buy
|569
|0.73
|1.3165
|0.0000
|1.3188
|1138
|2006.12.28 14:32
|close
|569
|0.73
|1.3171
|0.0000
|1.3188
|43.80
|24295.55
|1139
|2006.12.28 14:32
|buy
|570
|0.73
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|1140
|2006.12.28 15:26
|close
|570
|0.73
|1.3178
|0.0000
|1.3195
|43.80
|24339.35
|1141
|2006.12.28 15:26
|buy
|571
|0.73
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|1142
|2006.12.28 15:27
|close
|571
|0.73
|1.3185
|0.0000
|1.3202
|43.80
|24383.15
|1143
|2006.12.28 15:27
|buy
|572
|0.73
|1.3188
|0.0000
|1.3211
|1144
|2006.12.28 15:36
|close
|572
|0.73
|1.3195
|0.0000
|1.3211
|51.10
|24434.25
|1145
|2006.12.28 15:36
|buy
|573
|0.73
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|1146
|2006.12.28 17:00
|buy
|574
|1.46
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|1147
|2006.12.29 08:55
|close
|574
|1.46
|1.3176
|0.0000
|1.3185
|194.93
|24629.18
|1148
|2006.12.29 08:55
|close
|573
|0.73
|1.3176
|0.0000
|1.3219
|-150.74
|24478.44
|1149
|2006.12.29 08:55
|buy
|575
|0.73
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|1150
|2006.12.29 14:05
|close
|575
|0.73
|1.3186
|0.0000
|1.3202
|51.10
|24529.54
|1151
|2006.12.29 14:05
|buy
|576
|0.74
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|1152
|2006.12.29 16:30
|buy
|577
|1.46
|1.3154
|0.0000
|1.3177
|1153
|2006.12.29 16:46
|close
|577
|1.46
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|189.80
|24719.34
|1154
|2006.12.29 16:46
|close
|576
|0.74
|1.3167
|0.0000
|1.3210
|-148.00
|24571.34
|1155
|2006.12.29 16:46
|buy
|578
|0.74
|1.3168
|0.0000
|1.3191
|1156
|2006.12.29 16:51
|close
|578
|0.74
|1.3173
|0.0000
|1.3191
|37.00
|24608.34
|1157
|2006.12.29 16:51
|buy
|579
|0.74
|1.3176
|0.0000
|1.3199
|1158
|2006.12.29 16:55
|close
|579
|0.74
|1.3182
|0.0000
|1.3199
|44.40
|24652.74
|1159
|2006.12.29 16:55
|buy
|580
|0.74
|1.3183
|0.0000
|1.3206
|1160
|2006.12.29 17:58
|close
|580
|0.74
|1.3188
|0.0000
|1.3206
|37.00
|24689.74
|1161
|2006.12.29 18:00
|buy
|581
|0.74
|1.3186
|0.0000
|1.3209
|1162
|2006.12.29 18:24
|close
|581
|0.74
|1.3193
|0.0000
|1.3209
|51.80
|24741.54
|1163
|2006.12.29 18:24
|buy
|582
|0.74
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|1164
|2006.12.29 18:31
|close
|582
|0.74
|1.3202
|0.0000
|1.3219
|44.40
|24785.94
|1165
|2006.12.29 18:31
|buy
|583
|0.74
|1.3203
|0.0000
|1.3226
|1166
|2007.01.02 09:00
|t/p
|583
|0.74
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|160.60
|24946.53
|1167
|2007.01.02 09:00
|buy
|584
|0.75
|1.3236
|0.0000
|1.3259
|1168
|2007.01.02 09:14
|close
|584
|0.75
|1.3241
|0.0000
|1.3259
|37.50
|24984.03
|1169
|2007.01.02 09:14
|buy
|585
|0.75
|1.3242
|0.0000
|1.3265
|1170
|2007.01.02 09:28
|close
|585
|0.75
|1.3247
|0.0000
|1.3265
|37.50
|25021.53
|1171
|2007.01.02 10:30
|buy
|586
|0.75
|1.3280
|0.0000
|1.3303
|1172
|2007.01.02 12:01
|close
|586
|0.75
|1.3286
|0.0000
|1.3303
|45.00
|25066.53
|1173
|2007.01.02 12:01
|buy
|587
|0.75
|1.3289
|0.0000
|1.3312
|1174
|2007.01.02 15:44
|close
|587
|0.75
|1.3295
|0.0000
|1.3312
|45.00
|25111.53
|1175
|2007.01.02 15:44
|buy
|588
|0.75
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|1176
|2007.01.03 11:19
|buy
|589
|1.50
|1.3264
|0.0000
|1.3287
|1177
|2007.01.03 12:23
|buy
|590
|2.88
|1.3231
|0.0000
|1.3254
|1178
|2007.01.03 13:45
|sell
|591
|0.71
|1.3225
|0.0000
|1.3202
|1179
|2007.01.03 15:15
|t/p
|590
|2.88
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|662.40
|25773.93
|1180
|2007.01.03 15:15
|close
|589
|1.50
|1.3254
|0.0000
|1.3287
|-150.00
|25623.93
|1181
|2007.01.03 15:15
|close
|588
|0.75
|1.3256
|0.0000
|1.3321
|-319.87
|25304.07
|1182
|2007.01.03 15:30
|sell
|592
|1.50
|1.3258
|0.0000
|1.3235
|1183
|2007.01.03 15:50
|close
|592
|1.50
|1.3245
|0.0000
|1.3235
|195.00
|25499.07
|1184
|2007.01.03 15:50
|close
|591
|0.71
|1.3245
|0.0000
|1.3202
|-142.00
|25357.07
|1185
|2007.01.03 16:00
|sell
|593
|0.76
|1.3233
|0.0000
|1.3210
|1186
|2007.01.03 16:55
|close
|593
|0.76
|1.3227
|0.0000
|1.3210
|45.60
|25402.67
|1187
|2007.01.03 16:55
|sell
|594
|0.76
|1.3222
|0.0000
|1.3199
|1188
|2007.01.03 17:00
|close
|594
|0.76
|1.3216
|0.0000
|1.3199
|45.60
|25448.27
|1189
|2007.01.03 17:00
|sell
|595
|0.76
|1.3215
|0.0000
|1.3192
|1190
|2007.01.03 17:01
|close
|595
|0.76
|1.3209
|0.0000
|1.3192
|45.60
|25493.87
|1191
|2007.01.03 17:01
|sell
|596
|0.76
|1.3205
|0.0000
|1.3182
|1192
|2007.01.03 17:06
|close
|596
|0.76
|1.3199
|0.0000
|1.3182
|45.60
|25539.47
|1193
|2007.01.03 17:06
|sell
|597
|0.77
|1.3196
|0.0000
|1.3173
|1194
|2007.01.03 17:08
|close
|597
|0.77
|1.3190
|0.0000
|1.3173
|46.20
|25585.67
|1195
|2007.01.03 17:08
|sell
|598
|0.77
|1.3187
|0.0000
|1.3164
|1196
|2007.01.03 17:08
|close
|598
|0.77
|1.3182
|0.0000
|1.3164
|38.50
|25624.17
|1197
|2007.01.03 17:08
|sell
|599
|0.77
|1.3181
|0.0000
|1.3158
|1198
|2007.01.03 18:24
|close
|599
|0.77
|1.3176
|0.0000
|1.3158
|38.50
|25662.67
|1199
|2007.01.03 18:24
|sell
|600
|0.77
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|1200
|2007.01.03 18:25
|close
|600
|0.77
|1.3168
|0.0000
|1.3150
|38.50
|25701.17
|1201
|2007.01.03 18:25
|sell
|601
|0.77
|1.3167
|0.0000
|1.3144
|1202
|2007.01.03 19:23
|close
|601
|0.77
|1.3160
|0.0000
|1.3144
|53.90
|25755.07
|1203
|2007.01.03 19:23
|sell
|602
|0.77
|1.3159
|0.0000
|1.3136
|1204
|2007.01.03 20:59
|close
|602
|0.77
|1.3153
|0.0000
|1.3136
|46.20
|25801.27
|1205
|2007.01.03 20:59
|sell
|603
|0.77
|1.3152
|0.0000
|1.3129
|1206
|2007.01.03 21:01
|close
|603
|0.77
|1.3146
|0.0000
|1.3129
|46.20
|25847.47
|1207
|2007.01.03 21:01
|sell
|604
|0.78
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|1208
|2007.01.04 06:03
|sell
|605
|1.54
|1.3179
|0.0000
|1.3156
|1209
|2007.01.04 08:17
|close
|605
|1.54
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|200.20
|26047.67
|1210
|2007.01.04 08:17
|close
|604
|0.78
|1.3166
|0.0000
|1.3123
|-143.22
|25904.44
|1211
|2007.01.04 08:18
|sell
|606
|0.78
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|1212
|2007.01.04 08:34
|close
|606
|0.78
|1.3160
|0.0000
|1.3142
|39.00
|25943.44
|1213
|2007.01.04 08:34
|sell
|607
|0.78
|1.3159
|0.0000
|1.3136
|1214
|2007.01.04 10:08
|close
|607
|0.78
|1.3154
|0.0000
|1.3136
|39.00
|25982.44
|1215
|2007.01.04 11:00
|sell
|608
|0.78
|1.3122
|0.0000
|1.3099
|1216
|2007.01.04 11:26
|close
|608
|0.78
|1.3117
|0.0000
|1.3099
|39.00
|26021.44
|1217
|2007.01.04 12:15
|sell
|609
|0.78
|1.3109
|0.0000
|1.3086
|1218
|2007.01.04 12:39
|close
|609
|0.78
|1.3103
|0.0000
|1.3086
|46.80
|26068.24
|1219
|2007.01.04 12:39
|sell
|610
|0.78
|1.3102
|0.0000
|1.3079
|1220
|2007.01.04 12:50
|close
|610
|0.78
|1.3094
|0.0000
|1.3079
|62.40
|26130.64
|1221
|2007.01.04 12:50
|sell
|611
|0.78
|1.3093
|0.0000
|1.3070
|1222
|2007.01.04 16:16
|close
|611
|0.78
|1.3085
|0.0000
|1.3070
|62.40
|26193.04
|1223
|2007.01.04 16:16
|sell
|612
|0.79
|1.3084
|0.0000
|1.3061
|1224
|2007.01.04 17:12
|sell
|613
|1.56
|1.3117
|0.0000
|1.3094
|1225
|2007.01.04 17:16
|close
|613
|1.56
|1.3104
|0.0000
|1.3094
|202.80
|26395.84
|1226
|2007.01.04 17:16
|close
|612
|0.79
|1.3104
|0.0000
|1.3061
|-158.00
|26237.84
|1227
|2007.01.04 17:30
|sell
|614
|0.79
|1.3093
|0.0000
|1.3070
|1228
|2007.01.04 18:12
|close
|614
|0.79
|1.3086
|0.0000
|1.3070
|55.30
|26293.14
|1229
|2007.01.04 18:12
|sell
|615
|0.79
|1.3085
|0.0000
|1.3062
|1230
|2007.01.04 18:12
|close
|615
|0.79
|1.3080
|0.0000
|1.3062
|39.50
|26332.64
|1231
|2007.01.04 18:12
|sell
|616
|0.79
|1.3076
|0.0000
|1.3053
|1232
|2007.01.05 05:02
|close
|616
|0.79
|1.3071
|0.0000
|1.3053
|43.81
|26376.46
|1233
|2007.01.05 05:02
|sell
|617
|0.79
|1.3070
|0.0000
|1.3047
|1234
|2007.01.05 05:04
|close
|617
|0.79
|1.3064
|0.0000
|1.3047
|47.40
|26423.86
|1235
|2007.01.05 05:05
|sell
|618
|0.79
|1.3063
|0.0000
|1.3040
|1236
|2007.01.05 09:53
|sell
|619
|1.56
|1.3099
|0.0000
|1.3076
|1237
|2007.01.05 10:49
|close
|619
|1.56
|1.3085
|0.0000
|1.3076
|218.40
|26642.26
|1238
|2007.01.05 10:49
|close
|618
|0.79
|1.3085
|0.0000
|1.3040
|-173.80
|26468.46
|1239
|2007.01.05 10:49
|sell
|620
|0.79
|1.3082
|0.0000
|1.3059
|1240
|2007.01.05 12:00
|buy
|621
|0.79
|1.3099
|0.0000
|1.3122
|1241
|2007.01.05 15:30
|buy
|622
|1.58
|1.3066
|0.0000
|1.3089
|1242
|2007.01.05 15:30
|t/p
|620
|0.79
|1.3059
|0.0000
|1.3059
|181.70
|26650.16
|1243
|2007.01.05 15:30
|buy
|623
|3.04
|1.3030
|0.0000
|1.3053
|1244
|2007.01.05 15:50
|buy
|624
|5.68
|1.2995
|0.0000
|1.3018
|1245
|2007.01.05 16:30
|sell
|625
|0.74
|1.3005
|0.0000
|1.2982
|1246
|2007.01.05 17:23
|t/p
|624
|5.68
|1.3018
|0.0000
|1.3018
|1306.40
|27956.56
|1247
|2007.01.05 17:23
|close
|623
|3.04
|1.3018
|0.0000
|1.3053
|-364.80
|27591.76
|1248
|2007.01.05 17:23
|close
|622
|1.58
|1.3017
|0.0000
|1.3089
|-774.20
|26817.56
|1249
|2007.01.05 17:23
|close
|621
|0.79
|1.3016
|0.0000
|1.3122
|-655.70
|26161.86
|1250
|2007.01.05 17:55
|close
|625
|0.74
|1.2998
|0.0000
|1.2982
|51.80
|26213.66
|1251
|2007.01.05 17:55
|sell
|626
|0.79
|1.2997
|0.0000
|1.2974
|1252
|2007.01.05 17:57
|close
|626
|0.79
|1.2992
|0.0000
|1.2974
|39.50
|26253.16
|1253
|2007.01.05 17:58
|sell
|627
|0.79
|1.2991
|0.0000
|1.2968
|1254
|2007.01.05 18:04
|close
|627
|0.79
|1.2986
|0.0000
|1.2968
|39.50
|26292.66
|1255
|2007.01.05 18:04
|sell
|628
|0.79
|1.2985
|0.0000
|1.2962
|1256
|2007.01.08 09:19
|sell
|629
|1.56
|1.3018
|0.0000
|1.2995
|1257
|2007.01.08 09:37
|close
|629
|1.56
|1.3005
|0.0000
|1.2995
|202.80
|26495.46
|1258
|2007.01.08 09:37
|close
|628
|0.79
|1.3005
|0.0000
|1.2962
|-153.69
|26341.77
|1259
|2007.01.08 14:45
|buy
|630
|0.79
|1.3014
|0.0000
|1.3037
|1260
|2007.01.08 15:59
|buy
|631
|1.56
|1.2980
|0.0000
|1.3003
|1261
|2007.01.08 16:13
|close
|631
|1.56
|1.2994
|0.0000
|1.3003
|218.40
|26560.17
|1262
|2007.01.08 16:13
|close
|630
|0.79
|1.2994
|0.0000
|1.3037
|-158.00
|26402.17
|1263
|2007.01.08 22:00
|buy
|632
|0.79
|1.3022
|0.0000
|1.3045
|1264
|2007.01.09 00:26
|close
|632
|0.79
|1.3028
|0.0000
|1.3045
|42.27
|26444.45
|1265
|2007.01.09 00:27
|buy
|633
|0.79
|1.3029
|0.0000
|1.3052
|1266
|2007.01.09 01:52
|close
|633
|0.79
|1.3035
|0.0000
|1.3052
|47.40
|26491.85
|1267
|2007.01.09 01:52
|buy
|634
|0.79
|1.3036
|0.0000
|1.3059
|1268
|2007.01.09 02:13
|close
|634
|0.79
|1.3042
|0.0000
|1.3059
|47.40
|26539.25
|1269
|2007.01.09 02:13
|buy
|635
|0.80
|1.3045
|0.0000
|1.3068
|1270
|2007.01.09 09:48
|close
|635
|0.80
|1.3050
|0.0000
|1.3068
|40.00
|26579.25
|1271
|2007.01.09 15:45
|sell
|636
|0.80
|1.3015
|0.0000
|1.2992
|1272
|2007.01.09 16:04
|close
|636
|0.80
|1.3009
|0.0000
|1.2992
|48.00
|26627.25
|1273
|2007.01.09 16:04
|sell
|637
|0.80
|1.3008
|0.0000
|1.2985
|1274
|2007.01.09 16:21
|close
|637
|0.80
|1.3003
|0.0000
|1.2985
|40.00
|26667.25
|1275
|2007.01.09 16:21
|sell
|638
|0.80
|1.3002
|0.0000
|1.2979
|1276
|2007.01.09 17:37
|close
|638
|0.80
|1.2996
|0.0000
|1.2979
|48.00
|26715.25
|1277
|2007.01.09 17:37
|sell
|639
|0.80
|1.2995
|0.0000
|1.2972
|1278
|2007.01.09 18:50
|close
|639
|0.80
|1.2988
|0.0000
|1.2972
|56.00
|26771.25
|1279
|2007.01.09 18:50
|sell
|640
|0.80
|1.2987
|0.0000
|1.2964
|1280
|2007.01.10 02:14
|close
|640
|0.80
|1.2981
|0.0000
|1.2964
|52.37
|26823.62
|1281
|2007.01.10 02:30
|sell
|641
|0.80
|1.2964
|0.0000
|1.2941
|1282
|2007.01.10 03:02
|close
|641
|0.80
|1.2958
|0.0000
|1.2941
|48.00
|26871.62
|1283
|2007.01.10 03:15
|sell
|642
|0.81
|1.2964
|0.0000
|1.2941
|1284
|2007.01.10 04:15
|close
|642
|0.81
|1.2959
|0.0000
|1.2941
|40.50
|26912.12
|1285
|2007.01.10 04:15
|sell
|643
|0.81
|1.2956
|0.0000
|1.2933
|1286
|2007.01.10 09:24
|sell
|644
|1.60
|1.2990
|0.0000
|1.2967
|1287
|2007.01.10 14:00
|buy
|645
|0.79
|1.2999
|0.0000
|1.3022
|1288
|2007.01.10 15:40
|t/p
|644
|1.60
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|368.00
|27280.12
|1289
|2007.01.10 15:40
|close
|643
|0.81
|1.2967
|0.0000
|1.2933
|-89.10
|27191.02
|1290
|2007.01.10 15:41
|buy
|646
|1.62
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|1291
|2007.01.10 16:00
|close
|646
|1.62
|1.2979
|0.0000
|1.2989
|210.60
|27401.62
|1292
|2007.01.10 16:00
|close
|645
|0.79
|1.2979
|0.0000
|1.3022
|-158.00
|27243.62
|1293
|2007.01.10 16:15
|sell
|647
|0.82
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|1294
|2007.01.10 16:45
|close
|647
|0.82
|1.2967
|0.0000
|1.2949
|41.00
|27284.62
|1295
|2007.01.10 17:45
|buy
|648
|0.82
|1.2949
|0.0000
|1.2972
|1296
|2007.01.10 18:15
|sell
|649
|0.82
|1.2951
|0.0000
|1.2928
|1297
|2007.01.11 11:00
|t/p
|648
|0.82
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|172.64
|27457.25
|1298
|2007.01.11 11:00
|buy
|650
|0.82
|1.2975
|0.0000
|1.2998
|1299
|2007.01.11 14:00
|sell
|651
|1.64
|1.2984
|0.0000
|1.2961
|1300
|2007.01.11 14:11
|t/p
|650
|0.82
|1.2998
|0.0000
|1.2998
|188.60
|27645.85
|1301
|2007.01.11 14:15
|buy
|652
|0.81
|1.3003
|0.0000
|1.3026
|1302
|2007.01.11 14:28
|buy
|653
|1.64
|1.2970
|0.0000
|1.2993
|1303
|2007.01.11 14:50
|t/p
|653
|1.64
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|377.20
|28023.05
|1304
|2007.01.11 14:50
|close
|652
|0.81
|1.2995
|0.0000
|1.3026
|-64.80
|27958.25
|1305
|2007.01.11 14:50
|buy
|654
|0.82
|1.2996
|0.0000
|1.3019
|1306
|2007.01.11 15:38
|buy
|655
|1.68
|1.2963
|0.0000
|1.2986
|1307
|2007.01.11 15:38
|t/p
|651
|1.64
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|377.20
|28335.45
|1308
|2007.01.11 15:38
|close
|649
|0.82
|1.2961
|0.0000
|1.2928
|-68.57
|28266.88
|1309
|2007.01.11 15:51
|buy
|656
|3.24
|1.2929
|0.0000
|1.2952
|1310
|2007.01.11 17:15
|sell
|657
|0.76
|1.2897
|0.0000
|1.2874
|1311
|2007.01.11 17:15
|buy
|658
|6.00
|1.2894
|0.0000
|1.2917
|1312
|2007.01.12 09:51
|t/p
|658
|6.00
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|1341.06
|29607.95
|1313
|2007.01.12 09:51
|close
|656
|3.24
|1.2917
|0.0000
|1.2952
|-409.83
|29198.12
|1314
|2007.01.12 09:51
|close
|655
|1.68
|1.2916
|0.0000
|1.2986
|-800.50
|28397.62
|1315
|2007.01.12 09:51
|close
|654
|0.82
|1.2917
|0.0000
|1.3019
|-653.12
|27744.50
|1316
|2007.01.12 11:00
|buy
|659
|0.83
|1.2912
|0.0000
|1.2935
|1317
|2007.01.12 15:30
|buy
|660
|1.66
|1.2877
|0.0000
|1.2900
|1318
|2007.01.12 15:30
|t/p
|657
|0.76
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|178.95
|27923.45
|1319
|2007.01.12 15:53
|close
|660
|1.66
|1.2891
|0.0000
|1.2900
|232.40
|28155.85
|1320
|2007.01.12 15:53
|close
|659
|0.83
|1.2891
|0.0000
|1.2935
|-174.30
|27981.55
|1321
|2007.01.12 18:30
|buy
|661
|0.84
|1.2933
|0.0000
|1.2956
|1322
|2007.01.15 09:18
|close
|661
|0.84
|1.2939
|0.0000
|1.2956
|44.95
|28026.49
|1323
|2007.01.15 09:30
|buy
|662
|0.84
|1.2951
|0.0000
|1.2974
|1324
|2007.01.15 09:39
|close
|662
|0.84
|1.2957
|0.0000
|1.2974
|50.40
|28076.89
|1325
|2007.01.15 09:39
|buy
|663
|0.84
|1.2958
|0.0000
|1.2981
|1326
|2007.01.15 17:00
|sell
|664
|0.84
|1.2931
|0.0000
|1.2908
|1327
|2007.01.16 09:06
|sell
|665
|1.66
|1.2965
|0.0000
|1.2942
|1328
|2007.01.16 12:20
|t/p
|663
|0.84
|1.2981
|0.0000
|1.2981
|187.75
|28264.64
|1329
|2007.01.16 12:30
|buy
|666
|0.82
|1.2988
|0.0000
|1.3011
|1330
|2007.01.16 15:14
|buy
|667
|1.68
|1.2955
|0.0000
|1.2978
|1331
|2007.01.16 15:28
|t/p
|665
|1.66
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|381.80
|28646.44
|1332
|2007.01.16 15:28
|close
|664
|0.84
|1.2942
|0.0000
|1.2908
|-87.81
|28558.63
|1333
|2007.01.16 15:30
|sell
|668
|0.84
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|1334
|2007.01.16 17:39
|t/p
|668
|0.84
|1.2921
|0.0000
|1.2921
|193.20
|28751.83
|1335
|2007.01.16 17:39
|buy
|669
|3.32
|1.2921
|0.0000
|1.2944
|1336
|2007.01.16 17:39
|sell
|670
|0.83
|1.2919
|0.0000
|1.2896
|1337
|2007.01.16 23:59
|close at stop
|670
|0.83
|1.2919
|0.0000
|1.2896
|0.00
|28751.83
|1338
|2007.01.16 23:59
|close at stop
|669
|3.32
|1.2917
|0.0000
|1.2944
|-132.80
|28619.03
|1339
|2007.01.16 23:59
|close at stop
|667
|1.68
|1.2917
|0.0000
|1.2978
|-638.40
|27980.63
|1340
|2007.01.16 23:59
|close at stop
|666
|0.82
|1.2917
|0.0000
|1.3011
|-582.20
|27398.43