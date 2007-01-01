Interbank FX, LLC

Account: 1337446 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 January 5, 01:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
187473262007.01.01 02:28balanceDeposit100.00
187477312007.01.01 22:55buy0.02eurusdm1.32080.00001.32282007.01.02 06:311.32280.000.000.000.40
187508992007.01.02 00:01sell0.01usdjpym118.910.00118.712007.01.02 06:30118.710.000.000.000.17
187521782007.01.02 06:30sell0.01usdjpym118.660.00118.462007.01.02 07:46118.650.000.000.000.01
187530112007.01.02 06:31buy0.02eurusdm1.32410.00001.32612007.01.02 07:341.32550.000.000.000.28
187546702007.01.02 06:50buy0.04eurusdm1.32350.00001.32552007.01.02 07:341.32550.000.000.000.80
187562972007.01.02 06:59sell0.02usdjpym118.720.00118.522007.01.02 07:46118.650.000.000.000.12
187607812007.01.02 07:34buy0.03eurusdm1.32560.00001.32762007.01.02 07:461.32630.000.000.000.21
187628982007.01.02 07:46buy0.02eurusdm1.32640.00001.32842007.01.02 07:471.32640.000.000.000.00
187629042007.01.02 07:46sell0.01usdjpym118.630.00118.432007.01.02 07:47118.640.000.000.00-0.01
187630602007.01.02 07:47buy0.02eurusdm1.32670.00001.32872007.01.02 08:291.32730.000.000.000.12
187631452007.01.02 07:48sell0.01usdjpym118.620.00118.422007.01.02 08:29118.550.000.000.000.06
187645162007.01.02 08:02buy0.04eurusdm1.32610.00001.32812007.01.02 08:291.32730.000.000.000.48
187652672007.01.02 08:09buy0.08eurusdm1.32560.00001.32762007.01.02 08:291.32730.000.000.001.36
187680992007.01.02 08:29buy0.03eurusdm1.32760.00001.32962007.01.02 08:311.32770.000.000.000.03
187682002007.01.02 08:29sell0.01usdjpym118.510.00118.312007.01.02 08:30118.550.000.000.00-0.03
187688032007.01.02 08:31sell0.01usdjpym118.510.00118.312007.01.02 10:07118.680.000.000.00-0.14
187688102007.01.02 08:31buy0.03eurusdm1.32780.00001.32982007.01.02 10:061.32860.000.000.000.24
187700892007.01.02 08:49sell0.02usdjpym118.560.00118.372007.01.02 10:07118.680.000.000.00-0.20
187704002007.01.02 08:54buy0.06eurusdm1.32730.00001.32932007.01.02 10:061.32870.000.000.000.84
187708712007.01.02 08:56buy0.08eurusdm1.32670.00001.32872007.01.02 10:061.32870.000.000.001.60
187708812007.01.02 08:56sell0.04usdjpym118.610.00118.422007.01.02 10:07118.680.000.000.00-0.24
187728432007.01.02 09:25sell0.08usdjpym118.670.00118.472007.01.02 10:07118.680.000.000.00-0.07
187758122007.01.02 10:06buy0.03eurusdm1.32870.00001.33072007.01.02 10:071.32870.000.000.000.00
187759482007.01.02 10:07buy0.03eurusdm1.32890.00001.33092007.01.02 13:401.32850.000.000.00-0.12
187764552007.01.02 10:18buy0.06eurusdm1.32840.00001.33032007.01.02 13:401.32850.000.000.000.06
187768942007.01.02 10:25buy0.12eurusdm1.32790.00001.32982007.01.02 13:401.32850.000.000.000.72
187795822007.01.02 11:05buy0.24eurusdm1.32740.00001.32942007.01.02 13:401.32850.000.000.002.64
187820952007.01.02 12:00buy0.01usdjpym118.920.00119.122007.01.02 13:40118.750.000.000.00-0.14
187830782007.01.02 12:17buy0.02usdjpym118.860.00119.062007.01.02 13:40118.750.000.000.00-0.19
187852482007.01.02 13:21buy0.04usdjpym118.800.00119.002007.01.02 13:40118.750.000.000.00-0.17
187866352007.01.02 13:40buy0.01usdjpym118.750.00118.952007.01.03 07:32118.880.000.000.010.11
187875922007.01.02 13:44buy0.02usdjpym118.700.00118.892007.01.03 07:32118.890.000.000.020.32
188160702007.01.03 03:02buy0.03eurusdm1.32870.00001.33072007.01.03 08:001.32790.000.000.00-0.24
188161012007.01.03 03:02sell0.01usdjpym118.720.00118.522007.01.03 08:00118.840.000.000.00-0.10
188182972007.01.03 04:21sell0.02usdjpym118.780.00118.582007.01.03 07:59118.840.000.000.00-0.10
188191162007.01.03 04:38buy0.06eurusdm1.32810.00001.33012007.01.03 07:591.32790.000.000.00-0.12
188224452007.01.03 05:54buy0.12eurusdm1.32760.00001.32962007.01.03 07:591.32790.000.000.000.36
188259402007.01.03 07:03sell0.04usdjpym118.840.00118.642007.01.03 07:59118.840.000.000.000.00
188277622007.01.03 07:21buy0.24eurusdm1.32700.00001.32902007.01.03 07:591.32790.000.000.002.16
188297922007.01.03 08:00sell0.03eurusdm1.32780.00001.32582007.01.03 08:001.32810.000.000.00-0.09
188298482007.01.03 08:00sell0.03eurusdm1.32780.00001.32582007.01.03 09:331.32580.000.000.000.60
188337512007.01.03 09:00buy0.01usdjpym118.980.00119.182007.01.03 10:07119.180.000.000.000.17
188362682007.01.03 09:34sell0.03eurusdm1.32570.00001.32372007.01.03 10:171.32370.000.000.000.60
188385552007.01.03 10:07buy0.01usdjpym119.210.00119.412007.01.03 10:23119.410.000.000.000.17
188417352007.01.03 10:17sell0.03eurusdm1.32350.00001.32152007.01.03 10:231.32250.000.000.000.30
188439672007.01.03 10:23buy0.01usdjpym119.440.00119.642007.01.03 10:23119.440.000.000.000.00
188452962007.01.03 10:24sell0.03eurusdm1.32230.00001.32032007.01.03 11:591.32240.000.000.00-0.03
188453692007.01.03 10:24buy0.01usdjpym119.460.00119.662007.01.03 11:59119.390.000.000.00-0.06
188473152007.01.03 10:34buy0.02usdjpym119.400.00119.602007.01.03 11:59119.390.000.000.00-0.02
188478472007.01.03 10:41sell0.06eurusdm1.32290.00001.32092007.01.03 11:591.32240.000.000.000.30
188497062007.01.03 11:07buy0.04usdjpym119.360.00119.552007.01.03 11:59119.390.000.000.000.10
188499482007.01.03 11:09buy0.08usdjpym119.300.00119.502007.01.03 11:59119.390.000.000.000.60
188509982007.01.03 11:20sell0.12eurusdm1.32350.00001.32152007.01.03 11:591.32240.000.000.001.32
188549742007.01.03 12:00buy0.01usdjpym119.410.00119.612007.01.03 13:57119.330.000.000.00-0.07
188549852007.01.03 12:00sell0.03eurusdm1.32230.00001.32032007.01.03 13:571.32380.000.000.00-0.45
188557642007.01.03 12:13sell0.06eurusdm1.32290.00001.32092007.01.03 13:571.32380.000.000.00-0.54
188567032007.01.03 12:30sell0.12eurusdm1.32350.00001.32152007.01.03 13:571.32380.000.000.00-0.36
188574892007.01.03 12:43buy0.02usdjpym119.350.00119.552007.01.03 13:57119.330.000.000.00-0.03
188586372007.01.03 13:03buy0.04usdjpym119.290.00119.492007.01.03 13:57119.330.000.000.000.13
188598432007.01.03 13:15sell0.24eurusdm1.32490.00001.32292007.01.03 13:571.32380.000.000.002.64
188601722007.01.03 13:15buy0.08usdjpym119.150.00119.352007.01.03 13:57119.320.000.000.001.14
188660282007.01.03 13:58buy0.01usdjpym119.350.00119.552007.01.03 15:18119.490.000.000.000.12
188694032007.01.03 14:36buy0.02usdjpym119.300.00119.492007.01.03 15:18119.490.000.000.000.32
188854242007.01.03 16:00sell0.03eurusdm1.31950.00001.31752007.01.03 16:241.31750.000.000.000.60
188881252007.01.03 16:24sell0.03eurusdm1.31730.00001.31532007.01.03 16:321.31630.000.000.000.30
188907412007.01.03 16:32sell0.03eurusdm1.31620.00001.31422007.01.03 17:251.31550.000.000.000.21
188911422007.01.03 16:37sell0.06eurusdm1.31680.00001.31482007.01.03 17:251.31550.000.000.000.78
188925402007.01.03 17:00buy0.01usdjpym119.580.00119.782007.01.03 17:25119.630.000.000.000.04
188955842007.01.03 17:26sell0.03eurusdm1.31540.00001.31342007.01.03 19:021.31550.000.000.00-0.03
188956622007.01.03 17:26buy0.01usdjpym119.670.00119.872007.01.03 19:02119.580.000.000.00-0.08
188962912007.01.03 17:30sell0.06eurusdm1.31590.00001.31392007.01.03 19:021.31540.000.000.000.30
188964532007.01.03 17:30buy0.02usdjpym119.610.00119.812007.01.03 19:02119.600.000.000.00-0.02
189012502007.01.03 19:00buy0.04usdjpym119.560.00119.752007.01.03 19:02119.570.000.000.000.03
189021452007.01.03 19:02sell0.03eurusdm1.31510.00001.31312007.01.03 19:091.31610.000.000.00-0.30
189021522007.01.03 19:02buy0.01usdjpym119.610.00119.812007.01.03 19:09119.570.000.000.00-0.03
189022602007.01.03 19:02sell0.06eurusdm1.31560.00001.31362007.01.03 19:091.31610.000.000.00-0.30
189023592007.01.03 19:02buy0.02usdjpym119.550.00119.752007.01.03 19:09119.570.000.000.000.03
189024832007.01.03 19:03sell0.12eurusdm1.31630.00001.31432007.01.03 19:091.31610.000.000.000.24
189029772007.01.03 19:03sell0.24eurusdm1.31690.00001.31492007.01.03 19:091.31610.000.000.001.92
189032172007.01.03 19:04buy0.04usdjpym119.490.00119.692007.01.03 19:09119.570.000.000.000.27
189043872007.01.03 19:09sell0.03eurusdm1.31570.00001.31372007.01.04 06:341.31610.000.000.05-0.12
189044182007.01.03 19:09buy0.01usdjpym119.610.00119.812007.01.04 06:34119.430.000.000.04-0.15
189046652007.01.03 19:10buy0.02usdjpym119.550.00119.752007.01.04 06:34119.420.000.000.07-0.22
189047002007.01.03 19:10sell0.06eurusdm1.31630.00001.31432007.01.04 06:341.31620.000.000.110.06
189048772007.01.03 19:12sell0.12eurusdm1.31690.00001.31492007.01.04 06:341.31620.000.000.220.84
189050282007.01.03 19:13buy0.04usdjpym119.490.00119.692007.01.04 06:34119.420.000.000.15-0.23
189064972007.01.03 19:38buy0.08usdjpym119.430.00119.632007.01.04 06:34119.420.000.000.30-0.07
189120202007.01.03 22:01sell0.01usdjpym119.360.00119.162007.01.04 06:34119.450.000.000.00-0.08
189135242007.01.03 22:51sell0.02usdjpym119.420.00119.222007.01.04 06:34119.460.000.000.00-0.07
189206682007.01.04 03:09sell0.24eurusdm1.31750.00001.31552007.01.04 06:341.31620.000.000.003.12
189226122007.01.04 04:00buy0.03eurusdm1.31780.00001.31982007.01.04 06:341.31600.000.000.00-0.54
189243372007.01.04 04:39buy0.06eurusdm1.31730.00001.31932007.01.04 06:341.31600.000.000.00-0.78
189269162007.01.04 06:17buy0.12eurusdm1.31670.00001.31872007.01.04 06:341.31600.000.000.00-0.84
189481532007.01.04 09:00sell0.03eurusdm1.31220.00001.31022007.01.04 09:101.31250.000.000.00-0.09
189488212007.01.04 09:07sell0.06eurusdm1.31280.00001.31082007.01.04 09:101.31250.000.000.000.18
189490382007.01.04 09:10sell0.03eurusdm1.31240.00001.31042007.01.04 09:331.31040.000.000.000.60
189528042007.01.04 09:33sell0.03eurusdm1.31020.00001.30822007.01.04 10:391.31050.000.000.00-0.09
189534702007.01.04 09:34sell0.06eurusdm1.31080.00001.30882007.01.04 10:391.31050.000.000.000.18
189557122007.01.04 09:57sell0.12eurusdm1.31140.00001.30942007.01.04 10:391.31050.000.000.001.08
189582492007.01.04 10:39sell0.03eurusdm1.31020.00001.30822007.01.04 10:501.30950.000.000.000.21
189594092007.01.04 10:50sell0.03eurusdm1.30920.00001.30722007.01.04 14:131.30950.000.000.00-0.09
189609742007.01.04 11:05sell0.06eurusdm1.30960.00001.30772007.01.04 14:131.30950.000.000.000.06
189620262007.01.04 11:19sell0.12eurusdm1.31020.00001.30822007.01.04 14:131.30950.000.000.000.84
189626222007.01.04 11:23sell0.24eurusdm1.31080.00001.30882007.01.04 14:131.30950.000.000.003.12
189694792007.01.04 13:00sell0.01usdjpym119.090.00118.892007.01.04 14:13119.260.000.000.00-0.14
189701852007.01.04 13:21sell0.02usdjpym119.150.00118.952007.01.04 14:13119.250.000.000.00-0.17
189705082007.01.04 13:26sell0.04usdjpym119.210.00119.012007.01.04 14:13119.240.000.000.00-0.10
189754292007.01.04 14:13sell0.01usdjpym119.230.00119.032007.01.04 15:10119.170.000.000.000.05
189754412007.01.04 14:13sell0.03eurusdm1.30920.00001.30722007.01.04 15:191.30990.000.000.00-0.21
189776752007.01.04 14:32sell0.02usdjpym119.290.00119.092007.01.04 15:10119.160.000.000.000.22
189780102007.01.04 14:35sell0.04usdjpym119.360.00119.162007.01.04 15:10119.160.000.000.000.67
189807522007.01.04 15:01sell0.06eurusdm1.30940.00001.30772007.01.04 15:191.31000.000.000.00-0.36
189817182007.01.04 15:08sell0.12eurusdm1.30990.00001.30792007.01.04 15:191.31000.000.000.00-0.12
189820472007.01.04 15:09sell0.24eurusdm1.31060.00001.30862007.01.04 15:191.31000.000.000.001.44
189994342007.01.04 20:00sell0.01usdjpym119.040.00118.842007.01.04 23:40118.840.000.00-0.020.17
190019482007.01.04 21:00sell0.03eurusdm1.30810.00001.30612007.01.05 00:351.30870.000.000.02-0.18
190039512007.01.04 22:05sell0.06eurusdm1.30870.00001.30672007.01.05 00:351.30870.000.000.000.00
190067332007.01.04 23:00sell0.12eurusdm1.30930.00001.30732007.01.05 00:351.30870.000.000.000.72
190085612007.01.04 23:40sell0.01usdjpym118.800.00118.602007.01.05 00:35118.720.000.000.000.07
190123802007.01.05 00:35sell0.01usdjpym118.680.00118.482007.01.05 00:56118.480.000.000.000.17
  0.00 0.00 0.97 31.19
Closed P/L: 32.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
190159322007.01.05 00:56sell0.01usdjpym118.460.00118.26 118.520.000.000.00-0.05
190201472007.01.05 01:29sell0.02usdjpym118.510.00118.31 118.520.000.000.00-0.02
  0.00 0.00 0.00 -0.07
 Floating P/L: -0.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 32.16 Floating P/L: -0.07 Margin: 1.50
Balance: 132.16 Equity: 132.09 Free Margin: 130.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 40.69 Gross Loss: 8.53 Total Net Profit: 32.16
Profit Factor: 4.77 Expected Payoff: 0.27  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.79 (2.27%) Relative Drawdown: 2.27% (2.79)
 
Total Trades: 120 Short Positions (won %): 67 (56.72%) Long Positions (won %): 53 (64.15%)
Profit Trades (% of total): 72 (60.00%) Loss trades (% of total): 48 (40.00%)
Largest profit trade: 3.12 loss trade: -0.84
Average profit trade: 0.57 loss trade: -0.18
Maximum consecutive wins ($): 9 (3.56) consecutive losses ($): 7 (-1.15)
Maximal consecutive profit (count): 4.02 (3) consecutive loss (count): -2.79 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2