|Account: 1337446
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 January 5, 01:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18747326
|2007.01.01 02:28
|balance
|Deposit
|100.00
|18747731
|2007.01.01 22:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2007.01.02 06:31
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18750899
|2007.01.02 00:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.91
|0.00
|118.71
|2007.01.02 06:30
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18752178
|2007.01.02 06:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.66
|0.00
|118.46
|2007.01.02 07:46
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18753011
|2007.01.02 06:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|2007.01.02 07:34
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|18754670
|2007.01.02 06:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2007.01.02 07:34
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18756297
|2007.01.02 06:59
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.52
|2007.01.02 07:46
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18760781
|2007.01.02 07:34
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3256
|0.0000
|1.3276
|2007.01.02 07:46
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|18762898
|2007.01.02 07:46
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3264
|0.0000
|1.3284
|2007.01.02 07:47
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18762904
|2007.01.02 07:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.43
|2007.01.02 07:47
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18763060
|2007.01.02 07:47
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3267
|0.0000
|1.3287
|2007.01.02 08:29
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18763145
|2007.01.02 07:48
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.42
|2007.01.02 08:29
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18764516
|2007.01.02 08:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3261
|0.0000
|1.3281
|2007.01.02 08:29
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18765267
|2007.01.02 08:09
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3256
|0.0000
|1.3276
|2007.01.02 08:29
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|18768099
|2007.01.02 08:29
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2007.01.02 08:31
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18768200
|2007.01.02 08:29
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.51
|0.00
|118.31
|2007.01.02 08:30
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18768803
|2007.01.02 08:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.51
|0.00
|118.31
|2007.01.02 10:07
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18768810
|2007.01.02 08:31
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|2007.01.02 10:06
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18770089
|2007.01.02 08:49
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.37
|2007.01.02 10:07
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18770400
|2007.01.02 08:54
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3273
|0.0000
|1.3293
|2007.01.02 10:06
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|18770871
|2007.01.02 08:56
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3267
|0.0000
|1.3287
|2007.01.02 10:06
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18770881
|2007.01.02 08:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.61
|0.00
|118.42
|2007.01.02 10:07
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18772843
|2007.01.02 09:25
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.67
|0.00
|118.47
|2007.01.02 10:07
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18775812
|2007.01.02 10:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2007.01.02 10:07
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18775948
|2007.01.02 10:07
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3309
|2007.01.02 13:40
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18776455
|2007.01.02 10:18
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3284
|0.0000
|1.3303
|2007.01.02 13:40
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18776894
|2007.01.02 10:25
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3279
|0.0000
|1.3298
|2007.01.02 13:40
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18779582
|2007.01.02 11:05
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3274
|0.0000
|1.3294
|2007.01.02 13:40
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|18782095
|2007.01.02 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.92
|0.00
|119.12
|2007.01.02 13:40
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18783078
|2007.01.02 12:17
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.86
|0.00
|119.06
|2007.01.02 13:40
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18785248
|2007.01.02 13:21
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.80
|0.00
|119.00
|2007.01.02 13:40
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|18786635
|2007.01.02 13:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.75
|0.00
|118.95
|2007.01.03 07:32
|118.88
|0.00
|0.00
|0.01
|0.11
|18787592
|2007.01.02 13:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.89
|2007.01.03 07:32
|118.89
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|18816070
|2007.01.03 03:02
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2007.01.03 08:00
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18816101
|2007.01.03 03:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.52
|2007.01.03 08:00
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18818297
|2007.01.03 04:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.58
|2007.01.03 07:59
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18819116
|2007.01.03 04:38
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3301
|2007.01.03 07:59
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18822445
|2007.01.03 05:54
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2007.01.03 07:59
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18825940
|2007.01.03 07:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.64
|2007.01.03 07:59
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18827762
|2007.01.03 07:21
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2007.01.03 07:59
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|18829792
|2007.01.03 08:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3278
|0.0000
|1.3258
|2007.01.03 08:00
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18829848
|2007.01.03 08:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3278
|0.0000
|1.3258
|2007.01.03 09:33
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18833751
|2007.01.03 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.98
|0.00
|119.18
|2007.01.03 10:07
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18836268
|2007.01.03 09:34
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2007.01.03 10:17
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18838555
|2007.01.03 10:07
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.41
|2007.01.03 10:23
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18841735
|2007.01.03 10:17
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2007.01.03 10:23
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18843967
|2007.01.03 10:23
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.44
|0.00
|119.64
|2007.01.03 10:23
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18845296
|2007.01.03 10:24
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3223
|0.0000
|1.3203
|2007.01.03 11:59
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18845369
|2007.01.03 10:24
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.66
|2007.01.03 11:59
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18847315
|2007.01.03 10:34
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.40
|0.00
|119.60
|2007.01.03 11:59
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18847847
|2007.01.03 10:41
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2007.01.03 11:59
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18849706
|2007.01.03 11:07
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.55
|2007.01.03 11:59
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18849948
|2007.01.03 11:09
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.50
|2007.01.03 11:59
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18850998
|2007.01.03 11:20
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2007.01.03 11:59
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|18854974
|2007.01.03 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.61
|2007.01.03 13:57
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18854985
|2007.01.03 12:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3223
|0.0000
|1.3203
|2007.01.03 13:57
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|18855764
|2007.01.03 12:13
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2007.01.03 13:57
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|18856703
|2007.01.03 12:30
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2007.01.03 13:57
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|18857489
|2007.01.03 12:43
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.55
|2007.01.03 13:57
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18858637
|2007.01.03 13:03
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.49
|2007.01.03 13:57
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18859843
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3249
|0.0000
|1.3229
|2007.01.03 13:57
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|18860172
|2007.01.03 13:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.15
|0.00
|119.35
|2007.01.03 13:57
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|18866028
|2007.01.03 13:58
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.55
|2007.01.03 15:18
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18869403
|2007.01.03 14:36
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.49
|2007.01.03 15:18
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18885424
|2007.01.03 16:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2007.01.03 16:24
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18888125
|2007.01.03 16:24
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3153
|2007.01.03 16:32
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18890741
|2007.01.03 16:32
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|2007.01.03 17:25
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|18891142
|2007.01.03 16:37
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2007.01.03 17:25
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|18892540
|2007.01.03 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.58
|0.00
|119.78
|2007.01.03 17:25
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18895584
|2007.01.03 17:26
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3134
|2007.01.03 19:02
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18895662
|2007.01.03 17:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.67
|0.00
|119.87
|2007.01.03 19:02
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18896291
|2007.01.03 17:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|2007.01.03 19:02
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18896453
|2007.01.03 17:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.81
|2007.01.03 19:02
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18901250
|2007.01.03 19:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.75
|2007.01.03 19:02
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18902145
|2007.01.03 19:02
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3131
|2007.01.03 19:09
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18902152
|2007.01.03 19:02
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.81
|2007.01.03 19:09
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18902260
|2007.01.03 19:02
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2007.01.03 19:09
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18902359
|2007.01.03 19:02
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.55
|0.00
|119.75
|2007.01.03 19:09
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18902483
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|2007.01.03 19:09
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18902977
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|2007.01.03 19:09
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|18903217
|2007.01.03 19:04
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.69
|2007.01.03 19:09
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|18904387
|2007.01.03 19:09
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|2007.01.04 06:34
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.12
|18904418
|2007.01.03 19:09
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.81
|2007.01.04 06:34
|119.43
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.15
|18904665
|2007.01.03 19:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.55
|0.00
|119.75
|2007.01.04 06:34
|119.42
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.22
|18904700
|2007.01.03 19:10
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|2007.01.04 06:34
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.11
|0.06
|18904877
|2007.01.03 19:12
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|2007.01.04 06:34
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.22
|0.84
|18905028
|2007.01.03 19:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.69
|2007.01.04 06:34
|119.42
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.23
|18906497
|2007.01.03 19:38
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.63
|2007.01.04 06:34
|119.42
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.07
|18912020
|2007.01.03 22:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.16
|2007.01.04 06:34
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18913524
|2007.01.03 22:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.22
|2007.01.04 06:34
|119.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18920668
|2007.01.04 03:09
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|2007.01.04 06:34
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|18922612
|2007.01.04 04:00
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3198
|2007.01.04 06:34
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|18924337
|2007.01.04 04:39
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|2007.01.04 06:34
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|18926916
|2007.01.04 06:17
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|2007.01.04 06:34
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18948153
|2007.01.04 09:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2007.01.04 09:10
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18948821
|2007.01.04 09:07
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3108
|2007.01.04 09:10
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18949038
|2007.01.04 09:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|2007.01.04 09:33
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|18952804
|2007.01.04 09:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 10:39
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18953470
|2007.01.04 09:34
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3088
|2007.01.04 10:39
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18955712
|2007.01.04 09:57
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 10:39
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|18958249
|2007.01.04 10:39
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 10:50
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|18959409
|2007.01.04 10:50
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3092
|0.0000
|1.3072
|2007.01.04 14:13
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18960974
|2007.01.04 11:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3077
|2007.01.04 14:13
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18962026
|2007.01.04 11:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 14:13
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|18962622
|2007.01.04 11:23
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3088
|2007.01.04 14:13
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|18969479
|2007.01.04 13:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.09
|0.00
|118.89
|2007.01.04 14:13
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18970185
|2007.01.04 13:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.15
|0.00
|118.95
|2007.01.04 14:13
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|18970508
|2007.01.04 13:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.01
|2007.01.04 14:13
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18975429
|2007.01.04 14:13
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.23
|0.00
|119.03
|2007.01.04 15:10
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18975441
|2007.01.04 14:13
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3092
|0.0000
|1.3072
|2007.01.04 15:19
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|18977675
|2007.01.04 14:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.09
|2007.01.04 15:10
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|18978010
|2007.01.04 14:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.16
|2007.01.04 15:10
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18980752
|2007.01.04 15:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3094
|0.0000
|1.3077
|2007.01.04 15:19
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|18981718
|2007.01.04 15:08
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|2007.01.04 15:19
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18982047
|2007.01.04 15:09
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|2007.01.04 15:19
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|18999434
|2007.01.04 20:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.04
|0.00
|118.84
|2007.01.04 23:40
|118.84
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|19001948
|2007.01.04 21:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3081
|0.0000
|1.3061
|2007.01.05 00:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.18
|19003951
|2007.01.04 22:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|2007.01.05 00:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19006733
|2007.01.04 23:00
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|2007.01.05 00:35
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19008561
|2007.01.04 23:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.60
|2007.01.05 00:35
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19012380
|2007.01.05 00:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.48
|2007.01.05 00:56
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|0.00
|0.00
|0.97
|31.19
|Closed P/L:
|32.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19015932
|2007.01.05 00:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.46
|0.00
|118.26
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19020147
|2007.01.05 01:29
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.51
|0.00
|118.31
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|Floating P/L:
|-0.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|32.16
|Floating P/L:
|-0.07
|Margin:
|1.50
|Balance:
|132.16
|Equity:
|132.09
|Free Margin:
|130.59
|Details:
|Gross Profit:
|40.69
|Gross Loss:
|8.53
|Total Net Profit:
|32.16
|Profit Factor:
|4.77
|Expected Payoff:
|0.27
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.79 (2.27%)
|Relative Drawdown:
|2.27% (2.79)
|Total Trades:
|120
|Short Positions (won %):
|67 (56.72%)
|Long Positions (won %):
|53 (64.15%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|48 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|3.12
|loss trade:
|-0.84
|Average
|profit trade:
|0.57
|loss trade:
|-0.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (3.56)
|consecutive losses ($):
|7 (-1.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4.02 (3)
|consecutive loss (count):
|-2.79 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2