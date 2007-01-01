Interbank FX, LLC

Account: 1337444 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 January 5, 01:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
187473242007.01.01 02:27balanceDeposit100.00
187477582007.01.01 22:55buy0.06eurusdm1.32080.00001.32282007.01.02 06:311.32280.000.000.001.20
187508982007.01.02 00:01sell0.01usdjpym118.910.00118.712007.01.02 06:30118.710.000.000.000.17
187521962007.01.02 06:30sell0.01usdjpym118.660.00118.462007.01.02 07:24118.710.000.000.00-0.04
187530062007.01.02 06:31buy0.05eurusdm1.32410.00001.32612007.01.02 07:241.32420.000.000.000.05
187546692007.01.02 06:50buy0.10eurusdm1.32350.00001.32552007.01.02 07:241.32420.000.000.000.70
187562962007.01.02 06:59sell0.02usdjpym118.720.00118.522007.01.02 07:24118.710.000.000.000.02
187582382007.01.02 07:24buy0.05eurusdm1.32430.00001.32632007.01.02 07:241.32410.000.000.00-0.10
187582782007.01.02 07:24buy0.05eurusdm1.32440.00001.32642007.01.02 07:471.32640.000.000.001.00
187583412007.01.02 07:25sell0.01usdjpym118.680.00118.482007.01.02 08:25118.650.000.000.000.03
187629852007.01.02 07:47buy0.05eurusdm1.32660.00001.32852007.01.02 08:251.32610.000.000.00-0.25
187645512007.01.02 08:02buy0.10eurusdm1.32600.00001.32802007.01.02 08:251.32610.000.000.000.10
187653892007.01.02 08:11buy0.20eurusdm1.32550.00001.32752007.01.02 08:251.32610.000.000.001.20
187665532007.01.02 08:25sell0.01usdjpym118.620.00118.422007.01.02 13:21118.830.000.000.00-0.18
187665552007.01.02 08:25buy0.05eurusdm1.32640.00001.32842007.01.02 10:011.32840.000.000.001.00
187728692007.01.02 09:25sell0.02usdjpym118.680.00118.482007.01.02 13:21118.830.000.000.00-0.25
187733162007.01.02 09:26sell0.04usdjpym118.730.00118.542007.01.02 13:21118.830.000.000.00-0.34
187750262007.01.02 10:01buy0.05eurusdm1.32860.00001.33052007.01.02 13:211.32780.000.000.00-0.40
187767432007.01.02 10:24buy0.10eurusdm1.32800.00001.33002007.01.02 13:211.32780.000.000.00-0.20
187784402007.01.02 10:51sell0.08usdjpym118.790.00118.592007.01.02 13:21118.840.000.000.00-0.34
187794832007.01.02 11:04buy0.20eurusdm1.32760.00001.32952007.01.02 13:211.32780.000.000.000.40
187811012007.01.02 11:26buy0.40eurusdm1.32710.00001.32902007.01.02 13:211.32780.000.000.002.80
187820992007.01.02 12:00buy0.01usdjpym118.920.00119.122007.01.02 13:21118.810.000.000.00-0.09
187830812007.01.02 12:17buy0.02usdjpym118.860.00119.062007.01.02 13:21118.810.000.000.00-0.08
187852292007.01.02 13:21buy0.01usdjpym118.840.00119.042007.01.02 15:02118.850.000.000.000.01
187865352007.01.02 13:40buy0.02usdjpym118.780.00118.982007.01.02 15:02118.850.000.000.000.12
187868192007.01.02 13:40buy0.04usdjpym118.720.00118.922007.01.02 15:02118.850.000.000.000.44
187879862007.01.02 13:45buy0.08usdjpym118.660.00118.862007.01.02 15:02118.850.000.000.001.28
187906032007.01.02 15:00sell0.01usdjpym118.770.00118.572007.01.02 15:02118.880.000.000.00-0.09
187908472007.01.02 15:01sell0.02usdjpym118.830.00118.632007.01.02 15:02118.880.000.000.00-0.08
187912652007.01.02 15:02sell0.01usdjpym118.840.00118.642007.01.03 07:28118.880.000.00-0.02-0.03
188160722007.01.03 03:02buy0.05eurusdm1.32870.00001.33072007.01.03 07:281.32760.000.000.00-0.55
188191182007.01.03 04:38buy0.10eurusdm1.32810.00001.33012007.01.03 07:281.32760.000.000.00-0.50
188224462007.01.03 05:54buy0.20eurusdm1.32760.00001.32962007.01.03 07:281.32760.000.000.000.00
188277612007.01.03 07:21buy0.40eurusdm1.32700.00001.32902007.01.03 07:281.32770.000.000.002.80
188298292007.01.03 08:00buy0.01usdjpym118.850.00119.052007.01.03 08:25118.900.000.000.000.04
188301252007.01.03 08:03buy0.02usdjpym118.790.00118.992007.01.03 08:25118.900.000.000.000.19
188315422007.01.03 08:25buy0.01usdjpym118.940.00119.142007.01.03 09:42119.140.000.000.000.17
188336602007.01.03 09:00sell0.05eurusdm1.32730.00001.32532007.01.03 10:011.32530.000.000.001.00
188369062007.01.03 09:42buy0.01usdjpym119.170.00119.372007.01.03 10:15119.280.000.000.000.09
188377352007.01.03 09:54buy0.02usdjpym119.120.00119.312007.01.03 10:15119.280.000.000.000.27
188381122007.01.03 10:01sell0.05eurusdm1.32510.00001.32312007.01.03 10:151.32430.000.000.000.40
188409142007.01.03 10:16sell0.05eurusdm1.32400.00001.32202007.01.03 13:181.32440.000.000.00-0.20
188409632007.01.03 10:16buy0.01usdjpym119.310.00119.512007.01.03 13:18119.160.000.000.00-0.13
188597742007.01.03 13:15sell0.10eurusdm1.32480.00001.32292007.01.03 13:181.32440.000.000.000.40
188601112007.01.03 13:15buy0.02usdjpym119.140.00119.332007.01.03 13:18119.160.000.000.000.03
188602982007.01.03 13:15sell0.20eurusdm1.32540.00001.32342007.01.03 13:181.32440.000.000.002.00
188618812007.01.03 13:18sell0.05eurusdm1.32410.00001.32212007.01.03 13:181.32410.000.000.000.00
188618942007.01.03 13:18buy0.01usdjpym119.200.00119.402007.01.03 13:18119.190.000.000.00-0.01
188619752007.01.03 13:18buy0.01usdjpym119.210.00119.412007.01.03 13:35119.190.000.000.00-0.02
188619802007.01.03 13:18sell0.05eurusdm1.32400.00001.32202007.01.03 13:351.32500.000.000.00-0.50
188623912007.01.03 13:21sell0.10eurusdm1.32460.00001.32262007.01.03 13:351.32500.000.000.00-0.40
188624632007.01.03 13:21buy0.02usdjpym119.150.00119.352007.01.03 13:35119.190.000.000.000.07
188627762007.01.03 13:25sell0.20eurusdm1.32510.00001.32322007.01.03 13:351.32500.000.000.000.20
188632722007.01.03 13:30sell0.40eurusdm1.32570.00001.32372007.01.03 13:351.32500.000.000.002.80
188638802007.01.03 13:35sell0.06eurusdm1.32470.00001.32272007.01.03 14:551.32270.000.000.001.20
188638872007.01.03 13:35buy0.01usdjpym119.230.00119.432007.01.03 15:05119.430.000.000.000.17
188854612007.01.03 16:00sell0.05eurusdm1.31950.00001.31752007.01.03 16:081.31860.000.000.000.45
188862932007.01.03 16:08sell0.05eurusdm1.31830.00001.31632007.01.03 16:271.31630.000.000.001.00
188899922007.01.03 16:27sell0.05eurusdm1.31610.00001.31412007.01.03 17:221.31650.000.000.00-0.20
188902482007.01.03 16:28sell0.10eurusdm1.31660.00001.31472007.01.03 17:221.31650.000.000.000.10
188925392007.01.03 17:00buy0.01usdjpym119.580.00119.782007.01.03 17:22119.610.000.000.000.03
188931982007.01.03 17:07sell0.20eurusdm1.31720.00001.31522007.01.03 17:221.31650.000.000.001.40
188941822007.01.03 17:22sell0.06eurusdm1.31640.00001.31442007.01.03 17:231.31630.000.000.000.06
188942592007.01.03 17:23sell0.06eurusdm1.31600.00001.31402007.01.03 19:081.31630.000.000.00-0.18
188943862007.01.03 17:23buy0.01usdjpym119.660.00119.862007.01.03 19:08119.560.000.000.00-0.08
188964732007.01.03 17:30buy0.02usdjpym119.600.00119.802007.01.03 19:08119.560.000.000.00-0.07
189013152007.01.03 19:01buy0.04usdjpym119.540.00119.742007.01.03 19:08119.560.000.000.000.07
189028382007.01.03 19:03sell0.10eurusdm1.31660.00001.31462007.01.03 19:081.31640.000.000.000.20
189032262007.01.03 19:04sell0.20eurusdm1.31720.00001.31522007.01.03 19:081.31640.000.000.001.60
189032962007.01.03 19:04buy0.08usdjpym119.480.00119.682007.01.03 19:08119.560.000.000.000.54
189042932007.01.03 19:08buy0.01usdjpym119.610.00119.812007.01.03 19:23119.510.000.000.00-0.08
189042982007.01.03 19:08sell0.06eurusdm1.31580.00001.31382007.01.03 19:231.31610.000.000.00-0.18
189046662007.01.03 19:10buy0.02usdjpym119.550.00119.752007.01.03 19:23119.510.000.000.00-0.07
189047232007.01.03 19:10sell0.12eurusdm1.31640.00001.31442007.01.03 19:231.31610.000.000.000.36
189049412007.01.03 19:12sell0.20eurusdm1.31700.00001.31502007.01.03 19:231.31610.000.000.001.80
189050272007.01.03 19:13buy0.04usdjpym119.490.00119.692007.01.03 19:23119.510.000.000.000.07
189059182007.01.03 19:23buy0.01usdjpym119.560.00119.762007.01.03 22:51119.400.000.000.04-0.13
189059242007.01.03 19:23sell0.06eurusdm1.31580.00001.31382007.01.03 22:511.31630.000.000.11-0.30
189059892007.01.03 19:23buy0.02usdjpym119.520.00119.702007.01.03 22:51119.400.000.000.07-0.20
189061962007.01.03 19:29sell0.12eurusdm1.31640.00001.31442007.01.03 22:511.31630.000.000.220.12
189063882007.01.03 19:34buy0.04usdjpym119.470.00119.662007.01.03 22:51119.400.000.000.15-0.23
189065782007.01.03 19:39buy0.08usdjpym119.410.00119.612007.01.03 22:51119.400.000.000.30-0.07
189073622007.01.03 19:50sell0.20eurusdm1.31700.00001.31502007.01.03 22:511.31630.000.000.361.40
189120192007.01.03 22:01sell0.01usdjpym119.360.00119.162007.01.03 22:51119.430.000.000.00-0.06
189135212007.01.03 22:51sell0.01usdjpym119.420.00119.222007.01.04 07:15119.430.000.000.00-0.01
189226152007.01.04 04:00buy0.06eurusdm1.31780.00001.31982007.01.04 07:151.31680.000.000.00-0.60
189243382007.01.04 04:39buy0.12eurusdm1.31730.00001.31932007.01.04 07:151.31680.000.000.00-0.60
189269172007.01.04 06:17buy0.24eurusdm1.31670.00001.31872007.01.04 07:151.31680.000.000.000.24
189276732007.01.04 06:34buy0.48eurusdm1.31610.00001.31812007.01.04 07:151.31680.000.000.003.36
189481782007.01.04 09:00sell0.06eurusdm1.31220.00001.31022007.01.04 09:311.31120.000.000.000.60
189488252007.01.04 09:07sell0.12eurusdm1.31280.00001.31082007.01.04 09:311.31120.000.000.001.92
189519032007.01.04 09:31sell0.06eurusdm1.31090.00001.30892007.01.04 09:311.31100.000.000.00-0.06
189520582007.01.04 09:31sell0.06eurusdm1.31090.00001.30892007.01.04 10:391.31010.000.000.000.48
189560552007.01.04 10:00sell0.12eurusdm1.31150.00001.30952007.01.04 10:391.31010.000.000.001.68
189584092007.01.04 10:39sell0.06eurusdm1.31000.00001.30802007.01.04 10:401.31020.000.000.00-0.12
189584482007.01.04 10:40sell0.06eurusdm1.30990.00001.30792007.01.04 10:521.30920.000.000.000.42
189585922007.01.04 10:44sell0.12eurusdm1.31050.00001.30852007.01.04 10:521.30920.000.000.001.56
189599292007.01.04 10:52sell0.06eurusdm1.30890.00001.30692007.01.04 11:481.31010.000.000.00-0.72
189608932007.01.04 11:05sell0.12eurusdm1.30950.00001.30752007.01.04 11:481.31010.000.000.00-0.72
189618432007.01.04 11:16sell0.24eurusdm1.31010.00001.30812007.01.04 11:481.31010.000.000.000.00
189625182007.01.04 11:22sell0.48eurusdm1.31070.00001.30872007.01.04 11:481.31010.000.000.002.88
189649732007.01.04 11:49sell0.07eurusdm1.30980.00001.30782007.01.04 12:281.31050.000.000.00-0.49
189653062007.01.04 11:58sell0.12eurusdm1.31040.00001.30842007.01.04 12:281.31050.000.000.00-0.12
189659952007.01.04 12:14sell0.24eurusdm1.31100.00001.30902007.01.04 12:281.31050.000.000.001.20
189672212007.01.04 12:28sell0.07eurusdm1.31020.00001.30822007.01.04 13:501.31050.000.000.00-0.21
189692802007.01.04 12:57sell0.14eurusdm1.31080.00001.30882007.01.04 13:501.31050.000.000.000.42
189694782007.01.04 13:00sell0.01usdjpym119.090.00118.892007.01.04 13:50119.210.000.000.00-0.10
189701862007.01.04 13:21sell0.02usdjpym119.150.00118.952007.01.04 13:50119.210.000.000.00-0.10
189705122007.01.04 13:26sell0.04usdjpym119.210.00119.012007.01.04 13:50119.210.000.000.000.00
189720142007.01.04 13:34sell0.24eurusdm1.31140.00001.30942007.01.04 13:501.31050.000.000.002.16
189733362007.01.04 13:51sell0.01usdjpym119.190.00118.992007.01.04 14:14119.270.000.000.00-0.07
189733512007.01.04 13:51sell0.07eurusdm1.31020.00001.30822007.01.04 14:141.30920.000.000.000.70
189739022007.01.04 13:54sell0.14eurusdm1.31080.00001.30882007.01.04 14:141.30920.000.000.002.24
189756552007.01.04 14:14sell0.07eurusdm1.30890.00001.30692007.01.04 15:191.31010.000.000.00-0.84
189756722007.01.04 14:14sell0.01usdjpym119.250.00119.062007.01.04 15:10119.160.000.000.000.08
189772382007.01.04 14:24sell0.14eurusdm1.30950.00001.30752007.01.04 15:191.31010.000.000.00-0.84
189777152007.01.04 14:32sell0.02usdjpym119.320.00119.122007.01.04 15:10119.170.000.000.000.25
189780382007.01.04 14:35sell0.04usdjpym119.370.00119.172007.01.04 15:10119.170.000.000.000.67
189817842007.01.04 15:08sell0.28eurusdm1.31010.00001.30812007.01.04 15:191.31010.000.000.000.00
189823342007.01.04 15:09sell0.48eurusdm1.31070.00001.30872007.01.04 15:191.31010.000.000.002.88
189994312007.01.04 20:00sell0.01usdjpym119.040.00118.842007.01.04 23:40118.840.000.00-0.020.17
190019492007.01.04 21:00sell0.07eurusdm1.30810.00001.30612007.01.05 00:421.30840.000.000.04-0.21
190039592007.01.04 22:05sell0.14eurusdm1.30870.00001.30672007.01.05 00:421.30840.000.000.000.42
190067342007.01.04 23:00sell0.28eurusdm1.30930.00001.30732007.01.05 00:421.30840.000.000.002.52
190085602007.01.04 23:40sell0.01usdjpym118.800.00118.602007.01.05 00:42118.740.000.000.000.05
190132092007.01.05 00:42sell0.01usdjpym118.710.00118.512007.01.05 00:55118.510.000.000.000.17
  0.00 0.00 1.25 46.18
Closed P/L: 47.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
190156312007.01.05 00:55sell0.01usdjpym118.480.00118.28 118.510.000.000.00-0.03
  0.00 0.00 0.00 -0.03
 Floating P/L: -0.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 47.43 Floating P/L: -0.03 Margin: 0.50
Balance: 147.43 Equity: 147.40 Free Margin: 146.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 59.41 Gross Loss: 11.98 Total Net Profit: 47.43
Profit Factor: 4.96 Expected Payoff: 0.38  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1.68 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (1.68)
 
Total Trades: 126 Short Positions (won %): 76 (60.53%) Long Positions (won %): 50 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 76 (60.32%) Loss trades (% of total): 50 (39.68%)
Largest profit trade: 3.36 loss trade: -0.84
Average profit trade: 0.78 loss trade: -0.24
Maximum consecutive wins ($): 10 (4.59) consecutive losses ($): 4 (-0.85)
Maximal consecutive profit (count): 4.86 (4) consecutive loss (count): -1.44 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2