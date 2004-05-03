Strategy Tester Report
10points 3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.05.03 00:00 - 2004.05.07 00:00 (2004.05.03 - 2004.05.07)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=5; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=5; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2004; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test66506Ticks modelled106524Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit428.15Gross profit1788.80Gross loss-1360.65
Profit factor1.31Expected payoff1.23
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown93.40 (7.88%)Relative drawdown7.88% (93.40)
Total trades349Short positions (won %)236 (68.64%)Long positions (won %)113 (70.80%)
Profit trades (% of total)242 (69.34%)Loss trades (% of total)107 (30.66%)
Largestprofit trade20.00loss trade-31.75
Averageprofit trade7.39loss trade-12.72
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (60.00)consecutive losses (loss in money)2 (-59.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)60.00 (11)consecutive loss (count of losses)-59.25 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.05.03 00:00sell10.101.19920.00001.1987
22004.05.03 01:21t/p10.101.19870.00001.19875.001005.00
32004.05.03 01:21sell20.101.19830.00001.1978
42004.05.03 01:56t/p20.101.19780.00001.19785.001010.00
52004.05.03 01:56sell30.101.19740.00001.1969
62004.05.03 02:46t/p30.101.19690.00001.19695.001015.00
72004.05.03 02:46sell40.101.19660.00001.1961
82004.05.03 04:33sell50.201.19820.00001.1977
92004.05.03 04:33t/p50.201.19770.00001.197710.001025.00
102004.05.03 04:33close40.101.19750.00001.1961-9.001016.00
112004.05.03 04:33sell60.101.19750.00001.1970
122004.05.03 04:43t/p60.101.19700.00001.19705.001021.00
132004.05.03 04:43sell70.101.19680.00001.1963
142004.05.03 05:14t/p70.101.19630.00001.19635.001026.00
152004.05.03 05:14sell80.101.19600.00001.1955
162004.05.03 05:47sell90.201.19750.00001.1970
172004.05.03 07:21t/p90.201.19700.00001.197010.001036.00
182004.05.03 07:21close80.101.19690.00001.1955-9.001027.00
192004.05.03 07:21sell100.101.19680.00001.1963
202004.05.03 07:56sell110.201.19840.00001.1979
212004.05.03 08:02t/p110.201.19790.00001.197910.001037.00
222004.05.03 08:02close100.101.19790.00001.1963-11.001026.00
232004.05.03 08:02sell120.101.19780.00001.1973
242004.05.03 08:14t/p120.101.19730.00001.19735.001031.00
252004.05.03 08:14sell130.101.19710.00001.1966
262004.05.03 08:36t/p130.101.19660.00001.19665.001036.00
272004.05.03 08:36sell140.101.19640.00001.1959
282004.05.03 09:40t/p140.101.19590.00001.19595.001041.00
292004.05.03 09:40sell150.101.19550.00001.1950
302004.05.03 09:45t/p150.101.19500.00001.19505.001046.00
312004.05.03 09:45sell160.101.19470.00001.1942
322004.05.03 10:45sell170.201.19640.00001.1959
332004.05.03 10:46t/p170.201.19590.00001.195910.001056.00
342004.05.03 10:46close160.101.19560.00001.1942-9.001047.00
352004.05.03 10:46sell180.101.19560.00001.1951
362004.05.03 10:48sell190.201.19720.00001.1967
372004.05.03 10:49t/p190.201.19670.00001.196710.001057.00
382004.05.03 10:49close180.101.19670.00001.1951-11.001046.00
392004.05.03 10:49sell200.101.19660.00001.1961
402004.05.03 11:02t/p200.101.19610.00001.19615.001051.00
412004.05.03 11:02sell210.101.19590.00001.1954
422004.05.03 13:15t/p210.101.19540.00001.19545.001056.00
432004.05.03 13:15sell220.101.19520.00001.1947
442004.05.03 14:19t/p220.101.19470.00001.19475.001061.00
452004.05.03 14:19sell230.101.19450.00001.1940
462004.05.03 14:21t/p230.101.19400.00001.19405.001066.00
472004.05.03 14:21sell240.101.19370.00001.1932
482004.05.03 15:01sell250.201.19520.00001.1947
492004.05.03 15:02t/p250.201.19470.00001.194710.001076.00
502004.05.03 15:02close240.101.19470.00001.1932-10.001066.00
512004.05.03 15:02sell260.101.19460.00001.1941
522004.05.03 15:02t/p260.101.19410.00001.19415.001071.00
532004.05.03 15:02sell270.101.19370.00001.1932
542004.05.03 15:03t/p270.101.19320.00001.19325.001076.00
552004.05.03 15:03sell280.101.19270.00001.1922
562004.05.03 15:07sell290.201.19430.00001.1938
572004.05.03 15:09sell300.401.19580.00001.1953
582004.05.03 15:10t/p300.401.19530.00001.195320.001096.00
592004.05.03 15:10close290.201.19530.00001.1938-20.001076.00
602004.05.03 15:10close280.101.19540.00001.1922-27.001049.00
612004.05.03 15:10buy310.101.19550.00001.1960
622004.05.03 15:13t/p310.101.19600.00001.19605.001054.00
632004.05.03 15:13buy320.101.19650.00001.1970
642004.05.03 15:14t/p320.101.19700.00001.19705.001059.00
652004.05.03 15:14buy330.101.19730.00001.1978
662004.05.03 15:17t/p330.101.19780.00001.19785.001064.00
672004.05.03 15:17buy340.101.19820.00001.1987
682004.05.03 15:38buy350.201.19670.00001.1972
692004.05.03 16:15buy360.401.19490.00001.1954
702004.05.04 01:30t/p360.401.19540.00001.195417.001081.00
712004.05.04 01:30close350.201.19540.00001.1972-27.501053.50
722004.05.04 01:30close340.101.19510.00001.1987-31.751021.75
732004.05.04 01:30buy370.101.19540.00001.1959
742004.05.04 01:41buy380.201.19390.00001.1944
752004.05.04 01:44t/p380.201.19440.00001.194410.001031.75
762004.05.04 01:44close370.101.19450.00001.1959-9.001022.75
772004.05.04 01:44buy390.101.19480.00001.1953
782004.05.04 02:09t/p390.101.19530.00001.19535.001027.75
792004.05.04 02:09buy400.101.19550.00001.1960
802004.05.04 07:15t/p400.101.19600.00001.19605.001032.75
812004.05.04 07:15buy410.101.19630.00001.1968
822004.05.04 07:49buy420.201.19470.00001.1952
832004.05.04 08:00t/p420.201.19520.00001.195210.001042.75
842004.05.04 08:00close410.101.19520.00001.1968-11.001031.75
852004.05.04 08:00sell430.101.19490.00001.1944
862004.05.04 08:03t/p430.101.19440.00001.19445.001036.75
872004.05.04 08:03sell440.101.19420.00001.1937
882004.05.04 08:10sell450.201.19570.00001.1952
892004.05.04 08:35sell460.401.19730.00001.1968
902004.05.04 08:38t/p460.401.19680.00001.196820.001056.75
912004.05.04 08:38close450.201.19670.00001.1952-20.001036.75
922004.05.04 08:39close440.101.19680.00001.1937-26.001010.75
932004.05.04 08:39buy470.101.19710.00001.1976
942004.05.04 09:07t/p470.101.19760.00001.19765.001015.75
952004.05.04 09:07buy480.101.19780.00001.1983
962004.05.04 09:30t/p480.101.19830.00001.19835.001020.75
972004.05.04 09:30buy490.101.19850.00001.1990
982004.05.04 09:31t/p490.101.19900.00001.19905.001025.75
992004.05.04 09:31buy500.101.19920.00001.1997
1002004.05.04 09:32t/p500.101.19970.00001.19975.001030.75
1012004.05.04 09:32buy510.101.20010.00001.2006
1022004.05.04 09:42t/p510.101.20060.00001.20065.001035.75
1032004.05.04 09:42buy520.101.20080.00001.2013
1042004.05.04 09:43t/p520.101.20130.00001.20135.001040.75
1052004.05.04 09:43buy530.101.20160.00001.2021
1062004.05.04 09:45t/p530.101.20210.00001.20215.001045.75
1072004.05.04 09:45buy540.101.20250.00001.2030
1082004.05.04 09:51t/p540.101.20300.00001.20305.001050.75
1092004.05.04 09:51buy550.101.20330.00001.2038
1102004.05.04 09:55t/p550.101.20380.00001.20385.001055.75
1112004.05.04 09:55buy560.101.20410.00001.2046
1122004.05.04 10:18t/p560.101.20460.00001.20465.001060.75
1132004.05.04 10:18buy570.101.20480.00001.2053
1142004.05.04 10:30buy580.201.20320.00001.2037
1152004.05.04 10:31t/p580.201.20370.00001.203710.001070.75
1162004.05.04 10:31close570.101.20370.00001.2053-11.001059.75
1172004.05.04 10:31buy590.101.20380.00001.2043
1182004.05.04 10:33t/p590.101.20430.00001.20435.001064.75
1192004.05.04 10:33buy600.101.20460.00001.2051
1202004.05.04 10:48t/p600.101.20510.00001.20515.001069.75
1212004.05.04 10:48buy610.101.20540.00001.2059
1222004.05.04 10:48t/p610.101.20590.00001.20595.001074.75
1232004.05.04 10:48buy620.101.20610.00001.2066
1242004.05.04 10:50t/p620.101.20660.00001.20665.001079.75
1252004.05.04 10:50buy630.101.20690.00001.2074
1262004.05.04 11:06t/p630.101.20740.00001.20745.001084.75
1272004.05.04 11:06buy640.101.20760.00001.2081
1282004.05.04 11:12buy650.201.20610.00001.2066
1292004.05.04 11:13t/p650.201.20660.00001.206610.001094.75
1302004.05.04 11:13close640.101.20660.00001.2081-10.001084.75
1312004.05.04 11:13buy660.101.20670.00001.2072
1322004.05.04 11:29t/p660.101.20720.00001.20725.001089.75
1332004.05.04 11:29buy670.101.20740.00001.2079
1342004.05.04 11:32t/p670.101.20790.00001.20795.001094.75
1352004.05.04 11:32buy680.101.20810.00001.2086
1362004.05.04 11:48buy690.201.20660.00001.2071
1372004.05.04 11:50t/p690.201.20710.00001.207110.001104.75
1382004.05.04 11:50close680.101.20710.00001.2086-10.001094.75
1392004.05.04 11:50buy700.101.20700.00001.2075
1402004.05.04 11:57buy710.201.20540.00001.2059
1412004.05.04 11:58t/p710.201.20590.00001.205910.001104.75
1422004.05.04 11:58close700.101.20600.00001.2075-10.001094.75
1432004.05.04 11:58buy720.101.20610.00001.2066
1442004.05.04 12:02t/p720.101.20660.00001.20665.001099.75
1452004.05.04 12:02buy730.101.20680.00001.2073
1462004.05.04 13:11t/p730.101.20730.00001.20735.001104.75
1472004.05.04 13:11buy740.101.20750.00001.2080
1482004.05.04 13:39buy750.201.20600.00001.2065
1492004.05.04 13:44t/p750.201.20650.00001.206510.001114.75
1502004.05.04 13:44close740.101.20660.00001.2080-9.001105.75
1512004.05.04 13:44buy760.101.20670.00001.2072
1522004.05.04 13:54t/p760.101.20720.00001.20725.001110.75
1532004.05.04 13:54buy770.101.20750.00001.2080
1542004.05.04 13:56t/p770.101.20800.00001.20805.001115.75
1552004.05.04 13:56buy780.101.20840.00001.2089
1562004.05.04 13:56t/p780.101.20890.00001.20895.001120.75
1572004.05.04 13:56buy790.101.20940.00001.2099
1582004.05.04 13:59t/p790.101.20990.00001.20995.001125.75
1592004.05.04 13:59buy800.101.21010.00001.2106
1602004.05.04 14:40buy810.201.20860.00001.2091
1612004.05.04 14:40t/p810.201.20910.00001.209110.001135.75
1622004.05.04 14:40close800.101.20930.00001.2106-8.001127.75
1632004.05.04 14:40buy820.101.20930.00001.2098
1642004.05.04 14:59t/p820.101.20980.00001.20985.001132.75
1652004.05.04 14:59buy830.101.21000.00001.2105
1662004.05.04 15:01buy840.201.20800.00001.2085
1672004.05.04 15:01t/p840.201.20850.00001.208510.001142.75
1682004.05.04 15:01close830.101.20850.00001.2105-15.001127.75
1692004.05.04 15:02sell850.101.20830.00001.2078
1702004.05.04 15:09t/p850.101.20780.00001.20785.001132.75
1712004.05.04 15:09sell860.101.20750.00001.2070
1722004.05.04 15:23t/p860.101.20700.00001.20705.001137.75
1732004.05.04 15:23sell870.101.20680.00001.2063
1742004.05.04 15:47sell880.201.20840.00001.2079
1752004.05.04 15:48t/p880.201.20790.00001.207910.001147.75
1762004.05.04 15:48close870.101.20790.00001.2063-11.001136.75
1772004.05.04 15:48sell890.101.20820.00001.2077
1782004.05.04 16:13sell900.201.20970.00001.2092
1792004.05.04 16:21t/p900.201.20920.00001.209210.001146.75
1802004.05.04 16:21close890.101.20920.00001.2077-10.001136.75
1812004.05.04 16:21sell910.101.20910.00001.2086
1822004.05.04 16:23t/p910.101.20860.00001.20865.001141.75
1832004.05.04 16:23sell920.101.20810.00001.2076
1842004.05.04 16:42t/p920.101.20760.00001.20765.001146.75
1852004.05.04 16:42sell930.101.20740.00001.2069
1862004.05.04 17:11t/p930.101.20690.00001.20695.001151.75
1872004.05.04 17:11sell940.101.20670.00001.2062
1882004.05.04 19:05sell950.201.20830.00001.2078
1892004.05.04 19:06t/p950.201.20780.00001.207810.001161.75
1902004.05.04 19:06close940.101.20770.00001.2062-10.001151.75
1912004.05.04 19:06sell960.101.20760.00001.2071
1922004.05.04 19:15t/p960.101.20710.00001.20715.001156.75
1932004.05.04 19:15sell970.101.20690.00001.2064
1942004.05.04 19:16sell980.201.20860.00001.2081
1952004.05.04 19:17t/p980.201.20810.00001.208110.001166.75
1962004.05.04 19:17close970.101.20780.00001.2064-9.001157.75
1972004.05.04 19:17sell990.101.20770.00001.2072
1982004.05.04 19:17t/p990.101.20720.00001.20725.001162.75
1992004.05.04 19:17sell1000.101.20700.00001.2065
2002004.05.04 19:17t/p1000.101.20650.00001.20655.001167.75
2012004.05.04 19:17sell1010.101.20590.00001.2054
2022004.05.04 19:18sell1020.201.20760.00001.2071
2032004.05.04 19:18t/p1020.201.20710.00001.207110.001177.75
2042004.05.04 19:18close1010.101.20710.00001.2054-12.001165.75
2052004.05.04 19:18sell1030.101.20750.00001.2070
2062004.05.04 19:18sell1040.201.20920.00001.2087
2072004.05.04 19:18sell1050.401.21110.00001.2106
2082004.05.04 19:20t/p1050.401.21060.00001.210620.001185.75
2092004.05.04 19:20close1040.201.21030.00001.2087-22.001163.75
2102004.05.04 19:20close1030.101.21050.00001.2070-30.001133.75
2112004.05.04 19:20buy1060.101.21070.00001.2112
2122004.05.04 19:21t/p1060.101.21120.00001.21125.001138.75
2132004.05.04 19:21buy1070.101.21140.00001.2119
2142004.05.04 19:21buy1080.201.20980.00001.2103
2152004.05.04 19:22t/p1080.201.21030.00001.210310.001148.75
2162004.05.04 19:22close1070.101.21040.00001.2119-10.001138.75
2172004.05.04 19:22buy1090.101.21050.00001.2110
2182004.05.04 19:22t/p1090.101.21100.00001.21105.001143.75
2192004.05.04 19:22buy1100.101.21120.00001.2117
2202004.05.04 19:24buy1110.201.20950.00001.2100
2212004.05.04 19:24buy1120.401.20790.00001.2084
2222004.05.04 19:24t/p1120.401.20840.00001.208420.001163.75
2232004.05.04 19:24close1110.201.20850.00001.2100-20.001143.75
2242004.05.04 19:24close1100.101.20870.00001.2117-25.001118.75
2252004.05.04 19:25sell1130.101.20860.00001.2081
2262004.05.04 19:28sell1140.201.21010.00001.2096
2272004.05.04 19:28t/p1140.201.20960.00001.209610.001128.75
2282004.05.04 19:28close1130.101.20960.00001.2081-10.001118.75
2292004.05.04 19:28buy1150.101.20970.00001.2102
2302004.05.04 19:32t/p1150.101.21020.00001.21025.001123.75
2312004.05.04 19:32buy1160.101.21040.00001.2109
2322004.05.04 19:32buy1170.201.20850.00001.2090
2332004.05.04 19:33t/p1170.201.20900.00001.209010.001133.75
2342004.05.04 19:33close1160.101.20920.00001.2109-12.001121.75
2352004.05.04 19:33sell1180.101.20910.00001.2086
2362004.05.04 19:34t/p1180.101.20860.00001.20865.001126.75
2372004.05.04 19:34sell1190.101.20840.00001.2079
2382004.05.04 19:36t/p1190.101.20790.00001.20795.001131.75
2392004.05.04 19:36sell1200.101.20760.00001.2071
2402004.05.04 19:38t/p1200.101.20710.00001.20715.001136.75
2412004.05.04 19:38sell1210.101.20680.00001.2063
2422004.05.04 19:41sell1220.201.20840.00001.2079
2432004.05.04 19:41t/p1220.201.20790.00001.207910.001146.75
2442004.05.04 19:41close1210.101.20790.00001.2063-11.001135.75
2452004.05.04 19:41sell1230.101.20780.00001.2073
2462004.05.04 19:47t/p1230.101.20730.00001.20735.001140.75
2472004.05.04 19:47sell1240.101.20710.00001.2066
2482004.05.04 19:48sell1250.201.20870.00001.2082
2492004.05.04 20:25t/p1250.201.20820.00001.208210.001150.75
2502004.05.04 20:25close1240.101.20800.00001.2066-9.001141.75
2512004.05.04 20:25sell1260.101.20770.00001.2072
2522004.05.04 20:35sell1270.201.20920.00001.2087
2532004.05.04 22:24sell1280.401.21070.00001.2102
2542004.05.04 23:19t/p1280.401.21020.00001.210220.001161.75
2552004.05.04 23:19close1270.201.21020.00001.2087-20.001141.75
2562004.05.04 23:19close1260.101.21080.00001.2072-31.001110.75
2572004.05.04 23:20sell1290.101.21020.00001.2097
2582004.05.04 23:41sell1300.201.21170.00001.2112
2592004.05.04 23:41t/p1300.201.21120.00001.211210.001120.75
2602004.05.04 23:41close1290.101.21120.00001.2097-10.001110.75
2612004.05.04 23:41sell1310.101.21110.00001.2106
2622004.05.04 23:54t/p1310.101.21060.00001.21065.001115.75
2632004.05.04 23:54sell1320.101.21020.00001.2097
2642004.05.05 01:47sell1330.201.21180.00001.2113
2652004.05.05 01:50sell1340.401.21330.00001.2128
2662004.05.05 03:17t/p1340.401.21280.00001.212820.001135.75
2672004.05.05 03:17close1330.201.21270.00001.2113-18.001117.75
2682004.05.05 03:17close1320.101.21280.00001.2097-25.401092.35
2692004.05.05 03:17sell1350.101.21270.00001.2122
2702004.05.05 05:16t/p1350.101.21220.00001.21225.001097.35
2712004.05.05 05:16sell1360.101.21200.00001.2115
2722004.05.05 05:19t/p1360.101.21150.00001.21155.001102.35
2732004.05.05 05:19sell1370.101.21100.00001.2105
2742004.05.05 06:27sell1380.201.21260.00001.2121
2752004.05.05 06:30t/p1380.201.21210.00001.212110.001112.35
2762004.05.05 06:30close1370.101.21180.00001.2105-8.001104.35
2772004.05.05 06:30sell1390.101.21180.00001.2113
2782004.05.05 06:37t/p1390.101.21130.00001.21135.001109.35
2792004.05.05 06:37sell1400.101.21110.00001.2106
2802004.05.05 06:57sell1410.201.21270.00001.2122
2812004.05.05 06:58t/p1410.201.21220.00001.212210.001119.35
2822004.05.05 06:58close1400.101.21220.00001.2106-11.001108.35
2832004.05.05 06:58sell1420.101.21210.00001.2116
2842004.05.05 06:59t/p1420.101.21160.00001.21165.001113.35
2852004.05.05 06:59sell1430.101.21140.00001.2109
2862004.05.05 07:33sell1440.201.21310.00001.2126
2872004.05.05 07:41t/p1440.201.21260.00001.212610.001123.35
2882004.05.05 07:41close1430.101.21260.00001.2109-12.001111.35
2892004.05.05 07:41sell1450.101.21270.00001.2122
2902004.05.05 07:47sell1460.201.21430.00001.2138
2912004.05.05 07:48t/p1460.201.21380.00001.213810.001121.35
2922004.05.05 07:48close1450.101.21370.00001.2122-10.001111.35
2932004.05.05 07:48buy1470.101.21390.00001.2144
2942004.05.05 07:51t/p1470.101.21440.00001.21445.001116.35
2952004.05.05 07:51buy1480.101.21470.00001.2152
2962004.05.05 08:15buy1490.201.21310.00001.2136
2972004.05.05 08:29t/p1490.201.21360.00001.213610.001126.35
2982004.05.05 08:29close1480.101.21360.00001.2152-11.001115.35
2992004.05.05 08:29sell1500.101.21350.00001.2130
3002004.05.05 08:30t/p1500.101.21300.00001.21305.001120.35
3012004.05.05 08:30sell1510.101.21280.00001.2123
3022004.05.05 08:41t/p1510.101.21230.00001.21235.001125.35
3032004.05.05 08:41sell1520.101.21210.00001.2116
3042004.05.05 08:56t/p1520.101.21160.00001.21165.001130.35
3052004.05.05 08:56sell1530.101.21140.00001.2109
3062004.05.05 09:06sell1540.201.21310.00001.2126
3072004.05.05 09:15t/p1540.201.21260.00001.212610.001140.35
3082004.05.05 09:15close1530.101.21260.00001.2109-12.001128.35
3092004.05.05 09:15sell1550.101.21280.00001.2123
3102004.05.05 09:17t/p1550.101.21230.00001.21235.001133.35
3112004.05.05 09:17sell1560.101.21210.00001.2116
3122004.05.05 09:34sell1570.201.21360.00001.2131
3132004.05.05 09:58sell1580.401.21520.00001.2147
3142004.05.05 10:00t/p1580.401.21470.00001.214720.001153.35
3152004.05.05 10:00close1570.201.21470.00001.2131-22.001131.35
3162004.05.05 10:00close1560.101.21500.00001.2116-29.001102.35
3172004.05.05 10:00buy1590.101.21520.00001.2157
3182004.05.05 10:07t/p1590.101.21570.00001.21575.001107.35
3192004.05.05 10:07buy1600.101.21610.00001.2166
3202004.05.05 10:09t/p1600.101.21660.00001.21665.001112.35
3212004.05.05 10:09buy1610.101.21680.00001.2173
3222004.05.05 10:22t/p1610.101.21730.00001.21735.001117.35
3232004.05.05 10:22buy1620.101.21750.00001.2180
3242004.05.05 10:48t/p1620.101.21800.00001.21805.001122.35
3252004.05.05 10:48buy1630.101.21840.00001.2189
3262004.05.05 10:59buy1640.201.21690.00001.2174
3272004.05.05 11:11buy1650.401.21510.00001.2156
3282004.05.05 11:12t/p1650.401.21560.00001.215620.001142.35
3292004.05.05 11:12close1640.201.21570.00001.2174-24.001118.35
3302004.05.05 11:12close1630.101.21590.00001.2189-25.001093.35
3312004.05.05 11:12buy1660.101.21590.00001.2164
3322004.05.05 11:20t/p1660.101.21640.00001.21645.001098.35
3332004.05.05 11:20buy1670.101.21660.00001.2171
3342004.05.05 11:24t/p1670.101.21710.00001.21715.001103.35
3352004.05.05 11:24buy1680.101.21730.00001.2178
3362004.05.05 11:52buy1690.201.21560.00001.2161
3372004.05.05 11:53t/p1690.201.21610.00001.216110.001113.35
3382004.05.05 11:53close1680.101.21630.00001.2178-10.001103.35
3392004.05.05 11:53buy1700.101.21630.00001.2168
3402004.05.05 11:58buy1710.201.21480.00001.2153
3412004.05.05 12:04t/p1710.201.21530.00001.215310.001113.35
3422004.05.05 12:04close1700.101.21530.00001.2168-10.001103.35
3432004.05.05 12:04sell1720.101.21520.00001.2147
3442004.05.05 12:05t/p1720.101.21470.00001.21475.001108.35
3452004.05.05 12:05sell1730.101.21450.00001.2140
3462004.05.05 12:17sell1740.201.21600.00001.2155
3472004.05.05 12:17t/p1740.201.21550.00001.215510.001118.35
3482004.05.05 12:17close1730.101.21530.00001.2140-8.001110.35
3492004.05.05 12:17sell1750.101.21530.00001.2148
3502004.05.05 12:25t/p1750.101.21480.00001.21485.001115.35
3512004.05.05 12:25sell1760.101.21460.00001.2141
3522004.05.05 12:33t/p1760.101.21410.00001.21415.001120.35
3532004.05.05 12:33sell1770.101.21390.00001.2134
3542004.05.05 12:53t/p1770.101.21340.00001.21345.001125.35
3552004.05.05 12:53sell1780.101.21320.00001.2127
3562004.05.05 13:03t/p1780.101.21270.00001.21275.001130.35
3572004.05.05 13:03sell1790.101.21250.00001.2120
3582004.05.05 13:22sell1800.201.21400.00001.2135
3592004.05.05 13:23t/p1800.201.21350.00001.213510.001140.35
3602004.05.05 13:23close1790.101.21330.00001.2120-8.001132.35
3612004.05.05 13:23sell1810.101.21330.00001.2128
3622004.05.05 13:28t/p1810.101.21280.00001.21285.001137.35
3632004.05.05 13:28sell1820.101.21260.00001.2121
3642004.05.05 13:33t/p1820.101.21210.00001.21215.001142.35
3652004.05.05 13:33sell1830.101.21190.00001.2114
3662004.05.05 13:36sell1840.201.21340.00001.2129
3672004.05.05 13:36t/p1840.201.21290.00001.212910.001152.35
3682004.05.05 13:36close1830.101.21290.00001.2114-10.001142.35
3692004.05.05 13:36sell1850.101.21280.00001.2123
3702004.05.05 13:41sell1860.201.21440.00001.2139
3712004.05.05 13:41t/p1860.201.21390.00001.213910.001152.35
3722004.05.05 13:41close1850.101.21370.00001.2123-9.001143.35
3732004.05.05 13:41sell1870.101.21370.00001.2132
3742004.05.05 13:48sell1880.201.21520.00001.2147
3752004.05.05 13:49t/p1880.201.21470.00001.214710.001153.35
3762004.05.05 13:49close1870.101.21460.00001.2132-9.001144.35
3772004.05.05 13:49sell1890.101.21450.00001.2140
3782004.05.05 14:03t/p1890.101.21400.00001.21405.001149.35
3792004.05.05 14:03sell1900.101.21380.00001.2133
3802004.05.05 14:12sell1910.201.21530.00001.2148
3812004.05.05 14:14t/p1910.201.21480.00001.214810.001159.35
3822004.05.05 14:14close1900.101.21480.00001.2133-10.001149.35
3832004.05.05 14:14sell1920.101.21480.00001.2143
3842004.05.05 14:24sell1930.201.21640.00001.2159
3852004.05.05 14:24t/p1930.201.21590.00001.215910.001159.35
3862004.05.05 14:24close1920.101.21570.00001.2143-9.001150.35
3872004.05.05 14:24buy1940.101.21590.00001.2164
3882004.05.05 14:25t/p1940.101.21640.00001.21645.001155.35
3892004.05.05 14:25buy1950.101.21690.00001.2174
3902004.05.05 14:46buy1960.201.21530.00001.2158
3912004.05.05 14:46t/p1960.201.21580.00001.215810.001165.35
3922004.05.05 14:46close1950.101.21580.00001.2174-11.001154.35
3932004.05.05 14:46buy1970.101.21590.00001.2164
3942004.05.05 14:55buy1980.201.21430.00001.2148
3952004.05.05 14:55t/p1980.201.21480.00001.214810.001164.35
3962004.05.05 14:55close1970.101.21490.00001.2164-10.001154.35
3972004.05.05 14:55sell1990.101.21520.00001.2147
3982004.05.05 14:58t/p1990.101.21470.00001.21475.001159.35
3992004.05.05 14:58sell2000.101.21450.00001.2140
4002004.05.05 15:01t/p2000.101.21400.00001.21405.001164.35
4012004.05.05 15:01sell2010.101.21360.00001.2131
4022004.05.05 15:02sell2020.201.21510.00001.2146
4032004.05.05 15:03t/p2020.201.21460.00001.214610.001174.35
4042004.05.05 15:03close2010.101.21460.00001.2131-10.001164.35
4052004.05.05 15:03sell2030.101.21430.00001.2138
4062004.05.05 15:06sell2040.201.21590.00001.2154
4072004.05.05 15:07t/p2040.201.21540.00001.215410.001174.35
4082004.05.05 15:07close2030.101.21510.00001.2138-8.001166.35
4092004.05.05 15:07sell2050.101.21510.00001.2146
4102004.05.05 15:13t/p2050.101.21460.00001.21465.001171.35
4112004.05.05 15:13sell2060.101.21440.00001.2139
4122004.05.05 15:14t/p2060.101.21390.00001.21395.001176.35
4132004.05.05 15:14sell2070.101.21360.00001.2131
4142004.05.05 15:22t/p2070.101.21310.00001.21315.001181.35
4152004.05.05 15:22sell2080.101.21290.00001.2124
4162004.05.05 15:24sell2090.201.21450.00001.2140
4172004.05.05 15:24t/p2090.201.21400.00001.214010.001191.35
4182004.05.05 15:24close2080.101.21380.00001.2124-9.001182.35
4192004.05.05 15:24sell2100.101.21380.00001.2133
4202004.05.05 15:24t/p2100.101.21330.00001.21335.001187.35
4212004.05.05 15:24sell2110.101.21300.00001.2125
4222004.05.05 15:49sell2120.201.21470.00001.2142
4232004.05.05 15:50t/p2120.201.21420.00001.214210.001197.35
4242004.05.05 15:50close2110.101.21400.00001.2125-10.001187.35
4252004.05.05 15:50sell2130.101.21400.00001.2135
4262004.05.05 15:53t/p2130.101.21350.00001.21355.001192.35
4272004.05.05 15:53sell2140.101.21330.00001.2128
4282004.05.05 16:00t/p2140.101.21280.00001.21285.001197.35
4292004.05.05 16:00sell2150.101.21230.00001.2118
4302004.05.05 16:03sell2160.201.21380.00001.2133
4312004.05.05 16:03t/p2160.201.21330.00001.213310.001207.35
4322004.05.05 16:03close2150.101.21330.00001.2118-10.001197.35
4332004.05.05 16:04sell2170.101.21350.00001.2130
4342004.05.05 16:04t/p2170.101.21300.00001.21305.001202.35
4352004.05.05 16:04sell2180.101.21260.00001.2121
4362004.05.05 16:12sell2190.201.21410.00001.2136
4372004.05.05 16:14t/p2190.201.21360.00001.213610.001212.35
4382004.05.05 16:14close2180.101.21360.00001.2121-10.001202.35
4392004.05.05 16:14sell2200.101.21360.00001.2131
4402004.05.05 16:21t/p2200.101.21310.00001.21315.001207.35
4412004.05.05 16:21sell2210.101.21260.00001.2121
4422004.05.05 16:22sell2220.201.21410.00001.2136
4432004.05.05 16:22t/p2220.201.21360.00001.213610.001217.35
4442004.05.05 16:22close2210.101.21360.00001.2121-10.001207.35
4452004.05.05 16:22sell2230.101.21350.00001.2130
4462004.05.05 16:26t/p2230.101.21300.00001.21305.001212.35
4472004.05.05 16:26sell2240.101.21280.00001.2123
4482004.05.05 16:26sell2250.201.21440.00001.2139
4492004.05.05 16:27t/p2250.201.21390.00001.213910.001222.35
4502004.05.05 16:27close2240.101.21390.00001.2123-11.001211.35
4512004.05.05 16:27sell2260.101.21380.00001.2133
4522004.05.05 16:39sell2270.201.21530.00001.2148
4532004.05.05 16:39t/p2270.201.21480.00001.214810.001221.35
4542004.05.05 16:39close2260.101.21480.00001.2133-10.001211.35
4552004.05.05 16:40sell2280.101.21490.00001.2144
4562004.05.05 16:40t/p2280.101.21440.00001.21445.001216.35
4572004.05.05 16:40sell2290.101.21410.00001.2136
4582004.05.05 16:44sell2300.201.21580.00001.2153
4592004.05.05 16:45t/p2300.201.21530.00001.215310.001226.35
4602004.05.05 16:45close2290.101.21510.00001.2136-10.001216.35
4612004.05.05 16:45buy2310.101.21520.00001.2157
4622004.05.05 16:46t/p2310.101.21570.00001.21575.001221.35
4632004.05.05 16:46buy2320.101.21600.00001.2165
4642004.05.05 16:59t/p2320.101.21650.00001.21655.001226.35
4652004.05.05 16:59buy2330.101.21670.00001.2172
4662004.05.05 17:01t/p2330.101.21720.00001.21725.001231.35
4672004.05.05 17:01buy2340.101.21740.00001.2179
4682004.05.05 17:05t/p2340.101.21790.00001.21795.001236.35
4692004.05.05 17:05buy2350.101.21830.00001.2188
4702004.05.05 17:07buy2360.201.21670.00001.2172
4712004.05.05 17:08t/p2360.201.21720.00001.217210.001246.35
4722004.05.05 17:08close2350.101.21730.00001.2188-10.001236.35
4732004.05.05 17:08buy2370.101.21740.00001.2179
4742004.05.05 18:58buy2380.201.21590.00001.2164
4752004.05.05 18:58t/p2380.201.21640.00001.216410.001246.35
4762004.05.05 18:58close2370.101.21640.00001.2179-10.001236.35
4772004.05.05 18:58buy2390.101.21650.00001.2170
4782004.05.05 19:10t/p2390.101.21700.00001.21705.001241.35
4792004.05.05 19:10buy2400.101.21730.00001.2178
4802004.05.05 21:58t/p2400.101.21780.00001.21785.001246.35
4812004.05.05 21:58buy2410.101.21800.00001.2185
4822004.05.05 22:15buy2420.201.21640.00001.2169
4832004.05.05 22:16t/p2420.201.21690.00001.216910.001256.35
4842004.05.05 22:16close2410.101.21690.00001.2185-11.001245.35
4852004.05.05 22:16sell2430.101.21680.00001.2163
4862004.05.05 22:22t/p2430.101.21630.00001.21635.001250.35
4872004.05.05 22:22sell2440.101.21610.00001.2156
4882004.05.06 01:17t/p2440.101.21560.00001.21566.801257.15
4892004.05.06 01:17sell2450.101.21540.00001.2149
4902004.05.06 01:44t/p2450.101.21490.00001.21495.001262.15
4912004.05.06 01:44sell2460.101.21450.00001.2140
4922004.05.06 03:04t/p2460.101.21400.00001.21405.001267.15
4932004.05.06 03:04sell2470.101.21370.00001.2132
4942004.05.06 03:22sell2480.201.21520.00001.2147
4952004.05.06 03:22t/p2480.201.21470.00001.214710.001277.15
4962004.05.06 03:22close2470.101.21460.00001.2132-9.001268.15
4972004.05.06 03:22sell2490.101.21450.00001.2140
4982004.05.06 06:24sell2500.201.21600.00001.2155
4992004.05.06 06:33sell2510.401.21750.00001.2170
5002004.05.06 06:34t/p2510.401.21700.00001.217020.001288.15
5012004.05.06 06:34close2500.201.21700.00001.2155-20.001268.15
5022004.05.06 06:34close2490.101.21690.00001.2140-24.001244.15
5032004.05.06 06:35buy2520.101.21680.00001.2173
5042004.05.06 06:38t/p2520.101.21730.00001.21735.001249.15
5052004.05.06 06:38buy2530.101.21750.00001.2180
5062004.05.06 07:27buy2540.201.21590.00001.2164
5072004.05.06 07:29t/p2540.201.21640.00001.216410.001259.15
5082004.05.06 07:29close2530.101.21640.00001.2180-11.001248.15
5092004.05.06 07:29buy2550.101.21650.00001.2170
5102004.05.06 07:56t/p2550.101.21700.00001.21705.001253.15
5112004.05.06 07:56buy2560.101.21720.00001.2177
5122004.05.06 08:31buy2570.201.21550.00001.2160
5132004.05.06 08:31t/p2570.201.21600.00001.216010.001263.15
5142004.05.06 08:31close2560.101.21600.00001.2177-12.001251.15
5152004.05.06 08:31sell2580.101.21590.00001.2154
5162004.05.06 08:33t/p2580.101.21540.00001.21545.001256.15
5172004.05.06 08:33sell2590.101.21500.00001.2145
5182004.05.06 08:36t/p2590.101.21450.00001.21455.001261.15
5192004.05.06 08:36sell2600.101.21420.00001.2137
5202004.05.06 09:11sell2610.201.21590.00001.2154
5212004.05.06 09:17t/p2610.201.21540.00001.215410.001271.15
5222004.05.06 09:17close2600.101.21540.00001.2137-12.001259.15
5232004.05.06 09:17sell2620.101.21530.00001.2148
5242004.05.06 09:32sell2630.201.21680.00001.2163
5252004.05.06 09:33t/p2630.201.21630.00001.216310.001269.15
5262004.05.06 09:33close2620.101.21610.00001.2148-8.001261.15
5272004.05.06 09:33buy2640.101.21630.00001.2168
5282004.05.06 10:01buy2650.201.21470.00001.2152
5292004.05.06 10:03t/p2650.201.21520.00001.215210.001271.15
5302004.05.06 10:03close2640.101.21520.00001.2168-11.001260.15
5312004.05.06 10:03sell2660.101.21510.00001.2146
5322004.05.06 10:05t/p2660.101.21460.00001.21465.001265.15
5332004.05.06 10:05sell2670.101.21440.00001.2139
5342004.05.06 10:44t/p2670.101.21390.00001.21395.001270.15
5352004.05.06 10:44sell2680.101.21360.00001.2131
5362004.05.06 10:59t/p2680.101.21310.00001.21315.001275.15
5372004.05.06 10:59sell2690.101.21290.00001.2124
5382004.05.06 11:06sell2700.201.21450.00001.2140
5392004.05.06 11:06t/p2700.201.21400.00001.214010.001285.15
5402004.05.06 11:06close2690.101.21380.00001.2124-9.001276.15
5412004.05.06 11:06sell2710.101.21380.00001.2133
5422004.05.06 11:17sell2720.201.21530.00001.2148
5432004.05.06 11:18t/p2720.201.21480.00001.214810.001286.15
5442004.05.06 11:18close2710.101.21470.00001.2133-9.001277.15
5452004.05.06 11:18sell2730.101.21460.00001.2141
5462004.05.06 11:21t/p2730.101.21410.00001.21415.001282.15
5472004.05.06 11:21sell2740.101.21370.00001.2132
5482004.05.06 11:30t/p2740.101.21320.00001.21325.001287.15
5492004.05.06 11:30sell2750.101.21300.00001.2125
5502004.05.06 11:55sell2760.201.21490.00001.2144
5512004.05.06 11:55t/p2760.201.21440.00001.214410.001297.15
5522004.05.06 11:55close2750.101.21440.00001.2125-14.001283.15
5532004.05.06 11:55sell2770.101.21430.00001.2138
5542004.05.06 12:08t/p2770.101.21380.00001.21385.001288.15
5552004.05.06 12:08sell2780.101.21320.00001.2127
5562004.05.06 12:10t/p2780.101.21270.00001.21275.001293.15
5572004.05.06 12:10sell2790.101.21220.00001.2117
5582004.05.06 12:11t/p2790.101.21170.00001.21175.001298.15
5592004.05.06 12:11sell2800.101.21150.00001.2110
5602004.05.06 12:13sell2810.201.21320.00001.2127
5612004.05.06 12:14t/p2810.201.21270.00001.212710.001308.15
5622004.05.06 12:14close2800.101.21260.00001.2110-11.001297.15
5632004.05.06 12:14sell2820.101.21250.00001.2120
5642004.05.06 12:15t/p2820.101.21200.00001.21205.001302.15
5652004.05.06 12:15sell2830.101.21170.00001.2112
5662004.05.06 12:19sell2840.201.21320.00001.2127
5672004.05.06 12:21t/p2840.201.21270.00001.212710.001312.15
5682004.05.06 12:21close2830.101.21240.00001.2112-7.001305.15
5692004.05.06 12:21sell2850.101.21240.00001.2119
5702004.05.06 12:22t/p2850.101.21190.00001.21195.001310.15
5712004.05.06 12:22sell2860.101.21170.00001.2112
5722004.05.06 12:24sell2870.201.21320.00001.2127
5732004.05.06 12:25t/p2870.201.21270.00001.212710.001320.15
5742004.05.06 12:25close2860.101.21270.00001.2112-10.001310.15
5752004.05.06 12:25sell2880.101.21260.00001.2121
5762004.05.06 12:27t/p2880.101.21210.00001.21215.001315.15
5772004.05.06 12:27sell2890.101.21180.00001.2113
5782004.05.06 12:37t/p2890.101.21130.00001.21135.001320.15
5792004.05.06 12:37sell2900.101.21100.00001.2105
5802004.05.06 12:41sell2910.201.21260.00001.2121
5812004.05.06 12:41t/p2910.201.21210.00001.212110.001330.15
5822004.05.06 12:41close2900.101.21210.00001.2105-11.001319.15
5832004.05.06 12:41sell2920.101.21200.00001.2115
5842004.05.06 13:16t/p2920.101.21150.00001.21155.001324.15
5852004.05.06 13:16sell2930.101.21130.00001.2108
5862004.05.06 13:28sell2940.201.21280.00001.2123
5872004.05.06 13:28t/p2940.201.21230.00001.212310.001334.15
5882004.05.06 13:28close2930.101.21220.00001.2108-9.001325.15
5892004.05.06 13:28sell2950.101.21220.00001.2117
5902004.05.06 13:31t/p2950.101.21170.00001.21175.001330.15
5912004.05.06 13:31sell2960.101.21120.00001.2107
5922004.05.06 13:31t/p2960.101.21070.00001.21075.001335.15
5932004.05.06 13:31sell2970.101.21040.00001.2099
5942004.05.06 13:34sell2980.201.21210.00001.2116
5952004.05.06 13:35t/p2980.201.21160.00001.211610.001345.15
5962004.05.06 13:35close2970.101.21160.00001.2099-12.001333.15
5972004.05.06 13:35sell2990.101.21100.00001.2105
5982004.05.06 13:37sell3000.201.21270.00001.2122
5992004.05.06 13:38t/p3000.201.21220.00001.212210.001343.15
6002004.05.06 13:38close2990.101.21220.00001.2105-12.001331.15
6012004.05.06 13:38sell3010.101.21210.00001.2116
6022004.05.06 13:40t/p3010.101.21160.00001.21165.001336.15
6032004.05.06 13:40sell3020.101.21140.00001.2109
6042004.05.06 13:43t/p3020.101.21090.00001.21095.001341.15
6052004.05.06 13:43sell3030.101.21070.00001.2102
6062004.05.06 13:45t/p3030.101.21020.00001.21025.001346.15
6072004.05.06 13:45sell3040.101.21000.00001.2095
6082004.05.06 13:48sell3050.201.21150.00001.2110
6092004.05.06 13:48t/p3050.201.21100.00001.211010.001356.15
6102004.05.06 13:48close3040.101.21100.00001.2095-10.001346.15
6112004.05.06 13:49sell3060.101.21130.00001.2108
6122004.05.06 13:50t/p3060.101.21080.00001.21085.001351.15
6132004.05.06 13:50sell3070.101.21060.00001.2101
6142004.05.06 13:53t/p3070.101.21010.00001.21015.001356.15
6152004.05.06 13:53sell3080.101.20980.00001.2093
6162004.05.06 13:56sell3090.201.21130.00001.2108
6172004.05.06 13:56t/p3090.201.21080.00001.210810.001366.15
6182004.05.06 13:56close3080.101.21050.00001.2093-7.001359.15
6192004.05.06 13:56sell3100.101.21050.00001.2100
6202004.05.06 14:00sell3110.201.21210.00001.2116
6212004.05.06 14:00t/p3110.201.21160.00001.211610.001369.15
6222004.05.06 14:00close3100.101.21160.00001.2100-11.001358.15
6232004.05.06 14:01sell3120.101.21180.00001.2113
6242004.05.06 14:02t/p3120.101.21130.00001.21135.001363.15
6252004.05.06 14:02sell3130.101.21110.00001.2106
6262004.05.06 14:11t/p3130.101.21060.00001.21065.001368.15
6272004.05.06 14:11sell3140.101.21010.00001.2096
6282004.05.06 14:39t/p3140.101.20960.00001.20965.001373.15
6292004.05.06 14:39sell3150.101.20940.00001.2089
6302004.05.06 14:44t/p3150.101.20890.00001.20895.001378.15
6312004.05.06 14:44sell3160.101.20870.00001.2082
6322004.05.06 14:51t/p3160.101.20820.00001.20825.001383.15
6332004.05.06 14:51sell3170.101.20800.00001.2075
6342004.05.06 15:01t/p3170.101.20750.00001.20755.001388.15
6352004.05.06 15:01sell3180.101.20710.00001.2066
6362004.05.06 15:06t/p3180.101.20660.00001.20665.001393.15
6372004.05.06 15:06sell3190.101.20640.00001.2059
6382004.05.06 15:13sell3200.201.20790.00001.2074
6392004.05.06 15:16t/p3200.201.20740.00001.207410.001403.15
6402004.05.06 15:16close3190.101.20730.00001.2059-9.001394.15
6412004.05.06 15:16sell3210.101.20720.00001.2067
6422004.05.06 15:32t/p3210.101.20670.00001.20675.001399.15
6432004.05.06 15:32sell3220.101.20650.00001.2060
6442004.05.06 15:40sell3230.201.20800.00001.2075
6452004.05.06 15:41t/p3230.201.20750.00001.207510.001409.15
6462004.05.06 15:41close3220.101.20720.00001.2060-7.001402.15
6472004.05.06 15:41sell3240.101.20720.00001.2067
6482004.05.06 15:48t/p3240.101.20670.00001.20675.001407.15
6492004.05.06 15:48sell3250.101.20620.00001.2057
6502004.05.06 15:51sell3260.201.20770.00001.2072
6512004.05.06 15:52t/p3260.201.20720.00001.207210.001417.15
6522004.05.06 15:52close3250.101.20720.00001.2057-10.001407.15
6532004.05.06 15:52sell3270.101.20740.00001.2069
6542004.05.06 16:33sell3280.201.20900.00001.2085
6552004.05.06 16:34t/p3280.201.20850.00001.208510.001417.15
6562004.05.06 16:34close3270.101.20850.00001.2069-11.001406.15
6572004.05.06 16:34sell3290.101.20860.00001.2081
6582004.05.06 16:36t/p3290.101.20810.00001.20815.001411.15
6592004.05.06 16:36sell3300.101.20790.00001.2074
6602004.05.06 16:44sell3310.201.20940.00001.2089
6612004.05.06 16:45t/p3310.201.20890.00001.208910.001421.15
6622004.05.06 16:45close3300.101.20890.00001.2074-10.001411.15
6632004.05.06 16:45sell3320.101.20880.00001.2083
6642004.05.06 17:15t/p3320.101.20830.00001.20835.001416.15
6652004.05.06 17:15sell3330.101.20810.00001.2076
6662004.05.06 17:49sell3340.201.20960.00001.2091
6672004.05.06 17:50t/p3340.201.20910.00001.209110.001426.15
6682004.05.06 17:50close3330.101.20910.00001.2076-10.001416.15
6692004.05.06 17:50buy3350.101.20920.00001.2097
6702004.05.06 17:50t/p3350.101.20970.00001.20975.001421.15
6712004.05.06 17:50buy3360.101.20990.00001.2104
6722004.05.06 18:14buy3370.201.20840.00001.2089
6732004.05.06 18:16t/p3370.201.20890.00001.208910.001431.15
6742004.05.06 18:16close3360.101.20890.00001.2104-10.001421.15
6752004.05.06 18:16buy3380.101.20900.00001.2095
6762004.05.06 18:21t/p3380.101.20950.00001.20955.001426.15
6772004.05.06 18:21buy3390.101.20970.00001.2102
6782004.05.06 19:45buy3400.201.20810.00001.2086
6792004.05.06 19:52t/p3400.201.20860.00001.208610.001436.15
6802004.05.06 19:52close3390.101.20860.00001.2102-11.001425.15
6812004.05.06 19:52buy3410.101.20870.00001.2092
6822004.05.06 20:09buy3420.201.20700.00001.2075
6832004.05.06 20:10t/p3420.201.20750.00001.207510.001435.15
6842004.05.06 20:10close3410.101.20750.00001.2092-12.001423.15
6852004.05.06 20:10sell3430.101.20740.00001.2069
6862004.05.06 20:29t/p3430.101.20690.00001.20695.001428.15
6872004.05.06 20:29sell3440.101.20670.00001.2062
6882004.05.06 21:29sell3450.201.20830.00001.2078
6892004.05.06 21:30t/p3450.201.20780.00001.207810.001438.15
6902004.05.06 21:30close3440.101.20780.00001.2062-11.001427.15
6912004.05.06 21:30buy3460.101.20810.00001.2086
6922004.05.06 21:38t/p3460.101.20860.00001.20865.001432.15
6932004.05.06 21:38buy3470.101.20890.00001.2094
6942004.05.06 22:39buy3480.201.20730.00001.2078
6952004.05.06 23:06t/p3480.201.20780.00001.207810.001442.15
6962004.05.06 23:06close3470.101.20780.00001.2094-11.001431.15
6972004.05.06 23:06buy3490.101.20790.00001.2084
6982004.05.06 23:59close at stop3490.101.20760.00001.2084-3.001428.15