|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.05.03 00:00 - 2004.05.07 00:00 (2004.05.03 - 2004.05.07)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=5; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=5; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2004; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
|Bars in test
|66506
|Ticks modelled
|106524
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|428.15
|Gross profit
|1788.80
|Gross loss
|-1360.65
|Profit factor
|1.31
|Expected payoff
|1.23
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|93.40 (7.88%)
|Relative drawdown
|7.88% (93.40)
|Total trades
|349
|Short positions (won %)
|236 (68.64%)
|Long positions (won %)
|113 (70.80%)
|Profit trades (% of total)
|242 (69.34%)
|Loss trades (% of total)
|107 (30.66%)
|Largest
|profit trade
|20.00
|loss trade
|-31.75
|Average
|profit trade
|7.39
|loss trade
|-12.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (60.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-59.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|60.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-59.25 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.05.03 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.1987
|2
|2004.05.03 01:21
|t/p
|1
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|5.00
|1005.00
|3
|2004.05.03 01:21
|sell
|2
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.1978
|4
|2004.05.03 01:56
|t/p
|2
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|5.00
|1010.00
|5
|2004.05.03 01:56
|sell
|3
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.1969
|6
|2004.05.03 02:46
|t/p
|3
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|5.00
|1015.00
|7
|2004.05.03 02:46
|sell
|4
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1961
|8
|2004.05.03 04:33
|sell
|5
|0.20
|1.1982
|0.0000
|1.1977
|9
|2004.05.03 04:33
|t/p
|5
|0.20
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|10.00
|1025.00
|10
|2004.05.03 04:33
|close
|4
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.1961
|-9.00
|1016.00
|11
|2004.05.03 04:33
|sell
|6
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|12
|2004.05.03 04:43
|t/p
|6
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|5.00
|1021.00
|13
|2004.05.03 04:43
|sell
|7
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.1963
|14
|2004.05.03 05:14
|t/p
|7
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1963
|5.00
|1026.00
|15
|2004.05.03 05:14
|sell
|8
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.1955
|16
|2004.05.03 05:47
|sell
|9
|0.20
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|17
|2004.05.03 07:21
|t/p
|9
|0.20
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|10.00
|1036.00
|18
|2004.05.03 07:21
|close
|8
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.1955
|-9.00
|1027.00
|19
|2004.05.03 07:21
|sell
|10
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.1963
|20
|2004.05.03 07:56
|sell
|11
|0.20
|1.1984
|0.0000
|1.1979
|21
|2004.05.03 08:02
|t/p
|11
|0.20
|1.1979
|0.0000
|1.1979
|10.00
|1037.00
|22
|2004.05.03 08:02
|close
|10
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.1963
|-11.00
|1026.00
|23
|2004.05.03 08:02
|sell
|12
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.1973
|24
|2004.05.03 08:14
|t/p
|12
|0.10
|1.1973
|0.0000
|1.1973
|5.00
|1031.00
|25
|2004.05.03 08:14
|sell
|13
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.1966
|26
|2004.05.03 08:36
|t/p
|13
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|5.00
|1036.00
|27
|2004.05.03 08:36
|sell
|14
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.1959
|28
|2004.05.03 09:40
|t/p
|14
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.1959
|5.00
|1041.00
|29
|2004.05.03 09:40
|sell
|15
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1950
|30
|2004.05.03 09:45
|t/p
|15
|0.10
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|5.00
|1046.00
|31
|2004.05.03 09:45
|sell
|16
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1942
|32
|2004.05.03 10:45
|sell
|17
|0.20
|1.1964
|0.0000
|1.1959
|33
|2004.05.03 10:46
|t/p
|17
|0.20
|1.1959
|0.0000
|1.1959
|10.00
|1056.00
|34
|2004.05.03 10:46
|close
|16
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.1942
|-9.00
|1047.00
|35
|2004.05.03 10:46
|sell
|18
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.1951
|36
|2004.05.03 10:48
|sell
|19
|0.20
|1.1972
|0.0000
|1.1967
|37
|2004.05.03 10:49
|t/p
|19
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|10.00
|1057.00
|38
|2004.05.03 10:49
|close
|18
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.1951
|-11.00
|1046.00
|39
|2004.05.03 10:49
|sell
|20
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1961
|40
|2004.05.03 11:02
|t/p
|20
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1961
|5.00
|1051.00
|41
|2004.05.03 11:02
|sell
|21
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.1954
|42
|2004.05.03 13:15
|t/p
|21
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1954
|5.00
|1056.00
|43
|2004.05.03 13:15
|sell
|22
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1947
|44
|2004.05.03 14:19
|t/p
|22
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|5.00
|1061.00
|45
|2004.05.03 14:19
|sell
|23
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1940
|46
|2004.05.03 14:21
|t/p
|23
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.1940
|5.00
|1066.00
|47
|2004.05.03 14:21
|sell
|24
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1932
|48
|2004.05.03 15:01
|sell
|25
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1947
|49
|2004.05.03 15:02
|t/p
|25
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|10.00
|1076.00
|50
|2004.05.03 15:02
|close
|24
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1932
|-10.00
|1066.00
|51
|2004.05.03 15:02
|sell
|26
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1941
|52
|2004.05.03 15:02
|t/p
|26
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|5.00
|1071.00
|53
|2004.05.03 15:02
|sell
|27
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1932
|54
|2004.05.03 15:03
|t/p
|27
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1932
|5.00
|1076.00
|55
|2004.05.03 15:03
|sell
|28
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1922
|56
|2004.05.03 15:07
|sell
|29
|0.20
|1.1943
|0.0000
|1.1938
|57
|2004.05.03 15:09
|sell
|30
|0.40
|1.1958
|0.0000
|1.1953
|58
|2004.05.03 15:10
|t/p
|30
|0.40
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|20.00
|1096.00
|59
|2004.05.03 15:10
|close
|29
|0.20
|1.1953
|0.0000
|1.1938
|-20.00
|1076.00
|60
|2004.05.03 15:10
|close
|28
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1922
|-27.00
|1049.00
|61
|2004.05.03 15:10
|buy
|31
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1960
|62
|2004.05.03 15:13
|t/p
|31
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|5.00
|1054.00
|63
|2004.05.03 15:13
|buy
|32
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.1970
|64
|2004.05.03 15:14
|t/p
|32
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|5.00
|1059.00
|65
|2004.05.03 15:14
|buy
|33
|0.10
|1.1973
|0.0000
|1.1978
|66
|2004.05.03 15:17
|t/p
|33
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|5.00
|1064.00
|67
|2004.05.03 15:17
|buy
|34
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1987
|68
|2004.05.03 15:38
|buy
|35
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1972
|69
|2004.05.03 16:15
|buy
|36
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.1954
|70
|2004.05.04 01:30
|t/p
|36
|0.40
|1.1954
|0.0000
|1.1954
|17.00
|1081.00
|71
|2004.05.04 01:30
|close
|35
|0.20
|1.1954
|0.0000
|1.1972
|-27.50
|1053.50
|72
|2004.05.04 01:30
|close
|34
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.1987
|-31.75
|1021.75
|73
|2004.05.04 01:30
|buy
|37
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1959
|74
|2004.05.04 01:41
|buy
|38
|0.20
|1.1939
|0.0000
|1.1944
|75
|2004.05.04 01:44
|t/p
|38
|0.20
|1.1944
|0.0000
|1.1944
|10.00
|1031.75
|76
|2004.05.04 01:44
|close
|37
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1959
|-9.00
|1022.75
|77
|2004.05.04 01:44
|buy
|39
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.1953
|78
|2004.05.04 02:09
|t/p
|39
|0.10
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|5.00
|1027.75
|79
|2004.05.04 02:09
|buy
|40
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1960
|80
|2004.05.04 07:15
|t/p
|40
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|5.00
|1032.75
|81
|2004.05.04 07:15
|buy
|41
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1968
|82
|2004.05.04 07:49
|buy
|42
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1952
|83
|2004.05.04 08:00
|t/p
|42
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|10.00
|1042.75
|84
|2004.05.04 08:00
|close
|41
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1968
|-11.00
|1031.75
|85
|2004.05.04 08:00
|sell
|43
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1944
|86
|2004.05.04 08:03
|t/p
|43
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.1944
|5.00
|1036.75
|87
|2004.05.04 08:03
|sell
|44
|0.10
|1.1942
|0.0000
|1.1937
|88
|2004.05.04 08:10
|sell
|45
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1952
|89
|2004.05.04 08:35
|sell
|46
|0.40
|1.1973
|0.0000
|1.1968
|90
|2004.05.04 08:38
|t/p
|46
|0.40
|1.1968
|0.0000
|1.1968
|20.00
|1056.75
|91
|2004.05.04 08:38
|close
|45
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1952
|-20.00
|1036.75
|92
|2004.05.04 08:39
|close
|44
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.1937
|-26.00
|1010.75
|93
|2004.05.04 08:39
|buy
|47
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.1976
|94
|2004.05.04 09:07
|t/p
|47
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|5.00
|1015.75
|95
|2004.05.04 09:07
|buy
|48
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.1983
|96
|2004.05.04 09:30
|t/p
|48
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.1983
|5.00
|1020.75
|97
|2004.05.04 09:30
|buy
|49
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.1990
|98
|2004.05.04 09:31
|t/p
|49
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1990
|5.00
|1025.75
|99
|2004.05.04 09:31
|buy
|50
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.1997
|100
|2004.05.04 09:32
|t/p
|50
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|5.00
|1030.75
|101
|2004.05.04 09:32
|buy
|51
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.2006
|102
|2004.05.04 09:42
|t/p
|51
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|5.00
|1035.75
|103
|2004.05.04 09:42
|buy
|52
|0.10
|1.2008
|0.0000
|1.2013
|104
|2004.05.04 09:43
|t/p
|52
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|5.00
|1040.75
|105
|2004.05.04 09:43
|buy
|53
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2021
|106
|2004.05.04 09:45
|t/p
|53
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|5.00
|1045.75
|107
|2004.05.04 09:45
|buy
|54
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2030
|108
|2004.05.04 09:51
|t/p
|54
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2030
|5.00
|1050.75
|109
|2004.05.04 09:51
|buy
|55
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2038
|110
|2004.05.04 09:55
|t/p
|55
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2038
|5.00
|1055.75
|111
|2004.05.04 09:55
|buy
|56
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2046
|112
|2004.05.04 10:18
|t/p
|56
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|5.00
|1060.75
|113
|2004.05.04 10:18
|buy
|57
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2053
|114
|2004.05.04 10:30
|buy
|58
|0.20
|1.2032
|0.0000
|1.2037
|115
|2004.05.04 10:31
|t/p
|58
|0.20
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|10.00
|1070.75
|116
|2004.05.04 10:31
|close
|57
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2053
|-11.00
|1059.75
|117
|2004.05.04 10:31
|buy
|59
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2043
|118
|2004.05.04 10:33
|t/p
|59
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|5.00
|1064.75
|119
|2004.05.04 10:33
|buy
|60
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2051
|120
|2004.05.04 10:48
|t/p
|60
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|5.00
|1069.75
|121
|2004.05.04 10:48
|buy
|61
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2059
|122
|2004.05.04 10:48
|t/p
|61
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|5.00
|1074.75
|123
|2004.05.04 10:48
|buy
|62
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2066
|124
|2004.05.04 10:50
|t/p
|62
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|5.00
|1079.75
|125
|2004.05.04 10:50
|buy
|63
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2074
|126
|2004.05.04 11:06
|t/p
|63
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|5.00
|1084.75
|127
|2004.05.04 11:06
|buy
|64
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2081
|128
|2004.05.04 11:12
|buy
|65
|0.20
|1.2061
|0.0000
|1.2066
|129
|2004.05.04 11:13
|t/p
|65
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|10.00
|1094.75
|130
|2004.05.04 11:13
|close
|64
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2081
|-10.00
|1084.75
|131
|2004.05.04 11:13
|buy
|66
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2072
|132
|2004.05.04 11:29
|t/p
|66
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|5.00
|1089.75
|133
|2004.05.04 11:29
|buy
|67
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2079
|134
|2004.05.04 11:32
|t/p
|67
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|5.00
|1094.75
|135
|2004.05.04 11:32
|buy
|68
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2086
|136
|2004.05.04 11:48
|buy
|69
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2071
|137
|2004.05.04 11:50
|t/p
|69
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|10.00
|1104.75
|138
|2004.05.04 11:50
|close
|68
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2086
|-10.00
|1094.75
|139
|2004.05.04 11:50
|buy
|70
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2075
|140
|2004.05.04 11:57
|buy
|71
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.2059
|141
|2004.05.04 11:58
|t/p
|71
|0.20
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|10.00
|1104.75
|142
|2004.05.04 11:58
|close
|70
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2075
|-10.00
|1094.75
|143
|2004.05.04 11:58
|buy
|72
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2066
|144
|2004.05.04 12:02
|t/p
|72
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|5.00
|1099.75
|145
|2004.05.04 12:02
|buy
|73
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2073
|146
|2004.05.04 13:11
|t/p
|73
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|5.00
|1104.75
|147
|2004.05.04 13:11
|buy
|74
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2080
|148
|2004.05.04 13:39
|buy
|75
|0.20
|1.2060
|0.0000
|1.2065
|149
|2004.05.04 13:44
|t/p
|75
|0.20
|1.2065
|0.0000
|1.2065
|10.00
|1114.75
|150
|2004.05.04 13:44
|close
|74
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2080
|-9.00
|1105.75
|151
|2004.05.04 13:44
|buy
|76
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2072
|152
|2004.05.04 13:54
|t/p
|76
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|5.00
|1110.75
|153
|2004.05.04 13:54
|buy
|77
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2080
|154
|2004.05.04 13:56
|t/p
|77
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|5.00
|1115.75
|155
|2004.05.04 13:56
|buy
|78
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2089
|156
|2004.05.04 13:56
|t/p
|78
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|5.00
|1120.75
|157
|2004.05.04 13:56
|buy
|79
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2099
|158
|2004.05.04 13:59
|t/p
|79
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|5.00
|1125.75
|159
|2004.05.04 13:59
|buy
|80
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2106
|160
|2004.05.04 14:40
|buy
|81
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2091
|161
|2004.05.04 14:40
|t/p
|81
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|10.00
|1135.75
|162
|2004.05.04 14:40
|close
|80
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2106
|-8.00
|1127.75
|163
|2004.05.04 14:40
|buy
|82
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2098
|164
|2004.05.04 14:59
|t/p
|82
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|5.00
|1132.75
|165
|2004.05.04 14:59
|buy
|83
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2105
|166
|2004.05.04 15:01
|buy
|84
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2085
|167
|2004.05.04 15:01
|t/p
|84
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|10.00
|1142.75
|168
|2004.05.04 15:01
|close
|83
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2105
|-15.00
|1127.75
|169
|2004.05.04 15:02
|sell
|85
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2078
|170
|2004.05.04 15:09
|t/p
|85
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|5.00
|1132.75
|171
|2004.05.04 15:09
|sell
|86
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2070
|172
|2004.05.04 15:23
|t/p
|86
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|5.00
|1137.75
|173
|2004.05.04 15:23
|sell
|87
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2063
|174
|2004.05.04 15:47
|sell
|88
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2079
|175
|2004.05.04 15:48
|t/p
|88
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|10.00
|1147.75
|176
|2004.05.04 15:48
|close
|87
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2063
|-11.00
|1136.75
|177
|2004.05.04 15:48
|sell
|89
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2077
|178
|2004.05.04 16:13
|sell
|90
|0.20
|1.2097
|0.0000
|1.2092
|179
|2004.05.04 16:21
|t/p
|90
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|10.00
|1146.75
|180
|2004.05.04 16:21
|close
|89
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2077
|-10.00
|1136.75
|181
|2004.05.04 16:21
|sell
|91
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2086
|182
|2004.05.04 16:23
|t/p
|91
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|5.00
|1141.75
|183
|2004.05.04 16:23
|sell
|92
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2076
|184
|2004.05.04 16:42
|t/p
|92
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|5.00
|1146.75
|185
|2004.05.04 16:42
|sell
|93
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2069
|186
|2004.05.04 17:11
|t/p
|93
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|5.00
|1151.75
|187
|2004.05.04 17:11
|sell
|94
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2062
|188
|2004.05.04 19:05
|sell
|95
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2078
|189
|2004.05.04 19:06
|t/p
|95
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|10.00
|1161.75
|190
|2004.05.04 19:06
|close
|94
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2062
|-10.00
|1151.75
|191
|2004.05.04 19:06
|sell
|96
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2071
|192
|2004.05.04 19:15
|t/p
|96
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|5.00
|1156.75
|193
|2004.05.04 19:15
|sell
|97
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2064
|194
|2004.05.04 19:16
|sell
|98
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2081
|195
|2004.05.04 19:17
|t/p
|98
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|10.00
|1166.75
|196
|2004.05.04 19:17
|close
|97
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2064
|-9.00
|1157.75
|197
|2004.05.04 19:17
|sell
|99
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2072
|198
|2004.05.04 19:17
|t/p
|99
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|5.00
|1162.75
|199
|2004.05.04 19:17
|sell
|100
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2065
|200
|2004.05.04 19:17
|t/p
|100
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2065
|5.00
|1167.75
|201
|2004.05.04 19:17
|sell
|101
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2054
|202
|2004.05.04 19:18
|sell
|102
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2071
|203
|2004.05.04 19:18
|t/p
|102
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|10.00
|1177.75
|204
|2004.05.04 19:18
|close
|101
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2054
|-12.00
|1165.75
|205
|2004.05.04 19:18
|sell
|103
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2070
|206
|2004.05.04 19:18
|sell
|104
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2087
|207
|2004.05.04 19:18
|sell
|105
|0.40
|1.2111
|0.0000
|1.2106
|208
|2004.05.04 19:20
|t/p
|105
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|20.00
|1185.75
|209
|2004.05.04 19:20
|close
|104
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2087
|-22.00
|1163.75
|210
|2004.05.04 19:20
|close
|103
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2070
|-30.00
|1133.75
|211
|2004.05.04 19:20
|buy
|106
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2112
|212
|2004.05.04 19:21
|t/p
|106
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|5.00
|1138.75
|213
|2004.05.04 19:21
|buy
|107
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2119
|214
|2004.05.04 19:21
|buy
|108
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2103
|215
|2004.05.04 19:22
|t/p
|108
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|10.00
|1148.75
|216
|2004.05.04 19:22
|close
|107
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2119
|-10.00
|1138.75
|217
|2004.05.04 19:22
|buy
|109
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2110
|218
|2004.05.04 19:22
|t/p
|109
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2110
|5.00
|1143.75
|219
|2004.05.04 19:22
|buy
|110
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2117
|220
|2004.05.04 19:24
|buy
|111
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2100
|221
|2004.05.04 19:24
|buy
|112
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2084
|222
|2004.05.04 19:24
|t/p
|112
|0.40
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|20.00
|1163.75
|223
|2004.05.04 19:24
|close
|111
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2100
|-20.00
|1143.75
|224
|2004.05.04 19:24
|close
|110
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2117
|-25.00
|1118.75
|225
|2004.05.04 19:25
|sell
|113
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2081
|226
|2004.05.04 19:28
|sell
|114
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2096
|227
|2004.05.04 19:28
|t/p
|114
|0.20
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|10.00
|1128.75
|228
|2004.05.04 19:28
|close
|113
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2081
|-10.00
|1118.75
|229
|2004.05.04 19:28
|buy
|115
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2102
|230
|2004.05.04 19:32
|t/p
|115
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|5.00
|1123.75
|231
|2004.05.04 19:32
|buy
|116
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2109
|232
|2004.05.04 19:32
|buy
|117
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2090
|233
|2004.05.04 19:33
|t/p
|117
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|10.00
|1133.75
|234
|2004.05.04 19:33
|close
|116
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2109
|-12.00
|1121.75
|235
|2004.05.04 19:33
|sell
|118
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2086
|236
|2004.05.04 19:34
|t/p
|118
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|5.00
|1126.75
|237
|2004.05.04 19:34
|sell
|119
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2079
|238
|2004.05.04 19:36
|t/p
|119
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|5.00
|1131.75
|239
|2004.05.04 19:36
|sell
|120
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2071
|240
|2004.05.04 19:38
|t/p
|120
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|5.00
|1136.75
|241
|2004.05.04 19:38
|sell
|121
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2063
|242
|2004.05.04 19:41
|sell
|122
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2079
|243
|2004.05.04 19:41
|t/p
|122
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|10.00
|1146.75
|244
|2004.05.04 19:41
|close
|121
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2063
|-11.00
|1135.75
|245
|2004.05.04 19:41
|sell
|123
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2073
|246
|2004.05.04 19:47
|t/p
|123
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|5.00
|1140.75
|247
|2004.05.04 19:47
|sell
|124
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2066
|248
|2004.05.04 19:48
|sell
|125
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2082
|249
|2004.05.04 20:25
|t/p
|125
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|10.00
|1150.75
|250
|2004.05.04 20:25
|close
|124
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2066
|-9.00
|1141.75
|251
|2004.05.04 20:25
|sell
|126
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2072
|252
|2004.05.04 20:35
|sell
|127
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2087
|253
|2004.05.04 22:24
|sell
|128
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2102
|254
|2004.05.04 23:19
|t/p
|128
|0.40
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|20.00
|1161.75
|255
|2004.05.04 23:19
|close
|127
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2087
|-20.00
|1141.75
|256
|2004.05.04 23:19
|close
|126
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2072
|-31.00
|1110.75
|257
|2004.05.04 23:20
|sell
|129
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2097
|258
|2004.05.04 23:41
|sell
|130
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2112
|259
|2004.05.04 23:41
|t/p
|130
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|10.00
|1120.75
|260
|2004.05.04 23:41
|close
|129
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2097
|-10.00
|1110.75
|261
|2004.05.04 23:41
|sell
|131
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2106
|262
|2004.05.04 23:54
|t/p
|131
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|5.00
|1115.75
|263
|2004.05.04 23:54
|sell
|132
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2097
|264
|2004.05.05 01:47
|sell
|133
|0.20
|1.2118
|0.0000
|1.2113
|265
|2004.05.05 01:50
|sell
|134
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2128
|266
|2004.05.05 03:17
|t/p
|134
|0.40
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|20.00
|1135.75
|267
|2004.05.05 03:17
|close
|133
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2113
|-18.00
|1117.75
|268
|2004.05.05 03:17
|close
|132
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2097
|-25.40
|1092.35
|269
|2004.05.05 03:17
|sell
|135
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2122
|270
|2004.05.05 05:16
|t/p
|135
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|5.00
|1097.35
|271
|2004.05.05 05:16
|sell
|136
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2115
|272
|2004.05.05 05:19
|t/p
|136
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|5.00
|1102.35
|273
|2004.05.05 05:19
|sell
|137
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2105
|274
|2004.05.05 06:27
|sell
|138
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2121
|275
|2004.05.05 06:30
|t/p
|138
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|10.00
|1112.35
|276
|2004.05.05 06:30
|close
|137
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2105
|-8.00
|1104.35
|277
|2004.05.05 06:30
|sell
|139
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2113
|278
|2004.05.05 06:37
|t/p
|139
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|5.00
|1109.35
|279
|2004.05.05 06:37
|sell
|140
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2106
|280
|2004.05.05 06:57
|sell
|141
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2122
|281
|2004.05.05 06:58
|t/p
|141
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|10.00
|1119.35
|282
|2004.05.05 06:58
|close
|140
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2106
|-11.00
|1108.35
|283
|2004.05.05 06:58
|sell
|142
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|284
|2004.05.05 06:59
|t/p
|142
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|5.00
|1113.35
|285
|2004.05.05 06:59
|sell
|143
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2109
|286
|2004.05.05 07:33
|sell
|144
|0.20
|1.2131
|0.0000
|1.2126
|287
|2004.05.05 07:41
|t/p
|144
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2126
|10.00
|1123.35
|288
|2004.05.05 07:41
|close
|143
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2109
|-12.00
|1111.35
|289
|2004.05.05 07:41
|sell
|145
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2122
|290
|2004.05.05 07:47
|sell
|146
|0.20
|1.2143
|0.0000
|1.2138
|291
|2004.05.05 07:48
|t/p
|146
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|10.00
|1121.35
|292
|2004.05.05 07:48
|close
|145
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2122
|-10.00
|1111.35
|293
|2004.05.05 07:48
|buy
|147
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2144
|294
|2004.05.05 07:51
|t/p
|147
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|5.00
|1116.35
|295
|2004.05.05 07:51
|buy
|148
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2152
|296
|2004.05.05 08:15
|buy
|149
|0.20
|1.2131
|0.0000
|1.2136
|297
|2004.05.05 08:29
|t/p
|149
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|10.00
|1126.35
|298
|2004.05.05 08:29
|close
|148
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2152
|-11.00
|1115.35
|299
|2004.05.05 08:29
|sell
|150
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2130
|300
|2004.05.05 08:30
|t/p
|150
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|5.00
|1120.35
|301
|2004.05.05 08:30
|sell
|151
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2123
|302
|2004.05.05 08:41
|t/p
|151
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2123
|5.00
|1125.35
|303
|2004.05.05 08:41
|sell
|152
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|304
|2004.05.05 08:56
|t/p
|152
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|5.00
|1130.35
|305
|2004.05.05 08:56
|sell
|153
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2109
|306
|2004.05.05 09:06
|sell
|154
|0.20
|1.2131
|0.0000
|1.2126
|307
|2004.05.05 09:15
|t/p
|154
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2126
|10.00
|1140.35
|308
|2004.05.05 09:15
|close
|153
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2109
|-12.00
|1128.35
|309
|2004.05.05 09:15
|sell
|155
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2123
|310
|2004.05.05 09:17
|t/p
|155
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2123
|5.00
|1133.35
|311
|2004.05.05 09:17
|sell
|156
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|312
|2004.05.05 09:34
|sell
|157
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.2131
|313
|2004.05.05 09:58
|sell
|158
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2147
|314
|2004.05.05 10:00
|t/p
|158
|0.40
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|20.00
|1153.35
|315
|2004.05.05 10:00
|close
|157
|0.20
|1.2147
|0.0000
|1.2131
|-22.00
|1131.35
|316
|2004.05.05 10:00
|close
|156
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2116
|-29.00
|1102.35
|317
|2004.05.05 10:00
|buy
|159
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2157
|318
|2004.05.05 10:07
|t/p
|159
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|5.00
|1107.35
|319
|2004.05.05 10:07
|buy
|160
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2166
|320
|2004.05.05 10:09
|t/p
|160
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2166
|5.00
|1112.35
|321
|2004.05.05 10:09
|buy
|161
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2173
|322
|2004.05.05 10:22
|t/p
|161
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|5.00
|1117.35
|323
|2004.05.05 10:22
|buy
|162
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2180
|324
|2004.05.05 10:48
|t/p
|162
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2180
|5.00
|1122.35
|325
|2004.05.05 10:48
|buy
|163
|0.10
|1.2184
|0.0000
|1.2189
|326
|2004.05.05 10:59
|buy
|164
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2174
|327
|2004.05.05 11:11
|buy
|165
|0.40
|1.2151
|0.0000
|1.2156
|328
|2004.05.05 11:12
|t/p
|165
|0.40
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|20.00
|1142.35
|329
|2004.05.05 11:12
|close
|164
|0.20
|1.2157
|0.0000
|1.2174
|-24.00
|1118.35
|330
|2004.05.05 11:12
|close
|163
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2189
|-25.00
|1093.35
|331
|2004.05.05 11:12
|buy
|166
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2164
|332
|2004.05.05 11:20
|t/p
|166
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|5.00
|1098.35
|333
|2004.05.05 11:20
|buy
|167
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2171
|334
|2004.05.05 11:24
|t/p
|167
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|5.00
|1103.35
|335
|2004.05.05 11:24
|buy
|168
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2178
|336
|2004.05.05 11:52
|buy
|169
|0.20
|1.2156
|0.0000
|1.2161
|337
|2004.05.05 11:53
|t/p
|169
|0.20
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|10.00
|1113.35
|338
|2004.05.05 11:53
|close
|168
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2178
|-10.00
|1103.35
|339
|2004.05.05 11:53
|buy
|170
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2168
|340
|2004.05.05 11:58
|buy
|171
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2153
|341
|2004.05.05 12:04
|t/p
|171
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|10.00
|1113.35
|342
|2004.05.05 12:04
|close
|170
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2168
|-10.00
|1103.35
|343
|2004.05.05 12:04
|sell
|172
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2147
|344
|2004.05.05 12:05
|t/p
|172
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|5.00
|1108.35
|345
|2004.05.05 12:05
|sell
|173
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|346
|2004.05.05 12:17
|sell
|174
|0.20
|1.2160
|0.0000
|1.2155
|347
|2004.05.05 12:17
|t/p
|174
|0.20
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|10.00
|1118.35
|348
|2004.05.05 12:17
|close
|173
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2140
|-8.00
|1110.35
|349
|2004.05.05 12:17
|sell
|175
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2148
|350
|2004.05.05 12:25
|t/p
|175
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|5.00
|1115.35
|351
|2004.05.05 12:25
|sell
|176
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2141
|352
|2004.05.05 12:33
|t/p
|176
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|5.00
|1120.35
|353
|2004.05.05 12:33
|sell
|177
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2134
|354
|2004.05.05 12:53
|t/p
|177
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|5.00
|1125.35
|355
|2004.05.05 12:53
|sell
|178
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2127
|356
|2004.05.05 13:03
|t/p
|178
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|5.00
|1130.35
|357
|2004.05.05 13:03
|sell
|179
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2120
|358
|2004.05.05 13:22
|sell
|180
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2135
|359
|2004.05.05 13:23
|t/p
|180
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|10.00
|1140.35
|360
|2004.05.05 13:23
|close
|179
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2120
|-8.00
|1132.35
|361
|2004.05.05 13:23
|sell
|181
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2128
|362
|2004.05.05 13:28
|t/p
|181
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|5.00
|1137.35
|363
|2004.05.05 13:28
|sell
|182
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2121
|364
|2004.05.05 13:33
|t/p
|182
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|5.00
|1142.35
|365
|2004.05.05 13:33
|sell
|183
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2114
|366
|2004.05.05 13:36
|sell
|184
|0.20
|1.2134
|0.0000
|1.2129
|367
|2004.05.05 13:36
|t/p
|184
|0.20
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|10.00
|1152.35
|368
|2004.05.05 13:36
|close
|183
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2114
|-10.00
|1142.35
|369
|2004.05.05 13:36
|sell
|185
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2123
|370
|2004.05.05 13:41
|sell
|186
|0.20
|1.2144
|0.0000
|1.2139
|371
|2004.05.05 13:41
|t/p
|186
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|10.00
|1152.35
|372
|2004.05.05 13:41
|close
|185
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2123
|-9.00
|1143.35
|373
|2004.05.05 13:41
|sell
|187
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2132
|374
|2004.05.05 13:48
|sell
|188
|0.20
|1.2152
|0.0000
|1.2147
|375
|2004.05.05 13:49
|t/p
|188
|0.20
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|10.00
|1153.35
|376
|2004.05.05 13:49
|close
|187
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2132
|-9.00
|1144.35
|377
|2004.05.05 13:49
|sell
|189
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|378
|2004.05.05 14:03
|t/p
|189
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|5.00
|1149.35
|379
|2004.05.05 14:03
|sell
|190
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|380
|2004.05.05 14:12
|sell
|191
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2148
|381
|2004.05.05 14:14
|t/p
|191
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|10.00
|1159.35
|382
|2004.05.05 14:14
|close
|190
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2133
|-10.00
|1149.35
|383
|2004.05.05 14:14
|sell
|192
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2143
|384
|2004.05.05 14:24
|sell
|193
|0.20
|1.2164
|0.0000
|1.2159
|385
|2004.05.05 14:24
|t/p
|193
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2159
|10.00
|1159.35
|386
|2004.05.05 14:24
|close
|192
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2143
|-9.00
|1150.35
|387
|2004.05.05 14:24
|buy
|194
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2164
|388
|2004.05.05 14:25
|t/p
|194
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|5.00
|1155.35
|389
|2004.05.05 14:25
|buy
|195
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2174
|390
|2004.05.05 14:46
|buy
|196
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2158
|391
|2004.05.05 14:46
|t/p
|196
|0.20
|1.2158
|0.0000
|1.2158
|10.00
|1165.35
|392
|2004.05.05 14:46
|close
|195
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2174
|-11.00
|1154.35
|393
|2004.05.05 14:46
|buy
|197
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2164
|394
|2004.05.05 14:55
|buy
|198
|0.20
|1.2143
|0.0000
|1.2148
|395
|2004.05.05 14:55
|t/p
|198
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|10.00
|1164.35
|396
|2004.05.05 14:55
|close
|197
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2164
|-10.00
|1154.35
|397
|2004.05.05 14:55
|sell
|199
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2147
|398
|2004.05.05 14:58
|t/p
|199
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|5.00
|1159.35
|399
|2004.05.05 14:58
|sell
|200
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|400
|2004.05.05 15:01
|t/p
|200
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|5.00
|1164.35
|401
|2004.05.05 15:01
|sell
|201
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2131
|402
|2004.05.05 15:02
|sell
|202
|0.20
|1.2151
|0.0000
|1.2146
|403
|2004.05.05 15:03
|t/p
|202
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|10.00
|1174.35
|404
|2004.05.05 15:03
|close
|201
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2131
|-10.00
|1164.35
|405
|2004.05.05 15:03
|sell
|203
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2138
|406
|2004.05.05 15:06
|sell
|204
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2154
|407
|2004.05.05 15:07
|t/p
|204
|0.20
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|10.00
|1174.35
|408
|2004.05.05 15:07
|close
|203
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2138
|-8.00
|1166.35
|409
|2004.05.05 15:07
|sell
|205
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2146
|410
|2004.05.05 15:13
|t/p
|205
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|5.00
|1171.35
|411
|2004.05.05 15:13
|sell
|206
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2139
|412
|2004.05.05 15:14
|t/p
|206
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|5.00
|1176.35
|413
|2004.05.05 15:14
|sell
|207
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2131
|414
|2004.05.05 15:22
|t/p
|207
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|5.00
|1181.35
|415
|2004.05.05 15:22
|sell
|208
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2124
|416
|2004.05.05 15:24
|sell
|209
|0.20
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|417
|2004.05.05 15:24
|t/p
|209
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|10.00
|1191.35
|418
|2004.05.05 15:24
|close
|208
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2124
|-9.00
|1182.35
|419
|2004.05.05 15:24
|sell
|210
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|420
|2004.05.05 15:24
|t/p
|210
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|5.00
|1187.35
|421
|2004.05.05 15:24
|sell
|211
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2125
|422
|2004.05.05 15:49
|sell
|212
|0.20
|1.2147
|0.0000
|1.2142
|423
|2004.05.05 15:50
|t/p
|212
|0.20
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|10.00
|1197.35
|424
|2004.05.05 15:50
|close
|211
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2125
|-10.00
|1187.35
|425
|2004.05.05 15:50
|sell
|213
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2135
|426
|2004.05.05 15:53
|t/p
|213
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|5.00
|1192.35
|427
|2004.05.05 15:53
|sell
|214
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2128
|428
|2004.05.05 16:00
|t/p
|214
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|5.00
|1197.35
|429
|2004.05.05 16:00
|sell
|215
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2118
|430
|2004.05.05 16:03
|sell
|216
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|431
|2004.05.05 16:03
|t/p
|216
|0.20
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|10.00
|1207.35
|432
|2004.05.05 16:03
|close
|215
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2118
|-10.00
|1197.35
|433
|2004.05.05 16:04
|sell
|217
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2130
|434
|2004.05.05 16:04
|t/p
|217
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|5.00
|1202.35
|435
|2004.05.05 16:04
|sell
|218
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2121
|436
|2004.05.05 16:12
|sell
|219
|0.20
|1.2141
|0.0000
|1.2136
|437
|2004.05.05 16:14
|t/p
|219
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|10.00
|1212.35
|438
|2004.05.05 16:14
|close
|218
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2121
|-10.00
|1202.35
|439
|2004.05.05 16:14
|sell
|220
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2131
|440
|2004.05.05 16:21
|t/p
|220
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|5.00
|1207.35
|441
|2004.05.05 16:21
|sell
|221
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2121
|442
|2004.05.05 16:22
|sell
|222
|0.20
|1.2141
|0.0000
|1.2136
|443
|2004.05.05 16:22
|t/p
|222
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|10.00
|1217.35
|444
|2004.05.05 16:22
|close
|221
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2121
|-10.00
|1207.35
|445
|2004.05.05 16:22
|sell
|223
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2130
|446
|2004.05.05 16:26
|t/p
|223
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|5.00
|1212.35
|447
|2004.05.05 16:26
|sell
|224
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2123
|448
|2004.05.05 16:26
|sell
|225
|0.20
|1.2144
|0.0000
|1.2139
|449
|2004.05.05 16:27
|t/p
|225
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|10.00
|1222.35
|450
|2004.05.05 16:27
|close
|224
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2123
|-11.00
|1211.35
|451
|2004.05.05 16:27
|sell
|226
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|452
|2004.05.05 16:39
|sell
|227
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2148
|453
|2004.05.05 16:39
|t/p
|227
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|10.00
|1221.35
|454
|2004.05.05 16:39
|close
|226
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2133
|-10.00
|1211.35
|455
|2004.05.05 16:40
|sell
|228
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2144
|456
|2004.05.05 16:40
|t/p
|228
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|5.00
|1216.35
|457
|2004.05.05 16:40
|sell
|229
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2136
|458
|2004.05.05 16:44
|sell
|230
|0.20
|1.2158
|0.0000
|1.2153
|459
|2004.05.05 16:45
|t/p
|230
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|10.00
|1226.35
|460
|2004.05.05 16:45
|close
|229
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2136
|-10.00
|1216.35
|461
|2004.05.05 16:45
|buy
|231
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2157
|462
|2004.05.05 16:46
|t/p
|231
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|5.00
|1221.35
|463
|2004.05.05 16:46
|buy
|232
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2165
|464
|2004.05.05 16:59
|t/p
|232
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2165
|5.00
|1226.35
|465
|2004.05.05 16:59
|buy
|233
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2172
|466
|2004.05.05 17:01
|t/p
|233
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|5.00
|1231.35
|467
|2004.05.05 17:01
|buy
|234
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2179
|468
|2004.05.05 17:05
|t/p
|234
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2179
|5.00
|1236.35
|469
|2004.05.05 17:05
|buy
|235
|0.10
|1.2183
|0.0000
|1.2188
|470
|2004.05.05 17:07
|buy
|236
|0.20
|1.2167
|0.0000
|1.2172
|471
|2004.05.05 17:08
|t/p
|236
|0.20
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|10.00
|1246.35
|472
|2004.05.05 17:08
|close
|235
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2188
|-10.00
|1236.35
|473
|2004.05.05 17:08
|buy
|237
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2179
|474
|2004.05.05 18:58
|buy
|238
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2164
|475
|2004.05.05 18:58
|t/p
|238
|0.20
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|10.00
|1246.35
|476
|2004.05.05 18:58
|close
|237
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2179
|-10.00
|1236.35
|477
|2004.05.05 18:58
|buy
|239
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2170
|478
|2004.05.05 19:10
|t/p
|239
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1241.35
|479
|2004.05.05 19:10
|buy
|240
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2178
|480
|2004.05.05 21:58
|t/p
|240
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|5.00
|1246.35
|481
|2004.05.05 21:58
|buy
|241
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2185
|482
|2004.05.05 22:15
|buy
|242
|0.20
|1.2164
|0.0000
|1.2169
|483
|2004.05.05 22:16
|t/p
|242
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|10.00
|1256.35
|484
|2004.05.05 22:16
|close
|241
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2185
|-11.00
|1245.35
|485
|2004.05.05 22:16
|sell
|243
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2163
|486
|2004.05.05 22:22
|t/p
|243
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2163
|5.00
|1250.35
|487
|2004.05.05 22:22
|sell
|244
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2156
|488
|2004.05.06 01:17
|t/p
|244
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|6.80
|1257.15
|489
|2004.05.06 01:17
|sell
|245
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2149
|490
|2004.05.06 01:44
|t/p
|245
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|5.00
|1262.15
|491
|2004.05.06 01:44
|sell
|246
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|492
|2004.05.06 03:04
|t/p
|246
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|5.00
|1267.15
|493
|2004.05.06 03:04
|sell
|247
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2132
|494
|2004.05.06 03:22
|sell
|248
|0.20
|1.2152
|0.0000
|1.2147
|495
|2004.05.06 03:22
|t/p
|248
|0.20
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|10.00
|1277.15
|496
|2004.05.06 03:22
|close
|247
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2132
|-9.00
|1268.15
|497
|2004.05.06 03:22
|sell
|249
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|498
|2004.05.06 06:24
|sell
|250
|0.20
|1.2160
|0.0000
|1.2155
|499
|2004.05.06 06:33
|sell
|251
|0.40
|1.2175
|0.0000
|1.2170
|500
|2004.05.06 06:34
|t/p
|251
|0.40
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|20.00
|1288.15
|501
|2004.05.06 06:34
|close
|250
|0.20
|1.2170
|0.0000
|1.2155
|-20.00
|1268.15
|502
|2004.05.06 06:34
|close
|249
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2140
|-24.00
|1244.15
|503
|2004.05.06 06:35
|buy
|252
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2173
|504
|2004.05.06 06:38
|t/p
|252
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|5.00
|1249.15
|505
|2004.05.06 06:38
|buy
|253
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2180
|506
|2004.05.06 07:27
|buy
|254
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2164
|507
|2004.05.06 07:29
|t/p
|254
|0.20
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|10.00
|1259.15
|508
|2004.05.06 07:29
|close
|253
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2180
|-11.00
|1248.15
|509
|2004.05.06 07:29
|buy
|255
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2170
|510
|2004.05.06 07:56
|t/p
|255
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|5.00
|1253.15
|511
|2004.05.06 07:56
|buy
|256
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2177
|512
|2004.05.06 08:31
|buy
|257
|0.20
|1.2155
|0.0000
|1.2160
|513
|2004.05.06 08:31
|t/p
|257
|0.20
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|10.00
|1263.15
|514
|2004.05.06 08:31
|close
|256
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2177
|-12.00
|1251.15
|515
|2004.05.06 08:31
|sell
|258
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2154
|516
|2004.05.06 08:33
|t/p
|258
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|5.00
|1256.15
|517
|2004.05.06 08:33
|sell
|259
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2145
|518
|2004.05.06 08:36
|t/p
|259
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2145
|5.00
|1261.15
|519
|2004.05.06 08:36
|sell
|260
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2137
|520
|2004.05.06 09:11
|sell
|261
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2154
|521
|2004.05.06 09:17
|t/p
|261
|0.20
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|10.00
|1271.15
|522
|2004.05.06 09:17
|close
|260
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2137
|-12.00
|1259.15
|523
|2004.05.06 09:17
|sell
|262
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2148
|524
|2004.05.06 09:32
|sell
|263
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.2163
|525
|2004.05.06 09:33
|t/p
|263
|0.20
|1.2163
|0.0000
|1.2163
|10.00
|1269.15
|526
|2004.05.06 09:33
|close
|262
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2148
|-8.00
|1261.15
|527
|2004.05.06 09:33
|buy
|264
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2168
|528
|2004.05.06 10:01
|buy
|265
|0.20
|1.2147
|0.0000
|1.2152
|529
|2004.05.06 10:03
|t/p
|265
|0.20
|1.2152
|0.0000
|1.2152
|10.00
|1271.15
|530
|2004.05.06 10:03
|close
|264
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.2168
|-11.00
|1260.15
|531
|2004.05.06 10:03
|sell
|266
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2146
|532
|2004.05.06 10:05
|t/p
|266
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|5.00
|1265.15
|533
|2004.05.06 10:05
|sell
|267
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2139
|534
|2004.05.06 10:44
|t/p
|267
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|5.00
|1270.15
|535
|2004.05.06 10:44
|sell
|268
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2131
|536
|2004.05.06 10:59
|t/p
|268
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|5.00
|1275.15
|537
|2004.05.06 10:59
|sell
|269
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2124
|538
|2004.05.06 11:06
|sell
|270
|0.20
|1.2145
|0.0000
|1.2140
|539
|2004.05.06 11:06
|t/p
|270
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|10.00
|1285.15
|540
|2004.05.06 11:06
|close
|269
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2124
|-9.00
|1276.15
|541
|2004.05.06 11:06
|sell
|271
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|542
|2004.05.06 11:17
|sell
|272
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2148
|543
|2004.05.06 11:18
|t/p
|272
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|10.00
|1286.15
|544
|2004.05.06 11:18
|close
|271
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2133
|-9.00
|1277.15
|545
|2004.05.06 11:18
|sell
|273
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2141
|546
|2004.05.06 11:21
|t/p
|273
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|5.00
|1282.15
|547
|2004.05.06 11:21
|sell
|274
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2132
|548
|2004.05.06 11:30
|t/p
|274
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|5.00
|1287.15
|549
|2004.05.06 11:30
|sell
|275
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2125
|550
|2004.05.06 11:55
|sell
|276
|0.20
|1.2149
|0.0000
|1.2144
|551
|2004.05.06 11:55
|t/p
|276
|0.20
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|10.00
|1297.15
|552
|2004.05.06 11:55
|close
|275
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2125
|-14.00
|1283.15
|553
|2004.05.06 11:55
|sell
|277
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2138
|554
|2004.05.06 12:08
|t/p
|277
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|5.00
|1288.15
|555
|2004.05.06 12:08
|sell
|278
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2127
|556
|2004.05.06 12:10
|t/p
|278
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|5.00
|1293.15
|557
|2004.05.06 12:10
|sell
|279
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2117
|558
|2004.05.06 12:11
|t/p
|279
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|5.00
|1298.15
|559
|2004.05.06 12:11
|sell
|280
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2110
|560
|2004.05.06 12:13
|sell
|281
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2127
|561
|2004.05.06 12:14
|t/p
|281
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|10.00
|1308.15
|562
|2004.05.06 12:14
|close
|280
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2110
|-11.00
|1297.15
|563
|2004.05.06 12:14
|sell
|282
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2120
|564
|2004.05.06 12:15
|t/p
|282
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|5.00
|1302.15
|565
|2004.05.06 12:15
|sell
|283
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2112
|566
|2004.05.06 12:19
|sell
|284
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2127
|567
|2004.05.06 12:21
|t/p
|284
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|10.00
|1312.15
|568
|2004.05.06 12:21
|close
|283
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2112
|-7.00
|1305.15
|569
|2004.05.06 12:21
|sell
|285
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2119
|570
|2004.05.06 12:22
|t/p
|285
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|5.00
|1310.15
|571
|2004.05.06 12:22
|sell
|286
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2112
|572
|2004.05.06 12:24
|sell
|287
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2127
|573
|2004.05.06 12:25
|t/p
|287
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|10.00
|1320.15
|574
|2004.05.06 12:25
|close
|286
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2112
|-10.00
|1310.15
|575
|2004.05.06 12:25
|sell
|288
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2121
|576
|2004.05.06 12:27
|t/p
|288
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|5.00
|1315.15
|577
|2004.05.06 12:27
|sell
|289
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2113
|578
|2004.05.06 12:37
|t/p
|289
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|5.00
|1320.15
|579
|2004.05.06 12:37
|sell
|290
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2105
|580
|2004.05.06 12:41
|sell
|291
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2121
|581
|2004.05.06 12:41
|t/p
|291
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|10.00
|1330.15
|582
|2004.05.06 12:41
|close
|290
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2105
|-11.00
|1319.15
|583
|2004.05.06 12:41
|sell
|292
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2115
|584
|2004.05.06 13:16
|t/p
|292
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|5.00
|1324.15
|585
|2004.05.06 13:16
|sell
|293
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2108
|586
|2004.05.06 13:28
|sell
|294
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2123
|587
|2004.05.06 13:28
|t/p
|294
|0.20
|1.2123
|0.0000
|1.2123
|10.00
|1334.15
|588
|2004.05.06 13:28
|close
|293
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2108
|-9.00
|1325.15
|589
|2004.05.06 13:28
|sell
|295
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2117
|590
|2004.05.06 13:31
|t/p
|295
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|5.00
|1330.15
|591
|2004.05.06 13:31
|sell
|296
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2107
|592
|2004.05.06 13:31
|t/p
|296
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|5.00
|1335.15
|593
|2004.05.06 13:31
|sell
|297
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2099
|594
|2004.05.06 13:34
|sell
|298
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|595
|2004.05.06 13:35
|t/p
|298
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|10.00
|1345.15
|596
|2004.05.06 13:35
|close
|297
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2099
|-12.00
|1333.15
|597
|2004.05.06 13:35
|sell
|299
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2105
|598
|2004.05.06 13:37
|sell
|300
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.2122
|599
|2004.05.06 13:38
|t/p
|300
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|10.00
|1343.15
|600
|2004.05.06 13:38
|close
|299
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2105
|-12.00
|1331.15
|601
|2004.05.06 13:38
|sell
|301
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|602
|2004.05.06 13:40
|t/p
|301
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|5.00
|1336.15
|603
|2004.05.06 13:40
|sell
|302
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2109
|604
|2004.05.06 13:43
|t/p
|302
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|5.00
|1341.15
|605
|2004.05.06 13:43
|sell
|303
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2102
|606
|2004.05.06 13:45
|t/p
|303
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|5.00
|1346.15
|607
|2004.05.06 13:45
|sell
|304
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2095
|608
|2004.05.06 13:48
|sell
|305
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2110
|609
|2004.05.06 13:48
|t/p
|305
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2110
|10.00
|1356.15
|610
|2004.05.06 13:48
|close
|304
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2095
|-10.00
|1346.15
|611
|2004.05.06 13:49
|sell
|306
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2108
|612
|2004.05.06 13:50
|t/p
|306
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|5.00
|1351.15
|613
|2004.05.06 13:50
|sell
|307
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2101
|614
|2004.05.06 13:53
|t/p
|307
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|5.00
|1356.15
|615
|2004.05.06 13:53
|sell
|308
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2093
|616
|2004.05.06 13:56
|sell
|309
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2108
|617
|2004.05.06 13:56
|t/p
|309
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|10.00
|1366.15
|618
|2004.05.06 13:56
|close
|308
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2093
|-7.00
|1359.15
|619
|2004.05.06 13:56
|sell
|310
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2100
|620
|2004.05.06 14:00
|sell
|311
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|621
|2004.05.06 14:00
|t/p
|311
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|10.00
|1369.15
|622
|2004.05.06 14:00
|close
|310
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2100
|-11.00
|1358.15
|623
|2004.05.06 14:01
|sell
|312
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2113
|624
|2004.05.06 14:02
|t/p
|312
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|5.00
|1363.15
|625
|2004.05.06 14:02
|sell
|313
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2106
|626
|2004.05.06 14:11
|t/p
|313
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|5.00
|1368.15
|627
|2004.05.06 14:11
|sell
|314
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2096
|628
|2004.05.06 14:39
|t/p
|314
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|5.00
|1373.15
|629
|2004.05.06 14:39
|sell
|315
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2089
|630
|2004.05.06 14:44
|t/p
|315
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|5.00
|1378.15
|631
|2004.05.06 14:44
|sell
|316
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2082
|632
|2004.05.06 14:51
|t/p
|316
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|5.00
|1383.15
|633
|2004.05.06 14:51
|sell
|317
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2075
|634
|2004.05.06 15:01
|t/p
|317
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|5.00
|1388.15
|635
|2004.05.06 15:01
|sell
|318
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2066
|636
|2004.05.06 15:06
|t/p
|318
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|5.00
|1393.15
|637
|2004.05.06 15:06
|sell
|319
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2059
|638
|2004.05.06 15:13
|sell
|320
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2074
|639
|2004.05.06 15:16
|t/p
|320
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|10.00
|1403.15
|640
|2004.05.06 15:16
|close
|319
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2059
|-9.00
|1394.15
|641
|2004.05.06 15:16
|sell
|321
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2067
|642
|2004.05.06 15:32
|t/p
|321
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|5.00
|1399.15
|643
|2004.05.06 15:32
|sell
|322
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2060
|644
|2004.05.06 15:40
|sell
|323
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2075
|645
|2004.05.06 15:41
|t/p
|323
|0.20
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|10.00
|1409.15
|646
|2004.05.06 15:41
|close
|322
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2060
|-7.00
|1402.15
|647
|2004.05.06 15:41
|sell
|324
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2067
|648
|2004.05.06 15:48
|t/p
|324
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|5.00
|1407.15
|649
|2004.05.06 15:48
|sell
|325
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2057
|650
|2004.05.06 15:51
|sell
|326
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2072
|651
|2004.05.06 15:52
|t/p
|326
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|10.00
|1417.15
|652
|2004.05.06 15:52
|close
|325
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2057
|-10.00
|1407.15
|653
|2004.05.06 15:52
|sell
|327
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2069
|654
|2004.05.06 16:33
|sell
|328
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2085
|655
|2004.05.06 16:34
|t/p
|328
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|10.00
|1417.15
|656
|2004.05.06 16:34
|close
|327
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2069
|-11.00
|1406.15
|657
|2004.05.06 16:34
|sell
|329
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2081
|658
|2004.05.06 16:36
|t/p
|329
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|5.00
|1411.15
|659
|2004.05.06 16:36
|sell
|330
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2074
|660
|2004.05.06 16:44
|sell
|331
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2089
|661
|2004.05.06 16:45
|t/p
|331
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|10.00
|1421.15
|662
|2004.05.06 16:45
|close
|330
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2074
|-10.00
|1411.15
|663
|2004.05.06 16:45
|sell
|332
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2083
|664
|2004.05.06 17:15
|t/p
|332
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|5.00
|1416.15
|665
|2004.05.06 17:15
|sell
|333
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2076
|666
|2004.05.06 17:49
|sell
|334
|0.20
|1.2096
|0.0000
|1.2091
|667
|2004.05.06 17:50
|t/p
|334
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|10.00
|1426.15
|668
|2004.05.06 17:50
|close
|333
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2076
|-10.00
|1416.15
|669
|2004.05.06 17:50
|buy
|335
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2097
|670
|2004.05.06 17:50
|t/p
|335
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|5.00
|1421.15
|671
|2004.05.06 17:50
|buy
|336
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2104
|672
|2004.05.06 18:14
|buy
|337
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2089
|673
|2004.05.06 18:16
|t/p
|337
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|10.00
|1431.15
|674
|2004.05.06 18:16
|close
|336
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2104
|-10.00
|1421.15
|675
|2004.05.06 18:16
|buy
|338
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2095
|676
|2004.05.06 18:21
|t/p
|338
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|5.00
|1426.15
|677
|2004.05.06 18:21
|buy
|339
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2102
|678
|2004.05.06 19:45
|buy
|340
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2086
|679
|2004.05.06 19:52
|t/p
|340
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|10.00
|1436.15
|680
|2004.05.06 19:52
|close
|339
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2102
|-11.00
|1425.15
|681
|2004.05.06 19:52
|buy
|341
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2092
|682
|2004.05.06 20:09
|buy
|342
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2075
|683
|2004.05.06 20:10
|t/p
|342
|0.20
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|10.00
|1435.15
|684
|2004.05.06 20:10
|close
|341
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2092
|-12.00
|1423.15
|685
|2004.05.06 20:10
|sell
|343
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2069
|686
|2004.05.06 20:29
|t/p
|343
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|5.00
|1428.15
|687
|2004.05.06 20:29
|sell
|344
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2062
|688
|2004.05.06 21:29
|sell
|345
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2078
|689
|2004.05.06 21:30
|t/p
|345
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|10.00
|1438.15
|690
|2004.05.06 21:30
|close
|344
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2062
|-11.00
|1427.15
|691
|2004.05.06 21:30
|buy
|346
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2086
|692
|2004.05.06 21:38
|t/p
|346
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|5.00
|1432.15
|693
|2004.05.06 21:38
|buy
|347
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2094
|694
|2004.05.06 22:39
|buy
|348
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2078
|695
|2004.05.06 23:06
|t/p
|348
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|10.00
|1442.15
|696
|2004.05.06 23:06
|close
|347
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2094
|-11.00
|1431.15
|697
|2004.05.06 23:06
|buy
|349
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2084
|698
|2004.05.06 23:59
|close at stop
|349
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2084
|-3.00
|1428.15