Strategy Tester Report
Goblin_Options

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=24; Lots=0.1; InitialStop=11; TrailingStop=20; PipsGrow=false; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DynamicHours=30; DefaultPips=28; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=false; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
Bars in test1568Ticks modelled1890639Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit17202.65Gross profit44023.06Gross loss-26820.40
Profit factor1.64Expected payoff13.73
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1709.95 (9.17%)Relative drawdown9.17% (1709.95)
Total trades1253Short positions (won %)595 (52.94%)Long positions (won %)658 (55.62%)
Profit trades (% of total)681 (54.35%)Loss trades (% of total)572 (45.65%)
Largestprofit trade1388.91loss trade-463.01
Averageprofit trade64.64loss trade-46.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (317.63)consecutive losses (loss in money)6 (-1709.95)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1410.90 (2)consecutive loss (count of losses)-1709.95 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:02buy10.10117.78114.87118.02
22006.01.02 21:05buy20.20117.50114.87117.74
32006.01.02 23:23buy30.40117.22114.87117.46
42006.01.03 08:18t/p30.40117.46114.87117.4686.3910086.39
52006.01.03 08:18close20.20117.46114.87117.74-4.4810081.91
62006.01.03 08:18close10.10117.45114.87118.02-26.9410054.97
72006.01.05 12:00sell40.10115.96118.87115.72
82006.01.05 20:49sell50.20116.24118.87116.00
92006.01.06 01:14t/p50.20116.00118.87116.0038.3910093.36
102006.01.06 01:14close40.10116.00118.87115.72-4.9510088.41
112006.01.10 00:00sell60.10114.65117.56114.41
122006.01.10 02:48t/p60.10114.41117.56114.4120.9810109.39
132006.01.10 02:48sell70.10114.40117.31114.16
142006.01.10 03:46t/p70.10114.16117.31114.1621.0210130.41
152006.01.10 03:46sell80.10114.14117.05113.90
162006.01.10 05:00sell90.20114.42117.05114.18
172006.01.10 05:33t/p90.20114.18117.05114.1842.0410172.45
182006.01.10 05:33close80.10114.18117.05113.90-3.5010168.95
192006.01.10 05:33buy100.10114.19111.28114.43
202006.01.10 08:02t/p100.10114.43111.28114.4320.9710189.92
212006.01.10 08:02buy110.10114.45111.54114.69
222006.01.11 00:25t/p110.10114.69111.54114.6922.0910212.02
232006.01.11 00:25buy120.10114.71111.80114.95
242006.01.11 06:13buy130.20114.43111.80114.67
252006.01.11 09:36buy140.40114.15111.80114.39
262006.01.12 01:37buy150.80113.87111.80114.11
272006.01.12 04:10buy161.60113.58111.79113.82
282006.01.12 04:17t/p161.60113.82111.79113.82337.3710549.39
292006.01.12 04:17close150.80113.82111.80114.11-35.1410514.25
302006.01.12 04:17close140.40113.83111.80114.39-98.4810415.77
312006.01.12 04:17close130.20113.82111.80114.67-100.2010315.57
322006.01.12 04:17close120.10113.84111.80114.95-72.9310242.64
332006.01.12 04:17sell170.10113.83116.74113.59
342006.01.12 05:54t/p170.10113.59116.74113.5921.1310263.77
352006.01.12 05:54sell180.10113.57116.48113.33
362006.01.12 09:01sell190.20113.86116.49113.62
372006.01.12 09:28sell200.40114.14116.49113.90
382006.01.12 17:23sell210.80114.42116.49114.18
392006.01.12 20:01sell221.60114.70116.49114.46
402006.01.13 02:00t/p221.60114.46116.49114.46311.5510575.33
412006.01.13 02:00close210.80114.46116.49114.18-39.9310535.40
422006.01.13 02:00close200.40114.47116.49113.90-121.2910414.10
432006.01.13 02:00close190.20114.46116.49113.62-107.8310306.27
442006.01.13 02:00close180.10114.47116.48113.33-80.1210226.16
452006.01.13 02:00buy230.10114.46111.55114.70
462006.01.13 07:59t/p230.10114.70111.55114.7020.9210247.08
472006.01.13 07:59buy240.10114.72111.81114.96
482006.01.13 08:33buy250.20114.44111.81114.68
492006.01.13 09:20t/p250.20114.68111.81114.6841.8610288.94
502006.01.13 09:20close240.10114.68111.81114.96-3.4910285.45
512006.01.13 09:20buy260.10114.69111.78114.93
522006.01.13 10:42buy270.20114.41111.78114.65
532006.01.15 17:45buy280.40114.13111.78114.37
542006.01.15 18:40buy290.80113.85111.78114.09
552006.01.15 21:06t/p290.80114.09111.78114.09168.2910453.74
562006.01.15 21:06close280.40114.09111.78114.37-14.0210439.72
572006.01.15 21:07close270.20114.08111.78114.65-57.8510381.87
582006.01.15 21:07close260.10114.09111.78114.93-52.5910329.28
592006.01.15 21:07sell300.10114.09117.00113.85
602006.01.16 00:19sell310.20114.37117.00114.13
612006.01.16 04:34sell320.40114.65117.00114.41
622006.01.16 08:14sell330.80114.93117.00114.69
632006.01.16 19:52sell341.60115.22117.01114.98
642006.01.16 20:56t/p341.60114.98117.01114.98333.9710663.25
652006.01.16 20:56close330.80114.98117.00114.69-34.7910628.46
662006.01.16 20:56close320.40114.97117.00114.41-111.3310517.13
672006.01.16 20:56close310.20114.97117.00114.13-104.3810412.75
682006.01.16 20:56close300.10114.97117.00113.85-78.0410334.71
692006.01.16 20:56buy350.10114.98112.07115.22
702006.01.17 02:27buy360.20114.68112.05114.92
712006.01.17 04:26t/p360.20114.92112.05114.9241.7710376.48
722006.01.17 04:26close350.10114.92112.07115.22-4.0610372.43
732006.01.17 04:26buy370.10114.94112.03115.18
742006.01.17 06:17t/p370.10115.18112.03115.1820.8410393.27
752006.01.17 06:17buy380.10115.20112.29115.44
762006.01.17 08:55t/p380.10115.44112.29115.4420.7910414.06
772006.01.17 08:55buy390.10115.46112.55115.70
782006.01.17 10:06t/p390.10115.70112.55115.7020.7410434.80
792006.01.17 10:06buy400.10115.72112.81115.96
802006.01.17 15:28buy410.20115.44112.81115.68
812006.01.17 19:12t/p410.20115.68112.81115.6841.4910476.29
822006.01.17 19:12close400.10115.69112.81115.96-2.5910473.70
832006.01.17 19:12buy420.10115.70112.79115.94
842006.01.17 22:47buy430.20115.41112.78115.65
852006.01.17 23:09t/p430.20115.65112.78115.6541.5010515.20
862006.01.17 23:09close420.10115.65112.79115.94-4.3210510.88
872006.01.17 23:09buy440.10115.66112.75115.90
882006.01.18 02:30buy450.20115.37112.74115.61
892006.01.18 03:48buy460.40115.09112.74115.33
902006.01.18 11:44t/p460.40115.33112.74115.3383.2410594.12
912006.01.18 11:44close450.20115.33112.74115.61-6.9410587.18
922006.01.18 11:44close440.10115.34112.75115.90-26.5810560.60
932006.01.18 11:44sell470.10115.35118.26115.11
942006.01.19 01:39t/p470.10115.11118.26115.1116.3610576.96
952006.01.19 01:39sell480.10115.09118.00114.85
962006.01.19 02:47sell490.20115.38118.01115.14
972006.01.19 04:30t/p490.20115.14118.01115.1441.6910618.65
982006.01.19 04:30close480.10115.14118.00114.85-4.3410614.31
992006.01.19 04:30sell500.10115.13118.04114.89
1002006.01.19 13:47sell510.20115.41118.04115.17
1012006.01.20 04:13t/p510.20115.17118.04115.1738.6910653.00
1022006.01.20 04:13close500.10115.17118.04114.89-4.9710648.03
1032006.01.20 04:13sell520.10115.15118.06114.91
1042006.01.20 10:45sell530.20115.43118.06115.19
1052006.01.20 14:52t/p530.20115.19118.06115.1941.6710689.70
1062006.01.20 14:52close520.10115.18118.06114.91-2.6010687.10
1072006.01.20 14:52sell540.10115.17118.08114.93
1082006.01.22 20:15t/p540.10114.93118.08114.9320.8810707.98
1092006.01.22 20:15sell550.10114.91117.82114.67
1102006.01.22 20:18t/p550.10114.67117.82114.6720.9310728.91
1112006.01.22 20:18sell560.10114.65117.56114.41
1122006.01.23 04:36t/p560.10114.41117.56114.4119.4810748.40
1132006.01.23 04:36sell570.10114.39117.30114.15
1142006.01.23 11:03sell580.20114.67117.30114.43
1152006.01.23 14:22t/p580.20114.43117.30114.4341.9510790.35
1162006.01.23 14:22close570.10114.43117.30114.15-3.5010786.85
1172006.01.23 14:22sell590.10114.40117.31114.16
1182006.01.23 21:37sell600.20114.68117.31114.44
1192006.01.24 08:13t/p600.20114.44117.31114.4438.9510825.80
1202006.01.24 08:13close590.10114.44117.31114.16-5.0010820.80
1212006.01.24 08:13buy610.10114.43111.52114.67
1222006.01.24 11:01t/p610.10114.67111.52114.6720.9310841.73
1232006.01.24 11:01buy620.10114.69111.78114.93
1242006.01.24 18:24t/p620.10114.93111.78114.9320.8810862.61
1252006.01.24 18:24buy630.10114.96112.05115.20
1262006.01.24 19:14t/p630.10115.20112.05115.2020.8310883.44
1272006.01.24 19:14buy640.10115.22112.31115.46
1282006.01.25 01:00buy650.20114.94112.31115.18
1292006.01.25 04:16buy660.40114.66112.31114.90
1302006.01.25 08:31t/p660.40114.90112.31114.9083.5410966.98
1312006.01.25 08:31close650.20114.91112.31115.18-5.2210961.76
1322006.01.25 08:31close640.10114.92112.31115.46-24.9510936.81
1332006.01.25 08:31buy670.10114.95112.04115.19
1342006.01.25 09:05t/p670.10115.19112.04115.1920.8410957.65
1352006.01.25 09:05buy680.10115.21112.30115.45
1362006.01.25 09:47t/p680.10115.45112.30115.4520.7910978.44
1372006.01.25 09:47buy690.10115.47112.56115.71
1382006.01.25 09:51t/p690.10115.71112.56115.7120.7410999.18
1392006.01.25 09:51buy700.10115.73112.82115.97
1402006.01.26 02:57buy710.20115.44112.81115.68
1412006.01.26 03:28t/p710.20115.68112.81115.6841.4911040.67
1422006.01.26 03:28close700.10115.68112.82115.97-0.8311039.85
1432006.01.26 03:28buy720.10115.69112.78115.93
1442006.01.26 06:34t/p720.10115.93112.78115.9320.7011060.55
1452006.01.26 06:34buy730.10115.95113.04116.19
1462006.01.26 10:40t/p730.10116.19113.04116.1920.6611081.21
1472006.01.26 10:40buy740.10116.21113.30116.45
1482006.01.26 14:20t/p740.10116.45113.30116.4520.6111101.82
1492006.01.26 14:20buy750.10116.47113.56116.71
1502006.01.26 18:38buy760.20116.19113.56116.43
1512006.01.27 00:38t/p760.20116.43113.56116.4343.5611145.38
1522006.01.27 00:38close750.10116.43113.56116.71-2.2811143.10
1532006.01.27 00:38buy770.10116.46113.55116.70
1542006.01.27 05:53t/p770.10116.70113.55116.7020.5711163.67
1552006.01.27 05:53buy780.10116.72113.81116.96
1562006.01.27 08:32buy790.20116.44113.81116.68
1572006.01.27 10:03t/p790.20116.68113.81116.6841.1411204.81
1582006.01.27 10:03close780.10116.68113.81116.96-3.4311201.38
1592006.01.27 10:03buy800.10116.69113.78116.93
1602006.01.27 10:54t/p800.10116.93113.78116.9320.5311221.91
1612006.01.27 10:54buy810.10116.95114.04117.19
1622006.01.27 12:20t/p810.10117.19114.04117.1920.4811242.39
1632006.01.27 12:20buy820.10117.21114.30117.45
1642006.01.30 03:18t/p820.10117.45114.30117.4521.5911263.99
1652006.01.30 03:18buy830.10117.47114.56117.71
1662006.01.30 03:54t/p830.10117.71114.56117.7120.3911284.38
1672006.01.30 03:54buy840.10117.73114.82117.97
1682006.01.31 01:45buy850.20117.44114.81117.68
1692006.01.31 02:59buy860.40117.16114.81117.40
1702006.01.31 11:54buy870.80116.88114.81117.12
1712006.01.31 14:15t/p870.80117.12114.81117.12163.9111448.29
1722006.01.31 14:15close860.40117.14114.81117.40-6.8311441.46
1732006.01.31 14:15close850.20117.13114.81117.68-52.9311388.53
1742006.01.31 14:15close840.10117.11114.82117.97-51.7811336.75
1752006.01.31 14:15sell880.10117.10120.01116.86
1762006.01.31 14:29sell890.20117.39120.02117.15
1772006.01.31 20:42t/p890.20117.15120.02117.1540.9711377.72
1782006.01.31 20:42close880.10117.15120.01116.86-4.2711373.45
1792006.01.31 20:42sell900.10117.14120.05116.90
1802006.02.01 03:46sell910.20117.42120.05117.18
1812006.02.01 04:42sell920.40117.70120.05117.46
1822006.02.01 06:20t/p920.40117.46120.05117.4681.7311455.18
1832006.02.01 06:20close910.20117.46120.05117.18-6.8111448.37
1842006.02.01 06:20close900.10117.47120.05116.90-29.5911418.78
1852006.02.01 06:20sell930.10117.46120.37117.22
1862006.02.01 10:39sell940.20117.74120.37117.50
1872006.02.01 12:35sell950.40118.03120.38117.79
1882006.02.01 20:44sell960.80118.31120.38118.07
1892006.02.02 00:48sell971.60118.59120.38118.35
1902006.02.02 03:01t/p971.60118.35120.38118.35324.4611743.24
1912006.02.02 03:01close960.80118.35120.38118.07-62.9411680.30
1922006.02.02 03:01close950.40118.36120.38117.79-129.4711550.83
1932006.02.02 03:01close940.20118.36120.37117.50-113.7511437.08
1942006.02.02 03:01close930.10118.35120.37117.22-79.6911357.39
1952006.02.02 03:01buy980.10118.34115.43118.58
1962006.02.02 03:43t/p980.10118.58115.43118.5820.2411377.63
1972006.02.02 03:43buy990.10118.60115.69118.84
1982006.02.02 11:22buy1000.20118.32115.69118.56
1992006.02.02 16:52t/p1000.20118.56115.69118.5640.4911418.12
2002006.02.02 16:52close990.10118.56115.69118.84-3.3711414.75
2012006.02.02 16:53buy1010.10118.57115.66118.81
2022006.02.03 08:35t/p1010.10118.81115.66118.8121.3611436.12
2032006.02.03 08:35buy1020.10118.83115.92119.07
2042006.02.03 08:58t/p1020.10119.07115.92119.0720.1611456.28
2052006.02.03 08:58buy1030.10119.09116.18119.33
2062006.02.03 09:15t/p1030.10119.33116.18119.3320.1111476.39
2072006.02.03 09:15buy1040.10119.35116.44119.59
2082006.02.03 10:21buy1050.20119.07116.44119.31
2092006.02.05 17:00buy1060.40118.77116.42119.01
2102006.02.06 10:03t/p1060.40119.01116.42119.0185.3311561.72
2112006.02.06 10:03close1050.20119.01116.44119.31-7.7511553.97
2122006.02.06 10:03close1040.10119.02116.44119.59-26.5711527.40
2132006.02.06 10:03sell1070.10119.01121.92118.77
2142006.02.07 02:25t/p1070.10118.77121.92118.7718.7111546.11
2152006.02.07 02:25sell1080.10118.75121.66118.51
2162006.02.07 02:42t/p1080.10118.51121.66118.5120.2511566.36
2172006.02.07 02:42sell1090.10118.49121.40118.25
2182006.02.07 03:53t/p1090.10118.25121.40118.2520.3011586.66
2192006.02.07 03:53sell1100.10118.23121.14117.99
2202006.02.07 04:20t/p1100.10117.99121.14117.9920.3411607.00
2212006.02.07 04:20sell1110.10117.97120.88117.73
2222006.02.07 04:32t/p1110.10117.73120.88117.7320.3911627.39
2232006.02.07 04:32sell1120.10117.70120.61117.46
2242006.02.07 06:04sell1130.20117.98120.61117.74
2252006.02.07 17:58t/p1130.20117.74120.61117.7440.7711668.16
2262006.02.07 17:58close1120.10117.74120.61117.46-3.4011664.76
2272006.02.07 17:58sell1140.10117.74120.65117.50
2282006.02.07 19:58sell1150.20118.02120.65117.78
2292006.02.08 01:32t/p1150.20117.78120.65117.7837.7611702.52
2302006.02.08 01:32close1140.10117.78120.65117.50-4.9011697.63
2312006.02.08 01:33sell1160.10117.77120.68117.53
2322006.02.08 04:34sell1170.20118.05120.68117.81
2332006.02.08 05:51sell1180.40118.33120.68118.09
2342006.02.08 10:54sell1190.80118.61120.68118.37
2352006.02.08 19:45t/p1190.80118.37120.68118.37162.2011859.83
2362006.02.08 19:45close1180.40118.37120.68118.09-13.5211846.31
2372006.02.08 19:45close1170.20118.39120.68117.81-57.4411788.87
2382006.02.08 19:45close1160.10118.40120.68117.53-53.2111735.66
2392006.02.08 19:45buy1200.10118.39115.48118.63
2402006.02.08 22:22t/p1200.10118.63115.48118.6320.2311755.89
2412006.02.08 22:22buy1210.10118.65115.74118.89
2422006.02.09 06:51buy1220.20118.37115.74118.61
2432006.02.09 10:20t/p1220.20118.61115.74118.6140.4711796.36
2442006.02.09 10:20close1210.10118.61115.74118.890.1211796.48
2452006.02.09 10:20buy1230.10118.62115.71118.86
2462006.02.09 14:44t/p1230.10118.86115.71118.8620.1911816.67
2472006.02.09 14:44buy1240.10118.88115.97119.12
2482006.02.09 20:50buy1250.20118.60115.97118.84
2492006.02.10 00:01buy1260.40118.32115.97118.56
2502006.02.10 00:26buy1270.80118.04115.97118.28
2512006.02.10 02:26buy1281.60117.76115.97118.00
2522006.02.10 04:53buy1293.20117.48115.97117.72
2532006.02.10 10:54t/p1293.20117.72115.97117.72652.4012469.07
2542006.02.10 10:54close1281.60117.72115.97118.00-54.3712414.70
2552006.02.10 10:54close1270.80117.73115.97118.28-210.6512204.05
2562006.02.10 10:54close1260.40117.72115.97118.56-203.8712000.18
2572006.02.10 10:54close1250.20117.71115.97118.84-148.8911851.29
2582006.02.10 10:54close1240.10117.71115.97119.12-98.2411753.05
2592006.02.10 10:54sell1300.10117.72120.63117.48
2602006.02.10 12:23t/p1300.10117.48120.63117.4820.4311773.48
2612006.02.10 12:23sell1310.10117.46120.37117.22
2622006.02.10 13:42sell1320.20117.74120.37117.50
2632006.02.10 14:57sell1330.40118.02120.37117.78
2642006.02.12 17:00t/p1330.40117.78120.37117.7881.5111854.99
2652006.02.12 17:00close1320.20117.77120.37117.50-5.0911849.90
2662006.02.12 17:00close1310.10117.75120.37117.22-24.6311825.27
2672006.02.12 17:01sell1340.10117.72120.63117.48
2682006.02.12 22:37sell1350.20118.00120.63117.76
2692006.02.13 02:31t/p1350.20117.76120.63117.7637.7711863.04
2702006.02.13 02:31close1340.10117.76120.63117.48-4.9011858.15
2712006.02.13 02:31buy1360.10117.77114.86118.01
2722006.02.13 04:15t/p1360.10118.01114.86118.0120.3411878.49
2732006.02.13 04:15buy1370.10118.03115.12118.27
2742006.02.13 10:31buy1380.20117.75115.12117.99
2752006.02.13 18:26buy1390.40117.46115.11117.70
2762006.02.14 01:15buy1400.80117.18115.11117.42
2772006.02.14 04:56t/p1400.80117.42115.11117.42163.5212042.01
2782006.02.14 04:56close1390.40117.42115.11117.70-8.9712033.03
2792006.02.14 04:57close1380.20117.41115.12117.99-55.5911977.44
2802006.02.14 04:57close1370.10117.40115.12118.27-52.5011924.95
2812006.02.14 04:57sell1410.10117.41120.32117.17
2822006.02.14 08:41sell1420.20117.69120.32117.45
2832006.02.14 08:59t/p1420.20117.45120.32117.4540.8711965.82
2842006.02.14 08:59close1410.10117.45120.32117.17-3.4111962.41
2852006.02.14 08:59sell1430.10117.44120.35117.20
2862006.02.14 22:00sell1440.20117.72120.35117.48
2872006.02.15 04:00t/p1440.20117.48120.35117.4837.8712000.27
2882006.02.15 04:00close1430.10117.48120.35117.20-4.9011995.38
2892006.02.15 04:00buy1450.10117.49114.58117.73
2902006.02.15 09:04buy1460.20117.21114.58117.45
2912006.02.15 10:17buy1470.40116.93114.58117.17
2922006.02.15 10:34t/p1470.40117.17114.58117.1781.9312077.31
2932006.02.15 10:34close1460.20117.17114.58117.45-6.8312070.48
2942006.02.15 10:34close1450.10117.16114.58117.73-28.1712042.31
2952006.02.15 10:34sell1480.10117.17120.08116.93
2962006.02.15 10:36sell1490.20117.45120.08117.21
2972006.02.15 11:23sell1500.40117.73120.08117.49
2982006.02.15 11:49sell1510.80118.01120.08117.77
2992006.02.15 17:29t/p1510.80117.77120.08117.77163.0312205.34
3002006.02.15 17:29close1500.40117.77120.08117.49-13.5912191.75
3012006.02.15 17:29close1490.20117.78120.08117.21-56.0412135.71
3022006.02.15 17:30close1480.10117.78120.08116.93-51.7912083.92
3032006.02.15 17:30buy1520.10117.79114.88118.03
3042006.02.15 19:33t/p1520.10118.03114.88118.0320.3312104.25
3052006.02.15 19:33buy1530.10118.05115.14118.29
3062006.02.15 23:44buy1540.20117.77115.14118.01
3072006.02.16 05:38t/p1540.20118.01115.14118.0147.6612151.91
3082006.02.16 05:38close1530.10118.01115.14118.290.1012152.01
3092006.02.16 05:38buy1550.10118.04115.13118.28
3102006.02.16 11:28buy1560.20117.76115.13118.00
3112006.02.16 12:33t/p1560.20118.00115.13118.0040.6812192.69
3122006.02.16 12:33close1550.10118.01115.13118.28-2.5412190.15
3132006.02.16 12:33buy1570.10118.02115.11118.26
3142006.02.16 15:52buy1580.20117.74115.11117.98
3152006.02.16 18:50buy1590.40117.46115.11117.70
3162006.02.16 19:49t/p1590.40117.70115.11117.7081.5612271.71
3172006.02.16 19:49close1580.20117.70115.11117.98-6.8012264.91
3182006.02.16 19:49close1570.10117.69115.11118.26-28.0412236.87
3192006.02.16 19:49sell1600.10117.70120.61117.46
3202006.02.16 20:10sell1610.20117.99120.62117.75
3212006.02.17 03:59sell1620.40118.27120.62118.03
3222006.02.17 06:19sell1630.80118.55120.62118.31
3232006.02.17 07:59sell1641.60118.84120.63118.60
3242006.02.17 08:34t/p1641.60118.60120.63118.60323.7812560.65
3252006.02.17 08:34close1630.80118.60120.62118.31-33.7312526.92
3262006.02.17 08:34close1620.40118.59120.62118.03-107.9312418.99
3272006.02.17 08:34close1610.20118.60120.62117.75-105.8612313.13
3282006.02.17 08:34close1600.10118.60120.61117.46-77.3912235.74
3292006.02.17 08:34buy1650.10118.59115.68118.83
3302006.02.17 10:41buy1660.20118.30115.67118.54
3312006.02.19 20:18buy1670.40118.02115.67118.26
3322006.02.20 03:45t/p1670.40118.26115.67118.2685.8412321.58
3332006.02.20 03:45close1660.20118.26115.67118.54-4.4312317.15
3342006.02.20 03:45close1650.10118.27115.68118.83-25.9012291.25
3352006.02.20 03:45sell1680.10118.28121.19118.04
3362006.02.20 21:36sell1690.20118.56121.19118.32
3372006.02.21 06:38sell1700.40118.85121.20118.61
3382006.02.21 20:17t/p1700.40118.61121.20118.6180.9412372.19
3392006.02.21 20:17close1690.20118.61121.19118.32-11.4212360.77
3402006.02.21 20:17close1680.10118.61121.19118.04-29.3212331.45
3412006.02.21 20:17buy1710.10118.60115.69118.84
3422006.02.22 04:01t/p1710.10118.84115.69118.8421.3612352.82
3432006.02.22 04:01sell1720.10118.84121.75118.60
3442006.02.22 08:01t/p1720.10118.60121.75118.6020.2412373.06
3452006.02.22 08:01sell1730.10118.58121.49118.34
3462006.02.22 08:52t/p1730.10118.34121.49118.3420.2812393.34
3472006.02.22 08:52sell1740.10118.32121.23118.08
3482006.02.22 09:41sell1750.20118.60121.23118.36
3492006.02.22 18:30t/p1750.20118.36121.23118.3640.5512433.89
3502006.02.22 18:30close1740.10118.36121.23118.08-3.3812430.51
3512006.02.22 18:30sell1760.10118.33121.24118.09
3522006.02.22 23:18t/p1760.10118.09121.24118.0920.3212450.83
3532006.02.22 23:18sell1770.10118.07120.98117.83
3542006.02.22 23:33t/p1770.10117.83120.98117.8320.3712471.20
3552006.02.22 23:33sell1780.10117.81120.72117.57
3562006.02.23 01:05t/p1780.10117.57120.72117.5715.9212487.12
3572006.02.23 01:05sell1790.10117.55120.46117.31
3582006.02.23 03:39t/p1790.10117.31120.46117.3120.4612507.58
3592006.02.23 03:39sell1800.10117.29120.20117.05
3602006.02.23 05:53t/p1800.10117.05120.20117.0520.5012528.08
3612006.02.23 05:53sell1810.10117.03119.94116.79
3622006.02.23 09:14t/p1810.10116.79119.94116.7920.5512548.63
3632006.02.23 09:14sell1820.10116.77119.68116.53
3642006.02.23 09:32sell1830.20117.05119.68116.81
3652006.02.23 09:56sell1840.40117.33119.68117.09
3662006.02.23 11:07t/p1840.40117.09119.68117.0981.9912630.62
3672006.02.23 11:07close1830.20117.09119.68116.81-6.8312623.79
3682006.02.23 11:07close1820.10117.08119.68116.53-26.4812597.31
3692006.02.23 11:07sell1850.10117.07119.98116.83
3702006.02.23 19:17t/p1850.10116.83119.98116.8320.5412617.85
3712006.02.23 19:17sell1860.10116.81119.72116.57
3722006.02.23 19:26t/p1860.10116.57119.72116.5720.5912638.44
3732006.02.23 19:26sell1870.10116.55119.46116.31
3742006.02.24 03:14sell1880.20116.83119.46116.59
3752006.02.24 03:28sell1890.40117.11119.46116.87
3762006.02.24 04:01t/p1890.40116.87119.46116.8782.1412720.58
3772006.02.24 04:01close1880.20116.87119.46116.59-6.8512713.73
3782006.02.24 04:01close1870.10116.88119.46116.31-29.7312684.01
3792006.02.24 04:01sell1900.10116.85119.76116.61
3802006.02.24 04:43t/p1900.10116.61119.76116.6120.5812704.59
3812006.02.24 04:43sell1910.10116.59119.50116.35
3822006.02.24 07:17sell1920.20116.87119.50116.63
3832006.02.27 17:10t/p1910.10116.35119.50116.3519.1812723.77
3842006.02.27 17:10t/p1920.20116.63119.50116.6338.3712762.14
3852006.02.27 17:23buy1930.10116.13113.22116.37
3862006.02.27 21:09t/p1930.10116.37113.22116.3720.6212782.76
3872006.02.28 00:02buy1940.10116.38113.47116.62
3882006.02.28 05:46buy1950.20116.10113.47116.34
3892006.02.28 06:26t/p1950.20116.34113.47116.3441.2612824.02
3902006.02.28 06:26close1940.10116.34113.47116.62-3.4412820.58
3912006.02.28 07:20buy1960.10116.38113.47116.62
3922006.02.28 10:00buy1970.20116.10113.47116.34
3932006.02.28 11:17buy1980.40115.82113.47116.06
3942006.02.28 18:30buy1990.80115.54113.47115.78
3952006.02.28 18:49t/p1990.80115.78113.47115.78165.8312986.41
3962006.02.28 18:49close1980.40115.78113.47116.06-13.8212972.59
3972006.02.28 18:49close1970.20115.77113.47116.34-57.0112915.58
3982006.02.28 18:49close1960.10115.78113.47116.62-51.8212863.76
3992006.02.28 18:49sell2000.10115.77118.68115.53
4002006.03.01 05:36sell2010.20116.05118.68115.81
4012006.03.01 08:32t/p2010.20115.81118.68115.8141.4512905.21
4022006.03.01 08:32close2000.10115.81118.68115.53-4.9512900.26
4032006.03.01 08:32buy2020.10115.82112.91116.06
4042006.03.01 10:07t/p2020.10116.06112.91116.0620.6812920.94
4052006.03.01 10:07buy2030.10116.08113.17116.32
4062006.03.01 23:58t/p2030.10116.32113.17116.3220.6312941.57
4072006.03.01 23:58buy2040.10116.34113.43116.58
4082006.03.02 02:40buy2050.20116.05113.42116.29
4092006.03.02 08:01t/p2050.20116.29113.42116.2941.2812982.85
4102006.03.02 08:01close2040.10116.29113.43116.58-0.8112982.04
4112006.03.02 08:01buy2060.10116.32113.41116.56
4122006.03.02 10:09buy2070.20116.04113.41116.28
4132006.03.02 18:30buy2080.40115.75113.40115.99
4142006.03.02 19:13t/p2080.40115.99113.40115.9982.7713064.81
4152006.03.02 19:13close2070.20115.99113.41116.28-8.6213056.19
4162006.03.02 19:13close2060.10116.00113.41116.56-27.5913028.60
4172006.03.02 19:13buy2090.10116.07113.16116.31
4182006.03.02 19:43t/p2090.10116.31113.16116.3120.6313049.23
4192006.03.02 19:43buy2100.10116.33113.42116.57
4202006.03.02 19:55t/p2100.10116.57113.42116.5720.5813069.81
4212006.03.02 19:55buy2110.10116.60113.69116.84
4222006.03.02 20:21buy2120.20116.32113.69116.56
4232006.03.03 04:25t/p2120.20116.56113.69116.5643.5113113.32
4242006.03.03 04:25close2110.10116.56113.69116.84-2.2713111.06
4252006.03.03 04:25buy2130.10116.57113.66116.81
4262006.03.03 09:03buy2140.20116.29113.66116.53
4272006.03.03 10:04t/p2140.20116.53113.66116.5341.1813152.24
4282006.03.03 10:04close2130.10116.54113.66116.81-2.5713149.67
4292006.03.03 10:04buy2150.10116.57113.66116.81
4302006.03.05 18:14buy2160.20116.29113.66116.53
4312006.03.05 19:38t/p2160.20116.53113.66116.5341.1913190.86
4322006.03.05 19:38close2150.10116.53113.66116.81-3.4313187.43
4332006.03.05 19:38buy2170.10116.54113.63116.78
4342006.03.05 22:20t/p2170.10116.78113.63116.7820.5513207.98
4352006.03.05 22:20buy2180.10116.80113.89117.04
4362006.03.05 22:46t/p2180.10117.04113.89117.0420.5113228.49
4372006.03.05 22:46buy2190.10117.07114.16117.31
4382006.03.06 07:51t/p2190.10117.31114.16117.3121.6213250.11
4392006.03.06 07:51buy2200.10117.33114.42117.57
4402006.03.06 08:35t/p2200.10117.57114.42117.5720.4113270.52
4412006.03.06 08:35buy2210.10117.59114.68117.83
4422006.03.07 03:28t/p2210.10117.83114.68117.8321.5313292.06
4432006.03.07 03:28buy2220.10117.85114.94118.09
4442006.03.07 10:25buy2230.20117.57114.94117.81
4452006.03.07 11:40t/p2230.20117.81114.94117.8140.7413332.80
4462006.03.07 11:40close2220.10117.81114.94118.09-3.4013329.40
4472006.03.07 11:40buy2240.10117.82114.91118.06
4482006.03.07 20:15buy2250.20117.54114.91117.78
4492006.03.08 01:09t/p2250.20117.78114.91117.7843.0813372.48
4502006.03.08 01:09close2240.10117.78114.91118.06-2.2413370.24
4512006.03.08 01:09sell2260.10117.77120.68117.53
4522006.03.09 00:48sell2270.20118.05120.68117.81
4532006.03.09 01:28t/p2270.20117.81120.68117.8140.7413410.98
4542006.03.09 01:28close2260.10117.81120.68117.53-7.8913403.09
4552006.03.09 01:28sell2280.10117.78120.69117.54
4562006.03.09 03:25t/p2280.10117.54120.69117.5420.4213423.51
4572006.03.09 03:25sell2290.10117.51120.42117.27
4582006.03.09 05:18t/p2290.10117.27120.42117.2720.4713443.98
4592006.03.09 05:18sell2300.10117.25120.16117.01
4602006.03.09 08:00sell2310.20117.53120.16117.29
4612006.03.09 11:19sell2320.40117.81120.16117.57
4622006.03.09 12:36sell2330.80118.09120.16117.85
4632006.03.09 13:03sell2341.60118.37120.16118.13
4642006.03.09 15:38t/p2341.60118.13120.16118.13325.0713769.05
4652006.03.09 15:38close2330.80118.13120.16117.85-27.0913741.96
4662006.03.09 15:38close2320.40118.14120.16117.57-111.7313630.23
4672006.03.09 15:38close2310.20118.15120.16117.29-104.9513525.28
4682006.03.09 15:40close2300.10118.16120.16117.01-77.0113448.27
4692006.03.09 15:40sell2350.10118.14121.05117.90
4702006.03.09 20:01sell2360.20118.42121.05118.18
4712006.03.10 00:06sell2370.40118.70121.05118.46
4722006.03.10 00:41t/p2370.40118.46121.05118.4681.0413529.31
4732006.03.10 00:41close2360.20118.46121.05118.18-9.7413519.57
4742006.03.10 00:41close2350.10118.45121.05117.90-27.6713491.90
4752006.03.10 00:41buy2380.10118.46115.55118.70
4762006.03.10 02:28buy2390.20118.18115.55118.42
4772006.03.10 08:25t/p2390.20118.42115.55118.4240.5313532.43
4782006.03.10 08:25close2380.10118.42115.55118.70-3.3813529.05
4792006.03.10 08:25buy2400.10118.45115.54118.69
4802006.03.10 08:48t/p2400.10118.69115.54118.6920.2213549.27
4812006.03.10 08:48buy2410.10118.72115.81118.96
4822006.03.10 09:36t/p2410.10118.96115.81118.9620.1713569.44
4832006.03.10 09:36buy2420.10118.98116.07119.22
4842006.03.13 18:14buy2430.20118.69116.06118.93
4852006.03.13 19:58buy2440.40118.41116.06118.65
4862006.03.14 08:30buy2450.80118.13116.06118.37
4872006.03.14 09:47buy2461.60117.85116.06118.09
4882006.03.14 10:29buy2473.20117.57116.06117.81
4892006.03.15 23:47t/p2473.20117.81116.06117.81689.1614258.61
4902006.03.15 23:47close2461.60117.81116.06118.09-35.6914222.92
4912006.03.15 23:47close2450.80117.80116.06118.37-214.7914008.13
4922006.03.15 23:47close2440.40117.79116.06118.65-201.2213806.90
4932006.03.15 23:47close2430.20117.80116.06118.93-146.4413660.46
4942006.03.15 23:47close2420.10117.79116.07119.22-97.5413562.92
4952006.03.15 23:47buy2480.10117.80114.89118.04
4962006.03.16 05:12buy2490.20117.52114.89117.76
4972006.03.16 08:18t/p2490.20117.76114.89117.7640.7613603.68
4982006.03.16 08:18close2480.10117.76114.89118.040.0913603.78
4992006.03.16 08:18buy2500.10117.77114.86118.01
5002006.03.16 08:33buy2510.20117.48114.85117.72
5012006.03.16 08:43buy2520.40117.19114.84117.43
5022006.03.16 12:27buy2530.80116.91114.84117.15
5032006.03.17 03:51buy2541.60116.63114.84116.87
5042006.03.17 04:36buy2553.20116.35114.84116.59
5052006.03.20 21:46t/p2553.20116.59114.84116.59695.9814299.76
5062006.03.20 21:46close2541.60116.59114.84116.87-36.2614263.50
5072006.03.20 21:46close2530.80116.59114.84117.15-200.9414062.57
5082006.03.20 21:46close2520.40116.60114.84117.43-193.0813869.48
5092006.03.20 21:46close2510.20116.59114.85117.72-148.0113721.47
5102006.03.20 21:46close2500.10116.58114.86118.01-99.7513621.72
5112006.03.20 21:46buy2560.10116.59113.68116.83
5122006.03.21 04:33t/p2560.10116.83113.68116.8321.7013643.42
5132006.03.21 04:33buy2570.10116.85113.94117.09
5142006.03.21 08:01buy2580.20116.57113.94116.81
5152006.03.21 08:33buy2590.40116.29113.94116.53
5162006.03.21 08:44t/p2590.40116.53113.94116.5382.3813725.80
5172006.03.21 08:44close2580.20116.53113.94116.81-6.8713718.93
5182006.03.21 08:44close2570.10116.54113.94117.09-26.6013692.33
5192006.03.21 08:44buy2600.10116.57113.66116.81
5202006.03.21 09:44t/p2600.10116.81113.66116.8120.5513712.88
5212006.03.21 09:44buy2610.10116.83113.92117.07
5222006.03.21 10:58t/p2610.10117.07113.92117.0720.5013733.38
5232006.03.21 10:58buy2620.10117.09114.18117.33
5242006.03.21 15:59t/p2620.10117.33114.18117.3320.4613753.84
5252006.03.21 15:59buy2630.10117.35114.44117.59
5262006.03.22 06:03buy2640.20117.07114.44117.31
5272006.03.22 08:35buy2650.40116.79114.44117.03
5282006.03.22 17:23t/p2650.40117.03114.44117.0382.0313835.87
5292006.03.22 17:23close2640.20117.03114.44117.31-6.8413829.03
5302006.03.22 17:24close2630.10117.04114.44117.59-25.3313803.71
5312006.03.22 17:24sell2660.10117.03119.94116.79
5322006.03.22 20:07t/p2660.10116.79119.94116.7920.5513824.26
5332006.03.22 20:07sell2670.10116.76119.67116.52
5342006.03.23 00:05sell2680.20117.04119.67116.80
5352006.03.23 10:20sell2690.40117.33119.68117.09
5362006.03.23 10:34sell2700.80117.61119.68117.37
5372006.03.23 14:13sell2711.60117.90119.69117.66
5382006.03.24 04:05sell2723.20118.18119.69117.94
5392006.03.24 10:06t/p2723.20117.94119.69117.94651.1814475.44
5402006.03.24 10:06close2711.60117.94119.69117.66-78.2014397.24
5412006.03.24 10:06close2700.80117.96119.68117.37-249.3414147.90
5422006.03.24 10:07close2690.40117.95119.68117.09-216.2413931.66
5432006.03.24 10:07close2680.20117.96119.67116.80-158.9813772.68
5442006.03.24 10:07close2670.10117.96119.67116.52-107.7113664.96
5452006.03.24 10:07buy2730.10117.96115.05118.20
5462006.03.24 10:17buy2740.20117.67115.04117.91
5472006.03.26 19:27buy2750.40117.38115.03117.62
5482006.03.26 19:56buy2760.80117.10115.03117.34
5492006.03.26 21:19buy2771.60116.82115.03117.06
5502006.03.26 23:55buy2783.20116.54115.03116.78
5512006.03.27 03:16t/p2783.20116.78115.03116.78694.9114359.88
5522006.03.27 03:16close2771.60116.78115.03117.06-36.1714323.71
5532006.03.27 03:16close2760.80116.79115.03117.34-203.0314120.68
5542006.03.27 03:16close2750.40116.80115.03117.62-193.9713926.70
5552006.03.27 03:16close2740.20116.81115.04117.91-144.9213781.78
5562006.03.27 03:16close2730.10116.82115.05118.20-96.4313685.36
5572006.03.27 03:16sell2790.10116.81119.72116.57
5582006.03.27 06:38t/p2790.10116.57119.72116.5720.5913705.95
5592006.03.27 06:38sell2800.10116.55119.46116.31
5602006.03.27 15:40sell2810.20116.83119.46116.59
5612006.03.27 18:31t/p2810.20116.59119.46116.5941.1713747.12
5622006.03.27 18:31close2800.10116.59119.46116.31-3.4313743.69
5632006.03.27 18:31sell2820.10116.58119.49116.34
5642006.03.27 19:10t/p2820.10116.34119.49116.3420.6313764.32
5652006.03.27 19:10sell2830.10116.32119.23116.08
5662006.03.27 20:08sell2840.20116.60119.23116.36
5672006.03.27 20:19sell2850.40116.88119.23116.64
5682006.03.28 03:20t/p2850.40116.64119.23116.6476.3213840.63
5692006.03.28 03:20close2840.20116.64119.23116.36-9.8513830.78
5702006.03.28 03:20close2830.10116.65119.23116.08-29.7913801.00
5712006.03.28 03:20sell2860.10116.62119.53116.38
5722006.03.28 10:00sell2870.20116.91119.54116.67
5732006.03.28 10:32sell2880.40117.19119.54116.95
5742006.03.28 14:21sell2890.80117.47119.54117.23
5752006.03.28 14:22sell2901.60117.75119.54117.51
5762006.03.28 14:57sell2913.20118.04119.55117.80
5772006.03.28 15:38t/p2913.20117.80119.55117.80651.9514452.95
5782006.03.28 15:38close2901.60117.80119.54117.51-67.9114385.04
5792006.03.28 15:38close2890.80117.79119.54117.23-217.3414167.70
5802006.03.28 15:38close2880.40117.80119.54116.95-207.1313960.57
5812006.03.28 15:38close2870.20117.81119.54116.67-152.7913807.78
5822006.03.28 15:38close2860.10117.82119.53116.38-101.8513705.93
5832006.03.28 15:38buy2920.10117.81114.90118.05
5842006.03.29 09:00t/p2920.10118.05114.90118.0521.4913727.42
5852006.03.29 09:00buy2930.10118.07115.16118.31
5862006.03.29 11:22buy2940.20117.79115.16118.03
5872006.03.29 13:14buy2950.40117.51115.16117.75
5882006.03.29 13:37t/p2950.40117.75115.16117.7581.5313808.95
5892006.03.29 13:37close2940.20117.75115.16118.03-6.7913802.16
5902006.03.29 13:37close2930.10117.75115.16118.31-27.1813774.98
5912006.03.29 13:37buy2960.10117.78114.87118.02
5922006.03.30 00:23buy2970.20117.50114.87117.74
5932006.03.30 02:05t/p2970.20117.74114.87117.7440.7713815.75
5942006.03.30 02:05close2960.10117.74114.87118.020.0913815.84
5952006.03.30 02:06sell2980.10117.75120.66117.51
5962006.03.30 04:04t/p2980.10117.51120.66117.5120.4213836.26
5972006.03.30 04:04sell2990.10117.49120.40117.25
5982006.03.30 08:48sell3000.20117.77120.40117.53
5992006.03.30 09:26t/p3000.20117.53120.40117.5340.8413877.10
6002006.03.30 09:26close2990.10117.53120.40117.25-3.4013873.70
6012006.03.30 09:26sell3010.10117.52120.43117.28
6022006.03.30 09:32t/p3010.10117.28120.43117.2820.4613894.16
6032006.03.30 09:32sell3020.10117.26120.17117.02
6042006.03.30 10:52sell3030.20117.54120.17117.30
6052006.03.30 14:24t/p3030.20117.30120.17117.3040.9213935.08
6062006.03.30 14:24close3020.10117.30120.17117.02-3.4113931.67
6072006.03.30 14:24sell3040.10117.29120.20117.05
6082006.03.30 19:13sell3050.20117.58120.21117.34
6092006.03.30 19:42t/p3050.20117.34120.21117.3440.9113972.58
6102006.03.30 19:42close3040.10117.34120.20117.05-4.2613968.32
6112006.03.30 19:42sell3060.10117.33120.24117.09
6122006.03.31 04:51sell3070.20117.61120.24117.37
6132006.03.31 08:15sell3080.40117.89120.24117.65
6142006.03.31 10:36t/p3080.40117.65120.24117.6581.6014049.92
6152006.03.31 10:36close3070.20117.65120.24117.37-6.8014043.12
6162006.03.31 10:36close3060.10117.66120.24117.09-29.5514013.58
6172006.03.31 10:36buy3090.10117.67114.76117.91
6182006.04.02 19:51t/p3090.10117.91114.76117.9120.3514033.93
6192006.04.02 19:51buy3100.10117.93115.02118.17
6202006.04.02 20:03buy3110.20117.65115.02117.89
6212006.04.02 20:26t/p3110.20117.89115.02117.8940.7214074.65
6222006.04.02 20:26close3100.10117.89115.02118.17-3.3914071.26
6232006.04.02 20:26buy3120.10117.92115.01118.16
6242006.04.02 20:33t/p3120.10118.16115.01118.1620.3114091.57
6252006.04.02 20:33buy3130.10118.18115.27118.42
6262006.04.03 00:37t/p3130.10118.42115.27118.4221.4314113.00
6272006.04.03 00:37buy3140.10118.44115.53118.68
6282006.04.03 03:03t/p3140.10118.68115.53118.6820.2214133.22
6292006.04.03 03:03buy3150.10118.70115.79118.94
6302006.04.03 04:15buy3160.20118.42115.79118.66
6312006.04.03 10:01buy3170.40118.14115.79118.38
6322006.04.03 10:56buy3180.80117.86115.79118.10
6332006.04.04 00:37buy3191.60117.58115.79117.82
6342006.04.04 09:44buy3203.20117.30115.79117.54
6352006.04.04 12:11t/p3203.20117.54115.79117.54653.3914786.61
6362006.04.04 12:11close3191.60117.54115.79117.82-54.4514732.16
6372006.04.04 12:11close3180.80117.53115.79118.10-215.3014516.86
6382006.04.04 12:11close3170.40117.54115.79118.38-199.5314317.33
6392006.04.04 12:11close3160.20117.53115.79118.66-149.1214168.20
6402006.04.04 12:11close3150.10117.52115.79118.94-99.2514068.96
6412006.04.04 12:11sell3210.10117.53120.44117.29
6422006.04.04 20:30t/p3210.10117.29120.44117.2920.4614089.42
6432006.04.04 20:30sell3220.10117.27120.18117.03
6442006.04.04 22:12t/p3220.10117.03120.18117.0320.5114109.93
6452006.04.04 22:12sell3230.10117.01119.92116.77
6462006.04.05 00:34t/p3230.10116.77119.92116.7719.0514128.98
6472006.04.05 00:34sell3240.10116.75119.66116.51
6482006.04.05 04:13sell3250.20117.03119.66116.79
6492006.04.05 05:14sell3260.40117.31119.66117.07
6502006.04.05 05:49sell3270.80117.59119.66117.35
6512006.04.05 08:38t/p3270.80117.35119.66117.35163.6114292.59
6522006.04.05 08:38close3260.40117.35119.66117.07-13.6314278.96
6532006.04.05 08:38close3250.20117.36119.66116.79-56.2414222.72
6542006.04.05 08:38close3240.10117.35119.66116.51-51.1314171.59
6552006.04.05 08:38buy3280.10117.37114.46117.61
6562006.04.05 09:08t/p3280.10117.61114.46117.6120.4114192.00
6572006.04.05 09:08buy3290.10117.63114.72117.87
6582006.04.05 14:24buy3300.20117.35114.72117.59
6592006.04.05 19:51t/p3300.20117.59114.72117.5940.8214232.82
6602006.04.05 19:51close3290.10117.59114.72117.87-3.4014229.42
6612006.04.05 19:51buy3310.10117.60114.69117.84
6622006.04.06 05:13buy3320.20117.32114.69117.56
6632006.04.06 07:15t/p3320.20117.56114.69117.5640.8314270.25
6642006.04.06 07:15close3310.10117.56114.69117.840.0914270.35
6652006.04.06 07:15buy3330.10117.59114.68117.83
6662006.04.06 09:31t/p3330.10117.83114.68117.8320.3714290.72
6672006.04.06 09:31buy3340.10117.85114.94118.09
6682006.04.07 03:03buy3350.20117.57114.94117.81
6692006.04.07 06:40t/p3350.20117.81114.94117.8140.7414331.46
6702006.04.07 06:40close3340.10117.81114.94118.09-2.2414329.22
6712006.04.07 06:41buy3360.10117.82114.91118.06
6722006.04.07 08:31buy3370.20117.54114.91117.78
6732006.04.07 08:38t/p3370.20117.78114.91117.7840.7514369.97
6742006.04.07 08:38close3360.10117.78114.91118.06-3.4014366.57
6752006.04.07 08:38buy3380.10117.79114.88118.03
6762006.04.07 08:47buy3390.20117.51114.88117.75
6772006.04.07 09:21t/p3390.20117.75114.88117.7540.7614407.33
6782006.04.07 09:21close3380.10117.75114.88118.03-3.4014403.93
6792006.04.07 09:21buy3400.10117.77114.86118.01
6802006.04.07 10:56t/p3400.10118.01114.86118.0120.3414424.27
6812006.04.07 10:56buy3410.10118.03115.12118.27
6822006.04.07 11:55t/p3410.10118.27115.12118.2720.2914444.56
6832006.04.07 11:55buy3420.10118.29115.38118.53
6842006.04.09 23:19buy3430.20118.00115.37118.24
6852006.04.10 02:31t/p3430.20118.24115.37118.2442.9314487.49
6862006.04.10 02:31close3420.10118.24115.38118.53-3.0714484.42
6872006.04.10 02:32buy3440.10118.27115.36118.51
6882006.04.10 11:38t/p3440.10118.51115.36118.5120.2514504.67
6892006.04.10 11:38buy3450.10118.53115.62118.77
6902006.04.11 08:21t/p3450.10118.77115.62118.7721.3714526.05
6912006.04.11 08:21buy3460.10118.79115.88119.03
6922006.04.11 09:52buy3470.20118.51115.88118.75
6932006.04.11 15:50buy3480.40118.23115.88118.47
6942006.04.11 20:45buy3490.80117.94115.87118.18
6952006.04.12 01:03t/p3490.80118.18115.87118.18171.7814697.83
6962006.04.12 01:03close3480.40118.18115.88118.47-12.2614685.56
6972006.04.12 01:03close3470.20118.19115.88118.75-51.8214633.74
6982006.04.12 01:03close3460.10118.18115.88119.03-50.4614583.29
6992006.04.12 01:03sell3500.10118.19121.10117.95
7002006.04.12 08:48sell3510.20118.47121.10118.23
7012006.04.12 09:10t/p3510.20118.23121.10118.2340.6014623.89
7022006.04.12 09:10close3500.10118.23121.10117.95-3.3814620.51
7032006.04.12 09:10sell3520.10118.20121.11117.96
7042006.04.12 11:33sell3530.20118.48121.11118.24
7052006.04.13 09:08sell3540.40118.76121.11118.52
7062006.04.13 10:07t/p3540.40118.52121.11118.5281.0014701.51
7072006.04.13 10:07close3530.20118.52121.11118.24-15.7314685.78
7082006.04.13 10:07close3520.10118.52121.11117.96-31.4914654.29
7092006.04.13 10:07buy3550.10118.51115.60118.75
7102006.04.16 20:06buy3560.20118.23115.60118.47
7112006.04.17 07:50buy3570.40117.94115.59118.18
7122006.04.17 08:23buy3580.80117.66115.59117.90
7132006.04.17 09:01t/p3580.80117.90115.59117.90162.8514817.14
7142006.04.17 09:01close3570.40117.90115.59118.18-13.5714803.57
7152006.04.17 09:01close3560.20117.89115.60118.47-55.3514748.22
7162006.04.17 09:01close3550.10117.88115.60118.75-51.1114697.11
7172006.04.17 09:01sell3590.10117.89120.80117.65
7182006.04.17 10:45t/p3590.10117.65120.80117.6520.4014717.51
7192006.04.17 10:45sell3600.10117.63120.54117.39
7202006.04.17 20:24sell3610.20117.91120.54117.67
7212006.04.18 04:08sell3620.40118.19120.54117.95
7222006.04.18 05:30t/p3620.40117.95120.54117.9581.3914798.90
7232006.04.18 05:30close3610.20117.95120.54117.67-9.7714789.13
7242006.04.18 05:30close3600.10117.96120.54117.39-29.4814759.65
7252006.04.18 05:30buy3630.10117.97115.06118.21
7262006.04.18 08:50buy3640.20117.69115.06117.93
7272006.04.18 14:17buy3650.40117.41115.06117.65
7282006.04.18 16:51buy3660.80117.13115.06117.37
7292006.04.18 19:02buy3671.60116.85115.06117.09
7302006.04.18 19:35t/p3671.60117.09115.06117.09327.9515087.60
7312006.04.18 19:35close3660.80117.09115.06117.37-27.3315060.27
7322006.04.18 19:35close3650.40117.10115.06117.65-105.8914954.38
7332006.04.18 19:35close3640.20117.11115.06117.93-99.0514855.33
7342006.04.18 19:35close3630.10117.10115.06118.21-74.3014781.03
7352006.04.18 19:35sell3680.10117.11120.02116.87
7362006.04.18 20:57t/p3680.10116.87120.02116.8720.5414801.57
7372006.04.18 20:57sell3690.10116.85119.76116.61
7382006.04.19 03:32sell3700.20117.13119.76116.89
7392006.04.19 05:17t/p3700.20116.89119.76116.8941.0614842.63
7402006.04.19 05:17close3690.10116.89119.76116.61-4.9214837.72
7412006.04.19 05:18sell3710.10116.88119.79116.64
7422006.04.19 08:30sell3720.20117.18119.81116.94
7432006.04.19 08:39sell3730.40117.47119.82117.23
7442006.04.19 09:22sell3740.80117.75119.82117.51
7452006.04.19 12:00t/p3740.80117.51119.82117.51163.3915001.11
7462006.04.19 12:00close3730.40117.51119.82117.23-13.6214987.49
7472006.04.19 12:00close3720.20117.52119.81116.94-57.8614929.63
7482006.04.19 12:01close3710.10117.53119.79116.64-55.3114874.32
7492006.04.19 12:01buy3750.10117.52114.61117.76
7502006.04.19 15:39buy3760.20117.24114.61117.48
7512006.04.19 20:54t/p3760.20117.48114.61117.4840.8614915.18
7522006.04.19 20:54close3750.10117.48114.61117.76-3.4014911.78
7532006.04.19 20:54buy3770.10117.49114.58117.73
7542006.04.20 02:47t/p3770.10117.73114.58117.7323.8814935.66
7552006.04.20 02:47buy3780.10117.75114.84117.99
7562006.04.20 05:33buy3790.20117.47114.84117.71
7572006.04.20 06:41t/p3790.20117.71114.84117.7140.7814976.44
7582006.04.20 06:41close3780.10117.71114.84117.99-3.4014973.04
7592006.04.20 06:41buy3800.10117.72114.81117.96
7602006.04.20 09:50buy3810.20117.44114.81117.68
7612006.04.21 02:22t/p3810.20117.68114.81117.6843.1215016.16
7622006.04.21 02:22close3800.10117.68114.81117.96-2.2415013.92
7632006.04.21 02:23buy3820.10117.71114.80117.95
7642006.04.21 04:36buy3830.20117.43114.80117.67
7652006.04.21 05:20buy3840.40117.15114.80117.39
7662006.04.21 08:50buy3850.80116.87114.80117.11
7672006.04.21 13:02t/p3850.80117.11114.80117.11163.9515177.87
7682006.04.21 13:02close3840.40117.11114.80117.39-13.6615164.21
7692006.04.21 13:02close3830.20117.10114.80117.67-56.3615107.85
7702006.04.21 13:02close3820.10117.12114.80117.95-50.3815057.47
7712006.04.21 13:02sell3860.10117.13120.04116.89
7722006.04.21 14:17t/p3860.10116.89120.04116.8920.5315078.00
7732006.04.21 14:17sell3870.10116.87119.78116.63
7742006.04.21 15:35t/p3870.10116.63119.78116.6320.5815098.58
7752006.04.21 15:35sell3880.10116.61119.52116.37
7762006.04.23 17:00t/p3880.10116.37119.52116.3720.7715119.35
7772006.04.23 17:00sell3890.10115.55118.46115.31
7782006.04.23 19:12sell3900.20115.83118.46115.59
7792006.04.23 21:00t/p3900.20115.59118.46115.5941.5315160.88
7802006.04.23 21:00close3890.10115.59118.46115.31-3.4615157.42
7812006.04.23 21:00sell3910.10115.56118.47115.32
7822006.04.24 02:51t/p3910.10115.32118.47115.3219.3115176.74
7832006.04.24 02:51sell3920.10115.30118.21115.06
7842006.04.24 03:35t/p3920.10115.06118.21115.0620.8615197.60
7852006.04.24 03:35sell3930.10115.04117.95114.80
7862006.04.24 12:12t/p3930.10114.80117.95114.8020.9115218.51
7872006.04.24 12:12sell3940.10114.78117.69114.54
7882006.04.24 12:19t/p3940.10114.54117.69114.5420.9515239.46
7892006.04.24 12:19sell3950.10114.52117.43114.28
7902006.04.24 14:37t/p3950.10114.28117.43114.2821.0015260.46
7912006.04.24 14:37sell3960.10114.26117.17114.02
7922006.04.24 16:45sell3970.20114.54117.17114.30
7932006.04.25 10:07sell3980.40114.83117.18114.59
7942006.04.25 11:18t/p3980.40114.59117.18114.5983.7815344.24
7952006.04.25 11:18close3970.20114.59117.17114.30-11.7215332.52
7962006.04.25 11:18close3960.10114.60117.17114.02-31.1715301.35
7972006.04.25 11:18buy3990.10114.59111.68114.83
7982006.04.25 11:26t/p3990.10114.83111.68114.8320.9015322.25
7992006.04.25 11:26buy4000.10114.85111.94115.09
8002006.04.25 23:51t/p4000.10115.09111.94115.0920.8515343.10
8012006.04.25 23:51buy4010.10115.11112.20115.35
8022006.04.26 08:44t/p4010.10115.35112.20115.3521.9715365.07
8032006.04.26 08:44buy4020.10115.37112.46115.61
8042006.04.26 09:04buy4030.20115.09112.46115.33
8052006.04.26 10:06buy4040.40114.80112.45115.04
8062006.04.27 06:01buy4050.80114.52112.45114.76
8072006.04.27 06:33buy4061.60114.24112.45114.48
8082006.04.27 06:36t/p4061.60114.48112.45114.48335.4315700.50
8092006.04.27 06:36close4050.80114.48112.45114.76-27.9515672.55
8102006.04.27 06:36close4040.40114.50112.45115.04-90.8315581.73
8112006.04.27 06:36close4030.20114.51112.46115.33-94.3115487.42
8122006.04.27 06:36close4020.10114.51112.46115.61-71.6115415.81
8132006.04.27 06:36buy4070.10114.55111.64114.79
8142006.04.27 07:46t/p4070.10114.79111.64114.7920.9115436.72
8152006.04.27 07:46buy4080.10114.81111.90115.05
8162006.04.27 08:04t/p4080.10115.05111.90115.0520.8615457.58
8172006.04.27 08:04buy4090.10115.07112.16115.31
8182006.04.27 09:25buy4100.20114.79112.16115.03
8192006.04.27 10:01buy4110.40114.51112.16114.75
8202006.04.27 10:11buy4120.80114.23112.16114.47
8212006.04.27 12:01buy4131.60113.92112.13114.16
8222006.04.27 15:28t/p4131.60114.16112.13114.16336.3715793.95
8232006.04.27 15:28close4120.80114.16112.16114.47-49.0515744.90
8242006.04.27 15:28close4110.40114.15112.16114.75-126.1515618.75
8252006.04.27 15:28close4100.20114.14112.16115.03-113.9015504.85
8262006.04.27 15:28close4090.10114.15112.16115.31-80.6015424.25
8272006.04.27 15:28sell4140.10114.14117.05113.90
8282006.04.27 21:40sell4150.20114.42117.05114.18
8292006.04.28 02:08t/p4150.20114.18117.05114.1839.0515463.30
8302006.04.28 02:08close4140.10114.18117.05113.90-5.0015458.30
8312006.04.28 02:08sell4160.10114.16117.07113.92
8322006.04.28 02:46sell4170.20114.44117.07114.20
8332006.04.28 04:36t/p4170.20114.20117.07114.2042.0315500.33
8342006.04.28 04:36close4160.10114.20117.07113.92-3.5015496.83
8352006.04.28 04:36buy4180.10114.21111.30114.45
8362006.04.28 11:06buy4190.20113.93111.30114.17
8372006.04.30 17:09buy4200.40113.65111.30113.89
8382006.04.30 22:14buy4210.80113.37111.30113.61
8392006.04.30 22:37buy4221.60113.09111.30113.33
8402006.05.01 08:42buy4233.20112.80111.29113.04
8412006.05.01 11:35t/p4233.20113.04111.29113.04679.4116176.24
8422006.05.01 11:35close4221.60113.04111.30113.33-52.1416124.10
8432006.05.01 11:35close4210.80113.06111.30113.61-210.0315914.07
8442006.05.01 11:35close4200.40113.05111.30113.89-207.6415706.43
8452006.05.01 11:35close4190.20113.08111.30114.17-148.0115558.42
8462006.05.01 11:35close4180.10113.09111.30114.45-97.8815460.54
8472006.05.01 11:35sell4240.10113.10116.01112.86
8482006.05.01 15:18sell4250.20113.38116.01113.14
8492006.05.01 15:42sell4260.40113.66116.01113.42
8502006.05.01 15:58t/p4260.40113.42116.01113.4284.6415545.18
8512006.05.01 15:58close4250.20113.42116.01113.14-7.0515538.13
8522006.05.01 15:58close4240.10113.40116.01112.86-26.4615511.67
8532006.05.01 16:00buy4270.10113.25110.34113.49
8542006.05.01 17:34t/p4270.10113.49110.34113.4921.1515532.82
8552006.05.01 17:34buy4280.10113.51110.60113.75
8562006.05.01 19:43t/p4280.10113.75110.60113.7521.1015553.92
8572006.05.01 19:43buy4290.10113.77110.86114.01
8582006.05.02 02:57t/p4290.10114.01110.86114.0122.2115576.13
8592006.05.02 02:57buy4300.10114.03111.12114.27
8602006.05.02 04:11buy4310.20113.75111.12113.99
8612006.05.02 05:13buy4320.40113.46111.11113.70
8622006.05.02 07:11t/p4320.40113.70111.11113.7084.4315660.56
8632006.05.02 07:11close4310.20113.70111.12113.99-8.8015651.76
8642006.05.02 07:11close4300.10113.68111.12114.27-30.7915620.97
8652006.05.02 07:11buy4330.10113.71110.80113.95
8662006.05.02 08:14buy4340.20113.43110.80113.67
8672006.05.02 10:53buy4350.40113.15110.80113.39
8682006.05.02 12:06t/p4350.40113.39110.80113.3984.6615705.63
8692006.05.02 12:06close4340.20113.39110.80113.67-7.0615698.57
8702006.05.02 12:06close4330.10113.40110.80113.95-27.3415671.23
8712006.05.02 12:06buy4360.10113.43110.52113.67
8722006.05.02 14:17buy4370.20113.15110.52113.39
8732006.05.02 17:44t/p4370.20113.39110.52113.3942.3315713.56
8742006.05.02 17:44close4360.10113.39110.52113.67-3.5315710.03
8752006.05.02 17:44buy4380.10113.41110.50113.65
8762006.05.03 02:24buy4390.20113.13110.50113.37
8772006.05.03 04:21t/p4390.20113.37110.50113.3742.3415752.37
8782006.05.03 04:21close4380.10113.37110.50113.65-2.3715750.01
8792006.05.03 04:21buy4400.10113.38110.47113.62
8802006.05.03 10:03t/p4400.10113.62110.47113.6221.1215771.13
8812006.05.03 10:03buy4410.10113.64110.73113.88
8822006.05.03 11:17buy4420.20113.36110.73113.60
8832006.05.03 13:29t/p4420.20113.60110.73113.6042.2515813.38
8842006.05.03 13:29close4410.10113.61110.73113.88-2.6415810.74
8852006.05.03 13:29buy4430.10113.64110.73113.88
8862006.05.03 23:54t/p4430.10113.88110.73113.8821.0715831.81
8872006.05.03 23:54buy4440.10113.90110.99114.14
8882006.05.04 02:07t/p4440.10114.14110.99114.1424.5215856.33
8892006.05.04 02:07buy4450.10114.16111.25114.40
8902006.05.04 03:47buy4460.20113.88111.25114.12
8912006.05.04 04:35t/p4460.20114.12111.25114.1242.0615898.39
8922006.05.04 04:35close4450.10114.12111.25114.40-3.5115894.88
8932006.05.04 04:35buy4470.10114.13111.22114.37
8942006.05.04 06:47buy4480.20113.85111.22114.09
8952006.05.04 10:07buy4490.40113.57111.22113.81
8962006.05.04 11:39buy4500.80113.29111.22113.53
8972006.05.04 12:04t/p4500.80113.53111.22113.53169.1216064.00
8982006.05.04 12:04close4490.40113.53111.22113.81-14.0916049.91
8992006.05.04 12:04close4480.20113.52111.22114.09-58.1415991.77
9002006.05.04 12:04close4470.10113.53111.22114.37-52.8515938.92
9012006.05.04 12:04buy4510.10113.56110.65113.80
9022006.05.05 03:10t/p4510.10113.80110.65113.8022.2515961.18
9032006.05.05 03:10sell4520.10113.81116.72113.57
9042006.05.05 08:30t/p4520.10113.57116.72113.5721.1315982.31
9052006.05.05 08:30sell4530.10113.55116.46113.31
9062006.05.05 08:32t/p4530.10113.31116.46113.3121.1916003.50
9072006.05.05 08:32sell4540.10113.28116.19113.04
9082006.05.05 09:10t/p4540.10113.04116.19113.0421.2316024.73
9092006.05.05 09:10sell4550.10113.02115.93112.78
9102006.05.05 09:17t/p4550.10112.78115.93112.7821.2816046.01
9112006.05.05 09:17sell4560.10112.76115.67112.52
9122006.05.05 10:10t/p4560.10112.52115.67112.5221.3316067.34
9132006.05.05 10:10sell4570.10112.50115.41112.26
9142006.05.05 10:58t/p4570.10112.26115.41112.2621.3816088.72
9152006.05.05 10:58sell4580.10112.24115.15112.00
9162006.05.05 12:13sell4590.20112.52115.15112.28
9172006.05.07 17:00t/p4590.20112.28115.15112.2842.8516131.57
9182006.05.07 17:00close4580.10112.03115.15112.0018.7416150.31
9192006.05.07 17:00sell4600.10111.99114.90111.75
9202006.05.07 21:02t/p4600.10111.75114.90111.7521.4816171.79
9212006.05.07 21:02sell4610.10111.73114.64111.49
9222006.05.08 03:04t/p4610.10111.49114.64111.4920.0316191.82
9232006.05.08 03:04sell4620.10111.47114.38111.23
9242006.05.08 04:06t/p4620.10111.23114.38111.2321.5816213.40
9252006.05.08 04:06sell4630.10111.21114.12110.97
9262006.05.08 09:56sell4640.20111.49114.12111.25
9272006.05.08 20:34t/p4640.20111.25114.12111.2543.1516256.55
9282006.05.08 20:34close4630.10111.25114.12110.97-3.6016252.95
9292006.05.08 20:34buy4650.10111.27108.36111.51
9302006.05.08 21:58t/p4650.10111.51108.36111.5121.5216274.47
9312006.05.08 21:58buy4660.10111.53108.62111.77
9322006.05.08 22:29t/p4660.10111.77108.62111.7721.4716295.94
9332006.05.08 22:29buy4670.10111.79108.88112.03
9342006.05.09 07:09buy4680.20111.51108.88111.75
9352006.05.09 10:04buy4690.40111.23108.88111.47
9362006.05.09 10:20buy4700.80110.94108.87111.18
9372006.05.09 10:37t/p4700.80111.18108.87111.18172.6916468.63
9382006.05.09 10:37close4690.40111.18108.88111.47-17.9916450.64
9392006.05.09 10:37close4680.20111.19108.88111.75-57.5616393.08
9402006.05.09 10:37close4670.10111.19108.88112.03-52.8016340.29
9412006.05.09 10:37buy4710.10111.18108.27111.42
9422006.05.09 23:55buy4720.20110.90108.27111.14
9432006.05.10 00:25t/p4720.20111.14108.27111.1445.5216385.80
9442006.05.10 00:25close4710.10111.14108.27111.42-2.4416383.37
9452006.05.10 00:25sell4730.10111.13114.04110.89
9462006.05.10 02:03t/p4730.10110.89114.04110.8921.6416405.01
9472006.05.10 02:03sell4740.10110.87113.78110.63
9482006.05.10 04:57t/p4740.10110.63113.78110.6321.6916426.70
9492006.05.10 04:57sell4750.10110.61113.52110.37
9502006.05.10 06:10t/p4750.10110.37113.52110.3721.7416448.44
9512006.05.10 06:10sell4760.10110.34113.25110.10
9522006.05.10 08:16sell4770.20110.62113.25110.38
9532006.05.10 13:10t/p4770.20110.38113.25110.3843.4916491.93
9542006.05.10 13:10close4760.10110.38113.25110.10-3.6216488.31
9552006.05.10 13:10sell4780.10110.35113.26110.11
9562006.05.10 14:17sell4790.20110.63113.26110.39
9572006.05.10 14:19t/p4790.20110.39113.26110.3943.4916531.80
9582006.05.10 14:19close4780.10110.38113.26110.11-2.7216529.08
9592006.05.10 14:19sell4800.10110.35113.26110.11
9602006.05.10 18:21sell4810.20110.63113.26110.39
9612006.05.10 19:31sell4820.40110.91113.26110.67
9622006.05.10 19:50sell4830.80111.19113.26110.95
9632006.05.11 03:05t/p4830.80110.95113.26110.95137.1516666.23
9642006.05.11 03:05close4820.40110.95113.26110.67-32.3716633.85
9652006.05.11 03:05close4810.20110.94113.26110.39-64.8716568.99
9662006.05.11 03:05close4800.10110.93113.26110.11-56.7816512.21
9672006.05.11 03:05buy4840.10110.92108.01111.16
9682006.05.11 03:17t/p4840.10111.16108.01111.1621.5916533.80
9692006.05.11 03:17buy4850.10111.18108.27111.42
9702006.05.11 03:29t/p4850.10111.42108.27111.4221.5416555.34
9712006.05.11 03:29buy4860.10111.44108.53111.68
9722006.05.11 06:38buy4870.20111.16108.53111.40
9732006.05.11 08:30buy4880.40110.88108.53111.12
9742006.05.11 09:35t/p4880.40111.12108.53111.1286.3916641.73
9752006.05.11 09:35close4870.20111.12108.53111.40-7.2016634.53
9762006.05.11 09:35close4860.10111.13108.53111.68-27.9016606.63
9772006.05.11 09:35buy4890.10111.14108.23111.38
9782006.05.11 10:11buy4900.20110.86108.23111.10
9792006.05.11 10:46buy4910.40110.57108.22110.81
9802006.05.11 11:38buy4920.80110.29108.22110.53
9812006.05.11 14:00t/p4920.80110.53108.22110.53173.7116780.34
9822006.05.11 14:00close4910.40110.53108.22110.81-14.4816765.86
9832006.05.11 14:00close4900.20110.54108.23111.10-57.9016707.96
9842006.05.11 14:00close4890.10110.53108.23111.38-55.1916652.77
9852006.05.11 14:00buy4930.10110.54107.63110.78
9862006.05.11 19:32buy4940.20110.26107.63110.50
9872006.05.11 20:10buy4950.40109.98107.63110.22
9882006.05.11 20:11t/p4950.40110.22107.63110.2287.1016739.87
9892006.05.11 20:11close4940.20110.22107.63110.50-7.2616732.61
9902006.05.11 20:11close4930.10110.21107.63110.78-29.9416702.67
9912006.05.11 20:11sell4960.10110.19113.10109.95
9922006.05.11 20:12t/p4960.10109.95113.10109.9521.8316724.50
9932006.05.11 20:12sell4970.10109.93112.84109.69
9942006.05.11 20:34sell4980.20110.22112.85109.98
9952006.05.12 02:27t/p4980.20109.98112.85109.9840.6516765.15
9962006.05.12 02:27close4970.10109.98112.84109.69-6.0516759.10
9972006.05.12 02:27sell4990.10109.95112.86109.71
9982006.05.12 03:26t/p4990.10109.71112.86109.7121.8816780.98
9992006.05.12 03:26sell5000.10109.69112.60109.45
10002006.05.12 05:30t/p5000.10109.45112.60109.4521.9316802.91
10012006.05.12 05:30sell5010.10109.43112.34109.19
10022006.05.12 08:20sell5020.20109.72112.35109.48
10032006.05.12 08:33sell5030.40110.00112.35109.76
10042006.05.12 08:45t/p5030.40109.76112.35109.7687.4616890.37
10052006.05.12 08:45close5020.20109.76112.35109.48-7.2916883.08
10062006.05.12 08:45close5010.10109.75112.34109.19-29.1616853.92
10072006.05.12 08:45sell5040.10109.72112.63109.48
10082006.05.12 08:52t/p5040.10109.48112.63109.4821.9216875.84
10092006.05.12 08:52sell5050.10109.46112.37109.22
10102006.05.12 09:02sell5060.20109.74112.37109.50
10112006.05.12 10:15sell5070.40110.02112.37109.78
10122006.05.12 10:30sell5080.80110.30112.37110.06
10132006.05.12 10:37sell5091.60110.58112.37110.34
10142006.05.12 10:41t/p5091.60110.34112.37110.34348.0217223.86
10152006.05.12 10:41close5080.80110.34112.37110.06-29.0017194.86
10162006.05.12 10:41close5070.40110.35112.37109.78-119.6217075.24
10172006.05.12 10:41close5060.20110.35112.37109.50-110.5616964.68
10182006.05.12 10:41close5050.10110.34112.37109.22-79.7516884.93
10192006.05.12 10:41sell5100.10110.33113.24110.09
10202006.05.12 15:38t/p5100.10110.09113.24110.0921.8016906.73
10212006.05.12 15:38buy5110.10110.08107.17110.32
10222006.05.14 17:00buy5120.20109.58106.95109.82
10232006.05.14 20:19t/p5120.20109.82106.95109.8243.7116950.44
10242006.05.14 20:19close5110.10109.82107.17110.32-23.6816926.76
10252006.05.14 20:19buy5130.10109.83106.92110.07
10262006.05.14 21:25buy5140.20109.55106.92109.79
10272006.05.15 02:28t/p5140.20109.79106.92109.7946.0516972.81
10282006.05.15 02:28close5130.10109.79106.92110.07-2.4816970.33
10292006.05.15 02:28sell5150.10109.80112.71109.56
10302006.05.15 04:05sell5160.20110.08112.71109.84
10312006.05.15 04:19sell5170.40110.36112.71110.12
10322006.05.15 05:33t/p5170.40110.12112.71110.1287.1817057.51
10332006.05.15 05:33close5160.20110.12112.71109.84-7.2617050.25
10342006.05.15 05:33close5150.10110.13112.71109.56-29.9617020.29
10352006.05.15 05:33buy5180.10110.14107.23110.38
10362006.05.15 05:52buy5190.20109.86107.23110.10
10372006.05.15 06:38t/p5190.20110.10107.23110.1043.6017063.89
10382006.05.15 06:38close5180.10110.10107.23110.38-3.6317060.26
10392006.05.15 06:38buy5200.10110.14107.23110.38
10402006.05.15 06:58t/p5200.10110.38107.23110.3821.7417082.00
10412006.05.15 06:58buy5210.10110.40107.49110.64
10422006.05.15 08:03buy5220.20110.12107.49110.36
10432006.05.15 09:21t/p5220.20110.36107.49110.3643.4917125.49
10442006.05.15 09:21close5210.10110.36107.49110.64-3.6217121.87
10452006.05.15 09:21buy5230.10110.37107.46110.61
10462006.05.15 10:47buy5240.20110.09107.46110.33
10472006.05.15 12:10t/p5240.20110.33107.46110.3343.5117165.38
10482006.05.15 12:10close5230.10110.33107.46110.61-3.6317161.75
10492006.05.15 12:10buy5250.10110.36107.45110.60
10502006.05.15 18:04t/p5250.10110.60107.45110.6021.7017183.45
10512006.05.15 18:04buy5260.10110.62107.71110.86
10522006.05.15 21:41buy5270.20110.34107.71110.58
10532006.05.15 23:52buy5280.40110.05107.70110.29
10542006.05.16 02:09t/p5280.40110.29107.70110.2991.7017275.15
10552006.05.16 02:09close5270.20110.29107.71110.58-6.7417268.41
10562006.05.16 02:09close5260.10110.28107.71110.86-29.6717238.75
10572006.05.16 02:09buy5290.10110.29107.38110.53
10582006.05.16 05:00t/p5290.10110.53107.38110.5321.7217260.47
10592006.05.16 05:00buy5300.10110.56107.65110.80
10602006.05.16 07:08buy5310.20110.28107.65110.52
10612006.05.16 08:41buy5320.40110.00107.65110.24
10622006.05.16 15:37buy5330.80109.71107.64109.95
10632006.05.16 23:02buy5341.60109.43107.64109.67
10642006.05.17 03:10buy5353.20109.15107.64109.39
10652006.05.17 08:20t/p5353.20109.39107.64109.39702.0817962.55
10662006.05.17 08:20close5341.60109.39107.64109.67-39.8817922.67
10672006.05.17 08:20close5330.80109.40107.64109.95-217.3717705.29
10682006.05.17 08:20close5320.40109.41107.65110.24-211.0417494.25
10692006.05.17 08:20close5310.20109.40107.65110.52-158.5517335.70
10702006.05.17 08:20close5300.10109.41107.65110.80-103.9517231.76
10712006.05.17 08:20sell5360.10109.40112.31109.16
10722006.05.17 08:41t/p5360.10109.16112.31109.1621.9917253.75
10732006.05.17 08:41sell5370.10109.14112.05108.90
10742006.05.17 09:32sell5380.20109.42112.05109.18
10752006.05.17 10:25sell5390.40109.70112.05109.46
10762006.05.17 11:22sell5400.80109.98112.05109.74
10772006.05.17 11:29sell5411.60110.26112.05110.02
10782006.05.17 11:59sell5423.20110.54112.05110.30
10792006.05.17 14:17sell5436.40110.83112.06110.59
10802006.05.17 21:57t/p5436.40110.59112.06110.591388.9118642.66
10812006.05.17 21:57close5423.20110.59112.05110.30-144.6818497.98
10822006.05.17 21:57close5411.60110.58112.05110.02-463.0118034.97
10832006.05.17 21:57close5400.80110.58112.05109.74-434.0717600.90
10842006.05.17 21:57close5390.40110.59112.05109.46-321.9117278.99
10852006.05.17 21:57close5380.20110.60112.05109.18-213.3817065.61
10862006.05.17 21:57close5370.10110.61112.05108.90-132.9016932.71
10872006.05.17 21:58buy5440.10110.62107.71110.86
10882006.05.18 04:16t/p5440.10110.86107.71110.8625.1416957.85
10892006.05.18 04:16buy5450.10110.88107.97111.12
10902006.05.18 04:32buy5460.20110.60107.97110.84
10912006.05.18 06:41t/p5460.20110.84107.97110.8443.3117001.16
10922006.05.18 06:41close5450.10110.84107.97111.12-3.6116997.55
10932006.05.18 06:41buy5470.10110.87107.96111.11
10942006.05.18 07:22t/p5470.10111.11107.96111.1121.6017019.15
10952006.05.18 07:22buy5480.10111.13108.22111.37
10962006.05.18 09:06buy5490.20110.85108.22111.09
10972006.05.18 09:34buy5500.40110.57108.22110.81
10982006.05.18 10:26t/p5500.40110.81108.22110.8186.6317105.78
10992006.05.18 10:26close5490.20110.81108.22111.09-7.2217098.56
11002006.05.18 10:26close5480.10110.82108.22111.37-27.9717070.59
11012006.05.18 10:26buy5510.10110.83107.92111.07
11022006.05.18 10:47buy5520.20110.55107.92110.79
11032006.05.18 11:52t/p5520.20110.79107.92110.7943.3317113.92
11042006.05.18 11:52close5510.10110.79107.92111.07-3.6117110.31
11052006.05.18 11:52buy5530.10110.82107.91111.06
11062006.05.18 12:01t/p5530.10111.06107.91111.0621.6117131.92
11072006.05.18 12:01buy5540.10111.08108.17111.32
11082006.05.18 12:55buy5550.20110.79108.16111.03
11092006.05.18 16:00t/p5550.20111.03108.16111.0343.2317175.15
11102006.05.18 16:00close5540.10111.03108.17111.32-4.5017170.65
11112006.05.18 16:00buy5560.10111.06108.15111.30
11122006.05.18 16:47buy5570.20110.78108.15111.02
11132006.05.18 19:52buy5580.40110.50108.15110.74
11142006.05.18 20:42t/p5580.40110.74108.15110.7486.6917257.34
11152006.05.18 20:42close5570.20110.74108.15111.02-7.2217250.12
11162006.05.18 20:42close5560.10110.73108.15111.30-29.8017220.32
11172006.05.18 20:42sell5590.10110.74113.65110.50
11182006.05.18 22:52sell5600.20111.02113.65110.78
11192006.05.19 03:40sell5610.40111.30113.65111.06
11202006.05.19 03:44sell5620.80111.58113.65111.34
11212006.05.19 05:43sell5631.60111.86113.65111.62
11222006.05.19 08:41t/p5631.60111.62113.65111.62344.0217564.34
11232006.05.19 08:41close5620.80111.62113.65111.34-28.6717535.67
11242006.05.19 08:41close5610.40111.61113.65111.06-111.1017424.57
11252006.05.19 08:41close5600.20111.60113.65110.78-106.9317317.64
11262006.05.19 08:41close5590.10111.58113.65110.50-76.7817240.86
11272006.05.19 08:41buy5640.10111.57108.66111.81
11282006.05.19 09:04t/p5640.10111.81108.66111.8121.4617262.32
11292006.05.19 09:04buy5650.10111.83108.92112.07
11302006.05.19 10:29t/p5650.10112.07108.92112.0721.4217283.74
11312006.05.19 10:29buy5660.10112.09109.18112.33
11322006.05.19 11:35buy5670.20111.80109.17112.04
11332006.05.21 21:21t/p5670.20112.04109.17112.0442.8417326.58
11342006.05.21 21:21close5660.10112.04109.18112.33-4.4617322.12
11352006.05.21 21:21buy5680.10112.06109.15112.30
11362006.05.21 23:08t/p5680.10112.30109.15112.3021.3717343.49
11372006.05.21 23:08buy5690.10112.32109.41112.56
11382006.05.21 23:13buy5700.20112.04109.41112.28
11392006.05.22 01:45t/p5700.20112.28109.41112.2845.0817388.57
11402006.05.22 01:45close5690.10112.28109.41112.56-2.4017386.17
11412006.05.22 01:45buy5710.10112.31109.40112.55
11422006.05.22 02:24t/p5710.10112.55109.40112.5521.3217407.49
11432006.05.22 02:24buy5720.10112.57109.66112.81
11442006.05.22 02:44t/p5720.10112.81109.66112.8121.2717428.76
11452006.05.22 02:44buy5730.10112.83109.92113.07
11462006.05.22 04:30buy5740.20112.55109.92112.79
11472006.05.22 09:48buy5750.40112.27109.92112.51
11482006.05.22 10:06buy5760.80111.99109.92112.23
11492006.05.22 11:33buy5771.60111.71109.92111.95
11502006.05.22 14:14buy5783.20111.43109.92111.67
11512006.05.22 19:09t/p5783.20111.67109.92111.67687.7418116.50
11522006.05.22 19:09close5771.60111.67109.92111.95-57.3118059.19
11532006.05.22 19:09close5760.80111.69109.92112.23-214.8817844.31
11542006.05.22 19:09close5750.40111.69109.92112.51-207.7217636.59
11552006.05.22 19:09close5740.20111.70109.92112.79-152.1917484.40
11562006.05.22 19:09close5730.10111.69109.92113.07-102.0717382.33
11572006.05.22 19:09sell5790.10111.70114.61111.46
11582006.05.22 23:37t/p5790.10111.46114.61111.4621.5317403.86
11592006.05.22 23:37sell5800.10111.44114.35111.20
11602006.05.23 00:48t/p5800.10111.20114.35111.2020.0817423.95
11612006.05.23 00:48sell5810.10111.18114.09110.94
11622006.05.23 03:47sell5820.20111.47114.10111.23
11632006.05.23 06:24t/p5820.20111.23114.10111.2343.1517467.10
11642006.05.23 06:24close5810.10111.23114.09110.94-4.5017462.60
11652006.05.23 06:24sell5830.10111.20114.11110.96
11662006.05.23 08:32sell5840.20111.48114.11111.24
11672006.05.23 10:30t/p5840.20111.24114.11111.2443.1517505.75
11682006.05.23 10:30close5830.10111.24114.11110.96-3.6017502.15
11692006.05.23 10:30sell5850.10111.22114.13110.98
11702006.05.23 11:08sell5860.20111.51114.14111.27
11712006.05.23 11:27t/p5860.20111.27114.14111.2743.1417545.29
11722006.05.23 11:27close5850.10111.27114.13110.98-4.4917540.80
11732006.05.23 11:27sell5870.10111.24114.15111.00
11742006.05.23 15:56sell5880.20111.52114.15111.28
11752006.05.23 16:46sell5890.40111.80114.15111.56
11762006.05.23 17:59sell5900.80112.10114.17111.86
11772006.05.23 20:54sell5911.60112.38114.17112.14
11782006.05.23 22:04t/p5911.60112.14114.17112.14342.4317883.23
11792006.05.23 22:04close5900.80112.14114.17111.86-28.5417854.69
11802006.05.23 22:04close5890.40112.13114.15111.56-117.7217736.97
11812006.05.23 22:04close5880.20112.12114.15111.28-107.0317629.94
11822006.05.23 22:04close5870.10112.13114.15111.00-79.3717550.57
11832006.05.23 22:04buy5920.10112.14109.23112.38
11842006.05.24 00:34t/p5920.10112.38109.23112.3822.5217573.09
11852006.05.24 00:34buy5930.10112.40109.49112.64
11862006.05.24 01:44t/p5930.10112.64109.49112.6421.3117594.40
11872006.05.24 01:44buy5940.10112.66109.75112.90
11882006.05.24 02:10buy5950.20112.38109.75112.62
11892006.05.24 03:03buy5960.40112.10109.75112.34
11902006.05.24 03:44buy5970.80111.82109.75112.06
11912006.05.24 05:18t/p5970.80112.06109.75112.06171.3417765.74
11922006.05.24 05:18close5960.40112.06109.75112.34-14.2817751.46
11932006.05.24 05:18close5950.20112.05109.75112.62-58.9017692.56
11942006.05.24 05:18close5940.10112.05109.75112.90-54.4417638.12
11952006.05.24 05:18buy5980.10112.08109.17112.32
11962006.05.24 06:33buy5990.20111.80109.17112.04
11972006.05.24 09:05t/p5990.20112.04109.17112.0442.8417680.96
11982006.05.24 09:05close5980.10112.04109.17112.32-3.5717677.39
11992006.05.24 09:05buy6000.10112.06109.15112.30
12002006.05.24 09:16t/p6000.10112.30109.15112.3021.3717698.76
12012006.05.24 09:16buy6010.10112.32109.41112.56
12022006.05.24 10:08t/p6010.10112.56109.41112.5621.3217720.08
12032006.05.24 10:08buy6020.10112.58109.67112.82
12042006.05.24 11:19t/p6020.10112.82109.67112.8221.2717741.35
12052006.05.24 11:19buy6030.10112.84109.93113.08
12062006.05.25 02:20buy6040.20112.53109.90112.77
12072006.05.25 02:45t/p6040.20112.77109.90112.7742.5617783.91
12082006.05.25 02:45close6030.10112.77109.93113.08-2.7217781.20
12092006.05.25 02:45buy6050.10112.80109.89113.04
12102006.05.25 04:41buy6060.20112.52109.89112.76
12112006.05.25 07:43buy6070.40112.24109.89112.48
12122006.05.25 08:38buy6080.80111.96109.89112.20
12132006.05.25 17:50buy6091.60111.68109.89111.92
12142006.05.25 21:30t/p6091.60111.92109.89111.92343.1018124.30
12152006.05.25 21:30close6080.80111.92109.89112.20-28.5918095.71
12162006.05.25 21:30close6070.40111.91109.89112.48-117.9517977.76
12172006.05.25 21:30close6060.20111.92109.89112.76-107.2217870.54
12182006.05.25 21:30close6050.10111.92109.89113.04-78.6317791.91
12192006.05.25 21:30sell6100.10111.93114.84111.69
12202006.05.26 00:19sell6110.20112.22114.85111.98
12212006.05.26 02:32t/p6110.20111.98114.85111.9842.8617834.77
12222006.05.26 02:32close6100.10111.98114.84111.69-5.9717828.80
12232006.05.26 02:32sell6120.10111.98114.89111.74
12242006.05.26 09:23sell6130.20112.26114.89112.02
12252006.05.26 09:49sell6140.40112.54114.89112.30
12262006.05.28 21:09t/p6140.40112.30114.89112.3085.4917914.29
12272006.05.28 21:09close6130.20112.30114.89112.02-7.1217907.17
12282006.05.28 21:09close6120.10112.31114.89111.74-29.3817877.79
12292006.05.28 21:09buy6150.10112.32109.41112.56
12302006.05.29 11:02t/p6150.10112.56109.41112.5622.4817900.28
12312006.05.29 11:02sell6160.10112.56115.47112.32
12322006.05.29 15:02t/p6160.10112.32115.47112.3221.3717921.65
12332006.05.29 15:02buy6170.10112.31109.40112.55
12342006.05.29 18:47t/p6170.10112.55109.40112.5521.3217942.97
12352006.05.29 18:47buy6180.10112.57109.66112.81
12362006.05.29 22:46buy6190.20112.29109.66112.53
12372006.05.29 23:29buy6200.40112.01109.66112.25
12382006.05.30 03:03buy6210.80111.73109.66111.97
12392006.05.30 05:33t/p6210.80111.97109.66111.97171.4718114.44
12402006.05.30 05:33close6200.40111.97109.66112.25-9.6318104.80
12412006.05.30 05:33close6190.20111.96109.66112.53-56.6218048.18
12422006.05.30 05:33close6180.10111.97109.66112.81-52.4317995.76
12432006.05.30 05:33sell6220.10111.96114.87111.72
12442006.05.30 07:40sell6230.20112.24114.87112.00
12452006.05.30 08:46sell6240.40112.52114.87112.28
12462006.05.30 09:24t/p6240.40112.28114.87112.2885.5018081.26
12472006.05.30 09:24close6230.20112.28114.87112.00-7.1318074.13
12482006.05.30 09:24close6220.10112.27114.87111.72-27.6118046.52
12492006.05.30 09:25sell6250.10112.24115.15112.00
12502006.05.30 09:55t/p6250.10112.00115.15112.0021.4318067.95
12512006.05.30 09:55sell6260.10111.98114.89111.74
12522006.05.30 10:03t/p6260.10111.74114.89111.7421.4818089.43
12532006.05.30 10:03sell6270.10111.72114.63111.48
12542006.05.30 11:05sell6280.20112.00114.63111.76
12552006.05.30 19:30sell6290.40112.28114.63112.04
12562006.05.30 21:11t/p6290.40112.04114.63112.0485.6818175.11
12572006.05.30 21:11close6280.20112.04114.63111.76-7.1418167.97
12582006.05.30 21:11close6270.10112.05114.63111.48-29.4518138.52
12592006.05.30 21:11sell6300.10112.02114.93111.78
12602006.05.31 02:30t/p6300.10111.78114.93111.7819.9718158.49
12612006.05.31 02:30sell6310.10111.76114.67111.52
12622006.05.31 02:52t/p6310.10111.52114.67111.5221.5218180.01
12632006.05.31 02:52sell6320.10111.50114.41111.26
12642006.05.31 03:59sell6330.20111.78114.41111.54
12652006.05.31 05:43sell6340.40112.06114.41111.82
12662006.05.31 10:41sell6350.80112.34114.41112.10
12672006.05.31 10:59t/p6350.80112.10114.41112.10171.2818351.29
12682006.05.31 10:59close6340.40112.10114.41111.82-14.2718337.02
12692006.05.31 10:59close6330.20112.11114.41111.54-58.8718278.15
12702006.05.31 10:59close6320.10112.09114.41111.26-52.6418225.51
12712006.05.31 10:59sell6360.10112.05114.96111.81
12722006.05.31 12:06sell6370.20112.33114.96112.09
12732006.05.31 14:36sell6380.40112.61114.96112.37
12742006.06.01 03:17sell6390.80112.89114.96112.65
12752006.06.01 04:17t/p6390.80112.65114.96112.65170.4418395.95
12762006.06.01 04:17close6380.40112.65114.96112.37-32.1518363.80
12772006.06.01 04:17close6370.20112.64114.96112.09-64.0218299.78
12782006.06.01 04:17close6360.10112.65114.96111.81-57.7518242.03
12792006.06.01 04:17buy6400.10112.64109.73112.88
12802006.06.01 05:47t/p6400.10112.88109.73112.8821.2618263.29
12812006.06.01 05:47buy6410.10112.90109.99113.14
12822006.06.01 07:10t/p6410.10113.14109.99113.1421.2118284.50
12832006.06.01 07:10buy6420.10113.16110.25113.40
12842006.06.01 10:07buy6430.20112.88110.25113.12
12852006.06.01 10:40buy6440.40112.60110.25112.84
12862006.06.02 03:12t/p6440.40112.84110.25112.8489.7418374.24
12872006.06.02 03:12close6430.20112.84110.25113.12-4.7618369.48
12882006.06.02 03:13close6420.10112.84110.25113.40-27.2018342.29
12892006.06.02 03:13sell6450.10112.84115.75112.60
12902006.06.02 08:30t/p6450.10112.60115.75112.6021.3118363.60
12912006.06.02 08:30sell6460.10112.58115.49112.34
12922006.06.02 08:30t/p6460.10112.34115.49112.3421.3718384.97
12932006.06.02 08:30sell6470.10112.30115.21112.06
12942006.06.02 08:32t/p6470.10112.06115.21112.0621.4218406.39
12952006.06.02 08:32sell6480.10112.03114.94111.79
12962006.06.02 09:13t/p6480.10111.79114.94111.7921.4718427.86
12972006.06.02 09:13sell6490.10111.77114.68111.53
12982006.06.02 10:43t/p6490.10111.53114.68111.5321.5218449.38
12992006.06.02 10:43sell6500.10111.51114.42111.27
13002006.06.05 03:49sell6510.20111.80114.43111.56
13012006.06.05 12:12t/p6510.20111.56114.43111.5643.0318492.41
13022006.06.05 12:12close6500.10111.56114.42111.27-5.9818486.43
13032006.06.05 12:12sell6520.10111.55114.46111.31
13042006.06.05 14:33sell6530.20111.83114.46111.59
13052006.06.05 14:44sell6540.40112.12114.47111.88
13062006.06.05 20:59sell6550.80112.41114.48112.17
13072006.06.06 03:00t/p6550.80112.17114.48112.17159.2018645.63
13082006.06.06 03:00close6540.40112.17114.47111.88-23.8118621.82
13092006.06.06 03:00close6530.20112.18114.46111.59-65.3918556.43
13102006.06.06 03:01close6520.10112.17114.46111.31-56.7718499.66
13112006.06.06 03:01buy6560.10112.18109.27112.42
13122006.06.06 06:16t/p6560.10112.42109.27112.4221.3518521.01
13132006.06.06 06:16buy6570.10112.45109.54112.69
13142006.06.06 08:16t/p6570.10112.69109.54112.6921.3018542.31
13152006.06.06 08:16buy6580.10112.71109.80112.95
13162006.06.06 09:31t/p6580.10112.95109.80112.9521.2518563.56
13172006.06.06 09:31buy6590.10112.97110.06113.21
13182006.06.06 10:39t/p6590.10113.21110.06113.2121.2018584.76
13192006.06.06 10:39buy6600.10113.23110.32113.47
13202006.06.06 10:59t/p6600.10113.47110.32113.4721.1518605.91
13212006.06.06 10:59buy6610.10113.49110.58113.73
13222006.06.06 12:34buy6620.20113.21110.58113.45
13232006.06.07 02:54t/p6620.20113.45110.58113.4544.6418650.55
13242006.06.07 02:54close6610.10113.45110.58113.73-2.3718648.18
13252006.06.07 02:54buy6630.10113.48110.57113.72
13262006.06.07 06:10buy6640.20113.19110.56113.43
13272006.06.07 09:15t/p6640.20113.43110.56113.4342.3218690.50
13282006.06.07 09:15close6630.10113.43110.57113.72-4.4118686.09
13292006.06.07 09:15buy6650.10113.44110.53113.68
13302006.06.07 21:24t/p6650.10113.68110.53113.6821.1118707.20
13312006.06.07 21:24buy6660.10113.70110.79113.94
13322006.06.08 03:22t/p6660.10113.94110.79113.9424.5518731.76
13332006.06.08 03:22buy6670.10113.96111.05114.20
13342006.06.08 07:53t/p6670.10114.20111.05114.2021.0218752.78
13352006.06.08 07:53buy6680.10114.22111.31114.46
13362006.06.08 08:21t/p6680.10114.46111.31114.4620.9718773.75
13372006.06.08 08:21buy6690.10114.48111.57114.72
13382006.06.08 11:50buy6700.20114.19111.56114.43
13392006.06.08 18:29buy6710.40113.91111.56114.15
13402006.06.09 08:30t/p6710.40114.15111.56114.1588.7618862.51
13412006.06.09 08:30close6700.20114.16111.56114.43-2.9318859.57
13422006.06.09 08:30close6690.10114.18111.57114.72-25.1118834.47
13432006.06.09 08:30sell6720.10114.17117.08113.93
13442006.06.09 09:21t/p6720.10113.93117.08113.9321.0718855.54
13452006.06.09 09:21sell6730.10113.91116.82113.67
13462006.06.09 09:30t/p6730.10113.67116.82113.6721.1118876.65
13472006.06.09 09:30sell6740.10113.65116.56113.41
13482006.06.09 12:44sell6750.20113.93116.56113.69
13492006.06.11 19:02sell6760.40114.22116.57113.98
13502006.06.12 02:40t/p6760.40113.98116.57113.9878.2518954.89
13512006.06.12 02:40close6750.20113.98116.56113.69-11.7618943.13
13522006.06.12 02:40close6740.10114.00116.56113.41-32.2018910.94
13532006.06.12 02:40sell6770.10113.97116.88113.73
13542006.06.12 04:06sell6780.20114.25116.88114.01
13552006.06.12 08:06sell6790.40114.54116.89114.30
13562006.06.12 08:24t/p6790.40114.30116.89114.3083.9918994.93
13572006.06.12 08:24close6780.20114.30116.88114.01-8.7518986.18
13582006.06.12 08:24close6770.10114.31116.88113.73-29.7418956.44
13592006.06.12 08:24buy6800.10114.31111.40114.55
13602006.06.13 00:16t/p6800.10114.55111.40114.5522.1118978.55
13612006.06.13 00:16buy6810.10114.57111.66114.81
13622006.06.13 10:06t/p6810.10114.81111.66114.8120.9018999.45
13632006.06.13 10:06buy6820.10114.83111.92115.07
13642006.06.13 10:20t/p6820.10115.07111.92115.0720.8619020.31
13652006.06.13 10:20buy6830.10115.09112.18115.33
13662006.06.13 13:12t/p6830.10115.33112.18115.3320.8119041.12
13672006.06.13 13:12buy6840.10115.35112.44115.59
13682006.06.13 21:33buy6850.20115.07112.44115.31
13692006.06.14 08:32t/p6850.20115.31112.44115.3143.9619085.08
13702006.06.14 08:32close6840.10115.31112.44115.59-2.3119082.77
13712006.06.14 08:32sell6860.10115.32118.23115.08
13722006.06.14 08:36t/p6860.10115.08118.23115.0820.8619103.63
13732006.06.14 08:36sell6870.10115.05117.96114.81
13742006.06.14 08:51sell6880.20115.33117.96115.09
13752006.06.14 09:09t/p6880.20115.09117.96115.0941.7119145.34
13762006.06.14 09:09close6870.10115.09117.96114.81-3.4819141.86
13772006.06.14 09:09sell6890.10115.06117.97114.82
13782006.06.14 09:18t/p6890.10114.82117.97114.8220.9019162.76
13792006.06.14 09:18sell6900.10114.80117.71114.56
13802006.06.14 09:28t/p6900.10114.56117.71114.5620.9519183.71
13812006.06.14 09:28sell6910.10114.54117.45114.30
13822006.06.14 10:51sell6920.20114.83117.46114.59
13832006.06.15 08:34sell6930.40115.12117.47114.88
13842006.06.15 08:53t/p6930.40114.88117.47114.8883.5819267.29
13852006.06.15 08:53close6920.20114.86117.46114.59-14.2019253.10
13862006.06.15 08:53close6910.10114.85117.45114.30-31.4819221.62
13872006.06.15 08:53sell6940.10114.82117.73114.58
13882006.06.15 11:52sell6950.20115.10117.73114.86
13892006.06.15 15:55t/p6950.20114.86117.73114.8641.7919263.41
13902006.06.15 15:55close6940.10114.86117.73114.58-3.4819259.93
13912006.06.15 15:55sell6960.10114.85117.76114.61
13922006.06.16 02:24t/p6960.10114.61117.76114.6119.4419279.37
13932006.06.16 02:24sell6970.10114.59117.50114.35
13942006.06.16 05:32sell6980.20114.87117.50114.63
13952006.06.16 09:48sell6990.40115.15117.50114.91
13962006.06.18 20:54sell7000.80115.43117.50115.19
13972006.06.18 21:27sell7011.60115.72117.51115.48
13982006.06.19 07:39t/p7011.60115.48117.51115.48308.5919587.97
13992006.06.19 07:39close7000.80115.48117.50115.19-46.6119541.36
14002006.06.19 07:39close6990.40115.49117.50114.91-123.7419417.62
14012006.06.19 07:39close6980.20115.50117.50114.63-112.0819305.53
14022006.06.19 07:39close6970.10115.49117.50114.35-79.4319226.11
14032006.06.19 07:39buy7020.10115.50112.59115.74
14042006.06.19 12:00buy7030.20115.22112.59115.46
14052006.06.19 15:33t/p7030.20115.46112.59115.4641.5719267.68
14062006.06.19 15:33close7020.10115.46112.59115.74-3.4619264.22
14072006.06.19 15:33buy7040.10115.47112.56115.71
14082006.06.20 01:31buy7050.20115.19112.56115.43
14092006.06.20 02:41buy7060.40114.91112.56115.15
14102006.06.20 05:53t/p7060.40115.15112.56115.1583.3719347.59
14112006.06.20 05:53close7050.20115.15112.56115.43-6.9519340.64
14122006.06.20 05:53close7040.10115.14112.56115.71-27.5019313.14
14132006.06.20 05:53sell7070.10115.15118.06114.91
14142006.06.20 08:45t/p7070.10114.91118.06114.9120.8919334.03
14152006.06.20 08:45sell7080.10114.89117.80114.65
14162006.06.20 21:20t/p7080.10114.65117.80114.6520.9319354.96
14172006.06.20 21:20sell7090.10114.63117.54114.39
14182006.06.20 22:53t/p7090.10114.39117.54114.3920.9819375.94
14192006.06.20 22:53sell7100.10114.37117.28114.13
14202006.06.20 23:15sell7110.20114.65117.28114.41
14212006.06.21 06:29sell7120.40114.93117.28114.69
14222006.06.21 08:33sell7130.80115.22117.29114.98
14232006.06.21 09:16t/p7130.80114.98117.29114.98166.9919542.93
14242006.06.21 09:16close7120.40114.98117.28114.69-17.3919525.54
14252006.06.21 09:16close7110.20114.99117.28114.41-62.1319463.41
14262006.06.21 09:16close7100.10114.98117.28114.13-54.5519408.87
14272006.06.21 09:16sell7140.10114.97117.88114.73
14282006.06.21 12:24t/p7140.10114.73117.88114.7320.9219429.79
14292006.06.21 12:24sell7150.10114.71117.62114.47
14302006.06.22 03:46sell7160.20114.99117.62114.75
14312006.06.22 06:15sell7170.40115.27117.62115.03
14322006.06.22 06:47sell7180.80115.55117.62115.31
14332006.06.22 09:26sell7191.60115.83117.62115.59
14342006.06.22 12:13sell7203.20116.12117.63115.88
14352006.06.23 02:35t/p7203.20115.88117.63115.88614.8820044.66
14362006.06.23 02:35close7191.60115.88117.62115.59-92.9819951.69
14372006.06.23 02:35close7180.80115.89117.62115.31-246.6819705.01
14382006.06.23 02:35close7170.40115.88117.62115.03-216.5419488.47
14392006.06.23 02:35close7160.20115.87117.62114.75-154.8819333.58
14402006.06.23 02:35close7150.10115.88117.62114.47-106.9519226.63
14412006.06.23 02:35buy7210.10115.88112.97116.12
14422006.06.23 03:20t/p7210.10116.12112.97116.1220.6719247.30
14432006.06.23 03:20buy7220.10116.14113.23116.38
14442006.06.23 05:39t/p7220.10116.38113.23116.3820.6219267.92
14452006.06.23 05:39buy7230.10116.40113.49116.64
14462006.06.23 09:06buy7240.20116.12113.49116.36
14472006.06.23 13:19t/p7240.20116.36113.49116.3641.2519309.17
14482006.06.23 13:19close7230.10116.36113.49116.64-3.4419305.73
14492006.06.23 13:19buy7250.10116.39113.48116.63
14502006.06.26 03:43buy7260.20116.11113.48116.35
14512006.06.26 05:03t/p7260.20116.35113.48116.3541.2519346.98
14522006.06.26 05:03close7250.10116.35113.48116.63-2.2819344.70
14532006.06.26 05:03sell7270.10116.36119.27116.12
14542006.06.26 06:49t/p7270.10116.12119.27116.1220.6719365.37
14552006.06.26 06:49sell7280.10116.10119.01115.86
14562006.06.26 08:01sell7290.20116.38119.01116.14
14572006.06.26 13:39t/p7290.20116.14119.01116.1441.3319406.70
14582006.06.26 13:39close7280.10116.14119.01115.86-3.4419403.26
14592006.06.26 13:39sell7300.10116.11119.02115.87
14602006.06.26 21:20t/p7300.10115.87119.02115.8720.7119423.97
14612006.06.26 21:20sell7310.10115.85118.76115.61
14622006.06.27 00:03sell7320.20116.13118.76115.89
14632006.06.27 05:08sell7330.40116.41118.76116.17
14642006.06.27 06:23sell7340.80116.69118.76116.45
14652006.06.27 06:39t/p7340.80116.45118.76116.45164.8919588.86
14662006.06.27 06:39close7330.40116.44118.76116.17-10.3119578.55
14672006.06.27 06:39close7320.20116.45118.76115.89-54.9619523.59
14682006.06.27 06:39close7310.10116.46118.76115.61-53.8819469.72
14692006.06.27 06:39sell7350.10116.45119.36116.21
14702006.06.27 09:06t/p7350.10116.21119.36116.2120.6519490.37
14712006.06.27 09:06sell7360.10116.19119.10115.95
14722006.06.28 12:06sell7370.20116.47119.10116.23
14732006.06.29 09:07t/p7370.20116.23119.10116.2332.3219522.69
14742006.06.29 09:07close7360.10116.23119.10115.95-9.4219513.27
14752006.06.29 09:07sell7380.10116.20119.11115.96
14762006.06.29 14:16t/p7380.10115.96119.11115.9620.7019533.97
14772006.06.29 14:16sell7390.10115.94118.85115.70
14782006.06.29 14:21t/p7390.10115.70118.85115.7020.7519554.72
14792006.06.29 14:21sell7400.10115.66118.57115.42
14802006.06.29 14:21t/p7400.10115.42118.57115.4220.7919575.51
14812006.06.29 14:21sell7410.10115.39118.30115.15
14822006.06.29 14:24sell7420.20115.68118.31115.44
14832006.06.29 14:27t/p7420.20115.44118.31115.4441.5819617.09
14842006.06.29 14:27close7410.10115.44118.30115.15-4.3319612.76
14852006.06.29 14:27sell7430.10115.41118.32115.17
14862006.06.29 14:48t/p7430.10115.17118.32115.1720.8419633.60
14872006.06.29 14:48sell7440.10115.15118.06114.91
14882006.06.29 15:25t/p7440.10114.91118.06114.9120.8919654.49
14892006.06.29 15:25sell7450.10114.89117.80114.65
14902006.06.29 16:13sell7460.20115.17117.80114.93
14912006.06.29 21:34t/p7460.20114.93117.80114.9341.7619696.25
14922006.06.29 21:34close7450.10114.93117.80114.65-3.4819692.77
14932006.06.29 21:35sell7470.10114.90117.81114.66
14942006.06.30 01:46t/p7470.10114.66117.81114.6619.4319712.20
14952006.06.30 01:46sell7480.10114.64117.55114.40
14962006.06.30 08:35t/p7480.10114.40117.55114.4020.9919733.19
14972006.06.30 08:35sell7490.10114.37117.28114.13
14982006.07.02 19:55t/p7490.10114.13117.28114.1321.0319754.22
14992006.07.02 19:55sell7500.10114.11117.02113.87
15002006.07.02 20:47sell7510.20114.39117.02114.15
15012006.07.02 21:26sell7520.40114.67117.02114.43
15022006.07.03 21:56t/p7520.40114.43117.02114.4377.9119832.13
15032006.07.03 21:56close7510.20114.43117.02114.15-9.9819822.15
15042006.07.03 21:56close7500.10114.44117.02113.87-30.3419791.81
15052006.07.03 21:56buy7530.10114.43111.52114.67
15062006.07.04 15:46t/p7530.10114.67111.52114.6722.0919813.90
15072006.07.04 15:46buy7540.10114.69111.78114.93
15082006.07.04 18:00t/p7540.10114.93111.78114.9320.8819834.78
15092006.07.04 18:00buy7550.10114.95112.04115.19
15102006.07.04 19:14t/p7550.10115.19112.04115.1920.8419855.62
15112006.07.04 19:14buy7560.10115.21112.30115.45
15122006.07.04 21:03buy7570.20114.93112.30115.17
15132006.07.05 01:36buy7580.40114.65112.30114.89
15142006.07.05 02:47t/p7580.40114.89112.30114.8983.5619939.18
15152006.07.05 02:47close7570.20114.89112.30115.17-4.6319934.55
15162006.07.05 02:47close7560.10114.88112.30115.45-27.5719906.99
15172006.07.05 02:47buy7590.10114.91112.00115.15
15182006.07.05 05:00t/p7590.10115.15112.00115.1520.8419927.83
15192006.07.05 05:00buy7600.10115.17112.26115.41
15202006.07.05 06:04buy7610.20114.89112.26115.13
15212006.07.05 08:31t/p7610.20115.13112.26115.1341.6919969.52
15222006.07.05 08:31close7600.10115.13112.26115.41-3.4719966.05
15232006.07.05 08:31buy7620.10115.16112.25115.40
15242006.07.05 09:44t/p7620.10115.40112.25115.4020.8019986.85
15252006.07.05 09:44buy7630.10115.42112.51115.66
15262006.07.05 10:34t/p7630.10115.66112.51115.6620.7520007.60
15272006.07.05 10:34buy7640.10115.68112.77115.92
15282006.07.06 06:57buy7650.20115.40112.77115.64
15292006.07.06 09:29buy7660.40115.12112.77115.36
15302006.07.07 04:37buy7670.80114.84112.77115.08
15312006.07.07 08:29buy7681.60114.54112.75114.78
15322006.07.07 08:30buy7693.20114.25112.74114.49
15332006.07.07 08:35buy7706.40113.97112.74114.21
15342006.07.07 08:58t/p7706.40114.21112.74114.211344.7821352.38
15352006.07.07 08:58close7693.20114.22112.74114.49-84.0521268.33
15362006.07.07 08:58close7681.60114.21112.75114.78-462.3120806.02
15372006.07.07 08:58close7670.80114.22112.77115.08-434.2520371.77
15382006.07.07 08:58close7660.40114.21112.77115.36-314.0520057.72
15392006.07.07 08:58close7650.20114.22112.77115.64-204.2919853.42
15402006.07.07 08:58close7640.10114.23112.77115.92-122.2819731.14
15412006.07.07 08:58sell7710.10114.22117.13113.98
15422006.07.07 09:32t/p7710.10113.98117.13113.9821.0619752.20
15432006.07.07 09:32sell7720.10113.96116.87113.72
15442006.07.09 23:14t/p7720.10113.72116.87113.7221.1019773.30
15452006.07.09 23:14sell7730.10113.70116.61113.46
15462006.07.10 04:26t/p7730.10113.46116.61113.4619.6519792.96
15472006.07.10 04:26sell7740.10113.44116.35113.20
15482006.07.10 05:34sell7750.20113.72116.35113.48
15492006.07.10 08:50sell7760.40114.00116.35113.76
15502006.07.10 17:04sell7770.80114.30116.37114.06
15512006.07.10 21:56t/p7770.80114.06116.37114.06168.3319961.29
15522006.07.10 21:56close7760.40114.06116.35113.76-21.0419940.25
15532006.07.10 21:56close7750.20114.07116.35113.48-61.3719878.88
15542006.07.10 21:56close7740.10114.06116.35113.20-54.3619824.52
15552006.07.10 21:56buy7780.10114.05111.14114.29
15562006.07.11 02:56t/p7780.10114.29111.14114.2922.1619846.68
15572006.07.11 02:56buy7790.10114.31111.40114.55
15582006.07.11 09:06t/p7790.10114.55111.40114.5520.9519867.63
15592006.07.11 09:06buy7800.10114.57111.66114.81
15602006.07.11 09:26buy7810.20114.29111.66114.53
15612006.07.12 03:56t/p7810.20114.53111.66114.5344.2419911.87
15622006.07.12 03:56close7800.10114.53111.66114.81-2.3319909.54
15632006.07.12 03:56buy7820.10114.55111.64114.79
15642006.07.12 04:34t/p7820.10114.79111.64114.7920.9119930.45
15652006.07.12 04:34buy7830.10114.81111.90115.05
15662006.07.12 07:17t/p7830.10115.05111.90115.0520.8619951.31
15672006.07.12 07:17buy7840.10115.08112.17115.32
15682006.07.12 08:30t/p7840.10115.32112.17115.3220.8119972.12
15692006.07.12 08:30buy7850.10115.36112.45115.60
15702006.07.12 10:06t/p7850.10115.60112.45115.6020.7619992.88
15712006.07.12 10:06buy7860.10115.62112.71115.86
15722006.07.12 18:58buy7870.20115.34112.71115.58
15732006.07.13 04:03buy7880.40115.05112.70115.29
15742006.07.13 06:10t/p7880.40115.29112.70115.2983.2720076.15
15752006.07.13 06:10close7870.20115.29112.71115.58-1.6820074.47
15762006.07.13 06:10close7860.10115.30112.71115.86-24.2620050.22
15772006.07.13 06:10buy7890.10115.33112.42115.57
15782006.07.13 20:59t/p7890.10115.57112.42115.5720.7720070.99
15792006.07.13 20:59buy7900.10115.59112.68115.83
15802006.07.13 21:38t/p7900.10115.83112.68115.8320.7220091.71
15812006.07.13 21:38buy7910.10115.86112.95116.10
15822006.07.14 00:29buy7920.20115.58112.95115.82
15832006.07.14 00:41t/p7920.20115.82112.95115.8241.4420133.15
15842006.07.14 00:41close7910.10115.82112.95116.10-2.2920130.86
15852006.07.14 00:41buy7930.10115.87112.96116.11
15862006.07.14 02:23t/p7930.10116.11112.96116.1120.6720151.53
15872006.07.14 02:23buy7940.10116.13113.22116.37
15882006.07.14 03:51buy7950.20115.85113.22116.09
15892006.07.14 09:02t/p7950.20116.09113.22116.0941.3520192.88
15902006.07.14 09:02close7940.10116.10113.22116.37-2.5820190.30
15912006.07.14 09:02buy7960.10116.12113.21116.36
15922006.07.14 09:55t/p7960.10116.36113.21116.3620.6320210.93
15932006.07.14 09:55buy7970.10116.38113.47116.62
15942006.07.14 14:44buy7980.20116.10113.47116.34
15952006.07.16 17:35t/p7980.20116.34113.47116.3441.2520252.18
15962006.07.16 17:35close7970.10116.35113.47116.62-2.5820249.60
15972006.07.16 17:36buy7990.10116.36113.45116.60
15982006.07.17 04:01t/p7990.10116.60113.45116.6021.7420271.34
15992006.07.17 04:01buy8000.10116.62113.71116.86
16002006.07.17 04:40t/p8000.10116.86113.71116.8620.5420291.88
16012006.07.17 04:40buy8010.10116.88113.97117.12
16022006.07.17 06:02t/p8010.10117.12113.97117.1220.4920312.37
16032006.07.17 06:02buy8020.10117.15114.24117.39
16042006.07.18 02:04buy8030.20116.87114.24117.11
16052006.07.18 05:05t/p8030.20117.11114.24117.1140.9920353.36
16062006.07.18 05:05close8020.10117.11114.24117.39-2.2620351.11
16072006.07.18 05:05sell8040.10117.10120.01116.86
16082006.07.18 06:28t/p8040.10116.86120.01116.8620.5420371.65
16092006.07.18 06:28sell8050.10116.84119.75116.60
16102006.07.18 10:28sell8060.20117.12119.75116.88
16112006.07.18 10:48sell8070.40117.40119.75117.16
16122006.07.19 06:33sell8080.80117.68119.75117.44
16132006.07.19 10:00t/p8080.80117.44119.75117.44163.5120535.16
16142006.07.19 10:00close8070.40117.42119.75117.16-12.7920522.36
16152006.07.19 10:00close8060.20117.42119.75116.88-54.0920468.27
16162006.07.19 10:00close8050.10117.42119.75116.60-50.9020417.38
16172006.07.19 10:00sell8090.10117.43120.34117.19
16182006.07.19 10:08t/p8090.10117.19120.34117.1920.4920437.87
16192006.07.19 10:08sell8100.10117.14120.05116.90
16202006.07.19 10:11t/p8100.10116.90120.05116.9020.5320458.40
16212006.07.19 10:11sell8110.10116.88119.79116.64
16222006.07.19 11:04sell8120.20117.16119.79116.92
16232006.07.19 12:51t/p8120.20116.92119.79116.9241.0520499.45
16242006.07.19 12:51close8110.10116.92119.79116.64-3.4220496.03
16252006.07.19 12:51sell8130.10116.91119.82116.67
16262006.07.19 12:59t/p8130.10116.67119.82116.6720.5720516.60
16272006.07.19 12:59sell8140.10116.65119.56116.41
16282006.07.20 08:24sell8150.20116.93119.56116.69
16292006.07.20 11:17t/p8150.20116.69119.56116.6941.1320557.73
16302006.07.20 11:17close8140.10116.69119.56116.41-7.9220549.81
16312006.07.20 11:17sell8160.10116.68119.59116.44
16322006.07.20 16:04sell8170.20116.98119.61116.74
16332006.07.21 03:01t/p8170.20116.74119.61116.7438.1320587.94
16342006.07.21 03:01close8160.10116.74119.59116.44-6.6420581.30
16352006.07.21 03:01sell8180.10116.71119.62116.47
16362006.07.21 03:36t/p8180.10116.47119.62116.4720.6120601.91
16372006.07.21 03:36sell8190.10116.45119.36116.21
16382006.07.21 04:03t/p8190.10116.21119.36116.2120.6520622.56
16392006.07.21 04:03sell8200.10116.19119.10115.95
16402006.07.21 04:56t/p8200.10115.95119.10115.9520.7020643.26
16412006.07.21 04:56sell8210.10115.93118.84115.69
16422006.07.21 05:50sell8220.20116.22118.85115.98
16432006.07.21 08:06t/p8220.20115.98118.85115.9841.3920684.65
16442006.07.21 08:06close8210.10115.98118.84115.69-4.3120680.34
16452006.07.21 08:06sell8230.10115.97118.88115.73
16462006.07.21 11:26sell8240.20116.25118.88116.01
16472006.07.23 20:53sell8250.40116.53118.88116.29
16482006.07.24 03:24sell8260.80116.81118.88116.57
16492006.07.25 01:32t/p8260.80116.57118.88116.57152.7620833.10
16502006.07.25 01:32close8250.40116.56118.88116.29-22.2720810.83
16512006.07.25 01:32close8240.20116.57118.88116.01-60.8820749.95
16522006.07.25 01:32close8230.10116.57118.88115.73-54.4620695.49
16532006.07.25 01:32buy8270.10116.56113.65116.80
16542006.07.25 03:45t/p8270.10116.80113.65116.8020.5520716.04
16552006.07.25 03:45buy8280.10116.82113.91117.06
16562006.07.25 11:14t/p8280.10117.06113.91117.0620.5020736.54
16572006.07.25 11:14buy8290.10117.08114.17117.32
16582006.07.25 12:02t/p8290.10117.32114.17117.3220.4620757.00
16592006.07.25 12:02buy8300.10117.34114.43117.58
16602006.07.25 20:32buy8310.20117.05114.42117.29
16612006.07.26 04:10buy8320.40116.77114.42117.01
16622006.07.26 11:24t/p8320.40117.01114.42117.0182.0420839.04
16632006.07.26 11:24close8310.20117.01114.42117.29-4.5120834.53
16642006.07.26 11:24close8300.10117.01114.43117.58-27.0420807.49
16652006.07.26 11:24sell8330.10117.02119.93116.78
16662006.07.26 12:01t/p8330.10116.78119.93116.7820.5520828.04
16672006.07.26 12:01sell8340.10116.76119.67116.52
16682006.07.26 14:07t/p8340.10116.52119.67116.5220.6020848.64
16692006.07.26 14:07sell8350.10116.50119.41116.26
16702006.07.26 14:25t/p8350.10116.26119.41116.2620.6420869.28
16712006.07.26 14:25sell8360.10116.24119.15116.00
16722006.07.27 03:04t/p8360.10116.00119.15116.0016.2020885.48
16732006.07.27 03:04sell8370.10115.98118.89115.74
16742006.07.27 04:52t/p8370.10115.74118.89115.7420.7420906.22
16752006.07.27 04:52sell8380.10115.72118.63115.48
16762006.07.27 06:36t/p8380.10115.48118.63115.4820.7820927.00
16772006.07.27 06:36sell8390.10115.45118.36115.21
16782006.07.27 08:31sell8400.20115.74118.37115.50
16792006.07.27 09:05t/p8400.20115.50118.37115.5041.5620968.56
16802006.07.27 09:05close8390.10115.50118.36115.21-4.3320964.23
16812006.07.27 09:05sell8410.10115.49118.40115.25
16822006.07.27 14:14sell8420.20115.77118.40115.53
16832006.07.28 00:48t/p8420.20115.53118.40115.5338.5621002.79
16842006.07.28 00:48close8410.10115.52118.40115.25-4.1020998.70
16852006.07.28 00:49sell8430.10115.51118.42115.27
16862006.07.28 05:45t/p8430.10115.27118.42115.2720.8221019.52
16872006.07.28 05:45sell8440.10115.25118.16115.01
16882006.07.28 06:08sell8450.20115.53118.16115.29
16892006.07.28 08:30t/p8450.20115.29118.16115.2941.6421061.16
16902006.07.28 08:30close8440.10115.28118.16115.01-2.6021058.56
16912006.07.28 08:30sell8460.10115.26118.17115.02
16922006.07.28 08:43t/p8460.10115.02118.17115.0220.8721079.43
16932006.07.28 08:43sell8470.10114.99117.90114.75
16942006.07.28 09:47t/p8470.10114.75117.90114.7520.9221100.35
16952006.07.28 09:47sell8480.10114.73117.64114.49
16962006.07.30 23:02t/p8480.10114.49117.64114.4920.9721121.32
16972006.07.30 23:02sell8490.10114.46117.37114.22
16982006.07.31 07:47t/p8490.10114.22117.37114.2219.5121140.83
16992006.07.31 07:47sell8500.10114.20117.11113.96
17002006.07.31 11:07sell8510.20114.48117.11114.24
17012006.07.31 23:21sell8520.40114.76117.11114.52
17022006.08.01 08:43sell8530.80115.04117.11114.80
17032006.08.01 10:27sell8541.60115.33117.12115.09
17042006.08.01 11:31t/p8541.60115.09117.12115.09333.6521474.48
17052006.08.01 11:31close8530.80115.09117.11114.80-34.7621439.72
17062006.08.01 11:31close8520.40115.08117.11114.52-117.2121322.51
17072006.08.01 11:31close8510.20115.06117.11114.24-103.8121218.69
17082006.08.01 11:31close8500.10115.07117.11113.96-77.1121141.59
17092006.08.01 11:31buy8550.10115.08112.17115.32
17102006.08.01 12:08buy8560.20114.80112.17115.04
17112006.08.01 12:16buy8570.40114.52112.17114.76
17122006.08.01 12:30t/p8570.40114.76112.17114.7683.6521225.24
17132006.08.01 12:30close8560.20114.76112.17115.04-6.9721218.27
17142006.08.01 12:30close8550.10114.75112.17115.32-28.7621189.51
17152006.08.01 12:30buy8580.10114.76111.85115.00
17162006.08.01 18:37buy8590.20114.48111.85114.72
17172006.08.02 08:10t/p8590.20114.72111.85114.7244.1721233.68
17182006.08.02 08:10close8580.10114.73111.85115.00-1.4521232.23
17192006.08.02 08:10buy8600.10114.75111.84114.99
17202006.08.02 09:24buy8610.20114.47111.84114.71
17212006.08.02 11:07t/p8610.20114.71111.84114.7141.8421274.07
17222006.08.02 11:07close8600.10114.72111.84114.99-2.6221271.45
17232006.08.02 11:07buy8620.10114.73111.82114.97
17242006.08.02 12:03buy8630.20114.44111.81114.68
17252006.08.02 16:11t/p8630.20114.68111.81114.6841.8621313.31
17262006.08.02 16:11close8620.10114.68111.82114.97-4.3621308.95
17272006.08.02 16:11buy8640.10114.69111.78114.93
17282006.08.03 04:44t/p8640.10114.93111.78114.9324.3721333.33
17292006.08.03 04:44buy8650.10114.95112.04115.19
17302006.08.03 11:11t/p8650.10115.19112.04115.1920.8421354.17
17312006.08.03 11:11buy8660.10115.21112.30115.45
17322006.08.03 14:47buy8670.20114.93112.30115.17
17332006.08.03 19:27t/p8670.20115.17112.30115.1741.6821395.85
17342006.08.03 19:27close8660.10115.17112.30115.45-3.4721392.38
17352006.08.03 19:28buy8680.10115.20112.29115.44
17362006.08.04 06:57t/p8680.10115.44112.29115.4421.9521414.33
17372006.08.04 06:57buy8690.10115.46112.55115.70
17382006.08.04 08:30buy8700.20115.16112.53115.40
17392006.08.04 08:30buy8710.40114.88112.53115.12
17402006.08.04 08:31buy8720.80114.60112.53114.84
17412006.08.04 09:00buy8731.60114.32112.53114.56
17422006.08.04 10:55buy8743.20114.04112.53114.28
17432006.08.04 11:03t/p8743.20114.28112.53114.28672.0322086.36
17442006.08.04 11:03close8731.60114.28112.53114.56-56.0022030.36
17452006.08.04 11:03close8720.80114.29112.53114.84-216.9921813.37
17462006.08.04 11:03close8710.40114.28112.53115.12-210.0121603.36
17472006.08.04 11:03close8700.20114.30112.53115.40-150.4821452.88
17482006.08.04 11:03close8690.10114.29112.55115.70-102.3721350.51
17492006.08.04 11:03sell8750.10114.31117.22114.07
17502006.08.07 02:50sell8760.20114.59117.22114.35
17512006.08.07 05:38sell8770.40114.87117.22114.63
17522006.08.07 17:31sell8780.80115.15117.22114.91
17532006.08.08 09:07t/p8780.80114.91117.22114.91155.1221505.63
17542006.08.08 09:07close8770.40114.91117.22114.63-19.9021485.73
17552006.08.08 09:07close8760.20114.93117.22114.35-62.1621423.57
17562006.08.08 09:07close8750.10114.94117.22114.07-57.8021365.76
17572006.08.08 09:07buy8790.10114.95112.04115.19
17582006.08.08 14:09t/p8790.10115.19112.04115.1920.8421386.60
17592006.08.08 14:09buy8800.10115.21112.30115.45
17602006.08.08 14:14buy8810.20114.93112.30115.17
17612006.08.08 14:14buy8820.40114.65112.30114.89
17622006.08.08 14:22t/p8820.40114.89112.30114.8983.5621470.16
17632006.08.08 14:22close8810.20114.89112.30115.17-6.9621463.20
17642006.08.08 14:22close8800.10114.90112.30115.45-26.9821436.22
17652006.08.08 14:22buy8830.10114.91112.00115.15
17662006.08.08 14:23t/p8830.10115.15112.00115.1520.8421457.06
17672006.08.08 14:23buy8840.10115.17112.26115.41
17682006.08.08 14:45buy8850.20114.89112.26115.13
17692006.08.08 15:20t/p8850.20115.13112.26115.1341.6921498.75
17702006.08.08 15:20close8840.10115.13112.26115.41-3.4721495.28
17712006.08.08 15:20buy8860.10115.14112.23115.38
17722006.08.08 18:21t/p8860.10115.38112.23115.3820.8021516.08
17732006.08.08 18:21buy8870.10115.40112.49115.64
17742006.08.08 18:48t/p8870.10115.64112.49115.6420.7521536.83
17752006.08.08 18:48buy8880.10115.66112.75115.90
17762006.08.09 01:47buy8890.20115.38112.75115.62
17772006.08.09 04:18buy8900.40115.10112.75115.34
17782006.08.09 07:04buy8910.80114.82112.75115.06
17792006.08.09 08:12t/p8910.80115.06112.75115.06166.8721703.70
17802006.08.09 08:12close8900.40115.06112.75115.34-13.9121689.79
17812006.08.09 08:12close8890.20115.05112.75115.62-57.3721632.42
17822006.08.09 08:12close8880.10115.05112.75115.90-51.8621580.57
17832006.08.09 08:12sell8920.10115.06117.97114.82
17842006.08.09 16:01sell8930.20115.35117.98115.11
17852006.08.09 21:36t/p8930.20115.11117.98115.1141.7021622.27
17862006.08.09 21:36close8920.10115.11117.97114.82-4.3421617.93
17872006.08.09 21:36sell8940.10115.10118.01114.86
17882006.08.10 03:17t/p8940.10114.86118.01114.8616.4121634.34
17892006.08.10 03:17sell8950.10114.84117.75114.60
17902006.08.10 10:16sell8960.20115.12117.75114.88
17912006.08.10 10:37sell8970.40115.41117.76115.17
17922006.08.10 18:13t/p8970.40115.17117.76115.1783.3621717.70
17932006.08.10 18:13close8960.20115.17117.75114.88-8.6821709.02
17942006.08.10 18:13close8950.10115.18117.75114.60-29.5221679.50
17952006.08.10 18:15sell8980.10115.17118.08114.93
17962006.08.10 22:05sell8990.20115.45118.08115.21
17972006.08.11 02:21sell9000.40115.73118.08115.49
17982006.08.11 06:48sell9010.80116.01118.08115.77
17992006.08.11 08:30sell9021.60116.30118.09116.06
18002006.08.11 09:35t/p9021.60116.06118.09116.06330.8622010.36
18012006.08.11 09:35close9010.80116.06118.08115.77-34.4621975.90
18022006.08.11 09:35close9000.40116.05118.08115.49-110.3021865.60
18032006.08.11 09:35close8990.20116.05118.08115.21-106.3921759.21
18042006.08.11 09:35close8980.10116.06118.08114.93-78.1821681.03
18052006.08.11 09:35buy9030.10116.07113.16116.31
18062006.08.11 12:32t/p9030.10116.31113.16116.3120.6321701.66
18072006.08.11 12:32buy9040.10116.33113.42116.57
18082006.08.14 03:25t/p9040.10116.57113.42116.5721.7421723.41
18092006.08.14 03:25buy9050.10116.60113.69116.84
18102006.08.14 10:23buy9060.20116.32113.69116.56
18112006.08.14 12:03t/p9060.20116.56113.69116.5641.1821764.59
18122006.08.14 12:03close9050.10116.56113.69116.84-3.4321761.16
18132006.08.14 12:03buy9070.10116.57113.66116.81
18142006.08.15 03:35buy9080.20116.29113.66116.53
18152006.08.15 04:38t/p9080.20116.53113.66116.5341.1921802.35
18162006.08.15 04:38close9070.10116.53113.66116.81-2.2721800.08
18172006.08.15 04:38sell9090.10116.52119.43116.28
18182006.08.15 08:47t/p9090.10116.28119.43116.2820.6421820.72
18192006.08.15 08:47sell9100.10116.26119.17116.02
18202006.08.15 09:08t/p9100.10116.02119.17116.0220.6921841.41
18212006.08.15 09:08sell9110.10116.00118.91115.76
18222006.08.16 07:31sell9120.20116.28118.91116.04
18232006.08.16 08:30t/p9120.20116.04118.91116.0441.3721882.78
18242006.08.16 08:30close9110.10116.04118.91115.76-4.9521877.84
18252006.08.16 08:30sell9130.10116.00118.91115.76
18262006.08.16 08:37t/p9130.10115.76118.91115.7620.7321898.57
18272006.08.16 08:37sell9140.10115.74118.65115.50
18282006.08.17 02:08t/p9140.10115.50118.65115.5016.2921914.86
18292006.08.17 02:08sell9150.10115.47118.38115.23
18302006.08.17 04:35t/p9150.10115.23118.38115.2320.8321935.69
18312006.08.17 04:35sell9160.10115.21118.12114.97
18322006.08.17 08:41sell9170.20115.49118.12115.25
18332006.08.17 13:00sell9180.40115.77118.12115.53
18342006.08.17 13:57sell9190.80116.05118.12115.81
18352006.08.18 05:20t/p9190.80115.81118.12115.81153.8322089.52
18362006.08.18 05:20close9180.40115.80118.12115.53-16.3422073.18
18372006.08.18 05:20close9170.20115.78118.12115.25-53.0922020.08
18382006.08.18 05:20close9160.10115.76118.12114.97-49.0121971.08
18392006.08.18 05:20buy9200.10115.77112.86116.01
18402006.08.18 06:03buy9210.20115.49112.86115.73
18412006.08.18 06:55t/p9210.20115.73112.86115.7341.4822012.56
18422006.08.18 06:55close9200.10115.73112.86116.01-3.4622009.10
18432006.08.18 06:55buy9220.10115.76112.85116.00
18442006.08.21 03:25buy9230.20115.48112.85115.72
18452006.08.21 07:29t/p9230.20115.72112.85115.7241.4822050.58
18462006.08.21 07:29close9220.10115.72112.85116.00-2.3022048.28
18472006.08.21 07:29sell9240.10115.71118.62115.47
18482006.08.21 18:09sell9250.20115.99118.62115.75
18492006.08.22 03:50sell9260.40116.27118.62116.03
18502006.08.22 11:40sell9270.80116.55118.62116.31
18512006.08.22 20:54t/p9270.80116.31118.62116.31165.0822213.36
18522006.08.22 20:54close9260.40116.31118.62116.03-13.7622199.60
18532006.08.22 20:54close9250.20116.32118.62115.75-59.7322139.87
18542006.08.22 20:54close9240.10116.32118.62115.47-53.9422085.93
18552006.08.22 20:55buy9280.10116.33113.42116.57
18562006.08.23 10:36t/p9280.10116.57113.42116.5721.7522107.69
18572006.08.23 10:36sell9290.10116.57119.48116.33
18582006.08.23 14:34t/p9290.10116.33119.48116.3320.6322128.32
18592006.08.23 14:34sell9300.10116.31119.22116.07
18602006.08.24 19:48sell9310.20116.59119.22116.35
18612006.08.25 01:49sell9320.40116.87119.22116.63
18622006.08.25 02:30sell9330.80117.15119.22116.91
18632006.08.28 06:48t/p9330.80116.91119.22116.91152.2622280.58
18642006.08.28 06:48close9320.40116.91119.22116.63-19.6722260.91
18652006.08.28 06:48close9310.20116.92119.22116.35-62.4322198.47
18662006.08.28 06:48close9300.10116.91119.22116.07-58.8022139.67
18672006.08.28 06:48sell9340.10116.88119.79116.64
18682006.08.28 10:49sell9350.20117.16119.79116.92
18692006.08.28 21:45t/p9350.20116.92119.79116.9241.0522180.72
18702006.08.28 21:45close9340.10116.92119.79116.64-3.4222177.30
18712006.08.28 21:45sell9360.10116.91119.82116.67
18722006.08.29 03:50t/p9360.10116.67119.82116.6719.0722196.38
18732006.08.29 03:50sell9370.10116.64119.55116.40
18742006.08.29 10:22sell9380.20116.92119.55116.68
18752006.08.29 14:37t/p9380.20116.68119.55116.6841.1422237.52
18762006.08.29 14:37close9370.10116.68119.55116.40-3.4322234.09
18772006.08.29 14:37sell9390.10116.65119.56116.41
18782006.08.30 01:36sell9400.20116.93119.56116.69
18792006.08.30 12:40sell9410.40117.22119.57116.98
18802006.08.30 19:19t/p9410.40116.98119.57116.9882.0722316.16
18812006.08.30 19:19close9400.20116.98119.56116.69-8.5522307.61
18822006.08.30 19:19close9390.10116.99119.56116.41-30.5622277.05
18832006.08.30 19:20buy9420.10117.00114.09117.24
18842006.08.30 20:02t/p9420.10117.24114.09117.2420.4722297.52
18852006.08.30 20:02buy9430.10117.26114.35117.50
18862006.08.31 08:55buy9440.20116.98114.35117.22
18872006.08.31 10:10t/p9440.20117.22114.35117.2240.9522338.47
18882006.08.31 10:10close9430.10117.22114.35117.500.0822338.55
18892006.08.31 10:10buy9450.10117.23114.32117.47
18902006.08.31 14:35t/p9450.10117.47114.32117.4720.4322358.98
18912006.08.31 14:35buy9460.10117.49114.58117.73
18922006.08.31 22:07buy9470.20117.21114.58117.45
18932006.09.01 08:31t/p9470.20117.45114.58117.4543.2022402.18
18942006.09.01 08:31close9460.10117.46114.58117.73-1.3922400.80
18952006.09.01 08:31buy9480.10117.48114.57117.72
18962006.09.01 09:00buy9490.20117.19114.56117.43
18972006.09.01 09:26t/p9490.20117.43114.56117.4340.8822441.68
18982006.09.01 09:26close9480.10117.43114.57117.72-4.2622437.42
18992006.09.01 09:26sell9500.10117.42120.33117.18
19002006.09.01 12:01t/p9500.10117.18120.33117.1820.4822457.90
19012006.09.01 12:01sell9510.10117.16120.07116.92
19022006.09.03 19:52t/p9510.10116.92120.07116.9220.5322478.43
19032006.09.03 19:52sell9520.10116.90119.81116.66
19042006.09.03 23:45t/p9520.10116.66119.81116.6620.5722499.00
19052006.09.03 23:45sell9530.10116.64119.55116.40
19062006.09.04 00:47t/p9530.10116.40119.55116.4019.1222518.12
19072006.09.04 00:47sell9540.10116.38119.29116.14
19082006.09.04 04:17t/p9540.10116.14119.29116.1420.6622538.78
19092006.09.04 04:17sell9550.10116.12119.03115.88
19102006.09.04 20:11t/p9550.10115.88119.03115.8820.7122559.49
19112006.09.04 20:11sell9560.10115.86118.77115.62
19122006.09.05 03:15t/p9560.10115.62118.77115.6219.2622578.76
19132006.09.05 03:15sell9570.10115.60118.51115.36
19142006.09.05 07:54sell9580.20115.88118.51115.64
19152006.09.05 10:49sell9590.40116.16118.51115.92
19162006.09.05 12:56t/p9590.40115.92118.51115.9282.8222661.58
19172006.09.05 12:56close9580.20115.92118.51115.64-6.9022654.68
19182006.09.05 12:56close9570.10115.93118.51115.36-28.4722626.21
19192006.09.05 12:56buy9600.10115.92113.01116.16
19202006.09.05 18:19t/p9600.10116.16113.01116.1620.6622646.87
19212006.09.05 18:19buy9610.10116.18113.27116.42
19222006.09.06 00:24t/p9610.10116.42113.27116.4221.7822668.65
19232006.09.06 00:24buy9620.10116.44113.53116.68
19242006.09.06 08:19t/p9620.10116.68113.53116.6820.5722689.22
19252006.09.06 08:19buy9630.10116.70113.79116.94
19262006.09.07 03:48t/p9630.10116.94113.79116.9424.0122713.23
19272006.09.07 03:48buy9640.10116.96114.05117.20
19282006.09.07 04:52buy9650.20116.68114.05116.92
19292006.09.07 04:56buy9660.40116.39114.04116.63
19302006.09.07 05:15buy9670.80116.11114.04116.35
19312006.09.07 08:27t/p9670.80116.35114.04116.35165.0222878.25
19322006.09.07 08:27close9660.40116.35114.04116.63-13.7522864.50
19332006.09.07 08:27close9650.20116.34114.05116.92-58.4522806.05
19342006.09.07 08:27close9640.10116.33114.05117.20-54.1622751.89
19352006.09.07 08:27sell9680.10116.32119.23116.08
19362006.09.07 11:12sell9690.20116.60119.23116.36
19372006.09.07 11:59t/p9690.20116.36119.23116.3641.2522793.14
19382006.09.07 11:59close9680.10116.36119.23116.08-3.4422789.70
19392006.09.07 11:59sell9700.10116.33119.24116.09
19402006.09.08 08:41sell9710.20116.61119.24116.37
19412006.09.08 11:47sell9720.40116.89119.24116.65
19422006.09.10 20:26t/p9720.40116.65119.24116.6582.3022872.00
19432006.09.10 20:26close9710.20116.65119.24116.37-6.8622865.14
19442006.09.10 20:26close9700.10116.66119.24116.09-29.7922835.36
19452006.09.10 20:26buy9730.10116.65113.74116.89
19462006.09.11 01:56t/p9730.10116.89113.74116.8921.6922857.05
19472006.09.11 01:56buy9740.10116.91114.00117.15
19482006.09.11 03:03t/p9740.10117.15114.00117.1520.4922877.54
19492006.09.11 03:03buy9750.10117.17114.26117.41
19502006.09.11 10:04t/p9750.10117.41114.26117.4120.4422897.98
19512006.09.11 10:04buy9760.10117.43114.52117.67
19522006.09.11 10:33t/p9760.10117.67114.52117.6720.4022918.38
19532006.09.11 10:33buy9770.10117.69114.78117.93
19542006.09.11 20:16buy9780.20117.41114.78117.65
19552006.09.11 21:00t/p9780.20117.65114.78117.6540.8022959.18
19562006.09.11 21:00close9770.10117.65114.78117.93-3.4022955.78
19572006.09.11 21:00buy9790.10117.66114.75117.90
19582006.09.12 12:27t/p9790.10117.90114.75117.9021.5122977.30
19592006.09.12 12:27buy9800.10117.93115.02118.17
19602006.09.13 03:16buy9810.20117.65115.02117.89
19612006.09.13 11:49buy9820.40117.37115.02117.61
19622006.09.13 13:23t/p9820.40117.61115.02117.6181.6323058.93
19632006.09.13 13:23close9810.20117.61115.02117.89-6.8023052.13
19642006.09.13 13:23close9800.10117.62115.02118.17-25.2023026.93
19652006.09.13 13:23sell9830.10117.63120.54117.39
19662006.09.13 19:28t/p9830.10117.39120.54117.3920.4423047.37
19672006.09.13 19:28sell9840.10117.37120.28117.13
19682006.09.14 03:09sell9850.20117.65120.28117.41
19692006.09.14 10:55t/p9850.20117.41120.28117.4140.8823088.25
19702006.09.14 10:55close9840.10117.41120.28117.13-7.9023080.35
19712006.09.14 10:55sell9860.10117.40120.31117.16
19722006.09.14 20:05sell9870.20117.68120.31117.44
19732006.09.15 00:42t/p9870.20117.44120.31117.4437.8923118.24
19742006.09.15 00:42close9860.10117.43120.31117.16-4.0523114.19
19752006.09.15 00:42sell9880.10117.42120.33117.18
19762006.09.15 09:42sell9890.20117.70120.33117.46
19772006.09.15 10:25t/p9890.20117.46120.33117.4640.8623155.05
19782006.09.15 10:25close9880.10117.46120.33117.18-3.4123151.64
19792006.09.15 10:25sell9900.10117.43120.34117.19
19802006.09.15 11:21sell9910.20117.72120.35117.48
19812006.09.15 12:55sell9920.40118.01120.36117.77
19822006.09.15 14:45t/p9920.40117.77120.36117.7781.5123233.15
19832006.09.15 14:45close9910.20117.77120.35117.48-8.4923224.66
19842006.09.15 14:45close9900.10117.78120.34117.19-29.7223194.94
19852006.09.15 14:45buy9930.10117.79114.88118.03
19862006.09.17 17:00buy9940.20117.27114.64117.51
19872006.09.17 17:38t/p9940.20117.51114.64117.5140.8423235.78
19882006.09.17 17:38close9930.10117.53114.88118.03-22.1223213.66
19892006.09.17 17:38sell9950.10117.52120.43117.28
19902006.09.17 18:32sell9960.20117.80120.43117.56
19912006.09.17 19:50sell9970.40118.08120.43117.84
19922006.09.17 20:02t/p9970.40117.84120.43117.8481.4723295.13
19932006.09.17 20:02close9960.20117.84120.43117.56-6.7923288.34
19942006.09.17 20:02close9950.10117.85120.43117.28-28.0023260.34
19952006.09.17 20:02buy9980.10117.86114.95118.10
19962006.09.18 05:03t/p9980.10118.10114.95118.1021.4823281.83
19972006.09.18 05:03buy9990.10118.12115.21118.36
19982006.09.18 16:09buy10000.20117.84115.21118.08
19992006.09.18 22:26t/p10000.20118.08115.21118.0840.6523322.48
20002006.09.18 22:26close9990.10118.08115.21118.36-3.3923319.09
20012006.09.18 22:26buy10010.10118.11115.20118.35
20022006.09.19 03:18buy10020.20117.83115.20118.07
20032006.09.19 05:56buy10030.40117.55115.20117.79
20042006.09.19 08:33buy10040.80117.27115.20117.51
20052006.09.19 11:42t/p10040.80117.51115.20117.51163.3923482.48
20062006.09.19 11:42close10030.40117.51115.20117.79-13.6223468.86
20072006.09.19 11:42close10020.20117.52115.20118.07-52.7623416.10
20082006.09.19 11:42close10010.10117.53115.20118.35-48.1923367.91
20092006.09.19 11:42sell10050.10117.54120.45117.30
20102006.09.19 21:17t/p10050.10117.30120.45117.3020.4623388.37
20112006.09.19 21:17sell10060.10117.28120.19117.04
20122006.09.20 03:11t/p10060.10117.04120.19117.0419.0123407.39
20132006.09.20 03:11sell10070.10117.02119.93116.78
20142006.09.20 05:02sell10080.20117.30119.93117.06
20152006.09.21 02:02t/p10080.20117.06119.93117.0632.0223439.41
20162006.09.21 02:02close10070.10117.06119.93116.78-7.9123431.50
20172006.09.21 02:02sell10090.10117.05119.96116.81
20182006.09.21 06:55t/p10090.10116.81119.96116.8120.5523452.05
20192006.09.21 06:55sell10100.10116.79119.70116.55
20202006.09.21 12:16t/p10100.10116.55119.70116.5520.5923472.64
20212006.09.21 12:16sell10110.10116.53119.44116.29
20222006.09.21 15:12t/p10110.10116.29119.44116.2920.6423493.28
20232006.09.21 15:12sell10120.10116.27119.18116.03
20242006.09.22 02:53sell10130.20116.55119.18116.31
20252006.09.22 04:30t/p10130.20116.31119.18116.3141.2723534.55
20262006.09.22 04:30close10120.10116.31119.18116.03-4.9423529.62
20272006.09.22 04:30sell10140.10116.30119.21116.06
20282006.09.24 20:12sell10150.20116.58119.21116.34
20292006.09.24 23:27t/p10150.20116.34119.21116.3441.2623570.88
20302006.09.24 23:27close10140.10116.34119.21116.06-3.4423567.44
20312006.09.24 23:27buy10160.10116.35113.44116.59
20322006.09.25 05:18t/p10160.10116.59113.44116.5921.7423589.18
20332006.09.25 05:18buy10170.10116.61113.70116.85
20342006.09.25 19:45buy10180.20116.33113.70116.57
20352006.09.26 04:58t/p10180.20116.57113.70116.5743.5123632.69
20362006.09.26 04:58close10170.10116.57113.70116.85-2.2723630.43
20372006.09.26 04:58buy10190.10116.60113.69116.84
20382006.09.26 10:13t/p10190.10116.84113.69116.8420.5423650.97
20392006.09.26 10:13buy10200.10116.86113.95117.10
20402006.09.26 10:45t/p10200.10117.10113.95117.1020.5023671.47
20412006.09.26 10:45buy10210.10117.13114.22117.37
20422006.09.27 06:30t/p10210.10117.37114.22117.3721.6123693.08
20432006.09.27 06:30buy10220.10117.39114.48117.63
20442006.09.27 10:10t/p10220.10117.63114.48117.6320.4023713.48
20452006.09.27 10:10buy10230.10117.65114.74117.89
20462006.09.27 11:00buy10240.20117.37114.74117.61
20472006.09.27 12:19t/p10240.20117.61114.74117.6140.8123754.29
20482006.09.27 12:19close10230.10117.61114.74117.89-3.4023750.89
20492006.09.27 12:19buy10250.10117.62114.71117.86
20502006.09.27 20:35buy10260.20117.34114.71117.58
20512006.09.28 02:04t/p10260.20117.58114.71117.5847.8123798.70
20522006.09.28 02:04close10250.10117.58114.71117.860.0923798.79
20532006.09.28 02:04buy10270.10117.59114.68117.83
20542006.09.28 08:37t/p10270.10117.83114.68117.8320.3723819.16
20552006.09.28 08:37buy10280.10117.85114.94118.09
20562006.09.28 21:03buy10290.20117.57114.94117.81
20572006.09.28 21:54t/p10290.20117.81114.94117.8140.7423859.90
20582006.09.28 21:54close10280.10117.81114.94118.09-3.4023856.50
20592006.09.28 21:54buy10300.10117.82114.91118.06
20602006.09.29 03:26t/p10300.10118.06114.91118.0621.4923878.00
20612006.09.29 03:26buy10310.10118.08115.17118.32
20622006.09.29 06:33buy10320.20117.80115.17118.04
20632006.09.29 08:31t/p10320.20118.04115.17118.0440.6623918.66
20642006.09.29 08:31close10310.10118.04115.17118.32-3.3923915.27
20652006.09.29 08:31sell10330.10118.04120.95117.80
20662006.10.01 21:32sell10340.20118.33120.96118.09
20672006.10.02 08:56t/p10340.20118.09120.96118.0937.6623952.92
20682006.10.02 08:56close10330.10118.08120.95117.80-4.8923948.04
20692006.10.02 08:56sell10350.10118.07120.98117.83
20702006.10.02 09:31t/p10350.10117.83120.98117.8320.3723968.41
20712006.10.02 09:31sell10360.10117.81120.72117.57
20722006.10.02 11:15t/p10360.10117.57120.72117.5720.4123988.82
20732006.10.02 11:15sell10370.10117.55120.46117.31
20742006.10.03 05:39sell10380.20117.83120.46117.59
20752006.10.03 18:30sell10390.40118.11120.46117.87
20762006.10.04 10:27t/p10390.40117.87120.46117.8775.4724064.28
20772006.10.04 10:27close10380.20117.87120.46117.59-9.7824054.50
20782006.10.04 10:27close10370.10117.86120.46117.31-29.2924025.21
20792006.10.04 10:27buy10400.10117.85114.94118.09
20802006.10.04 11:24t/p10400.10118.09114.94118.0920.3224045.53
20812006.10.04 11:24buy10410.10118.11115.20118.35
20822006.10.04 17:17buy10420.20117.83115.20118.07
20832006.10.05 01:49buy10430.40117.55115.20117.79
20842006.10.05 18:31t/p10430.40117.79115.20117.7981.5024127.03
20852006.10.05 18:31close10420.20117.79115.20118.070.2024127.23
20862006.10.05 18:31close10410.10117.78115.20118.35-24.5324102.70
20872006.10.05 18:31sell10440.10117.77120.68117.53
20882006.10.05 23:21sell10450.20118.05120.68117.81
20892006.10.06 08:30t/p10450.20117.81120.68117.8137.7524140.45
20902006.10.06 08:30close10440.10117.80120.68117.53-4.0524136.40
20912006.10.06 08:30buy10460.10117.76114.85118.00
20922006.10.06 08:31t/p10460.10118.00114.85118.0020.3424156.74
20932006.10.06 08:31buy10470.10118.02115.11118.26
20942006.10.06 08:52t/p10470.10118.26115.11118.2620.2924177.03
20952006.10.06 08:52buy10480.10118.28115.37118.52
20962006.10.06 08:56t/p10480.10118.52115.37118.5220.2524197.28
20972006.10.06 08:56buy10490.10118.55115.64118.79
20982006.10.06 09:53t/p10490.10118.79115.64118.7920.2024217.48
20992006.10.06 09:53buy10500.10118.82115.91119.06
21002006.10.06 10:44t/p10500.10119.06115.91119.0620.1624237.64
21012006.10.06 10:44buy10510.10119.08116.17119.32
21022006.10.09 23:01t/p10510.10119.32116.17119.3221.2724258.92
21032006.10.09 23:01sell10520.10119.32122.23119.08
21042006.10.10 01:31t/p10520.10119.08122.23119.0818.6524277.57
21052006.10.10 01:31sell10530.10119.06121.97118.82
21062006.10.10 04:23sell10540.20119.34121.97119.10
21072006.10.10 07:18sell10550.40119.62121.97119.38
21082006.10.11 07:18t/p10550.40119.38121.97119.3874.4424352.01
21092006.10.11 07:18close10540.20119.38121.97119.10-9.6924342.31
21102006.10.11 07:18close10530.10119.37121.97118.82-27.4724314.85
21112006.10.11 07:18sell10560.10119.36122.27119.12
21122006.10.11 08:58sell10570.20119.64122.27119.40
21132006.10.12 02:48t/p10570.20119.40122.27119.4031.2224346.07
21142006.10.12 02:48close10560.10119.40122.27119.12-7.8424338.23
21152006.10.12 02:48sell10580.10119.39122.30119.15
21162006.10.12 07:42sell10590.20119.67122.30119.43
21172006.10.12 08:31t/p10590.20119.43122.30119.4340.2024378.43
21182006.10.12 08:31close10580.10119.42122.30119.15-2.5124375.92
21192006.10.12 08:31sell10600.10119.41122.32119.17
21202006.10.12 21:14t/p10600.10119.17122.32119.1720.1424396.06
21212006.10.12 21:14sell10610.10119.15122.06118.91
21222006.10.13 02:40sell10620.20119.43122.06119.19
21232006.10.13 03:33t/p10620.20119.19122.06119.1940.2724436.33
21242006.10.13 03:33close10610.10119.18122.06118.91-4.0224432.32
21252006.10.13 03:33sell10630.10119.18122.09118.94
21262006.10.13 08:32sell10640.20119.47122.10119.23
21272006.10.13 10:05sell10650.40119.75122.10119.51
21282006.10.16 03:01t/p10650.40119.51122.10119.5174.3524506.66
21292006.10.16 03:01close10640.20119.51122.10119.23-9.6824496.98
21302006.10.16 03:01close10630.10119.50122.09118.94-28.2824468.71
21312006.10.16 03:01buy10660.10119.49116.58119.73
21322006.10.16 08:06buy10670.20119.21116.58119.45
21332006.10.17 02:53buy10680.40118.93116.58119.17
21342006.10.17 05:19buy10690.80118.65116.58118.89
21352006.10.17 14:10t/p10690.80118.89116.58118.89161.4924630.20
21362006.10.17 14:10close10680.40118.89116.58119.17-13.4624616.74
21372006.10.17 14:10close10670.20118.90116.58119.45-49.8124566.93
21382006.10.17 14:10close10660.10118.90116.58119.73-48.4624518.47
21392006.10.17 14:10sell10700.10118.89121.80118.65
21402006.10.17 17:13t/p10700.10118.65121.80118.6520.2324538.70
21412006.10.17 17:13sell10710.10118.63121.54118.39
21422006.10.18 02:37t/p10710.10118.39121.54118.3918.7824557.48
21432006.10.18 02:37sell10720.10118.36121.27118.12
21442006.10.18 04:46sell10730.20118.64121.27118.40
21452006.10.18 08:39sell10740.40118.92121.27118.68
21462006.10.19 03:34t/p10740.40118.68121.27118.6862.9424620.42
21472006.10.19 03:34close10730.20118.68121.27118.40-15.7224604.71
21482006.10.19 03:34close10720.10118.67121.27118.12-30.6124574.10
21492006.10.19 03:34buy10750.10118.66115.75118.90
21502006.10.19 09:44buy10760.20118.38115.75118.62
21512006.10.19 13:49buy10770.40118.10115.75118.34
21522006.10.19 19:40t/p10770.40118.34115.75118.3481.1224655.22
21532006.10.19 19:40close10760.20118.34115.75118.62-6.7624648.46
21542006.10.19 19:40close10750.10118.33115.75118.90-27.8924620.57
21552006.10.19 19:40sell10780.10118.34121.25118.10
21562006.10.20 10:17sell10790.20118.62121.25118.38
21572006.10.23 03:25sell10800.40118.90121.25118.66
21582006.10.23 05:32sell10810.80119.19121.26118.95
21592006.10.24 02:20sell10821.60119.47121.26119.23
21602006.10.24 11:26t/p10821.60119.23121.26119.23322.0724942.64
21612006.10.24 11:26close10810.80119.23121.26118.95-38.8124903.83
21622006.10.24 11:26close10800.40119.24121.25118.66-120.0424783.79
21632006.10.24 11:26close10790.20119.25121.25118.38-111.6424672.14
21642006.10.24 11:26close10780.10119.24121.25118.10-79.9724592.17
21652006.10.24 11:27buy10830.10119.25116.34119.49
21662006.10.25 14:21buy10840.20118.97116.34119.21
21672006.10.26 05:09buy10850.40118.69116.34118.93
21682006.10.26 12:44buy10860.80118.41116.34118.65
21692006.10.26 20:17t/p10860.80118.65116.34118.65161.8224753.99
21702006.10.26 20:17close10850.40118.65116.34118.93-13.4924740.50
21712006.10.26 20:18close10840.20118.64116.34119.21-48.6424691.86
21722006.10.26 20:18close10830.10118.65116.34119.49-45.9124645.95
21732006.10.26 20:18sell10870.10118.64121.55118.40
21742006.10.27 01:19t/p10870.10118.40121.55118.4018.7724664.72
21752006.10.27 01:19sell10880.10118.38121.29118.14
21762006.10.27 05:40sell10890.20118.66121.29118.42
21772006.10.27 08:25t/p10890.20118.42121.29118.4240.5324705.25
21782006.10.27 08:25close10880.10118.42121.29118.14-3.3824701.87
21792006.10.27 08:26sell10900.10118.42121.33118.18
21802006.10.27 08:45t/p10900.10118.18121.33118.1820.3124722.18
21812006.10.27 08:45sell10910.10118.14121.05117.90
21822006.10.27 08:57t/p10910.10117.90121.05117.9020.3624742.54
21832006.10.27 08:57sell10920.10117.85120.76117.61
21842006.10.27 09:08t/p10920.10117.61120.76117.6120.4124762.95
21852006.10.27 09:08sell10930.10117.59120.50117.35
21862006.10.27 09:33t/p10930.10117.35120.50117.3520.4524783.40
21872006.10.27 09:33sell10940.10117.33120.24117.09
21882006.10.27 10:56sell10950.20117.61120.24117.37
21892006.10.29 20:16t/p10950.20117.37120.24117.3740.9024824.30
21902006.10.29 20:16close10940.10117.37120.24117.09-3.4124820.89
21912006.10.29 20:17sell10960.10117.36120.27117.12
21922006.10.30 19:16sell10970.20117.64120.27117.40
21932006.10.30 21:44t/p10970.20117.40120.27117.4040.8924861.78
21942006.10.30 21:44close10960.10117.40120.27117.12-4.9124856.88
21952006.10.30 21:44buy10980.10117.41114.50117.65
21962006.10.31 02:26t/p10980.10117.65114.50117.6521.5624878.44
21972006.10.31 02:26buy10990.10117.67114.76117.91
21982006.10.31 05:42t/p10990.10117.91114.76117.9120.3524898.79
21992006.10.31 05:42buy11000.10117.93115.02118.17
22002006.10.31 10:01buy11010.20117.64115.01117.88
22012006.10.31 10:09buy11020.40117.36115.01117.60
22022006.10.31 10:31buy11030.80117.08115.01117.32
22032006.10.31 11:44buy11041.60116.80115.01117.04
22042006.11.01 02:45t/p11041.60117.04115.01117.04346.7225245.51
22052006.11.01 02:45close11030.80117.04115.01117.32-18.0225227.49
22062006.11.01 02:45close11020.40117.03115.01117.60-108.1325119.36
22072006.11.01 02:45close11010.20117.04115.01117.88-100.2025019.16
22082006.11.01 02:45close11000.10117.04115.02118.17-74.8824944.28
22092006.11.01 02:45buy11050.10117.04114.13117.28
22102006.11.01 10:01buy11060.20116.76114.13117.00
22112006.11.01 10:53t/p11060.20117.00114.13117.0041.0324985.31
22122006.11.01 10:53close11050.10117.00114.13117.28-3.4224981.89
22132006.11.01 10:53buy11070.10117.02114.11117.26
22142006.11.01 18:52t/p11070.10117.26114.11117.2620.4725002.36
22152006.11.01 18:52buy11080.10117.28114.37117.52
22162006.11.02 04:34buy11090.20117.00114.37117.24
22172006.11.02 05:04buy11100.40116.72114.37116.96
22182006.11.02 06:32t/p11100.40116.96114.37116.9682.0825084.44
22192006.11.02 06:32close11090.20116.96114.37117.24-6.8425077.60
22202006.11.02 06:32close11080.10116.95114.37117.52-24.7325052.87
22212006.11.02 06:32buy11110.10116.98114.07117.22
22222006.11.03 08:09t/p11110.10117.22114.07117.2221.6325074.51
22232006.11.03 08:09buy11120.10117.24114.33117.48
22242006.11.03 08:31t/p11120.10117.48114.33117.4820.4325094.94
22252006.11.03 08:31buy11130.10117.53114.62117.77
22262006.11.03 08:32t/p11130.10117.77114.62117.7720.3725115.31
22272006.11.03 08:32buy11140.10117.81114.90118.05
22282006.11.03 08:58t/p11140.10118.05114.90118.0520.3325135.64
22292006.11.03 08:58buy11150.10118.08115.17118.32
22302006.11.06 04:39t/p11150.10118.32115.17118.3221.4425157.08
22312006.11.06 04:39buy11160.10118.34115.43118.58
22322006.11.06 21:06buy11170.20118.05115.42118.29
22332006.11.06 23:44buy11180.40117.77115.42118.01
22342006.11.07 09:29buy11190.80117.49115.42117.73
22352006.11.07 14:55t/p11190.80117.73115.42117.73163.0925320.17
22362006.11.07 14:55close11180.40117.73115.42118.01-8.9325311.24
22372006.11.07 14:55close11170.20117.74115.42118.29-50.3325260.91
22382006.11.07 14:55close11160.10117.73115.43118.58-50.6525210.26
22392006.11.07 14:55sell11200.10117.72120.63117.48
22402006.11.08 03:58t/p11200.10117.48120.63117.4818.9325229.20
22412006.11.08 03:58sell11210.10117.46120.37117.22
22422006.11.08 08:39sell11220.20117.74120.37117.50
22432006.11.09 06:02sell11230.40118.04120.39117.80
22442006.11.09 08:36sell11240.80118.33120.40118.09
22452006.11.09 11:19t/p11240.80118.09120.40118.09162.5925391.79
22462006.11.09 11:19close11230.40118.09120.39117.80-16.9425374.85
22472006.11.09 11:19close11220.20118.08120.37117.50-66.5725308.28
22482006.11.09 11:19close11210.10118.09120.37117.22-57.8425250.44
22492006.11.09 11:19buy11250.10118.10115.19118.34
22502006.11.09 17:36buy11260.20117.82115.19118.06
22512006.11.09 21:04buy11270.40117.54115.19117.78
22522006.11.10 04:05buy11280.80117.26115.19117.50
22532006.11.10 08:15t/p11280.80117.50115.19117.50163.4025413.84
22542006.11.10 08:15close11270.40117.50115.19117.78-8.9625404.88
22552006.11.10 08:15close11260.20117.49115.19118.06-53.8425351.04
22562006.11.10 08:15close11250.10117.50115.19118.34-49.9025301.15
22572006.11.10 08:15sell11290.10117.49120.40117.25
22582006.11.12 20:24t/p11290.10117.25120.40117.2520.4725321.62
22592006.11.12 20:24sell11300.10117.23120.14116.99
22602006.11.13 04:21sell11310.20117.51120.14117.27
22612006.11.13 04:54sell11320.40117.79120.14117.55
22622006.11.13 09:50sell11330.80118.10120.17117.86
22632006.11.13 18:50t/p11330.80117.86120.17117.86162.9125484.53
22642006.11.13 18:50close11320.40117.86120.14117.55-23.7625460.77
22652006.11.13 18:50close11310.20117.84120.14117.27-56.0125404.76
22662006.11.13 18:50close11300.10117.85120.14116.99-54.1125350.65
22672006.11.13 18:50buy11340.10117.85114.94118.09
22682006.11.13 19:02buy11350.20117.57114.94117.81
22692006.11.13 20:00t/p11350.20117.81114.94117.8140.7425391.39
22702006.11.13 20:00close11340.10117.81114.94118.09-3.4025387.99
22712006.11.13 20:01buy11360.10117.83114.92118.07
22722006.11.14 01:51buy11370.20117.55114.92117.79
22732006.11.14 03:58t/p11370.20117.79114.92117.7940.7525428.74
22742006.11.14 03:58close11360.10117.79114.92118.07-2.2425426.50
22752006.11.14 03:58buy11380.10117.80114.89118.04
22762006.11.14 08:30buy11390.20117.52114.89117.76
22772006.11.14 10:12t/p11390.20117.76114.89117.7640.7625467.26
22782006.11.14 10:12close11380.10117.76114.89118.04-3.4025463.86
22792006.11.14 10:12sell11400.10117.77120.68117.53
22802006.11.14 10:19t/p11400.10117.53120.68117.5320.4225484.28
22812006.11.14 10:19sell11410.10117.51120.42117.27
22822006.11.14 11:13sell11420.20117.79120.42117.55
22832006.11.14 14:22t/p11420.20117.55120.42117.5540.8325525.11
22842006.11.14 14:22close11410.10117.55120.42117.27-3.4025521.71
22852006.11.14 14:22sell11430.10117.54120.45117.30
22862006.11.15 01:18sell11440.20117.83120.46117.59
22872006.11.15 05:38sell11450.40118.11120.46117.87
22882006.11.15 14:07t/p11450.40117.87120.46117.8781.4525603.16
22892006.11.15 14:07close11440.20117.87120.46117.59-6.7925596.37
22902006.11.15 14:07close11430.10117.87120.45117.30-29.5025566.88
22912006.11.15 14:07buy11460.10117.85114.94118.09
22922006.11.15 14:32t/p11460.10118.09114.94118.0920.3225587.20
22932006.11.15 14:32buy11470.10118.11115.20118.35
22942006.11.15 20:29buy11480.20117.83115.20118.07
22952006.11.16 02:08t/p11480.20118.07115.20118.0747.6425634.84
22962006.11.16 02:08close11470.10118.07115.20118.350.1025634.94
22972006.11.16 02:08buy11490.10118.08115.17118.32
22982006.11.16 12:14t/p11490.10118.32115.17118.3220.2825655.22
22992006.11.16 12:14buy11500.10118.34115.43118.58
23002006.11.17 09:40buy11510.20118.05115.42118.29
23012006.11.17 10:06buy11520.40117.77115.42118.01
23022006.11.20 03:04t/p11520.40118.01115.42118.0186.0125741.23
23032006.11.20 03:04close11510.20118.01115.42118.29-4.4525736.78
23042006.11.20 03:04close11500.10118.02115.43118.58-24.7825712.00
23052006.11.20 03:04sell11530.10118.03120.94117.79
23062006.11.21 14:27t/p11530.10117.79120.94117.7918.8825730.88
23072006.11.21 14:27sell11540.10117.76120.67117.52
23082006.11.21 23:37t/p11540.10117.52120.67117.5220.4225751.30
23092006.11.21 23:37sell11550.10117.50120.41117.26
23102006.11.22 06:11t/p11550.10117.26120.41117.2618.9725770.27
23112006.11.22 06:11sell11560.10117.24120.15117.00
23122006.11.22 07:21t/p11560.10117.00120.15117.0020.5125790.78
23132006.11.22 07:21sell11570.10116.98119.89116.74
23142006.11.22 08:32t/p11570.10116.74119.89116.7420.5625811.34
23152006.11.22 08:32sell11580.10116.72119.63116.48
23162006.11.22 10:23t/p11580.10116.48119.63116.4820.6025831.94
23172006.11.22 10:23sell11590.10116.46119.37116.22
23182006.11.22 12:39sell11600.20116.74119.37116.50
23192006.11.23 03:11t/p11600.20116.50119.37116.5032.2225864.17
23202006.11.23 03:11close11590.10116.50119.37116.22-7.9225856.25
23212006.11.23 03:11sell11610.10116.47119.38116.23
23222006.11.23 04:59t/p11610.10116.23119.38116.2320.6525876.90
23232006.11.23 04:59sell11620.10116.21119.12115.97
23242006.11.24 03:30t/p11620.10115.97119.12115.9719.2025896.10
23252006.11.24 03:30buy11630.10115.96113.05116.20
23262006.11.24 03:47buy11640.20115.68113.05115.92
23272006.11.24 04:02t/p11640.20115.92113.05115.9241.4125937.51
23282006.11.24 04:02close11630.10115.92113.05116.20-3.4525934.06
23292006.11.24 04:02buy11650.10115.92113.01116.16
23302006.11.24 05:31buy11660.20115.64113.01115.88
23312006.11.24 11:45t/p11660.20115.88113.01115.8841.4225975.48
23322006.11.24 11:45close11650.10115.88113.01116.16-3.4525972.03
23332006.11.24 12:00buy11670.10115.92113.01116.16
23342006.11.26 17:00buy11680.20115.52112.89115.76
23352006.11.26 20:16t/p11680.20115.76112.89115.7641.4726013.50
23362006.11.26 20:16close11670.10115.76113.01116.16-13.8225999.68
23372006.11.26 20:16buy11690.10115.77112.86116.01
23382006.11.27 00:26t/p11690.10116.01112.86116.0121.8526021.54
23392006.11.27 00:26buy11700.10116.03113.12116.27
23402006.11.27 03:55t/p11700.10116.27113.12116.2720.6426042.18
23412006.11.27 03:55buy11710.10116.29113.38116.53
23422006.11.27 04:51buy11720.20116.01113.38116.25
23432006.11.27 09:14t/p11720.20116.25113.38116.2541.2926083.47
23442006.11.27 09:14close11710.10116.25113.38116.53-3.4426080.03
23452006.11.27 09:14buy11730.10116.28113.37116.52
23462006.11.27 14:13buy11740.20116.00113.37116.24
23472006.11.28 03:35t/p11740.20116.24113.37116.2443.6226123.65
23482006.11.28 03:35close11730.10116.24113.37116.52-2.2826121.37
23492006.11.28 03:35buy11750.10116.27113.36116.51
23502006.11.28 13:16buy11760.20115.99113.36116.23
23512006.11.28 18:01t/p11760.20116.23113.36116.2341.3026162.67
23522006.11.28 18:01close11750.10116.23113.36116.51-3.4426159.23
23532006.11.28 18:01buy11770.10116.24113.33116.48
23542006.11.28 18:55buy11780.20115.96113.33116.20
23552006.11.28 20:16buy11790.40115.68113.33115.92
23562006.11.29 02:39t/p11790.40115.92113.33115.9287.4826246.71
23572006.11.29 02:39close11780.20115.92113.33116.20-4.5726242.14
23582006.11.29 02:39close11770.10115.90113.33116.48-28.1826213.96
23592006.11.29 02:39sell11800.10115.89118.80115.65
23602006.11.29 03:23sell11810.20116.18118.81115.94
23612006.11.29 09:34t/p11810.20115.94118.81115.9441.4026255.36
23622006.11.29 09:34close11800.10115.94118.80115.65-4.3126251.05
23632006.11.29 09:34buy11820.10115.95113.04116.19
23642006.11.29 11:00t/p11820.10116.19113.04116.1920.6626271.71
23652006.11.29 11:00buy11830.10116.21113.30116.45
23662006.11.29 19:15t/p11830.10116.45113.30116.4520.6126292.32
23672006.11.29 19:15buy11840.10116.47113.56116.71
23682006.11.29 21:14buy11850.20116.19113.56116.43
23692006.11.30 10:04buy11860.40115.91113.56116.15
23702006.11.30 11:13buy11870.80115.63113.56115.87
23712006.12.01 01:07t/p11870.80115.87113.56115.87175.0226467.34
23722006.12.01 01:07close11860.40115.87113.56116.15-9.1526458.19
23732006.12.01 01:07close11850.20115.85113.56116.43-49.3826408.80
23742006.12.01 01:07close11840.10115.86113.56116.71-47.9926360.81
23752006.12.01 01:07sell11880.10115.85118.76115.61
23762006.12.01 03:24sell11890.20116.13118.76115.89
23772006.12.01 09:57t/p11890.20115.89118.76115.8941.4226402.23
23782006.12.01 09:57close11880.10115.89118.76115.61-3.4526398.78
23792006.12.01 09:57buy11900.10115.90112.99116.14
23802006.12.01 10:26buy11910.20115.62112.99115.86
23812006.12.01 10:35buy11920.40115.34112.99115.58
23822006.12.01 10:37buy11930.80115.05112.98115.29
23832006.12.01 11:34t/p11930.80115.29112.98115.29166.5426565.32
23842006.12.01 11:34close11920.40115.29112.99115.58-17.3526547.97
23852006.12.01 11:34close11910.20115.30112.99115.86-55.5126492.46
23862006.12.01 11:34close11900.10115.31112.99116.14-51.1726441.29
23872006.12.01 11:34sell11940.10115.30118.21115.06
23882006.12.03 22:21sell11950.20115.58118.21115.34
23892006.12.04 11:33t/p11950.20115.34118.21115.3438.6326479.92
23902006.12.04 11:33close11940.10115.34118.21115.06-4.9726474.95
23912006.12.04 11:33buy11960.10115.35112.44115.59
23922006.12.05 02:21buy11970.20115.07112.44115.31
23932006.12.05 03:44buy11980.40114.79112.44115.03
23942006.12.05 08:31buy11990.80114.51112.44114.75
23952006.12.05 08:54t/p11990.80114.75112.44114.75167.3226642.27
23962006.12.05 08:54close11980.40114.75112.44115.03-13.9426628.33
23972006.12.05 08:54close11970.20114.76112.44115.31-54.0326574.30
23982006.12.05 08:54close11960.10114.77112.44115.59-49.3826524.93
23992006.12.05 08:54sell12000.10114.78117.69114.54
24002006.12.05 10:28sell12010.20115.06117.69114.82
24012006.12.05 14:58t/p12010.20114.82117.69114.8241.8026566.73
24022006.12.05 14:58close12000.10114.82117.69114.54-3.4826563.25
24032006.12.05 14:59sell12020.10114.81117.72114.57
24042006.12.06 00:45t/p12020.10114.57117.72114.5719.4526582.70
24052006.12.06 00:45sell12030.10114.55117.46114.31
24062006.12.06 03:32sell12040.20114.83117.46114.59
24072006.12.06 06:14sell12050.40115.11117.46114.87
24082006.12.06 06:46t/p12050.40114.87117.46114.8783.5726666.27
24092006.12.06 06:46close12040.20114.87117.46114.59-6.9626659.31
24102006.12.06 06:46close12030.10114.86117.46114.31-26.9926632.32
24112006.12.06 06:46buy12060.10114.87111.96115.11
24122006.12.06 08:16t/p12060.10115.11111.96115.1120.8526653.17
24132006.12.06 08:16buy12070.10115.13112.22115.37
24142006.12.07 02:13buy12080.20114.85112.22115.09
24152006.12.07 08:30t/p12080.20115.09112.22115.0941.7126694.88
24162006.12.07 08:30close12070.10115.09112.22115.370.0126694.89
24172006.12.07 08:30buy12090.10115.12112.21115.36
24182006.12.08 02:41t/p12090.10115.36112.21115.3621.9626716.86
24192006.12.08 02:41buy12100.10115.38112.47115.62
24202006.12.08 05:04t/p12100.10115.62112.47115.6220.7626737.62
24212006.12.08 05:04buy12110.10115.64112.73115.88
24222006.12.08 08:45buy12120.20115.36112.73115.60
24232006.12.08 08:53buy12130.40115.08112.73115.32
24242006.12.08 10:26t/p12130.40115.32112.73115.3283.2526820.87
24252006.12.08 10:26close12120.20115.32112.73115.60-6.9426813.93
24262006.12.08 10:26close12110.10115.34112.73115.88-26.0126787.92
24272006.12.08 10:26buy12140.10115.33112.42115.57
24282006.12.08 11:25t/p12140.10115.57112.42115.5720.7626808.68
24292006.12.08 11:25buy12150.10115.60112.69115.84
24302006.12.08 11:47t/p12150.10115.84112.69115.8420.7226829.40
24312006.12.08 11:47buy12160.10115.86112.95116.10
24322006.12.08 11:51t/p12160.10116.10112.95116.1020.6726850.07
24332006.12.08 11:51buy12170.10116.13113.22116.37
24342006.12.08 11:55t/p12170.10116.37113.22116.3720.6226870.69
24352006.12.08 11:55buy12180.10116.39113.48116.63
24362006.12.10 20:16t/p12180.10116.63113.48116.6320.5826891.27
24372006.12.10 20:16buy12190.10116.65113.74116.89
24382006.12.11 01:57t/p12190.10116.89113.74116.8921.6926912.96
24392006.12.11 01:57buy12200.10116.91114.00117.15
24402006.12.11 02:48buy12210.20116.63114.00116.87
24412006.12.11 04:18t/p12210.20116.87114.00116.8741.0726954.03
24422006.12.11 04:18close12200.10116.87114.00117.15-3.4226950.61
24432006.12.11 04:18buy12220.10116.89113.98117.13
24442006.12.11 07:45t/p12220.10117.13113.98117.1320.4926971.10
24452006.12.11 07:45buy12230.10117.15114.24117.39
24462006.12.11 12:01buy12240.20116.86114.23117.10
24472006.12.12 08:30t/p12240.20117.10114.23117.1043.3227014.42
24482006.12.12 08:30close12230.10117.10114.24117.39-3.1127011.32
24492006.12.12 08:30sell12250.10117.11120.02116.87
24502006.12.12 09:37t/p12250.10116.87120.02116.8720.5427031.86
24512006.12.12 09:37sell12260.10116.85119.76116.61
24522006.12.12 11:29sell12270.20117.13119.76116.89
24532006.12.12 14:20t/p12270.20116.89119.76116.8941.0627072.92
24542006.12.12 14:20close12260.10116.89119.76116.61-3.4227069.50
24552006.12.12 14:20sell12280.10116.85119.76116.61
24562006.12.13 07:19sell12290.20117.13119.76116.89
24572006.12.13 08:34sell12300.40117.41119.76117.17
24582006.12.13 11:11t/p12300.40117.17119.76117.1781.9327151.43
24592006.12.13 11:11close12290.20117.17119.76116.89-6.8327144.60
24602006.12.13 11:11close12280.10117.16119.76116.61-27.9627116.64
24612006.12.13 11:11sell12310.10117.15120.06116.91
24622006.12.13 11:43sell12320.20117.43120.06117.19
24632006.12.14 09:52sell12330.40117.72120.07117.48
24642006.12.14 19:28sell12340.80118.00120.07117.76
24652006.12.15 08:04sell12351.60118.28120.07118.04
24662006.12.15 08:29t/p12351.60118.04120.07118.04325.4027442.04
24672006.12.15 08:29close12340.80118.01120.07117.76-18.7527423.29
24682006.12.15 08:29close12330.40118.00120.07117.48-100.9027322.39
24692006.12.15 08:29close12320.20117.99120.06117.19-106.8927215.50
24702006.12.15 08:29close12310.10117.97120.06116.91-75.4927140.01
24712006.12.15 08:29buy12360.10117.95115.04118.19
24722006.12.15 08:58buy12370.20117.67115.04117.91
24732006.12.15 10:08t/p12370.20117.91115.04117.9140.7027180.71
24742006.12.15 10:08close12360.10117.92115.04118.19-2.5427178.17
24752006.12.15 10:08sell12380.10117.88120.79117.64
24762006.12.15 10:26t/p12380.10117.64120.79117.6420.4027198.57
24772006.12.15 10:26sell12390.10117.62120.53117.38
24782006.12.15 11:18sell12400.20117.90120.53117.66
24792006.12.18 10:04sell12410.40118.18120.53117.94
24802006.12.18 20:09t/p12410.40117.94120.53117.9481.4027279.97
24812006.12.18 20:09close12400.20117.94120.53117.66-9.7727270.20
24822006.12.18 20:09close12390.10117.93120.53117.38-27.7927242.41
24832006.12.18 20:09sell12420.10117.89120.80117.65
24842006.12.19 02:20sell12430.20118.17120.80117.93
24852006.12.19 05:26t/p12430.20117.93120.80117.9340.7027283.11
24862006.12.19 05:26close12420.10117.93120.80117.65-4.8927278.22
24872006.12.19 05:26sell12440.10117.92120.83117.68
24882006.12.19 08:30sell12450.20118.21120.84117.97
24892006.12.19 11:48t/p12450.20117.97120.84117.9740.6927318.91
24902006.12.19 11:48close12440.10117.97120.83117.68-4.2427314.67
24912006.12.19 11:49sell12460.10117.96120.87117.72
24922006.12.19 19:57sell12470.20118.24120.87118.00
24932006.12.20 05:42t/p12470.20118.00120.87118.0037.6927352.36
24942006.12.20 05:42close12460.10118.00120.87117.72-4.8927347.48
24952006.12.20 05:43sell12480.10117.97120.88117.73
24962006.12.20 10:37sell12490.20118.25120.88118.01
24972006.12.21 05:02t/p12490.20118.01120.88118.0131.6927379.17
24982006.12.21 05:02close12480.10118.01120.88117.73-7.8827371.29
24992006.12.21 05:02sell12500.10118.00120.91117.76
25002006.12.21 08:16sell12510.20118.29120.92118.05
25012006.12.22 10:00sell12520.40118.59120.94118.35
25022006.12.22 11:54sell12530.80118.87120.94118.63
25032006.12.22 16:29close at stop12530.80118.79120.94118.6353.8827425.17
25042006.12.22 16:29close at stop12520.40118.79120.94118.35-67.3527357.82
25052006.12.22 16:29close at stop12510.20118.79120.92118.05-87.1727270.65
25062006.12.22 16:29close at stop12500.10118.79120.91117.76-68.0027202.65