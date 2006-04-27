|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=24; Lots=0.1; InitialStop=11; TrailingStop=20; PipsGrow=false; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DynamicHours=30; DefaultPips=28; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=false; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
|Bars in test
|1568
|Ticks modelled
|1890639
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|17202.65
|Gross profit
|44023.06
|Gross loss
|-26820.40
|Profit factor
|1.64
|Expected payoff
|13.73
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1709.95 (9.17%)
|Relative drawdown
|9.17% (1709.95)
|Total trades
|1253
|Short positions (won %)
|595 (52.94%)
|Long positions (won %)
|658 (55.62%)
|Profit trades (% of total)
|681 (54.35%)
|Loss trades (% of total)
|572 (45.65%)
|Largest
|profit trade
|1388.91
|loss trade
|-463.01
|Average
|profit trade
|64.64
|loss trade
|-46.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (317.63)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1709.95)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1410.90 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1709.95 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:02
|buy
|1
|0.10
|117.78
|114.87
|118.02
|2
|2006.01.02 21:05
|buy
|2
|0.20
|117.50
|114.87
|117.74
|3
|2006.01.02 23:23
|buy
|3
|0.40
|117.22
|114.87
|117.46
|4
|2006.01.03 08:18
|t/p
|3
|0.40
|117.46
|114.87
|117.46
|86.39
|10086.39
|5
|2006.01.03 08:18
|close
|2
|0.20
|117.46
|114.87
|117.74
|-4.48
|10081.91
|6
|2006.01.03 08:18
|close
|1
|0.10
|117.45
|114.87
|118.02
|-26.94
|10054.97
|7
|2006.01.05 12:00
|sell
|4
|0.10
|115.96
|118.87
|115.72
|8
|2006.01.05 20:49
|sell
|5
|0.20
|116.24
|118.87
|116.00
|9
|2006.01.06 01:14
|t/p
|5
|0.20
|116.00
|118.87
|116.00
|38.39
|10093.36
|10
|2006.01.06 01:14
|close
|4
|0.10
|116.00
|118.87
|115.72
|-4.95
|10088.41
|11
|2006.01.10 00:00
|sell
|6
|0.10
|114.65
|117.56
|114.41
|12
|2006.01.10 02:48
|t/p
|6
|0.10
|114.41
|117.56
|114.41
|20.98
|10109.39
|13
|2006.01.10 02:48
|sell
|7
|0.10
|114.40
|117.31
|114.16
|14
|2006.01.10 03:46
|t/p
|7
|0.10
|114.16
|117.31
|114.16
|21.02
|10130.41
|15
|2006.01.10 03:46
|sell
|8
|0.10
|114.14
|117.05
|113.90
|16
|2006.01.10 05:00
|sell
|9
|0.20
|114.42
|117.05
|114.18
|17
|2006.01.10 05:33
|t/p
|9
|0.20
|114.18
|117.05
|114.18
|42.04
|10172.45
|18
|2006.01.10 05:33
|close
|8
|0.10
|114.18
|117.05
|113.90
|-3.50
|10168.95
|19
|2006.01.10 05:33
|buy
|10
|0.10
|114.19
|111.28
|114.43
|20
|2006.01.10 08:02
|t/p
|10
|0.10
|114.43
|111.28
|114.43
|20.97
|10189.92
|21
|2006.01.10 08:02
|buy
|11
|0.10
|114.45
|111.54
|114.69
|22
|2006.01.11 00:25
|t/p
|11
|0.10
|114.69
|111.54
|114.69
|22.09
|10212.02
|23
|2006.01.11 00:25
|buy
|12
|0.10
|114.71
|111.80
|114.95
|24
|2006.01.11 06:13
|buy
|13
|0.20
|114.43
|111.80
|114.67
|25
|2006.01.11 09:36
|buy
|14
|0.40
|114.15
|111.80
|114.39
|26
|2006.01.12 01:37
|buy
|15
|0.80
|113.87
|111.80
|114.11
|27
|2006.01.12 04:10
|buy
|16
|1.60
|113.58
|111.79
|113.82
|28
|2006.01.12 04:17
|t/p
|16
|1.60
|113.82
|111.79
|113.82
|337.37
|10549.39
|29
|2006.01.12 04:17
|close
|15
|0.80
|113.82
|111.80
|114.11
|-35.14
|10514.25
|30
|2006.01.12 04:17
|close
|14
|0.40
|113.83
|111.80
|114.39
|-98.48
|10415.77
|31
|2006.01.12 04:17
|close
|13
|0.20
|113.82
|111.80
|114.67
|-100.20
|10315.57
|32
|2006.01.12 04:17
|close
|12
|0.10
|113.84
|111.80
|114.95
|-72.93
|10242.64
|33
|2006.01.12 04:17
|sell
|17
|0.10
|113.83
|116.74
|113.59
|34
|2006.01.12 05:54
|t/p
|17
|0.10
|113.59
|116.74
|113.59
|21.13
|10263.77
|35
|2006.01.12 05:54
|sell
|18
|0.10
|113.57
|116.48
|113.33
|36
|2006.01.12 09:01
|sell
|19
|0.20
|113.86
|116.49
|113.62
|37
|2006.01.12 09:28
|sell
|20
|0.40
|114.14
|116.49
|113.90
|38
|2006.01.12 17:23
|sell
|21
|0.80
|114.42
|116.49
|114.18
|39
|2006.01.12 20:01
|sell
|22
|1.60
|114.70
|116.49
|114.46
|40
|2006.01.13 02:00
|t/p
|22
|1.60
|114.46
|116.49
|114.46
|311.55
|10575.33
|41
|2006.01.13 02:00
|close
|21
|0.80
|114.46
|116.49
|114.18
|-39.93
|10535.40
|42
|2006.01.13 02:00
|close
|20
|0.40
|114.47
|116.49
|113.90
|-121.29
|10414.10
|43
|2006.01.13 02:00
|close
|19
|0.20
|114.46
|116.49
|113.62
|-107.83
|10306.27
|44
|2006.01.13 02:00
|close
|18
|0.10
|114.47
|116.48
|113.33
|-80.12
|10226.16
|45
|2006.01.13 02:00
|buy
|23
|0.10
|114.46
|111.55
|114.70
|46
|2006.01.13 07:59
|t/p
|23
|0.10
|114.70
|111.55
|114.70
|20.92
|10247.08
|47
|2006.01.13 07:59
|buy
|24
|0.10
|114.72
|111.81
|114.96
|48
|2006.01.13 08:33
|buy
|25
|0.20
|114.44
|111.81
|114.68
|49
|2006.01.13 09:20
|t/p
|25
|0.20
|114.68
|111.81
|114.68
|41.86
|10288.94
|50
|2006.01.13 09:20
|close
|24
|0.10
|114.68
|111.81
|114.96
|-3.49
|10285.45
|51
|2006.01.13 09:20
|buy
|26
|0.10
|114.69
|111.78
|114.93
|52
|2006.01.13 10:42
|buy
|27
|0.20
|114.41
|111.78
|114.65
|53
|2006.01.15 17:45
|buy
|28
|0.40
|114.13
|111.78
|114.37
|54
|2006.01.15 18:40
|buy
|29
|0.80
|113.85
|111.78
|114.09
|55
|2006.01.15 21:06
|t/p
|29
|0.80
|114.09
|111.78
|114.09
|168.29
|10453.74
|56
|2006.01.15 21:06
|close
|28
|0.40
|114.09
|111.78
|114.37
|-14.02
|10439.72
|57
|2006.01.15 21:07
|close
|27
|0.20
|114.08
|111.78
|114.65
|-57.85
|10381.87
|58
|2006.01.15 21:07
|close
|26
|0.10
|114.09
|111.78
|114.93
|-52.59
|10329.28
|59
|2006.01.15 21:07
|sell
|30
|0.10
|114.09
|117.00
|113.85
|60
|2006.01.16 00:19
|sell
|31
|0.20
|114.37
|117.00
|114.13
|61
|2006.01.16 04:34
|sell
|32
|0.40
|114.65
|117.00
|114.41
|62
|2006.01.16 08:14
|sell
|33
|0.80
|114.93
|117.00
|114.69
|63
|2006.01.16 19:52
|sell
|34
|1.60
|115.22
|117.01
|114.98
|64
|2006.01.16 20:56
|t/p
|34
|1.60
|114.98
|117.01
|114.98
|333.97
|10663.25
|65
|2006.01.16 20:56
|close
|33
|0.80
|114.98
|117.00
|114.69
|-34.79
|10628.46
|66
|2006.01.16 20:56
|close
|32
|0.40
|114.97
|117.00
|114.41
|-111.33
|10517.13
|67
|2006.01.16 20:56
|close
|31
|0.20
|114.97
|117.00
|114.13
|-104.38
|10412.75
|68
|2006.01.16 20:56
|close
|30
|0.10
|114.97
|117.00
|113.85
|-78.04
|10334.71
|69
|2006.01.16 20:56
|buy
|35
|0.10
|114.98
|112.07
|115.22
|70
|2006.01.17 02:27
|buy
|36
|0.20
|114.68
|112.05
|114.92
|71
|2006.01.17 04:26
|t/p
|36
|0.20
|114.92
|112.05
|114.92
|41.77
|10376.48
|72
|2006.01.17 04:26
|close
|35
|0.10
|114.92
|112.07
|115.22
|-4.06
|10372.43
|73
|2006.01.17 04:26
|buy
|37
|0.10
|114.94
|112.03
|115.18
|74
|2006.01.17 06:17
|t/p
|37
|0.10
|115.18
|112.03
|115.18
|20.84
|10393.27
|75
|2006.01.17 06:17
|buy
|38
|0.10
|115.20
|112.29
|115.44
|76
|2006.01.17 08:55
|t/p
|38
|0.10
|115.44
|112.29
|115.44
|20.79
|10414.06
|77
|2006.01.17 08:55
|buy
|39
|0.10
|115.46
|112.55
|115.70
|78
|2006.01.17 10:06
|t/p
|39
|0.10
|115.70
|112.55
|115.70
|20.74
|10434.80
|79
|2006.01.17 10:06
|buy
|40
|0.10
|115.72
|112.81
|115.96
|80
|2006.01.17 15:28
|buy
|41
|0.20
|115.44
|112.81
|115.68
|81
|2006.01.17 19:12
|t/p
|41
|0.20
|115.68
|112.81
|115.68
|41.49
|10476.29
|82
|2006.01.17 19:12
|close
|40
|0.10
|115.69
|112.81
|115.96
|-2.59
|10473.70
|83
|2006.01.17 19:12
|buy
|42
|0.10
|115.70
|112.79
|115.94
|84
|2006.01.17 22:47
|buy
|43
|0.20
|115.41
|112.78
|115.65
|85
|2006.01.17 23:09
|t/p
|43
|0.20
|115.65
|112.78
|115.65
|41.50
|10515.20
|86
|2006.01.17 23:09
|close
|42
|0.10
|115.65
|112.79
|115.94
|-4.32
|10510.88
|87
|2006.01.17 23:09
|buy
|44
|0.10
|115.66
|112.75
|115.90
|88
|2006.01.18 02:30
|buy
|45
|0.20
|115.37
|112.74
|115.61
|89
|2006.01.18 03:48
|buy
|46
|0.40
|115.09
|112.74
|115.33
|90
|2006.01.18 11:44
|t/p
|46
|0.40
|115.33
|112.74
|115.33
|83.24
|10594.12
|91
|2006.01.18 11:44
|close
|45
|0.20
|115.33
|112.74
|115.61
|-6.94
|10587.18
|92
|2006.01.18 11:44
|close
|44
|0.10
|115.34
|112.75
|115.90
|-26.58
|10560.60
|93
|2006.01.18 11:44
|sell
|47
|0.10
|115.35
|118.26
|115.11
|94
|2006.01.19 01:39
|t/p
|47
|0.10
|115.11
|118.26
|115.11
|16.36
|10576.96
|95
|2006.01.19 01:39
|sell
|48
|0.10
|115.09
|118.00
|114.85
|96
|2006.01.19 02:47
|sell
|49
|0.20
|115.38
|118.01
|115.14
|97
|2006.01.19 04:30
|t/p
|49
|0.20
|115.14
|118.01
|115.14
|41.69
|10618.65
|98
|2006.01.19 04:30
|close
|48
|0.10
|115.14
|118.00
|114.85
|-4.34
|10614.31
|99
|2006.01.19 04:30
|sell
|50
|0.10
|115.13
|118.04
|114.89
|100
|2006.01.19 13:47
|sell
|51
|0.20
|115.41
|118.04
|115.17
|101
|2006.01.20 04:13
|t/p
|51
|0.20
|115.17
|118.04
|115.17
|38.69
|10653.00
|102
|2006.01.20 04:13
|close
|50
|0.10
|115.17
|118.04
|114.89
|-4.97
|10648.03
|103
|2006.01.20 04:13
|sell
|52
|0.10
|115.15
|118.06
|114.91
|104
|2006.01.20 10:45
|sell
|53
|0.20
|115.43
|118.06
|115.19
|105
|2006.01.20 14:52
|t/p
|53
|0.20
|115.19
|118.06
|115.19
|41.67
|10689.70
|106
|2006.01.20 14:52
|close
|52
|0.10
|115.18
|118.06
|114.91
|-2.60
|10687.10
|107
|2006.01.20 14:52
|sell
|54
|0.10
|115.17
|118.08
|114.93
|108
|2006.01.22 20:15
|t/p
|54
|0.10
|114.93
|118.08
|114.93
|20.88
|10707.98
|109
|2006.01.22 20:15
|sell
|55
|0.10
|114.91
|117.82
|114.67
|110
|2006.01.22 20:18
|t/p
|55
|0.10
|114.67
|117.82
|114.67
|20.93
|10728.91
|111
|2006.01.22 20:18
|sell
|56
|0.10
|114.65
|117.56
|114.41
|112
|2006.01.23 04:36
|t/p
|56
|0.10
|114.41
|117.56
|114.41
|19.48
|10748.40
|113
|2006.01.23 04:36
|sell
|57
|0.10
|114.39
|117.30
|114.15
|114
|2006.01.23 11:03
|sell
|58
|0.20
|114.67
|117.30
|114.43
|115
|2006.01.23 14:22
|t/p
|58
|0.20
|114.43
|117.30
|114.43
|41.95
|10790.35
|116
|2006.01.23 14:22
|close
|57
|0.10
|114.43
|117.30
|114.15
|-3.50
|10786.85
|117
|2006.01.23 14:22
|sell
|59
|0.10
|114.40
|117.31
|114.16
|118
|2006.01.23 21:37
|sell
|60
|0.20
|114.68
|117.31
|114.44
|119
|2006.01.24 08:13
|t/p
|60
|0.20
|114.44
|117.31
|114.44
|38.95
|10825.80
|120
|2006.01.24 08:13
|close
|59
|0.10
|114.44
|117.31
|114.16
|-5.00
|10820.80
|121
|2006.01.24 08:13
|buy
|61
|0.10
|114.43
|111.52
|114.67
|122
|2006.01.24 11:01
|t/p
|61
|0.10
|114.67
|111.52
|114.67
|20.93
|10841.73
|123
|2006.01.24 11:01
|buy
|62
|0.10
|114.69
|111.78
|114.93
|124
|2006.01.24 18:24
|t/p
|62
|0.10
|114.93
|111.78
|114.93
|20.88
|10862.61
|125
|2006.01.24 18:24
|buy
|63
|0.10
|114.96
|112.05
|115.20
|126
|2006.01.24 19:14
|t/p
|63
|0.10
|115.20
|112.05
|115.20
|20.83
|10883.44
|127
|2006.01.24 19:14
|buy
|64
|0.10
|115.22
|112.31
|115.46
|128
|2006.01.25 01:00
|buy
|65
|0.20
|114.94
|112.31
|115.18
|129
|2006.01.25 04:16
|buy
|66
|0.40
|114.66
|112.31
|114.90
|130
|2006.01.25 08:31
|t/p
|66
|0.40
|114.90
|112.31
|114.90
|83.54
|10966.98
|131
|2006.01.25 08:31
|close
|65
|0.20
|114.91
|112.31
|115.18
|-5.22
|10961.76
|132
|2006.01.25 08:31
|close
|64
|0.10
|114.92
|112.31
|115.46
|-24.95
|10936.81
|133
|2006.01.25 08:31
|buy
|67
|0.10
|114.95
|112.04
|115.19
|134
|2006.01.25 09:05
|t/p
|67
|0.10
|115.19
|112.04
|115.19
|20.84
|10957.65
|135
|2006.01.25 09:05
|buy
|68
|0.10
|115.21
|112.30
|115.45
|136
|2006.01.25 09:47
|t/p
|68
|0.10
|115.45
|112.30
|115.45
|20.79
|10978.44
|137
|2006.01.25 09:47
|buy
|69
|0.10
|115.47
|112.56
|115.71
|138
|2006.01.25 09:51
|t/p
|69
|0.10
|115.71
|112.56
|115.71
|20.74
|10999.18
|139
|2006.01.25 09:51
|buy
|70
|0.10
|115.73
|112.82
|115.97
|140
|2006.01.26 02:57
|buy
|71
|0.20
|115.44
|112.81
|115.68
|141
|2006.01.26 03:28
|t/p
|71
|0.20
|115.68
|112.81
|115.68
|41.49
|11040.67
|142
|2006.01.26 03:28
|close
|70
|0.10
|115.68
|112.82
|115.97
|-0.83
|11039.85
|143
|2006.01.26 03:28
|buy
|72
|0.10
|115.69
|112.78
|115.93
|144
|2006.01.26 06:34
|t/p
|72
|0.10
|115.93
|112.78
|115.93
|20.70
|11060.55
|145
|2006.01.26 06:34
|buy
|73
|0.10
|115.95
|113.04
|116.19
|146
|2006.01.26 10:40
|t/p
|73
|0.10
|116.19
|113.04
|116.19
|20.66
|11081.21
|147
|2006.01.26 10:40
|buy
|74
|0.10
|116.21
|113.30
|116.45
|148
|2006.01.26 14:20
|t/p
|74
|0.10
|116.45
|113.30
|116.45
|20.61
|11101.82
|149
|2006.01.26 14:20
|buy
|75
|0.10
|116.47
|113.56
|116.71
|150
|2006.01.26 18:38
|buy
|76
|0.20
|116.19
|113.56
|116.43
|151
|2006.01.27 00:38
|t/p
|76
|0.20
|116.43
|113.56
|116.43
|43.56
|11145.38
|152
|2006.01.27 00:38
|close
|75
|0.10
|116.43
|113.56
|116.71
|-2.28
|11143.10
|153
|2006.01.27 00:38
|buy
|77
|0.10
|116.46
|113.55
|116.70
|154
|2006.01.27 05:53
|t/p
|77
|0.10
|116.70
|113.55
|116.70
|20.57
|11163.67
|155
|2006.01.27 05:53
|buy
|78
|0.10
|116.72
|113.81
|116.96
|156
|2006.01.27 08:32
|buy
|79
|0.20
|116.44
|113.81
|116.68
|157
|2006.01.27 10:03
|t/p
|79
|0.20
|116.68
|113.81
|116.68
|41.14
|11204.81
|158
|2006.01.27 10:03
|close
|78
|0.10
|116.68
|113.81
|116.96
|-3.43
|11201.38
|159
|2006.01.27 10:03
|buy
|80
|0.10
|116.69
|113.78
|116.93
|160
|2006.01.27 10:54
|t/p
|80
|0.10
|116.93
|113.78
|116.93
|20.53
|11221.91
|161
|2006.01.27 10:54
|buy
|81
|0.10
|116.95
|114.04
|117.19
|162
|2006.01.27 12:20
|t/p
|81
|0.10
|117.19
|114.04
|117.19
|20.48
|11242.39
|163
|2006.01.27 12:20
|buy
|82
|0.10
|117.21
|114.30
|117.45
|164
|2006.01.30 03:18
|t/p
|82
|0.10
|117.45
|114.30
|117.45
|21.59
|11263.99
|165
|2006.01.30 03:18
|buy
|83
|0.10
|117.47
|114.56
|117.71
|166
|2006.01.30 03:54
|t/p
|83
|0.10
|117.71
|114.56
|117.71
|20.39
|11284.38
|167
|2006.01.30 03:54
|buy
|84
|0.10
|117.73
|114.82
|117.97
|168
|2006.01.31 01:45
|buy
|85
|0.20
|117.44
|114.81
|117.68
|169
|2006.01.31 02:59
|buy
|86
|0.40
|117.16
|114.81
|117.40
|170
|2006.01.31 11:54
|buy
|87
|0.80
|116.88
|114.81
|117.12
|171
|2006.01.31 14:15
|t/p
|87
|0.80
|117.12
|114.81
|117.12
|163.91
|11448.29
|172
|2006.01.31 14:15
|close
|86
|0.40
|117.14
|114.81
|117.40
|-6.83
|11441.46
|173
|2006.01.31 14:15
|close
|85
|0.20
|117.13
|114.81
|117.68
|-52.93
|11388.53
|174
|2006.01.31 14:15
|close
|84
|0.10
|117.11
|114.82
|117.97
|-51.78
|11336.75
|175
|2006.01.31 14:15
|sell
|88
|0.10
|117.10
|120.01
|116.86
|176
|2006.01.31 14:29
|sell
|89
|0.20
|117.39
|120.02
|117.15
|177
|2006.01.31 20:42
|t/p
|89
|0.20
|117.15
|120.02
|117.15
|40.97
|11377.72
|178
|2006.01.31 20:42
|close
|88
|0.10
|117.15
|120.01
|116.86
|-4.27
|11373.45
|179
|2006.01.31 20:42
|sell
|90
|0.10
|117.14
|120.05
|116.90
|180
|2006.02.01 03:46
|sell
|91
|0.20
|117.42
|120.05
|117.18
|181
|2006.02.01 04:42
|sell
|92
|0.40
|117.70
|120.05
|117.46
|182
|2006.02.01 06:20
|t/p
|92
|0.40
|117.46
|120.05
|117.46
|81.73
|11455.18
|183
|2006.02.01 06:20
|close
|91
|0.20
|117.46
|120.05
|117.18
|-6.81
|11448.37
|184
|2006.02.01 06:20
|close
|90
|0.10
|117.47
|120.05
|116.90
|-29.59
|11418.78
|185
|2006.02.01 06:20
|sell
|93
|0.10
|117.46
|120.37
|117.22
|186
|2006.02.01 10:39
|sell
|94
|0.20
|117.74
|120.37
|117.50
|187
|2006.02.01 12:35
|sell
|95
|0.40
|118.03
|120.38
|117.79
|188
|2006.02.01 20:44
|sell
|96
|0.80
|118.31
|120.38
|118.07
|189
|2006.02.02 00:48
|sell
|97
|1.60
|118.59
|120.38
|118.35
|190
|2006.02.02 03:01
|t/p
|97
|1.60
|118.35
|120.38
|118.35
|324.46
|11743.24
|191
|2006.02.02 03:01
|close
|96
|0.80
|118.35
|120.38
|118.07
|-62.94
|11680.30
|192
|2006.02.02 03:01
|close
|95
|0.40
|118.36
|120.38
|117.79
|-129.47
|11550.83
|193
|2006.02.02 03:01
|close
|94
|0.20
|118.36
|120.37
|117.50
|-113.75
|11437.08
|194
|2006.02.02 03:01
|close
|93
|0.10
|118.35
|120.37
|117.22
|-79.69
|11357.39
|195
|2006.02.02 03:01
|buy
|98
|0.10
|118.34
|115.43
|118.58
|196
|2006.02.02 03:43
|t/p
|98
|0.10
|118.58
|115.43
|118.58
|20.24
|11377.63
|197
|2006.02.02 03:43
|buy
|99
|0.10
|118.60
|115.69
|118.84
|198
|2006.02.02 11:22
|buy
|100
|0.20
|118.32
|115.69
|118.56
|199
|2006.02.02 16:52
|t/p
|100
|0.20
|118.56
|115.69
|118.56
|40.49
|11418.12
|200
|2006.02.02 16:52
|close
|99
|0.10
|118.56
|115.69
|118.84
|-3.37
|11414.75
|201
|2006.02.02 16:53
|buy
|101
|0.10
|118.57
|115.66
|118.81
|202
|2006.02.03 08:35
|t/p
|101
|0.10
|118.81
|115.66
|118.81
|21.36
|11436.12
|203
|2006.02.03 08:35
|buy
|102
|0.10
|118.83
|115.92
|119.07
|204
|2006.02.03 08:58
|t/p
|102
|0.10
|119.07
|115.92
|119.07
|20.16
|11456.28
|205
|2006.02.03 08:58
|buy
|103
|0.10
|119.09
|116.18
|119.33
|206
|2006.02.03 09:15
|t/p
|103
|0.10
|119.33
|116.18
|119.33
|20.11
|11476.39
|207
|2006.02.03 09:15
|buy
|104
|0.10
|119.35
|116.44
|119.59
|208
|2006.02.03 10:21
|buy
|105
|0.20
|119.07
|116.44
|119.31
|209
|2006.02.05 17:00
|buy
|106
|0.40
|118.77
|116.42
|119.01
|210
|2006.02.06 10:03
|t/p
|106
|0.40
|119.01
|116.42
|119.01
|85.33
|11561.72
|211
|2006.02.06 10:03
|close
|105
|0.20
|119.01
|116.44
|119.31
|-7.75
|11553.97
|212
|2006.02.06 10:03
|close
|104
|0.10
|119.02
|116.44
|119.59
|-26.57
|11527.40
|213
|2006.02.06 10:03
|sell
|107
|0.10
|119.01
|121.92
|118.77
|214
|2006.02.07 02:25
|t/p
|107
|0.10
|118.77
|121.92
|118.77
|18.71
|11546.11
|215
|2006.02.07 02:25
|sell
|108
|0.10
|118.75
|121.66
|118.51
|216
|2006.02.07 02:42
|t/p
|108
|0.10
|118.51
|121.66
|118.51
|20.25
|11566.36
|217
|2006.02.07 02:42
|sell
|109
|0.10
|118.49
|121.40
|118.25
|218
|2006.02.07 03:53
|t/p
|109
|0.10
|118.25
|121.40
|118.25
|20.30
|11586.66
|219
|2006.02.07 03:53
|sell
|110
|0.10
|118.23
|121.14
|117.99
|220
|2006.02.07 04:20
|t/p
|110
|0.10
|117.99
|121.14
|117.99
|20.34
|11607.00
|221
|2006.02.07 04:20
|sell
|111
|0.10
|117.97
|120.88
|117.73
|222
|2006.02.07 04:32
|t/p
|111
|0.10
|117.73
|120.88
|117.73
|20.39
|11627.39
|223
|2006.02.07 04:32
|sell
|112
|0.10
|117.70
|120.61
|117.46
|224
|2006.02.07 06:04
|sell
|113
|0.20
|117.98
|120.61
|117.74
|225
|2006.02.07 17:58
|t/p
|113
|0.20
|117.74
|120.61
|117.74
|40.77
|11668.16
|226
|2006.02.07 17:58
|close
|112
|0.10
|117.74
|120.61
|117.46
|-3.40
|11664.76
|227
|2006.02.07 17:58
|sell
|114
|0.10
|117.74
|120.65
|117.50
|228
|2006.02.07 19:58
|sell
|115
|0.20
|118.02
|120.65
|117.78
|229
|2006.02.08 01:32
|t/p
|115
|0.20
|117.78
|120.65
|117.78
|37.76
|11702.52
|230
|2006.02.08 01:32
|close
|114
|0.10
|117.78
|120.65
|117.50
|-4.90
|11697.63
|231
|2006.02.08 01:33
|sell
|116
|0.10
|117.77
|120.68
|117.53
|232
|2006.02.08 04:34
|sell
|117
|0.20
|118.05
|120.68
|117.81
|233
|2006.02.08 05:51
|sell
|118
|0.40
|118.33
|120.68
|118.09
|234
|2006.02.08 10:54
|sell
|119
|0.80
|118.61
|120.68
|118.37
|235
|2006.02.08 19:45
|t/p
|119
|0.80
|118.37
|120.68
|118.37
|162.20
|11859.83
|236
|2006.02.08 19:45
|close
|118
|0.40
|118.37
|120.68
|118.09
|-13.52
|11846.31
|237
|2006.02.08 19:45
|close
|117
|0.20
|118.39
|120.68
|117.81
|-57.44
|11788.87
|238
|2006.02.08 19:45
|close
|116
|0.10
|118.40
|120.68
|117.53
|-53.21
|11735.66
|239
|2006.02.08 19:45
|buy
|120
|0.10
|118.39
|115.48
|118.63
|240
|2006.02.08 22:22
|t/p
|120
|0.10
|118.63
|115.48
|118.63
|20.23
|11755.89
|241
|2006.02.08 22:22
|buy
|121
|0.10
|118.65
|115.74
|118.89
|242
|2006.02.09 06:51
|buy
|122
|0.20
|118.37
|115.74
|118.61
|243
|2006.02.09 10:20
|t/p
|122
|0.20
|118.61
|115.74
|118.61
|40.47
|11796.36
|244
|2006.02.09 10:20
|close
|121
|0.10
|118.61
|115.74
|118.89
|0.12
|11796.48
|245
|2006.02.09 10:20
|buy
|123
|0.10
|118.62
|115.71
|118.86
|246
|2006.02.09 14:44
|t/p
|123
|0.10
|118.86
|115.71
|118.86
|20.19
|11816.67
|247
|2006.02.09 14:44
|buy
|124
|0.10
|118.88
|115.97
|119.12
|248
|2006.02.09 20:50
|buy
|125
|0.20
|118.60
|115.97
|118.84
|249
|2006.02.10 00:01
|buy
|126
|0.40
|118.32
|115.97
|118.56
|250
|2006.02.10 00:26
|buy
|127
|0.80
|118.04
|115.97
|118.28
|251
|2006.02.10 02:26
|buy
|128
|1.60
|117.76
|115.97
|118.00
|252
|2006.02.10 04:53
|buy
|129
|3.20
|117.48
|115.97
|117.72
|253
|2006.02.10 10:54
|t/p
|129
|3.20
|117.72
|115.97
|117.72
|652.40
|12469.07
|254
|2006.02.10 10:54
|close
|128
|1.60
|117.72
|115.97
|118.00
|-54.37
|12414.70
|255
|2006.02.10 10:54
|close
|127
|0.80
|117.73
|115.97
|118.28
|-210.65
|12204.05
|256
|2006.02.10 10:54
|close
|126
|0.40
|117.72
|115.97
|118.56
|-203.87
|12000.18
|257
|2006.02.10 10:54
|close
|125
|0.20
|117.71
|115.97
|118.84
|-148.89
|11851.29
|258
|2006.02.10 10:54
|close
|124
|0.10
|117.71
|115.97
|119.12
|-98.24
|11753.05
|259
|2006.02.10 10:54
|sell
|130
|0.10
|117.72
|120.63
|117.48
|260
|2006.02.10 12:23
|t/p
|130
|0.10
|117.48
|120.63
|117.48
|20.43
|11773.48
|261
|2006.02.10 12:23
|sell
|131
|0.10
|117.46
|120.37
|117.22
|262
|2006.02.10 13:42
|sell
|132
|0.20
|117.74
|120.37
|117.50
|263
|2006.02.10 14:57
|sell
|133
|0.40
|118.02
|120.37
|117.78
|264
|2006.02.12 17:00
|t/p
|133
|0.40
|117.78
|120.37
|117.78
|81.51
|11854.99
|265
|2006.02.12 17:00
|close
|132
|0.20
|117.77
|120.37
|117.50
|-5.09
|11849.90
|266
|2006.02.12 17:00
|close
|131
|0.10
|117.75
|120.37
|117.22
|-24.63
|11825.27
|267
|2006.02.12 17:01
|sell
|134
|0.10
|117.72
|120.63
|117.48
|268
|2006.02.12 22:37
|sell
|135
|0.20
|118.00
|120.63
|117.76
|269
|2006.02.13 02:31
|t/p
|135
|0.20
|117.76
|120.63
|117.76
|37.77
|11863.04
|270
|2006.02.13 02:31
|close
|134
|0.10
|117.76
|120.63
|117.48
|-4.90
|11858.15
|271
|2006.02.13 02:31
|buy
|136
|0.10
|117.77
|114.86
|118.01
|272
|2006.02.13 04:15
|t/p
|136
|0.10
|118.01
|114.86
|118.01
|20.34
|11878.49
|273
|2006.02.13 04:15
|buy
|137
|0.10
|118.03
|115.12
|118.27
|274
|2006.02.13 10:31
|buy
|138
|0.20
|117.75
|115.12
|117.99
|275
|2006.02.13 18:26
|buy
|139
|0.40
|117.46
|115.11
|117.70
|276
|2006.02.14 01:15
|buy
|140
|0.80
|117.18
|115.11
|117.42
|277
|2006.02.14 04:56
|t/p
|140
|0.80
|117.42
|115.11
|117.42
|163.52
|12042.01
|278
|2006.02.14 04:56
|close
|139
|0.40
|117.42
|115.11
|117.70
|-8.97
|12033.03
|279
|2006.02.14 04:57
|close
|138
|0.20
|117.41
|115.12
|117.99
|-55.59
|11977.44
|280
|2006.02.14 04:57
|close
|137
|0.10
|117.40
|115.12
|118.27
|-52.50
|11924.95
|281
|2006.02.14 04:57
|sell
|141
|0.10
|117.41
|120.32
|117.17
|282
|2006.02.14 08:41
|sell
|142
|0.20
|117.69
|120.32
|117.45
|283
|2006.02.14 08:59
|t/p
|142
|0.20
|117.45
|120.32
|117.45
|40.87
|11965.82
|284
|2006.02.14 08:59
|close
|141
|0.10
|117.45
|120.32
|117.17
|-3.41
|11962.41
|285
|2006.02.14 08:59
|sell
|143
|0.10
|117.44
|120.35
|117.20
|286
|2006.02.14 22:00
|sell
|144
|0.20
|117.72
|120.35
|117.48
|287
|2006.02.15 04:00
|t/p
|144
|0.20
|117.48
|120.35
|117.48
|37.87
|12000.27
|288
|2006.02.15 04:00
|close
|143
|0.10
|117.48
|120.35
|117.20
|-4.90
|11995.38
|289
|2006.02.15 04:00
|buy
|145
|0.10
|117.49
|114.58
|117.73
|290
|2006.02.15 09:04
|buy
|146
|0.20
|117.21
|114.58
|117.45
|291
|2006.02.15 10:17
|buy
|147
|0.40
|116.93
|114.58
|117.17
|292
|2006.02.15 10:34
|t/p
|147
|0.40
|117.17
|114.58
|117.17
|81.93
|12077.31
|293
|2006.02.15 10:34
|close
|146
|0.20
|117.17
|114.58
|117.45
|-6.83
|12070.48
|294
|2006.02.15 10:34
|close
|145
|0.10
|117.16
|114.58
|117.73
|-28.17
|12042.31
|295
|2006.02.15 10:34
|sell
|148
|0.10
|117.17
|120.08
|116.93
|296
|2006.02.15 10:36
|sell
|149
|0.20
|117.45
|120.08
|117.21
|297
|2006.02.15 11:23
|sell
|150
|0.40
|117.73
|120.08
|117.49
|298
|2006.02.15 11:49
|sell
|151
|0.80
|118.01
|120.08
|117.77
|299
|2006.02.15 17:29
|t/p
|151
|0.80
|117.77
|120.08
|117.77
|163.03
|12205.34
|300
|2006.02.15 17:29
|close
|150
|0.40
|117.77
|120.08
|117.49
|-13.59
|12191.75
|301
|2006.02.15 17:29
|close
|149
|0.20
|117.78
|120.08
|117.21
|-56.04
|12135.71
|302
|2006.02.15 17:30
|close
|148
|0.10
|117.78
|120.08
|116.93
|-51.79
|12083.92
|303
|2006.02.15 17:30
|buy
|152
|0.10
|117.79
|114.88
|118.03
|304
|2006.02.15 19:33
|t/p
|152
|0.10
|118.03
|114.88
|118.03
|20.33
|12104.25
|305
|2006.02.15 19:33
|buy
|153
|0.10
|118.05
|115.14
|118.29
|306
|2006.02.15 23:44
|buy
|154
|0.20
|117.77
|115.14
|118.01
|307
|2006.02.16 05:38
|t/p
|154
|0.20
|118.01
|115.14
|118.01
|47.66
|12151.91
|308
|2006.02.16 05:38
|close
|153
|0.10
|118.01
|115.14
|118.29
|0.10
|12152.01
|309
|2006.02.16 05:38
|buy
|155
|0.10
|118.04
|115.13
|118.28
|310
|2006.02.16 11:28
|buy
|156
|0.20
|117.76
|115.13
|118.00
|311
|2006.02.16 12:33
|t/p
|156
|0.20
|118.00
|115.13
|118.00
|40.68
|12192.69
|312
|2006.02.16 12:33
|close
|155
|0.10
|118.01
|115.13
|118.28
|-2.54
|12190.15
|313
|2006.02.16 12:33
|buy
|157
|0.10
|118.02
|115.11
|118.26
|314
|2006.02.16 15:52
|buy
|158
|0.20
|117.74
|115.11
|117.98
|315
|2006.02.16 18:50
|buy
|159
|0.40
|117.46
|115.11
|117.70
|316
|2006.02.16 19:49
|t/p
|159
|0.40
|117.70
|115.11
|117.70
|81.56
|12271.71
|317
|2006.02.16 19:49
|close
|158
|0.20
|117.70
|115.11
|117.98
|-6.80
|12264.91
|318
|2006.02.16 19:49
|close
|157
|0.10
|117.69
|115.11
|118.26
|-28.04
|12236.87
|319
|2006.02.16 19:49
|sell
|160
|0.10
|117.70
|120.61
|117.46
|320
|2006.02.16 20:10
|sell
|161
|0.20
|117.99
|120.62
|117.75
|321
|2006.02.17 03:59
|sell
|162
|0.40
|118.27
|120.62
|118.03
|322
|2006.02.17 06:19
|sell
|163
|0.80
|118.55
|120.62
|118.31
|323
|2006.02.17 07:59
|sell
|164
|1.60
|118.84
|120.63
|118.60
|324
|2006.02.17 08:34
|t/p
|164
|1.60
|118.60
|120.63
|118.60
|323.78
|12560.65
|325
|2006.02.17 08:34
|close
|163
|0.80
|118.60
|120.62
|118.31
|-33.73
|12526.92
|326
|2006.02.17 08:34
|close
|162
|0.40
|118.59
|120.62
|118.03
|-107.93
|12418.99
|327
|2006.02.17 08:34
|close
|161
|0.20
|118.60
|120.62
|117.75
|-105.86
|12313.13
|328
|2006.02.17 08:34
|close
|160
|0.10
|118.60
|120.61
|117.46
|-77.39
|12235.74
|329
|2006.02.17 08:34
|buy
|165
|0.10
|118.59
|115.68
|118.83
|330
|2006.02.17 10:41
|buy
|166
|0.20
|118.30
|115.67
|118.54
|331
|2006.02.19 20:18
|buy
|167
|0.40
|118.02
|115.67
|118.26
|332
|2006.02.20 03:45
|t/p
|167
|0.40
|118.26
|115.67
|118.26
|85.84
|12321.58
|333
|2006.02.20 03:45
|close
|166
|0.20
|118.26
|115.67
|118.54
|-4.43
|12317.15
|334
|2006.02.20 03:45
|close
|165
|0.10
|118.27
|115.68
|118.83
|-25.90
|12291.25
|335
|2006.02.20 03:45
|sell
|168
|0.10
|118.28
|121.19
|118.04
|336
|2006.02.20 21:36
|sell
|169
|0.20
|118.56
|121.19
|118.32
|337
|2006.02.21 06:38
|sell
|170
|0.40
|118.85
|121.20
|118.61
|338
|2006.02.21 20:17
|t/p
|170
|0.40
|118.61
|121.20
|118.61
|80.94
|12372.19
|339
|2006.02.21 20:17
|close
|169
|0.20
|118.61
|121.19
|118.32
|-11.42
|12360.77
|340
|2006.02.21 20:17
|close
|168
|0.10
|118.61
|121.19
|118.04
|-29.32
|12331.45
|341
|2006.02.21 20:17
|buy
|171
|0.10
|118.60
|115.69
|118.84
|342
|2006.02.22 04:01
|t/p
|171
|0.10
|118.84
|115.69
|118.84
|21.36
|12352.82
|343
|2006.02.22 04:01
|sell
|172
|0.10
|118.84
|121.75
|118.60
|344
|2006.02.22 08:01
|t/p
|172
|0.10
|118.60
|121.75
|118.60
|20.24
|12373.06
|345
|2006.02.22 08:01
|sell
|173
|0.10
|118.58
|121.49
|118.34
|346
|2006.02.22 08:52
|t/p
|173
|0.10
|118.34
|121.49
|118.34
|20.28
|12393.34
|347
|2006.02.22 08:52
|sell
|174
|0.10
|118.32
|121.23
|118.08
|348
|2006.02.22 09:41
|sell
|175
|0.20
|118.60
|121.23
|118.36
|349
|2006.02.22 18:30
|t/p
|175
|0.20
|118.36
|121.23
|118.36
|40.55
|12433.89
|350
|2006.02.22 18:30
|close
|174
|0.10
|118.36
|121.23
|118.08
|-3.38
|12430.51
|351
|2006.02.22 18:30
|sell
|176
|0.10
|118.33
|121.24
|118.09
|352
|2006.02.22 23:18
|t/p
|176
|0.10
|118.09
|121.24
|118.09
|20.32
|12450.83
|353
|2006.02.22 23:18
|sell
|177
|0.10
|118.07
|120.98
|117.83
|354
|2006.02.22 23:33
|t/p
|177
|0.10
|117.83
|120.98
|117.83
|20.37
|12471.20
|355
|2006.02.22 23:33
|sell
|178
|0.10
|117.81
|120.72
|117.57
|356
|2006.02.23 01:05
|t/p
|178
|0.10
|117.57
|120.72
|117.57
|15.92
|12487.12
|357
|2006.02.23 01:05
|sell
|179
|0.10
|117.55
|120.46
|117.31
|358
|2006.02.23 03:39
|t/p
|179
|0.10
|117.31
|120.46
|117.31
|20.46
|12507.58
|359
|2006.02.23 03:39
|sell
|180
|0.10
|117.29
|120.20
|117.05
|360
|2006.02.23 05:53
|t/p
|180
|0.10
|117.05
|120.20
|117.05
|20.50
|12528.08
|361
|2006.02.23 05:53
|sell
|181
|0.10
|117.03
|119.94
|116.79
|362
|2006.02.23 09:14
|t/p
|181
|0.10
|116.79
|119.94
|116.79
|20.55
|12548.63
|363
|2006.02.23 09:14
|sell
|182
|0.10
|116.77
|119.68
|116.53
|364
|2006.02.23 09:32
|sell
|183
|0.20
|117.05
|119.68
|116.81
|365
|2006.02.23 09:56
|sell
|184
|0.40
|117.33
|119.68
|117.09
|366
|2006.02.23 11:07
|t/p
|184
|0.40
|117.09
|119.68
|117.09
|81.99
|12630.62
|367
|2006.02.23 11:07
|close
|183
|0.20
|117.09
|119.68
|116.81
|-6.83
|12623.79
|368
|2006.02.23 11:07
|close
|182
|0.10
|117.08
|119.68
|116.53
|-26.48
|12597.31
|369
|2006.02.23 11:07
|sell
|185
|0.10
|117.07
|119.98
|116.83
|370
|2006.02.23 19:17
|t/p
|185
|0.10
|116.83
|119.98
|116.83
|20.54
|12617.85
|371
|2006.02.23 19:17
|sell
|186
|0.10
|116.81
|119.72
|116.57
|372
|2006.02.23 19:26
|t/p
|186
|0.10
|116.57
|119.72
|116.57
|20.59
|12638.44
|373
|2006.02.23 19:26
|sell
|187
|0.10
|116.55
|119.46
|116.31
|374
|2006.02.24 03:14
|sell
|188
|0.20
|116.83
|119.46
|116.59
|375
|2006.02.24 03:28
|sell
|189
|0.40
|117.11
|119.46
|116.87
|376
|2006.02.24 04:01
|t/p
|189
|0.40
|116.87
|119.46
|116.87
|82.14
|12720.58
|377
|2006.02.24 04:01
|close
|188
|0.20
|116.87
|119.46
|116.59
|-6.85
|12713.73
|378
|2006.02.24 04:01
|close
|187
|0.10
|116.88
|119.46
|116.31
|-29.73
|12684.01
|379
|2006.02.24 04:01
|sell
|190
|0.10
|116.85
|119.76
|116.61
|380
|2006.02.24 04:43
|t/p
|190
|0.10
|116.61
|119.76
|116.61
|20.58
|12704.59
|381
|2006.02.24 04:43
|sell
|191
|0.10
|116.59
|119.50
|116.35
|382
|2006.02.24 07:17
|sell
|192
|0.20
|116.87
|119.50
|116.63
|383
|2006.02.27 17:10
|t/p
|191
|0.10
|116.35
|119.50
|116.35
|19.18
|12723.77
|384
|2006.02.27 17:10
|t/p
|192
|0.20
|116.63
|119.50
|116.63
|38.37
|12762.14
|385
|2006.02.27 17:23
|buy
|193
|0.10
|116.13
|113.22
|116.37
|386
|2006.02.27 21:09
|t/p
|193
|0.10
|116.37
|113.22
|116.37
|20.62
|12782.76
|387
|2006.02.28 00:02
|buy
|194
|0.10
|116.38
|113.47
|116.62
|388
|2006.02.28 05:46
|buy
|195
|0.20
|116.10
|113.47
|116.34
|389
|2006.02.28 06:26
|t/p
|195
|0.20
|116.34
|113.47
|116.34
|41.26
|12824.02
|390
|2006.02.28 06:26
|close
|194
|0.10
|116.34
|113.47
|116.62
|-3.44
|12820.58
|391
|2006.02.28 07:20
|buy
|196
|0.10
|116.38
|113.47
|116.62
|392
|2006.02.28 10:00
|buy
|197
|0.20
|116.10
|113.47
|116.34
|393
|2006.02.28 11:17
|buy
|198
|0.40
|115.82
|113.47
|116.06
|394
|2006.02.28 18:30
|buy
|199
|0.80
|115.54
|113.47
|115.78
|395
|2006.02.28 18:49
|t/p
|199
|0.80
|115.78
|113.47
|115.78
|165.83
|12986.41
|396
|2006.02.28 18:49
|close
|198
|0.40
|115.78
|113.47
|116.06
|-13.82
|12972.59
|397
|2006.02.28 18:49
|close
|197
|0.20
|115.77
|113.47
|116.34
|-57.01
|12915.58
|398
|2006.02.28 18:49
|close
|196
|0.10
|115.78
|113.47
|116.62
|-51.82
|12863.76
|399
|2006.02.28 18:49
|sell
|200
|0.10
|115.77
|118.68
|115.53
|400
|2006.03.01 05:36
|sell
|201
|0.20
|116.05
|118.68
|115.81
|401
|2006.03.01 08:32
|t/p
|201
|0.20
|115.81
|118.68
|115.81
|41.45
|12905.21
|402
|2006.03.01 08:32
|close
|200
|0.10
|115.81
|118.68
|115.53
|-4.95
|12900.26
|403
|2006.03.01 08:32
|buy
|202
|0.10
|115.82
|112.91
|116.06
|404
|2006.03.01 10:07
|t/p
|202
|0.10
|116.06
|112.91
|116.06
|20.68
|12920.94
|405
|2006.03.01 10:07
|buy
|203
|0.10
|116.08
|113.17
|116.32
|406
|2006.03.01 23:58
|t/p
|203
|0.10
|116.32
|113.17
|116.32
|20.63
|12941.57
|407
|2006.03.01 23:58
|buy
|204
|0.10
|116.34
|113.43
|116.58
|408
|2006.03.02 02:40
|buy
|205
|0.20
|116.05
|113.42
|116.29
|409
|2006.03.02 08:01
|t/p
|205
|0.20
|116.29
|113.42
|116.29
|41.28
|12982.85
|410
|2006.03.02 08:01
|close
|204
|0.10
|116.29
|113.43
|116.58
|-0.81
|12982.04
|411
|2006.03.02 08:01
|buy
|206
|0.10
|116.32
|113.41
|116.56
|412
|2006.03.02 10:09
|buy
|207
|0.20
|116.04
|113.41
|116.28
|413
|2006.03.02 18:30
|buy
|208
|0.40
|115.75
|113.40
|115.99
|414
|2006.03.02 19:13
|t/p
|208
|0.40
|115.99
|113.40
|115.99
|82.77
|13064.81
|415
|2006.03.02 19:13
|close
|207
|0.20
|115.99
|113.41
|116.28
|-8.62
|13056.19
|416
|2006.03.02 19:13
|close
|206
|0.10
|116.00
|113.41
|116.56
|-27.59
|13028.60
|417
|2006.03.02 19:13
|buy
|209
|0.10
|116.07
|113.16
|116.31
|418
|2006.03.02 19:43
|t/p
|209
|0.10
|116.31
|113.16
|116.31
|20.63
|13049.23
|419
|2006.03.02 19:43
|buy
|210
|0.10
|116.33
|113.42
|116.57
|420
|2006.03.02 19:55
|t/p
|210
|0.10
|116.57
|113.42
|116.57
|20.58
|13069.81
|421
|2006.03.02 19:55
|buy
|211
|0.10
|116.60
|113.69
|116.84
|422
|2006.03.02 20:21
|buy
|212
|0.20
|116.32
|113.69
|116.56
|423
|2006.03.03 04:25
|t/p
|212
|0.20
|116.56
|113.69
|116.56
|43.51
|13113.32
|424
|2006.03.03 04:25
|close
|211
|0.10
|116.56
|113.69
|116.84
|-2.27
|13111.06
|425
|2006.03.03 04:25
|buy
|213
|0.10
|116.57
|113.66
|116.81
|426
|2006.03.03 09:03
|buy
|214
|0.20
|116.29
|113.66
|116.53
|427
|2006.03.03 10:04
|t/p
|214
|0.20
|116.53
|113.66
|116.53
|41.18
|13152.24
|428
|2006.03.03 10:04
|close
|213
|0.10
|116.54
|113.66
|116.81
|-2.57
|13149.67
|429
|2006.03.03 10:04
|buy
|215
|0.10
|116.57
|113.66
|116.81
|430
|2006.03.05 18:14
|buy
|216
|0.20
|116.29
|113.66
|116.53
|431
|2006.03.05 19:38
|t/p
|216
|0.20
|116.53
|113.66
|116.53
|41.19
|13190.86
|432
|2006.03.05 19:38
|close
|215
|0.10
|116.53
|113.66
|116.81
|-3.43
|13187.43
|433
|2006.03.05 19:38
|buy
|217
|0.10
|116.54
|113.63
|116.78
|434
|2006.03.05 22:20
|t/p
|217
|0.10
|116.78
|113.63
|116.78
|20.55
|13207.98
|435
|2006.03.05 22:20
|buy
|218
|0.10
|116.80
|113.89
|117.04
|436
|2006.03.05 22:46
|t/p
|218
|0.10
|117.04
|113.89
|117.04
|20.51
|13228.49
|437
|2006.03.05 22:46
|buy
|219
|0.10
|117.07
|114.16
|117.31
|438
|2006.03.06 07:51
|t/p
|219
|0.10
|117.31
|114.16
|117.31
|21.62
|13250.11
|439
|2006.03.06 07:51
|buy
|220
|0.10
|117.33
|114.42
|117.57
|440
|2006.03.06 08:35
|t/p
|220
|0.10
|117.57
|114.42
|117.57
|20.41
|13270.52
|441
|2006.03.06 08:35
|buy
|221
|0.10
|117.59
|114.68
|117.83
|442
|2006.03.07 03:28
|t/p
|221
|0.10
|117.83
|114.68
|117.83
|21.53
|13292.06
|443
|2006.03.07 03:28
|buy
|222
|0.10
|117.85
|114.94
|118.09
|444
|2006.03.07 10:25
|buy
|223
|0.20
|117.57
|114.94
|117.81
|445
|2006.03.07 11:40
|t/p
|223
|0.20
|117.81
|114.94
|117.81
|40.74
|13332.80
|446
|2006.03.07 11:40
|close
|222
|0.10
|117.81
|114.94
|118.09
|-3.40
|13329.40
|447
|2006.03.07 11:40
|buy
|224
|0.10
|117.82
|114.91
|118.06
|448
|2006.03.07 20:15
|buy
|225
|0.20
|117.54
|114.91
|117.78
|449
|2006.03.08 01:09
|t/p
|225
|0.20
|117.78
|114.91
|117.78
|43.08
|13372.48
|450
|2006.03.08 01:09
|close
|224
|0.10
|117.78
|114.91
|118.06
|-2.24
|13370.24
|451
|2006.03.08 01:09
|sell
|226
|0.10
|117.77
|120.68
|117.53
|452
|2006.03.09 00:48
|sell
|227
|0.20
|118.05
|120.68
|117.81
|453
|2006.03.09 01:28
|t/p
|227
|0.20
|117.81
|120.68
|117.81
|40.74
|13410.98
|454
|2006.03.09 01:28
|close
|226
|0.10
|117.81
|120.68
|117.53
|-7.89
|13403.09
|455
|2006.03.09 01:28
|sell
|228
|0.10
|117.78
|120.69
|117.54
|456
|2006.03.09 03:25
|t/p
|228
|0.10
|117.54
|120.69
|117.54
|20.42
|13423.51
|457
|2006.03.09 03:25
|sell
|229
|0.10
|117.51
|120.42
|117.27
|458
|2006.03.09 05:18
|t/p
|229
|0.10
|117.27
|120.42
|117.27
|20.47
|13443.98
|459
|2006.03.09 05:18
|sell
|230
|0.10
|117.25
|120.16
|117.01
|460
|2006.03.09 08:00
|sell
|231
|0.20
|117.53
|120.16
|117.29
|461
|2006.03.09 11:19
|sell
|232
|0.40
|117.81
|120.16
|117.57
|462
|2006.03.09 12:36
|sell
|233
|0.80
|118.09
|120.16
|117.85
|463
|2006.03.09 13:03
|sell
|234
|1.60
|118.37
|120.16
|118.13
|464
|2006.03.09 15:38
|t/p
|234
|1.60
|118.13
|120.16
|118.13
|325.07
|13769.05
|465
|2006.03.09 15:38
|close
|233
|0.80
|118.13
|120.16
|117.85
|-27.09
|13741.96
|466
|2006.03.09 15:38
|close
|232
|0.40
|118.14
|120.16
|117.57
|-111.73
|13630.23
|467
|2006.03.09 15:38
|close
|231
|0.20
|118.15
|120.16
|117.29
|-104.95
|13525.28
|468
|2006.03.09 15:40
|close
|230
|0.10
|118.16
|120.16
|117.01
|-77.01
|13448.27
|469
|2006.03.09 15:40
|sell
|235
|0.10
|118.14
|121.05
|117.90
|470
|2006.03.09 20:01
|sell
|236
|0.20
|118.42
|121.05
|118.18
|471
|2006.03.10 00:06
|sell
|237
|0.40
|118.70
|121.05
|118.46
|472
|2006.03.10 00:41
|t/p
|237
|0.40
|118.46
|121.05
|118.46
|81.04
|13529.31
|473
|2006.03.10 00:41
|close
|236
|0.20
|118.46
|121.05
|118.18
|-9.74
|13519.57
|474
|2006.03.10 00:41
|close
|235
|0.10
|118.45
|121.05
|117.90
|-27.67
|13491.90
|475
|2006.03.10 00:41
|buy
|238
|0.10
|118.46
|115.55
|118.70
|476
|2006.03.10 02:28
|buy
|239
|0.20
|118.18
|115.55
|118.42
|477
|2006.03.10 08:25
|t/p
|239
|0.20
|118.42
|115.55
|118.42
|40.53
|13532.43
|478
|2006.03.10 08:25
|close
|238
|0.10
|118.42
|115.55
|118.70
|-3.38
|13529.05
|479
|2006.03.10 08:25
|buy
|240
|0.10
|118.45
|115.54
|118.69
|480
|2006.03.10 08:48
|t/p
|240
|0.10
|118.69
|115.54
|118.69
|20.22
|13549.27
|481
|2006.03.10 08:48
|buy
|241
|0.10
|118.72
|115.81
|118.96
|482
|2006.03.10 09:36
|t/p
|241
|0.10
|118.96
|115.81
|118.96
|20.17
|13569.44
|483
|2006.03.10 09:36
|buy
|242
|0.10
|118.98
|116.07
|119.22
|484
|2006.03.13 18:14
|buy
|243
|0.20
|118.69
|116.06
|118.93
|485
|2006.03.13 19:58
|buy
|244
|0.40
|118.41
|116.06
|118.65
|486
|2006.03.14 08:30
|buy
|245
|0.80
|118.13
|116.06
|118.37
|487
|2006.03.14 09:47
|buy
|246
|1.60
|117.85
|116.06
|118.09
|488
|2006.03.14 10:29
|buy
|247
|3.20
|117.57
|116.06
|117.81
|489
|2006.03.15 23:47
|t/p
|247
|3.20
|117.81
|116.06
|117.81
|689.16
|14258.61
|490
|2006.03.15 23:47
|close
|246
|1.60
|117.81
|116.06
|118.09
|-35.69
|14222.92
|491
|2006.03.15 23:47
|close
|245
|0.80
|117.80
|116.06
|118.37
|-214.79
|14008.13
|492
|2006.03.15 23:47
|close
|244
|0.40
|117.79
|116.06
|118.65
|-201.22
|13806.90
|493
|2006.03.15 23:47
|close
|243
|0.20
|117.80
|116.06
|118.93
|-146.44
|13660.46
|494
|2006.03.15 23:47
|close
|242
|0.10
|117.79
|116.07
|119.22
|-97.54
|13562.92
|495
|2006.03.15 23:47
|buy
|248
|0.10
|117.80
|114.89
|118.04
|496
|2006.03.16 05:12
|buy
|249
|0.20
|117.52
|114.89
|117.76
|497
|2006.03.16 08:18
|t/p
|249
|0.20
|117.76
|114.89
|117.76
|40.76
|13603.68
|498
|2006.03.16 08:18
|close
|248
|0.10
|117.76
|114.89
|118.04
|0.09
|13603.78
|499
|2006.03.16 08:18
|buy
|250
|0.10
|117.77
|114.86
|118.01
|500
|2006.03.16 08:33
|buy
|251
|0.20
|117.48
|114.85
|117.72
|501
|2006.03.16 08:43
|buy
|252
|0.40
|117.19
|114.84
|117.43
|502
|2006.03.16 12:27
|buy
|253
|0.80
|116.91
|114.84
|117.15
|503
|2006.03.17 03:51
|buy
|254
|1.60
|116.63
|114.84
|116.87
|504
|2006.03.17 04:36
|buy
|255
|3.20
|116.35
|114.84
|116.59
|505
|2006.03.20 21:46
|t/p
|255
|3.20
|116.59
|114.84
|116.59
|695.98
|14299.76
|506
|2006.03.20 21:46
|close
|254
|1.60
|116.59
|114.84
|116.87
|-36.26
|14263.50
|507
|2006.03.20 21:46
|close
|253
|0.80
|116.59
|114.84
|117.15
|-200.94
|14062.57
|508
|2006.03.20 21:46
|close
|252
|0.40
|116.60
|114.84
|117.43
|-193.08
|13869.48
|509
|2006.03.20 21:46
|close
|251
|0.20
|116.59
|114.85
|117.72
|-148.01
|13721.47
|510
|2006.03.20 21:46
|close
|250
|0.10
|116.58
|114.86
|118.01
|-99.75
|13621.72
|511
|2006.03.20 21:46
|buy
|256
|0.10
|116.59
|113.68
|116.83
|512
|2006.03.21 04:33
|t/p
|256
|0.10
|116.83
|113.68
|116.83
|21.70
|13643.42
|513
|2006.03.21 04:33
|buy
|257
|0.10
|116.85
|113.94
|117.09
|514
|2006.03.21 08:01
|buy
|258
|0.20
|116.57
|113.94
|116.81
|515
|2006.03.21 08:33
|buy
|259
|0.40
|116.29
|113.94
|116.53
|516
|2006.03.21 08:44
|t/p
|259
|0.40
|116.53
|113.94
|116.53
|82.38
|13725.80
|517
|2006.03.21 08:44
|close
|258
|0.20
|116.53
|113.94
|116.81
|-6.87
|13718.93
|518
|2006.03.21 08:44
|close
|257
|0.10
|116.54
|113.94
|117.09
|-26.60
|13692.33
|519
|2006.03.21 08:44
|buy
|260
|0.10
|116.57
|113.66
|116.81
|520
|2006.03.21 09:44
|t/p
|260
|0.10
|116.81
|113.66
|116.81
|20.55
|13712.88
|521
|2006.03.21 09:44
|buy
|261
|0.10
|116.83
|113.92
|117.07
|522
|2006.03.21 10:58
|t/p
|261
|0.10
|117.07
|113.92
|117.07
|20.50
|13733.38
|523
|2006.03.21 10:58
|buy
|262
|0.10
|117.09
|114.18
|117.33
|524
|2006.03.21 15:59
|t/p
|262
|0.10
|117.33
|114.18
|117.33
|20.46
|13753.84
|525
|2006.03.21 15:59
|buy
|263
|0.10
|117.35
|114.44
|117.59
|526
|2006.03.22 06:03
|buy
|264
|0.20
|117.07
|114.44
|117.31
|527
|2006.03.22 08:35
|buy
|265
|0.40
|116.79
|114.44
|117.03
|528
|2006.03.22 17:23
|t/p
|265
|0.40
|117.03
|114.44
|117.03
|82.03
|13835.87
|529
|2006.03.22 17:23
|close
|264
|0.20
|117.03
|114.44
|117.31
|-6.84
|13829.03
|530
|2006.03.22 17:24
|close
|263
|0.10
|117.04
|114.44
|117.59
|-25.33
|13803.71
|531
|2006.03.22 17:24
|sell
|266
|0.10
|117.03
|119.94
|116.79
|532
|2006.03.22 20:07
|t/p
|266
|0.10
|116.79
|119.94
|116.79
|20.55
|13824.26
|533
|2006.03.22 20:07
|sell
|267
|0.10
|116.76
|119.67
|116.52
|534
|2006.03.23 00:05
|sell
|268
|0.20
|117.04
|119.67
|116.80
|535
|2006.03.23 10:20
|sell
|269
|0.40
|117.33
|119.68
|117.09
|536
|2006.03.23 10:34
|sell
|270
|0.80
|117.61
|119.68
|117.37
|537
|2006.03.23 14:13
|sell
|271
|1.60
|117.90
|119.69
|117.66
|538
|2006.03.24 04:05
|sell
|272
|3.20
|118.18
|119.69
|117.94
|539
|2006.03.24 10:06
|t/p
|272
|3.20
|117.94
|119.69
|117.94
|651.18
|14475.44
|540
|2006.03.24 10:06
|close
|271
|1.60
|117.94
|119.69
|117.66
|-78.20
|14397.24
|541
|2006.03.24 10:06
|close
|270
|0.80
|117.96
|119.68
|117.37
|-249.34
|14147.90
|542
|2006.03.24 10:07
|close
|269
|0.40
|117.95
|119.68
|117.09
|-216.24
|13931.66
|543
|2006.03.24 10:07
|close
|268
|0.20
|117.96
|119.67
|116.80
|-158.98
|13772.68
|544
|2006.03.24 10:07
|close
|267
|0.10
|117.96
|119.67
|116.52
|-107.71
|13664.96
|545
|2006.03.24 10:07
|buy
|273
|0.10
|117.96
|115.05
|118.20
|546
|2006.03.24 10:17
|buy
|274
|0.20
|117.67
|115.04
|117.91
|547
|2006.03.26 19:27
|buy
|275
|0.40
|117.38
|115.03
|117.62
|548
|2006.03.26 19:56
|buy
|276
|0.80
|117.10
|115.03
|117.34
|549
|2006.03.26 21:19
|buy
|277
|1.60
|116.82
|115.03
|117.06
|550
|2006.03.26 23:55
|buy
|278
|3.20
|116.54
|115.03
|116.78
|551
|2006.03.27 03:16
|t/p
|278
|3.20
|116.78
|115.03
|116.78
|694.91
|14359.88
|552
|2006.03.27 03:16
|close
|277
|1.60
|116.78
|115.03
|117.06
|-36.17
|14323.71
|553
|2006.03.27 03:16
|close
|276
|0.80
|116.79
|115.03
|117.34
|-203.03
|14120.68
|554
|2006.03.27 03:16
|close
|275
|0.40
|116.80
|115.03
|117.62
|-193.97
|13926.70
|555
|2006.03.27 03:16
|close
|274
|0.20
|116.81
|115.04
|117.91
|-144.92
|13781.78
|556
|2006.03.27 03:16
|close
|273
|0.10
|116.82
|115.05
|118.20
|-96.43
|13685.36
|557
|2006.03.27 03:16
|sell
|279
|0.10
|116.81
|119.72
|116.57
|558
|2006.03.27 06:38
|t/p
|279
|0.10
|116.57
|119.72
|116.57
|20.59
|13705.95
|559
|2006.03.27 06:38
|sell
|280
|0.10
|116.55
|119.46
|116.31
|560
|2006.03.27 15:40
|sell
|281
|0.20
|116.83
|119.46
|116.59
|561
|2006.03.27 18:31
|t/p
|281
|0.20
|116.59
|119.46
|116.59
|41.17
|13747.12
|562
|2006.03.27 18:31
|close
|280
|0.10
|116.59
|119.46
|116.31
|-3.43
|13743.69
|563
|2006.03.27 18:31
|sell
|282
|0.10
|116.58
|119.49
|116.34
|564
|2006.03.27 19:10
|t/p
|282
|0.10
|116.34
|119.49
|116.34
|20.63
|13764.32
|565
|2006.03.27 19:10
|sell
|283
|0.10
|116.32
|119.23
|116.08
|566
|2006.03.27 20:08
|sell
|284
|0.20
|116.60
|119.23
|116.36
|567
|2006.03.27 20:19
|sell
|285
|0.40
|116.88
|119.23
|116.64
|568
|2006.03.28 03:20
|t/p
|285
|0.40
|116.64
|119.23
|116.64
|76.32
|13840.63
|569
|2006.03.28 03:20
|close
|284
|0.20
|116.64
|119.23
|116.36
|-9.85
|13830.78
|570
|2006.03.28 03:20
|close
|283
|0.10
|116.65
|119.23
|116.08
|-29.79
|13801.00
|571
|2006.03.28 03:20
|sell
|286
|0.10
|116.62
|119.53
|116.38
|572
|2006.03.28 10:00
|sell
|287
|0.20
|116.91
|119.54
|116.67
|573
|2006.03.28 10:32
|sell
|288
|0.40
|117.19
|119.54
|116.95
|574
|2006.03.28 14:21
|sell
|289
|0.80
|117.47
|119.54
|117.23
|575
|2006.03.28 14:22
|sell
|290
|1.60
|117.75
|119.54
|117.51
|576
|2006.03.28 14:57
|sell
|291
|3.20
|118.04
|119.55
|117.80
|577
|2006.03.28 15:38
|t/p
|291
|3.20
|117.80
|119.55
|117.80
|651.95
|14452.95
|578
|2006.03.28 15:38
|close
|290
|1.60
|117.80
|119.54
|117.51
|-67.91
|14385.04
|579
|2006.03.28 15:38
|close
|289
|0.80
|117.79
|119.54
|117.23
|-217.34
|14167.70
|580
|2006.03.28 15:38
|close
|288
|0.40
|117.80
|119.54
|116.95
|-207.13
|13960.57
|581
|2006.03.28 15:38
|close
|287
|0.20
|117.81
|119.54
|116.67
|-152.79
|13807.78
|582
|2006.03.28 15:38
|close
|286
|0.10
|117.82
|119.53
|116.38
|-101.85
|13705.93
|583
|2006.03.28 15:38
|buy
|292
|0.10
|117.81
|114.90
|118.05
|584
|2006.03.29 09:00
|t/p
|292
|0.10
|118.05
|114.90
|118.05
|21.49
|13727.42
|585
|2006.03.29 09:00
|buy
|293
|0.10
|118.07
|115.16
|118.31
|586
|2006.03.29 11:22
|buy
|294
|0.20
|117.79
|115.16
|118.03
|587
|2006.03.29 13:14
|buy
|295
|0.40
|117.51
|115.16
|117.75
|588
|2006.03.29 13:37
|t/p
|295
|0.40
|117.75
|115.16
|117.75
|81.53
|13808.95
|589
|2006.03.29 13:37
|close
|294
|0.20
|117.75
|115.16
|118.03
|-6.79
|13802.16
|590
|2006.03.29 13:37
|close
|293
|0.10
|117.75
|115.16
|118.31
|-27.18
|13774.98
|591
|2006.03.29 13:37
|buy
|296
|0.10
|117.78
|114.87
|118.02
|592
|2006.03.30 00:23
|buy
|297
|0.20
|117.50
|114.87
|117.74
|593
|2006.03.30 02:05
|t/p
|297
|0.20
|117.74
|114.87
|117.74
|40.77
|13815.75
|594
|2006.03.30 02:05
|close
|296
|0.10
|117.74
|114.87
|118.02
|0.09
|13815.84
|595
|2006.03.30 02:06
|sell
|298
|0.10
|117.75
|120.66
|117.51
|596
|2006.03.30 04:04
|t/p
|298
|0.10
|117.51
|120.66
|117.51
|20.42
|13836.26
|597
|2006.03.30 04:04
|sell
|299
|0.10
|117.49
|120.40
|117.25
|598
|2006.03.30 08:48
|sell
|300
|0.20
|117.77
|120.40
|117.53
|599
|2006.03.30 09:26
|t/p
|300
|0.20
|117.53
|120.40
|117.53
|40.84
|13877.10
|600
|2006.03.30 09:26
|close
|299
|0.10
|117.53
|120.40
|117.25
|-3.40
|13873.70
|601
|2006.03.30 09:26
|sell
|301
|0.10
|117.52
|120.43
|117.28
|602
|2006.03.30 09:32
|t/p
|301
|0.10
|117.28
|120.43
|117.28
|20.46
|13894.16
|603
|2006.03.30 09:32
|sell
|302
|0.10
|117.26
|120.17
|117.02
|604
|2006.03.30 10:52
|sell
|303
|0.20
|117.54
|120.17
|117.30
|605
|2006.03.30 14:24
|t/p
|303
|0.20
|117.30
|120.17
|117.30
|40.92
|13935.08
|606
|2006.03.30 14:24
|close
|302
|0.10
|117.30
|120.17
|117.02
|-3.41
|13931.67
|607
|2006.03.30 14:24
|sell
|304
|0.10
|117.29
|120.20
|117.05
|608
|2006.03.30 19:13
|sell
|305
|0.20
|117.58
|120.21
|117.34
|609
|2006.03.30 19:42
|t/p
|305
|0.20
|117.34
|120.21
|117.34
|40.91
|13972.58
|610
|2006.03.30 19:42
|close
|304
|0.10
|117.34
|120.20
|117.05
|-4.26
|13968.32
|611
|2006.03.30 19:42
|sell
|306
|0.10
|117.33
|120.24
|117.09
|612
|2006.03.31 04:51
|sell
|307
|0.20
|117.61
|120.24
|117.37
|613
|2006.03.31 08:15
|sell
|308
|0.40
|117.89
|120.24
|117.65
|614
|2006.03.31 10:36
|t/p
|308
|0.40
|117.65
|120.24
|117.65
|81.60
|14049.92
|615
|2006.03.31 10:36
|close
|307
|0.20
|117.65
|120.24
|117.37
|-6.80
|14043.12
|616
|2006.03.31 10:36
|close
|306
|0.10
|117.66
|120.24
|117.09
|-29.55
|14013.58
|617
|2006.03.31 10:36
|buy
|309
|0.10
|117.67
|114.76
|117.91
|618
|2006.04.02 19:51
|t/p
|309
|0.10
|117.91
|114.76
|117.91
|20.35
|14033.93
|619
|2006.04.02 19:51
|buy
|310
|0.10
|117.93
|115.02
|118.17
|620
|2006.04.02 20:03
|buy
|311
|0.20
|117.65
|115.02
|117.89
|621
|2006.04.02 20:26
|t/p
|311
|0.20
|117.89
|115.02
|117.89
|40.72
|14074.65
|622
|2006.04.02 20:26
|close
|310
|0.10
|117.89
|115.02
|118.17
|-3.39
|14071.26
|623
|2006.04.02 20:26
|buy
|312
|0.10
|117.92
|115.01
|118.16
|624
|2006.04.02 20:33
|t/p
|312
|0.10
|118.16
|115.01
|118.16
|20.31
|14091.57
|625
|2006.04.02 20:33
|buy
|313
|0.10
|118.18
|115.27
|118.42
|626
|2006.04.03 00:37
|t/p
|313
|0.10
|118.42
|115.27
|118.42
|21.43
|14113.00
|627
|2006.04.03 00:37
|buy
|314
|0.10
|118.44
|115.53
|118.68
|628
|2006.04.03 03:03
|t/p
|314
|0.10
|118.68
|115.53
|118.68
|20.22
|14133.22
|629
|2006.04.03 03:03
|buy
|315
|0.10
|118.70
|115.79
|118.94
|630
|2006.04.03 04:15
|buy
|316
|0.20
|118.42
|115.79
|118.66
|631
|2006.04.03 10:01
|buy
|317
|0.40
|118.14
|115.79
|118.38
|632
|2006.04.03 10:56
|buy
|318
|0.80
|117.86
|115.79
|118.10
|633
|2006.04.04 00:37
|buy
|319
|1.60
|117.58
|115.79
|117.82
|634
|2006.04.04 09:44
|buy
|320
|3.20
|117.30
|115.79
|117.54
|635
|2006.04.04 12:11
|t/p
|320
|3.20
|117.54
|115.79
|117.54
|653.39
|14786.61
|636
|2006.04.04 12:11
|close
|319
|1.60
|117.54
|115.79
|117.82
|-54.45
|14732.16
|637
|2006.04.04 12:11
|close
|318
|0.80
|117.53
|115.79
|118.10
|-215.30
|14516.86
|638
|2006.04.04 12:11
|close
|317
|0.40
|117.54
|115.79
|118.38
|-199.53
|14317.33
|639
|2006.04.04 12:11
|close
|316
|0.20
|117.53
|115.79
|118.66
|-149.12
|14168.20
|640
|2006.04.04 12:11
|close
|315
|0.10
|117.52
|115.79
|118.94
|-99.25
|14068.96
|641
|2006.04.04 12:11
|sell
|321
|0.10
|117.53
|120.44
|117.29
|642
|2006.04.04 20:30
|t/p
|321
|0.10
|117.29
|120.44
|117.29
|20.46
|14089.42
|643
|2006.04.04 20:30
|sell
|322
|0.10
|117.27
|120.18
|117.03
|644
|2006.04.04 22:12
|t/p
|322
|0.10
|117.03
|120.18
|117.03
|20.51
|14109.93
|645
|2006.04.04 22:12
|sell
|323
|0.10
|117.01
|119.92
|116.77
|646
|2006.04.05 00:34
|t/p
|323
|0.10
|116.77
|119.92
|116.77
|19.05
|14128.98
|647
|2006.04.05 00:34
|sell
|324
|0.10
|116.75
|119.66
|116.51
|648
|2006.04.05 04:13
|sell
|325
|0.20
|117.03
|119.66
|116.79
|649
|2006.04.05 05:14
|sell
|326
|0.40
|117.31
|119.66
|117.07
|650
|2006.04.05 05:49
|sell
|327
|0.80
|117.59
|119.66
|117.35
|651
|2006.04.05 08:38
|t/p
|327
|0.80
|117.35
|119.66
|117.35
|163.61
|14292.59
|652
|2006.04.05 08:38
|close
|326
|0.40
|117.35
|119.66
|117.07
|-13.63
|14278.96
|653
|2006.04.05 08:38
|close
|325
|0.20
|117.36
|119.66
|116.79
|-56.24
|14222.72
|654
|2006.04.05 08:38
|close
|324
|0.10
|117.35
|119.66
|116.51
|-51.13
|14171.59
|655
|2006.04.05 08:38
|buy
|328
|0.10
|117.37
|114.46
|117.61
|656
|2006.04.05 09:08
|t/p
|328
|0.10
|117.61
|114.46
|117.61
|20.41
|14192.00
|657
|2006.04.05 09:08
|buy
|329
|0.10
|117.63
|114.72
|117.87
|658
|2006.04.05 14:24
|buy
|330
|0.20
|117.35
|114.72
|117.59
|659
|2006.04.05 19:51
|t/p
|330
|0.20
|117.59
|114.72
|117.59
|40.82
|14232.82
|660
|2006.04.05 19:51
|close
|329
|0.10
|117.59
|114.72
|117.87
|-3.40
|14229.42
|661
|2006.04.05 19:51
|buy
|331
|0.10
|117.60
|114.69
|117.84
|662
|2006.04.06 05:13
|buy
|332
|0.20
|117.32
|114.69
|117.56
|663
|2006.04.06 07:15
|t/p
|332
|0.20
|117.56
|114.69
|117.56
|40.83
|14270.25
|664
|2006.04.06 07:15
|close
|331
|0.10
|117.56
|114.69
|117.84
|0.09
|14270.35
|665
|2006.04.06 07:15
|buy
|333
|0.10
|117.59
|114.68
|117.83
|666
|2006.04.06 09:31
|t/p
|333
|0.10
|117.83
|114.68
|117.83
|20.37
|14290.72
|667
|2006.04.06 09:31
|buy
|334
|0.10
|117.85
|114.94
|118.09
|668
|2006.04.07 03:03
|buy
|335
|0.20
|117.57
|114.94
|117.81
|669
|2006.04.07 06:40
|t/p
|335
|0.20
|117.81
|114.94
|117.81
|40.74
|14331.46
|670
|2006.04.07 06:40
|close
|334
|0.10
|117.81
|114.94
|118.09
|-2.24
|14329.22
|671
|2006.04.07 06:41
|buy
|336
|0.10
|117.82
|114.91
|118.06
|672
|2006.04.07 08:31
|buy
|337
|0.20
|117.54
|114.91
|117.78
|673
|2006.04.07 08:38
|t/p
|337
|0.20
|117.78
|114.91
|117.78
|40.75
|14369.97
|674
|2006.04.07 08:38
|close
|336
|0.10
|117.78
|114.91
|118.06
|-3.40
|14366.57
|675
|2006.04.07 08:38
|buy
|338
|0.10
|117.79
|114.88
|118.03
|676
|2006.04.07 08:47
|buy
|339
|0.20
|117.51
|114.88
|117.75
|677
|2006.04.07 09:21
|t/p
|339
|0.20
|117.75
|114.88
|117.75
|40.76
|14407.33
|678
|2006.04.07 09:21
|close
|338
|0.10
|117.75
|114.88
|118.03
|-3.40
|14403.93
|679
|2006.04.07 09:21
|buy
|340
|0.10
|117.77
|114.86
|118.01
|680
|2006.04.07 10:56
|t/p
|340
|0.10
|118.01
|114.86
|118.01
|20.34
|14424.27
|681
|2006.04.07 10:56
|buy
|341
|0.10
|118.03
|115.12
|118.27
|682
|2006.04.07 11:55
|t/p
|341
|0.10
|118.27
|115.12
|118.27
|20.29
|14444.56
|683
|2006.04.07 11:55
|buy
|342
|0.10
|118.29
|115.38
|118.53
|684
|2006.04.09 23:19
|buy
|343
|0.20
|118.00
|115.37
|118.24
|685
|2006.04.10 02:31
|t/p
|343
|0.20
|118.24
|115.37
|118.24
|42.93
|14487.49
|686
|2006.04.10 02:31
|close
|342
|0.10
|118.24
|115.38
|118.53
|-3.07
|14484.42
|687
|2006.04.10 02:32
|buy
|344
|0.10
|118.27
|115.36
|118.51
|688
|2006.04.10 11:38
|t/p
|344
|0.10
|118.51
|115.36
|118.51
|20.25
|14504.67
|689
|2006.04.10 11:38
|buy
|345
|0.10
|118.53
|115.62
|118.77
|690
|2006.04.11 08:21
|t/p
|345
|0.10
|118.77
|115.62
|118.77
|21.37
|14526.05
|691
|2006.04.11 08:21
|buy
|346
|0.10
|118.79
|115.88
|119.03
|692
|2006.04.11 09:52
|buy
|347
|0.20
|118.51
|115.88
|118.75
|693
|2006.04.11 15:50
|buy
|348
|0.40
|118.23
|115.88
|118.47
|694
|2006.04.11 20:45
|buy
|349
|0.80
|117.94
|115.87
|118.18
|695
|2006.04.12 01:03
|t/p
|349
|0.80
|118.18
|115.87
|118.18
|171.78
|14697.83
|696
|2006.04.12 01:03
|close
|348
|0.40
|118.18
|115.88
|118.47
|-12.26
|14685.56
|697
|2006.04.12 01:03
|close
|347
|0.20
|118.19
|115.88
|118.75
|-51.82
|14633.74
|698
|2006.04.12 01:03
|close
|346
|0.10
|118.18
|115.88
|119.03
|-50.46
|14583.29
|699
|2006.04.12 01:03
|sell
|350
|0.10
|118.19
|121.10
|117.95
|700
|2006.04.12 08:48
|sell
|351
|0.20
|118.47
|121.10
|118.23
|701
|2006.04.12 09:10
|t/p
|351
|0.20
|118.23
|121.10
|118.23
|40.60
|14623.89
|702
|2006.04.12 09:10
|close
|350
|0.10
|118.23
|121.10
|117.95
|-3.38
|14620.51
|703
|2006.04.12 09:10
|sell
|352
|0.10
|118.20
|121.11
|117.96
|704
|2006.04.12 11:33
|sell
|353
|0.20
|118.48
|121.11
|118.24
|705
|2006.04.13 09:08
|sell
|354
|0.40
|118.76
|121.11
|118.52
|706
|2006.04.13 10:07
|t/p
|354
|0.40
|118.52
|121.11
|118.52
|81.00
|14701.51
|707
|2006.04.13 10:07
|close
|353
|0.20
|118.52
|121.11
|118.24
|-15.73
|14685.78
|708
|2006.04.13 10:07
|close
|352
|0.10
|118.52
|121.11
|117.96
|-31.49
|14654.29
|709
|2006.04.13 10:07
|buy
|355
|0.10
|118.51
|115.60
|118.75
|710
|2006.04.16 20:06
|buy
|356
|0.20
|118.23
|115.60
|118.47
|711
|2006.04.17 07:50
|buy
|357
|0.40
|117.94
|115.59
|118.18
|712
|2006.04.17 08:23
|buy
|358
|0.80
|117.66
|115.59
|117.90
|713
|2006.04.17 09:01
|t/p
|358
|0.80
|117.90
|115.59
|117.90
|162.85
|14817.14
|714
|2006.04.17 09:01
|close
|357
|0.40
|117.90
|115.59
|118.18
|-13.57
|14803.57
|715
|2006.04.17 09:01
|close
|356
|0.20
|117.89
|115.60
|118.47
|-55.35
|14748.22
|716
|2006.04.17 09:01
|close
|355
|0.10
|117.88
|115.60
|118.75
|-51.11
|14697.11
|717
|2006.04.17 09:01
|sell
|359
|0.10
|117.89
|120.80
|117.65
|718
|2006.04.17 10:45
|t/p
|359
|0.10
|117.65
|120.80
|117.65
|20.40
|14717.51
|719
|2006.04.17 10:45
|sell
|360
|0.10
|117.63
|120.54
|117.39
|720
|2006.04.17 20:24
|sell
|361
|0.20
|117.91
|120.54
|117.67
|721
|2006.04.18 04:08
|sell
|362
|0.40
|118.19
|120.54
|117.95
|722
|2006.04.18 05:30
|t/p
|362
|0.40
|117.95
|120.54
|117.95
|81.39
|14798.90
|723
|2006.04.18 05:30
|close
|361
|0.20
|117.95
|120.54
|117.67
|-9.77
|14789.13
|724
|2006.04.18 05:30
|close
|360
|0.10
|117.96
|120.54
|117.39
|-29.48
|14759.65
|725
|2006.04.18 05:30
|buy
|363
|0.10
|117.97
|115.06
|118.21
|726
|2006.04.18 08:50
|buy
|364
|0.20
|117.69
|115.06
|117.93
|727
|2006.04.18 14:17
|buy
|365
|0.40
|117.41
|115.06
|117.65
|728
|2006.04.18 16:51
|buy
|366
|0.80
|117.13
|115.06
|117.37
|729
|2006.04.18 19:02
|buy
|367
|1.60
|116.85
|115.06
|117.09
|730
|2006.04.18 19:35
|t/p
|367
|1.60
|117.09
|115.06
|117.09
|327.95
|15087.60
|731
|2006.04.18 19:35
|close
|366
|0.80
|117.09
|115.06
|117.37
|-27.33
|15060.27
|732
|2006.04.18 19:35
|close
|365
|0.40
|117.10
|115.06
|117.65
|-105.89
|14954.38
|733
|2006.04.18 19:35
|close
|364
|0.20
|117.11
|115.06
|117.93
|-99.05
|14855.33
|734
|2006.04.18 19:35
|close
|363
|0.10
|117.10
|115.06
|118.21
|-74.30
|14781.03
|735
|2006.04.18 19:35
|sell
|368
|0.10
|117.11
|120.02
|116.87
|736
|2006.04.18 20:57
|t/p
|368
|0.10
|116.87
|120.02
|116.87
|20.54
|14801.57
|737
|2006.04.18 20:57
|sell
|369
|0.10
|116.85
|119.76
|116.61
|738
|2006.04.19 03:32
|sell
|370
|0.20
|117.13
|119.76
|116.89
|739
|2006.04.19 05:17
|t/p
|370
|0.20
|116.89
|119.76
|116.89
|41.06
|14842.63
|740
|2006.04.19 05:17
|close
|369
|0.10
|116.89
|119.76
|116.61
|-4.92
|14837.72
|741
|2006.04.19 05:18
|sell
|371
|0.10
|116.88
|119.79
|116.64
|742
|2006.04.19 08:30
|sell
|372
|0.20
|117.18
|119.81
|116.94
|743
|2006.04.19 08:39
|sell
|373
|0.40
|117.47
|119.82
|117.23
|744
|2006.04.19 09:22
|sell
|374
|0.80
|117.75
|119.82
|117.51
|745
|2006.04.19 12:00
|t/p
|374
|0.80
|117.51
|119.82
|117.51
|163.39
|15001.11
|746
|2006.04.19 12:00
|close
|373
|0.40
|117.51
|119.82
|117.23
|-13.62
|14987.49
|747
|2006.04.19 12:00
|close
|372
|0.20
|117.52
|119.81
|116.94
|-57.86
|14929.63
|748
|2006.04.19 12:01
|close
|371
|0.10
|117.53
|119.79
|116.64
|-55.31
|14874.32
|749
|2006.04.19 12:01
|buy
|375
|0.10
|117.52
|114.61
|117.76
|750
|2006.04.19 15:39
|buy
|376
|0.20
|117.24
|114.61
|117.48
|751
|2006.04.19 20:54
|t/p
|376
|0.20
|117.48
|114.61
|117.48
|40.86
|14915.18
|752
|2006.04.19 20:54
|close
|375
|0.10
|117.48
|114.61
|117.76
|-3.40
|14911.78
|753
|2006.04.19 20:54
|buy
|377
|0.10
|117.49
|114.58
|117.73
|754
|2006.04.20 02:47
|t/p
|377
|0.10
|117.73
|114.58
|117.73
|23.88
|14935.66
|755
|2006.04.20 02:47
|buy
|378
|0.10
|117.75
|114.84
|117.99
|756
|2006.04.20 05:33
|buy
|379
|0.20
|117.47
|114.84
|117.71
|757
|2006.04.20 06:41
|t/p
|379
|0.20
|117.71
|114.84
|117.71
|40.78
|14976.44
|758
|2006.04.20 06:41
|close
|378
|0.10
|117.71
|114.84
|117.99
|-3.40
|14973.04
|759
|2006.04.20 06:41
|buy
|380
|0.10
|117.72
|114.81
|117.96
|760
|2006.04.20 09:50
|buy
|381
|0.20
|117.44
|114.81
|117.68
|761
|2006.04.21 02:22
|t/p
|381
|0.20
|117.68
|114.81
|117.68
|43.12
|15016.16
|762
|2006.04.21 02:22
|close
|380
|0.10
|117.68
|114.81
|117.96
|-2.24
|15013.92
|763
|2006.04.21 02:23
|buy
|382
|0.10
|117.71
|114.80
|117.95
|764
|2006.04.21 04:36
|buy
|383
|0.20
|117.43
|114.80
|117.67
|765
|2006.04.21 05:20
|buy
|384
|0.40
|117.15
|114.80
|117.39
|766
|2006.04.21 08:50
|buy
|385
|0.80
|116.87
|114.80
|117.11
|767
|2006.04.21 13:02
|t/p
|385
|0.80
|117.11
|114.80
|117.11
|163.95
|15177.87
|768
|2006.04.21 13:02
|close
|384
|0.40
|117.11
|114.80
|117.39
|-13.66
|15164.21
|769
|2006.04.21 13:02
|close
|383
|0.20
|117.10
|114.80
|117.67
|-56.36
|15107.85
|770
|2006.04.21 13:02
|close
|382
|0.10
|117.12
|114.80
|117.95
|-50.38
|15057.47
|771
|2006.04.21 13:02
|sell
|386
|0.10
|117.13
|120.04
|116.89
|772
|2006.04.21 14:17
|t/p
|386
|0.10
|116.89
|120.04
|116.89
|20.53
|15078.00
|773
|2006.04.21 14:17
|sell
|387
|0.10
|116.87
|119.78
|116.63
|774
|2006.04.21 15:35
|t/p
|387
|0.10
|116.63
|119.78
|116.63
|20.58
|15098.58
|775
|2006.04.21 15:35
|sell
|388
|0.10
|116.61
|119.52
|116.37
|776
|2006.04.23 17:00
|t/p
|388
|0.10
|116.37
|119.52
|116.37
|20.77
|15119.35
|777
|2006.04.23 17:00
|sell
|389
|0.10
|115.55
|118.46
|115.31
|778
|2006.04.23 19:12
|sell
|390
|0.20
|115.83
|118.46
|115.59
|779
|2006.04.23 21:00
|t/p
|390
|0.20
|115.59
|118.46
|115.59
|41.53
|15160.88
|780
|2006.04.23 21:00
|close
|389
|0.10
|115.59
|118.46
|115.31
|-3.46
|15157.42
|781
|2006.04.23 21:00
|sell
|391
|0.10
|115.56
|118.47
|115.32
|782
|2006.04.24 02:51
|t/p
|391
|0.10
|115.32
|118.47
|115.32
|19.31
|15176.74
|783
|2006.04.24 02:51
|sell
|392
|0.10
|115.30
|118.21
|115.06
|784
|2006.04.24 03:35
|t/p
|392
|0.10
|115.06
|118.21
|115.06
|20.86
|15197.60
|785
|2006.04.24 03:35
|sell
|393
|0.10
|115.04
|117.95
|114.80
|786
|2006.04.24 12:12
|t/p
|393
|0.10
|114.80
|117.95
|114.80
|20.91
|15218.51
|787
|2006.04.24 12:12
|sell
|394
|0.10
|114.78
|117.69
|114.54
|788
|2006.04.24 12:19
|t/p
|394
|0.10
|114.54
|117.69
|114.54
|20.95
|15239.46
|789
|2006.04.24 12:19
|sell
|395
|0.10
|114.52
|117.43
|114.28
|790
|2006.04.24 14:37
|t/p
|395
|0.10
|114.28
|117.43
|114.28
|21.00
|15260.46
|791
|2006.04.24 14:37
|sell
|396
|0.10
|114.26
|117.17
|114.02
|792
|2006.04.24 16:45
|sell
|397
|0.20
|114.54
|117.17
|114.30
|793
|2006.04.25 10:07
|sell
|398
|0.40
|114.83
|117.18
|114.59
|794
|2006.04.25 11:18
|t/p
|398
|0.40
|114.59
|117.18
|114.59
|83.78
|15344.24
|795
|2006.04.25 11:18
|close
|397
|0.20
|114.59
|117.17
|114.30
|-11.72
|15332.52
|796
|2006.04.25 11:18
|close
|396
|0.10
|114.60
|117.17
|114.02
|-31.17
|15301.35
|797
|2006.04.25 11:18
|buy
|399
|0.10
|114.59
|111.68
|114.83
|798
|2006.04.25 11:26
|t/p
|399
|0.10
|114.83
|111.68
|114.83
|20.90
|15322.25
|799
|2006.04.25 11:26
|buy
|400
|0.10
|114.85
|111.94
|115.09
|800
|2006.04.25 23:51
|t/p
|400
|0.10
|115.09
|111.94
|115.09
|20.85
|15343.10
|801
|2006.04.25 23:51
|buy
|401
|0.10
|115.11
|112.20
|115.35
|802
|2006.04.26 08:44
|t/p
|401
|0.10
|115.35
|112.20
|115.35
|21.97
|15365.07
|803
|2006.04.26 08:44
|buy
|402
|0.10
|115.37
|112.46
|115.61
|804
|2006.04.26 09:04
|buy
|403
|0.20
|115.09
|112.46
|115.33
|805
|2006.04.26 10:06
|buy
|404
|0.40
|114.80
|112.45
|115.04
|806
|2006.04.27 06:01
|buy
|405
|0.80
|114.52
|112.45
|114.76
|807
|2006.04.27 06:33
|buy
|406
|1.60
|114.24
|112.45
|114.48
|808
|2006.04.27 06:36
|t/p
|406
|1.60
|114.48
|112.45
|114.48
|335.43
|15700.50
|809
|2006.04.27 06:36
|close
|405
|0.80
|114.48
|112.45
|114.76
|-27.95
|15672.55
|810
|2006.04.27 06:36
|close
|404
|0.40
|114.50
|112.45
|115.04
|-90.83
|15581.73
|811
|2006.04.27 06:36
|close
|403
|0.20
|114.51
|112.46
|115.33
|-94.31
|15487.42
|812
|2006.04.27 06:36
|close
|402
|0.10
|114.51
|112.46
|115.61
|-71.61
|15415.81
|813
|2006.04.27 06:36
|buy
|407
|0.10
|114.55
|111.64
|114.79
|814
|2006.04.27 07:46
|t/p
|407
|0.10
|114.79
|111.64
|114.79
|20.91
|15436.72
|815
|2006.04.27 07:46
|buy
|408
|0.10
|114.81
|111.90
|115.05
|816
|2006.04.27 08:04
|t/p
|408
|0.10
|115.05
|111.90
|115.05
|20.86
|15457.58
|817
|2006.04.27 08:04
|buy
|409
|0.10
|115.07
|112.16
|115.31
|818
|2006.04.27 09:25
|buy
|410
|0.20
|114.79
|112.16
|115.03
|819
|2006.04.27 10:01
|buy
|411
|0.40
|114.51
|112.16
|114.75
|820
|2006.04.27 10:11
|buy
|412
|0.80
|114.23
|112.16
|114.47
|821
|2006.04.27 12:01
|buy
|413
|1.60
|113.92
|112.13
|114.16
|822
|2006.04.27 15:28
|t/p
|413
|1.60
|114.16
|112.13
|114.16
|336.37
|15793.95
|823
|2006.04.27 15:28
|close
|412
|0.80
|114.16
|112.16
|114.47
|-49.05
|15744.90
|824
|2006.04.27 15:28
|close
|411
|0.40
|114.15
|112.16
|114.75
|-126.15
|15618.75
|825
|2006.04.27 15:28
|close
|410
|0.20
|114.14
|112.16
|115.03
|-113.90
|15504.85
|826
|2006.04.27 15:28
|close
|409
|0.10
|114.15
|112.16
|115.31
|-80.60
|15424.25
|827
|2006.04.27 15:28
|sell
|414
|0.10
|114.14
|117.05
|113.90
|828
|2006.04.27 21:40
|sell
|415
|0.20
|114.42
|117.05
|114.18
|829
|2006.04.28 02:08
|t/p
|415
|0.20
|114.18
|117.05
|114.18
|39.05
|15463.30
|830
|2006.04.28 02:08
|close
|414
|0.10
|114.18
|117.05
|113.90
|-5.00
|15458.30
|831
|2006.04.28 02:08
|sell
|416
|0.10
|114.16
|117.07
|113.92
|832
|2006.04.28 02:46
|sell
|417
|0.20
|114.44
|117.07
|114.20
|833
|2006.04.28 04:36
|t/p
|417
|0.20
|114.20
|117.07
|114.20
|42.03
|15500.33
|834
|2006.04.28 04:36
|close
|416
|0.10
|114.20
|117.07
|113.92
|-3.50
|15496.83
|835
|2006.04.28 04:36
|buy
|418
|0.10
|114.21
|111.30
|114.45
|836
|2006.04.28 11:06
|buy
|419
|0.20
|113.93
|111.30
|114.17
|837
|2006.04.30 17:09
|buy
|420
|0.40
|113.65
|111.30
|113.89
|838
|2006.04.30 22:14
|buy
|421
|0.80
|113.37
|111.30
|113.61
|839
|2006.04.30 22:37
|buy
|422
|1.60
|113.09
|111.30
|113.33
|840
|2006.05.01 08:42
|buy
|423
|3.20
|112.80
|111.29
|113.04
|841
|2006.05.01 11:35
|t/p
|423
|3.20
|113.04
|111.29
|113.04
|679.41
|16176.24
|842
|2006.05.01 11:35
|close
|422
|1.60
|113.04
|111.30
|113.33
|-52.14
|16124.10
|843
|2006.05.01 11:35
|close
|421
|0.80
|113.06
|111.30
|113.61
|-210.03
|15914.07
|844
|2006.05.01 11:35
|close
|420
|0.40
|113.05
|111.30
|113.89
|-207.64
|15706.43
|845
|2006.05.01 11:35
|close
|419
|0.20
|113.08
|111.30
|114.17
|-148.01
|15558.42
|846
|2006.05.01 11:35
|close
|418
|0.10
|113.09
|111.30
|114.45
|-97.88
|15460.54
|847
|2006.05.01 11:35
|sell
|424
|0.10
|113.10
|116.01
|112.86
|848
|2006.05.01 15:18
|sell
|425
|0.20
|113.38
|116.01
|113.14
|849
|2006.05.01 15:42
|sell
|426
|0.40
|113.66
|116.01
|113.42
|850
|2006.05.01 15:58
|t/p
|426
|0.40
|113.42
|116.01
|113.42
|84.64
|15545.18
|851
|2006.05.01 15:58
|close
|425
|0.20
|113.42
|116.01
|113.14
|-7.05
|15538.13
|852
|2006.05.01 15:58
|close
|424
|0.10
|113.40
|116.01
|112.86
|-26.46
|15511.67
|853
|2006.05.01 16:00
|buy
|427
|0.10
|113.25
|110.34
|113.49
|854
|2006.05.01 17:34
|t/p
|427
|0.10
|113.49
|110.34
|113.49
|21.15
|15532.82
|855
|2006.05.01 17:34
|buy
|428
|0.10
|113.51
|110.60
|113.75
|856
|2006.05.01 19:43
|t/p
|428
|0.10
|113.75
|110.60
|113.75
|21.10
|15553.92
|857
|2006.05.01 19:43
|buy
|429
|0.10
|113.77
|110.86
|114.01
|858
|2006.05.02 02:57
|t/p
|429
|0.10
|114.01
|110.86
|114.01
|22.21
|15576.13
|859
|2006.05.02 02:57
|buy
|430
|0.10
|114.03
|111.12
|114.27
|860
|2006.05.02 04:11
|buy
|431
|0.20
|113.75
|111.12
|113.99
|861
|2006.05.02 05:13
|buy
|432
|0.40
|113.46
|111.11
|113.70
|862
|2006.05.02 07:11
|t/p
|432
|0.40
|113.70
|111.11
|113.70
|84.43
|15660.56
|863
|2006.05.02 07:11
|close
|431
|0.20
|113.70
|111.12
|113.99
|-8.80
|15651.76
|864
|2006.05.02 07:11
|close
|430
|0.10
|113.68
|111.12
|114.27
|-30.79
|15620.97
|865
|2006.05.02 07:11
|buy
|433
|0.10
|113.71
|110.80
|113.95
|866
|2006.05.02 08:14
|buy
|434
|0.20
|113.43
|110.80
|113.67
|867
|2006.05.02 10:53
|buy
|435
|0.40
|113.15
|110.80
|113.39
|868
|2006.05.02 12:06
|t/p
|435
|0.40
|113.39
|110.80
|113.39
|84.66
|15705.63
|869
|2006.05.02 12:06
|close
|434
|0.20
|113.39
|110.80
|113.67
|-7.06
|15698.57
|870
|2006.05.02 12:06
|close
|433
|0.10
|113.40
|110.80
|113.95
|-27.34
|15671.23
|871
|2006.05.02 12:06
|buy
|436
|0.10
|113.43
|110.52
|113.67
|872
|2006.05.02 14:17
|buy
|437
|0.20
|113.15
|110.52
|113.39
|873
|2006.05.02 17:44
|t/p
|437
|0.20
|113.39
|110.52
|113.39
|42.33
|15713.56
|874
|2006.05.02 17:44
|close
|436
|0.10
|113.39
|110.52
|113.67
|-3.53
|15710.03
|875
|2006.05.02 17:44
|buy
|438
|0.10
|113.41
|110.50
|113.65
|876
|2006.05.03 02:24
|buy
|439
|0.20
|113.13
|110.50
|113.37
|877
|2006.05.03 04:21
|t/p
|439
|0.20
|113.37
|110.50
|113.37
|42.34
|15752.37
|878
|2006.05.03 04:21
|close
|438
|0.10
|113.37
|110.50
|113.65
|-2.37
|15750.01
|879
|2006.05.03 04:21
|buy
|440
|0.10
|113.38
|110.47
|113.62
|880
|2006.05.03 10:03
|t/p
|440
|0.10
|113.62
|110.47
|113.62
|21.12
|15771.13
|881
|2006.05.03 10:03
|buy
|441
|0.10
|113.64
|110.73
|113.88
|882
|2006.05.03 11:17
|buy
|442
|0.20
|113.36
|110.73
|113.60
|883
|2006.05.03 13:29
|t/p
|442
|0.20
|113.60
|110.73
|113.60
|42.25
|15813.38
|884
|2006.05.03 13:29
|close
|441
|0.10
|113.61
|110.73
|113.88
|-2.64
|15810.74
|885
|2006.05.03 13:29
|buy
|443
|0.10
|113.64
|110.73
|113.88
|886
|2006.05.03 23:54
|t/p
|443
|0.10
|113.88
|110.73
|113.88
|21.07
|15831.81
|887
|2006.05.03 23:54
|buy
|444
|0.10
|113.90
|110.99
|114.14
|888
|2006.05.04 02:07
|t/p
|444
|0.10
|114.14
|110.99
|114.14
|24.52
|15856.33
|889
|2006.05.04 02:07
|buy
|445
|0.10
|114.16
|111.25
|114.40
|890
|2006.05.04 03:47
|buy
|446
|0.20
|113.88
|111.25
|114.12
|891
|2006.05.04 04:35
|t/p
|446
|0.20
|114.12
|111.25
|114.12
|42.06
|15898.39
|892
|2006.05.04 04:35
|close
|445
|0.10
|114.12
|111.25
|114.40
|-3.51
|15894.88
|893
|2006.05.04 04:35
|buy
|447
|0.10
|114.13
|111.22
|114.37
|894
|2006.05.04 06:47
|buy
|448
|0.20
|113.85
|111.22
|114.09
|895
|2006.05.04 10:07
|buy
|449
|0.40
|113.57
|111.22
|113.81
|896
|2006.05.04 11:39
|buy
|450
|0.80
|113.29
|111.22
|113.53
|897
|2006.05.04 12:04
|t/p
|450
|0.80
|113.53
|111.22
|113.53
|169.12
|16064.00
|898
|2006.05.04 12:04
|close
|449
|0.40
|113.53
|111.22
|113.81
|-14.09
|16049.91
|899
|2006.05.04 12:04
|close
|448
|0.20
|113.52
|111.22
|114.09
|-58.14
|15991.77
|900
|2006.05.04 12:04
|close
|447
|0.10
|113.53
|111.22
|114.37
|-52.85
|15938.92
|901
|2006.05.04 12:04
|buy
|451
|0.10
|113.56
|110.65
|113.80
|902
|2006.05.05 03:10
|t/p
|451
|0.10
|113.80
|110.65
|113.80
|22.25
|15961.18
|903
|2006.05.05 03:10
|sell
|452
|0.10
|113.81
|116.72
|113.57
|904
|2006.05.05 08:30
|t/p
|452
|0.10
|113.57
|116.72
|113.57
|21.13
|15982.31
|905
|2006.05.05 08:30
|sell
|453
|0.10
|113.55
|116.46
|113.31
|906
|2006.05.05 08:32
|t/p
|453
|0.10
|113.31
|116.46
|113.31
|21.19
|16003.50
|907
|2006.05.05 08:32
|sell
|454
|0.10
|113.28
|116.19
|113.04
|908
|2006.05.05 09:10
|t/p
|454
|0.10
|113.04
|116.19
|113.04
|21.23
|16024.73
|909
|2006.05.05 09:10
|sell
|455
|0.10
|113.02
|115.93
|112.78
|910
|2006.05.05 09:17
|t/p
|455
|0.10
|112.78
|115.93
|112.78
|21.28
|16046.01
|911
|2006.05.05 09:17
|sell
|456
|0.10
|112.76
|115.67
|112.52
|912
|2006.05.05 10:10
|t/p
|456
|0.10
|112.52
|115.67
|112.52
|21.33
|16067.34
|913
|2006.05.05 10:10
|sell
|457
|0.10
|112.50
|115.41
|112.26
|914
|2006.05.05 10:58
|t/p
|457
|0.10
|112.26
|115.41
|112.26
|21.38
|16088.72
|915
|2006.05.05 10:58
|sell
|458
|0.10
|112.24
|115.15
|112.00
|916
|2006.05.05 12:13
|sell
|459
|0.20
|112.52
|115.15
|112.28
|917
|2006.05.07 17:00
|t/p
|459
|0.20
|112.28
|115.15
|112.28
|42.85
|16131.57
|918
|2006.05.07 17:00
|close
|458
|0.10
|112.03
|115.15
|112.00
|18.74
|16150.31
|919
|2006.05.07 17:00
|sell
|460
|0.10
|111.99
|114.90
|111.75
|920
|2006.05.07 21:02
|t/p
|460
|0.10
|111.75
|114.90
|111.75
|21.48
|16171.79
|921
|2006.05.07 21:02
|sell
|461
|0.10
|111.73
|114.64
|111.49
|922
|2006.05.08 03:04
|t/p
|461
|0.10
|111.49
|114.64
|111.49
|20.03
|16191.82
|923
|2006.05.08 03:04
|sell
|462
|0.10
|111.47
|114.38
|111.23
|924
|2006.05.08 04:06
|t/p
|462
|0.10
|111.23
|114.38
|111.23
|21.58
|16213.40
|925
|2006.05.08 04:06
|sell
|463
|0.10
|111.21
|114.12
|110.97
|926
|2006.05.08 09:56
|sell
|464
|0.20
|111.49
|114.12
|111.25
|927
|2006.05.08 20:34
|t/p
|464
|0.20
|111.25
|114.12
|111.25
|43.15
|16256.55
|928
|2006.05.08 20:34
|close
|463
|0.10
|111.25
|114.12
|110.97
|-3.60
|16252.95
|929
|2006.05.08 20:34
|buy
|465
|0.10
|111.27
|108.36
|111.51
|930
|2006.05.08 21:58
|t/p
|465
|0.10
|111.51
|108.36
|111.51
|21.52
|16274.47
|931
|2006.05.08 21:58
|buy
|466
|0.10
|111.53
|108.62
|111.77
|932
|2006.05.08 22:29
|t/p
|466
|0.10
|111.77
|108.62
|111.77
|21.47
|16295.94
|933
|2006.05.08 22:29
|buy
|467
|0.10
|111.79
|108.88
|112.03
|934
|2006.05.09 07:09
|buy
|468
|0.20
|111.51
|108.88
|111.75
|935
|2006.05.09 10:04
|buy
|469
|0.40
|111.23
|108.88
|111.47
|936
|2006.05.09 10:20
|buy
|470
|0.80
|110.94
|108.87
|111.18
|937
|2006.05.09 10:37
|t/p
|470
|0.80
|111.18
|108.87
|111.18
|172.69
|16468.63
|938
|2006.05.09 10:37
|close
|469
|0.40
|111.18
|108.88
|111.47
|-17.99
|16450.64
|939
|2006.05.09 10:37
|close
|468
|0.20
|111.19
|108.88
|111.75
|-57.56
|16393.08
|940
|2006.05.09 10:37
|close
|467
|0.10
|111.19
|108.88
|112.03
|-52.80
|16340.29
|941
|2006.05.09 10:37
|buy
|471
|0.10
|111.18
|108.27
|111.42
|942
|2006.05.09 23:55
|buy
|472
|0.20
|110.90
|108.27
|111.14
|943
|2006.05.10 00:25
|t/p
|472
|0.20
|111.14
|108.27
|111.14
|45.52
|16385.80
|944
|2006.05.10 00:25
|close
|471
|0.10
|111.14
|108.27
|111.42
|-2.44
|16383.37
|945
|2006.05.10 00:25
|sell
|473
|0.10
|111.13
|114.04
|110.89
|946
|2006.05.10 02:03
|t/p
|473
|0.10
|110.89
|114.04
|110.89
|21.64
|16405.01
|947
|2006.05.10 02:03
|sell
|474
|0.10
|110.87
|113.78
|110.63
|948
|2006.05.10 04:57
|t/p
|474
|0.10
|110.63
|113.78
|110.63
|21.69
|16426.70
|949
|2006.05.10 04:57
|sell
|475
|0.10
|110.61
|113.52
|110.37
|950
|2006.05.10 06:10
|t/p
|475
|0.10
|110.37
|113.52
|110.37
|21.74
|16448.44
|951
|2006.05.10 06:10
|sell
|476
|0.10
|110.34
|113.25
|110.10
|952
|2006.05.10 08:16
|sell
|477
|0.20
|110.62
|113.25
|110.38
|953
|2006.05.10 13:10
|t/p
|477
|0.20
|110.38
|113.25
|110.38
|43.49
|16491.93
|954
|2006.05.10 13:10
|close
|476
|0.10
|110.38
|113.25
|110.10
|-3.62
|16488.31
|955
|2006.05.10 13:10
|sell
|478
|0.10
|110.35
|113.26
|110.11
|956
|2006.05.10 14:17
|sell
|479
|0.20
|110.63
|113.26
|110.39
|957
|2006.05.10 14:19
|t/p
|479
|0.20
|110.39
|113.26
|110.39
|43.49
|16531.80
|958
|2006.05.10 14:19
|close
|478
|0.10
|110.38
|113.26
|110.11
|-2.72
|16529.08
|959
|2006.05.10 14:19
|sell
|480
|0.10
|110.35
|113.26
|110.11
|960
|2006.05.10 18:21
|sell
|481
|0.20
|110.63
|113.26
|110.39
|961
|2006.05.10 19:31
|sell
|482
|0.40
|110.91
|113.26
|110.67
|962
|2006.05.10 19:50
|sell
|483
|0.80
|111.19
|113.26
|110.95
|963
|2006.05.11 03:05
|t/p
|483
|0.80
|110.95
|113.26
|110.95
|137.15
|16666.23
|964
|2006.05.11 03:05
|close
|482
|0.40
|110.95
|113.26
|110.67
|-32.37
|16633.85
|965
|2006.05.11 03:05
|close
|481
|0.20
|110.94
|113.26
|110.39
|-64.87
|16568.99
|966
|2006.05.11 03:05
|close
|480
|0.10
|110.93
|113.26
|110.11
|-56.78
|16512.21
|967
|2006.05.11 03:05
|buy
|484
|0.10
|110.92
|108.01
|111.16
|968
|2006.05.11 03:17
|t/p
|484
|0.10
|111.16
|108.01
|111.16
|21.59
|16533.80
|969
|2006.05.11 03:17
|buy
|485
|0.10
|111.18
|108.27
|111.42
|970
|2006.05.11 03:29
|t/p
|485
|0.10
|111.42
|108.27
|111.42
|21.54
|16555.34
|971
|2006.05.11 03:29
|buy
|486
|0.10
|111.44
|108.53
|111.68
|972
|2006.05.11 06:38
|buy
|487
|0.20
|111.16
|108.53
|111.40
|973
|2006.05.11 08:30
|buy
|488
|0.40
|110.88
|108.53
|111.12
|974
|2006.05.11 09:35
|t/p
|488
|0.40
|111.12
|108.53
|111.12
|86.39
|16641.73
|975
|2006.05.11 09:35
|close
|487
|0.20
|111.12
|108.53
|111.40
|-7.20
|16634.53
|976
|2006.05.11 09:35
|close
|486
|0.10
|111.13
|108.53
|111.68
|-27.90
|16606.63
|977
|2006.05.11 09:35
|buy
|489
|0.10
|111.14
|108.23
|111.38
|978
|2006.05.11 10:11
|buy
|490
|0.20
|110.86
|108.23
|111.10
|979
|2006.05.11 10:46
|buy
|491
|0.40
|110.57
|108.22
|110.81
|980
|2006.05.11 11:38
|buy
|492
|0.80
|110.29
|108.22
|110.53
|981
|2006.05.11 14:00
|t/p
|492
|0.80
|110.53
|108.22
|110.53
|173.71
|16780.34
|982
|2006.05.11 14:00
|close
|491
|0.40
|110.53
|108.22
|110.81
|-14.48
|16765.86
|983
|2006.05.11 14:00
|close
|490
|0.20
|110.54
|108.23
|111.10
|-57.90
|16707.96
|984
|2006.05.11 14:00
|close
|489
|0.10
|110.53
|108.23
|111.38
|-55.19
|16652.77
|985
|2006.05.11 14:00
|buy
|493
|0.10
|110.54
|107.63
|110.78
|986
|2006.05.11 19:32
|buy
|494
|0.20
|110.26
|107.63
|110.50
|987
|2006.05.11 20:10
|buy
|495
|0.40
|109.98
|107.63
|110.22
|988
|2006.05.11 20:11
|t/p
|495
|0.40
|110.22
|107.63
|110.22
|87.10
|16739.87
|989
|2006.05.11 20:11
|close
|494
|0.20
|110.22
|107.63
|110.50
|-7.26
|16732.61
|990
|2006.05.11 20:11
|close
|493
|0.10
|110.21
|107.63
|110.78
|-29.94
|16702.67
|991
|2006.05.11 20:11
|sell
|496
|0.10
|110.19
|113.10
|109.95
|992
|2006.05.11 20:12
|t/p
|496
|0.10
|109.95
|113.10
|109.95
|21.83
|16724.50
|993
|2006.05.11 20:12
|sell
|497
|0.10
|109.93
|112.84
|109.69
|994
|2006.05.11 20:34
|sell
|498
|0.20
|110.22
|112.85
|109.98
|995
|2006.05.12 02:27
|t/p
|498
|0.20
|109.98
|112.85
|109.98
|40.65
|16765.15
|996
|2006.05.12 02:27
|close
|497
|0.10
|109.98
|112.84
|109.69
|-6.05
|16759.10
|997
|2006.05.12 02:27
|sell
|499
|0.10
|109.95
|112.86
|109.71
|998
|2006.05.12 03:26
|t/p
|499
|0.10
|109.71
|112.86
|109.71
|21.88
|16780.98
|999
|2006.05.12 03:26
|sell
|500
|0.10
|109.69
|112.60
|109.45
|1000
|2006.05.12 05:30
|t/p
|500
|0.10
|109.45
|112.60
|109.45
|21.93
|16802.91
|1001
|2006.05.12 05:30
|sell
|501
|0.10
|109.43
|112.34
|109.19
|1002
|2006.05.12 08:20
|sell
|502
|0.20
|109.72
|112.35
|109.48
|1003
|2006.05.12 08:33
|sell
|503
|0.40
|110.00
|112.35
|109.76
|1004
|2006.05.12 08:45
|t/p
|503
|0.40
|109.76
|112.35
|109.76
|87.46
|16890.37
|1005
|2006.05.12 08:45
|close
|502
|0.20
|109.76
|112.35
|109.48
|-7.29
|16883.08
|1006
|2006.05.12 08:45
|close
|501
|0.10
|109.75
|112.34
|109.19
|-29.16
|16853.92
|1007
|2006.05.12 08:45
|sell
|504
|0.10
|109.72
|112.63
|109.48
|1008
|2006.05.12 08:52
|t/p
|504
|0.10
|109.48
|112.63
|109.48
|21.92
|16875.84
|1009
|2006.05.12 08:52
|sell
|505
|0.10
|109.46
|112.37
|109.22
|1010
|2006.05.12 09:02
|sell
|506
|0.20
|109.74
|112.37
|109.50
|1011
|2006.05.12 10:15
|sell
|507
|0.40
|110.02
|112.37
|109.78
|1012
|2006.05.12 10:30
|sell
|508
|0.80
|110.30
|112.37
|110.06
|1013
|2006.05.12 10:37
|sell
|509
|1.60
|110.58
|112.37
|110.34
|1014
|2006.05.12 10:41
|t/p
|509
|1.60
|110.34
|112.37
|110.34
|348.02
|17223.86
|1015
|2006.05.12 10:41
|close
|508
|0.80
|110.34
|112.37
|110.06
|-29.00
|17194.86
|1016
|2006.05.12 10:41
|close
|507
|0.40
|110.35
|112.37
|109.78
|-119.62
|17075.24
|1017
|2006.05.12 10:41
|close
|506
|0.20
|110.35
|112.37
|109.50
|-110.56
|16964.68
|1018
|2006.05.12 10:41
|close
|505
|0.10
|110.34
|112.37
|109.22
|-79.75
|16884.93
|1019
|2006.05.12 10:41
|sell
|510
|0.10
|110.33
|113.24
|110.09
|1020
|2006.05.12 15:38
|t/p
|510
|0.10
|110.09
|113.24
|110.09
|21.80
|16906.73
|1021
|2006.05.12 15:38
|buy
|511
|0.10
|110.08
|107.17
|110.32
|1022
|2006.05.14 17:00
|buy
|512
|0.20
|109.58
|106.95
|109.82
|1023
|2006.05.14 20:19
|t/p
|512
|0.20
|109.82
|106.95
|109.82
|43.71
|16950.44
|1024
|2006.05.14 20:19
|close
|511
|0.10
|109.82
|107.17
|110.32
|-23.68
|16926.76
|1025
|2006.05.14 20:19
|buy
|513
|0.10
|109.83
|106.92
|110.07
|1026
|2006.05.14 21:25
|buy
|514
|0.20
|109.55
|106.92
|109.79
|1027
|2006.05.15 02:28
|t/p
|514
|0.20
|109.79
|106.92
|109.79
|46.05
|16972.81
|1028
|2006.05.15 02:28
|close
|513
|0.10
|109.79
|106.92
|110.07
|-2.48
|16970.33
|1029
|2006.05.15 02:28
|sell
|515
|0.10
|109.80
|112.71
|109.56
|1030
|2006.05.15 04:05
|sell
|516
|0.20
|110.08
|112.71
|109.84
|1031
|2006.05.15 04:19
|sell
|517
|0.40
|110.36
|112.71
|110.12
|1032
|2006.05.15 05:33
|t/p
|517
|0.40
|110.12
|112.71
|110.12
|87.18
|17057.51
|1033
|2006.05.15 05:33
|close
|516
|0.20
|110.12
|112.71
|109.84
|-7.26
|17050.25
|1034
|2006.05.15 05:33
|close
|515
|0.10
|110.13
|112.71
|109.56
|-29.96
|17020.29
|1035
|2006.05.15 05:33
|buy
|518
|0.10
|110.14
|107.23
|110.38
|1036
|2006.05.15 05:52
|buy
|519
|0.20
|109.86
|107.23
|110.10
|1037
|2006.05.15 06:38
|t/p
|519
|0.20
|110.10
|107.23
|110.10
|43.60
|17063.89
|1038
|2006.05.15 06:38
|close
|518
|0.10
|110.10
|107.23
|110.38
|-3.63
|17060.26
|1039
|2006.05.15 06:38
|buy
|520
|0.10
|110.14
|107.23
|110.38
|1040
|2006.05.15 06:58
|t/p
|520
|0.10
|110.38
|107.23
|110.38
|21.74
|17082.00
|1041
|2006.05.15 06:58
|buy
|521
|0.10
|110.40
|107.49
|110.64
|1042
|2006.05.15 08:03
|buy
|522
|0.20
|110.12
|107.49
|110.36
|1043
|2006.05.15 09:21
|t/p
|522
|0.20
|110.36
|107.49
|110.36
|43.49
|17125.49
|1044
|2006.05.15 09:21
|close
|521
|0.10
|110.36
|107.49
|110.64
|-3.62
|17121.87
|1045
|2006.05.15 09:21
|buy
|523
|0.10
|110.37
|107.46
|110.61
|1046
|2006.05.15 10:47
|buy
|524
|0.20
|110.09
|107.46
|110.33
|1047
|2006.05.15 12:10
|t/p
|524
|0.20
|110.33
|107.46
|110.33
|43.51
|17165.38
|1048
|2006.05.15 12:10
|close
|523
|0.10
|110.33
|107.46
|110.61
|-3.63
|17161.75
|1049
|2006.05.15 12:10
|buy
|525
|0.10
|110.36
|107.45
|110.60
|1050
|2006.05.15 18:04
|t/p
|525
|0.10
|110.60
|107.45
|110.60
|21.70
|17183.45
|1051
|2006.05.15 18:04
|buy
|526
|0.10
|110.62
|107.71
|110.86
|1052
|2006.05.15 21:41
|buy
|527
|0.20
|110.34
|107.71
|110.58
|1053
|2006.05.15 23:52
|buy
|528
|0.40
|110.05
|107.70
|110.29
|1054
|2006.05.16 02:09
|t/p
|528
|0.40
|110.29
|107.70
|110.29
|91.70
|17275.15
|1055
|2006.05.16 02:09
|close
|527
|0.20
|110.29
|107.71
|110.58
|-6.74
|17268.41
|1056
|2006.05.16 02:09
|close
|526
|0.10
|110.28
|107.71
|110.86
|-29.67
|17238.75
|1057
|2006.05.16 02:09
|buy
|529
|0.10
|110.29
|107.38
|110.53
|1058
|2006.05.16 05:00
|t/p
|529
|0.10
|110.53
|107.38
|110.53
|21.72
|17260.47
|1059
|2006.05.16 05:00
|buy
|530
|0.10
|110.56
|107.65
|110.80
|1060
|2006.05.16 07:08
|buy
|531
|0.20
|110.28
|107.65
|110.52
|1061
|2006.05.16 08:41
|buy
|532
|0.40
|110.00
|107.65
|110.24
|1062
|2006.05.16 15:37
|buy
|533
|0.80
|109.71
|107.64
|109.95
|1063
|2006.05.16 23:02
|buy
|534
|1.60
|109.43
|107.64
|109.67
|1064
|2006.05.17 03:10
|buy
|535
|3.20
|109.15
|107.64
|109.39
|1065
|2006.05.17 08:20
|t/p
|535
|3.20
|109.39
|107.64
|109.39
|702.08
|17962.55
|1066
|2006.05.17 08:20
|close
|534
|1.60
|109.39
|107.64
|109.67
|-39.88
|17922.67
|1067
|2006.05.17 08:20
|close
|533
|0.80
|109.40
|107.64
|109.95
|-217.37
|17705.29
|1068
|2006.05.17 08:20
|close
|532
|0.40
|109.41
|107.65
|110.24
|-211.04
|17494.25
|1069
|2006.05.17 08:20
|close
|531
|0.20
|109.40
|107.65
|110.52
|-158.55
|17335.70
|1070
|2006.05.17 08:20
|close
|530
|0.10
|109.41
|107.65
|110.80
|-103.95
|17231.76
|1071
|2006.05.17 08:20
|sell
|536
|0.10
|109.40
|112.31
|109.16
|1072
|2006.05.17 08:41
|t/p
|536
|0.10
|109.16
|112.31
|109.16
|21.99
|17253.75
|1073
|2006.05.17 08:41
|sell
|537
|0.10
|109.14
|112.05
|108.90
|1074
|2006.05.17 09:32
|sell
|538
|0.20
|109.42
|112.05
|109.18
|1075
|2006.05.17 10:25
|sell
|539
|0.40
|109.70
|112.05
|109.46
|1076
|2006.05.17 11:22
|sell
|540
|0.80
|109.98
|112.05
|109.74
|1077
|2006.05.17 11:29
|sell
|541
|1.60
|110.26
|112.05
|110.02
|1078
|2006.05.17 11:59
|sell
|542
|3.20
|110.54
|112.05
|110.30
|1079
|2006.05.17 14:17
|sell
|543
|6.40
|110.83
|112.06
|110.59
|1080
|2006.05.17 21:57
|t/p
|543
|6.40
|110.59
|112.06
|110.59
|1388.91
|18642.66
|1081
|2006.05.17 21:57
|close
|542
|3.20
|110.59
|112.05
|110.30
|-144.68
|18497.98
|1082
|2006.05.17 21:57
|close
|541
|1.60
|110.58
|112.05
|110.02
|-463.01
|18034.97
|1083
|2006.05.17 21:57
|close
|540
|0.80
|110.58
|112.05
|109.74
|-434.07
|17600.90
|1084
|2006.05.17 21:57
|close
|539
|0.40
|110.59
|112.05
|109.46
|-321.91
|17278.99
|1085
|2006.05.17 21:57
|close
|538
|0.20
|110.60
|112.05
|109.18
|-213.38
|17065.61
|1086
|2006.05.17 21:57
|close
|537
|0.10
|110.61
|112.05
|108.90
|-132.90
|16932.71
|1087
|2006.05.17 21:58
|buy
|544
|0.10
|110.62
|107.71
|110.86
|1088
|2006.05.18 04:16
|t/p
|544
|0.10
|110.86
|107.71
|110.86
|25.14
|16957.85
|1089
|2006.05.18 04:16
|buy
|545
|0.10
|110.88
|107.97
|111.12
|1090
|2006.05.18 04:32
|buy
|546
|0.20
|110.60
|107.97
|110.84
|1091
|2006.05.18 06:41
|t/p
|546
|0.20
|110.84
|107.97
|110.84
|43.31
|17001.16
|1092
|2006.05.18 06:41
|close
|545
|0.10
|110.84
|107.97
|111.12
|-3.61
|16997.55
|1093
|2006.05.18 06:41
|buy
|547
|0.10
|110.87
|107.96
|111.11
|1094
|2006.05.18 07:22
|t/p
|547
|0.10
|111.11
|107.96
|111.11
|21.60
|17019.15
|1095
|2006.05.18 07:22
|buy
|548
|0.10
|111.13
|108.22
|111.37
|1096
|2006.05.18 09:06
|buy
|549
|0.20
|110.85
|108.22
|111.09
|1097
|2006.05.18 09:34
|buy
|550
|0.40
|110.57
|108.22
|110.81
|1098
|2006.05.18 10:26
|t/p
|550
|0.40
|110.81
|108.22
|110.81
|86.63
|17105.78
|1099
|2006.05.18 10:26
|close
|549
|0.20
|110.81
|108.22
|111.09
|-7.22
|17098.56
|1100
|2006.05.18 10:26
|close
|548
|0.10
|110.82
|108.22
|111.37
|-27.97
|17070.59
|1101
|2006.05.18 10:26
|buy
|551
|0.10
|110.83
|107.92
|111.07
|1102
|2006.05.18 10:47
|buy
|552
|0.20
|110.55
|107.92
|110.79
|1103
|2006.05.18 11:52
|t/p
|552
|0.20
|110.79
|107.92
|110.79
|43.33
|17113.92
|1104
|2006.05.18 11:52
|close
|551
|0.10
|110.79
|107.92
|111.07
|-3.61
|17110.31
|1105
|2006.05.18 11:52
|buy
|553
|0.10
|110.82
|107.91
|111.06
|1106
|2006.05.18 12:01
|t/p
|553
|0.10
|111.06
|107.91
|111.06
|21.61
|17131.92
|1107
|2006.05.18 12:01
|buy
|554
|0.10
|111.08
|108.17
|111.32
|1108
|2006.05.18 12:55
|buy
|555
|0.20
|110.79
|108.16
|111.03
|1109
|2006.05.18 16:00
|t/p
|555
|0.20
|111.03
|108.16
|111.03
|43.23
|17175.15
|1110
|2006.05.18 16:00
|close
|554
|0.10
|111.03
|108.17
|111.32
|-4.50
|17170.65
|1111
|2006.05.18 16:00
|buy
|556
|0.10
|111.06
|108.15
|111.30
|1112
|2006.05.18 16:47
|buy
|557
|0.20
|110.78
|108.15
|111.02
|1113
|2006.05.18 19:52
|buy
|558
|0.40
|110.50
|108.15
|110.74
|1114
|2006.05.18 20:42
|t/p
|558
|0.40
|110.74
|108.15
|110.74
|86.69
|17257.34
|1115
|2006.05.18 20:42
|close
|557
|0.20
|110.74
|108.15
|111.02
|-7.22
|17250.12
|1116
|2006.05.18 20:42
|close
|556
|0.10
|110.73
|108.15
|111.30
|-29.80
|17220.32
|1117
|2006.05.18 20:42
|sell
|559
|0.10
|110.74
|113.65
|110.50
|1118
|2006.05.18 22:52
|sell
|560
|0.20
|111.02
|113.65
|110.78
|1119
|2006.05.19 03:40
|sell
|561
|0.40
|111.30
|113.65
|111.06
|1120
|2006.05.19 03:44
|sell
|562
|0.80
|111.58
|113.65
|111.34
|1121
|2006.05.19 05:43
|sell
|563
|1.60
|111.86
|113.65
|111.62
|1122
|2006.05.19 08:41
|t/p
|563
|1.60
|111.62
|113.65
|111.62
|344.02
|17564.34
|1123
|2006.05.19 08:41
|close
|562
|0.80
|111.62
|113.65
|111.34
|-28.67
|17535.67
|1124
|2006.05.19 08:41
|close
|561
|0.40
|111.61
|113.65
|111.06
|-111.10
|17424.57
|1125
|2006.05.19 08:41
|close
|560
|0.20
|111.60
|113.65
|110.78
|-106.93
|17317.64
|1126
|2006.05.19 08:41
|close
|559
|0.10
|111.58
|113.65
|110.50
|-76.78
|17240.86
|1127
|2006.05.19 08:41
|buy
|564
|0.10
|111.57
|108.66
|111.81
|1128
|2006.05.19 09:04
|t/p
|564
|0.10
|111.81
|108.66
|111.81
|21.46
|17262.32
|1129
|2006.05.19 09:04
|buy
|565
|0.10
|111.83
|108.92
|112.07
|1130
|2006.05.19 10:29
|t/p
|565
|0.10
|112.07
|108.92
|112.07
|21.42
|17283.74
|1131
|2006.05.19 10:29
|buy
|566
|0.10
|112.09
|109.18
|112.33
|1132
|2006.05.19 11:35
|buy
|567
|0.20
|111.80
|109.17
|112.04
|1133
|2006.05.21 21:21
|t/p
|567
|0.20
|112.04
|109.17
|112.04
|42.84
|17326.58
|1134
|2006.05.21 21:21
|close
|566
|0.10
|112.04
|109.18
|112.33
|-4.46
|17322.12
|1135
|2006.05.21 21:21
|buy
|568
|0.10
|112.06
|109.15
|112.30
|1136
|2006.05.21 23:08
|t/p
|568
|0.10
|112.30
|109.15
|112.30
|21.37
|17343.49
|1137
|2006.05.21 23:08
|buy
|569
|0.10
|112.32
|109.41
|112.56
|1138
|2006.05.21 23:13
|buy
|570
|0.20
|112.04
|109.41
|112.28
|1139
|2006.05.22 01:45
|t/p
|570
|0.20
|112.28
|109.41
|112.28
|45.08
|17388.57
|1140
|2006.05.22 01:45
|close
|569
|0.10
|112.28
|109.41
|112.56
|-2.40
|17386.17
|1141
|2006.05.22 01:45
|buy
|571
|0.10
|112.31
|109.40
|112.55
|1142
|2006.05.22 02:24
|t/p
|571
|0.10
|112.55
|109.40
|112.55
|21.32
|17407.49
|1143
|2006.05.22 02:24
|buy
|572
|0.10
|112.57
|109.66
|112.81
|1144
|2006.05.22 02:44
|t/p
|572
|0.10
|112.81
|109.66
|112.81
|21.27
|17428.76
|1145
|2006.05.22 02:44
|buy
|573
|0.10
|112.83
|109.92
|113.07
|1146
|2006.05.22 04:30
|buy
|574
|0.20
|112.55
|109.92
|112.79
|1147
|2006.05.22 09:48
|buy
|575
|0.40
|112.27
|109.92
|112.51
|1148
|2006.05.22 10:06
|buy
|576
|0.80
|111.99
|109.92
|112.23
|1149
|2006.05.22 11:33
|buy
|577
|1.60
|111.71
|109.92
|111.95
|1150
|2006.05.22 14:14
|buy
|578
|3.20
|111.43
|109.92
|111.67
|1151
|2006.05.22 19:09
|t/p
|578
|3.20
|111.67
|109.92
|111.67
|687.74
|18116.50
|1152
|2006.05.22 19:09
|close
|577
|1.60
|111.67
|109.92
|111.95
|-57.31
|18059.19
|1153
|2006.05.22 19:09
|close
|576
|0.80
|111.69
|109.92
|112.23
|-214.88
|17844.31
|1154
|2006.05.22 19:09
|close
|575
|0.40
|111.69
|109.92
|112.51
|-207.72
|17636.59
|1155
|2006.05.22 19:09
|close
|574
|0.20
|111.70
|109.92
|112.79
|-152.19
|17484.40
|1156
|2006.05.22 19:09
|close
|573
|0.10
|111.69
|109.92
|113.07
|-102.07
|17382.33
|1157
|2006.05.22 19:09
|sell
|579
|0.10
|111.70
|114.61
|111.46
|1158
|2006.05.22 23:37
|t/p
|579
|0.10
|111.46
|114.61
|111.46
|21.53
|17403.86
|1159
|2006.05.22 23:37
|sell
|580
|0.10
|111.44
|114.35
|111.20
|1160
|2006.05.23 00:48
|t/p
|580
|0.10
|111.20
|114.35
|111.20
|20.08
|17423.95
|1161
|2006.05.23 00:48
|sell
|581
|0.10
|111.18
|114.09
|110.94
|1162
|2006.05.23 03:47
|sell
|582
|0.20
|111.47
|114.10
|111.23
|1163
|2006.05.23 06:24
|t/p
|582
|0.20
|111.23
|114.10
|111.23
|43.15
|17467.10
|1164
|2006.05.23 06:24
|close
|581
|0.10
|111.23
|114.09
|110.94
|-4.50
|17462.60
|1165
|2006.05.23 06:24
|sell
|583
|0.10
|111.20
|114.11
|110.96
|1166
|2006.05.23 08:32
|sell
|584
|0.20
|111.48
|114.11
|111.24
|1167
|2006.05.23 10:30
|t/p
|584
|0.20
|111.24
|114.11
|111.24
|43.15
|17505.75
|1168
|2006.05.23 10:30
|close
|583
|0.10
|111.24
|114.11
|110.96
|-3.60
|17502.15
|1169
|2006.05.23 10:30
|sell
|585
|0.10
|111.22
|114.13
|110.98
|1170
|2006.05.23 11:08
|sell
|586
|0.20
|111.51
|114.14
|111.27
|1171
|2006.05.23 11:27
|t/p
|586
|0.20
|111.27
|114.14
|111.27
|43.14
|17545.29
|1172
|2006.05.23 11:27
|close
|585
|0.10
|111.27
|114.13
|110.98
|-4.49
|17540.80
|1173
|2006.05.23 11:27
|sell
|587
|0.10
|111.24
|114.15
|111.00
|1174
|2006.05.23 15:56
|sell
|588
|0.20
|111.52
|114.15
|111.28
|1175
|2006.05.23 16:46
|sell
|589
|0.40
|111.80
|114.15
|111.56
|1176
|2006.05.23 17:59
|sell
|590
|0.80
|112.10
|114.17
|111.86
|1177
|2006.05.23 20:54
|sell
|591
|1.60
|112.38
|114.17
|112.14
|1178
|2006.05.23 22:04
|t/p
|591
|1.60
|112.14
|114.17
|112.14
|342.43
|17883.23
|1179
|2006.05.23 22:04
|close
|590
|0.80
|112.14
|114.17
|111.86
|-28.54
|17854.69
|1180
|2006.05.23 22:04
|close
|589
|0.40
|112.13
|114.15
|111.56
|-117.72
|17736.97
|1181
|2006.05.23 22:04
|close
|588
|0.20
|112.12
|114.15
|111.28
|-107.03
|17629.94
|1182
|2006.05.23 22:04
|close
|587
|0.10
|112.13
|114.15
|111.00
|-79.37
|17550.57
|1183
|2006.05.23 22:04
|buy
|592
|0.10
|112.14
|109.23
|112.38
|1184
|2006.05.24 00:34
|t/p
|592
|0.10
|112.38
|109.23
|112.38
|22.52
|17573.09
|1185
|2006.05.24 00:34
|buy
|593
|0.10
|112.40
|109.49
|112.64
|1186
|2006.05.24 01:44
|t/p
|593
|0.10
|112.64
|109.49
|112.64
|21.31
|17594.40
|1187
|2006.05.24 01:44
|buy
|594
|0.10
|112.66
|109.75
|112.90
|1188
|2006.05.24 02:10
|buy
|595
|0.20
|112.38
|109.75
|112.62
|1189
|2006.05.24 03:03
|buy
|596
|0.40
|112.10
|109.75
|112.34
|1190
|2006.05.24 03:44
|buy
|597
|0.80
|111.82
|109.75
|112.06
|1191
|2006.05.24 05:18
|t/p
|597
|0.80
|112.06
|109.75
|112.06
|171.34
|17765.74
|1192
|2006.05.24 05:18
|close
|596
|0.40
|112.06
|109.75
|112.34
|-14.28
|17751.46
|1193
|2006.05.24 05:18
|close
|595
|0.20
|112.05
|109.75
|112.62
|-58.90
|17692.56
|1194
|2006.05.24 05:18
|close
|594
|0.10
|112.05
|109.75
|112.90
|-54.44
|17638.12
|1195
|2006.05.24 05:18
|buy
|598
|0.10
|112.08
|109.17
|112.32
|1196
|2006.05.24 06:33
|buy
|599
|0.20
|111.80
|109.17
|112.04
|1197
|2006.05.24 09:05
|t/p
|599
|0.20
|112.04
|109.17
|112.04
|42.84
|17680.96
|1198
|2006.05.24 09:05
|close
|598
|0.10
|112.04
|109.17
|112.32
|-3.57
|17677.39
|1199
|2006.05.24 09:05
|buy
|600
|0.10
|112.06
|109.15
|112.30
|1200
|2006.05.24 09:16
|t/p
|600
|0.10
|112.30
|109.15
|112.30
|21.37
|17698.76
|1201
|2006.05.24 09:16
|buy
|601
|0.10
|112.32
|109.41
|112.56
|1202
|2006.05.24 10:08
|t/p
|601
|0.10
|112.56
|109.41
|112.56
|21.32
|17720.08
|1203
|2006.05.24 10:08
|buy
|602
|0.10
|112.58
|109.67
|112.82
|1204
|2006.05.24 11:19
|t/p
|602
|0.10
|112.82
|109.67
|112.82
|21.27
|17741.35
|1205
|2006.05.24 11:19
|buy
|603
|0.10
|112.84
|109.93
|113.08
|1206
|2006.05.25 02:20
|buy
|604
|0.20
|112.53
|109.90
|112.77
|1207
|2006.05.25 02:45
|t/p
|604
|0.20
|112.77
|109.90
|112.77
|42.56
|17783.91
|1208
|2006.05.25 02:45
|close
|603
|0.10
|112.77
|109.93
|113.08
|-2.72
|17781.20
|1209
|2006.05.25 02:45
|buy
|605
|0.10
|112.80
|109.89
|113.04
|1210
|2006.05.25 04:41
|buy
|606
|0.20
|112.52
|109.89
|112.76
|1211
|2006.05.25 07:43
|buy
|607
|0.40
|112.24
|109.89
|112.48
|1212
|2006.05.25 08:38
|buy
|608
|0.80
|111.96
|109.89
|112.20
|1213
|2006.05.25 17:50
|buy
|609
|1.60
|111.68
|109.89
|111.92
|1214
|2006.05.25 21:30
|t/p
|609
|1.60
|111.92
|109.89
|111.92
|343.10
|18124.30
|1215
|2006.05.25 21:30
|close
|608
|0.80
|111.92
|109.89
|112.20
|-28.59
|18095.71
|1216
|2006.05.25 21:30
|close
|607
|0.40
|111.91
|109.89
|112.48
|-117.95
|17977.76
|1217
|2006.05.25 21:30
|close
|606
|0.20
|111.92
|109.89
|112.76
|-107.22
|17870.54
|1218
|2006.05.25 21:30
|close
|605
|0.10
|111.92
|109.89
|113.04
|-78.63
|17791.91
|1219
|2006.05.25 21:30
|sell
|610
|0.10
|111.93
|114.84
|111.69
|1220
|2006.05.26 00:19
|sell
|611
|0.20
|112.22
|114.85
|111.98
|1221
|2006.05.26 02:32
|t/p
|611
|0.20
|111.98
|114.85
|111.98
|42.86
|17834.77
|1222
|2006.05.26 02:32
|close
|610
|0.10
|111.98
|114.84
|111.69
|-5.97
|17828.80
|1223
|2006.05.26 02:32
|sell
|612
|0.10
|111.98
|114.89
|111.74
|1224
|2006.05.26 09:23
|sell
|613
|0.20
|112.26
|114.89
|112.02
|1225
|2006.05.26 09:49
|sell
|614
|0.40
|112.54
|114.89
|112.30
|1226
|2006.05.28 21:09
|t/p
|614
|0.40
|112.30
|114.89
|112.30
|85.49
|17914.29
|1227
|2006.05.28 21:09
|close
|613
|0.20
|112.30
|114.89
|112.02
|-7.12
|17907.17
|1228
|2006.05.28 21:09
|close
|612
|0.10
|112.31
|114.89
|111.74
|-29.38
|17877.79
|1229
|2006.05.28 21:09
|buy
|615
|0.10
|112.32
|109.41
|112.56
|1230
|2006.05.29 11:02
|t/p
|615
|0.10
|112.56
|109.41
|112.56
|22.48
|17900.28
|1231
|2006.05.29 11:02
|sell
|616
|0.10
|112.56
|115.47
|112.32
|1232
|2006.05.29 15:02
|t/p
|616
|0.10
|112.32
|115.47
|112.32
|21.37
|17921.65
|1233
|2006.05.29 15:02
|buy
|617
|0.10
|112.31
|109.40
|112.55
|1234
|2006.05.29 18:47
|t/p
|617
|0.10
|112.55
|109.40
|112.55
|21.32
|17942.97
|1235
|2006.05.29 18:47
|buy
|618
|0.10
|112.57
|109.66
|112.81
|1236
|2006.05.29 22:46
|buy
|619
|0.20
|112.29
|109.66
|112.53
|1237
|2006.05.29 23:29
|buy
|620
|0.40
|112.01
|109.66
|112.25
|1238
|2006.05.30 03:03
|buy
|621
|0.80
|111.73
|109.66
|111.97
|1239
|2006.05.30 05:33
|t/p
|621
|0.80
|111.97
|109.66
|111.97
|171.47
|18114.44
|1240
|2006.05.30 05:33
|close
|620
|0.40
|111.97
|109.66
|112.25
|-9.63
|18104.80
|1241
|2006.05.30 05:33
|close
|619
|0.20
|111.96
|109.66
|112.53
|-56.62
|18048.18
|1242
|2006.05.30 05:33
|close
|618
|0.10
|111.97
|109.66
|112.81
|-52.43
|17995.76
|1243
|2006.05.30 05:33
|sell
|622
|0.10
|111.96
|114.87
|111.72
|1244
|2006.05.30 07:40
|sell
|623
|0.20
|112.24
|114.87
|112.00
|1245
|2006.05.30 08:46
|sell
|624
|0.40
|112.52
|114.87
|112.28
|1246
|2006.05.30 09:24
|t/p
|624
|0.40
|112.28
|114.87
|112.28
|85.50
|18081.26
|1247
|2006.05.30 09:24
|close
|623
|0.20
|112.28
|114.87
|112.00
|-7.13
|18074.13
|1248
|2006.05.30 09:24
|close
|622
|0.10
|112.27
|114.87
|111.72
|-27.61
|18046.52
|1249
|2006.05.30 09:25
|sell
|625
|0.10
|112.24
|115.15
|112.00
|1250
|2006.05.30 09:55
|t/p
|625
|0.10
|112.00
|115.15
|112.00
|21.43
|18067.95
|1251
|2006.05.30 09:55
|sell
|626
|0.10
|111.98
|114.89
|111.74
|1252
|2006.05.30 10:03
|t/p
|626
|0.10
|111.74
|114.89
|111.74
|21.48
|18089.43
|1253
|2006.05.30 10:03
|sell
|627
|0.10
|111.72
|114.63
|111.48
|1254
|2006.05.30 11:05
|sell
|628
|0.20
|112.00
|114.63
|111.76
|1255
|2006.05.30 19:30
|sell
|629
|0.40
|112.28
|114.63
|112.04
|1256
|2006.05.30 21:11
|t/p
|629
|0.40
|112.04
|114.63
|112.04
|85.68
|18175.11
|1257
|2006.05.30 21:11
|close
|628
|0.20
|112.04
|114.63
|111.76
|-7.14
|18167.97
|1258
|2006.05.30 21:11
|close
|627
|0.10
|112.05
|114.63
|111.48
|-29.45
|18138.52
|1259
|2006.05.30 21:11
|sell
|630
|0.10
|112.02
|114.93
|111.78
|1260
|2006.05.31 02:30
|t/p
|630
|0.10
|111.78
|114.93
|111.78
|19.97
|18158.49
|1261
|2006.05.31 02:30
|sell
|631
|0.10
|111.76
|114.67
|111.52
|1262
|2006.05.31 02:52
|t/p
|631
|0.10
|111.52
|114.67
|111.52
|21.52
|18180.01
|1263
|2006.05.31 02:52
|sell
|632
|0.10
|111.50
|114.41
|111.26
|1264
|2006.05.31 03:59
|sell
|633
|0.20
|111.78
|114.41
|111.54
|1265
|2006.05.31 05:43
|sell
|634
|0.40
|112.06
|114.41
|111.82
|1266
|2006.05.31 10:41
|sell
|635
|0.80
|112.34
|114.41
|112.10
|1267
|2006.05.31 10:59
|t/p
|635
|0.80
|112.10
|114.41
|112.10
|171.28
|18351.29
|1268
|2006.05.31 10:59
|close
|634
|0.40
|112.10
|114.41
|111.82
|-14.27
|18337.02
|1269
|2006.05.31 10:59
|close
|633
|0.20
|112.11
|114.41
|111.54
|-58.87
|18278.15
|1270
|2006.05.31 10:59
|close
|632
|0.10
|112.09
|114.41
|111.26
|-52.64
|18225.51
|1271
|2006.05.31 10:59
|sell
|636
|0.10
|112.05
|114.96
|111.81
|1272
|2006.05.31 12:06
|sell
|637
|0.20
|112.33
|114.96
|112.09
|1273
|2006.05.31 14:36
|sell
|638
|0.40
|112.61
|114.96
|112.37
|1274
|2006.06.01 03:17
|sell
|639
|0.80
|112.89
|114.96
|112.65
|1275
|2006.06.01 04:17
|t/p
|639
|0.80
|112.65
|114.96
|112.65
|170.44
|18395.95
|1276
|2006.06.01 04:17
|close
|638
|0.40
|112.65
|114.96
|112.37
|-32.15
|18363.80
|1277
|2006.06.01 04:17
|close
|637
|0.20
|112.64
|114.96
|112.09
|-64.02
|18299.78
|1278
|2006.06.01 04:17
|close
|636
|0.10
|112.65
|114.96
|111.81
|-57.75
|18242.03
|1279
|2006.06.01 04:17
|buy
|640
|0.10
|112.64
|109.73
|112.88
|1280
|2006.06.01 05:47
|t/p
|640
|0.10
|112.88
|109.73
|112.88
|21.26
|18263.29
|1281
|2006.06.01 05:47
|buy
|641
|0.10
|112.90
|109.99
|113.14
|1282
|2006.06.01 07:10
|t/p
|641
|0.10
|113.14
|109.99
|113.14
|21.21
|18284.50
|1283
|2006.06.01 07:10
|buy
|642
|0.10
|113.16
|110.25
|113.40
|1284
|2006.06.01 10:07
|buy
|643
|0.20
|112.88
|110.25
|113.12
|1285
|2006.06.01 10:40
|buy
|644
|0.40
|112.60
|110.25
|112.84
|1286
|2006.06.02 03:12
|t/p
|644
|0.40
|112.84
|110.25
|112.84
|89.74
|18374.24
|1287
|2006.06.02 03:12
|close
|643
|0.20
|112.84
|110.25
|113.12
|-4.76
|18369.48
|1288
|2006.06.02 03:13
|close
|642
|0.10
|112.84
|110.25
|113.40
|-27.20
|18342.29
|1289
|2006.06.02 03:13
|sell
|645
|0.10
|112.84
|115.75
|112.60
|1290
|2006.06.02 08:30
|t/p
|645
|0.10
|112.60
|115.75
|112.60
|21.31
|18363.60
|1291
|2006.06.02 08:30
|sell
|646
|0.10
|112.58
|115.49
|112.34
|1292
|2006.06.02 08:30
|t/p
|646
|0.10
|112.34
|115.49
|112.34
|21.37
|18384.97
|1293
|2006.06.02 08:30
|sell
|647
|0.10
|112.30
|115.21
|112.06
|1294
|2006.06.02 08:32
|t/p
|647
|0.10
|112.06
|115.21
|112.06
|21.42
|18406.39
|1295
|2006.06.02 08:32
|sell
|648
|0.10
|112.03
|114.94
|111.79
|1296
|2006.06.02 09:13
|t/p
|648
|0.10
|111.79
|114.94
|111.79
|21.47
|18427.86
|1297
|2006.06.02 09:13
|sell
|649
|0.10
|111.77
|114.68
|111.53
|1298
|2006.06.02 10:43
|t/p
|649
|0.10
|111.53
|114.68
|111.53
|21.52
|18449.38
|1299
|2006.06.02 10:43
|sell
|650
|0.10
|111.51
|114.42
|111.27
|1300
|2006.06.05 03:49
|sell
|651
|0.20
|111.80
|114.43
|111.56
|1301
|2006.06.05 12:12
|t/p
|651
|0.20
|111.56
|114.43
|111.56
|43.03
|18492.41
|1302
|2006.06.05 12:12
|close
|650
|0.10
|111.56
|114.42
|111.27
|-5.98
|18486.43
|1303
|2006.06.05 12:12
|sell
|652
|0.10
|111.55
|114.46
|111.31
|1304
|2006.06.05 14:33
|sell
|653
|0.20
|111.83
|114.46
|111.59
|1305
|2006.06.05 14:44
|sell
|654
|0.40
|112.12
|114.47
|111.88
|1306
|2006.06.05 20:59
|sell
|655
|0.80
|112.41
|114.48
|112.17
|1307
|2006.06.06 03:00
|t/p
|655
|0.80
|112.17
|114.48
|112.17
|159.20
|18645.63
|1308
|2006.06.06 03:00
|close
|654
|0.40
|112.17
|114.47
|111.88
|-23.81
|18621.82
|1309
|2006.06.06 03:00
|close
|653
|0.20
|112.18
|114.46
|111.59
|-65.39
|18556.43
|1310
|2006.06.06 03:01
|close
|652
|0.10
|112.17
|114.46
|111.31
|-56.77
|18499.66
|1311
|2006.06.06 03:01
|buy
|656
|0.10
|112.18
|109.27
|112.42
|1312
|2006.06.06 06:16
|t/p
|656
|0.10
|112.42
|109.27
|112.42
|21.35
|18521.01
|1313
|2006.06.06 06:16
|buy
|657
|0.10
|112.45
|109.54
|112.69
|1314
|2006.06.06 08:16
|t/p
|657
|0.10
|112.69
|109.54
|112.69
|21.30
|18542.31
|1315
|2006.06.06 08:16
|buy
|658
|0.10
|112.71
|109.80
|112.95
|1316
|2006.06.06 09:31
|t/p
|658
|0.10
|112.95
|109.80
|112.95
|21.25
|18563.56
|1317
|2006.06.06 09:31
|buy
|659
|0.10
|112.97
|110.06
|113.21
|1318
|2006.06.06 10:39
|t/p
|659
|0.10
|113.21
|110.06
|113.21
|21.20
|18584.76
|1319
|2006.06.06 10:39
|buy
|660
|0.10
|113.23
|110.32
|113.47
|1320
|2006.06.06 10:59
|t/p
|660
|0.10
|113.47
|110.32
|113.47
|21.15
|18605.91
|1321
|2006.06.06 10:59
|buy
|661
|0.10
|113.49
|110.58
|113.73
|1322
|2006.06.06 12:34
|buy
|662
|0.20
|113.21
|110.58
|113.45
|1323
|2006.06.07 02:54
|t/p
|662
|0.20
|113.45
|110.58
|113.45
|44.64
|18650.55
|1324
|2006.06.07 02:54
|close
|661
|0.10
|113.45
|110.58
|113.73
|-2.37
|18648.18
|1325
|2006.06.07 02:54
|buy
|663
|0.10
|113.48
|110.57
|113.72
|1326
|2006.06.07 06:10
|buy
|664
|0.20
|113.19
|110.56
|113.43
|1327
|2006.06.07 09:15
|t/p
|664
|0.20
|113.43
|110.56
|113.43
|42.32
|18690.50
|1328
|2006.06.07 09:15
|close
|663
|0.10
|113.43
|110.57
|113.72
|-4.41
|18686.09
|1329
|2006.06.07 09:15
|buy
|665
|0.10
|113.44
|110.53
|113.68
|1330
|2006.06.07 21:24
|t/p
|665
|0.10
|113.68
|110.53
|113.68
|21.11
|18707.20
|1331
|2006.06.07 21:24
|buy
|666
|0.10
|113.70
|110.79
|113.94
|1332
|2006.06.08 03:22
|t/p
|666
|0.10
|113.94
|110.79
|113.94
|24.55
|18731.76
|1333
|2006.06.08 03:22
|buy
|667
|0.10
|113.96
|111.05
|114.20
|1334
|2006.06.08 07:53
|t/p
|667
|0.10
|114.20
|111.05
|114.20
|21.02
|18752.78
|1335
|2006.06.08 07:53
|buy
|668
|0.10
|114.22
|111.31
|114.46
|1336
|2006.06.08 08:21
|t/p
|668
|0.10
|114.46
|111.31
|114.46
|20.97
|18773.75
|1337
|2006.06.08 08:21
|buy
|669
|0.10
|114.48
|111.57
|114.72
|1338
|2006.06.08 11:50
|buy
|670
|0.20
|114.19
|111.56
|114.43
|1339
|2006.06.08 18:29
|buy
|671
|0.40
|113.91
|111.56
|114.15
|1340
|2006.06.09 08:30
|t/p
|671
|0.40
|114.15
|111.56
|114.15
|88.76
|18862.51
|1341
|2006.06.09 08:30
|close
|670
|0.20
|114.16
|111.56
|114.43
|-2.93
|18859.57
|1342
|2006.06.09 08:30
|close
|669
|0.10
|114.18
|111.57
|114.72
|-25.11
|18834.47
|1343
|2006.06.09 08:30
|sell
|672
|0.10
|114.17
|117.08
|113.93
|1344
|2006.06.09 09:21
|t/p
|672
|0.10
|113.93
|117.08
|113.93
|21.07
|18855.54
|1345
|2006.06.09 09:21
|sell
|673
|0.10
|113.91
|116.82
|113.67
|1346
|2006.06.09 09:30
|t/p
|673
|0.10
|113.67
|116.82
|113.67
|21.11
|18876.65
|1347
|2006.06.09 09:30
|sell
|674
|0.10
|113.65
|116.56
|113.41
|1348
|2006.06.09 12:44
|sell
|675
|0.20
|113.93
|116.56
|113.69
|1349
|2006.06.11 19:02
|sell
|676
|0.40
|114.22
|116.57
|113.98
|1350
|2006.06.12 02:40
|t/p
|676
|0.40
|113.98
|116.57
|113.98
|78.25
|18954.89
|1351
|2006.06.12 02:40
|close
|675
|0.20
|113.98
|116.56
|113.69
|-11.76
|18943.13
|1352
|2006.06.12 02:40
|close
|674
|0.10
|114.00
|116.56
|113.41
|-32.20
|18910.94
|1353
|2006.06.12 02:40
|sell
|677
|0.10
|113.97
|116.88
|113.73
|1354
|2006.06.12 04:06
|sell
|678
|0.20
|114.25
|116.88
|114.01
|1355
|2006.06.12 08:06
|sell
|679
|0.40
|114.54
|116.89
|114.30
|1356
|2006.06.12 08:24
|t/p
|679
|0.40
|114.30
|116.89
|114.30
|83.99
|18994.93
|1357
|2006.06.12 08:24
|close
|678
|0.20
|114.30
|116.88
|114.01
|-8.75
|18986.18
|1358
|2006.06.12 08:24
|close
|677
|0.10
|114.31
|116.88
|113.73
|-29.74
|18956.44
|1359
|2006.06.12 08:24
|buy
|680
|0.10
|114.31
|111.40
|114.55
|1360
|2006.06.13 00:16
|t/p
|680
|0.10
|114.55
|111.40
|114.55
|22.11
|18978.55
|1361
|2006.06.13 00:16
|buy
|681
|0.10
|114.57
|111.66
|114.81
|1362
|2006.06.13 10:06
|t/p
|681
|0.10
|114.81
|111.66
|114.81
|20.90
|18999.45
|1363
|2006.06.13 10:06
|buy
|682
|0.10
|114.83
|111.92
|115.07
|1364
|2006.06.13 10:20
|t/p
|682
|0.10
|115.07
|111.92
|115.07
|20.86
|19020.31
|1365
|2006.06.13 10:20
|buy
|683
|0.10
|115.09
|112.18
|115.33
|1366
|2006.06.13 13:12
|t/p
|683
|0.10
|115.33
|112.18
|115.33
|20.81
|19041.12
|1367
|2006.06.13 13:12
|buy
|684
|0.10
|115.35
|112.44
|115.59
|1368
|2006.06.13 21:33
|buy
|685
|0.20
|115.07
|112.44
|115.31
|1369
|2006.06.14 08:32
|t/p
|685
|0.20
|115.31
|112.44
|115.31
|43.96
|19085.08
|1370
|2006.06.14 08:32
|close
|684
|0.10
|115.31
|112.44
|115.59
|-2.31
|19082.77
|1371
|2006.06.14 08:32
|sell
|686
|0.10
|115.32
|118.23
|115.08
|1372
|2006.06.14 08:36
|t/p
|686
|0.10
|115.08
|118.23
|115.08
|20.86
|19103.63
|1373
|2006.06.14 08:36
|sell
|687
|0.10
|115.05
|117.96
|114.81
|1374
|2006.06.14 08:51
|sell
|688
|0.20
|115.33
|117.96
|115.09
|1375
|2006.06.14 09:09
|t/p
|688
|0.20
|115.09
|117.96
|115.09
|41.71
|19145.34
|1376
|2006.06.14 09:09
|close
|687
|0.10
|115.09
|117.96
|114.81
|-3.48
|19141.86
|1377
|2006.06.14 09:09
|sell
|689
|0.10
|115.06
|117.97
|114.82
|1378
|2006.06.14 09:18
|t/p
|689
|0.10
|114.82
|117.97
|114.82
|20.90
|19162.76
|1379
|2006.06.14 09:18
|sell
|690
|0.10
|114.80
|117.71
|114.56
|1380
|2006.06.14 09:28
|t/p
|690
|0.10
|114.56
|117.71
|114.56
|20.95
|19183.71
|1381
|2006.06.14 09:28
|sell
|691
|0.10
|114.54
|117.45
|114.30
|1382
|2006.06.14 10:51
|sell
|692
|0.20
|114.83
|117.46
|114.59
|1383
|2006.06.15 08:34
|sell
|693
|0.40
|115.12
|117.47
|114.88
|1384
|2006.06.15 08:53
|t/p
|693
|0.40
|114.88
|117.47
|114.88
|83.58
|19267.29
|1385
|2006.06.15 08:53
|close
|692
|0.20
|114.86
|117.46
|114.59
|-14.20
|19253.10
|1386
|2006.06.15 08:53
|close
|691
|0.10
|114.85
|117.45
|114.30
|-31.48
|19221.62
|1387
|2006.06.15 08:53
|sell
|694
|0.10
|114.82
|117.73
|114.58
|1388
|2006.06.15 11:52
|sell
|695
|0.20
|115.10
|117.73
|114.86
|1389
|2006.06.15 15:55
|t/p
|695
|0.20
|114.86
|117.73
|114.86
|41.79
|19263.41
|1390
|2006.06.15 15:55
|close
|694
|0.10
|114.86
|117.73
|114.58
|-3.48
|19259.93
|1391
|2006.06.15 15:55
|sell
|696
|0.10
|114.85
|117.76
|114.61
|1392
|2006.06.16 02:24
|t/p
|696
|0.10
|114.61
|117.76
|114.61
|19.44
|19279.37
|1393
|2006.06.16 02:24
|sell
|697
|0.10
|114.59
|117.50
|114.35
|1394
|2006.06.16 05:32
|sell
|698
|0.20
|114.87
|117.50
|114.63
|1395
|2006.06.16 09:48
|sell
|699
|0.40
|115.15
|117.50
|114.91
|1396
|2006.06.18 20:54
|sell
|700
|0.80
|115.43
|117.50
|115.19
|1397
|2006.06.18 21:27
|sell
|701
|1.60
|115.72
|117.51
|115.48
|1398
|2006.06.19 07:39
|t/p
|701
|1.60
|115.48
|117.51
|115.48
|308.59
|19587.97
|1399
|2006.06.19 07:39
|close
|700
|0.80
|115.48
|117.50
|115.19
|-46.61
|19541.36
|1400
|2006.06.19 07:39
|close
|699
|0.40
|115.49
|117.50
|114.91
|-123.74
|19417.62
|1401
|2006.06.19 07:39
|close
|698
|0.20
|115.50
|117.50
|114.63
|-112.08
|19305.53
|1402
|2006.06.19 07:39
|close
|697
|0.10
|115.49
|117.50
|114.35
|-79.43
|19226.11
|1403
|2006.06.19 07:39
|buy
|702
|0.10
|115.50
|112.59
|115.74
|1404
|2006.06.19 12:00
|buy
|703
|0.20
|115.22
|112.59
|115.46
|1405
|2006.06.19 15:33
|t/p
|703
|0.20
|115.46
|112.59
|115.46
|41.57
|19267.68
|1406
|2006.06.19 15:33
|close
|702
|0.10
|115.46
|112.59
|115.74
|-3.46
|19264.22
|1407
|2006.06.19 15:33
|buy
|704
|0.10
|115.47
|112.56
|115.71
|1408
|2006.06.20 01:31
|buy
|705
|0.20
|115.19
|112.56
|115.43
|1409
|2006.06.20 02:41
|buy
|706
|0.40
|114.91
|112.56
|115.15
|1410
|2006.06.20 05:53
|t/p
|706
|0.40
|115.15
|112.56
|115.15
|83.37
|19347.59
|1411
|2006.06.20 05:53
|close
|705
|0.20
|115.15
|112.56
|115.43
|-6.95
|19340.64
|1412
|2006.06.20 05:53
|close
|704
|0.10
|115.14
|112.56
|115.71
|-27.50
|19313.14
|1413
|2006.06.20 05:53
|sell
|707
|0.10
|115.15
|118.06
|114.91
|1414
|2006.06.20 08:45
|t/p
|707
|0.10
|114.91
|118.06
|114.91
|20.89
|19334.03
|1415
|2006.06.20 08:45
|sell
|708
|0.10
|114.89
|117.80
|114.65
|1416
|2006.06.20 21:20
|t/p
|708
|0.10
|114.65
|117.80
|114.65
|20.93
|19354.96
|1417
|2006.06.20 21:20
|sell
|709
|0.10
|114.63
|117.54
|114.39
|1418
|2006.06.20 22:53
|t/p
|709
|0.10
|114.39
|117.54
|114.39
|20.98
|19375.94
|1419
|2006.06.20 22:53
|sell
|710
|0.10
|114.37
|117.28
|114.13
|1420
|2006.06.20 23:15
|sell
|711
|0.20
|114.65
|117.28
|114.41
|1421
|2006.06.21 06:29
|sell
|712
|0.40
|114.93
|117.28
|114.69
|1422
|2006.06.21 08:33
|sell
|713
|0.80
|115.22
|117.29
|114.98
|1423
|2006.06.21 09:16
|t/p
|713
|0.80
|114.98
|117.29
|114.98
|166.99
|19542.93
|1424
|2006.06.21 09:16
|close
|712
|0.40
|114.98
|117.28
|114.69
|-17.39
|19525.54
|1425
|2006.06.21 09:16
|close
|711
|0.20
|114.99
|117.28
|114.41
|-62.13
|19463.41
|1426
|2006.06.21 09:16
|close
|710
|0.10
|114.98
|117.28
|114.13
|-54.55
|19408.87
|1427
|2006.06.21 09:16
|sell
|714
|0.10
|114.97
|117.88
|114.73
|1428
|2006.06.21 12:24
|t/p
|714
|0.10
|114.73
|117.88
|114.73
|20.92
|19429.79
|1429
|2006.06.21 12:24
|sell
|715
|0.10
|114.71
|117.62
|114.47
|1430
|2006.06.22 03:46
|sell
|716
|0.20
|114.99
|117.62
|114.75
|1431
|2006.06.22 06:15
|sell
|717
|0.40
|115.27
|117.62
|115.03
|1432
|2006.06.22 06:47
|sell
|718
|0.80
|115.55
|117.62
|115.31
|1433
|2006.06.22 09:26
|sell
|719
|1.60
|115.83
|117.62
|115.59
|1434
|2006.06.22 12:13
|sell
|720
|3.20
|116.12
|117.63
|115.88
|1435
|2006.06.23 02:35
|t/p
|720
|3.20
|115.88
|117.63
|115.88
|614.88
|20044.66
|1436
|2006.06.23 02:35
|close
|719
|1.60
|115.88
|117.62
|115.59
|-92.98
|19951.69
|1437
|2006.06.23 02:35
|close
|718
|0.80
|115.89
|117.62
|115.31
|-246.68
|19705.01
|1438
|2006.06.23 02:35
|close
|717
|0.40
|115.88
|117.62
|115.03
|-216.54
|19488.47
|1439
|2006.06.23 02:35
|close
|716
|0.20
|115.87
|117.62
|114.75
|-154.88
|19333.58
|1440
|2006.06.23 02:35
|close
|715
|0.10
|115.88
|117.62
|114.47
|-106.95
|19226.63
|1441
|2006.06.23 02:35
|buy
|721
|0.10
|115.88
|112.97
|116.12
|1442
|2006.06.23 03:20
|t/p
|721
|0.10
|116.12
|112.97
|116.12
|20.67
|19247.30
|1443
|2006.06.23 03:20
|buy
|722
|0.10
|116.14
|113.23
|116.38
|1444
|2006.06.23 05:39
|t/p
|722
|0.10
|116.38
|113.23
|116.38
|20.62
|19267.92
|1445
|2006.06.23 05:39
|buy
|723
|0.10
|116.40
|113.49
|116.64
|1446
|2006.06.23 09:06
|buy
|724
|0.20
|116.12
|113.49
|116.36
|1447
|2006.06.23 13:19
|t/p
|724
|0.20
|116.36
|113.49
|116.36
|41.25
|19309.17
|1448
|2006.06.23 13:19
|close
|723
|0.10
|116.36
|113.49
|116.64
|-3.44
|19305.73
|1449
|2006.06.23 13:19
|buy
|725
|0.10
|116.39
|113.48
|116.63
|1450
|2006.06.26 03:43
|buy
|726
|0.20
|116.11
|113.48
|116.35
|1451
|2006.06.26 05:03
|t/p
|726
|0.20
|116.35
|113.48
|116.35
|41.25
|19346.98
|1452
|2006.06.26 05:03
|close
|725
|0.10
|116.35
|113.48
|116.63
|-2.28
|19344.70
|1453
|2006.06.26 05:03
|sell
|727
|0.10
|116.36
|119.27
|116.12
|1454
|2006.06.26 06:49
|t/p
|727
|0.10
|116.12
|119.27
|116.12
|20.67
|19365.37
|1455
|2006.06.26 06:49
|sell
|728
|0.10
|116.10
|119.01
|115.86
|1456
|2006.06.26 08:01
|sell
|729
|0.20
|116.38
|119.01
|116.14
|1457
|2006.06.26 13:39
|t/p
|729
|0.20
|116.14
|119.01
|116.14
|41.33
|19406.70
|1458
|2006.06.26 13:39
|close
|728
|0.10
|116.14
|119.01
|115.86
|-3.44
|19403.26
|1459
|2006.06.26 13:39
|sell
|730
|0.10
|116.11
|119.02
|115.87
|1460
|2006.06.26 21:20
|t/p
|730
|0.10
|115.87
|119.02
|115.87
|20.71
|19423.97
|1461
|2006.06.26 21:20
|sell
|731
|0.10
|115.85
|118.76
|115.61
|1462
|2006.06.27 00:03
|sell
|732
|0.20
|116.13
|118.76
|115.89
|1463
|2006.06.27 05:08
|sell
|733
|0.40
|116.41
|118.76
|116.17
|1464
|2006.06.27 06:23
|sell
|734
|0.80
|116.69
|118.76
|116.45
|1465
|2006.06.27 06:39
|t/p
|734
|0.80
|116.45
|118.76
|116.45
|164.89
|19588.86
|1466
|2006.06.27 06:39
|close
|733
|0.40
|116.44
|118.76
|116.17
|-10.31
|19578.55
|1467
|2006.06.27 06:39
|close
|732
|0.20
|116.45
|118.76
|115.89
|-54.96
|19523.59
|1468
|2006.06.27 06:39
|close
|731
|0.10
|116.46
|118.76
|115.61
|-53.88
|19469.72
|1469
|2006.06.27 06:39
|sell
|735
|0.10
|116.45
|119.36
|116.21
|1470
|2006.06.27 09:06
|t/p
|735
|0.10
|116.21
|119.36
|116.21
|20.65
|19490.37
|1471
|2006.06.27 09:06
|sell
|736
|0.10
|116.19
|119.10
|115.95
|1472
|2006.06.28 12:06
|sell
|737
|0.20
|116.47
|119.10
|116.23
|1473
|2006.06.29 09:07
|t/p
|737
|0.20
|116.23
|119.10
|116.23
|32.32
|19522.69
|1474
|2006.06.29 09:07
|close
|736
|0.10
|116.23
|119.10
|115.95
|-9.42
|19513.27
|1475
|2006.06.29 09:07
|sell
|738
|0.10
|116.20
|119.11
|115.96
|1476
|2006.06.29 14:16
|t/p
|738
|0.10
|115.96
|119.11
|115.96
|20.70
|19533.97
|1477
|2006.06.29 14:16
|sell
|739
|0.10
|115.94
|118.85
|115.70
|1478
|2006.06.29 14:21
|t/p
|739
|0.10
|115.70
|118.85
|115.70
|20.75
|19554.72
|1479
|2006.06.29 14:21
|sell
|740
|0.10
|115.66
|118.57
|115.42
|1480
|2006.06.29 14:21
|t/p
|740
|0.10
|115.42
|118.57
|115.42
|20.79
|19575.51
|1481
|2006.06.29 14:21
|sell
|741
|0.10
|115.39
|118.30
|115.15
|1482
|2006.06.29 14:24
|sell
|742
|0.20
|115.68
|118.31
|115.44
|1483
|2006.06.29 14:27
|t/p
|742
|0.20
|115.44
|118.31
|115.44
|41.58
|19617.09
|1484
|2006.06.29 14:27
|close
|741
|0.10
|115.44
|118.30
|115.15
|-4.33
|19612.76
|1485
|2006.06.29 14:27
|sell
|743
|0.10
|115.41
|118.32
|115.17
|1486
|2006.06.29 14:48
|t/p
|743
|0.10
|115.17
|118.32
|115.17
|20.84
|19633.60
|1487
|2006.06.29 14:48
|sell
|744
|0.10
|115.15
|118.06
|114.91
|1488
|2006.06.29 15:25
|t/p
|744
|0.10
|114.91
|118.06
|114.91
|20.89
|19654.49
|1489
|2006.06.29 15:25
|sell
|745
|0.10
|114.89
|117.80
|114.65
|1490
|2006.06.29 16:13
|sell
|746
|0.20
|115.17
|117.80
|114.93
|1491
|2006.06.29 21:34
|t/p
|746
|0.20
|114.93
|117.80
|114.93
|41.76
|19696.25
|1492
|2006.06.29 21:34
|close
|745
|0.10
|114.93
|117.80
|114.65
|-3.48
|19692.77
|1493
|2006.06.29 21:35
|sell
|747
|0.10
|114.90
|117.81
|114.66
|1494
|2006.06.30 01:46
|t/p
|747
|0.10
|114.66
|117.81
|114.66
|19.43
|19712.20
|1495
|2006.06.30 01:46
|sell
|748
|0.10
|114.64
|117.55
|114.40
|1496
|2006.06.30 08:35
|t/p
|748
|0.10
|114.40
|117.55
|114.40
|20.99
|19733.19
|1497
|2006.06.30 08:35
|sell
|749
|0.10
|114.37
|117.28
|114.13
|1498
|2006.07.02 19:55
|t/p
|749
|0.10
|114.13
|117.28
|114.13
|21.03
|19754.22
|1499
|2006.07.02 19:55
|sell
|750
|0.10
|114.11
|117.02
|113.87
|1500
|2006.07.02 20:47
|sell
|751
|0.20
|114.39
|117.02
|114.15
|1501
|2006.07.02 21:26
|sell
|752
|0.40
|114.67
|117.02
|114.43
|1502
|2006.07.03 21:56
|t/p
|752
|0.40
|114.43
|117.02
|114.43
|77.91
|19832.13
|1503
|2006.07.03 21:56
|close
|751
|0.20
|114.43
|117.02
|114.15
|-9.98
|19822.15
|1504
|2006.07.03 21:56
|close
|750
|0.10
|114.44
|117.02
|113.87
|-30.34
|19791.81
|1505
|2006.07.03 21:56
|buy
|753
|0.10
|114.43
|111.52
|114.67
|1506
|2006.07.04 15:46
|t/p
|753
|0.10
|114.67
|111.52
|114.67
|22.09
|19813.90
|1507
|2006.07.04 15:46
|buy
|754
|0.10
|114.69
|111.78
|114.93
|1508
|2006.07.04 18:00
|t/p
|754
|0.10
|114.93
|111.78
|114.93
|20.88
|19834.78
|1509
|2006.07.04 18:00
|buy
|755
|0.10
|114.95
|112.04
|115.19
|1510
|2006.07.04 19:14
|t/p
|755
|0.10
|115.19
|112.04
|115.19
|20.84
|19855.62
|1511
|2006.07.04 19:14
|buy
|756
|0.10
|115.21
|112.30
|115.45
|1512
|2006.07.04 21:03
|buy
|757
|0.20
|114.93
|112.30
|115.17
|1513
|2006.07.05 01:36
|buy
|758
|0.40
|114.65
|112.30
|114.89
|1514
|2006.07.05 02:47
|t/p
|758
|0.40
|114.89
|112.30
|114.89
|83.56
|19939.18
|1515
|2006.07.05 02:47
|close
|757
|0.20
|114.89
|112.30
|115.17
|-4.63
|19934.55
|1516
|2006.07.05 02:47
|close
|756
|0.10
|114.88
|112.30
|115.45
|-27.57
|19906.99
|1517
|2006.07.05 02:47
|buy
|759
|0.10
|114.91
|112.00
|115.15
|1518
|2006.07.05 05:00
|t/p
|759
|0.10
|115.15
|112.00
|115.15
|20.84
|19927.83
|1519
|2006.07.05 05:00
|buy
|760
|0.10
|115.17
|112.26
|115.41
|1520
|2006.07.05 06:04
|buy
|761
|0.20
|114.89
|112.26
|115.13
|1521
|2006.07.05 08:31
|t/p
|761
|0.20
|115.13
|112.26
|115.13
|41.69
|19969.52
|1522
|2006.07.05 08:31
|close
|760
|0.10
|115.13
|112.26
|115.41
|-3.47
|19966.05
|1523
|2006.07.05 08:31
|buy
|762
|0.10
|115.16
|112.25
|115.40
|1524
|2006.07.05 09:44
|t/p
|762
|0.10
|115.40
|112.25
|115.40
|20.80
|19986.85
|1525
|2006.07.05 09:44
|buy
|763
|0.10
|115.42
|112.51
|115.66
|1526
|2006.07.05 10:34
|t/p
|763
|0.10
|115.66
|112.51
|115.66
|20.75
|20007.60
|1527
|2006.07.05 10:34
|buy
|764
|0.10
|115.68
|112.77
|115.92
|1528
|2006.07.06 06:57
|buy
|765
|0.20
|115.40
|112.77
|115.64
|1529
|2006.07.06 09:29
|buy
|766
|0.40
|115.12
|112.77
|115.36
|1530
|2006.07.07 04:37
|buy
|767
|0.80
|114.84
|112.77
|115.08
|1531
|2006.07.07 08:29
|buy
|768
|1.60
|114.54
|112.75
|114.78
|1532
|2006.07.07 08:30
|buy
|769
|3.20
|114.25
|112.74
|114.49
|1533
|2006.07.07 08:35
|buy
|770
|6.40
|113.97
|112.74
|114.21
|1534
|2006.07.07 08:58
|t/p
|770
|6.40
|114.21
|112.74
|114.21
|1344.78
|21352.38
|1535
|2006.07.07 08:58
|close
|769
|3.20
|114.22
|112.74
|114.49
|-84.05
|21268.33
|1536
|2006.07.07 08:58
|close
|768
|1.60
|114.21
|112.75
|114.78
|-462.31
|20806.02
|1537
|2006.07.07 08:58
|close
|767
|0.80
|114.22
|112.77
|115.08
|-434.25
|20371.77
|1538
|2006.07.07 08:58
|close
|766
|0.40
|114.21
|112.77
|115.36
|-314.05
|20057.72
|1539
|2006.07.07 08:58
|close
|765
|0.20
|114.22
|112.77
|115.64
|-204.29
|19853.42
|1540
|2006.07.07 08:58
|close
|764
|0.10
|114.23
|112.77
|115.92
|-122.28
|19731.14
|1541
|2006.07.07 08:58
|sell
|771
|0.10
|114.22
|117.13
|113.98
|1542
|2006.07.07 09:32
|t/p
|771
|0.10
|113.98
|117.13
|113.98
|21.06
|19752.20
|1543
|2006.07.07 09:32
|sell
|772
|0.10
|113.96
|116.87
|113.72
|1544
|2006.07.09 23:14
|t/p
|772
|0.10
|113.72
|116.87
|113.72
|21.10
|19773.30
|1545
|2006.07.09 23:14
|sell
|773
|0.10
|113.70
|116.61
|113.46
|1546
|2006.07.10 04:26
|t/p
|773
|0.10
|113.46
|116.61
|113.46
|19.65
|19792.96
|1547
|2006.07.10 04:26
|sell
|774
|0.10
|113.44
|116.35
|113.20
|1548
|2006.07.10 05:34
|sell
|775
|0.20
|113.72
|116.35
|113.48
|1549
|2006.07.10 08:50
|sell
|776
|0.40
|114.00
|116.35
|113.76
|1550
|2006.07.10 17:04
|sell
|777
|0.80
|114.30
|116.37
|114.06
|1551
|2006.07.10 21:56
|t/p
|777
|0.80
|114.06
|116.37
|114.06
|168.33
|19961.29
|1552
|2006.07.10 21:56
|close
|776
|0.40
|114.06
|116.35
|113.76
|-21.04
|19940.25
|1553
|2006.07.10 21:56
|close
|775
|0.20
|114.07
|116.35
|113.48
|-61.37
|19878.88
|1554
|2006.07.10 21:56
|close
|774
|0.10
|114.06
|116.35
|113.20
|-54.36
|19824.52
|1555
|2006.07.10 21:56
|buy
|778
|0.10
|114.05
|111.14
|114.29
|1556
|2006.07.11 02:56
|t/p
|778
|0.10
|114.29
|111.14
|114.29
|22.16
|19846.68
|1557
|2006.07.11 02:56
|buy
|779
|0.10
|114.31
|111.40
|114.55
|1558
|2006.07.11 09:06
|t/p
|779
|0.10
|114.55
|111.40
|114.55
|20.95
|19867.63
|1559
|2006.07.11 09:06
|buy
|780
|0.10
|114.57
|111.66
|114.81
|1560
|2006.07.11 09:26
|buy
|781
|0.20
|114.29
|111.66
|114.53
|1561
|2006.07.12 03:56
|t/p
|781
|0.20
|114.53
|111.66
|114.53
|44.24
|19911.87
|1562
|2006.07.12 03:56
|close
|780
|0.10
|114.53
|111.66
|114.81
|-2.33
|19909.54
|1563
|2006.07.12 03:56
|buy
|782
|0.10
|114.55
|111.64
|114.79
|1564
|2006.07.12 04:34
|t/p
|782
|0.10
|114.79
|111.64
|114.79
|20.91
|19930.45
|1565
|2006.07.12 04:34
|buy
|783
|0.10
|114.81
|111.90
|115.05
|1566
|2006.07.12 07:17
|t/p
|783
|0.10
|115.05
|111.90
|115.05
|20.86
|19951.31
|1567
|2006.07.12 07:17
|buy
|784
|0.10
|115.08
|112.17
|115.32
|1568
|2006.07.12 08:30
|t/p
|784
|0.10
|115.32
|112.17
|115.32
|20.81
|19972.12
|1569
|2006.07.12 08:30
|buy
|785
|0.10
|115.36
|112.45
|115.60
|1570
|2006.07.12 10:06
|t/p
|785
|0.10
|115.60
|112.45
|115.60
|20.76
|19992.88
|1571
|2006.07.12 10:06
|buy
|786
|0.10
|115.62
|112.71
|115.86
|1572
|2006.07.12 18:58
|buy
|787
|0.20
|115.34
|112.71
|115.58
|1573
|2006.07.13 04:03
|buy
|788
|0.40
|115.05
|112.70
|115.29
|1574
|2006.07.13 06:10
|t/p
|788
|0.40
|115.29
|112.70
|115.29
|83.27
|20076.15
|1575
|2006.07.13 06:10
|close
|787
|0.20
|115.29
|112.71
|115.58
|-1.68
|20074.47
|1576
|2006.07.13 06:10
|close
|786
|0.10
|115.30
|112.71
|115.86
|-24.26
|20050.22
|1577
|2006.07.13 06:10
|buy
|789
|0.10
|115.33
|112.42
|115.57
|1578
|2006.07.13 20:59
|t/p
|789
|0.10
|115.57
|112.42
|115.57
|20.77
|20070.99
|1579
|2006.07.13 20:59
|buy
|790
|0.10
|115.59
|112.68
|115.83
|1580
|2006.07.13 21:38
|t/p
|790
|0.10
|115.83
|112.68
|115.83
|20.72
|20091.71
|1581
|2006.07.13 21:38
|buy
|791
|0.10
|115.86
|112.95
|116.10
|1582
|2006.07.14 00:29
|buy
|792
|0.20
|115.58
|112.95
|115.82
|1583
|2006.07.14 00:41
|t/p
|792
|0.20
|115.82
|112.95
|115.82
|41.44
|20133.15
|1584
|2006.07.14 00:41
|close
|791
|0.10
|115.82
|112.95
|116.10
|-2.29
|20130.86
|1585
|2006.07.14 00:41
|buy
|793
|0.10
|115.87
|112.96
|116.11
|1586
|2006.07.14 02:23
|t/p
|793
|0.10
|116.11
|112.96
|116.11
|20.67
|20151.53
|1587
|2006.07.14 02:23
|buy
|794
|0.10
|116.13
|113.22
|116.37
|1588
|2006.07.14 03:51
|buy
|795
|0.20
|115.85
|113.22
|116.09
|1589
|2006.07.14 09:02
|t/p
|795
|0.20
|116.09
|113.22
|116.09
|41.35
|20192.88
|1590
|2006.07.14 09:02
|close
|794
|0.10
|116.10
|113.22
|116.37
|-2.58
|20190.30
|1591
|2006.07.14 09:02
|buy
|796
|0.10
|116.12
|113.21
|116.36
|1592
|2006.07.14 09:55
|t/p
|796
|0.10
|116.36
|113.21
|116.36
|20.63
|20210.93
|1593
|2006.07.14 09:55
|buy
|797
|0.10
|116.38
|113.47
|116.62
|1594
|2006.07.14 14:44
|buy
|798
|0.20
|116.10
|113.47
|116.34
|1595
|2006.07.16 17:35
|t/p
|798
|0.20
|116.34
|113.47
|116.34
|41.25
|20252.18
|1596
|2006.07.16 17:35
|close
|797
|0.10
|116.35
|113.47
|116.62
|-2.58
|20249.60
|1597
|2006.07.16 17:36
|buy
|799
|0.10
|116.36
|113.45
|116.60
|1598
|2006.07.17 04:01
|t/p
|799
|0.10
|116.60
|113.45
|116.60
|21.74
|20271.34
|1599
|2006.07.17 04:01
|buy
|800
|0.10
|116.62
|113.71
|116.86
|1600
|2006.07.17 04:40
|t/p
|800
|0.10
|116.86
|113.71
|116.86
|20.54
|20291.88
|1601
|2006.07.17 04:40
|buy
|801
|0.10
|116.88
|113.97
|117.12
|1602
|2006.07.17 06:02
|t/p
|801
|0.10
|117.12
|113.97
|117.12
|20.49
|20312.37
|1603
|2006.07.17 06:02
|buy
|802
|0.10
|117.15
|114.24
|117.39
|1604
|2006.07.18 02:04
|buy
|803
|0.20
|116.87
|114.24
|117.11
|1605
|2006.07.18 05:05
|t/p
|803
|0.20
|117.11
|114.24
|117.11
|40.99
|20353.36
|1606
|2006.07.18 05:05
|close
|802
|0.10
|117.11
|114.24
|117.39
|-2.26
|20351.11
|1607
|2006.07.18 05:05
|sell
|804
|0.10
|117.10
|120.01
|116.86
|1608
|2006.07.18 06:28
|t/p
|804
|0.10
|116.86
|120.01
|116.86
|20.54
|20371.65
|1609
|2006.07.18 06:28
|sell
|805
|0.10
|116.84
|119.75
|116.60
|1610
|2006.07.18 10:28
|sell
|806
|0.20
|117.12
|119.75
|116.88
|1611
|2006.07.18 10:48
|sell
|807
|0.40
|117.40
|119.75
|117.16
|1612
|2006.07.19 06:33
|sell
|808
|0.80
|117.68
|119.75
|117.44
|1613
|2006.07.19 10:00
|t/p
|808
|0.80
|117.44
|119.75
|117.44
|163.51
|20535.16
|1614
|2006.07.19 10:00
|close
|807
|0.40
|117.42
|119.75
|117.16
|-12.79
|20522.36
|1615
|2006.07.19 10:00
|close
|806
|0.20
|117.42
|119.75
|116.88
|-54.09
|20468.27
|1616
|2006.07.19 10:00
|close
|805
|0.10
|117.42
|119.75
|116.60
|-50.90
|20417.38
|1617
|2006.07.19 10:00
|sell
|809
|0.10
|117.43
|120.34
|117.19
|1618
|2006.07.19 10:08
|t/p
|809
|0.10
|117.19
|120.34
|117.19
|20.49
|20437.87
|1619
|2006.07.19 10:08
|sell
|810
|0.10
|117.14
|120.05
|116.90
|1620
|2006.07.19 10:11
|t/p
|810
|0.10
|116.90
|120.05
|116.90
|20.53
|20458.40
|1621
|2006.07.19 10:11
|sell
|811
|0.10
|116.88
|119.79
|116.64
|1622
|2006.07.19 11:04
|sell
|812
|0.20
|117.16
|119.79
|116.92
|1623
|2006.07.19 12:51
|t/p
|812
|0.20
|116.92
|119.79
|116.92
|41.05
|20499.45
|1624
|2006.07.19 12:51
|close
|811
|0.10
|116.92
|119.79
|116.64
|-3.42
|20496.03
|1625
|2006.07.19 12:51
|sell
|813
|0.10
|116.91
|119.82
|116.67
|1626
|2006.07.19 12:59
|t/p
|813
|0.10
|116.67
|119.82
|116.67
|20.57
|20516.60
|1627
|2006.07.19 12:59
|sell
|814
|0.10
|116.65
|119.56
|116.41
|1628
|2006.07.20 08:24
|sell
|815
|0.20
|116.93
|119.56
|116.69
|1629
|2006.07.20 11:17
|t/p
|815
|0.20
|116.69
|119.56
|116.69
|41.13
|20557.73
|1630
|2006.07.20 11:17
|close
|814
|0.10
|116.69
|119.56
|116.41
|-7.92
|20549.81
|1631
|2006.07.20 11:17
|sell
|816
|0.10
|116.68
|119.59
|116.44
|1632
|2006.07.20 16:04
|sell
|817
|0.20
|116.98
|119.61
|116.74
|1633
|2006.07.21 03:01
|t/p
|817
|0.20
|116.74
|119.61
|116.74
|38.13
|20587.94
|1634
|2006.07.21 03:01
|close
|816
|0.10
|116.74
|119.59
|116.44
|-6.64
|20581.30
|1635
|2006.07.21 03:01
|sell
|818
|0.10
|116.71
|119.62
|116.47
|1636
|2006.07.21 03:36
|t/p
|818
|0.10
|116.47
|119.62
|116.47
|20.61
|20601.91
|1637
|2006.07.21 03:36
|sell
|819
|0.10
|116.45
|119.36
|116.21
|1638
|2006.07.21 04:03
|t/p
|819
|0.10
|116.21
|119.36
|116.21
|20.65
|20622.56
|1639
|2006.07.21 04:03
|sell
|820
|0.10
|116.19
|119.10
|115.95
|1640
|2006.07.21 04:56
|t/p
|820
|0.10
|115.95
|119.10
|115.95
|20.70
|20643.26
|1641
|2006.07.21 04:56
|sell
|821
|0.10
|115.93
|118.84
|115.69
|1642
|2006.07.21 05:50
|sell
|822
|0.20
|116.22
|118.85
|115.98
|1643
|2006.07.21 08:06
|t/p
|822
|0.20
|115.98
|118.85
|115.98
|41.39
|20684.65
|1644
|2006.07.21 08:06
|close
|821
|0.10
|115.98
|118.84
|115.69
|-4.31
|20680.34
|1645
|2006.07.21 08:06
|sell
|823
|0.10
|115.97
|118.88
|115.73
|1646
|2006.07.21 11:26
|sell
|824
|0.20
|116.25
|118.88
|116.01
|1647
|2006.07.23 20:53
|sell
|825
|0.40
|116.53
|118.88
|116.29
|1648
|2006.07.24 03:24
|sell
|826
|0.80
|116.81
|118.88
|116.57
|1649
|2006.07.25 01:32
|t/p
|826
|0.80
|116.57
|118.88
|116.57
|152.76
|20833.10
|1650
|2006.07.25 01:32
|close
|825
|0.40
|116.56
|118.88
|116.29
|-22.27
|20810.83
|1651
|2006.07.25 01:32
|close
|824
|0.20
|116.57
|118.88
|116.01
|-60.88
|20749.95
|1652
|2006.07.25 01:32
|close
|823
|0.10
|116.57
|118.88
|115.73
|-54.46
|20695.49
|1653
|2006.07.25 01:32
|buy
|827
|0.10
|116.56
|113.65
|116.80
|1654
|2006.07.25 03:45
|t/p
|827
|0.10
|116.80
|113.65
|116.80
|20.55
|20716.04
|1655
|2006.07.25 03:45
|buy
|828
|0.10
|116.82
|113.91
|117.06
|1656
|2006.07.25 11:14
|t/p
|828
|0.10
|117.06
|113.91
|117.06
|20.50
|20736.54
|1657
|2006.07.25 11:14
|buy
|829
|0.10
|117.08
|114.17
|117.32
|1658
|2006.07.25 12:02
|t/p
|829
|0.10
|117.32
|114.17
|117.32
|20.46
|20757.00
|1659
|2006.07.25 12:02
|buy
|830
|0.10
|117.34
|114.43
|117.58
|1660
|2006.07.25 20:32
|buy
|831
|0.20
|117.05
|114.42
|117.29
|1661
|2006.07.26 04:10
|buy
|832
|0.40
|116.77
|114.42
|117.01
|1662
|2006.07.26 11:24
|t/p
|832
|0.40
|117.01
|114.42
|117.01
|82.04
|20839.04
|1663
|2006.07.26 11:24
|close
|831
|0.20
|117.01
|114.42
|117.29
|-4.51
|20834.53
|1664
|2006.07.26 11:24
|close
|830
|0.10
|117.01
|114.43
|117.58
|-27.04
|20807.49
|1665
|2006.07.26 11:24
|sell
|833
|0.10
|117.02
|119.93
|116.78
|1666
|2006.07.26 12:01
|t/p
|833
|0.10
|116.78
|119.93
|116.78
|20.55
|20828.04
|1667
|2006.07.26 12:01
|sell
|834
|0.10
|116.76
|119.67
|116.52
|1668
|2006.07.26 14:07
|t/p
|834
|0.10
|116.52
|119.67
|116.52
|20.60
|20848.64
|1669
|2006.07.26 14:07
|sell
|835
|0.10
|116.50
|119.41
|116.26
|1670
|2006.07.26 14:25
|t/p
|835
|0.10
|116.26
|119.41
|116.26
|20.64
|20869.28
|1671
|2006.07.26 14:25
|sell
|836
|0.10
|116.24
|119.15
|116.00
|1672
|2006.07.27 03:04
|t/p
|836
|0.10
|116.00
|119.15
|116.00
|16.20
|20885.48
|1673
|2006.07.27 03:04
|sell
|837
|0.10
|115.98
|118.89
|115.74
|1674
|2006.07.27 04:52
|t/p
|837
|0.10
|115.74
|118.89
|115.74
|20.74
|20906.22
|1675
|2006.07.27 04:52
|sell
|838
|0.10
|115.72
|118.63
|115.48
|1676
|2006.07.27 06:36
|t/p
|838
|0.10
|115.48
|118.63
|115.48
|20.78
|20927.00
|1677
|2006.07.27 06:36
|sell
|839
|0.10
|115.45
|118.36
|115.21
|1678
|2006.07.27 08:31
|sell
|840
|0.20
|115.74
|118.37
|115.50
|1679
|2006.07.27 09:05
|t/p
|840
|0.20
|115.50
|118.37
|115.50
|41.56
|20968.56
|1680
|2006.07.27 09:05
|close
|839
|0.10
|115.50
|118.36
|115.21
|-4.33
|20964.23
|1681
|2006.07.27 09:05
|sell
|841
|0.10
|115.49
|118.40
|115.25
|1682
|2006.07.27 14:14
|sell
|842
|0.20
|115.77
|118.40
|115.53
|1683
|2006.07.28 00:48
|t/p
|842
|0.20
|115.53
|118.40
|115.53
|38.56
|21002.79
|1684
|2006.07.28 00:48
|close
|841
|0.10
|115.52
|118.40
|115.25
|-4.10
|20998.70
|1685
|2006.07.28 00:49
|sell
|843
|0.10
|115.51
|118.42
|115.27
|1686
|2006.07.28 05:45
|t/p
|843
|0.10
|115.27
|118.42
|115.27
|20.82
|21019.52
|1687
|2006.07.28 05:45
|sell
|844
|0.10
|115.25
|118.16
|115.01
|1688
|2006.07.28 06:08
|sell
|845
|0.20
|115.53
|118.16
|115.29
|1689
|2006.07.28 08:30
|t/p
|845
|0.20
|115.29
|118.16
|115.29
|41.64
|21061.16
|1690
|2006.07.28 08:30
|close
|844
|0.10
|115.28
|118.16
|115.01
|-2.60
|21058.56
|1691
|2006.07.28 08:30
|sell
|846
|0.10
|115.26
|118.17
|115.02
|1692
|2006.07.28 08:43
|t/p
|846
|0.10
|115.02
|118.17
|115.02
|20.87
|21079.43
|1693
|2006.07.28 08:43
|sell
|847
|0.10
|114.99
|117.90
|114.75
|1694
|2006.07.28 09:47
|t/p
|847
|0.10
|114.75
|117.90
|114.75
|20.92
|21100.35
|1695
|2006.07.28 09:47
|sell
|848
|0.10
|114.73
|117.64
|114.49
|1696
|2006.07.30 23:02
|t/p
|848
|0.10
|114.49
|117.64
|114.49
|20.97
|21121.32
|1697
|2006.07.30 23:02
|sell
|849
|0.10
|114.46
|117.37
|114.22
|1698
|2006.07.31 07:47
|t/p
|849
|0.10
|114.22
|117.37
|114.22
|19.51
|21140.83
|1699
|2006.07.31 07:47
|sell
|850
|0.10
|114.20
|117.11
|113.96
|1700
|2006.07.31 11:07
|sell
|851
|0.20
|114.48
|117.11
|114.24
|1701
|2006.07.31 23:21
|sell
|852
|0.40
|114.76
|117.11
|114.52
|1702
|2006.08.01 08:43
|sell
|853
|0.80
|115.04
|117.11
|114.80
|1703
|2006.08.01 10:27
|sell
|854
|1.60
|115.33
|117.12
|115.09
|1704
|2006.08.01 11:31
|t/p
|854
|1.60
|115.09
|117.12
|115.09
|333.65
|21474.48
|1705
|2006.08.01 11:31
|close
|853
|0.80
|115.09
|117.11
|114.80
|-34.76
|21439.72
|1706
|2006.08.01 11:31
|close
|852
|0.40
|115.08
|117.11
|114.52
|-117.21
|21322.51
|1707
|2006.08.01 11:31
|close
|851
|0.20
|115.06
|117.11
|114.24
|-103.81
|21218.69
|1708
|2006.08.01 11:31
|close
|850
|0.10
|115.07
|117.11
|113.96
|-77.11
|21141.59
|1709
|2006.08.01 11:31
|buy
|855
|0.10
|115.08
|112.17
|115.32
|1710
|2006.08.01 12:08
|buy
|856
|0.20
|114.80
|112.17
|115.04
|1711
|2006.08.01 12:16
|buy
|857
|0.40
|114.52
|112.17
|114.76
|1712
|2006.08.01 12:30
|t/p
|857
|0.40
|114.76
|112.17
|114.76
|83.65
|21225.24
|1713
|2006.08.01 12:30
|close
|856
|0.20
|114.76
|112.17
|115.04
|-6.97
|21218.27
|1714
|2006.08.01 12:30
|close
|855
|0.10
|114.75
|112.17
|115.32
|-28.76
|21189.51
|1715
|2006.08.01 12:30
|buy
|858
|0.10
|114.76
|111.85
|115.00
|1716
|2006.08.01 18:37
|buy
|859
|0.20
|114.48
|111.85
|114.72
|1717
|2006.08.02 08:10
|t/p
|859
|0.20
|114.72
|111.85
|114.72
|44.17
|21233.68
|1718
|2006.08.02 08:10
|close
|858
|0.10
|114.73
|111.85
|115.00
|-1.45
|21232.23
|1719
|2006.08.02 08:10
|buy
|860
|0.10
|114.75
|111.84
|114.99
|1720
|2006.08.02 09:24
|buy
|861
|0.20
|114.47
|111.84
|114.71
|1721
|2006.08.02 11:07
|t/p
|861
|0.20
|114.71
|111.84
|114.71
|41.84
|21274.07
|1722
|2006.08.02 11:07
|close
|860
|0.10
|114.72
|111.84
|114.99
|-2.62
|21271.45
|1723
|2006.08.02 11:07
|buy
|862
|0.10
|114.73
|111.82
|114.97
|1724
|2006.08.02 12:03
|buy
|863
|0.20
|114.44
|111.81
|114.68
|1725
|2006.08.02 16:11
|t/p
|863
|0.20
|114.68
|111.81
|114.68
|41.86
|21313.31
|1726
|2006.08.02 16:11
|close
|862
|0.10
|114.68
|111.82
|114.97
|-4.36
|21308.95
|1727
|2006.08.02 16:11
|buy
|864
|0.10
|114.69
|111.78
|114.93
|1728
|2006.08.03 04:44
|t/p
|864
|0.10
|114.93
|111.78
|114.93
|24.37
|21333.33
|1729
|2006.08.03 04:44
|buy
|865
|0.10
|114.95
|112.04
|115.19
|1730
|2006.08.03 11:11
|t/p
|865
|0.10
|115.19
|112.04
|115.19
|20.84
|21354.17
|1731
|2006.08.03 11:11
|buy
|866
|0.10
|115.21
|112.30
|115.45
|1732
|2006.08.03 14:47
|buy
|867
|0.20
|114.93
|112.30
|115.17
|1733
|2006.08.03 19:27
|t/p
|867
|0.20
|115.17
|112.30
|115.17
|41.68
|21395.85
|1734
|2006.08.03 19:27
|close
|866
|0.10
|115.17
|112.30
|115.45
|-3.47
|21392.38
|1735
|2006.08.03 19:28
|buy
|868
|0.10
|115.20
|112.29
|115.44
|1736
|2006.08.04 06:57
|t/p
|868
|0.10
|115.44
|112.29
|115.44
|21.95
|21414.33
|1737
|2006.08.04 06:57
|buy
|869
|0.10
|115.46
|112.55
|115.70
|1738
|2006.08.04 08:30
|buy
|870
|0.20
|115.16
|112.53
|115.40
|1739
|2006.08.04 08:30
|buy
|871
|0.40
|114.88
|112.53
|115.12
|1740
|2006.08.04 08:31
|buy
|872
|0.80
|114.60
|112.53
|114.84
|1741
|2006.08.04 09:00
|buy
|873
|1.60
|114.32
|112.53
|114.56
|1742
|2006.08.04 10:55
|buy
|874
|3.20
|114.04
|112.53
|114.28
|1743
|2006.08.04 11:03
|t/p
|874
|3.20
|114.28
|112.53
|114.28
|672.03
|22086.36
|1744
|2006.08.04 11:03
|close
|873
|1.60
|114.28
|112.53
|114.56
|-56.00
|22030.36
|1745
|2006.08.04 11:03
|close
|872
|0.80
|114.29
|112.53
|114.84
|-216.99
|21813.37
|1746
|2006.08.04 11:03
|close
|871
|0.40
|114.28
|112.53
|115.12
|-210.01
|21603.36
|1747
|2006.08.04 11:03
|close
|870
|0.20
|114.30
|112.53
|115.40
|-150.48
|21452.88
|1748
|2006.08.04 11:03
|close
|869
|0.10
|114.29
|112.55
|115.70
|-102.37
|21350.51
|1749
|2006.08.04 11:03
|sell
|875
|0.10
|114.31
|117.22
|114.07
|1750
|2006.08.07 02:50
|sell
|876
|0.20
|114.59
|117.22
|114.35
|1751
|2006.08.07 05:38
|sell
|877
|0.40
|114.87
|117.22
|114.63
|1752
|2006.08.07 17:31
|sell
|878
|0.80
|115.15
|117.22
|114.91
|1753
|2006.08.08 09:07
|t/p
|878
|0.80
|114.91
|117.22
|114.91
|155.12
|21505.63
|1754
|2006.08.08 09:07
|close
|877
|0.40
|114.91
|117.22
|114.63
|-19.90
|21485.73
|1755
|2006.08.08 09:07
|close
|876
|0.20
|114.93
|117.22
|114.35
|-62.16
|21423.57
|1756
|2006.08.08 09:07
|close
|875
|0.10
|114.94
|117.22
|114.07
|-57.80
|21365.76
|1757
|2006.08.08 09:07
|buy
|879
|0.10
|114.95
|112.04
|115.19
|1758
|2006.08.08 14:09
|t/p
|879
|0.10
|115.19
|112.04
|115.19
|20.84
|21386.60
|1759
|2006.08.08 14:09
|buy
|880
|0.10
|115.21
|112.30
|115.45
|1760
|2006.08.08 14:14
|buy
|881
|0.20
|114.93
|112.30
|115.17
|1761
|2006.08.08 14:14
|buy
|882
|0.40
|114.65
|112.30
|114.89
|1762
|2006.08.08 14:22
|t/p
|882
|0.40
|114.89
|112.30
|114.89
|83.56
|21470.16
|1763
|2006.08.08 14:22
|close
|881
|0.20
|114.89
|112.30
|115.17
|-6.96
|21463.20
|1764
|2006.08.08 14:22
|close
|880
|0.10
|114.90
|112.30
|115.45
|-26.98
|21436.22
|1765
|2006.08.08 14:22
|buy
|883
|0.10
|114.91
|112.00
|115.15
|1766
|2006.08.08 14:23
|t/p
|883
|0.10
|115.15
|112.00
|115.15
|20.84
|21457.06
|1767
|2006.08.08 14:23
|buy
|884
|0.10
|115.17
|112.26
|115.41
|1768
|2006.08.08 14:45
|buy
|885
|0.20
|114.89
|112.26
|115.13
|1769
|2006.08.08 15:20
|t/p
|885
|0.20
|115.13
|112.26
|115.13
|41.69
|21498.75
|1770
|2006.08.08 15:20
|close
|884
|0.10
|115.13
|112.26
|115.41
|-3.47
|21495.28
|1771
|2006.08.08 15:20
|buy
|886
|0.10
|115.14
|112.23
|115.38
|1772
|2006.08.08 18:21
|t/p
|886
|0.10
|115.38
|112.23
|115.38
|20.80
|21516.08
|1773
|2006.08.08 18:21
|buy
|887
|0.10
|115.40
|112.49
|115.64
|1774
|2006.08.08 18:48
|t/p
|887
|0.10
|115.64
|112.49
|115.64
|20.75
|21536.83
|1775
|2006.08.08 18:48
|buy
|888
|0.10
|115.66
|112.75
|115.90
|1776
|2006.08.09 01:47
|buy
|889
|0.20
|115.38
|112.75
|115.62
|1777
|2006.08.09 04:18
|buy
|890
|0.40
|115.10
|112.75
|115.34
|1778
|2006.08.09 07:04
|buy
|891
|0.80
|114.82
|112.75
|115.06
|1779
|2006.08.09 08:12
|t/p
|891
|0.80
|115.06
|112.75
|115.06
|166.87
|21703.70
|1780
|2006.08.09 08:12
|close
|890
|0.40
|115.06
|112.75
|115.34
|-13.91
|21689.79
|1781
|2006.08.09 08:12
|close
|889
|0.20
|115.05
|112.75
|115.62
|-57.37
|21632.42
|1782
|2006.08.09 08:12
|close
|888
|0.10
|115.05
|112.75
|115.90
|-51.86
|21580.57
|1783
|2006.08.09 08:12
|sell
|892
|0.10
|115.06
|117.97
|114.82
|1784
|2006.08.09 16:01
|sell
|893
|0.20
|115.35
|117.98
|115.11
|1785
|2006.08.09 21:36
|t/p
|893
|0.20
|115.11
|117.98
|115.11
|41.70
|21622.27
|1786
|2006.08.09 21:36
|close
|892
|0.10
|115.11
|117.97
|114.82
|-4.34
|21617.93
|1787
|2006.08.09 21:36
|sell
|894
|0.10
|115.10
|118.01
|114.86
|1788
|2006.08.10 03:17
|t/p
|894
|0.10
|114.86
|118.01
|114.86
|16.41
|21634.34
|1789
|2006.08.10 03:17
|sell
|895
|0.10
|114.84
|117.75
|114.60
|1790
|2006.08.10 10:16
|sell
|896
|0.20
|115.12
|117.75
|114.88
|1791
|2006.08.10 10:37
|sell
|897
|0.40
|115.41
|117.76
|115.17
|1792
|2006.08.10 18:13
|t/p
|897
|0.40
|115.17
|117.76
|115.17
|83.36
|21717.70
|1793
|2006.08.10 18:13
|close
|896
|0.20
|115.17
|117.75
|114.88
|-8.68
|21709.02
|1794
|2006.08.10 18:13
|close
|895
|0.10
|115.18
|117.75
|114.60
|-29.52
|21679.50
|1795
|2006.08.10 18:15
|sell
|898
|0.10
|115.17
|118.08
|114.93
|1796
|2006.08.10 22:05
|sell
|899
|0.20
|115.45
|118.08
|115.21
|1797
|2006.08.11 02:21
|sell
|900
|0.40
|115.73
|118.08
|115.49
|1798
|2006.08.11 06:48
|sell
|901
|0.80
|116.01
|118.08
|115.77
|1799
|2006.08.11 08:30
|sell
|902
|1.60
|116.30
|118.09
|116.06
|1800
|2006.08.11 09:35
|t/p
|902
|1.60
|116.06
|118.09
|116.06
|330.86
|22010.36
|1801
|2006.08.11 09:35
|close
|901
|0.80
|116.06
|118.08
|115.77
|-34.46
|21975.90
|1802
|2006.08.11 09:35
|close
|900
|0.40
|116.05
|118.08
|115.49
|-110.30
|21865.60
|1803
|2006.08.11 09:35
|close
|899
|0.20
|116.05
|118.08
|115.21
|-106.39
|21759.21
|1804
|2006.08.11 09:35
|close
|898
|0.10
|116.06
|118.08
|114.93
|-78.18
|21681.03
|1805
|2006.08.11 09:35
|buy
|903
|0.10
|116.07
|113.16
|116.31
|1806
|2006.08.11 12:32
|t/p
|903
|0.10
|116.31
|113.16
|116.31
|20.63
|21701.66
|1807
|2006.08.11 12:32
|buy
|904
|0.10
|116.33
|113.42
|116.57
|1808
|2006.08.14 03:25
|t/p
|904
|0.10
|116.57
|113.42
|116.57
|21.74
|21723.41
|1809
|2006.08.14 03:25
|buy
|905
|0.10
|116.60
|113.69
|116.84
|1810
|2006.08.14 10:23
|buy
|906
|0.20
|116.32
|113.69
|116.56
|1811
|2006.08.14 12:03
|t/p
|906
|0.20
|116.56
|113.69
|116.56
|41.18
|21764.59
|1812
|2006.08.14 12:03
|close
|905
|0.10
|116.56
|113.69
|116.84
|-3.43
|21761.16
|1813
|2006.08.14 12:03
|buy
|907
|0.10
|116.57
|113.66
|116.81
|1814
|2006.08.15 03:35
|buy
|908
|0.20
|116.29
|113.66
|116.53
|1815
|2006.08.15 04:38
|t/p
|908
|0.20
|116.53
|113.66
|116.53
|41.19
|21802.35
|1816
|2006.08.15 04:38
|close
|907
|0.10
|116.53
|113.66
|116.81
|-2.27
|21800.08
|1817
|2006.08.15 04:38
|sell
|909
|0.10
|116.52
|119.43
|116.28
|1818
|2006.08.15 08:47
|t/p
|909
|0.10
|116.28
|119.43
|116.28
|20.64
|21820.72
|1819
|2006.08.15 08:47
|sell
|910
|0.10
|116.26
|119.17
|116.02
|1820
|2006.08.15 09:08
|t/p
|910
|0.10
|116.02
|119.17
|116.02
|20.69
|21841.41
|1821
|2006.08.15 09:08
|sell
|911
|0.10
|116.00
|118.91
|115.76
|1822
|2006.08.16 07:31
|sell
|912
|0.20
|116.28
|118.91
|116.04
|1823
|2006.08.16 08:30
|t/p
|912
|0.20
|116.04
|118.91
|116.04
|41.37
|21882.78
|1824
|2006.08.16 08:30
|close
|911
|0.10
|116.04
|118.91
|115.76
|-4.95
|21877.84
|1825
|2006.08.16 08:30
|sell
|913
|0.10
|116.00
|118.91
|115.76
|1826
|2006.08.16 08:37
|t/p
|913
|0.10
|115.76
|118.91
|115.76
|20.73
|21898.57
|1827
|2006.08.16 08:37
|sell
|914
|0.10
|115.74
|118.65
|115.50
|1828
|2006.08.17 02:08
|t/p
|914
|0.10
|115.50
|118.65
|115.50
|16.29
|21914.86
|1829
|2006.08.17 02:08
|sell
|915
|0.10
|115.47
|118.38
|115.23
|1830
|2006.08.17 04:35
|t/p
|915
|0.10
|115.23
|118.38
|115.23
|20.83
|21935.69
|1831
|2006.08.17 04:35
|sell
|916
|0.10
|115.21
|118.12
|114.97
|1832
|2006.08.17 08:41
|sell
|917
|0.20
|115.49
|118.12
|115.25
|1833
|2006.08.17 13:00
|sell
|918
|0.40
|115.77
|118.12
|115.53
|1834
|2006.08.17 13:57
|sell
|919
|0.80
|116.05
|118.12
|115.81
|1835
|2006.08.18 05:20
|t/p
|919
|0.80
|115.81
|118.12
|115.81
|153.83
|22089.52
|1836
|2006.08.18 05:20
|close
|918
|0.40
|115.80
|118.12
|115.53
|-16.34
|22073.18
|1837
|2006.08.18 05:20
|close
|917
|0.20
|115.78
|118.12
|115.25
|-53.09
|22020.08
|1838
|2006.08.18 05:20
|close
|916
|0.10
|115.76
|118.12
|114.97
|-49.01
|21971.08
|1839
|2006.08.18 05:20
|buy
|920
|0.10
|115.77
|112.86
|116.01
|1840
|2006.08.18 06:03
|buy
|921
|0.20
|115.49
|112.86
|115.73
|1841
|2006.08.18 06:55
|t/p
|921
|0.20
|115.73
|112.86
|115.73
|41.48
|22012.56
|1842
|2006.08.18 06:55
|close
|920
|0.10
|115.73
|112.86
|116.01
|-3.46
|22009.10
|1843
|2006.08.18 06:55
|buy
|922
|0.10
|115.76
|112.85
|116.00
|1844
|2006.08.21 03:25
|buy
|923
|0.20
|115.48
|112.85
|115.72
|1845
|2006.08.21 07:29
|t/p
|923
|0.20
|115.72
|112.85
|115.72
|41.48
|22050.58
|1846
|2006.08.21 07:29
|close
|922
|0.10
|115.72
|112.85
|116.00
|-2.30
|22048.28
|1847
|2006.08.21 07:29
|sell
|924
|0.10
|115.71
|118.62
|115.47
|1848
|2006.08.21 18:09
|sell
|925
|0.20
|115.99
|118.62
|115.75
|1849
|2006.08.22 03:50
|sell
|926
|0.40
|116.27
|118.62
|116.03
|1850
|2006.08.22 11:40
|sell
|927
|0.80
|116.55
|118.62
|116.31
|1851
|2006.08.22 20:54
|t/p
|927
|0.80
|116.31
|118.62
|116.31
|165.08
|22213.36
|1852
|2006.08.22 20:54
|close
|926
|0.40
|116.31
|118.62
|116.03
|-13.76
|22199.60
|1853
|2006.08.22 20:54
|close
|925
|0.20
|116.32
|118.62
|115.75
|-59.73
|22139.87
|1854
|2006.08.22 20:54
|close
|924
|0.10
|116.32
|118.62
|115.47
|-53.94
|22085.93
|1855
|2006.08.22 20:55
|buy
|928
|0.10
|116.33
|113.42
|116.57
|1856
|2006.08.23 10:36
|t/p
|928
|0.10
|116.57
|113.42
|116.57
|21.75
|22107.69
|1857
|2006.08.23 10:36
|sell
|929
|0.10
|116.57
|119.48
|116.33
|1858
|2006.08.23 14:34
|t/p
|929
|0.10
|116.33
|119.48
|116.33
|20.63
|22128.32
|1859
|2006.08.23 14:34
|sell
|930
|0.10
|116.31
|119.22
|116.07
|1860
|2006.08.24 19:48
|sell
|931
|0.20
|116.59
|119.22
|116.35
|1861
|2006.08.25 01:49
|sell
|932
|0.40
|116.87
|119.22
|116.63
|1862
|2006.08.25 02:30
|sell
|933
|0.80
|117.15
|119.22
|116.91
|1863
|2006.08.28 06:48
|t/p
|933
|0.80
|116.91
|119.22
|116.91
|152.26
|22280.58
|1864
|2006.08.28 06:48
|close
|932
|0.40
|116.91
|119.22
|116.63
|-19.67
|22260.91
|1865
|2006.08.28 06:48
|close
|931
|0.20
|116.92
|119.22
|116.35
|-62.43
|22198.47
|1866
|2006.08.28 06:48
|close
|930
|0.10
|116.91
|119.22
|116.07
|-58.80
|22139.67
|1867
|2006.08.28 06:48
|sell
|934
|0.10
|116.88
|119.79
|116.64
|1868
|2006.08.28 10:49
|sell
|935
|0.20
|117.16
|119.79
|116.92
|1869
|2006.08.28 21:45
|t/p
|935
|0.20
|116.92
|119.79
|116.92
|41.05
|22180.72
|1870
|2006.08.28 21:45
|close
|934
|0.10
|116.92
|119.79
|116.64
|-3.42
|22177.30
|1871
|2006.08.28 21:45
|sell
|936
|0.10
|116.91
|119.82
|116.67
|1872
|2006.08.29 03:50
|t/p
|936
|0.10
|116.67
|119.82
|116.67
|19.07
|22196.38
|1873
|2006.08.29 03:50
|sell
|937
|0.10
|116.64
|119.55
|116.40
|1874
|2006.08.29 10:22
|sell
|938
|0.20
|116.92
|119.55
|116.68
|1875
|2006.08.29 14:37
|t/p
|938
|0.20
|116.68
|119.55
|116.68
|41.14
|22237.52
|1876
|2006.08.29 14:37
|close
|937
|0.10
|116.68
|119.55
|116.40
|-3.43
|22234.09
|1877
|2006.08.29 14:37
|sell
|939
|0.10
|116.65
|119.56
|116.41
|1878
|2006.08.30 01:36
|sell
|940
|0.20
|116.93
|119.56
|116.69
|1879
|2006.08.30 12:40
|sell
|941
|0.40
|117.22
|119.57
|116.98
|1880
|2006.08.30 19:19
|t/p
|941
|0.40
|116.98
|119.57
|116.98
|82.07
|22316.16
|1881
|2006.08.30 19:19
|close
|940
|0.20
|116.98
|119.56
|116.69
|-8.55
|22307.61
|1882
|2006.08.30 19:19
|close
|939
|0.10
|116.99
|119.56
|116.41
|-30.56
|22277.05
|1883
|2006.08.30 19:20
|buy
|942
|0.10
|117.00
|114.09
|117.24
|1884
|2006.08.30 20:02
|t/p
|942
|0.10
|117.24
|114.09
|117.24
|20.47
|22297.52
|1885
|2006.08.30 20:02
|buy
|943
|0.10
|117.26
|114.35
|117.50
|1886
|2006.08.31 08:55
|buy
|944
|0.20
|116.98
|114.35
|117.22
|1887
|2006.08.31 10:10
|t/p
|944
|0.20
|117.22
|114.35
|117.22
|40.95
|22338.47
|1888
|2006.08.31 10:10
|close
|943
|0.10
|117.22
|114.35
|117.50
|0.08
|22338.55
|1889
|2006.08.31 10:10
|buy
|945
|0.10
|117.23
|114.32
|117.47
|1890
|2006.08.31 14:35
|t/p
|945
|0.10
|117.47
|114.32
|117.47
|20.43
|22358.98
|1891
|2006.08.31 14:35
|buy
|946
|0.10
|117.49
|114.58
|117.73
|1892
|2006.08.31 22:07
|buy
|947
|0.20
|117.21
|114.58
|117.45
|1893
|2006.09.01 08:31
|t/p
|947
|0.20
|117.45
|114.58
|117.45
|43.20
|22402.18
|1894
|2006.09.01 08:31
|close
|946
|0.10
|117.46
|114.58
|117.73
|-1.39
|22400.80
|1895
|2006.09.01 08:31
|buy
|948
|0.10
|117.48
|114.57
|117.72
|1896
|2006.09.01 09:00
|buy
|949
|0.20
|117.19
|114.56
|117.43
|1897
|2006.09.01 09:26
|t/p
|949
|0.20
|117.43
|114.56
|117.43
|40.88
|22441.68
|1898
|2006.09.01 09:26
|close
|948
|0.10
|117.43
|114.57
|117.72
|-4.26
|22437.42
|1899
|2006.09.01 09:26
|sell
|950
|0.10
|117.42
|120.33
|117.18
|1900
|2006.09.01 12:01
|t/p
|950
|0.10
|117.18
|120.33
|117.18
|20.48
|22457.90
|1901
|2006.09.01 12:01
|sell
|951
|0.10
|117.16
|120.07
|116.92
|1902
|2006.09.03 19:52
|t/p
|951
|0.10
|116.92
|120.07
|116.92
|20.53
|22478.43
|1903
|2006.09.03 19:52
|sell
|952
|0.10
|116.90
|119.81
|116.66
|1904
|2006.09.03 23:45
|t/p
|952
|0.10
|116.66
|119.81
|116.66
|20.57
|22499.00
|1905
|2006.09.03 23:45
|sell
|953
|0.10
|116.64
|119.55
|116.40
|1906
|2006.09.04 00:47
|t/p
|953
|0.10
|116.40
|119.55
|116.40
|19.12
|22518.12
|1907
|2006.09.04 00:47
|sell
|954
|0.10
|116.38
|119.29
|116.14
|1908
|2006.09.04 04:17
|t/p
|954
|0.10
|116.14
|119.29
|116.14
|20.66
|22538.78
|1909
|2006.09.04 04:17
|sell
|955
|0.10
|116.12
|119.03
|115.88
|1910
|2006.09.04 20:11
|t/p
|955
|0.10
|115.88
|119.03
|115.88
|20.71
|22559.49
|1911
|2006.09.04 20:11
|sell
|956
|0.10
|115.86
|118.77
|115.62
|1912
|2006.09.05 03:15
|t/p
|956
|0.10
|115.62
|118.77
|115.62
|19.26
|22578.76
|1913
|2006.09.05 03:15
|sell
|957
|0.10
|115.60
|118.51
|115.36
|1914
|2006.09.05 07:54
|sell
|958
|0.20
|115.88
|118.51
|115.64
|1915
|2006.09.05 10:49
|sell
|959
|0.40
|116.16
|118.51
|115.92
|1916
|2006.09.05 12:56
|t/p
|959
|0.40
|115.92
|118.51
|115.92
|82.82
|22661.58
|1917
|2006.09.05 12:56
|close
|958
|0.20
|115.92
|118.51
|115.64
|-6.90
|22654.68
|1918
|2006.09.05 12:56
|close
|957
|0.10
|115.93
|118.51
|115.36
|-28.47
|22626.21
|1919
|2006.09.05 12:56
|buy
|960
|0.10
|115.92
|113.01
|116.16
|1920
|2006.09.05 18:19
|t/p
|960
|0.10
|116.16
|113.01
|116.16
|20.66
|22646.87
|1921
|2006.09.05 18:19
|buy
|961
|0.10
|116.18
|113.27
|116.42
|1922
|2006.09.06 00:24
|t/p
|961
|0.10
|116.42
|113.27
|116.42
|21.78
|22668.65
|1923
|2006.09.06 00:24
|buy
|962
|0.10
|116.44
|113.53
|116.68
|1924
|2006.09.06 08:19
|t/p
|962
|0.10
|116.68
|113.53
|116.68
|20.57
|22689.22
|1925
|2006.09.06 08:19
|buy
|963
|0.10
|116.70
|113.79
|116.94
|1926
|2006.09.07 03:48
|t/p
|963
|0.10
|116.94
|113.79
|116.94
|24.01
|22713.23
|1927
|2006.09.07 03:48
|buy
|964
|0.10
|116.96
|114.05
|117.20
|1928
|2006.09.07 04:52
|buy
|965
|0.20
|116.68
|114.05
|116.92
|1929
|2006.09.07 04:56
|buy
|966
|0.40
|116.39
|114.04
|116.63
|1930
|2006.09.07 05:15
|buy
|967
|0.80
|116.11
|114.04
|116.35
|1931
|2006.09.07 08:27
|t/p
|967
|0.80
|116.35
|114.04
|116.35
|165.02
|22878.25
|1932
|2006.09.07 08:27
|close
|966
|0.40
|116.35
|114.04
|116.63
|-13.75
|22864.50
|1933
|2006.09.07 08:27
|close
|965
|0.20
|116.34
|114.05
|116.92
|-58.45
|22806.05
|1934
|2006.09.07 08:27
|close
|964
|0.10
|116.33
|114.05
|117.20
|-54.16
|22751.89
|1935
|2006.09.07 08:27
|sell
|968
|0.10
|116.32
|119.23
|116.08
|1936
|2006.09.07 11:12
|sell
|969
|0.20
|116.60
|119.23
|116.36
|1937
|2006.09.07 11:59
|t/p
|969
|0.20
|116.36
|119.23
|116.36
|41.25
|22793.14
|1938
|2006.09.07 11:59
|close
|968
|0.10
|116.36
|119.23
|116.08
|-3.44
|22789.70
|1939
|2006.09.07 11:59
|sell
|970
|0.10
|116.33
|119.24
|116.09
|1940
|2006.09.08 08:41
|sell
|971
|0.20
|116.61
|119.24
|116.37
|1941
|2006.09.08 11:47
|sell
|972
|0.40
|116.89
|119.24
|116.65
|1942
|2006.09.10 20:26
|t/p
|972
|0.40
|116.65
|119.24
|116.65
|82.30
|22872.00
|1943
|2006.09.10 20:26
|close
|971
|0.20
|116.65
|119.24
|116.37
|-6.86
|22865.14
|1944
|2006.09.10 20:26
|close
|970
|0.10
|116.66
|119.24
|116.09
|-29.79
|22835.36
|1945
|2006.09.10 20:26
|buy
|973
|0.10
|116.65
|113.74
|116.89
|1946
|2006.09.11 01:56
|t/p
|973
|0.10
|116.89
|113.74
|116.89
|21.69
|22857.05
|1947
|2006.09.11 01:56
|buy
|974
|0.10
|116.91
|114.00
|117.15
|1948
|2006.09.11 03:03
|t/p
|974
|0.10
|117.15
|114.00
|117.15
|20.49
|22877.54
|1949
|2006.09.11 03:03
|buy
|975
|0.10
|117.17
|114.26
|117.41
|1950
|2006.09.11 10:04
|t/p
|975
|0.10
|117.41
|114.26
|117.41
|20.44
|22897.98
|1951
|2006.09.11 10:04
|buy
|976
|0.10
|117.43
|114.52
|117.67
|1952
|2006.09.11 10:33
|t/p
|976
|0.10
|117.67
|114.52
|117.67
|20.40
|22918.38
|1953
|2006.09.11 10:33
|buy
|977
|0.10
|117.69
|114.78
|117.93
|1954
|2006.09.11 20:16
|buy
|978
|0.20
|117.41
|114.78
|117.65
|1955
|2006.09.11 21:00
|t/p
|978
|0.20
|117.65
|114.78
|117.65
|40.80
|22959.18
|1956
|2006.09.11 21:00
|close
|977
|0.10
|117.65
|114.78
|117.93
|-3.40
|22955.78
|1957
|2006.09.11 21:00
|buy
|979
|0.10
|117.66
|114.75
|117.90
|1958
|2006.09.12 12:27
|t/p
|979
|0.10
|117.90
|114.75
|117.90
|21.51
|22977.30
|1959
|2006.09.12 12:27
|buy
|980
|0.10
|117.93
|115.02
|118.17
|1960
|2006.09.13 03:16
|buy
|981
|0.20
|117.65
|115.02
|117.89
|1961
|2006.09.13 11:49
|buy
|982
|0.40
|117.37
|115.02
|117.61
|1962
|2006.09.13 13:23
|t/p
|982
|0.40
|117.61
|115.02
|117.61
|81.63
|23058.93
|1963
|2006.09.13 13:23
|close
|981
|0.20
|117.61
|115.02
|117.89
|-6.80
|23052.13
|1964
|2006.09.13 13:23
|close
|980
|0.10
|117.62
|115.02
|118.17
|-25.20
|23026.93
|1965
|2006.09.13 13:23
|sell
|983
|0.10
|117.63
|120.54
|117.39
|1966
|2006.09.13 19:28
|t/p
|983
|0.10
|117.39
|120.54
|117.39
|20.44
|23047.37
|1967
|2006.09.13 19:28
|sell
|984
|0.10
|117.37
|120.28
|117.13
|1968
|2006.09.14 03:09
|sell
|985
|0.20
|117.65
|120.28
|117.41
|1969
|2006.09.14 10:55
|t/p
|985
|0.20
|117.41
|120.28
|117.41
|40.88
|23088.25
|1970
|2006.09.14 10:55
|close
|984
|0.10
|117.41
|120.28
|117.13
|-7.90
|23080.35
|1971
|2006.09.14 10:55
|sell
|986
|0.10
|117.40
|120.31
|117.16
|1972
|2006.09.14 20:05
|sell
|987
|0.20
|117.68
|120.31
|117.44
|1973
|2006.09.15 00:42
|t/p
|987
|0.20
|117.44
|120.31
|117.44
|37.89
|23118.24
|1974
|2006.09.15 00:42
|close
|986
|0.10
|117.43
|120.31
|117.16
|-4.05
|23114.19
|1975
|2006.09.15 00:42
|sell
|988
|0.10
|117.42
|120.33
|117.18
|1976
|2006.09.15 09:42
|sell
|989
|0.20
|117.70
|120.33
|117.46
|1977
|2006.09.15 10:25
|t/p
|989
|0.20
|117.46
|120.33
|117.46
|40.86
|23155.05
|1978
|2006.09.15 10:25
|close
|988
|0.10
|117.46
|120.33
|117.18
|-3.41
|23151.64
|1979
|2006.09.15 10:25
|sell
|990
|0.10
|117.43
|120.34
|117.19
|1980
|2006.09.15 11:21
|sell
|991
|0.20
|117.72
|120.35
|117.48
|1981
|2006.09.15 12:55
|sell
|992
|0.40
|118.01
|120.36
|117.77
|1982
|2006.09.15 14:45
|t/p
|992
|0.40
|117.77
|120.36
|117.77
|81.51
|23233.15
|1983
|2006.09.15 14:45
|close
|991
|0.20
|117.77
|120.35
|117.48
|-8.49
|23224.66
|1984
|2006.09.15 14:45
|close
|990
|0.10
|117.78
|120.34
|117.19
|-29.72
|23194.94
|1985
|2006.09.15 14:45
|buy
|993
|0.10
|117.79
|114.88
|118.03
|1986
|2006.09.17 17:00
|buy
|994
|0.20
|117.27
|114.64
|117.51
|1987
|2006.09.17 17:38
|t/p
|994
|0.20
|117.51
|114.64
|117.51
|40.84
|23235.78
|1988
|2006.09.17 17:38
|close
|993
|0.10
|117.53
|114.88
|118.03
|-22.12
|23213.66
|1989
|2006.09.17 17:38
|sell
|995
|0.10
|117.52
|120.43
|117.28
|1990
|2006.09.17 18:32
|sell
|996
|0.20
|117.80
|120.43
|117.56
|1991
|2006.09.17 19:50
|sell
|997
|0.40
|118.08
|120.43
|117.84
|1992
|2006.09.17 20:02
|t/p
|997
|0.40
|117.84
|120.43
|117.84
|81.47
|23295.13
|1993
|2006.09.17 20:02
|close
|996
|0.20
|117.84
|120.43
|117.56
|-6.79
|23288.34
|1994
|2006.09.17 20:02
|close
|995
|0.10
|117.85
|120.43
|117.28
|-28.00
|23260.34
|1995
|2006.09.17 20:02
|buy
|998
|0.10
|117.86
|114.95
|118.10
|1996
|2006.09.18 05:03
|t/p
|998
|0.10
|118.10
|114.95
|118.10
|21.48
|23281.83
|1997
|2006.09.18 05:03
|buy
|999
|0.10
|118.12
|115.21
|118.36
|1998
|2006.09.18 16:09
|buy
|1000
|0.20
|117.84
|115.21
|118.08
|1999
|2006.09.18 22:26
|t/p
|1000
|0.20
|118.08
|115.21
|118.08
|40.65
|23322.48
|2000
|2006.09.18 22:26
|close
|999
|0.10
|118.08
|115.21
|118.36
|-3.39
|23319.09
|2001
|2006.09.18 22:26
|buy
|1001
|0.10
|118.11
|115.20
|118.35
|2002
|2006.09.19 03:18
|buy
|1002
|0.20
|117.83
|115.20
|118.07
|2003
|2006.09.19 05:56
|buy
|1003
|0.40
|117.55
|115.20
|117.79
|2004
|2006.09.19 08:33
|buy
|1004
|0.80
|117.27
|115.20
|117.51
|2005
|2006.09.19 11:42
|t/p
|1004
|0.80
|117.51
|115.20
|117.51
|163.39
|23482.48
|2006
|2006.09.19 11:42
|close
|1003
|0.40
|117.51
|115.20
|117.79
|-13.62
|23468.86
|2007
|2006.09.19 11:42
|close
|1002
|0.20
|117.52
|115.20
|118.07
|-52.76
|23416.10
|2008
|2006.09.19 11:42
|close
|1001
|0.10
|117.53
|115.20
|118.35
|-48.19
|23367.91
|2009
|2006.09.19 11:42
|sell
|1005
|0.10
|117.54
|120.45
|117.30
|2010
|2006.09.19 21:17
|t/p
|1005
|0.10
|117.30
|120.45
|117.30
|20.46
|23388.37
|2011
|2006.09.19 21:17
|sell
|1006
|0.10
|117.28
|120.19
|117.04
|2012
|2006.09.20 03:11
|t/p
|1006
|0.10
|117.04
|120.19
|117.04
|19.01
|23407.39
|2013
|2006.09.20 03:11
|sell
|1007
|0.10
|117.02
|119.93
|116.78
|2014
|2006.09.20 05:02
|sell
|1008
|0.20
|117.30
|119.93
|117.06
|2015
|2006.09.21 02:02
|t/p
|1008
|0.20
|117.06
|119.93
|117.06
|32.02
|23439.41
|2016
|2006.09.21 02:02
|close
|1007
|0.10
|117.06
|119.93
|116.78
|-7.91
|23431.50
|2017
|2006.09.21 02:02
|sell
|1009
|0.10
|117.05
|119.96
|116.81
|2018
|2006.09.21 06:55
|t/p
|1009
|0.10
|116.81
|119.96
|116.81
|20.55
|23452.05
|2019
|2006.09.21 06:55
|sell
|1010
|0.10
|116.79
|119.70
|116.55
|2020
|2006.09.21 12:16
|t/p
|1010
|0.10
|116.55
|119.70
|116.55
|20.59
|23472.64
|2021
|2006.09.21 12:16
|sell
|1011
|0.10
|116.53
|119.44
|116.29
|2022
|2006.09.21 15:12
|t/p
|1011
|0.10
|116.29
|119.44
|116.29
|20.64
|23493.28
|2023
|2006.09.21 15:12
|sell
|1012
|0.10
|116.27
|119.18
|116.03
|2024
|2006.09.22 02:53
|sell
|1013
|0.20
|116.55
|119.18
|116.31
|2025
|2006.09.22 04:30
|t/p
|1013
|0.20
|116.31
|119.18
|116.31
|41.27
|23534.55
|2026
|2006.09.22 04:30
|close
|1012
|0.10
|116.31
|119.18
|116.03
|-4.94
|23529.62
|2027
|2006.09.22 04:30
|sell
|1014
|0.10
|116.30
|119.21
|116.06
|2028
|2006.09.24 20:12
|sell
|1015
|0.20
|116.58
|119.21
|116.34
|2029
|2006.09.24 23:27
|t/p
|1015
|0.20
|116.34
|119.21
|116.34
|41.26
|23570.88
|2030
|2006.09.24 23:27
|close
|1014
|0.10
|116.34
|119.21
|116.06
|-3.44
|23567.44
|2031
|2006.09.24 23:27
|buy
|1016
|0.10
|116.35
|113.44
|116.59
|2032
|2006.09.25 05:18
|t/p
|1016
|0.10
|116.59
|113.44
|116.59
|21.74
|23589.18
|2033
|2006.09.25 05:18
|buy
|1017
|0.10
|116.61
|113.70
|116.85
|2034
|2006.09.25 19:45
|buy
|1018
|0.20
|116.33
|113.70
|116.57
|2035
|2006.09.26 04:58
|t/p
|1018
|0.20
|116.57
|113.70
|116.57
|43.51
|23632.69
|2036
|2006.09.26 04:58
|close
|1017
|0.10
|116.57
|113.70
|116.85
|-2.27
|23630.43
|2037
|2006.09.26 04:58
|buy
|1019
|0.10
|116.60
|113.69
|116.84
|2038
|2006.09.26 10:13
|t/p
|1019
|0.10
|116.84
|113.69
|116.84
|20.54
|23650.97
|2039
|2006.09.26 10:13
|buy
|1020
|0.10
|116.86
|113.95
|117.10
|2040
|2006.09.26 10:45
|t/p
|1020
|0.10
|117.10
|113.95
|117.10
|20.50
|23671.47
|2041
|2006.09.26 10:45
|buy
|1021
|0.10
|117.13
|114.22
|117.37
|2042
|2006.09.27 06:30
|t/p
|1021
|0.10
|117.37
|114.22
|117.37
|21.61
|23693.08
|2043
|2006.09.27 06:30
|buy
|1022
|0.10
|117.39
|114.48
|117.63
|2044
|2006.09.27 10:10
|t/p
|1022
|0.10
|117.63
|114.48
|117.63
|20.40
|23713.48
|2045
|2006.09.27 10:10
|buy
|1023
|0.10
|117.65
|114.74
|117.89
|2046
|2006.09.27 11:00
|buy
|1024
|0.20
|117.37
|114.74
|117.61
|2047
|2006.09.27 12:19
|t/p
|1024
|0.20
|117.61
|114.74
|117.61
|40.81
|23754.29
|2048
|2006.09.27 12:19
|close
|1023
|0.10
|117.61
|114.74
|117.89
|-3.40
|23750.89
|2049
|2006.09.27 12:19
|buy
|1025
|0.10
|117.62
|114.71
|117.86
|2050
|2006.09.27 20:35
|buy
|1026
|0.20
|117.34
|114.71
|117.58
|2051
|2006.09.28 02:04
|t/p
|1026
|0.20
|117.58
|114.71
|117.58
|47.81
|23798.70
|2052
|2006.09.28 02:04
|close
|1025
|0.10
|117.58
|114.71
|117.86
|0.09
|23798.79
|2053
|2006.09.28 02:04
|buy
|1027
|0.10
|117.59
|114.68
|117.83
|2054
|2006.09.28 08:37
|t/p
|1027
|0.10
|117.83
|114.68
|117.83
|20.37
|23819.16
|2055
|2006.09.28 08:37
|buy
|1028
|0.10
|117.85
|114.94
|118.09
|2056
|2006.09.28 21:03
|buy
|1029
|0.20
|117.57
|114.94
|117.81
|2057
|2006.09.28 21:54
|t/p
|1029
|0.20
|117.81
|114.94
|117.81
|40.74
|23859.90
|2058
|2006.09.28 21:54
|close
|1028
|0.10
|117.81
|114.94
|118.09
|-3.40
|23856.50
|2059
|2006.09.28 21:54
|buy
|1030
|0.10
|117.82
|114.91
|118.06
|2060
|2006.09.29 03:26
|t/p
|1030
|0.10
|118.06
|114.91
|118.06
|21.49
|23878.00
|2061
|2006.09.29 03:26
|buy
|1031
|0.10
|118.08
|115.17
|118.32
|2062
|2006.09.29 06:33
|buy
|1032
|0.20
|117.80
|115.17
|118.04
|2063
|2006.09.29 08:31
|t/p
|1032
|0.20
|118.04
|115.17
|118.04
|40.66
|23918.66
|2064
|2006.09.29 08:31
|close
|1031
|0.10
|118.04
|115.17
|118.32
|-3.39
|23915.27
|2065
|2006.09.29 08:31
|sell
|1033
|0.10
|118.04
|120.95
|117.80
|2066
|2006.10.01 21:32
|sell
|1034
|0.20
|118.33
|120.96
|118.09
|2067
|2006.10.02 08:56
|t/p
|1034
|0.20
|118.09
|120.96
|118.09
|37.66
|23952.92
|2068
|2006.10.02 08:56
|close
|1033
|0.10
|118.08
|120.95
|117.80
|-4.89
|23948.04
|2069
|2006.10.02 08:56
|sell
|1035
|0.10
|118.07
|120.98
|117.83
|2070
|2006.10.02 09:31
|t/p
|1035
|0.10
|117.83
|120.98
|117.83
|20.37
|23968.41
|2071
|2006.10.02 09:31
|sell
|1036
|0.10
|117.81
|120.72
|117.57
|2072
|2006.10.02 11:15
|t/p
|1036
|0.10
|117.57
|120.72
|117.57
|20.41
|23988.82
|2073
|2006.10.02 11:15
|sell
|1037
|0.10
|117.55
|120.46
|117.31
|2074
|2006.10.03 05:39
|sell
|1038
|0.20
|117.83
|120.46
|117.59
|2075
|2006.10.03 18:30
|sell
|1039
|0.40
|118.11
|120.46
|117.87
|2076
|2006.10.04 10:27
|t/p
|1039
|0.40
|117.87
|120.46
|117.87
|75.47
|24064.28
|2077
|2006.10.04 10:27
|close
|1038
|0.20
|117.87
|120.46
|117.59
|-9.78
|24054.50
|2078
|2006.10.04 10:27
|close
|1037
|0.10
|117.86
|120.46
|117.31
|-29.29
|24025.21
|2079
|2006.10.04 10:27
|buy
|1040
|0.10
|117.85
|114.94
|118.09
|2080
|2006.10.04 11:24
|t/p
|1040
|0.10
|118.09
|114.94
|118.09
|20.32
|24045.53
|2081
|2006.10.04 11:24
|buy
|1041
|0.10
|118.11
|115.20
|118.35
|2082
|2006.10.04 17:17
|buy
|1042
|0.20
|117.83
|115.20
|118.07
|2083
|2006.10.05 01:49
|buy
|1043
|0.40
|117.55
|115.20
|117.79
|2084
|2006.10.05 18:31
|t/p
|1043
|0.40
|117.79
|115.20
|117.79
|81.50
|24127.03
|2085
|2006.10.05 18:31
|close
|1042
|0.20
|117.79
|115.20
|118.07
|0.20
|24127.23
|2086
|2006.10.05 18:31
|close
|1041
|0.10
|117.78
|115.20
|118.35
|-24.53
|24102.70
|2087
|2006.10.05 18:31
|sell
|1044
|0.10
|117.77
|120.68
|117.53
|2088
|2006.10.05 23:21
|sell
|1045
|0.20
|118.05
|120.68
|117.81
|2089
|2006.10.06 08:30
|t/p
|1045
|0.20
|117.81
|120.68
|117.81
|37.75
|24140.45
|2090
|2006.10.06 08:30
|close
|1044
|0.10
|117.80
|120.68
|117.53
|-4.05
|24136.40
|2091
|2006.10.06 08:30
|buy
|1046
|0.10
|117.76
|114.85
|118.00
|2092
|2006.10.06 08:31
|t/p
|1046
|0.10
|118.00
|114.85
|118.00
|20.34
|24156.74
|2093
|2006.10.06 08:31
|buy
|1047
|0.10
|118.02
|115.11
|118.26
|2094
|2006.10.06 08:52
|t/p
|1047
|0.10
|118.26
|115.11
|118.26
|20.29
|24177.03
|2095
|2006.10.06 08:52
|buy
|1048
|0.10
|118.28
|115.37
|118.52
|2096
|2006.10.06 08:56
|t/p
|1048
|0.10
|118.52
|115.37
|118.52
|20.25
|24197.28
|2097
|2006.10.06 08:56
|buy
|1049
|0.10
|118.55
|115.64
|118.79
|2098
|2006.10.06 09:53
|t/p
|1049
|0.10
|118.79
|115.64
|118.79
|20.20
|24217.48
|2099
|2006.10.06 09:53
|buy
|1050
|0.10
|118.82
|115.91
|119.06
|2100
|2006.10.06 10:44
|t/p
|1050
|0.10
|119.06
|115.91
|119.06
|20.16
|24237.64
|2101
|2006.10.06 10:44
|buy
|1051
|0.10
|119.08
|116.17
|119.32
|2102
|2006.10.09 23:01
|t/p
|1051
|0.10
|119.32
|116.17
|119.32
|21.27
|24258.92
|2103
|2006.10.09 23:01
|sell
|1052
|0.10
|119.32
|122.23
|119.08
|2104
|2006.10.10 01:31
|t/p
|1052
|0.10
|119.08
|122.23
|119.08
|18.65
|24277.57
|2105
|2006.10.10 01:31
|sell
|1053
|0.10
|119.06
|121.97
|118.82
|2106
|2006.10.10 04:23
|sell
|1054
|0.20
|119.34
|121.97
|119.10
|2107
|2006.10.10 07:18
|sell
|1055
|0.40
|119.62
|121.97
|119.38
|2108
|2006.10.11 07:18
|t/p
|1055
|0.40
|119.38
|121.97
|119.38
|74.44
|24352.01
|2109
|2006.10.11 07:18
|close
|1054
|0.20
|119.38
|121.97
|119.10
|-9.69
|24342.31
|2110
|2006.10.11 07:18
|close
|1053
|0.10
|119.37
|121.97
|118.82
|-27.47
|24314.85
|2111
|2006.10.11 07:18
|sell
|1056
|0.10
|119.36
|122.27
|119.12
|2112
|2006.10.11 08:58
|sell
|1057
|0.20
|119.64
|122.27
|119.40
|2113
|2006.10.12 02:48
|t/p
|1057
|0.20
|119.40
|122.27
|119.40
|31.22
|24346.07
|2114
|2006.10.12 02:48
|close
|1056
|0.10
|119.40
|122.27
|119.12
|-7.84
|24338.23
|2115
|2006.10.12 02:48
|sell
|1058
|0.10
|119.39
|122.30
|119.15
|2116
|2006.10.12 07:42
|sell
|1059
|0.20
|119.67
|122.30
|119.43
|2117
|2006.10.12 08:31
|t/p
|1059
|0.20
|119.43
|122.30
|119.43
|40.20
|24378.43
|2118
|2006.10.12 08:31
|close
|1058
|0.10
|119.42
|122.30
|119.15
|-2.51
|24375.92
|2119
|2006.10.12 08:31
|sell
|1060
|0.10
|119.41
|122.32
|119.17
|2120
|2006.10.12 21:14
|t/p
|1060
|0.10
|119.17
|122.32
|119.17
|20.14
|24396.06
|2121
|2006.10.12 21:14
|sell
|1061
|0.10
|119.15
|122.06
|118.91
|2122
|2006.10.13 02:40
|sell
|1062
|0.20
|119.43
|122.06
|119.19
|2123
|2006.10.13 03:33
|t/p
|1062
|0.20
|119.19
|122.06
|119.19
|40.27
|24436.33
|2124
|2006.10.13 03:33
|close
|1061
|0.10
|119.18
|122.06
|118.91
|-4.02
|24432.32
|2125
|2006.10.13 03:33
|sell
|1063
|0.10
|119.18
|122.09
|118.94
|2126
|2006.10.13 08:32
|sell
|1064
|0.20
|119.47
|122.10
|119.23
|2127
|2006.10.13 10:05
|sell
|1065
|0.40
|119.75
|122.10
|119.51
|2128
|2006.10.16 03:01
|t/p
|1065
|0.40
|119.51
|122.10
|119.51
|74.35
|24506.66
|2129
|2006.10.16 03:01
|close
|1064
|0.20
|119.51
|122.10
|119.23
|-9.68
|24496.98
|2130
|2006.10.16 03:01
|close
|1063
|0.10
|119.50
|122.09
|118.94
|-28.28
|24468.71
|2131
|2006.10.16 03:01
|buy
|1066
|0.10
|119.49
|116.58
|119.73
|2132
|2006.10.16 08:06
|buy
|1067
|0.20
|119.21
|116.58
|119.45
|2133
|2006.10.17 02:53
|buy
|1068
|0.40
|118.93
|116.58
|119.17
|2134
|2006.10.17 05:19
|buy
|1069
|0.80
|118.65
|116.58
|118.89
|2135
|2006.10.17 14:10
|t/p
|1069
|0.80
|118.89
|116.58
|118.89
|161.49
|24630.20
|2136
|2006.10.17 14:10
|close
|1068
|0.40
|118.89
|116.58
|119.17
|-13.46
|24616.74
|2137
|2006.10.17 14:10
|close
|1067
|0.20
|118.90
|116.58
|119.45
|-49.81
|24566.93
|2138
|2006.10.17 14:10
|close
|1066
|0.10
|118.90
|116.58
|119.73
|-48.46
|24518.47
|2139
|2006.10.17 14:10
|sell
|1070
|0.10
|118.89
|121.80
|118.65
|2140
|2006.10.17 17:13
|t/p
|1070
|0.10
|118.65
|121.80
|118.65
|20.23
|24538.70
|2141
|2006.10.17 17:13
|sell
|1071
|0.10
|118.63
|121.54
|118.39
|2142
|2006.10.18 02:37
|t/p
|1071
|0.10
|118.39
|121.54
|118.39
|18.78
|24557.48
|2143
|2006.10.18 02:37
|sell
|1072
|0.10
|118.36
|121.27
|118.12
|2144
|2006.10.18 04:46
|sell
|1073
|0.20
|118.64
|121.27
|118.40
|2145
|2006.10.18 08:39
|sell
|1074
|0.40
|118.92
|121.27
|118.68
|2146
|2006.10.19 03:34
|t/p
|1074
|0.40
|118.68
|121.27
|118.68
|62.94
|24620.42
|2147
|2006.10.19 03:34
|close
|1073
|0.20
|118.68
|121.27
|118.40
|-15.72
|24604.71
|2148
|2006.10.19 03:34
|close
|1072
|0.10
|118.67
|121.27
|118.12
|-30.61
|24574.10
|2149
|2006.10.19 03:34
|buy
|1075
|0.10
|118.66
|115.75
|118.90
|2150
|2006.10.19 09:44
|buy
|1076
|0.20
|118.38
|115.75
|118.62
|2151
|2006.10.19 13:49
|buy
|1077
|0.40
|118.10
|115.75
|118.34
|2152
|2006.10.19 19:40
|t/p
|1077
|0.40
|118.34
|115.75
|118.34
|81.12
|24655.22
|2153
|2006.10.19 19:40
|close
|1076
|0.20
|118.34
|115.75
|118.62
|-6.76
|24648.46
|2154
|2006.10.19 19:40
|close
|1075
|0.10
|118.33
|115.75
|118.90
|-27.89
|24620.57
|2155
|2006.10.19 19:40
|sell
|1078
|0.10
|118.34
|121.25
|118.10
|2156
|2006.10.20 10:17
|sell
|1079
|0.20
|118.62
|121.25
|118.38
|2157
|2006.10.23 03:25
|sell
|1080
|0.40
|118.90
|121.25
|118.66
|2158
|2006.10.23 05:32
|sell
|1081
|0.80
|119.19
|121.26
|118.95
|2159
|2006.10.24 02:20
|sell
|1082
|1.60
|119.47
|121.26
|119.23
|2160
|2006.10.24 11:26
|t/p
|1082
|1.60
|119.23
|121.26
|119.23
|322.07
|24942.64
|2161
|2006.10.24 11:26
|close
|1081
|0.80
|119.23
|121.26
|118.95
|-38.81
|24903.83
|2162
|2006.10.24 11:26
|close
|1080
|0.40
|119.24
|121.25
|118.66
|-120.04
|24783.79
|2163
|2006.10.24 11:26
|close
|1079
|0.20
|119.25
|121.25
|118.38
|-111.64
|24672.14
|2164
|2006.10.24 11:26
|close
|1078
|0.10
|119.24
|121.25
|118.10
|-79.97
|24592.17
|2165
|2006.10.24 11:27
|buy
|1083
|0.10
|119.25
|116.34
|119.49
|2166
|2006.10.25 14:21
|buy
|1084
|0.20
|118.97
|116.34
|119.21
|2167
|2006.10.26 05:09
|buy
|1085
|0.40
|118.69
|116.34
|118.93
|2168
|2006.10.26 12:44
|buy
|1086
|0.80
|118.41
|116.34
|118.65
|2169
|2006.10.26 20:17
|t/p
|1086
|0.80
|118.65
|116.34
|118.65
|161.82
|24753.99
|2170
|2006.10.26 20:17
|close
|1085
|0.40
|118.65
|116.34
|118.93
|-13.49
|24740.50
|2171
|2006.10.26 20:18
|close
|1084
|0.20
|118.64
|116.34
|119.21
|-48.64
|24691.86
|2172
|2006.10.26 20:18
|close
|1083
|0.10
|118.65
|116.34
|119.49
|-45.91
|24645.95
|2173
|2006.10.26 20:18
|sell
|1087
|0.10
|118.64
|121.55
|118.40
|2174
|2006.10.27 01:19
|t/p
|1087
|0.10
|118.40
|121.55
|118.40
|18.77
|24664.72
|2175
|2006.10.27 01:19
|sell
|1088
|0.10
|118.38
|121.29
|118.14
|2176
|2006.10.27 05:40
|sell
|1089
|0.20
|118.66
|121.29
|118.42
|2177
|2006.10.27 08:25
|t/p
|1089
|0.20
|118.42
|121.29
|118.42
|40.53
|24705.25
|2178
|2006.10.27 08:25
|close
|1088
|0.10
|118.42
|121.29
|118.14
|-3.38
|24701.87
|2179
|2006.10.27 08:26
|sell
|1090
|0.10
|118.42
|121.33
|118.18
|2180
|2006.10.27 08:45
|t/p
|1090
|0.10
|118.18
|121.33
|118.18
|20.31
|24722.18
|2181
|2006.10.27 08:45
|sell
|1091
|0.10
|118.14
|121.05
|117.90
|2182
|2006.10.27 08:57
|t/p
|1091
|0.10
|117.90
|121.05
|117.90
|20.36
|24742.54
|2183
|2006.10.27 08:57
|sell
|1092
|0.10
|117.85
|120.76
|117.61
|2184
|2006.10.27 09:08
|t/p
|1092
|0.10
|117.61
|120.76
|117.61
|20.41
|24762.95
|2185
|2006.10.27 09:08
|sell
|1093
|0.10
|117.59
|120.50
|117.35
|2186
|2006.10.27 09:33
|t/p
|1093
|0.10
|117.35
|120.50
|117.35
|20.45
|24783.40
|2187
|2006.10.27 09:33
|sell
|1094
|0.10
|117.33
|120.24
|117.09
|2188
|2006.10.27 10:56
|sell
|1095
|0.20
|117.61
|120.24
|117.37
|2189
|2006.10.29 20:16
|t/p
|1095
|0.20
|117.37
|120.24
|117.37
|40.90
|24824.30
|2190
|2006.10.29 20:16
|close
|1094
|0.10
|117.37
|120.24
|117.09
|-3.41
|24820.89
|2191
|2006.10.29 20:17
|sell
|1096
|0.10
|117.36
|120.27
|117.12
|2192
|2006.10.30 19:16
|sell
|1097
|0.20
|117.64
|120.27
|117.40
|2193
|2006.10.30 21:44
|t/p
|1097
|0.20
|117.40
|120.27
|117.40
|40.89
|24861.78
|2194
|2006.10.30 21:44
|close
|1096
|0.10
|117.40
|120.27
|117.12
|-4.91
|24856.88
|2195
|2006.10.30 21:44
|buy
|1098
|0.10
|117.41
|114.50
|117.65
|2196
|2006.10.31 02:26
|t/p
|1098
|0.10
|117.65
|114.50
|117.65
|21.56
|24878.44
|2197
|2006.10.31 02:26
|buy
|1099
|0.10
|117.67
|114.76
|117.91
|2198
|2006.10.31 05:42
|t/p
|1099
|0.10
|117.91
|114.76
|117.91
|20.35
|24898.79
|2199
|2006.10.31 05:42
|buy
|1100
|0.10
|117.93
|115.02
|118.17
|2200
|2006.10.31 10:01
|buy
|1101
|0.20
|117.64
|115.01
|117.88
|2201
|2006.10.31 10:09
|buy
|1102
|0.40
|117.36
|115.01
|117.60
|2202
|2006.10.31 10:31
|buy
|1103
|0.80
|117.08
|115.01
|117.32
|2203
|2006.10.31 11:44
|buy
|1104
|1.60
|116.80
|115.01
|117.04
|2204
|2006.11.01 02:45
|t/p
|1104
|1.60
|117.04
|115.01
|117.04
|346.72
|25245.51
|2205
|2006.11.01 02:45
|close
|1103
|0.80
|117.04
|115.01
|117.32
|-18.02
|25227.49
|2206
|2006.11.01 02:45
|close
|1102
|0.40
|117.03
|115.01
|117.60
|-108.13
|25119.36
|2207
|2006.11.01 02:45
|close
|1101
|0.20
|117.04
|115.01
|117.88
|-100.20
|25019.16
|2208
|2006.11.01 02:45
|close
|1100
|0.10
|117.04
|115.02
|118.17
|-74.88
|24944.28
|2209
|2006.11.01 02:45
|buy
|1105
|0.10
|117.04
|114.13
|117.28
|2210
|2006.11.01 10:01
|buy
|1106
|0.20
|116.76
|114.13
|117.00
|2211
|2006.11.01 10:53
|t/p
|1106
|0.20
|117.00
|114.13
|117.00
|41.03
|24985.31
|2212
|2006.11.01 10:53
|close
|1105
|0.10
|117.00
|114.13
|117.28
|-3.42
|24981.89
|2213
|2006.11.01 10:53
|buy
|1107
|0.10
|117.02
|114.11
|117.26
|2214
|2006.11.01 18:52
|t/p
|1107
|0.10
|117.26
|114.11
|117.26
|20.47
|25002.36
|2215
|2006.11.01 18:52
|buy
|1108
|0.10
|117.28
|114.37
|117.52
|2216
|2006.11.02 04:34
|buy
|1109
|0.20
|117.00
|114.37
|117.24
|2217
|2006.11.02 05:04
|buy
|1110
|0.40
|116.72
|114.37
|116.96
|2218
|2006.11.02 06:32
|t/p
|1110
|0.40
|116.96
|114.37
|116.96
|82.08
|25084.44
|2219
|2006.11.02 06:32
|close
|1109
|0.20
|116.96
|114.37
|117.24
|-6.84
|25077.60
|2220
|2006.11.02 06:32
|close
|1108
|0.10
|116.95
|114.37
|117.52
|-24.73
|25052.87
|2221
|2006.11.02 06:32
|buy
|1111
|0.10
|116.98
|114.07
|117.22
|2222
|2006.11.03 08:09
|t/p
|1111
|0.10
|117.22
|114.07
|117.22
|21.63
|25074.51
|2223
|2006.11.03 08:09
|buy
|1112
|0.10
|117.24
|114.33
|117.48
|2224
|2006.11.03 08:31
|t/p
|1112
|0.10
|117.48
|114.33
|117.48
|20.43
|25094.94
|2225
|2006.11.03 08:31
|buy
|1113
|0.10
|117.53
|114.62
|117.77
|2226
|2006.11.03 08:32
|t/p
|1113
|0.10
|117.77
|114.62
|117.77
|20.37
|25115.31
|2227
|2006.11.03 08:32
|buy
|1114
|0.10
|117.81
|114.90
|118.05
|2228
|2006.11.03 08:58
|t/p
|1114
|0.10
|118.05
|114.90
|118.05
|20.33
|25135.64
|2229
|2006.11.03 08:58
|buy
|1115
|0.10
|118.08
|115.17
|118.32
|2230
|2006.11.06 04:39
|t/p
|1115
|0.10
|118.32
|115.17
|118.32
|21.44
|25157.08
|2231
|2006.11.06 04:39
|buy
|1116
|0.10
|118.34
|115.43
|118.58
|2232
|2006.11.06 21:06
|buy
|1117
|0.20
|118.05
|115.42
|118.29
|2233
|2006.11.06 23:44
|buy
|1118
|0.40
|117.77
|115.42
|118.01
|2234
|2006.11.07 09:29
|buy
|1119
|0.80
|117.49
|115.42
|117.73
|2235
|2006.11.07 14:55
|t/p
|1119
|0.80
|117.73
|115.42
|117.73
|163.09
|25320.17
|2236
|2006.11.07 14:55
|close
|1118
|0.40
|117.73
|115.42
|118.01
|-8.93
|25311.24
|2237
|2006.11.07 14:55
|close
|1117
|0.20
|117.74
|115.42
|118.29
|-50.33
|25260.91
|2238
|2006.11.07 14:55
|close
|1116
|0.10
|117.73
|115.43
|118.58
|-50.65
|25210.26
|2239
|2006.11.07 14:55
|sell
|1120
|0.10
|117.72
|120.63
|117.48
|2240
|2006.11.08 03:58
|t/p
|1120
|0.10
|117.48
|120.63
|117.48
|18.93
|25229.20
|2241
|2006.11.08 03:58
|sell
|1121
|0.10
|117.46
|120.37
|117.22
|2242
|2006.11.08 08:39
|sell
|1122
|0.20
|117.74
|120.37
|117.50
|2243
|2006.11.09 06:02
|sell
|1123
|0.40
|118.04
|120.39
|117.80
|2244
|2006.11.09 08:36
|sell
|1124
|0.80
|118.33
|120.40
|118.09
|2245
|2006.11.09 11:19
|t/p
|1124
|0.80
|118.09
|120.40
|118.09
|162.59
|25391.79
|2246
|2006.11.09 11:19
|close
|1123
|0.40
|118.09
|120.39
|117.80
|-16.94
|25374.85
|2247
|2006.11.09 11:19
|close
|1122
|0.20
|118.08
|120.37
|117.50
|-66.57
|25308.28
|2248
|2006.11.09 11:19
|close
|1121
|0.10
|118.09
|120.37
|117.22
|-57.84
|25250.44
|2249
|2006.11.09 11:19
|buy
|1125
|0.10
|118.10
|115.19
|118.34
|2250
|2006.11.09 17:36
|buy
|1126
|0.20
|117.82
|115.19
|118.06
|2251
|2006.11.09 21:04
|buy
|1127
|0.40
|117.54
|115.19
|117.78
|2252
|2006.11.10 04:05
|buy
|1128
|0.80
|117.26
|115.19
|117.50
|2253
|2006.11.10 08:15
|t/p
|1128
|0.80
|117.50
|115.19
|117.50
|163.40
|25413.84
|2254
|2006.11.10 08:15
|close
|1127
|0.40
|117.50
|115.19
|117.78
|-8.96
|25404.88
|2255
|2006.11.10 08:15
|close
|1126
|0.20
|117.49
|115.19
|118.06
|-53.84
|25351.04
|2256
|2006.11.10 08:15
|close
|1125
|0.10
|117.50
|115.19
|118.34
|-49.90
|25301.15
|2257
|2006.11.10 08:15
|sell
|1129
|0.10
|117.49
|120.40
|117.25
|2258
|2006.11.12 20:24
|t/p
|1129
|0.10
|117.25
|120.40
|117.25
|20.47
|25321.62
|2259
|2006.11.12 20:24
|sell
|1130
|0.10
|117.23
|120.14
|116.99
|2260
|2006.11.13 04:21
|sell
|1131
|0.20
|117.51
|120.14
|117.27
|2261
|2006.11.13 04:54
|sell
|1132
|0.40
|117.79
|120.14
|117.55
|2262
|2006.11.13 09:50
|sell
|1133
|0.80
|118.10
|120.17
|117.86
|2263
|2006.11.13 18:50
|t/p
|1133
|0.80
|117.86
|120.17
|117.86
|162.91
|25484.53
|2264
|2006.11.13 18:50
|close
|1132
|0.40
|117.86
|120.14
|117.55
|-23.76
|25460.77
|2265
|2006.11.13 18:50
|close
|1131
|0.20
|117.84
|120.14
|117.27
|-56.01
|25404.76
|2266
|2006.11.13 18:50
|close
|1130
|0.10
|117.85
|120.14
|116.99
|-54.11
|25350.65
|2267
|2006.11.13 18:50
|buy
|1134
|0.10
|117.85
|114.94
|118.09
|2268
|2006.11.13 19:02
|buy
|1135
|0.20
|117.57
|114.94
|117.81
|2269
|2006.11.13 20:00
|t/p
|1135
|0.20
|117.81
|114.94
|117.81
|40.74
|25391.39
|2270
|2006.11.13 20:00
|close
|1134
|0.10
|117.81
|114.94
|118.09
|-3.40
|25387.99
|2271
|2006.11.13 20:01
|buy
|1136
|0.10
|117.83
|114.92
|118.07
|2272
|2006.11.14 01:51
|buy
|1137
|0.20
|117.55
|114.92
|117.79
|2273
|2006.11.14 03:58
|t/p
|1137
|0.20
|117.79
|114.92
|117.79
|40.75
|25428.74
|2274
|2006.11.14 03:58
|close
|1136
|0.10
|117.79
|114.92
|118.07
|-2.24
|25426.50
|2275
|2006.11.14 03:58
|buy
|1138
|0.10
|117.80
|114.89
|118.04
|2276
|2006.11.14 08:30
|buy
|1139
|0.20
|117.52
|114.89
|117.76
|2277
|2006.11.14 10:12
|t/p
|1139
|0.20
|117.76
|114.89
|117.76
|40.76
|25467.26
|2278
|2006.11.14 10:12
|close
|1138
|0.10
|117.76
|114.89
|118.04
|-3.40
|25463.86
|2279
|2006.11.14 10:12
|sell
|1140
|0.10
|117.77
|120.68
|117.53
|2280
|2006.11.14 10:19
|t/p
|1140
|0.10
|117.53
|120.68
|117.53
|20.42
|25484.28
|2281
|2006.11.14 10:19
|sell
|1141
|0.10
|117.51
|120.42
|117.27
|2282
|2006.11.14 11:13
|sell
|1142
|0.20
|117.79
|120.42
|117.55
|2283
|2006.11.14 14:22
|t/p
|1142
|0.20
|117.55
|120.42
|117.55
|40.83
|25525.11
|2284
|2006.11.14 14:22
|close
|1141
|0.10
|117.55
|120.42
|117.27
|-3.40
|25521.71
|2285
|2006.11.14 14:22
|sell
|1143
|0.10
|117.54
|120.45
|117.30
|2286
|2006.11.15 01:18
|sell
|1144
|0.20
|117.83
|120.46
|117.59
|2287
|2006.11.15 05:38
|sell
|1145
|0.40
|118.11
|120.46
|117.87
|2288
|2006.11.15 14:07
|t/p
|1145
|0.40
|117.87
|120.46
|117.87
|81.45
|25603.16
|2289
|2006.11.15 14:07
|close
|1144
|0.20
|117.87
|120.46
|117.59
|-6.79
|25596.37
|2290
|2006.11.15 14:07
|close
|1143
|0.10
|117.87
|120.45
|117.30
|-29.50
|25566.88
|2291
|2006.11.15 14:07
|buy
|1146
|0.10
|117.85
|114.94
|118.09
|2292
|2006.11.15 14:32
|t/p
|1146
|0.10
|118.09
|114.94
|118.09
|20.32
|25587.20
|2293
|2006.11.15 14:32
|buy
|1147
|0.10
|118.11
|115.20
|118.35
|2294
|2006.11.15 20:29
|buy
|1148
|0.20
|117.83
|115.20
|118.07
|2295
|2006.11.16 02:08
|t/p
|1148
|0.20
|118.07
|115.20
|118.07
|47.64
|25634.84
|2296
|2006.11.16 02:08
|close
|1147
|0.10
|118.07
|115.20
|118.35
|0.10
|25634.94
|2297
|2006.11.16 02:08
|buy
|1149
|0.10
|118.08
|115.17
|118.32
|2298
|2006.11.16 12:14
|t/p
|1149
|0.10
|118.32
|115.17
|118.32
|20.28
|25655.22
|2299
|2006.11.16 12:14
|buy
|1150
|0.10
|118.34
|115.43
|118.58
|2300
|2006.11.17 09:40
|buy
|1151
|0.20
|118.05
|115.42
|118.29
|2301
|2006.11.17 10:06
|buy
|1152
|0.40
|117.77
|115.42
|118.01
|2302
|2006.11.20 03:04
|t/p
|1152
|0.40
|118.01
|115.42
|118.01
|86.01
|25741.23
|2303
|2006.11.20 03:04
|close
|1151
|0.20
|118.01
|115.42
|118.29
|-4.45
|25736.78
|2304
|2006.11.20 03:04
|close
|1150
|0.10
|118.02
|115.43
|118.58
|-24.78
|25712.00
|2305
|2006.11.20 03:04
|sell
|1153
|0.10
|118.03
|120.94
|117.79
|2306
|2006.11.21 14:27
|t/p
|1153
|0.10
|117.79
|120.94
|117.79
|18.88
|25730.88
|2307
|2006.11.21 14:27
|sell
|1154
|0.10
|117.76
|120.67
|117.52
|2308
|2006.11.21 23:37
|t/p
|1154
|0.10
|117.52
|120.67
|117.52
|20.42
|25751.30
|2309
|2006.11.21 23:37
|sell
|1155
|0.10
|117.50
|120.41
|117.26
|2310
|2006.11.22 06:11
|t/p
|1155
|0.10
|117.26
|120.41
|117.26
|18.97
|25770.27
|2311
|2006.11.22 06:11
|sell
|1156
|0.10
|117.24
|120.15
|117.00
|2312
|2006.11.22 07:21
|t/p
|1156
|0.10
|117.00
|120.15
|117.00
|20.51
|25790.78
|2313
|2006.11.22 07:21
|sell
|1157
|0.10
|116.98
|119.89
|116.74
|2314
|2006.11.22 08:32
|t/p
|1157
|0.10
|116.74
|119.89
|116.74
|20.56
|25811.34
|2315
|2006.11.22 08:32
|sell
|1158
|0.10
|116.72
|119.63
|116.48
|2316
|2006.11.22 10:23
|t/p
|1158
|0.10
|116.48
|119.63
|116.48
|20.60
|25831.94
|2317
|2006.11.22 10:23
|sell
|1159
|0.10
|116.46
|119.37
|116.22
|2318
|2006.11.22 12:39
|sell
|1160
|0.20
|116.74
|119.37
|116.50
|2319
|2006.11.23 03:11
|t/p
|1160
|0.20
|116.50
|119.37
|116.50
|32.22
|25864.17
|2320
|2006.11.23 03:11
|close
|1159
|0.10
|116.50
|119.37
|116.22
|-7.92
|25856.25
|2321
|2006.11.23 03:11
|sell
|1161
|0.10
|116.47
|119.38
|116.23
|2322
|2006.11.23 04:59
|t/p
|1161
|0.10
|116.23
|119.38
|116.23
|20.65
|25876.90
|2323
|2006.11.23 04:59
|sell
|1162
|0.10
|116.21
|119.12
|115.97
|2324
|2006.11.24 03:30
|t/p
|1162
|0.10
|115.97
|119.12
|115.97
|19.20
|25896.10
|2325
|2006.11.24 03:30
|buy
|1163
|0.10
|115.96
|113.05
|116.20
|2326
|2006.11.24 03:47
|buy
|1164
|0.20
|115.68
|113.05
|115.92
|2327
|2006.11.24 04:02
|t/p
|1164
|0.20
|115.92
|113.05
|115.92
|41.41
|25937.51
|2328
|2006.11.24 04:02
|close
|1163
|0.10
|115.92
|113.05
|116.20
|-3.45
|25934.06
|2329
|2006.11.24 04:02
|buy
|1165
|0.10
|115.92
|113.01
|116.16
|2330
|2006.11.24 05:31
|buy
|1166
|0.20
|115.64
|113.01
|115.88
|2331
|2006.11.24 11:45
|t/p
|1166
|0.20
|115.88
|113.01
|115.88
|41.42
|25975.48
|2332
|2006.11.24 11:45
|close
|1165
|0.10
|115.88
|113.01
|116.16
|-3.45
|25972.03
|2333
|2006.11.24 12:00
|buy
|1167
|0.10
|115.92
|113.01
|116.16
|2334
|2006.11.26 17:00
|buy
|1168
|0.20
|115.52
|112.89
|115.76
|2335
|2006.11.26 20:16
|t/p
|1168
|0.20
|115.76
|112.89
|115.76
|41.47
|26013.50
|2336
|2006.11.26 20:16
|close
|1167
|0.10
|115.76
|113.01
|116.16
|-13.82
|25999.68
|2337
|2006.11.26 20:16
|buy
|1169
|0.10
|115.77
|112.86
|116.01
|2338
|2006.11.27 00:26
|t/p
|1169
|0.10
|116.01
|112.86
|116.01
|21.85
|26021.54
|2339
|2006.11.27 00:26
|buy
|1170
|0.10
|116.03
|113.12
|116.27
|2340
|2006.11.27 03:55
|t/p
|1170
|0.10
|116.27
|113.12
|116.27
|20.64
|26042.18
|2341
|2006.11.27 03:55
|buy
|1171
|0.10
|116.29
|113.38
|116.53
|2342
|2006.11.27 04:51
|buy
|1172
|0.20
|116.01
|113.38
|116.25
|2343
|2006.11.27 09:14
|t/p
|1172
|0.20
|116.25
|113.38
|116.25
|41.29
|26083.47
|2344
|2006.11.27 09:14
|close
|1171
|0.10
|116.25
|113.38
|116.53
|-3.44
|26080.03
|2345
|2006.11.27 09:14
|buy
|1173
|0.10
|116.28
|113.37
|116.52
|2346
|2006.11.27 14:13
|buy
|1174
|0.20
|116.00
|113.37
|116.24
|2347
|2006.11.28 03:35
|t/p
|1174
|0.20
|116.24
|113.37
|116.24
|43.62
|26123.65
|2348
|2006.11.28 03:35
|close
|1173
|0.10
|116.24
|113.37
|116.52
|-2.28
|26121.37
|2349
|2006.11.28 03:35
|buy
|1175
|0.10
|116.27
|113.36
|116.51
|2350
|2006.11.28 13:16
|buy
|1176
|0.20
|115.99
|113.36
|116.23
|2351
|2006.11.28 18:01
|t/p
|1176
|0.20
|116.23
|113.36
|116.23
|41.30
|26162.67
|2352
|2006.11.28 18:01
|close
|1175
|0.10
|116.23
|113.36
|116.51
|-3.44
|26159.23
|2353
|2006.11.28 18:01
|buy
|1177
|0.10
|116.24
|113.33
|116.48
|2354
|2006.11.28 18:55
|buy
|1178
|0.20
|115.96
|113.33
|116.20
|2355
|2006.11.28 20:16
|buy
|1179
|0.40
|115.68
|113.33
|115.92
|2356
|2006.11.29 02:39
|t/p
|1179
|0.40
|115.92
|113.33
|115.92
|87.48
|26246.71
|2357
|2006.11.29 02:39
|close
|1178
|0.20
|115.92
|113.33
|116.20
|-4.57
|26242.14
|2358
|2006.11.29 02:39
|close
|1177
|0.10
|115.90
|113.33
|116.48
|-28.18
|26213.96
|2359
|2006.11.29 02:39
|sell
|1180
|0.10
|115.89
|118.80
|115.65
|2360
|2006.11.29 03:23
|sell
|1181
|0.20
|116.18
|118.81
|115.94
|2361
|2006.11.29 09:34
|t/p
|1181
|0.20
|115.94
|118.81
|115.94
|41.40
|26255.36
|2362
|2006.11.29 09:34
|close
|1180
|0.10
|115.94
|118.80
|115.65
|-4.31
|26251.05
|2363
|2006.11.29 09:34
|buy
|1182
|0.10
|115.95
|113.04
|116.19
|2364
|2006.11.29 11:00
|t/p
|1182
|0.10
|116.19
|113.04
|116.19
|20.66
|26271.71
|2365
|2006.11.29 11:00
|buy
|1183
|0.10
|116.21
|113.30
|116.45
|2366
|2006.11.29 19:15
|t/p
|1183
|0.10
|116.45
|113.30
|116.45
|20.61
|26292.32
|2367
|2006.11.29 19:15
|buy
|1184
|0.10
|116.47
|113.56
|116.71
|2368
|2006.11.29 21:14
|buy
|1185
|0.20
|116.19
|113.56
|116.43
|2369
|2006.11.30 10:04
|buy
|1186
|0.40
|115.91
|113.56
|116.15
|2370
|2006.11.30 11:13
|buy
|1187
|0.80
|115.63
|113.56
|115.87
|2371
|2006.12.01 01:07
|t/p
|1187
|0.80
|115.87
|113.56
|115.87
|175.02
|26467.34
|2372
|2006.12.01 01:07
|close
|1186
|0.40
|115.87
|113.56
|116.15
|-9.15
|26458.19
|2373
|2006.12.01 01:07
|close
|1185
|0.20
|115.85
|113.56
|116.43
|-49.38
|26408.80
|2374
|2006.12.01 01:07
|close
|1184
|0.10
|115.86
|113.56
|116.71
|-47.99
|26360.81
|2375
|2006.12.01 01:07
|sell
|1188
|0.10
|115.85
|118.76
|115.61
|2376
|2006.12.01 03:24
|sell
|1189
|0.20
|116.13
|118.76
|115.89
|2377
|2006.12.01 09:57
|t/p
|1189
|0.20
|115.89
|118.76
|115.89
|41.42
|26402.23
|2378
|2006.12.01 09:57
|close
|1188
|0.10
|115.89
|118.76
|115.61
|-3.45
|26398.78
|2379
|2006.12.01 09:57
|buy
|1190
|0.10
|115.90
|112.99
|116.14
|2380
|2006.12.01 10:26
|buy
|1191
|0.20
|115.62
|112.99
|115.86
|2381
|2006.12.01 10:35
|buy
|1192
|0.40
|115.34
|112.99
|115.58
|2382
|2006.12.01 10:37
|buy
|1193
|0.80
|115.05
|112.98
|115.29
|2383
|2006.12.01 11:34
|t/p
|1193
|0.80
|115.29
|112.98
|115.29
|166.54
|26565.32
|2384
|2006.12.01 11:34
|close
|1192
|0.40
|115.29
|112.99
|115.58
|-17.35
|26547.97
|2385
|2006.12.01 11:34
|close
|1191
|0.20
|115.30
|112.99
|115.86
|-55.51
|26492.46
|2386
|2006.12.01 11:34
|close
|1190
|0.10
|115.31
|112.99
|116.14
|-51.17
|26441.29
|2387
|2006.12.01 11:34
|sell
|1194
|0.10
|115.30
|118.21
|115.06
|2388
|2006.12.03 22:21
|sell
|1195
|0.20
|115.58
|118.21
|115.34
|2389
|2006.12.04 11:33
|t/p
|1195
|0.20
|115.34
|118.21
|115.34
|38.63
|26479.92
|2390
|2006.12.04 11:33
|close
|1194
|0.10
|115.34
|118.21
|115.06
|-4.97
|26474.95
|2391
|2006.12.04 11:33
|buy
|1196
|0.10
|115.35
|112.44
|115.59
|2392
|2006.12.05 02:21
|buy
|1197
|0.20
|115.07
|112.44
|115.31
|2393
|2006.12.05 03:44
|buy
|1198
|0.40
|114.79
|112.44
|115.03
|2394
|2006.12.05 08:31
|buy
|1199
|0.80
|114.51
|112.44
|114.75
|2395
|2006.12.05 08:54
|t/p
|1199
|0.80
|114.75
|112.44
|114.75
|167.32
|26642.27
|2396
|2006.12.05 08:54
|close
|1198
|0.40
|114.75
|112.44
|115.03
|-13.94
|26628.33
|2397
|2006.12.05 08:54
|close
|1197
|0.20
|114.76
|112.44
|115.31
|-54.03
|26574.30
|2398
|2006.12.05 08:54
|close
|1196
|0.10
|114.77
|112.44
|115.59
|-49.38
|26524.93
|2399
|2006.12.05 08:54
|sell
|1200
|0.10
|114.78
|117.69
|114.54
|2400
|2006.12.05 10:28
|sell
|1201
|0.20
|115.06
|117.69
|114.82
|2401
|2006.12.05 14:58
|t/p
|1201
|0.20
|114.82
|117.69
|114.82
|41.80
|26566.73
|2402
|2006.12.05 14:58
|close
|1200
|0.10
|114.82
|117.69
|114.54
|-3.48
|26563.25
|2403
|2006.12.05 14:59
|sell
|1202
|0.10
|114.81
|117.72
|114.57
|2404
|2006.12.06 00:45
|t/p
|1202
|0.10
|114.57
|117.72
|114.57
|19.45
|26582.70
|2405
|2006.12.06 00:45
|sell
|1203
|0.10
|114.55
|117.46
|114.31
|2406
|2006.12.06 03:32
|sell
|1204
|0.20
|114.83
|117.46
|114.59
|2407
|2006.12.06 06:14
|sell
|1205
|0.40
|115.11
|117.46
|114.87
|2408
|2006.12.06 06:46
|t/p
|1205
|0.40
|114.87
|117.46
|114.87
|83.57
|26666.27
|2409
|2006.12.06 06:46
|close
|1204
|0.20
|114.87
|117.46
|114.59
|-6.96
|26659.31
|2410
|2006.12.06 06:46
|close
|1203
|0.10
|114.86
|117.46
|114.31
|-26.99
|26632.32
|2411
|2006.12.06 06:46
|buy
|1206
|0.10
|114.87
|111.96
|115.11
|2412
|2006.12.06 08:16
|t/p
|1206
|0.10
|115.11
|111.96
|115.11
|20.85
|26653.17
|2413
|2006.12.06 08:16
|buy
|1207
|0.10
|115.13
|112.22
|115.37
|2414
|2006.12.07 02:13
|buy
|1208
|0.20
|114.85
|112.22
|115.09
|2415
|2006.12.07 08:30
|t/p
|1208
|0.20
|115.09
|112.22
|115.09
|41.71
|26694.88
|2416
|2006.12.07 08:30
|close
|1207
|0.10
|115.09
|112.22
|115.37
|0.01
|26694.89
|2417
|2006.12.07 08:30
|buy
|1209
|0.10
|115.12
|112.21
|115.36
|2418
|2006.12.08 02:41
|t/p
|1209
|0.10
|115.36
|112.21
|115.36
|21.96
|26716.86
|2419
|2006.12.08 02:41
|buy
|1210
|0.10
|115.38
|112.47
|115.62
|2420
|2006.12.08 05:04
|t/p
|1210
|0.10
|115.62
|112.47
|115.62
|20.76
|26737.62
|2421
|2006.12.08 05:04
|buy
|1211
|0.10
|115.64
|112.73
|115.88
|2422
|2006.12.08 08:45
|buy
|1212
|0.20
|115.36
|112.73
|115.60
|2423
|2006.12.08 08:53
|buy
|1213
|0.40
|115.08
|112.73
|115.32
|2424
|2006.12.08 10:26
|t/p
|1213
|0.40
|115.32
|112.73
|115.32
|83.25
|26820.87
|2425
|2006.12.08 10:26
|close
|1212
|0.20
|115.32
|112.73
|115.60
|-6.94
|26813.93
|2426
|2006.12.08 10:26
|close
|1211
|0.10
|115.34
|112.73
|115.88
|-26.01
|26787.92
|2427
|2006.12.08 10:26
|buy
|1214
|0.10
|115.33
|112.42
|115.57
|2428
|2006.12.08 11:25
|t/p
|1214
|0.10
|115.57
|112.42
|115.57
|20.76
|26808.68
|2429
|2006.12.08 11:25
|buy
|1215
|0.10
|115.60
|112.69
|115.84
|2430
|2006.12.08 11:47
|t/p
|1215
|0.10
|115.84
|112.69
|115.84
|20.72
|26829.40
|2431
|2006.12.08 11:47
|buy
|1216
|0.10
|115.86
|112.95
|116.10
|2432
|2006.12.08 11:51
|t/p
|1216
|0.10
|116.10
|112.95
|116.10
|20.67
|26850.07
|2433
|2006.12.08 11:51
|buy
|1217
|0.10
|116.13
|113.22
|116.37
|2434
|2006.12.08 11:55
|t/p
|1217
|0.10
|116.37
|113.22
|116.37
|20.62
|26870.69
|2435
|2006.12.08 11:55
|buy
|1218
|0.10
|116.39
|113.48
|116.63
|2436
|2006.12.10 20:16
|t/p
|1218
|0.10
|116.63
|113.48
|116.63
|20.58
|26891.27
|2437
|2006.12.10 20:16
|buy
|1219
|0.10
|116.65
|113.74
|116.89
|2438
|2006.12.11 01:57
|t/p
|1219
|0.10
|116.89
|113.74
|116.89
|21.69
|26912.96
|2439
|2006.12.11 01:57
|buy
|1220
|0.10
|116.91
|114.00
|117.15
|2440
|2006.12.11 02:48
|buy
|1221
|0.20
|116.63
|114.00
|116.87
|2441
|2006.12.11 04:18
|t/p
|1221
|0.20
|116.87
|114.00
|116.87
|41.07
|26954.03
|2442
|2006.12.11 04:18
|close
|1220
|0.10
|116.87
|114.00
|117.15
|-3.42
|26950.61
|2443
|2006.12.11 04:18
|buy
|1222
|0.10
|116.89
|113.98
|117.13
|2444
|2006.12.11 07:45
|t/p
|1222
|0.10
|117.13
|113.98
|117.13
|20.49
|26971.10
|2445
|2006.12.11 07:45
|buy
|1223
|0.10
|117.15
|114.24
|117.39
|2446
|2006.12.11 12:01
|buy
|1224
|0.20
|116.86
|114.23
|117.10
|2447
|2006.12.12 08:30
|t/p
|1224
|0.20
|117.10
|114.23
|117.10
|43.32
|27014.42
|2448
|2006.12.12 08:30
|close
|1223
|0.10
|117.10
|114.24
|117.39
|-3.11
|27011.32
|2449
|2006.12.12 08:30
|sell
|1225
|0.10
|117.11
|120.02
|116.87
|2450
|2006.12.12 09:37
|t/p
|1225
|0.10
|116.87
|120.02
|116.87
|20.54
|27031.86
|2451
|2006.12.12 09:37
|sell
|1226
|0.10
|116.85
|119.76
|116.61
|2452
|2006.12.12 11:29
|sell
|1227
|0.20
|117.13
|119.76
|116.89
|2453
|2006.12.12 14:20
|t/p
|1227
|0.20
|116.89
|119.76
|116.89
|41.06
|27072.92
|2454
|2006.12.12 14:20
|close
|1226
|0.10
|116.89
|119.76
|116.61
|-3.42
|27069.50
|2455
|2006.12.12 14:20
|sell
|1228
|0.10
|116.85
|119.76
|116.61
|2456
|2006.12.13 07:19
|sell
|1229
|0.20
|117.13
|119.76
|116.89
|2457
|2006.12.13 08:34
|sell
|1230
|0.40
|117.41
|119.76
|117.17
|2458
|2006.12.13 11:11
|t/p
|1230
|0.40
|117.17
|119.76
|117.17
|81.93
|27151.43
|2459
|2006.12.13 11:11
|close
|1229
|0.20
|117.17
|119.76
|116.89
|-6.83
|27144.60
|2460
|2006.12.13 11:11
|close
|1228
|0.10
|117.16
|119.76
|116.61
|-27.96
|27116.64
|2461
|2006.12.13 11:11
|sell
|1231
|0.10
|117.15
|120.06
|116.91
|2462
|2006.12.13 11:43
|sell
|1232
|0.20
|117.43
|120.06
|117.19
|2463
|2006.12.14 09:52
|sell
|1233
|0.40
|117.72
|120.07
|117.48
|2464
|2006.12.14 19:28
|sell
|1234
|0.80
|118.00
|120.07
|117.76
|2465
|2006.12.15 08:04
|sell
|1235
|1.60
|118.28
|120.07
|118.04
|2466
|2006.12.15 08:29
|t/p
|1235
|1.60
|118.04
|120.07
|118.04
|325.40
|27442.04
|2467
|2006.12.15 08:29
|close
|1234
|0.80
|118.01
|120.07
|117.76
|-18.75
|27423.29
|2468
|2006.12.15 08:29
|close
|1233
|0.40
|118.00
|120.07
|117.48
|-100.90
|27322.39
|2469
|2006.12.15 08:29
|close
|1232
|0.20
|117.99
|120.06
|117.19
|-106.89
|27215.50
|2470
|2006.12.15 08:29
|close
|1231
|0.10
|117.97
|120.06
|116.91
|-75.49
|27140.01
|2471
|2006.12.15 08:29
|buy
|1236
|0.10
|117.95
|115.04
|118.19
|2472
|2006.12.15 08:58
|buy
|1237
|0.20
|117.67
|115.04
|117.91
|2473
|2006.12.15 10:08
|t/p
|1237
|0.20
|117.91
|115.04
|117.91
|40.70
|27180.71
|2474
|2006.12.15 10:08
|close
|1236
|0.10
|117.92
|115.04
|118.19
|-2.54
|27178.17
|2475
|2006.12.15 10:08
|sell
|1238
|0.10
|117.88
|120.79
|117.64
|2476
|2006.12.15 10:26
|t/p
|1238
|0.10
|117.64
|120.79
|117.64
|20.40
|27198.57
|2477
|2006.12.15 10:26
|sell
|1239
|0.10
|117.62
|120.53
|117.38
|2478
|2006.12.15 11:18
|sell
|1240
|0.20
|117.90
|120.53
|117.66
|2479
|2006.12.18 10:04
|sell
|1241
|0.40
|118.18
|120.53
|117.94
|2480
|2006.12.18 20:09
|t/p
|1241
|0.40
|117.94
|120.53
|117.94
|81.40
|27279.97
|2481
|2006.12.18 20:09
|close
|1240
|0.20
|117.94
|120.53
|117.66
|-9.77
|27270.20
|2482
|2006.12.18 20:09
|close
|1239
|0.10
|117.93
|120.53
|117.38
|-27.79
|27242.41
|2483
|2006.12.18 20:09
|sell
|1242
|0.10
|117.89
|120.80
|117.65
|2484
|2006.12.19 02:20
|sell
|1243
|0.20
|118.17
|120.80
|117.93
|2485
|2006.12.19 05:26
|t/p
|1243
|0.20
|117.93
|120.80
|117.93
|40.70
|27283.11
|2486
|2006.12.19 05:26
|close
|1242
|0.10
|117.93
|120.80
|117.65
|-4.89
|27278.22
|2487
|2006.12.19 05:26
|sell
|1244
|0.10
|117.92
|120.83
|117.68
|2488
|2006.12.19 08:30
|sell
|1245
|0.20
|118.21
|120.84
|117.97
|2489
|2006.12.19 11:48
|t/p
|1245
|0.20
|117.97
|120.84
|117.97
|40.69
|27318.91
|2490
|2006.12.19 11:48
|close
|1244
|0.10
|117.97
|120.83
|117.68
|-4.24
|27314.67
|2491
|2006.12.19 11:49
|sell
|1246
|0.10
|117.96
|120.87
|117.72
|2492
|2006.12.19 19:57
|sell
|1247
|0.20
|118.24
|120.87
|118.00
|2493
|2006.12.20 05:42
|t/p
|1247
|0.20
|118.00
|120.87
|118.00
|37.69
|27352.36
|2494
|2006.12.20 05:42
|close
|1246
|0.10
|118.00
|120.87
|117.72
|-4.89
|27347.48
|2495
|2006.12.20 05:43
|sell
|1248
|0.10
|117.97
|120.88
|117.73
|2496
|2006.12.20 10:37
|sell
|1249
|0.20
|118.25
|120.88
|118.01
|2497
|2006.12.21 05:02
|t/p
|1249
|0.20
|118.01
|120.88
|118.01
|31.69
|27379.17
|2498
|2006.12.21 05:02
|close
|1248
|0.10
|118.01
|120.88
|117.73
|-7.88
|27371.29
|2499
|2006.12.21 05:02
|sell
|1250
|0.10
|118.00
|120.91
|117.76
|2500
|2006.12.21 08:16
|sell
|1251
|0.20
|118.29
|120.92
|118.05
|2501
|2006.12.22 10:00
|sell
|1252
|0.40
|118.59
|120.94
|118.35
|2502
|2006.12.22 11:54
|sell
|1253
|0.80
|118.87
|120.94
|118.63
|2503
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1253
|0.80
|118.79
|120.94
|118.63
|53.88
|27425.17
|2504
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1252
|0.40
|118.79
|120.94
|118.35
|-67.35
|27357.82
|2505
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1251
|0.20
|118.79
|120.92
|118.05
|-87.17
|27270.65
|2506
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1250
|0.10
|118.79
|120.91
|117.76
|-68.00
|27202.65