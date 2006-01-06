|Symbol
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=11; TrailingStop=21; PipsGrow=false; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DynamicHours=30; DefaultPips=15; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=true; CloseOnClose=true; mm=false; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1079396
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|69615.97
|Gross profit
|108362.68
|Gross loss
|-38746.72
|Profit factor
|2.80
|Expected payoff
|33.66
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1668.29 (3.85%)
|Relative drawdown
|4.19% (1365.32)
|Total trades
|2068
|Short positions (won %)
|1012 (67.39%)
|Long positions (won %)
|1056 (69.89%)
|Profit trades (% of total)
|1420 (68.67%)
|Loss trades (% of total)
|648 (31.33%)
|Largest
|profit trade
|2309.85
|loss trade
|-445.76
|Average
|profit trade
|76.31
|loss trade
|-59.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (570.53)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-852.19)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2714.07 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1668.29 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:00
|buy
|1
|0.10
|1.1650
|1.1489
|1.1670
|2
|2006.01.02 21:05
|buy
|2
|0.20
|1.1635
|1.1489
|1.1655
|3
|2006.01.02 23:05
|buy
|3
|0.40
|1.1619
|1.1488
|1.1639
|4
|2006.01.03 03:33
|buy
|4
|0.80
|1.1604
|1.1488
|1.1624
|5
|2006.01.03 03:57
|buy
|5
|1.60
|1.1588
|1.1487
|1.1608
|6
|2006.01.03 04:15
|t/p
|5
|1.60
|1.1608
|1.1487
|1.1608
|275.60
|10275.60
|7
|2006.01.03 04:15
|close
|4
|0.80
|1.1611
|1.1488
|1.1624
|48.23
|10323.83
|8
|2006.01.03 04:15
|close
|3
|0.40
|1.1611
|1.1488
|1.1639
|-26.55
|10297.28
|9
|2006.01.03 04:15
|close
|2
|0.20
|1.1603
|1.1489
|1.1655
|-54.66
|10242.62
|10
|2006.01.03 04:15
|close
|1
|0.10
|1.1603
|1.1489
|1.1670
|-40.26
|10202.36
|11
|2006.01.03 12:00
|sell
|6
|0.10
|1.1566
|1.1727
|1.1546
|12
|2006.01.03 14:01
|t/p
|6
|0.10
|1.1546
|1.1727
|1.1546
|17.32
|10219.68
|13
|2006.01.04 04:02
|sell
|7
|0.10
|1.1548
|1.1709
|1.1528
|14
|2006.01.04 07:07
|t/p
|7
|0.10
|1.1528
|1.1709
|1.1528
|17.35
|10237.03
|15
|2006.01.04 07:07
|sell
|8
|0.10
|1.1524
|1.1685
|1.1504
|16
|2006.01.04 09:02
|sell
|9
|0.20
|1.1540
|1.1686
|1.1520
|17
|2006.01.04 09:20
|t/p
|9
|0.20
|1.1520
|1.1686
|1.1520
|34.72
|10271.75
|18
|2006.01.04 09:20
|close
|8
|0.10
|1.1520
|1.1685
|1.1504
|3.47
|10275.22
|19
|2006.01.04 09:20
|sell
|10
|0.10
|1.1516
|1.1677
|1.1496
|20
|2006.01.04 12:24
|t/p
|10
|0.10
|1.1496
|1.1677
|1.1496
|17.40
|10292.62
|21
|2006.01.04 12:24
|sell
|11
|0.10
|1.1493
|1.1654
|1.1473
|22
|2006.01.04 12:56
|t/p
|11
|0.10
|1.1473
|1.1654
|1.1473
|17.43
|10310.05
|23
|2006.01.04 12:56
|sell
|12
|0.10
|1.1470
|1.1631
|1.1450
|24
|2006.01.04 18:25
|sell
|13
|0.20
|1.1485
|1.1631
|1.1465
|25
|2006.01.05 02:40
|t/p
|13
|0.20
|1.1465
|1.1631
|1.1465
|33.07
|10343.12
|26
|2006.01.05 02:40
|close
|12
|0.10
|1.1465
|1.1631
|1.1450
|3.45
|10346.57
|27
|2006.01.05 02:40
|buy
|14
|0.10
|1.1473
|1.1312
|1.1493
|28
|2006.01.05 04:34
|t/p
|14
|0.10
|1.1493
|1.1312
|1.1493
|17.40
|10363.97
|29
|2006.01.05 04:34
|buy
|15
|0.10
|1.1496
|1.1335
|1.1516
|30
|2006.01.05 07:21
|t/p
|15
|0.10
|1.1516
|1.1335
|1.1516
|17.37
|10381.34
|31
|2006.01.05 07:21
|buy
|16
|0.10
|1.1519
|1.1358
|1.1539
|32
|2006.01.05 08:43
|t/p
|16
|0.10
|1.1539
|1.1358
|1.1539
|17.33
|10398.67
|33
|2006.01.05 08:43
|buy
|17
|0.10
|1.1542
|1.1381
|1.1562
|34
|2006.01.05 09:21
|t/p
|17
|0.10
|1.1562
|1.1381
|1.1562
|17.30
|10415.97
|35
|2006.01.05 09:21
|buy
|18
|0.10
|1.1565
|1.1404
|1.1585
|36
|2006.01.05 10:00
|t/p
|18
|0.10
|1.1585
|1.1404
|1.1585
|17.26
|10433.23
|37
|2006.01.05 10:00
|buy
|19
|0.10
|1.1592
|1.1431
|1.1612
|38
|2006.01.05 10:59
|t/p
|19
|0.10
|1.1612
|1.1431
|1.1612
|17.22
|10450.45
|39
|2006.01.05 10:59
|buy
|20
|0.10
|1.1615
|1.1454
|1.1635
|40
|2006.01.05 11:11
|buy
|21
|0.20
|1.1600
|1.1454
|1.1620
|41
|2006.01.05 12:35
|t/p
|21
|0.20
|1.1620
|1.1454
|1.1620
|34.42
|10484.87
|42
|2006.01.05 12:35
|close
|20
|0.10
|1.1620
|1.1454
|1.1635
|4.30
|10489.17
|43
|2006.01.05 12:35
|buy
|22
|0.10
|1.1622
|1.1461
|1.1642
|44
|2006.01.05 13:11
|t/p
|22
|0.10
|1.1642
|1.1461
|1.1642
|17.18
|10506.35
|45
|2006.01.05 13:11
|buy
|23
|0.10
|1.1645
|1.1484
|1.1665
|46
|2006.01.05 14:02
|buy
|24
|0.20
|1.1630
|1.1484
|1.1650
|47
|2006.01.06 03:06
|t/p
|24
|0.20
|1.1650
|1.1484
|1.1650
|34.83
|10541.18
|48
|2006.01.06 03:06
|close
|23
|0.10
|1.1650
|1.1484
|1.1665
|4.54
|10545.72
|49
|2006.01.06 03:15
|buy
|25
|0.10
|1.1668
|1.1507
|1.1688
|50
|2006.01.06 06:07
|buy
|26
|0.20
|1.1653
|1.1507
|1.1673
|51
|2006.01.06 07:00
|t/p
|26
|0.20
|1.1673
|1.1507
|1.1673
|34.27
|10579.99
|52
|2006.01.06 07:00
|close
|25
|0.10
|1.1673
|1.1507
|1.1688
|4.28
|10584.27
|53
|2006.01.06 07:00
|buy
|27
|0.10
|1.1679
|1.1518
|1.1699
|54
|2006.01.06 07:36
|t/p
|27
|0.10
|1.1699
|1.1518
|1.1699
|17.10
|10601.37
|55
|2006.01.06 07:36
|buy
|28
|0.10
|1.1702
|1.1541
|1.1722
|56
|2006.01.06 07:52
|t/p
|28
|0.10
|1.1722
|1.1541
|1.1722
|17.06
|10618.43
|57
|2006.01.06 07:52
|buy
|29
|0.10
|1.1725
|1.1564
|1.1745
|58
|2006.01.06 08:00
|buy
|30
|0.20
|1.1709
|1.1563
|1.1729
|59
|2006.01.06 08:22
|buy
|31
|0.40
|1.1694
|1.1563
|1.1714
|60
|2006.01.06 08:30
|buy
|32
|0.80
|1.1678
|1.1562
|1.1698
|61
|2006.01.06 08:30
|t/p
|32
|0.80
|1.1698
|1.1562
|1.1698
|136.76
|10755.19
|62
|2006.01.06 08:30
|close
|31
|0.40
|1.1699
|1.1563
|1.1714
|17.10
|10772.29
|63
|2006.01.06 08:30
|close
|30
|0.20
|1.1700
|1.1563
|1.1729
|-15.38
|10756.91
|64
|2006.01.06 08:30
|close
|29
|0.10
|1.1699
|1.1564
|1.1745
|-22.22
|10734.69
|65
|2006.01.06 08:30
|buy
|33
|0.10
|1.1703
|1.1542
|1.1723
|66
|2006.01.06 08:31
|buy
|34
|0.20
|1.1686
|1.1540
|1.1706
|67
|2006.01.06 08:35
|t/p
|34
|0.20
|1.1706
|1.1540
|1.1706
|34.17
|10768.86
|68
|2006.01.06 08:35
|close
|33
|0.10
|1.1706
|1.1542
|1.1723
|2.56
|10771.42
|69
|2006.01.06 08:35
|buy
|35
|0.10
|1.1708
|1.1547
|1.1728
|70
|2006.01.06 08:43
|buy
|36
|0.20
|1.1692
|1.1546
|1.1712
|71
|2006.01.06 08:49
|buy
|37
|0.40
|1.1677
|1.1546
|1.1697
|72
|2006.01.06 08:52
|buy
|38
|0.80
|1.1662
|1.1546
|1.1682
|73
|2006.01.06 09:17
|buy
|39
|1.60
|1.1646
|1.1545
|1.1666
|74
|2006.01.06 09:52
|t/p
|39
|1.60
|1.1666
|1.1545
|1.1666
|274.30
|11045.72
|75
|2006.01.06 09:52
|close
|38
|0.80
|1.1666
|1.1546
|1.1682
|27.43
|11073.15
|76
|2006.01.06 09:52
|close
|37
|0.40
|1.1667
|1.1546
|1.1697
|-34.28
|11038.87
|77
|2006.01.06 09:53
|close
|36
|0.20
|1.1668
|1.1546
|1.1712
|-41.14
|10997.73
|78
|2006.01.06 09:53
|close
|35
|0.10
|1.1667
|1.1547
|1.1728
|-35.14
|10962.59
|79
|2006.01.06 09:53
|sell
|40
|0.10
|1.1666
|1.1827
|1.1646
|80
|2006.01.06 10:19
|t/p
|40
|0.10
|1.1646
|1.1827
|1.1646
|17.17
|10979.76
|81
|2006.01.06 10:19
|sell
|41
|0.10
|1.1643
|1.1804
|1.1623
|82
|2006.01.06 10:59
|sell
|42
|0.20
|1.1658
|1.1804
|1.1638
|83
|2006.01.09 03:08
|sell
|43
|0.40
|1.1673
|1.1804
|1.1653
|84
|2006.01.09 04:10
|sell
|44
|0.80
|1.1688
|1.1804
|1.1668
|85
|2006.01.09 08:03
|sell
|45
|1.60
|1.1703
|1.1804
|1.1683
|86
|2006.01.09 08:45
|sell
|46
|3.20
|1.1719
|1.1805
|1.1699
|87
|2006.01.09 10:31
|t/p
|46
|3.20
|1.1699
|1.1805
|1.1699
|547.10
|11526.86
|88
|2006.01.09 10:31
|close
|45
|1.60
|1.1698
|1.1804
|1.1683
|68.39
|11595.25
|89
|2006.01.09 10:32
|close
|44
|0.80
|1.1697
|1.1804
|1.1668
|-61.55
|11533.70
|90
|2006.01.09 10:32
|close
|43
|0.40
|1.1696
|1.1804
|1.1653
|-78.66
|11455.04
|91
|2006.01.09 10:32
|close
|42
|0.20
|1.1695
|1.1804
|1.1638
|-63.88
|11391.16
|92
|2006.01.09 10:32
|close
|41
|0.10
|1.1693
|1.1804
|1.1623
|-43.06
|11348.10
|93
|2006.01.09 10:32
|buy
|47
|0.10
|1.1694
|1.1533
|1.1714
|94
|2006.01.09 10:48
|t/p
|47
|0.10
|1.1714
|1.1533
|1.1714
|17.07
|11365.17
|95
|2006.01.09 10:48
|buy
|48
|0.10
|1.1717
|1.1556
|1.1737
|96
|2006.01.09 10:55
|buy
|49
|0.20
|1.1702
|1.1556
|1.1722
|97
|2006.01.09 11:52
|buy
|50
|0.40
|1.1686
|1.1555
|1.1706
|98
|2006.01.09 20:16
|buy
|51
|0.80
|1.1670
|1.1554
|1.1690
|99
|2006.01.10 03:21
|t/p
|51
|0.80
|1.1690
|1.1554
|1.1690
|138.88
|11504.05
|100
|2006.01.10 03:21
|close
|50
|0.40
|1.1690
|1.1555
|1.1706
|14.70
|11518.75
|101
|2006.01.10 03:21
|close
|49
|0.20
|1.1689
|1.1556
|1.1722
|-21.74
|11497.01
|102
|2006.01.10 03:21
|close
|48
|0.10
|1.1691
|1.1556
|1.1737
|-21.99
|11475.02
|103
|2006.01.10 03:21
|buy
|52
|0.10
|1.1693
|1.1532
|1.1713
|104
|2006.01.10 07:28
|buy
|53
|0.20
|1.1678
|1.1532
|1.1698
|105
|2006.01.10 07:39
|buy
|54
|0.40
|1.1663
|1.1532
|1.1683
|106
|2006.01.10 08:08
|t/p
|54
|0.40
|1.1683
|1.1532
|1.1683
|68.48
|11543.50
|107
|2006.01.10 08:08
|close
|53
|0.20
|1.1683
|1.1532
|1.1698
|8.56
|11552.06
|108
|2006.01.10 08:08
|close
|52
|0.10
|1.1682
|1.1532
|1.1713
|-9.42
|11542.64
|109
|2006.01.10 08:08
|buy
|55
|0.10
|1.1684
|1.1523
|1.1704
|110
|2006.01.10 09:27
|buy
|56
|0.20
|1.1668
|1.1522
|1.1688
|111
|2006.01.10 09:58
|buy
|57
|0.40
|1.1653
|1.1522
|1.1673
|112
|2006.01.10 11:25
|buy
|58
|0.80
|1.1638
|1.1522
|1.1658
|113
|2006.01.10 16:16
|t/p
|58
|0.80
|1.1658
|1.1522
|1.1658
|137.24
|11679.88
|114
|2006.01.10 16:16
|close
|57
|0.40
|1.1658
|1.1522
|1.1673
|17.16
|11697.04
|115
|2006.01.10 16:16
|close
|56
|0.20
|1.1658
|1.1522
|1.1688
|-17.16
|11679.88
|116
|2006.01.10 16:16
|close
|55
|0.10
|1.1657
|1.1523
|1.1704
|-23.16
|11656.72
|117
|2006.01.10 16:16
|buy
|59
|0.10
|1.1659
|1.1498
|1.1679
|118
|2006.01.10 18:11
|buy
|60
|0.20
|1.1644
|1.1498
|1.1664
|119
|2006.01.10 18:14
|buy
|61
|0.40
|1.1628
|1.1497
|1.1648
|120
|2006.01.10 20:21
|t/p
|61
|0.40
|1.1648
|1.1497
|1.1648
|68.68
|11725.40
|121
|2006.01.10 20:21
|close
|60
|0.20
|1.1648
|1.1498
|1.1664
|6.87
|11732.27
|122
|2006.01.10 20:21
|close
|59
|0.10
|1.1650
|1.1498
|1.1679
|-7.73
|11724.54
|123
|2006.01.10 20:21
|buy
|62
|0.10
|1.1652
|1.1491
|1.1672
|124
|2006.01.10 22:30
|t/p
|62
|0.10
|1.1672
|1.1491
|1.1672
|17.13
|11741.67
|125
|2006.01.10 22:30
|buy
|63
|0.10
|1.1678
|1.1517
|1.1698
|126
|2006.01.11 02:17
|buy
|64
|0.20
|1.1663
|1.1517
|1.1683
|127
|2006.01.11 02:28
|buy
|65
|0.40
|1.1647
|1.1516
|1.1667
|128
|2006.01.11 08:20
|buy
|66
|0.80
|1.1632
|1.1516
|1.1652
|129
|2006.01.11 08:54
|buy
|67
|1.60
|1.1617
|1.1516
|1.1637
|130
|2006.01.11 09:12
|buy
|68
|3.20
|1.1602
|1.1516
|1.1622
|131
|2006.01.11 10:51
|t/p
|68
|3.20
|1.1622
|1.1516
|1.1622
|550.63
|12292.30
|132
|2006.01.11 10:51
|close
|67
|1.60
|1.1623
|1.1516
|1.1637
|82.59
|12374.89
|133
|2006.01.11 10:51
|close
|66
|0.80
|1.1623
|1.1516
|1.1652
|-61.95
|12312.94
|134
|2006.01.11 10:51
|close
|65
|0.40
|1.1622
|1.1516
|1.1667
|-86.04
|12226.90
|135
|2006.01.11 10:51
|close
|64
|0.20
|1.1621
|1.1517
|1.1683
|-72.28
|12154.62
|136
|2006.01.11 10:51
|close
|63
|0.10
|1.1621
|1.1517
|1.1698
|-48.80
|12105.82
|137
|2006.01.11 10:51
|sell
|69
|0.10
|1.1620
|1.1781
|1.1600
|138
|2006.01.11 11:27
|t/p
|69
|0.10
|1.1600
|1.1781
|1.1600
|17.24
|12123.06
|139
|2006.01.11 11:27
|sell
|70
|0.10
|1.1597
|1.1758
|1.1577
|140
|2006.01.11 11:57
|t/p
|70
|0.10
|1.1577
|1.1758
|1.1577
|17.28
|12140.34
|141
|2006.01.11 11:57
|sell
|71
|0.10
|1.1574
|1.1735
|1.1554
|142
|2006.01.11 12:28
|sell
|72
|0.20
|1.1589
|1.1735
|1.1569
|143
|2006.01.12 01:36
|t/p
|72
|0.20
|1.1569
|1.1735
|1.1569
|32.76
|12173.10
|144
|2006.01.12 01:36
|close
|71
|0.10
|1.1569
|1.1735
|1.1554
|3.41
|12176.51
|145
|2006.01.12 01:36
|buy
|73
|0.10
|1.1569
|1.1408
|1.1589
|146
|2006.01.12 05:33
|t/p
|73
|0.10
|1.1589
|1.1408
|1.1589
|17.26
|12193.77
|147
|2006.01.12 05:33
|buy
|74
|0.10
|1.1592
|1.1431
|1.1612
|148
|2006.01.12 08:34
|buy
|75
|0.20
|1.1577
|1.1431
|1.1597
|149
|2006.01.12 09:00
|t/p
|75
|0.20
|1.1597
|1.1431
|1.1597
|34.49
|12228.26
|150
|2006.01.12 09:00
|close
|74
|0.10
|1.1597
|1.1431
|1.1612
|4.31
|12232.57
|151
|2006.01.12 09:00
|buy
|76
|0.10
|1.1601
|1.1440
|1.1621
|152
|2006.01.12 09:28
|t/p
|76
|0.10
|1.1621
|1.1440
|1.1621
|17.21
|12249.78
|153
|2006.01.12 09:28
|buy
|77
|0.10
|1.1624
|1.1463
|1.1644
|154
|2006.01.12 10:13
|t/p
|77
|0.10
|1.1644
|1.1463
|1.1644
|17.18
|12266.96
|155
|2006.01.12 10:13
|buy
|78
|0.10
|1.1647
|1.1486
|1.1667
|156
|2006.01.12 10:58
|buy
|79
|0.20
|1.1632
|1.1486
|1.1652
|157
|2006.01.12 11:51
|buy
|80
|0.40
|1.1617
|1.1486
|1.1637
|158
|2006.01.13 06:49
|buy
|81
|0.80
|1.1602
|1.1486
|1.1622
|159
|2006.01.13 08:31
|buy
|82
|1.60
|1.1586
|1.1485
|1.1606
|160
|2006.01.13 09:10
|t/p
|82
|1.60
|1.1606
|1.1485
|1.1606
|275.72
|12542.68
|161
|2006.01.13 09:10
|close
|81
|0.80
|1.1606
|1.1486
|1.1622
|27.57
|12570.25
|162
|2006.01.13 09:10
|close
|80
|0.40
|1.1605
|1.1486
|1.1637
|-40.35
|12529.89
|163
|2006.01.13 09:10
|close
|79
|0.20
|1.1605
|1.1486
|1.1652
|-46.03
|12483.87
|164
|2006.01.13 09:10
|close
|78
|0.10
|1.1606
|1.1486
|1.1667
|-35.08
|12448.79
|165
|2006.01.13 09:10
|sell
|83
|0.10
|1.1607
|1.1768
|1.1587
|166
|2006.01.13 09:20
|sell
|84
|0.20
|1.1623
|1.1769
|1.1603
|167
|2006.01.13 12:43
|t/p
|84
|0.20
|1.1603
|1.1769
|1.1603
|34.47
|12483.26
|168
|2006.01.13 12:43
|close
|83
|0.10
|1.1603
|1.1768
|1.1587
|3.45
|12486.71
|169
|2006.01.13 12:43
|buy
|85
|0.10
|1.1601
|1.1440
|1.1621
|170
|2006.01.15 17:00
|buy
|86
|0.20
|1.1584
|1.1438
|1.1604
|171
|2006.01.16 00:27
|t/p
|86
|0.20
|1.1604
|1.1438
|1.1604
|34.97
|12521.68
|172
|2006.01.16 00:27
|close
|85
|0.10
|1.1604
|1.1440
|1.1621
|2.84
|12524.52
|173
|2006.01.16 00:27
|buy
|87
|0.10
|1.1606
|1.1445
|1.1626
|174
|2006.01.16 04:11
|buy
|88
|0.20
|1.1590
|1.1444
|1.1610
|175
|2006.01.16 11:31
|buy
|89
|0.40
|1.1575
|1.1444
|1.1595
|176
|2006.01.16 13:00
|t/p
|89
|0.40
|1.1595
|1.1444
|1.1595
|69.00
|12593.52
|177
|2006.01.16 13:00
|close
|88
|0.20
|1.1595
|1.1444
|1.1610
|8.62
|12602.14
|178
|2006.01.16 13:00
|close
|87
|0.10
|1.1596
|1.1445
|1.1626
|-8.62
|12593.52
|179
|2006.01.16 13:00
|buy
|90
|0.10
|1.1601
|1.1440
|1.1621
|180
|2006.01.16 15:51
|buy
|91
|0.20
|1.1585
|1.1439
|1.1605
|181
|2006.01.16 17:36
|buy
|92
|0.40
|1.1569
|1.1438
|1.1589
|182
|2006.01.16 19:41
|t/p
|92
|0.40
|1.1589
|1.1438
|1.1589
|69.03
|12662.55
|183
|2006.01.16 19:41
|close
|91
|0.20
|1.1589
|1.1439
|1.1605
|6.90
|12669.45
|184
|2006.01.16 19:41
|close
|90
|0.10
|1.1587
|1.1440
|1.1621
|-12.08
|12657.37
|185
|2006.01.16 19:41
|sell
|93
|0.10
|1.1587
|1.1748
|1.1567
|186
|2006.01.17 02:44
|t/p
|93
|0.10
|1.1567
|1.1748
|1.1567
|16.99
|12674.36
|187
|2006.01.17 02:44
|sell
|94
|0.10
|1.1564
|1.1725
|1.1544
|188
|2006.01.17 03:05
|sell
|95
|0.20
|1.1580
|1.1726
|1.1560
|189
|2006.01.17 06:40
|sell
|96
|0.40
|1.1595
|1.1726
|1.1575
|190
|2006.01.17 08:31
|t/p
|96
|0.40
|1.1575
|1.1726
|1.1575
|69.11
|12743.47
|191
|2006.01.17 08:31
|close
|95
|0.20
|1.1575
|1.1726
|1.1560
|8.64
|12752.11
|192
|2006.01.17 08:31
|close
|94
|0.10
|1.1574
|1.1725
|1.1544
|-8.64
|12743.47
|193
|2006.01.17 08:31
|buy
|97
|0.10
|1.1573
|1.1412
|1.1593
|194
|2006.01.17 09:16
|t/p
|97
|0.10
|1.1593
|1.1412
|1.1593
|17.25
|12760.72
|195
|2006.01.17 09:16
|buy
|98
|0.10
|1.1596
|1.1435
|1.1616
|196
|2006.01.17 09:43
|t/p
|98
|0.10
|1.1616
|1.1435
|1.1616
|17.22
|12777.94
|197
|2006.01.17 09:43
|buy
|99
|0.10
|1.1620
|1.1459
|1.1640
|198
|2006.01.17 10:12
|t/p
|99
|0.10
|1.1640
|1.1459
|1.1640
|17.18
|12795.12
|199
|2006.01.17 10:12
|buy
|100
|0.10
|1.1643
|1.1482
|1.1663
|200
|2006.01.17 15:52
|buy
|101
|0.20
|1.1627
|1.1481
|1.1647
|201
|2006.01.18 07:08
|t/p
|101
|0.20
|1.1647
|1.1481
|1.1647
|34.84
|12829.96
|202
|2006.01.18 07:08
|close
|100
|0.10
|1.1647
|1.1482
|1.1663
|3.68
|12833.64
|203
|2006.01.18 07:08
|buy
|102
|0.10
|1.1650
|1.1489
|1.1670
|204
|2006.01.18 08:17
|buy
|103
|0.20
|1.1634
|1.1488
|1.1654
|205
|2006.01.18 08:33
|t/p
|103
|0.20
|1.1654
|1.1488
|1.1654
|34.32
|12867.96
|206
|2006.01.18 08:33
|close
|102
|0.10
|1.1654
|1.1489
|1.1670
|3.43
|12871.39
|207
|2006.01.18 08:33
|buy
|104
|0.10
|1.1656
|1.1495
|1.1676
|208
|2006.01.18 09:06
|t/p
|104
|0.10
|1.1676
|1.1495
|1.1676
|17.13
|12888.52
|209
|2006.01.18 09:06
|buy
|105
|0.10
|1.1679
|1.1518
|1.1699
|210
|2006.01.18 09:32
|t/p
|105
|0.10
|1.1699
|1.1518
|1.1699
|17.10
|12905.62
|211
|2006.01.18 09:32
|buy
|106
|0.10
|1.1702
|1.1541
|1.1722
|212
|2006.01.18 11:03
|t/p
|106
|0.10
|1.1722
|1.1541
|1.1722
|17.06
|12922.68
|213
|2006.01.18 11:03
|buy
|107
|0.10
|1.1725
|1.1564
|1.1745
|214
|2006.01.18 14:35
|buy
|108
|0.20
|1.1709
|1.1563
|1.1729
|215
|2006.01.18 18:49
|t/p
|108
|0.20
|1.1729
|1.1563
|1.1729
|34.10
|12956.78
|216
|2006.01.18 18:49
|close
|107
|0.10
|1.1730
|1.1564
|1.1745
|4.26
|12961.04
|217
|2006.01.18 20:07
|sell
|109
|0.10
|1.1681
|1.1842
|1.1661
|218
|2006.01.18 22:15
|sell
|110
|0.20
|1.1696
|1.1842
|1.1676
|219
|2006.01.19 00:46
|sell
|111
|0.40
|1.1712
|1.1843
|1.1692
|220
|2006.01.19 03:01
|sell
|112
|0.80
|1.1727
|1.1843
|1.1707
|221
|2006.01.19 03:22
|sell
|113
|1.60
|1.1743
|1.1844
|1.1723
|222
|2006.01.19 03:31
|sell
|114
|3.20
|1.1762
|1.1848
|1.1742
|223
|2006.01.19 09:47
|t/p
|114
|3.20
|1.1742
|1.1848
|1.1742
|545.10
|13506.14
|224
|2006.01.19 09:47
|close
|113
|1.60
|1.1741
|1.1844
|1.1723
|27.25
|13533.39
|225
|2006.01.19 09:47
|close
|112
|0.80
|1.1740
|1.1843
|1.1707
|-88.59
|13444.80
|226
|2006.01.19 09:47
|close
|111
|0.40
|1.1741
|1.1843
|1.1692
|-98.80
|13346.00
|227
|2006.01.19 09:47
|close
|110
|0.20
|1.1743
|1.1842
|1.1676
|-81.87
|13264.13
|228
|2006.01.19 09:47
|close
|109
|0.10
|1.1744
|1.1842
|1.1661
|-54.55
|13209.58
|229
|2006.01.19 09:47
|sell
|115
|0.10
|1.1739
|1.1900
|1.1719
|230
|2006.01.19 10:39
|t/p
|115
|0.10
|1.1719
|1.1900
|1.1719
|17.07
|13226.65
|231
|2006.01.19 10:39
|sell
|116
|0.10
|1.1716
|1.1877
|1.1696
|232
|2006.01.19 10:42
|t/p
|116
|0.10
|1.1696
|1.1877
|1.1696
|17.10
|13243.75
|233
|2006.01.19 10:42
|sell
|117
|0.10
|1.1692
|1.1853
|1.1672
|234
|2006.01.19 11:15
|t/p
|117
|0.10
|1.1672
|1.1853
|1.1672
|17.14
|13260.89
|235
|2006.01.19 11:15
|sell
|118
|0.10
|1.1669
|1.1830
|1.1649
|236
|2006.01.19 12:08
|t/p
|118
|0.10
|1.1649
|1.1830
|1.1649
|17.17
|13278.06
|237
|2006.01.19 12:08
|sell
|119
|0.10
|1.1645
|1.1806
|1.1625
|238
|2006.01.19 18:10
|t/p
|119
|0.10
|1.1625
|1.1806
|1.1625
|17.21
|13295.27
|239
|2006.01.19 18:10
|sell
|120
|0.10
|1.1621
|1.1782
|1.1601
|240
|2006.01.19 19:41
|sell
|121
|0.20
|1.1636
|1.1782
|1.1616
|241
|2006.01.19 21:36
|sell
|122
|0.40
|1.1651
|1.1782
|1.1631
|242
|2006.01.20 03:46
|t/p
|122
|0.40
|1.1631
|1.1782
|1.1631
|67.57
|13362.83
|243
|2006.01.20 03:46
|close
|121
|0.20
|1.1631
|1.1782
|1.1616
|7.99
|13370.83
|244
|2006.01.20 03:46
|close
|120
|0.10
|1.1630
|1.1782
|1.1601
|-8.04
|13362.78
|245
|2006.01.20 07:00
|sell
|123
|0.10
|1.1625
|1.1786
|1.1605
|246
|2006.01.20 08:38
|t/p
|123
|0.10
|1.1605
|1.1786
|1.1605
|17.24
|13380.02
|247
|2006.01.20 08:38
|sell
|124
|0.10
|1.1601
|1.1762
|1.1581
|248
|2006.01.20 08:58
|t/p
|124
|0.10
|1.1581
|1.1762
|1.1581
|17.27
|13397.29
|249
|2006.01.20 08:58
|sell
|125
|0.10
|1.1578
|1.1739
|1.1558
|250
|2006.01.20 09:59
|t/p
|125
|0.10
|1.1558
|1.1739
|1.1558
|17.30
|13414.59
|251
|2006.01.20 09:59
|sell
|126
|0.10
|1.1555
|1.1716
|1.1535
|252
|2006.01.20 10:53
|t/p
|126
|0.10
|1.1535
|1.1716
|1.1535
|17.34
|13431.93
|253
|2006.01.20 10:53
|sell
|127
|0.10
|1.1532
|1.1693
|1.1512
|254
|2006.01.22 20:16
|t/p
|127
|0.10
|1.1512
|1.1693
|1.1512
|17.37
|13449.30
|255
|2006.01.22 23:25
|buy
|128
|0.10
|1.1533
|1.1372
|1.1553
|256
|2006.01.23 02:10
|buy
|129
|0.20
|1.1518
|1.1372
|1.1538
|257
|2006.01.23 04:02
|t/p
|129
|0.20
|1.1538
|1.1372
|1.1538
|34.67
|13483.97
|258
|2006.01.23 04:02
|close
|128
|0.10
|1.1538
|1.1372
|1.1553
|4.58
|13488.55
|259
|2006.01.23 04:03
|buy
|130
|0.10
|1.1540
|1.1379
|1.1560
|260
|2006.01.23 04:15
|buy
|131
|0.20
|1.1524
|1.1378
|1.1544
|261
|2006.01.23 04:39
|buy
|132
|0.40
|1.1508
|1.1377
|1.1528
|262
|2006.01.23 06:58
|buy
|133
|0.80
|1.1493
|1.1377
|1.1513
|263
|2006.01.23 07:25
|t/p
|133
|0.80
|1.1513
|1.1377
|1.1513
|138.97
|13627.52
|264
|2006.01.23 07:25
|close
|132
|0.40
|1.1513
|1.1377
|1.1528
|17.37
|13644.89
|265
|2006.01.23 07:25
|close
|131
|0.20
|1.1512
|1.1378
|1.1544
|-20.85
|13624.04
|266
|2006.01.23 07:25
|close
|130
|0.10
|1.1513
|1.1379
|1.1560
|-23.45
|13600.59
|267
|2006.01.23 07:26
|buy
|134
|0.10
|1.1515
|1.1354
|1.1535
|268
|2006.01.23 07:41
|buy
|135
|0.20
|1.1500
|1.1354
|1.1520
|269
|2006.01.23 08:38
|buy
|136
|0.40
|1.1484
|1.1353
|1.1504
|270
|2006.01.23 09:37
|t/p
|136
|0.40
|1.1504
|1.1353
|1.1504
|69.54
|13670.13
|271
|2006.01.23 09:37
|close
|135
|0.20
|1.1504
|1.1354
|1.1520
|6.95
|13677.08
|272
|2006.01.23 09:37
|close
|134
|0.10
|1.1503
|1.1354
|1.1535
|-10.43
|13666.65
|273
|2006.01.23 09:37
|sell
|137
|0.10
|1.1502
|1.1663
|1.1482
|274
|2006.01.23 09:44
|sell
|138
|0.20
|1.1517
|1.1663
|1.1497
|275
|2006.01.23 10:58
|t/p
|138
|0.20
|1.1497
|1.1663
|1.1497
|34.79
|13701.44
|276
|2006.01.23 10:58
|close
|137
|0.10
|1.1496
|1.1663
|1.1482
|5.22
|13706.66
|277
|2006.01.23 10:58
|buy
|139
|0.10
|1.1497
|1.1336
|1.1517
|278
|2006.01.23 11:26
|t/p
|139
|0.10
|1.1517
|1.1336
|1.1517
|17.37
|13724.03
|279
|2006.01.23 11:26
|buy
|140
|0.10
|1.1520
|1.1359
|1.1540
|280
|2006.01.23 12:31
|buy
|141
|0.20
|1.1505
|1.1359
|1.1525
|281
|2006.01.23 15:09
|buy
|142
|0.40
|1.1489
|1.1358
|1.1509
|282
|2006.01.23 21:05
|t/p
|142
|0.40
|1.1509
|1.1358
|1.1509
|69.51
|13793.54
|283
|2006.01.23 21:05
|close
|141
|0.20
|1.1509
|1.1359
|1.1525
|6.95
|13800.49
|284
|2006.01.23 21:05
|close
|140
|0.10
|1.1508
|1.1359
|1.1540
|-10.43
|13790.06
|285
|2006.01.23 21:05
|buy
|143
|0.10
|1.1512
|1.1351
|1.1532
|286
|2006.01.23 22:06
|buy
|144
|0.20
|1.1496
|1.1350
|1.1516
|287
|2006.01.23 22:19
|t/p
|144
|0.20
|1.1516
|1.1350
|1.1516
|34.73
|13824.79
|288
|2006.01.23 22:19
|close
|143
|0.10
|1.1516
|1.1351
|1.1532
|3.47
|13828.26
|289
|2006.01.23 22:19
|buy
|145
|0.10
|1.1515
|1.1354
|1.1535
|290
|2006.01.23 22:23
|t/p
|145
|0.10
|1.1535
|1.1354
|1.1535
|17.34
|13845.60
|291
|2006.01.23 22:23
|buy
|146
|0.10
|1.1538
|1.1377
|1.1558
|292
|2006.01.23 23:04
|buy
|147
|0.20
|1.1523
|1.1377
|1.1543
|293
|2006.01.24 01:19
|buy
|148
|0.40
|1.1506
|1.1375
|1.1526
|294
|2006.01.24 02:04
|t/p
|148
|0.40
|1.1526
|1.1375
|1.1526
|69.41
|13915.01
|295
|2006.01.24 02:04
|close
|147
|0.20
|1.1526
|1.1377
|1.1543
|5.71
|13920.73
|296
|2006.01.24 02:04
|close
|146
|0.10
|1.1525
|1.1377
|1.1558
|-11.03
|13909.70
|297
|2006.01.24 02:04
|buy
|149
|0.10
|1.1529
|1.1368
|1.1549
|298
|2006.01.24 02:32
|buy
|150
|0.20
|1.1514
|1.1368
|1.1534
|299
|2006.01.24 03:40
|t/p
|150
|0.20
|1.1534
|1.1368
|1.1534
|34.68
|13944.38
|300
|2006.01.24 03:40
|close
|149
|0.10
|1.1534
|1.1368
|1.1549
|4.34
|13948.72
|301
|2006.01.24 03:40
|buy
|151
|0.10
|1.1536
|1.1375
|1.1556
|302
|2006.01.24 04:33
|buy
|152
|0.20
|1.1520
|1.1374
|1.1540
|303
|2006.01.24 08:13
|buy
|153
|0.40
|1.1505
|1.1374
|1.1525
|304
|2006.01.24 09:00
|t/p
|153
|0.40
|1.1525
|1.1374
|1.1525
|69.41
|14018.13
|305
|2006.01.24 09:00
|close
|152
|0.20
|1.1525
|1.1374
|1.1540
|8.68
|14026.81
|306
|2006.01.24 09:00
|close
|151
|0.10
|1.1525
|1.1375
|1.1556
|-9.54
|14017.27
|307
|2006.01.24 09:00
|sell
|154
|0.10
|1.1526
|1.1687
|1.1506
|308
|2006.01.24 09:10
|sell
|155
|0.20
|1.1543
|1.1689
|1.1523
|309
|2006.01.24 09:18
|sell
|156
|0.40
|1.1561
|1.1692
|1.1541
|310
|2006.01.24 09:33
|sell
|157
|0.80
|1.1576
|1.1692
|1.1556
|311
|2006.01.24 10:00
|t/p
|157
|0.80
|1.1556
|1.1692
|1.1556
|138.46
|14155.73
|312
|2006.01.24 10:00
|close
|156
|0.40
|1.1556
|1.1692
|1.1541
|17.31
|14173.04
|313
|2006.01.24 10:00
|close
|155
|0.20
|1.1557
|1.1689
|1.1523
|-24.23
|14148.81
|314
|2006.01.24 10:00
|close
|154
|0.10
|1.1558
|1.1687
|1.1506
|-27.69
|14121.12
|315
|2006.01.24 10:00
|buy
|158
|0.10
|1.1559
|1.1398
|1.1579
|316
|2006.01.24 10:24
|t/p
|158
|0.10
|1.1579
|1.1398
|1.1579
|17.27
|14138.39
|317
|2006.01.24 10:24
|buy
|159
|0.10
|1.1584
|1.1423
|1.1604
|318
|2006.01.24 10:30
|buy
|160
|0.20
|1.1568
|1.1422
|1.1588
|319
|2006.01.24 11:47
|buy
|161
|0.40
|1.1552
|1.1421
|1.1572
|320
|2006.01.24 14:07
|buy
|162
|0.80
|1.1537
|1.1421
|1.1557
|321
|2006.01.24 15:04
|buy
|163
|1.60
|1.1522
|1.1421
|1.1542
|322
|2006.01.25 03:25
|buy
|164
|3.20
|1.1506
|1.1420
|1.1526
|323
|2006.01.26 06:03
|t/p
|164
|3.20
|1.1526
|1.1420
|1.1526
|579.40
|14717.79
|324
|2006.01.26 06:03
|close
|163
|1.60
|1.1526
|1.1421
|1.1542
|71.62
|14789.41
|325
|2006.01.26 06:03
|close
|162
|0.80
|1.1525
|1.1421
|1.1557
|-75.26
|14714.16
|326
|2006.01.26 06:03
|close
|161
|0.40
|1.1526
|1.1421
|1.1572
|-86.21
|14627.95
|327
|2006.01.26 06:03
|close
|160
|0.20
|1.1525
|1.1422
|1.1588
|-72.61
|14555.34
|328
|2006.01.26 06:03
|close
|159
|0.10
|1.1527
|1.1423
|1.1604
|-48.44
|14506.89
|329
|2006.01.26 06:03
|buy
|165
|0.10
|1.1529
|1.1368
|1.1549
|330
|2006.01.26 06:15
|buy
|166
|0.20
|1.1514
|1.1368
|1.1534
|331
|2006.01.26 08:03
|t/p
|166
|0.20
|1.1534
|1.1368
|1.1534
|34.68
|14541.57
|332
|2006.01.26 08:03
|close
|165
|0.10
|1.1534
|1.1368
|1.1549
|4.34
|14545.91
|333
|2006.01.26 08:03
|buy
|167
|0.10
|1.1536
|1.1375
|1.1556
|334
|2006.01.26 08:05
|t/p
|167
|0.10
|1.1556
|1.1375
|1.1556
|17.31
|14563.22
|335
|2006.01.26 08:05
|buy
|168
|0.10
|1.1559
|1.1398
|1.1579
|336
|2006.01.26 08:06
|buy
|169
|0.20
|1.1544
|1.1398
|1.1564
|337
|2006.01.26 08:45
|buy
|170
|0.40
|1.1528
|1.1397
|1.1548
|338
|2006.01.26 09:05
|buy
|171
|0.80
|1.1513
|1.1397
|1.1533
|339
|2006.01.26 09:59
|buy
|172
|1.60
|1.1498
|1.1397
|1.1518
|340
|2006.01.27 04:15
|buy
|173
|3.20
|1.1483
|1.1397
|1.1503
|341
|2006.01.27 04:16
|buy
|174
|6.40
|1.1466
|1.1395
|1.1486
|342
|2006.01.27 06:25
|t/p
|174
|6.40
|1.1486
|1.1395
|1.1486
|1114.40
|15677.62
|343
|2006.01.27 06:25
|close
|173
|3.20
|1.1486
|1.1397
|1.1503
|83.58
|15761.20
|344
|2006.01.27 06:25
|close
|172
|1.60
|1.1487
|1.1397
|1.1518
|-149.20
|15612.01
|345
|2006.01.27 06:25
|close
|171
|0.80
|1.1490
|1.1397
|1.1533
|-158.13
|15453.88
|346
|2006.01.27 06:25
|close
|170
|0.40
|1.1491
|1.1397
|1.1548
|-127.79
|15326.08
|347
|2006.01.27 06:25
|close
|169
|0.20
|1.1490
|1.1398
|1.1564
|-93.49
|15232.60
|348
|2006.01.27 06:25
|close
|168
|0.10
|1.1489
|1.1398
|1.1579
|-60.68
|15171.92
|349
|2006.01.27 06:25
|sell
|175
|0.10
|1.1488
|1.1649
|1.1468
|350
|2006.01.27 06:51
|t/p
|175
|0.10
|1.1468
|1.1649
|1.1468
|17.44
|15189.36
|351
|2006.01.27 06:51
|sell
|176
|0.10
|1.1465
|1.1626
|1.1445
|352
|2006.01.27 07:11
|sell
|177
|0.20
|1.1481
|1.1627
|1.1461
|353
|2006.01.27 08:32
|sell
|178
|0.40
|1.1497
|1.1628
|1.1477
|354
|2006.01.27 09:39
|t/p
|178
|0.40
|1.1477
|1.1628
|1.1477
|69.71
|15259.07
|355
|2006.01.27 09:39
|close
|177
|0.20
|1.1476
|1.1627
|1.1461
|8.71
|15267.78
|356
|2006.01.27 09:39
|close
|176
|0.10
|1.1474
|1.1626
|1.1445
|-7.84
|15259.94
|357
|2006.01.27 09:39
|buy
|179
|0.10
|1.1474
|1.1313
|1.1494
|358
|2006.01.27 09:57
|buy
|180
|0.20
|1.1459
|1.1313
|1.1479
|359
|2006.01.27 10:18
|t/p
|180
|0.20
|1.1479
|1.1313
|1.1479
|34.85
|15294.79
|360
|2006.01.27 10:18
|close
|179
|0.10
|1.1479
|1.1313
|1.1494
|4.36
|15299.15
|361
|2006.01.27 10:18
|sell
|181
|0.10
|1.1478
|1.1639
|1.1458
|362
|2006.01.27 11:12
|sell
|182
|0.20
|1.1493
|1.1639
|1.1473
|363
|2006.01.27 11:59
|t/p
|182
|0.20
|1.1473
|1.1639
|1.1473
|34.86
|15334.01
|364
|2006.01.27 11:59
|close
|181
|0.10
|1.1473
|1.1639
|1.1458
|4.36
|15338.37
|365
|2006.01.27 11:59
|buy
|183
|0.10
|1.1472
|1.1311
|1.1492
|366
|2006.01.27 14:23
|t/p
|183
|0.10
|1.1492
|1.1311
|1.1492
|17.40
|15355.77
|367
|2006.01.27 14:23
|buy
|184
|0.10
|1.1495
|1.1334
|1.1515
|368
|2006.01.29 17:16
|buy
|185
|0.20
|1.1480
|1.1334
|1.1500
|369
|2006.01.30 06:10
|buy
|186
|0.40
|1.1465
|1.1334
|1.1485
|370
|2006.01.30 08:11
|buy
|187
|0.80
|1.1449
|1.1333
|1.1469
|371
|2006.01.30 08:29
|buy
|188
|1.60
|1.1434
|1.1333
|1.1454
|372
|2006.01.30 08:48
|t/p
|188
|1.60
|1.1454
|1.1333
|1.1454
|279.38
|15635.15
|373
|2006.01.30 08:48
|close
|187
|0.80
|1.1454
|1.1333
|1.1469
|34.92
|15670.07
|374
|2006.01.30 08:48
|close
|186
|0.40
|1.1455
|1.1334
|1.1485
|-34.92
|15635.15
|375
|2006.01.30 08:48
|close
|185
|0.20
|1.1454
|1.1334
|1.1500
|-44.90
|15590.25
|376
|2006.01.30 08:49
|close
|184
|0.10
|1.1453
|1.1334
|1.1515
|-36.42
|15553.83
|377
|2006.01.30 08:49
|sell
|189
|0.10
|1.1454
|1.1615
|1.1434
|378
|2006.01.30 13:03
|sell
|190
|0.20
|1.1469
|1.1615
|1.1449
|379
|2006.01.31 04:01
|t/p
|190
|0.20
|1.1449
|1.1615
|1.1449
|34.33
|15588.16
|380
|2006.01.31 04:01
|close
|189
|0.10
|1.1449
|1.1615
|1.1434
|4.07
|15592.23
|381
|2006.01.31 04:02
|sell
|191
|0.10
|1.1446
|1.1607
|1.1426
|382
|2006.01.31 05:02
|sell
|192
|0.20
|1.1461
|1.1607
|1.1441
|383
|2006.01.31 06:43
|t/p
|192
|0.20
|1.1441
|1.1607
|1.1441
|34.96
|15627.19
|384
|2006.01.31 06:43
|close
|191
|0.10
|1.1441
|1.1607
|1.1426
|4.37
|15631.56
|385
|2006.01.31 06:43
|sell
|193
|0.10
|1.1438
|1.1599
|1.1418
|386
|2006.01.31 07:53
|sell
|194
|0.20
|1.1453
|1.1599
|1.1433
|387
|2006.01.31 09:11
|t/p
|194
|0.20
|1.1433
|1.1599
|1.1433
|34.99
|15666.55
|388
|2006.01.31 09:11
|close
|193
|0.10
|1.1433
|1.1599
|1.1418
|4.37
|15670.92
|389
|2006.01.31 09:11
|sell
|195
|0.10
|1.1431
|1.1592
|1.1411
|390
|2006.01.31 14:48
|t/p
|195
|0.10
|1.1411
|1.1592
|1.1411
|17.53
|15688.45
|391
|2006.01.31 14:48
|sell
|196
|0.10
|1.1408
|1.1569
|1.1388
|392
|2006.01.31 14:50
|t/p
|196
|0.10
|1.1388
|1.1569
|1.1388
|17.56
|15706.01
|393
|2006.01.31 14:50
|sell
|197
|0.10
|1.1385
|1.1546
|1.1365
|394
|2006.01.31 22:33
|sell
|198
|0.20
|1.1400
|1.1546
|1.1380
|395
|2006.02.01 09:48
|sell
|199
|0.40
|1.1416
|1.1547
|1.1396
|396
|2006.02.01 11:14
|t/p
|199
|0.40
|1.1396
|1.1547
|1.1396
|70.20
|15776.21
|397
|2006.02.01 11:14
|close
|198
|0.20
|1.1396
|1.1546
|1.1380
|6.41
|15782.62
|398
|2006.02.01 11:14
|close
|197
|0.10
|1.1395
|1.1546
|1.1365
|-9.08
|15773.54
|399
|2006.02.01 11:14
|buy
|200
|0.10
|1.1397
|1.1236
|1.1417
|400
|2006.02.01 16:35
|t/p
|200
|0.10
|1.1417
|1.1236
|1.1417
|17.52
|15791.06
|401
|2006.02.01 16:35
|buy
|201
|0.10
|1.1420
|1.1259
|1.1440
|402
|2006.02.01 19:11
|buy
|202
|0.20
|1.1403
|1.1257
|1.1423
|403
|2006.02.01 23:14
|t/p
|202
|0.20
|1.1423
|1.1257
|1.1423
|35.02
|15826.08
|404
|2006.02.01 23:14
|close
|201
|0.10
|1.1423
|1.1259
|1.1440
|2.63
|15828.71
|405
|2006.02.01 23:14
|buy
|203
|0.10
|1.1424
|1.1263
|1.1444
|406
|2006.02.02 01:01
|t/p
|203
|0.10
|1.1444
|1.1263
|1.1444
|18.23
|15846.94
|407
|2006.02.02 01:01
|buy
|204
|0.10
|1.1447
|1.1286
|1.1467
|408
|2006.02.02 02:44
|buy
|205
|0.20
|1.1432
|1.1286
|1.1452
|409
|2006.02.02 02:50
|buy
|206
|0.40
|1.1417
|1.1286
|1.1437
|410
|2006.02.02 02:50
|buy
|207
|0.80
|1.1401
|1.1285
|1.1421
|411
|2006.02.02 03:12
|t/p
|207
|0.80
|1.1421
|1.1285
|1.1421
|140.09
|15987.03
|412
|2006.02.02 03:12
|close
|206
|0.40
|1.1421
|1.1286
|1.1437
|14.01
|16001.04
|413
|2006.02.02 03:12
|close
|205
|0.20
|1.1422
|1.1286
|1.1452
|-17.51
|15983.53
|414
|2006.02.02 03:12
|close
|204
|0.10
|1.1423
|1.1286
|1.1467
|-21.01
|15962.52
|415
|2006.02.02 03:12
|sell
|208
|0.10
|1.1424
|1.1585
|1.1404
|416
|2006.02.02 08:45
|sell
|209
|0.20
|1.1440
|1.1586
|1.1420
|417
|2006.02.02 08:55
|sell
|210
|0.40
|1.1455
|1.1586
|1.1435
|418
|2006.02.02 09:26
|t/p
|210
|0.40
|1.1435
|1.1586
|1.1435
|69.96
|16032.48
|419
|2006.02.02 09:26
|close
|209
|0.20
|1.1435
|1.1586
|1.1420
|8.75
|16041.23
|420
|2006.02.02 09:26
|close
|208
|0.10
|1.1437
|1.1585
|1.1404
|-11.37
|16029.86
|421
|2006.02.02 09:26
|buy
|211
|0.10
|1.1438
|1.1277
|1.1458
|422
|2006.02.02 13:33
|t/p
|211
|0.10
|1.1458
|1.1277
|1.1458
|17.46
|16047.32
|423
|2006.02.02 13:33
|buy
|212
|0.10
|1.1461
|1.1300
|1.1481
|424
|2006.02.02 14:22
|buy
|213
|0.20
|1.1445
|1.1299
|1.1465
|425
|2006.02.03 05:01
|t/p
|213
|0.20
|1.1465
|1.1299
|1.1465
|35.39
|16082.72
|426
|2006.02.03 05:01
|close
|212
|0.10
|1.1465
|1.1300
|1.1481
|3.74
|16086.46
|427
|2006.02.03 05:01
|buy
|214
|0.10
|1.1467
|1.1306
|1.1487
|428
|2006.02.03 07:59
|buy
|215
|0.20
|1.1445
|1.1299
|1.1465
|429
|2006.02.03 08:36
|t/p
|215
|0.20
|1.1465
|1.1299
|1.1465
|34.89
|16121.35
|430
|2006.02.03 08:36
|close
|214
|0.10
|1.1465
|1.1306
|1.1487
|-1.74
|16119.61
|431
|2006.02.03 08:37
|sell
|216
|0.10
|1.1464
|1.1625
|1.1444
|432
|2006.02.03 09:02
|sell
|217
|0.20
|1.1480
|1.1626
|1.1460
|433
|2006.02.03 09:18
|sell
|218
|0.40
|1.1495
|1.1626
|1.1475
|434
|2006.02.03 09:42
|t/p
|218
|0.40
|1.1475
|1.1626
|1.1475
|69.72
|16189.33
|435
|2006.02.03 09:42
|close
|217
|0.20
|1.1474
|1.1626
|1.1460
|10.46
|16199.79
|436
|2006.02.03 09:42
|close
|216
|0.10
|1.1475
|1.1625
|1.1444
|-9.59
|16190.20
|437
|2006.02.03 09:42
|buy
|219
|0.10
|1.1476
|1.1315
|1.1496
|438
|2006.02.03 11:02
|buy
|220
|0.20
|1.1460
|1.1314
|1.1480
|439
|2006.02.03 13:00
|t/p
|220
|0.20
|1.1480
|1.1314
|1.1480
|34.84
|16225.04
|440
|2006.02.03 13:00
|close
|219
|0.10
|1.1480
|1.1315
|1.1496
|3.48
|16228.52
|441
|2006.02.03 13:00
|sell
|221
|0.10
|1.1481
|1.1642
|1.1461
|442
|2006.02.03 14:27
|t/p
|221
|0.10
|1.1461
|1.1642
|1.1461
|17.45
|16245.97
|443
|2006.02.03 14:27
|sell
|222
|0.10
|1.1458
|1.1619
|1.1438
|444
|2006.02.05 17:00
|t/p
|222
|0.10
|1.1438
|1.1619
|1.1438
|17.50
|16263.47
|445
|2006.02.05 17:00
|sell
|223
|0.10
|1.1430
|1.1591
|1.1410
|446
|2006.02.05 19:55
|sell
|224
|0.20
|1.1445
|1.1591
|1.1425
|447
|2006.02.06 03:01
|t/p
|224
|0.20
|1.1425
|1.1591
|1.1425
|34.40
|16297.87
|448
|2006.02.06 03:01
|close
|223
|0.10
|1.1425
|1.1591
|1.1410
|4.08
|16301.95
|449
|2006.02.06 03:01
|sell
|225
|0.10
|1.1421
|1.1582
|1.1401
|450
|2006.02.06 03:15
|sell
|226
|0.20
|1.1437
|1.1583
|1.1417
|451
|2006.02.06 03:46
|sell
|227
|0.40
|1.1453
|1.1584
|1.1433
|452
|2006.02.06 06:14
|sell
|228
|0.80
|1.1468
|1.1584
|1.1448
|453
|2006.02.06 07:37
|t/p
|228
|0.80
|1.1448
|1.1584
|1.1448
|139.77
|16441.72
|454
|2006.02.06 07:37
|close
|227
|0.40
|1.1447
|1.1584
|1.1433
|20.97
|16462.69
|455
|2006.02.06 07:37
|close
|226
|0.20
|1.1446
|1.1583
|1.1417
|-15.73
|16446.96
|456
|2006.02.06 07:37
|close
|225
|0.10
|1.1447
|1.1582
|1.1401
|-22.71
|16424.25
|457
|2006.02.06 07:37
|buy
|229
|0.10
|1.1446
|1.1285
|1.1466
|458
|2006.02.06 09:43
|t/p
|229
|0.10
|1.1466
|1.1285
|1.1466
|17.44
|16441.69
|459
|2006.02.06 09:43
|buy
|230
|0.10
|1.1469
|1.1308
|1.1489
|460
|2006.02.06 10:15
|buy
|231
|0.20
|1.1454
|1.1308
|1.1474
|461
|2006.02.07 02:04
|t/p
|231
|0.20
|1.1474
|1.1308
|1.1474
|35.36
|16477.05
|462
|2006.02.07 02:04
|close
|230
|0.10
|1.1474
|1.1308
|1.1489
|4.61
|16481.66
|463
|2006.02.07 02:04
|buy
|232
|0.10
|1.1476
|1.1315
|1.1496
|464
|2006.02.07 03:22
|buy
|233
|0.20
|1.1461
|1.1315
|1.1481
|465
|2006.02.07 03:45
|t/p
|233
|0.20
|1.1481
|1.1315
|1.1481
|34.84
|16516.50
|466
|2006.02.07 03:45
|close
|232
|0.10
|1.1481
|1.1315
|1.1496
|4.36
|16520.86
|467
|2006.02.07 03:46
|buy
|234
|0.10
|1.1483
|1.1322
|1.1503
|468
|2006.02.07 04:39
|buy
|235
|0.20
|1.1467
|1.1321
|1.1487
|469
|2006.02.07 08:55
|t/p
|235
|0.20
|1.1487
|1.1321
|1.1487
|34.82
|16555.68
|470
|2006.02.07 08:55
|close
|234
|0.10
|1.1487
|1.1322
|1.1503
|3.48
|16559.16
|471
|2006.02.07 08:55
|sell
|236
|0.10
|1.1488
|1.1649
|1.1468
|472
|2006.02.07 09:04
|sell
|237
|0.20
|1.1503
|1.1649
|1.1483
|473
|2006.02.07 09:18
|sell
|238
|0.40
|1.1519
|1.1650
|1.1499
|474
|2006.02.07 11:56
|t/p
|238
|0.40
|1.1499
|1.1650
|1.1499
|69.57
|16628.73
|475
|2006.02.07 11:56
|close
|237
|0.20
|1.1499
|1.1649
|1.1483
|6.96
|16635.69
|476
|2006.02.07 11:56
|close
|236
|0.10
|1.1500
|1.1649
|1.1468
|-10.43
|16625.26
|477
|2006.02.07 11:56
|buy
|239
|0.10
|1.1500
|1.1339
|1.1520
|478
|2006.02.07 13:15
|t/p
|239
|0.10
|1.1520
|1.1339
|1.1520
|17.36
|16642.62
|479
|2006.02.07 13:15
|buy
|240
|0.10
|1.1523
|1.1362
|1.1543
|480
|2006.02.07 16:05
|t/p
|240
|0.10
|1.1543
|1.1362
|1.1543
|17.33
|16659.95
|481
|2006.02.07 16:05
|buy
|241
|0.10
|1.1546
|1.1385
|1.1566
|482
|2006.02.07 16:10
|buy
|242
|0.20
|1.1531
|1.1385
|1.1551
|483
|2006.02.08 03:55
|t/p
|242
|0.20
|1.1551
|1.1385
|1.1551
|35.13
|16695.08
|484
|2006.02.08 03:55
|close
|241
|0.10
|1.1551
|1.1385
|1.1566
|4.58
|16699.67
|485
|2006.02.08 03:55
|buy
|243
|0.10
|1.1553
|1.1392
|1.1573
|486
|2006.02.08 06:00
|buy
|244
|0.20
|1.1538
|1.1392
|1.1558
|487
|2006.02.08 06:18
|buy
|245
|0.40
|1.1523
|1.1392
|1.1543
|488
|2006.02.08 07:44
|t/p
|245
|0.40
|1.1543
|1.1392
|1.1543
|69.31
|16768.98
|489
|2006.02.08 07:44
|close
|244
|0.20
|1.1543
|1.1392
|1.1558
|8.66
|16777.64
|490
|2006.02.08 07:44
|close
|243
|0.10
|1.1541
|1.1392
|1.1573
|-10.40
|16767.24
|491
|2006.02.08 07:44
|sell
|246
|0.10
|1.1543
|1.1704
|1.1523
|492
|2006.02.08 08:15
|sell
|247
|0.20
|1.1559
|1.1705
|1.1539
|493
|2006.02.08 08:24
|t/p
|247
|0.20
|1.1539
|1.1705
|1.1539
|34.67
|16801.91
|494
|2006.02.08 08:24
|close
|246
|0.10
|1.1539
|1.1704
|1.1523
|3.47
|16805.38
|495
|2006.02.08 08:24
|sell
|248
|0.10
|1.1535
|1.1696
|1.1515
|496
|2006.02.08 12:05
|t/p
|248
|0.10
|1.1515
|1.1696
|1.1515
|17.37
|16822.75
|497
|2006.02.08 12:05
|sell
|249
|0.10
|1.1512
|1.1673
|1.1492
|498
|2006.02.08 12:45
|t/p
|249
|0.10
|1.1492
|1.1673
|1.1492
|17.40
|16840.15
|499
|2006.02.08 12:45
|sell
|250
|0.10
|1.1489
|1.1650
|1.1469
|500
|2006.02.08 12:59
|sell
|251
|0.20
|1.1504
|1.1650
|1.1484
|501
|2006.02.09 02:31
|t/p
|251
|0.20
|1.1484
|1.1650
|1.1484
|33.01
|16873.15
|502
|2006.02.09 02:31
|close
|250
|0.10
|1.1484
|1.1650
|1.1469
|3.44
|16876.59
|503
|2006.02.09 02:31
|sell
|252
|0.10
|1.1481
|1.1642
|1.1461
|504
|2006.02.09 03:44
|sell
|253
|0.20
|1.1496
|1.1642
|1.1476
|505
|2006.02.09 08:31
|t/p
|253
|0.20
|1.1476
|1.1642
|1.1476
|34.86
|16911.45
|506
|2006.02.09 08:31
|close
|252
|0.10
|1.1476
|1.1642
|1.1461
|4.36
|16915.81
|507
|2006.02.09 08:31
|buy
|254
|0.10
|1.1477
|1.1316
|1.1497
|508
|2006.02.09 09:34
|buy
|255
|0.20
|1.1461
|1.1315
|1.1481
|509
|2006.02.09 10:10
|buy
|256
|0.40
|1.1445
|1.1314
|1.1465
|510
|2006.02.09 11:41
|t/p
|256
|0.40
|1.1465
|1.1314
|1.1465
|69.78
|16985.59
|511
|2006.02.09 11:41
|close
|255
|0.20
|1.1465
|1.1315
|1.1481
|6.98
|16992.57
|512
|2006.02.09 11:41
|close
|254
|0.10
|1.1465
|1.1316
|1.1497
|-10.47
|16982.10
|513
|2006.02.09 11:41
|sell
|257
|0.10
|1.1466
|1.1627
|1.1446
|514
|2006.02.09 12:09
|t/p
|257
|0.10
|1.1446
|1.1627
|1.1446
|17.47
|16999.57
|515
|2006.02.09 12:09
|sell
|258
|0.10
|1.1443
|1.1604
|1.1423
|516
|2006.02.09 14:47
|sell
|259
|0.20
|1.1459
|1.1605
|1.1439
|517
|2006.02.10 04:45
|sell
|260
|0.40
|1.1474
|1.1605
|1.1454
|518
|2006.02.10 07:00
|sell
|261
|0.80
|1.1490
|1.1606
|1.1470
|519
|2006.02.10 08:48
|t/p
|261
|0.80
|1.1470
|1.1606
|1.1470
|139.49
|17139.06
|520
|2006.02.10 08:48
|close
|260
|0.40
|1.1470
|1.1605
|1.1454
|13.95
|17153.01
|521
|2006.02.10 08:48
|close
|259
|0.20
|1.1469
|1.1605
|1.1439
|-18.05
|17134.96
|522
|2006.02.10 08:48
|close
|258
|0.10
|1.1468
|1.1604
|1.1423
|-22.10
|17112.86
|523
|2006.02.10 08:48
|buy
|262
|0.10
|1.1471
|1.1310
|1.1491
|524
|2006.02.10 10:14
|t/p
|262
|0.10
|1.1491
|1.1310
|1.1491
|17.40
|17130.26
|525
|2006.02.10 10:14
|buy
|263
|0.10
|1.1494
|1.1333
|1.1514
|526
|2006.02.10 10:25
|t/p
|263
|0.10
|1.1514
|1.1333
|1.1514
|17.36
|17147.62
|527
|2006.02.10 10:25
|buy
|264
|0.10
|1.1519
|1.1358
|1.1539
|528
|2006.02.10 10:59
|t/p
|264
|0.10
|1.1539
|1.1358
|1.1539
|17.33
|17164.95
|529
|2006.02.10 10:59
|buy
|265
|0.10
|1.1542
|1.1381
|1.1562
|530
|2006.02.13 05:38
|t/p
|265
|0.10
|1.1562
|1.1381
|1.1562
|17.55
|17182.50
|531
|2006.02.13 05:38
|buy
|266
|0.10
|1.1565
|1.1404
|1.1585
|532
|2006.02.13 06:26
|buy
|267
|0.20
|1.1550
|1.1404
|1.1570
|533
|2006.02.13 09:42
|buy
|268
|0.40
|1.1535
|1.1404
|1.1555
|534
|2006.02.13 10:59
|t/p
|268
|0.40
|1.1555
|1.1404
|1.1555
|69.23
|17251.73
|535
|2006.02.13 10:59
|close
|267
|0.20
|1.1555
|1.1404
|1.1570
|8.65
|17260.38
|536
|2006.02.13 10:59
|close
|266
|0.10
|1.1554
|1.1404
|1.1585
|-9.52
|17250.86
|537
|2006.02.13 10:59
|sell
|269
|0.10
|1.1555
|1.1716
|1.1535
|538
|2006.02.14 04:01
|t/p
|269
|0.10
|1.1535
|1.1716
|1.1535
|17.04
|17267.90
|539
|2006.02.14 04:01
|sell
|270
|0.10
|1.1532
|1.1693
|1.1512
|540
|2006.02.14 04:32
|sell
|271
|0.20
|1.1547
|1.1693
|1.1527
|541
|2006.02.14 07:35
|sell
|272
|0.40
|1.1562
|1.1693
|1.1542
|542
|2006.02.14 07:57
|sell
|273
|0.80
|1.1578
|1.1694
|1.1558
|543
|2006.02.14 08:30
|sell
|274
|1.60
|1.1593
|1.1694
|1.1573
|544
|2006.02.14 08:43
|sell
|275
|3.20
|1.1608
|1.1694
|1.1588
|545
|2006.02.14 09:03
|t/p
|275
|3.20
|1.1588
|1.1694
|1.1588
|552.30
|17820.20
|546
|2006.02.14 09:03
|close
|274
|1.60
|1.1588
|1.1694
|1.1573
|69.04
|17889.24
|547
|2006.02.14 09:03
|close
|273
|0.80
|1.1588
|1.1694
|1.1558
|-69.04
|17820.20
|548
|2006.02.14 09:03
|close
|272
|0.40
|1.1587
|1.1693
|1.1542
|-86.30
|17733.90
|549
|2006.02.14 09:03
|close
|271
|0.20
|1.1586
|1.1693
|1.1527
|-67.32
|17666.58
|550
|2006.02.14 09:03
|close
|270
|0.10
|1.1584
|1.1693
|1.1512
|-44.89
|17621.69
|551
|2006.02.14 09:03
|buy
|276
|0.10
|1.1585
|1.1424
|1.1605
|552
|2006.02.14 09:14
|buy
|277
|0.20
|1.1569
|1.1423
|1.1589
|553
|2006.02.14 09:34
|buy
|278
|0.40
|1.1554
|1.1423
|1.1574
|554
|2006.02.14 12:53
|buy
|279
|0.80
|1.1539
|1.1423
|1.1559
|555
|2006.02.14 12:59
|buy
|280
|1.60
|1.1524
|1.1423
|1.1544
|556
|2006.02.14 22:42
|t/p
|280
|1.60
|1.1544
|1.1423
|1.1544
|277.20
|17898.89
|557
|2006.02.14 22:42
|close
|279
|0.80
|1.1544
|1.1423
|1.1559
|34.65
|17933.54
|558
|2006.02.14 22:43
|close
|278
|0.40
|1.1543
|1.1423
|1.1574
|-38.12
|17895.42
|559
|2006.02.14 22:43
|close
|277
|0.20
|1.1544
|1.1423
|1.1589
|-43.31
|17852.11
|560
|2006.02.14 22:48
|close
|276
|0.10
|1.1545
|1.1424
|1.1605
|-34.65
|17817.46
|561
|2006.02.14 22:48
|buy
|281
|0.10
|1.1547
|1.1386
|1.1567
|562
|2006.02.15 02:36
|buy
|282
|0.20
|1.1532
|1.1386
|1.1552
|563
|2006.02.15 09:14
|t/p
|282
|0.20
|1.1552
|1.1386
|1.1552
|34.62
|17852.08
|564
|2006.02.15 09:14
|close
|281
|0.10
|1.1553
|1.1386
|1.1567
|5.44
|17857.52
|565
|2006.02.15 09:14
|buy
|283
|0.10
|1.1558
|1.1397
|1.1578
|566
|2006.02.15 09:28
|buy
|284
|0.20
|1.1543
|1.1397
|1.1563
|567
|2006.02.15 09:51
|buy
|285
|0.40
|1.1527
|1.1396
|1.1547
|568
|2006.02.15 11:43
|t/p
|285
|0.40
|1.1547
|1.1396
|1.1547
|69.28
|17926.80
|569
|2006.02.15 11:43
|close
|284
|0.20
|1.1547
|1.1397
|1.1563
|6.93
|17933.73
|570
|2006.02.15 11:43
|close
|283
|0.10
|1.1546
|1.1397
|1.1578
|-10.39
|17923.34
|571
|2006.02.15 11:43
|buy
|286
|0.10
|1.1550
|1.1389
|1.1570
|572
|2006.02.15 12:27
|t/p
|286
|0.10
|1.1570
|1.1389
|1.1570
|17.29
|17940.63
|573
|2006.02.15 12:27
|buy
|287
|0.10
|1.1573
|1.1412
|1.1593
|574
|2006.02.16 06:42
|t/p
|287
|0.10
|1.1593
|1.1412
|1.1593
|18.00
|17958.63
|575
|2006.02.16 06:42
|buy
|288
|0.10
|1.1597
|1.1436
|1.1617
|576
|2006.02.16 06:57
|buy
|289
|0.20
|1.1582
|1.1436
|1.1602
|577
|2006.02.16 12:44
|t/p
|289
|0.20
|1.1602
|1.1436
|1.1602
|34.48
|17993.11
|578
|2006.02.16 12:44
|close
|288
|0.10
|1.1602
|1.1436
|1.1617
|4.31
|17997.42
|579
|2006.02.16 12:44
|sell
|290
|0.10
|1.1601
|1.1762
|1.1581
|580
|2006.02.16 14:55
|t/p
|290
|0.10
|1.1581
|1.1762
|1.1581
|17.27
|18014.69
|581
|2006.02.16 14:55
|sell
|291
|0.10
|1.1577
|1.1738
|1.1557
|582
|2006.02.17 04:39
|t/p
|291
|0.10
|1.1557
|1.1738
|1.1557
|17.01
|18031.70
|583
|2006.02.17 04:39
|sell
|292
|0.10
|1.1554
|1.1715
|1.1534
|584
|2006.02.17 06:17
|sell
|293
|0.20
|1.1569
|1.1715
|1.1549
|585
|2006.02.17 07:01
|t/p
|293
|0.20
|1.1549
|1.1715
|1.1549
|34.64
|18066.34
|586
|2006.02.17 07:01
|close
|292
|0.10
|1.1549
|1.1715
|1.1534
|4.33
|18070.67
|587
|2006.02.17 07:01
|sell
|294
|0.10
|1.1547
|1.1708
|1.1527
|588
|2006.02.17 08:11
|sell
|295
|0.20
|1.1562
|1.1708
|1.1542
|589
|2006.02.17 09:52
|t/p
|295
|0.20
|1.1542
|1.1708
|1.1542
|34.66
|18105.33
|590
|2006.02.17 09:52
|close
|294
|0.10
|1.1542
|1.1708
|1.1527
|4.33
|18109.66
|591
|2006.02.17 09:52
|sell
|296
|0.10
|1.1536
|1.1697
|1.1516
|592
|2006.02.17 10:11
|t/p
|296
|0.10
|1.1516
|1.1697
|1.1516
|17.37
|18127.03
|593
|2006.02.17 10:11
|sell
|297
|0.10
|1.1513
|1.1674
|1.1493
|594
|2006.02.20 06:29
|t/p
|297
|0.10
|1.1493
|1.1674
|1.1493
|17.10
|18144.13
|595
|2006.02.20 06:29
|buy
|298
|0.10
|1.1493
|1.1332
|1.1513
|596
|2006.02.20 09:37
|buy
|299
|0.20
|1.1478
|1.1332
|1.1498
|597
|2006.02.20 14:57
|buy
|300
|0.40
|1.1463
|1.1332
|1.1483
|598
|2006.02.21 00:35
|t/p
|300
|0.40
|1.1483
|1.1332
|1.1483
|70.68
|18214.80
|599
|2006.02.21 00:35
|close
|299
|0.20
|1.1484
|1.1332
|1.1498
|10.95
|18225.75
|600
|2006.02.21 00:38
|close
|298
|0.10
|1.1483
|1.1332
|1.1513
|-8.46
|18217.30
|601
|2006.02.21 00:39
|buy
|301
|0.10
|1.1485
|1.1324
|1.1505
|602
|2006.02.21 01:10
|buy
|302
|0.20
|1.1470
|1.1324
|1.1490
|603
|2006.02.21 09:43
|buy
|303
|0.40
|1.1455
|1.1324
|1.1475
|604
|2006.02.21 15:31
|t/p
|303
|0.40
|1.1475
|1.1324
|1.1475
|69.72
|18287.02
|605
|2006.02.21 15:31
|close
|302
|0.20
|1.1475
|1.1324
|1.1490
|8.71
|18295.73
|606
|2006.02.21 15:32
|close
|301
|0.10
|1.1476
|1.1324
|1.1505
|-7.84
|18287.89
|607
|2006.02.21 15:32
|buy
|304
|0.10
|1.1480
|1.1319
|1.1500
|608
|2006.02.21 16:52
|buy
|305
|0.20
|1.1465
|1.1319
|1.1485
|609
|2006.02.21 22:34
|t/p
|305
|0.20
|1.1485
|1.1319
|1.1485
|34.83
|18322.72
|610
|2006.02.21 22:34
|close
|304
|0.10
|1.1485
|1.1319
|1.1500
|4.35
|18327.07
|611
|2006.02.21 22:35
|buy
|306
|0.10
|1.1487
|1.1326
|1.1507
|612
|2006.02.22 07:06
|t/p
|306
|0.10
|1.1507
|1.1326
|1.1507
|17.63
|18344.70
|613
|2006.02.22 07:06
|buy
|307
|0.10
|1.1510
|1.1349
|1.1530
|614
|2006.02.22 07:36
|buy
|308
|0.20
|1.1495
|1.1349
|1.1515
|615
|2006.02.22 08:12
|buy
|309
|0.40
|1.1480
|1.1349
|1.1500
|616
|2006.02.23 04:25
|t/p
|309
|0.40
|1.1500
|1.1349
|1.1500
|72.59
|18417.28
|617
|2006.02.23 04:25
|close
|308
|0.20
|1.1500
|1.1349
|1.1515
|10.21
|18427.49
|618
|2006.02.23 04:25
|close
|307
|0.10
|1.1499
|1.1349
|1.1530
|-8.82
|18418.68
|619
|2006.02.23 04:26
|buy
|310
|0.10
|1.1503
|1.1342
|1.1523
|620
|2006.02.23 05:07
|buy
|311
|0.20
|1.1487
|1.1341
|1.1507
|621
|2006.02.23 07:24
|buy
|312
|0.40
|1.1472
|1.1341
|1.1492
|622
|2006.02.23 08:52
|t/p
|312
|0.40
|1.1492
|1.1341
|1.1492
|69.61
|18488.29
|623
|2006.02.23 08:52
|close
|311
|0.20
|1.1492
|1.1341
|1.1507
|8.70
|18496.99
|624
|2006.02.23 08:52
|close
|310
|0.10
|1.1493
|1.1342
|1.1523
|-8.70
|18488.29
|625
|2006.02.23 08:52
|sell
|313
|0.10
|1.1492
|1.1653
|1.1472
|626
|2006.02.23 09:21
|sell
|314
|0.20
|1.1507
|1.1653
|1.1487
|627
|2006.02.23 09:23
|sell
|315
|0.40
|1.1522
|1.1653
|1.1502
|628
|2006.02.23 09:55
|sell
|316
|0.80
|1.1538
|1.1654
|1.1518
|629
|2006.02.23 10:52
|t/p
|316
|0.80
|1.1518
|1.1654
|1.1518
|138.91
|18627.20
|630
|2006.02.23 10:52
|close
|315
|0.40
|1.1518
|1.1653
|1.1502
|13.89
|18641.09
|631
|2006.02.23 10:52
|close
|314
|0.20
|1.1519
|1.1653
|1.1487
|-20.84
|18620.25
|632
|2006.02.23 10:52
|close
|313
|0.10
|1.1518
|1.1653
|1.1472
|-22.57
|18597.68
|633
|2006.02.23 10:52
|buy
|317
|0.10
|1.1517
|1.1356
|1.1537
|634
|2006.02.24 04:36
|t/p
|317
|0.10
|1.1537
|1.1356
|1.1537
|17.59
|18615.27
|635
|2006.02.24 04:36
|buy
|318
|0.10
|1.1540
|1.1379
|1.1560
|636
|2006.02.24 08:17
|buy
|319
|0.20
|1.1524
|1.1378
|1.1544
|637
|2006.02.24 08:30
|buy
|320
|0.40
|1.1508
|1.1377
|1.1528
|638
|2006.02.24 08:56
|t/p
|320
|0.40
|1.1528
|1.1377
|1.1528
|69.40
|18684.67
|639
|2006.02.24 08:56
|close
|319
|0.20
|1.1528
|1.1378
|1.1544
|6.94
|18691.61
|640
|2006.02.24 08:56
|close
|318
|0.10
|1.1529
|1.1379
|1.1560
|-9.54
|18682.07
|641
|2006.02.24 08:56
|sell
|321
|0.10
|1.1528
|1.1689
|1.1508
|642
|2006.02.24 10:55
|sell
|322
|0.20
|1.1543
|1.1689
|1.1523
|643
|2006.02.24 11:06
|t/p
|322
|0.20
|1.1523
|1.1689
|1.1523
|34.71
|18716.78
|644
|2006.02.24 11:06
|close
|321
|0.10
|1.1523
|1.1689
|1.1508
|4.34
|18721.12
|645
|2006.02.24 11:06
|sell
|323
|0.10
|1.1519
|1.1680
|1.1499
|646
|2006.02.24 13:52
|t/p
|323
|0.10
|1.1499
|1.1680
|1.1499
|17.39
|18738.51
|647
|2006.02.24 13:52
|sell
|324
|0.10
|1.1496
|1.1657
|1.1476
|648
|2006.02.27 17:10
|t/p
|324
|0.10
|1.1476
|1.1657
|1.1476
|17.23
|18755.73
|649
|2006.02.27 17:10
|sell
|325
|0.10
|1.1408
|1.1569
|1.1388
|650
|2006.02.28 06:02
|t/p
|325
|0.10
|1.1388
|1.1569
|1.1388
|17.26
|18772.99
|651
|2006.02.28 06:02
|buy
|326
|0.10
|1.1388
|1.1227
|1.1408
|652
|2006.02.28 10:46
|buy
|327
|0.20
|1.1373
|1.1227
|1.1393
|653
|2006.02.28 14:21
|buy
|328
|0.40
|1.1358
|1.1227
|1.1378
|654
|2006.03.01 03:26
|t/p
|328
|0.40
|1.1378
|1.1227
|1.1378
|71.32
|18844.31
|655
|2006.03.01 03:26
|close
|327
|0.20
|1.1378
|1.1227
|1.1393
|9.29
|18853.60
|656
|2006.03.01 03:27
|close
|326
|0.10
|1.1379
|1.1227
|1.1408
|-7.66
|18845.94
|657
|2006.03.01 03:27
|buy
|329
|0.10
|1.1383
|1.1222
|1.1403
|658
|2006.03.01 10:35
|buy
|330
|0.20
|1.1367
|1.1221
|1.1387
|659
|2006.03.01 12:30
|buy
|331
|0.40
|1.1352
|1.1221
|1.1372
|660
|2006.03.01 12:52
|buy
|332
|0.80
|1.1337
|1.1221
|1.1357
|661
|2006.03.01 19:54
|t/p
|332
|0.80
|1.1357
|1.1221
|1.1357
|140.88
|18986.82
|662
|2006.03.01 19:54
|close
|331
|0.40
|1.1357
|1.1221
|1.1372
|17.61
|19004.43
|663
|2006.03.01 19:54
|close
|330
|0.20
|1.1358
|1.1221
|1.1387
|-15.85
|18988.58
|664
|2006.03.01 19:54
|close
|329
|0.10
|1.1359
|1.1222
|1.1403
|-21.13
|18967.45
|665
|2006.03.01 19:54
|buy
|333
|0.10
|1.1363
|1.1202
|1.1383
|666
|2006.03.01 22:22
|buy
|334
|0.20
|1.1348
|1.1202
|1.1368
|667
|2006.03.02 00:33
|t/p
|334
|0.20
|1.1368
|1.1202
|1.1368
|36.69
|19004.14
|668
|2006.03.02 00:33
|close
|333
|0.10
|1.1369
|1.1202
|1.1383
|6.03
|19010.17
|669
|2006.03.02 00:33
|buy
|335
|0.10
|1.1370
|1.1209
|1.1390
|670
|2006.03.02 03:31
|buy
|336
|0.20
|1.1355
|1.1209
|1.1375
|671
|2006.03.02 03:54
|buy
|337
|0.40
|1.1340
|1.1209
|1.1360
|672
|2006.03.02 09:57
|buy
|338
|0.80
|1.1324
|1.1208
|1.1344
|673
|2006.03.02 14:22
|buy
|339
|1.60
|1.1308
|1.1207
|1.1328
|674
|2006.03.03 03:13
|t/p
|339
|1.60
|1.1328
|1.1207
|1.1328
|286.48
|19296.66
|675
|2006.03.03 03:13
|close
|338
|0.80
|1.1329
|1.1208
|1.1344
|37.32
|19333.98
|676
|2006.03.03 03:13
|close
|337
|0.40
|1.1328
|1.1209
|1.1360
|-41.36
|19292.61
|677
|2006.03.03 03:13
|close
|336
|0.20
|1.1329
|1.1209
|1.1375
|-45.40
|19247.21
|678
|2006.03.03 03:13
|close
|335
|0.10
|1.1330
|1.1209
|1.1390
|-35.05
|19212.17
|679
|2006.03.03 03:13
|buy
|340
|0.10
|1.1332
|1.1171
|1.1352
|680
|2006.03.03 10:01
|t/p
|340
|0.10
|1.1352
|1.1171
|1.1352
|17.62
|19229.79
|681
|2006.03.03 10:01
|buy
|341
|0.10
|1.1355
|1.1194
|1.1375
|682
|2006.03.03 10:23
|buy
|342
|0.20
|1.1340
|1.1194
|1.1360
|683
|2006.03.03 10:59
|t/p
|342
|0.20
|1.1360
|1.1194
|1.1360
|35.21
|19265.00
|684
|2006.03.03 10:59
|close
|341
|0.10
|1.1360
|1.1194
|1.1375
|4.40
|19269.40
|685
|2006.03.03 10:59
|buy
|343
|0.10
|1.1364
|1.1203
|1.1384
|686
|2006.03.03 11:13
|buy
|344
|0.20
|1.1348
|1.1202
|1.1368
|687
|2006.03.06 03:56
|t/p
|344
|0.20
|1.1368
|1.1202
|1.1368
|35.69
|19305.09
|688
|2006.03.06 03:56
|close
|343
|0.10
|1.1368
|1.1203
|1.1384
|3.77
|19308.86
|689
|2006.03.06 03:56
|buy
|345
|0.10
|1.1370
|1.1209
|1.1390
|690
|2006.03.06 05:25
|buy
|346
|0.20
|1.1355
|1.1209
|1.1375
|691
|2006.03.06 07:24
|t/p
|346
|0.20
|1.1375
|1.1209
|1.1375
|35.16
|19344.02
|692
|2006.03.06 07:24
|close
|345
|0.10
|1.1375
|1.1209
|1.1390
|4.40
|19348.42
|693
|2006.03.06 07:24
|buy
|347
|0.10
|1.1377
|1.1216
|1.1397
|694
|2006.03.06 09:10
|buy
|348
|0.20
|1.1362
|1.1216
|1.1382
|695
|2006.03.06 10:29
|t/p
|348
|0.20
|1.1382
|1.1216
|1.1382
|35.14
|19383.56
|696
|2006.03.06 10:29
|close
|347
|0.10
|1.1383
|1.1216
|1.1397
|5.27
|19388.83
|697
|2006.03.06 10:29
|buy
|349
|0.10
|1.1387
|1.1226
|1.1407
|698
|2006.03.06 12:47
|t/p
|349
|0.10
|1.1407
|1.1226
|1.1407
|17.53
|19406.36
|699
|2006.03.06 12:47
|buy
|350
|0.10
|1.1410
|1.1249
|1.1430
|700
|2006.03.06 14:10
|buy
|351
|0.20
|1.1394
|1.1248
|1.1414
|701
|2006.03.07 00:50
|t/p
|351
|0.20
|1.1414
|1.1248
|1.1414
|35.54
|19441.90
|702
|2006.03.07 00:50
|close
|350
|0.10
|1.1414
|1.1249
|1.1430
|3.75
|19445.65
|703
|2006.03.07 00:50
|sell
|352
|0.10
|1.1415
|1.1576
|1.1395
|704
|2006.03.07 04:33
|sell
|353
|0.20
|1.1430
|1.1576
|1.1410
|705
|2006.03.07 05:41
|sell
|354
|0.40
|1.1445
|1.1576
|1.1425
|706
|2006.03.07 08:39
|t/p
|354
|0.40
|1.1425
|1.1576
|1.1425
|70.02
|19515.67
|707
|2006.03.07 08:39
|close
|353
|0.20
|1.1425
|1.1576
|1.1410
|8.75
|19524.42
|708
|2006.03.07 08:39
|close
|352
|0.10
|1.1426
|1.1576
|1.1395
|-9.63
|19514.79
|709
|2006.03.07 08:39
|buy
|355
|0.10
|1.1426
|1.1265
|1.1446
|710
|2006.03.07 09:00
|t/p
|355
|0.10
|1.1446
|1.1265
|1.1446
|17.47
|19532.26
|711
|2006.03.07 09:00
|buy
|356
|0.10
|1.1449
|1.1288
|1.1469
|712
|2006.03.07 09:02
|t/p
|356
|0.10
|1.1469
|1.1288
|1.1469
|17.44
|19549.70
|713
|2006.03.07 09:02
|buy
|357
|0.10
|1.1472
|1.1311
|1.1492
|714
|2006.03.07 10:50
|buy
|358
|0.20
|1.1456
|1.1310
|1.1476
|715
|2006.03.07 10:59
|t/p
|358
|0.20
|1.1476
|1.1310
|1.1476
|34.86
|19584.56
|716
|2006.03.07 10:59
|close
|357
|0.10
|1.1476
|1.1311
|1.1492
|3.49
|19588.05
|717
|2006.03.07 11:00
|buy
|359
|0.10
|1.1480
|1.1319
|1.1500
|718
|2006.03.07 11:58
|buy
|360
|0.20
|1.1465
|1.1319
|1.1485
|719
|2006.03.07 13:27
|t/p
|360
|0.20
|1.1485
|1.1319
|1.1485
|34.83
|19622.88
|720
|2006.03.07 13:27
|close
|359
|0.10
|1.1485
|1.1319
|1.1500
|4.35
|19627.23
|721
|2006.03.07 13:27
|buy
|361
|0.10
|1.1487
|1.1326
|1.1507
|722
|2006.03.07 14:04
|t/p
|361
|0.10
|1.1507
|1.1326
|1.1507
|17.38
|19644.61
|723
|2006.03.07 14:04
|buy
|362
|0.10
|1.1510
|1.1349
|1.1530
|724
|2006.03.07 15:05
|buy
|363
|0.20
|1.1495
|1.1349
|1.1515
|725
|2006.03.08 02:39
|buy
|364
|0.40
|1.1479
|1.1348
|1.1499
|726
|2006.03.08 04:42
|t/p
|364
|0.40
|1.1499
|1.1348
|1.1499
|69.57
|19714.18
|727
|2006.03.08 04:42
|close
|363
|0.20
|1.1499
|1.1349
|1.1515
|7.46
|19721.65
|728
|2006.03.08 04:42
|close
|362
|0.10
|1.1500
|1.1349
|1.1530
|-8.45
|19713.20
|729
|2006.03.08 04:42
|sell
|365
|0.10
|1.1502
|1.1663
|1.1482
|730
|2006.03.08 06:33
|sell
|366
|0.20
|1.1517
|1.1663
|1.1497
|731
|2006.03.08 07:05
|sell
|367
|0.40
|1.1532
|1.1663
|1.1512
|732
|2006.03.08 11:15
|sell
|368
|0.80
|1.1547
|1.1663
|1.1527
|733
|2006.03.08 11:24
|sell
|369
|1.60
|1.1562
|1.1663
|1.1542
|734
|2006.03.08 12:39
|sell
|370
|3.20
|1.1578
|1.1664
|1.1558
|735
|2006.03.08 16:01
|t/p
|370
|3.20
|1.1558
|1.1664
|1.1558
|553.73
|20266.93
|736
|2006.03.08 16:01
|close
|369
|1.60
|1.1558
|1.1663
|1.1542
|55.37
|20322.30
|737
|2006.03.08 16:01
|close
|368
|0.80
|1.1557
|1.1663
|1.1527
|-69.22
|20253.08
|738
|2006.03.08 16:01
|close
|367
|0.40
|1.1558
|1.1663
|1.1512
|-89.98
|20163.10
|739
|2006.03.08 16:02
|close
|366
|0.20
|1.1559
|1.1663
|1.1497
|-72.67
|20090.43
|740
|2006.03.08 16:02
|close
|365
|0.10
|1.1561
|1.1663
|1.1482
|-51.03
|20039.40
|741
|2006.03.09 00:00
|sell
|371
|0.10
|1.1553
|1.1714
|1.1533
|742
|2006.03.09 03:21
|t/p
|371
|0.10
|1.1533
|1.1714
|1.1533
|17.34
|20056.74
|743
|2006.03.09 03:21
|sell
|372
|0.10
|1.1530
|1.1691
|1.1510
|744
|2006.03.09 03:37
|sell
|373
|0.20
|1.1545
|1.1691
|1.1525
|745
|2006.03.09 08:03
|sell
|374
|0.40
|1.1561
|1.1692
|1.1541
|746
|2006.03.09 08:30
|sell
|375
|0.80
|1.1579
|1.1695
|1.1559
|747
|2006.03.09 08:50
|sell
|376
|1.60
|1.1594
|1.1695
|1.1574
|748
|2006.03.09 09:14
|sell
|377
|3.20
|1.1609
|1.1695
|1.1589
|749
|2006.03.09 10:21
|t/p
|377
|3.20
|1.1589
|1.1695
|1.1589
|552.25
|20608.99
|750
|2006.03.09 10:21
|close
|376
|1.60
|1.1589
|1.1695
|1.1574
|69.03
|20678.02
|751
|2006.03.09 10:21
|close
|375
|0.80
|1.1588
|1.1695
|1.1559
|-62.13
|20615.89
|752
|2006.03.09 10:21
|close
|374
|0.40
|1.1587
|1.1692
|1.1541
|-89.76
|20526.13
|753
|2006.03.09 10:21
|close
|373
|0.20
|1.1586
|1.1691
|1.1525
|-70.78
|20455.35
|754
|2006.03.09 10:21
|close
|372
|0.10
|1.1585
|1.1691
|1.1510
|-47.48
|20407.87
|755
|2006.03.09 10:21
|buy
|378
|0.10
|1.1586
|1.1425
|1.1606
|756
|2006.03.09 11:21
|t/p
|378
|0.10
|1.1606
|1.1425
|1.1606
|17.23
|20425.10
|757
|2006.03.09 11:21
|buy
|379
|0.10
|1.1609
|1.1448
|1.1629
|758
|2006.03.09 11:50
|buy
|380
|0.20
|1.1593
|1.1447
|1.1613
|759
|2006.03.09 14:19
|t/p
|380
|0.20
|1.1613
|1.1447
|1.1613
|34.44
|20459.54
|760
|2006.03.09 14:19
|close
|379
|0.10
|1.1613
|1.1448
|1.1629
|3.44
|20462.98
|761
|2006.03.09 14:19
|buy
|381
|0.10
|1.1615
|1.1454
|1.1635
|762
|2006.03.09 17:11
|buy
|382
|0.20
|1.1600
|1.1454
|1.1620
|763
|2006.03.10 05:51
|t/p
|382
|0.20
|1.1620
|1.1454
|1.1620
|34.92
|20497.90
|764
|2006.03.10 05:51
|close
|381
|0.10
|1.1620
|1.1454
|1.1635
|4.55
|20502.45
|765
|2006.03.10 05:51
|buy
|383
|0.10
|1.1624
|1.1463
|1.1644
|766
|2006.03.10 08:30
|t/p
|383
|0.10
|1.1644
|1.1463
|1.1644
|17.18
|20519.63
|767
|2006.03.10 08:30
|buy
|384
|0.10
|1.1647
|1.1486
|1.1667
|768
|2006.03.10 08:35
|buy
|385
|0.20
|1.1632
|1.1486
|1.1652
|769
|2006.03.10 08:39
|buy
|386
|0.40
|1.1617
|1.1486
|1.1637
|770
|2006.03.10 08:46
|t/p
|386
|0.40
|1.1637
|1.1486
|1.1637
|68.75
|20588.38
|771
|2006.03.10 08:46
|close
|385
|0.20
|1.1637
|1.1486
|1.1652
|8.59
|20596.97
|772
|2006.03.10 08:46
|close
|384
|0.10
|1.1638
|1.1486
|1.1667
|-7.73
|20589.24
|773
|2006.03.10 08:46
|buy
|387
|0.10
|1.1642
|1.1481
|1.1662
|774
|2006.03.10 09:00
|buy
|388
|0.20
|1.1627
|1.1481
|1.1647
|775
|2006.03.10 10:50
|buy
|389
|0.40
|1.1611
|1.1480
|1.1631
|776
|2006.03.12 21:13
|buy
|390
|0.80
|1.1596
|1.1480
|1.1616
|777
|2006.03.13 08:20
|t/p
|390
|0.80
|1.1616
|1.1480
|1.1616
|139.75
|20728.99
|778
|2006.03.13 08:20
|close
|389
|0.40
|1.1616
|1.1480
|1.1631
|18.23
|20747.22
|779
|2006.03.13 08:20
|close
|388
|0.20
|1.1615
|1.1481
|1.1647
|-20.16
|20727.06
|780
|2006.03.13 08:20
|close
|387
|0.10
|1.1614
|1.1481
|1.1662
|-23.86
|20703.20
|781
|2006.03.13 08:20
|buy
|391
|0.10
|1.1618
|1.1457
|1.1638
|782
|2006.03.13 12:56
|buy
|392
|0.20
|1.1603
|1.1457
|1.1623
|783
|2006.03.13 13:55
|buy
|393
|0.40
|1.1587
|1.1456
|1.1607
|784
|2006.03.13 14:59
|buy
|394
|0.80
|1.1572
|1.1456
|1.1592
|785
|2006.03.14 03:30
|t/p
|394
|0.80
|1.1592
|1.1456
|1.1592
|140.04
|20843.24
|786
|2006.03.14 03:30
|close
|393
|0.40
|1.1592
|1.1456
|1.1607
|18.26
|20861.50
|787
|2006.03.14 03:30
|close
|392
|0.20
|1.1592
|1.1457
|1.1623
|-18.48
|20843.02
|788
|2006.03.14 03:30
|close
|391
|0.10
|1.1591
|1.1457
|1.1638
|-23.04
|20819.98
|789
|2006.03.14 03:30
|buy
|395
|0.10
|1.1595
|1.1434
|1.1615
|790
|2006.03.14 09:43
|buy
|396
|0.20
|1.1580
|1.1434
|1.1600
|791
|2006.03.14 10:03
|buy
|397
|0.40
|1.1564
|1.1433
|1.1584
|792
|2006.03.14 11:57
|buy
|398
|0.80
|1.1548
|1.1432
|1.1568
|793
|2006.03.14 14:56
|t/p
|398
|0.80
|1.1568
|1.1432
|1.1568
|138.31
|20958.29
|794
|2006.03.14 14:56
|close
|397
|0.40
|1.1568
|1.1433
|1.1584
|13.83
|20972.12
|795
|2006.03.14 14:56
|close
|396
|0.20
|1.1570
|1.1434
|1.1600
|-17.29
|20954.83
|796
|2006.03.14 14:56
|close
|395
|0.10
|1.1569
|1.1434
|1.1615
|-22.47
|20932.36
|797
|2006.03.14 14:56
|sell
|399
|0.10
|1.1570
|1.1731
|1.1550
|798
|2006.03.15 01:59
|t/p
|399
|0.10
|1.1550
|1.1731
|1.1550
|17.02
|20949.38
|799
|2006.03.15 01:59
|sell
|400
|0.10
|1.1547
|1.1708
|1.1527
|800
|2006.03.15 05:11
|sell
|401
|0.20
|1.1562
|1.1708
|1.1542
|801
|2006.03.15 07:51
|t/p
|401
|0.20
|1.1542
|1.1708
|1.1542
|34.66
|20984.04
|802
|2006.03.15 07:51
|close
|400
|0.10
|1.1542
|1.1708
|1.1527
|4.33
|20988.37
|803
|2006.03.15 07:51
|buy
|402
|0.10
|1.1543
|1.1382
|1.1563
|804
|2006.03.15 08:37
|t/p
|402
|0.10
|1.1563
|1.1382
|1.1563
|17.30
|21005.67
|805
|2006.03.15 08:37
|buy
|403
|0.10
|1.1567
|1.1406
|1.1587
|806
|2006.03.15 09:03
|buy
|404
|0.20
|1.1552
|1.1406
|1.1572
|807
|2006.03.15 09:16
|buy
|405
|0.40
|1.1537
|1.1406
|1.1557
|808
|2006.03.15 12:55
|t/p
|405
|0.40
|1.1557
|1.1406
|1.1557
|69.22
|21074.89
|809
|2006.03.15 12:55
|close
|404
|0.20
|1.1557
|1.1406
|1.1572
|8.65
|21083.54
|810
|2006.03.15 12:55
|close
|403
|0.10
|1.1558
|1.1406
|1.1587
|-7.79
|21075.75
|811
|2006.03.15 12:55
|buy
|406
|0.10
|1.1561
|1.1400
|1.1581
|812
|2006.03.15 15:19
|buy
|407
|0.20
|1.1545
|1.1399
|1.1565
|813
|2006.03.16 06:10
|t/p
|407
|0.20
|1.1565
|1.1399
|1.1565
|36.10
|21111.85
|814
|2006.03.16 06:10
|close
|406
|0.10
|1.1565
|1.1400
|1.1581
|4.21
|21116.06
|815
|2006.03.16 06:10
|buy
|408
|0.10
|1.1567
|1.1406
|1.1587
|816
|2006.03.16 07:00
|t/p
|408
|0.10
|1.1587
|1.1406
|1.1587
|17.26
|21133.32
|817
|2006.03.16 07:00
|buy
|409
|0.10
|1.1591
|1.1430
|1.1611
|818
|2006.03.16 08:30
|buy
|410
|0.20
|1.1576
|1.1430
|1.1596
|819
|2006.03.16 08:40
|buy
|411
|0.40
|1.1561
|1.1430
|1.1581
|820
|2006.03.16 09:03
|buy
|412
|0.80
|1.1545
|1.1429
|1.1565
|821
|2006.03.16 09:40
|buy
|413
|1.60
|1.1529
|1.1428
|1.1549
|822
|2006.03.16 10:05
|buy
|414
|3.20
|1.1514
|1.1428
|1.1534
|823
|2006.03.16 11:28
|t/p
|414
|3.20
|1.1534
|1.1428
|1.1534
|554.88
|21688.20
|824
|2006.03.16 11:28
|close
|413
|1.60
|1.1534
|1.1428
|1.1549
|69.36
|21757.56
|825
|2006.03.16 11:28
|close
|412
|0.80
|1.1533
|1.1429
|1.1565
|-83.24
|21674.32
|826
|2006.03.16 11:28
|close
|411
|0.40
|1.1534
|1.1430
|1.1581
|-93.64
|21580.68
|827
|2006.03.16 11:28
|close
|410
|0.20
|1.1535
|1.1430
|1.1596
|-71.09
|21509.59
|828
|2006.03.16 11:28
|close
|409
|0.10
|1.1534
|1.1430
|1.1611
|-49.42
|21460.17
|829
|2006.03.16 11:29
|sell
|415
|0.10
|1.1535
|1.1696
|1.1515
|830
|2006.03.17 00:13
|sell
|416
|0.20
|1.1550
|1.1696
|1.1530
|831
|2006.03.17 02:35
|sell
|417
|0.40
|1.1565
|1.1696
|1.1545
|832
|2006.03.17 08:30
|t/p
|417
|0.40
|1.1545
|1.1696
|1.1545
|69.29
|21529.46
|833
|2006.03.17 08:30
|close
|416
|0.20
|1.1545
|1.1696
|1.1530
|8.66
|21538.12
|834
|2006.03.17 08:30
|close
|415
|0.10
|1.1544
|1.1696
|1.1515
|-8.10
|21530.02
|835
|2006.03.17 08:30
|sell
|418
|0.10
|1.1542
|1.1703
|1.1522
|836
|2006.03.17 09:03
|sell
|419
|0.20
|1.1557
|1.1703
|1.1537
|837
|2006.03.17 09:08
|sell
|420
|0.40
|1.1572
|1.1703
|1.1552
|838
|2006.03.17 09:41
|sell
|421
|0.80
|1.1587
|1.1703
|1.1567
|839
|2006.03.17 09:44
|sell
|422
|1.60
|1.1602
|1.1703
|1.1582
|840
|2006.03.17 10:17
|t/p
|422
|1.60
|1.1582
|1.1703
|1.1582
|276.29
|21806.31
|841
|2006.03.17 10:17
|close
|421
|0.80
|1.1582
|1.1703
|1.1567
|34.54
|21840.85
|842
|2006.03.17 10:17
|close
|420
|0.40
|1.1581
|1.1703
|1.1552
|-31.09
|21809.76
|843
|2006.03.17 10:17
|close
|419
|0.20
|1.1580
|1.1703
|1.1537
|-39.72
|21770.04
|844
|2006.03.17 10:17
|close
|418
|0.10
|1.1579
|1.1703
|1.1522
|-31.95
|21738.09
|845
|2006.03.17 10:17
|buy
|423
|0.10
|1.1580
|1.1419
|1.1600
|846
|2006.03.19 19:56
|t/p
|423
|0.10
|1.1600
|1.1419
|1.1600
|17.24
|21755.33
|847
|2006.03.19 19:56
|buy
|424
|0.10
|1.1603
|1.1442
|1.1623
|848
|2006.03.20 00:22
|buy
|425
|0.20
|1.1586
|1.1440
|1.1606
|849
|2006.03.20 02:45
|t/p
|425
|0.20
|1.1606
|1.1440
|1.1606
|34.46
|21789.79
|850
|2006.03.20 02:45
|close
|424
|0.10
|1.1606
|1.1442
|1.1623
|2.83
|21792.62
|851
|2006.03.20 02:45
|sell
|426
|0.10
|1.1606
|1.1767
|1.1586
|852
|2006.03.20 04:35
|sell
|427
|0.20
|1.1622
|1.1768
|1.1602
|853
|2006.03.20 05:07
|sell
|428
|0.40
|1.1637
|1.1768
|1.1617
|854
|2006.03.20 07:46
|sell
|429
|0.80
|1.1652
|1.1768
|1.1632
|855
|2006.03.20 07:50
|sell
|430
|1.60
|1.1667
|1.1768
|1.1647
|856
|2006.03.20 11:14
|t/p
|430
|1.60
|1.1647
|1.1768
|1.1647
|274.75
|22067.37
|857
|2006.03.20 11:14
|close
|429
|0.80
|1.1647
|1.1768
|1.1632
|34.34
|22101.71
|858
|2006.03.20 11:14
|close
|428
|0.40
|1.1646
|1.1768
|1.1617
|-30.91
|22070.80
|859
|2006.03.20 11:14
|close
|427
|0.20
|1.1645
|1.1768
|1.1602
|-39.50
|22031.30
|860
|2006.03.20 11:14
|close
|426
|0.10
|1.1646
|1.1767
|1.1586
|-34.35
|21996.95
|861
|2006.03.20 11:14
|sell
|431
|0.10
|1.1641
|1.1802
|1.1621
|862
|2006.03.20 11:32
|t/p
|431
|0.10
|1.1621
|1.1802
|1.1621
|17.21
|22014.16
|863
|2006.03.20 11:32
|sell
|432
|0.10
|1.1618
|1.1779
|1.1598
|864
|2006.03.20 16:08
|t/p
|432
|0.10
|1.1598
|1.1779
|1.1598
|17.25
|22031.41
|865
|2006.03.20 16:08
|sell
|433
|0.10
|1.1594
|1.1755
|1.1574
|866
|2006.03.20 17:05
|sell
|434
|0.20
|1.1613
|1.1759
|1.1593
|867
|2006.03.20 18:03
|t/p
|434
|0.20
|1.1593
|1.1759
|1.1593
|34.50
|22065.91
|868
|2006.03.20 18:03
|close
|433
|0.10
|1.1593
|1.1755
|1.1574
|0.86
|22066.77
|869
|2006.03.20 18:03
|sell
|435
|0.10
|1.1589
|1.1750
|1.1569
|870
|2006.03.20 19:29
|sell
|436
|0.20
|1.1604
|1.1750
|1.1584
|871
|2006.03.21 02:37
|sell
|437
|0.40
|1.1620
|1.1751
|1.1600
|872
|2006.03.21 03:20
|sell
|438
|0.80
|1.1635
|1.1751
|1.1615
|873
|2006.03.21 09:01
|sell
|439
|1.60
|1.1650
|1.1751
|1.1630
|874
|2006.03.21 12:21
|t/p
|439
|1.60
|1.1630
|1.1751
|1.1630
|275.20
|22341.97
|875
|2006.03.21 12:21
|close
|438
|0.80
|1.1628
|1.1751
|1.1615
|48.16
|22390.13
|876
|2006.03.21 12:21
|close
|437
|0.40
|1.1626
|1.1751
|1.1600
|-20.64
|22369.49
|877
|2006.03.21 12:21
|close
|436
|0.20
|1.1625
|1.1750
|1.1584
|-36.74
|22332.75
|878
|2006.03.21 12:21
|close
|435
|0.10
|1.1624
|1.1750
|1.1569
|-30.41
|22302.34
|879
|2006.03.21 12:21
|sell
|440
|0.10
|1.1619
|1.1780
|1.1599
|880
|2006.03.21 12:34
|sell
|441
|0.20
|1.1634
|1.1780
|1.1614
|881
|2006.03.21 12:58
|sell
|442
|0.40
|1.1649
|1.1780
|1.1629
|882
|2006.03.21 13:57
|t/p
|442
|0.40
|1.1629
|1.1780
|1.1629
|68.79
|22371.13
|883
|2006.03.21 13:57
|close
|441
|0.20
|1.1629
|1.1780
|1.1614
|8.60
|22379.73
|884
|2006.03.21 13:57
|close
|440
|0.10
|1.1628
|1.1780
|1.1599
|-7.74
|22371.99
|885
|2006.03.21 13:57
|sell
|443
|0.10
|1.1624
|1.1785
|1.1604
|886
|2006.03.21 15:52
|sell
|444
|0.20
|1.1640
|1.1786
|1.1620
|887
|2006.03.21 23:52
|sell
|445
|0.40
|1.1655
|1.1786
|1.1635
|888
|2006.03.22 03:18
|sell
|446
|0.80
|1.1670
|1.1786
|1.1650
|889
|2006.03.22 04:16
|sell
|447
|1.60
|1.1685
|1.1786
|1.1665
|890
|2006.03.22 04:26
|sell
|448
|3.20
|1.1701
|1.1787
|1.1681
|891
|2006.03.22 08:07
|sell
|449
|6.40
|1.1716
|1.1787
|1.1696
|892
|2006.03.22 08:24
|t/p
|449
|6.40
|1.1696
|1.1787
|1.1696
|1094.49
|23466.48
|893
|2006.03.22 08:24
|close
|448
|3.20
|1.1695
|1.1787
|1.1681
|164.17
|23630.65
|894
|2006.03.22 08:24
|close
|447
|1.60
|1.1696
|1.1786
|1.1665
|-150.48
|23480.17
|895
|2006.03.22 08:24
|close
|446
|0.80
|1.1697
|1.1786
|1.1650
|-184.66
|23295.51
|896
|2006.03.22 08:24
|close
|445
|0.40
|1.1696
|1.1786
|1.1635
|-141.43
|23154.08
|897
|2006.03.22 08:24
|close
|444
|0.20
|1.1695
|1.1786
|1.1620
|-94.67
|23059.41
|898
|2006.03.22 08:24
|close
|443
|0.10
|1.1694
|1.1785
|1.1604
|-60.16
|22999.24
|899
|2006.03.22 08:24
|buy
|450
|0.10
|1.1694
|1.1533
|1.1714
|900
|2006.03.22 08:48
|buy
|451
|0.20
|1.1679
|1.1533
|1.1699
|901
|2006.03.22 10:18
|buy
|452
|0.40
|1.1664
|1.1533
|1.1684
|902
|2006.03.22 11:22
|buy
|453
|0.80
|1.1648
|1.1532
|1.1668
|903
|2006.03.22 12:12
|buy
|454
|1.60
|1.1633
|1.1532
|1.1653
|904
|2006.03.22 12:37
|t/p
|454
|1.60
|1.1653
|1.1532
|1.1653
|274.61
|23273.85
|905
|2006.03.22 12:37
|close
|453
|0.80
|1.1653
|1.1532
|1.1668
|34.33
|23308.18
|906
|2006.03.22 12:38
|close
|452
|0.40
|1.1652
|1.1533
|1.1684
|-41.19
|23266.99
|907
|2006.03.22 12:38
|close
|451
|0.20
|1.1651
|1.1533
|1.1699
|-48.06
|23218.93
|908
|2006.03.22 12:38
|close
|450
|0.10
|1.1650
|1.1533
|1.1714
|-37.77
|23181.16
|909
|2006.03.22 12:38
|sell
|455
|0.10
|1.1651
|1.1812
|1.1631
|910
|2006.03.22 17:58
|sell
|456
|0.20
|1.1666
|1.1812
|1.1646
|911
|2006.03.23 05:20
|t/p
|456
|0.20
|1.1646
|1.1812
|1.1646
|32.53
|23213.69
|912
|2006.03.23 05:20
|close
|455
|0.10
|1.1646
|1.1812
|1.1631
|3.38
|23217.07
|913
|2006.03.23 05:20
|sell
|457
|0.10
|1.1644
|1.1805
|1.1624
|914
|2006.03.23 05:30
|sell
|458
|0.20
|1.1660
|1.1806
|1.1640
|915
|2006.03.23 10:10
|sell
|459
|0.40
|1.1676
|1.1807
|1.1656
|916
|2006.03.23 10:13
|sell
|460
|0.80
|1.1691
|1.1807
|1.1671
|917
|2006.03.23 10:51
|t/p
|460
|0.80
|1.1671
|1.1807
|1.1671
|137.09
|23354.16
|918
|2006.03.23 10:51
|close
|459
|0.40
|1.1671
|1.1807
|1.1656
|17.14
|23371.30
|919
|2006.03.23 10:51
|close
|458
|0.20
|1.1670
|1.1806
|1.1640
|-17.14
|23354.16
|920
|2006.03.23 10:51
|close
|457
|0.10
|1.1671
|1.1805
|1.1624
|-23.13
|23331.03
|921
|2006.03.23 10:51
|buy
|461
|0.10
|1.1670
|1.1509
|1.1690
|922
|2006.03.23 12:11
|buy
|462
|0.20
|1.1655
|1.1509
|1.1675
|923
|2006.03.24 03:09
|t/p
|462
|0.20
|1.1675
|1.1509
|1.1675
|34.76
|23365.79
|924
|2006.03.24 03:09
|close
|461
|0.10
|1.1675
|1.1509
|1.1690
|4.53
|23370.32
|925
|2006.03.24 03:09
|buy
|463
|0.10
|1.1679
|1.1518
|1.1699
|926
|2006.03.24 04:17
|buy
|464
|0.20
|1.1664
|1.1518
|1.1684
|927
|2006.03.24 05:10
|t/p
|464
|0.20
|1.1684
|1.1518
|1.1684
|34.23
|23404.55
|928
|2006.03.24 05:10
|close
|463
|0.10
|1.1684
|1.1518
|1.1699
|4.28
|23408.83
|929
|2006.03.24 05:10
|buy
|465
|0.10
|1.1686
|1.1525
|1.1706
|930
|2006.03.24 06:03
|buy
|466
|0.20
|1.1670
|1.1524
|1.1690
|931
|2006.03.24 06:27
|t/p
|466
|0.20
|1.1690
|1.1524
|1.1690
|34.22
|23443.05
|932
|2006.03.24 06:27
|close
|465
|0.10
|1.1690
|1.1525
|1.1706
|3.42
|23446.47
|933
|2006.03.24 06:27
|buy
|467
|0.10
|1.1694
|1.1533
|1.1714
|934
|2006.03.24 08:25
|buy
|468
|0.20
|1.1679
|1.1533
|1.1699
|935
|2006.03.24 08:39
|buy
|469
|0.40
|1.1664
|1.1533
|1.1684
|936
|2006.03.24 09:53
|t/p
|469
|0.40
|1.1684
|1.1533
|1.1684
|68.47
|23514.94
|937
|2006.03.24 09:53
|close
|468
|0.20
|1.1684
|1.1533
|1.1699
|8.56
|23523.50
|938
|2006.03.24 09:53
|close
|467
|0.10
|1.1683
|1.1533
|1.1714
|-9.42
|23514.08
|939
|2006.03.24 09:53
|sell
|470
|0.10
|1.1684
|1.1845
|1.1664
|940
|2006.03.24 10:12
|t/p
|470
|0.10
|1.1664
|1.1845
|1.1664
|17.15
|23531.23
|941
|2006.03.24 10:12
|sell
|471
|0.10
|1.1660
|1.1821
|1.1640
|942
|2006.03.24 10:24
|sell
|472
|0.20
|1.1675
|1.1821
|1.1655
|943
|2006.03.27 00:57
|sell
|473
|0.40
|1.1690
|1.1821
|1.1670
|944
|2006.03.27 04:04
|sell
|474
|0.80
|1.1706
|1.1822
|1.1686
|945
|2006.03.27 07:06
|sell
|475
|1.60
|1.1723
|1.1824
|1.1703
|946
|2006.03.27 08:58
|t/p
|475
|1.60
|1.1703
|1.1824
|1.1703
|273.43
|23804.66
|947
|2006.03.27 08:58
|close
|474
|0.80
|1.1703
|1.1822
|1.1686
|20.51
|23825.17
|948
|2006.03.27 08:58
|close
|473
|0.40
|1.1704
|1.1821
|1.1670
|-47.85
|23777.32
|949
|2006.03.27 08:58
|close
|472
|0.20
|1.1703
|1.1821
|1.1655
|-48.46
|23728.87
|950
|2006.03.27 08:58
|close
|471
|0.10
|1.1702
|1.1821
|1.1640
|-36.19
|23692.67
|951
|2006.03.27 08:58
|buy
|476
|0.10
|1.1701
|1.1540
|1.1721
|952
|2006.03.27 10:36
|buy
|477
|0.20
|1.1686
|1.1540
|1.1706
|953
|2006.03.28 01:55
|buy
|478
|0.40
|1.1670
|1.1539
|1.1690
|954
|2006.03.28 02:05
|buy
|479
|0.80
|1.1655
|1.1539
|1.1675
|955
|2006.03.28 09:29
|t/p
|479
|0.80
|1.1675
|1.1539
|1.1675
|137.04
|23829.71
|956
|2006.03.28 09:29
|close
|478
|0.40
|1.1675
|1.1539
|1.1690
|17.13
|23846.84
|957
|2006.03.28 09:29
|close
|477
|0.20
|1.1676
|1.1540
|1.1706
|-16.63
|23830.22
|958
|2006.03.28 09:29
|close
|476
|0.10
|1.1677
|1.1540
|1.1721
|-20.30
|23809.92
|959
|2006.03.28 09:29
|buy
|480
|0.10
|1.1681
|1.1520
|1.1701
|960
|2006.03.28 10:00
|t/p
|480
|0.10
|1.1701
|1.1520
|1.1701
|17.09
|23827.01
|961
|2006.03.28 10:00
|buy
|481
|0.10
|1.1704
|1.1543
|1.1724
|962
|2006.03.28 12:26
|buy
|482
|0.20
|1.1688
|1.1542
|1.1708
|963
|2006.03.28 14:43
|t/p
|482
|0.20
|1.1708
|1.1542
|1.1708
|34.16
|23861.17
|964
|2006.03.28 14:43
|close
|481
|0.10
|1.1708
|1.1543
|1.1724
|3.42
|23864.59
|965
|2006.03.28 14:44
|buy
|483
|0.10
|1.1712
|1.1551
|1.1732
|966
|2006.03.28 15:25
|buy
|484
|0.20
|1.1697
|1.1551
|1.1717
|967
|2006.03.29 02:12
|t/p
|484
|0.20
|1.1717
|1.1551
|1.1717
|34.64
|23899.23
|968
|2006.03.29 02:12
|close
|483
|0.10
|1.1717
|1.1551
|1.1732
|4.52
|23903.75
|969
|2006.03.29 02:13
|buy
|485
|0.10
|1.1721
|1.1560
|1.1741
|970
|2006.03.29 02:45
|t/p
|485
|0.10
|1.1741
|1.1560
|1.1741
|17.03
|23920.78
|971
|2006.03.29 02:45
|buy
|486
|0.10
|1.1744
|1.1583
|1.1764
|972
|2006.03.29 05:09
|buy
|487
|0.20
|1.1728
|1.1582
|1.1748
|973
|2006.03.29 08:30
|buy
|488
|0.40
|1.1712
|1.1581
|1.1732
|974
|2006.03.29 09:47
|t/p
|488
|0.40
|1.1732
|1.1581
|1.1732
|68.19
|23988.97
|975
|2006.03.29 09:47
|close
|487
|0.20
|1.1732
|1.1582
|1.1748
|6.82
|23995.79
|976
|2006.03.29 09:47
|close
|486
|0.10
|1.1733
|1.1583
|1.1764
|-9.38
|23986.41
|977
|2006.03.29 09:47
|sell
|489
|0.10
|1.1732
|1.1893
|1.1712
|978
|2006.03.29 12:15
|t/p
|489
|0.10
|1.1712
|1.1893
|1.1712
|17.08
|24003.49
|979
|2006.03.29 12:15
|sell
|490
|0.10
|1.1709
|1.1870
|1.1689
|980
|2006.03.29 13:33
|sell
|491
|0.20
|1.1724
|1.1870
|1.1704
|981
|2006.03.29 21:12
|t/p
|491
|0.20
|1.1704
|1.1870
|1.1704
|34.18
|24037.67
|982
|2006.03.29 21:12
|close
|490
|0.10
|1.1704
|1.1870
|1.1689
|4.27
|24041.94
|983
|2006.03.29 21:12
|sell
|492
|0.10
|1.1700
|1.1861
|1.1680
|984
|2006.03.30 03:06
|t/p
|492
|0.10
|1.1680
|1.1861
|1.1680
|16.21
|24058.15
|985
|2006.03.30 03:06
|sell
|493
|0.10
|1.1677
|1.1838
|1.1657
|986
|2006.03.30 04:28
|t/p
|493
|0.10
|1.1657
|1.1838
|1.1657
|17.16
|24075.31
|987
|2006.03.30 04:28
|sell
|494
|0.10
|1.1654
|1.1815
|1.1634
|988
|2006.03.30 06:01
|sell
|495
|0.20
|1.1669
|1.1815
|1.1649
|989
|2006.03.30 08:34
|t/p
|495
|0.20
|1.1649
|1.1815
|1.1649
|34.34
|24109.65
|990
|2006.03.30 08:34
|close
|494
|0.10
|1.1649
|1.1815
|1.1634
|4.29
|24113.94
|991
|2006.03.30 08:34
|sell
|496
|0.10
|1.1647
|1.1808
|1.1627
|992
|2006.03.30 08:37
|t/p
|496
|0.10
|1.1627
|1.1808
|1.1627
|17.20
|24131.14
|993
|2006.03.30 08:37
|sell
|497
|0.10
|1.1624
|1.1785
|1.1604
|994
|2006.03.30 15:30
|t/p
|497
|0.10
|1.1604
|1.1785
|1.1604
|17.24
|24148.38
|995
|2006.03.30 15:30
|sell
|498
|0.10
|1.1601
|1.1762
|1.1581
|996
|2006.03.30 17:52
|t/p
|498
|0.10
|1.1581
|1.1762
|1.1581
|17.27
|24165.65
|997
|2006.03.30 17:52
|sell
|499
|0.10
|1.1578
|1.1739
|1.1558
|998
|2006.03.30 19:18
|sell
|500
|0.20
|1.1593
|1.1739
|1.1573
|999
|2006.03.30 19:54
|sell
|501
|0.40
|1.1608
|1.1739
|1.1588
|1000
|2006.03.31 03:44
|sell
|502
|0.80
|1.1623
|1.1739
|1.1603
|1001
|2006.03.31 05:57
|sell
|503
|1.60
|1.1639
|1.1740
|1.1619
|1002
|2006.03.31 07:33
|t/p
|503
|1.60
|1.1619
|1.1740
|1.1619
|275.44
|24441.09
|1003
|2006.03.31 07:33
|close
|502
|0.80
|1.1618
|1.1739
|1.1603
|34.43
|24475.52
|1004
|2006.03.31 07:33
|close
|501
|0.40
|1.1616
|1.1739
|1.1588
|-28.76
|24446.76
|1005
|2006.03.31 07:33
|close
|500
|0.20
|1.1615
|1.1739
|1.1573
|-38.49
|24408.27
|1006
|2006.03.31 07:33
|close
|499
|0.10
|1.1618
|1.1739
|1.1558
|-34.73
|24373.53
|1007
|2006.03.31 07:33
|buy
|504
|0.10
|1.1617
|1.1456
|1.1637
|1008
|2006.03.31 08:30
|t/p
|504
|0.10
|1.1637
|1.1456
|1.1637
|17.19
|24390.72
|1009
|2006.03.31 08:30
|buy
|505
|0.10
|1.1640
|1.1479
|1.1660
|1010
|2006.03.31 08:50
|t/p
|505
|0.10
|1.1660
|1.1479
|1.1660
|17.15
|24407.87
|1011
|2006.03.31 08:50
|buy
|506
|0.10
|1.1663
|1.1502
|1.1683
|1012
|2006.03.31 09:39
|t/p
|506
|0.10
|1.1683
|1.1502
|1.1683
|17.12
|24424.99
|1013
|2006.03.31 09:39
|buy
|507
|0.10
|1.1686
|1.1525
|1.1706
|1014
|2006.03.31 09:59
|buy
|508
|0.20
|1.1669
|1.1523
|1.1689
|1015
|2006.03.31 10:08
|buy
|509
|0.40
|1.1654
|1.1523
|1.1674
|1016
|2006.03.31 11:59
|t/p
|509
|0.40
|1.1674
|1.1523
|1.1674
|68.53
|24493.52
|1017
|2006.03.31 11:59
|close
|508
|0.20
|1.1674
|1.1523
|1.1689
|8.57
|24502.09
|1018
|2006.03.31 11:59
|close
|507
|0.10
|1.1673
|1.1525
|1.1706
|-11.14
|24490.95
|1019
|2006.03.31 11:59
|buy
|510
|0.10
|1.1675
|1.1514
|1.1695
|1020
|2006.03.31 16:23
|t/p
|510
|0.10
|1.1695
|1.1514
|1.1695
|17.10
|24508.05
|1021
|2006.03.31 16:23
|buy
|511
|0.10
|1.1698
|1.1537
|1.1718
|1022
|2006.04.02 17:00
|buy
|512
|0.20
|1.1680
|1.1534
|1.1700
|1023
|2006.04.03 00:51
|t/p
|512
|0.20
|1.1700
|1.1534
|1.1700
|34.69
|24542.75
|1024
|2006.04.03 00:51
|close
|511
|0.10
|1.1700
|1.1537
|1.1718
|1.96
|24544.71
|1025
|2006.04.03 00:51
|sell
|513
|0.10
|1.1700
|1.1861
|1.1680
|1026
|2006.04.03 01:03
|sell
|514
|0.20
|1.1715
|1.1861
|1.1695
|1027
|2006.04.03 02:38
|sell
|515
|0.40
|1.1730
|1.1861
|1.1710
|1028
|2006.04.03 02:41
|sell
|516
|0.80
|1.1746
|1.1862
|1.1726
|1029
|2006.04.03 02:59
|sell
|517
|1.60
|1.1762
|1.1863
|1.1742
|1030
|2006.04.03 03:56
|t/p
|517
|1.60
|1.1742
|1.1863
|1.1742
|272.53
|24817.24
|1031
|2006.04.03 03:56
|close
|516
|0.80
|1.1742
|1.1862
|1.1726
|27.25
|24844.49
|1032
|2006.04.03 03:56
|close
|515
|0.40
|1.1741
|1.1861
|1.1710
|-37.48
|24807.01
|1033
|2006.04.03 03:56
|close
|514
|0.20
|1.1740
|1.1861
|1.1695
|-42.59
|24764.42
|1034
|2006.04.03 03:56
|close
|513
|0.10
|1.1739
|1.1861
|1.1680
|-33.22
|24731.20
|1035
|2006.04.03 03:56
|buy
|518
|0.10
|1.1740
|1.1579
|1.1760
|1036
|2006.04.03 08:22
|t/p
|518
|0.10
|1.1760
|1.1579
|1.1760
|17.01
|24748.21
|1037
|2006.04.03 12:00
|sell
|519
|0.10
|1.1714
|1.1875
|1.1694
|1038
|2006.04.03 12:59
|sell
|520
|0.20
|1.1729
|1.1875
|1.1709
|1039
|2006.04.03 21:35
|sell
|521
|0.40
|1.1745
|1.1876
|1.1725
|1040
|2006.04.03 23:00
|t/p
|521
|0.40
|1.1725
|1.1876
|1.1725
|68.24
|24816.45
|1041
|2006.04.03 23:00
|close
|520
|0.20
|1.1724
|1.1875
|1.1709
|8.53
|24824.98
|1042
|2006.04.03 23:00
|close
|519
|0.10
|1.1725
|1.1875
|1.1694
|-9.38
|24815.60
|1043
|2006.04.03 23:00
|buy
|522
|0.10
|1.1725
|1.1564
|1.1745
|1044
|2006.04.03 23:59
|t/p
|522
|0.10
|1.1745
|1.1564
|1.1745
|17.03
|24832.63
|1045
|2006.04.03 23:59
|buy
|523
|0.10
|1.1748
|1.1587
|1.1768
|1046
|2006.04.04 02:34
|buy
|524
|0.20
|1.1733
|1.1587
|1.1753
|1047
|2006.04.04 02:57
|t/p
|524
|0.20
|1.1753
|1.1587
|1.1753
|34.03
|24866.66
|1048
|2006.04.04 02:57
|close
|523
|0.10
|1.1753
|1.1587
|1.1768
|4.50
|24871.16
|1049
|2006.04.04 02:57
|buy
|525
|0.10
|1.1757
|1.1596
|1.1777
|1050
|2006.04.04 03:06
|buy
|526
|0.20
|1.1742
|1.1596
|1.1762
|1051
|2006.04.04 03:31
|buy
|527
|0.40
|1.1726
|1.1595
|1.1746
|1052
|2006.04.04 04:50
|buy
|528
|0.80
|1.1710
|1.1594
|1.1730
|1053
|2006.04.04 05:44
|buy
|529
|1.60
|1.1695
|1.1594
|1.1715
|1054
|2006.04.04 08:28
|buy
|530
|3.20
|1.1680
|1.1594
|1.1700
|1055
|2006.04.04 09:13
|t/p
|530
|3.20
|1.1700
|1.1594
|1.1700
|547.01
|25418.17
|1056
|2006.04.04 09:13
|close
|529
|1.60
|1.1700
|1.1594
|1.1715
|68.38
|25486.55
|1057
|2006.04.04 09:13
|close
|528
|0.80
|1.1701
|1.1594
|1.1730
|-61.53
|25425.02
|1058
|2006.04.04 09:13
|close
|527
|0.40
|1.1701
|1.1595
|1.1746
|-85.46
|25339.56
|1059
|2006.04.04 09:13
|close
|526
|0.20
|1.1702
|1.1596
|1.1762
|-68.36
|25271.20
|1060
|2006.04.04 09:13
|close
|525
|0.10
|1.1703
|1.1596
|1.1777
|-46.14
|25225.06
|1061
|2006.04.04 09:13
|sell
|531
|0.10
|1.1704
|1.1865
|1.1684
|1062
|2006.04.04 10:01
|t/p
|531
|0.10
|1.1684
|1.1865
|1.1684
|17.12
|25242.18
|1063
|2006.04.04 10:01
|sell
|532
|0.10
|1.1681
|1.1842
|1.1661
|1064
|2006.04.04 10:41
|t/p
|532
|0.10
|1.1661
|1.1842
|1.1661
|17.15
|25259.33
|1065
|2006.04.04 10:41
|sell
|533
|0.10
|1.1658
|1.1819
|1.1638
|1066
|2006.04.04 13:08
|t/p
|533
|0.10
|1.1638
|1.1819
|1.1638
|17.19
|25276.52
|1067
|2006.04.04 13:08
|sell
|534
|0.10
|1.1635
|1.1796
|1.1615
|1068
|2006.04.05 07:39
|t/p
|534
|0.10
|1.1615
|1.1796
|1.1615
|16.92
|25293.44
|1069
|2006.04.05 07:39
|buy
|535
|0.10
|1.1615
|1.1454
|1.1635
|1070
|2006.04.05 09:15
|buy
|536
|0.20
|1.1600
|1.1454
|1.1620
|1071
|2006.04.05 10:24
|t/p
|536
|0.20
|1.1620
|1.1454
|1.1620
|34.42
|25327.86
|1072
|2006.04.05 10:24
|close
|535
|0.10
|1.1620
|1.1454
|1.1635
|4.30
|25332.16
|1073
|2006.04.05 10:24
|sell
|537
|0.10
|1.1619
|1.1780
|1.1599
|1074
|2006.04.06 03:27
|t/p
|537
|0.10
|1.1599
|1.1780
|1.1599
|16.33
|25348.49
|1075
|2006.04.06 03:27
|sell
|538
|0.10
|1.1596
|1.1757
|1.1576
|1076
|2006.04.06 03:53
|sell
|539
|0.20
|1.1611
|1.1757
|1.1591
|1077
|2006.04.06 05:23
|t/p
|539
|0.20
|1.1591
|1.1757
|1.1591
|34.51
|25383.00
|1078
|2006.04.06 05:23
|close
|538
|0.10
|1.1591
|1.1757
|1.1576
|4.31
|25387.31
|1079
|2006.04.06 05:23
|sell
|540
|0.10
|1.1587
|1.1748
|1.1567
|1080
|2006.04.06 07:05
|t/p
|540
|0.10
|1.1567
|1.1748
|1.1567
|17.29
|25404.60
|1081
|2006.04.06 07:05
|sell
|541
|0.10
|1.1564
|1.1725
|1.1544
|1082
|2006.04.06 09:36
|sell
|542
|0.20
|1.1580
|1.1726
|1.1560
|1083
|2006.04.06 10:14
|t/p
|542
|0.20
|1.1560
|1.1726
|1.1560
|34.60
|25439.20
|1084
|2006.04.06 10:14
|close
|541
|0.10
|1.1560
|1.1725
|1.1544
|3.46
|25442.66
|1085
|2006.04.06 10:14
|buy
|543
|0.10
|1.1560
|1.1399
|1.1580
|1086
|2006.04.06 10:58
|buy
|544
|0.20
|1.1545
|1.1399
|1.1565
|1087
|2006.04.06 11:00
|buy
|545
|0.40
|1.1529
|1.1398
|1.1549
|1088
|2006.04.06 20:54
|t/p
|545
|0.40
|1.1549
|1.1398
|1.1549
|69.27
|25511.93
|1089
|2006.04.06 20:54
|close
|544
|0.20
|1.1549
|1.1399
|1.1565
|6.93
|25518.86
|1090
|2006.04.06 20:54
|close
|543
|0.10
|1.1551
|1.1399
|1.1580
|-7.79
|25511.07
|1091
|2006.04.06 20:54
|buy
|546
|0.10
|1.1554
|1.1393
|1.1574
|1092
|2006.04.07 01:38
|buy
|547
|0.20
|1.1539
|1.1393
|1.1559
|1093
|2006.04.07 02:54
|t/p
|547
|0.20
|1.1559
|1.1393
|1.1559
|34.61
|25545.68
|1094
|2006.04.07 02:54
|close
|546
|0.10
|1.1559
|1.1393
|1.1574
|4.58
|25550.26
|1095
|2006.04.07 02:54
|buy
|548
|0.10
|1.1561
|1.1400
|1.1581
|1096
|2006.04.07 03:22
|buy
|549
|0.20
|1.1545
|1.1399
|1.1565
|1097
|2006.04.07 03:52
|buy
|550
|0.40
|1.1529
|1.1398
|1.1549
|1098
|2006.04.07 05:09
|t/p
|550
|0.40
|1.1549
|1.1398
|1.1549
|69.27
|25619.53
|1099
|2006.04.07 05:09
|close
|549
|0.20
|1.1549
|1.1399
|1.1565
|6.93
|25626.46
|1100
|2006.04.07 05:09
|close
|548
|0.10
|1.1550
|1.1400
|1.1581
|-9.52
|25616.94
|1101
|2006.04.07 05:10
|buy
|551
|0.10
|1.1554
|1.1393
|1.1574
|1102
|2006.04.07 06:35
|buy
|552
|0.20
|1.1539
|1.1393
|1.1559
|1103
|2006.04.07 07:00
|buy
|553
|0.40
|1.1524
|1.1393
|1.1544
|1104
|2006.04.07 07:00
|buy
|554
|0.80
|1.1507
|1.1391
|1.1527
|1105
|2006.04.07 07:10
|buy
|555
|1.60
|1.1492
|1.1391
|1.1512
|1106
|2006.04.07 07:23
|buy
|556
|3.20
|1.1477
|1.1391
|1.1497
|1107
|2006.04.07 08:32
|buy
|557
|6.40
|1.1462
|1.1391
|1.1482
|1108
|2006.04.07 13:24
|t/p
|557
|6.40
|1.1482
|1.1391
|1.1482
|1114.79
|26731.73
|1109
|2006.04.07 13:24
|close
|556
|3.20
|1.1482
|1.1391
|1.1497
|139.35
|26871.08
|1110
|2006.04.07 13:24
|close
|555
|1.60
|1.1481
|1.1391
|1.1512
|-153.30
|26717.78
|1111
|2006.04.07 13:24
|close
|554
|0.80
|1.1480
|1.1391
|1.1527
|-188.15
|26529.63
|1112
|2006.04.07 13:24
|close
|553
|0.40
|1.1481
|1.1393
|1.1544
|-149.81
|26379.82
|1113
|2006.04.07 13:24
|close
|552
|0.20
|1.1482
|1.1393
|1.1559
|-99.29
|26280.53
|1114
|2006.04.07 13:24
|close
|551
|0.10
|1.1483
|1.1393
|1.1574
|-61.83
|26218.70
|1115
|2006.04.07 16:07
|buy
|558
|0.10
|1.1490
|1.1329
|1.1510
|1116
|2006.04.09 18:26
|buy
|559
|0.20
|1.1475
|1.1329
|1.1495
|1117
|2006.04.10 08:23
|buy
|560
|0.40
|1.1460
|1.1329
|1.1480
|1118
|2006.04.10 13:54
|t/p
|560
|0.40
|1.1480
|1.1329
|1.1480
|69.69
|26288.39
|1119
|2006.04.10 13:54
|close
|559
|0.20
|1.1480
|1.1329
|1.1495
|9.21
|26297.60
|1120
|2006.04.10 13:54
|close
|558
|0.10
|1.1481
|1.1329
|1.1510
|-7.59
|26290.01
|1121
|2006.04.10 13:55
|buy
|561
|0.10
|1.1483
|1.1322
|1.1503
|1122
|2006.04.10 18:06
|buy
|562
|0.20
|1.1467
|1.1321
|1.1487
|1123
|2006.04.10 20:08
|t/p
|562
|0.20
|1.1487
|1.1321
|1.1487
|34.82
|26324.83
|1124
|2006.04.10 20:08
|close
|561
|0.10
|1.1488
|1.1322
|1.1503
|4.35
|26329.18
|1125
|2006.04.10 20:08
|buy
|563
|0.10
|1.1492
|1.1331
|1.1512
|1126
|2006.04.11 00:07
|buy
|564
|0.20
|1.1477
|1.1331
|1.1497
|1127
|2006.04.11 02:36
|buy
|565
|0.40
|1.1460
|1.1329
|1.1480
|1128
|2006.04.11 10:40
|buy
|566
|0.80
|1.1444
|1.1328
|1.1464
|1129
|2006.04.11 11:39
|t/p
|566
|0.80
|1.1464
|1.1328
|1.1464
|139.57
|26468.75
|1130
|2006.04.11 11:39
|close
|565
|0.40
|1.1464
|1.1329
|1.1480
|13.96
|26482.71
|1131
|2006.04.11 11:39
|close
|564
|0.20
|1.1463
|1.1331
|1.1497
|-24.43
|26458.28
|1132
|2006.04.11 11:39
|close
|563
|0.10
|1.1462
|1.1331
|1.1512
|-25.92
|26432.36
|1133
|2006.04.11 11:39
|buy
|567
|0.10
|1.1466
|1.1305
|1.1486
|1134
|2006.04.11 12:45
|buy
|568
|0.20
|1.1451
|1.1305
|1.1471
|1135
|2006.04.11 16:25
|buy
|569
|0.40
|1.1436
|1.1305
|1.1456
|1136
|2006.04.12 02:47
|t/p
|569
|0.40
|1.1456
|1.1305
|1.1456
|70.84
|26503.20
|1137
|2006.04.12 02:47
|close
|568
|0.20
|1.1456
|1.1305
|1.1471
|9.23
|26512.43
|1138
|2006.04.12 02:48
|close
|567
|0.10
|1.1457
|1.1305
|1.1486
|-7.61
|26504.82
|1139
|2006.04.12 02:49
|buy
|570
|0.10
|1.1459
|1.1298
|1.1479
|1140
|2006.04.12 05:15
|buy
|571
|0.20
|1.1444
|1.1298
|1.1464
|1141
|2006.04.12 08:35
|t/p
|571
|0.20
|1.1464
|1.1298
|1.1464
|34.89
|26539.71
|1142
|2006.04.12 08:35
|close
|570
|0.10
|1.1464
|1.1298
|1.1479
|4.36
|26544.07
|1143
|2006.04.12 08:35
|buy
|572
|0.10
|1.1466
|1.1305
|1.1486
|1144
|2006.04.12 10:01
|t/p
|572
|0.10
|1.1486
|1.1305
|1.1486
|17.41
|26561.48
|1145
|2006.04.12 10:01
|buy
|573
|0.10
|1.1489
|1.1328
|1.1509
|1146
|2006.04.12 10:52
|buy
|574
|0.20
|1.1474
|1.1328
|1.1494
|1147
|2006.04.12 15:56
|buy
|575
|0.40
|1.1459
|1.1328
|1.1479
|1148
|2006.04.12 18:06
|t/p
|575
|0.40
|1.1479
|1.1328
|1.1479
|69.69
|26631.17
|1149
|2006.04.12 18:06
|close
|574
|0.20
|1.1479
|1.1328
|1.1494
|8.71
|26639.88
|1150
|2006.04.12 18:06
|close
|573
|0.10
|1.1478
|1.1328
|1.1509
|-9.58
|26630.30
|1151
|2006.04.12 18:06
|sell
|576
|0.10
|1.1477
|1.1638
|1.1457
|1152
|2006.04.13 04:19
|t/p
|576
|0.10
|1.1457
|1.1638
|1.1457
|16.55
|26646.85
|1153
|2006.04.13 04:19
|sell
|577
|0.10
|1.1454
|1.1615
|1.1434
|1154
|2006.04.13 07:03
|sell
|578
|0.20
|1.1470
|1.1616
|1.1450
|1155
|2006.04.13 08:00
|sell
|579
|0.40
|1.1485
|1.1616
|1.1465
|1156
|2006.04.13 08:19
|t/p
|579
|0.40
|1.1465
|1.1616
|1.1465
|69.78
|26716.63
|1157
|2006.04.13 08:19
|close
|578
|0.20
|1.1465
|1.1616
|1.1450
|8.72
|26725.35
|1158
|2006.04.13 08:19
|close
|577
|0.10
|1.1464
|1.1615
|1.1434
|-8.72
|26716.63
|1159
|2006.04.13 08:19
|sell
|580
|0.10
|1.1460
|1.1621
|1.1440
|1160
|2006.04.13 08:33
|sell
|581
|0.20
|1.1475
|1.1621
|1.1455
|1161
|2006.04.13 08:41
|sell
|582
|0.40
|1.1490
|1.1621
|1.1470
|1162
|2006.04.13 08:43
|sell
|583
|0.80
|1.1505
|1.1621
|1.1485
|1163
|2006.04.13 10:27
|sell
|584
|1.60
|1.1521
|1.1622
|1.1501
|1164
|2006.04.13 18:19
|t/p
|584
|1.60
|1.1501
|1.1622
|1.1501
|278.24
|26994.87
|1165
|2006.04.13 18:19
|close
|583
|0.80
|1.1501
|1.1621
|1.1485
|27.82
|27022.69
|1166
|2006.04.13 18:19
|close
|582
|0.40
|1.1502
|1.1621
|1.1470
|-41.73
|26980.96
|1167
|2006.04.13 18:19
|close
|581
|0.20
|1.1502
|1.1621
|1.1455
|-46.95
|26934.01
|1168
|2006.04.13 18:19
|close
|580
|0.10
|1.1501
|1.1621
|1.1440
|-35.65
|26898.36
|1169
|2006.04.13 18:20
|sell
|585
|0.10
|1.1499
|1.1660
|1.1479
|1170
|2006.04.13 19:17
|sell
|586
|0.20
|1.1514
|1.1660
|1.1494
|1171
|2006.04.14 07:11
|t/p
|586
|0.20
|1.1494
|1.1660
|1.1494
|34.19
|26932.55
|1172
|2006.04.14 07:11
|close
|585
|0.10
|1.1494
|1.1660
|1.1479
|4.05
|26936.60
|1173
|2006.04.14 07:12
|sell
|587
|0.10
|1.1490
|1.1651
|1.1470
|1174
|2006.04.14 08:04
|sell
|588
|0.20
|1.1505
|1.1651
|1.1485
|1175
|2006.04.16 18:05
|sell
|589
|0.40
|1.1521
|1.1652
|1.1501
|1176
|2006.04.16 19:35
|t/p
|589
|0.40
|1.1501
|1.1652
|1.1501
|69.56
|27006.16
|1177
|2006.04.16 19:35
|close
|588
|0.20
|1.1501
|1.1651
|1.1485
|6.96
|27013.12
|1178
|2006.04.16 19:35
|close
|587
|0.10
|1.1500
|1.1651
|1.1470
|-8.70
|27004.42
|1179
|2006.04.16 19:35
|sell
|590
|0.10
|1.1496
|1.1657
|1.1476
|1180
|2006.04.16 22:38
|t/p
|590
|0.10
|1.1476
|1.1657
|1.1476
|17.43
|27021.85
|1181
|2006.04.16 22:38
|sell
|591
|0.10
|1.1473
|1.1634
|1.1453
|1182
|2006.04.17 07:22
|sell
|592
|0.20
|1.1489
|1.1635
|1.1469
|1183
|2006.04.17 07:47
|t/p
|592
|0.20
|1.1469
|1.1635
|1.1469
|34.88
|27056.73
|1184
|2006.04.17 07:47
|close
|591
|0.10
|1.1469
|1.1634
|1.1453
|3.19
|27059.92
|1185
|2006.04.17 07:47
|buy
|593
|0.10
|1.1469
|1.1308
|1.1489
|1186
|2006.04.17 08:52
|buy
|594
|0.20
|1.1454
|1.1308
|1.1474
|1187
|2006.04.17 08:54
|buy
|595
|0.40
|1.1439
|1.1308
|1.1459
|1188
|2006.04.17 09:00
|t/p
|595
|0.40
|1.1459
|1.1308
|1.1459
|69.81
|27129.73
|1189
|2006.04.17 09:00
|close
|594
|0.20
|1.1459
|1.1308
|1.1474
|8.73
|27138.46
|1190
|2006.04.17 09:00
|close
|593
|0.10
|1.1460
|1.1308
|1.1489
|-7.85
|27130.61
|1191
|2006.04.17 09:00
|sell
|596
|0.10
|1.1459
|1.1620
|1.1439
|1192
|2006.04.17 10:29
|t/p
|596
|0.10
|1.1439
|1.1620
|1.1439
|17.48
|27148.09
|1193
|2006.04.17 10:29
|sell
|597
|0.10
|1.1436
|1.1597
|1.1416
|1194
|2006.04.17 11:58
|sell
|598
|0.20
|1.1451
|1.1597
|1.1431
|1195
|2006.04.17 18:45
|sell
|599
|0.40
|1.1466
|1.1597
|1.1446
|1196
|2006.04.18 03:09
|t/p
|599
|0.40
|1.1446
|1.1597
|1.1446
|68.68
|27216.76
|1197
|2006.04.18 03:09
|close
|598
|0.20
|1.1446
|1.1597
|1.1431
|8.13
|27224.89
|1198
|2006.04.18 03:10
|close
|597
|0.10
|1.1445
|1.1597
|1.1416
|-8.16
|27216.73
|1199
|2006.04.18 03:10
|sell
|600
|0.10
|1.1443
|1.1604
|1.1423
|1200
|2006.04.18 05:03
|sell
|601
|0.20
|1.1460
|1.1606
|1.1440
|1201
|2006.04.18 09:00
|t/p
|601
|0.20
|1.1440
|1.1606
|1.1440
|34.97
|27251.70
|1202
|2006.04.18 09:00
|close
|600
|0.10
|1.1440
|1.1604
|1.1423
|2.62
|27254.32
|1203
|2006.04.18 09:00
|sell
|602
|0.10
|1.1438
|1.1599
|1.1418
|1204
|2006.04.18 09:30
|t/p
|602
|0.10
|1.1418
|1.1599
|1.1418
|17.52
|27271.84
|1205
|2006.04.18 09:30
|sell
|603
|0.10
|1.1415
|1.1576
|1.1395
|1206
|2006.04.18 10:07
|sell
|604
|0.20
|1.1430
|1.1576
|1.1410
|1207
|2006.04.18 14:07
|t/p
|604
|0.20
|1.1410
|1.1576
|1.1410
|35.06
|27306.90
|1208
|2006.04.18 14:07
|close
|603
|0.10
|1.1410
|1.1576
|1.1395
|4.38
|27311.28
|1209
|2006.04.18 14:07
|sell
|605
|0.10
|1.1406
|1.1567
|1.1386
|1210
|2006.04.19 04:22
|t/p
|605
|0.10
|1.1386
|1.1567
|1.1386
|17.27
|27328.55
|1211
|2006.04.19 04:22
|sell
|606
|0.10
|1.1383
|1.1544
|1.1363
|1212
|2006.04.19 08:30
|sell
|607
|0.20
|1.1399
|1.1545
|1.1379
|1213
|2006.04.19 09:23
|sell
|608
|0.40
|1.1414
|1.1545
|1.1394
|1214
|2006.04.19 09:47
|t/p
|608
|0.40
|1.1394
|1.1545
|1.1394
|70.21
|27398.76
|1215
|2006.04.19 09:47
|close
|607
|0.20
|1.1394
|1.1545
|1.1379
|8.78
|27407.54
|1216
|2006.04.19 09:47
|close
|606
|0.10
|1.1395
|1.1544
|1.1363
|-10.53
|27397.01
|1217
|2006.04.19 09:47
|buy
|609
|0.10
|1.1396
|1.1235
|1.1416
|1218
|2006.04.19 10:04
|buy
|610
|0.20
|1.1381
|1.1235
|1.1401
|1219
|2006.04.19 11:46
|buy
|611
|0.40
|1.1365
|1.1234
|1.1385
|1220
|2006.04.20 05:13
|t/p
|611
|0.40
|1.1385
|1.1234
|1.1385
|73.29
|27470.29
|1221
|2006.04.20 05:13
|close
|610
|0.20
|1.1385
|1.1235
|1.1401
|8.54
|27478.83
|1222
|2006.04.20 05:13
|close
|609
|0.10
|1.1384
|1.1235
|1.1416
|-9.79
|27469.05
|1223
|2006.04.20 05:13
|buy
|612
|0.10
|1.1386
|1.1225
|1.1406
|1224
|2006.04.20 08:07
|buy
|613
|0.20
|1.1371
|1.1225
|1.1391
|1225
|2006.04.20 10:19
|t/p
|613
|0.20
|1.1391
|1.1225
|1.1391
|35.12
|27504.17
|1226
|2006.04.20 10:19
|close
|612
|0.10
|1.1391
|1.1225
|1.1406
|4.39
|27508.56
|1227
|2006.04.20 10:19
|sell
|614
|0.10
|1.1390
|1.1551
|1.1370
|1228
|2006.04.20 10:25
|sell
|615
|0.20
|1.1405
|1.1551
|1.1385
|1229
|2006.04.20 10:51
|sell
|616
|0.40
|1.1421
|1.1552
|1.1401
|1230
|2006.04.20 11:06
|t/p
|616
|0.40
|1.1401
|1.1552
|1.1401
|70.17
|27578.73
|1231
|2006.04.20 11:06
|close
|615
|0.20
|1.1401
|1.1551
|1.1385
|7.02
|27585.75
|1232
|2006.04.20 11:06
|close
|614
|0.10
|1.1400
|1.1551
|1.1370
|-8.77
|27576.98
|1233
|2006.04.20 11:06
|buy
|617
|0.10
|1.1399
|1.1238
|1.1419
|1234
|2006.04.20 11:07
|buy
|618
|0.20
|1.1383
|1.1237
|1.1403
|1235
|2006.04.20 11:30
|t/p
|618
|0.20
|1.1403
|1.1237
|1.1403
|35.08
|27612.06
|1236
|2006.04.20 11:30
|close
|617
|0.10
|1.1403
|1.1238
|1.1419
|3.51
|27615.57
|1237
|2006.04.20 11:30
|buy
|619
|0.10
|1.1405
|1.1244
|1.1425
|1238
|2006.04.20 11:59
|buy
|620
|0.20
|1.1390
|1.1244
|1.1410
|1239
|2006.04.20 12:56
|t/p
|620
|0.20
|1.1410
|1.1244
|1.1410
|35.06
|27650.63
|1240
|2006.04.20 12:56
|close
|619
|0.10
|1.1410
|1.1244
|1.1425
|4.38
|27655.01
|1241
|2006.04.20 12:56
|buy
|621
|0.10
|1.1412
|1.1251
|1.1432
|1242
|2006.04.20 13:27
|buy
|622
|0.20
|1.1397
|1.1251
|1.1417
|1243
|2006.04.21 04:03
|buy
|623
|0.40
|1.1382
|1.1251
|1.1402
|1244
|2006.04.21 04:17
|buy
|624
|0.80
|1.1366
|1.1250
|1.1386
|1245
|2006.04.21 08:30
|t/p
|624
|0.80
|1.1386
|1.1250
|1.1386
|140.52
|27795.53
|1246
|2006.04.21 08:30
|close
|623
|0.40
|1.1386
|1.1251
|1.1402
|14.05
|27809.58
|1247
|2006.04.21 08:30
|close
|622
|0.20
|1.1388
|1.1251
|1.1417
|-15.31
|27794.27
|1248
|2006.04.21 08:30
|close
|621
|0.10
|1.1387
|1.1251
|1.1432
|-21.70
|27772.57
|1249
|2006.04.21 08:30
|sell
|625
|0.10
|1.1386
|1.1547
|1.1366
|1250
|2006.04.21 08:55
|t/p
|625
|0.10
|1.1366
|1.1547
|1.1366
|17.60
|27790.17
|1251
|2006.04.21 08:55
|sell
|626
|0.10
|1.1363
|1.1524
|1.1343
|1252
|2006.04.21 10:03
|sell
|627
|0.20
|1.1379
|1.1525
|1.1359
|1253
|2006.04.21 12:49
|sell
|628
|0.40
|1.1397
|1.1528
|1.1377
|1254
|2006.04.21 13:24
|t/p
|628
|0.40
|1.1377
|1.1528
|1.1377
|70.32
|27860.49
|1255
|2006.04.21 13:24
|close
|627
|0.20
|1.1377
|1.1525
|1.1359
|3.52
|27864.01
|1256
|2006.04.21 13:25
|close
|626
|0.10
|1.1376
|1.1524
|1.1343
|-11.43
|27852.58
|1257
|2006.04.21 13:25
|buy
|629
|0.10
|1.1375
|1.1214
|1.1395
|1258
|2006.04.23 17:00
|buy
|630
|0.20
|1.1355
|1.1209
|1.1375
|1259
|2006.04.24 08:40
|t/p
|630
|0.20
|1.1375
|1.1209
|1.1375
|35.66
|27888.24
|1260
|2006.04.24 08:40
|close
|629
|0.10
|1.1375
|1.1214
|1.1395
|0.25
|27888.49
|1261
|2006.04.24 08:40
|buy
|631
|0.10
|1.1379
|1.1218
|1.1399
|1262
|2006.04.24 12:18
|buy
|632
|0.20
|1.1364
|1.1218
|1.1384
|1263
|2006.04.24 12:51
|buy
|633
|0.40
|1.1348
|1.1217
|1.1368
|1264
|2006.04.24 14:06
|t/p
|633
|0.40
|1.1368
|1.1217
|1.1368
|70.37
|27958.86
|1265
|2006.04.24 14:06
|close
|632
|0.20
|1.1368
|1.1218
|1.1384
|7.04
|27965.90
|1266
|2006.04.24 14:07
|close
|631
|0.10
|1.1368
|1.1218
|1.1399
|-9.68
|27956.22
|1267
|2006.04.24 14:07
|sell
|634
|0.10
|1.1367
|1.1528
|1.1347
|1268
|2006.04.25 04:58
|sell
|635
|0.20
|1.1385
|1.1531
|1.1365
|1269
|2006.04.25 09:01
|t/p
|635
|0.20
|1.1365
|1.1531
|1.1365
|35.20
|27991.42
|1270
|2006.04.25 09:01
|close
|634
|0.10
|1.1365
|1.1528
|1.1347
|1.46
|27992.88
|1271
|2006.04.25 09:01
|sell
|636
|0.10
|1.1363
|1.1524
|1.1343
|1272
|2006.04.25 09:13
|t/p
|636
|0.10
|1.1343
|1.1524
|1.1343
|17.63
|28010.51
|1273
|2006.04.25 09:13
|sell
|637
|0.10
|1.1340
|1.1501
|1.1320
|1274
|2006.04.25 09:26
|t/p
|637
|0.10
|1.1320
|1.1501
|1.1320
|17.67
|28028.18
|1275
|2006.04.25 09:26
|sell
|638
|0.10
|1.1317
|1.1478
|1.1297
|1276
|2006.04.25 10:00
|sell
|639
|0.20
|1.1332
|1.1478
|1.1312
|1277
|2006.04.25 11:08
|t/p
|639
|0.20
|1.1312
|1.1478
|1.1312
|35.36
|28063.54
|1278
|2006.04.25 11:08
|close
|638
|0.10
|1.1312
|1.1478
|1.1297
|4.42
|28067.96
|1279
|2006.04.25 11:08
|sell
|640
|0.10
|1.1310
|1.1471
|1.1290
|1280
|2006.04.26 03:41
|sell
|641
|0.20
|1.1325
|1.1471
|1.1305
|1281
|2006.04.26 08:58
|t/p
|641
|0.20
|1.1305
|1.1471
|1.1305
|35.38
|28103.34
|1282
|2006.04.26 08:58
|close
|640
|0.10
|1.1305
|1.1471
|1.1290
|4.12
|28107.46
|1283
|2006.04.26 08:58
|sell
|642
|0.10
|1.1304
|1.1465
|1.1284
|1284
|2006.04.26 09:05
|t/p
|642
|0.10
|1.1284
|1.1465
|1.1284
|17.72
|28125.18
|1285
|2006.04.26 09:05
|sell
|643
|0.10
|1.1281
|1.1442
|1.1261
|1286
|2006.04.26 09:44
|t/p
|643
|0.10
|1.1261
|1.1442
|1.1261
|17.76
|28142.94
|1287
|2006.04.26 09:44
|sell
|644
|0.10
|1.1258
|1.1419
|1.1238
|1288
|2006.04.26 10:24
|sell
|645
|0.20
|1.1273
|1.1419
|1.1253
|1289
|2006.04.27 06:38
|sell
|646
|0.40
|1.1288
|1.1419
|1.1268
|1290
|2006.04.27 07:36
|sell
|647
|0.80
|1.1303
|1.1419
|1.1283
|1291
|2006.04.27 09:26
|t/p
|647
|0.80
|1.1283
|1.1419
|1.1283
|141.81
|28284.75
|1292
|2006.04.27 09:26
|close
|646
|0.40
|1.1283
|1.1419
|1.1268
|17.73
|28302.48
|1293
|2006.04.27 09:26
|close
|645
|0.20
|1.1282
|1.1419
|1.1253
|-17.77
|28284.70
|1294
|2006.04.27 09:26
|close
|644
|0.10
|1.1281
|1.1419
|1.1238
|-21.30
|28263.40
|1295
|2006.04.27 09:26
|buy
|648
|0.10
|1.1282
|1.1121
|1.1302
|1296
|2006.04.27 10:00
|buy
|649
|0.20
|1.1265
|1.1119
|1.1285
|1297
|2006.04.27 10:06
|buy
|650
|0.40
|1.1250
|1.1119
|1.1270
|1298
|2006.04.27 10:30
|buy
|651
|0.80
|1.1235
|1.1119
|1.1255
|1299
|2006.04.27 12:51
|buy
|652
|1.60
|1.1220
|1.1119
|1.1240
|1300
|2006.04.27 13:46
|t/p
|652
|1.60
|1.1240
|1.1119
|1.1240
|284.70
|28548.10
|1301
|2006.04.27 13:46
|close
|651
|0.80
|1.1240
|1.1119
|1.1255
|35.59
|28583.69
|1302
|2006.04.27 13:46
|close
|650
|0.40
|1.1239
|1.1119
|1.1270
|-39.15
|28544.54
|1303
|2006.04.27 13:46
|close
|649
|0.20
|1.1238
|1.1119
|1.1285
|-48.05
|28496.49
|1304
|2006.04.27 13:46
|close
|648
|0.10
|1.1237
|1.1121
|1.1302
|-40.05
|28456.44
|1305
|2006.04.27 13:47
|sell
|653
|0.10
|1.1238
|1.1399
|1.1218
|1306
|2006.04.28 09:25
|t/p
|653
|0.10
|1.1218
|1.1399
|1.1218
|17.53
|28473.97
|1307
|2006.04.28 09:25
|sell
|654
|0.10
|1.1215
|1.1376
|1.1195
|1308
|2006.04.28 10:03
|t/p
|654
|0.10
|1.1195
|1.1376
|1.1195
|17.87
|28491.84
|1309
|2006.04.28 10:03
|sell
|655
|0.10
|1.1191
|1.1352
|1.1171
|1310
|2006.04.28 10:06
|sell
|656
|0.20
|1.1206
|1.1352
|1.1186
|1311
|2006.04.28 10:26
|sell
|657
|0.40
|1.1221
|1.1352
|1.1201
|1312
|2006.04.28 11:00
|t/p
|657
|0.40
|1.1201
|1.1352
|1.1201
|71.42
|28563.26
|1313
|2006.04.28 11:00
|close
|656
|0.20
|1.1201
|1.1352
|1.1186
|8.93
|28572.19
|1314
|2006.04.28 11:00
|close
|655
|0.10
|1.1202
|1.1352
|1.1171
|-9.82
|28562.37
|1315
|2006.04.28 11:00
|sell
|658
|0.10
|1.1200
|1.1361
|1.1180
|1316
|2006.04.28 15:02
|t/p
|658
|0.10
|1.1180
|1.1361
|1.1180
|17.90
|28580.27
|1317
|2006.04.28 15:02
|sell
|659
|0.10
|1.1176
|1.1337
|1.1156
|1318
|2006.05.01 02:42
|t/p
|659
|0.10
|1.1156
|1.1337
|1.1156
|17.63
|28597.89
|1319
|2006.05.01 02:42
|buy
|660
|0.10
|1.1156
|1.0995
|1.1176
|1320
|2006.05.01 08:22
|t/p
|660
|0.10
|1.1176
|1.0995
|1.1176
|17.90
|28615.79
|1321
|2006.05.01 08:22
|buy
|661
|0.10
|1.1179
|1.1018
|1.1199
|1322
|2006.05.01 08:56
|buy
|662
|0.20
|1.1163
|1.1017
|1.1183
|1323
|2006.05.01 09:07
|buy
|663
|0.40
|1.1148
|1.1017
|1.1168
|1324
|2006.05.01 11:51
|buy
|664
|0.80
|1.1133
|1.1017
|1.1153
|1325
|2006.05.01 13:31
|buy
|665
|1.60
|1.1118
|1.1017
|1.1138
|1326
|2006.05.01 15:20
|t/p
|665
|1.60
|1.1138
|1.1017
|1.1138
|287.30
|28903.09
|1327
|2006.05.01 15:20
|close
|664
|0.80
|1.1138
|1.1017
|1.1153
|35.91
|28939.00
|1328
|2006.05.01 15:20
|close
|663
|0.40
|1.1139
|1.1017
|1.1168
|-32.32
|28906.68
|1329
|2006.05.01 15:20
|close
|662
|0.20
|1.1140
|1.1017
|1.1183
|-41.29
|28865.39
|1330
|2006.05.01 15:20
|close
|661
|0.10
|1.1141
|1.1018
|1.1199
|-34.11
|28831.28
|1331
|2006.05.01 15:20
|buy
|666
|0.10
|1.1142
|1.0981
|1.1162
|1332
|2006.05.01 16:08
|buy
|667
|0.20
|1.1126
|1.0980
|1.1146
|1333
|2006.05.01 17:57
|t/p
|667
|0.20
|1.1146
|1.0980
|1.1146
|35.89
|28867.17
|1334
|2006.05.01 17:57
|close
|666
|0.10
|1.1146
|1.0981
|1.1162
|3.59
|28870.76
|1335
|2006.05.01 17:57
|buy
|668
|0.10
|1.1148
|1.0987
|1.1168
|1336
|2006.05.02 04:12
|buy
|669
|0.20
|1.1133
|1.0987
|1.1153
|1337
|2006.05.02 04:40
|buy
|670
|0.40
|1.1117
|1.0986
|1.1137
|1338
|2006.05.02 04:51
|buy
|671
|0.80
|1.1101
|1.0985
|1.1121
|1339
|2006.05.02 05:48
|buy
|672
|1.60
|1.1085
|1.0984
|1.1105
|1340
|2006.05.02 05:49
|buy
|673
|3.20
|1.1070
|1.0984
|1.1090
|1341
|2006.05.02 07:24
|t/p
|673
|3.20
|1.1090
|1.0984
|1.1090
|577.05
|29447.81
|1342
|2006.05.02 07:24
|close
|672
|1.60
|1.1091
|1.0984
|1.1105
|86.56
|29534.37
|1343
|2006.05.02 07:24
|close
|671
|0.80
|1.1090
|1.0985
|1.1121
|-79.35
|29455.02
|1344
|2006.05.02 07:24
|close
|670
|0.40
|1.1089
|1.0986
|1.1137
|-101.00
|29354.02
|1345
|2006.05.02 07:24
|close
|669
|0.20
|1.1091
|1.0987
|1.1153
|-75.74
|29278.28
|1346
|2006.05.02 07:24
|close
|668
|0.10
|1.1090
|1.0987
|1.1168
|-52.05
|29226.24
|1347
|2006.05.02 07:24
|sell
|674
|0.10
|1.1089
|1.1250
|1.1069
|1348
|2006.05.02 10:34
|t/p
|674
|0.10
|1.1069
|1.1250
|1.1069
|18.07
|29244.31
|1349
|2006.05.02 10:34
|sell
|675
|0.10
|1.1066
|1.1227
|1.1046
|1350
|2006.05.02 12:06
|sell
|676
|0.20
|1.1081
|1.1227
|1.1061
|1351
|2006.05.02 15:16
|t/p
|676
|0.20
|1.1061
|1.1227
|1.1061
|36.16
|29280.47
|1352
|2006.05.02 15:16
|close
|675
|0.10
|1.1061
|1.1227
|1.1046
|4.52
|29284.99
|1353
|2006.05.02 16:14
|sell
|677
|0.10
|1.1061
|1.1222
|1.1041
|1354
|2006.05.02 18:52
|sell
|678
|0.20
|1.1077
|1.1223
|1.1057
|1355
|2006.05.02 19:55
|t/p
|678
|0.20
|1.1057
|1.1223
|1.1057
|36.18
|29321.17
|1356
|2006.05.02 19:55
|close
|677
|0.10
|1.1057
|1.1222
|1.1041
|3.62
|29324.79
|1357
|2006.05.02 20:03
|buy
|679
|0.10
|1.1056
|1.0895
|1.1076
|1358
|2006.05.02 21:08
|buy
|680
|0.20
|1.1040
|1.0894
|1.1060
|1359
|2006.05.02 22:12
|buy
|681
|0.40
|1.1024
|1.0893
|1.1044
|1360
|2006.05.03 03:01
|t/p
|681
|0.40
|1.1044
|1.0893
|1.1044
|73.45
|29398.23
|1361
|2006.05.03 03:01
|close
|680
|0.20
|1.1044
|1.0894
|1.1060
|7.74
|29405.97
|1362
|2006.05.03 03:01
|close
|679
|0.10
|1.1043
|1.0895
|1.1076
|-11.52
|29394.46
|1363
|2006.05.03 03:01
|buy
|682
|0.10
|1.1047
|1.0886
|1.1067
|1364
|2006.05.03 04:26
|t/p
|682
|0.10
|1.1067
|1.0886
|1.1067
|18.07
|29412.53
|1365
|2006.05.03 04:26
|buy
|683
|0.10
|1.1070
|1.0909
|1.1090
|1366
|2006.05.03 04:53
|buy
|684
|0.20
|1.1054
|1.0908
|1.1074
|1367
|2006.05.03 08:16
|t/p
|684
|0.20
|1.1074
|1.0908
|1.1074
|36.12
|29448.65
|1368
|2006.05.03 08:16
|close
|683
|0.10
|1.1074
|1.0909
|1.1090
|3.61
|29452.26
|1369
|2006.05.03 08:16
|buy
|685
|0.10
|1.1078
|1.0917
|1.1098
|1370
|2006.05.03 09:23
|buy
|686
|0.20
|1.1062
|1.0916
|1.1082
|1371
|2006.05.03 10:21
|t/p
|686
|0.20
|1.1082
|1.0916
|1.1082
|36.09
|29488.35
|1372
|2006.05.03 10:21
|close
|685
|0.10
|1.1082
|1.0917
|1.1098
|3.61
|29491.96
|1373
|2006.05.03 10:21
|buy
|687
|0.10
|1.1084
|1.0923
|1.1104
|1374
|2006.05.03 11:17
|buy
|688
|0.20
|1.1069
|1.0923
|1.1089
|1375
|2006.05.03 12:13
|buy
|689
|0.40
|1.1054
|1.0923
|1.1074
|1376
|2006.05.03 14:46
|t/p
|689
|0.40
|1.1074
|1.0923
|1.1074
|72.24
|29564.20
|1377
|2006.05.03 14:46
|close
|688
|0.20
|1.1074
|1.0923
|1.1089
|9.03
|29573.23
|1378
|2006.05.03 14:46
|close
|687
|0.10
|1.1073
|1.0923
|1.1104
|-9.93
|29563.30
|1379
|2006.05.03 14:46
|buy
|690
|0.10
|1.1075
|1.0914
|1.1095
|1380
|2006.05.03 19:10
|t/p
|690
|0.10
|1.1095
|1.0914
|1.1095
|18.03
|29581.33
|1381
|2006.05.03 19:10
|buy
|691
|0.10
|1.1098
|1.0937
|1.1118
|1382
|2006.05.03 20:07
|buy
|692
|0.20
|1.1082
|1.0936
|1.1102
|1383
|2006.05.04 02:09
|t/p
|692
|0.20
|1.1102
|1.0936
|1.1102
|37.54
|29618.86
|1384
|2006.05.04 02:09
|close
|691
|0.10
|1.1102
|1.0937
|1.1118
|4.35
|29623.22
|1385
|2006.05.04 02:11
|buy
|693
|0.10
|1.1104
|1.0943
|1.1124
|1386
|2006.05.04 03:02
|t/p
|693
|0.10
|1.1124
|1.0943
|1.1124
|17.98
|29641.20
|1387
|2006.05.04 03:02
|buy
|694
|0.10
|1.1127
|1.0966
|1.1147
|1388
|2006.05.04 03:16
|buy
|695
|0.20
|1.1112
|1.0966
|1.1132
|1389
|2006.05.04 03:51
|t/p
|695
|0.20
|1.1132
|1.0966
|1.1132
|35.93
|29677.13
|1390
|2006.05.04 03:51
|close
|694
|0.10
|1.1132
|1.0966
|1.1147
|4.49
|29681.62
|1391
|2006.05.04 03:51
|buy
|696
|0.10
|1.1134
|1.0973
|1.1154
|1392
|2006.05.04 07:56
|buy
|697
|0.20
|1.1119
|1.0973
|1.1139
|1393
|2006.05.04 08:20
|buy
|698
|0.40
|1.1103
|1.0972
|1.1123
|1394
|2006.05.04 08:36
|buy
|699
|0.80
|1.1088
|1.0972
|1.1108
|1395
|2006.05.04 08:56
|t/p
|699
|0.80
|1.1108
|1.0972
|1.1108
|144.04
|29825.66
|1396
|2006.05.04 08:56
|close
|698
|0.40
|1.1108
|1.0972
|1.1123
|18.01
|29843.67
|1397
|2006.05.04 08:56
|close
|697
|0.20
|1.1109
|1.0973
|1.1139
|-18.00
|29825.67
|1398
|2006.05.04 08:56
|close
|696
|0.10
|1.1110
|1.0973
|1.1154
|-21.60
|29804.07
|1399
|2006.05.04 08:56
|sell
|700
|0.10
|1.1111
|1.1272
|1.1091
|1400
|2006.05.04 09:10
|t/p
|700
|0.10
|1.1091
|1.1272
|1.1091
|18.03
|29822.10
|1401
|2006.05.04 09:10
|sell
|701
|0.10
|1.1088
|1.1249
|1.1068
|1402
|2006.05.04 10:04
|t/p
|701
|0.10
|1.1068
|1.1249
|1.1068
|18.07
|29840.17
|1403
|2006.05.04 10:04
|sell
|702
|0.10
|1.1065
|1.1226
|1.1045
|1404
|2006.05.04 12:12
|sell
|703
|0.20
|1.1080
|1.1226
|1.1060
|1405
|2006.05.04 17:41
|sell
|704
|0.40
|1.1096
|1.1227
|1.1076
|1406
|2006.05.05 03:46
|t/p
|704
|0.40
|1.1076
|1.1227
|1.1076
|71.02
|29911.18
|1407
|2006.05.05 03:46
|close
|703
|0.20
|1.1076
|1.1226
|1.1060
|6.61
|29917.80
|1408
|2006.05.05 03:46
|close
|702
|0.10
|1.1075
|1.1226
|1.1045
|-9.33
|29908.46
|1409
|2006.05.05 03:46
|buy
|705
|0.10
|1.1075
|1.0914
|1.1095
|1410
|2006.05.05 04:28
|t/p
|705
|0.10
|1.1095
|1.0914
|1.1095
|18.03
|29926.49
|1411
|2006.05.05 04:28
|sell
|706
|0.10
|1.1095
|1.1256
|1.1075
|1412
|2006.05.05 08:30
|t/p
|706
|0.10
|1.1075
|1.1256
|1.1075
|18.06
|29944.55
|1413
|2006.05.05 08:30
|sell
|707
|0.10
|1.1072
|1.1233
|1.1052
|1414
|2006.05.07 19:43
|t/p
|707
|0.10
|1.1052
|1.1233
|1.1052
|18.10
|29962.65
|1415
|2006.05.07 19:43
|sell
|708
|0.10
|1.1049
|1.1210
|1.1029
|1416
|2006.05.08 04:28
|t/p
|708
|0.10
|1.1029
|1.1210
|1.1029
|17.83
|29980.48
|1417
|2006.05.08 04:28
|sell
|709
|0.10
|1.1026
|1.1187
|1.1006
|1418
|2006.05.08 05:02
|sell
|710
|0.20
|1.1041
|1.1187
|1.1021
|1419
|2006.05.08 06:54
|sell
|711
|0.40
|1.1058
|1.1189
|1.1038
|1420
|2006.05.08 08:03
|sell
|712
|0.80
|1.1073
|1.1189
|1.1053
|1421
|2006.05.08 08:14
|sell
|713
|1.60
|1.1088
|1.1189
|1.1068
|1422
|2006.05.08 08:49
|sell
|714
|3.20
|1.1103
|1.1189
|1.1083
|1423
|2006.05.08 09:38
|sell
|715
|6.40
|1.1119
|1.1190
|1.1099
|1424
|2006.05.09 02:59
|sell
|716
|12.80
|1.1134
|1.1190
|1.1114
|1425
|2006.05.09 07:17
|t/p
|716
|12.80
|1.1114
|1.1190
|1.1114
|2303.40
|32283.88
|1426
|2006.05.09 07:17
|close
|715
|6.40
|1.1114
|1.1190
|1.1099
|268.49
|32552.37
|1427
|2006.05.09 07:17
|close
|714
|3.20
|1.1113
|1.1189
|1.1083
|-297.67
|32254.70
|1428
|2006.05.09 07:17
|close
|713
|1.60
|1.1114
|1.1189
|1.1068
|-379.16
|31875.54
|1429
|2006.05.09 07:17
|close
|712
|0.80
|1.1113
|1.1189
|1.1053
|-290.38
|31585.16
|1430
|2006.05.09 07:17
|close
|711
|0.40
|1.1111
|1.1189
|1.1038
|-192.01
|31393.15
|1431
|2006.05.09 07:17
|close
|710
|0.20
|1.1112
|1.1187
|1.1021
|-128.40
|31264.75
|1432
|2006.05.09 07:17
|close
|709
|0.10
|1.1112
|1.1187
|1.1006
|-77.69
|31187.05
|1433
|2006.05.09 07:17
|sell
|717
|0.10
|1.1106
|1.1267
|1.1086
|1434
|2006.05.09 07:32
|sell
|718
|0.20
|1.1121
|1.1267
|1.1101
|1435
|2006.05.09 08:21
|t/p
|718
|0.20
|1.1101
|1.1267
|1.1101
|36.03
|31223.08
|1436
|2006.05.09 08:21
|close
|717
|0.10
|1.1101
|1.1267
|1.1086
|4.50
|31227.58
|1437
|2006.05.09 08:22
|sell
|719
|0.10
|1.1099
|1.1260
|1.1079
|1438
|2006.05.09 08:59
|t/p
|719
|0.10
|1.1079
|1.1260
|1.1079
|18.06
|31245.64
|1439
|2006.05.09 08:59
|sell
|720
|0.10
|1.1075
|1.1236
|1.1055
|1440
|2006.05.09 09:29
|t/p
|720
|0.10
|1.1055
|1.1236
|1.1055
|18.09
|31263.73
|1441
|2006.05.09 09:29
|sell
|721
|0.10
|1.1052
|1.1213
|1.1032
|1442
|2006.05.09 09:59
|t/p
|721
|0.10
|1.1032
|1.1213
|1.1032
|18.13
|31281.86
|1443
|2006.05.09 09:59
|sell
|722
|0.10
|1.1029
|1.1190
|1.1009
|1444
|2006.05.09 10:34
|t/p
|722
|0.10
|1.1009
|1.1190
|1.1009
|18.17
|31300.03
|1445
|2006.05.09 10:34
|sell
|723
|0.10
|1.1006
|1.1167
|1.0986
|1446
|2006.05.09 10:43
|sell
|724
|0.20
|1.1021
|1.1167
|1.1001
|1447
|2006.05.09 11:06
|t/p
|724
|0.20
|1.1001
|1.1167
|1.1001
|36.36
|31336.39
|1448
|2006.05.09 11:06
|close
|723
|0.10
|1.1001
|1.1167
|1.0986
|4.55
|31340.94
|1449
|2006.05.09 11:06
|sell
|725
|0.10
|1.0997
|1.1158
|1.0977
|1450
|2006.05.09 11:32
|sell
|726
|0.20
|1.1012
|1.1158
|1.0992
|1451
|2006.05.09 11:38
|t/p
|726
|0.20
|1.0992
|1.1158
|1.0992
|36.39
|31377.33
|1452
|2006.05.09 11:38
|close
|725
|0.10
|1.0992
|1.1158
|1.0977
|4.55
|31381.88
|1453
|2006.05.09 11:38
|sell
|727
|0.10
|1.0991
|1.1152
|1.0971
|1454
|2006.05.09 11:52
|sell
|728
|0.20
|1.1006
|1.1152
|1.0986
|1455
|2006.05.10 03:14
|t/p
|728
|0.20
|1.0986
|1.1152
|1.0986
|35.80
|31417.69
|1456
|2006.05.10 03:14
|close
|727
|0.10
|1.0986
|1.1152
|1.0971
|4.25
|31421.93
|1457
|2006.05.10 04:02
|buy
|729
|0.10
|1.0996
|1.0835
|1.1016
|1458
|2006.05.10 09:24
|t/p
|729
|0.10
|1.1016
|1.0835
|1.1016
|18.16
|31440.09
|1459
|2006.05.10 09:24
|buy
|730
|0.10
|1.1019
|1.0858
|1.1039
|1460
|2006.05.10 09:59
|buy
|731
|0.20
|1.1003
|1.0857
|1.1023
|1461
|2006.05.10 14:17
|t/p
|731
|0.20
|1.1023
|1.0857
|1.1023
|36.29
|31476.38
|1462
|2006.05.10 14:17
|close
|730
|0.10
|1.1023
|1.0858
|1.1039
|3.63
|31480.01
|1463
|2006.05.10 14:17
|buy
|732
|0.10
|1.1028
|1.0867
|1.1048
|1464
|2006.05.10 14:19
|buy
|733
|0.20
|1.1013
|1.0867
|1.1033
|1465
|2006.05.10 14:41
|buy
|734
|0.40
|1.0998
|1.0867
|1.1018
|1466
|2006.05.10 18:51
|t/p
|734
|0.40
|1.1018
|1.0867
|1.1018
|72.61
|31552.62
|1467
|2006.05.10 18:51
|close
|733
|0.20
|1.1018
|1.0867
|1.1033
|9.08
|31561.70
|1468
|2006.05.10 18:51
|close
|732
|0.10
|1.1019
|1.0867
|1.1048
|-8.17
|31553.53
|1469
|2006.05.10 18:51
|buy
|735
|0.10
|1.1023
|1.0862
|1.1043
|1470
|2006.05.10 19:35
|t/p
|735
|0.10
|1.1043
|1.0862
|1.1043
|18.11
|31571.64
|1471
|2006.05.10 19:35
|buy
|736
|0.10
|1.1048
|1.0887
|1.1068
|1472
|2006.05.11 02:28
|buy
|737
|0.20
|1.1033
|1.0887
|1.1053
|1473
|2006.05.11 03:34
|t/p
|737
|0.20
|1.1053
|1.0887
|1.1053
|36.19
|31607.83
|1474
|2006.05.11 03:34
|close
|736
|0.10
|1.1054
|1.0887
|1.1068
|6.18
|31614.02
|1475
|2006.05.11 03:34
|sell
|738
|0.10
|1.1052
|1.1213
|1.1032
|1476
|2006.05.11 03:40
|sell
|739
|0.20
|1.1068
|1.1214
|1.1048
|1477
|2006.05.11 04:23
|t/p
|739
|0.20
|1.1048
|1.1214
|1.1048
|36.21
|31650.23
|1478
|2006.05.11 04:23
|close
|738
|0.10
|1.1047
|1.1213
|1.1032
|4.53
|31654.76
|1479
|2006.05.11 04:23
|sell
|740
|0.10
|1.1043
|1.1204
|1.1023
|1480
|2006.05.11 06:14
|sell
|741
|0.20
|1.1059
|1.1205
|1.1039
|1481
|2006.05.11 08:19
|t/p
|741
|0.20
|1.1039
|1.1205
|1.1039
|36.24
|31691.00
|1482
|2006.05.11 08:19
|close
|740
|0.10
|1.1039
|1.1204
|1.1023
|3.62
|31694.62
|1483
|2006.05.11 08:19
|sell
|742
|0.10
|1.1035
|1.1196
|1.1015
|1484
|2006.05.11 09:53
|t/p
|742
|0.10
|1.1015
|1.1196
|1.1015
|18.16
|31712.78
|1485
|2006.05.11 09:53
|sell
|743
|0.10
|1.1012
|1.1173
|1.0992
|1486
|2006.05.11 11:10
|t/p
|743
|0.10
|1.0992
|1.1173
|1.0992
|18.20
|31730.98
|1487
|2006.05.11 11:10
|sell
|744
|0.10
|1.0989
|1.1150
|1.0969
|1488
|2006.05.11 12:30
|sell
|745
|0.20
|1.1004
|1.1150
|1.0984
|1489
|2006.05.11 16:25
|sell
|746
|0.40
|1.1019
|1.1150
|1.0999
|1490
|2006.05.11 17:16
|sell
|747
|0.80
|1.1035
|1.1151
|1.1015
|1491
|2006.05.11 18:55
|t/p
|747
|0.80
|1.1015
|1.1151
|1.1015
|145.26
|31876.24
|1492
|2006.05.11 18:55
|close
|746
|0.40
|1.1015
|1.1150
|1.0999
|14.53
|31890.77
|1493
|2006.05.11 18:55
|close
|745
|0.20
|1.1015
|1.1150
|1.0984
|-19.97
|31870.80
|1494
|2006.05.11 18:55
|close
|744
|0.10
|1.1013
|1.1150
|1.0969
|-21.79
|31849.01
|1495
|2006.05.11 20:00
|buy
|748
|0.10
|1.1015
|1.0854
|1.1035
|1496
|2006.05.11 20:34
|buy
|749
|0.20
|1.1000
|1.0854
|1.1020
|1497
|2006.05.11 22:18
|t/p
|749
|0.20
|1.1020
|1.0854
|1.1020
|36.30
|31885.31
|1498
|2006.05.11 22:18
|close
|748
|0.10
|1.1021
|1.0854
|1.1035
|5.44
|31890.75
|1499
|2006.05.11 22:18
|buy
|750
|0.10
|1.1023
|1.0862
|1.1043
|1500
|2006.05.12 01:49
|buy
|751
|0.20
|1.1008
|1.0862
|1.1028
|1501
|2006.05.12 05:30
|t/p
|751
|0.20
|1.1028
|1.0862
|1.1028
|36.27
|31927.02
|1502
|2006.05.12 05:30
|close
|750
|0.10
|1.1028
|1.0862
|1.1043
|4.78
|31931.80
|1503
|2006.05.12 05:30
|buy
|752
|0.10
|1.1030
|1.0869
|1.1050
|1504
|2006.05.12 05:41
|buy
|753
|0.20
|1.1015
|1.0869
|1.1035
|1505
|2006.05.12 06:32
|buy
|754
|0.40
|1.1000
|1.0869
|1.1020
|1506
|2006.05.12 07:06
|t/p
|754
|0.40
|1.1020
|1.0869
|1.1020
|72.60
|32004.40
|1507
|2006.05.12 07:06
|close
|753
|0.20
|1.1020
|1.0869
|1.1035
|9.07
|32013.47
|1508
|2006.05.12 07:06
|close
|752
|0.10
|1.1021
|1.0869
|1.1050
|-8.17
|32005.30
|1509
|2006.05.12 07:06
|buy
|755
|0.10
|1.1025
|1.0864
|1.1045
|1510
|2006.05.12 07:29
|buy
|756
|0.20
|1.1010
|1.0864
|1.1030
|1511
|2006.05.12 08:27
|t/p
|756
|0.20
|1.1030
|1.0864
|1.1030
|36.26
|32041.56
|1512
|2006.05.12 08:27
|close
|755
|0.10
|1.1030
|1.0864
|1.1045
|4.53
|32046.09
|1513
|2006.05.12 08:27
|buy
|757
|0.10
|1.1032
|1.0871
|1.1052
|1514
|2006.05.12 08:31
|t/p
|757
|0.10
|1.1052
|1.0871
|1.1052
|18.10
|32064.19
|1515
|2006.05.12 08:31
|buy
|758
|0.10
|1.1056
|1.0895
|1.1076
|1516
|2006.05.12 08:32
|buy
|759
|0.20
|1.1040
|1.0894
|1.1060
|1517
|2006.05.12 08:39
|t/p
|759
|0.20
|1.1060
|1.0894
|1.1060
|36.16
|32100.35
|1518
|2006.05.12 08:39
|close
|758
|0.10
|1.1061
|1.0895
|1.1076
|4.52
|32104.87
|1519
|2006.05.12 08:39
|buy
|760
|0.10
|1.1063
|1.0902
|1.1083
|1520
|2006.05.12 08:46
|buy
|761
|0.20
|1.1048
|1.0902
|1.1068
|1521
|2006.05.12 08:46
|buy
|762
|0.40
|1.1032
|1.0901
|1.1052
|1522
|2006.05.12 08:50
|buy
|763
|0.80
|1.1016
|1.0900
|1.1036
|1523
|2006.05.12 08:52
|buy
|764
|1.60
|1.1000
|1.0899
|1.1020
|1524
|2006.05.12 09:01
|t/p
|764
|1.60
|1.1020
|1.0899
|1.1020
|290.38
|32395.25
|1525
|2006.05.12 09:01
|close
|763
|0.80
|1.1020
|1.0900
|1.1036
|29.04
|32424.29
|1526
|2006.05.12 09:01
|close
|762
|0.40
|1.1021
|1.0901
|1.1052
|-39.92
|32384.37
|1527
|2006.05.12 09:01
|close
|761
|0.20
|1.1023
|1.0902
|1.1068
|-45.36
|32339.01
|1528
|2006.05.12 09:01
|close
|760
|0.10
|1.1023
|1.0902
|1.1083
|-36.29
|32302.72
|1529
|2006.05.12 09:01
|buy
|765
|0.10
|1.1027
|1.0866
|1.1047
|1530
|2006.05.12 09:14
|buy
|766
|0.20
|1.1012
|1.0866
|1.1032
|1531
|2006.05.12 09:59
|t/p
|766
|0.20
|1.1032
|1.0866
|1.1032
|36.26
|32338.98
|1532
|2006.05.12 09:59
|close
|765
|0.10
|1.1032
|1.0866
|1.1047
|4.53
|32343.51
|1533
|2006.05.12 09:59
|buy
|767
|0.10
|1.1037
|1.0876
|1.1057
|1534
|2006.05.12 10:36
|t/p
|767
|0.10
|1.1057
|1.0876
|1.1057
|18.09
|32361.60
|1535
|2006.05.12 10:36
|buy
|768
|0.10
|1.1060
|1.0899
|1.1080
|1536
|2006.05.12 11:15
|buy
|769
|0.20
|1.1044
|1.0898
|1.1064
|1537
|2006.05.12 11:23
|t/p
|769
|0.20
|1.1064
|1.0898
|1.1064
|36.15
|32397.75
|1538
|2006.05.12 11:23
|close
|768
|0.10
|1.1064
|1.0899
|1.1080
|3.62
|32401.37
|1539
|2006.05.12 11:23
|buy
|770
|0.10
|1.1068
|1.0907
|1.1088
|1540
|2006.05.12 11:36
|t/p
|770
|0.10
|1.1088
|1.0907
|1.1088
|18.04
|32419.41
|1541
|2006.05.12 11:36
|buy
|771
|0.10
|1.1091
|1.0930
|1.1111
|1542
|2006.05.14 22:44
|t/p
|771
|0.10
|1.1111
|1.0930
|1.1111
|18.00
|32437.41
|1543
|2006.05.14 23:00
|buy
|772
|0.10
|1.1126
|1.0965
|1.1146
|1544
|2006.05.15 00:13
|buy
|773
|0.20
|1.1111
|1.0965
|1.1131
|1545
|2006.05.15 00:50
|buy
|774
|0.40
|1.1096
|1.0965
|1.1116
|1546
|2006.05.15 02:29
|t/p
|774
|0.40
|1.1116
|1.0965
|1.1116
|71.97
|32509.38
|1547
|2006.05.15 02:29
|close
|773
|0.20
|1.1116
|1.0965
|1.1131
|9.00
|32518.38
|1548
|2006.05.15 02:29
|close
|772
|0.10
|1.1115
|1.0965
|1.1146
|-9.65
|32508.73
|1549
|2006.05.15 02:29
|sell
|775
|0.10
|1.1114
|1.1275
|1.1094
|1550
|2006.05.15 03:07
|sell
|776
|0.20
|1.1129
|1.1275
|1.1109
|1551
|2006.05.15 03:59
|sell
|777
|0.40
|1.1144
|1.1275
|1.1124
|1552
|2006.05.15 04:14
|sell
|778
|0.80
|1.1160
|1.1276
|1.1140
|1553
|2006.05.15 06:48
|sell
|779
|1.60
|1.1176
|1.1277
|1.1156
|1554
|2006.05.15 08:01
|t/p
|779
|1.60
|1.1156
|1.1277
|1.1156
|286.84
|32795.57
|1555
|2006.05.15 08:01
|close
|778
|0.80
|1.1156
|1.1276
|1.1140
|28.68
|32824.25
|1556
|2006.05.15 08:02
|close
|777
|0.40
|1.1157
|1.1275
|1.1124
|-46.61
|32777.64
|1557
|2006.05.15 08:02
|close
|776
|0.20
|1.1158
|1.1275
|1.1109
|-51.98
|32725.66
|1558
|2006.05.15 08:02
|close
|775
|0.10
|1.1157
|1.1275
|1.1094
|-38.54
|32687.12
|1559
|2006.05.15 08:02
|buy
|780
|0.10
|1.1158
|1.0997
|1.1178
|1560
|2006.05.15 08:27
|buy
|781
|0.20
|1.1142
|1.0996
|1.1162
|1561
|2006.05.15 08:50
|buy
|782
|0.40
|1.1127
|1.0996
|1.1147
|1562
|2006.05.15 09:02
|t/p
|782
|0.40
|1.1147
|1.0996
|1.1147
|71.77
|32758.89
|1563
|2006.05.15 09:02
|close
|781
|0.20
|1.1147
|1.0996
|1.1162
|8.97
|32767.86
|1564
|2006.05.15 09:02
|close
|780
|0.10
|1.1148
|1.0997
|1.1178
|-8.97
|32758.89
|1565
|2006.05.15 10:40
|sell
|783
|0.10
|1.1129
|1.1290
|1.1109
|1566
|2006.05.15 10:59
|sell
|784
|0.20
|1.1144
|1.1290
|1.1124
|1567
|2006.05.15 11:27
|t/p
|784
|0.20
|1.1124
|1.1290
|1.1124
|35.96
|32794.85
|1568
|2006.05.15 11:27
|close
|783
|0.10
|1.1124
|1.1290
|1.1109
|4.49
|32799.34
|1569
|2006.05.15 11:27
|sell
|785
|0.10
|1.1121
|1.1282
|1.1101
|1570
|2006.05.15 11:39
|sell
|786
|0.20
|1.1137
|1.1283
|1.1117
|1571
|2006.05.15 11:49
|sell
|787
|0.40
|1.1152
|1.1283
|1.1132
|1572
|2006.05.15 13:39
|t/p
|787
|0.40
|1.1132
|1.1283
|1.1132
|71.86
|32871.20
|1573
|2006.05.15 13:39
|close
|786
|0.20
|1.1132
|1.1283
|1.1117
|8.98
|32880.18
|1574
|2006.05.15 13:39
|close
|785
|0.10
|1.1131
|1.1282
|1.1101
|-8.98
|32871.20
|1575
|2006.05.15 13:39
|sell
|788
|0.10
|1.1127
|1.1288
|1.1107
|1576
|2006.05.15 14:10
|sell
|789
|0.20
|1.1142
|1.1288
|1.1122
|1577
|2006.05.16 00:25
|t/p
|789
|0.20
|1.1122
|1.1288
|1.1122
|35.36
|32906.56
|1578
|2006.05.16 00:25
|close
|788
|0.10
|1.1121
|1.1288
|1.1107
|5.10
|32911.66
|1579
|2006.05.16 00:25
|sell
|790
|0.10
|1.1117
|1.1278
|1.1097
|1580
|2006.05.16 00:50
|sell
|791
|0.20
|1.1133
|1.1279
|1.1113
|1581
|2006.05.16 02:05
|sell
|792
|0.40
|1.1148
|1.1279
|1.1128
|1582
|2006.05.16 04:21
|sell
|793
|0.80
|1.1163
|1.1279
|1.1143
|1583
|2006.05.16 06:45
|t/p
|793
|0.80
|1.1143
|1.1279
|1.1143
|143.62
|33055.28
|1584
|2006.05.16 06:45
|close
|792
|0.40
|1.1141
|1.1279
|1.1128
|25.13
|33080.41
|1585
|2006.05.16 06:45
|close
|791
|0.20
|1.1140
|1.1279
|1.1113
|-12.57
|33067.84
|1586
|2006.05.16 06:45
|close
|790
|0.10
|1.1139
|1.1278
|1.1097
|-19.75
|33048.09
|1587
|2006.05.16 06:45
|buy
|794
|0.10
|1.1138
|1.0977
|1.1158
|1588
|2006.05.16 08:32
|buy
|795
|0.20
|1.1122
|1.0976
|1.1142
|1589
|2006.05.16 08:34
|buy
|796
|0.40
|1.1105
|1.0974
|1.1125
|1590
|2006.05.16 08:42
|buy
|797
|0.80
|1.1090
|1.0974
|1.1110
|1591
|2006.05.16 09:15
|t/p
|797
|0.80
|1.1110
|1.0974
|1.1110
|144.01
|33192.10
|1592
|2006.05.16 09:15
|close
|796
|0.40
|1.1110
|1.0974
|1.1125
|18.00
|33210.10
|1593
|2006.05.16 09:15
|close
|795
|0.20
|1.1111
|1.0976
|1.1142
|-19.80
|33190.30
|1594
|2006.05.16 09:15
|close
|794
|0.10
|1.1111
|1.0977
|1.1158
|-24.30
|33166.00
|1595
|2006.05.16 09:15
|sell
|798
|0.10
|1.1110
|1.1271
|1.1090
|1596
|2006.05.16 13:38
|t/p
|798
|0.10
|1.1090
|1.1271
|1.1090
|18.03
|33184.03
|1597
|2006.05.16 13:38
|sell
|799
|0.10
|1.1087
|1.1248
|1.1067
|1598
|2006.05.16 16:49
|t/p
|799
|0.10
|1.1067
|1.1248
|1.1067
|18.07
|33202.10
|1599
|2006.05.16 16:49
|sell
|800
|0.10
|1.1064
|1.1225
|1.1044
|1600
|2006.05.17 05:08
|t/p
|800
|0.10
|1.1044
|1.1225
|1.1044
|17.81
|33219.91
|1601
|2006.05.17 05:08
|sell
|801
|0.10
|1.1041
|1.1202
|1.1021
|1602
|2006.05.17 05:52
|sell
|802
|0.20
|1.1057
|1.1203
|1.1037
|1603
|2006.05.17 06:59
|t/p
|802
|0.20
|1.1037
|1.1203
|1.1037
|36.24
|33256.15
|1604
|2006.05.17 06:59
|close
|801
|0.10
|1.1037
|1.1202
|1.1021
|3.62
|33259.77
|1605
|2006.05.17 06:59
|sell
|803
|0.10
|1.1035
|1.1196
|1.1015
|1606
|2006.05.17 07:40
|sell
|804
|0.20
|1.1050
|1.1196
|1.1030
|1607
|2006.05.17 08:42
|t/p
|804
|0.20
|1.1030
|1.1196
|1.1030
|36.26
|33296.03
|1608
|2006.05.17 08:42
|close
|803
|0.10
|1.1030
|1.1196
|1.1015
|4.53
|33300.56
|1609
|2006.05.17 08:42
|sell
|805
|0.10
|1.1026
|1.1187
|1.1006
|1610
|2006.05.17 08:57
|sell
|806
|0.20
|1.1041
|1.1187
|1.1021
|1611
|2006.05.17 09:06
|t/p
|806
|0.20
|1.1021
|1.1187
|1.1021
|36.29
|33336.85
|1612
|2006.05.17 09:06
|close
|805
|0.10
|1.1021
|1.1187
|1.1006
|4.54
|33341.39
|1613
|2006.05.17 09:06
|sell
|807
|0.10
|1.1019
|1.1180
|1.0999
|1614
|2006.05.17 09:19
|sell
|808
|0.20
|1.1035
|1.1181
|1.1015
|1615
|2006.05.17 09:20
|sell
|809
|0.40
|1.1050
|1.1181
|1.1030
|1616
|2006.05.17 09:25
|sell
|810
|0.80
|1.1065
|1.1181
|1.1045
|1617
|2006.05.17 10:29
|sell
|811
|1.60
|1.1080
|1.1181
|1.1060
|1618
|2006.05.17 10:34
|sell
|812
|3.20
|1.1096
|1.1182
|1.1076
|1619
|2006.05.17 10:48
|t/p
|812
|3.20
|1.1076
|1.1182
|1.1076
|577.83
|33919.22
|1620
|2006.05.17 10:48
|close
|811
|1.60
|1.1076
|1.1181
|1.1060
|57.78
|33977.00
|1621
|2006.05.17 10:49
|close
|810
|0.80
|1.1077
|1.1181
|1.1045
|-86.67
|33890.33
|1622
|2006.05.17 10:49
|close
|809
|0.40
|1.1076
|1.1181
|1.1030
|-93.90
|33796.43
|1623
|2006.05.17 10:49
|close
|808
|0.20
|1.1077
|1.1181
|1.1015
|-75.83
|33720.60
|1624
|2006.05.17 10:49
|close
|807
|0.10
|1.1076
|1.1180
|1.0999
|-51.46
|33669.14
|1625
|2006.05.17 10:49
|buy
|813
|0.10
|1.1075
|1.0914
|1.1095
|1626
|2006.05.17 11:10
|t/p
|813
|0.10
|1.1095
|1.0914
|1.1095
|18.03
|33687.17
|1627
|2006.05.17 11:10
|buy
|814
|0.10
|1.1098
|1.0937
|1.1118
|1628
|2006.05.17 11:30
|t/p
|814
|0.10
|1.1118
|1.0937
|1.1118
|17.99
|33705.16
|1629
|2006.05.17 11:30
|buy
|815
|0.10
|1.1121
|1.0960
|1.1141
|1630
|2006.05.17 15:09
|t/p
|815
|0.10
|1.1141
|1.0960
|1.1141
|17.95
|33723.11
|1631
|2006.05.17 15:09
|buy
|816
|0.10
|1.1144
|1.0983
|1.1164
|1632
|2006.05.17 16:28
|buy
|817
|0.20
|1.1129
|1.0983
|1.1149
|1633
|2006.05.17 17:42
|t/p
|817
|0.20
|1.1149
|1.0983
|1.1149
|35.88
|33758.99
|1634
|2006.05.17 17:42
|close
|816
|0.10
|1.1149
|1.0983
|1.1164
|4.48
|33763.47
|1635
|2006.05.17 17:42
|buy
|818
|0.10
|1.1151
|1.0990
|1.1171
|1636
|2006.05.18 05:01
|buy
|819
|0.20
|1.1136
|1.0990
|1.1156
|1637
|2006.05.18 05:04
|buy
|820
|0.40
|1.1121
|1.0990
|1.1141
|1638
|2006.05.18 06:37
|buy
|821
|0.80
|1.1105
|1.0989
|1.1125
|1639
|2006.05.18 07:00
|t/p
|821
|0.80
|1.1125
|1.0989
|1.1125
|143.82
|33907.29
|1640
|2006.05.18 07:00
|close
|820
|0.40
|1.1125
|1.0990
|1.1141
|14.38
|33921.67
|1641
|2006.05.18 07:00
|close
|819
|0.20
|1.1127
|1.0990
|1.1156
|-16.18
|33905.49
|1642
|2006.05.18 07:00
|close
|818
|0.10
|1.1127
|1.0990
|1.1171
|-20.82
|33884.67
|1643
|2006.05.18 07:00
|sell
|822
|0.10
|1.1128
|1.1289
|1.1108
|1644
|2006.05.18 07:08
|sell
|823
|0.20
|1.1143
|1.1289
|1.1123
|1645
|2006.05.18 08:51
|sell
|824
|0.40
|1.1159
|1.1290
|1.1139
|1646
|2006.05.18 09:16
|sell
|825
|0.80
|1.1174
|1.1290
|1.1154
|1647
|2006.05.18 09:17
|sell
|826
|1.60
|1.1189
|1.1290
|1.1169
|1648
|2006.05.18 09:35
|t/p
|826
|1.60
|1.1169
|1.1290
|1.1169
|286.53
|34171.20
|1649
|2006.05.18 09:35
|close
|825
|0.80
|1.1168
|1.1290
|1.1154
|42.98
|34214.18
|1650
|2006.05.18 09:36
|close
|824
|0.40
|1.1167
|1.1290
|1.1139
|-28.66
|34185.52
|1651
|2006.05.18 09:36
|close
|823
|0.20
|1.1165
|1.1289
|1.1123
|-39.41
|34146.11
|1652
|2006.05.18 09:36
|close
|822
|0.10
|1.1165
|1.1289
|1.1108
|-33.14
|34112.97
|1653
|2006.05.18 09:36
|buy
|827
|0.10
|1.1164
|1.1003
|1.1184
|1654
|2006.05.18 09:41
|t/p
|827
|0.10
|1.1184
|1.1003
|1.1184
|17.88
|34130.85
|1655
|2006.05.18 09:41
|buy
|828
|0.10
|1.1187
|1.1026
|1.1207
|1656
|2006.05.18 10:57
|t/p
|828
|0.10
|1.1207
|1.1026
|1.1207
|17.85
|34148.70
|1657
|2006.05.18 10:57
|buy
|829
|0.10
|1.1210
|1.1049
|1.1230
|1658
|2006.05.18 17:23
|buy
|830
|0.20
|1.1195
|1.1049
|1.1215
|1659
|2006.05.18 19:58
|buy
|831
|0.40
|1.1180
|1.1049
|1.1200
|1660
|2006.05.18 20:34
|t/p
|831
|0.40
|1.1200
|1.1049
|1.1200
|71.42
|34220.12
|1661
|2006.05.18 20:34
|close
|830
|0.20
|1.1201
|1.1049
|1.1215
|10.71
|34230.83
|1662
|2006.05.18 20:34
|close
|829
|0.10
|1.1202
|1.1049
|1.1230
|-7.14
|34223.69
|1663
|2006.05.18 20:34
|sell
|832
|0.10
|1.1200
|1.1361
|1.1180
|1664
|2006.05.19 02:16
|sell
|833
|0.20
|1.1216
|1.1362
|1.1196
|1665
|2006.05.19 06:00
|sell
|834
|0.40
|1.1231
|1.1362
|1.1211
|1666
|2006.05.19 08:33
|sell
|835
|0.80
|1.1248
|1.1364
|1.1228
|1667
|2006.05.19 09:04
|sell
|836
|1.60
|1.1263
|1.1364
|1.1243
|1668
|2006.05.19 11:55
|t/p
|836
|1.60
|1.1243
|1.1364
|1.1243
|284.62
|34508.31
|1669
|2006.05.19 11:55
|close
|835
|0.80
|1.1243
|1.1364
|1.1228
|35.58
|34543.89
|1670
|2006.05.19 11:55
|close
|834
|0.40
|1.1241
|1.1362
|1.1211
|-35.58
|34508.31
|1671
|2006.05.19 11:55
|close
|833
|0.20
|1.1242
|1.1362
|1.1196
|-46.26
|34462.05
|1672
|2006.05.19 11:55
|close
|832
|0.10
|1.1241
|1.1361
|1.1180
|-36.77
|34425.28
|1673
|2006.05.19 11:55
|buy
|837
|0.10
|1.1240
|1.1079
|1.1260
|1674
|2006.05.19 12:03
|buy
|838
|0.20
|1.1224
|1.1078
|1.1244
|1675
|2006.05.19 13:21
|buy
|839
|0.40
|1.1209
|1.1078
|1.1229
|1676
|2006.05.19 16:05
|buy
|840
|0.80
|1.1194
|1.1078
|1.1214
|1677
|2006.05.21 19:19
|t/p
|840
|0.80
|1.1214
|1.1078
|1.1214
|142.68
|34567.96
|1678
|2006.05.21 19:19
|close
|839
|0.40
|1.1214
|1.1078
|1.1229
|17.83
|34585.79
|1679
|2006.05.21 19:19
|close
|838
|0.20
|1.1215
|1.1078
|1.1244
|-16.05
|34569.74
|1680
|2006.05.21 19:19
|close
|837
|0.10
|1.1214
|1.1079
|1.1260
|-23.19
|34546.55
|1681
|2006.05.21 19:19
|sell
|841
|0.10
|1.1215
|1.1376
|1.1195
|1682
|2006.05.22 00:31
|sell
|842
|0.20
|1.1230
|1.1376
|1.1210
|1683
|2006.05.22 02:25
|sell
|843
|0.40
|1.1245
|1.1376
|1.1225
|1684
|2006.05.22 03:12
|sell
|844
|0.80
|1.1261
|1.1377
|1.1241
|1685
|2006.05.22 04:30
|t/p
|844
|0.80
|1.1241
|1.1377
|1.1241
|142.34
|34688.89
|1686
|2006.05.22 04:30
|close
|843
|0.40
|1.1241
|1.1376
|1.1225
|14.23
|34703.12
|1687
|2006.05.22 04:31
|close
|842
|0.20
|1.1242
|1.1376
|1.1210
|-21.35
|34681.77
|1688
|2006.05.22 04:31
|close
|841
|0.10
|1.1243
|1.1376
|1.1195
|-25.20
|34656.56
|1689
|2006.05.22 04:32
|buy
|845
|0.10
|1.1242
|1.1081
|1.1262
|1690
|2006.05.22 08:09
|t/p
|845
|0.10
|1.1262
|1.1081
|1.1262
|17.76
|34674.32
|1691
|2006.05.22 08:09
|buy
|846
|0.10
|1.1265
|1.1104
|1.1285
|1692
|2006.05.22 08:12
|buy
|847
|0.20
|1.1250
|1.1104
|1.1270
|1693
|2006.05.22 09:53
|buy
|848
|0.40
|1.1235
|1.1104
|1.1255
|1694
|2006.05.22 09:55
|buy
|849
|0.80
|1.1220
|1.1104
|1.1240
|1695
|2006.05.22 10:21
|buy
|850
|1.60
|1.1204
|1.1103
|1.1224
|1696
|2006.05.22 10:35
|t/p
|850
|1.60
|1.1224
|1.1103
|1.1224
|285.10
|34959.42
|1697
|2006.05.22 10:35
|close
|849
|0.80
|1.1224
|1.1104
|1.1240
|28.51
|34987.93
|1698
|2006.05.22 10:35
|close
|848
|0.40
|1.1223
|1.1104
|1.1255
|-42.77
|34945.16
|1699
|2006.05.22 10:35
|close
|847
|0.20
|1.1225
|1.1104
|1.1270
|-44.54
|34900.62
|1700
|2006.05.22 10:35
|close
|846
|0.10
|1.1224
|1.1104
|1.1285
|-36.53
|34864.09
|1701
|2006.05.22 10:35
|sell
|851
|0.10
|1.1225
|1.1386
|1.1205
|1702
|2006.05.22 11:00
|t/p
|851
|0.10
|1.1205
|1.1386
|1.1205
|17.85
|34881.94
|1703
|2006.05.22 11:00
|sell
|852
|0.10
|1.1202
|1.1363
|1.1182
|1704
|2006.05.22 13:39
|t/p
|852
|0.10
|1.1182
|1.1363
|1.1182
|17.89
|34899.83
|1705
|2006.05.22 13:39
|sell
|853
|0.10
|1.1179
|1.1340
|1.1159
|1706
|2006.05.22 14:15
|t/p
|853
|0.10
|1.1159
|1.1340
|1.1159
|17.92
|34917.75
|1707
|2006.05.22 14:15
|sell
|854
|0.10
|1.1156
|1.1317
|1.1136
|1708
|2006.05.22 14:24
|t/p
|854
|0.10
|1.1136
|1.1317
|1.1136
|17.96
|34935.71
|1709
|2006.05.22 14:24
|sell
|855
|0.10
|1.1133
|1.1294
|1.1113
|1710
|2006.05.22 14:59
|sell
|856
|0.20
|1.1148
|1.1294
|1.1128
|1711
|2006.05.22 19:00
|sell
|857
|0.40
|1.1164
|1.1295
|1.1144
|1712
|2006.05.23 01:35
|t/p
|857
|0.40
|1.1144
|1.1295
|1.1144
|70.58
|35006.29
|1713
|2006.05.23 01:35
|close
|856
|0.20
|1.1144
|1.1294
|1.1128
|6.57
|35012.86
|1714
|2006.05.23 01:35
|close
|855
|0.10
|1.1145
|1.1294
|1.1113
|-11.07
|35001.79
|1715
|2006.05.23 02:01
|sell
|858
|0.10
|1.1130
|1.1291
|1.1110
|1716
|2006.05.23 02:31
|sell
|859
|0.20
|1.1145
|1.1291
|1.1125
|1717
|2006.05.23 08:21
|sell
|860
|0.40
|1.1160
|1.1291
|1.1140
|1718
|2006.05.23 08:30
|sell
|861
|0.80
|1.1176
|1.1292
|1.1156
|1719
|2006.05.23 08:32
|sell
|862
|1.60
|1.1191
|1.1292
|1.1171
|1720
|2006.05.23 09:01
|sell
|863
|3.20
|1.1206
|1.1292
|1.1186
|1721
|2006.05.23 10:00
|t/p
|863
|3.20
|1.1186
|1.1292
|1.1186
|572.14
|35573.93
|1722
|2006.05.23 10:00
|close
|862
|1.60
|1.1186
|1.1292
|1.1171
|71.52
|35645.45
|1723
|2006.05.23 10:00
|close
|861
|0.80
|1.1185
|1.1292
|1.1156
|-64.37
|35581.08
|1724
|2006.05.23 10:00
|close
|860
|0.40
|1.1184
|1.1291
|1.1140
|-85.84
|35495.24
|1725
|2006.05.23 10:00
|close
|859
|0.20
|1.1183
|1.1291
|1.1125
|-67.96
|35427.28
|1726
|2006.05.23 10:00
|close
|858
|0.10
|1.1182
|1.1291
|1.1110
|-46.50
|35380.78
|1727
|2006.05.23 10:00
|buy
|864
|0.10
|1.1183
|1.1022
|1.1203
|1728
|2006.05.23 10:31
|buy
|865
|0.20
|1.1167
|1.1021
|1.1187
|1729
|2006.05.23 10:54
|t/p
|865
|0.20
|1.1187
|1.1021
|1.1187
|35.76
|35416.54
|1730
|2006.05.23 10:54
|close
|864
|0.10
|1.1187
|1.1022
|1.1203
|3.58
|35420.12
|1731
|2006.05.23 10:54
|buy
|866
|0.10
|1.1189
|1.1028
|1.1209
|1732
|2006.05.23 12:18
|buy
|867
|0.20
|1.1174
|1.1028
|1.1194
|1733
|2006.05.23 13:28
|buy
|868
|0.40
|1.1159
|1.1028
|1.1179
|1734
|2006.05.23 15:13
|t/p
|868
|0.40
|1.1179
|1.1028
|1.1179
|71.56
|35491.68
|1735
|2006.05.23 15:13
|close
|867
|0.20
|1.1179
|1.1028
|1.1194
|8.95
|35500.63
|1736
|2006.05.23 15:13
|close
|866
|0.10
|1.1179
|1.1028
|1.1209
|-8.95
|35491.68
|1737
|2006.05.23 15:14
|buy
|869
|0.10
|1.1181
|1.1020
|1.1201
|1738
|2006.05.23 15:48
|t/p
|869
|0.10
|1.1201
|1.1020
|1.1201
|17.86
|35509.54
|1739
|2006.05.23 15:48
|buy
|870
|0.10
|1.1204
|1.1043
|1.1224
|1740
|2006.05.23 16:40
|t/p
|870
|0.10
|1.1224
|1.1043
|1.1224
|17.82
|35527.36
|1741
|2006.05.23 16:40
|buy
|871
|0.10
|1.1227
|1.1066
|1.1247
|1742
|2006.05.23 16:58
|t/p
|871
|0.10
|1.1247
|1.1066
|1.1247
|17.78
|35545.14
|1743
|2006.05.23 16:58
|buy
|872
|0.10
|1.1250
|1.1089
|1.1270
|1744
|2006.05.23 17:24
|buy
|873
|0.20
|1.1235
|1.1089
|1.1255
|1745
|2006.05.23 18:01
|t/p
|873
|0.20
|1.1255
|1.1089
|1.1255
|35.54
|35580.68
|1746
|2006.05.23 18:01
|close
|872
|0.10
|1.1255
|1.1089
|1.1270
|4.44
|35585.12
|1747
|2006.05.23 18:01
|buy
|874
|0.10
|1.1257
|1.1096
|1.1277
|1748
|2006.05.23 19:05
|buy
|875
|0.20
|1.1239
|1.1093
|1.1259
|1749
|2006.05.23 22:17
|buy
|876
|0.40
|1.1223
|1.1092
|1.1243
|1750
|2006.05.24 03:01
|buy
|877
|0.80
|1.1207
|1.1091
|1.1227
|1751
|2006.05.24 08:49
|buy
|878
|1.60
|1.1192
|1.1091
|1.1212
|1752
|2006.05.24 09:00
|t/p
|878
|1.60
|1.1212
|1.1091
|1.1212
|285.38
|35870.50
|1753
|2006.05.24 09:00
|close
|877
|0.80
|1.1213
|1.1091
|1.1227
|42.81
|35913.31
|1754
|2006.05.24 09:00
|close
|876
|0.40
|1.1212
|1.1092
|1.1243
|-38.23
|35875.07
|1755
|2006.05.24 09:01
|close
|875
|0.20
|1.1211
|1.1093
|1.1259
|-49.45
|35825.62
|1756
|2006.05.24 09:01
|close
|874
|0.10
|1.1215
|1.1096
|1.1277
|-37.20
|35788.43
|1757
|2006.05.24 09:01
|sell
|879
|0.10
|1.1214
|1.1375
|1.1194
|1758
|2006.05.24 09:01
|sell
|880
|0.20
|1.1230
|1.1376
|1.1210
|1759
|2006.05.24 09:14
|sell
|881
|0.40
|1.1245
|1.1376
|1.1225
|1760
|2006.05.24 09:21
|t/p
|881
|0.40
|1.1225
|1.1376
|1.1225
|71.27
|35859.70
|1761
|2006.05.24 09:21
|close
|880
|0.20
|1.1225
|1.1376
|1.1210
|8.91
|35868.61
|1762
|2006.05.24 09:21
|close
|879
|0.10
|1.1227
|1.1375
|1.1194
|-11.58
|35857.03
|1763
|2006.05.24 09:21
|sell
|882
|0.10
|1.1223
|1.1384
|1.1203
|1764
|2006.05.24 10:36
|sell
|883
|0.20
|1.1239
|1.1385
|1.1219
|1765
|2006.05.24 11:19
|sell
|884
|0.40
|1.1254
|1.1385
|1.1234
|1766
|2006.05.24 11:40
|t/p
|884
|0.40
|1.1234
|1.1385
|1.1234
|71.21
|35928.24
|1767
|2006.05.24 11:40
|close
|883
|0.20
|1.1234
|1.1385
|1.1219
|8.90
|35937.14
|1768
|2006.05.24 11:40
|close
|882
|0.10
|1.1233
|1.1384
|1.1203
|-8.90
|35928.24
|1769
|2006.05.24 11:40
|buy
|885
|0.10
|1.1234
|1.1073
|1.1254
|1770
|2006.05.24 13:42
|buy
|886
|0.20
|1.1219
|1.1073
|1.1239
|1771
|2006.05.24 14:51
|buy
|887
|0.40
|1.1203
|1.1072
|1.1223
|1772
|2006.05.24 14:53
|buy
|888
|0.80
|1.1188
|1.1072
|1.1208
|1773
|2006.05.24 15:17
|t/p
|888
|0.80
|1.1208
|1.1072
|1.1208
|142.76
|36071.00
|1774
|2006.05.24 15:17
|close
|887
|0.40
|1.1208
|1.1072
|1.1223
|17.84
|36088.84
|1775
|2006.05.24 15:18
|close
|886
|0.20
|1.1207
|1.1073
|1.1239
|-21.42
|36067.42
|1776
|2006.05.24 15:18
|close
|885
|0.10
|1.1206
|1.1073
|1.1254
|-24.99
|36042.43
|1777
|2006.05.24 15:18
|sell
|889
|0.10
|1.1207
|1.1368
|1.1187
|1778
|2006.05.24 21:53
|sell
|890
|0.20
|1.1222
|1.1368
|1.1202
|1779
|2006.05.25 01:54
|t/p
|890
|0.20
|1.1202
|1.1368
|1.1202
|33.89
|36076.31
|1780
|2006.05.25 01:54
|close
|889
|0.10
|1.1202
|1.1368
|1.1187
|3.55
|36079.86
|1781
|2006.05.25 01:54
|buy
|891
|0.10
|1.1201
|1.1040
|1.1221
|1782
|2006.05.25 03:15
|buy
|892
|0.20
|1.1185
|1.1039
|1.1205
|1783
|2006.05.25 03:18
|buy
|893
|0.40
|1.1170
|1.1039
|1.1190
|1784
|2006.05.25 04:10
|buy
|894
|0.80
|1.1155
|1.1039
|1.1175
|1785
|2006.05.25 04:41
|buy
|895
|1.60
|1.1140
|1.1039
|1.1160
|1786
|2006.05.25 06:03
|buy
|896
|3.20
|1.1124
|1.1038
|1.1144
|1787
|2006.05.25 06:15
|t/p
|896
|3.20
|1.1144
|1.1038
|1.1144
|574.30
|36654.16
|1788
|2006.05.25 06:15
|close
|895
|1.60
|1.1144
|1.1039
|1.1160
|57.43
|36711.59
|1789
|2006.05.25 06:15
|close
|894
|0.80
|1.1143
|1.1039
|1.1175
|-86.15
|36625.44
|1790
|2006.05.25 06:16
|close
|893
|0.40
|1.1142
|1.1039
|1.1190
|-100.52
|36524.92
|1791
|2006.05.25 06:16
|close
|892
|0.20
|1.1142
|1.1039
|1.1205
|-77.19
|36447.73
|1792
|2006.05.25 06:16
|close
|891
|0.10
|1.1143
|1.1040
|1.1221
|-52.05
|36395.68
|1793
|2006.05.25 06:16
|sell
|897
|0.10
|1.1144
|1.1305
|1.1124
|1794
|2006.05.25 08:08
|sell
|898
|0.20
|1.1160
|1.1306
|1.1140
|1795
|2006.05.25 08:30
|t/p
|898
|0.20
|1.1140
|1.1306
|1.1140
|35.91
|36431.59
|1796
|2006.05.25 08:30
|close
|897
|0.10
|1.1140
|1.1305
|1.1124
|3.59
|36435.18
|1797
|2006.05.25 08:30
|sell
|899
|0.10
|1.1136
|1.1297
|1.1116
|1798
|2006.05.25 08:38
|t/p
|899
|0.10
|1.1116
|1.1297
|1.1116
|17.99
|36453.17
|1799
|2006.05.25 08:38
|sell
|900
|0.10
|1.1113
|1.1274
|1.1093
|1800
|2006.05.25 09:03
|t/p
|900
|0.10
|1.1093
|1.1274
|1.1093
|18.03
|36471.20
|1801
|2006.05.25 09:03
|sell
|901
|0.10
|1.1090
|1.1251
|1.1070
|1802
|2006.05.25 09:14
|sell
|902
|0.20
|1.1105
|1.1251
|1.1085
|1803
|2006.05.25 09:39
|t/p
|902
|0.20
|1.1085
|1.1251
|1.1085
|36.08
|36507.28
|1804
|2006.05.25 09:39
|close
|901
|0.10
|1.1085
|1.1251
|1.1070
|4.51
|36511.79
|1805
|2006.05.25 09:39
|sell
|903
|0.10
|1.1081
|1.1242
|1.1061
|1806
|2006.05.25 11:14
|t/p
|903
|0.10
|1.1061
|1.1242
|1.1061
|18.08
|36529.87
|1807
|2006.05.25 11:14
|sell
|904
|0.10
|1.1058
|1.1219
|1.1038
|1808
|2006.05.25 11:18
|sell
|905
|0.20
|1.1073
|1.1219
|1.1053
|1809
|2006.05.25 12:27
|sell
|906
|0.40
|1.1088
|1.1219
|1.1068
|1810
|2006.05.25 14:01
|t/p
|906
|0.40
|1.1068
|1.1219
|1.1068
|72.28
|36602.15
|1811
|2006.05.25 14:01
|close
|905
|0.20
|1.1068
|1.1219
|1.1053
|9.04
|36611.19
|1812
|2006.05.25 14:01
|close
|904
|0.10
|1.1067
|1.1219
|1.1038
|-8.13
|36603.06
|1813
|2006.05.26 00:00
|buy
|907
|0.10
|1.1089
|1.0928
|1.1109
|1814
|2006.05.26 03:29
|buy
|908
|0.20
|1.1074
|1.0928
|1.1094
|1815
|2006.05.26 05:06
|t/p
|908
|0.20
|1.1094
|1.0928
|1.1094
|36.06
|36639.12
|1816
|2006.05.26 05:06
|close
|907
|0.10
|1.1094
|1.0928
|1.1109
|4.51
|36643.63
|1817
|2006.05.26 05:06
|buy
|909
|0.10
|1.1095
|1.0934
|1.1115
|1818
|2006.05.26 06:24
|buy
|910
|0.20
|1.1080
|1.0934
|1.1100
|1819
|2006.05.26 07:06
|buy
|911
|0.40
|1.1064
|1.0933
|1.1084
|1820
|2006.05.26 07:57
|t/p
|911
|0.40
|1.1084
|1.0933
|1.1084
|72.18
|36715.81
|1821
|2006.05.26 07:57
|close
|910
|0.20
|1.1084
|1.0934
|1.1100
|7.22
|36723.03
|1822
|2006.05.26 07:57
|close
|909
|0.10
|1.1083
|1.0934
|1.1115
|-10.83
|36712.20
|1823
|2006.05.26 07:57
|sell
|912
|0.10
|1.1082
|1.1243
|1.1062
|1824
|2006.05.26 08:32
|t/p
|912
|0.10
|1.1062
|1.1243
|1.1062
|18.08
|36730.28
|1825
|2006.05.26 08:32
|sell
|913
|0.10
|1.1059
|1.1220
|1.1039
|1826
|2006.05.26 09:01
|sell
|914
|0.20
|1.1075
|1.1221
|1.1055
|1827
|2006.05.26 09:31
|sell
|915
|0.40
|1.1090
|1.1221
|1.1070
|1828
|2006.05.26 09:49
|t/p
|915
|0.40
|1.1070
|1.1221
|1.1070
|72.27
|36802.55
|1829
|2006.05.26 09:49
|close
|914
|0.20
|1.1070
|1.1221
|1.1055
|9.03
|36811.58
|1830
|2006.05.26 09:49
|close
|913
|0.10
|1.1071
|1.1220
|1.1039
|-10.84
|36800.74
|1831
|2006.05.26 09:49
|sell
|916
|0.10
|1.1067
|1.1228
|1.1047
|1832
|2006.05.26 10:21
|sell
|917
|0.20
|1.1085
|1.1231
|1.1065
|1833
|2006.05.26 10:39
|sell
|918
|0.40
|1.1100
|1.1231
|1.1080
|1834
|2006.05.26 11:36
|t/p
|918
|0.40
|1.1080
|1.1231
|1.1080
|72.20
|36872.94
|1835
|2006.05.26 11:36
|close
|917
|0.20
|1.1080
|1.1231
|1.1065
|9.03
|36881.97
|1836
|2006.05.26 11:36
|close
|916
|0.10
|1.1079
|1.1228
|1.1047
|-10.83
|36871.14
|1837
|2006.05.26 11:36
|buy
|919
|0.10
|1.1078
|1.0917
|1.1098
|1838
|2006.05.28 17:19
|buy
|920
|0.20
|1.1062
|1.0916
|1.1082
|1839
|2006.05.28 17:39
|buy
|921
|0.40
|1.1047
|1.0916
|1.1067
|1840
|2006.05.29 01:04
|t/p
|921
|0.40
|1.1067
|1.0916
|1.1067
|73.30
|36944.44
|1841
|2006.05.29 01:04
|close
|920
|0.20
|1.1067
|1.0916
|1.1082
|9.54
|36953.98
|1842
|2006.05.29 01:04
|close
|919
|0.10
|1.1068
|1.0917
|1.1098
|-8.79
|36945.19
|1843
|2006.05.29 01:05
|buy
|922
|0.10
|1.1072
|1.0911
|1.1092
|1844
|2006.05.29 02:42
|buy
|923
|0.20
|1.1057
|1.0911
|1.1077
|1845
|2006.05.29 07:59
|buy
|924
|0.40
|1.1040
|1.0909
|1.1060
|1846
|2006.05.29 16:51
|t/p
|924
|0.40
|1.1060
|1.0909
|1.1060
|72.33
|37017.52
|1847
|2006.05.29 16:51
|close
|923
|0.20
|1.1060
|1.0911
|1.1077
|5.42
|37022.94
|1848
|2006.05.29 16:54
|close
|922
|0.10
|1.1059
|1.0911
|1.1092
|-11.76
|37011.18
|1849
|2006.05.29 16:55
|buy
|925
|0.10
|1.1061
|1.0900
|1.1081
|1850
|2006.05.29 19:22
|buy
|926
|0.20
|1.1045
|1.0899
|1.1065
|1851
|2006.05.30 01:35
|buy
|927
|0.40
|1.1030
|1.0899
|1.1050
|1852
|2006.05.30 02:08
|buy
|928
|0.80
|1.1013
|1.0897
|1.1033
|1853
|2006.05.30 08:45
|t/p
|928
|0.80
|1.1033
|1.0897
|1.1033
|145.02
|37156.20
|1854
|2006.05.30 08:45
|close
|927
|0.40
|1.1033
|1.0899
|1.1050
|10.88
|37167.08
|1855
|2006.05.30 08:45
|close
|926
|0.20
|1.1034
|1.0899
|1.1065
|-19.44
|37147.64
|1856
|2006.05.30 08:45
|close
|925
|0.10
|1.1034
|1.0900
|1.1081
|-24.22
|37123.43
|1857
|2006.05.30 08:45
|buy
|929
|0.10
|1.1036
|1.0875
|1.1056
|1858
|2006.05.30 08:49
|buy
|930
|0.20
|1.1021
|1.0875
|1.1041
|1859
|2006.05.30 09:51
|buy
|931
|0.40
|1.1005
|1.0874
|1.1025
|1860
|2006.05.30 10:02
|buy
|932
|0.80
|1.0990
|1.0874
|1.1010
|1861
|2006.05.31 02:44
|buy
|933
|1.60
|1.0975
|1.0874
|1.0995
|1862
|2006.05.31 02:59
|buy
|934
|3.20
|1.0960
|1.0874
|1.0980
|1863
|2006.05.31 03:21
|buy
|935
|6.40
|1.0944
|1.0873
|1.0964
|1864
|2006.05.31 04:10
|t/p
|935
|6.40
|1.0964
|1.0873
|1.0964
|1167.35
|38290.78
|1865
|2006.05.31 04:10
|close
|934
|3.20
|1.0965
|1.0874
|1.0980
|145.92
|38436.70
|1866
|2006.05.31 04:11
|close
|933
|1.60
|1.0964
|1.0874
|1.0995
|-160.53
|38276.17
|1867
|2006.05.31 04:11
|close
|932
|0.80
|1.0965
|1.0874
|1.1010
|-180.39
|38095.78
|1868
|2006.05.31 04:11
|close
|931
|0.40
|1.0966
|1.0874
|1.1025
|-141.25
|37954.52
|1869
|2006.05.31 04:11
|close
|930
|0.20
|1.0967
|1.0875
|1.1041
|-97.98
|37856.55
|1870
|2006.05.31 04:11
|close
|929
|0.10
|1.0966
|1.0875
|1.1056
|-63.58
|37792.97
|1871
|2006.05.31 04:11
|sell
|936
|0.10
|1.0967
|1.1128
|1.0947
|1872
|2006.05.31 05:16
|t/p
|936
|0.10
|1.0947
|1.1128
|1.0947
|18.27
|37811.24
|1873
|2006.05.31 05:16
|sell
|937
|0.10
|1.0944
|1.1105
|1.0924
|1874
|2006.05.31 07:41
|sell
|938
|0.20
|1.0959
|1.1105
|1.0939
|1875
|2006.05.31 10:46
|sell
|939
|0.40
|1.0975
|1.1106
|1.0955
|1876
|2006.05.31 10:54
|sell
|940
|0.80
|1.0990
|1.1106
|1.0970
|1877
|2006.05.31 10:57
|sell
|941
|1.60
|1.1005
|1.1106
|1.0985
|1878
|2006.05.31 11:04
|t/p
|941
|1.60
|1.0985
|1.1106
|1.0985
|291.31
|38102.55
|1879
|2006.05.31 11:04
|close
|940
|0.80
|1.0985
|1.1106
|1.0970
|36.41
|38138.96
|1880
|2006.05.31 11:04
|close
|939
|0.40
|1.0986
|1.1106
|1.0955
|-40.05
|38098.91
|1881
|2006.05.31 11:04
|close
|938
|0.20
|1.0985
|1.1105
|1.0939
|-47.34
|38051.57
|1882
|2006.05.31 11:04
|close
|937
|0.10
|1.0983
|1.1105
|1.0924
|-35.51
|38016.06
|1883
|2006.05.31 11:04
|buy
|942
|0.10
|1.0982
|1.0821
|1.1002
|1884
|2006.05.31 11:09
|t/p
|942
|0.10
|1.1002
|1.0821
|1.1002
|18.18
|38034.24
|1885
|2006.05.31 11:09
|buy
|943
|0.10
|1.1005
|1.0844
|1.1025
|1886
|2006.05.31 11:58
|t/p
|943
|0.10
|1.1025
|1.0844
|1.1025
|18.14
|38052.38
|1887
|2006.05.31 11:58
|buy
|944
|0.10
|1.1028
|1.0867
|1.1048
|1888
|2006.05.31 12:10
|buy
|945
|0.20
|1.1013
|1.0867
|1.1033
|1889
|2006.05.31 13:14
|t/p
|945
|0.20
|1.1033
|1.0867
|1.1033
|36.25
|38088.63
|1890
|2006.05.31 13:14
|close
|944
|0.10
|1.1033
|1.0867
|1.1048
|4.53
|38093.16
|1891
|2006.05.31 13:15
|buy
|946
|0.10
|1.1035
|1.0874
|1.1055
|1892
|2006.05.31 13:40
|buy
|947
|0.20
|1.1020
|1.0874
|1.1040
|1893
|2006.05.31 14:05
|buy
|948
|0.40
|1.1003
|1.0872
|1.1023
|1894
|2006.05.31 22:21
|t/p
|948
|0.40
|1.1023
|1.0872
|1.1023
|72.58
|38165.74
|1895
|2006.05.31 22:21
|close
|947
|0.20
|1.1023
|1.0874
|1.1040
|5.44
|38171.18
|1896
|2006.05.31 22:21
|close
|946
|0.10
|1.1022
|1.0874
|1.1055
|-11.79
|38159.39
|1897
|2006.05.31 22:21
|buy
|949
|0.10
|1.1024
|1.0863
|1.1044
|1898
|2006.06.01 03:13
|t/p
|949
|0.10
|1.1044
|1.0863
|1.1044
|18.86
|38178.25
|1899
|2006.06.01 03:13
|buy
|950
|0.10
|1.1047
|1.0886
|1.1067
|1900
|2006.06.01 04:10
|buy
|951
|0.20
|1.1032
|1.0886
|1.1052
|1901
|2006.06.01 06:03
|t/p
|951
|0.20
|1.1052
|1.0886
|1.1052
|36.19
|38214.44
|1902
|2006.06.01 06:03
|close
|950
|0.10
|1.1052
|1.0886
|1.1067
|4.52
|38218.96
|1903
|2006.06.01 06:03
|sell
|952
|0.10
|1.1049
|1.1210
|1.1029
|1904
|2006.06.01 06:57
|sell
|953
|0.20
|1.1064
|1.1210
|1.1044
|1905
|2006.06.01 07:39
|t/p
|953
|0.20
|1.1044
|1.1210
|1.1044
|36.22
|38255.18
|1906
|2006.06.01 07:39
|close
|952
|0.10
|1.1044
|1.1210
|1.1029
|4.53
|38259.71
|1907
|2006.06.01 07:39
|sell
|954
|0.10
|1.1047
|1.1208
|1.1027
|1908
|2006.06.01 08:04
|sell
|955
|0.20
|1.1062
|1.1208
|1.1042
|1909
|2006.06.01 09:05
|sell
|956
|0.40
|1.1078
|1.1209
|1.1058
|1910
|2006.06.01 09:16
|sell
|957
|0.80
|1.1094
|1.1210
|1.1074
|1911
|2006.06.01 10:01
|t/p
|957
|0.80
|1.1074
|1.1210
|1.1074
|144.48
|38404.19
|1912
|2006.06.01 10:01
|close
|956
|0.40
|1.1074
|1.1209
|1.1058
|14.45
|38418.64
|1913
|2006.06.01 10:01
|close
|955
|0.20
|1.1073
|1.1208
|1.1042
|-19.87
|38398.77
|1914
|2006.06.01 10:01
|close
|954
|0.10
|1.1072
|1.1208
|1.1027
|-22.58
|38376.19
|1915
|2006.06.01 10:03
|buy
|958
|0.10
|1.1082
|1.0921
|1.1102
|1916
|2006.06.01 10:07
|buy
|959
|0.20
|1.1066
|1.0920
|1.1086
|1917
|2006.06.01 10:47
|buy
|960
|0.40
|1.1051
|1.0920
|1.1071
|1918
|2006.06.01 10:51
|buy
|961
|0.80
|1.1036
|1.0920
|1.1056
|1919
|2006.06.01 11:42
|buy
|962
|1.60
|1.1020
|1.0919
|1.1040
|1920
|2006.06.01 11:56
|buy
|963
|3.20
|1.1004
|1.0918
|1.1024
|1921
|2006.06.01 12:33
|t/p
|963
|3.20
|1.1024
|1.0918
|1.1024
|580.55
|38956.74
|1922
|2006.06.01 12:33
|close
|962
|1.60
|1.1024
|1.0919
|1.1040
|58.06
|39014.80
|1923
|2006.06.01 12:33
|close
|961
|0.80
|1.1023
|1.0920
|1.1056
|-94.35
|38920.45
|1924
|2006.06.01 12:33
|close
|960
|0.40
|1.1022
|1.0920
|1.1071
|-105.24
|38815.21
|1925
|2006.06.01 12:37
|close
|959
|0.20
|1.1021
|1.0920
|1.1086
|-81.66
|38733.55
|1926
|2006.06.01 12:38
|close
|958
|0.10
|1.1020
|1.0921
|1.1102
|-56.26
|38677.29
|1927
|2006.06.01 12:38
|sell
|964
|0.10
|1.1019
|1.1180
|1.0999
|1928
|2006.06.01 17:13
|sell
|965
|0.20
|1.1035
|1.1181
|1.1015
|1929
|2006.06.02 08:19
|sell
|966
|0.40
|1.1050
|1.1181
|1.1030
|1930
|2006.06.02 08:30
|t/p
|966
|0.40
|1.1030
|1.1181
|1.1030
|72.53
|38749.82
|1931
|2006.06.02 08:30
|close
|965
|0.20
|1.1029
|1.1181
|1.1015
|10.27
|38760.09
|1932
|2006.06.02 08:30
|close
|964
|0.10
|1.1027
|1.1180
|1.0999
|-7.55
|38752.54
|1933
|2006.06.02 08:30
|sell
|967
|0.10
|1.1024
|1.1185
|1.1004
|1934
|2006.06.02 08:33
|t/p
|967
|0.10
|1.1004
|1.1185
|1.1004
|18.18
|38770.72
|1935
|2006.06.02 08:33
|sell
|968
|0.10
|1.1000
|1.1161
|1.0980
|1936
|2006.06.02 08:34
|sell
|969
|0.20
|1.1016
|1.1162
|1.0996
|1937
|2006.06.02 08:42
|t/p
|969
|0.20
|1.0996
|1.1162
|1.0996
|36.38
|38807.10
|1938
|2006.06.02 08:42
|close
|968
|0.10
|1.0996
|1.1161
|1.0980
|3.64
|38810.74
|1939
|2006.06.02 08:42
|sell
|970
|0.10
|1.0993
|1.1154
|1.0973
|1940
|2006.06.02 08:53
|sell
|971
|0.20
|1.1009
|1.1155
|1.0989
|1941
|2006.06.02 09:17
|t/p
|971
|0.20
|1.0989
|1.1155
|1.0989
|36.40
|38847.14
|1942
|2006.06.02 09:17
|close
|970
|0.10
|1.0989
|1.1154
|1.0973
|3.64
|38850.78
|1943
|2006.06.02 09:17
|sell
|972
|0.10
|1.0985
|1.1146
|1.0965
|1944
|2006.06.02 09:40
|sell
|973
|0.20
|1.1000
|1.1146
|1.0980
|1945
|2006.06.02 10:16
|t/p
|973
|0.20
|1.0980
|1.1146
|1.0980
|36.43
|38887.21
|1946
|2006.06.02 10:16
|close
|972
|0.10
|1.0980
|1.1146
|1.0965
|4.55
|38891.76
|1947
|2006.06.02 10:16
|sell
|974
|0.10
|1.0977
|1.1138
|1.0957
|1948
|2006.06.02 10:20
|sell
|975
|0.20
|1.0992
|1.1138
|1.0972
|1949
|2006.06.02 14:55
|sell
|976
|0.40
|1.1007
|1.1138
|1.0987
|1950
|2006.06.04 18:35
|sell
|977
|0.80
|1.1022
|1.1138
|1.1002
|1951
|2006.06.05 00:33
|t/p
|977
|0.80
|1.1002
|1.1138
|1.1002
|143.00
|39034.76
|1952
|2006.06.05 00:33
|close
|976
|0.40
|1.1002
|1.1138
|1.0987
|16.97
|39051.73
|1953
|2006.06.05 00:34
|close
|975
|0.20
|1.1003
|1.1138
|1.0972
|-20.60
|39031.13
|1954
|2006.06.05 00:34
|close
|974
|0.10
|1.1002
|1.1138
|1.0957
|-23.02
|39008.10
|1955
|2006.06.05 00:34
|sell
|978
|0.10
|1.1000
|1.1161
|1.0980
|1956
|2006.06.05 07:29
|t/p
|978
|0.10
|1.0980
|1.1161
|1.0980
|18.21
|39026.31
|1957
|2006.06.05 07:29
|sell
|979
|0.10
|1.0977
|1.1138
|1.0957
|1958
|2006.06.05 08:20
|sell
|980
|0.20
|1.0992
|1.1138
|1.0972
|1959
|2006.06.05 08:39
|sell
|981
|0.40
|1.1007
|1.1138
|1.0987
|1960
|2006.06.05 08:54
|sell
|982
|0.80
|1.1022
|1.1138
|1.1002
|1961
|2006.06.05 10:10
|t/p
|982
|0.80
|1.1002
|1.1138
|1.1002
|145.43
|39171.74
|1962
|2006.06.05 10:10
|close
|981
|0.40
|1.1002
|1.1138
|1.0987
|18.18
|39189.92
|1963
|2006.06.05 10:10
|close
|980
|0.20
|1.1005
|1.1138
|1.0972
|-23.63
|39166.29
|1964
|2006.06.05 10:10
|close
|979
|0.10
|1.1004
|1.1138
|1.0957
|-24.54
|39141.75
|1965
|2006.06.05 10:11
|buy
|983
|0.10
|1.1003
|1.0842
|1.1023
|1966
|2006.06.05 11:02
|t/p
|983
|0.10
|1.1023
|1.0842
|1.1023
|18.14
|39159.89
|1967
|2006.06.05 11:02
|buy
|984
|0.10
|1.1026
|1.0865
|1.1046
|1968
|2006.06.05 11:35
|buy
|985
|0.20
|1.1011
|1.0865
|1.1031
|1969
|2006.06.05 13:09
|buy
|986
|0.40
|1.0995
|1.0864
|1.1015
|1970
|2006.06.05 14:24
|t/p
|986
|0.40
|1.1015
|1.0864
|1.1015
|72.63
|39232.52
|1971
|2006.06.05 14:24
|close
|985
|0.20
|1.1015
|1.0865
|1.1031
|7.26
|39239.78
|1972
|2006.06.05 14:24
|close
|984
|0.10
|1.1016
|1.0865
|1.1046
|-9.08
|39230.70
|1973
|2006.06.05 14:24
|buy
|987
|0.10
|1.1020
|1.0859
|1.1040
|1974
|2006.06.05 14:53
|t/p
|987
|0.10
|1.1040
|1.0859
|1.1040
|18.12
|39248.82
|1975
|2006.06.05 14:53
|buy
|988
|0.10
|1.1043
|1.0882
|1.1063
|1976
|2006.06.05 16:06
|t/p
|988
|0.10
|1.1063
|1.0882
|1.1063
|18.07
|39266.89
|1977
|2006.06.05 16:06
|buy
|989
|0.10
|1.1068
|1.0907
|1.1088
|1978
|2006.06.06 03:10
|buy
|990
|0.20
|1.1053
|1.0907
|1.1073
|1979
|2006.06.06 03:43
|t/p
|990
|0.20
|1.1073
|1.0907
|1.1073
|36.12
|39303.01
|1980
|2006.06.06 03:43
|close
|989
|0.10
|1.1073
|1.0907
|1.1088
|4.77
|39307.79
|1981
|2006.06.06 06:01
|sell
|991
|0.10
|1.1068
|1.1229
|1.1048
|1982
|2006.06.06 06:16
|sell
|992
|0.20
|1.1083
|1.1229
|1.1063
|1983
|2006.06.06 08:16
|sell
|993
|0.40
|1.1099
|1.1230
|1.1079
|1984
|2006.06.06 08:30
|sell
|994
|0.80
|1.1115
|1.1231
|1.1095
|1985
|2006.06.06 08:47
|sell
|995
|1.60
|1.1130
|1.1231
|1.1110
|1986
|2006.06.06 09:22
|sell
|996
|3.20
|1.1145
|1.1231
|1.1125
|1987
|2006.06.06 09:31
|sell
|997
|6.40
|1.1160
|1.1231
|1.1140
|1988
|2006.06.06 10:00
|t/p
|997
|6.40
|1.1140
|1.1231
|1.1140
|1149.01
|40456.80
|1989
|2006.06.06 10:00
|close
|996
|3.20
|1.1140
|1.1231
|1.1125
|143.63
|40600.43
|1990
|2006.06.06 10:00
|close
|995
|1.60
|1.1138
|1.1231
|1.1110
|-114.92
|40485.51
|1991
|2006.06.06 10:00
|close
|994
|0.80
|1.1139
|1.1231
|1.1095
|-172.37
|40313.14
|1992
|2006.06.06 10:00
|close
|993
|0.40
|1.1140
|1.1230
|1.1079
|-147.22
|40165.92
|1993
|2006.06.06 10:00
|close
|992
|0.20
|1.1139
|1.1229
|1.1063
|-100.55
|40065.37
|1994
|2006.06.06 10:00
|close
|991
|0.10
|1.1140
|1.1229
|1.1048
|-64.63
|40000.74
|1995
|2006.06.06 10:00
|buy
|998
|0.10
|1.1139
|1.0978
|1.1159
|1996
|2006.06.06 10:38
|t/p
|998
|0.10
|1.1159
|1.0978
|1.1159
|17.92
|40018.66
|1997
|2006.06.06 10:38
|buy
|999
|0.10
|1.1163
|1.1002
|1.1183
|1998
|2006.06.06 11:39
|buy
|1000
|0.20
|1.1148
|1.1002
|1.1168
|1999
|2006.06.06 14:45
|buy
|1001
|0.40
|1.1133
|1.1002
|1.1153
|2000
|2006.06.07 02:54
|t/p
|1001
|0.40
|1.1153
|1.1002
|1.1153
|72.73
|40091.38
|2001
|2006.06.07 02:54
|close
|1000
|0.20
|1.1154
|1.1002
|1.1168
|11.26
|40102.64
|2002
|2006.06.07 02:54
|close
|999
|0.10
|1.1155
|1.1002
|1.1183
|-6.92
|40095.73
|2003
|2006.06.07 02:55
|buy
|1002
|0.10
|1.1159
|1.0998
|1.1179
|2004
|2006.06.07 03:56
|buy
|1003
|0.20
|1.1143
|1.0997
|1.1163
|2005
|2006.06.07 09:20
|t/p
|1003
|0.20
|1.1163
|1.0997
|1.1163
|35.83
|40131.56
|2006
|2006.06.07 09:20
|close
|1002
|0.10
|1.1163
|1.0998
|1.1179
|3.58
|40135.14
|2007
|2006.06.07 09:20
|buy
|1004
|0.10
|1.1165
|1.1004
|1.1185
|2008
|2006.06.07 10:09
|buy
|1005
|0.20
|1.1150
|1.1004
|1.1170
|2009
|2006.06.07 10:15
|buy
|1006
|0.40
|1.1135
|1.1004
|1.1155
|2010
|2006.06.07 11:16
|buy
|1007
|0.80
|1.1120
|1.1004
|1.1140
|2011
|2006.06.07 12:08
|buy
|1008
|1.60
|1.1104
|1.1003
|1.1124
|2012
|2006.06.07 14:12
|t/p
|1008
|1.60
|1.1124
|1.1003
|1.1124
|287.67
|40422.81
|2013
|2006.06.07 14:12
|close
|1007
|0.80
|1.1124
|1.1004
|1.1140
|28.77
|40451.58
|2014
|2006.06.07 14:12
|close
|1006
|0.40
|1.1125
|1.1004
|1.1155
|-35.96
|40415.62
|2015
|2006.06.07 14:12
|close
|1005
|0.20
|1.1126
|1.1004
|1.1170
|-43.14
|40372.48
|2016
|2006.06.07 14:12
|close
|1004
|0.10
|1.1126
|1.1004
|1.1185
|-35.05
|40337.43
|2017
|2006.06.07 14:13
|sell
|1009
|0.10
|1.1127
|1.1288
|1.1107
|2018
|2006.06.07 21:20
|sell
|1010
|0.20
|1.1142
|1.1288
|1.1122
|2019
|2006.06.08 05:19
|sell
|1011
|0.40
|1.1158
|1.1289
|1.1138
|2020
|2006.06.08 05:50
|sell
|1012
|0.80
|1.1173
|1.1289
|1.1153
|2021
|2006.06.08 08:31
|sell
|1013
|1.60
|1.1188
|1.1289
|1.1168
|2022
|2006.06.08 08:33
|sell
|1014
|3.20
|1.1203
|1.1289
|1.1183
|2023
|2006.06.08 08:57
|t/p
|1014
|3.20
|1.1183
|1.1289
|1.1183
|572.30
|40909.73
|2024
|2006.06.08 08:57
|close
|1013
|1.60
|1.1183
|1.1289
|1.1168
|71.54
|40981.27
|2025
|2006.06.08 08:57
|close
|1012
|0.80
|1.1184
|1.1289
|1.1153
|-78.68
|40902.59
|2026
|2006.06.08 08:57
|close
|1011
|0.40
|1.1183
|1.1289
|1.1138
|-89.42
|40813.17
|2027
|2006.06.08 08:57
|close
|1010
|0.20
|1.1182
|1.1288
|1.1122
|-73.36
|40739.80
|2028
|2006.06.08 08:57
|close
|1009
|0.10
|1.1181
|1.1288
|1.1107
|-49.21
|40690.59
|2029
|2006.06.08 08:57
|buy
|1015
|0.10
|1.1180
|1.1019
|1.1200
|2030
|2006.06.08 09:34
|t/p
|1015
|0.10
|1.1200
|1.1019
|1.1200
|17.86
|40708.45
|2031
|2006.06.08 09:34
|buy
|1016
|0.10
|1.1203
|1.1042
|1.1223
|2032
|2006.06.08 10:56
|t/p
|1016
|0.10
|1.1223
|1.1042
|1.1223
|17.82
|40726.27
|2033
|2006.06.08 10:56
|buy
|1017
|0.10
|1.1226
|1.1065
|1.1246
|2034
|2006.06.08 20:05
|buy
|1018
|0.20
|1.1211
|1.1065
|1.1231
|2035
|2006.06.09 01:22
|buy
|1019
|0.40
|1.1196
|1.1065
|1.1216
|2036
|2006.06.09 07:00
|buy
|1020
|0.80
|1.1178
|1.1062
|1.1198
|2037
|2006.06.09 07:00
|buy
|1021
|1.60
|1.1158
|1.1057
|1.1178
|2038
|2006.06.09 07:00
|buy
|1022
|3.20
|1.1140
|1.1054
|1.1160
|2039
|2006.06.09 07:11
|buy
|1023
|6.40
|1.1124
|1.1053
|1.1144
|2040
|2006.06.09 07:30
|buy
|1024
|12.80
|1.1109
|1.1053
|1.1129
|2041
|2006.06.09 07:50
|t/p
|1024
|12.80
|1.1129
|1.1053
|1.1129
|2300.30
|43026.57
|2042
|2006.06.09 07:50
|close
|1023
|6.40
|1.1129
|1.1053
|1.1144
|287.54
|43314.11
|2043
|2006.06.09 07:50
|close
|1022
|3.20
|1.1128
|1.1054
|1.1160
|-345.08
|42969.03
|2044
|2006.06.09 07:50
|close
|1021
|1.60
|1.1127
|1.1057
|1.1178
|-445.76
|42523.27
|2045
|2006.06.09 07:51
|close
|1020
|0.80
|1.1126
|1.1062
|1.1198
|-373.90
|42149.37
|2046
|2006.06.09 07:51
|close
|1019
|0.40
|1.1125
|1.1065
|1.1216
|-255.28
|41894.09
|2047
|2006.06.09 07:51
|close
|1018
|0.20
|1.1124
|1.1065
|1.1231
|-155.92
|41738.17
|2048
|2006.06.09 07:51
|close
|1017
|0.10
|1.1123
|1.1065
|1.1246
|-92.35
|41645.83
|2049
|2006.06.09 07:51
|sell
|1025
|0.10
|1.1122
|1.1283
|1.1102
|2050
|2006.06.09 08:51
|t/p
|1025
|0.10
|1.1102
|1.1283
|1.1102
|18.01
|41663.84
|2051
|2006.06.09 08:51
|sell
|1026
|0.10
|1.1099
|1.1260
|1.1079
|2052
|2006.06.09 09:02
|t/p
|1026
|0.10
|1.1079
|1.1260
|1.1079
|18.05
|41681.89
|2053
|2006.06.09 09:02
|sell
|1027
|0.10
|1.1076
|1.1237
|1.1056
|2054
|2006.06.09 14:52
|t/p
|1027
|0.10
|1.1056
|1.1237
|1.1056
|18.09
|41699.98
|2055
|2006.06.09 14:52
|sell
|1028
|0.10
|1.1053
|1.1214
|1.1033
|2056
|2006.06.09 15:26
|sell
|1029
|0.20
|1.1068
|1.1214
|1.1048
|2057
|2006.06.11 23:46
|t/p
|1029
|0.20
|1.1048
|1.1214
|1.1048
|36.21
|41736.19
|2058
|2006.06.11 23:46
|close
|1028
|0.10
|1.1048
|1.1214
|1.1033
|4.53
|41740.72
|2059
|2006.06.11 23:46
|buy
|1030
|0.10
|1.1051
|1.0890
|1.1071
|2060
|2006.06.12 02:53
|buy
|1031
|0.20
|1.1036
|1.0890
|1.1056
|2061
|2006.06.12 02:55
|buy
|1032
|0.40
|1.1021
|1.0890
|1.1041
|2062
|2006.06.12 04:19
|t/p
|1032
|0.40
|1.1041
|1.0890
|1.1041
|72.46
|41813.18
|2063
|2006.06.12 04:19
|close
|1031
|0.20
|1.1041
|1.0890
|1.1056
|9.06
|41822.24
|2064
|2006.06.12 04:19
|close
|1030
|0.10
|1.1040
|1.0890
|1.1071
|-9.71
|41812.53
|2065
|2006.06.12 04:20
|buy
|1033
|0.10
|1.1042
|1.0881
|1.1062
|2066
|2006.06.12 07:19
|buy
|1034
|0.20
|1.1027
|1.0881
|1.1047
|2067
|2006.06.12 09:19
|buy
|1035
|0.40
|1.1012
|1.0881
|1.1032
|2068
|2006.06.12 11:21
|buy
|1036
|0.80
|1.0997
|1.0881
|1.1017
|2069
|2006.06.12 13:20
|buy
|1037
|1.60
|1.0981
|1.0880
|1.1001
|2070
|2006.06.12 13:35
|buy
|1038
|3.20
|1.0965
|1.0879
|1.0985
|2071
|2006.06.12 15:49
|t/p
|1038
|3.20
|1.0985
|1.0879
|1.0985
|582.61
|42395.14
|2072
|2006.06.12 15:49
|close
|1037
|1.60
|1.0985
|1.0880
|1.1001
|58.26
|42453.40
|2073
|2006.06.12 15:50
|close
|1036
|0.80
|1.0986
|1.0881
|1.1017
|-80.10
|42373.30
|2074
|2006.06.12 15:50
|close
|1035
|0.40
|1.0985
|1.0881
|1.1032
|-98.32
|42274.98
|2075
|2006.06.12 15:50
|close
|1034
|0.20
|1.0986
|1.0881
|1.1047
|-74.64
|42200.34
|2076
|2006.06.12 15:50
|close
|1033
|0.10
|1.0985
|1.0881
|1.1062
|-51.89
|42148.45
|2077
|2006.06.12 15:50
|sell
|1039
|0.10
|1.0986
|1.1147
|1.0966
|2078
|2006.06.12 17:41
|sell
|1040
|0.20
|1.1001
|1.1147
|1.0981
|2079
|2006.06.12 19:31
|t/p
|1040
|0.20
|1.0981
|1.1147
|1.0981
|36.43
|42184.88
|2080
|2006.06.12 19:31
|close
|1039
|0.10
|1.0980
|1.1147
|1.0966
|5.46
|42190.34
|2081
|2006.06.12 21:22
|buy
|1041
|0.10
|1.0989
|1.0828
|1.1009
|2082
|2006.06.13 02:05
|t/p
|1041
|0.10
|1.1009
|1.0828
|1.1009
|18.41
|42208.75
|2083
|2006.06.13 02:05
|buy
|1042
|0.10
|1.1013
|1.0852
|1.1033
|2084
|2006.06.13 02:56
|t/p
|1042
|0.10
|1.1033
|1.0852
|1.1033
|18.13
|42226.88
|2085
|2006.06.13 02:56
|buy
|1043
|0.10
|1.1036
|1.0875
|1.1056
|2086
|2006.06.13 02:58
|t/p
|1043
|0.10
|1.1056
|1.0875
|1.1056
|18.09
|42244.97
|2087
|2006.06.13 02:58
|buy
|1044
|0.10
|1.1059
|1.0898
|1.1079
|2088
|2006.06.13 03:05
|buy
|1045
|0.20
|1.1043
|1.0897
|1.1063
|2089
|2006.06.13 04:15
|buy
|1046
|0.40
|1.1028
|1.0897
|1.1048
|2090
|2006.06.13 04:41
|buy
|1047
|0.80
|1.1013
|1.0897
|1.1033
|2091
|2006.06.13 05:26
|t/p
|1047
|0.80
|1.1033
|1.0897
|1.1033
|145.02
|42389.99
|2092
|2006.06.13 05:26
|close
|1046
|0.40
|1.1033
|1.0897
|1.1048
|18.13
|42408.12
|2093
|2006.06.13 05:26
|close
|1045
|0.20
|1.1034
|1.0897
|1.1063
|-16.31
|42391.81
|2094
|2006.06.13 05:26
|close
|1044
|0.10
|1.1033
|1.0898
|1.1079
|-23.57
|42368.24
|2095
|2006.06.13 05:26
|buy
|1048
|0.10
|1.1037
|1.0876
|1.1057
|2096
|2006.06.13 06:04
|buy
|1049
|0.20
|1.1021
|1.0875
|1.1041
|2097
|2006.06.13 07:27
|t/p
|1049
|0.20
|1.1041
|1.0875
|1.1041
|36.23
|42404.47
|2098
|2006.06.13 07:27
|close
|1048
|0.10
|1.1041
|1.0876
|1.1057
|3.62
|42408.09
|2099
|2006.06.13 07:28
|buy
|1050
|0.10
|1.1045
|1.0884
|1.1065
|2100
|2006.06.13 08:01
|t/p
|1050
|0.10
|1.1065
|1.0884
|1.1065
|18.08
|42426.17
|2101
|2006.06.13 08:01
|buy
|1051
|0.10
|1.1068
|1.0907
|1.1088
|2102
|2006.06.13 09:11
|buy
|1052
|0.20
|1.1053
|1.0907
|1.1073
|2103
|2006.06.13 09:44
|buy
|1053
|0.40
|1.1038
|1.0907
|1.1058
|2104
|2006.06.13 10:07
|t/p
|1053
|0.40
|1.1058
|1.0907
|1.1058
|72.35
|42498.52
|2105
|2006.06.13 10:07
|close
|1052
|0.20
|1.1058
|1.0907
|1.1073
|9.04
|42507.56
|2106
|2006.06.13 10:07
|close
|1051
|0.10
|1.1059
|1.0907
|1.1088
|-8.14
|42499.42
|2107
|2006.06.13 10:07
|buy
|1054
|0.10
|1.1063
|1.0902
|1.1083
|2108
|2006.06.13 10:33
|t/p
|1054
|0.10
|1.1083
|1.0902
|1.1083
|18.05
|42517.47
|2109
|2006.06.13 10:33
|buy
|1055
|0.10
|1.1087
|1.0926
|1.1107
|2110
|2006.06.13 10:55
|t/p
|1055
|0.10
|1.1107
|1.0926
|1.1107
|18.01
|42535.48
|2111
|2006.06.13 10:55
|buy
|1056
|0.10
|1.1110
|1.0949
|1.1130
|2112
|2006.06.13 11:09
|buy
|1057
|0.20
|1.1095
|1.0949
|1.1115
|2113
|2006.06.13 11:59
|buy
|1058
|0.40
|1.1080
|1.0949
|1.1100
|2114
|2006.06.13 12:36
|t/p
|1058
|0.40
|1.1100
|1.0949
|1.1100
|72.07
|42607.55
|2115
|2006.06.13 12:36
|close
|1057
|0.20
|1.1100
|1.0949
|1.1115
|9.01
|42616.56
|2116
|2006.06.13 12:36
|close
|1056
|0.10
|1.1101
|1.0949
|1.1130
|-8.11
|42608.45
|2117
|2006.06.13 12:36
|buy
|1059
|0.10
|1.1104
|1.0943
|1.1124
|2118
|2006.06.13 13:27
|t/p
|1059
|0.10
|1.1124
|1.0943
|1.1124
|17.98
|42626.43
|2119
|2006.06.13 13:27
|buy
|1060
|0.10
|1.1127
|1.0966
|1.1147
|2120
|2006.06.13 14:05
|buy
|1061
|0.20
|1.1112
|1.0966
|1.1132
|2121
|2006.06.13 16:29
|t/p
|1061
|0.20
|1.1132
|1.0966
|1.1132
|35.93
|42662.36
|2122
|2006.06.13 16:29
|close
|1060
|0.10
|1.1132
|1.0966
|1.1147
|4.49
|42666.85
|2123
|2006.06.13 16:29
|buy
|1062
|0.10
|1.1136
|1.0975
|1.1156
|2124
|2006.06.13 22:20
|buy
|1063
|0.20
|1.1121
|1.0975
|1.1141
|2125
|2006.06.14 03:26
|buy
|1064
|0.40
|1.1105
|1.0974
|1.1125
|2126
|2006.06.14 03:36
|buy
|1065
|0.80
|1.1090
|1.0974
|1.1110
|2127
|2006.06.14 04:40
|t/p
|1065
|0.80
|1.1110
|1.0974
|1.1110
|144.00
|42810.85
|2128
|2006.06.14 04:40
|close
|1064
|0.40
|1.1111
|1.0974
|1.1125
|21.60
|42832.45
|2129
|2006.06.14 04:40
|close
|1063
|0.20
|1.1111
|1.0975
|1.1141
|-17.50
|42814.95
|2130
|2006.06.14 04:40
|close
|1062
|0.10
|1.1110
|1.0975
|1.1156
|-23.15
|42791.80
|2131
|2006.06.14 04:40
|sell
|1066
|0.10
|1.1111
|1.1272
|1.1091
|2132
|2006.06.14 05:04
|sell
|1067
|0.20
|1.1126
|1.1272
|1.1106
|2133
|2006.06.14 08:20
|sell
|1068
|0.40
|1.1141
|1.1272
|1.1121
|2134
|2006.06.14 08:42
|sell
|1069
|0.80
|1.1157
|1.1273
|1.1137
|2135
|2006.06.14 08:54
|sell
|1070
|1.60
|1.1172
|1.1273
|1.1152
|2136
|2006.06.14 09:08
|t/p
|1070
|1.60
|1.1152
|1.1273
|1.1152
|286.94
|43078.74
|2137
|2006.06.14 09:08
|close
|1069
|0.80
|1.1152
|1.1273
|1.1137
|35.87
|43114.61
|2138
|2006.06.14 09:08
|close
|1068
|0.40
|1.1152
|1.1272
|1.1121
|-39.45
|43075.16
|2139
|2006.06.14 09:08
|close
|1067
|0.20
|1.1153
|1.1272
|1.1106
|-48.42
|43026.74
|2140
|2006.06.14 09:08
|close
|1066
|0.10
|1.1152
|1.1272
|1.1091
|-36.76
|42989.98
|2141
|2006.06.14 09:08
|buy
|1071
|0.10
|1.1151
|1.0990
|1.1171
|2142
|2006.06.14 09:18
|buy
|1072
|0.20
|1.1136
|1.0990
|1.1156
|2143
|2006.06.14 09:20
|buy
|1073
|0.40
|1.1121
|1.0990
|1.1141
|2144
|2006.06.14 09:28
|buy
|1074
|0.80
|1.1105
|1.0989
|1.1125
|2145
|2006.06.14 10:15
|t/p
|1074
|0.80
|1.1125
|1.0989
|1.1125
|143.82
|43133.80
|2146
|2006.06.14 10:15
|close
|1073
|0.40
|1.1125
|1.0990
|1.1141
|14.38
|43148.18
|2147
|2006.06.14 10:15
|close
|1072
|0.20
|1.1124
|1.0990
|1.1156
|-21.57
|43126.61
|2148
|2006.06.14 10:15
|close
|1071
|0.10
|1.1125
|1.0990
|1.1171
|-23.37
|43103.24
|2149
|2006.06.14 10:15
|sell
|1075
|0.10
|1.1126
|1.1287
|1.1106
|2150
|2006.06.14 14:41
|sell
|1076
|0.20
|1.1141
|1.1287
|1.1121
|2151
|2006.06.15 08:33
|sell
|1077
|0.40
|1.1157
|1.1288
|1.1137
|2152
|2006.06.15 09:00
|t/p
|1077
|0.40
|1.1137
|1.1288
|1.1137
|71.83
|43175.07
|2153
|2006.06.15 09:00
|close
|1076
|0.20
|1.1137
|1.1287
|1.1121
|5.36
|43180.43
|2154
|2006.06.15 09:00
|close
|1075
|0.10
|1.1134
|1.1287
|1.1106
|-8.10
|43172.33
|2155
|2006.06.15 09:00
|buy
|1078
|0.10
|1.1133
|1.0972
|1.1153
|2156
|2006.06.15 09:38
|t/p
|1078
|0.10
|1.1153
|1.0972
|1.1153
|17.93
|43190.26
|2157
|2006.06.15 09:38
|buy
|1079
|0.10
|1.1156
|1.0995
|1.1176
|2158
|2006.06.15 11:02
|t/p
|1079
|0.10
|1.1176
|1.0995
|1.1176
|17.90
|43208.16
|2159
|2006.06.15 11:02
|buy
|1080
|0.10
|1.1179
|1.1018
|1.1199
|2160
|2006.06.15 13:32
|buy
|1081
|0.20
|1.1163
|1.1017
|1.1183
|2161
|2006.06.15 13:56
|buy
|1082
|0.40
|1.1148
|1.1017
|1.1168
|2162
|2006.06.15 14:36
|buy
|1083
|0.80
|1.1133
|1.1017
|1.1153
|2163
|2006.06.15 16:25
|buy
|1084
|1.60
|1.1117
|1.1016
|1.1137
|2164
|2006.06.16 05:49
|t/p
|1084
|1.60
|1.1137
|1.1016
|1.1137
|291.35
|43499.51
|2165
|2006.06.16 05:49
|close
|1083
|0.80
|1.1137
|1.1017
|1.1153
|30.74
|43530.25
|2166
|2006.06.16 05:49
|close
|1082
|0.40
|1.1136
|1.1017
|1.1168
|-42.09
|43488.16
|2167
|2006.06.16 05:49
|close
|1081
|0.20
|1.1135
|1.1017
|1.1183
|-49.79
|43438.37
|2168
|2006.06.16 05:49
|close
|1080
|0.10
|1.1134
|1.1018
|1.1199
|-40.17
|43398.20
|2169
|2006.06.16 05:49
|buy
|1085
|0.10
|1.1138
|1.0977
|1.1158
|2170
|2006.06.16 08:20
|t/p
|1085
|0.10
|1.1158
|1.0977
|1.1158
|17.92
|43416.12
|2171
|2006.06.16 08:20
|buy
|1086
|0.10
|1.1161
|1.1000
|1.1181
|2172
|2006.06.16 08:42
|t/p
|1086
|0.10
|1.1181
|1.1000
|1.1181
|17.89
|43434.01
|2173
|2006.06.16 08:42
|buy
|1087
|0.10
|1.1184
|1.1023
|1.1204
|2174
|2006.06.16 08:51
|buy
|1088
|0.20
|1.1168
|1.1022
|1.1188
|2175
|2006.06.16 09:40
|t/p
|1088
|0.20
|1.1188
|1.1022
|1.1188
|35.75
|43469.76
|2176
|2006.06.16 09:40
|close
|1087
|0.10
|1.1188
|1.1023
|1.1204
|3.58
|43473.34
|2177
|2006.06.16 09:40
|buy
|1089
|0.10
|1.1192
|1.1031
|1.1212
|2178
|2006.06.16 10:16
|t/p
|1089
|0.10
|1.1212
|1.1031
|1.1212
|17.84
|43491.18
|2179
|2006.06.16 10:16
|buy
|1090
|0.10
|1.1215
|1.1054
|1.1235
|2180
|2006.06.16 11:21
|t/p
|1090
|0.10
|1.1235
|1.1054
|1.1235
|17.80
|43508.98
|2181
|2006.06.16 11:21
|buy
|1091
|0.10
|1.1238
|1.1077
|1.1258
|2182
|2006.06.16 12:00
|buy
|1092
|0.20
|1.1223
|1.1077
|1.1243
|2183
|2006.06.18 21:23
|t/p
|1092
|0.20
|1.1243
|1.1077
|1.1243
|35.58
|43544.56
|2184
|2006.06.18 21:23
|close
|1091
|0.10
|1.1243
|1.1077
|1.1258
|4.45
|43549.01
|2185
|2006.06.18 22:26
|sell
|1093
|0.10
|1.1230
|1.1391
|1.1210
|2186
|2006.06.19 03:45
|t/p
|1093
|0.10
|1.1210
|1.1391
|1.1210
|17.54
|43566.55
|2187
|2006.06.19 03:45
|sell
|1094
|0.10
|1.1207
|1.1368
|1.1187
|2188
|2006.06.19 04:03
|sell
|1095
|0.20
|1.1222
|1.1368
|1.1202
|2189
|2006.06.19 04:08
|sell
|1096
|0.40
|1.1238
|1.1369
|1.1218
|2190
|2006.06.19 08:04
|t/p
|1096
|0.40
|1.1218
|1.1369
|1.1218
|71.31
|43637.86
|2191
|2006.06.19 08:04
|close
|1095
|0.20
|1.1218
|1.1368
|1.1202
|7.13
|43644.99
|2192
|2006.06.19 08:04
|close
|1094
|0.10
|1.1222
|1.1368
|1.1187
|-13.37
|43631.62
|2193
|2006.06.19 08:04
|sell
|1097
|0.10
|1.1220
|1.1381
|1.1200
|2194
|2006.06.19 09:51
|sell
|1098
|0.20
|1.1235
|1.1381
|1.1215
|2195
|2006.06.19 10:08
|sell
|1099
|0.40
|1.1250
|1.1381
|1.1230
|2196
|2006.06.19 10:27
|t/p
|1099
|0.40
|1.1230
|1.1381
|1.1230
|71.24
|43702.86
|2197
|2006.06.19 10:27
|close
|1098
|0.20
|1.1230
|1.1381
|1.1215
|8.90
|43711.76
|2198
|2006.06.19 10:27
|close
|1097
|0.10
|1.1231
|1.1381
|1.1200
|-9.79
|43701.97
|2199
|2006.06.19 10:27
|sell
|1100
|0.10
|1.1227
|1.1388
|1.1207
|2200
|2006.06.19 13:46
|t/p
|1100
|0.10
|1.1207
|1.1388
|1.1207
|17.85
|43719.82
|2201
|2006.06.19 13:46
|sell
|1101
|0.10
|1.1204
|1.1365
|1.1184
|2202
|2006.06.19 20:07
|sell
|1102
|0.20
|1.1220
|1.1366
|1.1200
|2203
|2006.06.20 01:36
|t/p
|1102
|0.20
|1.1200
|1.1366
|1.1200
|35.10
|43754.92
|2204
|2006.06.20 01:36
|close
|1101
|0.10
|1.1200
|1.1365
|1.1184
|3.27
|43758.19
|2205
|2006.06.20 01:37
|buy
|1103
|0.10
|1.1199
|1.1038
|1.1219
|2206
|2006.06.20 03:10
|buy
|1104
|0.20
|1.1183
|1.1037
|1.1203
|2207
|2006.06.20 03:29
|t/p
|1104
|0.20
|1.1203
|1.1037
|1.1203
|35.70
|43793.89
|2208
|2006.06.20 03:29
|close
|1103
|0.10
|1.1203
|1.1038
|1.1219
|3.57
|43797.46
|2209
|2006.06.20 03:29
|sell
|1105
|0.10
|1.1202
|1.1363
|1.1182
|2210
|2006.06.20 04:49
|sell
|1106
|0.20
|1.1218
|1.1364
|1.1198
|2211
|2006.06.20 05:08
|sell
|1107
|0.40
|1.1233
|1.1364
|1.1213
|2212
|2006.06.20 07:00
|t/p
|1107
|0.40
|1.1213
|1.1364
|1.1213
|71.38
|43868.84
|2213
|2006.06.20 07:00
|close
|1106
|0.20
|1.1207
|1.1364
|1.1198
|19.63
|43888.47
|2214
|2006.06.20 07:00
|close
|1105
|0.10
|1.1205
|1.1363
|1.1182
|-2.68
|43885.79
|2215
|2006.06.20 07:00
|buy
|1108
|0.10
|1.1199
|1.1038
|1.1219
|2216
|2006.06.20 07:02
|buy
|1109
|0.20
|1.1183
|1.1037
|1.1203
|2217
|2006.06.20 07:17
|buy
|1110
|0.40
|1.1167
|1.1036
|1.1187
|2218
|2006.06.20 08:04
|t/p
|1110
|0.40
|1.1187
|1.1036
|1.1187
|71.51
|43957.30
|2219
|2006.06.20 08:04
|close
|1109
|0.20
|1.1187
|1.1037
|1.1203
|7.15
|43964.45
|2220
|2006.06.20 08:04
|close
|1108
|0.10
|1.1186
|1.1038
|1.1219
|-11.62
|43952.83
|2221
|2006.06.20 08:04
|sell
|1111
|0.10
|1.1185
|1.1346
|1.1165
|2222
|2006.06.20 08:30
|sell
|1112
|0.20
|1.1200
|1.1346
|1.1180
|2223
|2006.06.20 08:45
|t/p
|1112
|0.20
|1.1180
|1.1346
|1.1180
|35.78
|43988.61
|2224
|2006.06.20 08:45
|close
|1111
|0.10
|1.1180
|1.1346
|1.1165
|4.47
|43993.08
|2225
|2006.06.20 08:45
|sell
|1113
|0.10
|1.1176
|1.1337
|1.1156
|2226
|2006.06.20 11:00
|t/p
|1113
|0.10
|1.1156
|1.1337
|1.1156
|17.93
|44011.01
|2227
|2006.06.20 11:00
|sell
|1114
|0.10
|1.1153
|1.1314
|1.1133
|2228
|2006.06.20 12:21
|sell
|1115
|0.20
|1.1168
|1.1314
|1.1148
|2229
|2006.06.20 16:54
|sell
|1116
|0.40
|1.1184
|1.1315
|1.1164
|2230
|2006.06.20 20:03
|t/p
|1116
|0.40
|1.1164
|1.1315
|1.1164
|71.66
|44082.67
|2231
|2006.06.20 20:03
|close
|1115
|0.20
|1.1164
|1.1314
|1.1148
|7.17
|44089.84
|2232
|2006.06.20 20:03
|close
|1114
|0.10
|1.1166
|1.1314
|1.1133
|-11.64
|44078.20
|2233
|2006.06.20 20:03
|buy
|1117
|0.10
|1.1168
|1.1007
|1.1188
|2234
|2006.06.20 22:09
|buy
|1118
|0.20
|1.1153
|1.1007
|1.1173
|2235
|2006.06.21 03:03
|buy
|1119
|0.40
|1.1138
|1.1007
|1.1158
|2236
|2006.06.21 08:03
|buy
|1120
|0.80
|1.1122
|1.1006
|1.1142
|2237
|2006.06.21 08:30
|buy
|1121
|1.60
|1.1106
|1.1005
|1.1126
|2238
|2006.06.21 08:32
|buy
|1122
|3.20
|1.1091
|1.1005
|1.1111
|2239
|2006.06.21 08:41
|buy
|1123
|6.40
|1.1076
|1.1005
|1.1096
|2240
|2006.06.21 09:01
|buy
|1124
|12.80
|1.1061
|1.1005
|1.1081
|2241
|2006.06.21 14:32
|t/p
|1124
|12.80
|1.1081
|1.1005
|1.1081
|2309.85
|46388.05
|2242
|2006.06.21 14:32
|close
|1123
|6.40
|1.1083
|1.1005
|1.1096
|404.22
|46792.27
|2243
|2006.06.21 14:32
|close
|1122
|3.20
|1.1082
|1.1005
|1.1111
|-259.88
|46532.39
|2244
|2006.06.21 14:32
|close
|1121
|1.60
|1.1080
|1.1005
|1.1126
|-375.45
|46156.94
|2245
|2006.06.21 14:32
|close
|1120
|0.80
|1.1081
|1.1006
|1.1142
|-296.00
|45860.94
|2246
|2006.06.21 14:32
|close
|1119
|0.40
|1.1080
|1.1007
|1.1158
|-209.39
|45651.55
|2247
|2006.06.21 14:32
|close
|1118
|0.20
|1.1079
|1.1007
|1.1173
|-133.09
|45518.46
|2248
|2006.06.21 14:32
|close
|1117
|0.10
|1.1080
|1.1007
|1.1188
|-79.17
|45439.29
|2249
|2006.06.21 14:32
|buy
|1125
|0.10
|1.1081
|1.0920
|1.1101
|2250
|2006.06.22 03:47
|t/p
|1125
|0.10
|1.1101
|1.0920
|1.1101
|18.77
|45458.07
|2251
|2006.06.22 03:47
|buy
|1126
|0.10
|1.1104
|1.0943
|1.1124
|2252
|2006.06.22 08:00
|t/p
|1126
|0.10
|1.1124
|1.0943
|1.1124
|17.98
|45476.05
|2253
|2006.06.22 08:00
|buy
|1127
|0.10
|1.1127
|1.0966
|1.1147
|2254
|2006.06.22 08:04
|t/p
|1127
|0.10
|1.1147
|1.0966
|1.1147
|17.94
|45493.99
|2255
|2006.06.22 08:04
|buy
|1128
|0.10
|1.1150
|1.0989
|1.1170
|2256
|2006.06.22 08:19
|buy
|1129
|0.20
|1.1135
|1.0989
|1.1155
|2257
|2006.06.22 08:32
|t/p
|1129
|0.20
|1.1155
|1.0989
|1.1155
|35.86
|45529.85
|2258
|2006.06.22 08:32
|close
|1128
|0.10
|1.1155
|1.0989
|1.1170
|4.48
|45534.33
|2259
|2006.06.22 08:32
|buy
|1130
|0.10
|1.1159
|1.0998
|1.1179
|2260
|2006.06.22 08:36
|buy
|1131
|0.20
|1.1143
|1.0997
|1.1163
|2261
|2006.06.22 08:59
|t/p
|1131
|0.20
|1.1163
|1.0997
|1.1163
|35.83
|45570.16
|2262
|2006.06.22 08:59
|close
|1130
|0.10
|1.1163
|1.0998
|1.1179
|3.58
|45573.74
|2263
|2006.06.22 08:59
|buy
|1132
|0.10
|1.1165
|1.1004
|1.1185
|2264
|2006.06.22 10:13
|t/p
|1132
|0.10
|1.1185
|1.1004
|1.1185
|17.88
|45591.62
|2265
|2006.06.22 10:13
|buy
|1133
|0.10
|1.1188
|1.1027
|1.1208
|2266
|2006.06.22 10:56
|buy
|1134
|0.20
|1.1173
|1.1027
|1.1193
|2267
|2006.06.22 12:42
|t/p
|1134
|0.20
|1.1193
|1.1027
|1.1193
|35.74
|45627.36
|2268
|2006.06.22 12:42
|close
|1133
|0.10
|1.1193
|1.1027
|1.1208
|4.47
|45631.83
|2269
|2006.06.22 12:42
|buy
|1135
|0.10
|1.1195
|1.1034
|1.1215
|2270
|2006.06.22 14:36
|buy
|1136
|0.20
|1.1180
|1.1034
|1.1200
|2271
|2006.06.23 01:25
|t/p
|1136
|0.20
|1.1200
|1.1034
|1.1200
|36.21
|45668.04
|2272
|2006.06.23 01:25
|close
|1135
|0.10
|1.1200
|1.1034
|1.1215
|4.71
|45672.75
|2273
|2006.06.23 04:01
|sell
|1137
|0.10
|1.1200
|1.1361
|1.1180
|2274
|2006.06.23 04:45
|sell
|1138
|0.20
|1.1216
|1.1362
|1.1196
|2275
|2006.06.23 05:53
|t/p
|1138
|0.20
|1.1196
|1.1362
|1.1196
|35.73
|45708.48
|2276
|2006.06.23 05:53
|close
|1137
|0.10
|1.1196
|1.1361
|1.1180
|3.57
|45712.05
|2277
|2006.06.23 05:53
|sell
|1139
|0.10
|1.1195
|1.1356
|1.1175
|2278
|2006.06.23 05:57
|sell
|1140
|0.20
|1.1210
|1.1356
|1.1190
|2279
|2006.06.23 07:47
|sell
|1141
|0.40
|1.1225
|1.1356
|1.1205
|2280
|2006.06.23 08:56
|sell
|1142
|0.80
|1.1240
|1.1356
|1.1220
|2281
|2006.06.23 09:21
|sell
|1143
|1.60
|1.1256
|1.1357
|1.1236
|2282
|2006.06.23 09:24
|sell
|1144
|3.20
|1.1271
|1.1357
|1.1251
|2283
|2006.06.23 09:33
|sell
|1145
|6.40
|1.1287
|1.1358
|1.1267
|2284
|2006.06.23 09:40
|t/p
|1145
|6.40
|1.1267
|1.1358
|1.1267
|1136.06
|46848.11
|2285
|2006.06.23 09:40
|close
|1144
|3.20
|1.1267
|1.1357
|1.1251
|113.61
|46961.72
|2286
|2006.06.23 09:40
|close
|1143
|1.60
|1.1266
|1.1357
|1.1236
|-142.02
|46819.70
|2287
|2006.06.23 09:40
|close
|1142
|0.80
|1.1267
|1.1356
|1.1220
|-191.71
|46627.99
|2288
|2006.06.23 09:40
|close
|1141
|0.40
|1.1266
|1.1356
|1.1205
|-145.57
|46482.42
|2289
|2006.06.23 09:40
|close
|1140
|0.20
|1.1267
|1.1356
|1.1190
|-101.18
|46381.24
|2290
|2006.06.23 09:40
|close
|1139
|0.10
|1.1266
|1.1356
|1.1175
|-63.02
|46318.22
|2291
|2006.06.23 09:40
|buy
|1146
|0.10
|1.1267
|1.1106
|1.1287
|2292
|2006.06.23 09:51
|buy
|1147
|0.20
|1.1252
|1.1106
|1.1272
|2293
|2006.06.23 10:08
|buy
|1148
|0.40
|1.1237
|1.1106
|1.1257
|2294
|2006.06.23 10:27
|buy
|1149
|0.80
|1.1222
|1.1106
|1.1242
|2295
|2006.06.23 10:50
|t/p
|1149
|0.80
|1.1242
|1.1106
|1.1242
|142.32
|46460.54
|2296
|2006.06.23 10:50
|close
|1148
|0.40
|1.1242
|1.1106
|1.1257
|17.79
|46478.33
|2297
|2006.06.23 10:50
|close
|1147
|0.20
|1.1241
|1.1106
|1.1272
|-19.57
|46458.76
|2298
|2006.06.23 10:50
|close
|1146
|0.10
|1.1242
|1.1106
|1.1287
|-22.24
|46436.52
|2299
|2006.06.23 10:50
|buy
|1150
|0.10
|1.1244
|1.1083
|1.1264
|2300
|2006.06.23 12:10
|buy
|1151
|0.20
|1.1229
|1.1083
|1.1249
|2301
|2006.06.25 17:00
|buy
|1152
|0.40
|1.1188
|1.1057
|1.1208
|2302
|2006.06.25 18:01
|t/p
|1152
|0.40
|1.1208
|1.1057
|1.1208
|71.38
|46507.90
|2303
|2006.06.25 18:01
|close
|1151
|0.20
|1.1208
|1.1083
|1.1249
|-37.47
|46470.43
|2304
|2006.06.25 18:01
|close
|1150
|0.10
|1.1209
|1.1083
|1.1264
|-31.22
|46439.21
|2305
|2006.06.25 18:01
|sell
|1153
|0.10
|1.1208
|1.1369
|1.1188
|2306
|2006.06.26 01:54
|sell
|1154
|0.20
|1.1223
|1.1369
|1.1203
|2307
|2006.06.26 03:23
|t/p
|1154
|0.20
|1.1203
|1.1369
|1.1203
|35.70
|46474.91
|2308
|2006.06.26 03:23
|close
|1153
|0.10
|1.1203
|1.1369
|1.1188
|4.16
|46479.07
|2309
|2006.06.26 03:23
|sell
|1155
|0.10
|1.1200
|1.1361
|1.1180
|2310
|2006.06.26 05:51
|sell
|1156
|0.20
|1.1216
|1.1362
|1.1196
|2311
|2006.06.26 06:50
|t/p
|1156
|0.20
|1.1196
|1.1362
|1.1196
|35.73
|46514.80
|2312
|2006.06.26 06:50
|close
|1155
|0.10
|1.1196
|1.1361
|1.1180
|3.57
|46518.37
|2313
|2006.06.26 06:50
|sell
|1157
|0.10
|1.1192
|1.1353
|1.1172
|2314
|2006.06.26 08:37
|sell
|1158
|0.20
|1.1207
|1.1353
|1.1187
|2315
|2006.06.26 09:34
|t/p
|1158
|0.20
|1.1187
|1.1353
|1.1187
|35.76
|46554.13
|2316
|2006.06.26 09:34
|close
|1157
|0.10
|1.1187
|1.1353
|1.1172
|4.47
|46558.60
|2317
|2006.06.26 09:35
|buy
|1159
|0.10
|1.1188
|1.1027
|1.1208
|2318
|2006.06.26 10:15
|t/p
|1159
|0.10
|1.1208
|1.1027
|1.1208
|17.84
|46576.44
|2319
|2006.06.26 10:15
|buy
|1160
|0.10
|1.1211
|1.1050
|1.1231
|2320
|2006.06.26 10:54
|t/p
|1160
|0.10
|1.1231
|1.1050
|1.1231
|17.81
|46594.25
|2321
|2006.06.26 10:54
|buy
|1161
|0.10
|1.1234
|1.1073
|1.1254
|2322
|2006.06.26 12:59
|buy
|1162
|0.20
|1.1219
|1.1073
|1.1239
|2323
|2006.06.26 13:59
|t/p
|1162
|0.20
|1.1239
|1.1073
|1.1239
|35.59
|46629.84
|2324
|2006.06.26 13:59
|close
|1161
|0.10
|1.1239
|1.1073
|1.1254
|4.45
|46634.29
|2325
|2006.06.26 13:59
|buy
|1163
|0.10
|1.1243
|1.1082
|1.1263
|2326
|2006.06.26 15:03
|buy
|1164
|0.20
|1.1228
|1.1082
|1.1248
|2327
|2006.06.26 16:09
|buy
|1165
|0.40
|1.1213
|1.1082
|1.1233
|2328
|2006.06.26 16:37
|t/p
|1165
|0.40
|1.1233
|1.1082
|1.1233
|71.22
|46705.51
|2329
|2006.06.26 16:37
|close
|1164
|0.20
|1.1233
|1.1082
|1.1248
|8.90
|46714.41
|2330
|2006.06.26 16:38
|close
|1163
|0.10
|1.1232
|1.1082
|1.1263
|-9.79
|46704.62
|2331
|2006.06.26 16:38
|buy
|1166
|0.10
|1.1234
|1.1073
|1.1254
|2332
|2006.06.26 20:42
|buy
|1167
|0.20
|1.1219
|1.1073
|1.1239
|2333
|2006.06.27 02:24
|buy
|1168
|0.40
|1.1203
|1.1072
|1.1223
|2334
|2006.06.27 05:52
|t/p
|1168
|0.40
|1.1223
|1.1072
|1.1223
|71.28
|46775.90
|2335
|2006.06.27 05:52
|close
|1167
|0.20
|1.1224
|1.1073
|1.1239
|9.41
|46785.31
|2336
|2006.06.27 05:52
|close
|1166
|0.10
|1.1225
|1.1073
|1.1254
|-7.77
|46777.54
|2337
|2006.06.27 05:52
|sell
|1169
|0.10
|1.1224
|1.1385
|1.1204
|2338
|2006.06.27 06:15
|sell
|1170
|0.20
|1.1241
|1.1387
|1.1221
|2339
|2006.06.27 08:39
|t/p
|1170
|0.20
|1.1221
|1.1387
|1.1221
|35.65
|46813.19
|2340
|2006.06.27 08:39
|close
|1169
|0.10
|1.1221
|1.1385
|1.1204
|2.67
|46815.86
|2341
|2006.06.27 08:39
|buy
|1171
|0.10
|1.1220
|1.1059
|1.1240
|2342
|2006.06.27 09:06
|buy
|1172
|0.20
|1.1204
|1.1058
|1.1224
|2343
|2006.06.27 16:00
|t/p
|1172
|0.20
|1.1224
|1.1058
|1.1224
|35.64
|46851.50
|2344
|2006.06.27 16:00
|close
|1171
|0.10
|1.1225
|1.1059
|1.1240
|4.45
|46855.95
|2345
|2006.06.27 16:00
|buy
|1173
|0.10
|1.1227
|1.1066
|1.1247
|2346
|2006.06.28 09:06
|t/p
|1173
|0.10
|1.1247
|1.1066
|1.1247
|18.03
|46873.98
|2347
|2006.06.28 09:06
|buy
|1174
|0.10
|1.1250
|1.1089
|1.1270
|2348
|2006.06.28 09:51
|buy
|1175
|0.20
|1.1235
|1.1089
|1.1255
|2349
|2006.06.28 10:36
|t/p
|1175
|0.20
|1.1255
|1.1089
|1.1255
|35.54
|46909.52
|2350
|2006.06.28 10:36
|close
|1174
|0.10
|1.1255
|1.1089
|1.1270
|4.44
|46913.96
|2351
|2006.06.28 10:36
|buy
|1176
|0.10
|1.1257
|1.1096
|1.1277
|2352
|2006.06.28 11:59
|buy
|1177
|0.20
|1.1242
|1.1096
|1.1262
|2353
|2006.06.28 12:25
|buy
|1178
|0.40
|1.1226
|1.1095
|1.1246
|2354
|2006.06.28 12:31
|buy
|1179
|0.80
|1.1211
|1.1095
|1.1231
|2355
|2006.06.28 14:06
|t/p
|1179
|0.80
|1.1231
|1.1095
|1.1231
|142.46
|47056.42
|2356
|2006.06.28 14:06
|close
|1178
|0.40
|1.1231
|1.1095
|1.1246
|17.81
|47074.23
|2357
|2006.06.28 14:06
|close
|1177
|0.20
|1.1230
|1.1096
|1.1262
|-21.37
|47052.86
|2358
|2006.06.28 14:07
|close
|1176
|0.10
|1.1229
|1.1096
|1.1277
|-24.94
|47027.92
|2359
|2006.06.28 14:07
|sell
|1180
|0.10
|1.1230
|1.1391
|1.1210
|2360
|2006.06.29 06:04
|t/p
|1180
|0.10
|1.1210
|1.1391
|1.1210
|16.93
|47044.85
|2361
|2006.06.29 06:04
|sell
|1181
|0.10
|1.1207
|1.1368
|1.1187
|2362
|2006.06.29 08:42
|t/p
|1181
|0.10
|1.1187
|1.1368
|1.1187
|17.88
|47062.73
|2363
|2006.06.29 08:42
|sell
|1182
|0.10
|1.1184
|1.1345
|1.1164
|2364
|2006.06.29 08:54
|t/p
|1182
|0.10
|1.1164
|1.1345
|1.1164
|17.92
|47080.65
|2365
|2006.06.29 08:54
|sell
|1183
|0.10
|1.1159
|1.1320
|1.1139
|2366
|2006.06.29 09:22
|t/p
|1183
|0.10
|1.1139
|1.1320
|1.1139
|17.95
|47098.60
|2367
|2006.06.29 09:22
|sell
|1184
|0.10
|1.1136
|1.1297
|1.1116
|2368
|2006.06.29 11:59
|sell
|1185
|0.20
|1.1151
|1.1297
|1.1131
|2369
|2006.06.29 13:53
|sell
|1186
|0.40
|1.1166
|1.1297
|1.1146
|2370
|2006.06.29 14:16
|t/p
|1186
|0.40
|1.1146
|1.1297
|1.1146
|71.77
|47170.37
|2371
|2006.06.29 14:16
|close
|1185
|0.20
|1.1146
|1.1297
|1.1131
|8.97
|47179.34
|2372
|2006.06.29 14:16
|close
|1184
|0.10
|1.1151
|1.1297
|1.1116
|-13.45
|47165.89
|2373
|2006.06.29 18:00
|sell
|1187
|0.10
|1.1100
|1.1261
|1.1080
|2374
|2006.06.30 06:06
|sell
|1188
|0.20
|1.1116
|1.1262
|1.1096
|2375
|2006.06.30 08:38
|t/p
|1188
|0.20
|1.1096
|1.1262
|1.1096
|36.05
|47201.94
|2376
|2006.06.30 08:38
|close
|1187
|0.10
|1.1096
|1.1261
|1.1080
|3.30
|47205.24
|2377
|2006.06.30 08:38
|buy
|1189
|0.10
|1.1097
|1.0936
|1.1117
|2378
|2006.06.30 08:54
|buy
|1190
|0.20
|1.1082
|1.0936
|1.1102
|2379
|2006.06.30 10:19
|t/p
|1190
|0.20
|1.1102
|1.0936
|1.1102
|36.03
|47241.27
|2380
|2006.06.30 10:19
|close
|1189
|0.10
|1.1102
|1.0936
|1.1117
|4.50
|47245.77
|2381
|2006.06.30 10:19
|buy
|1191
|0.10
|1.1106
|1.0945
|1.1126
|2382
|2006.06.30 11:03
|t/p
|1191
|0.10
|1.1126
|1.0945
|1.1126
|17.98
|47263.75
|2383
|2006.06.30 11:03
|buy
|1192
|0.10
|1.1129
|1.0968
|1.1149
|2384
|2006.06.30 12:00
|t/p
|1192
|0.10
|1.1149
|1.0968
|1.1149
|17.94
|47281.69
|2385
|2006.06.30 12:00
|buy
|1193
|0.10
|1.1152
|1.0991
|1.1172
|2386
|2006.06.30 12:03
|buy
|1194
|0.20
|1.1137
|1.0991
|1.1157
|2387
|2006.06.30 13:42
|t/p
|1194
|0.20
|1.1157
|1.0991
|1.1157
|35.85
|47317.54
|2388
|2006.06.30 13:42
|close
|1193
|0.10
|1.1157
|1.0991
|1.1172
|4.48
|47322.02
|2389
|2006.06.30 13:42
|buy
|1195
|0.10
|1.1161
|1.1000
|1.1181
|2390
|2006.06.30 16:25
|buy
|1196
|0.20
|1.1145
|1.0999
|1.1165
|2391
|2006.07.02 18:00
|t/p
|1196
|0.20
|1.1165
|1.0999
|1.1165
|35.82
|47357.84
|2392
|2006.07.02 18:00
|close
|1195
|0.10
|1.1167
|1.1000
|1.1181
|5.37
|47363.21
|2393
|2006.07.02 18:01
|buy
|1197
|0.10
|1.1171
|1.1010
|1.1191
|2394
|2006.07.02 19:58
|buy
|1198
|0.20
|1.1156
|1.1010
|1.1176
|2395
|2006.07.02 21:53
|t/p
|1198
|0.20
|1.1176
|1.1010
|1.1176
|35.79
|47399.00
|2396
|2006.07.02 21:53
|close
|1197
|0.10
|1.1176
|1.1010
|1.1191
|4.47
|47403.47
|2397
|2006.07.02 21:53
|sell
|1199
|0.10
|1.1175
|1.1336
|1.1155
|2398
|2006.07.03 02:08
|t/p
|1199
|0.10
|1.1155
|1.1336
|1.1155
|17.63
|47421.09
|2399
|2006.07.03 02:08
|sell
|1200
|0.10
|1.1152
|1.1313
|1.1132
|2400
|2006.07.03 02:49
|t/p
|1200
|0.10
|1.1132
|1.1313
|1.1132
|17.97
|47439.06
|2401
|2006.07.03 02:49
|sell
|1201
|0.10
|1.1127
|1.1288
|1.1107
|2402
|2006.07.03 03:57
|sell
|1202
|0.20
|1.1142
|1.1288
|1.1122
|2403
|2006.07.03 05:24
|t/p
|1202
|0.20
|1.1122
|1.1288
|1.1122
|35.96
|47475.02
|2404
|2006.07.03 05:24
|close
|1201
|0.10
|1.1122
|1.1288
|1.1107
|4.50
|47479.52
|2405
|2006.07.03 05:25
|sell
|1203
|0.10
|1.1120
|1.1281
|1.1100
|2406
|2006.07.03 08:48
|sell
|1204
|0.20
|1.1137
|1.1283
|1.1117
|2407
|2006.07.03 09:29
|t/p
|1204
|0.20
|1.1117
|1.1283
|1.1117
|35.98
|47515.50
|2408
|2006.07.03 09:29
|close
|1203
|0.10
|1.1117
|1.1281
|1.1100
|2.70
|47518.20
|2409
|2006.07.03 09:30
|sell
|1205
|0.10
|1.1115
|1.1276
|1.1095
|2410
|2006.07.03 09:45
|sell
|1206
|0.20
|1.1130
|1.1276
|1.1110
|2411
|2006.07.03 12:04
|t/p
|1206
|0.20
|1.1110
|1.1276
|1.1110
|36.01
|47554.21
|2412
|2006.07.03 12:04
|close
|1205
|0.10
|1.1109
|1.1276
|1.1095
|5.40
|47559.61
|2413
|2006.07.03 12:04
|sell
|1207
|0.10
|1.1105
|1.1266
|1.1085
|2414
|2006.07.03 17:55
|sell
|1208
|0.20
|1.1120
|1.1266
|1.1100
|2415
|2006.07.04 05:40
|t/p
|1208
|0.20
|1.1100
|1.1266
|1.1100
|35.43
|47595.05
|2416
|2006.07.04 05:40
|close
|1207
|0.10
|1.1100
|1.1266
|1.1085
|4.20
|47599.24
|2417
|2006.07.04 05:40
|sell
|1209
|0.10
|1.1098
|1.1259
|1.1078
|2418
|2006.07.04 06:51
|sell
|1210
|0.20
|1.1114
|1.1260
|1.1094
|2419
|2006.07.04 09:32
|t/p
|1210
|0.20
|1.1094
|1.1260
|1.1094
|36.06
|47635.30
|2420
|2006.07.04 09:32
|close
|1209
|0.10
|1.1094
|1.1259
|1.1078
|3.61
|47638.91
|2421
|2006.07.04 09:32
|sell
|1211
|0.10
|1.1091
|1.1252
|1.1071
|2422
|2006.07.04 10:26
|t/p
|1211
|0.10
|1.1071
|1.1252
|1.1071
|18.07
|47656.98
|2423
|2006.07.04 10:26
|sell
|1212
|0.10
|1.1067
|1.1228
|1.1047
|2424
|2006.07.04 17:41
|sell
|1213
|0.20
|1.1082
|1.1228
|1.1062
|2425
|2006.07.04 19:51
|sell
|1214
|0.40
|1.1098
|1.1229
|1.1078
|2426
|2006.07.04 21:09
|t/p
|1214
|0.40
|1.1078
|1.1229
|1.1078
|72.22
|47729.20
|2427
|2006.07.04 21:09
|close
|1213
|0.20
|1.1078
|1.1228
|1.1062
|7.22
|47736.42
|2428
|2006.07.04 21:10
|close
|1212
|0.10
|1.1079
|1.1228
|1.1047
|-10.83
|47725.59
|2429
|2006.07.04 21:16
|buy
|1215
|0.10
|1.1084
|1.0923
|1.1104
|2430
|2006.07.04 22:57
|buy
|1216
|0.20
|1.1069
|1.0923
|1.1089
|2431
|2006.07.05 00:40
|buy
|1217
|0.40
|1.1054
|1.0923
|1.1074
|2432
|2006.07.05 03:16
|t/p
|1217
|0.40
|1.1074
|1.0923
|1.1074
|72.24
|47797.83
|2433
|2006.07.05 03:16
|close
|1216
|0.20
|1.1074
|1.0923
|1.1089
|9.53
|47807.36
|2434
|2006.07.05 03:16
|close
|1215
|0.10
|1.1073
|1.0923
|1.1104
|-9.68
|47797.69
|2435
|2006.07.05 03:16
|buy
|1218
|0.10
|1.1077
|1.0916
|1.1097
|2436
|2006.07.05 07:35
|buy
|1219
|0.20
|1.1061
|1.0915
|1.1081
|2437
|2006.07.05 08:31
|t/p
|1219
|0.20
|1.1081
|1.0915
|1.1081
|36.10
|47833.79
|2438
|2006.07.05 08:31
|close
|1218
|0.10
|1.1081
|1.0916
|1.1097
|3.61
|47837.40
|2439
|2006.07.05 08:31
|buy
|1220
|0.10
|1.1085
|1.0924
|1.1105
|2440
|2006.07.05 10:17
|t/p
|1220
|0.10
|1.1105
|1.0924
|1.1105
|18.01
|47855.41
|2441
|2006.07.05 10:17
|buy
|1221
|0.10
|1.1108
|1.0947
|1.1128
|2442
|2006.07.05 10:32
|t/p
|1221
|0.10
|1.1128
|1.0947
|1.1128
|17.97
|47873.38
|2443
|2006.07.05 10:32
|buy
|1222
|0.10
|1.1131
|1.0970
|1.1151
|2444
|2006.07.05 11:58
|buy
|1223
|0.20
|1.1116
|1.0970
|1.1136
|2445
|2006.07.06 03:23
|t/p
|1223
|0.20
|1.1136
|1.0970
|1.1136
|37.43
|47910.80
|2446
|2006.07.06 03:23
|close
|1222
|0.10
|1.1136
|1.0970
|1.1151
|5.24
|47916.05
|2447
|2006.07.06 03:23
|buy
|1224
|0.10
|1.1140
|1.0979
|1.1160
|2448
|2006.07.06 08:22
|buy
|1225
|0.20
|1.1124
|1.0978
|1.1144
|2449
|2006.07.06 08:33
|buy
|1226
|0.40
|1.1109
|1.0978
|1.1129
|2450
|2006.07.06 10:34
|buy
|1227
|0.80
|1.1094
|1.0978
|1.1114
|2451
|2006.07.06 11:49
|t/p
|1227
|0.80
|1.1114
|1.0978
|1.1114
|143.96
|48060.01
|2452
|2006.07.06 11:49
|close
|1226
|0.40
|1.1114
|1.0978
|1.1129
|18.00
|48078.01
|2453
|2006.07.06 11:50
|close
|1225
|0.20
|1.1115
|1.0978
|1.1144
|-16.19
|48061.82
|2454
|2006.07.06 11:50
|close
|1224
|0.10
|1.1114
|1.0979
|1.1160
|-23.39
|48038.43
|2455
|2006.07.06 11:50
|sell
|1228
|0.10
|1.1113
|1.1274
|1.1093
|2456
|2006.07.06 12:05
|sell
|1229
|0.20
|1.1128
|1.1274
|1.1108
|2457
|2006.07.07 03:12
|t/p
|1229
|0.20
|1.1108
|1.1274
|1.1108
|35.40
|48073.83
|2458
|2006.07.07 03:12
|close
|1228
|0.10
|1.1108
|1.1274
|1.1093
|4.20
|48078.03
|2459
|2006.07.07 03:12
|sell
|1230
|0.10
|1.1104
|1.1265
|1.1084
|2460
|2006.07.07 03:42
|sell
|1231
|0.20
|1.1120
|1.1266
|1.1100
|2461
|2006.07.07 07:00
|sell
|1232
|0.40
|1.1137
|1.1268
|1.1117
|2462
|2006.07.07 08:22
|sell
|1233
|0.80
|1.1152
|1.1268
|1.1132
|2463
|2006.07.07 08:29
|t/p
|1233
|0.80
|1.1132
|1.1268
|1.1132
|143.75
|48221.78
|2464
|2006.07.07 08:29
|close
|1232
|0.40
|1.1130
|1.1268
|1.1117
|25.16
|48246.94
|2465
|2006.07.07 08:30
|close
|1231
|0.20
|1.1131
|1.1266
|1.1100
|-19.76
|48227.18
|2466
|2006.07.07 08:30
|close
|1230
|0.10
|1.1131
|1.1265
|1.1084
|-24.26
|48202.92
|2467
|2006.07.07 08:30
|buy
|1234
|0.10
|1.1128
|1.0967
|1.1148
|2468
|2006.07.07 08:30
|buy
|1235
|0.20
|1.1112
|1.0966
|1.1132
|2469
|2006.07.07 08:46
|buy
|1236
|0.40
|1.1097
|1.0966
|1.1117
|2470
|2006.07.07 09:03
|t/p
|1236
|0.40
|1.1117
|1.0966
|1.1117
|71.96
|48274.88
|2471
|2006.07.07 09:03
|close
|1235
|0.20
|1.1117
|1.0966
|1.1132
|9.00
|48283.88
|2472
|2006.07.07 09:03
|close
|1234
|0.10
|1.1116
|1.0967
|1.1148
|-10.80
|48273.08
|2473
|2006.07.07 09:03
|buy
|1237
|0.10
|1.1120
|1.0959
|1.1140
|2474
|2006.07.07 09:32
|buy
|1238
|0.20
|1.1104
|1.0958
|1.1124
|2475
|2006.07.07 10:02
|t/p
|1238
|0.20
|1.1124
|1.0958
|1.1124
|35.96
|48309.04
|2476
|2006.07.07 10:02
|close
|1237
|0.10
|1.1124
|1.0959
|1.1140
|3.60
|48312.64
|2477
|2006.07.07 10:02
|buy
|1239
|0.10
|1.1126
|1.0965
|1.1146
|2478
|2006.07.09 18:32
|t/p
|1239
|0.10
|1.1146
|1.0965
|1.1146
|17.94
|48330.58
|2479
|2006.07.09 18:32
|buy
|1240
|0.10
|1.1149
|1.0988
|1.1169
|2480
|2006.07.09 23:15
|buy
|1241
|0.20
|1.1134
|1.0988
|1.1154
|2481
|2006.07.10 03:09
|t/p
|1241
|0.20
|1.1154
|1.0988
|1.1154
|36.36
|48366.94
|2482
|2006.07.10 03:09
|close
|1240
|0.10
|1.1154
|1.0988
|1.1169
|4.73
|48371.67
|2483
|2006.07.10 03:09
|sell
|1242
|0.10
|1.1153
|1.1314
|1.1133
|2484
|2006.07.10 03:12
|sell
|1243
|0.20
|1.1168
|1.1314
|1.1148
|2485
|2006.07.10 03:17
|sell
|1244
|0.40
|1.1183
|1.1314
|1.1163
|2486
|2006.07.10 04:53
|sell
|1245
|0.80
|1.1199
|1.1315
|1.1179
|2487
|2006.07.10 05:04
|sell
|1246
|1.60
|1.1214
|1.1315
|1.1194
|2488
|2006.07.10 06:51
|sell
|1247
|3.20
|1.1229
|1.1315
|1.1209
|2489
|2006.07.10 08:21
|sell
|1248
|6.40
|1.1244
|1.1315
|1.1224
|2490
|2006.07.10 10:01
|sell
|1249
|12.80
|1.1259
|1.1315
|1.1239
|2491
|2006.07.10 10:41
|t/p
|1249
|12.80
|1.1239
|1.1315
|1.1239
|2277.78
|50649.45
|2492
|2006.07.10 10:41
|close
|1248
|6.40
|1.1239
|1.1315
|1.1224
|284.72
|50934.17
|2493
|2006.07.10 10:41
|close
|1247
|3.20
|1.1238
|1.1315
|1.1209
|-256.27
|50677.90
|2494
|2006.07.10 10:42
|close
|1246
|1.60
|1.1239
|1.1315
|1.1194
|-355.90
|50322.00
|2495
|2006.07.10 10:42
|close
|1245
|0.80
|1.1240
|1.1315
|1.1179
|-291.81
|50030.19
|2496
|2006.07.10 10:42
|close
|1244
|0.40
|1.1238
|1.1314
|1.1163
|-195.76
|49834.43
|2497
|2006.07.10 10:42
|close
|1243
|0.20
|1.1239
|1.1314
|1.1148
|-126.35
|49708.08
|2498
|2006.07.10 10:42
|close
|1242
|0.10
|1.1238
|1.1314
|1.1133
|-75.64
|49632.44
|2499
|2006.07.10 10:42
|buy
|1250
|0.10
|1.1239
|1.1078
|1.1259
|2500
|2006.07.11 02:59
|t/p
|1250
|0.10
|1.1259
|1.1078
|1.1259
|18.01
|49650.45
|2501
|2006.07.11 02:59
|buy
|1251
|0.10
|1.1262
|1.1101
|1.1282
|2502
|2006.07.11 03:37
|buy
|1252
|0.20
|1.1247
|1.1101
|1.1267
|2503
|2006.07.11 05:26
|t/p
|1252
|0.20
|1.1267
|1.1101
|1.1267
|35.50
|49685.95
|2504
|2006.07.11 05:26
|close
|1251
|0.10
|1.1267
|1.1101
|1.1282
|4.44
|49690.39
|2505
|2006.07.11 05:26
|buy
|1253
|0.10
|1.1270
|1.1109
|1.1290
|2506
|2006.07.11 08:36
|buy
|1254
|0.20
|1.1255
|1.1109
|1.1275
|2507
|2006.07.11 08:45
|buy
|1255
|0.40
|1.1240
|1.1109
|1.1260
|2508
|2006.07.11 09:00
|t/p
|1255
|0.40
|1.1260
|1.1109
|1.1260
|71.04
|49761.43
|2509
|2006.07.11 09:00
|close
|1254
|0.20
|1.1261
|1.1109
|1.1275
|10.66
|49772.09
|2510
|2006.07.11 09:00
|close
|1253
|0.10
|1.1260
|1.1109
|1.1290
|-8.88
|49763.21
|2511
|2006.07.11 09:00
|sell
|1256
|0.10
|1.1261
|1.1422
|1.1241
|2512
|2006.07.11 09:00
|sell
|1257
|0.20
|1.1277
|1.1423
|1.1257
|2513
|2006.07.11 09:01
|sell
|1258
|0.40
|1.1294
|1.1425
|1.1274
|2514
|2006.07.11 09:02
|sell
|1259
|0.80
|1.1309
|1.1425
|1.1289
|2515
|2006.07.11 09:09
|sell
|1260
|1.60
|1.1324
|1.1425
|1.1304
|2516
|2006.07.11 09:15
|sell
|1261
|3.20
|1.1340
|1.1426
|1.1320
|2517
|2006.07.11 09:40
|t/p
|1261
|3.20
|1.1320
|1.1426
|1.1320
|565.37
|50328.58
|2518
|2006.07.11 09:40
|close
|1260
|1.60
|1.1320
|1.1425
|1.1304
|56.54
|50385.12
|2519
|2006.07.11 09:40
|close
|1259
|0.80
|1.1319
|1.1425
|1.1289
|-70.68
|50314.44
|2520
|2006.07.11 09:40
|close
|1258
|0.40
|1.1320
|1.1425
|1.1274
|-91.87
|50222.57
|2521
|2006.07.11 09:40
|close
|1257
|0.20
|1.1321
|1.1423
|1.1257
|-77.73
|50144.84
|2522
|2006.07.11 09:40
|close
|1256
|0.10
|1.1323
|1.1422
|1.1241
|-54.76
|50090.08
|2523
|2006.07.11 09:40
|buy
|1262
|0.10
|1.1324
|1.1163
|1.1344
|2524
|2006.07.12 04:53
|t/p
|1262
|0.10
|1.1344
|1.1163
|1.1344
|17.88
|50107.96
|2525
|2006.07.12 04:53
|buy
|1263
|0.10
|1.1347
|1.1186
|1.1367
|2526
|2006.07.12 08:29
|buy
|1264
|0.20
|1.1332
|1.1186
|1.1352
|2527
|2006.07.12 08:30
|t/p
|1264
|0.20
|1.1352
|1.1186
|1.1352
|35.24
|50143.20
|2528
|2006.07.12 08:30
|close
|1263
|0.10
|1.1352
|1.1186
|1.1367
|4.40
|50147.60
|2529
|2006.07.12 08:30
|buy
|1265
|0.10
|1.1354
|1.1193
|1.1374
|2530
|2006.07.12 08:36
|buy
|1266
|0.20
|1.1339
|1.1193
|1.1359
|2531
|2006.07.12 08:37
|buy
|1267
|0.40
|1.1324
|1.1193
|1.1344
|2532
|2006.07.12 08:48
|t/p
|1267
|0.40
|1.1344
|1.1193
|1.1344
|70.52
|50218.12
|2533
|2006.07.12 08:48
|close
|1266
|0.20
|1.1344
|1.1193
|1.1359
|8.82
|50226.94
|2534
|2006.07.12 08:48
|close
|1265
|0.10
|1.1345
|1.1193
|1.1374
|-7.93
|50219.01
|2535
|2006.07.12 08:48
|buy
|1268
|0.10
|1.1347
|1.1186
|1.1367
|2536
|2006.07.12 09:23
|t/p
|1268
|0.10
|1.1367
|1.1186
|1.1367
|17.59
|50236.60
|2537
|2006.07.12 09:23
|buy
|1269
|0.10
|1.1370
|1.1209
|1.1390
|2538
|2006.07.12 10:47
|t/p
|1269
|0.10
|1.1390
|1.1209
|1.1390
|17.56
|50254.16
|2539
|2006.07.12 10:47
|buy
|1270
|0.10
|1.1393
|1.1232
|1.1413
|2540
|2006.07.12 11:02
|buy
|1271
|0.20
|1.1378
|1.1232
|1.1398
|2541
|2006.07.12 11:58
|buy
|1272
|0.40
|1.1362
|1.1231
|1.1382
|2542
|2006.07.12 14:07
|buy
|1273
|0.80
|1.1346
|1.1230
|1.1366
|2543
|2006.07.12 21:51
|buy
|1274
|1.60
|1.1331
|1.1230
|1.1351
|2544
|2006.07.13 04:03
|buy
|1275
|3.20
|1.1316
|1.1230
|1.1336
|2545
|2006.07.13 04:19
|buy
|1276
|6.40
|1.1301
|1.1230
|1.1321
|2546
|2006.07.13 06:15
|t/p
|1276
|6.40
|1.1321
|1.1230
|1.1321
|1130.54
|51384.70
|2547
|2006.07.13 06:15
|close
|1275
|3.20
|1.1322
|1.1230
|1.1336
|169.58
|51554.28
|2548
|2006.07.13 06:15
|close
|1274
|1.60
|1.1321
|1.1230
|1.1351
|-129.26
|51425.02
|2549
|2006.07.13 06:16
|close
|1273
|0.80
|1.1322
|1.1230
|1.1366
|-163.55
|51261.48
|2550
|2006.07.13 06:16
|close
|1272
|0.40
|1.1321
|1.1231
|1.1382
|-141.84
|51119.63
|2551
|2006.07.13 06:16
|close
|1271
|0.20
|1.1322
|1.1232
|1.1398
|-97.41
|51022.22
|2552
|2006.07.13 06:16
|close
|1270
|0.10
|1.1321
|1.1232
|1.1413
|-62.85
|50959.37
|2553
|2006.07.13 06:16
|sell
|1277
|0.10
|1.1322
|1.1483
|1.1302
|2554
|2006.07.13 08:20
|sell
|1278
|0.20
|1.1338
|1.1484
|1.1318
|2555
|2006.07.13 09:29
|t/p
|1278
|0.20
|1.1318
|1.1484
|1.1318
|35.34
|50994.71
|2556
|2006.07.13 09:29
|close
|1277
|0.10
|1.1318
|1.1483
|1.1302
|3.53
|50998.24
|2557
|2006.07.13 09:29
|buy
|1279
|0.10
|1.1317
|1.1156
|1.1337
|2558
|2006.07.13 10:10
|buy
|1280
|0.20
|1.1302
|1.1156
|1.1322
|2559
|2006.07.13 10:41
|t/p
|1280
|0.20
|1.1322
|1.1156
|1.1322
|35.33
|51033.57
|2560
|2006.07.13 10:41
|close
|1279
|0.10
|1.1322
|1.1156
|1.1337
|4.42
|51037.99
|2561
|2006.07.13 10:41
|buy
|1281
|0.10
|1.1326
|1.1165
|1.1346
|2562
|2006.07.13 12:14
|buy
|1282
|0.20
|1.1311
|1.1165
|1.1331
|2563
|2006.07.13 14:42
|buy
|1283
|0.40
|1.1296
|1.1165
|1.1316
|2564
|2006.07.13 15:50
|t/p
|1283
|0.40
|1.1316
|1.1165
|1.1316
|70.70
|51108.69
|2565
|2006.07.13 15:50
|close
|1282
|0.20
|1.1316
|1.1165
|1.1331
|8.84
|51117.53
|2566
|2006.07.13 15:50
|close
|1281
|0.10
|1.1315
|1.1165
|1.1346
|-9.72
|51107.81
|2567
|2006.07.13 15:50
|sell
|1284
|0.10
|1.1316
|1.1477
|1.1296
|2568
|2006.07.14 08:01
|t/p
|1284
|0.10
|1.1296
|1.1477
|1.1296
|17.41
|51125.22
|2569
|2006.07.14 08:01
|sell
|1285
|0.10
|1.1293
|1.1454
|1.1273
|2570
|2006.07.14 08:43
|t/p
|1285
|0.10
|1.1273
|1.1454
|1.1273
|17.74
|51142.96
|2571
|2006.07.14 08:43
|sell
|1286
|0.10
|1.1270
|1.1431
|1.1250
|2572
|2006.07.14 09:01
|sell
|1287
|0.20
|1.1285
|1.1431
|1.1265
|2573
|2006.07.14 09:55
|sell
|1288
|0.40
|1.1301
|1.1432
|1.1281
|2574
|2006.07.14 10:16
|t/p
|1288
|0.40
|1.1281
|1.1432
|1.1281
|70.92
|51213.88
|2575
|2006.07.14 10:16
|close
|1287
|0.20
|1.1281
|1.1431
|1.1265
|7.09
|51220.97
|2576
|2006.07.14 10:16
|close
|1286
|0.10
|1.1279
|1.1431
|1.1250
|-7.98
|51212.99
|2577
|2006.07.14 10:16
|sell
|1289
|0.10
|1.1278
|1.1439
|1.1258
|2578
|2006.07.16 23:34
|sell
|1290
|0.20
|1.1293
|1.1439
|1.1273
|2579
|2006.07.17 04:14
|sell
|1291
|0.40
|1.1308
|1.1439
|1.1288
|2580
|2006.07.17 05:03
|sell
|1292
|0.80
|1.1323
|1.1439
|1.1303
|2581
|2006.07.17 05:05
|sell
|1293
|1.60
|1.1339
|1.1440
|1.1319
|2582
|2006.07.17 07:25
|t/p
|1293
|1.60
|1.1319
|1.1440
|1.1319
|282.71
|51495.70
|2583
|2006.07.17 07:25
|close
|1292
|0.80
|1.1319
|1.1439
|1.1303
|28.27
|51523.97
|2584
|2006.07.17 07:25
|close
|1291
|0.40
|1.1318
|1.1439
|1.1288
|-35.34
|51488.63
|2585
|2006.07.17 07:25
|close
|1290
|0.20
|1.1319
|1.1439
|1.1273
|-46.55
|51442.08
|2586
|2006.07.17 07:25
|close
|1289
|0.10
|1.1318
|1.1439
|1.1258
|-35.64
|51406.44
|2587
|2006.07.17 07:25
|buy
|1294
|0.10
|1.1319
|1.1158
|1.1339
|2588
|2006.07.17 08:48
|buy
|1295
|0.20
|1.1303
|1.1157
|1.1323
|2589
|2006.07.17 09:55
|t/p
|1295
|0.20
|1.1323
|1.1157
|1.1323
|35.33
|51441.77
|2590
|2006.07.17 09:55
|close
|1294
|0.10
|1.1323
|1.1158
|1.1339
|3.53
|51445.30
|2591
|2006.07.17 09:55
|sell
|1296
|0.10
|1.1324
|1.1485
|1.1304
|2592
|2006.07.17 10:18
|sell
|1297
|0.20
|1.1340
|1.1486
|1.1320
|2593
|2006.07.17 13:24
|sell
|1298
|0.40
|1.1356
|1.1487
|1.1336
|2594
|2006.07.18 02:45
|t/p
|1298
|0.40
|1.1336
|1.1487
|1.1336
|69.36
|51514.65
|2595
|2006.07.18 02:45
|close
|1297
|0.20
|1.1336
|1.1486
|1.1320
|6.45
|51521.11
|2596
|2006.07.18 02:45
|close
|1296
|0.10
|1.1335
|1.1485
|1.1304
|-10.00
|51511.10
|2597
|2006.07.18 02:45
|sell
|1299
|0.10
|1.1333
|1.1494
|1.1313
|2598
|2006.07.18 03:59
|sell
|1300
|0.20
|1.1348
|1.1494
|1.1328
|2599
|2006.07.18 04:40
|sell
|1301
|0.40
|1.1363
|1.1494
|1.1343
|2600
|2006.07.18 06:22
|t/p
|1301
|0.40
|1.1343
|1.1494
|1.1343
|70.53
|51581.63
|2601
|2006.07.18 06:22
|close
|1300
|0.20
|1.1343
|1.1494
|1.1328
|8.82
|51590.45
|2602
|2006.07.18 06:22
|close
|1299
|0.10
|1.1342
|1.1494
|1.1313
|-7.94
|51582.51
|2603
|2006.07.18 06:22
|sell
|1302
|0.10
|1.1338
|1.1499
|1.1318
|2604
|2006.07.18 08:51
|t/p
|1302
|0.10
|1.1318
|1.1499
|1.1318
|17.67
|51600.18
|2605
|2006.07.18 08:51
|sell
|1303
|0.10
|1.1315
|1.1476
|1.1295
|2606
|2006.07.18 09:00
|sell
|1304
|0.20
|1.1330
|1.1476
|1.1310
|2607
|2006.07.18 09:04
|t/p
|1304
|0.20
|1.1310
|1.1476
|1.1310
|35.37
|51635.55
|2608
|2006.07.18 09:04
|close
|1303
|0.10
|1.1310
|1.1476
|1.1295
|4.42
|51639.97
|2609
|2006.07.18 09:04
|sell
|1305
|0.10
|1.1308
|1.1469
|1.1288
|2610
|2006.07.18 09:29
|sell
|1306
|0.20
|1.1323
|1.1469
|1.1303
|2611
|2006.07.18 09:50
|sell
|1307
|0.40
|1.1339
|1.1470
|1.1319
|2612
|2006.07.18 10:37
|sell
|1308
|0.80
|1.1354
|1.1470
|1.1334
|2613
|2006.07.18 10:54
|t/p
|1308
|0.80
|1.1334
|1.1470
|1.1334
|141.17
|51781.14
|2614
|2006.07.18 10:54
|close
|1307
|0.40
|1.1334
|1.1470
|1.1319
|17.65
|51798.79
|2615
|2006.07.18 10:54
|close
|1306
|0.20
|1.1333
|1.1469
|1.1303
|-17.65
|51781.14
|2616
|2006.07.18 10:54
|close
|1305
|0.10
|1.1332
|1.1469
|1.1288
|-21.18
|51759.96
|2617
|2006.07.18 10:54
|sell
|1309
|0.10
|1.1330
|1.1491
|1.1310
|2618
|2006.07.18 12:35
|sell
|1310
|0.20
|1.1345
|1.1491
|1.1325
|2619
|2006.07.18 13:31
|sell
|1311
|0.40
|1.1360
|1.1491
|1.1340
|2620
|2006.07.19 02:07
|sell
|1312
|0.80
|1.1376
|1.1492
|1.1356
|2621
|2006.07.19 07:58
|sell
|1313
|1.60
|1.1391
|1.1492
|1.1371
|2622
|2006.07.19 08:22
|t/p
|1313
|1.60
|1.1371
|1.1492
|1.1371
|281.42
|52041.38
|2623
|2006.07.19 08:22
|close
|1312
|0.80
|1.1371
|1.1492
|1.1356
|35.18
|52076.56
|2624
|2006.07.19 08:22
|close
|1311
|0.40
|1.1372
|1.1491
|1.1340
|-43.42
|52033.14
|2625
|2006.07.19 08:22
|close
|1310
|0.20
|1.1373
|1.1491
|1.1325
|-49.85
|51983.29
|2626
|2006.07.19 08:22
|close
|1309
|0.10
|1.1374
|1.1491
|1.1310
|-38.98
|51944.31
|2627
|2006.07.19 08:22
|sell
|1314
|0.10
|1.1370
|1.1531
|1.1350
|2628
|2006.07.19 08:30
|sell
|1315
|0.20
|1.1387
|1.1533
|1.1367
|2629
|2006.07.19 08:35
|sell
|1316
|0.40
|1.1402
|1.1533
|1.1382
|2630
|2006.07.19 08:41
|t/p
|1316
|0.40
|1.1382
|1.1533
|1.1382
|70.29
|52014.60
|2631
|2006.07.19 08:41
|close
|1315
|0.20
|1.1382
|1.1533
|1.1367
|8.79
|52023.39
|2632
|2006.07.19 08:41
|close
|1314
|0.10
|1.1381
|1.1531
|1.1350
|-9.67
|52013.72
|2633
|2006.07.19 08:41
|buy
|1317
|0.10
|1.1380
|1.1219
|1.1400
|2634
|2006.07.19 09:39
|t/p
|1317
|0.10
|1.1400
|1.1219
|1.1400
|17.54
|52031.26
|2635
|2006.07.19 09:39
|buy
|1318
|0.10
|1.1403
|1.1242
|1.1423
|2636
|2006.07.19 09:45
|buy
|1319
|0.20
|1.1388
|1.1242
|1.1408
|2637
|2006.07.19 10:00
|buy
|1320
|0.40
|1.1373
|1.1242
|1.1393
|2638
|2006.07.19 10:08
|buy
|1321
|0.80
|1.1358
|1.1242
|1.1378
|2639
|2006.07.19 10:09
|buy
|1322
|1.60
|1.1343
|1.1242
|1.1363
|2640
|2006.07.19 10:49
|buy
|1323
|3.20
|1.1327
|1.1241
|1.1347
|2641
|2006.07.19 11:23
|t/p
|1323
|3.20
|1.1347
|1.1241
|1.1347
|564.03
|52595.29
|2642
|2006.07.19 11:23
|close
|1322
|1.60
|1.1347
|1.1242
|1.1363
|56.40
|52651.69
|2643
|2006.07.19 11:23
|close
|1321
|0.80
|1.1348
|1.1242
|1.1378
|-70.50
|52581.19
|2644
|2006.07.19 11:23
|close
|1320
|0.40
|1.1350
|1.1242
|1.1393
|-81.06
|52500.13
|2645
|2006.07.19 11:23
|close
|1319
|0.20
|1.1351
|1.1242
|1.1408
|-65.19
|52434.94
|2646
|2006.07.19 11:23
|close
|1318
|0.10
|1.1352
|1.1242
|1.1423
|-44.93
|52390.01
|2647
|2006.07.19 11:23
|sell
|1324
|0.10
|1.1351
|1.1512
|1.1331
|2648
|2006.07.19 12:25
|sell
|1325
|0.20
|1.1366
|1.1512
|1.1346
|2649
|2006.07.19 12:51
|t/p
|1325
|0.20
|1.1346
|1.1512
|1.1346
|35.25
|52425.26
|2650
|2006.07.19 12:51
|close
|1324
|0.10
|1.1346
|1.1512
|1.1331
|4.41
|52429.67
|2651
|2006.07.19 12:51
|sell
|1326
|0.10
|1.1342
|1.1503
|1.1322
|2652
|2006.07.19 15:24
|sell
|1327
|0.20
|1.1358
|1.1504
|1.1338
|2653
|2006.07.19 18:09
|t/p
|1327
|0.20
|1.1338
|1.1504
|1.1338
|35.28
|52464.95
|2654
|2006.07.19 18:09
|close
|1326
|0.10
|1.1338
|1.1503
|1.1322
|3.53
|52468.48
|2655
|2006.07.19 18:10
|sell
|1328
|0.10
|1.1334
|1.1495
|1.1314
|2656
|2006.07.20 03:23
|sell
|1329
|0.20
|1.1350
|1.1496
|1.1330
|2657
|2006.07.20 04:15
|t/p
|1329
|0.20
|1.1330
|1.1496
|1.1330
|35.30
|52503.78
|2658
|2006.07.20 04:15
|close
|1328
|0.10
|1.1330
|1.1495
|1.1314
|2.62
|52506.40
|2659
|2006.07.20 04:16
|buy
|1330
|0.10
|1.1331
|1.1170
|1.1351
|2660
|2006.07.20 14:15
|buy
|1331
|0.20
|1.1314
|1.1168
|1.1334
|2661
|2006.07.20 14:15
|buy
|1332
|0.40
|1.1297
|1.1166
|1.1317
|2662
|2006.07.20 14:33
|t/p
|1332
|0.40
|1.1317
|1.1166
|1.1317
|70.68
|52577.08
|2663
|2006.07.20 14:33
|close
|1331
|0.20
|1.1319
|1.1168
|1.1334
|8.83
|52585.91
|2664
|2006.07.20 14:33
|close
|1330
|0.10
|1.1320
|1.1170
|1.1351
|-9.72
|52576.19
|2665
|2006.07.20 14:33
|sell
|1333
|0.10
|1.1321
|1.1482
|1.1301
|2666
|2006.07.20 19:03
|sell
|1334
|0.20
|1.1336
|1.1482
|1.1316
|2667
|2006.07.21 03:20
|t/p
|1334
|0.20
|1.1316
|1.1482
|1.1316
|34.74
|52610.93
|2668
|2006.07.21 03:20
|close
|1333
|0.10
|1.1316
|1.1482
|1.1301
|4.12
|52615.04
|2669
|2006.07.21 03:20
|sell
|1335
|0.10
|1.1312
|1.1473
|1.1292
|2670
|2006.07.21 03:43
|t/p
|1335
|0.10
|1.1292
|1.1473
|1.1292
|17.71
|52632.75
|2671
|2006.07.21 03:43
|sell
|1336
|0.10
|1.1289
|1.1450
|1.1269
|2672
|2006.07.21 04:52
|t/p
|1336
|0.10
|1.1269
|1.1450
|1.1269
|17.75
|52650.50
|2673
|2006.07.21 04:52
|sell
|1337
|0.10
|1.1266
|1.1427
|1.1246
|2674
|2006.07.21 05:43
|sell
|1338
|0.20
|1.1282
|1.1428
|1.1262
|2675
|2006.07.21 07:00
|sell
|1339
|0.40
|1.1307
|1.1438
|1.1287
|2676
|2006.07.21 07:00
|sell
|1340
|0.80
|1.1326
|1.1442
|1.1306
|2677
|2006.07.21 08:19
|t/p
|1340
|0.80
|1.1306
|1.1442
|1.1306
|141.53
|52792.03
|2678
|2006.07.21 08:19
|close
|1339
|0.40
|1.1305
|1.1438
|1.1287
|7.08
|52799.11
|2679
|2006.07.21 08:19
|close
|1338
|0.20
|1.1304
|1.1428
|1.1262
|-38.92
|52760.19
|2680
|2006.07.21 08:19
|close
|1337
|0.10
|1.1302
|1.1427
|1.1246
|-31.85
|52728.34
|2681
|2006.07.21 08:19
|buy
|1341
|0.10
|1.1301
|1.1140
|1.1321
|2682
|2006.07.21 08:36
|t/p
|1341
|0.10
|1.1321
|1.1140
|1.1321
|17.67
|52746.01
|2683
|2006.07.21 08:36
|buy
|1342
|0.10
|1.1325
|1.1164
|1.1345
|2684
|2006.07.21 08:48
|t/p
|1342
|0.10
|1.1345
|1.1164
|1.1345
|17.63
|52763.64
|2685
|2006.07.21 08:48
|buy
|1343
|0.10
|1.1348
|1.1187
|1.1368
|2686
|2006.07.21 09:09
|buy
|1344
|0.20
|1.1333
|1.1187
|1.1353
|2687
|2006.07.21 09:26
|t/p
|1344
|0.20
|1.1353
|1.1187
|1.1353
|35.23
|52798.87
|2688
|2006.07.21 09:26
|close
|1343
|0.10
|1.1353
|1.1187
|1.1368
|4.40
|52803.27
|2689
|2006.07.21 09:26
|buy
|1345
|0.10
|1.1357
|1.1196
|1.1377
|2690
|2006.07.21 09:38
|t/p
|1345
|0.10
|1.1377
|1.1196
|1.1377
|17.58
|52820.85
|2691
|2006.07.21 09:38
|buy
|1346
|0.10
|1.1380
|1.1219
|1.1400
|2692
|2006.07.24 03:00
|t/p
|1346
|0.10
|1.1400
|1.1219
|1.1400
|17.79
|52838.65
|2693
|2006.07.24 03:00
|buy
|1347
|0.10
|1.1403
|1.1242
|1.1423
|2694
|2006.07.24 08:30
|t/p
|1347
|0.10
|1.1423
|1.1242
|1.1423
|17.51
|52856.16
|2695
|2006.07.24 08:30
|sell
|1348
|0.10
|1.1427
|1.1588
|1.1407
|2696
|2006.07.24 08:33
|sell
|1349
|0.20
|1.1443
|1.1589
|1.1423
|2697
|2006.07.24 11:24
|t/p
|1349
|0.20
|1.1423
|1.1589
|1.1423
|35.02
|52891.18
|2698
|2006.07.24 11:24
|close
|1348
|0.10
|1.1422
|1.1588
|1.1407
|4.38
|52895.56
|2699
|2006.07.24 11:24
|sell
|1350
|0.10
|1.1416
|1.1577
|1.1396
|2700
|2006.07.24 17:43
|t/p
|1350
|0.10
|1.1396
|1.1577
|1.1396
|17.55
|52913.11
|2701
|2006.07.24 17:43
|sell
|1351
|0.10
|1.1391
|1.1552
|1.1371
|2702
|2006.07.24 18:04
|sell
|1352
|0.20
|1.1406
|1.1552
|1.1386
|2703
|2006.07.24 18:47
|sell
|1353
|0.40
|1.1421
|1.1552
|1.1401
|2704
|2006.07.25 01:34
|t/p
|1353
|0.40
|1.1401
|1.1552
|1.1401
|68.96
|52982.06
|2705
|2006.07.25 01:34
|close
|1352
|0.20
|1.1401
|1.1552
|1.1386
|8.16
|52990.22
|2706
|2006.07.25 01:34
|close
|1351
|0.10
|1.1402
|1.1552
|1.1371
|-9.95
|52980.27
|2707
|2006.07.25 01:35
|sell
|1354
|0.10
|1.1400
|1.1561
|1.1380
|2708
|2006.07.25 02:27
|t/p
|1354
|0.10
|1.1380
|1.1561
|1.1380
|17.57
|52997.84
|2709
|2006.07.25 02:27
|sell
|1355
|0.10
|1.1377
|1.1538
|1.1357
|2710
|2006.07.25 02:57
|sell
|1356
|0.20
|1.1393
|1.1539
|1.1373
|2711
|2006.07.25 04:14
|sell
|1357
|0.40
|1.1408
|1.1539
|1.1388
|2712
|2006.07.25 06:12
|t/p
|1357
|0.40
|1.1388
|1.1539
|1.1388
|70.25
|53068.09
|2713
|2006.07.25 06:12
|close
|1356
|0.20
|1.1388
|1.1539
|1.1373
|8.78
|53076.87
|2714
|2006.07.25 06:12
|close
|1355
|0.10
|1.1389
|1.1538
|1.1357
|-10.54
|53066.33
|2715
|2006.07.25 06:12
|sell
|1358
|0.10
|1.1385
|1.1546
|1.1365
|2716
|2006.07.25 07:50
|sell
|1359
|0.20
|1.1400
|1.1546
|1.1380
|2717
|2006.07.25 08:35
|sell
|1360
|0.40
|1.1416
|1.1547
|1.1396
|2718
|2006.07.25 09:18
|t/p
|1360
|0.40
|1.1396
|1.1547
|1.1396
|70.20
|53136.53
|2719
|2006.07.25 09:18
|close
|1359
|0.20
|1.1396
|1.1546
|1.1380
|7.02
|53143.55
|2720
|2006.07.25 09:18
|close
|1358
|0.10
|1.1395
|1.1546
|1.1365
|-8.78
|53134.77
|2721
|2006.07.25 09:18
|buy
|1361
|0.10
|1.1394
|1.1233
|1.1414
|2722
|2006.07.25 10:05
|t/p
|1361
|0.10
|1.1414
|1.1233
|1.1414
|17.52
|53152.29
|2723
|2006.07.25 10:05
|buy
|1362
|0.10
|1.1417
|1.1256
|1.1437
|2724
|2006.07.25 10:08
|buy
|1363
|0.20
|1.1402
|1.1256
|1.1422
|2725
|2006.07.25 11:20
|t/p
|1363
|0.20
|1.1422
|1.1256
|1.1422
|35.02
|53187.31
|2726
|2006.07.25 11:20
|close
|1362
|0.10
|1.1423
|1.1256
|1.1437
|5.25
|53192.56
|2727
|2006.07.25 11:21
|buy
|1364
|0.10
|1.1427
|1.1266
|1.1447
|2728
|2006.07.25 11:59
|buy
|1365
|0.20
|1.1412
|1.1266
|1.1432
|2729
|2006.07.25 12:08
|t/p
|1365
|0.20
|1.1432
|1.1266
|1.1432
|34.99
|53227.55
|2730
|2006.07.25 12:08
|close
|1364
|0.10
|1.1432
|1.1266
|1.1447
|4.37
|53231.92
|2731
|2006.07.25 12:08
|buy
|1366
|0.10
|1.1434
|1.1273
|1.1454
|2732
|2006.07.25 12:42
|buy
|1367
|0.20
|1.1419
|1.1273
|1.1439
|2733
|2006.07.26 02:54
|buy
|1368
|0.40
|1.1403
|1.1272
|1.1423
|2734
|2006.07.26 03:19
|buy
|1369
|0.80
|1.1388
|1.1272
|1.1408
|2735
|2006.07.26 05:31
|buy
|1370
|1.60
|1.1373
|1.1272
|1.1393
|2736
|2006.07.26 05:38
|buy
|1371
|3.20
|1.1357
|1.1271
|1.1377
|2737
|2006.07.26 06:28
|t/p
|1371
|3.20
|1.1377
|1.1271
|1.1377
|562.54
|53794.46
|2738
|2006.07.26 06:28
|close
|1370
|1.60
|1.1377
|1.1272
|1.1393
|56.25
|53850.71
|2739
|2006.07.26 06:28
|close
|1369
|0.80
|1.1376
|1.1272
|1.1408
|-84.39
|53766.32
|2740
|2006.07.26 06:28
|close
|1368
|0.40
|1.1377
|1.1272
|1.1423
|-91.41
|53674.91
|2741
|2006.07.26 06:28
|close
|1367
|0.20
|1.1376
|1.1273
|1.1439
|-75.10
|53599.81
|2742
|2006.07.26 06:28
|close
|1366
|0.10
|1.1377
|1.1273
|1.1454
|-49.85
|53549.96
|2743
|2006.07.26 06:28
|sell
|1372
|0.10
|1.1379
|1.1540
|1.1359
|2744
|2006.07.26 10:43
|sell
|1373
|0.20
|1.1394
|1.1540
|1.1374
|2745
|2006.07.26 12:41
|t/p
|1373
|0.20
|1.1374
|1.1540
|1.1374
|35.17
|53585.13
|2746
|2006.07.26 12:41
|close
|1372
|0.10
|1.1374
|1.1540
|1.1359
|4.40
|53589.53
|2747
|2006.07.26 12:42
|buy
|1374
|0.10
|1.1373
|1.1212
|1.1393
|2748
|2006.07.26 14:32
|buy
|1375
|0.20
|1.1358
|1.1212
|1.1378
|2749
|2006.07.26 15:27
|buy
|1376
|0.40
|1.1343
|1.1212
|1.1363
|2750
|2006.07.26 18:55
|t/p
|1376
|0.40
|1.1363
|1.1212
|1.1363
|70.40
|53659.93
|2751
|2006.07.26 18:55
|close
|1375
|0.20
|1.1363
|1.1212
|1.1378
|8.80
|53668.73
|2752
|2006.07.26 18:55
|close
|1374
|0.10
|1.1364
|1.1212
|1.1393
|-7.92
|53660.81
|2753
|2006.07.26 18:55
|sell
|1377
|0.10
|1.1363
|1.1524
|1.1343
|2754
|2006.07.26 20:44
|t/p
|1377
|0.10
|1.1343
|1.1524
|1.1343
|17.63
|53678.44
|2755
|2006.07.26 20:45
|buy
|1378
|0.10
|1.1339
|1.1178
|1.1359
|2756
|2006.07.27 07:04
|buy
|1379
|0.20
|1.1324
|1.1178
|1.1344
|2757
|2006.07.27 08:55
|buy
|1380
|0.40
|1.1308
|1.1177
|1.1328
|2758
|2006.07.27 09:07
|buy
|1381
|0.80
|1.1293
|1.1177
|1.1313
|2759
|2006.07.27 10:06
|t/p
|1381
|0.80
|1.1313
|1.1177
|1.1313
|141.43
|53819.87
|2760
|2006.07.27 10:06
|close
|1380
|0.40
|1.1313
|1.1177
|1.1328
|17.68
|53837.55
|2761
|2006.07.27 10:06
|close
|1379
|0.20
|1.1314
|1.1178
|1.1344
|-17.68
|53819.87
|2762
|2006.07.27 10:06
|close
|1378
|0.10
|1.1313
|1.1178
|1.1359
|-22.23
|53797.65
|2763
|2006.07.27 10:06
|sell
|1382
|0.10
|1.1314
|1.1475
|1.1294
|2764
|2006.07.27 10:16
|sell
|1383
|0.20
|1.1330
|1.1476
|1.1310
|2765
|2006.07.27 11:59
|sell
|1384
|0.40
|1.1345
|1.1476
|1.1325
|2766
|2006.07.27 13:59
|sell
|1385
|0.80
|1.1360
|1.1476
|1.1340
|2767
|2006.07.27 14:13
|sell
|1386
|1.60
|1.1377
|1.1478
|1.1357
|2768
|2006.07.27 16:29
|t/p
|1386
|1.60
|1.1357
|1.1478
|1.1357
|281.76
|54079.41
|2769
|2006.07.27 16:29
|close
|1385
|0.80
|1.1357
|1.1476
|1.1340
|21.13
|54100.54
|2770
|2006.07.27 16:29
|close
|1384
|0.40
|1.1355
|1.1476
|1.1325
|-35.23
|54065.31
|2771
|2006.07.27 16:29
|close
|1383
|0.20
|1.1356
|1.1476
|1.1310
|-45.79
|54019.52
|2772
|2006.07.27 16:29
|close
|1382
|0.10
|1.1357
|1.1475
|1.1294
|-37.86
|53981.66
|2773
|2006.07.27 16:29
|buy
|1387
|0.10
|1.1356
|1.1195
|1.1376
|2774
|2006.07.28 03:32
|buy
|1388
|0.20
|1.1341
|1.1195
|1.1361
|2775
|2006.07.28 04:55
|t/p
|1388
|0.20
|1.1361
|1.1195
|1.1361
|35.20
|54016.86
|2776
|2006.07.28 04:55
|close
|1387
|0.10
|1.1363
|1.1195
|1.1376
|6.41
|54023.27
|2777
|2006.07.28 04:55
|sell
|1389
|0.10
|1.1362
|1.1523
|1.1342
|2778
|2006.07.28 08:30
|t/p
|1389
|0.10
|1.1342
|1.1523
|1.1342
|17.64
|54040.91
|2779
|2006.07.28 08:30
|sell
|1390
|0.10
|1.1337
|1.1498
|1.1317
|2780
|2006.07.28 09:05
|t/p
|1390
|0.10
|1.1317
|1.1498
|1.1317
|17.67
|54058.58
|2781
|2006.07.28 09:05
|sell
|1391
|0.10
|1.1314
|1.1475
|1.1294
|2782
|2006.07.28 11:02
|t/p
|1391
|0.10
|1.1294
|1.1475
|1.1294
|17.71
|54076.29
|2783
|2006.07.28 11:02
|sell
|1392
|0.10
|1.1291
|1.1452
|1.1271
|2784
|2006.07.28 11:40
|sell
|1393
|0.20
|1.1306
|1.1452
|1.1286
|2785
|2006.07.31 02:53
|t/p
|1393
|0.20
|1.1286
|1.1452
|1.1286
|34.83
|54111.12
|2786
|2006.07.31 02:53
|close
|1392
|0.10
|1.1286
|1.1452
|1.1271
|4.13
|54115.25
|2787
|2006.07.31 02:53
|sell
|1394
|0.10
|1.1283
|1.1444
|1.1263
|2788
|2006.07.31 05:08
|t/p
|1394
|0.10
|1.1263
|1.1444
|1.1263
|17.76
|54133.01
|2789
|2006.07.31 05:08
|sell
|1395
|0.10
|1.1260
|1.1421
|1.1240
|2790
|2006.07.31 06:04
|t/p
|1395
|0.10
|1.1240
|1.1421
|1.1240
|17.79
|54150.80
|2791
|2006.07.31 06:04
|sell
|1396
|0.10
|1.1237
|1.1398
|1.1217
|2792
|2006.07.31 08:30
|sell
|1397
|0.20
|1.1252
|1.1398
|1.1232
|2793
|2006.07.31 08:38
|sell
|1398
|0.40
|1.1267
|1.1398
|1.1247
|2794
|2006.07.31 09:25
|sell
|1399
|0.80
|1.1282
|1.1398
|1.1262
|2795
|2006.07.31 10:42
|sell
|1400
|1.60
|1.1299
|1.1400
|1.1279
|2796
|2006.07.31 12:07
|sell
|1401
|3.20
|1.1314
|1.1400
|1.1294
|2797
|2006.08.01 07:05
|sell
|1402
|6.40
|1.1329
|1.1400
|1.1309
|2798
|2006.08.01 08:32
|sell
|1403
|12.80
|1.1344
|1.1400
|1.1324
|2799
|2006.08.01 11:55
|t/p
|1403
|12.80
|1.1324
|1.1400
|1.1324
|2260.69
|56411.49
|2800
|2006.08.01 11:55
|close
|1402
|6.40
|1.1324
|1.1400
|1.1309
|282.59
|56694.08
|2801
|2006.08.01 11:55
|close
|1401
|3.20
|1.1325
|1.1400
|1.1294
|-320.54
|56373.54
|2802
|2006.08.01 11:55
|close
|1400
|1.60
|1.1324
|1.1400
|1.1279
|-358.09
|56015.45
|2803
|2006.08.01 11:55
|close
|1399
|0.80
|1.1325
|1.1398
|1.1262
|-306.18
|55709.27
|2804
|2006.08.01 11:55
|close
|1398
|0.40
|1.1326
|1.1398
|1.1247
|-209.58
|55499.68
|2805
|2006.08.01 11:55
|close
|1397
|0.20
|1.1326
|1.1398
|1.1232
|-131.28
|55368.41
|2806
|2006.08.01 11:55
|close
|1396
|0.10
|1.1327
|1.1398
|1.1217
|-79.76
|55288.64
|2807
|2006.08.01 11:55
|sell
|1404
|0.10
|1.1325
|1.1486
|1.1305
|2808
|2006.08.01 12:06
|t/p
|1404
|0.10
|1.1305
|1.1486
|1.1305
|17.69
|55306.33
|2809
|2006.08.01 12:06
|sell
|1405
|0.10
|1.1302
|1.1463
|1.1282
|2810
|2006.08.01 12:22
|sell
|1406
|0.20
|1.1319
|1.1465
|1.1299
|2811
|2006.08.01 22:41
|t/p
|1406
|0.20
|1.1299
|1.1465
|1.1299
|35.40
|55341.73
|2812
|2006.08.01 22:41
|close
|1405
|0.10
|1.1299
|1.1463
|1.1282
|2.66
|55344.39
|2813
|2006.08.01 22:41
|sell
|1407
|0.10
|1.1297
|1.1458
|1.1277
|2814
|2006.08.02 07:38
|t/p
|1407
|0.10
|1.1277
|1.1458
|1.1277
|17.44
|55361.83
|2815
|2006.08.02 07:38
|sell
|1408
|0.10
|1.1274
|1.1435
|1.1254
|2816
|2006.08.02 08:29
|sell
|1409
|0.20
|1.1289
|1.1435
|1.1269
|2817
|2006.08.02 09:27
|t/p
|1409
|0.20
|1.1269
|1.1435
|1.1269
|35.50
|55397.33
|2818
|2006.08.02 09:27
|close
|1408
|0.10
|1.1269
|1.1435
|1.1254
|4.44
|55401.77
|2819
|2006.08.02 09:27
|sell
|1410
|0.10
|1.1265
|1.1426
|1.1245
|2820
|2006.08.03 03:17
|t/p
|1410
|0.10
|1.1245
|1.1426
|1.1245
|16.88
|55418.65
|2821
|2006.08.03 03:17
|sell
|1411
|0.10
|1.1242
|1.1403
|1.1222
|2822
|2006.08.03 09:11
|sell
|1412
|0.20
|1.1258
|1.1404
|1.1238
|2823
|2006.08.03 09:28
|sell
|1413
|0.40
|1.1273
|1.1404
|1.1253
|2824
|2006.08.03 14:33
|t/p
|1413
|0.40
|1.1253
|1.1404
|1.1253
|71.09
|55489.74
|2825
|2006.08.03 14:33
|close
|1412
|0.20
|1.1253
|1.1404
|1.1238
|8.89
|55498.63
|2826
|2006.08.03 14:33
|close
|1411
|0.10
|1.1252
|1.1403
|1.1222
|-8.89
|55489.74
|2827
|2006.08.03 14:33
|buy
|1414
|0.10
|1.1253
|1.1092
|1.1273
|2828
|2006.08.03 20:18
|buy
|1415
|0.20
|1.1238
|1.1092
|1.1258
|2829
|2006.08.04 04:44
|t/p
|1415
|0.20
|1.1258
|1.1092
|1.1258
|36.03
|55525.77
|2830
|2006.08.04 04:44
|close
|1414
|0.10
|1.1258
|1.1092
|1.1273
|4.69
|55530.46
|2831
|2006.08.04 04:44
|buy
|1416
|0.10
|1.1262
|1.1101
|1.1282
|2832
|2006.08.04 06:58
|t/p
|1416
|0.10
|1.1282
|1.1101
|1.1282
|17.73
|55548.19
|2833
|2006.08.04 06:58
|buy
|1417
|0.10
|1.1285
|1.1124
|1.1305
|2834
|2006.08.04 06:58
|t/p
|1417
|0.10
|1.1305
|1.1124
|1.1305
|17.68
|55565.87
|2835
|2006.08.04 06:58
|buy
|1418
|0.10
|1.1317
|1.1156
|1.1337
|2836
|2006.08.04 06:58
|buy
|1419
|0.20
|1.1302
|1.1156
|1.1322
|2837
|2006.08.04 07:03
|t/p
|1419
|0.20
|1.1322
|1.1156
|1.1322
|35.33
|55601.20
|2838
|2006.08.04 07:03
|close
|1418
|0.10
|1.1322
|1.1156
|1.1337
|4.42
|55605.62
|2839
|2006.08.04 07:03
|buy
|1420
|0.10
|1.1327
|1.1166
|1.1347
|2840
|2006.08.04 08:46
|buy
|1421
|0.20
|1.1312
|1.1166
|1.1332
|2841
|2006.08.04 09:01
|buy
|1422
|0.40
|1.1297
|1.1166
|1.1317
|2842
|2006.08.04 10:00
|buy
|1423
|0.80
|1.1282
|1.1166
|1.1302
|2843
|2006.08.04 12:05
|buy
|1424
|1.60
|1.1266
|1.1165
|1.1286
|2844
|2006.08.04 14:12
|t/p
|1424
|1.60
|1.1286
|1.1165
|1.1286
|283.54
|55889.16
|2845
|2006.08.04 14:12
|close
|1423
|0.80
|1.1286
|1.1166
|1.1302
|28.35
|55917.51
|2846
|2006.08.04 14:12
|close
|1422
|0.40
|1.1287
|1.1166
|1.1317
|-35.44
|55882.07
|2847
|2006.08.04 14:12
|close
|1421
|0.20
|1.1286
|1.1166
|1.1332
|-46.07
|55836.00
|2848
|2006.08.04 14:12
|close
|1420
|0.10
|1.1285
|1.1166
|1.1347
|-37.22
|55798.78
|2849
|2006.08.04 16:00
|sell
|1425
|0.10
|1.1281
|1.1442
|1.1261
|2850
|2006.08.06 18:53
|t/p
|1425
|0.10
|1.1261
|1.1442
|1.1261
|17.76
|55816.54
|2851
|2006.08.06 18:53
|sell
|1426
|0.10
|1.1258
|1.1419
|1.1238
|2852
|2006.08.07 08:24
|t/p
|1426
|0.10
|1.1238
|1.1419
|1.1238
|17.50
|55834.04
|2853
|2006.08.07 08:24
|buy
|1427
|0.10
|1.1238
|1.1077
|1.1258
|2854
|2006.08.07 08:30
|buy
|1428
|0.20
|1.1222
|1.1076
|1.1242
|2855
|2006.08.07 08:43
|buy
|1429
|0.40
|1.1206
|1.1075
|1.1226
|2856
|2006.08.07 10:50
|buy
|1430
|0.80
|1.1191
|1.1075
|1.1211
|2857
|2006.08.07 11:55
|buy
|1431
|1.60
|1.1176
|1.1075
|1.1196
|2858
|2006.08.07 13:50
|t/p
|1431
|1.60
|1.1196
|1.1075
|1.1196
|285.79
|56119.83
|2859
|2006.08.07 13:50
|close
|1430
|0.80
|1.1197
|1.1075
|1.1211
|42.87
|56162.70
|2860
|2006.08.07 13:50
|close
|1429
|0.40
|1.1198
|1.1075
|1.1226
|-28.58
|56134.12
|2861
|2006.08.07 13:51
|close
|1428
|0.20
|1.1197
|1.1076
|1.1242
|-44.65
|56089.47
|2862
|2006.08.07 13:51
|close
|1427
|0.10
|1.1198
|1.1077
|1.1258
|-35.72
|56053.75
|2863
|2006.08.07 13:51
|sell
|1432
|0.10
|1.1197
|1.1358
|1.1177
|2864
|2006.08.08 04:50
|sell
|1433
|0.20
|1.1212
|1.1358
|1.1192
|2865
|2006.08.08 07:41
|t/p
|1433
|0.20
|1.1192
|1.1358
|1.1192
|35.74
|56089.49
|2866
|2006.08.08 07:41
|close
|1432
|0.10
|1.1192
|1.1358
|1.1177
|4.17
|56093.66
|2867
|2006.08.08 07:42
|buy
|1434
|0.10
|1.1193
|1.1032
|1.1213
|2868
|2006.08.08 12:49
|t/p
|1434
|0.10
|1.1213
|1.1032
|1.1213
|17.84
|56111.50
|2869
|2006.08.08 12:49
|buy
|1435
|0.10
|1.1216
|1.1055
|1.1236
|2870
|2006.08.08 14:14
|buy
|1436
|0.20
|1.1201
|1.1055
|1.1221
|2871
|2006.08.08 14:23
|t/p
|1436
|0.20
|1.1221
|1.1055
|1.1221
|35.65
|56147.15
|2872
|2006.08.08 14:23
|close
|1435
|0.10
|1.1221
|1.1055
|1.1236
|4.46
|56151.61
|2873
|2006.08.08 14:23
|buy
|1437
|0.10
|1.1225
|1.1064
|1.1245
|2874
|2006.08.08 14:33
|buy
|1438
|0.20
|1.1210
|1.1064
|1.1230
|2875
|2006.08.08 15:20
|t/p
|1438
|0.20
|1.1230
|1.1064
|1.1230
|35.62
|56187.23
|2876
|2006.08.08 15:20
|close
|1437
|0.10
|1.1230
|1.1064
|1.1245
|4.45
|56191.68
|2877
|2006.08.08 15:20
|buy
|1439
|0.10
|1.1230
|1.1069
|1.1250
|2878
|2006.08.08 15:54
|buy
|1440
|0.20
|1.1215
|1.1069
|1.1235
|2879
|2006.08.08 17:40
|t/p
|1440
|0.20
|1.1235
|1.1069
|1.1235
|35.60
|56227.28
|2880
|2006.08.08 17:40
|close
|1439
|0.10
|1.1236
|1.1069
|1.1250
|5.34
|56232.62
|2881
|2006.08.08 17:40
|buy
|1441
|0.10
|1.1238
|1.1077
|1.1258
|2882
|2006.08.09 02:55
|buy
|1442
|0.20
|1.1223
|1.1077
|1.1243
|2883
|2006.08.09 04:02
|buy
|1443
|0.40
|1.1207
|1.1076
|1.1227
|2884
|2006.08.09 05:20
|buy
|1444
|0.80
|1.1192
|1.1076
|1.1212
|2885
|2006.08.09 06:58
|buy
|1445
|1.60
|1.1177
|1.1076
|1.1197
|2886
|2006.08.09 09:01
|t/p
|1445
|1.60
|1.1197
|1.1076
|1.1197
|285.79
|56518.41
|2887
|2006.08.09 09:01
|close
|1444
|0.80
|1.1197
|1.1076
|1.1212
|35.72
|56554.13
|2888
|2006.08.09 09:01
|close
|1443
|0.40
|1.1198
|1.1076
|1.1227
|-32.15
|56521.98
|2889
|2006.08.09 09:02
|close
|1442
|0.20
|1.1197
|1.1077
|1.1243
|-46.44
|56475.54
|2890
|2006.08.09 09:02
|close
|1441
|0.10
|1.1198
|1.1077
|1.1258
|-35.47
|56440.07
|2891
|2006.08.09 09:02
|sell
|1446
|0.10
|1.1199
|1.1360
|1.1179
|2892
|2006.08.10 02:18
|sell
|1447
|0.20
|1.1214
|1.1360
|1.1194
|2893
|2006.08.10 05:54
|t/p
|1447
|0.20
|1.1194
|1.1360
|1.1194
|35.73
|56475.80
|2894
|2006.08.10 05:54
|close
|1446
|0.10
|1.1194
|1.1360
|1.1179
|3.56
|56479.36
|2895
|2006.08.10 05:59
|sell
|1448
|0.10
|1.1192
|1.1353
|1.1172
|2896
|2006.08.10 08:31
|sell
|1449
|0.20
|1.1207
|1.1353
|1.1187
|2897
|2006.08.10 10:21
|sell
|1450
|0.40
|1.1222
|1.1353
|1.1202
|2898
|2006.08.10 10:33
|sell
|1451
|0.80
|1.1238
|1.1354
|1.1218
|2899
|2006.08.10 10:35
|sell
|1452
|1.60
|1.1253
|1.1354
|1.1233
|2900
|2006.08.10 10:46
|sell
|1453
|3.20
|1.1268
|1.1354
|1.1248
|2901
|2006.08.11 04:14
|t/p
|1453
|3.20
|1.1248
|1.1354
|1.1248
|559.27
|57038.63
|2902
|2006.08.11 04:14
|close
|1452
|1.60
|1.1248
|1.1354
|1.1233
|66.26
|57104.89
|2903
|2006.08.11 04:14
|close
|1451
|0.80
|1.1249
|1.1354
|1.1218
|-80.66
|57024.23
|2904
|2006.08.11 04:14
|close
|1450
|0.40
|1.1250
|1.1353
|1.1202
|-100.77
|56923.45
|2905
|2006.08.11 04:14
|close
|1449
|0.20
|1.1248
|1.1353
|1.1187
|-73.51
|56849.94
|2906
|2006.08.11 04:14
|close
|1448
|0.10
|1.1249
|1.1353
|1.1172
|-50.97
|56798.97
|2907
|2006.08.11 04:14
|sell
|1454
|0.10
|1.1245
|1.1406
|1.1225
|2908
|2006.08.11 04:59
|sell
|1455
|0.20
|1.1261
|1.1407
|1.1241
|2909
|2006.08.11 08:03
|t/p
|1455
|0.20
|1.1241
|1.1407
|1.1241
|35.59
|56834.56
|2910
|2006.08.11 08:03
|close
|1454
|0.10
|1.1240
|1.1406
|1.1225
|4.45
|56839.01
|2911
|2006.08.11 08:03
|sell
|1456
|0.10
|1.1238
|1.1399
|1.1218
|2912
|2006.08.11 08:32
|sell
|1457
|0.20
|1.1253
|1.1399
|1.1233
|2913
|2006.08.11 08:58
|t/p
|1457
|0.20
|1.1233
|1.1399
|1.1233
|35.61
|56874.62
|2914
|2006.08.11 08:58
|close
|1456
|0.10
|1.1233
|1.1399
|1.1218
|4.45
|56879.07
|2915
|2006.08.11 08:58
|sell
|1458
|0.10
|1.1231
|1.1392
|1.1211
|2916
|2006.08.11 09:13
|t/p
|1458
|0.10
|1.1211
|1.1392
|1.1211
|17.84
|56896.91
|2917
|2006.08.11 09:13
|sell
|1459
|0.10
|1.1208
|1.1369
|1.1188
|2918
|2006.08.11 09:36
|t/p
|1459
|0.10
|1.1188
|1.1369
|1.1188
|17.88
|56914.79
|2919
|2006.08.11 09:36
|sell
|1460
|0.10
|1.1185
|1.1346
|1.1165
|2920
|2006.08.11 10:51
|sell
|1461
|0.20
|1.1200
|1.1346
|1.1180
|2921
|2006.08.11 12:29
|sell
|1462
|0.40
|1.1216
|1.1347
|1.1196
|2922
|2006.08.11 13:11
|sell
|1463
|0.80
|1.1231
|1.1347
|1.1211
|2923
|2006.08.11 14:22
|sell
|1464
|1.60
|1.1246
|1.1347
|1.1226
|2924
|2006.08.13 21:57
|t/p
|1464
|1.60
|1.1226
|1.1347
|1.1226
|285.05
|57199.84
|2925
|2006.08.13 21:57
|close
|1463
|0.80
|1.1226
|1.1347
|1.1211
|35.63
|57235.47
|2926
|2006.08.13 21:58
|close
|1462
|0.40
|1.1224
|1.1347
|1.1196
|-28.51
|57206.96
|2927
|2006.08.13 21:59
|close
|1461
|0.20
|1.1225
|1.1346
|1.1180
|-44.54
|57162.42
|2928
|2006.08.13 21:59
|close
|1460
|0.10
|1.1226
|1.1346
|1.1165
|-36.52
|57125.90
|2929
|2006.08.13 21:59
|buy
|1465
|0.10
|1.1227
|1.1066
|1.1247
|2930
|2006.08.14 00:36
|buy
|1466
|0.20
|1.1212
|1.1066
|1.1232
|2931
|2006.08.14 02:56
|t/p
|1466
|0.20
|1.1232
|1.1066
|1.1232
|35.61
|57161.51
|2932
|2006.08.14 02:56
|close
|1465
|0.10
|1.1232
|1.1066
|1.1247
|4.70
|57166.21
|2933
|2006.08.14 02:56
|sell
|1467
|0.10
|1.1233
|1.1394
|1.1213
|2934
|2006.08.14 03:25
|sell
|1468
|0.20
|1.1248
|1.1394
|1.1228
|2935
|2006.08.14 04:57
|sell
|1469
|0.40
|1.1264
|1.1395
|1.1244
|2936
|2006.08.14 08:48
|t/p
|1469
|0.40
|1.1244
|1.1395
|1.1244
|71.15
|57237.36
|2937
|2006.08.14 08:48
|close
|1468
|0.20
|1.1244
|1.1394
|1.1228
|7.11
|57244.47
|2938
|2006.08.14 08:48
|close
|1467
|0.10
|1.1243
|1.1394
|1.1213
|-8.89
|57235.58
|2939
|2006.08.14 08:48
|buy
|1470
|0.10
|1.1244
|1.1083
|1.1264
|2940
|2006.08.14 09:43
|buy
|1471
|0.20
|1.1229
|1.1083
|1.1249
|2941
|2006.08.14 11:05
|t/p
|1471
|0.20
|1.1249
|1.1083
|1.1249
|35.56
|57271.14
|2942
|2006.08.14 11:05
|close
|1470
|0.10
|1.1249
|1.1083
|1.1264
|4.44
|57275.58
|2943
|2006.08.14 11:05
|sell
|1472
|0.10
|1.1251
|1.1412
|1.1231
|2944
|2006.08.14 14:30
|sell
|1473
|0.20
|1.1266
|1.1412
|1.1246
|2945
|2006.08.14 21:42
|sell
|1474
|0.40
|1.1287
|1.1418
|1.1267
|2946
|2006.08.14 21:49
|sell
|1475
|0.80
|1.1302
|1.1418
|1.1282
|2947
|2006.08.14 23:28
|t/p
|1475
|0.80
|1.1282
|1.1418
|1.1282
|141.82
|57417.40
|2948
|2006.08.14 23:28
|close
|1474
|0.40
|1.1282
|1.1418
|1.1267
|17.73
|57435.13
|2949
|2006.08.14 23:29
|close
|1473
|0.20
|1.1281
|1.1412
|1.1246
|-26.59
|57408.54
|2950
|2006.08.14 23:29
|close
|1472
|0.10
|1.1281
|1.1412
|1.1231
|-26.59
|57381.95
|2951
|2006.08.14 23:30
|buy
|1476
|0.10
|1.1282
|1.1121
|1.1302
|2952
|2006.08.15 01:12
|buy
|1477
|0.20
|1.1266
|1.1120
|1.1286
|2953
|2006.08.15 03:17
|t/p
|1477
|0.20
|1.1286
|1.1120
|1.1286
|35.44
|57417.39
|2954
|2006.08.15 03:17
|close
|1476
|0.10
|1.1286
|1.1121
|1.1302
|3.79
|57421.18
|2955
|2006.08.15 03:17
|sell
|1478
|0.10
|1.1287
|1.1448
|1.1267
|2956
|2006.08.15 03:18
|sell
|1479
|0.20
|1.1303
|1.1449
|1.1283
|2957
|2006.08.15 08:53
|t/p
|1479
|0.20
|1.1283
|1.1449
|1.1283
|35.45
|57456.63
|2958
|2006.08.15 08:53
|close
|1478
|0.10
|1.1283
|1.1448
|1.1267
|3.55
|57460.18
|2959
|2006.08.15 08:53
|sell
|1480
|0.10
|1.1279
|1.1440
|1.1259
|2960
|2006.08.15 09:05
|t/p
|1480
|0.10
|1.1259
|1.1440
|1.1259
|17.76
|57477.94
|2961
|2006.08.15 09:05
|sell
|1481
|0.10
|1.1256
|1.1417
|1.1236
|2962
|2006.08.15 09:44
|t/p
|1481
|0.10
|1.1236
|1.1417
|1.1236
|17.80
|57495.74
|2963
|2006.08.15 09:44
|sell
|1482
|0.10
|1.1233
|1.1394
|1.1213
|2964
|2006.08.16 07:42
|t/p
|1482
|0.10
|1.1213
|1.1394
|1.1213
|17.54
|57513.28
|2965
|2006.08.16 07:42
|buy
|1483
|0.10
|1.1213
|1.1052
|1.1233
|2966
|2006.08.16 08:30
|buy
|1484
|0.20
|1.1198
|1.1052
|1.1218
|2967
|2006.08.16 08:31
|buy
|1485
|0.40
|1.1183
|1.1052
|1.1203
|2968
|2006.08.16 08:37
|buy
|1486
|0.80
|1.1165
|1.1049
|1.1185
|2969
|2006.08.16 09:41
|buy
|1487
|1.60
|1.1149
|1.1048
|1.1169
|2970
|2006.08.16 10:25
|t/p
|1487
|1.60
|1.1169
|1.1048
|1.1169
|286.51
|57799.79
|2971
|2006.08.16 10:25
|close
|1486
|0.80
|1.1169
|1.1049
|1.1185
|28.65
|57828.44
|2972
|2006.08.16 10:25
|close
|1485
|0.40
|1.1170
|1.1052
|1.1203
|-46.55
|57781.89
|2973
|2006.08.16 10:25
|close
|1484
|0.20
|1.1172
|1.1052
|1.1218
|-46.54
|57735.35
|2974
|2006.08.16 10:25
|close
|1483
|0.10
|1.1173
|1.1052
|1.1233
|-35.80
|57699.55
|2975
|2006.08.16 10:25
|sell
|1488
|0.10
|1.1174
|1.1335
|1.1154
|2976
|2006.08.16 11:38
|t/p
|1488
|0.10
|1.1154
|1.1335
|1.1154
|17.93
|57717.48
|2977
|2006.08.16 11:38
|sell
|1489
|0.10
|1.1151
|1.1312
|1.1131
|2978
|2006.08.16 12:08
|sell
|1490
|0.20
|1.1167
|1.1313
|1.1147
|2979
|2006.08.16 13:50
|sell
|1491
|0.40
|1.1182
|1.1313
|1.1162
|2980
|2006.08.17 07:00
|t/p
|1491
|0.40
|1.1162
|1.1313
|1.1162
|68.03
|57785.50
|2981
|2006.08.17 07:00
|close
|1490
|0.20
|1.1162
|1.1313
|1.1147
|7.14
|57792.64
|2982
|2006.08.17 07:00
|close
|1489
|0.10
|1.1163
|1.1312
|1.1131
|-11.66
|57780.98
|2983
|2006.08.17 07:00
|sell
|1492
|0.10
|1.1161
|1.1322
|1.1141
|2984
|2006.08.17 08:35
|sell
|1493
|0.20
|1.1177
|1.1323
|1.1157
|2985
|2006.08.17 12:55
|sell
|1494
|0.40
|1.1192
|1.1323
|1.1172
|2986
|2006.08.17 13:20
|sell
|1495
|0.80
|1.1207
|1.1323
|1.1187
|2987
|2006.08.17 13:57
|sell
|1496
|1.60
|1.1222
|1.1323
|1.1202
|2988
|2006.08.17 20:18
|sell
|1497
|3.20
|1.1238
|1.1324
|1.1218
|2989
|2006.08.18 02:09
|t/p
|1497
|3.20
|1.1218
|1.1324
|1.1218
|560.79
|58341.77
|2990
|2006.08.18 02:09
|close
|1496
|1.60
|1.1218
|1.1323
|1.1202
|52.19
|58393.96
|2991
|2006.08.18 02:09
|close
|1495
|0.80
|1.1219
|1.1323
|1.1187
|-88.00
|58305.96
|2992
|2006.08.18 02:09
|close
|1494
|0.40
|1.1217
|1.1323
|1.1172
|-90.36
|58215.60
|2993
|2006.08.18 02:09
|close
|1493
|0.20
|1.1216
|1.1323
|1.1157
|-70.15
|58145.45
|2994
|2006.08.18 02:09
|close
|1492
|0.10
|1.1217
|1.1322
|1.1141
|-50.22
|58095.23
|2995
|2006.08.18 04:00
|sell
|1498
|0.10
|1.1214
|1.1375
|1.1194
|2996
|2006.08.18 07:52
|sell
|1499
|0.20
|1.1229
|1.1375
|1.1209
|2997
|2006.08.18 08:28
|sell
|1500
|0.40
|1.1245
|1.1376
|1.1225
|2998
|2006.08.18 09:02
|t/p
|1500
|0.40
|1.1225
|1.1376
|1.1225
|71.27
|58166.50
|2999
|2006.08.18 09:02
|close
|1499
|0.20
|1.1225
|1.1375
|1.1209
|7.13
|58173.63
|3000
|2006.08.18 09:03
|close
|1498
|0.10
|1.1226
|1.1375
|1.1194
|-10.69
|58162.94
|3001
|2006.08.18 09:03
|buy
|1501
|0.10
|1.1225
|1.1064
|1.1245
|3002
|2006.08.18 10:16
|t/p
|1501
|0.10
|1.1245
|1.1064
|1.1245
|17.79
|58180.73
|3003
|2006.08.18 10:16
|buy
|1502
|0.10
|1.1248
|1.1087
|1.1268
|3004
|2006.08.18 10:36
|buy
|1503
|0.20
|1.1233
|1.1087
|1.1253
|3005
|2006.08.18 12:40
|t/p
|1503
|0.20
|1.1253
|1.1087
|1.1253
|35.55
|58216.28
|3006
|2006.08.18 12:40
|close
|1502
|0.10
|1.1253
|1.1087
|1.1268
|4.44
|58220.72
|3007
|2006.08.18 12:40
|buy
|1504
|0.10
|1.1257
|1.1096
|1.1277
|3008
|2006.08.20 21:22
|buy
|1505
|0.20
|1.1241
|1.1095
|1.1261
|3009
|2006.08.21 02:54
|buy
|1506
|0.40
|1.1225
|1.1094
|1.1245
|3010
|2006.08.21 03:18
|buy
|1507
|0.80
|1.1210
|1.1094
|1.1230
|3011
|2006.08.21 03:20
|buy
|1508
|1.60
|1.1195
|1.1094
|1.1215
|3012
|2006.08.21 05:01
|buy
|1509
|3.20
|1.1180
|1.1094
|1.1200
|3013
|2006.08.21 08:30
|t/p
|1509
|3.20
|1.1200
|1.1094
|1.1200
|571.12
|58791.84
|3014
|2006.08.21 08:30
|close
|1508
|1.60
|1.1206
|1.1094
|1.1215
|157.06
|58948.90
|3015
|2006.08.21 08:30
|close
|1507
|0.80
|1.1208
|1.1094
|1.1230
|-14.28
|58934.62
|3016
|2006.08.21 08:30
|close
|1506
|0.40
|1.1211
|1.1094
|1.1245
|-49.95
|58884.67
|3017
|2006.08.21 08:30
|close
|1505
|0.20
|1.1214
|1.1095
|1.1261
|-47.65
|58837.02
|3018
|2006.08.21 08:30
|close
|1504
|0.10
|1.1213
|1.1096
|1.1277
|-38.99
|58798.03
|3019
|2006.08.21 08:30
|sell
|1510
|0.10
|1.1208
|1.1369
|1.1188
|3020
|2006.08.21 09:03
|t/p
|1510
|0.10
|1.1188
|1.1369
|1.1188
|17.88
|58815.91
|3021
|2006.08.21 09:03
|sell
|1511
|0.10
|1.1184
|1.1345
|1.1164
|3022
|2006.08.22 03:11
|sell
|1512
|0.20
|1.1200
|1.1346
|1.1180
|3023
|2006.08.22 04:34
|t/p
|1512
|0.20
|1.1180
|1.1346
|1.1180
|35.78
|58851.69
|3024
|2006.08.22 04:34
|close
|1511
|0.10
|1.1180
|1.1345
|1.1164
|3.28
|58854.97
|3025
|2006.08.22 04:38
|buy
|1513
|0.10
|1.1181
|1.1020
|1.1201
|3026
|2006.08.22 07:00
|buy
|1514
|0.20
|1.1164
|1.1018
|1.1184
|3027
|2006.08.22 09:47
|buy
|1515
|0.40
|1.1149
|1.1018
|1.1169
|3028
|2006.08.22 14:32
|t/p
|1515
|0.40
|1.1169
|1.1018
|1.1169
|71.63
|58926.60
|3029
|2006.08.22 14:32
|close
|1514
|0.20
|1.1169
|1.1018
|1.1184
|8.95
|58935.55
|3030
|2006.08.22 14:33
|close
|1513
|0.10
|1.1168
|1.1020
|1.1201
|-11.64
|58923.91
|3031
|2006.08.22 14:33
|buy
|1516
|0.10
|1.1172
|1.1011
|1.1192
|3032
|2006.08.22 15:44
|buy
|1517
|0.20
|1.1157
|1.1011
|1.1177
|3033
|2006.08.23 03:37
|buy
|1518
|0.40
|1.1141
|1.1010
|1.1161
|3034
|2006.08.23 04:33
|buy
|1519
|0.80
|1.1125
|1.1009
|1.1145
|3035
|2006.08.23 08:31
|buy
|1520
|1.60
|1.1110
|1.1009
|1.1130
|3036
|2006.08.23 08:51
|buy
|1521
|3.20
|1.1094
|1.1008
|1.1114
|3037
|2006.08.23 09:50
|buy
|1522
|6.40
|1.1079
|1.1008
|1.1099
|3038
|2006.08.23 10:00
|buy
|1523
|12.80
|1.1063
|1.1007
|1.1083
|3039
|2006.08.23 10:31
|t/p
|1523
|12.80
|1.1083
|1.1007
|1.1083
|2309.84
|61233.75
|3040
|2006.08.23 10:31
|close
|1522
|6.40
|1.1083
|1.1008
|1.1099
|230.98
|61464.73
|3041
|2006.08.23 10:31
|close
|1521
|3.20
|1.1082
|1.1008
|1.1114
|-346.51
|61118.22
|3042
|2006.08.23 10:31
|close
|1520
|1.60
|1.1081
|1.1009
|1.1130
|-418.73
|60699.49
|3043
|2006.08.23 10:31
|close
|1519
|0.80
|1.1082
|1.1009
|1.1145
|-310.41
|60389.08
|3044
|2006.08.23 10:31
|close
|1518
|0.40
|1.1081
|1.1010
|1.1161
|-216.59
|60172.49
|3045
|2006.08.23 10:31
|close
|1517
|0.20
|1.1082
|1.1011
|1.1177
|-134.85
|60037.64
|3046
|2006.08.23 10:31
|close
|1516
|0.10
|1.1081
|1.1011
|1.1192
|-81.87
|59955.77
|3047
|2006.08.23 10:31
|sell
|1524
|0.10
|1.1082
|1.1243
|1.1062
|3048
|2006.08.23 11:38
|sell
|1525
|0.20
|1.1098
|1.1244
|1.1078
|3049
|2006.08.23 13:00
|sell
|1526
|0.40
|1.1113
|1.1244
|1.1093
|3050
|2006.08.23 15:08
|sell
|1527
|0.80
|1.1128
|1.1244
|1.1108
|3051
|2006.08.24 01:55
|t/p
|1527
|0.80
|1.1108
|1.1244
|1.1108
|136.75
|60092.52
|3052
|2006.08.24 01:55
|close
|1526
|0.40
|1.1108
|1.1244
|1.1093
|14.37
|60106.89
|3053
|2006.08.24 01:55
|close
|1525
|0.20
|1.1107
|1.1244
|1.1078
|-18.03
|60088.85
|3054
|2006.08.24 01:55
|close
|1524
|0.10
|1.1108
|1.1243
|1.1062
|-24.32
|60064.53
|3055
|2006.08.24 01:55
|sell
|1528
|0.10
|1.1104
|1.1265
|1.1084
|3056
|2006.08.24 04:09
|sell
|1529
|0.20
|1.1120
|1.1266
|1.1100
|3057
|2006.08.24 04:25
|t/p
|1529
|0.20
|1.1100
|1.1266
|1.1100
|36.04
|60100.57
|3058
|2006.08.24 04:25
|close
|1528
|0.10
|1.1100
|1.1265
|1.1084
|3.60
|60104.17
|3059
|2006.08.24 04:25
|sell
|1530
|0.10
|1.1096
|1.1257
|1.1076
|3060
|2006.08.24 09:17
|sell
|1531
|0.20
|1.1111
|1.1257
|1.1091
|3061
|2006.08.24 22:43
|t/p
|1531
|0.20
|1.1091
|1.1257
|1.1091
|36.07
|60140.24
|3062
|2006.08.24 22:43
|close
|1530
|0.10
|1.1091
|1.1257
|1.1076
|4.51
|60144.75
|3063
|2006.08.24 22:43
|sell
|1532
|0.10
|1.1087
|1.1248
|1.1067
|3064
|2006.08.25 05:46
|t/p
|1532
|0.10
|1.1067
|1.1248
|1.1067
|17.77
|60162.52
|3065
|2006.08.25 05:46
|sell
|1533
|0.10
|1.1064
|1.1225
|1.1044
|3066
|2006.08.25 08:34
|sell
|1534
|0.20
|1.1080
|1.1226
|1.1060
|3067
|2006.08.25 09:49
|t/p
|1534
|0.20
|1.1060
|1.1226
|1.1060
|36.17
|60198.69
|3068
|2006.08.25 09:49
|close
|1533
|0.10
|1.1060
|1.1225
|1.1044
|3.62
|60202.31
|3069
|2006.08.25 09:49
|buy
|1535
|0.10
|1.1061
|1.0900
|1.1081
|3070
|2006.08.25 10:11
|t/p
|1535
|0.10
|1.1081
|1.0900
|1.1081
|18.05
|60220.36
|3071
|2006.08.25 10:11
|buy
|1536
|0.10
|1.1084
|1.0923
|1.1104
|3072
|2006.08.28 00:10
|buy
|1537
|0.20
|1.1069
|1.0923
|1.1089
|3073
|2006.08.28 10:40
|t/p
|1537
|0.20
|1.1089
|1.0923
|1.1089
|36.07
|60256.43
|3074
|2006.08.28 10:40
|close
|1536
|0.10
|1.1089
|1.0923
|1.1104
|4.76
|60261.19
|3075
|2006.08.28 10:40
|buy
|1538
|0.10
|1.1093
|1.0932
|1.1113
|3076
|2006.08.28 11:05
|t/p
|1538
|0.10
|1.1113
|1.0932
|1.1113
|18.00
|60279.19
|3077
|2006.08.28 11:05
|buy
|1539
|0.10
|1.1116
|1.0955
|1.1136
|3078
|2006.08.28 13:00
|buy
|1540
|0.20
|1.1100
|1.0954
|1.1120
|3079
|2006.08.28 16:56
|t/p
|1540
|0.20
|1.1120
|1.0954
|1.1120
|35.97
|60315.16
|3080
|2006.08.28 16:56
|close
|1539
|0.10
|1.1120
|1.0955
|1.1136
|3.60
|60318.76
|3081
|2006.08.28 16:56
|buy
|1541
|0.10
|1.1122
|1.0961
|1.1142
|3082
|2006.08.28 20:47
|buy
|1542
|0.20
|1.1106
|1.0960
|1.1126
|3083
|2006.08.29 03:02
|buy
|1543
|0.40
|1.1091
|1.0960
|1.1111
|3084
|2006.08.29 03:10
|buy
|1544
|0.80
|1.1076
|1.0960
|1.1096
|3085
|2006.08.29 05:55
|buy
|1545
|1.60
|1.1061
|1.0960
|1.1081
|3086
|2006.08.29 07:03
|t/p
|1545
|1.60
|1.1081
|1.0960
|1.1081
|288.78
|60607.54
|3087
|2006.08.29 07:03
|close
|1544
|0.80
|1.1081
|1.0960
|1.1096
|36.10
|60643.64
|3088
|2006.08.29 07:03
|close
|1543
|0.40
|1.1081
|1.0960
|1.1111
|-36.10
|60607.54
|3089
|2006.08.29 07:05
|close
|1542
|0.20
|1.1082
|1.0960
|1.1126
|-42.81
|60564.73
|3090
|2006.08.29 07:07
|close
|1541
|0.10
|1.1081
|1.0961
|1.1142
|-36.75
|60527.98
|3091
|2006.08.29 07:08
|sell
|1546
|0.10
|1.1083
|1.1244
|1.1063
|3092
|2006.08.29 10:25
|sell
|1547
|0.20
|1.1099
|1.1245
|1.1079
|3093
|2006.08.29 10:59
|sell
|1548
|0.40
|1.1115
|1.1246
|1.1095
|3094
|2006.08.29 14:15
|t/p
|1548
|0.40
|1.1095
|1.1246
|1.1095
|72.10
|60600.08
|3095
|2006.08.29 14:15
|close
|1547
|0.20
|1.1095
|1.1245
|1.1079
|7.21
|60607.29
|3096
|2006.08.29 14:15
|close
|1546
|0.10
|1.1096
|1.1244
|1.1063
|-11.72
|60595.57
|3097
|2006.08.29 14:15
|buy
|1549
|0.10
|1.1094
|1.0933
|1.1114
|3098
|2006.08.29 14:30
|buy
|1550
|0.20
|1.1079
|1.0933
|1.1099
|3099
|2006.08.30 04:55
|buy
|1551
|0.40
|1.1063
|1.0932
|1.1083
|3100
|2006.08.30 05:55
|t/p
|1551
|0.40
|1.1083
|1.0932
|1.1083
|72.18
|60667.75
|3101
|2006.08.30 05:55
|close
|1550
|0.20
|1.1083
|1.0933
|1.1099
|7.72
|60675.48
|3102
|2006.08.30 05:55
|close
|1549
|0.10
|1.1085
|1.0933
|1.1114
|-7.87
|60667.61
|3103
|2006.08.30 05:55
|buy
|1552
|0.10
|1.1089
|1.0928
|1.1109
|3104
|2006.08.30 07:17
|buy
|1553
|0.20
|1.1074
|1.0928
|1.1094
|3105
|2006.08.30 07:35
|buy
|1554
|0.40
|1.1059
|1.0928
|1.1079
|3106
|2006.08.30 08:30
|t/p
|1554
|0.40
|1.1079
|1.0928
|1.1079
|72.20
|60739.81
|3107
|2006.08.30 08:30
|close
|1553
|0.20
|1.1081
|1.0928
|1.1094
|12.63
|60752.44
|3108
|2006.08.30 08:30
|close
|1552
|0.10
|1.1080
|1.0928
|1.1109
|-8.12
|60744.32
|3109
|2006.08.30 08:30
|buy
|1555
|0.10
|1.1084
|1.0923
|1.1104
|3110
|2006.08.30 08:31
|buy
|1556
|0.20
|1.1069
|1.0923
|1.1089
|3111
|2006.08.30 10:36
|t/p
|1556
|0.20
|1.1089
|1.0923
|1.1089
|36.07
|60780.39
|3112
|2006.08.30 10:36
|close
|1555
|0.10
|1.1089
|1.0923
|1.1104
|4.51
|60784.90
|3113
|2006.08.30 10:36
|buy
|1557
|0.10
|1.1093
|1.0932
|1.1113
|3114
|2006.08.31 01:39
|buy
|1558
|0.20
|1.1078
|1.0932
|1.1098
|3115
|2006.08.31 09:29
|t/p
|1558
|0.20
|1.1098
|1.0932
|1.1098
|36.04
|60820.94
|3116
|2006.08.31 09:29
|close
|1557
|0.10
|1.1098
|1.0932
|1.1113
|5.26
|60826.20
|3117
|2006.08.31 09:30
|buy
|1559
|0.10
|1.1100
|1.0939
|1.1120
|3118
|2006.08.31 11:18
|buy
|1560
|0.20
|1.1084
|1.0938
|1.1104
|3119
|2006.08.31 11:40
|buy
|1561
|0.40
|1.1069
|1.0938
|1.1089
|3120
|2006.08.31 12:31
|buy
|1562
|0.80
|1.1054
|1.0938
|1.1074
|3121
|2006.08.31 16:50
|buy
|1563
|1.60
|1.1039
|1.0938
|1.1059
|3122
|2006.09.01 03:17
|t/p
|1563
|1.60
|1.1059
|1.0938
|1.1059
|293.38
|61119.59
|3123
|2006.09.01 03:17
|close
|1562
|0.80
|1.1059
|1.0938
|1.1074
|38.18
|61157.77
|3124
|2006.09.01 03:18
|close
|1561
|0.40
|1.1060
|1.0938
|1.1089
|-31.54
|61126.22
|3125
|2006.09.01 03:19
|close
|1560
|0.20
|1.1061
|1.0938
|1.1104
|-41.09
|61085.13
|3126
|2006.09.01 03:19
|close
|1559
|0.10
|1.1060
|1.0939
|1.1120
|-35.92
|61049.22
|3127
|2006.09.01 03:19
|buy
|1564
|0.10
|1.1064
|1.0903
|1.1084
|3128
|2006.09.01 07:56
|buy
|1565
|0.20
|1.1049
|1.0903
|1.1069
|3129
|2006.09.04 06:42
|t/p
|1565
|0.20
|1.1069
|1.0903
|1.1069
|36.64
|61085.86
|3130
|2006.09.04 06:42
|close
|1564
|0.10
|1.1069
|1.0903
|1.1084
|4.77
|61090.63
|3131
|2006.09.04 06:42
|buy
|1566
|0.10
|1.1073
|1.0912
|1.1093
|3132
|2006.09.04 08:50
|buy
|1567
|0.20
|1.1058
|1.0912
|1.1078
|3133
|2006.09.05 02:29
|t/p
|1567
|0.20
|1.1078
|1.0912
|1.1078
|36.61
|61127.24
|3134
|2006.09.05 02:29
|close
|1566
|0.10
|1.1078
|1.0912
|1.1093
|4.76
|61132.00
|3135
|2006.09.05 02:30
|buy
|1568
|0.10
|1.1080
|1.0919
|1.1100
|3136
|2006.09.05 03:54
|t/p
|1568
|0.10
|1.1100
|1.0919
|1.1100
|18.02
|61150.02
|3137
|2006.09.05 03:54
|buy
|1569
|0.10
|1.1103
|1.0942
|1.1123
|3138
|2006.09.05 04:35
|t/p
|1569
|0.10
|1.1123
|1.0942
|1.1123
|17.98
|61168.00
|3139
|2006.09.05 04:35
|buy
|1570
|0.10
|1.1126
|1.0965
|1.1146
|3140
|2006.09.05 05:02
|buy
|1571
|0.20
|1.1111
|1.0965
|1.1131
|3141
|2006.09.05 09:21
|t/p
|1571
|0.20
|1.1131
|1.0965
|1.1131
|35.93
|61203.93
|3142
|2006.09.05 09:21
|close
|1570
|0.10
|1.1132
|1.0965
|1.1146
|5.39
|61209.32
|3143
|2006.09.05 09:21
|buy
|1572
|0.10
|1.1135
|1.0974
|1.1155
|3144
|2006.09.05 10:35
|buy
|1573
|0.20
|1.1120
|1.0974
|1.1140
|3145
|2006.09.06 09:07
|buy
|1574
|0.40
|1.1104
|1.0973
|1.1124
|3146
|2006.09.06 09:13
|buy
|1575
|0.80
|1.1089
|1.0973
|1.1109
|3147
|2006.09.06 09:34
|buy
|1576
|1.60
|1.1074
|1.0973
|1.1094
|3148
|2006.09.06 10:22
|buy
|1577
|3.20
|1.1059
|1.0973
|1.1079
|3149
|2006.09.07 10:30
|t/p
|1577
|3.20
|1.1079
|1.0973
|1.1079
|601.75
|61811.08
|3150
|2006.09.07 10:30
|close
|1576
|1.60
|1.1080
|1.0973
|1.1094
|98.71
|61909.79
|3151
|2006.09.07 10:30
|close
|1575
|0.80
|1.1079
|1.0973
|1.1109
|-66.18
|61843.61
|3152
|2006.09.07 10:30
|close
|1574
|0.40
|1.1079
|1.0973
|1.1124
|-87.24
|61756.37
|3153
|2006.09.07 10:30
|close
|1573
|0.20
|1.1078
|1.0974
|1.1140
|-73.82
|61682.55
|3154
|2006.09.07 10:31
|close
|1572
|0.10
|1.1077
|1.0974
|1.1155
|-51.35
|61631.19
|3155
|2006.09.07 10:31
|buy
|1578
|0.10
|1.1081
|1.0920
|1.1101
|3156
|2006.09.07 10:55
|t/p
|1578
|0.10
|1.1101
|1.0920
|1.1101
|18.02
|61649.21
|3157
|2006.09.07 10:55
|buy
|1579
|0.10
|1.1104
|1.0943
|1.1124
|3158
|2006.09.07 12:08
|buy
|1580
|0.20
|1.1089
|1.0943
|1.1109
|3159
|2006.09.07 23:25
|t/p
|1580
|0.20
|1.1109
|1.0943
|1.1109
|36.01
|61685.22
|3160
|2006.09.07 23:25
|close
|1579
|0.10
|1.1109
|1.0943
|1.1124
|4.50
|61689.72
|3161
|2006.09.07 23:25
|sell
|1581
|0.10
|1.1108
|1.1269
|1.1088
|3162
|2006.09.08 07:00
|sell
|1582
|0.20
|1.1126
|1.1272
|1.1106
|3163
|2006.09.08 07:00
|sell
|1583
|0.40
|1.1143
|1.1274
|1.1123
|3164
|2006.09.08 07:36
|t/p
|1583
|0.40
|1.1123
|1.1274
|1.1123
|71.92
|61761.64
|3165
|2006.09.08 07:36
|close
|1582
|0.20
|1.1123
|1.1272
|1.1106
|5.39
|61767.03
|3166
|2006.09.08 07:36
|close
|1581
|0.10
|1.1124
|1.1269
|1.1088
|-14.68
|61752.35
|3167
|2006.09.08 07:36
|sell
|1584
|0.10
|1.1120
|1.1281
|1.1100
|3168
|2006.09.08 08:27
|sell
|1585
|0.20
|1.1136
|1.1282
|1.1116
|3169
|2006.09.08 08:35
|sell
|1586
|0.40
|1.1151
|1.1282
|1.1131
|3170
|2006.09.08 08:44
|sell
|1587
|0.80
|1.1166
|1.1282
|1.1146
|3171
|2006.09.08 09:32
|sell
|1588
|1.60
|1.1181
|1.1282
|1.1161
|3172
|2006.09.08 10:59
|sell
|1589
|3.20
|1.1197
|1.1283
|1.1177
|3173
|2006.09.10 18:05
|sell
|1590
|6.40
|1.1212
|1.1283
|1.1192
|3174
|2006.09.11 04:09
|t/p
|1590
|6.40
|1.1192
|1.1283
|1.1192
|1124.23
|62876.58
|3175
|2006.09.11 04:09
|close
|1589
|3.20
|1.1192
|1.1283
|1.1177
|133.24
|63009.82
|3176
|2006.09.11 04:09
|close
|1588
|1.60
|1.1193
|1.1282
|1.1161
|-176.40
|62833.42
|3177
|2006.09.11 04:09
|close
|1587
|0.80
|1.1192
|1.1282
|1.1146
|-188.28
|62645.14
|3178
|2006.09.11 04:09
|close
|1586
|0.40
|1.1191
|1.1282
|1.1131
|-144.18
|62500.96
|3179
|2006.09.11 04:09
|close
|1585
|0.20
|1.1189
|1.1282
|1.1116
|-95.35
|62405.61
|3180
|2006.09.11 04:09
|close
|1584
|0.10
|1.1189
|1.1281
|1.1100
|-61.97
|62343.63
|3181
|2006.09.11 04:09
|sell
|1591
|0.10
|1.1185
|1.1346
|1.1165
|3182
|2006.09.11 04:17
|sell
|1592
|0.20
|1.1200
|1.1346
|1.1180
|3183
|2006.09.11 05:58
|t/p
|1592
|0.20
|1.1180
|1.1346
|1.1180
|35.78
|62379.41
|3184
|2006.09.11 05:58
|close
|1591
|0.10
|1.1180
|1.1346
|1.1165
|4.47
|62383.88
|3185
|2006.09.11 05:58
|sell
|1593
|0.10
|1.1176
|1.1337
|1.1156
|3186
|2006.09.11 06:45
|sell
|1594
|0.20
|1.1191
|1.1337
|1.1171
|3187
|2006.09.11 07:55
|sell
|1595
|0.40
|1.1206
|1.1337
|1.1186
|3188
|2006.09.11 10:07
|sell
|1596
|0.80
|1.1221
|1.1337
|1.1201
|3189
|2006.09.11 10:25
|t/p
|1596
|0.80
|1.1201
|1.1337
|1.1201
|142.84
|62526.72
|3190
|2006.09.11 10:25
|close
|1595
|0.40
|1.1201
|1.1337
|1.1186
|17.86
|62544.58
|3191
|2006.09.11 10:25
|close
|1594
|0.20
|1.1199
|1.1337
|1.1171
|-14.29
|62530.29
|3192
|2006.09.11 10:25
|close
|1593
|0.10
|1.1200
|1.1337
|1.1156
|-21.43
|62508.86
|3193
|2006.09.11 10:25
|sell
|1597
|0.10
|1.1196
|1.1357
|1.1176
|3194
|2006.09.11 10:45
|sell
|1598
|0.20
|1.1211
|1.1357
|1.1191
|3195
|2006.09.12 02:59
|t/p
|1598
|0.20
|1.1191
|1.1357
|1.1191
|35.13
|62544.00
|3196
|2006.09.12 02:59
|close
|1597
|0.10
|1.1191
|1.1357
|1.1176
|4.17
|62548.16
|3197
|2006.09.12 02:59
|sell
|1599
|0.10
|1.1187
|1.1348
|1.1167
|3198
|2006.09.12 08:31
|sell
|1600
|0.20
|1.1202
|1.1348
|1.1182
|3199
|2006.09.12 08:35
|sell
|1601
|0.40
|1.1218
|1.1349
|1.1198
|3200
|2006.09.12 08:49
|t/p
|1601
|0.40
|1.1198
|1.1349
|1.1198
|71.44
|62619.60
|3201
|2006.09.12 08:49
|close
|1600
|0.20
|1.1198
|1.1348
|1.1182
|7.14
|62626.74
|3202
|2006.09.12 08:49
|close
|1599
|0.10
|1.1199
|1.1348
|1.1167
|-10.72
|62616.02
|3203
|2006.09.12 08:49
|buy
|1602
|0.10
|1.1200
|1.1039
|1.1220
|3204
|2006.09.12 08:57
|buy
|1603
|0.20
|1.1184
|1.1038
|1.1204
|3205
|2006.09.12 10:39
|buy
|1604
|0.40
|1.1169
|1.1038
|1.1189
|3206
|2006.09.12 11:47
|t/p
|1604
|0.40
|1.1189
|1.1038
|1.1189
|71.50
|62687.52
|3207
|2006.09.12 11:47
|close
|1603
|0.20
|1.1190
|1.1038
|1.1204
|10.72
|62698.24
|3208
|2006.09.12 11:47
|close
|1602
|0.10
|1.1190
|1.1039
|1.1220
|-8.94
|62689.30
|3209
|2006.09.12 11:47
|buy
|1605
|0.10
|1.1192
|1.1031
|1.1212
|3210
|2006.09.12 21:19
|t/p
|1605
|0.10
|1.1212
|1.1031
|1.1212
|17.84
|62707.14
|3211
|2006.09.12 21:19
|buy
|1606
|0.10
|1.1215
|1.1054
|1.1235
|3212
|2006.09.12 22:13
|buy
|1607
|0.20
|1.1200
|1.1054
|1.1220
|3213
|2006.09.13 08:11
|t/p
|1607
|0.20
|1.1220
|1.1054
|1.1220
|36.15
|62743.30
|3214
|2006.09.13 08:11
|close
|1606
|0.10
|1.1221
|1.1054
|1.1235
|5.60
|62748.90
|3215
|2006.09.13 08:12
|buy
|1608
|0.10
|1.1225
|1.1064
|1.1245
|3216
|2006.09.13 10:56
|buy
|1609
|0.20
|1.1210
|1.1064
|1.1230
|3217
|2006.09.13 11:04
|buy
|1610
|0.40
|1.1195
|1.1064
|1.1215
|3218
|2006.09.13 11:20
|buy
|1611
|0.80
|1.1180
|1.1064
|1.1200
|3219
|2006.09.13 12:52
|t/p
|1611
|0.80
|1.1200
|1.1064
|1.1200
|142.86
|62891.76
|3220
|2006.09.13 12:52
|close
|1610
|0.40
|1.1200
|1.1064
|1.1215
|17.86
|62909.62
|3221
|2006.09.13 12:52
|close
|1609
|0.20
|1.1199
|1.1064
|1.1230
|-19.64
|62889.98
|3222
|2006.09.13 12:53
|close
|1608
|0.10
|1.1200
|1.1064
|1.1245
|-22.32
|62867.66
|3223
|2006.09.13 12:53
|sell
|1612
|0.10
|1.1200
|1.1361
|1.1180
|3224
|2006.09.14 03:24
|t/p
|1612
|0.10
|1.1180
|1.1361
|1.1180
|16.98
|62884.64
|3225
|2006.09.14 03:24
|sell
|1613
|0.10
|1.1177
|1.1338
|1.1157
|3226
|2006.09.14 07:29
|t/p
|1613
|0.10
|1.1157
|1.1338
|1.1157
|17.93
|62902.57
|3227
|2006.09.14 07:29
|sell
|1614
|0.10
|1.1154
|1.1315
|1.1134
|3228
|2006.09.14 08:04
|sell
|1615
|0.20
|1.1169
|1.1315
|1.1149
|3229
|2006.09.14 08:57
|t/p
|1615
|0.20
|1.1149
|1.1315
|1.1149
|35.88
|62938.45
|3230
|2006.09.14 08:57
|close
|1614
|0.10
|1.1149
|1.1315
|1.1134
|4.48
|62942.93
|3231
|2006.09.14 08:57
|sell
|1616
|0.10
|1.1146
|1.1307
|1.1126
|3232
|2006.09.14 09:06
|t/p
|1616
|0.10
|1.1126
|1.1307
|1.1126
|17.98
|62960.91
|3233
|2006.09.14 09:06
|sell
|1617
|0.10
|1.1123
|1.1284
|1.1103
|3234
|2006.09.14 09:13
|sell
|1618
|0.20
|1.1139
|1.1285
|1.1119
|3235
|2006.09.14 09:47
|sell
|1619
|0.40
|1.1155
|1.1286
|1.1135
|3236
|2006.09.14 10:18
|sell
|1620
|0.80
|1.1170
|1.1286
|1.1150
|3237
|2006.09.14 13:22
|sell
|1621
|1.60
|1.1185
|1.1286
|1.1165
|3238
|2006.09.15 08:11
|sell
|1622
|3.20
|1.1201
|1.1287
|1.1181
|3239
|2006.09.15 09:40
|sell
|1623
|6.40
|1.1217
|1.1288
|1.1197
|3240
|2006.09.15 10:11
|t/p
|1623
|6.40
|1.1197
|1.1288
|1.1197
|1143.16
|64104.07
|3241
|2006.09.15 10:11
|close
|1622
|3.20
|1.1197
|1.1287
|1.1181
|114.32
|64218.39
|3242
|2006.09.15 10:11
|close
|1621
|1.60
|1.1198
|1.1286
|1.1165
|-190.61
|64027.78
|3243
|2006.09.15 10:11
|close
|1620
|0.80
|1.1197
|1.1286
|1.1150
|-195.34
|63832.44
|3244
|2006.09.15 10:11
|close
|1619
|0.40
|1.1198
|1.1286
|1.1135
|-154.81
|63677.62
|3245
|2006.09.15 10:11
|close
|1618
|0.20
|1.1199
|1.1285
|1.1119
|-107.76
|63569.86
|3246
|2006.09.15 10:12
|close
|1617
|0.10
|1.1200
|1.1284
|1.1103
|-69.05
|63500.81
|3247
|2006.09.15 10:12
|buy
|1624
|0.10
|1.1200
|1.1039
|1.1220
|3248
|2006.09.15 12:11
|buy
|1625
|0.20
|1.1184
|1.1038
|1.1204
|3249
|2006.09.18 06:50
|t/p
|1625
|0.20
|1.1204
|1.1038
|1.1204
|36.20
|63537.01
|3250
|2006.09.18 06:50
|close
|1624
|0.10
|1.1205
|1.1039
|1.1220
|4.71
|63541.72
|3251
|2006.09.18 06:50
|buy
|1626
|0.10
|1.1209
|1.1048
|1.1229
|3252
|2006.09.18 10:02
|buy
|1627
|0.20
|1.1194
|1.1048
|1.1214
|3253
|2006.09.18 10:07
|buy
|1628
|0.40
|1.1179
|1.1048
|1.1199
|3254
|2006.09.18 10:21
|buy
|1629
|0.80
|1.1163
|1.1047
|1.1183
|3255
|2006.09.18 11:04
|t/p
|1629
|0.80
|1.1183
|1.1047
|1.1183
|143.06
|63684.78
|3256
|2006.09.18 11:04
|close
|1628
|0.40
|1.1184
|1.1048
|1.1199
|17.88
|63702.66
|3257
|2006.09.18 11:04
|close
|1627
|0.20
|1.1183
|1.1048
|1.1214
|-19.67
|63682.99
|3258
|2006.09.18 11:04
|close
|1626
|0.10
|1.1182
|1.1048
|1.1229
|-24.15
|63658.84
|3259
|2006.09.18 11:04
|sell
|1630
|0.10
|1.1183
|1.1344
|1.1163
|3260
|2006.09.19 07:46
|sell
|1631
|0.20
|1.1199
|1.1345
|1.1179
|3261
|2006.09.19 08:04
|sell
|1632
|0.40
|1.1214
|1.1345
|1.1194
|3262
|2006.09.19 08:21
|sell
|1633
|0.80
|1.1229
|1.1345
|1.1209
|3263
|2006.09.19 08:30
|t/p
|1633
|0.80
|1.1209
|1.1345
|1.1209
|142.74
|63801.58
|3264
|2006.09.19 08:30
|close
|1632
|0.40
|1.1209
|1.1345
|1.1194
|17.84
|63819.42
|3265
|2006.09.19 08:30
|close
|1631
|0.20
|1.1207
|1.1345
|1.1179
|-14.28
|63805.14
|3266
|2006.09.19 08:30
|close
|1630
|0.10
|1.1206
|1.1344
|1.1163
|-20.82
|63784.32
|3267
|2006.09.19 08:30
|buy
|1634
|0.10
|1.1207
|1.1046
|1.1227
|3268
|2006.09.19 08:33
|buy
|1635
|0.20
|1.1192
|1.1046
|1.1212
|3269
|2006.09.19 08:40
|t/p
|1635
|0.20
|1.1212
|1.1046
|1.1212
|35.68
|63820.00
|3270
|2006.09.19 08:40
|close
|1634
|0.10
|1.1212
|1.1046
|1.1227
|4.46
|63824.46
|3271
|2006.09.19 08:40
|buy
|1636
|0.10
|1.1214
|1.1053
|1.1234
|3272
|2006.09.19 08:41
|buy
|1637
|0.20
|1.1199
|1.1053
|1.1219
|3273
|2006.09.19 10:18
|t/p
|1637
|0.20
|1.1219
|1.1053
|1.1219
|35.65
|63860.11
|3274
|2006.09.19 10:18
|close
|1636
|0.10
|1.1219
|1.1053
|1.1234
|4.46
|63864.57
|3275
|2006.09.19 10:18
|buy
|1638
|0.10
|1.1223
|1.1062
|1.1243
|3276
|2006.09.19 11:42
|t/p
|1638
|0.10
|1.1243
|1.1062
|1.1243
|17.79
|63882.36
|3277
|2006.09.19 11:42
|buy
|1639
|0.10
|1.1246
|1.1085
|1.1266
|3278
|2006.09.19 11:48
|buy
|1640
|0.20
|1.1231
|1.1085
|1.1251
|3279
|2006.09.19 12:51
|t/p
|1640
|0.20
|1.1251
|1.1085
|1.1251
|35.55
|63917.91
|3280
|2006.09.19 12:51
|close
|1639
|0.10
|1.1251
|1.1085
|1.1266
|4.44
|63922.35
|3281
|2006.09.19 12:51
|buy
|1641
|0.10
|1.1252
|1.1091
|1.1272
|3282
|2006.09.19 13:05
|t/p
|1641
|0.10
|1.1272
|1.1091
|1.1272
|17.74
|63940.09
|3283
|2006.09.19 13:05
|buy
|1642
|0.10
|1.1275
|1.1114
|1.1295
|3284
|2006.09.20 04:48
|buy
|1643
|0.20
|1.1260
|1.1114
|1.1280
|3285
|2006.09.20 05:39
|t/p
|1643
|0.20
|1.1280
|1.1114
|1.1280
|35.46
|63975.55
|3286
|2006.09.20 05:39
|close
|1642
|0.10
|1.1280
|1.1114
|1.1295
|4.68
|63980.23
|3287
|2006.09.20 05:39
|sell
|1644
|0.10
|1.1282
|1.1443
|1.1262
|3288
|2006.09.20 13:49
|t/p
|1644
|0.10
|1.1262
|1.1443
|1.1262
|17.76
|63997.99
|3289
|2006.09.20 13:49
|sell
|1645
|0.10
|1.1259
|1.1420
|1.1239
|3290
|2006.09.20 14:14
|sell
|1646
|0.20
|1.1275
|1.1421
|1.1255
|3291
|2006.09.21 03:16
|t/p
|1646
|0.20
|1.1255
|1.1421
|1.1255
|33.72
|64031.71
|3292
|2006.09.21 03:16
|close
|1645
|0.10
|1.1254
|1.1420
|1.1239
|3.53
|64035.24
|3293
|2006.09.21 03:16
|sell
|1647
|0.10
|1.1250
|1.1411
|1.1230
|3294
|2006.09.21 06:41
|t/p
|1647
|0.10
|1.1230
|1.1411
|1.1230
|17.81
|64053.05
|3295
|2006.09.21 06:41
|sell
|1648
|0.10
|1.1227
|1.1388
|1.1207
|3296
|2006.09.21 08:46
|t/p
|1648
|0.10
|1.1207
|1.1388
|1.1207
|17.85
|64070.90
|3297
|2006.09.21 08:46
|sell
|1649
|0.10
|1.1204
|1.1365
|1.1184
|3298
|2006.09.21 12:03
|t/p
|1649
|0.10
|1.1184
|1.1365
|1.1184
|17.88
|64088.78
|3299
|2006.09.21 12:15
|sell
|1650
|0.10
|1.1169
|1.1330
|1.1149
|3300
|2006.09.21 13:31
|sell
|1651
|0.20
|1.1184
|1.1330
|1.1164
|3301
|2006.09.21 19:03
|sell
|1652
|0.40
|1.1200
|1.1331
|1.1180
|3302
|2006.09.22 03:22
|t/p
|1652
|0.40
|1.1180
|1.1331
|1.1180
|70.35
|64159.12
|3303
|2006.09.22 03:22
|close
|1651
|0.20
|1.1180
|1.1330
|1.1164
|6.55
|64165.68
|3304
|2006.09.22 03:22
|close
|1650
|0.10
|1.1181
|1.1330
|1.1149
|-11.03
|64154.64
|3305
|2006.09.22 03:22
|buy
|1653
|0.10
|1.1182
|1.1021
|1.1202
|3306
|2006.09.22 03:46
|buy
|1654
|0.20
|1.1167
|1.1021
|1.1187
|3307
|2006.09.22 04:25
|buy
|1655
|0.40
|1.1152
|1.1021
|1.1172
|3308
|2006.09.22 05:09
|buy
|1656
|0.80
|1.1137
|1.1021
|1.1157
|3309
|2006.09.22 08:16
|buy
|1657
|1.60
|1.1121
|1.1020
|1.1141
|3310
|2006.09.22 09:50
|t/p
|1657
|1.60
|1.1141
|1.1020
|1.1141
|287.23
|64441.87
|3311
|2006.09.22 09:50
|close
|1656
|0.80
|1.1141
|1.1021
|1.1157
|28.72
|64470.59
|3312
|2006.09.22 09:50
|close
|1655
|0.40
|1.1140
|1.1021
|1.1172
|-43.09
|64427.50
|3313
|2006.09.22 09:50
|close
|1654
|0.20
|1.1140
|1.1021
|1.1187
|-48.47
|64379.03
|3314
|2006.09.22 09:50
|close
|1653
|0.10
|1.1141
|1.1021
|1.1202
|-36.80
|64342.23
|3315
|2006.09.22 09:51
|sell
|1658
|0.10
|1.1140
|1.1301
|1.1120
|3316
|2006.09.22 10:18
|sell
|1659
|0.20
|1.1156
|1.1302
|1.1136
|3317
|2006.09.22 10:53
|sell
|1660
|0.40
|1.1171
|1.1302
|1.1151
|3318
|2006.09.24 20:55
|sell
|1661
|0.80
|1.1186
|1.1302
|1.1166
|3319
|2006.09.24 22:32
|t/p
|1661
|0.80
|1.1166
|1.1302
|1.1166
|143.29
|64485.52
|3320
|2006.09.24 22:32
|close
|1660
|0.40
|1.1166
|1.1302
|1.1151
|17.91
|64503.43
|3321
|2006.09.24 22:33
|close
|1659
|0.20
|1.1167
|1.1302
|1.1136
|-19.70
|64483.73
|3322
|2006.09.24 22:34
|close
|1658
|0.10
|1.1168
|1.1301
|1.1120
|-25.07
|64458.66
|3323
|2006.09.24 22:35
|buy
|1662
|0.10
|1.1169
|1.1008
|1.1189
|3324
|2006.09.25 09:44
|buy
|1663
|0.20
|1.1154
|1.1008
|1.1174
|3325
|2006.09.26 02:38
|buy
|1664
|0.40
|1.1139
|1.1008
|1.1159
|3326
|2006.09.26 06:04
|t/p
|1664
|0.40
|1.1159
|1.1008
|1.1159
|71.69
|64530.35
|3327
|2006.09.26 06:04
|close
|1663
|0.20
|1.1160
|1.1008
|1.1174
|11.25
|64541.61
|3328
|2006.09.26 06:04
|close
|1662
|0.10
|1.1160
|1.1008
|1.1189
|-7.56
|64534.05
|3329
|2006.09.26 06:04
|buy
|1665
|0.10
|1.1164
|1.1003
|1.1184
|3330
|2006.09.26 07:40
|buy
|1666
|0.20
|1.1149
|1.1003
|1.1169
|3331
|2006.09.26 10:07
|t/p
|1666
|0.20
|1.1169
|1.1003
|1.1169
|35.81
|64569.86
|3332
|2006.09.26 10:07
|close
|1665
|0.10
|1.1169
|1.1003
|1.1184
|4.48
|64574.34
|3333
|2006.09.26 10:07
|buy
|1667
|0.10
|1.1174
|1.1013
|1.1194
|3334
|2006.09.26 11:17
|buy
|1668
|0.20
|1.1159
|1.1013
|1.1179
|3335
|2006.09.26 13:47
|buy
|1669
|0.40
|1.1143
|1.1012
|1.1163
|3336
|2006.09.26 15:41
|buy
|1670
|0.80
|1.1128
|1.1012
|1.1148
|3337
|2006.09.26 23:40
|t/p
|1670
|0.80
|1.1148
|1.1012
|1.1148
|143.52
|64717.86
|3338
|2006.09.26 23:40
|close
|1669
|0.40
|1.1148
|1.1012
|1.1163
|17.94
|64735.80
|3339
|2006.09.26 23:42
|close
|1668
|0.20
|1.1149
|1.1013
|1.1179
|-17.94
|64717.86
|3340
|2006.09.26 23:42
|close
|1667
|0.10
|1.1149
|1.1013
|1.1194
|-22.42
|64695.44
|3341
|2006.09.26 23:42
|buy
|1671
|0.10
|1.1153
|1.0992
|1.1173
|3342
|2006.09.27 08:30
|buy
|1672
|0.20
|1.1138
|1.0992
|1.1158
|3343
|2006.09.27 09:41
|t/p
|1672
|0.20
|1.1158
|1.0992
|1.1158
|35.85
|64731.29
|3344
|2006.09.27 09:41
|close
|1671
|0.10
|1.1158
|1.0992
|1.1173
|4.73
|64736.02
|3345
|2006.09.27 09:41
|sell
|1673
|0.10
|1.1159
|1.1320
|1.1139
|3346
|2006.09.27 13:56
|t/p
|1673
|0.10
|1.1139
|1.1320
|1.1139
|17.95
|64753.97
|3347
|2006.09.27 13:56
|sell
|1674
|0.10
|1.1136
|1.1297
|1.1116
|3348
|2006.09.27 14:40
|t/p
|1674
|0.10
|1.1116
|1.1297
|1.1116
|17.99
|64771.96
|3349
|2006.09.27 14:40
|sell
|1675
|0.10
|1.1113
|1.1274
|1.1093
|3350
|2006.09.27 14:48
|t/p
|1675
|0.10
|1.1093
|1.1274
|1.1093
|18.03
|64789.99
|3351
|2006.09.27 14:48
|sell
|1676
|0.10
|1.1090
|1.1251
|1.1070
|3352
|2006.09.27 15:07
|sell
|1677
|0.20
|1.1105
|1.1251
|1.1085
|3353
|2006.09.27 18:38
|sell
|1678
|0.40
|1.1120
|1.1251
|1.1100
|3354
|2006.09.28 09:34
|t/p
|1678
|0.40
|1.1100
|1.1251
|1.1100
|68.43
|64858.41
|3355
|2006.09.28 09:34
|close
|1677
|0.20
|1.1100
|1.1251
|1.1085
|7.19
|64865.60
|3356
|2006.09.28 09:34
|close
|1676
|0.10
|1.1099
|1.1251
|1.1070
|-9.02
|64856.58
|3357
|2006.09.28 09:34
|sell
|1679
|0.10
|1.1095
|1.1256
|1.1075
|3358
|2006.09.28 10:10
|sell
|1680
|0.20
|1.1110
|1.1256
|1.1090
|3359
|2006.09.28 13:25
|t/p
|1680
|0.20
|1.1090
|1.1256
|1.1090
|36.07
|64892.65
|3360
|2006.09.28 13:25
|close
|1679
|0.10
|1.1090
|1.1256
|1.1075
|4.51
|64897.16
|3361
|2006.09.28 13:25
|sell
|1681
|0.10
|1.1088
|1.1249
|1.1068
|3362
|2006.09.28 13:55
|sell
|1682
|0.20
|1.1103
|1.1249
|1.1083
|3363
|2006.09.28 21:25
|sell
|1683
|0.40
|1.1119
|1.1250
|1.1099
|3364
|2006.09.29 03:30
|sell
|1684
|0.80
|1.1134
|1.1250
|1.1114
|3365
|2006.09.29 03:45
|sell
|1685
|1.60
|1.1151
|1.1252
|1.1131
|3366
|2006.09.29 08:09
|sell
|1686
|3.20
|1.1166
|1.1252
|1.1146
|3367
|2006.09.29 08:41
|sell
|1687
|6.40
|1.1181
|1.1252
|1.1161
|3368
|2006.09.29 10:59
|t/p
|1687
|6.40
|1.1161
|1.1252
|1.1161
|1146.85
|66044.01
|3369
|2006.09.29 10:59
|close
|1686
|3.20
|1.1161
|1.1252
|1.1146
|143.36
|66187.37
|3370
|2006.09.29 11:00
|close
|1685
|1.60
|1.1161
|1.1252
|1.1131
|-143.36
|66044.01
|3371
|2006.09.29 11:00
|close
|1684
|0.80
|1.1161
|1.1250
|1.1114
|-193.53
|65850.48
|3372
|2006.09.29 11:00
|close
|1683
|0.40
|1.1160
|1.1250
|1.1099
|-148.16
|65702.32
|3373
|2006.09.29 11:00
|close
|1682
|0.20
|1.1159
|1.1249
|1.1083
|-100.98
|65601.34
|3374
|2006.09.29 11:00
|close
|1681
|0.10
|1.1160
|1.1249
|1.1068
|-64.82
|65536.52
|3375
|2006.09.29 11:00
|sell
|1688
|0.10
|1.1151
|1.1312
|1.1131
|3376
|2006.09.29 12:54
|sell
|1689
|0.20
|1.1166
|1.1312
|1.1146
|3377
|2006.09.29 13:18
|sell
|1690
|0.40
|1.1181
|1.1312
|1.1161
|3378
|2006.10.02 02:20
|sell
|1691
|0.80
|1.1197
|1.1313
|1.1177
|3379
|2006.10.02 03:51
|sell
|1692
|1.60
|1.1212
|1.1313
|1.1192
|3380
|2006.10.02 05:49
|t/p
|1692
|1.60
|1.1192
|1.1313
|1.1192
|285.92
|65822.44
|3381
|2006.10.02 05:49
|close
|1691
|0.80
|1.1192
|1.1313
|1.1177
|35.74
|65858.18
|3382
|2006.10.02 05:49
|close
|1690
|0.40
|1.1193
|1.1312
|1.1161
|-44.09
|65814.08
|3383
|2006.10.02 05:49
|close
|1689
|0.20
|1.1192
|1.1312
|1.1146
|-47.07
|65767.01
|3384
|2006.10.02 05:50
|close
|1688
|0.10
|1.1191
|1.1312
|1.1131
|-36.04
|65730.97
|3385
|2006.10.02 05:50
|buy
|1693
|0.10
|1.1190
|1.1029
|1.1210
|3386
|2006.10.02 06:02
|buy
|1694
|0.20
|1.1175
|1.1029
|1.1195
|3387
|2006.10.02 07:27
|t/p
|1694
|0.20
|1.1195
|1.1029
|1.1195
|35.73
|65766.70
|3388
|2006.10.02 07:27
|close
|1693
|0.10
|1.1195
|1.1029
|1.1210
|4.47
|65771.17
|3389
|2006.10.02 07:27
|sell
|1695
|0.10
|1.1196
|1.1357
|1.1176
|3390
|2006.10.02 08:11
|sell
|1696
|0.20
|1.1211
|1.1357
|1.1191
|3391
|2006.10.02 09:22
|t/p
|1696
|0.20
|1.1191
|1.1357
|1.1191
|35.74
|65806.91
|3392
|2006.10.02 09:22
|close
|1695
|0.10
|1.1191
|1.1357
|1.1176
|4.47
|65811.38
|3393
|2006.10.02 09:22
|sell
|1697
|0.10
|1.1189
|1.1350
|1.1169
|3394
|2006.10.02 09:35
|t/p
|1697
|0.10
|1.1169
|1.1350
|1.1169
|17.91
|65829.29
|3395
|2006.10.02 09:35
|sell
|1698
|0.10
|1.1166
|1.1327
|1.1146
|3396
|2006.10.03 06:11
|sell
|1699
|0.20
|1.1181
|1.1327
|1.1161
|3397
|2006.10.03 08:33
|sell
|1700
|0.40
|1.1197
|1.1328
|1.1177
|3398
|2006.10.03 08:45
|sell
|1701
|0.80
|1.1212
|1.1328
|1.1192
|3399
|2006.10.03 09:09
|t/p
|1701
|0.80
|1.1192
|1.1328
|1.1192
|142.97
|65972.26
|3400
|2006.10.03 09:09
|close
|1700
|0.40
|1.1191
|1.1328
|1.1177
|21.45
|65993.71
|3401
|2006.10.03 09:09
|close
|1699
|0.20
|1.1190
|1.1327
|1.1161
|-16.09
|65977.62
|3402
|2006.10.03 09:09
|close
|1698
|0.10
|1.1191
|1.1327
|1.1146
|-22.64
|65954.98
|3403
|2006.10.03 09:09
|buy
|1702
|0.10
|1.1192
|1.1031
|1.1212
|3404
|2006.10.03 09:46
|t/p
|1702
|0.10
|1.1212
|1.1031
|1.1212
|17.84
|65972.82
|3405
|2006.10.03 09:46
|buy
|1703
|0.10
|1.1215
|1.1054
|1.1235
|3406
|2006.10.03 10:37
|buy
|1704
|0.20
|1.1200
|1.1054
|1.1220
|3407
|2006.10.03 15:38
|t/p
|1704
|0.20
|1.1220
|1.1054
|1.1220
|35.65
|66008.47
|3408
|2006.10.03 15:38
|close
|1703
|0.10
|1.1221
|1.1054
|1.1235
|5.35
|66013.82
|3409
|2006.10.03 15:38
|buy
|1705
|0.10
|1.1223
|1.1062
|1.1243
|3410
|2006.10.04 02:30
|t/p
|1705
|0.10
|1.1243
|1.1062
|1.1243
|18.04
|66031.86
|3411
|2006.10.04 02:30
|sell
|1706
|0.10
|1.1243
|1.1404
|1.1223
|3412
|2006.10.04 04:33
|sell
|1707
|0.20
|1.1259
|1.1405
|1.1239
|3413
|2006.10.04 04:45
|sell
|1708
|0.40
|1.1275
|1.1406
|1.1255
|3414
|2006.10.04 08:25
|sell
|1709
|0.80
|1.1290
|1.1406
|1.1270
|3415
|2006.10.04 10:23
|t/p
|1709
|0.80
|1.1270
|1.1406
|1.1270
|141.97
|66173.83
|3416
|2006.10.04 10:23
|close
|1708
|0.40
|1.1270
|1.1406
|1.1255
|17.75
|66191.58
|3417
|2006.10.04 10:23
|close
|1707
|0.20
|1.1270
|1.1405
|1.1239
|-19.52
|66172.06
|3418
|2006.10.04 10:23
|close
|1706
|0.10
|1.1271
|1.1404
|1.1223
|-24.84
|66147.22
|3419
|2006.10.04 10:23
|sell
|1710
|0.10
|1.1267
|1.1428
|1.1247
|3420
|2006.10.04 10:59
|sell
|1711
|0.20
|1.1282
|1.1428
|1.1262
|3421
|2006.10.04 11:22
|sell
|1712
|0.40
|1.1298
|1.1429
|1.1278
|3422
|2006.10.04 12:11
|t/p
|1712
|0.40
|1.1278
|1.1429
|1.1278
|70.93
|66218.15
|3423
|2006.10.04 12:11
|close
|1711
|0.20
|1.1278
|1.1428
|1.1262
|7.09
|66225.24
|3424
|2006.10.04 12:11
|close
|1710
|0.10
|1.1279
|1.1428
|1.1247
|-10.64
|66214.60
|3425
|2006.10.04 14:04
|sell
|1713
|0.10
|1.1266
|1.1427
|1.1246
|3426
|2006.10.04 19:11
|t/p
|1713
|0.10
|1.1246
|1.1427
|1.1246
|17.78
|66232.38
|3427
|2006.10.04 19:11
|sell
|1714
|0.10
|1.1243
|1.1404
|1.1223
|3428
|2006.10.04 23:28
|sell
|1715
|0.20
|1.1259
|1.1405
|1.1239
|3429
|2006.10.05 04:24
|sell
|1716
|0.40
|1.1275
|1.1406
|1.1255
|3430
|2006.10.05 16:10
|t/p
|1716
|0.40
|1.1255
|1.1406
|1.1255
|71.08
|66303.46
|3431
|2006.10.05 16:10
|close
|1715
|0.20
|1.1255
|1.1405
|1.1239
|5.29
|66308.74
|3432
|2006.10.05 16:10
|close
|1714
|0.10
|1.1254
|1.1404
|1.1223
|-10.68
|66298.06
|3433
|2006.10.05 16:10
|sell
|1717
|0.10
|1.1252
|1.1413
|1.1232
|3434
|2006.10.05 19:21
|sell
|1718
|0.20
|1.1267
|1.1413
|1.1247
|3435
|2006.10.06 03:06
|t/p
|1718
|0.20
|1.1247
|1.1413
|1.1247
|34.96
|66333.03
|3436
|2006.10.06 03:06
|close
|1717
|0.10
|1.1247
|1.1413
|1.1232
|4.15
|66337.17
|3437
|2006.10.06 03:06
|sell
|1719
|0.10
|1.1243
|1.1404
|1.1223
|3438
|2006.10.06 05:40
|t/p
|1719
|0.10
|1.1223
|1.1404
|1.1223
|17.82
|66354.99
|3439
|2006.10.06 05:40
|sell
|1720
|0.10
|1.1220
|1.1381
|1.1200
|3440
|2006.10.06 07:59
|sell
|1721
|0.20
|1.1235
|1.1381
|1.1215
|3441
|2006.10.06 08:31
|t/p
|1721
|0.20
|1.1215
|1.1381
|1.1215
|35.67
|66390.66
|3442
|2006.10.06 08:31
|close
|1720
|0.10
|1.1215
|1.1381
|1.1200
|4.46
|66395.12
|3443
|2006.10.06 08:31
|sell
|1722
|0.10
|1.1211
|1.1372
|1.1191
|3444
|2006.10.06 08:31
|sell
|1723
|0.20
|1.1231
|1.1377
|1.1211
|3445
|2006.10.06 08:32
|sell
|1724
|0.40
|1.1246
|1.1377
|1.1226
|3446
|2006.10.06 09:07
|sell
|1725
|0.80
|1.1262
|1.1378
|1.1242
|3447
|2006.10.06 09:57
|sell
|1726
|1.60
|1.1278
|1.1379
|1.1258
|3448
|2006.10.06 11:42
|t/p
|1726
|1.60
|1.1258
|1.1379
|1.1258
|284.24
|66679.36
|3449
|2006.10.06 11:42
|close
|1725
|0.80
|1.1258
|1.1378
|1.1242
|28.42
|66707.78
|3450
|2006.10.06 11:42
|close
|1724
|0.40
|1.1257
|1.1377
|1.1226
|-39.09
|66668.69
|3451
|2006.10.06 11:42
|close
|1723
|0.20
|1.1258
|1.1377
|1.1211
|-47.97
|66620.72
|3452
|2006.10.06 11:42
|close
|1722
|0.10
|1.1258
|1.1372
|1.1191
|-41.75
|66578.97
|3453
|2006.10.06 11:42
|buy
|1727
|0.10
|1.1258
|1.1097
|1.1278
|3454
|2006.10.09 06:27
|buy
|1728
|0.20
|1.1242
|1.1096
|1.1262
|3455
|2006.10.09 07:49
|buy
|1729
|0.40
|1.1226
|1.1095
|1.1246
|3456
|2006.10.09 09:10
|t/p
|1729
|0.40
|1.1246
|1.1095
|1.1246
|71.14
|66650.11
|3457
|2006.10.09 09:10
|close
|1728
|0.20
|1.1246
|1.1096
|1.1262
|7.11
|66657.22
|3458
|2006.10.09 09:10
|close
|1727
|0.10
|1.1245
|1.1097
|1.1278
|-11.31
|66645.91
|3459
|2006.10.09 09:10
|sell
|1730
|0.10
|1.1246
|1.1407
|1.1226
|3460
|2006.10.09 10:31
|t/p
|1730
|0.10
|1.1226
|1.1407
|1.1226
|17.82
|66663.73
|3461
|2006.10.09 10:31
|sell
|1731
|0.10
|1.1223
|1.1384
|1.1203
|3462
|2006.10.09 11:32
|sell
|1732
|0.20
|1.1239
|1.1385
|1.1219
|3463
|2006.10.09 21:15
|sell
|1733
|0.40
|1.1254
|1.1385
|1.1234
|3464
|2006.10.10 04:34
|sell
|1734
|0.80
|1.1269
|1.1385
|1.1249
|3465
|2006.10.10 04:40
|t/p
|1734
|0.80
|1.1249
|1.1385
|1.1249
|142.23
|66805.96
|3466
|2006.10.10 04:40
|close
|1733
|0.40
|1.1249
|1.1385
|1.1234
|16.57
|66822.53
|3467
|2006.10.10 04:40
|close
|1732
|0.20
|1.1250
|1.1385
|1.1219
|-20.17
|66802.36
|3468
|2006.10.10 04:40
|close
|1731
|0.10
|1.1249
|1.1384
|1.1203
|-23.41
|66778.95
|3469
|2006.10.10 04:40
|sell
|1735
|0.10
|1.1247
|1.1408
|1.1227
|3470
|2006.10.10 04:43
|sell
|1736
|0.20
|1.1262
|1.1408
|1.1242
|3471
|2006.10.10 06:59
|sell
|1737
|0.40
|1.1278
|1.1409
|1.1258
|3472
|2006.10.10 08:59
|sell
|1738
|0.80
|1.1293
|1.1409
|1.1273
|3473
|2006.10.10 09:12
|sell
|1739
|1.60
|1.1309
|1.1410
|1.1289
|3474
|2006.10.10 09:45
|sell
|1740
|3.20
|1.1324
|1.1410
|1.1304
|3475
|2006.10.10 23:34
|sell
|1741
|6.40
|1.1340
|1.1411
|1.1320
|3476
|2006.10.11 02:42
|sell
|1742
|12.80
|1.1355
|1.1411
|1.1335
|3477
|2006.10.11 06:43
|t/p
|1742
|12.80
|1.1335
|1.1411
|1.1335
|2258.49
|69037.44
|3478
|2006.10.11 06:43
|close
|1741
|6.40
|1.1335
|1.1411
|1.1320
|262.87
|69300.31
|3479
|2006.10.11 06:44
|close
|1740
|3.20
|1.1336
|1.1410
|1.1304
|-348.46
|68951.85
|3480
|2006.10.11 06:44
|close
|1739
|1.60
|1.1335
|1.1410
|1.1289
|-371.86
|68579.99
|3481
|2006.10.11 06:44
|close
|1738
|0.80
|1.1336
|1.1409
|1.1273
|-305.89
|68274.10
|3482
|2006.10.11 06:44
|close
|1737
|0.40
|1.1335
|1.1409
|1.1258
|-202.36
|68071.73
|3483
|2006.10.11 06:44
|close
|1736
|0.20
|1.1336
|1.1408
|1.1242
|-131.17
|67940.57
|3484
|2006.10.11 06:44
|close
|1735
|0.10
|1.1335
|1.1408
|1.1227
|-77.94
|67862.62
|3485
|2006.10.11 06:45
|sell
|1743
|0.10
|1.1333
|1.1494
|1.1313
|3486
|2006.10.11 07:01
|sell
|1744
|0.20
|1.1348
|1.1494
|1.1328
|3487
|2006.10.11 09:07
|sell
|1745
|0.40
|1.1363
|1.1494
|1.1343
|3488
|2006.10.11 14:23
|sell
|1746
|0.80
|1.1379
|1.1495
|1.1359
|3489
|2006.10.12 02:59
|t/p
|1746
|0.80
|1.1359
|1.1495
|1.1359
|133.57
|67996.19
|3490
|2006.10.12 02:59
|close
|1745
|0.40
|1.1359
|1.1494
|1.1343
|10.45
|68006.64
|3491
|2006.10.12 02:59
|close
|1744
|0.20
|1.1360
|1.1494
|1.1328
|-22.95
|67983.69
|3492
|2006.10.12 02:59
|close
|1743
|0.10
|1.1359
|1.1494
|1.1313
|-23.80
|67959.89
|3493
|2006.10.12 02:59
|sell
|1747
|0.10
|1.1357
|1.1518
|1.1337
|3494
|2006.10.12 08:10
|sell
|1748
|0.20
|1.1372
|1.1518
|1.1352
|3495
|2006.10.12 10:51
|t/p
|1748
|0.20
|1.1352
|1.1518
|1.1352
|35.24
|67995.13
|3496
|2006.10.12 10:51
|close
|1747
|0.10
|1.1352
|1.1518
|1.1337
|4.40
|67999.53
|3497
|2006.10.12 10:51
|buy
|1749
|0.10
|1.1353
|1.1192
|1.1373
|3498
|2006.10.12 16:22
|buy
|1750
|0.20
|1.1338
|1.1192
|1.1358
|3499
|2006.10.13 08:27
|t/p
|1750
|0.20
|1.1358
|1.1192
|1.1358
|35.72
|68035.25
|3500
|2006.10.13 08:27
|close
|1749
|0.10
|1.1358
|1.1192
|1.1373
|4.65
|68039.90
|3501
|2006.10.13 08:27
|buy
|1751
|0.10
|1.1360
|1.1199
|1.1380
|3502
|2006.10.13 08:38
|t/p
|1751
|0.10
|1.1380
|1.1199
|1.1380
|17.57
|68057.47
|3503
|2006.10.13 08:38
|buy
|1752
|0.10
|1.1384
|1.1223
|1.1404
|3504
|2006.10.13 08:42
|buy
|1753
|0.20
|1.1369
|1.1223
|1.1389
|3505
|2006.10.16 02:23
|t/p
|1753
|0.20
|1.1389
|1.1223
|1.1389
|35.62
|68093.09
|3506
|2006.10.16 02:23
|close
|1752
|0.10
|1.1389
|1.1223
|1.1404
|4.64
|68097.73
|3507
|2006.10.16 02:23
|buy
|1754
|0.10
|1.1391
|1.1230
|1.1411
|3508
|2006.10.16 03:19
|buy
|1755
|0.20
|1.1376
|1.1230
|1.1396
|3509
|2006.10.16 09:06
|buy
|1756
|0.40
|1.1361
|1.1230
|1.1381
|3510
|2006.10.16 10:34
|t/p
|1756
|0.40
|1.1381
|1.1230
|1.1381
|70.29
|68168.02
|3511
|2006.10.16 10:34
|close
|1755
|0.20
|1.1381
|1.1230
|1.1396
|8.79
|68176.81
|3512
|2006.10.16 10:36
|close
|1754
|0.10
|1.1379
|1.1230
|1.1411
|-10.55
|68166.26
|3513
|2006.10.16 10:36
|sell
|1757
|0.10
|1.1378
|1.1539
|1.1358
|3514
|2006.10.17 05:54
|t/p
|1757
|0.10
|1.1358
|1.1539
|1.1358
|17.31
|68183.57
|3515
|2006.10.17 05:54
|sell
|1758
|0.10
|1.1355
|1.1516
|1.1335
|3516
|2006.10.17 08:31
|sell
|1759
|0.20
|1.1371
|1.1517
|1.1351
|3517
|2006.10.17 09:05
|sell
|1760
|0.40
|1.1386
|1.1517
|1.1366
|3518
|2006.10.17 14:51
|sell
|1761
|0.80
|1.1403
|1.1519
|1.1383
|3519
|2006.10.18 05:17
|t/p
|1761
|0.80
|1.1383
|1.1519
|1.1383
|138.13
|68321.70
|3520
|2006.10.18 05:17
|close
|1760
|0.40
|1.1383
|1.1517
|1.1366
|9.33
|68331.02
|3521
|2006.10.18 05:17
|close
|1759
|0.20
|1.1384
|1.1517
|1.1351
|-23.45
|68307.58
|3522
|2006.10.18 05:17
|close
|1758
|0.10
|1.1384
|1.1516
|1.1335
|-25.77
|68281.80
|3523
|2006.10.18 05:17
|sell
|1762
|0.10
|1.1381
|1.1542
|1.1361
|3524
|2006.10.18 08:31
|sell
|1763
|0.20
|1.1402
|1.1548
|1.1382
|3525
|2006.10.18 10:42
|t/p
|1763
|0.20
|1.1382
|1.1548
|1.1382
|35.14
|68316.94
|3526
|2006.10.18 10:42
|close
|1762
|0.10
|1.1382
|1.1542
|1.1361
|-0.88
|68316.06
|3527
|2006.10.18 10:42
|sell
|1764
|0.10
|1.1380
|1.1541
|1.1360
|3528
|2006.10.18 13:37
|t/p
|1764
|0.10
|1.1360
|1.1541
|1.1360
|17.61
|68333.67
|3529
|2006.10.18 13:37
|sell
|1765
|0.10
|1.1356
|1.1517
|1.1336
|3530
|2006.10.19 09:52
|t/p
|1765
|0.10
|1.1336
|1.1517
|1.1336
|16.73
|68350.40
|3531
|2006.10.19 09:52
|sell
|1766
|0.10
|1.1333
|1.1494
|1.1313
|3532
|2006.10.19 10:19
|sell
|1767
|0.20
|1.1348
|1.1494
|1.1328
|3533
|2006.10.19 11:59
|t/p
|1767
|0.20
|1.1328
|1.1494
|1.1328
|35.31
|68385.71
|3534
|2006.10.19 11:59
|close
|1766
|0.10
|1.1328
|1.1494
|1.1313
|4.41
|68390.12
|3535
|2006.10.19 11:59
|sell
|1768
|0.10
|1.1324
|1.1485
|1.1304
|3536
|2006.10.19 14:30
|t/p
|1768
|0.10
|1.1304
|1.1485
|1.1304
|17.69
|68407.81
|3537
|2006.10.19 14:30
|sell
|1769
|0.10
|1.1301
|1.1462
|1.1281
|3538
|2006.10.19 14:38
|t/p
|1769
|0.10
|1.1281
|1.1462
|1.1281
|17.73
|68425.54
|3539
|2006.10.19 14:38
|sell
|1770
|0.10
|1.1277
|1.1438
|1.1257
|3540
|2006.10.20 05:49
|t/p
|1770
|0.10
|1.1257
|1.1438
|1.1257
|17.47
|68443.01
|3541
|2006.10.20 05:49
|sell
|1771
|0.10
|1.1254
|1.1415
|1.1234
|3542
|2006.10.20 06:54
|sell
|1772
|0.20
|1.1269
|1.1415
|1.1249
|3543
|2006.10.20 07:25
|t/p
|1772
|0.20
|1.1249
|1.1415
|1.1249
|35.56
|68478.57
|3544
|2006.10.20 07:25
|close
|1771
|0.10
|1.1249
|1.1415
|1.1234
|4.44
|68483.01
|3545
|2006.10.20 07:25
|sell
|1773
|0.10
|1.1245
|1.1406
|1.1225
|3546
|2006.10.20 07:41
|t/p
|1773
|0.10
|1.1225
|1.1406
|1.1225
|17.82
|68500.83
|3547
|2006.10.20 07:41
|sell
|1774
|0.10
|1.1222
|1.1383
|1.1202
|3548
|2006.10.20 07:54
|sell
|1775
|0.20
|1.1238
|1.1384
|1.1218
|3549
|2006.10.20 08:13
|t/p
|1775
|0.20
|1.1218
|1.1384
|1.1218
|35.66
|68536.49
|3550
|2006.10.20 08:13
|close
|1774
|0.10
|1.1218
|1.1383
|1.1202
|3.57
|68540.06
|3551
|2006.10.20 08:13
|sell
|1776
|0.10
|1.1216
|1.1377
|1.1196
|3552
|2006.10.20 09:52
|sell
|1777
|0.20
|1.1231
|1.1377
|1.1211
|3553
|2006.10.20 10:58
|sell
|1778
|0.40
|1.1246
|1.1377
|1.1226
|3554
|2006.10.23 03:40
|sell
|1779
|0.80
|1.1261
|1.1377
|1.1241
|3555
|2006.10.23 05:39
|sell
|1780
|1.60
|1.1277
|1.1378
|1.1257
|3556
|2006.10.23 21:56
|sell
|1781
|3.20
|1.1292
|1.1378
|1.1272
|3557
|2006.10.24 02:51
|sell
|1782
|6.40
|1.1307
|1.1378
|1.1287
|3558
|2006.10.24 11:02
|t/p
|1782
|6.40
|1.1287
|1.1378
|1.1287
|1134.05
|69674.11
|3559
|2006.10.24 11:02
|close
|1781
|3.20
|1.1287
|1.1378
|1.1272
|132.04
|69806.15
|3560
|2006.10.24 11:02
|close
|1780
|1.60
|1.1287
|1.1378
|1.1257
|-146.62
|69659.53
|3561
|2006.10.24 11:02
|close
|1779
|0.80
|1.1288
|1.1377
|1.1241
|-193.78
|69465.75
|3562
|2006.10.24 11:02
|close
|1778
|0.40
|1.1287
|1.1377
|1.1226
|-147.73
|69318.02
|3563
|2006.10.24 11:02
|close
|1777
|0.20
|1.1288
|1.1377
|1.1211
|-102.20
|69215.82
|3564
|2006.10.24 11:02
|close
|1776
|0.10
|1.1287
|1.1377
|1.1196
|-63.51
|69152.31
|3565
|2006.10.24 11:02
|sell
|1783
|0.10
|1.1284
|1.1445
|1.1264
|3566
|2006.10.24 11:27
|t/p
|1783
|0.10
|1.1264
|1.1445
|1.1264
|17.76
|69170.07
|3567
|2006.10.24 11:27
|sell
|1784
|0.10
|1.1261
|1.1422
|1.1241
|3568
|2006.10.24 20:56
|sell
|1785
|0.20
|1.1277
|1.1423
|1.1257
|3569
|2006.10.24 22:51
|t/p
|1785
|0.20
|1.1257
|1.1423
|1.1257
|35.53
|69205.60
|3570
|2006.10.24 22:51
|close
|1784
|0.10
|1.1257
|1.1422
|1.1241
|3.55
|69209.15
|3571
|2006.10.24 22:51
|buy
|1786
|0.10
|1.1258
|1.1097
|1.1278
|3572
|2006.10.25 04:27
|t/p
|1786
|0.10
|1.1278
|1.1097
|1.1278
|17.98
|69227.13
|3573
|2006.10.25 04:27
|buy
|1787
|0.10
|1.1281
|1.1120
|1.1301
|3574
|2006.10.25 10:31
|buy
|1788
|0.20
|1.1265
|1.1119
|1.1285
|3575
|2006.10.25 10:50
|buy
|1789
|0.40
|1.1250
|1.1119
|1.1270
|3576
|2006.10.25 17:04
|buy
|1790
|0.80
|1.1235
|1.1119
|1.1255
|3577
|2006.10.26 08:01
|t/p
|1790
|0.80
|1.1255
|1.1119
|1.1255
|148.19
|69375.32
|3578
|2006.10.26 08:01
|close
|1789
|0.40
|1.1255
|1.1119
|1.1270
|20.79
|69396.11
|3579
|2006.10.26 08:01
|close
|1788
|0.20
|1.1255
|1.1119
|1.1285
|-16.26
|69379.85
|3580
|2006.10.26 08:01
|close
|1787
|0.10
|1.1256
|1.1120
|1.1301
|-21.46
|69358.39
|3581
|2006.10.26 08:02
|buy
|1791
|0.10
|1.1260
|1.1099
|1.1280
|3582
|2006.10.26 09:10
|t/p
|1791
|0.10
|1.1280
|1.1099
|1.1280
|17.73
|69376.12
|3583
|2006.10.26 09:10
|buy
|1792
|0.10
|1.1283
|1.1122
|1.1303
|3584
|2006.10.26 10:09
|t/p
|1792
|0.10
|1.1303
|1.1122
|1.1303
|17.69
|69393.81
|3585
|2006.10.26 10:09
|buy
|1793
|0.10
|1.1306
|1.1145
|1.1326
|3586
|2006.10.26 10:39
|buy
|1794
|0.20
|1.1291
|1.1145
|1.1311
|3587
|2006.10.26 10:56
|buy
|1795
|0.40
|1.1276
|1.1145
|1.1296
|3588
|2006.10.26 11:44
|buy
|1796
|0.80
|1.1261
|1.1145
|1.1281
|3589
|2006.10.26 12:07
|buy
|1797
|1.60
|1.1244
|1.1143
|1.1264
|3590
|2006.10.26 12:25
|buy
|1798
|3.20
|1.1229
|1.1143
|1.1249
|3591
|2006.10.26 12:52
|buy
|1799
|6.40
|1.1214
|1.1143
|1.1234
|3592
|2006.10.26 16:59
|t/p
|1799
|6.40
|1.1234
|1.1143
|1.1234
|1139.30
|70533.11
|3593
|2006.10.26 16:59
|close
|1798
|3.20
|1.1235
|1.1143
|1.1249
|170.89
|70704.00
|3594
|2006.10.26 16:59
|close
|1797
|1.60
|1.1234
|1.1143
|1.1264
|-142.42
|70561.58
|3595
|2006.10.26 17:00
|close
|1796
|0.80
|1.1234
|1.1145
|1.1281
|-192.27
|70369.31
|3596
|2006.10.26 17:00
|close
|1795
|0.40
|1.1233
|1.1145
|1.1296
|-153.12
|70216.19
|3597
|2006.10.26 17:00
|close
|1794
|0.20
|1.1232
|1.1145
|1.1311
|-105.06
|70111.13
|3598
|2006.10.26 17:01
|close
|1793
|0.10
|1.1230
|1.1145
|1.1326
|-67.68
|70043.45
|3599
|2006.10.26 17:06
|sell
|1800
|0.10
|1.1228
|1.1389
|1.1208
|3600
|2006.10.27 02:27
|sell
|1801
|0.20
|1.1243
|1.1389
|1.1223
|3601
|2006.10.27 08:44
|t/p
|1801
|0.20
|1.1223
|1.1389
|1.1223
|35.64
|70079.09
|3602
|2006.10.27 08:44
|close
|1800
|0.10
|1.1223
|1.1389
|1.1208
|4.16
|70083.25
|3603
|2006.10.27 08:44
|sell
|1802
|0.10
|1.1220
|1.1381
|1.1200
|3604
|2006.10.27 09:12
|t/p
|1802
|0.10
|1.1200
|1.1381
|1.1200
|17.86
|70101.11
|3605
|2006.10.27 09:12
|sell
|1803
|0.10
|1.1195
|1.1356
|1.1175
|3606
|2006.10.30 04:47
|sell
|1804
|0.20
|1.1210
|1.1356
|1.1190
|3607
|2006.10.30 06:03
|sell
|1805
|0.40
|1.1225
|1.1356
|1.1205
|3608
|2006.10.30 12:39
|sell
|1806
|0.80
|1.1240
|1.1356
|1.1220
|3609
|2006.10.30 13:03
|sell
|1807
|1.60
|1.1256
|1.1357
|1.1236
|3610
|2006.10.31 03:32
|sell
|1808
|3.20
|1.1271
|1.1357
|1.1251
|3611
|2006.10.31 08:16
|sell
|1809
|6.40
|1.1286
|1.1357
|1.1266
|3612
|2006.10.31 08:51
|t/p
|1809
|6.40
|1.1266
|1.1357
|1.1266
|1136.16
|71237.27
|3613
|2006.10.31 08:51
|close
|1808
|3.20
|1.1266
|1.1357
|1.1251
|142.02
|71379.29
|3614
|2006.10.31 08:51
|close
|1807
|1.60
|1.1267
|1.1357
|1.1236
|-161.07
|71218.22
|3615
|2006.10.31 08:51
|close
|1806
|0.80
|1.1267
|1.1356
|1.1220
|-194.14
|71024.08
|3616
|2006.10.31 08:52
|close
|1805
|0.40
|1.1266
|1.1356
|1.1205
|-146.78
|70877.29
|3617
|2006.10.31 08:52
|close
|1804
|0.20
|1.1265
|1.1356
|1.1190
|-98.26
|70779.04
|3618
|2006.10.31 08:52
|close
|1803
|0.10
|1.1267
|1.1356
|1.1175
|-64.51
|70714.53
|3619
|2006.10.31 08:52
|buy
|1810
|0.10
|1.1266
|1.1105
|1.1286
|3620
|2006.10.31 09:35
|buy
|1811
|0.20
|1.1251
|1.1105
|1.1271
|3621
|2006.10.31 10:13
|buy
|1812
|0.40
|1.1235
|1.1104
|1.1255
|3622
|2006.10.31 10:36
|buy
|1813
|0.80
|1.1220
|1.1104
|1.1240
|3623
|2006.10.31 11:01
|buy
|1814
|1.60
|1.1204
|1.1103
|1.1224
|3624
|2006.10.31 11:58
|t/p
|1814
|1.60
|1.1224
|1.1103
|1.1224
|285.10
|70999.63
|3625
|2006.10.31 11:58
|close
|1813
|0.80
|1.1224
|1.1104
|1.1240
|28.51
|71028.14
|3626
|2006.10.31 11:58
|close
|1812
|0.40
|1.1224
|1.1104
|1.1255
|-39.20
|70988.94
|3627
|2006.10.31 11:58
|close
|1811
|0.20
|1.1225
|1.1105
|1.1271
|-46.33
|70942.61
|3628
|2006.10.31 11:58
|close
|1810
|0.10
|1.1226
|1.1105
|1.1286
|-35.63
|70906.98
|3629
|2006.10.31 11:58
|sell
|1815
|0.10
|1.1225
|1.1386
|1.1205
|3630
|2006.10.31 23:25
|sell
|1816
|0.20
|1.1240
|1.1386
|1.1220
|3631
|2006.10.31 23:52
|sell
|1817
|0.40
|1.1256
|1.1387
|1.1236
|3632
|2006.11.01 02:01
|sell
|1818
|0.80
|1.1272
|1.1388
|1.1252
|3633
|2006.11.01 02:39
|sell
|1819
|1.60
|1.1287
|1.1388
|1.1267
|3634
|2006.11.01 02:39
|sell
|1820
|3.20
|1.1304
|1.1390
|1.1284
|3635
|2006.11.01 07:19
|sell
|1821
|6.40
|1.1320
|1.1391
|1.1300
|3636
|2006.11.01 07:21
|sell
|1822
|12.80
|1.1336
|1.1392
|1.1316
|3637
|2006.11.01 09:04
|t/p
|1822
|12.80
|1.1316
|1.1392
|1.1316
|2262.28
|73169.26
|3638
|2006.11.01 09:04
|close
|1821
|6.40
|1.1316
|1.1391
|1.1300
|226.23
|73395.49
|3639
|2006.11.01 09:04
|close
|1820
|3.20
|1.1315
|1.1390
|1.1284
|-311.09
|73084.40
|3640
|2006.11.01 09:05
|close
|1819
|1.60
|1.1316
|1.1388
|1.1267
|-410.04
|72674.36
|3641
|2006.11.01 09:05
|close
|1818
|0.80
|1.1315
|1.1388
|1.1252
|-304.02
|72370.34
|3642
|2006.11.01 09:05
|close
|1817
|0.40
|1.1314
|1.1387
|1.1236
|-206.27
|72164.06
|3643
|2006.11.01 09:05
|close
|1816
|0.20
|1.1313
|1.1386
|1.1220
|-129.67
|72034.40
|3644
|2006.11.01 09:05
|close
|1815
|0.10
|1.1313
|1.1386
|1.1205
|-78.09
|71956.30
|3645
|2006.11.01 09:05
|buy
|1823
|0.10
|1.1312
|1.1151
|1.1332
|3646
|2006.11.01 10:08
|buy
|1824
|0.20
|1.1297
|1.1151
|1.1317
|3647
|2006.11.01 10:10
|buy
|1825
|0.40
|1.1282
|1.1151
|1.1302
|3648
|2006.11.01 10:17
|t/p
|1825
|0.40
|1.1302
|1.1151
|1.1302
|70.78
|72027.08
|3649
|2006.11.01 10:17
|close
|1824
|0.20
|1.1302
|1.1151
|1.1317
|8.85
|72035.93
|3650
|2006.11.01 10:17
|close
|1823
|0.10
|1.1304
|1.1151
|1.1332
|-7.08
|72028.85
|3651
|2006.11.01 16:02
|sell
|1826
|0.10
|1.1331
|1.1492
|1.1311
|3652
|2006.11.01 17:12
|t/p
|1826
|0.10
|1.1311
|1.1492
|1.1311
|17.68
|72046.53
|3653
|2006.11.01 17:12
|sell
|1827
|0.10
|1.1308
|1.1469
|1.1288
|3654
|2006.11.01 17:44
|sell
|1828
|0.20
|1.1323
|1.1469
|1.1303
|3655
|2006.11.02 08:10
|sell
|1829
|0.40
|1.1339
|1.1470
|1.1319
|3656
|2006.11.02 08:51
|sell
|1830
|0.80
|1.1354
|1.1470
|1.1334
|3657
|2006.11.02 12:15
|sell
|1831
|1.60
|1.1369
|1.1470
|1.1349
|3658
|2006.11.02 13:25
|t/p
|1831
|1.60
|1.1349
|1.1470
|1.1349
|281.96
|72328.49
|3659
|2006.11.02 13:25
|close
|1830
|0.80
|1.1349
|1.1470
|1.1334
|35.25
|72363.74
|3660
|2006.11.02 13:25
|close
|1829
|0.40
|1.1350
|1.1470
|1.1319
|-38.77
|72324.97
|3661
|2006.11.02 13:26
|close
|1828
|0.20
|1.1349
|1.1469
|1.1303
|-47.64
|72277.33
|3662
|2006.11.02 13:26
|close
|1827
|0.10
|1.1350
|1.1469
|1.1288
|-37.91
|72239.42
|3663
|2006.11.02 13:26
|buy
|1832
|0.10
|1.1350
|1.1189
|1.1370
|3664
|2006.11.02 16:30
|buy
|1833
|0.20
|1.1335
|1.1189
|1.1355
|3665
|2006.11.03 07:01
|buy
|1834
|0.40
|1.1315
|1.1184
|1.1335
|3666
|2006.11.03 07:01
|buy
|1835
|0.80
|1.1300
|1.1184
|1.1320
|3667
|2006.11.03 08:16
|buy
|1836
|1.60
|1.1284
|1.1183
|1.1304
|3668
|2006.11.03 08:31
|buy
|1837
|3.20
|1.1267
|1.1181
|1.1287
|3669
|2006.11.03 08:31
|t/p
|1837
|3.20
|1.1287
|1.1181
|1.1287
|566.83
|72806.25
|3670
|2006.11.03 08:31
|close
|1836
|1.60
|1.1291
|1.1183
|1.1304
|99.19
|72905.44
|3671
|2006.11.03 08:31
|close
|1835
|0.80
|1.1293
|1.1184
|1.1320
|-49.59
|72855.85
|3672
|2006.11.03 08:31
|close
|1834
|0.40
|1.1299
|1.1184
|1.1335
|-56.64
|72799.21
|3673
|2006.11.03 08:31
|close
|1833
|0.20
|1.1301
|1.1189
|1.1355
|-59.67
|72739.54
|3674
|2006.11.03 08:31
|close
|1832
|0.10
|1.1302
|1.1189
|1.1370
|-42.22
|72697.32
|3675
|2006.11.03 08:31
|sell
|1838
|0.10
|1.1305
|1.1466
|1.1285
|3676
|2006.11.03 11:04
|t/p
|1838
|0.10
|1.1285
|1.1466
|1.1285
|17.72
|72715.04
|3677
|2006.11.03 11:04
|sell
|1839
|0.10
|1.1282
|1.1443
|1.1262
|3678
|2006.11.05 19:54
|sell
|1840
|0.20
|1.1298
|1.1444
|1.1278
|3679
|2006.11.05 21:56
|sell
|1841
|0.40
|1.1313
|1.1444
|1.1293
|3680
|2006.11.06 04:50
|sell
|1842
|0.80
|1.1329
|1.1445
|1.1309
|3681
|2006.11.06 05:55
|sell
|1843
|1.60
|1.1344
|1.1445
|1.1324
|3682
|2006.11.06 06:17
|sell
|1844
|3.20
|1.1360
|1.1446
|1.1340
|3683
|2006.11.06 09:04
|t/p
|1844
|3.20
|1.1340
|1.1446
|1.1340
|564.37
|73279.41
|3684
|2006.11.06 09:04
|close
|1843
|1.60
|1.1340
|1.1445
|1.1324
|56.44
|73335.85
|3685
|2006.11.06 09:04
|close
|1842
|0.80
|1.1341
|1.1445
|1.1309
|-84.65
|73251.20
|3686
|2006.11.06 09:04
|close
|1841
|0.40
|1.1340
|1.1444
|1.1293
|-96.45
|73154.75
|3687
|2006.11.06 09:05
|close
|1840
|0.20
|1.1340
|1.1444
|1.1278
|-74.68
|73080.07
|3688
|2006.11.06 09:05
|close
|1839
|0.10
|1.1339
|1.1443
|1.1262
|-50.57
|73029.50
|3689
|2006.11.06 09:05
|buy
|1845
|0.10
|1.1340
|1.1179
|1.1360
|3690
|2006.11.06 09:44
|buy
|1846
|0.20
|1.1324
|1.1178
|1.1344
|3691
|2006.11.06 10:59
|buy
|1847
|0.40
|1.1307
|1.1176
|1.1327
|3692
|2006.11.06 14:28
|buy
|1848
|0.80
|1.1292
|1.1176
|1.1312
|3693
|2006.11.07 03:33
|buy
|1849
|1.60
|1.1277
|1.1176
|1.1297
|3694
|2006.11.07 05:06
|t/p
|1849
|1.60
|1.1297
|1.1176
|1.1297
|283.26
|73312.76
|3695
|2006.11.07 05:06
|close
|1848
|0.80
|1.1297
|1.1176
|1.1312
|37.42
|73350.18
|3696
|2006.11.07 05:06
|close
|1847
|0.40
|1.1296
|1.1176
|1.1327
|-37.94
|73312.23
|3697
|2006.11.07 05:06
|close
|1846
|0.20
|1.1298
|1.1178
|1.1344
|-45.53
|73266.71
|3698
|2006.11.07 05:06
|close
|1845
|0.10
|1.1299
|1.1179
|1.1360
|-36.04
|73230.67
|3699
|2006.11.07 05:06
|buy
|1850
|0.10
|1.1304
|1.1143
|1.1324
|3700
|2006.11.07 07:39
|buy
|1851
|0.20
|1.1288
|1.1142
|1.1308
|3701
|2006.11.07 08:32
|buy
|1852
|0.40
|1.1273
|1.1142
|1.1293
|3702
|2006.11.07 09:39
|buy
|1853
|0.80
|1.1258
|1.1142
|1.1278
|3703
|2006.11.07 10:54
|t/p
|1853
|0.80
|1.1278
|1.1142
|1.1278
|141.87
|73372.54
|3704
|2006.11.07 10:54
|close
|1852
|0.40
|1.1278
|1.1142
|1.1293
|17.73
|73390.27
|3705
|2006.11.07 10:54
|close
|1851
|0.20
|1.1279
|1.1142
|1.1308
|-15.96
|73374.31
|3706
|2006.11.07 10:54
|close
|1850
|0.10
|1.1278
|1.1143
|1.1324
|-23.05
|73351.26
|3707
|2006.11.07 10:54
|sell
|1854
|0.10
|1.1277
|1.1438
|1.1257
|3708
|2006.11.07 11:10
|sell
|1855
|0.20
|1.1292
|1.1438
|1.1272
|3709
|2006.11.07 21:32
|sell
|1856
|0.40
|1.1307
|1.1438
|1.1287
|3710
|2006.11.08 04:30
|t/p
|1856
|0.40
|1.1287
|1.1438
|1.1287
|69.67
|73420.92
|3711
|2006.11.08 04:30
|close
|1855
|0.20
|1.1287
|1.1438
|1.1272
|8.25
|73429.18
|3712
|2006.11.08 04:30
|close
|1854
|0.10
|1.1288
|1.1438
|1.1257
|-10.04
|73419.13
|3713
|2006.11.08 04:31
|sell
|1857
|0.10
|1.1284
|1.1445
|1.1264
|3714
|2006.11.08 05:32
|sell
|1858
|0.20
|1.1300
|1.1446
|1.1280
|3715
|2006.11.08 08:13
|sell
|1859
|0.40
|1.1315
|1.1446
|1.1295
|3716
|2006.11.08 10:34
|t/p
|1859
|0.40
|1.1295
|1.1446
|1.1295
|70.83
|73489.96
|3717
|2006.11.08 10:34
|close
|1858
|0.20
|1.1295
|1.1446
|1.1280
|8.85
|73498.81
|3718
|2006.11.08 10:34
|close
|1857
|0.10
|1.1294
|1.1445
|1.1264
|-8.85
|73489.96
|3719
|2006.11.08 10:34
|sell
|1860
|0.10
|1.1291
|1.1452
|1.1271
|3720
|2006.11.08 11:13
|t/p
|1860
|0.10
|1.1271
|1.1452
|1.1271
|17.74
|73507.70
|3721
|2006.11.08 11:13
|sell
|1861
|0.10
|1.1268
|1.1429
|1.1248
|3722
|2006.11.08 12:51
|sell
|1862
|0.20
|1.1283
|1.1429
|1.1263
|3723
|2006.11.08 14:16
|sell
|1863
|0.40
|1.1300
|1.1431
|1.1280
|3724
|2006.11.09 05:26
|sell
|1864
|0.80
|1.1315
|1.1431
|1.1295
|3725
|2006.11.09 08:20
|sell
|1865
|1.60
|1.1330
|1.1431
|1.1310
|3726
|2006.11.09 10:02
|t/p
|1865
|1.60
|1.1310
|1.1431
|1.1310
|282.94
|73790.64
|3727
|2006.11.09 10:02
|close
|1864
|0.80
|1.1310
|1.1431
|1.1295
|35.37
|73826.01
|3728
|2006.11.09 10:02
|close
|1863
|0.40
|1.1309
|1.1431
|1.1280
|-35.47
|73790.54
|3729
|2006.11.09 10:02
|close
|1862
|0.20
|1.1309
|1.1429
|1.1263
|-47.80
|73742.73
|3730
|2006.11.09 10:03
|close
|1861
|0.10
|1.1309
|1.1429
|1.1248
|-37.16
|73705.57
|3731
|2006.11.09 10:03
|buy
|1866
|0.10
|1.1307
|1.1146
|1.1327
|3732
|2006.11.09 11:59
|buy
|1867
|0.20
|1.1292
|1.1146
|1.1312
|3733
|2006.11.09 22:34
|buy
|1868
|0.40
|1.1277
|1.1146
|1.1297
|3734
|2006.11.10 06:28
|t/p
|1868
|0.40
|1.1297
|1.1146
|1.1297
|71.83
|73777.40
|3735
|2006.11.10 06:28
|close
|1867
|0.20
|1.1297
|1.1146
|1.1312
|9.35
|73786.75
|3736
|2006.11.10 06:28
|close
|1866
|0.10
|1.1296
|1.1146
|1.1327
|-9.49
|73777.26
|3737
|2006.11.10 06:29
|buy
|1869
|0.10
|1.1298
|1.1137
|1.1318
|3738
|2006.11.10 10:16
|t/p
|1869
|0.10
|1.1318
|1.1137
|1.1318
|17.67
|73794.93
|3739
|2006.11.10 10:16
|buy
|1870
|0.10
|1.1321
|1.1160
|1.1341
|3740
|2006.11.10 11:56
|buy
|1871
|0.20
|1.1305
|1.1159
|1.1325
|3741
|2006.11.10 12:47
|buy
|1872
|0.40
|1.1290
|1.1159
|1.1310
|3742
|2006.11.10 14:32
|t/p
|1872
|0.40
|1.1310
|1.1159
|1.1310
|70.73
|73865.66
|3743
|2006.11.10 14:32
|close
|1871
|0.20
|1.1310
|1.1159
|1.1325
|8.84
|73874.50
|3744
|2006.11.10 14:32
|close
|1870
|0.10
|1.1309
|1.1160
|1.1341
|-10.61
|73863.89
|3745
|2006.11.10 14:32
|sell
|1873
|0.10
|1.1310
|1.1471
|1.1290
|3746
|2006.11.13 04:16
|sell
|1874
|0.20
|1.1325
|1.1471
|1.1305
|3747
|2006.11.13 05:25
|sell
|1875
|0.40
|1.1341
|1.1472
|1.1321
|3748
|2006.11.13 08:11
|sell
|1876
|0.80
|1.1357
|1.1473
|1.1337
|3749
|2006.11.13 10:30
|sell
|1877
|1.60
|1.1372
|1.1473
|1.1352
|3750
|2006.11.13 12:31
|sell
|1878
|3.20
|1.1387
|1.1473
|1.1367
|3751
|2006.11.13 19:00
|t/p
|1878
|3.20
|1.1367
|1.1473
|1.1367
|563.03
|74426.92
|3752
|2006.11.13 19:00
|close
|1877
|1.60
|1.1367
|1.1473
|1.1352
|70.38
|74497.30
|3753
|2006.11.13 19:00
|close
|1876
|0.80
|1.1368
|1.1473
|1.1337
|-77.41
|74419.89
|3754
|2006.11.13 19:00
|close
|1875
|0.40
|1.1367
|1.1472
|1.1321
|-91.49
|74328.40
|3755
|2006.11.13 19:00
|close
|1874
|0.20
|1.1368
|1.1471
|1.1305
|-75.65
|74252.75
|3756
|2006.11.13 19:01
|close
|1873
|0.10
|1.1367
|1.1471
|1.1290
|-50.45
|74202.30
|3757
|2006.11.13 20:01
|sell
|1879
|0.10
|1.1376
|1.1537
|1.1356
|3758
|2006.11.14 04:43
|sell
|1880
|0.20
|1.1391
|1.1537
|1.1371
|3759
|2006.11.14 08:33
|t/p
|1880
|0.20
|1.1371
|1.1537
|1.1371
|35.18
|74237.48
|3760
|2006.11.14 08:33
|close
|1879
|0.10
|1.1371
|1.1537
|1.1356
|4.10
|74241.58
|3761
|2006.11.14 08:33
|sell
|1881
|0.10
|1.1367
|1.1528
|1.1347
|3762
|2006.11.14 09:05
|t/p
|1881
|0.10
|1.1347
|1.1528
|1.1347
|17.63
|74259.21
|3763
|2006.11.14 09:05
|sell
|1882
|0.10
|1.1344
|1.1505
|1.1324
|3764
|2006.11.14 09:09
|sell
|1883
|0.20
|1.1361
|1.1507
|1.1341
|3765
|2006.11.14 09:37
|sell
|1884
|0.40
|1.1376
|1.1507
|1.1356
|3766
|2006.11.14 10:10
|sell
|1885
|0.80
|1.1393
|1.1509
|1.1373
|3767
|2006.11.14 14:19
|t/p
|1885
|0.80
|1.1373
|1.1509
|1.1373
|140.68
|74399.89
|3768
|2006.11.14 14:19
|close
|1884
|0.40
|1.1373
|1.1507
|1.1356
|10.55
|74410.44
|3769
|2006.11.14 14:19
|close
|1883
|0.20
|1.1374
|1.1507
|1.1341
|-22.86
|74387.58
|3770
|2006.11.14 14:19
|close
|1882
|0.10
|1.1373
|1.1505
|1.1324
|-25.50
|74362.08
|3771
|2006.11.14 14:19
|sell
|1886
|0.10
|1.1371
|1.1532
|1.1351
|3772
|2006.11.15 04:35
|sell
|1887
|0.20
|1.1386
|1.1532
|1.1366
|3773
|2006.11.15 07:27
|sell
|1888
|0.40
|1.1402
|1.1533
|1.1382
|3774
|2006.11.15 08:33
|sell
|1889
|0.80
|1.1418
|1.1534
|1.1398
|3775
|2006.11.15 11:51
|t/p
|1889
|0.80
|1.1398
|1.1534
|1.1398
|140.38
|74502.46
|3776
|2006.11.15 11:51
|close
|1888
|0.40
|1.1398
|1.1533
|1.1382
|14.04
|74516.50
|3777
|2006.11.15 11:51
|close
|1887
|0.20
|1.1398
|1.1532
|1.1366
|-21.06
|74495.44
|3778
|2006.11.15 11:51
|close
|1886
|0.10
|1.1397
|1.1532
|1.1351
|-23.11
|74472.32
|3779
|2006.11.15 11:51
|buy
|1890
|0.10
|1.1398
|1.1237
|1.1418
|3780
|2006.11.15 16:52
|buy
|1891
|0.20
|1.1383
|1.1237
|1.1403
|3781
|2006.11.16 03:42
|t/p
|1891
|0.20
|1.1403
|1.1237
|1.1403
|36.59
|74508.91
|3782
|2006.11.16 03:42
|close
|1890
|0.10
|1.1403
|1.1237
|1.1418
|5.13
|74514.04
|3783
|2006.11.16 03:42
|buy
|1892
|0.10
|1.1405
|1.1244
|1.1425
|3784
|2006.11.16 06:28
|buy
|1893
|0.20
|1.1390
|1.1244
|1.1410
|3785
|2006.11.16 08:30
|buy
|1894
|0.40
|1.1375
|1.1244
|1.1395
|3786
|2006.11.16 09:16
|t/p
|1894
|0.40
|1.1395
|1.1244
|1.1395
|70.21
|74584.25
|3787
|2006.11.16 09:16
|close
|1893
|0.20
|1.1395
|1.1244
|1.1410
|8.78
|74593.03
|3788
|2006.11.16 09:16
|close
|1892
|0.10
|1.1396
|1.1244
|1.1425
|-7.90
|74585.13
|3789
|2006.11.16 09:16
|sell
|1895
|0.10
|1.1397
|1.1558
|1.1377
|3790
|2006.11.16 10:06
|sell
|1896
|0.20
|1.1412
|1.1558
|1.1392
|3791
|2006.11.17 01:08
|sell
|1897
|0.40
|1.1427
|1.1558
|1.1407
|3792
|2006.11.17 03:16
|t/p
|1897
|0.40
|1.1407
|1.1558
|1.1407
|70.13
|74655.26
|3793
|2006.11.17 03:16
|close
|1896
|0.20
|1.1407
|1.1558
|1.1392
|8.16
|74663.43
|3794
|2006.11.17 03:16
|close
|1895
|0.10
|1.1408
|1.1558
|1.1377
|-9.94
|74653.48
|3795
|2006.11.17 03:16
|sell
|1898
|0.10
|1.1405
|1.1566
|1.1385
|3796
|2006.11.17 03:52
|sell
|1899
|0.20
|1.1421
|1.1567
|1.1401
|3797
|2006.11.17 04:27
|sell
|1900
|0.40
|1.1437
|1.1568
|1.1417
|3798
|2006.11.17 06:09
|sell
|1901
|0.80
|1.1452
|1.1568
|1.1432
|3799
|2006.11.17 07:27
|sell
|1902
|1.60
|1.1467
|1.1568
|1.1447
|3800
|2006.11.17 09:35
|t/p
|1902
|1.60
|1.1447
|1.1568
|1.1447
|279.55
|74933.03
|3801
|2006.11.17 09:35
|close
|1901
|0.80
|1.1447
|1.1568
|1.1432
|34.94
|74967.97
|3802
|2006.11.17 09:35
|close
|1900
|0.40
|1.1448
|1.1568
|1.1417
|-38.43
|74929.54
|3803
|2006.11.17 09:35
|close
|1899
|0.20
|1.1449
|1.1567
|1.1401
|-48.91
|74880.63
|3804
|2006.11.17 09:35
|close
|1898
|0.10
|1.1448
|1.1566
|1.1385
|-37.56
|74843.07
|3805
|2006.11.17 09:35
|buy
|1903
|0.10
|1.1448
|1.1287
|1.1468
|3806
|2006.11.17 09:43
|buy
|1904
|0.20
|1.1433
|1.1287
|1.1453
|3807
|2006.11.17 11:09
|t/p
|1904
|0.20
|1.1453
|1.1287
|1.1453
|34.93
|74878.00
|3808
|2006.11.17 11:09
|close
|1903
|0.10
|1.1453
|1.1287
|1.1468
|4.37
|74882.37
|3809
|2006.11.17 11:09
|sell
|1905
|0.10
|1.1452
|1.1613
|1.1432
|3810
|2006.11.17 15:23
|sell
|1906
|0.20
|1.1467
|1.1613
|1.1447
|3811
|2006.11.19 21:11
|t/p
|1906
|0.20
|1.1447
|1.1613
|1.1447
|34.94
|74917.31
|3812
|2006.11.19 21:11
|close
|1905
|0.10
|1.1447
|1.1613
|1.1432
|4.37
|74921.68
|3813
|2006.11.19 21:12
|sell
|1907
|0.10
|1.1445
|1.1606
|1.1425
|3814
|2006.11.20 08:07
|t/p
|1907
|0.10
|1.1425
|1.1606
|1.1425
|17.21
|74938.89
|3815
|2006.11.20 08:07
|sell
|1908
|0.10
|1.1422
|1.1583
|1.1402
|3816
|2006.11.20 08:20
|sell
|1909
|0.20
|1.1437
|1.1583
|1.1417
|3817
|2006.11.20 08:52
|sell
|1910
|0.40
|1.1452
|1.1583
|1.1432
|3818
|2006.11.20 10:09
|sell
|1911
|0.80
|1.1467
|1.1583
|1.1447
|3819
|2006.11.20 10:48
|sell
|1912
|1.60
|1.1482
|1.1583
|1.1462
|3820
|2006.11.20 13:45
|t/p
|1912
|1.60
|1.1462
|1.1583
|1.1462
|279.18
|75218.07
|3821
|2006.11.20 13:45
|close
|1911
|0.80
|1.1462
|1.1583
|1.1447
|34.90
|75252.97
|3822
|2006.11.20 13:45
|close
|1910
|0.40
|1.1463
|1.1583
|1.1432
|-38.38
|75214.59
|3823
|2006.11.20 13:46
|close
|1909
|0.20
|1.1462
|1.1583
|1.1417
|-43.62
|75170.97
|3824
|2006.11.20 13:46
|close
|1908
|0.10
|1.1463
|1.1583
|1.1402
|-35.77
|75135.20
|3825
|2006.11.20 13:46
|buy
|1913
|0.10
|1.1464
|1.1303
|1.1484
|3826
|2006.11.21 04:23
|buy
|1914
|0.20
|1.1449
|1.1303
|1.1469
|3827
|2006.11.21 06:18
|t/p
|1914
|0.20
|1.1469
|1.1303
|1.1469
|34.88
|75170.08
|3828
|2006.11.21 06:18
|close
|1913
|0.10
|1.1469
|1.1303
|1.1484
|4.61
|75174.69
|3829
|2006.11.21 06:18
|sell
|1915
|0.10
|1.1468
|1.1629
|1.1448
|3830
|2006.11.21 09:19
|sell
|1916
|0.20
|1.1484
|1.1630
|1.1464
|3831
|2006.11.21 12:13
|t/p
|1916
|0.20
|1.1464
|1.1630
|1.1464
|34.90
|75209.59
|3832
|2006.11.21 12:13
|close
|1915
|0.10
|1.1463
|1.1629
|1.1448
|4.36
|75213.95
|3833
|2006.11.21 12:13
|buy
|1917
|0.10
|1.1463
|1.1302
|1.1483
|3834
|2006.11.21 14:27
|buy
|1918
|0.20
|1.1447
|1.1301
|1.1467
|3835
|2006.11.22 06:39
|buy
|1919
|0.40
|1.1432
|1.1301
|1.1452
|3836
|2006.11.22 07:11
|buy
|1920
|0.80
|1.1417
|1.1301
|1.1437
|3837
|2006.11.22 08:11
|buy
|1921
|1.60
|1.1402
|1.1301
|1.1422
|3838
|2006.11.22 08:31
|buy
|1922
|3.20
|1.1386
|1.1300
|1.1406
|3839
|2006.11.22 10:54
|t/p
|1922
|3.20
|1.1406
|1.1300
|1.1406
|561.11
|75775.06
|3840
|2006.11.22 10:54
|close
|1921
|1.60
|1.1406
|1.1301
|1.1422
|56.11
|75831.17
|3841
|2006.11.22 10:54
|close
|1920
|0.80
|1.1406
|1.1301
|1.1437
|-77.15
|75754.02
|3842
|2006.11.22 10:54
|close
|1919
|0.40
|1.1405
|1.1301
|1.1452
|-94.70
|75659.32
|3843
|2006.11.22 10:54
|close
|1918
|0.20
|1.1406
|1.1301
|1.1467
|-71.39
|75587.93
|3844
|2006.11.22 10:54
|close
|1917
|0.10
|1.1405
|1.1302
|1.1483
|-50.60
|75537.34
|3845
|2006.11.22 10:54
|sell
|1923
|0.10
|1.1404
|1.1565
|1.1384
|3846
|2006.11.22 17:16
|sell
|1924
|0.20
|1.1420
|1.1566
|1.1400
|3847
|2006.11.23 04:17
|t/p
|1924
|0.20
|1.1400
|1.1566
|1.1400
|33.27
|75570.60
|3848
|2006.11.23 04:17
|close
|1923
|0.10
|1.1400
|1.1565
|1.1384
|2.60
|75573.20
|3849
|2006.11.23 04:17
|sell
|1925
|0.10
|1.1397
|1.1558
|1.1377
|3850
|2006.11.23 05:20
|sell
|1926
|0.20
|1.1412
|1.1558
|1.1392
|3851
|2006.11.24 03:43
|t/p
|1926
|0.20
|1.1392
|1.1558
|1.1392
|34.50
|75607.70
|3852
|2006.11.24 03:43
|close
|1925
|0.10
|1.1392
|1.1558
|1.1377
|4.09
|75611.79
|3853
|2006.11.24 03:43
|sell
|1927
|0.10
|1.1388
|1.1549
|1.1368
|3854
|2006.11.24 03:46
|t/p
|1927
|0.10
|1.1368
|1.1549
|1.1368
|17.59
|75629.38
|3855
|2006.11.24 03:46
|sell
|1928
|0.10
|1.1365
|1.1526
|1.1345
|3856
|2006.11.24 04:01
|sell
|1929
|0.20
|1.1382
|1.1528
|1.1362
|3857
|2006.11.24 05:15
|t/p
|1929
|0.20
|1.1362
|1.1528
|1.1362
|35.21
|75664.59
|3858
|2006.11.24 05:15
|close
|1928
|0.10
|1.1362
|1.1526
|1.1345
|2.64
|75667.23
|3859
|2006.11.24 05:15
|sell
|1930
|0.10
|1.1357
|1.1518
|1.1337
|3860
|2006.11.24 05:21
|t/p
|1930
|0.10
|1.1337
|1.1518
|1.1337
|17.64
|75684.87
|3861
|2006.11.24 05:21
|sell
|1931
|0.10
|1.1334
|1.1495
|1.1314
|3862
|2006.11.24 05:31
|t/p
|1931
|0.10
|1.1314
|1.1495
|1.1314
|17.68
|75702.55
|3863
|2006.11.24 05:31
|sell
|1932
|0.10
|1.1311
|1.1472
|1.1291
|3864
|2006.11.24 05:57
|sell
|1933
|0.20
|1.1326
|1.1472
|1.1306
|3865
|2006.11.24 06:45
|sell
|1934
|0.40
|1.1341
|1.1472
|1.1321
|3866
|2006.11.24 07:22
|t/p
|1934
|0.40
|1.1321
|1.1472
|1.1321
|70.67
|75773.22
|3867
|2006.11.24 07:22
|close
|1933
|0.20
|1.1321
|1.1472
|1.1306
|8.83
|75782.05
|3868
|2006.11.24 07:22
|close
|1932
|0.10
|1.1322
|1.1472
|1.1291
|-9.72
|75772.33
|3869
|2006.11.24 07:22
|sell
|1935
|0.10
|1.1320
|1.1481
|1.1300
|3870
|2006.11.24 08:00
|sell
|1936
|0.20
|1.1336
|1.1482
|1.1316
|3871
|2006.11.24 15:04
|sell
|1937
|0.40
|1.1351
|1.1482
|1.1331
|3872
|2006.11.26 17:00
|t/p
|1937
|0.40
|1.1331
|1.1482
|1.1331
|70.69
|75843.02
|3873
|2006.11.26 17:00
|close
|1936
|0.20
|1.1318
|1.1482
|1.1316
|31.81
|75874.83
|3874
|2006.11.26 17:00
|close
|1935
|0.10
|1.1317
|1.1481
|1.1300
|2.65
|75877.48
|3875
|2006.11.26 17:09
|buy
|1938
|0.10
|1.1318
|1.1157
|1.1338
|3876
|2006.11.26 19:39
|t/p
|1938
|0.10
|1.1338
|1.1157
|1.1338
|17.64
|75895.12
|3877
|2006.11.26 19:39
|buy
|1939
|0.10
|1.1341
|1.1180
|1.1361
|3878
|2006.11.27 02:13
|buy
|1940
|0.20
|1.1325
|1.1179
|1.1345
|3879
|2006.11.27 03:58
|t/p
|1940
|0.20
|1.1345
|1.1179
|1.1345
|35.26
|75930.38
|3880
|2006.11.27 03:58
|close
|1939
|0.10
|1.1345
|1.1180
|1.1361
|3.78
|75934.16
|3881
|2006.11.27 03:58
|buy
|1941
|0.10
|1.1347
|1.1186
|1.1367
|3882
|2006.11.27 04:32
|buy
|1942
|0.20
|1.1332
|1.1186
|1.1352
|3883
|2006.11.27 10:51
|buy
|1943
|0.40
|1.1317
|1.1186
|1.1337
|3884
|2006.11.28 04:46
|buy
|1944
|0.80
|1.1301
|1.1185
|1.1321
|3885
|2006.11.28 19:30
|t/p
|1944
|0.80
|1.1321
|1.1185
|1.1321
|141.31
|76075.47
|3886
|2006.11.28 19:30
|close
|1943
|0.40
|1.1323
|1.1186
|1.1337
|22.21
|76097.68
|3887
|2006.11.28 19:30
|close
|1942
|0.20
|1.1322
|1.1186
|1.1352
|-17.16
|76080.52
|3888
|2006.11.28 19:30
|close
|1941
|0.10
|1.1323
|1.1186
|1.1367
|-20.95
|76059.57
|3889
|2006.11.28 19:30
|buy
|1945
|0.10
|1.1327
|1.1166
|1.1347
|3890
|2006.11.29 06:21
|t/p
|1945
|0.10
|1.1347
|1.1166
|1.1347
|17.88
|76077.45
|3891
|2006.11.29 06:21
|buy
|1946
|0.10
|1.1350
|1.1189
|1.1370
|3892
|2006.11.29 06:45
|t/p
|1946
|0.10
|1.1370
|1.1189
|1.1370
|17.59
|76095.04
|3893
|2006.11.29 06:45
|buy
|1947
|0.10
|1.1373
|1.1212
|1.1393
|3894
|2006.11.29 08:34
|buy
|1948
|0.20
|1.1358
|1.1212
|1.1378
|3895
|2006.11.29 08:50
|t/p
|1948
|0.20
|1.1378
|1.1212
|1.1378
|35.16
|76130.20
|3896
|2006.11.29 08:50
|close
|1947
|0.10
|1.1378
|1.1212
|1.1393
|4.39
|76134.59
|3897
|2006.11.29 08:50
|buy
|1949
|0.10
|1.1382
|1.1221
|1.1402
|3898
|2006.11.29 11:33
|buy
|1950
|0.20
|1.1366
|1.1220
|1.1386
|3899
|2006.11.29 13:27
|t/p
|1950
|0.20
|1.1386
|1.1220
|1.1386
|35.13
|76169.72
|3900
|2006.11.29 13:27
|close
|1949
|0.10
|1.1386
|1.1221
|1.1402
|3.51
|76173.23
|3901
|2006.11.29 16:03
|sell
|1951
|0.10
|1.1376
|1.1537
|1.1356
|3902
|2006.11.29 17:31
|sell
|1952
|0.20
|1.1391
|1.1537
|1.1371
|3903
|2006.11.30 00:30
|t/p
|1952
|0.20
|1.1371
|1.1537
|1.1371
|33.36
|76206.59
|3904
|2006.11.30 00:30
|close
|1951
|0.10
|1.1371
|1.1537
|1.1356
|3.49
|76210.08
|3905
|2006.11.30 00:30
|sell
|1953
|0.10
|1.1369
|1.1530
|1.1349
|3906
|2006.11.30 02:27
|sell
|1954
|0.20
|1.1384
|1.1530
|1.1364
|3907
|2006.11.30 03:22
|sell
|1955
|0.40
|1.1400
|1.1531
|1.1380
|3908
|2006.11.30 04:35
|t/p
|1955
|0.40
|1.1380
|1.1531
|1.1380
|70.30
|76280.38
|3909
|2006.11.30 04:35
|close
|1954
|0.20
|1.1379
|1.1530
|1.1364
|8.79
|76289.17
|3910
|2006.11.30 04:35
|close
|1953
|0.10
|1.1380
|1.1530
|1.1349
|-9.67
|76279.50
|3911
|2006.11.30 04:35
|sell
|1956
|0.10
|1.1376
|1.1537
|1.1356
|3912
|2006.11.30 06:17
|sell
|1957
|0.20
|1.1391
|1.1537
|1.1371
|3913
|2006.11.30 08:17
|sell
|1958
|0.40
|1.1406
|1.1537
|1.1386
|3914
|2006.11.30 08:32
|sell
|1959
|0.80
|1.1421
|1.1537
|1.1401
|3915
|2006.11.30 08:35
|sell
|1960
|1.60
|1.1437
|1.1538
|1.1417
|3916
|2006.11.30 09:07
|t/p
|1960
|1.60
|1.1417
|1.1538
|1.1417
|280.28
|76559.78
|3917
|2006.11.30 09:07
|close
|1959
|0.80
|1.1417
|1.1537
|1.1401
|28.03
|76587.81
|3918
|2006.11.30 09:07
|close
|1958
|0.40
|1.1418
|1.1537
|1.1386
|-42.04
|76545.77
|3919
|2006.11.30 09:07
|close
|1957
|0.20
|1.1419
|1.1537
|1.1371
|-49.04
|76496.73
|3920
|2006.11.30 09:07
|close
|1956
|0.10
|1.1418
|1.1537
|1.1356
|-36.78
|76459.95
|3921
|2006.11.30 09:07
|buy
|1961
|0.10
|1.1417
|1.1256
|1.1437
|3922
|2006.11.30 13:48
|buy
|1962
|0.20
|1.1402
|1.1256
|1.1422
|3923
|2006.11.30 16:00
|t/p
|1962
|0.20
|1.1422
|1.1256
|1.1422
|35.02
|76494.97
|3924
|2006.11.30 16:00
|close
|1961
|0.10
|1.1423
|1.1256
|1.1437
|5.25
|76500.22
|3925
|2006.11.30 16:00
|buy
|1963
|0.10
|1.1429
|1.1268
|1.1449
|3926
|2006.11.30 16:16
|buy
|1964
|0.20
|1.1414
|1.1268
|1.1434
|3927
|2006.11.30 21:28
|buy
|1965
|0.40
|1.1399
|1.1268
|1.1419
|3928
|2006.12.01 02:38
|buy
|1966
|0.80
|1.1383
|1.1267
|1.1403
|3929
|2006.12.01 03:50
|t/p
|1966
|0.80
|1.1403
|1.1267
|1.1403
|140.31
|76640.53
|3930
|2006.12.01 03:50
|close
|1965
|0.40
|1.1403
|1.1268
|1.1419
|15.04
|76655.56
|3931
|2006.12.01 03:50
|close
|1964
|0.20
|1.1402
|1.1268
|1.1434
|-20.55
|76635.02
|3932
|2006.12.01 03:51
|close
|1963
|0.10
|1.1401
|1.1268
|1.1449
|-24.31
|76610.71
|3933
|2006.12.01 03:51
|sell
|1967
|0.10
|1.1400
|1.1561
|1.1380
|3934
|2006.12.01 06:47
|sell
|1968
|0.20
|1.1416
|1.1562
|1.1396
|3935
|2006.12.01 07:00
|t/p
|1968
|0.20
|1.1396
|1.1562
|1.1396
|35.11
|76645.82
|3936
|2006.12.01 07:00
|close
|1967
|0.10
|1.1392
|1.1561
|1.1380
|7.02
|76652.84
|3937
|2006.12.01 07:00
|buy
|1969
|0.10
|1.1396
|1.1235
|1.1416
|3938
|2006.12.01 07:08
|t/p
|1969
|0.10
|1.1416
|1.1235
|1.1416
|17.52
|76670.36
|3939
|2006.12.01 07:08
|buy
|1970
|0.10
|1.1419
|1.1258
|1.1439
|3940
|2006.12.01 07:18
|t/p
|1970
|0.10
|1.1439
|1.1258
|1.1439
|17.48
|76687.84
|3941
|2006.12.01 07:18
|buy
|1971
|0.10
|1.1442
|1.1281
|1.1462
|3942
|2006.12.01 08:10
|buy
|1972
|0.20
|1.1426
|1.1280
|1.1446
|3943
|2006.12.01 09:32
|t/p
|1972
|0.20
|1.1446
|1.1280
|1.1446
|34.95
|76722.79
|3944
|2006.12.01 09:32
|close
|1971
|0.10
|1.1446
|1.1281
|1.1462
|3.49
|76726.28
|3945
|2006.12.01 09:32
|buy
|1973
|0.10
|1.1448
|1.1287
|1.1468
|3946
|2006.12.01 10:37
|buy
|1974
|0.20
|1.1433
|1.1287
|1.1453
|3947
|2006.12.01 11:05
|t/p
|1974
|0.20
|1.1453
|1.1287
|1.1453
|34.93
|76761.21
|3948
|2006.12.01 11:05
|close
|1973
|0.10
|1.1453
|1.1287
|1.1468
|4.37
|76765.58
|3949
|2006.12.01 11:05
|buy
|1975
|0.10
|1.1455
|1.1294
|1.1475
|3950
|2006.12.01 12:26
|buy
|1976
|0.20
|1.1440
|1.1294
|1.1460
|3951
|2006.12.04 03:37
|buy
|1977
|0.40
|1.1424
|1.1293
|1.1444
|3952
|2006.12.04 05:00
|t/p
|1977
|0.40
|1.1444
|1.1293
|1.1444
|69.91
|76835.49
|3953
|2006.12.04 05:00
|close
|1976
|0.20
|1.1444
|1.1294
|1.1460
|7.49
|76842.98
|3954
|2006.12.04 05:00
|close
|1975
|0.10
|1.1444
|1.1294
|1.1475
|-9.36
|76833.62
|3955
|2006.12.04 05:00
|sell
|1978
|0.10
|1.1443
|1.1604
|1.1423
|3956
|2006.12.04 08:18
|t/p
|1978
|0.10
|1.1423
|1.1604
|1.1423
|17.51
|76851.13
|3957
|2006.12.04 08:18
|sell
|1979
|0.10
|1.1420
|1.1581
|1.1400
|3958
|2006.12.04 08:32
|sell
|1980
|0.20
|1.1435
|1.1581
|1.1415
|3959
|2006.12.04 09:36
|sell
|1981
|0.40
|1.1450
|1.1581
|1.1430
|3960
|2006.12.04 10:25
|sell
|1982
|0.80
|1.1465
|1.1581
|1.1445
|3961
|2006.12.04 12:13
|t/p
|1982
|0.80
|1.1445
|1.1581
|1.1445
|139.80
|76990.93
|3962
|2006.12.04 12:13
|close
|1981
|0.40
|1.1445
|1.1581
|1.1430
|17.47
|77008.40
|3963
|2006.12.04 12:13
|close
|1980
|0.20
|1.1446
|1.1581
|1.1415
|-19.22
|76989.18
|3964
|2006.12.04 12:13
|close
|1979
|0.10
|1.1445
|1.1581
|1.1400
|-21.84
|76967.34
|3965
|2006.12.04 12:13
|buy
|1983
|0.10
|1.1445
|1.1284
|1.1465
|3966
|2006.12.04 14:28
|buy
|1984
|0.20
|1.1430
|1.1284
|1.1450
|3967
|2006.12.04 14:55
|buy
|1985
|0.40
|1.1415
|1.1284
|1.1435
|3968
|2006.12.04 15:15
|buy
|1986
|0.80
|1.1400
|1.1284
|1.1420
|3969
|2006.12.05 02:08
|t/p
|1986
|0.80
|1.1420
|1.1284
|1.1420
|142.12
|77109.46
|3970
|2006.12.05 02:08
|close
|1985
|0.40
|1.1420
|1.1284
|1.1435
|18.52
|77127.98
|3971
|2006.12.05 02:08
|close
|1984
|0.20
|1.1419
|1.1284
|1.1450
|-18.77
|77109.21
|3972
|2006.12.05 02:08
|close
|1983
|0.10
|1.1418
|1.1284
|1.1465
|-23.40
|77085.81
|3973
|2006.12.05 02:08
|buy
|1987
|0.10
|1.1423
|1.1262
|1.1443
|3974
|2006.12.05 03:36
|buy
|1988
|0.20
|1.1407
|1.1261
|1.1427
|3975
|2006.12.05 08:25
|buy
|1989
|0.40
|1.1392
|1.1261
|1.1412
|3976
|2006.12.05 10:12
|t/p
|1989
|0.40
|1.1412
|1.1261
|1.1412
|70.10
|77155.91
|3977
|2006.12.05 10:12
|close
|1988
|0.20
|1.1412
|1.1261
|1.1427
|8.76
|77164.67
|3978
|2006.12.05 10:12
|close
|1987
|0.10
|1.1411
|1.1262
|1.1443
|-10.52
|77154.15
|3979
|2006.12.05 10:12
|buy
|1990
|0.10
|1.1417
|1.1256
|1.1437
|3980
|2006.12.06 02:55
|buy
|1991
|0.20
|1.1402
|1.1256
|1.1422
|3981
|2006.12.06 04:40
|t/p
|1991
|0.20
|1.1422
|1.1256
|1.1422
|35.02
|77189.17
|3982
|2006.12.06 04:40
|close
|1990
|0.10
|1.1423
|1.1256
|1.1437
|5.50
|77194.68
|3983
|2006.12.06 04:40
|sell
|1992
|0.10
|1.1425
|1.1586
|1.1405
|3984
|2006.12.06 09:24
|sell
|1993
|0.20
|1.1441
|1.1587
|1.1421
|3985
|2006.12.06 10:00
|sell
|1994
|0.40
|1.1457
|1.1588
|1.1437
|3986
|2006.12.06 12:41
|sell
|1995
|0.80
|1.1472
|1.1588
|1.1452
|3987
|2006.12.07 07:34
|sell
|1996
|1.60
|1.1487
|1.1588
|1.1467
|3988
|2006.12.07 07:47
|sell
|1997
|3.20
|1.1503
|1.1589
|1.1483
|3989
|2006.12.07 08:02
|t/p
|1997
|3.20
|1.1483
|1.1589
|1.1483
|557.35
|77752.03
|3990
|2006.12.07 08:02
|close
|1996
|1.60
|1.1483
|1.1588
|1.1467
|55.73
|77807.76
|3991
|2006.12.07 08:02
|close
|1995
|0.80
|1.1484
|1.1588
|1.1452
|-90.88
|77716.88
|3992
|2006.12.07 08:02
|close
|1994
|0.40
|1.1483
|1.1588
|1.1437
|-94.21
|77622.66
|3993
|2006.12.07 08:02
|close
|1993
|0.20
|1.1482
|1.1587
|1.1421
|-73.24
|77549.42
|3994
|2006.12.07 08:02
|close
|1992
|0.10
|1.1482
|1.1586
|1.1405
|-50.55
|77498.87
|3995
|2006.12.07 08:02
|buy
|1998
|0.10
|1.1480
|1.1319
|1.1500
|3996
|2006.12.08 02:19
|t/p
|1998
|0.10
|1.1500
|1.1319
|1.1500
|17.64
|77516.51
|3997
|2006.12.08 02:19
|sell
|1999
|0.10
|1.1500
|1.1661
|1.1480
|3998
|2006.12.08 03:02
|t/p
|1999
|0.10
|1.1480
|1.1661
|1.1480
|17.42
|77533.93
|3999
|2006.12.08 03:02
|sell
|2000
|0.10
|1.1477
|1.1638
|1.1457
|4000
|2006.12.08 04:59
|sell
|2001
|0.20
|1.1492
|1.1638
|1.1472
|4001
|2006.12.08 05:17
|sell
|2002
|0.40
|1.1507
|1.1638
|1.1487
|4002
|2006.12.08 09:01
|t/p
|2002
|0.40
|1.1487
|1.1638
|1.1487
|69.64
|77603.57
|4003
|2006.12.08 09:01
|close
|2001
|0.20
|1.1487
|1.1638
|1.1472
|8.71
|77612.28
|4004
|2006.12.08 09:01
|close
|2000
|0.10
|1.1488
|1.1638
|1.1457
|-9.58
|77602.70
|4005
|2006.12.08 09:01
|sell
|2003
|0.10
|1.1483
|1.1644
|1.1463
|4006
|2006.12.08 09:38
|sell
|2004
|0.20
|1.1498
|1.1644
|1.1478
|4007
|2006.12.08 10:02
|t/p
|2004
|0.20
|1.1478
|1.1644
|1.1478
|34.85
|77637.55
|4008
|2006.12.08 10:02
|close
|2003
|0.10
|1.1478
|1.1644
|1.1463
|4.36
|77641.91
|4009
|2006.12.08 10:02
|sell
|2005
|0.10
|1.1475
|1.1636
|1.1455
|4010
|2006.12.08 10:11
|t/p
|2005
|0.10
|1.1455
|1.1636
|1.1455
|17.46
|77659.37
|4011
|2006.12.08 10:11
|sell
|2006
|0.10
|1.1452
|1.1613
|1.1432
|4012
|2006.12.08 10:15
|sell
|2007
|0.20
|1.1467
|1.1613
|1.1447
|4013
|2006.12.08 10:29
|sell
|2008
|0.40
|1.1482
|1.1613
|1.1462
|4014
|2006.12.08 11:51
|sell
|2009
|0.80
|1.1498
|1.1614
|1.1478
|4015
|2006.12.08 11:55
|sell
|2010
|1.60
|1.1513
|1.1614
|1.1493
|4016
|2006.12.08 12:17
|t/p
|2010
|1.60
|1.1493
|1.1614
|1.1493
|278.46
|77937.83
|4017
|2006.12.08 12:17
|close
|2009
|0.80
|1.1492
|1.1614
|1.1478
|41.77
|77979.60
|4018
|2006.12.08 12:17
|close
|2008
|0.40
|1.1488
|1.1613
|1.1462
|-20.89
|77958.71
|4019
|2006.12.08 12:17
|close
|2007
|0.20
|1.1489
|1.1613
|1.1447
|-38.30
|77920.41
|4020
|2006.12.08 12:17
|close
|2006
|0.10
|1.1488
|1.1613
|1.1432
|-31.34
|77889.07
|4021
|2006.12.08 12:17
|sell
|2011
|0.10
|1.1486
|1.1647
|1.1466
|4022
|2006.12.11 04:43
|sell
|2012
|0.20
|1.1501
|1.1647
|1.1481
|4023
|2006.12.11 10:53
|t/p
|2012
|0.20
|1.1481
|1.1647
|1.1481
|34.84
|77923.91
|4024
|2006.12.11 10:53
|close
|2011
|0.10
|1.1481
|1.1647
|1.1466
|4.06
|77927.97
|4025
|2006.12.11 10:53
|sell
|2013
|0.10
|1.1479
|1.1640
|1.1459
|4026
|2006.12.12 00:58
|t/p
|2013
|0.10
|1.1459
|1.1640
|1.1459
|17.15
|77945.11
|4027
|2006.12.12 00:58
|sell
|2014
|0.10
|1.1456
|1.1617
|1.1436
|4028
|2006.12.12 04:29
|sell
|2015
|0.20
|1.1471
|1.1617
|1.1451
|4029
|2006.12.12 05:26
|sell
|2016
|0.40
|1.1486
|1.1617
|1.1466
|4030
|2006.12.12 05:31
|sell
|2017
|0.80
|1.1501
|1.1617
|1.1481
|4031
|2006.12.12 05:42
|sell
|2018
|1.60
|1.1518
|1.1619
|1.1498
|4032
|2006.12.12 07:16
|t/p
|2018
|1.60
|1.1498
|1.1619
|1.1498
|278.31
|78223.42
|4033
|2006.12.12 07:16
|close
|2017
|0.80
|1.1498
|1.1617
|1.1481
|20.87
|78244.29
|4034
|2006.12.12 07:16
|close
|2016
|0.40
|1.1499
|1.1617
|1.1466
|-45.22
|78199.07
|4035
|2006.12.12 07:16
|close
|2015
|0.20
|1.1500
|1.1617
|1.1451
|-50.43
|78148.64
|4036
|2006.12.12 07:16
|close
|2014
|0.10
|1.1501
|1.1617
|1.1436
|-39.13
|78109.51
|4037
|2006.12.12 07:17
|buy
|2019
|0.10
|1.1500
|1.1339
|1.1520
|4038
|2006.12.12 08:23
|t/p
|2019
|0.10
|1.1520
|1.1339
|1.1520
|17.36
|78126.87
|4039
|2006.12.12 08:23
|buy
|2020
|0.10
|1.1523
|1.1362
|1.1543
|4040
|2006.12.12 08:56
|t/p
|2020
|0.10
|1.1543
|1.1362
|1.1543
|17.33
|78144.20
|4041
|2006.12.12 08:56
|buy
|2021
|0.10
|1.1546
|1.1385
|1.1566
|4042
|2006.12.12 10:26
|buy
|2022
|0.20
|1.1531
|1.1385
|1.1551
|4043
|2006.12.12 14:21
|buy
|2023
|0.40
|1.1516
|1.1385
|1.1536
|4044
|2006.12.13 07:12
|buy
|2024
|0.80
|1.1501
|1.1385
|1.1521
|4045
|2006.12.13 08:30
|t/p
|2024
|0.80
|1.1521
|1.1385
|1.1521
|138.85
|78283.05
|4046
|2006.12.13 08:30
|close
|2023
|0.40
|1.1523
|1.1385
|1.1536
|25.31
|78308.36
|4047
|2006.12.13 08:30
|close
|2022
|0.20
|1.1521
|1.1385
|1.1551
|-16.86
|78291.50
|4048
|2006.12.13 08:30
|close
|2021
|0.10
|1.1520
|1.1385
|1.1566
|-22.32
|78269.18
|4049
|2006.12.13 08:30
|sell
|2025
|0.10
|1.1519
|1.1680
|1.1499
|4050
|2006.12.13 08:35
|sell
|2026
|0.20
|1.1534
|1.1680
|1.1514
|4051
|2006.12.13 10:42
|sell
|2027
|0.40
|1.1549
|1.1680
|1.1529
|4052
|2006.12.13 15:15
|sell
|2028
|0.80
|1.1564
|1.1680
|1.1544
|4053
|2006.12.14 09:10
|t/p
|2028
|0.80
|1.1544
|1.1680
|1.1544
|131.31
|78400.49
|4054
|2006.12.14 09:10
|close
|2027
|0.40
|1.1544
|1.1680
|1.1529
|13.69
|78414.18
|4055
|2006.12.14 09:10
|close
|2026
|0.20
|1.1545
|1.1680
|1.1514
|-20.88
|78393.29
|4056
|2006.12.14 09:11
|close
|2025
|0.10
|1.1544
|1.1680
|1.1499
|-22.57
|78370.72
|4057
|2006.12.14 09:11
|sell
|2029
|0.10
|1.1540
|1.1701
|1.1520
|4058
|2006.12.14 09:31
|sell
|2030
|0.20
|1.1555
|1.1701
|1.1535
|4059
|2006.12.14 10:24
|sell
|2031
|0.40
|1.1570
|1.1701
|1.1550
|4060
|2006.12.15 02:53
|t/p
|2031
|0.40
|1.1550
|1.1701
|1.1550
|68.05
|78438.77
|4061
|2006.12.15 02:53
|close
|2030
|0.20
|1.1550
|1.1701
|1.1535
|8.05
|78446.82
|4062
|2006.12.15 02:53
|close
|2029
|0.10
|1.1551
|1.1701
|1.1520
|-9.82
|78437.00
|4063
|2006.12.15 02:53
|sell
|2032
|0.10
|1.1547
|1.1708
|1.1527
|4064
|2006.12.15 04:59
|sell
|2033
|0.20
|1.1562
|1.1708
|1.1542
|4065
|2006.12.15 09:36
|sell
|2034
|0.40
|1.1578
|1.1709
|1.1558
|4066
|2006.12.18 06:28
|t/p
|2034
|0.40
|1.1558
|1.1709
|1.1558
|68.01
|78505.00
|4067
|2006.12.18 06:28
|close
|2033
|0.20
|1.1558
|1.1708
|1.1542
|6.31
|78511.31
|4068
|2006.12.18 06:28
|close
|2032
|0.10
|1.1559
|1.1708
|1.1527
|-10.68
|78500.63
|4069
|2006.12.18 06:28
|sell
|2035
|0.10
|1.1554
|1.1715
|1.1534
|4070
|2006.12.18 10:01
|sell
|2036
|0.20
|1.1569
|1.1715
|1.1549
|4071
|2006.12.18 20:08
|t/p
|2036
|0.20
|1.1549
|1.1715
|1.1549
|34.64
|78535.27
|4072
|2006.12.18 20:08
|close
|2035
|0.10
|1.1546
|1.1715
|1.1534
|6.93
|78542.20
|4073
|2006.12.18 20:08
|sell
|2037
|0.10
|1.1544
|1.1705
|1.1524
|4074
|2006.12.19 02:23
|sell
|2038
|0.20
|1.1560
|1.1706
|1.1540
|4075
|2006.12.19 04:42
|sell
|2039
|0.40
|1.1575
|1.1706
|1.1555
|4076
|2006.12.19 07:32
|t/p
|2039
|0.40
|1.1555
|1.1706
|1.1555
|69.23
|78611.43
|4077
|2006.12.19 07:32
|close
|2038
|0.20
|1.1555
|1.1706
|1.1540
|8.65
|78620.08
|4078
|2006.12.19 07:32
|close
|2037
|0.10
|1.1553
|1.1705
|1.1524
|-8.09
|78611.99
|4079
|2006.12.19 07:32
|buy
|2040
|0.10
|1.1552
|1.1391
|1.1572
|4080
|2006.12.19 08:30
|t/p
|2040
|0.10
|1.1572
|1.1391
|1.1572
|17.28
|78629.27
|4081
|2006.12.19 08:30
|buy
|2041
|0.10
|1.1575
|1.1414
|1.1595
|4082
|2006.12.19 08:47
|buy
|2042
|0.20
|1.1560
|1.1414
|1.1580
|4083
|2006.12.19 12:20
|buy
|2043
|0.40
|1.1545
|1.1414
|1.1565
|4084
|2006.12.19 13:33
|buy
|2044
|0.80
|1.1529
|1.1413
|1.1549
|4085
|2006.12.19 13:59
|buy
|2045
|1.60
|1.1513
|1.1412
|1.1533
|4086
|2006.12.19 14:59
|t/p
|2045
|1.60
|1.1533
|1.1412
|1.1533
|277.46
|78906.73
|4087
|2006.12.19 14:59
|close
|2044
|0.80
|1.1533
|1.1413
|1.1549
|27.75
|78934.48
|4088
|2006.12.19 14:59
|close
|2043
|0.40
|1.1532
|1.1414
|1.1565
|-45.09
|78889.39
|4089
|2006.12.19 15:00
|close
|2042
|0.20
|1.1533
|1.1414
|1.1580
|-46.82
|78842.57
|4090
|2006.12.19 15:00
|close
|2041
|0.10
|1.1535
|1.1414
|1.1595
|-34.68
|78807.89
|4091
|2006.12.19 15:00
|sell
|2046
|0.10
|1.1534
|1.1695
|1.1514
|4092
|2006.12.19 18:42
|t/p
|2046
|0.10
|1.1514
|1.1695
|1.1514
|17.37
|78825.26
|4093
|2006.12.19 18:42
|sell
|2047
|0.10
|1.1511
|1.1672
|1.1491
|4094
|2006.12.20 01:10
|sell
|2048
|0.20
|1.1526
|1.1672
|1.1506
|4095
|2006.12.20 04:56
|t/p
|2048
|0.20
|1.1506
|1.1672
|1.1506
|34.76
|78860.02
|4096
|2006.12.20 04:56
|close
|2047
|0.10
|1.1506
|1.1672
|1.1491
|4.05
|78864.06
|4097
|2006.12.20 04:56
|buy
|2049
|0.10
|1.1501
|1.1340
|1.1521
|4098
|2006.12.20 06:05
|t/p
|2049
|0.10
|1.1521
|1.1340
|1.1521
|17.36
|78881.42
|4099
|2006.12.20 06:05
|buy
|2050
|0.10
|1.1524
|1.1363
|1.1544
|4100
|2006.12.20 07:20
|buy
|2051
|0.20
|1.1508
|1.1362
|1.1528
|4101
|2006.12.20 07:31
|buy
|2052
|0.40
|1.1492
|1.1361
|1.1512
|4102
|2006.12.20 07:45
|buy
|2053
|0.80
|1.1477
|1.1361
|1.1497
|4103
|2006.12.20 08:32
|buy
|2054
|1.60
|1.1462
|1.1361
|1.1482
|4104
|2006.12.20 08:40
|buy
|2055
|3.20
|1.1446
|1.1360
|1.1466
|4105
|2006.12.20 10:52
|t/p
|2055
|3.20
|1.1466
|1.1360
|1.1466
|558.17
|79439.59
|4106
|2006.12.20 10:52
|close
|2054
|1.60
|1.1466
|1.1361
|1.1482
|55.82
|79495.41
|4107
|2006.12.20 10:52
|close
|2053
|0.80
|1.1467
|1.1361
|1.1497
|-69.77
|79425.64
|4108
|2006.12.20 10:52
|close
|2052
|0.40
|1.1466
|1.1361
|1.1512
|-90.70
|79334.94
|4109
|2006.12.20 10:52
|close
|2051
|0.20
|1.1467
|1.1362
|1.1528
|-71.51
|79263.43
|4110
|2006.12.20 10:52
|close
|2050
|0.10
|1.1466
|1.1363
|1.1544
|-50.58
|79212.85
|4111
|2006.12.20 10:52
|sell
|2056
|0.10
|1.1468
|1.1629
|1.1448
|4112
|2006.12.20 11:53
|sell
|2057
|0.20
|1.1484
|1.1630
|1.1464
|4113
|2006.12.21 03:53
|t/p
|2057
|0.20
|1.1464
|1.1630
|1.1464
|33.07
|79245.92
|4114
|2006.12.21 03:53
|close
|2056
|0.10
|1.1464
|1.1629
|1.1448
|2.58
|79248.50
|4115
|2006.12.21 03:53
|sell
|2058
|0.10
|1.1460
|1.1621
|1.1440
|4116
|2006.12.21 04:24
|sell
|2059
|0.20
|1.1475
|1.1621
|1.1455
|4117
|2006.12.21 04:45
|sell
|2060
|0.40
|1.1490
|1.1621
|1.1470
|4118
|2006.12.21 07:38
|sell
|2061
|0.80
|1.1505
|1.1621
|1.1485
|4119
|2006.12.21 08:34
|sell
|2062
|1.60
|1.1521
|1.1622
|1.1501
|4120
|2006.12.21 08:37
|sell
|2063
|3.20
|1.1536
|1.1622
|1.1516
|4121
|2006.12.21 09:39
|sell
|2064
|6.40
|1.1551
|1.1622
|1.1531
|4122
|2006.12.22 05:45
|t/p
|2064
|6.40
|1.1531
|1.1622
|1.1531
|1090.61
|80339.11
|4123
|2006.12.22 05:45
|close
|2063
|3.20
|1.1531
|1.1622
|1.1516
|129.04
|80468.15
|4124
|2006.12.22 05:45
|close
|2062
|1.60
|1.1530
|1.1622
|1.1501
|-129.75
|80338.40
|4125
|2006.12.22 05:46
|close
|2061
|0.80
|1.1529
|1.1621
|1.1485
|-168.97
|80169.43
|4126
|2006.12.22 05:46
|close
|2060
|0.40
|1.1530
|1.1621
|1.1470
|-139.98
|80029.45
|4127
|2006.12.22 05:46
|close
|2059
|0.20
|1.1529
|1.1621
|1.1455
|-94.29
|79935.16
|4128
|2006.12.22 05:46
|close
|2058
|0.10
|1.1528
|1.1621
|1.1440
|-59.29
|79875.87
|4129
|2006.12.22 05:46
|sell
|2065
|0.10
|1.1526
|1.1687
|1.1506
|4130
|2006.12.22 07:06
|sell
|2066
|0.20
|1.1542
|1.1688
|1.1522
|4131
|2006.12.22 08:51
|sell
|2067
|0.40
|1.1557
|1.1688
|1.1537
|4132
|2006.12.22 10:30
|sell
|2068
|0.80
|1.1572
|1.1688
|1.1552
|4133
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|2068
|0.80
|1.1581
|1.1688
|1.1552
|-62.17
|79813.70
|4134
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|2067
|0.40
|1.1581
|1.1688
|1.1537
|-82.89
|79730.81
|4135
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|2066
|0.20
|1.1581
|1.1688
|1.1522
|-67.35
|79663.46
|4136
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|2065
|0.10
|1.1581
|1.1687
|1.1506
|-47.49
|79615.97