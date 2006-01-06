Strategy Tester Report
Goblin_Options

SymbolUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=11; TrailingStop=21; PipsGrow=false; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DynamicHours=30; DefaultPips=15; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=true; CloseOnClose=true; mm=false; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
Bars in test6068Ticks modelled1079396Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit69615.97Gross profit108362.68Gross loss-38746.72
Profit factor2.80Expected payoff33.66
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1668.29 (3.85%)Relative drawdown4.19% (1365.32)
Total trades2068Short positions (won %)1012 (67.39%)Long positions (won %)1056 (69.89%)
Profit trades (% of total)1420 (68.67%)Loss trades (% of total)648 (31.33%)
Largestprofit trade2309.85loss trade-445.76
Averageprofit trade76.31loss trade-59.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (570.53)consecutive losses (loss in money)9 (-852.19)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2714.07 (2)consecutive loss (count of losses)-1668.29 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:00buy10.101.16501.14891.1670
22006.01.02 21:05buy20.201.16351.14891.1655
32006.01.02 23:05buy30.401.16191.14881.1639
42006.01.03 03:33buy40.801.16041.14881.1624
52006.01.03 03:57buy51.601.15881.14871.1608
62006.01.03 04:15t/p51.601.16081.14871.1608275.6010275.60
72006.01.03 04:15close40.801.16111.14881.162448.2310323.83
82006.01.03 04:15close30.401.16111.14881.1639-26.5510297.28
92006.01.03 04:15close20.201.16031.14891.1655-54.6610242.62
102006.01.03 04:15close10.101.16031.14891.1670-40.2610202.36
112006.01.03 12:00sell60.101.15661.17271.1546
122006.01.03 14:01t/p60.101.15461.17271.154617.3210219.68
132006.01.04 04:02sell70.101.15481.17091.1528
142006.01.04 07:07t/p70.101.15281.17091.152817.3510237.03
152006.01.04 07:07sell80.101.15241.16851.1504
162006.01.04 09:02sell90.201.15401.16861.1520
172006.01.04 09:20t/p90.201.15201.16861.152034.7210271.75
182006.01.04 09:20close80.101.15201.16851.15043.4710275.22
192006.01.04 09:20sell100.101.15161.16771.1496
202006.01.04 12:24t/p100.101.14961.16771.149617.4010292.62
212006.01.04 12:24sell110.101.14931.16541.1473
222006.01.04 12:56t/p110.101.14731.16541.147317.4310310.05
232006.01.04 12:56sell120.101.14701.16311.1450
242006.01.04 18:25sell130.201.14851.16311.1465
252006.01.05 02:40t/p130.201.14651.16311.146533.0710343.12
262006.01.05 02:40close120.101.14651.16311.14503.4510346.57
272006.01.05 02:40buy140.101.14731.13121.1493
282006.01.05 04:34t/p140.101.14931.13121.149317.4010363.97
292006.01.05 04:34buy150.101.14961.13351.1516
302006.01.05 07:21t/p150.101.15161.13351.151617.3710381.34
312006.01.05 07:21buy160.101.15191.13581.1539
322006.01.05 08:43t/p160.101.15391.13581.153917.3310398.67
332006.01.05 08:43buy170.101.15421.13811.1562
342006.01.05 09:21t/p170.101.15621.13811.156217.3010415.97
352006.01.05 09:21buy180.101.15651.14041.1585
362006.01.05 10:00t/p180.101.15851.14041.158517.2610433.23
372006.01.05 10:00buy190.101.15921.14311.1612
382006.01.05 10:59t/p190.101.16121.14311.161217.2210450.45
392006.01.05 10:59buy200.101.16151.14541.1635
402006.01.05 11:11buy210.201.16001.14541.1620
412006.01.05 12:35t/p210.201.16201.14541.162034.4210484.87
422006.01.05 12:35close200.101.16201.14541.16354.3010489.17
432006.01.05 12:35buy220.101.16221.14611.1642
442006.01.05 13:11t/p220.101.16421.14611.164217.1810506.35
452006.01.05 13:11buy230.101.16451.14841.1665
462006.01.05 14:02buy240.201.16301.14841.1650
472006.01.06 03:06t/p240.201.16501.14841.165034.8310541.18
482006.01.06 03:06close230.101.16501.14841.16654.5410545.72
492006.01.06 03:15buy250.101.16681.15071.1688
502006.01.06 06:07buy260.201.16531.15071.1673
512006.01.06 07:00t/p260.201.16731.15071.167334.2710579.99
522006.01.06 07:00close250.101.16731.15071.16884.2810584.27
532006.01.06 07:00buy270.101.16791.15181.1699
542006.01.06 07:36t/p270.101.16991.15181.169917.1010601.37
552006.01.06 07:36buy280.101.17021.15411.1722
562006.01.06 07:52t/p280.101.17221.15411.172217.0610618.43
572006.01.06 07:52buy290.101.17251.15641.1745
582006.01.06 08:00buy300.201.17091.15631.1729
592006.01.06 08:22buy310.401.16941.15631.1714
602006.01.06 08:30buy320.801.16781.15621.1698
612006.01.06 08:30t/p320.801.16981.15621.1698136.7610755.19
622006.01.06 08:30close310.401.16991.15631.171417.1010772.29
632006.01.06 08:30close300.201.17001.15631.1729-15.3810756.91
642006.01.06 08:30close290.101.16991.15641.1745-22.2210734.69
652006.01.06 08:30buy330.101.17031.15421.1723
662006.01.06 08:31buy340.201.16861.15401.1706
672006.01.06 08:35t/p340.201.17061.15401.170634.1710768.86
682006.01.06 08:35close330.101.17061.15421.17232.5610771.42
692006.01.06 08:35buy350.101.17081.15471.1728
702006.01.06 08:43buy360.201.16921.15461.1712
712006.01.06 08:49buy370.401.16771.15461.1697
722006.01.06 08:52buy380.801.16621.15461.1682
732006.01.06 09:17buy391.601.16461.15451.1666
742006.01.06 09:52t/p391.601.16661.15451.1666274.3011045.72
752006.01.06 09:52close380.801.16661.15461.168227.4311073.15
762006.01.06 09:52close370.401.16671.15461.1697-34.2811038.87
772006.01.06 09:53close360.201.16681.15461.1712-41.1410997.73
782006.01.06 09:53close350.101.16671.15471.1728-35.1410962.59
792006.01.06 09:53sell400.101.16661.18271.1646
802006.01.06 10:19t/p400.101.16461.18271.164617.1710979.76
812006.01.06 10:19sell410.101.16431.18041.1623
822006.01.06 10:59sell420.201.16581.18041.1638
832006.01.09 03:08sell430.401.16731.18041.1653
842006.01.09 04:10sell440.801.16881.18041.1668
852006.01.09 08:03sell451.601.17031.18041.1683
862006.01.09 08:45sell463.201.17191.18051.1699
872006.01.09 10:31t/p463.201.16991.18051.1699547.1011526.86
882006.01.09 10:31close451.601.16981.18041.168368.3911595.25
892006.01.09 10:32close440.801.16971.18041.1668-61.5511533.70
902006.01.09 10:32close430.401.16961.18041.1653-78.6611455.04
912006.01.09 10:32close420.201.16951.18041.1638-63.8811391.16
922006.01.09 10:32close410.101.16931.18041.1623-43.0611348.10
932006.01.09 10:32buy470.101.16941.15331.1714
942006.01.09 10:48t/p470.101.17141.15331.171417.0711365.17
952006.01.09 10:48buy480.101.17171.15561.1737
962006.01.09 10:55buy490.201.17021.15561.1722
972006.01.09 11:52buy500.401.16861.15551.1706
982006.01.09 20:16buy510.801.16701.15541.1690
992006.01.10 03:21t/p510.801.16901.15541.1690138.8811504.05
1002006.01.10 03:21close500.401.16901.15551.170614.7011518.75
1012006.01.10 03:21close490.201.16891.15561.1722-21.7411497.01
1022006.01.10 03:21close480.101.16911.15561.1737-21.9911475.02
1032006.01.10 03:21buy520.101.16931.15321.1713
1042006.01.10 07:28buy530.201.16781.15321.1698
1052006.01.10 07:39buy540.401.16631.15321.1683
1062006.01.10 08:08t/p540.401.16831.15321.168368.4811543.50
1072006.01.10 08:08close530.201.16831.15321.16988.5611552.06
1082006.01.10 08:08close520.101.16821.15321.1713-9.4211542.64
1092006.01.10 08:08buy550.101.16841.15231.1704
1102006.01.10 09:27buy560.201.16681.15221.1688
1112006.01.10 09:58buy570.401.16531.15221.1673
1122006.01.10 11:25buy580.801.16381.15221.1658
1132006.01.10 16:16t/p580.801.16581.15221.1658137.2411679.88
1142006.01.10 16:16close570.401.16581.15221.167317.1611697.04
1152006.01.10 16:16close560.201.16581.15221.1688-17.1611679.88
1162006.01.10 16:16close550.101.16571.15231.1704-23.1611656.72
1172006.01.10 16:16buy590.101.16591.14981.1679
1182006.01.10 18:11buy600.201.16441.14981.1664
1192006.01.10 18:14buy610.401.16281.14971.1648
1202006.01.10 20:21t/p610.401.16481.14971.164868.6811725.40
1212006.01.10 20:21close600.201.16481.14981.16646.8711732.27
1222006.01.10 20:21close590.101.16501.14981.1679-7.7311724.54
1232006.01.10 20:21buy620.101.16521.14911.1672
1242006.01.10 22:30t/p620.101.16721.14911.167217.1311741.67
1252006.01.10 22:30buy630.101.16781.15171.1698
1262006.01.11 02:17buy640.201.16631.15171.1683
1272006.01.11 02:28buy650.401.16471.15161.1667
1282006.01.11 08:20buy660.801.16321.15161.1652
1292006.01.11 08:54buy671.601.16171.15161.1637
1302006.01.11 09:12buy683.201.16021.15161.1622
1312006.01.11 10:51t/p683.201.16221.15161.1622550.6312292.30
1322006.01.11 10:51close671.601.16231.15161.163782.5912374.89
1332006.01.11 10:51close660.801.16231.15161.1652-61.9512312.94
1342006.01.11 10:51close650.401.16221.15161.1667-86.0412226.90
1352006.01.11 10:51close640.201.16211.15171.1683-72.2812154.62
1362006.01.11 10:51close630.101.16211.15171.1698-48.8012105.82
1372006.01.11 10:51sell690.101.16201.17811.1600
1382006.01.11 11:27t/p690.101.16001.17811.160017.2412123.06
1392006.01.11 11:27sell700.101.15971.17581.1577
1402006.01.11 11:57t/p700.101.15771.17581.157717.2812140.34
1412006.01.11 11:57sell710.101.15741.17351.1554
1422006.01.11 12:28sell720.201.15891.17351.1569
1432006.01.12 01:36t/p720.201.15691.17351.156932.7612173.10
1442006.01.12 01:36close710.101.15691.17351.15543.4112176.51
1452006.01.12 01:36buy730.101.15691.14081.1589
1462006.01.12 05:33t/p730.101.15891.14081.158917.2612193.77
1472006.01.12 05:33buy740.101.15921.14311.1612
1482006.01.12 08:34buy750.201.15771.14311.1597
1492006.01.12 09:00t/p750.201.15971.14311.159734.4912228.26
1502006.01.12 09:00close740.101.15971.14311.16124.3112232.57
1512006.01.12 09:00buy760.101.16011.14401.1621
1522006.01.12 09:28t/p760.101.16211.14401.162117.2112249.78
1532006.01.12 09:28buy770.101.16241.14631.1644
1542006.01.12 10:13t/p770.101.16441.14631.164417.1812266.96
1552006.01.12 10:13buy780.101.16471.14861.1667
1562006.01.12 10:58buy790.201.16321.14861.1652
1572006.01.12 11:51buy800.401.16171.14861.1637
1582006.01.13 06:49buy810.801.16021.14861.1622
1592006.01.13 08:31buy821.601.15861.14851.1606
1602006.01.13 09:10t/p821.601.16061.14851.1606275.7212542.68
1612006.01.13 09:10close810.801.16061.14861.162227.5712570.25
1622006.01.13 09:10close800.401.16051.14861.1637-40.3512529.89
1632006.01.13 09:10close790.201.16051.14861.1652-46.0312483.87
1642006.01.13 09:10close780.101.16061.14861.1667-35.0812448.79
1652006.01.13 09:10sell830.101.16071.17681.1587
1662006.01.13 09:20sell840.201.16231.17691.1603
1672006.01.13 12:43t/p840.201.16031.17691.160334.4712483.26
1682006.01.13 12:43close830.101.16031.17681.15873.4512486.71
1692006.01.13 12:43buy850.101.16011.14401.1621
1702006.01.15 17:00buy860.201.15841.14381.1604
1712006.01.16 00:27t/p860.201.16041.14381.160434.9712521.68
1722006.01.16 00:27close850.101.16041.14401.16212.8412524.52
1732006.01.16 00:27buy870.101.16061.14451.1626
1742006.01.16 04:11buy880.201.15901.14441.1610
1752006.01.16 11:31buy890.401.15751.14441.1595
1762006.01.16 13:00t/p890.401.15951.14441.159569.0012593.52
1772006.01.16 13:00close880.201.15951.14441.16108.6212602.14
1782006.01.16 13:00close870.101.15961.14451.1626-8.6212593.52
1792006.01.16 13:00buy900.101.16011.14401.1621
1802006.01.16 15:51buy910.201.15851.14391.1605
1812006.01.16 17:36buy920.401.15691.14381.1589
1822006.01.16 19:41t/p920.401.15891.14381.158969.0312662.55
1832006.01.16 19:41close910.201.15891.14391.16056.9012669.45
1842006.01.16 19:41close900.101.15871.14401.1621-12.0812657.37
1852006.01.16 19:41sell930.101.15871.17481.1567
1862006.01.17 02:44t/p930.101.15671.17481.156716.9912674.36
1872006.01.17 02:44sell940.101.15641.17251.1544
1882006.01.17 03:05sell950.201.15801.17261.1560
1892006.01.17 06:40sell960.401.15951.17261.1575
1902006.01.17 08:31t/p960.401.15751.17261.157569.1112743.47
1912006.01.17 08:31close950.201.15751.17261.15608.6412752.11
1922006.01.17 08:31close940.101.15741.17251.1544-8.6412743.47
1932006.01.17 08:31buy970.101.15731.14121.1593
1942006.01.17 09:16t/p970.101.15931.14121.159317.2512760.72
1952006.01.17 09:16buy980.101.15961.14351.1616
1962006.01.17 09:43t/p980.101.16161.14351.161617.2212777.94
1972006.01.17 09:43buy990.101.16201.14591.1640
1982006.01.17 10:12t/p990.101.16401.14591.164017.1812795.12
1992006.01.17 10:12buy1000.101.16431.14821.1663
2002006.01.17 15:52buy1010.201.16271.14811.1647
2012006.01.18 07:08t/p1010.201.16471.14811.164734.8412829.96
2022006.01.18 07:08close1000.101.16471.14821.16633.6812833.64
2032006.01.18 07:08buy1020.101.16501.14891.1670
2042006.01.18 08:17buy1030.201.16341.14881.1654
2052006.01.18 08:33t/p1030.201.16541.14881.165434.3212867.96
2062006.01.18 08:33close1020.101.16541.14891.16703.4312871.39
2072006.01.18 08:33buy1040.101.16561.14951.1676
2082006.01.18 09:06t/p1040.101.16761.14951.167617.1312888.52
2092006.01.18 09:06buy1050.101.16791.15181.1699
2102006.01.18 09:32t/p1050.101.16991.15181.169917.1012905.62
2112006.01.18 09:32buy1060.101.17021.15411.1722
2122006.01.18 11:03t/p1060.101.17221.15411.172217.0612922.68
2132006.01.18 11:03buy1070.101.17251.15641.1745
2142006.01.18 14:35buy1080.201.17091.15631.1729
2152006.01.18 18:49t/p1080.201.17291.15631.172934.1012956.78
2162006.01.18 18:49close1070.101.17301.15641.17454.2612961.04
2172006.01.18 20:07sell1090.101.16811.18421.1661
2182006.01.18 22:15sell1100.201.16961.18421.1676
2192006.01.19 00:46sell1110.401.17121.18431.1692
2202006.01.19 03:01sell1120.801.17271.18431.1707
2212006.01.19 03:22sell1131.601.17431.18441.1723
2222006.01.19 03:31sell1143.201.17621.18481.1742
2232006.01.19 09:47t/p1143.201.17421.18481.1742545.1013506.14
2242006.01.19 09:47close1131.601.17411.18441.172327.2513533.39
2252006.01.19 09:47close1120.801.17401.18431.1707-88.5913444.80
2262006.01.19 09:47close1110.401.17411.18431.1692-98.8013346.00
2272006.01.19 09:47close1100.201.17431.18421.1676-81.8713264.13
2282006.01.19 09:47close1090.101.17441.18421.1661-54.5513209.58
2292006.01.19 09:47sell1150.101.17391.19001.1719
2302006.01.19 10:39t/p1150.101.17191.19001.171917.0713226.65
2312006.01.19 10:39sell1160.101.17161.18771.1696
2322006.01.19 10:42t/p1160.101.16961.18771.169617.1013243.75
2332006.01.19 10:42sell1170.101.16921.18531.1672
2342006.01.19 11:15t/p1170.101.16721.18531.167217.1413260.89
2352006.01.19 11:15sell1180.101.16691.18301.1649
2362006.01.19 12:08t/p1180.101.16491.18301.164917.1713278.06
2372006.01.19 12:08sell1190.101.16451.18061.1625
2382006.01.19 18:10t/p1190.101.16251.18061.162517.2113295.27
2392006.01.19 18:10sell1200.101.16211.17821.1601
2402006.01.19 19:41sell1210.201.16361.17821.1616
2412006.01.19 21:36sell1220.401.16511.17821.1631
2422006.01.20 03:46t/p1220.401.16311.17821.163167.5713362.83
2432006.01.20 03:46close1210.201.16311.17821.16167.9913370.83
2442006.01.20 03:46close1200.101.16301.17821.1601-8.0413362.78
2452006.01.20 07:00sell1230.101.16251.17861.1605
2462006.01.20 08:38t/p1230.101.16051.17861.160517.2413380.02
2472006.01.20 08:38sell1240.101.16011.17621.1581
2482006.01.20 08:58t/p1240.101.15811.17621.158117.2713397.29
2492006.01.20 08:58sell1250.101.15781.17391.1558
2502006.01.20 09:59t/p1250.101.15581.17391.155817.3013414.59
2512006.01.20 09:59sell1260.101.15551.17161.1535
2522006.01.20 10:53t/p1260.101.15351.17161.153517.3413431.93
2532006.01.20 10:53sell1270.101.15321.16931.1512
2542006.01.22 20:16t/p1270.101.15121.16931.151217.3713449.30
2552006.01.22 23:25buy1280.101.15331.13721.1553
2562006.01.23 02:10buy1290.201.15181.13721.1538
2572006.01.23 04:02t/p1290.201.15381.13721.153834.6713483.97
2582006.01.23 04:02close1280.101.15381.13721.15534.5813488.55
2592006.01.23 04:03buy1300.101.15401.13791.1560
2602006.01.23 04:15buy1310.201.15241.13781.1544
2612006.01.23 04:39buy1320.401.15081.13771.1528
2622006.01.23 06:58buy1330.801.14931.13771.1513
2632006.01.23 07:25t/p1330.801.15131.13771.1513138.9713627.52
2642006.01.23 07:25close1320.401.15131.13771.152817.3713644.89
2652006.01.23 07:25close1310.201.15121.13781.1544-20.8513624.04
2662006.01.23 07:25close1300.101.15131.13791.1560-23.4513600.59
2672006.01.23 07:26buy1340.101.15151.13541.1535
2682006.01.23 07:41buy1350.201.15001.13541.1520
2692006.01.23 08:38buy1360.401.14841.13531.1504
2702006.01.23 09:37t/p1360.401.15041.13531.150469.5413670.13
2712006.01.23 09:37close1350.201.15041.13541.15206.9513677.08
2722006.01.23 09:37close1340.101.15031.13541.1535-10.4313666.65
2732006.01.23 09:37sell1370.101.15021.16631.1482
2742006.01.23 09:44sell1380.201.15171.16631.1497
2752006.01.23 10:58t/p1380.201.14971.16631.149734.7913701.44
2762006.01.23 10:58close1370.101.14961.16631.14825.2213706.66
2772006.01.23 10:58buy1390.101.14971.13361.1517
2782006.01.23 11:26t/p1390.101.15171.13361.151717.3713724.03
2792006.01.23 11:26buy1400.101.15201.13591.1540
2802006.01.23 12:31buy1410.201.15051.13591.1525
2812006.01.23 15:09buy1420.401.14891.13581.1509
2822006.01.23 21:05t/p1420.401.15091.13581.150969.5113793.54
2832006.01.23 21:05close1410.201.15091.13591.15256.9513800.49
2842006.01.23 21:05close1400.101.15081.13591.1540-10.4313790.06
2852006.01.23 21:05buy1430.101.15121.13511.1532
2862006.01.23 22:06buy1440.201.14961.13501.1516
2872006.01.23 22:19t/p1440.201.15161.13501.151634.7313824.79
2882006.01.23 22:19close1430.101.15161.13511.15323.4713828.26
2892006.01.23 22:19buy1450.101.15151.13541.1535
2902006.01.23 22:23t/p1450.101.15351.13541.153517.3413845.60
2912006.01.23 22:23buy1460.101.15381.13771.1558
2922006.01.23 23:04buy1470.201.15231.13771.1543
2932006.01.24 01:19buy1480.401.15061.13751.1526
2942006.01.24 02:04t/p1480.401.15261.13751.152669.4113915.01
2952006.01.24 02:04close1470.201.15261.13771.15435.7113920.73
2962006.01.24 02:04close1460.101.15251.13771.1558-11.0313909.70
2972006.01.24 02:04buy1490.101.15291.13681.1549
2982006.01.24 02:32buy1500.201.15141.13681.1534
2992006.01.24 03:40t/p1500.201.15341.13681.153434.6813944.38
3002006.01.24 03:40close1490.101.15341.13681.15494.3413948.72
3012006.01.24 03:40buy1510.101.15361.13751.1556
3022006.01.24 04:33buy1520.201.15201.13741.1540
3032006.01.24 08:13buy1530.401.15051.13741.1525
3042006.01.24 09:00t/p1530.401.15251.13741.152569.4114018.13
3052006.01.24 09:00close1520.201.15251.13741.15408.6814026.81
3062006.01.24 09:00close1510.101.15251.13751.1556-9.5414017.27
3072006.01.24 09:00sell1540.101.15261.16871.1506
3082006.01.24 09:10sell1550.201.15431.16891.1523
3092006.01.24 09:18sell1560.401.15611.16921.1541
3102006.01.24 09:33sell1570.801.15761.16921.1556
3112006.01.24 10:00t/p1570.801.15561.16921.1556138.4614155.73
3122006.01.24 10:00close1560.401.15561.16921.154117.3114173.04
3132006.01.24 10:00close1550.201.15571.16891.1523-24.2314148.81
3142006.01.24 10:00close1540.101.15581.16871.1506-27.6914121.12
3152006.01.24 10:00buy1580.101.15591.13981.1579
3162006.01.24 10:24t/p1580.101.15791.13981.157917.2714138.39
3172006.01.24 10:24buy1590.101.15841.14231.1604
3182006.01.24 10:30buy1600.201.15681.14221.1588
3192006.01.24 11:47buy1610.401.15521.14211.1572
3202006.01.24 14:07buy1620.801.15371.14211.1557
3212006.01.24 15:04buy1631.601.15221.14211.1542
3222006.01.25 03:25buy1643.201.15061.14201.1526
3232006.01.26 06:03t/p1643.201.15261.14201.1526579.4014717.79
3242006.01.26 06:03close1631.601.15261.14211.154271.6214789.41
3252006.01.26 06:03close1620.801.15251.14211.1557-75.2614714.16
3262006.01.26 06:03close1610.401.15261.14211.1572-86.2114627.95
3272006.01.26 06:03close1600.201.15251.14221.1588-72.6114555.34
3282006.01.26 06:03close1590.101.15271.14231.1604-48.4414506.89
3292006.01.26 06:03buy1650.101.15291.13681.1549
3302006.01.26 06:15buy1660.201.15141.13681.1534
3312006.01.26 08:03t/p1660.201.15341.13681.153434.6814541.57
3322006.01.26 08:03close1650.101.15341.13681.15494.3414545.91
3332006.01.26 08:03buy1670.101.15361.13751.1556
3342006.01.26 08:05t/p1670.101.15561.13751.155617.3114563.22
3352006.01.26 08:05buy1680.101.15591.13981.1579
3362006.01.26 08:06buy1690.201.15441.13981.1564
3372006.01.26 08:45buy1700.401.15281.13971.1548
3382006.01.26 09:05buy1710.801.15131.13971.1533
3392006.01.26 09:59buy1721.601.14981.13971.1518
3402006.01.27 04:15buy1733.201.14831.13971.1503
3412006.01.27 04:16buy1746.401.14661.13951.1486
3422006.01.27 06:25t/p1746.401.14861.13951.14861114.4015677.62
3432006.01.27 06:25close1733.201.14861.13971.150383.5815761.20
3442006.01.27 06:25close1721.601.14871.13971.1518-149.2015612.01
3452006.01.27 06:25close1710.801.14901.13971.1533-158.1315453.88
3462006.01.27 06:25close1700.401.14911.13971.1548-127.7915326.08
3472006.01.27 06:25close1690.201.14901.13981.1564-93.4915232.60
3482006.01.27 06:25close1680.101.14891.13981.1579-60.6815171.92
3492006.01.27 06:25sell1750.101.14881.16491.1468
3502006.01.27 06:51t/p1750.101.14681.16491.146817.4415189.36
3512006.01.27 06:51sell1760.101.14651.16261.1445
3522006.01.27 07:11sell1770.201.14811.16271.1461
3532006.01.27 08:32sell1780.401.14971.16281.1477
3542006.01.27 09:39t/p1780.401.14771.16281.147769.7115259.07
3552006.01.27 09:39close1770.201.14761.16271.14618.7115267.78
3562006.01.27 09:39close1760.101.14741.16261.1445-7.8415259.94
3572006.01.27 09:39buy1790.101.14741.13131.1494
3582006.01.27 09:57buy1800.201.14591.13131.1479
3592006.01.27 10:18t/p1800.201.14791.13131.147934.8515294.79
3602006.01.27 10:18close1790.101.14791.13131.14944.3615299.15
3612006.01.27 10:18sell1810.101.14781.16391.1458
3622006.01.27 11:12sell1820.201.14931.16391.1473
3632006.01.27 11:59t/p1820.201.14731.16391.147334.8615334.01
3642006.01.27 11:59close1810.101.14731.16391.14584.3615338.37
3652006.01.27 11:59buy1830.101.14721.13111.1492
3662006.01.27 14:23t/p1830.101.14921.13111.149217.4015355.77
3672006.01.27 14:23buy1840.101.14951.13341.1515
3682006.01.29 17:16buy1850.201.14801.13341.1500
3692006.01.30 06:10buy1860.401.14651.13341.1485
3702006.01.30 08:11buy1870.801.14491.13331.1469
3712006.01.30 08:29buy1881.601.14341.13331.1454
3722006.01.30 08:48t/p1881.601.14541.13331.1454279.3815635.15
3732006.01.30 08:48close1870.801.14541.13331.146934.9215670.07
3742006.01.30 08:48close1860.401.14551.13341.1485-34.9215635.15
3752006.01.30 08:48close1850.201.14541.13341.1500-44.9015590.25
3762006.01.30 08:49close1840.101.14531.13341.1515-36.4215553.83
3772006.01.30 08:49sell1890.101.14541.16151.1434
3782006.01.30 13:03sell1900.201.14691.16151.1449
3792006.01.31 04:01t/p1900.201.14491.16151.144934.3315588.16
3802006.01.31 04:01close1890.101.14491.16151.14344.0715592.23
3812006.01.31 04:02sell1910.101.14461.16071.1426
3822006.01.31 05:02sell1920.201.14611.16071.1441
3832006.01.31 06:43t/p1920.201.14411.16071.144134.9615627.19
3842006.01.31 06:43close1910.101.14411.16071.14264.3715631.56
3852006.01.31 06:43sell1930.101.14381.15991.1418
3862006.01.31 07:53sell1940.201.14531.15991.1433
3872006.01.31 09:11t/p1940.201.14331.15991.143334.9915666.55
3882006.01.31 09:11close1930.101.14331.15991.14184.3715670.92
3892006.01.31 09:11sell1950.101.14311.15921.1411
3902006.01.31 14:48t/p1950.101.14111.15921.141117.5315688.45
3912006.01.31 14:48sell1960.101.14081.15691.1388
3922006.01.31 14:50t/p1960.101.13881.15691.138817.5615706.01
3932006.01.31 14:50sell1970.101.13851.15461.1365
3942006.01.31 22:33sell1980.201.14001.15461.1380
3952006.02.01 09:48sell1990.401.14161.15471.1396
3962006.02.01 11:14t/p1990.401.13961.15471.139670.2015776.21
3972006.02.01 11:14close1980.201.13961.15461.13806.4115782.62
3982006.02.01 11:14close1970.101.13951.15461.1365-9.0815773.54
3992006.02.01 11:14buy2000.101.13971.12361.1417
4002006.02.01 16:35t/p2000.101.14171.12361.141717.5215791.06
4012006.02.01 16:35buy2010.101.14201.12591.1440
4022006.02.01 19:11buy2020.201.14031.12571.1423
4032006.02.01 23:14t/p2020.201.14231.12571.142335.0215826.08
4042006.02.01 23:14close2010.101.14231.12591.14402.6315828.71
4052006.02.01 23:14buy2030.101.14241.12631.1444
4062006.02.02 01:01t/p2030.101.14441.12631.144418.2315846.94
4072006.02.02 01:01buy2040.101.14471.12861.1467
4082006.02.02 02:44buy2050.201.14321.12861.1452
4092006.02.02 02:50buy2060.401.14171.12861.1437
4102006.02.02 02:50buy2070.801.14011.12851.1421
4112006.02.02 03:12t/p2070.801.14211.12851.1421140.0915987.03
4122006.02.02 03:12close2060.401.14211.12861.143714.0116001.04
4132006.02.02 03:12close2050.201.14221.12861.1452-17.5115983.53
4142006.02.02 03:12close2040.101.14231.12861.1467-21.0115962.52
4152006.02.02 03:12sell2080.101.14241.15851.1404
4162006.02.02 08:45sell2090.201.14401.15861.1420
4172006.02.02 08:55sell2100.401.14551.15861.1435
4182006.02.02 09:26t/p2100.401.14351.15861.143569.9616032.48
4192006.02.02 09:26close2090.201.14351.15861.14208.7516041.23
4202006.02.02 09:26close2080.101.14371.15851.1404-11.3716029.86
4212006.02.02 09:26buy2110.101.14381.12771.1458
4222006.02.02 13:33t/p2110.101.14581.12771.145817.4616047.32
4232006.02.02 13:33buy2120.101.14611.13001.1481
4242006.02.02 14:22buy2130.201.14451.12991.1465
4252006.02.03 05:01t/p2130.201.14651.12991.146535.3916082.72
4262006.02.03 05:01close2120.101.14651.13001.14813.7416086.46
4272006.02.03 05:01buy2140.101.14671.13061.1487
4282006.02.03 07:59buy2150.201.14451.12991.1465
4292006.02.03 08:36t/p2150.201.14651.12991.146534.8916121.35
4302006.02.03 08:36close2140.101.14651.13061.1487-1.7416119.61
4312006.02.03 08:37sell2160.101.14641.16251.1444
4322006.02.03 09:02sell2170.201.14801.16261.1460
4332006.02.03 09:18sell2180.401.14951.16261.1475
4342006.02.03 09:42t/p2180.401.14751.16261.147569.7216189.33
4352006.02.03 09:42close2170.201.14741.16261.146010.4616199.79
4362006.02.03 09:42close2160.101.14751.16251.1444-9.5916190.20
4372006.02.03 09:42buy2190.101.14761.13151.1496
4382006.02.03 11:02buy2200.201.14601.13141.1480
4392006.02.03 13:00t/p2200.201.14801.13141.148034.8416225.04
4402006.02.03 13:00close2190.101.14801.13151.14963.4816228.52
4412006.02.03 13:00sell2210.101.14811.16421.1461
4422006.02.03 14:27t/p2210.101.14611.16421.146117.4516245.97
4432006.02.03 14:27sell2220.101.14581.16191.1438
4442006.02.05 17:00t/p2220.101.14381.16191.143817.5016263.47
4452006.02.05 17:00sell2230.101.14301.15911.1410
4462006.02.05 19:55sell2240.201.14451.15911.1425
4472006.02.06 03:01t/p2240.201.14251.15911.142534.4016297.87
4482006.02.06 03:01close2230.101.14251.15911.14104.0816301.95
4492006.02.06 03:01sell2250.101.14211.15821.1401
4502006.02.06 03:15sell2260.201.14371.15831.1417
4512006.02.06 03:46sell2270.401.14531.15841.1433
4522006.02.06 06:14sell2280.801.14681.15841.1448
4532006.02.06 07:37t/p2280.801.14481.15841.1448139.7716441.72
4542006.02.06 07:37close2270.401.14471.15841.143320.9716462.69
4552006.02.06 07:37close2260.201.14461.15831.1417-15.7316446.96
4562006.02.06 07:37close2250.101.14471.15821.1401-22.7116424.25
4572006.02.06 07:37buy2290.101.14461.12851.1466
4582006.02.06 09:43t/p2290.101.14661.12851.146617.4416441.69
4592006.02.06 09:43buy2300.101.14691.13081.1489
4602006.02.06 10:15buy2310.201.14541.13081.1474
4612006.02.07 02:04t/p2310.201.14741.13081.147435.3616477.05
4622006.02.07 02:04close2300.101.14741.13081.14894.6116481.66
4632006.02.07 02:04buy2320.101.14761.13151.1496
4642006.02.07 03:22buy2330.201.14611.13151.1481
4652006.02.07 03:45t/p2330.201.14811.13151.148134.8416516.50
4662006.02.07 03:45close2320.101.14811.13151.14964.3616520.86
4672006.02.07 03:46buy2340.101.14831.13221.1503
4682006.02.07 04:39buy2350.201.14671.13211.1487
4692006.02.07 08:55t/p2350.201.14871.13211.148734.8216555.68
4702006.02.07 08:55close2340.101.14871.13221.15033.4816559.16
4712006.02.07 08:55sell2360.101.14881.16491.1468
4722006.02.07 09:04sell2370.201.15031.16491.1483
4732006.02.07 09:18sell2380.401.15191.16501.1499
4742006.02.07 11:56t/p2380.401.14991.16501.149969.5716628.73
4752006.02.07 11:56close2370.201.14991.16491.14836.9616635.69
4762006.02.07 11:56close2360.101.15001.16491.1468-10.4316625.26
4772006.02.07 11:56buy2390.101.15001.13391.1520
4782006.02.07 13:15t/p2390.101.15201.13391.152017.3616642.62
4792006.02.07 13:15buy2400.101.15231.13621.1543
4802006.02.07 16:05t/p2400.101.15431.13621.154317.3316659.95
4812006.02.07 16:05buy2410.101.15461.13851.1566
4822006.02.07 16:10buy2420.201.15311.13851.1551
4832006.02.08 03:55t/p2420.201.15511.13851.155135.1316695.08
4842006.02.08 03:55close2410.101.15511.13851.15664.5816699.67
4852006.02.08 03:55buy2430.101.15531.13921.1573
4862006.02.08 06:00buy2440.201.15381.13921.1558
4872006.02.08 06:18buy2450.401.15231.13921.1543
4882006.02.08 07:44t/p2450.401.15431.13921.154369.3116768.98
4892006.02.08 07:44close2440.201.15431.13921.15588.6616777.64
4902006.02.08 07:44close2430.101.15411.13921.1573-10.4016767.24
4912006.02.08 07:44sell2460.101.15431.17041.1523
4922006.02.08 08:15sell2470.201.15591.17051.1539
4932006.02.08 08:24t/p2470.201.15391.17051.153934.6716801.91
4942006.02.08 08:24close2460.101.15391.17041.15233.4716805.38
4952006.02.08 08:24sell2480.101.15351.16961.1515
4962006.02.08 12:05t/p2480.101.15151.16961.151517.3716822.75
4972006.02.08 12:05sell2490.101.15121.16731.1492
4982006.02.08 12:45t/p2490.101.14921.16731.149217.4016840.15
4992006.02.08 12:45sell2500.101.14891.16501.1469
5002006.02.08 12:59sell2510.201.15041.16501.1484
5012006.02.09 02:31t/p2510.201.14841.16501.148433.0116873.15
5022006.02.09 02:31close2500.101.14841.16501.14693.4416876.59
5032006.02.09 02:31sell2520.101.14811.16421.1461
5042006.02.09 03:44sell2530.201.14961.16421.1476
5052006.02.09 08:31t/p2530.201.14761.16421.147634.8616911.45
5062006.02.09 08:31close2520.101.14761.16421.14614.3616915.81
5072006.02.09 08:31buy2540.101.14771.13161.1497
5082006.02.09 09:34buy2550.201.14611.13151.1481
5092006.02.09 10:10buy2560.401.14451.13141.1465
5102006.02.09 11:41t/p2560.401.14651.13141.146569.7816985.59
5112006.02.09 11:41close2550.201.14651.13151.14816.9816992.57
5122006.02.09 11:41close2540.101.14651.13161.1497-10.4716982.10
5132006.02.09 11:41sell2570.101.14661.16271.1446
5142006.02.09 12:09t/p2570.101.14461.16271.144617.4716999.57
5152006.02.09 12:09sell2580.101.14431.16041.1423
5162006.02.09 14:47sell2590.201.14591.16051.1439
5172006.02.10 04:45sell2600.401.14741.16051.1454
5182006.02.10 07:00sell2610.801.14901.16061.1470
5192006.02.10 08:48t/p2610.801.14701.16061.1470139.4917139.06
5202006.02.10 08:48close2600.401.14701.16051.145413.9517153.01
5212006.02.10 08:48close2590.201.14691.16051.1439-18.0517134.96
5222006.02.10 08:48close2580.101.14681.16041.1423-22.1017112.86
5232006.02.10 08:48buy2620.101.14711.13101.1491
5242006.02.10 10:14t/p2620.101.14911.13101.149117.4017130.26
5252006.02.10 10:14buy2630.101.14941.13331.1514
5262006.02.10 10:25t/p2630.101.15141.13331.151417.3617147.62
5272006.02.10 10:25buy2640.101.15191.13581.1539
5282006.02.10 10:59t/p2640.101.15391.13581.153917.3317164.95
5292006.02.10 10:59buy2650.101.15421.13811.1562
5302006.02.13 05:38t/p2650.101.15621.13811.156217.5517182.50
5312006.02.13 05:38buy2660.101.15651.14041.1585
5322006.02.13 06:26buy2670.201.15501.14041.1570
5332006.02.13 09:42buy2680.401.15351.14041.1555
5342006.02.13 10:59t/p2680.401.15551.14041.155569.2317251.73
5352006.02.13 10:59close2670.201.15551.14041.15708.6517260.38
5362006.02.13 10:59close2660.101.15541.14041.1585-9.5217250.86
5372006.02.13 10:59sell2690.101.15551.17161.1535
5382006.02.14 04:01t/p2690.101.15351.17161.153517.0417267.90
5392006.02.14 04:01sell2700.101.15321.16931.1512
5402006.02.14 04:32sell2710.201.15471.16931.1527
5412006.02.14 07:35sell2720.401.15621.16931.1542
5422006.02.14 07:57sell2730.801.15781.16941.1558
5432006.02.14 08:30sell2741.601.15931.16941.1573
5442006.02.14 08:43sell2753.201.16081.16941.1588
5452006.02.14 09:03t/p2753.201.15881.16941.1588552.3017820.20
5462006.02.14 09:03close2741.601.15881.16941.157369.0417889.24
5472006.02.14 09:03close2730.801.15881.16941.1558-69.0417820.20
5482006.02.14 09:03close2720.401.15871.16931.1542-86.3017733.90
5492006.02.14 09:03close2710.201.15861.16931.1527-67.3217666.58
5502006.02.14 09:03close2700.101.15841.16931.1512-44.8917621.69
5512006.02.14 09:03buy2760.101.15851.14241.1605
5522006.02.14 09:14buy2770.201.15691.14231.1589
5532006.02.14 09:34buy2780.401.15541.14231.1574
5542006.02.14 12:53buy2790.801.15391.14231.1559
5552006.02.14 12:59buy2801.601.15241.14231.1544
5562006.02.14 22:42t/p2801.601.15441.14231.1544277.2017898.89
5572006.02.14 22:42close2790.801.15441.14231.155934.6517933.54
5582006.02.14 22:43close2780.401.15431.14231.1574-38.1217895.42
5592006.02.14 22:43close2770.201.15441.14231.1589-43.3117852.11
5602006.02.14 22:48close2760.101.15451.14241.1605-34.6517817.46
5612006.02.14 22:48buy2810.101.15471.13861.1567
5622006.02.15 02:36buy2820.201.15321.13861.1552
5632006.02.15 09:14t/p2820.201.15521.13861.155234.6217852.08
5642006.02.15 09:14close2810.101.15531.13861.15675.4417857.52
5652006.02.15 09:14buy2830.101.15581.13971.1578
5662006.02.15 09:28buy2840.201.15431.13971.1563
5672006.02.15 09:51buy2850.401.15271.13961.1547
5682006.02.15 11:43t/p2850.401.15471.13961.154769.2817926.80
5692006.02.15 11:43close2840.201.15471.13971.15636.9317933.73
5702006.02.15 11:43close2830.101.15461.13971.1578-10.3917923.34
5712006.02.15 11:43buy2860.101.15501.13891.1570
5722006.02.15 12:27t/p2860.101.15701.13891.157017.2917940.63
5732006.02.15 12:27buy2870.101.15731.14121.1593
5742006.02.16 06:42t/p2870.101.15931.14121.159318.0017958.63
5752006.02.16 06:42buy2880.101.15971.14361.1617
5762006.02.16 06:57buy2890.201.15821.14361.1602
5772006.02.16 12:44t/p2890.201.16021.14361.160234.4817993.11
5782006.02.16 12:44close2880.101.16021.14361.16174.3117997.42
5792006.02.16 12:44sell2900.101.16011.17621.1581
5802006.02.16 14:55t/p2900.101.15811.17621.158117.2718014.69
5812006.02.16 14:55sell2910.101.15771.17381.1557
5822006.02.17 04:39t/p2910.101.15571.17381.155717.0118031.70
5832006.02.17 04:39sell2920.101.15541.17151.1534
5842006.02.17 06:17sell2930.201.15691.17151.1549
5852006.02.17 07:01t/p2930.201.15491.17151.154934.6418066.34
5862006.02.17 07:01close2920.101.15491.17151.15344.3318070.67
5872006.02.17 07:01sell2940.101.15471.17081.1527
5882006.02.17 08:11sell2950.201.15621.17081.1542
5892006.02.17 09:52t/p2950.201.15421.17081.154234.6618105.33
5902006.02.17 09:52close2940.101.15421.17081.15274.3318109.66
5912006.02.17 09:52sell2960.101.15361.16971.1516
5922006.02.17 10:11t/p2960.101.15161.16971.151617.3718127.03
5932006.02.17 10:11sell2970.101.15131.16741.1493
5942006.02.20 06:29t/p2970.101.14931.16741.149317.1018144.13
5952006.02.20 06:29buy2980.101.14931.13321.1513
5962006.02.20 09:37buy2990.201.14781.13321.1498
5972006.02.20 14:57buy3000.401.14631.13321.1483
5982006.02.21 00:35t/p3000.401.14831.13321.148370.6818214.80
5992006.02.21 00:35close2990.201.14841.13321.149810.9518225.75
6002006.02.21 00:38close2980.101.14831.13321.1513-8.4618217.30
6012006.02.21 00:39buy3010.101.14851.13241.1505
6022006.02.21 01:10buy3020.201.14701.13241.1490
6032006.02.21 09:43buy3030.401.14551.13241.1475
6042006.02.21 15:31t/p3030.401.14751.13241.147569.7218287.02
6052006.02.21 15:31close3020.201.14751.13241.14908.7118295.73
6062006.02.21 15:32close3010.101.14761.13241.1505-7.8418287.89
6072006.02.21 15:32buy3040.101.14801.13191.1500
6082006.02.21 16:52buy3050.201.14651.13191.1485
6092006.02.21 22:34t/p3050.201.14851.13191.148534.8318322.72
6102006.02.21 22:34close3040.101.14851.13191.15004.3518327.07
6112006.02.21 22:35buy3060.101.14871.13261.1507
6122006.02.22 07:06t/p3060.101.15071.13261.150717.6318344.70
6132006.02.22 07:06buy3070.101.15101.13491.1530
6142006.02.22 07:36buy3080.201.14951.13491.1515
6152006.02.22 08:12buy3090.401.14801.13491.1500
6162006.02.23 04:25t/p3090.401.15001.13491.150072.5918417.28
6172006.02.23 04:25close3080.201.15001.13491.151510.2118427.49
6182006.02.23 04:25close3070.101.14991.13491.1530-8.8218418.68
6192006.02.23 04:26buy3100.101.15031.13421.1523
6202006.02.23 05:07buy3110.201.14871.13411.1507
6212006.02.23 07:24buy3120.401.14721.13411.1492
6222006.02.23 08:52t/p3120.401.14921.13411.149269.6118488.29
6232006.02.23 08:52close3110.201.14921.13411.15078.7018496.99
6242006.02.23 08:52close3100.101.14931.13421.1523-8.7018488.29
6252006.02.23 08:52sell3130.101.14921.16531.1472
6262006.02.23 09:21sell3140.201.15071.16531.1487
6272006.02.23 09:23sell3150.401.15221.16531.1502
6282006.02.23 09:55sell3160.801.15381.16541.1518
6292006.02.23 10:52t/p3160.801.15181.16541.1518138.9118627.20
6302006.02.23 10:52close3150.401.15181.16531.150213.8918641.09
6312006.02.23 10:52close3140.201.15191.16531.1487-20.8418620.25
6322006.02.23 10:52close3130.101.15181.16531.1472-22.5718597.68
6332006.02.23 10:52buy3170.101.15171.13561.1537
6342006.02.24 04:36t/p3170.101.15371.13561.153717.5918615.27
6352006.02.24 04:36buy3180.101.15401.13791.1560
6362006.02.24 08:17buy3190.201.15241.13781.1544
6372006.02.24 08:30buy3200.401.15081.13771.1528
6382006.02.24 08:56t/p3200.401.15281.13771.152869.4018684.67
6392006.02.24 08:56close3190.201.15281.13781.15446.9418691.61
6402006.02.24 08:56close3180.101.15291.13791.1560-9.5418682.07
6412006.02.24 08:56sell3210.101.15281.16891.1508
6422006.02.24 10:55sell3220.201.15431.16891.1523
6432006.02.24 11:06t/p3220.201.15231.16891.152334.7118716.78
6442006.02.24 11:06close3210.101.15231.16891.15084.3418721.12
6452006.02.24 11:06sell3230.101.15191.16801.1499
6462006.02.24 13:52t/p3230.101.14991.16801.149917.3918738.51
6472006.02.24 13:52sell3240.101.14961.16571.1476
6482006.02.27 17:10t/p3240.101.14761.16571.147617.2318755.73
6492006.02.27 17:10sell3250.101.14081.15691.1388
6502006.02.28 06:02t/p3250.101.13881.15691.138817.2618772.99
6512006.02.28 06:02buy3260.101.13881.12271.1408
6522006.02.28 10:46buy3270.201.13731.12271.1393
6532006.02.28 14:21buy3280.401.13581.12271.1378
6542006.03.01 03:26t/p3280.401.13781.12271.137871.3218844.31
6552006.03.01 03:26close3270.201.13781.12271.13939.2918853.60
6562006.03.01 03:27close3260.101.13791.12271.1408-7.6618845.94
6572006.03.01 03:27buy3290.101.13831.12221.1403
6582006.03.01 10:35buy3300.201.13671.12211.1387
6592006.03.01 12:30buy3310.401.13521.12211.1372
6602006.03.01 12:52buy3320.801.13371.12211.1357
6612006.03.01 19:54t/p3320.801.13571.12211.1357140.8818986.82
6622006.03.01 19:54close3310.401.13571.12211.137217.6119004.43
6632006.03.01 19:54close3300.201.13581.12211.1387-15.8518988.58
6642006.03.01 19:54close3290.101.13591.12221.1403-21.1318967.45
6652006.03.01 19:54buy3330.101.13631.12021.1383
6662006.03.01 22:22buy3340.201.13481.12021.1368
6672006.03.02 00:33t/p3340.201.13681.12021.136836.6919004.14
6682006.03.02 00:33close3330.101.13691.12021.13836.0319010.17
6692006.03.02 00:33buy3350.101.13701.12091.1390
6702006.03.02 03:31buy3360.201.13551.12091.1375
6712006.03.02 03:54buy3370.401.13401.12091.1360
6722006.03.02 09:57buy3380.801.13241.12081.1344
6732006.03.02 14:22buy3391.601.13081.12071.1328
6742006.03.03 03:13t/p3391.601.13281.12071.1328286.4819296.66
6752006.03.03 03:13close3380.801.13291.12081.134437.3219333.98
6762006.03.03 03:13close3370.401.13281.12091.1360-41.3619292.61
6772006.03.03 03:13close3360.201.13291.12091.1375-45.4019247.21
6782006.03.03 03:13close3350.101.13301.12091.1390-35.0519212.17
6792006.03.03 03:13buy3400.101.13321.11711.1352
6802006.03.03 10:01t/p3400.101.13521.11711.135217.6219229.79
6812006.03.03 10:01buy3410.101.13551.11941.1375
6822006.03.03 10:23buy3420.201.13401.11941.1360
6832006.03.03 10:59t/p3420.201.13601.11941.136035.2119265.00
6842006.03.03 10:59close3410.101.13601.11941.13754.4019269.40
6852006.03.03 10:59buy3430.101.13641.12031.1384
6862006.03.03 11:13buy3440.201.13481.12021.1368
6872006.03.06 03:56t/p3440.201.13681.12021.136835.6919305.09
6882006.03.06 03:56close3430.101.13681.12031.13843.7719308.86
6892006.03.06 03:56buy3450.101.13701.12091.1390
6902006.03.06 05:25buy3460.201.13551.12091.1375
6912006.03.06 07:24t/p3460.201.13751.12091.137535.1619344.02
6922006.03.06 07:24close3450.101.13751.12091.13904.4019348.42
6932006.03.06 07:24buy3470.101.13771.12161.1397
6942006.03.06 09:10buy3480.201.13621.12161.1382
6952006.03.06 10:29t/p3480.201.13821.12161.138235.1419383.56
6962006.03.06 10:29close3470.101.13831.12161.13975.2719388.83
6972006.03.06 10:29buy3490.101.13871.12261.1407
6982006.03.06 12:47t/p3490.101.14071.12261.140717.5319406.36
6992006.03.06 12:47buy3500.101.14101.12491.1430
7002006.03.06 14:10buy3510.201.13941.12481.1414
7012006.03.07 00:50t/p3510.201.14141.12481.141435.5419441.90
7022006.03.07 00:50close3500.101.14141.12491.14303.7519445.65
7032006.03.07 00:50sell3520.101.14151.15761.1395
7042006.03.07 04:33sell3530.201.14301.15761.1410
7052006.03.07 05:41sell3540.401.14451.15761.1425
7062006.03.07 08:39t/p3540.401.14251.15761.142570.0219515.67
7072006.03.07 08:39close3530.201.14251.15761.14108.7519524.42
7082006.03.07 08:39close3520.101.14261.15761.1395-9.6319514.79
7092006.03.07 08:39buy3550.101.14261.12651.1446
7102006.03.07 09:00t/p3550.101.14461.12651.144617.4719532.26
7112006.03.07 09:00buy3560.101.14491.12881.1469
7122006.03.07 09:02t/p3560.101.14691.12881.146917.4419549.70
7132006.03.07 09:02buy3570.101.14721.13111.1492
7142006.03.07 10:50buy3580.201.14561.13101.1476
7152006.03.07 10:59t/p3580.201.14761.13101.147634.8619584.56
7162006.03.07 10:59close3570.101.14761.13111.14923.4919588.05
7172006.03.07 11:00buy3590.101.14801.13191.1500
7182006.03.07 11:58buy3600.201.14651.13191.1485
7192006.03.07 13:27t/p3600.201.14851.13191.148534.8319622.88
7202006.03.07 13:27close3590.101.14851.13191.15004.3519627.23
7212006.03.07 13:27buy3610.101.14871.13261.1507
7222006.03.07 14:04t/p3610.101.15071.13261.150717.3819644.61
7232006.03.07 14:04buy3620.101.15101.13491.1530
7242006.03.07 15:05buy3630.201.14951.13491.1515
7252006.03.08 02:39buy3640.401.14791.13481.1499
7262006.03.08 04:42t/p3640.401.14991.13481.149969.5719714.18
7272006.03.08 04:42close3630.201.14991.13491.15157.4619721.65
7282006.03.08 04:42close3620.101.15001.13491.1530-8.4519713.20
7292006.03.08 04:42sell3650.101.15021.16631.1482
7302006.03.08 06:33sell3660.201.15171.16631.1497
7312006.03.08 07:05sell3670.401.15321.16631.1512
7322006.03.08 11:15sell3680.801.15471.16631.1527
7332006.03.08 11:24sell3691.601.15621.16631.1542
7342006.03.08 12:39sell3703.201.15781.16641.1558
7352006.03.08 16:01t/p3703.201.15581.16641.1558553.7320266.93
7362006.03.08 16:01close3691.601.15581.16631.154255.3720322.30
7372006.03.08 16:01close3680.801.15571.16631.1527-69.2220253.08
7382006.03.08 16:01close3670.401.15581.16631.1512-89.9820163.10
7392006.03.08 16:02close3660.201.15591.16631.1497-72.6720090.43
7402006.03.08 16:02close3650.101.15611.16631.1482-51.0320039.40
7412006.03.09 00:00sell3710.101.15531.17141.1533
7422006.03.09 03:21t/p3710.101.15331.17141.153317.3420056.74
7432006.03.09 03:21sell3720.101.15301.16911.1510
7442006.03.09 03:37sell3730.201.15451.16911.1525
7452006.03.09 08:03sell3740.401.15611.16921.1541
7462006.03.09 08:30sell3750.801.15791.16951.1559
7472006.03.09 08:50sell3761.601.15941.16951.1574
7482006.03.09 09:14sell3773.201.16091.16951.1589
7492006.03.09 10:21t/p3773.201.15891.16951.1589552.2520608.99
7502006.03.09 10:21close3761.601.15891.16951.157469.0320678.02
7512006.03.09 10:21close3750.801.15881.16951.1559-62.1320615.89
7522006.03.09 10:21close3740.401.15871.16921.1541-89.7620526.13
7532006.03.09 10:21close3730.201.15861.16911.1525-70.7820455.35
7542006.03.09 10:21close3720.101.15851.16911.1510-47.4820407.87
7552006.03.09 10:21buy3780.101.15861.14251.1606
7562006.03.09 11:21t/p3780.101.16061.14251.160617.2320425.10
7572006.03.09 11:21buy3790.101.16091.14481.1629
7582006.03.09 11:50buy3800.201.15931.14471.1613
7592006.03.09 14:19t/p3800.201.16131.14471.161334.4420459.54
7602006.03.09 14:19close3790.101.16131.14481.16293.4420462.98
7612006.03.09 14:19buy3810.101.16151.14541.1635
7622006.03.09 17:11buy3820.201.16001.14541.1620
7632006.03.10 05:51t/p3820.201.16201.14541.162034.9220497.90
7642006.03.10 05:51close3810.101.16201.14541.16354.5520502.45
7652006.03.10 05:51buy3830.101.16241.14631.1644
7662006.03.10 08:30t/p3830.101.16441.14631.164417.1820519.63
7672006.03.10 08:30buy3840.101.16471.14861.1667
7682006.03.10 08:35buy3850.201.16321.14861.1652
7692006.03.10 08:39buy3860.401.16171.14861.1637
7702006.03.10 08:46t/p3860.401.16371.14861.163768.7520588.38
7712006.03.10 08:46close3850.201.16371.14861.16528.5920596.97
7722006.03.10 08:46close3840.101.16381.14861.1667-7.7320589.24
7732006.03.10 08:46buy3870.101.16421.14811.1662
7742006.03.10 09:00buy3880.201.16271.14811.1647
7752006.03.10 10:50buy3890.401.16111.14801.1631
7762006.03.12 21:13buy3900.801.15961.14801.1616
7772006.03.13 08:20t/p3900.801.16161.14801.1616139.7520728.99
7782006.03.13 08:20close3890.401.16161.14801.163118.2320747.22
7792006.03.13 08:20close3880.201.16151.14811.1647-20.1620727.06
7802006.03.13 08:20close3870.101.16141.14811.1662-23.8620703.20
7812006.03.13 08:20buy3910.101.16181.14571.1638
7822006.03.13 12:56buy3920.201.16031.14571.1623
7832006.03.13 13:55buy3930.401.15871.14561.1607
7842006.03.13 14:59buy3940.801.15721.14561.1592
7852006.03.14 03:30t/p3940.801.15921.14561.1592140.0420843.24
7862006.03.14 03:30close3930.401.15921.14561.160718.2620861.50
7872006.03.14 03:30close3920.201.15921.14571.1623-18.4820843.02
7882006.03.14 03:30close3910.101.15911.14571.1638-23.0420819.98
7892006.03.14 03:30buy3950.101.15951.14341.1615
7902006.03.14 09:43buy3960.201.15801.14341.1600
7912006.03.14 10:03buy3970.401.15641.14331.1584
7922006.03.14 11:57buy3980.801.15481.14321.1568
7932006.03.14 14:56t/p3980.801.15681.14321.1568138.3120958.29
7942006.03.14 14:56close3970.401.15681.14331.158413.8320972.12
7952006.03.14 14:56close3960.201.15701.14341.1600-17.2920954.83
7962006.03.14 14:56close3950.101.15691.14341.1615-22.4720932.36
7972006.03.14 14:56sell3990.101.15701.17311.1550
7982006.03.15 01:59t/p3990.101.15501.17311.155017.0220949.38
7992006.03.15 01:59sell4000.101.15471.17081.1527
8002006.03.15 05:11sell4010.201.15621.17081.1542
8012006.03.15 07:51t/p4010.201.15421.17081.154234.6620984.04
8022006.03.15 07:51close4000.101.15421.17081.15274.3320988.37
8032006.03.15 07:51buy4020.101.15431.13821.1563
8042006.03.15 08:37t/p4020.101.15631.13821.156317.3021005.67
8052006.03.15 08:37buy4030.101.15671.14061.1587
8062006.03.15 09:03buy4040.201.15521.14061.1572
8072006.03.15 09:16buy4050.401.15371.14061.1557
8082006.03.15 12:55t/p4050.401.15571.14061.155769.2221074.89
8092006.03.15 12:55close4040.201.15571.14061.15728.6521083.54
8102006.03.15 12:55close4030.101.15581.14061.1587-7.7921075.75
8112006.03.15 12:55buy4060.101.15611.14001.1581
8122006.03.15 15:19buy4070.201.15451.13991.1565
8132006.03.16 06:10t/p4070.201.15651.13991.156536.1021111.85
8142006.03.16 06:10close4060.101.15651.14001.15814.2121116.06
8152006.03.16 06:10buy4080.101.15671.14061.1587
8162006.03.16 07:00t/p4080.101.15871.14061.158717.2621133.32
8172006.03.16 07:00buy4090.101.15911.14301.1611
8182006.03.16 08:30buy4100.201.15761.14301.1596
8192006.03.16 08:40buy4110.401.15611.14301.1581
8202006.03.16 09:03buy4120.801.15451.14291.1565
8212006.03.16 09:40buy4131.601.15291.14281.1549
8222006.03.16 10:05buy4143.201.15141.14281.1534
8232006.03.16 11:28t/p4143.201.15341.14281.1534554.8821688.20
8242006.03.16 11:28close4131.601.15341.14281.154969.3621757.56
8252006.03.16 11:28close4120.801.15331.14291.1565-83.2421674.32
8262006.03.16 11:28close4110.401.15341.14301.1581-93.6421580.68
8272006.03.16 11:28close4100.201.15351.14301.1596-71.0921509.59
8282006.03.16 11:28close4090.101.15341.14301.1611-49.4221460.17
8292006.03.16 11:29sell4150.101.15351.16961.1515
8302006.03.17 00:13sell4160.201.15501.16961.1530
8312006.03.17 02:35sell4170.401.15651.16961.1545
8322006.03.17 08:30t/p4170.401.15451.16961.154569.2921529.46
8332006.03.17 08:30close4160.201.15451.16961.15308.6621538.12
8342006.03.17 08:30close4150.101.15441.16961.1515-8.1021530.02
8352006.03.17 08:30sell4180.101.15421.17031.1522
8362006.03.17 09:03sell4190.201.15571.17031.1537
8372006.03.17 09:08sell4200.401.15721.17031.1552
8382006.03.17 09:41sell4210.801.15871.17031.1567
8392006.03.17 09:44sell4221.601.16021.17031.1582
8402006.03.17 10:17t/p4221.601.15821.17031.1582276.2921806.31
8412006.03.17 10:17close4210.801.15821.17031.156734.5421840.85
8422006.03.17 10:17close4200.401.15811.17031.1552-31.0921809.76
8432006.03.17 10:17close4190.201.15801.17031.1537-39.7221770.04
8442006.03.17 10:17close4180.101.15791.17031.1522-31.9521738.09
8452006.03.17 10:17buy4230.101.15801.14191.1600
8462006.03.19 19:56t/p4230.101.16001.14191.160017.2421755.33
8472006.03.19 19:56buy4240.101.16031.14421.1623
8482006.03.20 00:22buy4250.201.15861.14401.1606
8492006.03.20 02:45t/p4250.201.16061.14401.160634.4621789.79
8502006.03.20 02:45close4240.101.16061.14421.16232.8321792.62
8512006.03.20 02:45sell4260.101.16061.17671.1586
8522006.03.20 04:35sell4270.201.16221.17681.1602
8532006.03.20 05:07sell4280.401.16371.17681.1617
8542006.03.20 07:46sell4290.801.16521.17681.1632
8552006.03.20 07:50sell4301.601.16671.17681.1647
8562006.03.20 11:14t/p4301.601.16471.17681.1647274.7522067.37
8572006.03.20 11:14close4290.801.16471.17681.163234.3422101.71
8582006.03.20 11:14close4280.401.16461.17681.1617-30.9122070.80
8592006.03.20 11:14close4270.201.16451.17681.1602-39.5022031.30
8602006.03.20 11:14close4260.101.16461.17671.1586-34.3521996.95
8612006.03.20 11:14sell4310.101.16411.18021.1621
8622006.03.20 11:32t/p4310.101.16211.18021.162117.2122014.16
8632006.03.20 11:32sell4320.101.16181.17791.1598
8642006.03.20 16:08t/p4320.101.15981.17791.159817.2522031.41
8652006.03.20 16:08sell4330.101.15941.17551.1574
8662006.03.20 17:05sell4340.201.16131.17591.1593
8672006.03.20 18:03t/p4340.201.15931.17591.159334.5022065.91
8682006.03.20 18:03close4330.101.15931.17551.15740.8622066.77
8692006.03.20 18:03sell4350.101.15891.17501.1569
8702006.03.20 19:29sell4360.201.16041.17501.1584
8712006.03.21 02:37sell4370.401.16201.17511.1600
8722006.03.21 03:20sell4380.801.16351.17511.1615
8732006.03.21 09:01sell4391.601.16501.17511.1630
8742006.03.21 12:21t/p4391.601.16301.17511.1630275.2022341.97
8752006.03.21 12:21close4380.801.16281.17511.161548.1622390.13
8762006.03.21 12:21close4370.401.16261.17511.1600-20.6422369.49
8772006.03.21 12:21close4360.201.16251.17501.1584-36.7422332.75
8782006.03.21 12:21close4350.101.16241.17501.1569-30.4122302.34
8792006.03.21 12:21sell4400.101.16191.17801.1599
8802006.03.21 12:34sell4410.201.16341.17801.1614
8812006.03.21 12:58sell4420.401.16491.17801.1629
8822006.03.21 13:57t/p4420.401.16291.17801.162968.7922371.13
8832006.03.21 13:57close4410.201.16291.17801.16148.6022379.73
8842006.03.21 13:57close4400.101.16281.17801.1599-7.7422371.99
8852006.03.21 13:57sell4430.101.16241.17851.1604
8862006.03.21 15:52sell4440.201.16401.17861.1620
8872006.03.21 23:52sell4450.401.16551.17861.1635
8882006.03.22 03:18sell4460.801.16701.17861.1650
8892006.03.22 04:16sell4471.601.16851.17861.1665
8902006.03.22 04:26sell4483.201.17011.17871.1681
8912006.03.22 08:07sell4496.401.17161.17871.1696
8922006.03.22 08:24t/p4496.401.16961.17871.16961094.4923466.48
8932006.03.22 08:24close4483.201.16951.17871.1681164.1723630.65
8942006.03.22 08:24close4471.601.16961.17861.1665-150.4823480.17
8952006.03.22 08:24close4460.801.16971.17861.1650-184.6623295.51
8962006.03.22 08:24close4450.401.16961.17861.1635-141.4323154.08
8972006.03.22 08:24close4440.201.16951.17861.1620-94.6723059.41
8982006.03.22 08:24close4430.101.16941.17851.1604-60.1622999.24
8992006.03.22 08:24buy4500.101.16941.15331.1714
9002006.03.22 08:48buy4510.201.16791.15331.1699
9012006.03.22 10:18buy4520.401.16641.15331.1684
9022006.03.22 11:22buy4530.801.16481.15321.1668
9032006.03.22 12:12buy4541.601.16331.15321.1653
9042006.03.22 12:37t/p4541.601.16531.15321.1653274.6123273.85
9052006.03.22 12:37close4530.801.16531.15321.166834.3323308.18
9062006.03.22 12:38close4520.401.16521.15331.1684-41.1923266.99
9072006.03.22 12:38close4510.201.16511.15331.1699-48.0623218.93
9082006.03.22 12:38close4500.101.16501.15331.1714-37.7723181.16
9092006.03.22 12:38sell4550.101.16511.18121.1631
9102006.03.22 17:58sell4560.201.16661.18121.1646
9112006.03.23 05:20t/p4560.201.16461.18121.164632.5323213.69
9122006.03.23 05:20close4550.101.16461.18121.16313.3823217.07
9132006.03.23 05:20sell4570.101.16441.18051.1624
9142006.03.23 05:30sell4580.201.16601.18061.1640
9152006.03.23 10:10sell4590.401.16761.18071.1656
9162006.03.23 10:13sell4600.801.16911.18071.1671
9172006.03.23 10:51t/p4600.801.16711.18071.1671137.0923354.16
9182006.03.23 10:51close4590.401.16711.18071.165617.1423371.30
9192006.03.23 10:51close4580.201.16701.18061.1640-17.1423354.16
9202006.03.23 10:51close4570.101.16711.18051.1624-23.1323331.03
9212006.03.23 10:51buy4610.101.16701.15091.1690
9222006.03.23 12:11buy4620.201.16551.15091.1675
9232006.03.24 03:09t/p4620.201.16751.15091.167534.7623365.79
9242006.03.24 03:09close4610.101.16751.15091.16904.5323370.32
9252006.03.24 03:09buy4630.101.16791.15181.1699
9262006.03.24 04:17buy4640.201.16641.15181.1684
9272006.03.24 05:10t/p4640.201.16841.15181.168434.2323404.55
9282006.03.24 05:10close4630.101.16841.15181.16994.2823408.83
9292006.03.24 05:10buy4650.101.16861.15251.1706
9302006.03.24 06:03buy4660.201.16701.15241.1690
9312006.03.24 06:27t/p4660.201.16901.15241.169034.2223443.05
9322006.03.24 06:27close4650.101.16901.15251.17063.4223446.47
9332006.03.24 06:27buy4670.101.16941.15331.1714
9342006.03.24 08:25buy4680.201.16791.15331.1699
9352006.03.24 08:39buy4690.401.16641.15331.1684
9362006.03.24 09:53t/p4690.401.16841.15331.168468.4723514.94
9372006.03.24 09:53close4680.201.16841.15331.16998.5623523.50
9382006.03.24 09:53close4670.101.16831.15331.1714-9.4223514.08
9392006.03.24 09:53sell4700.101.16841.18451.1664
9402006.03.24 10:12t/p4700.101.16641.18451.166417.1523531.23
9412006.03.24 10:12sell4710.101.16601.18211.1640
9422006.03.24 10:24sell4720.201.16751.18211.1655
9432006.03.27 00:57sell4730.401.16901.18211.1670
9442006.03.27 04:04sell4740.801.17061.18221.1686
9452006.03.27 07:06sell4751.601.17231.18241.1703
9462006.03.27 08:58t/p4751.601.17031.18241.1703273.4323804.66
9472006.03.27 08:58close4740.801.17031.18221.168620.5123825.17
9482006.03.27 08:58close4730.401.17041.18211.1670-47.8523777.32
9492006.03.27 08:58close4720.201.17031.18211.1655-48.4623728.87
9502006.03.27 08:58close4710.101.17021.18211.1640-36.1923692.67
9512006.03.27 08:58buy4760.101.17011.15401.1721
9522006.03.27 10:36buy4770.201.16861.15401.1706
9532006.03.28 01:55buy4780.401.16701.15391.1690
9542006.03.28 02:05buy4790.801.16551.15391.1675
9552006.03.28 09:29t/p4790.801.16751.15391.1675137.0423829.71
9562006.03.28 09:29close4780.401.16751.15391.169017.1323846.84
9572006.03.28 09:29close4770.201.16761.15401.1706-16.6323830.22
9582006.03.28 09:29close4760.101.16771.15401.1721-20.3023809.92
9592006.03.28 09:29buy4800.101.16811.15201.1701
9602006.03.28 10:00t/p4800.101.17011.15201.170117.0923827.01
9612006.03.28 10:00buy4810.101.17041.15431.1724
9622006.03.28 12:26buy4820.201.16881.15421.1708
9632006.03.28 14:43t/p4820.201.17081.15421.170834.1623861.17
9642006.03.28 14:43close4810.101.17081.15431.17243.4223864.59
9652006.03.28 14:44buy4830.101.17121.15511.1732
9662006.03.28 15:25buy4840.201.16971.15511.1717
9672006.03.29 02:12t/p4840.201.17171.15511.171734.6423899.23
9682006.03.29 02:12close4830.101.17171.15511.17324.5223903.75
9692006.03.29 02:13buy4850.101.17211.15601.1741
9702006.03.29 02:45t/p4850.101.17411.15601.174117.0323920.78
9712006.03.29 02:45buy4860.101.17441.15831.1764
9722006.03.29 05:09buy4870.201.17281.15821.1748
9732006.03.29 08:30buy4880.401.17121.15811.1732
9742006.03.29 09:47t/p4880.401.17321.15811.173268.1923988.97
9752006.03.29 09:47close4870.201.17321.15821.17486.8223995.79
9762006.03.29 09:47close4860.101.17331.15831.1764-9.3823986.41
9772006.03.29 09:47sell4890.101.17321.18931.1712
9782006.03.29 12:15t/p4890.101.17121.18931.171217.0824003.49
9792006.03.29 12:15sell4900.101.17091.18701.1689
9802006.03.29 13:33sell4910.201.17241.18701.1704
9812006.03.29 21:12t/p4910.201.17041.18701.170434.1824037.67
9822006.03.29 21:12close4900.101.17041.18701.16894.2724041.94
9832006.03.29 21:12sell4920.101.17001.18611.1680
9842006.03.30 03:06t/p4920.101.16801.18611.168016.2124058.15
9852006.03.30 03:06sell4930.101.16771.18381.1657
9862006.03.30 04:28t/p4930.101.16571.18381.165717.1624075.31
9872006.03.30 04:28sell4940.101.16541.18151.1634
9882006.03.30 06:01sell4950.201.16691.18151.1649
9892006.03.30 08:34t/p4950.201.16491.18151.164934.3424109.65
9902006.03.30 08:34close4940.101.16491.18151.16344.2924113.94
9912006.03.30 08:34sell4960.101.16471.18081.1627
9922006.03.30 08:37t/p4960.101.16271.18081.162717.2024131.14
9932006.03.30 08:37sell4970.101.16241.17851.1604
9942006.03.30 15:30t/p4970.101.16041.17851.160417.2424148.38
9952006.03.30 15:30sell4980.101.16011.17621.1581
9962006.03.30 17:52t/p4980.101.15811.17621.158117.2724165.65
9972006.03.30 17:52sell4990.101.15781.17391.1558
9982006.03.30 19:18sell5000.201.15931.17391.1573
9992006.03.30 19:54sell5010.401.16081.17391.1588
10002006.03.31 03:44sell5020.801.16231.17391.1603
10012006.03.31 05:57sell5031.601.16391.17401.1619
10022006.03.31 07:33t/p5031.601.16191.17401.1619275.4424441.09
10032006.03.31 07:33close5020.801.16181.17391.160334.4324475.52
10042006.03.31 07:33close5010.401.16161.17391.1588-28.7624446.76
10052006.03.31 07:33close5000.201.16151.17391.1573-38.4924408.27
10062006.03.31 07:33close4990.101.16181.17391.1558-34.7324373.53
10072006.03.31 07:33buy5040.101.16171.14561.1637
10082006.03.31 08:30t/p5040.101.16371.14561.163717.1924390.72
10092006.03.31 08:30buy5050.101.16401.14791.1660
10102006.03.31 08:50t/p5050.101.16601.14791.166017.1524407.87
10112006.03.31 08:50buy5060.101.16631.15021.1683
10122006.03.31 09:39t/p5060.101.16831.15021.168317.1224424.99
10132006.03.31 09:39buy5070.101.16861.15251.1706
10142006.03.31 09:59buy5080.201.16691.15231.1689
10152006.03.31 10:08buy5090.401.16541.15231.1674
10162006.03.31 11:59t/p5090.401.16741.15231.167468.5324493.52
10172006.03.31 11:59close5080.201.16741.15231.16898.5724502.09
10182006.03.31 11:59close5070.101.16731.15251.1706-11.1424490.95
10192006.03.31 11:59buy5100.101.16751.15141.1695
10202006.03.31 16:23t/p5100.101.16951.15141.169517.1024508.05
10212006.03.31 16:23buy5110.101.16981.15371.1718
10222006.04.02 17:00buy5120.201.16801.15341.1700
10232006.04.03 00:51t/p5120.201.17001.15341.170034.6924542.75
10242006.04.03 00:51close5110.101.17001.15371.17181.9624544.71
10252006.04.03 00:51sell5130.101.17001.18611.1680
10262006.04.03 01:03sell5140.201.17151.18611.1695
10272006.04.03 02:38sell5150.401.17301.18611.1710
10282006.04.03 02:41sell5160.801.17461.18621.1726
10292006.04.03 02:59sell5171.601.17621.18631.1742
10302006.04.03 03:56t/p5171.601.17421.18631.1742272.5324817.24
10312006.04.03 03:56close5160.801.17421.18621.172627.2524844.49
10322006.04.03 03:56close5150.401.17411.18611.1710-37.4824807.01
10332006.04.03 03:56close5140.201.17401.18611.1695-42.5924764.42
10342006.04.03 03:56close5130.101.17391.18611.1680-33.2224731.20
10352006.04.03 03:56buy5180.101.17401.15791.1760
10362006.04.03 08:22t/p5180.101.17601.15791.176017.0124748.21
10372006.04.03 12:00sell5190.101.17141.18751.1694
10382006.04.03 12:59sell5200.201.17291.18751.1709
10392006.04.03 21:35sell5210.401.17451.18761.1725
10402006.04.03 23:00t/p5210.401.17251.18761.172568.2424816.45
10412006.04.03 23:00close5200.201.17241.18751.17098.5324824.98
10422006.04.03 23:00close5190.101.17251.18751.1694-9.3824815.60
10432006.04.03 23:00buy5220.101.17251.15641.1745
10442006.04.03 23:59t/p5220.101.17451.15641.174517.0324832.63
10452006.04.03 23:59buy5230.101.17481.15871.1768
10462006.04.04 02:34buy5240.201.17331.15871.1753
10472006.04.04 02:57t/p5240.201.17531.15871.175334.0324866.66
10482006.04.04 02:57close5230.101.17531.15871.17684.5024871.16
10492006.04.04 02:57buy5250.101.17571.15961.1777
10502006.04.04 03:06buy5260.201.17421.15961.1762
10512006.04.04 03:31buy5270.401.17261.15951.1746
10522006.04.04 04:50buy5280.801.17101.15941.1730
10532006.04.04 05:44buy5291.601.16951.15941.1715
10542006.04.04 08:28buy5303.201.16801.15941.1700
10552006.04.04 09:13t/p5303.201.17001.15941.1700547.0125418.17
10562006.04.04 09:13close5291.601.17001.15941.171568.3825486.55
10572006.04.04 09:13close5280.801.17011.15941.1730-61.5325425.02
10582006.04.04 09:13close5270.401.17011.15951.1746-85.4625339.56
10592006.04.04 09:13close5260.201.17021.15961.1762-68.3625271.20
10602006.04.04 09:13close5250.101.17031.15961.1777-46.1425225.06
10612006.04.04 09:13sell5310.101.17041.18651.1684
10622006.04.04 10:01t/p5310.101.16841.18651.168417.1225242.18
10632006.04.04 10:01sell5320.101.16811.18421.1661
10642006.04.04 10:41t/p5320.101.16611.18421.166117.1525259.33
10652006.04.04 10:41sell5330.101.16581.18191.1638
10662006.04.04 13:08t/p5330.101.16381.18191.163817.1925276.52
10672006.04.04 13:08sell5340.101.16351.17961.1615
10682006.04.05 07:39t/p5340.101.16151.17961.161516.9225293.44
10692006.04.05 07:39buy5350.101.16151.14541.1635
10702006.04.05 09:15buy5360.201.16001.14541.1620
10712006.04.05 10:24t/p5360.201.16201.14541.162034.4225327.86
10722006.04.05 10:24close5350.101.16201.14541.16354.3025332.16
10732006.04.05 10:24sell5370.101.16191.17801.1599
10742006.04.06 03:27t/p5370.101.15991.17801.159916.3325348.49
10752006.04.06 03:27sell5380.101.15961.17571.1576
10762006.04.06 03:53sell5390.201.16111.17571.1591
10772006.04.06 05:23t/p5390.201.15911.17571.159134.5125383.00
10782006.04.06 05:23close5380.101.15911.17571.15764.3125387.31
10792006.04.06 05:23sell5400.101.15871.17481.1567
10802006.04.06 07:05t/p5400.101.15671.17481.156717.2925404.60
10812006.04.06 07:05sell5410.101.15641.17251.1544
10822006.04.06 09:36sell5420.201.15801.17261.1560
10832006.04.06 10:14t/p5420.201.15601.17261.156034.6025439.20
10842006.04.06 10:14close5410.101.15601.17251.15443.4625442.66
10852006.04.06 10:14buy5430.101.15601.13991.1580
10862006.04.06 10:58buy5440.201.15451.13991.1565
10872006.04.06 11:00buy5450.401.15291.13981.1549
10882006.04.06 20:54t/p5450.401.15491.13981.154969.2725511.93
10892006.04.06 20:54close5440.201.15491.13991.15656.9325518.86
10902006.04.06 20:54close5430.101.15511.13991.1580-7.7925511.07
10912006.04.06 20:54buy5460.101.15541.13931.1574
10922006.04.07 01:38buy5470.201.15391.13931.1559
10932006.04.07 02:54t/p5470.201.15591.13931.155934.6125545.68
10942006.04.07 02:54close5460.101.15591.13931.15744.5825550.26
10952006.04.07 02:54buy5480.101.15611.14001.1581
10962006.04.07 03:22buy5490.201.15451.13991.1565
10972006.04.07 03:52buy5500.401.15291.13981.1549
10982006.04.07 05:09t/p5500.401.15491.13981.154969.2725619.53
10992006.04.07 05:09close5490.201.15491.13991.15656.9325626.46
11002006.04.07 05:09close5480.101.15501.14001.1581-9.5225616.94
11012006.04.07 05:10buy5510.101.15541.13931.1574
11022006.04.07 06:35buy5520.201.15391.13931.1559
11032006.04.07 07:00buy5530.401.15241.13931.1544
11042006.04.07 07:00buy5540.801.15071.13911.1527
11052006.04.07 07:10buy5551.601.14921.13911.1512
11062006.04.07 07:23buy5563.201.14771.13911.1497
11072006.04.07 08:32buy5576.401.14621.13911.1482
11082006.04.07 13:24t/p5576.401.14821.13911.14821114.7926731.73
11092006.04.07 13:24close5563.201.14821.13911.1497139.3526871.08
11102006.04.07 13:24close5551.601.14811.13911.1512-153.3026717.78
11112006.04.07 13:24close5540.801.14801.13911.1527-188.1526529.63
11122006.04.07 13:24close5530.401.14811.13931.1544-149.8126379.82
11132006.04.07 13:24close5520.201.14821.13931.1559-99.2926280.53
11142006.04.07 13:24close5510.101.14831.13931.1574-61.8326218.70
11152006.04.07 16:07buy5580.101.14901.13291.1510
11162006.04.09 18:26buy5590.201.14751.13291.1495
11172006.04.10 08:23buy5600.401.14601.13291.1480
11182006.04.10 13:54t/p5600.401.14801.13291.148069.6926288.39
11192006.04.10 13:54close5590.201.14801.13291.14959.2126297.60
11202006.04.10 13:54close5580.101.14811.13291.1510-7.5926290.01
11212006.04.10 13:55buy5610.101.14831.13221.1503
11222006.04.10 18:06buy5620.201.14671.13211.1487
11232006.04.10 20:08t/p5620.201.14871.13211.148734.8226324.83
11242006.04.10 20:08close5610.101.14881.13221.15034.3526329.18
11252006.04.10 20:08buy5630.101.14921.13311.1512
11262006.04.11 00:07buy5640.201.14771.13311.1497
11272006.04.11 02:36buy5650.401.14601.13291.1480
11282006.04.11 10:40buy5660.801.14441.13281.1464
11292006.04.11 11:39t/p5660.801.14641.13281.1464139.5726468.75
11302006.04.11 11:39close5650.401.14641.13291.148013.9626482.71
11312006.04.11 11:39close5640.201.14631.13311.1497-24.4326458.28
11322006.04.11 11:39close5630.101.14621.13311.1512-25.9226432.36
11332006.04.11 11:39buy5670.101.14661.13051.1486
11342006.04.11 12:45buy5680.201.14511.13051.1471
11352006.04.11 16:25buy5690.401.14361.13051.1456
11362006.04.12 02:47t/p5690.401.14561.13051.145670.8426503.20
11372006.04.12 02:47close5680.201.14561.13051.14719.2326512.43
11382006.04.12 02:48close5670.101.14571.13051.1486-7.6126504.82
11392006.04.12 02:49buy5700.101.14591.12981.1479
11402006.04.12 05:15buy5710.201.14441.12981.1464
11412006.04.12 08:35t/p5710.201.14641.12981.146434.8926539.71
11422006.04.12 08:35close5700.101.14641.12981.14794.3626544.07
11432006.04.12 08:35buy5720.101.14661.13051.1486
11442006.04.12 10:01t/p5720.101.14861.13051.148617.4126561.48
11452006.04.12 10:01buy5730.101.14891.13281.1509
11462006.04.12 10:52buy5740.201.14741.13281.1494
11472006.04.12 15:56buy5750.401.14591.13281.1479
11482006.04.12 18:06t/p5750.401.14791.13281.147969.6926631.17
11492006.04.12 18:06close5740.201.14791.13281.14948.7126639.88
11502006.04.12 18:06close5730.101.14781.13281.1509-9.5826630.30
11512006.04.12 18:06sell5760.101.14771.16381.1457
11522006.04.13 04:19t/p5760.101.14571.16381.145716.5526646.85
11532006.04.13 04:19sell5770.101.14541.16151.1434
11542006.04.13 07:03sell5780.201.14701.16161.1450
11552006.04.13 08:00sell5790.401.14851.16161.1465
11562006.04.13 08:19t/p5790.401.14651.16161.146569.7826716.63
11572006.04.13 08:19close5780.201.14651.16161.14508.7226725.35
11582006.04.13 08:19close5770.101.14641.16151.1434-8.7226716.63
11592006.04.13 08:19sell5800.101.14601.16211.1440
11602006.04.13 08:33sell5810.201.14751.16211.1455
11612006.04.13 08:41sell5820.401.14901.16211.1470
11622006.04.13 08:43sell5830.801.15051.16211.1485
11632006.04.13 10:27sell5841.601.15211.16221.1501
11642006.04.13 18:19t/p5841.601.15011.16221.1501278.2426994.87
11652006.04.13 18:19close5830.801.15011.16211.148527.8227022.69
11662006.04.13 18:19close5820.401.15021.16211.1470-41.7326980.96
11672006.04.13 18:19close5810.201.15021.16211.1455-46.9526934.01
11682006.04.13 18:19close5800.101.15011.16211.1440-35.6526898.36
11692006.04.13 18:20sell5850.101.14991.16601.1479
11702006.04.13 19:17sell5860.201.15141.16601.1494
11712006.04.14 07:11t/p5860.201.14941.16601.149434.1926932.55
11722006.04.14 07:11close5850.101.14941.16601.14794.0526936.60
11732006.04.14 07:12sell5870.101.14901.16511.1470
11742006.04.14 08:04sell5880.201.15051.16511.1485
11752006.04.16 18:05sell5890.401.15211.16521.1501
11762006.04.16 19:35t/p5890.401.15011.16521.150169.5627006.16
11772006.04.16 19:35close5880.201.15011.16511.14856.9627013.12
11782006.04.16 19:35close5870.101.15001.16511.1470-8.7027004.42
11792006.04.16 19:35sell5900.101.14961.16571.1476
11802006.04.16 22:38t/p5900.101.14761.16571.147617.4327021.85
11812006.04.16 22:38sell5910.101.14731.16341.1453
11822006.04.17 07:22sell5920.201.14891.16351.1469
11832006.04.17 07:47t/p5920.201.14691.16351.146934.8827056.73
11842006.04.17 07:47close5910.101.14691.16341.14533.1927059.92
11852006.04.17 07:47buy5930.101.14691.13081.1489
11862006.04.17 08:52buy5940.201.14541.13081.1474
11872006.04.17 08:54buy5950.401.14391.13081.1459
11882006.04.17 09:00t/p5950.401.14591.13081.145969.8127129.73
11892006.04.17 09:00close5940.201.14591.13081.14748.7327138.46
11902006.04.17 09:00close5930.101.14601.13081.1489-7.8527130.61
11912006.04.17 09:00sell5960.101.14591.16201.1439
11922006.04.17 10:29t/p5960.101.14391.16201.143917.4827148.09
11932006.04.17 10:29sell5970.101.14361.15971.1416
11942006.04.17 11:58sell5980.201.14511.15971.1431
11952006.04.17 18:45sell5990.401.14661.15971.1446
11962006.04.18 03:09t/p5990.401.14461.15971.144668.6827216.76
11972006.04.18 03:09close5980.201.14461.15971.14318.1327224.89
11982006.04.18 03:10close5970.101.14451.15971.1416-8.1627216.73
11992006.04.18 03:10sell6000.101.14431.16041.1423
12002006.04.18 05:03sell6010.201.14601.16061.1440
12012006.04.18 09:00t/p6010.201.14401.16061.144034.9727251.70
12022006.04.18 09:00close6000.101.14401.16041.14232.6227254.32
12032006.04.18 09:00sell6020.101.14381.15991.1418
12042006.04.18 09:30t/p6020.101.14181.15991.141817.5227271.84
12052006.04.18 09:30sell6030.101.14151.15761.1395
12062006.04.18 10:07sell6040.201.14301.15761.1410
12072006.04.18 14:07t/p6040.201.14101.15761.141035.0627306.90
12082006.04.18 14:07close6030.101.14101.15761.13954.3827311.28
12092006.04.18 14:07sell6050.101.14061.15671.1386
12102006.04.19 04:22t/p6050.101.13861.15671.138617.2727328.55
12112006.04.19 04:22sell6060.101.13831.15441.1363
12122006.04.19 08:30sell6070.201.13991.15451.1379
12132006.04.19 09:23sell6080.401.14141.15451.1394
12142006.04.19 09:47t/p6080.401.13941.15451.139470.2127398.76
12152006.04.19 09:47close6070.201.13941.15451.13798.7827407.54
12162006.04.19 09:47close6060.101.13951.15441.1363-10.5327397.01
12172006.04.19 09:47buy6090.101.13961.12351.1416
12182006.04.19 10:04buy6100.201.13811.12351.1401
12192006.04.19 11:46buy6110.401.13651.12341.1385
12202006.04.20 05:13t/p6110.401.13851.12341.138573.2927470.29
12212006.04.20 05:13close6100.201.13851.12351.14018.5427478.83
12222006.04.20 05:13close6090.101.13841.12351.1416-9.7927469.05
12232006.04.20 05:13buy6120.101.13861.12251.1406
12242006.04.20 08:07buy6130.201.13711.12251.1391
12252006.04.20 10:19t/p6130.201.13911.12251.139135.1227504.17
12262006.04.20 10:19close6120.101.13911.12251.14064.3927508.56
12272006.04.20 10:19sell6140.101.13901.15511.1370
12282006.04.20 10:25sell6150.201.14051.15511.1385
12292006.04.20 10:51sell6160.401.14211.15521.1401
12302006.04.20 11:06t/p6160.401.14011.15521.140170.1727578.73
12312006.04.20 11:06close6150.201.14011.15511.13857.0227585.75
12322006.04.20 11:06close6140.101.14001.15511.1370-8.7727576.98
12332006.04.20 11:06buy6170.101.13991.12381.1419
12342006.04.20 11:07buy6180.201.13831.12371.1403
12352006.04.20 11:30t/p6180.201.14031.12371.140335.0827612.06
12362006.04.20 11:30close6170.101.14031.12381.14193.5127615.57
12372006.04.20 11:30buy6190.101.14051.12441.1425
12382006.04.20 11:59buy6200.201.13901.12441.1410
12392006.04.20 12:56t/p6200.201.14101.12441.141035.0627650.63
12402006.04.20 12:56close6190.101.14101.12441.14254.3827655.01
12412006.04.20 12:56buy6210.101.14121.12511.1432
12422006.04.20 13:27buy6220.201.13971.12511.1417
12432006.04.21 04:03buy6230.401.13821.12511.1402
12442006.04.21 04:17buy6240.801.13661.12501.1386
12452006.04.21 08:30t/p6240.801.13861.12501.1386140.5227795.53
12462006.04.21 08:30close6230.401.13861.12511.140214.0527809.58
12472006.04.21 08:30close6220.201.13881.12511.1417-15.3127794.27
12482006.04.21 08:30close6210.101.13871.12511.1432-21.7027772.57
12492006.04.21 08:30sell6250.101.13861.15471.1366
12502006.04.21 08:55t/p6250.101.13661.15471.136617.6027790.17
12512006.04.21 08:55sell6260.101.13631.15241.1343
12522006.04.21 10:03sell6270.201.13791.15251.1359
12532006.04.21 12:49sell6280.401.13971.15281.1377
12542006.04.21 13:24t/p6280.401.13771.15281.137770.3227860.49
12552006.04.21 13:24close6270.201.13771.15251.13593.5227864.01
12562006.04.21 13:25close6260.101.13761.15241.1343-11.4327852.58
12572006.04.21 13:25buy6290.101.13751.12141.1395
12582006.04.23 17:00buy6300.201.13551.12091.1375
12592006.04.24 08:40t/p6300.201.13751.12091.137535.6627888.24
12602006.04.24 08:40close6290.101.13751.12141.13950.2527888.49
12612006.04.24 08:40buy6310.101.13791.12181.1399
12622006.04.24 12:18buy6320.201.13641.12181.1384
12632006.04.24 12:51buy6330.401.13481.12171.1368
12642006.04.24 14:06t/p6330.401.13681.12171.136870.3727958.86
12652006.04.24 14:06close6320.201.13681.12181.13847.0427965.90
12662006.04.24 14:07close6310.101.13681.12181.1399-9.6827956.22
12672006.04.24 14:07sell6340.101.13671.15281.1347
12682006.04.25 04:58sell6350.201.13851.15311.1365
12692006.04.25 09:01t/p6350.201.13651.15311.136535.2027991.42
12702006.04.25 09:01close6340.101.13651.15281.13471.4627992.88
12712006.04.25 09:01sell6360.101.13631.15241.1343
12722006.04.25 09:13t/p6360.101.13431.15241.134317.6328010.51
12732006.04.25 09:13sell6370.101.13401.15011.1320
12742006.04.25 09:26t/p6370.101.13201.15011.132017.6728028.18
12752006.04.25 09:26sell6380.101.13171.14781.1297
12762006.04.25 10:00sell6390.201.13321.14781.1312
12772006.04.25 11:08t/p6390.201.13121.14781.131235.3628063.54
12782006.04.25 11:08close6380.101.13121.14781.12974.4228067.96
12792006.04.25 11:08sell6400.101.13101.14711.1290
12802006.04.26 03:41sell6410.201.13251.14711.1305
12812006.04.26 08:58t/p6410.201.13051.14711.130535.3828103.34
12822006.04.26 08:58close6400.101.13051.14711.12904.1228107.46
12832006.04.26 08:58sell6420.101.13041.14651.1284
12842006.04.26 09:05t/p6420.101.12841.14651.128417.7228125.18
12852006.04.26 09:05sell6430.101.12811.14421.1261
12862006.04.26 09:44t/p6430.101.12611.14421.126117.7628142.94
12872006.04.26 09:44sell6440.101.12581.14191.1238
12882006.04.26 10:24sell6450.201.12731.14191.1253
12892006.04.27 06:38sell6460.401.12881.14191.1268
12902006.04.27 07:36sell6470.801.13031.14191.1283
12912006.04.27 09:26t/p6470.801.12831.14191.1283141.8128284.75
12922006.04.27 09:26close6460.401.12831.14191.126817.7328302.48
12932006.04.27 09:26close6450.201.12821.14191.1253-17.7728284.70
12942006.04.27 09:26close6440.101.12811.14191.1238-21.3028263.40
12952006.04.27 09:26buy6480.101.12821.11211.1302
12962006.04.27 10:00buy6490.201.12651.11191.1285
12972006.04.27 10:06buy6500.401.12501.11191.1270
12982006.04.27 10:30buy6510.801.12351.11191.1255
12992006.04.27 12:51buy6521.601.12201.11191.1240
13002006.04.27 13:46t/p6521.601.12401.11191.1240284.7028548.10
13012006.04.27 13:46close6510.801.12401.11191.125535.5928583.69
13022006.04.27 13:46close6500.401.12391.11191.1270-39.1528544.54
13032006.04.27 13:46close6490.201.12381.11191.1285-48.0528496.49
13042006.04.27 13:46close6480.101.12371.11211.1302-40.0528456.44
13052006.04.27 13:47sell6530.101.12381.13991.1218
13062006.04.28 09:25t/p6530.101.12181.13991.121817.5328473.97
13072006.04.28 09:25sell6540.101.12151.13761.1195
13082006.04.28 10:03t/p6540.101.11951.13761.119517.8728491.84
13092006.04.28 10:03sell6550.101.11911.13521.1171
13102006.04.28 10:06sell6560.201.12061.13521.1186
13112006.04.28 10:26sell6570.401.12211.13521.1201
13122006.04.28 11:00t/p6570.401.12011.13521.120171.4228563.26
13132006.04.28 11:00close6560.201.12011.13521.11868.9328572.19
13142006.04.28 11:00close6550.101.12021.13521.1171-9.8228562.37
13152006.04.28 11:00sell6580.101.12001.13611.1180
13162006.04.28 15:02t/p6580.101.11801.13611.118017.9028580.27
13172006.04.28 15:02sell6590.101.11761.13371.1156
13182006.05.01 02:42t/p6590.101.11561.13371.115617.6328597.89
13192006.05.01 02:42buy6600.101.11561.09951.1176
13202006.05.01 08:22t/p6600.101.11761.09951.117617.9028615.79
13212006.05.01 08:22buy6610.101.11791.10181.1199
13222006.05.01 08:56buy6620.201.11631.10171.1183
13232006.05.01 09:07buy6630.401.11481.10171.1168
13242006.05.01 11:51buy6640.801.11331.10171.1153
13252006.05.01 13:31buy6651.601.11181.10171.1138
13262006.05.01 15:20t/p6651.601.11381.10171.1138287.3028903.09
13272006.05.01 15:20close6640.801.11381.10171.115335.9128939.00
13282006.05.01 15:20close6630.401.11391.10171.1168-32.3228906.68
13292006.05.01 15:20close6620.201.11401.10171.1183-41.2928865.39
13302006.05.01 15:20close6610.101.11411.10181.1199-34.1128831.28
13312006.05.01 15:20buy6660.101.11421.09811.1162
13322006.05.01 16:08buy6670.201.11261.09801.1146
13332006.05.01 17:57t/p6670.201.11461.09801.114635.8928867.17
13342006.05.01 17:57close6660.101.11461.09811.11623.5928870.76
13352006.05.01 17:57buy6680.101.11481.09871.1168
13362006.05.02 04:12buy6690.201.11331.09871.1153
13372006.05.02 04:40buy6700.401.11171.09861.1137
13382006.05.02 04:51buy6710.801.11011.09851.1121
13392006.05.02 05:48buy6721.601.10851.09841.1105
13402006.05.02 05:49buy6733.201.10701.09841.1090
13412006.05.02 07:24t/p6733.201.10901.09841.1090577.0529447.81
13422006.05.02 07:24close6721.601.10911.09841.110586.5629534.37
13432006.05.02 07:24close6710.801.10901.09851.1121-79.3529455.02
13442006.05.02 07:24close6700.401.10891.09861.1137-101.0029354.02
13452006.05.02 07:24close6690.201.10911.09871.1153-75.7429278.28
13462006.05.02 07:24close6680.101.10901.09871.1168-52.0529226.24
13472006.05.02 07:24sell6740.101.10891.12501.1069
13482006.05.02 10:34t/p6740.101.10691.12501.106918.0729244.31
13492006.05.02 10:34sell6750.101.10661.12271.1046
13502006.05.02 12:06sell6760.201.10811.12271.1061
13512006.05.02 15:16t/p6760.201.10611.12271.106136.1629280.47
13522006.05.02 15:16close6750.101.10611.12271.10464.5229284.99
13532006.05.02 16:14sell6770.101.10611.12221.1041
13542006.05.02 18:52sell6780.201.10771.12231.1057
13552006.05.02 19:55t/p6780.201.10571.12231.105736.1829321.17
13562006.05.02 19:55close6770.101.10571.12221.10413.6229324.79
13572006.05.02 20:03buy6790.101.10561.08951.1076
13582006.05.02 21:08buy6800.201.10401.08941.1060
13592006.05.02 22:12buy6810.401.10241.08931.1044
13602006.05.03 03:01t/p6810.401.10441.08931.104473.4529398.23
13612006.05.03 03:01close6800.201.10441.08941.10607.7429405.97
13622006.05.03 03:01close6790.101.10431.08951.1076-11.5229394.46
13632006.05.03 03:01buy6820.101.10471.08861.1067
13642006.05.03 04:26t/p6820.101.10671.08861.106718.0729412.53
13652006.05.03 04:26buy6830.101.10701.09091.1090
13662006.05.03 04:53buy6840.201.10541.09081.1074
13672006.05.03 08:16t/p6840.201.10741.09081.107436.1229448.65
13682006.05.03 08:16close6830.101.10741.09091.10903.6129452.26
13692006.05.03 08:16buy6850.101.10781.09171.1098
13702006.05.03 09:23buy6860.201.10621.09161.1082
13712006.05.03 10:21t/p6860.201.10821.09161.108236.0929488.35
13722006.05.03 10:21close6850.101.10821.09171.10983.6129491.96
13732006.05.03 10:21buy6870.101.10841.09231.1104
13742006.05.03 11:17buy6880.201.10691.09231.1089
13752006.05.03 12:13buy6890.401.10541.09231.1074
13762006.05.03 14:46t/p6890.401.10741.09231.107472.2429564.20
13772006.05.03 14:46close6880.201.10741.09231.10899.0329573.23
13782006.05.03 14:46close6870.101.10731.09231.1104-9.9329563.30
13792006.05.03 14:46buy6900.101.10751.09141.1095
13802006.05.03 19:10t/p6900.101.10951.09141.109518.0329581.33
13812006.05.03 19:10buy6910.101.10981.09371.1118
13822006.05.03 20:07buy6920.201.10821.09361.1102
13832006.05.04 02:09t/p6920.201.11021.09361.110237.5429618.86
13842006.05.04 02:09close6910.101.11021.09371.11184.3529623.22
13852006.05.04 02:11buy6930.101.11041.09431.1124
13862006.05.04 03:02t/p6930.101.11241.09431.112417.9829641.20
13872006.05.04 03:02buy6940.101.11271.09661.1147
13882006.05.04 03:16buy6950.201.11121.09661.1132
13892006.05.04 03:51t/p6950.201.11321.09661.113235.9329677.13
13902006.05.04 03:51close6940.101.11321.09661.11474.4929681.62
13912006.05.04 03:51buy6960.101.11341.09731.1154
13922006.05.04 07:56buy6970.201.11191.09731.1139
13932006.05.04 08:20buy6980.401.11031.09721.1123
13942006.05.04 08:36buy6990.801.10881.09721.1108
13952006.05.04 08:56t/p6990.801.11081.09721.1108144.0429825.66
13962006.05.04 08:56close6980.401.11081.09721.112318.0129843.67
13972006.05.04 08:56close6970.201.11091.09731.1139-18.0029825.67
13982006.05.04 08:56close6960.101.11101.09731.1154-21.6029804.07
13992006.05.04 08:56sell7000.101.11111.12721.1091
14002006.05.04 09:10t/p7000.101.10911.12721.109118.0329822.10
14012006.05.04 09:10sell7010.101.10881.12491.1068
14022006.05.04 10:04t/p7010.101.10681.12491.106818.0729840.17
14032006.05.04 10:04sell7020.101.10651.12261.1045
14042006.05.04 12:12sell7030.201.10801.12261.1060
14052006.05.04 17:41sell7040.401.10961.12271.1076
14062006.05.05 03:46t/p7040.401.10761.12271.107671.0229911.18
14072006.05.05 03:46close7030.201.10761.12261.10606.6129917.80
14082006.05.05 03:46close7020.101.10751.12261.1045-9.3329908.46
14092006.05.05 03:46buy7050.101.10751.09141.1095
14102006.05.05 04:28t/p7050.101.10951.09141.109518.0329926.49
14112006.05.05 04:28sell7060.101.10951.12561.1075
14122006.05.05 08:30t/p7060.101.10751.12561.107518.0629944.55
14132006.05.05 08:30sell7070.101.10721.12331.1052
14142006.05.07 19:43t/p7070.101.10521.12331.105218.1029962.65
14152006.05.07 19:43sell7080.101.10491.12101.1029
14162006.05.08 04:28t/p7080.101.10291.12101.102917.8329980.48
14172006.05.08 04:28sell7090.101.10261.11871.1006
14182006.05.08 05:02sell7100.201.10411.11871.1021
14192006.05.08 06:54sell7110.401.10581.11891.1038
14202006.05.08 08:03sell7120.801.10731.11891.1053
14212006.05.08 08:14sell7131.601.10881.11891.1068
14222006.05.08 08:49sell7143.201.11031.11891.1083
14232006.05.08 09:38sell7156.401.11191.11901.1099
14242006.05.09 02:59sell71612.801.11341.11901.1114
14252006.05.09 07:17t/p71612.801.11141.11901.11142303.4032283.88
14262006.05.09 07:17close7156.401.11141.11901.1099268.4932552.37
14272006.05.09 07:17close7143.201.11131.11891.1083-297.6732254.70
14282006.05.09 07:17close7131.601.11141.11891.1068-379.1631875.54
14292006.05.09 07:17close7120.801.11131.11891.1053-290.3831585.16
14302006.05.09 07:17close7110.401.11111.11891.1038-192.0131393.15
14312006.05.09 07:17close7100.201.11121.11871.1021-128.4031264.75
14322006.05.09 07:17close7090.101.11121.11871.1006-77.6931187.05
14332006.05.09 07:17sell7170.101.11061.12671.1086
14342006.05.09 07:32sell7180.201.11211.12671.1101
14352006.05.09 08:21t/p7180.201.11011.12671.110136.0331223.08
14362006.05.09 08:21close7170.101.11011.12671.10864.5031227.58
14372006.05.09 08:22sell7190.101.10991.12601.1079
14382006.05.09 08:59t/p7190.101.10791.12601.107918.0631245.64
14392006.05.09 08:59sell7200.101.10751.12361.1055
14402006.05.09 09:29t/p7200.101.10551.12361.105518.0931263.73
14412006.05.09 09:29sell7210.101.10521.12131.1032
14422006.05.09 09:59t/p7210.101.10321.12131.103218.1331281.86
14432006.05.09 09:59sell7220.101.10291.11901.1009
14442006.05.09 10:34t/p7220.101.10091.11901.100918.1731300.03
14452006.05.09 10:34sell7230.101.10061.11671.0986
14462006.05.09 10:43sell7240.201.10211.11671.1001
14472006.05.09 11:06t/p7240.201.10011.11671.100136.3631336.39
14482006.05.09 11:06close7230.101.10011.11671.09864.5531340.94
14492006.05.09 11:06sell7250.101.09971.11581.0977
14502006.05.09 11:32sell7260.201.10121.11581.0992
14512006.05.09 11:38t/p7260.201.09921.11581.099236.3931377.33
14522006.05.09 11:38close7250.101.09921.11581.09774.5531381.88
14532006.05.09 11:38sell7270.101.09911.11521.0971
14542006.05.09 11:52sell7280.201.10061.11521.0986
14552006.05.10 03:14t/p7280.201.09861.11521.098635.8031417.69
14562006.05.10 03:14close7270.101.09861.11521.09714.2531421.93
14572006.05.10 04:02buy7290.101.09961.08351.1016
14582006.05.10 09:24t/p7290.101.10161.08351.101618.1631440.09
14592006.05.10 09:24buy7300.101.10191.08581.1039
14602006.05.10 09:59buy7310.201.10031.08571.1023
14612006.05.10 14:17t/p7310.201.10231.08571.102336.2931476.38
14622006.05.10 14:17close7300.101.10231.08581.10393.6331480.01
14632006.05.10 14:17buy7320.101.10281.08671.1048
14642006.05.10 14:19buy7330.201.10131.08671.1033
14652006.05.10 14:41buy7340.401.09981.08671.1018
14662006.05.10 18:51t/p7340.401.10181.08671.101872.6131552.62
14672006.05.10 18:51close7330.201.10181.08671.10339.0831561.70
14682006.05.10 18:51close7320.101.10191.08671.1048-8.1731553.53
14692006.05.10 18:51buy7350.101.10231.08621.1043
14702006.05.10 19:35t/p7350.101.10431.08621.104318.1131571.64
14712006.05.10 19:35buy7360.101.10481.08871.1068
14722006.05.11 02:28buy7370.201.10331.08871.1053
14732006.05.11 03:34t/p7370.201.10531.08871.105336.1931607.83
14742006.05.11 03:34close7360.101.10541.08871.10686.1831614.02
14752006.05.11 03:34sell7380.101.10521.12131.1032
14762006.05.11 03:40sell7390.201.10681.12141.1048
14772006.05.11 04:23t/p7390.201.10481.12141.104836.2131650.23
14782006.05.11 04:23close7380.101.10471.12131.10324.5331654.76
14792006.05.11 04:23sell7400.101.10431.12041.1023
14802006.05.11 06:14sell7410.201.10591.12051.1039
14812006.05.11 08:19t/p7410.201.10391.12051.103936.2431691.00
14822006.05.11 08:19close7400.101.10391.12041.10233.6231694.62
14832006.05.11 08:19sell7420.101.10351.11961.1015
14842006.05.11 09:53t/p7420.101.10151.11961.101518.1631712.78
14852006.05.11 09:53sell7430.101.10121.11731.0992
14862006.05.11 11:10t/p7430.101.09921.11731.099218.2031730.98
14872006.05.11 11:10sell7440.101.09891.11501.0969
14882006.05.11 12:30sell7450.201.10041.11501.0984
14892006.05.11 16:25sell7460.401.10191.11501.0999
14902006.05.11 17:16sell7470.801.10351.11511.1015
14912006.05.11 18:55t/p7470.801.10151.11511.1015145.2631876.24
14922006.05.11 18:55close7460.401.10151.11501.099914.5331890.77
14932006.05.11 18:55close7450.201.10151.11501.0984-19.9731870.80
14942006.05.11 18:55close7440.101.10131.11501.0969-21.7931849.01
14952006.05.11 20:00buy7480.101.10151.08541.1035
14962006.05.11 20:34buy7490.201.10001.08541.1020
14972006.05.11 22:18t/p7490.201.10201.08541.102036.3031885.31
14982006.05.11 22:18close7480.101.10211.08541.10355.4431890.75
14992006.05.11 22:18buy7500.101.10231.08621.1043
15002006.05.12 01:49buy7510.201.10081.08621.1028
15012006.05.12 05:30t/p7510.201.10281.08621.102836.2731927.02
15022006.05.12 05:30close7500.101.10281.08621.10434.7831931.80
15032006.05.12 05:30buy7520.101.10301.08691.1050
15042006.05.12 05:41buy7530.201.10151.08691.1035
15052006.05.12 06:32buy7540.401.10001.08691.1020
15062006.05.12 07:06t/p7540.401.10201.08691.102072.6032004.40
15072006.05.12 07:06close7530.201.10201.08691.10359.0732013.47
15082006.05.12 07:06close7520.101.10211.08691.1050-8.1732005.30
15092006.05.12 07:06buy7550.101.10251.08641.1045
15102006.05.12 07:29buy7560.201.10101.08641.1030
15112006.05.12 08:27t/p7560.201.10301.08641.103036.2632041.56
15122006.05.12 08:27close7550.101.10301.08641.10454.5332046.09
15132006.05.12 08:27buy7570.101.10321.08711.1052
15142006.05.12 08:31t/p7570.101.10521.08711.105218.1032064.19
15152006.05.12 08:31buy7580.101.10561.08951.1076
15162006.05.12 08:32buy7590.201.10401.08941.1060
15172006.05.12 08:39t/p7590.201.10601.08941.106036.1632100.35
15182006.05.12 08:39close7580.101.10611.08951.10764.5232104.87
15192006.05.12 08:39buy7600.101.10631.09021.1083
15202006.05.12 08:46buy7610.201.10481.09021.1068
15212006.05.12 08:46buy7620.401.10321.09011.1052
15222006.05.12 08:50buy7630.801.10161.09001.1036
15232006.05.12 08:52buy7641.601.10001.08991.1020
15242006.05.12 09:01t/p7641.601.10201.08991.1020290.3832395.25
15252006.05.12 09:01close7630.801.10201.09001.103629.0432424.29
15262006.05.12 09:01close7620.401.10211.09011.1052-39.9232384.37
15272006.05.12 09:01close7610.201.10231.09021.1068-45.3632339.01
15282006.05.12 09:01close7600.101.10231.09021.1083-36.2932302.72
15292006.05.12 09:01buy7650.101.10271.08661.1047
15302006.05.12 09:14buy7660.201.10121.08661.1032
15312006.05.12 09:59t/p7660.201.10321.08661.103236.2632338.98
15322006.05.12 09:59close7650.101.10321.08661.10474.5332343.51
15332006.05.12 09:59buy7670.101.10371.08761.1057
15342006.05.12 10:36t/p7670.101.10571.08761.105718.0932361.60
15352006.05.12 10:36buy7680.101.10601.08991.1080
15362006.05.12 11:15buy7690.201.10441.08981.1064
15372006.05.12 11:23t/p7690.201.10641.08981.106436.1532397.75
15382006.05.12 11:23close7680.101.10641.08991.10803.6232401.37
15392006.05.12 11:23buy7700.101.10681.09071.1088
15402006.05.12 11:36t/p7700.101.10881.09071.108818.0432419.41
15412006.05.12 11:36buy7710.101.10911.09301.1111
15422006.05.14 22:44t/p7710.101.11111.09301.111118.0032437.41
15432006.05.14 23:00buy7720.101.11261.09651.1146
15442006.05.15 00:13buy7730.201.11111.09651.1131
15452006.05.15 00:50buy7740.401.10961.09651.1116
15462006.05.15 02:29t/p7740.401.11161.09651.111671.9732509.38
15472006.05.15 02:29close7730.201.11161.09651.11319.0032518.38
15482006.05.15 02:29close7720.101.11151.09651.1146-9.6532508.73
15492006.05.15 02:29sell7750.101.11141.12751.1094
15502006.05.15 03:07sell7760.201.11291.12751.1109
15512006.05.15 03:59sell7770.401.11441.12751.1124
15522006.05.15 04:14sell7780.801.11601.12761.1140
15532006.05.15 06:48sell7791.601.11761.12771.1156
15542006.05.15 08:01t/p7791.601.11561.12771.1156286.8432795.57
15552006.05.15 08:01close7780.801.11561.12761.114028.6832824.25
15562006.05.15 08:02close7770.401.11571.12751.1124-46.6132777.64
15572006.05.15 08:02close7760.201.11581.12751.1109-51.9832725.66
15582006.05.15 08:02close7750.101.11571.12751.1094-38.5432687.12
15592006.05.15 08:02buy7800.101.11581.09971.1178
15602006.05.15 08:27buy7810.201.11421.09961.1162
15612006.05.15 08:50buy7820.401.11271.09961.1147
15622006.05.15 09:02t/p7820.401.11471.09961.114771.7732758.89
15632006.05.15 09:02close7810.201.11471.09961.11628.9732767.86
15642006.05.15 09:02close7800.101.11481.09971.1178-8.9732758.89
15652006.05.15 10:40sell7830.101.11291.12901.1109
15662006.05.15 10:59sell7840.201.11441.12901.1124
15672006.05.15 11:27t/p7840.201.11241.12901.112435.9632794.85
15682006.05.15 11:27close7830.101.11241.12901.11094.4932799.34
15692006.05.15 11:27sell7850.101.11211.12821.1101
15702006.05.15 11:39sell7860.201.11371.12831.1117
15712006.05.15 11:49sell7870.401.11521.12831.1132
15722006.05.15 13:39t/p7870.401.11321.12831.113271.8632871.20
15732006.05.15 13:39close7860.201.11321.12831.11178.9832880.18
15742006.05.15 13:39close7850.101.11311.12821.1101-8.9832871.20
15752006.05.15 13:39sell7880.101.11271.12881.1107
15762006.05.15 14:10sell7890.201.11421.12881.1122
15772006.05.16 00:25t/p7890.201.11221.12881.112235.3632906.56
15782006.05.16 00:25close7880.101.11211.12881.11075.1032911.66
15792006.05.16 00:25sell7900.101.11171.12781.1097
15802006.05.16 00:50sell7910.201.11331.12791.1113
15812006.05.16 02:05sell7920.401.11481.12791.1128
15822006.05.16 04:21sell7930.801.11631.12791.1143
15832006.05.16 06:45t/p7930.801.11431.12791.1143143.6233055.28
15842006.05.16 06:45close7920.401.11411.12791.112825.1333080.41
15852006.05.16 06:45close7910.201.11401.12791.1113-12.5733067.84
15862006.05.16 06:45close7900.101.11391.12781.1097-19.7533048.09
15872006.05.16 06:45buy7940.101.11381.09771.1158
15882006.05.16 08:32buy7950.201.11221.09761.1142
15892006.05.16 08:34buy7960.401.11051.09741.1125
15902006.05.16 08:42buy7970.801.10901.09741.1110
15912006.05.16 09:15t/p7970.801.11101.09741.1110144.0133192.10
15922006.05.16 09:15close7960.401.11101.09741.112518.0033210.10
15932006.05.16 09:15close7950.201.11111.09761.1142-19.8033190.30
15942006.05.16 09:15close7940.101.11111.09771.1158-24.3033166.00
15952006.05.16 09:15sell7980.101.11101.12711.1090
15962006.05.16 13:38t/p7980.101.10901.12711.109018.0333184.03
15972006.05.16 13:38sell7990.101.10871.12481.1067
15982006.05.16 16:49t/p7990.101.10671.12481.106718.0733202.10
15992006.05.16 16:49sell8000.101.10641.12251.1044
16002006.05.17 05:08t/p8000.101.10441.12251.104417.8133219.91
16012006.05.17 05:08sell8010.101.10411.12021.1021
16022006.05.17 05:52sell8020.201.10571.12031.1037
16032006.05.17 06:59t/p8020.201.10371.12031.103736.2433256.15
16042006.05.17 06:59close8010.101.10371.12021.10213.6233259.77
16052006.05.17 06:59sell8030.101.10351.11961.1015
16062006.05.17 07:40sell8040.201.10501.11961.1030
16072006.05.17 08:42t/p8040.201.10301.11961.103036.2633296.03
16082006.05.17 08:42close8030.101.10301.11961.10154.5333300.56
16092006.05.17 08:42sell8050.101.10261.11871.1006
16102006.05.17 08:57sell8060.201.10411.11871.1021
16112006.05.17 09:06t/p8060.201.10211.11871.102136.2933336.85
16122006.05.17 09:06close8050.101.10211.11871.10064.5433341.39
16132006.05.17 09:06sell8070.101.10191.11801.0999
16142006.05.17 09:19sell8080.201.10351.11811.1015
16152006.05.17 09:20sell8090.401.10501.11811.1030
16162006.05.17 09:25sell8100.801.10651.11811.1045
16172006.05.17 10:29sell8111.601.10801.11811.1060
16182006.05.17 10:34sell8123.201.10961.11821.1076
16192006.05.17 10:48t/p8123.201.10761.11821.1076577.8333919.22
16202006.05.17 10:48close8111.601.10761.11811.106057.7833977.00
16212006.05.17 10:49close8100.801.10771.11811.1045-86.6733890.33
16222006.05.17 10:49close8090.401.10761.11811.1030-93.9033796.43
16232006.05.17 10:49close8080.201.10771.11811.1015-75.8333720.60
16242006.05.17 10:49close8070.101.10761.11801.0999-51.4633669.14
16252006.05.17 10:49buy8130.101.10751.09141.1095
16262006.05.17 11:10t/p8130.101.10951.09141.109518.0333687.17
16272006.05.17 11:10buy8140.101.10981.09371.1118
16282006.05.17 11:30t/p8140.101.11181.09371.111817.9933705.16
16292006.05.17 11:30buy8150.101.11211.09601.1141
16302006.05.17 15:09t/p8150.101.11411.09601.114117.9533723.11
16312006.05.17 15:09buy8160.101.11441.09831.1164
16322006.05.17 16:28buy8170.201.11291.09831.1149
16332006.05.17 17:42t/p8170.201.11491.09831.114935.8833758.99
16342006.05.17 17:42close8160.101.11491.09831.11644.4833763.47
16352006.05.17 17:42buy8180.101.11511.09901.1171
16362006.05.18 05:01buy8190.201.11361.09901.1156
16372006.05.18 05:04buy8200.401.11211.09901.1141
16382006.05.18 06:37buy8210.801.11051.09891.1125
16392006.05.18 07:00t/p8210.801.11251.09891.1125143.8233907.29
16402006.05.18 07:00close8200.401.11251.09901.114114.3833921.67
16412006.05.18 07:00close8190.201.11271.09901.1156-16.1833905.49
16422006.05.18 07:00close8180.101.11271.09901.1171-20.8233884.67
16432006.05.18 07:00sell8220.101.11281.12891.1108
16442006.05.18 07:08sell8230.201.11431.12891.1123
16452006.05.18 08:51sell8240.401.11591.12901.1139
16462006.05.18 09:16sell8250.801.11741.12901.1154
16472006.05.18 09:17sell8261.601.11891.12901.1169
16482006.05.18 09:35t/p8261.601.11691.12901.1169286.5334171.20
16492006.05.18 09:35close8250.801.11681.12901.115442.9834214.18
16502006.05.18 09:36close8240.401.11671.12901.1139-28.6634185.52
16512006.05.18 09:36close8230.201.11651.12891.1123-39.4134146.11
16522006.05.18 09:36close8220.101.11651.12891.1108-33.1434112.97
16532006.05.18 09:36buy8270.101.11641.10031.1184
16542006.05.18 09:41t/p8270.101.11841.10031.118417.8834130.85
16552006.05.18 09:41buy8280.101.11871.10261.1207
16562006.05.18 10:57t/p8280.101.12071.10261.120717.8534148.70
16572006.05.18 10:57buy8290.101.12101.10491.1230
16582006.05.18 17:23buy8300.201.11951.10491.1215
16592006.05.18 19:58buy8310.401.11801.10491.1200
16602006.05.18 20:34t/p8310.401.12001.10491.120071.4234220.12
16612006.05.18 20:34close8300.201.12011.10491.121510.7134230.83
16622006.05.18 20:34close8290.101.12021.10491.1230-7.1434223.69
16632006.05.18 20:34sell8320.101.12001.13611.1180
16642006.05.19 02:16sell8330.201.12161.13621.1196
16652006.05.19 06:00sell8340.401.12311.13621.1211
16662006.05.19 08:33sell8350.801.12481.13641.1228
16672006.05.19 09:04sell8361.601.12631.13641.1243
16682006.05.19 11:55t/p8361.601.12431.13641.1243284.6234508.31
16692006.05.19 11:55close8350.801.12431.13641.122835.5834543.89
16702006.05.19 11:55close8340.401.12411.13621.1211-35.5834508.31
16712006.05.19 11:55close8330.201.12421.13621.1196-46.2634462.05
16722006.05.19 11:55close8320.101.12411.13611.1180-36.7734425.28
16732006.05.19 11:55buy8370.101.12401.10791.1260
16742006.05.19 12:03buy8380.201.12241.10781.1244
16752006.05.19 13:21buy8390.401.12091.10781.1229
16762006.05.19 16:05buy8400.801.11941.10781.1214
16772006.05.21 19:19t/p8400.801.12141.10781.1214142.6834567.96
16782006.05.21 19:19close8390.401.12141.10781.122917.8334585.79
16792006.05.21 19:19close8380.201.12151.10781.1244-16.0534569.74
16802006.05.21 19:19close8370.101.12141.10791.1260-23.1934546.55
16812006.05.21 19:19sell8410.101.12151.13761.1195
16822006.05.22 00:31sell8420.201.12301.13761.1210
16832006.05.22 02:25sell8430.401.12451.13761.1225
16842006.05.22 03:12sell8440.801.12611.13771.1241
16852006.05.22 04:30t/p8440.801.12411.13771.1241142.3434688.89
16862006.05.22 04:30close8430.401.12411.13761.122514.2334703.12
16872006.05.22 04:31close8420.201.12421.13761.1210-21.3534681.77
16882006.05.22 04:31close8410.101.12431.13761.1195-25.2034656.56
16892006.05.22 04:32buy8450.101.12421.10811.1262
16902006.05.22 08:09t/p8450.101.12621.10811.126217.7634674.32
16912006.05.22 08:09buy8460.101.12651.11041.1285
16922006.05.22 08:12buy8470.201.12501.11041.1270
16932006.05.22 09:53buy8480.401.12351.11041.1255
16942006.05.22 09:55buy8490.801.12201.11041.1240
16952006.05.22 10:21buy8501.601.12041.11031.1224
16962006.05.22 10:35t/p8501.601.12241.11031.1224285.1034959.42
16972006.05.22 10:35close8490.801.12241.11041.124028.5134987.93
16982006.05.22 10:35close8480.401.12231.11041.1255-42.7734945.16
16992006.05.22 10:35close8470.201.12251.11041.1270-44.5434900.62
17002006.05.22 10:35close8460.101.12241.11041.1285-36.5334864.09
17012006.05.22 10:35sell8510.101.12251.13861.1205
17022006.05.22 11:00t/p8510.101.12051.13861.120517.8534881.94
17032006.05.22 11:00sell8520.101.12021.13631.1182
17042006.05.22 13:39t/p8520.101.11821.13631.118217.8934899.83
17052006.05.22 13:39sell8530.101.11791.13401.1159
17062006.05.22 14:15t/p8530.101.11591.13401.115917.9234917.75
17072006.05.22 14:15sell8540.101.11561.13171.1136
17082006.05.22 14:24t/p8540.101.11361.13171.113617.9634935.71
17092006.05.22 14:24sell8550.101.11331.12941.1113
17102006.05.22 14:59sell8560.201.11481.12941.1128
17112006.05.22 19:00sell8570.401.11641.12951.1144
17122006.05.23 01:35t/p8570.401.11441.12951.114470.5835006.29
17132006.05.23 01:35close8560.201.11441.12941.11286.5735012.86
17142006.05.23 01:35close8550.101.11451.12941.1113-11.0735001.79
17152006.05.23 02:01sell8580.101.11301.12911.1110
17162006.05.23 02:31sell8590.201.11451.12911.1125
17172006.05.23 08:21sell8600.401.11601.12911.1140
17182006.05.23 08:30sell8610.801.11761.12921.1156
17192006.05.23 08:32sell8621.601.11911.12921.1171
17202006.05.23 09:01sell8633.201.12061.12921.1186
17212006.05.23 10:00t/p8633.201.11861.12921.1186572.1435573.93
17222006.05.23 10:00close8621.601.11861.12921.117171.5235645.45
17232006.05.23 10:00close8610.801.11851.12921.1156-64.3735581.08
17242006.05.23 10:00close8600.401.11841.12911.1140-85.8435495.24
17252006.05.23 10:00close8590.201.11831.12911.1125-67.9635427.28
17262006.05.23 10:00close8580.101.11821.12911.1110-46.5035380.78
17272006.05.23 10:00buy8640.101.11831.10221.1203
17282006.05.23 10:31buy8650.201.11671.10211.1187
17292006.05.23 10:54t/p8650.201.11871.10211.118735.7635416.54
17302006.05.23 10:54close8640.101.11871.10221.12033.5835420.12
17312006.05.23 10:54buy8660.101.11891.10281.1209
17322006.05.23 12:18buy8670.201.11741.10281.1194
17332006.05.23 13:28buy8680.401.11591.10281.1179
17342006.05.23 15:13t/p8680.401.11791.10281.117971.5635491.68
17352006.05.23 15:13close8670.201.11791.10281.11948.9535500.63
17362006.05.23 15:13close8660.101.11791.10281.1209-8.9535491.68
17372006.05.23 15:14buy8690.101.11811.10201.1201
17382006.05.23 15:48t/p8690.101.12011.10201.120117.8635509.54
17392006.05.23 15:48buy8700.101.12041.10431.1224
17402006.05.23 16:40t/p8700.101.12241.10431.122417.8235527.36
17412006.05.23 16:40buy8710.101.12271.10661.1247
17422006.05.23 16:58t/p8710.101.12471.10661.124717.7835545.14
17432006.05.23 16:58buy8720.101.12501.10891.1270
17442006.05.23 17:24buy8730.201.12351.10891.1255
17452006.05.23 18:01t/p8730.201.12551.10891.125535.5435580.68
17462006.05.23 18:01close8720.101.12551.10891.12704.4435585.12
17472006.05.23 18:01buy8740.101.12571.10961.1277
17482006.05.23 19:05buy8750.201.12391.10931.1259
17492006.05.23 22:17buy8760.401.12231.10921.1243
17502006.05.24 03:01buy8770.801.12071.10911.1227
17512006.05.24 08:49buy8781.601.11921.10911.1212
17522006.05.24 09:00t/p8781.601.12121.10911.1212285.3835870.50
17532006.05.24 09:00close8770.801.12131.10911.122742.8135913.31
17542006.05.24 09:00close8760.401.12121.10921.1243-38.2335875.07
17552006.05.24 09:01close8750.201.12111.10931.1259-49.4535825.62
17562006.05.24 09:01close8740.101.12151.10961.1277-37.2035788.43
17572006.05.24 09:01sell8790.101.12141.13751.1194
17582006.05.24 09:01sell8800.201.12301.13761.1210
17592006.05.24 09:14sell8810.401.12451.13761.1225
17602006.05.24 09:21t/p8810.401.12251.13761.122571.2735859.70
17612006.05.24 09:21close8800.201.12251.13761.12108.9135868.61
17622006.05.24 09:21close8790.101.12271.13751.1194-11.5835857.03
17632006.05.24 09:21sell8820.101.12231.13841.1203
17642006.05.24 10:36sell8830.201.12391.13851.1219
17652006.05.24 11:19sell8840.401.12541.13851.1234
17662006.05.24 11:40t/p8840.401.12341.13851.123471.2135928.24
17672006.05.24 11:40close8830.201.12341.13851.12198.9035937.14
17682006.05.24 11:40close8820.101.12331.13841.1203-8.9035928.24
17692006.05.24 11:40buy8850.101.12341.10731.1254
17702006.05.24 13:42buy8860.201.12191.10731.1239
17712006.05.24 14:51buy8870.401.12031.10721.1223
17722006.05.24 14:53buy8880.801.11881.10721.1208
17732006.05.24 15:17t/p8880.801.12081.10721.1208142.7636071.00
17742006.05.24 15:17close8870.401.12081.10721.122317.8436088.84
17752006.05.24 15:18close8860.201.12071.10731.1239-21.4236067.42
17762006.05.24 15:18close8850.101.12061.10731.1254-24.9936042.43
17772006.05.24 15:18sell8890.101.12071.13681.1187
17782006.05.24 21:53sell8900.201.12221.13681.1202
17792006.05.25 01:54t/p8900.201.12021.13681.120233.8936076.31
17802006.05.25 01:54close8890.101.12021.13681.11873.5536079.86
17812006.05.25 01:54buy8910.101.12011.10401.1221
17822006.05.25 03:15buy8920.201.11851.10391.1205
17832006.05.25 03:18buy8930.401.11701.10391.1190
17842006.05.25 04:10buy8940.801.11551.10391.1175
17852006.05.25 04:41buy8951.601.11401.10391.1160
17862006.05.25 06:03buy8963.201.11241.10381.1144
17872006.05.25 06:15t/p8963.201.11441.10381.1144574.3036654.16
17882006.05.25 06:15close8951.601.11441.10391.116057.4336711.59
17892006.05.25 06:15close8940.801.11431.10391.1175-86.1536625.44
17902006.05.25 06:16close8930.401.11421.10391.1190-100.5236524.92
17912006.05.25 06:16close8920.201.11421.10391.1205-77.1936447.73
17922006.05.25 06:16close8910.101.11431.10401.1221-52.0536395.68
17932006.05.25 06:16sell8970.101.11441.13051.1124
17942006.05.25 08:08sell8980.201.11601.13061.1140
17952006.05.25 08:30t/p8980.201.11401.13061.114035.9136431.59
17962006.05.25 08:30close8970.101.11401.13051.11243.5936435.18
17972006.05.25 08:30sell8990.101.11361.12971.1116
17982006.05.25 08:38t/p8990.101.11161.12971.111617.9936453.17
17992006.05.25 08:38sell9000.101.11131.12741.1093
18002006.05.25 09:03t/p9000.101.10931.12741.109318.0336471.20
18012006.05.25 09:03sell9010.101.10901.12511.1070
18022006.05.25 09:14sell9020.201.11051.12511.1085
18032006.05.25 09:39t/p9020.201.10851.12511.108536.0836507.28
18042006.05.25 09:39close9010.101.10851.12511.10704.5136511.79
18052006.05.25 09:39sell9030.101.10811.12421.1061
18062006.05.25 11:14t/p9030.101.10611.12421.106118.0836529.87
18072006.05.25 11:14sell9040.101.10581.12191.1038
18082006.05.25 11:18sell9050.201.10731.12191.1053
18092006.05.25 12:27sell9060.401.10881.12191.1068
18102006.05.25 14:01t/p9060.401.10681.12191.106872.2836602.15
18112006.05.25 14:01close9050.201.10681.12191.10539.0436611.19
18122006.05.25 14:01close9040.101.10671.12191.1038-8.1336603.06
18132006.05.26 00:00buy9070.101.10891.09281.1109
18142006.05.26 03:29buy9080.201.10741.09281.1094
18152006.05.26 05:06t/p9080.201.10941.09281.109436.0636639.12
18162006.05.26 05:06close9070.101.10941.09281.11094.5136643.63
18172006.05.26 05:06buy9090.101.10951.09341.1115
18182006.05.26 06:24buy9100.201.10801.09341.1100
18192006.05.26 07:06buy9110.401.10641.09331.1084
18202006.05.26 07:57t/p9110.401.10841.09331.108472.1836715.81
18212006.05.26 07:57close9100.201.10841.09341.11007.2236723.03
18222006.05.26 07:57close9090.101.10831.09341.1115-10.8336712.20
18232006.05.26 07:57sell9120.101.10821.12431.1062
18242006.05.26 08:32t/p9120.101.10621.12431.106218.0836730.28
18252006.05.26 08:32sell9130.101.10591.12201.1039
18262006.05.26 09:01sell9140.201.10751.12211.1055
18272006.05.26 09:31sell9150.401.10901.12211.1070
18282006.05.26 09:49t/p9150.401.10701.12211.107072.2736802.55
18292006.05.26 09:49close9140.201.10701.12211.10559.0336811.58
18302006.05.26 09:49close9130.101.10711.12201.1039-10.8436800.74
18312006.05.26 09:49sell9160.101.10671.12281.1047
18322006.05.26 10:21sell9170.201.10851.12311.1065
18332006.05.26 10:39sell9180.401.11001.12311.1080
18342006.05.26 11:36t/p9180.401.10801.12311.108072.2036872.94
18352006.05.26 11:36close9170.201.10801.12311.10659.0336881.97
18362006.05.26 11:36close9160.101.10791.12281.1047-10.8336871.14
18372006.05.26 11:36buy9190.101.10781.09171.1098
18382006.05.28 17:19buy9200.201.10621.09161.1082
18392006.05.28 17:39buy9210.401.10471.09161.1067
18402006.05.29 01:04t/p9210.401.10671.09161.106773.3036944.44
18412006.05.29 01:04close9200.201.10671.09161.10829.5436953.98
18422006.05.29 01:04close9190.101.10681.09171.1098-8.7936945.19
18432006.05.29 01:05buy9220.101.10721.09111.1092
18442006.05.29 02:42buy9230.201.10571.09111.1077
18452006.05.29 07:59buy9240.401.10401.09091.1060
18462006.05.29 16:51t/p9240.401.10601.09091.106072.3337017.52
18472006.05.29 16:51close9230.201.10601.09111.10775.4237022.94
18482006.05.29 16:54close9220.101.10591.09111.1092-11.7637011.18
18492006.05.29 16:55buy9250.101.10611.09001.1081
18502006.05.29 19:22buy9260.201.10451.08991.1065
18512006.05.30 01:35buy9270.401.10301.08991.1050
18522006.05.30 02:08buy9280.801.10131.08971.1033
18532006.05.30 08:45t/p9280.801.10331.08971.1033145.0237156.20
18542006.05.30 08:45close9270.401.10331.08991.105010.8837167.08
18552006.05.30 08:45close9260.201.10341.08991.1065-19.4437147.64
18562006.05.30 08:45close9250.101.10341.09001.1081-24.2237123.43
18572006.05.30 08:45buy9290.101.10361.08751.1056
18582006.05.30 08:49buy9300.201.10211.08751.1041
18592006.05.30 09:51buy9310.401.10051.08741.1025
18602006.05.30 10:02buy9320.801.09901.08741.1010
18612006.05.31 02:44buy9331.601.09751.08741.0995
18622006.05.31 02:59buy9343.201.09601.08741.0980
18632006.05.31 03:21buy9356.401.09441.08731.0964
18642006.05.31 04:10t/p9356.401.09641.08731.09641167.3538290.78
18652006.05.31 04:10close9343.201.09651.08741.0980145.9238436.70
18662006.05.31 04:11close9331.601.09641.08741.0995-160.5338276.17
18672006.05.31 04:11close9320.801.09651.08741.1010-180.3938095.78
18682006.05.31 04:11close9310.401.09661.08741.1025-141.2537954.52
18692006.05.31 04:11close9300.201.09671.08751.1041-97.9837856.55
18702006.05.31 04:11close9290.101.09661.08751.1056-63.5837792.97
18712006.05.31 04:11sell9360.101.09671.11281.0947
18722006.05.31 05:16t/p9360.101.09471.11281.094718.2737811.24
18732006.05.31 05:16sell9370.101.09441.11051.0924
18742006.05.31 07:41sell9380.201.09591.11051.0939
18752006.05.31 10:46sell9390.401.09751.11061.0955
18762006.05.31 10:54sell9400.801.09901.11061.0970
18772006.05.31 10:57sell9411.601.10051.11061.0985
18782006.05.31 11:04t/p9411.601.09851.11061.0985291.3138102.55
18792006.05.31 11:04close9400.801.09851.11061.097036.4138138.96
18802006.05.31 11:04close9390.401.09861.11061.0955-40.0538098.91
18812006.05.31 11:04close9380.201.09851.11051.0939-47.3438051.57
18822006.05.31 11:04close9370.101.09831.11051.0924-35.5138016.06
18832006.05.31 11:04buy9420.101.09821.08211.1002
18842006.05.31 11:09t/p9420.101.10021.08211.100218.1838034.24
18852006.05.31 11:09buy9430.101.10051.08441.1025
18862006.05.31 11:58t/p9430.101.10251.08441.102518.1438052.38
18872006.05.31 11:58buy9440.101.10281.08671.1048
18882006.05.31 12:10buy9450.201.10131.08671.1033
18892006.05.31 13:14t/p9450.201.10331.08671.103336.2538088.63
18902006.05.31 13:14close9440.101.10331.08671.10484.5338093.16
18912006.05.31 13:15buy9460.101.10351.08741.1055
18922006.05.31 13:40buy9470.201.10201.08741.1040
18932006.05.31 14:05buy9480.401.10031.08721.1023
18942006.05.31 22:21t/p9480.401.10231.08721.102372.5838165.74
18952006.05.31 22:21close9470.201.10231.08741.10405.4438171.18
18962006.05.31 22:21close9460.101.10221.08741.1055-11.7938159.39
18972006.05.31 22:21buy9490.101.10241.08631.1044
18982006.06.01 03:13t/p9490.101.10441.08631.104418.8638178.25
18992006.06.01 03:13buy9500.101.10471.08861.1067
19002006.06.01 04:10buy9510.201.10321.08861.1052
19012006.06.01 06:03t/p9510.201.10521.08861.105236.1938214.44
19022006.06.01 06:03close9500.101.10521.08861.10674.5238218.96
19032006.06.01 06:03sell9520.101.10491.12101.1029
19042006.06.01 06:57sell9530.201.10641.12101.1044
19052006.06.01 07:39t/p9530.201.10441.12101.104436.2238255.18
19062006.06.01 07:39close9520.101.10441.12101.10294.5338259.71
19072006.06.01 07:39sell9540.101.10471.12081.1027
19082006.06.01 08:04sell9550.201.10621.12081.1042
19092006.06.01 09:05sell9560.401.10781.12091.1058
19102006.06.01 09:16sell9570.801.10941.12101.1074
19112006.06.01 10:01t/p9570.801.10741.12101.1074144.4838404.19
19122006.06.01 10:01close9560.401.10741.12091.105814.4538418.64
19132006.06.01 10:01close9550.201.10731.12081.1042-19.8738398.77
19142006.06.01 10:01close9540.101.10721.12081.1027-22.5838376.19
19152006.06.01 10:03buy9580.101.10821.09211.1102
19162006.06.01 10:07buy9590.201.10661.09201.1086
19172006.06.01 10:47buy9600.401.10511.09201.1071
19182006.06.01 10:51buy9610.801.10361.09201.1056
19192006.06.01 11:42buy9621.601.10201.09191.1040
19202006.06.01 11:56buy9633.201.10041.09181.1024
19212006.06.01 12:33t/p9633.201.10241.09181.1024580.5538956.74
19222006.06.01 12:33close9621.601.10241.09191.104058.0639014.80
19232006.06.01 12:33close9610.801.10231.09201.1056-94.3538920.45
19242006.06.01 12:33close9600.401.10221.09201.1071-105.2438815.21
19252006.06.01 12:37close9590.201.10211.09201.1086-81.6638733.55
19262006.06.01 12:38close9580.101.10201.09211.1102-56.2638677.29
19272006.06.01 12:38sell9640.101.10191.11801.0999
19282006.06.01 17:13sell9650.201.10351.11811.1015
19292006.06.02 08:19sell9660.401.10501.11811.1030
19302006.06.02 08:30t/p9660.401.10301.11811.103072.5338749.82
19312006.06.02 08:30close9650.201.10291.11811.101510.2738760.09
19322006.06.02 08:30close9640.101.10271.11801.0999-7.5538752.54
19332006.06.02 08:30sell9670.101.10241.11851.1004
19342006.06.02 08:33t/p9670.101.10041.11851.100418.1838770.72
19352006.06.02 08:33sell9680.101.10001.11611.0980
19362006.06.02 08:34sell9690.201.10161.11621.0996
19372006.06.02 08:42t/p9690.201.09961.11621.099636.3838807.10
19382006.06.02 08:42close9680.101.09961.11611.09803.6438810.74
19392006.06.02 08:42sell9700.101.09931.11541.0973
19402006.06.02 08:53sell9710.201.10091.11551.0989
19412006.06.02 09:17t/p9710.201.09891.11551.098936.4038847.14
19422006.06.02 09:17close9700.101.09891.11541.09733.6438850.78
19432006.06.02 09:17sell9720.101.09851.11461.0965
19442006.06.02 09:40sell9730.201.10001.11461.0980
19452006.06.02 10:16t/p9730.201.09801.11461.098036.4338887.21
19462006.06.02 10:16close9720.101.09801.11461.09654.5538891.76
19472006.06.02 10:16sell9740.101.09771.11381.0957
19482006.06.02 10:20sell9750.201.09921.11381.0972
19492006.06.02 14:55sell9760.401.10071.11381.0987
19502006.06.04 18:35sell9770.801.10221.11381.1002
19512006.06.05 00:33t/p9770.801.10021.11381.1002143.0039034.76
19522006.06.05 00:33close9760.401.10021.11381.098716.9739051.73
19532006.06.05 00:34close9750.201.10031.11381.0972-20.6039031.13
19542006.06.05 00:34close9740.101.10021.11381.0957-23.0239008.10
19552006.06.05 00:34sell9780.101.10001.11611.0980
19562006.06.05 07:29t/p9780.101.09801.11611.098018.2139026.31
19572006.06.05 07:29sell9790.101.09771.11381.0957
19582006.06.05 08:20sell9800.201.09921.11381.0972
19592006.06.05 08:39sell9810.401.10071.11381.0987
19602006.06.05 08:54sell9820.801.10221.11381.1002
19612006.06.05 10:10t/p9820.801.10021.11381.1002145.4339171.74
19622006.06.05 10:10close9810.401.10021.11381.098718.1839189.92
19632006.06.05 10:10close9800.201.10051.11381.0972-23.6339166.29
19642006.06.05 10:10close9790.101.10041.11381.0957-24.5439141.75
19652006.06.05 10:11buy9830.101.10031.08421.1023
19662006.06.05 11:02t/p9830.101.10231.08421.102318.1439159.89
19672006.06.05 11:02buy9840.101.10261.08651.1046
19682006.06.05 11:35buy9850.201.10111.08651.1031
19692006.06.05 13:09buy9860.401.09951.08641.1015
19702006.06.05 14:24t/p9860.401.10151.08641.101572.6339232.52
19712006.06.05 14:24close9850.201.10151.08651.10317.2639239.78
19722006.06.05 14:24close9840.101.10161.08651.1046-9.0839230.70
19732006.06.05 14:24buy9870.101.10201.08591.1040
19742006.06.05 14:53t/p9870.101.10401.08591.104018.1239248.82
19752006.06.05 14:53buy9880.101.10431.08821.1063
19762006.06.05 16:06t/p9880.101.10631.08821.106318.0739266.89
19772006.06.05 16:06buy9890.101.10681.09071.1088
19782006.06.06 03:10buy9900.201.10531.09071.1073
19792006.06.06 03:43t/p9900.201.10731.09071.107336.1239303.01
19802006.06.06 03:43close9890.101.10731.09071.10884.7739307.79
19812006.06.06 06:01sell9910.101.10681.12291.1048
19822006.06.06 06:16sell9920.201.10831.12291.1063
19832006.06.06 08:16sell9930.401.10991.12301.1079
19842006.06.06 08:30sell9940.801.11151.12311.1095
19852006.06.06 08:47sell9951.601.11301.12311.1110
19862006.06.06 09:22sell9963.201.11451.12311.1125
19872006.06.06 09:31sell9976.401.11601.12311.1140
19882006.06.06 10:00t/p9976.401.11401.12311.11401149.0140456.80
19892006.06.06 10:00close9963.201.11401.12311.1125143.6340600.43
19902006.06.06 10:00close9951.601.11381.12311.1110-114.9240485.51
19912006.06.06 10:00close9940.801.11391.12311.1095-172.3740313.14
19922006.06.06 10:00close9930.401.11401.12301.1079-147.2240165.92
19932006.06.06 10:00close9920.201.11391.12291.1063-100.5540065.37
19942006.06.06 10:00close9910.101.11401.12291.1048-64.6340000.74
19952006.06.06 10:00buy9980.101.11391.09781.1159
19962006.06.06 10:38t/p9980.101.11591.09781.115917.9240018.66
19972006.06.06 10:38buy9990.101.11631.10021.1183
19982006.06.06 11:39buy10000.201.11481.10021.1168
19992006.06.06 14:45buy10010.401.11331.10021.1153
20002006.06.07 02:54t/p10010.401.11531.10021.115372.7340091.38
20012006.06.07 02:54close10000.201.11541.10021.116811.2640102.64
20022006.06.07 02:54close9990.101.11551.10021.1183-6.9240095.73
20032006.06.07 02:55buy10020.101.11591.09981.1179
20042006.06.07 03:56buy10030.201.11431.09971.1163
20052006.06.07 09:20t/p10030.201.11631.09971.116335.8340131.56
20062006.06.07 09:20close10020.101.11631.09981.11793.5840135.14
20072006.06.07 09:20buy10040.101.11651.10041.1185
20082006.06.07 10:09buy10050.201.11501.10041.1170
20092006.06.07 10:15buy10060.401.11351.10041.1155
20102006.06.07 11:16buy10070.801.11201.10041.1140
20112006.06.07 12:08buy10081.601.11041.10031.1124
20122006.06.07 14:12t/p10081.601.11241.10031.1124287.6740422.81
20132006.06.07 14:12close10070.801.11241.10041.114028.7740451.58
20142006.06.07 14:12close10060.401.11251.10041.1155-35.9640415.62
20152006.06.07 14:12close10050.201.11261.10041.1170-43.1440372.48
20162006.06.07 14:12close10040.101.11261.10041.1185-35.0540337.43
20172006.06.07 14:13sell10090.101.11271.12881.1107
20182006.06.07 21:20sell10100.201.11421.12881.1122
20192006.06.08 05:19sell10110.401.11581.12891.1138
20202006.06.08 05:50sell10120.801.11731.12891.1153
20212006.06.08 08:31sell10131.601.11881.12891.1168
20222006.06.08 08:33sell10143.201.12031.12891.1183
20232006.06.08 08:57t/p10143.201.11831.12891.1183572.3040909.73
20242006.06.08 08:57close10131.601.11831.12891.116871.5440981.27
20252006.06.08 08:57close10120.801.11841.12891.1153-78.6840902.59
20262006.06.08 08:57close10110.401.11831.12891.1138-89.4240813.17
20272006.06.08 08:57close10100.201.11821.12881.1122-73.3640739.80
20282006.06.08 08:57close10090.101.11811.12881.1107-49.2140690.59
20292006.06.08 08:57buy10150.101.11801.10191.1200
20302006.06.08 09:34t/p10150.101.12001.10191.120017.8640708.45
20312006.06.08 09:34buy10160.101.12031.10421.1223
20322006.06.08 10:56t/p10160.101.12231.10421.122317.8240726.27
20332006.06.08 10:56buy10170.101.12261.10651.1246
20342006.06.08 20:05buy10180.201.12111.10651.1231
20352006.06.09 01:22buy10190.401.11961.10651.1216
20362006.06.09 07:00buy10200.801.11781.10621.1198
20372006.06.09 07:00buy10211.601.11581.10571.1178
20382006.06.09 07:00buy10223.201.11401.10541.1160
20392006.06.09 07:11buy10236.401.11241.10531.1144
20402006.06.09 07:30buy102412.801.11091.10531.1129
20412006.06.09 07:50t/p102412.801.11291.10531.11292300.3043026.57
20422006.06.09 07:50close10236.401.11291.10531.1144287.5443314.11
20432006.06.09 07:50close10223.201.11281.10541.1160-345.0842969.03
20442006.06.09 07:50close10211.601.11271.10571.1178-445.7642523.27
20452006.06.09 07:51close10200.801.11261.10621.1198-373.9042149.37
20462006.06.09 07:51close10190.401.11251.10651.1216-255.2841894.09
20472006.06.09 07:51close10180.201.11241.10651.1231-155.9241738.17
20482006.06.09 07:51close10170.101.11231.10651.1246-92.3541645.83
20492006.06.09 07:51sell10250.101.11221.12831.1102
20502006.06.09 08:51t/p10250.101.11021.12831.110218.0141663.84
20512006.06.09 08:51sell10260.101.10991.12601.1079
20522006.06.09 09:02t/p10260.101.10791.12601.107918.0541681.89
20532006.06.09 09:02sell10270.101.10761.12371.1056
20542006.06.09 14:52t/p10270.101.10561.12371.105618.0941699.98
20552006.06.09 14:52sell10280.101.10531.12141.1033
20562006.06.09 15:26sell10290.201.10681.12141.1048
20572006.06.11 23:46t/p10290.201.10481.12141.104836.2141736.19
20582006.06.11 23:46close10280.101.10481.12141.10334.5341740.72
20592006.06.11 23:46buy10300.101.10511.08901.1071
20602006.06.12 02:53buy10310.201.10361.08901.1056
20612006.06.12 02:55buy10320.401.10211.08901.1041
20622006.06.12 04:19t/p10320.401.10411.08901.104172.4641813.18
20632006.06.12 04:19close10310.201.10411.08901.10569.0641822.24
20642006.06.12 04:19close10300.101.10401.08901.1071-9.7141812.53
20652006.06.12 04:20buy10330.101.10421.08811.1062
20662006.06.12 07:19buy10340.201.10271.08811.1047
20672006.06.12 09:19buy10350.401.10121.08811.1032
20682006.06.12 11:21buy10360.801.09971.08811.1017
20692006.06.12 13:20buy10371.601.09811.08801.1001
20702006.06.12 13:35buy10383.201.09651.08791.0985
20712006.06.12 15:49t/p10383.201.09851.08791.0985582.6142395.14
20722006.06.12 15:49close10371.601.09851.08801.100158.2642453.40
20732006.06.12 15:50close10360.801.09861.08811.1017-80.1042373.30
20742006.06.12 15:50close10350.401.09851.08811.1032-98.3242274.98
20752006.06.12 15:50close10340.201.09861.08811.1047-74.6442200.34
20762006.06.12 15:50close10330.101.09851.08811.1062-51.8942148.45
20772006.06.12 15:50sell10390.101.09861.11471.0966
20782006.06.12 17:41sell10400.201.10011.11471.0981
20792006.06.12 19:31t/p10400.201.09811.11471.098136.4342184.88
20802006.06.12 19:31close10390.101.09801.11471.09665.4642190.34
20812006.06.12 21:22buy10410.101.09891.08281.1009
20822006.06.13 02:05t/p10410.101.10091.08281.100918.4142208.75
20832006.06.13 02:05buy10420.101.10131.08521.1033
20842006.06.13 02:56t/p10420.101.10331.08521.103318.1342226.88
20852006.06.13 02:56buy10430.101.10361.08751.1056
20862006.06.13 02:58t/p10430.101.10561.08751.105618.0942244.97
20872006.06.13 02:58buy10440.101.10591.08981.1079
20882006.06.13 03:05buy10450.201.10431.08971.1063
20892006.06.13 04:15buy10460.401.10281.08971.1048
20902006.06.13 04:41buy10470.801.10131.08971.1033
20912006.06.13 05:26t/p10470.801.10331.08971.1033145.0242389.99
20922006.06.13 05:26close10460.401.10331.08971.104818.1342408.12
20932006.06.13 05:26close10450.201.10341.08971.1063-16.3142391.81
20942006.06.13 05:26close10440.101.10331.08981.1079-23.5742368.24
20952006.06.13 05:26buy10480.101.10371.08761.1057
20962006.06.13 06:04buy10490.201.10211.08751.1041
20972006.06.13 07:27t/p10490.201.10411.08751.104136.2342404.47
20982006.06.13 07:27close10480.101.10411.08761.10573.6242408.09
20992006.06.13 07:28buy10500.101.10451.08841.1065
21002006.06.13 08:01t/p10500.101.10651.08841.106518.0842426.17
21012006.06.13 08:01buy10510.101.10681.09071.1088
21022006.06.13 09:11buy10520.201.10531.09071.1073
21032006.06.13 09:44buy10530.401.10381.09071.1058
21042006.06.13 10:07t/p10530.401.10581.09071.105872.3542498.52
21052006.06.13 10:07close10520.201.10581.09071.10739.0442507.56
21062006.06.13 10:07close10510.101.10591.09071.1088-8.1442499.42
21072006.06.13 10:07buy10540.101.10631.09021.1083
21082006.06.13 10:33t/p10540.101.10831.09021.108318.0542517.47
21092006.06.13 10:33buy10550.101.10871.09261.1107
21102006.06.13 10:55t/p10550.101.11071.09261.110718.0142535.48
21112006.06.13 10:55buy10560.101.11101.09491.1130
21122006.06.13 11:09buy10570.201.10951.09491.1115
21132006.06.13 11:59buy10580.401.10801.09491.1100
21142006.06.13 12:36t/p10580.401.11001.09491.110072.0742607.55
21152006.06.13 12:36close10570.201.11001.09491.11159.0142616.56
21162006.06.13 12:36close10560.101.11011.09491.1130-8.1142608.45
21172006.06.13 12:36buy10590.101.11041.09431.1124
21182006.06.13 13:27t/p10590.101.11241.09431.112417.9842626.43
21192006.06.13 13:27buy10600.101.11271.09661.1147
21202006.06.13 14:05buy10610.201.11121.09661.1132
21212006.06.13 16:29t/p10610.201.11321.09661.113235.9342662.36
21222006.06.13 16:29close10600.101.11321.09661.11474.4942666.85
21232006.06.13 16:29buy10620.101.11361.09751.1156
21242006.06.13 22:20buy10630.201.11211.09751.1141
21252006.06.14 03:26buy10640.401.11051.09741.1125
21262006.06.14 03:36buy10650.801.10901.09741.1110
21272006.06.14 04:40t/p10650.801.11101.09741.1110144.0042810.85
21282006.06.14 04:40close10640.401.11111.09741.112521.6042832.45
21292006.06.14 04:40close10630.201.11111.09751.1141-17.5042814.95
21302006.06.14 04:40close10620.101.11101.09751.1156-23.1542791.80
21312006.06.14 04:40sell10660.101.11111.12721.1091
21322006.06.14 05:04sell10670.201.11261.12721.1106
21332006.06.14 08:20sell10680.401.11411.12721.1121
21342006.06.14 08:42sell10690.801.11571.12731.1137
21352006.06.14 08:54sell10701.601.11721.12731.1152
21362006.06.14 09:08t/p10701.601.11521.12731.1152286.9443078.74
21372006.06.14 09:08close10690.801.11521.12731.113735.8743114.61
21382006.06.14 09:08close10680.401.11521.12721.1121-39.4543075.16
21392006.06.14 09:08close10670.201.11531.12721.1106-48.4243026.74
21402006.06.14 09:08close10660.101.11521.12721.1091-36.7642989.98
21412006.06.14 09:08buy10710.101.11511.09901.1171
21422006.06.14 09:18buy10720.201.11361.09901.1156
21432006.06.14 09:20buy10730.401.11211.09901.1141
21442006.06.14 09:28buy10740.801.11051.09891.1125
21452006.06.14 10:15t/p10740.801.11251.09891.1125143.8243133.80
21462006.06.14 10:15close10730.401.11251.09901.114114.3843148.18
21472006.06.14 10:15close10720.201.11241.09901.1156-21.5743126.61
21482006.06.14 10:15close10710.101.11251.09901.1171-23.3743103.24
21492006.06.14 10:15sell10750.101.11261.12871.1106
21502006.06.14 14:41sell10760.201.11411.12871.1121
21512006.06.15 08:33sell10770.401.11571.12881.1137
21522006.06.15 09:00t/p10770.401.11371.12881.113771.8343175.07
21532006.06.15 09:00close10760.201.11371.12871.11215.3643180.43
21542006.06.15 09:00close10750.101.11341.12871.1106-8.1043172.33
21552006.06.15 09:00buy10780.101.11331.09721.1153
21562006.06.15 09:38t/p10780.101.11531.09721.115317.9343190.26
21572006.06.15 09:38buy10790.101.11561.09951.1176
21582006.06.15 11:02t/p10790.101.11761.09951.117617.9043208.16
21592006.06.15 11:02buy10800.101.11791.10181.1199
21602006.06.15 13:32buy10810.201.11631.10171.1183
21612006.06.15 13:56buy10820.401.11481.10171.1168
21622006.06.15 14:36buy10830.801.11331.10171.1153
21632006.06.15 16:25buy10841.601.11171.10161.1137
21642006.06.16 05:49t/p10841.601.11371.10161.1137291.3543499.51
21652006.06.16 05:49close10830.801.11371.10171.115330.7443530.25
21662006.06.16 05:49close10820.401.11361.10171.1168-42.0943488.16
21672006.06.16 05:49close10810.201.11351.10171.1183-49.7943438.37
21682006.06.16 05:49close10800.101.11341.10181.1199-40.1743398.20
21692006.06.16 05:49buy10850.101.11381.09771.1158
21702006.06.16 08:20t/p10850.101.11581.09771.115817.9243416.12
21712006.06.16 08:20buy10860.101.11611.10001.1181
21722006.06.16 08:42t/p10860.101.11811.10001.118117.8943434.01
21732006.06.16 08:42buy10870.101.11841.10231.1204
21742006.06.16 08:51buy10880.201.11681.10221.1188
21752006.06.16 09:40t/p10880.201.11881.10221.118835.7543469.76
21762006.06.16 09:40close10870.101.11881.10231.12043.5843473.34
21772006.06.16 09:40buy10890.101.11921.10311.1212
21782006.06.16 10:16t/p10890.101.12121.10311.121217.8443491.18
21792006.06.16 10:16buy10900.101.12151.10541.1235
21802006.06.16 11:21t/p10900.101.12351.10541.123517.8043508.98
21812006.06.16 11:21buy10910.101.12381.10771.1258
21822006.06.16 12:00buy10920.201.12231.10771.1243
21832006.06.18 21:23t/p10920.201.12431.10771.124335.5843544.56
21842006.06.18 21:23close10910.101.12431.10771.12584.4543549.01
21852006.06.18 22:26sell10930.101.12301.13911.1210
21862006.06.19 03:45t/p10930.101.12101.13911.121017.5443566.55
21872006.06.19 03:45sell10940.101.12071.13681.1187
21882006.06.19 04:03sell10950.201.12221.13681.1202
21892006.06.19 04:08sell10960.401.12381.13691.1218
21902006.06.19 08:04t/p10960.401.12181.13691.121871.3143637.86
21912006.06.19 08:04close10950.201.12181.13681.12027.1343644.99
21922006.06.19 08:04close10940.101.12221.13681.1187-13.3743631.62
21932006.06.19 08:04sell10970.101.12201.13811.1200
21942006.06.19 09:51sell10980.201.12351.13811.1215
21952006.06.19 10:08sell10990.401.12501.13811.1230
21962006.06.19 10:27t/p10990.401.12301.13811.123071.2443702.86
21972006.06.19 10:27close10980.201.12301.13811.12158.9043711.76
21982006.06.19 10:27close10970.101.12311.13811.1200-9.7943701.97
21992006.06.19 10:27sell11000.101.12271.13881.1207
22002006.06.19 13:46t/p11000.101.12071.13881.120717.8543719.82
22012006.06.19 13:46sell11010.101.12041.13651.1184
22022006.06.19 20:07sell11020.201.12201.13661.1200
22032006.06.20 01:36t/p11020.201.12001.13661.120035.1043754.92
22042006.06.20 01:36close11010.101.12001.13651.11843.2743758.19
22052006.06.20 01:37buy11030.101.11991.10381.1219
22062006.06.20 03:10buy11040.201.11831.10371.1203
22072006.06.20 03:29t/p11040.201.12031.10371.120335.7043793.89
22082006.06.20 03:29close11030.101.12031.10381.12193.5743797.46
22092006.06.20 03:29sell11050.101.12021.13631.1182
22102006.06.20 04:49sell11060.201.12181.13641.1198
22112006.06.20 05:08sell11070.401.12331.13641.1213
22122006.06.20 07:00t/p11070.401.12131.13641.121371.3843868.84
22132006.06.20 07:00close11060.201.12071.13641.119819.6343888.47
22142006.06.20 07:00close11050.101.12051.13631.1182-2.6843885.79
22152006.06.20 07:00buy11080.101.11991.10381.1219
22162006.06.20 07:02buy11090.201.11831.10371.1203
22172006.06.20 07:17buy11100.401.11671.10361.1187
22182006.06.20 08:04t/p11100.401.11871.10361.118771.5143957.30
22192006.06.20 08:04close11090.201.11871.10371.12037.1543964.45
22202006.06.20 08:04close11080.101.11861.10381.1219-11.6243952.83
22212006.06.20 08:04sell11110.101.11851.13461.1165
22222006.06.20 08:30sell11120.201.12001.13461.1180
22232006.06.20 08:45t/p11120.201.11801.13461.118035.7843988.61
22242006.06.20 08:45close11110.101.11801.13461.11654.4743993.08
22252006.06.20 08:45sell11130.101.11761.13371.1156
22262006.06.20 11:00t/p11130.101.11561.13371.115617.9344011.01
22272006.06.20 11:00sell11140.101.11531.13141.1133
22282006.06.20 12:21sell11150.201.11681.13141.1148
22292006.06.20 16:54sell11160.401.11841.13151.1164
22302006.06.20 20:03t/p11160.401.11641.13151.116471.6644082.67
22312006.06.20 20:03close11150.201.11641.13141.11487.1744089.84
22322006.06.20 20:03close11140.101.11661.13141.1133-11.6444078.20
22332006.06.20 20:03buy11170.101.11681.10071.1188
22342006.06.20 22:09buy11180.201.11531.10071.1173
22352006.06.21 03:03buy11190.401.11381.10071.1158
22362006.06.21 08:03buy11200.801.11221.10061.1142
22372006.06.21 08:30buy11211.601.11061.10051.1126
22382006.06.21 08:32buy11223.201.10911.10051.1111
22392006.06.21 08:41buy11236.401.10761.10051.1096
22402006.06.21 09:01buy112412.801.10611.10051.1081
22412006.06.21 14:32t/p112412.801.10811.10051.10812309.8546388.05
22422006.06.21 14:32close11236.401.10831.10051.1096404.2246792.27
22432006.06.21 14:32close11223.201.10821.10051.1111-259.8846532.39
22442006.06.21 14:32close11211.601.10801.10051.1126-375.4546156.94
22452006.06.21 14:32close11200.801.10811.10061.1142-296.0045860.94
22462006.06.21 14:32close11190.401.10801.10071.1158-209.3945651.55
22472006.06.21 14:32close11180.201.10791.10071.1173-133.0945518.46
22482006.06.21 14:32close11170.101.10801.10071.1188-79.1745439.29
22492006.06.21 14:32buy11250.101.10811.09201.1101
22502006.06.22 03:47t/p11250.101.11011.09201.110118.7745458.07
22512006.06.22 03:47buy11260.101.11041.09431.1124
22522006.06.22 08:00t/p11260.101.11241.09431.112417.9845476.05
22532006.06.22 08:00buy11270.101.11271.09661.1147
22542006.06.22 08:04t/p11270.101.11471.09661.114717.9445493.99
22552006.06.22 08:04buy11280.101.11501.09891.1170
22562006.06.22 08:19buy11290.201.11351.09891.1155
22572006.06.22 08:32t/p11290.201.11551.09891.115535.8645529.85
22582006.06.22 08:32close11280.101.11551.09891.11704.4845534.33
22592006.06.22 08:32buy11300.101.11591.09981.1179
22602006.06.22 08:36buy11310.201.11431.09971.1163
22612006.06.22 08:59t/p11310.201.11631.09971.116335.8345570.16
22622006.06.22 08:59close11300.101.11631.09981.11793.5845573.74
22632006.06.22 08:59buy11320.101.11651.10041.1185
22642006.06.22 10:13t/p11320.101.11851.10041.118517.8845591.62
22652006.06.22 10:13buy11330.101.11881.10271.1208
22662006.06.22 10:56buy11340.201.11731.10271.1193
22672006.06.22 12:42t/p11340.201.11931.10271.119335.7445627.36
22682006.06.22 12:42close11330.101.11931.10271.12084.4745631.83
22692006.06.22 12:42buy11350.101.11951.10341.1215
22702006.06.22 14:36buy11360.201.11801.10341.1200
22712006.06.23 01:25t/p11360.201.12001.10341.120036.2145668.04
22722006.06.23 01:25close11350.101.12001.10341.12154.7145672.75
22732006.06.23 04:01sell11370.101.12001.13611.1180
22742006.06.23 04:45sell11380.201.12161.13621.1196
22752006.06.23 05:53t/p11380.201.11961.13621.119635.7345708.48
22762006.06.23 05:53close11370.101.11961.13611.11803.5745712.05
22772006.06.23 05:53sell11390.101.11951.13561.1175
22782006.06.23 05:57sell11400.201.12101.13561.1190
22792006.06.23 07:47sell11410.401.12251.13561.1205
22802006.06.23 08:56sell11420.801.12401.13561.1220
22812006.06.23 09:21sell11431.601.12561.13571.1236
22822006.06.23 09:24sell11443.201.12711.13571.1251
22832006.06.23 09:33sell11456.401.12871.13581.1267
22842006.06.23 09:40t/p11456.401.12671.13581.12671136.0646848.11
22852006.06.23 09:40close11443.201.12671.13571.1251113.6146961.72
22862006.06.23 09:40close11431.601.12661.13571.1236-142.0246819.70
22872006.06.23 09:40close11420.801.12671.13561.1220-191.7146627.99
22882006.06.23 09:40close11410.401.12661.13561.1205-145.5746482.42
22892006.06.23 09:40close11400.201.12671.13561.1190-101.1846381.24
22902006.06.23 09:40close11390.101.12661.13561.1175-63.0246318.22
22912006.06.23 09:40buy11460.101.12671.11061.1287
22922006.06.23 09:51buy11470.201.12521.11061.1272
22932006.06.23 10:08buy11480.401.12371.11061.1257
22942006.06.23 10:27buy11490.801.12221.11061.1242
22952006.06.23 10:50t/p11490.801.12421.11061.1242142.3246460.54
22962006.06.23 10:50close11480.401.12421.11061.125717.7946478.33
22972006.06.23 10:50close11470.201.12411.11061.1272-19.5746458.76
22982006.06.23 10:50close11460.101.12421.11061.1287-22.2446436.52
22992006.06.23 10:50buy11500.101.12441.10831.1264
23002006.06.23 12:10buy11510.201.12291.10831.1249
23012006.06.25 17:00buy11520.401.11881.10571.1208
23022006.06.25 18:01t/p11520.401.12081.10571.120871.3846507.90
23032006.06.25 18:01close11510.201.12081.10831.1249-37.4746470.43
23042006.06.25 18:01close11500.101.12091.10831.1264-31.2246439.21
23052006.06.25 18:01sell11530.101.12081.13691.1188
23062006.06.26 01:54sell11540.201.12231.13691.1203
23072006.06.26 03:23t/p11540.201.12031.13691.120335.7046474.91
23082006.06.26 03:23close11530.101.12031.13691.11884.1646479.07
23092006.06.26 03:23sell11550.101.12001.13611.1180
23102006.06.26 05:51sell11560.201.12161.13621.1196
23112006.06.26 06:50t/p11560.201.11961.13621.119635.7346514.80
23122006.06.26 06:50close11550.101.11961.13611.11803.5746518.37
23132006.06.26 06:50sell11570.101.11921.13531.1172
23142006.06.26 08:37sell11580.201.12071.13531.1187
23152006.06.26 09:34t/p11580.201.11871.13531.118735.7646554.13
23162006.06.26 09:34close11570.101.11871.13531.11724.4746558.60
23172006.06.26 09:35buy11590.101.11881.10271.1208
23182006.06.26 10:15t/p11590.101.12081.10271.120817.8446576.44
23192006.06.26 10:15buy11600.101.12111.10501.1231
23202006.06.26 10:54t/p11600.101.12311.10501.123117.8146594.25
23212006.06.26 10:54buy11610.101.12341.10731.1254
23222006.06.26 12:59buy11620.201.12191.10731.1239
23232006.06.26 13:59t/p11620.201.12391.10731.123935.5946629.84
23242006.06.26 13:59close11610.101.12391.10731.12544.4546634.29
23252006.06.26 13:59buy11630.101.12431.10821.1263
23262006.06.26 15:03buy11640.201.12281.10821.1248
23272006.06.26 16:09buy11650.401.12131.10821.1233
23282006.06.26 16:37t/p11650.401.12331.10821.123371.2246705.51
23292006.06.26 16:37close11640.201.12331.10821.12488.9046714.41
23302006.06.26 16:38close11630.101.12321.10821.1263-9.7946704.62
23312006.06.26 16:38buy11660.101.12341.10731.1254
23322006.06.26 20:42buy11670.201.12191.10731.1239
23332006.06.27 02:24buy11680.401.12031.10721.1223
23342006.06.27 05:52t/p11680.401.12231.10721.122371.2846775.90
23352006.06.27 05:52close11670.201.12241.10731.12399.4146785.31
23362006.06.27 05:52close11660.101.12251.10731.1254-7.7746777.54
23372006.06.27 05:52sell11690.101.12241.13851.1204
23382006.06.27 06:15sell11700.201.12411.13871.1221
23392006.06.27 08:39t/p11700.201.12211.13871.122135.6546813.19
23402006.06.27 08:39close11690.101.12211.13851.12042.6746815.86
23412006.06.27 08:39buy11710.101.12201.10591.1240
23422006.06.27 09:06buy11720.201.12041.10581.1224
23432006.06.27 16:00t/p11720.201.12241.10581.122435.6446851.50
23442006.06.27 16:00close11710.101.12251.10591.12404.4546855.95
23452006.06.27 16:00buy11730.101.12271.10661.1247
23462006.06.28 09:06t/p11730.101.12471.10661.124718.0346873.98
23472006.06.28 09:06buy11740.101.12501.10891.1270
23482006.06.28 09:51buy11750.201.12351.10891.1255
23492006.06.28 10:36t/p11750.201.12551.10891.125535.5446909.52
23502006.06.28 10:36close11740.101.12551.10891.12704.4446913.96
23512006.06.28 10:36buy11760.101.12571.10961.1277
23522006.06.28 11:59buy11770.201.12421.10961.1262
23532006.06.28 12:25buy11780.401.12261.10951.1246
23542006.06.28 12:31buy11790.801.12111.10951.1231
23552006.06.28 14:06t/p11790.801.12311.10951.1231142.4647056.42
23562006.06.28 14:06close11780.401.12311.10951.124617.8147074.23
23572006.06.28 14:06close11770.201.12301.10961.1262-21.3747052.86
23582006.06.28 14:07close11760.101.12291.10961.1277-24.9447027.92
23592006.06.28 14:07sell11800.101.12301.13911.1210
23602006.06.29 06:04t/p11800.101.12101.13911.121016.9347044.85
23612006.06.29 06:04sell11810.101.12071.13681.1187
23622006.06.29 08:42t/p11810.101.11871.13681.118717.8847062.73
23632006.06.29 08:42sell11820.101.11841.13451.1164
23642006.06.29 08:54t/p11820.101.11641.13451.116417.9247080.65
23652006.06.29 08:54sell11830.101.11591.13201.1139
23662006.06.29 09:22t/p11830.101.11391.13201.113917.9547098.60
23672006.06.29 09:22sell11840.101.11361.12971.1116
23682006.06.29 11:59sell11850.201.11511.12971.1131
23692006.06.29 13:53sell11860.401.11661.12971.1146
23702006.06.29 14:16t/p11860.401.11461.12971.114671.7747170.37
23712006.06.29 14:16close11850.201.11461.12971.11318.9747179.34
23722006.06.29 14:16close11840.101.11511.12971.1116-13.4547165.89
23732006.06.29 18:00sell11870.101.11001.12611.1080
23742006.06.30 06:06sell11880.201.11161.12621.1096
23752006.06.30 08:38t/p11880.201.10961.12621.109636.0547201.94
23762006.06.30 08:38close11870.101.10961.12611.10803.3047205.24
23772006.06.30 08:38buy11890.101.10971.09361.1117
23782006.06.30 08:54buy11900.201.10821.09361.1102
23792006.06.30 10:19t/p11900.201.11021.09361.110236.0347241.27
23802006.06.30 10:19close11890.101.11021.09361.11174.5047245.77
23812006.06.30 10:19buy11910.101.11061.09451.1126
23822006.06.30 11:03t/p11910.101.11261.09451.112617.9847263.75
23832006.06.30 11:03buy11920.101.11291.09681.1149
23842006.06.30 12:00t/p11920.101.11491.09681.114917.9447281.69
23852006.06.30 12:00buy11930.101.11521.09911.1172
23862006.06.30 12:03buy11940.201.11371.09911.1157
23872006.06.30 13:42t/p11940.201.11571.09911.115735.8547317.54
23882006.06.30 13:42close11930.101.11571.09911.11724.4847322.02
23892006.06.30 13:42buy11950.101.11611.10001.1181
23902006.06.30 16:25buy11960.201.11451.09991.1165
23912006.07.02 18:00t/p11960.201.11651.09991.116535.8247357.84
23922006.07.02 18:00close11950.101.11671.10001.11815.3747363.21
23932006.07.02 18:01buy11970.101.11711.10101.1191
23942006.07.02 19:58buy11980.201.11561.10101.1176
23952006.07.02 21:53t/p11980.201.11761.10101.117635.7947399.00
23962006.07.02 21:53close11970.101.11761.10101.11914.4747403.47
23972006.07.02 21:53sell11990.101.11751.13361.1155
23982006.07.03 02:08t/p11990.101.11551.13361.115517.6347421.09
23992006.07.03 02:08sell12000.101.11521.13131.1132
24002006.07.03 02:49t/p12000.101.11321.13131.113217.9747439.06
24012006.07.03 02:49sell12010.101.11271.12881.1107
24022006.07.03 03:57sell12020.201.11421.12881.1122
24032006.07.03 05:24t/p12020.201.11221.12881.112235.9647475.02
24042006.07.03 05:24close12010.101.11221.12881.11074.5047479.52
24052006.07.03 05:25sell12030.101.11201.12811.1100
24062006.07.03 08:48sell12040.201.11371.12831.1117
24072006.07.03 09:29t/p12040.201.11171.12831.111735.9847515.50
24082006.07.03 09:29close12030.101.11171.12811.11002.7047518.20
24092006.07.03 09:30sell12050.101.11151.12761.1095
24102006.07.03 09:45sell12060.201.11301.12761.1110
24112006.07.03 12:04t/p12060.201.11101.12761.111036.0147554.21
24122006.07.03 12:04close12050.101.11091.12761.10955.4047559.61
24132006.07.03 12:04sell12070.101.11051.12661.1085
24142006.07.03 17:55sell12080.201.11201.12661.1100
24152006.07.04 05:40t/p12080.201.11001.12661.110035.4347595.05
24162006.07.04 05:40close12070.101.11001.12661.10854.2047599.24
24172006.07.04 05:40sell12090.101.10981.12591.1078
24182006.07.04 06:51sell12100.201.11141.12601.1094
24192006.07.04 09:32t/p12100.201.10941.12601.109436.0647635.30
24202006.07.04 09:32close12090.101.10941.12591.10783.6147638.91
24212006.07.04 09:32sell12110.101.10911.12521.1071
24222006.07.04 10:26t/p12110.101.10711.12521.107118.0747656.98
24232006.07.04 10:26sell12120.101.10671.12281.1047
24242006.07.04 17:41sell12130.201.10821.12281.1062
24252006.07.04 19:51sell12140.401.10981.12291.1078
24262006.07.04 21:09t/p12140.401.10781.12291.107872.2247729.20
24272006.07.04 21:09close12130.201.10781.12281.10627.2247736.42
24282006.07.04 21:10close12120.101.10791.12281.1047-10.8347725.59
24292006.07.04 21:16buy12150.101.10841.09231.1104
24302006.07.04 22:57buy12160.201.10691.09231.1089
24312006.07.05 00:40buy12170.401.10541.09231.1074
24322006.07.05 03:16t/p12170.401.10741.09231.107472.2447797.83
24332006.07.05 03:16close12160.201.10741.09231.10899.5347807.36
24342006.07.05 03:16close12150.101.10731.09231.1104-9.6847797.69
24352006.07.05 03:16buy12180.101.10771.09161.1097
24362006.07.05 07:35buy12190.201.10611.09151.1081
24372006.07.05 08:31t/p12190.201.10811.09151.108136.1047833.79
24382006.07.05 08:31close12180.101.10811.09161.10973.6147837.40
24392006.07.05 08:31buy12200.101.10851.09241.1105
24402006.07.05 10:17t/p12200.101.11051.09241.110518.0147855.41
24412006.07.05 10:17buy12210.101.11081.09471.1128
24422006.07.05 10:32t/p12210.101.11281.09471.112817.9747873.38
24432006.07.05 10:32buy12220.101.11311.09701.1151
24442006.07.05 11:58buy12230.201.11161.09701.1136
24452006.07.06 03:23t/p12230.201.11361.09701.113637.4347910.80
24462006.07.06 03:23close12220.101.11361.09701.11515.2447916.05
24472006.07.06 03:23buy12240.101.11401.09791.1160
24482006.07.06 08:22buy12250.201.11241.09781.1144
24492006.07.06 08:33buy12260.401.11091.09781.1129
24502006.07.06 10:34buy12270.801.10941.09781.1114
24512006.07.06 11:49t/p12270.801.11141.09781.1114143.9648060.01
24522006.07.06 11:49close12260.401.11141.09781.112918.0048078.01
24532006.07.06 11:50close12250.201.11151.09781.1144-16.1948061.82
24542006.07.06 11:50close12240.101.11141.09791.1160-23.3948038.43
24552006.07.06 11:50sell12280.101.11131.12741.1093
24562006.07.06 12:05sell12290.201.11281.12741.1108
24572006.07.07 03:12t/p12290.201.11081.12741.110835.4048073.83
24582006.07.07 03:12close12280.101.11081.12741.10934.2048078.03
24592006.07.07 03:12sell12300.101.11041.12651.1084
24602006.07.07 03:42sell12310.201.11201.12661.1100
24612006.07.07 07:00sell12320.401.11371.12681.1117
24622006.07.07 08:22sell12330.801.11521.12681.1132
24632006.07.07 08:29t/p12330.801.11321.12681.1132143.7548221.78
24642006.07.07 08:29close12320.401.11301.12681.111725.1648246.94
24652006.07.07 08:30close12310.201.11311.12661.1100-19.7648227.18
24662006.07.07 08:30close12300.101.11311.12651.1084-24.2648202.92
24672006.07.07 08:30buy12340.101.11281.09671.1148
24682006.07.07 08:30buy12350.201.11121.09661.1132
24692006.07.07 08:46buy12360.401.10971.09661.1117
24702006.07.07 09:03t/p12360.401.11171.09661.111771.9648274.88
24712006.07.07 09:03close12350.201.11171.09661.11329.0048283.88
24722006.07.07 09:03close12340.101.11161.09671.1148-10.8048273.08
24732006.07.07 09:03buy12370.101.11201.09591.1140
24742006.07.07 09:32buy12380.201.11041.09581.1124
24752006.07.07 10:02t/p12380.201.11241.09581.112435.9648309.04
24762006.07.07 10:02close12370.101.11241.09591.11403.6048312.64
24772006.07.07 10:02buy12390.101.11261.09651.1146
24782006.07.09 18:32t/p12390.101.11461.09651.114617.9448330.58
24792006.07.09 18:32buy12400.101.11491.09881.1169
24802006.07.09 23:15buy12410.201.11341.09881.1154
24812006.07.10 03:09t/p12410.201.11541.09881.115436.3648366.94
24822006.07.10 03:09close12400.101.11541.09881.11694.7348371.67
24832006.07.10 03:09sell12420.101.11531.13141.1133
24842006.07.10 03:12sell12430.201.11681.13141.1148
24852006.07.10 03:17sell12440.401.11831.13141.1163
24862006.07.10 04:53sell12450.801.11991.13151.1179
24872006.07.10 05:04sell12461.601.12141.13151.1194
24882006.07.10 06:51sell12473.201.12291.13151.1209
24892006.07.10 08:21sell12486.401.12441.13151.1224
24902006.07.10 10:01sell124912.801.12591.13151.1239
24912006.07.10 10:41t/p124912.801.12391.13151.12392277.7850649.45
24922006.07.10 10:41close12486.401.12391.13151.1224284.7250934.17
24932006.07.10 10:41close12473.201.12381.13151.1209-256.2750677.90
24942006.07.10 10:42close12461.601.12391.13151.1194-355.9050322.00
24952006.07.10 10:42close12450.801.12401.13151.1179-291.8150030.19
24962006.07.10 10:42close12440.401.12381.13141.1163-195.7649834.43
24972006.07.10 10:42close12430.201.12391.13141.1148-126.3549708.08
24982006.07.10 10:42close12420.101.12381.13141.1133-75.6449632.44
24992006.07.10 10:42buy12500.101.12391.10781.1259
25002006.07.11 02:59t/p12500.101.12591.10781.125918.0149650.45
25012006.07.11 02:59buy12510.101.12621.11011.1282
25022006.07.11 03:37buy12520.201.12471.11011.1267
25032006.07.11 05:26t/p12520.201.12671.11011.126735.5049685.95
25042006.07.11 05:26close12510.101.12671.11011.12824.4449690.39
25052006.07.11 05:26buy12530.101.12701.11091.1290
25062006.07.11 08:36buy12540.201.12551.11091.1275
25072006.07.11 08:45buy12550.401.12401.11091.1260
25082006.07.11 09:00t/p12550.401.12601.11091.126071.0449761.43
25092006.07.11 09:00close12540.201.12611.11091.127510.6649772.09
25102006.07.11 09:00close12530.101.12601.11091.1290-8.8849763.21
25112006.07.11 09:00sell12560.101.12611.14221.1241
25122006.07.11 09:00sell12570.201.12771.14231.1257
25132006.07.11 09:01sell12580.401.12941.14251.1274
25142006.07.11 09:02sell12590.801.13091.14251.1289
25152006.07.11 09:09sell12601.601.13241.14251.1304
25162006.07.11 09:15sell12613.201.13401.14261.1320
25172006.07.11 09:40t/p12613.201.13201.14261.1320565.3750328.58
25182006.07.11 09:40close12601.601.13201.14251.130456.5450385.12
25192006.07.11 09:40close12590.801.13191.14251.1289-70.6850314.44
25202006.07.11 09:40close12580.401.13201.14251.1274-91.8750222.57
25212006.07.11 09:40close12570.201.13211.14231.1257-77.7350144.84
25222006.07.11 09:40close12560.101.13231.14221.1241-54.7650090.08
25232006.07.11 09:40buy12620.101.13241.11631.1344
25242006.07.12 04:53t/p12620.101.13441.11631.134417.8850107.96
25252006.07.12 04:53buy12630.101.13471.11861.1367
25262006.07.12 08:29buy12640.201.13321.11861.1352
25272006.07.12 08:30t/p12640.201.13521.11861.135235.2450143.20
25282006.07.12 08:30close12630.101.13521.11861.13674.4050147.60
25292006.07.12 08:30buy12650.101.13541.11931.1374
25302006.07.12 08:36buy12660.201.13391.11931.1359
25312006.07.12 08:37buy12670.401.13241.11931.1344
25322006.07.12 08:48t/p12670.401.13441.11931.134470.5250218.12
25332006.07.12 08:48close12660.201.13441.11931.13598.8250226.94
25342006.07.12 08:48close12650.101.13451.11931.1374-7.9350219.01
25352006.07.12 08:48buy12680.101.13471.11861.1367
25362006.07.12 09:23t/p12680.101.13671.11861.136717.5950236.60
25372006.07.12 09:23buy12690.101.13701.12091.1390
25382006.07.12 10:47t/p12690.101.13901.12091.139017.5650254.16
25392006.07.12 10:47buy12700.101.13931.12321.1413
25402006.07.12 11:02buy12710.201.13781.12321.1398
25412006.07.12 11:58buy12720.401.13621.12311.1382
25422006.07.12 14:07buy12730.801.13461.12301.1366
25432006.07.12 21:51buy12741.601.13311.12301.1351
25442006.07.13 04:03buy12753.201.13161.12301.1336
25452006.07.13 04:19buy12766.401.13011.12301.1321
25462006.07.13 06:15t/p12766.401.13211.12301.13211130.5451384.70
25472006.07.13 06:15close12753.201.13221.12301.1336169.5851554.28
25482006.07.13 06:15close12741.601.13211.12301.1351-129.2651425.02
25492006.07.13 06:16close12730.801.13221.12301.1366-163.5551261.48
25502006.07.13 06:16close12720.401.13211.12311.1382-141.8451119.63
25512006.07.13 06:16close12710.201.13221.12321.1398-97.4151022.22
25522006.07.13 06:16close12700.101.13211.12321.1413-62.8550959.37
25532006.07.13 06:16sell12770.101.13221.14831.1302
25542006.07.13 08:20sell12780.201.13381.14841.1318
25552006.07.13 09:29t/p12780.201.13181.14841.131835.3450994.71
25562006.07.13 09:29close12770.101.13181.14831.13023.5350998.24
25572006.07.13 09:29buy12790.101.13171.11561.1337
25582006.07.13 10:10buy12800.201.13021.11561.1322
25592006.07.13 10:41t/p12800.201.13221.11561.132235.3351033.57
25602006.07.13 10:41close12790.101.13221.11561.13374.4251037.99
25612006.07.13 10:41buy12810.101.13261.11651.1346
25622006.07.13 12:14buy12820.201.13111.11651.1331
25632006.07.13 14:42buy12830.401.12961.11651.1316
25642006.07.13 15:50t/p12830.401.13161.11651.131670.7051108.69
25652006.07.13 15:50close12820.201.13161.11651.13318.8451117.53
25662006.07.13 15:50close12810.101.13151.11651.1346-9.7251107.81
25672006.07.13 15:50sell12840.101.13161.14771.1296
25682006.07.14 08:01t/p12840.101.12961.14771.129617.4151125.22
25692006.07.14 08:01sell12850.101.12931.14541.1273
25702006.07.14 08:43t/p12850.101.12731.14541.127317.7451142.96
25712006.07.14 08:43sell12860.101.12701.14311.1250
25722006.07.14 09:01sell12870.201.12851.14311.1265
25732006.07.14 09:55sell12880.401.13011.14321.1281
25742006.07.14 10:16t/p12880.401.12811.14321.128170.9251213.88
25752006.07.14 10:16close12870.201.12811.14311.12657.0951220.97
25762006.07.14 10:16close12860.101.12791.14311.1250-7.9851212.99
25772006.07.14 10:16sell12890.101.12781.14391.1258
25782006.07.16 23:34sell12900.201.12931.14391.1273
25792006.07.17 04:14sell12910.401.13081.14391.1288
25802006.07.17 05:03sell12920.801.13231.14391.1303
25812006.07.17 05:05sell12931.601.13391.14401.1319
25822006.07.17 07:25t/p12931.601.13191.14401.1319282.7151495.70
25832006.07.17 07:25close12920.801.13191.14391.130328.2751523.97
25842006.07.17 07:25close12910.401.13181.14391.1288-35.3451488.63
25852006.07.17 07:25close12900.201.13191.14391.1273-46.5551442.08
25862006.07.17 07:25close12890.101.13181.14391.1258-35.6451406.44
25872006.07.17 07:25buy12940.101.13191.11581.1339
25882006.07.17 08:48buy12950.201.13031.11571.1323
25892006.07.17 09:55t/p12950.201.13231.11571.132335.3351441.77
25902006.07.17 09:55close12940.101.13231.11581.13393.5351445.30
25912006.07.17 09:55sell12960.101.13241.14851.1304
25922006.07.17 10:18sell12970.201.13401.14861.1320
25932006.07.17 13:24sell12980.401.13561.14871.1336
25942006.07.18 02:45t/p12980.401.13361.14871.133669.3651514.65
25952006.07.18 02:45close12970.201.13361.14861.13206.4551521.11
25962006.07.18 02:45close12960.101.13351.14851.1304-10.0051511.10
25972006.07.18 02:45sell12990.101.13331.14941.1313
25982006.07.18 03:59sell13000.201.13481.14941.1328
25992006.07.18 04:40sell13010.401.13631.14941.1343
26002006.07.18 06:22t/p13010.401.13431.14941.134370.5351581.63
26012006.07.18 06:22close13000.201.13431.14941.13288.8251590.45
26022006.07.18 06:22close12990.101.13421.14941.1313-7.9451582.51
26032006.07.18 06:22sell13020.101.13381.14991.1318
26042006.07.18 08:51t/p13020.101.13181.14991.131817.6751600.18
26052006.07.18 08:51sell13030.101.13151.14761.1295
26062006.07.18 09:00sell13040.201.13301.14761.1310
26072006.07.18 09:04t/p13040.201.13101.14761.131035.3751635.55
26082006.07.18 09:04close13030.101.13101.14761.12954.4251639.97
26092006.07.18 09:04sell13050.101.13081.14691.1288
26102006.07.18 09:29sell13060.201.13231.14691.1303
26112006.07.18 09:50sell13070.401.13391.14701.1319
26122006.07.18 10:37sell13080.801.13541.14701.1334
26132006.07.18 10:54t/p13080.801.13341.14701.1334141.1751781.14
26142006.07.18 10:54close13070.401.13341.14701.131917.6551798.79
26152006.07.18 10:54close13060.201.13331.14691.1303-17.6551781.14
26162006.07.18 10:54close13050.101.13321.14691.1288-21.1851759.96
26172006.07.18 10:54sell13090.101.13301.14911.1310
26182006.07.18 12:35sell13100.201.13451.14911.1325
26192006.07.18 13:31sell13110.401.13601.14911.1340
26202006.07.19 02:07sell13120.801.13761.14921.1356
26212006.07.19 07:58sell13131.601.13911.14921.1371
26222006.07.19 08:22t/p13131.601.13711.14921.1371281.4252041.38
26232006.07.19 08:22close13120.801.13711.14921.135635.1852076.56
26242006.07.19 08:22close13110.401.13721.14911.1340-43.4252033.14
26252006.07.19 08:22close13100.201.13731.14911.1325-49.8551983.29
26262006.07.19 08:22close13090.101.13741.14911.1310-38.9851944.31
26272006.07.19 08:22sell13140.101.13701.15311.1350
26282006.07.19 08:30sell13150.201.13871.15331.1367
26292006.07.19 08:35sell13160.401.14021.15331.1382
26302006.07.19 08:41t/p13160.401.13821.15331.138270.2952014.60
26312006.07.19 08:41close13150.201.13821.15331.13678.7952023.39
26322006.07.19 08:41close13140.101.13811.15311.1350-9.6752013.72
26332006.07.19 08:41buy13170.101.13801.12191.1400
26342006.07.19 09:39t/p13170.101.14001.12191.140017.5452031.26
26352006.07.19 09:39buy13180.101.14031.12421.1423
26362006.07.19 09:45buy13190.201.13881.12421.1408
26372006.07.19 10:00buy13200.401.13731.12421.1393
26382006.07.19 10:08buy13210.801.13581.12421.1378
26392006.07.19 10:09buy13221.601.13431.12421.1363
26402006.07.19 10:49buy13233.201.13271.12411.1347
26412006.07.19 11:23t/p13233.201.13471.12411.1347564.0352595.29
26422006.07.19 11:23close13221.601.13471.12421.136356.4052651.69
26432006.07.19 11:23close13210.801.13481.12421.1378-70.5052581.19
26442006.07.19 11:23close13200.401.13501.12421.1393-81.0652500.13
26452006.07.19 11:23close13190.201.13511.12421.1408-65.1952434.94
26462006.07.19 11:23close13180.101.13521.12421.1423-44.9352390.01
26472006.07.19 11:23sell13240.101.13511.15121.1331
26482006.07.19 12:25sell13250.201.13661.15121.1346
26492006.07.19 12:51t/p13250.201.13461.15121.134635.2552425.26
26502006.07.19 12:51close13240.101.13461.15121.13314.4152429.67
26512006.07.19 12:51sell13260.101.13421.15031.1322
26522006.07.19 15:24sell13270.201.13581.15041.1338
26532006.07.19 18:09t/p13270.201.13381.15041.133835.2852464.95
26542006.07.19 18:09close13260.101.13381.15031.13223.5352468.48
26552006.07.19 18:10sell13280.101.13341.14951.1314
26562006.07.20 03:23sell13290.201.13501.14961.1330
26572006.07.20 04:15t/p13290.201.13301.14961.133035.3052503.78
26582006.07.20 04:15close13280.101.13301.14951.13142.6252506.40
26592006.07.20 04:16buy13300.101.13311.11701.1351
26602006.07.20 14:15buy13310.201.13141.11681.1334
26612006.07.20 14:15buy13320.401.12971.11661.1317
26622006.07.20 14:33t/p13320.401.13171.11661.131770.6852577.08
26632006.07.20 14:33close13310.201.13191.11681.13348.8352585.91
26642006.07.20 14:33close13300.101.13201.11701.1351-9.7252576.19
26652006.07.20 14:33sell13330.101.13211.14821.1301
26662006.07.20 19:03sell13340.201.13361.14821.1316
26672006.07.21 03:20t/p13340.201.13161.14821.131634.7452610.93
26682006.07.21 03:20close13330.101.13161.14821.13014.1252615.04
26692006.07.21 03:20sell13350.101.13121.14731.1292
26702006.07.21 03:43t/p13350.101.12921.14731.129217.7152632.75
26712006.07.21 03:43sell13360.101.12891.14501.1269
26722006.07.21 04:52t/p13360.101.12691.14501.126917.7552650.50
26732006.07.21 04:52sell13370.101.12661.14271.1246
26742006.07.21 05:43sell13380.201.12821.14281.1262
26752006.07.21 07:00sell13390.401.13071.14381.1287
26762006.07.21 07:00sell13400.801.13261.14421.1306
26772006.07.21 08:19t/p13400.801.13061.14421.1306141.5352792.03
26782006.07.21 08:19close13390.401.13051.14381.12877.0852799.11
26792006.07.21 08:19close13380.201.13041.14281.1262-38.9252760.19
26802006.07.21 08:19close13370.101.13021.14271.1246-31.8552728.34
26812006.07.21 08:19buy13410.101.13011.11401.1321
26822006.07.21 08:36t/p13410.101.13211.11401.132117.6752746.01
26832006.07.21 08:36buy13420.101.13251.11641.1345
26842006.07.21 08:48t/p13420.101.13451.11641.134517.6352763.64
26852006.07.21 08:48buy13430.101.13481.11871.1368
26862006.07.21 09:09buy13440.201.13331.11871.1353
26872006.07.21 09:26t/p13440.201.13531.11871.135335.2352798.87
26882006.07.21 09:26close13430.101.13531.11871.13684.4052803.27
26892006.07.21 09:26buy13450.101.13571.11961.1377
26902006.07.21 09:38t/p13450.101.13771.11961.137717.5852820.85
26912006.07.21 09:38buy13460.101.13801.12191.1400
26922006.07.24 03:00t/p13460.101.14001.12191.140017.7952838.65
26932006.07.24 03:00buy13470.101.14031.12421.1423
26942006.07.24 08:30t/p13470.101.14231.12421.142317.5152856.16
26952006.07.24 08:30sell13480.101.14271.15881.1407
26962006.07.24 08:33sell13490.201.14431.15891.1423
26972006.07.24 11:24t/p13490.201.14231.15891.142335.0252891.18
26982006.07.24 11:24close13480.101.14221.15881.14074.3852895.56
26992006.07.24 11:24sell13500.101.14161.15771.1396
27002006.07.24 17:43t/p13500.101.13961.15771.139617.5552913.11
27012006.07.24 17:43sell13510.101.13911.15521.1371
27022006.07.24 18:04sell13520.201.14061.15521.1386
27032006.07.24 18:47sell13530.401.14211.15521.1401
27042006.07.25 01:34t/p13530.401.14011.15521.140168.9652982.06
27052006.07.25 01:34close13520.201.14011.15521.13868.1652990.22
27062006.07.25 01:34close13510.101.14021.15521.1371-9.9552980.27
27072006.07.25 01:35sell13540.101.14001.15611.1380
27082006.07.25 02:27t/p13540.101.13801.15611.138017.5752997.84
27092006.07.25 02:27sell13550.101.13771.15381.1357
27102006.07.25 02:57sell13560.201.13931.15391.1373
27112006.07.25 04:14sell13570.401.14081.15391.1388
27122006.07.25 06:12t/p13570.401.13881.15391.138870.2553068.09
27132006.07.25 06:12close13560.201.13881.15391.13738.7853076.87
27142006.07.25 06:12close13550.101.13891.15381.1357-10.5453066.33
27152006.07.25 06:12sell13580.101.13851.15461.1365
27162006.07.25 07:50sell13590.201.14001.15461.1380
27172006.07.25 08:35sell13600.401.14161.15471.1396
27182006.07.25 09:18t/p13600.401.13961.15471.139670.2053136.53
27192006.07.25 09:18close13590.201.13961.15461.13807.0253143.55
27202006.07.25 09:18close13580.101.13951.15461.1365-8.7853134.77
27212006.07.25 09:18buy13610.101.13941.12331.1414
27222006.07.25 10:05t/p13610.101.14141.12331.141417.5253152.29
27232006.07.25 10:05buy13620.101.14171.12561.1437
27242006.07.25 10:08buy13630.201.14021.12561.1422
27252006.07.25 11:20t/p13630.201.14221.12561.142235.0253187.31
27262006.07.25 11:20close13620.101.14231.12561.14375.2553192.56
27272006.07.25 11:21buy13640.101.14271.12661.1447
27282006.07.25 11:59buy13650.201.14121.12661.1432
27292006.07.25 12:08t/p13650.201.14321.12661.143234.9953227.55
27302006.07.25 12:08close13640.101.14321.12661.14474.3753231.92
27312006.07.25 12:08buy13660.101.14341.12731.1454
27322006.07.25 12:42buy13670.201.14191.12731.1439
27332006.07.26 02:54buy13680.401.14031.12721.1423
27342006.07.26 03:19buy13690.801.13881.12721.1408
27352006.07.26 05:31buy13701.601.13731.12721.1393
27362006.07.26 05:38buy13713.201.13571.12711.1377
27372006.07.26 06:28t/p13713.201.13771.12711.1377562.5453794.46
27382006.07.26 06:28close13701.601.13771.12721.139356.2553850.71
27392006.07.26 06:28close13690.801.13761.12721.1408-84.3953766.32
27402006.07.26 06:28close13680.401.13771.12721.1423-91.4153674.91
27412006.07.26 06:28close13670.201.13761.12731.1439-75.1053599.81
27422006.07.26 06:28close13660.101.13771.12731.1454-49.8553549.96
27432006.07.26 06:28sell13720.101.13791.15401.1359
27442006.07.26 10:43sell13730.201.13941.15401.1374
27452006.07.26 12:41t/p13730.201.13741.15401.137435.1753585.13
27462006.07.26 12:41close13720.101.13741.15401.13594.4053589.53
27472006.07.26 12:42buy13740.101.13731.12121.1393
27482006.07.26 14:32buy13750.201.13581.12121.1378
27492006.07.26 15:27buy13760.401.13431.12121.1363
27502006.07.26 18:55t/p13760.401.13631.12121.136370.4053659.93
27512006.07.26 18:55close13750.201.13631.12121.13788.8053668.73
27522006.07.26 18:55close13740.101.13641.12121.1393-7.9253660.81
27532006.07.26 18:55sell13770.101.13631.15241.1343
27542006.07.26 20:44t/p13770.101.13431.15241.134317.6353678.44
27552006.07.26 20:45buy13780.101.13391.11781.1359
27562006.07.27 07:04buy13790.201.13241.11781.1344
27572006.07.27 08:55buy13800.401.13081.11771.1328
27582006.07.27 09:07buy13810.801.12931.11771.1313
27592006.07.27 10:06t/p13810.801.13131.11771.1313141.4353819.87
27602006.07.27 10:06close13800.401.13131.11771.132817.6853837.55
27612006.07.27 10:06close13790.201.13141.11781.1344-17.6853819.87
27622006.07.27 10:06close13780.101.13131.11781.1359-22.2353797.65
27632006.07.27 10:06sell13820.101.13141.14751.1294
27642006.07.27 10:16sell13830.201.13301.14761.1310
27652006.07.27 11:59sell13840.401.13451.14761.1325
27662006.07.27 13:59sell13850.801.13601.14761.1340
27672006.07.27 14:13sell13861.601.13771.14781.1357
27682006.07.27 16:29t/p13861.601.13571.14781.1357281.7654079.41
27692006.07.27 16:29close13850.801.13571.14761.134021.1354100.54
27702006.07.27 16:29close13840.401.13551.14761.1325-35.2354065.31
27712006.07.27 16:29close13830.201.13561.14761.1310-45.7954019.52
27722006.07.27 16:29close13820.101.13571.14751.1294-37.8653981.66
27732006.07.27 16:29buy13870.101.13561.11951.1376
27742006.07.28 03:32buy13880.201.13411.11951.1361
27752006.07.28 04:55t/p13880.201.13611.11951.136135.2054016.86
27762006.07.28 04:55close13870.101.13631.11951.13766.4154023.27
27772006.07.28 04:55sell13890.101.13621.15231.1342
27782006.07.28 08:30t/p13890.101.13421.15231.134217.6454040.91
27792006.07.28 08:30sell13900.101.13371.14981.1317
27802006.07.28 09:05t/p13900.101.13171.14981.131717.6754058.58
27812006.07.28 09:05sell13910.101.13141.14751.1294
27822006.07.28 11:02t/p13910.101.12941.14751.129417.7154076.29
27832006.07.28 11:02sell13920.101.12911.14521.1271
27842006.07.28 11:40sell13930.201.13061.14521.1286
27852006.07.31 02:53t/p13930.201.12861.14521.128634.8354111.12
27862006.07.31 02:53close13920.101.12861.14521.12714.1354115.25
27872006.07.31 02:53sell13940.101.12831.14441.1263
27882006.07.31 05:08t/p13940.101.12631.14441.126317.7654133.01
27892006.07.31 05:08sell13950.101.12601.14211.1240
27902006.07.31 06:04t/p13950.101.12401.14211.124017.7954150.80
27912006.07.31 06:04sell13960.101.12371.13981.1217
27922006.07.31 08:30sell13970.201.12521.13981.1232
27932006.07.31 08:38sell13980.401.12671.13981.1247
27942006.07.31 09:25sell13990.801.12821.13981.1262
27952006.07.31 10:42sell14001.601.12991.14001.1279
27962006.07.31 12:07sell14013.201.13141.14001.1294
27972006.08.01 07:05sell14026.401.13291.14001.1309
27982006.08.01 08:32sell140312.801.13441.14001.1324
27992006.08.01 11:55t/p140312.801.13241.14001.13242260.6956411.49
28002006.08.01 11:55close14026.401.13241.14001.1309282.5956694.08
28012006.08.01 11:55close14013.201.13251.14001.1294-320.5456373.54
28022006.08.01 11:55close14001.601.13241.14001.1279-358.0956015.45
28032006.08.01 11:55close13990.801.13251.13981.1262-306.1855709.27
28042006.08.01 11:55close13980.401.13261.13981.1247-209.5855499.68
28052006.08.01 11:55close13970.201.13261.13981.1232-131.2855368.41
28062006.08.01 11:55close13960.101.13271.13981.1217-79.7655288.64
28072006.08.01 11:55sell14040.101.13251.14861.1305
28082006.08.01 12:06t/p14040.101.13051.14861.130517.6955306.33
28092006.08.01 12:06sell14050.101.13021.14631.1282
28102006.08.01 12:22sell14060.201.13191.14651.1299
28112006.08.01 22:41t/p14060.201.12991.14651.129935.4055341.73
28122006.08.01 22:41close14050.101.12991.14631.12822.6655344.39
28132006.08.01 22:41sell14070.101.12971.14581.1277
28142006.08.02 07:38t/p14070.101.12771.14581.127717.4455361.83
28152006.08.02 07:38sell14080.101.12741.14351.1254
28162006.08.02 08:29sell14090.201.12891.14351.1269
28172006.08.02 09:27t/p14090.201.12691.14351.126935.5055397.33
28182006.08.02 09:27close14080.101.12691.14351.12544.4455401.77
28192006.08.02 09:27sell14100.101.12651.14261.1245
28202006.08.03 03:17t/p14100.101.12451.14261.124516.8855418.65
28212006.08.03 03:17sell14110.101.12421.14031.1222
28222006.08.03 09:11sell14120.201.12581.14041.1238
28232006.08.03 09:28sell14130.401.12731.14041.1253
28242006.08.03 14:33t/p14130.401.12531.14041.125371.0955489.74
28252006.08.03 14:33close14120.201.12531.14041.12388.8955498.63
28262006.08.03 14:33close14110.101.12521.14031.1222-8.8955489.74
28272006.08.03 14:33buy14140.101.12531.10921.1273
28282006.08.03 20:18buy14150.201.12381.10921.1258
28292006.08.04 04:44t/p14150.201.12581.10921.125836.0355525.77
28302006.08.04 04:44close14140.101.12581.10921.12734.6955530.46
28312006.08.04 04:44buy14160.101.12621.11011.1282
28322006.08.04 06:58t/p14160.101.12821.11011.128217.7355548.19
28332006.08.04 06:58buy14170.101.12851.11241.1305
28342006.08.04 06:58t/p14170.101.13051.11241.130517.6855565.87
28352006.08.04 06:58buy14180.101.13171.11561.1337
28362006.08.04 06:58buy14190.201.13021.11561.1322
28372006.08.04 07:03t/p14190.201.13221.11561.132235.3355601.20
28382006.08.04 07:03close14180.101.13221.11561.13374.4255605.62
28392006.08.04 07:03buy14200.101.13271.11661.1347
28402006.08.04 08:46buy14210.201.13121.11661.1332
28412006.08.04 09:01buy14220.401.12971.11661.1317
28422006.08.04 10:00buy14230.801.12821.11661.1302
28432006.08.04 12:05buy14241.601.12661.11651.1286
28442006.08.04 14:12t/p14241.601.12861.11651.1286283.5455889.16
28452006.08.04 14:12close14230.801.12861.11661.130228.3555917.51
28462006.08.04 14:12close14220.401.12871.11661.1317-35.4455882.07
28472006.08.04 14:12close14210.201.12861.11661.1332-46.0755836.00
28482006.08.04 14:12close14200.101.12851.11661.1347-37.2255798.78
28492006.08.04 16:00sell14250.101.12811.14421.1261
28502006.08.06 18:53t/p14250.101.12611.14421.126117.7655816.54
28512006.08.06 18:53sell14260.101.12581.14191.1238
28522006.08.07 08:24t/p14260.101.12381.14191.123817.5055834.04
28532006.08.07 08:24buy14270.101.12381.10771.1258
28542006.08.07 08:30buy14280.201.12221.10761.1242
28552006.08.07 08:43buy14290.401.12061.10751.1226
28562006.08.07 10:50buy14300.801.11911.10751.1211
28572006.08.07 11:55buy14311.601.11761.10751.1196
28582006.08.07 13:50t/p14311.601.11961.10751.1196285.7956119.83
28592006.08.07 13:50close14300.801.11971.10751.121142.8756162.70
28602006.08.07 13:50close14290.401.11981.10751.1226-28.5856134.12
28612006.08.07 13:51close14280.201.11971.10761.1242-44.6556089.47
28622006.08.07 13:51close14270.101.11981.10771.1258-35.7256053.75
28632006.08.07 13:51sell14320.101.11971.13581.1177
28642006.08.08 04:50sell14330.201.12121.13581.1192
28652006.08.08 07:41t/p14330.201.11921.13581.119235.7456089.49
28662006.08.08 07:41close14320.101.11921.13581.11774.1756093.66
28672006.08.08 07:42buy14340.101.11931.10321.1213
28682006.08.08 12:49t/p14340.101.12131.10321.121317.8456111.50
28692006.08.08 12:49buy14350.101.12161.10551.1236
28702006.08.08 14:14buy14360.201.12011.10551.1221
28712006.08.08 14:23t/p14360.201.12211.10551.122135.6556147.15
28722006.08.08 14:23close14350.101.12211.10551.12364.4656151.61
28732006.08.08 14:23buy14370.101.12251.10641.1245
28742006.08.08 14:33buy14380.201.12101.10641.1230
28752006.08.08 15:20t/p14380.201.12301.10641.123035.6256187.23
28762006.08.08 15:20close14370.101.12301.10641.12454.4556191.68
28772006.08.08 15:20buy14390.101.12301.10691.1250
28782006.08.08 15:54buy14400.201.12151.10691.1235
28792006.08.08 17:40t/p14400.201.12351.10691.123535.6056227.28
28802006.08.08 17:40close14390.101.12361.10691.12505.3456232.62
28812006.08.08 17:40buy14410.101.12381.10771.1258
28822006.08.09 02:55buy14420.201.12231.10771.1243
28832006.08.09 04:02buy14430.401.12071.10761.1227
28842006.08.09 05:20buy14440.801.11921.10761.1212
28852006.08.09 06:58buy14451.601.11771.10761.1197
28862006.08.09 09:01t/p14451.601.11971.10761.1197285.7956518.41
28872006.08.09 09:01close14440.801.11971.10761.121235.7256554.13
28882006.08.09 09:01close14430.401.11981.10761.1227-32.1556521.98
28892006.08.09 09:02close14420.201.11971.10771.1243-46.4456475.54
28902006.08.09 09:02close14410.101.11981.10771.1258-35.4756440.07
28912006.08.09 09:02sell14460.101.11991.13601.1179
28922006.08.10 02:18sell14470.201.12141.13601.1194
28932006.08.10 05:54t/p14470.201.11941.13601.119435.7356475.80
28942006.08.10 05:54close14460.101.11941.13601.11793.5656479.36
28952006.08.10 05:59sell14480.101.11921.13531.1172
28962006.08.10 08:31sell14490.201.12071.13531.1187
28972006.08.10 10:21sell14500.401.12221.13531.1202
28982006.08.10 10:33sell14510.801.12381.13541.1218
28992006.08.10 10:35sell14521.601.12531.13541.1233
29002006.08.10 10:46sell14533.201.12681.13541.1248
29012006.08.11 04:14t/p14533.201.12481.13541.1248559.2757038.63
29022006.08.11 04:14close14521.601.12481.13541.123366.2657104.89
29032006.08.11 04:14close14510.801.12491.13541.1218-80.6657024.23
29042006.08.11 04:14close14500.401.12501.13531.1202-100.7756923.45
29052006.08.11 04:14close14490.201.12481.13531.1187-73.5156849.94
29062006.08.11 04:14close14480.101.12491.13531.1172-50.9756798.97
29072006.08.11 04:14sell14540.101.12451.14061.1225
29082006.08.11 04:59sell14550.201.12611.14071.1241
29092006.08.11 08:03t/p14550.201.12411.14071.124135.5956834.56
29102006.08.11 08:03close14540.101.12401.14061.12254.4556839.01
29112006.08.11 08:03sell14560.101.12381.13991.1218
29122006.08.11 08:32sell14570.201.12531.13991.1233
29132006.08.11 08:58t/p14570.201.12331.13991.123335.6156874.62
29142006.08.11 08:58close14560.101.12331.13991.12184.4556879.07
29152006.08.11 08:58sell14580.101.12311.13921.1211
29162006.08.11 09:13t/p14580.101.12111.13921.121117.8456896.91
29172006.08.11 09:13sell14590.101.12081.13691.1188
29182006.08.11 09:36t/p14590.101.11881.13691.118817.8856914.79
29192006.08.11 09:36sell14600.101.11851.13461.1165
29202006.08.11 10:51sell14610.201.12001.13461.1180
29212006.08.11 12:29sell14620.401.12161.13471.1196
29222006.08.11 13:11sell14630.801.12311.13471.1211
29232006.08.11 14:22sell14641.601.12461.13471.1226
29242006.08.13 21:57t/p14641.601.12261.13471.1226285.0557199.84
29252006.08.13 21:57close14630.801.12261.13471.121135.6357235.47
29262006.08.13 21:58close14620.401.12241.13471.1196-28.5157206.96
29272006.08.13 21:59close14610.201.12251.13461.1180-44.5457162.42
29282006.08.13 21:59close14600.101.12261.13461.1165-36.5257125.90
29292006.08.13 21:59buy14650.101.12271.10661.1247
29302006.08.14 00:36buy14660.201.12121.10661.1232
29312006.08.14 02:56t/p14660.201.12321.10661.123235.6157161.51
29322006.08.14 02:56close14650.101.12321.10661.12474.7057166.21
29332006.08.14 02:56sell14670.101.12331.13941.1213
29342006.08.14 03:25sell14680.201.12481.13941.1228
29352006.08.14 04:57sell14690.401.12641.13951.1244
29362006.08.14 08:48t/p14690.401.12441.13951.124471.1557237.36
29372006.08.14 08:48close14680.201.12441.13941.12287.1157244.47
29382006.08.14 08:48close14670.101.12431.13941.1213-8.8957235.58
29392006.08.14 08:48buy14700.101.12441.10831.1264
29402006.08.14 09:43buy14710.201.12291.10831.1249
29412006.08.14 11:05t/p14710.201.12491.10831.124935.5657271.14
29422006.08.14 11:05close14700.101.12491.10831.12644.4457275.58
29432006.08.14 11:05sell14720.101.12511.14121.1231
29442006.08.14 14:30sell14730.201.12661.14121.1246
29452006.08.14 21:42sell14740.401.12871.14181.1267
29462006.08.14 21:49sell14750.801.13021.14181.1282
29472006.08.14 23:28t/p14750.801.12821.14181.1282141.8257417.40
29482006.08.14 23:28close14740.401.12821.14181.126717.7357435.13
29492006.08.14 23:29close14730.201.12811.14121.1246-26.5957408.54
29502006.08.14 23:29close14720.101.12811.14121.1231-26.5957381.95
29512006.08.14 23:30buy14760.101.12821.11211.1302
29522006.08.15 01:12buy14770.201.12661.11201.1286
29532006.08.15 03:17t/p14770.201.12861.11201.128635.4457417.39
29542006.08.15 03:17close14760.101.12861.11211.13023.7957421.18
29552006.08.15 03:17sell14780.101.12871.14481.1267
29562006.08.15 03:18sell14790.201.13031.14491.1283
29572006.08.15 08:53t/p14790.201.12831.14491.128335.4557456.63
29582006.08.15 08:53close14780.101.12831.14481.12673.5557460.18
29592006.08.15 08:53sell14800.101.12791.14401.1259
29602006.08.15 09:05t/p14800.101.12591.14401.125917.7657477.94
29612006.08.15 09:05sell14810.101.12561.14171.1236
29622006.08.15 09:44t/p14810.101.12361.14171.123617.8057495.74
29632006.08.15 09:44sell14820.101.12331.13941.1213
29642006.08.16 07:42t/p14820.101.12131.13941.121317.5457513.28
29652006.08.16 07:42buy14830.101.12131.10521.1233
29662006.08.16 08:30buy14840.201.11981.10521.1218
29672006.08.16 08:31buy14850.401.11831.10521.1203
29682006.08.16 08:37buy14860.801.11651.10491.1185
29692006.08.16 09:41buy14871.601.11491.10481.1169
29702006.08.16 10:25t/p14871.601.11691.10481.1169286.5157799.79
29712006.08.16 10:25close14860.801.11691.10491.118528.6557828.44
29722006.08.16 10:25close14850.401.11701.10521.1203-46.5557781.89
29732006.08.16 10:25close14840.201.11721.10521.1218-46.5457735.35
29742006.08.16 10:25close14830.101.11731.10521.1233-35.8057699.55
29752006.08.16 10:25sell14880.101.11741.13351.1154
29762006.08.16 11:38t/p14880.101.11541.13351.115417.9357717.48
29772006.08.16 11:38sell14890.101.11511.13121.1131
29782006.08.16 12:08sell14900.201.11671.13131.1147
29792006.08.16 13:50sell14910.401.11821.13131.1162
29802006.08.17 07:00t/p14910.401.11621.13131.116268.0357785.50
29812006.08.17 07:00close14900.201.11621.13131.11477.1457792.64
29822006.08.17 07:00close14890.101.11631.13121.1131-11.6657780.98
29832006.08.17 07:00sell14920.101.11611.13221.1141
29842006.08.17 08:35sell14930.201.11771.13231.1157
29852006.08.17 12:55sell14940.401.11921.13231.1172
29862006.08.17 13:20sell14950.801.12071.13231.1187
29872006.08.17 13:57sell14961.601.12221.13231.1202
29882006.08.17 20:18sell14973.201.12381.13241.1218
29892006.08.18 02:09t/p14973.201.12181.13241.1218560.7958341.77
29902006.08.18 02:09close14961.601.12181.13231.120252.1958393.96
29912006.08.18 02:09close14950.801.12191.13231.1187-88.0058305.96
29922006.08.18 02:09close14940.401.12171.13231.1172-90.3658215.60
29932006.08.18 02:09close14930.201.12161.13231.1157-70.1558145.45
29942006.08.18 02:09close14920.101.12171.13221.1141-50.2258095.23
29952006.08.18 04:00sell14980.101.12141.13751.1194
29962006.08.18 07:52sell14990.201.12291.13751.1209
29972006.08.18 08:28sell15000.401.12451.13761.1225
29982006.08.18 09:02t/p15000.401.12251.13761.122571.2758166.50
29992006.08.18 09:02close14990.201.12251.13751.12097.1358173.63
30002006.08.18 09:03close14980.101.12261.13751.1194-10.6958162.94
30012006.08.18 09:03buy15010.101.12251.10641.1245
30022006.08.18 10:16t/p15010.101.12451.10641.124517.7958180.73
30032006.08.18 10:16buy15020.101.12481.10871.1268
30042006.08.18 10:36buy15030.201.12331.10871.1253
30052006.08.18 12:40t/p15030.201.12531.10871.125335.5558216.28
30062006.08.18 12:40close15020.101.12531.10871.12684.4458220.72
30072006.08.18 12:40buy15040.101.12571.10961.1277
30082006.08.20 21:22buy15050.201.12411.10951.1261
30092006.08.21 02:54buy15060.401.12251.10941.1245
30102006.08.21 03:18buy15070.801.12101.10941.1230
30112006.08.21 03:20buy15081.601.11951.10941.1215
30122006.08.21 05:01buy15093.201.11801.10941.1200
30132006.08.21 08:30t/p15093.201.12001.10941.1200571.1258791.84
30142006.08.21 08:30close15081.601.12061.10941.1215157.0658948.90
30152006.08.21 08:30close15070.801.12081.10941.1230-14.2858934.62
30162006.08.21 08:30close15060.401.12111.10941.1245-49.9558884.67
30172006.08.21 08:30close15050.201.12141.10951.1261-47.6558837.02
30182006.08.21 08:30close15040.101.12131.10961.1277-38.9958798.03
30192006.08.21 08:30sell15100.101.12081.13691.1188
30202006.08.21 09:03t/p15100.101.11881.13691.118817.8858815.91
30212006.08.21 09:03sell15110.101.11841.13451.1164
30222006.08.22 03:11sell15120.201.12001.13461.1180
30232006.08.22 04:34t/p15120.201.11801.13461.118035.7858851.69
30242006.08.22 04:34close15110.101.11801.13451.11643.2858854.97
30252006.08.22 04:38buy15130.101.11811.10201.1201
30262006.08.22 07:00buy15140.201.11641.10181.1184
30272006.08.22 09:47buy15150.401.11491.10181.1169
30282006.08.22 14:32t/p15150.401.11691.10181.116971.6358926.60
30292006.08.22 14:32close15140.201.11691.10181.11848.9558935.55
30302006.08.22 14:33close15130.101.11681.10201.1201-11.6458923.91
30312006.08.22 14:33buy15160.101.11721.10111.1192
30322006.08.22 15:44buy15170.201.11571.10111.1177
30332006.08.23 03:37buy15180.401.11411.10101.1161
30342006.08.23 04:33buy15190.801.11251.10091.1145
30352006.08.23 08:31buy15201.601.11101.10091.1130
30362006.08.23 08:51buy15213.201.10941.10081.1114
30372006.08.23 09:50buy15226.401.10791.10081.1099
30382006.08.23 10:00buy152312.801.10631.10071.1083
30392006.08.23 10:31t/p152312.801.10831.10071.10832309.8461233.75
30402006.08.23 10:31close15226.401.10831.10081.1099230.9861464.73
30412006.08.23 10:31close15213.201.10821.10081.1114-346.5161118.22
30422006.08.23 10:31close15201.601.10811.10091.1130-418.7360699.49
30432006.08.23 10:31close15190.801.10821.10091.1145-310.4160389.08
30442006.08.23 10:31close15180.401.10811.10101.1161-216.5960172.49
30452006.08.23 10:31close15170.201.10821.10111.1177-134.8560037.64
30462006.08.23 10:31close15160.101.10811.10111.1192-81.8759955.77
30472006.08.23 10:31sell15240.101.10821.12431.1062
30482006.08.23 11:38sell15250.201.10981.12441.1078
30492006.08.23 13:00sell15260.401.11131.12441.1093
30502006.08.23 15:08sell15270.801.11281.12441.1108
30512006.08.24 01:55t/p15270.801.11081.12441.1108136.7560092.52
30522006.08.24 01:55close15260.401.11081.12441.109314.3760106.89
30532006.08.24 01:55close15250.201.11071.12441.1078-18.0360088.85
30542006.08.24 01:55close15240.101.11081.12431.1062-24.3260064.53
30552006.08.24 01:55sell15280.101.11041.12651.1084
30562006.08.24 04:09sell15290.201.11201.12661.1100
30572006.08.24 04:25t/p15290.201.11001.12661.110036.0460100.57
30582006.08.24 04:25close15280.101.11001.12651.10843.6060104.17
30592006.08.24 04:25sell15300.101.10961.12571.1076
30602006.08.24 09:17sell15310.201.11111.12571.1091
30612006.08.24 22:43t/p15310.201.10911.12571.109136.0760140.24
30622006.08.24 22:43close15300.101.10911.12571.10764.5160144.75
30632006.08.24 22:43sell15320.101.10871.12481.1067
30642006.08.25 05:46t/p15320.101.10671.12481.106717.7760162.52
30652006.08.25 05:46sell15330.101.10641.12251.1044
30662006.08.25 08:34sell15340.201.10801.12261.1060
30672006.08.25 09:49t/p15340.201.10601.12261.106036.1760198.69
30682006.08.25 09:49close15330.101.10601.12251.10443.6260202.31
30692006.08.25 09:49buy15350.101.10611.09001.1081
30702006.08.25 10:11t/p15350.101.10811.09001.108118.0560220.36
30712006.08.25 10:11buy15360.101.10841.09231.1104
30722006.08.28 00:10buy15370.201.10691.09231.1089
30732006.08.28 10:40t/p15370.201.10891.09231.108936.0760256.43
30742006.08.28 10:40close15360.101.10891.09231.11044.7660261.19
30752006.08.28 10:40buy15380.101.10931.09321.1113
30762006.08.28 11:05t/p15380.101.11131.09321.111318.0060279.19
30772006.08.28 11:05buy15390.101.11161.09551.1136
30782006.08.28 13:00buy15400.201.11001.09541.1120
30792006.08.28 16:56t/p15400.201.11201.09541.112035.9760315.16
30802006.08.28 16:56close15390.101.11201.09551.11363.6060318.76
30812006.08.28 16:56buy15410.101.11221.09611.1142
30822006.08.28 20:47buy15420.201.11061.09601.1126
30832006.08.29 03:02buy15430.401.10911.09601.1111
30842006.08.29 03:10buy15440.801.10761.09601.1096
30852006.08.29 05:55buy15451.601.10611.09601.1081
30862006.08.29 07:03t/p15451.601.10811.09601.1081288.7860607.54
30872006.08.29 07:03close15440.801.10811.09601.109636.1060643.64
30882006.08.29 07:03close15430.401.10811.09601.1111-36.1060607.54
30892006.08.29 07:05close15420.201.10821.09601.1126-42.8160564.73
30902006.08.29 07:07close15410.101.10811.09611.1142-36.7560527.98
30912006.08.29 07:08sell15460.101.10831.12441.1063
30922006.08.29 10:25sell15470.201.10991.12451.1079
30932006.08.29 10:59sell15480.401.11151.12461.1095
30942006.08.29 14:15t/p15480.401.10951.12461.109572.1060600.08
30952006.08.29 14:15close15470.201.10951.12451.10797.2160607.29
30962006.08.29 14:15close15460.101.10961.12441.1063-11.7260595.57
30972006.08.29 14:15buy15490.101.10941.09331.1114
30982006.08.29 14:30buy15500.201.10791.09331.1099
30992006.08.30 04:55buy15510.401.10631.09321.1083
31002006.08.30 05:55t/p15510.401.10831.09321.108372.1860667.75
31012006.08.30 05:55close15500.201.10831.09331.10997.7260675.48
31022006.08.30 05:55close15490.101.10851.09331.1114-7.8760667.61
31032006.08.30 05:55buy15520.101.10891.09281.1109
31042006.08.30 07:17buy15530.201.10741.09281.1094
31052006.08.30 07:35buy15540.401.10591.09281.1079
31062006.08.30 08:30t/p15540.401.10791.09281.107972.2060739.81
31072006.08.30 08:30close15530.201.10811.09281.109412.6360752.44
31082006.08.30 08:30close15520.101.10801.09281.1109-8.1260744.32
31092006.08.30 08:30buy15550.101.10841.09231.1104
31102006.08.30 08:31buy15560.201.10691.09231.1089
31112006.08.30 10:36t/p15560.201.10891.09231.108936.0760780.39
31122006.08.30 10:36close15550.101.10891.09231.11044.5160784.90
31132006.08.30 10:36buy15570.101.10931.09321.1113
31142006.08.31 01:39buy15580.201.10781.09321.1098
31152006.08.31 09:29t/p15580.201.10981.09321.109836.0460820.94
31162006.08.31 09:29close15570.101.10981.09321.11135.2660826.20
31172006.08.31 09:30buy15590.101.11001.09391.1120
31182006.08.31 11:18buy15600.201.10841.09381.1104
31192006.08.31 11:40buy15610.401.10691.09381.1089
31202006.08.31 12:31buy15620.801.10541.09381.1074
31212006.08.31 16:50buy15631.601.10391.09381.1059
31222006.09.01 03:17t/p15631.601.10591.09381.1059293.3861119.59
31232006.09.01 03:17close15620.801.10591.09381.107438.1861157.77
31242006.09.01 03:18close15610.401.10601.09381.1089-31.5461126.22
31252006.09.01 03:19close15600.201.10611.09381.1104-41.0961085.13
31262006.09.01 03:19close15590.101.10601.09391.1120-35.9261049.22
31272006.09.01 03:19buy15640.101.10641.09031.1084
31282006.09.01 07:56buy15650.201.10491.09031.1069
31292006.09.04 06:42t/p15650.201.10691.09031.106936.6461085.86
31302006.09.04 06:42close15640.101.10691.09031.10844.7761090.63
31312006.09.04 06:42buy15660.101.10731.09121.1093
31322006.09.04 08:50buy15670.201.10581.09121.1078
31332006.09.05 02:29t/p15670.201.10781.09121.107836.6161127.24
31342006.09.05 02:29close15660.101.10781.09121.10934.7661132.00
31352006.09.05 02:30buy15680.101.10801.09191.1100
31362006.09.05 03:54t/p15680.101.11001.09191.110018.0261150.02
31372006.09.05 03:54buy15690.101.11031.09421.1123
31382006.09.05 04:35t/p15690.101.11231.09421.112317.9861168.00
31392006.09.05 04:35buy15700.101.11261.09651.1146
31402006.09.05 05:02buy15710.201.11111.09651.1131
31412006.09.05 09:21t/p15710.201.11311.09651.113135.9361203.93
31422006.09.05 09:21close15700.101.11321.09651.11465.3961209.32
31432006.09.05 09:21buy15720.101.11351.09741.1155
31442006.09.05 10:35buy15730.201.11201.09741.1140
31452006.09.06 09:07buy15740.401.11041.09731.1124
31462006.09.06 09:13buy15750.801.10891.09731.1109
31472006.09.06 09:34buy15761.601.10741.09731.1094
31482006.09.06 10:22buy15773.201.10591.09731.1079
31492006.09.07 10:30t/p15773.201.10791.09731.1079601.7561811.08
31502006.09.07 10:30close15761.601.10801.09731.109498.7161909.79
31512006.09.07 10:30close15750.801.10791.09731.1109-66.1861843.61
31522006.09.07 10:30close15740.401.10791.09731.1124-87.2461756.37
31532006.09.07 10:30close15730.201.10781.09741.1140-73.8261682.55
31542006.09.07 10:31close15720.101.10771.09741.1155-51.3561631.19
31552006.09.07 10:31buy15780.101.10811.09201.1101
31562006.09.07 10:55t/p15780.101.11011.09201.110118.0261649.21
31572006.09.07 10:55buy15790.101.11041.09431.1124
31582006.09.07 12:08buy15800.201.10891.09431.1109
31592006.09.07 23:25t/p15800.201.11091.09431.110936.0161685.22
31602006.09.07 23:25close15790.101.11091.09431.11244.5061689.72
31612006.09.07 23:25sell15810.101.11081.12691.1088
31622006.09.08 07:00sell15820.201.11261.12721.1106
31632006.09.08 07:00sell15830.401.11431.12741.1123
31642006.09.08 07:36t/p15830.401.11231.12741.112371.9261761.64
31652006.09.08 07:36close15820.201.11231.12721.11065.3961767.03
31662006.09.08 07:36close15810.101.11241.12691.1088-14.6861752.35
31672006.09.08 07:36sell15840.101.11201.12811.1100
31682006.09.08 08:27sell15850.201.11361.12821.1116
31692006.09.08 08:35sell15860.401.11511.12821.1131
31702006.09.08 08:44sell15870.801.11661.12821.1146
31712006.09.08 09:32sell15881.601.11811.12821.1161
31722006.09.08 10:59sell15893.201.11971.12831.1177
31732006.09.10 18:05sell15906.401.12121.12831.1192
31742006.09.11 04:09t/p15906.401.11921.12831.11921124.2362876.58
31752006.09.11 04:09close15893.201.11921.12831.1177133.2463009.82
31762006.09.11 04:09close15881.601.11931.12821.1161-176.4062833.42
31772006.09.11 04:09close15870.801.11921.12821.1146-188.2862645.14
31782006.09.11 04:09close15860.401.11911.12821.1131-144.1862500.96
31792006.09.11 04:09close15850.201.11891.12821.1116-95.3562405.61
31802006.09.11 04:09close15840.101.11891.12811.1100-61.9762343.63
31812006.09.11 04:09sell15910.101.11851.13461.1165
31822006.09.11 04:17sell15920.201.12001.13461.1180
31832006.09.11 05:58t/p15920.201.11801.13461.118035.7862379.41
31842006.09.11 05:58close15910.101.11801.13461.11654.4762383.88
31852006.09.11 05:58sell15930.101.11761.13371.1156
31862006.09.11 06:45sell15940.201.11911.13371.1171
31872006.09.11 07:55sell15950.401.12061.13371.1186
31882006.09.11 10:07sell15960.801.12211.13371.1201
31892006.09.11 10:25t/p15960.801.12011.13371.1201142.8462526.72
31902006.09.11 10:25close15950.401.12011.13371.118617.8662544.58
31912006.09.11 10:25close15940.201.11991.13371.1171-14.2962530.29
31922006.09.11 10:25close15930.101.12001.13371.1156-21.4362508.86
31932006.09.11 10:25sell15970.101.11961.13571.1176
31942006.09.11 10:45sell15980.201.12111.13571.1191
31952006.09.12 02:59t/p15980.201.11911.13571.119135.1362544.00
31962006.09.12 02:59close15970.101.11911.13571.11764.1762548.16
31972006.09.12 02:59sell15990.101.11871.13481.1167
31982006.09.12 08:31sell16000.201.12021.13481.1182
31992006.09.12 08:35sell16010.401.12181.13491.1198
32002006.09.12 08:49t/p16010.401.11981.13491.119871.4462619.60
32012006.09.12 08:49close16000.201.11981.13481.11827.1462626.74
32022006.09.12 08:49close15990.101.11991.13481.1167-10.7262616.02
32032006.09.12 08:49buy16020.101.12001.10391.1220
32042006.09.12 08:57buy16030.201.11841.10381.1204
32052006.09.12 10:39buy16040.401.11691.10381.1189
32062006.09.12 11:47t/p16040.401.11891.10381.118971.5062687.52
32072006.09.12 11:47close16030.201.11901.10381.120410.7262698.24
32082006.09.12 11:47close16020.101.11901.10391.1220-8.9462689.30
32092006.09.12 11:47buy16050.101.11921.10311.1212
32102006.09.12 21:19t/p16050.101.12121.10311.121217.8462707.14
32112006.09.12 21:19buy16060.101.12151.10541.1235
32122006.09.12 22:13buy16070.201.12001.10541.1220
32132006.09.13 08:11t/p16070.201.12201.10541.122036.1562743.30
32142006.09.13 08:11close16060.101.12211.10541.12355.6062748.90
32152006.09.13 08:12buy16080.101.12251.10641.1245
32162006.09.13 10:56buy16090.201.12101.10641.1230
32172006.09.13 11:04buy16100.401.11951.10641.1215
32182006.09.13 11:20buy16110.801.11801.10641.1200
32192006.09.13 12:52t/p16110.801.12001.10641.1200142.8662891.76
32202006.09.13 12:52close16100.401.12001.10641.121517.8662909.62
32212006.09.13 12:52close16090.201.11991.10641.1230-19.6462889.98
32222006.09.13 12:53close16080.101.12001.10641.1245-22.3262867.66
32232006.09.13 12:53sell16120.101.12001.13611.1180
32242006.09.14 03:24t/p16120.101.11801.13611.118016.9862884.64
32252006.09.14 03:24sell16130.101.11771.13381.1157
32262006.09.14 07:29t/p16130.101.11571.13381.115717.9362902.57
32272006.09.14 07:29sell16140.101.11541.13151.1134
32282006.09.14 08:04sell16150.201.11691.13151.1149
32292006.09.14 08:57t/p16150.201.11491.13151.114935.8862938.45
32302006.09.14 08:57close16140.101.11491.13151.11344.4862942.93
32312006.09.14 08:57sell16160.101.11461.13071.1126
32322006.09.14 09:06t/p16160.101.11261.13071.112617.9862960.91
32332006.09.14 09:06sell16170.101.11231.12841.1103
32342006.09.14 09:13sell16180.201.11391.12851.1119
32352006.09.14 09:47sell16190.401.11551.12861.1135
32362006.09.14 10:18sell16200.801.11701.12861.1150
32372006.09.14 13:22sell16211.601.11851.12861.1165
32382006.09.15 08:11sell16223.201.12011.12871.1181
32392006.09.15 09:40sell16236.401.12171.12881.1197
32402006.09.15 10:11t/p16236.401.11971.12881.11971143.1664104.07
32412006.09.15 10:11close16223.201.11971.12871.1181114.3264218.39
32422006.09.15 10:11close16211.601.11981.12861.1165-190.6164027.78
32432006.09.15 10:11close16200.801.11971.12861.1150-195.3463832.44
32442006.09.15 10:11close16190.401.11981.12861.1135-154.8163677.62
32452006.09.15 10:11close16180.201.11991.12851.1119-107.7663569.86
32462006.09.15 10:12close16170.101.12001.12841.1103-69.0563500.81
32472006.09.15 10:12buy16240.101.12001.10391.1220
32482006.09.15 12:11buy16250.201.11841.10381.1204
32492006.09.18 06:50t/p16250.201.12041.10381.120436.2063537.01
32502006.09.18 06:50close16240.101.12051.10391.12204.7163541.72
32512006.09.18 06:50buy16260.101.12091.10481.1229
32522006.09.18 10:02buy16270.201.11941.10481.1214
32532006.09.18 10:07buy16280.401.11791.10481.1199
32542006.09.18 10:21buy16290.801.11631.10471.1183
32552006.09.18 11:04t/p16290.801.11831.10471.1183143.0663684.78
32562006.09.18 11:04close16280.401.11841.10481.119917.8863702.66
32572006.09.18 11:04close16270.201.11831.10481.1214-19.6763682.99
32582006.09.18 11:04close16260.101.11821.10481.1229-24.1563658.84
32592006.09.18 11:04sell16300.101.11831.13441.1163
32602006.09.19 07:46sell16310.201.11991.13451.1179
32612006.09.19 08:04sell16320.401.12141.13451.1194
32622006.09.19 08:21sell16330.801.12291.13451.1209
32632006.09.19 08:30t/p16330.801.12091.13451.1209142.7463801.58
32642006.09.19 08:30close16320.401.12091.13451.119417.8463819.42
32652006.09.19 08:30close16310.201.12071.13451.1179-14.2863805.14
32662006.09.19 08:30close16300.101.12061.13441.1163-20.8263784.32
32672006.09.19 08:30buy16340.101.12071.10461.1227
32682006.09.19 08:33buy16350.201.11921.10461.1212
32692006.09.19 08:40t/p16350.201.12121.10461.121235.6863820.00
32702006.09.19 08:40close16340.101.12121.10461.12274.4663824.46
32712006.09.19 08:40buy16360.101.12141.10531.1234
32722006.09.19 08:41buy16370.201.11991.10531.1219
32732006.09.19 10:18t/p16370.201.12191.10531.121935.6563860.11
32742006.09.19 10:18close16360.101.12191.10531.12344.4663864.57
32752006.09.19 10:18buy16380.101.12231.10621.1243
32762006.09.19 11:42t/p16380.101.12431.10621.124317.7963882.36
32772006.09.19 11:42buy16390.101.12461.10851.1266
32782006.09.19 11:48buy16400.201.12311.10851.1251
32792006.09.19 12:51t/p16400.201.12511.10851.125135.5563917.91
32802006.09.19 12:51close16390.101.12511.10851.12664.4463922.35
32812006.09.19 12:51buy16410.101.12521.10911.1272
32822006.09.19 13:05t/p16410.101.12721.10911.127217.7463940.09
32832006.09.19 13:05buy16420.101.12751.11141.1295
32842006.09.20 04:48buy16430.201.12601.11141.1280
32852006.09.20 05:39t/p16430.201.12801.11141.128035.4663975.55
32862006.09.20 05:39close16420.101.12801.11141.12954.6863980.23
32872006.09.20 05:39sell16440.101.12821.14431.1262
32882006.09.20 13:49t/p16440.101.12621.14431.126217.7663997.99
32892006.09.20 13:49sell16450.101.12591.14201.1239
32902006.09.20 14:14sell16460.201.12751.14211.1255
32912006.09.21 03:16t/p16460.201.12551.14211.125533.7264031.71
32922006.09.21 03:16close16450.101.12541.14201.12393.5364035.24
32932006.09.21 03:16sell16470.101.12501.14111.1230
32942006.09.21 06:41t/p16470.101.12301.14111.123017.8164053.05
32952006.09.21 06:41sell16480.101.12271.13881.1207
32962006.09.21 08:46t/p16480.101.12071.13881.120717.8564070.90
32972006.09.21 08:46sell16490.101.12041.13651.1184
32982006.09.21 12:03t/p16490.101.11841.13651.118417.8864088.78
32992006.09.21 12:15sell16500.101.11691.13301.1149
33002006.09.21 13:31sell16510.201.11841.13301.1164
33012006.09.21 19:03sell16520.401.12001.13311.1180
33022006.09.22 03:22t/p16520.401.11801.13311.118070.3564159.12
33032006.09.22 03:22close16510.201.11801.13301.11646.5564165.68
33042006.09.22 03:22close16500.101.11811.13301.1149-11.0364154.64
33052006.09.22 03:22buy16530.101.11821.10211.1202
33062006.09.22 03:46buy16540.201.11671.10211.1187
33072006.09.22 04:25buy16550.401.11521.10211.1172
33082006.09.22 05:09buy16560.801.11371.10211.1157
33092006.09.22 08:16buy16571.601.11211.10201.1141
33102006.09.22 09:50t/p16571.601.11411.10201.1141287.2364441.87
33112006.09.22 09:50close16560.801.11411.10211.115728.7264470.59
33122006.09.22 09:50close16550.401.11401.10211.1172-43.0964427.50
33132006.09.22 09:50close16540.201.11401.10211.1187-48.4764379.03
33142006.09.22 09:50close16530.101.11411.10211.1202-36.8064342.23
33152006.09.22 09:51sell16580.101.11401.13011.1120
33162006.09.22 10:18sell16590.201.11561.13021.1136
33172006.09.22 10:53sell16600.401.11711.13021.1151
33182006.09.24 20:55sell16610.801.11861.13021.1166
33192006.09.24 22:32t/p16610.801.11661.13021.1166143.2964485.52
33202006.09.24 22:32close16600.401.11661.13021.115117.9164503.43
33212006.09.24 22:33close16590.201.11671.13021.1136-19.7064483.73
33222006.09.24 22:34close16580.101.11681.13011.1120-25.0764458.66
33232006.09.24 22:35buy16620.101.11691.10081.1189
33242006.09.25 09:44buy16630.201.11541.10081.1174
33252006.09.26 02:38buy16640.401.11391.10081.1159
33262006.09.26 06:04t/p16640.401.11591.10081.115971.6964530.35
33272006.09.26 06:04close16630.201.11601.10081.117411.2564541.61
33282006.09.26 06:04close16620.101.11601.10081.1189-7.5664534.05
33292006.09.26 06:04buy16650.101.11641.10031.1184
33302006.09.26 07:40buy16660.201.11491.10031.1169
33312006.09.26 10:07t/p16660.201.11691.10031.116935.8164569.86
33322006.09.26 10:07close16650.101.11691.10031.11844.4864574.34
33332006.09.26 10:07buy16670.101.11741.10131.1194
33342006.09.26 11:17buy16680.201.11591.10131.1179
33352006.09.26 13:47buy16690.401.11431.10121.1163
33362006.09.26 15:41buy16700.801.11281.10121.1148
33372006.09.26 23:40t/p16700.801.11481.10121.1148143.5264717.86
33382006.09.26 23:40close16690.401.11481.10121.116317.9464735.80
33392006.09.26 23:42close16680.201.11491.10131.1179-17.9464717.86
33402006.09.26 23:42close16670.101.11491.10131.1194-22.4264695.44
33412006.09.26 23:42buy16710.101.11531.09921.1173
33422006.09.27 08:30buy16720.201.11381.09921.1158
33432006.09.27 09:41t/p16720.201.11581.09921.115835.8564731.29
33442006.09.27 09:41close16710.101.11581.09921.11734.7364736.02
33452006.09.27 09:41sell16730.101.11591.13201.1139
33462006.09.27 13:56t/p16730.101.11391.13201.113917.9564753.97
33472006.09.27 13:56sell16740.101.11361.12971.1116
33482006.09.27 14:40t/p16740.101.11161.12971.111617.9964771.96
33492006.09.27 14:40sell16750.101.11131.12741.1093
33502006.09.27 14:48t/p16750.101.10931.12741.109318.0364789.99
33512006.09.27 14:48sell16760.101.10901.12511.1070
33522006.09.27 15:07sell16770.201.11051.12511.1085
33532006.09.27 18:38sell16780.401.11201.12511.1100
33542006.09.28 09:34t/p16780.401.11001.12511.110068.4364858.41
33552006.09.28 09:34close16770.201.11001.12511.10857.1964865.60
33562006.09.28 09:34close16760.101.10991.12511.1070-9.0264856.58
33572006.09.28 09:34sell16790.101.10951.12561.1075
33582006.09.28 10:10sell16800.201.11101.12561.1090
33592006.09.28 13:25t/p16800.201.10901.12561.109036.0764892.65
33602006.09.28 13:25close16790.101.10901.12561.10754.5164897.16
33612006.09.28 13:25sell16810.101.10881.12491.1068
33622006.09.28 13:55sell16820.201.11031.12491.1083
33632006.09.28 21:25sell16830.401.11191.12501.1099
33642006.09.29 03:30sell16840.801.11341.12501.1114
33652006.09.29 03:45sell16851.601.11511.12521.1131
33662006.09.29 08:09sell16863.201.11661.12521.1146
33672006.09.29 08:41sell16876.401.11811.12521.1161
33682006.09.29 10:59t/p16876.401.11611.12521.11611146.8566044.01
33692006.09.29 10:59close16863.201.11611.12521.1146143.3666187.37
33702006.09.29 11:00close16851.601.11611.12521.1131-143.3666044.01
33712006.09.29 11:00close16840.801.11611.12501.1114-193.5365850.48
33722006.09.29 11:00close16830.401.11601.12501.1099-148.1665702.32
33732006.09.29 11:00close16820.201.11591.12491.1083-100.9865601.34
33742006.09.29 11:00close16810.101.11601.12491.1068-64.8265536.52
33752006.09.29 11:00sell16880.101.11511.13121.1131
33762006.09.29 12:54sell16890.201.11661.13121.1146
33772006.09.29 13:18sell16900.401.11811.13121.1161
33782006.10.02 02:20sell16910.801.11971.13131.1177
33792006.10.02 03:51sell16921.601.12121.13131.1192
33802006.10.02 05:49t/p16921.601.11921.13131.1192285.9265822.44
33812006.10.02 05:49close16910.801.11921.13131.117735.7465858.18
33822006.10.02 05:49close16900.401.11931.13121.1161-44.0965814.08
33832006.10.02 05:49close16890.201.11921.13121.1146-47.0765767.01
33842006.10.02 05:50close16880.101.11911.13121.1131-36.0465730.97
33852006.10.02 05:50buy16930.101.11901.10291.1210
33862006.10.02 06:02buy16940.201.11751.10291.1195
33872006.10.02 07:27t/p16940.201.11951.10291.119535.7365766.70
33882006.10.02 07:27close16930.101.11951.10291.12104.4765771.17
33892006.10.02 07:27sell16950.101.11961.13571.1176
33902006.10.02 08:11sell16960.201.12111.13571.1191
33912006.10.02 09:22t/p16960.201.11911.13571.119135.7465806.91
33922006.10.02 09:22close16950.101.11911.13571.11764.4765811.38
33932006.10.02 09:22sell16970.101.11891.13501.1169
33942006.10.02 09:35t/p16970.101.11691.13501.116917.9165829.29
33952006.10.02 09:35sell16980.101.11661.13271.1146
33962006.10.03 06:11sell16990.201.11811.13271.1161
33972006.10.03 08:33sell17000.401.11971.13281.1177
33982006.10.03 08:45sell17010.801.12121.13281.1192
33992006.10.03 09:09t/p17010.801.11921.13281.1192142.9765972.26
34002006.10.03 09:09close17000.401.11911.13281.117721.4565993.71
34012006.10.03 09:09close16990.201.11901.13271.1161-16.0965977.62
34022006.10.03 09:09close16980.101.11911.13271.1146-22.6465954.98
34032006.10.03 09:09buy17020.101.11921.10311.1212
34042006.10.03 09:46t/p17020.101.12121.10311.121217.8465972.82
34052006.10.03 09:46buy17030.101.12151.10541.1235
34062006.10.03 10:37buy17040.201.12001.10541.1220
34072006.10.03 15:38t/p17040.201.12201.10541.122035.6566008.47
34082006.10.03 15:38close17030.101.12211.10541.12355.3566013.82
34092006.10.03 15:38buy17050.101.12231.10621.1243
34102006.10.04 02:30t/p17050.101.12431.10621.124318.0466031.86
34112006.10.04 02:30sell17060.101.12431.14041.1223
34122006.10.04 04:33sell17070.201.12591.14051.1239
34132006.10.04 04:45sell17080.401.12751.14061.1255
34142006.10.04 08:25sell17090.801.12901.14061.1270
34152006.10.04 10:23t/p17090.801.12701.14061.1270141.9766173.83
34162006.10.04 10:23close17080.401.12701.14061.125517.7566191.58
34172006.10.04 10:23close17070.201.12701.14051.1239-19.5266172.06
34182006.10.04 10:23close17060.101.12711.14041.1223-24.8466147.22
34192006.10.04 10:23sell17100.101.12671.14281.1247
34202006.10.04 10:59sell17110.201.12821.14281.1262
34212006.10.04 11:22sell17120.401.12981.14291.1278
34222006.10.04 12:11t/p17120.401.12781.14291.127870.9366218.15
34232006.10.04 12:11close17110.201.12781.14281.12627.0966225.24
34242006.10.04 12:11close17100.101.12791.14281.1247-10.6466214.60
34252006.10.04 14:04sell17130.101.12661.14271.1246
34262006.10.04 19:11t/p17130.101.12461.14271.124617.7866232.38
34272006.10.04 19:11sell17140.101.12431.14041.1223
34282006.10.04 23:28sell17150.201.12591.14051.1239
34292006.10.05 04:24sell17160.401.12751.14061.1255
34302006.10.05 16:10t/p17160.401.12551.14061.125571.0866303.46
34312006.10.05 16:10close17150.201.12551.14051.12395.2966308.74
34322006.10.05 16:10close17140.101.12541.14041.1223-10.6866298.06
34332006.10.05 16:10sell17170.101.12521.14131.1232
34342006.10.05 19:21sell17180.201.12671.14131.1247
34352006.10.06 03:06t/p17180.201.12471.14131.124734.9666333.03
34362006.10.06 03:06close17170.101.12471.14131.12324.1566337.17
34372006.10.06 03:06sell17190.101.12431.14041.1223
34382006.10.06 05:40t/p17190.101.12231.14041.122317.8266354.99
34392006.10.06 05:40sell17200.101.12201.13811.1200
34402006.10.06 07:59sell17210.201.12351.13811.1215
34412006.10.06 08:31t/p17210.201.12151.13811.121535.6766390.66
34422006.10.06 08:31close17200.101.12151.13811.12004.4666395.12
34432006.10.06 08:31sell17220.101.12111.13721.1191
34442006.10.06 08:31sell17230.201.12311.13771.1211
34452006.10.06 08:32sell17240.401.12461.13771.1226
34462006.10.06 09:07sell17250.801.12621.13781.1242
34472006.10.06 09:57sell17261.601.12781.13791.1258
34482006.10.06 11:42t/p17261.601.12581.13791.1258284.2466679.36
34492006.10.06 11:42close17250.801.12581.13781.124228.4266707.78
34502006.10.06 11:42close17240.401.12571.13771.1226-39.0966668.69
34512006.10.06 11:42close17230.201.12581.13771.1211-47.9766620.72
34522006.10.06 11:42close17220.101.12581.13721.1191-41.7566578.97
34532006.10.06 11:42buy17270.101.12581.10971.1278
34542006.10.09 06:27buy17280.201.12421.10961.1262
34552006.10.09 07:49buy17290.401.12261.10951.1246
34562006.10.09 09:10t/p17290.401.12461.10951.124671.1466650.11
34572006.10.09 09:10close17280.201.12461.10961.12627.1166657.22
34582006.10.09 09:10close17270.101.12451.10971.1278-11.3166645.91
34592006.10.09 09:10sell17300.101.12461.14071.1226
34602006.10.09 10:31t/p17300.101.12261.14071.122617.8266663.73
34612006.10.09 10:31sell17310.101.12231.13841.1203
34622006.10.09 11:32sell17320.201.12391.13851.1219
34632006.10.09 21:15sell17330.401.12541.13851.1234
34642006.10.10 04:34sell17340.801.12691.13851.1249
34652006.10.10 04:40t/p17340.801.12491.13851.1249142.2366805.96
34662006.10.10 04:40close17330.401.12491.13851.123416.5766822.53
34672006.10.10 04:40close17320.201.12501.13851.1219-20.1766802.36
34682006.10.10 04:40close17310.101.12491.13841.1203-23.4166778.95
34692006.10.10 04:40sell17350.101.12471.14081.1227
34702006.10.10 04:43sell17360.201.12621.14081.1242
34712006.10.10 06:59sell17370.401.12781.14091.1258
34722006.10.10 08:59sell17380.801.12931.14091.1273
34732006.10.10 09:12sell17391.601.13091.14101.1289
34742006.10.10 09:45sell17403.201.13241.14101.1304
34752006.10.10 23:34sell17416.401.13401.14111.1320
34762006.10.11 02:42sell174212.801.13551.14111.1335
34772006.10.11 06:43t/p174212.801.13351.14111.13352258.4969037.44
34782006.10.11 06:43close17416.401.13351.14111.1320262.8769300.31
34792006.10.11 06:44close17403.201.13361.14101.1304-348.4668951.85
34802006.10.11 06:44close17391.601.13351.14101.1289-371.8668579.99
34812006.10.11 06:44close17380.801.13361.14091.1273-305.8968274.10
34822006.10.11 06:44close17370.401.13351.14091.1258-202.3668071.73
34832006.10.11 06:44close17360.201.13361.14081.1242-131.1767940.57
34842006.10.11 06:44close17350.101.13351.14081.1227-77.9467862.62
34852006.10.11 06:45sell17430.101.13331.14941.1313
34862006.10.11 07:01sell17440.201.13481.14941.1328
34872006.10.11 09:07sell17450.401.13631.14941.1343
34882006.10.11 14:23sell17460.801.13791.14951.1359
34892006.10.12 02:59t/p17460.801.13591.14951.1359133.5767996.19
34902006.10.12 02:59close17450.401.13591.14941.134310.4568006.64
34912006.10.12 02:59close17440.201.13601.14941.1328-22.9567983.69
34922006.10.12 02:59close17430.101.13591.14941.1313-23.8067959.89
34932006.10.12 02:59sell17470.101.13571.15181.1337
34942006.10.12 08:10sell17480.201.13721.15181.1352
34952006.10.12 10:51t/p17480.201.13521.15181.135235.2467995.13
34962006.10.12 10:51close17470.101.13521.15181.13374.4067999.53
34972006.10.12 10:51buy17490.101.13531.11921.1373
34982006.10.12 16:22buy17500.201.13381.11921.1358
34992006.10.13 08:27t/p17500.201.13581.11921.135835.7268035.25
35002006.10.13 08:27close17490.101.13581.11921.13734.6568039.90
35012006.10.13 08:27buy17510.101.13601.11991.1380
35022006.10.13 08:38t/p17510.101.13801.11991.138017.5768057.47
35032006.10.13 08:38buy17520.101.13841.12231.1404
35042006.10.13 08:42buy17530.201.13691.12231.1389
35052006.10.16 02:23t/p17530.201.13891.12231.138935.6268093.09
35062006.10.16 02:23close17520.101.13891.12231.14044.6468097.73
35072006.10.16 02:23buy17540.101.13911.12301.1411
35082006.10.16 03:19buy17550.201.13761.12301.1396
35092006.10.16 09:06buy17560.401.13611.12301.1381
35102006.10.16 10:34t/p17560.401.13811.12301.138170.2968168.02
35112006.10.16 10:34close17550.201.13811.12301.13968.7968176.81
35122006.10.16 10:36close17540.101.13791.12301.1411-10.5568166.26
35132006.10.16 10:36sell17570.101.13781.15391.1358
35142006.10.17 05:54t/p17570.101.13581.15391.135817.3168183.57
35152006.10.17 05:54sell17580.101.13551.15161.1335
35162006.10.17 08:31sell17590.201.13711.15171.1351
35172006.10.17 09:05sell17600.401.13861.15171.1366
35182006.10.17 14:51sell17610.801.14031.15191.1383
35192006.10.18 05:17t/p17610.801.13831.15191.1383138.1368321.70
35202006.10.18 05:17close17600.401.13831.15171.13669.3368331.02
35212006.10.18 05:17close17590.201.13841.15171.1351-23.4568307.58
35222006.10.18 05:17close17580.101.13841.15161.1335-25.7768281.80
35232006.10.18 05:17sell17620.101.13811.15421.1361
35242006.10.18 08:31sell17630.201.14021.15481.1382
35252006.10.18 10:42t/p17630.201.13821.15481.138235.1468316.94
35262006.10.18 10:42close17620.101.13821.15421.1361-0.8868316.06
35272006.10.18 10:42sell17640.101.13801.15411.1360
35282006.10.18 13:37t/p17640.101.13601.15411.136017.6168333.67
35292006.10.18 13:37sell17650.101.13561.15171.1336
35302006.10.19 09:52t/p17650.101.13361.15171.133616.7368350.40
35312006.10.19 09:52sell17660.101.13331.14941.1313
35322006.10.19 10:19sell17670.201.13481.14941.1328
35332006.10.19 11:59t/p17670.201.13281.14941.132835.3168385.71
35342006.10.19 11:59close17660.101.13281.14941.13134.4168390.12
35352006.10.19 11:59sell17680.101.13241.14851.1304
35362006.10.19 14:30t/p17680.101.13041.14851.130417.6968407.81
35372006.10.19 14:30sell17690.101.13011.14621.1281
35382006.10.19 14:38t/p17690.101.12811.14621.128117.7368425.54
35392006.10.19 14:38sell17700.101.12771.14381.1257
35402006.10.20 05:49t/p17700.101.12571.14381.125717.4768443.01
35412006.10.20 05:49sell17710.101.12541.14151.1234
35422006.10.20 06:54sell17720.201.12691.14151.1249
35432006.10.20 07:25t/p17720.201.12491.14151.124935.5668478.57
35442006.10.20 07:25close17710.101.12491.14151.12344.4468483.01
35452006.10.20 07:25sell17730.101.12451.14061.1225
35462006.10.20 07:41t/p17730.101.12251.14061.122517.8268500.83
35472006.10.20 07:41sell17740.101.12221.13831.1202
35482006.10.20 07:54sell17750.201.12381.13841.1218
35492006.10.20 08:13t/p17750.201.12181.13841.121835.6668536.49
35502006.10.20 08:13close17740.101.12181.13831.12023.5768540.06
35512006.10.20 08:13sell17760.101.12161.13771.1196
35522006.10.20 09:52sell17770.201.12311.13771.1211
35532006.10.20 10:58sell17780.401.12461.13771.1226
35542006.10.23 03:40sell17790.801.12611.13771.1241
35552006.10.23 05:39sell17801.601.12771.13781.1257
35562006.10.23 21:56sell17813.201.12921.13781.1272
35572006.10.24 02:51sell17826.401.13071.13781.1287
35582006.10.24 11:02t/p17826.401.12871.13781.12871134.0569674.11
35592006.10.24 11:02close17813.201.12871.13781.1272132.0469806.15
35602006.10.24 11:02close17801.601.12871.13781.1257-146.6269659.53
35612006.10.24 11:02close17790.801.12881.13771.1241-193.7869465.75
35622006.10.24 11:02close17780.401.12871.13771.1226-147.7369318.02
35632006.10.24 11:02close17770.201.12881.13771.1211-102.2069215.82
35642006.10.24 11:02close17760.101.12871.13771.1196-63.5169152.31
35652006.10.24 11:02sell17830.101.12841.14451.1264
35662006.10.24 11:27t/p17830.101.12641.14451.126417.7669170.07
35672006.10.24 11:27sell17840.101.12611.14221.1241
35682006.10.24 20:56sell17850.201.12771.14231.1257
35692006.10.24 22:51t/p17850.201.12571.14231.125735.5369205.60
35702006.10.24 22:51close17840.101.12571.14221.12413.5569209.15
35712006.10.24 22:51buy17860.101.12581.10971.1278
35722006.10.25 04:27t/p17860.101.12781.10971.127817.9869227.13
35732006.10.25 04:27buy17870.101.12811.11201.1301
35742006.10.25 10:31buy17880.201.12651.11191.1285
35752006.10.25 10:50buy17890.401.12501.11191.1270
35762006.10.25 17:04buy17900.801.12351.11191.1255
35772006.10.26 08:01t/p17900.801.12551.11191.1255148.1969375.32
35782006.10.26 08:01close17890.401.12551.11191.127020.7969396.11
35792006.10.26 08:01close17880.201.12551.11191.1285-16.2669379.85
35802006.10.26 08:01close17870.101.12561.11201.1301-21.4669358.39
35812006.10.26 08:02buy17910.101.12601.10991.1280
35822006.10.26 09:10t/p17910.101.12801.10991.128017.7369376.12
35832006.10.26 09:10buy17920.101.12831.11221.1303
35842006.10.26 10:09t/p17920.101.13031.11221.130317.6969393.81
35852006.10.26 10:09buy17930.101.13061.11451.1326
35862006.10.26 10:39buy17940.201.12911.11451.1311
35872006.10.26 10:56buy17950.401.12761.11451.1296
35882006.10.26 11:44buy17960.801.12611.11451.1281
35892006.10.26 12:07buy17971.601.12441.11431.1264
35902006.10.26 12:25buy17983.201.12291.11431.1249
35912006.10.26 12:52buy17996.401.12141.11431.1234
35922006.10.26 16:59t/p17996.401.12341.11431.12341139.3070533.11
35932006.10.26 16:59close17983.201.12351.11431.1249170.8970704.00
35942006.10.26 16:59close17971.601.12341.11431.1264-142.4270561.58
35952006.10.26 17:00close17960.801.12341.11451.1281-192.2770369.31
35962006.10.26 17:00close17950.401.12331.11451.1296-153.1270216.19
35972006.10.26 17:00close17940.201.12321.11451.1311-105.0670111.13
35982006.10.26 17:01close17930.101.12301.11451.1326-67.6870043.45
35992006.10.26 17:06sell18000.101.12281.13891.1208
36002006.10.27 02:27sell18010.201.12431.13891.1223
36012006.10.27 08:44t/p18010.201.12231.13891.122335.6470079.09
36022006.10.27 08:44close18000.101.12231.13891.12084.1670083.25
36032006.10.27 08:44sell18020.101.12201.13811.1200
36042006.10.27 09:12t/p18020.101.12001.13811.120017.8670101.11
36052006.10.27 09:12sell18030.101.11951.13561.1175
36062006.10.30 04:47sell18040.201.12101.13561.1190
36072006.10.30 06:03sell18050.401.12251.13561.1205
36082006.10.30 12:39sell18060.801.12401.13561.1220
36092006.10.30 13:03sell18071.601.12561.13571.1236
36102006.10.31 03:32sell18083.201.12711.13571.1251
36112006.10.31 08:16sell18096.401.12861.13571.1266
36122006.10.31 08:51t/p18096.401.12661.13571.12661136.1671237.27
36132006.10.31 08:51close18083.201.12661.13571.1251142.0271379.29
36142006.10.31 08:51close18071.601.12671.13571.1236-161.0771218.22
36152006.10.31 08:51close18060.801.12671.13561.1220-194.1471024.08
36162006.10.31 08:52close18050.401.12661.13561.1205-146.7870877.29
36172006.10.31 08:52close18040.201.12651.13561.1190-98.2670779.04
36182006.10.31 08:52close18030.101.12671.13561.1175-64.5170714.53
36192006.10.31 08:52buy18100.101.12661.11051.1286
36202006.10.31 09:35buy18110.201.12511.11051.1271
36212006.10.31 10:13buy18120.401.12351.11041.1255
36222006.10.31 10:36buy18130.801.12201.11041.1240
36232006.10.31 11:01buy18141.601.12041.11031.1224
36242006.10.31 11:58t/p18141.601.12241.11031.1224285.1070999.63
36252006.10.31 11:58close18130.801.12241.11041.124028.5171028.14
36262006.10.31 11:58close18120.401.12241.11041.1255-39.2070988.94
36272006.10.31 11:58close18110.201.12251.11051.1271-46.3370942.61
36282006.10.31 11:58close18100.101.12261.11051.1286-35.6370906.98
36292006.10.31 11:58sell18150.101.12251.13861.1205
36302006.10.31 23:25sell18160.201.12401.13861.1220
36312006.10.31 23:52sell18170.401.12561.13871.1236
36322006.11.01 02:01sell18180.801.12721.13881.1252
36332006.11.01 02:39sell18191.601.12871.13881.1267
36342006.11.01 02:39sell18203.201.13041.13901.1284
36352006.11.01 07:19sell18216.401.13201.13911.1300
36362006.11.01 07:21sell182212.801.13361.13921.1316
36372006.11.01 09:04t/p182212.801.13161.13921.13162262.2873169.26
36382006.11.01 09:04close18216.401.13161.13911.1300226.2373395.49
36392006.11.01 09:04close18203.201.13151.13901.1284-311.0973084.40
36402006.11.01 09:05close18191.601.13161.13881.1267-410.0472674.36
36412006.11.01 09:05close18180.801.13151.13881.1252-304.0272370.34
36422006.11.01 09:05close18170.401.13141.13871.1236-206.2772164.06
36432006.11.01 09:05close18160.201.13131.13861.1220-129.6772034.40
36442006.11.01 09:05close18150.101.13131.13861.1205-78.0971956.30
36452006.11.01 09:05buy18230.101.13121.11511.1332
36462006.11.01 10:08buy18240.201.12971.11511.1317
36472006.11.01 10:10buy18250.401.12821.11511.1302
36482006.11.01 10:17t/p18250.401.13021.11511.130270.7872027.08
36492006.11.01 10:17close18240.201.13021.11511.13178.8572035.93
36502006.11.01 10:17close18230.101.13041.11511.1332-7.0872028.85
36512006.11.01 16:02sell18260.101.13311.14921.1311
36522006.11.01 17:12t/p18260.101.13111.14921.131117.6872046.53
36532006.11.01 17:12sell18270.101.13081.14691.1288
36542006.11.01 17:44sell18280.201.13231.14691.1303
36552006.11.02 08:10sell18290.401.13391.14701.1319
36562006.11.02 08:51sell18300.801.13541.14701.1334
36572006.11.02 12:15sell18311.601.13691.14701.1349
36582006.11.02 13:25t/p18311.601.13491.14701.1349281.9672328.49
36592006.11.02 13:25close18300.801.13491.14701.133435.2572363.74
36602006.11.02 13:25close18290.401.13501.14701.1319-38.7772324.97
36612006.11.02 13:26close18280.201.13491.14691.1303-47.6472277.33
36622006.11.02 13:26close18270.101.13501.14691.1288-37.9172239.42
36632006.11.02 13:26buy18320.101.13501.11891.1370
36642006.11.02 16:30buy18330.201.13351.11891.1355
36652006.11.03 07:01buy18340.401.13151.11841.1335
36662006.11.03 07:01buy18350.801.13001.11841.1320
36672006.11.03 08:16buy18361.601.12841.11831.1304
36682006.11.03 08:31buy18373.201.12671.11811.1287
36692006.11.03 08:31t/p18373.201.12871.11811.1287566.8372806.25
36702006.11.03 08:31close18361.601.12911.11831.130499.1972905.44
36712006.11.03 08:31close18350.801.12931.11841.1320-49.5972855.85
36722006.11.03 08:31close18340.401.12991.11841.1335-56.6472799.21
36732006.11.03 08:31close18330.201.13011.11891.1355-59.6772739.54
36742006.11.03 08:31close18320.101.13021.11891.1370-42.2272697.32
36752006.11.03 08:31sell18380.101.13051.14661.1285
36762006.11.03 11:04t/p18380.101.12851.14661.128517.7272715.04
36772006.11.03 11:04sell18390.101.12821.14431.1262
36782006.11.05 19:54sell18400.201.12981.14441.1278
36792006.11.05 21:56sell18410.401.13131.14441.1293
36802006.11.06 04:50sell18420.801.13291.14451.1309
36812006.11.06 05:55sell18431.601.13441.14451.1324
36822006.11.06 06:17sell18443.201.13601.14461.1340
36832006.11.06 09:04t/p18443.201.13401.14461.1340564.3773279.41
36842006.11.06 09:04close18431.601.13401.14451.132456.4473335.85
36852006.11.06 09:04close18420.801.13411.14451.1309-84.6573251.20
36862006.11.06 09:04close18410.401.13401.14441.1293-96.4573154.75
36872006.11.06 09:05close18400.201.13401.14441.1278-74.6873080.07
36882006.11.06 09:05close18390.101.13391.14431.1262-50.5773029.50
36892006.11.06 09:05buy18450.101.13401.11791.1360
36902006.11.06 09:44buy18460.201.13241.11781.1344
36912006.11.06 10:59buy18470.401.13071.11761.1327
36922006.11.06 14:28buy18480.801.12921.11761.1312
36932006.11.07 03:33buy18491.601.12771.11761.1297
36942006.11.07 05:06t/p18491.601.12971.11761.1297283.2673312.76
36952006.11.07 05:06close18480.801.12971.11761.131237.4273350.18
36962006.11.07 05:06close18470.401.12961.11761.1327-37.9473312.23
36972006.11.07 05:06close18460.201.12981.11781.1344-45.5373266.71
36982006.11.07 05:06close18450.101.12991.11791.1360-36.0473230.67
36992006.11.07 05:06buy18500.101.13041.11431.1324
37002006.11.07 07:39buy18510.201.12881.11421.1308
37012006.11.07 08:32buy18520.401.12731.11421.1293
37022006.11.07 09:39buy18530.801.12581.11421.1278
37032006.11.07 10:54t/p18530.801.12781.11421.1278141.8773372.54
37042006.11.07 10:54close18520.401.12781.11421.129317.7373390.27
37052006.11.07 10:54close18510.201.12791.11421.1308-15.9673374.31
37062006.11.07 10:54close18500.101.12781.11431.1324-23.0573351.26
37072006.11.07 10:54sell18540.101.12771.14381.1257
37082006.11.07 11:10sell18550.201.12921.14381.1272
37092006.11.07 21:32sell18560.401.13071.14381.1287
37102006.11.08 04:30t/p18560.401.12871.14381.128769.6773420.92
37112006.11.08 04:30close18550.201.12871.14381.12728.2573429.18
37122006.11.08 04:30close18540.101.12881.14381.1257-10.0473419.13
37132006.11.08 04:31sell18570.101.12841.14451.1264
37142006.11.08 05:32sell18580.201.13001.14461.1280
37152006.11.08 08:13sell18590.401.13151.14461.1295
37162006.11.08 10:34t/p18590.401.12951.14461.129570.8373489.96
37172006.11.08 10:34close18580.201.12951.14461.12808.8573498.81
37182006.11.08 10:34close18570.101.12941.14451.1264-8.8573489.96
37192006.11.08 10:34sell18600.101.12911.14521.1271
37202006.11.08 11:13t/p18600.101.12711.14521.127117.7473507.70
37212006.11.08 11:13sell18610.101.12681.14291.1248
37222006.11.08 12:51sell18620.201.12831.14291.1263
37232006.11.08 14:16sell18630.401.13001.14311.1280
37242006.11.09 05:26sell18640.801.13151.14311.1295
37252006.11.09 08:20sell18651.601.13301.14311.1310
37262006.11.09 10:02t/p18651.601.13101.14311.1310282.9473790.64
37272006.11.09 10:02close18640.801.13101.14311.129535.3773826.01
37282006.11.09 10:02close18630.401.13091.14311.1280-35.4773790.54
37292006.11.09 10:02close18620.201.13091.14291.1263-47.8073742.73
37302006.11.09 10:03close18610.101.13091.14291.1248-37.1673705.57
37312006.11.09 10:03buy18660.101.13071.11461.1327
37322006.11.09 11:59buy18670.201.12921.11461.1312
37332006.11.09 22:34buy18680.401.12771.11461.1297
37342006.11.10 06:28t/p18680.401.12971.11461.129771.8373777.40
37352006.11.10 06:28close18670.201.12971.11461.13129.3573786.75
37362006.11.10 06:28close18660.101.12961.11461.1327-9.4973777.26
37372006.11.10 06:29buy18690.101.12981.11371.1318
37382006.11.10 10:16t/p18690.101.13181.11371.131817.6773794.93
37392006.11.10 10:16buy18700.101.13211.11601.1341
37402006.11.10 11:56buy18710.201.13051.11591.1325
37412006.11.10 12:47buy18720.401.12901.11591.1310
37422006.11.10 14:32t/p18720.401.13101.11591.131070.7373865.66
37432006.11.10 14:32close18710.201.13101.11591.13258.8473874.50
37442006.11.10 14:32close18700.101.13091.11601.1341-10.6173863.89
37452006.11.10 14:32sell18730.101.13101.14711.1290
37462006.11.13 04:16sell18740.201.13251.14711.1305
37472006.11.13 05:25sell18750.401.13411.14721.1321
37482006.11.13 08:11sell18760.801.13571.14731.1337
37492006.11.13 10:30sell18771.601.13721.14731.1352
37502006.11.13 12:31sell18783.201.13871.14731.1367
37512006.11.13 19:00t/p18783.201.13671.14731.1367563.0374426.92
37522006.11.13 19:00close18771.601.13671.14731.135270.3874497.30
37532006.11.13 19:00close18760.801.13681.14731.1337-77.4174419.89
37542006.11.13 19:00close18750.401.13671.14721.1321-91.4974328.40
37552006.11.13 19:00close18740.201.13681.14711.1305-75.6574252.75
37562006.11.13 19:01close18730.101.13671.14711.1290-50.4574202.30
37572006.11.13 20:01sell18790.101.13761.15371.1356
37582006.11.14 04:43sell18800.201.13911.15371.1371
37592006.11.14 08:33t/p18800.201.13711.15371.137135.1874237.48
37602006.11.14 08:33close18790.101.13711.15371.13564.1074241.58
37612006.11.14 08:33sell18810.101.13671.15281.1347
37622006.11.14 09:05t/p18810.101.13471.15281.134717.6374259.21
37632006.11.14 09:05sell18820.101.13441.15051.1324
37642006.11.14 09:09sell18830.201.13611.15071.1341
37652006.11.14 09:37sell18840.401.13761.15071.1356
37662006.11.14 10:10sell18850.801.13931.15091.1373
37672006.11.14 14:19t/p18850.801.13731.15091.1373140.6874399.89
37682006.11.14 14:19close18840.401.13731.15071.135610.5574410.44
37692006.11.14 14:19close18830.201.13741.15071.1341-22.8674387.58
37702006.11.14 14:19close18820.101.13731.15051.1324-25.5074362.08
37712006.11.14 14:19sell18860.101.13711.15321.1351
37722006.11.15 04:35sell18870.201.13861.15321.1366
37732006.11.15 07:27sell18880.401.14021.15331.1382
37742006.11.15 08:33sell18890.801.14181.15341.1398
37752006.11.15 11:51t/p18890.801.13981.15341.1398140.3874502.46
37762006.11.15 11:51close18880.401.13981.15331.138214.0474516.50
37772006.11.15 11:51close18870.201.13981.15321.1366-21.0674495.44
37782006.11.15 11:51close18860.101.13971.15321.1351-23.1174472.32
37792006.11.15 11:51buy18900.101.13981.12371.1418
37802006.11.15 16:52buy18910.201.13831.12371.1403
37812006.11.16 03:42t/p18910.201.14031.12371.140336.5974508.91
37822006.11.16 03:42close18900.101.14031.12371.14185.1374514.04
37832006.11.16 03:42buy18920.101.14051.12441.1425
37842006.11.16 06:28buy18930.201.13901.12441.1410
37852006.11.16 08:30buy18940.401.13751.12441.1395
37862006.11.16 09:16t/p18940.401.13951.12441.139570.2174584.25
37872006.11.16 09:16close18930.201.13951.12441.14108.7874593.03
37882006.11.16 09:16close18920.101.13961.12441.1425-7.9074585.13
37892006.11.16 09:16sell18950.101.13971.15581.1377
37902006.11.16 10:06sell18960.201.14121.15581.1392
37912006.11.17 01:08sell18970.401.14271.15581.1407
37922006.11.17 03:16t/p18970.401.14071.15581.140770.1374655.26
37932006.11.17 03:16close18960.201.14071.15581.13928.1674663.43
37942006.11.17 03:16close18950.101.14081.15581.1377-9.9474653.48
37952006.11.17 03:16sell18980.101.14051.15661.1385
37962006.11.17 03:52sell18990.201.14211.15671.1401
37972006.11.17 04:27sell19000.401.14371.15681.1417
37982006.11.17 06:09sell19010.801.14521.15681.1432
37992006.11.17 07:27sell19021.601.14671.15681.1447
38002006.11.17 09:35t/p19021.601.14471.15681.1447279.5574933.03
38012006.11.17 09:35close19010.801.14471.15681.143234.9474967.97
38022006.11.17 09:35close19000.401.14481.15681.1417-38.4374929.54
38032006.11.17 09:35close18990.201.14491.15671.1401-48.9174880.63
38042006.11.17 09:35close18980.101.14481.15661.1385-37.5674843.07
38052006.11.17 09:35buy19030.101.14481.12871.1468
38062006.11.17 09:43buy19040.201.14331.12871.1453
38072006.11.17 11:09t/p19040.201.14531.12871.145334.9374878.00
38082006.11.17 11:09close19030.101.14531.12871.14684.3774882.37
38092006.11.17 11:09sell19050.101.14521.16131.1432
38102006.11.17 15:23sell19060.201.14671.16131.1447
38112006.11.19 21:11t/p19060.201.14471.16131.144734.9474917.31
38122006.11.19 21:11close19050.101.14471.16131.14324.3774921.68
38132006.11.19 21:12sell19070.101.14451.16061.1425
38142006.11.20 08:07t/p19070.101.14251.16061.142517.2174938.89
38152006.11.20 08:07sell19080.101.14221.15831.1402
38162006.11.20 08:20sell19090.201.14371.15831.1417
38172006.11.20 08:52sell19100.401.14521.15831.1432
38182006.11.20 10:09sell19110.801.14671.15831.1447
38192006.11.20 10:48sell19121.601.14821.15831.1462
38202006.11.20 13:45t/p19121.601.14621.15831.1462279.1875218.07
38212006.11.20 13:45close19110.801.14621.15831.144734.9075252.97
38222006.11.20 13:45close19100.401.14631.15831.1432-38.3875214.59
38232006.11.20 13:46close19090.201.14621.15831.1417-43.6275170.97
38242006.11.20 13:46close19080.101.14631.15831.1402-35.7775135.20
38252006.11.20 13:46buy19130.101.14641.13031.1484
38262006.11.21 04:23buy19140.201.14491.13031.1469
38272006.11.21 06:18t/p19140.201.14691.13031.146934.8875170.08
38282006.11.21 06:18close19130.101.14691.13031.14844.6175174.69
38292006.11.21 06:18sell19150.101.14681.16291.1448
38302006.11.21 09:19sell19160.201.14841.16301.1464
38312006.11.21 12:13t/p19160.201.14641.16301.146434.9075209.59
38322006.11.21 12:13close19150.101.14631.16291.14484.3675213.95
38332006.11.21 12:13buy19170.101.14631.13021.1483
38342006.11.21 14:27buy19180.201.14471.13011.1467
38352006.11.22 06:39buy19190.401.14321.13011.1452
38362006.11.22 07:11buy19200.801.14171.13011.1437
38372006.11.22 08:11buy19211.601.14021.13011.1422
38382006.11.22 08:31buy19223.201.13861.13001.1406
38392006.11.22 10:54t/p19223.201.14061.13001.1406561.1175775.06
38402006.11.22 10:54close19211.601.14061.13011.142256.1175831.17
38412006.11.22 10:54close19200.801.14061.13011.1437-77.1575754.02
38422006.11.22 10:54close19190.401.14051.13011.1452-94.7075659.32
38432006.11.22 10:54close19180.201.14061.13011.1467-71.3975587.93
38442006.11.22 10:54close19170.101.14051.13021.1483-50.6075537.34
38452006.11.22 10:54sell19230.101.14041.15651.1384
38462006.11.22 17:16sell19240.201.14201.15661.1400
38472006.11.23 04:17t/p19240.201.14001.15661.140033.2775570.60
38482006.11.23 04:17close19230.101.14001.15651.13842.6075573.20
38492006.11.23 04:17sell19250.101.13971.15581.1377
38502006.11.23 05:20sell19260.201.14121.15581.1392
38512006.11.24 03:43t/p19260.201.13921.15581.139234.5075607.70
38522006.11.24 03:43close19250.101.13921.15581.13774.0975611.79
38532006.11.24 03:43sell19270.101.13881.15491.1368
38542006.11.24 03:46t/p19270.101.13681.15491.136817.5975629.38
38552006.11.24 03:46sell19280.101.13651.15261.1345
38562006.11.24 04:01sell19290.201.13821.15281.1362
38572006.11.24 05:15t/p19290.201.13621.15281.136235.2175664.59
38582006.11.24 05:15close19280.101.13621.15261.13452.6475667.23
38592006.11.24 05:15sell19300.101.13571.15181.1337
38602006.11.24 05:21t/p19300.101.13371.15181.133717.6475684.87
38612006.11.24 05:21sell19310.101.13341.14951.1314
38622006.11.24 05:31t/p19310.101.13141.14951.131417.6875702.55
38632006.11.24 05:31sell19320.101.13111.14721.1291
38642006.11.24 05:57sell19330.201.13261.14721.1306
38652006.11.24 06:45sell19340.401.13411.14721.1321
38662006.11.24 07:22t/p19340.401.13211.14721.132170.6775773.22
38672006.11.24 07:22close19330.201.13211.14721.13068.8375782.05
38682006.11.24 07:22close19320.101.13221.14721.1291-9.7275772.33
38692006.11.24 07:22sell19350.101.13201.14811.1300
38702006.11.24 08:00sell19360.201.13361.14821.1316
38712006.11.24 15:04sell19370.401.13511.14821.1331
38722006.11.26 17:00t/p19370.401.13311.14821.133170.6975843.02
38732006.11.26 17:00close19360.201.13181.14821.131631.8175874.83
38742006.11.26 17:00close19350.101.13171.14811.13002.6575877.48
38752006.11.26 17:09buy19380.101.13181.11571.1338
38762006.11.26 19:39t/p19380.101.13381.11571.133817.6475895.12
38772006.11.26 19:39buy19390.101.13411.11801.1361
38782006.11.27 02:13buy19400.201.13251.11791.1345
38792006.11.27 03:58t/p19400.201.13451.11791.134535.2675930.38
38802006.11.27 03:58close19390.101.13451.11801.13613.7875934.16
38812006.11.27 03:58buy19410.101.13471.11861.1367
38822006.11.27 04:32buy19420.201.13321.11861.1352
38832006.11.27 10:51buy19430.401.13171.11861.1337
38842006.11.28 04:46buy19440.801.13011.11851.1321
38852006.11.28 19:30t/p19440.801.13211.11851.1321141.3176075.47
38862006.11.28 19:30close19430.401.13231.11861.133722.2176097.68
38872006.11.28 19:30close19420.201.13221.11861.1352-17.1676080.52
38882006.11.28 19:30close19410.101.13231.11861.1367-20.9576059.57
38892006.11.28 19:30buy19450.101.13271.11661.1347
38902006.11.29 06:21t/p19450.101.13471.11661.134717.8876077.45
38912006.11.29 06:21buy19460.101.13501.11891.1370
38922006.11.29 06:45t/p19460.101.13701.11891.137017.5976095.04
38932006.11.29 06:45buy19470.101.13731.12121.1393
38942006.11.29 08:34buy19480.201.13581.12121.1378
38952006.11.29 08:50t/p19480.201.13781.12121.137835.1676130.20
38962006.11.29 08:50close19470.101.13781.12121.13934.3976134.59
38972006.11.29 08:50buy19490.101.13821.12211.1402
38982006.11.29 11:33buy19500.201.13661.12201.1386
38992006.11.29 13:27t/p19500.201.13861.12201.138635.1376169.72
39002006.11.29 13:27close19490.101.13861.12211.14023.5176173.23
39012006.11.29 16:03sell19510.101.13761.15371.1356
39022006.11.29 17:31sell19520.201.13911.15371.1371
39032006.11.30 00:30t/p19520.201.13711.15371.137133.3676206.59
39042006.11.30 00:30close19510.101.13711.15371.13563.4976210.08
39052006.11.30 00:30sell19530.101.13691.15301.1349
39062006.11.30 02:27sell19540.201.13841.15301.1364
39072006.11.30 03:22sell19550.401.14001.15311.1380
39082006.11.30 04:35t/p19550.401.13801.15311.138070.3076280.38
39092006.11.30 04:35close19540.201.13791.15301.13648.7976289.17
39102006.11.30 04:35close19530.101.13801.15301.1349-9.6776279.50
39112006.11.30 04:35sell19560.101.13761.15371.1356
39122006.11.30 06:17sell19570.201.13911.15371.1371
39132006.11.30 08:17sell19580.401.14061.15371.1386
39142006.11.30 08:32sell19590.801.14211.15371.1401
39152006.11.30 08:35sell19601.601.14371.15381.1417
39162006.11.30 09:07t/p19601.601.14171.15381.1417280.2876559.78
39172006.11.30 09:07close19590.801.14171.15371.140128.0376587.81
39182006.11.30 09:07close19580.401.14181.15371.1386-42.0476545.77
39192006.11.30 09:07close19570.201.14191.15371.1371-49.0476496.73
39202006.11.30 09:07close19560.101.14181.15371.1356-36.7876459.95
39212006.11.30 09:07buy19610.101.14171.12561.1437
39222006.11.30 13:48buy19620.201.14021.12561.1422
39232006.11.30 16:00t/p19620.201.14221.12561.142235.0276494.97
39242006.11.30 16:00close19610.101.14231.12561.14375.2576500.22
39252006.11.30 16:00buy19630.101.14291.12681.1449
39262006.11.30 16:16buy19640.201.14141.12681.1434
39272006.11.30 21:28buy19650.401.13991.12681.1419
39282006.12.01 02:38buy19660.801.13831.12671.1403
39292006.12.01 03:50t/p19660.801.14031.12671.1403140.3176640.53
39302006.12.01 03:50close19650.401.14031.12681.141915.0476655.56
39312006.12.01 03:50close19640.201.14021.12681.1434-20.5576635.02
39322006.12.01 03:51close19630.101.14011.12681.1449-24.3176610.71
39332006.12.01 03:51sell19670.101.14001.15611.1380
39342006.12.01 06:47sell19680.201.14161.15621.1396
39352006.12.01 07:00t/p19680.201.13961.15621.139635.1176645.82
39362006.12.01 07:00close19670.101.13921.15611.13807.0276652.84
39372006.12.01 07:00buy19690.101.13961.12351.1416
39382006.12.01 07:08t/p19690.101.14161.12351.141617.5276670.36
39392006.12.01 07:08buy19700.101.14191.12581.1439
39402006.12.01 07:18t/p19700.101.14391.12581.143917.4876687.84
39412006.12.01 07:18buy19710.101.14421.12811.1462
39422006.12.01 08:10buy19720.201.14261.12801.1446
39432006.12.01 09:32t/p19720.201.14461.12801.144634.9576722.79
39442006.12.01 09:32close19710.101.14461.12811.14623.4976726.28
39452006.12.01 09:32buy19730.101.14481.12871.1468
39462006.12.01 10:37buy19740.201.14331.12871.1453
39472006.12.01 11:05t/p19740.201.14531.12871.145334.9376761.21
39482006.12.01 11:05close19730.101.14531.12871.14684.3776765.58
39492006.12.01 11:05buy19750.101.14551.12941.1475
39502006.12.01 12:26buy19760.201.14401.12941.1460
39512006.12.04 03:37buy19770.401.14241.12931.1444
39522006.12.04 05:00t/p19770.401.14441.12931.144469.9176835.49
39532006.12.04 05:00close19760.201.14441.12941.14607.4976842.98
39542006.12.04 05:00close19750.101.14441.12941.1475-9.3676833.62
39552006.12.04 05:00sell19780.101.14431.16041.1423
39562006.12.04 08:18t/p19780.101.14231.16041.142317.5176851.13
39572006.12.04 08:18sell19790.101.14201.15811.1400
39582006.12.04 08:32sell19800.201.14351.15811.1415
39592006.12.04 09:36sell19810.401.14501.15811.1430
39602006.12.04 10:25sell19820.801.14651.15811.1445
39612006.12.04 12:13t/p19820.801.14451.15811.1445139.8076990.93
39622006.12.04 12:13close19810.401.14451.15811.143017.4777008.40
39632006.12.04 12:13close19800.201.14461.15811.1415-19.2276989.18
39642006.12.04 12:13close19790.101.14451.15811.1400-21.8476967.34
39652006.12.04 12:13buy19830.101.14451.12841.1465
39662006.12.04 14:28buy19840.201.14301.12841.1450
39672006.12.04 14:55buy19850.401.14151.12841.1435
39682006.12.04 15:15buy19860.801.14001.12841.1420
39692006.12.05 02:08t/p19860.801.14201.12841.1420142.1277109.46
39702006.12.05 02:08close19850.401.14201.12841.143518.5277127.98
39712006.12.05 02:08close19840.201.14191.12841.1450-18.7777109.21
39722006.12.05 02:08close19830.101.14181.12841.1465-23.4077085.81
39732006.12.05 02:08buy19870.101.14231.12621.1443
39742006.12.05 03:36buy19880.201.14071.12611.1427
39752006.12.05 08:25buy19890.401.13921.12611.1412
39762006.12.05 10:12t/p19890.401.14121.12611.141270.1077155.91
39772006.12.05 10:12close19880.201.14121.12611.14278.7677164.67
39782006.12.05 10:12close19870.101.14111.12621.1443-10.5277154.15
39792006.12.05 10:12buy19900.101.14171.12561.1437
39802006.12.06 02:55buy19910.201.14021.12561.1422
39812006.12.06 04:40t/p19910.201.14221.12561.142235.0277189.17
39822006.12.06 04:40close19900.101.14231.12561.14375.5077194.68
39832006.12.06 04:40sell19920.101.14251.15861.1405
39842006.12.06 09:24sell19930.201.14411.15871.1421
39852006.12.06 10:00sell19940.401.14571.15881.1437
39862006.12.06 12:41sell19950.801.14721.15881.1452
39872006.12.07 07:34sell19961.601.14871.15881.1467
39882006.12.07 07:47sell19973.201.15031.15891.1483
39892006.12.07 08:02t/p19973.201.14831.15891.1483557.3577752.03
39902006.12.07 08:02close19961.601.14831.15881.146755.7377807.76
39912006.12.07 08:02close19950.801.14841.15881.1452-90.8877716.88
39922006.12.07 08:02close19940.401.14831.15881.1437-94.2177622.66
39932006.12.07 08:02close19930.201.14821.15871.1421-73.2477549.42
39942006.12.07 08:02close19920.101.14821.15861.1405-50.5577498.87
39952006.12.07 08:02buy19980.101.14801.13191.1500
39962006.12.08 02:19t/p19980.101.15001.13191.150017.6477516.51
39972006.12.08 02:19sell19990.101.15001.16611.1480
39982006.12.08 03:02t/p19990.101.14801.16611.148017.4277533.93
39992006.12.08 03:02sell20000.101.14771.16381.1457
40002006.12.08 04:59sell20010.201.14921.16381.1472
40012006.12.08 05:17sell20020.401.15071.16381.1487
40022006.12.08 09:01t/p20020.401.14871.16381.148769.6477603.57
40032006.12.08 09:01close20010.201.14871.16381.14728.7177612.28
40042006.12.08 09:01close20000.101.14881.16381.1457-9.5877602.70
40052006.12.08 09:01sell20030.101.14831.16441.1463
40062006.12.08 09:38sell20040.201.14981.16441.1478
40072006.12.08 10:02t/p20040.201.14781.16441.147834.8577637.55
40082006.12.08 10:02close20030.101.14781.16441.14634.3677641.91
40092006.12.08 10:02sell20050.101.14751.16361.1455
40102006.12.08 10:11t/p20050.101.14551.16361.145517.4677659.37
40112006.12.08 10:11sell20060.101.14521.16131.1432
40122006.12.08 10:15sell20070.201.14671.16131.1447
40132006.12.08 10:29sell20080.401.14821.16131.1462
40142006.12.08 11:51sell20090.801.14981.16141.1478
40152006.12.08 11:55sell20101.601.15131.16141.1493
40162006.12.08 12:17t/p20101.601.14931.16141.1493278.4677937.83
40172006.12.08 12:17close20090.801.14921.16141.147841.7777979.60
40182006.12.08 12:17close20080.401.14881.16131.1462-20.8977958.71
40192006.12.08 12:17close20070.201.14891.16131.1447-38.3077920.41
40202006.12.08 12:17close20060.101.14881.16131.1432-31.3477889.07
40212006.12.08 12:17sell20110.101.14861.16471.1466
40222006.12.11 04:43sell20120.201.15011.16471.1481
40232006.12.11 10:53t/p20120.201.14811.16471.148134.8477923.91
40242006.12.11 10:53close20110.101.14811.16471.14664.0677927.97
40252006.12.11 10:53sell20130.101.14791.16401.1459
40262006.12.12 00:58t/p20130.101.14591.16401.145917.1577945.11
40272006.12.12 00:58sell20140.101.14561.16171.1436
40282006.12.12 04:29sell20150.201.14711.16171.1451
40292006.12.12 05:26sell20160.401.14861.16171.1466
40302006.12.12 05:31sell20170.801.15011.16171.1481
40312006.12.12 05:42sell20181.601.15181.16191.1498
40322006.12.12 07:16t/p20181.601.14981.16191.1498278.3178223.42
40332006.12.12 07:16close20170.801.14981.16171.148120.8778244.29
40342006.12.12 07:16close20160.401.14991.16171.1466-45.2278199.07
40352006.12.12 07:16close20150.201.15001.16171.1451-50.4378148.64
40362006.12.12 07:16close20140.101.15011.16171.1436-39.1378109.51
40372006.12.12 07:17buy20190.101.15001.13391.1520
40382006.12.12 08:23t/p20190.101.15201.13391.152017.3678126.87
40392006.12.12 08:23buy20200.101.15231.13621.1543
40402006.12.12 08:56t/p20200.101.15431.13621.154317.3378144.20
40412006.12.12 08:56buy20210.101.15461.13851.1566
40422006.12.12 10:26buy20220.201.15311.13851.1551
40432006.12.12 14:21buy20230.401.15161.13851.1536
40442006.12.13 07:12buy20240.801.15011.13851.1521
40452006.12.13 08:30t/p20240.801.15211.13851.1521138.8578283.05
40462006.12.13 08:30close20230.401.15231.13851.153625.3178308.36
40472006.12.13 08:30close20220.201.15211.13851.1551-16.8678291.50
40482006.12.13 08:30close20210.101.15201.13851.1566-22.3278269.18
40492006.12.13 08:30sell20250.101.15191.16801.1499
40502006.12.13 08:35sell20260.201.15341.16801.1514
40512006.12.13 10:42sell20270.401.15491.16801.1529
40522006.12.13 15:15sell20280.801.15641.16801.1544
40532006.12.14 09:10t/p20280.801.15441.16801.1544131.3178400.49
40542006.12.14 09:10close20270.401.15441.16801.152913.6978414.18
40552006.12.14 09:10close20260.201.15451.16801.1514-20.8878393.29
40562006.12.14 09:11close20250.101.15441.16801.1499-22.5778370.72
40572006.12.14 09:11sell20290.101.15401.17011.1520
40582006.12.14 09:31sell20300.201.15551.17011.1535
40592006.12.14 10:24sell20310.401.15701.17011.1550
40602006.12.15 02:53t/p20310.401.15501.17011.155068.0578438.77
40612006.12.15 02:53close20300.201.15501.17011.15358.0578446.82
40622006.12.15 02:53close20290.101.15511.17011.1520-9.8278437.00
40632006.12.15 02:53sell20320.101.15471.17081.1527
40642006.12.15 04:59sell20330.201.15621.17081.1542
40652006.12.15 09:36sell20340.401.15781.17091.1558
40662006.12.18 06:28t/p20340.401.15581.17091.155868.0178505.00
40672006.12.18 06:28close20330.201.15581.17081.15426.3178511.31
40682006.12.18 06:28close20320.101.15591.17081.1527-10.6878500.63
40692006.12.18 06:28sell20350.101.15541.17151.1534
40702006.12.18 10:01sell20360.201.15691.17151.1549
40712006.12.18 20:08t/p20360.201.15491.17151.154934.6478535.27
40722006.12.18 20:08close20350.101.15461.17151.15346.9378542.20
40732006.12.18 20:08sell20370.101.15441.17051.1524
40742006.12.19 02:23sell20380.201.15601.17061.1540
40752006.12.19 04:42sell20390.401.15751.17061.1555
40762006.12.19 07:32t/p20390.401.15551.17061.155569.2378611.43
40772006.12.19 07:32close20380.201.15551.17061.15408.6578620.08
40782006.12.19 07:32close20370.101.15531.17051.1524-8.0978611.99
40792006.12.19 07:32buy20400.101.15521.13911.1572
40802006.12.19 08:30t/p20400.101.15721.13911.157217.2878629.27
40812006.12.19 08:30buy20410.101.15751.14141.1595
40822006.12.19 08:47buy20420.201.15601.14141.1580
40832006.12.19 12:20buy20430.401.15451.14141.1565
40842006.12.19 13:33buy20440.801.15291.14131.1549
40852006.12.19 13:59buy20451.601.15131.14121.1533
40862006.12.19 14:59t/p20451.601.15331.14121.1533277.4678906.73
40872006.12.19 14:59close20440.801.15331.14131.154927.7578934.48
40882006.12.19 14:59close20430.401.15321.14141.1565-45.0978889.39
40892006.12.19 15:00close20420.201.15331.14141.1580-46.8278842.57
40902006.12.19 15:00close20410.101.15351.14141.1595-34.6878807.89
40912006.12.19 15:00sell20460.101.15341.16951.1514
40922006.12.19 18:42t/p20460.101.15141.16951.151417.3778825.26
40932006.12.19 18:42sell20470.101.15111.16721.1491
40942006.12.20 01:10sell20480.201.15261.16721.1506
40952006.12.20 04:56t/p20480.201.15061.16721.150634.7678860.02
40962006.12.20 04:56close20470.101.15061.16721.14914.0578864.06
40972006.12.20 04:56buy20490.101.15011.13401.1521
40982006.12.20 06:05t/p20490.101.15211.13401.152117.3678881.42
40992006.12.20 06:05buy20500.101.15241.13631.1544
41002006.12.20 07:20buy20510.201.15081.13621.1528
41012006.12.20 07:31buy20520.401.14921.13611.1512
41022006.12.20 07:45buy20530.801.14771.13611.1497
41032006.12.20 08:32buy20541.601.14621.13611.1482
41042006.12.20 08:40buy20553.201.14461.13601.1466
41052006.12.20 10:52t/p20553.201.14661.13601.1466558.1779439.59
41062006.12.20 10:52close20541.601.14661.13611.148255.8279495.41
41072006.12.20 10:52close20530.801.14671.13611.1497-69.7779425.64
41082006.12.20 10:52close20520.401.14661.13611.1512-90.7079334.94
41092006.12.20 10:52close20510.201.14671.13621.1528-71.5179263.43
41102006.12.20 10:52close20500.101.14661.13631.1544-50.5879212.85
41112006.12.20 10:52sell20560.101.14681.16291.1448
41122006.12.20 11:53sell20570.201.14841.16301.1464
41132006.12.21 03:53t/p20570.201.14641.16301.146433.0779245.92
41142006.12.21 03:53close20560.101.14641.16291.14482.5879248.50
41152006.12.21 03:53sell20580.101.14601.16211.1440
41162006.12.21 04:24sell20590.201.14751.16211.1455
41172006.12.21 04:45sell20600.401.14901.16211.1470
41182006.12.21 07:38sell20610.801.15051.16211.1485
41192006.12.21 08:34sell20621.601.15211.16221.1501
41202006.12.21 08:37sell20633.201.15361.16221.1516
41212006.12.21 09:39sell20646.401.15511.16221.1531
41222006.12.22 05:45t/p20646.401.15311.16221.15311090.6180339.11
41232006.12.22 05:45close20633.201.15311.16221.1516129.0480468.15
41242006.12.22 05:45close20621.601.15301.16221.1501-129.7580338.40
41252006.12.22 05:46close20610.801.15291.16211.1485-168.9780169.43
41262006.12.22 05:46close20600.401.15301.16211.1470-139.9880029.45
41272006.12.22 05:46close20590.201.15291.16211.1455-94.2979935.16
41282006.12.22 05:46close20580.101.15281.16211.1440-59.2979875.87
41292006.12.22 05:46sell20650.101.15261.16871.1506
41302006.12.22 07:06sell20660.201.15421.16881.1522
41312006.12.22 08:51sell20670.401.15571.16881.1537
41322006.12.22 10:30sell20680.801.15721.16881.1552
41332006.12.22 16:29close at stop20680.801.15811.16881.1552-62.1779813.70
41342006.12.22 16:29close at stop20670.401.15811.16881.1537-82.8979730.81
41352006.12.22 16:29close at stop20660.201.15811.16881.1522-67.3579663.46
41362006.12.22 16:29close at stop20650.101.15811.16871.1506-47.4979615.97