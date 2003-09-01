Strategy Tester Report
Ninja Tutle - System2 - (fixed lots) Beta

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
PeriodDaily (D1) 2003.09.01 00:00 - 2006.12.20 00:00 (2003.09.01 - 2006.12.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaxUnits=4; MagicNumber=11282; EntryLookBack=55; ExitLookBack=20; ATRPeriod=20; SLMultiple=2; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=false; BreakEvenMultiple=2.5;
Bars in test7535Ticks modelled6473941Modelling quality90.00%
Initial deposit25000.00
Total net profit91323.91Gross profit150351.21Gross loss-59027.30
Profit factor2.55Expected payoff1863.75
Absolute drawdown2599.61Maximal drawdown26146.78 (30.35%)Relative drawdown30.35% (26146.78)
Total trades49Short positions (won %)19 (21.05%)Long positions (won %)30 (53.33%)
Profit trades (% of total)20 (40.82%)Loss trades (% of total)29 (59.18%)
Largestprofit trade17020.88loss trade-3898.89
Averageprofit trade7517.56loss trade-2035.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (63738.12)consecutive losses (loss in money)13 (-26146.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)63738.12 (4)consecutive loss (count of losses)-26146.78 (13)
Averageconsecutive wins4consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.09.01 00:00buy stop11.001.69091.66490.0000
22003.09.01 00:00sell stop21.001.56171.58770.0000
32003.09.02 10:33sell21.001.56171.58770.0000
42003.09.02 10:33delete11.001.69091.66490.0000
52003.09.02 10:33sell stop31.001.55510.00000.0000
62003.09.05 23:59s/l21.001.58771.58770.0000-2599.6122400.39
72003.09.05 23:59buy stop41.001.68261.65600.0000
82003.09.05 23:59delete31.001.55510.00000.0000
92003.09.05 23:59sell stop51.001.56071.58730.0000
102003.09.08 00:00delete41.001.68261.65600.0000
112003.09.08 00:00buy stop61.001.68021.65420.0000
122003.09.11 00:00delete61.001.68021.65420.0000
132003.09.11 00:00buy stop71.001.67491.64930.0000
142003.09.19 00:00delete71.001.67491.64930.0000
152003.09.19 00:00buy stop81.001.67191.64490.0000
162003.09.22 00:00delete81.001.67191.64490.0000
172003.09.22 00:00buy stop91.001.66861.64020.0000
182003.09.23 00:00delete91.001.66861.64020.0000
192003.09.23 00:00buy stop101.001.65511.62610.0000
202003.09.23 11:04buy101.001.65511.62610.0000
212003.09.23 11:04delete51.001.56071.58730.0000
222003.09.23 11:04buy stop111.001.66240.00000.0000
232003.09.25 17:34buy111.001.66240.00000.0000
242003.09.25 17:34buy stop121.001.66970.00000.0000
252003.09.25 17:34modify101.001.65511.63320.0000
262003.09.25 17:34modify111.001.66241.63320.0000
272003.09.26 00:00modify101.001.65511.63340.0000
282003.09.26 00:00modify111.001.66241.63340.0000
292003.09.29 00:00modify101.001.65511.63380.0000
302003.09.29 00:00modify111.001.66241.63380.0000
312003.09.30 04:33buy121.001.66970.00000.0000
322003.09.30 04:33buy stop131.001.67710.00000.0000
332003.09.30 04:33modify101.001.65511.64010.0000
342003.09.30 04:33modify111.001.66241.64010.0000
352003.09.30 04:33modify121.001.66971.64010.0000
362003.10.07 09:36buy131.001.67710.00000.0000
372003.10.07 09:36modify101.001.65511.64610.0000
382003.10.07 09:36modify111.001.66241.64610.0000
392003.10.07 09:36modify121.001.66971.64610.0000
402003.10.07 09:36modify131.001.67711.64610.0000
412003.10.20 00:00modify101.001.65511.64710.0000
422003.10.20 00:00modify111.001.66241.64710.0000
432003.10.20 00:00modify121.001.66971.64710.0000
442003.10.20 00:00modify131.001.67711.64710.0000
452003.10.21 00:00modify101.001.65511.64790.0000
462003.10.21 00:00modify111.001.66241.64790.0000
472003.10.21 00:00modify121.001.66971.64790.0000
482003.10.21 00:00modify131.001.67711.64790.0000
492003.10.22 00:00modify101.001.65511.64810.0000
502003.10.22 00:00modify111.001.66241.64810.0000
512003.10.22 00:00modify121.001.66971.64810.0000
522003.10.22 00:00modify131.001.67711.64810.0000
532003.10.28 00:00modify101.001.65511.64910.0000
542003.10.28 00:00modify111.001.66241.64910.0000
552003.10.28 00:00modify121.001.66971.64910.0000
562003.10.28 00:00modify131.001.67711.64910.0000
572003.10.29 00:00modify101.001.65511.64950.0000
582003.10.29 00:00modify111.001.66241.64950.0000
592003.10.29 00:00modify121.001.66971.64950.0000
602003.10.29 00:00modify131.001.67711.64950.0000
612003.10.30 00:00modify101.001.65511.65010.0000
622003.10.30 00:00modify111.001.66241.65010.0000
632003.10.30 00:00modify121.001.66971.65010.0000
642003.10.30 00:00modify131.001.67711.65010.0000
652003.11.03 00:00modify101.001.65511.65070.0000
662003.11.03 00:00modify111.001.66241.65070.0000
672003.11.03 00:00modify121.001.66971.65070.0000
682003.11.03 00:00modify131.001.67711.65070.0000
692003.11.12 00:00modify101.001.65511.65110.0000
702003.11.12 00:00modify111.001.66241.65110.0000
712003.11.12 00:00modify121.001.66971.65110.0000
722003.11.12 00:00modify131.001.67711.65110.0000
732003.11.18 00:00modify101.001.65511.65130.0000
742003.11.18 00:00modify111.001.66241.65130.0000
752003.11.18 00:00modify121.001.66971.65130.0000
762003.11.18 00:00modify131.001.67711.65130.0000
772003.12.02 00:00modify101.001.65511.65150.0000
782003.12.02 00:00modify111.001.66241.65150.0000
792003.12.02 00:00modify121.001.66971.65150.0000
802003.12.02 00:00modify131.001.67711.65150.0000
812003.12.03 00:00modify101.001.65511.65170.0000
822003.12.03 00:00modify111.001.66241.65170.0000
832003.12.03 00:00modify121.001.66971.65170.0000
842003.12.03 00:00modify131.001.67711.65170.0000
852003.12.04 00:00modify101.001.65511.65270.0000
862003.12.04 00:00modify111.001.66241.65270.0000
872003.12.04 00:00modify121.001.66971.65270.0000
882003.12.04 00:00modify131.001.67711.65270.0000
892003.12.05 00:00modify101.001.65511.65290.0000
902003.12.05 00:00modify111.001.66241.65290.0000
912003.12.05 00:00modify121.001.66971.65290.0000
922003.12.05 00:00modify131.001.67711.65290.0000
932003.12.08 00:00modify101.001.65511.65350.0000
942003.12.08 00:00modify111.001.66241.65350.0000
952003.12.08 00:00modify121.001.66971.65350.0000
962003.12.08 00:00modify131.001.67711.65350.0000
972003.12.12 00:00modify101.001.65511.67980.0000
982003.12.12 00:00modify111.001.66241.67980.0000
992003.12.12 00:00modify121.001.66971.67980.0000
1002003.12.12 00:00modify131.001.67711.67980.0000
1012003.12.15 00:00modify101.001.65511.68520.0000
1022003.12.15 00:00modify111.001.66241.68520.0000
1032003.12.15 00:00modify121.001.66971.68520.0000
1042003.12.15 00:00modify131.001.67711.68520.0000
1052003.12.16 00:00modify101.001.65511.68540.0000
1062003.12.16 00:00modify111.001.66241.68540.0000
1072003.12.16 00:00modify121.001.66971.68540.0000
1082003.12.16 00:00modify131.001.67711.68540.0000
1092003.12.17 00:00modify101.001.65511.69240.0000
1102003.12.17 00:00modify111.001.66241.69240.0000
1112003.12.17 00:00modify121.001.66971.69240.0000
1122003.12.17 00:00modify131.001.67711.69240.0000
1132003.12.23 00:00modify101.001.65511.69350.0000
1142003.12.23 00:00modify111.001.66241.69350.0000
1152003.12.23 00:00modify121.001.66971.69350.0000
1162003.12.23 00:00modify131.001.67711.69350.0000
1172003.12.24 00:00modify101.001.65511.69460.0000
1182003.12.24 00:00modify111.001.66241.69460.0000
1192003.12.24 00:00modify121.001.66971.69460.0000
1202003.12.24 00:00modify131.001.67711.69460.0000
1212003.12.26 00:00modify101.001.65511.70880.0000
1222003.12.26 00:00modify111.001.66241.70880.0000
1232003.12.26 00:00modify121.001.66971.70880.0000
1242003.12.26 00:00modify131.001.67711.70880.0000
1252003.12.29 00:00modify101.001.65511.71320.0000
1262003.12.29 00:00modify111.001.66241.71320.0000
1272003.12.29 00:00modify121.001.66971.71320.0000
1282003.12.29 00:00modify131.001.67711.71320.0000
1292003.12.30 00:00modify101.001.65511.71660.0000
1302003.12.30 00:00modify111.001.66241.71660.0000
1312003.12.30 00:00modify121.001.66971.71660.0000
1322003.12.30 00:00modify131.001.67711.71660.0000
1332004.01.02 00:00modify101.001.65511.71740.0000
1342004.01.02 00:00modify111.001.66241.71740.0000
1352004.01.02 00:00modify121.001.66971.71740.0000
1362004.01.02 00:00modify131.001.67711.71740.0000
1372004.01.06 00:00modify101.001.65511.71920.0000
1382004.01.06 00:00modify111.001.66241.71920.0000
1392004.01.06 00:00modify121.001.66971.71920.0000
1402004.01.06 00:00modify131.001.67711.71920.0000
1412004.01.07 00:00modify101.001.65511.72650.0000
1422004.01.07 00:00modify111.001.66241.72650.0000
1432004.01.07 00:00modify121.001.66971.72650.0000
1442004.01.07 00:00modify131.001.67711.72650.0000
1452004.01.08 00:00modify101.001.65511.73290.0000
1462004.01.08 00:00modify111.001.66241.73290.0000
1472004.01.08 00:00modify121.001.66971.73290.0000
1482004.01.08 00:00modify131.001.67711.73290.0000
1492004.01.09 00:00modify101.001.65511.73490.0000
1502004.01.09 00:00modify111.001.66241.73490.0000
1512004.01.09 00:00modify121.001.66971.73490.0000
1522004.01.09 00:00modify131.001.67711.73490.0000
1532004.01.12 00:00modify101.001.65511.73700.0000
1542004.01.12 00:00modify111.001.66241.73700.0000
1552004.01.12 00:00modify121.001.66971.73700.0000
1562004.01.12 00:00modify131.001.67711.73700.0000
1572004.01.13 00:00modify101.001.65511.73810.0000
1582004.01.13 00:00modify111.001.66241.73810.0000
1592004.01.13 00:00modify121.001.66971.73810.0000
1602004.01.13 00:00modify131.001.67711.73810.0000
1612004.01.15 00:00modify101.001.65511.74290.0000
1622004.01.15 00:00modify111.001.66241.74290.0000
1632004.01.15 00:00modify121.001.66971.74290.0000
1642004.01.15 00:00modify131.001.67711.74290.0000
1652004.01.16 00:00modify101.001.65511.74910.0000
1662004.01.16 00:00modify111.001.66241.74910.0000
1672004.01.16 00:00modify121.001.66971.74910.0000
1682004.01.16 00:00modify131.001.67711.74910.0000
1692004.01.19 00:00modify101.001.65511.75970.0000
1702004.01.19 00:00modify111.001.66241.75970.0000
1712004.01.19 00:00modify121.001.66971.75970.0000
1722004.01.19 00:00modify131.001.67711.75970.0000
1732004.01.22 00:00modify101.001.65511.76150.0000
1742004.01.22 00:00modify111.001.66241.76150.0000
1752004.01.22 00:00modify121.001.66971.76150.0000
1762004.01.22 00:00modify131.001.67711.76150.0000
1772004.01.23 00:00modify101.001.65511.76300.0000
1782004.01.23 00:00modify111.001.66241.76300.0000
1792004.01.23 00:00modify121.001.66971.76300.0000
1802004.01.23 00:00modify131.001.67711.76300.0000
1812004.01.26 00:00modify101.001.65511.76960.0000
1822004.01.26 00:00modify111.001.66241.76960.0000
1832004.01.26 00:00modify121.001.66971.76960.0000
1842004.01.26 00:00modify131.001.67711.76960.0000
1852004.01.28 00:00modify101.001.65511.77260.0000
1862004.01.28 00:00modify111.001.66241.77260.0000
1872004.01.28 00:00modify121.001.66971.77260.0000
1882004.01.28 00:00modify131.001.67711.77260.0000
1892004.01.29 00:00modify101.001.65511.77660.0000
1902004.01.29 00:00modify111.001.66241.77660.0000
1912004.01.29 00:00modify121.001.66971.77660.0000
1922004.01.29 00:00modify131.001.67711.77660.0000
1932004.01.30 00:00modify101.001.65511.78060.0000
1942004.01.30 00:00modify111.001.66241.78060.0000
1952004.01.30 00:00modify121.001.66971.78060.0000
1962004.01.30 00:00modify131.001.67711.78060.0000
1972004.02.02 00:00modify101.001.65511.78220.0000
1982004.02.02 00:00modify111.001.66241.78220.0000
1992004.02.02 00:00modify121.001.66971.78220.0000
2002004.02.02 00:00modify131.001.67711.78220.0000
2012004.02.17 00:00modify101.001.65511.78230.0000
2022004.02.17 00:00modify111.001.66241.78230.0000
2032004.02.17 00:00modify121.001.66971.78230.0000
2042004.02.17 00:00modify131.001.67711.78230.0000
2052004.02.18 00:00modify101.001.65511.80150.0000
2062004.02.18 00:00modify111.001.66241.80150.0000
2072004.02.18 00:00modify121.001.66971.80150.0000
2082004.02.18 00:00modify131.001.67711.80150.0000
2092004.02.25 00:00modify101.001.65511.80560.0000
2102004.02.25 00:00modify111.001.66241.80560.0000
2112004.02.25 00:00modify121.001.66971.80560.0000
2122004.02.25 00:00modify131.001.67711.80560.0000
2132004.03.01 00:00modify101.001.65511.81350.0000
2142004.03.01 00:00modify111.001.66241.81350.0000
2152004.03.01 00:00modify121.001.66971.81350.0000
2162004.03.01 00:00modify131.001.67711.81350.0000
2172004.03.02 00:00modify101.001.65511.81900.0000
2182004.03.02 00:00modify111.001.66241.81900.0000
2192004.03.02 00:00modify121.001.66971.81900.0000
2202004.03.02 00:00modify131.001.67711.81900.0000
2212004.03.03 00:00modify101.001.65511.82820.0000
2222004.03.03 00:00modify111.001.66241.82820.0000
2232004.03.03 00:00modify121.001.66971.82820.0000
2242004.03.03 00:00modify131.001.67711.82820.0000
2252004.03.03 14:19s/l101.001.82821.82820.000017020.8839421.27
2262004.03.03 14:19s/l111.001.82821.82820.000016298.0155719.28
2272004.03.03 14:19s/l121.001.82821.82820.000015573.3771292.65
2282004.03.03 14:19s/l131.001.82821.82820.000014845.8686138.51
2292004.03.03 14:19buy stop141.001.91441.87120.0000
2302004.03.03 14:19sell stop151.001.73811.78130.0000
2312004.03.04 00:00delete151.001.73811.78130.0000
2322004.03.04 00:00sell stop161.001.74291.78730.0000
2332004.03.05 00:00delete161.001.74291.78730.0000
2342004.03.05 00:00sell stop171.001.74911.79430.0000
2352004.03.08 00:00delete171.001.74911.79430.0000
2362004.03.08 00:00sell stop181.001.75971.80610.0000
2372004.03.11 00:00delete181.001.75971.80610.0000
2382004.03.11 00:00sell stop191.001.76151.80970.0000
2392004.03.12 00:00delete191.001.76151.80970.0000
2402004.03.12 00:00sell stop201.001.76301.81280.0000
2412004.03.15 00:00delete201.001.76301.81280.0000
2422004.03.15 00:00sell stop211.001.76961.81960.0000
2432004.03.17 00:00delete211.001.76961.81960.0000
2442004.03.17 00:00sell stop221.001.77261.82340.0000
2452004.03.18 00:00delete221.001.77261.82340.0000
2462004.03.18 00:00sell stop231.001.77661.82540.0000
2472004.03.19 00:00delete231.001.77661.82540.0000
2482004.03.19 00:00sell stop241.001.78061.83080.0000
2492004.03.22 00:00delete241.001.78061.83080.0000
2502004.03.22 00:00sell stop251.001.78221.82920.0000
2512004.04.06 00:00delete251.001.78221.82920.0000
2522004.04.06 00:00sell stop261.001.78231.82750.0000
2532004.04.07 00:00delete261.001.78231.82750.0000
2542004.04.07 00:00sell stop271.001.79071.83470.0000
2552004.04.14 16:07sell271.001.79071.83470.0000
2562004.04.14 16:07delete141.001.91441.87120.0000
2572004.04.14 16:07sell stop281.001.78080.00000.0000
2582004.04.15 06:19sell281.001.78080.00000.0000
2592004.04.15 06:19sell stop291.001.77030.00000.0000
2602004.04.15 06:19modify271.001.79071.82260.0000
2612004.04.15 06:19modify281.001.78081.82260.0000
2622004.04.16 00:00modify271.001.79071.82240.0000
2632004.04.16 00:00modify281.001.78081.82240.0000
2642004.04.21 11:31sell291.001.77030.00000.0000
2652004.04.21 11:31sell stop301.001.75950.00000.0000
2662004.04.21 11:31modify271.001.79071.81350.0000
2672004.04.21 11:31modify281.001.78081.81350.0000
2682004.04.21 11:31modify291.001.77031.81350.0000
2692004.04.22 00:00modify271.001.79071.81230.0000
2702004.04.22 00:00modify281.001.78081.81230.0000
2712004.04.22 00:00modify291.001.77031.81230.0000
2722004.04.23 00:00modify271.001.79071.81110.0000
2732004.04.23 00:00modify281.001.78081.81110.0000
2742004.04.23 00:00modify291.001.77031.81110.0000
2752004.04.26 00:00modify271.001.79071.81050.0000
2762004.04.26 00:00modify281.001.78081.81050.0000
2772004.04.26 00:00modify291.001.77031.81050.0000
2782004.04.29 13:42sell301.001.75950.00000.0000
2792004.04.29 13:42modify271.001.79071.80090.0000
2802004.04.29 13:42modify281.001.78081.80090.0000
2812004.04.29 13:42modify291.001.77031.80090.0000
2822004.04.29 13:42modify301.001.75951.80090.0000
2832004.05.03 00:00modify271.001.79071.79930.0000
2842004.05.03 00:00modify281.001.78081.79930.0000
2852004.05.03 00:00modify291.001.77031.79930.0000
2862004.05.03 00:00modify301.001.75951.79930.0000
2872004.05.04 00:00modify271.001.79071.79830.0000
2882004.05.04 00:00modify281.001.78081.79830.0000
2892004.05.04 00:00modify291.001.77031.79830.0000
2902004.05.04 00:00modify301.001.75951.79830.0000
2912004.05.05 00:06s/l271.001.79831.79830.0000-758.3485380.17
2922004.05.05 00:06s/l281.001.79831.79830.0000-1748.5883631.59
2932004.05.05 00:06s/l291.001.79831.79830.0000-2798.8980832.70
2942004.05.05 00:06s/l301.001.79831.79830.0000-3879.6876953.01
2952004.05.05 00:06buy stop311.001.91441.87540.0000
2962004.05.05 00:06sell stop321.001.75791.79690.0000
2972004.05.06 00:00delete311.001.91441.87540.0000
2982004.05.06 00:00buy stop331.001.90001.86060.0000
2992004.05.10 00:00delete331.001.90001.86060.0000
3002004.05.10 00:00buy stop341.001.89471.85450.0000
3012004.05.11 13:45sell321.001.75791.79690.0000
3022004.05.11 13:45delete341.001.89471.85450.0000
3032004.05.11 13:45sell stop351.001.74760.00000.0000
3042004.05.25 09:01s/l321.001.79691.79690.0000-3898.8973054.12
3052004.05.25 09:01buy stop361.001.86111.82370.0000
3062004.05.25 09:01delete351.001.74760.00000.0000
3072004.05.25 09:01sell stop371.001.74771.78510.0000
3082004.06.18 00:00delete361.001.86111.82370.0000
3092004.06.18 00:00buy stop381.001.85761.82280.0000
3102004.06.21 00:00delete381.001.85761.82280.0000
3112004.06.21 00:00buy stop391.001.84891.81470.0000
3122004.07.07 09:06buy391.001.84891.81470.0000
3132004.07.07 09:06delete371.001.74771.78510.0000
3142004.07.07 09:06buy stop401.001.85750.00000.0000
3152004.07.07 18:39buy401.001.85750.00000.0000
3162004.07.07 18:39buy stop411.001.86610.00000.0000
3172004.07.07 18:39modify391.001.84891.82330.0000
3182004.07.07 18:39modify401.001.85751.82330.0000
3192004.07.09 00:00modify391.001.84891.82450.0000
3202004.07.09 00:00modify401.001.85751.82450.0000
3212004.07.12 00:00modify391.001.84891.82590.0000
3222004.07.12 00:00modify401.001.85751.82590.0000
3232004.07.12 11:20buy411.001.86610.00000.0000
3242004.07.12 11:20buy stop421.001.87400.00000.0000
3252004.07.12 11:20modify391.001.84891.83450.0000
3262004.07.12 11:20modify401.001.85751.83450.0000
3272004.07.12 11:20modify411.001.86611.83450.0000
3282004.07.13 00:00modify391.001.84891.83510.0000
3292004.07.13 00:00modify401.001.85751.83510.0000
3302004.07.13 00:00modify411.001.86611.83510.0000
3312004.07.14 00:00modify391.001.84891.83630.0000
3322004.07.14 00:00modify401.001.85751.83630.0000
3332004.07.14 00:00modify411.001.86611.83630.0000
3342004.07.15 00:00modify391.001.84891.83650.0000
3352004.07.15 00:00modify401.001.85751.83650.0000
3362004.07.15 00:00modify411.001.86611.83650.0000
3372004.07.16 00:00modify391.001.84891.83710.0000
3382004.07.16 00:00modify401.001.85751.83710.0000
3392004.07.16 00:00modify411.001.86611.83710.0000
3402004.07.16 16:57buy421.001.87400.00000.0000
3412004.07.16 16:57modify391.001.84891.84500.0000
3422004.07.16 16:57modify401.001.85751.84500.0000
3432004.07.16 16:57modify411.001.86611.84500.0000
3442004.07.16 16:57modify421.001.87401.84500.0000
3452004.07.21 12:49s/l391.001.84501.84500.0000-414.9972639.13
3462004.07.21 12:49s/l401.001.84501.84500.0000-1274.9971364.15
3472004.07.21 12:49s/l411.001.84501.84500.0000-2126.0669238.09
3482004.07.21 12:49s/l421.001.84501.84500.0000-2905.3566332.73
3492004.07.21 12:49buy stop431.001.87751.84730.0000
3502004.07.21 12:49sell stop441.001.74771.77790.0000
3512004.08.02 00:00delete441.001.74771.77790.0000
3522004.08.02 00:00sell stop451.001.75691.78730.0000
3532004.08.03 00:00delete451.001.75691.78730.0000
3542004.08.03 00:00sell stop461.001.76081.79160.0000
3552004.08.04 00:00delete461.001.76081.79160.0000
3562004.08.04 00:00sell stop471.001.76291.79330.0000
3572004.08.05 00:00delete471.001.76291.79330.0000
3582004.08.05 00:00sell stop481.001.76381.79340.0000
3592004.08.06 00:00delete481.001.76381.79340.0000
3602004.08.06 00:00sell stop491.001.77311.80270.0000
3612004.08.09 00:00delete491.001.77311.80270.0000
3622004.08.09 00:00sell stop501.001.78211.81310.0000
3632004.08.10 00:00delete501.001.78211.81310.0000
3642004.08.10 00:00sell stop511.001.78861.81940.0000
3652004.08.11 00:00delete511.001.78861.81940.0000
3662004.08.11 00:00sell stop521.001.80101.83220.0000
3672004.08.24 15:26sell521.001.80101.83220.0000
3682004.08.24 15:26delete431.001.87751.84730.0000
3692004.08.24 15:26sell stop531.001.79330.00000.0000
3702004.08.24 18:05sell531.001.79330.00000.0000
3712004.08.24 18:05sell stop541.001.78560.00000.0000
3722004.08.24 18:05modify521.001.80101.82430.0000
3732004.08.24 18:05modify531.001.79331.82430.0000
3742004.08.25 00:00modify521.001.80101.82390.0000
3752004.08.25 00:00modify531.001.79331.82390.0000
3762004.08.27 00:00modify521.001.80101.82270.0000
3772004.08.27 00:00modify531.001.79331.82270.0000
3782004.08.30 07:50sell541.001.78560.00000.0000
3792004.08.30 07:50sell stop551.001.77820.00000.0000
3802004.08.30 07:50modify521.001.80101.81520.0000
3812004.08.30 07:50modify531.001.79331.81520.0000
3822004.08.30 07:50modify541.001.78561.81520.0000
3832004.08.31 00:00modify521.001.80101.81500.0000
3842004.08.31 00:00modify531.001.79331.81500.0000
3852004.08.31 00:00modify541.001.78561.81500.0000
3862004.09.03 23:59sell551.001.77820.00000.0000
3872004.09.03 23:59modify521.001.80101.80840.0000
3882004.09.03 23:59modify531.001.79331.80840.0000
3892004.09.03 23:59modify541.001.78561.80840.0000
3902004.09.03 23:59modify551.001.77821.80840.0000
3912004.09.06 00:00modify521.001.80101.80780.0000
3922004.09.06 00:00modify531.001.79331.80780.0000
3932004.09.06 00:00modify541.001.78561.80780.0000
3942004.09.06 00:00modify551.001.77821.80780.0000
3952004.09.08 00:00modify521.001.80101.80760.0000
3962004.09.08 00:00modify531.001.79331.80760.0000
3972004.09.08 00:00modify541.001.78561.80760.0000
3982004.09.08 00:00modify551.001.77821.80760.0000
3992004.09.13 00:00modify521.001.80101.80620.0000
4002004.09.13 00:00modify531.001.79331.80620.0000
4012004.09.13 00:00modify541.001.78561.80620.0000
4022004.09.13 00:00modify551.001.77821.80620.0000
4032004.09.15 00:00modify521.001.80101.80540.0000
4042004.09.15 00:00modify531.001.79331.80540.0000
4052004.09.15 00:00modify541.001.78561.80540.0000
4062004.09.15 00:00modify551.001.77821.80540.0000
4072004.09.24 15:34s/l521.001.80541.80540.0000-437.3965895.34
4082004.09.24 15:34s/l531.001.80541.80540.0000-1207.3964687.94
4092004.09.24 15:34s/l541.001.80541.80540.0000-1977.8762710.08
4102004.09.24 15:34s/l551.001.80541.80540.0000-2718.3459991.73
4112004.09.24 15:34buy stop561.001.87751.84910.0000
4122004.09.24 15:34sell stop571.001.77081.79920.0000
4132004.10.05 00:00delete561.001.87751.84910.0000
4142004.10.05 00:00buy stop581.001.86871.84010.0000
4152004.10.06 00:00delete581.001.86871.84010.0000
4162004.10.06 00:00buy stop591.001.85501.82700.0000
4172004.10.07 00:00delete591.001.85501.82700.0000
4182004.10.07 00:00buy stop601.001.84941.82180.0000
4192004.10.08 00:00delete601.001.84941.82180.0000
4202004.10.08 00:00buy stop611.001.84711.81930.0000
4212004.10.25 00:00delete611.001.84711.81930.0000
4222004.10.25 00:00buy stop621.001.84671.82050.0000
4232004.11.02 00:00delete621.001.84671.82050.0000
4242004.11.02 00:00buy stop631.001.84521.81920.0000
4252004.11.03 15:24buy631.001.84521.81920.0000
4262004.11.03 15:24delete571.001.77081.79920.0000
4272004.11.03 15:24buy stop641.001.85180.00000.0000
4282004.11.05 18:02buy641.001.85180.00000.0000
4292004.11.05 18:02buy stop651.001.85860.00000.0000
4302004.11.05 18:02modify631.001.84521.82480.0000
4312004.11.05 18:02modify641.001.85181.82480.0000
4322004.11.08 11:41buy651.001.85860.00000.0000
4332004.11.08 11:41buy stop661.001.86560.00000.0000
4342004.11.08 11:41modify631.001.84521.83060.0000
4352004.11.08 11:41modify641.001.85181.83060.0000
4362004.11.08 11:41modify651.001.85861.83060.0000
4372004.11.10 00:00modify631.001.84521.83080.0000
4382004.11.10 00:00modify641.001.85181.83080.0000
4392004.11.10 00:00modify651.001.85861.83080.0000
4402004.11.23 12:41buy661.001.86560.00000.0000
4412004.11.23 12:41modify631.001.84521.83720.0000
4422004.11.23 12:41modify641.001.85181.83720.0000
4432004.11.23 12:41modify651.001.85861.83720.0000
4442004.11.23 12:41modify661.001.86561.83720.0000
4452004.11.26 00:00modify631.001.84521.83780.0000
4462004.11.26 00:00modify641.001.85181.83780.0000
4472004.11.26 00:00modify651.001.85861.83780.0000
4482004.11.26 00:00modify661.001.86561.83780.0000
4492004.12.22 00:00modify631.001.84521.86720.0000
4502004.12.22 00:00modify641.001.85181.86720.0000
4512004.12.22 00:00modify651.001.85861.86720.0000
4522004.12.22 00:00modify661.001.86561.86720.0000
4532004.12.23 00:00modify631.001.84521.87950.0000
4542004.12.23 00:00modify641.001.85181.87950.0000
4552004.12.23 00:00modify651.001.85861.87950.0000
4562004.12.23 00:00modify661.001.86561.87950.0000
4572004.12.24 00:00modify631.001.84521.88310.0000
4582004.12.24 00:00modify641.001.85181.88310.0000
4592004.12.24 00:00modify651.001.85861.88310.0000
4602004.12.24 00:00modify661.001.86561.88310.0000
4612004.12.27 00:00modify631.001.84521.88470.0000
4622004.12.27 00:00modify641.001.85181.88470.0000
4632004.12.27 00:00modify651.001.85861.88470.0000
4642004.12.27 00:00modify661.001.86561.88470.0000
4652004.12.28 00:00modify631.001.84521.88660.0000
4662004.12.28 00:00modify641.001.85181.88660.0000
4672004.12.28 00:00modify651.001.85861.88660.0000
4682004.12.28 00:00modify661.001.86561.88660.0000
4692004.12.29 00:00modify631.001.84521.90120.0000
4702004.12.29 00:00modify641.001.85181.90120.0000
4712004.12.29 00:00modify651.001.85861.90120.0000
4722004.12.29 00:00modify661.001.86561.90120.0000
4732005.01.03 05:48s/l631.001.90121.90120.00005491.1365482.87
4742005.01.03 05:48s/l641.001.90121.90120.00004838.2770321.14
4752005.01.03 05:48s/l651.001.90121.90120.00004160.0674481.19
4762005.01.03 05:48s/l661.001.90121.90120.00003486.8377968.02
4772005.01.03 05:48buy stop671.001.95531.91730.0000
4782005.01.03 05:48sell stop681.001.79241.83040.0000
4792005.01.05 00:00delete681.001.79241.83040.0000
4802005.01.05 00:00sell stop691.001.80101.84160.0000
4812005.01.06 00:00delete691.001.80101.84160.0000
4822005.01.06 00:00sell stop701.001.81551.85490.0000
4832005.01.07 00:00delete701.001.81551.85490.0000
4842005.01.07 00:00sell stop711.001.81931.85790.0000
4852005.01.14 00:00delete711.001.81931.85790.0000
4862005.01.14 00:00sell stop721.001.82811.86330.0000
4872005.01.17 00:00delete721.001.82811.86330.0000
4882005.01.17 00:00sell stop731.001.82961.86500.0000
4892005.01.18 00:00delete731.001.82961.86500.0000
4902005.01.18 00:00sell stop741.001.82991.86570.0000
4912005.01.19 00:00delete741.001.82991.86570.0000
4922005.01.19 00:00sell stop751.001.83021.86560.0000
4932005.01.24 00:00delete751.001.83021.86560.0000
4942005.01.24 00:00sell stop761.001.83761.87420.0000
4952005.01.28 00:00delete761.001.83761.87420.0000
4962005.01.28 00:00sell stop771.001.84071.87630.0000
4972005.01.31 00:00delete771.001.84071.87630.0000
4982005.01.31 00:00sell stop781.001.84371.87870.0000
4992005.02.01 00:00delete781.001.84371.87870.0000
5002005.02.01 00:00sell stop791.001.84451.87870.0000
5012005.02.02 00:00delete791.001.84451.87870.0000
5022005.02.02 00:00sell stop801.001.84681.87900.0000
5032005.02.07 00:00delete801.001.84681.87900.0000
5042005.02.07 00:00sell stop811.001.85201.88280.0000
5052005.02.08 00:00delete811.001.85201.88280.0000
5062005.02.08 00:00sell stop821.001.85221.88400.0000
5072005.02.08 12:55sell821.001.85221.88400.0000
5082005.02.08 12:55delete671.001.95531.91730.0000
5092005.02.08 12:55sell stop831.001.84430.00000.0000
5102005.02.14 11:49s/l821.001.88401.88400.0000-3179.5374788.49
5112005.02.14 11:49buy stop841.001.95531.92490.0000
5122005.02.14 11:49delete831.001.84430.00000.0000
5132005.02.14 11:49sell stop851.001.85081.88120.0000
5142005.03.04 00:00delete841.001.95531.92490.0000
5152005.03.04 00:00buy stop861.001.95081.92280.0000
5162005.03.08 00:00delete861.001.95081.92280.0000
5172005.03.08 00:00buy stop871.001.94941.92180.0000
5182005.03.09 00:00delete871.001.94941.92180.0000
5192005.03.09 00:00buy stop881.001.94211.91330.0000
5202005.03.16 00:00delete881.001.94211.91330.0000
5212005.03.16 00:00buy stop891.001.93551.90810.0000
5222005.03.21 00:00delete891.001.93551.90810.0000
5232005.03.21 00:00buy stop901.001.93271.90530.0000
5242005.04.29 00:00delete851.001.85081.88120.0000
5252005.04.29 00:00sell stop911.001.85911.88770.0000
5262005.05.13 11:46sell911.001.85911.88770.0000
5272005.05.13 11:46delete901.001.93271.90530.0000
5282005.05.13 11:46sell stop921.001.85240.00000.0000
5292005.05.13 18:22sell921.001.85240.00000.0000
5302005.05.13 18:22sell stop931.001.84570.00000.0000
5312005.05.13 18:22modify911.001.85911.87920.0000
5322005.05.13 18:22modify921.001.85241.87920.0000
5332005.05.16 09:10sell931.001.84570.00000.0000
5342005.05.16 09:10sell stop941.001.83900.00000.0000
5352005.05.16 09:10modify911.001.85911.87250.0000
5362005.05.16 09:10modify921.001.85241.87250.0000
5372005.05.16 09:10modify931.001.84571.87250.0000
5382005.05.16 11:07sell941.001.83900.00000.0000
5392005.05.16 11:07modify911.001.85911.86580.0000
5402005.05.16 11:07modify921.001.85241.86580.0000
5412005.05.16 11:07modify931.001.84571.86580.0000
5422005.05.16 11:07modify941.001.83901.86580.0000
5432005.05.18 00:00modify911.001.85911.86480.0000
5442005.05.18 00:00modify921.001.85241.86480.0000
5452005.05.18 00:00modify931.001.84571.86480.0000
5462005.05.18 00:00modify941.001.83901.86480.0000
5472005.05.20 00:00modify911.001.85911.86440.0000
5482005.05.20 00:00modify921.001.85241.86440.0000
5492005.05.20 00:00modify931.001.84571.86440.0000
5502005.05.20 00:00modify941.001.83901.86440.0000
5512005.05.31 00:00modify911.001.85911.86360.0000
5522005.05.31 00:00modify921.001.85241.86360.0000
5532005.05.31 00:00modify931.001.84571.86360.0000
5542005.05.31 00:00modify941.001.83901.86360.0000
5552005.07.07 00:00modify911.001.85911.83340.0000
5562005.07.07 00:00modify921.001.85241.83340.0000
5572005.07.07 00:00modify931.001.84571.83340.0000
5582005.07.07 00:00modify941.001.83901.83340.0000
5592005.07.21 00:00modify911.001.85911.83170.0000
5602005.07.21 00:00modify921.001.85241.83170.0000
5612005.07.21 00:00modify931.001.84571.83170.0000
5622005.07.21 00:00modify941.001.83901.83170.0000
5632005.07.26 00:00modify911.001.85911.83020.0000
5642005.07.26 00:00modify921.001.85241.83020.0000
5652005.07.26 00:00modify931.001.84571.83020.0000
5662005.07.26 00:00modify941.001.83901.83020.0000
5672005.07.27 00:00modify911.001.85911.81810.0000
5682005.07.27 00:00modify921.001.85241.81810.0000
5692005.07.27 00:00modify931.001.84571.81810.0000
5702005.07.27 00:00modify941.001.83901.81810.0000
5712005.07.28 00:00modify911.001.85911.81060.0000
5722005.07.28 00:00modify921.001.85241.81060.0000
5732005.07.28 00:00modify931.001.84571.81060.0000
5742005.07.28 00:00modify941.001.83901.81060.0000
5752005.07.29 00:00modify911.001.85911.79190.0000
5762005.07.29 00:00modify921.001.85241.79190.0000
5772005.07.29 00:00modify931.001.84571.79190.0000
5782005.07.29 00:00modify941.001.83901.79190.0000
5792005.08.01 00:00modify911.001.85911.77900.0000
5802005.08.01 00:00modify921.001.85241.77900.0000
5812005.08.01 00:00modify931.001.84571.77900.0000
5822005.08.01 00:00modify941.001.83901.77900.0000
5832005.08.03 12:19s/l911.001.77901.77900.00008016.3282804.81
5842005.08.03 12:19s/l921.001.77901.77900.00007346.3290151.13
5852005.08.03 12:19s/l931.001.77901.77900.00006676.2496827.37
5862005.08.03 12:19s/l941.001.77901.77900.00006006.24102833.60
5872005.08.03 12:19buy stop951.001.84361.81100.0000
5882005.08.03 12:19sell stop961.001.72721.75980.0000
5892005.08.05 00:00delete951.001.84361.81100.0000
5902005.08.05 00:00buy stop971.001.84051.80750.0000
5912005.08.25 00:00delete971.001.84051.80750.0000
5922005.08.25 00:00buy stop981.001.83341.80780.0000
5932005.09.01 23:59buy981.001.83341.80780.0000
5942005.09.01 23:59delete961.001.72721.75980.0000
5952005.09.01 23:59buy stop991.001.83990.00000.0000
5962005.09.02 11:12buy991.001.83990.00000.0000
5972005.09.02 11:12buy stop1001.001.84700.00000.0000
5982005.09.02 11:12modify981.001.83341.81170.0000
5992005.09.02 11:12modify991.001.83991.81170.0000
6002005.09.05 05:00buy1001.001.84700.00000.0000
6012005.09.05 05:00buy stop1011.001.85420.00000.0000
6022005.09.05 05:00modify981.001.83341.81840.0000
6032005.09.05 05:00modify991.001.83991.81840.0000
6042005.09.05 05:00modify1001.001.84701.81840.0000
6052005.09.06 00:00modify981.001.83341.81900.0000
6062005.09.06 00:00modify991.001.83991.81900.0000
6072005.09.06 00:00modify1001.001.84701.81900.0000
6082005.09.08 00:00modify981.001.83341.81920.0000
6092005.09.08 00:00modify991.001.83991.81920.0000
6102005.09.08 00:00modify1001.001.84701.81920.0000
6112005.09.09 00:00modify981.001.83341.81980.0000
6122005.09.09 00:00modify991.001.83991.81980.0000
6132005.09.09 00:00modify1001.001.84701.81980.0000
6142005.09.13 00:00s/l981.001.81981.81980.0000-1377.85101455.76
6152005.09.13 00:00s/l991.001.81981.81980.0000-2026.0699429.69
6162005.09.13 00:00s/l1001.001.81981.81980.0000-2734.2896695.42
6172005.09.13 00:00delete1011.001.85420.00000.0000
6182005.09.13 00:00buy stop1021.001.85001.82140.0000
6192005.09.13 00:00sell stop1031.001.72721.75580.0000
6202005.10.06 00:00delete1031.001.72721.75580.0000
6212005.10.06 00:00sell stop1041.001.73321.76100.0000
6222005.10.11 00:00delete1041.001.73321.76100.0000
6232005.10.11 00:00sell stop1051.001.73341.76200.0000
6242005.10.13 00:00delete1051.001.73341.76200.0000
6252005.10.13 00:00sell stop1061.001.73911.76890.0000
6262005.11.08 00:00delete1061.001.73911.76890.0000
6272005.11.08 00:00sell stop1071.001.73901.77140.0000
6282005.11.08 03:12sell1071.001.73901.77140.0000
6292005.11.08 03:12delete1021.001.85001.82140.0000
6302005.11.08 03:12sell stop1081.001.73090.00000.0000
6312005.11.15 14:09sell1081.001.73090.00000.0000
6322005.11.15 14:09sell stop1091.001.72360.00000.0000
6332005.11.15 14:09modify1071.001.73901.76030.0000
6342005.11.15 14:09modify1081.001.73091.76030.0000
6352005.11.16 00:00modify1071.001.73901.76010.0000
6362005.11.16 00:00modify1081.001.73091.76010.0000
6372005.11.16 15:32sell1091.001.72360.00000.0000
6382005.11.16 15:32sell stop1101.001.71630.00000.0000
6392005.11.16 15:32modify1071.001.73901.75280.0000
6402005.11.16 15:32modify1081.001.73091.75280.0000
6412005.11.16 15:32modify1091.001.72361.75280.0000
6422005.11.16 16:46sell1101.001.71630.00000.0000
6432005.11.16 16:46modify1071.001.73901.74550.0000
6442005.11.16 16:46modify1081.001.73091.74550.0000
6452005.11.16 16:46modify1091.001.72361.74550.0000
6462005.11.16 16:46modify1101.001.71631.74550.0000
6472005.11.17 00:00modify1071.001.73901.74530.0000
6482005.11.17 00:00modify1081.001.73091.74530.0000
6492005.11.17 00:00modify1091.001.72361.74530.0000
6502005.11.17 00:00modify1101.001.71631.74530.0000
6512005.11.18 00:00modify1071.001.73901.74450.0000
6522005.11.18 00:00modify1081.001.73091.74450.0000
6532005.11.18 00:00modify1091.001.72361.74450.0000
6542005.11.18 00:00modify1101.001.71631.74450.0000
6552005.11.21 00:00modify1071.001.73901.74430.0000
6562005.11.21 00:00modify1081.001.73091.74430.0000
6572005.11.21 00:00modify1091.001.72361.74430.0000
6582005.11.21 00:00modify1101.001.71631.74430.0000
6592005.11.23 00:00modify1071.001.73901.74370.0000
6602005.11.23 00:00modify1081.001.73091.74370.0000
6612005.11.23 00:00modify1091.001.72361.74370.0000
6622005.11.23 00:00modify1101.001.71631.74370.0000
6632005.11.24 00:00modify1071.001.73901.74310.0000
6642005.11.24 00:00modify1081.001.73091.74310.0000
6652005.11.24 00:00modify1091.001.72361.74310.0000
6662005.11.24 00:00modify1101.001.71631.74310.0000
6672005.11.25 00:00modify1071.001.73901.74230.0000
6682005.11.25 00:00modify1081.001.73091.74230.0000
6692005.11.25 00:00modify1091.001.72361.74230.0000
6702005.11.25 00:00modify1101.001.71631.74230.0000
6712005.11.28 00:00modify1071.001.73901.74210.0000
6722005.11.28 00:00modify1081.001.73091.74210.0000
6732005.11.28 00:00modify1091.001.72361.74210.0000
6742005.11.28 00:00modify1101.001.71631.74210.0000
6752005.12.05 15:44s/l1071.001.74211.74210.0000-307.8796387.55
6762005.12.05 15:44s/l1081.001.74211.74210.0000-1118.4295269.13
6772005.12.05 15:44s/l1091.001.74211.74210.0000-1848.5093420.63
6782005.12.05 15:44s/l1101.001.74211.74210.0000-2578.5090842.13
6792005.12.05 15:44buy stop1111.001.81511.78850.0000
6802005.12.05 15:44sell stop1121.001.70461.73120.0000
6812005.12.09 00:00delete1111.001.81511.78850.0000
6822005.12.09 00:00buy stop1131.001.79311.76430.0000
6832005.12.12 00:00delete1131.001.79311.76430.0000
6842005.12.12 00:00buy stop1141.001.79051.76110.0000
6852006.01.17 00:00delete1141.001.79051.76110.0000
6862006.01.17 00:00buy stop1151.001.78611.75510.0000
6872006.01.18 00:00delete1151.001.78611.75510.0000
6882006.01.18 00:00buy stop1161.001.78261.75180.0000
6892006.01.19 00:00delete1161.001.78261.75180.0000
6902006.01.19 00:00buy stop1171.001.78131.75070.0000
6912006.01.23 04:20buy1171.001.78131.75070.0000
6922006.01.23 04:20delete1121.001.70461.73120.0000
6932006.01.23 04:20buy stop1181.001.78880.00000.0000
6942006.01.24 01:36buy1181.001.78880.00000.0000
6952006.01.24 01:36buy stop1191.001.79640.00000.0000
6962006.01.24 01:36modify1171.001.78131.75820.0000
6972006.01.24 01:36modify1181.001.78881.75820.0000
6982006.01.27 00:00modify1171.001.78131.75980.0000
6992006.01.27 00:00modify1181.001.78881.75980.0000
7002006.02.01 00:00modify1171.001.78131.76000.0000
7012006.02.01 00:00modify1181.001.78881.76000.0000
7022006.02.02 00:00modify1171.001.78131.76080.0000
7032006.02.02 00:00modify1181.001.78881.76080.0000
7042006.02.03 17:41s/l1171.001.76081.76080.0000-2073.2088768.93
7052006.02.03 17:41s/l1181.001.76081.76080.0000-2821.4285947.51
7062006.02.03 17:41delete1191.001.79640.00000.0000
7072006.02.03 17:41buy stop1201.001.79381.76580.0000
7082006.02.03 17:41sell stop1211.001.70461.73260.0000
7092006.02.16 00:00delete1211.001.70461.73260.0000
7102006.02.16 00:00sell stop1221.001.71291.74110.0000
7112006.03.17 00:00delete1221.001.71291.74110.0000
7122006.03.17 00:00sell stop1231.001.71621.73960.0000
7132006.03.21 00:00delete1231.001.71621.73960.0000
7142006.03.21 00:00sell stop1241.001.72311.74630.0000
7152006.04.13 00:00delete1201.001.79381.76580.0000
7162006.04.13 00:00buy stop1251.001.78921.76480.0000
7172006.04.14 00:00delete1251.001.78921.76480.0000
7182006.04.14 00:00buy stop1261.001.78821.76460.0000
7192006.04.17 00:00delete1261.001.78821.76460.0000
7202006.04.17 00:00buy stop1271.001.78621.76300.0000
7212006.04.19 00:00delete1271.001.78621.76300.0000
7222006.04.19 00:00buy stop1281.001.78351.75810.0000
7232006.04.19 00:00buy1281.001.78351.75810.0000
7242006.04.19 00:00delete1241.001.72311.74630.0000
7252006.04.19 00:00buy stop1291.001.78990.00000.0000
7262006.04.19 17:06buy1291.001.78990.00000.0000
7272006.04.19 17:06buy stop1301.001.79630.00000.0000
7282006.04.19 17:06modify1281.001.78351.76450.0000
7292006.04.19 17:06modify1291.001.78991.76450.0000
7302006.04.27 17:29buy1301.001.79630.00000.0000
7312006.04.27 17:29buy stop1311.001.80300.00000.0000
7322006.04.27 17:29modify1281.001.78351.76970.0000
7332006.04.27 17:29modify1291.001.78991.76970.0000
7342006.04.27 17:29modify1301.001.79631.76970.0000
7352006.04.27 17:47buy1311.001.80300.00000.0000
7362006.04.27 17:47modify1281.001.78351.77640.0000
7372006.04.27 17:47modify1291.001.78991.77640.0000
7382006.04.27 17:47modify1301.001.79631.77640.0000
7392006.04.27 17:47modify1311.001.80301.77640.0000
7402006.05.29 00:00modify1281.001.78351.82040.0000
7412006.05.29 00:00modify1291.001.78991.82040.0000
7422006.05.29 00:00modify1301.001.79631.82040.0000
7432006.05.29 00:00modify1311.001.80301.82040.0000
7442006.05.30 00:00modify1281.001.78351.82060.0000
7452006.05.30 00:00modify1291.001.78991.82060.0000
7462006.05.30 00:00modify1301.001.79631.82060.0000
7472006.05.30 00:00modify1311.001.80301.82060.0000
7482006.05.31 00:00modify1281.001.78351.83340.0000
7492006.05.31 00:00modify1291.001.78991.83340.0000
7502006.05.31 00:00modify1301.001.79631.83340.0000
7512006.05.31 00:00modify1311.001.80301.83340.0000
7522006.06.02 00:00modify1281.001.78351.84750.0000
7532006.06.02 00:00modify1291.001.78991.84750.0000
7542006.06.02 00:00modify1301.001.79631.84750.0000
7552006.06.02 00:00modify1311.001.80301.84750.0000
7562006.06.05 00:00modify1281.001.78351.85140.0000
7572006.06.05 00:00modify1291.001.78991.85140.0000
7582006.06.05 00:00modify1301.001.79631.85140.0000
7592006.06.05 00:00modify1311.001.80301.85140.0000
7602006.06.07 00:00modify1281.001.78351.85300.0000
7612006.06.07 00:00modify1291.001.78991.85300.0000
7622006.06.07 00:00modify1301.001.79631.85300.0000
7632006.06.07 00:00modify1311.001.80301.85300.0000
7642006.06.07 16:51s/l1281.001.85301.85300.00006862.5592810.06
7652006.06.07 16:51s/l1291.001.85301.85300.00006222.5599032.61
7662006.06.07 16:51s/l1301.001.85301.85300.00005600.40104633.00
7672006.06.07 16:51s/l1311.001.85301.85300.00004930.40109563.40
7682006.06.07 16:51buy stop1321.001.90301.86380.0000
7692006.06.07 16:51sell stop1331.001.72501.76420.0000
7702006.06.20 00:00delete1331.001.72501.76420.0000
7712006.06.20 00:00sell stop1341.001.73671.76870.0000
7722006.06.21 00:00delete1341.001.73671.76870.0000
7732006.06.21 00:00sell stop1351.001.73771.76970.0000
7742006.06.27 00:00delete1351.001.73771.76970.0000
7752006.06.27 00:00sell stop1361.001.73941.77060.0000
7762006.06.28 00:00delete1361.001.73941.77060.0000
7772006.06.28 00:00sell stop1371.001.74611.77510.0000
7782006.06.29 00:00delete1371.001.74611.77510.0000
7792006.06.29 00:00sell stop1381.001.74821.77660.0000
7802006.06.30 00:00delete1381.001.74821.77660.0000
7812006.06.30 00:00sell stop1391.001.75071.77950.0000
7822006.07.03 00:00delete1391.001.75071.77950.0000
7832006.07.03 00:00sell stop1401.001.75251.78110.0000
7842006.07.04 00:00delete1401.001.75251.78110.0000
7852006.07.04 00:00sell stop1411.001.76781.79580.0000
7862006.07.05 00:00delete1411.001.76781.79580.0000
7872006.07.05 00:00sell stop1421.001.77511.80210.0000
7882006.07.10 00:00delete1421.001.77511.80210.0000
7892006.07.10 00:00sell stop1431.001.77921.80600.0000
7902006.07.11 00:00delete1431.001.77921.80600.0000
7912006.07.11 00:00sell stop1441.001.78001.80740.0000
7922006.07.13 00:00delete1441.001.78001.80740.0000
7932006.07.13 00:00sell stop1451.001.78201.80920.0000
7942006.07.14 00:00delete1451.001.78201.80920.0000
7952006.07.14 00:00sell stop1461.001.80011.82730.0000
7962006.07.17 00:00delete1461.001.80011.82730.0000
7972006.07.17 00:00sell stop1471.001.80911.83650.0000
7982006.08.03 00:00delete1321.001.90301.86380.0000
7992006.08.03 00:00buy stop1481.001.89631.86870.0000
8002006.08.04 15:31buy1481.001.89631.86870.0000
8012006.08.04 15:31delete1471.001.80911.83650.0000
8022006.08.04 15:31buy stop1491.001.90360.00000.0000
8032006.08.04 23:59buy1491.001.90360.00000.0000
8042006.08.04 23:59buy stop1501.001.91090.00000.0000
8052006.08.04 23:59modify1481.001.89631.87460.0000
8062006.08.04 23:59modify1491.001.90361.87460.0000
8072006.08.07 15:59buy1501.001.91090.00000.0000
8082006.08.07 15:59buy stop1511.001.91840.00000.0000
8092006.08.07 15:59modify1481.001.89631.88090.0000
8102006.08.07 15:59modify1491.001.90361.88090.0000
8112006.08.07 15:59modify1501.001.91091.88090.0000
8122006.08.08 00:00modify1481.001.89631.88190.0000
8132006.08.08 00:00modify1491.001.90361.88190.0000
8142006.08.08 00:00modify1501.001.91091.88190.0000
8152006.08.10 00:00modify1481.001.89631.88210.0000
8162006.08.10 00:00modify1491.001.90361.88210.0000
8172006.08.10 00:00modify1501.001.91091.88210.0000
8182006.08.15 00:00modify1481.001.89631.88230.0000
8192006.08.15 00:00modify1491.001.90361.88230.0000
8202006.08.15 00:00modify1501.001.91091.88230.0000
8212006.08.16 00:00modify1481.001.89631.88270.0000
8222006.08.16 00:00modify1491.001.90361.88270.0000
8232006.08.16 00:00modify1501.001.91091.88270.0000
8242006.08.17 00:00modify1481.001.89631.88330.0000
8252006.08.17 00:00modify1491.001.90361.88330.0000
8262006.08.17 00:00modify1501.001.91091.88330.0000
8272006.08.18 10:17s/l1481.001.88331.88330.0000-1324.99108238.41
8282006.08.18 10:17s/l1491.001.88331.88330.0000-2054.99106183.43
8292006.08.18 10:17s/l1501.001.88331.88330.0000-2783.20103400.23
8302006.08.18 10:17delete1511.001.91840.00000.0000
8312006.08.18 10:17buy stop1521.001.91461.88620.0000
8322006.08.18 10:17sell stop1531.001.80911.83750.0000
8332006.09.15 00:00delete1531.001.80911.83750.0000
8342006.09.15 00:00sell stop1541.001.81771.84270.0000
8352006.10.03 00:00delete1541.001.81771.84270.0000
8362006.10.03 00:00sell stop1551.001.81831.84510.0000
8372006.10.04 00:00delete1551.001.81831.84510.0000
8382006.10.04 00:00sell stop1561.001.82281.84840.0000
8392006.10.05 00:00delete1561.001.82281.84840.0000
8402006.10.05 00:00sell stop1571.001.83841.86340.0000
8412006.10.11 00:00delete1571.001.83841.86340.0000
8422006.10.11 00:00sell stop1581.001.83901.86460.0000
8432006.10.12 00:00delete1581.001.83901.86460.0000
8442006.10.12 00:00sell stop1591.001.85171.87730.0000
8452006.10.25 00:00delete1521.001.91461.88620.0000
8462006.10.25 00:00buy stop1601.001.91141.88640.0000
8472006.10.26 00:00delete1601.001.91141.88640.0000
8482006.10.26 00:00buy stop1611.001.90931.88450.0000
8492006.10.31 17:33buy1611.001.90931.88450.0000
8502006.10.31 17:33delete1591.001.85171.87730.0000
8512006.10.31 17:33buy stop1621.001.91510.00000.0000
8522006.11.10 10:57buy1621.001.91510.00000.0000
8532006.11.10 10:57buy stop1631.001.92090.00000.0000
8542006.11.10 10:57modify1611.001.90931.89210.0000
8552006.11.10 10:57modify1621.001.91511.89210.0000
8562006.11.15 08:19s/l1611.001.89211.89210.0000-1746.77101653.46
8572006.11.15 08:19s/l1621.001.89211.89210.0000-2305.3599348.10
8582006.11.15 08:19delete1631.001.92090.00000.0000
8592006.11.15 08:19buy stop1641.001.91821.89460.0000
8602006.11.15 08:19sell stop1651.001.85171.87530.0000
8612006.11.24 09:51buy1641.001.91821.89460.0000
8622006.11.24 09:51delete1651.001.85171.87530.0000
8632006.11.24 09:51buy stop1661.001.92370.00000.0000
8642006.11.24 10:30buy1661.001.92370.00000.0000
8652006.11.24 10:30buy stop1671.001.92920.00000.0000
8662006.11.24 10:30modify1641.001.91821.90170.0000
8672006.11.24 10:30modify1661.001.92371.90170.0000
8682006.11.24 10:33buy1671.001.92920.00000.0000
8692006.11.24 10:33buy stop1681.001.93470.00000.0000
8702006.11.24 10:33modify1641.001.91821.90720.0000
8712006.11.24 10:33modify1661.001.92371.90720.0000
8722006.11.24 10:33modify1671.001.92921.90720.0000
8732006.11.24 12:30buy1681.001.93470.00000.0000
8742006.11.24 12:30modify1641.001.91821.91270.0000
8752006.11.24 12:30modify1661.001.92371.91270.0000
8762006.11.24 12:30modify1671.001.92921.91270.0000
8772006.11.24 12:30modify1681.001.93471.91270.0000
8782006.12.19 23:59close at stop1681.001.96931.91270.00003418.95102767.05
8792006.12.19 23:59close at stop1671.001.96931.91270.00003968.95106736.00
8802006.12.19 23:59close at stop1661.001.96931.91270.00004518.95111254.96
8812006.12.19 23:59close at stop1641.001.96931.91270.00005068.95116323.91