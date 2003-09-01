Strategy Tester Report
Ninja Tutle - System2 - (fixed lots) Beta
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2003.09.01 00:00 - 2006.12.20 00:00 (2003.09.01 - 2006.12.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaxUnits=4; MagicNumber=11282; EntryLookBack=55; ExitLookBack=20; ATRPeriod=20; SLMultiple=2; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=false;
BreakEvenMultiple=2.5;
|Bars in test
|7535
|Ticks modelled
|6473941
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|25000.00
|Total net profit
|91323.91
|Gross profit
|150351.21
|Gross loss
|-59027.30
|Profit factor
|2.55
|Expected payoff
|1863.75
|Absolute drawdown
|2599.61
|Maximal drawdown
|26146.78 (30.35%)
|Relative drawdown
|30.35% (26146.78)
|Total trades
|49
|Short positions (won %)
|19 (21.05%)
|Long positions (won %)
|30 (53.33%)
|Profit trades (% of total)
|20 (40.82%)
|Loss trades (% of total)
|29 (59.18%)
|Largest
|profit trade
|17020.88
|loss trade
|-3898.89
|Average
|profit trade
|7517.56
|loss trade
|-2035.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (63738.12)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-26146.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|63738.12 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-26146.78 (13)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.09.01 00:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.6909
|1.6649
|0.0000
|2
|2003.09.01 00:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.5617
|1.5877
|0.0000
|3
|2003.09.02 10:33
|sell
|2
|1.00
|1.5617
|1.5877
|0.0000
|4
|2003.09.02 10:33
|delete
|1
|1.00
|1.6909
|1.6649
|0.0000
|5
|2003.09.02 10:33
|sell stop
|3
|1.00
|1.5551
|0.0000
|0.0000
|6
|2003.09.05 23:59
|s/l
|2
|1.00
|1.5877
|1.5877
|0.0000
|-2599.61
|22400.39
|7
|2003.09.05 23:59
|buy stop
|4
|1.00
|1.6826
|1.6560
|0.0000
|8
|2003.09.05 23:59
|delete
|3
|1.00
|1.5551
|0.0000
|0.0000
|9
|2003.09.05 23:59
|sell stop
|5
|1.00
|1.5607
|1.5873
|0.0000
|10
|2003.09.08 00:00
|delete
|4
|1.00
|1.6826
|1.6560
|0.0000
|11
|2003.09.08 00:00
|buy stop
|6
|1.00
|1.6802
|1.6542
|0.0000
|12
|2003.09.11 00:00
|delete
|6
|1.00
|1.6802
|1.6542
|0.0000
|13
|2003.09.11 00:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.6749
|1.6493
|0.0000
|14
|2003.09.19 00:00
|delete
|7
|1.00
|1.6749
|1.6493
|0.0000
|15
|2003.09.19 00:00
|buy stop
|8
|1.00
|1.6719
|1.6449
|0.0000
|16
|2003.09.22 00:00
|delete
|8
|1.00
|1.6719
|1.6449
|0.0000
|17
|2003.09.22 00:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.6686
|1.6402
|0.0000
|18
|2003.09.23 00:00
|delete
|9
|1.00
|1.6686
|1.6402
|0.0000
|19
|2003.09.23 00:00
|buy stop
|10
|1.00
|1.6551
|1.6261
|0.0000
|20
|2003.09.23 11:04
|buy
|10
|1.00
|1.6551
|1.6261
|0.0000
|21
|2003.09.23 11:04
|delete
|5
|1.00
|1.5607
|1.5873
|0.0000
|22
|2003.09.23 11:04
|buy stop
|11
|1.00
|1.6624
|0.0000
|0.0000
|23
|2003.09.25 17:34
|buy
|11
|1.00
|1.6624
|0.0000
|0.0000
|24
|2003.09.25 17:34
|buy stop
|12
|1.00
|1.6697
|0.0000
|0.0000
|25
|2003.09.25 17:34
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6332
|0.0000
|26
|2003.09.25 17:34
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6332
|0.0000
|27
|2003.09.26 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6334
|0.0000
|28
|2003.09.26 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6334
|0.0000
|29
|2003.09.29 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6338
|0.0000
|30
|2003.09.29 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6338
|0.0000
|31
|2003.09.30 04:33
|buy
|12
|1.00
|1.6697
|0.0000
|0.0000
|32
|2003.09.30 04:33
|buy stop
|13
|1.00
|1.6771
|0.0000
|0.0000
|33
|2003.09.30 04:33
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6401
|0.0000
|34
|2003.09.30 04:33
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6401
|0.0000
|35
|2003.09.30 04:33
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6401
|0.0000
|36
|2003.10.07 09:36
|buy
|13
|1.00
|1.6771
|0.0000
|0.0000
|37
|2003.10.07 09:36
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6461
|0.0000
|38
|2003.10.07 09:36
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6461
|0.0000
|39
|2003.10.07 09:36
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6461
|0.0000
|40
|2003.10.07 09:36
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6461
|0.0000
|41
|2003.10.20 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6471
|0.0000
|42
|2003.10.20 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6471
|0.0000
|43
|2003.10.20 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6471
|0.0000
|44
|2003.10.20 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6471
|0.0000
|45
|2003.10.21 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6479
|0.0000
|46
|2003.10.21 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6479
|0.0000
|47
|2003.10.21 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6479
|0.0000
|48
|2003.10.21 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6479
|0.0000
|49
|2003.10.22 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6481
|0.0000
|50
|2003.10.22 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6481
|0.0000
|51
|2003.10.22 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6481
|0.0000
|52
|2003.10.22 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6481
|0.0000
|53
|2003.10.28 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6491
|0.0000
|54
|2003.10.28 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6491
|0.0000
|55
|2003.10.28 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6491
|0.0000
|56
|2003.10.28 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6491
|0.0000
|57
|2003.10.29 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6495
|0.0000
|58
|2003.10.29 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6495
|0.0000
|59
|2003.10.29 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6495
|0.0000
|60
|2003.10.29 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6495
|0.0000
|61
|2003.10.30 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6501
|0.0000
|62
|2003.10.30 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6501
|0.0000
|63
|2003.10.30 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6501
|0.0000
|64
|2003.10.30 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6501
|0.0000
|65
|2003.11.03 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6507
|0.0000
|66
|2003.11.03 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6507
|0.0000
|67
|2003.11.03 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6507
|0.0000
|68
|2003.11.03 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6507
|0.0000
|69
|2003.11.12 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6511
|0.0000
|70
|2003.11.12 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6511
|0.0000
|71
|2003.11.12 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6511
|0.0000
|72
|2003.11.12 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6511
|0.0000
|73
|2003.11.18 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6513
|0.0000
|74
|2003.11.18 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6513
|0.0000
|75
|2003.11.18 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6513
|0.0000
|76
|2003.11.18 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6513
|0.0000
|77
|2003.12.02 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6515
|0.0000
|78
|2003.12.02 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6515
|0.0000
|79
|2003.12.02 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6515
|0.0000
|80
|2003.12.02 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6515
|0.0000
|81
|2003.12.03 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6517
|0.0000
|82
|2003.12.03 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6517
|0.0000
|83
|2003.12.03 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6517
|0.0000
|84
|2003.12.03 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6517
|0.0000
|85
|2003.12.04 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6527
|0.0000
|86
|2003.12.04 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6527
|0.0000
|87
|2003.12.04 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6527
|0.0000
|88
|2003.12.04 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6527
|0.0000
|89
|2003.12.05 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6529
|0.0000
|90
|2003.12.05 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6529
|0.0000
|91
|2003.12.05 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6529
|0.0000
|92
|2003.12.05 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6529
|0.0000
|93
|2003.12.08 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6535
|0.0000
|94
|2003.12.08 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6535
|0.0000
|95
|2003.12.08 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6535
|0.0000
|96
|2003.12.08 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6535
|0.0000
|97
|2003.12.12 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6798
|0.0000
|98
|2003.12.12 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6798
|0.0000
|99
|2003.12.12 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6798
|0.0000
|100
|2003.12.12 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6798
|0.0000
|101
|2003.12.15 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6852
|0.0000
|102
|2003.12.15 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6852
|0.0000
|103
|2003.12.15 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6852
|0.0000
|104
|2003.12.15 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6852
|0.0000
|105
|2003.12.16 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6854
|0.0000
|106
|2003.12.16 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6854
|0.0000
|107
|2003.12.16 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6854
|0.0000
|108
|2003.12.16 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6854
|0.0000
|109
|2003.12.17 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6924
|0.0000
|110
|2003.12.17 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6924
|0.0000
|111
|2003.12.17 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6924
|0.0000
|112
|2003.12.17 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6924
|0.0000
|113
|2003.12.23 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6935
|0.0000
|114
|2003.12.23 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6935
|0.0000
|115
|2003.12.23 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6935
|0.0000
|116
|2003.12.23 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6935
|0.0000
|117
|2003.12.24 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.6946
|0.0000
|118
|2003.12.24 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.6946
|0.0000
|119
|2003.12.24 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.6946
|0.0000
|120
|2003.12.24 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.6946
|0.0000
|121
|2003.12.26 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7088
|0.0000
|122
|2003.12.26 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7088
|0.0000
|123
|2003.12.26 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7088
|0.0000
|124
|2003.12.26 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7088
|0.0000
|125
|2003.12.29 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7132
|0.0000
|126
|2003.12.29 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7132
|0.0000
|127
|2003.12.29 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7132
|0.0000
|128
|2003.12.29 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7132
|0.0000
|129
|2003.12.30 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7166
|0.0000
|130
|2003.12.30 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7166
|0.0000
|131
|2003.12.30 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7166
|0.0000
|132
|2003.12.30 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7166
|0.0000
|133
|2004.01.02 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7174
|0.0000
|134
|2004.01.02 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7174
|0.0000
|135
|2004.01.02 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7174
|0.0000
|136
|2004.01.02 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7174
|0.0000
|137
|2004.01.06 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7192
|0.0000
|138
|2004.01.06 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7192
|0.0000
|139
|2004.01.06 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7192
|0.0000
|140
|2004.01.06 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7192
|0.0000
|141
|2004.01.07 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7265
|0.0000
|142
|2004.01.07 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7265
|0.0000
|143
|2004.01.07 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7265
|0.0000
|144
|2004.01.07 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7265
|0.0000
|145
|2004.01.08 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7329
|0.0000
|146
|2004.01.08 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7329
|0.0000
|147
|2004.01.08 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7329
|0.0000
|148
|2004.01.08 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7329
|0.0000
|149
|2004.01.09 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7349
|0.0000
|150
|2004.01.09 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7349
|0.0000
|151
|2004.01.09 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7349
|0.0000
|152
|2004.01.09 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7349
|0.0000
|153
|2004.01.12 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7370
|0.0000
|154
|2004.01.12 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7370
|0.0000
|155
|2004.01.12 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7370
|0.0000
|156
|2004.01.12 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7370
|0.0000
|157
|2004.01.13 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7381
|0.0000
|158
|2004.01.13 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7381
|0.0000
|159
|2004.01.13 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7381
|0.0000
|160
|2004.01.13 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7381
|0.0000
|161
|2004.01.15 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7429
|0.0000
|162
|2004.01.15 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7429
|0.0000
|163
|2004.01.15 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7429
|0.0000
|164
|2004.01.15 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7429
|0.0000
|165
|2004.01.16 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7491
|0.0000
|166
|2004.01.16 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7491
|0.0000
|167
|2004.01.16 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7491
|0.0000
|168
|2004.01.16 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7491
|0.0000
|169
|2004.01.19 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7597
|0.0000
|170
|2004.01.19 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7597
|0.0000
|171
|2004.01.19 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7597
|0.0000
|172
|2004.01.19 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7597
|0.0000
|173
|2004.01.22 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7615
|0.0000
|174
|2004.01.22 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7615
|0.0000
|175
|2004.01.22 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7615
|0.0000
|176
|2004.01.22 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7615
|0.0000
|177
|2004.01.23 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7630
|0.0000
|178
|2004.01.23 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7630
|0.0000
|179
|2004.01.23 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7630
|0.0000
|180
|2004.01.23 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7630
|0.0000
|181
|2004.01.26 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7696
|0.0000
|182
|2004.01.26 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7696
|0.0000
|183
|2004.01.26 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7696
|0.0000
|184
|2004.01.26 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7696
|0.0000
|185
|2004.01.28 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7726
|0.0000
|186
|2004.01.28 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7726
|0.0000
|187
|2004.01.28 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7726
|0.0000
|188
|2004.01.28 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7726
|0.0000
|189
|2004.01.29 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7766
|0.0000
|190
|2004.01.29 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7766
|0.0000
|191
|2004.01.29 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7766
|0.0000
|192
|2004.01.29 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7766
|0.0000
|193
|2004.01.30 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7806
|0.0000
|194
|2004.01.30 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7806
|0.0000
|195
|2004.01.30 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7806
|0.0000
|196
|2004.01.30 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7806
|0.0000
|197
|2004.02.02 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7822
|0.0000
|198
|2004.02.02 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7822
|0.0000
|199
|2004.02.02 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7822
|0.0000
|200
|2004.02.02 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7822
|0.0000
|201
|2004.02.17 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.7823
|0.0000
|202
|2004.02.17 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.7823
|0.0000
|203
|2004.02.17 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.7823
|0.0000
|204
|2004.02.17 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.7823
|0.0000
|205
|2004.02.18 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.8015
|0.0000
|206
|2004.02.18 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.8015
|0.0000
|207
|2004.02.18 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.8015
|0.0000
|208
|2004.02.18 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.8015
|0.0000
|209
|2004.02.25 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.8056
|0.0000
|210
|2004.02.25 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.8056
|0.0000
|211
|2004.02.25 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.8056
|0.0000
|212
|2004.02.25 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.8056
|0.0000
|213
|2004.03.01 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.8135
|0.0000
|214
|2004.03.01 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.8135
|0.0000
|215
|2004.03.01 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.8135
|0.0000
|216
|2004.03.01 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.8135
|0.0000
|217
|2004.03.02 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.8190
|0.0000
|218
|2004.03.02 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.8190
|0.0000
|219
|2004.03.02 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.8190
|0.0000
|220
|2004.03.02 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.8190
|0.0000
|221
|2004.03.03 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.6551
|1.8282
|0.0000
|222
|2004.03.03 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.6624
|1.8282
|0.0000
|223
|2004.03.03 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.6697
|1.8282
|0.0000
|224
|2004.03.03 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.6771
|1.8282
|0.0000
|225
|2004.03.03 14:19
|s/l
|10
|1.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|17020.88
|39421.27
|226
|2004.03.03 14:19
|s/l
|11
|1.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|16298.01
|55719.28
|227
|2004.03.03 14:19
|s/l
|12
|1.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|15573.37
|71292.65
|228
|2004.03.03 14:19
|s/l
|13
|1.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|14845.86
|86138.51
|229
|2004.03.03 14:19
|buy stop
|14
|1.00
|1.9144
|1.8712
|0.0000
|230
|2004.03.03 14:19
|sell stop
|15
|1.00
|1.7381
|1.7813
|0.0000
|231
|2004.03.04 00:00
|delete
|15
|1.00
|1.7381
|1.7813
|0.0000
|232
|2004.03.04 00:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.7429
|1.7873
|0.0000
|233
|2004.03.05 00:00
|delete
|16
|1.00
|1.7429
|1.7873
|0.0000
|234
|2004.03.05 00:00
|sell stop
|17
|1.00
|1.7491
|1.7943
|0.0000
|235
|2004.03.08 00:00
|delete
|17
|1.00
|1.7491
|1.7943
|0.0000
|236
|2004.03.08 00:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.7597
|1.8061
|0.0000
|237
|2004.03.11 00:00
|delete
|18
|1.00
|1.7597
|1.8061
|0.0000
|238
|2004.03.11 00:00
|sell stop
|19
|1.00
|1.7615
|1.8097
|0.0000
|239
|2004.03.12 00:00
|delete
|19
|1.00
|1.7615
|1.8097
|0.0000
|240
|2004.03.12 00:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.7630
|1.8128
|0.0000
|241
|2004.03.15 00:00
|delete
|20
|1.00
|1.7630
|1.8128
|0.0000
|242
|2004.03.15 00:00
|sell stop
|21
|1.00
|1.7696
|1.8196
|0.0000
|243
|2004.03.17 00:00
|delete
|21
|1.00
|1.7696
|1.8196
|0.0000
|244
|2004.03.17 00:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.7726
|1.8234
|0.0000
|245
|2004.03.18 00:00
|delete
|22
|1.00
|1.7726
|1.8234
|0.0000
|246
|2004.03.18 00:00
|sell stop
|23
|1.00
|1.7766
|1.8254
|0.0000
|247
|2004.03.19 00:00
|delete
|23
|1.00
|1.7766
|1.8254
|0.0000
|248
|2004.03.19 00:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.7806
|1.8308
|0.0000
|249
|2004.03.22 00:00
|delete
|24
|1.00
|1.7806
|1.8308
|0.0000
|250
|2004.03.22 00:00
|sell stop
|25
|1.00
|1.7822
|1.8292
|0.0000
|251
|2004.04.06 00:00
|delete
|25
|1.00
|1.7822
|1.8292
|0.0000
|252
|2004.04.06 00:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.7823
|1.8275
|0.0000
|253
|2004.04.07 00:00
|delete
|26
|1.00
|1.7823
|1.8275
|0.0000
|254
|2004.04.07 00:00
|sell stop
|27
|1.00
|1.7907
|1.8347
|0.0000
|255
|2004.04.14 16:07
|sell
|27
|1.00
|1.7907
|1.8347
|0.0000
|256
|2004.04.14 16:07
|delete
|14
|1.00
|1.9144
|1.8712
|0.0000
|257
|2004.04.14 16:07
|sell stop
|28
|1.00
|1.7808
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.04.15 06:19
|sell
|28
|1.00
|1.7808
|0.0000
|0.0000
|259
|2004.04.15 06:19
|sell stop
|29
|1.00
|1.7703
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.04.15 06:19
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8226
|0.0000
|261
|2004.04.15 06:19
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8226
|0.0000
|262
|2004.04.16 00:00
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8224
|0.0000
|263
|2004.04.16 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8224
|0.0000
|264
|2004.04.21 11:31
|sell
|29
|1.00
|1.7703
|0.0000
|0.0000
|265
|2004.04.21 11:31
|sell stop
|30
|1.00
|1.7595
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.04.21 11:31
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8135
|0.0000
|267
|2004.04.21 11:31
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8135
|0.0000
|268
|2004.04.21 11:31
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.8135
|0.0000
|269
|2004.04.22 00:00
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8123
|0.0000
|270
|2004.04.22 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8123
|0.0000
|271
|2004.04.22 00:00
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.8123
|0.0000
|272
|2004.04.23 00:00
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8111
|0.0000
|273
|2004.04.23 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8111
|0.0000
|274
|2004.04.23 00:00
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.8111
|0.0000
|275
|2004.04.26 00:00
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8105
|0.0000
|276
|2004.04.26 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8105
|0.0000
|277
|2004.04.26 00:00
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.8105
|0.0000
|278
|2004.04.29 13:42
|sell
|30
|1.00
|1.7595
|0.0000
|0.0000
|279
|2004.04.29 13:42
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.8009
|0.0000
|280
|2004.04.29 13:42
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.8009
|0.0000
|281
|2004.04.29 13:42
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.8009
|0.0000
|282
|2004.04.29 13:42
|modify
|30
|1.00
|1.7595
|1.8009
|0.0000
|283
|2004.05.03 00:00
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.7993
|0.0000
|284
|2004.05.03 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.7993
|0.0000
|285
|2004.05.03 00:00
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.7993
|0.0000
|286
|2004.05.03 00:00
|modify
|30
|1.00
|1.7595
|1.7993
|0.0000
|287
|2004.05.04 00:00
|modify
|27
|1.00
|1.7907
|1.7983
|0.0000
|288
|2004.05.04 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.7808
|1.7983
|0.0000
|289
|2004.05.04 00:00
|modify
|29
|1.00
|1.7703
|1.7983
|0.0000
|290
|2004.05.04 00:00
|modify
|30
|1.00
|1.7595
|1.7983
|0.0000
|291
|2004.05.05 00:06
|s/l
|27
|1.00
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|-758.34
|85380.17
|292
|2004.05.05 00:06
|s/l
|28
|1.00
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|-1748.58
|83631.59
|293
|2004.05.05 00:06
|s/l
|29
|1.00
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|-2798.89
|80832.70
|294
|2004.05.05 00:06
|s/l
|30
|1.00
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|-3879.68
|76953.01
|295
|2004.05.05 00:06
|buy stop
|31
|1.00
|1.9144
|1.8754
|0.0000
|296
|2004.05.05 00:06
|sell stop
|32
|1.00
|1.7579
|1.7969
|0.0000
|297
|2004.05.06 00:00
|delete
|31
|1.00
|1.9144
|1.8754
|0.0000
|298
|2004.05.06 00:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.9000
|1.8606
|0.0000
|299
|2004.05.10 00:00
|delete
|33
|1.00
|1.9000
|1.8606
|0.0000
|300
|2004.05.10 00:00
|buy stop
|34
|1.00
|1.8947
|1.8545
|0.0000
|301
|2004.05.11 13:45
|sell
|32
|1.00
|1.7579
|1.7969
|0.0000
|302
|2004.05.11 13:45
|delete
|34
|1.00
|1.8947
|1.8545
|0.0000
|303
|2004.05.11 13:45
|sell stop
|35
|1.00
|1.7476
|0.0000
|0.0000
|304
|2004.05.25 09:01
|s/l
|32
|1.00
|1.7969
|1.7969
|0.0000
|-3898.89
|73054.12
|305
|2004.05.25 09:01
|buy stop
|36
|1.00
|1.8611
|1.8237
|0.0000
|306
|2004.05.25 09:01
|delete
|35
|1.00
|1.7476
|0.0000
|0.0000
|307
|2004.05.25 09:01
|sell stop
|37
|1.00
|1.7477
|1.7851
|0.0000
|308
|2004.06.18 00:00
|delete
|36
|1.00
|1.8611
|1.8237
|0.0000
|309
|2004.06.18 00:00
|buy stop
|38
|1.00
|1.8576
|1.8228
|0.0000
|310
|2004.06.21 00:00
|delete
|38
|1.00
|1.8576
|1.8228
|0.0000
|311
|2004.06.21 00:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.8489
|1.8147
|0.0000
|312
|2004.07.07 09:06
|buy
|39
|1.00
|1.8489
|1.8147
|0.0000
|313
|2004.07.07 09:06
|delete
|37
|1.00
|1.7477
|1.7851
|0.0000
|314
|2004.07.07 09:06
|buy stop
|40
|1.00
|1.8575
|0.0000
|0.0000
|315
|2004.07.07 18:39
|buy
|40
|1.00
|1.8575
|0.0000
|0.0000
|316
|2004.07.07 18:39
|buy stop
|41
|1.00
|1.8661
|0.0000
|0.0000
|317
|2004.07.07 18:39
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8233
|0.0000
|318
|2004.07.07 18:39
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8233
|0.0000
|319
|2004.07.09 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8245
|0.0000
|320
|2004.07.09 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8245
|0.0000
|321
|2004.07.12 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8259
|0.0000
|322
|2004.07.12 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8259
|0.0000
|323
|2004.07.12 11:20
|buy
|41
|1.00
|1.8661
|0.0000
|0.0000
|324
|2004.07.12 11:20
|buy stop
|42
|1.00
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|325
|2004.07.12 11:20
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8345
|0.0000
|326
|2004.07.12 11:20
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8345
|0.0000
|327
|2004.07.12 11:20
|modify
|41
|1.00
|1.8661
|1.8345
|0.0000
|328
|2004.07.13 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8351
|0.0000
|329
|2004.07.13 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8351
|0.0000
|330
|2004.07.13 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.8661
|1.8351
|0.0000
|331
|2004.07.14 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8363
|0.0000
|332
|2004.07.14 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8363
|0.0000
|333
|2004.07.14 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.8661
|1.8363
|0.0000
|334
|2004.07.15 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8365
|0.0000
|335
|2004.07.15 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8365
|0.0000
|336
|2004.07.15 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.8661
|1.8365
|0.0000
|337
|2004.07.16 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8371
|0.0000
|338
|2004.07.16 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8371
|0.0000
|339
|2004.07.16 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.8661
|1.8371
|0.0000
|340
|2004.07.16 16:57
|buy
|42
|1.00
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|341
|2004.07.16 16:57
|modify
|39
|1.00
|1.8489
|1.8450
|0.0000
|342
|2004.07.16 16:57
|modify
|40
|1.00
|1.8575
|1.8450
|0.0000
|343
|2004.07.16 16:57
|modify
|41
|1.00
|1.8661
|1.8450
|0.0000
|344
|2004.07.16 16:57
|modify
|42
|1.00
|1.8740
|1.8450
|0.0000
|345
|2004.07.21 12:49
|s/l
|39
|1.00
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|-414.99
|72639.13
|346
|2004.07.21 12:49
|s/l
|40
|1.00
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|-1274.99
|71364.15
|347
|2004.07.21 12:49
|s/l
|41
|1.00
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|-2126.06
|69238.09
|348
|2004.07.21 12:49
|s/l
|42
|1.00
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|-2905.35
|66332.73
|349
|2004.07.21 12:49
|buy stop
|43
|1.00
|1.8775
|1.8473
|0.0000
|350
|2004.07.21 12:49
|sell stop
|44
|1.00
|1.7477
|1.7779
|0.0000
|351
|2004.08.02 00:00
|delete
|44
|1.00
|1.7477
|1.7779
|0.0000
|352
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|45
|1.00
|1.7569
|1.7873
|0.0000
|353
|2004.08.03 00:00
|delete
|45
|1.00
|1.7569
|1.7873
|0.0000
|354
|2004.08.03 00:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.7608
|1.7916
|0.0000
|355
|2004.08.04 00:00
|delete
|46
|1.00
|1.7608
|1.7916
|0.0000
|356
|2004.08.04 00:00
|sell stop
|47
|1.00
|1.7629
|1.7933
|0.0000
|357
|2004.08.05 00:00
|delete
|47
|1.00
|1.7629
|1.7933
|0.0000
|358
|2004.08.05 00:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.7638
|1.7934
|0.0000
|359
|2004.08.06 00:00
|delete
|48
|1.00
|1.7638
|1.7934
|0.0000
|360
|2004.08.06 00:00
|sell stop
|49
|1.00
|1.7731
|1.8027
|0.0000
|361
|2004.08.09 00:00
|delete
|49
|1.00
|1.7731
|1.8027
|0.0000
|362
|2004.08.09 00:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.7821
|1.8131
|0.0000
|363
|2004.08.10 00:00
|delete
|50
|1.00
|1.7821
|1.8131
|0.0000
|364
|2004.08.10 00:00
|sell stop
|51
|1.00
|1.7886
|1.8194
|0.0000
|365
|2004.08.11 00:00
|delete
|51
|1.00
|1.7886
|1.8194
|0.0000
|366
|2004.08.11 00:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.8010
|1.8322
|0.0000
|367
|2004.08.24 15:26
|sell
|52
|1.00
|1.8010
|1.8322
|0.0000
|368
|2004.08.24 15:26
|delete
|43
|1.00
|1.8775
|1.8473
|0.0000
|369
|2004.08.24 15:26
|sell stop
|53
|1.00
|1.7933
|0.0000
|0.0000
|370
|2004.08.24 18:05
|sell
|53
|1.00
|1.7933
|0.0000
|0.0000
|371
|2004.08.24 18:05
|sell stop
|54
|1.00
|1.7856
|0.0000
|0.0000
|372
|2004.08.24 18:05
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8243
|0.0000
|373
|2004.08.24 18:05
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8243
|0.0000
|374
|2004.08.25 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8239
|0.0000
|375
|2004.08.25 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8239
|0.0000
|376
|2004.08.27 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8227
|0.0000
|377
|2004.08.27 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8227
|0.0000
|378
|2004.08.30 07:50
|sell
|54
|1.00
|1.7856
|0.0000
|0.0000
|379
|2004.08.30 07:50
|sell stop
|55
|1.00
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|380
|2004.08.30 07:50
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8152
|0.0000
|381
|2004.08.30 07:50
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8152
|0.0000
|382
|2004.08.30 07:50
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8152
|0.0000
|383
|2004.08.31 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8150
|0.0000
|384
|2004.08.31 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8150
|0.0000
|385
|2004.08.31 00:00
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8150
|0.0000
|386
|2004.09.03 23:59
|sell
|55
|1.00
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|387
|2004.09.03 23:59
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8084
|0.0000
|388
|2004.09.03 23:59
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8084
|0.0000
|389
|2004.09.03 23:59
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8084
|0.0000
|390
|2004.09.03 23:59
|modify
|55
|1.00
|1.7782
|1.8084
|0.0000
|391
|2004.09.06 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8078
|0.0000
|392
|2004.09.06 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8078
|0.0000
|393
|2004.09.06 00:00
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8078
|0.0000
|394
|2004.09.06 00:00
|modify
|55
|1.00
|1.7782
|1.8078
|0.0000
|395
|2004.09.08 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8076
|0.0000
|396
|2004.09.08 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8076
|0.0000
|397
|2004.09.08 00:00
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8076
|0.0000
|398
|2004.09.08 00:00
|modify
|55
|1.00
|1.7782
|1.8076
|0.0000
|399
|2004.09.13 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8062
|0.0000
|400
|2004.09.13 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8062
|0.0000
|401
|2004.09.13 00:00
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8062
|0.0000
|402
|2004.09.13 00:00
|modify
|55
|1.00
|1.7782
|1.8062
|0.0000
|403
|2004.09.15 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8010
|1.8054
|0.0000
|404
|2004.09.15 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.7933
|1.8054
|0.0000
|405
|2004.09.15 00:00
|modify
|54
|1.00
|1.7856
|1.8054
|0.0000
|406
|2004.09.15 00:00
|modify
|55
|1.00
|1.7782
|1.8054
|0.0000
|407
|2004.09.24 15:34
|s/l
|52
|1.00
|1.8054
|1.8054
|0.0000
|-437.39
|65895.34
|408
|2004.09.24 15:34
|s/l
|53
|1.00
|1.8054
|1.8054
|0.0000
|-1207.39
|64687.94
|409
|2004.09.24 15:34
|s/l
|54
|1.00
|1.8054
|1.8054
|0.0000
|-1977.87
|62710.08
|410
|2004.09.24 15:34
|s/l
|55
|1.00
|1.8054
|1.8054
|0.0000
|-2718.34
|59991.73
|411
|2004.09.24 15:34
|buy stop
|56
|1.00
|1.8775
|1.8491
|0.0000
|412
|2004.09.24 15:34
|sell stop
|57
|1.00
|1.7708
|1.7992
|0.0000
|413
|2004.10.05 00:00
|delete
|56
|1.00
|1.8775
|1.8491
|0.0000
|414
|2004.10.05 00:00
|buy stop
|58
|1.00
|1.8687
|1.8401
|0.0000
|415
|2004.10.06 00:00
|delete
|58
|1.00
|1.8687
|1.8401
|0.0000
|416
|2004.10.06 00:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.8550
|1.8270
|0.0000
|417
|2004.10.07 00:00
|delete
|59
|1.00
|1.8550
|1.8270
|0.0000
|418
|2004.10.07 00:00
|buy stop
|60
|1.00
|1.8494
|1.8218
|0.0000
|419
|2004.10.08 00:00
|delete
|60
|1.00
|1.8494
|1.8218
|0.0000
|420
|2004.10.08 00:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.8471
|1.8193
|0.0000
|421
|2004.10.25 00:00
|delete
|61
|1.00
|1.8471
|1.8193
|0.0000
|422
|2004.10.25 00:00
|buy stop
|62
|1.00
|1.8467
|1.8205
|0.0000
|423
|2004.11.02 00:00
|delete
|62
|1.00
|1.8467
|1.8205
|0.0000
|424
|2004.11.02 00:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.8452
|1.8192
|0.0000
|425
|2004.11.03 15:24
|buy
|63
|1.00
|1.8452
|1.8192
|0.0000
|426
|2004.11.03 15:24
|delete
|57
|1.00
|1.7708
|1.7992
|0.0000
|427
|2004.11.03 15:24
|buy stop
|64
|1.00
|1.8518
|0.0000
|0.0000
|428
|2004.11.05 18:02
|buy
|64
|1.00
|1.8518
|0.0000
|0.0000
|429
|2004.11.05 18:02
|buy stop
|65
|1.00
|1.8586
|0.0000
|0.0000
|430
|2004.11.05 18:02
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8248
|0.0000
|431
|2004.11.05 18:02
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8248
|0.0000
|432
|2004.11.08 11:41
|buy
|65
|1.00
|1.8586
|0.0000
|0.0000
|433
|2004.11.08 11:41
|buy stop
|66
|1.00
|1.8656
|0.0000
|0.0000
|434
|2004.11.08 11:41
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8306
|0.0000
|435
|2004.11.08 11:41
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8306
|0.0000
|436
|2004.11.08 11:41
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8306
|0.0000
|437
|2004.11.10 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8308
|0.0000
|438
|2004.11.10 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8308
|0.0000
|439
|2004.11.10 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8308
|0.0000
|440
|2004.11.23 12:41
|buy
|66
|1.00
|1.8656
|0.0000
|0.0000
|441
|2004.11.23 12:41
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8372
|0.0000
|442
|2004.11.23 12:41
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8372
|0.0000
|443
|2004.11.23 12:41
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8372
|0.0000
|444
|2004.11.23 12:41
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8372
|0.0000
|445
|2004.11.26 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8378
|0.0000
|446
|2004.11.26 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8378
|0.0000
|447
|2004.11.26 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8378
|0.0000
|448
|2004.11.26 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8378
|0.0000
|449
|2004.12.22 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8672
|0.0000
|450
|2004.12.22 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8672
|0.0000
|451
|2004.12.22 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8672
|0.0000
|452
|2004.12.22 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8672
|0.0000
|453
|2004.12.23 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8795
|0.0000
|454
|2004.12.23 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8795
|0.0000
|455
|2004.12.23 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8795
|0.0000
|456
|2004.12.23 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8795
|0.0000
|457
|2004.12.24 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8831
|0.0000
|458
|2004.12.24 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8831
|0.0000
|459
|2004.12.24 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8831
|0.0000
|460
|2004.12.24 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8831
|0.0000
|461
|2004.12.27 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8847
|0.0000
|462
|2004.12.27 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8847
|0.0000
|463
|2004.12.27 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8847
|0.0000
|464
|2004.12.27 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8847
|0.0000
|465
|2004.12.28 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.8866
|0.0000
|466
|2004.12.28 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.8866
|0.0000
|467
|2004.12.28 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.8866
|0.0000
|468
|2004.12.28 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.8866
|0.0000
|469
|2004.12.29 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.8452
|1.9012
|0.0000
|470
|2004.12.29 00:00
|modify
|64
|1.00
|1.8518
|1.9012
|0.0000
|471
|2004.12.29 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.8586
|1.9012
|0.0000
|472
|2004.12.29 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.8656
|1.9012
|0.0000
|473
|2005.01.03 05:48
|s/l
|63
|1.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|5491.13
|65482.87
|474
|2005.01.03 05:48
|s/l
|64
|1.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|4838.27
|70321.14
|475
|2005.01.03 05:48
|s/l
|65
|1.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|4160.06
|74481.19
|476
|2005.01.03 05:48
|s/l
|66
|1.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|3486.83
|77968.02
|477
|2005.01.03 05:48
|buy stop
|67
|1.00
|1.9553
|1.9173
|0.0000
|478
|2005.01.03 05:48
|sell stop
|68
|1.00
|1.7924
|1.8304
|0.0000
|479
|2005.01.05 00:00
|delete
|68
|1.00
|1.7924
|1.8304
|0.0000
|480
|2005.01.05 00:00
|sell stop
|69
|1.00
|1.8010
|1.8416
|0.0000
|481
|2005.01.06 00:00
|delete
|69
|1.00
|1.8010
|1.8416
|0.0000
|482
|2005.01.06 00:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.8155
|1.8549
|0.0000
|483
|2005.01.07 00:00
|delete
|70
|1.00
|1.8155
|1.8549
|0.0000
|484
|2005.01.07 00:00
|sell stop
|71
|1.00
|1.8193
|1.8579
|0.0000
|485
|2005.01.14 00:00
|delete
|71
|1.00
|1.8193
|1.8579
|0.0000
|486
|2005.01.14 00:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.8281
|1.8633
|0.0000
|487
|2005.01.17 00:00
|delete
|72
|1.00
|1.8281
|1.8633
|0.0000
|488
|2005.01.17 00:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.8296
|1.8650
|0.0000
|489
|2005.01.18 00:00
|delete
|73
|1.00
|1.8296
|1.8650
|0.0000
|490
|2005.01.18 00:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.8299
|1.8657
|0.0000
|491
|2005.01.19 00:00
|delete
|74
|1.00
|1.8299
|1.8657
|0.0000
|492
|2005.01.19 00:00
|sell stop
|75
|1.00
|1.8302
|1.8656
|0.0000
|493
|2005.01.24 00:00
|delete
|75
|1.00
|1.8302
|1.8656
|0.0000
|494
|2005.01.24 00:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.8376
|1.8742
|0.0000
|495
|2005.01.28 00:00
|delete
|76
|1.00
|1.8376
|1.8742
|0.0000
|496
|2005.01.28 00:00
|sell stop
|77
|1.00
|1.8407
|1.8763
|0.0000
|497
|2005.01.31 00:00
|delete
|77
|1.00
|1.8407
|1.8763
|0.0000
|498
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|78
|1.00
|1.8437
|1.8787
|0.0000
|499
|2005.02.01 00:00
|delete
|78
|1.00
|1.8437
|1.8787
|0.0000
|500
|2005.02.01 00:00
|sell stop
|79
|1.00
|1.8445
|1.8787
|0.0000
|501
|2005.02.02 00:00
|delete
|79
|1.00
|1.8445
|1.8787
|0.0000
|502
|2005.02.02 00:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.8468
|1.8790
|0.0000
|503
|2005.02.07 00:00
|delete
|80
|1.00
|1.8468
|1.8790
|0.0000
|504
|2005.02.07 00:00
|sell stop
|81
|1.00
|1.8520
|1.8828
|0.0000
|505
|2005.02.08 00:00
|delete
|81
|1.00
|1.8520
|1.8828
|0.0000
|506
|2005.02.08 00:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.8522
|1.8840
|0.0000
|507
|2005.02.08 12:55
|sell
|82
|1.00
|1.8522
|1.8840
|0.0000
|508
|2005.02.08 12:55
|delete
|67
|1.00
|1.9553
|1.9173
|0.0000
|509
|2005.02.08 12:55
|sell stop
|83
|1.00
|1.8443
|0.0000
|0.0000
|510
|2005.02.14 11:49
|s/l
|82
|1.00
|1.8840
|1.8840
|0.0000
|-3179.53
|74788.49
|511
|2005.02.14 11:49
|buy stop
|84
|1.00
|1.9553
|1.9249
|0.0000
|512
|2005.02.14 11:49
|delete
|83
|1.00
|1.8443
|0.0000
|0.0000
|513
|2005.02.14 11:49
|sell stop
|85
|1.00
|1.8508
|1.8812
|0.0000
|514
|2005.03.04 00:00
|delete
|84
|1.00
|1.9553
|1.9249
|0.0000
|515
|2005.03.04 00:00
|buy stop
|86
|1.00
|1.9508
|1.9228
|0.0000
|516
|2005.03.08 00:00
|delete
|86
|1.00
|1.9508
|1.9228
|0.0000
|517
|2005.03.08 00:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.9494
|1.9218
|0.0000
|518
|2005.03.09 00:00
|delete
|87
|1.00
|1.9494
|1.9218
|0.0000
|519
|2005.03.09 00:00
|buy stop
|88
|1.00
|1.9421
|1.9133
|0.0000
|520
|2005.03.16 00:00
|delete
|88
|1.00
|1.9421
|1.9133
|0.0000
|521
|2005.03.16 00:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.9355
|1.9081
|0.0000
|522
|2005.03.21 00:00
|delete
|89
|1.00
|1.9355
|1.9081
|0.0000
|523
|2005.03.21 00:00
|buy stop
|90
|1.00
|1.9327
|1.9053
|0.0000
|524
|2005.04.29 00:00
|delete
|85
|1.00
|1.8508
|1.8812
|0.0000
|525
|2005.04.29 00:00
|sell stop
|91
|1.00
|1.8591
|1.8877
|0.0000
|526
|2005.05.13 11:46
|sell
|91
|1.00
|1.8591
|1.8877
|0.0000
|527
|2005.05.13 11:46
|delete
|90
|1.00
|1.9327
|1.9053
|0.0000
|528
|2005.05.13 11:46
|sell stop
|92
|1.00
|1.8524
|0.0000
|0.0000
|529
|2005.05.13 18:22
|sell
|92
|1.00
|1.8524
|0.0000
|0.0000
|530
|2005.05.13 18:22
|sell stop
|93
|1.00
|1.8457
|0.0000
|0.0000
|531
|2005.05.13 18:22
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8792
|0.0000
|532
|2005.05.13 18:22
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8792
|0.0000
|533
|2005.05.16 09:10
|sell
|93
|1.00
|1.8457
|0.0000
|0.0000
|534
|2005.05.16 09:10
|sell stop
|94
|1.00
|1.8390
|0.0000
|0.0000
|535
|2005.05.16 09:10
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8725
|0.0000
|536
|2005.05.16 09:10
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8725
|0.0000
|537
|2005.05.16 09:10
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8725
|0.0000
|538
|2005.05.16 11:07
|sell
|94
|1.00
|1.8390
|0.0000
|0.0000
|539
|2005.05.16 11:07
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8658
|0.0000
|540
|2005.05.16 11:07
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8658
|0.0000
|541
|2005.05.16 11:07
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8658
|0.0000
|542
|2005.05.16 11:07
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8658
|0.0000
|543
|2005.05.18 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8648
|0.0000
|544
|2005.05.18 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8648
|0.0000
|545
|2005.05.18 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8648
|0.0000
|546
|2005.05.18 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8648
|0.0000
|547
|2005.05.20 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8644
|0.0000
|548
|2005.05.20 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8644
|0.0000
|549
|2005.05.20 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8644
|0.0000
|550
|2005.05.20 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8644
|0.0000
|551
|2005.05.31 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8636
|0.0000
|552
|2005.05.31 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8636
|0.0000
|553
|2005.05.31 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8636
|0.0000
|554
|2005.05.31 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8636
|0.0000
|555
|2005.07.07 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8334
|0.0000
|556
|2005.07.07 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8334
|0.0000
|557
|2005.07.07 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8334
|0.0000
|558
|2005.07.07 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8334
|0.0000
|559
|2005.07.21 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8317
|0.0000
|560
|2005.07.21 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8317
|0.0000
|561
|2005.07.21 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8317
|0.0000
|562
|2005.07.21 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8317
|0.0000
|563
|2005.07.26 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8302
|0.0000
|564
|2005.07.26 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8302
|0.0000
|565
|2005.07.26 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8302
|0.0000
|566
|2005.07.26 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8302
|0.0000
|567
|2005.07.27 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8181
|0.0000
|568
|2005.07.27 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8181
|0.0000
|569
|2005.07.27 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8181
|0.0000
|570
|2005.07.27 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8181
|0.0000
|571
|2005.07.28 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.8106
|0.0000
|572
|2005.07.28 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.8106
|0.0000
|573
|2005.07.28 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.8106
|0.0000
|574
|2005.07.28 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.8106
|0.0000
|575
|2005.07.29 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.7919
|0.0000
|576
|2005.07.29 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.7919
|0.0000
|577
|2005.07.29 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.7919
|0.0000
|578
|2005.07.29 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.7919
|0.0000
|579
|2005.08.01 00:00
|modify
|91
|1.00
|1.8591
|1.7790
|0.0000
|580
|2005.08.01 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.8524
|1.7790
|0.0000
|581
|2005.08.01 00:00
|modify
|93
|1.00
|1.8457
|1.7790
|0.0000
|582
|2005.08.01 00:00
|modify
|94
|1.00
|1.8390
|1.7790
|0.0000
|583
|2005.08.03 12:19
|s/l
|91
|1.00
|1.7790
|1.7790
|0.0000
|8016.32
|82804.81
|584
|2005.08.03 12:19
|s/l
|92
|1.00
|1.7790
|1.7790
|0.0000
|7346.32
|90151.13
|585
|2005.08.03 12:19
|s/l
|93
|1.00
|1.7790
|1.7790
|0.0000
|6676.24
|96827.37
|586
|2005.08.03 12:19
|s/l
|94
|1.00
|1.7790
|1.7790
|0.0000
|6006.24
|102833.60
|587
|2005.08.03 12:19
|buy stop
|95
|1.00
|1.8436
|1.8110
|0.0000
|588
|2005.08.03 12:19
|sell stop
|96
|1.00
|1.7272
|1.7598
|0.0000
|589
|2005.08.05 00:00
|delete
|95
|1.00
|1.8436
|1.8110
|0.0000
|590
|2005.08.05 00:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.8405
|1.8075
|0.0000
|591
|2005.08.25 00:00
|delete
|97
|1.00
|1.8405
|1.8075
|0.0000
|592
|2005.08.25 00:00
|buy stop
|98
|1.00
|1.8334
|1.8078
|0.0000
|593
|2005.09.01 23:59
|buy
|98
|1.00
|1.8334
|1.8078
|0.0000
|594
|2005.09.01 23:59
|delete
|96
|1.00
|1.7272
|1.7598
|0.0000
|595
|2005.09.01 23:59
|buy stop
|99
|1.00
|1.8399
|0.0000
|0.0000
|596
|2005.09.02 11:12
|buy
|99
|1.00
|1.8399
|0.0000
|0.0000
|597
|2005.09.02 11:12
|buy stop
|100
|1.00
|1.8470
|0.0000
|0.0000
|598
|2005.09.02 11:12
|modify
|98
|1.00
|1.8334
|1.8117
|0.0000
|599
|2005.09.02 11:12
|modify
|99
|1.00
|1.8399
|1.8117
|0.0000
|600
|2005.09.05 05:00
|buy
|100
|1.00
|1.8470
|0.0000
|0.0000
|601
|2005.09.05 05:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.8542
|0.0000
|0.0000
|602
|2005.09.05 05:00
|modify
|98
|1.00
|1.8334
|1.8184
|0.0000
|603
|2005.09.05 05:00
|modify
|99
|1.00
|1.8399
|1.8184
|0.0000
|604
|2005.09.05 05:00
|modify
|100
|1.00
|1.8470
|1.8184
|0.0000
|605
|2005.09.06 00:00
|modify
|98
|1.00
|1.8334
|1.8190
|0.0000
|606
|2005.09.06 00:00
|modify
|99
|1.00
|1.8399
|1.8190
|0.0000
|607
|2005.09.06 00:00
|modify
|100
|1.00
|1.8470
|1.8190
|0.0000
|608
|2005.09.08 00:00
|modify
|98
|1.00
|1.8334
|1.8192
|0.0000
|609
|2005.09.08 00:00
|modify
|99
|1.00
|1.8399
|1.8192
|0.0000
|610
|2005.09.08 00:00
|modify
|100
|1.00
|1.8470
|1.8192
|0.0000
|611
|2005.09.09 00:00
|modify
|98
|1.00
|1.8334
|1.8198
|0.0000
|612
|2005.09.09 00:00
|modify
|99
|1.00
|1.8399
|1.8198
|0.0000
|613
|2005.09.09 00:00
|modify
|100
|1.00
|1.8470
|1.8198
|0.0000
|614
|2005.09.13 00:00
|s/l
|98
|1.00
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|-1377.85
|101455.76
|615
|2005.09.13 00:00
|s/l
|99
|1.00
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|-2026.06
|99429.69
|616
|2005.09.13 00:00
|s/l
|100
|1.00
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|-2734.28
|96695.42
|617
|2005.09.13 00:00
|delete
|101
|1.00
|1.8542
|0.0000
|0.0000
|618
|2005.09.13 00:00
|buy stop
|102
|1.00
|1.8500
|1.8214
|0.0000
|619
|2005.09.13 00:00
|sell stop
|103
|1.00
|1.7272
|1.7558
|0.0000
|620
|2005.10.06 00:00
|delete
|103
|1.00
|1.7272
|1.7558
|0.0000
|621
|2005.10.06 00:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.7332
|1.7610
|0.0000
|622
|2005.10.11 00:00
|delete
|104
|1.00
|1.7332
|1.7610
|0.0000
|623
|2005.10.11 00:00
|sell stop
|105
|1.00
|1.7334
|1.7620
|0.0000
|624
|2005.10.13 00:00
|delete
|105
|1.00
|1.7334
|1.7620
|0.0000
|625
|2005.10.13 00:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.7391
|1.7689
|0.0000
|626
|2005.11.08 00:00
|delete
|106
|1.00
|1.7391
|1.7689
|0.0000
|627
|2005.11.08 00:00
|sell stop
|107
|1.00
|1.7390
|1.7714
|0.0000
|628
|2005.11.08 03:12
|sell
|107
|1.00
|1.7390
|1.7714
|0.0000
|629
|2005.11.08 03:12
|delete
|102
|1.00
|1.8500
|1.8214
|0.0000
|630
|2005.11.08 03:12
|sell stop
|108
|1.00
|1.7309
|0.0000
|0.0000
|631
|2005.11.15 14:09
|sell
|108
|1.00
|1.7309
|0.0000
|0.0000
|632
|2005.11.15 14:09
|sell stop
|109
|1.00
|1.7236
|0.0000
|0.0000
|633
|2005.11.15 14:09
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7603
|0.0000
|634
|2005.11.15 14:09
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7603
|0.0000
|635
|2005.11.16 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7601
|0.0000
|636
|2005.11.16 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7601
|0.0000
|637
|2005.11.16 15:32
|sell
|109
|1.00
|1.7236
|0.0000
|0.0000
|638
|2005.11.16 15:32
|sell stop
|110
|1.00
|1.7163
|0.0000
|0.0000
|639
|2005.11.16 15:32
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7528
|0.0000
|640
|2005.11.16 15:32
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7528
|0.0000
|641
|2005.11.16 15:32
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7528
|0.0000
|642
|2005.11.16 16:46
|sell
|110
|1.00
|1.7163
|0.0000
|0.0000
|643
|2005.11.16 16:46
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7455
|0.0000
|644
|2005.11.16 16:46
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7455
|0.0000
|645
|2005.11.16 16:46
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7455
|0.0000
|646
|2005.11.16 16:46
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7455
|0.0000
|647
|2005.11.17 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7453
|0.0000
|648
|2005.11.17 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7453
|0.0000
|649
|2005.11.17 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7453
|0.0000
|650
|2005.11.17 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7453
|0.0000
|651
|2005.11.18 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7445
|0.0000
|652
|2005.11.18 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7445
|0.0000
|653
|2005.11.18 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7445
|0.0000
|654
|2005.11.18 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7445
|0.0000
|655
|2005.11.21 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7443
|0.0000
|656
|2005.11.21 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7443
|0.0000
|657
|2005.11.21 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7443
|0.0000
|658
|2005.11.21 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7443
|0.0000
|659
|2005.11.23 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7437
|0.0000
|660
|2005.11.23 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7437
|0.0000
|661
|2005.11.23 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7437
|0.0000
|662
|2005.11.23 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7437
|0.0000
|663
|2005.11.24 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7431
|0.0000
|664
|2005.11.24 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7431
|0.0000
|665
|2005.11.24 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7431
|0.0000
|666
|2005.11.24 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7431
|0.0000
|667
|2005.11.25 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7423
|0.0000
|668
|2005.11.25 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7423
|0.0000
|669
|2005.11.25 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7423
|0.0000
|670
|2005.11.25 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7423
|0.0000
|671
|2005.11.28 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.7390
|1.7421
|0.0000
|672
|2005.11.28 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.7309
|1.7421
|0.0000
|673
|2005.11.28 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.7236
|1.7421
|0.0000
|674
|2005.11.28 00:00
|modify
|110
|1.00
|1.7163
|1.7421
|0.0000
|675
|2005.12.05 15:44
|s/l
|107
|1.00
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-307.87
|96387.55
|676
|2005.12.05 15:44
|s/l
|108
|1.00
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-1118.42
|95269.13
|677
|2005.12.05 15:44
|s/l
|109
|1.00
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-1848.50
|93420.63
|678
|2005.12.05 15:44
|s/l
|110
|1.00
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-2578.50
|90842.13
|679
|2005.12.05 15:44
|buy stop
|111
|1.00
|1.8151
|1.7885
|0.0000
|680
|2005.12.05 15:44
|sell stop
|112
|1.00
|1.7046
|1.7312
|0.0000
|681
|2005.12.09 00:00
|delete
|111
|1.00
|1.8151
|1.7885
|0.0000
|682
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.7931
|1.7643
|0.0000
|683
|2005.12.12 00:00
|delete
|113
|1.00
|1.7931
|1.7643
|0.0000
|684
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|114
|1.00
|1.7905
|1.7611
|0.0000
|685
|2006.01.17 00:00
|delete
|114
|1.00
|1.7905
|1.7611
|0.0000
|686
|2006.01.17 00:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.7861
|1.7551
|0.0000
|687
|2006.01.18 00:00
|delete
|115
|1.00
|1.7861
|1.7551
|0.0000
|688
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|116
|1.00
|1.7826
|1.7518
|0.0000
|689
|2006.01.19 00:00
|delete
|116
|1.00
|1.7826
|1.7518
|0.0000
|690
|2006.01.19 00:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.7813
|1.7507
|0.0000
|691
|2006.01.23 04:20
|buy
|117
|1.00
|1.7813
|1.7507
|0.0000
|692
|2006.01.23 04:20
|delete
|112
|1.00
|1.7046
|1.7312
|0.0000
|693
|2006.01.23 04:20
|buy stop
|118
|1.00
|1.7888
|0.0000
|0.0000
|694
|2006.01.24 01:36
|buy
|118
|1.00
|1.7888
|0.0000
|0.0000
|695
|2006.01.24 01:36
|buy stop
|119
|1.00
|1.7964
|0.0000
|0.0000
|696
|2006.01.24 01:36
|modify
|117
|1.00
|1.7813
|1.7582
|0.0000
|697
|2006.01.24 01:36
|modify
|118
|1.00
|1.7888
|1.7582
|0.0000
|698
|2006.01.27 00:00
|modify
|117
|1.00
|1.7813
|1.7598
|0.0000
|699
|2006.01.27 00:00
|modify
|118
|1.00
|1.7888
|1.7598
|0.0000
|700
|2006.02.01 00:00
|modify
|117
|1.00
|1.7813
|1.7600
|0.0000
|701
|2006.02.01 00:00
|modify
|118
|1.00
|1.7888
|1.7600
|0.0000
|702
|2006.02.02 00:00
|modify
|117
|1.00
|1.7813
|1.7608
|0.0000
|703
|2006.02.02 00:00
|modify
|118
|1.00
|1.7888
|1.7608
|0.0000
|704
|2006.02.03 17:41
|s/l
|117
|1.00
|1.7608
|1.7608
|0.0000
|-2073.20
|88768.93
|705
|2006.02.03 17:41
|s/l
|118
|1.00
|1.7608
|1.7608
|0.0000
|-2821.42
|85947.51
|706
|2006.02.03 17:41
|delete
|119
|1.00
|1.7964
|0.0000
|0.0000
|707
|2006.02.03 17:41
|buy stop
|120
|1.00
|1.7938
|1.7658
|0.0000
|708
|2006.02.03 17:41
|sell stop
|121
|1.00
|1.7046
|1.7326
|0.0000
|709
|2006.02.16 00:00
|delete
|121
|1.00
|1.7046
|1.7326
|0.0000
|710
|2006.02.16 00:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.7129
|1.7411
|0.0000
|711
|2006.03.17 00:00
|delete
|122
|1.00
|1.7129
|1.7411
|0.0000
|712
|2006.03.17 00:00
|sell stop
|123
|1.00
|1.7162
|1.7396
|0.0000
|713
|2006.03.21 00:00
|delete
|123
|1.00
|1.7162
|1.7396
|0.0000
|714
|2006.03.21 00:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.7231
|1.7463
|0.0000
|715
|2006.04.13 00:00
|delete
|120
|1.00
|1.7938
|1.7658
|0.0000
|716
|2006.04.13 00:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.7892
|1.7648
|0.0000
|717
|2006.04.14 00:00
|delete
|125
|1.00
|1.7892
|1.7648
|0.0000
|718
|2006.04.14 00:00
|buy stop
|126
|1.00
|1.7882
|1.7646
|0.0000
|719
|2006.04.17 00:00
|delete
|126
|1.00
|1.7882
|1.7646
|0.0000
|720
|2006.04.17 00:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.7862
|1.7630
|0.0000
|721
|2006.04.19 00:00
|delete
|127
|1.00
|1.7862
|1.7630
|0.0000
|722
|2006.04.19 00:00
|buy stop
|128
|1.00
|1.7835
|1.7581
|0.0000
|723
|2006.04.19 00:00
|buy
|128
|1.00
|1.7835
|1.7581
|0.0000
|724
|2006.04.19 00:00
|delete
|124
|1.00
|1.7231
|1.7463
|0.0000
|725
|2006.04.19 00:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.7899
|0.0000
|0.0000
|726
|2006.04.19 17:06
|buy
|129
|1.00
|1.7899
|0.0000
|0.0000
|727
|2006.04.19 17:06
|buy stop
|130
|1.00
|1.7963
|0.0000
|0.0000
|728
|2006.04.19 17:06
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.7645
|0.0000
|729
|2006.04.19 17:06
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.7645
|0.0000
|730
|2006.04.27 17:29
|buy
|130
|1.00
|1.7963
|0.0000
|0.0000
|731
|2006.04.27 17:29
|buy stop
|131
|1.00
|1.8030
|0.0000
|0.0000
|732
|2006.04.27 17:29
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.7697
|0.0000
|733
|2006.04.27 17:29
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.7697
|0.0000
|734
|2006.04.27 17:29
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.7697
|0.0000
|735
|2006.04.27 17:47
|buy
|131
|1.00
|1.8030
|0.0000
|0.0000
|736
|2006.04.27 17:47
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.7764
|0.0000
|737
|2006.04.27 17:47
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.7764
|0.0000
|738
|2006.04.27 17:47
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.7764
|0.0000
|739
|2006.04.27 17:47
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.7764
|0.0000
|740
|2006.05.29 00:00
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.8204
|0.0000
|741
|2006.05.29 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.8204
|0.0000
|742
|2006.05.29 00:00
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.8204
|0.0000
|743
|2006.05.29 00:00
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.8204
|0.0000
|744
|2006.05.30 00:00
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.8206
|0.0000
|745
|2006.05.30 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.8206
|0.0000
|746
|2006.05.30 00:00
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.8206
|0.0000
|747
|2006.05.30 00:00
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.8206
|0.0000
|748
|2006.05.31 00:00
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.8334
|0.0000
|749
|2006.05.31 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.8334
|0.0000
|750
|2006.05.31 00:00
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.8334
|0.0000
|751
|2006.05.31 00:00
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.8334
|0.0000
|752
|2006.06.02 00:00
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.8475
|0.0000
|753
|2006.06.02 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.8475
|0.0000
|754
|2006.06.02 00:00
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.8475
|0.0000
|755
|2006.06.02 00:00
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.8475
|0.0000
|756
|2006.06.05 00:00
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.8514
|0.0000
|757
|2006.06.05 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.8514
|0.0000
|758
|2006.06.05 00:00
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.8514
|0.0000
|759
|2006.06.05 00:00
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.8514
|0.0000
|760
|2006.06.07 00:00
|modify
|128
|1.00
|1.7835
|1.8530
|0.0000
|761
|2006.06.07 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.7899
|1.8530
|0.0000
|762
|2006.06.07 00:00
|modify
|130
|1.00
|1.7963
|1.8530
|0.0000
|763
|2006.06.07 00:00
|modify
|131
|1.00
|1.8030
|1.8530
|0.0000
|764
|2006.06.07 16:51
|s/l
|128
|1.00
|1.8530
|1.8530
|0.0000
|6862.55
|92810.06
|765
|2006.06.07 16:51
|s/l
|129
|1.00
|1.8530
|1.8530
|0.0000
|6222.55
|99032.61
|766
|2006.06.07 16:51
|s/l
|130
|1.00
|1.8530
|1.8530
|0.0000
|5600.40
|104633.00
|767
|2006.06.07 16:51
|s/l
|131
|1.00
|1.8530
|1.8530
|0.0000
|4930.40
|109563.40
|768
|2006.06.07 16:51
|buy stop
|132
|1.00
|1.9030
|1.8638
|0.0000
|769
|2006.06.07 16:51
|sell stop
|133
|1.00
|1.7250
|1.7642
|0.0000
|770
|2006.06.20 00:00
|delete
|133
|1.00
|1.7250
|1.7642
|0.0000
|771
|2006.06.20 00:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.7367
|1.7687
|0.0000
|772
|2006.06.21 00:00
|delete
|134
|1.00
|1.7367
|1.7687
|0.0000
|773
|2006.06.21 00:00
|sell stop
|135
|1.00
|1.7377
|1.7697
|0.0000
|774
|2006.06.27 00:00
|delete
|135
|1.00
|1.7377
|1.7697
|0.0000
|775
|2006.06.27 00:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.7394
|1.7706
|0.0000
|776
|2006.06.28 00:00
|delete
|136
|1.00
|1.7394
|1.7706
|0.0000
|777
|2006.06.28 00:00
|sell stop
|137
|1.00
|1.7461
|1.7751
|0.0000
|778
|2006.06.29 00:00
|delete
|137
|1.00
|1.7461
|1.7751
|0.0000
|779
|2006.06.29 00:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.7482
|1.7766
|0.0000
|780
|2006.06.30 00:00
|delete
|138
|1.00
|1.7482
|1.7766
|0.0000
|781
|2006.06.30 00:00
|sell stop
|139
|1.00
|1.7507
|1.7795
|0.0000
|782
|2006.07.03 00:00
|delete
|139
|1.00
|1.7507
|1.7795
|0.0000
|783
|2006.07.03 00:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.7525
|1.7811
|0.0000
|784
|2006.07.04 00:00
|delete
|140
|1.00
|1.7525
|1.7811
|0.0000
|785
|2006.07.04 00:00
|sell stop
|141
|1.00
|1.7678
|1.7958
|0.0000
|786
|2006.07.05 00:00
|delete
|141
|1.00
|1.7678
|1.7958
|0.0000
|787
|2006.07.05 00:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.7751
|1.8021
|0.0000
|788
|2006.07.10 00:00
|delete
|142
|1.00
|1.7751
|1.8021
|0.0000
|789
|2006.07.10 00:00
|sell stop
|143
|1.00
|1.7792
|1.8060
|0.0000
|790
|2006.07.11 00:00
|delete
|143
|1.00
|1.7792
|1.8060
|0.0000
|791
|2006.07.11 00:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.7800
|1.8074
|0.0000
|792
|2006.07.13 00:00
|delete
|144
|1.00
|1.7800
|1.8074
|0.0000
|793
|2006.07.13 00:00
|sell stop
|145
|1.00
|1.7820
|1.8092
|0.0000
|794
|2006.07.14 00:00
|delete
|145
|1.00
|1.7820
|1.8092
|0.0000
|795
|2006.07.14 00:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.8001
|1.8273
|0.0000
|796
|2006.07.17 00:00
|delete
|146
|1.00
|1.8001
|1.8273
|0.0000
|797
|2006.07.17 00:00
|sell stop
|147
|1.00
|1.8091
|1.8365
|0.0000
|798
|2006.08.03 00:00
|delete
|132
|1.00
|1.9030
|1.8638
|0.0000
|799
|2006.08.03 00:00
|buy stop
|148
|1.00
|1.8963
|1.8687
|0.0000
|800
|2006.08.04 15:31
|buy
|148
|1.00
|1.8963
|1.8687
|0.0000
|801
|2006.08.04 15:31
|delete
|147
|1.00
|1.8091
|1.8365
|0.0000
|802
|2006.08.04 15:31
|buy stop
|149
|1.00
|1.9036
|0.0000
|0.0000
|803
|2006.08.04 23:59
|buy
|149
|1.00
|1.9036
|0.0000
|0.0000
|804
|2006.08.04 23:59
|buy stop
|150
|1.00
|1.9109
|0.0000
|0.0000
|805
|2006.08.04 23:59
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8746
|0.0000
|806
|2006.08.04 23:59
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8746
|0.0000
|807
|2006.08.07 15:59
|buy
|150
|1.00
|1.9109
|0.0000
|0.0000
|808
|2006.08.07 15:59
|buy stop
|151
|1.00
|1.9184
|0.0000
|0.0000
|809
|2006.08.07 15:59
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8809
|0.0000
|810
|2006.08.07 15:59
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8809
|0.0000
|811
|2006.08.07 15:59
|modify
|150
|1.00
|1.9109
|1.8809
|0.0000
|812
|2006.08.08 00:00
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8819
|0.0000
|813
|2006.08.08 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8819
|0.0000
|814
|2006.08.08 00:00
|modify
|150
|1.00
|1.9109
|1.8819
|0.0000
|815
|2006.08.10 00:00
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8821
|0.0000
|816
|2006.08.10 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8821
|0.0000
|817
|2006.08.10 00:00
|modify
|150
|1.00
|1.9109
|1.8821
|0.0000
|818
|2006.08.15 00:00
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8823
|0.0000
|819
|2006.08.15 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8823
|0.0000
|820
|2006.08.15 00:00
|modify
|150
|1.00
|1.9109
|1.8823
|0.0000
|821
|2006.08.16 00:00
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8827
|0.0000
|822
|2006.08.16 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8827
|0.0000
|823
|2006.08.16 00:00
|modify
|150
|1.00
|1.9109
|1.8827
|0.0000
|824
|2006.08.17 00:00
|modify
|148
|1.00
|1.8963
|1.8833
|0.0000
|825
|2006.08.17 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.9036
|1.8833
|0.0000
|826
|2006.08.17 00:00
|modify
|150
|1.00
|1.9109
|1.8833
|0.0000
|827
|2006.08.18 10:17
|s/l
|148
|1.00
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-1324.99
|108238.41
|828
|2006.08.18 10:17
|s/l
|149
|1.00
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-2054.99
|106183.43
|829
|2006.08.18 10:17
|s/l
|150
|1.00
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-2783.20
|103400.23
|830
|2006.08.18 10:17
|delete
|151
|1.00
|1.9184
|0.0000
|0.0000
|831
|2006.08.18 10:17
|buy stop
|152
|1.00
|1.9146
|1.8862
|0.0000
|832
|2006.08.18 10:17
|sell stop
|153
|1.00
|1.8091
|1.8375
|0.0000
|833
|2006.09.15 00:00
|delete
|153
|1.00
|1.8091
|1.8375
|0.0000
|834
|2006.09.15 00:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.8177
|1.8427
|0.0000
|835
|2006.10.03 00:00
|delete
|154
|1.00
|1.8177
|1.8427
|0.0000
|836
|2006.10.03 00:00
|sell stop
|155
|1.00
|1.8183
|1.8451
|0.0000
|837
|2006.10.04 00:00
|delete
|155
|1.00
|1.8183
|1.8451
|0.0000
|838
|2006.10.04 00:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.8228
|1.8484
|0.0000
|839
|2006.10.05 00:00
|delete
|156
|1.00
|1.8228
|1.8484
|0.0000
|840
|2006.10.05 00:00
|sell stop
|157
|1.00
|1.8384
|1.8634
|0.0000
|841
|2006.10.11 00:00
|delete
|157
|1.00
|1.8384
|1.8634
|0.0000
|842
|2006.10.11 00:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.8390
|1.8646
|0.0000
|843
|2006.10.12 00:00
|delete
|158
|1.00
|1.8390
|1.8646
|0.0000
|844
|2006.10.12 00:00
|sell stop
|159
|1.00
|1.8517
|1.8773
|0.0000
|845
|2006.10.25 00:00
|delete
|152
|1.00
|1.9146
|1.8862
|0.0000
|846
|2006.10.25 00:00
|buy stop
|160
|1.00
|1.9114
|1.8864
|0.0000
|847
|2006.10.26 00:00
|delete
|160
|1.00
|1.9114
|1.8864
|0.0000
|848
|2006.10.26 00:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.9093
|1.8845
|0.0000
|849
|2006.10.31 17:33
|buy
|161
|1.00
|1.9093
|1.8845
|0.0000
|850
|2006.10.31 17:33
|delete
|159
|1.00
|1.8517
|1.8773
|0.0000
|851
|2006.10.31 17:33
|buy stop
|162
|1.00
|1.9151
|0.0000
|0.0000
|852
|2006.11.10 10:57
|buy
|162
|1.00
|1.9151
|0.0000
|0.0000
|853
|2006.11.10 10:57
|buy stop
|163
|1.00
|1.9209
|0.0000
|0.0000
|854
|2006.11.10 10:57
|modify
|161
|1.00
|1.9093
|1.8921
|0.0000
|855
|2006.11.10 10:57
|modify
|162
|1.00
|1.9151
|1.8921
|0.0000
|856
|2006.11.15 08:19
|s/l
|161
|1.00
|1.8921
|1.8921
|0.0000
|-1746.77
|101653.46
|857
|2006.11.15 08:19
|s/l
|162
|1.00
|1.8921
|1.8921
|0.0000
|-2305.35
|99348.10
|858
|2006.11.15 08:19
|delete
|163
|1.00
|1.9209
|0.0000
|0.0000
|859
|2006.11.15 08:19
|buy stop
|164
|1.00
|1.9182
|1.8946
|0.0000
|860
|2006.11.15 08:19
|sell stop
|165
|1.00
|1.8517
|1.8753
|0.0000
|861
|2006.11.24 09:51
|buy
|164
|1.00
|1.9182
|1.8946
|0.0000
|862
|2006.11.24 09:51
|delete
|165
|1.00
|1.8517
|1.8753
|0.0000
|863
|2006.11.24 09:51
|buy stop
|166
|1.00
|1.9237
|0.0000
|0.0000
|864
|2006.11.24 10:30
|buy
|166
|1.00
|1.9237
|0.0000
|0.0000
|865
|2006.11.24 10:30
|buy stop
|167
|1.00
|1.9292
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.11.24 10:30
|modify
|164
|1.00
|1.9182
|1.9017
|0.0000
|867
|2006.11.24 10:30
|modify
|166
|1.00
|1.9237
|1.9017
|0.0000
|868
|2006.11.24 10:33
|buy
|167
|1.00
|1.9292
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.11.24 10:33
|buy stop
|168
|1.00
|1.9347
|0.0000
|0.0000
|870
|2006.11.24 10:33
|modify
|164
|1.00
|1.9182
|1.9072
|0.0000
|871
|2006.11.24 10:33
|modify
|166
|1.00
|1.9237
|1.9072
|0.0000
|872
|2006.11.24 10:33
|modify
|167
|1.00
|1.9292
|1.9072
|0.0000
|873
|2006.11.24 12:30
|buy
|168
|1.00
|1.9347
|0.0000
|0.0000
|874
|2006.11.24 12:30
|modify
|164
|1.00
|1.9182
|1.9127
|0.0000
|875
|2006.11.24 12:30
|modify
|166
|1.00
|1.9237
|1.9127
|0.0000
|876
|2006.11.24 12:30
|modify
|167
|1.00
|1.9292
|1.9127
|0.0000
|877
|2006.11.24 12:30
|modify
|168
|1.00
|1.9347
|1.9127
|0.0000
|878
|2006.12.19 23:59
|close at stop
|168
|1.00
|1.9693
|1.9127
|0.0000
|3418.95
|102767.05
|879
|2006.12.19 23:59
|close at stop
|167
|1.00
|1.9693
|1.9127
|0.0000
|3968.95
|106736.00
|880
|2006.12.19 23:59
|close at stop
|166
|1.00
|1.9693
|1.9127
|0.0000
|4518.95
|111254.96
|881
|2006.12.19 23:59
|close at stop
|164
|1.00
|1.9693
|1.9127
|0.0000
|5068.95
|116323.91