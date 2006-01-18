Strategy Tester Report
Test

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStopLoss=0; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
Bars in test6274Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9675.01Gross profit12620.62Gross loss-22295.63
Profit factor0.57Expected payoff-16.54
Absolute drawdown9675.01Maximal drawdown9675.01 (96.75%)Relative drawdown96.75% (9675.01)
Total trades585Short positions (won %)292 (32.88%)Long positions (won %)293 (38.91%)
Profit trades (% of total)210 (35.90%)Loss trades (% of total)375 (64.10%)
Largestprofit trade196.50loss trade-199.50
Averageprofit trade60.10loss trade-59.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (662.56)consecutive losses (loss in money)12 (-260.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)662.56 (8)consecutive loss (count of losses)-1029.42 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 21:00sell11.331.20861.21011.2071
22006.01.05 23:37s/l11.331.21011.21011.2071-199.509800.50
32006.01.06 07:00buy21.311.20981.20831.2113
42006.01.06 08:30t/p21.311.21131.20831.2113196.509997.00
52006.01.09 01:00buy31.331.21491.21341.2164
62006.01.09 01:44s/l31.331.21341.21341.2164-199.509797.50
72006.01.09 02:00sell41.311.21251.21401.2110
82006.01.09 02:13s/l41.311.21401.21401.2110-196.509601.00
92006.01.09 15:00buy51.281.20901.20751.2105
102006.01.09 18:34s/l51.281.20751.20751.2105-192.009409.00
112006.01.09 19:00sell61.251.20731.20881.2058
122006.01.09 21:31t/p61.251.20581.20881.2058187.509596.50
132006.01.10 04:00buy71.281.20781.20631.2093
142006.01.10 05:09t/p71.281.20931.20631.2093192.009788.50
152006.01.10 09:00sell81.311.20551.20701.2040
162006.01.10 09:58s/l81.311.20701.20701.2040-196.509592.00
172006.01.10 18:00sell91.281.20611.20761.2046
182006.01.10 21:36s/l91.281.20761.20761.2046-192.009400.00
192006.01.10 22:00buy101.251.20771.20621.2092
202006.01.11 00:19s/l101.251.20621.20621.2092-195.269204.74
212006.01.11 01:00sell111.231.20571.20721.2042
222006.01.11 02:32s/l111.231.20721.20721.2042-184.509020.24
232006.01.11 07:00buy121.201.20831.20681.2098
242006.01.11 07:34t/p121.201.20981.20681.2098180.009200.24
252006.01.12 07:00sell131.231.21351.21501.2120
262006.01.12 08:14t/p131.231.21201.21501.2120184.509384.74
272006.01.12 21:00sell141.251.20341.20491.2019
282006.01.12 21:31s/l141.251.20491.20491.2019-187.509197.24
292006.01.12 22:00buy151.231.20481.20331.2063
302006.01.13 00:45s/l151.231.20331.20331.2063-192.139005.11
312006.01.13 08:00sell161.201.20431.20581.2028
322006.01.13 08:27s/l161.201.20581.20581.2028-180.008825.11
332006.01.13 11:00buy171.181.20791.20641.2094
342006.01.13 11:26t/p171.181.20941.20641.2094177.009002.11
352006.01.16 01:00sell181.201.21461.21611.2131
362006.01.16 04:56s/l181.201.21611.21611.2131-180.008822.11
372006.01.16 17:00buy191.181.21311.21161.2146
382006.01.16 17:39s/l191.181.21161.21161.2146-177.008645.11
392006.01.16 19:00sell201.151.21161.21311.2101
402006.01.16 19:56t/p201.151.21011.21311.2101172.508817.61
412006.01.17 06:00sell211.181.21081.21231.2093
422006.01.17 06:16t/p211.181.20931.21231.2093177.008994.61
432006.01.17 15:00buy221.201.21011.20861.2116
442006.01.17 17:24t/p221.201.21161.20861.2116180.009174.61
452006.01.17 23:00buy231.221.21051.20901.2120
462006.01.17 23:15s/l231.221.20901.20901.2120-183.008991.61
472006.01.18 00:00sell241.201.20931.21081.2078
482006.01.18 01:24t/p241.201.20781.21081.2078180.009171.61
492006.01.18 04:00buy251.221.21461.21311.2161
502006.01.18 04:06s/l251.221.21311.21311.2161-183.008988.61
512006.01.18 12:00sell261.201.20821.20971.2067
522006.01.18 13:30s/l261.201.20971.20971.2067-180.008808.61
532006.01.18 17:00buy271.171.21131.20981.2128
542006.01.18 19:19s/l271.171.20981.20981.2128-175.508633.11
552006.01.18 20:00sell281.151.20961.21111.2081
562006.01.19 01:26s/l281.151.21111.21111.2081-154.928478.19
572006.01.19 11:00buy291.131.21171.21021.2132
582006.01.19 11:20s/l291.131.21021.21021.2132-169.508308.69
592006.01.19 16:00buy301.111.20941.20791.2109
602006.01.19 19:49s/l301.111.20791.20791.2109-166.508142.19
612006.01.20 09:00buy311.091.20991.20841.2114
622006.01.20 09:24t/p311.091.21141.20841.2114163.508305.69
632006.01.24 03:00sell321.111.22871.23021.2272
642006.01.24 03:45t/p321.111.22721.23021.2272166.508472.19
652006.01.24 12:00buy331.131.22901.22751.2305
662006.01.24 14:21s/l331.131.22751.22751.2305-169.508302.69
672006.01.24 17:00sell341.111.22801.22951.2265
682006.01.24 18:24t/p341.111.22651.22951.2265166.508469.19
692006.01.25 09:00sell351.131.22671.22821.2252
702006.01.25 09:31s/l351.131.22821.22821.2252-169.508299.69
712006.01.25 21:00buy361.111.22591.22441.2274
722006.01.25 23:07s/l361.111.22441.22441.2274-166.508133.19
732006.01.26 00:00buy371.081.22581.22431.2273
742006.01.26 02:58t/p371.081.22731.22431.2273162.008295.19
752006.01.26 11:00sell381.111.22491.22641.2234
762006.01.26 11:26t/p381.111.22341.22641.2234166.508461.69
772006.01.27 06:00sell391.131.21861.22011.2171
782006.01.27 06:09t/p391.131.21711.22011.2171169.508631.19
792006.01.27 10:00buy401.151.22241.22091.2239
802006.01.27 10:02s/l401.151.22091.22091.2239-172.508458.69
812006.01.27 11:00sell411.131.21351.21501.2120
822006.01.27 11:13t/p411.131.21201.21501.2120169.508628.19
832006.01.30 02:00buy421.151.21111.20961.2126
842006.01.30 02:21s/l421.151.20961.20961.2126-172.508455.69
852006.01.30 04:00sell431.131.20851.21001.2070
862006.01.30 04:44s/l431.131.21001.21001.2070-169.508286.19
872006.01.30 14:00sell441.101.20771.20921.2062
882006.01.30 14:24s/l441.101.20921.20921.2062-165.008121.19
892006.01.30 20:00sell451.081.20841.20991.2069
902006.01.30 20:51s/l451.081.20991.20991.2069-162.007959.19
912006.01.30 21:00buy461.061.20971.20821.2112
922006.01.31 02:55t/p461.061.21121.20821.2112152.428111.62
932006.02.01 00:00buy471.081.21591.21441.2174
942006.02.01 02:11s/l471.081.21441.21441.2174-162.007949.62
952006.02.01 03:00sell481.061.21401.21551.2125
962006.02.01 03:37s/l481.061.21551.21551.2125-159.007790.62
972006.02.02 00:00sell491.041.20601.20751.2045
982006.02.02 00:47t/p491.041.20451.20751.2045156.007946.62
992006.02.02 06:00buy501.061.20711.20561.2086
1002006.02.02 06:33s/l501.061.20561.20561.2086-159.007787.62
1012006.02.02 09:00sell511.041.20441.20591.2029
1022006.02.02 09:12s/l511.041.20591.20591.2029-156.007631.62
1032006.02.02 11:00buy521.021.20891.20741.2104
1042006.02.02 11:27t/p521.021.21041.20741.2104153.007784.62
1052006.02.02 21:00buy531.041.21001.20851.2115
1062006.02.03 00:50s/l531.041.20851.20851.2115-162.457622.16
1072006.02.06 19:00sell541.021.19611.19761.1946
1082006.02.06 22:13s/l541.021.19761.19761.1946-153.007469.16
1092006.02.07 08:00sell551.001.19671.19821.1952
1102006.02.07 08:10s/l551.001.19821.19821.1952-150.007319.16
1112006.02.07 17:00buy560.981.19821.19671.1997
1122006.02.07 20:04s/l560.981.19671.19671.1997-147.007172.16
1132006.02.08 02:00buy570.961.19841.19691.1999
1142006.02.08 02:18s/l570.961.19691.19691.1999-144.007028.16
1152006.02.08 03:00sell580.941.19711.19861.1956
1162006.02.08 07:24t/p580.941.19561.19861.1956141.007169.16
1172006.02.08 17:00buy590.961.19651.19501.1980
1182006.02.08 19:52t/p590.961.19801.19501.1980144.007313.16
1192006.02.09 05:00sell600.981.19691.19841.1954
1202006.02.09 05:29s/l600.981.19841.19841.1954-147.007166.16
1212006.02.09 07:00buy610.961.19921.19771.2007
1222006.02.09 07:33s/l610.961.19771.19771.2007-144.007022.16
1232006.02.09 15:00sell620.941.19691.19841.1954
1242006.02.09 15:43s/l620.941.19841.19841.1954-141.006881.16
1252006.02.09 16:00buy630.921.19851.19701.2000
1262006.02.09 19:01t/p630.921.20001.19701.2000138.007019.16
1272006.02.09 22:00buy640.941.19881.19731.2003
1282006.02.10 00:34t/p640.941.20031.19731.2003135.177154.33
1292006.02.10 03:00sell650.951.19751.19901.1960
1302006.02.10 03:30t/p650.951.19601.19901.1960142.507296.83
1312006.02.10 09:00buy660.971.20191.20041.2034
1322006.02.10 09:36s/l660.971.20041.20041.2034-145.507151.33
1332006.02.10 11:00sell670.951.19111.19261.1896
1342006.02.10 11:31s/l670.951.19261.19261.1896-142.507008.83
1352006.02.13 02:00buy680.931.19051.18901.1920
1362006.02.13 02:31t/p680.931.19201.18901.1920139.507148.33
1372006.02.13 05:00sell690.951.18891.19041.1874
1382006.02.13 06:27s/l690.951.19041.19041.1874-142.507005.83
1392006.02.13 11:00buy700.931.19081.18931.1923
1402006.02.13 11:34s/l700.931.18931.18931.1923-139.506866.33
1412006.02.13 19:00buy710.921.19151.19001.1930
1422006.02.13 19:21s/l710.921.19001.19001.1930-138.006728.33
1432006.02.13 21:00sell720.901.18971.19121.1882
1442006.02.13 21:30s/l720.901.19121.19121.1882-135.006593.33
1452006.02.14 00:00buy730.881.19071.18921.1922
1462006.02.14 01:15t/p730.881.19221.18921.1922132.006725.33
1472006.02.14 07:00sell740.901.18981.19131.1883
1482006.02.14 07:29s/l740.901.19131.19131.1883-135.006590.33
1492006.02.14 14:00buy750.881.19061.18911.1921
1502006.02.14 15:08t/p750.881.19211.18911.1921132.006722.33
1512006.02.15 10:00buy760.901.19351.19201.1950
1522006.02.15 10:00s/l760.901.19201.19201.1950-135.006587.33
1532006.02.15 12:00sell770.881.18831.18981.1868
1542006.02.15 12:15s/l770.881.18981.18981.1868-132.006455.33
1552006.02.16 03:00buy780.861.18871.18721.1902
1562006.02.16 03:45s/l780.861.18721.18721.1902-129.006326.33
1572006.02.16 04:00sell790.841.18741.18891.1859
1582006.02.16 04:39s/l790.841.18891.18891.1859-126.006200.33
1592006.02.16 21:00sell800.831.18821.18971.1867
1602006.02.17 00:53s/l800.831.18971.18971.1867-120.276080.06
1612006.02.17 07:00sell810.811.18701.18851.1855
1622006.02.17 09:06s/l810.811.18851.18851.1855-121.505958.56
1632006.02.17 10:00buy820.791.18971.18821.1912
1642006.02.17 10:12t/p820.791.19121.18821.1912118.506077.06
1652006.02.20 04:00sell830.811.19381.19531.1923
1662006.02.20 05:15s/l830.811.19531.19531.1923-121.505955.56
1672006.02.20 15:00sell840.791.19401.19551.1925
1682006.02.20 19:48t/p840.791.19251.19551.1925118.506074.06
1692006.02.21 13:00buy850.811.19211.19061.1936
1702006.02.21 18:04s/l850.811.19061.19061.1936-121.505952.56
1712006.02.21 19:00buy860.791.19201.19051.1935
1722006.02.22 03:51s/l860.791.19051.19051.1935-123.405829.16
1732006.02.22 12:00buy870.781.19071.18921.1922
1742006.02.22 12:42t/p870.781.19221.18921.1922117.005946.16
1752006.02.23 01:00buy880.791.19131.18981.1928
1762006.02.23 03:27s/l880.791.18981.18981.1928-118.505827.66
1772006.02.23 05:00buy890.781.19411.19261.1956
1782006.02.23 05:53t/p890.781.19561.19261.1956117.005944.66
1792006.02.23 11:00sell900.791.19201.19351.1905
1802006.02.23 11:09s/l900.791.19351.19351.1905-118.505826.16
1812006.02.23 21:00buy910.781.19301.19151.1945
1822006.02.24 02:44s/l910.781.19151.19151.1945-121.845704.32
1832006.02.24 03:00sell920.761.19171.19321.1902
1842006.02.24 03:13t/p920.761.19021.19321.1902114.005818.32
1852006.02.27 03:00sell930.781.18571.18721.1842
1862006.02.27 03:18t/p930.781.18421.18721.1842117.005935.32
1872006.02.27 12:00buy940.791.18641.18491.1879
1882006.02.27 12:31s/l940.791.18491.18491.1879-118.505816.82
1892006.02.27 16:00sell950.781.18461.18611.1831
1902006.02.27 22:19s/l950.781.18611.18611.1831-117.005699.82
1912006.02.27 23:00buy960.761.18641.18491.1879
1922006.02.28 02:17s/l960.761.18491.18491.1879-118.725581.10
1932006.03.01 02:00sell970.741.19311.19461.1916
1942006.03.01 03:06s/l970.741.19461.19461.1916-111.005470.10
1952006.03.01 05:00buy980.731.19451.19301.1960
1962006.03.01 05:58s/l980.731.19301.19301.1960-109.505360.60
1972006.03.01 06:00sell990.711.19341.19491.1919
1982006.03.01 06:41s/l990.711.19491.19491.1919-106.505254.10
1992006.03.01 08:00buy1000.701.19431.19281.1958
2002006.03.01 08:07t/p1000.701.19581.19281.1958105.005359.10
2012006.03.01 12:00sell1010.711.18981.19131.1883
2022006.03.01 12:09s/l1010.711.19131.19131.1883-106.505252.60
2032006.03.03 09:00buy1020.701.20401.20251.2055
2042006.03.03 09:31t/p1020.701.20551.20251.2055105.005357.60
2052006.03.03 13:00buy1030.711.20281.20131.2043
2062006.03.03 15:14t/p1030.711.20431.20131.2043106.505464.10
2072006.03.06 18:00sell1040.731.20071.20221.1992
2082006.03.06 19:01s/l1040.731.20221.20221.1992-109.505354.60
2092006.03.07 20:00sell1050.711.18771.18921.1862
2102006.03.07 20:15s/l1050.711.18921.18921.1862-106.505248.10
2112006.03.07 22:00buy1060.701.18931.18781.1908
2122006.03.07 22:38t/p1060.701.19081.18781.1908105.005353.10
2132006.03.08 10:00sell1070.711.19051.19201.1890
2142006.03.08 10:06s/l1070.711.19201.19201.1890-106.505246.60
2152006.03.08 12:00buy1080.701.19161.19011.1931
2162006.03.08 12:49t/p1080.701.19311.19011.1931105.005351.60
2172006.03.09 03:00buy1090.711.19491.19341.1964
2182006.03.09 03:24s/l1090.711.19341.19341.1964-106.505245.10
2192006.03.09 05:00sell1100.701.19271.19421.1912
2202006.03.09 05:34s/l1100.701.19421.19421.1912-105.005140.10
2212006.03.10 09:00sell1110.691.19081.19231.1893
2222006.03.10 09:15t/p1110.691.18931.19231.1893103.505243.60
2232006.03.10 15:00buy1120.701.19161.19011.1931
2242006.03.12 15:30close1120.701.19131.19011.1931-21.005222.60
2252006.03.13 05:00sell1130.701.19311.19461.1916
2262006.03.13 11:15s/l1130.701.19461.19461.1916-105.005117.60
2272006.03.13 12:00buy1140.681.19431.19281.1958
2282006.03.13 13:06s/l1140.681.19281.19281.1958-102.005015.60
2292006.03.14 04:00buy1150.671.19781.19631.1993
2302006.03.14 05:00s/l1150.671.19631.19631.1993-100.504915.10
2312006.03.14 06:00sell1160.661.19541.19691.1939
2322006.03.14 08:30s/l1160.661.19691.19691.1939-99.004816.10
2332006.03.14 10:00buy1170.641.19881.19731.2003
2342006.03.14 10:03t/p1170.641.20031.19731.200396.004912.10
2352006.03.14 21:00buy1180.651.20231.20081.2038
2362006.03.15 03:15t/p1180.651.20381.20081.203893.475005.57
2372006.03.16 04:00buy1190.671.20651.20501.2080
2382006.03.16 05:12t/p1190.671.20801.20501.2080100.505106.07
2392006.03.16 22:00sell1200.681.21671.21821.2152
2402006.03.17 02:13t/p1200.681.21521.21821.2152105.475211.54
2412006.03.17 05:00buy1210.691.21871.21721.2202
2422006.03.17 05:03s/l1210.691.21721.21721.2202-103.505108.04
2432006.03.17 10:00sell1220.681.21551.21701.2140
2442006.03.17 10:21s/l1220.681.21701.21701.2140-102.005006.04
2452006.03.17 12:00buy1230.671.22001.21851.2215
2462006.03.17 12:38s/l1230.671.21851.21851.2215-100.504905.54
2472006.03.20 04:00buy1240.651.21881.21731.2203
2482006.03.20 06:46s/l1240.651.21731.21731.2203-97.504808.04
2492006.03.20 07:00sell1250.641.21681.21831.2153
2502006.03.20 07:53s/l1250.641.21831.21831.2153-96.004712.04
2512006.03.20 08:00buy1260.631.21871.21721.2202
2522006.03.20 08:12s/l1260.631.21721.21721.2202-94.504617.54
2532006.03.20 10:00sell1270.621.21681.21831.2153
2542006.03.20 10:25s/l1270.621.21831.21831.2153-93.004524.54
2552006.03.21 10:00sell1280.601.21181.21331.2103
2562006.03.21 10:10t/p1280.601.21031.21331.210390.004614.54
2572006.03.21 21:00sell1290.621.20921.21071.2077
2582006.03.21 23:31t/p1290.621.20771.21071.207793.004707.54
2592006.03.22 09:00buy1300.631.21011.20861.2116
2602006.03.22 09:10s/l1300.631.20861.20861.2116-94.504613.04
2612006.03.22 14:00sell1310.621.20761.20911.2061
2622006.03.22 19:57t/p1310.621.20611.20911.206193.004706.04
2632006.03.23 03:00buy1320.631.20691.20541.2084
2642006.03.23 06:18s/l1320.631.20541.20541.2084-94.504611.54
2652006.03.23 07:00sell1330.611.20551.20701.2040
2662006.03.23 09:24s/l1330.611.20701.20701.2040-91.504520.04
2672006.03.24 02:00buy1340.601.19801.19651.1995
2682006.03.24 02:52s/l1340.601.19651.19651.1995-90.004430.04
2692006.03.24 05:00buy1350.591.19781.19631.1993
2702006.03.24 06:22s/l1350.591.19631.19631.1993-88.504341.54
2712006.03.24 07:00sell1360.581.19651.19801.1950
2722006.03.24 08:31s/l1360.581.19801.19801.1950-87.004254.54
2732006.03.24 10:00buy1370.571.19761.19611.1991
2742006.03.24 10:00t/p1370.571.19911.19611.199185.504340.04
2752006.03.27 00:00buy1380.581.20501.20351.2065
2762006.03.27 03:10s/l1380.581.20351.20351.2065-87.004253.04
2772006.03.27 05:00sell1390.571.20361.20511.2021
2782006.03.27 06:08t/p1390.571.20211.20511.202185.504338.54
2792006.03.28 03:00buy1400.581.20201.20051.2035
2802006.03.28 04:00t/p1400.581.20351.20051.203587.004425.54
2812006.03.29 04:00sell1410.591.19841.19991.1969
2822006.03.29 04:16s/l1410.591.19991.19991.1969-88.504337.04
2832006.03.29 06:00buy1420.581.20081.19931.2023
2842006.03.29 06:32t/p1420.581.20231.19931.202387.004424.04
2852006.03.29 10:00sell1430.591.20021.20171.1987
2862006.03.29 11:09s/l1430.591.20171.20171.1987-88.504335.54
2872006.03.29 12:00buy1440.581.20181.20031.2033
2882006.03.29 12:20t/p1440.581.20331.20031.203387.004422.54
2892006.03.31 13:00buy1450.591.21421.21271.2157
2902006.03.31 13:09s/l1450.591.21271.21271.2157-88.504334.04
2912006.04.03 22:00sell1460.581.21271.21421.2112
2922006.04.03 22:04s/l1460.581.21421.21421.2112-87.004247.04
2932006.04.04 00:00buy1470.571.21441.21291.2159
2942006.04.04 00:35t/p1470.571.21591.21291.215985.504332.54
2952006.04.04 03:00sell1480.581.21251.21401.2110
2962006.04.04 03:09s/l1480.581.21401.21401.2110-87.004245.54
2972006.04.04 04:00buy1490.571.21651.21501.2180
2982006.04.04 05:36t/p1490.571.21801.21501.218085.504331.04
2992006.04.04 23:00buy1500.581.22671.22521.2282
3002006.04.05 00:51t/p1500.581.22821.22521.228283.404414.44
3012006.04.05 07:00sell1510.591.22551.22701.2240
3022006.04.05 07:53s/l1510.591.22701.22701.2240-88.504325.94
3032006.04.05 09:00buy1520.581.22931.22781.2308
3042006.04.05 09:07s/l1520.581.22781.22781.2308-87.004238.94
3052006.04.05 13:00buy1530.571.22911.22761.2306
3062006.04.05 14:23t/p1530.571.23061.22761.230685.504324.44
3072006.04.05 20:00sell1540.581.22821.22971.2267
3082006.04.05 20:16s/l1540.581.22971.22971.2267-87.004237.44
3092006.04.06 00:00buy1550.561.22931.22781.2308
3102006.04.06 00:40s/l1550.561.22781.22781.2308-84.004153.44
3112006.04.06 09:00sell1560.551.22441.22591.2229
3122006.04.06 09:05t/p1560.551.22291.22591.222982.504235.94
3132006.04.10 08:00sell1570.561.21051.21201.2090
3142006.04.10 09:39s/l1570.561.21201.21201.2090-84.004151.94
3152006.04.10 21:00sell1580.551.20951.21101.2080
3162006.04.10 23:06s/l1580.551.21101.21101.2080-82.504069.44
3172006.04.11 01:00buy1590.541.21221.21071.2137
3182006.04.11 02:05t/p1590.541.21371.21071.213781.004150.44
3192006.04.11 07:00sell1600.551.21091.21241.2094
3202006.04.11 09:00s/l1600.551.21241.21241.2094-82.504067.94
3212006.04.11 10:00buy1610.541.21361.21211.2151
3222006.04.11 10:18s/l1610.541.21211.21211.2151-81.003986.94
3232006.04.12 03:00sell1620.531.21461.21611.2131
3242006.04.12 03:12s/l1620.531.21611.21611.2131-79.503907.44
3252006.04.12 21:00sell1630.521.20961.21111.2081
3262006.04.12 21:14s/l1630.521.21111.21111.2081-78.003829.44
3272006.04.13 02:00sell1640.511.21041.21191.2089
3282006.04.13 02:28s/l1640.511.21191.21191.2089-76.503752.94
3292006.04.13 03:00buy1650.501.21181.21031.2133
3302006.04.13 03:04t/p1650.501.21331.21031.213375.003827.94
3312006.04.13 07:00sell1660.511.20991.21141.2084
3322006.04.13 08:57t/p1660.511.20841.21141.208476.503904.44
3332006.04.13 13:00buy1670.521.21081.20931.2123
3342006.04.14 04:30s/l1670.521.20931.20931.2123-81.233823.21
3352006.04.14 08:00buy1680.511.21121.20971.2127
3362006.04.16 15:31close1680.511.21231.20971.212756.103879.31
3372006.04.17 22:00buy1690.521.22681.22531.2283
3382006.04.17 22:20s/l1690.521.22531.22531.2283-78.003801.31
3392006.04.18 02:00sell1700.511.22571.22721.2242
3402006.04.18 02:59t/p1700.511.22421.22721.224276.503877.81
3412006.04.18 07:00buy1710.521.22601.22451.2275
3422006.04.18 08:31t/p1710.521.22751.22451.227578.003955.81
3432006.04.19 04:00buy1720.531.23561.23411.2371
3442006.04.19 05:14t/p1720.531.23711.23411.237179.504035.31
3452006.04.19 06:00sell1730.541.23481.23631.2333
3462006.04.19 07:44t/p1730.541.23331.23631.233381.004116.31
3472006.04.19 13:00buy1740.551.23811.23661.2396
3482006.04.19 14:09t/p1740.551.23961.23661.239682.504198.81
3492006.04.19 21:00sell1750.561.23561.23711.2341
3502006.04.20 02:27t/p1750.561.23411.23711.234192.564291.37
3512006.04.21 01:00sell1760.571.23091.23241.2294
3522006.04.21 02:09t/p1760.571.22941.23241.229485.504376.87
3532006.04.21 05:00buy1770.581.23271.23121.2342
3542006.04.21 05:25t/p1770.581.23421.23121.234287.004463.87
3552006.04.24 03:00buy1780.601.23881.23731.2403
3562006.04.24 03:13s/l1780.601.23731.23731.2403-90.004373.87
3572006.04.24 09:00sell1790.581.23641.23791.2349
3582006.04.24 09:41t/p1790.581.23491.23791.234987.004460.87
3592006.04.24 13:00buy1800.591.23971.23821.2412
3602006.04.24 15:13t/p1800.591.24121.23821.241288.504549.37
3612006.04.24 20:00sell1810.611.23811.23961.2366
3622006.04.25 02:02s/l1810.611.23961.23961.2366-88.394460.98
3632006.04.26 08:00buy1820.591.24271.24121.2442
3642006.04.26 08:30s/l1820.591.24121.24121.2442-88.504372.48
3652006.04.26 21:00buy1830.581.24661.24511.2481
3662006.04.26 23:08s/l1830.581.24511.24511.2481-87.004285.48
3672006.04.27 02:00buy1840.571.24591.24441.2474
3682006.04.27 02:18s/l1840.571.24441.24441.2474-85.504199.98
3692006.04.27 04:00sell1850.561.24321.24471.2417
3702006.04.27 04:10s/l1850.561.24471.24471.2417-84.004115.98
3712006.04.27 11:00buy1860.551.25431.25281.2558
3722006.04.27 11:15s/l1860.551.25281.25281.2558-82.504033.48
3732006.04.27 22:00sell1870.541.25221.25371.2507
3742006.04.28 00:50s/l1870.541.25371.25371.2507-78.253955.23
3752006.04.28 03:00buy1880.531.25421.25271.2557
3762006.04.28 03:51t/p1880.531.25571.25271.255779.504034.73
3772006.05.01 00:00buy1890.541.26311.26161.2646
3782006.05.01 03:47s/l1890.541.26161.26161.2646-81.003953.73
3792006.05.01 05:00sell1900.531.26181.26331.2603
3802006.05.01 07:19s/l1900.531.26331.26331.2603-79.503874.23
3812006.05.01 09:00buy1910.521.26731.26581.2688
3822006.05.01 09:09t/p1910.521.26881.26581.268878.003952.23
3832006.05.01 12:00sell1920.531.26071.26221.2592
3842006.05.01 12:13s/l1920.531.26221.26221.2592-79.503872.73
3852006.05.02 02:00sell1930.521.25691.25841.2554
3862006.05.02 02:10s/l1930.521.25841.25841.2554-78.003794.73
3872006.05.02 04:00buy1940.511.25951.25801.2610
3882006.05.02 04:36t/p1940.511.26101.25801.261076.503871.23
3892006.05.02 13:00sell1950.521.26111.26261.2596
3902006.05.02 13:07s/l1950.521.26261.26261.2596-78.003793.23
3912006.05.02 22:00buy1960.511.26381.26231.2653
3922006.05.03 01:46t/p1960.511.26531.26231.265373.343866.57
3932006.05.03 13:00buy1970.521.26421.26271.2657
3942006.05.03 13:43s/l1970.521.26271.26271.2657-78.003788.57
3952006.05.03 15:00sell1980.511.26261.26411.2611
3962006.05.03 17:08s/l1980.511.26411.26411.2611-76.503712.07
3972006.05.03 19:00sell1990.491.26241.26391.2609
3982006.05.03 20:22s/l1990.491.26391.26391.2609-73.503638.57
3992006.05.03 21:00buy2000.491.26381.26231.2653
4002006.05.03 23:30s/l2000.491.26231.26231.2653-73.503565.07
4012006.05.04 00:00sell2010.481.26121.26271.2597
4022006.05.04 00:35s/l2010.481.26271.26271.2597-72.003493.07
4032006.05.05 01:00buy2020.471.27041.26891.2719
4042006.05.05 01:57s/l2020.471.26891.26891.2719-70.503422.57
4052006.05.05 03:00sell2030.461.26841.26991.2669
4062006.05.05 03:44s/l2030.461.26991.26991.2669-69.003353.57
4072006.05.05 06:00sell2040.451.26891.27041.2674
4082006.05.05 08:09s/l2040.451.27041.27041.2674-67.503286.07
4092006.05.05 09:00buy2050.441.27461.27311.2761
4102006.05.05 09:10t/p2050.441.27611.27311.276166.003352.07
4112006.05.08 02:00buy2060.451.27371.27221.2752
4122006.05.08 02:56t/p2060.451.27521.27221.275267.503419.57
4132006.05.08 10:00sell2070.461.27111.27261.2696
4142006.05.08 10:02s/l2070.461.27261.27261.2696-69.003350.57
4152006.05.09 07:00sell2080.451.26901.27051.2675
4162006.05.09 07:21s/l2080.451.27051.27051.2675-67.503283.07
4172006.05.09 08:00buy2090.441.26961.26811.2711
4182006.05.09 08:59t/p2090.441.27111.26811.271166.003349.07
4192006.05.10 01:00buy2100.451.27671.27521.2782
4202006.05.10 02:48t/p2100.451.27821.27521.278267.503416.57
4212006.05.10 15:00buy2110.461.28131.27981.2828
4222006.05.10 16:01s/l2110.461.27981.27981.2828-69.003347.57
4232006.05.10 18:00sell2120.451.27831.27981.2768
4242006.05.10 19:20t/p2120.451.27681.27981.276867.503415.07
4252006.05.11 09:00buy2130.461.27441.27291.2759
4262006.05.11 09:31t/p2130.461.27591.27291.275969.003484.07
4272006.05.12 11:00sell2140.461.28821.28971.2867
4282006.05.12 11:03s/l2140.461.28971.28971.2867-69.003415.07
4292006.05.12 16:00buy2150.461.29331.29181.2948
4302006.05.12 16:41s/l2150.461.29181.29181.2948-69.003346.07
4312006.05.15 22:00buy2160.451.28181.28031.2833
4322006.05.15 23:51t/p2160.451.28331.28031.283367.503413.57
4332006.05.16 06:00sell2170.461.28101.28251.2795
4342006.05.16 07:03s/l2170.461.28251.28251.2795-69.003344.57
4352006.05.16 09:00buy2180.451.28571.28421.2872
4362006.05.16 09:12s/l2180.451.28421.28421.2872-67.503277.07
4372006.05.16 13:00sell2190.441.28241.28391.2809
4382006.05.16 13:22s/l2190.441.28391.28391.2809-66.003211.07
4392006.05.16 14:00buy2200.431.28471.28321.2862
4402006.05.16 14:32t/p2200.431.28621.28321.286264.503275.57
4412006.05.16 21:00sell2210.441.28391.28541.2824
4422006.05.16 21:27s/l2210.441.28541.28541.2824-66.003209.57
4432006.05.16 23:00buy2220.431.28611.28461.2876
4442006.05.16 23:32t/p2220.431.28761.28461.287664.503274.07
4452006.05.17 10:00sell2230.441.28371.28521.2822
4462006.05.17 10:24t/p2230.441.28221.28521.282266.003340.07
4472006.05.18 04:00buy2240.451.27731.27581.2788
4482006.05.18 04:26t/p2240.451.27881.27581.278867.503407.57
4492006.05.19 14:00buy2250.451.27741.27591.2789
4502006.05.19 17:14s/l2250.451.27591.27591.2789-67.503340.07
4512006.05.22 05:00buy2260.451.27631.27481.2778
4522006.05.22 05:51s/l2260.451.27481.27481.2778-67.503272.57
4532006.05.22 22:00buy2270.441.28701.28551.2885
4542006.05.23 00:37s/l2270.441.28551.28551.2885-68.733203.84
4552006.05.23 03:00sell2280.431.28571.28721.2842
4562006.05.23 03:31t/p2280.431.28421.28721.284264.503268.34
4572006.05.23 17:00sell2290.441.28161.28311.2801
4582006.05.23 17:58t/p2290.441.28011.28311.280166.003334.34
4592006.05.24 03:00buy2300.441.28211.28061.2836
4602006.05.24 03:41t/p2300.441.28361.28061.283666.003400.34
4612006.05.24 11:00sell2310.451.27641.27791.2749
4622006.05.24 11:03s/l2310.451.27791.27791.2749-67.503332.84
4632006.05.24 22:00sell2320.441.27571.27721.2742
4642006.05.25 02:07s/l2320.441.27721.27721.2742-59.273273.56
4652006.05.25 13:00sell2330.441.27671.27821.2752
4662006.05.25 13:52s/l2330.441.27821.27821.2752-66.003207.56
4672006.05.25 15:00buy2340.431.28121.27971.2827
4682006.05.25 15:16s/l2340.431.27971.27971.2827-64.503143.06
4692006.05.25 22:00sell2350.421.27791.27941.2764
4702006.05.25 22:33s/l2350.421.27941.27941.2764-63.003080.06
4712006.05.26 04:00buy2360.411.28161.28011.2831
4722006.05.26 04:08t/p2360.411.28311.28011.283161.503141.56
4732006.05.26 10:00sell2370.421.27371.27521.2722
4742006.05.26 10:18t/p2370.421.27221.27521.272263.003204.56
4752006.05.29 02:00sell2380.431.27381.27531.2723
4762006.05.29 02:07s/l2380.431.27531.27531.2723-64.503140.06
4772006.05.29 04:00buy2390.421.27561.27411.2771
4782006.05.29 08:30t/p2390.421.27711.27411.277163.003203.06
4792006.05.29 12:00sell2400.431.27381.27531.2723
4802006.05.29 12:59s/l2400.431.27531.27531.2723-64.503138.56
4812006.05.29 21:00buy2410.421.27561.27411.2771
4822006.05.29 22:03t/p2410.421.27711.27411.277163.003201.56
4832006.05.30 10:00buy2420.431.28791.28641.2894
4842006.05.30 10:00s/l2420.431.28641.28641.2894-64.503137.06
4852006.05.30 19:00sell2430.421.28641.28791.2849
4862006.05.30 20:57t/p2430.421.28491.28791.284963.003200.06
4872006.05.31 06:00sell2440.431.28651.28801.2850
4882006.05.31 06:10s/l2440.431.28801.28801.2850-64.503135.56
4892006.05.31 07:00buy2450.421.28831.28681.2898
4902006.05.31 07:10s/l2450.421.28681.28681.2898-63.003072.56
4912006.05.31 09:00sell2460.411.28661.28811.2851
4922006.05.31 09:12s/l2460.411.28811.28811.2851-61.503011.06
4932006.06.01 07:00sell2470.401.27621.27771.2747
4942006.06.01 07:12t/p2470.401.27471.27771.274760.003071.06
4952006.06.01 11:00buy2480.411.28211.28061.2836
4962006.06.01 11:03s/l2480.411.28061.28061.2836-61.503009.56
4972006.06.02 03:00sell2490.401.28071.28221.2792
4982006.06.02 05:05s/l2490.401.28221.28221.2792-60.002949.56
4992006.06.02 08:00buy2500.391.28191.28041.2834
5002006.06.02 08:29t/p2500.391.28341.28041.283458.503008.06
5012006.06.05 09:00sell2510.401.29371.29521.2922
5022006.06.05 10:03s/l2510.401.29521.29521.2922-60.002948.06
5032006.06.05 13:00buy2520.391.29651.29501.2980
5042006.06.05 14:16s/l2520.391.29501.29501.2980-58.502889.56
5052006.06.05 15:00sell2530.391.29211.29361.2906
5062006.06.05 16:30t/p2530.391.29061.29361.290658.502948.06
5072006.06.06 03:00buy2540.391.29281.29131.2943
5082006.06.06 03:48s/l2540.391.29131.29131.2943-58.502889.56
5092006.06.06 06:00sell2550.391.28931.29081.2878
5102006.06.06 06:14t/p2550.391.28781.29081.287858.502948.06
5112006.06.06 18:00sell2560.391.28271.28421.2812
5122006.06.06 18:24t/p2560.391.28121.28421.281258.503006.56
5132006.06.06 23:00buy2570.401.28351.28201.2850
5142006.06.07 00:34s/l2570.401.28201.28201.2850-62.482944.08
5152006.06.07 02:00sell2580.391.28161.28311.2801
5162006.06.07 02:30t/p2580.391.28011.28311.280158.503002.58
5172006.06.07 13:00buy2590.401.28031.27881.2818
5182006.06.07 14:12s/l2590.401.27881.27881.2818-60.002942.58
5192006.06.07 21:00sell2600.391.27881.28031.2773
5202006.06.07 22:41s/l2600.391.28031.28031.2773-58.502884.08
5212006.06.08 20:00sell2610.381.26431.26581.2628
5222006.06.09 03:01s/l2610.381.26581.26581.2628-55.062829.02
5232006.06.09 09:00sell2620.381.26061.26211.2591
5242006.06.09 09:04s/l2620.381.26211.26211.2591-57.002772.02
5252006.06.09 11:00buy2630.371.26491.26341.2664
5262006.06.09 11:09s/l2630.371.26341.26341.2664-55.502716.52
5272006.06.09 12:00sell2640.361.26351.26501.2620
5282006.06.09 12:33s/l2640.361.26501.26501.2620-54.002662.52
5292006.06.12 05:00sell2650.361.26201.26351.2605
5302006.06.12 05:39t/p2650.361.26051.26351.260554.002716.52
5312006.06.12 15:00buy2660.361.26111.25961.2626
5322006.06.12 15:57s/l2660.361.25961.25961.2626-54.002662.52
5332006.06.12 18:00sell2670.361.25801.25951.2565
5342006.06.12 20:10s/l2670.361.25951.25951.2565-54.002608.52
5352006.06.13 05:00buy2680.351.25871.25721.2602
5362006.06.13 05:00s/l2680.351.25721.25721.2602-52.502556.02
5372006.06.13 09:00sell2690.341.25721.25871.2557
5382006.06.13 09:03s/l2690.341.25871.25871.2557-51.002505.02
5392006.06.13 10:00buy2700.331.26061.25911.2621
5402006.06.13 10:04t/p2700.331.26211.25911.262149.502554.52
5412006.06.13 12:00sell2710.341.25751.25901.2560
5422006.06.13 12:15s/l2710.341.25901.25901.2560-51.002503.52
5432006.06.14 09:00sell2720.331.25401.25551.2525
5442006.06.14 09:03s/l2720.331.25551.25551.2525-49.502454.02
5452006.06.14 10:00buy2730.331.26271.26121.2642
5462006.06.14 10:54s/l2730.331.26121.26121.2642-49.502404.52
5472006.06.14 16:00sell2740.321.25921.26071.2577
5482006.06.14 17:13s/l2740.321.26071.26071.2577-48.002356.52
5492006.06.14 22:00buy2750.311.26201.26051.2635
5502006.06.14 23:44s/l2750.311.26051.26051.2635-46.502310.02
5512006.06.15 12:00sell2760.311.26151.26301.2600
5522006.06.15 13:19s/l2760.311.26301.26301.2600-46.502263.52
5532006.06.15 17:00buy2770.301.26401.26251.2655
5542006.06.15 17:27s/l2770.301.26251.26251.2655-45.002218.52
5552006.06.16 10:00sell2780.301.26231.26381.2608
5562006.06.16 10:22s/l2780.301.26381.26381.2608-45.002173.52
5572006.06.19 07:00sell2790.291.25841.25991.2569
5582006.06.19 08:03s/l2790.291.25991.25991.2569-43.502130.02
5592006.06.19 21:00sell2800.281.25591.25741.2544
5602006.06.19 21:09s/l2800.281.25741.25741.2544-42.002088.02
5612006.06.20 00:00buy2810.281.25731.25581.2588
5622006.06.20 01:31t/p2810.281.25881.25581.258842.002130.02
5632006.06.20 02:00buy2820.281.25901.25751.2605
5642006.06.20 02:35s/l2820.281.25751.25751.2605-42.002088.02
5652006.06.20 06:00sell2830.281.25561.25711.2541
5662006.06.20 07:01s/l2830.281.25711.25711.2541-42.002046.02
5672006.06.20 11:00buy2840.271.25761.25611.2591
5682006.06.20 11:45s/l2840.271.25611.25611.2591-40.502005.52
5692006.06.22 17:00sell2850.271.25801.25951.2565
5702006.06.22 21:38t/p2850.271.25651.25951.256540.502046.02
5712006.06.23 03:00buy2860.271.25841.25691.2599
5722006.06.23 03:19s/l2860.271.25691.25691.2599-40.502005.52
5732006.06.23 05:00sell2870.271.25511.25661.2536
5742006.06.23 05:25s/l2870.271.25661.25661.2536-40.501965.02
5752006.06.26 14:00buy2880.261.25971.25821.2612
5762006.06.26 14:53s/l2880.261.25821.25821.2612-39.001926.02
5772006.06.27 16:00sell2890.261.25851.26001.2570
5782006.06.27 18:48t/p2890.261.25701.26001.257039.001965.02
5792006.06.28 01:00sell2900.261.25731.25881.2558
5802006.06.28 03:09t/p2900.261.25581.25881.255839.002004.02
5812006.06.28 20:00sell2910.271.25431.25581.2528
5822006.06.28 22:56s/l2910.271.25581.25581.2528-40.501963.52
5832006.06.29 02:00buy2920.261.25531.25381.2568
5842006.06.29 04:15s/l2920.261.25381.25381.2568-39.001924.52
5852006.06.29 05:00sell2930.261.25391.25541.2524
5862006.06.29 07:13t/p2930.261.25241.25541.252439.001963.52
5872006.06.29 11:00sell2940.261.25391.25541.2524
5882006.06.29 13:30s/l2940.261.25541.25541.2524-39.001924.52
5892006.06.29 15:00buy2950.261.26681.26531.2683
5902006.06.29 15:01s/l2950.261.26531.26531.2683-39.001885.52
5912006.06.30 09:00buy2960.251.27491.27341.2764
5922006.06.30 09:16t/p2960.251.27641.27341.276437.501923.02
5932006.07.03 02:00sell2970.261.27801.27951.2765
5942006.07.03 02:40s/l2970.261.27951.27951.2765-39.001884.02
5952006.07.03 07:00buy2980.251.27991.27841.2814
5962006.07.03 08:42s/l2980.251.27841.27841.2814-37.501846.52
5972006.07.03 10:00sell2990.251.27811.27961.2766
5982006.07.03 10:00s/l2990.251.27961.27961.2766-37.501809.02
5992006.07.03 11:00buy3000.241.28061.27911.2821
6002006.07.03 11:13s/l3000.241.27911.27911.2821-36.001773.02
6012006.07.03 21:00buy3010.241.28061.27911.2821
6022006.07.04 02:20t/p3010.241.28211.27911.282134.511807.53
6032006.07.04 07:00sell3020.241.27951.28101.2780
6042006.07.04 09:17s/l3020.241.28101.28101.2780-36.001771.53
6052006.07.04 14:00buy3030.241.28101.27951.2825
6062006.07.04 15:50s/l3030.241.27951.27951.2825-36.001735.53
6072006.07.04 17:00sell3040.231.28011.28161.2786
6082006.07.04 18:11t/p3040.231.27861.28161.278634.501770.03
6092006.07.05 01:00buy3050.241.28091.27941.2824
6102006.07.05 01:34t/p3050.241.28241.27941.282436.001806.03
6112006.07.05 04:00sell3060.241.27571.27721.2742
6122006.07.05 04:16s/l3060.241.27721.27721.2742-36.001770.03
6132006.07.05 08:00buy3070.241.27951.27801.2810
6142006.07.05 08:15s/l3070.241.27801.27801.2810-36.001734.03
6152006.07.05 09:00sell3080.231.27481.27631.2733
6162006.07.05 09:22t/p3080.231.27331.27631.273334.501768.53
6172006.07.05 21:00sell3090.241.27251.27401.2710
6182006.07.05 21:42s/l3090.241.27401.27401.2710-36.001732.53
6192006.07.05 23:00buy3100.231.27411.27261.2756
6202006.07.06 00:05s/l3100.231.27261.27261.2756-38.781693.75
6212006.07.06 06:00sell3110.231.27311.27461.2716
6222006.07.06 06:48s/l3110.231.27461.27461.2716-34.501659.25
6232006.07.06 07:00buy3120.221.27401.27251.2755
6242006.07.06 08:33t/p3120.221.27551.27251.275533.001692.25
6252006.07.07 04:00buy3130.231.27821.27671.2797
6262006.07.07 04:48s/l3130.231.27671.27671.2797-34.501657.75
6272006.07.10 05:00buy3140.221.28071.27921.2822
6282006.07.10 05:24s/l3140.221.27921.27921.2822-33.001624.75
6292006.07.10 06:00sell3150.221.27801.27951.2765
6302006.07.10 07:03t/p3150.221.27651.27951.276533.001657.75
6312006.07.10 19:00buy3160.221.27471.27321.2762
6322006.07.10 20:35s/l3160.221.27321.27321.2762-33.001624.75
6332006.07.11 01:00sell3170.221.27391.27541.2724
6342006.07.11 02:07t/p3170.221.27241.27541.272433.001657.75
6352006.07.11 05:00buy3180.221.27481.27331.2763
6362006.07.11 05:29s/l3180.221.27331.27331.2763-33.001624.75
6372006.07.11 22:00sell3190.221.27581.27731.2743
6382006.07.12 00:38s/l3190.221.27731.27731.2743-31.881592.87
6392006.07.12 03:00buy3200.211.27751.27601.2790
6402006.07.12 03:10s/l3200.211.27601.27601.2790-31.501561.37
6412006.07.12 04:00sell3210.211.27501.27651.2735
6422006.07.12 04:26s/l3210.211.27651.27651.2735-31.501529.87
6432006.07.13 06:00sell3220.201.27041.27191.2689
6442006.07.13 06:59t/p3220.201.26891.27191.268930.001559.87
6452006.07.13 17:00sell3230.211.26921.27071.2677
6462006.07.13 20:57t/p3230.211.26771.27071.267731.501591.37
6472006.07.13 21:00sell3240.211.26791.26941.2664
6482006.07.14 00:19s/l3240.211.26941.26941.2664-30.431560.94
6492006.07.14 02:00buy3250.211.26951.26801.2710
6502006.07.14 02:09s/l3250.211.26801.26801.2710-31.501529.44
6512006.07.14 03:00sell3260.201.26601.26751.2645
6522006.07.14 03:53s/l3260.201.26751.26751.2645-30.001499.44
6532006.07.17 23:00buy3270.201.25331.25181.2548
6542006.07.18 01:09s/l3270.201.25181.25181.2548-31.241468.20
6552006.07.18 06:00sell3280.201.25191.25341.2504
6562006.07.18 06:18s/l3280.201.25341.25341.2504-30.001438.20
6572006.07.18 10:00sell3290.191.25201.25351.2505
6582006.07.18 10:22t/p3290.191.25051.25351.250528.501466.70
6592006.07.18 20:00sell3300.201.24991.25141.2484
6602006.07.18 20:59t/p3300.201.24841.25141.248430.001496.70
6612006.07.19 01:00buy3310.201.25021.24871.2517
6622006.07.19 02:06s/l3310.201.24871.24871.2517-30.001466.70
6632006.07.19 06:00buy3320.201.25021.24871.2517
6642006.07.19 07:28s/l3320.201.24871.24871.2517-30.001436.70
6652006.07.19 08:00sell3330.191.24931.25081.2478
6662006.07.19 08:16t/p3330.191.24781.25081.247828.501465.20
6672006.07.19 11:00buy3340.201.25671.25521.2582
6682006.07.19 11:04s/l3340.201.25521.25521.2582-30.001435.20
6692006.07.20 07:00buy3350.191.26311.26161.2646
6702006.07.20 07:24t/p3350.191.26461.26161.264628.501463.70
6712006.07.20 17:00sell3360.201.26281.26431.2613
6722006.07.20 18:52s/l3360.201.26431.26431.2613-30.001433.70
6732006.07.20 21:00buy3370.191.26441.26291.2659
6742006.07.21 02:17s/l3370.191.26291.26291.2659-29.681404.02
6752006.07.24 10:00buy3380.191.26451.26301.2660
6762006.07.24 10:27s/l3380.191.26301.26301.2660-28.501375.52
6772006.07.24 12:00sell3390.181.26341.26491.2619
6782006.07.24 14:03t/p3390.181.26191.26491.261927.001402.52
6792006.07.24 17:00buy3400.191.26391.26241.2654
6802006.07.24 18:48s/l3400.191.26241.26241.2654-28.501374.02
6812006.07.24 19:00sell3410.181.26231.26381.2608
6822006.07.24 20:36t/p3410.181.26081.26381.260827.001401.02
6832006.07.25 01:00buy3420.191.26391.26241.2654
6842006.07.25 01:27t/p3420.191.26541.26241.265428.501429.52
6852006.07.25 10:00buy3430.191.26671.26521.2682
6862006.07.25 10:00s/l3430.191.26521.26521.2682-28.501401.02
6872006.07.25 11:00sell3440.191.26251.26401.2610
6882006.07.25 11:10t/p3440.191.26101.26401.261028.501429.52
6892006.07.26 01:00buy3450.191.25821.25671.2597
6902006.07.26 02:13s/l3450.191.25671.25671.2597-28.501401.02
6912006.07.26 05:00buy3460.191.25911.25761.2606
6922006.07.26 09:24t/p3460.191.26061.25761.260628.501429.52
6932006.07.27 12:00sell3470.191.27311.27461.2716
6942006.07.27 13:05t/p3470.191.27161.27461.271628.501458.02
6952006.07.28 02:00buy3480.191.26971.26821.2712
6962006.07.28 04:11s/l3480.191.26821.26821.2712-28.501429.52
6972006.07.28 07:00sell3490.191.26711.26861.2656
6982006.07.28 08:30s/l3490.191.26861.26861.2656-28.501401.02
6992006.07.28 09:00buy3500.191.27271.27121.2742
7002006.07.28 09:04t/p3500.191.27421.27121.274228.501429.52
7012006.07.31 01:00buy3510.191.27671.27521.2782
7022006.07.31 01:43s/l3510.191.27521.27521.2782-28.501401.02
7032006.07.31 03:00sell3520.191.27641.27791.2749
7042006.07.31 03:49t/p3520.191.27491.27791.274928.501429.52
7052006.07.31 08:00buy3530.191.27701.27551.2785
7062006.07.31 08:52s/l3530.191.27551.27551.2785-28.501401.02
7072006.07.31 19:00buy3540.191.27811.27661.2796
7082006.07.31 19:20s/l3540.191.27661.27661.2796-28.501372.52
7092006.07.31 21:00sell3550.181.27531.27681.2738
7102006.07.31 21:20s/l3550.181.27681.27681.2738-27.001345.52
7112006.08.02 02:00sell3560.181.28201.28351.2805
7122006.08.02 04:34t/p3560.181.28051.28351.280527.001372.52
7132006.08.03 07:00sell3570.181.27521.27671.2737
7142006.08.03 07:00s/l3570.181.27671.27671.2737-27.001345.52
7152006.08.03 08:00buy3580.181.27851.27701.2800
7162006.08.03 08:30t/p3580.181.28001.27701.280027.001372.52
7172006.08.03 23:00sell3590.181.28051.28201.2790
7182006.08.03 23:00t/p3590.181.27901.28201.279027.001399.52
7192006.08.04 02:00buy3600.191.28091.27941.2824
7202006.08.04 02:11s/l3600.191.27941.27941.2824-28.501371.02
7212006.08.04 03:00sell3610.181.27931.28081.2778
7222006.08.04 08:29s/l3610.181.28081.28081.2778-27.001344.02
7232006.08.04 09:00buy3620.181.28811.28661.2896
7242006.08.04 09:23s/l3620.181.28661.28661.2896-27.001317.02
7252006.08.07 00:00sell3630.181.28801.28951.2865
7262006.08.07 03:00t/p3630.181.28651.28951.286527.001344.02
7272006.08.08 03:00buy3640.181.28331.28181.2848
7282006.08.08 03:04t/p3640.181.28481.28181.284827.001371.02
7292006.08.08 15:00buy3650.181.28621.28471.2877
7302006.08.08 15:16s/l3650.181.28471.28471.2877-27.001344.02
7312006.08.08 17:00sell3660.181.28341.28491.2819
7322006.08.08 18:18t/p3660.181.28191.28491.281927.001371.02
7332006.08.09 02:00buy3670.181.28141.27991.2829
7342006.08.09 02:14t/p3670.181.28291.27991.282927.001398.02
7352006.08.09 15:00sell3680.191.28591.28741.2844
7362006.08.09 15:32s/l3680.191.28741.28741.2844-28.501369.52
7372006.08.09 21:00sell3690.181.28661.28811.2851
7382006.08.09 21:24s/l3690.181.28811.28811.2851-27.001342.52
7392006.08.09 22:00buy3700.181.28821.28671.2897
7402006.08.09 22:42s/l3700.181.28671.28671.2897-27.001315.52
7412006.08.10 05:00sell3710.181.28641.28791.2849
7422006.08.10 08:31t/p3710.181.28491.28791.284927.001342.52
7432006.08.10 22:00sell3720.181.27731.27881.2758
7442006.08.10 22:55s/l3720.181.27881.27881.2758-27.001315.52
7452006.08.11 05:00buy3730.181.27911.27761.2806
7462006.08.11 06:08s/l3730.181.27761.27761.2806-27.001288.52
7472006.08.11 08:00sell3740.171.27751.27901.2760
7482006.08.11 08:30t/p3740.171.27601.27901.276025.501314.02
7492006.08.14 05:00sell3750.181.27371.27521.2722
7502006.08.14 07:06t/p3750.181.27221.27521.272227.001341.02
7512006.08.14 11:00buy3760.181.27471.27321.2762
7522006.08.14 11:35s/l3760.181.27321.27321.2762-27.001314.02
7532006.08.14 14:00sell3770.181.27181.27331.2703
7542006.08.14 14:07s/l3770.181.27331.27331.2703-27.001287.02
7552006.08.14 23:00buy3780.171.27331.27181.2748
7562006.08.15 01:28t/p3780.171.27481.27181.274824.451311.46
7572006.08.15 06:00sell3790.171.27181.27331.2703
7582006.08.15 07:07s/l3790.171.27331.27331.2703-25.501285.96
7592006.08.15 09:00buy3800.171.27791.27641.2794
7602006.08.15 09:00s/l3800.171.27641.27641.2794-25.501260.46
7612006.08.15 19:00buy3810.171.27961.27811.2811
7622006.08.15 19:51s/l3810.171.27811.27811.2811-25.501234.96
7632006.08.16 05:00buy3820.161.27961.27811.2811
7642006.08.16 06:13s/l3820.161.27811.27811.2811-24.001210.96
7652006.08.16 07:00sell3830.161.27831.27981.2768
7662006.08.16 08:16s/l3830.161.27981.27981.2768-24.001186.96
7672006.08.16 09:00buy3840.161.28461.28311.2861
7682006.08.16 09:16t/p3840.161.28611.28311.286124.001210.96
7692006.08.16 21:00buy3850.161.28621.28471.2877
7702006.08.17 02:36s/l3850.161.28471.28471.2877-26.981183.99
7712006.08.17 11:00sell3860.161.28611.28761.2846
7722006.08.17 11:08s/l3860.161.28761.28761.2846-24.001159.99
7732006.08.18 01:00buy3870.151.28341.28191.2849
7742006.08.18 06:00s/l3870.151.28191.28191.2849-22.501137.49
7752006.08.18 07:00sell3880.151.28221.28371.2807
7762006.08.18 07:27t/p3880.151.28071.28371.280722.501159.99
7772006.08.18 12:00sell3890.151.28091.28241.2794
7782006.08.18 13:26s/l3890.151.28241.28241.2794-22.501137.49
7792006.08.18 15:00buy3900.151.28331.28181.2848
7802006.08.20 15:37close3900.151.28251.28181.2848-12.001125.49
7812006.08.21 15:00sell3910.151.29021.29171.2887
7822006.08.21 17:51t/p3910.151.28871.29171.288722.501147.99
7832006.08.22 03:00buy3920.151.28831.28681.2898
7842006.08.22 03:07s/l3920.151.28681.28681.2898-22.501125.49
7852006.08.22 06:00sell3930.151.28411.28561.2826
7862006.08.22 07:51t/p3930.151.28261.28561.282622.501147.99
7872006.08.22 21:00sell3940.151.27991.28141.2784
7882006.08.23 02:57s/l3940.151.28141.28141.2784-21.741126.25
7892006.08.23 03:00buy3950.151.28111.27961.2826
7902006.08.23 03:27t/p3950.151.28261.27961.282622.501148.75
7912006.08.23 11:00sell3960.151.27961.28111.2781
7922006.08.23 11:02t/p3960.151.27811.28111.278122.501171.25
7932006.08.24 04:00sell3970.161.27661.27811.2751
7942006.08.24 04:00t/p3970.161.27511.27811.275124.001195.25
7952006.08.24 05:00buy3980.161.28381.28231.2853
7962006.08.24 05:14s/l3980.161.28231.28231.2853-24.001171.25
7972006.08.24 12:00sell3990.161.27591.27741.2744
7982006.08.24 12:24s/l3990.161.27741.27741.2744-24.001147.25
7992006.08.25 03:00sell4000.151.27561.27711.2741
8002006.08.25 03:17s/l4000.151.27711.27711.2741-22.501124.75
8012006.08.25 05:00buy4010.151.27711.27561.2786
8022006.08.25 08:21s/l4010.151.27561.27561.2786-22.501102.25
8032006.08.28 10:00buy4020.151.28131.27981.2828
8042006.08.28 10:40s/l4020.151.27981.27981.2828-22.501079.75
8052006.08.28 11:00sell4030.141.27901.28051.2775
8062006.08.28 20:20s/l4030.141.28051.28051.2775-21.001058.75
8072006.08.29 06:00sell4040.141.28081.28231.2793
8082006.08.29 06:44s/l4040.141.28231.28231.2793-21.001037.75
8092006.08.29 15:00buy4050.141.28361.28211.2851
8102006.08.29 15:47s/l4050.141.28211.28211.2851-21.001016.75
8112006.08.30 01:00buy4060.141.28461.28311.2861
8122006.08.30 01:36s/l4060.141.28311.28311.2861-21.00995.75
8132006.08.30 11:00buy4070.131.28351.28201.2850
8142006.08.30 11:19s/l4070.131.28201.28201.2850-19.50976.25
8152006.08.30 12:00sell4080.131.28241.28391.2809
8162006.08.30 14:12s/l4080.131.28391.28391.2809-19.50956.75
8172006.08.30 15:00buy4090.131.28331.28181.2848
8182006.08.31 00:48s/l4090.131.28181.28181.2848-21.92934.83
8192006.08.31 03:00buy4100.121.28421.28271.2857
8202006.08.31 03:24t/p4100.121.28571.28271.285718.00952.83
8212006.08.31 11:00sell4110.131.28001.28151.2785
8222006.08.31 11:06s/l4110.131.28151.28151.2785-19.50933.33
8232006.08.31 23:00sell4120.121.28031.28181.2788
8242006.09.01 00:37s/l4120.121.28181.28181.2788-17.39915.94
8252006.09.01 02:00buy4130.121.28181.28031.2833
8262006.09.01 03:07s/l4130.121.28031.28031.2833-18.00897.94
8272006.09.01 04:00sell4140.121.28051.28201.2790
8282006.09.01 04:21s/l4140.121.28201.28201.2790-18.00879.94
8292006.09.01 05:00buy4150.121.28261.28111.2841
8302006.09.01 06:12s/l4150.121.28111.28111.2841-18.00861.94
8312006.09.01 09:00sell4160.111.27801.27951.2765
8322006.09.01 09:08t/p4160.111.27651.27951.276516.50878.44
8332006.09.01 12:00buy4170.121.28351.28201.2850
8342006.09.01 12:03t/p4170.121.28501.28201.285018.00896.44
8352006.09.04 03:00sell4180.121.28531.28681.2838
8362006.09.04 06:15s/l4180.121.28681.28681.2838-18.00878.44
8372006.09.04 07:00buy4190.121.28671.28521.2882
8382006.09.04 08:15s/l4190.121.28521.28521.2882-18.00860.44
8392006.09.04 19:00sell4200.111.28581.28731.2843
8402006.09.04 20:31t/p4200.111.28431.28731.284316.50876.94
8412006.09.05 07:00sell4210.121.28301.28451.2815
8422006.09.05 07:59t/p4210.121.28151.28451.281518.00894.94
8432006.09.05 21:00sell4220.121.28151.28301.2800
8442006.09.06 03:13s/l4220.121.28301.28301.2800-17.39877.55
8452006.09.06 04:00buy4230.121.28331.28181.2848
8462006.09.06 04:34s/l4230.121.28181.28181.2848-18.00859.55
8472006.09.06 08:00sell4240.111.27971.28121.2782
8482006.09.06 08:31t/p4240.111.27821.28121.278216.50876.05
8492006.09.06 15:00buy4250.121.28181.28031.2833
8502006.09.06 16:59s/l4250.121.28031.28031.2833-18.00858.05
8512006.09.07 03:00sell4260.111.28161.28311.2801
8522006.09.07 03:09s/l4260.111.28311.28311.2801-16.50841.55
8532006.09.07 14:00sell4270.111.27471.27621.2732
8542006.09.07 14:46t/p4270.111.27321.27621.273216.50858.05
8552006.09.11 00:00buy4280.111.26771.26621.2692
8562006.09.11 01:37t/p4280.111.26921.26621.269216.50874.55
8572006.09.11 11:00sell4290.121.26911.27061.2676
8582006.09.11 12:00s/l4290.121.27061.27061.2676-18.00856.55
8592006.09.12 09:00buy4300.111.27261.27111.2741
8602006.09.12 09:32s/l4300.111.27111.27111.2741-16.50840.05
8612006.09.12 10:00sell4310.111.26991.27141.2684
8622006.09.12 10:13t/p4310.111.26841.27141.268416.50856.55
8632006.09.13 07:00sell4320.111.26851.27001.2670
8642006.09.13 10:30t/p4320.111.26701.27001.267016.50873.05
8652006.09.13 12:00buy4330.121.27121.26971.2727
8662006.09.13 12:10s/l4330.121.26971.26971.2727-18.00855.05
8672006.09.13 23:00buy4340.111.27001.26851.2715
8682006.09.14 00:06s/l4340.111.26851.26851.2715-18.55836.51
8692006.09.14 01:00sell4350.111.26881.27031.2673
8702006.09.14 05:44s/l4350.111.27031.27031.2673-16.50820.01
8712006.09.14 07:00buy4360.111.27181.27031.2733
8722006.09.14 07:35t/p4360.111.27331.27031.273316.50836.51
8732006.09.15 01:00buy4370.111.27341.27191.2749
8742006.09.15 02:57s/l4370.111.27191.27191.2749-16.50820.01
8752006.09.15 04:00sell4380.111.27091.27241.2694
8762006.09.15 05:54t/p4380.111.26941.27241.269416.50836.51
8772006.09.18 00:00buy4390.111.26561.26411.2671
8782006.09.18 02:09t/p4390.111.26711.26411.267116.50853.01
8792006.09.18 10:00buy4400.111.26781.26631.2693
8802006.09.18 10:56t/p4400.111.26931.26631.269316.50869.51
8812006.09.19 03:00sell4410.121.27081.27231.2693
8822006.09.19 03:23t/p4410.121.26931.27231.269318.00887.51
8832006.09.19 10:00buy4420.121.27111.26961.2726
8842006.09.19 11:02s/l4420.121.26961.26961.2726-18.00869.51
8852006.09.19 13:00sell4430.121.26651.26801.2650
8862006.09.19 13:33s/l4430.121.26801.26801.2650-18.00851.51
8872006.09.20 02:00sell4440.111.26781.26931.2663
8882006.09.20 09:42s/l4440.111.26931.26931.2663-16.50835.01
8892006.09.20 16:00sell4450.111.26871.27021.2672
8902006.09.20 20:12s/l4450.111.27021.27021.2672-16.50818.51
8912006.09.20 21:00buy4460.111.27181.27031.2733
8922006.09.21 02:23s/l4460.111.27031.27031.2733-18.55799.96
8932006.09.21 11:00sell4470.111.27211.27361.2706
8942006.09.21 12:00s/l4470.111.27361.27361.2706-16.50783.46
8952006.09.21 13:00buy4480.101.27791.27641.2794
8962006.09.21 15:13t/p4480.101.27941.27641.279415.00798.46
8972006.09.22 11:00sell4490.111.28011.28161.2786
8982006.09.22 11:05s/l4490.111.28161.28161.2786-16.50781.96
8992006.09.25 05:00sell4500.101.27871.28021.2772
9002006.09.25 05:01t/p4500.101.27721.28021.277215.00796.96
9012006.09.25 21:00buy4510.111.27591.27441.2774
9022006.09.25 21:56s/l4510.111.27441.27441.2774-16.50780.46
9032006.09.25 23:00sell4520.101.27491.27641.2734
9042006.09.26 01:59s/l4520.101.27641.27641.2734-14.49765.97
9052006.09.26 02:00buy4530.101.27631.27481.2778
9062006.09.26 02:10s/l4530.101.27481.27481.2778-15.00750.97
9072006.09.26 04:00sell4540.101.27411.27561.2726
9082006.09.26 04:00s/l4540.101.27561.27561.2726-15.00735.97
9092006.09.26 18:00sell4550.101.26831.26981.2668
9102006.09.26 19:20s/l4550.101.26981.26981.2668-15.00720.97
9112006.09.26 20:00buy4560.101.26981.26831.2713
9122006.09.27 02:03s/l4560.101.26831.26831.2713-15.62705.35
9132006.09.27 05:00buy4570.091.26971.26821.2712
9142006.09.27 08:19s/l4570.091.26821.26821.2712-13.50691.85
9152006.09.27 20:00buy4580.091.27191.27041.2734
9162006.09.28 01:05t/p4580.091.27341.27041.273411.82703.67
9172006.09.28 15:00buy4590.091.27141.26991.2729
9182006.09.28 15:43s/l4590.091.26991.26991.2729-13.50690.17
9192006.09.28 18:00sell4600.091.26951.27101.2680
9202006.09.28 18:24s/l4600.091.27101.27101.2680-13.50676.67
9212006.09.28 20:00buy4610.091.27121.26971.2727
9222006.09.28 21:41s/l4610.091.26971.26971.2727-13.50663.17
9232006.09.28 22:00sell4620.091.26981.27131.2683
9242006.09.28 22:58s/l4620.091.27131.27131.2683-13.50649.67
9252006.09.29 00:00buy4630.091.27161.27011.2731
9262006.09.29 01:21s/l4630.091.27011.27011.2731-13.50636.17
9272006.09.29 02:00sell4640.081.26971.27121.2682
9282006.09.29 03:15t/p4640.081.26821.27121.268212.00648.17
9292006.09.29 12:00buy4650.091.26911.26761.2706
9302006.09.29 14:42s/l4650.091.26761.26761.2706-13.50634.67
9312006.10.02 06:00buy4660.081.26921.26771.2707
9322006.10.02 06:24t/p4660.081.27071.26771.270712.00646.67
9332006.10.02 21:00buy4670.091.27471.27321.2762
9342006.10.03 02:00t/p4670.091.27621.27321.276212.94659.61
9352006.10.03 05:00sell4680.091.27381.27531.2723
9362006.10.03 05:25s/l4680.091.27531.27531.2723-13.50646.11
9372006.10.03 20:00buy4690.091.27351.27201.2750
9382006.10.03 21:11s/l4690.091.27201.27201.2750-13.50632.61
9392006.10.03 22:00sell4700.081.27171.27321.2702
9402006.10.03 23:50s/l4700.081.27321.27321.2702-12.00620.61
9412006.10.04 03:00buy4710.081.27371.27221.2752
9422006.10.04 03:46s/l4710.081.27221.27221.2752-12.00608.61
9432006.10.04 05:00sell4720.081.26871.27021.2672
9442006.10.04 05:45s/l4720.081.27021.27021.2672-12.00596.61
9452006.10.04 14:00buy4730.081.27041.26891.2719
9462006.10.04 15:30t/p4730.081.27191.26891.271912.00608.61
9472006.10.04 22:00sell4740.081.26981.27131.2683
9482006.10.05 02:21s/l4740.081.27131.27131.2683-10.78597.84
9492006.10.05 03:00buy4750.081.27171.27021.2732
9502006.10.05 04:16s/l4750.081.27021.27021.2732-12.00585.84
9512006.10.05 09:00sell4760.081.26871.27021.2672
9522006.10.05 09:18s/l4760.081.27021.27021.2672-12.00573.84
9532006.10.05 22:00sell4770.081.26851.27001.2670
9542006.10.06 01:08s/l4770.081.27001.27001.2670-11.59562.24
9552006.10.09 05:00buy4780.071.26031.25881.2618
9562006.10.09 20:10s/l4780.071.25881.25881.2618-10.50551.74
9572006.10.10 02:00buy4790.071.26011.25861.2616
9582006.10.10 02:17t/p4790.071.26161.25861.261610.50562.24
9592006.10.10 05:00sell4800.071.25691.25841.2554
9602006.10.10 07:03t/p4800.071.25541.25841.255410.50572.74
9612006.10.10 19:00sell4810.081.25291.25441.2514
9622006.10.10 20:05s/l4810.081.25441.25441.2514-12.00560.74
9632006.10.10 21:00buy4820.071.25451.25301.2560
9642006.10.11 01:15s/l4820.071.25301.25301.2560-10.93549.81
9652006.10.11 15:00sell4830.071.25191.25341.2504
9662006.10.11 15:33s/l4830.071.25341.25341.2504-10.50539.31
9672006.10.11 23:00buy4840.071.25371.25221.2552
9682006.10.12 03:09t/p4840.071.25521.25221.25529.20548.51
9692006.10.12 08:00sell4850.071.25301.25451.2515
9702006.10.12 08:30s/l4850.071.25451.25451.2515-10.50538.01
9712006.10.12 14:00buy4860.071.25531.25381.2568
9722006.10.12 18:06t/p4860.071.25681.25381.256810.50548.51
9732006.10.13 05:00sell4870.071.25571.25721.2542
9742006.10.13 08:30s/l4870.071.25721.25721.2542-10.50538.01
9752006.10.17 04:00buy4880.071.25461.25311.2561
9762006.10.17 04:28s/l4880.071.25311.25311.2561-10.50527.51
9772006.10.17 06:00sell4890.071.25301.25451.2515
9782006.10.17 08:30t/p4890.071.25151.25451.251510.50538.01
9792006.10.17 10:00buy4900.071.25481.25331.2563
9802006.10.17 11:41t/p4900.071.25631.25331.256310.50548.51
9812006.10.17 18:00sell4910.071.25361.25511.2521
9822006.10.17 18:16s/l4910.071.25511.25511.2521-10.50538.01
9832006.10.18 05:00sell4920.071.25421.25571.2527
9842006.10.18 08:50t/p4920.071.25271.25571.252710.50548.51
9852006.10.18 15:00buy4930.071.25381.25231.2553
9862006.10.19 03:30t/p4930.071.25531.25231.25539.20557.70
9872006.10.19 04:00buy4940.071.25601.25451.2575
9882006.10.19 04:23s/l4940.071.25451.25451.2575-10.50547.20
9892006.10.20 03:00sell4950.071.26281.26431.2613
9902006.10.20 05:56t/p4950.071.26131.26431.261310.50557.70
9912006.10.20 11:00sell4960.071.26031.26181.2588
9922006.10.20 11:10s/l4960.071.26181.26181.2588-10.50547.20
9932006.10.23 21:00sell4970.071.25451.25601.2530
9942006.10.24 03:28t/p4970.071.25301.25601.253010.86558.06
9952006.10.24 06:00buy4980.071.25461.25311.2561
9962006.10.24 11:12t/p4980.071.25611.25311.256110.50568.56
9972006.10.24 18:00sell4990.081.25551.25701.2540
9982006.10.24 20:22s/l4990.081.25701.25701.2540-12.00556.56
9992006.10.24 22:00buy5000.071.25731.25581.2588
10002006.10.25 03:01s/l5000.071.25581.25581.2588-10.93545.63
10012006.10.25 06:00buy5010.071.25731.25581.2588
10022006.10.25 06:32t/p5010.071.25881.25581.258810.50556.13
10032006.10.27 03:00sell5020.071.26781.26931.2663
10042006.10.27 07:07s/l5020.071.26931.26931.2663-10.50545.63
10052006.10.27 09:00buy5030.071.27191.27041.2734
10062006.10.27 09:06t/p5030.071.27341.27041.273410.50556.13
10072006.10.30 14:00buy5040.071.27281.27131.2743
10082006.10.30 17:26s/l5040.071.27131.27131.2743-10.50545.63
10092006.10.30 18:00sell5050.071.27151.27301.2700
10102006.10.31 02:25t/p5050.071.27001.27301.270010.86556.48
10112006.10.31 03:00sell5060.071.26851.27001.2670
10122006.10.31 03:07s/l5060.071.27001.27001.2670-10.50545.98
10132006.10.31 10:00buy5070.071.27221.27071.2737
10142006.10.31 10:05t/p5070.071.27371.27071.273710.50556.48
10152006.10.31 22:00sell5080.071.27651.27801.2750
10162006.11.01 02:52t/p5080.071.27501.27801.275010.86567.34
10172006.11.01 07:00buy5090.081.27691.27541.2784
10182006.11.01 07:50s/l5090.081.27541.27541.2784-12.00555.34
10192006.11.01 10:00buy5100.071.27691.27541.2784
10202006.11.01 10:00t/p5100.071.27841.27541.278410.50565.84
10212006.11.01 17:00sell5110.081.27571.27721.2742
10222006.11.01 20:16t/p5110.081.27421.27721.274212.00577.84
10232006.11.02 02:00sell5120.081.27521.27671.2737
10242006.11.02 03:38s/l5120.081.27671.27671.2737-12.00565.84
10252006.11.02 05:00buy5130.081.27701.27551.2785
10262006.11.02 05:12s/l5130.081.27551.27551.2785-12.00553.84
10272006.11.03 02:00buy5140.071.27791.27641.2794
10282006.11.03 02:40s/l5140.071.27641.27641.2794-10.50543.34
10292006.11.03 03:00sell5150.071.27661.27811.2751
10302006.11.03 03:54s/l5150.071.27811.27811.2751-10.50532.84
10312006.11.06 10:00buy5160.071.27141.26991.2729
10322006.11.06 14:54t/p5160.071.27291.26991.272910.50543.34
10332006.11.07 09:00buy5170.071.27871.27721.2802
10342006.11.07 09:18t/p5170.071.28021.27721.280210.50553.84
10352006.11.07 15:00sell5180.071.27681.27831.2753
10362006.11.07 17:04s/l5180.071.27831.27831.2753-10.50543.34
10372006.11.08 03:00sell5190.071.27731.27881.2758
10382006.11.08 03:46s/l5190.071.27881.27881.2758-10.50532.84
10392006.11.08 04:00buy5200.071.27931.27781.2808
10402006.11.08 04:28t/p5200.071.28081.27781.280810.50543.34
10412006.11.08 09:00sell5210.071.27731.27881.2758
10422006.11.08 09:13t/p5210.071.27581.27881.275810.50553.84
10432006.11.09 00:00buy5220.071.27711.27561.2786
10442006.11.09 02:58t/p5220.071.27861.27561.278610.50564.34
10452006.11.13 03:00sell5230.081.28601.28751.2845
10462006.11.13 04:52t/p5230.081.28451.28751.284512.00576.34
10472006.11.13 19:00buy5240.081.28241.28091.2839
10482006.11.13 20:00s/l5240.081.28091.28091.2839-12.00564.34
10492006.11.14 09:00buy5250.081.28621.28471.2877
10502006.11.14 09:30s/l5250.081.28471.28471.2877-12.00552.34
10512006.11.14 11:00sell5260.071.28121.28271.2797
10522006.11.14 14:14s/l5260.071.28271.28271.2797-10.50541.84
10532006.11.15 02:00sell5270.071.28071.28221.2792
10542006.11.15 02:16s/l5270.071.28221.28221.2792-10.50531.34
10552006.11.15 03:00buy5280.071.28251.28101.2840
10562006.11.15 04:36s/l5280.071.28101.28101.2840-10.50520.84
10572006.11.15 06:00sell5290.071.27851.28001.2770
10582006.11.15 07:34s/l5290.071.28001.28001.2770-10.50510.34
10592006.11.15 12:00buy5300.071.28111.27961.2826
10602006.11.15 14:00s/l5300.071.27961.27961.2826-10.50499.84
10612006.11.16 02:00sell5310.071.28241.28391.2809
10622006.11.16 04:00t/p5310.071.28091.28391.280910.50510.34
10632006.11.17 04:00buy5320.071.27941.27791.2809
10642006.11.17 04:09s/l5320.071.27791.27791.2809-10.50499.84
10652006.11.17 06:00sell5330.071.27781.27931.2763
10662006.11.17 08:36s/l5330.071.27931.27931.2763-10.50489.34
10672006.11.17 09:00buy5340.071.27821.27671.2797
10682006.11.17 09:45t/p5340.071.27971.27671.279710.50499.84
10692006.11.20 04:00sell5350.071.28311.28461.2816
10702006.11.20 04:54s/l5350.071.28461.28461.2816-10.50489.34
10712006.11.20 06:00buy5360.071.28471.28321.2862
10722006.11.20 07:01s/l5360.071.28321.28321.2862-10.50478.84
10732006.11.21 00:00sell5370.061.28131.28281.2798
10742006.11.21 02:24s/l5370.061.28281.28281.2798-9.00469.84
10752006.11.21 03:00buy5380.061.28291.28141.2844
10762006.11.21 04:06s/l5380.061.28141.28141.2844-9.00460.84
10772006.11.21 07:00sell5390.061.28141.28291.2799
10782006.11.21 10:30s/l5390.061.28291.28291.2799-9.00451.84
10792006.11.21 12:00buy5400.061.28271.28121.2842
10802006.11.21 14:26t/p5400.061.28421.28121.28429.00460.84
10812006.11.22 22:00sell5410.061.29331.29481.2918
10822006.11.23 03:06s/l5410.061.29481.29481.2918-8.08452.76
10832006.11.23 19:00buy5420.061.29561.29411.2971
10842006.11.24 02:02t/p5420.061.29711.29411.29718.63461.38
10852006.11.27 11:00buy5430.061.31281.31131.3143
10862006.11.27 14:19t/p5430.061.31431.31131.31439.00470.38
10872006.11.28 01:00sell5440.061.31241.31391.3109
10882006.11.28 02:14s/l5440.061.31391.31391.3109-9.00461.38
10892006.11.28 04:00buy5450.061.31421.31271.3157
10902006.11.28 05:02t/p5450.061.31571.31271.31579.00470.38
10912006.11.29 15:00buy5460.061.31611.31461.3176
10922006.11.29 15:44s/l5460.061.31461.31461.3176-9.00461.38
10932006.11.29 18:00buy5470.061.31601.31451.3175
10942006.11.29 18:58s/l5470.061.31451.31451.3175-9.00452.38
10952006.11.29 19:00sell5480.061.31471.31621.3132
10962006.11.29 21:04s/l5480.061.31621.31621.3132-9.00443.38
10972006.11.29 22:00buy5490.061.31711.31561.3186
10982006.11.30 02:03t/p5490.061.31861.31561.31867.88451.27
10992006.11.30 20:00buy5500.061.32591.32441.3274
11002006.11.30 20:19s/l5500.061.32441.32441.3274-9.00442.27
11012006.12.01 04:00sell5510.061.32391.32541.3224
11022006.12.01 04:08s/l5510.061.32541.32541.3224-9.00433.27
11032006.12.01 10:00buy5520.061.32821.32671.3297
11042006.12.01 10:00t/p5520.061.32971.32671.32979.00442.27
11052006.12.04 11:00buy5530.061.33281.33131.3343
11062006.12.04 14:21s/l5530.061.33131.33131.3343-9.00433.27
11072006.12.04 22:00sell5540.061.33291.33441.3314
11082006.12.05 01:44s/l5540.061.33441.33441.3314-8.69424.57
11092006.12.05 08:00buy5550.061.33301.33151.3345
11102006.12.05 08:28t/p5550.061.33451.33151.33459.00433.57
11112006.12.05 13:00buy5560.061.33281.33131.3343
11122006.12.05 17:10s/l5560.061.33131.33131.3343-9.00424.57
11132006.12.06 00:00buy5570.061.33281.33131.3343
11142006.12.06 01:27t/p5570.061.33431.33131.33439.00433.57
11152006.12.06 03:00sell5580.061.33081.33231.3293
11162006.12.06 03:05s/l5580.061.33231.33231.3293-9.00424.57
11172006.12.06 11:00buy5590.061.33191.33041.3334
11182006.12.06 11:08s/l5590.061.33041.33041.3334-9.00415.57
11192006.12.06 15:00sell5600.061.32851.33001.3270
11202006.12.06 20:03s/l5600.061.33001.33001.3270-9.00406.57
11212006.12.07 06:00sell5610.051.32881.33031.3273
11222006.12.07 07:50s/l5610.051.33031.33031.3273-7.50399.07
11232006.12.08 03:00sell5620.051.32741.32891.3259
11242006.12.08 03:42s/l5620.051.32891.32891.3259-7.50391.57
11252006.12.08 05:00buy5630.051.32911.32761.3306
11262006.12.08 05:52s/l5630.051.32761.32761.3306-7.50384.07
11272006.12.08 06:00sell5640.051.32771.32921.3262
11282006.12.08 08:30t/p5640.051.32621.32921.32627.50391.57
11292006.12.08 09:00buy5650.051.33361.33211.3351
11302006.12.08 10:01t/p5650.051.33511.33211.33517.50399.07
11312006.12.08 12:00sell5660.051.32151.32301.3200
11322006.12.08 12:02t/p5660.051.32001.32301.32007.50406.57
11332006.12.11 03:00buy5670.051.32071.31921.3222
11342006.12.11 03:18t/p5670.051.32221.31921.32227.50414.07
11352006.12.12 03:00sell5680.061.32331.32481.3218
11362006.12.12 04:30s/l5680.061.32481.32481.3218-9.00405.07
11372006.12.12 12:00sell5690.051.32331.32481.3218
11382006.12.12 13:34s/l5690.051.32481.32481.3218-7.50397.57
11392006.12.12 15:00buy5700.051.32751.32601.3290
11402006.12.12 15:10t/p5700.051.32901.32601.32907.50405.07
11412006.12.13 02:00sell5710.051.32741.32891.3259
11422006.12.13 04:03t/p5710.051.32591.32891.32597.50412.57
11432006.12.13 23:00sell5720.061.32101.32251.3195
11442006.12.14 01:26s/l5720.061.32251.32251.3195-8.08404.49
11452006.12.14 07:00sell5730.051.31861.32011.3171
11462006.12.14 07:21s/l5730.051.32011.32011.3171-7.50396.99
11472006.12.15 00:00sell5740.051.31481.31631.3133
11482006.12.15 02:10s/l5740.051.31631.31631.3133-7.50389.49
11492006.12.15 03:00buy5750.051.31641.31491.3179
11502006.12.15 04:10s/l5750.051.31491.31491.3179-7.50381.99
11512006.12.15 05:00sell5760.051.31031.31181.3088
11522006.12.15 05:07s/l5760.051.31181.31181.3088-7.50374.49
11532006.12.15 09:00buy5770.051.31821.31671.3197
11542006.12.15 09:04s/l5770.051.31671.31671.3197-7.50366.99
11552006.12.15 11:00sell5780.051.30891.31041.3074
11562006.12.15 11:56s/l5780.051.31041.31041.3074-7.50359.49
11572006.12.18 07:00sell5790.051.30921.31071.3077
11582006.12.18 07:32s/l5790.051.31071.31071.3077-7.50351.99
11592006.12.18 15:00buy5800.051.31011.30861.3116
11602006.12.18 23:28s/l5800.051.30861.30861.3116-7.50344.49
11612006.12.19 03:00buy5810.051.31241.31091.3139
11622006.12.19 03:09t/p5810.051.31391.31091.31397.50351.99
11632006.12.20 03:00sell5820.051.32081.32231.3193
11642006.12.20 03:16s/l5820.051.32231.32231.3193-7.50344.49
11652006.12.21 06:00sell5830.051.31781.31931.3163
11662006.12.21 06:34s/l5830.051.31931.31931.3163-7.50336.99
11672006.12.21 15:00buy5840.041.31811.31661.3196
11682006.12.21 15:29s/l5840.041.31661.31661.3196-6.00330.99
11692006.12.22 08:00sell5850.041.31931.32081.3178
11702006.12.22 08:30s/l5850.041.32081.32081.3178-6.00324.99