|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=0; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9675.01
|Gross profit
|12620.62
|Gross loss
|-22295.63
|Profit factor
|0.57
|Expected payoff
|-16.54
|Absolute drawdown
|9675.01
|Maximal drawdown
|9675.01 (96.75%)
|Relative drawdown
|96.75% (9675.01)
|Total trades
|585
|Short positions (won %)
|292 (32.88%)
|Long positions (won %)
|293 (38.91%)
|Profit trades (% of total)
|210 (35.90%)
|Loss trades (% of total)
|375 (64.10%)
|Largest
|profit trade
|196.50
|loss trade
|-199.50
|Average
|profit trade
|60.10
|loss trade
|-59.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (662.56)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-260.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|662.56 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-1029.42 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 21:00
|sell
|1
|1.33
|1.2086
|1.2101
|1.2071
|2
|2006.01.05 23:37
|s/l
|1
|1.33
|1.2101
|1.2101
|1.2071
|-199.50
|9800.50
|3
|2006.01.06 07:00
|buy
|2
|1.31
|1.2098
|1.2083
|1.2113
|4
|2006.01.06 08:30
|t/p
|2
|1.31
|1.2113
|1.2083
|1.2113
|196.50
|9997.00
|5
|2006.01.09 01:00
|buy
|3
|1.33
|1.2149
|1.2134
|1.2164
|6
|2006.01.09 01:44
|s/l
|3
|1.33
|1.2134
|1.2134
|1.2164
|-199.50
|9797.50
|7
|2006.01.09 02:00
|sell
|4
|1.31
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|8
|2006.01.09 02:13
|s/l
|4
|1.31
|1.2140
|1.2140
|1.2110
|-196.50
|9601.00
|9
|2006.01.09 15:00
|buy
|5
|1.28
|1.2090
|1.2075
|1.2105
|10
|2006.01.09 18:34
|s/l
|5
|1.28
|1.2075
|1.2075
|1.2105
|-192.00
|9409.00
|11
|2006.01.09 19:00
|sell
|6
|1.25
|1.2073
|1.2088
|1.2058
|12
|2006.01.09 21:31
|t/p
|6
|1.25
|1.2058
|1.2088
|1.2058
|187.50
|9596.50
|13
|2006.01.10 04:00
|buy
|7
|1.28
|1.2078
|1.2063
|1.2093
|14
|2006.01.10 05:09
|t/p
|7
|1.28
|1.2093
|1.2063
|1.2093
|192.00
|9788.50
|15
|2006.01.10 09:00
|sell
|8
|1.31
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|16
|2006.01.10 09:58
|s/l
|8
|1.31
|1.2070
|1.2070
|1.2040
|-196.50
|9592.00
|17
|2006.01.10 18:00
|sell
|9
|1.28
|1.2061
|1.2076
|1.2046
|18
|2006.01.10 21:36
|s/l
|9
|1.28
|1.2076
|1.2076
|1.2046
|-192.00
|9400.00
|19
|2006.01.10 22:00
|buy
|10
|1.25
|1.2077
|1.2062
|1.2092
|20
|2006.01.11 00:19
|s/l
|10
|1.25
|1.2062
|1.2062
|1.2092
|-195.26
|9204.74
|21
|2006.01.11 01:00
|sell
|11
|1.23
|1.2057
|1.2072
|1.2042
|22
|2006.01.11 02:32
|s/l
|11
|1.23
|1.2072
|1.2072
|1.2042
|-184.50
|9020.24
|23
|2006.01.11 07:00
|buy
|12
|1.20
|1.2083
|1.2068
|1.2098
|24
|2006.01.11 07:34
|t/p
|12
|1.20
|1.2098
|1.2068
|1.2098
|180.00
|9200.24
|25
|2006.01.12 07:00
|sell
|13
|1.23
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|26
|2006.01.12 08:14
|t/p
|13
|1.23
|1.2120
|1.2150
|1.2120
|184.50
|9384.74
|27
|2006.01.12 21:00
|sell
|14
|1.25
|1.2034
|1.2049
|1.2019
|28
|2006.01.12 21:31
|s/l
|14
|1.25
|1.2049
|1.2049
|1.2019
|-187.50
|9197.24
|29
|2006.01.12 22:00
|buy
|15
|1.23
|1.2048
|1.2033
|1.2063
|30
|2006.01.13 00:45
|s/l
|15
|1.23
|1.2033
|1.2033
|1.2063
|-192.13
|9005.11
|31
|2006.01.13 08:00
|sell
|16
|1.20
|1.2043
|1.2058
|1.2028
|32
|2006.01.13 08:27
|s/l
|16
|1.20
|1.2058
|1.2058
|1.2028
|-180.00
|8825.11
|33
|2006.01.13 11:00
|buy
|17
|1.18
|1.2079
|1.2064
|1.2094
|34
|2006.01.13 11:26
|t/p
|17
|1.18
|1.2094
|1.2064
|1.2094
|177.00
|9002.11
|35
|2006.01.16 01:00
|sell
|18
|1.20
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|36
|2006.01.16 04:56
|s/l
|18
|1.20
|1.2161
|1.2161
|1.2131
|-180.00
|8822.11
|37
|2006.01.16 17:00
|buy
|19
|1.18
|1.2131
|1.2116
|1.2146
|38
|2006.01.16 17:39
|s/l
|19
|1.18
|1.2116
|1.2116
|1.2146
|-177.00
|8645.11
|39
|2006.01.16 19:00
|sell
|20
|1.15
|1.2116
|1.2131
|1.2101
|40
|2006.01.16 19:56
|t/p
|20
|1.15
|1.2101
|1.2131
|1.2101
|172.50
|8817.61
|41
|2006.01.17 06:00
|sell
|21
|1.18
|1.2108
|1.2123
|1.2093
|42
|2006.01.17 06:16
|t/p
|21
|1.18
|1.2093
|1.2123
|1.2093
|177.00
|8994.61
|43
|2006.01.17 15:00
|buy
|22
|1.20
|1.2101
|1.2086
|1.2116
|44
|2006.01.17 17:24
|t/p
|22
|1.20
|1.2116
|1.2086
|1.2116
|180.00
|9174.61
|45
|2006.01.17 23:00
|buy
|23
|1.22
|1.2105
|1.2090
|1.2120
|46
|2006.01.17 23:15
|s/l
|23
|1.22
|1.2090
|1.2090
|1.2120
|-183.00
|8991.61
|47
|2006.01.18 00:00
|sell
|24
|1.20
|1.2093
|1.2108
|1.2078
|48
|2006.01.18 01:24
|t/p
|24
|1.20
|1.2078
|1.2108
|1.2078
|180.00
|9171.61
|49
|2006.01.18 04:00
|buy
|25
|1.22
|1.2146
|1.2131
|1.2161
|50
|2006.01.18 04:06
|s/l
|25
|1.22
|1.2131
|1.2131
|1.2161
|-183.00
|8988.61
|51
|2006.01.18 12:00
|sell
|26
|1.20
|1.2082
|1.2097
|1.2067
|52
|2006.01.18 13:30
|s/l
|26
|1.20
|1.2097
|1.2097
|1.2067
|-180.00
|8808.61
|53
|2006.01.18 17:00
|buy
|27
|1.17
|1.2113
|1.2098
|1.2128
|54
|2006.01.18 19:19
|s/l
|27
|1.17
|1.2098
|1.2098
|1.2128
|-175.50
|8633.11
|55
|2006.01.18 20:00
|sell
|28
|1.15
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|56
|2006.01.19 01:26
|s/l
|28
|1.15
|1.2111
|1.2111
|1.2081
|-154.92
|8478.19
|57
|2006.01.19 11:00
|buy
|29
|1.13
|1.2117
|1.2102
|1.2132
|58
|2006.01.19 11:20
|s/l
|29
|1.13
|1.2102
|1.2102
|1.2132
|-169.50
|8308.69
|59
|2006.01.19 16:00
|buy
|30
|1.11
|1.2094
|1.2079
|1.2109
|60
|2006.01.19 19:49
|s/l
|30
|1.11
|1.2079
|1.2079
|1.2109
|-166.50
|8142.19
|61
|2006.01.20 09:00
|buy
|31
|1.09
|1.2099
|1.2084
|1.2114
|62
|2006.01.20 09:24
|t/p
|31
|1.09
|1.2114
|1.2084
|1.2114
|163.50
|8305.69
|63
|2006.01.24 03:00
|sell
|32
|1.11
|1.2287
|1.2302
|1.2272
|64
|2006.01.24 03:45
|t/p
|32
|1.11
|1.2272
|1.2302
|1.2272
|166.50
|8472.19
|65
|2006.01.24 12:00
|buy
|33
|1.13
|1.2290
|1.2275
|1.2305
|66
|2006.01.24 14:21
|s/l
|33
|1.13
|1.2275
|1.2275
|1.2305
|-169.50
|8302.69
|67
|2006.01.24 17:00
|sell
|34
|1.11
|1.2280
|1.2295
|1.2265
|68
|2006.01.24 18:24
|t/p
|34
|1.11
|1.2265
|1.2295
|1.2265
|166.50
|8469.19
|69
|2006.01.25 09:00
|sell
|35
|1.13
|1.2267
|1.2282
|1.2252
|70
|2006.01.25 09:31
|s/l
|35
|1.13
|1.2282
|1.2282
|1.2252
|-169.50
|8299.69
|71
|2006.01.25 21:00
|buy
|36
|1.11
|1.2259
|1.2244
|1.2274
|72
|2006.01.25 23:07
|s/l
|36
|1.11
|1.2244
|1.2244
|1.2274
|-166.50
|8133.19
|73
|2006.01.26 00:00
|buy
|37
|1.08
|1.2258
|1.2243
|1.2273
|74
|2006.01.26 02:58
|t/p
|37
|1.08
|1.2273
|1.2243
|1.2273
|162.00
|8295.19
|75
|2006.01.26 11:00
|sell
|38
|1.11
|1.2249
|1.2264
|1.2234
|76
|2006.01.26 11:26
|t/p
|38
|1.11
|1.2234
|1.2264
|1.2234
|166.50
|8461.69
|77
|2006.01.27 06:00
|sell
|39
|1.13
|1.2186
|1.2201
|1.2171
|78
|2006.01.27 06:09
|t/p
|39
|1.13
|1.2171
|1.2201
|1.2171
|169.50
|8631.19
|79
|2006.01.27 10:00
|buy
|40
|1.15
|1.2224
|1.2209
|1.2239
|80
|2006.01.27 10:02
|s/l
|40
|1.15
|1.2209
|1.2209
|1.2239
|-172.50
|8458.69
|81
|2006.01.27 11:00
|sell
|41
|1.13
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|82
|2006.01.27 11:13
|t/p
|41
|1.13
|1.2120
|1.2150
|1.2120
|169.50
|8628.19
|83
|2006.01.30 02:00
|buy
|42
|1.15
|1.2111
|1.2096
|1.2126
|84
|2006.01.30 02:21
|s/l
|42
|1.15
|1.2096
|1.2096
|1.2126
|-172.50
|8455.69
|85
|2006.01.30 04:00
|sell
|43
|1.13
|1.2085
|1.2100
|1.2070
|86
|2006.01.30 04:44
|s/l
|43
|1.13
|1.2100
|1.2100
|1.2070
|-169.50
|8286.19
|87
|2006.01.30 14:00
|sell
|44
|1.10
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|88
|2006.01.30 14:24
|s/l
|44
|1.10
|1.2092
|1.2092
|1.2062
|-165.00
|8121.19
|89
|2006.01.30 20:00
|sell
|45
|1.08
|1.2084
|1.2099
|1.2069
|90
|2006.01.30 20:51
|s/l
|45
|1.08
|1.2099
|1.2099
|1.2069
|-162.00
|7959.19
|91
|2006.01.30 21:00
|buy
|46
|1.06
|1.2097
|1.2082
|1.2112
|92
|2006.01.31 02:55
|t/p
|46
|1.06
|1.2112
|1.2082
|1.2112
|152.42
|8111.62
|93
|2006.02.01 00:00
|buy
|47
|1.08
|1.2159
|1.2144
|1.2174
|94
|2006.02.01 02:11
|s/l
|47
|1.08
|1.2144
|1.2144
|1.2174
|-162.00
|7949.62
|95
|2006.02.01 03:00
|sell
|48
|1.06
|1.2140
|1.2155
|1.2125
|96
|2006.02.01 03:37
|s/l
|48
|1.06
|1.2155
|1.2155
|1.2125
|-159.00
|7790.62
|97
|2006.02.02 00:00
|sell
|49
|1.04
|1.2060
|1.2075
|1.2045
|98
|2006.02.02 00:47
|t/p
|49
|1.04
|1.2045
|1.2075
|1.2045
|156.00
|7946.62
|99
|2006.02.02 06:00
|buy
|50
|1.06
|1.2071
|1.2056
|1.2086
|100
|2006.02.02 06:33
|s/l
|50
|1.06
|1.2056
|1.2056
|1.2086
|-159.00
|7787.62
|101
|2006.02.02 09:00
|sell
|51
|1.04
|1.2044
|1.2059
|1.2029
|102
|2006.02.02 09:12
|s/l
|51
|1.04
|1.2059
|1.2059
|1.2029
|-156.00
|7631.62
|103
|2006.02.02 11:00
|buy
|52
|1.02
|1.2089
|1.2074
|1.2104
|104
|2006.02.02 11:27
|t/p
|52
|1.02
|1.2104
|1.2074
|1.2104
|153.00
|7784.62
|105
|2006.02.02 21:00
|buy
|53
|1.04
|1.2100
|1.2085
|1.2115
|106
|2006.02.03 00:50
|s/l
|53
|1.04
|1.2085
|1.2085
|1.2115
|-162.45
|7622.16
|107
|2006.02.06 19:00
|sell
|54
|1.02
|1.1961
|1.1976
|1.1946
|108
|2006.02.06 22:13
|s/l
|54
|1.02
|1.1976
|1.1976
|1.1946
|-153.00
|7469.16
|109
|2006.02.07 08:00
|sell
|55
|1.00
|1.1967
|1.1982
|1.1952
|110
|2006.02.07 08:10
|s/l
|55
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1952
|-150.00
|7319.16
|111
|2006.02.07 17:00
|buy
|56
|0.98
|1.1982
|1.1967
|1.1997
|112
|2006.02.07 20:04
|s/l
|56
|0.98
|1.1967
|1.1967
|1.1997
|-147.00
|7172.16
|113
|2006.02.08 02:00
|buy
|57
|0.96
|1.1984
|1.1969
|1.1999
|114
|2006.02.08 02:18
|s/l
|57
|0.96
|1.1969
|1.1969
|1.1999
|-144.00
|7028.16
|115
|2006.02.08 03:00
|sell
|58
|0.94
|1.1971
|1.1986
|1.1956
|116
|2006.02.08 07:24
|t/p
|58
|0.94
|1.1956
|1.1986
|1.1956
|141.00
|7169.16
|117
|2006.02.08 17:00
|buy
|59
|0.96
|1.1965
|1.1950
|1.1980
|118
|2006.02.08 19:52
|t/p
|59
|0.96
|1.1980
|1.1950
|1.1980
|144.00
|7313.16
|119
|2006.02.09 05:00
|sell
|60
|0.98
|1.1969
|1.1984
|1.1954
|120
|2006.02.09 05:29
|s/l
|60
|0.98
|1.1984
|1.1984
|1.1954
|-147.00
|7166.16
|121
|2006.02.09 07:00
|buy
|61
|0.96
|1.1992
|1.1977
|1.2007
|122
|2006.02.09 07:33
|s/l
|61
|0.96
|1.1977
|1.1977
|1.2007
|-144.00
|7022.16
|123
|2006.02.09 15:00
|sell
|62
|0.94
|1.1969
|1.1984
|1.1954
|124
|2006.02.09 15:43
|s/l
|62
|0.94
|1.1984
|1.1984
|1.1954
|-141.00
|6881.16
|125
|2006.02.09 16:00
|buy
|63
|0.92
|1.1985
|1.1970
|1.2000
|126
|2006.02.09 19:01
|t/p
|63
|0.92
|1.2000
|1.1970
|1.2000
|138.00
|7019.16
|127
|2006.02.09 22:00
|buy
|64
|0.94
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|128
|2006.02.10 00:34
|t/p
|64
|0.94
|1.2003
|1.1973
|1.2003
|135.17
|7154.33
|129
|2006.02.10 03:00
|sell
|65
|0.95
|1.1975
|1.1990
|1.1960
|130
|2006.02.10 03:30
|t/p
|65
|0.95
|1.1960
|1.1990
|1.1960
|142.50
|7296.83
|131
|2006.02.10 09:00
|buy
|66
|0.97
|1.2019
|1.2004
|1.2034
|132
|2006.02.10 09:36
|s/l
|66
|0.97
|1.2004
|1.2004
|1.2034
|-145.50
|7151.33
|133
|2006.02.10 11:00
|sell
|67
|0.95
|1.1911
|1.1926
|1.1896
|134
|2006.02.10 11:31
|s/l
|67
|0.95
|1.1926
|1.1926
|1.1896
|-142.50
|7008.83
|135
|2006.02.13 02:00
|buy
|68
|0.93
|1.1905
|1.1890
|1.1920
|136
|2006.02.13 02:31
|t/p
|68
|0.93
|1.1920
|1.1890
|1.1920
|139.50
|7148.33
|137
|2006.02.13 05:00
|sell
|69
|0.95
|1.1889
|1.1904
|1.1874
|138
|2006.02.13 06:27
|s/l
|69
|0.95
|1.1904
|1.1904
|1.1874
|-142.50
|7005.83
|139
|2006.02.13 11:00
|buy
|70
|0.93
|1.1908
|1.1893
|1.1923
|140
|2006.02.13 11:34
|s/l
|70
|0.93
|1.1893
|1.1893
|1.1923
|-139.50
|6866.33
|141
|2006.02.13 19:00
|buy
|71
|0.92
|1.1915
|1.1900
|1.1930
|142
|2006.02.13 19:21
|s/l
|71
|0.92
|1.1900
|1.1900
|1.1930
|-138.00
|6728.33
|143
|2006.02.13 21:00
|sell
|72
|0.90
|1.1897
|1.1912
|1.1882
|144
|2006.02.13 21:30
|s/l
|72
|0.90
|1.1912
|1.1912
|1.1882
|-135.00
|6593.33
|145
|2006.02.14 00:00
|buy
|73
|0.88
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|146
|2006.02.14 01:15
|t/p
|73
|0.88
|1.1922
|1.1892
|1.1922
|132.00
|6725.33
|147
|2006.02.14 07:00
|sell
|74
|0.90
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|148
|2006.02.14 07:29
|s/l
|74
|0.90
|1.1913
|1.1913
|1.1883
|-135.00
|6590.33
|149
|2006.02.14 14:00
|buy
|75
|0.88
|1.1906
|1.1891
|1.1921
|150
|2006.02.14 15:08
|t/p
|75
|0.88
|1.1921
|1.1891
|1.1921
|132.00
|6722.33
|151
|2006.02.15 10:00
|buy
|76
|0.90
|1.1935
|1.1920
|1.1950
|152
|2006.02.15 10:00
|s/l
|76
|0.90
|1.1920
|1.1920
|1.1950
|-135.00
|6587.33
|153
|2006.02.15 12:00
|sell
|77
|0.88
|1.1883
|1.1898
|1.1868
|154
|2006.02.15 12:15
|s/l
|77
|0.88
|1.1898
|1.1898
|1.1868
|-132.00
|6455.33
|155
|2006.02.16 03:00
|buy
|78
|0.86
|1.1887
|1.1872
|1.1902
|156
|2006.02.16 03:45
|s/l
|78
|0.86
|1.1872
|1.1872
|1.1902
|-129.00
|6326.33
|157
|2006.02.16 04:00
|sell
|79
|0.84
|1.1874
|1.1889
|1.1859
|158
|2006.02.16 04:39
|s/l
|79
|0.84
|1.1889
|1.1889
|1.1859
|-126.00
|6200.33
|159
|2006.02.16 21:00
|sell
|80
|0.83
|1.1882
|1.1897
|1.1867
|160
|2006.02.17 00:53
|s/l
|80
|0.83
|1.1897
|1.1897
|1.1867
|-120.27
|6080.06
|161
|2006.02.17 07:00
|sell
|81
|0.81
|1.1870
|1.1885
|1.1855
|162
|2006.02.17 09:06
|s/l
|81
|0.81
|1.1885
|1.1885
|1.1855
|-121.50
|5958.56
|163
|2006.02.17 10:00
|buy
|82
|0.79
|1.1897
|1.1882
|1.1912
|164
|2006.02.17 10:12
|t/p
|82
|0.79
|1.1912
|1.1882
|1.1912
|118.50
|6077.06
|165
|2006.02.20 04:00
|sell
|83
|0.81
|1.1938
|1.1953
|1.1923
|166
|2006.02.20 05:15
|s/l
|83
|0.81
|1.1953
|1.1953
|1.1923
|-121.50
|5955.56
|167
|2006.02.20 15:00
|sell
|84
|0.79
|1.1940
|1.1955
|1.1925
|168
|2006.02.20 19:48
|t/p
|84
|0.79
|1.1925
|1.1955
|1.1925
|118.50
|6074.06
|169
|2006.02.21 13:00
|buy
|85
|0.81
|1.1921
|1.1906
|1.1936
|170
|2006.02.21 18:04
|s/l
|85
|0.81
|1.1906
|1.1906
|1.1936
|-121.50
|5952.56
|171
|2006.02.21 19:00
|buy
|86
|0.79
|1.1920
|1.1905
|1.1935
|172
|2006.02.22 03:51
|s/l
|86
|0.79
|1.1905
|1.1905
|1.1935
|-123.40
|5829.16
|173
|2006.02.22 12:00
|buy
|87
|0.78
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|174
|2006.02.22 12:42
|t/p
|87
|0.78
|1.1922
|1.1892
|1.1922
|117.00
|5946.16
|175
|2006.02.23 01:00
|buy
|88
|0.79
|1.1913
|1.1898
|1.1928
|176
|2006.02.23 03:27
|s/l
|88
|0.79
|1.1898
|1.1898
|1.1928
|-118.50
|5827.66
|177
|2006.02.23 05:00
|buy
|89
|0.78
|1.1941
|1.1926
|1.1956
|178
|2006.02.23 05:53
|t/p
|89
|0.78
|1.1956
|1.1926
|1.1956
|117.00
|5944.66
|179
|2006.02.23 11:00
|sell
|90
|0.79
|1.1920
|1.1935
|1.1905
|180
|2006.02.23 11:09
|s/l
|90
|0.79
|1.1935
|1.1935
|1.1905
|-118.50
|5826.16
|181
|2006.02.23 21:00
|buy
|91
|0.78
|1.1930
|1.1915
|1.1945
|182
|2006.02.24 02:44
|s/l
|91
|0.78
|1.1915
|1.1915
|1.1945
|-121.84
|5704.32
|183
|2006.02.24 03:00
|sell
|92
|0.76
|1.1917
|1.1932
|1.1902
|184
|2006.02.24 03:13
|t/p
|92
|0.76
|1.1902
|1.1932
|1.1902
|114.00
|5818.32
|185
|2006.02.27 03:00
|sell
|93
|0.78
|1.1857
|1.1872
|1.1842
|186
|2006.02.27 03:18
|t/p
|93
|0.78
|1.1842
|1.1872
|1.1842
|117.00
|5935.32
|187
|2006.02.27 12:00
|buy
|94
|0.79
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|188
|2006.02.27 12:31
|s/l
|94
|0.79
|1.1849
|1.1849
|1.1879
|-118.50
|5816.82
|189
|2006.02.27 16:00
|sell
|95
|0.78
|1.1846
|1.1861
|1.1831
|190
|2006.02.27 22:19
|s/l
|95
|0.78
|1.1861
|1.1861
|1.1831
|-117.00
|5699.82
|191
|2006.02.27 23:00
|buy
|96
|0.76
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|192
|2006.02.28 02:17
|s/l
|96
|0.76
|1.1849
|1.1849
|1.1879
|-118.72
|5581.10
|193
|2006.03.01 02:00
|sell
|97
|0.74
|1.1931
|1.1946
|1.1916
|194
|2006.03.01 03:06
|s/l
|97
|0.74
|1.1946
|1.1946
|1.1916
|-111.00
|5470.10
|195
|2006.03.01 05:00
|buy
|98
|0.73
|1.1945
|1.1930
|1.1960
|196
|2006.03.01 05:58
|s/l
|98
|0.73
|1.1930
|1.1930
|1.1960
|-109.50
|5360.60
|197
|2006.03.01 06:00
|sell
|99
|0.71
|1.1934
|1.1949
|1.1919
|198
|2006.03.01 06:41
|s/l
|99
|0.71
|1.1949
|1.1949
|1.1919
|-106.50
|5254.10
|199
|2006.03.01 08:00
|buy
|100
|0.70
|1.1943
|1.1928
|1.1958
|200
|2006.03.01 08:07
|t/p
|100
|0.70
|1.1958
|1.1928
|1.1958
|105.00
|5359.10
|201
|2006.03.01 12:00
|sell
|101
|0.71
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|202
|2006.03.01 12:09
|s/l
|101
|0.71
|1.1913
|1.1913
|1.1883
|-106.50
|5252.60
|203
|2006.03.03 09:00
|buy
|102
|0.70
|1.2040
|1.2025
|1.2055
|204
|2006.03.03 09:31
|t/p
|102
|0.70
|1.2055
|1.2025
|1.2055
|105.00
|5357.60
|205
|2006.03.03 13:00
|buy
|103
|0.71
|1.2028
|1.2013
|1.2043
|206
|2006.03.03 15:14
|t/p
|103
|0.71
|1.2043
|1.2013
|1.2043
|106.50
|5464.10
|207
|2006.03.06 18:00
|sell
|104
|0.73
|1.2007
|1.2022
|1.1992
|208
|2006.03.06 19:01
|s/l
|104
|0.73
|1.2022
|1.2022
|1.1992
|-109.50
|5354.60
|209
|2006.03.07 20:00
|sell
|105
|0.71
|1.1877
|1.1892
|1.1862
|210
|2006.03.07 20:15
|s/l
|105
|0.71
|1.1892
|1.1892
|1.1862
|-106.50
|5248.10
|211
|2006.03.07 22:00
|buy
|106
|0.70
|1.1893
|1.1878
|1.1908
|212
|2006.03.07 22:38
|t/p
|106
|0.70
|1.1908
|1.1878
|1.1908
|105.00
|5353.10
|213
|2006.03.08 10:00
|sell
|107
|0.71
|1.1905
|1.1920
|1.1890
|214
|2006.03.08 10:06
|s/l
|107
|0.71
|1.1920
|1.1920
|1.1890
|-106.50
|5246.60
|215
|2006.03.08 12:00
|buy
|108
|0.70
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|216
|2006.03.08 12:49
|t/p
|108
|0.70
|1.1931
|1.1901
|1.1931
|105.00
|5351.60
|217
|2006.03.09 03:00
|buy
|109
|0.71
|1.1949
|1.1934
|1.1964
|218
|2006.03.09 03:24
|s/l
|109
|0.71
|1.1934
|1.1934
|1.1964
|-106.50
|5245.10
|219
|2006.03.09 05:00
|sell
|110
|0.70
|1.1927
|1.1942
|1.1912
|220
|2006.03.09 05:34
|s/l
|110
|0.70
|1.1942
|1.1942
|1.1912
|-105.00
|5140.10
|221
|2006.03.10 09:00
|sell
|111
|0.69
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|222
|2006.03.10 09:15
|t/p
|111
|0.69
|1.1893
|1.1923
|1.1893
|103.50
|5243.60
|223
|2006.03.10 15:00
|buy
|112
|0.70
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|224
|2006.03.12 15:30
|close
|112
|0.70
|1.1913
|1.1901
|1.1931
|-21.00
|5222.60
|225
|2006.03.13 05:00
|sell
|113
|0.70
|1.1931
|1.1946
|1.1916
|226
|2006.03.13 11:15
|s/l
|113
|0.70
|1.1946
|1.1946
|1.1916
|-105.00
|5117.60
|227
|2006.03.13 12:00
|buy
|114
|0.68
|1.1943
|1.1928
|1.1958
|228
|2006.03.13 13:06
|s/l
|114
|0.68
|1.1928
|1.1928
|1.1958
|-102.00
|5015.60
|229
|2006.03.14 04:00
|buy
|115
|0.67
|1.1978
|1.1963
|1.1993
|230
|2006.03.14 05:00
|s/l
|115
|0.67
|1.1963
|1.1963
|1.1993
|-100.50
|4915.10
|231
|2006.03.14 06:00
|sell
|116
|0.66
|1.1954
|1.1969
|1.1939
|232
|2006.03.14 08:30
|s/l
|116
|0.66
|1.1969
|1.1969
|1.1939
|-99.00
|4816.10
|233
|2006.03.14 10:00
|buy
|117
|0.64
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|234
|2006.03.14 10:03
|t/p
|117
|0.64
|1.2003
|1.1973
|1.2003
|96.00
|4912.10
|235
|2006.03.14 21:00
|buy
|118
|0.65
|1.2023
|1.2008
|1.2038
|236
|2006.03.15 03:15
|t/p
|118
|0.65
|1.2038
|1.2008
|1.2038
|93.47
|5005.57
|237
|2006.03.16 04:00
|buy
|119
|0.67
|1.2065
|1.2050
|1.2080
|238
|2006.03.16 05:12
|t/p
|119
|0.67
|1.2080
|1.2050
|1.2080
|100.50
|5106.07
|239
|2006.03.16 22:00
|sell
|120
|0.68
|1.2167
|1.2182
|1.2152
|240
|2006.03.17 02:13
|t/p
|120
|0.68
|1.2152
|1.2182
|1.2152
|105.47
|5211.54
|241
|2006.03.17 05:00
|buy
|121
|0.69
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|242
|2006.03.17 05:03
|s/l
|121
|0.69
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-103.50
|5108.04
|243
|2006.03.17 10:00
|sell
|122
|0.68
|1.2155
|1.2170
|1.2140
|244
|2006.03.17 10:21
|s/l
|122
|0.68
|1.2170
|1.2170
|1.2140
|-102.00
|5006.04
|245
|2006.03.17 12:00
|buy
|123
|0.67
|1.2200
|1.2185
|1.2215
|246
|2006.03.17 12:38
|s/l
|123
|0.67
|1.2185
|1.2185
|1.2215
|-100.50
|4905.54
|247
|2006.03.20 04:00
|buy
|124
|0.65
|1.2188
|1.2173
|1.2203
|248
|2006.03.20 06:46
|s/l
|124
|0.65
|1.2173
|1.2173
|1.2203
|-97.50
|4808.04
|249
|2006.03.20 07:00
|sell
|125
|0.64
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|250
|2006.03.20 07:53
|s/l
|125
|0.64
|1.2183
|1.2183
|1.2153
|-96.00
|4712.04
|251
|2006.03.20 08:00
|buy
|126
|0.63
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|252
|2006.03.20 08:12
|s/l
|126
|0.63
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-94.50
|4617.54
|253
|2006.03.20 10:00
|sell
|127
|0.62
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|254
|2006.03.20 10:25
|s/l
|127
|0.62
|1.2183
|1.2183
|1.2153
|-93.00
|4524.54
|255
|2006.03.21 10:00
|sell
|128
|0.60
|1.2118
|1.2133
|1.2103
|256
|2006.03.21 10:10
|t/p
|128
|0.60
|1.2103
|1.2133
|1.2103
|90.00
|4614.54
|257
|2006.03.21 21:00
|sell
|129
|0.62
|1.2092
|1.2107
|1.2077
|258
|2006.03.21 23:31
|t/p
|129
|0.62
|1.2077
|1.2107
|1.2077
|93.00
|4707.54
|259
|2006.03.22 09:00
|buy
|130
|0.63
|1.2101
|1.2086
|1.2116
|260
|2006.03.22 09:10
|s/l
|130
|0.63
|1.2086
|1.2086
|1.2116
|-94.50
|4613.04
|261
|2006.03.22 14:00
|sell
|131
|0.62
|1.2076
|1.2091
|1.2061
|262
|2006.03.22 19:57
|t/p
|131
|0.62
|1.2061
|1.2091
|1.2061
|93.00
|4706.04
|263
|2006.03.23 03:00
|buy
|132
|0.63
|1.2069
|1.2054
|1.2084
|264
|2006.03.23 06:18
|s/l
|132
|0.63
|1.2054
|1.2054
|1.2084
|-94.50
|4611.54
|265
|2006.03.23 07:00
|sell
|133
|0.61
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|266
|2006.03.23 09:24
|s/l
|133
|0.61
|1.2070
|1.2070
|1.2040
|-91.50
|4520.04
|267
|2006.03.24 02:00
|buy
|134
|0.60
|1.1980
|1.1965
|1.1995
|268
|2006.03.24 02:52
|s/l
|134
|0.60
|1.1965
|1.1965
|1.1995
|-90.00
|4430.04
|269
|2006.03.24 05:00
|buy
|135
|0.59
|1.1978
|1.1963
|1.1993
|270
|2006.03.24 06:22
|s/l
|135
|0.59
|1.1963
|1.1963
|1.1993
|-88.50
|4341.54
|271
|2006.03.24 07:00
|sell
|136
|0.58
|1.1965
|1.1980
|1.1950
|272
|2006.03.24 08:31
|s/l
|136
|0.58
|1.1980
|1.1980
|1.1950
|-87.00
|4254.54
|273
|2006.03.24 10:00
|buy
|137
|0.57
|1.1976
|1.1961
|1.1991
|274
|2006.03.24 10:00
|t/p
|137
|0.57
|1.1991
|1.1961
|1.1991
|85.50
|4340.04
|275
|2006.03.27 00:00
|buy
|138
|0.58
|1.2050
|1.2035
|1.2065
|276
|2006.03.27 03:10
|s/l
|138
|0.58
|1.2035
|1.2035
|1.2065
|-87.00
|4253.04
|277
|2006.03.27 05:00
|sell
|139
|0.57
|1.2036
|1.2051
|1.2021
|278
|2006.03.27 06:08
|t/p
|139
|0.57
|1.2021
|1.2051
|1.2021
|85.50
|4338.54
|279
|2006.03.28 03:00
|buy
|140
|0.58
|1.2020
|1.2005
|1.2035
|280
|2006.03.28 04:00
|t/p
|140
|0.58
|1.2035
|1.2005
|1.2035
|87.00
|4425.54
|281
|2006.03.29 04:00
|sell
|141
|0.59
|1.1984
|1.1999
|1.1969
|282
|2006.03.29 04:16
|s/l
|141
|0.59
|1.1999
|1.1999
|1.1969
|-88.50
|4337.04
|283
|2006.03.29 06:00
|buy
|142
|0.58
|1.2008
|1.1993
|1.2023
|284
|2006.03.29 06:32
|t/p
|142
|0.58
|1.2023
|1.1993
|1.2023
|87.00
|4424.04
|285
|2006.03.29 10:00
|sell
|143
|0.59
|1.2002
|1.2017
|1.1987
|286
|2006.03.29 11:09
|s/l
|143
|0.59
|1.2017
|1.2017
|1.1987
|-88.50
|4335.54
|287
|2006.03.29 12:00
|buy
|144
|0.58
|1.2018
|1.2003
|1.2033
|288
|2006.03.29 12:20
|t/p
|144
|0.58
|1.2033
|1.2003
|1.2033
|87.00
|4422.54
|289
|2006.03.31 13:00
|buy
|145
|0.59
|1.2142
|1.2127
|1.2157
|290
|2006.03.31 13:09
|s/l
|145
|0.59
|1.2127
|1.2127
|1.2157
|-88.50
|4334.04
|291
|2006.04.03 22:00
|sell
|146
|0.58
|1.2127
|1.2142
|1.2112
|292
|2006.04.03 22:04
|s/l
|146
|0.58
|1.2142
|1.2142
|1.2112
|-87.00
|4247.04
|293
|2006.04.04 00:00
|buy
|147
|0.57
|1.2144
|1.2129
|1.2159
|294
|2006.04.04 00:35
|t/p
|147
|0.57
|1.2159
|1.2129
|1.2159
|85.50
|4332.54
|295
|2006.04.04 03:00
|sell
|148
|0.58
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|296
|2006.04.04 03:09
|s/l
|148
|0.58
|1.2140
|1.2140
|1.2110
|-87.00
|4245.54
|297
|2006.04.04 04:00
|buy
|149
|0.57
|1.2165
|1.2150
|1.2180
|298
|2006.04.04 05:36
|t/p
|149
|0.57
|1.2180
|1.2150
|1.2180
|85.50
|4331.04
|299
|2006.04.04 23:00
|buy
|150
|0.58
|1.2267
|1.2252
|1.2282
|300
|2006.04.05 00:51
|t/p
|150
|0.58
|1.2282
|1.2252
|1.2282
|83.40
|4414.44
|301
|2006.04.05 07:00
|sell
|151
|0.59
|1.2255
|1.2270
|1.2240
|302
|2006.04.05 07:53
|s/l
|151
|0.59
|1.2270
|1.2270
|1.2240
|-88.50
|4325.94
|303
|2006.04.05 09:00
|buy
|152
|0.58
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|304
|2006.04.05 09:07
|s/l
|152
|0.58
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-87.00
|4238.94
|305
|2006.04.05 13:00
|buy
|153
|0.57
|1.2291
|1.2276
|1.2306
|306
|2006.04.05 14:23
|t/p
|153
|0.57
|1.2306
|1.2276
|1.2306
|85.50
|4324.44
|307
|2006.04.05 20:00
|sell
|154
|0.58
|1.2282
|1.2297
|1.2267
|308
|2006.04.05 20:16
|s/l
|154
|0.58
|1.2297
|1.2297
|1.2267
|-87.00
|4237.44
|309
|2006.04.06 00:00
|buy
|155
|0.56
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|310
|2006.04.06 00:40
|s/l
|155
|0.56
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-84.00
|4153.44
|311
|2006.04.06 09:00
|sell
|156
|0.55
|1.2244
|1.2259
|1.2229
|312
|2006.04.06 09:05
|t/p
|156
|0.55
|1.2229
|1.2259
|1.2229
|82.50
|4235.94
|313
|2006.04.10 08:00
|sell
|157
|0.56
|1.2105
|1.2120
|1.2090
|314
|2006.04.10 09:39
|s/l
|157
|0.56
|1.2120
|1.2120
|1.2090
|-84.00
|4151.94
|315
|2006.04.10 21:00
|sell
|158
|0.55
|1.2095
|1.2110
|1.2080
|316
|2006.04.10 23:06
|s/l
|158
|0.55
|1.2110
|1.2110
|1.2080
|-82.50
|4069.44
|317
|2006.04.11 01:00
|buy
|159
|0.54
|1.2122
|1.2107
|1.2137
|318
|2006.04.11 02:05
|t/p
|159
|0.54
|1.2137
|1.2107
|1.2137
|81.00
|4150.44
|319
|2006.04.11 07:00
|sell
|160
|0.55
|1.2109
|1.2124
|1.2094
|320
|2006.04.11 09:00
|s/l
|160
|0.55
|1.2124
|1.2124
|1.2094
|-82.50
|4067.94
|321
|2006.04.11 10:00
|buy
|161
|0.54
|1.2136
|1.2121
|1.2151
|322
|2006.04.11 10:18
|s/l
|161
|0.54
|1.2121
|1.2121
|1.2151
|-81.00
|3986.94
|323
|2006.04.12 03:00
|sell
|162
|0.53
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|324
|2006.04.12 03:12
|s/l
|162
|0.53
|1.2161
|1.2161
|1.2131
|-79.50
|3907.44
|325
|2006.04.12 21:00
|sell
|163
|0.52
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|326
|2006.04.12 21:14
|s/l
|163
|0.52
|1.2111
|1.2111
|1.2081
|-78.00
|3829.44
|327
|2006.04.13 02:00
|sell
|164
|0.51
|1.2104
|1.2119
|1.2089
|328
|2006.04.13 02:28
|s/l
|164
|0.51
|1.2119
|1.2119
|1.2089
|-76.50
|3752.94
|329
|2006.04.13 03:00
|buy
|165
|0.50
|1.2118
|1.2103
|1.2133
|330
|2006.04.13 03:04
|t/p
|165
|0.50
|1.2133
|1.2103
|1.2133
|75.00
|3827.94
|331
|2006.04.13 07:00
|sell
|166
|0.51
|1.2099
|1.2114
|1.2084
|332
|2006.04.13 08:57
|t/p
|166
|0.51
|1.2084
|1.2114
|1.2084
|76.50
|3904.44
|333
|2006.04.13 13:00
|buy
|167
|0.52
|1.2108
|1.2093
|1.2123
|334
|2006.04.14 04:30
|s/l
|167
|0.52
|1.2093
|1.2093
|1.2123
|-81.23
|3823.21
|335
|2006.04.14 08:00
|buy
|168
|0.51
|1.2112
|1.2097
|1.2127
|336
|2006.04.16 15:31
|close
|168
|0.51
|1.2123
|1.2097
|1.2127
|56.10
|3879.31
|337
|2006.04.17 22:00
|buy
|169
|0.52
|1.2268
|1.2253
|1.2283
|338
|2006.04.17 22:20
|s/l
|169
|0.52
|1.2253
|1.2253
|1.2283
|-78.00
|3801.31
|339
|2006.04.18 02:00
|sell
|170
|0.51
|1.2257
|1.2272
|1.2242
|340
|2006.04.18 02:59
|t/p
|170
|0.51
|1.2242
|1.2272
|1.2242
|76.50
|3877.81
|341
|2006.04.18 07:00
|buy
|171
|0.52
|1.2260
|1.2245
|1.2275
|342
|2006.04.18 08:31
|t/p
|171
|0.52
|1.2275
|1.2245
|1.2275
|78.00
|3955.81
|343
|2006.04.19 04:00
|buy
|172
|0.53
|1.2356
|1.2341
|1.2371
|344
|2006.04.19 05:14
|t/p
|172
|0.53
|1.2371
|1.2341
|1.2371
|79.50
|4035.31
|345
|2006.04.19 06:00
|sell
|173
|0.54
|1.2348
|1.2363
|1.2333
|346
|2006.04.19 07:44
|t/p
|173
|0.54
|1.2333
|1.2363
|1.2333
|81.00
|4116.31
|347
|2006.04.19 13:00
|buy
|174
|0.55
|1.2381
|1.2366
|1.2396
|348
|2006.04.19 14:09
|t/p
|174
|0.55
|1.2396
|1.2366
|1.2396
|82.50
|4198.81
|349
|2006.04.19 21:00
|sell
|175
|0.56
|1.2356
|1.2371
|1.2341
|350
|2006.04.20 02:27
|t/p
|175
|0.56
|1.2341
|1.2371
|1.2341
|92.56
|4291.37
|351
|2006.04.21 01:00
|sell
|176
|0.57
|1.2309
|1.2324
|1.2294
|352
|2006.04.21 02:09
|t/p
|176
|0.57
|1.2294
|1.2324
|1.2294
|85.50
|4376.87
|353
|2006.04.21 05:00
|buy
|177
|0.58
|1.2327
|1.2312
|1.2342
|354
|2006.04.21 05:25
|t/p
|177
|0.58
|1.2342
|1.2312
|1.2342
|87.00
|4463.87
|355
|2006.04.24 03:00
|buy
|178
|0.60
|1.2388
|1.2373
|1.2403
|356
|2006.04.24 03:13
|s/l
|178
|0.60
|1.2373
|1.2373
|1.2403
|-90.00
|4373.87
|357
|2006.04.24 09:00
|sell
|179
|0.58
|1.2364
|1.2379
|1.2349
|358
|2006.04.24 09:41
|t/p
|179
|0.58
|1.2349
|1.2379
|1.2349
|87.00
|4460.87
|359
|2006.04.24 13:00
|buy
|180
|0.59
|1.2397
|1.2382
|1.2412
|360
|2006.04.24 15:13
|t/p
|180
|0.59
|1.2412
|1.2382
|1.2412
|88.50
|4549.37
|361
|2006.04.24 20:00
|sell
|181
|0.61
|1.2381
|1.2396
|1.2366
|362
|2006.04.25 02:02
|s/l
|181
|0.61
|1.2396
|1.2396
|1.2366
|-88.39
|4460.98
|363
|2006.04.26 08:00
|buy
|182
|0.59
|1.2427
|1.2412
|1.2442
|364
|2006.04.26 08:30
|s/l
|182
|0.59
|1.2412
|1.2412
|1.2442
|-88.50
|4372.48
|365
|2006.04.26 21:00
|buy
|183
|0.58
|1.2466
|1.2451
|1.2481
|366
|2006.04.26 23:08
|s/l
|183
|0.58
|1.2451
|1.2451
|1.2481
|-87.00
|4285.48
|367
|2006.04.27 02:00
|buy
|184
|0.57
|1.2459
|1.2444
|1.2474
|368
|2006.04.27 02:18
|s/l
|184
|0.57
|1.2444
|1.2444
|1.2474
|-85.50
|4199.98
|369
|2006.04.27 04:00
|sell
|185
|0.56
|1.2432
|1.2447
|1.2417
|370
|2006.04.27 04:10
|s/l
|185
|0.56
|1.2447
|1.2447
|1.2417
|-84.00
|4115.98
|371
|2006.04.27 11:00
|buy
|186
|0.55
|1.2543
|1.2528
|1.2558
|372
|2006.04.27 11:15
|s/l
|186
|0.55
|1.2528
|1.2528
|1.2558
|-82.50
|4033.48
|373
|2006.04.27 22:00
|sell
|187
|0.54
|1.2522
|1.2537
|1.2507
|374
|2006.04.28 00:50
|s/l
|187
|0.54
|1.2537
|1.2537
|1.2507
|-78.25
|3955.23
|375
|2006.04.28 03:00
|buy
|188
|0.53
|1.2542
|1.2527
|1.2557
|376
|2006.04.28 03:51
|t/p
|188
|0.53
|1.2557
|1.2527
|1.2557
|79.50
|4034.73
|377
|2006.05.01 00:00
|buy
|189
|0.54
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|378
|2006.05.01 03:47
|s/l
|189
|0.54
|1.2616
|1.2616
|1.2646
|-81.00
|3953.73
|379
|2006.05.01 05:00
|sell
|190
|0.53
|1.2618
|1.2633
|1.2603
|380
|2006.05.01 07:19
|s/l
|190
|0.53
|1.2633
|1.2633
|1.2603
|-79.50
|3874.23
|381
|2006.05.01 09:00
|buy
|191
|0.52
|1.2673
|1.2658
|1.2688
|382
|2006.05.01 09:09
|t/p
|191
|0.52
|1.2688
|1.2658
|1.2688
|78.00
|3952.23
|383
|2006.05.01 12:00
|sell
|192
|0.53
|1.2607
|1.2622
|1.2592
|384
|2006.05.01 12:13
|s/l
|192
|0.53
|1.2622
|1.2622
|1.2592
|-79.50
|3872.73
|385
|2006.05.02 02:00
|sell
|193
|0.52
|1.2569
|1.2584
|1.2554
|386
|2006.05.02 02:10
|s/l
|193
|0.52
|1.2584
|1.2584
|1.2554
|-78.00
|3794.73
|387
|2006.05.02 04:00
|buy
|194
|0.51
|1.2595
|1.2580
|1.2610
|388
|2006.05.02 04:36
|t/p
|194
|0.51
|1.2610
|1.2580
|1.2610
|76.50
|3871.23
|389
|2006.05.02 13:00
|sell
|195
|0.52
|1.2611
|1.2626
|1.2596
|390
|2006.05.02 13:07
|s/l
|195
|0.52
|1.2626
|1.2626
|1.2596
|-78.00
|3793.23
|391
|2006.05.02 22:00
|buy
|196
|0.51
|1.2638
|1.2623
|1.2653
|392
|2006.05.03 01:46
|t/p
|196
|0.51
|1.2653
|1.2623
|1.2653
|73.34
|3866.57
|393
|2006.05.03 13:00
|buy
|197
|0.52
|1.2642
|1.2627
|1.2657
|394
|2006.05.03 13:43
|s/l
|197
|0.52
|1.2627
|1.2627
|1.2657
|-78.00
|3788.57
|395
|2006.05.03 15:00
|sell
|198
|0.51
|1.2626
|1.2641
|1.2611
|396
|2006.05.03 17:08
|s/l
|198
|0.51
|1.2641
|1.2641
|1.2611
|-76.50
|3712.07
|397
|2006.05.03 19:00
|sell
|199
|0.49
|1.2624
|1.2639
|1.2609
|398
|2006.05.03 20:22
|s/l
|199
|0.49
|1.2639
|1.2639
|1.2609
|-73.50
|3638.57
|399
|2006.05.03 21:00
|buy
|200
|0.49
|1.2638
|1.2623
|1.2653
|400
|2006.05.03 23:30
|s/l
|200
|0.49
|1.2623
|1.2623
|1.2653
|-73.50
|3565.07
|401
|2006.05.04 00:00
|sell
|201
|0.48
|1.2612
|1.2627
|1.2597
|402
|2006.05.04 00:35
|s/l
|201
|0.48
|1.2627
|1.2627
|1.2597
|-72.00
|3493.07
|403
|2006.05.05 01:00
|buy
|202
|0.47
|1.2704
|1.2689
|1.2719
|404
|2006.05.05 01:57
|s/l
|202
|0.47
|1.2689
|1.2689
|1.2719
|-70.50
|3422.57
|405
|2006.05.05 03:00
|sell
|203
|0.46
|1.2684
|1.2699
|1.2669
|406
|2006.05.05 03:44
|s/l
|203
|0.46
|1.2699
|1.2699
|1.2669
|-69.00
|3353.57
|407
|2006.05.05 06:00
|sell
|204
|0.45
|1.2689
|1.2704
|1.2674
|408
|2006.05.05 08:09
|s/l
|204
|0.45
|1.2704
|1.2704
|1.2674
|-67.50
|3286.07
|409
|2006.05.05 09:00
|buy
|205
|0.44
|1.2746
|1.2731
|1.2761
|410
|2006.05.05 09:10
|t/p
|205
|0.44
|1.2761
|1.2731
|1.2761
|66.00
|3352.07
|411
|2006.05.08 02:00
|buy
|206
|0.45
|1.2737
|1.2722
|1.2752
|412
|2006.05.08 02:56
|t/p
|206
|0.45
|1.2752
|1.2722
|1.2752
|67.50
|3419.57
|413
|2006.05.08 10:00
|sell
|207
|0.46
|1.2711
|1.2726
|1.2696
|414
|2006.05.08 10:02
|s/l
|207
|0.46
|1.2726
|1.2726
|1.2696
|-69.00
|3350.57
|415
|2006.05.09 07:00
|sell
|208
|0.45
|1.2690
|1.2705
|1.2675
|416
|2006.05.09 07:21
|s/l
|208
|0.45
|1.2705
|1.2705
|1.2675
|-67.50
|3283.07
|417
|2006.05.09 08:00
|buy
|209
|0.44
|1.2696
|1.2681
|1.2711
|418
|2006.05.09 08:59
|t/p
|209
|0.44
|1.2711
|1.2681
|1.2711
|66.00
|3349.07
|419
|2006.05.10 01:00
|buy
|210
|0.45
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|420
|2006.05.10 02:48
|t/p
|210
|0.45
|1.2782
|1.2752
|1.2782
|67.50
|3416.57
|421
|2006.05.10 15:00
|buy
|211
|0.46
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|422
|2006.05.10 16:01
|s/l
|211
|0.46
|1.2798
|1.2798
|1.2828
|-69.00
|3347.57
|423
|2006.05.10 18:00
|sell
|212
|0.45
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|424
|2006.05.10 19:20
|t/p
|212
|0.45
|1.2768
|1.2798
|1.2768
|67.50
|3415.07
|425
|2006.05.11 09:00
|buy
|213
|0.46
|1.2744
|1.2729
|1.2759
|426
|2006.05.11 09:31
|t/p
|213
|0.46
|1.2759
|1.2729
|1.2759
|69.00
|3484.07
|427
|2006.05.12 11:00
|sell
|214
|0.46
|1.2882
|1.2897
|1.2867
|428
|2006.05.12 11:03
|s/l
|214
|0.46
|1.2897
|1.2897
|1.2867
|-69.00
|3415.07
|429
|2006.05.12 16:00
|buy
|215
|0.46
|1.2933
|1.2918
|1.2948
|430
|2006.05.12 16:41
|s/l
|215
|0.46
|1.2918
|1.2918
|1.2948
|-69.00
|3346.07
|431
|2006.05.15 22:00
|buy
|216
|0.45
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|432
|2006.05.15 23:51
|t/p
|216
|0.45
|1.2833
|1.2803
|1.2833
|67.50
|3413.57
|433
|2006.05.16 06:00
|sell
|217
|0.46
|1.2810
|1.2825
|1.2795
|434
|2006.05.16 07:03
|s/l
|217
|0.46
|1.2825
|1.2825
|1.2795
|-69.00
|3344.57
|435
|2006.05.16 09:00
|buy
|218
|0.45
|1.2857
|1.2842
|1.2872
|436
|2006.05.16 09:12
|s/l
|218
|0.45
|1.2842
|1.2842
|1.2872
|-67.50
|3277.07
|437
|2006.05.16 13:00
|sell
|219
|0.44
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|438
|2006.05.16 13:22
|s/l
|219
|0.44
|1.2839
|1.2839
|1.2809
|-66.00
|3211.07
|439
|2006.05.16 14:00
|buy
|220
|0.43
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|440
|2006.05.16 14:32
|t/p
|220
|0.43
|1.2862
|1.2832
|1.2862
|64.50
|3275.57
|441
|2006.05.16 21:00
|sell
|221
|0.44
|1.2839
|1.2854
|1.2824
|442
|2006.05.16 21:27
|s/l
|221
|0.44
|1.2854
|1.2854
|1.2824
|-66.00
|3209.57
|443
|2006.05.16 23:00
|buy
|222
|0.43
|1.2861
|1.2846
|1.2876
|444
|2006.05.16 23:32
|t/p
|222
|0.43
|1.2876
|1.2846
|1.2876
|64.50
|3274.07
|445
|2006.05.17 10:00
|sell
|223
|0.44
|1.2837
|1.2852
|1.2822
|446
|2006.05.17 10:24
|t/p
|223
|0.44
|1.2822
|1.2852
|1.2822
|66.00
|3340.07
|447
|2006.05.18 04:00
|buy
|224
|0.45
|1.2773
|1.2758
|1.2788
|448
|2006.05.18 04:26
|t/p
|224
|0.45
|1.2788
|1.2758
|1.2788
|67.50
|3407.57
|449
|2006.05.19 14:00
|buy
|225
|0.45
|1.2774
|1.2759
|1.2789
|450
|2006.05.19 17:14
|s/l
|225
|0.45
|1.2759
|1.2759
|1.2789
|-67.50
|3340.07
|451
|2006.05.22 05:00
|buy
|226
|0.45
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|452
|2006.05.22 05:51
|s/l
|226
|0.45
|1.2748
|1.2748
|1.2778
|-67.50
|3272.57
|453
|2006.05.22 22:00
|buy
|227
|0.44
|1.2870
|1.2855
|1.2885
|454
|2006.05.23 00:37
|s/l
|227
|0.44
|1.2855
|1.2855
|1.2885
|-68.73
|3203.84
|455
|2006.05.23 03:00
|sell
|228
|0.43
|1.2857
|1.2872
|1.2842
|456
|2006.05.23 03:31
|t/p
|228
|0.43
|1.2842
|1.2872
|1.2842
|64.50
|3268.34
|457
|2006.05.23 17:00
|sell
|229
|0.44
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|458
|2006.05.23 17:58
|t/p
|229
|0.44
|1.2801
|1.2831
|1.2801
|66.00
|3334.34
|459
|2006.05.24 03:00
|buy
|230
|0.44
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|460
|2006.05.24 03:41
|t/p
|230
|0.44
|1.2836
|1.2806
|1.2836
|66.00
|3400.34
|461
|2006.05.24 11:00
|sell
|231
|0.45
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|462
|2006.05.24 11:03
|s/l
|231
|0.45
|1.2779
|1.2779
|1.2749
|-67.50
|3332.84
|463
|2006.05.24 22:00
|sell
|232
|0.44
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|464
|2006.05.25 02:07
|s/l
|232
|0.44
|1.2772
|1.2772
|1.2742
|-59.27
|3273.56
|465
|2006.05.25 13:00
|sell
|233
|0.44
|1.2767
|1.2782
|1.2752
|466
|2006.05.25 13:52
|s/l
|233
|0.44
|1.2782
|1.2782
|1.2752
|-66.00
|3207.56
|467
|2006.05.25 15:00
|buy
|234
|0.43
|1.2812
|1.2797
|1.2827
|468
|2006.05.25 15:16
|s/l
|234
|0.43
|1.2797
|1.2797
|1.2827
|-64.50
|3143.06
|469
|2006.05.25 22:00
|sell
|235
|0.42
|1.2779
|1.2794
|1.2764
|470
|2006.05.25 22:33
|s/l
|235
|0.42
|1.2794
|1.2794
|1.2764
|-63.00
|3080.06
|471
|2006.05.26 04:00
|buy
|236
|0.41
|1.2816
|1.2801
|1.2831
|472
|2006.05.26 04:08
|t/p
|236
|0.41
|1.2831
|1.2801
|1.2831
|61.50
|3141.56
|473
|2006.05.26 10:00
|sell
|237
|0.42
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|474
|2006.05.26 10:18
|t/p
|237
|0.42
|1.2722
|1.2752
|1.2722
|63.00
|3204.56
|475
|2006.05.29 02:00
|sell
|238
|0.43
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|476
|2006.05.29 02:07
|s/l
|238
|0.43
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-64.50
|3140.06
|477
|2006.05.29 04:00
|buy
|239
|0.42
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|478
|2006.05.29 08:30
|t/p
|239
|0.42
|1.2771
|1.2741
|1.2771
|63.00
|3203.06
|479
|2006.05.29 12:00
|sell
|240
|0.43
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|480
|2006.05.29 12:59
|s/l
|240
|0.43
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-64.50
|3138.56
|481
|2006.05.29 21:00
|buy
|241
|0.42
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|482
|2006.05.29 22:03
|t/p
|241
|0.42
|1.2771
|1.2741
|1.2771
|63.00
|3201.56
|483
|2006.05.30 10:00
|buy
|242
|0.43
|1.2879
|1.2864
|1.2894
|484
|2006.05.30 10:00
|s/l
|242
|0.43
|1.2864
|1.2864
|1.2894
|-64.50
|3137.06
|485
|2006.05.30 19:00
|sell
|243
|0.42
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|486
|2006.05.30 20:57
|t/p
|243
|0.42
|1.2849
|1.2879
|1.2849
|63.00
|3200.06
|487
|2006.05.31 06:00
|sell
|244
|0.43
|1.2865
|1.2880
|1.2850
|488
|2006.05.31 06:10
|s/l
|244
|0.43
|1.2880
|1.2880
|1.2850
|-64.50
|3135.56
|489
|2006.05.31 07:00
|buy
|245
|0.42
|1.2883
|1.2868
|1.2898
|490
|2006.05.31 07:10
|s/l
|245
|0.42
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|-63.00
|3072.56
|491
|2006.05.31 09:00
|sell
|246
|0.41
|1.2866
|1.2881
|1.2851
|492
|2006.05.31 09:12
|s/l
|246
|0.41
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|-61.50
|3011.06
|493
|2006.06.01 07:00
|sell
|247
|0.40
|1.2762
|1.2777
|1.2747
|494
|2006.06.01 07:12
|t/p
|247
|0.40
|1.2747
|1.2777
|1.2747
|60.00
|3071.06
|495
|2006.06.01 11:00
|buy
|248
|0.41
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|496
|2006.06.01 11:03
|s/l
|248
|0.41
|1.2806
|1.2806
|1.2836
|-61.50
|3009.56
|497
|2006.06.02 03:00
|sell
|249
|0.40
|1.2807
|1.2822
|1.2792
|498
|2006.06.02 05:05
|s/l
|249
|0.40
|1.2822
|1.2822
|1.2792
|-60.00
|2949.56
|499
|2006.06.02 08:00
|buy
|250
|0.39
|1.2819
|1.2804
|1.2834
|500
|2006.06.02 08:29
|t/p
|250
|0.39
|1.2834
|1.2804
|1.2834
|58.50
|3008.06
|501
|2006.06.05 09:00
|sell
|251
|0.40
|1.2937
|1.2952
|1.2922
|502
|2006.06.05 10:03
|s/l
|251
|0.40
|1.2952
|1.2952
|1.2922
|-60.00
|2948.06
|503
|2006.06.05 13:00
|buy
|252
|0.39
|1.2965
|1.2950
|1.2980
|504
|2006.06.05 14:16
|s/l
|252
|0.39
|1.2950
|1.2950
|1.2980
|-58.50
|2889.56
|505
|2006.06.05 15:00
|sell
|253
|0.39
|1.2921
|1.2936
|1.2906
|506
|2006.06.05 16:30
|t/p
|253
|0.39
|1.2906
|1.2936
|1.2906
|58.50
|2948.06
|507
|2006.06.06 03:00
|buy
|254
|0.39
|1.2928
|1.2913
|1.2943
|508
|2006.06.06 03:48
|s/l
|254
|0.39
|1.2913
|1.2913
|1.2943
|-58.50
|2889.56
|509
|2006.06.06 06:00
|sell
|255
|0.39
|1.2893
|1.2908
|1.2878
|510
|2006.06.06 06:14
|t/p
|255
|0.39
|1.2878
|1.2908
|1.2878
|58.50
|2948.06
|511
|2006.06.06 18:00
|sell
|256
|0.39
|1.2827
|1.2842
|1.2812
|512
|2006.06.06 18:24
|t/p
|256
|0.39
|1.2812
|1.2842
|1.2812
|58.50
|3006.56
|513
|2006.06.06 23:00
|buy
|257
|0.40
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|514
|2006.06.07 00:34
|s/l
|257
|0.40
|1.2820
|1.2820
|1.2850
|-62.48
|2944.08
|515
|2006.06.07 02:00
|sell
|258
|0.39
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|516
|2006.06.07 02:30
|t/p
|258
|0.39
|1.2801
|1.2831
|1.2801
|58.50
|3002.58
|517
|2006.06.07 13:00
|buy
|259
|0.40
|1.2803
|1.2788
|1.2818
|518
|2006.06.07 14:12
|s/l
|259
|0.40
|1.2788
|1.2788
|1.2818
|-60.00
|2942.58
|519
|2006.06.07 21:00
|sell
|260
|0.39
|1.2788
|1.2803
|1.2773
|520
|2006.06.07 22:41
|s/l
|260
|0.39
|1.2803
|1.2803
|1.2773
|-58.50
|2884.08
|521
|2006.06.08 20:00
|sell
|261
|0.38
|1.2643
|1.2658
|1.2628
|522
|2006.06.09 03:01
|s/l
|261
|0.38
|1.2658
|1.2658
|1.2628
|-55.06
|2829.02
|523
|2006.06.09 09:00
|sell
|262
|0.38
|1.2606
|1.2621
|1.2591
|524
|2006.06.09 09:04
|s/l
|262
|0.38
|1.2621
|1.2621
|1.2591
|-57.00
|2772.02
|525
|2006.06.09 11:00
|buy
|263
|0.37
|1.2649
|1.2634
|1.2664
|526
|2006.06.09 11:09
|s/l
|263
|0.37
|1.2634
|1.2634
|1.2664
|-55.50
|2716.52
|527
|2006.06.09 12:00
|sell
|264
|0.36
|1.2635
|1.2650
|1.2620
|528
|2006.06.09 12:33
|s/l
|264
|0.36
|1.2650
|1.2650
|1.2620
|-54.00
|2662.52
|529
|2006.06.12 05:00
|sell
|265
|0.36
|1.2620
|1.2635
|1.2605
|530
|2006.06.12 05:39
|t/p
|265
|0.36
|1.2605
|1.2635
|1.2605
|54.00
|2716.52
|531
|2006.06.12 15:00
|buy
|266
|0.36
|1.2611
|1.2596
|1.2626
|532
|2006.06.12 15:57
|s/l
|266
|0.36
|1.2596
|1.2596
|1.2626
|-54.00
|2662.52
|533
|2006.06.12 18:00
|sell
|267
|0.36
|1.2580
|1.2595
|1.2565
|534
|2006.06.12 20:10
|s/l
|267
|0.36
|1.2595
|1.2595
|1.2565
|-54.00
|2608.52
|535
|2006.06.13 05:00
|buy
|268
|0.35
|1.2587
|1.2572
|1.2602
|536
|2006.06.13 05:00
|s/l
|268
|0.35
|1.2572
|1.2572
|1.2602
|-52.50
|2556.02
|537
|2006.06.13 09:00
|sell
|269
|0.34
|1.2572
|1.2587
|1.2557
|538
|2006.06.13 09:03
|s/l
|269
|0.34
|1.2587
|1.2587
|1.2557
|-51.00
|2505.02
|539
|2006.06.13 10:00
|buy
|270
|0.33
|1.2606
|1.2591
|1.2621
|540
|2006.06.13 10:04
|t/p
|270
|0.33
|1.2621
|1.2591
|1.2621
|49.50
|2554.52
|541
|2006.06.13 12:00
|sell
|271
|0.34
|1.2575
|1.2590
|1.2560
|542
|2006.06.13 12:15
|s/l
|271
|0.34
|1.2590
|1.2590
|1.2560
|-51.00
|2503.52
|543
|2006.06.14 09:00
|sell
|272
|0.33
|1.2540
|1.2555
|1.2525
|544
|2006.06.14 09:03
|s/l
|272
|0.33
|1.2555
|1.2555
|1.2525
|-49.50
|2454.02
|545
|2006.06.14 10:00
|buy
|273
|0.33
|1.2627
|1.2612
|1.2642
|546
|2006.06.14 10:54
|s/l
|273
|0.33
|1.2612
|1.2612
|1.2642
|-49.50
|2404.52
|547
|2006.06.14 16:00
|sell
|274
|0.32
|1.2592
|1.2607
|1.2577
|548
|2006.06.14 17:13
|s/l
|274
|0.32
|1.2607
|1.2607
|1.2577
|-48.00
|2356.52
|549
|2006.06.14 22:00
|buy
|275
|0.31
|1.2620
|1.2605
|1.2635
|550
|2006.06.14 23:44
|s/l
|275
|0.31
|1.2605
|1.2605
|1.2635
|-46.50
|2310.02
|551
|2006.06.15 12:00
|sell
|276
|0.31
|1.2615
|1.2630
|1.2600
|552
|2006.06.15 13:19
|s/l
|276
|0.31
|1.2630
|1.2630
|1.2600
|-46.50
|2263.52
|553
|2006.06.15 17:00
|buy
|277
|0.30
|1.2640
|1.2625
|1.2655
|554
|2006.06.15 17:27
|s/l
|277
|0.30
|1.2625
|1.2625
|1.2655
|-45.00
|2218.52
|555
|2006.06.16 10:00
|sell
|278
|0.30
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|556
|2006.06.16 10:22
|s/l
|278
|0.30
|1.2638
|1.2638
|1.2608
|-45.00
|2173.52
|557
|2006.06.19 07:00
|sell
|279
|0.29
|1.2584
|1.2599
|1.2569
|558
|2006.06.19 08:03
|s/l
|279
|0.29
|1.2599
|1.2599
|1.2569
|-43.50
|2130.02
|559
|2006.06.19 21:00
|sell
|280
|0.28
|1.2559
|1.2574
|1.2544
|560
|2006.06.19 21:09
|s/l
|280
|0.28
|1.2574
|1.2574
|1.2544
|-42.00
|2088.02
|561
|2006.06.20 00:00
|buy
|281
|0.28
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|562
|2006.06.20 01:31
|t/p
|281
|0.28
|1.2588
|1.2558
|1.2588
|42.00
|2130.02
|563
|2006.06.20 02:00
|buy
|282
|0.28
|1.2590
|1.2575
|1.2605
|564
|2006.06.20 02:35
|s/l
|282
|0.28
|1.2575
|1.2575
|1.2605
|-42.00
|2088.02
|565
|2006.06.20 06:00
|sell
|283
|0.28
|1.2556
|1.2571
|1.2541
|566
|2006.06.20 07:01
|s/l
|283
|0.28
|1.2571
|1.2571
|1.2541
|-42.00
|2046.02
|567
|2006.06.20 11:00
|buy
|284
|0.27
|1.2576
|1.2561
|1.2591
|568
|2006.06.20 11:45
|s/l
|284
|0.27
|1.2561
|1.2561
|1.2591
|-40.50
|2005.52
|569
|2006.06.22 17:00
|sell
|285
|0.27
|1.2580
|1.2595
|1.2565
|570
|2006.06.22 21:38
|t/p
|285
|0.27
|1.2565
|1.2595
|1.2565
|40.50
|2046.02
|571
|2006.06.23 03:00
|buy
|286
|0.27
|1.2584
|1.2569
|1.2599
|572
|2006.06.23 03:19
|s/l
|286
|0.27
|1.2569
|1.2569
|1.2599
|-40.50
|2005.52
|573
|2006.06.23 05:00
|sell
|287
|0.27
|1.2551
|1.2566
|1.2536
|574
|2006.06.23 05:25
|s/l
|287
|0.27
|1.2566
|1.2566
|1.2536
|-40.50
|1965.02
|575
|2006.06.26 14:00
|buy
|288
|0.26
|1.2597
|1.2582
|1.2612
|576
|2006.06.26 14:53
|s/l
|288
|0.26
|1.2582
|1.2582
|1.2612
|-39.00
|1926.02
|577
|2006.06.27 16:00
|sell
|289
|0.26
|1.2585
|1.2600
|1.2570
|578
|2006.06.27 18:48
|t/p
|289
|0.26
|1.2570
|1.2600
|1.2570
|39.00
|1965.02
|579
|2006.06.28 01:00
|sell
|290
|0.26
|1.2573
|1.2588
|1.2558
|580
|2006.06.28 03:09
|t/p
|290
|0.26
|1.2558
|1.2588
|1.2558
|39.00
|2004.02
|581
|2006.06.28 20:00
|sell
|291
|0.27
|1.2543
|1.2558
|1.2528
|582
|2006.06.28 22:56
|s/l
|291
|0.27
|1.2558
|1.2558
|1.2528
|-40.50
|1963.52
|583
|2006.06.29 02:00
|buy
|292
|0.26
|1.2553
|1.2538
|1.2568
|584
|2006.06.29 04:15
|s/l
|292
|0.26
|1.2538
|1.2538
|1.2568
|-39.00
|1924.52
|585
|2006.06.29 05:00
|sell
|293
|0.26
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|586
|2006.06.29 07:13
|t/p
|293
|0.26
|1.2524
|1.2554
|1.2524
|39.00
|1963.52
|587
|2006.06.29 11:00
|sell
|294
|0.26
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|588
|2006.06.29 13:30
|s/l
|294
|0.26
|1.2554
|1.2554
|1.2524
|-39.00
|1924.52
|589
|2006.06.29 15:00
|buy
|295
|0.26
|1.2668
|1.2653
|1.2683
|590
|2006.06.29 15:01
|s/l
|295
|0.26
|1.2653
|1.2653
|1.2683
|-39.00
|1885.52
|591
|2006.06.30 09:00
|buy
|296
|0.25
|1.2749
|1.2734
|1.2764
|592
|2006.06.30 09:16
|t/p
|296
|0.25
|1.2764
|1.2734
|1.2764
|37.50
|1923.02
|593
|2006.07.03 02:00
|sell
|297
|0.26
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|594
|2006.07.03 02:40
|s/l
|297
|0.26
|1.2795
|1.2795
|1.2765
|-39.00
|1884.02
|595
|2006.07.03 07:00
|buy
|298
|0.25
|1.2799
|1.2784
|1.2814
|596
|2006.07.03 08:42
|s/l
|298
|0.25
|1.2784
|1.2784
|1.2814
|-37.50
|1846.52
|597
|2006.07.03 10:00
|sell
|299
|0.25
|1.2781
|1.2796
|1.2766
|598
|2006.07.03 10:00
|s/l
|299
|0.25
|1.2796
|1.2796
|1.2766
|-37.50
|1809.02
|599
|2006.07.03 11:00
|buy
|300
|0.24
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|600
|2006.07.03 11:13
|s/l
|300
|0.24
|1.2791
|1.2791
|1.2821
|-36.00
|1773.02
|601
|2006.07.03 21:00
|buy
|301
|0.24
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|602
|2006.07.04 02:20
|t/p
|301
|0.24
|1.2821
|1.2791
|1.2821
|34.51
|1807.53
|603
|2006.07.04 07:00
|sell
|302
|0.24
|1.2795
|1.2810
|1.2780
|604
|2006.07.04 09:17
|s/l
|302
|0.24
|1.2810
|1.2810
|1.2780
|-36.00
|1771.53
|605
|2006.07.04 14:00
|buy
|303
|0.24
|1.2810
|1.2795
|1.2825
|606
|2006.07.04 15:50
|s/l
|303
|0.24
|1.2795
|1.2795
|1.2825
|-36.00
|1735.53
|607
|2006.07.04 17:00
|sell
|304
|0.23
|1.2801
|1.2816
|1.2786
|608
|2006.07.04 18:11
|t/p
|304
|0.23
|1.2786
|1.2816
|1.2786
|34.50
|1770.03
|609
|2006.07.05 01:00
|buy
|305
|0.24
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|610
|2006.07.05 01:34
|t/p
|305
|0.24
|1.2824
|1.2794
|1.2824
|36.00
|1806.03
|611
|2006.07.05 04:00
|sell
|306
|0.24
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|612
|2006.07.05 04:16
|s/l
|306
|0.24
|1.2772
|1.2772
|1.2742
|-36.00
|1770.03
|613
|2006.07.05 08:00
|buy
|307
|0.24
|1.2795
|1.2780
|1.2810
|614
|2006.07.05 08:15
|s/l
|307
|0.24
|1.2780
|1.2780
|1.2810
|-36.00
|1734.03
|615
|2006.07.05 09:00
|sell
|308
|0.23
|1.2748
|1.2763
|1.2733
|616
|2006.07.05 09:22
|t/p
|308
|0.23
|1.2733
|1.2763
|1.2733
|34.50
|1768.53
|617
|2006.07.05 21:00
|sell
|309
|0.24
|1.2725
|1.2740
|1.2710
|618
|2006.07.05 21:42
|s/l
|309
|0.24
|1.2740
|1.2740
|1.2710
|-36.00
|1732.53
|619
|2006.07.05 23:00
|buy
|310
|0.23
|1.2741
|1.2726
|1.2756
|620
|2006.07.06 00:05
|s/l
|310
|0.23
|1.2726
|1.2726
|1.2756
|-38.78
|1693.75
|621
|2006.07.06 06:00
|sell
|311
|0.23
|1.2731
|1.2746
|1.2716
|622
|2006.07.06 06:48
|s/l
|311
|0.23
|1.2746
|1.2746
|1.2716
|-34.50
|1659.25
|623
|2006.07.06 07:00
|buy
|312
|0.22
|1.2740
|1.2725
|1.2755
|624
|2006.07.06 08:33
|t/p
|312
|0.22
|1.2755
|1.2725
|1.2755
|33.00
|1692.25
|625
|2006.07.07 04:00
|buy
|313
|0.23
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|626
|2006.07.07 04:48
|s/l
|313
|0.23
|1.2767
|1.2767
|1.2797
|-34.50
|1657.75
|627
|2006.07.10 05:00
|buy
|314
|0.22
|1.2807
|1.2792
|1.2822
|628
|2006.07.10 05:24
|s/l
|314
|0.22
|1.2792
|1.2792
|1.2822
|-33.00
|1624.75
|629
|2006.07.10 06:00
|sell
|315
|0.22
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|630
|2006.07.10 07:03
|t/p
|315
|0.22
|1.2765
|1.2795
|1.2765
|33.00
|1657.75
|631
|2006.07.10 19:00
|buy
|316
|0.22
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|632
|2006.07.10 20:35
|s/l
|316
|0.22
|1.2732
|1.2732
|1.2762
|-33.00
|1624.75
|633
|2006.07.11 01:00
|sell
|317
|0.22
|1.2739
|1.2754
|1.2724
|634
|2006.07.11 02:07
|t/p
|317
|0.22
|1.2724
|1.2754
|1.2724
|33.00
|1657.75
|635
|2006.07.11 05:00
|buy
|318
|0.22
|1.2748
|1.2733
|1.2763
|636
|2006.07.11 05:29
|s/l
|318
|0.22
|1.2733
|1.2733
|1.2763
|-33.00
|1624.75
|637
|2006.07.11 22:00
|sell
|319
|0.22
|1.2758
|1.2773
|1.2743
|638
|2006.07.12 00:38
|s/l
|319
|0.22
|1.2773
|1.2773
|1.2743
|-31.88
|1592.87
|639
|2006.07.12 03:00
|buy
|320
|0.21
|1.2775
|1.2760
|1.2790
|640
|2006.07.12 03:10
|s/l
|320
|0.21
|1.2760
|1.2760
|1.2790
|-31.50
|1561.37
|641
|2006.07.12 04:00
|sell
|321
|0.21
|1.2750
|1.2765
|1.2735
|642
|2006.07.12 04:26
|s/l
|321
|0.21
|1.2765
|1.2765
|1.2735
|-31.50
|1529.87
|643
|2006.07.13 06:00
|sell
|322
|0.20
|1.2704
|1.2719
|1.2689
|644
|2006.07.13 06:59
|t/p
|322
|0.20
|1.2689
|1.2719
|1.2689
|30.00
|1559.87
|645
|2006.07.13 17:00
|sell
|323
|0.21
|1.2692
|1.2707
|1.2677
|646
|2006.07.13 20:57
|t/p
|323
|0.21
|1.2677
|1.2707
|1.2677
|31.50
|1591.37
|647
|2006.07.13 21:00
|sell
|324
|0.21
|1.2679
|1.2694
|1.2664
|648
|2006.07.14 00:19
|s/l
|324
|0.21
|1.2694
|1.2694
|1.2664
|-30.43
|1560.94
|649
|2006.07.14 02:00
|buy
|325
|0.21
|1.2695
|1.2680
|1.2710
|650
|2006.07.14 02:09
|s/l
|325
|0.21
|1.2680
|1.2680
|1.2710
|-31.50
|1529.44
|651
|2006.07.14 03:00
|sell
|326
|0.20
|1.2660
|1.2675
|1.2645
|652
|2006.07.14 03:53
|s/l
|326
|0.20
|1.2675
|1.2675
|1.2645
|-30.00
|1499.44
|653
|2006.07.17 23:00
|buy
|327
|0.20
|1.2533
|1.2518
|1.2548
|654
|2006.07.18 01:09
|s/l
|327
|0.20
|1.2518
|1.2518
|1.2548
|-31.24
|1468.20
|655
|2006.07.18 06:00
|sell
|328
|0.20
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|656
|2006.07.18 06:18
|s/l
|328
|0.20
|1.2534
|1.2534
|1.2504
|-30.00
|1438.20
|657
|2006.07.18 10:00
|sell
|329
|0.19
|1.2520
|1.2535
|1.2505
|658
|2006.07.18 10:22
|t/p
|329
|0.19
|1.2505
|1.2535
|1.2505
|28.50
|1466.70
|659
|2006.07.18 20:00
|sell
|330
|0.20
|1.2499
|1.2514
|1.2484
|660
|2006.07.18 20:59
|t/p
|330
|0.20
|1.2484
|1.2514
|1.2484
|30.00
|1496.70
|661
|2006.07.19 01:00
|buy
|331
|0.20
|1.2502
|1.2487
|1.2517
|662
|2006.07.19 02:06
|s/l
|331
|0.20
|1.2487
|1.2487
|1.2517
|-30.00
|1466.70
|663
|2006.07.19 06:00
|buy
|332
|0.20
|1.2502
|1.2487
|1.2517
|664
|2006.07.19 07:28
|s/l
|332
|0.20
|1.2487
|1.2487
|1.2517
|-30.00
|1436.70
|665
|2006.07.19 08:00
|sell
|333
|0.19
|1.2493
|1.2508
|1.2478
|666
|2006.07.19 08:16
|t/p
|333
|0.19
|1.2478
|1.2508
|1.2478
|28.50
|1465.20
|667
|2006.07.19 11:00
|buy
|334
|0.20
|1.2567
|1.2552
|1.2582
|668
|2006.07.19 11:04
|s/l
|334
|0.20
|1.2552
|1.2552
|1.2582
|-30.00
|1435.20
|669
|2006.07.20 07:00
|buy
|335
|0.19
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|670
|2006.07.20 07:24
|t/p
|335
|0.19
|1.2646
|1.2616
|1.2646
|28.50
|1463.70
|671
|2006.07.20 17:00
|sell
|336
|0.20
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|672
|2006.07.20 18:52
|s/l
|336
|0.20
|1.2643
|1.2643
|1.2613
|-30.00
|1433.70
|673
|2006.07.20 21:00
|buy
|337
|0.19
|1.2644
|1.2629
|1.2659
|674
|2006.07.21 02:17
|s/l
|337
|0.19
|1.2629
|1.2629
|1.2659
|-29.68
|1404.02
|675
|2006.07.24 10:00
|buy
|338
|0.19
|1.2645
|1.2630
|1.2660
|676
|2006.07.24 10:27
|s/l
|338
|0.19
|1.2630
|1.2630
|1.2660
|-28.50
|1375.52
|677
|2006.07.24 12:00
|sell
|339
|0.18
|1.2634
|1.2649
|1.2619
|678
|2006.07.24 14:03
|t/p
|339
|0.18
|1.2619
|1.2649
|1.2619
|27.00
|1402.52
|679
|2006.07.24 17:00
|buy
|340
|0.19
|1.2639
|1.2624
|1.2654
|680
|2006.07.24 18:48
|s/l
|340
|0.19
|1.2624
|1.2624
|1.2654
|-28.50
|1374.02
|681
|2006.07.24 19:00
|sell
|341
|0.18
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|682
|2006.07.24 20:36
|t/p
|341
|0.18
|1.2608
|1.2638
|1.2608
|27.00
|1401.02
|683
|2006.07.25 01:00
|buy
|342
|0.19
|1.2639
|1.2624
|1.2654
|684
|2006.07.25 01:27
|t/p
|342
|0.19
|1.2654
|1.2624
|1.2654
|28.50
|1429.52
|685
|2006.07.25 10:00
|buy
|343
|0.19
|1.2667
|1.2652
|1.2682
|686
|2006.07.25 10:00
|s/l
|343
|0.19
|1.2652
|1.2652
|1.2682
|-28.50
|1401.02
|687
|2006.07.25 11:00
|sell
|344
|0.19
|1.2625
|1.2640
|1.2610
|688
|2006.07.25 11:10
|t/p
|344
|0.19
|1.2610
|1.2640
|1.2610
|28.50
|1429.52
|689
|2006.07.26 01:00
|buy
|345
|0.19
|1.2582
|1.2567
|1.2597
|690
|2006.07.26 02:13
|s/l
|345
|0.19
|1.2567
|1.2567
|1.2597
|-28.50
|1401.02
|691
|2006.07.26 05:00
|buy
|346
|0.19
|1.2591
|1.2576
|1.2606
|692
|2006.07.26 09:24
|t/p
|346
|0.19
|1.2606
|1.2576
|1.2606
|28.50
|1429.52
|693
|2006.07.27 12:00
|sell
|347
|0.19
|1.2731
|1.2746
|1.2716
|694
|2006.07.27 13:05
|t/p
|347
|0.19
|1.2716
|1.2746
|1.2716
|28.50
|1458.02
|695
|2006.07.28 02:00
|buy
|348
|0.19
|1.2697
|1.2682
|1.2712
|696
|2006.07.28 04:11
|s/l
|348
|0.19
|1.2682
|1.2682
|1.2712
|-28.50
|1429.52
|697
|2006.07.28 07:00
|sell
|349
|0.19
|1.2671
|1.2686
|1.2656
|698
|2006.07.28 08:30
|s/l
|349
|0.19
|1.2686
|1.2686
|1.2656
|-28.50
|1401.02
|699
|2006.07.28 09:00
|buy
|350
|0.19
|1.2727
|1.2712
|1.2742
|700
|2006.07.28 09:04
|t/p
|350
|0.19
|1.2742
|1.2712
|1.2742
|28.50
|1429.52
|701
|2006.07.31 01:00
|buy
|351
|0.19
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|702
|2006.07.31 01:43
|s/l
|351
|0.19
|1.2752
|1.2752
|1.2782
|-28.50
|1401.02
|703
|2006.07.31 03:00
|sell
|352
|0.19
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|704
|2006.07.31 03:49
|t/p
|352
|0.19
|1.2749
|1.2779
|1.2749
|28.50
|1429.52
|705
|2006.07.31 08:00
|buy
|353
|0.19
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|706
|2006.07.31 08:52
|s/l
|353
|0.19
|1.2755
|1.2755
|1.2785
|-28.50
|1401.02
|707
|2006.07.31 19:00
|buy
|354
|0.19
|1.2781
|1.2766
|1.2796
|708
|2006.07.31 19:20
|s/l
|354
|0.19
|1.2766
|1.2766
|1.2796
|-28.50
|1372.52
|709
|2006.07.31 21:00
|sell
|355
|0.18
|1.2753
|1.2768
|1.2738
|710
|2006.07.31 21:20
|s/l
|355
|0.18
|1.2768
|1.2768
|1.2738
|-27.00
|1345.52
|711
|2006.08.02 02:00
|sell
|356
|0.18
|1.2820
|1.2835
|1.2805
|712
|2006.08.02 04:34
|t/p
|356
|0.18
|1.2805
|1.2835
|1.2805
|27.00
|1372.52
|713
|2006.08.03 07:00
|sell
|357
|0.18
|1.2752
|1.2767
|1.2737
|714
|2006.08.03 07:00
|s/l
|357
|0.18
|1.2767
|1.2767
|1.2737
|-27.00
|1345.52
|715
|2006.08.03 08:00
|buy
|358
|0.18
|1.2785
|1.2770
|1.2800
|716
|2006.08.03 08:30
|t/p
|358
|0.18
|1.2800
|1.2770
|1.2800
|27.00
|1372.52
|717
|2006.08.03 23:00
|sell
|359
|0.18
|1.2805
|1.2820
|1.2790
|718
|2006.08.03 23:00
|t/p
|359
|0.18
|1.2790
|1.2820
|1.2790
|27.00
|1399.52
|719
|2006.08.04 02:00
|buy
|360
|0.19
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|720
|2006.08.04 02:11
|s/l
|360
|0.19
|1.2794
|1.2794
|1.2824
|-28.50
|1371.02
|721
|2006.08.04 03:00
|sell
|361
|0.18
|1.2793
|1.2808
|1.2778
|722
|2006.08.04 08:29
|s/l
|361
|0.18
|1.2808
|1.2808
|1.2778
|-27.00
|1344.02
|723
|2006.08.04 09:00
|buy
|362
|0.18
|1.2881
|1.2866
|1.2896
|724
|2006.08.04 09:23
|s/l
|362
|0.18
|1.2866
|1.2866
|1.2896
|-27.00
|1317.02
|725
|2006.08.07 00:00
|sell
|363
|0.18
|1.2880
|1.2895
|1.2865
|726
|2006.08.07 03:00
|t/p
|363
|0.18
|1.2865
|1.2895
|1.2865
|27.00
|1344.02
|727
|2006.08.08 03:00
|buy
|364
|0.18
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|728
|2006.08.08 03:04
|t/p
|364
|0.18
|1.2848
|1.2818
|1.2848
|27.00
|1371.02
|729
|2006.08.08 15:00
|buy
|365
|0.18
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|730
|2006.08.08 15:16
|s/l
|365
|0.18
|1.2847
|1.2847
|1.2877
|-27.00
|1344.02
|731
|2006.08.08 17:00
|sell
|366
|0.18
|1.2834
|1.2849
|1.2819
|732
|2006.08.08 18:18
|t/p
|366
|0.18
|1.2819
|1.2849
|1.2819
|27.00
|1371.02
|733
|2006.08.09 02:00
|buy
|367
|0.18
|1.2814
|1.2799
|1.2829
|734
|2006.08.09 02:14
|t/p
|367
|0.18
|1.2829
|1.2799
|1.2829
|27.00
|1398.02
|735
|2006.08.09 15:00
|sell
|368
|0.19
|1.2859
|1.2874
|1.2844
|736
|2006.08.09 15:32
|s/l
|368
|0.19
|1.2874
|1.2874
|1.2844
|-28.50
|1369.52
|737
|2006.08.09 21:00
|sell
|369
|0.18
|1.2866
|1.2881
|1.2851
|738
|2006.08.09 21:24
|s/l
|369
|0.18
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|-27.00
|1342.52
|739
|2006.08.09 22:00
|buy
|370
|0.18
|1.2882
|1.2867
|1.2897
|740
|2006.08.09 22:42
|s/l
|370
|0.18
|1.2867
|1.2867
|1.2897
|-27.00
|1315.52
|741
|2006.08.10 05:00
|sell
|371
|0.18
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|742
|2006.08.10 08:31
|t/p
|371
|0.18
|1.2849
|1.2879
|1.2849
|27.00
|1342.52
|743
|2006.08.10 22:00
|sell
|372
|0.18
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|744
|2006.08.10 22:55
|s/l
|372
|0.18
|1.2788
|1.2788
|1.2758
|-27.00
|1315.52
|745
|2006.08.11 05:00
|buy
|373
|0.18
|1.2791
|1.2776
|1.2806
|746
|2006.08.11 06:08
|s/l
|373
|0.18
|1.2776
|1.2776
|1.2806
|-27.00
|1288.52
|747
|2006.08.11 08:00
|sell
|374
|0.17
|1.2775
|1.2790
|1.2760
|748
|2006.08.11 08:30
|t/p
|374
|0.17
|1.2760
|1.2790
|1.2760
|25.50
|1314.02
|749
|2006.08.14 05:00
|sell
|375
|0.18
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|750
|2006.08.14 07:06
|t/p
|375
|0.18
|1.2722
|1.2752
|1.2722
|27.00
|1341.02
|751
|2006.08.14 11:00
|buy
|376
|0.18
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|752
|2006.08.14 11:35
|s/l
|376
|0.18
|1.2732
|1.2732
|1.2762
|-27.00
|1314.02
|753
|2006.08.14 14:00
|sell
|377
|0.18
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|754
|2006.08.14 14:07
|s/l
|377
|0.18
|1.2733
|1.2733
|1.2703
|-27.00
|1287.02
|755
|2006.08.14 23:00
|buy
|378
|0.17
|1.2733
|1.2718
|1.2748
|756
|2006.08.15 01:28
|t/p
|378
|0.17
|1.2748
|1.2718
|1.2748
|24.45
|1311.46
|757
|2006.08.15 06:00
|sell
|379
|0.17
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|758
|2006.08.15 07:07
|s/l
|379
|0.17
|1.2733
|1.2733
|1.2703
|-25.50
|1285.96
|759
|2006.08.15 09:00
|buy
|380
|0.17
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|760
|2006.08.15 09:00
|s/l
|380
|0.17
|1.2764
|1.2764
|1.2794
|-25.50
|1260.46
|761
|2006.08.15 19:00
|buy
|381
|0.17
|1.2796
|1.2781
|1.2811
|762
|2006.08.15 19:51
|s/l
|381
|0.17
|1.2781
|1.2781
|1.2811
|-25.50
|1234.96
|763
|2006.08.16 05:00
|buy
|382
|0.16
|1.2796
|1.2781
|1.2811
|764
|2006.08.16 06:13
|s/l
|382
|0.16
|1.2781
|1.2781
|1.2811
|-24.00
|1210.96
|765
|2006.08.16 07:00
|sell
|383
|0.16
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|766
|2006.08.16 08:16
|s/l
|383
|0.16
|1.2798
|1.2798
|1.2768
|-24.00
|1186.96
|767
|2006.08.16 09:00
|buy
|384
|0.16
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|768
|2006.08.16 09:16
|t/p
|384
|0.16
|1.2861
|1.2831
|1.2861
|24.00
|1210.96
|769
|2006.08.16 21:00
|buy
|385
|0.16
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|770
|2006.08.17 02:36
|s/l
|385
|0.16
|1.2847
|1.2847
|1.2877
|-26.98
|1183.99
|771
|2006.08.17 11:00
|sell
|386
|0.16
|1.2861
|1.2876
|1.2846
|772
|2006.08.17 11:08
|s/l
|386
|0.16
|1.2876
|1.2876
|1.2846
|-24.00
|1159.99
|773
|2006.08.18 01:00
|buy
|387
|0.15
|1.2834
|1.2819
|1.2849
|774
|2006.08.18 06:00
|s/l
|387
|0.15
|1.2819
|1.2819
|1.2849
|-22.50
|1137.49
|775
|2006.08.18 07:00
|sell
|388
|0.15
|1.2822
|1.2837
|1.2807
|776
|2006.08.18 07:27
|t/p
|388
|0.15
|1.2807
|1.2837
|1.2807
|22.50
|1159.99
|777
|2006.08.18 12:00
|sell
|389
|0.15
|1.2809
|1.2824
|1.2794
|778
|2006.08.18 13:26
|s/l
|389
|0.15
|1.2824
|1.2824
|1.2794
|-22.50
|1137.49
|779
|2006.08.18 15:00
|buy
|390
|0.15
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|780
|2006.08.20 15:37
|close
|390
|0.15
|1.2825
|1.2818
|1.2848
|-12.00
|1125.49
|781
|2006.08.21 15:00
|sell
|391
|0.15
|1.2902
|1.2917
|1.2887
|782
|2006.08.21 17:51
|t/p
|391
|0.15
|1.2887
|1.2917
|1.2887
|22.50
|1147.99
|783
|2006.08.22 03:00
|buy
|392
|0.15
|1.2883
|1.2868
|1.2898
|784
|2006.08.22 03:07
|s/l
|392
|0.15
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|-22.50
|1125.49
|785
|2006.08.22 06:00
|sell
|393
|0.15
|1.2841
|1.2856
|1.2826
|786
|2006.08.22 07:51
|t/p
|393
|0.15
|1.2826
|1.2856
|1.2826
|22.50
|1147.99
|787
|2006.08.22 21:00
|sell
|394
|0.15
|1.2799
|1.2814
|1.2784
|788
|2006.08.23 02:57
|s/l
|394
|0.15
|1.2814
|1.2814
|1.2784
|-21.74
|1126.25
|789
|2006.08.23 03:00
|buy
|395
|0.15
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|790
|2006.08.23 03:27
|t/p
|395
|0.15
|1.2826
|1.2796
|1.2826
|22.50
|1148.75
|791
|2006.08.23 11:00
|sell
|396
|0.15
|1.2796
|1.2811
|1.2781
|792
|2006.08.23 11:02
|t/p
|396
|0.15
|1.2781
|1.2811
|1.2781
|22.50
|1171.25
|793
|2006.08.24 04:00
|sell
|397
|0.16
|1.2766
|1.2781
|1.2751
|794
|2006.08.24 04:00
|t/p
|397
|0.16
|1.2751
|1.2781
|1.2751
|24.00
|1195.25
|795
|2006.08.24 05:00
|buy
|398
|0.16
|1.2838
|1.2823
|1.2853
|796
|2006.08.24 05:14
|s/l
|398
|0.16
|1.2823
|1.2823
|1.2853
|-24.00
|1171.25
|797
|2006.08.24 12:00
|sell
|399
|0.16
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|798
|2006.08.24 12:24
|s/l
|399
|0.16
|1.2774
|1.2774
|1.2744
|-24.00
|1147.25
|799
|2006.08.25 03:00
|sell
|400
|0.15
|1.2756
|1.2771
|1.2741
|800
|2006.08.25 03:17
|s/l
|400
|0.15
|1.2771
|1.2771
|1.2741
|-22.50
|1124.75
|801
|2006.08.25 05:00
|buy
|401
|0.15
|1.2771
|1.2756
|1.2786
|802
|2006.08.25 08:21
|s/l
|401
|0.15
|1.2756
|1.2756
|1.2786
|-22.50
|1102.25
|803
|2006.08.28 10:00
|buy
|402
|0.15
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|804
|2006.08.28 10:40
|s/l
|402
|0.15
|1.2798
|1.2798
|1.2828
|-22.50
|1079.75
|805
|2006.08.28 11:00
|sell
|403
|0.14
|1.2790
|1.2805
|1.2775
|806
|2006.08.28 20:20
|s/l
|403
|0.14
|1.2805
|1.2805
|1.2775
|-21.00
|1058.75
|807
|2006.08.29 06:00
|sell
|404
|0.14
|1.2808
|1.2823
|1.2793
|808
|2006.08.29 06:44
|s/l
|404
|0.14
|1.2823
|1.2823
|1.2793
|-21.00
|1037.75
|809
|2006.08.29 15:00
|buy
|405
|0.14
|1.2836
|1.2821
|1.2851
|810
|2006.08.29 15:47
|s/l
|405
|0.14
|1.2821
|1.2821
|1.2851
|-21.00
|1016.75
|811
|2006.08.30 01:00
|buy
|406
|0.14
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|812
|2006.08.30 01:36
|s/l
|406
|0.14
|1.2831
|1.2831
|1.2861
|-21.00
|995.75
|813
|2006.08.30 11:00
|buy
|407
|0.13
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|814
|2006.08.30 11:19
|s/l
|407
|0.13
|1.2820
|1.2820
|1.2850
|-19.50
|976.25
|815
|2006.08.30 12:00
|sell
|408
|0.13
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|816
|2006.08.30 14:12
|s/l
|408
|0.13
|1.2839
|1.2839
|1.2809
|-19.50
|956.75
|817
|2006.08.30 15:00
|buy
|409
|0.13
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|818
|2006.08.31 00:48
|s/l
|409
|0.13
|1.2818
|1.2818
|1.2848
|-21.92
|934.83
|819
|2006.08.31 03:00
|buy
|410
|0.12
|1.2842
|1.2827
|1.2857
|820
|2006.08.31 03:24
|t/p
|410
|0.12
|1.2857
|1.2827
|1.2857
|18.00
|952.83
|821
|2006.08.31 11:00
|sell
|411
|0.13
|1.2800
|1.2815
|1.2785
|822
|2006.08.31 11:06
|s/l
|411
|0.13
|1.2815
|1.2815
|1.2785
|-19.50
|933.33
|823
|2006.08.31 23:00
|sell
|412
|0.12
|1.2803
|1.2818
|1.2788
|824
|2006.09.01 00:37
|s/l
|412
|0.12
|1.2818
|1.2818
|1.2788
|-17.39
|915.94
|825
|2006.09.01 02:00
|buy
|413
|0.12
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|826
|2006.09.01 03:07
|s/l
|413
|0.12
|1.2803
|1.2803
|1.2833
|-18.00
|897.94
|827
|2006.09.01 04:00
|sell
|414
|0.12
|1.2805
|1.2820
|1.2790
|828
|2006.09.01 04:21
|s/l
|414
|0.12
|1.2820
|1.2820
|1.2790
|-18.00
|879.94
|829
|2006.09.01 05:00
|buy
|415
|0.12
|1.2826
|1.2811
|1.2841
|830
|2006.09.01 06:12
|s/l
|415
|0.12
|1.2811
|1.2811
|1.2841
|-18.00
|861.94
|831
|2006.09.01 09:00
|sell
|416
|0.11
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|832
|2006.09.01 09:08
|t/p
|416
|0.11
|1.2765
|1.2795
|1.2765
|16.50
|878.44
|833
|2006.09.01 12:00
|buy
|417
|0.12
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|834
|2006.09.01 12:03
|t/p
|417
|0.12
|1.2850
|1.2820
|1.2850
|18.00
|896.44
|835
|2006.09.04 03:00
|sell
|418
|0.12
|1.2853
|1.2868
|1.2838
|836
|2006.09.04 06:15
|s/l
|418
|0.12
|1.2868
|1.2868
|1.2838
|-18.00
|878.44
|837
|2006.09.04 07:00
|buy
|419
|0.12
|1.2867
|1.2852
|1.2882
|838
|2006.09.04 08:15
|s/l
|419
|0.12
|1.2852
|1.2852
|1.2882
|-18.00
|860.44
|839
|2006.09.04 19:00
|sell
|420
|0.11
|1.2858
|1.2873
|1.2843
|840
|2006.09.04 20:31
|t/p
|420
|0.11
|1.2843
|1.2873
|1.2843
|16.50
|876.94
|841
|2006.09.05 07:00
|sell
|421
|0.12
|1.2830
|1.2845
|1.2815
|842
|2006.09.05 07:59
|t/p
|421
|0.12
|1.2815
|1.2845
|1.2815
|18.00
|894.94
|843
|2006.09.05 21:00
|sell
|422
|0.12
|1.2815
|1.2830
|1.2800
|844
|2006.09.06 03:13
|s/l
|422
|0.12
|1.2830
|1.2830
|1.2800
|-17.39
|877.55
|845
|2006.09.06 04:00
|buy
|423
|0.12
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|846
|2006.09.06 04:34
|s/l
|423
|0.12
|1.2818
|1.2818
|1.2848
|-18.00
|859.55
|847
|2006.09.06 08:00
|sell
|424
|0.11
|1.2797
|1.2812
|1.2782
|848
|2006.09.06 08:31
|t/p
|424
|0.11
|1.2782
|1.2812
|1.2782
|16.50
|876.05
|849
|2006.09.06 15:00
|buy
|425
|0.12
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|850
|2006.09.06 16:59
|s/l
|425
|0.12
|1.2803
|1.2803
|1.2833
|-18.00
|858.05
|851
|2006.09.07 03:00
|sell
|426
|0.11
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|852
|2006.09.07 03:09
|s/l
|426
|0.11
|1.2831
|1.2831
|1.2801
|-16.50
|841.55
|853
|2006.09.07 14:00
|sell
|427
|0.11
|1.2747
|1.2762
|1.2732
|854
|2006.09.07 14:46
|t/p
|427
|0.11
|1.2732
|1.2762
|1.2732
|16.50
|858.05
|855
|2006.09.11 00:00
|buy
|428
|0.11
|1.2677
|1.2662
|1.2692
|856
|2006.09.11 01:37
|t/p
|428
|0.11
|1.2692
|1.2662
|1.2692
|16.50
|874.55
|857
|2006.09.11 11:00
|sell
|429
|0.12
|1.2691
|1.2706
|1.2676
|858
|2006.09.11 12:00
|s/l
|429
|0.12
|1.2706
|1.2706
|1.2676
|-18.00
|856.55
|859
|2006.09.12 09:00
|buy
|430
|0.11
|1.2726
|1.2711
|1.2741
|860
|2006.09.12 09:32
|s/l
|430
|0.11
|1.2711
|1.2711
|1.2741
|-16.50
|840.05
|861
|2006.09.12 10:00
|sell
|431
|0.11
|1.2699
|1.2714
|1.2684
|862
|2006.09.12 10:13
|t/p
|431
|0.11
|1.2684
|1.2714
|1.2684
|16.50
|856.55
|863
|2006.09.13 07:00
|sell
|432
|0.11
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|864
|2006.09.13 10:30
|t/p
|432
|0.11
|1.2670
|1.2700
|1.2670
|16.50
|873.05
|865
|2006.09.13 12:00
|buy
|433
|0.12
|1.2712
|1.2697
|1.2727
|866
|2006.09.13 12:10
|s/l
|433
|0.12
|1.2697
|1.2697
|1.2727
|-18.00
|855.05
|867
|2006.09.13 23:00
|buy
|434
|0.11
|1.2700
|1.2685
|1.2715
|868
|2006.09.14 00:06
|s/l
|434
|0.11
|1.2685
|1.2685
|1.2715
|-18.55
|836.51
|869
|2006.09.14 01:00
|sell
|435
|0.11
|1.2688
|1.2703
|1.2673
|870
|2006.09.14 05:44
|s/l
|435
|0.11
|1.2703
|1.2703
|1.2673
|-16.50
|820.01
|871
|2006.09.14 07:00
|buy
|436
|0.11
|1.2718
|1.2703
|1.2733
|872
|2006.09.14 07:35
|t/p
|436
|0.11
|1.2733
|1.2703
|1.2733
|16.50
|836.51
|873
|2006.09.15 01:00
|buy
|437
|0.11
|1.2734
|1.2719
|1.2749
|874
|2006.09.15 02:57
|s/l
|437
|0.11
|1.2719
|1.2719
|1.2749
|-16.50
|820.01
|875
|2006.09.15 04:00
|sell
|438
|0.11
|1.2709
|1.2724
|1.2694
|876
|2006.09.15 05:54
|t/p
|438
|0.11
|1.2694
|1.2724
|1.2694
|16.50
|836.51
|877
|2006.09.18 00:00
|buy
|439
|0.11
|1.2656
|1.2641
|1.2671
|878
|2006.09.18 02:09
|t/p
|439
|0.11
|1.2671
|1.2641
|1.2671
|16.50
|853.01
|879
|2006.09.18 10:00
|buy
|440
|0.11
|1.2678
|1.2663
|1.2693
|880
|2006.09.18 10:56
|t/p
|440
|0.11
|1.2693
|1.2663
|1.2693
|16.50
|869.51
|881
|2006.09.19 03:00
|sell
|441
|0.12
|1.2708
|1.2723
|1.2693
|882
|2006.09.19 03:23
|t/p
|441
|0.12
|1.2693
|1.2723
|1.2693
|18.00
|887.51
|883
|2006.09.19 10:00
|buy
|442
|0.12
|1.2711
|1.2696
|1.2726
|884
|2006.09.19 11:02
|s/l
|442
|0.12
|1.2696
|1.2696
|1.2726
|-18.00
|869.51
|885
|2006.09.19 13:00
|sell
|443
|0.12
|1.2665
|1.2680
|1.2650
|886
|2006.09.19 13:33
|s/l
|443
|0.12
|1.2680
|1.2680
|1.2650
|-18.00
|851.51
|887
|2006.09.20 02:00
|sell
|444
|0.11
|1.2678
|1.2693
|1.2663
|888
|2006.09.20 09:42
|s/l
|444
|0.11
|1.2693
|1.2693
|1.2663
|-16.50
|835.01
|889
|2006.09.20 16:00
|sell
|445
|0.11
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|890
|2006.09.20 20:12
|s/l
|445
|0.11
|1.2702
|1.2702
|1.2672
|-16.50
|818.51
|891
|2006.09.20 21:00
|buy
|446
|0.11
|1.2718
|1.2703
|1.2733
|892
|2006.09.21 02:23
|s/l
|446
|0.11
|1.2703
|1.2703
|1.2733
|-18.55
|799.96
|893
|2006.09.21 11:00
|sell
|447
|0.11
|1.2721
|1.2736
|1.2706
|894
|2006.09.21 12:00
|s/l
|447
|0.11
|1.2736
|1.2736
|1.2706
|-16.50
|783.46
|895
|2006.09.21 13:00
|buy
|448
|0.10
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|896
|2006.09.21 15:13
|t/p
|448
|0.10
|1.2794
|1.2764
|1.2794
|15.00
|798.46
|897
|2006.09.22 11:00
|sell
|449
|0.11
|1.2801
|1.2816
|1.2786
|898
|2006.09.22 11:05
|s/l
|449
|0.11
|1.2816
|1.2816
|1.2786
|-16.50
|781.96
|899
|2006.09.25 05:00
|sell
|450
|0.10
|1.2787
|1.2802
|1.2772
|900
|2006.09.25 05:01
|t/p
|450
|0.10
|1.2772
|1.2802
|1.2772
|15.00
|796.96
|901
|2006.09.25 21:00
|buy
|451
|0.11
|1.2759
|1.2744
|1.2774
|902
|2006.09.25 21:56
|s/l
|451
|0.11
|1.2744
|1.2744
|1.2774
|-16.50
|780.46
|903
|2006.09.25 23:00
|sell
|452
|0.10
|1.2749
|1.2764
|1.2734
|904
|2006.09.26 01:59
|s/l
|452
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2734
|-14.49
|765.97
|905
|2006.09.26 02:00
|buy
|453
|0.10
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|906
|2006.09.26 02:10
|s/l
|453
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2778
|-15.00
|750.97
|907
|2006.09.26 04:00
|sell
|454
|0.10
|1.2741
|1.2756
|1.2726
|908
|2006.09.26 04:00
|s/l
|454
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2726
|-15.00
|735.97
|909
|2006.09.26 18:00
|sell
|455
|0.10
|1.2683
|1.2698
|1.2668
|910
|2006.09.26 19:20
|s/l
|455
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2668
|-15.00
|720.97
|911
|2006.09.26 20:00
|buy
|456
|0.10
|1.2698
|1.2683
|1.2713
|912
|2006.09.27 02:03
|s/l
|456
|0.10
|1.2683
|1.2683
|1.2713
|-15.62
|705.35
|913
|2006.09.27 05:00
|buy
|457
|0.09
|1.2697
|1.2682
|1.2712
|914
|2006.09.27 08:19
|s/l
|457
|0.09
|1.2682
|1.2682
|1.2712
|-13.50
|691.85
|915
|2006.09.27 20:00
|buy
|458
|0.09
|1.2719
|1.2704
|1.2734
|916
|2006.09.28 01:05
|t/p
|458
|0.09
|1.2734
|1.2704
|1.2734
|11.82
|703.67
|917
|2006.09.28 15:00
|buy
|459
|0.09
|1.2714
|1.2699
|1.2729
|918
|2006.09.28 15:43
|s/l
|459
|0.09
|1.2699
|1.2699
|1.2729
|-13.50
|690.17
|919
|2006.09.28 18:00
|sell
|460
|0.09
|1.2695
|1.2710
|1.2680
|920
|2006.09.28 18:24
|s/l
|460
|0.09
|1.2710
|1.2710
|1.2680
|-13.50
|676.67
|921
|2006.09.28 20:00
|buy
|461
|0.09
|1.2712
|1.2697
|1.2727
|922
|2006.09.28 21:41
|s/l
|461
|0.09
|1.2697
|1.2697
|1.2727
|-13.50
|663.17
|923
|2006.09.28 22:00
|sell
|462
|0.09
|1.2698
|1.2713
|1.2683
|924
|2006.09.28 22:58
|s/l
|462
|0.09
|1.2713
|1.2713
|1.2683
|-13.50
|649.67
|925
|2006.09.29 00:00
|buy
|463
|0.09
|1.2716
|1.2701
|1.2731
|926
|2006.09.29 01:21
|s/l
|463
|0.09
|1.2701
|1.2701
|1.2731
|-13.50
|636.17
|927
|2006.09.29 02:00
|sell
|464
|0.08
|1.2697
|1.2712
|1.2682
|928
|2006.09.29 03:15
|t/p
|464
|0.08
|1.2682
|1.2712
|1.2682
|12.00
|648.17
|929
|2006.09.29 12:00
|buy
|465
|0.09
|1.2691
|1.2676
|1.2706
|930
|2006.09.29 14:42
|s/l
|465
|0.09
|1.2676
|1.2676
|1.2706
|-13.50
|634.67
|931
|2006.10.02 06:00
|buy
|466
|0.08
|1.2692
|1.2677
|1.2707
|932
|2006.10.02 06:24
|t/p
|466
|0.08
|1.2707
|1.2677
|1.2707
|12.00
|646.67
|933
|2006.10.02 21:00
|buy
|467
|0.09
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|934
|2006.10.03 02:00
|t/p
|467
|0.09
|1.2762
|1.2732
|1.2762
|12.94
|659.61
|935
|2006.10.03 05:00
|sell
|468
|0.09
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|936
|2006.10.03 05:25
|s/l
|468
|0.09
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-13.50
|646.11
|937
|2006.10.03 20:00
|buy
|469
|0.09
|1.2735
|1.2720
|1.2750
|938
|2006.10.03 21:11
|s/l
|469
|0.09
|1.2720
|1.2720
|1.2750
|-13.50
|632.61
|939
|2006.10.03 22:00
|sell
|470
|0.08
|1.2717
|1.2732
|1.2702
|940
|2006.10.03 23:50
|s/l
|470
|0.08
|1.2732
|1.2732
|1.2702
|-12.00
|620.61
|941
|2006.10.04 03:00
|buy
|471
|0.08
|1.2737
|1.2722
|1.2752
|942
|2006.10.04 03:46
|s/l
|471
|0.08
|1.2722
|1.2722
|1.2752
|-12.00
|608.61
|943
|2006.10.04 05:00
|sell
|472
|0.08
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|944
|2006.10.04 05:45
|s/l
|472
|0.08
|1.2702
|1.2702
|1.2672
|-12.00
|596.61
|945
|2006.10.04 14:00
|buy
|473
|0.08
|1.2704
|1.2689
|1.2719
|946
|2006.10.04 15:30
|t/p
|473
|0.08
|1.2719
|1.2689
|1.2719
|12.00
|608.61
|947
|2006.10.04 22:00
|sell
|474
|0.08
|1.2698
|1.2713
|1.2683
|948
|2006.10.05 02:21
|s/l
|474
|0.08
|1.2713
|1.2713
|1.2683
|-10.78
|597.84
|949
|2006.10.05 03:00
|buy
|475
|0.08
|1.2717
|1.2702
|1.2732
|950
|2006.10.05 04:16
|s/l
|475
|0.08
|1.2702
|1.2702
|1.2732
|-12.00
|585.84
|951
|2006.10.05 09:00
|sell
|476
|0.08
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|952
|2006.10.05 09:18
|s/l
|476
|0.08
|1.2702
|1.2702
|1.2672
|-12.00
|573.84
|953
|2006.10.05 22:00
|sell
|477
|0.08
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|954
|2006.10.06 01:08
|s/l
|477
|0.08
|1.2700
|1.2700
|1.2670
|-11.59
|562.24
|955
|2006.10.09 05:00
|buy
|478
|0.07
|1.2603
|1.2588
|1.2618
|956
|2006.10.09 20:10
|s/l
|478
|0.07
|1.2588
|1.2588
|1.2618
|-10.50
|551.74
|957
|2006.10.10 02:00
|buy
|479
|0.07
|1.2601
|1.2586
|1.2616
|958
|2006.10.10 02:17
|t/p
|479
|0.07
|1.2616
|1.2586
|1.2616
|10.50
|562.24
|959
|2006.10.10 05:00
|sell
|480
|0.07
|1.2569
|1.2584
|1.2554
|960
|2006.10.10 07:03
|t/p
|480
|0.07
|1.2554
|1.2584
|1.2554
|10.50
|572.74
|961
|2006.10.10 19:00
|sell
|481
|0.08
|1.2529
|1.2544
|1.2514
|962
|2006.10.10 20:05
|s/l
|481
|0.08
|1.2544
|1.2544
|1.2514
|-12.00
|560.74
|963
|2006.10.10 21:00
|buy
|482
|0.07
|1.2545
|1.2530
|1.2560
|964
|2006.10.11 01:15
|s/l
|482
|0.07
|1.2530
|1.2530
|1.2560
|-10.93
|549.81
|965
|2006.10.11 15:00
|sell
|483
|0.07
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|966
|2006.10.11 15:33
|s/l
|483
|0.07
|1.2534
|1.2534
|1.2504
|-10.50
|539.31
|967
|2006.10.11 23:00
|buy
|484
|0.07
|1.2537
|1.2522
|1.2552
|968
|2006.10.12 03:09
|t/p
|484
|0.07
|1.2552
|1.2522
|1.2552
|9.20
|548.51
|969
|2006.10.12 08:00
|sell
|485
|0.07
|1.2530
|1.2545
|1.2515
|970
|2006.10.12 08:30
|s/l
|485
|0.07
|1.2545
|1.2545
|1.2515
|-10.50
|538.01
|971
|2006.10.12 14:00
|buy
|486
|0.07
|1.2553
|1.2538
|1.2568
|972
|2006.10.12 18:06
|t/p
|486
|0.07
|1.2568
|1.2538
|1.2568
|10.50
|548.51
|973
|2006.10.13 05:00
|sell
|487
|0.07
|1.2557
|1.2572
|1.2542
|974
|2006.10.13 08:30
|s/l
|487
|0.07
|1.2572
|1.2572
|1.2542
|-10.50
|538.01
|975
|2006.10.17 04:00
|buy
|488
|0.07
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|976
|2006.10.17 04:28
|s/l
|488
|0.07
|1.2531
|1.2531
|1.2561
|-10.50
|527.51
|977
|2006.10.17 06:00
|sell
|489
|0.07
|1.2530
|1.2545
|1.2515
|978
|2006.10.17 08:30
|t/p
|489
|0.07
|1.2515
|1.2545
|1.2515
|10.50
|538.01
|979
|2006.10.17 10:00
|buy
|490
|0.07
|1.2548
|1.2533
|1.2563
|980
|2006.10.17 11:41
|t/p
|490
|0.07
|1.2563
|1.2533
|1.2563
|10.50
|548.51
|981
|2006.10.17 18:00
|sell
|491
|0.07
|1.2536
|1.2551
|1.2521
|982
|2006.10.17 18:16
|s/l
|491
|0.07
|1.2551
|1.2551
|1.2521
|-10.50
|538.01
|983
|2006.10.18 05:00
|sell
|492
|0.07
|1.2542
|1.2557
|1.2527
|984
|2006.10.18 08:50
|t/p
|492
|0.07
|1.2527
|1.2557
|1.2527
|10.50
|548.51
|985
|2006.10.18 15:00
|buy
|493
|0.07
|1.2538
|1.2523
|1.2553
|986
|2006.10.19 03:30
|t/p
|493
|0.07
|1.2553
|1.2523
|1.2553
|9.20
|557.70
|987
|2006.10.19 04:00
|buy
|494
|0.07
|1.2560
|1.2545
|1.2575
|988
|2006.10.19 04:23
|s/l
|494
|0.07
|1.2545
|1.2545
|1.2575
|-10.50
|547.20
|989
|2006.10.20 03:00
|sell
|495
|0.07
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|990
|2006.10.20 05:56
|t/p
|495
|0.07
|1.2613
|1.2643
|1.2613
|10.50
|557.70
|991
|2006.10.20 11:00
|sell
|496
|0.07
|1.2603
|1.2618
|1.2588
|992
|2006.10.20 11:10
|s/l
|496
|0.07
|1.2618
|1.2618
|1.2588
|-10.50
|547.20
|993
|2006.10.23 21:00
|sell
|497
|0.07
|1.2545
|1.2560
|1.2530
|994
|2006.10.24 03:28
|t/p
|497
|0.07
|1.2530
|1.2560
|1.2530
|10.86
|558.06
|995
|2006.10.24 06:00
|buy
|498
|0.07
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|996
|2006.10.24 11:12
|t/p
|498
|0.07
|1.2561
|1.2531
|1.2561
|10.50
|568.56
|997
|2006.10.24 18:00
|sell
|499
|0.08
|1.2555
|1.2570
|1.2540
|998
|2006.10.24 20:22
|s/l
|499
|0.08
|1.2570
|1.2570
|1.2540
|-12.00
|556.56
|999
|2006.10.24 22:00
|buy
|500
|0.07
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|1000
|2006.10.25 03:01
|s/l
|500
|0.07
|1.2558
|1.2558
|1.2588
|-10.93
|545.63
|1001
|2006.10.25 06:00
|buy
|501
|0.07
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|1002
|2006.10.25 06:32
|t/p
|501
|0.07
|1.2588
|1.2558
|1.2588
|10.50
|556.13
|1003
|2006.10.27 03:00
|sell
|502
|0.07
|1.2678
|1.2693
|1.2663
|1004
|2006.10.27 07:07
|s/l
|502
|0.07
|1.2693
|1.2693
|1.2663
|-10.50
|545.63
|1005
|2006.10.27 09:00
|buy
|503
|0.07
|1.2719
|1.2704
|1.2734
|1006
|2006.10.27 09:06
|t/p
|503
|0.07
|1.2734
|1.2704
|1.2734
|10.50
|556.13
|1007
|2006.10.30 14:00
|buy
|504
|0.07
|1.2728
|1.2713
|1.2743
|1008
|2006.10.30 17:26
|s/l
|504
|0.07
|1.2713
|1.2713
|1.2743
|-10.50
|545.63
|1009
|2006.10.30 18:00
|sell
|505
|0.07
|1.2715
|1.2730
|1.2700
|1010
|2006.10.31 02:25
|t/p
|505
|0.07
|1.2700
|1.2730
|1.2700
|10.86
|556.48
|1011
|2006.10.31 03:00
|sell
|506
|0.07
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|1012
|2006.10.31 03:07
|s/l
|506
|0.07
|1.2700
|1.2700
|1.2670
|-10.50
|545.98
|1013
|2006.10.31 10:00
|buy
|507
|0.07
|1.2722
|1.2707
|1.2737
|1014
|2006.10.31 10:05
|t/p
|507
|0.07
|1.2737
|1.2707
|1.2737
|10.50
|556.48
|1015
|2006.10.31 22:00
|sell
|508
|0.07
|1.2765
|1.2780
|1.2750
|1016
|2006.11.01 02:52
|t/p
|508
|0.07
|1.2750
|1.2780
|1.2750
|10.86
|567.34
|1017
|2006.11.01 07:00
|buy
|509
|0.08
|1.2769
|1.2754
|1.2784
|1018
|2006.11.01 07:50
|s/l
|509
|0.08
|1.2754
|1.2754
|1.2784
|-12.00
|555.34
|1019
|2006.11.01 10:00
|buy
|510
|0.07
|1.2769
|1.2754
|1.2784
|1020
|2006.11.01 10:00
|t/p
|510
|0.07
|1.2784
|1.2754
|1.2784
|10.50
|565.84
|1021
|2006.11.01 17:00
|sell
|511
|0.08
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|1022
|2006.11.01 20:16
|t/p
|511
|0.08
|1.2742
|1.2772
|1.2742
|12.00
|577.84
|1023
|2006.11.02 02:00
|sell
|512
|0.08
|1.2752
|1.2767
|1.2737
|1024
|2006.11.02 03:38
|s/l
|512
|0.08
|1.2767
|1.2767
|1.2737
|-12.00
|565.84
|1025
|2006.11.02 05:00
|buy
|513
|0.08
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|1026
|2006.11.02 05:12
|s/l
|513
|0.08
|1.2755
|1.2755
|1.2785
|-12.00
|553.84
|1027
|2006.11.03 02:00
|buy
|514
|0.07
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|1028
|2006.11.03 02:40
|s/l
|514
|0.07
|1.2764
|1.2764
|1.2794
|-10.50
|543.34
|1029
|2006.11.03 03:00
|sell
|515
|0.07
|1.2766
|1.2781
|1.2751
|1030
|2006.11.03 03:54
|s/l
|515
|0.07
|1.2781
|1.2781
|1.2751
|-10.50
|532.84
|1031
|2006.11.06 10:00
|buy
|516
|0.07
|1.2714
|1.2699
|1.2729
|1032
|2006.11.06 14:54
|t/p
|516
|0.07
|1.2729
|1.2699
|1.2729
|10.50
|543.34
|1033
|2006.11.07 09:00
|buy
|517
|0.07
|1.2787
|1.2772
|1.2802
|1034
|2006.11.07 09:18
|t/p
|517
|0.07
|1.2802
|1.2772
|1.2802
|10.50
|553.84
|1035
|2006.11.07 15:00
|sell
|518
|0.07
|1.2768
|1.2783
|1.2753
|1036
|2006.11.07 17:04
|s/l
|518
|0.07
|1.2783
|1.2783
|1.2753
|-10.50
|543.34
|1037
|2006.11.08 03:00
|sell
|519
|0.07
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|1038
|2006.11.08 03:46
|s/l
|519
|0.07
|1.2788
|1.2788
|1.2758
|-10.50
|532.84
|1039
|2006.11.08 04:00
|buy
|520
|0.07
|1.2793
|1.2778
|1.2808
|1040
|2006.11.08 04:28
|t/p
|520
|0.07
|1.2808
|1.2778
|1.2808
|10.50
|543.34
|1041
|2006.11.08 09:00
|sell
|521
|0.07
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|1042
|2006.11.08 09:13
|t/p
|521
|0.07
|1.2758
|1.2788
|1.2758
|10.50
|553.84
|1043
|2006.11.09 00:00
|buy
|522
|0.07
|1.2771
|1.2756
|1.2786
|1044
|2006.11.09 02:58
|t/p
|522
|0.07
|1.2786
|1.2756
|1.2786
|10.50
|564.34
|1045
|2006.11.13 03:00
|sell
|523
|0.08
|1.2860
|1.2875
|1.2845
|1046
|2006.11.13 04:52
|t/p
|523
|0.08
|1.2845
|1.2875
|1.2845
|12.00
|576.34
|1047
|2006.11.13 19:00
|buy
|524
|0.08
|1.2824
|1.2809
|1.2839
|1048
|2006.11.13 20:00
|s/l
|524
|0.08
|1.2809
|1.2809
|1.2839
|-12.00
|564.34
|1049
|2006.11.14 09:00
|buy
|525
|0.08
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|1050
|2006.11.14 09:30
|s/l
|525
|0.08
|1.2847
|1.2847
|1.2877
|-12.00
|552.34
|1051
|2006.11.14 11:00
|sell
|526
|0.07
|1.2812
|1.2827
|1.2797
|1052
|2006.11.14 14:14
|s/l
|526
|0.07
|1.2827
|1.2827
|1.2797
|-10.50
|541.84
|1053
|2006.11.15 02:00
|sell
|527
|0.07
|1.2807
|1.2822
|1.2792
|1054
|2006.11.15 02:16
|s/l
|527
|0.07
|1.2822
|1.2822
|1.2792
|-10.50
|531.34
|1055
|2006.11.15 03:00
|buy
|528
|0.07
|1.2825
|1.2810
|1.2840
|1056
|2006.11.15 04:36
|s/l
|528
|0.07
|1.2810
|1.2810
|1.2840
|-10.50
|520.84
|1057
|2006.11.15 06:00
|sell
|529
|0.07
|1.2785
|1.2800
|1.2770
|1058
|2006.11.15 07:34
|s/l
|529
|0.07
|1.2800
|1.2800
|1.2770
|-10.50
|510.34
|1059
|2006.11.15 12:00
|buy
|530
|0.07
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|1060
|2006.11.15 14:00
|s/l
|530
|0.07
|1.2796
|1.2796
|1.2826
|-10.50
|499.84
|1061
|2006.11.16 02:00
|sell
|531
|0.07
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|1062
|2006.11.16 04:00
|t/p
|531
|0.07
|1.2809
|1.2839
|1.2809
|10.50
|510.34
|1063
|2006.11.17 04:00
|buy
|532
|0.07
|1.2794
|1.2779
|1.2809
|1064
|2006.11.17 04:09
|s/l
|532
|0.07
|1.2779
|1.2779
|1.2809
|-10.50
|499.84
|1065
|2006.11.17 06:00
|sell
|533
|0.07
|1.2778
|1.2793
|1.2763
|1066
|2006.11.17 08:36
|s/l
|533
|0.07
|1.2793
|1.2793
|1.2763
|-10.50
|489.34
|1067
|2006.11.17 09:00
|buy
|534
|0.07
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|1068
|2006.11.17 09:45
|t/p
|534
|0.07
|1.2797
|1.2767
|1.2797
|10.50
|499.84
|1069
|2006.11.20 04:00
|sell
|535
|0.07
|1.2831
|1.2846
|1.2816
|1070
|2006.11.20 04:54
|s/l
|535
|0.07
|1.2846
|1.2846
|1.2816
|-10.50
|489.34
|1071
|2006.11.20 06:00
|buy
|536
|0.07
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|1072
|2006.11.20 07:01
|s/l
|536
|0.07
|1.2832
|1.2832
|1.2862
|-10.50
|478.84
|1073
|2006.11.21 00:00
|sell
|537
|0.06
|1.2813
|1.2828
|1.2798
|1074
|2006.11.21 02:24
|s/l
|537
|0.06
|1.2828
|1.2828
|1.2798
|-9.00
|469.84
|1075
|2006.11.21 03:00
|buy
|538
|0.06
|1.2829
|1.2814
|1.2844
|1076
|2006.11.21 04:06
|s/l
|538
|0.06
|1.2814
|1.2814
|1.2844
|-9.00
|460.84
|1077
|2006.11.21 07:00
|sell
|539
|0.06
|1.2814
|1.2829
|1.2799
|1078
|2006.11.21 10:30
|s/l
|539
|0.06
|1.2829
|1.2829
|1.2799
|-9.00
|451.84
|1079
|2006.11.21 12:00
|buy
|540
|0.06
|1.2827
|1.2812
|1.2842
|1080
|2006.11.21 14:26
|t/p
|540
|0.06
|1.2842
|1.2812
|1.2842
|9.00
|460.84
|1081
|2006.11.22 22:00
|sell
|541
|0.06
|1.2933
|1.2948
|1.2918
|1082
|2006.11.23 03:06
|s/l
|541
|0.06
|1.2948
|1.2948
|1.2918
|-8.08
|452.76
|1083
|2006.11.23 19:00
|buy
|542
|0.06
|1.2956
|1.2941
|1.2971
|1084
|2006.11.24 02:02
|t/p
|542
|0.06
|1.2971
|1.2941
|1.2971
|8.63
|461.38
|1085
|2006.11.27 11:00
|buy
|543
|0.06
|1.3128
|1.3113
|1.3143
|1086
|2006.11.27 14:19
|t/p
|543
|0.06
|1.3143
|1.3113
|1.3143
|9.00
|470.38
|1087
|2006.11.28 01:00
|sell
|544
|0.06
|1.3124
|1.3139
|1.3109
|1088
|2006.11.28 02:14
|s/l
|544
|0.06
|1.3139
|1.3139
|1.3109
|-9.00
|461.38
|1089
|2006.11.28 04:00
|buy
|545
|0.06
|1.3142
|1.3127
|1.3157
|1090
|2006.11.28 05:02
|t/p
|545
|0.06
|1.3157
|1.3127
|1.3157
|9.00
|470.38
|1091
|2006.11.29 15:00
|buy
|546
|0.06
|1.3161
|1.3146
|1.3176
|1092
|2006.11.29 15:44
|s/l
|546
|0.06
|1.3146
|1.3146
|1.3176
|-9.00
|461.38
|1093
|2006.11.29 18:00
|buy
|547
|0.06
|1.3160
|1.3145
|1.3175
|1094
|2006.11.29 18:58
|s/l
|547
|0.06
|1.3145
|1.3145
|1.3175
|-9.00
|452.38
|1095
|2006.11.29 19:00
|sell
|548
|0.06
|1.3147
|1.3162
|1.3132
|1096
|2006.11.29 21:04
|s/l
|548
|0.06
|1.3162
|1.3162
|1.3132
|-9.00
|443.38
|1097
|2006.11.29 22:00
|buy
|549
|0.06
|1.3171
|1.3156
|1.3186
|1098
|2006.11.30 02:03
|t/p
|549
|0.06
|1.3186
|1.3156
|1.3186
|7.88
|451.27
|1099
|2006.11.30 20:00
|buy
|550
|0.06
|1.3259
|1.3244
|1.3274
|1100
|2006.11.30 20:19
|s/l
|550
|0.06
|1.3244
|1.3244
|1.3274
|-9.00
|442.27
|1101
|2006.12.01 04:00
|sell
|551
|0.06
|1.3239
|1.3254
|1.3224
|1102
|2006.12.01 04:08
|s/l
|551
|0.06
|1.3254
|1.3254
|1.3224
|-9.00
|433.27
|1103
|2006.12.01 10:00
|buy
|552
|0.06
|1.3282
|1.3267
|1.3297
|1104
|2006.12.01 10:00
|t/p
|552
|0.06
|1.3297
|1.3267
|1.3297
|9.00
|442.27
|1105
|2006.12.04 11:00
|buy
|553
|0.06
|1.3328
|1.3313
|1.3343
|1106
|2006.12.04 14:21
|s/l
|553
|0.06
|1.3313
|1.3313
|1.3343
|-9.00
|433.27
|1107
|2006.12.04 22:00
|sell
|554
|0.06
|1.3329
|1.3344
|1.3314
|1108
|2006.12.05 01:44
|s/l
|554
|0.06
|1.3344
|1.3344
|1.3314
|-8.69
|424.57
|1109
|2006.12.05 08:00
|buy
|555
|0.06
|1.3330
|1.3315
|1.3345
|1110
|2006.12.05 08:28
|t/p
|555
|0.06
|1.3345
|1.3315
|1.3345
|9.00
|433.57
|1111
|2006.12.05 13:00
|buy
|556
|0.06
|1.3328
|1.3313
|1.3343
|1112
|2006.12.05 17:10
|s/l
|556
|0.06
|1.3313
|1.3313
|1.3343
|-9.00
|424.57
|1113
|2006.12.06 00:00
|buy
|557
|0.06
|1.3328
|1.3313
|1.3343
|1114
|2006.12.06 01:27
|t/p
|557
|0.06
|1.3343
|1.3313
|1.3343
|9.00
|433.57
|1115
|2006.12.06 03:00
|sell
|558
|0.06
|1.3308
|1.3323
|1.3293
|1116
|2006.12.06 03:05
|s/l
|558
|0.06
|1.3323
|1.3323
|1.3293
|-9.00
|424.57
|1117
|2006.12.06 11:00
|buy
|559
|0.06
|1.3319
|1.3304
|1.3334
|1118
|2006.12.06 11:08
|s/l
|559
|0.06
|1.3304
|1.3304
|1.3334
|-9.00
|415.57
|1119
|2006.12.06 15:00
|sell
|560
|0.06
|1.3285
|1.3300
|1.3270
|1120
|2006.12.06 20:03
|s/l
|560
|0.06
|1.3300
|1.3300
|1.3270
|-9.00
|406.57
|1121
|2006.12.07 06:00
|sell
|561
|0.05
|1.3288
|1.3303
|1.3273
|1122
|2006.12.07 07:50
|s/l
|561
|0.05
|1.3303
|1.3303
|1.3273
|-7.50
|399.07
|1123
|2006.12.08 03:00
|sell
|562
|0.05
|1.3274
|1.3289
|1.3259
|1124
|2006.12.08 03:42
|s/l
|562
|0.05
|1.3289
|1.3289
|1.3259
|-7.50
|391.57
|1125
|2006.12.08 05:00
|buy
|563
|0.05
|1.3291
|1.3276
|1.3306
|1126
|2006.12.08 05:52
|s/l
|563
|0.05
|1.3276
|1.3276
|1.3306
|-7.50
|384.07
|1127
|2006.12.08 06:00
|sell
|564
|0.05
|1.3277
|1.3292
|1.3262
|1128
|2006.12.08 08:30
|t/p
|564
|0.05
|1.3262
|1.3292
|1.3262
|7.50
|391.57
|1129
|2006.12.08 09:00
|buy
|565
|0.05
|1.3336
|1.3321
|1.3351
|1130
|2006.12.08 10:01
|t/p
|565
|0.05
|1.3351
|1.3321
|1.3351
|7.50
|399.07
|1131
|2006.12.08 12:00
|sell
|566
|0.05
|1.3215
|1.3230
|1.3200
|1132
|2006.12.08 12:02
|t/p
|566
|0.05
|1.3200
|1.3230
|1.3200
|7.50
|406.57
|1133
|2006.12.11 03:00
|buy
|567
|0.05
|1.3207
|1.3192
|1.3222
|1134
|2006.12.11 03:18
|t/p
|567
|0.05
|1.3222
|1.3192
|1.3222
|7.50
|414.07
|1135
|2006.12.12 03:00
|sell
|568
|0.06
|1.3233
|1.3248
|1.3218
|1136
|2006.12.12 04:30
|s/l
|568
|0.06
|1.3248
|1.3248
|1.3218
|-9.00
|405.07
|1137
|2006.12.12 12:00
|sell
|569
|0.05
|1.3233
|1.3248
|1.3218
|1138
|2006.12.12 13:34
|s/l
|569
|0.05
|1.3248
|1.3248
|1.3218
|-7.50
|397.57
|1139
|2006.12.12 15:00
|buy
|570
|0.05
|1.3275
|1.3260
|1.3290
|1140
|2006.12.12 15:10
|t/p
|570
|0.05
|1.3290
|1.3260
|1.3290
|7.50
|405.07
|1141
|2006.12.13 02:00
|sell
|571
|0.05
|1.3274
|1.3289
|1.3259
|1142
|2006.12.13 04:03
|t/p
|571
|0.05
|1.3259
|1.3289
|1.3259
|7.50
|412.57
|1143
|2006.12.13 23:00
|sell
|572
|0.06
|1.3210
|1.3225
|1.3195
|1144
|2006.12.14 01:26
|s/l
|572
|0.06
|1.3225
|1.3225
|1.3195
|-8.08
|404.49
|1145
|2006.12.14 07:00
|sell
|573
|0.05
|1.3186
|1.3201
|1.3171
|1146
|2006.12.14 07:21
|s/l
|573
|0.05
|1.3201
|1.3201
|1.3171
|-7.50
|396.99
|1147
|2006.12.15 00:00
|sell
|574
|0.05
|1.3148
|1.3163
|1.3133
|1148
|2006.12.15 02:10
|s/l
|574
|0.05
|1.3163
|1.3163
|1.3133
|-7.50
|389.49
|1149
|2006.12.15 03:00
|buy
|575
|0.05
|1.3164
|1.3149
|1.3179
|1150
|2006.12.15 04:10
|s/l
|575
|0.05
|1.3149
|1.3149
|1.3179
|-7.50
|381.99
|1151
|2006.12.15 05:00
|sell
|576
|0.05
|1.3103
|1.3118
|1.3088
|1152
|2006.12.15 05:07
|s/l
|576
|0.05
|1.3118
|1.3118
|1.3088
|-7.50
|374.49
|1153
|2006.12.15 09:00
|buy
|577
|0.05
|1.3182
|1.3167
|1.3197
|1154
|2006.12.15 09:04
|s/l
|577
|0.05
|1.3167
|1.3167
|1.3197
|-7.50
|366.99
|1155
|2006.12.15 11:00
|sell
|578
|0.05
|1.3089
|1.3104
|1.3074
|1156
|2006.12.15 11:56
|s/l
|578
|0.05
|1.3104
|1.3104
|1.3074
|-7.50
|359.49
|1157
|2006.12.18 07:00
|sell
|579
|0.05
|1.3092
|1.3107
|1.3077
|1158
|2006.12.18 07:32
|s/l
|579
|0.05
|1.3107
|1.3107
|1.3077
|-7.50
|351.99
|1159
|2006.12.18 15:00
|buy
|580
|0.05
|1.3101
|1.3086
|1.3116
|1160
|2006.12.18 23:28
|s/l
|580
|0.05
|1.3086
|1.3086
|1.3116
|-7.50
|344.49
|1161
|2006.12.19 03:00
|buy
|581
|0.05
|1.3124
|1.3109
|1.3139
|1162
|2006.12.19 03:09
|t/p
|581
|0.05
|1.3139
|1.3109
|1.3139
|7.50
|351.99
|1163
|2006.12.20 03:00
|sell
|582
|0.05
|1.3208
|1.3223
|1.3193
|1164
|2006.12.20 03:16
|s/l
|582
|0.05
|1.3223
|1.3223
|1.3193
|-7.50
|344.49
|1165
|2006.12.21 06:00
|sell
|583
|0.05
|1.3178
|1.3193
|1.3163
|1166
|2006.12.21 06:34
|s/l
|583
|0.05
|1.3193
|1.3193
|1.3163
|-7.50
|336.99
|1167
|2006.12.21 15:00
|buy
|584
|0.04
|1.3181
|1.3166
|1.3196
|1168
|2006.12.21 15:29
|s/l
|584
|0.04
|1.3166
|1.3166
|1.3196
|-6.00
|330.99
|1169
|2006.12.22 08:00
|sell
|585
|0.04
|1.3193
|1.3208
|1.3178
|1170
|2006.12.22 08:30
|s/l
|585
|0.04
|1.3208
|1.3208
|1.3178
|-6.00
|324.99