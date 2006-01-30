Strategy Tester Report
Test

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
Bars in test6274Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-143.60Gross profit603.00Gross loss-746.60
Profit factor0.81Expected payoff-15.96
Absolute drawdown145.90Maximal drawdown600.70 (5.74%)Relative drawdown5.74% (600.70)
Total trades9Short positions (won %)6 (50.00%)Long positions (won %)3 (0.00%)
Profit trades (% of total)3 (33.33%)Loss trades (% of total)6 (66.67%)
Largestprofit trade205.50loss trade-207.00
Averageprofit trade201.00loss trade-124.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (603.00)consecutive losses (loss in money)4 (-600.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)603.00 (3)consecutive loss (count of losses)-600.70 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.30 04:00sell11.331.20851.21001.2070
22006.01.30 04:00modify11.331.20851.20981.2070
32006.01.30 04:07modify11.331.20851.20971.2070
42006.01.30 04:10modify11.331.20851.20961.2070
52006.01.30 04:11modify11.331.20851.20951.2070
62006.01.30 04:19modify11.331.20851.20941.2070
72006.01.30 04:19modify11.331.20851.20931.2070
82006.01.30 04:20modify11.331.20851.20921.2070
92006.01.30 04:31s/l11.331.20921.20921.2070-93.109906.90
102006.04.19 06:00sell21.321.23481.23631.2333
112006.04.19 06:00modify21.321.23481.23621.2333
122006.04.19 06:01modify21.321.23481.23601.2333
132006.04.19 06:01modify21.321.23481.23591.2333
142006.04.19 06:01modify21.321.23481.23581.2333
152006.04.19 06:01modify21.321.23481.23571.2333
162006.04.19 06:01modify21.321.23481.23561.2333
172006.04.19 06:01modify21.321.23481.23551.2333
182006.04.19 06:02modify21.321.23481.23541.2333
192006.04.19 06:02modify21.321.23481.23531.2333
202006.04.19 06:02modify21.321.23481.23521.2333
212006.04.19 06:29s/l21.321.23521.23521.2333-52.809854.10
222006.07.18 10:00sell31.311.25201.25351.2505
232006.07.18 10:00modify31.311.25201.25341.2505
242006.07.18 10:01modify31.311.25201.25331.2505
252006.07.18 10:01modify31.311.25201.25321.2505
262006.07.18 10:01modify31.311.25201.25311.2505
272006.07.18 10:02modify31.311.25201.25301.2505
282006.07.18 10:02modify31.311.25201.25291.2505
292006.07.18 10:02modify31.311.25201.25281.2505
302006.07.18 10:03modify31.311.25201.25271.2505
312006.07.18 10:03modify31.311.25201.25261.2505
322006.07.18 10:03modify31.311.25201.25251.2505
332006.07.18 10:03modify31.311.25201.25241.2505
342006.07.18 10:18modify31.311.25201.25231.2505
352006.07.18 10:18modify31.311.25201.25221.2505
362006.07.18 10:20modify31.311.25201.25211.2505
372006.07.18 10:22t/p31.311.25051.25211.2505196.5010050.60
382006.08.23 11:00sell41.341.27961.28111.2781
392006.08.23 11:00modify41.341.27961.28101.2781
402006.08.23 11:01modify41.341.27961.28091.2781
412006.08.23 11:01modify41.341.27961.28081.2781
422006.08.23 11:01modify41.341.27961.28071.2781
432006.08.23 11:01modify41.341.27961.28061.2781
442006.08.23 11:01modify41.341.27961.28051.2781
452006.08.23 11:01modify41.341.27961.28041.2781
462006.08.23 11:02modify41.341.27961.28031.2781
472006.08.23 11:02modify41.341.27961.28021.2781
482006.08.23 11:02modify41.341.27961.28011.2781
492006.08.23 11:02modify41.341.27961.28001.2781
502006.08.23 11:02modify41.341.27961.27991.2781
512006.08.23 11:02modify41.341.27961.27981.2781
522006.08.23 11:02modify41.341.27961.27971.2781
532006.08.23 11:02t/p41.341.27811.27971.2781201.0010251.60
542006.09.01 09:00sell51.371.27801.27951.2765
552006.09.01 09:00modify51.371.27801.27941.2765
562006.09.01 09:00modify51.371.27801.27911.2765
572006.09.01 09:05modify51.371.27801.27901.2765
582006.09.01 09:05modify51.371.27801.27891.2765
592006.09.01 09:06modify51.371.27801.27881.2765
602006.09.01 09:06modify51.371.27801.27871.2765
612006.09.01 09:06modify51.371.27801.27861.2765
622006.09.01 09:06modify51.371.27801.27851.2765
632006.09.01 09:06modify51.371.27801.27841.2765
642006.09.01 09:06modify51.371.27801.27831.2765
652006.09.01 09:08modify51.371.27801.27821.2765
662006.09.01 09:08modify51.371.27801.27811.2765
672006.09.01 09:08t/p51.371.27651.27811.2765205.5010457.10
682006.09.12 09:00buy61.391.27261.27111.2741
692006.09.12 09:00modify61.391.27261.27131.2741
702006.09.12 09:01modify61.391.27261.27141.2741
712006.09.12 09:02modify61.391.27261.27161.2741
722006.09.12 09:10s/l61.391.27161.27161.2741-139.0010318.10
732006.10.05 09:00sell71.381.26871.27021.2672
742006.10.05 09:18s/l71.381.27021.27021.2672-207.0010111.10
752006.10.17 04:00buy81.351.25461.25311.2561
762006.10.17 04:00modify81.351.25461.25331.2561
772006.10.17 04:26s/l81.351.25331.25331.2561-175.509935.60
782006.11.23 03:00buy91.321.29431.29281.2958
792006.11.23 03:06modify91.321.29431.29291.2958
802006.11.23 03:06modify91.321.29431.29301.2958
812006.11.23 03:07modify91.321.29431.29311.2958
822006.11.23 03:08modify91.321.29431.29321.2958
832006.11.23 03:08modify91.321.29431.29331.2958
842006.11.23 03:08modify91.321.29431.29341.2958
852006.11.23 03:09modify91.321.29431.29351.2958
862006.11.23 03:10modify91.321.29431.29361.2958
872006.11.23 03:11modify91.321.29431.29371.2958
882006.11.23 03:33s/l91.321.29371.29371.2958-79.209856.40