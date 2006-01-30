|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-143.60
|Gross profit
|603.00
|Gross loss
|-746.60
|Profit factor
|0.81
|Expected payoff
|-15.96
|Absolute drawdown
|145.90
|Maximal drawdown
|600.70 (5.74%)
|Relative drawdown
|5.74% (600.70)
|Total trades
|9
|Short positions (won %)
|6 (50.00%)
|Long positions (won %)
|3 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|3 (33.33%)
|Loss trades (% of total)
|6 (66.67%)
|Largest
|profit trade
|205.50
|loss trade
|-207.00
|Average
|profit trade
|201.00
|loss trade
|-124.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (603.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-600.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|603.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-600.70 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.30 04:00
|sell
|1
|1.33
|1.2085
|1.2100
|1.2070
|2
|2006.01.30 04:00
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2098
|1.2070
|3
|2006.01.30 04:07
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2097
|1.2070
|4
|2006.01.30 04:10
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2096
|1.2070
|5
|2006.01.30 04:11
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2095
|1.2070
|6
|2006.01.30 04:19
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2094
|1.2070
|7
|2006.01.30 04:19
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2093
|1.2070
|8
|2006.01.30 04:20
|modify
|1
|1.33
|1.2085
|1.2092
|1.2070
|9
|2006.01.30 04:31
|s/l
|1
|1.33
|1.2092
|1.2092
|1.2070
|-93.10
|9906.90
|10
|2006.04.19 06:00
|sell
|2
|1.32
|1.2348
|1.2363
|1.2333
|11
|2006.04.19 06:00
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2362
|1.2333
|12
|2006.04.19 06:01
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2360
|1.2333
|13
|2006.04.19 06:01
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2359
|1.2333
|14
|2006.04.19 06:01
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2358
|1.2333
|15
|2006.04.19 06:01
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2357
|1.2333
|16
|2006.04.19 06:01
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2356
|1.2333
|17
|2006.04.19 06:01
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2355
|1.2333
|18
|2006.04.19 06:02
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2354
|1.2333
|19
|2006.04.19 06:02
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2353
|1.2333
|20
|2006.04.19 06:02
|modify
|2
|1.32
|1.2348
|1.2352
|1.2333
|21
|2006.04.19 06:29
|s/l
|2
|1.32
|1.2352
|1.2352
|1.2333
|-52.80
|9854.10
|22
|2006.07.18 10:00
|sell
|3
|1.31
|1.2520
|1.2535
|1.2505
|23
|2006.07.18 10:00
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2534
|1.2505
|24
|2006.07.18 10:01
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2533
|1.2505
|25
|2006.07.18 10:01
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2532
|1.2505
|26
|2006.07.18 10:01
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2531
|1.2505
|27
|2006.07.18 10:02
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2530
|1.2505
|28
|2006.07.18 10:02
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2529
|1.2505
|29
|2006.07.18 10:02
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2528
|1.2505
|30
|2006.07.18 10:03
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2527
|1.2505
|31
|2006.07.18 10:03
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2526
|1.2505
|32
|2006.07.18 10:03
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2525
|1.2505
|33
|2006.07.18 10:03
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2524
|1.2505
|34
|2006.07.18 10:18
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2523
|1.2505
|35
|2006.07.18 10:18
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2522
|1.2505
|36
|2006.07.18 10:20
|modify
|3
|1.31
|1.2520
|1.2521
|1.2505
|37
|2006.07.18 10:22
|t/p
|3
|1.31
|1.2505
|1.2521
|1.2505
|196.50
|10050.60
|38
|2006.08.23 11:00
|sell
|4
|1.34
|1.2796
|1.2811
|1.2781
|39
|2006.08.23 11:00
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2810
|1.2781
|40
|2006.08.23 11:01
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2809
|1.2781
|41
|2006.08.23 11:01
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2808
|1.2781
|42
|2006.08.23 11:01
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2807
|1.2781
|43
|2006.08.23 11:01
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2806
|1.2781
|44
|2006.08.23 11:01
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2805
|1.2781
|45
|2006.08.23 11:01
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2804
|1.2781
|46
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2803
|1.2781
|47
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2802
|1.2781
|48
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2801
|1.2781
|49
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2800
|1.2781
|50
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2799
|1.2781
|51
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2798
|1.2781
|52
|2006.08.23 11:02
|modify
|4
|1.34
|1.2796
|1.2797
|1.2781
|53
|2006.08.23 11:02
|t/p
|4
|1.34
|1.2781
|1.2797
|1.2781
|201.00
|10251.60
|54
|2006.09.01 09:00
|sell
|5
|1.37
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|55
|2006.09.01 09:00
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|56
|2006.09.01 09:00
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2791
|1.2765
|57
|2006.09.01 09:05
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2790
|1.2765
|58
|2006.09.01 09:05
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2789
|1.2765
|59
|2006.09.01 09:06
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2788
|1.2765
|60
|2006.09.01 09:06
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2787
|1.2765
|61
|2006.09.01 09:06
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2786
|1.2765
|62
|2006.09.01 09:06
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2785
|1.2765
|63
|2006.09.01 09:06
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2784
|1.2765
|64
|2006.09.01 09:06
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2783
|1.2765
|65
|2006.09.01 09:08
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2782
|1.2765
|66
|2006.09.01 09:08
|modify
|5
|1.37
|1.2780
|1.2781
|1.2765
|67
|2006.09.01 09:08
|t/p
|5
|1.37
|1.2765
|1.2781
|1.2765
|205.50
|10457.10
|68
|2006.09.12 09:00
|buy
|6
|1.39
|1.2726
|1.2711
|1.2741
|69
|2006.09.12 09:00
|modify
|6
|1.39
|1.2726
|1.2713
|1.2741
|70
|2006.09.12 09:01
|modify
|6
|1.39
|1.2726
|1.2714
|1.2741
|71
|2006.09.12 09:02
|modify
|6
|1.39
|1.2726
|1.2716
|1.2741
|72
|2006.09.12 09:10
|s/l
|6
|1.39
|1.2716
|1.2716
|1.2741
|-139.00
|10318.10
|73
|2006.10.05 09:00
|sell
|7
|1.38
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|74
|2006.10.05 09:18
|s/l
|7
|1.38
|1.2702
|1.2702
|1.2672
|-207.00
|10111.10
|75
|2006.10.17 04:00
|buy
|8
|1.35
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|76
|2006.10.17 04:00
|modify
|8
|1.35
|1.2546
|1.2533
|1.2561
|77
|2006.10.17 04:26
|s/l
|8
|1.35
|1.2533
|1.2533
|1.2561
|-175.50
|9935.60
|78
|2006.11.23 03:00
|buy
|9
|1.32
|1.2943
|1.2928
|1.2958
|79
|2006.11.23 03:06
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2929
|1.2958
|80
|2006.11.23 03:06
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2930
|1.2958
|81
|2006.11.23 03:07
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2931
|1.2958
|82
|2006.11.23 03:08
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2932
|1.2958
|83
|2006.11.23 03:08
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2933
|1.2958
|84
|2006.11.23 03:08
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2934
|1.2958
|85
|2006.11.23 03:09
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2935
|1.2958
|86
|2006.11.23 03:10
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2936
|1.2958
|87
|2006.11.23 03:11
|modify
|9
|1.32
|1.2943
|1.2937
|1.2958
|88
|2006.11.23 03:33
|s/l
|9
|1.32
|1.2937
|1.2937
|1.2958
|-79.20
|9856.40