Strategy Tester Report
Test

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
Bars in test6274Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-4965.00Gross profit8276.93Gross loss-13241.93
Profit factor0.63Expected payoff-29.73
Absolute drawdown4965.00Maximal drawdown5161.50 (50.62%)Relative drawdown50.62% (5161.50)
Total trades167Short positions (won %)73 (23.29%)Long positions (won %)94 (35.11%)
Profit trades (% of total)50 (29.94%)Loss trades (% of total)117 (70.06%)
Largestprofit trade199.50loss trade-210.88
Averageprofit trade165.54loss trade-113.18
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (561.00)consecutive losses (loss in money)10 (-1024.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)561.00 (3)consecutive loss (count of losses)-1024.80 (8)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.09 02:00sell11.331.21251.21401.2110
22006.01.09 02:13s/l11.331.21401.21401.2110-199.509800.50
32006.01.11 07:00buy21.311.20831.20681.2098
42006.01.11 07:03modify21.311.20831.20691.2098
52006.01.11 07:20modify21.311.20831.20701.2098
62006.01.11 07:20modify21.311.20831.20711.2098
72006.01.11 07:20modify21.311.20831.20731.2098
82006.01.11 07:20modify21.311.20831.20741.2098
92006.01.11 07:20modify21.311.20831.20761.2098
102006.01.11 07:25modify21.311.20831.20771.2098
112006.01.11 07:26modify21.311.20831.20781.2098
122006.01.11 07:27modify21.311.20831.20801.2098
132006.01.11 07:29modify21.311.20831.20811.2098
142006.01.11 07:34t/p21.311.20981.20811.2098196.509997.00
152006.01.13 11:00buy31.331.20791.20641.2094
162006.01.13 11:24modify31.331.20791.20651.2094
172006.01.13 11:24modify31.331.20791.20671.2094
182006.01.13 11:24modify31.331.20791.20681.2094
192006.01.13 11:25modify31.331.20791.20691.2094
202006.01.13 11:25modify31.331.20791.20701.2094
212006.01.13 11:25modify31.331.20791.20711.2094
222006.01.13 11:25modify31.331.20791.20721.2094
232006.01.13 11:25modify31.331.20791.20731.2094
242006.01.13 11:25modify31.331.20791.20741.2094
252006.01.13 11:26modify31.331.20791.20761.2094
262006.01.13 11:26modify31.331.20791.20771.2094
272006.01.13 11:26t/p31.331.20941.20771.2094199.5010196.50
282006.01.18 04:00buy41.361.21461.21311.2161
292006.01.18 04:06s/l41.361.21311.21311.2161-204.009992.50
302006.01.18 12:00sell51.331.20821.20971.2067
312006.01.18 12:02modify51.331.20821.20961.2067
322006.01.18 12:02modify51.331.20821.20951.2067
332006.01.18 12:02modify51.331.20821.20941.2067
342006.01.18 12:02modify51.331.20821.20931.2067
352006.01.18 12:08modify51.331.20821.20921.2067
362006.01.18 12:08modify51.331.20821.20911.2067
372006.01.18 12:08modify51.331.20821.20901.2067
382006.01.18 12:08modify51.331.20821.20891.2067
392006.01.18 12:08modify51.331.20821.20881.2067
402006.01.18 12:08modify51.331.20821.20871.2067
412006.01.18 12:11s/l51.331.20871.20871.2067-66.509926.00
422006.01.19 11:00buy61.321.21171.21021.2132
432006.01.19 11:00modify61.321.21171.21041.2132
442006.01.19 11:20s/l61.321.21041.21041.2132-171.609754.40
452006.01.20 09:00buy71.301.20991.20841.2114
462006.01.20 09:11modify71.301.20991.20851.2114
472006.01.20 09:12modify71.301.20991.20861.2114
482006.01.20 09:16modify71.301.20991.20871.2114
492006.01.20 09:16modify71.301.20991.20881.2114
502006.01.20 09:16modify71.301.20991.20891.2114
512006.01.20 09:16modify71.301.20991.20901.2114
522006.01.20 09:16modify71.301.20991.20911.2114
532006.01.20 09:17modify71.301.20991.20921.2114
542006.01.20 09:17modify71.301.20991.20931.2114
552006.01.20 09:17modify71.301.20991.20941.2114
562006.01.20 09:23modify71.301.20991.20951.2114
572006.01.20 09:23modify71.301.20991.20961.2114
582006.01.20 09:23modify71.301.20991.20971.2114
592006.01.20 09:23modify71.301.20991.20981.2114
602006.01.20 09:24t/p71.301.21141.20981.2114195.009949.40
612006.01.27 06:00sell81.331.21861.22011.2171
622006.01.27 06:00modify81.331.21861.22001.2171
632006.01.27 06:00modify81.331.21861.21991.2171
642006.01.27 06:00modify81.331.21861.21981.2171
652006.01.27 06:04modify81.331.21861.21971.2171
662006.01.27 06:04modify81.331.21861.21961.2171
672006.01.27 06:04modify81.331.21861.21951.2171
682006.01.27 06:04modify81.331.21861.21941.2171
692006.01.27 06:09s/l81.331.21941.21941.2171-106.409843.00
702006.01.27 11:00sell91.311.21351.21501.2120
712006.01.27 11:09modify91.311.21351.21491.2120
722006.01.27 11:09modify91.311.21351.21481.2120
732006.01.27 11:09modify91.311.21351.21471.2120
742006.01.27 11:09modify91.311.21351.21461.2120
752006.01.27 11:12modify91.311.21351.21451.2120
762006.01.27 11:12modify91.311.21351.21441.2120
772006.01.27 11:12modify91.311.21351.21431.2120
782006.01.27 11:12modify91.311.21351.21421.2120
792006.01.27 11:12modify91.311.21351.21411.2120
802006.01.27 11:12modify91.311.21351.21401.2120
812006.01.27 11:12modify91.311.21351.21381.2120
822006.01.27 11:12modify91.311.21351.21371.2120
832006.01.27 11:13modify91.311.21351.21361.2120
842006.01.27 11:13t/p91.311.21201.21361.2120196.5010039.50
852006.01.30 04:00sell101.341.20851.21001.2070
862006.01.30 04:00modify101.341.20851.20981.2070
872006.01.30 04:07modify101.341.20851.20971.2070
882006.01.30 04:10modify101.341.20851.20961.2070
892006.01.30 04:11modify101.341.20851.20951.2070
902006.01.30 04:19modify101.341.20851.20941.2070
912006.01.30 04:19modify101.341.20851.20931.2070
922006.01.30 04:20modify101.341.20851.20921.2070
932006.01.30 04:31s/l101.341.20921.20921.2070-93.809945.70
942006.02.02 11:00buy111.331.20891.20741.2104
952006.02.02 11:00modify111.331.20891.20751.2104
962006.02.02 11:00modify111.331.20891.20761.2104
972006.02.02 11:01modify111.331.20891.20771.2104
982006.02.02 11:02modify111.331.20891.20781.2104
992006.02.02 11:03modify111.331.20891.20791.2104
1002006.02.02 11:04modify111.331.20891.20801.2104
1012006.02.02 11:19modify111.331.20891.20811.2104
1022006.02.02 11:19modify111.331.20891.20821.2104
1032006.02.02 11:19modify111.331.20891.20831.2104
1042006.02.02 11:21modify111.331.20891.20841.2104
1052006.02.02 11:21modify111.331.20891.20851.2104
1062006.02.02 11:21modify111.331.20891.20861.2104
1072006.02.02 11:24modify111.331.20891.20871.2104
1082006.02.02 11:24modify111.331.20891.20881.2104
1092006.02.02 11:27t/p111.331.21041.20881.2104199.5010145.20
1102006.02.02 21:00buy121.351.21001.20851.2115
1112006.02.03 00:50s/l121.351.20851.20851.2115-210.889934.32
1122006.02.10 09:00buy131.321.20191.20041.2034
1132006.02.10 09:00modify131.321.20191.20061.2034
1142006.02.10 09:00modify131.321.20191.20071.2034
1152006.02.10 09:08modify131.321.20191.20081.2034
1162006.02.10 09:08modify131.321.20191.20091.2034
1172006.02.10 09:09modify131.321.20191.20101.2034
1182006.02.10 09:09modify131.321.20191.20111.2034
1192006.02.10 09:11modify131.321.20191.20121.2034
1202006.02.10 09:11modify131.321.20191.20131.2034
1212006.02.10 09:19s/l131.321.20131.20131.2034-79.209855.12
1222006.02.10 11:00sell141.311.19111.19261.1896
1232006.02.10 11:13modify141.311.19111.19251.1896
1242006.02.10 11:13modify141.311.19111.19241.1896
1252006.02.10 11:13modify141.311.19111.19231.1896
1262006.02.10 11:13modify141.311.19111.19221.1896
1272006.02.10 11:13modify141.311.19111.19211.1896
1282006.02.10 11:16s/l141.311.19211.19211.1896-131.009724.12
1292006.02.13 02:00buy151.301.19051.18901.1920
1302006.02.13 02:01modify151.301.19051.18911.1920
1312006.02.13 02:06modify151.301.19051.18921.1920
1322006.02.13 02:06modify151.301.19051.18931.1920
1332006.02.13 02:11modify151.301.19051.18941.1920
1342006.02.13 02:11modify151.301.19051.18951.1920
1352006.02.13 02:15modify151.301.19051.18961.1920
1362006.02.13 02:17modify151.301.19051.18971.1920
1372006.02.13 02:18modify151.301.19051.18991.1920
1382006.02.13 02:29modify151.301.19051.19001.1920
1392006.02.13 02:29modify151.301.19051.19011.1920
1402006.02.13 02:29modify151.301.19051.19021.1920
1412006.02.13 02:29modify151.301.19051.19031.1920
1422006.02.13 02:30modify151.301.19051.19041.1920
1432006.02.13 02:31t/p151.301.19201.19041.1920195.009919.12
1442006.02.13 05:00sell161.321.18891.19041.1874
1452006.02.13 05:18modify161.321.18891.19031.1874
1462006.02.13 05:19modify161.321.18891.19021.1874
1472006.02.13 05:20modify161.321.18891.19011.1874
1482006.02.13 05:20modify161.321.18891.19001.1874
1492006.02.13 05:28modify161.321.18891.18991.1874
1502006.02.13 05:33modify161.321.18891.18981.1874
1512006.02.13 06:26s/l161.321.18981.18981.1874-118.809800.32
1522006.02.13 19:00buy171.311.19151.19001.1930
1532006.02.13 19:21s/l171.311.19001.19001.1930-196.509603.82
1542006.02.15 10:00buy181.281.19351.19201.1950
1552006.02.15 10:00s/l181.281.19201.19201.1950-192.009411.82
1562006.02.15 12:00sell191.251.18831.18981.1868
1572006.02.15 12:06modify191.251.18831.18971.1868
1582006.02.15 12:15s/l191.251.18971.18971.1868-175.009236.82
1592006.02.17 10:00buy201.231.18971.18821.1912
1602006.02.17 10:00modify201.231.18971.18841.1912
1612006.02.17 10:03modify201.231.18971.18851.1912
1622006.02.17 10:03modify201.231.18971.18861.1912
1632006.02.17 10:04modify201.231.18971.18871.1912
1642006.02.17 10:04modify201.231.18971.18881.1912
1652006.02.17 10:05modify201.231.18971.18891.1912
1662006.02.17 10:06modify201.231.18971.18901.1912
1672006.02.17 10:06modify201.231.18971.18911.1912
1682006.02.17 10:06modify201.231.18971.18921.1912
1692006.02.17 10:07modify201.231.18971.18931.1912
1702006.02.17 10:07modify201.231.18971.18941.1912
1712006.02.17 10:07modify201.231.18971.18951.1912
1722006.02.17 10:08modify201.231.18971.18961.1912
1732006.02.17 10:12t/p201.231.19121.18961.1912184.509421.32
1742006.02.23 05:00buy211.261.19411.19261.1956
1752006.02.23 05:10modify211.261.19411.19271.1956
1762006.02.23 05:17modify211.261.19411.19281.1956
1772006.02.23 05:17modify211.261.19411.19291.1956
1782006.02.23 05:17modify211.261.19411.19311.1956
1792006.02.23 05:17modify211.261.19411.19321.1956
1802006.02.23 05:17modify211.261.19411.19331.1956
1812006.02.23 05:18modify211.261.19411.19341.1956
1822006.02.23 05:18modify211.261.19411.19351.1956
1832006.02.23 05:21modify211.261.19411.19361.1956
1842006.02.23 05:22modify211.261.19411.19371.1956
1852006.02.23 05:22modify211.261.19411.19381.1956
1862006.02.23 05:22modify211.261.19411.19391.1956
1872006.02.23 05:28s/l211.261.19391.19391.1956-25.209396.12
1882006.02.24 03:00sell221.251.19171.19321.1902
1892006.02.24 03:01modify221.251.19171.19311.1902
1902006.02.24 03:01modify221.251.19171.19301.1902
1912006.02.24 03:01modify221.251.19171.19291.1902
1922006.02.24 03:01modify221.251.19171.19281.1902
1932006.02.24 03:05modify221.251.19171.19271.1902
1942006.02.24 03:05modify221.251.19171.19261.1902
1952006.02.24 03:06modify221.251.19171.19251.1902
1962006.02.24 03:06modify221.251.19171.19241.1902
1972006.02.24 03:06modify221.251.19171.19231.1902
1982006.02.24 03:06modify221.251.19171.19221.1902
1992006.02.24 03:08modify221.251.19171.19211.1902
2002006.02.24 03:08modify221.251.19171.19191.1902
2012006.02.24 03:12modify221.251.19171.19181.1902
2022006.02.24 03:13t/p221.251.19021.19181.1902187.509583.62
2032006.03.01 12:00sell231.281.18981.19131.1883
2042006.03.01 12:00modify231.281.18981.19121.1883
2052006.03.01 12:00modify231.281.18981.19111.1883
2062006.03.01 12:00modify231.281.18981.19101.1883
2072006.03.01 12:00modify231.281.18981.19091.1883
2082006.03.01 12:01modify231.281.18981.19081.1883
2092006.03.01 12:05s/l231.281.19081.19081.1883-128.009455.62
2102006.03.03 09:00buy241.261.20401.20251.2055
2112006.03.03 09:01modify241.261.20401.20261.2055
2122006.03.03 09:01modify241.261.20401.20271.2055
2132006.03.03 09:01modify241.261.20401.20281.2055
2142006.03.03 09:01modify241.261.20401.20301.2055
2152006.03.03 09:09modify241.261.20401.20311.2055
2162006.03.03 09:19modify241.261.20401.20331.2055
2172006.03.03 09:20modify241.261.20401.20341.2055
2182006.03.03 09:23modify241.261.20401.20361.2055
2192006.03.03 09:30modify241.261.20401.20371.2055
2202006.03.03 09:31modify241.261.20401.20381.2055
2212006.03.03 09:31modify241.261.20401.20391.2055
2222006.03.03 09:31t/p241.261.20551.20391.2055189.009644.62
2232006.03.10 09:00sell251.291.19081.19231.1893
2242006.03.10 09:00modify251.291.19081.19221.1893
2252006.03.10 09:00modify251.291.19081.19211.1893
2262006.03.10 09:00modify251.291.19081.19201.1893
2272006.03.10 09:00modify251.291.19081.19181.1893
2282006.03.10 09:01modify251.291.19081.19141.1893
2292006.03.10 09:04modify251.291.19081.19101.1893
2302006.03.10 09:09s/l251.291.19101.19101.1893-25.809618.82
2312006.03.14 04:00buy261.281.19781.19631.1993
2322006.03.14 04:01modify261.281.19781.19641.1993
2332006.03.14 04:01modify261.281.19781.19651.1993
2342006.03.14 04:12modify261.281.19781.19671.1993
2352006.03.14 04:13modify261.281.19781.19681.1993
2362006.03.14 04:18modify261.281.19781.19691.1993
2372006.03.14 04:18modify261.281.19781.19711.1993
2382006.03.14 04:18modify261.281.19781.19721.1993
2392006.03.14 04:18modify261.281.19781.19731.1993
2402006.03.14 04:40s/l261.281.19731.19731.1993-64.009554.82
2412006.03.14 06:00sell271.271.19541.19691.1939
2422006.03.14 06:00modify271.271.19541.19671.1939
2432006.03.14 06:05modify271.271.19541.19661.1939
2442006.03.14 06:05modify271.271.19541.19651.1939
2452006.03.14 06:05modify271.271.19541.19641.1939
2462006.03.14 06:05modify271.271.19541.19631.1939
2472006.03.14 06:05modify271.271.19541.19621.1939
2482006.03.14 06:08modify271.271.19541.19611.1939
2492006.03.14 06:09modify271.271.19541.19591.1939
2502006.03.14 06:10modify271.271.19541.19581.1939
2512006.03.14 06:12modify271.271.19541.19571.1939
2522006.03.14 06:27s/l271.271.19571.19571.1939-38.109516.72
2532006.03.14 10:00buy281.271.19881.19731.2003
2542006.03.14 10:00modify281.271.19881.19741.2003
2552006.03.14 10:00modify281.271.19881.19751.2003
2562006.03.14 10:00modify281.271.19881.19761.2003
2572006.03.14 10:00modify281.271.19881.19771.2003
2582006.03.14 10:00modify281.271.19881.19781.2003
2592006.03.14 10:00modify281.271.19881.19791.2003
2602006.03.14 10:00modify281.271.19881.19801.2003
2612006.03.14 10:00modify281.271.19881.19811.2003
2622006.03.14 10:00modify281.271.19881.19821.2003
2632006.03.14 10:01modify281.271.19881.19831.2003
2642006.03.14 10:01modify281.271.19881.19841.2003
2652006.03.14 10:01modify281.271.19881.19851.2003
2662006.03.14 10:03modify281.271.19881.19861.2003
2672006.03.14 10:03modify281.271.19881.19871.2003
2682006.03.14 10:03t/p281.271.20031.19871.2003190.509707.22
2692006.03.17 05:00buy291.291.21871.21721.2202
2702006.03.17 05:03s/l291.291.21721.21721.2202-193.509513.72
2712006.03.17 12:00buy301.271.22001.21851.2215
2722006.03.17 12:08modify301.271.22001.21861.2215
2732006.03.17 12:08modify301.271.22001.21871.2215
2742006.03.17 12:08modify301.271.22001.21881.2215
2752006.03.17 12:08modify301.271.22001.21891.2215
2762006.03.17 12:08modify301.271.22001.21901.2215
2772006.03.17 12:08modify301.271.22001.21921.2215
2782006.03.17 12:08modify301.271.22001.21931.2215
2792006.03.17 12:09modify301.271.22001.21941.2215
2802006.03.17 12:13s/l301.271.21941.21941.2215-76.209437.52
2812006.03.21 10:00sell311.261.21181.21331.2103
2822006.03.21 10:02modify311.261.21181.21321.2103
2832006.03.21 10:04modify311.261.21181.21311.2103
2842006.03.21 10:05modify311.261.21181.21301.2103
2852006.03.21 10:06modify311.261.21181.21291.2103
2862006.03.21 10:07modify311.261.21181.21281.2103
2872006.03.21 10:07modify311.261.21181.21271.2103
2882006.03.21 10:08modify311.261.21181.21261.2103
2892006.03.21 10:08modify311.261.21181.21251.2103
2902006.03.21 10:08modify311.261.21181.21241.2103
2912006.03.21 10:08modify311.261.21181.21231.2103
2922006.03.21 10:08modify311.261.21181.21221.2103
2932006.03.21 10:08modify311.261.21181.21211.2103
2942006.03.21 10:08modify311.261.21181.21201.2103
2952006.03.21 10:09modify311.261.21181.21191.2103
2962006.03.21 10:10t/p311.261.21031.21191.2103189.009626.52
2972006.03.27 00:00buy321.281.20501.20351.2065
2982006.03.27 00:03modify321.281.20501.20361.2065
2992006.03.27 00:04modify321.281.20501.20371.2065
3002006.03.27 00:12modify321.281.20501.20381.2065
3012006.03.27 00:47modify321.281.20501.20391.2065
3022006.03.27 00:52modify321.281.20501.20401.2065
3032006.03.27 00:54modify321.281.20501.20411.2065
3042006.03.27 00:56modify321.281.20501.20421.2065
3052006.03.27 01:04modify321.281.20501.20431.2065
3062006.03.27 01:11modify321.281.20501.20441.2065
3072006.03.27 01:12modify321.281.20501.20491.2065
3082006.03.27 01:35s/l321.281.20491.20491.2065-12.809613.72
3092006.03.29 04:00sell331.281.19841.19991.1969
3102006.03.29 04:16s/l331.281.19991.19991.1969-192.009421.72
3112006.04.04 03:00sell341.261.21251.21401.2110
3122006.04.04 03:00modify341.261.21251.21391.2110
3132006.04.04 03:00modify341.261.21251.21381.2110
3142006.04.04 03:00modify341.261.21251.21371.2110
3152006.04.04 03:09s/l341.261.21371.21371.2110-151.209270.52
3162006.04.04 04:00buy351.241.21651.21501.2180
3172006.04.04 04:00modify351.241.21651.21511.2180
3182006.04.04 04:00modify351.241.21651.21521.2180
3192006.04.04 04:00modify351.241.21651.21531.2180
3202006.04.04 04:00modify351.241.21651.21541.2180
3212006.04.04 04:00modify351.241.21651.21551.2180
3222006.04.04 04:01modify351.241.21651.21561.2180
3232006.04.04 04:02modify351.241.21651.21581.2180
3242006.04.04 04:07s/l351.241.21581.21581.2180-86.809183.72
3252006.04.04 23:00buy361.221.22671.22521.2282
3262006.04.04 23:02modify361.221.22671.22531.2282
3272006.04.04 23:05modify361.221.22671.22541.2282
3282006.04.04 23:06modify361.221.22671.22561.2282
3292006.04.04 23:06modify361.221.22671.22571.2282
3302006.04.04 23:08modify361.221.22671.22581.2282
3312006.04.04 23:08modify361.221.22671.22591.2282
3322006.04.04 23:13modify361.221.22671.22601.2282
3332006.04.04 23:13modify361.221.22671.22611.2282
3342006.04.04 23:18modify361.221.22671.22621.2282
3352006.04.04 23:22modify361.221.22671.22631.2282
3362006.04.04 23:24modify361.221.22671.22641.2282
3372006.04.04 23:24modify361.221.22671.22651.2282
3382006.04.05 00:50modify361.221.22671.22661.2282
3392006.04.05 00:51t/p361.221.22821.22661.2282175.439359.15
3402006.04.05 09:00buy371.251.22931.22781.2308
3412006.04.05 09:07s/l371.251.22781.22781.2308-187.509171.65
3422006.04.06 09:00sell381.221.22441.22591.2229
3432006.04.06 09:00modify381.221.22441.22561.2229
3442006.04.06 09:00modify381.221.22441.22551.2229
3452006.04.06 09:02modify381.221.22441.22541.2229
3462006.04.06 09:04modify381.221.22441.22531.2229
3472006.04.06 09:05modify381.221.22441.22521.2229
3482006.04.06 09:05modify381.221.22441.22511.2229
3492006.04.06 09:05modify381.221.22441.22501.2229
3502006.04.06 09:05modify381.221.22441.22491.2229
3512006.04.06 09:05modify381.221.22441.22481.2229
3522006.04.06 09:05modify381.221.22441.22471.2229
3532006.04.06 09:05modify381.221.22441.22461.2229
3542006.04.06 09:05modify381.221.22441.22451.2229
3552006.04.06 09:05t/p381.221.22291.22451.2229183.009354.65
3562006.04.11 01:00buy391.251.21221.21071.2137
3572006.04.11 01:32modify391.251.21221.21081.2137
3582006.04.11 01:33modify391.251.21221.21091.2137
3592006.04.11 01:33modify391.251.21221.21101.2137
3602006.04.11 01:33modify391.251.21221.21111.2137
3612006.04.11 01:33modify391.251.21221.21121.2137
3622006.04.11 01:34modify391.251.21221.21131.2137
3632006.04.11 01:34modify391.251.21221.21141.2137
3642006.04.11 01:41modify391.251.21221.21151.2137
3652006.04.11 01:42modify391.251.21221.21161.2137
3662006.04.11 01:58modify391.251.21221.21171.2137
3672006.04.11 02:05modify391.251.21221.21181.2137
3682006.04.11 02:05modify391.251.21221.21191.2137
3692006.04.11 02:05modify391.251.21221.21201.2137
3702006.04.11 02:05modify391.251.21221.21211.2137
3712006.04.11 02:05t/p391.251.21371.21211.2137187.509542.15
3722006.04.13 03:00buy401.271.21181.21031.2133
3732006.04.13 03:00modify401.271.21181.21041.2133
3742006.04.13 03:01modify401.271.21181.21051.2133
3752006.04.13 03:01modify401.271.21181.21061.2133
3762006.04.13 03:01modify401.271.21181.21071.2133
3772006.04.13 03:02modify401.271.21181.21081.2133
3782006.04.13 03:02modify401.271.21181.21091.2133
3792006.04.13 03:02modify401.271.21181.21101.2133
3802006.04.13 03:02modify401.271.21181.21111.2133
3812006.04.13 03:03modify401.271.21181.21121.2133
3822006.04.13 03:04t/p401.271.21331.21121.2133190.509732.65
3832006.04.14 04:00sell411.301.21041.21191.2089
3842006.04.14 04:00modify411.301.21041.21171.2089
3852006.04.14 04:14modify411.301.21041.21161.2089
3862006.04.14 04:24modify411.301.21041.21131.2089
3872006.04.14 04:30modify411.301.21041.21121.2089
3882006.04.14 04:30modify411.301.21041.21111.2089
3892006.04.14 04:34s/l411.301.21111.21111.2089-91.009641.65
3902006.04.19 06:00sell421.291.23481.23631.2333
3912006.04.19 06:00modify421.291.23481.23621.2333
3922006.04.19 06:01modify421.291.23481.23601.2333
3932006.04.19 06:01modify421.291.23481.23591.2333
3942006.04.19 06:01modify421.291.23481.23581.2333
3952006.04.19 06:01modify421.291.23481.23571.2333
3962006.04.19 06:01modify421.291.23481.23561.2333
3972006.04.19 06:01modify421.291.23481.23551.2333
3982006.04.19 06:02modify421.291.23481.23541.2333
3992006.04.19 06:02modify421.291.23481.23531.2333
4002006.04.19 06:02modify421.291.23481.23521.2333
4012006.04.19 06:29s/l421.291.23521.23521.2333-51.609590.05
4022006.04.19 13:00buy431.281.23811.23661.2396
4032006.04.19 13:00modify431.281.23811.23671.2396
4042006.04.19 13:00modify431.281.23811.23681.2396
4052006.04.19 13:01modify431.281.23811.23691.2396
4062006.04.19 13:01modify431.281.23811.23701.2396
4072006.04.19 13:17modify431.281.23811.23711.2396
4082006.04.19 13:18modify431.281.23811.23721.2396
4092006.04.19 13:19modify431.281.23811.23731.2396
4102006.04.19 13:19modify431.281.23811.23741.2396
4112006.04.19 13:19modify431.281.23811.23751.2396
4122006.04.19 13:27modify431.281.23811.23761.2396
4132006.04.19 14:05modify431.281.23811.23771.2396
4142006.04.19 14:05modify431.281.23811.23781.2396
4152006.04.19 14:09modify431.281.23811.23791.2396
4162006.04.19 14:09modify431.281.23811.23801.2396
4172006.04.19 14:09t/p431.281.23961.23801.2396192.009782.05
4182006.04.21 05:00buy441.301.23271.23121.2342
4192006.04.21 05:00modify441.301.23271.23131.2342
4202006.04.21 05:01modify441.301.23271.23141.2342
4212006.04.21 05:01modify441.301.23271.23151.2342
4222006.04.21 05:07modify441.301.23271.23161.2342
4232006.04.21 05:09modify441.301.23271.23171.2342
4242006.04.21 05:09modify441.301.23271.23181.2342
4252006.04.21 05:09modify441.301.23271.23201.2342
4262006.04.21 05:09modify441.301.23271.23211.2342
4272006.04.21 05:10modify441.301.23271.23221.2342
4282006.04.21 05:10modify441.301.23271.23231.2342
4292006.04.21 05:21modify441.301.23271.23241.2342
4302006.04.21 05:21modify441.301.23271.23251.2342
4312006.04.21 05:22modify441.301.23271.23261.2342
4322006.04.21 05:25t/p441.301.23421.23261.2342195.009977.05
4332006.04.24 03:00buy451.331.23881.23731.2403
4342006.04.24 03:00modify451.331.23881.23741.2403
4352006.04.24 03:13s/l451.331.23741.23741.2403-186.209790.85
4362006.04.27 04:00sell461.311.24321.24471.2417
4372006.04.27 04:10s/l461.311.24471.24471.2417-196.509594.35
4382006.04.27 11:00buy471.281.25431.25281.2558
4392006.04.27 11:00modify471.281.25431.25291.2558
4402006.04.27 11:01modify471.281.25431.25301.2558
4412006.04.27 11:01modify471.281.25431.25311.2558
4422006.04.27 11:06s/l471.281.25311.25311.2558-153.609440.75
4432006.04.28 03:00buy481.261.25421.25271.2557
4442006.04.28 03:17modify481.261.25421.25281.2557
4452006.04.28 03:18modify481.261.25421.25291.2557
4462006.04.28 03:19modify481.261.25421.25301.2557
4472006.04.28 03:19modify481.261.25421.25311.2557
4482006.04.28 03:19modify481.261.25421.25331.2557
4492006.04.28 03:19modify481.261.25421.25341.2557
4502006.04.28 03:19modify481.261.25421.25351.2557
4512006.04.28 03:21modify481.261.25421.25361.2557
4522006.04.28 03:33modify481.261.25421.25371.2557
4532006.04.28 03:50modify481.261.25421.25381.2557
4542006.04.28 03:51modify481.261.25421.25391.2557
4552006.04.28 03:51modify481.261.25421.25401.2557
4562006.04.28 03:51modify481.261.25421.25411.2557
4572006.04.28 03:51t/p481.261.25571.25411.2557189.009629.75
4582006.05.01 09:00buy491.281.26731.26581.2688
4592006.05.01 09:01modify491.281.26731.26591.2688
4602006.05.01 09:01modify491.281.26731.26601.2688
4612006.05.01 09:03modify491.281.26731.26611.2688
4622006.05.01 09:04modify491.281.26731.26621.2688
4632006.05.01 09:04modify491.281.26731.26631.2688
4642006.05.01 09:04modify491.281.26731.26641.2688
4652006.05.01 09:04modify491.281.26731.26651.2688
4662006.05.01 09:08modify491.281.26731.26661.2688
4672006.05.01 09:08modify491.281.26731.26671.2688
4682006.05.01 09:08modify491.281.26731.26691.2688
4692006.05.01 09:08modify491.281.26731.26711.2688
4702006.05.01 09:09t/p491.281.26881.26711.2688192.009821.75
4712006.05.01 12:00sell501.311.26071.26221.2592
4722006.05.01 12:01modify501.311.26071.26211.2592
4732006.05.01 12:01modify501.311.26071.26201.2592
4742006.05.01 12:09s/l501.311.26201.26201.2592-170.309651.45
4752006.05.02 04:00buy511.291.25951.25801.2610
4762006.05.02 04:00modify511.291.25951.25811.2610
4772006.05.02 04:00modify511.291.25951.25821.2610
4782006.05.02 04:01modify511.291.25951.25831.2610
4792006.05.02 04:11modify511.291.25951.25841.2610
4802006.05.02 04:11modify511.291.25951.25851.2610
4812006.05.02 04:11modify511.291.25951.25861.2610
4822006.05.02 04:11modify511.291.25951.25871.2610
4832006.05.02 04:14modify511.291.25951.25881.2610
4842006.05.02 04:14modify511.291.25951.25891.2610
4852006.05.02 04:31modify511.291.25951.25901.2610
4862006.05.02 04:31modify511.291.25951.25911.2610
4872006.05.02 04:31modify511.291.25951.25921.2610
4882006.05.02 04:31modify511.291.25951.25931.2610
4892006.05.02 04:32modify511.291.25951.25941.2610
4902006.05.02 04:36t/p511.291.26101.25941.2610193.509844.95
4912006.05.05 03:00sell521.311.26841.26991.2669
4922006.05.05 03:00modify521.311.26841.26981.2669
4932006.05.05 03:03modify521.311.26841.26971.2669
4942006.05.05 03:03modify521.311.26841.26961.2669
4952006.05.05 03:03modify521.311.26841.26951.2669
4962006.05.05 03:03modify521.311.26841.26941.2669
4972006.05.05 03:03modify521.311.26841.26931.2669
4982006.05.05 03:03modify521.311.26841.26921.2669
4992006.05.05 03:03modify521.311.26841.26911.2669
5002006.05.05 03:04modify521.311.26841.26901.2669
5012006.05.05 03:28s/l521.311.26901.26901.2669-78.609766.35
5022006.05.05 09:00buy531.301.27461.27311.2761
5032006.05.05 09:00modify531.301.27461.27321.2761
5042006.05.05 09:03modify531.301.27461.27341.2761
5052006.05.05 09:04modify531.301.27461.27351.2761
5062006.05.05 09:04modify531.301.27461.27361.2761
5072006.05.05 09:05modify531.301.27461.27371.2761
5082006.05.05 09:07modify531.301.27461.27381.2761
5092006.05.05 09:07modify531.301.27461.27391.2761
5102006.05.05 09:08modify531.301.27461.27401.2761
5112006.05.05 09:08modify531.301.27461.27411.2761
5122006.05.05 09:08modify531.301.27461.27421.2761
5132006.05.05 09:08modify531.301.27461.27431.2761
5142006.05.05 09:08modify531.301.27461.27441.2761
5152006.05.05 09:10modify531.301.27461.27451.2761
5162006.05.05 09:10t/p531.301.27611.27451.2761195.009961.35
5172006.05.08 10:00sell541.331.27111.27261.2696
5182006.05.08 10:02s/l541.331.27261.27261.2696-199.509761.85
5192006.05.10 15:00buy551.301.28131.27981.2828
5202006.05.10 15:08modify551.301.28131.28001.2828
5212006.05.10 15:08modify551.301.28131.28011.2828
5222006.05.10 15:08modify551.301.28131.28021.2828
5232006.05.10 15:08modify551.301.28131.28031.2828
5242006.05.10 15:12s/l551.301.28031.28031.2828-130.009631.85
5252006.05.11 09:00buy561.281.27441.27291.2759
5262006.05.11 09:05modify561.281.27441.27301.2759
5272006.05.11 09:10modify561.281.27441.27311.2759
5282006.05.11 09:14modify561.281.27441.27341.2759
5292006.05.11 09:15modify561.281.27441.27391.2759
5302006.05.11 09:18s/l561.281.27391.27391.2759-64.009567.85
5312006.05.16 06:00sell571.281.28101.28251.2795
5322006.05.16 06:20modify571.281.28101.28241.2795
5332006.05.16 06:22modify571.281.28101.28231.2795
5342006.05.16 06:22modify571.281.28101.28221.2795
5352006.05.16 06:22modify571.281.28101.28211.2795
5362006.05.16 06:22modify571.281.28101.28201.2795
5372006.05.16 06:29modify571.281.28101.28191.2795
5382006.05.16 06:46s/l571.281.28191.28191.2795-115.209452.65
5392006.05.16 09:00buy581.261.28571.28421.2872
5402006.05.16 09:00modify581.261.28571.28431.2872
5412006.05.16 09:00modify581.261.28571.28441.2872
5422006.05.16 09:11s/l581.261.28441.28441.2872-163.809288.85
5432006.05.17 10:00sell591.241.28371.28521.2822
5442006.05.17 10:00modify591.241.28371.28491.2822
5452006.05.17 10:00modify591.241.28371.28481.2822
5462006.05.17 10:01s/l591.241.28481.28481.2822-136.409152.45
5472006.05.18 04:00buy601.221.27731.27581.2788
5482006.05.18 04:07modify601.221.27731.27591.2788
5492006.05.18 04:08modify601.221.27731.27601.2788
5502006.05.18 04:08modify601.221.27731.27611.2788
5512006.05.18 04:08modify601.221.27731.27621.2788
5522006.05.18 04:08modify601.221.27731.27631.2788
5532006.05.18 04:09modify601.221.27731.27641.2788
5542006.05.18 04:09modify601.221.27731.27651.2788
5552006.05.18 04:09modify601.221.27731.27661.2788
5562006.05.18 04:19modify601.221.27731.27671.2788
5572006.05.18 04:19modify601.221.27731.27681.2788
5582006.05.18 04:19modify601.221.27731.27691.2788
5592006.05.18 04:26modify601.221.27731.27701.2788
5602006.05.18 04:26modify601.221.27731.27711.2788
5612006.05.18 04:26modify601.221.27731.27721.2788
5622006.05.18 04:26t/p601.221.27881.27721.2788183.009335.45
5632006.05.24 11:00sell611.241.27641.27791.2749
5642006.05.24 11:00modify611.241.27641.27781.2749
5652006.05.24 11:03s/l611.241.27781.27781.2749-173.609161.85
5662006.05.25 15:00buy621.221.28121.27971.2827
5672006.05.25 15:16s/l621.221.27971.27971.2827-183.008978.85
5682006.05.26 10:00sell631.201.27371.27521.2722
5692006.05.26 10:05modify631.201.27371.27511.2722
5702006.05.26 10:14modify631.201.27371.27501.2722
5712006.05.26 10:14modify631.201.27371.27491.2722
5722006.05.26 10:14modify631.201.27371.27481.2722
5732006.05.26 10:16modify631.201.27371.27471.2722
5742006.05.26 10:16modify631.201.27371.27461.2722
5752006.05.26 10:16modify631.201.27371.27451.2722
5762006.05.26 10:16modify631.201.27371.27441.2722
5772006.05.26 10:16modify631.201.27371.27431.2722
5782006.05.26 10:16modify631.201.27371.27421.2722
5792006.05.26 10:18modify631.201.27371.27411.2722
5802006.05.26 10:18modify631.201.27371.27401.2722
5812006.05.26 10:18modify631.201.27371.27391.2722
5822006.05.26 10:18modify631.201.27371.27381.2722
5832006.05.26 10:18t/p631.201.27221.27381.2722180.009158.85
5842006.05.29 04:00buy641.221.27561.27411.2771
5852006.05.29 04:00modify641.221.27561.27421.2771
5862006.05.29 04:00modify641.221.27561.27431.2771
5872006.05.29 04:32s/l641.221.27431.27431.2771-158.609000.25
5882006.05.29 12:00sell651.201.27381.27531.2723
5892006.05.29 12:10modify651.201.27381.27521.2723
5902006.05.29 12:11modify651.201.27381.27511.2723
5912006.05.29 12:12modify651.201.27381.27501.2723
5922006.05.29 12:16modify651.201.27381.27491.2723
5932006.05.29 12:34s/l651.201.27491.27491.2723-132.008868.25
5942006.06.01 11:00buy661.181.28211.28061.2836
5952006.06.01 11:03s/l661.181.28061.28061.2836-177.008691.25
5962006.06.05 15:00sell671.161.29211.29361.2906
5972006.06.05 15:05modify671.161.29211.29341.2906
5982006.06.05 15:05modify671.161.29211.29321.2906
5992006.06.05 15:47modify671.161.29211.29311.2906
6002006.06.05 15:59modify671.161.29211.29291.2906
6012006.06.05 15:59modify671.161.29211.29281.2906
6022006.06.05 15:59modify671.161.29211.29271.2906
6032006.06.05 16:02modify671.161.29211.29261.2906
6042006.06.05 16:03modify671.161.29211.29251.2906
6052006.06.05 16:16modify671.161.29211.29241.2906
6062006.06.05 16:28modify671.161.29211.29231.2906
6072006.06.05 16:29modify671.161.29211.29221.2906
6082006.06.05 16:30t/p671.161.29061.29221.2906174.008865.25
6092006.06.06 03:00buy681.181.29281.29131.2943
6102006.06.06 03:00modify681.181.29281.29141.2943
6112006.06.06 03:00modify681.181.29281.29151.2943
6122006.06.06 03:00modify681.181.29281.29161.2943
6132006.06.06 03:01modify681.181.29281.29171.2943
6142006.06.06 03:01modify681.181.29281.29181.2943
6152006.06.06 03:01modify681.181.29281.29191.2943
6162006.06.06 03:02modify681.181.29281.29201.2943
6172006.06.06 03:03modify681.181.29281.29221.2943
6182006.06.06 03:18s/l681.181.29221.29221.2943-70.808794.45
6192006.06.06 18:00sell691.171.28271.28421.2812
6202006.06.06 18:00modify691.171.28271.28411.2812
6212006.06.06 18:00modify691.171.28271.28401.2812
6222006.06.06 18:01modify691.171.28271.28391.2812
6232006.06.06 18:04modify691.171.28271.28371.2812
6242006.06.06 18:06modify691.171.28271.28361.2812
6252006.06.06 18:17modify691.171.28271.28351.2812
6262006.06.06 18:20modify691.171.28271.28341.2812
6272006.06.06 18:20modify691.171.28271.28321.2812
6282006.06.06 18:20modify691.171.28271.28311.2812
6292006.06.06 18:21modify691.171.28271.28301.2812
6302006.06.06 18:21modify691.171.28271.28291.2812
6312006.06.06 18:24modify691.171.28271.28281.2812
6322006.06.06 18:24t/p691.171.28121.28281.2812175.508969.95
6332006.06.09 09:00sell701.201.26061.26211.2591
6342006.06.09 09:00modify701.201.26061.26201.2591
6352006.06.09 09:00modify701.201.26061.26191.2591
6362006.06.09 09:04s/l701.201.26191.26191.2591-156.008813.95
6372006.06.09 11:00buy711.181.26491.26341.2664
6382006.06.09 11:09s/l711.181.26341.26341.2664-177.008636.95
6392006.06.12 05:00sell721.151.26201.26351.2605
6402006.06.12 05:16modify721.151.26201.26341.2605
6412006.06.12 05:16modify721.151.26201.26331.2605
6422006.06.12 05:16modify721.151.26201.26321.2605
6432006.06.12 05:21modify721.151.26201.26311.2605
6442006.06.12 05:21modify721.151.26201.26301.2605
6452006.06.12 05:21modify721.151.26201.26291.2605
6462006.06.12 05:21modify721.151.26201.26281.2605
6472006.06.12 05:22modify721.151.26201.26271.2605
6482006.06.12 05:22modify721.151.26201.26261.2605
6492006.06.12 05:24modify721.151.26201.26251.2605
6502006.06.12 05:38modify721.151.26201.26241.2605
6512006.06.12 05:38modify721.151.26201.26231.2605
6522006.06.12 05:39modify721.151.26201.26221.2605
6532006.06.12 05:39t/p721.151.26051.26221.2605172.508809.45
6542006.06.13 09:00sell731.171.25721.25871.2557
6552006.06.13 09:03s/l731.171.25871.25871.2557-175.508633.95
6562006.06.13 10:00buy741.151.26061.25911.2621
6572006.06.13 10:00modify741.151.26061.25921.2621
6582006.06.13 10:00modify741.151.26061.25931.2621
6592006.06.13 10:00modify741.151.26061.25941.2621
6602006.06.13 10:02modify741.151.26061.25951.2621
6612006.06.13 10:02modify741.151.26061.25961.2621
6622006.06.13 10:03modify741.151.26061.25971.2621
6632006.06.13 10:03modify741.151.26061.25981.2621
6642006.06.13 10:03modify741.151.26061.26001.2621
6652006.06.13 10:03modify741.151.26061.26011.2621
6662006.06.13 10:03modify741.151.26061.26021.2621
6672006.06.13 10:03modify741.151.26061.26031.2621
6682006.06.13 10:04t/p741.151.26211.26031.2621172.508806.45
6692006.06.14 09:00sell751.171.25401.25551.2525
6702006.06.14 09:00modify751.171.25401.25541.2525
6712006.06.14 09:01modify751.171.25401.25531.2525
6722006.06.14 09:01modify751.171.25401.25521.2525
6732006.06.14 09:01modify751.171.25401.25511.2525
6742006.06.14 09:02s/l751.171.25511.25511.2525-128.708677.75
6752006.06.14 10:00buy761.161.26271.26121.2642
6762006.06.14 10:00modify761.161.26271.26131.2642
6772006.06.14 10:00modify761.161.26271.26161.2642
6782006.06.14 10:01modify761.161.26271.26171.2642
6792006.06.14 10:03modify761.161.26271.26181.2642
6802006.06.14 10:05modify761.161.26271.26191.2642
6812006.06.14 10:05modify761.161.26271.26201.2642
6822006.06.14 10:05modify761.161.26271.26211.2642
6832006.06.14 10:05modify761.161.26271.26221.2642
6842006.06.14 10:06modify761.161.26271.26231.2642
6852006.06.14 10:06modify761.161.26271.26241.2642
6862006.06.14 10:06modify761.161.26271.26251.2642
6872006.06.14 10:16s/l761.161.26251.26251.2642-23.208654.55
6882006.06.16 10:00sell771.151.26231.26381.2608
6892006.06.16 10:00modify771.151.26231.26371.2608
6902006.06.16 10:22s/l771.151.26371.26371.2608-161.008493.55
6912006.06.20 02:00buy781.131.25901.25751.2605
6922006.06.20 02:03modify781.131.25901.25771.2605
6932006.06.20 02:03modify781.131.25901.25781.2605
6942006.06.20 02:03modify781.131.25901.25791.2605
6952006.06.20 02:16s/l781.131.25791.25791.2605-124.308369.25
6962006.06.20 06:00sell791.121.25561.25711.2541
6972006.06.20 06:02modify791.121.25561.25701.2541
6982006.06.20 06:03modify791.121.25561.25691.2541
6992006.06.20 06:03modify791.121.25561.25681.2541
7002006.06.20 06:03modify791.121.25561.25671.2541
7012006.06.20 06:09s/l791.121.25671.25671.2541-123.208246.05
7022006.06.23 05:00sell801.101.25511.25661.2536
7032006.06.23 05:25s/l801.101.25661.25661.2536-165.008081.05
7042006.06.26 14:00buy811.081.25971.25821.2612
7052006.06.26 14:12modify811.081.25971.25831.2612
7062006.06.26 14:12modify811.081.25971.25841.2612
7072006.06.26 14:23s/l811.081.25841.25841.2612-140.407940.65
7082006.06.29 15:00buy821.061.26681.26531.2683
7092006.06.29 15:01s/l821.061.26531.26531.2683-159.007781.65
7102006.06.30 09:00buy831.041.27491.27341.2764
7112006.06.30 09:00modify831.041.27491.27351.2764
7122006.06.30 09:01modify831.041.27491.27361.2764
7132006.06.30 09:01modify831.041.27491.27371.2764
7142006.06.30 09:01modify831.041.27491.27411.2764
7152006.06.30 09:06modify831.041.27491.27431.2764
7162006.06.30 09:07modify831.041.27491.27441.2764
7172006.06.30 09:13modify831.041.27491.27461.2764
7182006.06.30 09:15modify831.041.27491.27471.2764
7192006.06.30 09:16t/p831.041.27641.27471.2764156.007937.65
7202006.07.03 07:00buy841.061.27991.27841.2814
7212006.07.03 07:20modify841.061.27991.27851.2814
7222006.07.03 07:20modify841.061.27991.27861.2814
7232006.07.03 07:20modify841.061.27991.27871.2814
7242006.07.03 07:20modify841.061.27991.27881.2814
7252006.07.03 07:20modify841.061.27991.27891.2814
7262006.07.03 07:20modify841.061.27991.27901.2814
7272006.07.03 07:20modify841.061.27991.27911.2814
7282006.07.03 07:20modify841.061.27991.27921.2814
7292006.07.03 07:20modify841.061.27991.27931.2814
7302006.07.03 07:20modify841.061.27991.27951.2814
7312006.07.03 07:22modify841.061.27991.27961.2814
7322006.07.03 07:31s/l841.061.27961.27961.2814-31.807905.85
7332006.07.03 11:00buy851.051.28061.27911.2821
7342006.07.03 11:13s/l851.051.27911.27911.2821-157.507748.35
7352006.07.05 01:00buy861.031.28091.27941.2824
7362006.07.05 01:03modify861.031.28091.27951.2824
7372006.07.05 01:03modify861.031.28091.27961.2824
7382006.07.05 01:06modify861.031.28091.27981.2824
7392006.07.05 01:14modify861.031.28091.27991.2824
7402006.07.05 01:14modify861.031.28091.28001.2824
7412006.07.05 01:14modify861.031.28091.28011.2824
7422006.07.05 01:14modify861.031.28091.28021.2824
7432006.07.05 01:16modify861.031.28091.28041.2824
7442006.07.05 01:28modify861.031.28091.28061.2824
7452006.07.05 01:32modify861.031.28091.28081.2824
7462006.07.05 01:34t/p861.031.28241.28081.2824154.507902.85
7472006.07.05 04:00sell871.051.27571.27721.2742
7482006.07.05 04:01modify871.051.27571.27711.2742
7492006.07.05 04:02modify871.051.27571.27701.2742
7502006.07.05 04:02modify871.051.27571.27691.2742
7512006.07.05 04:02modify871.051.27571.27681.2742
7522006.07.05 04:13s/l871.051.27681.27681.2742-115.507787.35
7532006.07.05 09:00sell881.041.27481.27631.2733
7542006.07.05 09:11modify881.041.27481.27621.2733
7552006.07.05 09:15modify881.041.27481.27611.2733
7562006.07.05 09:15modify881.041.27481.27601.2733
7572006.07.05 09:15modify881.041.27481.27591.2733
7582006.07.05 09:15modify881.041.27481.27581.2733
7592006.07.05 09:15modify881.041.27481.27571.2733
7602006.07.05 09:15modify881.041.27481.27561.2733
7612006.07.05 09:15modify881.041.27481.27551.2733
7622006.07.05 09:15modify881.041.27481.27541.2733
7632006.07.05 09:15modify881.041.27481.27531.2733
7642006.07.05 09:16modify881.041.27481.27521.2733
7652006.07.05 09:22modify881.041.27481.27511.2733
7662006.07.05 09:22modify881.041.27481.27501.2733
7672006.07.05 09:22modify881.041.27481.27491.2733
7682006.07.05 09:22t/p881.041.27331.27491.2733156.007943.35
7692006.07.07 04:00buy891.061.27821.27671.2797
7702006.07.07 04:04modify891.061.27821.27701.2797
7712006.07.07 04:48s/l891.061.27701.27701.2797-127.207816.15
7722006.07.10 06:00sell901.041.27801.27951.2765
7732006.07.10 06:48modify901.041.27801.27941.2765
7742006.07.10 06:48modify901.041.27801.27931.2765
7752006.07.10 06:48modify901.041.27801.27921.2765
7762006.07.10 06:48modify901.041.27801.27911.2765
7772006.07.10 06:48modify901.041.27801.27901.2765
7782006.07.10 06:51modify901.041.27801.27881.2765
7792006.07.10 06:51modify901.041.27801.27871.2765
7802006.07.10 06:51modify901.041.27801.27861.2765
7812006.07.10 06:51modify901.041.27801.27851.2765
7822006.07.10 06:53modify901.041.27801.27841.2765
7832006.07.10 07:03modify901.041.27801.27831.2765
7842006.07.10 07:03modify901.041.27801.27821.2765
7852006.07.10 07:03modify901.041.27801.27811.2765
7862006.07.10 07:03t/p901.041.27651.27811.2765156.007972.15
7872006.07.11 05:00buy911.061.27481.27331.2763
7882006.07.11 05:00modify911.061.27481.27341.2763
7892006.07.11 05:00modify911.061.27481.27351.2763
7902006.07.11 05:00modify911.061.27481.27361.2763
7912006.07.11 05:00modify911.061.27481.27371.2763
7922006.07.11 05:00modify911.061.27481.27381.2763
7932006.07.11 05:00modify911.061.27481.27391.2763
7942006.07.11 05:03modify911.061.27481.27401.2763
7952006.07.11 05:16s/l911.061.27401.27401.2763-84.807887.35
7962006.07.14 03:00sell921.051.26601.26751.2645
7972006.07.14 03:02modify921.051.26601.26741.2645
7982006.07.14 03:02modify921.051.26601.26731.2645
7992006.07.14 03:02modify921.051.26601.26721.2645
8002006.07.14 03:02modify921.051.26601.26711.2645
8012006.07.14 03:03modify921.051.26601.26701.2645
8022006.07.14 03:03modify921.051.26601.26691.2645
8032006.07.14 03:03modify921.051.26601.26681.2645
8042006.07.14 03:05modify921.051.26601.26671.2645
8052006.07.14 03:05modify921.051.26601.26661.2645
8062006.07.14 03:05modify921.051.26601.26651.2645
8072006.07.14 03:14s/l921.051.26651.26651.2645-52.507834.85
8082006.07.18 06:00sell931.041.25191.25341.2504
8092006.07.18 06:00modify931.041.25191.25331.2504
8102006.07.18 06:00modify931.041.25191.25321.2504
8112006.07.18 06:00modify931.041.25191.25311.2504
8122006.07.18 06:08s/l931.041.25311.25311.2504-124.807710.05
8132006.07.18 10:00sell941.031.25201.25351.2505
8142006.07.18 10:00modify941.031.25201.25341.2505
8152006.07.18 10:01modify941.031.25201.25331.2505
8162006.07.18 10:01modify941.031.25201.25321.2505
8172006.07.18 10:01modify941.031.25201.25311.2505
8182006.07.18 10:02modify941.031.25201.25301.2505
8192006.07.18 10:02modify941.031.25201.25291.2505
8202006.07.18 10:02modify941.031.25201.25281.2505
8212006.07.18 10:03modify941.031.25201.25271.2505
8222006.07.18 10:03modify941.031.25201.25261.2505
8232006.07.18 10:03modify941.031.25201.25251.2505
8242006.07.18 10:03modify941.031.25201.25241.2505
8252006.07.18 10:18modify941.031.25201.25231.2505
8262006.07.18 10:18modify941.031.25201.25221.2505
8272006.07.18 10:20modify941.031.25201.25211.2505
8282006.07.18 10:22t/p941.031.25051.25211.2505154.507864.55
8292006.07.19 11:00buy951.051.25671.25521.2582
8302006.07.19 11:00modify951.051.25671.25531.2582
8312006.07.19 11:04s/l951.051.25531.25531.2582-147.007717.55
8322006.07.20 07:00buy961.031.26311.26161.2646
8332006.07.20 07:00modify961.031.26311.26201.2646
8342006.07.20 07:02modify961.031.26311.26231.2646
8352006.07.20 07:10modify961.031.26311.26241.2646
8362006.07.20 07:10modify961.031.26311.26251.2646
8372006.07.20 07:11modify961.031.26311.26261.2646
8382006.07.20 07:22modify961.031.26311.26271.2646
8392006.07.20 07:22modify961.031.26311.26281.2646
8402006.07.20 07:22modify961.031.26311.26291.2646
8412006.07.20 07:24modify961.031.26311.26301.2646
8422006.07.20 07:24t/p961.031.26461.26301.2646154.507872.05
8432006.07.25 11:00sell971.051.26251.26401.2610
8442006.07.25 11:05modify971.051.26251.26391.2610
8452006.07.25 11:06modify971.051.26251.26381.2610
8462006.07.25 11:06modify971.051.26251.26361.2610
8472006.07.25 11:07modify971.051.26251.26351.2610
8482006.07.25 11:08modify971.051.26251.26341.2610
8492006.07.25 11:08modify971.051.26251.26331.2610
8502006.07.25 11:09modify971.051.26251.26321.2610
8512006.07.25 11:09modify971.051.26251.26311.2610
8522006.07.25 11:09modify971.051.26251.26301.2610
8532006.07.25 11:09modify971.051.26251.26291.2610
8542006.07.25 11:09modify971.051.26251.26281.2610
8552006.07.25 11:09modify971.051.26251.26271.2610
8562006.07.25 11:09modify971.051.26251.26261.2610
8572006.07.25 11:10t/p971.051.26101.26261.2610157.508029.55
8582006.07.26 05:00buy981.071.25911.25761.2606
8592006.07.26 05:01modify981.071.25911.25771.2606
8602006.07.26 05:01modify981.071.25911.25781.2606
8612006.07.26 05:02modify981.071.25911.25791.2606
8622006.07.26 05:04modify981.071.25911.25801.2606
8632006.07.26 05:04modify981.071.25911.25851.2606
8642006.07.26 05:24s/l981.071.25851.25851.2606-64.207965.35
8652006.07.28 07:00sell991.061.26711.26861.2656
8662006.07.28 07:03modify991.061.26711.26851.2656
8672006.07.28 07:34modify991.061.26711.26841.2656
8682006.07.28 07:35modify991.061.26711.26831.2656
8692006.07.28 07:36modify991.061.26711.26821.2656
8702006.07.28 07:46modify991.061.26711.26811.2656
8712006.07.28 07:46modify991.061.26711.26801.2656
8722006.07.28 07:46modify991.061.26711.26791.2656
8732006.07.28 07:53modify991.061.26711.26781.2656
8742006.07.28 07:56modify991.061.26711.26771.2656
8752006.07.28 08:30s/l991.061.26771.26771.2656-63.607901.75
8762006.07.28 09:00buy1001.051.27271.27121.2742
8772006.07.28 09:01modify1001.051.27271.27131.2742
8782006.07.28 09:02modify1001.051.27271.27141.2742
8792006.07.28 09:02modify1001.051.27271.27151.2742
8802006.07.28 09:02modify1001.051.27271.27161.2742
8812006.07.28 09:02modify1001.051.27271.27171.2742
8822006.07.28 09:03modify1001.051.27271.27181.2742
8832006.07.28 09:03modify1001.051.27271.27191.2742
8842006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27201.2742
8852006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27211.2742
8862006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27221.2742
8872006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27231.2742
8882006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27241.2742
8892006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27251.2742
8902006.07.28 09:04modify1001.051.27271.27261.2742
8912006.07.28 09:04t/p1001.051.27421.27261.2742157.508059.25
8922006.07.31 08:00buy1011.071.27701.27551.2785
8932006.07.31 08:08modify1011.071.27701.27561.2785
8942006.07.31 08:08modify1011.071.27701.27571.2785
8952006.07.31 08:08modify1011.071.27701.27581.2785
8962006.07.31 08:08modify1011.071.27701.27601.2785
8972006.07.31 08:10modify1011.071.27701.27611.2785
8982006.07.31 08:42modify1011.071.27701.27631.2785
8992006.07.31 08:51s/l1011.071.27631.27631.2785-74.907984.35
9002006.08.03 08:00buy1021.061.27851.27701.2800
9012006.08.03 08:01modify1021.061.27851.27711.2800
9022006.08.03 08:01modify1021.061.27851.27721.2800
9032006.08.03 08:01modify1021.061.27851.27731.2800
9042006.08.03 08:02modify1021.061.27851.27741.2800
9052006.08.03 08:02modify1021.061.27851.27751.2800
9062006.08.03 08:02modify1021.061.27851.27761.2800
9072006.08.03 08:02modify1021.061.27851.27771.2800
9082006.08.03 08:15s/l1021.061.27771.27771.2800-84.807899.55
9092006.08.04 09:00buy1031.051.28811.28661.2896
9102006.08.04 09:00modify1031.051.28811.28681.2896
9112006.08.04 09:02modify1031.051.28811.28691.2896
9122006.08.04 09:03s/l1031.051.28691.28691.2896-126.007773.55
9132006.08.08 15:00buy1041.041.28621.28471.2877
9142006.08.08 15:01modify1041.041.28621.28481.2877
9152006.08.08 15:01modify1041.041.28621.28491.2877
9162006.08.08 15:01modify1041.041.28621.28501.2877
9172006.08.08 15:02modify1041.041.28621.28511.2877
9182006.08.08 15:13s/l1041.041.28511.28511.2877-114.407659.15
9192006.08.10 05:00sell1051.021.28641.28791.2849
9202006.08.10 05:26modify1051.021.28641.28781.2849
9212006.08.10 05:28modify1051.021.28641.28771.2849
9222006.08.10 05:28modify1051.021.28641.28761.2849
9232006.08.10 06:03modify1051.021.28641.28751.2849
9242006.08.10 06:04modify1051.021.28641.28731.2849
9252006.08.10 06:07modify1051.021.28641.28721.2849
9262006.08.10 06:37modify1051.021.28641.28711.2849
9272006.08.10 06:38modify1051.021.28641.28701.2849
9282006.08.10 06:55modify1051.021.28641.28681.2849
9292006.08.10 06:58modify1051.021.28641.28671.2849
9302006.08.10 07:17modify1051.021.28641.28661.2849
9312006.08.10 07:35s/l1051.021.28661.28661.2849-20.407638.75
9322006.08.15 09:00buy1061.021.27791.27641.2794
9332006.08.15 09:00s/l1061.021.27641.27641.2794-153.007485.75
9342006.08.16 09:00buy1071.001.28461.28311.2861
9352006.08.16 09:00modify1071.001.28461.28321.2861
9362006.08.16 09:00modify1071.001.28461.28331.2861
9372006.08.16 09:01modify1071.001.28461.28341.2861
9382006.08.16 09:06modify1071.001.28461.28351.2861
9392006.08.16 09:06modify1071.001.28461.28361.2861
9402006.08.16 09:06modify1071.001.28461.28371.2861
9412006.08.16 09:15s/l1071.001.28371.28371.2861-90.007395.75
9422006.08.22 06:00sell1080.991.28411.28561.2826
9432006.08.22 06:00modify1080.991.28411.28551.2826
9442006.08.22 06:01modify1080.991.28411.28541.2826
9452006.08.22 06:08modify1080.991.28411.28531.2826
9462006.08.22 06:10modify1080.991.28411.28521.2826
9472006.08.22 06:10modify1080.991.28411.28511.2826
9482006.08.22 06:10modify1080.991.28411.28501.2826
9492006.08.22 06:10modify1080.991.28411.28491.2826
9502006.08.22 06:13modify1080.991.28411.28481.2826
9512006.08.22 07:04s/l1080.991.28481.28481.2826-69.307326.45
9522006.08.23 11:00sell1090.981.27961.28111.2781
9532006.08.23 11:00modify1090.981.27961.28101.2781
9542006.08.23 11:01modify1090.981.27961.28091.2781
9552006.08.23 11:01modify1090.981.27961.28081.2781
9562006.08.23 11:01modify1090.981.27961.28071.2781
9572006.08.23 11:01modify1090.981.27961.28061.2781
9582006.08.23 11:01modify1090.981.27961.28051.2781
9592006.08.23 11:01modify1090.981.27961.28041.2781
9602006.08.23 11:02modify1090.981.27961.28031.2781
9612006.08.23 11:02modify1090.981.27961.28021.2781
9622006.08.23 11:02modify1090.981.27961.28011.2781
9632006.08.23 11:02modify1090.981.27961.28001.2781
9642006.08.23 11:02modify1090.981.27961.27991.2781
9652006.08.23 11:02modify1090.981.27961.27981.2781
9662006.08.23 11:02modify1090.981.27961.27971.2781
9672006.08.23 11:02t/p1090.981.27811.27971.2781147.007473.45
9682006.08.24 05:00buy1101.001.28381.28231.2853
9692006.08.24 05:14s/l1101.001.28231.28231.2853-150.007323.45
9702006.08.29 15:00buy1110.981.28361.28211.2851
9712006.08.29 15:47s/l1110.981.28211.28211.2851-147.007176.45
9722006.08.31 03:00buy1120.961.28421.28271.2857
9732006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28281.2857
9742006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28291.2857
9752006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28301.2857
9762006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28311.2857
9772006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28321.2857
9782006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28331.2857
9792006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28341.2857
9802006.08.31 03:21modify1120.961.28421.28361.2857
9812006.08.31 03:22modify1120.961.28421.28371.2857
9822006.08.31 03:22modify1120.961.28421.28381.2857
9832006.08.31 03:22modify1120.961.28421.28391.2857
9842006.08.31 03:24modify1120.961.28421.28401.2857
9852006.08.31 03:24modify1120.961.28421.28411.2857
9862006.08.31 03:24t/p1120.961.28571.28411.2857144.007320.45
9872006.08.31 11:00sell1130.981.28001.28151.2785
9882006.08.31 11:06s/l1130.981.28151.28151.2785-147.007173.45
9892006.09.01 05:00buy1140.961.28261.28111.2841
9902006.09.01 06:12s/l1140.961.28111.28111.2841-144.007029.45
9912006.09.01 09:00sell1150.941.27801.27951.2765
9922006.09.01 09:00modify1150.941.27801.27941.2765
9932006.09.01 09:00modify1150.941.27801.27911.2765
9942006.09.01 09:05modify1150.941.27801.27901.2765
9952006.09.01 09:05modify1150.941.27801.27891.2765
9962006.09.01 09:06modify1150.941.27801.27881.2765
9972006.09.01 09:06modify1150.941.27801.27871.2765
9982006.09.01 09:06modify1150.941.27801.27861.2765
9992006.09.01 09:06modify1150.941.27801.27851.2765
10002006.09.01 09:06modify1150.941.27801.27841.2765
10012006.09.01 09:06modify1150.941.27801.27831.2765
10022006.09.01 09:08modify1150.941.27801.27821.2765
10032006.09.01 09:08modify1150.941.27801.27811.2765
10042006.09.01 09:08t/p1150.941.27651.27811.2765141.007170.45
10052006.09.01 12:00buy1160.961.28351.28201.2850
10062006.09.01 12:00modify1160.961.28351.28211.2850
10072006.09.01 12:00modify1160.961.28351.28221.2850
10082006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28231.2850
10092006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28241.2850
10102006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28251.2850
10112006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28271.2850
10122006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28281.2850
10132006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28291.2850
10142006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28301.2850
10152006.09.01 12:01modify1160.961.28351.28311.2850
10162006.09.01 12:03modify1160.961.28351.28321.2850
10172006.09.01 12:03t/p1160.961.28501.28321.2850144.007314.45
10182006.09.04 07:00buy1170.981.28671.28521.2882
10192006.09.04 07:07modify1170.981.28671.28531.2882
10202006.09.04 07:07modify1170.981.28671.28541.2882
10212006.09.04 08:13s/l1170.981.28541.28541.2882-127.407187.05
10222006.09.06 04:00buy1180.961.28331.28181.2848
10232006.09.06 04:00modify1180.961.28331.28191.2848
10242006.09.06 04:34s/l1180.961.28191.28191.2848-134.407052.65
10252006.09.06 08:00sell1190.941.27971.28121.2782
10262006.09.06 08:02modify1190.941.27971.28111.2782
10272006.09.06 08:02modify1190.941.27971.28101.2782
10282006.09.06 08:02modify1190.941.27971.28091.2782
10292006.09.06 08:03modify1190.941.27971.28081.2782
10302006.09.06 08:03modify1190.941.27971.28071.2782
10312006.09.06 08:03modify1190.941.27971.28051.2782
10322006.09.06 08:03modify1190.941.27971.28031.2782
10332006.09.06 08:30modify1190.941.27971.28021.2782
10342006.09.06 08:30modify1190.941.27971.27991.2782
10352006.09.06 08:30modify1190.941.27971.27981.2782
10362006.09.06 08:31t/p1190.941.27821.27981.2782141.007193.65
10372006.09.12 09:00buy1200.961.27261.27111.2741
10382006.09.12 09:00modify1200.961.27261.27131.2741
10392006.09.12 09:01modify1200.961.27261.27141.2741
10402006.09.12 09:02modify1200.961.27261.27161.2741
10412006.09.12 09:10s/l1200.961.27161.27161.2741-96.007097.65
10422006.09.13 12:00buy1210.951.27121.26971.2727
10432006.09.13 12:00modify1210.951.27121.26981.2727
10442006.09.13 12:00modify1210.951.27121.27001.2727
10452006.09.13 12:01modify1210.951.27121.27011.2727
10462006.09.13 12:01modify1210.951.27121.27021.2727
10472006.09.13 12:01modify1210.951.27121.27031.2727
10482006.09.13 12:01modify1210.951.27121.27041.2727
10492006.09.13 12:06s/l1210.951.27041.27041.2727-76.007021.65
10502006.09.14 07:00buy1220.941.27181.27031.2733
10512006.09.14 07:01modify1220.941.27181.27051.2733
10522006.09.14 07:02modify1220.941.27181.27061.2733
10532006.09.14 07:03modify1220.941.27181.27071.2733
10542006.09.14 07:03modify1220.941.27181.27081.2733
10552006.09.14 07:07modify1220.941.27181.27091.2733
10562006.09.14 07:09modify1220.941.27181.27101.2733
10572006.09.14 07:09modify1220.941.27181.27111.2733
10582006.09.14 07:16modify1220.941.27181.27121.2733
10592006.09.14 07:17modify1220.941.27181.27131.2733
10602006.09.14 07:17modify1220.941.27181.27141.2733
10612006.09.14 07:23modify1220.941.27181.27151.2733
10622006.09.14 07:31modify1220.941.27181.27161.2733
10632006.09.14 07:32modify1220.941.27181.27171.2733
10642006.09.14 07:34modify1220.941.27181.27181.2733
10652006.09.14 07:35t/p1220.941.27331.27181.2733141.007162.65
10662006.09.15 04:00sell1230.961.27091.27241.2694
10672006.09.15 04:03modify1230.961.27091.27231.2694
10682006.09.15 04:08modify1230.961.27091.27211.2694
10692006.09.15 04:28modify1230.961.27091.27201.2694
10702006.09.15 04:48modify1230.961.27091.27191.2694
10712006.09.15 05:38modify1230.961.27091.27181.2694
10722006.09.15 05:41modify1230.961.27091.27171.2694
10732006.09.15 05:43modify1230.961.27091.27161.2694
10742006.09.15 05:45modify1230.961.27091.27151.2694
10752006.09.15 05:45modify1230.961.27091.27141.2694
10762006.09.15 05:46modify1230.961.27091.27131.2694
10772006.09.15 05:46modify1230.961.27091.27121.2694
10782006.09.15 05:54modify1230.961.27091.27111.2694
10792006.09.15 05:54modify1230.961.27091.27101.2694
10802006.09.15 05:54t/p1230.961.26941.27101.2694144.007306.65
10812006.09.18 10:00buy1240.971.26781.26631.2693
10822006.09.18 10:02modify1240.971.26781.26641.2693
10832006.09.18 10:02modify1240.971.26781.26651.2693
10842006.09.18 10:09modify1240.971.26781.26661.2693
10852006.09.18 10:09modify1240.971.26781.26671.2693
10862006.09.18 10:09modify1240.971.26781.26681.2693
10872006.09.18 10:09modify1240.971.26781.26691.2693
10882006.09.18 10:10modify1240.971.26781.26701.2693
10892006.09.18 10:28modify1240.971.26781.26711.2693
10902006.09.18 10:29modify1240.971.26781.26721.2693
10912006.09.18 10:51modify1240.971.26781.26731.2693
10922006.09.18 10:52modify1240.971.26781.26741.2693
10932006.09.18 10:52modify1240.971.26781.26751.2693
10942006.09.18 10:54modify1240.971.26781.26761.2693
10952006.09.18 10:56modify1240.971.26781.26771.2693
10962006.09.18 10:56t/p1240.971.26931.26771.2693145.507452.15
10972006.09.20 02:00sell1250.991.26781.26931.2663
10982006.09.20 02:00modify1250.991.26781.26921.2663
10992006.09.20 02:00modify1250.991.26781.26911.2663
11002006.09.20 02:01modify1250.991.26781.26901.2663
11012006.09.20 02:07modify1250.991.26781.26891.2663
11022006.09.20 02:08modify1250.991.26781.26881.2663
11032006.09.20 02:08modify1250.991.26781.26871.2663
11042006.09.20 02:09modify1250.991.26781.26851.2663
11052006.09.20 02:12modify1250.991.26781.26831.2663
11062006.09.20 02:18modify1250.991.26781.26811.2663
11072006.09.20 02:25modify1250.991.26781.26801.2663
11082006.09.20 02:28s/l1250.991.26801.26801.2663-19.807432.35
11092006.09.21 13:00buy1260.991.27791.27641.2794
11102006.09.21 13:00modify1260.991.27791.27671.2794
11112006.09.21 13:28s/l1260.991.27671.27671.2794-118.807313.55
11122006.09.26 04:00sell1270.981.27411.27561.2726
11132006.09.26 04:00s/l1270.981.27561.27561.2726-147.007166.55
11142006.09.26 20:00buy1280.961.26981.26831.2713
11152006.09.26 20:01modify1280.961.26981.26851.2713
11162006.09.26 20:03modify1280.961.26981.26871.2713
11172006.09.26 22:02modify1280.961.26981.26881.2713
11182006.09.27 01:33s/l1280.961.26881.26881.2713-101.967064.60
11192006.10.02 06:00buy1290.941.26921.26771.2707
11202006.10.02 06:00modify1290.941.26921.26781.2707
11212006.10.02 06:00modify1290.941.26921.26791.2707
11222006.10.02 06:00modify1290.941.26921.26801.2707
11232006.10.02 06:03modify1290.941.26921.26811.2707
11242006.10.02 06:04modify1290.941.26921.26831.2707
11252006.10.02 06:05modify1290.941.26921.26841.2707
11262006.10.02 06:15modify1290.941.26921.26851.2707
11272006.10.02 06:15modify1290.941.26921.26861.2707
11282006.10.02 06:15modify1290.941.26921.26871.2707
11292006.10.02 06:21modify1290.941.26921.26881.2707
11302006.10.02 06:22modify1290.941.26921.26901.2707
11312006.10.02 06:24t/p1290.941.27071.26901.2707141.007205.60
11322006.10.03 22:00sell1300.961.27171.27321.2702
11332006.10.03 23:50s/l1300.961.27321.27321.2702-144.007061.60
11342006.10.04 05:00sell1310.941.26871.27021.2672
11352006.10.04 05:18modify1310.941.26871.27011.2672
11362006.10.04 05:19modify1310.941.26871.27001.2672
11372006.10.04 05:19modify1310.941.26871.26991.2672
11382006.10.04 05:42s/l1310.941.26991.26991.2672-112.806948.80
11392006.10.05 09:00sell1320.931.26871.27021.2672
11402006.10.05 09:18s/l1320.931.27021.27021.2672-139.506809.30
11412006.10.10 05:00sell1330.911.25691.25841.2554
11422006.10.10 05:00modify1330.911.25691.25831.2554
11432006.10.10 05:00modify1330.911.25691.25811.2554
11442006.10.10 05:03modify1330.911.25691.25801.2554
11452006.10.10 05:03modify1330.911.25691.25791.2554
11462006.10.10 05:03modify1330.911.25691.25781.2554
11472006.10.10 05:04modify1330.911.25691.25771.2554
11482006.10.10 05:04modify1330.911.25691.25761.2554
11492006.10.10 05:04modify1330.911.25691.25751.2554
11502006.10.10 05:04modify1330.911.25691.25741.2554
11512006.10.10 05:04modify1330.911.25691.25731.2554
11522006.10.10 05:07modify1330.911.25691.25721.2554
11532006.10.10 05:36s/l1330.911.25721.25721.2554-27.306782.00
11542006.10.11 15:00sell1340.901.25191.25341.2504
11552006.10.11 15:00modify1340.901.25191.25331.2504
11562006.10.11 15:00modify1340.901.25191.25321.2504
11572006.10.11 15:31s/l1340.901.25321.25321.2504-117.006665.00
11582006.10.17 04:00buy1350.891.25461.25311.2561
11592006.10.17 04:00modify1350.891.25461.25331.2561
11602006.10.17 04:26s/l1350.891.25331.25331.2561-115.706549.30
11612006.10.17 10:00buy1360.871.25481.25331.2563
11622006.10.17 10:05modify1360.871.25481.25341.2563
11632006.10.17 10:06modify1360.871.25481.25351.2563
11642006.10.17 10:07modify1360.871.25481.25361.2563
11652006.10.17 10:07modify1360.871.25481.25371.2563
11662006.10.17 10:07modify1360.871.25481.25381.2563
11672006.10.17 10:07modify1360.871.25481.25391.2563
11682006.10.17 10:07modify1360.871.25481.25401.2563
11692006.10.17 10:09modify1360.871.25481.25421.2563
11702006.10.17 10:09modify1360.871.25481.25431.2563
11712006.10.17 10:16s/l1360.871.25431.25431.2563-43.506505.80
11722006.10.19 04:00buy1370.871.25601.25451.2575
11732006.10.19 04:00modify1370.871.25601.25461.2575
11742006.10.19 04:23s/l1370.871.25461.25461.2575-121.806384.00
11752006.10.20 11:00sell1380.851.26031.26181.2588
11762006.10.20 11:00modify1380.851.26031.26171.2588
11772006.10.20 11:10s/l1380.851.26171.26171.2588-119.006265.00
11782006.10.27 03:00sell1390.841.26781.26931.2663
11792006.10.27 03:01modify1390.841.26781.26911.2663
11802006.10.27 03:03modify1390.841.26781.26901.2663
11812006.10.27 03:30modify1390.841.26781.26891.2663
11822006.10.27 03:31modify1390.841.26781.26881.2663
11832006.10.27 03:56s/l1390.841.26881.26881.2663-84.006181.00
11842006.10.27 09:00buy1400.821.27191.27041.2734
11852006.10.27 09:02modify1400.821.27191.27051.2734
11862006.10.27 09:02modify1400.821.27191.27061.2734
11872006.10.27 09:02modify1400.821.27191.27071.2734
11882006.10.27 09:02modify1400.821.27191.27081.2734
11892006.10.27 09:04modify1400.821.27191.27091.2734
11902006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27111.2734
11912006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27121.2734
11922006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27131.2734
11932006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27141.2734
11942006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27151.2734
11952006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27161.2734
11962006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27171.2734
11972006.10.27 09:06modify1400.821.27191.27181.2734
11982006.10.27 09:06t/p1400.821.27341.27181.2734123.006304.00
11992006.10.31 03:00sell1410.841.26851.27001.2670
12002006.10.31 03:07s/l1410.841.27001.27001.2670-126.006178.00
12012006.11.02 05:00buy1420.821.27701.27551.2785
12022006.11.02 05:12s/l1420.821.27551.27551.2785-123.006055.00
12032006.11.03 03:00sell1430.811.27661.27811.2751
12042006.11.03 03:54s/l1430.811.27811.27811.2751-121.505933.50
12052006.11.07 09:00buy1440.791.27871.27721.2802
12062006.11.07 09:00modify1440.791.27871.27731.2802
12072006.11.07 09:00modify1440.791.27871.27741.2802
12082006.11.07 09:01modify1440.791.27871.27751.2802
12092006.11.07 09:02modify1440.791.27871.27761.2802
12102006.11.07 09:02modify1440.791.27871.27771.2802
12112006.11.07 09:03modify1440.791.27871.27781.2802
12122006.11.07 09:03modify1440.791.27871.27791.2802
12132006.11.07 09:03modify1440.791.27871.27801.2802
12142006.11.07 09:10modify1440.791.27871.27811.2802
12152006.11.07 09:10modify1440.791.27871.27821.2802
12162006.11.07 09:18modify1440.791.27871.27831.2802
12172006.11.07 09:18modify1440.791.27871.27841.2802
12182006.11.07 09:18modify1440.791.27871.27851.2802
12192006.11.07 09:18modify1440.791.27871.27861.2802
12202006.11.07 09:18t/p1440.791.28021.27861.2802118.506052.00
12212006.11.14 09:00buy1450.811.28621.28471.2877
12222006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28481.2877
12232006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28491.2877
12242006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28501.2877
12252006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28511.2877
12262006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28521.2877
12272006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28531.2877
12282006.11.14 09:00modify1450.811.28621.28541.2877
12292006.11.14 09:05modify1450.811.28621.28551.2877
12302006.11.14 09:05modify1450.811.28621.28561.2877
12312006.11.14 09:05modify1450.811.28621.28571.2877
12322006.11.14 09:05modify1450.811.28621.28581.2877
12332006.11.14 09:05s/l1450.811.28581.28581.2877-32.406019.60
12342006.11.14 11:00sell1460.801.28121.28271.2797
12352006.11.14 11:00modify1460.801.28121.28261.2797
12362006.11.14 11:00modify1460.801.28121.28251.2797
12372006.11.14 11:02modify1460.801.28121.28231.2797
12382006.11.14 11:02modify1460.801.28121.28161.2797
12392006.11.14 11:06s/l1460.801.28161.28161.2797-32.005987.60
12402006.11.15 06:00sell1470.801.27851.28001.2770
12412006.11.15 06:00modify1470.801.27851.27991.2770
12422006.11.15 06:06modify1470.801.27851.27981.2770
12432006.11.15 06:06modify1470.801.27851.27971.2770
12442006.11.15 06:07modify1470.801.27851.27961.2770
12452006.11.15 06:07modify1470.801.27851.27951.2770
12462006.11.15 06:16s/l1470.801.27951.27951.2770-80.005907.60
12472006.11.20 06:00buy1480.791.28471.28321.2862
12482006.11.20 06:06modify1480.791.28471.28341.2862
12492006.11.20 07:01s/l1480.791.28341.28341.2862-102.705804.90
12502006.11.23 03:00buy1490.771.29431.29281.2958
12512006.11.23 03:06modify1490.771.29431.29291.2958
12522006.11.23 03:06modify1490.771.29431.29301.2958
12532006.11.23 03:07modify1490.771.29431.29311.2958
12542006.11.23 03:08modify1490.771.29431.29321.2958
12552006.11.23 03:08modify1490.771.29431.29331.2958
12562006.11.23 03:08modify1490.771.29431.29341.2958
12572006.11.23 03:09modify1490.771.29431.29351.2958
12582006.11.23 03:10modify1490.771.29431.29361.2958
12592006.11.23 03:11modify1490.771.29431.29371.2958
12602006.11.23 03:33s/l1490.771.29371.29371.2958-46.205758.70
12612006.11.28 01:00sell1500.771.31241.31391.3109
12622006.11.28 01:00modify1500.771.31241.31381.3109
12632006.11.28 01:00modify1500.771.31241.31371.3109
12642006.11.28 01:40s/l1500.771.31371.31371.3109-100.105658.60
12652006.11.28 04:00buy1510.751.31421.31271.3157
12662006.11.28 04:13modify1510.751.31421.31281.3157
12672006.11.28 04:14modify1510.751.31421.31291.3157
12682006.11.28 04:15modify1510.751.31421.31301.3157
12692006.11.28 04:17modify1510.751.31421.31311.3157
12702006.11.28 04:18modify1510.751.31421.31321.3157
12712006.11.28 04:28modify1510.751.31421.31341.3157
12722006.11.28 04:37modify1510.751.31421.31351.3157
12732006.11.28 04:37modify1510.751.31421.31361.3157
12742006.11.28 04:58modify1510.751.31421.31371.3157
12752006.11.28 05:01modify1510.751.31421.31381.3157
12762006.11.28 05:01modify1510.751.31421.31391.3157
12772006.11.28 05:02modify1510.751.31421.31411.3157
12782006.11.28 05:02t/p1510.751.31571.31411.3157112.505771.10
12792006.12.01 10:00buy1520.771.32821.32671.3297
12802006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32681.3297
12812006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32711.3297
12822006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32731.3297
12832006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32741.3297
12842006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32751.3297
12852006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32761.3297
12862006.12.01 10:00modify1520.771.32821.32781.3297
12872006.12.01 10:00s/l1520.771.32781.32781.3297-30.805740.30
12882006.12.06 03:00sell1530.771.33081.33231.3293
12892006.12.06 03:05s/l1530.771.33231.33231.3293-115.505624.80
12902006.12.08 03:00sell1540.751.32741.32891.3259
12912006.12.08 03:42s/l1540.751.32891.32891.3259-112.505512.30
12922006.12.08 05:00buy1550.731.32911.32761.3306
12932006.12.08 05:52s/l1550.731.32761.32761.3306-109.505402.80
12942006.12.08 09:00buy1560.721.33361.33211.3351
12952006.12.08 09:00modify1560.721.33361.33221.3351
12962006.12.08 09:00modify1560.721.33361.33231.3351
12972006.12.08 09:00modify1560.721.33361.33241.3351
12982006.12.08 09:00modify1560.721.33361.33261.3351
12992006.12.08 09:00modify1560.721.33361.33271.3351
13002006.12.08 09:00modify1560.721.33361.33281.3351
13012006.12.08 09:01modify1560.721.33361.33291.3351
13022006.12.08 09:01modify1560.721.33361.33301.3351
13032006.12.08 09:02modify1560.721.33361.33311.3351
13042006.12.08 09:03s/l1560.721.33311.33311.3351-36.005366.80
13052006.12.08 12:00sell1570.721.32151.32301.3200
13062006.12.08 12:00modify1570.721.32151.32281.3200
13072006.12.08 12:00modify1570.721.32151.32271.3200
13082006.12.08 12:00modify1570.721.32151.32261.3200
13092006.12.08 12:00modify1570.721.32151.32241.3200
13102006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32231.3200
13112006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32221.3200
13122006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32211.3200
13132006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32201.3200
13142006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32191.3200
13152006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32181.3200
13162006.12.08 12:02modify1570.721.32151.32171.3200
13172006.12.08 12:02t/p1570.721.32001.32171.3200108.005474.80
13182006.12.11 03:00buy1580.731.32071.31921.3222
13192006.12.11 03:00modify1580.731.32071.31971.3222
13202006.12.11 03:04s/l1580.731.31971.31971.3222-73.005401.80
13212006.12.12 03:00sell1590.721.32331.32481.3218
13222006.12.12 03:03modify1590.721.32331.32471.3218
13232006.12.12 03:05modify1590.721.32331.32461.3218
13242006.12.12 03:05modify1590.721.32331.32451.3218
13252006.12.12 03:05modify1590.721.32331.32441.3218
13262006.12.12 03:38s/l1590.721.32441.32441.3218-79.205322.60
13272006.12.12 15:00buy1600.711.32751.32601.3290
13282006.12.12 15:00modify1600.711.32751.32611.3290
13292006.12.12 15:00modify1600.711.32751.32621.3290
13302006.12.12 15:02modify1600.711.32751.32631.3290
13312006.12.12 15:02modify1600.711.32751.32641.3290
13322006.12.12 15:03modify1600.711.32751.32651.3290
13332006.12.12 15:04modify1600.711.32751.32661.3290
13342006.12.12 15:06modify1600.711.32751.32671.3290
13352006.12.12 15:06modify1600.711.32751.32681.3290
13362006.12.12 15:09modify1600.711.32751.32691.3290
13372006.12.12 15:10modify1600.711.32751.32701.3290
13382006.12.12 15:10modify1600.711.32751.32711.3290
13392006.12.12 15:10modify1600.711.32751.32721.3290
13402006.12.12 15:10modify1600.711.32751.32731.3290
13412006.12.12 15:10modify1600.711.32751.32741.3290
13422006.12.12 15:10t/p1600.711.32901.32741.3290106.505429.10
13432006.12.14 07:00sell1610.721.31861.32011.3171
13442006.12.14 07:00modify1610.721.31861.32001.3171
13452006.12.14 07:13s/l1610.721.32001.32001.3171-100.805328.30
13462006.12.15 03:00buy1620.711.31641.31491.3179
13472006.12.15 03:00modify1620.711.31641.31501.3179
13482006.12.15 03:00modify1620.711.31641.31511.3179
13492006.12.15 03:01modify1620.711.31641.31521.3179
13502006.12.15 03:01modify1620.711.31641.31531.3179
13512006.12.15 03:02modify1620.711.31641.31561.3179
13522006.12.15 03:10modify1620.711.31641.31571.3179
13532006.12.15 03:34modify1620.711.31641.31581.3179
13542006.12.15 03:34modify1620.711.31641.31591.3179
13552006.12.15 03:35modify1620.711.31641.31601.3179
13562006.12.15 03:36modify1620.711.31641.31611.3179
13572006.12.15 03:58s/l1620.711.31611.31611.3179-21.305307.00
13582006.12.15 05:00sell1630.711.31031.31181.3088
13592006.12.15 05:00modify1630.711.31031.31171.3088
13602006.12.15 05:07s/l1630.711.31171.31171.3088-99.405207.60
13612006.12.15 09:00buy1640.691.31821.31671.3197
13622006.12.15 09:00modify1640.691.31821.31681.3197
13632006.12.15 09:00modify1640.691.31821.31691.3197
13642006.12.15 09:01modify1640.691.31821.31701.3197
13652006.12.15 09:01modify1640.691.31821.31711.3197
13662006.12.15 09:02s/l1640.691.31711.31711.3197-75.905131.70
13672006.12.15 11:00sell1650.681.30891.31041.3074
13682006.12.15 11:28modify1650.681.30891.31031.3074
13692006.12.15 11:42s/l1650.681.31031.31031.3074-95.205036.50
13702006.12.19 03:00buy1660.671.31241.31091.3139
13712006.12.19 03:05modify1660.671.31241.31101.3139
13722006.12.19 03:05modify1660.671.31241.31111.3139
13732006.12.19 03:05modify1660.671.31241.31121.3139
13742006.12.19 03:05modify1660.671.31241.31131.3139
13752006.12.19 03:08modify1660.671.31241.31151.3139
13762006.12.19 03:08modify1660.671.31241.31161.3139
13772006.12.19 03:08modify1660.671.31241.31171.3139
13782006.12.19 03:08modify1660.671.31241.31181.3139
13792006.12.19 03:08modify1660.671.31241.31191.3139
13802006.12.19 03:08modify1660.671.31241.31201.3139
13812006.12.19 03:09modify1660.671.31241.31211.3139
13822006.12.19 03:09modify1660.671.31241.31221.3139
13832006.12.19 03:09modify1660.671.31241.31231.3139
13842006.12.19 03:09t/p1660.671.31391.31231.3139100.505137.00
13852006.12.21 06:00sell1670.681.31781.31931.3163
13862006.12.21 06:34s/l1670.681.31931.31931.3163-102.005035.00