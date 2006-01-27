|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-4965.00
|Gross profit
|8276.93
|Gross loss
|-13241.93
|Profit factor
|0.63
|Expected payoff
|-29.73
|Absolute drawdown
|4965.00
|Maximal drawdown
|5161.50 (50.62%)
|Relative drawdown
|50.62% (5161.50)
|Total trades
|167
|Short positions (won %)
|73 (23.29%)
|Long positions (won %)
|94 (35.11%)
|Profit trades (% of total)
|50 (29.94%)
|Loss trades (% of total)
|117 (70.06%)
|Largest
|profit trade
|199.50
|loss trade
|-210.88
|Average
|profit trade
|165.54
|loss trade
|-113.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (561.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1024.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|561.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1024.80 (8)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.09 02:00
|sell
|1
|1.33
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|2
|2006.01.09 02:13
|s/l
|1
|1.33
|1.2140
|1.2140
|1.2110
|-199.50
|9800.50
|3
|2006.01.11 07:00
|buy
|2
|1.31
|1.2083
|1.2068
|1.2098
|4
|2006.01.11 07:03
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2069
|1.2098
|5
|2006.01.11 07:20
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2070
|1.2098
|6
|2006.01.11 07:20
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2071
|1.2098
|7
|2006.01.11 07:20
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2073
|1.2098
|8
|2006.01.11 07:20
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2074
|1.2098
|9
|2006.01.11 07:20
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2076
|1.2098
|10
|2006.01.11 07:25
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2077
|1.2098
|11
|2006.01.11 07:26
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2078
|1.2098
|12
|2006.01.11 07:27
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2080
|1.2098
|13
|2006.01.11 07:29
|modify
|2
|1.31
|1.2083
|1.2081
|1.2098
|14
|2006.01.11 07:34
|t/p
|2
|1.31
|1.2098
|1.2081
|1.2098
|196.50
|9997.00
|15
|2006.01.13 11:00
|buy
|3
|1.33
|1.2079
|1.2064
|1.2094
|16
|2006.01.13 11:24
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2065
|1.2094
|17
|2006.01.13 11:24
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2067
|1.2094
|18
|2006.01.13 11:24
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2068
|1.2094
|19
|2006.01.13 11:25
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2069
|1.2094
|20
|2006.01.13 11:25
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2070
|1.2094
|21
|2006.01.13 11:25
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2071
|1.2094
|22
|2006.01.13 11:25
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2072
|1.2094
|23
|2006.01.13 11:25
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2073
|1.2094
|24
|2006.01.13 11:25
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2074
|1.2094
|25
|2006.01.13 11:26
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2076
|1.2094
|26
|2006.01.13 11:26
|modify
|3
|1.33
|1.2079
|1.2077
|1.2094
|27
|2006.01.13 11:26
|t/p
|3
|1.33
|1.2094
|1.2077
|1.2094
|199.50
|10196.50
|28
|2006.01.18 04:00
|buy
|4
|1.36
|1.2146
|1.2131
|1.2161
|29
|2006.01.18 04:06
|s/l
|4
|1.36
|1.2131
|1.2131
|1.2161
|-204.00
|9992.50
|30
|2006.01.18 12:00
|sell
|5
|1.33
|1.2082
|1.2097
|1.2067
|31
|2006.01.18 12:02
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2096
|1.2067
|32
|2006.01.18 12:02
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2095
|1.2067
|33
|2006.01.18 12:02
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2094
|1.2067
|34
|2006.01.18 12:02
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2093
|1.2067
|35
|2006.01.18 12:08
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2092
|1.2067
|36
|2006.01.18 12:08
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2091
|1.2067
|37
|2006.01.18 12:08
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2090
|1.2067
|38
|2006.01.18 12:08
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2089
|1.2067
|39
|2006.01.18 12:08
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2088
|1.2067
|40
|2006.01.18 12:08
|modify
|5
|1.33
|1.2082
|1.2087
|1.2067
|41
|2006.01.18 12:11
|s/l
|5
|1.33
|1.2087
|1.2087
|1.2067
|-66.50
|9926.00
|42
|2006.01.19 11:00
|buy
|6
|1.32
|1.2117
|1.2102
|1.2132
|43
|2006.01.19 11:00
|modify
|6
|1.32
|1.2117
|1.2104
|1.2132
|44
|2006.01.19 11:20
|s/l
|6
|1.32
|1.2104
|1.2104
|1.2132
|-171.60
|9754.40
|45
|2006.01.20 09:00
|buy
|7
|1.30
|1.2099
|1.2084
|1.2114
|46
|2006.01.20 09:11
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2085
|1.2114
|47
|2006.01.20 09:12
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2086
|1.2114
|48
|2006.01.20 09:16
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2087
|1.2114
|49
|2006.01.20 09:16
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2088
|1.2114
|50
|2006.01.20 09:16
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2089
|1.2114
|51
|2006.01.20 09:16
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2090
|1.2114
|52
|2006.01.20 09:16
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2091
|1.2114
|53
|2006.01.20 09:17
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2092
|1.2114
|54
|2006.01.20 09:17
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2093
|1.2114
|55
|2006.01.20 09:17
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2094
|1.2114
|56
|2006.01.20 09:23
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2095
|1.2114
|57
|2006.01.20 09:23
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2096
|1.2114
|58
|2006.01.20 09:23
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2097
|1.2114
|59
|2006.01.20 09:23
|modify
|7
|1.30
|1.2099
|1.2098
|1.2114
|60
|2006.01.20 09:24
|t/p
|7
|1.30
|1.2114
|1.2098
|1.2114
|195.00
|9949.40
|61
|2006.01.27 06:00
|sell
|8
|1.33
|1.2186
|1.2201
|1.2171
|62
|2006.01.27 06:00
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2200
|1.2171
|63
|2006.01.27 06:00
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2199
|1.2171
|64
|2006.01.27 06:00
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2198
|1.2171
|65
|2006.01.27 06:04
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2197
|1.2171
|66
|2006.01.27 06:04
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2196
|1.2171
|67
|2006.01.27 06:04
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2195
|1.2171
|68
|2006.01.27 06:04
|modify
|8
|1.33
|1.2186
|1.2194
|1.2171
|69
|2006.01.27 06:09
|s/l
|8
|1.33
|1.2194
|1.2194
|1.2171
|-106.40
|9843.00
|70
|2006.01.27 11:00
|sell
|9
|1.31
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|71
|2006.01.27 11:09
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2149
|1.2120
|72
|2006.01.27 11:09
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2148
|1.2120
|73
|2006.01.27 11:09
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2147
|1.2120
|74
|2006.01.27 11:09
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2146
|1.2120
|75
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2145
|1.2120
|76
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2144
|1.2120
|77
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2143
|1.2120
|78
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2142
|1.2120
|79
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2141
|1.2120
|80
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2140
|1.2120
|81
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2138
|1.2120
|82
|2006.01.27 11:12
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2137
|1.2120
|83
|2006.01.27 11:13
|modify
|9
|1.31
|1.2135
|1.2136
|1.2120
|84
|2006.01.27 11:13
|t/p
|9
|1.31
|1.2120
|1.2136
|1.2120
|196.50
|10039.50
|85
|2006.01.30 04:00
|sell
|10
|1.34
|1.2085
|1.2100
|1.2070
|86
|2006.01.30 04:00
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2098
|1.2070
|87
|2006.01.30 04:07
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2097
|1.2070
|88
|2006.01.30 04:10
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2096
|1.2070
|89
|2006.01.30 04:11
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2095
|1.2070
|90
|2006.01.30 04:19
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2094
|1.2070
|91
|2006.01.30 04:19
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2093
|1.2070
|92
|2006.01.30 04:20
|modify
|10
|1.34
|1.2085
|1.2092
|1.2070
|93
|2006.01.30 04:31
|s/l
|10
|1.34
|1.2092
|1.2092
|1.2070
|-93.80
|9945.70
|94
|2006.02.02 11:00
|buy
|11
|1.33
|1.2089
|1.2074
|1.2104
|95
|2006.02.02 11:00
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2075
|1.2104
|96
|2006.02.02 11:00
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2076
|1.2104
|97
|2006.02.02 11:01
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2077
|1.2104
|98
|2006.02.02 11:02
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2078
|1.2104
|99
|2006.02.02 11:03
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2079
|1.2104
|100
|2006.02.02 11:04
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2080
|1.2104
|101
|2006.02.02 11:19
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2081
|1.2104
|102
|2006.02.02 11:19
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2082
|1.2104
|103
|2006.02.02 11:19
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2083
|1.2104
|104
|2006.02.02 11:21
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2084
|1.2104
|105
|2006.02.02 11:21
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2085
|1.2104
|106
|2006.02.02 11:21
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2086
|1.2104
|107
|2006.02.02 11:24
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2087
|1.2104
|108
|2006.02.02 11:24
|modify
|11
|1.33
|1.2089
|1.2088
|1.2104
|109
|2006.02.02 11:27
|t/p
|11
|1.33
|1.2104
|1.2088
|1.2104
|199.50
|10145.20
|110
|2006.02.02 21:00
|buy
|12
|1.35
|1.2100
|1.2085
|1.2115
|111
|2006.02.03 00:50
|s/l
|12
|1.35
|1.2085
|1.2085
|1.2115
|-210.88
|9934.32
|112
|2006.02.10 09:00
|buy
|13
|1.32
|1.2019
|1.2004
|1.2034
|113
|2006.02.10 09:00
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2006
|1.2034
|114
|2006.02.10 09:00
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2007
|1.2034
|115
|2006.02.10 09:08
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2008
|1.2034
|116
|2006.02.10 09:08
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2009
|1.2034
|117
|2006.02.10 09:09
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2010
|1.2034
|118
|2006.02.10 09:09
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2011
|1.2034
|119
|2006.02.10 09:11
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2012
|1.2034
|120
|2006.02.10 09:11
|modify
|13
|1.32
|1.2019
|1.2013
|1.2034
|121
|2006.02.10 09:19
|s/l
|13
|1.32
|1.2013
|1.2013
|1.2034
|-79.20
|9855.12
|122
|2006.02.10 11:00
|sell
|14
|1.31
|1.1911
|1.1926
|1.1896
|123
|2006.02.10 11:13
|modify
|14
|1.31
|1.1911
|1.1925
|1.1896
|124
|2006.02.10 11:13
|modify
|14
|1.31
|1.1911
|1.1924
|1.1896
|125
|2006.02.10 11:13
|modify
|14
|1.31
|1.1911
|1.1923
|1.1896
|126
|2006.02.10 11:13
|modify
|14
|1.31
|1.1911
|1.1922
|1.1896
|127
|2006.02.10 11:13
|modify
|14
|1.31
|1.1911
|1.1921
|1.1896
|128
|2006.02.10 11:16
|s/l
|14
|1.31
|1.1921
|1.1921
|1.1896
|-131.00
|9724.12
|129
|2006.02.13 02:00
|buy
|15
|1.30
|1.1905
|1.1890
|1.1920
|130
|2006.02.13 02:01
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1891
|1.1920
|131
|2006.02.13 02:06
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1892
|1.1920
|132
|2006.02.13 02:06
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1893
|1.1920
|133
|2006.02.13 02:11
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1894
|1.1920
|134
|2006.02.13 02:11
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1895
|1.1920
|135
|2006.02.13 02:15
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1896
|1.1920
|136
|2006.02.13 02:17
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1897
|1.1920
|137
|2006.02.13 02:18
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1899
|1.1920
|138
|2006.02.13 02:29
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1900
|1.1920
|139
|2006.02.13 02:29
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1901
|1.1920
|140
|2006.02.13 02:29
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1902
|1.1920
|141
|2006.02.13 02:29
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1903
|1.1920
|142
|2006.02.13 02:30
|modify
|15
|1.30
|1.1905
|1.1904
|1.1920
|143
|2006.02.13 02:31
|t/p
|15
|1.30
|1.1920
|1.1904
|1.1920
|195.00
|9919.12
|144
|2006.02.13 05:00
|sell
|16
|1.32
|1.1889
|1.1904
|1.1874
|145
|2006.02.13 05:18
|modify
|16
|1.32
|1.1889
|1.1903
|1.1874
|146
|2006.02.13 05:19
|modify
|16
|1.32
|1.1889
|1.1902
|1.1874
|147
|2006.02.13 05:20
|modify
|16
|1.32
|1.1889
|1.1901
|1.1874
|148
|2006.02.13 05:20
|modify
|16
|1.32
|1.1889
|1.1900
|1.1874
|149
|2006.02.13 05:28
|modify
|16
|1.32
|1.1889
|1.1899
|1.1874
|150
|2006.02.13 05:33
|modify
|16
|1.32
|1.1889
|1.1898
|1.1874
|151
|2006.02.13 06:26
|s/l
|16
|1.32
|1.1898
|1.1898
|1.1874
|-118.80
|9800.32
|152
|2006.02.13 19:00
|buy
|17
|1.31
|1.1915
|1.1900
|1.1930
|153
|2006.02.13 19:21
|s/l
|17
|1.31
|1.1900
|1.1900
|1.1930
|-196.50
|9603.82
|154
|2006.02.15 10:00
|buy
|18
|1.28
|1.1935
|1.1920
|1.1950
|155
|2006.02.15 10:00
|s/l
|18
|1.28
|1.1920
|1.1920
|1.1950
|-192.00
|9411.82
|156
|2006.02.15 12:00
|sell
|19
|1.25
|1.1883
|1.1898
|1.1868
|157
|2006.02.15 12:06
|modify
|19
|1.25
|1.1883
|1.1897
|1.1868
|158
|2006.02.15 12:15
|s/l
|19
|1.25
|1.1897
|1.1897
|1.1868
|-175.00
|9236.82
|159
|2006.02.17 10:00
|buy
|20
|1.23
|1.1897
|1.1882
|1.1912
|160
|2006.02.17 10:00
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1884
|1.1912
|161
|2006.02.17 10:03
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1885
|1.1912
|162
|2006.02.17 10:03
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1886
|1.1912
|163
|2006.02.17 10:04
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1887
|1.1912
|164
|2006.02.17 10:04
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1888
|1.1912
|165
|2006.02.17 10:05
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1889
|1.1912
|166
|2006.02.17 10:06
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1890
|1.1912
|167
|2006.02.17 10:06
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1891
|1.1912
|168
|2006.02.17 10:06
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1892
|1.1912
|169
|2006.02.17 10:07
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1893
|1.1912
|170
|2006.02.17 10:07
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1894
|1.1912
|171
|2006.02.17 10:07
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1895
|1.1912
|172
|2006.02.17 10:08
|modify
|20
|1.23
|1.1897
|1.1896
|1.1912
|173
|2006.02.17 10:12
|t/p
|20
|1.23
|1.1912
|1.1896
|1.1912
|184.50
|9421.32
|174
|2006.02.23 05:00
|buy
|21
|1.26
|1.1941
|1.1926
|1.1956
|175
|2006.02.23 05:10
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1927
|1.1956
|176
|2006.02.23 05:17
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1928
|1.1956
|177
|2006.02.23 05:17
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1929
|1.1956
|178
|2006.02.23 05:17
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1931
|1.1956
|179
|2006.02.23 05:17
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1932
|1.1956
|180
|2006.02.23 05:17
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1933
|1.1956
|181
|2006.02.23 05:18
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1934
|1.1956
|182
|2006.02.23 05:18
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1935
|1.1956
|183
|2006.02.23 05:21
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1936
|1.1956
|184
|2006.02.23 05:22
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1937
|1.1956
|185
|2006.02.23 05:22
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1938
|1.1956
|186
|2006.02.23 05:22
|modify
|21
|1.26
|1.1941
|1.1939
|1.1956
|187
|2006.02.23 05:28
|s/l
|21
|1.26
|1.1939
|1.1939
|1.1956
|-25.20
|9396.12
|188
|2006.02.24 03:00
|sell
|22
|1.25
|1.1917
|1.1932
|1.1902
|189
|2006.02.24 03:01
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1931
|1.1902
|190
|2006.02.24 03:01
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1930
|1.1902
|191
|2006.02.24 03:01
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1929
|1.1902
|192
|2006.02.24 03:01
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1928
|1.1902
|193
|2006.02.24 03:05
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1927
|1.1902
|194
|2006.02.24 03:05
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1926
|1.1902
|195
|2006.02.24 03:06
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1925
|1.1902
|196
|2006.02.24 03:06
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1924
|1.1902
|197
|2006.02.24 03:06
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1923
|1.1902
|198
|2006.02.24 03:06
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1922
|1.1902
|199
|2006.02.24 03:08
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1921
|1.1902
|200
|2006.02.24 03:08
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1919
|1.1902
|201
|2006.02.24 03:12
|modify
|22
|1.25
|1.1917
|1.1918
|1.1902
|202
|2006.02.24 03:13
|t/p
|22
|1.25
|1.1902
|1.1918
|1.1902
|187.50
|9583.62
|203
|2006.03.01 12:00
|sell
|23
|1.28
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|204
|2006.03.01 12:00
|modify
|23
|1.28
|1.1898
|1.1912
|1.1883
|205
|2006.03.01 12:00
|modify
|23
|1.28
|1.1898
|1.1911
|1.1883
|206
|2006.03.01 12:00
|modify
|23
|1.28
|1.1898
|1.1910
|1.1883
|207
|2006.03.01 12:00
|modify
|23
|1.28
|1.1898
|1.1909
|1.1883
|208
|2006.03.01 12:01
|modify
|23
|1.28
|1.1898
|1.1908
|1.1883
|209
|2006.03.01 12:05
|s/l
|23
|1.28
|1.1908
|1.1908
|1.1883
|-128.00
|9455.62
|210
|2006.03.03 09:00
|buy
|24
|1.26
|1.2040
|1.2025
|1.2055
|211
|2006.03.03 09:01
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2026
|1.2055
|212
|2006.03.03 09:01
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2027
|1.2055
|213
|2006.03.03 09:01
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2028
|1.2055
|214
|2006.03.03 09:01
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2030
|1.2055
|215
|2006.03.03 09:09
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2031
|1.2055
|216
|2006.03.03 09:19
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2033
|1.2055
|217
|2006.03.03 09:20
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2034
|1.2055
|218
|2006.03.03 09:23
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2036
|1.2055
|219
|2006.03.03 09:30
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2037
|1.2055
|220
|2006.03.03 09:31
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2038
|1.2055
|221
|2006.03.03 09:31
|modify
|24
|1.26
|1.2040
|1.2039
|1.2055
|222
|2006.03.03 09:31
|t/p
|24
|1.26
|1.2055
|1.2039
|1.2055
|189.00
|9644.62
|223
|2006.03.10 09:00
|sell
|25
|1.29
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|224
|2006.03.10 09:00
|modify
|25
|1.29
|1.1908
|1.1922
|1.1893
|225
|2006.03.10 09:00
|modify
|25
|1.29
|1.1908
|1.1921
|1.1893
|226
|2006.03.10 09:00
|modify
|25
|1.29
|1.1908
|1.1920
|1.1893
|227
|2006.03.10 09:00
|modify
|25
|1.29
|1.1908
|1.1918
|1.1893
|228
|2006.03.10 09:01
|modify
|25
|1.29
|1.1908
|1.1914
|1.1893
|229
|2006.03.10 09:04
|modify
|25
|1.29
|1.1908
|1.1910
|1.1893
|230
|2006.03.10 09:09
|s/l
|25
|1.29
|1.1910
|1.1910
|1.1893
|-25.80
|9618.82
|231
|2006.03.14 04:00
|buy
|26
|1.28
|1.1978
|1.1963
|1.1993
|232
|2006.03.14 04:01
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1964
|1.1993
|233
|2006.03.14 04:01
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1965
|1.1993
|234
|2006.03.14 04:12
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1967
|1.1993
|235
|2006.03.14 04:13
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1968
|1.1993
|236
|2006.03.14 04:18
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1969
|1.1993
|237
|2006.03.14 04:18
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1971
|1.1993
|238
|2006.03.14 04:18
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1972
|1.1993
|239
|2006.03.14 04:18
|modify
|26
|1.28
|1.1978
|1.1973
|1.1993
|240
|2006.03.14 04:40
|s/l
|26
|1.28
|1.1973
|1.1973
|1.1993
|-64.00
|9554.82
|241
|2006.03.14 06:00
|sell
|27
|1.27
|1.1954
|1.1969
|1.1939
|242
|2006.03.14 06:00
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1967
|1.1939
|243
|2006.03.14 06:05
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1966
|1.1939
|244
|2006.03.14 06:05
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1965
|1.1939
|245
|2006.03.14 06:05
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1964
|1.1939
|246
|2006.03.14 06:05
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1963
|1.1939
|247
|2006.03.14 06:05
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1962
|1.1939
|248
|2006.03.14 06:08
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1961
|1.1939
|249
|2006.03.14 06:09
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1959
|1.1939
|250
|2006.03.14 06:10
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1958
|1.1939
|251
|2006.03.14 06:12
|modify
|27
|1.27
|1.1954
|1.1957
|1.1939
|252
|2006.03.14 06:27
|s/l
|27
|1.27
|1.1957
|1.1957
|1.1939
|-38.10
|9516.72
|253
|2006.03.14 10:00
|buy
|28
|1.27
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|254
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1974
|1.2003
|255
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1975
|1.2003
|256
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1976
|1.2003
|257
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1977
|1.2003
|258
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1978
|1.2003
|259
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1979
|1.2003
|260
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1980
|1.2003
|261
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1981
|1.2003
|262
|2006.03.14 10:00
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1982
|1.2003
|263
|2006.03.14 10:01
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1983
|1.2003
|264
|2006.03.14 10:01
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1984
|1.2003
|265
|2006.03.14 10:01
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1985
|1.2003
|266
|2006.03.14 10:03
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1986
|1.2003
|267
|2006.03.14 10:03
|modify
|28
|1.27
|1.1988
|1.1987
|1.2003
|268
|2006.03.14 10:03
|t/p
|28
|1.27
|1.2003
|1.1987
|1.2003
|190.50
|9707.22
|269
|2006.03.17 05:00
|buy
|29
|1.29
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|270
|2006.03.17 05:03
|s/l
|29
|1.29
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-193.50
|9513.72
|271
|2006.03.17 12:00
|buy
|30
|1.27
|1.2200
|1.2185
|1.2215
|272
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2186
|1.2215
|273
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2187
|1.2215
|274
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2188
|1.2215
|275
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2189
|1.2215
|276
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2190
|1.2215
|277
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2192
|1.2215
|278
|2006.03.17 12:08
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2193
|1.2215
|279
|2006.03.17 12:09
|modify
|30
|1.27
|1.2200
|1.2194
|1.2215
|280
|2006.03.17 12:13
|s/l
|30
|1.27
|1.2194
|1.2194
|1.2215
|-76.20
|9437.52
|281
|2006.03.21 10:00
|sell
|31
|1.26
|1.2118
|1.2133
|1.2103
|282
|2006.03.21 10:02
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2132
|1.2103
|283
|2006.03.21 10:04
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2131
|1.2103
|284
|2006.03.21 10:05
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2130
|1.2103
|285
|2006.03.21 10:06
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2129
|1.2103
|286
|2006.03.21 10:07
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2128
|1.2103
|287
|2006.03.21 10:07
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2127
|1.2103
|288
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2126
|1.2103
|289
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2125
|1.2103
|290
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2124
|1.2103
|291
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2123
|1.2103
|292
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2122
|1.2103
|293
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2121
|1.2103
|294
|2006.03.21 10:08
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2120
|1.2103
|295
|2006.03.21 10:09
|modify
|31
|1.26
|1.2118
|1.2119
|1.2103
|296
|2006.03.21 10:10
|t/p
|31
|1.26
|1.2103
|1.2119
|1.2103
|189.00
|9626.52
|297
|2006.03.27 00:00
|buy
|32
|1.28
|1.2050
|1.2035
|1.2065
|298
|2006.03.27 00:03
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2036
|1.2065
|299
|2006.03.27 00:04
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2037
|1.2065
|300
|2006.03.27 00:12
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2038
|1.2065
|301
|2006.03.27 00:47
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2039
|1.2065
|302
|2006.03.27 00:52
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2040
|1.2065
|303
|2006.03.27 00:54
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2041
|1.2065
|304
|2006.03.27 00:56
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2042
|1.2065
|305
|2006.03.27 01:04
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2043
|1.2065
|306
|2006.03.27 01:11
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2044
|1.2065
|307
|2006.03.27 01:12
|modify
|32
|1.28
|1.2050
|1.2049
|1.2065
|308
|2006.03.27 01:35
|s/l
|32
|1.28
|1.2049
|1.2049
|1.2065
|-12.80
|9613.72
|309
|2006.03.29 04:00
|sell
|33
|1.28
|1.1984
|1.1999
|1.1969
|310
|2006.03.29 04:16
|s/l
|33
|1.28
|1.1999
|1.1999
|1.1969
|-192.00
|9421.72
|311
|2006.04.04 03:00
|sell
|34
|1.26
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|312
|2006.04.04 03:00
|modify
|34
|1.26
|1.2125
|1.2139
|1.2110
|313
|2006.04.04 03:00
|modify
|34
|1.26
|1.2125
|1.2138
|1.2110
|314
|2006.04.04 03:00
|modify
|34
|1.26
|1.2125
|1.2137
|1.2110
|315
|2006.04.04 03:09
|s/l
|34
|1.26
|1.2137
|1.2137
|1.2110
|-151.20
|9270.52
|316
|2006.04.04 04:00
|buy
|35
|1.24
|1.2165
|1.2150
|1.2180
|317
|2006.04.04 04:00
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2151
|1.2180
|318
|2006.04.04 04:00
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2152
|1.2180
|319
|2006.04.04 04:00
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2153
|1.2180
|320
|2006.04.04 04:00
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2154
|1.2180
|321
|2006.04.04 04:00
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2155
|1.2180
|322
|2006.04.04 04:01
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2156
|1.2180
|323
|2006.04.04 04:02
|modify
|35
|1.24
|1.2165
|1.2158
|1.2180
|324
|2006.04.04 04:07
|s/l
|35
|1.24
|1.2158
|1.2158
|1.2180
|-86.80
|9183.72
|325
|2006.04.04 23:00
|buy
|36
|1.22
|1.2267
|1.2252
|1.2282
|326
|2006.04.04 23:02
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2253
|1.2282
|327
|2006.04.04 23:05
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2254
|1.2282
|328
|2006.04.04 23:06
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2256
|1.2282
|329
|2006.04.04 23:06
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2257
|1.2282
|330
|2006.04.04 23:08
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2258
|1.2282
|331
|2006.04.04 23:08
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2259
|1.2282
|332
|2006.04.04 23:13
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2260
|1.2282
|333
|2006.04.04 23:13
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2261
|1.2282
|334
|2006.04.04 23:18
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2262
|1.2282
|335
|2006.04.04 23:22
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2263
|1.2282
|336
|2006.04.04 23:24
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2264
|1.2282
|337
|2006.04.04 23:24
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2265
|1.2282
|338
|2006.04.05 00:50
|modify
|36
|1.22
|1.2267
|1.2266
|1.2282
|339
|2006.04.05 00:51
|t/p
|36
|1.22
|1.2282
|1.2266
|1.2282
|175.43
|9359.15
|340
|2006.04.05 09:00
|buy
|37
|1.25
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|341
|2006.04.05 09:07
|s/l
|37
|1.25
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-187.50
|9171.65
|342
|2006.04.06 09:00
|sell
|38
|1.22
|1.2244
|1.2259
|1.2229
|343
|2006.04.06 09:00
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2256
|1.2229
|344
|2006.04.06 09:00
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2255
|1.2229
|345
|2006.04.06 09:02
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2254
|1.2229
|346
|2006.04.06 09:04
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2253
|1.2229
|347
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2252
|1.2229
|348
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2251
|1.2229
|349
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2250
|1.2229
|350
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2249
|1.2229
|351
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2248
|1.2229
|352
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2247
|1.2229
|353
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2246
|1.2229
|354
|2006.04.06 09:05
|modify
|38
|1.22
|1.2244
|1.2245
|1.2229
|355
|2006.04.06 09:05
|t/p
|38
|1.22
|1.2229
|1.2245
|1.2229
|183.00
|9354.65
|356
|2006.04.11 01:00
|buy
|39
|1.25
|1.2122
|1.2107
|1.2137
|357
|2006.04.11 01:32
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2108
|1.2137
|358
|2006.04.11 01:33
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2109
|1.2137
|359
|2006.04.11 01:33
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2110
|1.2137
|360
|2006.04.11 01:33
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2111
|1.2137
|361
|2006.04.11 01:33
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2112
|1.2137
|362
|2006.04.11 01:34
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2113
|1.2137
|363
|2006.04.11 01:34
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2114
|1.2137
|364
|2006.04.11 01:41
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2115
|1.2137
|365
|2006.04.11 01:42
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2116
|1.2137
|366
|2006.04.11 01:58
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2117
|1.2137
|367
|2006.04.11 02:05
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2118
|1.2137
|368
|2006.04.11 02:05
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2119
|1.2137
|369
|2006.04.11 02:05
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2120
|1.2137
|370
|2006.04.11 02:05
|modify
|39
|1.25
|1.2122
|1.2121
|1.2137
|371
|2006.04.11 02:05
|t/p
|39
|1.25
|1.2137
|1.2121
|1.2137
|187.50
|9542.15
|372
|2006.04.13 03:00
|buy
|40
|1.27
|1.2118
|1.2103
|1.2133
|373
|2006.04.13 03:00
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2104
|1.2133
|374
|2006.04.13 03:01
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2105
|1.2133
|375
|2006.04.13 03:01
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2106
|1.2133
|376
|2006.04.13 03:01
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2107
|1.2133
|377
|2006.04.13 03:02
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2108
|1.2133
|378
|2006.04.13 03:02
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2109
|1.2133
|379
|2006.04.13 03:02
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2110
|1.2133
|380
|2006.04.13 03:02
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2111
|1.2133
|381
|2006.04.13 03:03
|modify
|40
|1.27
|1.2118
|1.2112
|1.2133
|382
|2006.04.13 03:04
|t/p
|40
|1.27
|1.2133
|1.2112
|1.2133
|190.50
|9732.65
|383
|2006.04.14 04:00
|sell
|41
|1.30
|1.2104
|1.2119
|1.2089
|384
|2006.04.14 04:00
|modify
|41
|1.30
|1.2104
|1.2117
|1.2089
|385
|2006.04.14 04:14
|modify
|41
|1.30
|1.2104
|1.2116
|1.2089
|386
|2006.04.14 04:24
|modify
|41
|1.30
|1.2104
|1.2113
|1.2089
|387
|2006.04.14 04:30
|modify
|41
|1.30
|1.2104
|1.2112
|1.2089
|388
|2006.04.14 04:30
|modify
|41
|1.30
|1.2104
|1.2111
|1.2089
|389
|2006.04.14 04:34
|s/l
|41
|1.30
|1.2111
|1.2111
|1.2089
|-91.00
|9641.65
|390
|2006.04.19 06:00
|sell
|42
|1.29
|1.2348
|1.2363
|1.2333
|391
|2006.04.19 06:00
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2362
|1.2333
|392
|2006.04.19 06:01
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2360
|1.2333
|393
|2006.04.19 06:01
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2359
|1.2333
|394
|2006.04.19 06:01
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2358
|1.2333
|395
|2006.04.19 06:01
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2357
|1.2333
|396
|2006.04.19 06:01
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2356
|1.2333
|397
|2006.04.19 06:01
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2355
|1.2333
|398
|2006.04.19 06:02
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2354
|1.2333
|399
|2006.04.19 06:02
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2353
|1.2333
|400
|2006.04.19 06:02
|modify
|42
|1.29
|1.2348
|1.2352
|1.2333
|401
|2006.04.19 06:29
|s/l
|42
|1.29
|1.2352
|1.2352
|1.2333
|-51.60
|9590.05
|402
|2006.04.19 13:00
|buy
|43
|1.28
|1.2381
|1.2366
|1.2396
|403
|2006.04.19 13:00
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2367
|1.2396
|404
|2006.04.19 13:00
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2368
|1.2396
|405
|2006.04.19 13:01
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2369
|1.2396
|406
|2006.04.19 13:01
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2370
|1.2396
|407
|2006.04.19 13:17
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2371
|1.2396
|408
|2006.04.19 13:18
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2372
|1.2396
|409
|2006.04.19 13:19
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2373
|1.2396
|410
|2006.04.19 13:19
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2374
|1.2396
|411
|2006.04.19 13:19
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2375
|1.2396
|412
|2006.04.19 13:27
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2376
|1.2396
|413
|2006.04.19 14:05
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2377
|1.2396
|414
|2006.04.19 14:05
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2378
|1.2396
|415
|2006.04.19 14:09
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2379
|1.2396
|416
|2006.04.19 14:09
|modify
|43
|1.28
|1.2381
|1.2380
|1.2396
|417
|2006.04.19 14:09
|t/p
|43
|1.28
|1.2396
|1.2380
|1.2396
|192.00
|9782.05
|418
|2006.04.21 05:00
|buy
|44
|1.30
|1.2327
|1.2312
|1.2342
|419
|2006.04.21 05:00
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2313
|1.2342
|420
|2006.04.21 05:01
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2314
|1.2342
|421
|2006.04.21 05:01
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2315
|1.2342
|422
|2006.04.21 05:07
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2316
|1.2342
|423
|2006.04.21 05:09
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2317
|1.2342
|424
|2006.04.21 05:09
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2318
|1.2342
|425
|2006.04.21 05:09
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2320
|1.2342
|426
|2006.04.21 05:09
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2321
|1.2342
|427
|2006.04.21 05:10
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2322
|1.2342
|428
|2006.04.21 05:10
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2323
|1.2342
|429
|2006.04.21 05:21
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2324
|1.2342
|430
|2006.04.21 05:21
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2325
|1.2342
|431
|2006.04.21 05:22
|modify
|44
|1.30
|1.2327
|1.2326
|1.2342
|432
|2006.04.21 05:25
|t/p
|44
|1.30
|1.2342
|1.2326
|1.2342
|195.00
|9977.05
|433
|2006.04.24 03:00
|buy
|45
|1.33
|1.2388
|1.2373
|1.2403
|434
|2006.04.24 03:00
|modify
|45
|1.33
|1.2388
|1.2374
|1.2403
|435
|2006.04.24 03:13
|s/l
|45
|1.33
|1.2374
|1.2374
|1.2403
|-186.20
|9790.85
|436
|2006.04.27 04:00
|sell
|46
|1.31
|1.2432
|1.2447
|1.2417
|437
|2006.04.27 04:10
|s/l
|46
|1.31
|1.2447
|1.2447
|1.2417
|-196.50
|9594.35
|438
|2006.04.27 11:00
|buy
|47
|1.28
|1.2543
|1.2528
|1.2558
|439
|2006.04.27 11:00
|modify
|47
|1.28
|1.2543
|1.2529
|1.2558
|440
|2006.04.27 11:01
|modify
|47
|1.28
|1.2543
|1.2530
|1.2558
|441
|2006.04.27 11:01
|modify
|47
|1.28
|1.2543
|1.2531
|1.2558
|442
|2006.04.27 11:06
|s/l
|47
|1.28
|1.2531
|1.2531
|1.2558
|-153.60
|9440.75
|443
|2006.04.28 03:00
|buy
|48
|1.26
|1.2542
|1.2527
|1.2557
|444
|2006.04.28 03:17
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2528
|1.2557
|445
|2006.04.28 03:18
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2529
|1.2557
|446
|2006.04.28 03:19
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2530
|1.2557
|447
|2006.04.28 03:19
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2531
|1.2557
|448
|2006.04.28 03:19
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2533
|1.2557
|449
|2006.04.28 03:19
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2534
|1.2557
|450
|2006.04.28 03:19
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2535
|1.2557
|451
|2006.04.28 03:21
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2536
|1.2557
|452
|2006.04.28 03:33
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2537
|1.2557
|453
|2006.04.28 03:50
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2538
|1.2557
|454
|2006.04.28 03:51
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2539
|1.2557
|455
|2006.04.28 03:51
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2540
|1.2557
|456
|2006.04.28 03:51
|modify
|48
|1.26
|1.2542
|1.2541
|1.2557
|457
|2006.04.28 03:51
|t/p
|48
|1.26
|1.2557
|1.2541
|1.2557
|189.00
|9629.75
|458
|2006.05.01 09:00
|buy
|49
|1.28
|1.2673
|1.2658
|1.2688
|459
|2006.05.01 09:01
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2659
|1.2688
|460
|2006.05.01 09:01
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2660
|1.2688
|461
|2006.05.01 09:03
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2661
|1.2688
|462
|2006.05.01 09:04
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2662
|1.2688
|463
|2006.05.01 09:04
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2663
|1.2688
|464
|2006.05.01 09:04
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2664
|1.2688
|465
|2006.05.01 09:04
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2665
|1.2688
|466
|2006.05.01 09:08
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2666
|1.2688
|467
|2006.05.01 09:08
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2667
|1.2688
|468
|2006.05.01 09:08
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2669
|1.2688
|469
|2006.05.01 09:08
|modify
|49
|1.28
|1.2673
|1.2671
|1.2688
|470
|2006.05.01 09:09
|t/p
|49
|1.28
|1.2688
|1.2671
|1.2688
|192.00
|9821.75
|471
|2006.05.01 12:00
|sell
|50
|1.31
|1.2607
|1.2622
|1.2592
|472
|2006.05.01 12:01
|modify
|50
|1.31
|1.2607
|1.2621
|1.2592
|473
|2006.05.01 12:01
|modify
|50
|1.31
|1.2607
|1.2620
|1.2592
|474
|2006.05.01 12:09
|s/l
|50
|1.31
|1.2620
|1.2620
|1.2592
|-170.30
|9651.45
|475
|2006.05.02 04:00
|buy
|51
|1.29
|1.2595
|1.2580
|1.2610
|476
|2006.05.02 04:00
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2581
|1.2610
|477
|2006.05.02 04:00
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2582
|1.2610
|478
|2006.05.02 04:01
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2583
|1.2610
|479
|2006.05.02 04:11
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2584
|1.2610
|480
|2006.05.02 04:11
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2585
|1.2610
|481
|2006.05.02 04:11
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2586
|1.2610
|482
|2006.05.02 04:11
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2587
|1.2610
|483
|2006.05.02 04:14
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2588
|1.2610
|484
|2006.05.02 04:14
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2589
|1.2610
|485
|2006.05.02 04:31
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2590
|1.2610
|486
|2006.05.02 04:31
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2591
|1.2610
|487
|2006.05.02 04:31
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2592
|1.2610
|488
|2006.05.02 04:31
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2593
|1.2610
|489
|2006.05.02 04:32
|modify
|51
|1.29
|1.2595
|1.2594
|1.2610
|490
|2006.05.02 04:36
|t/p
|51
|1.29
|1.2610
|1.2594
|1.2610
|193.50
|9844.95
|491
|2006.05.05 03:00
|sell
|52
|1.31
|1.2684
|1.2699
|1.2669
|492
|2006.05.05 03:00
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2698
|1.2669
|493
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2697
|1.2669
|494
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2696
|1.2669
|495
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2695
|1.2669
|496
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2694
|1.2669
|497
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2693
|1.2669
|498
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2692
|1.2669
|499
|2006.05.05 03:03
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2691
|1.2669
|500
|2006.05.05 03:04
|modify
|52
|1.31
|1.2684
|1.2690
|1.2669
|501
|2006.05.05 03:28
|s/l
|52
|1.31
|1.2690
|1.2690
|1.2669
|-78.60
|9766.35
|502
|2006.05.05 09:00
|buy
|53
|1.30
|1.2746
|1.2731
|1.2761
|503
|2006.05.05 09:00
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2732
|1.2761
|504
|2006.05.05 09:03
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2734
|1.2761
|505
|2006.05.05 09:04
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2735
|1.2761
|506
|2006.05.05 09:04
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2736
|1.2761
|507
|2006.05.05 09:05
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2737
|1.2761
|508
|2006.05.05 09:07
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2738
|1.2761
|509
|2006.05.05 09:07
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2739
|1.2761
|510
|2006.05.05 09:08
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2740
|1.2761
|511
|2006.05.05 09:08
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2741
|1.2761
|512
|2006.05.05 09:08
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2742
|1.2761
|513
|2006.05.05 09:08
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2743
|1.2761
|514
|2006.05.05 09:08
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2744
|1.2761
|515
|2006.05.05 09:10
|modify
|53
|1.30
|1.2746
|1.2745
|1.2761
|516
|2006.05.05 09:10
|t/p
|53
|1.30
|1.2761
|1.2745
|1.2761
|195.00
|9961.35
|517
|2006.05.08 10:00
|sell
|54
|1.33
|1.2711
|1.2726
|1.2696
|518
|2006.05.08 10:02
|s/l
|54
|1.33
|1.2726
|1.2726
|1.2696
|-199.50
|9761.85
|519
|2006.05.10 15:00
|buy
|55
|1.30
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|520
|2006.05.10 15:08
|modify
|55
|1.30
|1.2813
|1.2800
|1.2828
|521
|2006.05.10 15:08
|modify
|55
|1.30
|1.2813
|1.2801
|1.2828
|522
|2006.05.10 15:08
|modify
|55
|1.30
|1.2813
|1.2802
|1.2828
|523
|2006.05.10 15:08
|modify
|55
|1.30
|1.2813
|1.2803
|1.2828
|524
|2006.05.10 15:12
|s/l
|55
|1.30
|1.2803
|1.2803
|1.2828
|-130.00
|9631.85
|525
|2006.05.11 09:00
|buy
|56
|1.28
|1.2744
|1.2729
|1.2759
|526
|2006.05.11 09:05
|modify
|56
|1.28
|1.2744
|1.2730
|1.2759
|527
|2006.05.11 09:10
|modify
|56
|1.28
|1.2744
|1.2731
|1.2759
|528
|2006.05.11 09:14
|modify
|56
|1.28
|1.2744
|1.2734
|1.2759
|529
|2006.05.11 09:15
|modify
|56
|1.28
|1.2744
|1.2739
|1.2759
|530
|2006.05.11 09:18
|s/l
|56
|1.28
|1.2739
|1.2739
|1.2759
|-64.00
|9567.85
|531
|2006.05.16 06:00
|sell
|57
|1.28
|1.2810
|1.2825
|1.2795
|532
|2006.05.16 06:20
|modify
|57
|1.28
|1.2810
|1.2824
|1.2795
|533
|2006.05.16 06:22
|modify
|57
|1.28
|1.2810
|1.2823
|1.2795
|534
|2006.05.16 06:22
|modify
|57
|1.28
|1.2810
|1.2822
|1.2795
|535
|2006.05.16 06:22
|modify
|57
|1.28
|1.2810
|1.2821
|1.2795
|536
|2006.05.16 06:22
|modify
|57
|1.28
|1.2810
|1.2820
|1.2795
|537
|2006.05.16 06:29
|modify
|57
|1.28
|1.2810
|1.2819
|1.2795
|538
|2006.05.16 06:46
|s/l
|57
|1.28
|1.2819
|1.2819
|1.2795
|-115.20
|9452.65
|539
|2006.05.16 09:00
|buy
|58
|1.26
|1.2857
|1.2842
|1.2872
|540
|2006.05.16 09:00
|modify
|58
|1.26
|1.2857
|1.2843
|1.2872
|541
|2006.05.16 09:00
|modify
|58
|1.26
|1.2857
|1.2844
|1.2872
|542
|2006.05.16 09:11
|s/l
|58
|1.26
|1.2844
|1.2844
|1.2872
|-163.80
|9288.85
|543
|2006.05.17 10:00
|sell
|59
|1.24
|1.2837
|1.2852
|1.2822
|544
|2006.05.17 10:00
|modify
|59
|1.24
|1.2837
|1.2849
|1.2822
|545
|2006.05.17 10:00
|modify
|59
|1.24
|1.2837
|1.2848
|1.2822
|546
|2006.05.17 10:01
|s/l
|59
|1.24
|1.2848
|1.2848
|1.2822
|-136.40
|9152.45
|547
|2006.05.18 04:00
|buy
|60
|1.22
|1.2773
|1.2758
|1.2788
|548
|2006.05.18 04:07
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2759
|1.2788
|549
|2006.05.18 04:08
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2760
|1.2788
|550
|2006.05.18 04:08
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2761
|1.2788
|551
|2006.05.18 04:08
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2762
|1.2788
|552
|2006.05.18 04:08
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2763
|1.2788
|553
|2006.05.18 04:09
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2764
|1.2788
|554
|2006.05.18 04:09
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2765
|1.2788
|555
|2006.05.18 04:09
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2766
|1.2788
|556
|2006.05.18 04:19
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2767
|1.2788
|557
|2006.05.18 04:19
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2768
|1.2788
|558
|2006.05.18 04:19
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2769
|1.2788
|559
|2006.05.18 04:26
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2770
|1.2788
|560
|2006.05.18 04:26
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2771
|1.2788
|561
|2006.05.18 04:26
|modify
|60
|1.22
|1.2773
|1.2772
|1.2788
|562
|2006.05.18 04:26
|t/p
|60
|1.22
|1.2788
|1.2772
|1.2788
|183.00
|9335.45
|563
|2006.05.24 11:00
|sell
|61
|1.24
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|564
|2006.05.24 11:00
|modify
|61
|1.24
|1.2764
|1.2778
|1.2749
|565
|2006.05.24 11:03
|s/l
|61
|1.24
|1.2778
|1.2778
|1.2749
|-173.60
|9161.85
|566
|2006.05.25 15:00
|buy
|62
|1.22
|1.2812
|1.2797
|1.2827
|567
|2006.05.25 15:16
|s/l
|62
|1.22
|1.2797
|1.2797
|1.2827
|-183.00
|8978.85
|568
|2006.05.26 10:00
|sell
|63
|1.20
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|569
|2006.05.26 10:05
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2751
|1.2722
|570
|2006.05.26 10:14
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2750
|1.2722
|571
|2006.05.26 10:14
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2749
|1.2722
|572
|2006.05.26 10:14
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2748
|1.2722
|573
|2006.05.26 10:16
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2747
|1.2722
|574
|2006.05.26 10:16
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2746
|1.2722
|575
|2006.05.26 10:16
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2745
|1.2722
|576
|2006.05.26 10:16
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2744
|1.2722
|577
|2006.05.26 10:16
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2743
|1.2722
|578
|2006.05.26 10:16
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2742
|1.2722
|579
|2006.05.26 10:18
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2741
|1.2722
|580
|2006.05.26 10:18
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2740
|1.2722
|581
|2006.05.26 10:18
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2739
|1.2722
|582
|2006.05.26 10:18
|modify
|63
|1.20
|1.2737
|1.2738
|1.2722
|583
|2006.05.26 10:18
|t/p
|63
|1.20
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|180.00
|9158.85
|584
|2006.05.29 04:00
|buy
|64
|1.22
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|585
|2006.05.29 04:00
|modify
|64
|1.22
|1.2756
|1.2742
|1.2771
|586
|2006.05.29 04:00
|modify
|64
|1.22
|1.2756
|1.2743
|1.2771
|587
|2006.05.29 04:32
|s/l
|64
|1.22
|1.2743
|1.2743
|1.2771
|-158.60
|9000.25
|588
|2006.05.29 12:00
|sell
|65
|1.20
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|589
|2006.05.29 12:10
|modify
|65
|1.20
|1.2738
|1.2752
|1.2723
|590
|2006.05.29 12:11
|modify
|65
|1.20
|1.2738
|1.2751
|1.2723
|591
|2006.05.29 12:12
|modify
|65
|1.20
|1.2738
|1.2750
|1.2723
|592
|2006.05.29 12:16
|modify
|65
|1.20
|1.2738
|1.2749
|1.2723
|593
|2006.05.29 12:34
|s/l
|65
|1.20
|1.2749
|1.2749
|1.2723
|-132.00
|8868.25
|594
|2006.06.01 11:00
|buy
|66
|1.18
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|595
|2006.06.01 11:03
|s/l
|66
|1.18
|1.2806
|1.2806
|1.2836
|-177.00
|8691.25
|596
|2006.06.05 15:00
|sell
|67
|1.16
|1.2921
|1.2936
|1.2906
|597
|2006.06.05 15:05
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2934
|1.2906
|598
|2006.06.05 15:05
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2932
|1.2906
|599
|2006.06.05 15:47
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2931
|1.2906
|600
|2006.06.05 15:59
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2929
|1.2906
|601
|2006.06.05 15:59
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2928
|1.2906
|602
|2006.06.05 15:59
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2927
|1.2906
|603
|2006.06.05 16:02
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2926
|1.2906
|604
|2006.06.05 16:03
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2925
|1.2906
|605
|2006.06.05 16:16
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2924
|1.2906
|606
|2006.06.05 16:28
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2923
|1.2906
|607
|2006.06.05 16:29
|modify
|67
|1.16
|1.2921
|1.2922
|1.2906
|608
|2006.06.05 16:30
|t/p
|67
|1.16
|1.2906
|1.2922
|1.2906
|174.00
|8865.25
|609
|2006.06.06 03:00
|buy
|68
|1.18
|1.2928
|1.2913
|1.2943
|610
|2006.06.06 03:00
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2914
|1.2943
|611
|2006.06.06 03:00
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2915
|1.2943
|612
|2006.06.06 03:00
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2916
|1.2943
|613
|2006.06.06 03:01
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2917
|1.2943
|614
|2006.06.06 03:01
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2918
|1.2943
|615
|2006.06.06 03:01
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2919
|1.2943
|616
|2006.06.06 03:02
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2920
|1.2943
|617
|2006.06.06 03:03
|modify
|68
|1.18
|1.2928
|1.2922
|1.2943
|618
|2006.06.06 03:18
|s/l
|68
|1.18
|1.2922
|1.2922
|1.2943
|-70.80
|8794.45
|619
|2006.06.06 18:00
|sell
|69
|1.17
|1.2827
|1.2842
|1.2812
|620
|2006.06.06 18:00
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2841
|1.2812
|621
|2006.06.06 18:00
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2840
|1.2812
|622
|2006.06.06 18:01
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2839
|1.2812
|623
|2006.06.06 18:04
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2837
|1.2812
|624
|2006.06.06 18:06
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2836
|1.2812
|625
|2006.06.06 18:17
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2835
|1.2812
|626
|2006.06.06 18:20
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2834
|1.2812
|627
|2006.06.06 18:20
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2832
|1.2812
|628
|2006.06.06 18:20
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2831
|1.2812
|629
|2006.06.06 18:21
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2830
|1.2812
|630
|2006.06.06 18:21
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2829
|1.2812
|631
|2006.06.06 18:24
|modify
|69
|1.17
|1.2827
|1.2828
|1.2812
|632
|2006.06.06 18:24
|t/p
|69
|1.17
|1.2812
|1.2828
|1.2812
|175.50
|8969.95
|633
|2006.06.09 09:00
|sell
|70
|1.20
|1.2606
|1.2621
|1.2591
|634
|2006.06.09 09:00
|modify
|70
|1.20
|1.2606
|1.2620
|1.2591
|635
|2006.06.09 09:00
|modify
|70
|1.20
|1.2606
|1.2619
|1.2591
|636
|2006.06.09 09:04
|s/l
|70
|1.20
|1.2619
|1.2619
|1.2591
|-156.00
|8813.95
|637
|2006.06.09 11:00
|buy
|71
|1.18
|1.2649
|1.2634
|1.2664
|638
|2006.06.09 11:09
|s/l
|71
|1.18
|1.2634
|1.2634
|1.2664
|-177.00
|8636.95
|639
|2006.06.12 05:00
|sell
|72
|1.15
|1.2620
|1.2635
|1.2605
|640
|2006.06.12 05:16
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2634
|1.2605
|641
|2006.06.12 05:16
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2633
|1.2605
|642
|2006.06.12 05:16
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2632
|1.2605
|643
|2006.06.12 05:21
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2631
|1.2605
|644
|2006.06.12 05:21
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2630
|1.2605
|645
|2006.06.12 05:21
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2629
|1.2605
|646
|2006.06.12 05:21
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2628
|1.2605
|647
|2006.06.12 05:22
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2627
|1.2605
|648
|2006.06.12 05:22
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2626
|1.2605
|649
|2006.06.12 05:24
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2625
|1.2605
|650
|2006.06.12 05:38
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2624
|1.2605
|651
|2006.06.12 05:38
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2623
|1.2605
|652
|2006.06.12 05:39
|modify
|72
|1.15
|1.2620
|1.2622
|1.2605
|653
|2006.06.12 05:39
|t/p
|72
|1.15
|1.2605
|1.2622
|1.2605
|172.50
|8809.45
|654
|2006.06.13 09:00
|sell
|73
|1.17
|1.2572
|1.2587
|1.2557
|655
|2006.06.13 09:03
|s/l
|73
|1.17
|1.2587
|1.2587
|1.2557
|-175.50
|8633.95
|656
|2006.06.13 10:00
|buy
|74
|1.15
|1.2606
|1.2591
|1.2621
|657
|2006.06.13 10:00
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2592
|1.2621
|658
|2006.06.13 10:00
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2593
|1.2621
|659
|2006.06.13 10:00
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2594
|1.2621
|660
|2006.06.13 10:02
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2595
|1.2621
|661
|2006.06.13 10:02
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2596
|1.2621
|662
|2006.06.13 10:03
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2597
|1.2621
|663
|2006.06.13 10:03
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2598
|1.2621
|664
|2006.06.13 10:03
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2600
|1.2621
|665
|2006.06.13 10:03
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2601
|1.2621
|666
|2006.06.13 10:03
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2602
|1.2621
|667
|2006.06.13 10:03
|modify
|74
|1.15
|1.2606
|1.2603
|1.2621
|668
|2006.06.13 10:04
|t/p
|74
|1.15
|1.2621
|1.2603
|1.2621
|172.50
|8806.45
|669
|2006.06.14 09:00
|sell
|75
|1.17
|1.2540
|1.2555
|1.2525
|670
|2006.06.14 09:00
|modify
|75
|1.17
|1.2540
|1.2554
|1.2525
|671
|2006.06.14 09:01
|modify
|75
|1.17
|1.2540
|1.2553
|1.2525
|672
|2006.06.14 09:01
|modify
|75
|1.17
|1.2540
|1.2552
|1.2525
|673
|2006.06.14 09:01
|modify
|75
|1.17
|1.2540
|1.2551
|1.2525
|674
|2006.06.14 09:02
|s/l
|75
|1.17
|1.2551
|1.2551
|1.2525
|-128.70
|8677.75
|675
|2006.06.14 10:00
|buy
|76
|1.16
|1.2627
|1.2612
|1.2642
|676
|2006.06.14 10:00
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2613
|1.2642
|677
|2006.06.14 10:00
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2616
|1.2642
|678
|2006.06.14 10:01
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2617
|1.2642
|679
|2006.06.14 10:03
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2618
|1.2642
|680
|2006.06.14 10:05
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2619
|1.2642
|681
|2006.06.14 10:05
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2620
|1.2642
|682
|2006.06.14 10:05
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2621
|1.2642
|683
|2006.06.14 10:05
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2622
|1.2642
|684
|2006.06.14 10:06
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2623
|1.2642
|685
|2006.06.14 10:06
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2624
|1.2642
|686
|2006.06.14 10:06
|modify
|76
|1.16
|1.2627
|1.2625
|1.2642
|687
|2006.06.14 10:16
|s/l
|76
|1.16
|1.2625
|1.2625
|1.2642
|-23.20
|8654.55
|688
|2006.06.16 10:00
|sell
|77
|1.15
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|689
|2006.06.16 10:00
|modify
|77
|1.15
|1.2623
|1.2637
|1.2608
|690
|2006.06.16 10:22
|s/l
|77
|1.15
|1.2637
|1.2637
|1.2608
|-161.00
|8493.55
|691
|2006.06.20 02:00
|buy
|78
|1.13
|1.2590
|1.2575
|1.2605
|692
|2006.06.20 02:03
|modify
|78
|1.13
|1.2590
|1.2577
|1.2605
|693
|2006.06.20 02:03
|modify
|78
|1.13
|1.2590
|1.2578
|1.2605
|694
|2006.06.20 02:03
|modify
|78
|1.13
|1.2590
|1.2579
|1.2605
|695
|2006.06.20 02:16
|s/l
|78
|1.13
|1.2579
|1.2579
|1.2605
|-124.30
|8369.25
|696
|2006.06.20 06:00
|sell
|79
|1.12
|1.2556
|1.2571
|1.2541
|697
|2006.06.20 06:02
|modify
|79
|1.12
|1.2556
|1.2570
|1.2541
|698
|2006.06.20 06:03
|modify
|79
|1.12
|1.2556
|1.2569
|1.2541
|699
|2006.06.20 06:03
|modify
|79
|1.12
|1.2556
|1.2568
|1.2541
|700
|2006.06.20 06:03
|modify
|79
|1.12
|1.2556
|1.2567
|1.2541
|701
|2006.06.20 06:09
|s/l
|79
|1.12
|1.2567
|1.2567
|1.2541
|-123.20
|8246.05
|702
|2006.06.23 05:00
|sell
|80
|1.10
|1.2551
|1.2566
|1.2536
|703
|2006.06.23 05:25
|s/l
|80
|1.10
|1.2566
|1.2566
|1.2536
|-165.00
|8081.05
|704
|2006.06.26 14:00
|buy
|81
|1.08
|1.2597
|1.2582
|1.2612
|705
|2006.06.26 14:12
|modify
|81
|1.08
|1.2597
|1.2583
|1.2612
|706
|2006.06.26 14:12
|modify
|81
|1.08
|1.2597
|1.2584
|1.2612
|707
|2006.06.26 14:23
|s/l
|81
|1.08
|1.2584
|1.2584
|1.2612
|-140.40
|7940.65
|708
|2006.06.29 15:00
|buy
|82
|1.06
|1.2668
|1.2653
|1.2683
|709
|2006.06.29 15:01
|s/l
|82
|1.06
|1.2653
|1.2653
|1.2683
|-159.00
|7781.65
|710
|2006.06.30 09:00
|buy
|83
|1.04
|1.2749
|1.2734
|1.2764
|711
|2006.06.30 09:00
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2735
|1.2764
|712
|2006.06.30 09:01
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2736
|1.2764
|713
|2006.06.30 09:01
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2737
|1.2764
|714
|2006.06.30 09:01
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2741
|1.2764
|715
|2006.06.30 09:06
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2743
|1.2764
|716
|2006.06.30 09:07
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2744
|1.2764
|717
|2006.06.30 09:13
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2746
|1.2764
|718
|2006.06.30 09:15
|modify
|83
|1.04
|1.2749
|1.2747
|1.2764
|719
|2006.06.30 09:16
|t/p
|83
|1.04
|1.2764
|1.2747
|1.2764
|156.00
|7937.65
|720
|2006.07.03 07:00
|buy
|84
|1.06
|1.2799
|1.2784
|1.2814
|721
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2785
|1.2814
|722
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2786
|1.2814
|723
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2787
|1.2814
|724
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2788
|1.2814
|725
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2789
|1.2814
|726
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2790
|1.2814
|727
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2791
|1.2814
|728
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2792
|1.2814
|729
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2793
|1.2814
|730
|2006.07.03 07:20
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2795
|1.2814
|731
|2006.07.03 07:22
|modify
|84
|1.06
|1.2799
|1.2796
|1.2814
|732
|2006.07.03 07:31
|s/l
|84
|1.06
|1.2796
|1.2796
|1.2814
|-31.80
|7905.85
|733
|2006.07.03 11:00
|buy
|85
|1.05
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|734
|2006.07.03 11:13
|s/l
|85
|1.05
|1.2791
|1.2791
|1.2821
|-157.50
|7748.35
|735
|2006.07.05 01:00
|buy
|86
|1.03
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|736
|2006.07.05 01:03
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2795
|1.2824
|737
|2006.07.05 01:03
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2796
|1.2824
|738
|2006.07.05 01:06
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2798
|1.2824
|739
|2006.07.05 01:14
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2799
|1.2824
|740
|2006.07.05 01:14
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2800
|1.2824
|741
|2006.07.05 01:14
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2801
|1.2824
|742
|2006.07.05 01:14
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2802
|1.2824
|743
|2006.07.05 01:16
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2804
|1.2824
|744
|2006.07.05 01:28
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2806
|1.2824
|745
|2006.07.05 01:32
|modify
|86
|1.03
|1.2809
|1.2808
|1.2824
|746
|2006.07.05 01:34
|t/p
|86
|1.03
|1.2824
|1.2808
|1.2824
|154.50
|7902.85
|747
|2006.07.05 04:00
|sell
|87
|1.05
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|748
|2006.07.05 04:01
|modify
|87
|1.05
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|749
|2006.07.05 04:02
|modify
|87
|1.05
|1.2757
|1.2770
|1.2742
|750
|2006.07.05 04:02
|modify
|87
|1.05
|1.2757
|1.2769
|1.2742
|751
|2006.07.05 04:02
|modify
|87
|1.05
|1.2757
|1.2768
|1.2742
|752
|2006.07.05 04:13
|s/l
|87
|1.05
|1.2768
|1.2768
|1.2742
|-115.50
|7787.35
|753
|2006.07.05 09:00
|sell
|88
|1.04
|1.2748
|1.2763
|1.2733
|754
|2006.07.05 09:11
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2762
|1.2733
|755
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2761
|1.2733
|756
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2760
|1.2733
|757
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2759
|1.2733
|758
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2758
|1.2733
|759
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2757
|1.2733
|760
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2756
|1.2733
|761
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2755
|1.2733
|762
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2754
|1.2733
|763
|2006.07.05 09:15
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2753
|1.2733
|764
|2006.07.05 09:16
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2752
|1.2733
|765
|2006.07.05 09:22
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2751
|1.2733
|766
|2006.07.05 09:22
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2750
|1.2733
|767
|2006.07.05 09:22
|modify
|88
|1.04
|1.2748
|1.2749
|1.2733
|768
|2006.07.05 09:22
|t/p
|88
|1.04
|1.2733
|1.2749
|1.2733
|156.00
|7943.35
|769
|2006.07.07 04:00
|buy
|89
|1.06
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|770
|2006.07.07 04:04
|modify
|89
|1.06
|1.2782
|1.2770
|1.2797
|771
|2006.07.07 04:48
|s/l
|89
|1.06
|1.2770
|1.2770
|1.2797
|-127.20
|7816.15
|772
|2006.07.10 06:00
|sell
|90
|1.04
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|773
|2006.07.10 06:48
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|774
|2006.07.10 06:48
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2793
|1.2765
|775
|2006.07.10 06:48
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2792
|1.2765
|776
|2006.07.10 06:48
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2791
|1.2765
|777
|2006.07.10 06:48
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2790
|1.2765
|778
|2006.07.10 06:51
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2788
|1.2765
|779
|2006.07.10 06:51
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2787
|1.2765
|780
|2006.07.10 06:51
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2786
|1.2765
|781
|2006.07.10 06:51
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2785
|1.2765
|782
|2006.07.10 06:53
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2784
|1.2765
|783
|2006.07.10 07:03
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2783
|1.2765
|784
|2006.07.10 07:03
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2782
|1.2765
|785
|2006.07.10 07:03
|modify
|90
|1.04
|1.2780
|1.2781
|1.2765
|786
|2006.07.10 07:03
|t/p
|90
|1.04
|1.2765
|1.2781
|1.2765
|156.00
|7972.15
|787
|2006.07.11 05:00
|buy
|91
|1.06
|1.2748
|1.2733
|1.2763
|788
|2006.07.11 05:00
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2734
|1.2763
|789
|2006.07.11 05:00
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2735
|1.2763
|790
|2006.07.11 05:00
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2736
|1.2763
|791
|2006.07.11 05:00
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2737
|1.2763
|792
|2006.07.11 05:00
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2738
|1.2763
|793
|2006.07.11 05:00
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2739
|1.2763
|794
|2006.07.11 05:03
|modify
|91
|1.06
|1.2748
|1.2740
|1.2763
|795
|2006.07.11 05:16
|s/l
|91
|1.06
|1.2740
|1.2740
|1.2763
|-84.80
|7887.35
|796
|2006.07.14 03:00
|sell
|92
|1.05
|1.2660
|1.2675
|1.2645
|797
|2006.07.14 03:02
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2674
|1.2645
|798
|2006.07.14 03:02
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2673
|1.2645
|799
|2006.07.14 03:02
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2672
|1.2645
|800
|2006.07.14 03:02
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2671
|1.2645
|801
|2006.07.14 03:03
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2670
|1.2645
|802
|2006.07.14 03:03
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2669
|1.2645
|803
|2006.07.14 03:03
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2668
|1.2645
|804
|2006.07.14 03:05
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2667
|1.2645
|805
|2006.07.14 03:05
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2666
|1.2645
|806
|2006.07.14 03:05
|modify
|92
|1.05
|1.2660
|1.2665
|1.2645
|807
|2006.07.14 03:14
|s/l
|92
|1.05
|1.2665
|1.2665
|1.2645
|-52.50
|7834.85
|808
|2006.07.18 06:00
|sell
|93
|1.04
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|809
|2006.07.18 06:00
|modify
|93
|1.04
|1.2519
|1.2533
|1.2504
|810
|2006.07.18 06:00
|modify
|93
|1.04
|1.2519
|1.2532
|1.2504
|811
|2006.07.18 06:00
|modify
|93
|1.04
|1.2519
|1.2531
|1.2504
|812
|2006.07.18 06:08
|s/l
|93
|1.04
|1.2531
|1.2531
|1.2504
|-124.80
|7710.05
|813
|2006.07.18 10:00
|sell
|94
|1.03
|1.2520
|1.2535
|1.2505
|814
|2006.07.18 10:00
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2534
|1.2505
|815
|2006.07.18 10:01
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2533
|1.2505
|816
|2006.07.18 10:01
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2532
|1.2505
|817
|2006.07.18 10:01
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2531
|1.2505
|818
|2006.07.18 10:02
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2530
|1.2505
|819
|2006.07.18 10:02
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2529
|1.2505
|820
|2006.07.18 10:02
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2528
|1.2505
|821
|2006.07.18 10:03
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2527
|1.2505
|822
|2006.07.18 10:03
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2526
|1.2505
|823
|2006.07.18 10:03
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2525
|1.2505
|824
|2006.07.18 10:03
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2524
|1.2505
|825
|2006.07.18 10:18
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2523
|1.2505
|826
|2006.07.18 10:18
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2522
|1.2505
|827
|2006.07.18 10:20
|modify
|94
|1.03
|1.2520
|1.2521
|1.2505
|828
|2006.07.18 10:22
|t/p
|94
|1.03
|1.2505
|1.2521
|1.2505
|154.50
|7864.55
|829
|2006.07.19 11:00
|buy
|95
|1.05
|1.2567
|1.2552
|1.2582
|830
|2006.07.19 11:00
|modify
|95
|1.05
|1.2567
|1.2553
|1.2582
|831
|2006.07.19 11:04
|s/l
|95
|1.05
|1.2553
|1.2553
|1.2582
|-147.00
|7717.55
|832
|2006.07.20 07:00
|buy
|96
|1.03
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|833
|2006.07.20 07:00
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2620
|1.2646
|834
|2006.07.20 07:02
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2623
|1.2646
|835
|2006.07.20 07:10
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2624
|1.2646
|836
|2006.07.20 07:10
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2625
|1.2646
|837
|2006.07.20 07:11
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2626
|1.2646
|838
|2006.07.20 07:22
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2627
|1.2646
|839
|2006.07.20 07:22
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2628
|1.2646
|840
|2006.07.20 07:22
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2629
|1.2646
|841
|2006.07.20 07:24
|modify
|96
|1.03
|1.2631
|1.2630
|1.2646
|842
|2006.07.20 07:24
|t/p
|96
|1.03
|1.2646
|1.2630
|1.2646
|154.50
|7872.05
|843
|2006.07.25 11:00
|sell
|97
|1.05
|1.2625
|1.2640
|1.2610
|844
|2006.07.25 11:05
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2639
|1.2610
|845
|2006.07.25 11:06
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2638
|1.2610
|846
|2006.07.25 11:06
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2636
|1.2610
|847
|2006.07.25 11:07
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2635
|1.2610
|848
|2006.07.25 11:08
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2634
|1.2610
|849
|2006.07.25 11:08
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2633
|1.2610
|850
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2632
|1.2610
|851
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2631
|1.2610
|852
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2630
|1.2610
|853
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2629
|1.2610
|854
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2628
|1.2610
|855
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2627
|1.2610
|856
|2006.07.25 11:09
|modify
|97
|1.05
|1.2625
|1.2626
|1.2610
|857
|2006.07.25 11:10
|t/p
|97
|1.05
|1.2610
|1.2626
|1.2610
|157.50
|8029.55
|858
|2006.07.26 05:00
|buy
|98
|1.07
|1.2591
|1.2576
|1.2606
|859
|2006.07.26 05:01
|modify
|98
|1.07
|1.2591
|1.2577
|1.2606
|860
|2006.07.26 05:01
|modify
|98
|1.07
|1.2591
|1.2578
|1.2606
|861
|2006.07.26 05:02
|modify
|98
|1.07
|1.2591
|1.2579
|1.2606
|862
|2006.07.26 05:04
|modify
|98
|1.07
|1.2591
|1.2580
|1.2606
|863
|2006.07.26 05:04
|modify
|98
|1.07
|1.2591
|1.2585
|1.2606
|864
|2006.07.26 05:24
|s/l
|98
|1.07
|1.2585
|1.2585
|1.2606
|-64.20
|7965.35
|865
|2006.07.28 07:00
|sell
|99
|1.06
|1.2671
|1.2686
|1.2656
|866
|2006.07.28 07:03
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2685
|1.2656
|867
|2006.07.28 07:34
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2684
|1.2656
|868
|2006.07.28 07:35
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2683
|1.2656
|869
|2006.07.28 07:36
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2682
|1.2656
|870
|2006.07.28 07:46
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2681
|1.2656
|871
|2006.07.28 07:46
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2680
|1.2656
|872
|2006.07.28 07:46
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2679
|1.2656
|873
|2006.07.28 07:53
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2678
|1.2656
|874
|2006.07.28 07:56
|modify
|99
|1.06
|1.2671
|1.2677
|1.2656
|875
|2006.07.28 08:30
|s/l
|99
|1.06
|1.2677
|1.2677
|1.2656
|-63.60
|7901.75
|876
|2006.07.28 09:00
|buy
|100
|1.05
|1.2727
|1.2712
|1.2742
|877
|2006.07.28 09:01
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2713
|1.2742
|878
|2006.07.28 09:02
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2714
|1.2742
|879
|2006.07.28 09:02
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2715
|1.2742
|880
|2006.07.28 09:02
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2716
|1.2742
|881
|2006.07.28 09:02
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2717
|1.2742
|882
|2006.07.28 09:03
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2718
|1.2742
|883
|2006.07.28 09:03
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2719
|1.2742
|884
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2720
|1.2742
|885
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2721
|1.2742
|886
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2722
|1.2742
|887
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2723
|1.2742
|888
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2724
|1.2742
|889
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2725
|1.2742
|890
|2006.07.28 09:04
|modify
|100
|1.05
|1.2727
|1.2726
|1.2742
|891
|2006.07.28 09:04
|t/p
|100
|1.05
|1.2742
|1.2726
|1.2742
|157.50
|8059.25
|892
|2006.07.31 08:00
|buy
|101
|1.07
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|893
|2006.07.31 08:08
|modify
|101
|1.07
|1.2770
|1.2756
|1.2785
|894
|2006.07.31 08:08
|modify
|101
|1.07
|1.2770
|1.2757
|1.2785
|895
|2006.07.31 08:08
|modify
|101
|1.07
|1.2770
|1.2758
|1.2785
|896
|2006.07.31 08:08
|modify
|101
|1.07
|1.2770
|1.2760
|1.2785
|897
|2006.07.31 08:10
|modify
|101
|1.07
|1.2770
|1.2761
|1.2785
|898
|2006.07.31 08:42
|modify
|101
|1.07
|1.2770
|1.2763
|1.2785
|899
|2006.07.31 08:51
|s/l
|101
|1.07
|1.2763
|1.2763
|1.2785
|-74.90
|7984.35
|900
|2006.08.03 08:00
|buy
|102
|1.06
|1.2785
|1.2770
|1.2800
|901
|2006.08.03 08:01
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2771
|1.2800
|902
|2006.08.03 08:01
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2772
|1.2800
|903
|2006.08.03 08:01
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2773
|1.2800
|904
|2006.08.03 08:02
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2774
|1.2800
|905
|2006.08.03 08:02
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2775
|1.2800
|906
|2006.08.03 08:02
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2776
|1.2800
|907
|2006.08.03 08:02
|modify
|102
|1.06
|1.2785
|1.2777
|1.2800
|908
|2006.08.03 08:15
|s/l
|102
|1.06
|1.2777
|1.2777
|1.2800
|-84.80
|7899.55
|909
|2006.08.04 09:00
|buy
|103
|1.05
|1.2881
|1.2866
|1.2896
|910
|2006.08.04 09:00
|modify
|103
|1.05
|1.2881
|1.2868
|1.2896
|911
|2006.08.04 09:02
|modify
|103
|1.05
|1.2881
|1.2869
|1.2896
|912
|2006.08.04 09:03
|s/l
|103
|1.05
|1.2869
|1.2869
|1.2896
|-126.00
|7773.55
|913
|2006.08.08 15:00
|buy
|104
|1.04
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|914
|2006.08.08 15:01
|modify
|104
|1.04
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|915
|2006.08.08 15:01
|modify
|104
|1.04
|1.2862
|1.2849
|1.2877
|916
|2006.08.08 15:01
|modify
|104
|1.04
|1.2862
|1.2850
|1.2877
|917
|2006.08.08 15:02
|modify
|104
|1.04
|1.2862
|1.2851
|1.2877
|918
|2006.08.08 15:13
|s/l
|104
|1.04
|1.2851
|1.2851
|1.2877
|-114.40
|7659.15
|919
|2006.08.10 05:00
|sell
|105
|1.02
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|920
|2006.08.10 05:26
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2878
|1.2849
|921
|2006.08.10 05:28
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2877
|1.2849
|922
|2006.08.10 05:28
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2876
|1.2849
|923
|2006.08.10 06:03
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2875
|1.2849
|924
|2006.08.10 06:04
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2873
|1.2849
|925
|2006.08.10 06:07
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2872
|1.2849
|926
|2006.08.10 06:37
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2871
|1.2849
|927
|2006.08.10 06:38
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2870
|1.2849
|928
|2006.08.10 06:55
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2868
|1.2849
|929
|2006.08.10 06:58
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2867
|1.2849
|930
|2006.08.10 07:17
|modify
|105
|1.02
|1.2864
|1.2866
|1.2849
|931
|2006.08.10 07:35
|s/l
|105
|1.02
|1.2866
|1.2866
|1.2849
|-20.40
|7638.75
|932
|2006.08.15 09:00
|buy
|106
|1.02
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|933
|2006.08.15 09:00
|s/l
|106
|1.02
|1.2764
|1.2764
|1.2794
|-153.00
|7485.75
|934
|2006.08.16 09:00
|buy
|107
|1.00
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|935
|2006.08.16 09:00
|modify
|107
|1.00
|1.2846
|1.2832
|1.2861
|936
|2006.08.16 09:00
|modify
|107
|1.00
|1.2846
|1.2833
|1.2861
|937
|2006.08.16 09:01
|modify
|107
|1.00
|1.2846
|1.2834
|1.2861
|938
|2006.08.16 09:06
|modify
|107
|1.00
|1.2846
|1.2835
|1.2861
|939
|2006.08.16 09:06
|modify
|107
|1.00
|1.2846
|1.2836
|1.2861
|940
|2006.08.16 09:06
|modify
|107
|1.00
|1.2846
|1.2837
|1.2861
|941
|2006.08.16 09:15
|s/l
|107
|1.00
|1.2837
|1.2837
|1.2861
|-90.00
|7395.75
|942
|2006.08.22 06:00
|sell
|108
|0.99
|1.2841
|1.2856
|1.2826
|943
|2006.08.22 06:00
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2855
|1.2826
|944
|2006.08.22 06:01
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2854
|1.2826
|945
|2006.08.22 06:08
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2853
|1.2826
|946
|2006.08.22 06:10
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2852
|1.2826
|947
|2006.08.22 06:10
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2851
|1.2826
|948
|2006.08.22 06:10
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2850
|1.2826
|949
|2006.08.22 06:10
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2849
|1.2826
|950
|2006.08.22 06:13
|modify
|108
|0.99
|1.2841
|1.2848
|1.2826
|951
|2006.08.22 07:04
|s/l
|108
|0.99
|1.2848
|1.2848
|1.2826
|-69.30
|7326.45
|952
|2006.08.23 11:00
|sell
|109
|0.98
|1.2796
|1.2811
|1.2781
|953
|2006.08.23 11:00
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2810
|1.2781
|954
|2006.08.23 11:01
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2809
|1.2781
|955
|2006.08.23 11:01
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2808
|1.2781
|956
|2006.08.23 11:01
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2807
|1.2781
|957
|2006.08.23 11:01
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2806
|1.2781
|958
|2006.08.23 11:01
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2805
|1.2781
|959
|2006.08.23 11:01
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2804
|1.2781
|960
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2803
|1.2781
|961
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2802
|1.2781
|962
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2801
|1.2781
|963
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2800
|1.2781
|964
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2799
|1.2781
|965
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2798
|1.2781
|966
|2006.08.23 11:02
|modify
|109
|0.98
|1.2796
|1.2797
|1.2781
|967
|2006.08.23 11:02
|t/p
|109
|0.98
|1.2781
|1.2797
|1.2781
|147.00
|7473.45
|968
|2006.08.24 05:00
|buy
|110
|1.00
|1.2838
|1.2823
|1.2853
|969
|2006.08.24 05:14
|s/l
|110
|1.00
|1.2823
|1.2823
|1.2853
|-150.00
|7323.45
|970
|2006.08.29 15:00
|buy
|111
|0.98
|1.2836
|1.2821
|1.2851
|971
|2006.08.29 15:47
|s/l
|111
|0.98
|1.2821
|1.2821
|1.2851
|-147.00
|7176.45
|972
|2006.08.31 03:00
|buy
|112
|0.96
|1.2842
|1.2827
|1.2857
|973
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2828
|1.2857
|974
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2829
|1.2857
|975
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2830
|1.2857
|976
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2831
|1.2857
|977
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2832
|1.2857
|978
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2833
|1.2857
|979
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2834
|1.2857
|980
|2006.08.31 03:21
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2836
|1.2857
|981
|2006.08.31 03:22
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2837
|1.2857
|982
|2006.08.31 03:22
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2838
|1.2857
|983
|2006.08.31 03:22
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2839
|1.2857
|984
|2006.08.31 03:24
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2840
|1.2857
|985
|2006.08.31 03:24
|modify
|112
|0.96
|1.2842
|1.2841
|1.2857
|986
|2006.08.31 03:24
|t/p
|112
|0.96
|1.2857
|1.2841
|1.2857
|144.00
|7320.45
|987
|2006.08.31 11:00
|sell
|113
|0.98
|1.2800
|1.2815
|1.2785
|988
|2006.08.31 11:06
|s/l
|113
|0.98
|1.2815
|1.2815
|1.2785
|-147.00
|7173.45
|989
|2006.09.01 05:00
|buy
|114
|0.96
|1.2826
|1.2811
|1.2841
|990
|2006.09.01 06:12
|s/l
|114
|0.96
|1.2811
|1.2811
|1.2841
|-144.00
|7029.45
|991
|2006.09.01 09:00
|sell
|115
|0.94
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|992
|2006.09.01 09:00
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|993
|2006.09.01 09:00
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2791
|1.2765
|994
|2006.09.01 09:05
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2790
|1.2765
|995
|2006.09.01 09:05
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2789
|1.2765
|996
|2006.09.01 09:06
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2788
|1.2765
|997
|2006.09.01 09:06
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2787
|1.2765
|998
|2006.09.01 09:06
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2786
|1.2765
|999
|2006.09.01 09:06
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2785
|1.2765
|1000
|2006.09.01 09:06
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2784
|1.2765
|1001
|2006.09.01 09:06
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2783
|1.2765
|1002
|2006.09.01 09:08
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2782
|1.2765
|1003
|2006.09.01 09:08
|modify
|115
|0.94
|1.2780
|1.2781
|1.2765
|1004
|2006.09.01 09:08
|t/p
|115
|0.94
|1.2765
|1.2781
|1.2765
|141.00
|7170.45
|1005
|2006.09.01 12:00
|buy
|116
|0.96
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|1006
|2006.09.01 12:00
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2821
|1.2850
|1007
|2006.09.01 12:00
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2822
|1.2850
|1008
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2823
|1.2850
|1009
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2824
|1.2850
|1010
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2825
|1.2850
|1011
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2827
|1.2850
|1012
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2828
|1.2850
|1013
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2829
|1.2850
|1014
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2830
|1.2850
|1015
|2006.09.01 12:01
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2831
|1.2850
|1016
|2006.09.01 12:03
|modify
|116
|0.96
|1.2835
|1.2832
|1.2850
|1017
|2006.09.01 12:03
|t/p
|116
|0.96
|1.2850
|1.2832
|1.2850
|144.00
|7314.45
|1018
|2006.09.04 07:00
|buy
|117
|0.98
|1.2867
|1.2852
|1.2882
|1019
|2006.09.04 07:07
|modify
|117
|0.98
|1.2867
|1.2853
|1.2882
|1020
|2006.09.04 07:07
|modify
|117
|0.98
|1.2867
|1.2854
|1.2882
|1021
|2006.09.04 08:13
|s/l
|117
|0.98
|1.2854
|1.2854
|1.2882
|-127.40
|7187.05
|1022
|2006.09.06 04:00
|buy
|118
|0.96
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|1023
|2006.09.06 04:00
|modify
|118
|0.96
|1.2833
|1.2819
|1.2848
|1024
|2006.09.06 04:34
|s/l
|118
|0.96
|1.2819
|1.2819
|1.2848
|-134.40
|7052.65
|1025
|2006.09.06 08:00
|sell
|119
|0.94
|1.2797
|1.2812
|1.2782
|1026
|2006.09.06 08:02
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2811
|1.2782
|1027
|2006.09.06 08:02
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2810
|1.2782
|1028
|2006.09.06 08:02
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2809
|1.2782
|1029
|2006.09.06 08:03
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2808
|1.2782
|1030
|2006.09.06 08:03
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2807
|1.2782
|1031
|2006.09.06 08:03
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2805
|1.2782
|1032
|2006.09.06 08:03
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2803
|1.2782
|1033
|2006.09.06 08:30
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2802
|1.2782
|1034
|2006.09.06 08:30
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2799
|1.2782
|1035
|2006.09.06 08:30
|modify
|119
|0.94
|1.2797
|1.2798
|1.2782
|1036
|2006.09.06 08:31
|t/p
|119
|0.94
|1.2782
|1.2798
|1.2782
|141.00
|7193.65
|1037
|2006.09.12 09:00
|buy
|120
|0.96
|1.2726
|1.2711
|1.2741
|1038
|2006.09.12 09:00
|modify
|120
|0.96
|1.2726
|1.2713
|1.2741
|1039
|2006.09.12 09:01
|modify
|120
|0.96
|1.2726
|1.2714
|1.2741
|1040
|2006.09.12 09:02
|modify
|120
|0.96
|1.2726
|1.2716
|1.2741
|1041
|2006.09.12 09:10
|s/l
|120
|0.96
|1.2716
|1.2716
|1.2741
|-96.00
|7097.65
|1042
|2006.09.13 12:00
|buy
|121
|0.95
|1.2712
|1.2697
|1.2727
|1043
|2006.09.13 12:00
|modify
|121
|0.95
|1.2712
|1.2698
|1.2727
|1044
|2006.09.13 12:00
|modify
|121
|0.95
|1.2712
|1.2700
|1.2727
|1045
|2006.09.13 12:01
|modify
|121
|0.95
|1.2712
|1.2701
|1.2727
|1046
|2006.09.13 12:01
|modify
|121
|0.95
|1.2712
|1.2702
|1.2727
|1047
|2006.09.13 12:01
|modify
|121
|0.95
|1.2712
|1.2703
|1.2727
|1048
|2006.09.13 12:01
|modify
|121
|0.95
|1.2712
|1.2704
|1.2727
|1049
|2006.09.13 12:06
|s/l
|121
|0.95
|1.2704
|1.2704
|1.2727
|-76.00
|7021.65
|1050
|2006.09.14 07:00
|buy
|122
|0.94
|1.2718
|1.2703
|1.2733
|1051
|2006.09.14 07:01
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2705
|1.2733
|1052
|2006.09.14 07:02
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2706
|1.2733
|1053
|2006.09.14 07:03
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2707
|1.2733
|1054
|2006.09.14 07:03
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2708
|1.2733
|1055
|2006.09.14 07:07
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2709
|1.2733
|1056
|2006.09.14 07:09
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2710
|1.2733
|1057
|2006.09.14 07:09
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2711
|1.2733
|1058
|2006.09.14 07:16
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2712
|1.2733
|1059
|2006.09.14 07:17
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2713
|1.2733
|1060
|2006.09.14 07:17
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2714
|1.2733
|1061
|2006.09.14 07:23
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2715
|1.2733
|1062
|2006.09.14 07:31
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2716
|1.2733
|1063
|2006.09.14 07:32
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2717
|1.2733
|1064
|2006.09.14 07:34
|modify
|122
|0.94
|1.2718
|1.2718
|1.2733
|1065
|2006.09.14 07:35
|t/p
|122
|0.94
|1.2733
|1.2718
|1.2733
|141.00
|7162.65
|1066
|2006.09.15 04:00
|sell
|123
|0.96
|1.2709
|1.2724
|1.2694
|1067
|2006.09.15 04:03
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2723
|1.2694
|1068
|2006.09.15 04:08
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2721
|1.2694
|1069
|2006.09.15 04:28
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2720
|1.2694
|1070
|2006.09.15 04:48
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2719
|1.2694
|1071
|2006.09.15 05:38
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2718
|1.2694
|1072
|2006.09.15 05:41
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2717
|1.2694
|1073
|2006.09.15 05:43
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2716
|1.2694
|1074
|2006.09.15 05:45
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2715
|1.2694
|1075
|2006.09.15 05:45
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2714
|1.2694
|1076
|2006.09.15 05:46
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2713
|1.2694
|1077
|2006.09.15 05:46
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2712
|1.2694
|1078
|2006.09.15 05:54
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2711
|1.2694
|1079
|2006.09.15 05:54
|modify
|123
|0.96
|1.2709
|1.2710
|1.2694
|1080
|2006.09.15 05:54
|t/p
|123
|0.96
|1.2694
|1.2710
|1.2694
|144.00
|7306.65
|1081
|2006.09.18 10:00
|buy
|124
|0.97
|1.2678
|1.2663
|1.2693
|1082
|2006.09.18 10:02
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2664
|1.2693
|1083
|2006.09.18 10:02
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2665
|1.2693
|1084
|2006.09.18 10:09
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2666
|1.2693
|1085
|2006.09.18 10:09
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2667
|1.2693
|1086
|2006.09.18 10:09
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2668
|1.2693
|1087
|2006.09.18 10:09
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2669
|1.2693
|1088
|2006.09.18 10:10
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2670
|1.2693
|1089
|2006.09.18 10:28
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2671
|1.2693
|1090
|2006.09.18 10:29
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2672
|1.2693
|1091
|2006.09.18 10:51
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2673
|1.2693
|1092
|2006.09.18 10:52
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2674
|1.2693
|1093
|2006.09.18 10:52
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2675
|1.2693
|1094
|2006.09.18 10:54
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2676
|1.2693
|1095
|2006.09.18 10:56
|modify
|124
|0.97
|1.2678
|1.2677
|1.2693
|1096
|2006.09.18 10:56
|t/p
|124
|0.97
|1.2693
|1.2677
|1.2693
|145.50
|7452.15
|1097
|2006.09.20 02:00
|sell
|125
|0.99
|1.2678
|1.2693
|1.2663
|1098
|2006.09.20 02:00
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2692
|1.2663
|1099
|2006.09.20 02:00
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2691
|1.2663
|1100
|2006.09.20 02:01
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2690
|1.2663
|1101
|2006.09.20 02:07
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2689
|1.2663
|1102
|2006.09.20 02:08
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2688
|1.2663
|1103
|2006.09.20 02:08
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2687
|1.2663
|1104
|2006.09.20 02:09
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2685
|1.2663
|1105
|2006.09.20 02:12
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2683
|1.2663
|1106
|2006.09.20 02:18
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2681
|1.2663
|1107
|2006.09.20 02:25
|modify
|125
|0.99
|1.2678
|1.2680
|1.2663
|1108
|2006.09.20 02:28
|s/l
|125
|0.99
|1.2680
|1.2680
|1.2663
|-19.80
|7432.35
|1109
|2006.09.21 13:00
|buy
|126
|0.99
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|1110
|2006.09.21 13:00
|modify
|126
|0.99
|1.2779
|1.2767
|1.2794
|1111
|2006.09.21 13:28
|s/l
|126
|0.99
|1.2767
|1.2767
|1.2794
|-118.80
|7313.55
|1112
|2006.09.26 04:00
|sell
|127
|0.98
|1.2741
|1.2756
|1.2726
|1113
|2006.09.26 04:00
|s/l
|127
|0.98
|1.2756
|1.2756
|1.2726
|-147.00
|7166.55
|1114
|2006.09.26 20:00
|buy
|128
|0.96
|1.2698
|1.2683
|1.2713
|1115
|2006.09.26 20:01
|modify
|128
|0.96
|1.2698
|1.2685
|1.2713
|1116
|2006.09.26 20:03
|modify
|128
|0.96
|1.2698
|1.2687
|1.2713
|1117
|2006.09.26 22:02
|modify
|128
|0.96
|1.2698
|1.2688
|1.2713
|1118
|2006.09.27 01:33
|s/l
|128
|0.96
|1.2688
|1.2688
|1.2713
|-101.96
|7064.60
|1119
|2006.10.02 06:00
|buy
|129
|0.94
|1.2692
|1.2677
|1.2707
|1120
|2006.10.02 06:00
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2678
|1.2707
|1121
|2006.10.02 06:00
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2679
|1.2707
|1122
|2006.10.02 06:00
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2680
|1.2707
|1123
|2006.10.02 06:03
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2681
|1.2707
|1124
|2006.10.02 06:04
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2683
|1.2707
|1125
|2006.10.02 06:05
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2684
|1.2707
|1126
|2006.10.02 06:15
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2685
|1.2707
|1127
|2006.10.02 06:15
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2686
|1.2707
|1128
|2006.10.02 06:15
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2687
|1.2707
|1129
|2006.10.02 06:21
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2688
|1.2707
|1130
|2006.10.02 06:22
|modify
|129
|0.94
|1.2692
|1.2690
|1.2707
|1131
|2006.10.02 06:24
|t/p
|129
|0.94
|1.2707
|1.2690
|1.2707
|141.00
|7205.60
|1132
|2006.10.03 22:00
|sell
|130
|0.96
|1.2717
|1.2732
|1.2702
|1133
|2006.10.03 23:50
|s/l
|130
|0.96
|1.2732
|1.2732
|1.2702
|-144.00
|7061.60
|1134
|2006.10.04 05:00
|sell
|131
|0.94
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|1135
|2006.10.04 05:18
|modify
|131
|0.94
|1.2687
|1.2701
|1.2672
|1136
|2006.10.04 05:19
|modify
|131
|0.94
|1.2687
|1.2700
|1.2672
|1137
|2006.10.04 05:19
|modify
|131
|0.94
|1.2687
|1.2699
|1.2672
|1138
|2006.10.04 05:42
|s/l
|131
|0.94
|1.2699
|1.2699
|1.2672
|-112.80
|6948.80
|1139
|2006.10.05 09:00
|sell
|132
|0.93
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|1140
|2006.10.05 09:18
|s/l
|132
|0.93
|1.2702
|1.2702
|1.2672
|-139.50
|6809.30
|1141
|2006.10.10 05:00
|sell
|133
|0.91
|1.2569
|1.2584
|1.2554
|1142
|2006.10.10 05:00
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2583
|1.2554
|1143
|2006.10.10 05:00
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2581
|1.2554
|1144
|2006.10.10 05:03
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2580
|1.2554
|1145
|2006.10.10 05:03
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2579
|1.2554
|1146
|2006.10.10 05:03
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2578
|1.2554
|1147
|2006.10.10 05:04
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2577
|1.2554
|1148
|2006.10.10 05:04
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2576
|1.2554
|1149
|2006.10.10 05:04
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2575
|1.2554
|1150
|2006.10.10 05:04
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2574
|1.2554
|1151
|2006.10.10 05:04
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2573
|1.2554
|1152
|2006.10.10 05:07
|modify
|133
|0.91
|1.2569
|1.2572
|1.2554
|1153
|2006.10.10 05:36
|s/l
|133
|0.91
|1.2572
|1.2572
|1.2554
|-27.30
|6782.00
|1154
|2006.10.11 15:00
|sell
|134
|0.90
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|1155
|2006.10.11 15:00
|modify
|134
|0.90
|1.2519
|1.2533
|1.2504
|1156
|2006.10.11 15:00
|modify
|134
|0.90
|1.2519
|1.2532
|1.2504
|1157
|2006.10.11 15:31
|s/l
|134
|0.90
|1.2532
|1.2532
|1.2504
|-117.00
|6665.00
|1158
|2006.10.17 04:00
|buy
|135
|0.89
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|1159
|2006.10.17 04:00
|modify
|135
|0.89
|1.2546
|1.2533
|1.2561
|1160
|2006.10.17 04:26
|s/l
|135
|0.89
|1.2533
|1.2533
|1.2561
|-115.70
|6549.30
|1161
|2006.10.17 10:00
|buy
|136
|0.87
|1.2548
|1.2533
|1.2563
|1162
|2006.10.17 10:05
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2534
|1.2563
|1163
|2006.10.17 10:06
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2535
|1.2563
|1164
|2006.10.17 10:07
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2536
|1.2563
|1165
|2006.10.17 10:07
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2537
|1.2563
|1166
|2006.10.17 10:07
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2538
|1.2563
|1167
|2006.10.17 10:07
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2539
|1.2563
|1168
|2006.10.17 10:07
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2540
|1.2563
|1169
|2006.10.17 10:09
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2542
|1.2563
|1170
|2006.10.17 10:09
|modify
|136
|0.87
|1.2548
|1.2543
|1.2563
|1171
|2006.10.17 10:16
|s/l
|136
|0.87
|1.2543
|1.2543
|1.2563
|-43.50
|6505.80
|1172
|2006.10.19 04:00
|buy
|137
|0.87
|1.2560
|1.2545
|1.2575
|1173
|2006.10.19 04:00
|modify
|137
|0.87
|1.2560
|1.2546
|1.2575
|1174
|2006.10.19 04:23
|s/l
|137
|0.87
|1.2546
|1.2546
|1.2575
|-121.80
|6384.00
|1175
|2006.10.20 11:00
|sell
|138
|0.85
|1.2603
|1.2618
|1.2588
|1176
|2006.10.20 11:00
|modify
|138
|0.85
|1.2603
|1.2617
|1.2588
|1177
|2006.10.20 11:10
|s/l
|138
|0.85
|1.2617
|1.2617
|1.2588
|-119.00
|6265.00
|1178
|2006.10.27 03:00
|sell
|139
|0.84
|1.2678
|1.2693
|1.2663
|1179
|2006.10.27 03:01
|modify
|139
|0.84
|1.2678
|1.2691
|1.2663
|1180
|2006.10.27 03:03
|modify
|139
|0.84
|1.2678
|1.2690
|1.2663
|1181
|2006.10.27 03:30
|modify
|139
|0.84
|1.2678
|1.2689
|1.2663
|1182
|2006.10.27 03:31
|modify
|139
|0.84
|1.2678
|1.2688
|1.2663
|1183
|2006.10.27 03:56
|s/l
|139
|0.84
|1.2688
|1.2688
|1.2663
|-84.00
|6181.00
|1184
|2006.10.27 09:00
|buy
|140
|0.82
|1.2719
|1.2704
|1.2734
|1185
|2006.10.27 09:02
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2705
|1.2734
|1186
|2006.10.27 09:02
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2706
|1.2734
|1187
|2006.10.27 09:02
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2707
|1.2734
|1188
|2006.10.27 09:02
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2708
|1.2734
|1189
|2006.10.27 09:04
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2709
|1.2734
|1190
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2711
|1.2734
|1191
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2712
|1.2734
|1192
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2713
|1.2734
|1193
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2714
|1.2734
|1194
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2715
|1.2734
|1195
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2716
|1.2734
|1196
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2717
|1.2734
|1197
|2006.10.27 09:06
|modify
|140
|0.82
|1.2719
|1.2718
|1.2734
|1198
|2006.10.27 09:06
|t/p
|140
|0.82
|1.2734
|1.2718
|1.2734
|123.00
|6304.00
|1199
|2006.10.31 03:00
|sell
|141
|0.84
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|1200
|2006.10.31 03:07
|s/l
|141
|0.84
|1.2700
|1.2700
|1.2670
|-126.00
|6178.00
|1201
|2006.11.02 05:00
|buy
|142
|0.82
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|1202
|2006.11.02 05:12
|s/l
|142
|0.82
|1.2755
|1.2755
|1.2785
|-123.00
|6055.00
|1203
|2006.11.03 03:00
|sell
|143
|0.81
|1.2766
|1.2781
|1.2751
|1204
|2006.11.03 03:54
|s/l
|143
|0.81
|1.2781
|1.2781
|1.2751
|-121.50
|5933.50
|1205
|2006.11.07 09:00
|buy
|144
|0.79
|1.2787
|1.2772
|1.2802
|1206
|2006.11.07 09:00
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2773
|1.2802
|1207
|2006.11.07 09:00
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2774
|1.2802
|1208
|2006.11.07 09:01
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2775
|1.2802
|1209
|2006.11.07 09:02
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2776
|1.2802
|1210
|2006.11.07 09:02
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2777
|1.2802
|1211
|2006.11.07 09:03
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2778
|1.2802
|1212
|2006.11.07 09:03
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2779
|1.2802
|1213
|2006.11.07 09:03
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2780
|1.2802
|1214
|2006.11.07 09:10
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2781
|1.2802
|1215
|2006.11.07 09:10
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2782
|1.2802
|1216
|2006.11.07 09:18
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2783
|1.2802
|1217
|2006.11.07 09:18
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2784
|1.2802
|1218
|2006.11.07 09:18
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2785
|1.2802
|1219
|2006.11.07 09:18
|modify
|144
|0.79
|1.2787
|1.2786
|1.2802
|1220
|2006.11.07 09:18
|t/p
|144
|0.79
|1.2802
|1.2786
|1.2802
|118.50
|6052.00
|1221
|2006.11.14 09:00
|buy
|145
|0.81
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|1222
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|1223
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2849
|1.2877
|1224
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2850
|1.2877
|1225
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2851
|1.2877
|1226
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2852
|1.2877
|1227
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2853
|1.2877
|1228
|2006.11.14 09:00
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2854
|1.2877
|1229
|2006.11.14 09:05
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2855
|1.2877
|1230
|2006.11.14 09:05
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2856
|1.2877
|1231
|2006.11.14 09:05
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2857
|1.2877
|1232
|2006.11.14 09:05
|modify
|145
|0.81
|1.2862
|1.2858
|1.2877
|1233
|2006.11.14 09:05
|s/l
|145
|0.81
|1.2858
|1.2858
|1.2877
|-32.40
|6019.60
|1234
|2006.11.14 11:00
|sell
|146
|0.80
|1.2812
|1.2827
|1.2797
|1235
|2006.11.14 11:00
|modify
|146
|0.80
|1.2812
|1.2826
|1.2797
|1236
|2006.11.14 11:00
|modify
|146
|0.80
|1.2812
|1.2825
|1.2797
|1237
|2006.11.14 11:02
|modify
|146
|0.80
|1.2812
|1.2823
|1.2797
|1238
|2006.11.14 11:02
|modify
|146
|0.80
|1.2812
|1.2816
|1.2797
|1239
|2006.11.14 11:06
|s/l
|146
|0.80
|1.2816
|1.2816
|1.2797
|-32.00
|5987.60
|1240
|2006.11.15 06:00
|sell
|147
|0.80
|1.2785
|1.2800
|1.2770
|1241
|2006.11.15 06:00
|modify
|147
|0.80
|1.2785
|1.2799
|1.2770
|1242
|2006.11.15 06:06
|modify
|147
|0.80
|1.2785
|1.2798
|1.2770
|1243
|2006.11.15 06:06
|modify
|147
|0.80
|1.2785
|1.2797
|1.2770
|1244
|2006.11.15 06:07
|modify
|147
|0.80
|1.2785
|1.2796
|1.2770
|1245
|2006.11.15 06:07
|modify
|147
|0.80
|1.2785
|1.2795
|1.2770
|1246
|2006.11.15 06:16
|s/l
|147
|0.80
|1.2795
|1.2795
|1.2770
|-80.00
|5907.60
|1247
|2006.11.20 06:00
|buy
|148
|0.79
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|1248
|2006.11.20 06:06
|modify
|148
|0.79
|1.2847
|1.2834
|1.2862
|1249
|2006.11.20 07:01
|s/l
|148
|0.79
|1.2834
|1.2834
|1.2862
|-102.70
|5804.90
|1250
|2006.11.23 03:00
|buy
|149
|0.77
|1.2943
|1.2928
|1.2958
|1251
|2006.11.23 03:06
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2929
|1.2958
|1252
|2006.11.23 03:06
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2930
|1.2958
|1253
|2006.11.23 03:07
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2931
|1.2958
|1254
|2006.11.23 03:08
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2932
|1.2958
|1255
|2006.11.23 03:08
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2933
|1.2958
|1256
|2006.11.23 03:08
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2934
|1.2958
|1257
|2006.11.23 03:09
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2935
|1.2958
|1258
|2006.11.23 03:10
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2936
|1.2958
|1259
|2006.11.23 03:11
|modify
|149
|0.77
|1.2943
|1.2937
|1.2958
|1260
|2006.11.23 03:33
|s/l
|149
|0.77
|1.2937
|1.2937
|1.2958
|-46.20
|5758.70
|1261
|2006.11.28 01:00
|sell
|150
|0.77
|1.3124
|1.3139
|1.3109
|1262
|2006.11.28 01:00
|modify
|150
|0.77
|1.3124
|1.3138
|1.3109
|1263
|2006.11.28 01:00
|modify
|150
|0.77
|1.3124
|1.3137
|1.3109
|1264
|2006.11.28 01:40
|s/l
|150
|0.77
|1.3137
|1.3137
|1.3109
|-100.10
|5658.60
|1265
|2006.11.28 04:00
|buy
|151
|0.75
|1.3142
|1.3127
|1.3157
|1266
|2006.11.28 04:13
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3128
|1.3157
|1267
|2006.11.28 04:14
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3129
|1.3157
|1268
|2006.11.28 04:15
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3130
|1.3157
|1269
|2006.11.28 04:17
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3131
|1.3157
|1270
|2006.11.28 04:18
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3132
|1.3157
|1271
|2006.11.28 04:28
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3134
|1.3157
|1272
|2006.11.28 04:37
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3135
|1.3157
|1273
|2006.11.28 04:37
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3136
|1.3157
|1274
|2006.11.28 04:58
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3137
|1.3157
|1275
|2006.11.28 05:01
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3138
|1.3157
|1276
|2006.11.28 05:01
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3139
|1.3157
|1277
|2006.11.28 05:02
|modify
|151
|0.75
|1.3142
|1.3141
|1.3157
|1278
|2006.11.28 05:02
|t/p
|151
|0.75
|1.3157
|1.3141
|1.3157
|112.50
|5771.10
|1279
|2006.12.01 10:00
|buy
|152
|0.77
|1.3282
|1.3267
|1.3297
|1280
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3268
|1.3297
|1281
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3271
|1.3297
|1282
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3273
|1.3297
|1283
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3274
|1.3297
|1284
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3275
|1.3297
|1285
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3276
|1.3297
|1286
|2006.12.01 10:00
|modify
|152
|0.77
|1.3282
|1.3278
|1.3297
|1287
|2006.12.01 10:00
|s/l
|152
|0.77
|1.3278
|1.3278
|1.3297
|-30.80
|5740.30
|1288
|2006.12.06 03:00
|sell
|153
|0.77
|1.3308
|1.3323
|1.3293
|1289
|2006.12.06 03:05
|s/l
|153
|0.77
|1.3323
|1.3323
|1.3293
|-115.50
|5624.80
|1290
|2006.12.08 03:00
|sell
|154
|0.75
|1.3274
|1.3289
|1.3259
|1291
|2006.12.08 03:42
|s/l
|154
|0.75
|1.3289
|1.3289
|1.3259
|-112.50
|5512.30
|1292
|2006.12.08 05:00
|buy
|155
|0.73
|1.3291
|1.3276
|1.3306
|1293
|2006.12.08 05:52
|s/l
|155
|0.73
|1.3276
|1.3276
|1.3306
|-109.50
|5402.80
|1294
|2006.12.08 09:00
|buy
|156
|0.72
|1.3336
|1.3321
|1.3351
|1295
|2006.12.08 09:00
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3322
|1.3351
|1296
|2006.12.08 09:00
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3323
|1.3351
|1297
|2006.12.08 09:00
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3324
|1.3351
|1298
|2006.12.08 09:00
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3326
|1.3351
|1299
|2006.12.08 09:00
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3327
|1.3351
|1300
|2006.12.08 09:00
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3328
|1.3351
|1301
|2006.12.08 09:01
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3329
|1.3351
|1302
|2006.12.08 09:01
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3330
|1.3351
|1303
|2006.12.08 09:02
|modify
|156
|0.72
|1.3336
|1.3331
|1.3351
|1304
|2006.12.08 09:03
|s/l
|156
|0.72
|1.3331
|1.3331
|1.3351
|-36.00
|5366.80
|1305
|2006.12.08 12:00
|sell
|157
|0.72
|1.3215
|1.3230
|1.3200
|1306
|2006.12.08 12:00
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3228
|1.3200
|1307
|2006.12.08 12:00
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3227
|1.3200
|1308
|2006.12.08 12:00
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3226
|1.3200
|1309
|2006.12.08 12:00
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3224
|1.3200
|1310
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3223
|1.3200
|1311
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3222
|1.3200
|1312
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3221
|1.3200
|1313
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3220
|1.3200
|1314
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3219
|1.3200
|1315
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3218
|1.3200
|1316
|2006.12.08 12:02
|modify
|157
|0.72
|1.3215
|1.3217
|1.3200
|1317
|2006.12.08 12:02
|t/p
|157
|0.72
|1.3200
|1.3217
|1.3200
|108.00
|5474.80
|1318
|2006.12.11 03:00
|buy
|158
|0.73
|1.3207
|1.3192
|1.3222
|1319
|2006.12.11 03:00
|modify
|158
|0.73
|1.3207
|1.3197
|1.3222
|1320
|2006.12.11 03:04
|s/l
|158
|0.73
|1.3197
|1.3197
|1.3222
|-73.00
|5401.80
|1321
|2006.12.12 03:00
|sell
|159
|0.72
|1.3233
|1.3248
|1.3218
|1322
|2006.12.12 03:03
|modify
|159
|0.72
|1.3233
|1.3247
|1.3218
|1323
|2006.12.12 03:05
|modify
|159
|0.72
|1.3233
|1.3246
|1.3218
|1324
|2006.12.12 03:05
|modify
|159
|0.72
|1.3233
|1.3245
|1.3218
|1325
|2006.12.12 03:05
|modify
|159
|0.72
|1.3233
|1.3244
|1.3218
|1326
|2006.12.12 03:38
|s/l
|159
|0.72
|1.3244
|1.3244
|1.3218
|-79.20
|5322.60
|1327
|2006.12.12 15:00
|buy
|160
|0.71
|1.3275
|1.3260
|1.3290
|1328
|2006.12.12 15:00
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3261
|1.3290
|1329
|2006.12.12 15:00
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3262
|1.3290
|1330
|2006.12.12 15:02
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3263
|1.3290
|1331
|2006.12.12 15:02
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3264
|1.3290
|1332
|2006.12.12 15:03
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3265
|1.3290
|1333
|2006.12.12 15:04
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3266
|1.3290
|1334
|2006.12.12 15:06
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3267
|1.3290
|1335
|2006.12.12 15:06
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3268
|1.3290
|1336
|2006.12.12 15:09
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3269
|1.3290
|1337
|2006.12.12 15:10
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3270
|1.3290
|1338
|2006.12.12 15:10
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3271
|1.3290
|1339
|2006.12.12 15:10
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3272
|1.3290
|1340
|2006.12.12 15:10
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3273
|1.3290
|1341
|2006.12.12 15:10
|modify
|160
|0.71
|1.3275
|1.3274
|1.3290
|1342
|2006.12.12 15:10
|t/p
|160
|0.71
|1.3290
|1.3274
|1.3290
|106.50
|5429.10
|1343
|2006.12.14 07:00
|sell
|161
|0.72
|1.3186
|1.3201
|1.3171
|1344
|2006.12.14 07:00
|modify
|161
|0.72
|1.3186
|1.3200
|1.3171
|1345
|2006.12.14 07:13
|s/l
|161
|0.72
|1.3200
|1.3200
|1.3171
|-100.80
|5328.30
|1346
|2006.12.15 03:00
|buy
|162
|0.71
|1.3164
|1.3149
|1.3179
|1347
|2006.12.15 03:00
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3150
|1.3179
|1348
|2006.12.15 03:00
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3151
|1.3179
|1349
|2006.12.15 03:01
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3152
|1.3179
|1350
|2006.12.15 03:01
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3153
|1.3179
|1351
|2006.12.15 03:02
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3156
|1.3179
|1352
|2006.12.15 03:10
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3157
|1.3179
|1353
|2006.12.15 03:34
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3158
|1.3179
|1354
|2006.12.15 03:34
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3159
|1.3179
|1355
|2006.12.15 03:35
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3160
|1.3179
|1356
|2006.12.15 03:36
|modify
|162
|0.71
|1.3164
|1.3161
|1.3179
|1357
|2006.12.15 03:58
|s/l
|162
|0.71
|1.3161
|1.3161
|1.3179
|-21.30
|5307.00
|1358
|2006.12.15 05:00
|sell
|163
|0.71
|1.3103
|1.3118
|1.3088
|1359
|2006.12.15 05:00
|modify
|163
|0.71
|1.3103
|1.3117
|1.3088
|1360
|2006.12.15 05:07
|s/l
|163
|0.71
|1.3117
|1.3117
|1.3088
|-99.40
|5207.60
|1361
|2006.12.15 09:00
|buy
|164
|0.69
|1.3182
|1.3167
|1.3197
|1362
|2006.12.15 09:00
|modify
|164
|0.69
|1.3182
|1.3168
|1.3197
|1363
|2006.12.15 09:00
|modify
|164
|0.69
|1.3182
|1.3169
|1.3197
|1364
|2006.12.15 09:01
|modify
|164
|0.69
|1.3182
|1.3170
|1.3197
|1365
|2006.12.15 09:01
|modify
|164
|0.69
|1.3182
|1.3171
|1.3197
|1366
|2006.12.15 09:02
|s/l
|164
|0.69
|1.3171
|1.3171
|1.3197
|-75.90
|5131.70
|1367
|2006.12.15 11:00
|sell
|165
|0.68
|1.3089
|1.3104
|1.3074
|1368
|2006.12.15 11:28
|modify
|165
|0.68
|1.3089
|1.3103
|1.3074
|1369
|2006.12.15 11:42
|s/l
|165
|0.68
|1.3103
|1.3103
|1.3074
|-95.20
|5036.50
|1370
|2006.12.19 03:00
|buy
|166
|0.67
|1.3124
|1.3109
|1.3139
|1371
|2006.12.19 03:05
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3110
|1.3139
|1372
|2006.12.19 03:05
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3111
|1.3139
|1373
|2006.12.19 03:05
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3112
|1.3139
|1374
|2006.12.19 03:05
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3113
|1.3139
|1375
|2006.12.19 03:08
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3115
|1.3139
|1376
|2006.12.19 03:08
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3116
|1.3139
|1377
|2006.12.19 03:08
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3117
|1.3139
|1378
|2006.12.19 03:08
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3118
|1.3139
|1379
|2006.12.19 03:08
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3119
|1.3139
|1380
|2006.12.19 03:08
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3120
|1.3139
|1381
|2006.12.19 03:09
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3121
|1.3139
|1382
|2006.12.19 03:09
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3122
|1.3139
|1383
|2006.12.19 03:09
|modify
|166
|0.67
|1.3124
|1.3123
|1.3139
|1384
|2006.12.19 03:09
|t/p
|166
|0.67
|1.3139
|1.3123
|1.3139
|100.50
|5137.00
|1385
|2006.12.21 06:00
|sell
|167
|0.68
|1.3178
|1.3193
|1.3163
|1386
|2006.12.21 06:34
|s/l
|167
|0.68
|1.3193
|1.3193
|1.3163
|-102.00
|5035.00