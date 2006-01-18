|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9812.78
|Gross profit
|7886.14
|Gross loss
|-17698.93
|Profit factor
|0.45
|Expected payoff
|-15.96
|Absolute drawdown
|9812.78
|Maximal drawdown
|9812.78 (98.13%)
|Relative drawdown
|98.13% (9812.78)
|Total trades
|615
|Short positions (won %)
|310 (20.97%)
|Long positions (won %)
|305 (24.59%)
|Profit trades (% of total)
|140 (22.76%)
|Loss trades (% of total)
|475 (77.24%)
|Largest
|profit trade
|181.50
|loss trade
|-199.50
|Average
|profit trade
|56.33
|loss trade
|-37.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (517.50)
|consecutive losses (loss in money)
|18 (-99.36)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|517.50 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-898.40 (6)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 21:00
|sell
|1
|1.33
|1.2086
|1.2101
|1.2071
|2
|2006.01.05 23:37
|s/l
|1
|1.33
|1.2101
|1.2101
|1.2071
|-199.50
|9800.50
|3
|2006.01.06 07:00
|buy
|2
|1.31
|1.2098
|1.2083
|1.2113
|4
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2084
|1.2113
|5
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2085
|1.2113
|6
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2087
|1.2113
|7
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2088
|1.2113
|8
|2006.01.06 07:06
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2089
|1.2113
|9
|2006.01.06 07:33
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2090
|1.2113
|10
|2006.01.06 07:33
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2091
|1.2113
|11
|2006.01.06 07:36
|modify
|2
|1.31
|1.2098
|1.2093
|1.2113
|12
|2006.01.06 08:09
|s/l
|2
|1.31
|1.2093
|1.2093
|1.2113
|-65.50
|9735.00
|13
|2006.01.09 01:00
|buy
|3
|1.30
|1.2149
|1.2134
|1.2164
|14
|2006.01.09 01:44
|s/l
|3
|1.30
|1.2134
|1.2134
|1.2164
|-195.00
|9540.00
|15
|2006.01.09 02:00
|sell
|4
|1.27
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|16
|2006.01.09 02:13
|s/l
|4
|1.27
|1.2140
|1.2140
|1.2110
|-190.50
|9349.50
|17
|2006.01.09 15:00
|buy
|5
|1.25
|1.2090
|1.2075
|1.2105
|18
|2006.01.09 15:08
|modify
|5
|1.25
|1.2090
|1.2076
|1.2105
|19
|2006.01.09 17:01
|modify
|5
|1.25
|1.2090
|1.2077
|1.2105
|20
|2006.01.09 18:34
|s/l
|5
|1.25
|1.2077
|1.2077
|1.2105
|-162.50
|9187.00
|21
|2006.01.09 19:00
|sell
|6
|1.22
|1.2073
|1.2088
|1.2058
|22
|2006.01.09 19:00
|modify
|6
|1.22
|1.2073
|1.2087
|1.2058
|23
|2006.01.09 19:00
|modify
|6
|1.22
|1.2073
|1.2086
|1.2058
|24
|2006.01.09 19:00
|modify
|6
|1.22
|1.2073
|1.2082
|1.2058
|25
|2006.01.09 19:07
|modify
|6
|1.22
|1.2073
|1.2080
|1.2058
|26
|2006.01.09 19:10
|s/l
|6
|1.22
|1.2080
|1.2080
|1.2058
|-85.40
|9101.60
|27
|2006.01.10 04:00
|buy
|7
|1.21
|1.2078
|1.2063
|1.2093
|28
|2006.01.10 04:11
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2064
|1.2093
|29
|2006.01.10 04:44
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2065
|1.2093
|30
|2006.01.10 04:44
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2066
|1.2093
|31
|2006.01.10 04:45
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2067
|1.2093
|32
|2006.01.10 04:46
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2068
|1.2093
|33
|2006.01.10 04:46
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2069
|1.2093
|34
|2006.01.10 04:47
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2070
|1.2093
|35
|2006.01.10 04:51
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2071
|1.2093
|36
|2006.01.10 04:59
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2072
|1.2093
|37
|2006.01.10 05:08
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2073
|1.2093
|38
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2074
|1.2093
|39
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2075
|1.2093
|40
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2076
|1.2093
|41
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|1.21
|1.2078
|1.2077
|1.2093
|42
|2006.01.10 05:09
|t/p
|7
|1.21
|1.2093
|1.2077
|1.2093
|181.50
|9283.10
|43
|2006.01.10 09:00
|sell
|8
|1.24
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|44
|2006.01.10 09:01
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2069
|1.2040
|45
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2068
|1.2040
|46
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2067
|1.2040
|47
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2066
|1.2040
|48
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2065
|1.2040
|49
|2006.01.10 09:29
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2064
|1.2040
|50
|2006.01.10 09:29
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2063
|1.2040
|51
|2006.01.10 09:32
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2062
|1.2040
|52
|2006.01.10 09:32
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2061
|1.2040
|53
|2006.01.10 09:33
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2059
|1.2040
|54
|2006.01.10 09:33
|modify
|8
|1.24
|1.2055
|1.2058
|1.2040
|55
|2006.01.10 09:46
|s/l
|8
|1.24
|1.2058
|1.2058
|1.2040
|-37.20
|9245.90
|56
|2006.01.10 18:00
|sell
|9
|1.23
|1.2061
|1.2076
|1.2046
|57
|2006.01.10 19:08
|modify
|9
|1.23
|1.2061
|1.2075
|1.2046
|58
|2006.01.10 19:09
|modify
|9
|1.23
|1.2061
|1.2074
|1.2046
|59
|2006.01.10 19:14
|modify
|9
|1.23
|1.2061
|1.2073
|1.2046
|60
|2006.01.10 19:23
|modify
|9
|1.23
|1.2061
|1.2072
|1.2046
|61
|2006.01.10 19:23
|modify
|9
|1.23
|1.2061
|1.2071
|1.2046
|62
|2006.01.10 19:54
|modify
|9
|1.23
|1.2061
|1.2070
|1.2046
|63
|2006.01.10 20:15
|s/l
|9
|1.23
|1.2070
|1.2070
|1.2046
|-110.70
|9135.20
|64
|2006.01.10 22:00
|buy
|10
|1.22
|1.2077
|1.2062
|1.2092
|65
|2006.01.10 22:20
|modify
|10
|1.22
|1.2077
|1.2064
|1.2092
|66
|2006.01.11 00:16
|s/l
|10
|1.22
|1.2064
|1.2064
|1.2092
|-166.17
|8969.03
|67
|2006.01.11 01:00
|sell
|11
|1.20
|1.2057
|1.2072
|1.2042
|68
|2006.01.11 01:00
|modify
|11
|1.20
|1.2057
|1.2071
|1.2042
|69
|2006.01.11 01:00
|modify
|11
|1.20
|1.2057
|1.2070
|1.2042
|70
|2006.01.11 01:00
|modify
|11
|1.20
|1.2057
|1.2069
|1.2042
|71
|2006.01.11 02:14
|s/l
|11
|1.20
|1.2069
|1.2069
|1.2042
|-144.00
|8825.03
|72
|2006.01.11 07:00
|buy
|12
|1.18
|1.2083
|1.2068
|1.2098
|73
|2006.01.11 07:03
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2069
|1.2098
|74
|2006.01.11 07:20
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2070
|1.2098
|75
|2006.01.11 07:20
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2071
|1.2098
|76
|2006.01.11 07:20
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2073
|1.2098
|77
|2006.01.11 07:20
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2074
|1.2098
|78
|2006.01.11 07:20
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2076
|1.2098
|79
|2006.01.11 07:25
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2077
|1.2098
|80
|2006.01.11 07:26
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2078
|1.2098
|81
|2006.01.11 07:27
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2080
|1.2098
|82
|2006.01.11 07:29
|modify
|12
|1.18
|1.2083
|1.2081
|1.2098
|83
|2006.01.11 07:34
|t/p
|12
|1.18
|1.2098
|1.2081
|1.2098
|177.00
|9002.03
|84
|2006.01.12 07:00
|sell
|13
|1.20
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|85
|2006.01.12 07:02
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2149
|1.2120
|86
|2006.01.12 07:09
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2148
|1.2120
|87
|2006.01.12 07:09
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2147
|1.2120
|88
|2006.01.12 07:09
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2146
|1.2120
|89
|2006.01.12 07:09
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2145
|1.2120
|90
|2006.01.12 07:09
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2144
|1.2120
|91
|2006.01.12 07:10
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2143
|1.2120
|92
|2006.01.12 07:13
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2142
|1.2120
|93
|2006.01.12 07:13
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2141
|1.2120
|94
|2006.01.12 07:13
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2140
|1.2120
|95
|2006.01.12 07:14
|modify
|13
|1.20
|1.2135
|1.2139
|1.2120
|96
|2006.01.12 07:25
|s/l
|13
|1.20
|1.2139
|1.2139
|1.2120
|-48.00
|8954.03
|97
|2006.01.12 21:00
|sell
|14
|1.19
|1.2034
|1.2049
|1.2019
|98
|2006.01.12 21:31
|s/l
|14
|1.19
|1.2049
|1.2049
|1.2019
|-178.50
|8775.53
|99
|2006.01.12 22:00
|buy
|15
|1.17
|1.2048
|1.2033
|1.2063
|100
|2006.01.13 00:18
|modify
|15
|1.17
|1.2048
|1.2034
|1.2063
|101
|2006.01.13 00:45
|s/l
|15
|1.17
|1.2034
|1.2034
|1.2063
|-171.06
|8604.47
|102
|2006.01.13 08:00
|sell
|16
|1.15
|1.2043
|1.2058
|1.2028
|103
|2006.01.13 08:00
|modify
|16
|1.15
|1.2043
|1.2057
|1.2028
|104
|2006.01.13 08:04
|modify
|16
|1.15
|1.2043
|1.2056
|1.2028
|105
|2006.01.13 08:07
|modify
|16
|1.15
|1.2043
|1.2055
|1.2028
|106
|2006.01.13 08:07
|modify
|16
|1.15
|1.2043
|1.2054
|1.2028
|107
|2006.01.13 08:14
|modify
|16
|1.15
|1.2043
|1.2053
|1.2028
|108
|2006.01.13 08:26
|s/l
|16
|1.15
|1.2053
|1.2053
|1.2028
|-115.00
|8489.47
|109
|2006.01.13 11:00
|buy
|17
|1.13
|1.2079
|1.2064
|1.2094
|110
|2006.01.13 11:24
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2065
|1.2094
|111
|2006.01.13 11:24
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2067
|1.2094
|112
|2006.01.13 11:24
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2068
|1.2094
|113
|2006.01.13 11:25
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2069
|1.2094
|114
|2006.01.13 11:25
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2070
|1.2094
|115
|2006.01.13 11:25
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2071
|1.2094
|116
|2006.01.13 11:25
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2072
|1.2094
|117
|2006.01.13 11:25
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2073
|1.2094
|118
|2006.01.13 11:25
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2074
|1.2094
|119
|2006.01.13 11:26
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2076
|1.2094
|120
|2006.01.13 11:26
|modify
|17
|1.13
|1.2079
|1.2077
|1.2094
|121
|2006.01.13 11:26
|t/p
|17
|1.13
|1.2094
|1.2077
|1.2094
|169.50
|8658.97
|122
|2006.01.16 01:00
|sell
|18
|1.15
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|123
|2006.01.16 01:02
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2160
|1.2131
|124
|2006.01.16 01:05
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2159
|1.2131
|125
|2006.01.16 01:08
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2157
|1.2131
|126
|2006.01.16 01:35
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2156
|1.2131
|127
|2006.01.16 01:36
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2155
|1.2131
|128
|2006.01.16 01:36
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2153
|1.2131
|129
|2006.01.16 01:36
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2152
|1.2131
|130
|2006.01.16 01:37
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2150
|1.2131
|131
|2006.01.16 01:38
|modify
|18
|1.15
|1.2146
|1.2149
|1.2131
|132
|2006.01.16 01:45
|s/l
|18
|1.15
|1.2149
|1.2149
|1.2131
|-34.50
|8624.47
|133
|2006.01.16 17:00
|buy
|19
|1.15
|1.2131
|1.2116
|1.2146
|134
|2006.01.16 17:39
|s/l
|19
|1.15
|1.2116
|1.2116
|1.2146
|-172.50
|8451.97
|135
|2006.01.16 19:00
|sell
|20
|1.13
|1.2116
|1.2131
|1.2101
|136
|2006.01.16 19:01
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2130
|1.2101
|137
|2006.01.16 19:01
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2128
|1.2101
|138
|2006.01.16 19:21
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2127
|1.2101
|139
|2006.01.16 19:21
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2126
|1.2101
|140
|2006.01.16 19:22
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2125
|1.2101
|141
|2006.01.16 19:22
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2124
|1.2101
|142
|2006.01.16 19:22
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2123
|1.2101
|143
|2006.01.16 19:54
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2122
|1.2101
|144
|2006.01.16 19:54
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2121
|1.2101
|145
|2006.01.16 19:54
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2120
|1.2101
|146
|2006.01.16 19:54
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2119
|1.2101
|147
|2006.01.16 19:56
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2118
|1.2101
|148
|2006.01.16 19:56
|modify
|20
|1.13
|1.2116
|1.2117
|1.2101
|149
|2006.01.16 19:56
|t/p
|20
|1.13
|1.2101
|1.2117
|1.2101
|169.50
|8621.47
|150
|2006.01.17 06:00
|sell
|21
|1.15
|1.2108
|1.2123
|1.2093
|151
|2006.01.17 06:02
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2122
|1.2093
|152
|2006.01.17 06:02
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2121
|1.2093
|153
|2006.01.17 06:03
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2120
|1.2093
|154
|2006.01.17 06:06
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2119
|1.2093
|155
|2006.01.17 06:08
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2118
|1.2093
|156
|2006.01.17 06:09
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2117
|1.2093
|157
|2006.01.17 06:12
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2116
|1.2093
|158
|2006.01.17 06:12
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2115
|1.2093
|159
|2006.01.17 06:12
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2114
|1.2093
|160
|2006.01.17 06:13
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2113
|1.2093
|161
|2006.01.17 06:13
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2111
|1.2093
|162
|2006.01.17 06:15
|modify
|21
|1.15
|1.2108
|1.2109
|1.2093
|163
|2006.01.17 06:16
|t/p
|21
|1.15
|1.2093
|1.2109
|1.2093
|172.50
|8793.97
|164
|2006.01.17 15:00
|buy
|22
|1.17
|1.2101
|1.2086
|1.2116
|165
|2006.01.17 15:01
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2087
|1.2116
|166
|2006.01.17 15:08
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2089
|1.2116
|167
|2006.01.17 15:20
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2090
|1.2116
|168
|2006.01.17 15:21
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2091
|1.2116
|169
|2006.01.17 15:24
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2093
|1.2116
|170
|2006.01.17 15:27
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2095
|1.2116
|171
|2006.01.17 15:27
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2097
|1.2116
|172
|2006.01.17 17:23
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2098
|1.2116
|173
|2006.01.17 17:24
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2099
|1.2116
|174
|2006.01.17 17:24
|modify
|22
|1.17
|1.2101
|1.2100
|1.2116
|175
|2006.01.17 17:24
|t/p
|22
|1.17
|1.2116
|1.2100
|1.2116
|175.50
|8969.47
|176
|2006.01.17 23:00
|buy
|23
|1.20
|1.2105
|1.2090
|1.2120
|177
|2006.01.17 23:15
|s/l
|23
|1.20
|1.2090
|1.2090
|1.2120
|-180.00
|8789.47
|178
|2006.01.18 00:00
|sell
|24
|1.17
|1.2093
|1.2108
|1.2078
|179
|2006.01.18 00:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2107
|1.2078
|180
|2006.01.18 00:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2106
|1.2078
|181
|2006.01.18 00:59
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2105
|1.2078
|182
|2006.01.18 01:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2104
|1.2078
|183
|2006.01.18 01:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2101
|1.2078
|184
|2006.01.18 01:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2100
|1.2078
|185
|2006.01.18 01:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2099
|1.2078
|186
|2006.01.18 01:00
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2098
|1.2078
|187
|2006.01.18 01:22
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2097
|1.2078
|188
|2006.01.18 01:22
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2096
|1.2078
|189
|2006.01.18 01:24
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2095
|1.2078
|190
|2006.01.18 01:24
|modify
|24
|1.17
|1.2093
|1.2094
|1.2078
|191
|2006.01.18 01:24
|t/p
|24
|1.17
|1.2078
|1.2094
|1.2078
|175.50
|8964.97
|192
|2006.01.18 04:00
|buy
|25
|1.20
|1.2146
|1.2131
|1.2161
|193
|2006.01.18 04:06
|s/l
|25
|1.20
|1.2131
|1.2131
|1.2161
|-180.00
|8784.97
|194
|2006.01.18 12:00
|sell
|26
|1.17
|1.2082
|1.2097
|1.2067
|195
|2006.01.18 12:02
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2096
|1.2067
|196
|2006.01.18 12:02
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2095
|1.2067
|197
|2006.01.18 12:02
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2094
|1.2067
|198
|2006.01.18 12:02
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2093
|1.2067
|199
|2006.01.18 12:08
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2092
|1.2067
|200
|2006.01.18 12:08
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2091
|1.2067
|201
|2006.01.18 12:08
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2090
|1.2067
|202
|2006.01.18 12:08
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2089
|1.2067
|203
|2006.01.18 12:08
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2088
|1.2067
|204
|2006.01.18 12:08
|modify
|26
|1.17
|1.2082
|1.2087
|1.2067
|205
|2006.01.18 12:11
|s/l
|26
|1.17
|1.2087
|1.2087
|1.2067
|-58.50
|8726.47
|206
|2006.01.18 17:00
|buy
|27
|1.16
|1.2113
|1.2098
|1.2128
|207
|2006.01.18 17:00
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2101
|1.2128
|208
|2006.01.18 17:18
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2102
|1.2128
|209
|2006.01.18 17:20
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2103
|1.2128
|210
|2006.01.18 17:20
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2104
|1.2128
|211
|2006.01.18 17:44
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2105
|1.2128
|212
|2006.01.18 18:00
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2106
|1.2128
|213
|2006.01.18 18:02
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2107
|1.2128
|214
|2006.01.18 18:03
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2108
|1.2128
|215
|2006.01.18 18:03
|modify
|27
|1.16
|1.2113
|1.2109
|1.2128
|216
|2006.01.18 18:39
|s/l
|27
|1.16
|1.2109
|1.2109
|1.2128
|-46.40
|8680.07
|217
|2006.01.18 20:00
|sell
|28
|1.16
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|218
|2006.01.18 20:09
|modify
|28
|1.16
|1.2096
|1.2108
|1.2081
|219
|2006.01.18 20:09
|modify
|28
|1.16
|1.2096
|1.2106
|1.2081
|220
|2006.01.18 20:18
|s/l
|28
|1.16
|1.2106
|1.2106
|1.2081
|-116.00
|8564.07
|221
|2006.01.19 11:00
|buy
|29
|1.14
|1.2117
|1.2102
|1.2132
|222
|2006.01.19 11:00
|modify
|29
|1.14
|1.2117
|1.2104
|1.2132
|223
|2006.01.19 11:20
|s/l
|29
|1.14
|1.2104
|1.2104
|1.2132
|-148.20
|8415.87
|224
|2006.01.19 16:00
|buy
|30
|1.12
|1.2094
|1.2079
|1.2109
|225
|2006.01.19 16:04
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2080
|1.2109
|226
|2006.01.19 16:05
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2081
|1.2109
|227
|2006.01.19 16:06
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2082
|1.2109
|228
|2006.01.19 16:07
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2083
|1.2109
|229
|2006.01.19 16:09
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2084
|1.2109
|230
|2006.01.19 16:10
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2085
|1.2109
|231
|2006.01.19 16:12
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2087
|1.2109
|232
|2006.01.19 16:17
|modify
|30
|1.12
|1.2094
|1.2088
|1.2109
|233
|2006.01.19 17:35
|s/l
|30
|1.12
|1.2088
|1.2088
|1.2109
|-67.20
|8348.67
|234
|2006.01.19 19:00
|sell
|31
|1.11
|1.2088
|1.2103
|1.2073
|235
|2006.01.19 19:12
|modify
|31
|1.11
|1.2088
|1.2102
|1.2073
|236
|2006.01.19 19:16
|modify
|31
|1.11
|1.2088
|1.2101
|1.2073
|237
|2006.01.19 19:16
|modify
|31
|1.11
|1.2088
|1.2100
|1.2073
|238
|2006.01.19 19:16
|modify
|31
|1.11
|1.2088
|1.2099
|1.2073
|239
|2006.01.19 19:22
|modify
|31
|1.11
|1.2088
|1.2098
|1.2073
|240
|2006.01.19 19:49
|modify
|31
|1.11
|1.2088
|1.2097
|1.2073
|241
|2006.01.19 19:59
|s/l
|31
|1.11
|1.2097
|1.2097
|1.2073
|-99.90
|8248.77
|242
|2006.01.20 09:00
|buy
|32
|1.10
|1.2099
|1.2084
|1.2114
|243
|2006.01.20 09:11
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2085
|1.2114
|244
|2006.01.20 09:12
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2086
|1.2114
|245
|2006.01.20 09:16
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2087
|1.2114
|246
|2006.01.20 09:16
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2088
|1.2114
|247
|2006.01.20 09:16
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2089
|1.2114
|248
|2006.01.20 09:16
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2090
|1.2114
|249
|2006.01.20 09:16
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2091
|1.2114
|250
|2006.01.20 09:17
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2092
|1.2114
|251
|2006.01.20 09:17
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2093
|1.2114
|252
|2006.01.20 09:17
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2094
|1.2114
|253
|2006.01.20 09:23
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2095
|1.2114
|254
|2006.01.20 09:23
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2096
|1.2114
|255
|2006.01.20 09:23
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2097
|1.2114
|256
|2006.01.20 09:23
|modify
|32
|1.10
|1.2099
|1.2098
|1.2114
|257
|2006.01.20 09:24
|t/p
|32
|1.10
|1.2114
|1.2098
|1.2114
|165.00
|8413.77
|258
|2006.01.24 03:00
|sell
|33
|1.12
|1.2287
|1.2302
|1.2272
|259
|2006.01.24 03:05
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2301
|1.2272
|260
|2006.01.24 03:10
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2300
|1.2272
|261
|2006.01.24 03:10
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2299
|1.2272
|262
|2006.01.24 03:11
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2298
|1.2272
|263
|2006.01.24 03:11
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2297
|1.2272
|264
|2006.01.24 03:11
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2296
|1.2272
|265
|2006.01.24 03:12
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2295
|1.2272
|266
|2006.01.24 03:12
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2294
|1.2272
|267
|2006.01.24 03:13
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2293
|1.2272
|268
|2006.01.24 03:14
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2292
|1.2272
|269
|2006.01.24 03:20
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2291
|1.2272
|270
|2006.01.24 03:29
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2290
|1.2272
|271
|2006.01.24 03:43
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2289
|1.2272
|272
|2006.01.24 03:43
|modify
|33
|1.12
|1.2287
|1.2288
|1.2272
|273
|2006.01.24 03:45
|t/p
|33
|1.12
|1.2272
|1.2288
|1.2272
|168.00
|8581.77
|274
|2006.01.24 12:00
|buy
|34
|1.14
|1.2290
|1.2275
|1.2305
|275
|2006.01.24 12:00
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2276
|1.2305
|276
|2006.01.24 12:01
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2277
|1.2305
|277
|2006.01.24 12:01
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2278
|1.2305
|278
|2006.01.24 12:01
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2279
|1.2305
|279
|2006.01.24 12:09
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2280
|1.2305
|280
|2006.01.24 12:32
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2281
|1.2305
|281
|2006.01.24 12:32
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2283
|1.2305
|282
|2006.01.24 12:36
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2284
|1.2305
|283
|2006.01.24 12:37
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2285
|1.2305
|284
|2006.01.24 12:37
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2286
|1.2305
|285
|2006.01.24 12:42
|modify
|34
|1.14
|1.2290
|1.2287
|1.2305
|286
|2006.01.24 13:10
|s/l
|34
|1.14
|1.2287
|1.2287
|1.2305
|-34.20
|8547.57
|287
|2006.01.24 17:00
|sell
|35
|1.14
|1.2280
|1.2295
|1.2265
|288
|2006.01.24 17:01
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2294
|1.2265
|289
|2006.01.24 17:03
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2293
|1.2265
|290
|2006.01.24 17:09
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2292
|1.2265
|291
|2006.01.24 17:09
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2290
|1.2265
|292
|2006.01.24 17:09
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2289
|1.2265
|293
|2006.01.24 17:10
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2288
|1.2265
|294
|2006.01.24 17:13
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2287
|1.2265
|295
|2006.01.24 17:37
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2286
|1.2265
|296
|2006.01.24 17:44
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2285
|1.2265
|297
|2006.01.24 18:24
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2284
|1.2265
|298
|2006.01.24 18:24
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2283
|1.2265
|299
|2006.01.24 18:24
|modify
|35
|1.14
|1.2280
|1.2282
|1.2265
|300
|2006.01.24 18:24
|t/p
|35
|1.14
|1.2265
|1.2282
|1.2265
|171.00
|8718.57
|301
|2006.01.25 09:00
|sell
|36
|1.16
|1.2267
|1.2282
|1.2252
|302
|2006.01.25 09:15
|modify
|36
|1.16
|1.2267
|1.2281
|1.2252
|303
|2006.01.25 09:15
|modify
|36
|1.16
|1.2267
|1.2280
|1.2252
|304
|2006.01.25 09:15
|modify
|36
|1.16
|1.2267
|1.2279
|1.2252
|305
|2006.01.25 09:15
|modify
|36
|1.16
|1.2267
|1.2278
|1.2252
|306
|2006.01.25 09:30
|s/l
|36
|1.16
|1.2278
|1.2278
|1.2252
|-127.60
|8590.97
|307
|2006.01.25 21:00
|buy
|37
|1.15
|1.2259
|1.2244
|1.2274
|308
|2006.01.25 21:01
|modify
|37
|1.15
|1.2259
|1.2245
|1.2274
|309
|2006.01.25 21:03
|modify
|37
|1.15
|1.2259
|1.2246
|1.2274
|310
|2006.01.25 21:03
|modify
|37
|1.15
|1.2259
|1.2247
|1.2274
|311
|2006.01.25 21:03
|modify
|37
|1.15
|1.2259
|1.2248
|1.2274
|312
|2006.01.25 22:00
|s/l
|37
|1.15
|1.2248
|1.2248
|1.2274
|-126.50
|8464.47
|313
|2006.01.25 23:00
|sell
|38
|1.13
|1.2249
|1.2264
|1.2234
|314
|2006.01.25 23:01
|modify
|38
|1.13
|1.2249
|1.2263
|1.2234
|315
|2006.01.25 23:07
|modify
|38
|1.13
|1.2249
|1.2262
|1.2234
|316
|2006.01.25 23:27
|modify
|38
|1.13
|1.2249
|1.2261
|1.2234
|317
|2006.01.25 23:47
|s/l
|38
|1.13
|1.2261
|1.2261
|1.2234
|-135.60
|8328.87
|318
|2006.01.26 00:00
|buy
|39
|1.11
|1.2258
|1.2243
|1.2273
|319
|2006.01.26 00:04
|modify
|39
|1.11
|1.2258
|1.2244
|1.2273
|320
|2006.01.26 00:10
|modify
|39
|1.11
|1.2258
|1.2246
|1.2273
|321
|2006.01.26 01:01
|s/l
|39
|1.11
|1.2246
|1.2246
|1.2273
|-133.20
|8195.67
|322
|2006.01.26 11:00
|sell
|40
|1.09
|1.2249
|1.2264
|1.2234
|323
|2006.01.26 11:01
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2261
|1.2234
|324
|2006.01.26 11:05
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2260
|1.2234
|325
|2006.01.26 11:06
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2259
|1.2234
|326
|2006.01.26 11:07
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2258
|1.2234
|327
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2257
|1.2234
|328
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2256
|1.2234
|329
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2255
|1.2234
|330
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2254
|1.2234
|331
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2253
|1.2234
|332
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2252
|1.2234
|333
|2006.01.26 11:17
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2251
|1.2234
|334
|2006.01.26 11:26
|modify
|40
|1.09
|1.2249
|1.2250
|1.2234
|335
|2006.01.26 11:26
|t/p
|40
|1.09
|1.2234
|1.2250
|1.2234
|163.50
|8359.17
|336
|2006.01.27 06:00
|sell
|41
|1.11
|1.2186
|1.2201
|1.2171
|337
|2006.01.27 06:00
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2200
|1.2171
|338
|2006.01.27 06:00
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2199
|1.2171
|339
|2006.01.27 06:00
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2198
|1.2171
|340
|2006.01.27 06:04
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2197
|1.2171
|341
|2006.01.27 06:04
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2196
|1.2171
|342
|2006.01.27 06:04
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2195
|1.2171
|343
|2006.01.27 06:04
|modify
|41
|1.11
|1.2186
|1.2194
|1.2171
|344
|2006.01.27 06:09
|s/l
|41
|1.11
|1.2194
|1.2194
|1.2171
|-88.80
|8270.37
|345
|2006.01.27 10:00
|buy
|42
|1.10
|1.2224
|1.2209
|1.2239
|346
|2006.01.27 10:00
|modify
|42
|1.10
|1.2224
|1.2210
|1.2239
|347
|2006.01.27 10:02
|s/l
|42
|1.10
|1.2210
|1.2210
|1.2239
|-154.00
|8116.37
|348
|2006.01.27 11:00
|sell
|43
|1.08
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|349
|2006.01.27 11:09
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2149
|1.2120
|350
|2006.01.27 11:09
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2148
|1.2120
|351
|2006.01.27 11:09
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2147
|1.2120
|352
|2006.01.27 11:09
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2146
|1.2120
|353
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2145
|1.2120
|354
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2144
|1.2120
|355
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2143
|1.2120
|356
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2142
|1.2120
|357
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2141
|1.2120
|358
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2140
|1.2120
|359
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2138
|1.2120
|360
|2006.01.27 11:12
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2137
|1.2120
|361
|2006.01.27 11:13
|modify
|43
|1.08
|1.2135
|1.2136
|1.2120
|362
|2006.01.27 11:13
|t/p
|43
|1.08
|1.2120
|1.2136
|1.2120
|162.00
|8278.37
|363
|2006.01.30 02:00
|buy
|44
|1.10
|1.2111
|1.2096
|1.2126
|364
|2006.01.30 02:21
|s/l
|44
|1.10
|1.2096
|1.2096
|1.2126
|-165.00
|8113.37
|365
|2006.01.30 04:00
|sell
|45
|1.08
|1.2085
|1.2100
|1.2070
|366
|2006.01.30 04:00
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2098
|1.2070
|367
|2006.01.30 04:07
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2097
|1.2070
|368
|2006.01.30 04:10
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2096
|1.2070
|369
|2006.01.30 04:11
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2095
|1.2070
|370
|2006.01.30 04:19
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2094
|1.2070
|371
|2006.01.30 04:19
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2093
|1.2070
|372
|2006.01.30 04:20
|modify
|45
|1.08
|1.2085
|1.2092
|1.2070
|373
|2006.01.30 04:31
|s/l
|45
|1.08
|1.2092
|1.2092
|1.2070
|-75.60
|8037.77
|374
|2006.01.30 14:00
|sell
|46
|1.07
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|375
|2006.01.30 14:24
|s/l
|46
|1.07
|1.2092
|1.2092
|1.2062
|-160.50
|7877.27
|376
|2006.01.30 20:00
|sell
|47
|1.05
|1.2084
|1.2099
|1.2069
|377
|2006.01.30 20:10
|modify
|47
|1.05
|1.2084
|1.2098
|1.2069
|378
|2006.01.30 20:51
|s/l
|47
|1.05
|1.2098
|1.2098
|1.2069
|-147.00
|7730.27
|379
|2006.01.30 21:00
|buy
|48
|1.03
|1.2097
|1.2082
|1.2112
|380
|2006.01.30 21:00
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2083
|1.2112
|381
|2006.01.30 21:00
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2084
|1.2112
|382
|2006.01.30 21:01
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2085
|1.2112
|383
|2006.01.30 21:04
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2086
|1.2112
|384
|2006.01.30 21:04
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2088
|1.2112
|385
|2006.01.30 21:04
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2089
|1.2112
|386
|2006.01.30 21:06
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2090
|1.2112
|387
|2006.01.30 22:21
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2091
|1.2112
|388
|2006.01.30 23:27
|modify
|48
|1.03
|1.2097
|1.2092
|1.2112
|389
|2006.01.31 00:04
|s/l
|48
|1.03
|1.2092
|1.2092
|1.2112
|-57.89
|7672.38
|390
|2006.02.01 00:00
|buy
|49
|1.02
|1.2159
|1.2144
|1.2174
|391
|2006.02.01 00:01
|modify
|49
|1.02
|1.2159
|1.2146
|1.2174
|392
|2006.02.01 00:01
|modify
|49
|1.02
|1.2159
|1.2152
|1.2174
|393
|2006.02.01 01:43
|s/l
|49
|1.02
|1.2152
|1.2152
|1.2174
|-71.40
|7600.98
|394
|2006.02.01 03:00
|sell
|50
|1.01
|1.2140
|1.2155
|1.2125
|395
|2006.02.01 03:00
|modify
|50
|1.01
|1.2140
|1.2154
|1.2125
|396
|2006.02.01 03:00
|modify
|50
|1.01
|1.2140
|1.2153
|1.2125
|397
|2006.02.01 03:01
|modify
|50
|1.01
|1.2140
|1.2152
|1.2125
|398
|2006.02.01 03:35
|s/l
|50
|1.01
|1.2152
|1.2152
|1.2125
|-121.20
|7479.78
|399
|2006.02.02 00:00
|sell
|51
|1.00
|1.2060
|1.2075
|1.2045
|400
|2006.02.02 00:34
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2074
|1.2045
|401
|2006.02.02 00:34
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2073
|1.2045
|402
|2006.02.02 00:43
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2072
|1.2045
|403
|2006.02.02 00:43
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2071
|1.2045
|404
|2006.02.02 00:44
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2070
|1.2045
|405
|2006.02.02 00:45
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2069
|1.2045
|406
|2006.02.02 00:45
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2068
|1.2045
|407
|2006.02.02 00:45
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2066
|1.2045
|408
|2006.02.02 00:46
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2045
|409
|2006.02.02 00:47
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2064
|1.2045
|410
|2006.02.02 00:47
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2063
|1.2045
|411
|2006.02.02 00:47
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2062
|1.2045
|412
|2006.02.02 00:47
|modify
|51
|1.00
|1.2060
|1.2061
|1.2045
|413
|2006.02.02 00:47
|t/p
|51
|1.00
|1.2045
|1.2061
|1.2045
|150.00
|7629.78
|414
|2006.02.02 06:00
|buy
|52
|1.02
|1.2071
|1.2056
|1.2086
|415
|2006.02.02 06:00
|modify
|52
|1.02
|1.2071
|1.2057
|1.2086
|416
|2006.02.02 06:06
|modify
|52
|1.02
|1.2071
|1.2058
|1.2086
|417
|2006.02.02 06:06
|modify
|52
|1.02
|1.2071
|1.2059
|1.2086
|418
|2006.02.02 06:07
|modify
|52
|1.02
|1.2071
|1.2060
|1.2086
|419
|2006.02.02 06:08
|modify
|52
|1.02
|1.2071
|1.2061
|1.2086
|420
|2006.02.02 06:08
|modify
|52
|1.02
|1.2071
|1.2062
|1.2086
|421
|2006.02.02 06:17
|s/l
|52
|1.02
|1.2062
|1.2062
|1.2086
|-91.80
|7537.98
|422
|2006.02.02 09:00
|sell
|53
|1.01
|1.2044
|1.2059
|1.2029
|423
|2006.02.02 09:12
|s/l
|53
|1.01
|1.2059
|1.2059
|1.2029
|-151.50
|7386.48
|424
|2006.02.02 11:00
|buy
|54
|0.98
|1.2089
|1.2074
|1.2104
|425
|2006.02.02 11:00
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2075
|1.2104
|426
|2006.02.02 11:00
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2076
|1.2104
|427
|2006.02.02 11:01
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2077
|1.2104
|428
|2006.02.02 11:02
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2078
|1.2104
|429
|2006.02.02 11:03
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2079
|1.2104
|430
|2006.02.02 11:04
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2080
|1.2104
|431
|2006.02.02 11:19
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2081
|1.2104
|432
|2006.02.02 11:19
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2082
|1.2104
|433
|2006.02.02 11:19
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2083
|1.2104
|434
|2006.02.02 11:21
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2084
|1.2104
|435
|2006.02.02 11:21
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2085
|1.2104
|436
|2006.02.02 11:21
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2086
|1.2104
|437
|2006.02.02 11:24
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2087
|1.2104
|438
|2006.02.02 11:24
|modify
|54
|0.98
|1.2089
|1.2088
|1.2104
|439
|2006.02.02 11:27
|t/p
|54
|0.98
|1.2104
|1.2088
|1.2104
|147.00
|7533.48
|440
|2006.02.02 21:00
|buy
|55
|1.00
|1.2100
|1.2085
|1.2115
|441
|2006.02.03 00:50
|s/l
|55
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2115
|-156.20
|7377.28
|442
|2006.02.06 19:00
|sell
|56
|0.98
|1.1961
|1.1976
|1.1946
|443
|2006.02.06 20:32
|modify
|56
|0.98
|1.1961
|1.1975
|1.1946
|444
|2006.02.06 20:35
|modify
|56
|0.98
|1.1961
|1.1974
|1.1946
|445
|2006.02.06 20:36
|modify
|56
|0.98
|1.1961
|1.1973
|1.1946
|446
|2006.02.06 20:37
|modify
|56
|0.98
|1.1961
|1.1972
|1.1946
|447
|2006.02.06 20:37
|modify
|56
|0.98
|1.1961
|1.1971
|1.1946
|448
|2006.02.06 20:39
|modify
|56
|0.98
|1.1961
|1.1970
|1.1946
|449
|2006.02.06 21:35
|s/l
|56
|0.98
|1.1970
|1.1970
|1.1946
|-88.20
|7289.08
|450
|2006.02.06 22:00
|buy
|57
|0.97
|1.1971
|1.1956
|1.1986
|451
|2006.02.06 22:12
|modify
|57
|0.97
|1.1971
|1.1957
|1.1986
|452
|2006.02.06 22:13
|modify
|57
|0.97
|1.1971
|1.1958
|1.1986
|453
|2006.02.06 22:13
|modify
|57
|0.97
|1.1971
|1.1959
|1.1986
|454
|2006.02.06 22:13
|modify
|57
|0.97
|1.1971
|1.1960
|1.1986
|455
|2006.02.06 22:14
|modify
|57
|0.97
|1.1971
|1.1963
|1.1986
|456
|2006.02.06 22:24
|modify
|57
|0.97
|1.1971
|1.1964
|1.1986
|457
|2006.02.07 00:00
|s/l
|57
|0.97
|1.1964
|1.1964
|1.1986
|-73.92
|7215.16
|458
|2006.02.07 08:00
|sell
|58
|0.96
|1.1967
|1.1982
|1.1952
|459
|2006.02.07 08:10
|s/l
|58
|0.96
|1.1982
|1.1982
|1.1952
|-144.00
|7071.16
|460
|2006.02.07 17:00
|buy
|59
|0.94
|1.1982
|1.1967
|1.1997
|461
|2006.02.07 17:00
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1968
|1.1997
|462
|2006.02.07 17:01
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1969
|1.1997
|463
|2006.02.07 17:02
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1970
|1.1997
|464
|2006.02.07 17:04
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1971
|1.1997
|465
|2006.02.07 17:05
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1973
|1.1997
|466
|2006.02.07 17:05
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1974
|1.1997
|467
|2006.02.07 17:05
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1975
|1.1997
|468
|2006.02.07 17:06
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1976
|1.1997
|469
|2006.02.07 17:06
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1977
|1.1997
|470
|2006.02.07 17:15
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1978
|1.1997
|471
|2006.02.07 17:16
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1979
|1.1997
|472
|2006.02.07 17:16
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1980
|1.1997
|473
|2006.02.07 18:48
|modify
|59
|0.94
|1.1982
|1.1981
|1.1997
|474
|2006.02.07 19:26
|s/l
|59
|0.94
|1.1981
|1.1981
|1.1997
|-9.40
|7061.76
|475
|2006.02.08 02:00
|buy
|60
|0.94
|1.1984
|1.1969
|1.1999
|476
|2006.02.08 02:18
|s/l
|60
|0.94
|1.1969
|1.1969
|1.1999
|-141.00
|6920.76
|477
|2006.02.08 03:00
|sell
|61
|0.92
|1.1971
|1.1986
|1.1956
|478
|2006.02.08 03:01
|modify
|61
|0.92
|1.1971
|1.1984
|1.1956
|479
|2006.02.08 03:05
|modify
|61
|0.92
|1.1971
|1.1982
|1.1956
|480
|2006.02.08 03:21
|s/l
|61
|0.92
|1.1982
|1.1982
|1.1956
|-101.20
|6819.56
|481
|2006.02.08 06:00
|buy
|62
|0.91
|1.1980
|1.1965
|1.1995
|482
|2006.02.08 06:07
|modify
|62
|0.91
|1.1980
|1.1966
|1.1995
|483
|2006.02.08 06:08
|modify
|62
|0.91
|1.1980
|1.1967
|1.1995
|484
|2006.02.08 06:35
|s/l
|62
|0.91
|1.1967
|1.1967
|1.1995
|-118.30
|6701.26
|485
|2006.02.08 07:00
|sell
|63
|0.89
|1.1966
|1.1981
|1.1951
|486
|2006.02.08 07:06
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1980
|1.1951
|487
|2006.02.08 07:07
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1979
|1.1951
|488
|2006.02.08 07:07
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1978
|1.1951
|489
|2006.02.08 07:07
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1977
|1.1951
|490
|2006.02.08 07:07
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1976
|1.1951
|491
|2006.02.08 07:08
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1975
|1.1951
|492
|2006.02.08 07:21
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1974
|1.1951
|493
|2006.02.08 07:23
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1973
|1.1951
|494
|2006.02.08 07:24
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1972
|1.1951
|495
|2006.02.08 07:24
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1971
|1.1951
|496
|2006.02.08 07:24
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1968
|1.1951
|497
|2006.02.08 07:25
|modify
|63
|0.89
|1.1966
|1.1967
|1.1951
|498
|2006.02.08 07:25
|t/p
|63
|0.89
|1.1951
|1.1967
|1.1951
|133.50
|6834.76
|499
|2006.02.08 17:00
|buy
|64
|0.91
|1.1965
|1.1950
|1.1980
|500
|2006.02.08 17:01
|modify
|64
|0.91
|1.1965
|1.1952
|1.1980
|501
|2006.02.08 17:11
|modify
|64
|0.91
|1.1965
|1.1953
|1.1980
|502
|2006.02.08 17:12
|modify
|64
|0.91
|1.1965
|1.1954
|1.1980
|503
|2006.02.08 17:54
|s/l
|64
|0.91
|1.1954
|1.1954
|1.1980
|-100.10
|6734.66
|504
|2006.02.09 05:00
|sell
|65
|0.90
|1.1969
|1.1984
|1.1954
|505
|2006.02.09 05:29
|s/l
|65
|0.90
|1.1984
|1.1984
|1.1954
|-135.00
|6599.66
|506
|2006.02.09 07:00
|buy
|66
|0.88
|1.1992
|1.1977
|1.2007
|507
|2006.02.09 07:33
|s/l
|66
|0.88
|1.1977
|1.1977
|1.2007
|-132.00
|6467.66
|508
|2006.02.09 15:00
|sell
|67
|0.86
|1.1969
|1.1984
|1.1954
|509
|2006.02.09 15:43
|s/l
|67
|0.86
|1.1984
|1.1984
|1.1954
|-129.00
|6338.66
|510
|2006.02.09 16:00
|buy
|68
|0.85
|1.1985
|1.1970
|1.2000
|511
|2006.02.09 16:04
|modify
|68
|0.85
|1.1985
|1.1971
|1.2000
|512
|2006.02.09 16:09
|modify
|68
|0.85
|1.1985
|1.1972
|1.2000
|513
|2006.02.09 16:33
|s/l
|68
|0.85
|1.1972
|1.1972
|1.2000
|-110.50
|6228.16
|514
|2006.02.09 22:00
|buy
|69
|0.83
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|515
|2006.02.09 22:49
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1974
|1.2003
|516
|2006.02.09 22:51
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1975
|1.2003
|517
|2006.02.09 22:58
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1976
|1.2003
|518
|2006.02.10 00:10
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1978
|1.2003
|519
|2006.02.10 00:25
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1979
|1.2003
|520
|2006.02.10 00:26
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1980
|1.2003
|521
|2006.02.10 00:26
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1981
|1.2003
|522
|2006.02.10 00:32
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1982
|1.2003
|523
|2006.02.10 00:32
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1984
|1.2003
|524
|2006.02.10 00:32
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1985
|1.2003
|525
|2006.02.10 00:32
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1986
|1.2003
|526
|2006.02.10 00:33
|modify
|69
|0.83
|1.1988
|1.1987
|1.2003
|527
|2006.02.10 00:34
|t/p
|69
|0.83
|1.2003
|1.1987
|1.2003
|119.35
|6347.51
|528
|2006.02.10 03:00
|sell
|70
|0.85
|1.1975
|1.1990
|1.1960
|529
|2006.02.10 03:14
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1989
|1.1960
|530
|2006.02.10 03:18
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1988
|1.1960
|531
|2006.02.10 03:18
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1987
|1.1960
|532
|2006.02.10 03:19
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1986
|1.1960
|533
|2006.02.10 03:26
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1985
|1.1960
|534
|2006.02.10 03:27
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1984
|1.1960
|535
|2006.02.10 03:29
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1983
|1.1960
|536
|2006.02.10 03:29
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1981
|1.1960
|537
|2006.02.10 03:29
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1980
|1.1960
|538
|2006.02.10 03:29
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1979
|1.1960
|539
|2006.02.10 03:30
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1978
|1.1960
|540
|2006.02.10 03:30
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1977
|1.1960
|541
|2006.02.10 03:30
|modify
|70
|0.85
|1.1975
|1.1976
|1.1960
|542
|2006.02.10 03:30
|t/p
|70
|0.85
|1.1960
|1.1976
|1.1960
|127.50
|6475.01
|543
|2006.02.10 09:00
|buy
|71
|0.86
|1.2019
|1.2004
|1.2034
|544
|2006.02.10 09:00
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2006
|1.2034
|545
|2006.02.10 09:00
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2007
|1.2034
|546
|2006.02.10 09:08
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2008
|1.2034
|547
|2006.02.10 09:08
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2009
|1.2034
|548
|2006.02.10 09:09
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2010
|1.2034
|549
|2006.02.10 09:09
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2011
|1.2034
|550
|2006.02.10 09:11
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2012
|1.2034
|551
|2006.02.10 09:11
|modify
|71
|0.86
|1.2019
|1.2013
|1.2034
|552
|2006.02.10 09:19
|s/l
|71
|0.86
|1.2013
|1.2013
|1.2034
|-51.60
|6423.41
|553
|2006.02.10 11:00
|sell
|72
|0.86
|1.1911
|1.1926
|1.1896
|554
|2006.02.10 11:13
|modify
|72
|0.86
|1.1911
|1.1925
|1.1896
|555
|2006.02.10 11:13
|modify
|72
|0.86
|1.1911
|1.1924
|1.1896
|556
|2006.02.10 11:13
|modify
|72
|0.86
|1.1911
|1.1923
|1.1896
|557
|2006.02.10 11:13
|modify
|72
|0.86
|1.1911
|1.1922
|1.1896
|558
|2006.02.10 11:13
|modify
|72
|0.86
|1.1911
|1.1921
|1.1896
|559
|2006.02.10 11:16
|s/l
|72
|0.86
|1.1921
|1.1921
|1.1896
|-86.00
|6337.41
|560
|2006.02.13 02:00
|buy
|73
|0.84
|1.1905
|1.1890
|1.1920
|561
|2006.02.13 02:01
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1891
|1.1920
|562
|2006.02.13 02:06
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1892
|1.1920
|563
|2006.02.13 02:06
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1893
|1.1920
|564
|2006.02.13 02:11
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1894
|1.1920
|565
|2006.02.13 02:11
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1895
|1.1920
|566
|2006.02.13 02:15
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1896
|1.1920
|567
|2006.02.13 02:17
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1897
|1.1920
|568
|2006.02.13 02:18
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1899
|1.1920
|569
|2006.02.13 02:29
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1900
|1.1920
|570
|2006.02.13 02:29
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1901
|1.1920
|571
|2006.02.13 02:29
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1902
|1.1920
|572
|2006.02.13 02:29
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1903
|1.1920
|573
|2006.02.13 02:30
|modify
|73
|0.84
|1.1905
|1.1904
|1.1920
|574
|2006.02.13 02:31
|t/p
|73
|0.84
|1.1920
|1.1904
|1.1920
|126.00
|6463.41
|575
|2006.02.13 05:00
|sell
|74
|0.86
|1.1889
|1.1904
|1.1874
|576
|2006.02.13 05:18
|modify
|74
|0.86
|1.1889
|1.1903
|1.1874
|577
|2006.02.13 05:19
|modify
|74
|0.86
|1.1889
|1.1902
|1.1874
|578
|2006.02.13 05:20
|modify
|74
|0.86
|1.1889
|1.1901
|1.1874
|579
|2006.02.13 05:20
|modify
|74
|0.86
|1.1889
|1.1900
|1.1874
|580
|2006.02.13 05:28
|modify
|74
|0.86
|1.1889
|1.1899
|1.1874
|581
|2006.02.13 05:33
|modify
|74
|0.86
|1.1889
|1.1898
|1.1874
|582
|2006.02.13 06:26
|s/l
|74
|0.86
|1.1898
|1.1898
|1.1874
|-77.40
|6386.01
|583
|2006.02.13 11:00
|buy
|75
|0.85
|1.1908
|1.1893
|1.1923
|584
|2006.02.13 11:00
|modify
|75
|0.85
|1.1908
|1.1894
|1.1923
|585
|2006.02.13 11:02
|modify
|75
|0.85
|1.1908
|1.1895
|1.1923
|586
|2006.02.13 11:02
|modify
|75
|0.85
|1.1908
|1.1896
|1.1923
|587
|2006.02.13 11:03
|modify
|75
|0.85
|1.1908
|1.1897
|1.1923
|588
|2006.02.13 11:09
|modify
|75
|0.85
|1.1908
|1.1900
|1.1923
|589
|2006.02.13 11:18
|s/l
|75
|0.85
|1.1900
|1.1900
|1.1923
|-68.00
|6318.01
|590
|2006.02.13 19:00
|buy
|76
|0.84
|1.1915
|1.1900
|1.1930
|591
|2006.02.13 19:21
|s/l
|76
|0.84
|1.1900
|1.1900
|1.1930
|-126.00
|6192.01
|592
|2006.02.13 21:00
|sell
|77
|0.83
|1.1897
|1.1912
|1.1882
|593
|2006.02.13 21:30
|s/l
|77
|0.83
|1.1912
|1.1912
|1.1882
|-124.50
|6067.51
|594
|2006.02.14 00:00
|buy
|78
|0.81
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|595
|2006.02.14 00:04
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1893
|1.1922
|596
|2006.02.14 00:31
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1894
|1.1922
|597
|2006.02.14 00:32
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1895
|1.1922
|598
|2006.02.14 00:35
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1896
|1.1922
|599
|2006.02.14 00:35
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1897
|1.1922
|600
|2006.02.14 00:35
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1898
|1.1922
|601
|2006.02.14 00:56
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1899
|1.1922
|602
|2006.02.14 01:14
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1900
|1.1922
|603
|2006.02.14 01:14
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1901
|1.1922
|604
|2006.02.14 01:14
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1902
|1.1922
|605
|2006.02.14 01:14
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1903
|1.1922
|606
|2006.02.14 01:15
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1904
|1.1922
|607
|2006.02.14 01:15
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1905
|1.1922
|608
|2006.02.14 01:15
|modify
|78
|0.81
|1.1907
|1.1906
|1.1922
|609
|2006.02.14 01:15
|t/p
|78
|0.81
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|121.50
|6189.01
|610
|2006.02.14 07:00
|sell
|79
|0.83
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|611
|2006.02.14 07:02
|modify
|79
|0.83
|1.1898
|1.1911
|1.1883
|612
|2006.02.14 07:02
|modify
|79
|0.83
|1.1898
|1.1910
|1.1883
|613
|2006.02.14 07:05
|modify
|79
|0.83
|1.1898
|1.1909
|1.1883
|614
|2006.02.14 07:27
|s/l
|79
|0.83
|1.1909
|1.1909
|1.1883
|-91.30
|6097.71
|615
|2006.02.14 14:00
|buy
|80
|0.81
|1.1906
|1.1891
|1.1921
|616
|2006.02.14 14:00
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1892
|1.1921
|617
|2006.02.14 14:05
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1893
|1.1921
|618
|2006.02.14 14:37
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1894
|1.1921
|619
|2006.02.14 14:37
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1895
|1.1921
|620
|2006.02.14 14:37
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1896
|1.1921
|621
|2006.02.14 14:39
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1897
|1.1921
|622
|2006.02.14 14:39
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1898
|1.1921
|623
|2006.02.14 14:39
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1899
|1.1921
|624
|2006.02.14 14:39
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1900
|1.1921
|625
|2006.02.14 14:39
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1901
|1.1921
|626
|2006.02.14 14:39
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1902
|1.1921
|627
|2006.02.14 14:40
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1903
|1.1921
|628
|2006.02.14 15:06
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1904
|1.1921
|629
|2006.02.14 15:07
|modify
|80
|0.81
|1.1906
|1.1905
|1.1921
|630
|2006.02.14 15:08
|t/p
|80
|0.81
|1.1921
|1.1905
|1.1921
|121.50
|6219.21
|631
|2006.02.15 10:00
|buy
|81
|0.83
|1.1935
|1.1920
|1.1950
|632
|2006.02.15 10:00
|s/l
|81
|0.83
|1.1920
|1.1920
|1.1950
|-124.50
|6094.71
|633
|2006.02.15 12:00
|sell
|82
|0.81
|1.1883
|1.1898
|1.1868
|634
|2006.02.15 12:06
|modify
|82
|0.81
|1.1883
|1.1897
|1.1868
|635
|2006.02.15 12:15
|s/l
|82
|0.81
|1.1897
|1.1897
|1.1868
|-113.40
|5981.31
|636
|2006.02.16 03:00
|buy
|83
|0.80
|1.1887
|1.1872
|1.1902
|637
|2006.02.16 03:00
|modify
|83
|0.80
|1.1887
|1.1873
|1.1902
|638
|2006.02.16 03:01
|modify
|83
|0.80
|1.1887
|1.1874
|1.1902
|639
|2006.02.16 03:37
|s/l
|83
|0.80
|1.1874
|1.1874
|1.1902
|-104.00
|5877.31
|640
|2006.02.16 04:00
|sell
|84
|0.78
|1.1874
|1.1889
|1.1859
|641
|2006.02.16 04:22
|modify
|84
|0.78
|1.1874
|1.1888
|1.1859
|642
|2006.02.16 04:22
|modify
|84
|0.78
|1.1874
|1.1887
|1.1859
|643
|2006.02.16 04:28
|modify
|84
|0.78
|1.1874
|1.1886
|1.1859
|644
|2006.02.16 04:28
|modify
|84
|0.78
|1.1874
|1.1885
|1.1859
|645
|2006.02.16 04:30
|modify
|84
|0.78
|1.1874
|1.1884
|1.1859
|646
|2006.02.16 04:31
|s/l
|84
|0.78
|1.1884
|1.1884
|1.1859
|-78.00
|5799.31
|647
|2006.02.16 21:00
|sell
|85
|0.77
|1.1882
|1.1897
|1.1867
|648
|2006.02.16 21:57
|modify
|85
|0.77
|1.1882
|1.1896
|1.1867
|649
|2006.02.16 21:58
|modify
|85
|0.77
|1.1882
|1.1895
|1.1867
|650
|2006.02.16 22:36
|modify
|85
|0.77
|1.1882
|1.1894
|1.1867
|651
|2006.02.16 22:38
|modify
|85
|0.77
|1.1882
|1.1893
|1.1867
|652
|2006.02.16 23:51
|s/l
|85
|0.77
|1.1893
|1.1893
|1.1867
|-84.70
|5714.61
|653
|2006.02.17 07:00
|sell
|86
|0.76
|1.1870
|1.1885
|1.1855
|654
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1884
|1.1855
|655
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1883
|1.1855
|656
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1882
|1.1855
|657
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1881
|1.1855
|658
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1880
|1.1855
|659
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1879
|1.1855
|660
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1878
|1.1855
|661
|2006.02.17 07:06
|modify
|86
|0.76
|1.1870
|1.1877
|1.1855
|662
|2006.02.17 07:38
|s/l
|86
|0.76
|1.1877
|1.1877
|1.1855
|-53.20
|5661.41
|663
|2006.02.17 10:00
|buy
|87
|0.75
|1.1897
|1.1882
|1.1912
|664
|2006.02.17 10:00
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1884
|1.1912
|665
|2006.02.17 10:03
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1885
|1.1912
|666
|2006.02.17 10:03
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1886
|1.1912
|667
|2006.02.17 10:04
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1887
|1.1912
|668
|2006.02.17 10:04
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1888
|1.1912
|669
|2006.02.17 10:05
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1889
|1.1912
|670
|2006.02.17 10:06
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1890
|1.1912
|671
|2006.02.17 10:06
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1891
|1.1912
|672
|2006.02.17 10:06
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1892
|1.1912
|673
|2006.02.17 10:07
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1893
|1.1912
|674
|2006.02.17 10:07
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1894
|1.1912
|675
|2006.02.17 10:07
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1895
|1.1912
|676
|2006.02.17 10:08
|modify
|87
|0.75
|1.1897
|1.1896
|1.1912
|677
|2006.02.17 10:12
|t/p
|87
|0.75
|1.1912
|1.1896
|1.1912
|112.50
|5773.91
|678
|2006.02.20 04:00
|sell
|88
|0.77
|1.1938
|1.1953
|1.1923
|679
|2006.02.20 04:01
|modify
|88
|0.77
|1.1938
|1.1952
|1.1923
|680
|2006.02.20 05:15
|s/l
|88
|0.77
|1.1952
|1.1952
|1.1923
|-107.80
|5666.11
|681
|2006.02.20 15:00
|sell
|89
|0.76
|1.1940
|1.1955
|1.1925
|682
|2006.02.20 15:17
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1953
|1.1925
|683
|2006.02.20 16:34
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1952
|1.1925
|684
|2006.02.20 16:56
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1951
|1.1925
|685
|2006.02.20 16:57
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1950
|1.1925
|686
|2006.02.20 18:17
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1949
|1.1925
|687
|2006.02.20 18:17
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1948
|1.1925
|688
|2006.02.20 18:18
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1947
|1.1925
|689
|2006.02.20 18:18
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1946
|1.1925
|690
|2006.02.20 18:18
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1944
|1.1925
|691
|2006.02.20 18:18
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1943
|1.1925
|692
|2006.02.20 18:22
|modify
|89
|0.76
|1.1940
|1.1942
|1.1925
|693
|2006.02.20 18:53
|s/l
|89
|0.76
|1.1942
|1.1942
|1.1925
|-15.20
|5650.91
|694
|2006.02.21 13:00
|buy
|90
|0.75
|1.1921
|1.1906
|1.1936
|695
|2006.02.21 14:02
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1907
|1.1936
|696
|2006.02.21 14:03
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1908
|1.1936
|697
|2006.02.21 14:03
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1909
|1.1936
|698
|2006.02.21 14:03
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1910
|1.1936
|699
|2006.02.21 14:03
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1911
|1.1936
|700
|2006.02.21 14:03
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1912
|1.1936
|701
|2006.02.21 14:27
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1913
|1.1936
|702
|2006.02.21 14:27
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1914
|1.1936
|703
|2006.02.21 14:27
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1915
|1.1936
|704
|2006.02.21 14:27
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1916
|1.1936
|705
|2006.02.21 14:27
|modify
|90
|0.75
|1.1921
|1.1917
|1.1936
|706
|2006.02.21 15:00
|s/l
|90
|0.75
|1.1917
|1.1917
|1.1936
|-30.00
|5620.91
|707
|2006.02.21 18:00
|sell
|91
|0.75
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|708
|2006.02.21 18:08
|modify
|91
|0.75
|1.1908
|1.1922
|1.1893
|709
|2006.02.21 18:55
|s/l
|91
|0.75
|1.1922
|1.1922
|1.1893
|-105.00
|5515.91
|710
|2006.02.21 19:00
|buy
|92
|0.74
|1.1920
|1.1905
|1.1935
|711
|2006.02.21 19:00
|modify
|92
|0.74
|1.1920
|1.1906
|1.1935
|712
|2006.02.21 19:01
|modify
|92
|0.74
|1.1920
|1.1907
|1.1935
|713
|2006.02.21 19:05
|modify
|92
|0.74
|1.1920
|1.1909
|1.1935
|714
|2006.02.21 19:06
|modify
|92
|0.74
|1.1920
|1.1910
|1.1935
|715
|2006.02.21 20:03
|s/l
|92
|0.74
|1.1910
|1.1910
|1.1935
|-74.00
|5441.91
|716
|2006.02.22 03:00
|sell
|93
|0.73
|1.1912
|1.1927
|1.1897
|717
|2006.02.22 03:02
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1926
|1.1897
|718
|2006.02.22 03:02
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1925
|1.1897
|719
|2006.02.22 03:15
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1924
|1.1897
|720
|2006.02.22 03:51
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1923
|1.1897
|721
|2006.02.22 03:51
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1922
|1.1897
|722
|2006.02.22 03:52
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1921
|1.1897
|723
|2006.02.22 03:52
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1920
|1.1897
|724
|2006.02.22 03:54
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1919
|1.1897
|725
|2006.02.22 04:03
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1918
|1.1897
|726
|2006.02.22 04:03
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1916
|1.1897
|727
|2006.02.22 04:04
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1915
|1.1897
|728
|2006.02.22 04:11
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1914
|1.1897
|729
|2006.02.22 04:12
|modify
|93
|0.73
|1.1912
|1.1913
|1.1897
|730
|2006.02.22 04:54
|t/p
|93
|0.73
|1.1897
|1.1913
|1.1897
|109.50
|5551.41
|731
|2006.02.22 12:00
|buy
|94
|0.74
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|732
|2006.02.22 12:00
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1893
|1.1922
|733
|2006.02.22 12:14
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1894
|1.1922
|734
|2006.02.22 12:14
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1895
|1.1922
|735
|2006.02.22 12:16
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1896
|1.1922
|736
|2006.02.22 12:21
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1897
|1.1922
|737
|2006.02.22 12:22
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1898
|1.1922
|738
|2006.02.22 12:22
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1899
|1.1922
|739
|2006.02.22 12:23
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1900
|1.1922
|740
|2006.02.22 12:23
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1901
|1.1922
|741
|2006.02.22 12:38
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1902
|1.1922
|742
|2006.02.22 12:39
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1903
|1.1922
|743
|2006.02.22 12:39
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1904
|1.1922
|744
|2006.02.22 12:39
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1905
|1.1922
|745
|2006.02.22 12:40
|modify
|94
|0.74
|1.1907
|1.1906
|1.1922
|746
|2006.02.22 12:42
|t/p
|94
|0.74
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|111.00
|5662.41
|747
|2006.02.23 01:00
|buy
|95
|0.75
|1.1913
|1.1898
|1.1928
|748
|2006.02.23 01:03
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1899
|1.1928
|749
|2006.02.23 01:12
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1900
|1.1928
|750
|2006.02.23 01:12
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1901
|1.1928
|751
|2006.02.23 01:12
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1902
|1.1928
|752
|2006.02.23 01:13
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1903
|1.1928
|753
|2006.02.23 01:41
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1904
|1.1928
|754
|2006.02.23 01:42
|modify
|95
|0.75
|1.1913
|1.1906
|1.1928
|755
|2006.02.23 02:34
|s/l
|95
|0.75
|1.1906
|1.1906
|1.1928
|-52.50
|5609.91
|756
|2006.02.23 03:00
|sell
|96
|0.75
|1.1902
|1.1917
|1.1887
|757
|2006.02.23 03:27
|modify
|96
|0.75
|1.1902
|1.1916
|1.1887
|758
|2006.02.23 03:53
|modify
|96
|0.75
|1.1902
|1.1915
|1.1887
|759
|2006.02.23 03:58
|s/l
|96
|0.75
|1.1915
|1.1915
|1.1887
|-97.50
|5512.41
|760
|2006.02.23 05:00
|buy
|97
|0.73
|1.1941
|1.1926
|1.1956
|761
|2006.02.23 05:10
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1927
|1.1956
|762
|2006.02.23 05:17
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1928
|1.1956
|763
|2006.02.23 05:17
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1929
|1.1956
|764
|2006.02.23 05:17
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1931
|1.1956
|765
|2006.02.23 05:17
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1932
|1.1956
|766
|2006.02.23 05:17
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1933
|1.1956
|767
|2006.02.23 05:18
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1934
|1.1956
|768
|2006.02.23 05:18
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1935
|1.1956
|769
|2006.02.23 05:21
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1936
|1.1956
|770
|2006.02.23 05:22
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1937
|1.1956
|771
|2006.02.23 05:22
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1938
|1.1956
|772
|2006.02.23 05:22
|modify
|97
|0.73
|1.1941
|1.1939
|1.1956
|773
|2006.02.23 05:28
|s/l
|97
|0.73
|1.1939
|1.1939
|1.1956
|-14.60
|5497.81
|774
|2006.02.23 11:00
|sell
|98
|0.73
|1.1920
|1.1935
|1.1905
|775
|2006.02.23 11:09
|s/l
|98
|0.73
|1.1935
|1.1935
|1.1905
|-109.50
|5388.31
|776
|2006.02.23 21:00
|buy
|99
|0.72
|1.1930
|1.1915
|1.1945
|777
|2006.02.23 21:57
|modify
|99
|0.72
|1.1930
|1.1916
|1.1945
|778
|2006.02.24 02:38
|s/l
|99
|0.72
|1.1916
|1.1916
|1.1945
|-105.27
|5283.04
|779
|2006.02.24 03:00
|sell
|100
|0.70
|1.1917
|1.1932
|1.1902
|780
|2006.02.24 03:01
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1931
|1.1902
|781
|2006.02.24 03:01
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1930
|1.1902
|782
|2006.02.24 03:01
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1929
|1.1902
|783
|2006.02.24 03:01
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1928
|1.1902
|784
|2006.02.24 03:05
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1927
|1.1902
|785
|2006.02.24 03:05
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1926
|1.1902
|786
|2006.02.24 03:06
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1925
|1.1902
|787
|2006.02.24 03:06
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1924
|1.1902
|788
|2006.02.24 03:06
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1923
|1.1902
|789
|2006.02.24 03:06
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1922
|1.1902
|790
|2006.02.24 03:08
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1921
|1.1902
|791
|2006.02.24 03:08
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1919
|1.1902
|792
|2006.02.24 03:12
|modify
|100
|0.70
|1.1917
|1.1918
|1.1902
|793
|2006.02.24 03:13
|t/p
|100
|0.70
|1.1902
|1.1918
|1.1902
|105.00
|5388.04
|794
|2006.02.27 03:00
|sell
|101
|0.72
|1.1857
|1.1872
|1.1842
|795
|2006.02.27 03:09
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1870
|1.1842
|796
|2006.02.27 03:09
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1869
|1.1842
|797
|2006.02.27 03:10
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1868
|1.1842
|798
|2006.02.27 03:10
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1865
|1.1842
|799
|2006.02.27 03:10
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1864
|1.1842
|800
|2006.02.27 03:10
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1863
|1.1842
|801
|2006.02.27 03:10
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1862
|1.1842
|802
|2006.02.27 03:10
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1861
|1.1842
|803
|2006.02.27 03:15
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1860
|1.1842
|804
|2006.02.27 03:15
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1859
|1.1842
|805
|2006.02.27 03:15
|modify
|101
|0.72
|1.1857
|1.1858
|1.1842
|806
|2006.02.27 03:18
|t/p
|101
|0.72
|1.1842
|1.1858
|1.1842
|108.00
|5496.04
|807
|2006.02.27 12:00
|buy
|102
|0.73
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|808
|2006.02.27 12:00
|modify
|102
|0.73
|1.1864
|1.1851
|1.1879
|809
|2006.02.27 12:11
|s/l
|102
|0.73
|1.1851
|1.1851
|1.1879
|-94.90
|5401.14
|810
|2006.02.27 16:00
|sell
|103
|0.72
|1.1846
|1.1861
|1.1831
|811
|2006.02.27 18:06
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1860
|1.1831
|812
|2006.02.27 19:04
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1859
|1.1831
|813
|2006.02.27 19:04
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1858
|1.1831
|814
|2006.02.27 19:06
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1857
|1.1831
|815
|2006.02.27 19:30
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1856
|1.1831
|816
|2006.02.27 19:30
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1855
|1.1831
|817
|2006.02.27 19:56
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1854
|1.1831
|818
|2006.02.27 19:56
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1853
|1.1831
|819
|2006.02.27 19:56
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1852
|1.1831
|820
|2006.02.27 19:57
|modify
|103
|0.72
|1.1846
|1.1851
|1.1831
|821
|2006.02.27 20:40
|s/l
|103
|0.72
|1.1851
|1.1851
|1.1831
|-36.00
|5365.14
|822
|2006.02.27 23:00
|buy
|104
|0.72
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|823
|2006.02.27 23:00
|modify
|104
|0.72
|1.1864
|1.1850
|1.1879
|824
|2006.02.28 01:10
|modify
|104
|0.72
|1.1864
|1.1851
|1.1879
|825
|2006.02.28 01:10
|modify
|104
|0.72
|1.1864
|1.1852
|1.1879
|826
|2006.02.28 01:10
|modify
|104
|0.72
|1.1864
|1.1853
|1.1879
|827
|2006.02.28 01:10
|modify
|104
|0.72
|1.1864
|1.1854
|1.1879
|828
|2006.02.28 01:11
|modify
|104
|0.72
|1.1864
|1.1855
|1.1879
|829
|2006.02.28 01:43
|s/l
|104
|0.72
|1.1855
|1.1855
|1.1879
|-69.27
|5295.87
|830
|2006.03.01 02:00
|sell
|105
|0.71
|1.1931
|1.1946
|1.1916
|831
|2006.03.01 02:11
|modify
|105
|0.71
|1.1931
|1.1944
|1.1916
|832
|2006.03.01 02:41
|s/l
|105
|0.71
|1.1944
|1.1944
|1.1916
|-92.30
|5203.57
|833
|2006.03.01 05:00
|buy
|106
|0.69
|1.1945
|1.1930
|1.1960
|834
|2006.03.01 05:01
|modify
|106
|0.69
|1.1945
|1.1931
|1.1960
|835
|2006.03.01 05:08
|modify
|106
|0.69
|1.1945
|1.1932
|1.1960
|836
|2006.03.01 05:09
|modify
|106
|0.69
|1.1945
|1.1934
|1.1960
|837
|2006.03.01 05:09
|modify
|106
|0.69
|1.1945
|1.1935
|1.1960
|838
|2006.03.01 05:09
|modify
|106
|0.69
|1.1945
|1.1936
|1.1960
|839
|2006.03.01 05:16
|modify
|106
|0.69
|1.1945
|1.1937
|1.1960
|840
|2006.03.01 05:24
|s/l
|106
|0.69
|1.1937
|1.1937
|1.1960
|-55.20
|5148.37
|841
|2006.03.01 06:00
|sell
|107
|0.69
|1.1934
|1.1949
|1.1919
|842
|2006.03.01 06:04
|modify
|107
|0.69
|1.1934
|1.1948
|1.1919
|843
|2006.03.01 06:41
|s/l
|107
|0.69
|1.1948
|1.1948
|1.1919
|-96.60
|5051.77
|844
|2006.03.01 08:00
|buy
|108
|0.67
|1.1943
|1.1928
|1.1958
|845
|2006.03.01 08:00
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1929
|1.1958
|846
|2006.03.01 08:00
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1931
|1.1958
|847
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1932
|1.1958
|848
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1933
|1.1958
|849
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1934
|1.1958
|850
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1935
|1.1958
|851
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1936
|1.1958
|852
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1938
|1.1958
|853
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1939
|1.1958
|854
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1940
|1.1958
|855
|2006.03.01 08:06
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1941
|1.1958
|856
|2006.03.01 08:07
|modify
|108
|0.67
|1.1943
|1.1942
|1.1958
|857
|2006.03.01 08:07
|t/p
|108
|0.67
|1.1958
|1.1942
|1.1958
|100.50
|5152.27
|858
|2006.03.01 12:00
|sell
|109
|0.69
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|859
|2006.03.01 12:00
|modify
|109
|0.69
|1.1898
|1.1912
|1.1883
|860
|2006.03.01 12:00
|modify
|109
|0.69
|1.1898
|1.1911
|1.1883
|861
|2006.03.01 12:00
|modify
|109
|0.69
|1.1898
|1.1910
|1.1883
|862
|2006.03.01 12:00
|modify
|109
|0.69
|1.1898
|1.1909
|1.1883
|863
|2006.03.01 12:01
|modify
|109
|0.69
|1.1898
|1.1908
|1.1883
|864
|2006.03.01 12:05
|s/l
|109
|0.69
|1.1908
|1.1908
|1.1883
|-69.00
|5083.27
|865
|2006.03.03 09:00
|buy
|110
|0.68
|1.2040
|1.2025
|1.2055
|866
|2006.03.03 09:01
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2026
|1.2055
|867
|2006.03.03 09:01
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2027
|1.2055
|868
|2006.03.03 09:01
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2028
|1.2055
|869
|2006.03.03 09:01
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2030
|1.2055
|870
|2006.03.03 09:09
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2031
|1.2055
|871
|2006.03.03 09:19
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2033
|1.2055
|872
|2006.03.03 09:20
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2034
|1.2055
|873
|2006.03.03 09:23
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2036
|1.2055
|874
|2006.03.03 09:30
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2037
|1.2055
|875
|2006.03.03 09:31
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2038
|1.2055
|876
|2006.03.03 09:31
|modify
|110
|0.68
|1.2040
|1.2039
|1.2055
|877
|2006.03.03 09:31
|t/p
|110
|0.68
|1.2055
|1.2039
|1.2055
|102.00
|5185.27
|878
|2006.03.03 13:00
|buy
|111
|0.69
|1.2028
|1.2013
|1.2043
|879
|2006.03.03 13:01
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2014
|1.2043
|880
|2006.03.03 13:11
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2015
|1.2043
|881
|2006.03.03 13:11
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2016
|1.2043
|882
|2006.03.03 13:19
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2017
|1.2043
|883
|2006.03.03 13:19
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2018
|1.2043
|884
|2006.03.03 13:19
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2019
|1.2043
|885
|2006.03.03 14:59
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2020
|1.2043
|886
|2006.03.03 15:03
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2021
|1.2043
|887
|2006.03.03 15:05
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2022
|1.2043
|888
|2006.03.03 15:05
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2023
|1.2043
|889
|2006.03.03 15:05
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2024
|1.2043
|890
|2006.03.03 15:05
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2025
|1.2043
|891
|2006.03.03 15:06
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2026
|1.2043
|892
|2006.03.03 15:06
|modify
|111
|0.69
|1.2028
|1.2027
|1.2043
|893
|2006.03.03 15:14
|t/p
|111
|0.69
|1.2043
|1.2027
|1.2043
|103.50
|5288.77
|894
|2006.03.06 18:00
|sell
|112
|0.71
|1.2007
|1.2022
|1.1992
|895
|2006.03.06 18:40
|modify
|112
|0.71
|1.2007
|1.2020
|1.1992
|896
|2006.03.06 18:41
|modify
|112
|0.71
|1.2007
|1.2019
|1.1992
|897
|2006.03.06 18:41
|modify
|112
|0.71
|1.2007
|1.2018
|1.1992
|898
|2006.03.06 18:53
|s/l
|112
|0.71
|1.2018
|1.2018
|1.1992
|-78.10
|5210.67
|899
|2006.03.07 20:00
|sell
|113
|0.69
|1.1877
|1.1892
|1.1862
|900
|2006.03.07 20:15
|s/l
|113
|0.69
|1.1892
|1.1892
|1.1862
|-103.50
|5107.17
|901
|2006.03.07 22:00
|buy
|114
|0.68
|1.1893
|1.1878
|1.1908
|902
|2006.03.07 22:20
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1879
|1.1908
|903
|2006.03.07 22:20
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1880
|1.1908
|904
|2006.03.07 22:21
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1881
|1.1908
|905
|2006.03.07 22:22
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1882
|1.1908
|906
|2006.03.07 22:24
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1883
|1.1908
|907
|2006.03.07 22:25
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1884
|1.1908
|908
|2006.03.07 22:25
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1885
|1.1908
|909
|2006.03.07 22:25
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1886
|1.1908
|910
|2006.03.07 22:25
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1887
|1.1908
|911
|2006.03.07 22:25
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1888
|1.1908
|912
|2006.03.07 22:26
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1889
|1.1908
|913
|2006.03.07 22:26
|modify
|114
|0.68
|1.1893
|1.1891
|1.1908
|914
|2006.03.07 22:38
|t/p
|114
|0.68
|1.1908
|1.1891
|1.1908
|102.00
|5209.17
|915
|2006.03.08 10:00
|sell
|115
|0.69
|1.1905
|1.1920
|1.1890
|916
|2006.03.08 10:01
|modify
|115
|0.69
|1.1905
|1.1919
|1.1890
|917
|2006.03.08 10:01
|modify
|115
|0.69
|1.1905
|1.1918
|1.1890
|918
|2006.03.08 10:05
|s/l
|115
|0.69
|1.1918
|1.1918
|1.1890
|-89.70
|5119.47
|919
|2006.03.08 12:00
|buy
|116
|0.68
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|920
|2006.03.08 12:00
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|921
|2006.03.08 12:00
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|922
|2006.03.08 12:01
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|923
|2006.03.08 12:03
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|924
|2006.03.08 12:05
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1906
|1.1931
|925
|2006.03.08 12:05
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1907
|1.1931
|926
|2006.03.08 12:05
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1908
|1.1931
|927
|2006.03.08 12:05
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1909
|1.1931
|928
|2006.03.08 12:05
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1910
|1.1931
|929
|2006.03.08 12:06
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1911
|1.1931
|930
|2006.03.08 12:06
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1912
|1.1931
|931
|2006.03.08 12:13
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1913
|1.1931
|932
|2006.03.08 12:15
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1914
|1.1931
|933
|2006.03.08 12:49
|modify
|116
|0.68
|1.1916
|1.1915
|1.1931
|934
|2006.03.08 12:49
|t/p
|116
|0.68
|1.1931
|1.1915
|1.1931
|102.00
|5221.47
|935
|2006.03.09 03:00
|buy
|117
|0.70
|1.1949
|1.1934
|1.1964
|936
|2006.03.09 03:07
|modify
|117
|0.70
|1.1949
|1.1935
|1.1964
|937
|2006.03.09 03:24
|s/l
|117
|0.70
|1.1935
|1.1935
|1.1964
|-98.00
|5123.47
|938
|2006.03.09 05:00
|sell
|118
|0.68
|1.1927
|1.1942
|1.1912
|939
|2006.03.09 05:04
|modify
|118
|0.68
|1.1927
|1.1941
|1.1912
|940
|2006.03.09 05:33
|s/l
|118
|0.68
|1.1941
|1.1941
|1.1912
|-95.20
|5028.27
|941
|2006.03.10 09:00
|sell
|119
|0.67
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|942
|2006.03.10 09:00
|modify
|119
|0.67
|1.1908
|1.1922
|1.1893
|943
|2006.03.10 09:00
|modify
|119
|0.67
|1.1908
|1.1921
|1.1893
|944
|2006.03.10 09:00
|modify
|119
|0.67
|1.1908
|1.1920
|1.1893
|945
|2006.03.10 09:00
|modify
|119
|0.67
|1.1908
|1.1918
|1.1893
|946
|2006.03.10 09:01
|modify
|119
|0.67
|1.1908
|1.1914
|1.1893
|947
|2006.03.10 09:04
|modify
|119
|0.67
|1.1908
|1.1910
|1.1893
|948
|2006.03.10 09:09
|s/l
|119
|0.67
|1.1910
|1.1910
|1.1893
|-13.40
|5014.87
|949
|2006.03.10 15:00
|buy
|120
|0.67
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|950
|2006.03.10 15:08
|modify
|120
|0.67
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|951
|2006.03.10 15:47
|modify
|120
|0.67
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|952
|2006.03.10 15:50
|modify
|120
|0.67
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|953
|2006.03.10 16:05
|modify
|120
|0.67
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|954
|2006.03.10 16:07
|modify
|120
|0.67
|1.1916
|1.1906
|1.1931
|955
|2006.03.12 15:30
|close
|120
|0.67
|1.1913
|1.1906
|1.1931
|-20.10
|4994.77
|956
|2006.03.13 05:00
|sell
|121
|0.67
|1.1931
|1.1946
|1.1916
|957
|2006.03.13 05:00
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1945
|1.1916
|958
|2006.03.13 05:00
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1944
|1.1916
|959
|2006.03.13 05:00
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1943
|1.1916
|960
|2006.03.13 05:04
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1942
|1.1916
|961
|2006.03.13 05:11
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1941
|1.1916
|962
|2006.03.13 05:11
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1940
|1.1916
|963
|2006.03.13 05:13
|modify
|121
|0.67
|1.1931
|1.1939
|1.1916
|964
|2006.03.13 06:33
|s/l
|121
|0.67
|1.1939
|1.1939
|1.1916
|-53.60
|4941.17
|965
|2006.03.13 12:00
|buy
|122
|0.66
|1.1943
|1.1928
|1.1958
|966
|2006.03.13 12:00
|modify
|122
|0.66
|1.1943
|1.1929
|1.1958
|967
|2006.03.13 12:00
|modify
|122
|0.66
|1.1943
|1.1930
|1.1958
|968
|2006.03.13 12:03
|modify
|122
|0.66
|1.1943
|1.1931
|1.1958
|969
|2006.03.13 12:03
|modify
|122
|0.66
|1.1943
|1.1932
|1.1958
|970
|2006.03.13 12:11
|s/l
|122
|0.66
|1.1932
|1.1932
|1.1958
|-72.60
|4868.57
|971
|2006.03.14 04:00
|buy
|123
|0.65
|1.1978
|1.1963
|1.1993
|972
|2006.03.14 04:01
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1964
|1.1993
|973
|2006.03.14 04:01
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1965
|1.1993
|974
|2006.03.14 04:12
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1967
|1.1993
|975
|2006.03.14 04:13
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1968
|1.1993
|976
|2006.03.14 04:18
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1969
|1.1993
|977
|2006.03.14 04:18
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1971
|1.1993
|978
|2006.03.14 04:18
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1972
|1.1993
|979
|2006.03.14 04:18
|modify
|123
|0.65
|1.1978
|1.1973
|1.1993
|980
|2006.03.14 04:40
|s/l
|123
|0.65
|1.1973
|1.1973
|1.1993
|-32.50
|4836.07
|981
|2006.03.14 06:00
|sell
|124
|0.64
|1.1954
|1.1969
|1.1939
|982
|2006.03.14 06:00
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1967
|1.1939
|983
|2006.03.14 06:05
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1966
|1.1939
|984
|2006.03.14 06:05
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1965
|1.1939
|985
|2006.03.14 06:05
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1964
|1.1939
|986
|2006.03.14 06:05
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1963
|1.1939
|987
|2006.03.14 06:05
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1962
|1.1939
|988
|2006.03.14 06:08
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1961
|1.1939
|989
|2006.03.14 06:09
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1959
|1.1939
|990
|2006.03.14 06:10
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1958
|1.1939
|991
|2006.03.14 06:12
|modify
|124
|0.64
|1.1954
|1.1957
|1.1939
|992
|2006.03.14 06:27
|s/l
|124
|0.64
|1.1957
|1.1957
|1.1939
|-19.20
|4816.87
|993
|2006.03.14 10:00
|buy
|125
|0.64
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|994
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1974
|1.2003
|995
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1975
|1.2003
|996
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1976
|1.2003
|997
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1977
|1.2003
|998
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1978
|1.2003
|999
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1979
|1.2003
|1000
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1980
|1.2003
|1001
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1981
|1.2003
|1002
|2006.03.14 10:00
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1982
|1.2003
|1003
|2006.03.14 10:01
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1983
|1.2003
|1004
|2006.03.14 10:01
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1984
|1.2003
|1005
|2006.03.14 10:01
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1985
|1.2003
|1006
|2006.03.14 10:03
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1986
|1.2003
|1007
|2006.03.14 10:03
|modify
|125
|0.64
|1.1988
|1.1987
|1.2003
|1008
|2006.03.14 10:03
|t/p
|125
|0.64
|1.2003
|1.1987
|1.2003
|96.00
|4912.87
|1009
|2006.03.14 21:00
|buy
|126
|0.66
|1.2023
|1.2008
|1.2038
|1010
|2006.03.14 21:00
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2009
|1.2038
|1011
|2006.03.14 21:08
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2010
|1.2038
|1012
|2006.03.14 21:08
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2011
|1.2038
|1013
|2006.03.14 21:10
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2012
|1.2038
|1014
|2006.03.14 21:11
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2013
|1.2038
|1015
|2006.03.14 21:12
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2014
|1.2038
|1016
|2006.03.14 21:12
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2015
|1.2038
|1017
|2006.03.14 21:18
|modify
|126
|0.66
|1.2023
|1.2016
|1.2038
|1018
|2006.03.14 21:59
|s/l
|126
|0.66
|1.2016
|1.2016
|1.2038
|-46.20
|4866.67
|1019
|2006.03.16 04:00
|buy
|127
|0.65
|1.2065
|1.2050
|1.2080
|1020
|2006.03.16 04:05
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2051
|1.2080
|1021
|2006.03.16 04:05
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2052
|1.2080
|1022
|2006.03.16 04:05
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2053
|1.2080
|1023
|2006.03.16 04:06
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2054
|1.2080
|1024
|2006.03.16 04:19
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2055
|1.2080
|1025
|2006.03.16 04:21
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2056
|1.2080
|1026
|2006.03.16 04:22
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2057
|1.2080
|1027
|2006.03.16 04:25
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2058
|1.2080
|1028
|2006.03.16 04:26
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2059
|1.2080
|1029
|2006.03.16 04:43
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2061
|1.2080
|1030
|2006.03.16 04:46
|modify
|127
|0.65
|1.2065
|1.2063
|1.2080
|1031
|2006.03.16 05:07
|s/l
|127
|0.65
|1.2063
|1.2063
|1.2080
|-13.00
|4853.67
|1032
|2006.03.16 22:00
|sell
|128
|0.65
|1.2167
|1.2182
|1.2152
|1033
|2006.03.16 22:07
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2181
|1.2152
|1034
|2006.03.17 01:06
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2180
|1.2152
|1035
|2006.03.17 01:59
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2178
|1.2152
|1036
|2006.03.17 02:00
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2177
|1.2152
|1037
|2006.03.17 02:01
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2176
|1.2152
|1038
|2006.03.17 02:01
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2175
|1.2152
|1039
|2006.03.17 02:01
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2174
|1.2152
|1040
|2006.03.17 02:01
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2173
|1.2152
|1041
|2006.03.17 02:10
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2172
|1.2152
|1042
|2006.03.17 02:10
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2170
|1.2152
|1043
|2006.03.17 02:13
|modify
|128
|0.65
|1.2167
|1.2168
|1.2152
|1044
|2006.03.17 02:13
|t/p
|128
|0.65
|1.2152
|1.2168
|1.2152
|100.81
|4954.48
|1045
|2006.03.17 05:00
|buy
|129
|0.66
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|1046
|2006.03.17 05:03
|s/l
|129
|0.66
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-99.00
|4855.48
|1047
|2006.03.17 10:00
|sell
|130
|0.65
|1.2155
|1.2170
|1.2140
|1048
|2006.03.17 10:00
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2169
|1.2140
|1049
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2168
|1.2140
|1050
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2167
|1.2140
|1051
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2165
|1.2140
|1052
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2164
|1.2140
|1053
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2163
|1.2140
|1054
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2162
|1.2140
|1055
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2161
|1.2140
|1056
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2160
|1.2140
|1057
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2159
|1.2140
|1058
|2006.03.17 10:01
|modify
|130
|0.65
|1.2155
|1.2158
|1.2140
|1059
|2006.03.17 10:08
|s/l
|130
|0.65
|1.2158
|1.2158
|1.2140
|-19.50
|4835.98
|1060
|2006.03.17 12:00
|buy
|131
|0.64
|1.2200
|1.2185
|1.2215
|1061
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2186
|1.2215
|1062
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2187
|1.2215
|1063
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2188
|1.2215
|1064
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2189
|1.2215
|1065
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2190
|1.2215
|1066
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2192
|1.2215
|1067
|2006.03.17 12:08
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2193
|1.2215
|1068
|2006.03.17 12:09
|modify
|131
|0.64
|1.2200
|1.2194
|1.2215
|1069
|2006.03.17 12:13
|s/l
|131
|0.64
|1.2194
|1.2194
|1.2215
|-38.40
|4797.58
|1070
|2006.03.20 04:00
|buy
|132
|0.64
|1.2188
|1.2173
|1.2203
|1071
|2006.03.20 04:08
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2174
|1.2203
|1072
|2006.03.20 04:08
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2175
|1.2203
|1073
|2006.03.20 04:13
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2176
|1.2203
|1074
|2006.03.20 04:13
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2177
|1.2203
|1075
|2006.03.20 04:16
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2178
|1.2203
|1076
|2006.03.20 04:16
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2180
|1.2203
|1077
|2006.03.20 04:18
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2181
|1.2203
|1078
|2006.03.20 04:18
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2182
|1.2203
|1079
|2006.03.20 04:18
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2183
|1.2203
|1080
|2006.03.20 04:18
|modify
|132
|0.64
|1.2188
|1.2184
|1.2203
|1081
|2006.03.20 04:31
|s/l
|132
|0.64
|1.2184
|1.2184
|1.2203
|-25.60
|4771.98
|1082
|2006.03.20 07:00
|sell
|133
|0.64
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|1083
|2006.03.20 07:53
|s/l
|133
|0.64
|1.2183
|1.2183
|1.2153
|-96.00
|4675.98
|1084
|2006.03.20 08:00
|buy
|134
|0.62
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|1085
|2006.03.20 08:12
|s/l
|134
|0.62
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-93.00
|4582.98
|1086
|2006.03.20 10:00
|sell
|135
|0.61
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|1087
|2006.03.20 10:00
|modify
|135
|0.61
|1.2168
|1.2182
|1.2153
|1088
|2006.03.20 10:02
|modify
|135
|0.61
|1.2168
|1.2181
|1.2153
|1089
|2006.03.20 10:02
|modify
|135
|0.61
|1.2168
|1.2180
|1.2153
|1090
|2006.03.20 10:02
|modify
|135
|0.61
|1.2168
|1.2179
|1.2153
|1091
|2006.03.20 10:02
|modify
|135
|0.61
|1.2168
|1.2178
|1.2153
|1092
|2006.03.20 10:02
|modify
|135
|0.61
|1.2168
|1.2177
|1.2153
|1093
|2006.03.20 10:10
|s/l
|135
|0.61
|1.2177
|1.2177
|1.2153
|-54.90
|4528.08
|1094
|2006.03.21 10:00
|sell
|136
|0.60
|1.2118
|1.2133
|1.2103
|1095
|2006.03.21 10:02
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2132
|1.2103
|1096
|2006.03.21 10:04
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2131
|1.2103
|1097
|2006.03.21 10:05
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2130
|1.2103
|1098
|2006.03.21 10:06
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2129
|1.2103
|1099
|2006.03.21 10:07
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2128
|1.2103
|1100
|2006.03.21 10:07
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2127
|1.2103
|1101
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2126
|1.2103
|1102
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2125
|1.2103
|1103
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2124
|1.2103
|1104
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2123
|1.2103
|1105
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2122
|1.2103
|1106
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2121
|1.2103
|1107
|2006.03.21 10:08
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2120
|1.2103
|1108
|2006.03.21 10:09
|modify
|136
|0.60
|1.2118
|1.2119
|1.2103
|1109
|2006.03.21 10:10
|t/p
|136
|0.60
|1.2103
|1.2119
|1.2103
|90.00
|4618.08
|1110
|2006.03.21 21:00
|sell
|137
|0.62
|1.2092
|1.2107
|1.2077
|1111
|2006.03.21 21:22
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2106
|1.2077
|1112
|2006.03.21 21:30
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2105
|1.2077
|1113
|2006.03.21 22:37
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2104
|1.2077
|1114
|2006.03.21 22:37
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2103
|1.2077
|1115
|2006.03.21 22:37
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2101
|1.2077
|1116
|2006.03.21 22:37
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2100
|1.2077
|1117
|2006.03.21 22:38
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2099
|1.2077
|1118
|2006.03.21 22:38
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2098
|1.2077
|1119
|2006.03.21 22:38
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2097
|1.2077
|1120
|2006.03.21 22:38
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2096
|1.2077
|1121
|2006.03.21 22:38
|modify
|137
|0.62
|1.2092
|1.2095
|1.2077
|1122
|2006.03.21 23:01
|s/l
|137
|0.62
|1.2095
|1.2095
|1.2077
|-18.60
|4599.48
|1123
|2006.03.22 09:00
|buy
|138
|0.61
|1.2101
|1.2086
|1.2116
|1124
|2006.03.22 09:10
|s/l
|138
|0.61
|1.2086
|1.2086
|1.2116
|-91.50
|4507.98
|1125
|2006.03.22 14:00
|sell
|139
|0.60
|1.2076
|1.2091
|1.2061
|1126
|2006.03.22 14:05
|modify
|139
|0.60
|1.2076
|1.2090
|1.2061
|1127
|2006.03.22 14:05
|modify
|139
|0.60
|1.2076
|1.2088
|1.2061
|1128
|2006.03.22 14:48
|s/l
|139
|0.60
|1.2088
|1.2088
|1.2061
|-72.00
|4435.98
|1129
|2006.03.23 03:00
|buy
|140
|0.59
|1.2069
|1.2054
|1.2084
|1130
|2006.03.23 03:00
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2055
|1.2084
|1131
|2006.03.23 03:00
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2056
|1.2084
|1132
|2006.03.23 03:00
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2057
|1.2084
|1133
|2006.03.23 03:06
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2058
|1.2084
|1134
|2006.03.23 03:09
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2059
|1.2084
|1135
|2006.03.23 03:09
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2060
|1.2084
|1136
|2006.03.23 03:10
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2061
|1.2084
|1137
|2006.03.23 03:10
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2063
|1.2084
|1138
|2006.03.23 03:33
|modify
|140
|0.59
|1.2069
|1.2064
|1.2084
|1139
|2006.03.23 04:36
|s/l
|140
|0.59
|1.2064
|1.2064
|1.2084
|-29.50
|4406.48
|1140
|2006.03.23 07:00
|sell
|141
|0.59
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|1141
|2006.03.23 08:34
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2069
|1.2040
|1142
|2006.03.23 08:34
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2068
|1.2040
|1143
|2006.03.23 08:35
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2067
|1.2040
|1144
|2006.03.23 08:35
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2066
|1.2040
|1145
|2006.03.23 08:35
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2065
|1.2040
|1146
|2006.03.23 08:43
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2064
|1.2040
|1147
|2006.03.23 08:43
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2063
|1.2040
|1148
|2006.03.23 08:43
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2062
|1.2040
|1149
|2006.03.23 08:43
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2061
|1.2040
|1150
|2006.03.23 08:43
|modify
|141
|0.59
|1.2055
|1.2060
|1.2040
|1151
|2006.03.23 08:46
|s/l
|141
|0.59
|1.2060
|1.2060
|1.2040
|-29.50
|4376.98
|1152
|2006.03.24 02:00
|buy
|142
|0.58
|1.1980
|1.1965
|1.1995
|1153
|2006.03.24 02:25
|modify
|142
|0.58
|1.1980
|1.1967
|1.1995
|1154
|2006.03.24 02:46
|s/l
|142
|0.58
|1.1967
|1.1967
|1.1995
|-75.40
|4301.58
|1155
|2006.03.24 05:00
|buy
|143
|0.57
|1.1978
|1.1963
|1.1993
|1156
|2006.03.24 05:00
|modify
|143
|0.57
|1.1978
|1.1965
|1.1993
|1157
|2006.03.24 05:31
|s/l
|143
|0.57
|1.1965
|1.1965
|1.1993
|-74.10
|4227.48
|1158
|2006.03.24 07:00
|sell
|144
|0.56
|1.1965
|1.1980
|1.1950
|1159
|2006.03.24 07:01
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1979
|1.1950
|1160
|2006.03.24 07:02
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1978
|1.1950
|1161
|2006.03.24 07:02
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1976
|1.1950
|1162
|2006.03.24 07:12
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1975
|1.1950
|1163
|2006.03.24 07:12
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1974
|1.1950
|1164
|2006.03.24 07:13
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1973
|1.1950
|1165
|2006.03.24 07:13
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1972
|1.1950
|1166
|2006.03.24 07:13
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1971
|1.1950
|1167
|2006.03.24 07:17
|modify
|144
|0.56
|1.1965
|1.1970
|1.1950
|1168
|2006.03.24 07:24
|s/l
|144
|0.56
|1.1970
|1.1970
|1.1950
|-28.00
|4199.48
|1169
|2006.03.24 10:00
|buy
|145
|0.56
|1.1976
|1.1961
|1.1991
|1170
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1964
|1.1991
|1171
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1965
|1.1991
|1172
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1967
|1.1991
|1173
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1968
|1.1991
|1174
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1969
|1.1991
|1175
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1970
|1.1991
|1176
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1971
|1.1991
|1177
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1972
|1.1991
|1178
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1973
|1.1991
|1179
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1974
|1.1991
|1180
|2006.03.24 10:00
|modify
|145
|0.56
|1.1976
|1.1975
|1.1991
|1181
|2006.03.24 10:00
|t/p
|145
|0.56
|1.1991
|1.1975
|1.1991
|84.00
|4283.48
|1182
|2006.03.27 00:00
|buy
|146
|0.57
|1.2050
|1.2035
|1.2065
|1183
|2006.03.27 00:03
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2036
|1.2065
|1184
|2006.03.27 00:04
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2037
|1.2065
|1185
|2006.03.27 00:12
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2038
|1.2065
|1186
|2006.03.27 00:47
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2039
|1.2065
|1187
|2006.03.27 00:52
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2040
|1.2065
|1188
|2006.03.27 00:54
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2041
|1.2065
|1189
|2006.03.27 00:56
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2042
|1.2065
|1190
|2006.03.27 01:04
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2043
|1.2065
|1191
|2006.03.27 01:11
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2044
|1.2065
|1192
|2006.03.27 01:12
|modify
|146
|0.57
|1.2050
|1.2049
|1.2065
|1193
|2006.03.27 01:35
|s/l
|146
|0.57
|1.2049
|1.2049
|1.2065
|-5.70
|4277.78
|1194
|2006.03.27 05:00
|sell
|147
|0.57
|1.2036
|1.2051
|1.2021
|1195
|2006.03.27 05:04
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2050
|1.2021
|1196
|2006.03.27 05:14
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2049
|1.2021
|1197
|2006.03.27 05:16
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2048
|1.2021
|1198
|2006.03.27 05:18
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2047
|1.2021
|1199
|2006.03.27 05:18
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2046
|1.2021
|1200
|2006.03.27 05:19
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2045
|1.2021
|1201
|2006.03.27 05:20
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2044
|1.2021
|1202
|2006.03.27 05:20
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2043
|1.2021
|1203
|2006.03.27 05:29
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2042
|1.2021
|1204
|2006.03.27 05:56
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2041
|1.2021
|1205
|2006.03.27 06:00
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2040
|1.2021
|1206
|2006.03.27 06:00
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2039
|1.2021
|1207
|2006.03.27 06:00
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2038
|1.2021
|1208
|2006.03.27 06:00
|modify
|147
|0.57
|1.2036
|1.2037
|1.2021
|1209
|2006.03.27 06:08
|t/p
|147
|0.57
|1.2021
|1.2037
|1.2021
|85.50
|4363.28
|1210
|2006.03.28 03:00
|buy
|148
|0.58
|1.2020
|1.2005
|1.2035
|1211
|2006.03.28 03:03
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2006
|1.2035
|1212
|2006.03.28 03:07
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2007
|1.2035
|1213
|2006.03.28 03:10
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2008
|1.2035
|1214
|2006.03.28 03:48
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2009
|1.2035
|1215
|2006.03.28 03:48
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2010
|1.2035
|1216
|2006.03.28 03:49
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2011
|1.2035
|1217
|2006.03.28 03:49
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2012
|1.2035
|1218
|2006.03.28 03:53
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2013
|1.2035
|1219
|2006.03.28 03:53
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2014
|1.2035
|1220
|2006.03.28 03:53
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2015
|1.2035
|1221
|2006.03.28 03:56
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2017
|1.2035
|1222
|2006.03.28 04:00
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2018
|1.2035
|1223
|2006.03.28 04:00
|modify
|148
|0.58
|1.2020
|1.2019
|1.2035
|1224
|2006.03.28 04:00
|t/p
|148
|0.58
|1.2035
|1.2019
|1.2035
|87.00
|4450.28
|1225
|2006.03.29 04:00
|sell
|149
|0.59
|1.1984
|1.1999
|1.1969
|1226
|2006.03.29 04:16
|s/l
|149
|0.59
|1.1999
|1.1999
|1.1969
|-88.50
|4361.78
|1227
|2006.03.29 06:00
|buy
|150
|0.58
|1.2008
|1.1993
|1.2023
|1228
|2006.03.29 06:00
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.1995
|1.2023
|1229
|2006.03.29 06:07
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.1997
|1.2023
|1230
|2006.03.29 06:07
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.1998
|1.2023
|1231
|2006.03.29 06:07
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.1999
|1.2023
|1232
|2006.03.29 06:16
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.2002
|1.2023
|1233
|2006.03.29 06:18
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.2004
|1.2023
|1234
|2006.03.29 06:23
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.2005
|1.2023
|1235
|2006.03.29 06:24
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.2006
|1.2023
|1236
|2006.03.29 06:32
|modify
|150
|0.58
|1.2008
|1.2007
|1.2023
|1237
|2006.03.29 06:32
|t/p
|150
|0.58
|1.2023
|1.2007
|1.2023
|87.00
|4448.78
|1238
|2006.03.29 10:00
|sell
|151
|0.59
|1.2002
|1.2017
|1.1987
|1239
|2006.03.29 10:01
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2016
|1.1987
|1240
|2006.03.29 10:02
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2015
|1.1987
|1241
|2006.03.29 10:04
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2014
|1.1987
|1242
|2006.03.29 10:22
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2013
|1.1987
|1243
|2006.03.29 10:24
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2012
|1.1987
|1244
|2006.03.29 10:24
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2010
|1.1987
|1245
|2006.03.29 10:24
|modify
|151
|0.59
|1.2002
|1.2009
|1.1987
|1246
|2006.03.29 10:45
|s/l
|151
|0.59
|1.2009
|1.2009
|1.1987
|-41.30
|4407.48
|1247
|2006.03.29 12:00
|buy
|152
|0.59
|1.2018
|1.2003
|1.2033
|1248
|2006.03.29 12:04
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2004
|1.2033
|1249
|2006.03.29 12:05
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2005
|1.2033
|1250
|2006.03.29 12:06
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2006
|1.2033
|1251
|2006.03.29 12:06
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2007
|1.2033
|1252
|2006.03.29 12:07
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2008
|1.2033
|1253
|2006.03.29 12:07
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2009
|1.2033
|1254
|2006.03.29 12:07
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2010
|1.2033
|1255
|2006.03.29 12:08
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2012
|1.2033
|1256
|2006.03.29 12:20
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2013
|1.2033
|1257
|2006.03.29 12:20
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2014
|1.2033
|1258
|2006.03.29 12:20
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2015
|1.2033
|1259
|2006.03.29 12:20
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2016
|1.2033
|1260
|2006.03.29 12:20
|modify
|152
|0.59
|1.2018
|1.2017
|1.2033
|1261
|2006.03.29 12:20
|t/p
|152
|0.59
|1.2033
|1.2017
|1.2033
|88.50
|4495.98
|1262
|2006.03.31 13:00
|buy
|153
|0.60
|1.2142
|1.2127
|1.2157
|1263
|2006.03.31 13:09
|s/l
|153
|0.60
|1.2127
|1.2127
|1.2157
|-90.00
|4405.98
|1264
|2006.04.03 22:00
|sell
|154
|0.59
|1.2127
|1.2142
|1.2112
|1265
|2006.04.03 22:04
|s/l
|154
|0.59
|1.2142
|1.2142
|1.2112
|-88.50
|4317.48
|1266
|2006.04.04 00:00
|buy
|155
|0.58
|1.2144
|1.2129
|1.2159
|1267
|2006.04.04 00:08
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2130
|1.2159
|1268
|2006.04.04 00:08
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2131
|1.2159
|1269
|2006.04.04 00:08
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2132
|1.2159
|1270
|2006.04.04 00:08
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2133
|1.2159
|1271
|2006.04.04 00:08
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2134
|1.2159
|1272
|2006.04.04 00:09
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2135
|1.2159
|1273
|2006.04.04 00:12
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2136
|1.2159
|1274
|2006.04.04 00:12
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2137
|1.2159
|1275
|2006.04.04 00:12
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2138
|1.2159
|1276
|2006.04.04 00:12
|modify
|155
|0.58
|1.2144
|1.2140
|1.2159
|1277
|2006.04.04 00:17
|s/l
|155
|0.58
|1.2140
|1.2140
|1.2159
|-23.20
|4294.28
|1278
|2006.04.04 03:00
|sell
|156
|0.57
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|1279
|2006.04.04 03:00
|modify
|156
|0.57
|1.2125
|1.2139
|1.2110
|1280
|2006.04.04 03:00
|modify
|156
|0.57
|1.2125
|1.2138
|1.2110
|1281
|2006.04.04 03:00
|modify
|156
|0.57
|1.2125
|1.2137
|1.2110
|1282
|2006.04.04 03:09
|s/l
|156
|0.57
|1.2137
|1.2137
|1.2110
|-68.40
|4225.88
|1283
|2006.04.04 04:00
|buy
|157
|0.56
|1.2165
|1.2150
|1.2180
|1284
|2006.04.04 04:00
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2151
|1.2180
|1285
|2006.04.04 04:00
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2152
|1.2180
|1286
|2006.04.04 04:00
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2153
|1.2180
|1287
|2006.04.04 04:00
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2154
|1.2180
|1288
|2006.04.04 04:00
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2155
|1.2180
|1289
|2006.04.04 04:01
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2156
|1.2180
|1290
|2006.04.04 04:02
|modify
|157
|0.56
|1.2165
|1.2158
|1.2180
|1291
|2006.04.04 04:07
|s/l
|157
|0.56
|1.2158
|1.2158
|1.2180
|-39.20
|4186.68
|1292
|2006.04.04 23:00
|buy
|158
|0.56
|1.2267
|1.2252
|1.2282
|1293
|2006.04.04 23:02
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2253
|1.2282
|1294
|2006.04.04 23:05
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2254
|1.2282
|1295
|2006.04.04 23:06
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2256
|1.2282
|1296
|2006.04.04 23:06
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2257
|1.2282
|1297
|2006.04.04 23:08
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2258
|1.2282
|1298
|2006.04.04 23:08
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2259
|1.2282
|1299
|2006.04.04 23:13
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2260
|1.2282
|1300
|2006.04.04 23:13
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2261
|1.2282
|1301
|2006.04.04 23:18
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2262
|1.2282
|1302
|2006.04.04 23:22
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2263
|1.2282
|1303
|2006.04.04 23:24
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2264
|1.2282
|1304
|2006.04.04 23:24
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2265
|1.2282
|1305
|2006.04.05 00:50
|modify
|158
|0.56
|1.2267
|1.2266
|1.2282
|1306
|2006.04.05 00:51
|t/p
|158
|0.56
|1.2282
|1.2266
|1.2282
|80.53
|4267.21
|1307
|2006.04.05 07:00
|sell
|159
|0.57
|1.2255
|1.2270
|1.2240
|1308
|2006.04.05 07:53
|s/l
|159
|0.57
|1.2270
|1.2270
|1.2240
|-85.50
|4181.71
|1309
|2006.04.05 09:00
|buy
|160
|0.56
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|1310
|2006.04.05 09:07
|s/l
|160
|0.56
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-84.00
|4097.71
|1311
|2006.04.05 13:00
|buy
|161
|0.55
|1.2291
|1.2276
|1.2306
|1312
|2006.04.05 13:13
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2277
|1.2306
|1313
|2006.04.05 13:14
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2278
|1.2306
|1314
|2006.04.05 13:28
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2279
|1.2306
|1315
|2006.04.05 13:29
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2280
|1.2306
|1316
|2006.04.05 13:30
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2282
|1.2306
|1317
|2006.04.05 13:43
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2283
|1.2306
|1318
|2006.04.05 13:49
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2284
|1.2306
|1319
|2006.04.05 13:51
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2285
|1.2306
|1320
|2006.04.05 13:52
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2286
|1.2306
|1321
|2006.04.05 14:06
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2287
|1.2306
|1322
|2006.04.05 14:23
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2288
|1.2306
|1323
|2006.04.05 14:23
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2289
|1.2306
|1324
|2006.04.05 14:23
|modify
|161
|0.55
|1.2291
|1.2290
|1.2306
|1325
|2006.04.05 14:23
|t/p
|161
|0.55
|1.2306
|1.2290
|1.2306
|82.50
|4180.21
|1326
|2006.04.05 20:00
|sell
|162
|0.56
|1.2282
|1.2297
|1.2267
|1327
|2006.04.05 20:05
|modify
|162
|0.56
|1.2282
|1.2296
|1.2267
|1328
|2006.04.05 20:06
|modify
|162
|0.56
|1.2282
|1.2295
|1.2267
|1329
|2006.04.05 20:13
|s/l
|162
|0.56
|1.2295
|1.2295
|1.2267
|-72.80
|4107.41
|1330
|2006.04.06 00:00
|buy
|163
|0.55
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|1331
|2006.04.06 00:40
|s/l
|163
|0.55
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-82.50
|4024.91
|1332
|2006.04.06 09:00
|sell
|164
|0.54
|1.2244
|1.2259
|1.2229
|1333
|2006.04.06 09:00
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2256
|1.2229
|1334
|2006.04.06 09:00
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2255
|1.2229
|1335
|2006.04.06 09:02
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2254
|1.2229
|1336
|2006.04.06 09:04
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2253
|1.2229
|1337
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2252
|1.2229
|1338
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2251
|1.2229
|1339
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2250
|1.2229
|1340
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2249
|1.2229
|1341
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2248
|1.2229
|1342
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2247
|1.2229
|1343
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2246
|1.2229
|1344
|2006.04.06 09:05
|modify
|164
|0.54
|1.2244
|1.2245
|1.2229
|1345
|2006.04.06 09:05
|t/p
|164
|0.54
|1.2229
|1.2245
|1.2229
|81.00
|4105.91
|1346
|2006.04.10 08:00
|sell
|165
|0.55
|1.2105
|1.2120
|1.2090
|1347
|2006.04.10 08:09
|modify
|165
|0.55
|1.2105
|1.2117
|1.2090
|1348
|2006.04.10 08:13
|modify
|165
|0.55
|1.2105
|1.2116
|1.2090
|1349
|2006.04.10 08:14
|modify
|165
|0.55
|1.2105
|1.2115
|1.2090
|1350
|2006.04.10 08:15
|modify
|165
|0.55
|1.2105
|1.2114
|1.2090
|1351
|2006.04.10 08:41
|s/l
|165
|0.55
|1.2114
|1.2114
|1.2090
|-49.50
|4056.41
|1352
|2006.04.10 21:00
|sell
|166
|0.54
|1.2095
|1.2110
|1.2080
|1353
|2006.04.10 23:06
|s/l
|166
|0.54
|1.2110
|1.2110
|1.2080
|-81.00
|3975.41
|1354
|2006.04.11 01:00
|buy
|167
|0.53
|1.2122
|1.2107
|1.2137
|1355
|2006.04.11 01:32
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2108
|1.2137
|1356
|2006.04.11 01:33
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2109
|1.2137
|1357
|2006.04.11 01:33
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2110
|1.2137
|1358
|2006.04.11 01:33
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2111
|1.2137
|1359
|2006.04.11 01:33
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2112
|1.2137
|1360
|2006.04.11 01:34
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2113
|1.2137
|1361
|2006.04.11 01:34
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2114
|1.2137
|1362
|2006.04.11 01:41
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2115
|1.2137
|1363
|2006.04.11 01:42
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2116
|1.2137
|1364
|2006.04.11 01:58
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2117
|1.2137
|1365
|2006.04.11 02:05
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2118
|1.2137
|1366
|2006.04.11 02:05
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2119
|1.2137
|1367
|2006.04.11 02:05
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2120
|1.2137
|1368
|2006.04.11 02:05
|modify
|167
|0.53
|1.2122
|1.2121
|1.2137
|1369
|2006.04.11 02:05
|t/p
|167
|0.53
|1.2137
|1.2121
|1.2137
|79.50
|4054.91
|1370
|2006.04.11 07:00
|sell
|168
|0.54
|1.2109
|1.2124
|1.2094
|1371
|2006.04.11 07:57
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2123
|1.2094
|1372
|2006.04.11 08:11
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2122
|1.2094
|1373
|2006.04.11 08:15
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2121
|1.2094
|1374
|2006.04.11 08:17
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2119
|1.2094
|1375
|2006.04.11 08:20
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2118
|1.2094
|1376
|2006.04.11 08:20
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2117
|1.2094
|1377
|2006.04.11 08:20
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2116
|1.2094
|1378
|2006.04.11 08:20
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2115
|1.2094
|1379
|2006.04.11 08:20
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2114
|1.2094
|1380
|2006.04.11 08:39
|modify
|168
|0.54
|1.2109
|1.2113
|1.2094
|1381
|2006.04.11 08:43
|s/l
|168
|0.54
|1.2113
|1.2113
|1.2094
|-21.60
|4033.31
|1382
|2006.04.11 10:00
|buy
|169
|0.54
|1.2136
|1.2121
|1.2151
|1383
|2006.04.11 10:06
|modify
|169
|0.54
|1.2136
|1.2122
|1.2151
|1384
|2006.04.11 10:06
|modify
|169
|0.54
|1.2136
|1.2123
|1.2151
|1385
|2006.04.11 10:06
|modify
|169
|0.54
|1.2136
|1.2125
|1.2151
|1386
|2006.04.11 10:16
|s/l
|169
|0.54
|1.2125
|1.2125
|1.2151
|-59.40
|3973.91
|1387
|2006.04.12 03:00
|sell
|170
|0.53
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|1388
|2006.04.12 03:12
|s/l
|170
|0.53
|1.2161
|1.2161
|1.2131
|-79.50
|3894.41
|1389
|2006.04.12 21:00
|sell
|171
|0.52
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|1390
|2006.04.12 21:14
|s/l
|171
|0.52
|1.2111
|1.2111
|1.2081
|-78.00
|3816.41
|1391
|2006.04.13 02:00
|sell
|172
|0.51
|1.2104
|1.2119
|1.2089
|1392
|2006.04.13 02:00
|modify
|172
|0.51
|1.2104
|1.2118
|1.2089
|1393
|2006.04.13 02:02
|modify
|172
|0.51
|1.2104
|1.2116
|1.2089
|1394
|2006.04.13 02:08
|s/l
|172
|0.51
|1.2116
|1.2116
|1.2089
|-61.20
|3755.21
|1395
|2006.04.13 03:00
|buy
|173
|0.50
|1.2118
|1.2103
|1.2133
|1396
|2006.04.13 03:00
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2104
|1.2133
|1397
|2006.04.13 03:01
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2105
|1.2133
|1398
|2006.04.13 03:01
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2106
|1.2133
|1399
|2006.04.13 03:01
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2107
|1.2133
|1400
|2006.04.13 03:02
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2108
|1.2133
|1401
|2006.04.13 03:02
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2109
|1.2133
|1402
|2006.04.13 03:02
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2110
|1.2133
|1403
|2006.04.13 03:02
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2111
|1.2133
|1404
|2006.04.13 03:03
|modify
|173
|0.50
|1.2118
|1.2112
|1.2133
|1405
|2006.04.13 03:04
|t/p
|173
|0.50
|1.2133
|1.2112
|1.2133
|75.00
|3830.21
|1406
|2006.04.13 07:00
|sell
|174
|0.51
|1.2099
|1.2114
|1.2084
|1407
|2006.04.13 07:03
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2113
|1.2084
|1408
|2006.04.13 07:08
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2112
|1.2084
|1409
|2006.04.13 07:09
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2111
|1.2084
|1410
|2006.04.13 07:11
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2110
|1.2084
|1411
|2006.04.13 07:11
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2109
|1.2084
|1412
|2006.04.13 08:00
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2108
|1.2084
|1413
|2006.04.13 08:00
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2107
|1.2084
|1414
|2006.04.13 08:00
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2106
|1.2084
|1415
|2006.04.13 08:01
|modify
|174
|0.51
|1.2099
|1.2105
|1.2084
|1416
|2006.04.13 08:21
|s/l
|174
|0.51
|1.2105
|1.2105
|1.2084
|-30.60
|3799.61
|1417
|2006.04.13 13:00
|buy
|175
|0.51
|1.2108
|1.2093
|1.2123
|1418
|2006.04.13 13:00
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2094
|1.2123
|1419
|2006.04.13 13:25
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2096
|1.2123
|1420
|2006.04.13 13:27
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2097
|1.2123
|1421
|2006.04.13 13:27
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2098
|1.2123
|1422
|2006.04.13 13:27
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2099
|1.2123
|1423
|2006.04.13 13:27
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2101
|1.2123
|1424
|2006.04.13 13:27
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2102
|1.2123
|1425
|2006.04.13 13:47
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2103
|1.2123
|1426
|2006.04.13 13:47
|modify
|175
|0.51
|1.2108
|1.2104
|1.2123
|1427
|2006.04.13 16:59
|s/l
|175
|0.51
|1.2104
|1.2104
|1.2123
|-20.40
|3779.21
|1428
|2006.04.13 23:00
|buy
|176
|0.50
|1.2111
|1.2096
|1.2126
|1429
|2006.04.13 23:02
|modify
|176
|0.50
|1.2111
|1.2097
|1.2126
|1430
|2006.04.13 23:03
|modify
|176
|0.50
|1.2111
|1.2098
|1.2126
|1431
|2006.04.13 23:04
|modify
|176
|0.50
|1.2111
|1.2099
|1.2126
|1432
|2006.04.14 00:18
|modify
|176
|0.50
|1.2111
|1.2100
|1.2126
|1433
|2006.04.14 00:25
|modify
|176
|0.50
|1.2111
|1.2101
|1.2126
|1434
|2006.04.14 01:47
|s/l
|176
|0.50
|1.2101
|1.2101
|1.2126
|-53.10
|3726.11
|1435
|2006.04.14 04:00
|sell
|177
|0.50
|1.2104
|1.2119
|1.2089
|1436
|2006.04.14 04:00
|modify
|177
|0.50
|1.2104
|1.2117
|1.2089
|1437
|2006.04.14 04:14
|modify
|177
|0.50
|1.2104
|1.2116
|1.2089
|1438
|2006.04.14 04:24
|modify
|177
|0.50
|1.2104
|1.2113
|1.2089
|1439
|2006.04.14 04:30
|modify
|177
|0.50
|1.2104
|1.2112
|1.2089
|1440
|2006.04.14 04:30
|modify
|177
|0.50
|1.2104
|1.2111
|1.2089
|1441
|2006.04.14 04:34
|s/l
|177
|0.50
|1.2111
|1.2111
|1.2089
|-35.00
|3691.11
|1442
|2006.04.14 08:00
|buy
|178
|0.49
|1.2112
|1.2097
|1.2127
|1443
|2006.04.14 08:01
|modify
|178
|0.49
|1.2112
|1.2098
|1.2127
|1444
|2006.04.14 08:07
|modify
|178
|0.49
|1.2112
|1.2099
|1.2127
|1445
|2006.04.14 08:47
|modify
|178
|0.49
|1.2112
|1.2100
|1.2127
|1446
|2006.04.14 09:25
|modify
|178
|0.49
|1.2112
|1.2101
|1.2127
|1447
|2006.04.14 09:46
|s/l
|178
|0.49
|1.2101
|1.2101
|1.2127
|-53.90
|3637.21
|1448
|2006.04.14 10:00
|sell
|179
|0.48
|1.2109
|1.2124
|1.2094
|1449
|2006.04.14 10:06
|modify
|179
|0.48
|1.2109
|1.2123
|1.2094
|1450
|2006.04.14 10:07
|modify
|179
|0.48
|1.2109
|1.2121
|1.2094
|1451
|2006.04.14 10:46
|modify
|179
|0.48
|1.2109
|1.2120
|1.2094
|1452
|2006.04.14 10:47
|modify
|179
|0.48
|1.2109
|1.2119
|1.2094
|1453
|2006.04.14 11:12
|modify
|179
|0.48
|1.2109
|1.2118
|1.2094
|1454
|2006.04.14 12:50
|s/l
|179
|0.48
|1.2118
|1.2118
|1.2094
|-43.20
|3594.01
|1455
|2006.04.17 22:00
|buy
|180
|0.48
|1.2268
|1.2253
|1.2283
|1456
|2006.04.17 22:20
|s/l
|180
|0.48
|1.2253
|1.2253
|1.2283
|-72.00
|3522.01
|1457
|2006.04.18 02:00
|sell
|181
|0.47
|1.2257
|1.2272
|1.2242
|1458
|2006.04.18 02:01
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2271
|1.2242
|1459
|2006.04.18 02:12
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2270
|1.2242
|1460
|2006.04.18 02:13
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2269
|1.2242
|1461
|2006.04.18 02:48
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2268
|1.2242
|1462
|2006.04.18 02:48
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2267
|1.2242
|1463
|2006.04.18 02:48
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2266
|1.2242
|1464
|2006.04.18 02:50
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2265
|1.2242
|1465
|2006.04.18 02:50
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2264
|1.2242
|1466
|2006.04.18 02:51
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2263
|1.2242
|1467
|2006.04.18 02:51
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2262
|1.2242
|1468
|2006.04.18 02:51
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2260
|1.2242
|1469
|2006.04.18 02:52
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2259
|1.2242
|1470
|2006.04.18 02:53
|modify
|181
|0.47
|1.2257
|1.2258
|1.2242
|1471
|2006.04.18 02:59
|t/p
|181
|0.47
|1.2242
|1.2258
|1.2242
|70.50
|3592.51
|1472
|2006.04.18 07:00
|buy
|182
|0.48
|1.2260
|1.2245
|1.2275
|1473
|2006.04.18 07:00
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2246
|1.2275
|1474
|2006.04.18 07:00
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2247
|1.2275
|1475
|2006.04.18 07:00
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2248
|1.2275
|1476
|2006.04.18 07:00
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2249
|1.2275
|1477
|2006.04.18 07:00
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2250
|1.2275
|1478
|2006.04.18 07:02
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2251
|1.2275
|1479
|2006.04.18 07:16
|modify
|182
|0.48
|1.2260
|1.2252
|1.2275
|1480
|2006.04.18 07:30
|s/l
|182
|0.48
|1.2252
|1.2252
|1.2275
|-38.40
|3554.11
|1481
|2006.04.19 04:00
|buy
|183
|0.47
|1.2356
|1.2341
|1.2371
|1482
|2006.04.19 04:01
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2342
|1.2371
|1483
|2006.04.19 04:02
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2343
|1.2371
|1484
|2006.04.19 04:21
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2344
|1.2371
|1485
|2006.04.19 04:22
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2345
|1.2371
|1486
|2006.04.19 04:22
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2346
|1.2371
|1487
|2006.04.19 04:22
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2347
|1.2371
|1488
|2006.04.19 04:22
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2348
|1.2371
|1489
|2006.04.19 04:22
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2349
|1.2371
|1490
|2006.04.19 04:34
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2350
|1.2371
|1491
|2006.04.19 04:34
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2351
|1.2371
|1492
|2006.04.19 04:34
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2352
|1.2371
|1493
|2006.04.19 04:34
|modify
|183
|0.47
|1.2356
|1.2353
|1.2371
|1494
|2006.04.19 04:45
|s/l
|183
|0.47
|1.2353
|1.2353
|1.2371
|-14.10
|3540.01
|1495
|2006.04.19 06:00
|sell
|184
|0.47
|1.2348
|1.2363
|1.2333
|1496
|2006.04.19 06:00
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2362
|1.2333
|1497
|2006.04.19 06:01
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2360
|1.2333
|1498
|2006.04.19 06:01
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2359
|1.2333
|1499
|2006.04.19 06:01
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2358
|1.2333
|1500
|2006.04.19 06:01
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2357
|1.2333
|1501
|2006.04.19 06:01
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2356
|1.2333
|1502
|2006.04.19 06:01
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2355
|1.2333
|1503
|2006.04.19 06:02
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2354
|1.2333
|1504
|2006.04.19 06:02
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2353
|1.2333
|1505
|2006.04.19 06:02
|modify
|184
|0.47
|1.2348
|1.2352
|1.2333
|1506
|2006.04.19 06:29
|s/l
|184
|0.47
|1.2352
|1.2352
|1.2333
|-18.80
|3521.21
|1507
|2006.04.19 13:00
|buy
|185
|0.47
|1.2381
|1.2366
|1.2396
|1508
|2006.04.19 13:00
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2367
|1.2396
|1509
|2006.04.19 13:00
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2368
|1.2396
|1510
|2006.04.19 13:01
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2369
|1.2396
|1511
|2006.04.19 13:01
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2370
|1.2396
|1512
|2006.04.19 13:17
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2371
|1.2396
|1513
|2006.04.19 13:18
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2372
|1.2396
|1514
|2006.04.19 13:19
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2373
|1.2396
|1515
|2006.04.19 13:19
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2374
|1.2396
|1516
|2006.04.19 13:19
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2375
|1.2396
|1517
|2006.04.19 13:27
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2376
|1.2396
|1518
|2006.04.19 14:05
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2377
|1.2396
|1519
|2006.04.19 14:05
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2378
|1.2396
|1520
|2006.04.19 14:09
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2379
|1.2396
|1521
|2006.04.19 14:09
|modify
|185
|0.47
|1.2381
|1.2380
|1.2396
|1522
|2006.04.19 14:09
|t/p
|185
|0.47
|1.2396
|1.2380
|1.2396
|70.50
|3591.71
|1523
|2006.04.19 21:00
|sell
|186
|0.48
|1.2356
|1.2371
|1.2341
|1524
|2006.04.19 21:02
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2370
|1.2341
|1525
|2006.04.19 21:06
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2369
|1.2341
|1526
|2006.04.19 21:07
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2368
|1.2341
|1527
|2006.04.19 21:08
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2367
|1.2341
|1528
|2006.04.19 21:08
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2366
|1.2341
|1529
|2006.04.19 21:10
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2365
|1.2341
|1530
|2006.04.19 21:10
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2364
|1.2341
|1531
|2006.04.19 21:18
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2363
|1.2341
|1532
|2006.04.19 21:20
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2361
|1.2341
|1533
|2006.04.19 21:20
|modify
|186
|0.48
|1.2356
|1.2359
|1.2341
|1534
|2006.04.19 21:29
|s/l
|186
|0.48
|1.2359
|1.2359
|1.2341
|-14.40
|3577.31
|1535
|2006.04.21 01:00
|sell
|187
|0.48
|1.2309
|1.2324
|1.2294
|1536
|2006.04.21 01:07
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2323
|1.2294
|1537
|2006.04.21 01:09
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2321
|1.2294
|1538
|2006.04.21 01:32
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2320
|1.2294
|1539
|2006.04.21 01:32
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2319
|1.2294
|1540
|2006.04.21 02:08
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2318
|1.2294
|1541
|2006.04.21 02:08
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2317
|1.2294
|1542
|2006.04.21 02:08
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2316
|1.2294
|1543
|2006.04.21 02:08
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2315
|1.2294
|1544
|2006.04.21 02:09
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2314
|1.2294
|1545
|2006.04.21 02:09
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2313
|1.2294
|1546
|2006.04.21 02:09
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2312
|1.2294
|1547
|2006.04.21 02:09
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2311
|1.2294
|1548
|2006.04.21 02:09
|modify
|187
|0.48
|1.2309
|1.2310
|1.2294
|1549
|2006.04.21 02:09
|t/p
|187
|0.48
|1.2294
|1.2310
|1.2294
|72.00
|3649.31
|1550
|2006.04.21 05:00
|buy
|188
|0.49
|1.2327
|1.2312
|1.2342
|1551
|2006.04.21 05:00
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2313
|1.2342
|1552
|2006.04.21 05:01
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2314
|1.2342
|1553
|2006.04.21 05:01
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2315
|1.2342
|1554
|2006.04.21 05:07
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2316
|1.2342
|1555
|2006.04.21 05:09
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2317
|1.2342
|1556
|2006.04.21 05:09
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2318
|1.2342
|1557
|2006.04.21 05:09
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2320
|1.2342
|1558
|2006.04.21 05:09
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2321
|1.2342
|1559
|2006.04.21 05:10
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2322
|1.2342
|1560
|2006.04.21 05:10
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2323
|1.2342
|1561
|2006.04.21 05:21
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2324
|1.2342
|1562
|2006.04.21 05:21
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2325
|1.2342
|1563
|2006.04.21 05:22
|modify
|188
|0.49
|1.2327
|1.2326
|1.2342
|1564
|2006.04.21 05:25
|t/p
|188
|0.49
|1.2342
|1.2326
|1.2342
|73.50
|3722.81
|1565
|2006.04.24 03:00
|buy
|189
|0.50
|1.2388
|1.2373
|1.2403
|1566
|2006.04.24 03:00
|modify
|189
|0.50
|1.2388
|1.2374
|1.2403
|1567
|2006.04.24 03:13
|s/l
|189
|0.50
|1.2374
|1.2374
|1.2403
|-70.00
|3652.81
|1568
|2006.04.24 09:00
|sell
|190
|0.49
|1.2364
|1.2379
|1.2349
|1569
|2006.04.24 09:00
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2378
|1.2349
|1570
|2006.04.24 09:00
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2377
|1.2349
|1571
|2006.04.24 09:01
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2376
|1.2349
|1572
|2006.04.24 09:01
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2375
|1.2349
|1573
|2006.04.24 09:07
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2374
|1.2349
|1574
|2006.04.24 09:17
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2373
|1.2349
|1575
|2006.04.24 09:17
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2372
|1.2349
|1576
|2006.04.24 09:17
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2371
|1.2349
|1577
|2006.04.24 09:40
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2370
|1.2349
|1578
|2006.04.24 09:40
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2369
|1.2349
|1579
|2006.04.24 09:40
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2368
|1.2349
|1580
|2006.04.24 09:40
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2367
|1.2349
|1581
|2006.04.24 09:41
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2366
|1.2349
|1582
|2006.04.24 09:41
|modify
|190
|0.49
|1.2364
|1.2365
|1.2349
|1583
|2006.04.24 09:41
|t/p
|190
|0.49
|1.2349
|1.2365
|1.2349
|73.50
|3726.31
|1584
|2006.04.24 13:00
|buy
|191
|0.50
|1.2397
|1.2382
|1.2412
|1585
|2006.04.24 13:02
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2383
|1.2412
|1586
|2006.04.24 13:05
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2384
|1.2412
|1587
|2006.04.24 13:05
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2385
|1.2412
|1588
|2006.04.24 13:09
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2386
|1.2412
|1589
|2006.04.24 13:10
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2387
|1.2412
|1590
|2006.04.24 13:11
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2388
|1.2412
|1591
|2006.04.24 13:57
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2389
|1.2412
|1592
|2006.04.24 13:57
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2390
|1.2412
|1593
|2006.04.24 13:58
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2391
|1.2412
|1594
|2006.04.24 14:00
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2392
|1.2412
|1595
|2006.04.24 14:04
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2393
|1.2412
|1596
|2006.04.24 14:04
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2394
|1.2412
|1597
|2006.04.24 14:17
|modify
|191
|0.50
|1.2397
|1.2396
|1.2412
|1598
|2006.04.24 15:03
|s/l
|191
|0.50
|1.2396
|1.2396
|1.2412
|-5.00
|3721.31
|1599
|2006.04.24 20:00
|sell
|192
|0.50
|1.2381
|1.2396
|1.2366
|1600
|2006.04.24 20:01
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2395
|1.2366
|1601
|2006.04.24 20:04
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2394
|1.2366
|1602
|2006.04.24 20:12
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2393
|1.2366
|1603
|2006.04.24 20:12
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2392
|1.2366
|1604
|2006.04.24 20:21
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2391
|1.2366
|1605
|2006.04.24 20:21
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2390
|1.2366
|1606
|2006.04.24 21:05
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2389
|1.2366
|1607
|2006.04.24 21:20
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2388
|1.2366
|1608
|2006.04.24 21:25
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2387
|1.2366
|1609
|2006.04.24 21:26
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2386
|1.2366
|1610
|2006.04.24 23:16
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2385
|1.2366
|1611
|2006.04.24 23:16
|modify
|192
|0.50
|1.2381
|1.2384
|1.2366
|1612
|2006.04.25 00:28
|s/l
|192
|0.50
|1.2384
|1.2384
|1.2366
|-12.45
|3708.86
|1613
|2006.04.25 02:00
|buy
|193
|0.49
|1.2388
|1.2373
|1.2403
|1614
|2006.04.25 02:01
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2374
|1.2403
|1615
|2006.04.25 02:02
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2375
|1.2403
|1616
|2006.04.25 02:02
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2376
|1.2403
|1617
|2006.04.25 02:02
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2377
|1.2403
|1618
|2006.04.25 02:02
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2378
|1.2403
|1619
|2006.04.25 02:03
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2379
|1.2403
|1620
|2006.04.25 02:03
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2380
|1.2403
|1621
|2006.04.25 02:04
|modify
|193
|0.49
|1.2388
|1.2381
|1.2403
|1622
|2006.04.25 02:11
|s/l
|193
|0.49
|1.2381
|1.2381
|1.2403
|-34.30
|3674.56
|1623
|2006.04.26 08:00
|buy
|194
|0.49
|1.2427
|1.2412
|1.2442
|1624
|2006.04.26 08:01
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2413
|1.2442
|1625
|2006.04.26 08:01
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2414
|1.2442
|1626
|2006.04.26 08:01
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2415
|1.2442
|1627
|2006.04.26 08:02
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2416
|1.2442
|1628
|2006.04.26 08:10
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2418
|1.2442
|1629
|2006.04.26 08:11
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2420
|1.2442
|1630
|2006.04.26 08:20
|modify
|194
|0.49
|1.2427
|1.2421
|1.2442
|1631
|2006.04.26 08:29
|s/l
|194
|0.49
|1.2421
|1.2421
|1.2442
|-29.40
|3645.16
|1632
|2006.04.26 21:00
|buy
|195
|0.49
|1.2466
|1.2451
|1.2481
|1633
|2006.04.26 21:09
|modify
|195
|0.49
|1.2466
|1.2452
|1.2481
|1634
|2006.04.26 21:09
|modify
|195
|0.49
|1.2466
|1.2453
|1.2481
|1635
|2006.04.26 21:09
|modify
|195
|0.49
|1.2466
|1.2454
|1.2481
|1636
|2006.04.26 21:09
|modify
|195
|0.49
|1.2466
|1.2455
|1.2481
|1637
|2006.04.26 21:09
|modify
|195
|0.49
|1.2466
|1.2457
|1.2481
|1638
|2006.04.26 21:09
|modify
|195
|0.49
|1.2466
|1.2458
|1.2481
|1639
|2006.04.26 21:27
|s/l
|195
|0.49
|1.2458
|1.2458
|1.2481
|-39.20
|3605.96
|1640
|2006.04.27 02:00
|buy
|196
|0.48
|1.2459
|1.2444
|1.2474
|1641
|2006.04.27 02:18
|s/l
|196
|0.48
|1.2444
|1.2444
|1.2474
|-72.00
|3533.96
|1642
|2006.04.27 04:00
|sell
|197
|0.47
|1.2432
|1.2447
|1.2417
|1643
|2006.04.27 04:10
|s/l
|197
|0.47
|1.2447
|1.2447
|1.2417
|-70.50
|3463.46
|1644
|2006.04.27 11:00
|buy
|198
|0.46
|1.2543
|1.2528
|1.2558
|1645
|2006.04.27 11:00
|modify
|198
|0.46
|1.2543
|1.2529
|1.2558
|1646
|2006.04.27 11:01
|modify
|198
|0.46
|1.2543
|1.2530
|1.2558
|1647
|2006.04.27 11:01
|modify
|198
|0.46
|1.2543
|1.2531
|1.2558
|1648
|2006.04.27 11:06
|s/l
|198
|0.46
|1.2531
|1.2531
|1.2558
|-55.20
|3408.26
|1649
|2006.04.27 22:00
|sell
|199
|0.45
|1.2522
|1.2537
|1.2507
|1650
|2006.04.28 00:50
|s/l
|199
|0.45
|1.2537
|1.2537
|1.2507
|-65.21
|3343.05
|1651
|2006.04.28 03:00
|buy
|200
|0.45
|1.2542
|1.2527
|1.2557
|1652
|2006.04.28 03:17
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2528
|1.2557
|1653
|2006.04.28 03:18
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2529
|1.2557
|1654
|2006.04.28 03:19
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2530
|1.2557
|1655
|2006.04.28 03:19
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2531
|1.2557
|1656
|2006.04.28 03:19
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2533
|1.2557
|1657
|2006.04.28 03:19
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2534
|1.2557
|1658
|2006.04.28 03:19
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2535
|1.2557
|1659
|2006.04.28 03:21
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2536
|1.2557
|1660
|2006.04.28 03:33
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2537
|1.2557
|1661
|2006.04.28 03:50
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2538
|1.2557
|1662
|2006.04.28 03:51
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2539
|1.2557
|1663
|2006.04.28 03:51
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2540
|1.2557
|1664
|2006.04.28 03:51
|modify
|200
|0.45
|1.2542
|1.2541
|1.2557
|1665
|2006.04.28 03:51
|t/p
|200
|0.45
|1.2557
|1.2541
|1.2557
|67.50
|3410.55
|1666
|2006.05.01 00:00
|buy
|201
|0.45
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|1667
|2006.05.01 00:06
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2617
|1.2646
|1668
|2006.05.01 00:06
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2618
|1.2646
|1669
|2006.05.01 00:06
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2619
|1.2646
|1670
|2006.05.01 00:07
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2620
|1.2646
|1671
|2006.05.01 00:07
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2621
|1.2646
|1672
|2006.05.01 00:07
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2622
|1.2646
|1673
|2006.05.01 00:07
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2623
|1.2646
|1674
|2006.05.01 00:14
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2624
|1.2646
|1675
|2006.05.01 00:14
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2625
|1.2646
|1676
|2006.05.01 00:15
|modify
|201
|0.45
|1.2631
|1.2626
|1.2646
|1677
|2006.05.01 00:59
|s/l
|201
|0.45
|1.2626
|1.2626
|1.2646
|-22.50
|3388.05
|1678
|2006.05.01 05:00
|sell
|202
|0.45
|1.2618
|1.2633
|1.2603
|1679
|2006.05.01 05:00
|modify
|202
|0.45
|1.2618
|1.2632
|1.2603
|1680
|2006.05.01 06:31
|modify
|202
|0.45
|1.2618
|1.2631
|1.2603
|1681
|2006.05.01 06:31
|modify
|202
|0.45
|1.2618
|1.2630
|1.2603
|1682
|2006.05.01 06:32
|modify
|202
|0.45
|1.2618
|1.2629
|1.2603
|1683
|2006.05.01 07:08
|s/l
|202
|0.45
|1.2629
|1.2629
|1.2603
|-49.50
|3338.55
|1684
|2006.05.01 09:00
|buy
|203
|0.45
|1.2673
|1.2658
|1.2688
|1685
|2006.05.01 09:01
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2659
|1.2688
|1686
|2006.05.01 09:01
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2660
|1.2688
|1687
|2006.05.01 09:03
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2661
|1.2688
|1688
|2006.05.01 09:04
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2662
|1.2688
|1689
|2006.05.01 09:04
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2663
|1.2688
|1690
|2006.05.01 09:04
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2664
|1.2688
|1691
|2006.05.01 09:04
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2665
|1.2688
|1692
|2006.05.01 09:08
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2666
|1.2688
|1693
|2006.05.01 09:08
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2667
|1.2688
|1694
|2006.05.01 09:08
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2669
|1.2688
|1695
|2006.05.01 09:08
|modify
|203
|0.45
|1.2673
|1.2671
|1.2688
|1696
|2006.05.01 09:09
|t/p
|203
|0.45
|1.2688
|1.2671
|1.2688
|67.50
|3406.05
|1697
|2006.05.01 12:00
|sell
|204
|0.45
|1.2607
|1.2622
|1.2592
|1698
|2006.05.01 12:01
|modify
|204
|0.45
|1.2607
|1.2621
|1.2592
|1699
|2006.05.01 12:01
|modify
|204
|0.45
|1.2607
|1.2620
|1.2592
|1700
|2006.05.01 12:09
|s/l
|204
|0.45
|1.2620
|1.2620
|1.2592
|-58.50
|3347.55
|1701
|2006.05.02 02:00
|sell
|205
|0.45
|1.2569
|1.2584
|1.2554
|1702
|2006.05.02 02:10
|s/l
|205
|0.45
|1.2584
|1.2584
|1.2554
|-67.50
|3280.05
|1703
|2006.05.02 04:00
|buy
|206
|0.44
|1.2595
|1.2580
|1.2610
|1704
|2006.05.02 04:00
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2581
|1.2610
|1705
|2006.05.02 04:00
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2582
|1.2610
|1706
|2006.05.02 04:01
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2583
|1.2610
|1707
|2006.05.02 04:11
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2584
|1.2610
|1708
|2006.05.02 04:11
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2585
|1.2610
|1709
|2006.05.02 04:11
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2586
|1.2610
|1710
|2006.05.02 04:11
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2587
|1.2610
|1711
|2006.05.02 04:14
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2588
|1.2610
|1712
|2006.05.02 04:14
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2589
|1.2610
|1713
|2006.05.02 04:31
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2590
|1.2610
|1714
|2006.05.02 04:31
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2591
|1.2610
|1715
|2006.05.02 04:31
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2592
|1.2610
|1716
|2006.05.02 04:31
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2593
|1.2610
|1717
|2006.05.02 04:32
|modify
|206
|0.44
|1.2595
|1.2594
|1.2610
|1718
|2006.05.02 04:36
|t/p
|206
|0.44
|1.2610
|1.2594
|1.2610
|66.00
|3346.05
|1719
|2006.05.02 13:00
|sell
|207
|0.45
|1.2611
|1.2626
|1.2596
|1720
|2006.05.02 13:07
|s/l
|207
|0.45
|1.2626
|1.2626
|1.2596
|-67.50
|3278.55
|1721
|2006.05.02 22:00
|buy
|208
|0.44
|1.2638
|1.2623
|1.2653
|1722
|2006.05.02 22:08
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2626
|1.2653
|1723
|2006.05.02 22:24
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2627
|1.2653
|1724
|2006.05.02 22:24
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2628
|1.2653
|1725
|2006.05.02 22:25
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2629
|1.2653
|1726
|2006.05.02 22:26
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2630
|1.2653
|1727
|2006.05.02 22:29
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2631
|1.2653
|1728
|2006.05.02 22:29
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2632
|1.2653
|1729
|2006.05.02 22:31
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2633
|1.2653
|1730
|2006.05.02 22:31
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2634
|1.2653
|1731
|2006.05.02 22:31
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2635
|1.2653
|1732
|2006.05.02 22:34
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2636
|1.2653
|1733
|2006.05.02 22:36
|modify
|208
|0.44
|1.2638
|1.2638
|1.2653
|1734
|2006.05.03 00:29
|s/l
|208
|0.44
|1.2638
|1.2638
|1.2653
|-2.73
|3275.82
|1735
|2006.05.03 13:00
|buy
|209
|0.44
|1.2642
|1.2627
|1.2657
|1736
|2006.05.03 13:02
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2628
|1.2657
|1737
|2006.05.03 13:03
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2629
|1.2657
|1738
|2006.05.03 13:03
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2630
|1.2657
|1739
|2006.05.03 13:03
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2632
|1.2657
|1740
|2006.05.03 13:20
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2633
|1.2657
|1741
|2006.05.03 13:21
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2634
|1.2657
|1742
|2006.05.03 13:21
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2635
|1.2657
|1743
|2006.05.03 13:21
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2636
|1.2657
|1744
|2006.05.03 13:21
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2637
|1.2657
|1745
|2006.05.03 13:24
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2638
|1.2657
|1746
|2006.05.03 13:24
|modify
|209
|0.44
|1.2642
|1.2639
|1.2657
|1747
|2006.05.03 13:29
|s/l
|209
|0.44
|1.2639
|1.2639
|1.2657
|-13.20
|3262.62
|1748
|2006.05.03 15:00
|sell
|210
|0.44
|1.2626
|1.2641
|1.2611
|1749
|2006.05.03 15:28
|modify
|210
|0.44
|1.2626
|1.2640
|1.2611
|1750
|2006.05.03 16:04
|modify
|210
|0.44
|1.2626
|1.2639
|1.2611
|1751
|2006.05.03 17:06
|s/l
|210
|0.44
|1.2639
|1.2639
|1.2611
|-57.20
|3205.42
|1752
|2006.05.03 19:00
|sell
|211
|0.43
|1.2624
|1.2639
|1.2609
|1753
|2006.05.03 19:00
|modify
|211
|0.43
|1.2624
|1.2638
|1.2609
|1754
|2006.05.03 19:00
|modify
|211
|0.43
|1.2624
|1.2637
|1.2609
|1755
|2006.05.03 19:00
|modify
|211
|0.43
|1.2624
|1.2636
|1.2609
|1756
|2006.05.03 19:59
|s/l
|211
|0.43
|1.2636
|1.2636
|1.2609
|-51.60
|3153.82
|1757
|2006.05.03 21:00
|buy
|212
|0.42
|1.2638
|1.2623
|1.2653
|1758
|2006.05.03 23:30
|s/l
|212
|0.42
|1.2623
|1.2623
|1.2653
|-63.00
|3090.82
|1759
|2006.05.04 00:00
|sell
|213
|0.41
|1.2612
|1.2627
|1.2597
|1760
|2006.05.04 00:26
|modify
|213
|0.41
|1.2612
|1.2626
|1.2597
|1761
|2006.05.04 00:35
|s/l
|213
|0.41
|1.2626
|1.2626
|1.2597
|-57.40
|3033.42
|1762
|2006.05.05 01:00
|buy
|214
|0.40
|1.2704
|1.2689
|1.2719
|1763
|2006.05.05 01:15
|modify
|214
|0.40
|1.2704
|1.2690
|1.2719
|1764
|2006.05.05 01:15
|modify
|214
|0.40
|1.2704
|1.2691
|1.2719
|1765
|2006.05.05 01:20
|modify
|214
|0.40
|1.2704
|1.2692
|1.2719
|1766
|2006.05.05 01:45
|s/l
|214
|0.40
|1.2692
|1.2692
|1.2719
|-48.00
|2985.42
|1767
|2006.05.05 03:00
|sell
|215
|0.40
|1.2684
|1.2699
|1.2669
|1768
|2006.05.05 03:00
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2698
|1.2669
|1769
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2697
|1.2669
|1770
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2696
|1.2669
|1771
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2695
|1.2669
|1772
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2694
|1.2669
|1773
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2693
|1.2669
|1774
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2692
|1.2669
|1775
|2006.05.05 03:03
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2691
|1.2669
|1776
|2006.05.05 03:04
|modify
|215
|0.40
|1.2684
|1.2690
|1.2669
|1777
|2006.05.05 03:28
|s/l
|215
|0.40
|1.2690
|1.2690
|1.2669
|-24.00
|2961.42
|1778
|2006.05.05 06:00
|sell
|216
|0.39
|1.2689
|1.2704
|1.2674
|1779
|2006.05.05 06:00
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2702
|1.2674
|1780
|2006.05.05 06:00
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2701
|1.2674
|1781
|2006.05.05 06:00
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2699
|1.2674
|1782
|2006.05.05 06:02
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2698
|1.2674
|1783
|2006.05.05 06:02
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2697
|1.2674
|1784
|2006.05.05 06:02
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2696
|1.2674
|1785
|2006.05.05 06:02
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2695
|1.2674
|1786
|2006.05.05 06:02
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2694
|1.2674
|1787
|2006.05.05 06:03
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2693
|1.2674
|1788
|2006.05.05 06:03
|modify
|216
|0.39
|1.2689
|1.2692
|1.2674
|1789
|2006.05.05 06:12
|s/l
|216
|0.39
|1.2692
|1.2692
|1.2674
|-11.70
|2949.72
|1790
|2006.05.05 09:00
|buy
|217
|0.39
|1.2746
|1.2731
|1.2761
|1791
|2006.05.05 09:00
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2732
|1.2761
|1792
|2006.05.05 09:03
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2734
|1.2761
|1793
|2006.05.05 09:04
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2735
|1.2761
|1794
|2006.05.05 09:04
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2736
|1.2761
|1795
|2006.05.05 09:05
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2737
|1.2761
|1796
|2006.05.05 09:07
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2738
|1.2761
|1797
|2006.05.05 09:07
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2739
|1.2761
|1798
|2006.05.05 09:08
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2740
|1.2761
|1799
|2006.05.05 09:08
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2741
|1.2761
|1800
|2006.05.05 09:08
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2742
|1.2761
|1801
|2006.05.05 09:08
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2743
|1.2761
|1802
|2006.05.05 09:08
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2744
|1.2761
|1803
|2006.05.05 09:10
|modify
|217
|0.39
|1.2746
|1.2745
|1.2761
|1804
|2006.05.05 09:10
|t/p
|217
|0.39
|1.2761
|1.2745
|1.2761
|58.50
|3008.22
|1805
|2006.05.08 02:00
|buy
|218
|0.40
|1.2737
|1.2722
|1.2752
|1806
|2006.05.08 02:00
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2723
|1.2752
|1807
|2006.05.08 02:02
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2724
|1.2752
|1808
|2006.05.08 02:03
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2725
|1.2752
|1809
|2006.05.08 02:04
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2726
|1.2752
|1810
|2006.05.08 02:05
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2727
|1.2752
|1811
|2006.05.08 02:10
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2728
|1.2752
|1812
|2006.05.08 02:10
|modify
|218
|0.40
|1.2737
|1.2729
|1.2752
|1813
|2006.05.08 02:32
|s/l
|218
|0.40
|1.2729
|1.2729
|1.2752
|-32.00
|2976.22
|1814
|2006.05.08 10:00
|sell
|219
|0.40
|1.2711
|1.2726
|1.2696
|1815
|2006.05.08 10:02
|s/l
|219
|0.40
|1.2726
|1.2726
|1.2696
|-60.00
|2916.22
|1816
|2006.05.09 07:00
|sell
|220
|0.39
|1.2690
|1.2705
|1.2675
|1817
|2006.05.09 07:00
|modify
|220
|0.39
|1.2690
|1.2704
|1.2675
|1818
|2006.05.09 07:01
|modify
|220
|0.39
|1.2690
|1.2703
|1.2675
|1819
|2006.05.09 07:11
|s/l
|220
|0.39
|1.2703
|1.2703
|1.2675
|-50.70
|2865.52
|1820
|2006.05.09 08:00
|buy
|221
|0.38
|1.2696
|1.2681
|1.2711
|1821
|2006.05.09 08:01
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2682
|1.2711
|1822
|2006.05.09 08:03
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2683
|1.2711
|1823
|2006.05.09 08:03
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2684
|1.2711
|1824
|2006.05.09 08:04
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2685
|1.2711
|1825
|2006.05.09 08:12
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2686
|1.2711
|1826
|2006.05.09 08:13
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2687
|1.2711
|1827
|2006.05.09 08:24
|modify
|221
|0.38
|1.2696
|1.2688
|1.2711
|1828
|2006.05.09 08:41
|s/l
|221
|0.38
|1.2688
|1.2688
|1.2711
|-30.40
|2835.12
|1829
|2006.05.10 01:00
|buy
|222
|0.38
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|1830
|2006.05.10 01:20
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2754
|1.2782
|1831
|2006.05.10 01:33
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2755
|1.2782
|1832
|2006.05.10 01:33
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2756
|1.2782
|1833
|2006.05.10 01:33
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2757
|1.2782
|1834
|2006.05.10 01:33
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2759
|1.2782
|1835
|2006.05.10 02:03
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2760
|1.2782
|1836
|2006.05.10 02:04
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2761
|1.2782
|1837
|2006.05.10 02:45
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2762
|1.2782
|1838
|2006.05.10 02:45
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2763
|1.2782
|1839
|2006.05.10 02:46
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2764
|1.2782
|1840
|2006.05.10 02:47
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2765
|1.2782
|1841
|2006.05.10 02:47
|modify
|222
|0.38
|1.2767
|1.2766
|1.2782
|1842
|2006.05.10 02:48
|t/p
|222
|0.38
|1.2782
|1.2766
|1.2782
|57.00
|2892.12
|1843
|2006.05.10 15:00
|buy
|223
|0.39
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|1844
|2006.05.10 15:08
|modify
|223
|0.39
|1.2813
|1.2800
|1.2828
|1845
|2006.05.10 15:08
|modify
|223
|0.39
|1.2813
|1.2801
|1.2828
|1846
|2006.05.10 15:08
|modify
|223
|0.39
|1.2813
|1.2802
|1.2828
|1847
|2006.05.10 15:08
|modify
|223
|0.39
|1.2813
|1.2803
|1.2828
|1848
|2006.05.10 15:12
|s/l
|223
|0.39
|1.2803
|1.2803
|1.2828
|-39.00
|2853.12
|1849
|2006.05.10 18:00
|sell
|224
|0.38
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|1850
|2006.05.10 18:24
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2797
|1.2768
|1851
|2006.05.10 18:25
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2796
|1.2768
|1852
|2006.05.10 18:25
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2795
|1.2768
|1853
|2006.05.10 18:28
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2793
|1.2768
|1854
|2006.05.10 18:28
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2792
|1.2768
|1855
|2006.05.10 18:28
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2791
|1.2768
|1856
|2006.05.10 18:34
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2790
|1.2768
|1857
|2006.05.10 18:45
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2789
|1.2768
|1858
|2006.05.10 18:51
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2788
|1.2768
|1859
|2006.05.10 18:54
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2787
|1.2768
|1860
|2006.05.10 19:03
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2786
|1.2768
|1861
|2006.05.10 19:17
|modify
|224
|0.38
|1.2783
|1.2784
|1.2768
|1862
|2006.05.10 19:20
|t/p
|224
|0.38
|1.2768
|1.2784
|1.2768
|57.00
|2910.12
|1863
|2006.05.11 09:00
|buy
|225
|0.39
|1.2744
|1.2729
|1.2759
|1864
|2006.05.11 09:05
|modify
|225
|0.39
|1.2744
|1.2730
|1.2759
|1865
|2006.05.11 09:10
|modify
|225
|0.39
|1.2744
|1.2731
|1.2759
|1866
|2006.05.11 09:14
|modify
|225
|0.39
|1.2744
|1.2734
|1.2759
|1867
|2006.05.11 09:15
|modify
|225
|0.39
|1.2744
|1.2739
|1.2759
|1868
|2006.05.11 09:18
|s/l
|225
|0.39
|1.2739
|1.2739
|1.2759
|-19.50
|2890.62
|1869
|2006.05.12 11:00
|sell
|226
|0.39
|1.2882
|1.2897
|1.2867
|1870
|2006.05.12 11:03
|s/l
|226
|0.39
|1.2897
|1.2897
|1.2867
|-58.50
|2832.12
|1871
|2006.05.12 16:00
|buy
|227
|0.38
|1.2933
|1.2918
|1.2948
|1872
|2006.05.12 16:41
|s/l
|227
|0.38
|1.2918
|1.2918
|1.2948
|-57.00
|2775.12
|1873
|2006.05.15 22:00
|buy
|228
|0.37
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|1874
|2006.05.15 22:04
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2804
|1.2833
|1875
|2006.05.15 22:37
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2805
|1.2833
|1876
|2006.05.15 22:37
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2806
|1.2833
|1877
|2006.05.15 22:37
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2807
|1.2833
|1878
|2006.05.15 22:38
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2808
|1.2833
|1879
|2006.05.15 22:38
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2809
|1.2833
|1880
|2006.05.15 22:38
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2810
|1.2833
|1881
|2006.05.15 23:19
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2811
|1.2833
|1882
|2006.05.15 23:38
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2812
|1.2833
|1883
|2006.05.15 23:38
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2813
|1.2833
|1884
|2006.05.15 23:44
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2814
|1.2833
|1885
|2006.05.15 23:50
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2815
|1.2833
|1886
|2006.05.15 23:51
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2816
|1.2833
|1887
|2006.05.15 23:51
|modify
|228
|0.37
|1.2818
|1.2817
|1.2833
|1888
|2006.05.15 23:51
|t/p
|228
|0.37
|1.2833
|1.2817
|1.2833
|55.50
|2830.62
|1889
|2006.05.16 06:00
|sell
|229
|0.38
|1.2810
|1.2825
|1.2795
|1890
|2006.05.16 06:20
|modify
|229
|0.38
|1.2810
|1.2824
|1.2795
|1891
|2006.05.16 06:22
|modify
|229
|0.38
|1.2810
|1.2823
|1.2795
|1892
|2006.05.16 06:22
|modify
|229
|0.38
|1.2810
|1.2822
|1.2795
|1893
|2006.05.16 06:22
|modify
|229
|0.38
|1.2810
|1.2821
|1.2795
|1894
|2006.05.16 06:22
|modify
|229
|0.38
|1.2810
|1.2820
|1.2795
|1895
|2006.05.16 06:29
|modify
|229
|0.38
|1.2810
|1.2819
|1.2795
|1896
|2006.05.16 06:46
|s/l
|229
|0.38
|1.2819
|1.2819
|1.2795
|-34.20
|2796.42
|1897
|2006.05.16 09:00
|buy
|230
|0.37
|1.2857
|1.2842
|1.2872
|1898
|2006.05.16 09:00
|modify
|230
|0.37
|1.2857
|1.2843
|1.2872
|1899
|2006.05.16 09:00
|modify
|230
|0.37
|1.2857
|1.2844
|1.2872
|1900
|2006.05.16 09:11
|s/l
|230
|0.37
|1.2844
|1.2844
|1.2872
|-48.10
|2748.32
|1901
|2006.05.16 13:00
|sell
|231
|0.37
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|1902
|2006.05.16 13:02
|modify
|231
|0.37
|1.2824
|1.2836
|1.2809
|1903
|2006.05.16 13:22
|s/l
|231
|0.37
|1.2836
|1.2836
|1.2809
|-44.40
|2703.92
|1904
|2006.05.16 14:00
|buy
|232
|0.36
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|1905
|2006.05.16 14:00
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2833
|1.2862
|1906
|2006.05.16 14:02
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2834
|1.2862
|1907
|2006.05.16 14:22
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2835
|1.2862
|1908
|2006.05.16 14:23
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2837
|1.2862
|1909
|2006.05.16 14:23
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2838
|1.2862
|1910
|2006.05.16 14:23
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2839
|1.2862
|1911
|2006.05.16 14:25
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2840
|1.2862
|1912
|2006.05.16 14:25
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2841
|1.2862
|1913
|2006.05.16 14:25
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2842
|1.2862
|1914
|2006.05.16 14:28
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2843
|1.2862
|1915
|2006.05.16 14:28
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2844
|1.2862
|1916
|2006.05.16 14:29
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2845
|1.2862
|1917
|2006.05.16 14:31
|modify
|232
|0.36
|1.2847
|1.2846
|1.2862
|1918
|2006.05.16 14:32
|t/p
|232
|0.36
|1.2862
|1.2846
|1.2862
|54.00
|2757.92
|1919
|2006.05.16 21:00
|sell
|233
|0.37
|1.2839
|1.2854
|1.2824
|1920
|2006.05.16 21:04
|modify
|233
|0.37
|1.2839
|1.2853
|1.2824
|1921
|2006.05.16 21:20
|s/l
|233
|0.37
|1.2853
|1.2853
|1.2824
|-51.80
|2706.12
|1922
|2006.05.16 23:00
|buy
|234
|0.36
|1.2861
|1.2846
|1.2876
|1923
|2006.05.16 23:04
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2847
|1.2876
|1924
|2006.05.16 23:05
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2848
|1.2876
|1925
|2006.05.16 23:06
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2849
|1.2876
|1926
|2006.05.16 23:08
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2850
|1.2876
|1927
|2006.05.16 23:10
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2851
|1.2876
|1928
|2006.05.16 23:12
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2852
|1.2876
|1929
|2006.05.16 23:13
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2853
|1.2876
|1930
|2006.05.16 23:13
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2854
|1.2876
|1931
|2006.05.16 23:28
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2855
|1.2876
|1932
|2006.05.16 23:30
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2858
|1.2876
|1933
|2006.05.16 23:32
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2859
|1.2876
|1934
|2006.05.16 23:32
|modify
|234
|0.36
|1.2861
|1.2860
|1.2876
|1935
|2006.05.16 23:32
|t/p
|234
|0.36
|1.2876
|1.2860
|1.2876
|54.00
|2760.12
|1936
|2006.05.17 10:00
|sell
|235
|0.37
|1.2837
|1.2852
|1.2822
|1937
|2006.05.17 10:00
|modify
|235
|0.37
|1.2837
|1.2849
|1.2822
|1938
|2006.05.17 10:00
|modify
|235
|0.37
|1.2837
|1.2848
|1.2822
|1939
|2006.05.17 10:01
|s/l
|235
|0.37
|1.2848
|1.2848
|1.2822
|-40.70
|2719.42
|1940
|2006.05.18 04:00
|buy
|236
|0.36
|1.2773
|1.2758
|1.2788
|1941
|2006.05.18 04:07
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2759
|1.2788
|1942
|2006.05.18 04:08
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2760
|1.2788
|1943
|2006.05.18 04:08
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2761
|1.2788
|1944
|2006.05.18 04:08
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2762
|1.2788
|1945
|2006.05.18 04:08
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2763
|1.2788
|1946
|2006.05.18 04:09
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2764
|1.2788
|1947
|2006.05.18 04:09
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2765
|1.2788
|1948
|2006.05.18 04:09
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2766
|1.2788
|1949
|2006.05.18 04:19
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2767
|1.2788
|1950
|2006.05.18 04:19
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2768
|1.2788
|1951
|2006.05.18 04:19
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2769
|1.2788
|1952
|2006.05.18 04:26
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2770
|1.2788
|1953
|2006.05.18 04:26
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2771
|1.2788
|1954
|2006.05.18 04:26
|modify
|236
|0.36
|1.2773
|1.2772
|1.2788
|1955
|2006.05.18 04:26
|t/p
|236
|0.36
|1.2788
|1.2772
|1.2788
|54.00
|2773.42
|1956
|2006.05.19 14:00
|buy
|237
|0.37
|1.2774
|1.2759
|1.2789
|1957
|2006.05.19 14:41
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2760
|1.2789
|1958
|2006.05.19 14:41
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2761
|1.2789
|1959
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2762
|1.2789
|1960
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2763
|1.2789
|1961
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2764
|1.2789
|1962
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2765
|1.2789
|1963
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2766
|1.2789
|1964
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2767
|1.2789
|1965
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2768
|1.2789
|1966
|2006.05.19 14:42
|modify
|237
|0.37
|1.2774
|1.2769
|1.2789
|1967
|2006.05.19 15:54
|s/l
|237
|0.37
|1.2769
|1.2769
|1.2789
|-18.50
|2754.92
|1968
|2006.05.22 05:00
|buy
|238
|0.37
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|1969
|2006.05.22 05:00
|modify
|238
|0.37
|1.2763
|1.2749
|1.2778
|1970
|2006.05.22 05:10
|s/l
|238
|0.37
|1.2749
|1.2749
|1.2778
|-51.80
|2703.12
|1971
|2006.05.22 22:00
|buy
|239
|0.36
|1.2870
|1.2855
|1.2885
|1972
|2006.05.22 22:24
|modify
|239
|0.36
|1.2870
|1.2856
|1.2885
|1973
|2006.05.22 22:24
|modify
|239
|0.36
|1.2870
|1.2857
|1.2885
|1974
|2006.05.22 22:25
|modify
|239
|0.36
|1.2870
|1.2858
|1.2885
|1975
|2006.05.22 22:27
|modify
|239
|0.36
|1.2870
|1.2859
|1.2885
|1976
|2006.05.22 23:08
|s/l
|239
|0.36
|1.2859
|1.2859
|1.2885
|-39.60
|2663.52
|1977
|2006.05.23 03:00
|sell
|240
|0.36
|1.2857
|1.2872
|1.2842
|1978
|2006.05.23 03:00
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2870
|1.2842
|1979
|2006.05.23 03:05
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2869
|1.2842
|1980
|2006.05.23 03:05
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2868
|1.2842
|1981
|2006.05.23 03:06
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2867
|1.2842
|1982
|2006.05.23 03:22
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2866
|1.2842
|1983
|2006.05.23 03:25
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2865
|1.2842
|1984
|2006.05.23 03:25
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2864
|1.2842
|1985
|2006.05.23 03:26
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2863
|1.2842
|1986
|2006.05.23 03:26
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2862
|1.2842
|1987
|2006.05.23 03:28
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2860
|1.2842
|1988
|2006.05.23 03:28
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2859
|1.2842
|1989
|2006.05.23 03:31
|modify
|240
|0.36
|1.2857
|1.2858
|1.2842
|1990
|2006.05.23 03:31
|t/p
|240
|0.36
|1.2842
|1.2858
|1.2842
|54.00
|2717.52
|1991
|2006.05.23 17:00
|sell
|241
|0.36
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|1992
|2006.05.23 17:00
|modify
|241
|0.36
|1.2816
|1.2830
|1.2801
|1993
|2006.05.23 17:00
|modify
|241
|0.36
|1.2816
|1.2829
|1.2801
|1994
|2006.05.23 17:00
|modify
|241
|0.36
|1.2816
|1.2827
|1.2801
|1995
|2006.05.23 17:24
|s/l
|241
|0.36
|1.2827
|1.2827
|1.2801
|-39.60
|2677.92
|1996
|2006.05.24 03:00
|buy
|242
|0.36
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|1997
|2006.05.24 03:00
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2807
|1.2836
|1998
|2006.05.24 03:00
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2808
|1.2836
|1999
|2006.05.24 03:00
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2809
|1.2836
|2000
|2006.05.24 03:00
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2810
|1.2836
|2001
|2006.05.24 03:00
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2811
|1.2836
|2002
|2006.05.24 03:00
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2812
|1.2836
|2003
|2006.05.24 03:01
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2813
|1.2836
|2004
|2006.05.24 03:01
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2815
|1.2836
|2005
|2006.05.24 03:02
|modify
|242
|0.36
|1.2821
|1.2816
|1.2836
|2006
|2006.05.24 03:02
|s/l
|242
|0.36
|1.2816
|1.2816
|1.2836
|-18.00
|2659.92
|2007
|2006.05.24 11:00
|sell
|243
|0.35
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|2008
|2006.05.24 11:00
|modify
|243
|0.35
|1.2764
|1.2778
|1.2749
|2009
|2006.05.24 11:03
|s/l
|243
|0.35
|1.2778
|1.2778
|1.2749
|-49.00
|2610.92
|2010
|2006.05.24 22:00
|sell
|244
|0.35
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|2011
|2006.05.24 22:02
|modify
|244
|0.35
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|2012
|2006.05.24 22:02
|modify
|244
|0.35
|1.2757
|1.2769
|1.2742
|2013
|2006.05.24 22:12
|modify
|244
|0.35
|1.2757
|1.2768
|1.2742
|2014
|2006.05.24 22:16
|modify
|244
|0.35
|1.2757
|1.2767
|1.2742
|2015
|2006.05.24 22:17
|modify
|244
|0.35
|1.2757
|1.2766
|1.2742
|2016
|2006.05.24 23:03
|s/l
|244
|0.35
|1.2766
|1.2766
|1.2742
|-31.50
|2579.42
|2017
|2006.05.25 02:00
|buy
|245
|0.34
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|2018
|2006.05.25 02:06
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2753
|1.2782
|2019
|2006.05.25 02:07
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2754
|1.2782
|2020
|2006.05.25 02:08
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2755
|1.2782
|2021
|2006.05.25 02:08
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2756
|1.2782
|2022
|2006.05.25 02:08
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2757
|1.2782
|2023
|2006.05.25 02:08
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2758
|1.2782
|2024
|2006.05.25 02:10
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2759
|1.2782
|2025
|2006.05.25 02:10
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2760
|1.2782
|2026
|2006.05.25 02:10
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2761
|1.2782
|2027
|2006.05.25 02:18
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2762
|1.2782
|2028
|2006.05.25 02:18
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2763
|1.2782
|2029
|2006.05.25 02:19
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2764
|1.2782
|2030
|2006.05.25 02:19
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2765
|1.2782
|2031
|2006.05.25 02:19
|modify
|245
|0.34
|1.2767
|1.2766
|1.2782
|2032
|2006.05.25 02:20
|t/p
|245
|0.34
|1.2782
|1.2766
|1.2782
|51.00
|2630.42
|2033
|2006.05.25 13:00
|sell
|246
|0.35
|1.2767
|1.2782
|1.2752
|2034
|2006.05.25 13:18
|modify
|246
|0.35
|1.2767
|1.2781
|1.2752
|2035
|2006.05.25 13:20
|modify
|246
|0.35
|1.2767
|1.2778
|1.2752
|2036
|2006.05.25 13:30
|s/l
|246
|0.35
|1.2778
|1.2778
|1.2752
|-38.50
|2591.92
|2037
|2006.05.25 15:00
|buy
|247
|0.35
|1.2812
|1.2797
|1.2827
|2038
|2006.05.25 15:16
|s/l
|247
|0.35
|1.2797
|1.2797
|1.2827
|-52.50
|2539.42
|2039
|2006.05.25 22:00
|sell
|248
|0.34
|1.2779
|1.2794
|1.2764
|2040
|2006.05.25 22:01
|modify
|248
|0.34
|1.2779
|1.2793
|1.2764
|2041
|2006.05.25 22:07
|modify
|248
|0.34
|1.2779
|1.2792
|1.2764
|2042
|2006.05.25 22:07
|modify
|248
|0.34
|1.2779
|1.2791
|1.2764
|2043
|2006.05.25 22:08
|modify
|248
|0.34
|1.2779
|1.2790
|1.2764
|2044
|2006.05.25 22:08
|modify
|248
|0.34
|1.2779
|1.2789
|1.2764
|2045
|2006.05.25 22:15
|s/l
|248
|0.34
|1.2789
|1.2789
|1.2764
|-34.00
|2505.42
|2046
|2006.05.26 04:00
|buy
|249
|0.33
|1.2816
|1.2801
|1.2831
|2047
|2006.05.26 04:00
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2802
|1.2831
|2048
|2006.05.26 04:00
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2803
|1.2831
|2049
|2006.05.26 04:00
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2804
|1.2831
|2050
|2006.05.26 04:04
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2805
|1.2831
|2051
|2006.05.26 04:04
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2806
|1.2831
|2052
|2006.05.26 04:07
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2807
|1.2831
|2053
|2006.05.26 04:07
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2808
|1.2831
|2054
|2006.05.26 04:07
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2809
|1.2831
|2055
|2006.05.26 04:08
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2810
|1.2831
|2056
|2006.05.26 04:08
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2811
|1.2831
|2057
|2006.05.26 04:08
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2812
|1.2831
|2058
|2006.05.26 04:08
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2813
|1.2831
|2059
|2006.05.26 04:08
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2814
|1.2831
|2060
|2006.05.26 04:08
|modify
|249
|0.33
|1.2816
|1.2815
|1.2831
|2061
|2006.05.26 04:08
|t/p
|249
|0.33
|1.2831
|1.2815
|1.2831
|49.50
|2554.92
|2062
|2006.05.26 10:00
|sell
|250
|0.34
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|2063
|2006.05.26 10:05
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2751
|1.2722
|2064
|2006.05.26 10:14
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2750
|1.2722
|2065
|2006.05.26 10:14
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2749
|1.2722
|2066
|2006.05.26 10:14
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2748
|1.2722
|2067
|2006.05.26 10:16
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2747
|1.2722
|2068
|2006.05.26 10:16
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2746
|1.2722
|2069
|2006.05.26 10:16
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2745
|1.2722
|2070
|2006.05.26 10:16
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2744
|1.2722
|2071
|2006.05.26 10:16
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2743
|1.2722
|2072
|2006.05.26 10:16
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2742
|1.2722
|2073
|2006.05.26 10:18
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2741
|1.2722
|2074
|2006.05.26 10:18
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2740
|1.2722
|2075
|2006.05.26 10:18
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2739
|1.2722
|2076
|2006.05.26 10:18
|modify
|250
|0.34
|1.2737
|1.2738
|1.2722
|2077
|2006.05.26 10:18
|t/p
|250
|0.34
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|51.00
|2605.92
|2078
|2006.05.29 02:00
|sell
|251
|0.35
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|2079
|2006.05.29 02:07
|s/l
|251
|0.35
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-52.50
|2553.42
|2080
|2006.05.29 04:00
|buy
|252
|0.34
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|2081
|2006.05.29 04:00
|modify
|252
|0.34
|1.2756
|1.2742
|1.2771
|2082
|2006.05.29 04:00
|modify
|252
|0.34
|1.2756
|1.2743
|1.2771
|2083
|2006.05.29 04:32
|s/l
|252
|0.34
|1.2743
|1.2743
|1.2771
|-44.20
|2509.22
|2084
|2006.05.29 12:00
|sell
|253
|0.33
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|2085
|2006.05.29 12:10
|modify
|253
|0.33
|1.2738
|1.2752
|1.2723
|2086
|2006.05.29 12:11
|modify
|253
|0.33
|1.2738
|1.2751
|1.2723
|2087
|2006.05.29 12:12
|modify
|253
|0.33
|1.2738
|1.2750
|1.2723
|2088
|2006.05.29 12:16
|modify
|253
|0.33
|1.2738
|1.2749
|1.2723
|2089
|2006.05.29 12:34
|s/l
|253
|0.33
|1.2749
|1.2749
|1.2723
|-36.30
|2472.92
|2090
|2006.05.29 21:00
|buy
|254
|0.33
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|2091
|2006.05.29 21:00
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2742
|1.2771
|2092
|2006.05.29 21:01
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2743
|1.2771
|2093
|2006.05.29 21:02
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2744
|1.2771
|2094
|2006.05.29 21:08
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2746
|1.2771
|2095
|2006.05.29 21:36
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2747
|1.2771
|2096
|2006.05.29 21:41
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2748
|1.2771
|2097
|2006.05.29 21:45
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2749
|1.2771
|2098
|2006.05.29 21:45
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2750
|1.2771
|2099
|2006.05.29 21:49
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2751
|1.2771
|2100
|2006.05.29 21:53
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2752
|1.2771
|2101
|2006.05.29 21:54
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2753
|1.2771
|2102
|2006.05.29 21:54
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2754
|1.2771
|2103
|2006.05.29 22:01
|modify
|254
|0.33
|1.2756
|1.2755
|1.2771
|2104
|2006.05.29 22:03
|t/p
|254
|0.33
|1.2771
|1.2755
|1.2771
|49.50
|2522.42
|2105
|2006.05.30 10:00
|buy
|255
|0.34
|1.2879
|1.2864
|1.2894
|2106
|2006.05.30 10:00
|s/l
|255
|0.34
|1.2864
|1.2864
|1.2894
|-51.00
|2471.42
|2107
|2006.05.30 19:00
|sell
|256
|0.33
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|2108
|2006.05.30 19:00
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2876
|1.2849
|2109
|2006.05.30 19:04
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2875
|1.2849
|2110
|2006.05.30 19:07
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2873
|1.2849
|2111
|2006.05.30 19:52
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2872
|1.2849
|2112
|2006.05.30 20:12
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2871
|1.2849
|2113
|2006.05.30 20:12
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2870
|1.2849
|2114
|2006.05.30 20:22
|modify
|256
|0.33
|1.2864
|1.2869
|1.2849
|2115
|2006.05.30 20:37
|s/l
|256
|0.33
|1.2869
|1.2869
|1.2849
|-16.50
|2454.92
|2116
|2006.05.31 06:00
|sell
|257
|0.33
|1.2865
|1.2880
|1.2850
|2117
|2006.05.31 06:01
|modify
|257
|0.33
|1.2865
|1.2878
|1.2850
|2118
|2006.05.31 06:09
|s/l
|257
|0.33
|1.2878
|1.2878
|1.2850
|-42.90
|2412.02
|2119
|2006.05.31 07:00
|buy
|258
|0.32
|1.2883
|1.2868
|1.2898
|2120
|2006.05.31 07:10
|s/l
|258
|0.32
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|-48.00
|2364.02
|2121
|2006.05.31 09:00
|sell
|259
|0.32
|1.2866
|1.2881
|1.2851
|2122
|2006.05.31 09:12
|s/l
|259
|0.32
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|-48.00
|2316.02
|2123
|2006.06.01 07:00
|sell
|260
|0.31
|1.2762
|1.2777
|1.2747
|2124
|2006.06.01 07:05
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2776
|1.2747
|2125
|2006.06.01 07:05
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2775
|1.2747
|2126
|2006.06.01 07:05
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2774
|1.2747
|2127
|2006.06.01 07:05
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2773
|1.2747
|2128
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2772
|1.2747
|2129
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2771
|1.2747
|2130
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2770
|1.2747
|2131
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2769
|1.2747
|2132
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2768
|1.2747
|2133
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2767
|1.2747
|2134
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2766
|1.2747
|2135
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2765
|1.2747
|2136
|2006.06.01 07:10
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2764
|1.2747
|2137
|2006.06.01 07:11
|modify
|260
|0.31
|1.2762
|1.2763
|1.2747
|2138
|2006.06.01 07:12
|t/p
|260
|0.31
|1.2747
|1.2763
|1.2747
|46.50
|2362.52
|2139
|2006.06.01 11:00
|buy
|261
|0.32
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|2140
|2006.06.01 11:03
|s/l
|261
|0.32
|1.2806
|1.2806
|1.2836
|-48.00
|2314.52
|2141
|2006.06.02 03:00
|sell
|262
|0.31
|1.2807
|1.2822
|1.2792
|2142
|2006.06.02 03:04
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2820
|1.2792
|2143
|2006.06.02 03:11
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2819
|1.2792
|2144
|2006.06.02 03:12
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2818
|1.2792
|2145
|2006.06.02 03:12
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2817
|1.2792
|2146
|2006.06.02 03:13
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2816
|1.2792
|2147
|2006.06.02 03:13
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2815
|1.2792
|2148
|2006.06.02 03:13
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2814
|1.2792
|2149
|2006.06.02 03:15
|modify
|262
|0.31
|1.2807
|1.2812
|1.2792
|2150
|2006.06.02 03:27
|s/l
|262
|0.31
|1.2812
|1.2812
|1.2792
|-15.50
|2299.02
|2151
|2006.06.02 08:00
|buy
|263
|0.31
|1.2819
|1.2804
|1.2834
|2152
|2006.06.02 08:00
|modify
|263
|0.31
|1.2819
|1.2805
|1.2834
|2153
|2006.06.02 08:07
|modify
|263
|0.31
|1.2819
|1.2806
|1.2834
|2154
|2006.06.02 08:07
|modify
|263
|0.31
|1.2819
|1.2808
|1.2834
|2155
|2006.06.02 08:07
|modify
|263
|0.31
|1.2819
|1.2809
|1.2834
|2156
|2006.06.02 08:16
|s/l
|263
|0.31
|1.2809
|1.2809
|1.2834
|-31.00
|2268.02
|2157
|2006.06.05 09:00
|sell
|264
|0.30
|1.2937
|1.2952
|1.2922
|2158
|2006.06.05 09:00
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2951
|1.2922
|2159
|2006.06.05 09:00
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2950
|1.2922
|2160
|2006.06.05 09:04
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2949
|1.2922
|2161
|2006.06.05 09:04
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2948
|1.2922
|2162
|2006.06.05 09:04
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2947
|1.2922
|2163
|2006.06.05 09:04
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2946
|1.2922
|2164
|2006.06.05 09:04
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2944
|1.2922
|2165
|2006.06.05 09:06
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2943
|1.2922
|2166
|2006.06.05 09:06
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2942
|1.2922
|2167
|2006.06.05 09:06
|modify
|264
|0.30
|1.2937
|1.2941
|1.2922
|2168
|2006.06.05 09:19
|s/l
|264
|0.30
|1.2941
|1.2941
|1.2922
|-12.00
|2256.02
|2169
|2006.06.05 13:00
|buy
|265
|0.30
|1.2965
|1.2950
|1.2980
|2170
|2006.06.05 13:00
|modify
|265
|0.30
|1.2965
|1.2951
|1.2980
|2171
|2006.06.05 13:00
|modify
|265
|0.30
|1.2965
|1.2952
|1.2980
|2172
|2006.06.05 13:18
|s/l
|265
|0.30
|1.2952
|1.2952
|1.2980
|-39.00
|2217.02
|2173
|2006.06.05 15:00
|sell
|266
|0.30
|1.2921
|1.2936
|1.2906
|2174
|2006.06.05 15:05
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2934
|1.2906
|2175
|2006.06.05 15:05
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2932
|1.2906
|2176
|2006.06.05 15:47
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2931
|1.2906
|2177
|2006.06.05 15:59
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2929
|1.2906
|2178
|2006.06.05 15:59
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2928
|1.2906
|2179
|2006.06.05 15:59
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2927
|1.2906
|2180
|2006.06.05 16:02
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2926
|1.2906
|2181
|2006.06.05 16:03
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2925
|1.2906
|2182
|2006.06.05 16:16
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2924
|1.2906
|2183
|2006.06.05 16:28
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2923
|1.2906
|2184
|2006.06.05 16:29
|modify
|266
|0.30
|1.2921
|1.2922
|1.2906
|2185
|2006.06.05 16:30
|t/p
|266
|0.30
|1.2906
|1.2922
|1.2906
|45.00
|2262.02
|2186
|2006.06.06 03:00
|buy
|267
|0.30
|1.2928
|1.2913
|1.2943
|2187
|2006.06.06 03:00
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2914
|1.2943
|2188
|2006.06.06 03:00
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2915
|1.2943
|2189
|2006.06.06 03:00
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2916
|1.2943
|2190
|2006.06.06 03:01
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2917
|1.2943
|2191
|2006.06.06 03:01
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2918
|1.2943
|2192
|2006.06.06 03:01
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2919
|1.2943
|2193
|2006.06.06 03:02
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2920
|1.2943
|2194
|2006.06.06 03:03
|modify
|267
|0.30
|1.2928
|1.2922
|1.2943
|2195
|2006.06.06 03:18
|s/l
|267
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2943
|-18.00
|2244.02
|2196
|2006.06.06 06:00
|sell
|268
|0.30
|1.2893
|1.2908
|1.2878
|2197
|2006.06.06 06:07
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2907
|1.2878
|2198
|2006.06.06 06:07
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2906
|1.2878
|2199
|2006.06.06 06:07
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2905
|1.2878
|2200
|2006.06.06 06:07
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2904
|1.2878
|2201
|2006.06.06 06:07
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2903
|1.2878
|2202
|2006.06.06 06:08
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2902
|1.2878
|2203
|2006.06.06 06:08
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2900
|1.2878
|2204
|2006.06.06 06:08
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2899
|1.2878
|2205
|2006.06.06 06:08
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2898
|1.2878
|2206
|2006.06.06 06:08
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2897
|1.2878
|2207
|2006.06.06 06:14
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2896
|1.2878
|2208
|2006.06.06 06:14
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2895
|1.2878
|2209
|2006.06.06 06:14
|modify
|268
|0.30
|1.2893
|1.2894
|1.2878
|2210
|2006.06.06 06:14
|t/p
|268
|0.30
|1.2878
|1.2894
|1.2878
|45.00
|2289.02
|2211
|2006.06.06 18:00
|sell
|269
|0.31
|1.2827
|1.2842
|1.2812
|2212
|2006.06.06 18:00
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2841
|1.2812
|2213
|2006.06.06 18:00
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2840
|1.2812
|2214
|2006.06.06 18:01
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2839
|1.2812
|2215
|2006.06.06 18:04
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2837
|1.2812
|2216
|2006.06.06 18:06
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2836
|1.2812
|2217
|2006.06.06 18:17
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2835
|1.2812
|2218
|2006.06.06 18:20
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2834
|1.2812
|2219
|2006.06.06 18:20
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2832
|1.2812
|2220
|2006.06.06 18:20
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2831
|1.2812
|2221
|2006.06.06 18:21
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2830
|1.2812
|2222
|2006.06.06 18:21
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2829
|1.2812
|2223
|2006.06.06 18:24
|modify
|269
|0.31
|1.2827
|1.2828
|1.2812
|2224
|2006.06.06 18:24
|t/p
|269
|0.31
|1.2812
|1.2828
|1.2812
|46.50
|2335.52
|2225
|2006.06.06 23:00
|buy
|270
|0.31
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|2226
|2006.06.06 23:08
|modify
|270
|0.31
|1.2835
|1.2822
|1.2850
|2227
|2006.06.06 23:56
|modify
|270
|0.31
|1.2835
|1.2823
|1.2850
|2228
|2006.06.07 00:34
|s/l
|270
|0.31
|1.2823
|1.2823
|1.2850
|-39.12
|2296.39
|2229
|2006.06.07 02:00
|sell
|271
|0.31
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|2230
|2006.06.07 02:06
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2829
|1.2801
|2231
|2006.06.07 02:06
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2828
|1.2801
|2232
|2006.06.07 02:06
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2827
|1.2801
|2233
|2006.06.07 02:06
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2826
|1.2801
|2234
|2006.06.07 02:07
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2825
|1.2801
|2235
|2006.06.07 02:22
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2824
|1.2801
|2236
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2823
|1.2801
|2237
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2822
|1.2801
|2238
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2821
|1.2801
|2239
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2820
|1.2801
|2240
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2819
|1.2801
|2241
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2818
|1.2801
|2242
|2006.06.07 02:30
|modify
|271
|0.31
|1.2816
|1.2817
|1.2801
|2243
|2006.06.07 02:30
|t/p
|271
|0.31
|1.2801
|1.2817
|1.2801
|46.50
|2342.89
|2244
|2006.06.07 13:00
|buy
|272
|0.31
|1.2803
|1.2788
|1.2818
|2245
|2006.06.07 13:00
|modify
|272
|0.31
|1.2803
|1.2791
|1.2818
|2246
|2006.06.07 13:07
|modify
|272
|0.31
|1.2803
|1.2792
|1.2818
|2247
|2006.06.07 13:07
|modify
|272
|0.31
|1.2803
|1.2793
|1.2818
|2248
|2006.06.07 13:33
|modify
|272
|0.31
|1.2803
|1.2794
|1.2818
|2249
|2006.06.07 14:09
|s/l
|272
|0.31
|1.2794
|1.2794
|1.2818
|-27.90
|2314.99
|2250
|2006.06.07 21:00
|sell
|273
|0.31
|1.2788
|1.2803
|1.2773
|2251
|2006.06.07 21:01
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2802
|1.2773
|2252
|2006.06.07 21:09
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2800
|1.2773
|2253
|2006.06.07 21:14
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2799
|1.2773
|2254
|2006.06.07 21:17
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2798
|1.2773
|2255
|2006.06.07 21:23
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2797
|1.2773
|2256
|2006.06.07 21:23
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2796
|1.2773
|2257
|2006.06.07 21:24
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2795
|1.2773
|2258
|2006.06.07 21:27
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2794
|1.2773
|2259
|2006.06.07 21:27
|modify
|273
|0.31
|1.2788
|1.2793
|1.2773
|2260
|2006.06.07 21:31
|s/l
|273
|0.31
|1.2793
|1.2793
|1.2773
|-15.50
|2299.49
|2261
|2006.06.08 20:00
|sell
|274
|0.31
|1.2643
|1.2658
|1.2628
|2262
|2006.06.08 21:15
|modify
|274
|0.31
|1.2643
|1.2657
|1.2628
|2263
|2006.06.08 21:16
|modify
|274
|0.31
|1.2643
|1.2656
|1.2628
|2264
|2006.06.08 21:16
|modify
|274
|0.31
|1.2643
|1.2655
|1.2628
|2265
|2006.06.08 21:16
|modify
|274
|0.31
|1.2643
|1.2654
|1.2628
|2266
|2006.06.08 21:20
|modify
|274
|0.31
|1.2643
|1.2653
|1.2628
|2267
|2006.06.09 00:28
|s/l
|274
|0.31
|1.2653
|1.2653
|1.2628
|-29.42
|2270.07
|2268
|2006.06.09 03:00
|buy
|275
|0.30
|1.2651
|1.2636
|1.2666
|2269
|2006.06.09 03:00
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2637
|1.2666
|2270
|2006.06.09 03:01
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2638
|1.2666
|2271
|2006.06.09 03:01
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2639
|1.2666
|2272
|2006.06.09 03:01
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2640
|1.2666
|2273
|2006.06.09 03:01
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2641
|1.2666
|2274
|2006.06.09 03:01
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2642
|1.2666
|2275
|2006.06.09 03:01
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2643
|1.2666
|2276
|2006.06.09 03:02
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2644
|1.2666
|2277
|2006.06.09 03:03
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2645
|1.2666
|2278
|2006.06.09 03:12
|modify
|275
|0.30
|1.2651
|1.2646
|1.2666
|2279
|2006.06.09 03:22
|s/l
|275
|0.30
|1.2646
|1.2646
|1.2666
|-15.00
|2255.07
|2280
|2006.06.09 09:00
|sell
|276
|0.30
|1.2606
|1.2621
|1.2591
|2281
|2006.06.09 09:00
|modify
|276
|0.30
|1.2606
|1.2620
|1.2591
|2282
|2006.06.09 09:00
|modify
|276
|0.30
|1.2606
|1.2619
|1.2591
|2283
|2006.06.09 09:04
|s/l
|276
|0.30
|1.2619
|1.2619
|1.2591
|-39.00
|2216.07
|2284
|2006.06.09 11:00
|buy
|277
|0.30
|1.2649
|1.2634
|1.2664
|2285
|2006.06.09 11:09
|s/l
|277
|0.30
|1.2634
|1.2634
|1.2664
|-45.00
|2171.07
|2286
|2006.06.09 12:00
|sell
|278
|0.29
|1.2635
|1.2650
|1.2620
|2287
|2006.06.09 12:33
|s/l
|278
|0.29
|1.2650
|1.2650
|1.2620
|-43.50
|2127.57
|2288
|2006.06.12 05:00
|sell
|279
|0.28
|1.2620
|1.2635
|1.2605
|2289
|2006.06.12 05:16
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2634
|1.2605
|2290
|2006.06.12 05:16
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2633
|1.2605
|2291
|2006.06.12 05:16
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2632
|1.2605
|2292
|2006.06.12 05:21
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2631
|1.2605
|2293
|2006.06.12 05:21
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2630
|1.2605
|2294
|2006.06.12 05:21
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2629
|1.2605
|2295
|2006.06.12 05:21
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2628
|1.2605
|2296
|2006.06.12 05:22
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2627
|1.2605
|2297
|2006.06.12 05:22
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2626
|1.2605
|2298
|2006.06.12 05:24
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2625
|1.2605
|2299
|2006.06.12 05:38
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2624
|1.2605
|2300
|2006.06.12 05:38
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2623
|1.2605
|2301
|2006.06.12 05:39
|modify
|279
|0.28
|1.2620
|1.2622
|1.2605
|2302
|2006.06.12 05:39
|t/p
|279
|0.28
|1.2605
|1.2622
|1.2605
|42.00
|2169.57
|2303
|2006.06.12 15:00
|buy
|280
|0.29
|1.2611
|1.2596
|1.2626
|2304
|2006.06.12 15:57
|s/l
|280
|0.29
|1.2596
|1.2596
|1.2626
|-43.50
|2126.07
|2305
|2006.06.12 18:00
|sell
|281
|0.28
|1.2580
|1.2595
|1.2565
|2306
|2006.06.12 19:31
|modify
|281
|0.28
|1.2580
|1.2594
|1.2565
|2307
|2006.06.12 19:34
|modify
|281
|0.28
|1.2580
|1.2593
|1.2565
|2308
|2006.06.12 20:04
|s/l
|281
|0.28
|1.2593
|1.2593
|1.2565
|-36.40
|2089.67
|2309
|2006.06.13 05:00
|buy
|282
|0.28
|1.2587
|1.2572
|1.2602
|2310
|2006.06.13 05:00
|s/l
|282
|0.28
|1.2572
|1.2572
|1.2602
|-42.00
|2047.67
|2311
|2006.06.13 09:00
|sell
|283
|0.27
|1.2572
|1.2587
|1.2557
|2312
|2006.06.13 09:03
|s/l
|283
|0.27
|1.2587
|1.2587
|1.2557
|-40.50
|2007.17
|2313
|2006.06.13 10:00
|buy
|284
|0.27
|1.2606
|1.2591
|1.2621
|2314
|2006.06.13 10:00
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2592
|1.2621
|2315
|2006.06.13 10:00
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2593
|1.2621
|2316
|2006.06.13 10:00
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2594
|1.2621
|2317
|2006.06.13 10:02
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2595
|1.2621
|2318
|2006.06.13 10:02
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2596
|1.2621
|2319
|2006.06.13 10:03
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2597
|1.2621
|2320
|2006.06.13 10:03
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2598
|1.2621
|2321
|2006.06.13 10:03
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2600
|1.2621
|2322
|2006.06.13 10:03
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2601
|1.2621
|2323
|2006.06.13 10:03
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2602
|1.2621
|2324
|2006.06.13 10:03
|modify
|284
|0.27
|1.2606
|1.2603
|1.2621
|2325
|2006.06.13 10:04
|t/p
|284
|0.27
|1.2621
|1.2603
|1.2621
|40.50
|2047.67
|2326
|2006.06.13 12:00
|sell
|285
|0.27
|1.2575
|1.2590
|1.2560
|2327
|2006.06.13 12:15
|s/l
|285
|0.27
|1.2590
|1.2590
|1.2560
|-40.50
|2007.17
|2328
|2006.06.14 09:00
|sell
|286
|0.27
|1.2540
|1.2555
|1.2525
|2329
|2006.06.14 09:00
|modify
|286
|0.27
|1.2540
|1.2554
|1.2525
|2330
|2006.06.14 09:01
|modify
|286
|0.27
|1.2540
|1.2553
|1.2525
|2331
|2006.06.14 09:01
|modify
|286
|0.27
|1.2540
|1.2552
|1.2525
|2332
|2006.06.14 09:01
|modify
|286
|0.27
|1.2540
|1.2551
|1.2525
|2333
|2006.06.14 09:02
|s/l
|286
|0.27
|1.2551
|1.2551
|1.2525
|-29.70
|1977.47
|2334
|2006.06.14 10:00
|buy
|287
|0.26
|1.2627
|1.2612
|1.2642
|2335
|2006.06.14 10:00
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2613
|1.2642
|2336
|2006.06.14 10:00
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2616
|1.2642
|2337
|2006.06.14 10:01
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2617
|1.2642
|2338
|2006.06.14 10:03
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2618
|1.2642
|2339
|2006.06.14 10:05
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2619
|1.2642
|2340
|2006.06.14 10:05
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2620
|1.2642
|2341
|2006.06.14 10:05
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2621
|1.2642
|2342
|2006.06.14 10:05
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2622
|1.2642
|2343
|2006.06.14 10:06
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2623
|1.2642
|2344
|2006.06.14 10:06
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2624
|1.2642
|2345
|2006.06.14 10:06
|modify
|287
|0.26
|1.2627
|1.2625
|1.2642
|2346
|2006.06.14 10:16
|s/l
|287
|0.26
|1.2625
|1.2625
|1.2642
|-5.20
|1972.27
|2347
|2006.06.14 16:00
|sell
|288
|0.26
|1.2592
|1.2607
|1.2577
|2348
|2006.06.14 16:13
|modify
|288
|0.26
|1.2592
|1.2606
|1.2577
|2349
|2006.06.14 16:13
|modify
|288
|0.26
|1.2592
|1.2605
|1.2577
|2350
|2006.06.14 16:35
|modify
|288
|0.26
|1.2592
|1.2604
|1.2577
|2351
|2006.06.14 16:54
|s/l
|288
|0.26
|1.2604
|1.2604
|1.2577
|-31.20
|1941.07
|2352
|2006.06.14 22:00
|buy
|289
|0.26
|1.2620
|1.2605
|1.2635
|2353
|2006.06.14 22:03
|modify
|289
|0.26
|1.2620
|1.2606
|1.2635
|2354
|2006.06.14 22:03
|modify
|289
|0.26
|1.2620
|1.2607
|1.2635
|2355
|2006.06.14 22:03
|modify
|289
|0.26
|1.2620
|1.2608
|1.2635
|2356
|2006.06.14 23:31
|s/l
|289
|0.26
|1.2608
|1.2608
|1.2635
|-31.20
|1909.87
|2357
|2006.06.15 12:00
|sell
|290
|0.25
|1.2615
|1.2630
|1.2600
|2358
|2006.06.15 12:00
|modify
|290
|0.25
|1.2615
|1.2626
|1.2600
|2359
|2006.06.15 12:00
|modify
|290
|0.25
|1.2615
|1.2624
|1.2600
|2360
|2006.06.15 12:04
|s/l
|290
|0.25
|1.2624
|1.2624
|1.2600
|-22.50
|1887.37
|2361
|2006.06.15 17:00
|buy
|291
|0.25
|1.2640
|1.2625
|1.2655
|2362
|2006.06.15 17:27
|s/l
|291
|0.25
|1.2625
|1.2625
|1.2655
|-37.50
|1849.87
|2363
|2006.06.16 10:00
|sell
|292
|0.25
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|2364
|2006.06.16 10:00
|modify
|292
|0.25
|1.2623
|1.2637
|1.2608
|2365
|2006.06.16 10:22
|s/l
|292
|0.25
|1.2637
|1.2637
|1.2608
|-35.00
|1814.87
|2366
|2006.06.19 07:00
|sell
|293
|0.24
|1.2584
|1.2599
|1.2569
|2367
|2006.06.19 07:00
|modify
|293
|0.24
|1.2584
|1.2598
|1.2569
|2368
|2006.06.19 07:24
|s/l
|293
|0.24
|1.2598
|1.2598
|1.2569
|-33.60
|1781.27
|2369
|2006.06.19 21:00
|sell
|294
|0.24
|1.2559
|1.2574
|1.2544
|2370
|2006.06.19 21:09
|s/l
|294
|0.24
|1.2574
|1.2574
|1.2544
|-36.00
|1745.27
|2371
|2006.06.20 00:00
|buy
|295
|0.23
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|2372
|2006.06.20 00:09
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2561
|1.2588
|2373
|2006.06.20 01:13
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2562
|1.2588
|2374
|2006.06.20 01:13
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2563
|1.2588
|2375
|2006.06.20 01:14
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2564
|1.2588
|2376
|2006.06.20 01:14
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2565
|1.2588
|2377
|2006.06.20 01:15
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2566
|1.2588
|2378
|2006.06.20 01:16
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2569
|1.2588
|2379
|2006.06.20 01:24
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2570
|1.2588
|2380
|2006.06.20 01:29
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2571
|1.2588
|2381
|2006.06.20 01:30
|modify
|295
|0.23
|1.2573
|1.2572
|1.2588
|2382
|2006.06.20 01:31
|t/p
|295
|0.23
|1.2588
|1.2572
|1.2588
|34.50
|1779.77
|2383
|2006.06.20 02:00
|buy
|296
|0.24
|1.2590
|1.2575
|1.2605
|2384
|2006.06.20 02:03
|modify
|296
|0.24
|1.2590
|1.2577
|1.2605
|2385
|2006.06.20 02:03
|modify
|296
|0.24
|1.2590
|1.2578
|1.2605
|2386
|2006.06.20 02:03
|modify
|296
|0.24
|1.2590
|1.2579
|1.2605
|2387
|2006.06.20 02:16
|s/l
|296
|0.24
|1.2579
|1.2579
|1.2605
|-26.40
|1753.37
|2388
|2006.06.20 06:00
|sell
|297
|0.23
|1.2556
|1.2571
|1.2541
|2389
|2006.06.20 06:02
|modify
|297
|0.23
|1.2556
|1.2570
|1.2541
|2390
|2006.06.20 06:03
|modify
|297
|0.23
|1.2556
|1.2569
|1.2541
|2391
|2006.06.20 06:03
|modify
|297
|0.23
|1.2556
|1.2568
|1.2541
|2392
|2006.06.20 06:03
|modify
|297
|0.23
|1.2556
|1.2567
|1.2541
|2393
|2006.06.20 06:09
|s/l
|297
|0.23
|1.2567
|1.2567
|1.2541
|-25.30
|1728.07
|2394
|2006.06.20 11:00
|buy
|298
|0.23
|1.2576
|1.2561
|1.2591
|2395
|2006.06.20 11:00
|modify
|298
|0.23
|1.2576
|1.2562
|1.2591
|2396
|2006.06.20 11:00
|modify
|298
|0.23
|1.2576
|1.2563
|1.2591
|2397
|2006.06.20 11:01
|modify
|298
|0.23
|1.2576
|1.2564
|1.2591
|2398
|2006.06.20 11:02
|modify
|298
|0.23
|1.2576
|1.2565
|1.2591
|2399
|2006.06.20 11:44
|s/l
|298
|0.23
|1.2565
|1.2565
|1.2591
|-25.30
|1702.77
|2400
|2006.06.22 17:00
|sell
|299
|0.23
|1.2580
|1.2595
|1.2565
|2401
|2006.06.22 17:00
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2594
|1.2565
|2402
|2006.06.22 17:02
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2591
|1.2565
|2403
|2006.06.22 17:19
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2590
|1.2565
|2404
|2006.06.22 17:36
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2589
|1.2565
|2405
|2006.06.22 17:37
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2587
|1.2565
|2406
|2006.06.22 17:53
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2585
|1.2565
|2407
|2006.06.22 17:53
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2584
|1.2565
|2408
|2006.06.22 17:53
|modify
|299
|0.23
|1.2580
|1.2583
|1.2565
|2409
|2006.06.22 18:30
|s/l
|299
|0.23
|1.2583
|1.2583
|1.2565
|-6.90
|1695.87
|2410
|2006.06.22 20:00
|buy
|300
|0.23
|1.2584
|1.2569
|1.2599
|2411
|2006.06.22 21:08
|s/l
|300
|0.23
|1.2569
|1.2569
|1.2599
|-34.50
|1661.37
|2412
|2006.06.23 03:00
|buy
|301
|0.22
|1.2584
|1.2569
|1.2599
|2413
|2006.06.23 03:00
|modify
|301
|0.22
|1.2584
|1.2570
|1.2599
|2414
|2006.06.23 03:01
|modify
|301
|0.22
|1.2584
|1.2571
|1.2599
|2415
|2006.06.23 03:01
|modify
|301
|0.22
|1.2584
|1.2572
|1.2599
|2416
|2006.06.23 03:10
|modify
|301
|0.22
|1.2584
|1.2573
|1.2599
|2417
|2006.06.23 03:18
|s/l
|301
|0.22
|1.2573
|1.2573
|1.2599
|-24.20
|1637.17
|2418
|2006.06.23 05:00
|sell
|302
|0.22
|1.2551
|1.2566
|1.2536
|2419
|2006.06.23 05:25
|s/l
|302
|0.22
|1.2566
|1.2566
|1.2536
|-33.00
|1604.17
|2420
|2006.06.26 14:00
|buy
|303
|0.21
|1.2597
|1.2582
|1.2612
|2421
|2006.06.26 14:12
|modify
|303
|0.21
|1.2597
|1.2583
|1.2612
|2422
|2006.06.26 14:12
|modify
|303
|0.21
|1.2597
|1.2584
|1.2612
|2423
|2006.06.26 14:23
|s/l
|303
|0.21
|1.2584
|1.2584
|1.2612
|-27.30
|1576.87
|2424
|2006.06.27 16:00
|sell
|304
|0.21
|1.2585
|1.2600
|1.2570
|2425
|2006.06.27 16:00
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2599
|1.2570
|2426
|2006.06.27 16:03
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2598
|1.2570
|2427
|2006.06.27 16:07
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2597
|1.2570
|2428
|2006.06.27 16:07
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2596
|1.2570
|2429
|2006.06.27 16:08
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2595
|1.2570
|2430
|2006.06.27 16:09
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2594
|1.2570
|2431
|2006.06.27 16:09
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2592
|1.2570
|2432
|2006.06.27 16:18
|modify
|304
|0.21
|1.2585
|1.2591
|1.2570
|2433
|2006.06.27 16:50
|s/l
|304
|0.21
|1.2591
|1.2591
|1.2570
|-12.60
|1564.27
|2434
|2006.06.28 01:00
|sell
|305
|0.21
|1.2573
|1.2588
|1.2558
|2435
|2006.06.28 02:12
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2587
|1.2558
|2436
|2006.06.28 02:12
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2586
|1.2558
|2437
|2006.06.28 02:13
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2585
|1.2558
|2438
|2006.06.28 02:13
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2584
|1.2558
|2439
|2006.06.28 02:13
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2583
|1.2558
|2440
|2006.06.28 02:15
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2582
|1.2558
|2441
|2006.06.28 02:15
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2581
|1.2558
|2442
|2006.06.28 02:15
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2580
|1.2558
|2443
|2006.06.28 02:16
|modify
|305
|0.21
|1.2573
|1.2578
|1.2558
|2444
|2006.06.28 02:31
|s/l
|305
|0.21
|1.2578
|1.2578
|1.2558
|-10.50
|1553.77
|2445
|2006.06.28 20:00
|sell
|306
|0.21
|1.2543
|1.2558
|1.2528
|2446
|2006.06.28 20:20
|modify
|306
|0.21
|1.2543
|1.2557
|1.2528
|2447
|2006.06.28 21:09
|modify
|306
|0.21
|1.2543
|1.2556
|1.2528
|2448
|2006.06.28 21:11
|modify
|306
|0.21
|1.2543
|1.2555
|1.2528
|2449
|2006.06.28 22:38
|s/l
|306
|0.21
|1.2555
|1.2555
|1.2528
|-25.20
|1528.57
|2450
|2006.06.29 02:00
|buy
|307
|0.20
|1.2553
|1.2538
|1.2568
|2451
|2006.06.29 02:00
|modify
|307
|0.20
|1.2553
|1.2539
|1.2568
|2452
|2006.06.29 02:02
|modify
|307
|0.20
|1.2553
|1.2541
|1.2568
|2453
|2006.06.29 02:23
|s/l
|307
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2568
|-24.00
|1504.57
|2454
|2006.06.29 05:00
|sell
|308
|0.20
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|2455
|2006.06.29 05:03
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2553
|1.2524
|2456
|2006.06.29 05:28
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2552
|1.2524
|2457
|2006.06.29 05:40
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2551
|1.2524
|2458
|2006.06.29 05:51
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2549
|1.2524
|2459
|2006.06.29 05:51
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2548
|1.2524
|2460
|2006.06.29 05:52
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2547
|1.2524
|2461
|2006.06.29 05:53
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2546
|1.2524
|2462
|2006.06.29 05:53
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2545
|1.2524
|2463
|2006.06.29 05:54
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2544
|1.2524
|2464
|2006.06.29 05:54
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2543
|1.2524
|2465
|2006.06.29 05:54
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2542
|1.2524
|2466
|2006.06.29 05:55
|modify
|308
|0.20
|1.2539
|1.2541
|1.2524
|2467
|2006.06.29 06:11
|s/l
|308
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2524
|-4.00
|1500.57
|2468
|2006.06.29 11:00
|sell
|309
|0.20
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|2469
|2006.06.29 11:42
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2553
|1.2524
|2470
|2006.06.29 11:42
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2552
|1.2524
|2471
|2006.06.29 11:43
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2551
|1.2524
|2472
|2006.06.29 11:51
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2550
|1.2524
|2473
|2006.06.29 11:51
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2549
|1.2524
|2474
|2006.06.29 11:51
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2548
|1.2524
|2475
|2006.06.29 11:51
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2547
|1.2524
|2476
|2006.06.29 11:52
|modify
|309
|0.20
|1.2539
|1.2546
|1.2524
|2477
|2006.06.29 12:25
|s/l
|309
|0.20
|1.2546
|1.2546
|1.2524
|-14.00
|1486.57
|2478
|2006.06.29 15:00
|buy
|310
|0.20
|1.2668
|1.2653
|1.2683
|2479
|2006.06.29 15:01
|s/l
|310
|0.20
|1.2653
|1.2653
|1.2683
|-30.00
|1456.57
|2480
|2006.06.30 09:00
|buy
|311
|0.19
|1.2749
|1.2734
|1.2764
|2481
|2006.06.30 09:00
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2735
|1.2764
|2482
|2006.06.30 09:01
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2736
|1.2764
|2483
|2006.06.30 09:01
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2737
|1.2764
|2484
|2006.06.30 09:01
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2741
|1.2764
|2485
|2006.06.30 09:06
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2743
|1.2764
|2486
|2006.06.30 09:07
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2744
|1.2764
|2487
|2006.06.30 09:13
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2746
|1.2764
|2488
|2006.06.30 09:15
|modify
|311
|0.19
|1.2749
|1.2747
|1.2764
|2489
|2006.06.30 09:16
|t/p
|311
|0.19
|1.2764
|1.2747
|1.2764
|28.50
|1485.07
|2490
|2006.07.03 02:00
|sell
|312
|0.20
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|2491
|2006.07.03 02:05
|modify
|312
|0.20
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|2492
|2006.07.03 02:37
|s/l
|312
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2765
|-28.00
|1457.07
|2493
|2006.07.03 07:00
|buy
|313
|0.19
|1.2799
|1.2784
|1.2814
|2494
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2785
|1.2814
|2495
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2786
|1.2814
|2496
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2787
|1.2814
|2497
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2788
|1.2814
|2498
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2789
|1.2814
|2499
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2790
|1.2814
|2500
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2791
|1.2814
|2501
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2792
|1.2814
|2502
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2793
|1.2814
|2503
|2006.07.03 07:20
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2795
|1.2814
|2504
|2006.07.03 07:22
|modify
|313
|0.19
|1.2799
|1.2796
|1.2814
|2505
|2006.07.03 07:31
|s/l
|313
|0.19
|1.2796
|1.2796
|1.2814
|-5.70
|1451.37
|2506
|2006.07.03 10:00
|sell
|314
|0.19
|1.2781
|1.2796
|1.2766
|2507
|2006.07.03 10:00
|s/l
|314
|0.19
|1.2796
|1.2796
|1.2766
|-28.50
|1422.87
|2508
|2006.07.03 11:00
|buy
|315
|0.19
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|2509
|2006.07.03 11:13
|s/l
|315
|0.19
|1.2791
|1.2791
|1.2821
|-28.50
|1394.37
|2510
|2006.07.03 21:00
|buy
|316
|0.19
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|2511
|2006.07.03 21:03
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2792
|1.2821
|2512
|2006.07.03 21:04
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2793
|1.2821
|2513
|2006.07.03 21:10
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2794
|1.2821
|2514
|2006.07.03 21:22
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2795
|1.2821
|2515
|2006.07.03 21:25
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2796
|1.2821
|2516
|2006.07.03 21:26
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2797
|1.2821
|2517
|2006.07.03 21:40
|modify
|316
|0.19
|1.2806
|1.2798
|1.2821
|2518
|2006.07.03 22:23
|s/l
|316
|0.19
|1.2798
|1.2798
|1.2821
|-15.20
|1379.17
|2519
|2006.07.04 07:00
|sell
|317
|0.18
|1.2795
|1.2810
|1.2780
|2520
|2006.07.04 07:02
|modify
|317
|0.18
|1.2795
|1.2809
|1.2780
|2521
|2006.07.04 07:23
|modify
|317
|0.18
|1.2795
|1.2808
|1.2780
|2522
|2006.07.04 07:31
|modify
|317
|0.18
|1.2795
|1.2806
|1.2780
|2523
|2006.07.04 07:35
|modify
|317
|0.18
|1.2795
|1.2805
|1.2780
|2524
|2006.07.04 08:21
|modify
|317
|0.18
|1.2795
|1.2804
|1.2780
|2525
|2006.07.04 08:52
|s/l
|317
|0.18
|1.2804
|1.2804
|1.2780
|-16.20
|1362.97
|2526
|2006.07.04 14:00
|buy
|318
|0.18
|1.2810
|1.2795
|1.2825
|2527
|2006.07.04 14:02
|modify
|318
|0.18
|1.2810
|1.2798
|1.2825
|2528
|2006.07.04 15:48
|s/l
|318
|0.18
|1.2798
|1.2798
|1.2825
|-21.60
|1341.37
|2529
|2006.07.04 17:00
|sell
|319
|0.18
|1.2801
|1.2816
|1.2786
|2530
|2006.07.04 17:02
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2815
|1.2786
|2531
|2006.07.04 17:02
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2814
|1.2786
|2532
|2006.07.04 17:02
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2813
|1.2786
|2533
|2006.07.04 17:08
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2812
|1.2786
|2534
|2006.07.04 17:10
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2811
|1.2786
|2535
|2006.07.04 17:31
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2810
|1.2786
|2536
|2006.07.04 17:32
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2809
|1.2786
|2537
|2006.07.04 17:35
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2808
|1.2786
|2538
|2006.07.04 17:36
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2807
|1.2786
|2539
|2006.07.04 17:42
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2805
|1.2786
|2540
|2006.07.04 17:49
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2804
|1.2786
|2541
|2006.07.04 18:06
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2803
|1.2786
|2542
|2006.07.04 18:08
|modify
|319
|0.18
|1.2801
|1.2802
|1.2786
|2543
|2006.07.04 18:11
|t/p
|319
|0.18
|1.2786
|1.2802
|1.2786
|27.00
|1368.37
|2544
|2006.07.05 01:00
|buy
|320
|0.18
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|2545
|2006.07.05 01:03
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2795
|1.2824
|2546
|2006.07.05 01:03
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2796
|1.2824
|2547
|2006.07.05 01:06
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2798
|1.2824
|2548
|2006.07.05 01:14
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2799
|1.2824
|2549
|2006.07.05 01:14
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2800
|1.2824
|2550
|2006.07.05 01:14
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2801
|1.2824
|2551
|2006.07.05 01:14
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2802
|1.2824
|2552
|2006.07.05 01:16
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2804
|1.2824
|2553
|2006.07.05 01:28
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2806
|1.2824
|2554
|2006.07.05 01:32
|modify
|320
|0.18
|1.2809
|1.2808
|1.2824
|2555
|2006.07.05 01:34
|t/p
|320
|0.18
|1.2824
|1.2808
|1.2824
|27.00
|1395.37
|2556
|2006.07.05 04:00
|sell
|321
|0.19
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|2557
|2006.07.05 04:01
|modify
|321
|0.19
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|2558
|2006.07.05 04:02
|modify
|321
|0.19
|1.2757
|1.2770
|1.2742
|2559
|2006.07.05 04:02
|modify
|321
|0.19
|1.2757
|1.2769
|1.2742
|2560
|2006.07.05 04:02
|modify
|321
|0.19
|1.2757
|1.2768
|1.2742
|2561
|2006.07.05 04:13
|s/l
|321
|0.19
|1.2768
|1.2768
|1.2742
|-20.90
|1374.47
|2562
|2006.07.05 08:00
|buy
|322
|0.18
|1.2795
|1.2780
|1.2810
|2563
|2006.07.05 08:02
|modify
|322
|0.18
|1.2795
|1.2784
|1.2810
|2564
|2006.07.05 08:15
|s/l
|322
|0.18
|1.2784
|1.2784
|1.2810
|-19.80
|1354.67
|2565
|2006.07.05 09:00
|sell
|323
|0.18
|1.2748
|1.2763
|1.2733
|2566
|2006.07.05 09:11
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2762
|1.2733
|2567
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2761
|1.2733
|2568
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2760
|1.2733
|2569
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2759
|1.2733
|2570
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2758
|1.2733
|2571
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2757
|1.2733
|2572
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2756
|1.2733
|2573
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2755
|1.2733
|2574
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2754
|1.2733
|2575
|2006.07.05 09:15
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2753
|1.2733
|2576
|2006.07.05 09:16
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2752
|1.2733
|2577
|2006.07.05 09:22
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2751
|1.2733
|2578
|2006.07.05 09:22
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2750
|1.2733
|2579
|2006.07.05 09:22
|modify
|323
|0.18
|1.2748
|1.2749
|1.2733
|2580
|2006.07.05 09:22
|t/p
|323
|0.18
|1.2733
|1.2749
|1.2733
|27.00
|1381.67
|2581
|2006.07.05 21:00
|sell
|324
|0.18
|1.2725
|1.2740
|1.2710
|2582
|2006.07.05 21:00
|modify
|324
|0.18
|1.2725
|1.2738
|1.2710
|2583
|2006.07.05 21:00
|modify
|324
|0.18
|1.2725
|1.2737
|1.2710
|2584
|2006.07.05 21:26
|s/l
|324
|0.18
|1.2737
|1.2737
|1.2710
|-21.60
|1360.07
|2585
|2006.07.05 23:00
|buy
|325
|0.18
|1.2741
|1.2726
|1.2756
|2586
|2006.07.05 23:30
|modify
|325
|0.18
|1.2741
|1.2727
|1.2756
|2587
|2006.07.06 00:05
|s/l
|325
|0.18
|1.2727
|1.2727
|1.2756
|-28.55
|1331.52
|2588
|2006.07.06 06:00
|sell
|326
|0.18
|1.2731
|1.2746
|1.2716
|2589
|2006.07.06 06:04
|modify
|326
|0.18
|1.2731
|1.2745
|1.2716
|2590
|2006.07.06 06:11
|modify
|326
|0.18
|1.2731
|1.2744
|1.2716
|2591
|2006.07.06 06:11
|modify
|326
|0.18
|1.2731
|1.2743
|1.2716
|2592
|2006.07.06 06:40
|s/l
|326
|0.18
|1.2743
|1.2743
|1.2716
|-21.60
|1309.92
|2593
|2006.07.06 07:00
|buy
|327
|0.17
|1.2740
|1.2725
|1.2755
|2594
|2006.07.06 07:10
|modify
|327
|0.17
|1.2740
|1.2726
|1.2755
|2595
|2006.07.06 07:18
|modify
|327
|0.17
|1.2740
|1.2729
|1.2755
|2596
|2006.07.06 07:19
|s/l
|327
|0.17
|1.2729
|1.2729
|1.2755
|-18.70
|1291.22
|2597
|2006.07.07 04:00
|buy
|328
|0.17
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|2598
|2006.07.07 04:04
|modify
|328
|0.17
|1.2782
|1.2770
|1.2797
|2599
|2006.07.07 04:48
|s/l
|328
|0.17
|1.2770
|1.2770
|1.2797
|-20.40
|1270.82
|2600
|2006.07.10 05:00
|buy
|329
|0.17
|1.2807
|1.2792
|1.2822
|2601
|2006.07.10 05:24
|s/l
|329
|0.17
|1.2792
|1.2792
|1.2822
|-25.50
|1245.32
|2602
|2006.07.10 06:00
|sell
|330
|0.17
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|2603
|2006.07.10 06:48
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|2604
|2006.07.10 06:48
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2793
|1.2765
|2605
|2006.07.10 06:48
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2792
|1.2765
|2606
|2006.07.10 06:48
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2791
|1.2765
|2607
|2006.07.10 06:48
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2790
|1.2765
|2608
|2006.07.10 06:51
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2788
|1.2765
|2609
|2006.07.10 06:51
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2787
|1.2765
|2610
|2006.07.10 06:51
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2786
|1.2765
|2611
|2006.07.10 06:51
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2785
|1.2765
|2612
|2006.07.10 06:53
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2784
|1.2765
|2613
|2006.07.10 07:03
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2783
|1.2765
|2614
|2006.07.10 07:03
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2782
|1.2765
|2615
|2006.07.10 07:03
|modify
|330
|0.17
|1.2780
|1.2781
|1.2765
|2616
|2006.07.10 07:03
|t/p
|330
|0.17
|1.2765
|1.2781
|1.2765
|25.50
|1270.82
|2617
|2006.07.10 19:00
|buy
|331
|0.17
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|2618
|2006.07.10 19:00
|modify
|331
|0.17
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|2619
|2006.07.10 19:46
|modify
|331
|0.17
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|2620
|2006.07.10 19:59
|s/l
|331
|0.17
|1.2735
|1.2735
|1.2762
|-20.40
|1250.42
|2621
|2006.07.11 01:00
|sell
|332
|0.17
|1.2739
|1.2754
|1.2724
|2622
|2006.07.11 01:03
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2753
|1.2724
|2623
|2006.07.11 01:04
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2752
|1.2724
|2624
|2006.07.11 01:32
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2751
|1.2724
|2625
|2006.07.11 01:33
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2750
|1.2724
|2626
|2006.07.11 01:33
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2749
|1.2724
|2627
|2006.07.11 01:35
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2748
|1.2724
|2628
|2006.07.11 01:35
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2747
|1.2724
|2629
|2006.07.11 01:37
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2746
|1.2724
|2630
|2006.07.11 01:37
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2744
|1.2724
|2631
|2006.07.11 02:04
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2743
|1.2724
|2632
|2006.07.11 02:04
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2742
|1.2724
|2633
|2006.07.11 02:07
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2741
|1.2724
|2634
|2006.07.11 02:07
|modify
|332
|0.17
|1.2739
|1.2740
|1.2724
|2635
|2006.07.11 02:07
|t/p
|332
|0.17
|1.2724
|1.2740
|1.2724
|25.50
|1275.92
|2636
|2006.07.11 05:00
|buy
|333
|0.17
|1.2748
|1.2733
|1.2763
|2637
|2006.07.11 05:00
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2734
|1.2763
|2638
|2006.07.11 05:00
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2735
|1.2763
|2639
|2006.07.11 05:00
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2736
|1.2763
|2640
|2006.07.11 05:00
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2737
|1.2763
|2641
|2006.07.11 05:00
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2738
|1.2763
|2642
|2006.07.11 05:00
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2739
|1.2763
|2643
|2006.07.11 05:03
|modify
|333
|0.17
|1.2748
|1.2740
|1.2763
|2644
|2006.07.11 05:16
|s/l
|333
|0.17
|1.2740
|1.2740
|1.2763
|-13.60
|1262.32
|2645
|2006.07.11 22:00
|sell
|334
|0.17
|1.2758
|1.2773
|1.2743
|2646
|2006.07.12 00:38
|s/l
|334
|0.17
|1.2773
|1.2773
|1.2743
|-24.63
|1237.69
|2647
|2006.07.12 03:00
|buy
|335
|0.17
|1.2775
|1.2760
|1.2790
|2648
|2006.07.12 03:00
|modify
|335
|0.17
|1.2775
|1.2762
|1.2790
|2649
|2006.07.12 03:05
|s/l
|335
|0.17
|1.2762
|1.2762
|1.2790
|-22.10
|1215.59
|2650
|2006.07.12 04:00
|sell
|336
|0.16
|1.2750
|1.2765
|1.2735
|2651
|2006.07.12 04:26
|s/l
|336
|0.16
|1.2765
|1.2765
|1.2735
|-24.00
|1191.59
|2652
|2006.07.13 06:00
|sell
|337
|0.16
|1.2704
|1.2719
|1.2689
|2653
|2006.07.13 06:02
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2718
|1.2689
|2654
|2006.07.13 06:02
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2717
|1.2689
|2655
|2006.07.13 06:03
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2716
|1.2689
|2656
|2006.07.13 06:03
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2715
|1.2689
|2657
|2006.07.13 06:03
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2714
|1.2689
|2658
|2006.07.13 06:03
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2713
|1.2689
|2659
|2006.07.13 06:04
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2712
|1.2689
|2660
|2006.07.13 06:04
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2711
|1.2689
|2661
|2006.07.13 06:07
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2710
|1.2689
|2662
|2006.07.13 06:39
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2709
|1.2689
|2663
|2006.07.13 06:39
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2708
|1.2689
|2664
|2006.07.13 06:59
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2707
|1.2689
|2665
|2006.07.13 06:59
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2706
|1.2689
|2666
|2006.07.13 06:59
|modify
|337
|0.16
|1.2704
|1.2705
|1.2689
|2667
|2006.07.13 06:59
|t/p
|337
|0.16
|1.2689
|1.2705
|1.2689
|24.00
|1215.59
|2668
|2006.07.13 17:00
|sell
|338
|0.16
|1.2692
|1.2707
|1.2677
|2669
|2006.07.13 17:00
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2705
|1.2677
|2670
|2006.07.13 20:04
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2704
|1.2677
|2671
|2006.07.13 20:05
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2703
|1.2677
|2672
|2006.07.13 20:10
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2702
|1.2677
|2673
|2006.07.13 20:13
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2700
|1.2677
|2674
|2006.07.13 20:51
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2699
|1.2677
|2675
|2006.07.13 20:52
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2698
|1.2677
|2676
|2006.07.13 20:52
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2697
|1.2677
|2677
|2006.07.13 20:52
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2696
|1.2677
|2678
|2006.07.13 20:54
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2695
|1.2677
|2679
|2006.07.13 20:57
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2694
|1.2677
|2680
|2006.07.13 20:57
|modify
|338
|0.16
|1.2692
|1.2693
|1.2677
|2681
|2006.07.13 20:57
|t/p
|338
|0.16
|1.2677
|1.2693
|1.2677
|24.00
|1239.59
|2682
|2006.07.13 21:00
|sell
|339
|0.17
|1.2679
|1.2694
|1.2664
|2683
|2006.07.13 21:01
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2693
|1.2664
|2684
|2006.07.13 21:02
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2691
|1.2664
|2685
|2006.07.13 21:16
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2690
|1.2664
|2686
|2006.07.13 21:17
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2689
|1.2664
|2687
|2006.07.13 21:17
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2688
|1.2664
|2688
|2006.07.13 21:21
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2687
|1.2664
|2689
|2006.07.13 21:21
|modify
|339
|0.17
|1.2679
|1.2686
|1.2664
|2690
|2006.07.13 21:45
|s/l
|339
|0.17
|1.2686
|1.2686
|1.2664
|-11.90
|1227.69
|2691
|2006.07.14 02:00
|buy
|340
|0.16
|1.2695
|1.2680
|1.2710
|2692
|2006.07.14 02:09
|s/l
|340
|0.16
|1.2680
|1.2680
|1.2710
|-24.00
|1203.69
|2693
|2006.07.14 03:00
|sell
|341
|0.16
|1.2660
|1.2675
|1.2645
|2694
|2006.07.14 03:02
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2674
|1.2645
|2695
|2006.07.14 03:02
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2673
|1.2645
|2696
|2006.07.14 03:02
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2672
|1.2645
|2697
|2006.07.14 03:02
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2671
|1.2645
|2698
|2006.07.14 03:03
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2670
|1.2645
|2699
|2006.07.14 03:03
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2669
|1.2645
|2700
|2006.07.14 03:03
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2668
|1.2645
|2701
|2006.07.14 03:05
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2667
|1.2645
|2702
|2006.07.14 03:05
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2666
|1.2645
|2703
|2006.07.14 03:05
|modify
|341
|0.16
|1.2660
|1.2665
|1.2645
|2704
|2006.07.14 03:14
|s/l
|341
|0.16
|1.2665
|1.2665
|1.2645
|-8.00
|1195.69
|2705
|2006.07.17 23:00
|buy
|342
|0.16
|1.2533
|1.2518
|1.2548
|2706
|2006.07.17 23:12
|modify
|342
|0.16
|1.2533
|1.2520
|1.2548
|2707
|2006.07.17 23:14
|modify
|342
|0.16
|1.2533
|1.2521
|1.2548
|2708
|2006.07.18 01:09
|s/l
|342
|0.16
|1.2521
|1.2521
|1.2548
|-20.19
|1175.50
|2709
|2006.07.18 06:00
|sell
|343
|0.16
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|2710
|2006.07.18 06:00
|modify
|343
|0.16
|1.2519
|1.2533
|1.2504
|2711
|2006.07.18 06:00
|modify
|343
|0.16
|1.2519
|1.2532
|1.2504
|2712
|2006.07.18 06:00
|modify
|343
|0.16
|1.2519
|1.2531
|1.2504
|2713
|2006.07.18 06:08
|s/l
|343
|0.16
|1.2531
|1.2531
|1.2504
|-19.20
|1156.30
|2714
|2006.07.18 10:00
|sell
|344
|0.15
|1.2520
|1.2535
|1.2505
|2715
|2006.07.18 10:00
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2534
|1.2505
|2716
|2006.07.18 10:01
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2533
|1.2505
|2717
|2006.07.18 10:01
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2532
|1.2505
|2718
|2006.07.18 10:01
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2531
|1.2505
|2719
|2006.07.18 10:02
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2530
|1.2505
|2720
|2006.07.18 10:02
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2529
|1.2505
|2721
|2006.07.18 10:02
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2528
|1.2505
|2722
|2006.07.18 10:03
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2527
|1.2505
|2723
|2006.07.18 10:03
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2526
|1.2505
|2724
|2006.07.18 10:03
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2525
|1.2505
|2725
|2006.07.18 10:03
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2524
|1.2505
|2726
|2006.07.18 10:18
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2523
|1.2505
|2727
|2006.07.18 10:18
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2522
|1.2505
|2728
|2006.07.18 10:20
|modify
|344
|0.15
|1.2520
|1.2521
|1.2505
|2729
|2006.07.18 10:22
|t/p
|344
|0.15
|1.2505
|1.2521
|1.2505
|22.50
|1178.80
|2730
|2006.07.18 20:00
|sell
|345
|0.16
|1.2499
|1.2514
|1.2484
|2731
|2006.07.18 20:02
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2513
|1.2484
|2732
|2006.07.18 20:02
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2512
|1.2484
|2733
|2006.07.18 20:02
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2511
|1.2484
|2734
|2006.07.18 20:02
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2510
|1.2484
|2735
|2006.07.18 20:03
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2508
|1.2484
|2736
|2006.07.18 20:24
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2507
|1.2484
|2737
|2006.07.18 20:30
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2506
|1.2484
|2738
|2006.07.18 20:31
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2505
|1.2484
|2739
|2006.07.18 20:31
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2504
|1.2484
|2740
|2006.07.18 20:31
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2503
|1.2484
|2741
|2006.07.18 20:32
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2502
|1.2484
|2742
|2006.07.18 20:37
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2501
|1.2484
|2743
|2006.07.18 20:37
|modify
|345
|0.16
|1.2499
|1.2500
|1.2484
|2744
|2006.07.18 20:59
|t/p
|345
|0.16
|1.2484
|1.2500
|1.2484
|24.00
|1202.80
|2745
|2006.07.19 01:00
|buy
|346
|0.16
|1.2502
|1.2487
|1.2517
|2746
|2006.07.19 02:06
|s/l
|346
|0.16
|1.2487
|1.2487
|1.2517
|-24.00
|1178.80
|2747
|2006.07.19 06:00
|buy
|347
|0.16
|1.2502
|1.2487
|1.2517
|2748
|2006.07.19 06:04
|modify
|347
|0.16
|1.2502
|1.2488
|1.2517
|2749
|2006.07.19 06:05
|modify
|347
|0.16
|1.2502
|1.2489
|1.2517
|2750
|2006.07.19 06:07
|modify
|347
|0.16
|1.2502
|1.2490
|1.2517
|2751
|2006.07.19 06:09
|modify
|347
|0.16
|1.2502
|1.2491
|1.2517
|2752
|2006.07.19 06:11
|modify
|347
|0.16
|1.2502
|1.2492
|1.2517
|2753
|2006.07.19 07:23
|s/l
|347
|0.16
|1.2492
|1.2492
|1.2517
|-16.00
|1162.80
|2754
|2006.07.19 08:00
|sell
|348
|0.16
|1.2493
|1.2508
|1.2478
|2755
|2006.07.19 08:10
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2507
|1.2478
|2756
|2006.07.19 08:10
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2506
|1.2478
|2757
|2006.07.19 08:10
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2505
|1.2478
|2758
|2006.07.19 08:10
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2504
|1.2478
|2759
|2006.07.19 08:14
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2503
|1.2478
|2760
|2006.07.19 08:14
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2502
|1.2478
|2761
|2006.07.19 08:14
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2501
|1.2478
|2762
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2500
|1.2478
|2763
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2499
|1.2478
|2764
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2498
|1.2478
|2765
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2497
|1.2478
|2766
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2496
|1.2478
|2767
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2495
|1.2478
|2768
|2006.07.19 08:15
|modify
|348
|0.16
|1.2493
|1.2494
|1.2478
|2769
|2006.07.19 08:16
|t/p
|348
|0.16
|1.2478
|1.2494
|1.2478
|24.00
|1186.80
|2770
|2006.07.19 11:00
|buy
|349
|0.16
|1.2567
|1.2552
|1.2582
|2771
|2006.07.19 11:00
|modify
|349
|0.16
|1.2567
|1.2553
|1.2582
|2772
|2006.07.19 11:04
|s/l
|349
|0.16
|1.2553
|1.2553
|1.2582
|-22.40
|1164.40
|2773
|2006.07.20 07:00
|buy
|350
|0.16
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|2774
|2006.07.20 07:00
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2620
|1.2646
|2775
|2006.07.20 07:02
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2623
|1.2646
|2776
|2006.07.20 07:10
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2624
|1.2646
|2777
|2006.07.20 07:10
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2625
|1.2646
|2778
|2006.07.20 07:11
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2626
|1.2646
|2779
|2006.07.20 07:22
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2627
|1.2646
|2780
|2006.07.20 07:22
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2628
|1.2646
|2781
|2006.07.20 07:22
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2629
|1.2646
|2782
|2006.07.20 07:24
|modify
|350
|0.16
|1.2631
|1.2630
|1.2646
|2783
|2006.07.20 07:24
|t/p
|350
|0.16
|1.2646
|1.2630
|1.2646
|24.00
|1188.40
|2784
|2006.07.20 17:00
|sell
|351
|0.16
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|2785
|2006.07.20 17:03
|modify
|351
|0.16
|1.2628
|1.2642
|1.2613
|2786
|2006.07.20 17:04
|modify
|351
|0.16
|1.2628
|1.2639
|1.2613
|2787
|2006.07.20 17:05
|modify
|351
|0.16
|1.2628
|1.2638
|1.2613
|2788
|2006.07.20 17:05
|modify
|351
|0.16
|1.2628
|1.2637
|1.2613
|2789
|2006.07.20 17:24
|s/l
|351
|0.16
|1.2637
|1.2637
|1.2613
|-14.40
|1174.00
|2790
|2006.07.20 21:00
|buy
|352
|0.16
|1.2644
|1.2629
|1.2659
|2791
|2006.07.20 21:47
|modify
|352
|0.16
|1.2644
|1.2630
|1.2659
|2792
|2006.07.20 21:47
|modify
|352
|0.16
|1.2644
|1.2631
|1.2659
|2793
|2006.07.20 21:56
|modify
|352
|0.16
|1.2644
|1.2635
|1.2659
|2794
|2006.07.20 22:04
|modify
|352
|0.16
|1.2644
|1.2636
|1.2659
|2795
|2006.07.20 22:39
|modify
|352
|0.16
|1.2644
|1.2637
|1.2659
|2796
|2006.07.20 22:52
|s/l
|352
|0.16
|1.2637
|1.2637
|1.2659
|-11.20
|1162.80
|2797
|2006.07.24 10:00
|buy
|353
|0.16
|1.2645
|1.2630
|1.2660
|2798
|2006.07.24 10:27
|s/l
|353
|0.16
|1.2630
|1.2630
|1.2660
|-24.00
|1138.80
|2799
|2006.07.24 12:00
|sell
|354
|0.15
|1.2634
|1.2649
|1.2619
|2800
|2006.07.24 12:00
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2648
|1.2619
|2801
|2006.07.24 12:00
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2647
|1.2619
|2802
|2006.07.24 12:00
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2646
|1.2619
|2803
|2006.07.24 12:05
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2645
|1.2619
|2804
|2006.07.24 12:50
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2644
|1.2619
|2805
|2006.07.24 13:23
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2643
|1.2619
|2806
|2006.07.24 13:28
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2642
|1.2619
|2807
|2006.07.24 13:28
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2641
|1.2619
|2808
|2006.07.24 13:28
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2640
|1.2619
|2809
|2006.07.24 13:33
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2639
|1.2619
|2810
|2006.07.24 13:34
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2638
|1.2619
|2811
|2006.07.24 13:34
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2637
|1.2619
|2812
|2006.07.24 14:03
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2636
|1.2619
|2813
|2006.07.24 14:03
|modify
|354
|0.15
|1.2634
|1.2635
|1.2619
|2814
|2006.07.24 14:03
|t/p
|354
|0.15
|1.2619
|1.2635
|1.2619
|22.50
|1161.30
|2815
|2006.07.24 17:00
|buy
|355
|0.15
|1.2639
|1.2624
|1.2654
|2816
|2006.07.24 17:03
|modify
|355
|0.15
|1.2639
|1.2625
|1.2654
|2817
|2006.07.24 17:03
|modify
|355
|0.15
|1.2639
|1.2626
|1.2654
|2818
|2006.07.24 17:08
|modify
|355
|0.15
|1.2639
|1.2627
|1.2654
|2819
|2006.07.24 17:08
|modify
|355
|0.15
|1.2639
|1.2628
|1.2654
|2820
|2006.07.24 17:08
|modify
|355
|0.15
|1.2639
|1.2629
|1.2654
|2821
|2006.07.24 17:09
|modify
|355
|0.15
|1.2639
|1.2630
|1.2654
|2822
|2006.07.24 17:37
|s/l
|355
|0.15
|1.2630
|1.2630
|1.2654
|-13.50
|1147.80
|2823
|2006.07.24 19:00
|sell
|356
|0.15
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|2824
|2006.07.24 19:22
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2637
|1.2608
|2825
|2006.07.24 20:12
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2634
|1.2608
|2826
|2006.07.24 20:20
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2631
|1.2608
|2827
|2006.07.24 20:24
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2630
|1.2608
|2828
|2006.07.24 20:26
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2629
|1.2608
|2829
|2006.07.24 20:26
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2628
|1.2608
|2830
|2006.07.24 20:26
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2627
|1.2608
|2831
|2006.07.24 20:32
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2626
|1.2608
|2832
|2006.07.24 20:32
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2625
|1.2608
|2833
|2006.07.24 20:36
|modify
|356
|0.15
|1.2623
|1.2624
|1.2608
|2834
|2006.07.24 20:36
|t/p
|356
|0.15
|1.2608
|1.2624
|1.2608
|22.50
|1170.30
|2835
|2006.07.25 01:00
|buy
|357
|0.16
|1.2639
|1.2624
|1.2654
|2836
|2006.07.25 01:02
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2625
|1.2654
|2837
|2006.07.25 01:06
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2626
|1.2654
|2838
|2006.07.25 01:18
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2627
|1.2654
|2839
|2006.07.25 01:18
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2628
|1.2654
|2840
|2006.07.25 01:18
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2629
|1.2654
|2841
|2006.07.25 01:18
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2631
|1.2654
|2842
|2006.07.25 01:18
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2632
|1.2654
|2843
|2006.07.25 01:19
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2633
|1.2654
|2844
|2006.07.25 01:19
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2634
|1.2654
|2845
|2006.07.25 01:19
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2635
|1.2654
|2846
|2006.07.25 01:19
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2636
|1.2654
|2847
|2006.07.25 01:19
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2637
|1.2654
|2848
|2006.07.25 01:26
|modify
|357
|0.16
|1.2639
|1.2638
|1.2654
|2849
|2006.07.25 01:27
|t/p
|357
|0.16
|1.2654
|1.2638
|1.2654
|24.00
|1194.30
|2850
|2006.07.25 10:00
|buy
|358
|0.16
|1.2667
|1.2652
|1.2682
|2851
|2006.07.25 10:00
|s/l
|358
|0.16
|1.2652
|1.2652
|1.2682
|-24.00
|1170.30
|2852
|2006.07.25 11:00
|sell
|359
|0.16
|1.2625
|1.2640
|1.2610
|2853
|2006.07.25 11:05
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2639
|1.2610
|2854
|2006.07.25 11:06
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2638
|1.2610
|2855
|2006.07.25 11:06
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2636
|1.2610
|2856
|2006.07.25 11:07
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2635
|1.2610
|2857
|2006.07.25 11:08
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2634
|1.2610
|2858
|2006.07.25 11:08
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2633
|1.2610
|2859
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2632
|1.2610
|2860
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2631
|1.2610
|2861
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2630
|1.2610
|2862
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2629
|1.2610
|2863
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2628
|1.2610
|2864
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2627
|1.2610
|2865
|2006.07.25 11:09
|modify
|359
|0.16
|1.2625
|1.2626
|1.2610
|2866
|2006.07.25 11:10
|t/p
|359
|0.16
|1.2610
|1.2626
|1.2610
|24.00
|1194.30
|2867
|2006.07.26 01:00
|buy
|360
|0.16
|1.2582
|1.2567
|1.2597
|2868
|2006.07.26 01:00
|modify
|360
|0.16
|1.2582
|1.2568
|1.2597
|2869
|2006.07.26 01:00
|modify
|360
|0.16
|1.2582
|1.2569
|1.2597
|2870
|2006.07.26 01:02
|modify
|360
|0.16
|1.2582
|1.2571
|1.2597
|2871
|2006.07.26 01:02
|modify
|360
|0.16
|1.2582
|1.2572
|1.2597
|2872
|2006.07.26 01:04
|modify
|360
|0.16
|1.2582
|1.2576
|1.2597
|2873
|2006.07.26 01:56
|s/l
|360
|0.16
|1.2576
|1.2576
|1.2597
|-9.60
|1184.70
|2874
|2006.07.26 02:00
|sell
|361
|0.16
|1.2571
|1.2586
|1.2556
|2875
|2006.07.26 02:13
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2585
|1.2556
|2876
|2006.07.26 02:13
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2584
|1.2556
|2877
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2583
|1.2556
|2878
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2582
|1.2556
|2879
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2581
|1.2556
|2880
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2580
|1.2556
|2881
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2579
|1.2556
|2882
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2578
|1.2556
|2883
|2006.07.26 02:14
|modify
|361
|0.16
|1.2571
|1.2577
|1.2556
|2884
|2006.07.26 02:32
|s/l
|361
|0.16
|1.2577
|1.2577
|1.2556
|-9.60
|1175.10
|2885
|2006.07.26 05:00
|buy
|362
|0.16
|1.2591
|1.2576
|1.2606
|2886
|2006.07.26 05:01
|modify
|362
|0.16
|1.2591
|1.2577
|1.2606
|2887
|2006.07.26 05:01
|modify
|362
|0.16
|1.2591
|1.2578
|1.2606
|2888
|2006.07.26 05:02
|modify
|362
|0.16
|1.2591
|1.2579
|1.2606
|2889
|2006.07.26 05:04
|modify
|362
|0.16
|1.2591
|1.2580
|1.2606
|2890
|2006.07.26 05:04
|modify
|362
|0.16
|1.2591
|1.2585
|1.2606
|2891
|2006.07.26 05:24
|s/l
|362
|0.16
|1.2585
|1.2585
|1.2606
|-9.60
|1165.50
|2892
|2006.07.27 12:00
|sell
|363
|0.16
|1.2731
|1.2746
|1.2716
|2893
|2006.07.27 12:36
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2745
|1.2716
|2894
|2006.07.27 12:37
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2744
|1.2716
|2895
|2006.07.27 12:37
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2743
|1.2716
|2896
|2006.07.27 12:37
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2742
|1.2716
|2897
|2006.07.27 12:38
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2741
|1.2716
|2898
|2006.07.27 12:38
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2740
|1.2716
|2899
|2006.07.27 12:52
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2739
|1.2716
|2900
|2006.07.27 12:54
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2738
|1.2716
|2901
|2006.07.27 12:55
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2737
|1.2716
|2902
|2006.07.27 12:55
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2736
|1.2716
|2903
|2006.07.27 12:55
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2735
|1.2716
|2904
|2006.07.27 12:55
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2734
|1.2716
|2905
|2006.07.27 13:01
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2733
|1.2716
|2906
|2006.07.27 13:05
|modify
|363
|0.16
|1.2731
|1.2732
|1.2716
|2907
|2006.07.27 13:05
|t/p
|363
|0.16
|1.2716
|1.2732
|1.2716
|24.00
|1189.50
|2908
|2006.07.28 02:00
|buy
|364
|0.16
|1.2697
|1.2682
|1.2712
|2909
|2006.07.28 02:01
|modify
|364
|0.16
|1.2697
|1.2683
|1.2712
|2910
|2006.07.28 02:02
|modify
|364
|0.16
|1.2697
|1.2684
|1.2712
|2911
|2006.07.28 02:02
|modify
|364
|0.16
|1.2697
|1.2685
|1.2712
|2912
|2006.07.28 02:04
|modify
|364
|0.16
|1.2697
|1.2686
|1.2712
|2913
|2006.07.28 02:29
|s/l
|364
|0.16
|1.2686
|1.2686
|1.2712
|-17.60
|1171.90
|2914
|2006.07.28 07:00
|sell
|365
|0.16
|1.2671
|1.2686
|1.2656
|2915
|2006.07.28 07:03
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2685
|1.2656
|2916
|2006.07.28 07:34
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2684
|1.2656
|2917
|2006.07.28 07:35
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2683
|1.2656
|2918
|2006.07.28 07:36
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2682
|1.2656
|2919
|2006.07.28 07:46
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2681
|1.2656
|2920
|2006.07.28 07:46
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2680
|1.2656
|2921
|2006.07.28 07:46
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2679
|1.2656
|2922
|2006.07.28 07:53
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2678
|1.2656
|2923
|2006.07.28 07:56
|modify
|365
|0.16
|1.2671
|1.2677
|1.2656
|2924
|2006.07.28 08:30
|s/l
|365
|0.16
|1.2677
|1.2677
|1.2656
|-9.60
|1162.30
|2925
|2006.07.28 09:00
|buy
|366
|0.15
|1.2727
|1.2712
|1.2742
|2926
|2006.07.28 09:01
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2713
|1.2742
|2927
|2006.07.28 09:02
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2714
|1.2742
|2928
|2006.07.28 09:02
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2715
|1.2742
|2929
|2006.07.28 09:02
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2716
|1.2742
|2930
|2006.07.28 09:02
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2717
|1.2742
|2931
|2006.07.28 09:03
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2718
|1.2742
|2932
|2006.07.28 09:03
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2719
|1.2742
|2933
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2720
|1.2742
|2934
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2721
|1.2742
|2935
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2722
|1.2742
|2936
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2723
|1.2742
|2937
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2724
|1.2742
|2938
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2725
|1.2742
|2939
|2006.07.28 09:04
|modify
|366
|0.15
|1.2727
|1.2726
|1.2742
|2940
|2006.07.28 09:04
|t/p
|366
|0.15
|1.2742
|1.2726
|1.2742
|22.50
|1184.80
|2941
|2006.07.31 01:00
|buy
|367
|0.16
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|2942
|2006.07.31 01:02
|modify
|367
|0.16
|1.2767
|1.2754
|1.2782
|2943
|2006.07.31 01:40
|s/l
|367
|0.16
|1.2754
|1.2754
|1.2782
|-20.80
|1164.00
|2944
|2006.07.31 03:00
|sell
|368
|0.16
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|2945
|2006.07.31 03:00
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2778
|1.2749
|2946
|2006.07.31 03:00
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2776
|1.2749
|2947
|2006.07.31 03:00
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2775
|1.2749
|2948
|2006.07.31 03:07
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2774
|1.2749
|2949
|2006.07.31 03:07
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2773
|1.2749
|2950
|2006.07.31 03:37
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2772
|1.2749
|2951
|2006.07.31 03:39
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2771
|1.2749
|2952
|2006.07.31 03:41
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2770
|1.2749
|2953
|2006.07.31 03:41
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2769
|1.2749
|2954
|2006.07.31 03:41
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2768
|1.2749
|2955
|2006.07.31 03:41
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2767
|1.2749
|2956
|2006.07.31 03:49
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2766
|1.2749
|2957
|2006.07.31 03:49
|modify
|368
|0.16
|1.2764
|1.2765
|1.2749
|2958
|2006.07.31 03:49
|t/p
|368
|0.16
|1.2749
|1.2765
|1.2749
|24.00
|1188.00
|2959
|2006.07.31 08:00
|buy
|369
|0.16
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|2960
|2006.07.31 08:08
|modify
|369
|0.16
|1.2770
|1.2756
|1.2785
|2961
|2006.07.31 08:08
|modify
|369
|0.16
|1.2770
|1.2757
|1.2785
|2962
|2006.07.31 08:08
|modify
|369
|0.16
|1.2770
|1.2758
|1.2785
|2963
|2006.07.31 08:08
|modify
|369
|0.16
|1.2770
|1.2760
|1.2785
|2964
|2006.07.31 08:10
|modify
|369
|0.16
|1.2770
|1.2761
|1.2785
|2965
|2006.07.31 08:42
|modify
|369
|0.16
|1.2770
|1.2763
|1.2785
|2966
|2006.07.31 08:51
|s/l
|369
|0.16
|1.2763
|1.2763
|1.2785
|-11.20
|1176.80
|2967
|2006.07.31 19:00
|buy
|370
|0.16
|1.2781
|1.2766
|1.2796
|2968
|2006.07.31 19:20
|s/l
|370
|0.16
|1.2766
|1.2766
|1.2796
|-24.00
|1152.80
|2969
|2006.07.31 21:00
|sell
|371
|0.15
|1.2753
|1.2768
|1.2738
|2970
|2006.07.31 21:20
|s/l
|371
|0.15
|1.2768
|1.2768
|1.2738
|-22.50
|1130.30
|2971
|2006.08.02 02:00
|sell
|372
|0.15
|1.2820
|1.2835
|1.2805
|2972
|2006.08.02 02:27
|modify
|372
|0.15
|1.2820
|1.2834
|1.2805
|2973
|2006.08.02 02:27
|modify
|372
|0.15
|1.2820
|1.2833
|1.2805
|2974
|2006.08.02 02:30
|modify
|372
|0.15
|1.2820
|1.2832
|1.2805
|2975
|2006.08.02 02:51
|modify
|372
|0.15
|1.2820
|1.2831
|1.2805
|2976
|2006.08.02 02:51
|modify
|372
|0.15
|1.2820
|1.2830
|1.2805
|2977
|2006.08.02 02:52
|modify
|372
|0.15
|1.2820
|1.2829
|1.2805
|2978
|2006.08.02 03:02
|s/l
|372
|0.15
|1.2829
|1.2829
|1.2805
|-13.50
|1116.80
|2979
|2006.08.03 07:00
|sell
|373
|0.15
|1.2752
|1.2767
|1.2737
|2980
|2006.08.03 07:00
|s/l
|373
|0.15
|1.2767
|1.2767
|1.2737
|-22.50
|1094.30
|2981
|2006.08.03 08:00
|buy
|374
|0.15
|1.2785
|1.2770
|1.2800
|2982
|2006.08.03 08:01
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2771
|1.2800
|2983
|2006.08.03 08:01
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2772
|1.2800
|2984
|2006.08.03 08:01
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2773
|1.2800
|2985
|2006.08.03 08:02
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2774
|1.2800
|2986
|2006.08.03 08:02
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2775
|1.2800
|2987
|2006.08.03 08:02
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2776
|1.2800
|2988
|2006.08.03 08:02
|modify
|374
|0.15
|1.2785
|1.2777
|1.2800
|2989
|2006.08.03 08:15
|s/l
|374
|0.15
|1.2777
|1.2777
|1.2800
|-12.00
|1082.30
|2990
|2006.08.03 23:00
|sell
|375
|0.14
|1.2805
|1.2820
|1.2790
|2991
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2816
|1.2790
|2992
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2815
|1.2790
|2993
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2812
|1.2790
|2994
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2811
|1.2790
|2995
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2810
|1.2790
|2996
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2809
|1.2790
|2997
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2807
|1.2790
|2998
|2006.08.03 23:00
|modify
|375
|0.14
|1.2805
|1.2806
|1.2790
|2999
|2006.08.03 23:00
|t/p
|375
|0.14
|1.2790
|1.2806
|1.2790
|21.00
|1103.30
|3000
|2006.08.04 02:00
|buy
|376
|0.15
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|3001
|2006.08.04 02:11
|s/l
|376
|0.15
|1.2794
|1.2794
|1.2824
|-22.50
|1080.80
|3002
|2006.08.04 03:00
|sell
|377
|0.14
|1.2793
|1.2808
|1.2778
|3003
|2006.08.04 03:01
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2807
|1.2778
|3004
|2006.08.04 03:01
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2806
|1.2778
|3005
|2006.08.04 03:02
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2805
|1.2778
|3006
|2006.08.04 03:02
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2803
|1.2778
|3007
|2006.08.04 03:56
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2802
|1.2778
|3008
|2006.08.04 04:39
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2801
|1.2778
|3009
|2006.08.04 04:41
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2800
|1.2778
|3010
|2006.08.04 04:42
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2799
|1.2778
|3011
|2006.08.04 04:49
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2798
|1.2778
|3012
|2006.08.04 05:21
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2797
|1.2778
|3013
|2006.08.04 05:24
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2796
|1.2778
|3014
|2006.08.04 05:29
|modify
|377
|0.14
|1.2793
|1.2794
|1.2778
|3015
|2006.08.04 06:14
|s/l
|377
|0.14
|1.2794
|1.2794
|1.2778
|-1.40
|1079.40
|3016
|2006.08.04 09:00
|buy
|378
|0.14
|1.2881
|1.2866
|1.2896
|3017
|2006.08.04 09:00
|modify
|378
|0.14
|1.2881
|1.2868
|1.2896
|3018
|2006.08.04 09:02
|modify
|378
|0.14
|1.2881
|1.2869
|1.2896
|3019
|2006.08.04 09:03
|s/l
|378
|0.14
|1.2869
|1.2869
|1.2896
|-16.80
|1062.60
|3020
|2006.08.07 00:00
|sell
|379
|0.14
|1.2880
|1.2895
|1.2865
|3021
|2006.08.07 00:00
|modify
|379
|0.14
|1.2880
|1.2893
|1.2865
|3022
|2006.08.07 00:08
|modify
|379
|0.14
|1.2880
|1.2892
|1.2865
|3023
|2006.08.07 00:19
|modify
|379
|0.14
|1.2880
|1.2890
|1.2865
|3024
|2006.08.07 01:50
|s/l
|379
|0.14
|1.2890
|1.2890
|1.2865
|-14.00
|1048.60
|3025
|2006.08.08 03:00
|buy
|380
|0.14
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|3026
|2006.08.08 03:01
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2819
|1.2848
|3027
|2006.08.08 03:01
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2820
|1.2848
|3028
|2006.08.08 03:02
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2822
|1.2848
|3029
|2006.08.08 03:02
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2823
|1.2848
|3030
|2006.08.08 03:02
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2824
|1.2848
|3031
|2006.08.08 03:02
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2826
|1.2848
|3032
|2006.08.08 03:02
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2828
|1.2848
|3033
|2006.08.08 03:03
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2829
|1.2848
|3034
|2006.08.08 03:03
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2830
|1.2848
|3035
|2006.08.08 03:04
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2831
|1.2848
|3036
|2006.08.08 03:04
|modify
|380
|0.14
|1.2833
|1.2832
|1.2848
|3037
|2006.08.08 03:04
|t/p
|380
|0.14
|1.2848
|1.2832
|1.2848
|21.00
|1069.60
|3038
|2006.08.08 15:00
|buy
|381
|0.14
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|3039
|2006.08.08 15:01
|modify
|381
|0.14
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|3040
|2006.08.08 15:01
|modify
|381
|0.14
|1.2862
|1.2849
|1.2877
|3041
|2006.08.08 15:01
|modify
|381
|0.14
|1.2862
|1.2850
|1.2877
|3042
|2006.08.08 15:02
|modify
|381
|0.14
|1.2862
|1.2851
|1.2877
|3043
|2006.08.08 15:13
|s/l
|381
|0.14
|1.2851
|1.2851
|1.2877
|-15.40
|1054.20
|3044
|2006.08.08 17:00
|sell
|382
|0.14
|1.2834
|1.2849
|1.2819
|3045
|2006.08.08 17:16
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2848
|1.2819
|3046
|2006.08.08 17:27
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2847
|1.2819
|3047
|2006.08.08 17:28
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2846
|1.2819
|3048
|2006.08.08 17:28
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2845
|1.2819
|3049
|2006.08.08 17:28
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2844
|1.2819
|3050
|2006.08.08 17:28
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2843
|1.2819
|3051
|2006.08.08 17:37
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2842
|1.2819
|3052
|2006.08.08 17:39
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2840
|1.2819
|3053
|2006.08.08 17:39
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2838
|1.2819
|3054
|2006.08.08 17:53
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2837
|1.2819
|3055
|2006.08.08 17:54
|modify
|382
|0.14
|1.2834
|1.2835
|1.2819
|3056
|2006.08.08 18:18
|t/p
|382
|0.14
|1.2819
|1.2835
|1.2819
|21.00
|1075.20
|3057
|2006.08.09 02:00
|buy
|383
|0.14
|1.2814
|1.2799
|1.2829
|3058
|2006.08.09 02:00
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2800
|1.2829
|3059
|2006.08.09 02:01
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2802
|1.2829
|3060
|2006.08.09 02:01
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2803
|1.2829
|3061
|2006.08.09 02:01
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2804
|1.2829
|3062
|2006.08.09 02:01
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2805
|1.2829
|3063
|2006.08.09 02:10
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2806
|1.2829
|3064
|2006.08.09 02:14
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2807
|1.2829
|3065
|2006.08.09 02:14
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2808
|1.2829
|3066
|2006.08.09 02:14
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2809
|1.2829
|3067
|2006.08.09 02:14
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2810
|1.2829
|3068
|2006.08.09 02:14
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2811
|1.2829
|3069
|2006.08.09 02:14
|modify
|383
|0.14
|1.2814
|1.2812
|1.2829
|3070
|2006.08.09 02:14
|t/p
|383
|0.14
|1.2829
|1.2812
|1.2829
|21.00
|1096.20
|3071
|2006.08.09 15:00
|sell
|384
|0.15
|1.2859
|1.2874
|1.2844
|3072
|2006.08.09 15:32
|s/l
|384
|0.15
|1.2874
|1.2874
|1.2844
|-22.50
|1073.70
|3073
|2006.08.09 21:00
|sell
|385
|0.14
|1.2866
|1.2881
|1.2851
|3074
|2006.08.09 21:24
|s/l
|385
|0.14
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|-21.00
|1052.70
|3075
|2006.08.09 22:00
|buy
|386
|0.14
|1.2882
|1.2867
|1.2897
|3076
|2006.08.09 22:00
|modify
|386
|0.14
|1.2882
|1.2868
|1.2897
|3077
|2006.08.09 22:08
|modify
|386
|0.14
|1.2882
|1.2869
|1.2897
|3078
|2006.08.09 22:14
|modify
|386
|0.14
|1.2882
|1.2873
|1.2897
|3079
|2006.08.09 22:42
|s/l
|386
|0.14
|1.2873
|1.2873
|1.2897
|-12.60
|1040.10
|3080
|2006.08.10 05:00
|sell
|387
|0.14
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|3081
|2006.08.10 05:26
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2878
|1.2849
|3082
|2006.08.10 05:28
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2877
|1.2849
|3083
|2006.08.10 05:28
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2876
|1.2849
|3084
|2006.08.10 06:03
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2875
|1.2849
|3085
|2006.08.10 06:04
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2873
|1.2849
|3086
|2006.08.10 06:07
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2872
|1.2849
|3087
|2006.08.10 06:37
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2871
|1.2849
|3088
|2006.08.10 06:38
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2870
|1.2849
|3089
|2006.08.10 06:55
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2868
|1.2849
|3090
|2006.08.10 06:58
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2867
|1.2849
|3091
|2006.08.10 07:17
|modify
|387
|0.14
|1.2864
|1.2866
|1.2849
|3092
|2006.08.10 07:35
|s/l
|387
|0.14
|1.2866
|1.2866
|1.2849
|-2.80
|1037.30
|3093
|2006.08.10 22:00
|sell
|388
|0.14
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|3094
|2006.08.10 22:02
|modify
|388
|0.14
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|3095
|2006.08.10 22:02
|modify
|388
|0.14
|1.2773
|1.2786
|1.2758
|3096
|2006.08.10 22:02
|modify
|388
|0.14
|1.2773
|1.2785
|1.2758
|3097
|2006.08.10 22:02
|modify
|388
|0.14
|1.2773
|1.2784
|1.2758
|3098
|2006.08.10 22:02
|modify
|388
|0.14
|1.2773
|1.2783
|1.2758
|3099
|2006.08.10 22:03
|modify
|388
|0.14
|1.2773
|1.2782
|1.2758
|3100
|2006.08.10 22:44
|s/l
|388
|0.14
|1.2782
|1.2782
|1.2758
|-12.60
|1024.70
|3101
|2006.08.11 05:00
|buy
|389
|0.14
|1.2791
|1.2776
|1.2806
|3102
|2006.08.11 05:00
|modify
|389
|0.14
|1.2791
|1.2777
|1.2806
|3103
|2006.08.11 05:04
|modify
|389
|0.14
|1.2791
|1.2778
|1.2806
|3104
|2006.08.11 05:04
|modify
|389
|0.14
|1.2791
|1.2779
|1.2806
|3105
|2006.08.11 05:04
|modify
|389
|0.14
|1.2791
|1.2780
|1.2806
|3106
|2006.08.11 05:04
|modify
|389
|0.14
|1.2791
|1.2781
|1.2806
|3107
|2006.08.11 05:26
|s/l
|389
|0.14
|1.2781
|1.2781
|1.2806
|-14.00
|1010.70
|3108
|2006.08.11 08:00
|sell
|390
|0.13
|1.2775
|1.2790
|1.2760
|3109
|2006.08.11 08:09
|modify
|390
|0.13
|1.2775
|1.2789
|1.2760
|3110
|2006.08.11 08:16
|modify
|390
|0.13
|1.2775
|1.2788
|1.2760
|3111
|2006.08.11 08:30
|modify
|390
|0.13
|1.2775
|1.2785
|1.2760
|3112
|2006.08.11 08:30
|t/p
|390
|0.13
|1.2760
|1.2785
|1.2760
|19.50
|1030.20
|3113
|2006.08.14 05:00
|sell
|391
|0.14
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|3114
|2006.08.14 05:55
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2751
|1.2722
|3115
|2006.08.14 06:29
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2750
|1.2722
|3116
|2006.08.14 06:29
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2749
|1.2722
|3117
|2006.08.14 06:30
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2748
|1.2722
|3118
|2006.08.14 06:45
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2747
|1.2722
|3119
|2006.08.14 06:46
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2746
|1.2722
|3120
|2006.08.14 06:50
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2745
|1.2722
|3121
|2006.08.14 06:50
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2744
|1.2722
|3122
|2006.08.14 06:51
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2743
|1.2722
|3123
|2006.08.14 06:51
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2742
|1.2722
|3124
|2006.08.14 06:52
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2741
|1.2722
|3125
|2006.08.14 06:52
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2740
|1.2722
|3126
|2006.08.14 07:03
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2739
|1.2722
|3127
|2006.08.14 07:03
|modify
|391
|0.14
|1.2737
|1.2738
|1.2722
|3128
|2006.08.14 07:06
|t/p
|391
|0.14
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|21.00
|1051.20
|3129
|2006.08.14 11:00
|buy
|392
|0.14
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|3130
|2006.08.14 11:00
|modify
|392
|0.14
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|3131
|2006.08.14 11:15
|modify
|392
|0.14
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|3132
|2006.08.14 11:16
|modify
|392
|0.14
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|3133
|2006.08.14 11:17
|modify
|392
|0.14
|1.2747
|1.2736
|1.2762
|3134
|2006.08.14 11:33
|s/l
|392
|0.14
|1.2736
|1.2736
|1.2762
|-15.40
|1035.80
|3135
|2006.08.14 14:00
|sell
|393
|0.14
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|3136
|2006.08.14 14:07
|s/l
|393
|0.14
|1.2733
|1.2733
|1.2703
|-21.00
|1014.80
|3137
|2006.08.14 23:00
|buy
|394
|0.14
|1.2733
|1.2718
|1.2748
|3138
|2006.08.14 23:19
|modify
|394
|0.14
|1.2733
|1.2719
|1.2748
|3139
|2006.08.14 23:19
|modify
|394
|0.14
|1.2733
|1.2720
|1.2748
|3140
|2006.08.14 23:19
|modify
|394
|0.14
|1.2733
|1.2722
|1.2748
|3141
|2006.08.14 23:24
|modify
|394
|0.14
|1.2733
|1.2725
|1.2748
|3142
|2006.08.14 23:26
|modify
|394
|0.14
|1.2733
|1.2727
|1.2748
|3143
|2006.08.14 23:56
|s/l
|394
|0.14
|1.2727
|1.2727
|1.2748
|-8.40
|1006.40
|3144
|2006.08.15 06:00
|sell
|395
|0.13
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|3145
|2006.08.15 06:21
|modify
|395
|0.13
|1.2718
|1.2732
|1.2703
|3146
|2006.08.15 06:23
|modify
|395
|0.13
|1.2718
|1.2731
|1.2703
|3147
|2006.08.15 07:07
|s/l
|395
|0.13
|1.2731
|1.2731
|1.2703
|-16.90
|989.50
|3148
|2006.08.15 09:00
|buy
|396
|0.13
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|3149
|2006.08.15 09:00
|s/l
|396
|0.13
|1.2764
|1.2764
|1.2794
|-19.50
|970.00
|3150
|2006.08.15 19:00
|buy
|397
|0.13
|1.2796
|1.2781
|1.2811
|3151
|2006.08.15 19:51
|s/l
|397
|0.13
|1.2781
|1.2781
|1.2811
|-19.50
|950.50
|3152
|2006.08.16 05:00
|buy
|398
|0.13
|1.2796
|1.2781
|1.2811
|3153
|2006.08.16 05:02
|modify
|398
|0.13
|1.2796
|1.2785
|1.2811
|3154
|2006.08.16 05:07
|s/l
|398
|0.13
|1.2785
|1.2785
|1.2811
|-14.30
|936.20
|3155
|2006.08.16 07:00
|sell
|399
|0.12
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|3156
|2006.08.16 07:00
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2797
|1.2768
|3157
|2006.08.16 07:00
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2796
|1.2768
|3158
|2006.08.16 07:00
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2795
|1.2768
|3159
|2006.08.16 07:00
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2794
|1.2768
|3160
|2006.08.16 07:02
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2792
|1.2768
|3161
|2006.08.16 07:02
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2791
|1.2768
|3162
|2006.08.16 07:02
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2790
|1.2768
|3163
|2006.08.16 07:02
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2789
|1.2768
|3164
|2006.08.16 07:02
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2788
|1.2768
|3165
|2006.08.16 07:07
|modify
|399
|0.12
|1.2783
|1.2786
|1.2768
|3166
|2006.08.16 07:25
|s/l
|399
|0.12
|1.2786
|1.2786
|1.2768
|-3.60
|932.60
|3167
|2006.08.16 09:00
|buy
|400
|0.12
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|3168
|2006.08.16 09:00
|modify
|400
|0.12
|1.2846
|1.2832
|1.2861
|3169
|2006.08.16 09:00
|modify
|400
|0.12
|1.2846
|1.2833
|1.2861
|3170
|2006.08.16 09:01
|modify
|400
|0.12
|1.2846
|1.2834
|1.2861
|3171
|2006.08.16 09:06
|modify
|400
|0.12
|1.2846
|1.2835
|1.2861
|3172
|2006.08.16 09:06
|modify
|400
|0.12
|1.2846
|1.2836
|1.2861
|3173
|2006.08.16 09:06
|modify
|400
|0.12
|1.2846
|1.2837
|1.2861
|3174
|2006.08.16 09:15
|s/l
|400
|0.12
|1.2837
|1.2837
|1.2861
|-10.80
|921.80
|3175
|2006.08.16 21:00
|buy
|401
|0.12
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|3176
|2006.08.16 21:04
|modify
|401
|0.12
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|3177
|2006.08.17 01:15
|s/l
|401
|0.12
|1.2848
|1.2848
|1.2877
|-19.03
|902.76
|3178
|2006.08.17 11:00
|sell
|402
|0.12
|1.2861
|1.2876
|1.2846
|3179
|2006.08.17 11:01
|modify
|402
|0.12
|1.2861
|1.2875
|1.2846
|3180
|2006.08.17 11:08
|s/l
|402
|0.12
|1.2875
|1.2875
|1.2846
|-16.80
|885.96
|3181
|2006.08.18 01:00
|buy
|403
|0.12
|1.2834
|1.2819
|1.2849
|3182
|2006.08.18 01:06
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2820
|1.2849
|3183
|2006.08.18 01:08
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2821
|1.2849
|3184
|2006.08.18 01:25
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2822
|1.2849
|3185
|2006.08.18 01:25
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2823
|1.2849
|3186
|2006.08.18 01:27
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2824
|1.2849
|3187
|2006.08.18 01:32
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2825
|1.2849
|3188
|2006.08.18 01:36
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2826
|1.2849
|3189
|2006.08.18 02:05
|modify
|403
|0.12
|1.2834
|1.2829
|1.2849
|3190
|2006.08.18 02:38
|s/l
|403
|0.12
|1.2829
|1.2829
|1.2849
|-6.00
|879.96
|3191
|2006.08.18 07:00
|sell
|404
|0.12
|1.2822
|1.2837
|1.2807
|3192
|2006.08.18 07:01
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2836
|1.2807
|3193
|2006.08.18 07:13
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2835
|1.2807
|3194
|2006.08.18 07:13
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2834
|1.2807
|3195
|2006.08.18 07:15
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2833
|1.2807
|3196
|2006.08.18 07:17
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2832
|1.2807
|3197
|2006.08.18 07:17
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2830
|1.2807
|3198
|2006.08.18 07:17
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2829
|1.2807
|3199
|2006.08.18 07:17
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2828
|1.2807
|3200
|2006.08.18 07:23
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2827
|1.2807
|3201
|2006.08.18 07:24
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2826
|1.2807
|3202
|2006.08.18 07:24
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2825
|1.2807
|3203
|2006.08.18 07:25
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2824
|1.2807
|3204
|2006.08.18 07:26
|modify
|404
|0.12
|1.2822
|1.2823
|1.2807
|3205
|2006.08.18 07:27
|t/p
|404
|0.12
|1.2807
|1.2823
|1.2807
|18.00
|897.96
|3206
|2006.08.18 12:00
|sell
|405
|0.12
|1.2809
|1.2824
|1.2794
|3207
|2006.08.18 12:39
|modify
|405
|0.12
|1.2809
|1.2823
|1.2794
|3208
|2006.08.18 12:39
|modify
|405
|0.12
|1.2809
|1.2822
|1.2794
|3209
|2006.08.18 12:39
|modify
|405
|0.12
|1.2809
|1.2821
|1.2794
|3210
|2006.08.18 12:40
|modify
|405
|0.12
|1.2809
|1.2820
|1.2794
|3211
|2006.08.18 12:40
|modify
|405
|0.12
|1.2809
|1.2819
|1.2794
|3212
|2006.08.18 12:40
|modify
|405
|0.12
|1.2809
|1.2818
|1.2794
|3213
|2006.08.18 12:54
|s/l
|405
|0.12
|1.2818
|1.2818
|1.2794
|-10.80
|887.16
|3214
|2006.08.18 15:00
|buy
|406
|0.12
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|3215
|2006.08.18 15:55
|modify
|406
|0.12
|1.2833
|1.2819
|1.2848
|3216
|2006.08.18 15:56
|modify
|406
|0.12
|1.2833
|1.2820
|1.2848
|3217
|2006.08.18 17:37
|modify
|406
|0.12
|1.2833
|1.2823
|1.2848
|3218
|2006.08.20 15:37
|close
|406
|0.12
|1.2825
|1.2823
|1.2848
|-9.60
|877.56
|3219
|2006.08.21 15:00
|sell
|407
|0.12
|1.2902
|1.2917
|1.2887
|3220
|2006.08.21 15:00
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2916
|1.2887
|3221
|2006.08.21 15:00
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2915
|1.2887
|3222
|2006.08.21 15:01
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2914
|1.2887
|3223
|2006.08.21 15:01
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2913
|1.2887
|3224
|2006.08.21 15:02
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2911
|1.2887
|3225
|2006.08.21 15:13
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2909
|1.2887
|3226
|2006.08.21 15:16
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2907
|1.2887
|3227
|2006.08.21 16:14
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2906
|1.2887
|3228
|2006.08.21 17:25
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2904
|1.2887
|3229
|2006.08.21 17:33
|modify
|407
|0.12
|1.2902
|1.2903
|1.2887
|3230
|2006.08.21 17:51
|t/p
|407
|0.12
|1.2887
|1.2903
|1.2887
|18.00
|895.56
|3231
|2006.08.22 03:00
|buy
|408
|0.12
|1.2883
|1.2868
|1.2898
|3232
|2006.08.22 03:07
|s/l
|408
|0.12
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|-18.00
|877.56
|3233
|2006.08.22 06:00
|sell
|409
|0.12
|1.2841
|1.2856
|1.2826
|3234
|2006.08.22 06:00
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2855
|1.2826
|3235
|2006.08.22 06:01
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2854
|1.2826
|3236
|2006.08.22 06:08
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2853
|1.2826
|3237
|2006.08.22 06:10
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2852
|1.2826
|3238
|2006.08.22 06:10
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2851
|1.2826
|3239
|2006.08.22 06:10
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2850
|1.2826
|3240
|2006.08.22 06:10
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2849
|1.2826
|3241
|2006.08.22 06:13
|modify
|409
|0.12
|1.2841
|1.2848
|1.2826
|3242
|2006.08.22 07:04
|s/l
|409
|0.12
|1.2848
|1.2848
|1.2826
|-8.40
|869.16
|3243
|2006.08.22 21:00
|sell
|410
|0.12
|1.2799
|1.2814
|1.2784
|3244
|2006.08.22 21:38
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2813
|1.2784
|3245
|2006.08.22 21:39
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2810
|1.2784
|3246
|2006.08.22 21:52
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2809
|1.2784
|3247
|2006.08.22 21:53
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2808
|1.2784
|3248
|2006.08.22 21:55
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2807
|1.2784
|3249
|2006.08.22 21:56
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2806
|1.2784
|3250
|2006.08.22 21:58
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2805
|1.2784
|3251
|2006.08.22 22:04
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2804
|1.2784
|3252
|2006.08.22 22:04
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2803
|1.2784
|3253
|2006.08.22 22:10
|modify
|410
|0.12
|1.2799
|1.2801
|1.2784
|3254
|2006.08.22 23:00
|s/l
|410
|0.12
|1.2801
|1.2801
|1.2784
|-2.40
|866.76
|3255
|2006.08.23 03:00
|buy
|411
|0.12
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|3256
|2006.08.23 03:01
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2797
|1.2826
|3257
|2006.08.23 03:01
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2798
|1.2826
|3258
|2006.08.23 03:02
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2802
|1.2826
|3259
|2006.08.23 03:20
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2803
|1.2826
|3260
|2006.08.23 03:20
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2804
|1.2826
|3261
|2006.08.23 03:23
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2807
|1.2826
|3262
|2006.08.23 03:27
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2808
|1.2826
|3263
|2006.08.23 03:27
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2809
|1.2826
|3264
|2006.08.23 03:27
|modify
|411
|0.12
|1.2811
|1.2810
|1.2826
|3265
|2006.08.23 03:27
|t/p
|411
|0.12
|1.2826
|1.2810
|1.2826
|18.00
|884.76
|3266
|2006.08.23 11:00
|sell
|412
|0.12
|1.2796
|1.2811
|1.2781
|3267
|2006.08.23 11:00
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2810
|1.2781
|3268
|2006.08.23 11:01
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2809
|1.2781
|3269
|2006.08.23 11:01
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2808
|1.2781
|3270
|2006.08.23 11:01
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2807
|1.2781
|3271
|2006.08.23 11:01
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2806
|1.2781
|3272
|2006.08.23 11:01
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2805
|1.2781
|3273
|2006.08.23 11:01
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2804
|1.2781
|3274
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2803
|1.2781
|3275
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2802
|1.2781
|3276
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2801
|1.2781
|3277
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2800
|1.2781
|3278
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2799
|1.2781
|3279
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2798
|1.2781
|3280
|2006.08.23 11:02
|modify
|412
|0.12
|1.2796
|1.2797
|1.2781
|3281
|2006.08.23 11:02
|t/p
|412
|0.12
|1.2781
|1.2797
|1.2781
|18.00
|902.76
|3282
|2006.08.24 04:00
|sell
|413
|0.12
|1.2766
|1.2781
|1.2751
|3283
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2780
|1.2751
|3284
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2779
|1.2751
|3285
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2778
|1.2751
|3286
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2777
|1.2751
|3287
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2775
|1.2751
|3288
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2774
|1.2751
|3289
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2773
|1.2751
|3290
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2772
|1.2751
|3291
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2771
|1.2751
|3292
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2770
|1.2751
|3293
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2769
|1.2751
|3294
|2006.08.24 04:00
|modify
|413
|0.12
|1.2766
|1.2768
|1.2751
|3295
|2006.08.24 04:00
|t/p
|413
|0.12
|1.2751
|1.2768
|1.2751
|18.00
|920.76
|3296
|2006.08.24 05:00
|buy
|414
|0.12
|1.2838
|1.2823
|1.2853
|3297
|2006.08.24 05:14
|s/l
|414
|0.12
|1.2823
|1.2823
|1.2853
|-18.00
|902.76
|3298
|2006.08.24 12:00
|sell
|415
|0.12
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|3299
|2006.08.24 12:24
|s/l
|415
|0.12
|1.2774
|1.2774
|1.2744
|-18.00
|884.76
|3300
|2006.08.25 03:00
|sell
|416
|0.12
|1.2756
|1.2771
|1.2741
|3301
|2006.08.25 03:00
|modify
|416
|0.12
|1.2756
|1.2770
|1.2741
|3302
|2006.08.25 03:12
|s/l
|416
|0.12
|1.2770
|1.2770
|1.2741
|-16.80
|867.96
|3303
|2006.08.25 05:00
|buy
|417
|0.12
|1.2771
|1.2756
|1.2786
|3304
|2006.08.25 05:00
|modify
|417
|0.12
|1.2771
|1.2758
|1.2786
|3305
|2006.08.25 05:08
|modify
|417
|0.12
|1.2771
|1.2761
|1.2786
|3306
|2006.08.25 05:18
|modify
|417
|0.12
|1.2771
|1.2764
|1.2786
|3307
|2006.08.25 05:36
|modify
|417
|0.12
|1.2771
|1.2765
|1.2786
|3308
|2006.08.25 05:57
|s/l
|417
|0.12
|1.2765
|1.2765
|1.2786
|-7.20
|860.76
|3309
|2006.08.25 06:00
|sell
|418
|0.11
|1.2768
|1.2783
|1.2753
|3310
|2006.08.25 07:01
|modify
|418
|0.11
|1.2768
|1.2782
|1.2753
|3311
|2006.08.25 07:29
|modify
|418
|0.11
|1.2768
|1.2781
|1.2753
|3312
|2006.08.25 07:29
|modify
|418
|0.11
|1.2768
|1.2780
|1.2753
|3313
|2006.08.25 07:29
|modify
|418
|0.11
|1.2768
|1.2779
|1.2753
|3314
|2006.08.25 07:46
|s/l
|418
|0.11
|1.2779
|1.2779
|1.2753
|-12.10
|848.66
|3315
|2006.08.28 10:00
|buy
|419
|0.11
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|3316
|2006.08.28 10:00
|modify
|419
|0.11
|1.2813
|1.2799
|1.2828
|3317
|2006.08.28 10:08
|modify
|419
|0.11
|1.2813
|1.2801
|1.2828
|3318
|2006.08.28 10:08
|modify
|419
|0.11
|1.2813
|1.2802
|1.2828
|3319
|2006.08.28 10:08
|modify
|419
|0.11
|1.2813
|1.2803
|1.2828
|3320
|2006.08.28 10:37
|s/l
|419
|0.11
|1.2803
|1.2803
|1.2828
|-11.00
|837.66
|3321
|2006.08.28 11:00
|sell
|420
|0.11
|1.2790
|1.2805
|1.2775
|3322
|2006.08.28 11:07
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2804
|1.2775
|3323
|2006.08.28 11:08
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2803
|1.2775
|3324
|2006.08.28 11:09
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2802
|1.2775
|3325
|2006.08.28 11:10
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2801
|1.2775
|3326
|2006.08.28 11:38
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2800
|1.2775
|3327
|2006.08.28 11:38
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2799
|1.2775
|3328
|2006.08.28 11:43
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2798
|1.2775
|3329
|2006.08.28 11:46
|modify
|420
|0.11
|1.2790
|1.2797
|1.2775
|3330
|2006.08.28 12:24
|s/l
|420
|0.11
|1.2797
|1.2797
|1.2775
|-7.70
|829.96
|3331
|2006.08.29 06:00
|sell
|421
|0.11
|1.2808
|1.2823
|1.2793
|3332
|2006.08.29 06:14
|modify
|421
|0.11
|1.2808
|1.2822
|1.2793
|3333
|2006.08.29 06:44
|s/l
|421
|0.11
|1.2822
|1.2822
|1.2793
|-15.40
|814.56
|3334
|2006.08.29 15:00
|buy
|422
|0.11
|1.2836
|1.2821
|1.2851
|3335
|2006.08.29 15:47
|s/l
|422
|0.11
|1.2821
|1.2821
|1.2851
|-16.50
|798.06
|3336
|2006.08.30 01:00
|buy
|423
|0.11
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|3337
|2006.08.30 01:10
|modify
|423
|0.11
|1.2846
|1.2832
|1.2861
|3338
|2006.08.30 01:32
|s/l
|423
|0.11
|1.2832
|1.2832
|1.2861
|-15.40
|782.66
|3339
|2006.08.30 11:00
|buy
|424
|0.10
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|3340
|2006.08.30 11:05
|modify
|424
|0.10
|1.2835
|1.2821
|1.2850
|3341
|2006.08.30 11:06
|modify
|424
|0.10
|1.2835
|1.2822
|1.2850
|3342
|2006.08.30 11:06
|modify
|424
|0.10
|1.2835
|1.2823
|1.2850
|3343
|2006.08.30 11:14
|s/l
|424
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2850
|-12.00
|770.66
|3344
|2006.08.30 12:00
|sell
|425
|0.10
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|3345
|2006.08.30 12:39
|modify
|425
|0.10
|1.2824
|1.2838
|1.2809
|3346
|2006.08.30 12:39
|modify
|425
|0.10
|1.2824
|1.2837
|1.2809
|3347
|2006.08.30 12:39
|modify
|425
|0.10
|1.2824
|1.2836
|1.2809
|3348
|2006.08.30 12:39
|modify
|425
|0.10
|1.2824
|1.2835
|1.2809
|3349
|2006.08.30 12:42
|modify
|425
|0.10
|1.2824
|1.2834
|1.2809
|3350
|2006.08.30 12:42
|modify
|425
|0.10
|1.2824
|1.2833
|1.2809
|3351
|2006.08.30 13:29
|s/l
|425
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2809
|-9.00
|761.66
|3352
|2006.08.30 15:00
|buy
|426
|0.10
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|3353
|2006.08.30 15:02
|modify
|426
|0.10
|1.2833
|1.2821
|1.2848
|3354
|2006.08.30 15:30
|modify
|426
|0.10
|1.2833
|1.2825
|1.2848
|3355
|2006.08.30 16:06
|s/l
|426
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2848
|-8.00
|753.66
|3356
|2006.08.30 22:00
|sell
|427
|0.10
|1.2831
|1.2846
|1.2816
|3357
|2006.08.30 22:14
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2845
|1.2816
|3358
|2006.08.30 22:16
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2843
|1.2816
|3359
|2006.08.30 23:50
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2842
|1.2816
|3360
|2006.08.31 00:01
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2841
|1.2816
|3361
|2006.08.31 00:01
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2840
|1.2816
|3362
|2006.08.31 00:32
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2837
|1.2816
|3363
|2006.08.31 00:48
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2836
|1.2816
|3364
|2006.08.31 01:00
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2835
|1.2816
|3365
|2006.08.31 01:09
|modify
|427
|0.10
|1.2831
|1.2834
|1.2816
|3366
|2006.08.31 01:38
|s/l
|427
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2816
|-1.47
|752.19
|3367
|2006.08.31 03:00
|buy
|428
|0.10
|1.2842
|1.2827
|1.2857
|3368
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2828
|1.2857
|3369
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2829
|1.2857
|3370
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2830
|1.2857
|3371
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2831
|1.2857
|3372
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2832
|1.2857
|3373
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2833
|1.2857
|3374
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2834
|1.2857
|3375
|2006.08.31 03:21
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2836
|1.2857
|3376
|2006.08.31 03:22
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2837
|1.2857
|3377
|2006.08.31 03:22
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2838
|1.2857
|3378
|2006.08.31 03:22
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2839
|1.2857
|3379
|2006.08.31 03:24
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2840
|1.2857
|3380
|2006.08.31 03:24
|modify
|428
|0.10
|1.2842
|1.2841
|1.2857
|3381
|2006.08.31 03:24
|t/p
|428
|0.10
|1.2857
|1.2841
|1.2857
|15.00
|767.19
|3382
|2006.08.31 11:00
|sell
|429
|0.10
|1.2800
|1.2815
|1.2785
|3383
|2006.08.31 11:06
|s/l
|429
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2785
|-15.00
|752.19
|3384
|2006.08.31 23:00
|sell
|430
|0.10
|1.2803
|1.2818
|1.2788
|3385
|2006.08.31 23:16
|modify
|430
|0.10
|1.2803
|1.2817
|1.2788
|3386
|2006.08.31 23:21
|modify
|430
|0.10
|1.2803
|1.2816
|1.2788
|3387
|2006.08.31 23:23
|modify
|430
|0.10
|1.2803
|1.2815
|1.2788
|3388
|2006.08.31 23:23
|modify
|430
|0.10
|1.2803
|1.2814
|1.2788
|3389
|2006.08.31 23:24
|modify
|430
|0.10
|1.2803
|1.2813
|1.2788
|3390
|2006.09.01 00:02
|s/l
|430
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2788
|-9.49
|742.70
|3391
|2006.09.01 02:00
|buy
|431
|0.10
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|3392
|2006.09.01 02:02
|modify
|431
|0.10
|1.2818
|1.2804
|1.2833
|3393
|2006.09.01 02:04
|modify
|431
|0.10
|1.2818
|1.2806
|1.2833
|3394
|2006.09.01 02:44
|s/l
|431
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2833
|-12.00
|730.70
|3395
|2006.09.01 04:00
|sell
|432
|0.10
|1.2805
|1.2820
|1.2790
|3396
|2006.09.01 04:21
|s/l
|432
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2790
|-15.00
|715.70
|3397
|2006.09.01 05:00
|buy
|433
|0.10
|1.2826
|1.2811
|1.2841
|3398
|2006.09.01 06:12
|s/l
|433
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2841
|-15.00
|700.70
|3399
|2006.09.01 09:00
|sell
|434
|0.09
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|3400
|2006.09.01 09:00
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|3401
|2006.09.01 09:00
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2791
|1.2765
|3402
|2006.09.01 09:05
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2790
|1.2765
|3403
|2006.09.01 09:05
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2789
|1.2765
|3404
|2006.09.01 09:06
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2788
|1.2765
|3405
|2006.09.01 09:06
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2787
|1.2765
|3406
|2006.09.01 09:06
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2786
|1.2765
|3407
|2006.09.01 09:06
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2785
|1.2765
|3408
|2006.09.01 09:06
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2784
|1.2765
|3409
|2006.09.01 09:06
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2783
|1.2765
|3410
|2006.09.01 09:08
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2782
|1.2765
|3411
|2006.09.01 09:08
|modify
|434
|0.09
|1.2780
|1.2781
|1.2765
|3412
|2006.09.01 09:08
|t/p
|434
|0.09
|1.2765
|1.2781
|1.2765
|13.50
|714.20
|3413
|2006.09.01 12:00
|buy
|435
|0.10
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|3414
|2006.09.01 12:00
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2821
|1.2850
|3415
|2006.09.01 12:00
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2822
|1.2850
|3416
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2823
|1.2850
|3417
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2824
|1.2850
|3418
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2825
|1.2850
|3419
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2827
|1.2850
|3420
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2828
|1.2850
|3421
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2829
|1.2850
|3422
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2830
|1.2850
|3423
|2006.09.01 12:01
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2831
|1.2850
|3424
|2006.09.01 12:03
|modify
|435
|0.10
|1.2835
|1.2832
|1.2850
|3425
|2006.09.01 12:03
|t/p
|435
|0.10
|1.2850
|1.2832
|1.2850
|15.00
|729.20
|3426
|2006.09.04 03:00
|sell
|436
|0.10
|1.2853
|1.2868
|1.2838
|3427
|2006.09.04 03:14
|modify
|436
|0.10
|1.2853
|1.2867
|1.2838
|3428
|2006.09.04 04:00
|modify
|436
|0.10
|1.2853
|1.2866
|1.2838
|3429
|2006.09.04 04:00
|modify
|436
|0.10
|1.2853
|1.2865
|1.2838
|3430
|2006.09.04 04:14
|s/l
|436
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2838
|-12.00
|717.20
|3431
|2006.09.04 07:00
|buy
|437
|0.10
|1.2867
|1.2852
|1.2882
|3432
|2006.09.04 07:07
|modify
|437
|0.10
|1.2867
|1.2853
|1.2882
|3433
|2006.09.04 07:07
|modify
|437
|0.10
|1.2867
|1.2854
|1.2882
|3434
|2006.09.04 08:13
|s/l
|437
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2882
|-13.00
|704.20
|3435
|2006.09.04 19:00
|sell
|438
|0.09
|1.2858
|1.2873
|1.2843
|3436
|2006.09.04 19:00
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2872
|1.2843
|3437
|2006.09.04 19:00
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2871
|1.2843
|3438
|2006.09.04 20:10
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2870
|1.2843
|3439
|2006.09.04 20:10
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2869
|1.2843
|3440
|2006.09.04 20:10
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2868
|1.2843
|3441
|2006.09.04 20:10
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2867
|1.2843
|3442
|2006.09.04 20:11
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2866
|1.2843
|3443
|2006.09.04 20:11
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2865
|1.2843
|3444
|2006.09.04 20:12
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2864
|1.2843
|3445
|2006.09.04 20:12
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2863
|1.2843
|3446
|2006.09.04 20:15
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2862
|1.2843
|3447
|2006.09.04 20:17
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2861
|1.2843
|3448
|2006.09.04 20:17
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2860
|1.2843
|3449
|2006.09.04 20:30
|modify
|438
|0.09
|1.2858
|1.2859
|1.2843
|3450
|2006.09.04 20:31
|t/p
|438
|0.09
|1.2843
|1.2859
|1.2843
|13.50
|717.70
|3451
|2006.09.05 07:00
|sell
|439
|0.10
|1.2830
|1.2845
|1.2815
|3452
|2006.09.05 07:10
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2844
|1.2815
|3453
|2006.09.05 07:11
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2843
|1.2815
|3454
|2006.09.05 07:11
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2841
|1.2815
|3455
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2840
|1.2815
|3456
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2839
|1.2815
|3457
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2838
|1.2815
|3458
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2837
|1.2815
|3459
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2836
|1.2815
|3460
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2835
|1.2815
|3461
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2834
|1.2815
|3462
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2833
|1.2815
|3463
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2832
|1.2815
|3464
|2006.09.05 07:42
|modify
|439
|0.10
|1.2830
|1.2831
|1.2815
|3465
|2006.09.05 07:59
|t/p
|439
|0.10
|1.2815
|1.2831
|1.2815
|15.00
|732.70
|3466
|2006.09.05 21:00
|sell
|440
|0.10
|1.2815
|1.2830
|1.2800
|3467
|2006.09.05 21:30
|modify
|440
|0.10
|1.2815
|1.2829
|1.2800
|3468
|2006.09.05 21:30
|modify
|440
|0.10
|1.2815
|1.2828
|1.2800
|3469
|2006.09.05 21:34
|modify
|440
|0.10
|1.2815
|1.2826
|1.2800
|3470
|2006.09.05 21:42
|modify
|440
|0.10
|1.2815
|1.2825
|1.2800
|3471
|2006.09.05 22:04
|s/l
|440
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2800
|-10.00
|722.70
|3472
|2006.09.05 23:00
|buy
|441
|0.10
|1.2819
|1.2804
|1.2834
|3473
|2006.09.05 23:07
|modify
|441
|0.10
|1.2819
|1.2805
|1.2834
|3474
|2006.09.05 23:10
|modify
|441
|0.10
|1.2819
|1.2807
|1.2834
|3475
|2006.09.05 23:44
|modify
|441
|0.10
|1.2819
|1.2808
|1.2834
|3476
|2006.09.06 00:26
|modify
|441
|0.10
|1.2819
|1.2809
|1.2834
|3477
|2006.09.06 00:27
|s/l
|441
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2834
|-10.62
|712.08
|3478
|2006.09.06 02:00
|sell
|442
|0.09
|1.2813
|1.2828
|1.2798
|3479
|2006.09.06 03:12
|s/l
|442
|0.09
|1.2828
|1.2828
|1.2798
|-13.50
|698.58
|3480
|2006.09.06 04:00
|buy
|443
|0.09
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|3481
|2006.09.06 04:00
|modify
|443
|0.09
|1.2833
|1.2819
|1.2848
|3482
|2006.09.06 04:34
|s/l
|443
|0.09
|1.2819
|1.2819
|1.2848
|-12.60
|685.98
|3483
|2006.09.06 08:00
|sell
|444
|0.09
|1.2797
|1.2812
|1.2782
|3484
|2006.09.06 08:02
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2811
|1.2782
|3485
|2006.09.06 08:02
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2810
|1.2782
|3486
|2006.09.06 08:02
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2809
|1.2782
|3487
|2006.09.06 08:03
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2808
|1.2782
|3488
|2006.09.06 08:03
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2807
|1.2782
|3489
|2006.09.06 08:03
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2805
|1.2782
|3490
|2006.09.06 08:03
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2803
|1.2782
|3491
|2006.09.06 08:30
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2802
|1.2782
|3492
|2006.09.06 08:30
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2799
|1.2782
|3493
|2006.09.06 08:30
|modify
|444
|0.09
|1.2797
|1.2798
|1.2782
|3494
|2006.09.06 08:31
|t/p
|444
|0.09
|1.2782
|1.2798
|1.2782
|13.50
|699.48
|3495
|2006.09.06 15:00
|buy
|445
|0.09
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|3496
|2006.09.06 16:59
|s/l
|445
|0.09
|1.2803
|1.2803
|1.2833
|-13.50
|685.98
|3497
|2006.09.07 03:00
|sell
|446
|0.09
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|3498
|2006.09.07 03:09
|s/l
|446
|0.09
|1.2831
|1.2831
|1.2801
|-13.50
|672.48
|3499
|2006.09.07 14:00
|sell
|447
|0.09
|1.2747
|1.2762
|1.2732
|3500
|2006.09.07 14:02
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2761
|1.2732
|3501
|2006.09.07 14:04
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2760
|1.2732
|3502
|2006.09.07 14:06
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2759
|1.2732
|3503
|2006.09.07 14:06
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2758
|1.2732
|3504
|2006.09.07 14:14
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2757
|1.2732
|3505
|2006.09.07 14:14
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2756
|1.2732
|3506
|2006.09.07 14:16
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2755
|1.2732
|3507
|2006.09.07 14:33
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2753
|1.2732
|3508
|2006.09.07 14:40
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2752
|1.2732
|3509
|2006.09.07 14:46
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2751
|1.2732
|3510
|2006.09.07 14:46
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2750
|1.2732
|3511
|2006.09.07 14:46
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2749
|1.2732
|3512
|2006.09.07 14:46
|modify
|447
|0.09
|1.2747
|1.2748
|1.2732
|3513
|2006.09.07 14:46
|t/p
|447
|0.09
|1.2732
|1.2748
|1.2732
|13.50
|685.98
|3514
|2006.09.11 00:00
|buy
|448
|0.09
|1.2677
|1.2662
|1.2692
|3515
|2006.09.11 00:10
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2663
|1.2692
|3516
|2006.09.11 00:12
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2665
|1.2692
|3517
|2006.09.11 00:56
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2667
|1.2692
|3518
|2006.09.11 00:56
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2668
|1.2692
|3519
|2006.09.11 00:57
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2669
|1.2692
|3520
|2006.09.11 00:57
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2670
|1.2692
|3521
|2006.09.11 00:57
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2671
|1.2692
|3522
|2006.09.11 00:57
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2672
|1.2692
|3523
|2006.09.11 00:58
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2673
|1.2692
|3524
|2006.09.11 01:03
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2674
|1.2692
|3525
|2006.09.11 01:06
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2675
|1.2692
|3526
|2006.09.11 01:12
|modify
|448
|0.09
|1.2677
|1.2676
|1.2692
|3527
|2006.09.11 01:37
|t/p
|448
|0.09
|1.2692
|1.2676
|1.2692
|13.50
|699.48
|3528
|2006.09.11 11:00
|sell
|449
|0.09
|1.2691
|1.2706
|1.2676
|3529
|2006.09.11 11:03
|modify
|449
|0.09
|1.2691
|1.2705
|1.2676
|3530
|2006.09.11 11:03
|modify
|449
|0.09
|1.2691
|1.2704
|1.2676
|3531
|2006.09.11 11:04
|modify
|449
|0.09
|1.2691
|1.2703
|1.2676
|3532
|2006.09.11 11:09
|modify
|449
|0.09
|1.2691
|1.2702
|1.2676
|3533
|2006.09.11 11:18
|s/l
|449
|0.09
|1.2702
|1.2702
|1.2676
|-9.90
|689.58
|3534
|2006.09.12 09:00
|buy
|450
|0.09
|1.2726
|1.2711
|1.2741
|3535
|2006.09.12 09:00
|modify
|450
|0.09
|1.2726
|1.2713
|1.2741
|3536
|2006.09.12 09:01
|modify
|450
|0.09
|1.2726
|1.2714
|1.2741
|3537
|2006.09.12 09:02
|modify
|450
|0.09
|1.2726
|1.2716
|1.2741
|3538
|2006.09.12 09:10
|s/l
|450
|0.09
|1.2716
|1.2716
|1.2741
|-9.00
|680.58
|3539
|2006.09.12 10:00
|sell
|451
|0.09
|1.2699
|1.2714
|1.2684
|3540
|2006.09.12 10:08
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2711
|1.2684
|3541
|2006.09.12 10:09
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2710
|1.2684
|3542
|2006.09.12 10:10
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2709
|1.2684
|3543
|2006.09.12 10:11
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2708
|1.2684
|3544
|2006.09.12 10:12
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2707
|1.2684
|3545
|2006.09.12 10:12
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2706
|1.2684
|3546
|2006.09.12 10:12
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2704
|1.2684
|3547
|2006.09.12 10:13
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2703
|1.2684
|3548
|2006.09.12 10:13
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2702
|1.2684
|3549
|2006.09.12 10:13
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2701
|1.2684
|3550
|2006.09.12 10:13
|modify
|451
|0.09
|1.2699
|1.2700
|1.2684
|3551
|2006.09.12 10:13
|t/p
|451
|0.09
|1.2684
|1.2700
|1.2684
|13.50
|694.08
|3552
|2006.09.13 07:00
|sell
|452
|0.09
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|3553
|2006.09.13 07:09
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2698
|1.2670
|3554
|2006.09.13 07:10
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2697
|1.2670
|3555
|2006.09.13 07:21
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2696
|1.2670
|3556
|2006.09.13 07:21
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2695
|1.2670
|3557
|2006.09.13 07:22
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2694
|1.2670
|3558
|2006.09.13 08:07
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2693
|1.2670
|3559
|2006.09.13 08:07
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2692
|1.2670
|3560
|2006.09.13 08:07
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2691
|1.2670
|3561
|2006.09.13 08:08
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2690
|1.2670
|3562
|2006.09.13 08:08
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2687
|1.2670
|3563
|2006.09.13 08:08
|modify
|452
|0.09
|1.2685
|1.2686
|1.2670
|3564
|2006.09.13 08:40
|s/l
|452
|0.09
|1.2686
|1.2686
|1.2670
|-0.90
|693.18
|3565
|2006.09.13 12:00
|buy
|453
|0.09
|1.2712
|1.2697
|1.2727
|3566
|2006.09.13 12:00
|modify
|453
|0.09
|1.2712
|1.2698
|1.2727
|3567
|2006.09.13 12:00
|modify
|453
|0.09
|1.2712
|1.2700
|1.2727
|3568
|2006.09.13 12:01
|modify
|453
|0.09
|1.2712
|1.2701
|1.2727
|3569
|2006.09.13 12:01
|modify
|453
|0.09
|1.2712
|1.2702
|1.2727
|3570
|2006.09.13 12:01
|modify
|453
|0.09
|1.2712
|1.2703
|1.2727
|3571
|2006.09.13 12:01
|modify
|453
|0.09
|1.2712
|1.2704
|1.2727
|3572
|2006.09.13 12:06
|s/l
|453
|0.09
|1.2704
|1.2704
|1.2727
|-7.20
|685.98
|3573
|2006.09.13 23:00
|buy
|454
|0.09
|1.2700
|1.2685
|1.2715
|3574
|2006.09.13 23:02
|modify
|454
|0.09
|1.2700
|1.2687
|1.2715
|3575
|2006.09.13 23:57
|s/l
|454
|0.09
|1.2687
|1.2687
|1.2715
|-11.70
|674.28
|3576
|2006.09.14 01:00
|sell
|455
|0.09
|1.2688
|1.2703
|1.2673
|3577
|2006.09.14 01:18
|modify
|455
|0.09
|1.2688
|1.2702
|1.2673
|3578
|2006.09.14 01:20
|modify
|455
|0.09
|1.2688
|1.2701
|1.2673
|3579
|2006.09.14 02:06
|modify
|455
|0.09
|1.2688
|1.2700
|1.2673
|3580
|2006.09.14 02:09
|modify
|455
|0.09
|1.2688
|1.2699
|1.2673
|3581
|2006.09.14 02:11
|modify
|455
|0.09
|1.2688
|1.2698
|1.2673
|3582
|2006.09.14 02:33
|s/l
|455
|0.09
|1.2698
|1.2698
|1.2673
|-9.00
|665.28
|3583
|2006.09.14 07:00
|buy
|456
|0.09
|1.2718
|1.2703
|1.2733
|3584
|2006.09.14 07:01
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2705
|1.2733
|3585
|2006.09.14 07:02
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2706
|1.2733
|3586
|2006.09.14 07:03
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2707
|1.2733
|3587
|2006.09.14 07:03
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2708
|1.2733
|3588
|2006.09.14 07:07
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2709
|1.2733
|3589
|2006.09.14 07:09
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2710
|1.2733
|3590
|2006.09.14 07:09
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2711
|1.2733
|3591
|2006.09.14 07:16
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2712
|1.2733
|3592
|2006.09.14 07:17
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2713
|1.2733
|3593
|2006.09.14 07:17
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2714
|1.2733
|3594
|2006.09.14 07:23
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2715
|1.2733
|3595
|2006.09.14 07:31
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2716
|1.2733
|3596
|2006.09.14 07:32
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2717
|1.2733
|3597
|2006.09.14 07:34
|modify
|456
|0.09
|1.2718
|1.2718
|1.2733
|3598
|2006.09.14 07:35
|t/p
|456
|0.09
|1.2733
|1.2718
|1.2733
|13.50
|678.78
|3599
|2006.09.15 01:00
|buy
|457
|0.09
|1.2734
|1.2719
|1.2749
|3600
|2006.09.15 01:50
|modify
|457
|0.09
|1.2734
|1.2720
|1.2749
|3601
|2006.09.15 01:50
|modify
|457
|0.09
|1.2734
|1.2721
|1.2749
|3602
|2006.09.15 01:50
|modify
|457
|0.09
|1.2734
|1.2722
|1.2749
|3603
|2006.09.15 01:56
|modify
|457
|0.09
|1.2734
|1.2725
|1.2749
|3604
|2006.09.15 02:25
|s/l
|457
|0.09
|1.2725
|1.2725
|1.2749
|-8.10
|670.68
|3605
|2006.09.15 04:00
|sell
|458
|0.09
|1.2709
|1.2724
|1.2694
|3606
|2006.09.15 04:03
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2723
|1.2694
|3607
|2006.09.15 04:08
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2721
|1.2694
|3608
|2006.09.15 04:28
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2720
|1.2694
|3609
|2006.09.15 04:48
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2719
|1.2694
|3610
|2006.09.15 05:38
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2718
|1.2694
|3611
|2006.09.15 05:41
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2717
|1.2694
|3612
|2006.09.15 05:43
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2716
|1.2694
|3613
|2006.09.15 05:45
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2715
|1.2694
|3614
|2006.09.15 05:45
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2714
|1.2694
|3615
|2006.09.15 05:46
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2713
|1.2694
|3616
|2006.09.15 05:46
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2712
|1.2694
|3617
|2006.09.15 05:54
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2711
|1.2694
|3618
|2006.09.15 05:54
|modify
|458
|0.09
|1.2709
|1.2710
|1.2694
|3619
|2006.09.15 05:54
|t/p
|458
|0.09
|1.2694
|1.2710
|1.2694
|13.50
|684.18
|3620
|2006.09.18 00:00
|buy
|459
|0.09
|1.2656
|1.2641
|1.2671
|3621
|2006.09.18 00:00
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2642
|1.2671
|3622
|2006.09.18 00:00
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2643
|1.2671
|3623
|2006.09.18 00:00
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2644
|1.2671
|3624
|2006.09.18 00:00
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2645
|1.2671
|3625
|2006.09.18 00:00
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2646
|1.2671
|3626
|2006.09.18 00:01
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2647
|1.2671
|3627
|2006.09.18 00:02
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2648
|1.2671
|3628
|2006.09.18 00:02
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2649
|1.2671
|3629
|2006.09.18 00:38
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2650
|1.2671
|3630
|2006.09.18 00:55
|modify
|459
|0.09
|1.2656
|1.2652
|1.2671
|3631
|2006.09.18 00:57
|s/l
|459
|0.09
|1.2652
|1.2652
|1.2671
|-3.60
|680.58
|3632
|2006.09.18 10:00
|buy
|460
|0.09
|1.2678
|1.2663
|1.2693
|3633
|2006.09.18 10:02
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2664
|1.2693
|3634
|2006.09.18 10:02
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2665
|1.2693
|3635
|2006.09.18 10:09
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2666
|1.2693
|3636
|2006.09.18 10:09
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2667
|1.2693
|3637
|2006.09.18 10:09
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2668
|1.2693
|3638
|2006.09.18 10:09
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2669
|1.2693
|3639
|2006.09.18 10:10
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2670
|1.2693
|3640
|2006.09.18 10:28
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2671
|1.2693
|3641
|2006.09.18 10:29
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2672
|1.2693
|3642
|2006.09.18 10:51
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2673
|1.2693
|3643
|2006.09.18 10:52
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2674
|1.2693
|3644
|2006.09.18 10:52
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2675
|1.2693
|3645
|2006.09.18 10:54
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2676
|1.2693
|3646
|2006.09.18 10:56
|modify
|460
|0.09
|1.2678
|1.2677
|1.2693
|3647
|2006.09.18 10:56
|t/p
|460
|0.09
|1.2693
|1.2677
|1.2693
|13.50
|694.08
|3648
|2006.09.19 03:00
|sell
|461
|0.09
|1.2708
|1.2723
|1.2693
|3649
|2006.09.19 03:01
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2722
|1.2693
|3650
|2006.09.19 03:01
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2721
|1.2693
|3651
|2006.09.19 03:02
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2720
|1.2693
|3652
|2006.09.19 03:09
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2719
|1.2693
|3653
|2006.09.19 03:10
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2718
|1.2693
|3654
|2006.09.19 03:10
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2717
|1.2693
|3655
|2006.09.19 03:11
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2716
|1.2693
|3656
|2006.09.19 03:11
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2715
|1.2693
|3657
|2006.09.19 03:11
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2714
|1.2693
|3658
|2006.09.19 03:21
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2713
|1.2693
|3659
|2006.09.19 03:21
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2712
|1.2693
|3660
|2006.09.19 03:21
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2711
|1.2693
|3661
|2006.09.19 03:21
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2710
|1.2693
|3662
|2006.09.19 03:23
|modify
|461
|0.09
|1.2708
|1.2709
|1.2693
|3663
|2006.09.19 03:23
|t/p
|461
|0.09
|1.2693
|1.2709
|1.2693
|13.50
|707.58
|3664
|2006.09.19 10:00
|buy
|462
|0.09
|1.2711
|1.2696
|1.2726
|3665
|2006.09.19 10:00
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2697
|1.2726
|3666
|2006.09.19 10:03
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2698
|1.2726
|3667
|2006.09.19 10:03
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2699
|1.2726
|3668
|2006.09.19 10:03
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2700
|1.2726
|3669
|2006.09.19 10:03
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2701
|1.2726
|3670
|2006.09.19 10:03
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2702
|1.2726
|3671
|2006.09.19 10:03
|modify
|462
|0.09
|1.2711
|1.2703
|1.2726
|3672
|2006.09.19 10:17
|s/l
|462
|0.09
|1.2703
|1.2703
|1.2726
|-7.20
|700.38
|3673
|2006.09.19 13:00
|sell
|463
|0.09
|1.2665
|1.2680
|1.2650
|3674
|2006.09.19 13:09
|modify
|463
|0.09
|1.2665
|1.2679
|1.2650
|3675
|2006.09.19 13:12
|modify
|463
|0.09
|1.2665
|1.2678
|1.2650
|3676
|2006.09.19 13:32
|s/l
|463
|0.09
|1.2678
|1.2678
|1.2650
|-11.70
|688.68
|3677
|2006.09.20 02:00
|sell
|464
|0.09
|1.2678
|1.2693
|1.2663
|3678
|2006.09.20 02:00
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2692
|1.2663
|3679
|2006.09.20 02:00
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2691
|1.2663
|3680
|2006.09.20 02:01
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2690
|1.2663
|3681
|2006.09.20 02:07
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2689
|1.2663
|3682
|2006.09.20 02:08
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2688
|1.2663
|3683
|2006.09.20 02:08
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2687
|1.2663
|3684
|2006.09.20 02:09
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2685
|1.2663
|3685
|2006.09.20 02:12
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2683
|1.2663
|3686
|2006.09.20 02:18
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2681
|1.2663
|3687
|2006.09.20 02:25
|modify
|464
|0.09
|1.2678
|1.2680
|1.2663
|3688
|2006.09.20 02:28
|s/l
|464
|0.09
|1.2680
|1.2680
|1.2663
|-1.80
|686.88
|3689
|2006.09.20 06:00
|buy
|465
|0.09
|1.2682
|1.2667
|1.2697
|3690
|2006.09.20 07:19
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2668
|1.2697
|3691
|2006.09.20 07:36
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2669
|1.2697
|3692
|2006.09.20 09:01
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2670
|1.2697
|3693
|2006.09.20 09:01
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2671
|1.2697
|3694
|2006.09.20 09:02
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2672
|1.2697
|3695
|2006.09.20 09:02
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2673
|1.2697
|3696
|2006.09.20 09:03
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2674
|1.2697
|3697
|2006.09.20 09:42
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2676
|1.2697
|3698
|2006.09.20 10:01
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2677
|1.2697
|3699
|2006.09.20 10:01
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2678
|1.2697
|3700
|2006.09.20 10:01
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2679
|1.2697
|3701
|2006.09.20 10:01
|modify
|465
|0.09
|1.2682
|1.2680
|1.2697
|3702
|2006.09.20 10:02
|t/p
|465
|0.09
|1.2697
|1.2680
|1.2697
|13.50
|700.38
|3703
|2006.09.20 16:00
|sell
|466
|0.09
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|3704
|2006.09.20 16:03
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2701
|1.2672
|3705
|2006.09.20 16:03
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2700
|1.2672
|3706
|2006.09.20 16:03
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2699
|1.2672
|3707
|2006.09.20 16:03
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2698
|1.2672
|3708
|2006.09.20 16:03
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2697
|1.2672
|3709
|2006.09.20 16:03
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2696
|1.2672
|3710
|2006.09.20 16:04
|modify
|466
|0.09
|1.2687
|1.2695
|1.2672
|3711
|2006.09.20 16:30
|s/l
|466
|0.09
|1.2695
|1.2695
|1.2672
|-7.20
|693.18
|3712
|2006.09.20 21:00
|buy
|467
|0.09
|1.2718
|1.2703
|1.2733
|3713
|2006.09.20 21:04
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2704
|1.2733
|3714
|2006.09.20 21:04
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2705
|1.2733
|3715
|2006.09.20 21:06
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2706
|1.2733
|3716
|2006.09.20 21:20
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2707
|1.2733
|3717
|2006.09.20 21:20
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2708
|1.2733
|3718
|2006.09.20 21:20
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2709
|1.2733
|3719
|2006.09.20 21:20
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2710
|1.2733
|3720
|2006.09.20 21:47
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2711
|1.2733
|3721
|2006.09.20 21:52
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2713
|1.2733
|3722
|2006.09.20 21:54
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2714
|1.2733
|3723
|2006.09.20 22:01
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2715
|1.2733
|3724
|2006.09.20 22:01
|modify
|467
|0.09
|1.2718
|1.2716
|1.2733
|3725
|2006.09.20 22:25
|s/l
|467
|0.09
|1.2716
|1.2716
|1.2733
|-1.80
|691.38
|3726
|2006.09.21 11:00
|sell
|468
|0.09
|1.2721
|1.2736
|1.2706
|3727
|2006.09.21 11:40
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2735
|1.2706
|3728
|2006.09.21 11:41
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2734
|1.2706
|3729
|2006.09.21 11:41
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2733
|1.2706
|3730
|2006.09.21 11:41
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2732
|1.2706
|3731
|2006.09.21 11:44
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2731
|1.2706
|3732
|2006.09.21 11:46
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2730
|1.2706
|3733
|2006.09.21 11:51
|modify
|468
|0.09
|1.2721
|1.2729
|1.2706
|3734
|2006.09.21 11:53
|s/l
|468
|0.09
|1.2729
|1.2729
|1.2706
|-7.20
|684.18
|3735
|2006.09.21 13:00
|buy
|469
|0.09
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|3736
|2006.09.21 13:00
|modify
|469
|0.09
|1.2779
|1.2767
|1.2794
|3737
|2006.09.21 13:28
|s/l
|469
|0.09
|1.2767
|1.2767
|1.2794
|-10.80
|673.38
|3738
|2006.09.22 11:00
|sell
|470
|0.09
|1.2801
|1.2816
|1.2786
|3739
|2006.09.22 11:05
|s/l
|470
|0.09
|1.2816
|1.2816
|1.2786
|-13.50
|659.88
|3740
|2006.09.25 05:00
|sell
|471
|0.09
|1.2787
|1.2802
|1.2772
|3741
|2006.09.25 05:00
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2800
|1.2772
|3742
|2006.09.25 05:00
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2799
|1.2772
|3743
|2006.09.25 05:00
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2798
|1.2772
|3744
|2006.09.25 05:00
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2797
|1.2772
|3745
|2006.09.25 05:00
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2795
|1.2772
|3746
|2006.09.25 05:00
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2793
|1.2772
|3747
|2006.09.25 05:01
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2791
|1.2772
|3748
|2006.09.25 05:01
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2790
|1.2772
|3749
|2006.09.25 05:01
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2789
|1.2772
|3750
|2006.09.25 05:01
|modify
|471
|0.09
|1.2787
|1.2788
|1.2772
|3751
|2006.09.25 05:01
|t/p
|471
|0.09
|1.2772
|1.2788
|1.2772
|13.50
|673.38
|3752
|2006.09.25 21:00
|buy
|472
|0.09
|1.2759
|1.2744
|1.2774
|3753
|2006.09.25 21:04
|modify
|472
|0.09
|1.2759
|1.2747
|1.2774
|3754
|2006.09.25 21:04
|modify
|472
|0.09
|1.2759
|1.2748
|1.2774
|3755
|2006.09.25 21:51
|s/l
|472
|0.09
|1.2748
|1.2748
|1.2774
|-9.90
|663.48
|3756
|2006.09.25 23:00
|sell
|473
|0.09
|1.2749
|1.2764
|1.2734
|3757
|2006.09.25 23:17
|modify
|473
|0.09
|1.2749
|1.2763
|1.2734
|3758
|2006.09.26 01:58
|s/l
|473
|0.09
|1.2763
|1.2763
|1.2734
|-12.14
|651.34
|3759
|2006.09.26 02:00
|buy
|474
|0.09
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|3760
|2006.09.26 02:10
|s/l
|474
|0.09
|1.2748
|1.2748
|1.2778
|-13.50
|637.84
|3761
|2006.09.26 04:00
|sell
|475
|0.09
|1.2741
|1.2756
|1.2726
|3762
|2006.09.26 04:00
|s/l
|475
|0.09
|1.2756
|1.2756
|1.2726
|-13.50
|624.34
|3763
|2006.09.26 18:00
|sell
|476
|0.08
|1.2683
|1.2698
|1.2668
|3764
|2006.09.26 19:20
|s/l
|476
|0.08
|1.2698
|1.2698
|1.2668
|-12.00
|612.34
|3765
|2006.09.26 20:00
|buy
|477
|0.08
|1.2698
|1.2683
|1.2713
|3766
|2006.09.26 20:01
|modify
|477
|0.08
|1.2698
|1.2685
|1.2713
|3767
|2006.09.26 20:03
|modify
|477
|0.08
|1.2698
|1.2687
|1.2713
|3768
|2006.09.26 22:02
|modify
|477
|0.08
|1.2698
|1.2688
|1.2713
|3769
|2006.09.27 01:33
|s/l
|477
|0.08
|1.2688
|1.2688
|1.2713
|-8.50
|603.84
|3770
|2006.09.27 02:00
|sell
|478
|0.08
|1.2689
|1.2704
|1.2674
|3771
|2006.09.27 02:00
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2702
|1.2674
|3772
|2006.09.27 02:03
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2701
|1.2674
|3773
|2006.09.27 02:03
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2700
|1.2674
|3774
|2006.09.27 02:07
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2699
|1.2674
|3775
|2006.09.27 02:07
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2698
|1.2674
|3776
|2006.09.27 02:08
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2697
|1.2674
|3777
|2006.09.27 02:08
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2696
|1.2674
|3778
|2006.09.27 02:08
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2695
|1.2674
|3779
|2006.09.27 02:10
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2694
|1.2674
|3780
|2006.09.27 02:10
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2693
|1.2674
|3781
|2006.09.27 02:10
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2692
|1.2674
|3782
|2006.09.27 02:10
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2691
|1.2674
|3783
|2006.09.27 02:10
|modify
|478
|0.08
|1.2689
|1.2690
|1.2674
|3784
|2006.09.27 02:23
|t/p
|478
|0.08
|1.2674
|1.2690
|1.2674
|12.00
|615.84
|3785
|2006.09.27 05:00
|buy
|479
|0.08
|1.2697
|1.2682
|1.2712
|3786
|2006.09.27 05:19
|modify
|479
|0.08
|1.2697
|1.2683
|1.2712
|3787
|2006.09.27 05:20
|modify
|479
|0.08
|1.2697
|1.2684
|1.2712
|3788
|2006.09.27 05:20
|modify
|479
|0.08
|1.2697
|1.2685
|1.2712
|3789
|2006.09.27 05:20
|modify
|479
|0.08
|1.2697
|1.2686
|1.2712
|3790
|2006.09.27 06:16
|s/l
|479
|0.08
|1.2686
|1.2686
|1.2712
|-8.80
|607.04
|3791
|2006.09.27 20:00
|buy
|480
|0.08
|1.2719
|1.2704
|1.2734
|3792
|2006.09.27 20:02
|modify
|480
|0.08
|1.2719
|1.2706
|1.2734
|3793
|2006.09.27 20:02
|s/l
|480
|0.08
|1.2706
|1.2706
|1.2734
|-10.40
|596.64
|3794
|2006.09.28 15:00
|buy
|481
|0.08
|1.2714
|1.2699
|1.2729
|3795
|2006.09.28 15:02
|modify
|481
|0.08
|1.2714
|1.2702
|1.2729
|3796
|2006.09.28 15:40
|s/l
|481
|0.08
|1.2702
|1.2702
|1.2729
|-9.60
|587.04
|3797
|2006.09.28 18:00
|sell
|482
|0.08
|1.2695
|1.2710
|1.2680
|3798
|2006.09.28 18:24
|s/l
|482
|0.08
|1.2710
|1.2710
|1.2680
|-12.00
|575.04
|3799
|2006.09.28 20:00
|buy
|483
|0.08
|1.2712
|1.2697
|1.2727
|3800
|2006.09.28 20:30
|modify
|483
|0.08
|1.2712
|1.2698
|1.2727
|3801
|2006.09.28 21:35
|s/l
|483
|0.08
|1.2698
|1.2698
|1.2727
|-11.20
|563.84
|3802
|2006.09.28 22:00
|sell
|484
|0.08
|1.2698
|1.2713
|1.2683
|3803
|2006.09.28 22:00
|modify
|484
|0.08
|1.2698
|1.2712
|1.2683
|3804
|2006.09.28 22:02
|modify
|484
|0.08
|1.2698
|1.2711
|1.2683
|3805
|2006.09.28 22:22
|s/l
|484
|0.08
|1.2711
|1.2711
|1.2683
|-10.40
|553.44
|3806
|2006.09.29 00:00
|buy
|485
|0.07
|1.2716
|1.2701
|1.2731
|3807
|2006.09.29 01:21
|s/l
|485
|0.07
|1.2701
|1.2701
|1.2731
|-10.50
|542.94
|3808
|2006.09.29 02:00
|sell
|486
|0.07
|1.2697
|1.2712
|1.2682
|3809
|2006.09.29 02:01
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2711
|1.2682
|3810
|2006.09.29 02:01
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2710
|1.2682
|3811
|2006.09.29 02:23
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2709
|1.2682
|3812
|2006.09.29 02:31
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2708
|1.2682
|3813
|2006.09.29 02:34
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2707
|1.2682
|3814
|2006.09.29 02:34
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2706
|1.2682
|3815
|2006.09.29 02:34
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2705
|1.2682
|3816
|2006.09.29 02:35
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2704
|1.2682
|3817
|2006.09.29 02:39
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2703
|1.2682
|3818
|2006.09.29 02:51
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2702
|1.2682
|3819
|2006.09.29 02:52
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2701
|1.2682
|3820
|2006.09.29 02:52
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2700
|1.2682
|3821
|2006.09.29 02:53
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2699
|1.2682
|3822
|2006.09.29 02:53
|modify
|486
|0.07
|1.2697
|1.2698
|1.2682
|3823
|2006.09.29 03:15
|t/p
|486
|0.07
|1.2682
|1.2698
|1.2682
|10.50
|553.44
|3824
|2006.09.29 12:00
|buy
|487
|0.07
|1.2691
|1.2676
|1.2706
|3825
|2006.09.29 12:00
|modify
|487
|0.07
|1.2691
|1.2678
|1.2706
|3826
|2006.09.29 12:01
|modify
|487
|0.07
|1.2691
|1.2679
|1.2706
|3827
|2006.09.29 12:13
|modify
|487
|0.07
|1.2691
|1.2680
|1.2706
|3828
|2006.09.29 12:24
|modify
|487
|0.07
|1.2691
|1.2681
|1.2706
|3829
|2006.09.29 12:28
|modify
|487
|0.07
|1.2691
|1.2683
|1.2706
|3830
|2006.09.29 12:53
|s/l
|487
|0.07
|1.2683
|1.2683
|1.2706
|-5.60
|547.84
|3831
|2006.10.02 06:00
|buy
|488
|0.07
|1.2692
|1.2677
|1.2707
|3832
|2006.10.02 06:00
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2678
|1.2707
|3833
|2006.10.02 06:00
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2679
|1.2707
|3834
|2006.10.02 06:00
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2680
|1.2707
|3835
|2006.10.02 06:03
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2681
|1.2707
|3836
|2006.10.02 06:04
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2683
|1.2707
|3837
|2006.10.02 06:05
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2684
|1.2707
|3838
|2006.10.02 06:15
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2685
|1.2707
|3839
|2006.10.02 06:15
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2686
|1.2707
|3840
|2006.10.02 06:15
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2687
|1.2707
|3841
|2006.10.02 06:21
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2688
|1.2707
|3842
|2006.10.02 06:22
|modify
|488
|0.07
|1.2692
|1.2690
|1.2707
|3843
|2006.10.02 06:24
|t/p
|488
|0.07
|1.2707
|1.2690
|1.2707
|10.50
|558.34
|3844
|2006.10.02 21:00
|buy
|489
|0.07
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|3845
|2006.10.02 21:02
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|3846
|2006.10.02 21:02
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|3847
|2006.10.02 22:54
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2736
|1.2762
|3848
|2006.10.02 23:14
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2737
|1.2762
|3849
|2006.10.02 23:21
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2738
|1.2762
|3850
|2006.10.02 23:26
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2742
|1.2762
|3851
|2006.10.03 01:52
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2743
|1.2762
|3852
|2006.10.03 01:55
|modify
|489
|0.07
|1.2747
|1.2744
|1.2762
|3853
|2006.10.03 02:00
|t/p
|489
|0.07
|1.2762
|1.2744
|1.2762
|10.07
|568.41
|3854
|2006.10.03 05:00
|sell
|490
|0.08
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|3855
|2006.10.03 05:25
|s/l
|490
|0.08
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-12.00
|556.41
|3856
|2006.10.03 20:00
|buy
|491
|0.07
|1.2735
|1.2720
|1.2750
|3857
|2006.10.03 20:20
|modify
|491
|0.07
|1.2735
|1.2721
|1.2750
|3858
|2006.10.03 20:22
|modify
|491
|0.07
|1.2735
|1.2724
|1.2750
|3859
|2006.10.03 20:24
|modify
|491
|0.07
|1.2735
|1.2725
|1.2750
|3860
|2006.10.03 21:02
|s/l
|491
|0.07
|1.2725
|1.2725
|1.2750
|-7.00
|549.41
|3861
|2006.10.03 22:00
|sell
|492
|0.07
|1.2717
|1.2732
|1.2702
|3862
|2006.10.03 23:50
|s/l
|492
|0.07
|1.2732
|1.2732
|1.2702
|-10.50
|538.91
|3863
|2006.10.04 03:00
|buy
|493
|0.07
|1.2737
|1.2722
|1.2752
|3864
|2006.10.04 03:01
|modify
|493
|0.07
|1.2737
|1.2723
|1.2752
|3865
|2006.10.04 03:01
|modify
|493
|0.07
|1.2737
|1.2724
|1.2752
|3866
|2006.10.04 03:01
|modify
|493
|0.07
|1.2737
|1.2725
|1.2752
|3867
|2006.10.04 03:07
|modify
|493
|0.07
|1.2737
|1.2726
|1.2752
|3868
|2006.10.04 03:20
|modify
|493
|0.07
|1.2737
|1.2727
|1.2752
|3869
|2006.10.04 03:28
|s/l
|493
|0.07
|1.2727
|1.2727
|1.2752
|-7.00
|531.91
|3870
|2006.10.04 05:00
|sell
|494
|0.07
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|3871
|2006.10.04 05:18
|modify
|494
|0.07
|1.2687
|1.2701
|1.2672
|3872
|2006.10.04 05:19
|modify
|494
|0.07
|1.2687
|1.2700
|1.2672
|3873
|2006.10.04 05:19
|modify
|494
|0.07
|1.2687
|1.2699
|1.2672
|3874
|2006.10.04 05:42
|s/l
|494
|0.07
|1.2699
|1.2699
|1.2672
|-8.40
|523.51
|3875
|2006.10.04 14:00
|buy
|495
|0.07
|1.2704
|1.2689
|1.2719
|3876
|2006.10.04 14:16
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2691
|1.2719
|3877
|2006.10.04 14:37
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2692
|1.2719
|3878
|2006.10.04 14:43
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2693
|1.2719
|3879
|2006.10.04 14:43
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2694
|1.2719
|3880
|2006.10.04 14:44
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2695
|1.2719
|3881
|2006.10.04 14:44
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2696
|1.2719
|3882
|2006.10.04 14:44
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2697
|1.2719
|3883
|2006.10.04 14:46
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2701
|1.2719
|3884
|2006.10.04 15:20
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2702
|1.2719
|3885
|2006.10.04 15:22
|modify
|495
|0.07
|1.2704
|1.2703
|1.2719
|3886
|2006.10.04 15:30
|t/p
|495
|0.07
|1.2719
|1.2703
|1.2719
|10.50
|534.01
|3887
|2006.10.04 22:00
|sell
|496
|0.07
|1.2698
|1.2713
|1.2683
|3888
|2006.10.04 22:51
|modify
|496
|0.07
|1.2698
|1.2712
|1.2683
|3889
|2006.10.04 22:51
|modify
|496
|0.07
|1.2698
|1.2711
|1.2683
|3890
|2006.10.05 00:13
|modify
|496
|0.07
|1.2698
|1.2710
|1.2683
|3891
|2006.10.05 00:28
|s/l
|496
|0.07
|1.2710
|1.2710
|1.2683
|-7.33
|526.68
|3892
|2006.10.05 03:00
|buy
|497
|0.07
|1.2717
|1.2702
|1.2732
|3893
|2006.10.05 03:03
|modify
|497
|0.07
|1.2717
|1.2703
|1.2732
|3894
|2006.10.05 03:06
|modify
|497
|0.07
|1.2717
|1.2705
|1.2732
|3895
|2006.10.05 03:28
|modify
|497
|0.07
|1.2717
|1.2706
|1.2732
|3896
|2006.10.05 04:08
|s/l
|497
|0.07
|1.2706
|1.2706
|1.2732
|-7.70
|518.98
|3897
|2006.10.05 09:00
|sell
|498
|0.07
|1.2687
|1.2702
|1.2672
|3898
|2006.10.05 09:18
|s/l
|498
|0.07
|1.2702
|1.2702
|1.2672
|-10.50
|508.48
|3899
|2006.10.05 22:00
|sell
|499
|0.07
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|3900
|2006.10.05 22:37
|modify
|499
|0.07
|1.2685
|1.2698
|1.2670
|3901
|2006.10.06 01:01
|s/l
|499
|0.07
|1.2698
|1.2698
|1.2670
|-8.74
|499.74
|3902
|2006.10.09 05:00
|buy
|500
|0.07
|1.2603
|1.2588
|1.2618
|3903
|2006.10.09 05:00
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2589
|1.2618
|3904
|2006.10.09 05:14
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2590
|1.2618
|3905
|2006.10.09 05:15
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2591
|1.2618
|3906
|2006.10.09 05:15
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2592
|1.2618
|3907
|2006.10.09 05:16
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2595
|1.2618
|3908
|2006.10.09 05:24
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2598
|1.2618
|3909
|2006.10.09 05:24
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2599
|1.2618
|3910
|2006.10.09 07:01
|modify
|500
|0.07
|1.2603
|1.2602
|1.2618
|3911
|2006.10.09 07:08
|s/l
|500
|0.07
|1.2602
|1.2602
|1.2618
|-0.70
|499.04
|3912
|2006.10.09 12:00
|sell
|501
|0.07
|1.2596
|1.2611
|1.2581
|3913
|2006.10.09 12:08
|modify
|501
|0.07
|1.2596
|1.2609
|1.2581
|3914
|2006.10.09 13:46
|s/l
|501
|0.07
|1.2609
|1.2609
|1.2581
|-9.10
|489.94
|3915
|2006.10.09 15:00
|buy
|502
|0.07
|1.2608
|1.2593
|1.2623
|3916
|2006.10.09 17:00
|s/l
|502
|0.07
|1.2593
|1.2593
|1.2623
|-10.50
|479.44
|3917
|2006.10.10 02:00
|buy
|503
|0.06
|1.2601
|1.2586
|1.2616
|3918
|2006.10.10 02:14
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2587
|1.2616
|3919
|2006.10.10 02:14
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2588
|1.2616
|3920
|2006.10.10 02:14
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2589
|1.2616
|3921
|2006.10.10 02:14
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2590
|1.2616
|3922
|2006.10.10 02:15
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2591
|1.2616
|3923
|2006.10.10 02:15
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2592
|1.2616
|3924
|2006.10.10 02:17
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2593
|1.2616
|3925
|2006.10.10 02:17
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2594
|1.2616
|3926
|2006.10.10 02:17
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2597
|1.2616
|3927
|2006.10.10 02:17
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2598
|1.2616
|3928
|2006.10.10 02:17
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2599
|1.2616
|3929
|2006.10.10 02:17
|modify
|503
|0.06
|1.2601
|1.2600
|1.2616
|3930
|2006.10.10 02:17
|t/p
|503
|0.06
|1.2616
|1.2600
|1.2616
|9.00
|488.44
|3931
|2006.10.10 05:00
|sell
|504
|0.07
|1.2569
|1.2584
|1.2554
|3932
|2006.10.10 05:00
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2583
|1.2554
|3933
|2006.10.10 05:00
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2581
|1.2554
|3934
|2006.10.10 05:03
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2580
|1.2554
|3935
|2006.10.10 05:03
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2579
|1.2554
|3936
|2006.10.10 05:03
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2578
|1.2554
|3937
|2006.10.10 05:04
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2577
|1.2554
|3938
|2006.10.10 05:04
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2576
|1.2554
|3939
|2006.10.10 05:04
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2575
|1.2554
|3940
|2006.10.10 05:04
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2574
|1.2554
|3941
|2006.10.10 05:04
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2573
|1.2554
|3942
|2006.10.10 05:07
|modify
|504
|0.07
|1.2569
|1.2572
|1.2554
|3943
|2006.10.10 05:36
|s/l
|504
|0.07
|1.2572
|1.2572
|1.2554
|-2.10
|486.34
|3944
|2006.10.10 19:00
|sell
|505
|0.06
|1.2529
|1.2544
|1.2514
|3945
|2006.10.10 20:05
|s/l
|505
|0.06
|1.2544
|1.2544
|1.2514
|-9.00
|477.34
|3946
|2006.10.10 21:00
|buy
|506
|0.06
|1.2545
|1.2530
|1.2560
|3947
|2006.10.10 22:42
|modify
|506
|0.06
|1.2545
|1.2531
|1.2560
|3948
|2006.10.10 22:46
|modify
|506
|0.06
|1.2545
|1.2532
|1.2560
|3949
|2006.10.10 23:20
|modify
|506
|0.06
|1.2545
|1.2533
|1.2560
|3950
|2006.10.11 01:15
|s/l
|506
|0.06
|1.2533
|1.2533
|1.2560
|-7.57
|469.76
|3951
|2006.10.11 15:00
|sell
|507
|0.06
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|3952
|2006.10.11 15:00
|modify
|507
|0.06
|1.2519
|1.2533
|1.2504
|3953
|2006.10.11 15:00
|modify
|507
|0.06
|1.2519
|1.2532
|1.2504
|3954
|2006.10.11 15:31
|s/l
|507
|0.06
|1.2532
|1.2532
|1.2504
|-7.80
|461.96
|3955
|2006.10.11 23:00
|buy
|508
|0.06
|1.2537
|1.2522
|1.2552
|3956
|2006.10.11 23:09
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2523
|1.2552
|3957
|2006.10.11 23:09
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2524
|1.2552
|3958
|2006.10.11 23:09
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2525
|1.2552
|3959
|2006.10.11 23:10
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2526
|1.2552
|3960
|2006.10.12 02:31
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2527
|1.2552
|3961
|2006.10.12 02:31
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2528
|1.2552
|3962
|2006.10.12 03:04
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2529
|1.2552
|3963
|2006.10.12 03:04
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2530
|1.2552
|3964
|2006.10.12 03:04
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2533
|1.2552
|3965
|2006.10.12 03:04
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2535
|1.2552
|3966
|2006.10.12 03:05
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2536
|1.2552
|3967
|2006.10.12 03:05
|modify
|508
|0.06
|1.2537
|1.2537
|1.2552
|3968
|2006.10.12 03:09
|t/p
|508
|0.06
|1.2552
|1.2537
|1.2552
|7.88
|469.85
|3969
|2006.10.12 08:00
|sell
|509
|0.06
|1.2530
|1.2545
|1.2515
|3970
|2006.10.12 08:23
|modify
|509
|0.06
|1.2530
|1.2544
|1.2515
|3971
|2006.10.12 08:30
|s/l
|509
|0.06
|1.2544
|1.2544
|1.2515
|-8.40
|461.45
|3972
|2006.10.12 14:00
|buy
|510
|0.06
|1.2553
|1.2538
|1.2568
|3973
|2006.10.12 15:04
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2539
|1.2568
|3974
|2006.10.12 15:05
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2540
|1.2568
|3975
|2006.10.12 15:05
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2541
|1.2568
|3976
|2006.10.12 15:10
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2542
|1.2568
|3977
|2006.10.12 16:00
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2543
|1.2568
|3978
|2006.10.12 16:04
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2544
|1.2568
|3979
|2006.10.12 16:10
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2545
|1.2568
|3980
|2006.10.12 16:24
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2546
|1.2568
|3981
|2006.10.12 16:34
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2549
|1.2568
|3982
|2006.10.12 17:20
|modify
|510
|0.06
|1.2553
|1.2550
|1.2568
|3983
|2006.10.12 17:42
|s/l
|510
|0.06
|1.2550
|1.2550
|1.2568
|-1.80
|459.65
|3984
|2006.10.13 05:00
|sell
|511
|0.06
|1.2557
|1.2572
|1.2542
|3985
|2006.10.13 05:01
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2571
|1.2542
|3986
|2006.10.13 05:12
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2570
|1.2542
|3987
|2006.10.13 05:12
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2569
|1.2542
|3988
|2006.10.13 05:13
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2568
|1.2542
|3989
|2006.10.13 05:13
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2567
|1.2542
|3990
|2006.10.13 05:13
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2566
|1.2542
|3991
|2006.10.13 05:14
|modify
|511
|0.06
|1.2557
|1.2564
|1.2542
|3992
|2006.10.13 05:19
|s/l
|511
|0.06
|1.2564
|1.2564
|1.2542
|-4.20
|455.45
|3993
|2006.10.17 04:00
|buy
|512
|0.06
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|3994
|2006.10.17 04:00
|modify
|512
|0.06
|1.2546
|1.2533
|1.2561
|3995
|2006.10.17 04:26
|s/l
|512
|0.06
|1.2533
|1.2533
|1.2561
|-7.80
|447.65
|3996
|2006.10.17 06:00
|sell
|513
|0.06
|1.2530
|1.2545
|1.2515
|3997
|2006.10.17 06:07
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2544
|1.2515
|3998
|2006.10.17 06:40
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2543
|1.2515
|3999
|2006.10.17 06:41
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2542
|1.2515
|4000
|2006.10.17 06:41
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2541
|1.2515
|4001
|2006.10.17 06:42
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2540
|1.2515
|4002
|2006.10.17 06:47
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2539
|1.2515
|4003
|2006.10.17 06:47
|modify
|513
|0.06
|1.2530
|1.2538
|1.2515
|4004
|2006.10.17 07:54
|s/l
|513
|0.06
|1.2538
|1.2538
|1.2515
|-4.80
|442.85
|4005
|2006.10.17 10:00
|buy
|514
|0.06
|1.2548
|1.2533
|1.2563
|4006
|2006.10.17 10:05
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2534
|1.2563
|4007
|2006.10.17 10:06
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2535
|1.2563
|4008
|2006.10.17 10:07
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2536
|1.2563
|4009
|2006.10.17 10:07
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2537
|1.2563
|4010
|2006.10.17 10:07
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2538
|1.2563
|4011
|2006.10.17 10:07
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2539
|1.2563
|4012
|2006.10.17 10:07
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2540
|1.2563
|4013
|2006.10.17 10:09
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2542
|1.2563
|4014
|2006.10.17 10:09
|modify
|514
|0.06
|1.2548
|1.2543
|1.2563
|4015
|2006.10.17 10:16
|s/l
|514
|0.06
|1.2543
|1.2543
|1.2563
|-3.00
|439.85
|4016
|2006.10.17 18:00
|sell
|515
|0.06
|1.2536
|1.2551
|1.2521
|4017
|2006.10.17 18:16
|s/l
|515
|0.06
|1.2551
|1.2551
|1.2521
|-9.00
|430.85
|4018
|2006.10.18 05:00
|sell
|516
|0.06
|1.2542
|1.2557
|1.2527
|4019
|2006.10.18 05:00
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2556
|1.2527
|4020
|2006.10.18 05:01
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2555
|1.2527
|4021
|2006.10.18 05:04
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2554
|1.2527
|4022
|2006.10.18 05:08
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2553
|1.2527
|4023
|2006.10.18 05:09
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2552
|1.2527
|4024
|2006.10.18 05:19
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2550
|1.2527
|4025
|2006.10.18 05:19
|modify
|516
|0.06
|1.2542
|1.2549
|1.2527
|4026
|2006.10.18 05:36
|s/l
|516
|0.06
|1.2549
|1.2549
|1.2527
|-4.20
|426.65
|4027
|2006.10.18 15:00
|buy
|517
|0.06
|1.2538
|1.2523
|1.2553
|4028
|2006.10.18 15:14
|modify
|517
|0.06
|1.2538
|1.2524
|1.2553
|4029
|2006.10.18 15:17
|modify
|517
|0.06
|1.2538
|1.2525
|1.2553
|4030
|2006.10.18 15:18
|modify
|517
|0.06
|1.2538
|1.2526
|1.2553
|4031
|2006.10.18 15:20
|modify
|517
|0.06
|1.2538
|1.2527
|1.2553
|4032
|2006.10.18 16:16
|s/l
|517
|0.06
|1.2527
|1.2527
|1.2553
|-6.60
|420.05
|4033
|2006.10.19 02:00
|sell
|518
|0.06
|1.2536
|1.2551
|1.2521
|4034
|2006.10.19 02:42
|s/l
|518
|0.06
|1.2551
|1.2551
|1.2521
|-9.00
|411.05
|4035
|2006.10.19 04:00
|buy
|519
|0.05
|1.2560
|1.2545
|1.2575
|4036
|2006.10.19 04:00
|modify
|519
|0.05
|1.2560
|1.2546
|1.2575
|4037
|2006.10.19 04:23
|s/l
|519
|0.05
|1.2546
|1.2546
|1.2575
|-7.00
|404.05
|4038
|2006.10.20 03:00
|sell
|520
|0.05
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|4039
|2006.10.20 03:06
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2642
|1.2613
|4040
|2006.10.20 03:07
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2641
|1.2613
|4041
|2006.10.20 03:08
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2640
|1.2613
|4042
|2006.10.20 03:26
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2639
|1.2613
|4043
|2006.10.20 03:26
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2638
|1.2613
|4044
|2006.10.20 03:26
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2637
|1.2613
|4045
|2006.10.20 03:28
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2636
|1.2613
|4046
|2006.10.20 03:29
|modify
|520
|0.05
|1.2628
|1.2635
|1.2613
|4047
|2006.10.20 03:58
|s/l
|520
|0.05
|1.2635
|1.2635
|1.2613
|-3.50
|400.55
|4048
|2006.10.20 11:00
|sell
|521
|0.05
|1.2603
|1.2618
|1.2588
|4049
|2006.10.20 11:00
|modify
|521
|0.05
|1.2603
|1.2617
|1.2588
|4050
|2006.10.20 11:10
|s/l
|521
|0.05
|1.2617
|1.2617
|1.2588
|-7.00
|393.55
|4051
|2006.10.23 21:00
|sell
|522
|0.05
|1.2545
|1.2560
|1.2530
|4052
|2006.10.23 21:10
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2559
|1.2530
|4053
|2006.10.23 21:11
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2558
|1.2530
|4054
|2006.10.23 21:13
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2555
|1.2530
|4055
|2006.10.23 21:23
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2554
|1.2530
|4056
|2006.10.24 01:53
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2553
|1.2530
|4057
|2006.10.24 01:57
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2552
|1.2530
|4058
|2006.10.24 01:58
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2551
|1.2530
|4059
|2006.10.24 01:59
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2550
|1.2530
|4060
|2006.10.24 02:00
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2549
|1.2530
|4061
|2006.10.24 02:00
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2548
|1.2530
|4062
|2006.10.24 02:21
|modify
|522
|0.05
|1.2545
|1.2547
|1.2530
|4063
|2006.10.24 03:14
|s/l
|522
|0.05
|1.2547
|1.2547
|1.2530
|-0.75
|392.80
|4064
|2006.10.24 06:00
|buy
|523
|0.05
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|4065
|2006.10.24 06:00
|modify
|523
|0.05
|1.2546
|1.2532
|1.2561
|4066
|2006.10.24 06:06
|modify
|523
|0.05
|1.2546
|1.2534
|1.2561
|4067
|2006.10.24 06:42
|s/l
|523
|0.05
|1.2534
|1.2534
|1.2561
|-6.00
|386.80
|4068
|2006.10.24 18:00
|sell
|524
|0.05
|1.2555
|1.2570
|1.2540
|4069
|2006.10.24 18:14
|modify
|524
|0.05
|1.2555
|1.2568
|1.2540
|4070
|2006.10.24 18:19
|modify
|524
|0.05
|1.2555
|1.2567
|1.2540
|4071
|2006.10.24 19:14
|s/l
|524
|0.05
|1.2567
|1.2567
|1.2540
|-6.00
|380.80
|4072
|2006.10.24 22:00
|buy
|525
|0.05
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|4073
|2006.10.24 22:16
|modify
|525
|0.05
|1.2573
|1.2559
|1.2588
|4074
|2006.10.24 22:34
|modify
|525
|0.05
|1.2573
|1.2563
|1.2588
|4075
|2006.10.24 23:48
|modify
|525
|0.05
|1.2573
|1.2564
|1.2588
|4076
|2006.10.25 00:29
|s/l
|525
|0.05
|1.2564
|1.2564
|1.2588
|-4.81
|375.99
|4077
|2006.10.25 03:00
|sell
|526
|0.05
|1.2562
|1.2577
|1.2547
|4078
|2006.10.25 03:01
|modify
|526
|0.05
|1.2562
|1.2576
|1.2547
|4079
|2006.10.25 03:14
|modify
|526
|0.05
|1.2562
|1.2575
|1.2547
|4080
|2006.10.25 03:16
|modify
|526
|0.05
|1.2562
|1.2574
|1.2547
|4081
|2006.10.25 03:17
|modify
|526
|0.05
|1.2562
|1.2573
|1.2547
|4082
|2006.10.25 03:44
|s/l
|526
|0.05
|1.2573
|1.2573
|1.2547
|-5.50
|370.49
|4083
|2006.10.25 06:00
|buy
|527
|0.05
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|4084
|2006.10.25 06:00
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2559
|1.2588
|4085
|2006.10.25 06:02
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2560
|1.2588
|4086
|2006.10.25 06:04
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2561
|1.2588
|4087
|2006.10.25 06:11
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2562
|1.2588
|4088
|2006.10.25 06:20
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2563
|1.2588
|4089
|2006.10.25 06:21
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2564
|1.2588
|4090
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2565
|1.2588
|4091
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2566
|1.2588
|4092
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2567
|1.2588
|4093
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2568
|1.2588
|4094
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2569
|1.2588
|4095
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2570
|1.2588
|4096
|2006.10.25 06:24
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2571
|1.2588
|4097
|2006.10.25 06:32
|modify
|527
|0.05
|1.2573
|1.2572
|1.2588
|4098
|2006.10.25 06:32
|t/p
|527
|0.05
|1.2588
|1.2572
|1.2588
|7.50
|377.99
|4099
|2006.10.27 03:00
|sell
|528
|0.05
|1.2678
|1.2693
|1.2663
|4100
|2006.10.27 03:01
|modify
|528
|0.05
|1.2678
|1.2691
|1.2663
|4101
|2006.10.27 03:03
|modify
|528
|0.05
|1.2678
|1.2690
|1.2663
|4102
|2006.10.27 03:30
|modify
|528
|0.05
|1.2678
|1.2689
|1.2663
|4103
|2006.10.27 03:31
|modify
|528
|0.05
|1.2678
|1.2688
|1.2663
|4104
|2006.10.27 03:56
|s/l
|528
|0.05
|1.2688
|1.2688
|1.2663
|-5.00
|372.99
|4105
|2006.10.27 09:00
|buy
|529
|0.05
|1.2719
|1.2704
|1.2734
|4106
|2006.10.27 09:02
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2705
|1.2734
|4107
|2006.10.27 09:02
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2706
|1.2734
|4108
|2006.10.27 09:02
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2707
|1.2734
|4109
|2006.10.27 09:02
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2708
|1.2734
|4110
|2006.10.27 09:04
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2709
|1.2734
|4111
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2711
|1.2734
|4112
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2712
|1.2734
|4113
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2713
|1.2734
|4114
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2714
|1.2734
|4115
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2715
|1.2734
|4116
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2716
|1.2734
|4117
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2717
|1.2734
|4118
|2006.10.27 09:06
|modify
|529
|0.05
|1.2719
|1.2718
|1.2734
|4119
|2006.10.27 09:06
|t/p
|529
|0.05
|1.2734
|1.2718
|1.2734
|7.50
|380.49
|4120
|2006.10.30 14:00
|buy
|530
|0.05
|1.2728
|1.2713
|1.2743
|4121
|2006.10.30 14:04
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2714
|1.2743
|4122
|2006.10.30 14:09
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2715
|1.2743
|4123
|2006.10.30 14:11
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2716
|1.2743
|4124
|2006.10.30 14:13
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2718
|1.2743
|4125
|2006.10.30 15:15
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2719
|1.2743
|4126
|2006.10.30 16:11
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2720
|1.2743
|4127
|2006.10.30 16:12
|modify
|530
|0.05
|1.2728
|1.2721
|1.2743
|4128
|2006.10.30 17:04
|s/l
|530
|0.05
|1.2721
|1.2721
|1.2743
|-3.50
|376.99
|4129
|2006.10.30 18:00
|sell
|531
|0.05
|1.2715
|1.2730
|1.2700
|4130
|2006.10.30 19:26
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2729
|1.2700
|4131
|2006.10.30 19:27
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2728
|1.2700
|4132
|2006.10.30 19:29
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2727
|1.2700
|4133
|2006.10.30 19:29
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2726
|1.2700
|4134
|2006.10.30 19:29
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2725
|1.2700
|4135
|2006.10.30 19:38
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2724
|1.2700
|4136
|2006.10.30 19:45
|modify
|531
|0.05
|1.2715
|1.2723
|1.2700
|4137
|2006.10.30 21:14
|s/l
|531
|0.05
|1.2723
|1.2723
|1.2700
|-4.00
|372.99
|4138
|2006.10.31 02:00
|buy
|532
|0.05
|1.2724
|1.2709
|1.2739
|4139
|2006.10.31 02:20
|s/l
|532
|0.05
|1.2709
|1.2709
|1.2739
|-7.50
|365.49
|4140
|2006.10.31 03:00
|sell
|533
|0.05
|1.2685
|1.2700
|1.2670
|4141
|2006.10.31 03:07
|s/l
|533
|0.05
|1.2700
|1.2700
|1.2670
|-7.50
|357.99
|4142
|2006.10.31 10:00
|buy
|534
|0.05
|1.2722
|1.2707
|1.2737
|4143
|2006.10.31 10:00
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2708
|1.2737
|4144
|2006.10.31 10:00
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2710
|1.2737
|4145
|2006.10.31 10:00
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2711
|1.2737
|4146
|2006.10.31 10:00
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2712
|1.2737
|4147
|2006.10.31 10:00
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2715
|1.2737
|4148
|2006.10.31 10:01
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2716
|1.2737
|4149
|2006.10.31 10:01
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2718
|1.2737
|4150
|2006.10.31 10:01
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2719
|1.2737
|4151
|2006.10.31 10:05
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2720
|1.2737
|4152
|2006.10.31 10:05
|modify
|534
|0.05
|1.2722
|1.2721
|1.2737
|4153
|2006.10.31 10:05
|t/p
|534
|0.05
|1.2737
|1.2721
|1.2737
|7.50
|365.49
|4154
|2006.10.31 22:00
|sell
|535
|0.05
|1.2765
|1.2780
|1.2750
|4155
|2006.10.31 22:01
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2779
|1.2750
|4156
|2006.10.31 22:01
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2776
|1.2750
|4157
|2006.11.01 01:48
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2775
|1.2750
|4158
|2006.11.01 01:48
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2774
|1.2750
|4159
|2006.11.01 01:59
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2773
|1.2750
|4160
|2006.11.01 02:05
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2772
|1.2750
|4161
|2006.11.01 02:06
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2770
|1.2750
|4162
|2006.11.01 02:41
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2769
|1.2750
|4163
|2006.11.01 02:41
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2768
|1.2750
|4164
|2006.11.01 02:44
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2767
|1.2750
|4165
|2006.11.01 02:47
|modify
|535
|0.05
|1.2765
|1.2766
|1.2750
|4166
|2006.11.01 02:52
|t/p
|535
|0.05
|1.2750
|1.2766
|1.2750
|7.75
|373.25
|4167
|2006.11.01 07:00
|buy
|536
|0.05
|1.2769
|1.2754
|1.2784
|4168
|2006.11.01 07:50
|s/l
|536
|0.05
|1.2754
|1.2754
|1.2784
|-7.50
|365.75
|4169
|2006.11.01 10:00
|buy
|537
|0.05
|1.2769
|1.2754
|1.2784
|4170
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2755
|1.2784
|4171
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2756
|1.2784
|4172
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2758
|1.2784
|4173
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2759
|1.2784
|4174
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2760
|1.2784
|4175
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2761
|1.2784
|4176
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2762
|1.2784
|4177
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2763
|1.2784
|4178
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2765
|1.2784
|4179
|2006.11.01 10:00
|modify
|537
|0.05
|1.2769
|1.2766
|1.2784
|4180
|2006.11.01 10:00
|s/l
|537
|0.05
|1.2766
|1.2766
|1.2784
|-1.50
|364.25
|4181
|2006.11.01 17:00
|sell
|538
|0.05
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|4182
|2006.11.01 17:02
|modify
|538
|0.05
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|4183
|2006.11.01 17:44
|modify
|538
|0.05
|1.2757
|1.2770
|1.2742
|4184
|2006.11.01 17:48
|modify
|538
|0.05
|1.2757
|1.2769
|1.2742
|4185
|2006.11.01 17:53
|modify
|538
|0.05
|1.2757
|1.2767
|1.2742
|4186
|2006.11.01 19:26
|s/l
|538
|0.05
|1.2767
|1.2767
|1.2742
|-5.00
|359.25
|4187
|2006.11.02 02:00
|sell
|539
|0.05
|1.2752
|1.2767
|1.2737
|4188
|2006.11.02 02:00
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2766
|1.2737
|4189
|2006.11.02 02:20
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2765
|1.2737
|4190
|2006.11.02 02:21
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2763
|1.2737
|4191
|2006.11.02 02:23
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2762
|1.2737
|4192
|2006.11.02 02:26
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2761
|1.2737
|4193
|2006.11.02 02:26
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2760
|1.2737
|4194
|2006.11.02 02:26
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2759
|1.2737
|4195
|2006.11.02 02:37
|modify
|539
|0.05
|1.2752
|1.2758
|1.2737
|4196
|2006.11.02 03:06
|s/l
|539
|0.05
|1.2758
|1.2758
|1.2737
|-3.00
|356.25
|4197
|2006.11.02 05:00
|buy
|540
|0.05
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|4198
|2006.11.02 05:12
|s/l
|540
|0.05
|1.2755
|1.2755
|1.2785
|-7.50
|348.75
|4199
|2006.11.03 02:00
|buy
|541
|0.05
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|4200
|2006.11.03 02:00
|modify
|541
|0.05
|1.2779
|1.2765
|1.2794
|4201
|2006.11.03 02:00
|modify
|541
|0.05
|1.2779
|1.2766
|1.2794
|4202
|2006.11.03 02:02
|modify
|541
|0.05
|1.2779
|1.2770
|1.2794
|4203
|2006.11.03 02:36
|s/l
|541
|0.05
|1.2770
|1.2770
|1.2794
|-4.50
|344.25
|4204
|2006.11.03 03:00
|sell
|542
|0.05
|1.2766
|1.2781
|1.2751
|4205
|2006.11.03 03:54
|s/l
|542
|0.05
|1.2781
|1.2781
|1.2751
|-7.50
|336.75
|4206
|2006.11.06 10:00
|buy
|543
|0.04
|1.2714
|1.2699
|1.2729
|4207
|2006.11.06 10:00
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2700
|1.2729
|4208
|2006.11.06 10:01
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2701
|1.2729
|4209
|2006.11.06 10:02
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2705
|1.2729
|4210
|2006.11.06 11:20
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2706
|1.2729
|4211
|2006.11.06 12:14
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2709
|1.2729
|4212
|2006.11.06 12:51
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2710
|1.2729
|4213
|2006.11.06 12:51
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2711
|1.2729
|4214
|2006.11.06 12:51
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2712
|1.2729
|4215
|2006.11.06 13:02
|modify
|543
|0.04
|1.2714
|1.2713
|1.2729
|4216
|2006.11.06 14:54
|t/p
|543
|0.04
|1.2729
|1.2713
|1.2729
|6.00
|342.75
|4217
|2006.11.07 09:00
|buy
|544
|0.05
|1.2787
|1.2772
|1.2802
|4218
|2006.11.07 09:00
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2773
|1.2802
|4219
|2006.11.07 09:00
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2774
|1.2802
|4220
|2006.11.07 09:01
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2775
|1.2802
|4221
|2006.11.07 09:02
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2776
|1.2802
|4222
|2006.11.07 09:02
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2777
|1.2802
|4223
|2006.11.07 09:03
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2778
|1.2802
|4224
|2006.11.07 09:03
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2779
|1.2802
|4225
|2006.11.07 09:03
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2780
|1.2802
|4226
|2006.11.07 09:10
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2781
|1.2802
|4227
|2006.11.07 09:10
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2782
|1.2802
|4228
|2006.11.07 09:18
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2783
|1.2802
|4229
|2006.11.07 09:18
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2784
|1.2802
|4230
|2006.11.07 09:18
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2785
|1.2802
|4231
|2006.11.07 09:18
|modify
|544
|0.05
|1.2787
|1.2786
|1.2802
|4232
|2006.11.07 09:18
|t/p
|544
|0.05
|1.2802
|1.2786
|1.2802
|7.50
|350.25
|4233
|2006.11.07 15:00
|sell
|545
|0.05
|1.2768
|1.2783
|1.2753
|4234
|2006.11.07 15:11
|modify
|545
|0.05
|1.2768
|1.2781
|1.2753
|4235
|2006.11.07 17:00
|s/l
|545
|0.05
|1.2781
|1.2781
|1.2753
|-6.50
|343.75
|4236
|2006.11.08 03:00
|sell
|546
|0.05
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|4237
|2006.11.08 03:04
|modify
|546
|0.05
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|4238
|2006.11.08 03:06
|modify
|546
|0.05
|1.2773
|1.2786
|1.2758
|4239
|2006.11.08 03:06
|modify
|546
|0.05
|1.2773
|1.2785
|1.2758
|4240
|2006.11.08 03:30
|s/l
|546
|0.05
|1.2785
|1.2785
|1.2758
|-6.00
|337.75
|4241
|2006.11.08 04:00
|buy
|547
|0.05
|1.2793
|1.2778
|1.2808
|4242
|2006.11.08 04:05
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2779
|1.2808
|4243
|2006.11.08 04:05
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2780
|1.2808
|4244
|2006.11.08 04:06
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2783
|1.2808
|4245
|2006.11.08 04:16
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2785
|1.2808
|4246
|2006.11.08 04:19
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2786
|1.2808
|4247
|2006.11.08 04:20
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2790
|1.2808
|4248
|2006.11.08 04:26
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2791
|1.2808
|4249
|2006.11.08 04:27
|modify
|547
|0.05
|1.2793
|1.2792
|1.2808
|4250
|2006.11.08 04:28
|t/p
|547
|0.05
|1.2808
|1.2792
|1.2808
|7.50
|345.25
|4251
|2006.11.08 09:00
|sell
|548
|0.05
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|4252
|2006.11.08 09:03
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|4253
|2006.11.08 09:09
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2786
|1.2758
|4254
|2006.11.08 09:10
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2785
|1.2758
|4255
|2006.11.08 09:10
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2784
|1.2758
|4256
|2006.11.08 09:11
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2783
|1.2758
|4257
|2006.11.08 09:11
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2782
|1.2758
|4258
|2006.11.08 09:11
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2781
|1.2758
|4259
|2006.11.08 09:11
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2780
|1.2758
|4260
|2006.11.08 09:11
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2779
|1.2758
|4261
|2006.11.08 09:11
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2778
|1.2758
|4262
|2006.11.08 09:12
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2777
|1.2758
|4263
|2006.11.08 09:12
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2776
|1.2758
|4264
|2006.11.08 09:13
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2775
|1.2758
|4265
|2006.11.08 09:13
|modify
|548
|0.05
|1.2773
|1.2774
|1.2758
|4266
|2006.11.08 09:13
|t/p
|548
|0.05
|1.2758
|1.2774
|1.2758
|7.50
|352.75
|4267
|2006.11.09 00:00
|buy
|549
|0.05
|1.2771
|1.2756
|1.2786
|4268
|2006.11.09 00:06
|modify
|549
|0.05
|1.2771
|1.2759
|1.2786
|4269
|2006.11.09 01:37
|s/l
|549
|0.05
|1.2759
|1.2759
|1.2786
|-6.00
|346.75
|4270
|2006.11.13 03:00
|sell
|550
|0.05
|1.2860
|1.2875
|1.2845
|4271
|2006.11.13 03:03
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2874
|1.2845
|4272
|2006.11.13 03:04
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2873
|1.2845
|4273
|2006.11.13 03:05
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2872
|1.2845
|4274
|2006.11.13 03:05
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2871
|1.2845
|4275
|2006.11.13 03:06
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2870
|1.2845
|4276
|2006.11.13 03:06
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2869
|1.2845
|4277
|2006.11.13 03:06
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2868
|1.2845
|4278
|2006.11.13 03:06
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2867
|1.2845
|4279
|2006.11.13 03:06
|modify
|550
|0.05
|1.2860
|1.2866
|1.2845
|4280
|2006.11.13 03:52
|s/l
|550
|0.05
|1.2866
|1.2866
|1.2845
|-3.00
|343.75
|4281
|2006.11.13 19:00
|buy
|551
|0.05
|1.2824
|1.2809
|1.2839
|4282
|2006.11.13 19:00
|modify
|551
|0.05
|1.2824
|1.2812
|1.2839
|4283
|2006.11.13 19:54
|s/l
|551
|0.05
|1.2812
|1.2812
|1.2839
|-6.00
|337.75
|4284
|2006.11.14 09:00
|buy
|552
|0.05
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|4285
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|4286
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2849
|1.2877
|4287
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2850
|1.2877
|4288
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2851
|1.2877
|4289
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2852
|1.2877
|4290
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2853
|1.2877
|4291
|2006.11.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2854
|1.2877
|4292
|2006.11.14 09:05
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2855
|1.2877
|4293
|2006.11.14 09:05
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2856
|1.2877
|4294
|2006.11.14 09:05
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2857
|1.2877
|4295
|2006.11.14 09:05
|modify
|552
|0.05
|1.2862
|1.2858
|1.2877
|4296
|2006.11.14 09:05
|s/l
|552
|0.05
|1.2858
|1.2858
|1.2877
|-2.00
|335.75
|4297
|2006.11.14 11:00
|sell
|553
|0.04
|1.2812
|1.2827
|1.2797
|4298
|2006.11.14 11:00
|modify
|553
|0.04
|1.2812
|1.2826
|1.2797
|4299
|2006.11.14 11:00
|modify
|553
|0.04
|1.2812
|1.2825
|1.2797
|4300
|2006.11.14 11:02
|modify
|553
|0.04
|1.2812
|1.2823
|1.2797
|4301
|2006.11.14 11:02
|modify
|553
|0.04
|1.2812
|1.2816
|1.2797
|4302
|2006.11.14 11:06
|s/l
|553
|0.04
|1.2816
|1.2816
|1.2797
|-1.60
|334.15
|4303
|2006.11.15 02:00
|sell
|554
|0.04
|1.2807
|1.2822
|1.2792
|4304
|2006.11.15 02:01
|modify
|554
|0.04
|1.2807
|1.2821
|1.2792
|4305
|2006.11.15 02:02
|modify
|554
|0.04
|1.2807
|1.2820
|1.2792
|4306
|2006.11.15 02:10
|s/l
|554
|0.04
|1.2820
|1.2820
|1.2792
|-5.20
|328.95
|4307
|2006.11.15 03:00
|buy
|555
|0.04
|1.2825
|1.2810
|1.2840
|4308
|2006.11.15 03:02
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2812
|1.2840
|4309
|2006.11.15 03:04
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2814
|1.2840
|4310
|2006.11.15 03:10
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2815
|1.2840
|4311
|2006.11.15 03:10
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2816
|1.2840
|4312
|2006.11.15 03:11
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2817
|1.2840
|4313
|2006.11.15 03:11
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2818
|1.2840
|4314
|2006.11.15 03:11
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2819
|1.2840
|4315
|2006.11.15 03:12
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2820
|1.2840
|4316
|2006.11.15 03:12
|modify
|555
|0.04
|1.2825
|1.2821
|1.2840
|4317
|2006.11.15 03:33
|s/l
|555
|0.04
|1.2821
|1.2821
|1.2840
|-1.60
|327.35
|4318
|2006.11.15 06:00
|sell
|556
|0.04
|1.2785
|1.2800
|1.2770
|4319
|2006.11.15 06:00
|modify
|556
|0.04
|1.2785
|1.2799
|1.2770
|4320
|2006.11.15 06:06
|modify
|556
|0.04
|1.2785
|1.2798
|1.2770
|4321
|2006.11.15 06:06
|modify
|556
|0.04
|1.2785
|1.2797
|1.2770
|4322
|2006.11.15 06:07
|modify
|556
|0.04
|1.2785
|1.2796
|1.2770
|4323
|2006.11.15 06:07
|modify
|556
|0.04
|1.2785
|1.2795
|1.2770
|4324
|2006.11.15 06:16
|s/l
|556
|0.04
|1.2795
|1.2795
|1.2770
|-4.00
|323.35
|4325
|2006.11.15 12:00
|buy
|557
|0.04
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|4326
|2006.11.15 12:02
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2797
|1.2826
|4327
|2006.11.15 12:24
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2798
|1.2826
|4328
|2006.11.15 12:27
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2799
|1.2826
|4329
|2006.11.15 12:29
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2800
|1.2826
|4330
|2006.11.15 12:30
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2801
|1.2826
|4331
|2006.11.15 12:44
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2803
|1.2826
|4332
|2006.11.15 13:38
|modify
|557
|0.04
|1.2811
|1.2804
|1.2826
|4333
|2006.11.15 14:00
|s/l
|557
|0.04
|1.2804
|1.2804
|1.2826
|-2.80
|320.55
|4334
|2006.11.16 02:00
|sell
|558
|0.04
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|4335
|2006.11.16 02:02
|modify
|558
|0.04
|1.2824
|1.2838
|1.2809
|4336
|2006.11.16 02:08
|modify
|558
|0.04
|1.2824
|1.2837
|1.2809
|4337
|2006.11.16 02:08
|modify
|558
|0.04
|1.2824
|1.2836
|1.2809
|4338
|2006.11.16 02:09
|modify
|558
|0.04
|1.2824
|1.2835
|1.2809
|4339
|2006.11.16 02:09
|modify
|558
|0.04
|1.2824
|1.2834
|1.2809
|4340
|2006.11.16 02:22
|s/l
|558
|0.04
|1.2834
|1.2834
|1.2809
|-4.00
|316.55
|4341
|2006.11.17 04:00
|buy
|559
|0.04
|1.2794
|1.2779
|1.2809
|4342
|2006.11.17 04:09
|s/l
|559
|0.04
|1.2779
|1.2779
|1.2809
|-6.00
|310.55
|4343
|2006.11.17 06:00
|sell
|560
|0.04
|1.2778
|1.2793
|1.2763
|4344
|2006.11.17 06:01
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2792
|1.2763
|4345
|2006.11.17 06:02
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2791
|1.2763
|4346
|2006.11.17 06:16
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2790
|1.2763
|4347
|2006.11.17 06:16
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2789
|1.2763
|4348
|2006.11.17 06:16
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2788
|1.2763
|4349
|2006.11.17 06:21
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2787
|1.2763
|4350
|2006.11.17 06:43
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2786
|1.2763
|4351
|2006.11.17 06:44
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2785
|1.2763
|4352
|2006.11.17 06:44
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2784
|1.2763
|4353
|2006.11.17 06:44
|modify
|560
|0.04
|1.2778
|1.2783
|1.2763
|4354
|2006.11.17 08:05
|s/l
|560
|0.04
|1.2783
|1.2783
|1.2763
|-2.00
|308.55
|4355
|2006.11.17 09:00
|buy
|561
|0.04
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|4356
|2006.11.17 09:00
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2770
|1.2797
|4357
|2006.11.17 09:12
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2771
|1.2797
|4358
|2006.11.17 09:12
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2772
|1.2797
|4359
|2006.11.17 09:12
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2773
|1.2797
|4360
|2006.11.17 09:12
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2774
|1.2797
|4361
|2006.11.17 09:12
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2775
|1.2797
|4362
|2006.11.17 09:14
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2776
|1.2797
|4363
|2006.11.17 09:22
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2777
|1.2797
|4364
|2006.11.17 09:26
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2778
|1.2797
|4365
|2006.11.17 09:34
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2779
|1.2797
|4366
|2006.11.17 09:34
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2780
|1.2797
|4367
|2006.11.17 09:38
|modify
|561
|0.04
|1.2782
|1.2781
|1.2797
|4368
|2006.11.17 09:45
|t/p
|561
|0.04
|1.2797
|1.2781
|1.2797
|6.00
|314.55
|4369
|2006.11.20 04:00
|sell
|562
|0.04
|1.2831
|1.2846
|1.2816
|4370
|2006.11.20 04:54
|s/l
|562
|0.04
|1.2846
|1.2846
|1.2816
|-6.00
|308.55
|4371
|2006.11.20 06:00
|buy
|563
|0.04
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|4372
|2006.11.20 06:06
|modify
|563
|0.04
|1.2847
|1.2834
|1.2862
|4373
|2006.11.20 07:01
|s/l
|563
|0.04
|1.2834
|1.2834
|1.2862
|-5.20
|303.35
|4374
|2006.11.21 00:00
|sell
|564
|0.04
|1.2813
|1.2828
|1.2798
|4375
|2006.11.21 00:00
|modify
|564
|0.04
|1.2813
|1.2826
|1.2798
|4376
|2006.11.21 00:00
|modify
|564
|0.04
|1.2813
|1.2825
|1.2798
|4377
|2006.11.21 02:22
|s/l
|564
|0.04
|1.2825
|1.2825
|1.2798
|-4.80
|298.55
|4378
|2006.11.21 03:00
|buy
|565
|0.04
|1.2829
|1.2814
|1.2844
|4379
|2006.11.21 03:00
|modify
|565
|0.04
|1.2829
|1.2815
|1.2844
|4380
|2006.11.21 03:00
|modify
|565
|0.04
|1.2829
|1.2816
|1.2844
|4381
|2006.11.21 03:03
|modify
|565
|0.04
|1.2829
|1.2817
|1.2844
|4382
|2006.11.21 03:09
|modify
|565
|0.04
|1.2829
|1.2818
|1.2844
|4383
|2006.11.21 03:09
|modify
|565
|0.04
|1.2829
|1.2819
|1.2844
|4384
|2006.11.21 03:10
|modify
|565
|0.04
|1.2829
|1.2821
|1.2844
|4385
|2006.11.21 03:26
|s/l
|565
|0.04
|1.2821
|1.2821
|1.2844
|-3.20
|295.35
|4386
|2006.11.21 07:00
|sell
|566
|0.04
|1.2814
|1.2829
|1.2799
|4387
|2006.11.21 07:08
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2827
|1.2799
|4388
|2006.11.21 08:43
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2826
|1.2799
|4389
|2006.11.21 08:43
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2825
|1.2799
|4390
|2006.11.21 09:01
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2824
|1.2799
|4391
|2006.11.21 09:02
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2823
|1.2799
|4392
|2006.11.21 09:02
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2822
|1.2799
|4393
|2006.11.21 09:02
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2821
|1.2799
|4394
|2006.11.21 09:02
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2820
|1.2799
|4395
|2006.11.21 09:03
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2819
|1.2799
|4396
|2006.11.21 09:07
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2818
|1.2799
|4397
|2006.11.21 09:08
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2817
|1.2799
|4398
|2006.11.21 09:08
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2816
|1.2799
|4399
|2006.11.21 09:08
|modify
|566
|0.04
|1.2814
|1.2815
|1.2799
|4400
|2006.11.21 09:57
|s/l
|566
|0.04
|1.2815
|1.2815
|1.2799
|-0.40
|294.95
|4401
|2006.11.21 12:00
|buy
|567
|0.04
|1.2827
|1.2812
|1.2842
|4402
|2006.11.21 12:00
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2814
|1.2842
|4403
|2006.11.21 13:53
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2815
|1.2842
|4404
|2006.11.21 13:56
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2816
|1.2842
|4405
|2006.11.21 13:58
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2818
|1.2842
|4406
|2006.11.21 14:12
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2821
|1.2842
|4407
|2006.11.21 14:23
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2822
|1.2842
|4408
|2006.11.21 14:23
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2823
|1.2842
|4409
|2006.11.21 14:23
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2824
|1.2842
|4410
|2006.11.21 14:23
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2825
|1.2842
|4411
|2006.11.21 14:25
|modify
|567
|0.04
|1.2827
|1.2826
|1.2842
|4412
|2006.11.21 14:26
|t/p
|567
|0.04
|1.2842
|1.2826
|1.2842
|6.00
|300.95
|4413
|2006.11.22 22:00
|sell
|568
|0.04
|1.2933
|1.2948
|1.2918
|4414
|2006.11.22 22:04
|modify
|568
|0.04
|1.2933
|1.2947
|1.2918
|4415
|2006.11.22 22:04
|modify
|568
|0.04
|1.2933
|1.2946
|1.2918
|4416
|2006.11.22 23:46
|s/l
|568
|0.04
|1.2946
|1.2946
|1.2918
|-5.20
|295.75
|4417
|2006.11.23 03:00
|buy
|569
|0.04
|1.2943
|1.2928
|1.2958
|4418
|2006.11.23 03:06
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2929
|1.2958
|4419
|2006.11.23 03:06
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2930
|1.2958
|4420
|2006.11.23 03:07
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2931
|1.2958
|4421
|2006.11.23 03:08
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2932
|1.2958
|4422
|2006.11.23 03:08
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2933
|1.2958
|4423
|2006.11.23 03:08
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2934
|1.2958
|4424
|2006.11.23 03:09
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2935
|1.2958
|4425
|2006.11.23 03:10
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2936
|1.2958
|4426
|2006.11.23 03:11
|modify
|569
|0.04
|1.2943
|1.2937
|1.2958
|4427
|2006.11.23 03:33
|s/l
|569
|0.04
|1.2937
|1.2937
|1.2958
|-2.40
|293.35
|4428
|2006.11.23 19:00
|buy
|570
|0.04
|1.2956
|1.2941
|1.2971
|4429
|2006.11.23 19:45
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2942
|1.2971
|4430
|2006.11.23 21:01
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2943
|1.2971
|4431
|2006.11.23 21:04
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2944
|1.2971
|4432
|2006.11.23 21:08
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2945
|1.2971
|4433
|2006.11.23 21:58
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2946
|1.2971
|4434
|2006.11.23 21:58
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2947
|1.2971
|4435
|2006.11.23 22:08
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2949
|1.2971
|4436
|2006.11.23 23:00
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2950
|1.2971
|4437
|2006.11.24 01:10
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2951
|1.2971
|4438
|2006.11.24 01:32
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2952
|1.2971
|4439
|2006.11.24 01:35
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2954
|1.2971
|4440
|2006.11.24 01:50
|modify
|570
|0.04
|1.2956
|1.2955
|1.2971
|4441
|2006.11.24 02:02
|t/p
|570
|0.04
|1.2971
|1.2955
|1.2971
|5.75
|299.10
|4442
|2006.11.27 11:00
|buy
|571
|0.04
|1.3128
|1.3113
|1.3143
|4443
|2006.11.27 11:23
|modify
|571
|0.04
|1.3128
|1.3115
|1.3143
|4444
|2006.11.27 11:26
|modify
|571
|0.04
|1.3128
|1.3116
|1.3143
|4445
|2006.11.27 11:29
|modify
|571
|0.04
|1.3128
|1.3117
|1.3143
|4446
|2006.11.27 11:52
|s/l
|571
|0.04
|1.3117
|1.3117
|1.3143
|-4.40
|294.70
|4447
|2006.11.28 01:00
|sell
|572
|0.04
|1.3124
|1.3139
|1.3109
|4448
|2006.11.28 01:00
|modify
|572
|0.04
|1.3124
|1.3138
|1.3109
|4449
|2006.11.28 01:00
|modify
|572
|0.04
|1.3124
|1.3137
|1.3109
|4450
|2006.11.28 01:40
|s/l
|572
|0.04
|1.3137
|1.3137
|1.3109
|-5.20
|289.50
|4451
|2006.11.28 04:00
|buy
|573
|0.04
|1.3142
|1.3127
|1.3157
|4452
|2006.11.28 04:13
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3128
|1.3157
|4453
|2006.11.28 04:14
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3129
|1.3157
|4454
|2006.11.28 04:15
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3130
|1.3157
|4455
|2006.11.28 04:17
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3131
|1.3157
|4456
|2006.11.28 04:18
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3132
|1.3157
|4457
|2006.11.28 04:28
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3134
|1.3157
|4458
|2006.11.28 04:37
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3135
|1.3157
|4459
|2006.11.28 04:37
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3136
|1.3157
|4460
|2006.11.28 04:58
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3137
|1.3157
|4461
|2006.11.28 05:01
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3138
|1.3157
|4462
|2006.11.28 05:01
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3139
|1.3157
|4463
|2006.11.28 05:02
|modify
|573
|0.04
|1.3142
|1.3141
|1.3157
|4464
|2006.11.28 05:02
|t/p
|573
|0.04
|1.3157
|1.3141
|1.3157
|6.00
|295.50
|4465
|2006.11.29 15:00
|buy
|574
|0.04
|1.3161
|1.3146
|1.3176
|4466
|2006.11.29 15:44
|s/l
|574
|0.04
|1.3146
|1.3146
|1.3176
|-6.00
|289.50
|4467
|2006.11.29 18:00
|buy
|575
|0.04
|1.3160
|1.3145
|1.3175
|4468
|2006.11.29 18:58
|s/l
|575
|0.04
|1.3145
|1.3145
|1.3175
|-6.00
|283.50
|4469
|2006.11.29 19:00
|sell
|576
|0.04
|1.3147
|1.3162
|1.3132
|4470
|2006.11.29 20:47
|modify
|576
|0.04
|1.3147
|1.3161
|1.3132
|4471
|2006.11.29 20:47
|modify
|576
|0.04
|1.3147
|1.3160
|1.3132
|4472
|2006.11.29 21:04
|s/l
|576
|0.04
|1.3160
|1.3160
|1.3132
|-5.20
|278.30
|4473
|2006.11.29 22:00
|buy
|577
|0.04
|1.3171
|1.3156
|1.3186
|4474
|2006.11.29 23:30
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3157
|1.3186
|4475
|2006.11.29 23:48
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3158
|1.3186
|4476
|2006.11.30 00:01
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3159
|1.3186
|4477
|2006.11.30 00:01
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3160
|1.3186
|4478
|2006.11.30 00:01
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3162
|1.3186
|4479
|2006.11.30 00:28
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3163
|1.3186
|4480
|2006.11.30 00:28
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3164
|1.3186
|4481
|2006.11.30 00:29
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3165
|1.3186
|4482
|2006.11.30 00:29
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3166
|1.3186
|4483
|2006.11.30 00:32
|modify
|577
|0.04
|1.3171
|1.3167
|1.3186
|4484
|2006.11.30 00:39
|s/l
|577
|0.04
|1.3167
|1.3167
|1.3186
|-2.34
|275.95
|4485
|2006.11.30 20:00
|buy
|578
|0.04
|1.3259
|1.3244
|1.3274
|4486
|2006.11.30 20:19
|s/l
|578
|0.04
|1.3244
|1.3244
|1.3274
|-6.00
|269.95
|4487
|2006.12.01 04:00
|sell
|579
|0.04
|1.3239
|1.3254
|1.3224
|4488
|2006.12.01 04:08
|s/l
|579
|0.04
|1.3254
|1.3254
|1.3224
|-6.00
|263.95
|4489
|2006.12.01 10:00
|buy
|580
|0.04
|1.3282
|1.3267
|1.3297
|4490
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3268
|1.3297
|4491
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3271
|1.3297
|4492
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3273
|1.3297
|4493
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3274
|1.3297
|4494
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3275
|1.3297
|4495
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3276
|1.3297
|4496
|2006.12.01 10:00
|modify
|580
|0.04
|1.3282
|1.3278
|1.3297
|4497
|2006.12.01 10:00
|s/l
|580
|0.04
|1.3278
|1.3278
|1.3297
|-1.60
|262.35
|4498
|2006.12.04 11:00
|buy
|581
|0.03
|1.3328
|1.3313
|1.3343
|4499
|2006.12.04 11:03
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3314
|1.3343
|4500
|2006.12.04 11:04
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3315
|1.3343
|4501
|2006.12.04 11:04
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3316
|1.3343
|4502
|2006.12.04 11:05
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3317
|1.3343
|4503
|2006.12.04 11:05
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3318
|1.3343
|4504
|2006.12.04 11:18
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3319
|1.3343
|4505
|2006.12.04 11:31
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3320
|1.3343
|4506
|2006.12.04 11:32
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3321
|1.3343
|4507
|2006.12.04 11:33
|modify
|581
|0.03
|1.3328
|1.3322
|1.3343
|4508
|2006.12.04 12:04
|s/l
|581
|0.03
|1.3322
|1.3322
|1.3343
|-1.80
|260.55
|4509
|2006.12.04 22:00
|sell
|582
|0.03
|1.3329
|1.3344
|1.3314
|4510
|2006.12.04 22:00
|modify
|582
|0.03
|1.3329
|1.3342
|1.3314
|4511
|2006.12.04 22:00
|modify
|582
|0.03
|1.3329
|1.3341
|1.3314
|4512
|2006.12.04 22:12
|modify
|582
|0.03
|1.3329
|1.3340
|1.3314
|4513
|2006.12.04 22:12
|modify
|582
|0.03
|1.3329
|1.3339
|1.3314
|4514
|2006.12.05 01:24
|s/l
|582
|0.03
|1.3339
|1.3339
|1.3314
|-2.85
|257.71
|4515
|2006.12.05 08:00
|buy
|583
|0.03
|1.3330
|1.3315
|1.3345
|4516
|2006.12.05 08:03
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3316
|1.3345
|4517
|2006.12.05 08:08
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3317
|1.3345
|4518
|2006.12.05 08:09
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3318
|1.3345
|4519
|2006.12.05 08:09
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3319
|1.3345
|4520
|2006.12.05 08:09
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3320
|1.3345
|4521
|2006.12.05 08:10
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3321
|1.3345
|4522
|2006.12.05 08:10
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3322
|1.3345
|4523
|2006.12.05 08:23
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3323
|1.3345
|4524
|2006.12.05 08:26
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3324
|1.3345
|4525
|2006.12.05 08:26
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3325
|1.3345
|4526
|2006.12.05 08:27
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3326
|1.3345
|4527
|2006.12.05 08:27
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3327
|1.3345
|4528
|2006.12.05 08:27
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3328
|1.3345
|4529
|2006.12.05 08:28
|modify
|583
|0.03
|1.3330
|1.3329
|1.3345
|4530
|2006.12.05 08:28
|t/p
|583
|0.03
|1.3345
|1.3329
|1.3345
|4.50
|262.21
|4531
|2006.12.05 13:00
|buy
|584
|0.03
|1.3328
|1.3313
|1.3343
|4532
|2006.12.05 13:02
|modify
|584
|0.03
|1.3328
|1.3315
|1.3343
|4533
|2006.12.05 13:12
|modify
|584
|0.03
|1.3328
|1.3317
|1.3343
|4534
|2006.12.05 13:24
|modify
|584
|0.03
|1.3328
|1.3318
|1.3343
|4535
|2006.12.05 14:24
|modify
|584
|0.03
|1.3328
|1.3319
|1.3343
|4536
|2006.12.05 14:24
|modify
|584
|0.03
|1.3328
|1.3320
|1.3343
|4537
|2006.12.05 14:32
|modify
|584
|0.03
|1.3328
|1.3321
|1.3343
|4538
|2006.12.05 16:32
|s/l
|584
|0.03
|1.3321
|1.3321
|1.3343
|-2.10
|260.11
|4539
|2006.12.05 17:00
|sell
|585
|0.03
|1.3317
|1.3332
|1.3302
|4540
|2006.12.05 17:10
|modify
|585
|0.03
|1.3317
|1.3330
|1.3302
|4541
|2006.12.05 17:14
|modify
|585
|0.03
|1.3317
|1.3329
|1.3302
|4542
|2006.12.05 20:38
|s/l
|585
|0.03
|1.3329
|1.3329
|1.3302
|-3.60
|256.51
|4543
|2006.12.06 00:00
|buy
|586
|0.03
|1.3328
|1.3313
|1.3343
|4544
|2006.12.06 00:00
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3314
|1.3343
|4545
|2006.12.06 00:31
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3315
|1.3343
|4546
|2006.12.06 00:35
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3316
|1.3343
|4547
|2006.12.06 00:38
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3317
|1.3343
|4548
|2006.12.06 00:38
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3318
|1.3343
|4549
|2006.12.06 00:42
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3319
|1.3343
|4550
|2006.12.06 01:02
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3320
|1.3343
|4551
|2006.12.06 01:14
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3321
|1.3343
|4552
|2006.12.06 01:15
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3322
|1.3343
|4553
|2006.12.06 01:26
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3323
|1.3343
|4554
|2006.12.06 01:26
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3325
|1.3343
|4555
|2006.12.06 01:27
|modify
|586
|0.03
|1.3328
|1.3326
|1.3343
|4556
|2006.12.06 01:27
|t/p
|586
|0.03
|1.3343
|1.3326
|1.3343
|4.50
|261.01
|4557
|2006.12.06 03:00
|sell
|587
|0.03
|1.3308
|1.3323
|1.3293
|4558
|2006.12.06 03:05
|s/l
|587
|0.03
|1.3323
|1.3323
|1.3293
|-4.50
|256.51
|4559
|2006.12.06 11:00
|buy
|588
|0.03
|1.3319
|1.3304
|1.3334
|4560
|2006.12.06 11:00
|modify
|588
|0.03
|1.3319
|1.3306
|1.3334
|4561
|2006.12.06 11:00
|modify
|588
|0.03
|1.3319
|1.3307
|1.3334
|4562
|2006.12.06 11:07
|s/l
|588
|0.03
|1.3307
|1.3307
|1.3334
|-3.60
|252.91
|4563
|2006.12.06 15:00
|sell
|589
|0.03
|1.3285
|1.3300
|1.3270
|4564
|2006.12.06 15:01
|modify
|589
|0.03
|1.3285
|1.3299
|1.3270
|4565
|2006.12.06 15:01
|modify
|589
|0.03
|1.3285
|1.3298
|1.3270
|4566
|2006.12.06 15:07
|modify
|589
|0.03
|1.3285
|1.3297
|1.3270
|4567
|2006.12.06 15:07
|modify
|589
|0.03
|1.3285
|1.3296
|1.3270
|4568
|2006.12.06 15:07
|modify
|589
|0.03
|1.3285
|1.3295
|1.3270
|4569
|2006.12.06 15:30
|s/l
|589
|0.03
|1.3295
|1.3295
|1.3270
|-3.00
|249.91
|4570
|2006.12.07 06:00
|sell
|590
|0.03
|1.3288
|1.3303
|1.3273
|4571
|2006.12.07 06:07
|modify
|590
|0.03
|1.3288
|1.3302
|1.3273
|4572
|2006.12.07 06:07
|modify
|590
|0.03
|1.3288
|1.3301
|1.3273
|4573
|2006.12.07 06:08
|modify
|590
|0.03
|1.3288
|1.3300
|1.3273
|4574
|2006.12.07 06:08
|modify
|590
|0.03
|1.3288
|1.3299
|1.3273
|4575
|2006.12.07 06:09
|modify
|590
|0.03
|1.3288
|1.3298
|1.3273
|4576
|2006.12.07 06:38
|s/l
|590
|0.03
|1.3298
|1.3298
|1.3273
|-3.00
|246.91
|4577
|2006.12.08 03:00
|sell
|591
|0.03
|1.3274
|1.3289
|1.3259
|4578
|2006.12.08 03:42
|s/l
|591
|0.03
|1.3289
|1.3289
|1.3259
|-4.50
|242.41
|4579
|2006.12.08 05:00
|buy
|592
|0.03
|1.3291
|1.3276
|1.3306
|4580
|2006.12.08 05:52
|s/l
|592
|0.03
|1.3276
|1.3276
|1.3306
|-4.50
|237.91
|4581
|2006.12.08 06:00
|sell
|593
|0.03
|1.3277
|1.3292
|1.3262
|4582
|2006.12.08 06:00
|modify
|593
|0.03
|1.3277
|1.3291
|1.3262
|4583
|2006.12.08 06:01
|modify
|593
|0.03
|1.3277
|1.3290
|1.3262
|4584
|2006.12.08 06:20
|modify
|593
|0.03
|1.3277
|1.3289
|1.3262
|4585
|2006.12.08 07:42
|s/l
|593
|0.03
|1.3289
|1.3289
|1.3262
|-3.60
|234.31
|4586
|2006.12.08 09:00
|buy
|594
|0.03
|1.3336
|1.3321
|1.3351
|4587
|2006.12.08 09:00
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3322
|1.3351
|4588
|2006.12.08 09:00
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3323
|1.3351
|4589
|2006.12.08 09:00
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3324
|1.3351
|4590
|2006.12.08 09:00
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3326
|1.3351
|4591
|2006.12.08 09:00
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3327
|1.3351
|4592
|2006.12.08 09:00
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3328
|1.3351
|4593
|2006.12.08 09:01
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3329
|1.3351
|4594
|2006.12.08 09:01
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3330
|1.3351
|4595
|2006.12.08 09:02
|modify
|594
|0.03
|1.3336
|1.3331
|1.3351
|4596
|2006.12.08 09:03
|s/l
|594
|0.03
|1.3331
|1.3331
|1.3351
|-1.50
|232.81
|4597
|2006.12.08 12:00
|sell
|595
|0.03
|1.3215
|1.3230
|1.3200
|4598
|2006.12.08 12:00
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3228
|1.3200
|4599
|2006.12.08 12:00
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3227
|1.3200
|4600
|2006.12.08 12:00
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3226
|1.3200
|4601
|2006.12.08 12:00
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3224
|1.3200
|4602
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3223
|1.3200
|4603
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3222
|1.3200
|4604
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3221
|1.3200
|4605
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3220
|1.3200
|4606
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3219
|1.3200
|4607
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3218
|1.3200
|4608
|2006.12.08 12:02
|modify
|595
|0.03
|1.3215
|1.3217
|1.3200
|4609
|2006.12.08 12:02
|t/p
|595
|0.03
|1.3200
|1.3217
|1.3200
|4.50
|237.31
|4610
|2006.12.11 03:00
|buy
|596
|0.03
|1.3207
|1.3192
|1.3222
|4611
|2006.12.11 03:00
|modify
|596
|0.03
|1.3207
|1.3197
|1.3222
|4612
|2006.12.11 03:04
|s/l
|596
|0.03
|1.3197
|1.3197
|1.3222
|-3.00
|234.31
|4613
|2006.12.12 03:00
|sell
|597
|0.03
|1.3233
|1.3248
|1.3218
|4614
|2006.12.12 03:03
|modify
|597
|0.03
|1.3233
|1.3247
|1.3218
|4615
|2006.12.12 03:05
|modify
|597
|0.03
|1.3233
|1.3246
|1.3218
|4616
|2006.12.12 03:05
|modify
|597
|0.03
|1.3233
|1.3245
|1.3218
|4617
|2006.12.12 03:05
|modify
|597
|0.03
|1.3233
|1.3244
|1.3218
|4618
|2006.12.12 03:38
|s/l
|597
|0.03
|1.3244
|1.3244
|1.3218
|-3.30
|231.01
|4619
|2006.12.12 12:00
|sell
|598
|0.03
|1.3233
|1.3248
|1.3218
|4620
|2006.12.12 12:01
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3247
|1.3218
|4621
|2006.12.12 12:01
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3246
|1.3218
|4622
|2006.12.12 12:02
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3245
|1.3218
|4623
|2006.12.12 12:02
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3244
|1.3218
|4624
|2006.12.12 12:03
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3243
|1.3218
|4625
|2006.12.12 12:03
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3242
|1.3218
|4626
|2006.12.12 12:05
|modify
|598
|0.03
|1.3233
|1.3241
|1.3218
|4627
|2006.12.12 12:26
|s/l
|598
|0.03
|1.3241
|1.3241
|1.3218
|-2.40
|228.61
|4628
|2006.12.12 15:00
|buy
|599
|0.03
|1.3275
|1.3260
|1.3290
|4629
|2006.12.12 15:00
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3261
|1.3290
|4630
|2006.12.12 15:00
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3262
|1.3290
|4631
|2006.12.12 15:02
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3263
|1.3290
|4632
|2006.12.12 15:02
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3264
|1.3290
|4633
|2006.12.12 15:03
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3265
|1.3290
|4634
|2006.12.12 15:04
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3266
|1.3290
|4635
|2006.12.12 15:06
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3267
|1.3290
|4636
|2006.12.12 15:06
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3268
|1.3290
|4637
|2006.12.12 15:09
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3269
|1.3290
|4638
|2006.12.12 15:10
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3270
|1.3290
|4639
|2006.12.12 15:10
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3271
|1.3290
|4640
|2006.12.12 15:10
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3272
|1.3290
|4641
|2006.12.12 15:10
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3273
|1.3290
|4642
|2006.12.12 15:10
|modify
|599
|0.03
|1.3275
|1.3274
|1.3290
|4643
|2006.12.12 15:10
|t/p
|599
|0.03
|1.3290
|1.3274
|1.3290
|4.50
|233.11
|4644
|2006.12.13 02:00
|sell
|600
|0.03
|1.3274
|1.3289
|1.3259
|4645
|2006.12.13 02:05
|modify
|600
|0.03
|1.3274
|1.3288
|1.3259
|4646
|2006.12.13 02:05
|modify
|600
|0.03
|1.3274
|1.3287
|1.3259
|4647
|2006.12.13 02:05
|modify
|600
|0.03
|1.3274
|1.3286
|1.3259
|4648
|2006.12.13 02:05
|modify
|600
|0.03
|1.3274
|1.3285
|1.3259
|4649
|2006.12.13 02:06
|modify
|600
|0.03
|1.3274
|1.3284
|1.3259
|4650
|2006.12.13 02:06
|modify
|600
|0.03
|1.3274
|1.3283
|1.3259
|4651
|2006.12.13 02:32
|s/l
|600
|0.03
|1.3283
|1.3283
|1.3259
|-2.70
|230.41
|4652
|2006.12.13 23:00
|sell
|601
|0.03
|1.3210
|1.3225
|1.3195
|4653
|2006.12.14 01:10
|modify
|601
|0.03
|1.3210
|1.3223
|1.3195
|4654
|2006.12.14 01:16
|s/l
|601
|0.03
|1.3223
|1.3223
|1.3195
|-3.44
|226.97
|4655
|2006.12.14 07:00
|sell
|602
|0.03
|1.3186
|1.3201
|1.3171
|4656
|2006.12.14 07:00
|modify
|602
|0.03
|1.3186
|1.3200
|1.3171
|4657
|2006.12.14 07:13
|s/l
|602
|0.03
|1.3200
|1.3200
|1.3171
|-4.20
|222.77
|4658
|2006.12.15 00:00
|sell
|603
|0.03
|1.3148
|1.3163
|1.3133
|4659
|2006.12.15 00:04
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3162
|1.3133
|4660
|2006.12.15 00:40
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3161
|1.3133
|4661
|2006.12.15 00:46
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3160
|1.3133
|4662
|2006.12.15 00:46
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3159
|1.3133
|4663
|2006.12.15 00:46
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3158
|1.3133
|4664
|2006.12.15 00:47
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3157
|1.3133
|4665
|2006.12.15 01:41
|modify
|603
|0.03
|1.3148
|1.3156
|1.3133
|4666
|2006.12.15 02:03
|s/l
|603
|0.03
|1.3156
|1.3156
|1.3133
|-2.40
|220.37
|4667
|2006.12.15 03:00
|buy
|604
|0.03
|1.3164
|1.3149
|1.3179
|4668
|2006.12.15 03:00
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3150
|1.3179
|4669
|2006.12.15 03:00
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3151
|1.3179
|4670
|2006.12.15 03:01
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3152
|1.3179
|4671
|2006.12.15 03:01
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3153
|1.3179
|4672
|2006.12.15 03:02
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3156
|1.3179
|4673
|2006.12.15 03:10
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3157
|1.3179
|4674
|2006.12.15 03:34
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3158
|1.3179
|4675
|2006.12.15 03:34
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3159
|1.3179
|4676
|2006.12.15 03:35
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3160
|1.3179
|4677
|2006.12.15 03:36
|modify
|604
|0.03
|1.3164
|1.3161
|1.3179
|4678
|2006.12.15 03:58
|s/l
|604
|0.03
|1.3161
|1.3161
|1.3179
|-0.90
|219.47
|4679
|2006.12.15 05:00
|sell
|605
|0.03
|1.3103
|1.3118
|1.3088
|4680
|2006.12.15 05:00
|modify
|605
|0.03
|1.3103
|1.3117
|1.3088
|4681
|2006.12.15 05:07
|s/l
|605
|0.03
|1.3117
|1.3117
|1.3088
|-4.20
|215.27
|4682
|2006.12.15 09:00
|buy
|606
|0.03
|1.3182
|1.3167
|1.3197
|4683
|2006.12.15 09:00
|modify
|606
|0.03
|1.3182
|1.3168
|1.3197
|4684
|2006.12.15 09:00
|modify
|606
|0.03
|1.3182
|1.3169
|1.3197
|4685
|2006.12.15 09:01
|modify
|606
|0.03
|1.3182
|1.3170
|1.3197
|4686
|2006.12.15 09:01
|modify
|606
|0.03
|1.3182
|1.3171
|1.3197
|4687
|2006.12.15 09:02
|s/l
|606
|0.03
|1.3171
|1.3171
|1.3197
|-3.30
|211.97
|4688
|2006.12.15 11:00
|sell
|607
|0.03
|1.3089
|1.3104
|1.3074
|4689
|2006.12.15 11:28
|modify
|607
|0.03
|1.3089
|1.3103
|1.3074
|4690
|2006.12.15 11:42
|s/l
|607
|0.03
|1.3103
|1.3103
|1.3074
|-4.20
|207.77
|4691
|2006.12.18 07:00
|sell
|608
|0.03
|1.3092
|1.3107
|1.3077
|4692
|2006.12.18 07:32
|s/l
|608
|0.03
|1.3107
|1.3107
|1.3077
|-4.50
|203.27
|4693
|2006.12.18 15:00
|buy
|609
|0.03
|1.3101
|1.3086
|1.3116
|4694
|2006.12.18 15:07
|modify
|609
|0.03
|1.3101
|1.3088
|1.3116
|4695
|2006.12.18 15:11
|modify
|609
|0.03
|1.3101
|1.3089
|1.3116
|4696
|2006.12.18 15:11
|modify
|609
|0.03
|1.3101
|1.3090
|1.3116
|4697
|2006.12.18 15:12
|modify
|609
|0.03
|1.3101
|1.3094
|1.3116
|4698
|2006.12.18 17:06
|s/l
|609
|0.03
|1.3094
|1.3094
|1.3116
|-2.10
|201.17
|4699
|2006.12.18 23:00
|sell
|610
|0.03
|1.3092
|1.3107
|1.3077
|4700
|2006.12.18 23:27
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3106
|1.3077
|4701
|2006.12.18 23:27
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3105
|1.3077
|4702
|2006.12.18 23:28
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3104
|1.3077
|4703
|2006.12.18 23:45
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3103
|1.3077
|4704
|2006.12.18 23:47
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3102
|1.3077
|4705
|2006.12.19 00:54
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3101
|1.3077
|4706
|2006.12.19 00:55
|modify
|610
|0.03
|1.3092
|1.3100
|1.3077
|4707
|2006.12.19 01:18
|s/l
|610
|0.03
|1.3100
|1.3100
|1.3077
|-2.25
|198.92
|4708
|2006.12.19 03:00
|buy
|611
|0.03
|1.3124
|1.3109
|1.3139
|4709
|2006.12.19 03:05
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3110
|1.3139
|4710
|2006.12.19 03:05
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3111
|1.3139
|4711
|2006.12.19 03:05
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3112
|1.3139
|4712
|2006.12.19 03:05
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3113
|1.3139
|4713
|2006.12.19 03:08
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3115
|1.3139
|4714
|2006.12.19 03:08
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3116
|1.3139
|4715
|2006.12.19 03:08
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3117
|1.3139
|4716
|2006.12.19 03:08
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3118
|1.3139
|4717
|2006.12.19 03:08
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3119
|1.3139
|4718
|2006.12.19 03:08
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3120
|1.3139
|4719
|2006.12.19 03:09
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3121
|1.3139
|4720
|2006.12.19 03:09
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3122
|1.3139
|4721
|2006.12.19 03:09
|modify
|611
|0.03
|1.3124
|1.3123
|1.3139
|4722
|2006.12.19 03:09
|t/p
|611
|0.03
|1.3139
|1.3123
|1.3139
|4.50
|203.42
|4723
|2006.12.20 03:00
|sell
|612
|0.03
|1.3208
|1.3223
|1.3193
|4724
|2006.12.20 03:16
|s/l
|612
|0.03
|1.3223
|1.3223
|1.3193
|-4.50
|198.92
|4725
|2006.12.21 06:00
|sell
|613
|0.03
|1.3178
|1.3193
|1.3163
|4726
|2006.12.21 06:34
|s/l
|613
|0.03
|1.3193
|1.3193
|1.3163
|-4.50
|194.42
|4727
|2006.12.21 15:00
|buy
|614
|0.03
|1.3181
|1.3166
|1.3196
|4728
|2006.12.21 15:00
|modify
|614
|0.03
|1.3181
|1.3167
|1.3196
|4729
|2006.12.21 15:23
|s/l
|614
|0.03
|1.3167
|1.3167
|1.3196
|-4.20
|190.22
|4730
|2006.12.22 08:00
|sell
|615
|0.03
|1.3193
|1.3208
|1.3178
|4731
|2006.12.22 08:10
|modify
|615
|0.03
|1.3193
|1.3207
|1.3178
|4732
|2006.12.22 08:10
|modify
|615
|0.03
|1.3193
|1.3206
|1.3178
|4733
|2006.12.22 08:29
|modify
|615
|0.03
|1.3193
|1.3204
|1.3178
|4734
|2006.12.22 08:29
|modify
|615
|0.03
|1.3193
|1.3203
|1.3178
|4735
|2006.12.22 08:30
|s/l
|615
|0.03
|1.3203
|1.3203
|1.3178
|-3.00
|187.22