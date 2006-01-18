Strategy Tester Report
Test

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
Bars in test6274Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9812.78Gross profit7886.14Gross loss-17698.93
Profit factor0.45Expected payoff-15.96
Absolute drawdown9812.78Maximal drawdown9812.78 (98.13%)Relative drawdown98.13% (9812.78)
Total trades615Short positions (won %)310 (20.97%)Long positions (won %)305 (24.59%)
Profit trades (% of total)140 (22.76%)Loss trades (% of total)475 (77.24%)
Largestprofit trade181.50loss trade-199.50
Averageprofit trade56.33loss trade-37.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (517.50)consecutive losses (loss in money)18 (-99.36)
Maximalconsecutive profit (count of wins)517.50 (3)consecutive loss (count of losses)-898.40 (6)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 21:00sell11.331.20861.21011.2071
22006.01.05 23:37s/l11.331.21011.21011.2071-199.509800.50
32006.01.06 07:00buy21.311.20981.20831.2113
42006.01.06 07:05modify21.311.20981.20841.2113
52006.01.06 07:05modify21.311.20981.20851.2113
62006.01.06 07:05modify21.311.20981.20871.2113
72006.01.06 07:05modify21.311.20981.20881.2113
82006.01.06 07:06modify21.311.20981.20891.2113
92006.01.06 07:33modify21.311.20981.20901.2113
102006.01.06 07:33modify21.311.20981.20911.2113
112006.01.06 07:36modify21.311.20981.20931.2113
122006.01.06 08:09s/l21.311.20931.20931.2113-65.509735.00
132006.01.09 01:00buy31.301.21491.21341.2164
142006.01.09 01:44s/l31.301.21341.21341.2164-195.009540.00
152006.01.09 02:00sell41.271.21251.21401.2110
162006.01.09 02:13s/l41.271.21401.21401.2110-190.509349.50
172006.01.09 15:00buy51.251.20901.20751.2105
182006.01.09 15:08modify51.251.20901.20761.2105
192006.01.09 17:01modify51.251.20901.20771.2105
202006.01.09 18:34s/l51.251.20771.20771.2105-162.509187.00
212006.01.09 19:00sell61.221.20731.20881.2058
222006.01.09 19:00modify61.221.20731.20871.2058
232006.01.09 19:00modify61.221.20731.20861.2058
242006.01.09 19:00modify61.221.20731.20821.2058
252006.01.09 19:07modify61.221.20731.20801.2058
262006.01.09 19:10s/l61.221.20801.20801.2058-85.409101.60
272006.01.10 04:00buy71.211.20781.20631.2093
282006.01.10 04:11modify71.211.20781.20641.2093
292006.01.10 04:44modify71.211.20781.20651.2093
302006.01.10 04:44modify71.211.20781.20661.2093
312006.01.10 04:45modify71.211.20781.20671.2093
322006.01.10 04:46modify71.211.20781.20681.2093
332006.01.10 04:46modify71.211.20781.20691.2093
342006.01.10 04:47modify71.211.20781.20701.2093
352006.01.10 04:51modify71.211.20781.20711.2093
362006.01.10 04:59modify71.211.20781.20721.2093
372006.01.10 05:08modify71.211.20781.20731.2093
382006.01.10 05:09modify71.211.20781.20741.2093
392006.01.10 05:09modify71.211.20781.20751.2093
402006.01.10 05:09modify71.211.20781.20761.2093
412006.01.10 05:09modify71.211.20781.20771.2093
422006.01.10 05:09t/p71.211.20931.20771.2093181.509283.10
432006.01.10 09:00sell81.241.20551.20701.2040
442006.01.10 09:01modify81.241.20551.20691.2040
452006.01.10 09:08modify81.241.20551.20681.2040
462006.01.10 09:08modify81.241.20551.20671.2040
472006.01.10 09:08modify81.241.20551.20661.2040
482006.01.10 09:08modify81.241.20551.20651.2040
492006.01.10 09:29modify81.241.20551.20641.2040
502006.01.10 09:29modify81.241.20551.20631.2040
512006.01.10 09:32modify81.241.20551.20621.2040
522006.01.10 09:32modify81.241.20551.20611.2040
532006.01.10 09:33modify81.241.20551.20591.2040
542006.01.10 09:33modify81.241.20551.20581.2040
552006.01.10 09:46s/l81.241.20581.20581.2040-37.209245.90
562006.01.10 18:00sell91.231.20611.20761.2046
572006.01.10 19:08modify91.231.20611.20751.2046
582006.01.10 19:09modify91.231.20611.20741.2046
592006.01.10 19:14modify91.231.20611.20731.2046
602006.01.10 19:23modify91.231.20611.20721.2046
612006.01.10 19:23modify91.231.20611.20711.2046
622006.01.10 19:54modify91.231.20611.20701.2046
632006.01.10 20:15s/l91.231.20701.20701.2046-110.709135.20
642006.01.10 22:00buy101.221.20771.20621.2092
652006.01.10 22:20modify101.221.20771.20641.2092
662006.01.11 00:16s/l101.221.20641.20641.2092-166.178969.03
672006.01.11 01:00sell111.201.20571.20721.2042
682006.01.11 01:00modify111.201.20571.20711.2042
692006.01.11 01:00modify111.201.20571.20701.2042
702006.01.11 01:00modify111.201.20571.20691.2042
712006.01.11 02:14s/l111.201.20691.20691.2042-144.008825.03
722006.01.11 07:00buy121.181.20831.20681.2098
732006.01.11 07:03modify121.181.20831.20691.2098
742006.01.11 07:20modify121.181.20831.20701.2098
752006.01.11 07:20modify121.181.20831.20711.2098
762006.01.11 07:20modify121.181.20831.20731.2098
772006.01.11 07:20modify121.181.20831.20741.2098
782006.01.11 07:20modify121.181.20831.20761.2098
792006.01.11 07:25modify121.181.20831.20771.2098
802006.01.11 07:26modify121.181.20831.20781.2098
812006.01.11 07:27modify121.181.20831.20801.2098
822006.01.11 07:29modify121.181.20831.20811.2098
832006.01.11 07:34t/p121.181.20981.20811.2098177.009002.03
842006.01.12 07:00sell131.201.21351.21501.2120
852006.01.12 07:02modify131.201.21351.21491.2120
862006.01.12 07:09modify131.201.21351.21481.2120
872006.01.12 07:09modify131.201.21351.21471.2120
882006.01.12 07:09modify131.201.21351.21461.2120
892006.01.12 07:09modify131.201.21351.21451.2120
902006.01.12 07:09modify131.201.21351.21441.2120
912006.01.12 07:10modify131.201.21351.21431.2120
922006.01.12 07:13modify131.201.21351.21421.2120
932006.01.12 07:13modify131.201.21351.21411.2120
942006.01.12 07:13modify131.201.21351.21401.2120
952006.01.12 07:14modify131.201.21351.21391.2120
962006.01.12 07:25s/l131.201.21391.21391.2120-48.008954.03
972006.01.12 21:00sell141.191.20341.20491.2019
982006.01.12 21:31s/l141.191.20491.20491.2019-178.508775.53
992006.01.12 22:00buy151.171.20481.20331.2063
1002006.01.13 00:18modify151.171.20481.20341.2063
1012006.01.13 00:45s/l151.171.20341.20341.2063-171.068604.47
1022006.01.13 08:00sell161.151.20431.20581.2028
1032006.01.13 08:00modify161.151.20431.20571.2028
1042006.01.13 08:04modify161.151.20431.20561.2028
1052006.01.13 08:07modify161.151.20431.20551.2028
1062006.01.13 08:07modify161.151.20431.20541.2028
1072006.01.13 08:14modify161.151.20431.20531.2028
1082006.01.13 08:26s/l161.151.20531.20531.2028-115.008489.47
1092006.01.13 11:00buy171.131.20791.20641.2094
1102006.01.13 11:24modify171.131.20791.20651.2094
1112006.01.13 11:24modify171.131.20791.20671.2094
1122006.01.13 11:24modify171.131.20791.20681.2094
1132006.01.13 11:25modify171.131.20791.20691.2094
1142006.01.13 11:25modify171.131.20791.20701.2094
1152006.01.13 11:25modify171.131.20791.20711.2094
1162006.01.13 11:25modify171.131.20791.20721.2094
1172006.01.13 11:25modify171.131.20791.20731.2094
1182006.01.13 11:25modify171.131.20791.20741.2094
1192006.01.13 11:26modify171.131.20791.20761.2094
1202006.01.13 11:26modify171.131.20791.20771.2094
1212006.01.13 11:26t/p171.131.20941.20771.2094169.508658.97
1222006.01.16 01:00sell181.151.21461.21611.2131
1232006.01.16 01:02modify181.151.21461.21601.2131
1242006.01.16 01:05modify181.151.21461.21591.2131
1252006.01.16 01:08modify181.151.21461.21571.2131
1262006.01.16 01:35modify181.151.21461.21561.2131
1272006.01.16 01:36modify181.151.21461.21551.2131
1282006.01.16 01:36modify181.151.21461.21531.2131
1292006.01.16 01:36modify181.151.21461.21521.2131
1302006.01.16 01:37modify181.151.21461.21501.2131
1312006.01.16 01:38modify181.151.21461.21491.2131
1322006.01.16 01:45s/l181.151.21491.21491.2131-34.508624.47
1332006.01.16 17:00buy191.151.21311.21161.2146
1342006.01.16 17:39s/l191.151.21161.21161.2146-172.508451.97
1352006.01.16 19:00sell201.131.21161.21311.2101
1362006.01.16 19:01modify201.131.21161.21301.2101
1372006.01.16 19:01modify201.131.21161.21281.2101
1382006.01.16 19:21modify201.131.21161.21271.2101
1392006.01.16 19:21modify201.131.21161.21261.2101
1402006.01.16 19:22modify201.131.21161.21251.2101
1412006.01.16 19:22modify201.131.21161.21241.2101
1422006.01.16 19:22modify201.131.21161.21231.2101
1432006.01.16 19:54modify201.131.21161.21221.2101
1442006.01.16 19:54modify201.131.21161.21211.2101
1452006.01.16 19:54modify201.131.21161.21201.2101
1462006.01.16 19:54modify201.131.21161.21191.2101
1472006.01.16 19:56modify201.131.21161.21181.2101
1482006.01.16 19:56modify201.131.21161.21171.2101
1492006.01.16 19:56t/p201.131.21011.21171.2101169.508621.47
1502006.01.17 06:00sell211.151.21081.21231.2093
1512006.01.17 06:02modify211.151.21081.21221.2093
1522006.01.17 06:02modify211.151.21081.21211.2093
1532006.01.17 06:03modify211.151.21081.21201.2093
1542006.01.17 06:06modify211.151.21081.21191.2093
1552006.01.17 06:08modify211.151.21081.21181.2093
1562006.01.17 06:09modify211.151.21081.21171.2093
1572006.01.17 06:12modify211.151.21081.21161.2093
1582006.01.17 06:12modify211.151.21081.21151.2093
1592006.01.17 06:12modify211.151.21081.21141.2093
1602006.01.17 06:13modify211.151.21081.21131.2093
1612006.01.17 06:13modify211.151.21081.21111.2093
1622006.01.17 06:15modify211.151.21081.21091.2093
1632006.01.17 06:16t/p211.151.20931.21091.2093172.508793.97
1642006.01.17 15:00buy221.171.21011.20861.2116
1652006.01.17 15:01modify221.171.21011.20871.2116
1662006.01.17 15:08modify221.171.21011.20891.2116
1672006.01.17 15:20modify221.171.21011.20901.2116
1682006.01.17 15:21modify221.171.21011.20911.2116
1692006.01.17 15:24modify221.171.21011.20931.2116
1702006.01.17 15:27modify221.171.21011.20951.2116
1712006.01.17 15:27modify221.171.21011.20971.2116
1722006.01.17 17:23modify221.171.21011.20981.2116
1732006.01.17 17:24modify221.171.21011.20991.2116
1742006.01.17 17:24modify221.171.21011.21001.2116
1752006.01.17 17:24t/p221.171.21161.21001.2116175.508969.47
1762006.01.17 23:00buy231.201.21051.20901.2120
1772006.01.17 23:15s/l231.201.20901.20901.2120-180.008789.47
1782006.01.18 00:00sell241.171.20931.21081.2078
1792006.01.18 00:00modify241.171.20931.21071.2078
1802006.01.18 00:00modify241.171.20931.21061.2078
1812006.01.18 00:59modify241.171.20931.21051.2078
1822006.01.18 01:00modify241.171.20931.21041.2078
1832006.01.18 01:00modify241.171.20931.21011.2078
1842006.01.18 01:00modify241.171.20931.21001.2078
1852006.01.18 01:00modify241.171.20931.20991.2078
1862006.01.18 01:00modify241.171.20931.20981.2078
1872006.01.18 01:22modify241.171.20931.20971.2078
1882006.01.18 01:22modify241.171.20931.20961.2078
1892006.01.18 01:24modify241.171.20931.20951.2078
1902006.01.18 01:24modify241.171.20931.20941.2078
1912006.01.18 01:24t/p241.171.20781.20941.2078175.508964.97
1922006.01.18 04:00buy251.201.21461.21311.2161
1932006.01.18 04:06s/l251.201.21311.21311.2161-180.008784.97
1942006.01.18 12:00sell261.171.20821.20971.2067
1952006.01.18 12:02modify261.171.20821.20961.2067
1962006.01.18 12:02modify261.171.20821.20951.2067
1972006.01.18 12:02modify261.171.20821.20941.2067
1982006.01.18 12:02modify261.171.20821.20931.2067
1992006.01.18 12:08modify261.171.20821.20921.2067
2002006.01.18 12:08modify261.171.20821.20911.2067
2012006.01.18 12:08modify261.171.20821.20901.2067
2022006.01.18 12:08modify261.171.20821.20891.2067
2032006.01.18 12:08modify261.171.20821.20881.2067
2042006.01.18 12:08modify261.171.20821.20871.2067
2052006.01.18 12:11s/l261.171.20871.20871.2067-58.508726.47
2062006.01.18 17:00buy271.161.21131.20981.2128
2072006.01.18 17:00modify271.161.21131.21011.2128
2082006.01.18 17:18modify271.161.21131.21021.2128
2092006.01.18 17:20modify271.161.21131.21031.2128
2102006.01.18 17:20modify271.161.21131.21041.2128
2112006.01.18 17:44modify271.161.21131.21051.2128
2122006.01.18 18:00modify271.161.21131.21061.2128
2132006.01.18 18:02modify271.161.21131.21071.2128
2142006.01.18 18:03modify271.161.21131.21081.2128
2152006.01.18 18:03modify271.161.21131.21091.2128
2162006.01.18 18:39s/l271.161.21091.21091.2128-46.408680.07
2172006.01.18 20:00sell281.161.20961.21111.2081
2182006.01.18 20:09modify281.161.20961.21081.2081
2192006.01.18 20:09modify281.161.20961.21061.2081
2202006.01.18 20:18s/l281.161.21061.21061.2081-116.008564.07
2212006.01.19 11:00buy291.141.21171.21021.2132
2222006.01.19 11:00modify291.141.21171.21041.2132
2232006.01.19 11:20s/l291.141.21041.21041.2132-148.208415.87
2242006.01.19 16:00buy301.121.20941.20791.2109
2252006.01.19 16:04modify301.121.20941.20801.2109
2262006.01.19 16:05modify301.121.20941.20811.2109
2272006.01.19 16:06modify301.121.20941.20821.2109
2282006.01.19 16:07modify301.121.20941.20831.2109
2292006.01.19 16:09modify301.121.20941.20841.2109
2302006.01.19 16:10modify301.121.20941.20851.2109
2312006.01.19 16:12modify301.121.20941.20871.2109
2322006.01.19 16:17modify301.121.20941.20881.2109
2332006.01.19 17:35s/l301.121.20881.20881.2109-67.208348.67
2342006.01.19 19:00sell311.111.20881.21031.2073
2352006.01.19 19:12modify311.111.20881.21021.2073
2362006.01.19 19:16modify311.111.20881.21011.2073
2372006.01.19 19:16modify311.111.20881.21001.2073
2382006.01.19 19:16modify311.111.20881.20991.2073
2392006.01.19 19:22modify311.111.20881.20981.2073
2402006.01.19 19:49modify311.111.20881.20971.2073
2412006.01.19 19:59s/l311.111.20971.20971.2073-99.908248.77
2422006.01.20 09:00buy321.101.20991.20841.2114
2432006.01.20 09:11modify321.101.20991.20851.2114
2442006.01.20 09:12modify321.101.20991.20861.2114
2452006.01.20 09:16modify321.101.20991.20871.2114
2462006.01.20 09:16modify321.101.20991.20881.2114
2472006.01.20 09:16modify321.101.20991.20891.2114
2482006.01.20 09:16modify321.101.20991.20901.2114
2492006.01.20 09:16modify321.101.20991.20911.2114
2502006.01.20 09:17modify321.101.20991.20921.2114
2512006.01.20 09:17modify321.101.20991.20931.2114
2522006.01.20 09:17modify321.101.20991.20941.2114
2532006.01.20 09:23modify321.101.20991.20951.2114
2542006.01.20 09:23modify321.101.20991.20961.2114
2552006.01.20 09:23modify321.101.20991.20971.2114
2562006.01.20 09:23modify321.101.20991.20981.2114
2572006.01.20 09:24t/p321.101.21141.20981.2114165.008413.77
2582006.01.24 03:00sell331.121.22871.23021.2272
2592006.01.24 03:05modify331.121.22871.23011.2272
2602006.01.24 03:10modify331.121.22871.23001.2272
2612006.01.24 03:10modify331.121.22871.22991.2272
2622006.01.24 03:11modify331.121.22871.22981.2272
2632006.01.24 03:11modify331.121.22871.22971.2272
2642006.01.24 03:11modify331.121.22871.22961.2272
2652006.01.24 03:12modify331.121.22871.22951.2272
2662006.01.24 03:12modify331.121.22871.22941.2272
2672006.01.24 03:13modify331.121.22871.22931.2272
2682006.01.24 03:14modify331.121.22871.22921.2272
2692006.01.24 03:20modify331.121.22871.22911.2272
2702006.01.24 03:29modify331.121.22871.22901.2272
2712006.01.24 03:43modify331.121.22871.22891.2272
2722006.01.24 03:43modify331.121.22871.22881.2272
2732006.01.24 03:45t/p331.121.22721.22881.2272168.008581.77
2742006.01.24 12:00buy341.141.22901.22751.2305
2752006.01.24 12:00modify341.141.22901.22761.2305
2762006.01.24 12:01modify341.141.22901.22771.2305
2772006.01.24 12:01modify341.141.22901.22781.2305
2782006.01.24 12:01modify341.141.22901.22791.2305
2792006.01.24 12:09modify341.141.22901.22801.2305
2802006.01.24 12:32modify341.141.22901.22811.2305
2812006.01.24 12:32modify341.141.22901.22831.2305
2822006.01.24 12:36modify341.141.22901.22841.2305
2832006.01.24 12:37modify341.141.22901.22851.2305
2842006.01.24 12:37modify341.141.22901.22861.2305
2852006.01.24 12:42modify341.141.22901.22871.2305
2862006.01.24 13:10s/l341.141.22871.22871.2305-34.208547.57
2872006.01.24 17:00sell351.141.22801.22951.2265
2882006.01.24 17:01modify351.141.22801.22941.2265
2892006.01.24 17:03modify351.141.22801.22931.2265
2902006.01.24 17:09modify351.141.22801.22921.2265
2912006.01.24 17:09modify351.141.22801.22901.2265
2922006.01.24 17:09modify351.141.22801.22891.2265
2932006.01.24 17:10modify351.141.22801.22881.2265
2942006.01.24 17:13modify351.141.22801.22871.2265
2952006.01.24 17:37modify351.141.22801.22861.2265
2962006.01.24 17:44modify351.141.22801.22851.2265
2972006.01.24 18:24modify351.141.22801.22841.2265
2982006.01.24 18:24modify351.141.22801.22831.2265
2992006.01.24 18:24modify351.141.22801.22821.2265
3002006.01.24 18:24t/p351.141.22651.22821.2265171.008718.57
3012006.01.25 09:00sell361.161.22671.22821.2252
3022006.01.25 09:15modify361.161.22671.22811.2252
3032006.01.25 09:15modify361.161.22671.22801.2252
3042006.01.25 09:15modify361.161.22671.22791.2252
3052006.01.25 09:15modify361.161.22671.22781.2252
3062006.01.25 09:30s/l361.161.22781.22781.2252-127.608590.97
3072006.01.25 21:00buy371.151.22591.22441.2274
3082006.01.25 21:01modify371.151.22591.22451.2274
3092006.01.25 21:03modify371.151.22591.22461.2274
3102006.01.25 21:03modify371.151.22591.22471.2274
3112006.01.25 21:03modify371.151.22591.22481.2274
3122006.01.25 22:00s/l371.151.22481.22481.2274-126.508464.47
3132006.01.25 23:00sell381.131.22491.22641.2234
3142006.01.25 23:01modify381.131.22491.22631.2234
3152006.01.25 23:07modify381.131.22491.22621.2234
3162006.01.25 23:27modify381.131.22491.22611.2234
3172006.01.25 23:47s/l381.131.22611.22611.2234-135.608328.87
3182006.01.26 00:00buy391.111.22581.22431.2273
3192006.01.26 00:04modify391.111.22581.22441.2273
3202006.01.26 00:10modify391.111.22581.22461.2273
3212006.01.26 01:01s/l391.111.22461.22461.2273-133.208195.67
3222006.01.26 11:00sell401.091.22491.22641.2234
3232006.01.26 11:01modify401.091.22491.22611.2234
3242006.01.26 11:05modify401.091.22491.22601.2234
3252006.01.26 11:06modify401.091.22491.22591.2234
3262006.01.26 11:07modify401.091.22491.22581.2234
3272006.01.26 11:17modify401.091.22491.22571.2234
3282006.01.26 11:17modify401.091.22491.22561.2234
3292006.01.26 11:17modify401.091.22491.22551.2234
3302006.01.26 11:17modify401.091.22491.22541.2234
3312006.01.26 11:17modify401.091.22491.22531.2234
3322006.01.26 11:17modify401.091.22491.22521.2234
3332006.01.26 11:17modify401.091.22491.22511.2234
3342006.01.26 11:26modify401.091.22491.22501.2234
3352006.01.26 11:26t/p401.091.22341.22501.2234163.508359.17
3362006.01.27 06:00sell411.111.21861.22011.2171
3372006.01.27 06:00modify411.111.21861.22001.2171
3382006.01.27 06:00modify411.111.21861.21991.2171
3392006.01.27 06:00modify411.111.21861.21981.2171
3402006.01.27 06:04modify411.111.21861.21971.2171
3412006.01.27 06:04modify411.111.21861.21961.2171
3422006.01.27 06:04modify411.111.21861.21951.2171
3432006.01.27 06:04modify411.111.21861.21941.2171
3442006.01.27 06:09s/l411.111.21941.21941.2171-88.808270.37
3452006.01.27 10:00buy421.101.22241.22091.2239
3462006.01.27 10:00modify421.101.22241.22101.2239
3472006.01.27 10:02s/l421.101.22101.22101.2239-154.008116.37
3482006.01.27 11:00sell431.081.21351.21501.2120
3492006.01.27 11:09modify431.081.21351.21491.2120
3502006.01.27 11:09modify431.081.21351.21481.2120
3512006.01.27 11:09modify431.081.21351.21471.2120
3522006.01.27 11:09modify431.081.21351.21461.2120
3532006.01.27 11:12modify431.081.21351.21451.2120
3542006.01.27 11:12modify431.081.21351.21441.2120
3552006.01.27 11:12modify431.081.21351.21431.2120
3562006.01.27 11:12modify431.081.21351.21421.2120
3572006.01.27 11:12modify431.081.21351.21411.2120
3582006.01.27 11:12modify431.081.21351.21401.2120
3592006.01.27 11:12modify431.081.21351.21381.2120
3602006.01.27 11:12modify431.081.21351.21371.2120
3612006.01.27 11:13modify431.081.21351.21361.2120
3622006.01.27 11:13t/p431.081.21201.21361.2120162.008278.37
3632006.01.30 02:00buy441.101.21111.20961.2126
3642006.01.30 02:21s/l441.101.20961.20961.2126-165.008113.37
3652006.01.30 04:00sell451.081.20851.21001.2070
3662006.01.30 04:00modify451.081.20851.20981.2070
3672006.01.30 04:07modify451.081.20851.20971.2070
3682006.01.30 04:10modify451.081.20851.20961.2070
3692006.01.30 04:11modify451.081.20851.20951.2070
3702006.01.30 04:19modify451.081.20851.20941.2070
3712006.01.30 04:19modify451.081.20851.20931.2070
3722006.01.30 04:20modify451.081.20851.20921.2070
3732006.01.30 04:31s/l451.081.20921.20921.2070-75.608037.77
3742006.01.30 14:00sell461.071.20771.20921.2062
3752006.01.30 14:24s/l461.071.20921.20921.2062-160.507877.27
3762006.01.30 20:00sell471.051.20841.20991.2069
3772006.01.30 20:10modify471.051.20841.20981.2069
3782006.01.30 20:51s/l471.051.20981.20981.2069-147.007730.27
3792006.01.30 21:00buy481.031.20971.20821.2112
3802006.01.30 21:00modify481.031.20971.20831.2112
3812006.01.30 21:00modify481.031.20971.20841.2112
3822006.01.30 21:01modify481.031.20971.20851.2112
3832006.01.30 21:04modify481.031.20971.20861.2112
3842006.01.30 21:04modify481.031.20971.20881.2112
3852006.01.30 21:04modify481.031.20971.20891.2112
3862006.01.30 21:06modify481.031.20971.20901.2112
3872006.01.30 22:21modify481.031.20971.20911.2112
3882006.01.30 23:27modify481.031.20971.20921.2112
3892006.01.31 00:04s/l481.031.20921.20921.2112-57.897672.38
3902006.02.01 00:00buy491.021.21591.21441.2174
3912006.02.01 00:01modify491.021.21591.21461.2174
3922006.02.01 00:01modify491.021.21591.21521.2174
3932006.02.01 01:43s/l491.021.21521.21521.2174-71.407600.98
3942006.02.01 03:00sell501.011.21401.21551.2125
3952006.02.01 03:00modify501.011.21401.21541.2125
3962006.02.01 03:00modify501.011.21401.21531.2125
3972006.02.01 03:01modify501.011.21401.21521.2125
3982006.02.01 03:35s/l501.011.21521.21521.2125-121.207479.78
3992006.02.02 00:00sell511.001.20601.20751.2045
4002006.02.02 00:34modify511.001.20601.20741.2045
4012006.02.02 00:34modify511.001.20601.20731.2045
4022006.02.02 00:43modify511.001.20601.20721.2045
4032006.02.02 00:43modify511.001.20601.20711.2045
4042006.02.02 00:44modify511.001.20601.20701.2045
4052006.02.02 00:45modify511.001.20601.20691.2045
4062006.02.02 00:45modify511.001.20601.20681.2045
4072006.02.02 00:45modify511.001.20601.20661.2045
4082006.02.02 00:46modify511.001.20601.20651.2045
4092006.02.02 00:47modify511.001.20601.20641.2045
4102006.02.02 00:47modify511.001.20601.20631.2045
4112006.02.02 00:47modify511.001.20601.20621.2045
4122006.02.02 00:47modify511.001.20601.20611.2045
4132006.02.02 00:47t/p511.001.20451.20611.2045150.007629.78
4142006.02.02 06:00buy521.021.20711.20561.2086
4152006.02.02 06:00modify521.021.20711.20571.2086
4162006.02.02 06:06modify521.021.20711.20581.2086
4172006.02.02 06:06modify521.021.20711.20591.2086
4182006.02.02 06:07modify521.021.20711.20601.2086
4192006.02.02 06:08modify521.021.20711.20611.2086
4202006.02.02 06:08modify521.021.20711.20621.2086
4212006.02.02 06:17s/l521.021.20621.20621.2086-91.807537.98
4222006.02.02 09:00sell531.011.20441.20591.2029
4232006.02.02 09:12s/l531.011.20591.20591.2029-151.507386.48
4242006.02.02 11:00buy540.981.20891.20741.2104
4252006.02.02 11:00modify540.981.20891.20751.2104
4262006.02.02 11:00modify540.981.20891.20761.2104
4272006.02.02 11:01modify540.981.20891.20771.2104
4282006.02.02 11:02modify540.981.20891.20781.2104
4292006.02.02 11:03modify540.981.20891.20791.2104
4302006.02.02 11:04modify540.981.20891.20801.2104
4312006.02.02 11:19modify540.981.20891.20811.2104
4322006.02.02 11:19modify540.981.20891.20821.2104
4332006.02.02 11:19modify540.981.20891.20831.2104
4342006.02.02 11:21modify540.981.20891.20841.2104
4352006.02.02 11:21modify540.981.20891.20851.2104
4362006.02.02 11:21modify540.981.20891.20861.2104
4372006.02.02 11:24modify540.981.20891.20871.2104
4382006.02.02 11:24modify540.981.20891.20881.2104
4392006.02.02 11:27t/p540.981.21041.20881.2104147.007533.48
4402006.02.02 21:00buy551.001.21001.20851.2115
4412006.02.03 00:50s/l551.001.20851.20851.2115-156.207377.28
4422006.02.06 19:00sell560.981.19611.19761.1946
4432006.02.06 20:32modify560.981.19611.19751.1946
4442006.02.06 20:35modify560.981.19611.19741.1946
4452006.02.06 20:36modify560.981.19611.19731.1946
4462006.02.06 20:37modify560.981.19611.19721.1946
4472006.02.06 20:37modify560.981.19611.19711.1946
4482006.02.06 20:39modify560.981.19611.19701.1946
4492006.02.06 21:35s/l560.981.19701.19701.1946-88.207289.08
4502006.02.06 22:00buy570.971.19711.19561.1986
4512006.02.06 22:12modify570.971.19711.19571.1986
4522006.02.06 22:13modify570.971.19711.19581.1986
4532006.02.06 22:13modify570.971.19711.19591.1986
4542006.02.06 22:13modify570.971.19711.19601.1986
4552006.02.06 22:14modify570.971.19711.19631.1986
4562006.02.06 22:24modify570.971.19711.19641.1986
4572006.02.07 00:00s/l570.971.19641.19641.1986-73.927215.16
4582006.02.07 08:00sell580.961.19671.19821.1952
4592006.02.07 08:10s/l580.961.19821.19821.1952-144.007071.16
4602006.02.07 17:00buy590.941.19821.19671.1997
4612006.02.07 17:00modify590.941.19821.19681.1997
4622006.02.07 17:01modify590.941.19821.19691.1997
4632006.02.07 17:02modify590.941.19821.19701.1997
4642006.02.07 17:04modify590.941.19821.19711.1997
4652006.02.07 17:05modify590.941.19821.19731.1997
4662006.02.07 17:05modify590.941.19821.19741.1997
4672006.02.07 17:05modify590.941.19821.19751.1997
4682006.02.07 17:06modify590.941.19821.19761.1997
4692006.02.07 17:06modify590.941.19821.19771.1997
4702006.02.07 17:15modify590.941.19821.19781.1997
4712006.02.07 17:16modify590.941.19821.19791.1997
4722006.02.07 17:16modify590.941.19821.19801.1997
4732006.02.07 18:48modify590.941.19821.19811.1997
4742006.02.07 19:26s/l590.941.19811.19811.1997-9.407061.76
4752006.02.08 02:00buy600.941.19841.19691.1999
4762006.02.08 02:18s/l600.941.19691.19691.1999-141.006920.76
4772006.02.08 03:00sell610.921.19711.19861.1956
4782006.02.08 03:01modify610.921.19711.19841.1956
4792006.02.08 03:05modify610.921.19711.19821.1956
4802006.02.08 03:21s/l610.921.19821.19821.1956-101.206819.56
4812006.02.08 06:00buy620.911.19801.19651.1995
4822006.02.08 06:07modify620.911.19801.19661.1995
4832006.02.08 06:08modify620.911.19801.19671.1995
4842006.02.08 06:35s/l620.911.19671.19671.1995-118.306701.26
4852006.02.08 07:00sell630.891.19661.19811.1951
4862006.02.08 07:06modify630.891.19661.19801.1951
4872006.02.08 07:07modify630.891.19661.19791.1951
4882006.02.08 07:07modify630.891.19661.19781.1951
4892006.02.08 07:07modify630.891.19661.19771.1951
4902006.02.08 07:07modify630.891.19661.19761.1951
4912006.02.08 07:08modify630.891.19661.19751.1951
4922006.02.08 07:21modify630.891.19661.19741.1951
4932006.02.08 07:23modify630.891.19661.19731.1951
4942006.02.08 07:24modify630.891.19661.19721.1951
4952006.02.08 07:24modify630.891.19661.19711.1951
4962006.02.08 07:24modify630.891.19661.19681.1951
4972006.02.08 07:25modify630.891.19661.19671.1951
4982006.02.08 07:25t/p630.891.19511.19671.1951133.506834.76
4992006.02.08 17:00buy640.911.19651.19501.1980
5002006.02.08 17:01modify640.911.19651.19521.1980
5012006.02.08 17:11modify640.911.19651.19531.1980
5022006.02.08 17:12modify640.911.19651.19541.1980
5032006.02.08 17:54s/l640.911.19541.19541.1980-100.106734.66
5042006.02.09 05:00sell650.901.19691.19841.1954
5052006.02.09 05:29s/l650.901.19841.19841.1954-135.006599.66
5062006.02.09 07:00buy660.881.19921.19771.2007
5072006.02.09 07:33s/l660.881.19771.19771.2007-132.006467.66
5082006.02.09 15:00sell670.861.19691.19841.1954
5092006.02.09 15:43s/l670.861.19841.19841.1954-129.006338.66
5102006.02.09 16:00buy680.851.19851.19701.2000
5112006.02.09 16:04modify680.851.19851.19711.2000
5122006.02.09 16:09modify680.851.19851.19721.2000
5132006.02.09 16:33s/l680.851.19721.19721.2000-110.506228.16
5142006.02.09 22:00buy690.831.19881.19731.2003
5152006.02.09 22:49modify690.831.19881.19741.2003
5162006.02.09 22:51modify690.831.19881.19751.2003
5172006.02.09 22:58modify690.831.19881.19761.2003
5182006.02.10 00:10modify690.831.19881.19781.2003
5192006.02.10 00:25modify690.831.19881.19791.2003
5202006.02.10 00:26modify690.831.19881.19801.2003
5212006.02.10 00:26modify690.831.19881.19811.2003
5222006.02.10 00:32modify690.831.19881.19821.2003
5232006.02.10 00:32modify690.831.19881.19841.2003
5242006.02.10 00:32modify690.831.19881.19851.2003
5252006.02.10 00:32modify690.831.19881.19861.2003
5262006.02.10 00:33modify690.831.19881.19871.2003
5272006.02.10 00:34t/p690.831.20031.19871.2003119.356347.51
5282006.02.10 03:00sell700.851.19751.19901.1960
5292006.02.10 03:14modify700.851.19751.19891.1960
5302006.02.10 03:18modify700.851.19751.19881.1960
5312006.02.10 03:18modify700.851.19751.19871.1960
5322006.02.10 03:19modify700.851.19751.19861.1960
5332006.02.10 03:26modify700.851.19751.19851.1960
5342006.02.10 03:27modify700.851.19751.19841.1960
5352006.02.10 03:29modify700.851.19751.19831.1960
5362006.02.10 03:29modify700.851.19751.19811.1960
5372006.02.10 03:29modify700.851.19751.19801.1960
5382006.02.10 03:29modify700.851.19751.19791.1960
5392006.02.10 03:30modify700.851.19751.19781.1960
5402006.02.10 03:30modify700.851.19751.19771.1960
5412006.02.10 03:30modify700.851.19751.19761.1960
5422006.02.10 03:30t/p700.851.19601.19761.1960127.506475.01
5432006.02.10 09:00buy710.861.20191.20041.2034
5442006.02.10 09:00modify710.861.20191.20061.2034
5452006.02.10 09:00modify710.861.20191.20071.2034
5462006.02.10 09:08modify710.861.20191.20081.2034
5472006.02.10 09:08modify710.861.20191.20091.2034
5482006.02.10 09:09modify710.861.20191.20101.2034
5492006.02.10 09:09modify710.861.20191.20111.2034
5502006.02.10 09:11modify710.861.20191.20121.2034
5512006.02.10 09:11modify710.861.20191.20131.2034
5522006.02.10 09:19s/l710.861.20131.20131.2034-51.606423.41
5532006.02.10 11:00sell720.861.19111.19261.1896
5542006.02.10 11:13modify720.861.19111.19251.1896
5552006.02.10 11:13modify720.861.19111.19241.1896
5562006.02.10 11:13modify720.861.19111.19231.1896
5572006.02.10 11:13modify720.861.19111.19221.1896
5582006.02.10 11:13modify720.861.19111.19211.1896
5592006.02.10 11:16s/l720.861.19211.19211.1896-86.006337.41
5602006.02.13 02:00buy730.841.19051.18901.1920
5612006.02.13 02:01modify730.841.19051.18911.1920
5622006.02.13 02:06modify730.841.19051.18921.1920
5632006.02.13 02:06modify730.841.19051.18931.1920
5642006.02.13 02:11modify730.841.19051.18941.1920
5652006.02.13 02:11modify730.841.19051.18951.1920
5662006.02.13 02:15modify730.841.19051.18961.1920
5672006.02.13 02:17modify730.841.19051.18971.1920
5682006.02.13 02:18modify730.841.19051.18991.1920
5692006.02.13 02:29modify730.841.19051.19001.1920
5702006.02.13 02:29modify730.841.19051.19011.1920
5712006.02.13 02:29modify730.841.19051.19021.1920
5722006.02.13 02:29modify730.841.19051.19031.1920
5732006.02.13 02:30modify730.841.19051.19041.1920
5742006.02.13 02:31t/p730.841.19201.19041.1920126.006463.41
5752006.02.13 05:00sell740.861.18891.19041.1874
5762006.02.13 05:18modify740.861.18891.19031.1874
5772006.02.13 05:19modify740.861.18891.19021.1874
5782006.02.13 05:20modify740.861.18891.19011.1874
5792006.02.13 05:20modify740.861.18891.19001.1874
5802006.02.13 05:28modify740.861.18891.18991.1874
5812006.02.13 05:33modify740.861.18891.18981.1874
5822006.02.13 06:26s/l740.861.18981.18981.1874-77.406386.01
5832006.02.13 11:00buy750.851.19081.18931.1923
5842006.02.13 11:00modify750.851.19081.18941.1923
5852006.02.13 11:02modify750.851.19081.18951.1923
5862006.02.13 11:02modify750.851.19081.18961.1923
5872006.02.13 11:03modify750.851.19081.18971.1923
5882006.02.13 11:09modify750.851.19081.19001.1923
5892006.02.13 11:18s/l750.851.19001.19001.1923-68.006318.01
5902006.02.13 19:00buy760.841.19151.19001.1930
5912006.02.13 19:21s/l760.841.19001.19001.1930-126.006192.01
5922006.02.13 21:00sell770.831.18971.19121.1882
5932006.02.13 21:30s/l770.831.19121.19121.1882-124.506067.51
5942006.02.14 00:00buy780.811.19071.18921.1922
5952006.02.14 00:04modify780.811.19071.18931.1922
5962006.02.14 00:31modify780.811.19071.18941.1922
5972006.02.14 00:32modify780.811.19071.18951.1922
5982006.02.14 00:35modify780.811.19071.18961.1922
5992006.02.14 00:35modify780.811.19071.18971.1922
6002006.02.14 00:35modify780.811.19071.18981.1922
6012006.02.14 00:56modify780.811.19071.18991.1922
6022006.02.14 01:14modify780.811.19071.19001.1922
6032006.02.14 01:14modify780.811.19071.19011.1922
6042006.02.14 01:14modify780.811.19071.19021.1922
6052006.02.14 01:14modify780.811.19071.19031.1922
6062006.02.14 01:15modify780.811.19071.19041.1922
6072006.02.14 01:15modify780.811.19071.19051.1922
6082006.02.14 01:15modify780.811.19071.19061.1922
6092006.02.14 01:15t/p780.811.19221.19061.1922121.506189.01
6102006.02.14 07:00sell790.831.18981.19131.1883
6112006.02.14 07:02modify790.831.18981.19111.1883
6122006.02.14 07:02modify790.831.18981.19101.1883
6132006.02.14 07:05modify790.831.18981.19091.1883
6142006.02.14 07:27s/l790.831.19091.19091.1883-91.306097.71
6152006.02.14 14:00buy800.811.19061.18911.1921
6162006.02.14 14:00modify800.811.19061.18921.1921
6172006.02.14 14:05modify800.811.19061.18931.1921
6182006.02.14 14:37modify800.811.19061.18941.1921
6192006.02.14 14:37modify800.811.19061.18951.1921
6202006.02.14 14:37modify800.811.19061.18961.1921
6212006.02.14 14:39modify800.811.19061.18971.1921
6222006.02.14 14:39modify800.811.19061.18981.1921
6232006.02.14 14:39modify800.811.19061.18991.1921
6242006.02.14 14:39modify800.811.19061.19001.1921
6252006.02.14 14:39modify800.811.19061.19011.1921
6262006.02.14 14:39modify800.811.19061.19021.1921
6272006.02.14 14:40modify800.811.19061.19031.1921
6282006.02.14 15:06modify800.811.19061.19041.1921
6292006.02.14 15:07modify800.811.19061.19051.1921
6302006.02.14 15:08t/p800.811.19211.19051.1921121.506219.21
6312006.02.15 10:00buy810.831.19351.19201.1950
6322006.02.15 10:00s/l810.831.19201.19201.1950-124.506094.71
6332006.02.15 12:00sell820.811.18831.18981.1868
6342006.02.15 12:06modify820.811.18831.18971.1868
6352006.02.15 12:15s/l820.811.18971.18971.1868-113.405981.31
6362006.02.16 03:00buy830.801.18871.18721.1902
6372006.02.16 03:00modify830.801.18871.18731.1902
6382006.02.16 03:01modify830.801.18871.18741.1902
6392006.02.16 03:37s/l830.801.18741.18741.1902-104.005877.31
6402006.02.16 04:00sell840.781.18741.18891.1859
6412006.02.16 04:22modify840.781.18741.18881.1859
6422006.02.16 04:22modify840.781.18741.18871.1859
6432006.02.16 04:28modify840.781.18741.18861.1859
6442006.02.16 04:28modify840.781.18741.18851.1859
6452006.02.16 04:30modify840.781.18741.18841.1859
6462006.02.16 04:31s/l840.781.18841.18841.1859-78.005799.31
6472006.02.16 21:00sell850.771.18821.18971.1867
6482006.02.16 21:57modify850.771.18821.18961.1867
6492006.02.16 21:58modify850.771.18821.18951.1867
6502006.02.16 22:36modify850.771.18821.18941.1867
6512006.02.16 22:38modify850.771.18821.18931.1867
6522006.02.16 23:51s/l850.771.18931.18931.1867-84.705714.61
6532006.02.17 07:00sell860.761.18701.18851.1855
6542006.02.17 07:06modify860.761.18701.18841.1855
6552006.02.17 07:06modify860.761.18701.18831.1855
6562006.02.17 07:06modify860.761.18701.18821.1855
6572006.02.17 07:06modify860.761.18701.18811.1855
6582006.02.17 07:06modify860.761.18701.18801.1855
6592006.02.17 07:06modify860.761.18701.18791.1855
6602006.02.17 07:06modify860.761.18701.18781.1855
6612006.02.17 07:06modify860.761.18701.18771.1855
6622006.02.17 07:38s/l860.761.18771.18771.1855-53.205661.41
6632006.02.17 10:00buy870.751.18971.18821.1912
6642006.02.17 10:00modify870.751.18971.18841.1912
6652006.02.17 10:03modify870.751.18971.18851.1912
6662006.02.17 10:03modify870.751.18971.18861.1912
6672006.02.17 10:04modify870.751.18971.18871.1912
6682006.02.17 10:04modify870.751.18971.18881.1912
6692006.02.17 10:05modify870.751.18971.18891.1912
6702006.02.17 10:06modify870.751.18971.18901.1912
6712006.02.17 10:06modify870.751.18971.18911.1912
6722006.02.17 10:06modify870.751.18971.18921.1912
6732006.02.17 10:07modify870.751.18971.18931.1912
6742006.02.17 10:07modify870.751.18971.18941.1912
6752006.02.17 10:07modify870.751.18971.18951.1912
6762006.02.17 10:08modify870.751.18971.18961.1912
6772006.02.17 10:12t/p870.751.19121.18961.1912112.505773.91
6782006.02.20 04:00sell880.771.19381.19531.1923
6792006.02.20 04:01modify880.771.19381.19521.1923
6802006.02.20 05:15s/l880.771.19521.19521.1923-107.805666.11
6812006.02.20 15:00sell890.761.19401.19551.1925
6822006.02.20 15:17modify890.761.19401.19531.1925
6832006.02.20 16:34modify890.761.19401.19521.1925
6842006.02.20 16:56modify890.761.19401.19511.1925
6852006.02.20 16:57modify890.761.19401.19501.1925
6862006.02.20 18:17modify890.761.19401.19491.1925
6872006.02.20 18:17modify890.761.19401.19481.1925
6882006.02.20 18:18modify890.761.19401.19471.1925
6892006.02.20 18:18modify890.761.19401.19461.1925
6902006.02.20 18:18modify890.761.19401.19441.1925
6912006.02.20 18:18modify890.761.19401.19431.1925
6922006.02.20 18:22modify890.761.19401.19421.1925
6932006.02.20 18:53s/l890.761.19421.19421.1925-15.205650.91
6942006.02.21 13:00buy900.751.19211.19061.1936
6952006.02.21 14:02modify900.751.19211.19071.1936
6962006.02.21 14:03modify900.751.19211.19081.1936
6972006.02.21 14:03modify900.751.19211.19091.1936
6982006.02.21 14:03modify900.751.19211.19101.1936
6992006.02.21 14:03modify900.751.19211.19111.1936
7002006.02.21 14:03modify900.751.19211.19121.1936
7012006.02.21 14:27modify900.751.19211.19131.1936
7022006.02.21 14:27modify900.751.19211.19141.1936
7032006.02.21 14:27modify900.751.19211.19151.1936
7042006.02.21 14:27modify900.751.19211.19161.1936
7052006.02.21 14:27modify900.751.19211.19171.1936
7062006.02.21 15:00s/l900.751.19171.19171.1936-30.005620.91
7072006.02.21 18:00sell910.751.19081.19231.1893
7082006.02.21 18:08modify910.751.19081.19221.1893
7092006.02.21 18:55s/l910.751.19221.19221.1893-105.005515.91
7102006.02.21 19:00buy920.741.19201.19051.1935
7112006.02.21 19:00modify920.741.19201.19061.1935
7122006.02.21 19:01modify920.741.19201.19071.1935
7132006.02.21 19:05modify920.741.19201.19091.1935
7142006.02.21 19:06modify920.741.19201.19101.1935
7152006.02.21 20:03s/l920.741.19101.19101.1935-74.005441.91
7162006.02.22 03:00sell930.731.19121.19271.1897
7172006.02.22 03:02modify930.731.19121.19261.1897
7182006.02.22 03:02modify930.731.19121.19251.1897
7192006.02.22 03:15modify930.731.19121.19241.1897
7202006.02.22 03:51modify930.731.19121.19231.1897
7212006.02.22 03:51modify930.731.19121.19221.1897
7222006.02.22 03:52modify930.731.19121.19211.1897
7232006.02.22 03:52modify930.731.19121.19201.1897
7242006.02.22 03:54modify930.731.19121.19191.1897
7252006.02.22 04:03modify930.731.19121.19181.1897
7262006.02.22 04:03modify930.731.19121.19161.1897
7272006.02.22 04:04modify930.731.19121.19151.1897
7282006.02.22 04:11modify930.731.19121.19141.1897
7292006.02.22 04:12modify930.731.19121.19131.1897
7302006.02.22 04:54t/p930.731.18971.19131.1897109.505551.41
7312006.02.22 12:00buy940.741.19071.18921.1922
7322006.02.22 12:00modify940.741.19071.18931.1922
7332006.02.22 12:14modify940.741.19071.18941.1922
7342006.02.22 12:14modify940.741.19071.18951.1922
7352006.02.22 12:16modify940.741.19071.18961.1922
7362006.02.22 12:21modify940.741.19071.18971.1922
7372006.02.22 12:22modify940.741.19071.18981.1922
7382006.02.22 12:22modify940.741.19071.18991.1922
7392006.02.22 12:23modify940.741.19071.19001.1922
7402006.02.22 12:23modify940.741.19071.19011.1922
7412006.02.22 12:38modify940.741.19071.19021.1922
7422006.02.22 12:39modify940.741.19071.19031.1922
7432006.02.22 12:39modify940.741.19071.19041.1922
7442006.02.22 12:39modify940.741.19071.19051.1922
7452006.02.22 12:40modify940.741.19071.19061.1922
7462006.02.22 12:42t/p940.741.19221.19061.1922111.005662.41
7472006.02.23 01:00buy950.751.19131.18981.1928
7482006.02.23 01:03modify950.751.19131.18991.1928
7492006.02.23 01:12modify950.751.19131.19001.1928
7502006.02.23 01:12modify950.751.19131.19011.1928
7512006.02.23 01:12modify950.751.19131.19021.1928
7522006.02.23 01:13modify950.751.19131.19031.1928
7532006.02.23 01:41modify950.751.19131.19041.1928
7542006.02.23 01:42modify950.751.19131.19061.1928
7552006.02.23 02:34s/l950.751.19061.19061.1928-52.505609.91
7562006.02.23 03:00sell960.751.19021.19171.1887
7572006.02.23 03:27modify960.751.19021.19161.1887
7582006.02.23 03:53modify960.751.19021.19151.1887
7592006.02.23 03:58s/l960.751.19151.19151.1887-97.505512.41
7602006.02.23 05:00buy970.731.19411.19261.1956
7612006.02.23 05:10modify970.731.19411.19271.1956
7622006.02.23 05:17modify970.731.19411.19281.1956
7632006.02.23 05:17modify970.731.19411.19291.1956
7642006.02.23 05:17modify970.731.19411.19311.1956
7652006.02.23 05:17modify970.731.19411.19321.1956
7662006.02.23 05:17modify970.731.19411.19331.1956
7672006.02.23 05:18modify970.731.19411.19341.1956
7682006.02.23 05:18modify970.731.19411.19351.1956
7692006.02.23 05:21modify970.731.19411.19361.1956
7702006.02.23 05:22modify970.731.19411.19371.1956
7712006.02.23 05:22modify970.731.19411.19381.1956
7722006.02.23 05:22modify970.731.19411.19391.1956
7732006.02.23 05:28s/l970.731.19391.19391.1956-14.605497.81
7742006.02.23 11:00sell980.731.19201.19351.1905
7752006.02.23 11:09s/l980.731.19351.19351.1905-109.505388.31
7762006.02.23 21:00buy990.721.19301.19151.1945
7772006.02.23 21:57modify990.721.19301.19161.1945
7782006.02.24 02:38s/l990.721.19161.19161.1945-105.275283.04
7792006.02.24 03:00sell1000.701.19171.19321.1902
7802006.02.24 03:01modify1000.701.19171.19311.1902
7812006.02.24 03:01modify1000.701.19171.19301.1902
7822006.02.24 03:01modify1000.701.19171.19291.1902
7832006.02.24 03:01modify1000.701.19171.19281.1902
7842006.02.24 03:05modify1000.701.19171.19271.1902
7852006.02.24 03:05modify1000.701.19171.19261.1902
7862006.02.24 03:06modify1000.701.19171.19251.1902
7872006.02.24 03:06modify1000.701.19171.19241.1902
7882006.02.24 03:06modify1000.701.19171.19231.1902
7892006.02.24 03:06modify1000.701.19171.19221.1902
7902006.02.24 03:08modify1000.701.19171.19211.1902
7912006.02.24 03:08modify1000.701.19171.19191.1902
7922006.02.24 03:12modify1000.701.19171.19181.1902
7932006.02.24 03:13t/p1000.701.19021.19181.1902105.005388.04
7942006.02.27 03:00sell1010.721.18571.18721.1842
7952006.02.27 03:09modify1010.721.18571.18701.1842
7962006.02.27 03:09modify1010.721.18571.18691.1842
7972006.02.27 03:10modify1010.721.18571.18681.1842
7982006.02.27 03:10modify1010.721.18571.18651.1842
7992006.02.27 03:10modify1010.721.18571.18641.1842
8002006.02.27 03:10modify1010.721.18571.18631.1842
8012006.02.27 03:10modify1010.721.18571.18621.1842
8022006.02.27 03:10modify1010.721.18571.18611.1842
8032006.02.27 03:15modify1010.721.18571.18601.1842
8042006.02.27 03:15modify1010.721.18571.18591.1842
8052006.02.27 03:15modify1010.721.18571.18581.1842
8062006.02.27 03:18t/p1010.721.18421.18581.1842108.005496.04
8072006.02.27 12:00buy1020.731.18641.18491.1879
8082006.02.27 12:00modify1020.731.18641.18511.1879
8092006.02.27 12:11s/l1020.731.18511.18511.1879-94.905401.14
8102006.02.27 16:00sell1030.721.18461.18611.1831
8112006.02.27 18:06modify1030.721.18461.18601.1831
8122006.02.27 19:04modify1030.721.18461.18591.1831
8132006.02.27 19:04modify1030.721.18461.18581.1831
8142006.02.27 19:06modify1030.721.18461.18571.1831
8152006.02.27 19:30modify1030.721.18461.18561.1831
8162006.02.27 19:30modify1030.721.18461.18551.1831
8172006.02.27 19:56modify1030.721.18461.18541.1831
8182006.02.27 19:56modify1030.721.18461.18531.1831
8192006.02.27 19:56modify1030.721.18461.18521.1831
8202006.02.27 19:57modify1030.721.18461.18511.1831
8212006.02.27 20:40s/l1030.721.18511.18511.1831-36.005365.14
8222006.02.27 23:00buy1040.721.18641.18491.1879
8232006.02.27 23:00modify1040.721.18641.18501.1879
8242006.02.28 01:10modify1040.721.18641.18511.1879
8252006.02.28 01:10modify1040.721.18641.18521.1879
8262006.02.28 01:10modify1040.721.18641.18531.1879
8272006.02.28 01:10modify1040.721.18641.18541.1879
8282006.02.28 01:11modify1040.721.18641.18551.1879
8292006.02.28 01:43s/l1040.721.18551.18551.1879-69.275295.87
8302006.03.01 02:00sell1050.711.19311.19461.1916
8312006.03.01 02:11modify1050.711.19311.19441.1916
8322006.03.01 02:41s/l1050.711.19441.19441.1916-92.305203.57
8332006.03.01 05:00buy1060.691.19451.19301.1960
8342006.03.01 05:01modify1060.691.19451.19311.1960
8352006.03.01 05:08modify1060.691.19451.19321.1960
8362006.03.01 05:09modify1060.691.19451.19341.1960
8372006.03.01 05:09modify1060.691.19451.19351.1960
8382006.03.01 05:09modify1060.691.19451.19361.1960
8392006.03.01 05:16modify1060.691.19451.19371.1960
8402006.03.01 05:24s/l1060.691.19371.19371.1960-55.205148.37
8412006.03.01 06:00sell1070.691.19341.19491.1919
8422006.03.01 06:04modify1070.691.19341.19481.1919
8432006.03.01 06:41s/l1070.691.19481.19481.1919-96.605051.77
8442006.03.01 08:00buy1080.671.19431.19281.1958
8452006.03.01 08:00modify1080.671.19431.19291.1958
8462006.03.01 08:00modify1080.671.19431.19311.1958
8472006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19321.1958
8482006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19331.1958
8492006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19341.1958
8502006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19351.1958
8512006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19361.1958
8522006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19381.1958
8532006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19391.1958
8542006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19401.1958
8552006.03.01 08:06modify1080.671.19431.19411.1958
8562006.03.01 08:07modify1080.671.19431.19421.1958
8572006.03.01 08:07t/p1080.671.19581.19421.1958100.505152.27
8582006.03.01 12:00sell1090.691.18981.19131.1883
8592006.03.01 12:00modify1090.691.18981.19121.1883
8602006.03.01 12:00modify1090.691.18981.19111.1883
8612006.03.01 12:00modify1090.691.18981.19101.1883
8622006.03.01 12:00modify1090.691.18981.19091.1883
8632006.03.01 12:01modify1090.691.18981.19081.1883
8642006.03.01 12:05s/l1090.691.19081.19081.1883-69.005083.27
8652006.03.03 09:00buy1100.681.20401.20251.2055
8662006.03.03 09:01modify1100.681.20401.20261.2055
8672006.03.03 09:01modify1100.681.20401.20271.2055
8682006.03.03 09:01modify1100.681.20401.20281.2055
8692006.03.03 09:01modify1100.681.20401.20301.2055
8702006.03.03 09:09modify1100.681.20401.20311.2055
8712006.03.03 09:19modify1100.681.20401.20331.2055
8722006.03.03 09:20modify1100.681.20401.20341.2055
8732006.03.03 09:23modify1100.681.20401.20361.2055
8742006.03.03 09:30modify1100.681.20401.20371.2055
8752006.03.03 09:31modify1100.681.20401.20381.2055
8762006.03.03 09:31modify1100.681.20401.20391.2055
8772006.03.03 09:31t/p1100.681.20551.20391.2055102.005185.27
8782006.03.03 13:00buy1110.691.20281.20131.2043
8792006.03.03 13:01modify1110.691.20281.20141.2043
8802006.03.03 13:11modify1110.691.20281.20151.2043
8812006.03.03 13:11modify1110.691.20281.20161.2043
8822006.03.03 13:19modify1110.691.20281.20171.2043
8832006.03.03 13:19modify1110.691.20281.20181.2043
8842006.03.03 13:19modify1110.691.20281.20191.2043
8852006.03.03 14:59modify1110.691.20281.20201.2043
8862006.03.03 15:03modify1110.691.20281.20211.2043
8872006.03.03 15:05modify1110.691.20281.20221.2043
8882006.03.03 15:05modify1110.691.20281.20231.2043
8892006.03.03 15:05modify1110.691.20281.20241.2043
8902006.03.03 15:05modify1110.691.20281.20251.2043
8912006.03.03 15:06modify1110.691.20281.20261.2043
8922006.03.03 15:06modify1110.691.20281.20271.2043
8932006.03.03 15:14t/p1110.691.20431.20271.2043103.505288.77
8942006.03.06 18:00sell1120.711.20071.20221.1992
8952006.03.06 18:40modify1120.711.20071.20201.1992
8962006.03.06 18:41modify1120.711.20071.20191.1992
8972006.03.06 18:41modify1120.711.20071.20181.1992
8982006.03.06 18:53s/l1120.711.20181.20181.1992-78.105210.67
8992006.03.07 20:00sell1130.691.18771.18921.1862
9002006.03.07 20:15s/l1130.691.18921.18921.1862-103.505107.17
9012006.03.07 22:00buy1140.681.18931.18781.1908
9022006.03.07 22:20modify1140.681.18931.18791.1908
9032006.03.07 22:20modify1140.681.18931.18801.1908
9042006.03.07 22:21modify1140.681.18931.18811.1908
9052006.03.07 22:22modify1140.681.18931.18821.1908
9062006.03.07 22:24modify1140.681.18931.18831.1908
9072006.03.07 22:25modify1140.681.18931.18841.1908
9082006.03.07 22:25modify1140.681.18931.18851.1908
9092006.03.07 22:25modify1140.681.18931.18861.1908
9102006.03.07 22:25modify1140.681.18931.18871.1908
9112006.03.07 22:25modify1140.681.18931.18881.1908
9122006.03.07 22:26modify1140.681.18931.18891.1908
9132006.03.07 22:26modify1140.681.18931.18911.1908
9142006.03.07 22:38t/p1140.681.19081.18911.1908102.005209.17
9152006.03.08 10:00sell1150.691.19051.19201.1890
9162006.03.08 10:01modify1150.691.19051.19191.1890
9172006.03.08 10:01modify1150.691.19051.19181.1890
9182006.03.08 10:05s/l1150.691.19181.19181.1890-89.705119.47
9192006.03.08 12:00buy1160.681.19161.19011.1931
9202006.03.08 12:00modify1160.681.19161.19021.1931
9212006.03.08 12:00modify1160.681.19161.19031.1931
9222006.03.08 12:01modify1160.681.19161.19041.1931
9232006.03.08 12:03modify1160.681.19161.19051.1931
9242006.03.08 12:05modify1160.681.19161.19061.1931
9252006.03.08 12:05modify1160.681.19161.19071.1931
9262006.03.08 12:05modify1160.681.19161.19081.1931
9272006.03.08 12:05modify1160.681.19161.19091.1931
9282006.03.08 12:05modify1160.681.19161.19101.1931
9292006.03.08 12:06modify1160.681.19161.19111.1931
9302006.03.08 12:06modify1160.681.19161.19121.1931
9312006.03.08 12:13modify1160.681.19161.19131.1931
9322006.03.08 12:15modify1160.681.19161.19141.1931
9332006.03.08 12:49modify1160.681.19161.19151.1931
9342006.03.08 12:49t/p1160.681.19311.19151.1931102.005221.47
9352006.03.09 03:00buy1170.701.19491.19341.1964
9362006.03.09 03:07modify1170.701.19491.19351.1964
9372006.03.09 03:24s/l1170.701.19351.19351.1964-98.005123.47
9382006.03.09 05:00sell1180.681.19271.19421.1912
9392006.03.09 05:04modify1180.681.19271.19411.1912
9402006.03.09 05:33s/l1180.681.19411.19411.1912-95.205028.27
9412006.03.10 09:00sell1190.671.19081.19231.1893
9422006.03.10 09:00modify1190.671.19081.19221.1893
9432006.03.10 09:00modify1190.671.19081.19211.1893
9442006.03.10 09:00modify1190.671.19081.19201.1893
9452006.03.10 09:00modify1190.671.19081.19181.1893
9462006.03.10 09:01modify1190.671.19081.19141.1893
9472006.03.10 09:04modify1190.671.19081.19101.1893
9482006.03.10 09:09s/l1190.671.19101.19101.1893-13.405014.87
9492006.03.10 15:00buy1200.671.19161.19011.1931
9502006.03.10 15:08modify1200.671.19161.19021.1931
9512006.03.10 15:47modify1200.671.19161.19031.1931
9522006.03.10 15:50modify1200.671.19161.19041.1931
9532006.03.10 16:05modify1200.671.19161.19051.1931
9542006.03.10 16:07modify1200.671.19161.19061.1931
9552006.03.12 15:30close1200.671.19131.19061.1931-20.104994.77
9562006.03.13 05:00sell1210.671.19311.19461.1916
9572006.03.13 05:00modify1210.671.19311.19451.1916
9582006.03.13 05:00modify1210.671.19311.19441.1916
9592006.03.13 05:00modify1210.671.19311.19431.1916
9602006.03.13 05:04modify1210.671.19311.19421.1916
9612006.03.13 05:11modify1210.671.19311.19411.1916
9622006.03.13 05:11modify1210.671.19311.19401.1916
9632006.03.13 05:13modify1210.671.19311.19391.1916
9642006.03.13 06:33s/l1210.671.19391.19391.1916-53.604941.17
9652006.03.13 12:00buy1220.661.19431.19281.1958
9662006.03.13 12:00modify1220.661.19431.19291.1958
9672006.03.13 12:00modify1220.661.19431.19301.1958
9682006.03.13 12:03modify1220.661.19431.19311.1958
9692006.03.13 12:03modify1220.661.19431.19321.1958
9702006.03.13 12:11s/l1220.661.19321.19321.1958-72.604868.57
9712006.03.14 04:00buy1230.651.19781.19631.1993
9722006.03.14 04:01modify1230.651.19781.19641.1993
9732006.03.14 04:01modify1230.651.19781.19651.1993
9742006.03.14 04:12modify1230.651.19781.19671.1993
9752006.03.14 04:13modify1230.651.19781.19681.1993
9762006.03.14 04:18modify1230.651.19781.19691.1993
9772006.03.14 04:18modify1230.651.19781.19711.1993
9782006.03.14 04:18modify1230.651.19781.19721.1993
9792006.03.14 04:18modify1230.651.19781.19731.1993
9802006.03.14 04:40s/l1230.651.19731.19731.1993-32.504836.07
9812006.03.14 06:00sell1240.641.19541.19691.1939
9822006.03.14 06:00modify1240.641.19541.19671.1939
9832006.03.14 06:05modify1240.641.19541.19661.1939
9842006.03.14 06:05modify1240.641.19541.19651.1939
9852006.03.14 06:05modify1240.641.19541.19641.1939
9862006.03.14 06:05modify1240.641.19541.19631.1939
9872006.03.14 06:05modify1240.641.19541.19621.1939
9882006.03.14 06:08modify1240.641.19541.19611.1939
9892006.03.14 06:09modify1240.641.19541.19591.1939
9902006.03.14 06:10modify1240.641.19541.19581.1939
9912006.03.14 06:12modify1240.641.19541.19571.1939
9922006.03.14 06:27s/l1240.641.19571.19571.1939-19.204816.87
9932006.03.14 10:00buy1250.641.19881.19731.2003
9942006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19741.2003
9952006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19751.2003
9962006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19761.2003
9972006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19771.2003
9982006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19781.2003
9992006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19791.2003
10002006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19801.2003
10012006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19811.2003
10022006.03.14 10:00modify1250.641.19881.19821.2003
10032006.03.14 10:01modify1250.641.19881.19831.2003
10042006.03.14 10:01modify1250.641.19881.19841.2003
10052006.03.14 10:01modify1250.641.19881.19851.2003
10062006.03.14 10:03modify1250.641.19881.19861.2003
10072006.03.14 10:03modify1250.641.19881.19871.2003
10082006.03.14 10:03t/p1250.641.20031.19871.200396.004912.87
10092006.03.14 21:00buy1260.661.20231.20081.2038
10102006.03.14 21:00modify1260.661.20231.20091.2038
10112006.03.14 21:08modify1260.661.20231.20101.2038
10122006.03.14 21:08modify1260.661.20231.20111.2038
10132006.03.14 21:10modify1260.661.20231.20121.2038
10142006.03.14 21:11modify1260.661.20231.20131.2038
10152006.03.14 21:12modify1260.661.20231.20141.2038
10162006.03.14 21:12modify1260.661.20231.20151.2038
10172006.03.14 21:18modify1260.661.20231.20161.2038
10182006.03.14 21:59s/l1260.661.20161.20161.2038-46.204866.67
10192006.03.16 04:00buy1270.651.20651.20501.2080
10202006.03.16 04:05modify1270.651.20651.20511.2080
10212006.03.16 04:05modify1270.651.20651.20521.2080
10222006.03.16 04:05modify1270.651.20651.20531.2080
10232006.03.16 04:06modify1270.651.20651.20541.2080
10242006.03.16 04:19modify1270.651.20651.20551.2080
10252006.03.16 04:21modify1270.651.20651.20561.2080
10262006.03.16 04:22modify1270.651.20651.20571.2080
10272006.03.16 04:25modify1270.651.20651.20581.2080
10282006.03.16 04:26modify1270.651.20651.20591.2080
10292006.03.16 04:43modify1270.651.20651.20611.2080
10302006.03.16 04:46modify1270.651.20651.20631.2080
10312006.03.16 05:07s/l1270.651.20631.20631.2080-13.004853.67
10322006.03.16 22:00sell1280.651.21671.21821.2152
10332006.03.16 22:07modify1280.651.21671.21811.2152
10342006.03.17 01:06modify1280.651.21671.21801.2152
10352006.03.17 01:59modify1280.651.21671.21781.2152
10362006.03.17 02:00modify1280.651.21671.21771.2152
10372006.03.17 02:01modify1280.651.21671.21761.2152
10382006.03.17 02:01modify1280.651.21671.21751.2152
10392006.03.17 02:01modify1280.651.21671.21741.2152
10402006.03.17 02:01modify1280.651.21671.21731.2152
10412006.03.17 02:10modify1280.651.21671.21721.2152
10422006.03.17 02:10modify1280.651.21671.21701.2152
10432006.03.17 02:13modify1280.651.21671.21681.2152
10442006.03.17 02:13t/p1280.651.21521.21681.2152100.814954.48
10452006.03.17 05:00buy1290.661.21871.21721.2202
10462006.03.17 05:03s/l1290.661.21721.21721.2202-99.004855.48
10472006.03.17 10:00sell1300.651.21551.21701.2140
10482006.03.17 10:00modify1300.651.21551.21691.2140
10492006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21681.2140
10502006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21671.2140
10512006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21651.2140
10522006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21641.2140
10532006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21631.2140
10542006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21621.2140
10552006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21611.2140
10562006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21601.2140
10572006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21591.2140
10582006.03.17 10:01modify1300.651.21551.21581.2140
10592006.03.17 10:08s/l1300.651.21581.21581.2140-19.504835.98
10602006.03.17 12:00buy1310.641.22001.21851.2215
10612006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21861.2215
10622006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21871.2215
10632006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21881.2215
10642006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21891.2215
10652006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21901.2215
10662006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21921.2215
10672006.03.17 12:08modify1310.641.22001.21931.2215
10682006.03.17 12:09modify1310.641.22001.21941.2215
10692006.03.17 12:13s/l1310.641.21941.21941.2215-38.404797.58
10702006.03.20 04:00buy1320.641.21881.21731.2203
10712006.03.20 04:08modify1320.641.21881.21741.2203
10722006.03.20 04:08modify1320.641.21881.21751.2203
10732006.03.20 04:13modify1320.641.21881.21761.2203
10742006.03.20 04:13modify1320.641.21881.21771.2203
10752006.03.20 04:16modify1320.641.21881.21781.2203
10762006.03.20 04:16modify1320.641.21881.21801.2203
10772006.03.20 04:18modify1320.641.21881.21811.2203
10782006.03.20 04:18modify1320.641.21881.21821.2203
10792006.03.20 04:18modify1320.641.21881.21831.2203
10802006.03.20 04:18modify1320.641.21881.21841.2203
10812006.03.20 04:31s/l1320.641.21841.21841.2203-25.604771.98
10822006.03.20 07:00sell1330.641.21681.21831.2153
10832006.03.20 07:53s/l1330.641.21831.21831.2153-96.004675.98
10842006.03.20 08:00buy1340.621.21871.21721.2202
10852006.03.20 08:12s/l1340.621.21721.21721.2202-93.004582.98
10862006.03.20 10:00sell1350.611.21681.21831.2153
10872006.03.20 10:00modify1350.611.21681.21821.2153
10882006.03.20 10:02modify1350.611.21681.21811.2153
10892006.03.20 10:02modify1350.611.21681.21801.2153
10902006.03.20 10:02modify1350.611.21681.21791.2153
10912006.03.20 10:02modify1350.611.21681.21781.2153
10922006.03.20 10:02modify1350.611.21681.21771.2153
10932006.03.20 10:10s/l1350.611.21771.21771.2153-54.904528.08
10942006.03.21 10:00sell1360.601.21181.21331.2103
10952006.03.21 10:02modify1360.601.21181.21321.2103
10962006.03.21 10:04modify1360.601.21181.21311.2103
10972006.03.21 10:05modify1360.601.21181.21301.2103
10982006.03.21 10:06modify1360.601.21181.21291.2103
10992006.03.21 10:07modify1360.601.21181.21281.2103
11002006.03.21 10:07modify1360.601.21181.21271.2103
11012006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21261.2103
11022006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21251.2103
11032006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21241.2103
11042006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21231.2103
11052006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21221.2103
11062006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21211.2103
11072006.03.21 10:08modify1360.601.21181.21201.2103
11082006.03.21 10:09modify1360.601.21181.21191.2103
11092006.03.21 10:10t/p1360.601.21031.21191.210390.004618.08
11102006.03.21 21:00sell1370.621.20921.21071.2077
11112006.03.21 21:22modify1370.621.20921.21061.2077
11122006.03.21 21:30modify1370.621.20921.21051.2077
11132006.03.21 22:37modify1370.621.20921.21041.2077
11142006.03.21 22:37modify1370.621.20921.21031.2077
11152006.03.21 22:37modify1370.621.20921.21011.2077
11162006.03.21 22:37modify1370.621.20921.21001.2077
11172006.03.21 22:38modify1370.621.20921.20991.2077
11182006.03.21 22:38modify1370.621.20921.20981.2077
11192006.03.21 22:38modify1370.621.20921.20971.2077
11202006.03.21 22:38modify1370.621.20921.20961.2077
11212006.03.21 22:38modify1370.621.20921.20951.2077
11222006.03.21 23:01s/l1370.621.20951.20951.2077-18.604599.48
11232006.03.22 09:00buy1380.611.21011.20861.2116
11242006.03.22 09:10s/l1380.611.20861.20861.2116-91.504507.98
11252006.03.22 14:00sell1390.601.20761.20911.2061
11262006.03.22 14:05modify1390.601.20761.20901.2061
11272006.03.22 14:05modify1390.601.20761.20881.2061
11282006.03.22 14:48s/l1390.601.20881.20881.2061-72.004435.98
11292006.03.23 03:00buy1400.591.20691.20541.2084
11302006.03.23 03:00modify1400.591.20691.20551.2084
11312006.03.23 03:00modify1400.591.20691.20561.2084
11322006.03.23 03:00modify1400.591.20691.20571.2084
11332006.03.23 03:06modify1400.591.20691.20581.2084
11342006.03.23 03:09modify1400.591.20691.20591.2084
11352006.03.23 03:09modify1400.591.20691.20601.2084
11362006.03.23 03:10modify1400.591.20691.20611.2084
11372006.03.23 03:10modify1400.591.20691.20631.2084
11382006.03.23 03:33modify1400.591.20691.20641.2084
11392006.03.23 04:36s/l1400.591.20641.20641.2084-29.504406.48
11402006.03.23 07:00sell1410.591.20551.20701.2040
11412006.03.23 08:34modify1410.591.20551.20691.2040
11422006.03.23 08:34modify1410.591.20551.20681.2040
11432006.03.23 08:35modify1410.591.20551.20671.2040
11442006.03.23 08:35modify1410.591.20551.20661.2040
11452006.03.23 08:35modify1410.591.20551.20651.2040
11462006.03.23 08:43modify1410.591.20551.20641.2040
11472006.03.23 08:43modify1410.591.20551.20631.2040
11482006.03.23 08:43modify1410.591.20551.20621.2040
11492006.03.23 08:43modify1410.591.20551.20611.2040
11502006.03.23 08:43modify1410.591.20551.20601.2040
11512006.03.23 08:46s/l1410.591.20601.20601.2040-29.504376.98
11522006.03.24 02:00buy1420.581.19801.19651.1995
11532006.03.24 02:25modify1420.581.19801.19671.1995
11542006.03.24 02:46s/l1420.581.19671.19671.1995-75.404301.58
11552006.03.24 05:00buy1430.571.19781.19631.1993
11562006.03.24 05:00modify1430.571.19781.19651.1993
11572006.03.24 05:31s/l1430.571.19651.19651.1993-74.104227.48
11582006.03.24 07:00sell1440.561.19651.19801.1950
11592006.03.24 07:01modify1440.561.19651.19791.1950
11602006.03.24 07:02modify1440.561.19651.19781.1950
11612006.03.24 07:02modify1440.561.19651.19761.1950
11622006.03.24 07:12modify1440.561.19651.19751.1950
11632006.03.24 07:12modify1440.561.19651.19741.1950
11642006.03.24 07:13modify1440.561.19651.19731.1950
11652006.03.24 07:13modify1440.561.19651.19721.1950
11662006.03.24 07:13modify1440.561.19651.19711.1950
11672006.03.24 07:17modify1440.561.19651.19701.1950
11682006.03.24 07:24s/l1440.561.19701.19701.1950-28.004199.48
11692006.03.24 10:00buy1450.561.19761.19611.1991
11702006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19641.1991
11712006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19651.1991
11722006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19671.1991
11732006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19681.1991
11742006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19691.1991
11752006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19701.1991
11762006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19711.1991
11772006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19721.1991
11782006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19731.1991
11792006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19741.1991
11802006.03.24 10:00modify1450.561.19761.19751.1991
11812006.03.24 10:00t/p1450.561.19911.19751.199184.004283.48
11822006.03.27 00:00buy1460.571.20501.20351.2065
11832006.03.27 00:03modify1460.571.20501.20361.2065
11842006.03.27 00:04modify1460.571.20501.20371.2065
11852006.03.27 00:12modify1460.571.20501.20381.2065
11862006.03.27 00:47modify1460.571.20501.20391.2065
11872006.03.27 00:52modify1460.571.20501.20401.2065
11882006.03.27 00:54modify1460.571.20501.20411.2065
11892006.03.27 00:56modify1460.571.20501.20421.2065
11902006.03.27 01:04modify1460.571.20501.20431.2065
11912006.03.27 01:11modify1460.571.20501.20441.2065
11922006.03.27 01:12modify1460.571.20501.20491.2065
11932006.03.27 01:35s/l1460.571.20491.20491.2065-5.704277.78
11942006.03.27 05:00sell1470.571.20361.20511.2021
11952006.03.27 05:04modify1470.571.20361.20501.2021
11962006.03.27 05:14modify1470.571.20361.20491.2021
11972006.03.27 05:16modify1470.571.20361.20481.2021
11982006.03.27 05:18modify1470.571.20361.20471.2021
11992006.03.27 05:18modify1470.571.20361.20461.2021
12002006.03.27 05:19modify1470.571.20361.20451.2021
12012006.03.27 05:20modify1470.571.20361.20441.2021
12022006.03.27 05:20modify1470.571.20361.20431.2021
12032006.03.27 05:29modify1470.571.20361.20421.2021
12042006.03.27 05:56modify1470.571.20361.20411.2021
12052006.03.27 06:00modify1470.571.20361.20401.2021
12062006.03.27 06:00modify1470.571.20361.20391.2021
12072006.03.27 06:00modify1470.571.20361.20381.2021
12082006.03.27 06:00modify1470.571.20361.20371.2021
12092006.03.27 06:08t/p1470.571.20211.20371.202185.504363.28
12102006.03.28 03:00buy1480.581.20201.20051.2035
12112006.03.28 03:03modify1480.581.20201.20061.2035
12122006.03.28 03:07modify1480.581.20201.20071.2035
12132006.03.28 03:10modify1480.581.20201.20081.2035
12142006.03.28 03:48modify1480.581.20201.20091.2035
12152006.03.28 03:48modify1480.581.20201.20101.2035
12162006.03.28 03:49modify1480.581.20201.20111.2035
12172006.03.28 03:49modify1480.581.20201.20121.2035
12182006.03.28 03:53modify1480.581.20201.20131.2035
12192006.03.28 03:53modify1480.581.20201.20141.2035
12202006.03.28 03:53modify1480.581.20201.20151.2035
12212006.03.28 03:56modify1480.581.20201.20171.2035
12222006.03.28 04:00modify1480.581.20201.20181.2035
12232006.03.28 04:00modify1480.581.20201.20191.2035
12242006.03.28 04:00t/p1480.581.20351.20191.203587.004450.28
12252006.03.29 04:00sell1490.591.19841.19991.1969
12262006.03.29 04:16s/l1490.591.19991.19991.1969-88.504361.78
12272006.03.29 06:00buy1500.581.20081.19931.2023
12282006.03.29 06:00modify1500.581.20081.19951.2023
12292006.03.29 06:07modify1500.581.20081.19971.2023
12302006.03.29 06:07modify1500.581.20081.19981.2023
12312006.03.29 06:07modify1500.581.20081.19991.2023
12322006.03.29 06:16modify1500.581.20081.20021.2023
12332006.03.29 06:18modify1500.581.20081.20041.2023
12342006.03.29 06:23modify1500.581.20081.20051.2023
12352006.03.29 06:24modify1500.581.20081.20061.2023
12362006.03.29 06:32modify1500.581.20081.20071.2023
12372006.03.29 06:32t/p1500.581.20231.20071.202387.004448.78
12382006.03.29 10:00sell1510.591.20021.20171.1987
12392006.03.29 10:01modify1510.591.20021.20161.1987
12402006.03.29 10:02modify1510.591.20021.20151.1987
12412006.03.29 10:04modify1510.591.20021.20141.1987
12422006.03.29 10:22modify1510.591.20021.20131.1987
12432006.03.29 10:24modify1510.591.20021.20121.1987
12442006.03.29 10:24modify1510.591.20021.20101.1987
12452006.03.29 10:24modify1510.591.20021.20091.1987
12462006.03.29 10:45s/l1510.591.20091.20091.1987-41.304407.48
12472006.03.29 12:00buy1520.591.20181.20031.2033
12482006.03.29 12:04modify1520.591.20181.20041.2033
12492006.03.29 12:05modify1520.591.20181.20051.2033
12502006.03.29 12:06modify1520.591.20181.20061.2033
12512006.03.29 12:06modify1520.591.20181.20071.2033
12522006.03.29 12:07modify1520.591.20181.20081.2033
12532006.03.29 12:07modify1520.591.20181.20091.2033
12542006.03.29 12:07modify1520.591.20181.20101.2033
12552006.03.29 12:08modify1520.591.20181.20121.2033
12562006.03.29 12:20modify1520.591.20181.20131.2033
12572006.03.29 12:20modify1520.591.20181.20141.2033
12582006.03.29 12:20modify1520.591.20181.20151.2033
12592006.03.29 12:20modify1520.591.20181.20161.2033
12602006.03.29 12:20modify1520.591.20181.20171.2033
12612006.03.29 12:20t/p1520.591.20331.20171.203388.504495.98
12622006.03.31 13:00buy1530.601.21421.21271.2157
12632006.03.31 13:09s/l1530.601.21271.21271.2157-90.004405.98
12642006.04.03 22:00sell1540.591.21271.21421.2112
12652006.04.03 22:04s/l1540.591.21421.21421.2112-88.504317.48
12662006.04.04 00:00buy1550.581.21441.21291.2159
12672006.04.04 00:08modify1550.581.21441.21301.2159
12682006.04.04 00:08modify1550.581.21441.21311.2159
12692006.04.04 00:08modify1550.581.21441.21321.2159
12702006.04.04 00:08modify1550.581.21441.21331.2159
12712006.04.04 00:08modify1550.581.21441.21341.2159
12722006.04.04 00:09modify1550.581.21441.21351.2159
12732006.04.04 00:12modify1550.581.21441.21361.2159
12742006.04.04 00:12modify1550.581.21441.21371.2159
12752006.04.04 00:12modify1550.581.21441.21381.2159
12762006.04.04 00:12modify1550.581.21441.21401.2159
12772006.04.04 00:17s/l1550.581.21401.21401.2159-23.204294.28
12782006.04.04 03:00sell1560.571.21251.21401.2110
12792006.04.04 03:00modify1560.571.21251.21391.2110
12802006.04.04 03:00modify1560.571.21251.21381.2110
12812006.04.04 03:00modify1560.571.21251.21371.2110
12822006.04.04 03:09s/l1560.571.21371.21371.2110-68.404225.88
12832006.04.04 04:00buy1570.561.21651.21501.2180
12842006.04.04 04:00modify1570.561.21651.21511.2180
12852006.04.04 04:00modify1570.561.21651.21521.2180
12862006.04.04 04:00modify1570.561.21651.21531.2180
12872006.04.04 04:00modify1570.561.21651.21541.2180
12882006.04.04 04:00modify1570.561.21651.21551.2180
12892006.04.04 04:01modify1570.561.21651.21561.2180
12902006.04.04 04:02modify1570.561.21651.21581.2180
12912006.04.04 04:07s/l1570.561.21581.21581.2180-39.204186.68
12922006.04.04 23:00buy1580.561.22671.22521.2282
12932006.04.04 23:02modify1580.561.22671.22531.2282
12942006.04.04 23:05modify1580.561.22671.22541.2282
12952006.04.04 23:06modify1580.561.22671.22561.2282
12962006.04.04 23:06modify1580.561.22671.22571.2282
12972006.04.04 23:08modify1580.561.22671.22581.2282
12982006.04.04 23:08modify1580.561.22671.22591.2282
12992006.04.04 23:13modify1580.561.22671.22601.2282
13002006.04.04 23:13modify1580.561.22671.22611.2282
13012006.04.04 23:18modify1580.561.22671.22621.2282
13022006.04.04 23:22modify1580.561.22671.22631.2282
13032006.04.04 23:24modify1580.561.22671.22641.2282
13042006.04.04 23:24modify1580.561.22671.22651.2282
13052006.04.05 00:50modify1580.561.22671.22661.2282
13062006.04.05 00:51t/p1580.561.22821.22661.228280.534267.21
13072006.04.05 07:00sell1590.571.22551.22701.2240
13082006.04.05 07:53s/l1590.571.22701.22701.2240-85.504181.71
13092006.04.05 09:00buy1600.561.22931.22781.2308
13102006.04.05 09:07s/l1600.561.22781.22781.2308-84.004097.71
13112006.04.05 13:00buy1610.551.22911.22761.2306
13122006.04.05 13:13modify1610.551.22911.22771.2306
13132006.04.05 13:14modify1610.551.22911.22781.2306
13142006.04.05 13:28modify1610.551.22911.22791.2306
13152006.04.05 13:29modify1610.551.22911.22801.2306
13162006.04.05 13:30modify1610.551.22911.22821.2306
13172006.04.05 13:43modify1610.551.22911.22831.2306
13182006.04.05 13:49modify1610.551.22911.22841.2306
13192006.04.05 13:51modify1610.551.22911.22851.2306
13202006.04.05 13:52modify1610.551.22911.22861.2306
13212006.04.05 14:06modify1610.551.22911.22871.2306
13222006.04.05 14:23modify1610.551.22911.22881.2306
13232006.04.05 14:23modify1610.551.22911.22891.2306
13242006.04.05 14:23modify1610.551.22911.22901.2306
13252006.04.05 14:23t/p1610.551.23061.22901.230682.504180.21
13262006.04.05 20:00sell1620.561.22821.22971.2267
13272006.04.05 20:05modify1620.561.22821.22961.2267
13282006.04.05 20:06modify1620.561.22821.22951.2267
13292006.04.05 20:13s/l1620.561.22951.22951.2267-72.804107.41
13302006.04.06 00:00buy1630.551.22931.22781.2308
13312006.04.06 00:40s/l1630.551.22781.22781.2308-82.504024.91
13322006.04.06 09:00sell1640.541.22441.22591.2229
13332006.04.06 09:00modify1640.541.22441.22561.2229
13342006.04.06 09:00modify1640.541.22441.22551.2229
13352006.04.06 09:02modify1640.541.22441.22541.2229
13362006.04.06 09:04modify1640.541.22441.22531.2229
13372006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22521.2229
13382006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22511.2229
13392006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22501.2229
13402006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22491.2229
13412006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22481.2229
13422006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22471.2229
13432006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22461.2229
13442006.04.06 09:05modify1640.541.22441.22451.2229
13452006.04.06 09:05t/p1640.541.22291.22451.222981.004105.91
13462006.04.10 08:00sell1650.551.21051.21201.2090
13472006.04.10 08:09modify1650.551.21051.21171.2090
13482006.04.10 08:13modify1650.551.21051.21161.2090
13492006.04.10 08:14modify1650.551.21051.21151.2090
13502006.04.10 08:15modify1650.551.21051.21141.2090
13512006.04.10 08:41s/l1650.551.21141.21141.2090-49.504056.41
13522006.04.10 21:00sell1660.541.20951.21101.2080
13532006.04.10 23:06s/l1660.541.21101.21101.2080-81.003975.41
13542006.04.11 01:00buy1670.531.21221.21071.2137
13552006.04.11 01:32modify1670.531.21221.21081.2137
13562006.04.11 01:33modify1670.531.21221.21091.2137
13572006.04.11 01:33modify1670.531.21221.21101.2137
13582006.04.11 01:33modify1670.531.21221.21111.2137
13592006.04.11 01:33modify1670.531.21221.21121.2137
13602006.04.11 01:34modify1670.531.21221.21131.2137
13612006.04.11 01:34modify1670.531.21221.21141.2137
13622006.04.11 01:41modify1670.531.21221.21151.2137
13632006.04.11 01:42modify1670.531.21221.21161.2137
13642006.04.11 01:58modify1670.531.21221.21171.2137
13652006.04.11 02:05modify1670.531.21221.21181.2137
13662006.04.11 02:05modify1670.531.21221.21191.2137
13672006.04.11 02:05modify1670.531.21221.21201.2137
13682006.04.11 02:05modify1670.531.21221.21211.2137
13692006.04.11 02:05t/p1670.531.21371.21211.213779.504054.91
13702006.04.11 07:00sell1680.541.21091.21241.2094
13712006.04.11 07:57modify1680.541.21091.21231.2094
13722006.04.11 08:11modify1680.541.21091.21221.2094
13732006.04.11 08:15modify1680.541.21091.21211.2094
13742006.04.11 08:17modify1680.541.21091.21191.2094
13752006.04.11 08:20modify1680.541.21091.21181.2094
13762006.04.11 08:20modify1680.541.21091.21171.2094
13772006.04.11 08:20modify1680.541.21091.21161.2094
13782006.04.11 08:20modify1680.541.21091.21151.2094
13792006.04.11 08:20modify1680.541.21091.21141.2094
13802006.04.11 08:39modify1680.541.21091.21131.2094
13812006.04.11 08:43s/l1680.541.21131.21131.2094-21.604033.31
13822006.04.11 10:00buy1690.541.21361.21211.2151
13832006.04.11 10:06modify1690.541.21361.21221.2151
13842006.04.11 10:06modify1690.541.21361.21231.2151
13852006.04.11 10:06modify1690.541.21361.21251.2151
13862006.04.11 10:16s/l1690.541.21251.21251.2151-59.403973.91
13872006.04.12 03:00sell1700.531.21461.21611.2131
13882006.04.12 03:12s/l1700.531.21611.21611.2131-79.503894.41
13892006.04.12 21:00sell1710.521.20961.21111.2081
13902006.04.12 21:14s/l1710.521.21111.21111.2081-78.003816.41
13912006.04.13 02:00sell1720.511.21041.21191.2089
13922006.04.13 02:00modify1720.511.21041.21181.2089
13932006.04.13 02:02modify1720.511.21041.21161.2089
13942006.04.13 02:08s/l1720.511.21161.21161.2089-61.203755.21
13952006.04.13 03:00buy1730.501.21181.21031.2133
13962006.04.13 03:00modify1730.501.21181.21041.2133
13972006.04.13 03:01modify1730.501.21181.21051.2133
13982006.04.13 03:01modify1730.501.21181.21061.2133
13992006.04.13 03:01modify1730.501.21181.21071.2133
14002006.04.13 03:02modify1730.501.21181.21081.2133
14012006.04.13 03:02modify1730.501.21181.21091.2133
14022006.04.13 03:02modify1730.501.21181.21101.2133
14032006.04.13 03:02modify1730.501.21181.21111.2133
14042006.04.13 03:03modify1730.501.21181.21121.2133
14052006.04.13 03:04t/p1730.501.21331.21121.213375.003830.21
14062006.04.13 07:00sell1740.511.20991.21141.2084
14072006.04.13 07:03modify1740.511.20991.21131.2084
14082006.04.13 07:08modify1740.511.20991.21121.2084
14092006.04.13 07:09modify1740.511.20991.21111.2084
14102006.04.13 07:11modify1740.511.20991.21101.2084
14112006.04.13 07:11modify1740.511.20991.21091.2084
14122006.04.13 08:00modify1740.511.20991.21081.2084
14132006.04.13 08:00modify1740.511.20991.21071.2084
14142006.04.13 08:00modify1740.511.20991.21061.2084
14152006.04.13 08:01modify1740.511.20991.21051.2084
14162006.04.13 08:21s/l1740.511.21051.21051.2084-30.603799.61
14172006.04.13 13:00buy1750.511.21081.20931.2123
14182006.04.13 13:00modify1750.511.21081.20941.2123
14192006.04.13 13:25modify1750.511.21081.20961.2123
14202006.04.13 13:27modify1750.511.21081.20971.2123
14212006.04.13 13:27modify1750.511.21081.20981.2123
14222006.04.13 13:27modify1750.511.21081.20991.2123
14232006.04.13 13:27modify1750.511.21081.21011.2123
14242006.04.13 13:27modify1750.511.21081.21021.2123
14252006.04.13 13:47modify1750.511.21081.21031.2123
14262006.04.13 13:47modify1750.511.21081.21041.2123
14272006.04.13 16:59s/l1750.511.21041.21041.2123-20.403779.21
14282006.04.13 23:00buy1760.501.21111.20961.2126
14292006.04.13 23:02modify1760.501.21111.20971.2126
14302006.04.13 23:03modify1760.501.21111.20981.2126
14312006.04.13 23:04modify1760.501.21111.20991.2126
14322006.04.14 00:18modify1760.501.21111.21001.2126
14332006.04.14 00:25modify1760.501.21111.21011.2126
14342006.04.14 01:47s/l1760.501.21011.21011.2126-53.103726.11
14352006.04.14 04:00sell1770.501.21041.21191.2089
14362006.04.14 04:00modify1770.501.21041.21171.2089
14372006.04.14 04:14modify1770.501.21041.21161.2089
14382006.04.14 04:24modify1770.501.21041.21131.2089
14392006.04.14 04:30modify1770.501.21041.21121.2089
14402006.04.14 04:30modify1770.501.21041.21111.2089
14412006.04.14 04:34s/l1770.501.21111.21111.2089-35.003691.11
14422006.04.14 08:00buy1780.491.21121.20971.2127
14432006.04.14 08:01modify1780.491.21121.20981.2127
14442006.04.14 08:07modify1780.491.21121.20991.2127
14452006.04.14 08:47modify1780.491.21121.21001.2127
14462006.04.14 09:25modify1780.491.21121.21011.2127
14472006.04.14 09:46s/l1780.491.21011.21011.2127-53.903637.21
14482006.04.14 10:00sell1790.481.21091.21241.2094
14492006.04.14 10:06modify1790.481.21091.21231.2094
14502006.04.14 10:07modify1790.481.21091.21211.2094
14512006.04.14 10:46modify1790.481.21091.21201.2094
14522006.04.14 10:47modify1790.481.21091.21191.2094
14532006.04.14 11:12modify1790.481.21091.21181.2094
14542006.04.14 12:50s/l1790.481.21181.21181.2094-43.203594.01
14552006.04.17 22:00buy1800.481.22681.22531.2283
14562006.04.17 22:20s/l1800.481.22531.22531.2283-72.003522.01
14572006.04.18 02:00sell1810.471.22571.22721.2242
14582006.04.18 02:01modify1810.471.22571.22711.2242
14592006.04.18 02:12modify1810.471.22571.22701.2242
14602006.04.18 02:13modify1810.471.22571.22691.2242
14612006.04.18 02:48modify1810.471.22571.22681.2242
14622006.04.18 02:48modify1810.471.22571.22671.2242
14632006.04.18 02:48modify1810.471.22571.22661.2242
14642006.04.18 02:50modify1810.471.22571.22651.2242
14652006.04.18 02:50modify1810.471.22571.22641.2242
14662006.04.18 02:51modify1810.471.22571.22631.2242
14672006.04.18 02:51modify1810.471.22571.22621.2242
14682006.04.18 02:51modify1810.471.22571.22601.2242
14692006.04.18 02:52modify1810.471.22571.22591.2242
14702006.04.18 02:53modify1810.471.22571.22581.2242
14712006.04.18 02:59t/p1810.471.22421.22581.224270.503592.51
14722006.04.18 07:00buy1820.481.22601.22451.2275
14732006.04.18 07:00modify1820.481.22601.22461.2275
14742006.04.18 07:00modify1820.481.22601.22471.2275
14752006.04.18 07:00modify1820.481.22601.22481.2275
14762006.04.18 07:00modify1820.481.22601.22491.2275
14772006.04.18 07:00modify1820.481.22601.22501.2275
14782006.04.18 07:02modify1820.481.22601.22511.2275
14792006.04.18 07:16modify1820.481.22601.22521.2275
14802006.04.18 07:30s/l1820.481.22521.22521.2275-38.403554.11
14812006.04.19 04:00buy1830.471.23561.23411.2371
14822006.04.19 04:01modify1830.471.23561.23421.2371
14832006.04.19 04:02modify1830.471.23561.23431.2371
14842006.04.19 04:21modify1830.471.23561.23441.2371
14852006.04.19 04:22modify1830.471.23561.23451.2371
14862006.04.19 04:22modify1830.471.23561.23461.2371
14872006.04.19 04:22modify1830.471.23561.23471.2371
14882006.04.19 04:22modify1830.471.23561.23481.2371
14892006.04.19 04:22modify1830.471.23561.23491.2371
14902006.04.19 04:34modify1830.471.23561.23501.2371
14912006.04.19 04:34modify1830.471.23561.23511.2371
14922006.04.19 04:34modify1830.471.23561.23521.2371
14932006.04.19 04:34modify1830.471.23561.23531.2371
14942006.04.19 04:45s/l1830.471.23531.23531.2371-14.103540.01
14952006.04.19 06:00sell1840.471.23481.23631.2333
14962006.04.19 06:00modify1840.471.23481.23621.2333
14972006.04.19 06:01modify1840.471.23481.23601.2333
14982006.04.19 06:01modify1840.471.23481.23591.2333
14992006.04.19 06:01modify1840.471.23481.23581.2333
15002006.04.19 06:01modify1840.471.23481.23571.2333
15012006.04.19 06:01modify1840.471.23481.23561.2333
15022006.04.19 06:01modify1840.471.23481.23551.2333
15032006.04.19 06:02modify1840.471.23481.23541.2333
15042006.04.19 06:02modify1840.471.23481.23531.2333
15052006.04.19 06:02modify1840.471.23481.23521.2333
15062006.04.19 06:29s/l1840.471.23521.23521.2333-18.803521.21
15072006.04.19 13:00buy1850.471.23811.23661.2396
15082006.04.19 13:00modify1850.471.23811.23671.2396
15092006.04.19 13:00modify1850.471.23811.23681.2396
15102006.04.19 13:01modify1850.471.23811.23691.2396
15112006.04.19 13:01modify1850.471.23811.23701.2396
15122006.04.19 13:17modify1850.471.23811.23711.2396
15132006.04.19 13:18modify1850.471.23811.23721.2396
15142006.04.19 13:19modify1850.471.23811.23731.2396
15152006.04.19 13:19modify1850.471.23811.23741.2396
15162006.04.19 13:19modify1850.471.23811.23751.2396
15172006.04.19 13:27modify1850.471.23811.23761.2396
15182006.04.19 14:05modify1850.471.23811.23771.2396
15192006.04.19 14:05modify1850.471.23811.23781.2396
15202006.04.19 14:09modify1850.471.23811.23791.2396
15212006.04.19 14:09modify1850.471.23811.23801.2396
15222006.04.19 14:09t/p1850.471.23961.23801.239670.503591.71
15232006.04.19 21:00sell1860.481.23561.23711.2341
15242006.04.19 21:02modify1860.481.23561.23701.2341
15252006.04.19 21:06modify1860.481.23561.23691.2341
15262006.04.19 21:07modify1860.481.23561.23681.2341
15272006.04.19 21:08modify1860.481.23561.23671.2341
15282006.04.19 21:08modify1860.481.23561.23661.2341
15292006.04.19 21:10modify1860.481.23561.23651.2341
15302006.04.19 21:10modify1860.481.23561.23641.2341
15312006.04.19 21:18modify1860.481.23561.23631.2341
15322006.04.19 21:20modify1860.481.23561.23611.2341
15332006.04.19 21:20modify1860.481.23561.23591.2341
15342006.04.19 21:29s/l1860.481.23591.23591.2341-14.403577.31
15352006.04.21 01:00sell1870.481.23091.23241.2294
15362006.04.21 01:07modify1870.481.23091.23231.2294
15372006.04.21 01:09modify1870.481.23091.23211.2294
15382006.04.21 01:32modify1870.481.23091.23201.2294
15392006.04.21 01:32modify1870.481.23091.23191.2294
15402006.04.21 02:08modify1870.481.23091.23181.2294
15412006.04.21 02:08modify1870.481.23091.23171.2294
15422006.04.21 02:08modify1870.481.23091.23161.2294
15432006.04.21 02:08modify1870.481.23091.23151.2294
15442006.04.21 02:09modify1870.481.23091.23141.2294
15452006.04.21 02:09modify1870.481.23091.23131.2294
15462006.04.21 02:09modify1870.481.23091.23121.2294
15472006.04.21 02:09modify1870.481.23091.23111.2294
15482006.04.21 02:09modify1870.481.23091.23101.2294
15492006.04.21 02:09t/p1870.481.22941.23101.229472.003649.31
15502006.04.21 05:00buy1880.491.23271.23121.2342
15512006.04.21 05:00modify1880.491.23271.23131.2342
15522006.04.21 05:01modify1880.491.23271.23141.2342
15532006.04.21 05:01modify1880.491.23271.23151.2342
15542006.04.21 05:07modify1880.491.23271.23161.2342
15552006.04.21 05:09modify1880.491.23271.23171.2342
15562006.04.21 05:09modify1880.491.23271.23181.2342
15572006.04.21 05:09modify1880.491.23271.23201.2342
15582006.04.21 05:09modify1880.491.23271.23211.2342
15592006.04.21 05:10modify1880.491.23271.23221.2342
15602006.04.21 05:10modify1880.491.23271.23231.2342
15612006.04.21 05:21modify1880.491.23271.23241.2342
15622006.04.21 05:21modify1880.491.23271.23251.2342
15632006.04.21 05:22modify1880.491.23271.23261.2342
15642006.04.21 05:25t/p1880.491.23421.23261.234273.503722.81
15652006.04.24 03:00buy1890.501.23881.23731.2403
15662006.04.24 03:00modify1890.501.23881.23741.2403
15672006.04.24 03:13s/l1890.501.23741.23741.2403-70.003652.81
15682006.04.24 09:00sell1900.491.23641.23791.2349
15692006.04.24 09:00modify1900.491.23641.23781.2349
15702006.04.24 09:00modify1900.491.23641.23771.2349
15712006.04.24 09:01modify1900.491.23641.23761.2349
15722006.04.24 09:01modify1900.491.23641.23751.2349
15732006.04.24 09:07modify1900.491.23641.23741.2349
15742006.04.24 09:17modify1900.491.23641.23731.2349
15752006.04.24 09:17modify1900.491.23641.23721.2349
15762006.04.24 09:17modify1900.491.23641.23711.2349
15772006.04.24 09:40modify1900.491.23641.23701.2349
15782006.04.24 09:40modify1900.491.23641.23691.2349
15792006.04.24 09:40modify1900.491.23641.23681.2349
15802006.04.24 09:40modify1900.491.23641.23671.2349
15812006.04.24 09:41modify1900.491.23641.23661.2349
15822006.04.24 09:41modify1900.491.23641.23651.2349
15832006.04.24 09:41t/p1900.491.23491.23651.234973.503726.31
15842006.04.24 13:00buy1910.501.23971.23821.2412
15852006.04.24 13:02modify1910.501.23971.23831.2412
15862006.04.24 13:05modify1910.501.23971.23841.2412
15872006.04.24 13:05modify1910.501.23971.23851.2412
15882006.04.24 13:09modify1910.501.23971.23861.2412
15892006.04.24 13:10modify1910.501.23971.23871.2412
15902006.04.24 13:11modify1910.501.23971.23881.2412
15912006.04.24 13:57modify1910.501.23971.23891.2412
15922006.04.24 13:57modify1910.501.23971.23901.2412
15932006.04.24 13:58modify1910.501.23971.23911.2412
15942006.04.24 14:00modify1910.501.23971.23921.2412
15952006.04.24 14:04modify1910.501.23971.23931.2412
15962006.04.24 14:04modify1910.501.23971.23941.2412
15972006.04.24 14:17modify1910.501.23971.23961.2412
15982006.04.24 15:03s/l1910.501.23961.23961.2412-5.003721.31
15992006.04.24 20:00sell1920.501.23811.23961.2366
16002006.04.24 20:01modify1920.501.23811.23951.2366
16012006.04.24 20:04modify1920.501.23811.23941.2366
16022006.04.24 20:12modify1920.501.23811.23931.2366
16032006.04.24 20:12modify1920.501.23811.23921.2366
16042006.04.24 20:21modify1920.501.23811.23911.2366
16052006.04.24 20:21modify1920.501.23811.23901.2366
16062006.04.24 21:05modify1920.501.23811.23891.2366
16072006.04.24 21:20modify1920.501.23811.23881.2366
16082006.04.24 21:25modify1920.501.23811.23871.2366
16092006.04.24 21:26modify1920.501.23811.23861.2366
16102006.04.24 23:16modify1920.501.23811.23851.2366
16112006.04.24 23:16modify1920.501.23811.23841.2366
16122006.04.25 00:28s/l1920.501.23841.23841.2366-12.453708.86
16132006.04.25 02:00buy1930.491.23881.23731.2403
16142006.04.25 02:01modify1930.491.23881.23741.2403
16152006.04.25 02:02modify1930.491.23881.23751.2403
16162006.04.25 02:02modify1930.491.23881.23761.2403
16172006.04.25 02:02modify1930.491.23881.23771.2403
16182006.04.25 02:02modify1930.491.23881.23781.2403
16192006.04.25 02:03modify1930.491.23881.23791.2403
16202006.04.25 02:03modify1930.491.23881.23801.2403
16212006.04.25 02:04modify1930.491.23881.23811.2403
16222006.04.25 02:11s/l1930.491.23811.23811.2403-34.303674.56
16232006.04.26 08:00buy1940.491.24271.24121.2442
16242006.04.26 08:01modify1940.491.24271.24131.2442
16252006.04.26 08:01modify1940.491.24271.24141.2442
16262006.04.26 08:01modify1940.491.24271.24151.2442
16272006.04.26 08:02modify1940.491.24271.24161.2442
16282006.04.26 08:10modify1940.491.24271.24181.2442
16292006.04.26 08:11modify1940.491.24271.24201.2442
16302006.04.26 08:20modify1940.491.24271.24211.2442
16312006.04.26 08:29s/l1940.491.24211.24211.2442-29.403645.16
16322006.04.26 21:00buy1950.491.24661.24511.2481
16332006.04.26 21:09modify1950.491.24661.24521.2481
16342006.04.26 21:09modify1950.491.24661.24531.2481
16352006.04.26 21:09modify1950.491.24661.24541.2481
16362006.04.26 21:09modify1950.491.24661.24551.2481
16372006.04.26 21:09modify1950.491.24661.24571.2481
16382006.04.26 21:09modify1950.491.24661.24581.2481
16392006.04.26 21:27s/l1950.491.24581.24581.2481-39.203605.96
16402006.04.27 02:00buy1960.481.24591.24441.2474
16412006.04.27 02:18s/l1960.481.24441.24441.2474-72.003533.96
16422006.04.27 04:00sell1970.471.24321.24471.2417
16432006.04.27 04:10s/l1970.471.24471.24471.2417-70.503463.46
16442006.04.27 11:00buy1980.461.25431.25281.2558
16452006.04.27 11:00modify1980.461.25431.25291.2558
16462006.04.27 11:01modify1980.461.25431.25301.2558
16472006.04.27 11:01modify1980.461.25431.25311.2558
16482006.04.27 11:06s/l1980.461.25311.25311.2558-55.203408.26
16492006.04.27 22:00sell1990.451.25221.25371.2507
16502006.04.28 00:50s/l1990.451.25371.25371.2507-65.213343.05
16512006.04.28 03:00buy2000.451.25421.25271.2557
16522006.04.28 03:17modify2000.451.25421.25281.2557
16532006.04.28 03:18modify2000.451.25421.25291.2557
16542006.04.28 03:19modify2000.451.25421.25301.2557
16552006.04.28 03:19modify2000.451.25421.25311.2557
16562006.04.28 03:19modify2000.451.25421.25331.2557
16572006.04.28 03:19modify2000.451.25421.25341.2557
16582006.04.28 03:19modify2000.451.25421.25351.2557
16592006.04.28 03:21modify2000.451.25421.25361.2557
16602006.04.28 03:33modify2000.451.25421.25371.2557
16612006.04.28 03:50modify2000.451.25421.25381.2557
16622006.04.28 03:51modify2000.451.25421.25391.2557
16632006.04.28 03:51modify2000.451.25421.25401.2557
16642006.04.28 03:51modify2000.451.25421.25411.2557
16652006.04.28 03:51t/p2000.451.25571.25411.255767.503410.55
16662006.05.01 00:00buy2010.451.26311.26161.2646
16672006.05.01 00:06modify2010.451.26311.26171.2646
16682006.05.01 00:06modify2010.451.26311.26181.2646
16692006.05.01 00:06modify2010.451.26311.26191.2646
16702006.05.01 00:07modify2010.451.26311.26201.2646
16712006.05.01 00:07modify2010.451.26311.26211.2646
16722006.05.01 00:07modify2010.451.26311.26221.2646
16732006.05.01 00:07modify2010.451.26311.26231.2646
16742006.05.01 00:14modify2010.451.26311.26241.2646
16752006.05.01 00:14modify2010.451.26311.26251.2646
16762006.05.01 00:15modify2010.451.26311.26261.2646
16772006.05.01 00:59s/l2010.451.26261.26261.2646-22.503388.05
16782006.05.01 05:00sell2020.451.26181.26331.2603
16792006.05.01 05:00modify2020.451.26181.26321.2603
16802006.05.01 06:31modify2020.451.26181.26311.2603
16812006.05.01 06:31modify2020.451.26181.26301.2603
16822006.05.01 06:32modify2020.451.26181.26291.2603
16832006.05.01 07:08s/l2020.451.26291.26291.2603-49.503338.55
16842006.05.01 09:00buy2030.451.26731.26581.2688
16852006.05.01 09:01modify2030.451.26731.26591.2688
16862006.05.01 09:01modify2030.451.26731.26601.2688
16872006.05.01 09:03modify2030.451.26731.26611.2688
16882006.05.01 09:04modify2030.451.26731.26621.2688
16892006.05.01 09:04modify2030.451.26731.26631.2688
16902006.05.01 09:04modify2030.451.26731.26641.2688
16912006.05.01 09:04modify2030.451.26731.26651.2688
16922006.05.01 09:08modify2030.451.26731.26661.2688
16932006.05.01 09:08modify2030.451.26731.26671.2688
16942006.05.01 09:08modify2030.451.26731.26691.2688
16952006.05.01 09:08modify2030.451.26731.26711.2688
16962006.05.01 09:09t/p2030.451.26881.26711.268867.503406.05
16972006.05.01 12:00sell2040.451.26071.26221.2592
16982006.05.01 12:01modify2040.451.26071.26211.2592
16992006.05.01 12:01modify2040.451.26071.26201.2592
17002006.05.01 12:09s/l2040.451.26201.26201.2592-58.503347.55
17012006.05.02 02:00sell2050.451.25691.25841.2554
17022006.05.02 02:10s/l2050.451.25841.25841.2554-67.503280.05
17032006.05.02 04:00buy2060.441.25951.25801.2610
17042006.05.02 04:00modify2060.441.25951.25811.2610
17052006.05.02 04:00modify2060.441.25951.25821.2610
17062006.05.02 04:01modify2060.441.25951.25831.2610
17072006.05.02 04:11modify2060.441.25951.25841.2610
17082006.05.02 04:11modify2060.441.25951.25851.2610
17092006.05.02 04:11modify2060.441.25951.25861.2610
17102006.05.02 04:11modify2060.441.25951.25871.2610
17112006.05.02 04:14modify2060.441.25951.25881.2610
17122006.05.02 04:14modify2060.441.25951.25891.2610
17132006.05.02 04:31modify2060.441.25951.25901.2610
17142006.05.02 04:31modify2060.441.25951.25911.2610
17152006.05.02 04:31modify2060.441.25951.25921.2610
17162006.05.02 04:31modify2060.441.25951.25931.2610
17172006.05.02 04:32modify2060.441.25951.25941.2610
17182006.05.02 04:36t/p2060.441.26101.25941.261066.003346.05
17192006.05.02 13:00sell2070.451.26111.26261.2596
17202006.05.02 13:07s/l2070.451.26261.26261.2596-67.503278.55
17212006.05.02 22:00buy2080.441.26381.26231.2653
17222006.05.02 22:08modify2080.441.26381.26261.2653
17232006.05.02 22:24modify2080.441.26381.26271.2653
17242006.05.02 22:24modify2080.441.26381.26281.2653
17252006.05.02 22:25modify2080.441.26381.26291.2653
17262006.05.02 22:26modify2080.441.26381.26301.2653
17272006.05.02 22:29modify2080.441.26381.26311.2653
17282006.05.02 22:29modify2080.441.26381.26321.2653
17292006.05.02 22:31modify2080.441.26381.26331.2653
17302006.05.02 22:31modify2080.441.26381.26341.2653
17312006.05.02 22:31modify2080.441.26381.26351.2653
17322006.05.02 22:34modify2080.441.26381.26361.2653
17332006.05.02 22:36modify2080.441.26381.26381.2653
17342006.05.03 00:29s/l2080.441.26381.26381.2653-2.733275.82
17352006.05.03 13:00buy2090.441.26421.26271.2657
17362006.05.03 13:02modify2090.441.26421.26281.2657
17372006.05.03 13:03modify2090.441.26421.26291.2657
17382006.05.03 13:03modify2090.441.26421.26301.2657
17392006.05.03 13:03modify2090.441.26421.26321.2657
17402006.05.03 13:20modify2090.441.26421.26331.2657
17412006.05.03 13:21modify2090.441.26421.26341.2657
17422006.05.03 13:21modify2090.441.26421.26351.2657
17432006.05.03 13:21modify2090.441.26421.26361.2657
17442006.05.03 13:21modify2090.441.26421.26371.2657
17452006.05.03 13:24modify2090.441.26421.26381.2657
17462006.05.03 13:24modify2090.441.26421.26391.2657
17472006.05.03 13:29s/l2090.441.26391.26391.2657-13.203262.62
17482006.05.03 15:00sell2100.441.26261.26411.2611
17492006.05.03 15:28modify2100.441.26261.26401.2611
17502006.05.03 16:04modify2100.441.26261.26391.2611
17512006.05.03 17:06s/l2100.441.26391.26391.2611-57.203205.42
17522006.05.03 19:00sell2110.431.26241.26391.2609
17532006.05.03 19:00modify2110.431.26241.26381.2609
17542006.05.03 19:00modify2110.431.26241.26371.2609
17552006.05.03 19:00modify2110.431.26241.26361.2609
17562006.05.03 19:59s/l2110.431.26361.26361.2609-51.603153.82
17572006.05.03 21:00buy2120.421.26381.26231.2653
17582006.05.03 23:30s/l2120.421.26231.26231.2653-63.003090.82
17592006.05.04 00:00sell2130.411.26121.26271.2597
17602006.05.04 00:26modify2130.411.26121.26261.2597
17612006.05.04 00:35s/l2130.411.26261.26261.2597-57.403033.42
17622006.05.05 01:00buy2140.401.27041.26891.2719
17632006.05.05 01:15modify2140.401.27041.26901.2719
17642006.05.05 01:15modify2140.401.27041.26911.2719
17652006.05.05 01:20modify2140.401.27041.26921.2719
17662006.05.05 01:45s/l2140.401.26921.26921.2719-48.002985.42
17672006.05.05 03:00sell2150.401.26841.26991.2669
17682006.05.05 03:00modify2150.401.26841.26981.2669
17692006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26971.2669
17702006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26961.2669
17712006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26951.2669
17722006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26941.2669
17732006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26931.2669
17742006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26921.2669
17752006.05.05 03:03modify2150.401.26841.26911.2669
17762006.05.05 03:04modify2150.401.26841.26901.2669
17772006.05.05 03:28s/l2150.401.26901.26901.2669-24.002961.42
17782006.05.05 06:00sell2160.391.26891.27041.2674
17792006.05.05 06:00modify2160.391.26891.27021.2674
17802006.05.05 06:00modify2160.391.26891.27011.2674
17812006.05.05 06:00modify2160.391.26891.26991.2674
17822006.05.05 06:02modify2160.391.26891.26981.2674
17832006.05.05 06:02modify2160.391.26891.26971.2674
17842006.05.05 06:02modify2160.391.26891.26961.2674
17852006.05.05 06:02modify2160.391.26891.26951.2674
17862006.05.05 06:02modify2160.391.26891.26941.2674
17872006.05.05 06:03modify2160.391.26891.26931.2674
17882006.05.05 06:03modify2160.391.26891.26921.2674
17892006.05.05 06:12s/l2160.391.26921.26921.2674-11.702949.72
17902006.05.05 09:00buy2170.391.27461.27311.2761
17912006.05.05 09:00modify2170.391.27461.27321.2761
17922006.05.05 09:03modify2170.391.27461.27341.2761
17932006.05.05 09:04modify2170.391.27461.27351.2761
17942006.05.05 09:04modify2170.391.27461.27361.2761
17952006.05.05 09:05modify2170.391.27461.27371.2761
17962006.05.05 09:07modify2170.391.27461.27381.2761
17972006.05.05 09:07modify2170.391.27461.27391.2761
17982006.05.05 09:08modify2170.391.27461.27401.2761
17992006.05.05 09:08modify2170.391.27461.27411.2761
18002006.05.05 09:08modify2170.391.27461.27421.2761
18012006.05.05 09:08modify2170.391.27461.27431.2761
18022006.05.05 09:08modify2170.391.27461.27441.2761
18032006.05.05 09:10modify2170.391.27461.27451.2761
18042006.05.05 09:10t/p2170.391.27611.27451.276158.503008.22
18052006.05.08 02:00buy2180.401.27371.27221.2752
18062006.05.08 02:00modify2180.401.27371.27231.2752
18072006.05.08 02:02modify2180.401.27371.27241.2752
18082006.05.08 02:03modify2180.401.27371.27251.2752
18092006.05.08 02:04modify2180.401.27371.27261.2752
18102006.05.08 02:05modify2180.401.27371.27271.2752
18112006.05.08 02:10modify2180.401.27371.27281.2752
18122006.05.08 02:10modify2180.401.27371.27291.2752
18132006.05.08 02:32s/l2180.401.27291.27291.2752-32.002976.22
18142006.05.08 10:00sell2190.401.27111.27261.2696
18152006.05.08 10:02s/l2190.401.27261.27261.2696-60.002916.22
18162006.05.09 07:00sell2200.391.26901.27051.2675
18172006.05.09 07:00modify2200.391.26901.27041.2675
18182006.05.09 07:01modify2200.391.26901.27031.2675
18192006.05.09 07:11s/l2200.391.27031.27031.2675-50.702865.52
18202006.05.09 08:00buy2210.381.26961.26811.2711
18212006.05.09 08:01modify2210.381.26961.26821.2711
18222006.05.09 08:03modify2210.381.26961.26831.2711
18232006.05.09 08:03modify2210.381.26961.26841.2711
18242006.05.09 08:04modify2210.381.26961.26851.2711
18252006.05.09 08:12modify2210.381.26961.26861.2711
18262006.05.09 08:13modify2210.381.26961.26871.2711
18272006.05.09 08:24modify2210.381.26961.26881.2711
18282006.05.09 08:41s/l2210.381.26881.26881.2711-30.402835.12
18292006.05.10 01:00buy2220.381.27671.27521.2782
18302006.05.10 01:20modify2220.381.27671.27541.2782
18312006.05.10 01:33modify2220.381.27671.27551.2782
18322006.05.10 01:33modify2220.381.27671.27561.2782
18332006.05.10 01:33modify2220.381.27671.27571.2782
18342006.05.10 01:33modify2220.381.27671.27591.2782
18352006.05.10 02:03modify2220.381.27671.27601.2782
18362006.05.10 02:04modify2220.381.27671.27611.2782
18372006.05.10 02:45modify2220.381.27671.27621.2782
18382006.05.10 02:45modify2220.381.27671.27631.2782
18392006.05.10 02:46modify2220.381.27671.27641.2782
18402006.05.10 02:47modify2220.381.27671.27651.2782
18412006.05.10 02:47modify2220.381.27671.27661.2782
18422006.05.10 02:48t/p2220.381.27821.27661.278257.002892.12
18432006.05.10 15:00buy2230.391.28131.27981.2828
18442006.05.10 15:08modify2230.391.28131.28001.2828
18452006.05.10 15:08modify2230.391.28131.28011.2828
18462006.05.10 15:08modify2230.391.28131.28021.2828
18472006.05.10 15:08modify2230.391.28131.28031.2828
18482006.05.10 15:12s/l2230.391.28031.28031.2828-39.002853.12
18492006.05.10 18:00sell2240.381.27831.27981.2768
18502006.05.10 18:24modify2240.381.27831.27971.2768
18512006.05.10 18:25modify2240.381.27831.27961.2768
18522006.05.10 18:25modify2240.381.27831.27951.2768
18532006.05.10 18:28modify2240.381.27831.27931.2768
18542006.05.10 18:28modify2240.381.27831.27921.2768
18552006.05.10 18:28modify2240.381.27831.27911.2768
18562006.05.10 18:34modify2240.381.27831.27901.2768
18572006.05.10 18:45modify2240.381.27831.27891.2768
18582006.05.10 18:51modify2240.381.27831.27881.2768
18592006.05.10 18:54modify2240.381.27831.27871.2768
18602006.05.10 19:03modify2240.381.27831.27861.2768
18612006.05.10 19:17modify2240.381.27831.27841.2768
18622006.05.10 19:20t/p2240.381.27681.27841.276857.002910.12
18632006.05.11 09:00buy2250.391.27441.27291.2759
18642006.05.11 09:05modify2250.391.27441.27301.2759
18652006.05.11 09:10modify2250.391.27441.27311.2759
18662006.05.11 09:14modify2250.391.27441.27341.2759
18672006.05.11 09:15modify2250.391.27441.27391.2759
18682006.05.11 09:18s/l2250.391.27391.27391.2759-19.502890.62
18692006.05.12 11:00sell2260.391.28821.28971.2867
18702006.05.12 11:03s/l2260.391.28971.28971.2867-58.502832.12
18712006.05.12 16:00buy2270.381.29331.29181.2948
18722006.05.12 16:41s/l2270.381.29181.29181.2948-57.002775.12
18732006.05.15 22:00buy2280.371.28181.28031.2833
18742006.05.15 22:04modify2280.371.28181.28041.2833
18752006.05.15 22:37modify2280.371.28181.28051.2833
18762006.05.15 22:37modify2280.371.28181.28061.2833
18772006.05.15 22:37modify2280.371.28181.28071.2833
18782006.05.15 22:38modify2280.371.28181.28081.2833
18792006.05.15 22:38modify2280.371.28181.28091.2833
18802006.05.15 22:38modify2280.371.28181.28101.2833
18812006.05.15 23:19modify2280.371.28181.28111.2833
18822006.05.15 23:38modify2280.371.28181.28121.2833
18832006.05.15 23:38modify2280.371.28181.28131.2833
18842006.05.15 23:44modify2280.371.28181.28141.2833
18852006.05.15 23:50modify2280.371.28181.28151.2833
18862006.05.15 23:51modify2280.371.28181.28161.2833
18872006.05.15 23:51modify2280.371.28181.28171.2833
18882006.05.15 23:51t/p2280.371.28331.28171.283355.502830.62
18892006.05.16 06:00sell2290.381.28101.28251.2795
18902006.05.16 06:20modify2290.381.28101.28241.2795
18912006.05.16 06:22modify2290.381.28101.28231.2795
18922006.05.16 06:22modify2290.381.28101.28221.2795
18932006.05.16 06:22modify2290.381.28101.28211.2795
18942006.05.16 06:22modify2290.381.28101.28201.2795
18952006.05.16 06:29modify2290.381.28101.28191.2795
18962006.05.16 06:46s/l2290.381.28191.28191.2795-34.202796.42
18972006.05.16 09:00buy2300.371.28571.28421.2872
18982006.05.16 09:00modify2300.371.28571.28431.2872
18992006.05.16 09:00modify2300.371.28571.28441.2872
19002006.05.16 09:11s/l2300.371.28441.28441.2872-48.102748.32
19012006.05.16 13:00sell2310.371.28241.28391.2809
19022006.05.16 13:02modify2310.371.28241.28361.2809
19032006.05.16 13:22s/l2310.371.28361.28361.2809-44.402703.92
19042006.05.16 14:00buy2320.361.28471.28321.2862
19052006.05.16 14:00modify2320.361.28471.28331.2862
19062006.05.16 14:02modify2320.361.28471.28341.2862
19072006.05.16 14:22modify2320.361.28471.28351.2862
19082006.05.16 14:23modify2320.361.28471.28371.2862
19092006.05.16 14:23modify2320.361.28471.28381.2862
19102006.05.16 14:23modify2320.361.28471.28391.2862
19112006.05.16 14:25modify2320.361.28471.28401.2862
19122006.05.16 14:25modify2320.361.28471.28411.2862
19132006.05.16 14:25modify2320.361.28471.28421.2862
19142006.05.16 14:28modify2320.361.28471.28431.2862
19152006.05.16 14:28modify2320.361.28471.28441.2862
19162006.05.16 14:29modify2320.361.28471.28451.2862
19172006.05.16 14:31modify2320.361.28471.28461.2862
19182006.05.16 14:32t/p2320.361.28621.28461.286254.002757.92
19192006.05.16 21:00sell2330.371.28391.28541.2824
19202006.05.16 21:04modify2330.371.28391.28531.2824
19212006.05.16 21:20s/l2330.371.28531.28531.2824-51.802706.12
19222006.05.16 23:00buy2340.361.28611.28461.2876
19232006.05.16 23:04modify2340.361.28611.28471.2876
19242006.05.16 23:05modify2340.361.28611.28481.2876
19252006.05.16 23:06modify2340.361.28611.28491.2876
19262006.05.16 23:08modify2340.361.28611.28501.2876
19272006.05.16 23:10modify2340.361.28611.28511.2876
19282006.05.16 23:12modify2340.361.28611.28521.2876
19292006.05.16 23:13modify2340.361.28611.28531.2876
19302006.05.16 23:13modify2340.361.28611.28541.2876
19312006.05.16 23:28modify2340.361.28611.28551.2876
19322006.05.16 23:30modify2340.361.28611.28581.2876
19332006.05.16 23:32modify2340.361.28611.28591.2876
19342006.05.16 23:32modify2340.361.28611.28601.2876
19352006.05.16 23:32t/p2340.361.28761.28601.287654.002760.12
19362006.05.17 10:00sell2350.371.28371.28521.2822
19372006.05.17 10:00modify2350.371.28371.28491.2822
19382006.05.17 10:00modify2350.371.28371.28481.2822
19392006.05.17 10:01s/l2350.371.28481.28481.2822-40.702719.42
19402006.05.18 04:00buy2360.361.27731.27581.2788
19412006.05.18 04:07modify2360.361.27731.27591.2788
19422006.05.18 04:08modify2360.361.27731.27601.2788
19432006.05.18 04:08modify2360.361.27731.27611.2788
19442006.05.18 04:08modify2360.361.27731.27621.2788
19452006.05.18 04:08modify2360.361.27731.27631.2788
19462006.05.18 04:09modify2360.361.27731.27641.2788
19472006.05.18 04:09modify2360.361.27731.27651.2788
19482006.05.18 04:09modify2360.361.27731.27661.2788
19492006.05.18 04:19modify2360.361.27731.27671.2788
19502006.05.18 04:19modify2360.361.27731.27681.2788
19512006.05.18 04:19modify2360.361.27731.27691.2788
19522006.05.18 04:26modify2360.361.27731.27701.2788
19532006.05.18 04:26modify2360.361.27731.27711.2788
19542006.05.18 04:26modify2360.361.27731.27721.2788
19552006.05.18 04:26t/p2360.361.27881.27721.278854.002773.42
19562006.05.19 14:00buy2370.371.27741.27591.2789
19572006.05.19 14:41modify2370.371.27741.27601.2789
19582006.05.19 14:41modify2370.371.27741.27611.2789
19592006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27621.2789
19602006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27631.2789
19612006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27641.2789
19622006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27651.2789
19632006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27661.2789
19642006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27671.2789
19652006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27681.2789
19662006.05.19 14:42modify2370.371.27741.27691.2789
19672006.05.19 15:54s/l2370.371.27691.27691.2789-18.502754.92
19682006.05.22 05:00buy2380.371.27631.27481.2778
19692006.05.22 05:00modify2380.371.27631.27491.2778
19702006.05.22 05:10s/l2380.371.27491.27491.2778-51.802703.12
19712006.05.22 22:00buy2390.361.28701.28551.2885
19722006.05.22 22:24modify2390.361.28701.28561.2885
19732006.05.22 22:24modify2390.361.28701.28571.2885
19742006.05.22 22:25modify2390.361.28701.28581.2885
19752006.05.22 22:27modify2390.361.28701.28591.2885
19762006.05.22 23:08s/l2390.361.28591.28591.2885-39.602663.52
19772006.05.23 03:00sell2400.361.28571.28721.2842
19782006.05.23 03:00modify2400.361.28571.28701.2842
19792006.05.23 03:05modify2400.361.28571.28691.2842
19802006.05.23 03:05modify2400.361.28571.28681.2842
19812006.05.23 03:06modify2400.361.28571.28671.2842
19822006.05.23 03:22modify2400.361.28571.28661.2842
19832006.05.23 03:25modify2400.361.28571.28651.2842
19842006.05.23 03:25modify2400.361.28571.28641.2842
19852006.05.23 03:26modify2400.361.28571.28631.2842
19862006.05.23 03:26modify2400.361.28571.28621.2842
19872006.05.23 03:28modify2400.361.28571.28601.2842
19882006.05.23 03:28modify2400.361.28571.28591.2842
19892006.05.23 03:31modify2400.361.28571.28581.2842
19902006.05.23 03:31t/p2400.361.28421.28581.284254.002717.52
19912006.05.23 17:00sell2410.361.28161.28311.2801
19922006.05.23 17:00modify2410.361.28161.28301.2801
19932006.05.23 17:00modify2410.361.28161.28291.2801
19942006.05.23 17:00modify2410.361.28161.28271.2801
19952006.05.23 17:24s/l2410.361.28271.28271.2801-39.602677.92
19962006.05.24 03:00buy2420.361.28211.28061.2836
19972006.05.24 03:00modify2420.361.28211.28071.2836
19982006.05.24 03:00modify2420.361.28211.28081.2836
19992006.05.24 03:00modify2420.361.28211.28091.2836
20002006.05.24 03:00modify2420.361.28211.28101.2836
20012006.05.24 03:00modify2420.361.28211.28111.2836
20022006.05.24 03:00modify2420.361.28211.28121.2836
20032006.05.24 03:01modify2420.361.28211.28131.2836
20042006.05.24 03:01modify2420.361.28211.28151.2836
20052006.05.24 03:02modify2420.361.28211.28161.2836
20062006.05.24 03:02s/l2420.361.28161.28161.2836-18.002659.92
20072006.05.24 11:00sell2430.351.27641.27791.2749
20082006.05.24 11:00modify2430.351.27641.27781.2749
20092006.05.24 11:03s/l2430.351.27781.27781.2749-49.002610.92
20102006.05.24 22:00sell2440.351.27571.27721.2742
20112006.05.24 22:02modify2440.351.27571.27711.2742
20122006.05.24 22:02modify2440.351.27571.27691.2742
20132006.05.24 22:12modify2440.351.27571.27681.2742
20142006.05.24 22:16modify2440.351.27571.27671.2742
20152006.05.24 22:17modify2440.351.27571.27661.2742
20162006.05.24 23:03s/l2440.351.27661.27661.2742-31.502579.42
20172006.05.25 02:00buy2450.341.27671.27521.2782
20182006.05.25 02:06modify2450.341.27671.27531.2782
20192006.05.25 02:07modify2450.341.27671.27541.2782
20202006.05.25 02:08modify2450.341.27671.27551.2782
20212006.05.25 02:08modify2450.341.27671.27561.2782
20222006.05.25 02:08modify2450.341.27671.27571.2782
20232006.05.25 02:08modify2450.341.27671.27581.2782
20242006.05.25 02:10modify2450.341.27671.27591.2782
20252006.05.25 02:10modify2450.341.27671.27601.2782
20262006.05.25 02:10modify2450.341.27671.27611.2782
20272006.05.25 02:18modify2450.341.27671.27621.2782
20282006.05.25 02:18modify2450.341.27671.27631.2782
20292006.05.25 02:19modify2450.341.27671.27641.2782
20302006.05.25 02:19modify2450.341.27671.27651.2782
20312006.05.25 02:19modify2450.341.27671.27661.2782
20322006.05.25 02:20t/p2450.341.27821.27661.278251.002630.42
20332006.05.25 13:00sell2460.351.27671.27821.2752
20342006.05.25 13:18modify2460.351.27671.27811.2752
20352006.05.25 13:20modify2460.351.27671.27781.2752
20362006.05.25 13:30s/l2460.351.27781.27781.2752-38.502591.92
20372006.05.25 15:00buy2470.351.28121.27971.2827
20382006.05.25 15:16s/l2470.351.27971.27971.2827-52.502539.42
20392006.05.25 22:00sell2480.341.27791.27941.2764
20402006.05.25 22:01modify2480.341.27791.27931.2764
20412006.05.25 22:07modify2480.341.27791.27921.2764
20422006.05.25 22:07modify2480.341.27791.27911.2764
20432006.05.25 22:08modify2480.341.27791.27901.2764
20442006.05.25 22:08modify2480.341.27791.27891.2764
20452006.05.25 22:15s/l2480.341.27891.27891.2764-34.002505.42
20462006.05.26 04:00buy2490.331.28161.28011.2831
20472006.05.26 04:00modify2490.331.28161.28021.2831
20482006.05.26 04:00modify2490.331.28161.28031.2831
20492006.05.26 04:00modify2490.331.28161.28041.2831
20502006.05.26 04:04modify2490.331.28161.28051.2831
20512006.05.26 04:04modify2490.331.28161.28061.2831
20522006.05.26 04:07modify2490.331.28161.28071.2831
20532006.05.26 04:07modify2490.331.28161.28081.2831
20542006.05.26 04:07modify2490.331.28161.28091.2831
20552006.05.26 04:08modify2490.331.28161.28101.2831
20562006.05.26 04:08modify2490.331.28161.28111.2831
20572006.05.26 04:08modify2490.331.28161.28121.2831
20582006.05.26 04:08modify2490.331.28161.28131.2831
20592006.05.26 04:08modify2490.331.28161.28141.2831
20602006.05.26 04:08modify2490.331.28161.28151.2831
20612006.05.26 04:08t/p2490.331.28311.28151.283149.502554.92
20622006.05.26 10:00sell2500.341.27371.27521.2722
20632006.05.26 10:05modify2500.341.27371.27511.2722
20642006.05.26 10:14modify2500.341.27371.27501.2722
20652006.05.26 10:14modify2500.341.27371.27491.2722
20662006.05.26 10:14modify2500.341.27371.27481.2722
20672006.05.26 10:16modify2500.341.27371.27471.2722
20682006.05.26 10:16modify2500.341.27371.27461.2722
20692006.05.26 10:16modify2500.341.27371.27451.2722
20702006.05.26 10:16modify2500.341.27371.27441.2722
20712006.05.26 10:16modify2500.341.27371.27431.2722
20722006.05.26 10:16modify2500.341.27371.27421.2722
20732006.05.26 10:18modify2500.341.27371.27411.2722
20742006.05.26 10:18modify2500.341.27371.27401.2722
20752006.05.26 10:18modify2500.341.27371.27391.2722
20762006.05.26 10:18modify2500.341.27371.27381.2722
20772006.05.26 10:18t/p2500.341.27221.27381.272251.002605.92
20782006.05.29 02:00sell2510.351.27381.27531.2723
20792006.05.29 02:07s/l2510.351.27531.27531.2723-52.502553.42
20802006.05.29 04:00buy2520.341.27561.27411.2771
20812006.05.29 04:00modify2520.341.27561.27421.2771
20822006.05.29 04:00modify2520.341.27561.27431.2771
20832006.05.29 04:32s/l2520.341.27431.27431.2771-44.202509.22
20842006.05.29 12:00sell2530.331.27381.27531.2723
20852006.05.29 12:10modify2530.331.27381.27521.2723
20862006.05.29 12:11modify2530.331.27381.27511.2723
20872006.05.29 12:12modify2530.331.27381.27501.2723
20882006.05.29 12:16modify2530.331.27381.27491.2723
20892006.05.29 12:34s/l2530.331.27491.27491.2723-36.302472.92
20902006.05.29 21:00buy2540.331.27561.27411.2771
20912006.05.29 21:00modify2540.331.27561.27421.2771
20922006.05.29 21:01modify2540.331.27561.27431.2771
20932006.05.29 21:02modify2540.331.27561.27441.2771
20942006.05.29 21:08modify2540.331.27561.27461.2771
20952006.05.29 21:36modify2540.331.27561.27471.2771
20962006.05.29 21:41modify2540.331.27561.27481.2771
20972006.05.29 21:45modify2540.331.27561.27491.2771
20982006.05.29 21:45modify2540.331.27561.27501.2771
20992006.05.29 21:49modify2540.331.27561.27511.2771
21002006.05.29 21:53modify2540.331.27561.27521.2771
21012006.05.29 21:54modify2540.331.27561.27531.2771
21022006.05.29 21:54modify2540.331.27561.27541.2771
21032006.05.29 22:01modify2540.331.27561.27551.2771
21042006.05.29 22:03t/p2540.331.27711.27551.277149.502522.42
21052006.05.30 10:00buy2550.341.28791.28641.2894
21062006.05.30 10:00s/l2550.341.28641.28641.2894-51.002471.42
21072006.05.30 19:00sell2560.331.28641.28791.2849
21082006.05.30 19:00modify2560.331.28641.28761.2849
21092006.05.30 19:04modify2560.331.28641.28751.2849
21102006.05.30 19:07modify2560.331.28641.28731.2849
21112006.05.30 19:52modify2560.331.28641.28721.2849
21122006.05.30 20:12modify2560.331.28641.28711.2849
21132006.05.30 20:12modify2560.331.28641.28701.2849
21142006.05.30 20:22modify2560.331.28641.28691.2849
21152006.05.30 20:37s/l2560.331.28691.28691.2849-16.502454.92
21162006.05.31 06:00sell2570.331.28651.28801.2850
21172006.05.31 06:01modify2570.331.28651.28781.2850
21182006.05.31 06:09s/l2570.331.28781.28781.2850-42.902412.02
21192006.05.31 07:00buy2580.321.28831.28681.2898
21202006.05.31 07:10s/l2580.321.28681.28681.2898-48.002364.02
21212006.05.31 09:00sell2590.321.28661.28811.2851
21222006.05.31 09:12s/l2590.321.28811.28811.2851-48.002316.02
21232006.06.01 07:00sell2600.311.27621.27771.2747
21242006.06.01 07:05modify2600.311.27621.27761.2747
21252006.06.01 07:05modify2600.311.27621.27751.2747
21262006.06.01 07:05modify2600.311.27621.27741.2747
21272006.06.01 07:05modify2600.311.27621.27731.2747
21282006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27721.2747
21292006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27711.2747
21302006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27701.2747
21312006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27691.2747
21322006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27681.2747
21332006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27671.2747
21342006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27661.2747
21352006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27651.2747
21362006.06.01 07:10modify2600.311.27621.27641.2747
21372006.06.01 07:11modify2600.311.27621.27631.2747
21382006.06.01 07:12t/p2600.311.27471.27631.274746.502362.52
21392006.06.01 11:00buy2610.321.28211.28061.2836
21402006.06.01 11:03s/l2610.321.28061.28061.2836-48.002314.52
21412006.06.02 03:00sell2620.311.28071.28221.2792
21422006.06.02 03:04modify2620.311.28071.28201.2792
21432006.06.02 03:11modify2620.311.28071.28191.2792
21442006.06.02 03:12modify2620.311.28071.28181.2792
21452006.06.02 03:12modify2620.311.28071.28171.2792
21462006.06.02 03:13modify2620.311.28071.28161.2792
21472006.06.02 03:13modify2620.311.28071.28151.2792
21482006.06.02 03:13modify2620.311.28071.28141.2792
21492006.06.02 03:15modify2620.311.28071.28121.2792
21502006.06.02 03:27s/l2620.311.28121.28121.2792-15.502299.02
21512006.06.02 08:00buy2630.311.28191.28041.2834
21522006.06.02 08:00modify2630.311.28191.28051.2834
21532006.06.02 08:07modify2630.311.28191.28061.2834
21542006.06.02 08:07modify2630.311.28191.28081.2834
21552006.06.02 08:07modify2630.311.28191.28091.2834
21562006.06.02 08:16s/l2630.311.28091.28091.2834-31.002268.02
21572006.06.05 09:00sell2640.301.29371.29521.2922
21582006.06.05 09:00modify2640.301.29371.29511.2922
21592006.06.05 09:00modify2640.301.29371.29501.2922
21602006.06.05 09:04modify2640.301.29371.29491.2922
21612006.06.05 09:04modify2640.301.29371.29481.2922
21622006.06.05 09:04modify2640.301.29371.29471.2922
21632006.06.05 09:04modify2640.301.29371.29461.2922
21642006.06.05 09:04modify2640.301.29371.29441.2922
21652006.06.05 09:06modify2640.301.29371.29431.2922
21662006.06.05 09:06modify2640.301.29371.29421.2922
21672006.06.05 09:06modify2640.301.29371.29411.2922
21682006.06.05 09:19s/l2640.301.29411.29411.2922-12.002256.02
21692006.06.05 13:00buy2650.301.29651.29501.2980
21702006.06.05 13:00modify2650.301.29651.29511.2980
21712006.06.05 13:00modify2650.301.29651.29521.2980
21722006.06.05 13:18s/l2650.301.29521.29521.2980-39.002217.02
21732006.06.05 15:00sell2660.301.29211.29361.2906
21742006.06.05 15:05modify2660.301.29211.29341.2906
21752006.06.05 15:05modify2660.301.29211.29321.2906
21762006.06.05 15:47modify2660.301.29211.29311.2906
21772006.06.05 15:59modify2660.301.29211.29291.2906
21782006.06.05 15:59modify2660.301.29211.29281.2906
21792006.06.05 15:59modify2660.301.29211.29271.2906
21802006.06.05 16:02modify2660.301.29211.29261.2906
21812006.06.05 16:03modify2660.301.29211.29251.2906
21822006.06.05 16:16modify2660.301.29211.29241.2906
21832006.06.05 16:28modify2660.301.29211.29231.2906
21842006.06.05 16:29modify2660.301.29211.29221.2906
21852006.06.05 16:30t/p2660.301.29061.29221.290645.002262.02
21862006.06.06 03:00buy2670.301.29281.29131.2943
21872006.06.06 03:00modify2670.301.29281.29141.2943
21882006.06.06 03:00modify2670.301.29281.29151.2943
21892006.06.06 03:00modify2670.301.29281.29161.2943
21902006.06.06 03:01modify2670.301.29281.29171.2943
21912006.06.06 03:01modify2670.301.29281.29181.2943
21922006.06.06 03:01modify2670.301.29281.29191.2943
21932006.06.06 03:02modify2670.301.29281.29201.2943
21942006.06.06 03:03modify2670.301.29281.29221.2943
21952006.06.06 03:18s/l2670.301.29221.29221.2943-18.002244.02
21962006.06.06 06:00sell2680.301.28931.29081.2878
21972006.06.06 06:07modify2680.301.28931.29071.2878
21982006.06.06 06:07modify2680.301.28931.29061.2878
21992006.06.06 06:07modify2680.301.28931.29051.2878
22002006.06.06 06:07modify2680.301.28931.29041.2878
22012006.06.06 06:07modify2680.301.28931.29031.2878
22022006.06.06 06:08modify2680.301.28931.29021.2878
22032006.06.06 06:08modify2680.301.28931.29001.2878
22042006.06.06 06:08modify2680.301.28931.28991.2878
22052006.06.06 06:08modify2680.301.28931.28981.2878
22062006.06.06 06:08modify2680.301.28931.28971.2878
22072006.06.06 06:14modify2680.301.28931.28961.2878
22082006.06.06 06:14modify2680.301.28931.28951.2878
22092006.06.06 06:14modify2680.301.28931.28941.2878
22102006.06.06 06:14t/p2680.301.28781.28941.287845.002289.02
22112006.06.06 18:00sell2690.311.28271.28421.2812
22122006.06.06 18:00modify2690.311.28271.28411.2812
22132006.06.06 18:00modify2690.311.28271.28401.2812
22142006.06.06 18:01modify2690.311.28271.28391.2812
22152006.06.06 18:04modify2690.311.28271.28371.2812
22162006.06.06 18:06modify2690.311.28271.28361.2812
22172006.06.06 18:17modify2690.311.28271.28351.2812
22182006.06.06 18:20modify2690.311.28271.28341.2812
22192006.06.06 18:20modify2690.311.28271.28321.2812
22202006.06.06 18:20modify2690.311.28271.28311.2812
22212006.06.06 18:21modify2690.311.28271.28301.2812
22222006.06.06 18:21modify2690.311.28271.28291.2812
22232006.06.06 18:24modify2690.311.28271.28281.2812
22242006.06.06 18:24t/p2690.311.28121.28281.281246.502335.52
22252006.06.06 23:00buy2700.311.28351.28201.2850
22262006.06.06 23:08modify2700.311.28351.28221.2850
22272006.06.06 23:56modify2700.311.28351.28231.2850
22282006.06.07 00:34s/l2700.311.28231.28231.2850-39.122296.39
22292006.06.07 02:00sell2710.311.28161.28311.2801
22302006.06.07 02:06modify2710.311.28161.28291.2801
22312006.06.07 02:06modify2710.311.28161.28281.2801
22322006.06.07 02:06modify2710.311.28161.28271.2801
22332006.06.07 02:06modify2710.311.28161.28261.2801
22342006.06.07 02:07modify2710.311.28161.28251.2801
22352006.06.07 02:22modify2710.311.28161.28241.2801
22362006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28231.2801
22372006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28221.2801
22382006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28211.2801
22392006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28201.2801
22402006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28191.2801
22412006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28181.2801
22422006.06.07 02:30modify2710.311.28161.28171.2801
22432006.06.07 02:30t/p2710.311.28011.28171.280146.502342.89
22442006.06.07 13:00buy2720.311.28031.27881.2818
22452006.06.07 13:00modify2720.311.28031.27911.2818
22462006.06.07 13:07modify2720.311.28031.27921.2818
22472006.06.07 13:07modify2720.311.28031.27931.2818
22482006.06.07 13:33modify2720.311.28031.27941.2818
22492006.06.07 14:09s/l2720.311.27941.27941.2818-27.902314.99
22502006.06.07 21:00sell2730.311.27881.28031.2773
22512006.06.07 21:01modify2730.311.27881.28021.2773
22522006.06.07 21:09modify2730.311.27881.28001.2773
22532006.06.07 21:14modify2730.311.27881.27991.2773
22542006.06.07 21:17modify2730.311.27881.27981.2773
22552006.06.07 21:23modify2730.311.27881.27971.2773
22562006.06.07 21:23modify2730.311.27881.27961.2773
22572006.06.07 21:24modify2730.311.27881.27951.2773
22582006.06.07 21:27modify2730.311.27881.27941.2773
22592006.06.07 21:27modify2730.311.27881.27931.2773
22602006.06.07 21:31s/l2730.311.27931.27931.2773-15.502299.49
22612006.06.08 20:00sell2740.311.26431.26581.2628
22622006.06.08 21:15modify2740.311.26431.26571.2628
22632006.06.08 21:16modify2740.311.26431.26561.2628
22642006.06.08 21:16modify2740.311.26431.26551.2628
22652006.06.08 21:16modify2740.311.26431.26541.2628
22662006.06.08 21:20modify2740.311.26431.26531.2628
22672006.06.09 00:28s/l2740.311.26531.26531.2628-29.422270.07
22682006.06.09 03:00buy2750.301.26511.26361.2666
22692006.06.09 03:00modify2750.301.26511.26371.2666
22702006.06.09 03:01modify2750.301.26511.26381.2666
22712006.06.09 03:01modify2750.301.26511.26391.2666
22722006.06.09 03:01modify2750.301.26511.26401.2666
22732006.06.09 03:01modify2750.301.26511.26411.2666
22742006.06.09 03:01modify2750.301.26511.26421.2666
22752006.06.09 03:01modify2750.301.26511.26431.2666
22762006.06.09 03:02modify2750.301.26511.26441.2666
22772006.06.09 03:03modify2750.301.26511.26451.2666
22782006.06.09 03:12modify2750.301.26511.26461.2666
22792006.06.09 03:22s/l2750.301.26461.26461.2666-15.002255.07
22802006.06.09 09:00sell2760.301.26061.26211.2591
22812006.06.09 09:00modify2760.301.26061.26201.2591
22822006.06.09 09:00modify2760.301.26061.26191.2591
22832006.06.09 09:04s/l2760.301.26191.26191.2591-39.002216.07
22842006.06.09 11:00buy2770.301.26491.26341.2664
22852006.06.09 11:09s/l2770.301.26341.26341.2664-45.002171.07
22862006.06.09 12:00sell2780.291.26351.26501.2620
22872006.06.09 12:33s/l2780.291.26501.26501.2620-43.502127.57
22882006.06.12 05:00sell2790.281.26201.26351.2605
22892006.06.12 05:16modify2790.281.26201.26341.2605
22902006.06.12 05:16modify2790.281.26201.26331.2605
22912006.06.12 05:16modify2790.281.26201.26321.2605
22922006.06.12 05:21modify2790.281.26201.26311.2605
22932006.06.12 05:21modify2790.281.26201.26301.2605
22942006.06.12 05:21modify2790.281.26201.26291.2605
22952006.06.12 05:21modify2790.281.26201.26281.2605
22962006.06.12 05:22modify2790.281.26201.26271.2605
22972006.06.12 05:22modify2790.281.26201.26261.2605
22982006.06.12 05:24modify2790.281.26201.26251.2605
22992006.06.12 05:38modify2790.281.26201.26241.2605
23002006.06.12 05:38modify2790.281.26201.26231.2605
23012006.06.12 05:39modify2790.281.26201.26221.2605
23022006.06.12 05:39t/p2790.281.26051.26221.260542.002169.57
23032006.06.12 15:00buy2800.291.26111.25961.2626
23042006.06.12 15:57s/l2800.291.25961.25961.2626-43.502126.07
23052006.06.12 18:00sell2810.281.25801.25951.2565
23062006.06.12 19:31modify2810.281.25801.25941.2565
23072006.06.12 19:34modify2810.281.25801.25931.2565
23082006.06.12 20:04s/l2810.281.25931.25931.2565-36.402089.67
23092006.06.13 05:00buy2820.281.25871.25721.2602
23102006.06.13 05:00s/l2820.281.25721.25721.2602-42.002047.67
23112006.06.13 09:00sell2830.271.25721.25871.2557
23122006.06.13 09:03s/l2830.271.25871.25871.2557-40.502007.17
23132006.06.13 10:00buy2840.271.26061.25911.2621
23142006.06.13 10:00modify2840.271.26061.25921.2621
23152006.06.13 10:00modify2840.271.26061.25931.2621
23162006.06.13 10:00modify2840.271.26061.25941.2621
23172006.06.13 10:02modify2840.271.26061.25951.2621
23182006.06.13 10:02modify2840.271.26061.25961.2621
23192006.06.13 10:03modify2840.271.26061.25971.2621
23202006.06.13 10:03modify2840.271.26061.25981.2621
23212006.06.13 10:03modify2840.271.26061.26001.2621
23222006.06.13 10:03modify2840.271.26061.26011.2621
23232006.06.13 10:03modify2840.271.26061.26021.2621
23242006.06.13 10:03modify2840.271.26061.26031.2621
23252006.06.13 10:04t/p2840.271.26211.26031.262140.502047.67
23262006.06.13 12:00sell2850.271.25751.25901.2560
23272006.06.13 12:15s/l2850.271.25901.25901.2560-40.502007.17
23282006.06.14 09:00sell2860.271.25401.25551.2525
23292006.06.14 09:00modify2860.271.25401.25541.2525
23302006.06.14 09:01modify2860.271.25401.25531.2525
23312006.06.14 09:01modify2860.271.25401.25521.2525
23322006.06.14 09:01modify2860.271.25401.25511.2525
23332006.06.14 09:02s/l2860.271.25511.25511.2525-29.701977.47
23342006.06.14 10:00buy2870.261.26271.26121.2642
23352006.06.14 10:00modify2870.261.26271.26131.2642
23362006.06.14 10:00modify2870.261.26271.26161.2642
23372006.06.14 10:01modify2870.261.26271.26171.2642
23382006.06.14 10:03modify2870.261.26271.26181.2642
23392006.06.14 10:05modify2870.261.26271.26191.2642
23402006.06.14 10:05modify2870.261.26271.26201.2642
23412006.06.14 10:05modify2870.261.26271.26211.2642
23422006.06.14 10:05modify2870.261.26271.26221.2642
23432006.06.14 10:06modify2870.261.26271.26231.2642
23442006.06.14 10:06modify2870.261.26271.26241.2642
23452006.06.14 10:06modify2870.261.26271.26251.2642
23462006.06.14 10:16s/l2870.261.26251.26251.2642-5.201972.27
23472006.06.14 16:00sell2880.261.25921.26071.2577
23482006.06.14 16:13modify2880.261.25921.26061.2577
23492006.06.14 16:13modify2880.261.25921.26051.2577
23502006.06.14 16:35modify2880.261.25921.26041.2577
23512006.06.14 16:54s/l2880.261.26041.26041.2577-31.201941.07
23522006.06.14 22:00buy2890.261.26201.26051.2635
23532006.06.14 22:03modify2890.261.26201.26061.2635
23542006.06.14 22:03modify2890.261.26201.26071.2635
23552006.06.14 22:03modify2890.261.26201.26081.2635
23562006.06.14 23:31s/l2890.261.26081.26081.2635-31.201909.87
23572006.06.15 12:00sell2900.251.26151.26301.2600
23582006.06.15 12:00modify2900.251.26151.26261.2600
23592006.06.15 12:00modify2900.251.26151.26241.2600
23602006.06.15 12:04s/l2900.251.26241.26241.2600-22.501887.37
23612006.06.15 17:00buy2910.251.26401.26251.2655
23622006.06.15 17:27s/l2910.251.26251.26251.2655-37.501849.87
23632006.06.16 10:00sell2920.251.26231.26381.2608
23642006.06.16 10:00modify2920.251.26231.26371.2608
23652006.06.16 10:22s/l2920.251.26371.26371.2608-35.001814.87
23662006.06.19 07:00sell2930.241.25841.25991.2569
23672006.06.19 07:00modify2930.241.25841.25981.2569
23682006.06.19 07:24s/l2930.241.25981.25981.2569-33.601781.27
23692006.06.19 21:00sell2940.241.25591.25741.2544
23702006.06.19 21:09s/l2940.241.25741.25741.2544-36.001745.27
23712006.06.20 00:00buy2950.231.25731.25581.2588
23722006.06.20 00:09modify2950.231.25731.25611.2588
23732006.06.20 01:13modify2950.231.25731.25621.2588
23742006.06.20 01:13modify2950.231.25731.25631.2588
23752006.06.20 01:14modify2950.231.25731.25641.2588
23762006.06.20 01:14modify2950.231.25731.25651.2588
23772006.06.20 01:15modify2950.231.25731.25661.2588
23782006.06.20 01:16modify2950.231.25731.25691.2588
23792006.06.20 01:24modify2950.231.25731.25701.2588
23802006.06.20 01:29modify2950.231.25731.25711.2588
23812006.06.20 01:30modify2950.231.25731.25721.2588
23822006.06.20 01:31t/p2950.231.25881.25721.258834.501779.77
23832006.06.20 02:00buy2960.241.25901.25751.2605
23842006.06.20 02:03modify2960.241.25901.25771.2605
23852006.06.20 02:03modify2960.241.25901.25781.2605
23862006.06.20 02:03modify2960.241.25901.25791.2605
23872006.06.20 02:16s/l2960.241.25791.25791.2605-26.401753.37
23882006.06.20 06:00sell2970.231.25561.25711.2541
23892006.06.20 06:02modify2970.231.25561.25701.2541
23902006.06.20 06:03modify2970.231.25561.25691.2541
23912006.06.20 06:03modify2970.231.25561.25681.2541
23922006.06.20 06:03modify2970.231.25561.25671.2541
23932006.06.20 06:09s/l2970.231.25671.25671.2541-25.301728.07
23942006.06.20 11:00buy2980.231.25761.25611.2591
23952006.06.20 11:00modify2980.231.25761.25621.2591
23962006.06.20 11:00modify2980.231.25761.25631.2591
23972006.06.20 11:01modify2980.231.25761.25641.2591
23982006.06.20 11:02modify2980.231.25761.25651.2591
23992006.06.20 11:44s/l2980.231.25651.25651.2591-25.301702.77
24002006.06.22 17:00sell2990.231.25801.25951.2565
24012006.06.22 17:00modify2990.231.25801.25941.2565
24022006.06.22 17:02modify2990.231.25801.25911.2565
24032006.06.22 17:19modify2990.231.25801.25901.2565
24042006.06.22 17:36modify2990.231.25801.25891.2565
24052006.06.22 17:37modify2990.231.25801.25871.2565
24062006.06.22 17:53modify2990.231.25801.25851.2565
24072006.06.22 17:53modify2990.231.25801.25841.2565
24082006.06.22 17:53modify2990.231.25801.25831.2565
24092006.06.22 18:30s/l2990.231.25831.25831.2565-6.901695.87
24102006.06.22 20:00buy3000.231.25841.25691.2599
24112006.06.22 21:08s/l3000.231.25691.25691.2599-34.501661.37
24122006.06.23 03:00buy3010.221.25841.25691.2599
24132006.06.23 03:00modify3010.221.25841.25701.2599
24142006.06.23 03:01modify3010.221.25841.25711.2599
24152006.06.23 03:01modify3010.221.25841.25721.2599
24162006.06.23 03:10modify3010.221.25841.25731.2599
24172006.06.23 03:18s/l3010.221.25731.25731.2599-24.201637.17
24182006.06.23 05:00sell3020.221.25511.25661.2536
24192006.06.23 05:25s/l3020.221.25661.25661.2536-33.001604.17
24202006.06.26 14:00buy3030.211.25971.25821.2612
24212006.06.26 14:12modify3030.211.25971.25831.2612
24222006.06.26 14:12modify3030.211.25971.25841.2612
24232006.06.26 14:23s/l3030.211.25841.25841.2612-27.301576.87
24242006.06.27 16:00sell3040.211.25851.26001.2570
24252006.06.27 16:00modify3040.211.25851.25991.2570
24262006.06.27 16:03modify3040.211.25851.25981.2570
24272006.06.27 16:07modify3040.211.25851.25971.2570
24282006.06.27 16:07modify3040.211.25851.25961.2570
24292006.06.27 16:08modify3040.211.25851.25951.2570
24302006.06.27 16:09modify3040.211.25851.25941.2570
24312006.06.27 16:09modify3040.211.25851.25921.2570
24322006.06.27 16:18modify3040.211.25851.25911.2570
24332006.06.27 16:50s/l3040.211.25911.25911.2570-12.601564.27
24342006.06.28 01:00sell3050.211.25731.25881.2558
24352006.06.28 02:12modify3050.211.25731.25871.2558
24362006.06.28 02:12modify3050.211.25731.25861.2558
24372006.06.28 02:13modify3050.211.25731.25851.2558
24382006.06.28 02:13modify3050.211.25731.25841.2558
24392006.06.28 02:13modify3050.211.25731.25831.2558
24402006.06.28 02:15modify3050.211.25731.25821.2558
24412006.06.28 02:15modify3050.211.25731.25811.2558
24422006.06.28 02:15modify3050.211.25731.25801.2558
24432006.06.28 02:16modify3050.211.25731.25781.2558
24442006.06.28 02:31s/l3050.211.25781.25781.2558-10.501553.77
24452006.06.28 20:00sell3060.211.25431.25581.2528
24462006.06.28 20:20modify3060.211.25431.25571.2528
24472006.06.28 21:09modify3060.211.25431.25561.2528
24482006.06.28 21:11modify3060.211.25431.25551.2528
24492006.06.28 22:38s/l3060.211.25551.25551.2528-25.201528.57
24502006.06.29 02:00buy3070.201.25531.25381.2568
24512006.06.29 02:00modify3070.201.25531.25391.2568
24522006.06.29 02:02modify3070.201.25531.25411.2568
24532006.06.29 02:23s/l3070.201.25411.25411.2568-24.001504.57
24542006.06.29 05:00sell3080.201.25391.25541.2524
24552006.06.29 05:03modify3080.201.25391.25531.2524
24562006.06.29 05:28modify3080.201.25391.25521.2524
24572006.06.29 05:40modify3080.201.25391.25511.2524
24582006.06.29 05:51modify3080.201.25391.25491.2524
24592006.06.29 05:51modify3080.201.25391.25481.2524
24602006.06.29 05:52modify3080.201.25391.25471.2524
24612006.06.29 05:53modify3080.201.25391.25461.2524
24622006.06.29 05:53modify3080.201.25391.25451.2524
24632006.06.29 05:54modify3080.201.25391.25441.2524
24642006.06.29 05:54modify3080.201.25391.25431.2524
24652006.06.29 05:54modify3080.201.25391.25421.2524
24662006.06.29 05:55modify3080.201.25391.25411.2524
24672006.06.29 06:11s/l3080.201.25411.25411.2524-4.001500.57
24682006.06.29 11:00sell3090.201.25391.25541.2524
24692006.06.29 11:42modify3090.201.25391.25531.2524
24702006.06.29 11:42modify3090.201.25391.25521.2524
24712006.06.29 11:43modify3090.201.25391.25511.2524
24722006.06.29 11:51modify3090.201.25391.25501.2524
24732006.06.29 11:51modify3090.201.25391.25491.2524
24742006.06.29 11:51modify3090.201.25391.25481.2524
24752006.06.29 11:51modify3090.201.25391.25471.2524
24762006.06.29 11:52modify3090.201.25391.25461.2524
24772006.06.29 12:25s/l3090.201.25461.25461.2524-14.001486.57
24782006.06.29 15:00buy3100.201.26681.26531.2683
24792006.06.29 15:01s/l3100.201.26531.26531.2683-30.001456.57
24802006.06.30 09:00buy3110.191.27491.27341.2764
24812006.06.30 09:00modify3110.191.27491.27351.2764
24822006.06.30 09:01modify3110.191.27491.27361.2764
24832006.06.30 09:01modify3110.191.27491.27371.2764
24842006.06.30 09:01modify3110.191.27491.27411.2764
24852006.06.30 09:06modify3110.191.27491.27431.2764
24862006.06.30 09:07modify3110.191.27491.27441.2764
24872006.06.30 09:13modify3110.191.27491.27461.2764
24882006.06.30 09:15modify3110.191.27491.27471.2764
24892006.06.30 09:16t/p3110.191.27641.27471.276428.501485.07
24902006.07.03 02:00sell3120.201.27801.27951.2765
24912006.07.03 02:05modify3120.201.27801.27941.2765
24922006.07.03 02:37s/l3120.201.27941.27941.2765-28.001457.07
24932006.07.03 07:00buy3130.191.27991.27841.2814
24942006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27851.2814
24952006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27861.2814
24962006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27871.2814
24972006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27881.2814
24982006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27891.2814
24992006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27901.2814
25002006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27911.2814
25012006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27921.2814
25022006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27931.2814
25032006.07.03 07:20modify3130.191.27991.27951.2814
25042006.07.03 07:22modify3130.191.27991.27961.2814
25052006.07.03 07:31s/l3130.191.27961.27961.2814-5.701451.37
25062006.07.03 10:00sell3140.191.27811.27961.2766
25072006.07.03 10:00s/l3140.191.27961.27961.2766-28.501422.87
25082006.07.03 11:00buy3150.191.28061.27911.2821
25092006.07.03 11:13s/l3150.191.27911.27911.2821-28.501394.37
25102006.07.03 21:00buy3160.191.28061.27911.2821
25112006.07.03 21:03modify3160.191.28061.27921.2821
25122006.07.03 21:04modify3160.191.28061.27931.2821
25132006.07.03 21:10modify3160.191.28061.27941.2821
25142006.07.03 21:22modify3160.191.28061.27951.2821
25152006.07.03 21:25modify3160.191.28061.27961.2821
25162006.07.03 21:26modify3160.191.28061.27971.2821
25172006.07.03 21:40modify3160.191.28061.27981.2821
25182006.07.03 22:23s/l3160.191.27981.27981.2821-15.201379.17
25192006.07.04 07:00sell3170.181.27951.28101.2780
25202006.07.04 07:02modify3170.181.27951.28091.2780
25212006.07.04 07:23modify3170.181.27951.28081.2780
25222006.07.04 07:31modify3170.181.27951.28061.2780
25232006.07.04 07:35modify3170.181.27951.28051.2780
25242006.07.04 08:21modify3170.181.27951.28041.2780
25252006.07.04 08:52s/l3170.181.28041.28041.2780-16.201362.97
25262006.07.04 14:00buy3180.181.28101.27951.2825
25272006.07.04 14:02modify3180.181.28101.27981.2825
25282006.07.04 15:48s/l3180.181.27981.27981.2825-21.601341.37
25292006.07.04 17:00sell3190.181.28011.28161.2786
25302006.07.04 17:02modify3190.181.28011.28151.2786
25312006.07.04 17:02modify3190.181.28011.28141.2786
25322006.07.04 17:02modify3190.181.28011.28131.2786
25332006.07.04 17:08modify3190.181.28011.28121.2786
25342006.07.04 17:10modify3190.181.28011.28111.2786
25352006.07.04 17:31modify3190.181.28011.28101.2786
25362006.07.04 17:32modify3190.181.28011.28091.2786
25372006.07.04 17:35modify3190.181.28011.28081.2786
25382006.07.04 17:36modify3190.181.28011.28071.2786
25392006.07.04 17:42modify3190.181.28011.28051.2786
25402006.07.04 17:49modify3190.181.28011.28041.2786
25412006.07.04 18:06modify3190.181.28011.28031.2786
25422006.07.04 18:08modify3190.181.28011.28021.2786
25432006.07.04 18:11t/p3190.181.27861.28021.278627.001368.37
25442006.07.05 01:00buy3200.181.28091.27941.2824
25452006.07.05 01:03modify3200.181.28091.27951.2824
25462006.07.05 01:03modify3200.181.28091.27961.2824
25472006.07.05 01:06modify3200.181.28091.27981.2824
25482006.07.05 01:14modify3200.181.28091.27991.2824
25492006.07.05 01:14modify3200.181.28091.28001.2824
25502006.07.05 01:14modify3200.181.28091.28011.2824
25512006.07.05 01:14modify3200.181.28091.28021.2824
25522006.07.05 01:16modify3200.181.28091.28041.2824
25532006.07.05 01:28modify3200.181.28091.28061.2824
25542006.07.05 01:32modify3200.181.28091.28081.2824
25552006.07.05 01:34t/p3200.181.28241.28081.282427.001395.37
25562006.07.05 04:00sell3210.191.27571.27721.2742
25572006.07.05 04:01modify3210.191.27571.27711.2742
25582006.07.05 04:02modify3210.191.27571.27701.2742
25592006.07.05 04:02modify3210.191.27571.27691.2742
25602006.07.05 04:02modify3210.191.27571.27681.2742
25612006.07.05 04:13s/l3210.191.27681.27681.2742-20.901374.47
25622006.07.05 08:00buy3220.181.27951.27801.2810
25632006.07.05 08:02modify3220.181.27951.27841.2810
25642006.07.05 08:15s/l3220.181.27841.27841.2810-19.801354.67
25652006.07.05 09:00sell3230.181.27481.27631.2733
25662006.07.05 09:11modify3230.181.27481.27621.2733
25672006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27611.2733
25682006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27601.2733
25692006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27591.2733
25702006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27581.2733
25712006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27571.2733
25722006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27561.2733
25732006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27551.2733
25742006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27541.2733
25752006.07.05 09:15modify3230.181.27481.27531.2733
25762006.07.05 09:16modify3230.181.27481.27521.2733
25772006.07.05 09:22modify3230.181.27481.27511.2733
25782006.07.05 09:22modify3230.181.27481.27501.2733
25792006.07.05 09:22modify3230.181.27481.27491.2733
25802006.07.05 09:22t/p3230.181.27331.27491.273327.001381.67
25812006.07.05 21:00sell3240.181.27251.27401.2710
25822006.07.05 21:00modify3240.181.27251.27381.2710
25832006.07.05 21:00modify3240.181.27251.27371.2710
25842006.07.05 21:26s/l3240.181.27371.27371.2710-21.601360.07
25852006.07.05 23:00buy3250.181.27411.27261.2756
25862006.07.05 23:30modify3250.181.27411.27271.2756
25872006.07.06 00:05s/l3250.181.27271.27271.2756-28.551331.52
25882006.07.06 06:00sell3260.181.27311.27461.2716
25892006.07.06 06:04modify3260.181.27311.27451.2716
25902006.07.06 06:11modify3260.181.27311.27441.2716
25912006.07.06 06:11modify3260.181.27311.27431.2716
25922006.07.06 06:40s/l3260.181.27431.27431.2716-21.601309.92
25932006.07.06 07:00buy3270.171.27401.27251.2755
25942006.07.06 07:10modify3270.171.27401.27261.2755
25952006.07.06 07:18modify3270.171.27401.27291.2755
25962006.07.06 07:19s/l3270.171.27291.27291.2755-18.701291.22
25972006.07.07 04:00buy3280.171.27821.27671.2797
25982006.07.07 04:04modify3280.171.27821.27701.2797
25992006.07.07 04:48s/l3280.171.27701.27701.2797-20.401270.82
26002006.07.10 05:00buy3290.171.28071.27921.2822
26012006.07.10 05:24s/l3290.171.27921.27921.2822-25.501245.32
26022006.07.10 06:00sell3300.171.27801.27951.2765
26032006.07.10 06:48modify3300.171.27801.27941.2765
26042006.07.10 06:48modify3300.171.27801.27931.2765
26052006.07.10 06:48modify3300.171.27801.27921.2765
26062006.07.10 06:48modify3300.171.27801.27911.2765
26072006.07.10 06:48modify3300.171.27801.27901.2765
26082006.07.10 06:51modify3300.171.27801.27881.2765
26092006.07.10 06:51modify3300.171.27801.27871.2765
26102006.07.10 06:51modify3300.171.27801.27861.2765
26112006.07.10 06:51modify3300.171.27801.27851.2765
26122006.07.10 06:53modify3300.171.27801.27841.2765
26132006.07.10 07:03modify3300.171.27801.27831.2765
26142006.07.10 07:03modify3300.171.27801.27821.2765
26152006.07.10 07:03modify3300.171.27801.27811.2765
26162006.07.10 07:03t/p3300.171.27651.27811.276525.501270.82
26172006.07.10 19:00buy3310.171.27471.27321.2762
26182006.07.10 19:00modify3310.171.27471.27341.2762
26192006.07.10 19:46modify3310.171.27471.27351.2762
26202006.07.10 19:59s/l3310.171.27351.27351.2762-20.401250.42
26212006.07.11 01:00sell3320.171.27391.27541.2724
26222006.07.11 01:03modify3320.171.27391.27531.2724
26232006.07.11 01:04modify3320.171.27391.27521.2724
26242006.07.11 01:32modify3320.171.27391.27511.2724
26252006.07.11 01:33modify3320.171.27391.27501.2724
26262006.07.11 01:33modify3320.171.27391.27491.2724
26272006.07.11 01:35modify3320.171.27391.27481.2724
26282006.07.11 01:35modify3320.171.27391.27471.2724
26292006.07.11 01:37modify3320.171.27391.27461.2724
26302006.07.11 01:37modify3320.171.27391.27441.2724
26312006.07.11 02:04modify3320.171.27391.27431.2724
26322006.07.11 02:04modify3320.171.27391.27421.2724
26332006.07.11 02:07modify3320.171.27391.27411.2724
26342006.07.11 02:07modify3320.171.27391.27401.2724
26352006.07.11 02:07t/p3320.171.27241.27401.272425.501275.92
26362006.07.11 05:00buy3330.171.27481.27331.2763
26372006.07.11 05:00modify3330.171.27481.27341.2763
26382006.07.11 05:00modify3330.171.27481.27351.2763
26392006.07.11 05:00modify3330.171.27481.27361.2763
26402006.07.11 05:00modify3330.171.27481.27371.2763
26412006.07.11 05:00modify3330.171.27481.27381.2763
26422006.07.11 05:00modify3330.171.27481.27391.2763
26432006.07.11 05:03modify3330.171.27481.27401.2763
26442006.07.11 05:16s/l3330.171.27401.27401.2763-13.601262.32
26452006.07.11 22:00sell3340.171.27581.27731.2743
26462006.07.12 00:38s/l3340.171.27731.27731.2743-24.631237.69
26472006.07.12 03:00buy3350.171.27751.27601.2790
26482006.07.12 03:00modify3350.171.27751.27621.2790
26492006.07.12 03:05s/l3350.171.27621.27621.2790-22.101215.59
26502006.07.12 04:00sell3360.161.27501.27651.2735
26512006.07.12 04:26s/l3360.161.27651.27651.2735-24.001191.59
26522006.07.13 06:00sell3370.161.27041.27191.2689
26532006.07.13 06:02modify3370.161.27041.27181.2689
26542006.07.13 06:02modify3370.161.27041.27171.2689
26552006.07.13 06:03modify3370.161.27041.27161.2689
26562006.07.13 06:03modify3370.161.27041.27151.2689
26572006.07.13 06:03modify3370.161.27041.27141.2689
26582006.07.13 06:03modify3370.161.27041.27131.2689
26592006.07.13 06:04modify3370.161.27041.27121.2689
26602006.07.13 06:04modify3370.161.27041.27111.2689
26612006.07.13 06:07modify3370.161.27041.27101.2689
26622006.07.13 06:39modify3370.161.27041.27091.2689
26632006.07.13 06:39modify3370.161.27041.27081.2689
26642006.07.13 06:59modify3370.161.27041.27071.2689
26652006.07.13 06:59modify3370.161.27041.27061.2689
26662006.07.13 06:59modify3370.161.27041.27051.2689
26672006.07.13 06:59t/p3370.161.26891.27051.268924.001215.59
26682006.07.13 17:00sell3380.161.26921.27071.2677
26692006.07.13 17:00modify3380.161.26921.27051.2677
26702006.07.13 20:04modify3380.161.26921.27041.2677
26712006.07.13 20:05modify3380.161.26921.27031.2677
26722006.07.13 20:10modify3380.161.26921.27021.2677
26732006.07.13 20:13modify3380.161.26921.27001.2677
26742006.07.13 20:51modify3380.161.26921.26991.2677
26752006.07.13 20:52modify3380.161.26921.26981.2677
26762006.07.13 20:52modify3380.161.26921.26971.2677
26772006.07.13 20:52modify3380.161.26921.26961.2677
26782006.07.13 20:54modify3380.161.26921.26951.2677
26792006.07.13 20:57modify3380.161.26921.26941.2677
26802006.07.13 20:57modify3380.161.26921.26931.2677
26812006.07.13 20:57t/p3380.161.26771.26931.267724.001239.59
26822006.07.13 21:00sell3390.171.26791.26941.2664
26832006.07.13 21:01modify3390.171.26791.26931.2664
26842006.07.13 21:02modify3390.171.26791.26911.2664
26852006.07.13 21:16modify3390.171.26791.26901.2664
26862006.07.13 21:17modify3390.171.26791.26891.2664
26872006.07.13 21:17modify3390.171.26791.26881.2664
26882006.07.13 21:21modify3390.171.26791.26871.2664
26892006.07.13 21:21modify3390.171.26791.26861.2664
26902006.07.13 21:45s/l3390.171.26861.26861.2664-11.901227.69
26912006.07.14 02:00buy3400.161.26951.26801.2710
26922006.07.14 02:09s/l3400.161.26801.26801.2710-24.001203.69
26932006.07.14 03:00sell3410.161.26601.26751.2645
26942006.07.14 03:02modify3410.161.26601.26741.2645
26952006.07.14 03:02modify3410.161.26601.26731.2645
26962006.07.14 03:02modify3410.161.26601.26721.2645
26972006.07.14 03:02modify3410.161.26601.26711.2645
26982006.07.14 03:03modify3410.161.26601.26701.2645
26992006.07.14 03:03modify3410.161.26601.26691.2645
27002006.07.14 03:03modify3410.161.26601.26681.2645
27012006.07.14 03:05modify3410.161.26601.26671.2645
27022006.07.14 03:05modify3410.161.26601.26661.2645
27032006.07.14 03:05modify3410.161.26601.26651.2645
27042006.07.14 03:14s/l3410.161.26651.26651.2645-8.001195.69
27052006.07.17 23:00buy3420.161.25331.25181.2548
27062006.07.17 23:12modify3420.161.25331.25201.2548
27072006.07.17 23:14modify3420.161.25331.25211.2548
27082006.07.18 01:09s/l3420.161.25211.25211.2548-20.191175.50
27092006.07.18 06:00sell3430.161.25191.25341.2504
27102006.07.18 06:00modify3430.161.25191.25331.2504
27112006.07.18 06:00modify3430.161.25191.25321.2504
27122006.07.18 06:00modify3430.161.25191.25311.2504
27132006.07.18 06:08s/l3430.161.25311.25311.2504-19.201156.30
27142006.07.18 10:00sell3440.151.25201.25351.2505
27152006.07.18 10:00modify3440.151.25201.25341.2505
27162006.07.18 10:01modify3440.151.25201.25331.2505
27172006.07.18 10:01modify3440.151.25201.25321.2505
27182006.07.18 10:01modify3440.151.25201.25311.2505
27192006.07.18 10:02modify3440.151.25201.25301.2505
27202006.07.18 10:02modify3440.151.25201.25291.2505
27212006.07.18 10:02modify3440.151.25201.25281.2505
27222006.07.18 10:03modify3440.151.25201.25271.2505
27232006.07.18 10:03modify3440.151.25201.25261.2505
27242006.07.18 10:03modify3440.151.25201.25251.2505
27252006.07.18 10:03modify3440.151.25201.25241.2505
27262006.07.18 10:18modify3440.151.25201.25231.2505
27272006.07.18 10:18modify3440.151.25201.25221.2505
27282006.07.18 10:20modify3440.151.25201.25211.2505
27292006.07.18 10:22t/p3440.151.25051.25211.250522.501178.80
27302006.07.18 20:00sell3450.161.24991.25141.2484
27312006.07.18 20:02modify3450.161.24991.25131.2484
27322006.07.18 20:02modify3450.161.24991.25121.2484
27332006.07.18 20:02modify3450.161.24991.25111.2484
27342006.07.18 20:02modify3450.161.24991.25101.2484
27352006.07.18 20:03modify3450.161.24991.25081.2484
27362006.07.18 20:24modify3450.161.24991.25071.2484
27372006.07.18 20:30modify3450.161.24991.25061.2484
27382006.07.18 20:31modify3450.161.24991.25051.2484
27392006.07.18 20:31modify3450.161.24991.25041.2484
27402006.07.18 20:31modify3450.161.24991.25031.2484
27412006.07.18 20:32modify3450.161.24991.25021.2484
27422006.07.18 20:37modify3450.161.24991.25011.2484
27432006.07.18 20:37modify3450.161.24991.25001.2484
27442006.07.18 20:59t/p3450.161.24841.25001.248424.001202.80
27452006.07.19 01:00buy3460.161.25021.24871.2517
27462006.07.19 02:06s/l3460.161.24871.24871.2517-24.001178.80
27472006.07.19 06:00buy3470.161.25021.24871.2517
27482006.07.19 06:04modify3470.161.25021.24881.2517
27492006.07.19 06:05modify3470.161.25021.24891.2517
27502006.07.19 06:07modify3470.161.25021.24901.2517
27512006.07.19 06:09modify3470.161.25021.24911.2517
27522006.07.19 06:11modify3470.161.25021.24921.2517
27532006.07.19 07:23s/l3470.161.24921.24921.2517-16.001162.80
27542006.07.19 08:00sell3480.161.24931.25081.2478
27552006.07.19 08:10modify3480.161.24931.25071.2478
27562006.07.19 08:10modify3480.161.24931.25061.2478
27572006.07.19 08:10modify3480.161.24931.25051.2478
27582006.07.19 08:10modify3480.161.24931.25041.2478
27592006.07.19 08:14modify3480.161.24931.25031.2478
27602006.07.19 08:14modify3480.161.24931.25021.2478
27612006.07.19 08:14modify3480.161.24931.25011.2478
27622006.07.19 08:15modify3480.161.24931.25001.2478
27632006.07.19 08:15modify3480.161.24931.24991.2478
27642006.07.19 08:15modify3480.161.24931.24981.2478
27652006.07.19 08:15modify3480.161.24931.24971.2478
27662006.07.19 08:15modify3480.161.24931.24961.2478
27672006.07.19 08:15modify3480.161.24931.24951.2478
27682006.07.19 08:15modify3480.161.24931.24941.2478
27692006.07.19 08:16t/p3480.161.24781.24941.247824.001186.80
27702006.07.19 11:00buy3490.161.25671.25521.2582
27712006.07.19 11:00modify3490.161.25671.25531.2582
27722006.07.19 11:04s/l3490.161.25531.25531.2582-22.401164.40
27732006.07.20 07:00buy3500.161.26311.26161.2646
27742006.07.20 07:00modify3500.161.26311.26201.2646
27752006.07.20 07:02modify3500.161.26311.26231.2646
27762006.07.20 07:10modify3500.161.26311.26241.2646
27772006.07.20 07:10modify3500.161.26311.26251.2646
27782006.07.20 07:11modify3500.161.26311.26261.2646
27792006.07.20 07:22modify3500.161.26311.26271.2646
27802006.07.20 07:22modify3500.161.26311.26281.2646
27812006.07.20 07:22modify3500.161.26311.26291.2646
27822006.07.20 07:24modify3500.161.26311.26301.2646
27832006.07.20 07:24t/p3500.161.26461.26301.264624.001188.40
27842006.07.20 17:00sell3510.161.26281.26431.2613
27852006.07.20 17:03modify3510.161.26281.26421.2613
27862006.07.20 17:04modify3510.161.26281.26391.2613
27872006.07.20 17:05modify3510.161.26281.26381.2613
27882006.07.20 17:05modify3510.161.26281.26371.2613
27892006.07.20 17:24s/l3510.161.26371.26371.2613-14.401174.00
27902006.07.20 21:00buy3520.161.26441.26291.2659
27912006.07.20 21:47modify3520.161.26441.26301.2659
27922006.07.20 21:47modify3520.161.26441.26311.2659
27932006.07.20 21:56modify3520.161.26441.26351.2659
27942006.07.20 22:04modify3520.161.26441.26361.2659
27952006.07.20 22:39modify3520.161.26441.26371.2659
27962006.07.20 22:52s/l3520.161.26371.26371.2659-11.201162.80
27972006.07.24 10:00buy3530.161.26451.26301.2660
27982006.07.24 10:27s/l3530.161.26301.26301.2660-24.001138.80
27992006.07.24 12:00sell3540.151.26341.26491.2619
28002006.07.24 12:00modify3540.151.26341.26481.2619
28012006.07.24 12:00modify3540.151.26341.26471.2619
28022006.07.24 12:00modify3540.151.26341.26461.2619
28032006.07.24 12:05modify3540.151.26341.26451.2619
28042006.07.24 12:50modify3540.151.26341.26441.2619
28052006.07.24 13:23modify3540.151.26341.26431.2619
28062006.07.24 13:28modify3540.151.26341.26421.2619
28072006.07.24 13:28modify3540.151.26341.26411.2619
28082006.07.24 13:28modify3540.151.26341.26401.2619
28092006.07.24 13:33modify3540.151.26341.26391.2619
28102006.07.24 13:34modify3540.151.26341.26381.2619
28112006.07.24 13:34modify3540.151.26341.26371.2619
28122006.07.24 14:03modify3540.151.26341.26361.2619
28132006.07.24 14:03modify3540.151.26341.26351.2619
28142006.07.24 14:03t/p3540.151.26191.26351.261922.501161.30
28152006.07.24 17:00buy3550.151.26391.26241.2654
28162006.07.24 17:03modify3550.151.26391.26251.2654
28172006.07.24 17:03modify3550.151.26391.26261.2654
28182006.07.24 17:08modify3550.151.26391.26271.2654
28192006.07.24 17:08modify3550.151.26391.26281.2654
28202006.07.24 17:08modify3550.151.26391.26291.2654
28212006.07.24 17:09modify3550.151.26391.26301.2654
28222006.07.24 17:37s/l3550.151.26301.26301.2654-13.501147.80
28232006.07.24 19:00sell3560.151.26231.26381.2608
28242006.07.24 19:22modify3560.151.26231.26371.2608
28252006.07.24 20:12modify3560.151.26231.26341.2608
28262006.07.24 20:20modify3560.151.26231.26311.2608
28272006.07.24 20:24modify3560.151.26231.26301.2608
28282006.07.24 20:26modify3560.151.26231.26291.2608
28292006.07.24 20:26modify3560.151.26231.26281.2608
28302006.07.24 20:26modify3560.151.26231.26271.2608
28312006.07.24 20:32modify3560.151.26231.26261.2608
28322006.07.24 20:32modify3560.151.26231.26251.2608
28332006.07.24 20:36modify3560.151.26231.26241.2608
28342006.07.24 20:36t/p3560.151.26081.26241.260822.501170.30
28352006.07.25 01:00buy3570.161.26391.26241.2654
28362006.07.25 01:02modify3570.161.26391.26251.2654
28372006.07.25 01:06modify3570.161.26391.26261.2654
28382006.07.25 01:18modify3570.161.26391.26271.2654
28392006.07.25 01:18modify3570.161.26391.26281.2654
28402006.07.25 01:18modify3570.161.26391.26291.2654
28412006.07.25 01:18modify3570.161.26391.26311.2654
28422006.07.25 01:18modify3570.161.26391.26321.2654
28432006.07.25 01:19modify3570.161.26391.26331.2654
28442006.07.25 01:19modify3570.161.26391.26341.2654
28452006.07.25 01:19modify3570.161.26391.26351.2654
28462006.07.25 01:19modify3570.161.26391.26361.2654
28472006.07.25 01:19modify3570.161.26391.26371.2654
28482006.07.25 01:26modify3570.161.26391.26381.2654
28492006.07.25 01:27t/p3570.161.26541.26381.265424.001194.30
28502006.07.25 10:00buy3580.161.26671.26521.2682
28512006.07.25 10:00s/l3580.161.26521.26521.2682-24.001170.30
28522006.07.25 11:00sell3590.161.26251.26401.2610
28532006.07.25 11:05modify3590.161.26251.26391.2610
28542006.07.25 11:06modify3590.161.26251.26381.2610
28552006.07.25 11:06modify3590.161.26251.26361.2610
28562006.07.25 11:07modify3590.161.26251.26351.2610
28572006.07.25 11:08modify3590.161.26251.26341.2610
28582006.07.25 11:08modify3590.161.26251.26331.2610
28592006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26321.2610
28602006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26311.2610
28612006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26301.2610
28622006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26291.2610
28632006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26281.2610
28642006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26271.2610
28652006.07.25 11:09modify3590.161.26251.26261.2610
28662006.07.25 11:10t/p3590.161.26101.26261.261024.001194.30
28672006.07.26 01:00buy3600.161.25821.25671.2597
28682006.07.26 01:00modify3600.161.25821.25681.2597
28692006.07.26 01:00modify3600.161.25821.25691.2597
28702006.07.26 01:02modify3600.161.25821.25711.2597
28712006.07.26 01:02modify3600.161.25821.25721.2597
28722006.07.26 01:04modify3600.161.25821.25761.2597
28732006.07.26 01:56s/l3600.161.25761.25761.2597-9.601184.70
28742006.07.26 02:00sell3610.161.25711.25861.2556
28752006.07.26 02:13modify3610.161.25711.25851.2556
28762006.07.26 02:13modify3610.161.25711.25841.2556
28772006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25831.2556
28782006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25821.2556
28792006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25811.2556
28802006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25801.2556
28812006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25791.2556
28822006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25781.2556
28832006.07.26 02:14modify3610.161.25711.25771.2556
28842006.07.26 02:32s/l3610.161.25771.25771.2556-9.601175.10
28852006.07.26 05:00buy3620.161.25911.25761.2606
28862006.07.26 05:01modify3620.161.25911.25771.2606
28872006.07.26 05:01modify3620.161.25911.25781.2606
28882006.07.26 05:02modify3620.161.25911.25791.2606
28892006.07.26 05:04modify3620.161.25911.25801.2606
28902006.07.26 05:04modify3620.161.25911.25851.2606
28912006.07.26 05:24s/l3620.161.25851.25851.2606-9.601165.50
28922006.07.27 12:00sell3630.161.27311.27461.2716
28932006.07.27 12:36modify3630.161.27311.27451.2716
28942006.07.27 12:37modify3630.161.27311.27441.2716
28952006.07.27 12:37modify3630.161.27311.27431.2716
28962006.07.27 12:37modify3630.161.27311.27421.2716
28972006.07.27 12:38modify3630.161.27311.27411.2716
28982006.07.27 12:38modify3630.161.27311.27401.2716
28992006.07.27 12:52modify3630.161.27311.27391.2716
29002006.07.27 12:54modify3630.161.27311.27381.2716
29012006.07.27 12:55modify3630.161.27311.27371.2716
29022006.07.27 12:55modify3630.161.27311.27361.2716
29032006.07.27 12:55modify3630.161.27311.27351.2716
29042006.07.27 12:55modify3630.161.27311.27341.2716
29052006.07.27 13:01modify3630.161.27311.27331.2716
29062006.07.27 13:05modify3630.161.27311.27321.2716
29072006.07.27 13:05t/p3630.161.27161.27321.271624.001189.50
29082006.07.28 02:00buy3640.161.26971.26821.2712
29092006.07.28 02:01modify3640.161.26971.26831.2712
29102006.07.28 02:02modify3640.161.26971.26841.2712
29112006.07.28 02:02modify3640.161.26971.26851.2712
29122006.07.28 02:04modify3640.161.26971.26861.2712
29132006.07.28 02:29s/l3640.161.26861.26861.2712-17.601171.90
29142006.07.28 07:00sell3650.161.26711.26861.2656
29152006.07.28 07:03modify3650.161.26711.26851.2656
29162006.07.28 07:34modify3650.161.26711.26841.2656
29172006.07.28 07:35modify3650.161.26711.26831.2656
29182006.07.28 07:36modify3650.161.26711.26821.2656
29192006.07.28 07:46modify3650.161.26711.26811.2656
29202006.07.28 07:46modify3650.161.26711.26801.2656
29212006.07.28 07:46modify3650.161.26711.26791.2656
29222006.07.28 07:53modify3650.161.26711.26781.2656
29232006.07.28 07:56modify3650.161.26711.26771.2656
29242006.07.28 08:30s/l3650.161.26771.26771.2656-9.601162.30
29252006.07.28 09:00buy3660.151.27271.27121.2742
29262006.07.28 09:01modify3660.151.27271.27131.2742
29272006.07.28 09:02modify3660.151.27271.27141.2742
29282006.07.28 09:02modify3660.151.27271.27151.2742
29292006.07.28 09:02modify3660.151.27271.27161.2742
29302006.07.28 09:02modify3660.151.27271.27171.2742
29312006.07.28 09:03modify3660.151.27271.27181.2742
29322006.07.28 09:03modify3660.151.27271.27191.2742
29332006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27201.2742
29342006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27211.2742
29352006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27221.2742
29362006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27231.2742
29372006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27241.2742
29382006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27251.2742
29392006.07.28 09:04modify3660.151.27271.27261.2742
29402006.07.28 09:04t/p3660.151.27421.27261.274222.501184.80
29412006.07.31 01:00buy3670.161.27671.27521.2782
29422006.07.31 01:02modify3670.161.27671.27541.2782
29432006.07.31 01:40s/l3670.161.27541.27541.2782-20.801164.00
29442006.07.31 03:00sell3680.161.27641.27791.2749
29452006.07.31 03:00modify3680.161.27641.27781.2749
29462006.07.31 03:00modify3680.161.27641.27761.2749
29472006.07.31 03:00modify3680.161.27641.27751.2749
29482006.07.31 03:07modify3680.161.27641.27741.2749
29492006.07.31 03:07modify3680.161.27641.27731.2749
29502006.07.31 03:37modify3680.161.27641.27721.2749
29512006.07.31 03:39modify3680.161.27641.27711.2749
29522006.07.31 03:41modify3680.161.27641.27701.2749
29532006.07.31 03:41modify3680.161.27641.27691.2749
29542006.07.31 03:41modify3680.161.27641.27681.2749
29552006.07.31 03:41modify3680.161.27641.27671.2749
29562006.07.31 03:49modify3680.161.27641.27661.2749
29572006.07.31 03:49modify3680.161.27641.27651.2749
29582006.07.31 03:49t/p3680.161.27491.27651.274924.001188.00
29592006.07.31 08:00buy3690.161.27701.27551.2785
29602006.07.31 08:08modify3690.161.27701.27561.2785
29612006.07.31 08:08modify3690.161.27701.27571.2785
29622006.07.31 08:08modify3690.161.27701.27581.2785
29632006.07.31 08:08modify3690.161.27701.27601.2785
29642006.07.31 08:10modify3690.161.27701.27611.2785
29652006.07.31 08:42modify3690.161.27701.27631.2785
29662006.07.31 08:51s/l3690.161.27631.27631.2785-11.201176.80
29672006.07.31 19:00buy3700.161.27811.27661.2796
29682006.07.31 19:20s/l3700.161.27661.27661.2796-24.001152.80
29692006.07.31 21:00sell3710.151.27531.27681.2738
29702006.07.31 21:20s/l3710.151.27681.27681.2738-22.501130.30
29712006.08.02 02:00sell3720.151.28201.28351.2805
29722006.08.02 02:27modify3720.151.28201.28341.2805
29732006.08.02 02:27modify3720.151.28201.28331.2805
29742006.08.02 02:30modify3720.151.28201.28321.2805
29752006.08.02 02:51modify3720.151.28201.28311.2805
29762006.08.02 02:51modify3720.151.28201.28301.2805
29772006.08.02 02:52modify3720.151.28201.28291.2805
29782006.08.02 03:02s/l3720.151.28291.28291.2805-13.501116.80
29792006.08.03 07:00sell3730.151.27521.27671.2737
29802006.08.03 07:00s/l3730.151.27671.27671.2737-22.501094.30
29812006.08.03 08:00buy3740.151.27851.27701.2800
29822006.08.03 08:01modify3740.151.27851.27711.2800
29832006.08.03 08:01modify3740.151.27851.27721.2800
29842006.08.03 08:01modify3740.151.27851.27731.2800
29852006.08.03 08:02modify3740.151.27851.27741.2800
29862006.08.03 08:02modify3740.151.27851.27751.2800
29872006.08.03 08:02modify3740.151.27851.27761.2800
29882006.08.03 08:02modify3740.151.27851.27771.2800
29892006.08.03 08:15s/l3740.151.27771.27771.2800-12.001082.30
29902006.08.03 23:00sell3750.141.28051.28201.2790
29912006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28161.2790
29922006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28151.2790
29932006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28121.2790
29942006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28111.2790
29952006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28101.2790
29962006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28091.2790
29972006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28071.2790
29982006.08.03 23:00modify3750.141.28051.28061.2790
29992006.08.03 23:00t/p3750.141.27901.28061.279021.001103.30
30002006.08.04 02:00buy3760.151.28091.27941.2824
30012006.08.04 02:11s/l3760.151.27941.27941.2824-22.501080.80
30022006.08.04 03:00sell3770.141.27931.28081.2778
30032006.08.04 03:01modify3770.141.27931.28071.2778
30042006.08.04 03:01modify3770.141.27931.28061.2778
30052006.08.04 03:02modify3770.141.27931.28051.2778
30062006.08.04 03:02modify3770.141.27931.28031.2778
30072006.08.04 03:56modify3770.141.27931.28021.2778
30082006.08.04 04:39modify3770.141.27931.28011.2778
30092006.08.04 04:41modify3770.141.27931.28001.2778
30102006.08.04 04:42modify3770.141.27931.27991.2778
30112006.08.04 04:49modify3770.141.27931.27981.2778
30122006.08.04 05:21modify3770.141.27931.27971.2778
30132006.08.04 05:24modify3770.141.27931.27961.2778
30142006.08.04 05:29modify3770.141.27931.27941.2778
30152006.08.04 06:14s/l3770.141.27941.27941.2778-1.401079.40
30162006.08.04 09:00buy3780.141.28811.28661.2896
30172006.08.04 09:00modify3780.141.28811.28681.2896
30182006.08.04 09:02modify3780.141.28811.28691.2896
30192006.08.04 09:03s/l3780.141.28691.28691.2896-16.801062.60
30202006.08.07 00:00sell3790.141.28801.28951.2865
30212006.08.07 00:00modify3790.141.28801.28931.2865
30222006.08.07 00:08modify3790.141.28801.28921.2865
30232006.08.07 00:19modify3790.141.28801.28901.2865
30242006.08.07 01:50s/l3790.141.28901.28901.2865-14.001048.60
30252006.08.08 03:00buy3800.141.28331.28181.2848
30262006.08.08 03:01modify3800.141.28331.28191.2848
30272006.08.08 03:01modify3800.141.28331.28201.2848
30282006.08.08 03:02modify3800.141.28331.28221.2848
30292006.08.08 03:02modify3800.141.28331.28231.2848
30302006.08.08 03:02modify3800.141.28331.28241.2848
30312006.08.08 03:02modify3800.141.28331.28261.2848
30322006.08.08 03:02modify3800.141.28331.28281.2848
30332006.08.08 03:03modify3800.141.28331.28291.2848
30342006.08.08 03:03modify3800.141.28331.28301.2848
30352006.08.08 03:04modify3800.141.28331.28311.2848
30362006.08.08 03:04modify3800.141.28331.28321.2848
30372006.08.08 03:04t/p3800.141.28481.28321.284821.001069.60
30382006.08.08 15:00buy3810.141.28621.28471.2877
30392006.08.08 15:01modify3810.141.28621.28481.2877
30402006.08.08 15:01modify3810.141.28621.28491.2877
30412006.08.08 15:01modify3810.141.28621.28501.2877
30422006.08.08 15:02modify3810.141.28621.28511.2877
30432006.08.08 15:13s/l3810.141.28511.28511.2877-15.401054.20
30442006.08.08 17:00sell3820.141.28341.28491.2819
30452006.08.08 17:16modify3820.141.28341.28481.2819
30462006.08.08 17:27modify3820.141.28341.28471.2819
30472006.08.08 17:28modify3820.141.28341.28461.2819
30482006.08.08 17:28modify3820.141.28341.28451.2819
30492006.08.08 17:28modify3820.141.28341.28441.2819
30502006.08.08 17:28modify3820.141.28341.28431.2819
30512006.08.08 17:37modify3820.141.28341.28421.2819
30522006.08.08 17:39modify3820.141.28341.28401.2819
30532006.08.08 17:39modify3820.141.28341.28381.2819
30542006.08.08 17:53modify3820.141.28341.28371.2819
30552006.08.08 17:54modify3820.141.28341.28351.2819
30562006.08.08 18:18t/p3820.141.28191.28351.281921.001075.20
30572006.08.09 02:00buy3830.141.28141.27991.2829
30582006.08.09 02:00modify3830.141.28141.28001.2829
30592006.08.09 02:01modify3830.141.28141.28021.2829
30602006.08.09 02:01modify3830.141.28141.28031.2829
30612006.08.09 02:01modify3830.141.28141.28041.2829
30622006.08.09 02:01modify3830.141.28141.28051.2829
30632006.08.09 02:10modify3830.141.28141.28061.2829
30642006.08.09 02:14modify3830.141.28141.28071.2829
30652006.08.09 02:14modify3830.141.28141.28081.2829
30662006.08.09 02:14modify3830.141.28141.28091.2829
30672006.08.09 02:14modify3830.141.28141.28101.2829
30682006.08.09 02:14modify3830.141.28141.28111.2829
30692006.08.09 02:14modify3830.141.28141.28121.2829
30702006.08.09 02:14t/p3830.141.28291.28121.282921.001096.20
30712006.08.09 15:00sell3840.151.28591.28741.2844
30722006.08.09 15:32s/l3840.151.28741.28741.2844-22.501073.70
30732006.08.09 21:00sell3850.141.28661.28811.2851
30742006.08.09 21:24s/l3850.141.28811.28811.2851-21.001052.70
30752006.08.09 22:00buy3860.141.28821.28671.2897
30762006.08.09 22:00modify3860.141.28821.28681.2897
30772006.08.09 22:08modify3860.141.28821.28691.2897
30782006.08.09 22:14modify3860.141.28821.28731.2897
30792006.08.09 22:42s/l3860.141.28731.28731.2897-12.601040.10
30802006.08.10 05:00sell3870.141.28641.28791.2849
30812006.08.10 05:26modify3870.141.28641.28781.2849
30822006.08.10 05:28modify3870.141.28641.28771.2849
30832006.08.10 05:28modify3870.141.28641.28761.2849
30842006.08.10 06:03modify3870.141.28641.28751.2849
30852006.08.10 06:04modify3870.141.28641.28731.2849
30862006.08.10 06:07modify3870.141.28641.28721.2849
30872006.08.10 06:37modify3870.141.28641.28711.2849
30882006.08.10 06:38modify3870.141.28641.28701.2849
30892006.08.10 06:55modify3870.141.28641.28681.2849
30902006.08.10 06:58modify3870.141.28641.28671.2849
30912006.08.10 07:17modify3870.141.28641.28661.2849
30922006.08.10 07:35s/l3870.141.28661.28661.2849-2.801037.30
30932006.08.10 22:00sell3880.141.27731.27881.2758
30942006.08.10 22:02modify3880.141.27731.27871.2758
30952006.08.10 22:02modify3880.141.27731.27861.2758
30962006.08.10 22:02modify3880.141.27731.27851.2758
30972006.08.10 22:02modify3880.141.27731.27841.2758
30982006.08.10 22:02modify3880.141.27731.27831.2758
30992006.08.10 22:03modify3880.141.27731.27821.2758
31002006.08.10 22:44s/l3880.141.27821.27821.2758-12.601024.70
31012006.08.11 05:00buy3890.141.27911.27761.2806
31022006.08.11 05:00modify3890.141.27911.27771.2806
31032006.08.11 05:04modify3890.141.27911.27781.2806
31042006.08.11 05:04modify3890.141.27911.27791.2806
31052006.08.11 05:04modify3890.141.27911.27801.2806
31062006.08.11 05:04modify3890.141.27911.27811.2806
31072006.08.11 05:26s/l3890.141.27811.27811.2806-14.001010.70
31082006.08.11 08:00sell3900.131.27751.27901.2760
31092006.08.11 08:09modify3900.131.27751.27891.2760
31102006.08.11 08:16modify3900.131.27751.27881.2760
31112006.08.11 08:30modify3900.131.27751.27851.2760
31122006.08.11 08:30t/p3900.131.27601.27851.276019.501030.20
31132006.08.14 05:00sell3910.141.27371.27521.2722
31142006.08.14 05:55modify3910.141.27371.27511.2722
31152006.08.14 06:29modify3910.141.27371.27501.2722
31162006.08.14 06:29modify3910.141.27371.27491.2722
31172006.08.14 06:30modify3910.141.27371.27481.2722
31182006.08.14 06:45modify3910.141.27371.27471.2722
31192006.08.14 06:46modify3910.141.27371.27461.2722
31202006.08.14 06:50modify3910.141.27371.27451.2722
31212006.08.14 06:50modify3910.141.27371.27441.2722
31222006.08.14 06:51modify3910.141.27371.27431.2722
31232006.08.14 06:51modify3910.141.27371.27421.2722
31242006.08.14 06:52modify3910.141.27371.27411.2722
31252006.08.14 06:52modify3910.141.27371.27401.2722
31262006.08.14 07:03modify3910.141.27371.27391.2722
31272006.08.14 07:03modify3910.141.27371.27381.2722
31282006.08.14 07:06t/p3910.141.27221.27381.272221.001051.20
31292006.08.14 11:00buy3920.141.27471.27321.2762
31302006.08.14 11:00modify3920.141.27471.27331.2762
31312006.08.14 11:15modify3920.141.27471.27341.2762
31322006.08.14 11:16modify3920.141.27471.27351.2762
31332006.08.14 11:17modify3920.141.27471.27361.2762
31342006.08.14 11:33s/l3920.141.27361.27361.2762-15.401035.80
31352006.08.14 14:00sell3930.141.27181.27331.2703
31362006.08.14 14:07s/l3930.141.27331.27331.2703-21.001014.80
31372006.08.14 23:00buy3940.141.27331.27181.2748
31382006.08.14 23:19modify3940.141.27331.27191.2748
31392006.08.14 23:19modify3940.141.27331.27201.2748
31402006.08.14 23:19modify3940.141.27331.27221.2748
31412006.08.14 23:24modify3940.141.27331.27251.2748
31422006.08.14 23:26modify3940.141.27331.27271.2748
31432006.08.14 23:56s/l3940.141.27271.27271.2748-8.401006.40
31442006.08.15 06:00sell3950.131.27181.27331.2703
31452006.08.15 06:21modify3950.131.27181.27321.2703
31462006.08.15 06:23modify3950.131.27181.27311.2703
31472006.08.15 07:07s/l3950.131.27311.27311.2703-16.90989.50
31482006.08.15 09:00buy3960.131.27791.27641.2794
31492006.08.15 09:00s/l3960.131.27641.27641.2794-19.50970.00
31502006.08.15 19:00buy3970.131.27961.27811.2811
31512006.08.15 19:51s/l3970.131.27811.27811.2811-19.50950.50
31522006.08.16 05:00buy3980.131.27961.27811.2811
31532006.08.16 05:02modify3980.131.27961.27851.2811
31542006.08.16 05:07s/l3980.131.27851.27851.2811-14.30936.20
31552006.08.16 07:00sell3990.121.27831.27981.2768
31562006.08.16 07:00modify3990.121.27831.27971.2768
31572006.08.16 07:00modify3990.121.27831.27961.2768
31582006.08.16 07:00modify3990.121.27831.27951.2768
31592006.08.16 07:00modify3990.121.27831.27941.2768
31602006.08.16 07:02modify3990.121.27831.27921.2768
31612006.08.16 07:02modify3990.121.27831.27911.2768
31622006.08.16 07:02modify3990.121.27831.27901.2768
31632006.08.16 07:02modify3990.121.27831.27891.2768
31642006.08.16 07:02modify3990.121.27831.27881.2768
31652006.08.16 07:07modify3990.121.27831.27861.2768
31662006.08.16 07:25s/l3990.121.27861.27861.2768-3.60932.60
31672006.08.16 09:00buy4000.121.28461.28311.2861
31682006.08.16 09:00modify4000.121.28461.28321.2861
31692006.08.16 09:00modify4000.121.28461.28331.2861
31702006.08.16 09:01modify4000.121.28461.28341.2861
31712006.08.16 09:06modify4000.121.28461.28351.2861
31722006.08.16 09:06modify4000.121.28461.28361.2861
31732006.08.16 09:06modify4000.121.28461.28371.2861
31742006.08.16 09:15s/l4000.121.28371.28371.2861-10.80921.80
31752006.08.16 21:00buy4010.121.28621.28471.2877
31762006.08.16 21:04modify4010.121.28621.28481.2877
31772006.08.17 01:15s/l4010.121.28481.28481.2877-19.03902.76
31782006.08.17 11:00sell4020.121.28611.28761.2846
31792006.08.17 11:01modify4020.121.28611.28751.2846
31802006.08.17 11:08s/l4020.121.28751.28751.2846-16.80885.96
31812006.08.18 01:00buy4030.121.28341.28191.2849
31822006.08.18 01:06modify4030.121.28341.28201.2849
31832006.08.18 01:08modify4030.121.28341.28211.2849
31842006.08.18 01:25modify4030.121.28341.28221.2849
31852006.08.18 01:25modify4030.121.28341.28231.2849
31862006.08.18 01:27modify4030.121.28341.28241.2849
31872006.08.18 01:32modify4030.121.28341.28251.2849
31882006.08.18 01:36modify4030.121.28341.28261.2849
31892006.08.18 02:05modify4030.121.28341.28291.2849
31902006.08.18 02:38s/l4030.121.28291.28291.2849-6.00879.96
31912006.08.18 07:00sell4040.121.28221.28371.2807
31922006.08.18 07:01modify4040.121.28221.28361.2807
31932006.08.18 07:13modify4040.121.28221.28351.2807
31942006.08.18 07:13modify4040.121.28221.28341.2807
31952006.08.18 07:15modify4040.121.28221.28331.2807
31962006.08.18 07:17modify4040.121.28221.28321.2807
31972006.08.18 07:17modify4040.121.28221.28301.2807
31982006.08.18 07:17modify4040.121.28221.28291.2807
31992006.08.18 07:17modify4040.121.28221.28281.2807
32002006.08.18 07:23modify4040.121.28221.28271.2807
32012006.08.18 07:24modify4040.121.28221.28261.2807
32022006.08.18 07:24modify4040.121.28221.28251.2807
32032006.08.18 07:25modify4040.121.28221.28241.2807
32042006.08.18 07:26modify4040.121.28221.28231.2807
32052006.08.18 07:27t/p4040.121.28071.28231.280718.00897.96
32062006.08.18 12:00sell4050.121.28091.28241.2794
32072006.08.18 12:39modify4050.121.28091.28231.2794
32082006.08.18 12:39modify4050.121.28091.28221.2794
32092006.08.18 12:39modify4050.121.28091.28211.2794
32102006.08.18 12:40modify4050.121.28091.28201.2794
32112006.08.18 12:40modify4050.121.28091.28191.2794
32122006.08.18 12:40modify4050.121.28091.28181.2794
32132006.08.18 12:54s/l4050.121.28181.28181.2794-10.80887.16
32142006.08.18 15:00buy4060.121.28331.28181.2848
32152006.08.18 15:55modify4060.121.28331.28191.2848
32162006.08.18 15:56modify4060.121.28331.28201.2848
32172006.08.18 17:37modify4060.121.28331.28231.2848
32182006.08.20 15:37close4060.121.28251.28231.2848-9.60877.56
32192006.08.21 15:00sell4070.121.29021.29171.2887
32202006.08.21 15:00modify4070.121.29021.29161.2887
32212006.08.21 15:00modify4070.121.29021.29151.2887
32222006.08.21 15:01modify4070.121.29021.29141.2887
32232006.08.21 15:01modify4070.121.29021.29131.2887
32242006.08.21 15:02modify4070.121.29021.29111.2887
32252006.08.21 15:13modify4070.121.29021.29091.2887
32262006.08.21 15:16modify4070.121.29021.29071.2887
32272006.08.21 16:14modify4070.121.29021.29061.2887
32282006.08.21 17:25modify4070.121.29021.29041.2887
32292006.08.21 17:33modify4070.121.29021.29031.2887
32302006.08.21 17:51t/p4070.121.28871.29031.288718.00895.56
32312006.08.22 03:00buy4080.121.28831.28681.2898
32322006.08.22 03:07s/l4080.121.28681.28681.2898-18.00877.56
32332006.08.22 06:00sell4090.121.28411.28561.2826
32342006.08.22 06:00modify4090.121.28411.28551.2826
32352006.08.22 06:01modify4090.121.28411.28541.2826
32362006.08.22 06:08modify4090.121.28411.28531.2826
32372006.08.22 06:10modify4090.121.28411.28521.2826
32382006.08.22 06:10modify4090.121.28411.28511.2826
32392006.08.22 06:10modify4090.121.28411.28501.2826
32402006.08.22 06:10modify4090.121.28411.28491.2826
32412006.08.22 06:13modify4090.121.28411.28481.2826
32422006.08.22 07:04s/l4090.121.28481.28481.2826-8.40869.16
32432006.08.22 21:00sell4100.121.27991.28141.2784
32442006.08.22 21:38modify4100.121.27991.28131.2784
32452006.08.22 21:39modify4100.121.27991.28101.2784
32462006.08.22 21:52modify4100.121.27991.28091.2784
32472006.08.22 21:53modify4100.121.27991.28081.2784
32482006.08.22 21:55modify4100.121.27991.28071.2784
32492006.08.22 21:56modify4100.121.27991.28061.2784
32502006.08.22 21:58modify4100.121.27991.28051.2784
32512006.08.22 22:04modify4100.121.27991.28041.2784
32522006.08.22 22:04modify4100.121.27991.28031.2784
32532006.08.22 22:10modify4100.121.27991.28011.2784
32542006.08.22 23:00s/l4100.121.28011.28011.2784-2.40866.76
32552006.08.23 03:00buy4110.121.28111.27961.2826
32562006.08.23 03:01modify4110.121.28111.27971.2826
32572006.08.23 03:01modify4110.121.28111.27981.2826
32582006.08.23 03:02modify4110.121.28111.28021.2826
32592006.08.23 03:20modify4110.121.28111.28031.2826
32602006.08.23 03:20modify4110.121.28111.28041.2826
32612006.08.23 03:23modify4110.121.28111.28071.2826
32622006.08.23 03:27modify4110.121.28111.28081.2826
32632006.08.23 03:27modify4110.121.28111.28091.2826
32642006.08.23 03:27modify4110.121.28111.28101.2826
32652006.08.23 03:27t/p4110.121.28261.28101.282618.00884.76
32662006.08.23 11:00sell4120.121.27961.28111.2781
32672006.08.23 11:00modify4120.121.27961.28101.2781
32682006.08.23 11:01modify4120.121.27961.28091.2781
32692006.08.23 11:01modify4120.121.27961.28081.2781
32702006.08.23 11:01modify4120.121.27961.28071.2781
32712006.08.23 11:01modify4120.121.27961.28061.2781
32722006.08.23 11:01modify4120.121.27961.28051.2781
32732006.08.23 11:01modify4120.121.27961.28041.2781
32742006.08.23 11:02modify4120.121.27961.28031.2781
32752006.08.23 11:02modify4120.121.27961.28021.2781
32762006.08.23 11:02modify4120.121.27961.28011.2781
32772006.08.23 11:02modify4120.121.27961.28001.2781
32782006.08.23 11:02modify4120.121.27961.27991.2781
32792006.08.23 11:02modify4120.121.27961.27981.2781
32802006.08.23 11:02modify4120.121.27961.27971.2781
32812006.08.23 11:02t/p4120.121.27811.27971.278118.00902.76
32822006.08.24 04:00sell4130.121.27661.27811.2751
32832006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27801.2751
32842006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27791.2751
32852006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27781.2751
32862006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27771.2751
32872006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27751.2751
32882006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27741.2751
32892006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27731.2751
32902006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27721.2751
32912006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27711.2751
32922006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27701.2751
32932006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27691.2751
32942006.08.24 04:00modify4130.121.27661.27681.2751
32952006.08.24 04:00t/p4130.121.27511.27681.275118.00920.76
32962006.08.24 05:00buy4140.121.28381.28231.2853
32972006.08.24 05:14s/l4140.121.28231.28231.2853-18.00902.76
32982006.08.24 12:00sell4150.121.27591.27741.2744
32992006.08.24 12:24s/l4150.121.27741.27741.2744-18.00884.76
33002006.08.25 03:00sell4160.121.27561.27711.2741
33012006.08.25 03:00modify4160.121.27561.27701.2741
33022006.08.25 03:12s/l4160.121.27701.27701.2741-16.80867.96
33032006.08.25 05:00buy4170.121.27711.27561.2786
33042006.08.25 05:00modify4170.121.27711.27581.2786
33052006.08.25 05:08modify4170.121.27711.27611.2786
33062006.08.25 05:18modify4170.121.27711.27641.2786
33072006.08.25 05:36modify4170.121.27711.27651.2786
33082006.08.25 05:57s/l4170.121.27651.27651.2786-7.20860.76
33092006.08.25 06:00sell4180.111.27681.27831.2753
33102006.08.25 07:01modify4180.111.27681.27821.2753
33112006.08.25 07:29modify4180.111.27681.27811.2753
33122006.08.25 07:29modify4180.111.27681.27801.2753
33132006.08.25 07:29modify4180.111.27681.27791.2753
33142006.08.25 07:46s/l4180.111.27791.27791.2753-12.10848.66
33152006.08.28 10:00buy4190.111.28131.27981.2828
33162006.08.28 10:00modify4190.111.28131.27991.2828
33172006.08.28 10:08modify4190.111.28131.28011.2828
33182006.08.28 10:08modify4190.111.28131.28021.2828
33192006.08.28 10:08modify4190.111.28131.28031.2828
33202006.08.28 10:37s/l4190.111.28031.28031.2828-11.00837.66
33212006.08.28 11:00sell4200.111.27901.28051.2775
33222006.08.28 11:07modify4200.111.27901.28041.2775
33232006.08.28 11:08modify4200.111.27901.28031.2775
33242006.08.28 11:09modify4200.111.27901.28021.2775
33252006.08.28 11:10modify4200.111.27901.28011.2775
33262006.08.28 11:38modify4200.111.27901.28001.2775
33272006.08.28 11:38modify4200.111.27901.27991.2775
33282006.08.28 11:43modify4200.111.27901.27981.2775
33292006.08.28 11:46modify4200.111.27901.27971.2775
33302006.08.28 12:24s/l4200.111.27971.27971.2775-7.70829.96
33312006.08.29 06:00sell4210.111.28081.28231.2793
33322006.08.29 06:14modify4210.111.28081.28221.2793
33332006.08.29 06:44s/l4210.111.28221.28221.2793-15.40814.56
33342006.08.29 15:00buy4220.111.28361.28211.2851
33352006.08.29 15:47s/l4220.111.28211.28211.2851-16.50798.06
33362006.08.30 01:00buy4230.111.28461.28311.2861
33372006.08.30 01:10modify4230.111.28461.28321.2861
33382006.08.30 01:32s/l4230.111.28321.28321.2861-15.40782.66
33392006.08.30 11:00buy4240.101.28351.28201.2850
33402006.08.30 11:05modify4240.101.28351.28211.2850
33412006.08.30 11:06modify4240.101.28351.28221.2850
33422006.08.30 11:06modify4240.101.28351.28231.2850
33432006.08.30 11:14s/l4240.101.28231.28231.2850-12.00770.66
33442006.08.30 12:00sell4250.101.28241.28391.2809
33452006.08.30 12:39modify4250.101.28241.28381.2809
33462006.08.30 12:39modify4250.101.28241.28371.2809
33472006.08.30 12:39modify4250.101.28241.28361.2809
33482006.08.30 12:39modify4250.101.28241.28351.2809
33492006.08.30 12:42modify4250.101.28241.28341.2809
33502006.08.30 12:42modify4250.101.28241.28331.2809
33512006.08.30 13:29s/l4250.101.28331.28331.2809-9.00761.66
33522006.08.30 15:00buy4260.101.28331.28181.2848
33532006.08.30 15:02modify4260.101.28331.28211.2848
33542006.08.30 15:30modify4260.101.28331.28251.2848
33552006.08.30 16:06s/l4260.101.28251.28251.2848-8.00753.66
33562006.08.30 22:00sell4270.101.28311.28461.2816
33572006.08.30 22:14modify4270.101.28311.28451.2816
33582006.08.30 22:16modify4270.101.28311.28431.2816
33592006.08.30 23:50modify4270.101.28311.28421.2816
33602006.08.31 00:01modify4270.101.28311.28411.2816
33612006.08.31 00:01modify4270.101.28311.28401.2816
33622006.08.31 00:32modify4270.101.28311.28371.2816
33632006.08.31 00:48modify4270.101.28311.28361.2816
33642006.08.31 01:00modify4270.101.28311.28351.2816
33652006.08.31 01:09modify4270.101.28311.28341.2816
33662006.08.31 01:38s/l4270.101.28341.28341.2816-1.47752.19
33672006.08.31 03:00buy4280.101.28421.28271.2857
33682006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28281.2857
33692006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28291.2857
33702006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28301.2857
33712006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28311.2857
33722006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28321.2857
33732006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28331.2857
33742006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28341.2857
33752006.08.31 03:21modify4280.101.28421.28361.2857
33762006.08.31 03:22modify4280.101.28421.28371.2857
33772006.08.31 03:22modify4280.101.28421.28381.2857
33782006.08.31 03:22modify4280.101.28421.28391.2857
33792006.08.31 03:24modify4280.101.28421.28401.2857
33802006.08.31 03:24modify4280.101.28421.28411.2857
33812006.08.31 03:24t/p4280.101.28571.28411.285715.00767.19
33822006.08.31 11:00sell4290.101.28001.28151.2785
33832006.08.31 11:06s/l4290.101.28151.28151.2785-15.00752.19
33842006.08.31 23:00sell4300.101.28031.28181.2788
33852006.08.31 23:16modify4300.101.28031.28171.2788
33862006.08.31 23:21modify4300.101.28031.28161.2788
33872006.08.31 23:23modify4300.101.28031.28151.2788
33882006.08.31 23:23modify4300.101.28031.28141.2788
33892006.08.31 23:24modify4300.101.28031.28131.2788
33902006.09.01 00:02s/l4300.101.28131.28131.2788-9.49742.70
33912006.09.01 02:00buy4310.101.28181.28031.2833
33922006.09.01 02:02modify4310.101.28181.28041.2833
33932006.09.01 02:04modify4310.101.28181.28061.2833
33942006.09.01 02:44s/l4310.101.28061.28061.2833-12.00730.70
33952006.09.01 04:00sell4320.101.28051.28201.2790
33962006.09.01 04:21s/l4320.101.28201.28201.2790-15.00715.70
33972006.09.01 05:00buy4330.101.28261.28111.2841
33982006.09.01 06:12s/l4330.101.28111.28111.2841-15.00700.70
33992006.09.01 09:00sell4340.091.27801.27951.2765
34002006.09.01 09:00modify4340.091.27801.27941.2765
34012006.09.01 09:00modify4340.091.27801.27911.2765
34022006.09.01 09:05modify4340.091.27801.27901.2765
34032006.09.01 09:05modify4340.091.27801.27891.2765
34042006.09.01 09:06modify4340.091.27801.27881.2765
34052006.09.01 09:06modify4340.091.27801.27871.2765
34062006.09.01 09:06modify4340.091.27801.27861.2765
34072006.09.01 09:06modify4340.091.27801.27851.2765
34082006.09.01 09:06modify4340.091.27801.27841.2765
34092006.09.01 09:06modify4340.091.27801.27831.2765
34102006.09.01 09:08modify4340.091.27801.27821.2765
34112006.09.01 09:08modify4340.091.27801.27811.2765
34122006.09.01 09:08t/p4340.091.27651.27811.276513.50714.20
34132006.09.01 12:00buy4350.101.28351.28201.2850
34142006.09.01 12:00modify4350.101.28351.28211.2850
34152006.09.01 12:00modify4350.101.28351.28221.2850
34162006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28231.2850
34172006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28241.2850
34182006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28251.2850
34192006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28271.2850
34202006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28281.2850
34212006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28291.2850
34222006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28301.2850
34232006.09.01 12:01modify4350.101.28351.28311.2850
34242006.09.01 12:03modify4350.101.28351.28321.2850
34252006.09.01 12:03t/p4350.101.28501.28321.285015.00729.20
34262006.09.04 03:00sell4360.101.28531.28681.2838
34272006.09.04 03:14modify4360.101.28531.28671.2838
34282006.09.04 04:00modify4360.101.28531.28661.2838
34292006.09.04 04:00modify4360.101.28531.28651.2838
34302006.09.04 04:14s/l4360.101.28651.28651.2838-12.00717.20
34312006.09.04 07:00buy4370.101.28671.28521.2882
34322006.09.04 07:07modify4370.101.28671.28531.2882
34332006.09.04 07:07modify4370.101.28671.28541.2882
34342006.09.04 08:13s/l4370.101.28541.28541.2882-13.00704.20
34352006.09.04 19:00sell4380.091.28581.28731.2843
34362006.09.04 19:00modify4380.091.28581.28721.2843
34372006.09.04 19:00modify4380.091.28581.28711.2843
34382006.09.04 20:10modify4380.091.28581.28701.2843
34392006.09.04 20:10modify4380.091.28581.28691.2843
34402006.09.04 20:10modify4380.091.28581.28681.2843
34412006.09.04 20:10modify4380.091.28581.28671.2843
34422006.09.04 20:11modify4380.091.28581.28661.2843
34432006.09.04 20:11modify4380.091.28581.28651.2843
34442006.09.04 20:12modify4380.091.28581.28641.2843
34452006.09.04 20:12modify4380.091.28581.28631.2843
34462006.09.04 20:15modify4380.091.28581.28621.2843
34472006.09.04 20:17modify4380.091.28581.28611.2843
34482006.09.04 20:17modify4380.091.28581.28601.2843
34492006.09.04 20:30modify4380.091.28581.28591.2843
34502006.09.04 20:31t/p4380.091.28431.28591.284313.50717.70
34512006.09.05 07:00sell4390.101.28301.28451.2815
34522006.09.05 07:10modify4390.101.28301.28441.2815
34532006.09.05 07:11modify4390.101.28301.28431.2815
34542006.09.05 07:11modify4390.101.28301.28411.2815
34552006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28401.2815
34562006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28391.2815
34572006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28381.2815
34582006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28371.2815
34592006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28361.2815
34602006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28351.2815
34612006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28341.2815
34622006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28331.2815
34632006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28321.2815
34642006.09.05 07:42modify4390.101.28301.28311.2815
34652006.09.05 07:59t/p4390.101.28151.28311.281515.00732.70
34662006.09.05 21:00sell4400.101.28151.28301.2800
34672006.09.05 21:30modify4400.101.28151.28291.2800
34682006.09.05 21:30modify4400.101.28151.28281.2800
34692006.09.05 21:34modify4400.101.28151.28261.2800
34702006.09.05 21:42modify4400.101.28151.28251.2800
34712006.09.05 22:04s/l4400.101.28251.28251.2800-10.00722.70
34722006.09.05 23:00buy4410.101.28191.28041.2834
34732006.09.05 23:07modify4410.101.28191.28051.2834
34742006.09.05 23:10modify4410.101.28191.28071.2834
34752006.09.05 23:44modify4410.101.28191.28081.2834
34762006.09.06 00:26modify4410.101.28191.28091.2834
34772006.09.06 00:27s/l4410.101.28091.28091.2834-10.62712.08
34782006.09.06 02:00sell4420.091.28131.28281.2798
34792006.09.06 03:12s/l4420.091.28281.28281.2798-13.50698.58
34802006.09.06 04:00buy4430.091.28331.28181.2848
34812006.09.06 04:00modify4430.091.28331.28191.2848
34822006.09.06 04:34s/l4430.091.28191.28191.2848-12.60685.98
34832006.09.06 08:00sell4440.091.27971.28121.2782
34842006.09.06 08:02modify4440.091.27971.28111.2782
34852006.09.06 08:02modify4440.091.27971.28101.2782
34862006.09.06 08:02modify4440.091.27971.28091.2782
34872006.09.06 08:03modify4440.091.27971.28081.2782
34882006.09.06 08:03modify4440.091.27971.28071.2782
34892006.09.06 08:03modify4440.091.27971.28051.2782
34902006.09.06 08:03modify4440.091.27971.28031.2782
34912006.09.06 08:30modify4440.091.27971.28021.2782
34922006.09.06 08:30modify4440.091.27971.27991.2782
34932006.09.06 08:30modify4440.091.27971.27981.2782
34942006.09.06 08:31t/p4440.091.27821.27981.278213.50699.48
34952006.09.06 15:00buy4450.091.28181.28031.2833
34962006.09.06 16:59s/l4450.091.28031.28031.2833-13.50685.98
34972006.09.07 03:00sell4460.091.28161.28311.2801
34982006.09.07 03:09s/l4460.091.28311.28311.2801-13.50672.48
34992006.09.07 14:00sell4470.091.27471.27621.2732
35002006.09.07 14:02modify4470.091.27471.27611.2732
35012006.09.07 14:04modify4470.091.27471.27601.2732
35022006.09.07 14:06modify4470.091.27471.27591.2732
35032006.09.07 14:06modify4470.091.27471.27581.2732
35042006.09.07 14:14modify4470.091.27471.27571.2732
35052006.09.07 14:14modify4470.091.27471.27561.2732
35062006.09.07 14:16modify4470.091.27471.27551.2732
35072006.09.07 14:33modify4470.091.27471.27531.2732
35082006.09.07 14:40modify4470.091.27471.27521.2732
35092006.09.07 14:46modify4470.091.27471.27511.2732
35102006.09.07 14:46modify4470.091.27471.27501.2732
35112006.09.07 14:46modify4470.091.27471.27491.2732
35122006.09.07 14:46modify4470.091.27471.27481.2732
35132006.09.07 14:46t/p4470.091.27321.27481.273213.50685.98
35142006.09.11 00:00buy4480.091.26771.26621.2692
35152006.09.11 00:10modify4480.091.26771.26631.2692
35162006.09.11 00:12modify4480.091.26771.26651.2692
35172006.09.11 00:56modify4480.091.26771.26671.2692
35182006.09.11 00:56modify4480.091.26771.26681.2692
35192006.09.11 00:57modify4480.091.26771.26691.2692
35202006.09.11 00:57modify4480.091.26771.26701.2692
35212006.09.11 00:57modify4480.091.26771.26711.2692
35222006.09.11 00:57modify4480.091.26771.26721.2692
35232006.09.11 00:58modify4480.091.26771.26731.2692
35242006.09.11 01:03modify4480.091.26771.26741.2692
35252006.09.11 01:06modify4480.091.26771.26751.2692
35262006.09.11 01:12modify4480.091.26771.26761.2692
35272006.09.11 01:37t/p4480.091.26921.26761.269213.50699.48
35282006.09.11 11:00sell4490.091.26911.27061.2676
35292006.09.11 11:03modify4490.091.26911.27051.2676
35302006.09.11 11:03modify4490.091.26911.27041.2676
35312006.09.11 11:04modify4490.091.26911.27031.2676
35322006.09.11 11:09modify4490.091.26911.27021.2676
35332006.09.11 11:18s/l4490.091.27021.27021.2676-9.90689.58
35342006.09.12 09:00buy4500.091.27261.27111.2741
35352006.09.12 09:00modify4500.091.27261.27131.2741
35362006.09.12 09:01modify4500.091.27261.27141.2741
35372006.09.12 09:02modify4500.091.27261.27161.2741
35382006.09.12 09:10s/l4500.091.27161.27161.2741-9.00680.58
35392006.09.12 10:00sell4510.091.26991.27141.2684
35402006.09.12 10:08modify4510.091.26991.27111.2684
35412006.09.12 10:09modify4510.091.26991.27101.2684
35422006.09.12 10:10modify4510.091.26991.27091.2684
35432006.09.12 10:11modify4510.091.26991.27081.2684
35442006.09.12 10:12modify4510.091.26991.27071.2684
35452006.09.12 10:12modify4510.091.26991.27061.2684
35462006.09.12 10:12modify4510.091.26991.27041.2684
35472006.09.12 10:13modify4510.091.26991.27031.2684
35482006.09.12 10:13modify4510.091.26991.27021.2684
35492006.09.12 10:13modify4510.091.26991.27011.2684
35502006.09.12 10:13modify4510.091.26991.27001.2684
35512006.09.12 10:13t/p4510.091.26841.27001.268413.50694.08
35522006.09.13 07:00sell4520.091.26851.27001.2670
35532006.09.13 07:09modify4520.091.26851.26981.2670
35542006.09.13 07:10modify4520.091.26851.26971.2670
35552006.09.13 07:21modify4520.091.26851.26961.2670
35562006.09.13 07:21modify4520.091.26851.26951.2670
35572006.09.13 07:22modify4520.091.26851.26941.2670
35582006.09.13 08:07modify4520.091.26851.26931.2670
35592006.09.13 08:07modify4520.091.26851.26921.2670
35602006.09.13 08:07modify4520.091.26851.26911.2670
35612006.09.13 08:08modify4520.091.26851.26901.2670
35622006.09.13 08:08modify4520.091.26851.26871.2670
35632006.09.13 08:08modify4520.091.26851.26861.2670
35642006.09.13 08:40s/l4520.091.26861.26861.2670-0.90693.18
35652006.09.13 12:00buy4530.091.27121.26971.2727
35662006.09.13 12:00modify4530.091.27121.26981.2727
35672006.09.13 12:00modify4530.091.27121.27001.2727
35682006.09.13 12:01modify4530.091.27121.27011.2727
35692006.09.13 12:01modify4530.091.27121.27021.2727
35702006.09.13 12:01modify4530.091.27121.27031.2727
35712006.09.13 12:01modify4530.091.27121.27041.2727
35722006.09.13 12:06s/l4530.091.27041.27041.2727-7.20685.98
35732006.09.13 23:00buy4540.091.27001.26851.2715
35742006.09.13 23:02modify4540.091.27001.26871.2715
35752006.09.13 23:57s/l4540.091.26871.26871.2715-11.70674.28
35762006.09.14 01:00sell4550.091.26881.27031.2673
35772006.09.14 01:18modify4550.091.26881.27021.2673
35782006.09.14 01:20modify4550.091.26881.27011.2673
35792006.09.14 02:06modify4550.091.26881.27001.2673
35802006.09.14 02:09modify4550.091.26881.26991.2673
35812006.09.14 02:11modify4550.091.26881.26981.2673
35822006.09.14 02:33s/l4550.091.26981.26981.2673-9.00665.28
35832006.09.14 07:00buy4560.091.27181.27031.2733
35842006.09.14 07:01modify4560.091.27181.27051.2733
35852006.09.14 07:02modify4560.091.27181.27061.2733
35862006.09.14 07:03modify4560.091.27181.27071.2733
35872006.09.14 07:03modify4560.091.27181.27081.2733
35882006.09.14 07:07modify4560.091.27181.27091.2733
35892006.09.14 07:09modify4560.091.27181.27101.2733
35902006.09.14 07:09modify4560.091.27181.27111.2733
35912006.09.14 07:16modify4560.091.27181.27121.2733
35922006.09.14 07:17modify4560.091.27181.27131.2733
35932006.09.14 07:17modify4560.091.27181.27141.2733
35942006.09.14 07:23modify4560.091.27181.27151.2733
35952006.09.14 07:31modify4560.091.27181.27161.2733
35962006.09.14 07:32modify4560.091.27181.27171.2733
35972006.09.14 07:34modify4560.091.27181.27181.2733
35982006.09.14 07:35t/p4560.091.27331.27181.273313.50678.78
35992006.09.15 01:00buy4570.091.27341.27191.2749
36002006.09.15 01:50modify4570.091.27341.27201.2749
36012006.09.15 01:50modify4570.091.27341.27211.2749
36022006.09.15 01:50modify4570.091.27341.27221.2749
36032006.09.15 01:56modify4570.091.27341.27251.2749
36042006.09.15 02:25s/l4570.091.27251.27251.2749-8.10670.68
36052006.09.15 04:00sell4580.091.27091.27241.2694
36062006.09.15 04:03modify4580.091.27091.27231.2694
36072006.09.15 04:08modify4580.091.27091.27211.2694
36082006.09.15 04:28modify4580.091.27091.27201.2694
36092006.09.15 04:48modify4580.091.27091.27191.2694
36102006.09.15 05:38modify4580.091.27091.27181.2694
36112006.09.15 05:41modify4580.091.27091.27171.2694
36122006.09.15 05:43modify4580.091.27091.27161.2694
36132006.09.15 05:45modify4580.091.27091.27151.2694
36142006.09.15 05:45modify4580.091.27091.27141.2694
36152006.09.15 05:46modify4580.091.27091.27131.2694
36162006.09.15 05:46modify4580.091.27091.27121.2694
36172006.09.15 05:54modify4580.091.27091.27111.2694
36182006.09.15 05:54modify4580.091.27091.27101.2694
36192006.09.15 05:54t/p4580.091.26941.27101.269413.50684.18
36202006.09.18 00:00buy4590.091.26561.26411.2671
36212006.09.18 00:00modify4590.091.26561.26421.2671
36222006.09.18 00:00modify4590.091.26561.26431.2671
36232006.09.18 00:00modify4590.091.26561.26441.2671
36242006.09.18 00:00modify4590.091.26561.26451.2671
36252006.09.18 00:00modify4590.091.26561.26461.2671
36262006.09.18 00:01modify4590.091.26561.26471.2671
36272006.09.18 00:02modify4590.091.26561.26481.2671
36282006.09.18 00:02modify4590.091.26561.26491.2671
36292006.09.18 00:38modify4590.091.26561.26501.2671
36302006.09.18 00:55modify4590.091.26561.26521.2671
36312006.09.18 00:57s/l4590.091.26521.26521.2671-3.60680.58
36322006.09.18 10:00buy4600.091.26781.26631.2693
36332006.09.18 10:02modify4600.091.26781.26641.2693
36342006.09.18 10:02modify4600.091.26781.26651.2693
36352006.09.18 10:09modify4600.091.26781.26661.2693
36362006.09.18 10:09modify4600.091.26781.26671.2693
36372006.09.18 10:09modify4600.091.26781.26681.2693
36382006.09.18 10:09modify4600.091.26781.26691.2693
36392006.09.18 10:10modify4600.091.26781.26701.2693
36402006.09.18 10:28modify4600.091.26781.26711.2693
36412006.09.18 10:29modify4600.091.26781.26721.2693
36422006.09.18 10:51modify4600.091.26781.26731.2693
36432006.09.18 10:52modify4600.091.26781.26741.2693
36442006.09.18 10:52modify4600.091.26781.26751.2693
36452006.09.18 10:54modify4600.091.26781.26761.2693
36462006.09.18 10:56modify4600.091.26781.26771.2693
36472006.09.18 10:56t/p4600.091.26931.26771.269313.50694.08
36482006.09.19 03:00sell4610.091.27081.27231.2693
36492006.09.19 03:01modify4610.091.27081.27221.2693
36502006.09.19 03:01modify4610.091.27081.27211.2693
36512006.09.19 03:02modify4610.091.27081.27201.2693
36522006.09.19 03:09modify4610.091.27081.27191.2693
36532006.09.19 03:10modify4610.091.27081.27181.2693
36542006.09.19 03:10modify4610.091.27081.27171.2693
36552006.09.19 03:11modify4610.091.27081.27161.2693
36562006.09.19 03:11modify4610.091.27081.27151.2693
36572006.09.19 03:11modify4610.091.27081.27141.2693
36582006.09.19 03:21modify4610.091.27081.27131.2693
36592006.09.19 03:21modify4610.091.27081.27121.2693
36602006.09.19 03:21modify4610.091.27081.27111.2693
36612006.09.19 03:21modify4610.091.27081.27101.2693
36622006.09.19 03:23modify4610.091.27081.27091.2693
36632006.09.19 03:23t/p4610.091.26931.27091.269313.50707.58
36642006.09.19 10:00buy4620.091.27111.26961.2726
36652006.09.19 10:00modify4620.091.27111.26971.2726
36662006.09.19 10:03modify4620.091.27111.26981.2726
36672006.09.19 10:03modify4620.091.27111.26991.2726
36682006.09.19 10:03modify4620.091.27111.27001.2726
36692006.09.19 10:03modify4620.091.27111.27011.2726
36702006.09.19 10:03modify4620.091.27111.27021.2726
36712006.09.19 10:03modify4620.091.27111.27031.2726
36722006.09.19 10:17s/l4620.091.27031.27031.2726-7.20700.38
36732006.09.19 13:00sell4630.091.26651.26801.2650
36742006.09.19 13:09modify4630.091.26651.26791.2650
36752006.09.19 13:12modify4630.091.26651.26781.2650
36762006.09.19 13:32s/l4630.091.26781.26781.2650-11.70688.68
36772006.09.20 02:00sell4640.091.26781.26931.2663
36782006.09.20 02:00modify4640.091.26781.26921.2663
36792006.09.20 02:00modify4640.091.26781.26911.2663
36802006.09.20 02:01modify4640.091.26781.26901.2663
36812006.09.20 02:07modify4640.091.26781.26891.2663
36822006.09.20 02:08modify4640.091.26781.26881.2663
36832006.09.20 02:08modify4640.091.26781.26871.2663
36842006.09.20 02:09modify4640.091.26781.26851.2663
36852006.09.20 02:12modify4640.091.26781.26831.2663
36862006.09.20 02:18modify4640.091.26781.26811.2663
36872006.09.20 02:25modify4640.091.26781.26801.2663
36882006.09.20 02:28s/l4640.091.26801.26801.2663-1.80686.88
36892006.09.20 06:00buy4650.091.26821.26671.2697
36902006.09.20 07:19modify4650.091.26821.26681.2697
36912006.09.20 07:36modify4650.091.26821.26691.2697
36922006.09.20 09:01modify4650.091.26821.26701.2697
36932006.09.20 09:01modify4650.091.26821.26711.2697
36942006.09.20 09:02modify4650.091.26821.26721.2697
36952006.09.20 09:02modify4650.091.26821.26731.2697
36962006.09.20 09:03modify4650.091.26821.26741.2697
36972006.09.20 09:42modify4650.091.26821.26761.2697
36982006.09.20 10:01modify4650.091.26821.26771.2697
36992006.09.20 10:01modify4650.091.26821.26781.2697
37002006.09.20 10:01modify4650.091.26821.26791.2697
37012006.09.20 10:01modify4650.091.26821.26801.2697
37022006.09.20 10:02t/p4650.091.26971.26801.269713.50700.38
37032006.09.20 16:00sell4660.091.26871.27021.2672
37042006.09.20 16:03modify4660.091.26871.27011.2672
37052006.09.20 16:03modify4660.091.26871.27001.2672
37062006.09.20 16:03modify4660.091.26871.26991.2672
37072006.09.20 16:03modify4660.091.26871.26981.2672
37082006.09.20 16:03modify4660.091.26871.26971.2672
37092006.09.20 16:03modify4660.091.26871.26961.2672
37102006.09.20 16:04modify4660.091.26871.26951.2672
37112006.09.20 16:30s/l4660.091.26951.26951.2672-7.20693.18
37122006.09.20 21:00buy4670.091.27181.27031.2733
37132006.09.20 21:04modify4670.091.27181.27041.2733
37142006.09.20 21:04modify4670.091.27181.27051.2733
37152006.09.20 21:06modify4670.091.27181.27061.2733
37162006.09.20 21:20modify4670.091.27181.27071.2733
37172006.09.20 21:20modify4670.091.27181.27081.2733
37182006.09.20 21:20modify4670.091.27181.27091.2733
37192006.09.20 21:20modify4670.091.27181.27101.2733
37202006.09.20 21:47modify4670.091.27181.27111.2733
37212006.09.20 21:52modify4670.091.27181.27131.2733
37222006.09.20 21:54modify4670.091.27181.27141.2733
37232006.09.20 22:01modify4670.091.27181.27151.2733
37242006.09.20 22:01modify4670.091.27181.27161.2733
37252006.09.20 22:25s/l4670.091.27161.27161.2733-1.80691.38
37262006.09.21 11:00sell4680.091.27211.27361.2706
37272006.09.21 11:40modify4680.091.27211.27351.2706
37282006.09.21 11:41modify4680.091.27211.27341.2706
37292006.09.21 11:41modify4680.091.27211.27331.2706
37302006.09.21 11:41modify4680.091.27211.27321.2706
37312006.09.21 11:44modify4680.091.27211.27311.2706
37322006.09.21 11:46modify4680.091.27211.27301.2706
37332006.09.21 11:51modify4680.091.27211.27291.2706
37342006.09.21 11:53s/l4680.091.27291.27291.2706-7.20684.18
37352006.09.21 13:00buy4690.091.27791.27641.2794
37362006.09.21 13:00modify4690.091.27791.27671.2794
37372006.09.21 13:28s/l4690.091.27671.27671.2794-10.80673.38
37382006.09.22 11:00sell4700.091.28011.28161.2786
37392006.09.22 11:05s/l4700.091.28161.28161.2786-13.50659.88
37402006.09.25 05:00sell4710.091.27871.28021.2772
37412006.09.25 05:00modify4710.091.27871.28001.2772
37422006.09.25 05:00modify4710.091.27871.27991.2772
37432006.09.25 05:00modify4710.091.27871.27981.2772
37442006.09.25 05:00modify4710.091.27871.27971.2772
37452006.09.25 05:00modify4710.091.27871.27951.2772
37462006.09.25 05:00modify4710.091.27871.27931.2772
37472006.09.25 05:01modify4710.091.27871.27911.2772
37482006.09.25 05:01modify4710.091.27871.27901.2772
37492006.09.25 05:01modify4710.091.27871.27891.2772
37502006.09.25 05:01modify4710.091.27871.27881.2772
37512006.09.25 05:01t/p4710.091.27721.27881.277213.50673.38
37522006.09.25 21:00buy4720.091.27591.27441.2774
37532006.09.25 21:04modify4720.091.27591.27471.2774
37542006.09.25 21:04modify4720.091.27591.27481.2774
37552006.09.25 21:51s/l4720.091.27481.27481.2774-9.90663.48
37562006.09.25 23:00sell4730.091.27491.27641.2734
37572006.09.25 23:17modify4730.091.27491.27631.2734
37582006.09.26 01:58s/l4730.091.27631.27631.2734-12.14651.34
37592006.09.26 02:00buy4740.091.27631.27481.2778
37602006.09.26 02:10s/l4740.091.27481.27481.2778-13.50637.84
37612006.09.26 04:00sell4750.091.27411.27561.2726
37622006.09.26 04:00s/l4750.091.27561.27561.2726-13.50624.34
37632006.09.26 18:00sell4760.081.26831.26981.2668
37642006.09.26 19:20s/l4760.081.26981.26981.2668-12.00612.34
37652006.09.26 20:00buy4770.081.26981.26831.2713
37662006.09.26 20:01modify4770.081.26981.26851.2713
37672006.09.26 20:03modify4770.081.26981.26871.2713
37682006.09.26 22:02modify4770.081.26981.26881.2713
37692006.09.27 01:33s/l4770.081.26881.26881.2713-8.50603.84
37702006.09.27 02:00sell4780.081.26891.27041.2674
37712006.09.27 02:00modify4780.081.26891.27021.2674
37722006.09.27 02:03modify4780.081.26891.27011.2674
37732006.09.27 02:03modify4780.081.26891.27001.2674
37742006.09.27 02:07modify4780.081.26891.26991.2674
37752006.09.27 02:07modify4780.081.26891.26981.2674
37762006.09.27 02:08modify4780.081.26891.26971.2674
37772006.09.27 02:08modify4780.081.26891.26961.2674
37782006.09.27 02:08modify4780.081.26891.26951.2674
37792006.09.27 02:10modify4780.081.26891.26941.2674
37802006.09.27 02:10modify4780.081.26891.26931.2674
37812006.09.27 02:10modify4780.081.26891.26921.2674
37822006.09.27 02:10modify4780.081.26891.26911.2674
37832006.09.27 02:10modify4780.081.26891.26901.2674
37842006.09.27 02:23t/p4780.081.26741.26901.267412.00615.84
37852006.09.27 05:00buy4790.081.26971.26821.2712
37862006.09.27 05:19modify4790.081.26971.26831.2712
37872006.09.27 05:20modify4790.081.26971.26841.2712
37882006.09.27 05:20modify4790.081.26971.26851.2712
37892006.09.27 05:20modify4790.081.26971.26861.2712
37902006.09.27 06:16s/l4790.081.26861.26861.2712-8.80607.04
37912006.09.27 20:00buy4800.081.27191.27041.2734
37922006.09.27 20:02modify4800.081.27191.27061.2734
37932006.09.27 20:02s/l4800.081.27061.27061.2734-10.40596.64
37942006.09.28 15:00buy4810.081.27141.26991.2729
37952006.09.28 15:02modify4810.081.27141.27021.2729
37962006.09.28 15:40s/l4810.081.27021.27021.2729-9.60587.04
37972006.09.28 18:00sell4820.081.26951.27101.2680
37982006.09.28 18:24s/l4820.081.27101.27101.2680-12.00575.04
37992006.09.28 20:00buy4830.081.27121.26971.2727
38002006.09.28 20:30modify4830.081.27121.26981.2727
38012006.09.28 21:35s/l4830.081.26981.26981.2727-11.20563.84
38022006.09.28 22:00sell4840.081.26981.27131.2683
38032006.09.28 22:00modify4840.081.26981.27121.2683
38042006.09.28 22:02modify4840.081.26981.27111.2683
38052006.09.28 22:22s/l4840.081.27111.27111.2683-10.40553.44
38062006.09.29 00:00buy4850.071.27161.27011.2731
38072006.09.29 01:21s/l4850.071.27011.27011.2731-10.50542.94
38082006.09.29 02:00sell4860.071.26971.27121.2682
38092006.09.29 02:01modify4860.071.26971.27111.2682
38102006.09.29 02:01modify4860.071.26971.27101.2682
38112006.09.29 02:23modify4860.071.26971.27091.2682
38122006.09.29 02:31modify4860.071.26971.27081.2682
38132006.09.29 02:34modify4860.071.26971.27071.2682
38142006.09.29 02:34modify4860.071.26971.27061.2682
38152006.09.29 02:34modify4860.071.26971.27051.2682
38162006.09.29 02:35modify4860.071.26971.27041.2682
38172006.09.29 02:39modify4860.071.26971.27031.2682
38182006.09.29 02:51modify4860.071.26971.27021.2682
38192006.09.29 02:52modify4860.071.26971.27011.2682
38202006.09.29 02:52modify4860.071.26971.27001.2682
38212006.09.29 02:53modify4860.071.26971.26991.2682
38222006.09.29 02:53modify4860.071.26971.26981.2682
38232006.09.29 03:15t/p4860.071.26821.26981.268210.50553.44
38242006.09.29 12:00buy4870.071.26911.26761.2706
38252006.09.29 12:00modify4870.071.26911.26781.2706
38262006.09.29 12:01modify4870.071.26911.26791.2706
38272006.09.29 12:13modify4870.071.26911.26801.2706
38282006.09.29 12:24modify4870.071.26911.26811.2706
38292006.09.29 12:28modify4870.071.26911.26831.2706
38302006.09.29 12:53s/l4870.071.26831.26831.2706-5.60547.84
38312006.10.02 06:00buy4880.071.26921.26771.2707
38322006.10.02 06:00modify4880.071.26921.26781.2707
38332006.10.02 06:00modify4880.071.26921.26791.2707
38342006.10.02 06:00modify4880.071.26921.26801.2707
38352006.10.02 06:03modify4880.071.26921.26811.2707
38362006.10.02 06:04modify4880.071.26921.26831.2707
38372006.10.02 06:05modify4880.071.26921.26841.2707
38382006.10.02 06:15modify4880.071.26921.26851.2707
38392006.10.02 06:15modify4880.071.26921.26861.2707
38402006.10.02 06:15modify4880.071.26921.26871.2707
38412006.10.02 06:21modify4880.071.26921.26881.2707
38422006.10.02 06:22modify4880.071.26921.26901.2707
38432006.10.02 06:24t/p4880.071.27071.26901.270710.50558.34
38442006.10.02 21:00buy4890.071.27471.27321.2762
38452006.10.02 21:02modify4890.071.27471.27331.2762
38462006.10.02 21:02modify4890.071.27471.27341.2762
38472006.10.02 22:54modify4890.071.27471.27361.2762
38482006.10.02 23:14modify4890.071.27471.27371.2762
38492006.10.02 23:21modify4890.071.27471.27381.2762
38502006.10.02 23:26modify4890.071.27471.27421.2762
38512006.10.03 01:52modify4890.071.27471.27431.2762
38522006.10.03 01:55modify4890.071.27471.27441.2762
38532006.10.03 02:00t/p4890.071.27621.27441.276210.07568.41
38542006.10.03 05:00sell4900.081.27381.27531.2723
38552006.10.03 05:25s/l4900.081.27531.27531.2723-12.00556.41
38562006.10.03 20:00buy4910.071.27351.27201.2750
38572006.10.03 20:20modify4910.071.27351.27211.2750
38582006.10.03 20:22modify4910.071.27351.27241.2750
38592006.10.03 20:24modify4910.071.27351.27251.2750
38602006.10.03 21:02s/l4910.071.27251.27251.2750-7.00549.41
38612006.10.03 22:00sell4920.071.27171.27321.2702
38622006.10.03 23:50s/l4920.071.27321.27321.2702-10.50538.91
38632006.10.04 03:00buy4930.071.27371.27221.2752
38642006.10.04 03:01modify4930.071.27371.27231.2752
38652006.10.04 03:01modify4930.071.27371.27241.2752
38662006.10.04 03:01modify4930.071.27371.27251.2752
38672006.10.04 03:07modify4930.071.27371.27261.2752
38682006.10.04 03:20modify4930.071.27371.27271.2752
38692006.10.04 03:28s/l4930.071.27271.27271.2752-7.00531.91
38702006.10.04 05:00sell4940.071.26871.27021.2672
38712006.10.04 05:18modify4940.071.26871.27011.2672
38722006.10.04 05:19modify4940.071.26871.27001.2672
38732006.10.04 05:19modify4940.071.26871.26991.2672
38742006.10.04 05:42s/l4940.071.26991.26991.2672-8.40523.51
38752006.10.04 14:00buy4950.071.27041.26891.2719
38762006.10.04 14:16modify4950.071.27041.26911.2719
38772006.10.04 14:37modify4950.071.27041.26921.2719
38782006.10.04 14:43modify4950.071.27041.26931.2719
38792006.10.04 14:43modify4950.071.27041.26941.2719
38802006.10.04 14:44modify4950.071.27041.26951.2719
38812006.10.04 14:44modify4950.071.27041.26961.2719
38822006.10.04 14:44modify4950.071.27041.26971.2719
38832006.10.04 14:46modify4950.071.27041.27011.2719
38842006.10.04 15:20modify4950.071.27041.27021.2719
38852006.10.04 15:22modify4950.071.27041.27031.2719
38862006.10.04 15:30t/p4950.071.27191.27031.271910.50534.01
38872006.10.04 22:00sell4960.071.26981.27131.2683
38882006.10.04 22:51modify4960.071.26981.27121.2683
38892006.10.04 22:51modify4960.071.26981.27111.2683
38902006.10.05 00:13modify4960.071.26981.27101.2683
38912006.10.05 00:28s/l4960.071.27101.27101.2683-7.33526.68
38922006.10.05 03:00buy4970.071.27171.27021.2732
38932006.10.05 03:03modify4970.071.27171.27031.2732
38942006.10.05 03:06modify4970.071.27171.27051.2732
38952006.10.05 03:28modify4970.071.27171.27061.2732
38962006.10.05 04:08s/l4970.071.27061.27061.2732-7.70518.98
38972006.10.05 09:00sell4980.071.26871.27021.2672
38982006.10.05 09:18s/l4980.071.27021.27021.2672-10.50508.48
38992006.10.05 22:00sell4990.071.26851.27001.2670
39002006.10.05 22:37modify4990.071.26851.26981.2670
39012006.10.06 01:01s/l4990.071.26981.26981.2670-8.74499.74
39022006.10.09 05:00buy5000.071.26031.25881.2618
39032006.10.09 05:00modify5000.071.26031.25891.2618
39042006.10.09 05:14modify5000.071.26031.25901.2618
39052006.10.09 05:15modify5000.071.26031.25911.2618
39062006.10.09 05:15modify5000.071.26031.25921.2618
39072006.10.09 05:16modify5000.071.26031.25951.2618
39082006.10.09 05:24modify5000.071.26031.25981.2618
39092006.10.09 05:24modify5000.071.26031.25991.2618
39102006.10.09 07:01modify5000.071.26031.26021.2618
39112006.10.09 07:08s/l5000.071.26021.26021.2618-0.70499.04
39122006.10.09 12:00sell5010.071.25961.26111.2581
39132006.10.09 12:08modify5010.071.25961.26091.2581
39142006.10.09 13:46s/l5010.071.26091.26091.2581-9.10489.94
39152006.10.09 15:00buy5020.071.26081.25931.2623
39162006.10.09 17:00s/l5020.071.25931.25931.2623-10.50479.44
39172006.10.10 02:00buy5030.061.26011.25861.2616
39182006.10.10 02:14modify5030.061.26011.25871.2616
39192006.10.10 02:14modify5030.061.26011.25881.2616
39202006.10.10 02:14modify5030.061.26011.25891.2616
39212006.10.10 02:14modify5030.061.26011.25901.2616
39222006.10.10 02:15modify5030.061.26011.25911.2616
39232006.10.10 02:15modify5030.061.26011.25921.2616
39242006.10.10 02:17modify5030.061.26011.25931.2616
39252006.10.10 02:17modify5030.061.26011.25941.2616
39262006.10.10 02:17modify5030.061.26011.25971.2616
39272006.10.10 02:17modify5030.061.26011.25981.2616
39282006.10.10 02:17modify5030.061.26011.25991.2616
39292006.10.10 02:17modify5030.061.26011.26001.2616
39302006.10.10 02:17t/p5030.061.26161.26001.26169.00488.44
39312006.10.10 05:00sell5040.071.25691.25841.2554
39322006.10.10 05:00modify5040.071.25691.25831.2554
39332006.10.10 05:00modify5040.071.25691.25811.2554
39342006.10.10 05:03modify5040.071.25691.25801.2554
39352006.10.10 05:03modify5040.071.25691.25791.2554
39362006.10.10 05:03modify5040.071.25691.25781.2554
39372006.10.10 05:04modify5040.071.25691.25771.2554
39382006.10.10 05:04modify5040.071.25691.25761.2554
39392006.10.10 05:04modify5040.071.25691.25751.2554
39402006.10.10 05:04modify5040.071.25691.25741.2554
39412006.10.10 05:04modify5040.071.25691.25731.2554
39422006.10.10 05:07modify5040.071.25691.25721.2554
39432006.10.10 05:36s/l5040.071.25721.25721.2554-2.10486.34
39442006.10.10 19:00sell5050.061.25291.25441.2514
39452006.10.10 20:05s/l5050.061.25441.25441.2514-9.00477.34
39462006.10.10 21:00buy5060.061.25451.25301.2560
39472006.10.10 22:42modify5060.061.25451.25311.2560
39482006.10.10 22:46modify5060.061.25451.25321.2560
39492006.10.10 23:20modify5060.061.25451.25331.2560
39502006.10.11 01:15s/l5060.061.25331.25331.2560-7.57469.76
39512006.10.11 15:00sell5070.061.25191.25341.2504
39522006.10.11 15:00modify5070.061.25191.25331.2504
39532006.10.11 15:00modify5070.061.25191.25321.2504
39542006.10.11 15:31s/l5070.061.25321.25321.2504-7.80461.96
39552006.10.11 23:00buy5080.061.25371.25221.2552
39562006.10.11 23:09modify5080.061.25371.25231.2552
39572006.10.11 23:09modify5080.061.25371.25241.2552
39582006.10.11 23:09modify5080.061.25371.25251.2552
39592006.10.11 23:10modify5080.061.25371.25261.2552
39602006.10.12 02:31modify5080.061.25371.25271.2552
39612006.10.12 02:31modify5080.061.25371.25281.2552
39622006.10.12 03:04modify5080.061.25371.25291.2552
39632006.10.12 03:04modify5080.061.25371.25301.2552
39642006.10.12 03:04modify5080.061.25371.25331.2552
39652006.10.12 03:04modify5080.061.25371.25351.2552
39662006.10.12 03:05modify5080.061.25371.25361.2552
39672006.10.12 03:05modify5080.061.25371.25371.2552
39682006.10.12 03:09t/p5080.061.25521.25371.25527.88469.85
39692006.10.12 08:00sell5090.061.25301.25451.2515
39702006.10.12 08:23modify5090.061.25301.25441.2515
39712006.10.12 08:30s/l5090.061.25441.25441.2515-8.40461.45
39722006.10.12 14:00buy5100.061.25531.25381.2568
39732006.10.12 15:04modify5100.061.25531.25391.2568
39742006.10.12 15:05modify5100.061.25531.25401.2568
39752006.10.12 15:05modify5100.061.25531.25411.2568
39762006.10.12 15:10modify5100.061.25531.25421.2568
39772006.10.12 16:00modify5100.061.25531.25431.2568
39782006.10.12 16:04modify5100.061.25531.25441.2568
39792006.10.12 16:10modify5100.061.25531.25451.2568
39802006.10.12 16:24modify5100.061.25531.25461.2568
39812006.10.12 16:34modify5100.061.25531.25491.2568
39822006.10.12 17:20modify5100.061.25531.25501.2568
39832006.10.12 17:42s/l5100.061.25501.25501.2568-1.80459.65
39842006.10.13 05:00sell5110.061.25571.25721.2542
39852006.10.13 05:01modify5110.061.25571.25711.2542
39862006.10.13 05:12modify5110.061.25571.25701.2542
39872006.10.13 05:12modify5110.061.25571.25691.2542
39882006.10.13 05:13modify5110.061.25571.25681.2542
39892006.10.13 05:13modify5110.061.25571.25671.2542
39902006.10.13 05:13modify5110.061.25571.25661.2542
39912006.10.13 05:14modify5110.061.25571.25641.2542
39922006.10.13 05:19s/l5110.061.25641.25641.2542-4.20455.45
39932006.10.17 04:00buy5120.061.25461.25311.2561
39942006.10.17 04:00modify5120.061.25461.25331.2561
39952006.10.17 04:26s/l5120.061.25331.25331.2561-7.80447.65
39962006.10.17 06:00sell5130.061.25301.25451.2515
39972006.10.17 06:07modify5130.061.25301.25441.2515
39982006.10.17 06:40modify5130.061.25301.25431.2515
39992006.10.17 06:41modify5130.061.25301.25421.2515
40002006.10.17 06:41modify5130.061.25301.25411.2515
40012006.10.17 06:42modify5130.061.25301.25401.2515
40022006.10.17 06:47modify5130.061.25301.25391.2515
40032006.10.17 06:47modify5130.061.25301.25381.2515
40042006.10.17 07:54s/l5130.061.25381.25381.2515-4.80442.85
40052006.10.17 10:00buy5140.061.25481.25331.2563
40062006.10.17 10:05modify5140.061.25481.25341.2563
40072006.10.17 10:06modify5140.061.25481.25351.2563
40082006.10.17 10:07modify5140.061.25481.25361.2563
40092006.10.17 10:07modify5140.061.25481.25371.2563
40102006.10.17 10:07modify5140.061.25481.25381.2563
40112006.10.17 10:07modify5140.061.25481.25391.2563
40122006.10.17 10:07modify5140.061.25481.25401.2563
40132006.10.17 10:09modify5140.061.25481.25421.2563
40142006.10.17 10:09modify5140.061.25481.25431.2563
40152006.10.17 10:16s/l5140.061.25431.25431.2563-3.00439.85
40162006.10.17 18:00sell5150.061.25361.25511.2521
40172006.10.17 18:16s/l5150.061.25511.25511.2521-9.00430.85
40182006.10.18 05:00sell5160.061.25421.25571.2527
40192006.10.18 05:00modify5160.061.25421.25561.2527
40202006.10.18 05:01modify5160.061.25421.25551.2527
40212006.10.18 05:04modify5160.061.25421.25541.2527
40222006.10.18 05:08modify5160.061.25421.25531.2527
40232006.10.18 05:09modify5160.061.25421.25521.2527
40242006.10.18 05:19modify5160.061.25421.25501.2527
40252006.10.18 05:19modify5160.061.25421.25491.2527
40262006.10.18 05:36s/l5160.061.25491.25491.2527-4.20426.65
40272006.10.18 15:00buy5170.061.25381.25231.2553
40282006.10.18 15:14modify5170.061.25381.25241.2553
40292006.10.18 15:17modify5170.061.25381.25251.2553
40302006.10.18 15:18modify5170.061.25381.25261.2553
40312006.10.18 15:20modify5170.061.25381.25271.2553
40322006.10.18 16:16s/l5170.061.25271.25271.2553-6.60420.05
40332006.10.19 02:00sell5180.061.25361.25511.2521
40342006.10.19 02:42s/l5180.061.25511.25511.2521-9.00411.05
40352006.10.19 04:00buy5190.051.25601.25451.2575
40362006.10.19 04:00modify5190.051.25601.25461.2575
40372006.10.19 04:23s/l5190.051.25461.25461.2575-7.00404.05
40382006.10.20 03:00sell5200.051.26281.26431.2613
40392006.10.20 03:06modify5200.051.26281.26421.2613
40402006.10.20 03:07modify5200.051.26281.26411.2613
40412006.10.20 03:08modify5200.051.26281.26401.2613
40422006.10.20 03:26modify5200.051.26281.26391.2613
40432006.10.20 03:26modify5200.051.26281.26381.2613
40442006.10.20 03:26modify5200.051.26281.26371.2613
40452006.10.20 03:28modify5200.051.26281.26361.2613
40462006.10.20 03:29modify5200.051.26281.26351.2613
40472006.10.20 03:58s/l5200.051.26351.26351.2613-3.50400.55
40482006.10.20 11:00sell5210.051.26031.26181.2588
40492006.10.20 11:00modify5210.051.26031.26171.2588
40502006.10.20 11:10s/l5210.051.26171.26171.2588-7.00393.55
40512006.10.23 21:00sell5220.051.25451.25601.2530
40522006.10.23 21:10modify5220.051.25451.25591.2530
40532006.10.23 21:11modify5220.051.25451.25581.2530
40542006.10.23 21:13modify5220.051.25451.25551.2530
40552006.10.23 21:23modify5220.051.25451.25541.2530
40562006.10.24 01:53modify5220.051.25451.25531.2530
40572006.10.24 01:57modify5220.051.25451.25521.2530
40582006.10.24 01:58modify5220.051.25451.25511.2530
40592006.10.24 01:59modify5220.051.25451.25501.2530
40602006.10.24 02:00modify5220.051.25451.25491.2530
40612006.10.24 02:00modify5220.051.25451.25481.2530
40622006.10.24 02:21modify5220.051.25451.25471.2530
40632006.10.24 03:14s/l5220.051.25471.25471.2530-0.75392.80
40642006.10.24 06:00buy5230.051.25461.25311.2561
40652006.10.24 06:00modify5230.051.25461.25321.2561
40662006.10.24 06:06modify5230.051.25461.25341.2561
40672006.10.24 06:42s/l5230.051.25341.25341.2561-6.00386.80
40682006.10.24 18:00sell5240.051.25551.25701.2540
40692006.10.24 18:14modify5240.051.25551.25681.2540
40702006.10.24 18:19modify5240.051.25551.25671.2540
40712006.10.24 19:14s/l5240.051.25671.25671.2540-6.00380.80
40722006.10.24 22:00buy5250.051.25731.25581.2588
40732006.10.24 22:16modify5250.051.25731.25591.2588
40742006.10.24 22:34modify5250.051.25731.25631.2588
40752006.10.24 23:48modify5250.051.25731.25641.2588
40762006.10.25 00:29s/l5250.051.25641.25641.2588-4.81375.99
40772006.10.25 03:00sell5260.051.25621.25771.2547
40782006.10.25 03:01modify5260.051.25621.25761.2547
40792006.10.25 03:14modify5260.051.25621.25751.2547
40802006.10.25 03:16modify5260.051.25621.25741.2547
40812006.10.25 03:17modify5260.051.25621.25731.2547
40822006.10.25 03:44s/l5260.051.25731.25731.2547-5.50370.49
40832006.10.25 06:00buy5270.051.25731.25581.2588
40842006.10.25 06:00modify5270.051.25731.25591.2588
40852006.10.25 06:02modify5270.051.25731.25601.2588
40862006.10.25 06:04modify5270.051.25731.25611.2588
40872006.10.25 06:11modify5270.051.25731.25621.2588
40882006.10.25 06:20modify5270.051.25731.25631.2588
40892006.10.25 06:21modify5270.051.25731.25641.2588
40902006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25651.2588
40912006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25661.2588
40922006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25671.2588
40932006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25681.2588
40942006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25691.2588
40952006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25701.2588
40962006.10.25 06:24modify5270.051.25731.25711.2588
40972006.10.25 06:32modify5270.051.25731.25721.2588
40982006.10.25 06:32t/p5270.051.25881.25721.25887.50377.99
40992006.10.27 03:00sell5280.051.26781.26931.2663
41002006.10.27 03:01modify5280.051.26781.26911.2663
41012006.10.27 03:03modify5280.051.26781.26901.2663
41022006.10.27 03:30modify5280.051.26781.26891.2663
41032006.10.27 03:31modify5280.051.26781.26881.2663
41042006.10.27 03:56s/l5280.051.26881.26881.2663-5.00372.99
41052006.10.27 09:00buy5290.051.27191.27041.2734
41062006.10.27 09:02modify5290.051.27191.27051.2734
41072006.10.27 09:02modify5290.051.27191.27061.2734
41082006.10.27 09:02modify5290.051.27191.27071.2734
41092006.10.27 09:02modify5290.051.27191.27081.2734
41102006.10.27 09:04modify5290.051.27191.27091.2734
41112006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27111.2734
41122006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27121.2734
41132006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27131.2734
41142006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27141.2734
41152006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27151.2734
41162006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27161.2734
41172006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27171.2734
41182006.10.27 09:06modify5290.051.27191.27181.2734
41192006.10.27 09:06t/p5290.051.27341.27181.27347.50380.49
41202006.10.30 14:00buy5300.051.27281.27131.2743
41212006.10.30 14:04modify5300.051.27281.27141.2743
41222006.10.30 14:09modify5300.051.27281.27151.2743
41232006.10.30 14:11modify5300.051.27281.27161.2743
41242006.10.30 14:13modify5300.051.27281.27181.2743
41252006.10.30 15:15modify5300.051.27281.27191.2743
41262006.10.30 16:11modify5300.051.27281.27201.2743
41272006.10.30 16:12modify5300.051.27281.27211.2743
41282006.10.30 17:04s/l5300.051.27211.27211.2743-3.50376.99
41292006.10.30 18:00sell5310.051.27151.27301.2700
41302006.10.30 19:26modify5310.051.27151.27291.2700
41312006.10.30 19:27modify5310.051.27151.27281.2700
41322006.10.30 19:29modify5310.051.27151.27271.2700
41332006.10.30 19:29modify5310.051.27151.27261.2700
41342006.10.30 19:29modify5310.051.27151.27251.2700
41352006.10.30 19:38modify5310.051.27151.27241.2700
41362006.10.30 19:45modify5310.051.27151.27231.2700
41372006.10.30 21:14s/l5310.051.27231.27231.2700-4.00372.99
41382006.10.31 02:00buy5320.051.27241.27091.2739
41392006.10.31 02:20s/l5320.051.27091.27091.2739-7.50365.49
41402006.10.31 03:00sell5330.051.26851.27001.2670
41412006.10.31 03:07s/l5330.051.27001.27001.2670-7.50357.99
41422006.10.31 10:00buy5340.051.27221.27071.2737
41432006.10.31 10:00modify5340.051.27221.27081.2737
41442006.10.31 10:00modify5340.051.27221.27101.2737
41452006.10.31 10:00modify5340.051.27221.27111.2737
41462006.10.31 10:00modify5340.051.27221.27121.2737
41472006.10.31 10:00modify5340.051.27221.27151.2737
41482006.10.31 10:01modify5340.051.27221.27161.2737
41492006.10.31 10:01modify5340.051.27221.27181.2737
41502006.10.31 10:01modify5340.051.27221.27191.2737
41512006.10.31 10:05modify5340.051.27221.27201.2737
41522006.10.31 10:05modify5340.051.27221.27211.2737
41532006.10.31 10:05t/p5340.051.27371.27211.27377.50365.49
41542006.10.31 22:00sell5350.051.27651.27801.2750
41552006.10.31 22:01modify5350.051.27651.27791.2750
41562006.10.31 22:01modify5350.051.27651.27761.2750
41572006.11.01 01:48modify5350.051.27651.27751.2750
41582006.11.01 01:48modify5350.051.27651.27741.2750
41592006.11.01 01:59modify5350.051.27651.27731.2750
41602006.11.01 02:05modify5350.051.27651.27721.2750
41612006.11.01 02:06modify5350.051.27651.27701.2750
41622006.11.01 02:41modify5350.051.27651.27691.2750
41632006.11.01 02:41modify5350.051.27651.27681.2750
41642006.11.01 02:44modify5350.051.27651.27671.2750
41652006.11.01 02:47modify5350.051.27651.27661.2750
41662006.11.01 02:52t/p5350.051.27501.27661.27507.75373.25
41672006.11.01 07:00buy5360.051.27691.27541.2784
41682006.11.01 07:50s/l5360.051.27541.27541.2784-7.50365.75
41692006.11.01 10:00buy5370.051.27691.27541.2784
41702006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27551.2784
41712006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27561.2784
41722006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27581.2784
41732006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27591.2784
41742006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27601.2784
41752006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27611.2784
41762006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27621.2784
41772006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27631.2784
41782006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27651.2784
41792006.11.01 10:00modify5370.051.27691.27661.2784
41802006.11.01 10:00s/l5370.051.27661.27661.2784-1.50364.25
41812006.11.01 17:00sell5380.051.27571.27721.2742
41822006.11.01 17:02modify5380.051.27571.27711.2742
41832006.11.01 17:44modify5380.051.27571.27701.2742
41842006.11.01 17:48modify5380.051.27571.27691.2742
41852006.11.01 17:53modify5380.051.27571.27671.2742
41862006.11.01 19:26s/l5380.051.27671.27671.2742-5.00359.25
41872006.11.02 02:00sell5390.051.27521.27671.2737
41882006.11.02 02:00modify5390.051.27521.27661.2737
41892006.11.02 02:20modify5390.051.27521.27651.2737
41902006.11.02 02:21modify5390.051.27521.27631.2737
41912006.11.02 02:23modify5390.051.27521.27621.2737
41922006.11.02 02:26modify5390.051.27521.27611.2737
41932006.11.02 02:26modify5390.051.27521.27601.2737
41942006.11.02 02:26modify5390.051.27521.27591.2737
41952006.11.02 02:37modify5390.051.27521.27581.2737
41962006.11.02 03:06s/l5390.051.27581.27581.2737-3.00356.25
41972006.11.02 05:00buy5400.051.27701.27551.2785
41982006.11.02 05:12s/l5400.051.27551.27551.2785-7.50348.75
41992006.11.03 02:00buy5410.051.27791.27641.2794
42002006.11.03 02:00modify5410.051.27791.27651.2794
42012006.11.03 02:00modify5410.051.27791.27661.2794
42022006.11.03 02:02modify5410.051.27791.27701.2794
42032006.11.03 02:36s/l5410.051.27701.27701.2794-4.50344.25
42042006.11.03 03:00sell5420.051.27661.27811.2751
42052006.11.03 03:54s/l5420.051.27811.27811.2751-7.50336.75
42062006.11.06 10:00buy5430.041.27141.26991.2729
42072006.11.06 10:00modify5430.041.27141.27001.2729
42082006.11.06 10:01modify5430.041.27141.27011.2729
42092006.11.06 10:02modify5430.041.27141.27051.2729
42102006.11.06 11:20modify5430.041.27141.27061.2729
42112006.11.06 12:14modify5430.041.27141.27091.2729
42122006.11.06 12:51modify5430.041.27141.27101.2729
42132006.11.06 12:51modify5430.041.27141.27111.2729
42142006.11.06 12:51modify5430.041.27141.27121.2729
42152006.11.06 13:02modify5430.041.27141.27131.2729
42162006.11.06 14:54t/p5430.041.27291.27131.27296.00342.75
42172006.11.07 09:00buy5440.051.27871.27721.2802
42182006.11.07 09:00modify5440.051.27871.27731.2802
42192006.11.07 09:00modify5440.051.27871.27741.2802
42202006.11.07 09:01modify5440.051.27871.27751.2802
42212006.11.07 09:02modify5440.051.27871.27761.2802
42222006.11.07 09:02modify5440.051.27871.27771.2802
42232006.11.07 09:03modify5440.051.27871.27781.2802
42242006.11.07 09:03modify5440.051.27871.27791.2802
42252006.11.07 09:03modify5440.051.27871.27801.2802
42262006.11.07 09:10modify5440.051.27871.27811.2802
42272006.11.07 09:10modify5440.051.27871.27821.2802
42282006.11.07 09:18modify5440.051.27871.27831.2802
42292006.11.07 09:18modify5440.051.27871.27841.2802
42302006.11.07 09:18modify5440.051.27871.27851.2802
42312006.11.07 09:18modify5440.051.27871.27861.2802
42322006.11.07 09:18t/p5440.051.28021.27861.28027.50350.25
42332006.11.07 15:00sell5450.051.27681.27831.2753
42342006.11.07 15:11modify5450.051.27681.27811.2753
42352006.11.07 17:00s/l5450.051.27811.27811.2753-6.50343.75
42362006.11.08 03:00sell5460.051.27731.27881.2758
42372006.11.08 03:04modify5460.051.27731.27871.2758
42382006.11.08 03:06modify5460.051.27731.27861.2758
42392006.11.08 03:06modify5460.051.27731.27851.2758
42402006.11.08 03:30s/l5460.051.27851.27851.2758-6.00337.75
42412006.11.08 04:00buy5470.051.27931.27781.2808
42422006.11.08 04:05modify5470.051.27931.27791.2808
42432006.11.08 04:05modify5470.051.27931.27801.2808
42442006.11.08 04:06modify5470.051.27931.27831.2808
42452006.11.08 04:16modify5470.051.27931.27851.2808
42462006.11.08 04:19modify5470.051.27931.27861.2808
42472006.11.08 04:20modify5470.051.27931.27901.2808
42482006.11.08 04:26modify5470.051.27931.27911.2808
42492006.11.08 04:27modify5470.051.27931.27921.2808
42502006.11.08 04:28t/p5470.051.28081.27921.28087.50345.25
42512006.11.08 09:00sell5480.051.27731.27881.2758
42522006.11.08 09:03modify5480.051.27731.27871.2758
42532006.11.08 09:09modify5480.051.27731.27861.2758
42542006.11.08 09:10modify5480.051.27731.27851.2758
42552006.11.08 09:10modify5480.051.27731.27841.2758
42562006.11.08 09:11modify5480.051.27731.27831.2758
42572006.11.08 09:11modify5480.051.27731.27821.2758
42582006.11.08 09:11modify5480.051.27731.27811.2758
42592006.11.08 09:11modify5480.051.27731.27801.2758
42602006.11.08 09:11modify5480.051.27731.27791.2758
42612006.11.08 09:11modify5480.051.27731.27781.2758
42622006.11.08 09:12modify5480.051.27731.27771.2758
42632006.11.08 09:12modify5480.051.27731.27761.2758
42642006.11.08 09:13modify5480.051.27731.27751.2758
42652006.11.08 09:13modify5480.051.27731.27741.2758
42662006.11.08 09:13t/p5480.051.27581.27741.27587.50352.75
42672006.11.09 00:00buy5490.051.27711.27561.2786
42682006.11.09 00:06modify5490.051.27711.27591.2786
42692006.11.09 01:37s/l5490.051.27591.27591.2786-6.00346.75
42702006.11.13 03:00sell5500.051.28601.28751.2845
42712006.11.13 03:03modify5500.051.28601.28741.2845
42722006.11.13 03:04modify5500.051.28601.28731.2845
42732006.11.13 03:05modify5500.051.28601.28721.2845
42742006.11.13 03:05modify5500.051.28601.28711.2845
42752006.11.13 03:06modify5500.051.28601.28701.2845
42762006.11.13 03:06modify5500.051.28601.28691.2845
42772006.11.13 03:06modify5500.051.28601.28681.2845
42782006.11.13 03:06modify5500.051.28601.28671.2845
42792006.11.13 03:06modify5500.051.28601.28661.2845
42802006.11.13 03:52s/l5500.051.28661.28661.2845-3.00343.75
42812006.11.13 19:00buy5510.051.28241.28091.2839
42822006.11.13 19:00modify5510.051.28241.28121.2839
42832006.11.13 19:54s/l5510.051.28121.28121.2839-6.00337.75
42842006.11.14 09:00buy5520.051.28621.28471.2877
42852006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28481.2877
42862006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28491.2877
42872006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28501.2877
42882006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28511.2877
42892006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28521.2877
42902006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28531.2877
42912006.11.14 09:00modify5520.051.28621.28541.2877
42922006.11.14 09:05modify5520.051.28621.28551.2877
42932006.11.14 09:05modify5520.051.28621.28561.2877
42942006.11.14 09:05modify5520.051.28621.28571.2877
42952006.11.14 09:05modify5520.051.28621.28581.2877
42962006.11.14 09:05s/l5520.051.28581.28581.2877-2.00335.75
42972006.11.14 11:00sell5530.041.28121.28271.2797
42982006.11.14 11:00modify5530.041.28121.28261.2797
42992006.11.14 11:00modify5530.041.28121.28251.2797
43002006.11.14 11:02modify5530.041.28121.28231.2797
43012006.11.14 11:02modify5530.041.28121.28161.2797
43022006.11.14 11:06s/l5530.041.28161.28161.2797-1.60334.15
43032006.11.15 02:00sell5540.041.28071.28221.2792
43042006.11.15 02:01modify5540.041.28071.28211.2792
43052006.11.15 02:02modify5540.041.28071.28201.2792
43062006.11.15 02:10s/l5540.041.28201.28201.2792-5.20328.95
43072006.11.15 03:00buy5550.041.28251.28101.2840
43082006.11.15 03:02modify5550.041.28251.28121.2840
43092006.11.15 03:04modify5550.041.28251.28141.2840
43102006.11.15 03:10modify5550.041.28251.28151.2840
43112006.11.15 03:10modify5550.041.28251.28161.2840
43122006.11.15 03:11modify5550.041.28251.28171.2840
43132006.11.15 03:11modify5550.041.28251.28181.2840
43142006.11.15 03:11modify5550.041.28251.28191.2840
43152006.11.15 03:12modify5550.041.28251.28201.2840
43162006.11.15 03:12modify5550.041.28251.28211.2840
43172006.11.15 03:33s/l5550.041.28211.28211.2840-1.60327.35
43182006.11.15 06:00sell5560.041.27851.28001.2770
43192006.11.15 06:00modify5560.041.27851.27991.2770
43202006.11.15 06:06modify5560.041.27851.27981.2770
43212006.11.15 06:06modify5560.041.27851.27971.2770
43222006.11.15 06:07modify5560.041.27851.27961.2770
43232006.11.15 06:07modify5560.041.27851.27951.2770
43242006.11.15 06:16s/l5560.041.27951.27951.2770-4.00323.35
43252006.11.15 12:00buy5570.041.28111.27961.2826
43262006.11.15 12:02modify5570.041.28111.27971.2826
43272006.11.15 12:24modify5570.041.28111.27981.2826
43282006.11.15 12:27modify5570.041.28111.27991.2826
43292006.11.15 12:29modify5570.041.28111.28001.2826
43302006.11.15 12:30modify5570.041.28111.28011.2826
43312006.11.15 12:44modify5570.041.28111.28031.2826
43322006.11.15 13:38modify5570.041.28111.28041.2826
43332006.11.15 14:00s/l5570.041.28041.28041.2826-2.80320.55
43342006.11.16 02:00sell5580.041.28241.28391.2809
43352006.11.16 02:02modify5580.041.28241.28381.2809
43362006.11.16 02:08modify5580.041.28241.28371.2809
43372006.11.16 02:08modify5580.041.28241.28361.2809
43382006.11.16 02:09modify5580.041.28241.28351.2809
43392006.11.16 02:09modify5580.041.28241.28341.2809
43402006.11.16 02:22s/l5580.041.28341.28341.2809-4.00316.55
43412006.11.17 04:00buy5590.041.27941.27791.2809
43422006.11.17 04:09s/l5590.041.27791.27791.2809-6.00310.55
43432006.11.17 06:00sell5600.041.27781.27931.2763
43442006.11.17 06:01modify5600.041.27781.27921.2763
43452006.11.17 06:02modify5600.041.27781.27911.2763
43462006.11.17 06:16modify5600.041.27781.27901.2763
43472006.11.17 06:16modify5600.041.27781.27891.2763
43482006.11.17 06:16modify5600.041.27781.27881.2763
43492006.11.17 06:21modify5600.041.27781.27871.2763
43502006.11.17 06:43modify5600.041.27781.27861.2763
43512006.11.17 06:44modify5600.041.27781.27851.2763
43522006.11.17 06:44modify5600.041.27781.27841.2763
43532006.11.17 06:44modify5600.041.27781.27831.2763
43542006.11.17 08:05s/l5600.041.27831.27831.2763-2.00308.55
43552006.11.17 09:00buy5610.041.27821.27671.2797
43562006.11.17 09:00modify5610.041.27821.27701.2797
43572006.11.17 09:12modify5610.041.27821.27711.2797
43582006.11.17 09:12modify5610.041.27821.27721.2797
43592006.11.17 09:12modify5610.041.27821.27731.2797
43602006.11.17 09:12modify5610.041.27821.27741.2797
43612006.11.17 09:12modify5610.041.27821.27751.2797
43622006.11.17 09:14modify5610.041.27821.27761.2797
43632006.11.17 09:22modify5610.041.27821.27771.2797
43642006.11.17 09:26modify5610.041.27821.27781.2797
43652006.11.17 09:34modify5610.041.27821.27791.2797
43662006.11.17 09:34modify5610.041.27821.27801.2797
43672006.11.17 09:38modify5610.041.27821.27811.2797
43682006.11.17 09:45t/p5610.041.27971.27811.27976.00314.55
43692006.11.20 04:00sell5620.041.28311.28461.2816
43702006.11.20 04:54s/l5620.041.28461.28461.2816-6.00308.55
43712006.11.20 06:00buy5630.041.28471.28321.2862
43722006.11.20 06:06modify5630.041.28471.28341.2862
43732006.11.20 07:01s/l5630.041.28341.28341.2862-5.20303.35
43742006.11.21 00:00sell5640.041.28131.28281.2798
43752006.11.21 00:00modify5640.041.28131.28261.2798
43762006.11.21 00:00modify5640.041.28131.28251.2798
43772006.11.21 02:22s/l5640.041.28251.28251.2798-4.80298.55
43782006.11.21 03:00buy5650.041.28291.28141.2844
43792006.11.21 03:00modify5650.041.28291.28151.2844
43802006.11.21 03:00modify5650.041.28291.28161.2844
43812006.11.21 03:03modify5650.041.28291.28171.2844
43822006.11.21 03:09modify5650.041.28291.28181.2844
43832006.11.21 03:09modify5650.041.28291.28191.2844
43842006.11.21 03:10modify5650.041.28291.28211.2844
43852006.11.21 03:26s/l5650.041.28211.28211.2844-3.20295.35
43862006.11.21 07:00sell5660.041.28141.28291.2799
43872006.11.21 07:08modify5660.041.28141.28271.2799
43882006.11.21 08:43modify5660.041.28141.28261.2799
43892006.11.21 08:43modify5660.041.28141.28251.2799
43902006.11.21 09:01modify5660.041.28141.28241.2799
43912006.11.21 09:02modify5660.041.28141.28231.2799
43922006.11.21 09:02modify5660.041.28141.28221.2799
43932006.11.21 09:02modify5660.041.28141.28211.2799
43942006.11.21 09:02modify5660.041.28141.28201.2799
43952006.11.21 09:03modify5660.041.28141.28191.2799
43962006.11.21 09:07modify5660.041.28141.28181.2799
43972006.11.21 09:08modify5660.041.28141.28171.2799
43982006.11.21 09:08modify5660.041.28141.28161.2799
43992006.11.21 09:08modify5660.041.28141.28151.2799
44002006.11.21 09:57s/l5660.041.28151.28151.2799-0.40294.95
44012006.11.21 12:00buy5670.041.28271.28121.2842
44022006.11.21 12:00modify5670.041.28271.28141.2842
44032006.11.21 13:53modify5670.041.28271.28151.2842
44042006.11.21 13:56modify5670.041.28271.28161.2842
44052006.11.21 13:58modify5670.041.28271.28181.2842
44062006.11.21 14:12modify5670.041.28271.28211.2842
44072006.11.21 14:23modify5670.041.28271.28221.2842
44082006.11.21 14:23modify5670.041.28271.28231.2842
44092006.11.21 14:23modify5670.041.28271.28241.2842
44102006.11.21 14:23modify5670.041.28271.28251.2842
44112006.11.21 14:25modify5670.041.28271.28261.2842
44122006.11.21 14:26t/p5670.041.28421.28261.28426.00300.95
44132006.11.22 22:00sell5680.041.29331.29481.2918
44142006.11.22 22:04modify5680.041.29331.29471.2918
44152006.11.22 22:04modify5680.041.29331.29461.2918
44162006.11.22 23:46s/l5680.041.29461.29461.2918-5.20295.75
44172006.11.23 03:00buy5690.041.29431.29281.2958
44182006.11.23 03:06modify5690.041.29431.29291.2958
44192006.11.23 03:06modify5690.041.29431.29301.2958
44202006.11.23 03:07modify5690.041.29431.29311.2958
44212006.11.23 03:08modify5690.041.29431.29321.2958
44222006.11.23 03:08modify5690.041.29431.29331.2958
44232006.11.23 03:08modify5690.041.29431.29341.2958
44242006.11.23 03:09modify5690.041.29431.29351.2958
44252006.11.23 03:10modify5690.041.29431.29361.2958
44262006.11.23 03:11modify5690.041.29431.29371.2958
44272006.11.23 03:33s/l5690.041.29371.29371.2958-2.40293.35
44282006.11.23 19:00buy5700.041.29561.29411.2971
44292006.11.23 19:45modify5700.041.29561.29421.2971
44302006.11.23 21:01modify5700.041.29561.29431.2971
44312006.11.23 21:04modify5700.041.29561.29441.2971
44322006.11.23 21:08modify5700.041.29561.29451.2971
44332006.11.23 21:58modify5700.041.29561.29461.2971
44342006.11.23 21:58modify5700.041.29561.29471.2971
44352006.11.23 22:08modify5700.041.29561.29491.2971
44362006.11.23 23:00modify5700.041.29561.29501.2971
44372006.11.24 01:10modify5700.041.29561.29511.2971
44382006.11.24 01:32modify5700.041.29561.29521.2971
44392006.11.24 01:35modify5700.041.29561.29541.2971
44402006.11.24 01:50modify5700.041.29561.29551.2971
44412006.11.24 02:02t/p5700.041.29711.29551.29715.75299.10
44422006.11.27 11:00buy5710.041.31281.31131.3143
44432006.11.27 11:23modify5710.041.31281.31151.3143
44442006.11.27 11:26modify5710.041.31281.31161.3143
44452006.11.27 11:29modify5710.041.31281.31171.3143
44462006.11.27 11:52s/l5710.041.31171.31171.3143-4.40294.70
44472006.11.28 01:00sell5720.041.31241.31391.3109
44482006.11.28 01:00modify5720.041.31241.31381.3109
44492006.11.28 01:00modify5720.041.31241.31371.3109
44502006.11.28 01:40s/l5720.041.31371.31371.3109-5.20289.50
44512006.11.28 04:00buy5730.041.31421.31271.3157
44522006.11.28 04:13modify5730.041.31421.31281.3157
44532006.11.28 04:14modify5730.041.31421.31291.3157
44542006.11.28 04:15modify5730.041.31421.31301.3157
44552006.11.28 04:17modify5730.041.31421.31311.3157
44562006.11.28 04:18modify5730.041.31421.31321.3157
44572006.11.28 04:28modify5730.041.31421.31341.3157
44582006.11.28 04:37modify5730.041.31421.31351.3157
44592006.11.28 04:37modify5730.041.31421.31361.3157
44602006.11.28 04:58modify5730.041.31421.31371.3157
44612006.11.28 05:01modify5730.041.31421.31381.3157
44622006.11.28 05:01modify5730.041.31421.31391.3157
44632006.11.28 05:02modify5730.041.31421.31411.3157
44642006.11.28 05:02t/p5730.041.31571.31411.31576.00295.50
44652006.11.29 15:00buy5740.041.31611.31461.3176
44662006.11.29 15:44s/l5740.041.31461.31461.3176-6.00289.50
44672006.11.29 18:00buy5750.041.31601.31451.3175
44682006.11.29 18:58s/l5750.041.31451.31451.3175-6.00283.50
44692006.11.29 19:00sell5760.041.31471.31621.3132
44702006.11.29 20:47modify5760.041.31471.31611.3132
44712006.11.29 20:47modify5760.041.31471.31601.3132
44722006.11.29 21:04s/l5760.041.31601.31601.3132-5.20278.30
44732006.11.29 22:00buy5770.041.31711.31561.3186
44742006.11.29 23:30modify5770.041.31711.31571.3186
44752006.11.29 23:48modify5770.041.31711.31581.3186
44762006.11.30 00:01modify5770.041.31711.31591.3186
44772006.11.30 00:01modify5770.041.31711.31601.3186
44782006.11.30 00:01modify5770.041.31711.31621.3186
44792006.11.30 00:28modify5770.041.31711.31631.3186
44802006.11.30 00:28modify5770.041.31711.31641.3186
44812006.11.30 00:29modify5770.041.31711.31651.3186
44822006.11.30 00:29modify5770.041.31711.31661.3186
44832006.11.30 00:32modify5770.041.31711.31671.3186
44842006.11.30 00:39s/l5770.041.31671.31671.3186-2.34275.95
44852006.11.30 20:00buy5780.041.32591.32441.3274
44862006.11.30 20:19s/l5780.041.32441.32441.3274-6.00269.95
44872006.12.01 04:00sell5790.041.32391.32541.3224
44882006.12.01 04:08s/l5790.041.32541.32541.3224-6.00263.95
44892006.12.01 10:00buy5800.041.32821.32671.3297
44902006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32681.3297
44912006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32711.3297
44922006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32731.3297
44932006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32741.3297
44942006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32751.3297
44952006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32761.3297
44962006.12.01 10:00modify5800.041.32821.32781.3297
44972006.12.01 10:00s/l5800.041.32781.32781.3297-1.60262.35
44982006.12.04 11:00buy5810.031.33281.33131.3343
44992006.12.04 11:03modify5810.031.33281.33141.3343
45002006.12.04 11:04modify5810.031.33281.33151.3343
45012006.12.04 11:04modify5810.031.33281.33161.3343
45022006.12.04 11:05modify5810.031.33281.33171.3343
45032006.12.04 11:05modify5810.031.33281.33181.3343
45042006.12.04 11:18modify5810.031.33281.33191.3343
45052006.12.04 11:31modify5810.031.33281.33201.3343
45062006.12.04 11:32modify5810.031.33281.33211.3343
45072006.12.04 11:33modify5810.031.33281.33221.3343
45082006.12.04 12:04s/l5810.031.33221.33221.3343-1.80260.55
45092006.12.04 22:00sell5820.031.33291.33441.3314
45102006.12.04 22:00modify5820.031.33291.33421.3314
45112006.12.04 22:00modify5820.031.33291.33411.3314
45122006.12.04 22:12modify5820.031.33291.33401.3314
45132006.12.04 22:12modify5820.031.33291.33391.3314
45142006.12.05 01:24s/l5820.031.33391.33391.3314-2.85257.71
45152006.12.05 08:00buy5830.031.33301.33151.3345
45162006.12.05 08:03modify5830.031.33301.33161.3345
45172006.12.05 08:08modify5830.031.33301.33171.3345
45182006.12.05 08:09modify5830.031.33301.33181.3345
45192006.12.05 08:09modify5830.031.33301.33191.3345
45202006.12.05 08:09modify5830.031.33301.33201.3345
45212006.12.05 08:10modify5830.031.33301.33211.3345
45222006.12.05 08:10modify5830.031.33301.33221.3345
45232006.12.05 08:23modify5830.031.33301.33231.3345
45242006.12.05 08:26modify5830.031.33301.33241.3345
45252006.12.05 08:26modify5830.031.33301.33251.3345
45262006.12.05 08:27modify5830.031.33301.33261.3345
45272006.12.05 08:27modify5830.031.33301.33271.3345
45282006.12.05 08:27modify5830.031.33301.33281.3345
45292006.12.05 08:28modify5830.031.33301.33291.3345
45302006.12.05 08:28t/p5830.031.33451.33291.33454.50262.21
45312006.12.05 13:00buy5840.031.33281.33131.3343
45322006.12.05 13:02modify5840.031.33281.33151.3343
45332006.12.05 13:12modify5840.031.33281.33171.3343
45342006.12.05 13:24modify5840.031.33281.33181.3343
45352006.12.05 14:24modify5840.031.33281.33191.3343
45362006.12.05 14:24modify5840.031.33281.33201.3343
45372006.12.05 14:32modify5840.031.33281.33211.3343
45382006.12.05 16:32s/l5840.031.33211.33211.3343-2.10260.11
45392006.12.05 17:00sell5850.031.33171.33321.3302
45402006.12.05 17:10modify5850.031.33171.33301.3302
45412006.12.05 17:14modify5850.031.33171.33291.3302
45422006.12.05 20:38s/l5850.031.33291.33291.3302-3.60256.51
45432006.12.06 00:00buy5860.031.33281.33131.3343
45442006.12.06 00:00modify5860.031.33281.33141.3343
45452006.12.06 00:31modify5860.031.33281.33151.3343
45462006.12.06 00:35modify5860.031.33281.33161.3343
45472006.12.06 00:38modify5860.031.33281.33171.3343
45482006.12.06 00:38modify5860.031.33281.33181.3343
45492006.12.06 00:42modify5860.031.33281.33191.3343
45502006.12.06 01:02modify5860.031.33281.33201.3343
45512006.12.06 01:14modify5860.031.33281.33211.3343
45522006.12.06 01:15modify5860.031.33281.33221.3343
45532006.12.06 01:26modify5860.031.33281.33231.3343
45542006.12.06 01:26modify5860.031.33281.33251.3343
45552006.12.06 01:27modify5860.031.33281.33261.3343
45562006.12.06 01:27t/p5860.031.33431.33261.33434.50261.01
45572006.12.06 03:00sell5870.031.33081.33231.3293
45582006.12.06 03:05s/l5870.031.33231.33231.3293-4.50256.51
45592006.12.06 11:00buy5880.031.33191.33041.3334
45602006.12.06 11:00modify5880.031.33191.33061.3334
45612006.12.06 11:00modify5880.031.33191.33071.3334
45622006.12.06 11:07s/l5880.031.33071.33071.3334-3.60252.91
45632006.12.06 15:00sell5890.031.32851.33001.3270
45642006.12.06 15:01modify5890.031.32851.32991.3270
45652006.12.06 15:01modify5890.031.32851.32981.3270
45662006.12.06 15:07modify5890.031.32851.32971.3270
45672006.12.06 15:07modify5890.031.32851.32961.3270
45682006.12.06 15:07modify5890.031.32851.32951.3270
45692006.12.06 15:30s/l5890.031.32951.32951.3270-3.00249.91
45702006.12.07 06:00sell5900.031.32881.33031.3273
45712006.12.07 06:07modify5900.031.32881.33021.3273
45722006.12.07 06:07modify5900.031.32881.33011.3273
45732006.12.07 06:08modify5900.031.32881.33001.3273
45742006.12.07 06:08modify5900.031.32881.32991.3273
45752006.12.07 06:09modify5900.031.32881.32981.3273
45762006.12.07 06:38s/l5900.031.32981.32981.3273-3.00246.91
45772006.12.08 03:00sell5910.031.32741.32891.3259
45782006.12.08 03:42s/l5910.031.32891.32891.3259-4.50242.41
45792006.12.08 05:00buy5920.031.32911.32761.3306
45802006.12.08 05:52s/l5920.031.32761.32761.3306-4.50237.91
45812006.12.08 06:00sell5930.031.32771.32921.3262
45822006.12.08 06:00modify5930.031.32771.32911.3262
45832006.12.08 06:01modify5930.031.32771.32901.3262
45842006.12.08 06:20modify5930.031.32771.32891.3262
45852006.12.08 07:42s/l5930.031.32891.32891.3262-3.60234.31
45862006.12.08 09:00buy5940.031.33361.33211.3351
45872006.12.08 09:00modify5940.031.33361.33221.3351
45882006.12.08 09:00modify5940.031.33361.33231.3351
45892006.12.08 09:00modify5940.031.33361.33241.3351
45902006.12.08 09:00modify5940.031.33361.33261.3351
45912006.12.08 09:00modify5940.031.33361.33271.3351
45922006.12.08 09:00modify5940.031.33361.33281.3351
45932006.12.08 09:01modify5940.031.33361.33291.3351
45942006.12.08 09:01modify5940.031.33361.33301.3351
45952006.12.08 09:02modify5940.031.33361.33311.3351
45962006.12.08 09:03s/l5940.031.33311.33311.3351-1.50232.81
45972006.12.08 12:00sell5950.031.32151.32301.3200
45982006.12.08 12:00modify5950.031.32151.32281.3200
45992006.12.08 12:00modify5950.031.32151.32271.3200
46002006.12.08 12:00modify5950.031.32151.32261.3200
46012006.12.08 12:00modify5950.031.32151.32241.3200
46022006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32231.3200
46032006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32221.3200
46042006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32211.3200
46052006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32201.3200
46062006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32191.3200
46072006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32181.3200
46082006.12.08 12:02modify5950.031.32151.32171.3200
46092006.12.08 12:02t/p5950.031.32001.32171.32004.50237.31
46102006.12.11 03:00buy5960.031.32071.31921.3222
46112006.12.11 03:00modify5960.031.32071.31971.3222
46122006.12.11 03:04s/l5960.031.31971.31971.3222-3.00234.31
46132006.12.12 03:00sell5970.031.32331.32481.3218
46142006.12.12 03:03modify5970.031.32331.32471.3218
46152006.12.12 03:05modify5970.031.32331.32461.3218
46162006.12.12 03:05modify5970.031.32331.32451.3218
46172006.12.12 03:05modify5970.031.32331.32441.3218
46182006.12.12 03:38s/l5970.031.32441.32441.3218-3.30231.01
46192006.12.12 12:00sell5980.031.32331.32481.3218
46202006.12.12 12:01modify5980.031.32331.32471.3218
46212006.12.12 12:01modify5980.031.32331.32461.3218
46222006.12.12 12:02modify5980.031.32331.32451.3218
46232006.12.12 12:02modify5980.031.32331.32441.3218
46242006.12.12 12:03modify5980.031.32331.32431.3218
46252006.12.12 12:03modify5980.031.32331.32421.3218
46262006.12.12 12:05modify5980.031.32331.32411.3218
46272006.12.12 12:26s/l5980.031.32411.32411.3218-2.40228.61
46282006.12.12 15:00buy5990.031.32751.32601.3290
46292006.12.12 15:00modify5990.031.32751.32611.3290
46302006.12.12 15:00modify5990.031.32751.32621.3290
46312006.12.12 15:02modify5990.031.32751.32631.3290
46322006.12.12 15:02modify5990.031.32751.32641.3290
46332006.12.12 15:03modify5990.031.32751.32651.3290
46342006.12.12 15:04modify5990.031.32751.32661.3290
46352006.12.12 15:06modify5990.031.32751.32671.3290
46362006.12.12 15:06modify5990.031.32751.32681.3290
46372006.12.12 15:09modify5990.031.32751.32691.3290
46382006.12.12 15:10modify5990.031.32751.32701.3290
46392006.12.12 15:10modify5990.031.32751.32711.3290
46402006.12.12 15:10modify5990.031.32751.32721.3290
46412006.12.12 15:10modify5990.031.32751.32731.3290
46422006.12.12 15:10modify5990.031.32751.32741.3290
46432006.12.12 15:10t/p5990.031.32901.32741.32904.50233.11
46442006.12.13 02:00sell6000.031.32741.32891.3259
46452006.12.13 02:05modify6000.031.32741.32881.3259
46462006.12.13 02:05modify6000.031.32741.32871.3259
46472006.12.13 02:05modify6000.031.32741.32861.3259
46482006.12.13 02:05modify6000.031.32741.32851.3259
46492006.12.13 02:06modify6000.031.32741.32841.3259
46502006.12.13 02:06modify6000.031.32741.32831.3259
46512006.12.13 02:32s/l6000.031.32831.32831.3259-2.70230.41
46522006.12.13 23:00sell6010.031.32101.32251.3195
46532006.12.14 01:10modify6010.031.32101.32231.3195
46542006.12.14 01:16s/l6010.031.32231.32231.3195-3.44226.97
46552006.12.14 07:00sell6020.031.31861.32011.3171
46562006.12.14 07:00modify6020.031.31861.32001.3171
46572006.12.14 07:13s/l6020.031.32001.32001.3171-4.20222.77
46582006.12.15 00:00sell6030.031.31481.31631.3133
46592006.12.15 00:04modify6030.031.31481.31621.3133
46602006.12.15 00:40modify6030.031.31481.31611.3133
46612006.12.15 00:46modify6030.031.31481.31601.3133
46622006.12.15 00:46modify6030.031.31481.31591.3133
46632006.12.15 00:46modify6030.031.31481.31581.3133
46642006.12.15 00:47modify6030.031.31481.31571.3133
46652006.12.15 01:41modify6030.031.31481.31561.3133
46662006.12.15 02:03s/l6030.031.31561.31561.3133-2.40220.37
46672006.12.15 03:00buy6040.031.31641.31491.3179
46682006.12.15 03:00modify6040.031.31641.31501.3179
46692006.12.15 03:00modify6040.031.31641.31511.3179
46702006.12.15 03:01modify6040.031.31641.31521.3179
46712006.12.15 03:01modify6040.031.31641.31531.3179
46722006.12.15 03:02modify6040.031.31641.31561.3179
46732006.12.15 03:10modify6040.031.31641.31571.3179
46742006.12.15 03:34modify6040.031.31641.31581.3179
46752006.12.15 03:34modify6040.031.31641.31591.3179
46762006.12.15 03:35modify6040.031.31641.31601.3179
46772006.12.15 03:36modify6040.031.31641.31611.3179
46782006.12.15 03:58s/l6040.031.31611.31611.3179-0.90219.47
46792006.12.15 05:00sell6050.031.31031.31181.3088
46802006.12.15 05:00modify6050.031.31031.31171.3088
46812006.12.15 05:07s/l6050.031.31171.31171.3088-4.20215.27
46822006.12.15 09:00buy6060.031.31821.31671.3197
46832006.12.15 09:00modify6060.031.31821.31681.3197
46842006.12.15 09:00modify6060.031.31821.31691.3197
46852006.12.15 09:01modify6060.031.31821.31701.3197
46862006.12.15 09:01modify6060.031.31821.31711.3197
46872006.12.15 09:02s/l6060.031.31711.31711.3197-3.30211.97
46882006.12.15 11:00sell6070.031.30891.31041.3074
46892006.12.15 11:28modify6070.031.30891.31031.3074
46902006.12.15 11:42s/l6070.031.31031.31031.3074-4.20207.77
46912006.12.18 07:00sell6080.031.30921.31071.3077
46922006.12.18 07:32s/l6080.031.31071.31071.3077-4.50203.27
46932006.12.18 15:00buy6090.031.31011.30861.3116
46942006.12.18 15:07modify6090.031.31011.30881.3116
46952006.12.18 15:11modify6090.031.31011.30891.3116
46962006.12.18 15:11modify6090.031.31011.30901.3116
46972006.12.18 15:12modify6090.031.31011.30941.3116
46982006.12.18 17:06s/l6090.031.30941.30941.3116-2.10201.17
46992006.12.18 23:00sell6100.031.30921.31071.3077
47002006.12.18 23:27modify6100.031.30921.31061.3077
47012006.12.18 23:27modify6100.031.30921.31051.3077
47022006.12.18 23:28modify6100.031.30921.31041.3077
47032006.12.18 23:45modify6100.031.30921.31031.3077
47042006.12.18 23:47modify6100.031.30921.31021.3077
47052006.12.19 00:54modify6100.031.30921.31011.3077
47062006.12.19 00:55modify6100.031.30921.31001.3077
47072006.12.19 01:18s/l6100.031.31001.31001.3077-2.25198.92
47082006.12.19 03:00buy6110.031.31241.31091.3139
47092006.12.19 03:05modify6110.031.31241.31101.3139
47102006.12.19 03:05modify6110.031.31241.31111.3139
47112006.12.19 03:05modify6110.031.31241.31121.3139
47122006.12.19 03:05modify6110.031.31241.31131.3139
47132006.12.19 03:08modify6110.031.31241.31151.3139
47142006.12.19 03:08modify6110.031.31241.31161.3139
47152006.12.19 03:08modify6110.031.31241.31171.3139
47162006.12.19 03:08modify6110.031.31241.31181.3139
47172006.12.19 03:08modify6110.031.31241.31191.3139
47182006.12.19 03:08modify6110.031.31241.31201.3139
47192006.12.19 03:09modify6110.031.31241.31211.3139
47202006.12.19 03:09modify6110.031.31241.31221.3139
47212006.12.19 03:09modify6110.031.31241.31231.3139
47222006.12.19 03:09t/p6110.031.31391.31231.31394.50203.42
47232006.12.20 03:00sell6120.031.32081.32231.3193
47242006.12.20 03:16s/l6120.031.32231.32231.3193-4.50198.92
47252006.12.21 06:00sell6130.031.31781.31931.3163
47262006.12.21 06:34s/l6130.031.31931.31931.3163-4.50194.42
47272006.12.21 15:00buy6140.031.31811.31661.3196
47282006.12.21 15:00modify6140.031.31811.31671.3196
47292006.12.21 15:23s/l6140.031.31671.31671.3196-4.20190.22
47302006.12.22 08:00sell6150.031.31931.32081.3178
47312006.12.22 08:10modify6150.031.31931.32071.3178
47322006.12.22 08:10modify6150.031.31931.32061.3178
47332006.12.22 08:29modify6150.031.31931.32041.3178
47342006.12.22 08:29modify6150.031.31931.32031.3178
47352006.12.22 08:30s/l6150.031.32031.32031.3178-3.00187.22