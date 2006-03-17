Strategy Tester Report
Test

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
Bars in test6274Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-867.30Gross profit802.89Gross loss-1670.19
Profit factor0.48Expected payoff-2.56
Absolute drawdown868.18Maximal drawdown911.28 (87.36%)Relative drawdown87.36% (911.28)
Total trades339Short positions (won %)171 (24.56%)Long positions (won %)168 (19.64%)
Profit trades (% of total)75 (22.12%)Loss trades (% of total)264 (77.88%)
Largestprofit trade21.00loss trade-21.00
Averageprofit trade10.71loss trade-6.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (79.50)consecutive losses (loss in money)26 (-156.31)
Maximalconsecutive profit (count of wins)79.50 (4)consecutive loss (count of losses)-193.55 (14)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 21:00sell10.131.20861.21011.2071
22006.01.05 23:37s/l10.131.21011.21011.2071-19.50980.50
32006.01.10 09:00sell20.131.20551.20701.2040
42006.01.10 09:01modify20.131.20551.20691.2040
52006.01.10 09:08modify20.131.20551.20681.2040
62006.01.10 09:08modify20.131.20551.20671.2040
72006.01.10 09:08modify20.131.20551.20661.2040
82006.01.10 09:08modify20.131.20551.20651.2040
92006.01.10 09:29modify20.131.20551.20641.2040
102006.01.10 09:29modify20.131.20551.20631.2040
112006.01.10 09:32modify20.131.20551.20621.2040
122006.01.10 09:32modify20.131.20551.20611.2040
132006.01.10 09:33modify20.131.20551.20591.2040
142006.01.10 09:33modify20.131.20551.20581.2040
152006.01.10 09:46s/l20.131.20581.20581.2040-3.90976.60
162006.01.11 07:00buy30.131.20831.20681.2098
172006.01.11 07:03modify30.131.20831.20691.2098
182006.01.11 07:20modify30.131.20831.20701.2098
192006.01.11 07:20modify30.131.20831.20711.2098
202006.01.11 07:20modify30.131.20831.20731.2098
212006.01.11 07:20modify30.131.20831.20741.2098
222006.01.11 07:20modify30.131.20831.20761.2098
232006.01.11 07:25modify30.131.20831.20771.2098
242006.01.11 07:26modify30.131.20831.20781.2098
252006.01.11 07:27modify30.131.20831.20801.2098
262006.01.11 07:29modify30.131.20831.20811.2098
272006.01.11 07:34t/p30.131.20981.20811.209819.50996.10
282006.01.12 01:00sell40.131.21461.21611.2131
292006.01.12 01:01modify40.131.21461.21601.2131
302006.01.12 01:02modify40.131.21461.21591.2131
312006.01.12 01:02modify40.131.21461.21581.2131
322006.01.12 01:02modify40.131.21461.21571.2131
332006.01.12 01:02modify40.131.21461.21561.2131
342006.01.12 01:16s/l40.131.21561.21561.2131-13.00983.10
352006.01.12 05:00buy50.131.21511.21361.2166
362006.01.12 05:04s/l50.131.21361.21361.2166-19.50963.60
372006.01.12 08:00sell60.131.21341.21491.2119
382006.01.12 08:02modify60.131.21341.21481.2119
392006.01.12 08:10modify60.131.21341.21461.2119
402006.01.12 08:12modify60.131.21341.21451.2119
412006.01.12 08:12modify60.131.21341.21431.2119
422006.01.12 08:12modify60.131.21341.21421.2119
432006.01.12 08:13modify60.131.21341.21411.2119
442006.01.12 08:14modify60.131.21341.21401.2119
452006.01.12 08:14modify60.131.21341.21391.2119
462006.01.12 08:14modify60.131.21341.21371.2119
472006.01.12 08:14modify60.131.21341.21361.2119
482006.01.12 08:14modify60.131.21341.21351.2119
492006.01.12 08:14t/p60.131.21191.21351.211919.50983.10
502006.01.16 19:00sell70.131.21161.21311.2101
512006.01.16 19:01modify70.131.21161.21301.2101
522006.01.16 19:01modify70.131.21161.21281.2101
532006.01.16 19:21modify70.131.21161.21271.2101
542006.01.16 19:21modify70.131.21161.21261.2101
552006.01.16 19:22modify70.131.21161.21251.2101
562006.01.16 19:22modify70.131.21161.21241.2101
572006.01.16 19:22modify70.131.21161.21231.2101
582006.01.16 19:54modify70.131.21161.21221.2101
592006.01.16 19:54modify70.131.21161.21211.2101
602006.01.16 19:54modify70.131.21161.21201.2101
612006.01.16 19:54modify70.131.21161.21191.2101
622006.01.16 19:56modify70.131.21161.21181.2101
632006.01.16 19:56modify70.131.21161.21171.2101
642006.01.16 19:56t/p70.131.21011.21171.210119.501002.60
652006.01.17 01:00buy80.131.21191.21041.2134
662006.01.17 01:03modify80.131.21191.21051.2134
672006.01.17 01:11modify80.131.21191.21061.2134
682006.01.17 01:27modify80.131.21191.21071.2134
692006.01.17 01:28modify80.131.21191.21081.2134
702006.01.17 01:29modify80.131.21191.21091.2134
712006.01.17 01:29modify80.131.21191.21111.2134
722006.01.17 01:29modify80.131.21191.21121.2134
732006.01.17 01:31modify80.131.21191.21131.2134
742006.01.17 01:47modify80.131.21191.21141.2134
752006.01.17 01:48modify80.131.21191.21161.2134
762006.01.17 01:50t/p80.131.21341.21161.213419.501022.10
772006.01.18 11:00sell90.141.21021.21171.2087
782006.01.18 11:00modify90.141.21021.21161.2087
792006.01.18 11:19modify90.141.21021.21151.2087
802006.01.18 11:19modify90.141.21021.21141.2087
812006.01.18 11:19modify90.141.21021.21131.2087
822006.01.18 11:19modify90.141.21021.21121.2087
832006.01.18 11:34modify90.141.21021.21111.2087
842006.01.18 11:34modify90.141.21021.21101.2087
852006.01.18 11:34modify90.141.21021.21091.2087
862006.01.18 11:34modify90.141.21021.21081.2087
872006.01.18 11:34modify90.141.21021.21071.2087
882006.01.18 11:41modify90.141.21021.21061.2087
892006.01.18 11:41modify90.141.21021.21051.2087
902006.01.18 11:41modify90.141.21021.21041.2087
912006.01.18 11:41modify90.141.21021.21031.2087
922006.01.18 11:41t/p90.141.20871.21031.208721.001043.10
932006.01.19 02:00buy100.141.21031.20881.2118
942006.01.19 02:03modify100.141.21031.20891.2118
952006.01.19 02:03modify100.141.21031.20901.2118
962006.01.19 02:06modify100.141.21031.20911.2118
972006.01.19 02:06modify100.141.21031.20921.2118
982006.01.19 02:08modify100.141.21031.20931.2118
992006.01.19 02:09modify100.141.21031.20941.2118
1002006.01.19 02:26s/l100.141.20941.20941.2118-12.601030.50
1012006.01.19 04:00sell110.141.20771.20921.2062
1022006.01.19 04:02modify110.141.20771.20891.2062
1032006.01.19 04:04modify110.141.20771.20881.2062
1042006.01.19 04:04modify110.141.20771.20871.2062
1052006.01.19 04:23s/l110.141.20871.20871.2062-14.001016.50
1062006.01.20 02:00sell120.141.20771.20921.2062
1072006.01.20 02:29s/l120.141.20921.20921.2062-21.00995.50
1082006.01.20 10:00buy130.131.20961.20811.2111
1092006.01.20 10:00modify130.131.20961.20821.2111
1102006.01.20 10:00modify130.131.20961.20831.2111
1112006.01.20 10:00modify130.131.20961.20841.2111
1122006.01.20 10:00modify130.131.20961.20851.2111
1132006.01.20 10:01modify130.131.20961.20861.2111
1142006.01.20 10:01modify130.131.20961.20871.2111
1152006.01.20 10:01modify130.131.20961.20881.2111
1162006.01.20 10:01modify130.131.20961.20891.2111
1172006.01.20 10:01modify130.131.20961.20901.2111
1182006.01.20 10:01modify130.131.20961.20911.2111
1192006.01.20 10:02modify130.131.20961.20921.2111
1202006.01.20 10:24s/l130.131.20921.20921.2111-5.20990.30
1212006.01.23 05:00sell140.131.22611.22761.2246
1222006.01.23 05:23modify140.131.22611.22751.2246
1232006.01.23 05:25modify140.131.22611.22741.2246
1242006.01.23 05:35s/l140.131.22741.22741.2246-16.90973.40
1252006.01.23 22:00sell150.131.22851.23001.2270
1262006.01.23 22:45modify150.131.22851.22991.2270
1272006.01.23 22:52modify150.131.22851.22981.2270
1282006.01.24 00:23s/l150.131.22981.22981.2270-16.24957.16
1292006.01.24 12:00buy160.131.22901.22751.2305
1302006.01.24 12:00modify160.131.22901.22761.2305
1312006.01.24 12:01modify160.131.22901.22771.2305
1322006.01.24 12:01modify160.131.22901.22781.2305
1332006.01.24 12:01modify160.131.22901.22791.2305
1342006.01.24 12:09modify160.131.22901.22801.2305
1352006.01.24 12:32modify160.131.22901.22811.2305
1362006.01.24 12:32modify160.131.22901.22831.2305
1372006.01.24 12:36modify160.131.22901.22841.2305
1382006.01.24 12:37modify160.131.22901.22851.2305
1392006.01.24 12:37modify160.131.22901.22861.2305
1402006.01.24 12:42modify160.131.22901.22871.2305
1412006.01.24 13:10s/l160.131.22871.22871.2305-3.90953.26
1422006.01.24 15:00sell170.131.22901.23051.2275
1432006.01.24 15:00modify170.131.22901.23041.2275
1442006.01.24 15:13modify170.131.22901.23031.2275
1452006.01.24 15:30modify170.131.22901.23021.2275
1462006.01.24 15:30modify170.131.22901.23011.2275
1472006.01.24 15:31modify170.131.22901.22981.2275
1482006.01.24 15:51modify170.131.22901.22971.2275
1492006.01.24 15:51modify170.131.22901.22961.2275
1502006.01.24 15:57modify170.131.22901.22951.2275
1512006.01.24 16:08modify170.131.22901.22941.2275
1522006.01.24 16:30modify170.131.22901.22931.2275
1532006.01.24 16:56modify170.131.22901.22921.2275
1542006.01.24 17:09t/p170.131.22751.22921.227519.50972.76
1552006.01.25 04:00buy180.131.22881.22731.2303
1562006.01.25 04:00modify180.131.22881.22741.2303
1572006.01.25 04:00modify180.131.22881.22751.2303
1582006.01.25 04:00modify180.131.22881.22761.2303
1592006.01.25 04:00modify180.131.22881.22771.2303
1602006.01.25 04:00modify180.131.22881.22781.2303
1612006.01.25 04:00modify180.131.22881.22791.2303
1622006.01.25 04:00modify180.131.22881.22801.2303
1632006.01.25 04:00modify180.131.22881.22811.2303
1642006.01.25 04:00modify180.131.22881.22831.2303
1652006.01.25 04:04s/l180.131.22831.22831.2303-6.50966.26
1662006.01.26 03:00buy190.131.22671.22521.2282
1672006.01.26 03:03s/l190.131.22521.22521.2282-19.50946.76
1682006.01.26 05:00sell200.131.22581.22731.2243
1692006.01.26 05:00modify200.131.22581.22721.2243
1702006.01.26 05:00modify200.131.22581.22711.2243
1712006.01.26 05:01modify200.131.22581.22701.2243
1722006.01.26 05:28modify200.131.22581.22691.2243
1732006.01.26 05:30modify200.131.22581.22681.2243
1742006.01.26 05:32modify200.131.22581.22671.2243
1752006.01.26 05:34modify200.131.22581.22661.2243
1762006.01.26 05:34modify200.131.22581.22651.2243
1772006.01.26 05:37modify200.131.22581.22641.2243
1782006.01.26 05:37modify200.131.22581.22631.2243
1792006.01.26 05:38modify200.131.22581.22611.2243
1802006.01.26 05:39modify200.131.22581.22601.2243
1812006.01.26 05:40modify200.131.22581.22591.2243
1822006.01.26 05:40t/p200.131.22431.22591.224319.50966.26
1832006.01.26 23:00buy210.131.22151.22001.2230
1842006.01.26 23:20modify210.131.22151.22021.2230
1852006.01.26 23:20modify210.131.22151.22031.2230
1862006.01.27 00:25s/l210.131.22031.22031.2230-16.41949.86
1872006.01.27 03:00sell220.131.22071.22221.2192
1882006.01.27 03:02modify220.131.22071.22211.2192
1892006.01.27 03:02modify220.131.22071.22201.2192
1902006.01.27 04:04s/l220.131.22201.22201.2192-16.90932.96
1912006.01.27 05:00buy230.121.22151.22001.2230
1922006.01.27 05:06modify230.121.22151.22021.2230
1932006.01.27 05:14modify230.121.22151.22031.2230
1942006.01.27 05:32modify230.121.22151.22041.2230
1952006.01.27 05:36s/l230.121.22041.22041.2230-13.20919.76
1962006.01.30 10:00buy240.121.20851.20701.2100
1972006.01.30 10:00modify240.121.20851.20711.2100
1982006.01.30 10:01modify240.121.20851.20721.2100
1992006.01.30 10:04modify240.121.20851.20731.2100
2002006.01.30 10:05modify240.121.20851.20741.2100
2012006.01.30 10:05modify240.121.20851.20751.2100
2022006.01.30 10:06modify240.121.20851.20761.2100
2032006.01.30 10:06modify240.121.20851.20771.2100
2042006.01.30 10:06modify240.121.20851.20781.2100
2052006.01.30 10:06modify240.121.20851.20791.2100
2062006.01.30 10:06modify240.121.20851.20801.2100
2072006.01.30 10:13s/l240.121.20801.20801.2100-6.00913.76
2082006.01.30 14:00sell250.121.20771.20921.2062
2092006.01.30 14:24s/l250.121.20921.20921.2062-18.00895.76
2102006.01.30 21:00buy260.121.20971.20821.2112
2112006.01.30 21:00modify260.121.20971.20831.2112
2122006.01.30 21:00modify260.121.20971.20841.2112
2132006.01.30 21:01modify260.121.20971.20851.2112
2142006.01.30 21:04modify260.121.20971.20861.2112
2152006.01.30 21:04modify260.121.20971.20881.2112
2162006.01.30 21:04modify260.121.20971.20891.2112
2172006.01.30 21:06modify260.121.20971.20901.2112
2182006.01.30 22:21modify260.121.20971.20911.2112
2192006.01.30 23:27modify260.121.20971.20921.2112
2202006.01.31 00:04s/l260.121.20921.20921.2112-6.74889.01
2212006.01.31 15:00sell270.121.21491.21641.2134
2222006.01.31 15:02s/l270.121.21641.21641.2134-18.00871.01
2232006.02.01 20:00buy280.121.20751.20601.2090
2242006.02.01 20:14s/l280.121.20601.20601.2090-18.00853.01
2252006.02.03 03:00sell290.111.20771.20921.2062
2262006.02.03 03:48modify290.111.20771.20911.2062
2272006.02.03 03:52modify290.111.20771.20901.2062
2282006.02.03 03:58modify290.111.20771.20891.2062
2292006.02.03 03:58modify290.111.20771.20881.2062
2302006.02.03 04:03modify290.111.20771.20871.2062
2312006.02.03 04:46modify290.111.20771.20861.2062
2322006.02.03 04:49modify290.111.20771.20831.2062
2332006.02.03 05:47s/l290.111.20831.20831.2062-6.60846.41
2342006.02.07 02:00buy300.111.19861.19711.2001
2352006.02.07 02:20s/l300.111.19711.19711.2001-16.50829.91
2362006.02.07 08:00sell310.111.19671.19821.1952
2372006.02.07 08:10s/l310.111.19821.19821.1952-16.50813.41
2382006.02.07 18:00buy320.111.19881.19731.2003
2392006.02.07 18:11modify320.111.19881.19741.2003
2402006.02.07 18:11modify320.111.19881.19751.2003
2412006.02.07 18:11modify320.111.19881.19761.2003
2422006.02.07 18:17modify320.111.19881.19771.2003
2432006.02.07 18:27modify320.111.19881.19781.2003
2442006.02.07 18:29modify320.111.19881.19791.2003
2452006.02.07 18:30modify320.111.19881.19801.2003
2462006.02.07 18:48modify320.111.19881.19811.2003
2472006.02.07 19:26s/l320.111.19811.19811.2003-7.70805.71
2482006.02.10 04:00sell330.111.19681.19831.1953
2492006.02.10 04:53s/l330.111.19831.19831.1953-16.50789.21
2502006.02.13 19:00buy340.111.19151.19001.1930
2512006.02.13 19:21s/l340.111.19001.19001.1930-16.50772.71
2522006.02.14 08:00sell350.101.19031.19181.1888
2532006.02.14 08:03modify350.101.19031.19171.1888
2542006.02.14 08:05modify350.101.19031.19161.1888
2552006.02.14 08:06modify350.101.19031.19151.1888
2562006.02.14 08:13modify350.101.19031.19141.1888
2572006.02.14 08:30modify350.101.19031.19121.1888
2582006.02.14 08:30modify350.101.19031.19111.1888
2592006.02.14 08:30modify350.101.19031.19101.1888
2602006.02.14 08:30modify350.101.19031.19081.1888
2612006.02.14 08:30modify350.101.19031.19071.1888
2622006.02.14 08:30modify350.101.19031.19061.1888
2632006.02.14 08:30modify350.101.19031.19051.1888
2642006.02.14 08:30modify350.101.19031.19041.1888
2652006.02.14 08:30t/p350.101.18881.19041.188815.00787.71
2662006.02.14 15:00buy360.111.19161.19011.1931
2672006.02.14 15:06modify360.111.19161.19021.1931
2682006.02.14 15:06modify360.111.19161.19031.1931
2692006.02.14 15:06modify360.111.19161.19041.1931
2702006.02.14 15:07modify360.111.19161.19051.1931
2712006.02.14 15:08modify360.111.19161.19071.1931
2722006.02.14 18:14modify360.111.19161.19081.1931
2732006.02.14 18:14modify360.111.19161.19091.1931
2742006.02.14 18:14modify360.111.19161.19101.1931
2752006.02.14 18:15modify360.111.19161.19111.1931
2762006.02.14 18:18modify360.111.19161.19131.1931
2772006.02.14 18:19modify360.111.19161.19141.1931
2782006.02.14 18:19modify360.111.19161.19151.1931
2792006.02.14 18:34s/l360.111.19151.19151.1931-1.10786.61
2802006.02.15 05:00sell370.101.19091.19241.1894
2812006.02.15 05:00modify370.101.19091.19231.1894
2822006.02.15 05:00modify370.101.19091.19221.1894
2832006.02.15 05:58s/l370.101.19221.19221.1894-13.00773.61
2842006.02.15 10:00buy380.101.19351.19201.1950
2852006.02.15 10:00s/l380.101.19201.19201.1950-15.00758.61
2862006.02.16 11:00buy390.101.18871.18721.1902
2872006.02.16 11:05modify390.101.18871.18731.1902
2882006.02.16 11:05modify390.101.18871.18741.1902
2892006.02.16 11:06modify390.101.18871.18751.1902
2902006.02.16 11:06modify390.101.18871.18761.1902
2912006.02.16 11:06modify390.101.18871.18771.1902
2922006.02.16 11:06modify390.101.18871.18781.1902
2932006.02.16 11:06modify390.101.18871.18791.1902
2942006.02.16 11:06modify390.101.18871.18801.1902
2952006.02.16 11:09modify390.101.18871.18811.1902
2962006.02.16 11:09modify390.101.18871.18821.1902
2972006.02.16 11:18s/l390.101.18821.18821.1902-5.00753.61
2982006.02.16 21:00sell400.101.18821.18971.1867
2992006.02.16 21:57modify400.101.18821.18961.1867
3002006.02.16 21:58modify400.101.18821.18951.1867
3012006.02.16 22:36modify400.101.18821.18941.1867
3022006.02.16 22:38modify400.101.18821.18931.1867
3032006.02.16 23:51s/l400.101.18931.18931.1867-11.00742.61
3042006.02.21 12:00buy410.101.19161.19011.1931
3052006.02.21 12:01modify410.101.19161.19021.1931
3062006.02.21 12:01modify410.101.19161.19031.1931
3072006.02.21 12:01modify410.101.19161.19041.1931
3082006.02.21 12:01modify410.101.19161.19051.1931
3092006.02.21 13:58modify410.101.19161.19061.1931
3102006.02.21 14:02modify410.101.19161.19071.1931
3112006.02.21 14:03modify410.101.19161.19081.1931
3122006.02.21 14:03modify410.101.19161.19091.1931
3132006.02.21 14:03modify410.101.19161.19101.1931
3142006.02.21 14:03modify410.101.19161.19111.1931
3152006.02.21 14:03modify410.101.19161.19121.1931
3162006.02.21 14:27modify410.101.19161.19131.1931
3172006.02.21 14:27modify410.101.19161.19141.1931
3182006.02.21 14:27modify410.101.19161.19151.1931
3192006.02.21 14:27t/p410.101.19311.19151.193115.00757.61
3202006.02.21 19:00sell420.101.19171.19321.1902
3212006.02.21 20:01modify420.101.19171.19311.1902
3222006.02.21 20:01modify420.101.19171.19301.1902
3232006.02.21 20:02modify420.101.19171.19291.1902
3242006.02.21 20:03modify420.101.19171.19281.1902
3252006.02.21 20:04modify420.101.19171.19271.1902
3262006.02.21 20:06modify420.101.19171.19261.1902
3272006.02.21 20:42s/l420.101.19261.19261.1902-9.00748.61
3282006.02.21 22:00buy430.101.19331.19181.1948
3292006.02.21 22:56s/l430.101.19181.19181.1948-15.00733.61
3302006.02.22 12:00buy440.101.19071.18921.1922
3312006.02.22 12:00modify440.101.19071.18931.1922
3322006.02.22 12:14modify440.101.19071.18941.1922
3332006.02.22 12:14modify440.101.19071.18951.1922
3342006.02.22 12:16modify440.101.19071.18961.1922
3352006.02.22 12:21modify440.101.19071.18971.1922
3362006.02.22 12:22modify440.101.19071.18981.1922
3372006.02.22 12:22modify440.101.19071.18991.1922
3382006.02.22 12:23modify440.101.19071.19001.1922
3392006.02.22 12:23modify440.101.19071.19011.1922
3402006.02.22 12:38modify440.101.19071.19021.1922
3412006.02.22 12:39modify440.101.19071.19031.1922
3422006.02.22 12:39modify440.101.19071.19041.1922
3432006.02.22 12:39modify440.101.19071.19051.1922
3442006.02.22 12:40modify440.101.19071.19061.1922
3452006.02.22 12:42t/p440.101.19221.19061.192215.00748.61
3462006.02.23 10:00sell450.101.19221.19371.1907
3472006.02.23 10:00modify450.101.19221.19361.1907
3482006.02.23 10:01modify450.101.19221.19351.1907
3492006.02.23 10:01modify450.101.19221.19341.1907
3502006.02.23 10:02modify450.101.19221.19331.1907
3512006.02.23 10:15modify450.101.19221.19321.1907
3522006.02.23 10:17modify450.101.19221.19311.1907
3532006.02.23 10:17modify450.101.19221.19301.1907
3542006.02.23 10:17modify450.101.19221.19291.1907
3552006.02.23 10:20modify450.101.19221.19281.1907
3562006.02.23 10:21modify450.101.19221.19271.1907
3572006.02.23 10:21modify450.101.19221.19261.1907
3582006.02.23 10:21modify450.101.19221.19251.1907
3592006.02.23 10:33modify450.101.19221.19231.1907
3602006.02.23 10:33t/p450.101.19071.19231.190715.00763.61
3612006.02.27 04:00sell460.101.18491.18641.1834
3622006.02.27 04:06modify460.101.18491.18631.1834
3632006.02.27 04:08modify460.101.18491.18611.1834
3642006.02.27 04:08modify460.101.18491.18591.1834
3652006.02.27 04:25modify460.101.18491.18571.1834
3662006.02.27 04:29modify460.101.18491.18561.1834
3672006.02.27 05:21s/l460.101.18561.18561.1834-7.00756.61
3682006.02.27 23:00buy470.101.18641.18491.1879
3692006.02.27 23:00modify470.101.18641.18501.1879
3702006.02.28 01:10modify470.101.18641.18511.1879
3712006.02.28 01:10modify470.101.18641.18521.1879
3722006.02.28 01:10modify470.101.18641.18531.1879
3732006.02.28 01:10modify470.101.18641.18541.1879
3742006.02.28 01:11modify470.101.18641.18551.1879
3752006.02.28 01:43s/l470.101.18551.18551.1879-9.62746.99
3762006.03.01 06:00buy480.101.19371.19221.1952
3772006.03.01 06:02modify480.101.19371.19231.1952
3782006.03.01 06:11modify480.101.19371.19251.1952
3792006.03.01 06:30modify480.101.19371.19261.1952
3802006.03.01 06:30modify480.101.19371.19271.1952
3812006.03.01 06:33modify480.101.19371.19281.1952
3822006.03.01 06:41modify480.101.19371.19291.1952
3832006.03.01 06:41modify480.101.19371.19321.1952
3842006.03.01 06:58s/l480.101.19321.19321.1952-5.00741.99
3852006.03.01 11:00sell490.101.19331.19481.1918
3862006.03.01 11:00modify490.101.19331.19471.1918
3872006.03.01 11:07modify490.101.19331.19461.1918
3882006.03.01 11:08modify490.101.19331.19451.1918
3892006.03.01 11:08modify490.101.19331.19441.1918
3902006.03.01 11:20modify490.101.19331.19431.1918
3912006.03.01 11:20modify490.101.19331.19421.1918
3922006.03.01 11:20modify490.101.19331.19411.1918
3932006.03.01 11:30modify490.101.19331.19401.1918
3942006.03.01 11:33modify490.101.19331.19391.1918
3952006.03.01 11:33modify490.101.19331.19371.1918
3962006.03.01 11:33modify490.101.19331.19361.1918
3972006.03.01 11:33modify490.101.19331.19351.1918
3982006.03.01 11:33modify490.101.19331.19341.1918
3992006.03.01 11:34t/p490.101.19181.19341.191815.00756.99
4002006.03.02 02:00buy500.101.19321.19171.1947
4012006.03.02 02:07modify500.101.19321.19181.1947
4022006.03.02 02:08modify500.101.19321.19191.1947
4032006.03.02 02:12modify500.101.19321.19201.1947
4042006.03.02 02:57modify500.101.19321.19211.1947
4052006.03.02 03:00modify500.101.19321.19221.1947
4062006.03.02 03:02modify500.101.19321.19231.1947
4072006.03.02 03:02modify500.101.19321.19251.1947
4082006.03.02 03:06modify500.101.19321.19271.1947
4092006.03.02 03:09modify500.101.19321.19281.1947
4102006.03.02 03:24s/l500.101.19281.19281.1947-4.00752.99
4112006.03.02 20:00sell510.101.20191.20341.2004
4122006.03.02 20:02modify510.101.20191.20331.2004
4132006.03.02 20:02modify510.101.20191.20321.2004
4142006.03.02 20:03modify510.101.20191.20311.2004
4152006.03.02 20:29s/l510.101.20311.20311.2004-12.00740.99
4162006.03.03 11:00sell520.101.20101.20251.1995
4172006.03.03 11:03s/l520.101.20251.20251.1995-15.00725.99
4182006.03.06 05:00sell530.101.20531.20681.2038
4192006.03.06 05:10modify530.101.20531.20671.2038
4202006.03.06 05:22modify530.101.20531.20661.2038
4212006.03.06 05:22modify530.101.20531.20651.2038
4222006.03.06 05:23modify530.101.20531.20641.2038
4232006.03.06 05:23modify530.101.20531.20631.2038
4242006.03.06 05:23modify530.101.20531.20621.2038
4252006.03.06 05:26modify530.101.20531.20611.2038
4262006.03.06 05:27modify530.101.20531.20601.2038
4272006.03.06 05:32modify530.101.20531.20591.2038
4282006.03.06 05:36modify530.101.20531.20581.2038
4292006.03.06 05:36modify530.101.20531.20571.2038
4302006.03.06 05:38modify530.101.20531.20561.2038
4312006.03.06 05:38modify530.101.20531.20551.2038
4322006.03.06 05:40modify530.101.20531.20541.2038
4332006.03.06 05:40t/p530.101.20381.20541.203815.00740.99
4342006.03.07 18:00buy540.101.18901.18751.1905
4352006.03.07 18:03modify540.101.18901.18761.1905
4362006.03.07 18:04modify540.101.18901.18771.1905
4372006.03.07 18:07modify540.101.18901.18781.1905
4382006.03.07 18:10modify540.101.18901.18791.1905
4392006.03.07 18:11modify540.101.18901.18801.1905
4402006.03.07 18:11modify540.101.18901.18811.1905
4412006.03.07 19:17s/l540.101.18811.18811.1905-9.00731.99
4422006.03.08 08:00sell550.101.19161.19311.1901
4432006.03.08 08:03modify550.101.19161.19301.1901
4442006.03.08 08:06modify550.101.19161.19291.1901
4452006.03.08 08:13modify550.101.19161.19281.1901
4462006.03.08 08:49modify550.101.19161.19271.1901
4472006.03.08 08:52modify550.101.19161.19261.1901
4482006.03.08 08:56modify550.101.19161.19241.1901
4492006.03.08 08:57modify550.101.19161.19231.1901
4502006.03.08 08:57modify550.101.19161.19221.1901
4512006.03.08 08:57modify550.101.19161.19211.1901
4522006.03.08 08:57modify550.101.19161.19201.1901
4532006.03.08 08:57modify550.101.19161.19191.1901
4542006.03.08 09:05modify550.101.19161.19181.1901
4552006.03.08 09:05t/p550.101.19011.19181.190115.00746.99
4562006.03.08 15:00buy560.101.19181.19031.1933
4572006.03.08 15:00modify560.101.19181.19041.1933
4582006.03.08 15:00modify560.101.19181.19051.1933
4592006.03.08 15:01modify560.101.19181.19061.1933
4602006.03.08 15:09modify560.101.19181.19071.1933
4612006.03.08 15:12modify560.101.19181.19081.1933
4622006.03.08 15:20modify560.101.19181.19091.1933
4632006.03.08 15:24modify560.101.19181.19101.1933
4642006.03.08 16:16modify560.101.19181.19111.1933
4652006.03.08 16:17modify560.101.19181.19121.1933
4662006.03.08 16:28modify560.101.19181.19141.1933
4672006.03.08 16:52modify560.101.19181.19151.1933
4682006.03.08 18:00modify560.101.19181.19161.1933
4692006.03.08 18:00modify560.101.19181.19171.1933
4702006.03.08 19:21t/p560.101.19331.19171.193315.00761.99
4712006.03.09 02:00sell570.101.19281.19431.1913
4722006.03.09 02:00modify570.101.19281.19421.1913
4732006.03.09 02:00modify570.101.19281.19411.1913
4742006.03.09 02:01modify570.101.19281.19401.1913
4752006.03.09 02:02modify570.101.19281.19391.1913
4762006.03.09 02:02modify570.101.19281.19381.1913
4772006.03.09 02:03modify570.101.19281.19371.1913
4782006.03.09 02:15s/l570.101.19371.19371.1913-9.00752.99
4792006.03.10 01:00buy580.101.19081.18931.1923
4802006.03.10 01:00modify580.101.19081.18941.1923
4812006.03.10 01:00modify580.101.19081.18961.1923
4822006.03.10 01:01modify580.101.19081.18971.1923
4832006.03.10 01:40modify580.101.19081.18981.1923
4842006.03.10 01:41modify580.101.19081.18991.1923
4852006.03.10 01:42modify580.101.19081.19001.1923
4862006.03.10 01:42modify580.101.19081.19011.1923
4872006.03.10 01:45modify580.101.19081.19021.1923
4882006.03.10 02:19modify580.101.19081.19031.1923
4892006.03.10 02:27modify580.101.19081.19041.1923
4902006.03.10 02:27modify580.101.19081.19051.1923
4912006.03.10 02:27modify580.101.19081.19061.1923
4922006.03.10 02:28modify580.101.19081.19071.1923
4932006.03.10 02:29t/p580.101.19231.19071.192315.00767.99
4942006.03.10 09:00sell590.101.19081.19231.1893
4952006.03.10 09:00modify590.101.19081.19221.1893
4962006.03.10 09:00modify590.101.19081.19211.1893
4972006.03.10 09:00modify590.101.19081.19201.1893
4982006.03.10 09:00modify590.101.19081.19181.1893
4992006.03.10 09:01modify590.101.19081.19141.1893
5002006.03.10 09:04modify590.101.19081.19101.1893
5012006.03.10 09:09s/l590.101.19101.19101.1893-2.00765.99
5022006.03.10 15:00buy600.101.19161.19011.1931
5032006.03.10 15:08modify600.101.19161.19021.1931
5042006.03.10 15:47modify600.101.19161.19031.1931
5052006.03.10 15:50modify600.101.19161.19041.1931
5062006.03.10 16:05modify600.101.19161.19051.1931
5072006.03.10 16:07modify600.101.19161.19061.1931
5082006.03.12 15:30close600.101.19131.19061.1931-3.00762.99
5092006.03.13 06:00sell610.101.19281.19431.1913
5102006.03.13 06:59modify610.101.19281.19421.1913
5112006.03.13 07:08modify610.101.19281.19411.1913
5122006.03.13 07:10modify610.101.19281.19401.1913
5132006.03.13 07:16modify610.101.19281.19381.1913
5142006.03.13 07:40modify610.101.19281.19371.1913
5152006.03.13 07:40modify610.101.19281.19361.1913
5162006.03.13 07:46modify610.101.19281.19351.1913
5172006.03.13 08:23s/l610.101.19351.19351.1913-7.00755.99
5182006.03.15 10:00buy620.101.20441.20291.2059
5192006.03.15 10:00modify620.101.20441.20301.2059
5202006.03.15 10:00modify620.101.20441.20311.2059
5212006.03.15 10:00modify620.101.20441.20321.2059
5222006.03.15 10:00modify620.101.20441.20331.2059
5232006.03.15 10:01modify620.101.20441.20341.2059
5242006.03.15 10:01modify620.101.20441.20351.2059
5252006.03.15 10:02modify620.101.20441.20361.2059
5262006.03.15 10:02modify620.101.20441.20371.2059
5272006.03.15 10:02modify620.101.20441.20381.2059
5282006.03.15 10:02modify620.101.20441.20391.2059
5292006.03.15 10:02modify620.101.20441.20401.2059
5302006.03.15 10:03modify620.101.20441.20411.2059
5312006.03.15 10:03modify620.101.20441.20421.2059
5322006.03.15 10:03modify620.101.20441.20431.2059
5332006.03.15 10:11s/l620.101.20431.20431.2059-1.00754.99
5342006.03.16 03:00sell630.101.20581.20731.2043
5352006.03.16 03:51modify630.101.20581.20721.2043
5362006.03.16 03:52modify630.101.20581.20701.2043
5372006.03.16 04:05s/l630.101.20701.20701.2043-12.00742.99
5382006.03.16 05:00buy640.101.20701.20551.2085
5392006.03.16 05:00modify640.101.20701.20561.2085
5402006.03.16 05:10modify640.101.20701.20571.2085
5412006.03.16 05:10modify640.101.20701.20581.2085
5422006.03.16 05:10modify640.101.20701.20591.2085
5432006.03.16 05:11modify640.101.20701.20601.2085
5442006.03.16 05:11modify640.101.20701.20611.2085
5452006.03.16 05:12modify640.101.20701.20621.2085
5462006.03.16 05:12modify640.101.20701.20631.2085
5472006.03.16 05:12modify640.101.20701.20641.2085
5482006.03.16 05:12modify640.101.20701.20651.2085
5492006.03.16 05:12modify640.101.20701.20661.2085
5502006.03.16 05:15modify640.101.20701.20681.2085
5512006.03.16 05:15modify640.101.20701.20691.2085
5522006.03.16 05:15t/p640.101.20851.20691.208515.00757.99
5532006.03.16 22:00sell650.101.21671.21821.2152
5542006.03.16 22:07modify650.101.21671.21811.2152
5552006.03.17 01:06modify650.101.21671.21801.2152
5562006.03.17 01:59modify650.101.21671.21781.2152
5572006.03.17 02:00modify650.101.21671.21771.2152
5582006.03.17 02:01modify650.101.21671.21761.2152
5592006.03.17 02:01modify650.101.21671.21751.2152
5602006.03.17 02:01modify650.101.21671.21741.2152
5612006.03.17 02:01modify650.101.21671.21731.2152
5622006.03.17 02:10modify650.101.21671.21721.2152
5632006.03.17 02:10modify650.101.21671.21701.2152
5642006.03.17 02:13modify650.101.21671.21681.2152
5652006.03.17 02:13t/p650.101.21521.21681.215215.51773.50
5662006.03.17 05:00buy660.101.21871.21721.2202
5672006.03.17 05:03s/l660.101.21721.21721.2202-15.00758.50
5682006.03.17 10:00sell670.101.21551.21701.2140
5692006.03.17 10:00modify670.101.21551.21691.2140
5702006.03.17 10:01modify670.101.21551.21681.2140
5712006.03.17 10:01modify670.101.21551.21671.2140
5722006.03.17 10:01modify670.101.21551.21651.2140
5732006.03.17 10:01modify670.101.21551.21641.2140
5742006.03.17 10:01modify670.101.21551.21631.2140
5752006.03.17 10:01modify670.101.21551.21621.2140
5762006.03.17 10:01modify670.101.21551.21611.2140
5772006.03.17 10:01modify670.101.21551.21601.2140
5782006.03.17 10:01modify670.101.21551.21591.2140
5792006.03.17 10:01modify670.101.21551.21581.2140
5802006.03.17 10:08s/l670.101.21581.21581.2140-3.00755.50
5812006.03.17 12:00buy680.101.22001.21851.2215
5822006.03.17 12:08modify680.101.22001.21861.2215
5832006.03.17 12:08modify680.101.22001.21871.2215
5842006.03.17 12:08modify680.101.22001.21881.2215
5852006.03.17 12:08modify680.101.22001.21891.2215
5862006.03.17 12:08modify680.101.22001.21901.2215
5872006.03.17 12:08modify680.101.22001.21921.2215
5882006.03.17 12:08modify680.101.22001.21931.2215
5892006.03.17 12:09modify680.101.22001.21941.2215
5902006.03.17 12:13s/l680.101.21941.21941.2215-6.00749.50
5912006.03.20 00:00sell690.101.21711.21861.2156
5922006.03.20 00:12modify690.101.21711.21851.2156
5932006.03.20 00:13modify690.101.21711.21841.2156
5942006.03.20 00:13modify690.101.21711.21831.2156
5952006.03.20 00:16modify690.101.21711.21821.2156
5962006.03.20 00:16modify690.101.21711.21811.2156
5972006.03.20 00:16modify690.101.21711.21801.2156
5982006.03.20 00:16modify690.101.21711.21791.2156
5992006.03.20 00:17modify690.101.21711.21781.2156
6002006.03.20 01:03s/l690.101.21781.21781.2156-7.00742.50
6012006.03.20 05:00buy700.101.21841.21691.2199
6022006.03.20 05:04modify700.101.21841.21701.2199
6032006.03.20 05:15modify700.101.21841.21711.2199
6042006.03.20 05:16modify700.101.21841.21721.2199
6052006.03.20 05:16modify700.101.21841.21731.2199
6062006.03.20 05:16modify700.101.21841.21741.2199
6072006.03.20 05:17modify700.101.21841.21751.2199
6082006.03.20 05:17modify700.101.21841.21771.2199
6092006.03.20 05:44s/l700.101.21771.21771.2199-7.00735.50
6102006.03.20 10:00sell710.101.21681.21831.2153
6112006.03.20 10:00modify710.101.21681.21821.2153
6122006.03.20 10:02modify710.101.21681.21811.2153
6132006.03.20 10:02modify710.101.21681.21801.2153
6142006.03.20 10:02modify710.101.21681.21791.2153
6152006.03.20 10:02modify710.101.21681.21781.2153
6162006.03.20 10:02modify710.101.21681.21771.2153
6172006.03.20 10:10s/l710.101.21771.21771.2153-9.00726.50
6182006.03.21 06:00buy720.101.21431.21281.2158
6192006.03.21 06:08modify720.101.21431.21291.2158
6202006.03.21 06:11modify720.101.21431.21301.2158
6212006.03.21 06:30modify720.101.21431.21311.2158
6222006.03.21 06:31modify720.101.21431.21321.2158
6232006.03.21 06:32modify720.101.21431.21331.2158
6242006.03.21 06:32modify720.101.21431.21341.2158
6252006.03.21 06:32modify720.101.21431.21351.2158
6262006.03.21 07:07s/l720.101.21351.21351.2158-8.00718.50
6272006.03.22 14:00sell730.101.20761.20911.2061
6282006.03.22 14:05modify730.101.20761.20901.2061
6292006.03.22 14:05modify730.101.20761.20881.2061
6302006.03.22 14:48s/l730.101.20881.20881.2061-12.00706.50
6312006.03.23 10:00buy740.091.20631.20481.2078
6322006.03.23 10:01s/l740.091.20481.20481.2078-13.50693.00
6332006.03.24 09:00buy750.091.19711.19561.1986
6342006.03.24 09:05modify750.091.19711.19571.1986
6352006.03.24 09:06modify750.091.19711.19581.1986
6362006.03.24 09:06modify750.091.19711.19601.1986
6372006.03.24 09:23modify750.091.19711.19611.1986
6382006.03.24 09:23modify750.091.19711.19621.1986
6392006.03.24 09:24modify750.091.19711.19631.1986
6402006.03.24 09:28modify750.091.19711.19641.1986
6412006.03.24 09:31modify750.091.19711.19651.1986
6422006.03.24 09:33modify750.091.19711.19661.1986
6432006.03.24 09:41s/l750.091.19661.19661.1986-4.50688.50
6442006.03.28 15:00sell760.091.20681.20831.2053
6452006.03.28 15:00modify760.091.20681.20821.2053
6462006.03.28 15:02modify760.091.20681.20811.2053
6472006.03.28 15:04modify760.091.20681.20801.2053
6482006.03.28 15:07modify760.091.20681.20791.2053
6492006.03.28 15:17modify760.091.20681.20781.2053
6502006.03.28 15:17modify760.091.20681.20761.2053
6512006.03.28 15:17modify760.091.20681.20741.2053
6522006.03.28 15:17modify760.091.20681.20721.2053
6532006.03.28 15:17modify760.091.20681.20711.2053
6542006.03.28 15:17modify760.091.20681.20691.2053
6552006.03.28 15:17t/p760.091.20531.20691.205313.50702.00
6562006.03.29 12:00buy770.091.20181.20031.2033
6572006.03.29 12:04modify770.091.20181.20041.2033
6582006.03.29 12:05modify770.091.20181.20051.2033
6592006.03.29 12:06modify770.091.20181.20061.2033
6602006.03.29 12:06modify770.091.20181.20071.2033
6612006.03.29 12:07modify770.091.20181.20081.2033
6622006.03.29 12:07modify770.091.20181.20091.2033
6632006.03.29 12:07modify770.091.20181.20101.2033
6642006.03.29 12:08modify770.091.20181.20121.2033
6652006.03.29 12:20modify770.091.20181.20131.2033
6662006.03.29 12:20modify770.091.20181.20141.2033
6672006.03.29 12:20modify770.091.20181.20151.2033
6682006.03.29 12:20modify770.091.20181.20161.2033
6692006.03.29 12:20modify770.091.20181.20171.2033
6702006.03.29 12:20t/p770.091.20331.20171.203313.50715.50
6712006.03.30 04:00sell780.101.20631.20781.2048
6722006.03.30 04:00modify780.101.20631.20771.2048
6732006.03.30 04:48modify780.101.20631.20761.2048
6742006.03.30 05:22s/l780.101.20761.20761.2048-13.00702.50
6752006.03.31 01:00sell790.091.21551.21701.2140
6762006.03.31 01:22modify790.091.21551.21691.2140
6772006.03.31 01:23modify790.091.21551.21671.2140
6782006.03.31 01:29modify790.091.21551.21661.2140
6792006.03.31 01:29modify790.091.21551.21651.2140
6802006.03.31 01:50modify790.091.21551.21641.2140
6812006.03.31 01:55modify790.091.21551.21631.2140
6822006.03.31 01:57modify790.091.21551.21621.2140
6832006.03.31 02:06modify790.091.21551.21611.2140
6842006.03.31 02:40modify790.091.21551.21601.2140
6852006.03.31 02:40modify790.091.21551.21591.2140
6862006.03.31 02:41modify790.091.21551.21581.2140
6872006.03.31 02:43modify790.091.21551.21571.2140
6882006.03.31 02:46modify790.091.21551.21561.2140
6892006.03.31 02:47t/p790.091.21401.21561.214013.50716.00
6902006.03.31 10:00buy800.101.21101.20951.2125
6912006.03.31 10:01modify800.101.21101.20961.2125
6922006.03.31 10:01modify800.101.21101.20971.2125
6932006.03.31 10:01modify800.101.21101.20981.2125
6942006.03.31 10:02modify800.101.21101.20991.2125
6952006.03.31 10:03modify800.101.21101.21001.2125
6962006.03.31 10:04modify800.101.21101.21011.2125
6972006.03.31 10:04modify800.101.21101.21021.2125
6982006.03.31 10:04modify800.101.21101.21031.2125
6992006.03.31 10:04modify800.101.21101.21041.2125
7002006.03.31 10:04modify800.101.21101.21051.2125
7012006.03.31 10:04modify800.101.21101.21061.2125
7022006.03.31 10:04modify800.101.21101.21081.2125
7032006.03.31 10:04modify800.101.21101.21091.2125
7042006.03.31 10:04t/p800.101.21251.21091.212515.00731.00
7052006.04.03 10:00buy810.101.20671.20521.2082
7062006.04.03 10:00modify810.101.20671.20541.2082
7072006.04.03 10:00modify810.101.20671.20551.2082
7082006.04.03 10:00modify810.101.20671.20561.2082
7092006.04.03 10:00modify810.101.20671.20571.2082
7102006.04.03 10:00modify810.101.20671.20591.2082
7112006.04.03 10:00modify810.101.20671.20601.2082
7122006.04.03 10:00modify810.101.20671.20611.2082
7132006.04.03 10:00modify810.101.20671.20621.2082
7142006.04.03 10:00modify810.101.20671.20631.2082
7152006.04.03 10:01modify810.101.20671.20641.2082
7162006.04.03 10:01modify810.101.20671.20651.2082
7172006.04.03 10:01modify810.101.20671.20661.2082
7182006.04.03 10:01t/p810.101.20821.20661.208215.00746.00
7192006.04.04 03:00sell820.101.21251.21401.2110
7202006.04.04 03:00modify820.101.21251.21391.2110
7212006.04.04 03:00modify820.101.21251.21381.2110
7222006.04.04 03:00modify820.101.21251.21371.2110
7232006.04.04 03:09s/l820.101.21371.21371.2110-12.00734.00
7242006.04.04 04:00buy830.101.21651.21501.2180
7252006.04.04 04:00modify830.101.21651.21511.2180
7262006.04.04 04:00modify830.101.21651.21521.2180
7272006.04.04 04:00modify830.101.21651.21531.2180
7282006.04.04 04:00modify830.101.21651.21541.2180
7292006.04.04 04:00modify830.101.21651.21551.2180
7302006.04.04 04:01modify830.101.21651.21561.2180
7312006.04.04 04:02modify830.101.21651.21581.2180
7322006.04.04 04:07s/l830.101.21581.21581.2180-7.00727.00
7332006.04.05 00:00buy840.101.22731.22581.2288
7342006.04.05 00:02modify840.101.22731.22591.2288
7352006.04.05 00:05modify840.101.22731.22601.2288
7362006.04.05 00:06modify840.101.22731.22611.2288
7372006.04.05 00:06modify840.101.22731.22621.2288
7382006.04.05 00:35modify840.101.22731.22631.2288
7392006.04.05 00:44modify840.101.22731.22641.2288
7402006.04.05 00:45modify840.101.22731.22651.2288
7412006.04.05 00:50modify840.101.22731.22661.2288
7422006.04.05 00:51modify840.101.22731.22671.2288
7432006.04.05 00:51modify840.101.22731.22681.2288
7442006.04.05 00:51modify840.101.22731.22691.2288
7452006.04.05 00:51modify840.101.22731.22701.2288
7462006.04.05 01:13modify840.101.22731.22711.2288
7472006.04.05 01:14modify840.101.22731.22721.2288
7482006.04.05 01:46s/l840.101.22721.22721.2288-1.00726.00
7492006.04.05 06:00sell850.101.22611.22761.2246
7502006.04.05 06:00modify850.101.22611.22751.2246
7512006.04.05 06:09modify850.101.22611.22741.2246
7522006.04.05 06:09modify850.101.22611.22731.2246
7532006.04.05 06:09modify850.101.22611.22721.2246
7542006.04.05 06:13modify850.101.22611.22711.2246
7552006.04.05 06:17modify850.101.22611.22701.2246
7562006.04.05 06:17modify850.101.22611.22691.2246
7572006.04.05 06:17modify850.101.22611.22681.2246
7582006.04.05 06:40modify850.101.22611.22671.2246
7592006.04.05 07:14s/l850.101.22671.22671.2246-6.00720.00
7602006.04.05 21:00sell860.101.22781.22931.2263
7612006.04.05 21:09modify860.101.22781.22921.2263
7622006.04.05 21:09modify860.101.22781.22911.2263
7632006.04.05 21:26s/l860.101.22911.22911.2263-13.00707.00
7642006.04.06 04:00buy870.091.22951.22801.2310
7652006.04.06 04:04modify870.091.22951.22811.2310
7662006.04.06 04:10modify870.091.22951.22821.2310
7672006.04.06 04:10modify870.091.22951.22831.2310
7682006.04.06 04:10modify870.091.22951.22841.2310
7692006.04.06 04:11modify870.091.22951.22851.2310
7702006.04.06 04:12modify870.091.22951.22871.2310
7712006.04.06 04:12modify870.091.22951.22881.2310
7722006.04.06 04:13modify870.091.22951.22891.2310
7732006.04.06 04:14modify870.091.22951.22901.2310
7742006.04.06 04:14modify870.091.22951.22911.2310
7752006.04.06 04:15modify870.091.22951.22921.2310
7762006.04.06 04:15modify870.091.22951.22931.2310
7772006.04.06 04:15modify870.091.22951.22941.2310
7782006.04.06 04:20s/l870.091.22941.22941.2310-0.90706.10
7792006.04.07 09:00buy880.091.21971.21821.2212
7802006.04.07 09:00modify880.091.21971.21831.2212
7812006.04.07 09:00modify880.091.21971.21861.2212
7822006.04.07 09:00modify880.091.21971.21891.2212
7832006.04.07 09:01modify880.091.21971.21901.2212
7842006.04.07 09:01modify880.091.21971.21911.2212
7852006.04.07 09:01modify880.091.21971.21921.2212
7862006.04.07 09:03modify880.091.21971.21941.2212
7872006.04.07 09:05s/l880.091.21941.21941.2212-2.70703.40
7882006.04.10 08:00sell890.091.21051.21201.2090
7892006.04.10 08:09modify890.091.21051.21171.2090
7902006.04.10 08:13modify890.091.21051.21161.2090
7912006.04.10 08:14modify890.091.21051.21151.2090
7922006.04.10 08:15modify890.091.21051.21141.2090
7932006.04.10 08:41s/l890.091.21141.21141.2090-8.10695.30
7942006.04.10 17:00buy900.091.21141.20991.2129
7952006.04.10 17:07modify900.091.21141.21001.2129
7962006.04.10 17:08modify900.091.21141.21021.2129
7972006.04.10 17:13modify900.091.21141.21031.2129
7982006.04.10 17:13modify900.091.21141.21041.2129
7992006.04.10 19:10s/l900.091.21041.21041.2129-9.00686.30
8002006.04.11 07:00sell910.091.21091.21241.2094
8012006.04.11 07:57modify910.091.21091.21231.2094
8022006.04.11 08:11modify910.091.21091.21221.2094
8032006.04.11 08:15modify910.091.21091.21211.2094
8042006.04.11 08:17modify910.091.21091.21191.2094
8052006.04.11 08:20modify910.091.21091.21181.2094
8062006.04.11 08:20modify910.091.21091.21171.2094
8072006.04.11 08:20modify910.091.21091.21161.2094
8082006.04.11 08:20modify910.091.21091.21151.2094
8092006.04.11 08:20modify910.091.21091.21141.2094
8102006.04.11 08:39modify910.091.21091.21131.2094
8112006.04.11 08:43s/l910.091.21131.21131.2094-3.60682.70
8122006.04.11 15:00buy920.091.21371.21221.2152
8132006.04.11 15:01modify920.091.21371.21231.2152
8142006.04.11 15:04modify920.091.21371.21241.2152
8152006.04.11 15:08modify920.091.21371.21251.2152
8162006.04.11 15:18modify920.091.21371.21261.2152
8172006.04.11 15:35modify920.091.21371.21271.2152
8182006.04.11 15:35modify920.091.21371.21281.2152
8192006.04.11 15:35modify920.091.21371.21291.2152
8202006.04.11 15:36modify920.091.21371.21301.2152
8212006.04.11 15:36modify920.091.21371.21311.2152
8222006.04.11 15:43modify920.091.21371.21321.2152
8232006.04.11 15:50modify920.091.21371.21331.2152
8242006.04.11 15:50modify920.091.21371.21351.2152
8252006.04.11 15:50modify920.091.21371.21361.2152
8262006.04.11 15:50t/p920.091.21521.21361.215213.50696.20
8272006.04.12 07:00sell930.091.21421.21571.2127
8282006.04.12 07:58modify930.091.21421.21561.2127
8292006.04.12 07:58modify930.091.21421.21551.2127
8302006.04.12 07:58modify930.091.21421.21541.2127
8312006.04.12 07:58modify930.091.21421.21531.2127
8322006.04.12 07:59modify930.091.21421.21521.2127
8332006.04.12 07:59modify930.091.21421.21511.2127
8342006.04.12 08:00modify930.091.21421.21491.2127
8352006.04.12 08:02modify930.091.21421.21481.2127
8362006.04.12 08:02modify930.091.21421.21471.2127
8372006.04.12 08:03modify930.091.21421.21461.2127
8382006.04.12 08:03modify930.091.21421.21451.2127
8392006.04.12 08:04modify930.091.21421.21441.2127
8402006.04.12 08:04modify930.091.21421.21431.2127
8412006.04.12 08:04t/p930.091.21271.21431.212713.50709.70
8422006.04.12 20:00buy940.091.21071.20921.2122
8432006.04.12 20:13modify940.091.21071.20931.2122
8442006.04.12 20:15modify940.091.21071.20941.2122
8452006.04.12 20:26modify940.091.21071.20961.2122
8462006.04.12 20:42s/l940.091.20961.20961.2122-9.90699.80
8472006.04.13 09:00sell950.091.20881.21031.2073
8482006.04.13 09:01modify950.091.20881.21021.2073
8492006.04.13 09:05modify950.091.20881.21011.2073
8502006.04.13 09:05modify950.091.20881.21001.2073
8512006.04.13 09:05modify950.091.20881.20981.2073
8522006.04.13 09:05modify950.091.20881.20971.2073
8532006.04.13 09:05modify950.091.20881.20961.2073
8542006.04.13 09:06modify950.091.20881.20951.2073
8552006.04.13 09:06modify950.091.20881.20941.2073
8562006.04.13 09:07modify950.091.20881.20931.2073
8572006.04.13 09:08modify950.091.20881.20921.2073
8582006.04.13 09:11modify950.091.20881.20911.2073
8592006.04.13 09:11modify950.091.20881.20901.2073
8602006.04.13 09:11modify950.091.20881.20891.2073
8612006.04.13 09:12t/p950.091.20731.20891.207313.50713.30
8622006.04.13 18:00buy960.101.21111.20961.2126
8632006.04.13 18:13modify960.101.21111.20971.2126
8642006.04.13 18:13modify960.101.21111.20981.2126
8652006.04.13 18:13modify960.101.21111.20991.2126
8662006.04.13 18:15modify960.101.21111.21001.2126
8672006.04.13 18:16modify960.101.21111.21011.2126
8682006.04.13 18:19modify960.101.21111.21021.2126
8692006.04.13 18:19modify960.101.21111.21031.2126
8702006.04.13 18:30modify960.101.21111.21041.2126
8712006.04.13 18:31modify960.101.21111.21051.2126
8722006.04.13 19:33s/l960.101.21051.21051.2126-6.00707.30
8732006.04.17 05:00sell970.091.21851.22001.2170
8742006.04.17 05:00modify970.091.21851.21991.2170
8752006.04.17 05:10modify970.091.21851.21981.2170
8762006.04.17 05:11modify970.091.21851.21971.2170
8772006.04.17 05:12modify970.091.21851.21951.2170
8782006.04.17 05:13modify970.091.21851.21941.2170
8792006.04.17 05:16modify970.091.21851.21931.2170
8802006.04.17 05:17modify970.091.21851.21901.2170
8812006.04.17 06:02s/l970.091.21901.21901.2170-4.50702.80
8822006.04.17 07:00buy980.091.21941.21791.2209
8832006.04.17 07:01modify980.091.21941.21801.2209
8842006.04.17 07:06modify980.091.21941.21811.2209
8852006.04.17 07:38modify980.091.21941.21821.2209
8862006.04.17 07:38modify980.091.21941.21831.2209
8872006.04.17 07:38modify980.091.21941.21841.2209
8882006.04.17 07:39modify980.091.21941.21851.2209
8892006.04.17 07:40modify980.091.21941.21861.2209
8902006.04.17 07:40modify980.091.21941.21871.2209
8912006.04.17 07:40modify980.091.21941.21881.2209
8922006.04.17 07:41modify980.091.21941.21891.2209
8932006.04.17 07:41modify980.091.21941.21901.2209
8942006.04.17 07:41modify980.091.21941.21911.2209
8952006.04.17 07:41modify980.091.21941.21921.2209
8962006.04.17 07:41t/p980.091.22091.21921.220913.50716.30
8972006.04.18 02:00sell990.101.22571.22721.2242
8982006.04.18 02:01modify990.101.22571.22711.2242
8992006.04.18 02:12modify990.101.22571.22701.2242
9002006.04.18 02:13modify990.101.22571.22691.2242
9012006.04.18 02:48modify990.101.22571.22681.2242
9022006.04.18 02:48modify990.101.22571.22671.2242
9032006.04.18 02:48modify990.101.22571.22661.2242
9042006.04.18 02:50modify990.101.22571.22651.2242
9052006.04.18 02:50modify990.101.22571.22641.2242
9062006.04.18 02:51modify990.101.22571.22631.2242
9072006.04.18 02:51modify990.101.22571.22621.2242
9082006.04.18 02:51modify990.101.22571.22601.2242
9092006.04.18 02:52modify990.101.22571.22591.2242
9102006.04.18 02:53modify990.101.22571.22581.2242
9112006.04.18 02:59t/p990.101.22421.22581.224215.00731.30
9122006.04.19 07:00sell1000.101.23451.23601.2330
9132006.04.19 07:01modify1000.101.23451.23591.2330
9142006.04.19 07:01modify1000.101.23451.23581.2330
9152006.04.19 07:04modify1000.101.23451.23571.2330
9162006.04.19 07:07modify1000.101.23451.23561.2330
9172006.04.19 07:07modify1000.101.23451.23551.2330
9182006.04.19 07:07modify1000.101.23451.23541.2330
9192006.04.19 07:07modify1000.101.23451.23531.2330
9202006.04.19 07:07modify1000.101.23451.23521.2330
9212006.04.19 07:07modify1000.101.23451.23511.2330
9222006.04.19 07:44modify1000.101.23451.23501.2330
9232006.04.19 07:44modify1000.101.23451.23491.2330
9242006.04.19 07:44modify1000.101.23451.23481.2330
9252006.04.19 08:05s/l1000.101.23481.23481.2330-3.00728.30
9262006.04.24 00:00sell1010.101.23431.23581.2328
9272006.04.24 00:33s/l1010.101.23581.23581.2328-15.00713.30
9282006.04.24 14:00buy1020.101.24041.23891.2419
9292006.04.24 14:00modify1020.101.24041.23901.2419
9302006.04.24 14:00modify1020.101.24041.23911.2419
9312006.04.24 14:00modify1020.101.24041.23921.2419
9322006.04.24 14:04modify1020.101.24041.23931.2419
9332006.04.24 14:04modify1020.101.24041.23941.2419
9342006.04.24 14:17modify1020.101.24041.23961.2419
9352006.04.24 15:03s/l1020.101.23961.23961.2419-8.00705.30
9362006.04.25 00:00sell1030.091.23761.23911.2361
9372006.04.25 00:06modify1030.091.23761.23901.2361
9382006.04.25 00:12modify1030.091.23761.23891.2361
9392006.04.25 01:21s/l1030.091.23891.23891.2361-11.70693.60
9402006.04.25 05:00buy1040.091.23961.23811.2411
9412006.04.25 05:01modify1040.091.23961.23831.2411
9422006.04.25 05:02modify1040.091.23961.23841.2411
9432006.04.25 05:25s/l1040.091.23841.23841.2411-10.80682.80
9442006.04.25 11:00sell1050.091.24051.24201.2390
9452006.04.25 11:00modify1050.091.24051.24181.2390
9462006.04.25 11:04s/l1050.091.24181.24181.2390-11.70671.10
9472006.04.25 16:00buy1060.091.24371.24221.2452
9482006.04.25 16:18modify1060.091.24371.24231.2452
9492006.04.25 18:33s/l1060.091.24231.24231.2452-12.60658.50
9502006.04.26 09:00sell1070.091.24211.24361.2406
9512006.04.26 09:00modify1070.091.24211.24351.2406
9522006.04.26 09:03s/l1070.091.24351.24351.2406-12.60645.90
9532006.04.26 10:00buy1080.091.24411.24261.2456
9542006.04.26 10:00s/l1080.091.24261.24261.2456-13.50632.40
9552006.04.27 03:00sell1090.081.24531.24681.2438
9562006.04.27 03:05modify1090.081.24531.24671.2438
9572006.04.27 03:12modify1090.081.24531.24661.2438
9582006.04.27 03:19modify1090.081.24531.24651.2438
9592006.04.27 03:26modify1090.081.24531.24641.2438
9602006.04.27 03:27modify1090.081.24531.24631.2438
9612006.04.27 03:27modify1090.081.24531.24621.2438
9622006.04.27 03:28modify1090.081.24531.24611.2438
9632006.04.27 03:28modify1090.081.24531.24601.2438
9642006.04.27 03:28modify1090.081.24531.24581.2438
9652006.04.27 03:29modify1090.081.24531.24571.2438
9662006.04.27 03:43modify1090.081.24531.24561.2438
9672006.04.27 03:43modify1090.081.24531.24551.2438
9682006.04.27 03:43modify1090.081.24531.24541.2438
9692006.04.27 03:43t/p1090.081.24381.24541.243812.00644.40
9702006.05.01 01:00buy1100.091.26301.26151.2645
9712006.05.01 01:13modify1100.091.26301.26161.2645
9722006.05.01 01:16modify1100.091.26301.26171.2645
9732006.05.01 01:18modify1100.091.26301.26181.2645
9742006.05.01 01:20modify1100.091.26301.26191.2645
9752006.05.01 01:20modify1100.091.26301.26201.2645
9762006.05.01 01:22modify1100.091.26301.26211.2645
9772006.05.01 01:53modify1100.091.26301.26221.2645
9782006.05.01 01:54modify1100.091.26301.26231.2645
9792006.05.01 01:54modify1100.091.26301.26241.2645
9802006.05.01 01:54modify1100.091.26301.26251.2645
9812006.05.01 02:48modify1100.091.26301.26261.2645
9822006.05.01 02:48modify1100.091.26301.26271.2645
9832006.05.01 02:48modify1100.091.26301.26281.2645
9842006.05.01 02:48modify1100.091.26301.26291.2645
9852006.05.01 02:48t/p1100.091.26451.26291.264513.50657.90
9862006.05.01 07:00sell1110.091.26191.26341.2604
9872006.05.01 07:02modify1110.091.26191.26331.2604
9882006.05.01 07:19s/l1110.091.26331.26331.2604-12.60645.30
9892006.05.01 11:00sell1120.091.26161.26311.2601
9902006.05.01 11:01modify1120.091.26161.26301.2601
9912006.05.01 11:02modify1120.091.26161.26291.2601
9922006.05.01 11:02modify1120.091.26161.26271.2601
9932006.05.01 11:02modify1120.091.26161.26261.2601
9942006.05.01 11:02modify1120.091.26161.26251.2601
9952006.05.01 11:02modify1120.091.26161.26241.2601
9962006.05.01 11:02modify1120.091.26161.26231.2601
9972006.05.01 11:05s/l1120.091.26231.26231.2601-6.30639.00
9982006.05.02 17:00sell1130.091.26141.26291.2599
9992006.05.02 17:21modify1130.091.26141.26271.2599
10002006.05.02 17:27modify1130.091.26141.26251.2599
10012006.05.02 18:47s/l1130.091.26251.26251.2599-9.90629.10
10022006.05.03 02:00buy1140.081.26531.26381.2668
10032006.05.03 02:02modify1140.081.26531.26391.2668
10042006.05.03 02:26modify1140.081.26531.26401.2668
10052006.05.03 02:28modify1140.081.26531.26411.2668
10062006.05.03 02:29modify1140.081.26531.26421.2668
10072006.05.03 02:29modify1140.081.26531.26431.2668
10082006.05.03 02:29modify1140.081.26531.26441.2668
10092006.05.03 02:29modify1140.081.26531.26451.2668
10102006.05.03 02:32modify1140.081.26531.26461.2668
10112006.05.03 02:32modify1140.081.26531.26471.2668
10122006.05.03 02:33modify1140.081.26531.26481.2668
10132006.05.03 02:33modify1140.081.26531.26491.2668
10142006.05.03 02:33modify1140.081.26531.26501.2668
10152006.05.03 02:33modify1140.081.26531.26511.2668
10162006.05.03 02:34modify1140.081.26531.26521.2668
10172006.05.03 02:34t/p1140.081.26681.26521.266812.00641.10
10182006.05.03 10:00sell1150.091.26241.26391.2609
10192006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26371.2609
10202006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26361.2609
10212006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26351.2609
10222006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26341.2609
10232006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26331.2609
10242006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26321.2609
10252006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26301.2609
10262006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26291.2609
10272006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26281.2609
10282006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26271.2609
10292006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26261.2609
10302006.05.03 10:00modify1150.091.26241.26251.2609
10312006.05.03 10:00t/p1150.091.26091.26251.260913.50654.60
10322006.05.04 09:00buy1160.091.26121.25971.2627
10332006.05.04 09:00modify1160.091.26121.25981.2627
10342006.05.04 09:00modify1160.091.26121.25991.2627
10352006.05.04 09:00modify1160.091.26121.26001.2627
10362006.05.04 09:00modify1160.091.26121.26021.2627
10372006.05.04 09:02modify1160.091.26121.26031.2627
10382006.05.04 09:02modify1160.091.26121.26041.2627
10392006.05.04 09:02modify1160.091.26121.26051.2627
10402006.05.04 09:03modify1160.091.26121.26061.2627
10412006.05.04 09:03modify1160.091.26121.26071.2627
10422006.05.04 09:03modify1160.091.26121.26081.2627
10432006.05.04 09:03modify1160.091.26121.26091.2627
10442006.05.04 09:03modify1160.091.26121.26101.2627
10452006.05.04 09:03modify1160.091.26121.26111.2627
10462006.05.04 09:04t/p1160.091.26271.26111.262713.50668.10
10472006.05.09 06:00buy1170.091.26861.26711.2701
10482006.05.09 06:36modify1170.091.26861.26721.2701
10492006.05.09 06:36modify1170.091.26861.26731.2701
10502006.05.09 06:37modify1170.091.26861.26741.2701
10512006.05.09 06:37modify1170.091.26861.26751.2701
10522006.05.09 06:40modify1170.091.26861.26761.2701
10532006.05.09 07:06modify1170.091.26861.26771.2701
10542006.05.09 07:06modify1170.091.26861.26781.2701
10552006.05.09 07:06modify1170.091.26861.26791.2701
10562006.05.09 07:07modify1170.091.26861.26801.2701
10572006.05.09 07:08modify1170.091.26861.26811.2701
10582006.05.09 07:11modify1170.091.26861.26821.2701
10592006.05.09 07:11modify1170.091.26861.26831.2701
10602006.05.09 07:11modify1170.091.26861.26841.2701
10612006.05.09 07:11modify1170.091.26861.26851.2701
10622006.05.09 07:11t/p1170.091.27011.26851.270113.50681.60
10632006.05.10 09:00sell1180.091.27841.27991.2769
10642006.05.10 09:19modify1180.091.27841.27981.2769
10652006.05.10 09:19modify1180.091.27841.27971.2769
10662006.05.10 09:19modify1180.091.27841.27961.2769
10672006.05.10 09:19modify1180.091.27841.27951.2769
10682006.05.10 09:20modify1180.091.27841.27941.2769
10692006.05.10 09:24modify1180.091.27841.27931.2769
10702006.05.10 09:24modify1180.091.27841.27921.2769
10712006.05.10 09:25modify1180.091.27841.27911.2769
10722006.05.10 09:30modify1180.091.27841.27901.2769
10732006.05.10 09:30modify1180.091.27841.27891.2769
10742006.05.10 09:30modify1180.091.27841.27881.2769
10752006.05.10 09:30modify1180.091.27841.27871.2769
10762006.05.10 09:30modify1180.091.27841.27861.2769
10772006.05.10 09:34s/l1180.091.27861.27861.2769-1.80679.80
10782006.05.10 11:00buy1190.091.28001.27851.2815
10792006.05.10 11:25modify1190.091.28001.27861.2815
10802006.05.10 11:25modify1190.091.28001.27871.2815
10812006.05.10 11:27modify1190.091.28001.27881.2815
10822006.05.10 11:27modify1190.091.28001.27891.2815
10832006.05.10 11:27modify1190.091.28001.27911.2815
10842006.05.10 11:29modify1190.091.28001.27921.2815
10852006.05.10 11:29modify1190.091.28001.27941.2815
10862006.05.10 11:29modify1190.091.28001.27951.2815
10872006.05.10 11:31modify1190.091.28001.27961.2815
10882006.05.10 11:32modify1190.091.28001.27971.2815
10892006.05.10 11:33modify1190.091.28001.27981.2815
10902006.05.10 11:33modify1190.091.28001.27991.2815
10912006.05.10 11:33modify1190.091.28001.28001.2815
10922006.05.10 11:33t/p1190.091.28151.28001.281513.50693.30
10932006.05.10 15:00sell1200.091.28101.28251.2795
10942006.05.10 15:03modify1200.091.28101.28241.2795
10952006.05.10 15:04modify1200.091.28101.28221.2795
10962006.05.10 15:12modify1200.091.28101.28201.2795
10972006.05.10 15:12modify1200.091.28101.28191.2795
10982006.05.10 15:12modify1200.091.28101.28181.2795
10992006.05.10 15:12modify1200.091.28101.28171.2795
11002006.05.10 15:29s/l1200.091.28171.28171.2795-6.30687.00
11012006.05.10 16:00buy1210.091.28171.28021.2832
11022006.05.10 16:00s/l1210.091.28021.28021.2832-13.50673.50
11032006.05.10 20:00sell1220.091.27591.27741.2744
11042006.05.10 20:25modify1220.091.27591.27731.2744
11052006.05.10 20:38modify1220.091.27591.27721.2744
11062006.05.10 20:38modify1220.091.27591.27711.2744
11072006.05.10 20:38modify1220.091.27591.27701.2744
11082006.05.10 20:38modify1220.091.27591.27691.2744
11092006.05.10 20:40modify1220.091.27591.27671.2744
11102006.05.10 21:04modify1220.091.27591.27661.2744
11112006.05.10 21:05modify1220.091.27591.27651.2744
11122006.05.10 21:05modify1220.091.27591.27641.2744
11132006.05.10 21:05modify1220.091.27591.27631.2744
11142006.05.10 21:05modify1220.091.27591.27621.2744
11152006.05.10 21:05modify1220.091.27591.27611.2744
11162006.05.10 21:06modify1220.091.27591.27601.2744
11172006.05.10 21:06t/p1220.091.27441.27601.274413.50687.00
11182006.05.11 09:00buy1230.091.27441.27291.2759
11192006.05.11 09:05modify1230.091.27441.27301.2759
11202006.05.11 09:10modify1230.091.27441.27311.2759
11212006.05.11 09:14modify1230.091.27441.27341.2759
11222006.05.11 09:15modify1230.091.27441.27391.2759
11232006.05.11 09:18s/l1230.091.27391.27391.2759-4.50682.50
11242006.05.12 09:00sell1240.091.29241.29391.2909
11252006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29381.2909
11262006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29371.2909
11272006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29361.2909
11282006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29351.2909
11292006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29341.2909
11302006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29331.2909
11312006.05.12 09:00modify1240.091.29241.29321.2909
11322006.05.12 09:01modify1240.091.29241.29311.2909
11332006.05.12 09:01modify1240.091.29241.29281.2909
11342006.05.12 09:01modify1240.091.29241.29271.2909
11352006.05.12 09:01modify1240.091.29241.29251.2909
11362006.05.12 09:02t/p1240.091.29091.29251.290913.50696.00
11372006.05.15 03:00sell1250.091.29041.29191.2889
11382006.05.15 03:03modify1250.091.29041.29181.2889
11392006.05.15 03:04modify1250.091.29041.29171.2889
11402006.05.15 03:05modify1250.091.29041.29161.2889
11412006.05.15 03:05modify1250.091.29041.29151.2889
11422006.05.15 03:05modify1250.091.29041.29131.2889
11432006.05.15 03:07modify1250.091.29041.29121.2889
11442006.05.15 03:07modify1250.091.29041.29111.2889
11452006.05.15 03:07modify1250.091.29041.29101.2889
11462006.05.15 03:07modify1250.091.29041.29091.2889
11472006.05.15 03:08modify1250.091.29041.29081.2889
11482006.05.15 03:08modify1250.091.29041.29061.2889
11492006.05.15 03:08modify1250.091.29041.29051.2889
11502006.05.15 03:08t/p1250.091.28891.29051.288913.50709.50
11512006.05.15 21:00buy1260.091.28111.27961.2826
11522006.05.15 21:14modify1260.091.28111.27971.2826
11532006.05.15 21:41modify1260.091.28111.27981.2826
11542006.05.15 21:41modify1260.091.28111.28001.2826
11552006.05.15 21:41modify1260.091.28111.28011.2826
11562006.05.15 21:43modify1260.091.28111.28021.2826
11572006.05.15 21:43modify1260.091.28111.28031.2826
11582006.05.15 21:45modify1260.091.28111.28041.2826
11592006.05.15 21:45modify1260.091.28111.28051.2826
11602006.05.15 21:48modify1260.091.28111.28061.2826
11612006.05.15 22:06s/l1260.091.28061.28061.2826-4.50705.00
11622006.05.16 03:00sell1270.091.28151.28301.2800
11632006.05.16 03:00modify1270.091.28151.28291.2800
11642006.05.16 03:00modify1270.091.28151.28281.2800
11652006.05.16 03:05modify1270.091.28151.28271.2800
11662006.05.16 03:05modify1270.091.28151.28261.2800
11672006.05.16 03:05modify1270.091.28151.28251.2800
11682006.05.16 03:05modify1270.091.28151.28241.2800
11692006.05.16 03:05modify1270.091.28151.28221.2800
11702006.05.16 03:12s/l1270.091.28221.28221.2800-6.30698.70
11712006.05.19 14:00buy1280.091.27741.27591.2789
11722006.05.19 14:41modify1280.091.27741.27601.2789
11732006.05.19 14:41modify1280.091.27741.27611.2789
11742006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27621.2789
11752006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27631.2789
11762006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27641.2789
11772006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27651.2789
11782006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27661.2789
11792006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27671.2789
11802006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27681.2789
11812006.05.19 14:42modify1280.091.27741.27691.2789
11822006.05.19 15:54s/l1280.091.27691.27691.2789-4.50694.20
11832006.05.22 05:00buy1290.091.27631.27481.2778
11842006.05.22 05:00modify1290.091.27631.27491.2778
11852006.05.22 05:10s/l1290.091.27491.27491.2778-12.60681.60
11862006.05.23 02:00sell1300.091.28601.28751.2845
11872006.05.23 02:04modify1300.091.28601.28741.2845
11882006.05.23 02:05modify1300.091.28601.28731.2845
11892006.05.23 02:05modify1300.091.28601.28721.2845
11902006.05.23 02:06modify1300.091.28601.28711.2845
11912006.05.23 02:07modify1300.091.28601.28701.2845
11922006.05.23 02:07modify1300.091.28601.28691.2845
11932006.05.23 02:11modify1300.091.28601.28681.2845
11942006.05.23 02:12modify1300.091.28601.28671.2845
11952006.05.23 02:13modify1300.091.28601.28651.2845
11962006.05.23 02:13modify1300.091.28601.28641.2845
11972006.05.23 02:13modify1300.091.28601.28631.2845
11982006.05.23 02:14modify1300.091.28601.28621.2845
11992006.05.23 02:18modify1300.091.28601.28611.2845
12002006.05.23 02:18t/p1300.091.28451.28611.284513.50695.10
12012006.05.23 11:00buy1310.091.28531.28381.2868
12022006.05.23 11:08s/l1310.091.28381.28381.2868-13.50681.60
12032006.05.23 17:00sell1320.091.28161.28311.2801
12042006.05.23 17:00modify1320.091.28161.28301.2801
12052006.05.23 17:00modify1320.091.28161.28291.2801
12062006.05.23 17:00modify1320.091.28161.28271.2801
12072006.05.23 17:24s/l1320.091.28271.28271.2801-9.90671.70
12082006.05.25 09:00buy1330.091.27731.27581.2788
12092006.05.25 09:00modify1330.091.27731.27591.2788
12102006.05.25 09:00modify1330.091.27731.27601.2788
12112006.05.25 09:02modify1330.091.27731.27611.2788
12122006.05.25 09:04modify1330.091.27731.27621.2788
12132006.05.25 09:12modify1330.091.27731.27631.2788
12142006.05.25 09:13modify1330.091.27731.27641.2788
12152006.05.25 09:13modify1330.091.27731.27651.2788
12162006.05.25 09:13modify1330.091.27731.27661.2788
12172006.05.25 09:13modify1330.091.27731.27681.2788
12182006.05.25 09:17s/l1330.091.27681.27681.2788-4.50667.20
12192006.05.26 00:00sell1340.091.27721.27871.2757
12202006.05.26 00:05modify1340.091.27721.27861.2757
12212006.05.26 00:05modify1340.091.27721.27851.2757
12222006.05.26 00:06modify1340.091.27721.27841.2757
12232006.05.26 00:19modify1340.091.27721.27821.2757
12242006.05.26 00:22modify1340.091.27721.27811.2757
12252006.05.26 01:16s/l1340.091.27811.27811.2757-8.10659.10
12262006.05.26 05:00buy1350.091.28181.28031.2833
12272006.05.26 05:00modify1350.091.28181.28041.2833
12282006.05.26 07:07modify1350.091.28181.28061.2833
12292006.05.26 07:40modify1350.091.28181.28071.2833
12302006.05.26 07:55s/l1350.091.28071.28071.2833-9.90649.20
12312006.05.29 04:00buy1360.091.27561.27411.2771
12322006.05.29 04:00modify1360.091.27561.27421.2771
12332006.05.29 04:00modify1360.091.27561.27431.2771
12342006.05.29 04:32s/l1360.091.27431.27431.2771-11.70637.50
12352006.05.30 08:00sell1370.091.28401.28551.2825
12362006.05.30 08:00modify1370.091.28401.28541.2825
12372006.05.30 08:11s/l1370.091.28541.28541.2825-12.60624.90
12382006.05.31 10:00sell1380.081.28531.28681.2838
12392006.05.31 10:00modify1380.081.28531.28671.2838
12402006.05.31 10:00modify1380.081.28531.28661.2838
12412006.05.31 10:00modify1380.081.28531.28631.2838
12422006.05.31 10:00modify1380.081.28531.28621.2838
12432006.05.31 10:00modify1380.081.28531.28611.2838
12442006.05.31 10:00modify1380.081.28531.28601.2838
12452006.05.31 10:04s/l1380.081.28601.28601.2838-5.60619.30
12462006.06.01 04:00buy1390.081.27781.27631.2793
12472006.06.01 04:00modify1390.081.27781.27641.2793
12482006.06.01 04:00modify1390.081.27781.27651.2793
12492006.06.01 04:00modify1390.081.27781.27661.2793
12502006.06.01 04:00modify1390.081.27781.27671.2793
12512006.06.01 04:00modify1390.081.27781.27681.2793
12522006.06.01 04:01modify1390.081.27781.27691.2793
12532006.06.01 04:01modify1390.081.27781.27701.2793
12542006.06.01 04:01modify1390.081.27781.27711.2793
12552006.06.01 04:01modify1390.081.27781.27721.2793
12562006.06.01 04:02modify1390.081.27781.27731.2793
12572006.06.01 04:02modify1390.081.27781.27741.2793
12582006.06.01 04:02modify1390.081.27781.27751.2793
12592006.06.01 04:06modify1390.081.27781.27761.2793
12602006.06.01 04:07modify1390.081.27781.27771.2793
12612006.06.01 04:07t/p1390.081.27931.27771.279312.00631.30
12622006.06.05 09:00sell1400.081.29371.29521.2922
12632006.06.05 09:00modify1400.081.29371.29511.2922
12642006.06.05 09:00modify1400.081.29371.29501.2922
12652006.06.05 09:04modify1400.081.29371.29491.2922
12662006.06.05 09:04modify1400.081.29371.29481.2922
12672006.06.05 09:04modify1400.081.29371.29471.2922
12682006.06.05 09:04modify1400.081.29371.29461.2922
12692006.06.05 09:04modify1400.081.29371.29441.2922
12702006.06.05 09:06modify1400.081.29371.29431.2922
12712006.06.05 09:06modify1400.081.29371.29421.2922
12722006.06.05 09:06modify1400.081.29371.29411.2922
12732006.06.05 09:19s/l1400.081.29411.29411.2922-3.20628.10
12742006.06.06 06:00sell1410.081.28931.29081.2878
12752006.06.06 06:07modify1410.081.28931.29071.2878
12762006.06.06 06:07modify1410.081.28931.29061.2878
12772006.06.06 06:07modify1410.081.28931.29051.2878
12782006.06.06 06:07modify1410.081.28931.29041.2878
12792006.06.06 06:07modify1410.081.28931.29031.2878
12802006.06.06 06:08modify1410.081.28931.29021.2878
12812006.06.06 06:08modify1410.081.28931.29001.2878
12822006.06.06 06:08modify1410.081.28931.28991.2878
12832006.06.06 06:08modify1410.081.28931.28981.2878
12842006.06.06 06:08modify1410.081.28931.28971.2878
12852006.06.06 06:14modify1410.081.28931.28961.2878
12862006.06.06 06:14modify1410.081.28931.28951.2878
12872006.06.06 06:14modify1410.081.28931.28941.2878
12882006.06.06 06:14t/p1410.081.28781.28941.287812.00640.10
12892006.06.06 21:00buy1420.091.28291.28141.2844
12902006.06.06 21:01modify1420.091.28291.28161.2844
12912006.06.06 21:08modify1420.091.28291.28171.2844
12922006.06.06 21:16modify1420.091.28291.28181.2844
12932006.06.06 21:22modify1420.091.28291.28191.2844
12942006.06.06 21:22modify1420.091.28291.28201.2844
12952006.06.06 21:22modify1420.091.28291.28211.2844
12962006.06.06 21:34modify1420.091.28291.28221.2844
12972006.06.06 22:31modify1420.091.28291.28231.2844
12982006.06.06 22:31modify1420.091.28291.28241.2844
12992006.06.07 00:29s/l1420.091.28241.28241.2844-5.06635.04
13002006.06.07 19:00buy1430.081.28051.27901.2820
13012006.06.07 19:04modify1430.081.28051.27911.2820
13022006.06.07 19:10modify1430.081.28051.27921.2820
13032006.06.07 19:10modify1430.081.28051.27931.2820
13042006.06.07 19:10modify1430.081.28051.27941.2820
13052006.06.07 19:11modify1430.081.28051.27951.2820
13062006.06.07 20:06s/l1430.081.27951.27951.2820-8.00627.04
13072006.06.08 03:00sell1440.081.27741.27891.2759
13082006.06.08 03:02modify1440.081.27741.27881.2759
13092006.06.08 03:02modify1440.081.27741.27871.2759
13102006.06.08 03:03modify1440.081.27741.27861.2759
13112006.06.08 03:03modify1440.081.27741.27851.2759
13122006.06.08 03:03modify1440.081.27741.27841.2759
13132006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27831.2759
13142006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27821.2759
13152006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27811.2759
13162006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27801.2759
13172006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27791.2759
13182006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27781.2759
13192006.06.08 03:04modify1440.081.27741.27771.2759
13202006.06.08 03:09modify1440.081.27741.27761.2759
13212006.06.08 03:09modify1440.081.27741.27751.2759
13222006.06.08 03:16s/l1440.081.27751.27751.2759-0.80626.24
13232006.06.09 01:00buy1450.081.26441.26291.2659
13242006.06.09 01:01modify1450.081.26441.26301.2659
13252006.06.09 01:03modify1450.081.26441.26311.2659
13262006.06.09 01:04modify1450.081.26441.26321.2659
13272006.06.09 01:17modify1450.081.26441.26341.2659
13282006.06.09 01:54modify1450.081.26441.26351.2659
13292006.06.09 02:11s/l1450.081.26351.26351.2659-7.20619.04
13302006.06.09 03:00sell1460.081.26481.26631.2633
13312006.06.09 03:00modify1460.081.26481.26621.2633
13322006.06.09 03:02s/l1460.081.26621.26621.2633-11.20607.84
13332006.06.09 11:00buy1470.081.26491.26341.2664
13342006.06.09 11:09s/l1470.081.26341.26341.2664-12.00595.84
13352006.06.12 03:00buy1480.081.26341.26191.2649
13362006.06.12 03:00modify1480.081.26341.26201.2649
13372006.06.12 03:00modify1480.081.26341.26211.2649
13382006.06.12 03:06modify1480.081.26341.26221.2649
13392006.06.12 03:07modify1480.081.26341.26231.2649
13402006.06.12 03:34s/l1480.081.26231.26231.2649-8.80587.04
13412006.06.12 05:00sell1490.081.26201.26351.2605
13422006.06.12 05:16modify1490.081.26201.26341.2605
13432006.06.12 05:16modify1490.081.26201.26331.2605
13442006.06.12 05:16modify1490.081.26201.26321.2605
13452006.06.12 05:21modify1490.081.26201.26311.2605
13462006.06.12 05:21modify1490.081.26201.26301.2605
13472006.06.12 05:21modify1490.081.26201.26291.2605
13482006.06.12 05:21modify1490.081.26201.26281.2605
13492006.06.12 05:22modify1490.081.26201.26271.2605
13502006.06.12 05:22modify1490.081.26201.26261.2605
13512006.06.12 05:24modify1490.081.26201.26251.2605
13522006.06.12 05:38modify1490.081.26201.26241.2605
13532006.06.12 05:38modify1490.081.26201.26231.2605
13542006.06.12 05:39modify1490.081.26201.26221.2605
13552006.06.12 05:39t/p1490.081.26051.26221.260512.00599.04
13562006.06.12 15:00buy1500.081.26111.25961.2626
13572006.06.12 15:57s/l1500.081.25961.25961.2626-12.00587.04
13582006.06.13 01:00sell1510.081.25761.25911.2561
13592006.06.13 01:04modify1510.081.25761.25901.2561
13602006.06.13 01:30s/l1510.081.25901.25901.2561-11.20575.84
13612006.06.13 07:00buy1520.081.25861.25711.2601
13622006.06.13 07:00modify1520.081.25861.25721.2601
13632006.06.13 07:00modify1520.081.25861.25731.2601
13642006.06.13 07:04modify1520.081.25861.25741.2601
13652006.06.13 07:06modify1520.081.25861.25761.2601
13662006.06.13 07:08modify1520.081.25861.25771.2601
13672006.06.13 07:34s/l1520.081.25771.25771.2601-7.20568.64
13682006.06.13 09:00sell1530.081.25721.25871.2557
13692006.06.13 09:03s/l1530.081.25871.25871.2557-12.00556.64
13702006.06.13 10:00buy1540.071.26061.25911.2621
13712006.06.13 10:00modify1540.071.26061.25921.2621
13722006.06.13 10:00modify1540.071.26061.25931.2621
13732006.06.13 10:00modify1540.071.26061.25941.2621
13742006.06.13 10:02modify1540.071.26061.25951.2621
13752006.06.13 10:02modify1540.071.26061.25961.2621
13762006.06.13 10:03modify1540.071.26061.25971.2621
13772006.06.13 10:03modify1540.071.26061.25981.2621
13782006.06.13 10:03modify1540.071.26061.26001.2621
13792006.06.13 10:03modify1540.071.26061.26011.2621
13802006.06.13 10:03modify1540.071.26061.26021.2621
13812006.06.13 10:03modify1540.071.26061.26031.2621
13822006.06.13 10:04t/p1540.071.26211.26031.262110.50567.14
13832006.06.14 04:00buy1550.081.25901.25751.2605
13842006.06.14 04:03modify1550.081.25901.25761.2605
13852006.06.14 04:05modify1550.081.25901.25771.2605
13862006.06.14 04:05modify1550.081.25901.25781.2605
13872006.06.14 04:05modify1550.081.25901.25791.2605
13882006.06.14 04:06modify1550.081.25901.25801.2605
13892006.06.14 04:07modify1550.081.25901.25811.2605
13902006.06.14 04:07modify1550.081.25901.25821.2605
13912006.06.14 04:08modify1550.081.25901.25831.2605
13922006.06.14 04:08modify1550.081.25901.25841.2605
13932006.06.14 04:08modify1550.081.25901.25851.2605
13942006.06.14 04:08modify1550.081.25901.25861.2605
13952006.06.14 04:08modify1550.081.25901.25871.2605
13962006.06.14 04:24modify1550.081.25901.25881.2605
13972006.06.14 04:26modify1550.081.25901.25891.2605
13982006.06.14 04:30t/p1550.081.26051.25891.260512.00579.14
13992006.06.14 09:00sell1560.081.25401.25551.2525
14002006.06.14 09:00modify1560.081.25401.25541.2525
14012006.06.14 09:01modify1560.081.25401.25531.2525
14022006.06.14 09:01modify1560.081.25401.25521.2525
14032006.06.14 09:01modify1560.081.25401.25511.2525
14042006.06.14 09:02s/l1560.081.25511.25511.2525-8.80570.34
14052006.06.16 09:00sell1570.081.26511.26661.2636
14062006.06.16 09:00modify1570.081.26511.26651.2636
14072006.06.16 09:00modify1570.081.26511.26641.2636
14082006.06.16 09:07modify1570.081.26511.26621.2636
14092006.06.16 09:21modify1570.081.26511.26611.2636
14102006.06.16 09:22modify1570.081.26511.26601.2636
14112006.06.16 09:23modify1570.081.26511.26591.2636
14122006.06.16 09:23modify1570.081.26511.26581.2636
14132006.06.16 09:23modify1570.081.26511.26571.2636
14142006.06.16 09:23modify1570.081.26511.26561.2636
14152006.06.16 09:24modify1570.081.26511.26551.2636
14162006.06.16 09:24modify1570.081.26511.26541.2636
14172006.06.16 09:24modify1570.081.26511.26531.2636
14182006.06.16 09:24modify1570.081.26511.26521.2636
14192006.06.16 09:24t/p1570.081.26361.26521.263612.00582.34
14202006.06.21 20:00sell1580.081.26691.26841.2654
14212006.06.21 20:00modify1580.081.26691.26831.2654
14222006.06.21 20:05modify1580.081.26691.26821.2654
14232006.06.21 20:20modify1580.081.26691.26811.2654
14242006.06.21 20:44modify1580.081.26691.26801.2654
14252006.06.21 20:46modify1580.081.26691.26791.2654
14262006.06.21 20:46modify1580.081.26691.26781.2654
14272006.06.21 20:47modify1580.081.26691.26771.2654
14282006.06.21 23:52s/l1580.081.26771.26771.2654-6.40575.94
14292006.06.22 01:00buy1590.081.26801.26651.2695
14302006.06.22 01:03modify1590.081.26801.26661.2695
14312006.06.22 01:03modify1590.081.26801.26671.2695
14322006.06.22 01:05s/l1590.081.26671.26671.2695-10.40565.54
14332006.06.22 20:00buy1600.081.25841.25691.2599
14342006.06.22 21:08s/l1600.081.25691.25691.2599-12.00553.54
14352006.06.26 12:00sell1610.071.25541.25691.2539
14362006.06.26 12:12s/l1610.071.25691.25691.2539-10.50543.04
14372006.06.27 05:00sell1620.071.25921.26071.2577
14382006.06.27 05:00modify1620.071.25921.26061.2577
14392006.06.27 05:02modify1620.071.25921.26051.2577
14402006.06.27 05:02modify1620.071.25921.26041.2577
14412006.06.27 05:02modify1620.071.25921.26031.2577
14422006.06.27 05:03modify1620.071.25921.26021.2577
14432006.06.27 05:03modify1620.071.25921.26011.2577
14442006.06.27 05:04modify1620.071.25921.26001.2577
14452006.06.27 05:05modify1620.071.25921.25991.2577
14462006.06.27 05:05modify1620.071.25921.25981.2577
14472006.06.27 05:05modify1620.071.25921.25971.2577
14482006.06.27 05:07modify1620.071.25921.25961.2577
14492006.06.27 05:07modify1620.071.25921.25951.2577
14502006.06.27 05:08modify1620.071.25921.25941.2577
14512006.06.27 05:08modify1620.071.25921.25931.2577
14522006.06.27 06:13t/p1620.071.25771.25931.257710.50553.54
14532006.06.27 11:00buy1630.071.25981.25831.2613
14542006.06.27 11:19modify1630.071.25981.25841.2613
14552006.06.27 11:20modify1630.071.25981.25851.2613
14562006.06.27 11:21modify1630.071.25981.25861.2613
14572006.06.27 11:22modify1630.071.25981.25871.2613
14582006.06.27 11:23modify1630.071.25981.25881.2613
14592006.06.27 11:23modify1630.071.25981.25891.2613
14602006.06.27 11:23modify1630.071.25981.25901.2613
14612006.06.27 11:23modify1630.071.25981.25911.2613
14622006.06.27 11:24modify1630.071.25981.25921.2613
14632006.06.27 11:24modify1630.071.25981.25931.2613
14642006.06.27 11:32modify1630.071.25981.25951.2613
14652006.06.27 11:39s/l1630.071.25951.25951.2613-2.10551.44
14662006.06.27 19:00sell1640.071.25711.25861.2556
14672006.06.27 19:01modify1640.071.25711.25851.2556
14682006.06.27 19:13modify1640.071.25711.25841.2556
14692006.06.27 20:21s/l1640.071.25841.25841.2556-9.10542.34
14702006.06.28 15:00buy1650.071.25601.25451.2575
14712006.06.28 16:26modify1650.071.25601.25471.2575
14722006.06.28 17:54s/l1650.071.25471.25471.2575-9.10533.24
14732006.06.29 05:00sell1660.071.25391.25541.2524
14742006.06.29 05:03modify1660.071.25391.25531.2524
14752006.06.29 05:28modify1660.071.25391.25521.2524
14762006.06.29 05:40modify1660.071.25391.25511.2524
14772006.06.29 05:51modify1660.071.25391.25491.2524
14782006.06.29 05:51modify1660.071.25391.25481.2524
14792006.06.29 05:52modify1660.071.25391.25471.2524
14802006.06.29 05:53modify1660.071.25391.25461.2524
14812006.06.29 05:53modify1660.071.25391.25451.2524
14822006.06.29 05:54modify1660.071.25391.25441.2524
14832006.06.29 05:54modify1660.071.25391.25431.2524
14842006.06.29 05:54modify1660.071.25391.25421.2524
14852006.06.29 05:55modify1660.071.25391.25411.2524
14862006.06.29 06:11s/l1660.071.25411.25411.2524-1.40531.84
14872006.06.29 09:00buy1670.071.25521.25371.2567
14882006.06.29 09:00modify1670.071.25521.25381.2567
14892006.06.29 09:13modify1670.071.25521.25391.2567
14902006.06.29 09:36modify1670.071.25521.25401.2567
14912006.06.29 09:49s/l1670.071.25401.25401.2567-8.40523.44
14922006.07.03 03:00buy1680.071.27901.27751.2805
14932006.07.03 03:03s/l1680.071.27751.27751.2805-10.50512.94
14942006.07.03 05:00sell1690.071.27751.27901.2760
14952006.07.03 05:00modify1690.071.27751.27891.2760
14962006.07.03 05:14modify1690.071.27751.27881.2760
14972006.07.03 05:17modify1690.071.27751.27871.2760
14982006.07.03 05:18modify1690.071.27751.27861.2760
14992006.07.03 05:28modify1690.071.27751.27851.2760
15002006.07.03 05:29modify1690.071.27751.27841.2760
15012006.07.03 05:29modify1690.071.27751.27831.2760
15022006.07.03 05:44modify1690.071.27751.27821.2760
15032006.07.03 05:45modify1690.071.27751.27811.2760
15042006.07.03 05:46modify1690.071.27751.27801.2760
15052006.07.03 05:50modify1690.071.27751.27791.2760
15062006.07.03 05:53modify1690.071.27751.27781.2760
15072006.07.03 05:56s/l1690.071.27781.27781.2760-2.10510.84
15082006.07.03 07:00buy1700.071.27991.27841.2814
15092006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27851.2814
15102006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27861.2814
15112006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27871.2814
15122006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27881.2814
15132006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27891.2814
15142006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27901.2814
15152006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27911.2814
15162006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27921.2814
15172006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27931.2814
15182006.07.03 07:20modify1700.071.27991.27951.2814
15192006.07.03 07:22modify1700.071.27991.27961.2814
15202006.07.03 07:31s/l1700.071.27961.27961.2814-2.10508.74
15212006.07.04 01:00sell1710.071.28101.28251.2795
15222006.07.04 01:01modify1710.071.28101.28241.2795
15232006.07.04 01:08modify1710.071.28101.28231.2795
15242006.07.04 01:23modify1710.071.28101.28221.2795
15252006.07.04 01:56modify1710.071.28101.28211.2795
15262006.07.04 02:18s/l1710.071.28211.28211.2795-7.70501.04
15272006.07.04 03:00buy1720.071.28191.28041.2834
15282006.07.04 03:00modify1720.071.28191.28081.2834
15292006.07.04 03:14s/l1720.071.28081.28081.2834-7.70493.34
15302006.07.04 07:00sell1730.071.27951.28101.2780
15312006.07.04 07:02modify1730.071.27951.28091.2780
15322006.07.04 07:23modify1730.071.27951.28081.2780
15332006.07.04 07:31modify1730.071.27951.28061.2780
15342006.07.04 07:35modify1730.071.27951.28051.2780
15352006.07.04 08:21modify1730.071.27951.28041.2780
15362006.07.04 08:52s/l1730.071.28041.28041.2780-6.30487.04
15372006.07.04 15:00buy1740.061.28101.27951.2825
15382006.07.04 15:06modify1740.061.28101.27961.2825
15392006.07.04 15:48s/l1740.061.27961.27961.2825-8.40478.64
15402006.07.04 18:00sell1750.061.27941.28091.2779
15412006.07.04 18:00modify1750.061.27941.28071.2779
15422006.07.04 18:00modify1750.061.27941.28061.2779
15432006.07.04 18:00modify1750.061.27941.28051.2779
15442006.07.04 18:01modify1750.061.27941.28041.2779
15452006.07.04 18:06modify1750.061.27941.28031.2779
15462006.07.04 18:08modify1750.061.27941.28021.2779
15472006.07.04 18:11modify1750.061.27941.28011.2779
15482006.07.04 18:11modify1750.061.27941.28001.2779
15492006.07.04 18:11modify1750.061.27941.27991.2779
15502006.07.04 18:11modify1750.061.27941.27981.2779
15512006.07.04 18:11modify1750.061.27941.27971.2779
15522006.07.04 18:11modify1750.061.27941.27961.2779
15532006.07.04 18:12modify1750.061.27941.27951.2779
15542006.07.04 18:28s/l1750.061.27951.27951.2779-0.60478.04
15552006.07.05 23:00buy1760.061.27411.27261.2756
15562006.07.05 23:30modify1760.061.27411.27271.2756
15572006.07.06 00:05s/l1760.061.27271.27271.2756-9.52468.53
15582006.07.06 21:00sell1770.061.27721.27871.2757
15592006.07.06 21:01modify1770.061.27721.27861.2757
15602006.07.06 21:02modify1770.061.27721.27851.2757
15612006.07.06 21:02modify1770.061.27721.27841.2757
15622006.07.06 21:12s/l1770.061.27841.27841.2757-7.20461.33
15632006.07.07 04:00buy1780.061.27821.27671.2797
15642006.07.07 04:04modify1780.061.27821.27701.2797
15652006.07.07 04:48s/l1780.061.27701.27701.2797-7.20454.13
15662006.07.10 13:00buy1790.061.27411.27261.2756
15672006.07.10 13:14modify1790.061.27411.27281.2756
15682006.07.10 13:14modify1790.061.27411.27291.2756
15692006.07.10 13:50s/l1790.061.27291.27291.2756-7.20446.93
15702006.07.11 02:00sell1800.061.27281.27431.2713
15712006.07.11 02:04modify1800.061.27281.27421.2713
15722006.07.11 02:07modify1800.061.27281.27411.2713
15732006.07.11 02:07modify1800.061.27281.27401.2713
15742006.07.11 02:07modify1800.061.27281.27391.2713
15752006.07.11 02:07modify1800.061.27281.27381.2713
15762006.07.11 02:08modify1800.061.27281.27371.2713
15772006.07.11 02:10modify1800.061.27281.27361.2713
15782006.07.11 02:10modify1800.061.27281.27351.2713
15792006.07.11 02:10modify1800.061.27281.27341.2713
15802006.07.11 02:11modify1800.061.27281.27331.2713
15812006.07.11 02:26s/l1800.061.27331.27331.2713-3.00443.93
15822006.07.11 10:00buy1810.061.27391.27241.2754
15832006.07.11 10:00modify1810.061.27391.27251.2754
15842006.07.11 10:02modify1810.061.27391.27261.2754
15852006.07.11 10:02modify1810.061.27391.27271.2754
15862006.07.11 10:02modify1810.061.27391.27281.2754
15872006.07.11 10:03modify1810.061.27391.27291.2754
15882006.07.11 10:04modify1810.061.27391.27301.2754
15892006.07.11 10:11modify1810.061.27391.27311.2754
15902006.07.11 10:14modify1810.061.27391.27341.2754
15912006.07.11 10:19modify1810.061.27391.27351.2754
15922006.07.11 10:22modify1810.061.27391.27361.2754
15932006.07.11 10:24modify1810.061.27391.27371.2754
15942006.07.11 10:29s/l1810.061.27371.27371.2754-1.20442.73
15952006.07.11 23:00sell1820.061.27591.27741.2744
15962006.07.12 01:11s/l1820.061.27741.27741.2744-8.69434.03
15972006.07.12 03:00buy1830.061.27751.27601.2790
15982006.07.12 03:00modify1830.061.27751.27621.2790
15992006.07.12 03:05s/l1830.061.27621.27621.2790-7.80426.23
16002006.07.12 17:00buy1840.061.27081.26931.2723
16012006.07.12 18:30modify1840.061.27081.26961.2723
16022006.07.12 18:58modify1840.061.27081.26971.2723
16032006.07.12 18:59modify1840.061.27081.26981.2723
16042006.07.12 18:59modify1840.061.27081.26991.2723
16052006.07.12 18:59modify1840.061.27081.27001.2723
16062006.07.12 19:00modify1840.061.27081.27011.2723
16072006.07.12 19:54s/l1840.061.27011.27011.2723-4.20422.03
16082006.07.13 03:00sell1850.061.27131.27281.2698
16092006.07.13 03:03s/l1850.061.27281.27281.2698-9.00413.03
16102006.07.13 04:00buy1860.061.27231.27081.2738
16112006.07.13 04:00modify1860.061.27231.27091.2738
16122006.07.13 04:00modify1860.061.27231.27101.2738
16132006.07.13 04:00modify1860.061.27231.27111.2738
16142006.07.13 04:01modify1860.061.27231.27121.2738
16152006.07.13 04:01modify1860.061.27231.27131.2738
16162006.07.13 04:01modify1860.061.27231.27141.2738
16172006.07.13 04:06modify1860.061.27231.27151.2738
16182006.07.13 04:15s/l1860.061.27151.27151.2738-4.80408.23
16192006.07.14 01:00buy1870.051.26871.26721.2702
16202006.07.14 01:22modify1870.051.26871.26731.2702
16212006.07.14 01:35modify1870.051.26871.26741.2702
16222006.07.14 01:35modify1870.051.26871.26751.2702
16232006.07.14 01:36modify1870.051.26871.26761.2702
16242006.07.14 01:36modify1870.051.26871.26771.2702
16252006.07.14 01:38modify1870.051.26871.26791.2702
16262006.07.14 02:00modify1870.051.26871.26801.2702
16272006.07.14 02:09s/l1870.051.26801.26801.2702-3.50404.73
16282006.07.14 09:00buy1880.051.26591.26441.2674
16292006.07.14 09:03s/l1880.051.26441.26441.2674-7.50397.23
16302006.07.17 21:00buy1890.051.25211.25061.2536
16312006.07.17 21:02modify1890.051.25211.25071.2536
16322006.07.17 21:07modify1890.051.25211.25081.2536
16332006.07.17 21:09modify1890.051.25211.25091.2536
16342006.07.17 21:09modify1890.051.25211.25101.2536
16352006.07.17 21:09modify1890.051.25211.25111.2536
16362006.07.17 21:10modify1890.051.25211.25121.2536
16372006.07.17 21:12modify1890.051.25211.25161.2536
16382006.07.17 21:54modify1890.051.25211.25171.2536
16392006.07.17 21:58modify1890.051.25211.25181.2536
16402006.07.17 22:34modify1890.051.25211.25191.2536
16412006.07.17 23:12modify1890.051.25211.25201.2536
16422006.07.17 23:14t/p1890.051.25361.25201.25367.50404.73
16432006.07.18 07:00buy1900.051.25381.25231.2553
16442006.07.18 07:02modify1900.051.25381.25241.2553
16452006.07.18 07:04modify1900.051.25381.25251.2553
16462006.07.18 07:14modify1900.051.25381.25281.2553
16472006.07.18 07:18modify1900.051.25381.25291.2553
16482006.07.18 07:18modify1900.051.25381.25301.2553
16492006.07.18 07:18modify1900.051.25381.25311.2553
16502006.07.18 07:18modify1900.051.25381.25341.2553
16512006.07.18 07:42s/l1900.051.25341.25341.2553-2.00402.73
16522006.07.20 13:00sell1910.051.26281.26431.2613
16532006.07.20 14:00s/l1910.051.26431.26431.2613-7.50395.23
16542006.07.20 15:00buy1920.051.26421.26271.2657
16552006.07.20 15:36s/l1920.051.26271.26271.2657-7.50387.73
16562006.07.20 18:00sell1930.051.26291.26441.2614
16572006.07.20 20:30s/l1930.051.26441.26441.2614-7.50380.23
16582006.07.21 03:00buy1940.051.26481.26331.2663
16592006.07.21 03:02modify1940.051.26481.26341.2663
16602006.07.21 03:14modify1940.051.26481.26351.2663
16612006.07.21 03:14modify1940.051.26481.26361.2663
16622006.07.21 03:14modify1940.051.26481.26371.2663
16632006.07.21 03:14modify1940.051.26481.26381.2663
16642006.07.21 03:14modify1940.051.26481.26391.2663
16652006.07.21 03:14modify1940.051.26481.26401.2663
16662006.07.21 03:15modify1940.051.26481.26431.2663
16672006.07.21 03:15modify1940.051.26481.26441.2663
16682006.07.21 03:15modify1940.051.26481.26451.2663
16692006.07.21 03:15modify1940.051.26481.26461.2663
16702006.07.21 03:15modify1940.051.26481.26471.2663
16712006.07.21 03:15t/p1940.051.26631.26471.26637.50387.73
16722006.07.24 10:00buy1950.051.26451.26301.2660
16732006.07.24 10:27s/l1950.051.26301.26301.2660-7.50380.23
16742006.07.25 11:00sell1960.051.26251.26401.2610
16752006.07.25 11:05modify1960.051.26251.26391.2610
16762006.07.25 11:06modify1960.051.26251.26381.2610
16772006.07.25 11:06modify1960.051.26251.26361.2610
16782006.07.25 11:07modify1960.051.26251.26351.2610
16792006.07.25 11:08modify1960.051.26251.26341.2610
16802006.07.25 11:08modify1960.051.26251.26331.2610
16812006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26321.2610
16822006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26311.2610
16832006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26301.2610
16842006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26291.2610
16852006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26281.2610
16862006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26271.2610
16872006.07.25 11:09modify1960.051.26251.26261.2610
16882006.07.25 11:10t/p1960.051.26101.26261.26107.50387.73
16892006.07.26 06:00buy1970.051.25931.25781.2608
16902006.07.26 06:15modify1970.051.25931.25791.2608
16912006.07.26 06:16modify1970.051.25931.25801.2608
16922006.07.26 06:17modify1970.051.25931.25811.2608
16932006.07.26 06:17modify1970.051.25931.25821.2608
16942006.07.26 06:18modify1970.051.25931.25831.2608
16952006.07.26 06:18modify1970.051.25931.25851.2608
16962006.07.26 06:20modify1970.051.25931.25861.2608
16972006.07.26 06:21modify1970.051.25931.25881.2608
16982006.07.26 06:28s/l1970.051.25881.25881.2608-2.50385.23
16992006.07.27 06:00sell1980.051.27331.27481.2718
17002006.07.27 06:23s/l1980.051.27481.27481.2718-7.50377.73
17012006.07.27 09:00sell1990.051.27361.27511.2721
17022006.07.27 09:04s/l1990.051.27511.27511.2721-7.50370.23
17032006.07.27 10:00buy2000.051.27471.27321.2762
17042006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27331.2762
17052006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27341.2762
17062006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27351.2762
17072006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27361.2762
17082006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27371.2762
17092006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27381.2762
17102006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27391.2762
17112006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27401.2762
17122006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27411.2762
17132006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27421.2762
17142006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27431.2762
17152006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27441.2762
17162006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27451.2762
17172006.07.27 10:00modify2000.051.27471.27461.2762
17182006.07.27 10:00t/p2000.051.27621.27461.27627.50377.73
17192006.07.31 03:00sell2010.051.27641.27791.2749
17202006.07.31 03:00modify2010.051.27641.27781.2749
17212006.07.31 03:00modify2010.051.27641.27761.2749
17222006.07.31 03:00modify2010.051.27641.27751.2749
17232006.07.31 03:07modify2010.051.27641.27741.2749
17242006.07.31 03:07modify2010.051.27641.27731.2749
17252006.07.31 03:37modify2010.051.27641.27721.2749
17262006.07.31 03:39modify2010.051.27641.27711.2749
17272006.07.31 03:41modify2010.051.27641.27701.2749
17282006.07.31 03:41modify2010.051.27641.27691.2749
17292006.07.31 03:41modify2010.051.27641.27681.2749
17302006.07.31 03:41modify2010.051.27641.27671.2749
17312006.07.31 03:49modify2010.051.27641.27661.2749
17322006.07.31 03:49modify2010.051.27641.27651.2749
17332006.07.31 03:49t/p2010.051.27491.27651.27497.50385.23
17342006.07.31 08:00buy2020.051.27701.27551.2785
17352006.07.31 08:08modify2020.051.27701.27561.2785
17362006.07.31 08:08modify2020.051.27701.27571.2785
17372006.07.31 08:08modify2020.051.27701.27581.2785
17382006.07.31 08:08modify2020.051.27701.27601.2785
17392006.07.31 08:10modify2020.051.27701.27611.2785
17402006.07.31 08:42modify2020.051.27701.27631.2785
17412006.07.31 08:51s/l2020.051.27631.27631.2785-3.50381.73
17422006.07.31 12:00sell2030.051.27651.27801.2750
17432006.07.31 12:01modify2030.051.27651.27791.2750
17442006.07.31 12:01modify2030.051.27651.27781.2750
17452006.07.31 12:06modify2030.051.27651.27771.2750
17462006.07.31 12:08modify2030.051.27651.27741.2750
17472006.07.31 12:08modify2030.051.27651.27731.2750
17482006.07.31 12:10s/l2030.051.27731.27731.2750-4.00377.73
17492006.08.01 11:00sell2040.051.27451.27601.2730
17502006.08.01 11:00modify2040.051.27451.27571.2730
17512006.08.01 11:22s/l2040.051.27571.27571.2730-6.00371.73
17522006.08.03 03:00buy2050.051.27721.27571.2787
17532006.08.03 03:05modify2050.051.27721.27581.2787
17542006.08.03 03:07modify2050.051.27721.27591.2787
17552006.08.03 03:07modify2050.051.27721.27601.2787
17562006.08.03 03:11modify2050.051.27721.27611.2787
17572006.08.03 03:43s/l2050.051.27611.27611.2787-5.50366.23
17582006.08.03 12:00sell2060.051.27801.27951.2765
17592006.08.03 12:03modify2060.051.27801.27941.2765
17602006.08.03 12:30s/l2060.051.27941.27941.2765-7.00359.23
17612006.08.07 03:00sell2070.051.28691.28841.2854
17622006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28831.2854
17632006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28821.2854
17642006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28811.2854
17652006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28801.2854
17662006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28791.2854
17672006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28781.2854
17682006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28771.2854
17692006.08.07 03:00modify2070.051.28691.28761.2854
17702006.08.07 03:22modify2070.051.28691.28751.2854
17712006.08.07 03:22modify2070.051.28691.28741.2854
17722006.08.07 03:40s/l2070.051.28741.28741.2854-2.50356.73
17732006.08.08 02:00buy2080.051.28251.28101.2840
17742006.08.08 02:00modify2080.051.28251.28121.2840
17752006.08.08 02:32modify2080.051.28251.28131.2840
17762006.08.08 02:51modify2080.051.28251.28141.2840
17772006.08.08 02:51modify2080.051.28251.28151.2840
17782006.08.08 02:53modify2080.051.28251.28161.2840
17792006.08.08 02:55modify2080.051.28251.28171.2840
17802006.08.08 02:56modify2080.051.28251.28191.2840
17812006.08.08 03:01modify2080.051.28251.28201.2840
17822006.08.08 03:02modify2080.051.28251.28221.2840
17832006.08.08 03:02modify2080.051.28251.28231.2840
17842006.08.08 03:02modify2080.051.28251.28241.2840
17852006.08.08 03:02t/p2080.051.28401.28241.28407.50364.23
17862006.08.08 09:00sell2090.051.28371.28521.2822
17872006.08.08 09:02modify2090.051.28371.28511.2822
17882006.08.08 09:03modify2090.051.28371.28501.2822
17892006.08.08 09:05modify2090.051.28371.28491.2822
17902006.08.08 09:06modify2090.051.28371.28481.2822
17912006.08.08 09:06modify2090.051.28371.28471.2822
17922006.08.08 09:17modify2090.051.28371.28461.2822
17932006.08.08 09:25s/l2090.051.28461.28461.2822-4.50359.73
17942006.08.09 05:00buy2100.051.28681.28531.2883
17952006.08.09 05:01modify2100.051.28681.28541.2883
17962006.08.09 05:02modify2100.051.28681.28551.2883
17972006.08.09 05:02modify2100.051.28681.28581.2883
17982006.08.09 05:22s/l2100.051.28581.28581.2883-5.00354.73
17992006.08.10 20:00buy2110.051.27971.27821.2812
18002006.08.10 20:42s/l2110.051.27821.27821.2812-7.50347.23
18012006.08.11 03:00sell2120.051.27731.27881.2758
18022006.08.11 03:00modify2120.051.27731.27871.2758
18032006.08.11 03:10s/l2120.051.27871.27871.2758-7.00340.23
18042006.08.14 04:00sell2130.051.27411.27561.2726
18052006.08.14 04:01modify2130.051.27411.27551.2726
18062006.08.14 04:24modify2130.051.27411.27541.2726
18072006.08.14 04:28modify2130.051.27411.27531.2726
18082006.08.14 04:29modify2130.051.27411.27521.2726
18092006.08.14 04:30modify2130.051.27411.27491.2726
18102006.08.14 04:46modify2130.051.27411.27481.2726
18112006.08.14 04:51modify2130.051.27411.27471.2726
18122006.08.14 05:09s/l2130.051.27471.27471.2726-3.00337.23
18132006.08.14 11:00buy2140.041.27471.27321.2762
18142006.08.14 11:00modify2140.041.27471.27331.2762
18152006.08.14 11:15modify2140.041.27471.27341.2762
18162006.08.14 11:16modify2140.041.27471.27351.2762
18172006.08.14 11:17modify2140.041.27471.27361.2762
18182006.08.14 11:33s/l2140.041.27361.27361.2762-4.40332.83
18192006.08.14 17:00sell2150.041.27141.27291.2699
18202006.08.14 17:34s/l2150.041.27291.27291.2699-6.00326.83
18212006.08.15 02:00buy2160.041.27471.27321.2762
18222006.08.15 02:05modify2160.041.27471.27331.2762
18232006.08.15 02:08modify2160.041.27471.27341.2762
18242006.08.15 02:10s/l2160.041.27341.27341.2762-5.20321.63
18252006.08.16 07:00sell2170.041.27831.27981.2768
18262006.08.16 07:00modify2170.041.27831.27971.2768
18272006.08.16 07:00modify2170.041.27831.27961.2768
18282006.08.16 07:00modify2170.041.27831.27951.2768
18292006.08.16 07:00modify2170.041.27831.27941.2768
18302006.08.16 07:02modify2170.041.27831.27921.2768
18312006.08.16 07:02modify2170.041.27831.27911.2768
18322006.08.16 07:02modify2170.041.27831.27901.2768
18332006.08.16 07:02modify2170.041.27831.27891.2768
18342006.08.16 07:02modify2170.041.27831.27881.2768
18352006.08.16 07:07modify2170.041.27831.27861.2768
18362006.08.16 07:25s/l2170.041.27861.27861.2768-1.20320.43
18372006.08.18 04:00buy2180.041.28331.28181.2848
18382006.08.18 04:03modify2180.041.28331.28211.2848
18392006.08.18 04:19modify2180.041.28331.28221.2848
18402006.08.18 04:30modify2180.041.28331.28231.2848
18412006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28241.2848
18422006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28251.2848
18432006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28261.2848
18442006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28271.2848
18452006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28281.2848
18462006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28291.2848
18472006.08.18 04:32modify2180.041.28331.28301.2848
18482006.08.18 05:33s/l2180.041.28301.28301.2848-1.20319.23
18492006.08.18 10:00buy2190.041.28431.28281.2858
18502006.08.18 10:00s/l2190.041.28281.28281.2858-6.00313.23
18512006.08.21 13:00sell2200.041.29061.29211.2891
18522006.08.21 13:06modify2200.041.29061.29201.2891
18532006.08.21 13:07modify2200.041.29061.29191.2891
18542006.08.21 13:08modify2200.041.29061.29181.2891
18552006.08.21 13:11modify2200.041.29061.29171.2891
18562006.08.21 14:00modify2200.041.29061.29161.2891
18572006.08.21 14:00modify2200.041.29061.29151.2891
18582006.08.21 14:00modify2200.041.29061.29141.2891
18592006.08.21 14:00modify2200.041.29061.29131.2891
18602006.08.21 14:00modify2200.041.29061.29121.2891
18612006.08.21 14:00modify2200.041.29061.29101.2891
18622006.08.21 14:06s/l2200.041.29101.29101.2891-1.60311.63
18632006.08.22 23:00sell2210.041.27951.28101.2780
18642006.08.22 23:01modify2210.041.27951.28091.2780
18652006.08.22 23:26modify2210.041.27951.28081.2780
18662006.08.23 00:02modify2210.041.27951.28071.2780
18672006.08.23 00:05s/l2210.041.28071.28071.2780-4.60307.03
18682006.08.23 11:00sell2220.041.27961.28111.2781
18692006.08.23 11:00modify2220.041.27961.28101.2781
18702006.08.23 11:01modify2220.041.27961.28091.2781
18712006.08.23 11:01modify2220.041.27961.28081.2781
18722006.08.23 11:01modify2220.041.27961.28071.2781
18732006.08.23 11:01modify2220.041.27961.28061.2781
18742006.08.23 11:01modify2220.041.27961.28051.2781
18752006.08.23 11:01modify2220.041.27961.28041.2781
18762006.08.23 11:02modify2220.041.27961.28031.2781
18772006.08.23 11:02modify2220.041.27961.28021.2781
18782006.08.23 11:02modify2220.041.27961.28011.2781
18792006.08.23 11:02modify2220.041.27961.28001.2781
18802006.08.23 11:02modify2220.041.27961.27991.2781
18812006.08.23 11:02modify2220.041.27961.27981.2781
18822006.08.23 11:02modify2220.041.27961.27971.2781
18832006.08.23 11:02t/p2220.041.27811.27971.27816.00313.03
18842006.08.24 12:00sell2230.041.27591.27741.2744
18852006.08.24 12:24s/l2230.041.27741.27741.2744-6.00307.03
18862006.08.25 04:00buy2240.041.27761.27611.2791
18872006.08.25 04:02modify2240.041.27761.27631.2791
18882006.08.25 04:27modify2240.041.27761.27641.2791
18892006.08.25 04:28modify2240.041.27761.27661.2791
18902006.08.25 05:03s/l2240.041.27661.27661.2791-4.00303.03
18912006.08.25 12:00buy2250.041.27691.27541.2784
18922006.08.25 12:52s/l2250.041.27541.27541.2784-6.00297.03
18932006.08.28 21:00buy2260.041.28111.27961.2826
18942006.08.28 21:04modify2260.041.28111.28001.2826
18952006.08.28 21:47modify2260.041.28111.28011.2826
18962006.08.28 21:48modify2260.041.28111.28021.2826
18972006.08.28 21:48modify2260.041.28111.28031.2826
18982006.08.28 21:56modify2260.041.28111.28041.2826
18992006.08.28 22:00modify2260.041.28111.28051.2826
19002006.08.28 22:01modify2260.041.28111.28061.2826
19012006.08.28 22:01modify2260.041.28111.28071.2826
19022006.08.28 22:14modify2260.041.28111.28081.2826
19032006.08.28 22:43s/l2260.041.28081.28081.2826-1.20295.83
19042006.08.29 06:00sell2270.041.28081.28231.2793
19052006.08.29 06:14modify2270.041.28081.28221.2793
19062006.08.29 06:44s/l2270.041.28221.28221.2793-5.60290.23
19072006.08.30 08:00sell2280.041.28251.28401.2810
19082006.08.30 08:02modify2280.041.28251.28391.2810
19092006.08.30 08:09modify2280.041.28251.28381.2810
19102006.08.30 08:10modify2280.041.28251.28371.2810
19112006.08.30 08:13modify2280.041.28251.28361.2810
19122006.08.30 08:13modify2280.041.28251.28351.2810
19132006.08.30 08:14modify2280.041.28251.28341.2810
19142006.08.30 08:14modify2280.041.28251.28331.2810
19152006.08.30 08:26s/l2280.041.28331.28331.2810-3.20287.03
19162006.08.30 20:00buy2290.041.28361.28211.2851
19172006.08.30 20:00modify2290.041.28361.28221.2851
19182006.08.30 20:08modify2290.041.28361.28231.2851
19192006.08.30 20:16modify2290.041.28361.28241.2851
19202006.08.30 20:17modify2290.041.28361.28251.2851
19212006.08.30 20:22modify2290.041.28361.28271.2851
19222006.08.30 21:06s/l2290.041.28271.28271.2851-3.60283.43
19232006.08.31 10:00sell2300.041.28381.28531.2823
19242006.08.31 10:00modify2300.041.28381.28481.2823
19252006.08.31 10:00modify2300.041.28381.28471.2823
19262006.08.31 10:00modify2300.041.28381.28461.2823
19272006.08.31 10:01modify2300.041.28381.28451.2823
19282006.08.31 10:01modify2300.041.28381.28441.2823
19292006.08.31 10:01modify2300.041.28381.28431.2823
19302006.08.31 10:01modify2300.041.28381.28411.2823
19312006.08.31 10:01modify2300.041.28381.28401.2823
19322006.08.31 10:01modify2300.041.28381.28391.2823
19332006.08.31 10:03t/p2300.041.28231.28391.28236.00289.43
19342006.09.04 18:00sell2310.041.28591.28741.2844
19352006.09.04 18:54modify2310.041.28591.28731.2844
19362006.09.04 18:55modify2310.041.28591.28721.2844
19372006.09.04 18:55modify2310.041.28591.28711.2844
19382006.09.04 20:10modify2310.041.28591.28701.2844
19392006.09.04 20:10modify2310.041.28591.28691.2844
19402006.09.04 20:10modify2310.041.28591.28681.2844
19412006.09.04 20:10modify2310.041.28591.28671.2844
19422006.09.04 20:11modify2310.041.28591.28661.2844
19432006.09.04 20:11modify2310.041.28591.28651.2844
19442006.09.04 20:12modify2310.041.28591.28641.2844
19452006.09.04 20:12modify2310.041.28591.28631.2844
19462006.09.04 20:15modify2310.041.28591.28621.2844
19472006.09.04 20:17modify2310.041.28591.28611.2844
19482006.09.04 20:17modify2310.041.28591.28601.2844
19492006.09.04 20:30t/p2310.041.28441.28601.28446.00295.43
19502006.09.05 06:00buy2320.041.28421.28271.2857
19512006.09.05 06:04modify2320.041.28421.28291.2857
19522006.09.05 06:56s/l2320.041.28291.28291.2857-5.20290.23
19532006.09.05 19:00buy2330.041.28241.28091.2839
19542006.09.05 19:04modify2330.041.28241.28101.2839
19552006.09.05 19:06modify2330.041.28241.28121.2839
19562006.09.05 20:52s/l2330.041.28121.28121.2839-4.80285.43
19572006.09.06 15:00buy2340.041.28181.28031.2833
19582006.09.06 16:59s/l2340.041.28031.28031.2833-6.00279.43
19592006.09.07 19:00buy2350.041.27351.27201.2750
19602006.09.07 19:13modify2350.041.27351.27231.2750
19612006.09.07 19:23modify2350.041.27351.27241.2750
19622006.09.07 19:26modify2350.041.27351.27251.2750
19632006.09.07 19:36modify2350.041.27351.27261.2750
19642006.09.07 19:56s/l2350.041.27261.27261.2750-3.60275.83
19652006.09.08 03:00sell2360.041.27221.27371.2707
19662006.09.08 03:16modify2360.041.27221.27361.2707
19672006.09.08 03:18modify2360.041.27221.27351.2707
19682006.09.08 03:18modify2360.041.27221.27341.2707
19692006.09.08 03:22modify2360.041.27221.27331.2707
19702006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27321.2707
19712006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27311.2707
19722006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27301.2707
19732006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27291.2707
19742006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27281.2707
19752006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27271.2707
19762006.09.08 03:24modify2360.041.27221.27261.2707
19772006.09.08 03:26s/l2360.041.27261.27261.2707-1.60274.23
19782006.09.11 11:00sell2370.041.26911.27061.2676
19792006.09.11 11:03modify2370.041.26911.27051.2676
19802006.09.11 11:03modify2370.041.26911.27041.2676
19812006.09.11 11:04modify2370.041.26911.27031.2676
19822006.09.11 11:09modify2370.041.26911.27021.2676
19832006.09.11 11:18s/l2370.041.27021.27021.2676-4.40269.83
19842006.09.12 02:00buy2380.041.27191.27041.2734
19852006.09.12 02:28modify2380.041.27191.27071.2734
19862006.09.12 02:49modify2380.041.27191.27081.2734
19872006.09.12 02:52modify2380.041.27191.27091.2734
19882006.09.12 03:07s/l2380.041.27091.27091.2734-4.00265.83
19892006.09.12 09:00sell2390.041.27231.27381.2708
19902006.09.12 09:05modify2390.041.27231.27371.2708
19912006.09.12 09:09modify2390.041.27231.27361.2708
19922006.09.12 09:09modify2390.041.27231.27351.2708
19932006.09.12 09:10modify2390.041.27231.27341.2708
19942006.09.12 09:11modify2390.041.27231.27331.2708
19952006.09.12 09:11modify2390.041.27231.27321.2708
19962006.09.12 09:12modify2390.041.27231.27311.2708
19972006.09.12 09:12modify2390.041.27231.27301.2708
19982006.09.12 09:16s/l2390.041.27301.27301.2708-2.80263.03
19992006.09.13 03:00buy2400.041.26991.26841.2714
20002006.09.13 03:22modify2400.041.26991.26851.2714
20012006.09.13 03:22modify2400.041.26991.26861.2714
20022006.09.13 03:24modify2400.041.26991.26871.2714
20032006.09.13 03:30s/l2400.041.26871.26871.2714-4.80258.23
20042006.09.13 09:00sell2410.031.26811.26961.2666
20052006.09.13 09:26s/l2410.031.26961.26961.2666-4.50253.73
20062006.09.14 04:00sell2420.031.26881.27031.2673
20072006.09.14 04:08modify2420.031.26881.27021.2673
20082006.09.14 04:08modify2420.031.26881.27011.2673
20092006.09.14 04:10modify2420.031.26881.27001.2673
20102006.09.14 05:43s/l2420.031.27001.27001.2673-3.60250.13
20112006.09.14 07:00buy2430.031.27181.27031.2733
20122006.09.14 07:01modify2430.031.27181.27051.2733
20132006.09.14 07:02modify2430.031.27181.27061.2733
20142006.09.14 07:03modify2430.031.27181.27071.2733
20152006.09.14 07:03modify2430.031.27181.27081.2733
20162006.09.14 07:07modify2430.031.27181.27091.2733
20172006.09.14 07:09modify2430.031.27181.27101.2733
20182006.09.14 07:09modify2430.031.27181.27111.2733
20192006.09.14 07:16modify2430.031.27181.27121.2733
20202006.09.14 07:17modify2430.031.27181.27131.2733
20212006.09.14 07:17modify2430.031.27181.27141.2733
20222006.09.14 07:23modify2430.031.27181.27151.2733
20232006.09.14 07:31modify2430.031.27181.27161.2733
20242006.09.14 07:32modify2430.031.27181.27171.2733
20252006.09.14 07:34modify2430.031.27181.27181.2733
20262006.09.14 07:35t/p2430.031.27331.27181.27334.50254.63
20272006.09.14 21:00sell2440.031.27171.27321.2702
20282006.09.15 00:44s/l2440.031.27321.27321.2702-4.35250.29
20292006.09.15 15:00buy2450.031.26641.26491.2679
20302006.09.15 15:27modify2450.031.26641.26501.2679
20312006.09.15 15:28modify2450.031.26641.26511.2679
20322006.09.15 15:39modify2450.031.26641.26521.2679
20332006.09.15 15:40modify2450.031.26641.26531.2679
20342006.09.15 15:40modify2450.031.26641.26541.2679
20352006.09.15 15:54s/l2450.031.26541.26541.2679-3.00247.29
20362006.09.18 00:00buy2460.031.26561.26411.2671
20372006.09.18 00:00modify2460.031.26561.26421.2671
20382006.09.18 00:00modify2460.031.26561.26431.2671
20392006.09.18 00:00modify2460.031.26561.26441.2671
20402006.09.18 00:00modify2460.031.26561.26451.2671
20412006.09.18 00:00modify2460.031.26561.26461.2671
20422006.09.18 00:01modify2460.031.26561.26471.2671
20432006.09.18 00:02modify2460.031.26561.26481.2671
20442006.09.18 00:02modify2460.031.26561.26491.2671
20452006.09.18 00:38modify2460.031.26561.26501.2671
20462006.09.18 00:55modify2460.031.26561.26521.2671
20472006.09.18 00:57s/l2460.031.26521.26521.2671-1.20246.09
20482006.09.18 08:00sell2470.031.26651.26801.2650
20492006.09.18 08:02modify2470.031.26651.26791.2650
20502006.09.18 08:07modify2470.031.26651.26781.2650
20512006.09.18 08:07modify2470.031.26651.26771.2650
20522006.09.18 09:00s/l2470.031.26771.26771.2650-3.60242.49
20532006.09.18 10:00buy2480.031.26781.26631.2693
20542006.09.18 10:02modify2480.031.26781.26641.2693
20552006.09.18 10:02modify2480.031.26781.26651.2693
20562006.09.18 10:09modify2480.031.26781.26661.2693
20572006.09.18 10:09modify2480.031.26781.26671.2693
20582006.09.18 10:09modify2480.031.26781.26681.2693
20592006.09.18 10:09modify2480.031.26781.26691.2693
20602006.09.18 10:10modify2480.031.26781.26701.2693
20612006.09.18 10:28modify2480.031.26781.26711.2693
20622006.09.18 10:29modify2480.031.26781.26721.2693
20632006.09.18 10:51modify2480.031.26781.26731.2693
20642006.09.18 10:52modify2480.031.26781.26741.2693
20652006.09.18 10:52modify2480.031.26781.26751.2693
20662006.09.18 10:54modify2480.031.26781.26761.2693
20672006.09.18 10:56modify2480.031.26781.26771.2693
20682006.09.18 10:56t/p2480.031.26931.26771.26934.50246.99
20692006.09.19 02:00sell2490.031.27111.27261.2696
20702006.09.19 02:04modify2490.031.27111.27251.2696
20712006.09.19 02:12modify2490.031.27111.27241.2696
20722006.09.19 02:12modify2490.031.27111.27231.2696
20732006.09.19 02:28modify2490.031.27111.27221.2696
20742006.09.19 02:28modify2490.031.27111.27211.2696
20752006.09.19 02:28modify2490.031.27111.27201.2696
20762006.09.19 02:29modify2490.031.27111.27191.2696
20772006.09.19 02:31modify2490.031.27111.27181.2696
20782006.09.19 02:32modify2490.031.27111.27171.2696
20792006.09.19 03:11modify2490.031.27111.27161.2696
20802006.09.19 03:11modify2490.031.27111.27151.2696
20812006.09.19 03:11modify2490.031.27111.27141.2696
20822006.09.19 03:21modify2490.031.27111.27131.2696
20832006.09.19 03:21modify2490.031.27111.27121.2696
20842006.09.19 03:21t/p2490.031.26961.27121.26964.50251.49
20852006.09.19 09:00buy2500.031.27051.26901.2720
20862006.09.19 09:10modify2500.031.27051.26911.2720
20872006.09.19 09:10modify2500.031.27051.26921.2720
20882006.09.19 09:10modify2500.031.27051.26931.2720
20892006.09.19 09:10modify2500.031.27051.26941.2720
20902006.09.19 09:10modify2500.031.27051.26951.2720
20912006.09.19 09:10modify2500.031.27051.26961.2720
20922006.09.19 09:11modify2500.031.27051.26981.2720
20932006.09.19 09:11modify2500.031.27051.26991.2720
20942006.09.19 09:12modify2500.031.27051.27001.2720
20952006.09.19 09:12modify2500.031.27051.27011.2720
20962006.09.19 09:17s/l2500.031.27011.27011.2720-1.20250.29
20972006.09.19 14:00sell2510.031.26761.26911.2661
20982006.09.19 14:39modify2510.031.26761.26901.2661
20992006.09.19 16:53s/l2510.031.26901.26901.2661-4.20246.09
21002006.09.21 11:00sell2520.031.27211.27361.2706
21012006.09.21 11:40modify2520.031.27211.27351.2706
21022006.09.21 11:41modify2520.031.27211.27341.2706
21032006.09.21 11:41modify2520.031.27211.27331.2706
21042006.09.21 11:41modify2520.031.27211.27321.2706
21052006.09.21 11:44modify2520.031.27211.27311.2706
21062006.09.21 11:46modify2520.031.27211.27301.2706
21072006.09.21 11:51modify2520.031.27211.27291.2706
21082006.09.21 11:53s/l2520.031.27291.27291.2706-2.40243.69
21092006.09.22 12:00sell2530.031.27971.28121.2782
21102006.09.22 12:07modify2530.031.27971.28111.2782
21112006.09.22 12:27s/l2530.031.28111.28111.2782-4.20239.49
21122006.09.25 20:00buy2540.031.27591.27441.2774
21132006.09.25 20:01modify2540.031.27591.27451.2774
21142006.09.25 20:06modify2540.031.27591.27461.2774
21152006.09.25 20:07modify2540.031.27591.27471.2774
21162006.09.25 20:08modify2540.031.27591.27481.2774
21172006.09.25 20:18modify2540.031.27591.27491.2774
21182006.09.25 20:50modify2540.031.27591.27501.2774
21192006.09.25 21:34s/l2540.031.27501.27501.2774-2.70236.79
21202006.09.26 04:00sell2550.031.27411.27561.2726
21212006.09.26 04:00s/l2550.031.27561.27561.2726-4.50232.29
21222006.09.26 20:00buy2560.031.26981.26831.2713
21232006.09.26 20:01modify2560.031.26981.26851.2713
21242006.09.26 20:03modify2560.031.26981.26871.2713
21252006.09.26 22:02modify2560.031.26981.26881.2713
21262006.09.27 01:33s/l2560.031.26881.26881.2713-3.19229.10
21272006.09.28 06:00sell2570.031.27171.27321.2702
21282006.09.28 06:58modify2570.031.27171.27311.2702
21292006.09.28 06:58modify2570.031.27171.27301.2702
21302006.09.28 07:14modify2570.031.27171.27291.2702
21312006.09.28 07:14modify2570.031.27171.27281.2702
21322006.09.28 07:18modify2570.031.27171.27271.2702
21332006.09.28 08:02s/l2570.031.27271.27271.2702-3.00226.10
21342006.09.28 20:00buy2580.031.27121.26971.2727
21352006.09.28 20:30modify2580.031.27121.26981.2727
21362006.09.28 21:35s/l2580.031.26981.26981.2727-4.20221.90
21372006.09.29 03:00sell2590.031.26841.26991.2669
21382006.09.29 03:14modify2590.031.26841.26981.2669
21392006.09.29 03:15modify2590.031.26841.26961.2669
21402006.09.29 03:18modify2590.031.26841.26951.2669
21412006.09.29 03:22modify2590.031.26841.26941.2669
21422006.09.29 03:22modify2590.031.26841.26921.2669
21432006.09.29 03:22modify2590.031.26841.26911.2669
21442006.09.29 03:22modify2590.031.26841.26891.2669
21452006.09.29 03:23modify2590.031.26841.26881.2669
21462006.09.29 03:23modify2590.031.26841.26861.2669
21472006.09.29 03:25modify2590.031.26841.26851.2669
21482006.09.29 03:25t/p2590.031.26691.26851.26694.50226.40
21492006.09.29 12:00buy2600.031.26911.26761.2706
21502006.09.29 12:00modify2600.031.26911.26781.2706
21512006.09.29 12:01modify2600.031.26911.26791.2706
21522006.09.29 12:13modify2600.031.26911.26801.2706
21532006.09.29 12:24modify2600.031.26911.26811.2706
21542006.09.29 12:28modify2600.031.26911.26831.2706
21552006.09.29 12:53s/l2600.031.26831.26831.2706-2.40224.00
21562006.10.04 03:00buy2610.031.27371.27221.2752
21572006.10.04 03:01modify2610.031.27371.27231.2752
21582006.10.04 03:01modify2610.031.27371.27241.2752
21592006.10.04 03:01modify2610.031.27371.27251.2752
21602006.10.04 03:07modify2610.031.27371.27261.2752
21612006.10.04 03:20modify2610.031.27371.27271.2752
21622006.10.04 03:28s/l2610.031.27271.27271.2752-3.00221.00
21632006.10.04 04:00sell2620.031.27181.27331.2703
21642006.10.04 04:01modify2620.031.27181.27321.2703
21652006.10.04 04:01modify2620.031.27181.27311.2703
21662006.10.04 04:01modify2620.031.27181.27301.2703
21672006.10.04 04:02modify2620.031.27181.27281.2703
21682006.10.04 04:02modify2620.031.27181.27271.2703
21692006.10.04 04:12modify2620.031.27181.27261.2703
21702006.10.04 04:13modify2620.031.27181.27251.2703
21712006.10.04 04:13modify2620.031.27181.27241.2703
21722006.10.04 04:14modify2620.031.27181.27231.2703
21732006.10.04 04:28modify2620.031.27181.27191.2703
21742006.10.04 04:42t/p2620.031.27031.27191.27034.50225.50
21752006.10.06 02:00buy2630.031.26901.26751.2705
21762006.10.06 02:51s/l2630.031.26751.26751.2705-4.50221.00
21772006.10.06 04:00sell2640.031.26861.27011.2671
21782006.10.06 04:02modify2640.031.26861.27001.2671
21792006.10.06 04:04modify2640.031.26861.26991.2671
21802006.10.06 04:05modify2640.031.26861.26981.2671
21812006.10.06 04:06modify2640.031.26861.26971.2671
21822006.10.06 04:06modify2640.031.26861.26961.2671
21832006.10.06 04:28modify2640.031.26861.26951.2671
21842006.10.06 04:30modify2640.031.26861.26941.2671
21852006.10.06 04:33modify2640.031.26861.26931.2671
21862006.10.06 04:34modify2640.031.26861.26921.2671
21872006.10.06 04:43modify2640.031.26861.26911.2671
21882006.10.06 04:46modify2640.031.26861.26901.2671
21892006.10.06 06:00s/l2640.031.26901.26901.2671-1.20219.80
21902006.10.10 02:00buy2650.031.26011.25861.2616
21912006.10.10 02:14modify2650.031.26011.25871.2616
21922006.10.10 02:14modify2650.031.26011.25881.2616
21932006.10.10 02:14modify2650.031.26011.25891.2616
21942006.10.10 02:14modify2650.031.26011.25901.2616
21952006.10.10 02:15modify2650.031.26011.25911.2616
21962006.10.10 02:15modify2650.031.26011.25921.2616
21972006.10.10 02:17modify2650.031.26011.25931.2616
21982006.10.10 02:17modify2650.031.26011.25941.2616
21992006.10.10 02:17modify2650.031.26011.25971.2616
22002006.10.10 02:17modify2650.031.26011.25981.2616
22012006.10.10 02:17modify2650.031.26011.25991.2616
22022006.10.10 02:17modify2650.031.26011.26001.2616
22032006.10.10 02:17t/p2650.031.26161.26001.26164.50224.30
22042006.10.10 23:00buy2660.031.25451.25301.2560
22052006.10.10 23:04modify2660.031.25451.25321.2560
22062006.10.10 23:20modify2660.031.25451.25331.2560
22072006.10.11 01:15s/l2660.031.25331.25331.2560-3.79220.52
22082006.10.11 10:00sell2670.031.25471.25621.2532
22092006.10.11 10:00modify2670.031.25471.25601.2532
22102006.10.11 10:22s/l2670.031.25601.25601.2532-3.90216.62
22112006.10.11 11:00buy2680.031.25511.25361.2566
22122006.10.11 11:00modify2680.031.25511.25381.2566
22132006.10.11 11:09s/l2680.031.25381.25381.2566-3.90212.72
22142006.10.13 07:00sell2690.031.25501.25651.2535
22152006.10.13 07:02modify2690.031.25501.25641.2535
22162006.10.13 07:02modify2690.031.25501.25631.2535
22172006.10.13 07:05modify2690.031.25501.25621.2535
22182006.10.13 07:06modify2690.031.25501.25611.2535
22192006.10.13 07:06modify2690.031.25501.25601.2535
22202006.10.13 07:46s/l2690.031.25601.25601.2535-3.00209.72
22212006.10.16 01:00buy2700.031.25071.24921.2522
22222006.10.16 01:00modify2700.031.25071.24931.2522
22232006.10.16 01:04modify2700.031.25071.24951.2522
22242006.10.16 01:10modify2700.031.25071.24961.2522
22252006.10.16 01:17modify2700.031.25071.24971.2522
22262006.10.16 01:17modify2700.031.25071.24981.2522
22272006.10.16 01:19modify2700.031.25071.24991.2522
22282006.10.16 01:20modify2700.031.25071.25001.2522
22292006.10.16 01:20modify2700.031.25071.25011.2522
22302006.10.16 01:24modify2700.031.25071.25021.2522
22312006.10.16 02:26s/l2700.031.25021.25021.2522-1.50208.22
22322006.10.17 01:00sell2710.031.25331.25481.2518
22332006.10.17 02:05modify2710.031.25331.25471.2518
22342006.10.17 02:14modify2710.031.25331.25461.2518
22352006.10.17 02:14modify2710.031.25331.25451.2518
22362006.10.17 02:14modify2710.031.25331.25441.2518
22372006.10.17 02:15modify2710.031.25331.25431.2518
22382006.10.17 02:16modify2710.031.25331.25421.2518
22392006.10.17 02:17modify2710.031.25331.25411.2518
22402006.10.17 02:48s/l2710.031.25411.25411.2518-2.40205.82
22412006.10.17 04:00buy2720.031.25461.25311.2561
22422006.10.17 04:00modify2720.031.25461.25331.2561
22432006.10.17 04:26s/l2720.031.25331.25331.2561-3.90201.92
22442006.10.17 07:00sell2730.031.25261.25411.2511
22452006.10.17 07:00modify2730.031.25261.25401.2511
22462006.10.17 08:16modify2730.031.25261.25391.2511
22472006.10.17 08:16modify2730.031.25261.25381.2511
22482006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25361.2511
22492006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25331.2511
22502006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25321.2511
22512006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25311.2511
22522006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25291.2511
22532006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25281.2511
22542006.10.17 08:30modify2730.031.25261.25271.2511
22552006.10.17 08:30t/p2730.031.25111.25271.25114.50206.42
22562006.10.17 10:00buy2740.031.25481.25331.2563
22572006.10.17 10:05modify2740.031.25481.25341.2563
22582006.10.17 10:06modify2740.031.25481.25351.2563
22592006.10.17 10:07modify2740.031.25481.25361.2563
22602006.10.17 10:07modify2740.031.25481.25371.2563
22612006.10.17 10:07modify2740.031.25481.25381.2563
22622006.10.17 10:07modify2740.031.25481.25391.2563
22632006.10.17 10:07modify2740.031.25481.25401.2563
22642006.10.17 10:09modify2740.031.25481.25421.2563
22652006.10.17 10:09modify2740.031.25481.25431.2563
22662006.10.17 10:16s/l2740.031.25431.25431.2563-1.50204.92
22672006.10.18 05:00sell2750.031.25421.25571.2527
22682006.10.18 05:00modify2750.031.25421.25561.2527
22692006.10.18 05:01modify2750.031.25421.25551.2527
22702006.10.18 05:04modify2750.031.25421.25541.2527
22712006.10.18 05:08modify2750.031.25421.25531.2527
22722006.10.18 05:09modify2750.031.25421.25521.2527
22732006.10.18 05:19modify2750.031.25421.25501.2527
22742006.10.18 05:19modify2750.031.25421.25491.2527
22752006.10.18 05:36s/l2750.031.25491.25491.2527-2.10202.82
22762006.10.18 16:00buy2760.031.25361.25211.2551
22772006.10.18 17:22modify2760.031.25361.25221.2551
22782006.10.18 17:34modify2760.031.25361.25231.2551
22792006.10.18 17:38modify2760.031.25361.25241.2551
22802006.10.18 17:52modify2760.031.25361.25251.2551
22812006.10.18 18:08modify2760.031.25361.25261.2551
22822006.10.18 18:15modify2760.031.25361.25271.2551
22832006.10.18 19:00modify2760.031.25361.25281.2551
22842006.10.18 19:24modify2760.031.25361.25291.2551
22852006.10.18 19:24modify2760.031.25361.25301.2551
22862006.10.18 19:33modify2760.031.25361.25311.2551
22872006.10.18 19:50modify2760.031.25361.25331.2551
22882006.10.18 20:57s/l2760.031.25331.25331.2551-0.90201.92
22892006.10.19 19:00sell2770.031.26221.26371.2607
22902006.10.19 19:58s/l2770.031.26371.26371.2607-4.50197.42
22912006.10.20 00:00buy2780.031.26411.26261.2656
22922006.10.20 00:36modify2780.031.26411.26271.2656
22932006.10.20 01:47s/l2780.031.26271.26271.2656-4.20193.22
22942006.10.20 03:00sell2790.031.26281.26431.2613
22952006.10.20 03:06modify2790.031.26281.26421.2613
22962006.10.20 03:07modify2790.031.26281.26411.2613
22972006.10.20 03:08modify2790.031.26281.26401.2613
22982006.10.20 03:26modify2790.031.26281.26391.2613
22992006.10.20 03:26modify2790.031.26281.26381.2613
23002006.10.20 03:26modify2790.031.26281.26371.2613
23012006.10.20 03:28modify2790.031.26281.26361.2613
23022006.10.20 03:29modify2790.031.26281.26351.2613
23032006.10.20 03:58s/l2790.031.26351.26351.2613-2.10191.12
23042006.10.20 10:00buy2800.031.26261.26111.2641
23052006.10.20 10:03s/l2800.031.26111.26111.2641-4.50186.62
23062006.10.20 11:00sell2810.021.26031.26181.2588
23072006.10.20 11:00modify2810.021.26031.26171.2588
23082006.10.20 11:10s/l2810.021.26171.26171.2588-2.80183.82
23092006.10.23 16:00buy2820.021.25531.25381.2568
23102006.10.23 16:02modify2820.021.25531.25391.2568
23112006.10.23 16:26modify2820.021.25531.25411.2568
23122006.10.23 16:32modify2820.021.25531.25421.2568
23132006.10.23 17:31s/l2820.021.25421.25421.2568-2.20181.62
23142006.10.23 22:00sell2830.021.25431.25581.2528
23152006.10.23 23:26modify2830.021.25431.25571.2528
23162006.10.24 01:48modify2830.021.25431.25561.2528
23172006.10.24 01:50modify2830.021.25431.25551.2528
23182006.10.24 01:50modify2830.021.25431.25541.2528
23192006.10.24 01:53modify2830.021.25431.25531.2528
23202006.10.24 01:57modify2830.021.25431.25521.2528
23212006.10.24 01:58modify2830.021.25431.25511.2528
23222006.10.24 01:59modify2830.021.25431.25501.2528
23232006.10.24 02:00modify2830.021.25431.25491.2528
23242006.10.24 02:00modify2830.021.25431.25481.2528
23252006.10.24 02:21modify2830.021.25431.25471.2528
23262006.10.24 03:14s/l2830.021.25471.25471.2528-0.70180.92
23272006.10.24 05:00buy2840.021.25491.25341.2564
23282006.10.24 05:04modify2840.021.25491.25361.2564
23292006.10.24 05:28s/l2840.021.25361.25361.2564-2.60178.32
23302006.10.24 19:00sell2850.021.25541.25691.2539
23312006.10.24 20:21s/l2850.021.25691.25691.2539-3.00175.32
23322006.10.24 23:00buy2860.021.25691.25541.2584
23332006.10.24 23:01modify2860.021.25691.25551.2584
23342006.10.24 23:01modify2860.021.25691.25561.2584
23352006.10.24 23:02modify2860.021.25691.25571.2584
23362006.10.24 23:08modify2860.021.25691.25601.2584
23372006.10.24 23:12modify2860.021.25691.25611.2584
23382006.10.24 23:46modify2860.021.25691.25621.2584
23392006.10.24 23:46modify2860.021.25691.25631.2584
23402006.10.24 23:48modify2860.021.25691.25641.2584
23412006.10.25 00:29s/l2860.021.25641.25641.2584-1.12174.19
23422006.10.27 02:00sell2870.021.27031.27181.2688
23432006.10.27 02:02modify2870.021.27031.27171.2688
23442006.10.27 02:03modify2870.021.27031.27161.2688
23452006.10.27 02:04modify2870.021.27031.27151.2688
23462006.10.27 02:04modify2870.021.27031.27141.2688
23472006.10.27 02:06modify2870.021.27031.27131.2688
23482006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27121.2688
23492006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27111.2688
23502006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27101.2688
23512006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27091.2688
23522006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27081.2688
23532006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27071.2688
23542006.10.27 02:08modify2870.021.27031.27061.2688
23552006.10.27 02:22modify2870.021.27031.27051.2688
23562006.10.27 02:23modify2870.021.27031.27041.2688
23572006.10.27 02:25t/p2870.021.26881.27041.26883.00177.19
23582006.10.30 01:00sell2880.021.27201.27351.2705
23592006.10.30 01:09modify2880.021.27201.27341.2705
23602006.10.30 01:10modify2880.021.27201.27331.2705
23612006.10.30 01:14modify2880.021.27201.27321.2705
23622006.10.30 01:20modify2880.021.27201.27311.2705
23632006.10.30 01:20modify2880.021.27201.27301.2705
23642006.10.30 01:30modify2880.021.27201.27291.2705
23652006.10.30 01:47s/l2880.021.27291.27291.2705-1.80175.39
23662006.10.30 14:00buy2890.021.27281.27131.2743
23672006.10.30 14:04modify2890.021.27281.27141.2743
23682006.10.30 14:09modify2890.021.27281.27151.2743
23692006.10.30 14:11modify2890.021.27281.27161.2743
23702006.10.30 14:13modify2890.021.27281.27181.2743
23712006.10.30 15:15modify2890.021.27281.27191.2743
23722006.10.30 16:11modify2890.021.27281.27201.2743
23732006.10.30 16:12modify2890.021.27281.27211.2743
23742006.10.30 17:04s/l2890.021.27211.27211.2743-1.40173.99
23752006.10.30 20:00sell2900.021.27141.27291.2699
23762006.10.30 20:02modify2900.021.27141.27281.2699
23772006.10.30 20:03modify2900.021.27141.27271.2699
23782006.10.30 20:05modify2900.021.27141.27261.2699
23792006.10.30 20:08modify2900.021.27141.27251.2699
23802006.10.30 20:09modify2900.021.27141.27241.2699
23812006.10.30 21:14s/l2900.021.27241.27241.2699-2.00171.99
23822006.10.31 10:00buy2910.021.27221.27071.2737
23832006.10.31 10:00modify2910.021.27221.27081.2737
23842006.10.31 10:00modify2910.021.27221.27101.2737
23852006.10.31 10:00modify2910.021.27221.27111.2737
23862006.10.31 10:00modify2910.021.27221.27121.2737
23872006.10.31 10:00modify2910.021.27221.27151.2737
23882006.10.31 10:01modify2910.021.27221.27161.2737
23892006.10.31 10:01modify2910.021.27221.27181.2737
23902006.10.31 10:01modify2910.021.27221.27191.2737
23912006.10.31 10:05modify2910.021.27221.27201.2737
23922006.10.31 10:05modify2910.021.27221.27211.2737
23932006.10.31 10:05t/p2910.021.27371.27211.27373.00174.99
23942006.11.02 02:00buy2920.021.27551.27401.2770
23952006.11.02 02:06modify2920.021.27551.27421.2770
23962006.11.02 02:10modify2920.021.27551.27441.2770
23972006.11.02 02:23s/l2920.021.27441.27441.2770-2.20172.79
23982006.11.03 01:00sell2930.021.27811.27961.2766
23992006.11.03 01:00modify2930.021.27811.27951.2766
24002006.11.03 01:01modify2930.021.27811.27941.2766
24012006.11.03 01:07modify2930.021.27811.27931.2766
24022006.11.03 01:09modify2930.021.27811.27921.2766
24032006.11.03 01:28modify2930.021.27811.27911.2766
24042006.11.03 02:20modify2930.021.27811.27901.2766
24052006.11.03 02:33modify2930.021.27811.27891.2766
24062006.11.03 02:35modify2930.021.27811.27881.2766
24072006.11.03 02:36modify2930.021.27811.27871.2766
24082006.11.03 02:38modify2930.021.27811.27851.2766
24092006.11.03 02:40modify2930.021.27811.27841.2766
24102006.11.03 02:40modify2930.021.27811.27821.2766
24112006.11.03 04:04s/l2930.021.27821.27821.2766-0.20172.59
24122006.11.06 11:00buy2940.021.27151.27001.2730
24132006.11.06 11:01modify2940.021.27151.27011.2730
24142006.11.06 11:03modify2940.021.27151.27021.2730
24152006.11.06 11:03modify2940.021.27151.27031.2730
24162006.11.06 11:20modify2940.021.27151.27061.2730
24172006.11.06 12:14modify2940.021.27151.27091.2730
24182006.11.06 12:51modify2940.021.27151.27101.2730
24192006.11.06 12:51modify2940.021.27151.27111.2730
24202006.11.06 12:51modify2940.021.27151.27121.2730
24212006.11.06 13:02modify2940.021.27151.27131.2730
24222006.11.06 14:54modify2940.021.27151.27141.2730
24232006.11.06 17:13t/p2940.021.27301.27141.27303.00175.59
24242006.11.07 08:00sell2950.021.27571.27721.2742
24252006.11.07 08:05modify2950.021.27571.27711.2742
24262006.11.07 08:23s/l2950.021.27711.27711.2742-2.80172.79
24272006.11.07 15:00sell2960.021.27681.27831.2753
24282006.11.07 15:11modify2960.021.27681.27811.2753
24292006.11.07 17:00s/l2960.021.27811.27811.2753-2.60170.19
24302006.11.08 09:00sell2970.021.27731.27881.2758
24312006.11.08 09:03modify2970.021.27731.27871.2758
24322006.11.08 09:09modify2970.021.27731.27861.2758
24332006.11.08 09:10modify2970.021.27731.27851.2758
24342006.11.08 09:10modify2970.021.27731.27841.2758
24352006.11.08 09:11modify2970.021.27731.27831.2758
24362006.11.08 09:11modify2970.021.27731.27821.2758
24372006.11.08 09:11modify2970.021.27731.27811.2758
24382006.11.08 09:11modify2970.021.27731.27801.2758
24392006.11.08 09:11modify2970.021.27731.27791.2758
24402006.11.08 09:11modify2970.021.27731.27781.2758
24412006.11.08 09:12modify2970.021.27731.27771.2758
24422006.11.08 09:12modify2970.021.27731.27761.2758
24432006.11.08 09:13modify2970.021.27731.27751.2758
24442006.11.08 09:13modify2970.021.27731.27741.2758
24452006.11.08 09:13t/p2970.021.27581.27741.27583.00173.19
24462006.11.09 09:00sell2980.021.27701.27851.2755
24472006.11.09 09:14modify2980.021.27701.27841.2755
24482006.11.09 09:26s/l2980.021.27841.27841.2755-2.80170.39
24492006.11.09 11:00buy2990.021.27971.27821.2812
24502006.11.09 11:01modify2990.021.27971.27831.2812
24512006.11.09 11:03modify2990.021.27971.27841.2812
24522006.11.09 11:04modify2990.021.27971.27851.2812
24532006.11.09 11:04modify2990.021.27971.27861.2812
24542006.11.09 11:11modify2990.021.27971.27871.2812
24552006.11.09 11:13modify2990.021.27971.27881.2812
24562006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27891.2812
24572006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27901.2812
24582006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27911.2812
24592006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27921.2812
24602006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27931.2812
24612006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27941.2812
24622006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27951.2812
24632006.11.09 11:19modify2990.021.27971.27961.2812
24642006.11.09 11:19t/p2990.021.28121.27961.28123.00173.39
24652006.11.10 11:00sell3000.021.28611.28761.2846
24662006.11.10 12:50modify3000.021.28611.28751.2846
24672006.11.10 12:50modify3000.021.28611.28741.2846
24682006.11.10 12:52modify3000.021.28611.28731.2846
24692006.11.10 12:52modify3000.021.28611.28721.2846
24702006.11.10 12:52modify3000.021.28611.28711.2846
24712006.11.10 12:55modify3000.021.28611.28701.2846
24722006.11.10 13:41modify3000.021.28611.28691.2846
24732006.11.10 13:41modify3000.021.28611.28681.2846
24742006.11.10 14:23modify3000.021.28611.28671.2846
24752006.11.10 14:23modify3000.021.28611.28661.2846
24762006.11.10 14:23modify3000.021.28611.28651.2846
24772006.11.10 14:23modify3000.021.28611.28641.2846
24782006.11.10 14:30modify3000.021.28611.28631.2846
24792006.11.10 14:31modify3000.021.28611.28621.2846
24802006.11.10 15:58t/p3000.021.28461.28621.28463.00176.39
24812006.11.14 07:00sell3010.021.28231.28381.2808
24822006.11.14 07:01modify3010.021.28231.28371.2808
24832006.11.14 07:02modify3010.021.28231.28361.2808
24842006.11.14 08:05s/l3010.021.28361.28361.2808-2.60173.79
24852006.11.15 14:00buy3020.021.28151.28001.2830
24862006.11.15 14:00modify3020.021.28151.28011.2830
24872006.11.15 14:00s/l3020.021.28011.28011.2830-2.80170.99
24882006.11.16 04:00sell3030.021.28161.28311.2801
24892006.11.16 04:00modify3030.021.28161.28301.2801
24902006.11.16 04:00modify3030.021.28161.28281.2801
24912006.11.16 04:00modify3030.021.28161.28271.2801
24922006.11.16 04:00modify3030.021.28161.28261.2801
24932006.11.16 04:00modify3030.021.28161.28251.2801
24942006.11.16 04:00modify3030.021.28161.28241.2801
24952006.11.16 04:01modify3030.021.28161.28231.2801
24962006.11.16 04:02modify3030.021.28161.28221.2801
24972006.11.16 04:33modify3030.021.28161.28211.2801
24982006.11.16 04:33modify3030.021.28161.28201.2801
24992006.11.16 04:35modify3030.021.28161.28191.2801
25002006.11.16 04:35modify3030.021.28161.28181.2801
25012006.11.16 05:03modify3030.021.28161.28171.2801
25022006.11.16 05:15s/l3030.021.28171.28171.2801-0.20170.79
25032006.11.16 09:00buy3040.021.28191.28041.2834
25042006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28051.2834
25052006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28061.2834
25062006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28071.2834
25072006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28081.2834
25082006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28091.2834
25092006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28101.2834
25102006.11.16 09:00modify3040.021.28191.28111.2834
25112006.11.16 09:00s/l3040.021.28111.28111.2834-1.60169.19
25122006.11.16 10:00sell3050.021.28091.28241.2794
25132006.11.16 10:03modify3050.021.28091.28231.2794
25142006.11.16 10:05modify3050.021.28091.28221.2794
25152006.11.16 10:05modify3050.021.28091.28211.2794
25162006.11.16 10:05modify3050.021.28091.28201.2794
25172006.11.16 10:05modify3050.021.28091.28191.2794
25182006.11.16 10:05modify3050.021.28091.28181.2794
25192006.11.16 10:05modify3050.021.28091.28171.2794
25202006.11.16 10:20s/l3050.021.28171.28171.2794-1.60167.59
25212006.11.17 04:00buy3060.021.27941.27791.2809
25222006.11.17 04:09s/l3060.021.27791.27791.2809-3.00164.59
25232006.11.20 04:00sell3070.021.28311.28461.2816
25242006.11.20 04:54s/l3070.021.28461.28461.2816-3.00161.59
25252006.11.20 05:00buy3080.021.28461.28311.2861
25262006.11.20 05:06modify3080.021.28461.28321.2861
25272006.11.20 05:07modify3080.021.28461.28331.2861
25282006.11.20 05:21modify3080.021.28461.28341.2861
25292006.11.20 05:21modify3080.021.28461.28351.2861
25302006.11.20 05:21modify3080.021.28461.28361.2861
25312006.11.20 05:21modify3080.021.28461.28371.2861
25322006.11.20 05:22modify3080.021.28461.28381.2861
25332006.11.20 05:22modify3080.021.28461.28411.2861
25342006.11.20 05:39s/l3080.021.28411.28411.2861-1.00160.59
25352006.11.20 10:00sell3090.021.28301.28451.2815
25362006.11.20 10:01modify3090.021.28301.28441.2815
25372006.11.20 10:02modify3090.021.28301.28431.2815
25382006.11.20 10:02modify3090.021.28301.28421.2815
25392006.11.20 10:03modify3090.021.28301.28411.2815
25402006.11.20 10:17modify3090.021.28301.28401.2815
25412006.11.20 10:17modify3090.021.28301.28391.2815
25422006.11.20 10:23modify3090.021.28301.28381.2815
25432006.11.20 10:24modify3090.021.28301.28371.2815
25442006.11.20 10:25modify3090.021.28301.28361.2815
25452006.11.20 10:25modify3090.021.28301.28351.2815
25462006.11.20 10:28modify3090.021.28301.28341.2815
25472006.11.20 10:49modify3090.021.28301.28331.2815
25482006.11.20 10:51modify3090.021.28301.28321.2815
25492006.11.20 11:46modify3090.021.28301.28311.2815
25502006.11.20 11:46t/p3090.021.28151.28311.28153.00163.59
25512006.11.20 20:00buy3100.021.28321.28171.2847
25522006.11.20 21:54s/l3100.021.28171.28171.2847-3.00160.59
25532006.11.21 01:00sell3110.021.28171.28321.2802
25542006.11.21 01:05modify3110.021.28171.28311.2802
25552006.11.21 01:09modify3110.021.28171.28301.2802
25562006.11.21 01:12modify3110.021.28171.28291.2802
25572006.11.21 01:16modify3110.021.28171.28281.2802
25582006.11.21 01:16modify3110.021.28171.28271.2802
25592006.11.21 01:28modify3110.021.28171.28261.2802
25602006.11.21 02:22s/l3110.021.28261.28261.2802-1.80158.79
25612006.11.21 14:00buy3120.021.28311.28161.2846
25622006.11.21 14:05modify3120.021.28311.28171.2846
25632006.11.21 14:08modify3120.021.28311.28181.2846
25642006.11.21 14:12modify3120.021.28311.28211.2846
25652006.11.21 14:23modify3120.021.28311.28221.2846
25662006.11.21 14:23modify3120.021.28311.28231.2846
25672006.11.21 14:23modify3120.021.28311.28241.2846
25682006.11.21 14:23modify3120.021.28311.28251.2846
25692006.11.21 14:25modify3120.021.28311.28261.2846
25702006.11.21 14:26modify3120.021.28311.28271.2846
25712006.11.21 14:26modify3120.021.28311.28281.2846
25722006.11.21 14:26modify3120.021.28311.28291.2846
25732006.11.21 14:26modify3120.021.28311.28301.2846
25742006.11.21 14:26t/p3120.021.28461.28301.28463.00161.79
25752006.11.22 19:00sell3130.021.29381.29531.2923
25762006.11.22 19:30modify3130.021.29381.29521.2923
25772006.11.22 19:30modify3130.021.29381.29511.2923
25782006.11.22 21:06modify3130.021.29381.29501.2923
25792006.11.22 21:09modify3130.021.29381.29491.2923
25802006.11.22 21:21modify3130.021.29381.29481.2923
25812006.11.22 21:25modify3130.021.29381.29471.2923
25822006.11.22 21:36modify3130.021.29381.29461.2923
25832006.11.22 23:46s/l3130.021.29461.29461.2923-1.60160.19
25842006.11.23 04:00buy3140.021.29431.29281.2958
25852006.11.23 04:00modify3140.021.29431.29301.2958
25862006.11.23 04:00modify3140.021.29431.29311.2958
25872006.11.23 04:00modify3140.021.29431.29321.2958
25882006.11.23 04:00modify3140.021.29431.29331.2958
25892006.11.23 04:00modify3140.021.29431.29341.2958
25902006.11.23 04:00modify3140.021.29431.29351.2958
25912006.11.23 04:03modify3140.021.29431.29361.2958
25922006.11.23 04:03modify3140.021.29431.29371.2958
25932006.11.23 04:03modify3140.021.29431.29381.2958
25942006.11.23 04:05modify3140.021.29431.29391.2958
25952006.11.23 04:05modify3140.021.29431.29401.2958
25962006.11.23 04:05modify3140.021.29431.29411.2958
25972006.11.23 04:06modify3140.021.29431.29421.2958
25982006.11.23 04:06t/p3140.021.29581.29421.29583.00163.19
25992006.11.23 14:00sell3150.021.29501.29651.2935
26002006.11.23 14:00modify3150.021.29501.29641.2935
26012006.11.23 14:02modify3150.021.29501.29631.2935
26022006.11.23 14:09modify3150.021.29501.29611.2935
26032006.11.23 15:10modify3150.021.29501.29601.2935
26042006.11.23 15:59modify3150.021.29501.29591.2935
26052006.11.23 16:12modify3150.021.29501.29581.2935
26062006.11.23 16:12modify3150.021.29501.29571.2935
26072006.11.23 17:02s/l3150.021.29571.29571.2935-1.40161.79
26082006.11.27 00:00sell3160.021.31311.31461.3116
26092006.11.27 00:09modify3160.021.31311.31451.3116
26102006.11.27 00:09modify3160.021.31311.31441.3116
26112006.11.27 00:23modify3160.021.31311.31431.3116
26122006.11.27 00:24modify3160.021.31311.31421.3116
26132006.11.27 00:24modify3160.021.31311.31411.3116
26142006.11.27 00:24modify3160.021.31311.31401.3116
26152006.11.27 00:24modify3160.021.31311.31381.3116
26162006.11.27 00:24modify3160.021.31311.31371.3116
26172006.11.27 00:24modify3160.021.31311.31361.3116
26182006.11.27 00:25modify3160.021.31311.31351.3116
26192006.11.27 00:25modify3160.021.31311.31341.3116
26202006.11.27 00:26modify3160.021.31311.31331.3116
26212006.11.27 00:43modify3160.021.31311.31321.3116
26222006.11.27 00:43t/p3160.021.31161.31321.31163.00164.79
26232006.11.27 11:00buy3170.021.31281.31131.3143
26242006.11.27 11:23modify3170.021.31281.31151.3143
26252006.11.27 11:26modify3170.021.31281.31161.3143
26262006.11.27 11:29modify3170.021.31281.31171.3143
26272006.11.27 11:52s/l3170.021.31171.31171.3143-2.20162.59
26282006.11.29 10:00buy3180.021.31671.31521.3182
26292006.11.29 10:00modify3180.021.31671.31561.3182
26302006.11.29 10:00modify3180.021.31671.31571.3182
26312006.11.29 10:00modify3180.021.31671.31581.3182
26322006.11.29 10:00modify3180.021.31671.31601.3182
26332006.11.29 10:00modify3180.021.31671.31621.3182
26342006.11.29 10:00modify3180.021.31671.31641.3182
26352006.11.29 10:00s/l3180.021.31641.31641.3182-0.60161.99
26362006.11.29 14:00sell3190.021.31491.31641.3134
26372006.11.29 14:46s/l3190.021.31641.31641.3134-3.00158.99
26382006.11.29 22:00buy3200.021.31711.31561.3186
26392006.11.29 23:30modify3200.021.31711.31571.3186
26402006.11.29 23:48modify3200.021.31711.31581.3186
26412006.11.30 00:01modify3200.021.31711.31591.3186
26422006.11.30 00:01modify3200.021.31711.31601.3186
26432006.11.30 00:01modify3200.021.31711.31621.3186
26442006.11.30 00:28modify3200.021.31711.31631.3186
26452006.11.30 00:28modify3200.021.31711.31641.3186
26462006.11.30 00:29modify3200.021.31711.31651.3186
26472006.11.30 00:29modify3200.021.31711.31661.3186
26482006.11.30 00:32modify3200.021.31711.31671.3186
26492006.11.30 00:39s/l3200.021.31671.31671.3186-1.17157.82
26502006.11.30 17:00sell3210.021.32421.32571.3227
26512006.11.30 17:31modify3210.021.32421.32561.3227
26522006.11.30 17:32modify3210.021.32421.32551.3227
26532006.11.30 17:32modify3210.021.32421.32541.3227
26542006.11.30 17:46modify3210.021.32421.32531.3227
26552006.11.30 17:46modify3210.021.32421.32521.3227
26562006.11.30 17:46modify3210.021.32421.32511.3227
26572006.11.30 18:30modify3210.021.32421.32501.3227
26582006.11.30 18:52s/l3210.021.32501.32501.3227-1.60156.22
26592006.12.01 04:00sell3220.021.32391.32541.3224
26602006.12.01 04:08s/l3220.021.32541.32541.3224-3.00153.22
26612006.12.04 03:00sell3230.021.33081.33231.3293
26622006.12.04 03:02modify3230.021.33081.33221.3293
26632006.12.04 03:02modify3230.021.33081.33211.3293
26642006.12.04 03:02modify3230.021.33081.33201.3293
26652006.12.04 03:02modify3230.021.33081.33191.3293
26662006.12.04 03:02modify3230.021.33081.33171.3293
26672006.12.04 03:03modify3230.021.33081.33161.3293
26682006.12.04 03:07modify3230.021.33081.33151.3293
26692006.12.04 03:07modify3230.021.33081.33141.3293
26702006.12.04 03:07modify3230.021.33081.33131.3293
26712006.12.04 03:08modify3230.021.33081.33121.3293
26722006.12.04 03:08modify3230.021.33081.33111.3293
26732006.12.04 03:08modify3230.021.33081.33101.3293
26742006.12.04 03:08modify3230.021.33081.33091.3293
26752006.12.04 03:09t/p3230.021.32931.33091.32933.00156.22
26762006.12.05 09:00buy3240.021.33391.33241.3354
26772006.12.05 09:03s/l3240.021.33241.33241.3354-3.00153.22
26782006.12.05 11:00sell3250.021.33081.33231.3293
26792006.12.05 11:01modify3250.021.33081.33221.3293
26802006.12.05 11:03modify3250.021.33081.33211.3293
26812006.12.05 11:03modify3250.021.33081.33201.3293
26822006.12.05 11:03modify3250.021.33081.33191.3293
26832006.12.05 11:10s/l3250.021.33191.33191.3293-2.20151.02
26842006.12.06 11:00buy3260.021.33191.33041.3334
26852006.12.06 11:00modify3260.021.33191.33061.3334
26862006.12.06 11:00modify3260.021.33191.33071.3334
26872006.12.06 11:07s/l3260.021.33071.33071.3334-2.40148.62
26882006.12.07 07:00sell3270.021.32921.33071.3277
26892006.12.07 07:07modify3270.021.32921.33061.3277
26902006.12.07 07:07modify3270.021.32921.33051.3277
26912006.12.07 07:09modify3270.021.32921.33041.3277
26922006.12.07 07:09modify3270.021.32921.33031.3277
26932006.12.07 07:09modify3270.021.32921.33021.3277
26942006.12.07 07:10modify3270.021.32921.33011.3277
26952006.12.07 07:50s/l3270.021.33011.33011.3277-1.80146.82
26962006.12.11 04:00buy3280.021.32051.31901.3220
26972006.12.11 04:01modify3280.021.32051.31911.3220
26982006.12.11 04:18modify3280.021.32051.31921.3220
26992006.12.11 04:18modify3280.021.32051.31931.3220
27002006.12.11 04:32s/l3280.021.31931.31931.3220-2.40144.42
27012006.12.12 04:00sell3290.021.32371.32521.3222
27022006.12.12 04:00modify3290.021.32371.32511.3222
27032006.12.12 04:02modify3290.021.32371.32481.3222
27042006.12.12 04:30s/l3290.021.32481.32481.3222-2.20142.22
27052006.12.12 10:00buy3300.021.32511.32361.3266
27062006.12.12 10:05modify3300.021.32511.32371.3266
27072006.12.12 10:05modify3300.021.32511.32381.3266
27082006.12.12 10:05modify3300.021.32511.32391.3266
27092006.12.12 10:06modify3300.021.32511.32401.3266
27102006.12.12 10:06modify3300.021.32511.32411.3266
27112006.12.12 10:06modify3300.021.32511.32421.3266
27122006.12.12 10:24modify3300.021.32511.32431.3266
27132006.12.12 10:47s/l3300.021.32431.32431.3266-1.60140.62
27142006.12.15 03:00buy3310.021.31641.31491.3179
27152006.12.15 03:00modify3310.021.31641.31501.3179
27162006.12.15 03:00modify3310.021.31641.31511.3179
27172006.12.15 03:01modify3310.021.31641.31521.3179
27182006.12.15 03:01modify3310.021.31641.31531.3179
27192006.12.15 03:02modify3310.021.31641.31561.3179
27202006.12.15 03:10modify3310.021.31641.31571.3179
27212006.12.15 03:34modify3310.021.31641.31581.3179
27222006.12.15 03:34modify3310.021.31641.31591.3179
27232006.12.15 03:35modify3310.021.31641.31601.3179
27242006.12.15 03:36modify3310.021.31641.31611.3179
27252006.12.15 03:58s/l3310.021.31611.31611.3179-0.60140.02
27262006.12.18 10:00sell3320.021.30761.30911.3061
27272006.12.18 10:00modify3320.021.30761.30901.3061
27282006.12.18 10:00modify3320.021.30761.30891.3061
27292006.12.18 10:01modify3320.021.30761.30871.3061
27302006.12.18 10:04modify3320.021.30761.30861.3061
27312006.12.18 10:04modify3320.021.30761.30851.3061
27322006.12.18 10:04modify3320.021.30761.30841.3061
27332006.12.18 10:04modify3320.021.30761.30831.3061
27342006.12.18 10:05modify3320.021.30761.30811.3061
27352006.12.18 10:06modify3320.021.30761.30801.3061
27362006.12.18 10:06modify3320.021.30761.30791.3061
27372006.12.18 10:06modify3320.021.30761.30781.3061
27382006.12.18 10:07t/p3320.021.30611.30781.30613.00143.02
27392006.12.18 16:00buy3330.021.31041.30891.3119
27402006.12.18 16:04modify3330.021.31041.30921.3119
27412006.12.18 16:38modify3330.021.31041.30931.3119
27422006.12.18 16:44modify3330.021.31041.30941.3119
27432006.12.18 17:06s/l3330.021.30941.30941.3119-2.00141.02
27442006.12.20 01:00sell3340.021.32301.32451.3215
27452006.12.20 01:00modify3340.021.32301.32431.3215
27462006.12.20 01:00modify3340.021.32301.32421.3215
27472006.12.20 01:00modify3340.021.32301.32401.3215
27482006.12.20 01:31s/l3340.021.32401.32401.3215-2.00139.02
27492006.12.20 02:00buy3350.021.32391.32241.3254
27502006.12.20 02:00modify3350.021.32391.32261.3254
27512006.12.20 02:13s/l3350.021.32261.32261.3254-2.60136.42
27522006.12.20 19:00buy3360.021.31881.31731.3203
27532006.12.20 19:20modify3360.021.31881.31741.3203
27542006.12.20 20:02modify3360.021.31881.31751.3203
27552006.12.20 20:03modify3360.021.31881.31761.3203
27562006.12.20 20:04modify3360.021.31881.31771.3203
27572006.12.20 20:06modify3360.021.31881.31801.3203
27582006.12.20 20:23s/l3360.021.31801.31801.3203-1.60134.82
27592006.12.21 06:00sell3370.021.31781.31931.3163
27602006.12.21 06:34s/l3370.021.31931.31931.3163-3.00131.82
27612006.12.21 18:00buy3380.021.31851.31701.3200
27622006.12.21 18:04modify3380.021.31851.31711.3200
27632006.12.21 18:26modify3380.021.31851.31721.3200
27642006.12.21 18:28modify3380.021.31851.31731.3200
27652006.12.21 18:30modify3380.021.31851.31741.3200
27662006.12.21 19:18modify3380.021.31851.31751.3200
27672006.12.21 19:28modify3380.021.31851.31771.3200
27682006.12.21 19:28modify3380.021.31851.31781.3200
27692006.12.21 23:11modify3380.021.31851.31801.3200
27702006.12.21 23:14modify3380.021.31851.31811.3200
27712006.12.21 23:27modify3380.021.31851.31821.3200
27722006.12.21 23:30modify3380.021.31851.31841.3200
27732006.12.22 00:28t/p3380.021.32001.31841.32002.88134.70
27742006.12.22 08:00sell3390.021.31931.32081.3178
27752006.12.22 08:10modify3390.021.31931.32071.3178
27762006.12.22 08:10modify3390.021.31931.32061.3178
27772006.12.22 08:29modify3390.021.31931.32041.3178
27782006.12.22 08:29modify3390.021.31931.32031.3178
27792006.12.22 08:30s/l3390.021.32031.32031.3178-2.00132.70