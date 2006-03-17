|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-867.30
|Gross profit
|802.89
|Gross loss
|-1670.19
|Profit factor
|0.48
|Expected payoff
|-2.56
|Absolute drawdown
|868.18
|Maximal drawdown
|911.28 (87.36%)
|Relative drawdown
|87.36% (911.28)
|Total trades
|339
|Short positions (won %)
|171 (24.56%)
|Long positions (won %)
|168 (19.64%)
|Profit trades (% of total)
|75 (22.12%)
|Loss trades (% of total)
|264 (77.88%)
|Largest
|profit trade
|21.00
|loss trade
|-21.00
|Average
|profit trade
|10.71
|loss trade
|-6.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (79.50)
|consecutive losses (loss in money)
|26 (-156.31)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|79.50 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-193.55 (14)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 21:00
|sell
|1
|0.13
|1.2086
|1.2101
|1.2071
|2
|2006.01.05 23:37
|s/l
|1
|0.13
|1.2101
|1.2101
|1.2071
|-19.50
|980.50
|3
|2006.01.10 09:00
|sell
|2
|0.13
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|4
|2006.01.10 09:01
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2069
|1.2040
|5
|2006.01.10 09:08
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2068
|1.2040
|6
|2006.01.10 09:08
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2067
|1.2040
|7
|2006.01.10 09:08
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2066
|1.2040
|8
|2006.01.10 09:08
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2065
|1.2040
|9
|2006.01.10 09:29
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2064
|1.2040
|10
|2006.01.10 09:29
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2063
|1.2040
|11
|2006.01.10 09:32
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2062
|1.2040
|12
|2006.01.10 09:32
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2061
|1.2040
|13
|2006.01.10 09:33
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2059
|1.2040
|14
|2006.01.10 09:33
|modify
|2
|0.13
|1.2055
|1.2058
|1.2040
|15
|2006.01.10 09:46
|s/l
|2
|0.13
|1.2058
|1.2058
|1.2040
|-3.90
|976.60
|16
|2006.01.11 07:00
|buy
|3
|0.13
|1.2083
|1.2068
|1.2098
|17
|2006.01.11 07:03
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2069
|1.2098
|18
|2006.01.11 07:20
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2070
|1.2098
|19
|2006.01.11 07:20
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2071
|1.2098
|20
|2006.01.11 07:20
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2073
|1.2098
|21
|2006.01.11 07:20
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2074
|1.2098
|22
|2006.01.11 07:20
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2076
|1.2098
|23
|2006.01.11 07:25
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2077
|1.2098
|24
|2006.01.11 07:26
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2078
|1.2098
|25
|2006.01.11 07:27
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2080
|1.2098
|26
|2006.01.11 07:29
|modify
|3
|0.13
|1.2083
|1.2081
|1.2098
|27
|2006.01.11 07:34
|t/p
|3
|0.13
|1.2098
|1.2081
|1.2098
|19.50
|996.10
|28
|2006.01.12 01:00
|sell
|4
|0.13
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|29
|2006.01.12 01:01
|modify
|4
|0.13
|1.2146
|1.2160
|1.2131
|30
|2006.01.12 01:02
|modify
|4
|0.13
|1.2146
|1.2159
|1.2131
|31
|2006.01.12 01:02
|modify
|4
|0.13
|1.2146
|1.2158
|1.2131
|32
|2006.01.12 01:02
|modify
|4
|0.13
|1.2146
|1.2157
|1.2131
|33
|2006.01.12 01:02
|modify
|4
|0.13
|1.2146
|1.2156
|1.2131
|34
|2006.01.12 01:16
|s/l
|4
|0.13
|1.2156
|1.2156
|1.2131
|-13.00
|983.10
|35
|2006.01.12 05:00
|buy
|5
|0.13
|1.2151
|1.2136
|1.2166
|36
|2006.01.12 05:04
|s/l
|5
|0.13
|1.2136
|1.2136
|1.2166
|-19.50
|963.60
|37
|2006.01.12 08:00
|sell
|6
|0.13
|1.2134
|1.2149
|1.2119
|38
|2006.01.12 08:02
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2148
|1.2119
|39
|2006.01.12 08:10
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2146
|1.2119
|40
|2006.01.12 08:12
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2145
|1.2119
|41
|2006.01.12 08:12
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2143
|1.2119
|42
|2006.01.12 08:12
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2142
|1.2119
|43
|2006.01.12 08:13
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2141
|1.2119
|44
|2006.01.12 08:14
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2140
|1.2119
|45
|2006.01.12 08:14
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2139
|1.2119
|46
|2006.01.12 08:14
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2137
|1.2119
|47
|2006.01.12 08:14
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2136
|1.2119
|48
|2006.01.12 08:14
|modify
|6
|0.13
|1.2134
|1.2135
|1.2119
|49
|2006.01.12 08:14
|t/p
|6
|0.13
|1.2119
|1.2135
|1.2119
|19.50
|983.10
|50
|2006.01.16 19:00
|sell
|7
|0.13
|1.2116
|1.2131
|1.2101
|51
|2006.01.16 19:01
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2130
|1.2101
|52
|2006.01.16 19:01
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2128
|1.2101
|53
|2006.01.16 19:21
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2127
|1.2101
|54
|2006.01.16 19:21
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2126
|1.2101
|55
|2006.01.16 19:22
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2125
|1.2101
|56
|2006.01.16 19:22
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2124
|1.2101
|57
|2006.01.16 19:22
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2123
|1.2101
|58
|2006.01.16 19:54
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2122
|1.2101
|59
|2006.01.16 19:54
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2121
|1.2101
|60
|2006.01.16 19:54
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2120
|1.2101
|61
|2006.01.16 19:54
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2119
|1.2101
|62
|2006.01.16 19:56
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2118
|1.2101
|63
|2006.01.16 19:56
|modify
|7
|0.13
|1.2116
|1.2117
|1.2101
|64
|2006.01.16 19:56
|t/p
|7
|0.13
|1.2101
|1.2117
|1.2101
|19.50
|1002.60
|65
|2006.01.17 01:00
|buy
|8
|0.13
|1.2119
|1.2104
|1.2134
|66
|2006.01.17 01:03
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2105
|1.2134
|67
|2006.01.17 01:11
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2106
|1.2134
|68
|2006.01.17 01:27
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2107
|1.2134
|69
|2006.01.17 01:28
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2108
|1.2134
|70
|2006.01.17 01:29
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2109
|1.2134
|71
|2006.01.17 01:29
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2111
|1.2134
|72
|2006.01.17 01:29
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2112
|1.2134
|73
|2006.01.17 01:31
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2113
|1.2134
|74
|2006.01.17 01:47
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2114
|1.2134
|75
|2006.01.17 01:48
|modify
|8
|0.13
|1.2119
|1.2116
|1.2134
|76
|2006.01.17 01:50
|t/p
|8
|0.13
|1.2134
|1.2116
|1.2134
|19.50
|1022.10
|77
|2006.01.18 11:00
|sell
|9
|0.14
|1.2102
|1.2117
|1.2087
|78
|2006.01.18 11:00
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2116
|1.2087
|79
|2006.01.18 11:19
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2115
|1.2087
|80
|2006.01.18 11:19
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2114
|1.2087
|81
|2006.01.18 11:19
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2113
|1.2087
|82
|2006.01.18 11:19
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2112
|1.2087
|83
|2006.01.18 11:34
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2111
|1.2087
|84
|2006.01.18 11:34
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2110
|1.2087
|85
|2006.01.18 11:34
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2109
|1.2087
|86
|2006.01.18 11:34
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2108
|1.2087
|87
|2006.01.18 11:34
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2107
|1.2087
|88
|2006.01.18 11:41
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2106
|1.2087
|89
|2006.01.18 11:41
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2105
|1.2087
|90
|2006.01.18 11:41
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2104
|1.2087
|91
|2006.01.18 11:41
|modify
|9
|0.14
|1.2102
|1.2103
|1.2087
|92
|2006.01.18 11:41
|t/p
|9
|0.14
|1.2087
|1.2103
|1.2087
|21.00
|1043.10
|93
|2006.01.19 02:00
|buy
|10
|0.14
|1.2103
|1.2088
|1.2118
|94
|2006.01.19 02:03
|modify
|10
|0.14
|1.2103
|1.2089
|1.2118
|95
|2006.01.19 02:03
|modify
|10
|0.14
|1.2103
|1.2090
|1.2118
|96
|2006.01.19 02:06
|modify
|10
|0.14
|1.2103
|1.2091
|1.2118
|97
|2006.01.19 02:06
|modify
|10
|0.14
|1.2103
|1.2092
|1.2118
|98
|2006.01.19 02:08
|modify
|10
|0.14
|1.2103
|1.2093
|1.2118
|99
|2006.01.19 02:09
|modify
|10
|0.14
|1.2103
|1.2094
|1.2118
|100
|2006.01.19 02:26
|s/l
|10
|0.14
|1.2094
|1.2094
|1.2118
|-12.60
|1030.50
|101
|2006.01.19 04:00
|sell
|11
|0.14
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|102
|2006.01.19 04:02
|modify
|11
|0.14
|1.2077
|1.2089
|1.2062
|103
|2006.01.19 04:04
|modify
|11
|0.14
|1.2077
|1.2088
|1.2062
|104
|2006.01.19 04:04
|modify
|11
|0.14
|1.2077
|1.2087
|1.2062
|105
|2006.01.19 04:23
|s/l
|11
|0.14
|1.2087
|1.2087
|1.2062
|-14.00
|1016.50
|106
|2006.01.20 02:00
|sell
|12
|0.14
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|107
|2006.01.20 02:29
|s/l
|12
|0.14
|1.2092
|1.2092
|1.2062
|-21.00
|995.50
|108
|2006.01.20 10:00
|buy
|13
|0.13
|1.2096
|1.2081
|1.2111
|109
|2006.01.20 10:00
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2082
|1.2111
|110
|2006.01.20 10:00
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2083
|1.2111
|111
|2006.01.20 10:00
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2084
|1.2111
|112
|2006.01.20 10:00
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2085
|1.2111
|113
|2006.01.20 10:01
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2086
|1.2111
|114
|2006.01.20 10:01
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2087
|1.2111
|115
|2006.01.20 10:01
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2088
|1.2111
|116
|2006.01.20 10:01
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2089
|1.2111
|117
|2006.01.20 10:01
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2090
|1.2111
|118
|2006.01.20 10:01
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2091
|1.2111
|119
|2006.01.20 10:02
|modify
|13
|0.13
|1.2096
|1.2092
|1.2111
|120
|2006.01.20 10:24
|s/l
|13
|0.13
|1.2092
|1.2092
|1.2111
|-5.20
|990.30
|121
|2006.01.23 05:00
|sell
|14
|0.13
|1.2261
|1.2276
|1.2246
|122
|2006.01.23 05:23
|modify
|14
|0.13
|1.2261
|1.2275
|1.2246
|123
|2006.01.23 05:25
|modify
|14
|0.13
|1.2261
|1.2274
|1.2246
|124
|2006.01.23 05:35
|s/l
|14
|0.13
|1.2274
|1.2274
|1.2246
|-16.90
|973.40
|125
|2006.01.23 22:00
|sell
|15
|0.13
|1.2285
|1.2300
|1.2270
|126
|2006.01.23 22:45
|modify
|15
|0.13
|1.2285
|1.2299
|1.2270
|127
|2006.01.23 22:52
|modify
|15
|0.13
|1.2285
|1.2298
|1.2270
|128
|2006.01.24 00:23
|s/l
|15
|0.13
|1.2298
|1.2298
|1.2270
|-16.24
|957.16
|129
|2006.01.24 12:00
|buy
|16
|0.13
|1.2290
|1.2275
|1.2305
|130
|2006.01.24 12:00
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2276
|1.2305
|131
|2006.01.24 12:01
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2277
|1.2305
|132
|2006.01.24 12:01
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2278
|1.2305
|133
|2006.01.24 12:01
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2279
|1.2305
|134
|2006.01.24 12:09
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2280
|1.2305
|135
|2006.01.24 12:32
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2281
|1.2305
|136
|2006.01.24 12:32
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2283
|1.2305
|137
|2006.01.24 12:36
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2284
|1.2305
|138
|2006.01.24 12:37
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2285
|1.2305
|139
|2006.01.24 12:37
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2286
|1.2305
|140
|2006.01.24 12:42
|modify
|16
|0.13
|1.2290
|1.2287
|1.2305
|141
|2006.01.24 13:10
|s/l
|16
|0.13
|1.2287
|1.2287
|1.2305
|-3.90
|953.26
|142
|2006.01.24 15:00
|sell
|17
|0.13
|1.2290
|1.2305
|1.2275
|143
|2006.01.24 15:00
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2304
|1.2275
|144
|2006.01.24 15:13
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2303
|1.2275
|145
|2006.01.24 15:30
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2302
|1.2275
|146
|2006.01.24 15:30
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2301
|1.2275
|147
|2006.01.24 15:31
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2298
|1.2275
|148
|2006.01.24 15:51
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2297
|1.2275
|149
|2006.01.24 15:51
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2296
|1.2275
|150
|2006.01.24 15:57
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2295
|1.2275
|151
|2006.01.24 16:08
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2294
|1.2275
|152
|2006.01.24 16:30
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2293
|1.2275
|153
|2006.01.24 16:56
|modify
|17
|0.13
|1.2290
|1.2292
|1.2275
|154
|2006.01.24 17:09
|t/p
|17
|0.13
|1.2275
|1.2292
|1.2275
|19.50
|972.76
|155
|2006.01.25 04:00
|buy
|18
|0.13
|1.2288
|1.2273
|1.2303
|156
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2274
|1.2303
|157
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2275
|1.2303
|158
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2276
|1.2303
|159
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2277
|1.2303
|160
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2278
|1.2303
|161
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2279
|1.2303
|162
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2280
|1.2303
|163
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2281
|1.2303
|164
|2006.01.25 04:00
|modify
|18
|0.13
|1.2288
|1.2283
|1.2303
|165
|2006.01.25 04:04
|s/l
|18
|0.13
|1.2283
|1.2283
|1.2303
|-6.50
|966.26
|166
|2006.01.26 03:00
|buy
|19
|0.13
|1.2267
|1.2252
|1.2282
|167
|2006.01.26 03:03
|s/l
|19
|0.13
|1.2252
|1.2252
|1.2282
|-19.50
|946.76
|168
|2006.01.26 05:00
|sell
|20
|0.13
|1.2258
|1.2273
|1.2243
|169
|2006.01.26 05:00
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2272
|1.2243
|170
|2006.01.26 05:00
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2271
|1.2243
|171
|2006.01.26 05:01
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2270
|1.2243
|172
|2006.01.26 05:28
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2269
|1.2243
|173
|2006.01.26 05:30
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2268
|1.2243
|174
|2006.01.26 05:32
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2267
|1.2243
|175
|2006.01.26 05:34
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2266
|1.2243
|176
|2006.01.26 05:34
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2265
|1.2243
|177
|2006.01.26 05:37
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2264
|1.2243
|178
|2006.01.26 05:37
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2263
|1.2243
|179
|2006.01.26 05:38
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2261
|1.2243
|180
|2006.01.26 05:39
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2260
|1.2243
|181
|2006.01.26 05:40
|modify
|20
|0.13
|1.2258
|1.2259
|1.2243
|182
|2006.01.26 05:40
|t/p
|20
|0.13
|1.2243
|1.2259
|1.2243
|19.50
|966.26
|183
|2006.01.26 23:00
|buy
|21
|0.13
|1.2215
|1.2200
|1.2230
|184
|2006.01.26 23:20
|modify
|21
|0.13
|1.2215
|1.2202
|1.2230
|185
|2006.01.26 23:20
|modify
|21
|0.13
|1.2215
|1.2203
|1.2230
|186
|2006.01.27 00:25
|s/l
|21
|0.13
|1.2203
|1.2203
|1.2230
|-16.41
|949.86
|187
|2006.01.27 03:00
|sell
|22
|0.13
|1.2207
|1.2222
|1.2192
|188
|2006.01.27 03:02
|modify
|22
|0.13
|1.2207
|1.2221
|1.2192
|189
|2006.01.27 03:02
|modify
|22
|0.13
|1.2207
|1.2220
|1.2192
|190
|2006.01.27 04:04
|s/l
|22
|0.13
|1.2220
|1.2220
|1.2192
|-16.90
|932.96
|191
|2006.01.27 05:00
|buy
|23
|0.12
|1.2215
|1.2200
|1.2230
|192
|2006.01.27 05:06
|modify
|23
|0.12
|1.2215
|1.2202
|1.2230
|193
|2006.01.27 05:14
|modify
|23
|0.12
|1.2215
|1.2203
|1.2230
|194
|2006.01.27 05:32
|modify
|23
|0.12
|1.2215
|1.2204
|1.2230
|195
|2006.01.27 05:36
|s/l
|23
|0.12
|1.2204
|1.2204
|1.2230
|-13.20
|919.76
|196
|2006.01.30 10:00
|buy
|24
|0.12
|1.2085
|1.2070
|1.2100
|197
|2006.01.30 10:00
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2071
|1.2100
|198
|2006.01.30 10:01
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2072
|1.2100
|199
|2006.01.30 10:04
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2073
|1.2100
|200
|2006.01.30 10:05
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2074
|1.2100
|201
|2006.01.30 10:05
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2075
|1.2100
|202
|2006.01.30 10:06
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2076
|1.2100
|203
|2006.01.30 10:06
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2077
|1.2100
|204
|2006.01.30 10:06
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2078
|1.2100
|205
|2006.01.30 10:06
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2079
|1.2100
|206
|2006.01.30 10:06
|modify
|24
|0.12
|1.2085
|1.2080
|1.2100
|207
|2006.01.30 10:13
|s/l
|24
|0.12
|1.2080
|1.2080
|1.2100
|-6.00
|913.76
|208
|2006.01.30 14:00
|sell
|25
|0.12
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|209
|2006.01.30 14:24
|s/l
|25
|0.12
|1.2092
|1.2092
|1.2062
|-18.00
|895.76
|210
|2006.01.30 21:00
|buy
|26
|0.12
|1.2097
|1.2082
|1.2112
|211
|2006.01.30 21:00
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2083
|1.2112
|212
|2006.01.30 21:00
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2084
|1.2112
|213
|2006.01.30 21:01
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2085
|1.2112
|214
|2006.01.30 21:04
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2086
|1.2112
|215
|2006.01.30 21:04
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2088
|1.2112
|216
|2006.01.30 21:04
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2089
|1.2112
|217
|2006.01.30 21:06
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2090
|1.2112
|218
|2006.01.30 22:21
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2091
|1.2112
|219
|2006.01.30 23:27
|modify
|26
|0.12
|1.2097
|1.2092
|1.2112
|220
|2006.01.31 00:04
|s/l
|26
|0.12
|1.2092
|1.2092
|1.2112
|-6.74
|889.01
|221
|2006.01.31 15:00
|sell
|27
|0.12
|1.2149
|1.2164
|1.2134
|222
|2006.01.31 15:02
|s/l
|27
|0.12
|1.2164
|1.2164
|1.2134
|-18.00
|871.01
|223
|2006.02.01 20:00
|buy
|28
|0.12
|1.2075
|1.2060
|1.2090
|224
|2006.02.01 20:14
|s/l
|28
|0.12
|1.2060
|1.2060
|1.2090
|-18.00
|853.01
|225
|2006.02.03 03:00
|sell
|29
|0.11
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|226
|2006.02.03 03:48
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2091
|1.2062
|227
|2006.02.03 03:52
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2090
|1.2062
|228
|2006.02.03 03:58
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2089
|1.2062
|229
|2006.02.03 03:58
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2088
|1.2062
|230
|2006.02.03 04:03
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2087
|1.2062
|231
|2006.02.03 04:46
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2086
|1.2062
|232
|2006.02.03 04:49
|modify
|29
|0.11
|1.2077
|1.2083
|1.2062
|233
|2006.02.03 05:47
|s/l
|29
|0.11
|1.2083
|1.2083
|1.2062
|-6.60
|846.41
|234
|2006.02.07 02:00
|buy
|30
|0.11
|1.1986
|1.1971
|1.2001
|235
|2006.02.07 02:20
|s/l
|30
|0.11
|1.1971
|1.1971
|1.2001
|-16.50
|829.91
|236
|2006.02.07 08:00
|sell
|31
|0.11
|1.1967
|1.1982
|1.1952
|237
|2006.02.07 08:10
|s/l
|31
|0.11
|1.1982
|1.1982
|1.1952
|-16.50
|813.41
|238
|2006.02.07 18:00
|buy
|32
|0.11
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|239
|2006.02.07 18:11
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1974
|1.2003
|240
|2006.02.07 18:11
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1975
|1.2003
|241
|2006.02.07 18:11
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1976
|1.2003
|242
|2006.02.07 18:17
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1977
|1.2003
|243
|2006.02.07 18:27
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1978
|1.2003
|244
|2006.02.07 18:29
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1979
|1.2003
|245
|2006.02.07 18:30
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1980
|1.2003
|246
|2006.02.07 18:48
|modify
|32
|0.11
|1.1988
|1.1981
|1.2003
|247
|2006.02.07 19:26
|s/l
|32
|0.11
|1.1981
|1.1981
|1.2003
|-7.70
|805.71
|248
|2006.02.10 04:00
|sell
|33
|0.11
|1.1968
|1.1983
|1.1953
|249
|2006.02.10 04:53
|s/l
|33
|0.11
|1.1983
|1.1983
|1.1953
|-16.50
|789.21
|250
|2006.02.13 19:00
|buy
|34
|0.11
|1.1915
|1.1900
|1.1930
|251
|2006.02.13 19:21
|s/l
|34
|0.11
|1.1900
|1.1900
|1.1930
|-16.50
|772.71
|252
|2006.02.14 08:00
|sell
|35
|0.10
|1.1903
|1.1918
|1.1888
|253
|2006.02.14 08:03
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1917
|1.1888
|254
|2006.02.14 08:05
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1916
|1.1888
|255
|2006.02.14 08:06
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1915
|1.1888
|256
|2006.02.14 08:13
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1914
|1.1888
|257
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1912
|1.1888
|258
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1911
|1.1888
|259
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1910
|1.1888
|260
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1908
|1.1888
|261
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1907
|1.1888
|262
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1906
|1.1888
|263
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1905
|1.1888
|264
|2006.02.14 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.1903
|1.1904
|1.1888
|265
|2006.02.14 08:30
|t/p
|35
|0.10
|1.1888
|1.1904
|1.1888
|15.00
|787.71
|266
|2006.02.14 15:00
|buy
|36
|0.11
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|267
|2006.02.14 15:06
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|268
|2006.02.14 15:06
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|269
|2006.02.14 15:06
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|270
|2006.02.14 15:07
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|271
|2006.02.14 15:08
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1907
|1.1931
|272
|2006.02.14 18:14
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1908
|1.1931
|273
|2006.02.14 18:14
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1909
|1.1931
|274
|2006.02.14 18:14
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1910
|1.1931
|275
|2006.02.14 18:15
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1911
|1.1931
|276
|2006.02.14 18:18
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1913
|1.1931
|277
|2006.02.14 18:19
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1914
|1.1931
|278
|2006.02.14 18:19
|modify
|36
|0.11
|1.1916
|1.1915
|1.1931
|279
|2006.02.14 18:34
|s/l
|36
|0.11
|1.1915
|1.1915
|1.1931
|-1.10
|786.61
|280
|2006.02.15 05:00
|sell
|37
|0.10
|1.1909
|1.1924
|1.1894
|281
|2006.02.15 05:00
|modify
|37
|0.10
|1.1909
|1.1923
|1.1894
|282
|2006.02.15 05:00
|modify
|37
|0.10
|1.1909
|1.1922
|1.1894
|283
|2006.02.15 05:58
|s/l
|37
|0.10
|1.1922
|1.1922
|1.1894
|-13.00
|773.61
|284
|2006.02.15 10:00
|buy
|38
|0.10
|1.1935
|1.1920
|1.1950
|285
|2006.02.15 10:00
|s/l
|38
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.1950
|-15.00
|758.61
|286
|2006.02.16 11:00
|buy
|39
|0.10
|1.1887
|1.1872
|1.1902
|287
|2006.02.16 11:05
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1873
|1.1902
|288
|2006.02.16 11:05
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1874
|1.1902
|289
|2006.02.16 11:06
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1875
|1.1902
|290
|2006.02.16 11:06
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1876
|1.1902
|291
|2006.02.16 11:06
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1877
|1.1902
|292
|2006.02.16 11:06
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1878
|1.1902
|293
|2006.02.16 11:06
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1879
|1.1902
|294
|2006.02.16 11:06
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1880
|1.1902
|295
|2006.02.16 11:09
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1881
|1.1902
|296
|2006.02.16 11:09
|modify
|39
|0.10
|1.1887
|1.1882
|1.1902
|297
|2006.02.16 11:18
|s/l
|39
|0.10
|1.1882
|1.1882
|1.1902
|-5.00
|753.61
|298
|2006.02.16 21:00
|sell
|40
|0.10
|1.1882
|1.1897
|1.1867
|299
|2006.02.16 21:57
|modify
|40
|0.10
|1.1882
|1.1896
|1.1867
|300
|2006.02.16 21:58
|modify
|40
|0.10
|1.1882
|1.1895
|1.1867
|301
|2006.02.16 22:36
|modify
|40
|0.10
|1.1882
|1.1894
|1.1867
|302
|2006.02.16 22:38
|modify
|40
|0.10
|1.1882
|1.1893
|1.1867
|303
|2006.02.16 23:51
|s/l
|40
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1867
|-11.00
|742.61
|304
|2006.02.21 12:00
|buy
|41
|0.10
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|305
|2006.02.21 12:01
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|306
|2006.02.21 12:01
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|307
|2006.02.21 12:01
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|308
|2006.02.21 12:01
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|309
|2006.02.21 13:58
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1906
|1.1931
|310
|2006.02.21 14:02
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1907
|1.1931
|311
|2006.02.21 14:03
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1908
|1.1931
|312
|2006.02.21 14:03
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1909
|1.1931
|313
|2006.02.21 14:03
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1910
|1.1931
|314
|2006.02.21 14:03
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1911
|1.1931
|315
|2006.02.21 14:03
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1912
|1.1931
|316
|2006.02.21 14:27
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1913
|1.1931
|317
|2006.02.21 14:27
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1914
|1.1931
|318
|2006.02.21 14:27
|modify
|41
|0.10
|1.1916
|1.1915
|1.1931
|319
|2006.02.21 14:27
|t/p
|41
|0.10
|1.1931
|1.1915
|1.1931
|15.00
|757.61
|320
|2006.02.21 19:00
|sell
|42
|0.10
|1.1917
|1.1932
|1.1902
|321
|2006.02.21 20:01
|modify
|42
|0.10
|1.1917
|1.1931
|1.1902
|322
|2006.02.21 20:01
|modify
|42
|0.10
|1.1917
|1.1930
|1.1902
|323
|2006.02.21 20:02
|modify
|42
|0.10
|1.1917
|1.1929
|1.1902
|324
|2006.02.21 20:03
|modify
|42
|0.10
|1.1917
|1.1928
|1.1902
|325
|2006.02.21 20:04
|modify
|42
|0.10
|1.1917
|1.1927
|1.1902
|326
|2006.02.21 20:06
|modify
|42
|0.10
|1.1917
|1.1926
|1.1902
|327
|2006.02.21 20:42
|s/l
|42
|0.10
|1.1926
|1.1926
|1.1902
|-9.00
|748.61
|328
|2006.02.21 22:00
|buy
|43
|0.10
|1.1933
|1.1918
|1.1948
|329
|2006.02.21 22:56
|s/l
|43
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1948
|-15.00
|733.61
|330
|2006.02.22 12:00
|buy
|44
|0.10
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|331
|2006.02.22 12:00
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1893
|1.1922
|332
|2006.02.22 12:14
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1894
|1.1922
|333
|2006.02.22 12:14
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1895
|1.1922
|334
|2006.02.22 12:16
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1896
|1.1922
|335
|2006.02.22 12:21
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1897
|1.1922
|336
|2006.02.22 12:22
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1898
|1.1922
|337
|2006.02.22 12:22
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1899
|1.1922
|338
|2006.02.22 12:23
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1900
|1.1922
|339
|2006.02.22 12:23
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1901
|1.1922
|340
|2006.02.22 12:38
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1902
|1.1922
|341
|2006.02.22 12:39
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1903
|1.1922
|342
|2006.02.22 12:39
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1904
|1.1922
|343
|2006.02.22 12:39
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1905
|1.1922
|344
|2006.02.22 12:40
|modify
|44
|0.10
|1.1907
|1.1906
|1.1922
|345
|2006.02.22 12:42
|t/p
|44
|0.10
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|15.00
|748.61
|346
|2006.02.23 10:00
|sell
|45
|0.10
|1.1922
|1.1937
|1.1907
|347
|2006.02.23 10:00
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1936
|1.1907
|348
|2006.02.23 10:01
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1935
|1.1907
|349
|2006.02.23 10:01
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1934
|1.1907
|350
|2006.02.23 10:02
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1933
|1.1907
|351
|2006.02.23 10:15
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1932
|1.1907
|352
|2006.02.23 10:17
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1931
|1.1907
|353
|2006.02.23 10:17
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1930
|1.1907
|354
|2006.02.23 10:17
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1929
|1.1907
|355
|2006.02.23 10:20
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1928
|1.1907
|356
|2006.02.23 10:21
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1927
|1.1907
|357
|2006.02.23 10:21
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1926
|1.1907
|358
|2006.02.23 10:21
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1925
|1.1907
|359
|2006.02.23 10:33
|modify
|45
|0.10
|1.1922
|1.1923
|1.1907
|360
|2006.02.23 10:33
|t/p
|45
|0.10
|1.1907
|1.1923
|1.1907
|15.00
|763.61
|361
|2006.02.27 04:00
|sell
|46
|0.10
|1.1849
|1.1864
|1.1834
|362
|2006.02.27 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.1849
|1.1863
|1.1834
|363
|2006.02.27 04:08
|modify
|46
|0.10
|1.1849
|1.1861
|1.1834
|364
|2006.02.27 04:08
|modify
|46
|0.10
|1.1849
|1.1859
|1.1834
|365
|2006.02.27 04:25
|modify
|46
|0.10
|1.1849
|1.1857
|1.1834
|366
|2006.02.27 04:29
|modify
|46
|0.10
|1.1849
|1.1856
|1.1834
|367
|2006.02.27 05:21
|s/l
|46
|0.10
|1.1856
|1.1856
|1.1834
|-7.00
|756.61
|368
|2006.02.27 23:00
|buy
|47
|0.10
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|369
|2006.02.27 23:00
|modify
|47
|0.10
|1.1864
|1.1850
|1.1879
|370
|2006.02.28 01:10
|modify
|47
|0.10
|1.1864
|1.1851
|1.1879
|371
|2006.02.28 01:10
|modify
|47
|0.10
|1.1864
|1.1852
|1.1879
|372
|2006.02.28 01:10
|modify
|47
|0.10
|1.1864
|1.1853
|1.1879
|373
|2006.02.28 01:10
|modify
|47
|0.10
|1.1864
|1.1854
|1.1879
|374
|2006.02.28 01:11
|modify
|47
|0.10
|1.1864
|1.1855
|1.1879
|375
|2006.02.28 01:43
|s/l
|47
|0.10
|1.1855
|1.1855
|1.1879
|-9.62
|746.99
|376
|2006.03.01 06:00
|buy
|48
|0.10
|1.1937
|1.1922
|1.1952
|377
|2006.03.01 06:02
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1923
|1.1952
|378
|2006.03.01 06:11
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1925
|1.1952
|379
|2006.03.01 06:30
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1926
|1.1952
|380
|2006.03.01 06:30
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1927
|1.1952
|381
|2006.03.01 06:33
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1928
|1.1952
|382
|2006.03.01 06:41
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1929
|1.1952
|383
|2006.03.01 06:41
|modify
|48
|0.10
|1.1937
|1.1932
|1.1952
|384
|2006.03.01 06:58
|s/l
|48
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1952
|-5.00
|741.99
|385
|2006.03.01 11:00
|sell
|49
|0.10
|1.1933
|1.1948
|1.1918
|386
|2006.03.01 11:00
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1947
|1.1918
|387
|2006.03.01 11:07
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1946
|1.1918
|388
|2006.03.01 11:08
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1945
|1.1918
|389
|2006.03.01 11:08
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1944
|1.1918
|390
|2006.03.01 11:20
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1943
|1.1918
|391
|2006.03.01 11:20
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1942
|1.1918
|392
|2006.03.01 11:20
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1941
|1.1918
|393
|2006.03.01 11:30
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1940
|1.1918
|394
|2006.03.01 11:33
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1939
|1.1918
|395
|2006.03.01 11:33
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1937
|1.1918
|396
|2006.03.01 11:33
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1936
|1.1918
|397
|2006.03.01 11:33
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1935
|1.1918
|398
|2006.03.01 11:33
|modify
|49
|0.10
|1.1933
|1.1934
|1.1918
|399
|2006.03.01 11:34
|t/p
|49
|0.10
|1.1918
|1.1934
|1.1918
|15.00
|756.99
|400
|2006.03.02 02:00
|buy
|50
|0.10
|1.1932
|1.1917
|1.1947
|401
|2006.03.02 02:07
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1918
|1.1947
|402
|2006.03.02 02:08
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1919
|1.1947
|403
|2006.03.02 02:12
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1920
|1.1947
|404
|2006.03.02 02:57
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1921
|1.1947
|405
|2006.03.02 03:00
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1922
|1.1947
|406
|2006.03.02 03:02
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1923
|1.1947
|407
|2006.03.02 03:02
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1925
|1.1947
|408
|2006.03.02 03:06
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1927
|1.1947
|409
|2006.03.02 03:09
|modify
|50
|0.10
|1.1932
|1.1928
|1.1947
|410
|2006.03.02 03:24
|s/l
|50
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.1947
|-4.00
|752.99
|411
|2006.03.02 20:00
|sell
|51
|0.10
|1.2019
|1.2034
|1.2004
|412
|2006.03.02 20:02
|modify
|51
|0.10
|1.2019
|1.2033
|1.2004
|413
|2006.03.02 20:02
|modify
|51
|0.10
|1.2019
|1.2032
|1.2004
|414
|2006.03.02 20:03
|modify
|51
|0.10
|1.2019
|1.2031
|1.2004
|415
|2006.03.02 20:29
|s/l
|51
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.2004
|-12.00
|740.99
|416
|2006.03.03 11:00
|sell
|52
|0.10
|1.2010
|1.2025
|1.1995
|417
|2006.03.03 11:03
|s/l
|52
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.1995
|-15.00
|725.99
|418
|2006.03.06 05:00
|sell
|53
|0.10
|1.2053
|1.2068
|1.2038
|419
|2006.03.06 05:10
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2067
|1.2038
|420
|2006.03.06 05:22
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2066
|1.2038
|421
|2006.03.06 05:22
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2065
|1.2038
|422
|2006.03.06 05:23
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2064
|1.2038
|423
|2006.03.06 05:23
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2063
|1.2038
|424
|2006.03.06 05:23
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2062
|1.2038
|425
|2006.03.06 05:26
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2061
|1.2038
|426
|2006.03.06 05:27
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2060
|1.2038
|427
|2006.03.06 05:32
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2059
|1.2038
|428
|2006.03.06 05:36
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2058
|1.2038
|429
|2006.03.06 05:36
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2057
|1.2038
|430
|2006.03.06 05:38
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2056
|1.2038
|431
|2006.03.06 05:38
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2055
|1.2038
|432
|2006.03.06 05:40
|modify
|53
|0.10
|1.2053
|1.2054
|1.2038
|433
|2006.03.06 05:40
|t/p
|53
|0.10
|1.2038
|1.2054
|1.2038
|15.00
|740.99
|434
|2006.03.07 18:00
|buy
|54
|0.10
|1.1890
|1.1875
|1.1905
|435
|2006.03.07 18:03
|modify
|54
|0.10
|1.1890
|1.1876
|1.1905
|436
|2006.03.07 18:04
|modify
|54
|0.10
|1.1890
|1.1877
|1.1905
|437
|2006.03.07 18:07
|modify
|54
|0.10
|1.1890
|1.1878
|1.1905
|438
|2006.03.07 18:10
|modify
|54
|0.10
|1.1890
|1.1879
|1.1905
|439
|2006.03.07 18:11
|modify
|54
|0.10
|1.1890
|1.1880
|1.1905
|440
|2006.03.07 18:11
|modify
|54
|0.10
|1.1890
|1.1881
|1.1905
|441
|2006.03.07 19:17
|s/l
|54
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.1905
|-9.00
|731.99
|442
|2006.03.08 08:00
|sell
|55
|0.10
|1.1916
|1.1931
|1.1901
|443
|2006.03.08 08:03
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1930
|1.1901
|444
|2006.03.08 08:06
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1929
|1.1901
|445
|2006.03.08 08:13
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1928
|1.1901
|446
|2006.03.08 08:49
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1927
|1.1901
|447
|2006.03.08 08:52
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1926
|1.1901
|448
|2006.03.08 08:56
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1924
|1.1901
|449
|2006.03.08 08:57
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1923
|1.1901
|450
|2006.03.08 08:57
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1922
|1.1901
|451
|2006.03.08 08:57
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1921
|1.1901
|452
|2006.03.08 08:57
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1920
|1.1901
|453
|2006.03.08 08:57
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1919
|1.1901
|454
|2006.03.08 09:05
|modify
|55
|0.10
|1.1916
|1.1918
|1.1901
|455
|2006.03.08 09:05
|t/p
|55
|0.10
|1.1901
|1.1918
|1.1901
|15.00
|746.99
|456
|2006.03.08 15:00
|buy
|56
|0.10
|1.1918
|1.1903
|1.1933
|457
|2006.03.08 15:00
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1904
|1.1933
|458
|2006.03.08 15:00
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1905
|1.1933
|459
|2006.03.08 15:01
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1906
|1.1933
|460
|2006.03.08 15:09
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1907
|1.1933
|461
|2006.03.08 15:12
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1908
|1.1933
|462
|2006.03.08 15:20
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1909
|1.1933
|463
|2006.03.08 15:24
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1910
|1.1933
|464
|2006.03.08 16:16
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1911
|1.1933
|465
|2006.03.08 16:17
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1912
|1.1933
|466
|2006.03.08 16:28
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1914
|1.1933
|467
|2006.03.08 16:52
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1915
|1.1933
|468
|2006.03.08 18:00
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1916
|1.1933
|469
|2006.03.08 18:00
|modify
|56
|0.10
|1.1918
|1.1917
|1.1933
|470
|2006.03.08 19:21
|t/p
|56
|0.10
|1.1933
|1.1917
|1.1933
|15.00
|761.99
|471
|2006.03.09 02:00
|sell
|57
|0.10
|1.1928
|1.1943
|1.1913
|472
|2006.03.09 02:00
|modify
|57
|0.10
|1.1928
|1.1942
|1.1913
|473
|2006.03.09 02:00
|modify
|57
|0.10
|1.1928
|1.1941
|1.1913
|474
|2006.03.09 02:01
|modify
|57
|0.10
|1.1928
|1.1940
|1.1913
|475
|2006.03.09 02:02
|modify
|57
|0.10
|1.1928
|1.1939
|1.1913
|476
|2006.03.09 02:02
|modify
|57
|0.10
|1.1928
|1.1938
|1.1913
|477
|2006.03.09 02:03
|modify
|57
|0.10
|1.1928
|1.1937
|1.1913
|478
|2006.03.09 02:15
|s/l
|57
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.1913
|-9.00
|752.99
|479
|2006.03.10 01:00
|buy
|58
|0.10
|1.1908
|1.1893
|1.1923
|480
|2006.03.10 01:00
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1894
|1.1923
|481
|2006.03.10 01:00
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1896
|1.1923
|482
|2006.03.10 01:01
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1897
|1.1923
|483
|2006.03.10 01:40
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1898
|1.1923
|484
|2006.03.10 01:41
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1899
|1.1923
|485
|2006.03.10 01:42
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1900
|1.1923
|486
|2006.03.10 01:42
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1901
|1.1923
|487
|2006.03.10 01:45
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1902
|1.1923
|488
|2006.03.10 02:19
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1903
|1.1923
|489
|2006.03.10 02:27
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1904
|1.1923
|490
|2006.03.10 02:27
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1905
|1.1923
|491
|2006.03.10 02:27
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1906
|1.1923
|492
|2006.03.10 02:28
|modify
|58
|0.10
|1.1908
|1.1907
|1.1923
|493
|2006.03.10 02:29
|t/p
|58
|0.10
|1.1923
|1.1907
|1.1923
|15.00
|767.99
|494
|2006.03.10 09:00
|sell
|59
|0.10
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|495
|2006.03.10 09:00
|modify
|59
|0.10
|1.1908
|1.1922
|1.1893
|496
|2006.03.10 09:00
|modify
|59
|0.10
|1.1908
|1.1921
|1.1893
|497
|2006.03.10 09:00
|modify
|59
|0.10
|1.1908
|1.1920
|1.1893
|498
|2006.03.10 09:00
|modify
|59
|0.10
|1.1908
|1.1918
|1.1893
|499
|2006.03.10 09:01
|modify
|59
|0.10
|1.1908
|1.1914
|1.1893
|500
|2006.03.10 09:04
|modify
|59
|0.10
|1.1908
|1.1910
|1.1893
|501
|2006.03.10 09:09
|s/l
|59
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1893
|-2.00
|765.99
|502
|2006.03.10 15:00
|buy
|60
|0.10
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|503
|2006.03.10 15:08
|modify
|60
|0.10
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|504
|2006.03.10 15:47
|modify
|60
|0.10
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|505
|2006.03.10 15:50
|modify
|60
|0.10
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|506
|2006.03.10 16:05
|modify
|60
|0.10
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|507
|2006.03.10 16:07
|modify
|60
|0.10
|1.1916
|1.1906
|1.1931
|508
|2006.03.12 15:30
|close
|60
|0.10
|1.1913
|1.1906
|1.1931
|-3.00
|762.99
|509
|2006.03.13 06:00
|sell
|61
|0.10
|1.1928
|1.1943
|1.1913
|510
|2006.03.13 06:59
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1942
|1.1913
|511
|2006.03.13 07:08
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1941
|1.1913
|512
|2006.03.13 07:10
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1940
|1.1913
|513
|2006.03.13 07:16
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1938
|1.1913
|514
|2006.03.13 07:40
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1937
|1.1913
|515
|2006.03.13 07:40
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1936
|1.1913
|516
|2006.03.13 07:46
|modify
|61
|0.10
|1.1928
|1.1935
|1.1913
|517
|2006.03.13 08:23
|s/l
|61
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.1913
|-7.00
|755.99
|518
|2006.03.15 10:00
|buy
|62
|0.10
|1.2044
|1.2029
|1.2059
|519
|2006.03.15 10:00
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2030
|1.2059
|520
|2006.03.15 10:00
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2031
|1.2059
|521
|2006.03.15 10:00
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2032
|1.2059
|522
|2006.03.15 10:00
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2033
|1.2059
|523
|2006.03.15 10:01
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2034
|1.2059
|524
|2006.03.15 10:01
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2035
|1.2059
|525
|2006.03.15 10:02
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2036
|1.2059
|526
|2006.03.15 10:02
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2037
|1.2059
|527
|2006.03.15 10:02
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2038
|1.2059
|528
|2006.03.15 10:02
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2039
|1.2059
|529
|2006.03.15 10:02
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2040
|1.2059
|530
|2006.03.15 10:03
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2041
|1.2059
|531
|2006.03.15 10:03
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2042
|1.2059
|532
|2006.03.15 10:03
|modify
|62
|0.10
|1.2044
|1.2043
|1.2059
|533
|2006.03.15 10:11
|s/l
|62
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2059
|-1.00
|754.99
|534
|2006.03.16 03:00
|sell
|63
|0.10
|1.2058
|1.2073
|1.2043
|535
|2006.03.16 03:51
|modify
|63
|0.10
|1.2058
|1.2072
|1.2043
|536
|2006.03.16 03:52
|modify
|63
|0.10
|1.2058
|1.2070
|1.2043
|537
|2006.03.16 04:05
|s/l
|63
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2043
|-12.00
|742.99
|538
|2006.03.16 05:00
|buy
|64
|0.10
|1.2070
|1.2055
|1.2085
|539
|2006.03.16 05:00
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2056
|1.2085
|540
|2006.03.16 05:10
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2057
|1.2085
|541
|2006.03.16 05:10
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2058
|1.2085
|542
|2006.03.16 05:10
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2059
|1.2085
|543
|2006.03.16 05:11
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2060
|1.2085
|544
|2006.03.16 05:11
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2061
|1.2085
|545
|2006.03.16 05:12
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2062
|1.2085
|546
|2006.03.16 05:12
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2063
|1.2085
|547
|2006.03.16 05:12
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2064
|1.2085
|548
|2006.03.16 05:12
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2065
|1.2085
|549
|2006.03.16 05:12
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2066
|1.2085
|550
|2006.03.16 05:15
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2068
|1.2085
|551
|2006.03.16 05:15
|modify
|64
|0.10
|1.2070
|1.2069
|1.2085
|552
|2006.03.16 05:15
|t/p
|64
|0.10
|1.2085
|1.2069
|1.2085
|15.00
|757.99
|553
|2006.03.16 22:00
|sell
|65
|0.10
|1.2167
|1.2182
|1.2152
|554
|2006.03.16 22:07
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2181
|1.2152
|555
|2006.03.17 01:06
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2180
|1.2152
|556
|2006.03.17 01:59
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2178
|1.2152
|557
|2006.03.17 02:00
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2177
|1.2152
|558
|2006.03.17 02:01
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2176
|1.2152
|559
|2006.03.17 02:01
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2175
|1.2152
|560
|2006.03.17 02:01
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2174
|1.2152
|561
|2006.03.17 02:01
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2173
|1.2152
|562
|2006.03.17 02:10
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2172
|1.2152
|563
|2006.03.17 02:10
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2170
|1.2152
|564
|2006.03.17 02:13
|modify
|65
|0.10
|1.2167
|1.2168
|1.2152
|565
|2006.03.17 02:13
|t/p
|65
|0.10
|1.2152
|1.2168
|1.2152
|15.51
|773.50
|566
|2006.03.17 05:00
|buy
|66
|0.10
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|567
|2006.03.17 05:03
|s/l
|66
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-15.00
|758.50
|568
|2006.03.17 10:00
|sell
|67
|0.10
|1.2155
|1.2170
|1.2140
|569
|2006.03.17 10:00
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2169
|1.2140
|570
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2168
|1.2140
|571
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2167
|1.2140
|572
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2165
|1.2140
|573
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2164
|1.2140
|574
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2163
|1.2140
|575
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2162
|1.2140
|576
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2161
|1.2140
|577
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2160
|1.2140
|578
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2159
|1.2140
|579
|2006.03.17 10:01
|modify
|67
|0.10
|1.2155
|1.2158
|1.2140
|580
|2006.03.17 10:08
|s/l
|67
|0.10
|1.2158
|1.2158
|1.2140
|-3.00
|755.50
|581
|2006.03.17 12:00
|buy
|68
|0.10
|1.2200
|1.2185
|1.2215
|582
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2186
|1.2215
|583
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2187
|1.2215
|584
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2188
|1.2215
|585
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2189
|1.2215
|586
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2190
|1.2215
|587
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2192
|1.2215
|588
|2006.03.17 12:08
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2193
|1.2215
|589
|2006.03.17 12:09
|modify
|68
|0.10
|1.2200
|1.2194
|1.2215
|590
|2006.03.17 12:13
|s/l
|68
|0.10
|1.2194
|1.2194
|1.2215
|-6.00
|749.50
|591
|2006.03.20 00:00
|sell
|69
|0.10
|1.2171
|1.2186
|1.2156
|592
|2006.03.20 00:12
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2185
|1.2156
|593
|2006.03.20 00:13
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2184
|1.2156
|594
|2006.03.20 00:13
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2183
|1.2156
|595
|2006.03.20 00:16
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2182
|1.2156
|596
|2006.03.20 00:16
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2181
|1.2156
|597
|2006.03.20 00:16
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2180
|1.2156
|598
|2006.03.20 00:16
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2179
|1.2156
|599
|2006.03.20 00:17
|modify
|69
|0.10
|1.2171
|1.2178
|1.2156
|600
|2006.03.20 01:03
|s/l
|69
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2156
|-7.00
|742.50
|601
|2006.03.20 05:00
|buy
|70
|0.10
|1.2184
|1.2169
|1.2199
|602
|2006.03.20 05:04
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2170
|1.2199
|603
|2006.03.20 05:15
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2171
|1.2199
|604
|2006.03.20 05:16
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2172
|1.2199
|605
|2006.03.20 05:16
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2173
|1.2199
|606
|2006.03.20 05:16
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2174
|1.2199
|607
|2006.03.20 05:17
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2175
|1.2199
|608
|2006.03.20 05:17
|modify
|70
|0.10
|1.2184
|1.2177
|1.2199
|609
|2006.03.20 05:44
|s/l
|70
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2199
|-7.00
|735.50
|610
|2006.03.20 10:00
|sell
|71
|0.10
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|611
|2006.03.20 10:00
|modify
|71
|0.10
|1.2168
|1.2182
|1.2153
|612
|2006.03.20 10:02
|modify
|71
|0.10
|1.2168
|1.2181
|1.2153
|613
|2006.03.20 10:02
|modify
|71
|0.10
|1.2168
|1.2180
|1.2153
|614
|2006.03.20 10:02
|modify
|71
|0.10
|1.2168
|1.2179
|1.2153
|615
|2006.03.20 10:02
|modify
|71
|0.10
|1.2168
|1.2178
|1.2153
|616
|2006.03.20 10:02
|modify
|71
|0.10
|1.2168
|1.2177
|1.2153
|617
|2006.03.20 10:10
|s/l
|71
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2153
|-9.00
|726.50
|618
|2006.03.21 06:00
|buy
|72
|0.10
|1.2143
|1.2128
|1.2158
|619
|2006.03.21 06:08
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2129
|1.2158
|620
|2006.03.21 06:11
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2130
|1.2158
|621
|2006.03.21 06:30
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2131
|1.2158
|622
|2006.03.21 06:31
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2132
|1.2158
|623
|2006.03.21 06:32
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2133
|1.2158
|624
|2006.03.21 06:32
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2134
|1.2158
|625
|2006.03.21 06:32
|modify
|72
|0.10
|1.2143
|1.2135
|1.2158
|626
|2006.03.21 07:07
|s/l
|72
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2158
|-8.00
|718.50
|627
|2006.03.22 14:00
|sell
|73
|0.10
|1.2076
|1.2091
|1.2061
|628
|2006.03.22 14:05
|modify
|73
|0.10
|1.2076
|1.2090
|1.2061
|629
|2006.03.22 14:05
|modify
|73
|0.10
|1.2076
|1.2088
|1.2061
|630
|2006.03.22 14:48
|s/l
|73
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2061
|-12.00
|706.50
|631
|2006.03.23 10:00
|buy
|74
|0.09
|1.2063
|1.2048
|1.2078
|632
|2006.03.23 10:01
|s/l
|74
|0.09
|1.2048
|1.2048
|1.2078
|-13.50
|693.00
|633
|2006.03.24 09:00
|buy
|75
|0.09
|1.1971
|1.1956
|1.1986
|634
|2006.03.24 09:05
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1957
|1.1986
|635
|2006.03.24 09:06
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1958
|1.1986
|636
|2006.03.24 09:06
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1960
|1.1986
|637
|2006.03.24 09:23
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1961
|1.1986
|638
|2006.03.24 09:23
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1962
|1.1986
|639
|2006.03.24 09:24
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1963
|1.1986
|640
|2006.03.24 09:28
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1964
|1.1986
|641
|2006.03.24 09:31
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1965
|1.1986
|642
|2006.03.24 09:33
|modify
|75
|0.09
|1.1971
|1.1966
|1.1986
|643
|2006.03.24 09:41
|s/l
|75
|0.09
|1.1966
|1.1966
|1.1986
|-4.50
|688.50
|644
|2006.03.28 15:00
|sell
|76
|0.09
|1.2068
|1.2083
|1.2053
|645
|2006.03.28 15:00
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2082
|1.2053
|646
|2006.03.28 15:02
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2081
|1.2053
|647
|2006.03.28 15:04
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2080
|1.2053
|648
|2006.03.28 15:07
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2079
|1.2053
|649
|2006.03.28 15:17
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2078
|1.2053
|650
|2006.03.28 15:17
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2076
|1.2053
|651
|2006.03.28 15:17
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2074
|1.2053
|652
|2006.03.28 15:17
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2072
|1.2053
|653
|2006.03.28 15:17
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2071
|1.2053
|654
|2006.03.28 15:17
|modify
|76
|0.09
|1.2068
|1.2069
|1.2053
|655
|2006.03.28 15:17
|t/p
|76
|0.09
|1.2053
|1.2069
|1.2053
|13.50
|702.00
|656
|2006.03.29 12:00
|buy
|77
|0.09
|1.2018
|1.2003
|1.2033
|657
|2006.03.29 12:04
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2004
|1.2033
|658
|2006.03.29 12:05
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2005
|1.2033
|659
|2006.03.29 12:06
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2006
|1.2033
|660
|2006.03.29 12:06
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2007
|1.2033
|661
|2006.03.29 12:07
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2008
|1.2033
|662
|2006.03.29 12:07
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2009
|1.2033
|663
|2006.03.29 12:07
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2010
|1.2033
|664
|2006.03.29 12:08
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2012
|1.2033
|665
|2006.03.29 12:20
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2013
|1.2033
|666
|2006.03.29 12:20
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2014
|1.2033
|667
|2006.03.29 12:20
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2015
|1.2033
|668
|2006.03.29 12:20
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2016
|1.2033
|669
|2006.03.29 12:20
|modify
|77
|0.09
|1.2018
|1.2017
|1.2033
|670
|2006.03.29 12:20
|t/p
|77
|0.09
|1.2033
|1.2017
|1.2033
|13.50
|715.50
|671
|2006.03.30 04:00
|sell
|78
|0.10
|1.2063
|1.2078
|1.2048
|672
|2006.03.30 04:00
|modify
|78
|0.10
|1.2063
|1.2077
|1.2048
|673
|2006.03.30 04:48
|modify
|78
|0.10
|1.2063
|1.2076
|1.2048
|674
|2006.03.30 05:22
|s/l
|78
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2048
|-13.00
|702.50
|675
|2006.03.31 01:00
|sell
|79
|0.09
|1.2155
|1.2170
|1.2140
|676
|2006.03.31 01:22
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2169
|1.2140
|677
|2006.03.31 01:23
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2167
|1.2140
|678
|2006.03.31 01:29
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2166
|1.2140
|679
|2006.03.31 01:29
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2165
|1.2140
|680
|2006.03.31 01:50
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2164
|1.2140
|681
|2006.03.31 01:55
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2163
|1.2140
|682
|2006.03.31 01:57
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2162
|1.2140
|683
|2006.03.31 02:06
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2161
|1.2140
|684
|2006.03.31 02:40
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2160
|1.2140
|685
|2006.03.31 02:40
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2159
|1.2140
|686
|2006.03.31 02:41
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2158
|1.2140
|687
|2006.03.31 02:43
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2157
|1.2140
|688
|2006.03.31 02:46
|modify
|79
|0.09
|1.2155
|1.2156
|1.2140
|689
|2006.03.31 02:47
|t/p
|79
|0.09
|1.2140
|1.2156
|1.2140
|13.50
|716.00
|690
|2006.03.31 10:00
|buy
|80
|0.10
|1.2110
|1.2095
|1.2125
|691
|2006.03.31 10:01
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2096
|1.2125
|692
|2006.03.31 10:01
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2097
|1.2125
|693
|2006.03.31 10:01
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2098
|1.2125
|694
|2006.03.31 10:02
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2099
|1.2125
|695
|2006.03.31 10:03
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2100
|1.2125
|696
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2101
|1.2125
|697
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2102
|1.2125
|698
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2103
|1.2125
|699
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2104
|1.2125
|700
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2105
|1.2125
|701
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2106
|1.2125
|702
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2108
|1.2125
|703
|2006.03.31 10:04
|modify
|80
|0.10
|1.2110
|1.2109
|1.2125
|704
|2006.03.31 10:04
|t/p
|80
|0.10
|1.2125
|1.2109
|1.2125
|15.00
|731.00
|705
|2006.04.03 10:00
|buy
|81
|0.10
|1.2067
|1.2052
|1.2082
|706
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2054
|1.2082
|707
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2055
|1.2082
|708
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2056
|1.2082
|709
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2057
|1.2082
|710
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2059
|1.2082
|711
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2060
|1.2082
|712
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2061
|1.2082
|713
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2062
|1.2082
|714
|2006.04.03 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2063
|1.2082
|715
|2006.04.03 10:01
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2064
|1.2082
|716
|2006.04.03 10:01
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2065
|1.2082
|717
|2006.04.03 10:01
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|1.2066
|1.2082
|718
|2006.04.03 10:01
|t/p
|81
|0.10
|1.2082
|1.2066
|1.2082
|15.00
|746.00
|719
|2006.04.04 03:00
|sell
|82
|0.10
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|720
|2006.04.04 03:00
|modify
|82
|0.10
|1.2125
|1.2139
|1.2110
|721
|2006.04.04 03:00
|modify
|82
|0.10
|1.2125
|1.2138
|1.2110
|722
|2006.04.04 03:00
|modify
|82
|0.10
|1.2125
|1.2137
|1.2110
|723
|2006.04.04 03:09
|s/l
|82
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2110
|-12.00
|734.00
|724
|2006.04.04 04:00
|buy
|83
|0.10
|1.2165
|1.2150
|1.2180
|725
|2006.04.04 04:00
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2151
|1.2180
|726
|2006.04.04 04:00
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2152
|1.2180
|727
|2006.04.04 04:00
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2153
|1.2180
|728
|2006.04.04 04:00
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2154
|1.2180
|729
|2006.04.04 04:00
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2155
|1.2180
|730
|2006.04.04 04:01
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2156
|1.2180
|731
|2006.04.04 04:02
|modify
|83
|0.10
|1.2165
|1.2158
|1.2180
|732
|2006.04.04 04:07
|s/l
|83
|0.10
|1.2158
|1.2158
|1.2180
|-7.00
|727.00
|733
|2006.04.05 00:00
|buy
|84
|0.10
|1.2273
|1.2258
|1.2288
|734
|2006.04.05 00:02
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2259
|1.2288
|735
|2006.04.05 00:05
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2260
|1.2288
|736
|2006.04.05 00:06
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2261
|1.2288
|737
|2006.04.05 00:06
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2262
|1.2288
|738
|2006.04.05 00:35
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2263
|1.2288
|739
|2006.04.05 00:44
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2264
|1.2288
|740
|2006.04.05 00:45
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2265
|1.2288
|741
|2006.04.05 00:50
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2266
|1.2288
|742
|2006.04.05 00:51
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2267
|1.2288
|743
|2006.04.05 00:51
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2268
|1.2288
|744
|2006.04.05 00:51
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2269
|1.2288
|745
|2006.04.05 00:51
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2270
|1.2288
|746
|2006.04.05 01:13
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2271
|1.2288
|747
|2006.04.05 01:14
|modify
|84
|0.10
|1.2273
|1.2272
|1.2288
|748
|2006.04.05 01:46
|s/l
|84
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.2288
|-1.00
|726.00
|749
|2006.04.05 06:00
|sell
|85
|0.10
|1.2261
|1.2276
|1.2246
|750
|2006.04.05 06:00
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2275
|1.2246
|751
|2006.04.05 06:09
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2274
|1.2246
|752
|2006.04.05 06:09
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2273
|1.2246
|753
|2006.04.05 06:09
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2272
|1.2246
|754
|2006.04.05 06:13
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2271
|1.2246
|755
|2006.04.05 06:17
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2270
|1.2246
|756
|2006.04.05 06:17
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2269
|1.2246
|757
|2006.04.05 06:17
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2268
|1.2246
|758
|2006.04.05 06:40
|modify
|85
|0.10
|1.2261
|1.2267
|1.2246
|759
|2006.04.05 07:14
|s/l
|85
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2246
|-6.00
|720.00
|760
|2006.04.05 21:00
|sell
|86
|0.10
|1.2278
|1.2293
|1.2263
|761
|2006.04.05 21:09
|modify
|86
|0.10
|1.2278
|1.2292
|1.2263
|762
|2006.04.05 21:09
|modify
|86
|0.10
|1.2278
|1.2291
|1.2263
|763
|2006.04.05 21:26
|s/l
|86
|0.10
|1.2291
|1.2291
|1.2263
|-13.00
|707.00
|764
|2006.04.06 04:00
|buy
|87
|0.09
|1.2295
|1.2280
|1.2310
|765
|2006.04.06 04:04
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2281
|1.2310
|766
|2006.04.06 04:10
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2282
|1.2310
|767
|2006.04.06 04:10
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2283
|1.2310
|768
|2006.04.06 04:10
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2284
|1.2310
|769
|2006.04.06 04:11
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2285
|1.2310
|770
|2006.04.06 04:12
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2287
|1.2310
|771
|2006.04.06 04:12
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2288
|1.2310
|772
|2006.04.06 04:13
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2289
|1.2310
|773
|2006.04.06 04:14
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2290
|1.2310
|774
|2006.04.06 04:14
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2291
|1.2310
|775
|2006.04.06 04:15
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2292
|1.2310
|776
|2006.04.06 04:15
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2293
|1.2310
|777
|2006.04.06 04:15
|modify
|87
|0.09
|1.2295
|1.2294
|1.2310
|778
|2006.04.06 04:20
|s/l
|87
|0.09
|1.2294
|1.2294
|1.2310
|-0.90
|706.10
|779
|2006.04.07 09:00
|buy
|88
|0.09
|1.2197
|1.2182
|1.2212
|780
|2006.04.07 09:00
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2183
|1.2212
|781
|2006.04.07 09:00
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2186
|1.2212
|782
|2006.04.07 09:00
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2189
|1.2212
|783
|2006.04.07 09:01
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2190
|1.2212
|784
|2006.04.07 09:01
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2191
|1.2212
|785
|2006.04.07 09:01
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2192
|1.2212
|786
|2006.04.07 09:03
|modify
|88
|0.09
|1.2197
|1.2194
|1.2212
|787
|2006.04.07 09:05
|s/l
|88
|0.09
|1.2194
|1.2194
|1.2212
|-2.70
|703.40
|788
|2006.04.10 08:00
|sell
|89
|0.09
|1.2105
|1.2120
|1.2090
|789
|2006.04.10 08:09
|modify
|89
|0.09
|1.2105
|1.2117
|1.2090
|790
|2006.04.10 08:13
|modify
|89
|0.09
|1.2105
|1.2116
|1.2090
|791
|2006.04.10 08:14
|modify
|89
|0.09
|1.2105
|1.2115
|1.2090
|792
|2006.04.10 08:15
|modify
|89
|0.09
|1.2105
|1.2114
|1.2090
|793
|2006.04.10 08:41
|s/l
|89
|0.09
|1.2114
|1.2114
|1.2090
|-8.10
|695.30
|794
|2006.04.10 17:00
|buy
|90
|0.09
|1.2114
|1.2099
|1.2129
|795
|2006.04.10 17:07
|modify
|90
|0.09
|1.2114
|1.2100
|1.2129
|796
|2006.04.10 17:08
|modify
|90
|0.09
|1.2114
|1.2102
|1.2129
|797
|2006.04.10 17:13
|modify
|90
|0.09
|1.2114
|1.2103
|1.2129
|798
|2006.04.10 17:13
|modify
|90
|0.09
|1.2114
|1.2104
|1.2129
|799
|2006.04.10 19:10
|s/l
|90
|0.09
|1.2104
|1.2104
|1.2129
|-9.00
|686.30
|800
|2006.04.11 07:00
|sell
|91
|0.09
|1.2109
|1.2124
|1.2094
|801
|2006.04.11 07:57
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2123
|1.2094
|802
|2006.04.11 08:11
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2122
|1.2094
|803
|2006.04.11 08:15
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2121
|1.2094
|804
|2006.04.11 08:17
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2119
|1.2094
|805
|2006.04.11 08:20
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2118
|1.2094
|806
|2006.04.11 08:20
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2117
|1.2094
|807
|2006.04.11 08:20
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2116
|1.2094
|808
|2006.04.11 08:20
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2115
|1.2094
|809
|2006.04.11 08:20
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2114
|1.2094
|810
|2006.04.11 08:39
|modify
|91
|0.09
|1.2109
|1.2113
|1.2094
|811
|2006.04.11 08:43
|s/l
|91
|0.09
|1.2113
|1.2113
|1.2094
|-3.60
|682.70
|812
|2006.04.11 15:00
|buy
|92
|0.09
|1.2137
|1.2122
|1.2152
|813
|2006.04.11 15:01
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2123
|1.2152
|814
|2006.04.11 15:04
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2124
|1.2152
|815
|2006.04.11 15:08
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2125
|1.2152
|816
|2006.04.11 15:18
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2126
|1.2152
|817
|2006.04.11 15:35
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2127
|1.2152
|818
|2006.04.11 15:35
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2128
|1.2152
|819
|2006.04.11 15:35
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2129
|1.2152
|820
|2006.04.11 15:36
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2130
|1.2152
|821
|2006.04.11 15:36
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2131
|1.2152
|822
|2006.04.11 15:43
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2132
|1.2152
|823
|2006.04.11 15:50
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2133
|1.2152
|824
|2006.04.11 15:50
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2135
|1.2152
|825
|2006.04.11 15:50
|modify
|92
|0.09
|1.2137
|1.2136
|1.2152
|826
|2006.04.11 15:50
|t/p
|92
|0.09
|1.2152
|1.2136
|1.2152
|13.50
|696.20
|827
|2006.04.12 07:00
|sell
|93
|0.09
|1.2142
|1.2157
|1.2127
|828
|2006.04.12 07:58
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2156
|1.2127
|829
|2006.04.12 07:58
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2155
|1.2127
|830
|2006.04.12 07:58
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2154
|1.2127
|831
|2006.04.12 07:58
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2153
|1.2127
|832
|2006.04.12 07:59
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2152
|1.2127
|833
|2006.04.12 07:59
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2151
|1.2127
|834
|2006.04.12 08:00
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2149
|1.2127
|835
|2006.04.12 08:02
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2148
|1.2127
|836
|2006.04.12 08:02
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2147
|1.2127
|837
|2006.04.12 08:03
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2146
|1.2127
|838
|2006.04.12 08:03
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2145
|1.2127
|839
|2006.04.12 08:04
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2144
|1.2127
|840
|2006.04.12 08:04
|modify
|93
|0.09
|1.2142
|1.2143
|1.2127
|841
|2006.04.12 08:04
|t/p
|93
|0.09
|1.2127
|1.2143
|1.2127
|13.50
|709.70
|842
|2006.04.12 20:00
|buy
|94
|0.09
|1.2107
|1.2092
|1.2122
|843
|2006.04.12 20:13
|modify
|94
|0.09
|1.2107
|1.2093
|1.2122
|844
|2006.04.12 20:15
|modify
|94
|0.09
|1.2107
|1.2094
|1.2122
|845
|2006.04.12 20:26
|modify
|94
|0.09
|1.2107
|1.2096
|1.2122
|846
|2006.04.12 20:42
|s/l
|94
|0.09
|1.2096
|1.2096
|1.2122
|-9.90
|699.80
|847
|2006.04.13 09:00
|sell
|95
|0.09
|1.2088
|1.2103
|1.2073
|848
|2006.04.13 09:01
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2102
|1.2073
|849
|2006.04.13 09:05
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2101
|1.2073
|850
|2006.04.13 09:05
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2100
|1.2073
|851
|2006.04.13 09:05
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2098
|1.2073
|852
|2006.04.13 09:05
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2097
|1.2073
|853
|2006.04.13 09:05
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2096
|1.2073
|854
|2006.04.13 09:06
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2095
|1.2073
|855
|2006.04.13 09:06
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2094
|1.2073
|856
|2006.04.13 09:07
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2093
|1.2073
|857
|2006.04.13 09:08
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2092
|1.2073
|858
|2006.04.13 09:11
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2091
|1.2073
|859
|2006.04.13 09:11
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2090
|1.2073
|860
|2006.04.13 09:11
|modify
|95
|0.09
|1.2088
|1.2089
|1.2073
|861
|2006.04.13 09:12
|t/p
|95
|0.09
|1.2073
|1.2089
|1.2073
|13.50
|713.30
|862
|2006.04.13 18:00
|buy
|96
|0.10
|1.2111
|1.2096
|1.2126
|863
|2006.04.13 18:13
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2097
|1.2126
|864
|2006.04.13 18:13
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2098
|1.2126
|865
|2006.04.13 18:13
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2099
|1.2126
|866
|2006.04.13 18:15
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2100
|1.2126
|867
|2006.04.13 18:16
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2101
|1.2126
|868
|2006.04.13 18:19
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2102
|1.2126
|869
|2006.04.13 18:19
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2103
|1.2126
|870
|2006.04.13 18:30
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2104
|1.2126
|871
|2006.04.13 18:31
|modify
|96
|0.10
|1.2111
|1.2105
|1.2126
|872
|2006.04.13 19:33
|s/l
|96
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2126
|-6.00
|707.30
|873
|2006.04.17 05:00
|sell
|97
|0.09
|1.2185
|1.2200
|1.2170
|874
|2006.04.17 05:00
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2199
|1.2170
|875
|2006.04.17 05:10
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2198
|1.2170
|876
|2006.04.17 05:11
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2197
|1.2170
|877
|2006.04.17 05:12
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2195
|1.2170
|878
|2006.04.17 05:13
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2194
|1.2170
|879
|2006.04.17 05:16
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2193
|1.2170
|880
|2006.04.17 05:17
|modify
|97
|0.09
|1.2185
|1.2190
|1.2170
|881
|2006.04.17 06:02
|s/l
|97
|0.09
|1.2190
|1.2190
|1.2170
|-4.50
|702.80
|882
|2006.04.17 07:00
|buy
|98
|0.09
|1.2194
|1.2179
|1.2209
|883
|2006.04.17 07:01
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2180
|1.2209
|884
|2006.04.17 07:06
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2181
|1.2209
|885
|2006.04.17 07:38
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2182
|1.2209
|886
|2006.04.17 07:38
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2183
|1.2209
|887
|2006.04.17 07:38
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2184
|1.2209
|888
|2006.04.17 07:39
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2185
|1.2209
|889
|2006.04.17 07:40
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2186
|1.2209
|890
|2006.04.17 07:40
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2187
|1.2209
|891
|2006.04.17 07:40
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2188
|1.2209
|892
|2006.04.17 07:41
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2189
|1.2209
|893
|2006.04.17 07:41
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2190
|1.2209
|894
|2006.04.17 07:41
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2191
|1.2209
|895
|2006.04.17 07:41
|modify
|98
|0.09
|1.2194
|1.2192
|1.2209
|896
|2006.04.17 07:41
|t/p
|98
|0.09
|1.2209
|1.2192
|1.2209
|13.50
|716.30
|897
|2006.04.18 02:00
|sell
|99
|0.10
|1.2257
|1.2272
|1.2242
|898
|2006.04.18 02:01
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2271
|1.2242
|899
|2006.04.18 02:12
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2270
|1.2242
|900
|2006.04.18 02:13
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2269
|1.2242
|901
|2006.04.18 02:48
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2268
|1.2242
|902
|2006.04.18 02:48
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2267
|1.2242
|903
|2006.04.18 02:48
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2266
|1.2242
|904
|2006.04.18 02:50
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2265
|1.2242
|905
|2006.04.18 02:50
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2264
|1.2242
|906
|2006.04.18 02:51
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2263
|1.2242
|907
|2006.04.18 02:51
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2262
|1.2242
|908
|2006.04.18 02:51
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2260
|1.2242
|909
|2006.04.18 02:52
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2259
|1.2242
|910
|2006.04.18 02:53
|modify
|99
|0.10
|1.2257
|1.2258
|1.2242
|911
|2006.04.18 02:59
|t/p
|99
|0.10
|1.2242
|1.2258
|1.2242
|15.00
|731.30
|912
|2006.04.19 07:00
|sell
|100
|0.10
|1.2345
|1.2360
|1.2330
|913
|2006.04.19 07:01
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2359
|1.2330
|914
|2006.04.19 07:01
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2358
|1.2330
|915
|2006.04.19 07:04
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2357
|1.2330
|916
|2006.04.19 07:07
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2356
|1.2330
|917
|2006.04.19 07:07
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2355
|1.2330
|918
|2006.04.19 07:07
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2354
|1.2330
|919
|2006.04.19 07:07
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2353
|1.2330
|920
|2006.04.19 07:07
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2352
|1.2330
|921
|2006.04.19 07:07
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2351
|1.2330
|922
|2006.04.19 07:44
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2350
|1.2330
|923
|2006.04.19 07:44
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2349
|1.2330
|924
|2006.04.19 07:44
|modify
|100
|0.10
|1.2345
|1.2348
|1.2330
|925
|2006.04.19 08:05
|s/l
|100
|0.10
|1.2348
|1.2348
|1.2330
|-3.00
|728.30
|926
|2006.04.24 00:00
|sell
|101
|0.10
|1.2343
|1.2358
|1.2328
|927
|2006.04.24 00:33
|s/l
|101
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2328
|-15.00
|713.30
|928
|2006.04.24 14:00
|buy
|102
|0.10
|1.2404
|1.2389
|1.2419
|929
|2006.04.24 14:00
|modify
|102
|0.10
|1.2404
|1.2390
|1.2419
|930
|2006.04.24 14:00
|modify
|102
|0.10
|1.2404
|1.2391
|1.2419
|931
|2006.04.24 14:00
|modify
|102
|0.10
|1.2404
|1.2392
|1.2419
|932
|2006.04.24 14:04
|modify
|102
|0.10
|1.2404
|1.2393
|1.2419
|933
|2006.04.24 14:04
|modify
|102
|0.10
|1.2404
|1.2394
|1.2419
|934
|2006.04.24 14:17
|modify
|102
|0.10
|1.2404
|1.2396
|1.2419
|935
|2006.04.24 15:03
|s/l
|102
|0.10
|1.2396
|1.2396
|1.2419
|-8.00
|705.30
|936
|2006.04.25 00:00
|sell
|103
|0.09
|1.2376
|1.2391
|1.2361
|937
|2006.04.25 00:06
|modify
|103
|0.09
|1.2376
|1.2390
|1.2361
|938
|2006.04.25 00:12
|modify
|103
|0.09
|1.2376
|1.2389
|1.2361
|939
|2006.04.25 01:21
|s/l
|103
|0.09
|1.2389
|1.2389
|1.2361
|-11.70
|693.60
|940
|2006.04.25 05:00
|buy
|104
|0.09
|1.2396
|1.2381
|1.2411
|941
|2006.04.25 05:01
|modify
|104
|0.09
|1.2396
|1.2383
|1.2411
|942
|2006.04.25 05:02
|modify
|104
|0.09
|1.2396
|1.2384
|1.2411
|943
|2006.04.25 05:25
|s/l
|104
|0.09
|1.2384
|1.2384
|1.2411
|-10.80
|682.80
|944
|2006.04.25 11:00
|sell
|105
|0.09
|1.2405
|1.2420
|1.2390
|945
|2006.04.25 11:00
|modify
|105
|0.09
|1.2405
|1.2418
|1.2390
|946
|2006.04.25 11:04
|s/l
|105
|0.09
|1.2418
|1.2418
|1.2390
|-11.70
|671.10
|947
|2006.04.25 16:00
|buy
|106
|0.09
|1.2437
|1.2422
|1.2452
|948
|2006.04.25 16:18
|modify
|106
|0.09
|1.2437
|1.2423
|1.2452
|949
|2006.04.25 18:33
|s/l
|106
|0.09
|1.2423
|1.2423
|1.2452
|-12.60
|658.50
|950
|2006.04.26 09:00
|sell
|107
|0.09
|1.2421
|1.2436
|1.2406
|951
|2006.04.26 09:00
|modify
|107
|0.09
|1.2421
|1.2435
|1.2406
|952
|2006.04.26 09:03
|s/l
|107
|0.09
|1.2435
|1.2435
|1.2406
|-12.60
|645.90
|953
|2006.04.26 10:00
|buy
|108
|0.09
|1.2441
|1.2426
|1.2456
|954
|2006.04.26 10:00
|s/l
|108
|0.09
|1.2426
|1.2426
|1.2456
|-13.50
|632.40
|955
|2006.04.27 03:00
|sell
|109
|0.08
|1.2453
|1.2468
|1.2438
|956
|2006.04.27 03:05
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2467
|1.2438
|957
|2006.04.27 03:12
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2466
|1.2438
|958
|2006.04.27 03:19
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2465
|1.2438
|959
|2006.04.27 03:26
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2464
|1.2438
|960
|2006.04.27 03:27
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2463
|1.2438
|961
|2006.04.27 03:27
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2462
|1.2438
|962
|2006.04.27 03:28
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2461
|1.2438
|963
|2006.04.27 03:28
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2460
|1.2438
|964
|2006.04.27 03:28
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2458
|1.2438
|965
|2006.04.27 03:29
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2457
|1.2438
|966
|2006.04.27 03:43
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2456
|1.2438
|967
|2006.04.27 03:43
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2455
|1.2438
|968
|2006.04.27 03:43
|modify
|109
|0.08
|1.2453
|1.2454
|1.2438
|969
|2006.04.27 03:43
|t/p
|109
|0.08
|1.2438
|1.2454
|1.2438
|12.00
|644.40
|970
|2006.05.01 01:00
|buy
|110
|0.09
|1.2630
|1.2615
|1.2645
|971
|2006.05.01 01:13
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2616
|1.2645
|972
|2006.05.01 01:16
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2617
|1.2645
|973
|2006.05.01 01:18
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2618
|1.2645
|974
|2006.05.01 01:20
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2619
|1.2645
|975
|2006.05.01 01:20
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2620
|1.2645
|976
|2006.05.01 01:22
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2621
|1.2645
|977
|2006.05.01 01:53
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2622
|1.2645
|978
|2006.05.01 01:54
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2623
|1.2645
|979
|2006.05.01 01:54
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2624
|1.2645
|980
|2006.05.01 01:54
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2625
|1.2645
|981
|2006.05.01 02:48
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2626
|1.2645
|982
|2006.05.01 02:48
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2627
|1.2645
|983
|2006.05.01 02:48
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2628
|1.2645
|984
|2006.05.01 02:48
|modify
|110
|0.09
|1.2630
|1.2629
|1.2645
|985
|2006.05.01 02:48
|t/p
|110
|0.09
|1.2645
|1.2629
|1.2645
|13.50
|657.90
|986
|2006.05.01 07:00
|sell
|111
|0.09
|1.2619
|1.2634
|1.2604
|987
|2006.05.01 07:02
|modify
|111
|0.09
|1.2619
|1.2633
|1.2604
|988
|2006.05.01 07:19
|s/l
|111
|0.09
|1.2633
|1.2633
|1.2604
|-12.60
|645.30
|989
|2006.05.01 11:00
|sell
|112
|0.09
|1.2616
|1.2631
|1.2601
|990
|2006.05.01 11:01
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2630
|1.2601
|991
|2006.05.01 11:02
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2629
|1.2601
|992
|2006.05.01 11:02
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2627
|1.2601
|993
|2006.05.01 11:02
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2626
|1.2601
|994
|2006.05.01 11:02
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2625
|1.2601
|995
|2006.05.01 11:02
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2624
|1.2601
|996
|2006.05.01 11:02
|modify
|112
|0.09
|1.2616
|1.2623
|1.2601
|997
|2006.05.01 11:05
|s/l
|112
|0.09
|1.2623
|1.2623
|1.2601
|-6.30
|639.00
|998
|2006.05.02 17:00
|sell
|113
|0.09
|1.2614
|1.2629
|1.2599
|999
|2006.05.02 17:21
|modify
|113
|0.09
|1.2614
|1.2627
|1.2599
|1000
|2006.05.02 17:27
|modify
|113
|0.09
|1.2614
|1.2625
|1.2599
|1001
|2006.05.02 18:47
|s/l
|113
|0.09
|1.2625
|1.2625
|1.2599
|-9.90
|629.10
|1002
|2006.05.03 02:00
|buy
|114
|0.08
|1.2653
|1.2638
|1.2668
|1003
|2006.05.03 02:02
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2639
|1.2668
|1004
|2006.05.03 02:26
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2640
|1.2668
|1005
|2006.05.03 02:28
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2641
|1.2668
|1006
|2006.05.03 02:29
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2642
|1.2668
|1007
|2006.05.03 02:29
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2643
|1.2668
|1008
|2006.05.03 02:29
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2644
|1.2668
|1009
|2006.05.03 02:29
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2645
|1.2668
|1010
|2006.05.03 02:32
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2646
|1.2668
|1011
|2006.05.03 02:32
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2647
|1.2668
|1012
|2006.05.03 02:33
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2648
|1.2668
|1013
|2006.05.03 02:33
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2649
|1.2668
|1014
|2006.05.03 02:33
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2650
|1.2668
|1015
|2006.05.03 02:33
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2651
|1.2668
|1016
|2006.05.03 02:34
|modify
|114
|0.08
|1.2653
|1.2652
|1.2668
|1017
|2006.05.03 02:34
|t/p
|114
|0.08
|1.2668
|1.2652
|1.2668
|12.00
|641.10
|1018
|2006.05.03 10:00
|sell
|115
|0.09
|1.2624
|1.2639
|1.2609
|1019
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2637
|1.2609
|1020
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2636
|1.2609
|1021
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2635
|1.2609
|1022
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2634
|1.2609
|1023
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2633
|1.2609
|1024
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2632
|1.2609
|1025
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2630
|1.2609
|1026
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2629
|1.2609
|1027
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2628
|1.2609
|1028
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2627
|1.2609
|1029
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2626
|1.2609
|1030
|2006.05.03 10:00
|modify
|115
|0.09
|1.2624
|1.2625
|1.2609
|1031
|2006.05.03 10:00
|t/p
|115
|0.09
|1.2609
|1.2625
|1.2609
|13.50
|654.60
|1032
|2006.05.04 09:00
|buy
|116
|0.09
|1.2612
|1.2597
|1.2627
|1033
|2006.05.04 09:00
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2598
|1.2627
|1034
|2006.05.04 09:00
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2599
|1.2627
|1035
|2006.05.04 09:00
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2600
|1.2627
|1036
|2006.05.04 09:00
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2602
|1.2627
|1037
|2006.05.04 09:02
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2603
|1.2627
|1038
|2006.05.04 09:02
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2604
|1.2627
|1039
|2006.05.04 09:02
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2605
|1.2627
|1040
|2006.05.04 09:03
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2606
|1.2627
|1041
|2006.05.04 09:03
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2607
|1.2627
|1042
|2006.05.04 09:03
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2608
|1.2627
|1043
|2006.05.04 09:03
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2609
|1.2627
|1044
|2006.05.04 09:03
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2610
|1.2627
|1045
|2006.05.04 09:03
|modify
|116
|0.09
|1.2612
|1.2611
|1.2627
|1046
|2006.05.04 09:04
|t/p
|116
|0.09
|1.2627
|1.2611
|1.2627
|13.50
|668.10
|1047
|2006.05.09 06:00
|buy
|117
|0.09
|1.2686
|1.2671
|1.2701
|1048
|2006.05.09 06:36
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2672
|1.2701
|1049
|2006.05.09 06:36
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2673
|1.2701
|1050
|2006.05.09 06:37
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2674
|1.2701
|1051
|2006.05.09 06:37
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2675
|1.2701
|1052
|2006.05.09 06:40
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2676
|1.2701
|1053
|2006.05.09 07:06
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2677
|1.2701
|1054
|2006.05.09 07:06
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2678
|1.2701
|1055
|2006.05.09 07:06
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2679
|1.2701
|1056
|2006.05.09 07:07
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2680
|1.2701
|1057
|2006.05.09 07:08
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2681
|1.2701
|1058
|2006.05.09 07:11
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2682
|1.2701
|1059
|2006.05.09 07:11
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2683
|1.2701
|1060
|2006.05.09 07:11
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2684
|1.2701
|1061
|2006.05.09 07:11
|modify
|117
|0.09
|1.2686
|1.2685
|1.2701
|1062
|2006.05.09 07:11
|t/p
|117
|0.09
|1.2701
|1.2685
|1.2701
|13.50
|681.60
|1063
|2006.05.10 09:00
|sell
|118
|0.09
|1.2784
|1.2799
|1.2769
|1064
|2006.05.10 09:19
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2798
|1.2769
|1065
|2006.05.10 09:19
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2797
|1.2769
|1066
|2006.05.10 09:19
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2796
|1.2769
|1067
|2006.05.10 09:19
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2795
|1.2769
|1068
|2006.05.10 09:20
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2794
|1.2769
|1069
|2006.05.10 09:24
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2793
|1.2769
|1070
|2006.05.10 09:24
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2792
|1.2769
|1071
|2006.05.10 09:25
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2791
|1.2769
|1072
|2006.05.10 09:30
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2790
|1.2769
|1073
|2006.05.10 09:30
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2789
|1.2769
|1074
|2006.05.10 09:30
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2788
|1.2769
|1075
|2006.05.10 09:30
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2787
|1.2769
|1076
|2006.05.10 09:30
|modify
|118
|0.09
|1.2784
|1.2786
|1.2769
|1077
|2006.05.10 09:34
|s/l
|118
|0.09
|1.2786
|1.2786
|1.2769
|-1.80
|679.80
|1078
|2006.05.10 11:00
|buy
|119
|0.09
|1.2800
|1.2785
|1.2815
|1079
|2006.05.10 11:25
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2786
|1.2815
|1080
|2006.05.10 11:25
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2787
|1.2815
|1081
|2006.05.10 11:27
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2788
|1.2815
|1082
|2006.05.10 11:27
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2789
|1.2815
|1083
|2006.05.10 11:27
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2791
|1.2815
|1084
|2006.05.10 11:29
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2792
|1.2815
|1085
|2006.05.10 11:29
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2794
|1.2815
|1086
|2006.05.10 11:29
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2795
|1.2815
|1087
|2006.05.10 11:31
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2796
|1.2815
|1088
|2006.05.10 11:32
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2797
|1.2815
|1089
|2006.05.10 11:33
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2798
|1.2815
|1090
|2006.05.10 11:33
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2799
|1.2815
|1091
|2006.05.10 11:33
|modify
|119
|0.09
|1.2800
|1.2800
|1.2815
|1092
|2006.05.10 11:33
|t/p
|119
|0.09
|1.2815
|1.2800
|1.2815
|13.50
|693.30
|1093
|2006.05.10 15:00
|sell
|120
|0.09
|1.2810
|1.2825
|1.2795
|1094
|2006.05.10 15:03
|modify
|120
|0.09
|1.2810
|1.2824
|1.2795
|1095
|2006.05.10 15:04
|modify
|120
|0.09
|1.2810
|1.2822
|1.2795
|1096
|2006.05.10 15:12
|modify
|120
|0.09
|1.2810
|1.2820
|1.2795
|1097
|2006.05.10 15:12
|modify
|120
|0.09
|1.2810
|1.2819
|1.2795
|1098
|2006.05.10 15:12
|modify
|120
|0.09
|1.2810
|1.2818
|1.2795
|1099
|2006.05.10 15:12
|modify
|120
|0.09
|1.2810
|1.2817
|1.2795
|1100
|2006.05.10 15:29
|s/l
|120
|0.09
|1.2817
|1.2817
|1.2795
|-6.30
|687.00
|1101
|2006.05.10 16:00
|buy
|121
|0.09
|1.2817
|1.2802
|1.2832
|1102
|2006.05.10 16:00
|s/l
|121
|0.09
|1.2802
|1.2802
|1.2832
|-13.50
|673.50
|1103
|2006.05.10 20:00
|sell
|122
|0.09
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|1104
|2006.05.10 20:25
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2773
|1.2744
|1105
|2006.05.10 20:38
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2772
|1.2744
|1106
|2006.05.10 20:38
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2771
|1.2744
|1107
|2006.05.10 20:38
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2770
|1.2744
|1108
|2006.05.10 20:38
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2769
|1.2744
|1109
|2006.05.10 20:40
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2767
|1.2744
|1110
|2006.05.10 21:04
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2766
|1.2744
|1111
|2006.05.10 21:05
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2765
|1.2744
|1112
|2006.05.10 21:05
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2764
|1.2744
|1113
|2006.05.10 21:05
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2763
|1.2744
|1114
|2006.05.10 21:05
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2762
|1.2744
|1115
|2006.05.10 21:05
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2761
|1.2744
|1116
|2006.05.10 21:06
|modify
|122
|0.09
|1.2759
|1.2760
|1.2744
|1117
|2006.05.10 21:06
|t/p
|122
|0.09
|1.2744
|1.2760
|1.2744
|13.50
|687.00
|1118
|2006.05.11 09:00
|buy
|123
|0.09
|1.2744
|1.2729
|1.2759
|1119
|2006.05.11 09:05
|modify
|123
|0.09
|1.2744
|1.2730
|1.2759
|1120
|2006.05.11 09:10
|modify
|123
|0.09
|1.2744
|1.2731
|1.2759
|1121
|2006.05.11 09:14
|modify
|123
|0.09
|1.2744
|1.2734
|1.2759
|1122
|2006.05.11 09:15
|modify
|123
|0.09
|1.2744
|1.2739
|1.2759
|1123
|2006.05.11 09:18
|s/l
|123
|0.09
|1.2739
|1.2739
|1.2759
|-4.50
|682.50
|1124
|2006.05.12 09:00
|sell
|124
|0.09
|1.2924
|1.2939
|1.2909
|1125
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2938
|1.2909
|1126
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2937
|1.2909
|1127
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2936
|1.2909
|1128
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2935
|1.2909
|1129
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2934
|1.2909
|1130
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2933
|1.2909
|1131
|2006.05.12 09:00
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2932
|1.2909
|1132
|2006.05.12 09:01
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2931
|1.2909
|1133
|2006.05.12 09:01
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2928
|1.2909
|1134
|2006.05.12 09:01
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2927
|1.2909
|1135
|2006.05.12 09:01
|modify
|124
|0.09
|1.2924
|1.2925
|1.2909
|1136
|2006.05.12 09:02
|t/p
|124
|0.09
|1.2909
|1.2925
|1.2909
|13.50
|696.00
|1137
|2006.05.15 03:00
|sell
|125
|0.09
|1.2904
|1.2919
|1.2889
|1138
|2006.05.15 03:03
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2918
|1.2889
|1139
|2006.05.15 03:04
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2917
|1.2889
|1140
|2006.05.15 03:05
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2916
|1.2889
|1141
|2006.05.15 03:05
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2915
|1.2889
|1142
|2006.05.15 03:05
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2913
|1.2889
|1143
|2006.05.15 03:07
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2912
|1.2889
|1144
|2006.05.15 03:07
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2911
|1.2889
|1145
|2006.05.15 03:07
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2910
|1.2889
|1146
|2006.05.15 03:07
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2909
|1.2889
|1147
|2006.05.15 03:08
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2908
|1.2889
|1148
|2006.05.15 03:08
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2906
|1.2889
|1149
|2006.05.15 03:08
|modify
|125
|0.09
|1.2904
|1.2905
|1.2889
|1150
|2006.05.15 03:08
|t/p
|125
|0.09
|1.2889
|1.2905
|1.2889
|13.50
|709.50
|1151
|2006.05.15 21:00
|buy
|126
|0.09
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|1152
|2006.05.15 21:14
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2797
|1.2826
|1153
|2006.05.15 21:41
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2798
|1.2826
|1154
|2006.05.15 21:41
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2800
|1.2826
|1155
|2006.05.15 21:41
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2801
|1.2826
|1156
|2006.05.15 21:43
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2802
|1.2826
|1157
|2006.05.15 21:43
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2803
|1.2826
|1158
|2006.05.15 21:45
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2804
|1.2826
|1159
|2006.05.15 21:45
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2805
|1.2826
|1160
|2006.05.15 21:48
|modify
|126
|0.09
|1.2811
|1.2806
|1.2826
|1161
|2006.05.15 22:06
|s/l
|126
|0.09
|1.2806
|1.2806
|1.2826
|-4.50
|705.00
|1162
|2006.05.16 03:00
|sell
|127
|0.09
|1.2815
|1.2830
|1.2800
|1163
|2006.05.16 03:00
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2829
|1.2800
|1164
|2006.05.16 03:00
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2828
|1.2800
|1165
|2006.05.16 03:05
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2827
|1.2800
|1166
|2006.05.16 03:05
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2826
|1.2800
|1167
|2006.05.16 03:05
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2825
|1.2800
|1168
|2006.05.16 03:05
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2824
|1.2800
|1169
|2006.05.16 03:05
|modify
|127
|0.09
|1.2815
|1.2822
|1.2800
|1170
|2006.05.16 03:12
|s/l
|127
|0.09
|1.2822
|1.2822
|1.2800
|-6.30
|698.70
|1171
|2006.05.19 14:00
|buy
|128
|0.09
|1.2774
|1.2759
|1.2789
|1172
|2006.05.19 14:41
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2760
|1.2789
|1173
|2006.05.19 14:41
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2761
|1.2789
|1174
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2762
|1.2789
|1175
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2763
|1.2789
|1176
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2764
|1.2789
|1177
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2765
|1.2789
|1178
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2766
|1.2789
|1179
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2767
|1.2789
|1180
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2768
|1.2789
|1181
|2006.05.19 14:42
|modify
|128
|0.09
|1.2774
|1.2769
|1.2789
|1182
|2006.05.19 15:54
|s/l
|128
|0.09
|1.2769
|1.2769
|1.2789
|-4.50
|694.20
|1183
|2006.05.22 05:00
|buy
|129
|0.09
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|1184
|2006.05.22 05:00
|modify
|129
|0.09
|1.2763
|1.2749
|1.2778
|1185
|2006.05.22 05:10
|s/l
|129
|0.09
|1.2749
|1.2749
|1.2778
|-12.60
|681.60
|1186
|2006.05.23 02:00
|sell
|130
|0.09
|1.2860
|1.2875
|1.2845
|1187
|2006.05.23 02:04
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2874
|1.2845
|1188
|2006.05.23 02:05
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2873
|1.2845
|1189
|2006.05.23 02:05
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2872
|1.2845
|1190
|2006.05.23 02:06
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2871
|1.2845
|1191
|2006.05.23 02:07
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2870
|1.2845
|1192
|2006.05.23 02:07
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2869
|1.2845
|1193
|2006.05.23 02:11
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2868
|1.2845
|1194
|2006.05.23 02:12
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2867
|1.2845
|1195
|2006.05.23 02:13
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2865
|1.2845
|1196
|2006.05.23 02:13
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2864
|1.2845
|1197
|2006.05.23 02:13
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2863
|1.2845
|1198
|2006.05.23 02:14
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2862
|1.2845
|1199
|2006.05.23 02:18
|modify
|130
|0.09
|1.2860
|1.2861
|1.2845
|1200
|2006.05.23 02:18
|t/p
|130
|0.09
|1.2845
|1.2861
|1.2845
|13.50
|695.10
|1201
|2006.05.23 11:00
|buy
|131
|0.09
|1.2853
|1.2838
|1.2868
|1202
|2006.05.23 11:08
|s/l
|131
|0.09
|1.2838
|1.2838
|1.2868
|-13.50
|681.60
|1203
|2006.05.23 17:00
|sell
|132
|0.09
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|1204
|2006.05.23 17:00
|modify
|132
|0.09
|1.2816
|1.2830
|1.2801
|1205
|2006.05.23 17:00
|modify
|132
|0.09
|1.2816
|1.2829
|1.2801
|1206
|2006.05.23 17:00
|modify
|132
|0.09
|1.2816
|1.2827
|1.2801
|1207
|2006.05.23 17:24
|s/l
|132
|0.09
|1.2827
|1.2827
|1.2801
|-9.90
|671.70
|1208
|2006.05.25 09:00
|buy
|133
|0.09
|1.2773
|1.2758
|1.2788
|1209
|2006.05.25 09:00
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2759
|1.2788
|1210
|2006.05.25 09:00
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2760
|1.2788
|1211
|2006.05.25 09:02
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2761
|1.2788
|1212
|2006.05.25 09:04
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2762
|1.2788
|1213
|2006.05.25 09:12
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2763
|1.2788
|1214
|2006.05.25 09:13
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2764
|1.2788
|1215
|2006.05.25 09:13
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2765
|1.2788
|1216
|2006.05.25 09:13
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2766
|1.2788
|1217
|2006.05.25 09:13
|modify
|133
|0.09
|1.2773
|1.2768
|1.2788
|1218
|2006.05.25 09:17
|s/l
|133
|0.09
|1.2768
|1.2768
|1.2788
|-4.50
|667.20
|1219
|2006.05.26 00:00
|sell
|134
|0.09
|1.2772
|1.2787
|1.2757
|1220
|2006.05.26 00:05
|modify
|134
|0.09
|1.2772
|1.2786
|1.2757
|1221
|2006.05.26 00:05
|modify
|134
|0.09
|1.2772
|1.2785
|1.2757
|1222
|2006.05.26 00:06
|modify
|134
|0.09
|1.2772
|1.2784
|1.2757
|1223
|2006.05.26 00:19
|modify
|134
|0.09
|1.2772
|1.2782
|1.2757
|1224
|2006.05.26 00:22
|modify
|134
|0.09
|1.2772
|1.2781
|1.2757
|1225
|2006.05.26 01:16
|s/l
|134
|0.09
|1.2781
|1.2781
|1.2757
|-8.10
|659.10
|1226
|2006.05.26 05:00
|buy
|135
|0.09
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|1227
|2006.05.26 05:00
|modify
|135
|0.09
|1.2818
|1.2804
|1.2833
|1228
|2006.05.26 07:07
|modify
|135
|0.09
|1.2818
|1.2806
|1.2833
|1229
|2006.05.26 07:40
|modify
|135
|0.09
|1.2818
|1.2807
|1.2833
|1230
|2006.05.26 07:55
|s/l
|135
|0.09
|1.2807
|1.2807
|1.2833
|-9.90
|649.20
|1231
|2006.05.29 04:00
|buy
|136
|0.09
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|1232
|2006.05.29 04:00
|modify
|136
|0.09
|1.2756
|1.2742
|1.2771
|1233
|2006.05.29 04:00
|modify
|136
|0.09
|1.2756
|1.2743
|1.2771
|1234
|2006.05.29 04:32
|s/l
|136
|0.09
|1.2743
|1.2743
|1.2771
|-11.70
|637.50
|1235
|2006.05.30 08:00
|sell
|137
|0.09
|1.2840
|1.2855
|1.2825
|1236
|2006.05.30 08:00
|modify
|137
|0.09
|1.2840
|1.2854
|1.2825
|1237
|2006.05.30 08:11
|s/l
|137
|0.09
|1.2854
|1.2854
|1.2825
|-12.60
|624.90
|1238
|2006.05.31 10:00
|sell
|138
|0.08
|1.2853
|1.2868
|1.2838
|1239
|2006.05.31 10:00
|modify
|138
|0.08
|1.2853
|1.2867
|1.2838
|1240
|2006.05.31 10:00
|modify
|138
|0.08
|1.2853
|1.2866
|1.2838
|1241
|2006.05.31 10:00
|modify
|138
|0.08
|1.2853
|1.2863
|1.2838
|1242
|2006.05.31 10:00
|modify
|138
|0.08
|1.2853
|1.2862
|1.2838
|1243
|2006.05.31 10:00
|modify
|138
|0.08
|1.2853
|1.2861
|1.2838
|1244
|2006.05.31 10:00
|modify
|138
|0.08
|1.2853
|1.2860
|1.2838
|1245
|2006.05.31 10:04
|s/l
|138
|0.08
|1.2860
|1.2860
|1.2838
|-5.60
|619.30
|1246
|2006.06.01 04:00
|buy
|139
|0.08
|1.2778
|1.2763
|1.2793
|1247
|2006.06.01 04:00
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2764
|1.2793
|1248
|2006.06.01 04:00
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2765
|1.2793
|1249
|2006.06.01 04:00
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2766
|1.2793
|1250
|2006.06.01 04:00
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2767
|1.2793
|1251
|2006.06.01 04:00
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2768
|1.2793
|1252
|2006.06.01 04:01
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2769
|1.2793
|1253
|2006.06.01 04:01
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2770
|1.2793
|1254
|2006.06.01 04:01
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2771
|1.2793
|1255
|2006.06.01 04:01
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2772
|1.2793
|1256
|2006.06.01 04:02
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2773
|1.2793
|1257
|2006.06.01 04:02
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2774
|1.2793
|1258
|2006.06.01 04:02
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2775
|1.2793
|1259
|2006.06.01 04:06
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2776
|1.2793
|1260
|2006.06.01 04:07
|modify
|139
|0.08
|1.2778
|1.2777
|1.2793
|1261
|2006.06.01 04:07
|t/p
|139
|0.08
|1.2793
|1.2777
|1.2793
|12.00
|631.30
|1262
|2006.06.05 09:00
|sell
|140
|0.08
|1.2937
|1.2952
|1.2922
|1263
|2006.06.05 09:00
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2951
|1.2922
|1264
|2006.06.05 09:00
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2950
|1.2922
|1265
|2006.06.05 09:04
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2949
|1.2922
|1266
|2006.06.05 09:04
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2948
|1.2922
|1267
|2006.06.05 09:04
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2947
|1.2922
|1268
|2006.06.05 09:04
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2946
|1.2922
|1269
|2006.06.05 09:04
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2944
|1.2922
|1270
|2006.06.05 09:06
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2943
|1.2922
|1271
|2006.06.05 09:06
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2942
|1.2922
|1272
|2006.06.05 09:06
|modify
|140
|0.08
|1.2937
|1.2941
|1.2922
|1273
|2006.06.05 09:19
|s/l
|140
|0.08
|1.2941
|1.2941
|1.2922
|-3.20
|628.10
|1274
|2006.06.06 06:00
|sell
|141
|0.08
|1.2893
|1.2908
|1.2878
|1275
|2006.06.06 06:07
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2907
|1.2878
|1276
|2006.06.06 06:07
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2906
|1.2878
|1277
|2006.06.06 06:07
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2905
|1.2878
|1278
|2006.06.06 06:07
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2904
|1.2878
|1279
|2006.06.06 06:07
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2903
|1.2878
|1280
|2006.06.06 06:08
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2902
|1.2878
|1281
|2006.06.06 06:08
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2900
|1.2878
|1282
|2006.06.06 06:08
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2899
|1.2878
|1283
|2006.06.06 06:08
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2898
|1.2878
|1284
|2006.06.06 06:08
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2897
|1.2878
|1285
|2006.06.06 06:14
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2896
|1.2878
|1286
|2006.06.06 06:14
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2895
|1.2878
|1287
|2006.06.06 06:14
|modify
|141
|0.08
|1.2893
|1.2894
|1.2878
|1288
|2006.06.06 06:14
|t/p
|141
|0.08
|1.2878
|1.2894
|1.2878
|12.00
|640.10
|1289
|2006.06.06 21:00
|buy
|142
|0.09
|1.2829
|1.2814
|1.2844
|1290
|2006.06.06 21:01
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2816
|1.2844
|1291
|2006.06.06 21:08
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2817
|1.2844
|1292
|2006.06.06 21:16
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2818
|1.2844
|1293
|2006.06.06 21:22
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2819
|1.2844
|1294
|2006.06.06 21:22
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2820
|1.2844
|1295
|2006.06.06 21:22
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2821
|1.2844
|1296
|2006.06.06 21:34
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2822
|1.2844
|1297
|2006.06.06 22:31
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2823
|1.2844
|1298
|2006.06.06 22:31
|modify
|142
|0.09
|1.2829
|1.2824
|1.2844
|1299
|2006.06.07 00:29
|s/l
|142
|0.09
|1.2824
|1.2824
|1.2844
|-5.06
|635.04
|1300
|2006.06.07 19:00
|buy
|143
|0.08
|1.2805
|1.2790
|1.2820
|1301
|2006.06.07 19:04
|modify
|143
|0.08
|1.2805
|1.2791
|1.2820
|1302
|2006.06.07 19:10
|modify
|143
|0.08
|1.2805
|1.2792
|1.2820
|1303
|2006.06.07 19:10
|modify
|143
|0.08
|1.2805
|1.2793
|1.2820
|1304
|2006.06.07 19:10
|modify
|143
|0.08
|1.2805
|1.2794
|1.2820
|1305
|2006.06.07 19:11
|modify
|143
|0.08
|1.2805
|1.2795
|1.2820
|1306
|2006.06.07 20:06
|s/l
|143
|0.08
|1.2795
|1.2795
|1.2820
|-8.00
|627.04
|1307
|2006.06.08 03:00
|sell
|144
|0.08
|1.2774
|1.2789
|1.2759
|1308
|2006.06.08 03:02
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2788
|1.2759
|1309
|2006.06.08 03:02
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2787
|1.2759
|1310
|2006.06.08 03:03
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2786
|1.2759
|1311
|2006.06.08 03:03
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2785
|1.2759
|1312
|2006.06.08 03:03
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2784
|1.2759
|1313
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2783
|1.2759
|1314
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2782
|1.2759
|1315
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2781
|1.2759
|1316
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2780
|1.2759
|1317
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2779
|1.2759
|1318
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2778
|1.2759
|1319
|2006.06.08 03:04
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2777
|1.2759
|1320
|2006.06.08 03:09
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2776
|1.2759
|1321
|2006.06.08 03:09
|modify
|144
|0.08
|1.2774
|1.2775
|1.2759
|1322
|2006.06.08 03:16
|s/l
|144
|0.08
|1.2775
|1.2775
|1.2759
|-0.80
|626.24
|1323
|2006.06.09 01:00
|buy
|145
|0.08
|1.2644
|1.2629
|1.2659
|1324
|2006.06.09 01:01
|modify
|145
|0.08
|1.2644
|1.2630
|1.2659
|1325
|2006.06.09 01:03
|modify
|145
|0.08
|1.2644
|1.2631
|1.2659
|1326
|2006.06.09 01:04
|modify
|145
|0.08
|1.2644
|1.2632
|1.2659
|1327
|2006.06.09 01:17
|modify
|145
|0.08
|1.2644
|1.2634
|1.2659
|1328
|2006.06.09 01:54
|modify
|145
|0.08
|1.2644
|1.2635
|1.2659
|1329
|2006.06.09 02:11
|s/l
|145
|0.08
|1.2635
|1.2635
|1.2659
|-7.20
|619.04
|1330
|2006.06.09 03:00
|sell
|146
|0.08
|1.2648
|1.2663
|1.2633
|1331
|2006.06.09 03:00
|modify
|146
|0.08
|1.2648
|1.2662
|1.2633
|1332
|2006.06.09 03:02
|s/l
|146
|0.08
|1.2662
|1.2662
|1.2633
|-11.20
|607.84
|1333
|2006.06.09 11:00
|buy
|147
|0.08
|1.2649
|1.2634
|1.2664
|1334
|2006.06.09 11:09
|s/l
|147
|0.08
|1.2634
|1.2634
|1.2664
|-12.00
|595.84
|1335
|2006.06.12 03:00
|buy
|148
|0.08
|1.2634
|1.2619
|1.2649
|1336
|2006.06.12 03:00
|modify
|148
|0.08
|1.2634
|1.2620
|1.2649
|1337
|2006.06.12 03:00
|modify
|148
|0.08
|1.2634
|1.2621
|1.2649
|1338
|2006.06.12 03:06
|modify
|148
|0.08
|1.2634
|1.2622
|1.2649
|1339
|2006.06.12 03:07
|modify
|148
|0.08
|1.2634
|1.2623
|1.2649
|1340
|2006.06.12 03:34
|s/l
|148
|0.08
|1.2623
|1.2623
|1.2649
|-8.80
|587.04
|1341
|2006.06.12 05:00
|sell
|149
|0.08
|1.2620
|1.2635
|1.2605
|1342
|2006.06.12 05:16
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2634
|1.2605
|1343
|2006.06.12 05:16
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2633
|1.2605
|1344
|2006.06.12 05:16
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2632
|1.2605
|1345
|2006.06.12 05:21
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2631
|1.2605
|1346
|2006.06.12 05:21
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2630
|1.2605
|1347
|2006.06.12 05:21
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2629
|1.2605
|1348
|2006.06.12 05:21
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2628
|1.2605
|1349
|2006.06.12 05:22
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2627
|1.2605
|1350
|2006.06.12 05:22
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2626
|1.2605
|1351
|2006.06.12 05:24
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2625
|1.2605
|1352
|2006.06.12 05:38
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2624
|1.2605
|1353
|2006.06.12 05:38
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2623
|1.2605
|1354
|2006.06.12 05:39
|modify
|149
|0.08
|1.2620
|1.2622
|1.2605
|1355
|2006.06.12 05:39
|t/p
|149
|0.08
|1.2605
|1.2622
|1.2605
|12.00
|599.04
|1356
|2006.06.12 15:00
|buy
|150
|0.08
|1.2611
|1.2596
|1.2626
|1357
|2006.06.12 15:57
|s/l
|150
|0.08
|1.2596
|1.2596
|1.2626
|-12.00
|587.04
|1358
|2006.06.13 01:00
|sell
|151
|0.08
|1.2576
|1.2591
|1.2561
|1359
|2006.06.13 01:04
|modify
|151
|0.08
|1.2576
|1.2590
|1.2561
|1360
|2006.06.13 01:30
|s/l
|151
|0.08
|1.2590
|1.2590
|1.2561
|-11.20
|575.84
|1361
|2006.06.13 07:00
|buy
|152
|0.08
|1.2586
|1.2571
|1.2601
|1362
|2006.06.13 07:00
|modify
|152
|0.08
|1.2586
|1.2572
|1.2601
|1363
|2006.06.13 07:00
|modify
|152
|0.08
|1.2586
|1.2573
|1.2601
|1364
|2006.06.13 07:04
|modify
|152
|0.08
|1.2586
|1.2574
|1.2601
|1365
|2006.06.13 07:06
|modify
|152
|0.08
|1.2586
|1.2576
|1.2601
|1366
|2006.06.13 07:08
|modify
|152
|0.08
|1.2586
|1.2577
|1.2601
|1367
|2006.06.13 07:34
|s/l
|152
|0.08
|1.2577
|1.2577
|1.2601
|-7.20
|568.64
|1368
|2006.06.13 09:00
|sell
|153
|0.08
|1.2572
|1.2587
|1.2557
|1369
|2006.06.13 09:03
|s/l
|153
|0.08
|1.2587
|1.2587
|1.2557
|-12.00
|556.64
|1370
|2006.06.13 10:00
|buy
|154
|0.07
|1.2606
|1.2591
|1.2621
|1371
|2006.06.13 10:00
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2592
|1.2621
|1372
|2006.06.13 10:00
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2593
|1.2621
|1373
|2006.06.13 10:00
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2594
|1.2621
|1374
|2006.06.13 10:02
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2595
|1.2621
|1375
|2006.06.13 10:02
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2596
|1.2621
|1376
|2006.06.13 10:03
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2597
|1.2621
|1377
|2006.06.13 10:03
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2598
|1.2621
|1378
|2006.06.13 10:03
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2600
|1.2621
|1379
|2006.06.13 10:03
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2601
|1.2621
|1380
|2006.06.13 10:03
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2602
|1.2621
|1381
|2006.06.13 10:03
|modify
|154
|0.07
|1.2606
|1.2603
|1.2621
|1382
|2006.06.13 10:04
|t/p
|154
|0.07
|1.2621
|1.2603
|1.2621
|10.50
|567.14
|1383
|2006.06.14 04:00
|buy
|155
|0.08
|1.2590
|1.2575
|1.2605
|1384
|2006.06.14 04:03
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2576
|1.2605
|1385
|2006.06.14 04:05
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2577
|1.2605
|1386
|2006.06.14 04:05
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2578
|1.2605
|1387
|2006.06.14 04:05
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2579
|1.2605
|1388
|2006.06.14 04:06
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2580
|1.2605
|1389
|2006.06.14 04:07
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2581
|1.2605
|1390
|2006.06.14 04:07
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2582
|1.2605
|1391
|2006.06.14 04:08
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2583
|1.2605
|1392
|2006.06.14 04:08
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2584
|1.2605
|1393
|2006.06.14 04:08
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2585
|1.2605
|1394
|2006.06.14 04:08
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2586
|1.2605
|1395
|2006.06.14 04:08
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2587
|1.2605
|1396
|2006.06.14 04:24
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2588
|1.2605
|1397
|2006.06.14 04:26
|modify
|155
|0.08
|1.2590
|1.2589
|1.2605
|1398
|2006.06.14 04:30
|t/p
|155
|0.08
|1.2605
|1.2589
|1.2605
|12.00
|579.14
|1399
|2006.06.14 09:00
|sell
|156
|0.08
|1.2540
|1.2555
|1.2525
|1400
|2006.06.14 09:00
|modify
|156
|0.08
|1.2540
|1.2554
|1.2525
|1401
|2006.06.14 09:01
|modify
|156
|0.08
|1.2540
|1.2553
|1.2525
|1402
|2006.06.14 09:01
|modify
|156
|0.08
|1.2540
|1.2552
|1.2525
|1403
|2006.06.14 09:01
|modify
|156
|0.08
|1.2540
|1.2551
|1.2525
|1404
|2006.06.14 09:02
|s/l
|156
|0.08
|1.2551
|1.2551
|1.2525
|-8.80
|570.34
|1405
|2006.06.16 09:00
|sell
|157
|0.08
|1.2651
|1.2666
|1.2636
|1406
|2006.06.16 09:00
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2665
|1.2636
|1407
|2006.06.16 09:00
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2664
|1.2636
|1408
|2006.06.16 09:07
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2662
|1.2636
|1409
|2006.06.16 09:21
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2661
|1.2636
|1410
|2006.06.16 09:22
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2660
|1.2636
|1411
|2006.06.16 09:23
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2659
|1.2636
|1412
|2006.06.16 09:23
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2658
|1.2636
|1413
|2006.06.16 09:23
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2657
|1.2636
|1414
|2006.06.16 09:23
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2656
|1.2636
|1415
|2006.06.16 09:24
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2655
|1.2636
|1416
|2006.06.16 09:24
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2654
|1.2636
|1417
|2006.06.16 09:24
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2653
|1.2636
|1418
|2006.06.16 09:24
|modify
|157
|0.08
|1.2651
|1.2652
|1.2636
|1419
|2006.06.16 09:24
|t/p
|157
|0.08
|1.2636
|1.2652
|1.2636
|12.00
|582.34
|1420
|2006.06.21 20:00
|sell
|158
|0.08
|1.2669
|1.2684
|1.2654
|1421
|2006.06.21 20:00
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2683
|1.2654
|1422
|2006.06.21 20:05
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2682
|1.2654
|1423
|2006.06.21 20:20
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2681
|1.2654
|1424
|2006.06.21 20:44
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2680
|1.2654
|1425
|2006.06.21 20:46
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2679
|1.2654
|1426
|2006.06.21 20:46
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2678
|1.2654
|1427
|2006.06.21 20:47
|modify
|158
|0.08
|1.2669
|1.2677
|1.2654
|1428
|2006.06.21 23:52
|s/l
|158
|0.08
|1.2677
|1.2677
|1.2654
|-6.40
|575.94
|1429
|2006.06.22 01:00
|buy
|159
|0.08
|1.2680
|1.2665
|1.2695
|1430
|2006.06.22 01:03
|modify
|159
|0.08
|1.2680
|1.2666
|1.2695
|1431
|2006.06.22 01:03
|modify
|159
|0.08
|1.2680
|1.2667
|1.2695
|1432
|2006.06.22 01:05
|s/l
|159
|0.08
|1.2667
|1.2667
|1.2695
|-10.40
|565.54
|1433
|2006.06.22 20:00
|buy
|160
|0.08
|1.2584
|1.2569
|1.2599
|1434
|2006.06.22 21:08
|s/l
|160
|0.08
|1.2569
|1.2569
|1.2599
|-12.00
|553.54
|1435
|2006.06.26 12:00
|sell
|161
|0.07
|1.2554
|1.2569
|1.2539
|1436
|2006.06.26 12:12
|s/l
|161
|0.07
|1.2569
|1.2569
|1.2539
|-10.50
|543.04
|1437
|2006.06.27 05:00
|sell
|162
|0.07
|1.2592
|1.2607
|1.2577
|1438
|2006.06.27 05:00
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2606
|1.2577
|1439
|2006.06.27 05:02
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2605
|1.2577
|1440
|2006.06.27 05:02
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2604
|1.2577
|1441
|2006.06.27 05:02
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2603
|1.2577
|1442
|2006.06.27 05:03
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2602
|1.2577
|1443
|2006.06.27 05:03
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2601
|1.2577
|1444
|2006.06.27 05:04
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2600
|1.2577
|1445
|2006.06.27 05:05
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2599
|1.2577
|1446
|2006.06.27 05:05
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2598
|1.2577
|1447
|2006.06.27 05:05
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2597
|1.2577
|1448
|2006.06.27 05:07
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2596
|1.2577
|1449
|2006.06.27 05:07
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2595
|1.2577
|1450
|2006.06.27 05:08
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2594
|1.2577
|1451
|2006.06.27 05:08
|modify
|162
|0.07
|1.2592
|1.2593
|1.2577
|1452
|2006.06.27 06:13
|t/p
|162
|0.07
|1.2577
|1.2593
|1.2577
|10.50
|553.54
|1453
|2006.06.27 11:00
|buy
|163
|0.07
|1.2598
|1.2583
|1.2613
|1454
|2006.06.27 11:19
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2584
|1.2613
|1455
|2006.06.27 11:20
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2585
|1.2613
|1456
|2006.06.27 11:21
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2586
|1.2613
|1457
|2006.06.27 11:22
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2587
|1.2613
|1458
|2006.06.27 11:23
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2588
|1.2613
|1459
|2006.06.27 11:23
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2589
|1.2613
|1460
|2006.06.27 11:23
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2590
|1.2613
|1461
|2006.06.27 11:23
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2591
|1.2613
|1462
|2006.06.27 11:24
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2592
|1.2613
|1463
|2006.06.27 11:24
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2593
|1.2613
|1464
|2006.06.27 11:32
|modify
|163
|0.07
|1.2598
|1.2595
|1.2613
|1465
|2006.06.27 11:39
|s/l
|163
|0.07
|1.2595
|1.2595
|1.2613
|-2.10
|551.44
|1466
|2006.06.27 19:00
|sell
|164
|0.07
|1.2571
|1.2586
|1.2556
|1467
|2006.06.27 19:01
|modify
|164
|0.07
|1.2571
|1.2585
|1.2556
|1468
|2006.06.27 19:13
|modify
|164
|0.07
|1.2571
|1.2584
|1.2556
|1469
|2006.06.27 20:21
|s/l
|164
|0.07
|1.2584
|1.2584
|1.2556
|-9.10
|542.34
|1470
|2006.06.28 15:00
|buy
|165
|0.07
|1.2560
|1.2545
|1.2575
|1471
|2006.06.28 16:26
|modify
|165
|0.07
|1.2560
|1.2547
|1.2575
|1472
|2006.06.28 17:54
|s/l
|165
|0.07
|1.2547
|1.2547
|1.2575
|-9.10
|533.24
|1473
|2006.06.29 05:00
|sell
|166
|0.07
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|1474
|2006.06.29 05:03
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2553
|1.2524
|1475
|2006.06.29 05:28
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2552
|1.2524
|1476
|2006.06.29 05:40
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2551
|1.2524
|1477
|2006.06.29 05:51
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2549
|1.2524
|1478
|2006.06.29 05:51
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2548
|1.2524
|1479
|2006.06.29 05:52
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2547
|1.2524
|1480
|2006.06.29 05:53
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2546
|1.2524
|1481
|2006.06.29 05:53
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2545
|1.2524
|1482
|2006.06.29 05:54
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2544
|1.2524
|1483
|2006.06.29 05:54
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2543
|1.2524
|1484
|2006.06.29 05:54
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2542
|1.2524
|1485
|2006.06.29 05:55
|modify
|166
|0.07
|1.2539
|1.2541
|1.2524
|1486
|2006.06.29 06:11
|s/l
|166
|0.07
|1.2541
|1.2541
|1.2524
|-1.40
|531.84
|1487
|2006.06.29 09:00
|buy
|167
|0.07
|1.2552
|1.2537
|1.2567
|1488
|2006.06.29 09:00
|modify
|167
|0.07
|1.2552
|1.2538
|1.2567
|1489
|2006.06.29 09:13
|modify
|167
|0.07
|1.2552
|1.2539
|1.2567
|1490
|2006.06.29 09:36
|modify
|167
|0.07
|1.2552
|1.2540
|1.2567
|1491
|2006.06.29 09:49
|s/l
|167
|0.07
|1.2540
|1.2540
|1.2567
|-8.40
|523.44
|1492
|2006.07.03 03:00
|buy
|168
|0.07
|1.2790
|1.2775
|1.2805
|1493
|2006.07.03 03:03
|s/l
|168
|0.07
|1.2775
|1.2775
|1.2805
|-10.50
|512.94
|1494
|2006.07.03 05:00
|sell
|169
|0.07
|1.2775
|1.2790
|1.2760
|1495
|2006.07.03 05:00
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2789
|1.2760
|1496
|2006.07.03 05:14
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2788
|1.2760
|1497
|2006.07.03 05:17
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2787
|1.2760
|1498
|2006.07.03 05:18
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2786
|1.2760
|1499
|2006.07.03 05:28
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2785
|1.2760
|1500
|2006.07.03 05:29
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2784
|1.2760
|1501
|2006.07.03 05:29
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2783
|1.2760
|1502
|2006.07.03 05:44
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2782
|1.2760
|1503
|2006.07.03 05:45
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2781
|1.2760
|1504
|2006.07.03 05:46
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2780
|1.2760
|1505
|2006.07.03 05:50
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2779
|1.2760
|1506
|2006.07.03 05:53
|modify
|169
|0.07
|1.2775
|1.2778
|1.2760
|1507
|2006.07.03 05:56
|s/l
|169
|0.07
|1.2778
|1.2778
|1.2760
|-2.10
|510.84
|1508
|2006.07.03 07:00
|buy
|170
|0.07
|1.2799
|1.2784
|1.2814
|1509
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2785
|1.2814
|1510
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2786
|1.2814
|1511
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2787
|1.2814
|1512
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2788
|1.2814
|1513
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2789
|1.2814
|1514
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2790
|1.2814
|1515
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2791
|1.2814
|1516
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2792
|1.2814
|1517
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2793
|1.2814
|1518
|2006.07.03 07:20
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2795
|1.2814
|1519
|2006.07.03 07:22
|modify
|170
|0.07
|1.2799
|1.2796
|1.2814
|1520
|2006.07.03 07:31
|s/l
|170
|0.07
|1.2796
|1.2796
|1.2814
|-2.10
|508.74
|1521
|2006.07.04 01:00
|sell
|171
|0.07
|1.2810
|1.2825
|1.2795
|1522
|2006.07.04 01:01
|modify
|171
|0.07
|1.2810
|1.2824
|1.2795
|1523
|2006.07.04 01:08
|modify
|171
|0.07
|1.2810
|1.2823
|1.2795
|1524
|2006.07.04 01:23
|modify
|171
|0.07
|1.2810
|1.2822
|1.2795
|1525
|2006.07.04 01:56
|modify
|171
|0.07
|1.2810
|1.2821
|1.2795
|1526
|2006.07.04 02:18
|s/l
|171
|0.07
|1.2821
|1.2821
|1.2795
|-7.70
|501.04
|1527
|2006.07.04 03:00
|buy
|172
|0.07
|1.2819
|1.2804
|1.2834
|1528
|2006.07.04 03:00
|modify
|172
|0.07
|1.2819
|1.2808
|1.2834
|1529
|2006.07.04 03:14
|s/l
|172
|0.07
|1.2808
|1.2808
|1.2834
|-7.70
|493.34
|1530
|2006.07.04 07:00
|sell
|173
|0.07
|1.2795
|1.2810
|1.2780
|1531
|2006.07.04 07:02
|modify
|173
|0.07
|1.2795
|1.2809
|1.2780
|1532
|2006.07.04 07:23
|modify
|173
|0.07
|1.2795
|1.2808
|1.2780
|1533
|2006.07.04 07:31
|modify
|173
|0.07
|1.2795
|1.2806
|1.2780
|1534
|2006.07.04 07:35
|modify
|173
|0.07
|1.2795
|1.2805
|1.2780
|1535
|2006.07.04 08:21
|modify
|173
|0.07
|1.2795
|1.2804
|1.2780
|1536
|2006.07.04 08:52
|s/l
|173
|0.07
|1.2804
|1.2804
|1.2780
|-6.30
|487.04
|1537
|2006.07.04 15:00
|buy
|174
|0.06
|1.2810
|1.2795
|1.2825
|1538
|2006.07.04 15:06
|modify
|174
|0.06
|1.2810
|1.2796
|1.2825
|1539
|2006.07.04 15:48
|s/l
|174
|0.06
|1.2796
|1.2796
|1.2825
|-8.40
|478.64
|1540
|2006.07.04 18:00
|sell
|175
|0.06
|1.2794
|1.2809
|1.2779
|1541
|2006.07.04 18:00
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2807
|1.2779
|1542
|2006.07.04 18:00
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2806
|1.2779
|1543
|2006.07.04 18:00
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2805
|1.2779
|1544
|2006.07.04 18:01
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2804
|1.2779
|1545
|2006.07.04 18:06
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2803
|1.2779
|1546
|2006.07.04 18:08
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2802
|1.2779
|1547
|2006.07.04 18:11
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2801
|1.2779
|1548
|2006.07.04 18:11
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2800
|1.2779
|1549
|2006.07.04 18:11
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2799
|1.2779
|1550
|2006.07.04 18:11
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2798
|1.2779
|1551
|2006.07.04 18:11
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2797
|1.2779
|1552
|2006.07.04 18:11
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2796
|1.2779
|1553
|2006.07.04 18:12
|modify
|175
|0.06
|1.2794
|1.2795
|1.2779
|1554
|2006.07.04 18:28
|s/l
|175
|0.06
|1.2795
|1.2795
|1.2779
|-0.60
|478.04
|1555
|2006.07.05 23:00
|buy
|176
|0.06
|1.2741
|1.2726
|1.2756
|1556
|2006.07.05 23:30
|modify
|176
|0.06
|1.2741
|1.2727
|1.2756
|1557
|2006.07.06 00:05
|s/l
|176
|0.06
|1.2727
|1.2727
|1.2756
|-9.52
|468.53
|1558
|2006.07.06 21:00
|sell
|177
|0.06
|1.2772
|1.2787
|1.2757
|1559
|2006.07.06 21:01
|modify
|177
|0.06
|1.2772
|1.2786
|1.2757
|1560
|2006.07.06 21:02
|modify
|177
|0.06
|1.2772
|1.2785
|1.2757
|1561
|2006.07.06 21:02
|modify
|177
|0.06
|1.2772
|1.2784
|1.2757
|1562
|2006.07.06 21:12
|s/l
|177
|0.06
|1.2784
|1.2784
|1.2757
|-7.20
|461.33
|1563
|2006.07.07 04:00
|buy
|178
|0.06
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|1564
|2006.07.07 04:04
|modify
|178
|0.06
|1.2782
|1.2770
|1.2797
|1565
|2006.07.07 04:48
|s/l
|178
|0.06
|1.2770
|1.2770
|1.2797
|-7.20
|454.13
|1566
|2006.07.10 13:00
|buy
|179
|0.06
|1.2741
|1.2726
|1.2756
|1567
|2006.07.10 13:14
|modify
|179
|0.06
|1.2741
|1.2728
|1.2756
|1568
|2006.07.10 13:14
|modify
|179
|0.06
|1.2741
|1.2729
|1.2756
|1569
|2006.07.10 13:50
|s/l
|179
|0.06
|1.2729
|1.2729
|1.2756
|-7.20
|446.93
|1570
|2006.07.11 02:00
|sell
|180
|0.06
|1.2728
|1.2743
|1.2713
|1571
|2006.07.11 02:04
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2742
|1.2713
|1572
|2006.07.11 02:07
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2741
|1.2713
|1573
|2006.07.11 02:07
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2740
|1.2713
|1574
|2006.07.11 02:07
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2739
|1.2713
|1575
|2006.07.11 02:07
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2738
|1.2713
|1576
|2006.07.11 02:08
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2737
|1.2713
|1577
|2006.07.11 02:10
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2736
|1.2713
|1578
|2006.07.11 02:10
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2735
|1.2713
|1579
|2006.07.11 02:10
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2734
|1.2713
|1580
|2006.07.11 02:11
|modify
|180
|0.06
|1.2728
|1.2733
|1.2713
|1581
|2006.07.11 02:26
|s/l
|180
|0.06
|1.2733
|1.2733
|1.2713
|-3.00
|443.93
|1582
|2006.07.11 10:00
|buy
|181
|0.06
|1.2739
|1.2724
|1.2754
|1583
|2006.07.11 10:00
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2725
|1.2754
|1584
|2006.07.11 10:02
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2726
|1.2754
|1585
|2006.07.11 10:02
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2727
|1.2754
|1586
|2006.07.11 10:02
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2728
|1.2754
|1587
|2006.07.11 10:03
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2729
|1.2754
|1588
|2006.07.11 10:04
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2730
|1.2754
|1589
|2006.07.11 10:11
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2731
|1.2754
|1590
|2006.07.11 10:14
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2734
|1.2754
|1591
|2006.07.11 10:19
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2735
|1.2754
|1592
|2006.07.11 10:22
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2736
|1.2754
|1593
|2006.07.11 10:24
|modify
|181
|0.06
|1.2739
|1.2737
|1.2754
|1594
|2006.07.11 10:29
|s/l
|181
|0.06
|1.2737
|1.2737
|1.2754
|-1.20
|442.73
|1595
|2006.07.11 23:00
|sell
|182
|0.06
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|1596
|2006.07.12 01:11
|s/l
|182
|0.06
|1.2774
|1.2774
|1.2744
|-8.69
|434.03
|1597
|2006.07.12 03:00
|buy
|183
|0.06
|1.2775
|1.2760
|1.2790
|1598
|2006.07.12 03:00
|modify
|183
|0.06
|1.2775
|1.2762
|1.2790
|1599
|2006.07.12 03:05
|s/l
|183
|0.06
|1.2762
|1.2762
|1.2790
|-7.80
|426.23
|1600
|2006.07.12 17:00
|buy
|184
|0.06
|1.2708
|1.2693
|1.2723
|1601
|2006.07.12 18:30
|modify
|184
|0.06
|1.2708
|1.2696
|1.2723
|1602
|2006.07.12 18:58
|modify
|184
|0.06
|1.2708
|1.2697
|1.2723
|1603
|2006.07.12 18:59
|modify
|184
|0.06
|1.2708
|1.2698
|1.2723
|1604
|2006.07.12 18:59
|modify
|184
|0.06
|1.2708
|1.2699
|1.2723
|1605
|2006.07.12 18:59
|modify
|184
|0.06
|1.2708
|1.2700
|1.2723
|1606
|2006.07.12 19:00
|modify
|184
|0.06
|1.2708
|1.2701
|1.2723
|1607
|2006.07.12 19:54
|s/l
|184
|0.06
|1.2701
|1.2701
|1.2723
|-4.20
|422.03
|1608
|2006.07.13 03:00
|sell
|185
|0.06
|1.2713
|1.2728
|1.2698
|1609
|2006.07.13 03:03
|s/l
|185
|0.06
|1.2728
|1.2728
|1.2698
|-9.00
|413.03
|1610
|2006.07.13 04:00
|buy
|186
|0.06
|1.2723
|1.2708
|1.2738
|1611
|2006.07.13 04:00
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2709
|1.2738
|1612
|2006.07.13 04:00
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2710
|1.2738
|1613
|2006.07.13 04:00
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2711
|1.2738
|1614
|2006.07.13 04:01
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2712
|1.2738
|1615
|2006.07.13 04:01
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2713
|1.2738
|1616
|2006.07.13 04:01
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2714
|1.2738
|1617
|2006.07.13 04:06
|modify
|186
|0.06
|1.2723
|1.2715
|1.2738
|1618
|2006.07.13 04:15
|s/l
|186
|0.06
|1.2715
|1.2715
|1.2738
|-4.80
|408.23
|1619
|2006.07.14 01:00
|buy
|187
|0.05
|1.2687
|1.2672
|1.2702
|1620
|2006.07.14 01:22
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2673
|1.2702
|1621
|2006.07.14 01:35
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2674
|1.2702
|1622
|2006.07.14 01:35
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2675
|1.2702
|1623
|2006.07.14 01:36
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2676
|1.2702
|1624
|2006.07.14 01:36
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2677
|1.2702
|1625
|2006.07.14 01:38
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2679
|1.2702
|1626
|2006.07.14 02:00
|modify
|187
|0.05
|1.2687
|1.2680
|1.2702
|1627
|2006.07.14 02:09
|s/l
|187
|0.05
|1.2680
|1.2680
|1.2702
|-3.50
|404.73
|1628
|2006.07.14 09:00
|buy
|188
|0.05
|1.2659
|1.2644
|1.2674
|1629
|2006.07.14 09:03
|s/l
|188
|0.05
|1.2644
|1.2644
|1.2674
|-7.50
|397.23
|1630
|2006.07.17 21:00
|buy
|189
|0.05
|1.2521
|1.2506
|1.2536
|1631
|2006.07.17 21:02
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2507
|1.2536
|1632
|2006.07.17 21:07
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2508
|1.2536
|1633
|2006.07.17 21:09
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2509
|1.2536
|1634
|2006.07.17 21:09
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2510
|1.2536
|1635
|2006.07.17 21:09
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2511
|1.2536
|1636
|2006.07.17 21:10
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2512
|1.2536
|1637
|2006.07.17 21:12
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2516
|1.2536
|1638
|2006.07.17 21:54
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2517
|1.2536
|1639
|2006.07.17 21:58
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2518
|1.2536
|1640
|2006.07.17 22:34
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2519
|1.2536
|1641
|2006.07.17 23:12
|modify
|189
|0.05
|1.2521
|1.2520
|1.2536
|1642
|2006.07.17 23:14
|t/p
|189
|0.05
|1.2536
|1.2520
|1.2536
|7.50
|404.73
|1643
|2006.07.18 07:00
|buy
|190
|0.05
|1.2538
|1.2523
|1.2553
|1644
|2006.07.18 07:02
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2524
|1.2553
|1645
|2006.07.18 07:04
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2525
|1.2553
|1646
|2006.07.18 07:14
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2528
|1.2553
|1647
|2006.07.18 07:18
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2529
|1.2553
|1648
|2006.07.18 07:18
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2530
|1.2553
|1649
|2006.07.18 07:18
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2531
|1.2553
|1650
|2006.07.18 07:18
|modify
|190
|0.05
|1.2538
|1.2534
|1.2553
|1651
|2006.07.18 07:42
|s/l
|190
|0.05
|1.2534
|1.2534
|1.2553
|-2.00
|402.73
|1652
|2006.07.20 13:00
|sell
|191
|0.05
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|1653
|2006.07.20 14:00
|s/l
|191
|0.05
|1.2643
|1.2643
|1.2613
|-7.50
|395.23
|1654
|2006.07.20 15:00
|buy
|192
|0.05
|1.2642
|1.2627
|1.2657
|1655
|2006.07.20 15:36
|s/l
|192
|0.05
|1.2627
|1.2627
|1.2657
|-7.50
|387.73
|1656
|2006.07.20 18:00
|sell
|193
|0.05
|1.2629
|1.2644
|1.2614
|1657
|2006.07.20 20:30
|s/l
|193
|0.05
|1.2644
|1.2644
|1.2614
|-7.50
|380.23
|1658
|2006.07.21 03:00
|buy
|194
|0.05
|1.2648
|1.2633
|1.2663
|1659
|2006.07.21 03:02
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2634
|1.2663
|1660
|2006.07.21 03:14
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2635
|1.2663
|1661
|2006.07.21 03:14
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2636
|1.2663
|1662
|2006.07.21 03:14
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2637
|1.2663
|1663
|2006.07.21 03:14
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2638
|1.2663
|1664
|2006.07.21 03:14
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2639
|1.2663
|1665
|2006.07.21 03:14
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2640
|1.2663
|1666
|2006.07.21 03:15
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2643
|1.2663
|1667
|2006.07.21 03:15
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2644
|1.2663
|1668
|2006.07.21 03:15
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2645
|1.2663
|1669
|2006.07.21 03:15
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2646
|1.2663
|1670
|2006.07.21 03:15
|modify
|194
|0.05
|1.2648
|1.2647
|1.2663
|1671
|2006.07.21 03:15
|t/p
|194
|0.05
|1.2663
|1.2647
|1.2663
|7.50
|387.73
|1672
|2006.07.24 10:00
|buy
|195
|0.05
|1.2645
|1.2630
|1.2660
|1673
|2006.07.24 10:27
|s/l
|195
|0.05
|1.2630
|1.2630
|1.2660
|-7.50
|380.23
|1674
|2006.07.25 11:00
|sell
|196
|0.05
|1.2625
|1.2640
|1.2610
|1675
|2006.07.25 11:05
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2639
|1.2610
|1676
|2006.07.25 11:06
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2638
|1.2610
|1677
|2006.07.25 11:06
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2636
|1.2610
|1678
|2006.07.25 11:07
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2635
|1.2610
|1679
|2006.07.25 11:08
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2634
|1.2610
|1680
|2006.07.25 11:08
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2633
|1.2610
|1681
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2632
|1.2610
|1682
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2631
|1.2610
|1683
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2630
|1.2610
|1684
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2629
|1.2610
|1685
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2628
|1.2610
|1686
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2627
|1.2610
|1687
|2006.07.25 11:09
|modify
|196
|0.05
|1.2625
|1.2626
|1.2610
|1688
|2006.07.25 11:10
|t/p
|196
|0.05
|1.2610
|1.2626
|1.2610
|7.50
|387.73
|1689
|2006.07.26 06:00
|buy
|197
|0.05
|1.2593
|1.2578
|1.2608
|1690
|2006.07.26 06:15
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2579
|1.2608
|1691
|2006.07.26 06:16
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2580
|1.2608
|1692
|2006.07.26 06:17
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2581
|1.2608
|1693
|2006.07.26 06:17
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2582
|1.2608
|1694
|2006.07.26 06:18
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2583
|1.2608
|1695
|2006.07.26 06:18
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2585
|1.2608
|1696
|2006.07.26 06:20
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2586
|1.2608
|1697
|2006.07.26 06:21
|modify
|197
|0.05
|1.2593
|1.2588
|1.2608
|1698
|2006.07.26 06:28
|s/l
|197
|0.05
|1.2588
|1.2588
|1.2608
|-2.50
|385.23
|1699
|2006.07.27 06:00
|sell
|198
|0.05
|1.2733
|1.2748
|1.2718
|1700
|2006.07.27 06:23
|s/l
|198
|0.05
|1.2748
|1.2748
|1.2718
|-7.50
|377.73
|1701
|2006.07.27 09:00
|sell
|199
|0.05
|1.2736
|1.2751
|1.2721
|1702
|2006.07.27 09:04
|s/l
|199
|0.05
|1.2751
|1.2751
|1.2721
|-7.50
|370.23
|1703
|2006.07.27 10:00
|buy
|200
|0.05
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|1704
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|1705
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|1706
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|1707
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2736
|1.2762
|1708
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2737
|1.2762
|1709
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2738
|1.2762
|1710
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2739
|1.2762
|1711
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2740
|1.2762
|1712
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2741
|1.2762
|1713
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2742
|1.2762
|1714
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2743
|1.2762
|1715
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2744
|1.2762
|1716
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2745
|1.2762
|1717
|2006.07.27 10:00
|modify
|200
|0.05
|1.2747
|1.2746
|1.2762
|1718
|2006.07.27 10:00
|t/p
|200
|0.05
|1.2762
|1.2746
|1.2762
|7.50
|377.73
|1719
|2006.07.31 03:00
|sell
|201
|0.05
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|1720
|2006.07.31 03:00
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2778
|1.2749
|1721
|2006.07.31 03:00
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2776
|1.2749
|1722
|2006.07.31 03:00
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2775
|1.2749
|1723
|2006.07.31 03:07
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2774
|1.2749
|1724
|2006.07.31 03:07
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2773
|1.2749
|1725
|2006.07.31 03:37
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2772
|1.2749
|1726
|2006.07.31 03:39
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2771
|1.2749
|1727
|2006.07.31 03:41
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2770
|1.2749
|1728
|2006.07.31 03:41
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2769
|1.2749
|1729
|2006.07.31 03:41
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2768
|1.2749
|1730
|2006.07.31 03:41
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2767
|1.2749
|1731
|2006.07.31 03:49
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2766
|1.2749
|1732
|2006.07.31 03:49
|modify
|201
|0.05
|1.2764
|1.2765
|1.2749
|1733
|2006.07.31 03:49
|t/p
|201
|0.05
|1.2749
|1.2765
|1.2749
|7.50
|385.23
|1734
|2006.07.31 08:00
|buy
|202
|0.05
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|1735
|2006.07.31 08:08
|modify
|202
|0.05
|1.2770
|1.2756
|1.2785
|1736
|2006.07.31 08:08
|modify
|202
|0.05
|1.2770
|1.2757
|1.2785
|1737
|2006.07.31 08:08
|modify
|202
|0.05
|1.2770
|1.2758
|1.2785
|1738
|2006.07.31 08:08
|modify
|202
|0.05
|1.2770
|1.2760
|1.2785
|1739
|2006.07.31 08:10
|modify
|202
|0.05
|1.2770
|1.2761
|1.2785
|1740
|2006.07.31 08:42
|modify
|202
|0.05
|1.2770
|1.2763
|1.2785
|1741
|2006.07.31 08:51
|s/l
|202
|0.05
|1.2763
|1.2763
|1.2785
|-3.50
|381.73
|1742
|2006.07.31 12:00
|sell
|203
|0.05
|1.2765
|1.2780
|1.2750
|1743
|2006.07.31 12:01
|modify
|203
|0.05
|1.2765
|1.2779
|1.2750
|1744
|2006.07.31 12:01
|modify
|203
|0.05
|1.2765
|1.2778
|1.2750
|1745
|2006.07.31 12:06
|modify
|203
|0.05
|1.2765
|1.2777
|1.2750
|1746
|2006.07.31 12:08
|modify
|203
|0.05
|1.2765
|1.2774
|1.2750
|1747
|2006.07.31 12:08
|modify
|203
|0.05
|1.2765
|1.2773
|1.2750
|1748
|2006.07.31 12:10
|s/l
|203
|0.05
|1.2773
|1.2773
|1.2750
|-4.00
|377.73
|1749
|2006.08.01 11:00
|sell
|204
|0.05
|1.2745
|1.2760
|1.2730
|1750
|2006.08.01 11:00
|modify
|204
|0.05
|1.2745
|1.2757
|1.2730
|1751
|2006.08.01 11:22
|s/l
|204
|0.05
|1.2757
|1.2757
|1.2730
|-6.00
|371.73
|1752
|2006.08.03 03:00
|buy
|205
|0.05
|1.2772
|1.2757
|1.2787
|1753
|2006.08.03 03:05
|modify
|205
|0.05
|1.2772
|1.2758
|1.2787
|1754
|2006.08.03 03:07
|modify
|205
|0.05
|1.2772
|1.2759
|1.2787
|1755
|2006.08.03 03:07
|modify
|205
|0.05
|1.2772
|1.2760
|1.2787
|1756
|2006.08.03 03:11
|modify
|205
|0.05
|1.2772
|1.2761
|1.2787
|1757
|2006.08.03 03:43
|s/l
|205
|0.05
|1.2761
|1.2761
|1.2787
|-5.50
|366.23
|1758
|2006.08.03 12:00
|sell
|206
|0.05
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|1759
|2006.08.03 12:03
|modify
|206
|0.05
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|1760
|2006.08.03 12:30
|s/l
|206
|0.05
|1.2794
|1.2794
|1.2765
|-7.00
|359.23
|1761
|2006.08.07 03:00
|sell
|207
|0.05
|1.2869
|1.2884
|1.2854
|1762
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2883
|1.2854
|1763
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2882
|1.2854
|1764
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2881
|1.2854
|1765
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2880
|1.2854
|1766
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2879
|1.2854
|1767
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2878
|1.2854
|1768
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2877
|1.2854
|1769
|2006.08.07 03:00
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2876
|1.2854
|1770
|2006.08.07 03:22
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2875
|1.2854
|1771
|2006.08.07 03:22
|modify
|207
|0.05
|1.2869
|1.2874
|1.2854
|1772
|2006.08.07 03:40
|s/l
|207
|0.05
|1.2874
|1.2874
|1.2854
|-2.50
|356.73
|1773
|2006.08.08 02:00
|buy
|208
|0.05
|1.2825
|1.2810
|1.2840
|1774
|2006.08.08 02:00
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2812
|1.2840
|1775
|2006.08.08 02:32
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2813
|1.2840
|1776
|2006.08.08 02:51
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2814
|1.2840
|1777
|2006.08.08 02:51
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2815
|1.2840
|1778
|2006.08.08 02:53
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2816
|1.2840
|1779
|2006.08.08 02:55
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2817
|1.2840
|1780
|2006.08.08 02:56
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2819
|1.2840
|1781
|2006.08.08 03:01
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2820
|1.2840
|1782
|2006.08.08 03:02
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2822
|1.2840
|1783
|2006.08.08 03:02
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2823
|1.2840
|1784
|2006.08.08 03:02
|modify
|208
|0.05
|1.2825
|1.2824
|1.2840
|1785
|2006.08.08 03:02
|t/p
|208
|0.05
|1.2840
|1.2824
|1.2840
|7.50
|364.23
|1786
|2006.08.08 09:00
|sell
|209
|0.05
|1.2837
|1.2852
|1.2822
|1787
|2006.08.08 09:02
|modify
|209
|0.05
|1.2837
|1.2851
|1.2822
|1788
|2006.08.08 09:03
|modify
|209
|0.05
|1.2837
|1.2850
|1.2822
|1789
|2006.08.08 09:05
|modify
|209
|0.05
|1.2837
|1.2849
|1.2822
|1790
|2006.08.08 09:06
|modify
|209
|0.05
|1.2837
|1.2848
|1.2822
|1791
|2006.08.08 09:06
|modify
|209
|0.05
|1.2837
|1.2847
|1.2822
|1792
|2006.08.08 09:17
|modify
|209
|0.05
|1.2837
|1.2846
|1.2822
|1793
|2006.08.08 09:25
|s/l
|209
|0.05
|1.2846
|1.2846
|1.2822
|-4.50
|359.73
|1794
|2006.08.09 05:00
|buy
|210
|0.05
|1.2868
|1.2853
|1.2883
|1795
|2006.08.09 05:01
|modify
|210
|0.05
|1.2868
|1.2854
|1.2883
|1796
|2006.08.09 05:02
|modify
|210
|0.05
|1.2868
|1.2855
|1.2883
|1797
|2006.08.09 05:02
|modify
|210
|0.05
|1.2868
|1.2858
|1.2883
|1798
|2006.08.09 05:22
|s/l
|210
|0.05
|1.2858
|1.2858
|1.2883
|-5.00
|354.73
|1799
|2006.08.10 20:00
|buy
|211
|0.05
|1.2797
|1.2782
|1.2812
|1800
|2006.08.10 20:42
|s/l
|211
|0.05
|1.2782
|1.2782
|1.2812
|-7.50
|347.23
|1801
|2006.08.11 03:00
|sell
|212
|0.05
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|1802
|2006.08.11 03:00
|modify
|212
|0.05
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|1803
|2006.08.11 03:10
|s/l
|212
|0.05
|1.2787
|1.2787
|1.2758
|-7.00
|340.23
|1804
|2006.08.14 04:00
|sell
|213
|0.05
|1.2741
|1.2756
|1.2726
|1805
|2006.08.14 04:01
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2755
|1.2726
|1806
|2006.08.14 04:24
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2754
|1.2726
|1807
|2006.08.14 04:28
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2753
|1.2726
|1808
|2006.08.14 04:29
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2752
|1.2726
|1809
|2006.08.14 04:30
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2749
|1.2726
|1810
|2006.08.14 04:46
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2748
|1.2726
|1811
|2006.08.14 04:51
|modify
|213
|0.05
|1.2741
|1.2747
|1.2726
|1812
|2006.08.14 05:09
|s/l
|213
|0.05
|1.2747
|1.2747
|1.2726
|-3.00
|337.23
|1813
|2006.08.14 11:00
|buy
|214
|0.04
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|1814
|2006.08.14 11:00
|modify
|214
|0.04
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|1815
|2006.08.14 11:15
|modify
|214
|0.04
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|1816
|2006.08.14 11:16
|modify
|214
|0.04
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|1817
|2006.08.14 11:17
|modify
|214
|0.04
|1.2747
|1.2736
|1.2762
|1818
|2006.08.14 11:33
|s/l
|214
|0.04
|1.2736
|1.2736
|1.2762
|-4.40
|332.83
|1819
|2006.08.14 17:00
|sell
|215
|0.04
|1.2714
|1.2729
|1.2699
|1820
|2006.08.14 17:34
|s/l
|215
|0.04
|1.2729
|1.2729
|1.2699
|-6.00
|326.83
|1821
|2006.08.15 02:00
|buy
|216
|0.04
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|1822
|2006.08.15 02:05
|modify
|216
|0.04
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|1823
|2006.08.15 02:08
|modify
|216
|0.04
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|1824
|2006.08.15 02:10
|s/l
|216
|0.04
|1.2734
|1.2734
|1.2762
|-5.20
|321.63
|1825
|2006.08.16 07:00
|sell
|217
|0.04
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|1826
|2006.08.16 07:00
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2797
|1.2768
|1827
|2006.08.16 07:00
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2796
|1.2768
|1828
|2006.08.16 07:00
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2795
|1.2768
|1829
|2006.08.16 07:00
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2794
|1.2768
|1830
|2006.08.16 07:02
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2792
|1.2768
|1831
|2006.08.16 07:02
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2791
|1.2768
|1832
|2006.08.16 07:02
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2790
|1.2768
|1833
|2006.08.16 07:02
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2789
|1.2768
|1834
|2006.08.16 07:02
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2788
|1.2768
|1835
|2006.08.16 07:07
|modify
|217
|0.04
|1.2783
|1.2786
|1.2768
|1836
|2006.08.16 07:25
|s/l
|217
|0.04
|1.2786
|1.2786
|1.2768
|-1.20
|320.43
|1837
|2006.08.18 04:00
|buy
|218
|0.04
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|1838
|2006.08.18 04:03
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2821
|1.2848
|1839
|2006.08.18 04:19
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2822
|1.2848
|1840
|2006.08.18 04:30
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2823
|1.2848
|1841
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2824
|1.2848
|1842
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2825
|1.2848
|1843
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2826
|1.2848
|1844
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2827
|1.2848
|1845
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2828
|1.2848
|1846
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2829
|1.2848
|1847
|2006.08.18 04:32
|modify
|218
|0.04
|1.2833
|1.2830
|1.2848
|1848
|2006.08.18 05:33
|s/l
|218
|0.04
|1.2830
|1.2830
|1.2848
|-1.20
|319.23
|1849
|2006.08.18 10:00
|buy
|219
|0.04
|1.2843
|1.2828
|1.2858
|1850
|2006.08.18 10:00
|s/l
|219
|0.04
|1.2828
|1.2828
|1.2858
|-6.00
|313.23
|1851
|2006.08.21 13:00
|sell
|220
|0.04
|1.2906
|1.2921
|1.2891
|1852
|2006.08.21 13:06
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2920
|1.2891
|1853
|2006.08.21 13:07
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2919
|1.2891
|1854
|2006.08.21 13:08
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2918
|1.2891
|1855
|2006.08.21 13:11
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2917
|1.2891
|1856
|2006.08.21 14:00
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2916
|1.2891
|1857
|2006.08.21 14:00
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2915
|1.2891
|1858
|2006.08.21 14:00
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2914
|1.2891
|1859
|2006.08.21 14:00
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2913
|1.2891
|1860
|2006.08.21 14:00
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2912
|1.2891
|1861
|2006.08.21 14:00
|modify
|220
|0.04
|1.2906
|1.2910
|1.2891
|1862
|2006.08.21 14:06
|s/l
|220
|0.04
|1.2910
|1.2910
|1.2891
|-1.60
|311.63
|1863
|2006.08.22 23:00
|sell
|221
|0.04
|1.2795
|1.2810
|1.2780
|1864
|2006.08.22 23:01
|modify
|221
|0.04
|1.2795
|1.2809
|1.2780
|1865
|2006.08.22 23:26
|modify
|221
|0.04
|1.2795
|1.2808
|1.2780
|1866
|2006.08.23 00:02
|modify
|221
|0.04
|1.2795
|1.2807
|1.2780
|1867
|2006.08.23 00:05
|s/l
|221
|0.04
|1.2807
|1.2807
|1.2780
|-4.60
|307.03
|1868
|2006.08.23 11:00
|sell
|222
|0.04
|1.2796
|1.2811
|1.2781
|1869
|2006.08.23 11:00
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2810
|1.2781
|1870
|2006.08.23 11:01
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2809
|1.2781
|1871
|2006.08.23 11:01
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2808
|1.2781
|1872
|2006.08.23 11:01
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2807
|1.2781
|1873
|2006.08.23 11:01
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2806
|1.2781
|1874
|2006.08.23 11:01
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2805
|1.2781
|1875
|2006.08.23 11:01
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2804
|1.2781
|1876
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2803
|1.2781
|1877
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2802
|1.2781
|1878
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2801
|1.2781
|1879
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2800
|1.2781
|1880
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2799
|1.2781
|1881
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2798
|1.2781
|1882
|2006.08.23 11:02
|modify
|222
|0.04
|1.2796
|1.2797
|1.2781
|1883
|2006.08.23 11:02
|t/p
|222
|0.04
|1.2781
|1.2797
|1.2781
|6.00
|313.03
|1884
|2006.08.24 12:00
|sell
|223
|0.04
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|1885
|2006.08.24 12:24
|s/l
|223
|0.04
|1.2774
|1.2774
|1.2744
|-6.00
|307.03
|1886
|2006.08.25 04:00
|buy
|224
|0.04
|1.2776
|1.2761
|1.2791
|1887
|2006.08.25 04:02
|modify
|224
|0.04
|1.2776
|1.2763
|1.2791
|1888
|2006.08.25 04:27
|modify
|224
|0.04
|1.2776
|1.2764
|1.2791
|1889
|2006.08.25 04:28
|modify
|224
|0.04
|1.2776
|1.2766
|1.2791
|1890
|2006.08.25 05:03
|s/l
|224
|0.04
|1.2766
|1.2766
|1.2791
|-4.00
|303.03
|1891
|2006.08.25 12:00
|buy
|225
|0.04
|1.2769
|1.2754
|1.2784
|1892
|2006.08.25 12:52
|s/l
|225
|0.04
|1.2754
|1.2754
|1.2784
|-6.00
|297.03
|1893
|2006.08.28 21:00
|buy
|226
|0.04
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|1894
|2006.08.28 21:04
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2800
|1.2826
|1895
|2006.08.28 21:47
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2801
|1.2826
|1896
|2006.08.28 21:48
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2802
|1.2826
|1897
|2006.08.28 21:48
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2803
|1.2826
|1898
|2006.08.28 21:56
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2804
|1.2826
|1899
|2006.08.28 22:00
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2805
|1.2826
|1900
|2006.08.28 22:01
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2806
|1.2826
|1901
|2006.08.28 22:01
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2807
|1.2826
|1902
|2006.08.28 22:14
|modify
|226
|0.04
|1.2811
|1.2808
|1.2826
|1903
|2006.08.28 22:43
|s/l
|226
|0.04
|1.2808
|1.2808
|1.2826
|-1.20
|295.83
|1904
|2006.08.29 06:00
|sell
|227
|0.04
|1.2808
|1.2823
|1.2793
|1905
|2006.08.29 06:14
|modify
|227
|0.04
|1.2808
|1.2822
|1.2793
|1906
|2006.08.29 06:44
|s/l
|227
|0.04
|1.2822
|1.2822
|1.2793
|-5.60
|290.23
|1907
|2006.08.30 08:00
|sell
|228
|0.04
|1.2825
|1.2840
|1.2810
|1908
|2006.08.30 08:02
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2839
|1.2810
|1909
|2006.08.30 08:09
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2838
|1.2810
|1910
|2006.08.30 08:10
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2837
|1.2810
|1911
|2006.08.30 08:13
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2836
|1.2810
|1912
|2006.08.30 08:13
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2835
|1.2810
|1913
|2006.08.30 08:14
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2834
|1.2810
|1914
|2006.08.30 08:14
|modify
|228
|0.04
|1.2825
|1.2833
|1.2810
|1915
|2006.08.30 08:26
|s/l
|228
|0.04
|1.2833
|1.2833
|1.2810
|-3.20
|287.03
|1916
|2006.08.30 20:00
|buy
|229
|0.04
|1.2836
|1.2821
|1.2851
|1917
|2006.08.30 20:00
|modify
|229
|0.04
|1.2836
|1.2822
|1.2851
|1918
|2006.08.30 20:08
|modify
|229
|0.04
|1.2836
|1.2823
|1.2851
|1919
|2006.08.30 20:16
|modify
|229
|0.04
|1.2836
|1.2824
|1.2851
|1920
|2006.08.30 20:17
|modify
|229
|0.04
|1.2836
|1.2825
|1.2851
|1921
|2006.08.30 20:22
|modify
|229
|0.04
|1.2836
|1.2827
|1.2851
|1922
|2006.08.30 21:06
|s/l
|229
|0.04
|1.2827
|1.2827
|1.2851
|-3.60
|283.43
|1923
|2006.08.31 10:00
|sell
|230
|0.04
|1.2838
|1.2853
|1.2823
|1924
|2006.08.31 10:00
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2848
|1.2823
|1925
|2006.08.31 10:00
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2847
|1.2823
|1926
|2006.08.31 10:00
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2846
|1.2823
|1927
|2006.08.31 10:01
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2845
|1.2823
|1928
|2006.08.31 10:01
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2844
|1.2823
|1929
|2006.08.31 10:01
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2843
|1.2823
|1930
|2006.08.31 10:01
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2841
|1.2823
|1931
|2006.08.31 10:01
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2840
|1.2823
|1932
|2006.08.31 10:01
|modify
|230
|0.04
|1.2838
|1.2839
|1.2823
|1933
|2006.08.31 10:03
|t/p
|230
|0.04
|1.2823
|1.2839
|1.2823
|6.00
|289.43
|1934
|2006.09.04 18:00
|sell
|231
|0.04
|1.2859
|1.2874
|1.2844
|1935
|2006.09.04 18:54
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2873
|1.2844
|1936
|2006.09.04 18:55
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2872
|1.2844
|1937
|2006.09.04 18:55
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2871
|1.2844
|1938
|2006.09.04 20:10
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2870
|1.2844
|1939
|2006.09.04 20:10
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2869
|1.2844
|1940
|2006.09.04 20:10
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2868
|1.2844
|1941
|2006.09.04 20:10
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2867
|1.2844
|1942
|2006.09.04 20:11
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2866
|1.2844
|1943
|2006.09.04 20:11
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2865
|1.2844
|1944
|2006.09.04 20:12
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2864
|1.2844
|1945
|2006.09.04 20:12
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2863
|1.2844
|1946
|2006.09.04 20:15
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2862
|1.2844
|1947
|2006.09.04 20:17
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2861
|1.2844
|1948
|2006.09.04 20:17
|modify
|231
|0.04
|1.2859
|1.2860
|1.2844
|1949
|2006.09.04 20:30
|t/p
|231
|0.04
|1.2844
|1.2860
|1.2844
|6.00
|295.43
|1950
|2006.09.05 06:00
|buy
|232
|0.04
|1.2842
|1.2827
|1.2857
|1951
|2006.09.05 06:04
|modify
|232
|0.04
|1.2842
|1.2829
|1.2857
|1952
|2006.09.05 06:56
|s/l
|232
|0.04
|1.2829
|1.2829
|1.2857
|-5.20
|290.23
|1953
|2006.09.05 19:00
|buy
|233
|0.04
|1.2824
|1.2809
|1.2839
|1954
|2006.09.05 19:04
|modify
|233
|0.04
|1.2824
|1.2810
|1.2839
|1955
|2006.09.05 19:06
|modify
|233
|0.04
|1.2824
|1.2812
|1.2839
|1956
|2006.09.05 20:52
|s/l
|233
|0.04
|1.2812
|1.2812
|1.2839
|-4.80
|285.43
|1957
|2006.09.06 15:00
|buy
|234
|0.04
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|1958
|2006.09.06 16:59
|s/l
|234
|0.04
|1.2803
|1.2803
|1.2833
|-6.00
|279.43
|1959
|2006.09.07 19:00
|buy
|235
|0.04
|1.2735
|1.2720
|1.2750
|1960
|2006.09.07 19:13
|modify
|235
|0.04
|1.2735
|1.2723
|1.2750
|1961
|2006.09.07 19:23
|modify
|235
|0.04
|1.2735
|1.2724
|1.2750
|1962
|2006.09.07 19:26
|modify
|235
|0.04
|1.2735
|1.2725
|1.2750
|1963
|2006.09.07 19:36
|modify
|235
|0.04
|1.2735
|1.2726
|1.2750
|1964
|2006.09.07 19:56
|s/l
|235
|0.04
|1.2726
|1.2726
|1.2750
|-3.60
|275.83
|1965
|2006.09.08 03:00
|sell
|236
|0.04
|1.2722
|1.2737
|1.2707
|1966
|2006.09.08 03:16
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2736
|1.2707
|1967
|2006.09.08 03:18
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2735
|1.2707
|1968
|2006.09.08 03:18
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2734
|1.2707
|1969
|2006.09.08 03:22
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2733
|1.2707
|1970
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2732
|1.2707
|1971
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2731
|1.2707
|1972
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2730
|1.2707
|1973
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2729
|1.2707
|1974
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2728
|1.2707
|1975
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2727
|1.2707
|1976
|2006.09.08 03:24
|modify
|236
|0.04
|1.2722
|1.2726
|1.2707
|1977
|2006.09.08 03:26
|s/l
|236
|0.04
|1.2726
|1.2726
|1.2707
|-1.60
|274.23
|1978
|2006.09.11 11:00
|sell
|237
|0.04
|1.2691
|1.2706
|1.2676
|1979
|2006.09.11 11:03
|modify
|237
|0.04
|1.2691
|1.2705
|1.2676
|1980
|2006.09.11 11:03
|modify
|237
|0.04
|1.2691
|1.2704
|1.2676
|1981
|2006.09.11 11:04
|modify
|237
|0.04
|1.2691
|1.2703
|1.2676
|1982
|2006.09.11 11:09
|modify
|237
|0.04
|1.2691
|1.2702
|1.2676
|1983
|2006.09.11 11:18
|s/l
|237
|0.04
|1.2702
|1.2702
|1.2676
|-4.40
|269.83
|1984
|2006.09.12 02:00
|buy
|238
|0.04
|1.2719
|1.2704
|1.2734
|1985
|2006.09.12 02:28
|modify
|238
|0.04
|1.2719
|1.2707
|1.2734
|1986
|2006.09.12 02:49
|modify
|238
|0.04
|1.2719
|1.2708
|1.2734
|1987
|2006.09.12 02:52
|modify
|238
|0.04
|1.2719
|1.2709
|1.2734
|1988
|2006.09.12 03:07
|s/l
|238
|0.04
|1.2709
|1.2709
|1.2734
|-4.00
|265.83
|1989
|2006.09.12 09:00
|sell
|239
|0.04
|1.2723
|1.2738
|1.2708
|1990
|2006.09.12 09:05
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2737
|1.2708
|1991
|2006.09.12 09:09
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2736
|1.2708
|1992
|2006.09.12 09:09
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2735
|1.2708
|1993
|2006.09.12 09:10
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2734
|1.2708
|1994
|2006.09.12 09:11
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2733
|1.2708
|1995
|2006.09.12 09:11
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2732
|1.2708
|1996
|2006.09.12 09:12
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2731
|1.2708
|1997
|2006.09.12 09:12
|modify
|239
|0.04
|1.2723
|1.2730
|1.2708
|1998
|2006.09.12 09:16
|s/l
|239
|0.04
|1.2730
|1.2730
|1.2708
|-2.80
|263.03
|1999
|2006.09.13 03:00
|buy
|240
|0.04
|1.2699
|1.2684
|1.2714
|2000
|2006.09.13 03:22
|modify
|240
|0.04
|1.2699
|1.2685
|1.2714
|2001
|2006.09.13 03:22
|modify
|240
|0.04
|1.2699
|1.2686
|1.2714
|2002
|2006.09.13 03:24
|modify
|240
|0.04
|1.2699
|1.2687
|1.2714
|2003
|2006.09.13 03:30
|s/l
|240
|0.04
|1.2687
|1.2687
|1.2714
|-4.80
|258.23
|2004
|2006.09.13 09:00
|sell
|241
|0.03
|1.2681
|1.2696
|1.2666
|2005
|2006.09.13 09:26
|s/l
|241
|0.03
|1.2696
|1.2696
|1.2666
|-4.50
|253.73
|2006
|2006.09.14 04:00
|sell
|242
|0.03
|1.2688
|1.2703
|1.2673
|2007
|2006.09.14 04:08
|modify
|242
|0.03
|1.2688
|1.2702
|1.2673
|2008
|2006.09.14 04:08
|modify
|242
|0.03
|1.2688
|1.2701
|1.2673
|2009
|2006.09.14 04:10
|modify
|242
|0.03
|1.2688
|1.2700
|1.2673
|2010
|2006.09.14 05:43
|s/l
|242
|0.03
|1.2700
|1.2700
|1.2673
|-3.60
|250.13
|2011
|2006.09.14 07:00
|buy
|243
|0.03
|1.2718
|1.2703
|1.2733
|2012
|2006.09.14 07:01
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2705
|1.2733
|2013
|2006.09.14 07:02
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2706
|1.2733
|2014
|2006.09.14 07:03
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2707
|1.2733
|2015
|2006.09.14 07:03
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2708
|1.2733
|2016
|2006.09.14 07:07
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2709
|1.2733
|2017
|2006.09.14 07:09
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2710
|1.2733
|2018
|2006.09.14 07:09
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2711
|1.2733
|2019
|2006.09.14 07:16
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2712
|1.2733
|2020
|2006.09.14 07:17
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2713
|1.2733
|2021
|2006.09.14 07:17
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2714
|1.2733
|2022
|2006.09.14 07:23
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2715
|1.2733
|2023
|2006.09.14 07:31
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2716
|1.2733
|2024
|2006.09.14 07:32
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2717
|1.2733
|2025
|2006.09.14 07:34
|modify
|243
|0.03
|1.2718
|1.2718
|1.2733
|2026
|2006.09.14 07:35
|t/p
|243
|0.03
|1.2733
|1.2718
|1.2733
|4.50
|254.63
|2027
|2006.09.14 21:00
|sell
|244
|0.03
|1.2717
|1.2732
|1.2702
|2028
|2006.09.15 00:44
|s/l
|244
|0.03
|1.2732
|1.2732
|1.2702
|-4.35
|250.29
|2029
|2006.09.15 15:00
|buy
|245
|0.03
|1.2664
|1.2649
|1.2679
|2030
|2006.09.15 15:27
|modify
|245
|0.03
|1.2664
|1.2650
|1.2679
|2031
|2006.09.15 15:28
|modify
|245
|0.03
|1.2664
|1.2651
|1.2679
|2032
|2006.09.15 15:39
|modify
|245
|0.03
|1.2664
|1.2652
|1.2679
|2033
|2006.09.15 15:40
|modify
|245
|0.03
|1.2664
|1.2653
|1.2679
|2034
|2006.09.15 15:40
|modify
|245
|0.03
|1.2664
|1.2654
|1.2679
|2035
|2006.09.15 15:54
|s/l
|245
|0.03
|1.2654
|1.2654
|1.2679
|-3.00
|247.29
|2036
|2006.09.18 00:00
|buy
|246
|0.03
|1.2656
|1.2641
|1.2671
|2037
|2006.09.18 00:00
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2642
|1.2671
|2038
|2006.09.18 00:00
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2643
|1.2671
|2039
|2006.09.18 00:00
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2644
|1.2671
|2040
|2006.09.18 00:00
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2645
|1.2671
|2041
|2006.09.18 00:00
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2646
|1.2671
|2042
|2006.09.18 00:01
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2647
|1.2671
|2043
|2006.09.18 00:02
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2648
|1.2671
|2044
|2006.09.18 00:02
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2649
|1.2671
|2045
|2006.09.18 00:38
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2650
|1.2671
|2046
|2006.09.18 00:55
|modify
|246
|0.03
|1.2656
|1.2652
|1.2671
|2047
|2006.09.18 00:57
|s/l
|246
|0.03
|1.2652
|1.2652
|1.2671
|-1.20
|246.09
|2048
|2006.09.18 08:00
|sell
|247
|0.03
|1.2665
|1.2680
|1.2650
|2049
|2006.09.18 08:02
|modify
|247
|0.03
|1.2665
|1.2679
|1.2650
|2050
|2006.09.18 08:07
|modify
|247
|0.03
|1.2665
|1.2678
|1.2650
|2051
|2006.09.18 08:07
|modify
|247
|0.03
|1.2665
|1.2677
|1.2650
|2052
|2006.09.18 09:00
|s/l
|247
|0.03
|1.2677
|1.2677
|1.2650
|-3.60
|242.49
|2053
|2006.09.18 10:00
|buy
|248
|0.03
|1.2678
|1.2663
|1.2693
|2054
|2006.09.18 10:02
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2664
|1.2693
|2055
|2006.09.18 10:02
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2665
|1.2693
|2056
|2006.09.18 10:09
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2666
|1.2693
|2057
|2006.09.18 10:09
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2667
|1.2693
|2058
|2006.09.18 10:09
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2668
|1.2693
|2059
|2006.09.18 10:09
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2669
|1.2693
|2060
|2006.09.18 10:10
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2670
|1.2693
|2061
|2006.09.18 10:28
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2671
|1.2693
|2062
|2006.09.18 10:29
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2672
|1.2693
|2063
|2006.09.18 10:51
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2673
|1.2693
|2064
|2006.09.18 10:52
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2674
|1.2693
|2065
|2006.09.18 10:52
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2675
|1.2693
|2066
|2006.09.18 10:54
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2676
|1.2693
|2067
|2006.09.18 10:56
|modify
|248
|0.03
|1.2678
|1.2677
|1.2693
|2068
|2006.09.18 10:56
|t/p
|248
|0.03
|1.2693
|1.2677
|1.2693
|4.50
|246.99
|2069
|2006.09.19 02:00
|sell
|249
|0.03
|1.2711
|1.2726
|1.2696
|2070
|2006.09.19 02:04
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2725
|1.2696
|2071
|2006.09.19 02:12
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2724
|1.2696
|2072
|2006.09.19 02:12
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2723
|1.2696
|2073
|2006.09.19 02:28
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2722
|1.2696
|2074
|2006.09.19 02:28
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2721
|1.2696
|2075
|2006.09.19 02:28
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2720
|1.2696
|2076
|2006.09.19 02:29
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2719
|1.2696
|2077
|2006.09.19 02:31
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2718
|1.2696
|2078
|2006.09.19 02:32
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2717
|1.2696
|2079
|2006.09.19 03:11
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2716
|1.2696
|2080
|2006.09.19 03:11
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2715
|1.2696
|2081
|2006.09.19 03:11
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2714
|1.2696
|2082
|2006.09.19 03:21
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2713
|1.2696
|2083
|2006.09.19 03:21
|modify
|249
|0.03
|1.2711
|1.2712
|1.2696
|2084
|2006.09.19 03:21
|t/p
|249
|0.03
|1.2696
|1.2712
|1.2696
|4.50
|251.49
|2085
|2006.09.19 09:00
|buy
|250
|0.03
|1.2705
|1.2690
|1.2720
|2086
|2006.09.19 09:10
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2691
|1.2720
|2087
|2006.09.19 09:10
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2692
|1.2720
|2088
|2006.09.19 09:10
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2693
|1.2720
|2089
|2006.09.19 09:10
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2694
|1.2720
|2090
|2006.09.19 09:10
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2695
|1.2720
|2091
|2006.09.19 09:10
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2696
|1.2720
|2092
|2006.09.19 09:11
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2698
|1.2720
|2093
|2006.09.19 09:11
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2699
|1.2720
|2094
|2006.09.19 09:12
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2700
|1.2720
|2095
|2006.09.19 09:12
|modify
|250
|0.03
|1.2705
|1.2701
|1.2720
|2096
|2006.09.19 09:17
|s/l
|250
|0.03
|1.2701
|1.2701
|1.2720
|-1.20
|250.29
|2097
|2006.09.19 14:00
|sell
|251
|0.03
|1.2676
|1.2691
|1.2661
|2098
|2006.09.19 14:39
|modify
|251
|0.03
|1.2676
|1.2690
|1.2661
|2099
|2006.09.19 16:53
|s/l
|251
|0.03
|1.2690
|1.2690
|1.2661
|-4.20
|246.09
|2100
|2006.09.21 11:00
|sell
|252
|0.03
|1.2721
|1.2736
|1.2706
|2101
|2006.09.21 11:40
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2735
|1.2706
|2102
|2006.09.21 11:41
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2734
|1.2706
|2103
|2006.09.21 11:41
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2733
|1.2706
|2104
|2006.09.21 11:41
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2732
|1.2706
|2105
|2006.09.21 11:44
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2731
|1.2706
|2106
|2006.09.21 11:46
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2730
|1.2706
|2107
|2006.09.21 11:51
|modify
|252
|0.03
|1.2721
|1.2729
|1.2706
|2108
|2006.09.21 11:53
|s/l
|252
|0.03
|1.2729
|1.2729
|1.2706
|-2.40
|243.69
|2109
|2006.09.22 12:00
|sell
|253
|0.03
|1.2797
|1.2812
|1.2782
|2110
|2006.09.22 12:07
|modify
|253
|0.03
|1.2797
|1.2811
|1.2782
|2111
|2006.09.22 12:27
|s/l
|253
|0.03
|1.2811
|1.2811
|1.2782
|-4.20
|239.49
|2112
|2006.09.25 20:00
|buy
|254
|0.03
|1.2759
|1.2744
|1.2774
|2113
|2006.09.25 20:01
|modify
|254
|0.03
|1.2759
|1.2745
|1.2774
|2114
|2006.09.25 20:06
|modify
|254
|0.03
|1.2759
|1.2746
|1.2774
|2115
|2006.09.25 20:07
|modify
|254
|0.03
|1.2759
|1.2747
|1.2774
|2116
|2006.09.25 20:08
|modify
|254
|0.03
|1.2759
|1.2748
|1.2774
|2117
|2006.09.25 20:18
|modify
|254
|0.03
|1.2759
|1.2749
|1.2774
|2118
|2006.09.25 20:50
|modify
|254
|0.03
|1.2759
|1.2750
|1.2774
|2119
|2006.09.25 21:34
|s/l
|254
|0.03
|1.2750
|1.2750
|1.2774
|-2.70
|236.79
|2120
|2006.09.26 04:00
|sell
|255
|0.03
|1.2741
|1.2756
|1.2726
|2121
|2006.09.26 04:00
|s/l
|255
|0.03
|1.2756
|1.2756
|1.2726
|-4.50
|232.29
|2122
|2006.09.26 20:00
|buy
|256
|0.03
|1.2698
|1.2683
|1.2713
|2123
|2006.09.26 20:01
|modify
|256
|0.03
|1.2698
|1.2685
|1.2713
|2124
|2006.09.26 20:03
|modify
|256
|0.03
|1.2698
|1.2687
|1.2713
|2125
|2006.09.26 22:02
|modify
|256
|0.03
|1.2698
|1.2688
|1.2713
|2126
|2006.09.27 01:33
|s/l
|256
|0.03
|1.2688
|1.2688
|1.2713
|-3.19
|229.10
|2127
|2006.09.28 06:00
|sell
|257
|0.03
|1.2717
|1.2732
|1.2702
|2128
|2006.09.28 06:58
|modify
|257
|0.03
|1.2717
|1.2731
|1.2702
|2129
|2006.09.28 06:58
|modify
|257
|0.03
|1.2717
|1.2730
|1.2702
|2130
|2006.09.28 07:14
|modify
|257
|0.03
|1.2717
|1.2729
|1.2702
|2131
|2006.09.28 07:14
|modify
|257
|0.03
|1.2717
|1.2728
|1.2702
|2132
|2006.09.28 07:18
|modify
|257
|0.03
|1.2717
|1.2727
|1.2702
|2133
|2006.09.28 08:02
|s/l
|257
|0.03
|1.2727
|1.2727
|1.2702
|-3.00
|226.10
|2134
|2006.09.28 20:00
|buy
|258
|0.03
|1.2712
|1.2697
|1.2727
|2135
|2006.09.28 20:30
|modify
|258
|0.03
|1.2712
|1.2698
|1.2727
|2136
|2006.09.28 21:35
|s/l
|258
|0.03
|1.2698
|1.2698
|1.2727
|-4.20
|221.90
|2137
|2006.09.29 03:00
|sell
|259
|0.03
|1.2684
|1.2699
|1.2669
|2138
|2006.09.29 03:14
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2698
|1.2669
|2139
|2006.09.29 03:15
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2696
|1.2669
|2140
|2006.09.29 03:18
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2695
|1.2669
|2141
|2006.09.29 03:22
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2694
|1.2669
|2142
|2006.09.29 03:22
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2692
|1.2669
|2143
|2006.09.29 03:22
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2691
|1.2669
|2144
|2006.09.29 03:22
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2689
|1.2669
|2145
|2006.09.29 03:23
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2688
|1.2669
|2146
|2006.09.29 03:23
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2686
|1.2669
|2147
|2006.09.29 03:25
|modify
|259
|0.03
|1.2684
|1.2685
|1.2669
|2148
|2006.09.29 03:25
|t/p
|259
|0.03
|1.2669
|1.2685
|1.2669
|4.50
|226.40
|2149
|2006.09.29 12:00
|buy
|260
|0.03
|1.2691
|1.2676
|1.2706
|2150
|2006.09.29 12:00
|modify
|260
|0.03
|1.2691
|1.2678
|1.2706
|2151
|2006.09.29 12:01
|modify
|260
|0.03
|1.2691
|1.2679
|1.2706
|2152
|2006.09.29 12:13
|modify
|260
|0.03
|1.2691
|1.2680
|1.2706
|2153
|2006.09.29 12:24
|modify
|260
|0.03
|1.2691
|1.2681
|1.2706
|2154
|2006.09.29 12:28
|modify
|260
|0.03
|1.2691
|1.2683
|1.2706
|2155
|2006.09.29 12:53
|s/l
|260
|0.03
|1.2683
|1.2683
|1.2706
|-2.40
|224.00
|2156
|2006.10.04 03:00
|buy
|261
|0.03
|1.2737
|1.2722
|1.2752
|2157
|2006.10.04 03:01
|modify
|261
|0.03
|1.2737
|1.2723
|1.2752
|2158
|2006.10.04 03:01
|modify
|261
|0.03
|1.2737
|1.2724
|1.2752
|2159
|2006.10.04 03:01
|modify
|261
|0.03
|1.2737
|1.2725
|1.2752
|2160
|2006.10.04 03:07
|modify
|261
|0.03
|1.2737
|1.2726
|1.2752
|2161
|2006.10.04 03:20
|modify
|261
|0.03
|1.2737
|1.2727
|1.2752
|2162
|2006.10.04 03:28
|s/l
|261
|0.03
|1.2727
|1.2727
|1.2752
|-3.00
|221.00
|2163
|2006.10.04 04:00
|sell
|262
|0.03
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|2164
|2006.10.04 04:01
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2732
|1.2703
|2165
|2006.10.04 04:01
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2731
|1.2703
|2166
|2006.10.04 04:01
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2730
|1.2703
|2167
|2006.10.04 04:02
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2728
|1.2703
|2168
|2006.10.04 04:02
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2727
|1.2703
|2169
|2006.10.04 04:12
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2726
|1.2703
|2170
|2006.10.04 04:13
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2725
|1.2703
|2171
|2006.10.04 04:13
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2724
|1.2703
|2172
|2006.10.04 04:14
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2723
|1.2703
|2173
|2006.10.04 04:28
|modify
|262
|0.03
|1.2718
|1.2719
|1.2703
|2174
|2006.10.04 04:42
|t/p
|262
|0.03
|1.2703
|1.2719
|1.2703
|4.50
|225.50
|2175
|2006.10.06 02:00
|buy
|263
|0.03
|1.2690
|1.2675
|1.2705
|2176
|2006.10.06 02:51
|s/l
|263
|0.03
|1.2675
|1.2675
|1.2705
|-4.50
|221.00
|2177
|2006.10.06 04:00
|sell
|264
|0.03
|1.2686
|1.2701
|1.2671
|2178
|2006.10.06 04:02
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2700
|1.2671
|2179
|2006.10.06 04:04
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2699
|1.2671
|2180
|2006.10.06 04:05
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2698
|1.2671
|2181
|2006.10.06 04:06
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2697
|1.2671
|2182
|2006.10.06 04:06
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2696
|1.2671
|2183
|2006.10.06 04:28
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2695
|1.2671
|2184
|2006.10.06 04:30
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2694
|1.2671
|2185
|2006.10.06 04:33
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2693
|1.2671
|2186
|2006.10.06 04:34
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2692
|1.2671
|2187
|2006.10.06 04:43
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2691
|1.2671
|2188
|2006.10.06 04:46
|modify
|264
|0.03
|1.2686
|1.2690
|1.2671
|2189
|2006.10.06 06:00
|s/l
|264
|0.03
|1.2690
|1.2690
|1.2671
|-1.20
|219.80
|2190
|2006.10.10 02:00
|buy
|265
|0.03
|1.2601
|1.2586
|1.2616
|2191
|2006.10.10 02:14
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2587
|1.2616
|2192
|2006.10.10 02:14
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2588
|1.2616
|2193
|2006.10.10 02:14
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2589
|1.2616
|2194
|2006.10.10 02:14
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2590
|1.2616
|2195
|2006.10.10 02:15
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2591
|1.2616
|2196
|2006.10.10 02:15
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2592
|1.2616
|2197
|2006.10.10 02:17
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2593
|1.2616
|2198
|2006.10.10 02:17
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2594
|1.2616
|2199
|2006.10.10 02:17
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2597
|1.2616
|2200
|2006.10.10 02:17
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2598
|1.2616
|2201
|2006.10.10 02:17
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2599
|1.2616
|2202
|2006.10.10 02:17
|modify
|265
|0.03
|1.2601
|1.2600
|1.2616
|2203
|2006.10.10 02:17
|t/p
|265
|0.03
|1.2616
|1.2600
|1.2616
|4.50
|224.30
|2204
|2006.10.10 23:00
|buy
|266
|0.03
|1.2545
|1.2530
|1.2560
|2205
|2006.10.10 23:04
|modify
|266
|0.03
|1.2545
|1.2532
|1.2560
|2206
|2006.10.10 23:20
|modify
|266
|0.03
|1.2545
|1.2533
|1.2560
|2207
|2006.10.11 01:15
|s/l
|266
|0.03
|1.2533
|1.2533
|1.2560
|-3.79
|220.52
|2208
|2006.10.11 10:00
|sell
|267
|0.03
|1.2547
|1.2562
|1.2532
|2209
|2006.10.11 10:00
|modify
|267
|0.03
|1.2547
|1.2560
|1.2532
|2210
|2006.10.11 10:22
|s/l
|267
|0.03
|1.2560
|1.2560
|1.2532
|-3.90
|216.62
|2211
|2006.10.11 11:00
|buy
|268
|0.03
|1.2551
|1.2536
|1.2566
|2212
|2006.10.11 11:00
|modify
|268
|0.03
|1.2551
|1.2538
|1.2566
|2213
|2006.10.11 11:09
|s/l
|268
|0.03
|1.2538
|1.2538
|1.2566
|-3.90
|212.72
|2214
|2006.10.13 07:00
|sell
|269
|0.03
|1.2550
|1.2565
|1.2535
|2215
|2006.10.13 07:02
|modify
|269
|0.03
|1.2550
|1.2564
|1.2535
|2216
|2006.10.13 07:02
|modify
|269
|0.03
|1.2550
|1.2563
|1.2535
|2217
|2006.10.13 07:05
|modify
|269
|0.03
|1.2550
|1.2562
|1.2535
|2218
|2006.10.13 07:06
|modify
|269
|0.03
|1.2550
|1.2561
|1.2535
|2219
|2006.10.13 07:06
|modify
|269
|0.03
|1.2550
|1.2560
|1.2535
|2220
|2006.10.13 07:46
|s/l
|269
|0.03
|1.2560
|1.2560
|1.2535
|-3.00
|209.72
|2221
|2006.10.16 01:00
|buy
|270
|0.03
|1.2507
|1.2492
|1.2522
|2222
|2006.10.16 01:00
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2493
|1.2522
|2223
|2006.10.16 01:04
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2495
|1.2522
|2224
|2006.10.16 01:10
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2496
|1.2522
|2225
|2006.10.16 01:17
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2497
|1.2522
|2226
|2006.10.16 01:17
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2498
|1.2522
|2227
|2006.10.16 01:19
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2499
|1.2522
|2228
|2006.10.16 01:20
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2500
|1.2522
|2229
|2006.10.16 01:20
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2501
|1.2522
|2230
|2006.10.16 01:24
|modify
|270
|0.03
|1.2507
|1.2502
|1.2522
|2231
|2006.10.16 02:26
|s/l
|270
|0.03
|1.2502
|1.2502
|1.2522
|-1.50
|208.22
|2232
|2006.10.17 01:00
|sell
|271
|0.03
|1.2533
|1.2548
|1.2518
|2233
|2006.10.17 02:05
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2547
|1.2518
|2234
|2006.10.17 02:14
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2546
|1.2518
|2235
|2006.10.17 02:14
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2545
|1.2518
|2236
|2006.10.17 02:14
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2544
|1.2518
|2237
|2006.10.17 02:15
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2543
|1.2518
|2238
|2006.10.17 02:16
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2542
|1.2518
|2239
|2006.10.17 02:17
|modify
|271
|0.03
|1.2533
|1.2541
|1.2518
|2240
|2006.10.17 02:48
|s/l
|271
|0.03
|1.2541
|1.2541
|1.2518
|-2.40
|205.82
|2241
|2006.10.17 04:00
|buy
|272
|0.03
|1.2546
|1.2531
|1.2561
|2242
|2006.10.17 04:00
|modify
|272
|0.03
|1.2546
|1.2533
|1.2561
|2243
|2006.10.17 04:26
|s/l
|272
|0.03
|1.2533
|1.2533
|1.2561
|-3.90
|201.92
|2244
|2006.10.17 07:00
|sell
|273
|0.03
|1.2526
|1.2541
|1.2511
|2245
|2006.10.17 07:00
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2540
|1.2511
|2246
|2006.10.17 08:16
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2539
|1.2511
|2247
|2006.10.17 08:16
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2538
|1.2511
|2248
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2536
|1.2511
|2249
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2533
|1.2511
|2250
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2532
|1.2511
|2251
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2531
|1.2511
|2252
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2529
|1.2511
|2253
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2528
|1.2511
|2254
|2006.10.17 08:30
|modify
|273
|0.03
|1.2526
|1.2527
|1.2511
|2255
|2006.10.17 08:30
|t/p
|273
|0.03
|1.2511
|1.2527
|1.2511
|4.50
|206.42
|2256
|2006.10.17 10:00
|buy
|274
|0.03
|1.2548
|1.2533
|1.2563
|2257
|2006.10.17 10:05
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2534
|1.2563
|2258
|2006.10.17 10:06
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2535
|1.2563
|2259
|2006.10.17 10:07
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2536
|1.2563
|2260
|2006.10.17 10:07
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2537
|1.2563
|2261
|2006.10.17 10:07
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2538
|1.2563
|2262
|2006.10.17 10:07
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2539
|1.2563
|2263
|2006.10.17 10:07
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2540
|1.2563
|2264
|2006.10.17 10:09
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2542
|1.2563
|2265
|2006.10.17 10:09
|modify
|274
|0.03
|1.2548
|1.2543
|1.2563
|2266
|2006.10.17 10:16
|s/l
|274
|0.03
|1.2543
|1.2543
|1.2563
|-1.50
|204.92
|2267
|2006.10.18 05:00
|sell
|275
|0.03
|1.2542
|1.2557
|1.2527
|2268
|2006.10.18 05:00
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2556
|1.2527
|2269
|2006.10.18 05:01
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2555
|1.2527
|2270
|2006.10.18 05:04
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2554
|1.2527
|2271
|2006.10.18 05:08
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2553
|1.2527
|2272
|2006.10.18 05:09
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2552
|1.2527
|2273
|2006.10.18 05:19
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2550
|1.2527
|2274
|2006.10.18 05:19
|modify
|275
|0.03
|1.2542
|1.2549
|1.2527
|2275
|2006.10.18 05:36
|s/l
|275
|0.03
|1.2549
|1.2549
|1.2527
|-2.10
|202.82
|2276
|2006.10.18 16:00
|buy
|276
|0.03
|1.2536
|1.2521
|1.2551
|2277
|2006.10.18 17:22
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2522
|1.2551
|2278
|2006.10.18 17:34
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2523
|1.2551
|2279
|2006.10.18 17:38
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2524
|1.2551
|2280
|2006.10.18 17:52
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2525
|1.2551
|2281
|2006.10.18 18:08
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2526
|1.2551
|2282
|2006.10.18 18:15
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2527
|1.2551
|2283
|2006.10.18 19:00
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2528
|1.2551
|2284
|2006.10.18 19:24
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2529
|1.2551
|2285
|2006.10.18 19:24
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2530
|1.2551
|2286
|2006.10.18 19:33
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2531
|1.2551
|2287
|2006.10.18 19:50
|modify
|276
|0.03
|1.2536
|1.2533
|1.2551
|2288
|2006.10.18 20:57
|s/l
|276
|0.03
|1.2533
|1.2533
|1.2551
|-0.90
|201.92
|2289
|2006.10.19 19:00
|sell
|277
|0.03
|1.2622
|1.2637
|1.2607
|2290
|2006.10.19 19:58
|s/l
|277
|0.03
|1.2637
|1.2637
|1.2607
|-4.50
|197.42
|2291
|2006.10.20 00:00
|buy
|278
|0.03
|1.2641
|1.2626
|1.2656
|2292
|2006.10.20 00:36
|modify
|278
|0.03
|1.2641
|1.2627
|1.2656
|2293
|2006.10.20 01:47
|s/l
|278
|0.03
|1.2627
|1.2627
|1.2656
|-4.20
|193.22
|2294
|2006.10.20 03:00
|sell
|279
|0.03
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|2295
|2006.10.20 03:06
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2642
|1.2613
|2296
|2006.10.20 03:07
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2641
|1.2613
|2297
|2006.10.20 03:08
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2640
|1.2613
|2298
|2006.10.20 03:26
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2639
|1.2613
|2299
|2006.10.20 03:26
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2638
|1.2613
|2300
|2006.10.20 03:26
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2637
|1.2613
|2301
|2006.10.20 03:28
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2636
|1.2613
|2302
|2006.10.20 03:29
|modify
|279
|0.03
|1.2628
|1.2635
|1.2613
|2303
|2006.10.20 03:58
|s/l
|279
|0.03
|1.2635
|1.2635
|1.2613
|-2.10
|191.12
|2304
|2006.10.20 10:00
|buy
|280
|0.03
|1.2626
|1.2611
|1.2641
|2305
|2006.10.20 10:03
|s/l
|280
|0.03
|1.2611
|1.2611
|1.2641
|-4.50
|186.62
|2306
|2006.10.20 11:00
|sell
|281
|0.02
|1.2603
|1.2618
|1.2588
|2307
|2006.10.20 11:00
|modify
|281
|0.02
|1.2603
|1.2617
|1.2588
|2308
|2006.10.20 11:10
|s/l
|281
|0.02
|1.2617
|1.2617
|1.2588
|-2.80
|183.82
|2309
|2006.10.23 16:00
|buy
|282
|0.02
|1.2553
|1.2538
|1.2568
|2310
|2006.10.23 16:02
|modify
|282
|0.02
|1.2553
|1.2539
|1.2568
|2311
|2006.10.23 16:26
|modify
|282
|0.02
|1.2553
|1.2541
|1.2568
|2312
|2006.10.23 16:32
|modify
|282
|0.02
|1.2553
|1.2542
|1.2568
|2313
|2006.10.23 17:31
|s/l
|282
|0.02
|1.2542
|1.2542
|1.2568
|-2.20
|181.62
|2314
|2006.10.23 22:00
|sell
|283
|0.02
|1.2543
|1.2558
|1.2528
|2315
|2006.10.23 23:26
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2557
|1.2528
|2316
|2006.10.24 01:48
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2556
|1.2528
|2317
|2006.10.24 01:50
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2555
|1.2528
|2318
|2006.10.24 01:50
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2554
|1.2528
|2319
|2006.10.24 01:53
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2553
|1.2528
|2320
|2006.10.24 01:57
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2552
|1.2528
|2321
|2006.10.24 01:58
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2551
|1.2528
|2322
|2006.10.24 01:59
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2550
|1.2528
|2323
|2006.10.24 02:00
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2549
|1.2528
|2324
|2006.10.24 02:00
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2548
|1.2528
|2325
|2006.10.24 02:21
|modify
|283
|0.02
|1.2543
|1.2547
|1.2528
|2326
|2006.10.24 03:14
|s/l
|283
|0.02
|1.2547
|1.2547
|1.2528
|-0.70
|180.92
|2327
|2006.10.24 05:00
|buy
|284
|0.02
|1.2549
|1.2534
|1.2564
|2328
|2006.10.24 05:04
|modify
|284
|0.02
|1.2549
|1.2536
|1.2564
|2329
|2006.10.24 05:28
|s/l
|284
|0.02
|1.2536
|1.2536
|1.2564
|-2.60
|178.32
|2330
|2006.10.24 19:00
|sell
|285
|0.02
|1.2554
|1.2569
|1.2539
|2331
|2006.10.24 20:21
|s/l
|285
|0.02
|1.2569
|1.2569
|1.2539
|-3.00
|175.32
|2332
|2006.10.24 23:00
|buy
|286
|0.02
|1.2569
|1.2554
|1.2584
|2333
|2006.10.24 23:01
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2555
|1.2584
|2334
|2006.10.24 23:01
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2556
|1.2584
|2335
|2006.10.24 23:02
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2557
|1.2584
|2336
|2006.10.24 23:08
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2560
|1.2584
|2337
|2006.10.24 23:12
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2561
|1.2584
|2338
|2006.10.24 23:46
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2562
|1.2584
|2339
|2006.10.24 23:46
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2563
|1.2584
|2340
|2006.10.24 23:48
|modify
|286
|0.02
|1.2569
|1.2564
|1.2584
|2341
|2006.10.25 00:29
|s/l
|286
|0.02
|1.2564
|1.2564
|1.2584
|-1.12
|174.19
|2342
|2006.10.27 02:00
|sell
|287
|0.02
|1.2703
|1.2718
|1.2688
|2343
|2006.10.27 02:02
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2717
|1.2688
|2344
|2006.10.27 02:03
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2716
|1.2688
|2345
|2006.10.27 02:04
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2715
|1.2688
|2346
|2006.10.27 02:04
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2714
|1.2688
|2347
|2006.10.27 02:06
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2713
|1.2688
|2348
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2712
|1.2688
|2349
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2711
|1.2688
|2350
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2710
|1.2688
|2351
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2709
|1.2688
|2352
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2708
|1.2688
|2353
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2707
|1.2688
|2354
|2006.10.27 02:08
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2706
|1.2688
|2355
|2006.10.27 02:22
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2705
|1.2688
|2356
|2006.10.27 02:23
|modify
|287
|0.02
|1.2703
|1.2704
|1.2688
|2357
|2006.10.27 02:25
|t/p
|287
|0.02
|1.2688
|1.2704
|1.2688
|3.00
|177.19
|2358
|2006.10.30 01:00
|sell
|288
|0.02
|1.2720
|1.2735
|1.2705
|2359
|2006.10.30 01:09
|modify
|288
|0.02
|1.2720
|1.2734
|1.2705
|2360
|2006.10.30 01:10
|modify
|288
|0.02
|1.2720
|1.2733
|1.2705
|2361
|2006.10.30 01:14
|modify
|288
|0.02
|1.2720
|1.2732
|1.2705
|2362
|2006.10.30 01:20
|modify
|288
|0.02
|1.2720
|1.2731
|1.2705
|2363
|2006.10.30 01:20
|modify
|288
|0.02
|1.2720
|1.2730
|1.2705
|2364
|2006.10.30 01:30
|modify
|288
|0.02
|1.2720
|1.2729
|1.2705
|2365
|2006.10.30 01:47
|s/l
|288
|0.02
|1.2729
|1.2729
|1.2705
|-1.80
|175.39
|2366
|2006.10.30 14:00
|buy
|289
|0.02
|1.2728
|1.2713
|1.2743
|2367
|2006.10.30 14:04
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2714
|1.2743
|2368
|2006.10.30 14:09
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2715
|1.2743
|2369
|2006.10.30 14:11
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2716
|1.2743
|2370
|2006.10.30 14:13
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2718
|1.2743
|2371
|2006.10.30 15:15
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2719
|1.2743
|2372
|2006.10.30 16:11
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2720
|1.2743
|2373
|2006.10.30 16:12
|modify
|289
|0.02
|1.2728
|1.2721
|1.2743
|2374
|2006.10.30 17:04
|s/l
|289
|0.02
|1.2721
|1.2721
|1.2743
|-1.40
|173.99
|2375
|2006.10.30 20:00
|sell
|290
|0.02
|1.2714
|1.2729
|1.2699
|2376
|2006.10.30 20:02
|modify
|290
|0.02
|1.2714
|1.2728
|1.2699
|2377
|2006.10.30 20:03
|modify
|290
|0.02
|1.2714
|1.2727
|1.2699
|2378
|2006.10.30 20:05
|modify
|290
|0.02
|1.2714
|1.2726
|1.2699
|2379
|2006.10.30 20:08
|modify
|290
|0.02
|1.2714
|1.2725
|1.2699
|2380
|2006.10.30 20:09
|modify
|290
|0.02
|1.2714
|1.2724
|1.2699
|2381
|2006.10.30 21:14
|s/l
|290
|0.02
|1.2724
|1.2724
|1.2699
|-2.00
|171.99
|2382
|2006.10.31 10:00
|buy
|291
|0.02
|1.2722
|1.2707
|1.2737
|2383
|2006.10.31 10:00
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2708
|1.2737
|2384
|2006.10.31 10:00
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2710
|1.2737
|2385
|2006.10.31 10:00
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2711
|1.2737
|2386
|2006.10.31 10:00
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2712
|1.2737
|2387
|2006.10.31 10:00
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2715
|1.2737
|2388
|2006.10.31 10:01
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2716
|1.2737
|2389
|2006.10.31 10:01
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2718
|1.2737
|2390
|2006.10.31 10:01
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2719
|1.2737
|2391
|2006.10.31 10:05
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2720
|1.2737
|2392
|2006.10.31 10:05
|modify
|291
|0.02
|1.2722
|1.2721
|1.2737
|2393
|2006.10.31 10:05
|t/p
|291
|0.02
|1.2737
|1.2721
|1.2737
|3.00
|174.99
|2394
|2006.11.02 02:00
|buy
|292
|0.02
|1.2755
|1.2740
|1.2770
|2395
|2006.11.02 02:06
|modify
|292
|0.02
|1.2755
|1.2742
|1.2770
|2396
|2006.11.02 02:10
|modify
|292
|0.02
|1.2755
|1.2744
|1.2770
|2397
|2006.11.02 02:23
|s/l
|292
|0.02
|1.2744
|1.2744
|1.2770
|-2.20
|172.79
|2398
|2006.11.03 01:00
|sell
|293
|0.02
|1.2781
|1.2796
|1.2766
|2399
|2006.11.03 01:00
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2795
|1.2766
|2400
|2006.11.03 01:01
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2794
|1.2766
|2401
|2006.11.03 01:07
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2793
|1.2766
|2402
|2006.11.03 01:09
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2792
|1.2766
|2403
|2006.11.03 01:28
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2791
|1.2766
|2404
|2006.11.03 02:20
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2790
|1.2766
|2405
|2006.11.03 02:33
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2789
|1.2766
|2406
|2006.11.03 02:35
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2788
|1.2766
|2407
|2006.11.03 02:36
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2787
|1.2766
|2408
|2006.11.03 02:38
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2785
|1.2766
|2409
|2006.11.03 02:40
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2784
|1.2766
|2410
|2006.11.03 02:40
|modify
|293
|0.02
|1.2781
|1.2782
|1.2766
|2411
|2006.11.03 04:04
|s/l
|293
|0.02
|1.2782
|1.2782
|1.2766
|-0.20
|172.59
|2412
|2006.11.06 11:00
|buy
|294
|0.02
|1.2715
|1.2700
|1.2730
|2413
|2006.11.06 11:01
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2701
|1.2730
|2414
|2006.11.06 11:03
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2702
|1.2730
|2415
|2006.11.06 11:03
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2703
|1.2730
|2416
|2006.11.06 11:20
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2706
|1.2730
|2417
|2006.11.06 12:14
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2709
|1.2730
|2418
|2006.11.06 12:51
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2710
|1.2730
|2419
|2006.11.06 12:51
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2711
|1.2730
|2420
|2006.11.06 12:51
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2712
|1.2730
|2421
|2006.11.06 13:02
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2713
|1.2730
|2422
|2006.11.06 14:54
|modify
|294
|0.02
|1.2715
|1.2714
|1.2730
|2423
|2006.11.06 17:13
|t/p
|294
|0.02
|1.2730
|1.2714
|1.2730
|3.00
|175.59
|2424
|2006.11.07 08:00
|sell
|295
|0.02
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|2425
|2006.11.07 08:05
|modify
|295
|0.02
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|2426
|2006.11.07 08:23
|s/l
|295
|0.02
|1.2771
|1.2771
|1.2742
|-2.80
|172.79
|2427
|2006.11.07 15:00
|sell
|296
|0.02
|1.2768
|1.2783
|1.2753
|2428
|2006.11.07 15:11
|modify
|296
|0.02
|1.2768
|1.2781
|1.2753
|2429
|2006.11.07 17:00
|s/l
|296
|0.02
|1.2781
|1.2781
|1.2753
|-2.60
|170.19
|2430
|2006.11.08 09:00
|sell
|297
|0.02
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|2431
|2006.11.08 09:03
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|2432
|2006.11.08 09:09
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2786
|1.2758
|2433
|2006.11.08 09:10
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2785
|1.2758
|2434
|2006.11.08 09:10
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2784
|1.2758
|2435
|2006.11.08 09:11
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2783
|1.2758
|2436
|2006.11.08 09:11
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2782
|1.2758
|2437
|2006.11.08 09:11
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2781
|1.2758
|2438
|2006.11.08 09:11
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2780
|1.2758
|2439
|2006.11.08 09:11
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2779
|1.2758
|2440
|2006.11.08 09:11
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2778
|1.2758
|2441
|2006.11.08 09:12
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2777
|1.2758
|2442
|2006.11.08 09:12
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2776
|1.2758
|2443
|2006.11.08 09:13
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2775
|1.2758
|2444
|2006.11.08 09:13
|modify
|297
|0.02
|1.2773
|1.2774
|1.2758
|2445
|2006.11.08 09:13
|t/p
|297
|0.02
|1.2758
|1.2774
|1.2758
|3.00
|173.19
|2446
|2006.11.09 09:00
|sell
|298
|0.02
|1.2770
|1.2785
|1.2755
|2447
|2006.11.09 09:14
|modify
|298
|0.02
|1.2770
|1.2784
|1.2755
|2448
|2006.11.09 09:26
|s/l
|298
|0.02
|1.2784
|1.2784
|1.2755
|-2.80
|170.39
|2449
|2006.11.09 11:00
|buy
|299
|0.02
|1.2797
|1.2782
|1.2812
|2450
|2006.11.09 11:01
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2783
|1.2812
|2451
|2006.11.09 11:03
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2784
|1.2812
|2452
|2006.11.09 11:04
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2785
|1.2812
|2453
|2006.11.09 11:04
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2786
|1.2812
|2454
|2006.11.09 11:11
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2787
|1.2812
|2455
|2006.11.09 11:13
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2788
|1.2812
|2456
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2789
|1.2812
|2457
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2790
|1.2812
|2458
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2791
|1.2812
|2459
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2792
|1.2812
|2460
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2793
|1.2812
|2461
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2794
|1.2812
|2462
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2795
|1.2812
|2463
|2006.11.09 11:19
|modify
|299
|0.02
|1.2797
|1.2796
|1.2812
|2464
|2006.11.09 11:19
|t/p
|299
|0.02
|1.2812
|1.2796
|1.2812
|3.00
|173.39
|2465
|2006.11.10 11:00
|sell
|300
|0.02
|1.2861
|1.2876
|1.2846
|2466
|2006.11.10 12:50
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2875
|1.2846
|2467
|2006.11.10 12:50
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2874
|1.2846
|2468
|2006.11.10 12:52
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2873
|1.2846
|2469
|2006.11.10 12:52
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2872
|1.2846
|2470
|2006.11.10 12:52
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2871
|1.2846
|2471
|2006.11.10 12:55
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2870
|1.2846
|2472
|2006.11.10 13:41
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2869
|1.2846
|2473
|2006.11.10 13:41
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2868
|1.2846
|2474
|2006.11.10 14:23
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2867
|1.2846
|2475
|2006.11.10 14:23
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2866
|1.2846
|2476
|2006.11.10 14:23
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2865
|1.2846
|2477
|2006.11.10 14:23
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2864
|1.2846
|2478
|2006.11.10 14:30
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2863
|1.2846
|2479
|2006.11.10 14:31
|modify
|300
|0.02
|1.2861
|1.2862
|1.2846
|2480
|2006.11.10 15:58
|t/p
|300
|0.02
|1.2846
|1.2862
|1.2846
|3.00
|176.39
|2481
|2006.11.14 07:00
|sell
|301
|0.02
|1.2823
|1.2838
|1.2808
|2482
|2006.11.14 07:01
|modify
|301
|0.02
|1.2823
|1.2837
|1.2808
|2483
|2006.11.14 07:02
|modify
|301
|0.02
|1.2823
|1.2836
|1.2808
|2484
|2006.11.14 08:05
|s/l
|301
|0.02
|1.2836
|1.2836
|1.2808
|-2.60
|173.79
|2485
|2006.11.15 14:00
|buy
|302
|0.02
|1.2815
|1.2800
|1.2830
|2486
|2006.11.15 14:00
|modify
|302
|0.02
|1.2815
|1.2801
|1.2830
|2487
|2006.11.15 14:00
|s/l
|302
|0.02
|1.2801
|1.2801
|1.2830
|-2.80
|170.99
|2488
|2006.11.16 04:00
|sell
|303
|0.02
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|2489
|2006.11.16 04:00
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2830
|1.2801
|2490
|2006.11.16 04:00
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2828
|1.2801
|2491
|2006.11.16 04:00
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2827
|1.2801
|2492
|2006.11.16 04:00
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2826
|1.2801
|2493
|2006.11.16 04:00
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2825
|1.2801
|2494
|2006.11.16 04:00
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2824
|1.2801
|2495
|2006.11.16 04:01
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2823
|1.2801
|2496
|2006.11.16 04:02
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2822
|1.2801
|2497
|2006.11.16 04:33
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2821
|1.2801
|2498
|2006.11.16 04:33
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2820
|1.2801
|2499
|2006.11.16 04:35
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2819
|1.2801
|2500
|2006.11.16 04:35
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2818
|1.2801
|2501
|2006.11.16 05:03
|modify
|303
|0.02
|1.2816
|1.2817
|1.2801
|2502
|2006.11.16 05:15
|s/l
|303
|0.02
|1.2817
|1.2817
|1.2801
|-0.20
|170.79
|2503
|2006.11.16 09:00
|buy
|304
|0.02
|1.2819
|1.2804
|1.2834
|2504
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2805
|1.2834
|2505
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2806
|1.2834
|2506
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2807
|1.2834
|2507
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2808
|1.2834
|2508
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2809
|1.2834
|2509
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2810
|1.2834
|2510
|2006.11.16 09:00
|modify
|304
|0.02
|1.2819
|1.2811
|1.2834
|2511
|2006.11.16 09:00
|s/l
|304
|0.02
|1.2811
|1.2811
|1.2834
|-1.60
|169.19
|2512
|2006.11.16 10:00
|sell
|305
|0.02
|1.2809
|1.2824
|1.2794
|2513
|2006.11.16 10:03
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2823
|1.2794
|2514
|2006.11.16 10:05
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2822
|1.2794
|2515
|2006.11.16 10:05
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2821
|1.2794
|2516
|2006.11.16 10:05
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2820
|1.2794
|2517
|2006.11.16 10:05
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2819
|1.2794
|2518
|2006.11.16 10:05
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2818
|1.2794
|2519
|2006.11.16 10:05
|modify
|305
|0.02
|1.2809
|1.2817
|1.2794
|2520
|2006.11.16 10:20
|s/l
|305
|0.02
|1.2817
|1.2817
|1.2794
|-1.60
|167.59
|2521
|2006.11.17 04:00
|buy
|306
|0.02
|1.2794
|1.2779
|1.2809
|2522
|2006.11.17 04:09
|s/l
|306
|0.02
|1.2779
|1.2779
|1.2809
|-3.00
|164.59
|2523
|2006.11.20 04:00
|sell
|307
|0.02
|1.2831
|1.2846
|1.2816
|2524
|2006.11.20 04:54
|s/l
|307
|0.02
|1.2846
|1.2846
|1.2816
|-3.00
|161.59
|2525
|2006.11.20 05:00
|buy
|308
|0.02
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|2526
|2006.11.20 05:06
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2832
|1.2861
|2527
|2006.11.20 05:07
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2833
|1.2861
|2528
|2006.11.20 05:21
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2834
|1.2861
|2529
|2006.11.20 05:21
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2835
|1.2861
|2530
|2006.11.20 05:21
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2836
|1.2861
|2531
|2006.11.20 05:21
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2837
|1.2861
|2532
|2006.11.20 05:22
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2838
|1.2861
|2533
|2006.11.20 05:22
|modify
|308
|0.02
|1.2846
|1.2841
|1.2861
|2534
|2006.11.20 05:39
|s/l
|308
|0.02
|1.2841
|1.2841
|1.2861
|-1.00
|160.59
|2535
|2006.11.20 10:00
|sell
|309
|0.02
|1.2830
|1.2845
|1.2815
|2536
|2006.11.20 10:01
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2844
|1.2815
|2537
|2006.11.20 10:02
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2843
|1.2815
|2538
|2006.11.20 10:02
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2842
|1.2815
|2539
|2006.11.20 10:03
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2841
|1.2815
|2540
|2006.11.20 10:17
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2840
|1.2815
|2541
|2006.11.20 10:17
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2839
|1.2815
|2542
|2006.11.20 10:23
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2838
|1.2815
|2543
|2006.11.20 10:24
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2837
|1.2815
|2544
|2006.11.20 10:25
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2836
|1.2815
|2545
|2006.11.20 10:25
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2835
|1.2815
|2546
|2006.11.20 10:28
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2834
|1.2815
|2547
|2006.11.20 10:49
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2833
|1.2815
|2548
|2006.11.20 10:51
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2832
|1.2815
|2549
|2006.11.20 11:46
|modify
|309
|0.02
|1.2830
|1.2831
|1.2815
|2550
|2006.11.20 11:46
|t/p
|309
|0.02
|1.2815
|1.2831
|1.2815
|3.00
|163.59
|2551
|2006.11.20 20:00
|buy
|310
|0.02
|1.2832
|1.2817
|1.2847
|2552
|2006.11.20 21:54
|s/l
|310
|0.02
|1.2817
|1.2817
|1.2847
|-3.00
|160.59
|2553
|2006.11.21 01:00
|sell
|311
|0.02
|1.2817
|1.2832
|1.2802
|2554
|2006.11.21 01:05
|modify
|311
|0.02
|1.2817
|1.2831
|1.2802
|2555
|2006.11.21 01:09
|modify
|311
|0.02
|1.2817
|1.2830
|1.2802
|2556
|2006.11.21 01:12
|modify
|311
|0.02
|1.2817
|1.2829
|1.2802
|2557
|2006.11.21 01:16
|modify
|311
|0.02
|1.2817
|1.2828
|1.2802
|2558
|2006.11.21 01:16
|modify
|311
|0.02
|1.2817
|1.2827
|1.2802
|2559
|2006.11.21 01:28
|modify
|311
|0.02
|1.2817
|1.2826
|1.2802
|2560
|2006.11.21 02:22
|s/l
|311
|0.02
|1.2826
|1.2826
|1.2802
|-1.80
|158.79
|2561
|2006.11.21 14:00
|buy
|312
|0.02
|1.2831
|1.2816
|1.2846
|2562
|2006.11.21 14:05
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2817
|1.2846
|2563
|2006.11.21 14:08
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2818
|1.2846
|2564
|2006.11.21 14:12
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2821
|1.2846
|2565
|2006.11.21 14:23
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2822
|1.2846
|2566
|2006.11.21 14:23
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2823
|1.2846
|2567
|2006.11.21 14:23
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2824
|1.2846
|2568
|2006.11.21 14:23
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2825
|1.2846
|2569
|2006.11.21 14:25
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2826
|1.2846
|2570
|2006.11.21 14:26
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2827
|1.2846
|2571
|2006.11.21 14:26
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2828
|1.2846
|2572
|2006.11.21 14:26
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2829
|1.2846
|2573
|2006.11.21 14:26
|modify
|312
|0.02
|1.2831
|1.2830
|1.2846
|2574
|2006.11.21 14:26
|t/p
|312
|0.02
|1.2846
|1.2830
|1.2846
|3.00
|161.79
|2575
|2006.11.22 19:00
|sell
|313
|0.02
|1.2938
|1.2953
|1.2923
|2576
|2006.11.22 19:30
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2952
|1.2923
|2577
|2006.11.22 19:30
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2951
|1.2923
|2578
|2006.11.22 21:06
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2950
|1.2923
|2579
|2006.11.22 21:09
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2949
|1.2923
|2580
|2006.11.22 21:21
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2948
|1.2923
|2581
|2006.11.22 21:25
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2947
|1.2923
|2582
|2006.11.22 21:36
|modify
|313
|0.02
|1.2938
|1.2946
|1.2923
|2583
|2006.11.22 23:46
|s/l
|313
|0.02
|1.2946
|1.2946
|1.2923
|-1.60
|160.19
|2584
|2006.11.23 04:00
|buy
|314
|0.02
|1.2943
|1.2928
|1.2958
|2585
|2006.11.23 04:00
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2930
|1.2958
|2586
|2006.11.23 04:00
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2931
|1.2958
|2587
|2006.11.23 04:00
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2932
|1.2958
|2588
|2006.11.23 04:00
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2933
|1.2958
|2589
|2006.11.23 04:00
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2934
|1.2958
|2590
|2006.11.23 04:00
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2935
|1.2958
|2591
|2006.11.23 04:03
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2936
|1.2958
|2592
|2006.11.23 04:03
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2937
|1.2958
|2593
|2006.11.23 04:03
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2938
|1.2958
|2594
|2006.11.23 04:05
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2939
|1.2958
|2595
|2006.11.23 04:05
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2940
|1.2958
|2596
|2006.11.23 04:05
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2941
|1.2958
|2597
|2006.11.23 04:06
|modify
|314
|0.02
|1.2943
|1.2942
|1.2958
|2598
|2006.11.23 04:06
|t/p
|314
|0.02
|1.2958
|1.2942
|1.2958
|3.00
|163.19
|2599
|2006.11.23 14:00
|sell
|315
|0.02
|1.2950
|1.2965
|1.2935
|2600
|2006.11.23 14:00
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2964
|1.2935
|2601
|2006.11.23 14:02
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2963
|1.2935
|2602
|2006.11.23 14:09
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2961
|1.2935
|2603
|2006.11.23 15:10
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2960
|1.2935
|2604
|2006.11.23 15:59
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2959
|1.2935
|2605
|2006.11.23 16:12
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2958
|1.2935
|2606
|2006.11.23 16:12
|modify
|315
|0.02
|1.2950
|1.2957
|1.2935
|2607
|2006.11.23 17:02
|s/l
|315
|0.02
|1.2957
|1.2957
|1.2935
|-1.40
|161.79
|2608
|2006.11.27 00:00
|sell
|316
|0.02
|1.3131
|1.3146
|1.3116
|2609
|2006.11.27 00:09
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3145
|1.3116
|2610
|2006.11.27 00:09
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3144
|1.3116
|2611
|2006.11.27 00:23
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3143
|1.3116
|2612
|2006.11.27 00:24
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3142
|1.3116
|2613
|2006.11.27 00:24
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3141
|1.3116
|2614
|2006.11.27 00:24
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3140
|1.3116
|2615
|2006.11.27 00:24
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3138
|1.3116
|2616
|2006.11.27 00:24
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3137
|1.3116
|2617
|2006.11.27 00:24
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3136
|1.3116
|2618
|2006.11.27 00:25
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3135
|1.3116
|2619
|2006.11.27 00:25
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3134
|1.3116
|2620
|2006.11.27 00:26
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3133
|1.3116
|2621
|2006.11.27 00:43
|modify
|316
|0.02
|1.3131
|1.3132
|1.3116
|2622
|2006.11.27 00:43
|t/p
|316
|0.02
|1.3116
|1.3132
|1.3116
|3.00
|164.79
|2623
|2006.11.27 11:00
|buy
|317
|0.02
|1.3128
|1.3113
|1.3143
|2624
|2006.11.27 11:23
|modify
|317
|0.02
|1.3128
|1.3115
|1.3143
|2625
|2006.11.27 11:26
|modify
|317
|0.02
|1.3128
|1.3116
|1.3143
|2626
|2006.11.27 11:29
|modify
|317
|0.02
|1.3128
|1.3117
|1.3143
|2627
|2006.11.27 11:52
|s/l
|317
|0.02
|1.3117
|1.3117
|1.3143
|-2.20
|162.59
|2628
|2006.11.29 10:00
|buy
|318
|0.02
|1.3167
|1.3152
|1.3182
|2629
|2006.11.29 10:00
|modify
|318
|0.02
|1.3167
|1.3156
|1.3182
|2630
|2006.11.29 10:00
|modify
|318
|0.02
|1.3167
|1.3157
|1.3182
|2631
|2006.11.29 10:00
|modify
|318
|0.02
|1.3167
|1.3158
|1.3182
|2632
|2006.11.29 10:00
|modify
|318
|0.02
|1.3167
|1.3160
|1.3182
|2633
|2006.11.29 10:00
|modify
|318
|0.02
|1.3167
|1.3162
|1.3182
|2634
|2006.11.29 10:00
|modify
|318
|0.02
|1.3167
|1.3164
|1.3182
|2635
|2006.11.29 10:00
|s/l
|318
|0.02
|1.3164
|1.3164
|1.3182
|-0.60
|161.99
|2636
|2006.11.29 14:00
|sell
|319
|0.02
|1.3149
|1.3164
|1.3134
|2637
|2006.11.29 14:46
|s/l
|319
|0.02
|1.3164
|1.3164
|1.3134
|-3.00
|158.99
|2638
|2006.11.29 22:00
|buy
|320
|0.02
|1.3171
|1.3156
|1.3186
|2639
|2006.11.29 23:30
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3157
|1.3186
|2640
|2006.11.29 23:48
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3158
|1.3186
|2641
|2006.11.30 00:01
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3159
|1.3186
|2642
|2006.11.30 00:01
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3160
|1.3186
|2643
|2006.11.30 00:01
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3162
|1.3186
|2644
|2006.11.30 00:28
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3163
|1.3186
|2645
|2006.11.30 00:28
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3164
|1.3186
|2646
|2006.11.30 00:29
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3165
|1.3186
|2647
|2006.11.30 00:29
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3166
|1.3186
|2648
|2006.11.30 00:32
|modify
|320
|0.02
|1.3171
|1.3167
|1.3186
|2649
|2006.11.30 00:39
|s/l
|320
|0.02
|1.3167
|1.3167
|1.3186
|-1.17
|157.82
|2650
|2006.11.30 17:00
|sell
|321
|0.02
|1.3242
|1.3257
|1.3227
|2651
|2006.11.30 17:31
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3256
|1.3227
|2652
|2006.11.30 17:32
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3255
|1.3227
|2653
|2006.11.30 17:32
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3254
|1.3227
|2654
|2006.11.30 17:46
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3253
|1.3227
|2655
|2006.11.30 17:46
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3252
|1.3227
|2656
|2006.11.30 17:46
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3251
|1.3227
|2657
|2006.11.30 18:30
|modify
|321
|0.02
|1.3242
|1.3250
|1.3227
|2658
|2006.11.30 18:52
|s/l
|321
|0.02
|1.3250
|1.3250
|1.3227
|-1.60
|156.22
|2659
|2006.12.01 04:00
|sell
|322
|0.02
|1.3239
|1.3254
|1.3224
|2660
|2006.12.01 04:08
|s/l
|322
|0.02
|1.3254
|1.3254
|1.3224
|-3.00
|153.22
|2661
|2006.12.04 03:00
|sell
|323
|0.02
|1.3308
|1.3323
|1.3293
|2662
|2006.12.04 03:02
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3322
|1.3293
|2663
|2006.12.04 03:02
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3321
|1.3293
|2664
|2006.12.04 03:02
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3320
|1.3293
|2665
|2006.12.04 03:02
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3319
|1.3293
|2666
|2006.12.04 03:02
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3317
|1.3293
|2667
|2006.12.04 03:03
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3316
|1.3293
|2668
|2006.12.04 03:07
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3315
|1.3293
|2669
|2006.12.04 03:07
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3314
|1.3293
|2670
|2006.12.04 03:07
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3313
|1.3293
|2671
|2006.12.04 03:08
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3312
|1.3293
|2672
|2006.12.04 03:08
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3311
|1.3293
|2673
|2006.12.04 03:08
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3310
|1.3293
|2674
|2006.12.04 03:08
|modify
|323
|0.02
|1.3308
|1.3309
|1.3293
|2675
|2006.12.04 03:09
|t/p
|323
|0.02
|1.3293
|1.3309
|1.3293
|3.00
|156.22
|2676
|2006.12.05 09:00
|buy
|324
|0.02
|1.3339
|1.3324
|1.3354
|2677
|2006.12.05 09:03
|s/l
|324
|0.02
|1.3324
|1.3324
|1.3354
|-3.00
|153.22
|2678
|2006.12.05 11:00
|sell
|325
|0.02
|1.3308
|1.3323
|1.3293
|2679
|2006.12.05 11:01
|modify
|325
|0.02
|1.3308
|1.3322
|1.3293
|2680
|2006.12.05 11:03
|modify
|325
|0.02
|1.3308
|1.3321
|1.3293
|2681
|2006.12.05 11:03
|modify
|325
|0.02
|1.3308
|1.3320
|1.3293
|2682
|2006.12.05 11:03
|modify
|325
|0.02
|1.3308
|1.3319
|1.3293
|2683
|2006.12.05 11:10
|s/l
|325
|0.02
|1.3319
|1.3319
|1.3293
|-2.20
|151.02
|2684
|2006.12.06 11:00
|buy
|326
|0.02
|1.3319
|1.3304
|1.3334
|2685
|2006.12.06 11:00
|modify
|326
|0.02
|1.3319
|1.3306
|1.3334
|2686
|2006.12.06 11:00
|modify
|326
|0.02
|1.3319
|1.3307
|1.3334
|2687
|2006.12.06 11:07
|s/l
|326
|0.02
|1.3307
|1.3307
|1.3334
|-2.40
|148.62
|2688
|2006.12.07 07:00
|sell
|327
|0.02
|1.3292
|1.3307
|1.3277
|2689
|2006.12.07 07:07
|modify
|327
|0.02
|1.3292
|1.3306
|1.3277
|2690
|2006.12.07 07:07
|modify
|327
|0.02
|1.3292
|1.3305
|1.3277
|2691
|2006.12.07 07:09
|modify
|327
|0.02
|1.3292
|1.3304
|1.3277
|2692
|2006.12.07 07:09
|modify
|327
|0.02
|1.3292
|1.3303
|1.3277
|2693
|2006.12.07 07:09
|modify
|327
|0.02
|1.3292
|1.3302
|1.3277
|2694
|2006.12.07 07:10
|modify
|327
|0.02
|1.3292
|1.3301
|1.3277
|2695
|2006.12.07 07:50
|s/l
|327
|0.02
|1.3301
|1.3301
|1.3277
|-1.80
|146.82
|2696
|2006.12.11 04:00
|buy
|328
|0.02
|1.3205
|1.3190
|1.3220
|2697
|2006.12.11 04:01
|modify
|328
|0.02
|1.3205
|1.3191
|1.3220
|2698
|2006.12.11 04:18
|modify
|328
|0.02
|1.3205
|1.3192
|1.3220
|2699
|2006.12.11 04:18
|modify
|328
|0.02
|1.3205
|1.3193
|1.3220
|2700
|2006.12.11 04:32
|s/l
|328
|0.02
|1.3193
|1.3193
|1.3220
|-2.40
|144.42
|2701
|2006.12.12 04:00
|sell
|329
|0.02
|1.3237
|1.3252
|1.3222
|2702
|2006.12.12 04:00
|modify
|329
|0.02
|1.3237
|1.3251
|1.3222
|2703
|2006.12.12 04:02
|modify
|329
|0.02
|1.3237
|1.3248
|1.3222
|2704
|2006.12.12 04:30
|s/l
|329
|0.02
|1.3248
|1.3248
|1.3222
|-2.20
|142.22
|2705
|2006.12.12 10:00
|buy
|330
|0.02
|1.3251
|1.3236
|1.3266
|2706
|2006.12.12 10:05
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3237
|1.3266
|2707
|2006.12.12 10:05
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3238
|1.3266
|2708
|2006.12.12 10:05
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3239
|1.3266
|2709
|2006.12.12 10:06
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3240
|1.3266
|2710
|2006.12.12 10:06
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3241
|1.3266
|2711
|2006.12.12 10:06
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3242
|1.3266
|2712
|2006.12.12 10:24
|modify
|330
|0.02
|1.3251
|1.3243
|1.3266
|2713
|2006.12.12 10:47
|s/l
|330
|0.02
|1.3243
|1.3243
|1.3266
|-1.60
|140.62
|2714
|2006.12.15 03:00
|buy
|331
|0.02
|1.3164
|1.3149
|1.3179
|2715
|2006.12.15 03:00
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3150
|1.3179
|2716
|2006.12.15 03:00
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3151
|1.3179
|2717
|2006.12.15 03:01
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3152
|1.3179
|2718
|2006.12.15 03:01
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3153
|1.3179
|2719
|2006.12.15 03:02
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3156
|1.3179
|2720
|2006.12.15 03:10
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3157
|1.3179
|2721
|2006.12.15 03:34
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3158
|1.3179
|2722
|2006.12.15 03:34
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3159
|1.3179
|2723
|2006.12.15 03:35
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3160
|1.3179
|2724
|2006.12.15 03:36
|modify
|331
|0.02
|1.3164
|1.3161
|1.3179
|2725
|2006.12.15 03:58
|s/l
|331
|0.02
|1.3161
|1.3161
|1.3179
|-0.60
|140.02
|2726
|2006.12.18 10:00
|sell
|332
|0.02
|1.3076
|1.3091
|1.3061
|2727
|2006.12.18 10:00
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3090
|1.3061
|2728
|2006.12.18 10:00
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3089
|1.3061
|2729
|2006.12.18 10:01
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3087
|1.3061
|2730
|2006.12.18 10:04
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3086
|1.3061
|2731
|2006.12.18 10:04
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3085
|1.3061
|2732
|2006.12.18 10:04
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3084
|1.3061
|2733
|2006.12.18 10:04
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3083
|1.3061
|2734
|2006.12.18 10:05
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3081
|1.3061
|2735
|2006.12.18 10:06
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3080
|1.3061
|2736
|2006.12.18 10:06
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3079
|1.3061
|2737
|2006.12.18 10:06
|modify
|332
|0.02
|1.3076
|1.3078
|1.3061
|2738
|2006.12.18 10:07
|t/p
|332
|0.02
|1.3061
|1.3078
|1.3061
|3.00
|143.02
|2739
|2006.12.18 16:00
|buy
|333
|0.02
|1.3104
|1.3089
|1.3119
|2740
|2006.12.18 16:04
|modify
|333
|0.02
|1.3104
|1.3092
|1.3119
|2741
|2006.12.18 16:38
|modify
|333
|0.02
|1.3104
|1.3093
|1.3119
|2742
|2006.12.18 16:44
|modify
|333
|0.02
|1.3104
|1.3094
|1.3119
|2743
|2006.12.18 17:06
|s/l
|333
|0.02
|1.3094
|1.3094
|1.3119
|-2.00
|141.02
|2744
|2006.12.20 01:00
|sell
|334
|0.02
|1.3230
|1.3245
|1.3215
|2745
|2006.12.20 01:00
|modify
|334
|0.02
|1.3230
|1.3243
|1.3215
|2746
|2006.12.20 01:00
|modify
|334
|0.02
|1.3230
|1.3242
|1.3215
|2747
|2006.12.20 01:00
|modify
|334
|0.02
|1.3230
|1.3240
|1.3215
|2748
|2006.12.20 01:31
|s/l
|334
|0.02
|1.3240
|1.3240
|1.3215
|-2.00
|139.02
|2749
|2006.12.20 02:00
|buy
|335
|0.02
|1.3239
|1.3224
|1.3254
|2750
|2006.12.20 02:00
|modify
|335
|0.02
|1.3239
|1.3226
|1.3254
|2751
|2006.12.20 02:13
|s/l
|335
|0.02
|1.3226
|1.3226
|1.3254
|-2.60
|136.42
|2752
|2006.12.20 19:00
|buy
|336
|0.02
|1.3188
|1.3173
|1.3203
|2753
|2006.12.20 19:20
|modify
|336
|0.02
|1.3188
|1.3174
|1.3203
|2754
|2006.12.20 20:02
|modify
|336
|0.02
|1.3188
|1.3175
|1.3203
|2755
|2006.12.20 20:03
|modify
|336
|0.02
|1.3188
|1.3176
|1.3203
|2756
|2006.12.20 20:04
|modify
|336
|0.02
|1.3188
|1.3177
|1.3203
|2757
|2006.12.20 20:06
|modify
|336
|0.02
|1.3188
|1.3180
|1.3203
|2758
|2006.12.20 20:23
|s/l
|336
|0.02
|1.3180
|1.3180
|1.3203
|-1.60
|134.82
|2759
|2006.12.21 06:00
|sell
|337
|0.02
|1.3178
|1.3193
|1.3163
|2760
|2006.12.21 06:34
|s/l
|337
|0.02
|1.3193
|1.3193
|1.3163
|-3.00
|131.82
|2761
|2006.12.21 18:00
|buy
|338
|0.02
|1.3185
|1.3170
|1.3200
|2762
|2006.12.21 18:04
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3171
|1.3200
|2763
|2006.12.21 18:26
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3172
|1.3200
|2764
|2006.12.21 18:28
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3173
|1.3200
|2765
|2006.12.21 18:30
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3174
|1.3200
|2766
|2006.12.21 19:18
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3175
|1.3200
|2767
|2006.12.21 19:28
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3177
|1.3200
|2768
|2006.12.21 19:28
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3178
|1.3200
|2769
|2006.12.21 23:11
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3180
|1.3200
|2770
|2006.12.21 23:14
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3181
|1.3200
|2771
|2006.12.21 23:27
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3182
|1.3200
|2772
|2006.12.21 23:30
|modify
|338
|0.02
|1.3185
|1.3184
|1.3200
|2773
|2006.12.22 00:28
|t/p
|338
|0.02
|1.3200
|1.3184
|1.3200
|2.88
|134.70
|2774
|2006.12.22 08:00
|sell
|339
|0.02
|1.3193
|1.3208
|1.3178
|2775
|2006.12.22 08:10
|modify
|339
|0.02
|1.3193
|1.3207
|1.3178
|2776
|2006.12.22 08:10
|modify
|339
|0.02
|1.3193
|1.3206
|1.3178
|2777
|2006.12.22 08:29
|modify
|339
|0.02
|1.3193
|1.3204
|1.3178
|2778
|2006.12.22 08:29
|modify
|339
|0.02
|1.3193
|1.3203
|1.3178
|2779
|2006.12.22 08:30
|s/l
|339
|0.02
|1.3203
|1.3203
|1.3178
|-2.00
|132.70