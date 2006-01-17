|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-987.50
|Gross profit
|694.58
|Gross loss
|-1682.07
|Profit factor
|0.41
|Expected payoff
|-1.81
|Absolute drawdown
|987.50
|Maximal drawdown
|987.50 (98.75%)
|Relative drawdown
|98.75% (987.50)
|Total trades
|547
|Short positions (won %)
|270 (22.59%)
|Long positions (won %)
|277 (22.74%)
|Profit trades (% of total)
|124 (22.67%)
|Loss trades (% of total)
|423 (77.33%)
|Largest
|profit trade
|18.00
|loss trade
|-19.50
|Average
|profit trade
|5.60
|loss trade
|-3.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (67.50)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-20.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|67.50 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-109.76 (11)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 21:00
|sell
|1
|0.13
|1.2086
|1.2101
|1.2071
|2
|2006.01.05 23:37
|s/l
|1
|0.13
|1.2101
|1.2101
|1.2071
|-19.50
|980.50
|3
|2006.01.06 07:00
|buy
|2
|0.13
|1.2098
|1.2083
|1.2113
|4
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2084
|1.2113
|5
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2085
|1.2113
|6
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2087
|1.2113
|7
|2006.01.06 07:05
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2088
|1.2113
|8
|2006.01.06 07:06
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2089
|1.2113
|9
|2006.01.06 07:33
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2090
|1.2113
|10
|2006.01.06 07:33
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2091
|1.2113
|11
|2006.01.06 07:36
|modify
|2
|0.13
|1.2098
|1.2093
|1.2113
|12
|2006.01.06 08:09
|s/l
|2
|0.13
|1.2093
|1.2093
|1.2113
|-6.50
|974.00
|13
|2006.01.09 01:00
|buy
|3
|0.13
|1.2149
|1.2134
|1.2164
|14
|2006.01.09 01:44
|s/l
|3
|0.13
|1.2134
|1.2134
|1.2164
|-19.50
|954.50
|15
|2006.01.09 02:00
|sell
|4
|0.13
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|16
|2006.01.09 02:13
|s/l
|4
|0.13
|1.2140
|1.2140
|1.2110
|-19.50
|935.00
|17
|2006.01.09 15:00
|buy
|5
|0.12
|1.2090
|1.2075
|1.2105
|18
|2006.01.09 15:08
|modify
|5
|0.12
|1.2090
|1.2076
|1.2105
|19
|2006.01.09 17:01
|modify
|5
|0.12
|1.2090
|1.2077
|1.2105
|20
|2006.01.09 18:34
|s/l
|5
|0.12
|1.2077
|1.2077
|1.2105
|-15.60
|919.40
|21
|2006.01.09 19:00
|sell
|6
|0.12
|1.2073
|1.2088
|1.2058
|22
|2006.01.09 19:00
|modify
|6
|0.12
|1.2073
|1.2087
|1.2058
|23
|2006.01.09 19:00
|modify
|6
|0.12
|1.2073
|1.2086
|1.2058
|24
|2006.01.09 19:00
|modify
|6
|0.12
|1.2073
|1.2082
|1.2058
|25
|2006.01.09 19:07
|modify
|6
|0.12
|1.2073
|1.2080
|1.2058
|26
|2006.01.09 19:10
|s/l
|6
|0.12
|1.2080
|1.2080
|1.2058
|-8.40
|911.00
|27
|2006.01.10 04:00
|buy
|7
|0.12
|1.2078
|1.2063
|1.2093
|28
|2006.01.10 04:11
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2064
|1.2093
|29
|2006.01.10 04:44
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2065
|1.2093
|30
|2006.01.10 04:44
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2066
|1.2093
|31
|2006.01.10 04:45
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2067
|1.2093
|32
|2006.01.10 04:46
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2068
|1.2093
|33
|2006.01.10 04:46
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2069
|1.2093
|34
|2006.01.10 04:47
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2070
|1.2093
|35
|2006.01.10 04:51
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2071
|1.2093
|36
|2006.01.10 04:59
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2072
|1.2093
|37
|2006.01.10 05:08
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2073
|1.2093
|38
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2074
|1.2093
|39
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2075
|1.2093
|40
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2076
|1.2093
|41
|2006.01.10 05:09
|modify
|7
|0.12
|1.2078
|1.2077
|1.2093
|42
|2006.01.10 05:09
|t/p
|7
|0.12
|1.2093
|1.2077
|1.2093
|18.00
|929.00
|43
|2006.01.10 09:00
|sell
|8
|0.12
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|44
|2006.01.10 09:01
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2069
|1.2040
|45
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2068
|1.2040
|46
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2067
|1.2040
|47
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2066
|1.2040
|48
|2006.01.10 09:08
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2065
|1.2040
|49
|2006.01.10 09:29
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2064
|1.2040
|50
|2006.01.10 09:29
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2063
|1.2040
|51
|2006.01.10 09:32
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2062
|1.2040
|52
|2006.01.10 09:32
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2061
|1.2040
|53
|2006.01.10 09:33
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2059
|1.2040
|54
|2006.01.10 09:33
|modify
|8
|0.12
|1.2055
|1.2058
|1.2040
|55
|2006.01.10 09:46
|s/l
|8
|0.12
|1.2058
|1.2058
|1.2040
|-3.60
|925.40
|56
|2006.01.10 16:00
|buy
|9
|0.12
|1.2075
|1.2060
|1.2090
|57
|2006.01.10 17:02
|s/l
|9
|0.12
|1.2060
|1.2060
|1.2090
|-18.00
|907.40
|58
|2006.01.10 18:00
|sell
|10
|0.12
|1.2061
|1.2076
|1.2046
|59
|2006.01.10 19:08
|modify
|10
|0.12
|1.2061
|1.2075
|1.2046
|60
|2006.01.10 19:09
|modify
|10
|0.12
|1.2061
|1.2074
|1.2046
|61
|2006.01.10 19:14
|modify
|10
|0.12
|1.2061
|1.2073
|1.2046
|62
|2006.01.10 19:23
|modify
|10
|0.12
|1.2061
|1.2072
|1.2046
|63
|2006.01.10 19:23
|modify
|10
|0.12
|1.2061
|1.2071
|1.2046
|64
|2006.01.10 19:54
|modify
|10
|0.12
|1.2061
|1.2070
|1.2046
|65
|2006.01.10 20:15
|s/l
|10
|0.12
|1.2070
|1.2070
|1.2046
|-10.80
|896.60
|66
|2006.01.10 22:00
|buy
|11
|0.12
|1.2077
|1.2062
|1.2092
|67
|2006.01.10 22:20
|modify
|11
|0.12
|1.2077
|1.2064
|1.2092
|68
|2006.01.11 00:16
|s/l
|11
|0.12
|1.2064
|1.2064
|1.2092
|-16.34
|880.26
|69
|2006.01.11 01:00
|sell
|12
|0.12
|1.2057
|1.2072
|1.2042
|70
|2006.01.11 01:00
|modify
|12
|0.12
|1.2057
|1.2071
|1.2042
|71
|2006.01.11 01:00
|modify
|12
|0.12
|1.2057
|1.2070
|1.2042
|72
|2006.01.11 01:00
|modify
|12
|0.12
|1.2057
|1.2069
|1.2042
|73
|2006.01.11 02:14
|s/l
|12
|0.12
|1.2069
|1.2069
|1.2042
|-14.40
|865.86
|74
|2006.01.11 07:00
|buy
|13
|0.12
|1.2083
|1.2068
|1.2098
|75
|2006.01.11 07:03
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2069
|1.2098
|76
|2006.01.11 07:20
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2070
|1.2098
|77
|2006.01.11 07:20
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2071
|1.2098
|78
|2006.01.11 07:20
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2073
|1.2098
|79
|2006.01.11 07:20
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2074
|1.2098
|80
|2006.01.11 07:20
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2076
|1.2098
|81
|2006.01.11 07:25
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2077
|1.2098
|82
|2006.01.11 07:26
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2078
|1.2098
|83
|2006.01.11 07:27
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2080
|1.2098
|84
|2006.01.11 07:29
|modify
|13
|0.12
|1.2083
|1.2081
|1.2098
|85
|2006.01.11 07:34
|t/p
|13
|0.12
|1.2098
|1.2081
|1.2098
|18.00
|883.86
|86
|2006.01.12 07:00
|sell
|14
|0.12
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|87
|2006.01.12 07:02
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2149
|1.2120
|88
|2006.01.12 07:09
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2148
|1.2120
|89
|2006.01.12 07:09
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2147
|1.2120
|90
|2006.01.12 07:09
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2146
|1.2120
|91
|2006.01.12 07:09
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2145
|1.2120
|92
|2006.01.12 07:09
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2144
|1.2120
|93
|2006.01.12 07:10
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2143
|1.2120
|94
|2006.01.12 07:13
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2142
|1.2120
|95
|2006.01.12 07:13
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2141
|1.2120
|96
|2006.01.12 07:13
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2140
|1.2120
|97
|2006.01.12 07:14
|modify
|14
|0.12
|1.2135
|1.2139
|1.2120
|98
|2006.01.12 07:25
|s/l
|14
|0.12
|1.2139
|1.2139
|1.2120
|-4.80
|879.06
|99
|2006.01.12 19:00
|buy
|15
|0.12
|1.2047
|1.2032
|1.2062
|100
|2006.01.12 19:50
|s/l
|15
|0.12
|1.2032
|1.2032
|1.2062
|-18.00
|861.06
|101
|2006.01.12 21:00
|sell
|16
|0.11
|1.2034
|1.2049
|1.2019
|102
|2006.01.12 21:31
|s/l
|16
|0.11
|1.2049
|1.2049
|1.2019
|-16.50
|844.56
|103
|2006.01.12 22:00
|buy
|17
|0.11
|1.2048
|1.2033
|1.2063
|104
|2006.01.13 00:18
|modify
|17
|0.11
|1.2048
|1.2034
|1.2063
|105
|2006.01.13 00:45
|s/l
|17
|0.11
|1.2034
|1.2034
|1.2063
|-16.08
|828.47
|106
|2006.01.13 08:00
|sell
|18
|0.11
|1.2043
|1.2058
|1.2028
|107
|2006.01.13 08:00
|modify
|18
|0.11
|1.2043
|1.2057
|1.2028
|108
|2006.01.13 08:04
|modify
|18
|0.11
|1.2043
|1.2056
|1.2028
|109
|2006.01.13 08:07
|modify
|18
|0.11
|1.2043
|1.2055
|1.2028
|110
|2006.01.13 08:07
|modify
|18
|0.11
|1.2043
|1.2054
|1.2028
|111
|2006.01.13 08:14
|modify
|18
|0.11
|1.2043
|1.2053
|1.2028
|112
|2006.01.13 08:26
|s/l
|18
|0.11
|1.2053
|1.2053
|1.2028
|-11.00
|817.47
|113
|2006.01.13 11:00
|buy
|19
|0.11
|1.2079
|1.2064
|1.2094
|114
|2006.01.13 11:24
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2065
|1.2094
|115
|2006.01.13 11:24
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2067
|1.2094
|116
|2006.01.13 11:24
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2068
|1.2094
|117
|2006.01.13 11:25
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2069
|1.2094
|118
|2006.01.13 11:25
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2070
|1.2094
|119
|2006.01.13 11:25
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2071
|1.2094
|120
|2006.01.13 11:25
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2072
|1.2094
|121
|2006.01.13 11:25
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2073
|1.2094
|122
|2006.01.13 11:25
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2074
|1.2094
|123
|2006.01.13 11:26
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2076
|1.2094
|124
|2006.01.13 11:26
|modify
|19
|0.11
|1.2079
|1.2077
|1.2094
|125
|2006.01.13 11:26
|t/p
|19
|0.11
|1.2094
|1.2077
|1.2094
|16.50
|833.97
|126
|2006.01.16 01:00
|sell
|20
|0.11
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|127
|2006.01.16 01:02
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2160
|1.2131
|128
|2006.01.16 01:05
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2159
|1.2131
|129
|2006.01.16 01:08
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2157
|1.2131
|130
|2006.01.16 01:35
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2156
|1.2131
|131
|2006.01.16 01:36
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2155
|1.2131
|132
|2006.01.16 01:36
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2153
|1.2131
|133
|2006.01.16 01:36
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2152
|1.2131
|134
|2006.01.16 01:37
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2150
|1.2131
|135
|2006.01.16 01:38
|modify
|20
|0.11
|1.2146
|1.2149
|1.2131
|136
|2006.01.16 01:45
|s/l
|20
|0.11
|1.2149
|1.2149
|1.2131
|-3.30
|830.67
|137
|2006.01.16 17:00
|buy
|21
|0.11
|1.2131
|1.2116
|1.2146
|138
|2006.01.16 17:39
|s/l
|21
|0.11
|1.2116
|1.2116
|1.2146
|-16.50
|814.17
|139
|2006.01.16 19:00
|sell
|22
|0.11
|1.2116
|1.2131
|1.2101
|140
|2006.01.16 19:01
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2130
|1.2101
|141
|2006.01.16 19:01
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2128
|1.2101
|142
|2006.01.16 19:21
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2127
|1.2101
|143
|2006.01.16 19:21
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2126
|1.2101
|144
|2006.01.16 19:22
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2125
|1.2101
|145
|2006.01.16 19:22
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2124
|1.2101
|146
|2006.01.16 19:22
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2123
|1.2101
|147
|2006.01.16 19:54
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2122
|1.2101
|148
|2006.01.16 19:54
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2121
|1.2101
|149
|2006.01.16 19:54
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2120
|1.2101
|150
|2006.01.16 19:54
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2119
|1.2101
|151
|2006.01.16 19:56
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2118
|1.2101
|152
|2006.01.16 19:56
|modify
|22
|0.11
|1.2116
|1.2117
|1.2101
|153
|2006.01.16 19:56
|t/p
|22
|0.11
|1.2101
|1.2117
|1.2101
|16.50
|830.67
|154
|2006.01.17 00:00
|buy
|23
|0.11
|1.2115
|1.2100
|1.2130
|155
|2006.01.17 00:00
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2102
|1.2130
|156
|2006.01.17 00:00
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2103
|1.2130
|157
|2006.01.17 00:43
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2104
|1.2130
|158
|2006.01.17 00:44
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2105
|1.2130
|159
|2006.01.17 00:44
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2106
|1.2130
|160
|2006.01.17 00:44
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2107
|1.2130
|161
|2006.01.17 00:44
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2108
|1.2130
|162
|2006.01.17 00:44
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2109
|1.2130
|163
|2006.01.17 00:49
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2110
|1.2130
|164
|2006.01.17 01:29
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2111
|1.2130
|165
|2006.01.17 01:29
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2112
|1.2130
|166
|2006.01.17 01:31
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2113
|1.2130
|167
|2006.01.17 01:47
|modify
|23
|0.11
|1.2115
|1.2114
|1.2130
|168
|2006.01.17 01:48
|t/p
|23
|0.11
|1.2130
|1.2114
|1.2130
|16.50
|847.17
|169
|2006.01.17 06:00
|sell
|24
|0.11
|1.2108
|1.2123
|1.2093
|170
|2006.01.17 06:02
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2122
|1.2093
|171
|2006.01.17 06:02
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2121
|1.2093
|172
|2006.01.17 06:03
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2120
|1.2093
|173
|2006.01.17 06:06
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2119
|1.2093
|174
|2006.01.17 06:08
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2118
|1.2093
|175
|2006.01.17 06:09
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2117
|1.2093
|176
|2006.01.17 06:12
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2116
|1.2093
|177
|2006.01.17 06:12
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2115
|1.2093
|178
|2006.01.17 06:12
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2114
|1.2093
|179
|2006.01.17 06:13
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2113
|1.2093
|180
|2006.01.17 06:13
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2111
|1.2093
|181
|2006.01.17 06:15
|modify
|24
|0.11
|1.2108
|1.2109
|1.2093
|182
|2006.01.17 06:16
|t/p
|24
|0.11
|1.2093
|1.2109
|1.2093
|16.50
|863.67
|183
|2006.01.17 15:00
|buy
|25
|0.12
|1.2101
|1.2086
|1.2116
|184
|2006.01.17 15:01
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2087
|1.2116
|185
|2006.01.17 15:08
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2089
|1.2116
|186
|2006.01.17 15:20
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2090
|1.2116
|187
|2006.01.17 15:21
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2091
|1.2116
|188
|2006.01.17 15:24
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2093
|1.2116
|189
|2006.01.17 15:27
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2095
|1.2116
|190
|2006.01.17 15:27
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2097
|1.2116
|191
|2006.01.17 17:23
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2098
|1.2116
|192
|2006.01.17 17:24
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2099
|1.2116
|193
|2006.01.17 17:24
|modify
|25
|0.12
|1.2101
|1.2100
|1.2116
|194
|2006.01.17 17:24
|t/p
|25
|0.12
|1.2116
|1.2100
|1.2116
|18.00
|881.67
|195
|2006.01.17 21:00
|sell
|26
|0.12
|1.2094
|1.2109
|1.2079
|196
|2006.01.17 21:02
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2108
|1.2079
|197
|2006.01.17 21:02
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2107
|1.2079
|198
|2006.01.17 21:02
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2106
|1.2079
|199
|2006.01.17 21:03
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2105
|1.2079
|200
|2006.01.17 21:03
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2104
|1.2079
|201
|2006.01.17 21:03
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2103
|1.2079
|202
|2006.01.17 21:03
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2101
|1.2079
|203
|2006.01.17 21:03
|modify
|26
|0.12
|1.2094
|1.2100
|1.2079
|204
|2006.01.17 21:13
|s/l
|26
|0.12
|1.2100
|1.2100
|1.2079
|-7.20
|874.47
|205
|2006.01.17 23:00
|buy
|27
|0.12
|1.2105
|1.2090
|1.2120
|206
|2006.01.17 23:15
|s/l
|27
|0.12
|1.2090
|1.2090
|1.2120
|-18.00
|856.47
|207
|2006.01.18 00:00
|sell
|28
|0.11
|1.2093
|1.2108
|1.2078
|208
|2006.01.18 00:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2107
|1.2078
|209
|2006.01.18 00:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2106
|1.2078
|210
|2006.01.18 00:59
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2105
|1.2078
|211
|2006.01.18 01:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2104
|1.2078
|212
|2006.01.18 01:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2101
|1.2078
|213
|2006.01.18 01:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2100
|1.2078
|214
|2006.01.18 01:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2099
|1.2078
|215
|2006.01.18 01:00
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2098
|1.2078
|216
|2006.01.18 01:22
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2097
|1.2078
|217
|2006.01.18 01:22
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2096
|1.2078
|218
|2006.01.18 01:24
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2095
|1.2078
|219
|2006.01.18 01:24
|modify
|28
|0.11
|1.2093
|1.2094
|1.2078
|220
|2006.01.18 01:24
|t/p
|28
|0.11
|1.2078
|1.2094
|1.2078
|16.50
|872.97
|221
|2006.01.18 04:00
|buy
|29
|0.12
|1.2146
|1.2131
|1.2161
|222
|2006.01.18 04:06
|s/l
|29
|0.12
|1.2131
|1.2131
|1.2161
|-18.00
|854.97
|223
|2006.01.18 12:00
|sell
|30
|0.11
|1.2082
|1.2097
|1.2067
|224
|2006.01.18 12:02
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2096
|1.2067
|225
|2006.01.18 12:02
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2095
|1.2067
|226
|2006.01.18 12:02
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2094
|1.2067
|227
|2006.01.18 12:02
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2093
|1.2067
|228
|2006.01.18 12:08
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2092
|1.2067
|229
|2006.01.18 12:08
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2091
|1.2067
|230
|2006.01.18 12:08
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2090
|1.2067
|231
|2006.01.18 12:08
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2089
|1.2067
|232
|2006.01.18 12:08
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2088
|1.2067
|233
|2006.01.18 12:08
|modify
|30
|0.11
|1.2082
|1.2087
|1.2067
|234
|2006.01.18 12:11
|s/l
|30
|0.11
|1.2087
|1.2087
|1.2067
|-5.50
|849.47
|235
|2006.01.18 17:00
|buy
|31
|0.11
|1.2113
|1.2098
|1.2128
|236
|2006.01.18 17:00
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2101
|1.2128
|237
|2006.01.18 17:18
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2102
|1.2128
|238
|2006.01.18 17:20
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2103
|1.2128
|239
|2006.01.18 17:20
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2104
|1.2128
|240
|2006.01.18 17:44
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2105
|1.2128
|241
|2006.01.18 18:00
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2106
|1.2128
|242
|2006.01.18 18:02
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2107
|1.2128
|243
|2006.01.18 18:03
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2108
|1.2128
|244
|2006.01.18 18:03
|modify
|31
|0.11
|1.2113
|1.2109
|1.2128
|245
|2006.01.18 18:39
|s/l
|31
|0.11
|1.2109
|1.2109
|1.2128
|-4.40
|845.07
|246
|2006.01.18 20:00
|sell
|32
|0.11
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|247
|2006.01.18 20:09
|modify
|32
|0.11
|1.2096
|1.2108
|1.2081
|248
|2006.01.18 20:09
|modify
|32
|0.11
|1.2096
|1.2106
|1.2081
|249
|2006.01.18 20:18
|s/l
|32
|0.11
|1.2106
|1.2106
|1.2081
|-11.00
|834.07
|250
|2006.01.19 11:00
|buy
|33
|0.11
|1.2117
|1.2102
|1.2132
|251
|2006.01.19 11:00
|modify
|33
|0.11
|1.2117
|1.2104
|1.2132
|252
|2006.01.19 11:20
|s/l
|33
|0.11
|1.2104
|1.2104
|1.2132
|-14.30
|819.77
|253
|2006.01.19 15:00
|sell
|34
|0.11
|1.2089
|1.2104
|1.2074
|254
|2006.01.19 15:27
|s/l
|34
|0.11
|1.2104
|1.2104
|1.2074
|-16.50
|803.27
|255
|2006.01.19 16:00
|buy
|35
|0.11
|1.2094
|1.2079
|1.2109
|256
|2006.01.19 16:04
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2080
|1.2109
|257
|2006.01.19 16:05
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2081
|1.2109
|258
|2006.01.19 16:06
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2082
|1.2109
|259
|2006.01.19 16:07
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2083
|1.2109
|260
|2006.01.19 16:09
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2084
|1.2109
|261
|2006.01.19 16:10
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2085
|1.2109
|262
|2006.01.19 16:12
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2087
|1.2109
|263
|2006.01.19 16:17
|modify
|35
|0.11
|1.2094
|1.2088
|1.2109
|264
|2006.01.19 17:35
|s/l
|35
|0.11
|1.2088
|1.2088
|1.2109
|-6.60
|796.67
|265
|2006.01.19 19:00
|sell
|36
|0.11
|1.2088
|1.2103
|1.2073
|266
|2006.01.19 19:12
|modify
|36
|0.11
|1.2088
|1.2102
|1.2073
|267
|2006.01.19 19:16
|modify
|36
|0.11
|1.2088
|1.2101
|1.2073
|268
|2006.01.19 19:16
|modify
|36
|0.11
|1.2088
|1.2100
|1.2073
|269
|2006.01.19 19:16
|modify
|36
|0.11
|1.2088
|1.2099
|1.2073
|270
|2006.01.19 19:22
|modify
|36
|0.11
|1.2088
|1.2098
|1.2073
|271
|2006.01.19 19:49
|modify
|36
|0.11
|1.2088
|1.2097
|1.2073
|272
|2006.01.19 19:59
|s/l
|36
|0.11
|1.2097
|1.2097
|1.2073
|-9.90
|786.77
|273
|2006.01.20 09:00
|buy
|37
|0.10
|1.2099
|1.2084
|1.2114
|274
|2006.01.20 09:11
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2085
|1.2114
|275
|2006.01.20 09:12
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2086
|1.2114
|276
|2006.01.20 09:16
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2087
|1.2114
|277
|2006.01.20 09:16
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2088
|1.2114
|278
|2006.01.20 09:16
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2089
|1.2114
|279
|2006.01.20 09:16
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2090
|1.2114
|280
|2006.01.20 09:16
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2091
|1.2114
|281
|2006.01.20 09:17
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2092
|1.2114
|282
|2006.01.20 09:17
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2093
|1.2114
|283
|2006.01.20 09:17
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2094
|1.2114
|284
|2006.01.20 09:23
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2095
|1.2114
|285
|2006.01.20 09:23
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2096
|1.2114
|286
|2006.01.20 09:23
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2097
|1.2114
|287
|2006.01.20 09:23
|modify
|37
|0.10
|1.2099
|1.2098
|1.2114
|288
|2006.01.20 09:24
|t/p
|37
|0.10
|1.2114
|1.2098
|1.2114
|15.00
|801.77
|289
|2006.01.23 21:00
|sell
|38
|0.11
|1.2293
|1.2308
|1.2278
|290
|2006.01.23 21:27
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2307
|1.2278
|291
|2006.01.23 21:28
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2306
|1.2278
|292
|2006.01.23 21:28
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2305
|1.2278
|293
|2006.01.23 21:29
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2304
|1.2278
|294
|2006.01.23 21:41
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2303
|1.2278
|295
|2006.01.23 21:41
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2302
|1.2278
|296
|2006.01.23 21:41
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2300
|1.2278
|297
|2006.01.23 21:41
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2299
|1.2278
|298
|2006.01.23 22:52
|modify
|38
|0.11
|1.2293
|1.2298
|1.2278
|299
|2006.01.24 00:23
|s/l
|38
|0.11
|1.2298
|1.2298
|1.2278
|-4.94
|796.83
|300
|2006.01.24 02:00
|buy
|39
|0.11
|1.2296
|1.2281
|1.2311
|301
|2006.01.24 02:00
|modify
|39
|0.11
|1.2296
|1.2282
|1.2311
|302
|2006.01.24 02:01
|modify
|39
|0.11
|1.2296
|1.2284
|1.2311
|303
|2006.01.24 02:05
|s/l
|39
|0.11
|1.2284
|1.2284
|1.2311
|-13.20
|783.63
|304
|2006.01.24 03:00
|sell
|40
|0.10
|1.2287
|1.2302
|1.2272
|305
|2006.01.24 03:05
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2301
|1.2272
|306
|2006.01.24 03:10
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2300
|1.2272
|307
|2006.01.24 03:10
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2299
|1.2272
|308
|2006.01.24 03:11
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2298
|1.2272
|309
|2006.01.24 03:11
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2297
|1.2272
|310
|2006.01.24 03:11
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2296
|1.2272
|311
|2006.01.24 03:12
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2295
|1.2272
|312
|2006.01.24 03:12
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2294
|1.2272
|313
|2006.01.24 03:13
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2293
|1.2272
|314
|2006.01.24 03:14
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2292
|1.2272
|315
|2006.01.24 03:20
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2291
|1.2272
|316
|2006.01.24 03:29
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2290
|1.2272
|317
|2006.01.24 03:43
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2289
|1.2272
|318
|2006.01.24 03:43
|modify
|40
|0.10
|1.2287
|1.2288
|1.2272
|319
|2006.01.24 03:45
|t/p
|40
|0.10
|1.2272
|1.2288
|1.2272
|15.00
|798.63
|320
|2006.01.24 12:00
|buy
|41
|0.11
|1.2290
|1.2275
|1.2305
|321
|2006.01.24 12:00
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2276
|1.2305
|322
|2006.01.24 12:01
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2277
|1.2305
|323
|2006.01.24 12:01
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2278
|1.2305
|324
|2006.01.24 12:01
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2279
|1.2305
|325
|2006.01.24 12:09
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2280
|1.2305
|326
|2006.01.24 12:32
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2281
|1.2305
|327
|2006.01.24 12:32
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2283
|1.2305
|328
|2006.01.24 12:36
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2284
|1.2305
|329
|2006.01.24 12:37
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2285
|1.2305
|330
|2006.01.24 12:37
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2286
|1.2305
|331
|2006.01.24 12:42
|modify
|41
|0.11
|1.2290
|1.2287
|1.2305
|332
|2006.01.24 13:10
|s/l
|41
|0.11
|1.2287
|1.2287
|1.2305
|-3.30
|795.33
|333
|2006.01.24 17:00
|sell
|42
|0.11
|1.2280
|1.2295
|1.2265
|334
|2006.01.24 17:01
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2294
|1.2265
|335
|2006.01.24 17:03
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2293
|1.2265
|336
|2006.01.24 17:09
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2292
|1.2265
|337
|2006.01.24 17:09
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2290
|1.2265
|338
|2006.01.24 17:09
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2289
|1.2265
|339
|2006.01.24 17:10
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2288
|1.2265
|340
|2006.01.24 17:13
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2287
|1.2265
|341
|2006.01.24 17:37
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2286
|1.2265
|342
|2006.01.24 17:44
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2285
|1.2265
|343
|2006.01.24 18:24
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2284
|1.2265
|344
|2006.01.24 18:24
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2283
|1.2265
|345
|2006.01.24 18:24
|modify
|42
|0.11
|1.2280
|1.2282
|1.2265
|346
|2006.01.24 18:24
|t/p
|42
|0.11
|1.2265
|1.2282
|1.2265
|16.50
|811.83
|347
|2006.01.25 01:00
|buy
|43
|0.11
|1.2275
|1.2260
|1.2290
|348
|2006.01.25 01:00
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2261
|1.2290
|349
|2006.01.25 01:00
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2262
|1.2290
|350
|2006.01.25 01:00
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2263
|1.2290
|351
|2006.01.25 01:00
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2264
|1.2290
|352
|2006.01.25 01:01
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2265
|1.2290
|353
|2006.01.25 01:01
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2266
|1.2290
|354
|2006.01.25 01:01
|modify
|43
|0.11
|1.2275
|1.2267
|1.2290
|355
|2006.01.25 02:12
|s/l
|43
|0.11
|1.2267
|1.2267
|1.2290
|-8.80
|803.03
|356
|2006.01.25 09:00
|sell
|44
|0.11
|1.2267
|1.2282
|1.2252
|357
|2006.01.25 09:15
|modify
|44
|0.11
|1.2267
|1.2281
|1.2252
|358
|2006.01.25 09:15
|modify
|44
|0.11
|1.2267
|1.2280
|1.2252
|359
|2006.01.25 09:15
|modify
|44
|0.11
|1.2267
|1.2279
|1.2252
|360
|2006.01.25 09:15
|modify
|44
|0.11
|1.2267
|1.2278
|1.2252
|361
|2006.01.25 09:30
|s/l
|44
|0.11
|1.2278
|1.2278
|1.2252
|-12.10
|790.93
|362
|2006.01.25 21:00
|buy
|45
|0.11
|1.2259
|1.2244
|1.2274
|363
|2006.01.25 21:01
|modify
|45
|0.11
|1.2259
|1.2245
|1.2274
|364
|2006.01.25 21:03
|modify
|45
|0.11
|1.2259
|1.2246
|1.2274
|365
|2006.01.25 21:03
|modify
|45
|0.11
|1.2259
|1.2247
|1.2274
|366
|2006.01.25 21:03
|modify
|45
|0.11
|1.2259
|1.2248
|1.2274
|367
|2006.01.25 22:00
|s/l
|45
|0.11
|1.2248
|1.2248
|1.2274
|-12.10
|778.83
|368
|2006.01.25 23:00
|sell
|46
|0.10
|1.2249
|1.2264
|1.2234
|369
|2006.01.25 23:01
|modify
|46
|0.10
|1.2249
|1.2263
|1.2234
|370
|2006.01.25 23:07
|modify
|46
|0.10
|1.2249
|1.2262
|1.2234
|371
|2006.01.25 23:27
|modify
|46
|0.10
|1.2249
|1.2261
|1.2234
|372
|2006.01.25 23:47
|s/l
|46
|0.10
|1.2261
|1.2261
|1.2234
|-12.00
|766.83
|373
|2006.01.26 00:00
|buy
|47
|0.10
|1.2258
|1.2243
|1.2273
|374
|2006.01.26 00:04
|modify
|47
|0.10
|1.2258
|1.2244
|1.2273
|375
|2006.01.26 00:10
|modify
|47
|0.10
|1.2258
|1.2246
|1.2273
|376
|2006.01.26 01:01
|s/l
|47
|0.10
|1.2246
|1.2246
|1.2273
|-12.00
|754.83
|377
|2006.01.26 05:00
|sell
|48
|0.10
|1.2258
|1.2273
|1.2243
|378
|2006.01.26 05:00
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2272
|1.2243
|379
|2006.01.26 05:00
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2271
|1.2243
|380
|2006.01.26 05:01
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2270
|1.2243
|381
|2006.01.26 05:28
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2269
|1.2243
|382
|2006.01.26 05:30
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2268
|1.2243
|383
|2006.01.26 05:32
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2267
|1.2243
|384
|2006.01.26 05:34
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2266
|1.2243
|385
|2006.01.26 05:34
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2265
|1.2243
|386
|2006.01.26 05:37
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2264
|1.2243
|387
|2006.01.26 05:37
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2263
|1.2243
|388
|2006.01.26 05:38
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2261
|1.2243
|389
|2006.01.26 05:39
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2260
|1.2243
|390
|2006.01.26 05:40
|modify
|48
|0.10
|1.2258
|1.2259
|1.2243
|391
|2006.01.26 05:40
|t/p
|48
|0.10
|1.2243
|1.2259
|1.2243
|15.00
|769.83
|392
|2006.01.26 10:00
|buy
|49
|0.10
|1.2251
|1.2236
|1.2266
|393
|2006.01.26 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.2251
|1.2238
|1.2266
|394
|2006.01.26 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.2251
|1.2239
|1.2266
|395
|2006.01.26 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.2251
|1.2241
|1.2266
|396
|2006.01.26 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.2251
|1.2242
|1.2266
|397
|2006.01.26 10:13
|modify
|49
|0.10
|1.2251
|1.2243
|1.2266
|398
|2006.01.26 10:14
|modify
|49
|0.10
|1.2251
|1.2244
|1.2266
|399
|2006.01.26 10:37
|s/l
|49
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2266
|-7.00
|762.83
|400
|2006.01.26 11:00
|sell
|50
|0.10
|1.2249
|1.2264
|1.2234
|401
|2006.01.26 11:01
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2261
|1.2234
|402
|2006.01.26 11:05
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2260
|1.2234
|403
|2006.01.26 11:06
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2259
|1.2234
|404
|2006.01.26 11:07
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2258
|1.2234
|405
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2257
|1.2234
|406
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2256
|1.2234
|407
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2255
|1.2234
|408
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2254
|1.2234
|409
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2253
|1.2234
|410
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2252
|1.2234
|411
|2006.01.26 11:17
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2251
|1.2234
|412
|2006.01.26 11:26
|modify
|50
|0.10
|1.2249
|1.2250
|1.2234
|413
|2006.01.26 11:26
|t/p
|50
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2234
|15.00
|777.83
|414
|2006.01.26 23:00
|buy
|51
|0.10
|1.2215
|1.2200
|1.2230
|415
|2006.01.26 23:20
|modify
|51
|0.10
|1.2215
|1.2202
|1.2230
|416
|2006.01.26 23:20
|modify
|51
|0.10
|1.2215
|1.2203
|1.2230
|417
|2006.01.27 00:25
|s/l
|51
|0.10
|1.2203
|1.2203
|1.2230
|-12.62
|765.21
|418
|2006.01.27 02:00
|sell
|52
|0.10
|1.2210
|1.2225
|1.2195
|419
|2006.01.27 02:00
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2224
|1.2195
|420
|2006.01.27 02:04
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2223
|1.2195
|421
|2006.01.27 02:06
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2222
|1.2195
|422
|2006.01.27 02:06
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2221
|1.2195
|423
|2006.01.27 02:08
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2220
|1.2195
|424
|2006.01.27 02:11
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2219
|1.2195
|425
|2006.01.27 02:11
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2218
|1.2195
|426
|2006.01.27 02:11
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2217
|1.2195
|427
|2006.01.27 02:11
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2216
|1.2195
|428
|2006.01.27 02:11
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2215
|1.2195
|429
|2006.01.27 02:12
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2214
|1.2195
|430
|2006.01.27 02:12
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2212
|1.2195
|431
|2006.01.27 02:12
|modify
|52
|0.10
|1.2210
|1.2211
|1.2195
|432
|2006.01.27 02:12
|t/p
|52
|0.10
|1.2195
|1.2211
|1.2195
|15.00
|780.21
|433
|2006.01.27 03:00
|buy
|53
|0.10
|1.2210
|1.2195
|1.2225
|434
|2006.01.27 03:06
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2196
|1.2225
|435
|2006.01.27 03:06
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2197
|1.2225
|436
|2006.01.27 03:31
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2198
|1.2225
|437
|2006.01.27 03:31
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2199
|1.2225
|438
|2006.01.27 03:31
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2200
|1.2225
|439
|2006.01.27 03:40
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2201
|1.2225
|440
|2006.01.27 04:04
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2202
|1.2225
|441
|2006.01.27 04:04
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2204
|1.2225
|442
|2006.01.27 04:04
|modify
|53
|0.10
|1.2210
|1.2205
|1.2225
|443
|2006.01.27 04:10
|s/l
|53
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2225
|-5.00
|775.21
|444
|2006.01.27 06:00
|sell
|54
|0.10
|1.2186
|1.2201
|1.2171
|445
|2006.01.27 06:00
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2200
|1.2171
|446
|2006.01.27 06:00
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2199
|1.2171
|447
|2006.01.27 06:00
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2198
|1.2171
|448
|2006.01.27 06:04
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2197
|1.2171
|449
|2006.01.27 06:04
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2196
|1.2171
|450
|2006.01.27 06:04
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2195
|1.2171
|451
|2006.01.27 06:04
|modify
|54
|0.10
|1.2186
|1.2194
|1.2171
|452
|2006.01.27 06:09
|s/l
|54
|0.10
|1.2194
|1.2194
|1.2171
|-8.00
|767.21
|453
|2006.01.27 10:00
|buy
|55
|0.10
|1.2224
|1.2209
|1.2239
|454
|2006.01.27 10:00
|modify
|55
|0.10
|1.2224
|1.2210
|1.2239
|455
|2006.01.27 10:02
|s/l
|55
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2239
|-14.00
|753.21
|456
|2006.01.27 11:00
|sell
|56
|0.10
|1.2135
|1.2150
|1.2120
|457
|2006.01.27 11:09
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2149
|1.2120
|458
|2006.01.27 11:09
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2148
|1.2120
|459
|2006.01.27 11:09
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2147
|1.2120
|460
|2006.01.27 11:09
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2146
|1.2120
|461
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2145
|1.2120
|462
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2144
|1.2120
|463
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2143
|1.2120
|464
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2142
|1.2120
|465
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2141
|1.2120
|466
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2140
|1.2120
|467
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2138
|1.2120
|468
|2006.01.27 11:12
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2137
|1.2120
|469
|2006.01.27 11:13
|modify
|56
|0.10
|1.2135
|1.2136
|1.2120
|470
|2006.01.27 11:13
|t/p
|56
|0.10
|1.2120
|1.2136
|1.2120
|15.00
|768.21
|471
|2006.01.30 02:00
|buy
|57
|0.10
|1.2111
|1.2096
|1.2126
|472
|2006.01.30 02:21
|s/l
|57
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2126
|-15.00
|753.21
|473
|2006.01.30 04:00
|sell
|58
|0.10
|1.2085
|1.2100
|1.2070
|474
|2006.01.30 04:00
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2098
|1.2070
|475
|2006.01.30 04:07
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2097
|1.2070
|476
|2006.01.30 04:10
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2096
|1.2070
|477
|2006.01.30 04:11
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2095
|1.2070
|478
|2006.01.30 04:19
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2094
|1.2070
|479
|2006.01.30 04:19
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2093
|1.2070
|480
|2006.01.30 04:20
|modify
|58
|0.10
|1.2085
|1.2092
|1.2070
|481
|2006.01.30 04:31
|s/l
|58
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2070
|-7.00
|746.21
|482
|2006.01.30 13:00
|buy
|59
|0.10
|1.2092
|1.2077
|1.2107
|483
|2006.01.30 13:46
|s/l
|59
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2107
|-15.00
|731.21
|484
|2006.01.30 14:00
|sell
|60
|0.10
|1.2077
|1.2092
|1.2062
|485
|2006.01.30 14:24
|s/l
|60
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2062
|-15.00
|716.21
|486
|2006.01.30 16:00
|buy
|61
|0.10
|1.2087
|1.2072
|1.2102
|487
|2006.01.30 16:02
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2074
|1.2102
|488
|2006.01.30 16:06
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2075
|1.2102
|489
|2006.01.30 16:08
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2076
|1.2102
|490
|2006.01.30 16:08
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2077
|1.2102
|491
|2006.01.30 16:09
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2078
|1.2102
|492
|2006.01.30 16:49
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2079
|1.2102
|493
|2006.01.30 17:02
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2080
|1.2102
|494
|2006.01.30 17:08
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2081
|1.2102
|495
|2006.01.30 17:13
|modify
|61
|0.10
|1.2087
|1.2082
|1.2102
|496
|2006.01.30 18:37
|s/l
|61
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2102
|-5.00
|711.21
|497
|2006.01.30 20:00
|sell
|62
|0.09
|1.2084
|1.2099
|1.2069
|498
|2006.01.30 20:10
|modify
|62
|0.09
|1.2084
|1.2098
|1.2069
|499
|2006.01.30 20:51
|s/l
|62
|0.09
|1.2098
|1.2098
|1.2069
|-12.60
|698.61
|500
|2006.01.30 21:00
|buy
|63
|0.09
|1.2097
|1.2082
|1.2112
|501
|2006.01.30 21:00
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2083
|1.2112
|502
|2006.01.30 21:00
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2084
|1.2112
|503
|2006.01.30 21:01
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2085
|1.2112
|504
|2006.01.30 21:04
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2086
|1.2112
|505
|2006.01.30 21:04
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2088
|1.2112
|506
|2006.01.30 21:04
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2089
|1.2112
|507
|2006.01.30 21:06
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2090
|1.2112
|508
|2006.01.30 22:21
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2091
|1.2112
|509
|2006.01.30 23:27
|modify
|63
|0.09
|1.2097
|1.2092
|1.2112
|510
|2006.01.31 00:04
|s/l
|63
|0.09
|1.2092
|1.2092
|1.2112
|-5.06
|693.55
|511
|2006.01.31 19:00
|sell
|64
|0.09
|1.2147
|1.2162
|1.2132
|512
|2006.01.31 19:09
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2161
|1.2132
|513
|2006.01.31 19:10
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2160
|1.2132
|514
|2006.01.31 19:10
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2159
|1.2132
|515
|2006.01.31 19:10
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2158
|1.2132
|516
|2006.01.31 20:04
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2157
|1.2132
|517
|2006.01.31 20:05
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2156
|1.2132
|518
|2006.01.31 20:09
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2155
|1.2132
|519
|2006.01.31 20:09
|modify
|64
|0.09
|1.2147
|1.2154
|1.2132
|520
|2006.01.31 21:04
|s/l
|64
|0.09
|1.2154
|1.2154
|1.2132
|-6.30
|687.25
|521
|2006.02.01 00:00
|buy
|65
|0.09
|1.2159
|1.2144
|1.2174
|522
|2006.02.01 00:01
|modify
|65
|0.09
|1.2159
|1.2146
|1.2174
|523
|2006.02.01 00:01
|modify
|65
|0.09
|1.2159
|1.2152
|1.2174
|524
|2006.02.01 01:43
|s/l
|65
|0.09
|1.2152
|1.2152
|1.2174
|-6.30
|680.95
|525
|2006.02.01 03:00
|sell
|66
|0.09
|1.2140
|1.2155
|1.2125
|526
|2006.02.01 03:00
|modify
|66
|0.09
|1.2140
|1.2154
|1.2125
|527
|2006.02.01 03:00
|modify
|66
|0.09
|1.2140
|1.2153
|1.2125
|528
|2006.02.01 03:01
|modify
|66
|0.09
|1.2140
|1.2152
|1.2125
|529
|2006.02.01 03:35
|s/l
|66
|0.09
|1.2152
|1.2152
|1.2125
|-10.80
|670.15
|530
|2006.02.01 22:00
|buy
|67
|0.09
|1.2075
|1.2060
|1.2090
|531
|2006.02.01 22:02
|modify
|67
|0.09
|1.2075
|1.2061
|1.2090
|532
|2006.02.01 22:30
|modify
|67
|0.09
|1.2075
|1.2062
|1.2090
|533
|2006.02.01 23:12
|s/l
|67
|0.09
|1.2062
|1.2062
|1.2090
|-11.70
|658.45
|534
|2006.02.02 00:00
|sell
|68
|0.09
|1.2060
|1.2075
|1.2045
|535
|2006.02.02 00:34
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2074
|1.2045
|536
|2006.02.02 00:34
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2073
|1.2045
|537
|2006.02.02 00:43
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2072
|1.2045
|538
|2006.02.02 00:43
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2071
|1.2045
|539
|2006.02.02 00:44
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2070
|1.2045
|540
|2006.02.02 00:45
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2069
|1.2045
|541
|2006.02.02 00:45
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2068
|1.2045
|542
|2006.02.02 00:45
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2066
|1.2045
|543
|2006.02.02 00:46
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2065
|1.2045
|544
|2006.02.02 00:47
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2064
|1.2045
|545
|2006.02.02 00:47
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2063
|1.2045
|546
|2006.02.02 00:47
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2062
|1.2045
|547
|2006.02.02 00:47
|modify
|68
|0.09
|1.2060
|1.2061
|1.2045
|548
|2006.02.02 00:47
|t/p
|68
|0.09
|1.2045
|1.2061
|1.2045
|13.50
|671.95
|549
|2006.02.02 06:00
|buy
|69
|0.09
|1.2071
|1.2056
|1.2086
|550
|2006.02.02 06:00
|modify
|69
|0.09
|1.2071
|1.2057
|1.2086
|551
|2006.02.02 06:06
|modify
|69
|0.09
|1.2071
|1.2058
|1.2086
|552
|2006.02.02 06:06
|modify
|69
|0.09
|1.2071
|1.2059
|1.2086
|553
|2006.02.02 06:07
|modify
|69
|0.09
|1.2071
|1.2060
|1.2086
|554
|2006.02.02 06:08
|modify
|69
|0.09
|1.2071
|1.2061
|1.2086
|555
|2006.02.02 06:08
|modify
|69
|0.09
|1.2071
|1.2062
|1.2086
|556
|2006.02.02 06:17
|s/l
|69
|0.09
|1.2062
|1.2062
|1.2086
|-8.10
|663.85
|557
|2006.02.02 09:00
|sell
|70
|0.09
|1.2044
|1.2059
|1.2029
|558
|2006.02.02 09:12
|s/l
|70
|0.09
|1.2059
|1.2059
|1.2029
|-13.50
|650.35
|559
|2006.02.02 11:00
|buy
|71
|0.09
|1.2089
|1.2074
|1.2104
|560
|2006.02.02 11:00
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2075
|1.2104
|561
|2006.02.02 11:00
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2076
|1.2104
|562
|2006.02.02 11:01
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2077
|1.2104
|563
|2006.02.02 11:02
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2078
|1.2104
|564
|2006.02.02 11:03
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2079
|1.2104
|565
|2006.02.02 11:04
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2080
|1.2104
|566
|2006.02.02 11:19
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2081
|1.2104
|567
|2006.02.02 11:19
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2082
|1.2104
|568
|2006.02.02 11:19
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2083
|1.2104
|569
|2006.02.02 11:21
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2084
|1.2104
|570
|2006.02.02 11:21
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2085
|1.2104
|571
|2006.02.02 11:21
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2086
|1.2104
|572
|2006.02.02 11:24
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2087
|1.2104
|573
|2006.02.02 11:24
|modify
|71
|0.09
|1.2089
|1.2088
|1.2104
|574
|2006.02.02 11:27
|t/p
|71
|0.09
|1.2104
|1.2088
|1.2104
|13.50
|663.85
|575
|2006.02.02 19:00
|sell
|72
|0.09
|1.2083
|1.2098
|1.2068
|576
|2006.02.02 19:23
|s/l
|72
|0.09
|1.2098
|1.2098
|1.2068
|-13.50
|650.35
|577
|2006.02.02 21:00
|buy
|73
|0.09
|1.2100
|1.2085
|1.2115
|578
|2006.02.03 00:50
|s/l
|73
|0.09
|1.2085
|1.2085
|1.2115
|-14.06
|636.30
|579
|2006.02.03 16:00
|buy
|74
|0.08
|1.2024
|1.2009
|1.2039
|580
|2006.02.03 16:07
|modify
|74
|0.08
|1.2024
|1.2010
|1.2039
|581
|2006.02.03 16:09
|modify
|74
|0.08
|1.2024
|1.2011
|1.2039
|582
|2006.02.03 16:09
|modify
|74
|0.08
|1.2024
|1.2012
|1.2039
|583
|2006.02.03 16:22
|modify
|74
|0.08
|1.2024
|1.2013
|1.2039
|584
|2006.02.03 16:55
|modify
|74
|0.08
|1.2024
|1.2014
|1.2039
|585
|2006.02.05 15:32
|close
|74
|0.08
|1.2028
|1.2014
|1.2039
|3.20
|639.50
|586
|2006.02.06 18:00
|buy
|75
|0.09
|1.1979
|1.1964
|1.1994
|587
|2006.02.06 18:48
|s/l
|75
|0.09
|1.1964
|1.1964
|1.1994
|-13.50
|626.00
|588
|2006.02.06 19:00
|sell
|76
|0.08
|1.1961
|1.1976
|1.1946
|589
|2006.02.06 20:32
|modify
|76
|0.08
|1.1961
|1.1975
|1.1946
|590
|2006.02.06 20:35
|modify
|76
|0.08
|1.1961
|1.1974
|1.1946
|591
|2006.02.06 20:36
|modify
|76
|0.08
|1.1961
|1.1973
|1.1946
|592
|2006.02.06 20:37
|modify
|76
|0.08
|1.1961
|1.1972
|1.1946
|593
|2006.02.06 20:37
|modify
|76
|0.08
|1.1961
|1.1971
|1.1946
|594
|2006.02.06 20:39
|modify
|76
|0.08
|1.1961
|1.1970
|1.1946
|595
|2006.02.06 21:35
|s/l
|76
|0.08
|1.1970
|1.1970
|1.1946
|-7.20
|618.80
|596
|2006.02.06 22:00
|buy
|77
|0.08
|1.1971
|1.1956
|1.1986
|597
|2006.02.06 22:12
|modify
|77
|0.08
|1.1971
|1.1957
|1.1986
|598
|2006.02.06 22:13
|modify
|77
|0.08
|1.1971
|1.1958
|1.1986
|599
|2006.02.06 22:13
|modify
|77
|0.08
|1.1971
|1.1959
|1.1986
|600
|2006.02.06 22:13
|modify
|77
|0.08
|1.1971
|1.1960
|1.1986
|601
|2006.02.06 22:14
|modify
|77
|0.08
|1.1971
|1.1963
|1.1986
|602
|2006.02.06 22:24
|modify
|77
|0.08
|1.1971
|1.1964
|1.1986
|603
|2006.02.07 00:00
|s/l
|77
|0.08
|1.1964
|1.1964
|1.1986
|-6.10
|612.70
|604
|2006.02.07 08:00
|sell
|78
|0.08
|1.1967
|1.1982
|1.1952
|605
|2006.02.07 08:10
|s/l
|78
|0.08
|1.1982
|1.1982
|1.1952
|-12.00
|600.70
|606
|2006.02.07 17:00
|buy
|79
|0.08
|1.1982
|1.1967
|1.1997
|607
|2006.02.07 17:00
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1968
|1.1997
|608
|2006.02.07 17:01
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1969
|1.1997
|609
|2006.02.07 17:02
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1970
|1.1997
|610
|2006.02.07 17:04
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1971
|1.1997
|611
|2006.02.07 17:05
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1973
|1.1997
|612
|2006.02.07 17:05
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1974
|1.1997
|613
|2006.02.07 17:05
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1975
|1.1997
|614
|2006.02.07 17:06
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1976
|1.1997
|615
|2006.02.07 17:06
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1977
|1.1997
|616
|2006.02.07 17:15
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1978
|1.1997
|617
|2006.02.07 17:16
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1979
|1.1997
|618
|2006.02.07 17:16
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1980
|1.1997
|619
|2006.02.07 18:48
|modify
|79
|0.08
|1.1982
|1.1981
|1.1997
|620
|2006.02.07 19:26
|s/l
|79
|0.08
|1.1981
|1.1981
|1.1997
|-0.80
|599.90
|621
|2006.02.07 21:00
|sell
|80
|0.08
|1.1976
|1.1991
|1.1961
|622
|2006.02.07 21:35
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1990
|1.1961
|623
|2006.02.07 21:39
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1989
|1.1961
|624
|2006.02.07 23:15
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1988
|1.1961
|625
|2006.02.07 23:17
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1987
|1.1961
|626
|2006.02.07 23:30
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1986
|1.1961
|627
|2006.02.07 23:36
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1985
|1.1961
|628
|2006.02.07 23:36
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1984
|1.1961
|629
|2006.02.08 00:09
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1983
|1.1961
|630
|2006.02.08 00:13
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1982
|1.1961
|631
|2006.02.08 00:13
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1981
|1.1961
|632
|2006.02.08 00:39
|modify
|80
|0.08
|1.1976
|1.1980
|1.1961
|633
|2006.02.08 00:56
|s/l
|80
|0.08
|1.1980
|1.1980
|1.1961
|-2.79
|597.11
|634
|2006.02.08 02:00
|buy
|81
|0.08
|1.1984
|1.1969
|1.1999
|635
|2006.02.08 02:18
|s/l
|81
|0.08
|1.1969
|1.1969
|1.1999
|-12.00
|585.11
|636
|2006.02.08 03:00
|sell
|82
|0.08
|1.1971
|1.1986
|1.1956
|637
|2006.02.08 03:01
|modify
|82
|0.08
|1.1971
|1.1984
|1.1956
|638
|2006.02.08 03:05
|modify
|82
|0.08
|1.1971
|1.1982
|1.1956
|639
|2006.02.08 03:21
|s/l
|82
|0.08
|1.1982
|1.1982
|1.1956
|-8.80
|576.31
|640
|2006.02.08 06:00
|buy
|83
|0.08
|1.1980
|1.1965
|1.1995
|641
|2006.02.08 06:07
|modify
|83
|0.08
|1.1980
|1.1966
|1.1995
|642
|2006.02.08 06:08
|modify
|83
|0.08
|1.1980
|1.1967
|1.1995
|643
|2006.02.08 06:35
|s/l
|83
|0.08
|1.1967
|1.1967
|1.1995
|-10.40
|565.91
|644
|2006.02.08 07:00
|sell
|84
|0.08
|1.1966
|1.1981
|1.1951
|645
|2006.02.08 07:06
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1980
|1.1951
|646
|2006.02.08 07:07
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1979
|1.1951
|647
|2006.02.08 07:07
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1978
|1.1951
|648
|2006.02.08 07:07
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1977
|1.1951
|649
|2006.02.08 07:07
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1976
|1.1951
|650
|2006.02.08 07:08
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1975
|1.1951
|651
|2006.02.08 07:21
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1974
|1.1951
|652
|2006.02.08 07:23
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1973
|1.1951
|653
|2006.02.08 07:24
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1972
|1.1951
|654
|2006.02.08 07:24
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1971
|1.1951
|655
|2006.02.08 07:24
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1968
|1.1951
|656
|2006.02.08 07:25
|modify
|84
|0.08
|1.1966
|1.1967
|1.1951
|657
|2006.02.08 07:25
|t/p
|84
|0.08
|1.1951
|1.1967
|1.1951
|12.00
|577.91
|658
|2006.02.08 17:00
|buy
|85
|0.08
|1.1965
|1.1950
|1.1980
|659
|2006.02.08 17:01
|modify
|85
|0.08
|1.1965
|1.1952
|1.1980
|660
|2006.02.08 17:11
|modify
|85
|0.08
|1.1965
|1.1953
|1.1980
|661
|2006.02.08 17:12
|modify
|85
|0.08
|1.1965
|1.1954
|1.1980
|662
|2006.02.08 17:54
|s/l
|85
|0.08
|1.1954
|1.1954
|1.1980
|-8.80
|569.11
|663
|2006.02.09 05:00
|sell
|86
|0.08
|1.1969
|1.1984
|1.1954
|664
|2006.02.09 05:29
|s/l
|86
|0.08
|1.1984
|1.1984
|1.1954
|-12.00
|557.11
|665
|2006.02.09 07:00
|buy
|87
|0.07
|1.1992
|1.1977
|1.2007
|666
|2006.02.09 07:33
|s/l
|87
|0.07
|1.1977
|1.1977
|1.2007
|-10.50
|546.61
|667
|2006.02.09 09:00
|sell
|88
|0.07
|1.1983
|1.1998
|1.1968
|668
|2006.02.09 09:03
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1997
|1.1968
|669
|2006.02.09 09:07
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1996
|1.1968
|670
|2006.02.09 09:07
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1995
|1.1968
|671
|2006.02.09 09:08
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1994
|1.1968
|672
|2006.02.09 09:56
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1993
|1.1968
|673
|2006.02.09 09:56
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1992
|1.1968
|674
|2006.02.09 09:56
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1991
|1.1968
|675
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1990
|1.1968
|676
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1989
|1.1968
|677
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1988
|1.1968
|678
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1987
|1.1968
|679
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1986
|1.1968
|680
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1985
|1.1968
|681
|2006.02.09 09:57
|modify
|88
|0.07
|1.1983
|1.1984
|1.1968
|682
|2006.02.09 09:57
|t/p
|88
|0.07
|1.1968
|1.1984
|1.1968
|10.50
|557.11
|683
|2006.02.09 14:00
|buy
|89
|0.07
|1.1974
|1.1959
|1.1989
|684
|2006.02.09 14:09
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1960
|1.1989
|685
|2006.02.09 14:10
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1961
|1.1989
|686
|2006.02.09 14:12
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1962
|1.1989
|687
|2006.02.09 14:12
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1963
|1.1989
|688
|2006.02.09 14:34
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1964
|1.1989
|689
|2006.02.09 15:42
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1965
|1.1989
|690
|2006.02.09 15:43
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1966
|1.1989
|691
|2006.02.09 15:43
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1967
|1.1989
|692
|2006.02.09 15:43
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1968
|1.1989
|693
|2006.02.09 15:47
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1969
|1.1989
|694
|2006.02.09 15:49
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1970
|1.1989
|695
|2006.02.09 15:56
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1971
|1.1989
|696
|2006.02.09 16:09
|modify
|89
|0.07
|1.1974
|1.1972
|1.1989
|697
|2006.02.09 16:33
|s/l
|89
|0.07
|1.1972
|1.1972
|1.1989
|-1.40
|555.71
|698
|2006.02.09 21:00
|sell
|90
|0.07
|1.1983
|1.1998
|1.1968
|699
|2006.02.09 21:00
|modify
|90
|0.07
|1.1983
|1.1997
|1.1968
|700
|2006.02.09 21:14
|modify
|90
|0.07
|1.1983
|1.1996
|1.1968
|701
|2006.02.09 21:30
|modify
|90
|0.07
|1.1983
|1.1995
|1.1968
|702
|2006.02.09 21:30
|modify
|90
|0.07
|1.1983
|1.1994
|1.1968
|703
|2006.02.09 21:42
|modify
|90
|0.07
|1.1983
|1.1993
|1.1968
|704
|2006.02.09 22:51
|s/l
|90
|0.07
|1.1993
|1.1993
|1.1968
|-7.00
|548.71
|705
|2006.02.10 03:00
|sell
|91
|0.07
|1.1975
|1.1990
|1.1960
|706
|2006.02.10 03:14
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1989
|1.1960
|707
|2006.02.10 03:18
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1988
|1.1960
|708
|2006.02.10 03:18
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1987
|1.1960
|709
|2006.02.10 03:19
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1986
|1.1960
|710
|2006.02.10 03:26
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1985
|1.1960
|711
|2006.02.10 03:27
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1984
|1.1960
|712
|2006.02.10 03:29
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1983
|1.1960
|713
|2006.02.10 03:29
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1981
|1.1960
|714
|2006.02.10 03:29
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1980
|1.1960
|715
|2006.02.10 03:29
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1979
|1.1960
|716
|2006.02.10 03:30
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1978
|1.1960
|717
|2006.02.10 03:30
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1977
|1.1960
|718
|2006.02.10 03:30
|modify
|91
|0.07
|1.1975
|1.1976
|1.1960
|719
|2006.02.10 03:30
|t/p
|91
|0.07
|1.1960
|1.1976
|1.1960
|10.50
|559.21
|720
|2006.02.10 09:00
|buy
|92
|0.07
|1.2019
|1.2004
|1.2034
|721
|2006.02.10 09:00
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2006
|1.2034
|722
|2006.02.10 09:00
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2007
|1.2034
|723
|2006.02.10 09:08
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2008
|1.2034
|724
|2006.02.10 09:08
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2009
|1.2034
|725
|2006.02.10 09:09
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2010
|1.2034
|726
|2006.02.10 09:09
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2011
|1.2034
|727
|2006.02.10 09:11
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2012
|1.2034
|728
|2006.02.10 09:11
|modify
|92
|0.07
|1.2019
|1.2013
|1.2034
|729
|2006.02.10 09:19
|s/l
|92
|0.07
|1.2013
|1.2013
|1.2034
|-4.20
|555.01
|730
|2006.02.10 11:00
|sell
|93
|0.07
|1.1911
|1.1926
|1.1896
|731
|2006.02.10 11:13
|modify
|93
|0.07
|1.1911
|1.1925
|1.1896
|732
|2006.02.10 11:13
|modify
|93
|0.07
|1.1911
|1.1924
|1.1896
|733
|2006.02.10 11:13
|modify
|93
|0.07
|1.1911
|1.1923
|1.1896
|734
|2006.02.10 11:13
|modify
|93
|0.07
|1.1911
|1.1922
|1.1896
|735
|2006.02.10 11:13
|modify
|93
|0.07
|1.1911
|1.1921
|1.1896
|736
|2006.02.10 11:16
|s/l
|93
|0.07
|1.1921
|1.1921
|1.1896
|-7.00
|548.01
|737
|2006.02.13 02:00
|buy
|94
|0.07
|1.1905
|1.1890
|1.1920
|738
|2006.02.13 02:01
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1891
|1.1920
|739
|2006.02.13 02:06
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1892
|1.1920
|740
|2006.02.13 02:06
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1893
|1.1920
|741
|2006.02.13 02:11
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1894
|1.1920
|742
|2006.02.13 02:11
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1895
|1.1920
|743
|2006.02.13 02:15
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1896
|1.1920
|744
|2006.02.13 02:17
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1897
|1.1920
|745
|2006.02.13 02:18
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1899
|1.1920
|746
|2006.02.13 02:29
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1900
|1.1920
|747
|2006.02.13 02:29
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1901
|1.1920
|748
|2006.02.13 02:29
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1902
|1.1920
|749
|2006.02.13 02:29
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1903
|1.1920
|750
|2006.02.13 02:30
|modify
|94
|0.07
|1.1905
|1.1904
|1.1920
|751
|2006.02.13 02:31
|t/p
|94
|0.07
|1.1920
|1.1904
|1.1920
|10.50
|558.51
|752
|2006.02.13 05:00
|sell
|95
|0.07
|1.1889
|1.1904
|1.1874
|753
|2006.02.13 05:18
|modify
|95
|0.07
|1.1889
|1.1903
|1.1874
|754
|2006.02.13 05:19
|modify
|95
|0.07
|1.1889
|1.1902
|1.1874
|755
|2006.02.13 05:20
|modify
|95
|0.07
|1.1889
|1.1901
|1.1874
|756
|2006.02.13 05:20
|modify
|95
|0.07
|1.1889
|1.1900
|1.1874
|757
|2006.02.13 05:28
|modify
|95
|0.07
|1.1889
|1.1899
|1.1874
|758
|2006.02.13 05:33
|modify
|95
|0.07
|1.1889
|1.1898
|1.1874
|759
|2006.02.13 06:26
|s/l
|95
|0.07
|1.1898
|1.1898
|1.1874
|-6.30
|552.21
|760
|2006.02.13 11:00
|buy
|96
|0.07
|1.1908
|1.1893
|1.1923
|761
|2006.02.13 11:00
|modify
|96
|0.07
|1.1908
|1.1894
|1.1923
|762
|2006.02.13 11:02
|modify
|96
|0.07
|1.1908
|1.1895
|1.1923
|763
|2006.02.13 11:02
|modify
|96
|0.07
|1.1908
|1.1896
|1.1923
|764
|2006.02.13 11:03
|modify
|96
|0.07
|1.1908
|1.1897
|1.1923
|765
|2006.02.13 11:09
|modify
|96
|0.07
|1.1908
|1.1900
|1.1923
|766
|2006.02.13 11:18
|s/l
|96
|0.07
|1.1900
|1.1900
|1.1923
|-5.60
|546.61
|767
|2006.02.13 18:00
|sell
|97
|0.07
|1.1900
|1.1915
|1.1885
|768
|2006.02.13 18:13
|s/l
|97
|0.07
|1.1915
|1.1915
|1.1885
|-10.50
|536.11
|769
|2006.02.13 19:00
|buy
|98
|0.07
|1.1915
|1.1900
|1.1930
|770
|2006.02.13 19:21
|s/l
|98
|0.07
|1.1900
|1.1900
|1.1930
|-10.50
|525.61
|771
|2006.02.13 21:00
|sell
|99
|0.07
|1.1897
|1.1912
|1.1882
|772
|2006.02.13 21:30
|s/l
|99
|0.07
|1.1912
|1.1912
|1.1882
|-10.50
|515.11
|773
|2006.02.14 00:00
|buy
|100
|0.07
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|774
|2006.02.14 00:04
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1893
|1.1922
|775
|2006.02.14 00:31
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1894
|1.1922
|776
|2006.02.14 00:32
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1895
|1.1922
|777
|2006.02.14 00:35
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1896
|1.1922
|778
|2006.02.14 00:35
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1897
|1.1922
|779
|2006.02.14 00:35
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1898
|1.1922
|780
|2006.02.14 00:56
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1899
|1.1922
|781
|2006.02.14 01:14
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1900
|1.1922
|782
|2006.02.14 01:14
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1901
|1.1922
|783
|2006.02.14 01:14
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1902
|1.1922
|784
|2006.02.14 01:14
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1903
|1.1922
|785
|2006.02.14 01:15
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1904
|1.1922
|786
|2006.02.14 01:15
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1905
|1.1922
|787
|2006.02.14 01:15
|modify
|100
|0.07
|1.1907
|1.1906
|1.1922
|788
|2006.02.14 01:15
|t/p
|100
|0.07
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|10.50
|525.61
|789
|2006.02.14 07:00
|sell
|101
|0.07
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|790
|2006.02.14 07:02
|modify
|101
|0.07
|1.1898
|1.1911
|1.1883
|791
|2006.02.14 07:02
|modify
|101
|0.07
|1.1898
|1.1910
|1.1883
|792
|2006.02.14 07:05
|modify
|101
|0.07
|1.1898
|1.1909
|1.1883
|793
|2006.02.14 07:27
|s/l
|101
|0.07
|1.1909
|1.1909
|1.1883
|-7.70
|517.91
|794
|2006.02.14 14:00
|buy
|102
|0.07
|1.1906
|1.1891
|1.1921
|795
|2006.02.14 14:00
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1892
|1.1921
|796
|2006.02.14 14:05
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1893
|1.1921
|797
|2006.02.14 14:37
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1894
|1.1921
|798
|2006.02.14 14:37
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1895
|1.1921
|799
|2006.02.14 14:37
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1896
|1.1921
|800
|2006.02.14 14:39
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1897
|1.1921
|801
|2006.02.14 14:39
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1898
|1.1921
|802
|2006.02.14 14:39
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1899
|1.1921
|803
|2006.02.14 14:39
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1900
|1.1921
|804
|2006.02.14 14:39
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1901
|1.1921
|805
|2006.02.14 14:39
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1902
|1.1921
|806
|2006.02.14 14:40
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1903
|1.1921
|807
|2006.02.14 15:06
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1904
|1.1921
|808
|2006.02.14 15:07
|modify
|102
|0.07
|1.1906
|1.1905
|1.1921
|809
|2006.02.14 15:08
|t/p
|102
|0.07
|1.1921
|1.1905
|1.1921
|10.50
|528.41
|810
|2006.02.15 02:00
|sell
|103
|0.07
|1.1920
|1.1935
|1.1905
|811
|2006.02.15 02:00
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1933
|1.1905
|812
|2006.02.15 02:01
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1932
|1.1905
|813
|2006.02.15 02:02
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1931
|1.1905
|814
|2006.02.15 02:03
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1930
|1.1905
|815
|2006.02.15 02:26
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1929
|1.1905
|816
|2006.02.15 02:26
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1928
|1.1905
|817
|2006.02.15 02:30
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1927
|1.1905
|818
|2006.02.15 02:32
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1926
|1.1905
|819
|2006.02.15 02:46
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1925
|1.1905
|820
|2006.02.15 02:53
|modify
|103
|0.07
|1.1920
|1.1922
|1.1905
|821
|2006.02.15 03:03
|s/l
|103
|0.07
|1.1922
|1.1922
|1.1905
|-1.40
|527.01
|822
|2006.02.15 10:00
|buy
|104
|0.07
|1.1935
|1.1920
|1.1950
|823
|2006.02.15 10:00
|s/l
|104
|0.07
|1.1920
|1.1920
|1.1950
|-10.50
|516.51
|824
|2006.02.15 12:00
|sell
|105
|0.07
|1.1883
|1.1898
|1.1868
|825
|2006.02.15 12:06
|modify
|105
|0.07
|1.1883
|1.1897
|1.1868
|826
|2006.02.15 12:15
|s/l
|105
|0.07
|1.1897
|1.1897
|1.1868
|-9.80
|506.71
|827
|2006.02.16 03:00
|buy
|106
|0.07
|1.1887
|1.1872
|1.1902
|828
|2006.02.16 03:00
|modify
|106
|0.07
|1.1887
|1.1873
|1.1902
|829
|2006.02.16 03:01
|modify
|106
|0.07
|1.1887
|1.1874
|1.1902
|830
|2006.02.16 03:37
|s/l
|106
|0.07
|1.1874
|1.1874
|1.1902
|-9.10
|497.61
|831
|2006.02.16 04:00
|sell
|107
|0.07
|1.1874
|1.1889
|1.1859
|832
|2006.02.16 04:22
|modify
|107
|0.07
|1.1874
|1.1888
|1.1859
|833
|2006.02.16 04:22
|modify
|107
|0.07
|1.1874
|1.1887
|1.1859
|834
|2006.02.16 04:28
|modify
|107
|0.07
|1.1874
|1.1886
|1.1859
|835
|2006.02.16 04:28
|modify
|107
|0.07
|1.1874
|1.1885
|1.1859
|836
|2006.02.16 04:30
|modify
|107
|0.07
|1.1874
|1.1884
|1.1859
|837
|2006.02.16 04:31
|s/l
|107
|0.07
|1.1884
|1.1884
|1.1859
|-7.00
|490.61
|838
|2006.02.16 10:00
|buy
|108
|0.07
|1.1879
|1.1864
|1.1894
|839
|2006.02.16 10:02
|modify
|108
|0.07
|1.1879
|1.1865
|1.1894
|840
|2006.02.16 10:15
|s/l
|108
|0.07
|1.1865
|1.1865
|1.1894
|-9.80
|480.81
|841
|2006.02.16 21:00
|sell
|109
|0.06
|1.1882
|1.1897
|1.1867
|842
|2006.02.16 21:57
|modify
|109
|0.06
|1.1882
|1.1896
|1.1867
|843
|2006.02.16 21:58
|modify
|109
|0.06
|1.1882
|1.1895
|1.1867
|844
|2006.02.16 22:36
|modify
|109
|0.06
|1.1882
|1.1894
|1.1867
|845
|2006.02.16 22:38
|modify
|109
|0.06
|1.1882
|1.1893
|1.1867
|846
|2006.02.16 23:51
|s/l
|109
|0.06
|1.1893
|1.1893
|1.1867
|-6.60
|474.21
|847
|2006.02.17 06:00
|buy
|110
|0.06
|1.1882
|1.1867
|1.1897
|848
|2006.02.17 06:31
|modify
|110
|0.06
|1.1882
|1.1868
|1.1897
|849
|2006.02.17 07:00
|s/l
|110
|0.06
|1.1868
|1.1868
|1.1897
|-8.40
|465.81
|850
|2006.02.17 10:00
|buy
|111
|0.06
|1.1897
|1.1882
|1.1912
|851
|2006.02.17 10:00
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1884
|1.1912
|852
|2006.02.17 10:03
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1885
|1.1912
|853
|2006.02.17 10:03
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1886
|1.1912
|854
|2006.02.17 10:04
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1887
|1.1912
|855
|2006.02.17 10:04
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1888
|1.1912
|856
|2006.02.17 10:05
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1889
|1.1912
|857
|2006.02.17 10:06
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1890
|1.1912
|858
|2006.02.17 10:06
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1891
|1.1912
|859
|2006.02.17 10:06
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1892
|1.1912
|860
|2006.02.17 10:07
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1893
|1.1912
|861
|2006.02.17 10:07
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1894
|1.1912
|862
|2006.02.17 10:07
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1895
|1.1912
|863
|2006.02.17 10:08
|modify
|111
|0.06
|1.1897
|1.1896
|1.1912
|864
|2006.02.17 10:12
|t/p
|111
|0.06
|1.1912
|1.1896
|1.1912
|9.00
|474.81
|865
|2006.02.20 04:00
|sell
|112
|0.06
|1.1938
|1.1953
|1.1923
|866
|2006.02.20 04:01
|modify
|112
|0.06
|1.1938
|1.1952
|1.1923
|867
|2006.02.20 05:15
|s/l
|112
|0.06
|1.1952
|1.1952
|1.1923
|-8.40
|466.41
|868
|2006.02.20 11:00
|buy
|113
|0.06
|1.1950
|1.1935
|1.1965
|869
|2006.02.20 11:02
|modify
|113
|0.06
|1.1950
|1.1936
|1.1965
|870
|2006.02.20 14:03
|s/l
|113
|0.06
|1.1936
|1.1936
|1.1965
|-8.40
|458.01
|871
|2006.02.20 15:00
|sell
|114
|0.06
|1.1940
|1.1955
|1.1925
|872
|2006.02.20 15:17
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1953
|1.1925
|873
|2006.02.20 16:34
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1952
|1.1925
|874
|2006.02.20 16:56
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1951
|1.1925
|875
|2006.02.20 16:57
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1950
|1.1925
|876
|2006.02.20 18:17
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1949
|1.1925
|877
|2006.02.20 18:17
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1948
|1.1925
|878
|2006.02.20 18:18
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1947
|1.1925
|879
|2006.02.20 18:18
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1946
|1.1925
|880
|2006.02.20 18:18
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1944
|1.1925
|881
|2006.02.20 18:18
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1943
|1.1925
|882
|2006.02.20 18:22
|modify
|114
|0.06
|1.1940
|1.1942
|1.1925
|883
|2006.02.20 18:53
|s/l
|114
|0.06
|1.1942
|1.1942
|1.1925
|-1.20
|456.81
|884
|2006.02.21 13:00
|buy
|115
|0.06
|1.1921
|1.1906
|1.1936
|885
|2006.02.21 14:02
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1907
|1.1936
|886
|2006.02.21 14:03
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1908
|1.1936
|887
|2006.02.21 14:03
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1909
|1.1936
|888
|2006.02.21 14:03
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1910
|1.1936
|889
|2006.02.21 14:03
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1911
|1.1936
|890
|2006.02.21 14:03
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1912
|1.1936
|891
|2006.02.21 14:27
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1913
|1.1936
|892
|2006.02.21 14:27
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1914
|1.1936
|893
|2006.02.21 14:27
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1915
|1.1936
|894
|2006.02.21 14:27
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1916
|1.1936
|895
|2006.02.21 14:27
|modify
|115
|0.06
|1.1921
|1.1917
|1.1936
|896
|2006.02.21 15:00
|s/l
|115
|0.06
|1.1917
|1.1917
|1.1936
|-2.40
|454.41
|897
|2006.02.21 18:00
|sell
|116
|0.06
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|898
|2006.02.21 18:08
|modify
|116
|0.06
|1.1908
|1.1922
|1.1893
|899
|2006.02.21 18:55
|s/l
|116
|0.06
|1.1922
|1.1922
|1.1893
|-8.40
|446.01
|900
|2006.02.21 19:00
|buy
|117
|0.06
|1.1920
|1.1905
|1.1935
|901
|2006.02.21 19:00
|modify
|117
|0.06
|1.1920
|1.1906
|1.1935
|902
|2006.02.21 19:01
|modify
|117
|0.06
|1.1920
|1.1907
|1.1935
|903
|2006.02.21 19:05
|modify
|117
|0.06
|1.1920
|1.1909
|1.1935
|904
|2006.02.21 19:06
|modify
|117
|0.06
|1.1920
|1.1910
|1.1935
|905
|2006.02.21 20:03
|s/l
|117
|0.06
|1.1910
|1.1910
|1.1935
|-6.00
|440.01
|906
|2006.02.22 03:00
|sell
|118
|0.06
|1.1912
|1.1927
|1.1897
|907
|2006.02.22 03:02
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1926
|1.1897
|908
|2006.02.22 03:02
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1925
|1.1897
|909
|2006.02.22 03:15
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1924
|1.1897
|910
|2006.02.22 03:51
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1923
|1.1897
|911
|2006.02.22 03:51
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1922
|1.1897
|912
|2006.02.22 03:52
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1921
|1.1897
|913
|2006.02.22 03:52
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1920
|1.1897
|914
|2006.02.22 03:54
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1919
|1.1897
|915
|2006.02.22 04:03
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1918
|1.1897
|916
|2006.02.22 04:03
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1916
|1.1897
|917
|2006.02.22 04:04
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1915
|1.1897
|918
|2006.02.22 04:11
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1914
|1.1897
|919
|2006.02.22 04:12
|modify
|118
|0.06
|1.1912
|1.1913
|1.1897
|920
|2006.02.22 04:54
|t/p
|118
|0.06
|1.1897
|1.1913
|1.1897
|9.00
|449.01
|921
|2006.02.22 12:00
|buy
|119
|0.06
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|922
|2006.02.22 12:00
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1893
|1.1922
|923
|2006.02.22 12:14
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1894
|1.1922
|924
|2006.02.22 12:14
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1895
|1.1922
|925
|2006.02.22 12:16
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1896
|1.1922
|926
|2006.02.22 12:21
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1897
|1.1922
|927
|2006.02.22 12:22
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1898
|1.1922
|928
|2006.02.22 12:22
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1899
|1.1922
|929
|2006.02.22 12:23
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1900
|1.1922
|930
|2006.02.22 12:23
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1901
|1.1922
|931
|2006.02.22 12:38
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1902
|1.1922
|932
|2006.02.22 12:39
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1903
|1.1922
|933
|2006.02.22 12:39
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1904
|1.1922
|934
|2006.02.22 12:39
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1905
|1.1922
|935
|2006.02.22 12:40
|modify
|119
|0.06
|1.1907
|1.1906
|1.1922
|936
|2006.02.22 12:42
|t/p
|119
|0.06
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|9.00
|458.01
|937
|2006.02.22 21:00
|sell
|120
|0.06
|1.1905
|1.1920
|1.1890
|938
|2006.02.22 22:07
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1919
|1.1890
|939
|2006.02.22 22:07
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1918
|1.1890
|940
|2006.02.22 22:07
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1917
|1.1890
|941
|2006.02.22 22:07
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1916
|1.1890
|942
|2006.02.22 22:26
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1915
|1.1890
|943
|2006.02.22 22:36
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1914
|1.1890
|944
|2006.02.22 22:52
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1913
|1.1890
|945
|2006.02.22 22:52
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1912
|1.1890
|946
|2006.02.22 22:52
|modify
|120
|0.06
|1.1905
|1.1911
|1.1890
|947
|2006.02.22 23:34
|s/l
|120
|0.06
|1.1911
|1.1911
|1.1890
|-3.60
|454.41
|948
|2006.02.23 01:00
|buy
|121
|0.06
|1.1913
|1.1898
|1.1928
|949
|2006.02.23 01:03
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1899
|1.1928
|950
|2006.02.23 01:12
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1900
|1.1928
|951
|2006.02.23 01:12
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1901
|1.1928
|952
|2006.02.23 01:12
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1902
|1.1928
|953
|2006.02.23 01:13
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1903
|1.1928
|954
|2006.02.23 01:41
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1904
|1.1928
|955
|2006.02.23 01:42
|modify
|121
|0.06
|1.1913
|1.1906
|1.1928
|956
|2006.02.23 02:34
|s/l
|121
|0.06
|1.1906
|1.1906
|1.1928
|-4.20
|450.21
|957
|2006.02.23 03:00
|sell
|122
|0.06
|1.1902
|1.1917
|1.1887
|958
|2006.02.23 03:27
|modify
|122
|0.06
|1.1902
|1.1916
|1.1887
|959
|2006.02.23 03:53
|modify
|122
|0.06
|1.1902
|1.1915
|1.1887
|960
|2006.02.23 03:58
|s/l
|122
|0.06
|1.1915
|1.1915
|1.1887
|-7.80
|442.41
|961
|2006.02.23 05:00
|buy
|123
|0.06
|1.1941
|1.1926
|1.1956
|962
|2006.02.23 05:10
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1927
|1.1956
|963
|2006.02.23 05:17
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1928
|1.1956
|964
|2006.02.23 05:17
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1929
|1.1956
|965
|2006.02.23 05:17
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1931
|1.1956
|966
|2006.02.23 05:17
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1932
|1.1956
|967
|2006.02.23 05:17
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1933
|1.1956
|968
|2006.02.23 05:18
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1934
|1.1956
|969
|2006.02.23 05:18
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1935
|1.1956
|970
|2006.02.23 05:21
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1936
|1.1956
|971
|2006.02.23 05:22
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1937
|1.1956
|972
|2006.02.23 05:22
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1938
|1.1956
|973
|2006.02.23 05:22
|modify
|123
|0.06
|1.1941
|1.1939
|1.1956
|974
|2006.02.23 05:28
|s/l
|123
|0.06
|1.1939
|1.1939
|1.1956
|-1.20
|441.21
|975
|2006.02.23 11:00
|sell
|124
|0.06
|1.1920
|1.1935
|1.1905
|976
|2006.02.23 11:09
|s/l
|124
|0.06
|1.1935
|1.1935
|1.1905
|-9.00
|432.21
|977
|2006.02.23 21:00
|buy
|125
|0.06
|1.1930
|1.1915
|1.1945
|978
|2006.02.23 21:57
|modify
|125
|0.06
|1.1930
|1.1916
|1.1945
|979
|2006.02.24 02:38
|s/l
|125
|0.06
|1.1916
|1.1916
|1.1945
|-8.77
|423.44
|980
|2006.02.24 03:00
|sell
|126
|0.06
|1.1917
|1.1932
|1.1902
|981
|2006.02.24 03:01
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1931
|1.1902
|982
|2006.02.24 03:01
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1930
|1.1902
|983
|2006.02.24 03:01
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1929
|1.1902
|984
|2006.02.24 03:01
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1928
|1.1902
|985
|2006.02.24 03:05
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1927
|1.1902
|986
|2006.02.24 03:05
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1926
|1.1902
|987
|2006.02.24 03:06
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1925
|1.1902
|988
|2006.02.24 03:06
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1924
|1.1902
|989
|2006.02.24 03:06
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1923
|1.1902
|990
|2006.02.24 03:06
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1922
|1.1902
|991
|2006.02.24 03:08
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1921
|1.1902
|992
|2006.02.24 03:08
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1919
|1.1902
|993
|2006.02.24 03:12
|modify
|126
|0.06
|1.1917
|1.1918
|1.1902
|994
|2006.02.24 03:13
|t/p
|126
|0.06
|1.1902
|1.1918
|1.1902
|9.00
|432.44
|995
|2006.02.27 03:00
|sell
|127
|0.06
|1.1857
|1.1872
|1.1842
|996
|2006.02.27 03:09
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1870
|1.1842
|997
|2006.02.27 03:09
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1869
|1.1842
|998
|2006.02.27 03:10
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1868
|1.1842
|999
|2006.02.27 03:10
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1865
|1.1842
|1000
|2006.02.27 03:10
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1864
|1.1842
|1001
|2006.02.27 03:10
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1863
|1.1842
|1002
|2006.02.27 03:10
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1862
|1.1842
|1003
|2006.02.27 03:10
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1861
|1.1842
|1004
|2006.02.27 03:15
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1860
|1.1842
|1005
|2006.02.27 03:15
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1859
|1.1842
|1006
|2006.02.27 03:15
|modify
|127
|0.06
|1.1857
|1.1858
|1.1842
|1007
|2006.02.27 03:18
|t/p
|127
|0.06
|1.1842
|1.1858
|1.1842
|9.00
|441.44
|1008
|2006.02.27 12:00
|buy
|128
|0.06
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|1009
|2006.02.27 12:00
|modify
|128
|0.06
|1.1864
|1.1851
|1.1879
|1010
|2006.02.27 12:11
|s/l
|128
|0.06
|1.1851
|1.1851
|1.1879
|-7.80
|433.64
|1011
|2006.02.27 16:00
|sell
|129
|0.06
|1.1846
|1.1861
|1.1831
|1012
|2006.02.27 18:06
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1860
|1.1831
|1013
|2006.02.27 19:04
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1859
|1.1831
|1014
|2006.02.27 19:04
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1858
|1.1831
|1015
|2006.02.27 19:06
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1857
|1.1831
|1016
|2006.02.27 19:30
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1856
|1.1831
|1017
|2006.02.27 19:30
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1855
|1.1831
|1018
|2006.02.27 19:56
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1854
|1.1831
|1019
|2006.02.27 19:56
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1853
|1.1831
|1020
|2006.02.27 19:56
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1852
|1.1831
|1021
|2006.02.27 19:57
|modify
|129
|0.06
|1.1846
|1.1851
|1.1831
|1022
|2006.02.27 20:40
|s/l
|129
|0.06
|1.1851
|1.1851
|1.1831
|-3.00
|430.64
|1023
|2006.02.27 23:00
|buy
|130
|0.06
|1.1864
|1.1849
|1.1879
|1024
|2006.02.27 23:00
|modify
|130
|0.06
|1.1864
|1.1850
|1.1879
|1025
|2006.02.28 01:10
|modify
|130
|0.06
|1.1864
|1.1851
|1.1879
|1026
|2006.02.28 01:10
|modify
|130
|0.06
|1.1864
|1.1852
|1.1879
|1027
|2006.02.28 01:10
|modify
|130
|0.06
|1.1864
|1.1853
|1.1879
|1028
|2006.02.28 01:10
|modify
|130
|0.06
|1.1864
|1.1854
|1.1879
|1029
|2006.02.28 01:11
|modify
|130
|0.06
|1.1864
|1.1855
|1.1879
|1030
|2006.02.28 01:43
|s/l
|130
|0.06
|1.1855
|1.1855
|1.1879
|-5.77
|424.86
|1031
|2006.03.01 02:00
|sell
|131
|0.06
|1.1931
|1.1946
|1.1916
|1032
|2006.03.01 02:11
|modify
|131
|0.06
|1.1931
|1.1944
|1.1916
|1033
|2006.03.01 02:41
|s/l
|131
|0.06
|1.1944
|1.1944
|1.1916
|-7.80
|417.06
|1034
|2006.03.01 05:00
|buy
|132
|0.06
|1.1945
|1.1930
|1.1960
|1035
|2006.03.01 05:01
|modify
|132
|0.06
|1.1945
|1.1931
|1.1960
|1036
|2006.03.01 05:08
|modify
|132
|0.06
|1.1945
|1.1932
|1.1960
|1037
|2006.03.01 05:09
|modify
|132
|0.06
|1.1945
|1.1934
|1.1960
|1038
|2006.03.01 05:09
|modify
|132
|0.06
|1.1945
|1.1935
|1.1960
|1039
|2006.03.01 05:09
|modify
|132
|0.06
|1.1945
|1.1936
|1.1960
|1040
|2006.03.01 05:16
|modify
|132
|0.06
|1.1945
|1.1937
|1.1960
|1041
|2006.03.01 05:24
|s/l
|132
|0.06
|1.1937
|1.1937
|1.1960
|-4.80
|412.26
|1042
|2006.03.01 06:00
|sell
|133
|0.05
|1.1934
|1.1949
|1.1919
|1043
|2006.03.01 06:04
|modify
|133
|0.05
|1.1934
|1.1948
|1.1919
|1044
|2006.03.01 06:41
|s/l
|133
|0.05
|1.1948
|1.1948
|1.1919
|-7.00
|405.26
|1045
|2006.03.01 08:00
|buy
|134
|0.05
|1.1943
|1.1928
|1.1958
|1046
|2006.03.01 08:00
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1929
|1.1958
|1047
|2006.03.01 08:00
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1931
|1.1958
|1048
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1932
|1.1958
|1049
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1933
|1.1958
|1050
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1934
|1.1958
|1051
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1935
|1.1958
|1052
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1936
|1.1958
|1053
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1938
|1.1958
|1054
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1939
|1.1958
|1055
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1940
|1.1958
|1056
|2006.03.01 08:06
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1941
|1.1958
|1057
|2006.03.01 08:07
|modify
|134
|0.05
|1.1943
|1.1942
|1.1958
|1058
|2006.03.01 08:07
|t/p
|134
|0.05
|1.1958
|1.1942
|1.1958
|7.50
|412.76
|1059
|2006.03.01 12:00
|sell
|135
|0.06
|1.1898
|1.1913
|1.1883
|1060
|2006.03.01 12:00
|modify
|135
|0.06
|1.1898
|1.1912
|1.1883
|1061
|2006.03.01 12:00
|modify
|135
|0.06
|1.1898
|1.1911
|1.1883
|1062
|2006.03.01 12:00
|modify
|135
|0.06
|1.1898
|1.1910
|1.1883
|1063
|2006.03.01 12:00
|modify
|135
|0.06
|1.1898
|1.1909
|1.1883
|1064
|2006.03.01 12:01
|modify
|135
|0.06
|1.1898
|1.1908
|1.1883
|1065
|2006.03.01 12:05
|s/l
|135
|0.06
|1.1908
|1.1908
|1.1883
|-6.00
|406.76
|1066
|2006.03.01 20:00
|buy
|136
|0.05
|1.1922
|1.1907
|1.1937
|1067
|2006.03.01 22:00
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1908
|1.1937
|1068
|2006.03.01 22:01
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1909
|1.1937
|1069
|2006.03.01 22:25
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1910
|1.1937
|1070
|2006.03.01 22:26
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1914
|1.1937
|1071
|2006.03.02 01:31
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1915
|1.1937
|1072
|2006.03.02 01:48
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1917
|1.1937
|1073
|2006.03.02 01:52
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1918
|1.1937
|1074
|2006.03.02 01:54
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1919
|1.1937
|1075
|2006.03.02 02:12
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1920
|1.1937
|1076
|2006.03.02 02:57
|modify
|136
|0.05
|1.1922
|1.1921
|1.1937
|1077
|2006.03.02 03:00
|t/p
|136
|0.05
|1.1937
|1.1921
|1.1937
|6.57
|413.33
|1078
|2006.03.02 21:00
|sell
|137
|0.06
|1.2014
|1.2029
|1.1999
|1079
|2006.03.02 21:00
|modify
|137
|0.06
|1.2014
|1.2028
|1.1999
|1080
|2006.03.02 21:01
|modify
|137
|0.06
|1.2014
|1.2027
|1.1999
|1081
|2006.03.02 23:21
|s/l
|137
|0.06
|1.2027
|1.2027
|1.1999
|-7.80
|405.53
|1082
|2006.03.03 09:00
|buy
|138
|0.05
|1.2040
|1.2025
|1.2055
|1083
|2006.03.03 09:01
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2026
|1.2055
|1084
|2006.03.03 09:01
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2027
|1.2055
|1085
|2006.03.03 09:01
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2028
|1.2055
|1086
|2006.03.03 09:01
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2030
|1.2055
|1087
|2006.03.03 09:09
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2031
|1.2055
|1088
|2006.03.03 09:19
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2033
|1.2055
|1089
|2006.03.03 09:20
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2034
|1.2055
|1090
|2006.03.03 09:23
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2036
|1.2055
|1091
|2006.03.03 09:30
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2037
|1.2055
|1092
|2006.03.03 09:31
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2038
|1.2055
|1093
|2006.03.03 09:31
|modify
|138
|0.05
|1.2040
|1.2039
|1.2055
|1094
|2006.03.03 09:31
|t/p
|138
|0.05
|1.2055
|1.2039
|1.2055
|7.50
|413.03
|1095
|2006.03.03 12:00
|sell
|139
|0.06
|1.2027
|1.2042
|1.2012
|1096
|2006.03.03 12:05
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2040
|1.2012
|1097
|2006.03.03 12:33
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2039
|1.2012
|1098
|2006.03.03 12:34
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2038
|1.2012
|1099
|2006.03.03 12:35
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2037
|1.2012
|1100
|2006.03.03 12:36
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2036
|1.2012
|1101
|2006.03.03 12:36
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2035
|1.2012
|1102
|2006.03.03 12:38
|modify
|139
|0.06
|1.2027
|1.2033
|1.2012
|1103
|2006.03.03 12:56
|s/l
|139
|0.06
|1.2033
|1.2033
|1.2012
|-3.60
|409.43
|1104
|2006.03.03 13:00
|buy
|140
|0.05
|1.2028
|1.2013
|1.2043
|1105
|2006.03.03 13:01
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2014
|1.2043
|1106
|2006.03.03 13:11
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2015
|1.2043
|1107
|2006.03.03 13:11
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2016
|1.2043
|1108
|2006.03.03 13:19
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2017
|1.2043
|1109
|2006.03.03 13:19
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2018
|1.2043
|1110
|2006.03.03 13:19
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2019
|1.2043
|1111
|2006.03.03 14:59
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2020
|1.2043
|1112
|2006.03.03 15:03
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2021
|1.2043
|1113
|2006.03.03 15:05
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2022
|1.2043
|1114
|2006.03.03 15:05
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2023
|1.2043
|1115
|2006.03.03 15:05
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2024
|1.2043
|1116
|2006.03.03 15:05
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2025
|1.2043
|1117
|2006.03.03 15:06
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2026
|1.2043
|1118
|2006.03.03 15:06
|modify
|140
|0.05
|1.2028
|1.2027
|1.2043
|1119
|2006.03.03 15:14
|t/p
|140
|0.05
|1.2043
|1.2027
|1.2043
|7.50
|416.93
|1120
|2006.03.06 01:00
|sell
|141
|0.06
|1.2065
|1.2080
|1.2050
|1121
|2006.03.06 01:44
|modify
|141
|0.06
|1.2065
|1.2079
|1.2050
|1122
|2006.03.06 01:45
|modify
|141
|0.06
|1.2065
|1.2078
|1.2050
|1123
|2006.03.06 02:09
|s/l
|141
|0.06
|1.2078
|1.2078
|1.2050
|-7.80
|409.13
|1124
|2006.03.06 16:00
|buy
|142
|0.05
|1.2022
|1.2007
|1.2037
|1125
|2006.03.06 16:07
|modify
|142
|0.05
|1.2022
|1.2008
|1.2037
|1126
|2006.03.06 16:09
|modify
|142
|0.05
|1.2022
|1.2009
|1.2037
|1127
|2006.03.06 17:53
|s/l
|142
|0.05
|1.2009
|1.2009
|1.2037
|-6.50
|402.63
|1128
|2006.03.06 18:00
|sell
|143
|0.05
|1.2007
|1.2022
|1.1992
|1129
|2006.03.06 18:40
|modify
|143
|0.05
|1.2007
|1.2020
|1.1992
|1130
|2006.03.06 18:41
|modify
|143
|0.05
|1.2007
|1.2019
|1.1992
|1131
|2006.03.06 18:41
|modify
|143
|0.05
|1.2007
|1.2018
|1.1992
|1132
|2006.03.06 18:53
|s/l
|143
|0.05
|1.2018
|1.2018
|1.1992
|-5.50
|397.13
|1133
|2006.03.07 19:00
|buy
|144
|0.05
|1.1892
|1.1877
|1.1907
|1134
|2006.03.07 19:36
|s/l
|144
|0.05
|1.1877
|1.1877
|1.1907
|-7.50
|389.63
|1135
|2006.03.07 20:00
|sell
|145
|0.05
|1.1877
|1.1892
|1.1862
|1136
|2006.03.07 20:15
|s/l
|145
|0.05
|1.1892
|1.1892
|1.1862
|-7.50
|382.13
|1137
|2006.03.07 22:00
|buy
|146
|0.05
|1.1893
|1.1878
|1.1908
|1138
|2006.03.07 22:20
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1879
|1.1908
|1139
|2006.03.07 22:20
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1880
|1.1908
|1140
|2006.03.07 22:21
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1881
|1.1908
|1141
|2006.03.07 22:22
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1882
|1.1908
|1142
|2006.03.07 22:24
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1883
|1.1908
|1143
|2006.03.07 22:25
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1884
|1.1908
|1144
|2006.03.07 22:25
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1885
|1.1908
|1145
|2006.03.07 22:25
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1886
|1.1908
|1146
|2006.03.07 22:25
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1887
|1.1908
|1147
|2006.03.07 22:25
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1888
|1.1908
|1148
|2006.03.07 22:26
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1889
|1.1908
|1149
|2006.03.07 22:26
|modify
|146
|0.05
|1.1893
|1.1891
|1.1908
|1150
|2006.03.07 22:38
|t/p
|146
|0.05
|1.1908
|1.1891
|1.1908
|7.50
|389.63
|1151
|2006.03.08 10:00
|sell
|147
|0.05
|1.1905
|1.1920
|1.1890
|1152
|2006.03.08 10:01
|modify
|147
|0.05
|1.1905
|1.1919
|1.1890
|1153
|2006.03.08 10:01
|modify
|147
|0.05
|1.1905
|1.1918
|1.1890
|1154
|2006.03.08 10:05
|s/l
|147
|0.05
|1.1918
|1.1918
|1.1890
|-6.50
|383.13
|1155
|2006.03.08 12:00
|buy
|148
|0.05
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|1156
|2006.03.08 12:00
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|1157
|2006.03.08 12:00
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|1158
|2006.03.08 12:01
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|1159
|2006.03.08 12:03
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|1160
|2006.03.08 12:05
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1906
|1.1931
|1161
|2006.03.08 12:05
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1907
|1.1931
|1162
|2006.03.08 12:05
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1908
|1.1931
|1163
|2006.03.08 12:05
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1909
|1.1931
|1164
|2006.03.08 12:05
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1910
|1.1931
|1165
|2006.03.08 12:06
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1911
|1.1931
|1166
|2006.03.08 12:06
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1912
|1.1931
|1167
|2006.03.08 12:13
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1913
|1.1931
|1168
|2006.03.08 12:15
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1914
|1.1931
|1169
|2006.03.08 12:49
|modify
|148
|0.05
|1.1916
|1.1915
|1.1931
|1170
|2006.03.08 12:49
|t/p
|148
|0.05
|1.1931
|1.1915
|1.1931
|7.50
|390.63
|1171
|2006.03.09 02:00
|sell
|149
|0.05
|1.1928
|1.1943
|1.1913
|1172
|2006.03.09 02:00
|modify
|149
|0.05
|1.1928
|1.1942
|1.1913
|1173
|2006.03.09 02:00
|modify
|149
|0.05
|1.1928
|1.1941
|1.1913
|1174
|2006.03.09 02:01
|modify
|149
|0.05
|1.1928
|1.1940
|1.1913
|1175
|2006.03.09 02:02
|modify
|149
|0.05
|1.1928
|1.1939
|1.1913
|1176
|2006.03.09 02:02
|modify
|149
|0.05
|1.1928
|1.1938
|1.1913
|1177
|2006.03.09 02:03
|modify
|149
|0.05
|1.1928
|1.1937
|1.1913
|1178
|2006.03.09 02:15
|s/l
|149
|0.05
|1.1937
|1.1937
|1.1913
|-4.50
|386.13
|1179
|2006.03.09 03:00
|buy
|150
|0.05
|1.1949
|1.1934
|1.1964
|1180
|2006.03.09 03:07
|modify
|150
|0.05
|1.1949
|1.1935
|1.1964
|1181
|2006.03.09 03:24
|s/l
|150
|0.05
|1.1935
|1.1935
|1.1964
|-7.00
|379.13
|1182
|2006.03.09 05:00
|sell
|151
|0.05
|1.1927
|1.1942
|1.1912
|1183
|2006.03.09 05:04
|modify
|151
|0.05
|1.1927
|1.1941
|1.1912
|1184
|2006.03.09 05:33
|s/l
|151
|0.05
|1.1941
|1.1941
|1.1912
|-7.00
|372.13
|1185
|2006.03.10 00:00
|buy
|152
|0.05
|1.1907
|1.1892
|1.1922
|1186
|2006.03.10 00:12
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1893
|1.1922
|1187
|2006.03.10 00:35
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1894
|1.1922
|1188
|2006.03.10 00:46
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1896
|1.1922
|1189
|2006.03.10 00:51
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1897
|1.1922
|1190
|2006.03.10 00:51
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1898
|1.1922
|1191
|2006.03.10 01:41
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1899
|1.1922
|1192
|2006.03.10 01:42
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1900
|1.1922
|1193
|2006.03.10 01:42
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1901
|1.1922
|1194
|2006.03.10 01:45
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1902
|1.1922
|1195
|2006.03.10 02:19
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1903
|1.1922
|1196
|2006.03.10 02:27
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1904
|1.1922
|1197
|2006.03.10 02:27
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1905
|1.1922
|1198
|2006.03.10 02:27
|modify
|152
|0.05
|1.1907
|1.1906
|1.1922
|1199
|2006.03.10 02:28
|t/p
|152
|0.05
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|7.50
|379.63
|1200
|2006.03.10 09:00
|sell
|153
|0.05
|1.1908
|1.1923
|1.1893
|1201
|2006.03.10 09:00
|modify
|153
|0.05
|1.1908
|1.1922
|1.1893
|1202
|2006.03.10 09:00
|modify
|153
|0.05
|1.1908
|1.1921
|1.1893
|1203
|2006.03.10 09:00
|modify
|153
|0.05
|1.1908
|1.1920
|1.1893
|1204
|2006.03.10 09:00
|modify
|153
|0.05
|1.1908
|1.1918
|1.1893
|1205
|2006.03.10 09:01
|modify
|153
|0.05
|1.1908
|1.1914
|1.1893
|1206
|2006.03.10 09:04
|modify
|153
|0.05
|1.1908
|1.1910
|1.1893
|1207
|2006.03.10 09:09
|s/l
|153
|0.05
|1.1910
|1.1910
|1.1893
|-1.00
|378.63
|1208
|2006.03.10 15:00
|buy
|154
|0.05
|1.1916
|1.1901
|1.1931
|1209
|2006.03.10 15:08
|modify
|154
|0.05
|1.1916
|1.1902
|1.1931
|1210
|2006.03.10 15:47
|modify
|154
|0.05
|1.1916
|1.1903
|1.1931
|1211
|2006.03.10 15:50
|modify
|154
|0.05
|1.1916
|1.1904
|1.1931
|1212
|2006.03.10 16:05
|modify
|154
|0.05
|1.1916
|1.1905
|1.1931
|1213
|2006.03.10 16:07
|modify
|154
|0.05
|1.1916
|1.1906
|1.1931
|1214
|2006.03.12 15:30
|close
|154
|0.05
|1.1913
|1.1906
|1.1931
|-1.50
|377.13
|1215
|2006.03.13 05:00
|sell
|155
|0.05
|1.1931
|1.1946
|1.1916
|1216
|2006.03.13 05:00
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1945
|1.1916
|1217
|2006.03.13 05:00
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1944
|1.1916
|1218
|2006.03.13 05:00
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1943
|1.1916
|1219
|2006.03.13 05:04
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1942
|1.1916
|1220
|2006.03.13 05:11
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1941
|1.1916
|1221
|2006.03.13 05:11
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1940
|1.1916
|1222
|2006.03.13 05:13
|modify
|155
|0.05
|1.1931
|1.1939
|1.1916
|1223
|2006.03.13 06:33
|s/l
|155
|0.05
|1.1939
|1.1939
|1.1916
|-4.00
|373.13
|1224
|2006.03.13 12:00
|buy
|156
|0.05
|1.1943
|1.1928
|1.1958
|1225
|2006.03.13 12:00
|modify
|156
|0.05
|1.1943
|1.1929
|1.1958
|1226
|2006.03.13 12:00
|modify
|156
|0.05
|1.1943
|1.1930
|1.1958
|1227
|2006.03.13 12:03
|modify
|156
|0.05
|1.1943
|1.1931
|1.1958
|1228
|2006.03.13 12:03
|modify
|156
|0.05
|1.1943
|1.1932
|1.1958
|1229
|2006.03.13 12:11
|s/l
|156
|0.05
|1.1932
|1.1932
|1.1958
|-5.50
|367.63
|1230
|2006.03.14 03:00
|sell
|157
|0.05
|1.1969
|1.1984
|1.1954
|1231
|2006.03.14 03:05
|s/l
|157
|0.05
|1.1984
|1.1984
|1.1954
|-7.50
|360.13
|1232
|2006.03.14 04:00
|buy
|158
|0.05
|1.1978
|1.1963
|1.1993
|1233
|2006.03.14 04:01
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1964
|1.1993
|1234
|2006.03.14 04:01
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1965
|1.1993
|1235
|2006.03.14 04:12
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1967
|1.1993
|1236
|2006.03.14 04:13
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1968
|1.1993
|1237
|2006.03.14 04:18
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1969
|1.1993
|1238
|2006.03.14 04:18
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1971
|1.1993
|1239
|2006.03.14 04:18
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1972
|1.1993
|1240
|2006.03.14 04:18
|modify
|158
|0.05
|1.1978
|1.1973
|1.1993
|1241
|2006.03.14 04:40
|s/l
|158
|0.05
|1.1973
|1.1973
|1.1993
|-2.50
|357.63
|1242
|2006.03.14 06:00
|sell
|159
|0.05
|1.1954
|1.1969
|1.1939
|1243
|2006.03.14 06:00
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1967
|1.1939
|1244
|2006.03.14 06:05
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1966
|1.1939
|1245
|2006.03.14 06:05
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1965
|1.1939
|1246
|2006.03.14 06:05
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1964
|1.1939
|1247
|2006.03.14 06:05
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1963
|1.1939
|1248
|2006.03.14 06:05
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1962
|1.1939
|1249
|2006.03.14 06:08
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1961
|1.1939
|1250
|2006.03.14 06:09
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1959
|1.1939
|1251
|2006.03.14 06:10
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1958
|1.1939
|1252
|2006.03.14 06:12
|modify
|159
|0.05
|1.1954
|1.1957
|1.1939
|1253
|2006.03.14 06:27
|s/l
|159
|0.05
|1.1957
|1.1957
|1.1939
|-1.50
|356.13
|1254
|2006.03.14 10:00
|buy
|160
|0.05
|1.1988
|1.1973
|1.2003
|1255
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1974
|1.2003
|1256
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1975
|1.2003
|1257
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1976
|1.2003
|1258
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1977
|1.2003
|1259
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1978
|1.2003
|1260
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1979
|1.2003
|1261
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1980
|1.2003
|1262
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1981
|1.2003
|1263
|2006.03.14 10:00
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1982
|1.2003
|1264
|2006.03.14 10:01
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1983
|1.2003
|1265
|2006.03.14 10:01
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1984
|1.2003
|1266
|2006.03.14 10:01
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1985
|1.2003
|1267
|2006.03.14 10:03
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1986
|1.2003
|1268
|2006.03.14 10:03
|modify
|160
|0.05
|1.1988
|1.1987
|1.2003
|1269
|2006.03.14 10:03
|t/p
|160
|0.05
|1.2003
|1.1987
|1.2003
|7.50
|363.63
|1270
|2006.03.14 20:00
|sell
|161
|0.05
|1.2019
|1.2034
|1.2004
|1271
|2006.03.14 20:06
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2033
|1.2004
|1272
|2006.03.14 20:06
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2032
|1.2004
|1273
|2006.03.14 20:06
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2031
|1.2004
|1274
|2006.03.14 20:07
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2030
|1.2004
|1275
|2006.03.14 20:07
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2029
|1.2004
|1276
|2006.03.14 20:07
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2028
|1.2004
|1277
|2006.03.14 20:09
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2027
|1.2004
|1278
|2006.03.14 20:09
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2026
|1.2004
|1279
|2006.03.14 20:10
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2025
|1.2004
|1280
|2006.03.14 20:11
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2024
|1.2004
|1281
|2006.03.14 20:12
|modify
|161
|0.05
|1.2019
|1.2023
|1.2004
|1282
|2006.03.14 20:18
|s/l
|161
|0.05
|1.2023
|1.2023
|1.2004
|-2.00
|361.63
|1283
|2006.03.14 21:00
|buy
|162
|0.05
|1.2023
|1.2008
|1.2038
|1284
|2006.03.14 21:00
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2009
|1.2038
|1285
|2006.03.14 21:08
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2010
|1.2038
|1286
|2006.03.14 21:08
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2011
|1.2038
|1287
|2006.03.14 21:10
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2012
|1.2038
|1288
|2006.03.14 21:11
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2013
|1.2038
|1289
|2006.03.14 21:12
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2014
|1.2038
|1290
|2006.03.14 21:12
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2015
|1.2038
|1291
|2006.03.14 21:18
|modify
|162
|0.05
|1.2023
|1.2016
|1.2038
|1292
|2006.03.14 21:59
|s/l
|162
|0.05
|1.2016
|1.2016
|1.2038
|-3.50
|358.13
|1293
|2006.03.15 21:00
|sell
|163
|0.05
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|1294
|2006.03.15 22:05
|s/l
|163
|0.05
|1.2070
|1.2070
|1.2040
|-7.50
|350.63
|1295
|2006.03.16 04:00
|buy
|164
|0.05
|1.2065
|1.2050
|1.2080
|1296
|2006.03.16 04:05
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2051
|1.2080
|1297
|2006.03.16 04:05
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2052
|1.2080
|1298
|2006.03.16 04:05
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2053
|1.2080
|1299
|2006.03.16 04:06
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2054
|1.2080
|1300
|2006.03.16 04:19
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2055
|1.2080
|1301
|2006.03.16 04:21
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2056
|1.2080
|1302
|2006.03.16 04:22
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2057
|1.2080
|1303
|2006.03.16 04:25
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2058
|1.2080
|1304
|2006.03.16 04:26
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2059
|1.2080
|1305
|2006.03.16 04:43
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2061
|1.2080
|1306
|2006.03.16 04:46
|modify
|164
|0.05
|1.2065
|1.2063
|1.2080
|1307
|2006.03.16 05:07
|s/l
|164
|0.05
|1.2063
|1.2063
|1.2080
|-1.00
|349.63
|1308
|2006.03.16 22:00
|sell
|165
|0.05
|1.2167
|1.2182
|1.2152
|1309
|2006.03.16 22:07
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2181
|1.2152
|1310
|2006.03.17 01:06
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2180
|1.2152
|1311
|2006.03.17 01:59
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2178
|1.2152
|1312
|2006.03.17 02:00
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2177
|1.2152
|1313
|2006.03.17 02:01
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2176
|1.2152
|1314
|2006.03.17 02:01
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2175
|1.2152
|1315
|2006.03.17 02:01
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2174
|1.2152
|1316
|2006.03.17 02:01
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2173
|1.2152
|1317
|2006.03.17 02:10
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2172
|1.2152
|1318
|2006.03.17 02:10
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2170
|1.2152
|1319
|2006.03.17 02:13
|modify
|165
|0.05
|1.2167
|1.2168
|1.2152
|1320
|2006.03.17 02:13
|t/p
|165
|0.05
|1.2152
|1.2168
|1.2152
|7.75
|357.39
|1321
|2006.03.17 05:00
|buy
|166
|0.05
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|1322
|2006.03.17 05:03
|s/l
|166
|0.05
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-7.50
|349.89
|1323
|2006.03.17 10:00
|sell
|167
|0.05
|1.2155
|1.2170
|1.2140
|1324
|2006.03.17 10:00
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2169
|1.2140
|1325
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2168
|1.2140
|1326
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2167
|1.2140
|1327
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2165
|1.2140
|1328
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2164
|1.2140
|1329
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2163
|1.2140
|1330
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2162
|1.2140
|1331
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2161
|1.2140
|1332
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2160
|1.2140
|1333
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2159
|1.2140
|1334
|2006.03.17 10:01
|modify
|167
|0.05
|1.2155
|1.2158
|1.2140
|1335
|2006.03.17 10:08
|s/l
|167
|0.05
|1.2158
|1.2158
|1.2140
|-1.50
|348.39
|1336
|2006.03.17 12:00
|buy
|168
|0.05
|1.2200
|1.2185
|1.2215
|1337
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2186
|1.2215
|1338
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2187
|1.2215
|1339
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2188
|1.2215
|1340
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2189
|1.2215
|1341
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2190
|1.2215
|1342
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2192
|1.2215
|1343
|2006.03.17 12:08
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2193
|1.2215
|1344
|2006.03.17 12:09
|modify
|168
|0.05
|1.2200
|1.2194
|1.2215
|1345
|2006.03.17 12:13
|s/l
|168
|0.05
|1.2194
|1.2194
|1.2215
|-3.00
|345.39
|1346
|2006.03.20 04:00
|buy
|169
|0.05
|1.2188
|1.2173
|1.2203
|1347
|2006.03.20 04:08
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2174
|1.2203
|1348
|2006.03.20 04:08
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2175
|1.2203
|1349
|2006.03.20 04:13
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2176
|1.2203
|1350
|2006.03.20 04:13
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2177
|1.2203
|1351
|2006.03.20 04:16
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2178
|1.2203
|1352
|2006.03.20 04:16
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2180
|1.2203
|1353
|2006.03.20 04:18
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2181
|1.2203
|1354
|2006.03.20 04:18
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2182
|1.2203
|1355
|2006.03.20 04:18
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2183
|1.2203
|1356
|2006.03.20 04:18
|modify
|169
|0.05
|1.2188
|1.2184
|1.2203
|1357
|2006.03.20 04:31
|s/l
|169
|0.05
|1.2184
|1.2184
|1.2203
|-2.00
|343.39
|1358
|2006.03.20 07:00
|sell
|170
|0.05
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|1359
|2006.03.20 07:53
|s/l
|170
|0.05
|1.2183
|1.2183
|1.2153
|-7.50
|335.89
|1360
|2006.03.20 08:00
|buy
|171
|0.04
|1.2187
|1.2172
|1.2202
|1361
|2006.03.20 08:12
|s/l
|171
|0.04
|1.2172
|1.2172
|1.2202
|-6.00
|329.89
|1362
|2006.03.20 10:00
|sell
|172
|0.04
|1.2168
|1.2183
|1.2153
|1363
|2006.03.20 10:00
|modify
|172
|0.04
|1.2168
|1.2182
|1.2153
|1364
|2006.03.20 10:02
|modify
|172
|0.04
|1.2168
|1.2181
|1.2153
|1365
|2006.03.20 10:02
|modify
|172
|0.04
|1.2168
|1.2180
|1.2153
|1366
|2006.03.20 10:02
|modify
|172
|0.04
|1.2168
|1.2179
|1.2153
|1367
|2006.03.20 10:02
|modify
|172
|0.04
|1.2168
|1.2178
|1.2153
|1368
|2006.03.20 10:02
|modify
|172
|0.04
|1.2168
|1.2177
|1.2153
|1369
|2006.03.20 10:10
|s/l
|172
|0.04
|1.2177
|1.2177
|1.2153
|-3.60
|326.29
|1370
|2006.03.21 06:00
|buy
|173
|0.04
|1.2143
|1.2128
|1.2158
|1371
|2006.03.21 06:08
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2129
|1.2158
|1372
|2006.03.21 06:11
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2130
|1.2158
|1373
|2006.03.21 06:30
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2131
|1.2158
|1374
|2006.03.21 06:31
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2132
|1.2158
|1375
|2006.03.21 06:32
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2133
|1.2158
|1376
|2006.03.21 06:32
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2134
|1.2158
|1377
|2006.03.21 06:32
|modify
|173
|0.04
|1.2143
|1.2135
|1.2158
|1378
|2006.03.21 07:07
|s/l
|173
|0.04
|1.2135
|1.2135
|1.2158
|-3.20
|323.09
|1379
|2006.03.21 10:00
|sell
|174
|0.04
|1.2118
|1.2133
|1.2103
|1380
|2006.03.21 10:02
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2132
|1.2103
|1381
|2006.03.21 10:04
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2131
|1.2103
|1382
|2006.03.21 10:05
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2130
|1.2103
|1383
|2006.03.21 10:06
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2129
|1.2103
|1384
|2006.03.21 10:07
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2128
|1.2103
|1385
|2006.03.21 10:07
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2127
|1.2103
|1386
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2126
|1.2103
|1387
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2125
|1.2103
|1388
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2124
|1.2103
|1389
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2123
|1.2103
|1390
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2122
|1.2103
|1391
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2121
|1.2103
|1392
|2006.03.21 10:08
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2120
|1.2103
|1393
|2006.03.21 10:09
|modify
|174
|0.04
|1.2118
|1.2119
|1.2103
|1394
|2006.03.21 10:10
|t/p
|174
|0.04
|1.2103
|1.2119
|1.2103
|6.00
|329.09
|1395
|2006.03.21 18:00
|buy
|175
|0.04
|1.2116
|1.2101
|1.2131
|1396
|2006.03.21 19:11
|s/l
|175
|0.04
|1.2101
|1.2101
|1.2131
|-6.00
|323.09
|1397
|2006.03.21 21:00
|sell
|176
|0.04
|1.2092
|1.2107
|1.2077
|1398
|2006.03.21 21:22
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2106
|1.2077
|1399
|2006.03.21 21:30
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2105
|1.2077
|1400
|2006.03.21 22:37
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2104
|1.2077
|1401
|2006.03.21 22:37
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2103
|1.2077
|1402
|2006.03.21 22:37
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2101
|1.2077
|1403
|2006.03.21 22:37
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2100
|1.2077
|1404
|2006.03.21 22:38
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2099
|1.2077
|1405
|2006.03.21 22:38
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2098
|1.2077
|1406
|2006.03.21 22:38
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2097
|1.2077
|1407
|2006.03.21 22:38
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2096
|1.2077
|1408
|2006.03.21 22:38
|modify
|176
|0.04
|1.2092
|1.2095
|1.2077
|1409
|2006.03.21 23:01
|s/l
|176
|0.04
|1.2095
|1.2095
|1.2077
|-1.20
|321.89
|1410
|2006.03.22 09:00
|buy
|177
|0.04
|1.2101
|1.2086
|1.2116
|1411
|2006.03.22 09:10
|s/l
|177
|0.04
|1.2086
|1.2086
|1.2116
|-6.00
|315.89
|1412
|2006.03.22 14:00
|sell
|178
|0.04
|1.2076
|1.2091
|1.2061
|1413
|2006.03.22 14:05
|modify
|178
|0.04
|1.2076
|1.2090
|1.2061
|1414
|2006.03.22 14:05
|modify
|178
|0.04
|1.2076
|1.2088
|1.2061
|1415
|2006.03.22 14:48
|s/l
|178
|0.04
|1.2088
|1.2088
|1.2061
|-4.80
|311.09
|1416
|2006.03.23 03:00
|buy
|179
|0.04
|1.2069
|1.2054
|1.2084
|1417
|2006.03.23 03:00
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2055
|1.2084
|1418
|2006.03.23 03:00
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2056
|1.2084
|1419
|2006.03.23 03:00
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2057
|1.2084
|1420
|2006.03.23 03:06
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2058
|1.2084
|1421
|2006.03.23 03:09
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2059
|1.2084
|1422
|2006.03.23 03:09
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2060
|1.2084
|1423
|2006.03.23 03:10
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2061
|1.2084
|1424
|2006.03.23 03:10
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2063
|1.2084
|1425
|2006.03.23 03:33
|modify
|179
|0.04
|1.2069
|1.2064
|1.2084
|1426
|2006.03.23 04:36
|s/l
|179
|0.04
|1.2064
|1.2064
|1.2084
|-2.00
|309.09
|1427
|2006.03.23 07:00
|sell
|180
|0.04
|1.2055
|1.2070
|1.2040
|1428
|2006.03.23 08:34
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2069
|1.2040
|1429
|2006.03.23 08:34
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2068
|1.2040
|1430
|2006.03.23 08:35
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2067
|1.2040
|1431
|2006.03.23 08:35
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2066
|1.2040
|1432
|2006.03.23 08:35
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2065
|1.2040
|1433
|2006.03.23 08:43
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2064
|1.2040
|1434
|2006.03.23 08:43
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2063
|1.2040
|1435
|2006.03.23 08:43
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2062
|1.2040
|1436
|2006.03.23 08:43
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2061
|1.2040
|1437
|2006.03.23 08:43
|modify
|180
|0.04
|1.2055
|1.2060
|1.2040
|1438
|2006.03.23 08:46
|s/l
|180
|0.04
|1.2060
|1.2060
|1.2040
|-2.00
|307.09
|1439
|2006.03.24 02:00
|buy
|181
|0.04
|1.1980
|1.1965
|1.1995
|1440
|2006.03.24 02:25
|modify
|181
|0.04
|1.1980
|1.1967
|1.1995
|1441
|2006.03.24 02:46
|s/l
|181
|0.04
|1.1967
|1.1967
|1.1995
|-5.20
|301.89
|1442
|2006.03.24 04:00
|sell
|182
|0.04
|1.1971
|1.1986
|1.1956
|1443
|2006.03.24 04:00
|modify
|182
|0.04
|1.1971
|1.1984
|1.1956
|1444
|2006.03.24 04:24
|modify
|182
|0.04
|1.1971
|1.1983
|1.1956
|1445
|2006.03.24 05:00
|s/l
|182
|0.04
|1.1983
|1.1983
|1.1956
|-4.80
|297.09
|1446
|2006.03.24 07:00
|sell
|183
|0.04
|1.1965
|1.1980
|1.1950
|1447
|2006.03.24 07:01
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1979
|1.1950
|1448
|2006.03.24 07:02
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1978
|1.1950
|1449
|2006.03.24 07:02
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1976
|1.1950
|1450
|2006.03.24 07:12
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1975
|1.1950
|1451
|2006.03.24 07:12
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1974
|1.1950
|1452
|2006.03.24 07:13
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1973
|1.1950
|1453
|2006.03.24 07:13
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1972
|1.1950
|1454
|2006.03.24 07:13
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1971
|1.1950
|1455
|2006.03.24 07:17
|modify
|183
|0.04
|1.1965
|1.1970
|1.1950
|1456
|2006.03.24 07:24
|s/l
|183
|0.04
|1.1970
|1.1970
|1.1950
|-2.00
|295.09
|1457
|2006.03.24 10:00
|buy
|184
|0.04
|1.1976
|1.1961
|1.1991
|1458
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1964
|1.1991
|1459
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1965
|1.1991
|1460
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1967
|1.1991
|1461
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1968
|1.1991
|1462
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1969
|1.1991
|1463
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1970
|1.1991
|1464
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1971
|1.1991
|1465
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1972
|1.1991
|1466
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1973
|1.1991
|1467
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1974
|1.1991
|1468
|2006.03.24 10:00
|modify
|184
|0.04
|1.1976
|1.1975
|1.1991
|1469
|2006.03.24 10:00
|t/p
|184
|0.04
|1.1991
|1.1975
|1.1991
|6.00
|301.09
|1470
|2006.03.27 00:00
|buy
|185
|0.04
|1.2050
|1.2035
|1.2065
|1471
|2006.03.27 00:03
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2036
|1.2065
|1472
|2006.03.27 00:04
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2037
|1.2065
|1473
|2006.03.27 00:12
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2038
|1.2065
|1474
|2006.03.27 00:47
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2039
|1.2065
|1475
|2006.03.27 00:52
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2040
|1.2065
|1476
|2006.03.27 00:54
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2041
|1.2065
|1477
|2006.03.27 00:56
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2042
|1.2065
|1478
|2006.03.27 01:04
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2043
|1.2065
|1479
|2006.03.27 01:11
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2044
|1.2065
|1480
|2006.03.27 01:12
|modify
|185
|0.04
|1.2050
|1.2049
|1.2065
|1481
|2006.03.27 01:35
|s/l
|185
|0.04
|1.2049
|1.2049
|1.2065
|-0.40
|300.69
|1482
|2006.03.27 05:00
|sell
|186
|0.04
|1.2036
|1.2051
|1.2021
|1483
|2006.03.27 05:04
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2050
|1.2021
|1484
|2006.03.27 05:14
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2049
|1.2021
|1485
|2006.03.27 05:16
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2048
|1.2021
|1486
|2006.03.27 05:18
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2047
|1.2021
|1487
|2006.03.27 05:18
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2046
|1.2021
|1488
|2006.03.27 05:19
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2045
|1.2021
|1489
|2006.03.27 05:20
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2044
|1.2021
|1490
|2006.03.27 05:20
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2043
|1.2021
|1491
|2006.03.27 05:29
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2042
|1.2021
|1492
|2006.03.27 05:56
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2041
|1.2021
|1493
|2006.03.27 06:00
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2040
|1.2021
|1494
|2006.03.27 06:00
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2039
|1.2021
|1495
|2006.03.27 06:00
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2038
|1.2021
|1496
|2006.03.27 06:00
|modify
|186
|0.04
|1.2036
|1.2037
|1.2021
|1497
|2006.03.27 06:08
|t/p
|186
|0.04
|1.2021
|1.2037
|1.2021
|6.00
|306.69
|1498
|2006.03.28 03:00
|buy
|187
|0.04
|1.2020
|1.2005
|1.2035
|1499
|2006.03.28 03:03
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2006
|1.2035
|1500
|2006.03.28 03:07
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2007
|1.2035
|1501
|2006.03.28 03:10
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2008
|1.2035
|1502
|2006.03.28 03:48
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2009
|1.2035
|1503
|2006.03.28 03:48
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2010
|1.2035
|1504
|2006.03.28 03:49
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2011
|1.2035
|1505
|2006.03.28 03:49
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2012
|1.2035
|1506
|2006.03.28 03:53
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2013
|1.2035
|1507
|2006.03.28 03:53
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2014
|1.2035
|1508
|2006.03.28 03:53
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2015
|1.2035
|1509
|2006.03.28 03:56
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2017
|1.2035
|1510
|2006.03.28 04:00
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2018
|1.2035
|1511
|2006.03.28 04:00
|modify
|187
|0.04
|1.2020
|1.2019
|1.2035
|1512
|2006.03.28 04:00
|t/p
|187
|0.04
|1.2035
|1.2019
|1.2035
|6.00
|312.69
|1513
|2006.03.28 15:00
|sell
|188
|0.04
|1.2068
|1.2083
|1.2053
|1514
|2006.03.28 15:00
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2082
|1.2053
|1515
|2006.03.28 15:02
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2081
|1.2053
|1516
|2006.03.28 15:04
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2080
|1.2053
|1517
|2006.03.28 15:07
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2079
|1.2053
|1518
|2006.03.28 15:17
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2078
|1.2053
|1519
|2006.03.28 15:17
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2076
|1.2053
|1520
|2006.03.28 15:17
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2074
|1.2053
|1521
|2006.03.28 15:17
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2072
|1.2053
|1522
|2006.03.28 15:17
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2071
|1.2053
|1523
|2006.03.28 15:17
|modify
|188
|0.04
|1.2068
|1.2069
|1.2053
|1524
|2006.03.28 15:17
|t/p
|188
|0.04
|1.2053
|1.2069
|1.2053
|6.00
|318.69
|1525
|2006.03.29 02:00
|buy
|189
|0.04
|1.2018
|1.2003
|1.2033
|1526
|2006.03.29 02:05
|modify
|189
|0.04
|1.2018
|1.2004
|1.2033
|1527
|2006.03.29 02:06
|modify
|189
|0.04
|1.2018
|1.2005
|1.2033
|1528
|2006.03.29 02:24
|s/l
|189
|0.04
|1.2005
|1.2005
|1.2033
|-5.20
|313.49
|1529
|2006.03.29 04:00
|sell
|190
|0.04
|1.1984
|1.1999
|1.1969
|1530
|2006.03.29 04:16
|s/l
|190
|0.04
|1.1999
|1.1999
|1.1969
|-6.00
|307.49
|1531
|2006.03.29 06:00
|buy
|191
|0.04
|1.2008
|1.1993
|1.2023
|1532
|2006.03.29 06:00
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.1995
|1.2023
|1533
|2006.03.29 06:07
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.1997
|1.2023
|1534
|2006.03.29 06:07
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.1998
|1.2023
|1535
|2006.03.29 06:07
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.1999
|1.2023
|1536
|2006.03.29 06:16
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.2002
|1.2023
|1537
|2006.03.29 06:18
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.2004
|1.2023
|1538
|2006.03.29 06:23
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.2005
|1.2023
|1539
|2006.03.29 06:24
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.2006
|1.2023
|1540
|2006.03.29 06:32
|modify
|191
|0.04
|1.2008
|1.2007
|1.2023
|1541
|2006.03.29 06:32
|t/p
|191
|0.04
|1.2023
|1.2007
|1.2023
|6.00
|313.49
|1542
|2006.03.29 10:00
|sell
|192
|0.04
|1.2002
|1.2017
|1.1987
|1543
|2006.03.29 10:01
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2016
|1.1987
|1544
|2006.03.29 10:02
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2015
|1.1987
|1545
|2006.03.29 10:04
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2014
|1.1987
|1546
|2006.03.29 10:22
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2013
|1.1987
|1547
|2006.03.29 10:24
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2012
|1.1987
|1548
|2006.03.29 10:24
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2010
|1.1987
|1549
|2006.03.29 10:24
|modify
|192
|0.04
|1.2002
|1.2009
|1.1987
|1550
|2006.03.29 10:45
|s/l
|192
|0.04
|1.2009
|1.2009
|1.1987
|-2.80
|310.69
|1551
|2006.03.29 12:00
|buy
|193
|0.04
|1.2018
|1.2003
|1.2033
|1552
|2006.03.29 12:04
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2004
|1.2033
|1553
|2006.03.29 12:05
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2005
|1.2033
|1554
|2006.03.29 12:06
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2006
|1.2033
|1555
|2006.03.29 12:06
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2007
|1.2033
|1556
|2006.03.29 12:07
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2008
|1.2033
|1557
|2006.03.29 12:07
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2009
|1.2033
|1558
|2006.03.29 12:07
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2010
|1.2033
|1559
|2006.03.29 12:08
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2012
|1.2033
|1560
|2006.03.29 12:20
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2013
|1.2033
|1561
|2006.03.29 12:20
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2014
|1.2033
|1562
|2006.03.29 12:20
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2015
|1.2033
|1563
|2006.03.29 12:20
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2016
|1.2033
|1564
|2006.03.29 12:20
|modify
|193
|0.04
|1.2018
|1.2017
|1.2033
|1565
|2006.03.29 12:20
|t/p
|193
|0.04
|1.2033
|1.2017
|1.2033
|6.00
|316.69
|1566
|2006.03.31 00:00
|sell
|194
|0.04
|1.2160
|1.2175
|1.2145
|1567
|2006.03.31 00:10
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2174
|1.2145
|1568
|2006.03.31 00:11
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2173
|1.2145
|1569
|2006.03.31 00:11
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2172
|1.2145
|1570
|2006.03.31 00:11
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2170
|1.2145
|1571
|2006.03.31 00:28
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2169
|1.2145
|1572
|2006.03.31 01:23
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2167
|1.2145
|1573
|2006.03.31 01:29
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2166
|1.2145
|1574
|2006.03.31 01:29
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2165
|1.2145
|1575
|2006.03.31 01:50
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2164
|1.2145
|1576
|2006.03.31 01:55
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2163
|1.2145
|1577
|2006.03.31 01:57
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2162
|1.2145
|1578
|2006.03.31 02:06
|modify
|194
|0.04
|1.2160
|1.2161
|1.2145
|1579
|2006.03.31 02:40
|t/p
|194
|0.04
|1.2145
|1.2161
|1.2145
|6.00
|322.69
|1580
|2006.03.31 13:00
|buy
|195
|0.04
|1.2142
|1.2127
|1.2157
|1581
|2006.03.31 13:09
|s/l
|195
|0.04
|1.2127
|1.2127
|1.2157
|-6.00
|316.69
|1582
|2006.03.31 18:00
|sell
|196
|0.04
|1.2118
|1.2133
|1.2103
|1583
|2006.03.31 18:00
|modify
|196
|0.04
|1.2118
|1.2132
|1.2103
|1584
|2006.03.31 18:03
|modify
|196
|0.04
|1.2118
|1.2130
|1.2103
|1585
|2006.03.31 18:03
|modify
|196
|0.04
|1.2118
|1.2129
|1.2103
|1586
|2006.04.02 15:30
|close
|196
|0.04
|1.2116
|1.2129
|1.2103
|0.80
|317.49
|1587
|2006.04.03 08:00
|buy
|197
|0.04
|1.2070
|1.2055
|1.2085
|1588
|2006.04.03 08:30
|s/l
|197
|0.04
|1.2055
|1.2055
|1.2085
|-6.00
|311.49
|1589
|2006.04.03 22:00
|sell
|198
|0.04
|1.2127
|1.2142
|1.2112
|1590
|2006.04.03 22:04
|s/l
|198
|0.04
|1.2142
|1.2142
|1.2112
|-6.00
|305.49
|1591
|2006.04.04 00:00
|buy
|199
|0.04
|1.2144
|1.2129
|1.2159
|1592
|2006.04.04 00:08
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2130
|1.2159
|1593
|2006.04.04 00:08
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2131
|1.2159
|1594
|2006.04.04 00:08
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2132
|1.2159
|1595
|2006.04.04 00:08
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2133
|1.2159
|1596
|2006.04.04 00:08
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2134
|1.2159
|1597
|2006.04.04 00:09
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2135
|1.2159
|1598
|2006.04.04 00:12
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2136
|1.2159
|1599
|2006.04.04 00:12
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2137
|1.2159
|1600
|2006.04.04 00:12
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2138
|1.2159
|1601
|2006.04.04 00:12
|modify
|199
|0.04
|1.2144
|1.2140
|1.2159
|1602
|2006.04.04 00:17
|s/l
|199
|0.04
|1.2140
|1.2140
|1.2159
|-1.60
|303.89
|1603
|2006.04.04 03:00
|sell
|200
|0.04
|1.2125
|1.2140
|1.2110
|1604
|2006.04.04 03:00
|modify
|200
|0.04
|1.2125
|1.2139
|1.2110
|1605
|2006.04.04 03:00
|modify
|200
|0.04
|1.2125
|1.2138
|1.2110
|1606
|2006.04.04 03:00
|modify
|200
|0.04
|1.2125
|1.2137
|1.2110
|1607
|2006.04.04 03:09
|s/l
|200
|0.04
|1.2137
|1.2137
|1.2110
|-4.80
|299.09
|1608
|2006.04.04 04:00
|buy
|201
|0.04
|1.2165
|1.2150
|1.2180
|1609
|2006.04.04 04:00
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2151
|1.2180
|1610
|2006.04.04 04:00
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2152
|1.2180
|1611
|2006.04.04 04:00
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2153
|1.2180
|1612
|2006.04.04 04:00
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2154
|1.2180
|1613
|2006.04.04 04:00
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2155
|1.2180
|1614
|2006.04.04 04:01
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2156
|1.2180
|1615
|2006.04.04 04:02
|modify
|201
|0.04
|1.2165
|1.2158
|1.2180
|1616
|2006.04.04 04:07
|s/l
|201
|0.04
|1.2158
|1.2158
|1.2180
|-2.80
|296.29
|1617
|2006.04.04 19:00
|sell
|202
|0.04
|1.2256
|1.2271
|1.2241
|1618
|2006.04.04 19:28
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2270
|1.2241
|1619
|2006.04.04 19:29
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2269
|1.2241
|1620
|2006.04.04 19:32
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2268
|1.2241
|1621
|2006.04.04 19:33
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2267
|1.2241
|1622
|2006.04.04 20:08
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2266
|1.2241
|1623
|2006.04.04 20:16
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2265
|1.2241
|1624
|2006.04.04 20:17
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2264
|1.2241
|1625
|2006.04.04 20:17
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2263
|1.2241
|1626
|2006.04.04 20:17
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2262
|1.2241
|1627
|2006.04.04 20:17
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2261
|1.2241
|1628
|2006.04.04 20:20
|modify
|202
|0.04
|1.2256
|1.2260
|1.2241
|1629
|2006.04.04 20:29
|s/l
|202
|0.04
|1.2260
|1.2260
|1.2241
|-1.60
|294.69
|1630
|2006.04.04 23:00
|buy
|203
|0.04
|1.2267
|1.2252
|1.2282
|1631
|2006.04.04 23:02
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2253
|1.2282
|1632
|2006.04.04 23:05
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2254
|1.2282
|1633
|2006.04.04 23:06
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2256
|1.2282
|1634
|2006.04.04 23:06
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2257
|1.2282
|1635
|2006.04.04 23:08
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2258
|1.2282
|1636
|2006.04.04 23:08
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2259
|1.2282
|1637
|2006.04.04 23:13
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2260
|1.2282
|1638
|2006.04.04 23:13
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2261
|1.2282
|1639
|2006.04.04 23:18
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2262
|1.2282
|1640
|2006.04.04 23:22
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2263
|1.2282
|1641
|2006.04.04 23:24
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2264
|1.2282
|1642
|2006.04.04 23:24
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2265
|1.2282
|1643
|2006.04.05 00:50
|modify
|203
|0.04
|1.2267
|1.2266
|1.2282
|1644
|2006.04.05 00:51
|t/p
|203
|0.04
|1.2282
|1.2266
|1.2282
|5.75
|300.44
|1645
|2006.04.05 07:00
|sell
|204
|0.04
|1.2255
|1.2270
|1.2240
|1646
|2006.04.05 07:53
|s/l
|204
|0.04
|1.2270
|1.2270
|1.2240
|-6.00
|294.44
|1647
|2006.04.05 09:00
|buy
|205
|0.04
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|1648
|2006.04.05 09:07
|s/l
|205
|0.04
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-6.00
|288.44
|1649
|2006.04.05 12:00
|sell
|206
|0.04
|1.2271
|1.2286
|1.2256
|1650
|2006.04.05 12:02
|modify
|206
|0.04
|1.2271
|1.2283
|1.2256
|1651
|2006.04.05 12:18
|s/l
|206
|0.04
|1.2283
|1.2283
|1.2256
|-4.80
|283.64
|1652
|2006.04.05 13:00
|buy
|207
|0.04
|1.2291
|1.2276
|1.2306
|1653
|2006.04.05 13:13
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2277
|1.2306
|1654
|2006.04.05 13:14
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2278
|1.2306
|1655
|2006.04.05 13:28
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2279
|1.2306
|1656
|2006.04.05 13:29
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2280
|1.2306
|1657
|2006.04.05 13:30
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2282
|1.2306
|1658
|2006.04.05 13:43
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2283
|1.2306
|1659
|2006.04.05 13:49
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2284
|1.2306
|1660
|2006.04.05 13:51
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2285
|1.2306
|1661
|2006.04.05 13:52
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2286
|1.2306
|1662
|2006.04.05 14:06
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2287
|1.2306
|1663
|2006.04.05 14:23
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2288
|1.2306
|1664
|2006.04.05 14:23
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2289
|1.2306
|1665
|2006.04.05 14:23
|modify
|207
|0.04
|1.2291
|1.2290
|1.2306
|1666
|2006.04.05 14:23
|t/p
|207
|0.04
|1.2306
|1.2290
|1.2306
|6.00
|289.64
|1667
|2006.04.05 20:00
|sell
|208
|0.04
|1.2282
|1.2297
|1.2267
|1668
|2006.04.05 20:05
|modify
|208
|0.04
|1.2282
|1.2296
|1.2267
|1669
|2006.04.05 20:06
|modify
|208
|0.04
|1.2282
|1.2295
|1.2267
|1670
|2006.04.05 20:13
|s/l
|208
|0.04
|1.2295
|1.2295
|1.2267
|-5.20
|284.44
|1671
|2006.04.06 00:00
|buy
|209
|0.04
|1.2293
|1.2278
|1.2308
|1672
|2006.04.06 00:40
|s/l
|209
|0.04
|1.2278
|1.2278
|1.2308
|-6.00
|278.44
|1673
|2006.04.06 09:00
|sell
|210
|0.04
|1.2244
|1.2259
|1.2229
|1674
|2006.04.06 09:00
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2256
|1.2229
|1675
|2006.04.06 09:00
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2255
|1.2229
|1676
|2006.04.06 09:02
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2254
|1.2229
|1677
|2006.04.06 09:04
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2253
|1.2229
|1678
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2252
|1.2229
|1679
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2251
|1.2229
|1680
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2250
|1.2229
|1681
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2249
|1.2229
|1682
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2248
|1.2229
|1683
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2247
|1.2229
|1684
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2246
|1.2229
|1685
|2006.04.06 09:05
|modify
|210
|0.04
|1.2244
|1.2245
|1.2229
|1686
|2006.04.06 09:05
|t/p
|210
|0.04
|1.2229
|1.2245
|1.2229
|6.00
|284.44
|1687
|2006.04.10 08:00
|sell
|211
|0.04
|1.2105
|1.2120
|1.2090
|1688
|2006.04.10 08:09
|modify
|211
|0.04
|1.2105
|1.2117
|1.2090
|1689
|2006.04.10 08:13
|modify
|211
|0.04
|1.2105
|1.2116
|1.2090
|1690
|2006.04.10 08:14
|modify
|211
|0.04
|1.2105
|1.2115
|1.2090
|1691
|2006.04.10 08:15
|modify
|211
|0.04
|1.2105
|1.2114
|1.2090
|1692
|2006.04.10 08:41
|s/l
|211
|0.04
|1.2114
|1.2114
|1.2090
|-3.60
|280.84
|1693
|2006.04.10 16:00
|buy
|212
|0.04
|1.2108
|1.2093
|1.2123
|1694
|2006.04.10 16:03
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2094
|1.2123
|1695
|2006.04.10 16:04
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2095
|1.2123
|1696
|2006.04.10 16:04
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2096
|1.2123
|1697
|2006.04.10 16:19
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2097
|1.2123
|1698
|2006.04.10 16:30
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2099
|1.2123
|1699
|2006.04.10 17:07
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2100
|1.2123
|1700
|2006.04.10 17:08
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2102
|1.2123
|1701
|2006.04.10 17:13
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2103
|1.2123
|1702
|2006.04.10 17:13
|modify
|212
|0.04
|1.2108
|1.2104
|1.2123
|1703
|2006.04.10 19:10
|s/l
|212
|0.04
|1.2104
|1.2104
|1.2123
|-1.60
|279.24
|1704
|2006.04.10 21:00
|sell
|213
|0.04
|1.2095
|1.2110
|1.2080
|1705
|2006.04.10 23:06
|s/l
|213
|0.04
|1.2110
|1.2110
|1.2080
|-6.00
|273.24
|1706
|2006.04.11 01:00
|buy
|214
|0.04
|1.2122
|1.2107
|1.2137
|1707
|2006.04.11 01:32
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2108
|1.2137
|1708
|2006.04.11 01:33
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2109
|1.2137
|1709
|2006.04.11 01:33
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2110
|1.2137
|1710
|2006.04.11 01:33
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2111
|1.2137
|1711
|2006.04.11 01:33
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2112
|1.2137
|1712
|2006.04.11 01:34
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2113
|1.2137
|1713
|2006.04.11 01:34
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2114
|1.2137
|1714
|2006.04.11 01:41
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2115
|1.2137
|1715
|2006.04.11 01:42
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2116
|1.2137
|1716
|2006.04.11 01:58
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2117
|1.2137
|1717
|2006.04.11 02:05
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2118
|1.2137
|1718
|2006.04.11 02:05
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2119
|1.2137
|1719
|2006.04.11 02:05
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2120
|1.2137
|1720
|2006.04.11 02:05
|modify
|214
|0.04
|1.2122
|1.2121
|1.2137
|1721
|2006.04.11 02:05
|t/p
|214
|0.04
|1.2137
|1.2121
|1.2137
|6.00
|279.24
|1722
|2006.04.11 07:00
|sell
|215
|0.04
|1.2109
|1.2124
|1.2094
|1723
|2006.04.11 07:57
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2123
|1.2094
|1724
|2006.04.11 08:11
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2122
|1.2094
|1725
|2006.04.11 08:15
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2121
|1.2094
|1726
|2006.04.11 08:17
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2119
|1.2094
|1727
|2006.04.11 08:20
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2118
|1.2094
|1728
|2006.04.11 08:20
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2117
|1.2094
|1729
|2006.04.11 08:20
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2116
|1.2094
|1730
|2006.04.11 08:20
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2115
|1.2094
|1731
|2006.04.11 08:20
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2114
|1.2094
|1732
|2006.04.11 08:39
|modify
|215
|0.04
|1.2109
|1.2113
|1.2094
|1733
|2006.04.11 08:43
|s/l
|215
|0.04
|1.2113
|1.2113
|1.2094
|-1.60
|277.64
|1734
|2006.04.11 10:00
|buy
|216
|0.04
|1.2136
|1.2121
|1.2151
|1735
|2006.04.11 10:06
|modify
|216
|0.04
|1.2136
|1.2122
|1.2151
|1736
|2006.04.11 10:06
|modify
|216
|0.04
|1.2136
|1.2123
|1.2151
|1737
|2006.04.11 10:06
|modify
|216
|0.04
|1.2136
|1.2125
|1.2151
|1738
|2006.04.11 10:16
|s/l
|216
|0.04
|1.2125
|1.2125
|1.2151
|-4.40
|273.24
|1739
|2006.04.12 03:00
|sell
|217
|0.04
|1.2146
|1.2161
|1.2131
|1740
|2006.04.12 03:12
|s/l
|217
|0.04
|1.2161
|1.2161
|1.2131
|-6.00
|267.24
|1741
|2006.04.12 18:00
|buy
|218
|0.04
|1.2107
|1.2092
|1.2122
|1742
|2006.04.12 18:02
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2093
|1.2122
|1743
|2006.04.12 18:02
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2094
|1.2122
|1744
|2006.04.12 18:44
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2095
|1.2122
|1745
|2006.04.12 18:45
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2096
|1.2122
|1746
|2006.04.12 18:45
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2098
|1.2122
|1747
|2006.04.12 18:46
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2099
|1.2122
|1748
|2006.04.12 18:53
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2100
|1.2122
|1749
|2006.04.12 19:01
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2101
|1.2122
|1750
|2006.04.12 19:02
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2102
|1.2122
|1751
|2006.04.12 19:04
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2103
|1.2122
|1752
|2006.04.12 19:04
|modify
|218
|0.04
|1.2107
|1.2104
|1.2122
|1753
|2006.04.12 19:53
|s/l
|218
|0.04
|1.2104
|1.2104
|1.2122
|-1.20
|266.04
|1754
|2006.04.12 21:00
|sell
|219
|0.04
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|1755
|2006.04.12 21:14
|s/l
|219
|0.04
|1.2111
|1.2111
|1.2081
|-6.00
|260.04
|1756
|2006.04.13 01:00
|buy
|220
|0.03
|1.2107
|1.2092
|1.2122
|1757
|2006.04.13 01:07
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2093
|1.2122
|1758
|2006.04.13 01:18
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2094
|1.2122
|1759
|2006.04.13 01:29
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2095
|1.2122
|1760
|2006.04.13 01:33
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2096
|1.2122
|1761
|2006.04.13 01:35
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2097
|1.2122
|1762
|2006.04.13 01:35
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2098
|1.2122
|1763
|2006.04.13 01:39
|modify
|220
|0.03
|1.2107
|1.2099
|1.2122
|1764
|2006.04.13 01:49
|s/l
|220
|0.03
|1.2099
|1.2099
|1.2122
|-2.40
|257.64
|1765
|2006.04.13 02:00
|sell
|221
|0.03
|1.2104
|1.2119
|1.2089
|1766
|2006.04.13 02:00
|modify
|221
|0.03
|1.2104
|1.2118
|1.2089
|1767
|2006.04.13 02:02
|modify
|221
|0.03
|1.2104
|1.2116
|1.2089
|1768
|2006.04.13 02:08
|s/l
|221
|0.03
|1.2116
|1.2116
|1.2089
|-3.60
|254.04
|1769
|2006.04.13 03:00
|buy
|222
|0.03
|1.2118
|1.2103
|1.2133
|1770
|2006.04.13 03:00
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2104
|1.2133
|1771
|2006.04.13 03:01
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2105
|1.2133
|1772
|2006.04.13 03:01
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2106
|1.2133
|1773
|2006.04.13 03:01
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2107
|1.2133
|1774
|2006.04.13 03:02
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2108
|1.2133
|1775
|2006.04.13 03:02
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2109
|1.2133
|1776
|2006.04.13 03:02
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2110
|1.2133
|1777
|2006.04.13 03:02
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2111
|1.2133
|1778
|2006.04.13 03:03
|modify
|222
|0.03
|1.2118
|1.2112
|1.2133
|1779
|2006.04.13 03:04
|t/p
|222
|0.03
|1.2133
|1.2112
|1.2133
|4.50
|258.54
|1780
|2006.04.13 07:00
|sell
|223
|0.03
|1.2099
|1.2114
|1.2084
|1781
|2006.04.13 07:03
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2113
|1.2084
|1782
|2006.04.13 07:08
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2112
|1.2084
|1783
|2006.04.13 07:09
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2111
|1.2084
|1784
|2006.04.13 07:11
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2110
|1.2084
|1785
|2006.04.13 07:11
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2109
|1.2084
|1786
|2006.04.13 08:00
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2108
|1.2084
|1787
|2006.04.13 08:00
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2107
|1.2084
|1788
|2006.04.13 08:00
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2106
|1.2084
|1789
|2006.04.13 08:01
|modify
|223
|0.03
|1.2099
|1.2105
|1.2084
|1790
|2006.04.13 08:21
|s/l
|223
|0.03
|1.2105
|1.2105
|1.2084
|-1.80
|256.74
|1791
|2006.04.13 13:00
|buy
|224
|0.03
|1.2108
|1.2093
|1.2123
|1792
|2006.04.13 13:00
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2094
|1.2123
|1793
|2006.04.13 13:25
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2096
|1.2123
|1794
|2006.04.13 13:27
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2097
|1.2123
|1795
|2006.04.13 13:27
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2098
|1.2123
|1796
|2006.04.13 13:27
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2099
|1.2123
|1797
|2006.04.13 13:27
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2101
|1.2123
|1798
|2006.04.13 13:27
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2102
|1.2123
|1799
|2006.04.13 13:47
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2103
|1.2123
|1800
|2006.04.13 13:47
|modify
|224
|0.03
|1.2108
|1.2104
|1.2123
|1801
|2006.04.13 16:59
|s/l
|224
|0.03
|1.2104
|1.2104
|1.2123
|-1.20
|255.54
|1802
|2006.04.13 21:00
|sell
|225
|0.03
|1.2108
|1.2123
|1.2093
|1803
|2006.04.14 01:46
|modify
|225
|0.03
|1.2108
|1.2122
|1.2093
|1804
|2006.04.14 01:47
|modify
|225
|0.03
|1.2108
|1.2121
|1.2093
|1805
|2006.04.14 01:47
|modify
|225
|0.03
|1.2108
|1.2119
|1.2093
|1806
|2006.04.14 01:59
|s/l
|225
|0.03
|1.2119
|1.2119
|1.2093
|-3.15
|252.39
|1807
|2006.04.14 04:00
|sell
|226
|0.03
|1.2104
|1.2119
|1.2089
|1808
|2006.04.14 04:00
|modify
|226
|0.03
|1.2104
|1.2117
|1.2089
|1809
|2006.04.14 04:14
|modify
|226
|0.03
|1.2104
|1.2116
|1.2089
|1810
|2006.04.14 04:24
|modify
|226
|0.03
|1.2104
|1.2113
|1.2089
|1811
|2006.04.14 04:30
|modify
|226
|0.03
|1.2104
|1.2112
|1.2089
|1812
|2006.04.14 04:30
|modify
|226
|0.03
|1.2104
|1.2111
|1.2089
|1813
|2006.04.14 04:34
|s/l
|226
|0.03
|1.2111
|1.2111
|1.2089
|-2.10
|250.29
|1814
|2006.04.14 08:00
|buy
|227
|0.03
|1.2112
|1.2097
|1.2127
|1815
|2006.04.14 08:01
|modify
|227
|0.03
|1.2112
|1.2098
|1.2127
|1816
|2006.04.14 08:07
|modify
|227
|0.03
|1.2112
|1.2099
|1.2127
|1817
|2006.04.14 08:47
|modify
|227
|0.03
|1.2112
|1.2100
|1.2127
|1818
|2006.04.14 09:25
|modify
|227
|0.03
|1.2112
|1.2101
|1.2127
|1819
|2006.04.14 09:46
|s/l
|227
|0.03
|1.2101
|1.2101
|1.2127
|-3.30
|246.99
|1820
|2006.04.14 10:00
|sell
|228
|0.03
|1.2109
|1.2124
|1.2094
|1821
|2006.04.14 10:06
|modify
|228
|0.03
|1.2109
|1.2123
|1.2094
|1822
|2006.04.14 10:07
|modify
|228
|0.03
|1.2109
|1.2121
|1.2094
|1823
|2006.04.14 10:46
|modify
|228
|0.03
|1.2109
|1.2120
|1.2094
|1824
|2006.04.14 10:47
|modify
|228
|0.03
|1.2109
|1.2119
|1.2094
|1825
|2006.04.14 11:12
|modify
|228
|0.03
|1.2109
|1.2118
|1.2094
|1826
|2006.04.14 12:50
|s/l
|228
|0.03
|1.2118
|1.2118
|1.2094
|-2.70
|244.29
|1827
|2006.04.17 17:00
|sell
|229
|0.03
|1.2250
|1.2265
|1.2235
|1828
|2006.04.17 17:00
|modify
|229
|0.03
|1.2250
|1.2264
|1.2235
|1829
|2006.04.17 17:00
|modify
|229
|0.03
|1.2250
|1.2262
|1.2235
|1830
|2006.04.17 17:19
|s/l
|229
|0.03
|1.2262
|1.2262
|1.2235
|-3.60
|240.69
|1831
|2006.04.17 22:00
|buy
|230
|0.03
|1.2268
|1.2253
|1.2283
|1832
|2006.04.17 22:20
|s/l
|230
|0.03
|1.2253
|1.2253
|1.2283
|-4.50
|236.19
|1833
|2006.04.18 02:00
|sell
|231
|0.03
|1.2257
|1.2272
|1.2242
|1834
|2006.04.18 02:01
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2271
|1.2242
|1835
|2006.04.18 02:12
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2270
|1.2242
|1836
|2006.04.18 02:13
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2269
|1.2242
|1837
|2006.04.18 02:48
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2268
|1.2242
|1838
|2006.04.18 02:48
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2267
|1.2242
|1839
|2006.04.18 02:48
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2266
|1.2242
|1840
|2006.04.18 02:50
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2265
|1.2242
|1841
|2006.04.18 02:50
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2264
|1.2242
|1842
|2006.04.18 02:51
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2263
|1.2242
|1843
|2006.04.18 02:51
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2262
|1.2242
|1844
|2006.04.18 02:51
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2260
|1.2242
|1845
|2006.04.18 02:52
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2259
|1.2242
|1846
|2006.04.18 02:53
|modify
|231
|0.03
|1.2257
|1.2258
|1.2242
|1847
|2006.04.18 02:59
|t/p
|231
|0.03
|1.2242
|1.2258
|1.2242
|4.50
|240.69
|1848
|2006.04.18 07:00
|buy
|232
|0.03
|1.2260
|1.2245
|1.2275
|1849
|2006.04.18 07:00
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2246
|1.2275
|1850
|2006.04.18 07:00
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2247
|1.2275
|1851
|2006.04.18 07:00
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2248
|1.2275
|1852
|2006.04.18 07:00
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2249
|1.2275
|1853
|2006.04.18 07:00
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2250
|1.2275
|1854
|2006.04.18 07:02
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2251
|1.2275
|1855
|2006.04.18 07:16
|modify
|232
|0.03
|1.2260
|1.2252
|1.2275
|1856
|2006.04.18 07:30
|s/l
|232
|0.03
|1.2252
|1.2252
|1.2275
|-2.40
|238.29
|1857
|2006.04.19 00:00
|sell
|233
|0.03
|1.2349
|1.2364
|1.2334
|1858
|2006.04.19 00:04
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2363
|1.2334
|1859
|2006.04.19 00:10
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2362
|1.2334
|1860
|2006.04.19 01:40
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2361
|1.2334
|1861
|2006.04.19 01:40
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2359
|1.2334
|1862
|2006.04.19 01:42
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2358
|1.2334
|1863
|2006.04.19 02:03
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2357
|1.2334
|1864
|2006.04.19 02:04
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2356
|1.2334
|1865
|2006.04.19 02:04
|modify
|233
|0.03
|1.2349
|1.2355
|1.2334
|1866
|2006.04.19 02:17
|s/l
|233
|0.03
|1.2355
|1.2355
|1.2334
|-1.80
|236.49
|1867
|2006.04.19 04:00
|buy
|234
|0.03
|1.2356
|1.2341
|1.2371
|1868
|2006.04.19 04:01
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2342
|1.2371
|1869
|2006.04.19 04:02
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2343
|1.2371
|1870
|2006.04.19 04:21
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2344
|1.2371
|1871
|2006.04.19 04:22
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2345
|1.2371
|1872
|2006.04.19 04:22
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2346
|1.2371
|1873
|2006.04.19 04:22
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2347
|1.2371
|1874
|2006.04.19 04:22
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2348
|1.2371
|1875
|2006.04.19 04:22
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2349
|1.2371
|1876
|2006.04.19 04:34
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2350
|1.2371
|1877
|2006.04.19 04:34
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2351
|1.2371
|1878
|2006.04.19 04:34
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2352
|1.2371
|1879
|2006.04.19 04:34
|modify
|234
|0.03
|1.2356
|1.2353
|1.2371
|1880
|2006.04.19 04:45
|s/l
|234
|0.03
|1.2353
|1.2353
|1.2371
|-0.90
|235.59
|1881
|2006.04.19 06:00
|sell
|235
|0.03
|1.2348
|1.2363
|1.2333
|1882
|2006.04.19 06:00
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2362
|1.2333
|1883
|2006.04.19 06:01
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2360
|1.2333
|1884
|2006.04.19 06:01
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2359
|1.2333
|1885
|2006.04.19 06:01
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2358
|1.2333
|1886
|2006.04.19 06:01
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2357
|1.2333
|1887
|2006.04.19 06:01
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2356
|1.2333
|1888
|2006.04.19 06:01
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2355
|1.2333
|1889
|2006.04.19 06:02
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2354
|1.2333
|1890
|2006.04.19 06:02
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2353
|1.2333
|1891
|2006.04.19 06:02
|modify
|235
|0.03
|1.2348
|1.2352
|1.2333
|1892
|2006.04.19 06:29
|s/l
|235
|0.03
|1.2352
|1.2352
|1.2333
|-1.20
|234.39
|1893
|2006.04.19 13:00
|buy
|236
|0.03
|1.2381
|1.2366
|1.2396
|1894
|2006.04.19 13:00
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2367
|1.2396
|1895
|2006.04.19 13:00
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2368
|1.2396
|1896
|2006.04.19 13:01
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2369
|1.2396
|1897
|2006.04.19 13:01
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2370
|1.2396
|1898
|2006.04.19 13:17
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2371
|1.2396
|1899
|2006.04.19 13:18
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2372
|1.2396
|1900
|2006.04.19 13:19
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2373
|1.2396
|1901
|2006.04.19 13:19
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2374
|1.2396
|1902
|2006.04.19 13:19
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2375
|1.2396
|1903
|2006.04.19 13:27
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2376
|1.2396
|1904
|2006.04.19 14:05
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2377
|1.2396
|1905
|2006.04.19 14:05
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2378
|1.2396
|1906
|2006.04.19 14:09
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2379
|1.2396
|1907
|2006.04.19 14:09
|modify
|236
|0.03
|1.2381
|1.2380
|1.2396
|1908
|2006.04.19 14:09
|t/p
|236
|0.03
|1.2396
|1.2380
|1.2396
|4.50
|238.89
|1909
|2006.04.19 21:00
|sell
|237
|0.03
|1.2356
|1.2371
|1.2341
|1910
|2006.04.19 21:02
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2370
|1.2341
|1911
|2006.04.19 21:06
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2369
|1.2341
|1912
|2006.04.19 21:07
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2368
|1.2341
|1913
|2006.04.19 21:08
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2367
|1.2341
|1914
|2006.04.19 21:08
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2366
|1.2341
|1915
|2006.04.19 21:10
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2365
|1.2341
|1916
|2006.04.19 21:10
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2364
|1.2341
|1917
|2006.04.19 21:18
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2363
|1.2341
|1918
|2006.04.19 21:20
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2361
|1.2341
|1919
|2006.04.19 21:20
|modify
|237
|0.03
|1.2356
|1.2359
|1.2341
|1920
|2006.04.19 21:29
|s/l
|237
|0.03
|1.2359
|1.2359
|1.2341
|-0.90
|237.99
|1921
|2006.04.21 00:00
|buy
|238
|0.03
|1.2315
|1.2300
|1.2330
|1922
|2006.04.21 02:08
|s/l
|238
|0.03
|1.2300
|1.2300
|1.2330
|-4.50
|233.49
|1923
|2006.04.21 05:00
|buy
|239
|0.03
|1.2327
|1.2312
|1.2342
|1924
|2006.04.21 05:00
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2313
|1.2342
|1925
|2006.04.21 05:01
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2314
|1.2342
|1926
|2006.04.21 05:01
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2315
|1.2342
|1927
|2006.04.21 05:07
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2316
|1.2342
|1928
|2006.04.21 05:09
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2317
|1.2342
|1929
|2006.04.21 05:09
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2318
|1.2342
|1930
|2006.04.21 05:09
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2320
|1.2342
|1931
|2006.04.21 05:09
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2321
|1.2342
|1932
|2006.04.21 05:10
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2322
|1.2342
|1933
|2006.04.21 05:10
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2323
|1.2342
|1934
|2006.04.21 05:21
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2324
|1.2342
|1935
|2006.04.21 05:21
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2325
|1.2342
|1936
|2006.04.21 05:22
|modify
|239
|0.03
|1.2327
|1.2326
|1.2342
|1937
|2006.04.21 05:25
|t/p
|239
|0.03
|1.2342
|1.2326
|1.2342
|4.50
|237.99
|1938
|2006.04.24 03:00
|buy
|240
|0.03
|1.2388
|1.2373
|1.2403
|1939
|2006.04.24 03:00
|modify
|240
|0.03
|1.2388
|1.2374
|1.2403
|1940
|2006.04.24 03:13
|s/l
|240
|0.03
|1.2374
|1.2374
|1.2403
|-4.20
|233.79
|1941
|2006.04.24 09:00
|sell
|241
|0.03
|1.2364
|1.2379
|1.2349
|1942
|2006.04.24 09:00
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2378
|1.2349
|1943
|2006.04.24 09:00
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2377
|1.2349
|1944
|2006.04.24 09:01
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2376
|1.2349
|1945
|2006.04.24 09:01
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2375
|1.2349
|1946
|2006.04.24 09:07
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2374
|1.2349
|1947
|2006.04.24 09:17
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2373
|1.2349
|1948
|2006.04.24 09:17
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2372
|1.2349
|1949
|2006.04.24 09:17
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2371
|1.2349
|1950
|2006.04.24 09:40
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2370
|1.2349
|1951
|2006.04.24 09:40
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2369
|1.2349
|1952
|2006.04.24 09:40
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2368
|1.2349
|1953
|2006.04.24 09:40
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2367
|1.2349
|1954
|2006.04.24 09:41
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2366
|1.2349
|1955
|2006.04.24 09:41
|modify
|241
|0.03
|1.2364
|1.2365
|1.2349
|1956
|2006.04.24 09:41
|t/p
|241
|0.03
|1.2349
|1.2365
|1.2349
|4.50
|238.29
|1957
|2006.04.24 13:00
|buy
|242
|0.03
|1.2397
|1.2382
|1.2412
|1958
|2006.04.24 13:02
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2383
|1.2412
|1959
|2006.04.24 13:05
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2384
|1.2412
|1960
|2006.04.24 13:05
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2385
|1.2412
|1961
|2006.04.24 13:09
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2386
|1.2412
|1962
|2006.04.24 13:10
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2387
|1.2412
|1963
|2006.04.24 13:11
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2388
|1.2412
|1964
|2006.04.24 13:57
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2389
|1.2412
|1965
|2006.04.24 13:57
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2390
|1.2412
|1966
|2006.04.24 13:58
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2391
|1.2412
|1967
|2006.04.24 14:00
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2392
|1.2412
|1968
|2006.04.24 14:04
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2393
|1.2412
|1969
|2006.04.24 14:04
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2394
|1.2412
|1970
|2006.04.24 14:17
|modify
|242
|0.03
|1.2397
|1.2396
|1.2412
|1971
|2006.04.24 15:03
|s/l
|242
|0.03
|1.2396
|1.2396
|1.2412
|-0.30
|237.99
|1972
|2006.04.24 20:00
|sell
|243
|0.03
|1.2381
|1.2396
|1.2366
|1973
|2006.04.24 20:01
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2395
|1.2366
|1974
|2006.04.24 20:04
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2394
|1.2366
|1975
|2006.04.24 20:12
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2393
|1.2366
|1976
|2006.04.24 20:12
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2392
|1.2366
|1977
|2006.04.24 20:21
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2391
|1.2366
|1978
|2006.04.24 20:21
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2390
|1.2366
|1979
|2006.04.24 21:05
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2389
|1.2366
|1980
|2006.04.24 21:20
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2388
|1.2366
|1981
|2006.04.24 21:25
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2387
|1.2366
|1982
|2006.04.24 21:26
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2386
|1.2366
|1983
|2006.04.24 23:16
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2385
|1.2366
|1984
|2006.04.24 23:16
|modify
|243
|0.03
|1.2381
|1.2384
|1.2366
|1985
|2006.04.25 00:28
|s/l
|243
|0.03
|1.2384
|1.2384
|1.2366
|-0.75
|237.24
|1986
|2006.04.25 02:00
|buy
|244
|0.03
|1.2388
|1.2373
|1.2403
|1987
|2006.04.25 02:01
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2374
|1.2403
|1988
|2006.04.25 02:02
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2375
|1.2403
|1989
|2006.04.25 02:02
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2376
|1.2403
|1990
|2006.04.25 02:02
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2377
|1.2403
|1991
|2006.04.25 02:02
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2378
|1.2403
|1992
|2006.04.25 02:03
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2379
|1.2403
|1993
|2006.04.25 02:03
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2380
|1.2403
|1994
|2006.04.25 02:04
|modify
|244
|0.03
|1.2388
|1.2381
|1.2403
|1995
|2006.04.25 02:11
|s/l
|244
|0.03
|1.2381
|1.2381
|1.2403
|-2.10
|235.14
|1996
|2006.04.25 23:00
|sell
|245
|0.03
|1.2423
|1.2438
|1.2408
|1997
|2006.04.25 23:37
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2437
|1.2408
|1998
|2006.04.25 23:45
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2436
|1.2408
|1999
|2006.04.25 23:45
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2435
|1.2408
|2000
|2006.04.25 23:51
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2434
|1.2408
|2001
|2006.04.25 23:51
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2433
|1.2408
|2002
|2006.04.25 23:51
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2432
|1.2408
|2003
|2006.04.25 23:51
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2430
|1.2408
|2004
|2006.04.26 00:06
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2429
|1.2408
|2005
|2006.04.26 00:06
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2428
|1.2408
|2006
|2006.04.26 00:06
|modify
|245
|0.03
|1.2423
|1.2427
|1.2408
|2007
|2006.04.26 00:30
|s/l
|245
|0.03
|1.2427
|1.2427
|1.2408
|-1.05
|234.10
|2008
|2006.04.26 08:00
|buy
|246
|0.03
|1.2427
|1.2412
|1.2442
|2009
|2006.04.26 08:01
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2413
|1.2442
|2010
|2006.04.26 08:01
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2414
|1.2442
|2011
|2006.04.26 08:01
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2415
|1.2442
|2012
|2006.04.26 08:02
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2416
|1.2442
|2013
|2006.04.26 08:10
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2418
|1.2442
|2014
|2006.04.26 08:11
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2420
|1.2442
|2015
|2006.04.26 08:20
|modify
|246
|0.03
|1.2427
|1.2421
|1.2442
|2016
|2006.04.26 08:29
|s/l
|246
|0.03
|1.2421
|1.2421
|1.2442
|-1.80
|232.30
|2017
|2006.04.26 19:00
|sell
|247
|0.03
|1.2448
|1.2463
|1.2433
|2018
|2006.04.26 19:10
|modify
|247
|0.03
|1.2448
|1.2462
|1.2433
|2019
|2006.04.26 19:10
|modify
|247
|0.03
|1.2448
|1.2461
|1.2433
|2020
|2006.04.26 19:26
|modify
|247
|0.03
|1.2448
|1.2460
|1.2433
|2021
|2006.04.26 20:43
|s/l
|247
|0.03
|1.2460
|1.2460
|1.2433
|-3.60
|228.70
|2022
|2006.04.26 21:00
|buy
|248
|0.03
|1.2466
|1.2451
|1.2481
|2023
|2006.04.26 21:09
|modify
|248
|0.03
|1.2466
|1.2452
|1.2481
|2024
|2006.04.26 21:09
|modify
|248
|0.03
|1.2466
|1.2453
|1.2481
|2025
|2006.04.26 21:09
|modify
|248
|0.03
|1.2466
|1.2454
|1.2481
|2026
|2006.04.26 21:09
|modify
|248
|0.03
|1.2466
|1.2455
|1.2481
|2027
|2006.04.26 21:09
|modify
|248
|0.03
|1.2466
|1.2457
|1.2481
|2028
|2006.04.26 21:09
|modify
|248
|0.03
|1.2466
|1.2458
|1.2481
|2029
|2006.04.26 21:27
|s/l
|248
|0.03
|1.2458
|1.2458
|1.2481
|-2.40
|226.30
|2030
|2006.04.27 01:00
|sell
|249
|0.03
|1.2454
|1.2469
|1.2439
|2031
|2006.04.27 01:04
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2467
|1.2439
|2032
|2006.04.27 02:06
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2466
|1.2439
|2033
|2006.04.27 02:06
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2465
|1.2439
|2034
|2006.04.27 02:17
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2464
|1.2439
|2035
|2006.04.27 02:18
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2463
|1.2439
|2036
|2006.04.27 02:18
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2462
|1.2439
|2037
|2006.04.27 02:26
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2461
|1.2439
|2038
|2006.04.27 02:26
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2459
|1.2439
|2039
|2006.04.27 02:27
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2458
|1.2439
|2040
|2006.04.27 02:27
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2457
|1.2439
|2041
|2006.04.27 02:27
|modify
|249
|0.03
|1.2454
|1.2456
|1.2439
|2042
|2006.04.27 02:51
|s/l
|249
|0.03
|1.2456
|1.2456
|1.2439
|-0.60
|225.70
|2043
|2006.04.27 04:00
|sell
|250
|0.03
|1.2432
|1.2447
|1.2417
|2044
|2006.04.27 04:10
|s/l
|250
|0.03
|1.2447
|1.2447
|1.2417
|-4.50
|221.20
|2045
|2006.04.27 11:00
|buy
|251
|0.03
|1.2543
|1.2528
|1.2558
|2046
|2006.04.27 11:00
|modify
|251
|0.03
|1.2543
|1.2529
|1.2558
|2047
|2006.04.27 11:01
|modify
|251
|0.03
|1.2543
|1.2530
|1.2558
|2048
|2006.04.27 11:01
|modify
|251
|0.03
|1.2543
|1.2531
|1.2558
|2049
|2006.04.27 11:06
|s/l
|251
|0.03
|1.2531
|1.2531
|1.2558
|-3.60
|217.60
|2050
|2006.04.27 22:00
|sell
|252
|0.03
|1.2522
|1.2537
|1.2507
|2051
|2006.04.28 00:50
|s/l
|252
|0.03
|1.2537
|1.2537
|1.2507
|-4.35
|213.25
|2052
|2006.04.28 03:00
|buy
|253
|0.03
|1.2542
|1.2527
|1.2557
|2053
|2006.04.28 03:17
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2528
|1.2557
|2054
|2006.04.28 03:18
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2529
|1.2557
|2055
|2006.04.28 03:19
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2530
|1.2557
|2056
|2006.04.28 03:19
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2531
|1.2557
|2057
|2006.04.28 03:19
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2533
|1.2557
|2058
|2006.04.28 03:19
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2534
|1.2557
|2059
|2006.04.28 03:19
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2535
|1.2557
|2060
|2006.04.28 03:21
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2536
|1.2557
|2061
|2006.04.28 03:33
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2537
|1.2557
|2062
|2006.04.28 03:50
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2538
|1.2557
|2063
|2006.04.28 03:51
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2539
|1.2557
|2064
|2006.04.28 03:51
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2540
|1.2557
|2065
|2006.04.28 03:51
|modify
|253
|0.03
|1.2542
|1.2541
|1.2557
|2066
|2006.04.28 03:51
|t/p
|253
|0.03
|1.2557
|1.2541
|1.2557
|4.50
|217.75
|2067
|2006.05.01 00:00
|buy
|254
|0.03
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|2068
|2006.05.01 00:06
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2617
|1.2646
|2069
|2006.05.01 00:06
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2618
|1.2646
|2070
|2006.05.01 00:06
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2619
|1.2646
|2071
|2006.05.01 00:07
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2620
|1.2646
|2072
|2006.05.01 00:07
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2621
|1.2646
|2073
|2006.05.01 00:07
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2622
|1.2646
|2074
|2006.05.01 00:07
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2623
|1.2646
|2075
|2006.05.01 00:14
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2624
|1.2646
|2076
|2006.05.01 00:14
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2625
|1.2646
|2077
|2006.05.01 00:15
|modify
|254
|0.03
|1.2631
|1.2626
|1.2646
|2078
|2006.05.01 00:59
|s/l
|254
|0.03
|1.2626
|1.2626
|1.2646
|-1.50
|216.25
|2079
|2006.05.01 05:00
|sell
|255
|0.03
|1.2618
|1.2633
|1.2603
|2080
|2006.05.01 05:00
|modify
|255
|0.03
|1.2618
|1.2632
|1.2603
|2081
|2006.05.01 06:31
|modify
|255
|0.03
|1.2618
|1.2631
|1.2603
|2082
|2006.05.01 06:31
|modify
|255
|0.03
|1.2618
|1.2630
|1.2603
|2083
|2006.05.01 06:32
|modify
|255
|0.03
|1.2618
|1.2629
|1.2603
|2084
|2006.05.01 07:08
|s/l
|255
|0.03
|1.2629
|1.2629
|1.2603
|-3.30
|212.95
|2085
|2006.05.01 09:00
|buy
|256
|0.03
|1.2673
|1.2658
|1.2688
|2086
|2006.05.01 09:01
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2659
|1.2688
|2087
|2006.05.01 09:01
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2660
|1.2688
|2088
|2006.05.01 09:03
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2661
|1.2688
|2089
|2006.05.01 09:04
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2662
|1.2688
|2090
|2006.05.01 09:04
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2663
|1.2688
|2091
|2006.05.01 09:04
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2664
|1.2688
|2092
|2006.05.01 09:04
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2665
|1.2688
|2093
|2006.05.01 09:08
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2666
|1.2688
|2094
|2006.05.01 09:08
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2667
|1.2688
|2095
|2006.05.01 09:08
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2669
|1.2688
|2096
|2006.05.01 09:08
|modify
|256
|0.03
|1.2673
|1.2671
|1.2688
|2097
|2006.05.01 09:09
|t/p
|256
|0.03
|1.2688
|1.2671
|1.2688
|4.50
|217.45
|2098
|2006.05.01 12:00
|sell
|257
|0.03
|1.2607
|1.2622
|1.2592
|2099
|2006.05.01 12:01
|modify
|257
|0.03
|1.2607
|1.2621
|1.2592
|2100
|2006.05.01 12:01
|modify
|257
|0.03
|1.2607
|1.2620
|1.2592
|2101
|2006.05.01 12:09
|s/l
|257
|0.03
|1.2620
|1.2620
|1.2592
|-3.90
|213.55
|2102
|2006.05.02 00:00
|buy
|258
|0.03
|1.2589
|1.2574
|1.2604
|2103
|2006.05.02 00:27
|s/l
|258
|0.03
|1.2574
|1.2574
|1.2604
|-4.50
|209.05
|2104
|2006.05.02 02:00
|sell
|259
|0.03
|1.2569
|1.2584
|1.2554
|2105
|2006.05.02 02:10
|s/l
|259
|0.03
|1.2584
|1.2584
|1.2554
|-4.50
|204.55
|2106
|2006.05.02 04:00
|buy
|260
|0.03
|1.2595
|1.2580
|1.2610
|2107
|2006.05.02 04:00
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2581
|1.2610
|2108
|2006.05.02 04:00
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2582
|1.2610
|2109
|2006.05.02 04:01
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2583
|1.2610
|2110
|2006.05.02 04:11
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2584
|1.2610
|2111
|2006.05.02 04:11
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2585
|1.2610
|2112
|2006.05.02 04:11
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2586
|1.2610
|2113
|2006.05.02 04:11
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2587
|1.2610
|2114
|2006.05.02 04:14
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2588
|1.2610
|2115
|2006.05.02 04:14
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2589
|1.2610
|2116
|2006.05.02 04:31
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2590
|1.2610
|2117
|2006.05.02 04:31
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2591
|1.2610
|2118
|2006.05.02 04:31
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2592
|1.2610
|2119
|2006.05.02 04:31
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2593
|1.2610
|2120
|2006.05.02 04:32
|modify
|260
|0.03
|1.2595
|1.2594
|1.2610
|2121
|2006.05.02 04:36
|t/p
|260
|0.03
|1.2610
|1.2594
|1.2610
|4.50
|209.05
|2122
|2006.05.02 13:00
|sell
|261
|0.03
|1.2611
|1.2626
|1.2596
|2123
|2006.05.02 13:07
|s/l
|261
|0.03
|1.2626
|1.2626
|1.2596
|-4.50
|204.55
|2124
|2006.05.02 22:00
|buy
|262
|0.03
|1.2638
|1.2623
|1.2653
|2125
|2006.05.02 22:08
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2626
|1.2653
|2126
|2006.05.02 22:24
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2627
|1.2653
|2127
|2006.05.02 22:24
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2628
|1.2653
|2128
|2006.05.02 22:25
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2629
|1.2653
|2129
|2006.05.02 22:26
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2630
|1.2653
|2130
|2006.05.02 22:29
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2631
|1.2653
|2131
|2006.05.02 22:29
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2632
|1.2653
|2132
|2006.05.02 22:31
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2633
|1.2653
|2133
|2006.05.02 22:31
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2634
|1.2653
|2134
|2006.05.02 22:31
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2635
|1.2653
|2135
|2006.05.02 22:34
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2636
|1.2653
|2136
|2006.05.02 22:36
|modify
|262
|0.03
|1.2638
|1.2638
|1.2653
|2137
|2006.05.03 00:29
|s/l
|262
|0.03
|1.2638
|1.2638
|1.2653
|-0.19
|204.36
|2138
|2006.05.03 05:00
|sell
|263
|0.03
|1.2646
|1.2661
|1.2631
|2139
|2006.05.03 05:00
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2660
|1.2631
|2140
|2006.05.03 05:02
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2659
|1.2631
|2141
|2006.05.03 05:05
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2658
|1.2631
|2142
|2006.05.03 05:12
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2657
|1.2631
|2143
|2006.05.03 05:16
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2656
|1.2631
|2144
|2006.05.03 05:17
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2655
|1.2631
|2145
|2006.05.03 05:20
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2654
|1.2631
|2146
|2006.05.03 05:21
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2653
|1.2631
|2147
|2006.05.03 05:21
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2651
|1.2631
|2148
|2006.05.03 05:38
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2650
|1.2631
|2149
|2006.05.03 05:57
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2649
|1.2631
|2150
|2006.05.03 05:58
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2648
|1.2631
|2151
|2006.05.03 05:58
|modify
|263
|0.03
|1.2646
|1.2647
|1.2631
|2152
|2006.05.03 05:59
|t/p
|263
|0.03
|1.2631
|1.2647
|1.2631
|4.50
|208.86
|2153
|2006.05.03 13:00
|buy
|264
|0.03
|1.2642
|1.2627
|1.2657
|2154
|2006.05.03 13:02
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2628
|1.2657
|2155
|2006.05.03 13:03
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2629
|1.2657
|2156
|2006.05.03 13:03
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2630
|1.2657
|2157
|2006.05.03 13:03
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2632
|1.2657
|2158
|2006.05.03 13:20
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2633
|1.2657
|2159
|2006.05.03 13:21
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2634
|1.2657
|2160
|2006.05.03 13:21
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2635
|1.2657
|2161
|2006.05.03 13:21
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2636
|1.2657
|2162
|2006.05.03 13:21
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2637
|1.2657
|2163
|2006.05.03 13:24
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2638
|1.2657
|2164
|2006.05.03 13:24
|modify
|264
|0.03
|1.2642
|1.2639
|1.2657
|2165
|2006.05.03 13:29
|s/l
|264
|0.03
|1.2639
|1.2639
|1.2657
|-0.90
|207.96
|2166
|2006.05.03 15:00
|sell
|265
|0.03
|1.2626
|1.2641
|1.2611
|2167
|2006.05.03 15:28
|modify
|265
|0.03
|1.2626
|1.2640
|1.2611
|2168
|2006.05.03 16:04
|modify
|265
|0.03
|1.2626
|1.2639
|1.2611
|2169
|2006.05.03 17:06
|s/l
|265
|0.03
|1.2639
|1.2639
|1.2611
|-3.90
|204.06
|2170
|2006.05.03 18:00
|buy
|266
|0.03
|1.2634
|1.2619
|1.2649
|2171
|2006.05.03 18:00
|modify
|266
|0.03
|1.2634
|1.2620
|1.2649
|2172
|2006.05.03 18:00
|modify
|266
|0.03
|1.2634
|1.2621
|1.2649
|2173
|2006.05.03 18:40
|s/l
|266
|0.03
|1.2621
|1.2621
|1.2649
|-3.90
|200.16
|2174
|2006.05.03 19:00
|sell
|267
|0.03
|1.2624
|1.2639
|1.2609
|2175
|2006.05.03 19:00
|modify
|267
|0.03
|1.2624
|1.2638
|1.2609
|2176
|2006.05.03 19:00
|modify
|267
|0.03
|1.2624
|1.2637
|1.2609
|2177
|2006.05.03 19:00
|modify
|267
|0.03
|1.2624
|1.2636
|1.2609
|2178
|2006.05.03 19:59
|s/l
|267
|0.03
|1.2636
|1.2636
|1.2609
|-3.60
|196.56
|2179
|2006.05.03 21:00
|buy
|268
|0.03
|1.2638
|1.2623
|1.2653
|2180
|2006.05.03 23:30
|s/l
|268
|0.03
|1.2623
|1.2623
|1.2653
|-4.50
|192.06
|2181
|2006.05.04 00:00
|sell
|269
|0.03
|1.2612
|1.2627
|1.2597
|2182
|2006.05.04 00:26
|modify
|269
|0.03
|1.2612
|1.2626
|1.2597
|2183
|2006.05.04 00:35
|s/l
|269
|0.03
|1.2626
|1.2626
|1.2597
|-4.20
|187.86
|2184
|2006.05.04 09:00
|buy
|270
|0.03
|1.2612
|1.2597
|1.2627
|2185
|2006.05.04 09:00
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2598
|1.2627
|2186
|2006.05.04 09:00
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2599
|1.2627
|2187
|2006.05.04 09:00
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2600
|1.2627
|2188
|2006.05.04 09:00
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2602
|1.2627
|2189
|2006.05.04 09:02
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2603
|1.2627
|2190
|2006.05.04 09:02
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2604
|1.2627
|2191
|2006.05.04 09:02
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2605
|1.2627
|2192
|2006.05.04 09:03
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2606
|1.2627
|2193
|2006.05.04 09:03
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2607
|1.2627
|2194
|2006.05.04 09:03
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2608
|1.2627
|2195
|2006.05.04 09:03
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2609
|1.2627
|2196
|2006.05.04 09:03
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2610
|1.2627
|2197
|2006.05.04 09:03
|modify
|270
|0.03
|1.2612
|1.2611
|1.2627
|2198
|2006.05.04 09:04
|t/p
|270
|0.03
|1.2627
|1.2611
|1.2627
|4.50
|192.36
|2199
|2006.05.04 21:00
|sell
|271
|0.03
|1.2690
|1.2705
|1.2675
|2200
|2006.05.04 21:33
|modify
|271
|0.03
|1.2690
|1.2704
|1.2675
|2201
|2006.05.04 21:34
|modify
|271
|0.03
|1.2690
|1.2703
|1.2675
|2202
|2006.05.04 22:01
|modify
|271
|0.03
|1.2690
|1.2702
|1.2675
|2203
|2006.05.05 00:18
|s/l
|271
|0.03
|1.2702
|1.2702
|1.2675
|-3.45
|188.92
|2204
|2006.05.05 01:00
|buy
|272
|0.03
|1.2704
|1.2689
|1.2719
|2205
|2006.05.05 01:15
|modify
|272
|0.03
|1.2704
|1.2690
|1.2719
|2206
|2006.05.05 01:15
|modify
|272
|0.03
|1.2704
|1.2691
|1.2719
|2207
|2006.05.05 01:20
|modify
|272
|0.03
|1.2704
|1.2692
|1.2719
|2208
|2006.05.05 01:45
|s/l
|272
|0.03
|1.2692
|1.2692
|1.2719
|-3.60
|185.32
|2209
|2006.05.05 03:00
|sell
|273
|0.02
|1.2684
|1.2699
|1.2669
|2210
|2006.05.05 03:00
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2698
|1.2669
|2211
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2697
|1.2669
|2212
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2696
|1.2669
|2213
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2695
|1.2669
|2214
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2694
|1.2669
|2215
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2693
|1.2669
|2216
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2692
|1.2669
|2217
|2006.05.05 03:03
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2691
|1.2669
|2218
|2006.05.05 03:04
|modify
|273
|0.02
|1.2684
|1.2690
|1.2669
|2219
|2006.05.05 03:28
|s/l
|273
|0.02
|1.2690
|1.2690
|1.2669
|-1.20
|184.12
|2220
|2006.05.05 05:00
|buy
|274
|0.02
|1.2690
|1.2675
|1.2705
|2221
|2006.05.05 05:09
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2676
|1.2705
|2222
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2677
|1.2705
|2223
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2678
|1.2705
|2224
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2679
|1.2705
|2225
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2680
|1.2705
|2226
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2681
|1.2705
|2227
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2682
|1.2705
|2228
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2683
|1.2705
|2229
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2685
|1.2705
|2230
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2686
|1.2705
|2231
|2006.05.05 05:43
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2687
|1.2705
|2232
|2006.05.05 05:49
|modify
|274
|0.02
|1.2690
|1.2688
|1.2705
|2233
|2006.05.05 05:56
|s/l
|274
|0.02
|1.2688
|1.2688
|1.2705
|-0.40
|183.72
|2234
|2006.05.05 06:00
|sell
|275
|0.02
|1.2689
|1.2704
|1.2674
|2235
|2006.05.05 06:00
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2702
|1.2674
|2236
|2006.05.05 06:00
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2701
|1.2674
|2237
|2006.05.05 06:00
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2699
|1.2674
|2238
|2006.05.05 06:02
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2698
|1.2674
|2239
|2006.05.05 06:02
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2697
|1.2674
|2240
|2006.05.05 06:02
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2696
|1.2674
|2241
|2006.05.05 06:02
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2695
|1.2674
|2242
|2006.05.05 06:02
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2694
|1.2674
|2243
|2006.05.05 06:03
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2693
|1.2674
|2244
|2006.05.05 06:03
|modify
|275
|0.02
|1.2689
|1.2692
|1.2674
|2245
|2006.05.05 06:12
|s/l
|275
|0.02
|1.2692
|1.2692
|1.2674
|-0.60
|183.12
|2246
|2006.05.05 09:00
|buy
|276
|0.02
|1.2746
|1.2731
|1.2761
|2247
|2006.05.05 09:00
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2732
|1.2761
|2248
|2006.05.05 09:03
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2734
|1.2761
|2249
|2006.05.05 09:04
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2735
|1.2761
|2250
|2006.05.05 09:04
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2736
|1.2761
|2251
|2006.05.05 09:05
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2737
|1.2761
|2252
|2006.05.05 09:07
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2738
|1.2761
|2253
|2006.05.05 09:07
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2739
|1.2761
|2254
|2006.05.05 09:08
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2740
|1.2761
|2255
|2006.05.05 09:08
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2741
|1.2761
|2256
|2006.05.05 09:08
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2742
|1.2761
|2257
|2006.05.05 09:08
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2743
|1.2761
|2258
|2006.05.05 09:08
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2744
|1.2761
|2259
|2006.05.05 09:10
|modify
|276
|0.02
|1.2746
|1.2745
|1.2761
|2260
|2006.05.05 09:10
|t/p
|276
|0.02
|1.2761
|1.2745
|1.2761
|3.00
|186.12
|2261
|2006.05.05 17:00
|sell
|277
|0.02
|1.2727
|1.2742
|1.2712
|2262
|2006.05.05 17:06
|modify
|277
|0.02
|1.2727
|1.2741
|1.2712
|2263
|2006.05.05 17:18
|s/l
|277
|0.02
|1.2741
|1.2741
|1.2712
|-2.80
|183.32
|2264
|2006.05.08 02:00
|buy
|278
|0.02
|1.2737
|1.2722
|1.2752
|2265
|2006.05.08 02:00
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2723
|1.2752
|2266
|2006.05.08 02:02
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2724
|1.2752
|2267
|2006.05.08 02:03
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2725
|1.2752
|2268
|2006.05.08 02:04
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2726
|1.2752
|2269
|2006.05.08 02:05
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2727
|1.2752
|2270
|2006.05.08 02:10
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2728
|1.2752
|2271
|2006.05.08 02:10
|modify
|278
|0.02
|1.2737
|1.2729
|1.2752
|2272
|2006.05.08 02:32
|s/l
|278
|0.02
|1.2729
|1.2729
|1.2752
|-1.60
|181.72
|2273
|2006.05.08 10:00
|sell
|279
|0.02
|1.2711
|1.2726
|1.2696
|2274
|2006.05.08 10:02
|s/l
|279
|0.02
|1.2726
|1.2726
|1.2696
|-3.00
|178.72
|2275
|2006.05.09 06:00
|buy
|280
|0.02
|1.2686
|1.2671
|1.2701
|2276
|2006.05.09 06:36
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2672
|1.2701
|2277
|2006.05.09 06:36
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2673
|1.2701
|2278
|2006.05.09 06:37
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2674
|1.2701
|2279
|2006.05.09 06:37
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2675
|1.2701
|2280
|2006.05.09 06:40
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2676
|1.2701
|2281
|2006.05.09 07:06
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2677
|1.2701
|2282
|2006.05.09 07:06
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2678
|1.2701
|2283
|2006.05.09 07:06
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2679
|1.2701
|2284
|2006.05.09 07:07
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2680
|1.2701
|2285
|2006.05.09 07:08
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2681
|1.2701
|2286
|2006.05.09 07:11
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2682
|1.2701
|2287
|2006.05.09 07:11
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2683
|1.2701
|2288
|2006.05.09 07:11
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2684
|1.2701
|2289
|2006.05.09 07:11
|modify
|280
|0.02
|1.2686
|1.2685
|1.2701
|2290
|2006.05.09 07:11
|t/p
|280
|0.02
|1.2701
|1.2685
|1.2701
|3.00
|181.72
|2291
|2006.05.09 08:00
|buy
|281
|0.02
|1.2696
|1.2681
|1.2711
|2292
|2006.05.09 08:01
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2682
|1.2711
|2293
|2006.05.09 08:03
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2683
|1.2711
|2294
|2006.05.09 08:03
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2684
|1.2711
|2295
|2006.05.09 08:04
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2685
|1.2711
|2296
|2006.05.09 08:12
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2686
|1.2711
|2297
|2006.05.09 08:13
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2687
|1.2711
|2298
|2006.05.09 08:24
|modify
|281
|0.02
|1.2696
|1.2688
|1.2711
|2299
|2006.05.09 08:41
|s/l
|281
|0.02
|1.2688
|1.2688
|1.2711
|-1.60
|180.12
|2300
|2006.05.10 00:00
|sell
|282
|0.02
|1.2763
|1.2778
|1.2748
|2301
|2006.05.10 00:01
|modify
|282
|0.02
|1.2763
|1.2777
|1.2748
|2302
|2006.05.10 00:03
|modify
|282
|0.02
|1.2763
|1.2776
|1.2748
|2303
|2006.05.10 00:04
|modify
|282
|0.02
|1.2763
|1.2775
|1.2748
|2304
|2006.05.10 00:06
|modify
|282
|0.02
|1.2763
|1.2774
|1.2748
|2305
|2006.05.10 00:10
|modify
|282
|0.02
|1.2763
|1.2773
|1.2748
|2306
|2006.05.10 01:33
|s/l
|282
|0.02
|1.2773
|1.2773
|1.2748
|-2.00
|178.12
|2307
|2006.05.10 14:00
|sell
|283
|0.02
|1.2794
|1.2809
|1.2779
|2308
|2006.05.10 14:02
|modify
|283
|0.02
|1.2794
|1.2808
|1.2779
|2309
|2006.05.10 14:04
|modify
|283
|0.02
|1.2794
|1.2807
|1.2779
|2310
|2006.05.10 14:06
|modify
|283
|0.02
|1.2794
|1.2806
|1.2779
|2311
|2006.05.10 14:12
|s/l
|283
|0.02
|1.2806
|1.2806
|1.2779
|-2.40
|175.72
|2312
|2006.05.10 15:00
|buy
|284
|0.02
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|2313
|2006.05.10 15:08
|modify
|284
|0.02
|1.2813
|1.2800
|1.2828
|2314
|2006.05.10 15:08
|modify
|284
|0.02
|1.2813
|1.2801
|1.2828
|2315
|2006.05.10 15:08
|modify
|284
|0.02
|1.2813
|1.2802
|1.2828
|2316
|2006.05.10 15:08
|modify
|284
|0.02
|1.2813
|1.2803
|1.2828
|2317
|2006.05.10 15:12
|s/l
|284
|0.02
|1.2803
|1.2803
|1.2828
|-2.00
|173.72
|2318
|2006.05.10 18:00
|sell
|285
|0.02
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|2319
|2006.05.10 18:24
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2797
|1.2768
|2320
|2006.05.10 18:25
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2796
|1.2768
|2321
|2006.05.10 18:25
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2795
|1.2768
|2322
|2006.05.10 18:28
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2793
|1.2768
|2323
|2006.05.10 18:28
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2792
|1.2768
|2324
|2006.05.10 18:28
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2791
|1.2768
|2325
|2006.05.10 18:34
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2790
|1.2768
|2326
|2006.05.10 18:45
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2789
|1.2768
|2327
|2006.05.10 18:51
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2788
|1.2768
|2328
|2006.05.10 18:54
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2787
|1.2768
|2329
|2006.05.10 19:03
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2786
|1.2768
|2330
|2006.05.10 19:17
|modify
|285
|0.02
|1.2783
|1.2784
|1.2768
|2331
|2006.05.10 19:20
|t/p
|285
|0.02
|1.2768
|1.2784
|1.2768
|3.00
|176.72
|2332
|2006.05.11 09:00
|buy
|286
|0.02
|1.2744
|1.2729
|1.2759
|2333
|2006.05.11 09:05
|modify
|286
|0.02
|1.2744
|1.2730
|1.2759
|2334
|2006.05.11 09:10
|modify
|286
|0.02
|1.2744
|1.2731
|1.2759
|2335
|2006.05.11 09:14
|modify
|286
|0.02
|1.2744
|1.2734
|1.2759
|2336
|2006.05.11 09:15
|modify
|286
|0.02
|1.2744
|1.2739
|1.2759
|2337
|2006.05.11 09:18
|s/l
|286
|0.02
|1.2739
|1.2739
|1.2759
|-1.00
|175.72
|2338
|2006.05.12 11:00
|sell
|287
|0.02
|1.2882
|1.2897
|1.2867
|2339
|2006.05.12 11:03
|s/l
|287
|0.02
|1.2897
|1.2897
|1.2867
|-3.00
|172.72
|2340
|2006.05.12 16:00
|buy
|288
|0.02
|1.2933
|1.2918
|1.2948
|2341
|2006.05.12 16:41
|s/l
|288
|0.02
|1.2918
|1.2918
|1.2948
|-3.00
|169.72
|2342
|2006.05.15 22:00
|buy
|289
|0.02
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|2343
|2006.05.15 22:04
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2804
|1.2833
|2344
|2006.05.15 22:37
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2805
|1.2833
|2345
|2006.05.15 22:37
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2806
|1.2833
|2346
|2006.05.15 22:37
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2807
|1.2833
|2347
|2006.05.15 22:38
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2808
|1.2833
|2348
|2006.05.15 22:38
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2809
|1.2833
|2349
|2006.05.15 22:38
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2810
|1.2833
|2350
|2006.05.15 23:19
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2811
|1.2833
|2351
|2006.05.15 23:38
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2812
|1.2833
|2352
|2006.05.15 23:38
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2813
|1.2833
|2353
|2006.05.15 23:44
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2814
|1.2833
|2354
|2006.05.15 23:50
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2815
|1.2833
|2355
|2006.05.15 23:51
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2816
|1.2833
|2356
|2006.05.15 23:51
|modify
|289
|0.02
|1.2818
|1.2817
|1.2833
|2357
|2006.05.15 23:51
|t/p
|289
|0.02
|1.2833
|1.2817
|1.2833
|3.00
|172.72
|2358
|2006.05.16 06:00
|sell
|290
|0.02
|1.2810
|1.2825
|1.2795
|2359
|2006.05.16 06:20
|modify
|290
|0.02
|1.2810
|1.2824
|1.2795
|2360
|2006.05.16 06:22
|modify
|290
|0.02
|1.2810
|1.2823
|1.2795
|2361
|2006.05.16 06:22
|modify
|290
|0.02
|1.2810
|1.2822
|1.2795
|2362
|2006.05.16 06:22
|modify
|290
|0.02
|1.2810
|1.2821
|1.2795
|2363
|2006.05.16 06:22
|modify
|290
|0.02
|1.2810
|1.2820
|1.2795
|2364
|2006.05.16 06:29
|modify
|290
|0.02
|1.2810
|1.2819
|1.2795
|2365
|2006.05.16 06:46
|s/l
|290
|0.02
|1.2819
|1.2819
|1.2795
|-1.80
|170.92
|2366
|2006.05.16 09:00
|buy
|291
|0.02
|1.2857
|1.2842
|1.2872
|2367
|2006.05.16 09:00
|modify
|291
|0.02
|1.2857
|1.2843
|1.2872
|2368
|2006.05.16 09:00
|modify
|291
|0.02
|1.2857
|1.2844
|1.2872
|2369
|2006.05.16 09:11
|s/l
|291
|0.02
|1.2844
|1.2844
|1.2872
|-2.60
|168.32
|2370
|2006.05.16 13:00
|sell
|292
|0.02
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|2371
|2006.05.16 13:02
|modify
|292
|0.02
|1.2824
|1.2836
|1.2809
|2372
|2006.05.16 13:22
|s/l
|292
|0.02
|1.2836
|1.2836
|1.2809
|-2.40
|165.92
|2373
|2006.05.16 14:00
|buy
|293
|0.02
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|2374
|2006.05.16 14:00
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2833
|1.2862
|2375
|2006.05.16 14:02
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2834
|1.2862
|2376
|2006.05.16 14:22
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2835
|1.2862
|2377
|2006.05.16 14:23
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2837
|1.2862
|2378
|2006.05.16 14:23
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2838
|1.2862
|2379
|2006.05.16 14:23
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2839
|1.2862
|2380
|2006.05.16 14:25
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2840
|1.2862
|2381
|2006.05.16 14:25
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2841
|1.2862
|2382
|2006.05.16 14:25
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2842
|1.2862
|2383
|2006.05.16 14:28
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2843
|1.2862
|2384
|2006.05.16 14:28
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2844
|1.2862
|2385
|2006.05.16 14:29
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2845
|1.2862
|2386
|2006.05.16 14:31
|modify
|293
|0.02
|1.2847
|1.2846
|1.2862
|2387
|2006.05.16 14:32
|t/p
|293
|0.02
|1.2862
|1.2846
|1.2862
|3.00
|168.92
|2388
|2006.05.16 21:00
|sell
|294
|0.02
|1.2839
|1.2854
|1.2824
|2389
|2006.05.16 21:04
|modify
|294
|0.02
|1.2839
|1.2853
|1.2824
|2390
|2006.05.16 21:20
|s/l
|294
|0.02
|1.2853
|1.2853
|1.2824
|-2.80
|166.12
|2391
|2006.05.16 23:00
|buy
|295
|0.02
|1.2861
|1.2846
|1.2876
|2392
|2006.05.16 23:04
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2847
|1.2876
|2393
|2006.05.16 23:05
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2848
|1.2876
|2394
|2006.05.16 23:06
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2849
|1.2876
|2395
|2006.05.16 23:08
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2850
|1.2876
|2396
|2006.05.16 23:10
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2851
|1.2876
|2397
|2006.05.16 23:12
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2852
|1.2876
|2398
|2006.05.16 23:13
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2853
|1.2876
|2399
|2006.05.16 23:13
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2854
|1.2876
|2400
|2006.05.16 23:28
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2855
|1.2876
|2401
|2006.05.16 23:30
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2858
|1.2876
|2402
|2006.05.16 23:32
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2859
|1.2876
|2403
|2006.05.16 23:32
|modify
|295
|0.02
|1.2861
|1.2860
|1.2876
|2404
|2006.05.16 23:32
|t/p
|295
|0.02
|1.2876
|1.2860
|1.2876
|3.00
|169.12
|2405
|2006.05.17 10:00
|sell
|296
|0.02
|1.2837
|1.2852
|1.2822
|2406
|2006.05.17 10:00
|modify
|296
|0.02
|1.2837
|1.2849
|1.2822
|2407
|2006.05.17 10:00
|modify
|296
|0.02
|1.2837
|1.2848
|1.2822
|2408
|2006.05.17 10:01
|s/l
|296
|0.02
|1.2848
|1.2848
|1.2822
|-2.20
|166.92
|2409
|2006.05.17 20:00
|buy
|297
|0.02
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|2410
|2006.05.17 20:04
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|2411
|2006.05.17 20:04
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|2412
|2006.05.17 20:04
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|2413
|2006.05.17 20:20
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2736
|1.2762
|2414
|2006.05.17 20:20
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2737
|1.2762
|2415
|2006.05.17 20:20
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2738
|1.2762
|2416
|2006.05.17 20:20
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2739
|1.2762
|2417
|2006.05.17 20:21
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2740
|1.2762
|2418
|2006.05.17 20:22
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2741
|1.2762
|2419
|2006.05.17 20:22
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2742
|1.2762
|2420
|2006.05.17 20:22
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2743
|1.2762
|2421
|2006.05.17 20:23
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2744
|1.2762
|2422
|2006.05.17 20:23
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2745
|1.2762
|2423
|2006.05.17 20:25
|modify
|297
|0.02
|1.2747
|1.2746
|1.2762
|2424
|2006.05.17 20:30
|t/p
|297
|0.02
|1.2762
|1.2746
|1.2762
|3.00
|169.92
|2425
|2006.05.18 03:00
|sell
|298
|0.02
|1.2752
|1.2767
|1.2737
|2426
|2006.05.18 03:02
|modify
|298
|0.02
|1.2752
|1.2766
|1.2737
|2427
|2006.05.18 03:04
|s/l
|298
|0.02
|1.2766
|1.2766
|1.2737
|-2.80
|167.12
|2428
|2006.05.18 04:00
|buy
|299
|0.02
|1.2773
|1.2758
|1.2788
|2429
|2006.05.18 04:07
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2759
|1.2788
|2430
|2006.05.18 04:08
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2760
|1.2788
|2431
|2006.05.18 04:08
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2761
|1.2788
|2432
|2006.05.18 04:08
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2762
|1.2788
|2433
|2006.05.18 04:08
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2763
|1.2788
|2434
|2006.05.18 04:09
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2764
|1.2788
|2435
|2006.05.18 04:09
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2765
|1.2788
|2436
|2006.05.18 04:09
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2766
|1.2788
|2437
|2006.05.18 04:19
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2767
|1.2788
|2438
|2006.05.18 04:19
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2768
|1.2788
|2439
|2006.05.18 04:19
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2769
|1.2788
|2440
|2006.05.18 04:26
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2770
|1.2788
|2441
|2006.05.18 04:26
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2771
|1.2788
|2442
|2006.05.18 04:26
|modify
|299
|0.02
|1.2773
|1.2772
|1.2788
|2443
|2006.05.18 04:26
|t/p
|299
|0.02
|1.2788
|1.2772
|1.2788
|3.00
|170.12
|2444
|2006.05.18 23:00
|sell
|300
|0.02
|1.2841
|1.2856
|1.2826
|2445
|2006.05.18 23:37
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2855
|1.2826
|2446
|2006.05.18 23:40
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2854
|1.2826
|2447
|2006.05.18 23:40
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2853
|1.2826
|2448
|2006.05.18 23:46
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2852
|1.2826
|2449
|2006.05.18 23:46
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2851
|1.2826
|2450
|2006.05.18 23:46
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2850
|1.2826
|2451
|2006.05.18 23:46
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2849
|1.2826
|2452
|2006.05.18 23:47
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2848
|1.2826
|2453
|2006.05.18 23:47
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2847
|1.2826
|2454
|2006.05.18 23:47
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2846
|1.2826
|2455
|2006.05.18 23:48
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2845
|1.2826
|2456
|2006.05.18 23:48
|modify
|300
|0.02
|1.2841
|1.2844
|1.2826
|2457
|2006.05.18 23:48
|t/p
|300
|0.02
|1.2826
|1.2844
|1.2826
|3.00
|173.12
|2458
|2006.05.19 14:00
|buy
|301
|0.02
|1.2774
|1.2759
|1.2789
|2459
|2006.05.19 14:41
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2760
|1.2789
|2460
|2006.05.19 14:41
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2761
|1.2789
|2461
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2762
|1.2789
|2462
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2763
|1.2789
|2463
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2764
|1.2789
|2464
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2765
|1.2789
|2465
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2766
|1.2789
|2466
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2767
|1.2789
|2467
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2768
|1.2789
|2468
|2006.05.19 14:42
|modify
|301
|0.02
|1.2774
|1.2769
|1.2789
|2469
|2006.05.19 15:54
|s/l
|301
|0.02
|1.2769
|1.2769
|1.2789
|-1.00
|172.12
|2470
|2006.05.22 05:00
|buy
|302
|0.02
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|2471
|2006.05.22 05:00
|modify
|302
|0.02
|1.2763
|1.2749
|1.2778
|2472
|2006.05.22 05:10
|s/l
|302
|0.02
|1.2749
|1.2749
|1.2778
|-2.80
|169.32
|2473
|2006.05.22 21:00
|sell
|303
|0.02
|1.2852
|1.2867
|1.2837
|2474
|2006.05.22 21:01
|modify
|303
|0.02
|1.2852
|1.2866
|1.2837
|2475
|2006.05.22 21:13
|modify
|303
|0.02
|1.2852
|1.2865
|1.2837
|2476
|2006.05.22 21:14
|modify
|303
|0.02
|1.2852
|1.2864
|1.2837
|2477
|2006.05.22 21:19
|s/l
|303
|0.02
|1.2864
|1.2864
|1.2837
|-2.40
|166.92
|2478
|2006.05.22 22:00
|buy
|304
|0.02
|1.2870
|1.2855
|1.2885
|2479
|2006.05.22 22:24
|modify
|304
|0.02
|1.2870
|1.2856
|1.2885
|2480
|2006.05.22 22:24
|modify
|304
|0.02
|1.2870
|1.2857
|1.2885
|2481
|2006.05.22 22:25
|modify
|304
|0.02
|1.2870
|1.2858
|1.2885
|2482
|2006.05.22 22:27
|modify
|304
|0.02
|1.2870
|1.2859
|1.2885
|2483
|2006.05.22 23:08
|s/l
|304
|0.02
|1.2859
|1.2859
|1.2885
|-2.20
|164.72
|2484
|2006.05.23 03:00
|sell
|305
|0.02
|1.2857
|1.2872
|1.2842
|2485
|2006.05.23 03:00
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2870
|1.2842
|2486
|2006.05.23 03:05
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2869
|1.2842
|2487
|2006.05.23 03:05
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2868
|1.2842
|2488
|2006.05.23 03:06
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2867
|1.2842
|2489
|2006.05.23 03:22
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2866
|1.2842
|2490
|2006.05.23 03:25
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2865
|1.2842
|2491
|2006.05.23 03:25
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2864
|1.2842
|2492
|2006.05.23 03:26
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2863
|1.2842
|2493
|2006.05.23 03:26
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2862
|1.2842
|2494
|2006.05.23 03:28
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2860
|1.2842
|2495
|2006.05.23 03:28
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2859
|1.2842
|2496
|2006.05.23 03:31
|modify
|305
|0.02
|1.2857
|1.2858
|1.2842
|2497
|2006.05.23 03:31
|t/p
|305
|0.02
|1.2842
|1.2858
|1.2842
|3.00
|167.72
|2498
|2006.05.23 12:00
|buy
|306
|0.02
|1.2847
|1.2832
|1.2862
|2499
|2006.05.23 12:00
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2833
|1.2862
|2500
|2006.05.23 12:00
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2834
|1.2862
|2501
|2006.05.23 12:01
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2835
|1.2862
|2502
|2006.05.23 12:05
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2836
|1.2862
|2503
|2006.05.23 12:06
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2837
|1.2862
|2504
|2006.05.23 12:06
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2838
|1.2862
|2505
|2006.05.23 12:15
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2840
|1.2862
|2506
|2006.05.23 12:16
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2841
|1.2862
|2507
|2006.05.23 12:17
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2842
|1.2862
|2508
|2006.05.23 12:30
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2843
|1.2862
|2509
|2006.05.23 12:34
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2844
|1.2862
|2510
|2006.05.23 12:34
|modify
|306
|0.02
|1.2847
|1.2845
|1.2862
|2511
|2006.05.23 12:34
|t/p
|306
|0.02
|1.2862
|1.2845
|1.2862
|3.00
|170.72
|2512
|2006.05.23 17:00
|sell
|307
|0.02
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|2513
|2006.05.23 17:00
|modify
|307
|0.02
|1.2816
|1.2830
|1.2801
|2514
|2006.05.23 17:00
|modify
|307
|0.02
|1.2816
|1.2829
|1.2801
|2515
|2006.05.23 17:00
|modify
|307
|0.02
|1.2816
|1.2827
|1.2801
|2516
|2006.05.23 17:24
|s/l
|307
|0.02
|1.2827
|1.2827
|1.2801
|-2.20
|168.52
|2517
|2006.05.24 03:00
|buy
|308
|0.02
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|2518
|2006.05.24 03:00
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2807
|1.2836
|2519
|2006.05.24 03:00
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2808
|1.2836
|2520
|2006.05.24 03:00
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2809
|1.2836
|2521
|2006.05.24 03:00
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2810
|1.2836
|2522
|2006.05.24 03:00
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2811
|1.2836
|2523
|2006.05.24 03:00
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2812
|1.2836
|2524
|2006.05.24 03:01
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2813
|1.2836
|2525
|2006.05.24 03:01
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2815
|1.2836
|2526
|2006.05.24 03:02
|modify
|308
|0.02
|1.2821
|1.2816
|1.2836
|2527
|2006.05.24 03:02
|s/l
|308
|0.02
|1.2816
|1.2816
|1.2836
|-1.00
|167.52
|2528
|2006.05.24 11:00
|sell
|309
|0.02
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|2529
|2006.05.24 11:00
|modify
|309
|0.02
|1.2764
|1.2778
|1.2749
|2530
|2006.05.24 11:03
|s/l
|309
|0.02
|1.2778
|1.2778
|1.2749
|-2.80
|164.72
|2531
|2006.05.24 20:00
|buy
|310
|0.02
|1.2774
|1.2759
|1.2789
|2532
|2006.05.24 20:02
|modify
|310
|0.02
|1.2774
|1.2760
|1.2789
|2533
|2006.05.24 20:03
|modify
|310
|0.02
|1.2774
|1.2761
|1.2789
|2534
|2006.05.24 20:03
|modify
|310
|0.02
|1.2774
|1.2762
|1.2789
|2535
|2006.05.24 20:04
|modify
|310
|0.02
|1.2774
|1.2764
|1.2789
|2536
|2006.05.24 20:20
|s/l
|310
|0.02
|1.2764
|1.2764
|1.2789
|-2.00
|162.72
|2537
|2006.05.24 22:00
|sell
|311
|0.02
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|2538
|2006.05.24 22:02
|modify
|311
|0.02
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|2539
|2006.05.24 22:02
|modify
|311
|0.02
|1.2757
|1.2769
|1.2742
|2540
|2006.05.24 22:12
|modify
|311
|0.02
|1.2757
|1.2768
|1.2742
|2541
|2006.05.24 22:16
|modify
|311
|0.02
|1.2757
|1.2767
|1.2742
|2542
|2006.05.24 22:17
|modify
|311
|0.02
|1.2757
|1.2766
|1.2742
|2543
|2006.05.24 23:03
|s/l
|311
|0.02
|1.2766
|1.2766
|1.2742
|-1.80
|160.92
|2544
|2006.05.25 02:00
|buy
|312
|0.02
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|2545
|2006.05.25 02:06
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2753
|1.2782
|2546
|2006.05.25 02:07
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2754
|1.2782
|2547
|2006.05.25 02:08
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2755
|1.2782
|2548
|2006.05.25 02:08
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2756
|1.2782
|2549
|2006.05.25 02:08
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2757
|1.2782
|2550
|2006.05.25 02:08
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2758
|1.2782
|2551
|2006.05.25 02:10
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2759
|1.2782
|2552
|2006.05.25 02:10
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2760
|1.2782
|2553
|2006.05.25 02:10
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2761
|1.2782
|2554
|2006.05.25 02:18
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2762
|1.2782
|2555
|2006.05.25 02:18
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2763
|1.2782
|2556
|2006.05.25 02:19
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2764
|1.2782
|2557
|2006.05.25 02:19
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2765
|1.2782
|2558
|2006.05.25 02:19
|modify
|312
|0.02
|1.2767
|1.2766
|1.2782
|2559
|2006.05.25 02:20
|t/p
|312
|0.02
|1.2782
|1.2766
|1.2782
|3.00
|163.92
|2560
|2006.05.25 13:00
|sell
|313
|0.02
|1.2767
|1.2782
|1.2752
|2561
|2006.05.25 13:18
|modify
|313
|0.02
|1.2767
|1.2781
|1.2752
|2562
|2006.05.25 13:20
|modify
|313
|0.02
|1.2767
|1.2778
|1.2752
|2563
|2006.05.25 13:30
|s/l
|313
|0.02
|1.2778
|1.2778
|1.2752
|-2.20
|161.72
|2564
|2006.05.25 15:00
|buy
|314
|0.02
|1.2812
|1.2797
|1.2827
|2565
|2006.05.25 15:16
|s/l
|314
|0.02
|1.2797
|1.2797
|1.2827
|-3.00
|158.72
|2566
|2006.05.25 22:00
|sell
|315
|0.02
|1.2779
|1.2794
|1.2764
|2567
|2006.05.25 22:01
|modify
|315
|0.02
|1.2779
|1.2793
|1.2764
|2568
|2006.05.25 22:07
|modify
|315
|0.02
|1.2779
|1.2792
|1.2764
|2569
|2006.05.25 22:07
|modify
|315
|0.02
|1.2779
|1.2791
|1.2764
|2570
|2006.05.25 22:08
|modify
|315
|0.02
|1.2779
|1.2790
|1.2764
|2571
|2006.05.25 22:08
|modify
|315
|0.02
|1.2779
|1.2789
|1.2764
|2572
|2006.05.25 22:15
|s/l
|315
|0.02
|1.2789
|1.2789
|1.2764
|-2.00
|156.72
|2573
|2006.05.26 04:00
|buy
|316
|0.02
|1.2816
|1.2801
|1.2831
|2574
|2006.05.26 04:00
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2802
|1.2831
|2575
|2006.05.26 04:00
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2803
|1.2831
|2576
|2006.05.26 04:00
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2804
|1.2831
|2577
|2006.05.26 04:04
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2805
|1.2831
|2578
|2006.05.26 04:04
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2806
|1.2831
|2579
|2006.05.26 04:07
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2807
|1.2831
|2580
|2006.05.26 04:07
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2808
|1.2831
|2581
|2006.05.26 04:07
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2809
|1.2831
|2582
|2006.05.26 04:08
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2810
|1.2831
|2583
|2006.05.26 04:08
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2811
|1.2831
|2584
|2006.05.26 04:08
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2812
|1.2831
|2585
|2006.05.26 04:08
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2813
|1.2831
|2586
|2006.05.26 04:08
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2814
|1.2831
|2587
|2006.05.26 04:08
|modify
|316
|0.02
|1.2816
|1.2815
|1.2831
|2588
|2006.05.26 04:08
|t/p
|316
|0.02
|1.2831
|1.2815
|1.2831
|3.00
|159.72
|2589
|2006.05.26 10:00
|sell
|317
|0.02
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|2590
|2006.05.26 10:05
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2751
|1.2722
|2591
|2006.05.26 10:14
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2750
|1.2722
|2592
|2006.05.26 10:14
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2749
|1.2722
|2593
|2006.05.26 10:14
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2748
|1.2722
|2594
|2006.05.26 10:16
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2747
|1.2722
|2595
|2006.05.26 10:16
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2746
|1.2722
|2596
|2006.05.26 10:16
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2745
|1.2722
|2597
|2006.05.26 10:16
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2744
|1.2722
|2598
|2006.05.26 10:16
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2743
|1.2722
|2599
|2006.05.26 10:16
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2742
|1.2722
|2600
|2006.05.26 10:18
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2741
|1.2722
|2601
|2006.05.26 10:18
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2740
|1.2722
|2602
|2006.05.26 10:18
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2739
|1.2722
|2603
|2006.05.26 10:18
|modify
|317
|0.02
|1.2737
|1.2738
|1.2722
|2604
|2006.05.26 10:18
|t/p
|317
|0.02
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|3.00
|162.72
|2605
|2006.05.29 02:00
|sell
|318
|0.02
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|2606
|2006.05.29 02:07
|s/l
|318
|0.02
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-3.00
|159.72
|2607
|2006.05.29 04:00
|buy
|319
|0.02
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|2608
|2006.05.29 04:00
|modify
|319
|0.02
|1.2756
|1.2742
|1.2771
|2609
|2006.05.29 04:00
|modify
|319
|0.02
|1.2756
|1.2743
|1.2771
|2610
|2006.05.29 04:32
|s/l
|319
|0.02
|1.2743
|1.2743
|1.2771
|-2.60
|157.12
|2611
|2006.05.29 12:00
|sell
|320
|0.02
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|2612
|2006.05.29 12:10
|modify
|320
|0.02
|1.2738
|1.2752
|1.2723
|2613
|2006.05.29 12:11
|modify
|320
|0.02
|1.2738
|1.2751
|1.2723
|2614
|2006.05.29 12:12
|modify
|320
|0.02
|1.2738
|1.2750
|1.2723
|2615
|2006.05.29 12:16
|modify
|320
|0.02
|1.2738
|1.2749
|1.2723
|2616
|2006.05.29 12:34
|s/l
|320
|0.02
|1.2749
|1.2749
|1.2723
|-2.20
|154.92
|2617
|2006.05.29 21:00
|buy
|321
|0.02
|1.2756
|1.2741
|1.2771
|2618
|2006.05.29 21:00
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2742
|1.2771
|2619
|2006.05.29 21:01
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2743
|1.2771
|2620
|2006.05.29 21:02
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2744
|1.2771
|2621
|2006.05.29 21:08
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2746
|1.2771
|2622
|2006.05.29 21:36
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2747
|1.2771
|2623
|2006.05.29 21:41
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2748
|1.2771
|2624
|2006.05.29 21:45
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2749
|1.2771
|2625
|2006.05.29 21:45
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2750
|1.2771
|2626
|2006.05.29 21:49
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2751
|1.2771
|2627
|2006.05.29 21:53
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2752
|1.2771
|2628
|2006.05.29 21:54
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2753
|1.2771
|2629
|2006.05.29 21:54
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2754
|1.2771
|2630
|2006.05.29 22:01
|modify
|321
|0.02
|1.2756
|1.2755
|1.2771
|2631
|2006.05.29 22:03
|t/p
|321
|0.02
|1.2771
|1.2755
|1.2771
|3.00
|157.92
|2632
|2006.05.30 09:00
|sell
|322
|0.02
|1.2828
|1.2843
|1.2813
|2633
|2006.05.30 09:01
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2842
|1.2813
|2634
|2006.05.30 09:04
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2841
|1.2813
|2635
|2006.05.30 09:04
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2840
|1.2813
|2636
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2839
|1.2813
|2637
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2838
|1.2813
|2638
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2837
|1.2813
|2639
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2836
|1.2813
|2640
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2835
|1.2813
|2641
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2834
|1.2813
|2642
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2833
|1.2813
|2643
|2006.05.30 09:05
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2832
|1.2813
|2644
|2006.05.30 09:07
|modify
|322
|0.02
|1.2828
|1.2831
|1.2813
|2645
|2006.05.30 09:13
|s/l
|322
|0.02
|1.2831
|1.2831
|1.2813
|-0.60
|157.32
|2646
|2006.05.30 10:00
|buy
|323
|0.02
|1.2879
|1.2864
|1.2894
|2647
|2006.05.30 10:00
|s/l
|323
|0.02
|1.2864
|1.2864
|1.2894
|-3.00
|154.32
|2648
|2006.05.30 19:00
|sell
|324
|0.02
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|2649
|2006.05.30 19:00
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2876
|1.2849
|2650
|2006.05.30 19:04
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2875
|1.2849
|2651
|2006.05.30 19:07
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2873
|1.2849
|2652
|2006.05.30 19:52
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2872
|1.2849
|2653
|2006.05.30 20:12
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2871
|1.2849
|2654
|2006.05.30 20:12
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2870
|1.2849
|2655
|2006.05.30 20:22
|modify
|324
|0.02
|1.2864
|1.2869
|1.2849
|2656
|2006.05.30 20:37
|s/l
|324
|0.02
|1.2869
|1.2869
|1.2849
|-1.00
|153.32
|2657
|2006.05.31 00:00
|buy
|325
|0.02
|1.2868
|1.2853
|1.2883
|2658
|2006.05.31 00:05
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2854
|1.2883
|2659
|2006.05.31 00:16
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2857
|1.2883
|2660
|2006.05.31 00:20
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2858
|1.2883
|2661
|2006.05.31 00:20
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2859
|1.2883
|2662
|2006.05.31 00:21
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2861
|1.2883
|2663
|2006.05.31 00:21
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2862
|1.2883
|2664
|2006.05.31 00:22
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2863
|1.2883
|2665
|2006.05.31 00:36
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2865
|1.2883
|2666
|2006.05.31 00:38
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2866
|1.2883
|2667
|2006.05.31 00:39
|modify
|325
|0.02
|1.2868
|1.2867
|1.2883
|2668
|2006.05.31 00:39
|t/p
|325
|0.02
|1.2883
|1.2867
|1.2883
|3.00
|156.32
|2669
|2006.05.31 06:00
|sell
|326
|0.02
|1.2865
|1.2880
|1.2850
|2670
|2006.05.31 06:01
|modify
|326
|0.02
|1.2865
|1.2878
|1.2850
|2671
|2006.05.31 06:09
|s/l
|326
|0.02
|1.2878
|1.2878
|1.2850
|-2.60
|153.72
|2672
|2006.05.31 07:00
|buy
|327
|0.02
|1.2883
|1.2868
|1.2898
|2673
|2006.05.31 07:10
|s/l
|327
|0.02
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|-3.00
|150.72
|2674
|2006.05.31 09:00
|sell
|328
|0.02
|1.2866
|1.2881
|1.2851
|2675
|2006.05.31 09:12
|s/l
|328
|0.02
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|-3.00
|147.72
|2676
|2006.06.01 06:00
|buy
|329
|0.02
|1.2783
|1.2768
|1.2798
|2677
|2006.06.01 06:05
|s/l
|329
|0.02
|1.2768
|1.2768
|1.2798
|-3.00
|144.72
|2678
|2006.06.01 07:00
|sell
|330
|0.02
|1.2762
|1.2777
|1.2747
|2679
|2006.06.01 07:05
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2776
|1.2747
|2680
|2006.06.01 07:05
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2775
|1.2747
|2681
|2006.06.01 07:05
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2774
|1.2747
|2682
|2006.06.01 07:05
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2773
|1.2747
|2683
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2772
|1.2747
|2684
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2771
|1.2747
|2685
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2770
|1.2747
|2686
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2769
|1.2747
|2687
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2768
|1.2747
|2688
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2767
|1.2747
|2689
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2766
|1.2747
|2690
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2765
|1.2747
|2691
|2006.06.01 07:10
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2764
|1.2747
|2692
|2006.06.01 07:11
|modify
|330
|0.02
|1.2762
|1.2763
|1.2747
|2693
|2006.06.01 07:12
|t/p
|330
|0.02
|1.2747
|1.2763
|1.2747
|3.00
|147.72
|2694
|2006.06.01 11:00
|buy
|331
|0.02
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|2695
|2006.06.01 11:03
|s/l
|331
|0.02
|1.2806
|1.2806
|1.2836
|-3.00
|144.72
|2696
|2006.06.02 03:00
|sell
|332
|0.02
|1.2807
|1.2822
|1.2792
|2697
|2006.06.02 03:04
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2820
|1.2792
|2698
|2006.06.02 03:11
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2819
|1.2792
|2699
|2006.06.02 03:12
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2818
|1.2792
|2700
|2006.06.02 03:12
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2817
|1.2792
|2701
|2006.06.02 03:13
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2816
|1.2792
|2702
|2006.06.02 03:13
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2815
|1.2792
|2703
|2006.06.02 03:13
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2814
|1.2792
|2704
|2006.06.02 03:15
|modify
|332
|0.02
|1.2807
|1.2812
|1.2792
|2705
|2006.06.02 03:27
|s/l
|332
|0.02
|1.2812
|1.2812
|1.2792
|-1.00
|143.72
|2706
|2006.06.02 08:00
|buy
|333
|0.02
|1.2819
|1.2804
|1.2834
|2707
|2006.06.02 08:00
|modify
|333
|0.02
|1.2819
|1.2805
|1.2834
|2708
|2006.06.02 08:07
|modify
|333
|0.02
|1.2819
|1.2806
|1.2834
|2709
|2006.06.02 08:07
|modify
|333
|0.02
|1.2819
|1.2808
|1.2834
|2710
|2006.06.02 08:07
|modify
|333
|0.02
|1.2819
|1.2809
|1.2834
|2711
|2006.06.02 08:16
|s/l
|333
|0.02
|1.2809
|1.2809
|1.2834
|-2.00
|141.72
|2712
|2006.06.05 09:00
|sell
|334
|0.02
|1.2937
|1.2952
|1.2922
|2713
|2006.06.05 09:00
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2951
|1.2922
|2714
|2006.06.05 09:00
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2950
|1.2922
|2715
|2006.06.05 09:04
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2949
|1.2922
|2716
|2006.06.05 09:04
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2948
|1.2922
|2717
|2006.06.05 09:04
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2947
|1.2922
|2718
|2006.06.05 09:04
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2946
|1.2922
|2719
|2006.06.05 09:04
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2944
|1.2922
|2720
|2006.06.05 09:06
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2943
|1.2922
|2721
|2006.06.05 09:06
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2942
|1.2922
|2722
|2006.06.05 09:06
|modify
|334
|0.02
|1.2937
|1.2941
|1.2922
|2723
|2006.06.05 09:19
|s/l
|334
|0.02
|1.2941
|1.2941
|1.2922
|-0.80
|140.92
|2724
|2006.06.05 13:00
|buy
|335
|0.02
|1.2965
|1.2950
|1.2980
|2725
|2006.06.05 13:00
|modify
|335
|0.02
|1.2965
|1.2951
|1.2980
|2726
|2006.06.05 13:00
|modify
|335
|0.02
|1.2965
|1.2952
|1.2980
|2727
|2006.06.05 13:18
|s/l
|335
|0.02
|1.2952
|1.2952
|1.2980
|-2.60
|138.32
|2728
|2006.06.05 15:00
|sell
|336
|0.02
|1.2921
|1.2936
|1.2906
|2729
|2006.06.05 15:05
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2934
|1.2906
|2730
|2006.06.05 15:05
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2932
|1.2906
|2731
|2006.06.05 15:47
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2931
|1.2906
|2732
|2006.06.05 15:59
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2929
|1.2906
|2733
|2006.06.05 15:59
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2928
|1.2906
|2734
|2006.06.05 15:59
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2927
|1.2906
|2735
|2006.06.05 16:02
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2926
|1.2906
|2736
|2006.06.05 16:03
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2925
|1.2906
|2737
|2006.06.05 16:16
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2924
|1.2906
|2738
|2006.06.05 16:28
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2923
|1.2906
|2739
|2006.06.05 16:29
|modify
|336
|0.02
|1.2921
|1.2922
|1.2906
|2740
|2006.06.05 16:30
|t/p
|336
|0.02
|1.2906
|1.2922
|1.2906
|3.00
|141.32
|2741
|2006.06.06 03:00
|buy
|337
|0.02
|1.2928
|1.2913
|1.2943
|2742
|2006.06.06 03:00
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2914
|1.2943
|2743
|2006.06.06 03:00
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2915
|1.2943
|2744
|2006.06.06 03:00
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2916
|1.2943
|2745
|2006.06.06 03:01
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2917
|1.2943
|2746
|2006.06.06 03:01
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2918
|1.2943
|2747
|2006.06.06 03:01
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2919
|1.2943
|2748
|2006.06.06 03:02
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2920
|1.2943
|2749
|2006.06.06 03:03
|modify
|337
|0.02
|1.2928
|1.2922
|1.2943
|2750
|2006.06.06 03:18
|s/l
|337
|0.02
|1.2922
|1.2922
|1.2943
|-1.20
|140.12
|2751
|2006.06.06 06:00
|sell
|338
|0.02
|1.2893
|1.2908
|1.2878
|2752
|2006.06.06 06:07
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2907
|1.2878
|2753
|2006.06.06 06:07
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2906
|1.2878
|2754
|2006.06.06 06:07
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2905
|1.2878
|2755
|2006.06.06 06:07
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2904
|1.2878
|2756
|2006.06.06 06:07
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2903
|1.2878
|2757
|2006.06.06 06:08
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2902
|1.2878
|2758
|2006.06.06 06:08
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2900
|1.2878
|2759
|2006.06.06 06:08
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2899
|1.2878
|2760
|2006.06.06 06:08
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2898
|1.2878
|2761
|2006.06.06 06:08
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2897
|1.2878
|2762
|2006.06.06 06:14
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2896
|1.2878
|2763
|2006.06.06 06:14
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2895
|1.2878
|2764
|2006.06.06 06:14
|modify
|338
|0.02
|1.2893
|1.2894
|1.2878
|2765
|2006.06.06 06:14
|t/p
|338
|0.02
|1.2878
|1.2894
|1.2878
|3.00
|143.12
|2766
|2006.06.06 17:00
|buy
|339
|0.02
|1.2836
|1.2821
|1.2851
|2767
|2006.06.06 17:09
|s/l
|339
|0.02
|1.2821
|1.2821
|1.2851
|-3.00
|140.12
|2768
|2006.06.06 18:00
|sell
|340
|0.02
|1.2827
|1.2842
|1.2812
|2769
|2006.06.06 18:00
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2841
|1.2812
|2770
|2006.06.06 18:00
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2840
|1.2812
|2771
|2006.06.06 18:01
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2839
|1.2812
|2772
|2006.06.06 18:04
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2837
|1.2812
|2773
|2006.06.06 18:06
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2836
|1.2812
|2774
|2006.06.06 18:17
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2835
|1.2812
|2775
|2006.06.06 18:20
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2834
|1.2812
|2776
|2006.06.06 18:20
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2832
|1.2812
|2777
|2006.06.06 18:20
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2831
|1.2812
|2778
|2006.06.06 18:21
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2830
|1.2812
|2779
|2006.06.06 18:21
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2829
|1.2812
|2780
|2006.06.06 18:24
|modify
|340
|0.02
|1.2827
|1.2828
|1.2812
|2781
|2006.06.06 18:24
|t/p
|340
|0.02
|1.2812
|1.2828
|1.2812
|3.00
|143.12
|2782
|2006.06.06 23:00
|buy
|341
|0.02
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|2783
|2006.06.06 23:08
|modify
|341
|0.02
|1.2835
|1.2822
|1.2850
|2784
|2006.06.06 23:56
|modify
|341
|0.02
|1.2835
|1.2823
|1.2850
|2785
|2006.06.07 00:34
|s/l
|341
|0.02
|1.2823
|1.2823
|1.2850
|-2.52
|140.59
|2786
|2006.06.07 02:00
|sell
|342
|0.02
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|2787
|2006.06.07 02:06
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2829
|1.2801
|2788
|2006.06.07 02:06
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2828
|1.2801
|2789
|2006.06.07 02:06
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2827
|1.2801
|2790
|2006.06.07 02:06
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2826
|1.2801
|2791
|2006.06.07 02:07
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2825
|1.2801
|2792
|2006.06.07 02:22
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2824
|1.2801
|2793
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2823
|1.2801
|2794
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2822
|1.2801
|2795
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2821
|1.2801
|2796
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2820
|1.2801
|2797
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2819
|1.2801
|2798
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2818
|1.2801
|2799
|2006.06.07 02:30
|modify
|342
|0.02
|1.2816
|1.2817
|1.2801
|2800
|2006.06.07 02:30
|t/p
|342
|0.02
|1.2801
|1.2817
|1.2801
|3.00
|143.59
|2801
|2006.06.07 13:00
|buy
|343
|0.02
|1.2803
|1.2788
|1.2818
|2802
|2006.06.07 13:00
|modify
|343
|0.02
|1.2803
|1.2791
|1.2818
|2803
|2006.06.07 13:07
|modify
|343
|0.02
|1.2803
|1.2792
|1.2818
|2804
|2006.06.07 13:07
|modify
|343
|0.02
|1.2803
|1.2793
|1.2818
|2805
|2006.06.07 13:33
|modify
|343
|0.02
|1.2803
|1.2794
|1.2818
|2806
|2006.06.07 14:09
|s/l
|343
|0.02
|1.2794
|1.2794
|1.2818
|-1.80
|141.79
|2807
|2006.06.07 21:00
|sell
|344
|0.02
|1.2788
|1.2803
|1.2773
|2808
|2006.06.07 21:01
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2802
|1.2773
|2809
|2006.06.07 21:09
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2800
|1.2773
|2810
|2006.06.07 21:14
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2799
|1.2773
|2811
|2006.06.07 21:17
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2798
|1.2773
|2812
|2006.06.07 21:23
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2797
|1.2773
|2813
|2006.06.07 21:23
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2796
|1.2773
|2814
|2006.06.07 21:24
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2795
|1.2773
|2815
|2006.06.07 21:27
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2794
|1.2773
|2816
|2006.06.07 21:27
|modify
|344
|0.02
|1.2788
|1.2793
|1.2773
|2817
|2006.06.07 21:31
|s/l
|344
|0.02
|1.2793
|1.2793
|1.2773
|-1.00
|140.79
|2818
|2006.06.08 18:00
|buy
|345
|0.02
|1.2656
|1.2641
|1.2671
|2819
|2006.06.08 19:27
|s/l
|345
|0.02
|1.2641
|1.2641
|1.2671
|-3.00
|137.79
|2820
|2006.06.08 20:00
|sell
|346
|0.02
|1.2643
|1.2658
|1.2628
|2821
|2006.06.08 21:15
|modify
|346
|0.02
|1.2643
|1.2657
|1.2628
|2822
|2006.06.08 21:16
|modify
|346
|0.02
|1.2643
|1.2656
|1.2628
|2823
|2006.06.08 21:16
|modify
|346
|0.02
|1.2643
|1.2655
|1.2628
|2824
|2006.06.08 21:16
|modify
|346
|0.02
|1.2643
|1.2654
|1.2628
|2825
|2006.06.08 21:20
|modify
|346
|0.02
|1.2643
|1.2653
|1.2628
|2826
|2006.06.09 00:28
|s/l
|346
|0.02
|1.2653
|1.2653
|1.2628
|-1.90
|135.89
|2827
|2006.06.09 03:00
|buy
|347
|0.02
|1.2651
|1.2636
|1.2666
|2828
|2006.06.09 03:00
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2637
|1.2666
|2829
|2006.06.09 03:01
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2638
|1.2666
|2830
|2006.06.09 03:01
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2639
|1.2666
|2831
|2006.06.09 03:01
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2640
|1.2666
|2832
|2006.06.09 03:01
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2641
|1.2666
|2833
|2006.06.09 03:01
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2642
|1.2666
|2834
|2006.06.09 03:01
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2643
|1.2666
|2835
|2006.06.09 03:02
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2644
|1.2666
|2836
|2006.06.09 03:03
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2645
|1.2666
|2837
|2006.06.09 03:12
|modify
|347
|0.02
|1.2651
|1.2646
|1.2666
|2838
|2006.06.09 03:22
|s/l
|347
|0.02
|1.2646
|1.2646
|1.2666
|-1.00
|134.89
|2839
|2006.06.09 09:00
|sell
|348
|0.02
|1.2606
|1.2621
|1.2591
|2840
|2006.06.09 09:00
|modify
|348
|0.02
|1.2606
|1.2620
|1.2591
|2841
|2006.06.09 09:00
|modify
|348
|0.02
|1.2606
|1.2619
|1.2591
|2842
|2006.06.09 09:04
|s/l
|348
|0.02
|1.2619
|1.2619
|1.2591
|-2.60
|132.29
|2843
|2006.06.09 11:00
|buy
|349
|0.02
|1.2649
|1.2634
|1.2664
|2844
|2006.06.09 11:09
|s/l
|349
|0.02
|1.2634
|1.2634
|1.2664
|-3.00
|129.29
|2845
|2006.06.09 12:00
|sell
|350
|0.02
|1.2635
|1.2650
|1.2620
|2846
|2006.06.09 12:33
|s/l
|350
|0.02
|1.2650
|1.2650
|1.2620
|-3.00
|126.29
|2847
|2006.06.12 05:00
|sell
|351
|0.02
|1.2620
|1.2635
|1.2605
|2848
|2006.06.12 05:16
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2634
|1.2605
|2849
|2006.06.12 05:16
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2633
|1.2605
|2850
|2006.06.12 05:16
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2632
|1.2605
|2851
|2006.06.12 05:21
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2631
|1.2605
|2852
|2006.06.12 05:21
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2630
|1.2605
|2853
|2006.06.12 05:21
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2629
|1.2605
|2854
|2006.06.12 05:21
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2628
|1.2605
|2855
|2006.06.12 05:22
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2627
|1.2605
|2856
|2006.06.12 05:22
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2626
|1.2605
|2857
|2006.06.12 05:24
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2625
|1.2605
|2858
|2006.06.12 05:38
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2624
|1.2605
|2859
|2006.06.12 05:38
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2623
|1.2605
|2860
|2006.06.12 05:39
|modify
|351
|0.02
|1.2620
|1.2622
|1.2605
|2861
|2006.06.12 05:39
|t/p
|351
|0.02
|1.2605
|1.2622
|1.2605
|3.00
|129.29
|2862
|2006.06.12 15:00
|buy
|352
|0.02
|1.2611
|1.2596
|1.2626
|2863
|2006.06.12 15:57
|s/l
|352
|0.02
|1.2596
|1.2596
|1.2626
|-3.00
|126.29
|2864
|2006.06.12 18:00
|sell
|353
|0.02
|1.2580
|1.2595
|1.2565
|2865
|2006.06.12 19:31
|modify
|353
|0.02
|1.2580
|1.2594
|1.2565
|2866
|2006.06.12 19:34
|modify
|353
|0.02
|1.2580
|1.2593
|1.2565
|2867
|2006.06.12 20:04
|s/l
|353
|0.02
|1.2593
|1.2593
|1.2565
|-2.60
|123.69
|2868
|2006.06.13 05:00
|buy
|354
|0.02
|1.2587
|1.2572
|1.2602
|2869
|2006.06.13 05:00
|s/l
|354
|0.02
|1.2572
|1.2572
|1.2602
|-3.00
|120.69
|2870
|2006.06.13 09:00
|sell
|355
|0.02
|1.2572
|1.2587
|1.2557
|2871
|2006.06.13 09:03
|s/l
|355
|0.02
|1.2587
|1.2587
|1.2557
|-3.00
|117.69
|2872
|2006.06.13 10:00
|buy
|356
|0.02
|1.2606
|1.2591
|1.2621
|2873
|2006.06.13 10:00
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2592
|1.2621
|2874
|2006.06.13 10:00
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2593
|1.2621
|2875
|2006.06.13 10:00
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2594
|1.2621
|2876
|2006.06.13 10:02
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2595
|1.2621
|2877
|2006.06.13 10:02
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2596
|1.2621
|2878
|2006.06.13 10:03
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2597
|1.2621
|2879
|2006.06.13 10:03
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2598
|1.2621
|2880
|2006.06.13 10:03
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2600
|1.2621
|2881
|2006.06.13 10:03
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2601
|1.2621
|2882
|2006.06.13 10:03
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2602
|1.2621
|2883
|2006.06.13 10:03
|modify
|356
|0.02
|1.2606
|1.2603
|1.2621
|2884
|2006.06.13 10:04
|t/p
|356
|0.02
|1.2621
|1.2603
|1.2621
|3.00
|120.69
|2885
|2006.06.13 12:00
|sell
|357
|0.02
|1.2575
|1.2590
|1.2560
|2886
|2006.06.13 12:15
|s/l
|357
|0.02
|1.2590
|1.2590
|1.2560
|-3.00
|117.69
|2887
|2006.06.13 22:00
|buy
|358
|0.02
|1.2552
|1.2537
|1.2567
|2888
|2006.06.13 22:03
|modify
|358
|0.02
|1.2552
|1.2538
|1.2567
|2889
|2006.06.13 22:03
|modify
|358
|0.02
|1.2552
|1.2539
|1.2567
|2890
|2006.06.13 22:04
|modify
|358
|0.02
|1.2552
|1.2540
|1.2567
|2891
|2006.06.13 22:33
|modify
|358
|0.02
|1.2552
|1.2541
|1.2567
|2892
|2006.06.13 22:34
|modify
|358
|0.02
|1.2552
|1.2542
|1.2567
|2893
|2006.06.13 22:42
|modify
|358
|0.02
|1.2552
|1.2543
|1.2567
|2894
|2006.06.13 23:37
|s/l
|358
|0.02
|1.2543
|1.2543
|1.2567
|-1.80
|115.89
|2895
|2006.06.14 09:00
|sell
|359
|0.02
|1.2540
|1.2555
|1.2525
|2896
|2006.06.14 09:00
|modify
|359
|0.02
|1.2540
|1.2554
|1.2525
|2897
|2006.06.14 09:01
|modify
|359
|0.02
|1.2540
|1.2553
|1.2525
|2898
|2006.06.14 09:01
|modify
|359
|0.02
|1.2540
|1.2552
|1.2525
|2899
|2006.06.14 09:01
|modify
|359
|0.02
|1.2540
|1.2551
|1.2525
|2900
|2006.06.14 09:02
|s/l
|359
|0.02
|1.2551
|1.2551
|1.2525
|-2.20
|113.69
|2901
|2006.06.14 10:00
|buy
|360
|0.02
|1.2627
|1.2612
|1.2642
|2902
|2006.06.14 10:00
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2613
|1.2642
|2903
|2006.06.14 10:00
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2616
|1.2642
|2904
|2006.06.14 10:01
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2617
|1.2642
|2905
|2006.06.14 10:03
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2618
|1.2642
|2906
|2006.06.14 10:05
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2619
|1.2642
|2907
|2006.06.14 10:05
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2620
|1.2642
|2908
|2006.06.14 10:05
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2621
|1.2642
|2909
|2006.06.14 10:05
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2622
|1.2642
|2910
|2006.06.14 10:06
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2623
|1.2642
|2911
|2006.06.14 10:06
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2624
|1.2642
|2912
|2006.06.14 10:06
|modify
|360
|0.02
|1.2627
|1.2625
|1.2642
|2913
|2006.06.14 10:16
|s/l
|360
|0.02
|1.2625
|1.2625
|1.2642
|-0.40
|113.29
|2914
|2006.06.14 16:00
|sell
|361
|0.02
|1.2592
|1.2607
|1.2577
|2915
|2006.06.14 16:13
|modify
|361
|0.02
|1.2592
|1.2606
|1.2577
|2916
|2006.06.14 16:13
|modify
|361
|0.02
|1.2592
|1.2605
|1.2577
|2917
|2006.06.14 16:35
|modify
|361
|0.02
|1.2592
|1.2604
|1.2577
|2918
|2006.06.14 16:54
|s/l
|361
|0.02
|1.2604
|1.2604
|1.2577
|-2.40
|110.89
|2919
|2006.06.14 22:00
|buy
|362
|0.01
|1.2620
|1.2605
|1.2635
|2920
|2006.06.14 22:03
|modify
|362
|0.01
|1.2620
|1.2606
|1.2635
|2921
|2006.06.14 22:03
|modify
|362
|0.01
|1.2620
|1.2607
|1.2635
|2922
|2006.06.14 22:03
|modify
|362
|0.01
|1.2620
|1.2608
|1.2635
|2923
|2006.06.14 23:31
|s/l
|362
|0.01
|1.2608
|1.2608
|1.2635
|-1.20
|109.69
|2924
|2006.06.15 12:00
|sell
|363
|0.01
|1.2615
|1.2630
|1.2600
|2925
|2006.06.15 12:00
|modify
|363
|0.01
|1.2615
|1.2626
|1.2600
|2926
|2006.06.15 12:00
|modify
|363
|0.01
|1.2615
|1.2624
|1.2600
|2927
|2006.06.15 12:04
|s/l
|363
|0.01
|1.2624
|1.2624
|1.2600
|-0.90
|108.79
|2928
|2006.06.15 17:00
|buy
|364
|0.01
|1.2640
|1.2625
|1.2655
|2929
|2006.06.15 17:27
|s/l
|364
|0.01
|1.2625
|1.2625
|1.2655
|-1.50
|107.29
|2930
|2006.06.16 10:00
|sell
|365
|0.01
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|2931
|2006.06.16 10:00
|modify
|365
|0.01
|1.2623
|1.2637
|1.2608
|2932
|2006.06.16 10:22
|s/l
|365
|0.01
|1.2637
|1.2637
|1.2608
|-1.40
|105.89
|2933
|2006.06.16 16:00
|buy
|366
|0.01
|1.2642
|1.2627
|1.2657
|2934
|2006.06.16 16:11
|modify
|366
|0.01
|1.2642
|1.2628
|1.2657
|2935
|2006.06.16 16:12
|modify
|366
|0.01
|1.2642
|1.2629
|1.2657
|2936
|2006.06.16 16:21
|modify
|366
|0.01
|1.2642
|1.2630
|1.2657
|2937
|2006.06.16 16:22
|modify
|366
|0.01
|1.2642
|1.2631
|1.2657
|2938
|2006.06.16 16:34
|modify
|366
|0.01
|1.2642
|1.2632
|1.2657
|2939
|2006.06.16 16:34
|modify
|366
|0.01
|1.2642
|1.2633
|1.2657
|2940
|2006.06.16 17:09
|s/l
|366
|0.01
|1.2633
|1.2633
|1.2657
|-0.90
|104.99
|2941
|2006.06.19 06:00
|buy
|367
|0.01
|1.2595
|1.2580
|1.2610
|2942
|2006.06.19 06:01
|modify
|367
|0.01
|1.2595
|1.2581
|1.2610
|2943
|2006.06.19 06:01
|modify
|367
|0.01
|1.2595
|1.2582
|1.2610
|2944
|2006.06.19 06:02
|modify
|367
|0.01
|1.2595
|1.2585
|1.2610
|2945
|2006.06.19 06:08
|modify
|367
|0.01
|1.2595
|1.2587
|1.2610
|2946
|2006.06.19 06:19
|s/l
|367
|0.01
|1.2587
|1.2587
|1.2610
|-0.80
|104.19
|2947
|2006.06.19 07:00
|sell
|368
|0.01
|1.2584
|1.2599
|1.2569
|2948
|2006.06.19 07:00
|modify
|368
|0.01
|1.2584
|1.2598
|1.2569
|2949
|2006.06.19 07:24
|s/l
|368
|0.01
|1.2598
|1.2598
|1.2569
|-1.40
|102.79
|2950
|2006.06.19 16:00
|buy
|369
|0.01
|1.2581
|1.2566
|1.2596
|2951
|2006.06.19 16:02
|modify
|369
|0.01
|1.2581
|1.2569
|1.2596
|2952
|2006.06.19 16:08
|modify
|369
|0.01
|1.2581
|1.2571
|1.2596
|2953
|2006.06.19 16:16
|modify
|369
|0.01
|1.2581
|1.2574
|1.2596
|2954
|2006.06.19 16:49
|s/l
|369
|0.01
|1.2574
|1.2574
|1.2596
|-0.70
|102.09
|2955
|2006.06.19 21:00
|sell
|370
|0.01
|1.2559
|1.2574
|1.2544
|2956
|2006.06.19 21:09
|s/l
|370
|0.01
|1.2574
|1.2574
|1.2544
|-1.50
|100.59
|2957
|2006.06.20 00:00
|buy
|371
|0.01
|1.2573
|1.2558
|1.2588
|2958
|2006.06.20 00:09
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2561
|1.2588
|2959
|2006.06.20 01:13
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2562
|1.2588
|2960
|2006.06.20 01:13
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2563
|1.2588
|2961
|2006.06.20 01:14
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2564
|1.2588
|2962
|2006.06.20 01:14
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2565
|1.2588
|2963
|2006.06.20 01:15
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2566
|1.2588
|2964
|2006.06.20 01:16
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2569
|1.2588
|2965
|2006.06.20 01:24
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2570
|1.2588
|2966
|2006.06.20 01:29
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2571
|1.2588
|2967
|2006.06.20 01:30
|modify
|371
|0.01
|1.2573
|1.2572
|1.2588
|2968
|2006.06.20 01:31
|t/p
|371
|0.01
|1.2588
|1.2572
|1.2588
|1.50
|102.09
|2969
|2006.06.20 02:00
|buy
|372
|0.01
|1.2590
|1.2575
|1.2605
|2970
|2006.06.20 02:03
|modify
|372
|0.01
|1.2590
|1.2577
|1.2605
|2971
|2006.06.20 02:03
|modify
|372
|0.01
|1.2590
|1.2578
|1.2605
|2972
|2006.06.20 02:03
|modify
|372
|0.01
|1.2590
|1.2579
|1.2605
|2973
|2006.06.20 02:16
|s/l
|372
|0.01
|1.2579
|1.2579
|1.2605
|-1.10
|100.99
|2974
|2006.06.20 06:00
|sell
|373
|0.01
|1.2556
|1.2571
|1.2541
|2975
|2006.06.20 06:02
|modify
|373
|0.01
|1.2556
|1.2570
|1.2541
|2976
|2006.06.20 06:03
|modify
|373
|0.01
|1.2556
|1.2569
|1.2541
|2977
|2006.06.20 06:03
|modify
|373
|0.01
|1.2556
|1.2568
|1.2541
|2978
|2006.06.20 06:03
|modify
|373
|0.01
|1.2556
|1.2567
|1.2541
|2979
|2006.06.20 06:09
|s/l
|373
|0.01
|1.2567
|1.2567
|1.2541
|-1.10
|99.89
|2980
|2006.06.20 11:00
|buy
|374
|0.01
|1.2576
|1.2561
|1.2591
|2981
|2006.06.20 11:00
|modify
|374
|0.01
|1.2576
|1.2562
|1.2591
|2982
|2006.06.20 11:00
|modify
|374
|0.01
|1.2576
|1.2563
|1.2591
|2983
|2006.06.20 11:01
|modify
|374
|0.01
|1.2576
|1.2564
|1.2591
|2984
|2006.06.20 11:02
|modify
|374
|0.01
|1.2576
|1.2565
|1.2591
|2985
|2006.06.20 11:44
|s/l
|374
|0.01
|1.2565
|1.2565
|1.2591
|-1.10
|98.79
|2986
|2006.06.22 03:00
|sell
|375
|0.01
|1.2664
|1.2679
|1.2649
|2987
|2006.06.22 03:03
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2678
|1.2649
|2988
|2006.06.22 03:04
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2677
|1.2649
|2989
|2006.06.22 03:04
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2676
|1.2649
|2990
|2006.06.22 03:04
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2675
|1.2649
|2991
|2006.06.22 03:05
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2674
|1.2649
|2992
|2006.06.22 03:05
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2673
|1.2649
|2993
|2006.06.22 03:07
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2670
|1.2649
|2994
|2006.06.22 03:11
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2669
|1.2649
|2995
|2006.06.22 03:11
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2668
|1.2649
|2996
|2006.06.22 03:13
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2666
|1.2649
|2997
|2006.06.22 03:15
|modify
|375
|0.01
|1.2664
|1.2665
|1.2649
|2998
|2006.06.22 03:45
|t/p
|375
|0.01
|1.2649
|1.2665
|1.2649
|1.50
|100.29
|2999
|2006.06.22 16:00
|buy
|376
|0.01
|1.2580
|1.2565
|1.2595
|3000
|2006.06.22 16:10
|modify
|376
|0.01
|1.2580
|1.2568
|1.2595
|3001
|2006.06.22 16:38
|modify
|376
|0.01
|1.2580
|1.2570
|1.2595
|3002
|2006.06.22 17:37
|s/l
|376
|0.01
|1.2570
|1.2570
|1.2595
|-1.00
|99.29
|3003
|2006.06.22 20:00
|buy
|377
|0.01
|1.2584
|1.2569
|1.2599
|3004
|2006.06.22 21:08
|s/l
|377
|0.01
|1.2569
|1.2569
|1.2599
|-1.50
|97.79
|3005
|2006.06.23 03:00
|buy
|378
|0.01
|1.2584
|1.2569
|1.2599
|3006
|2006.06.23 03:00
|modify
|378
|0.01
|1.2584
|1.2570
|1.2599
|3007
|2006.06.23 03:01
|modify
|378
|0.01
|1.2584
|1.2571
|1.2599
|3008
|2006.06.23 03:01
|modify
|378
|0.01
|1.2584
|1.2572
|1.2599
|3009
|2006.06.23 03:10
|modify
|378
|0.01
|1.2584
|1.2573
|1.2599
|3010
|2006.06.23 03:18
|s/l
|378
|0.01
|1.2573
|1.2573
|1.2599
|-1.10
|96.69
|3011
|2006.06.23 05:00
|sell
|379
|0.01
|1.2551
|1.2566
|1.2536
|3012
|2006.06.23 05:25
|s/l
|379
|0.01
|1.2566
|1.2566
|1.2536
|-1.50
|95.19
|3013
|2006.06.26 12:00
|sell
|380
|0.01
|1.2554
|1.2569
|1.2539
|3014
|2006.06.26 12:12
|s/l
|380
|0.01
|1.2569
|1.2569
|1.2539
|-1.50
|93.69
|3015
|2006.06.26 14:00
|buy
|381
|0.01
|1.2597
|1.2582
|1.2612
|3016
|2006.06.26 14:12
|modify
|381
|0.01
|1.2597
|1.2583
|1.2612
|3017
|2006.06.26 14:12
|modify
|381
|0.01
|1.2597
|1.2584
|1.2612
|3018
|2006.06.26 14:23
|s/l
|381
|0.01
|1.2584
|1.2584
|1.2612
|-1.30
|92.39
|3019
|2006.06.27 03:00
|sell
|382
|0.01
|1.2601
|1.2616
|1.2586
|3020
|2006.06.27 03:02
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2615
|1.2586
|3021
|2006.06.27 03:02
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2614
|1.2586
|3022
|2006.06.27 03:02
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2612
|1.2586
|3023
|2006.06.27 03:03
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2611
|1.2586
|3024
|2006.06.27 03:03
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2610
|1.2586
|3025
|2006.06.27 03:15
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2609
|1.2586
|3026
|2006.06.27 03:30
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2608
|1.2586
|3027
|2006.06.27 03:31
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2607
|1.2586
|3028
|2006.06.27 03:31
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2606
|1.2586
|3029
|2006.06.27 03:31
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2605
|1.2586
|3030
|2006.06.27 03:32
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2604
|1.2586
|3031
|2006.06.27 03:33
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2603
|1.2586
|3032
|2006.06.27 03:33
|modify
|382
|0.01
|1.2601
|1.2602
|1.2586
|3033
|2006.06.27 03:33
|t/p
|382
|0.01
|1.2586
|1.2602
|1.2586
|1.50
|93.89
|3034
|2006.06.27 10:00
|buy
|383
|0.01
|1.2593
|1.2578
|1.2608
|3035
|2006.06.27 10:00
|s/l
|383
|0.01
|1.2578
|1.2578
|1.2608
|-1.50
|92.39
|3036
|2006.06.27 16:00
|sell
|384
|0.01
|1.2585
|1.2600
|1.2570
|3037
|2006.06.27 16:00
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2599
|1.2570
|3038
|2006.06.27 16:03
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2598
|1.2570
|3039
|2006.06.27 16:07
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2597
|1.2570
|3040
|2006.06.27 16:07
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2596
|1.2570
|3041
|2006.06.27 16:08
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2595
|1.2570
|3042
|2006.06.27 16:09
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2594
|1.2570
|3043
|2006.06.27 16:09
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2592
|1.2570
|3044
|2006.06.27 16:18
|modify
|384
|0.01
|1.2585
|1.2591
|1.2570
|3045
|2006.06.27 16:50
|s/l
|384
|0.01
|1.2591
|1.2591
|1.2570
|-0.60
|91.79
|3046
|2006.06.28 00:00
|buy
|385
|0.01
|1.2577
|1.2562
|1.2592
|3047
|2006.06.28 00:02
|modify
|385
|0.01
|1.2577
|1.2564
|1.2592
|3048
|2006.06.28 00:18
|modify
|385
|0.01
|1.2577
|1.2565
|1.2592
|3049
|2006.06.28 00:56
|modify
|385
|0.01
|1.2577
|1.2566
|1.2592
|3050
|2006.06.28 02:13
|s/l
|385
|0.01
|1.2566
|1.2566
|1.2592
|-1.10
|90.69
|3051
|2006.06.28 16:00
|buy
|386
|0.01
|1.2556
|1.2541
|1.2571
|3052
|2006.06.28 16:18
|modify
|386
|0.01
|1.2556
|1.2544
|1.2571
|3053
|2006.06.28 16:26
|modify
|386
|0.01
|1.2556
|1.2547
|1.2571
|3054
|2006.06.28 17:54
|s/l
|386
|0.01
|1.2547
|1.2547
|1.2571
|-0.90
|89.79
|3055
|2006.06.28 20:00
|sell
|387
|0.01
|1.2543
|1.2558
|1.2528
|3056
|2006.06.28 20:20
|modify
|387
|0.01
|1.2543
|1.2557
|1.2528
|3057
|2006.06.28 21:09
|modify
|387
|0.01
|1.2543
|1.2556
|1.2528
|3058
|2006.06.28 21:11
|modify
|387
|0.01
|1.2543
|1.2555
|1.2528
|3059
|2006.06.28 22:38
|s/l
|387
|0.01
|1.2555
|1.2555
|1.2528
|-1.20
|88.59
|3060
|2006.06.29 02:00
|buy
|388
|0.01
|1.2553
|1.2538
|1.2568
|3061
|2006.06.29 02:00
|modify
|388
|0.01
|1.2553
|1.2539
|1.2568
|3062
|2006.06.29 02:02
|modify
|388
|0.01
|1.2553
|1.2541
|1.2568
|3063
|2006.06.29 02:23
|s/l
|388
|0.01
|1.2541
|1.2541
|1.2568
|-1.20
|87.39
|3064
|2006.06.29 05:00
|sell
|389
|0.01
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|3065
|2006.06.29 05:03
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2553
|1.2524
|3066
|2006.06.29 05:28
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2552
|1.2524
|3067
|2006.06.29 05:40
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2551
|1.2524
|3068
|2006.06.29 05:51
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2549
|1.2524
|3069
|2006.06.29 05:51
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2548
|1.2524
|3070
|2006.06.29 05:52
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2547
|1.2524
|3071
|2006.06.29 05:53
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2546
|1.2524
|3072
|2006.06.29 05:53
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2545
|1.2524
|3073
|2006.06.29 05:54
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2544
|1.2524
|3074
|2006.06.29 05:54
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2543
|1.2524
|3075
|2006.06.29 05:54
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2542
|1.2524
|3076
|2006.06.29 05:55
|modify
|389
|0.01
|1.2539
|1.2541
|1.2524
|3077
|2006.06.29 06:11
|s/l
|389
|0.01
|1.2541
|1.2541
|1.2524
|-0.20
|87.19
|3078
|2006.06.29 10:00
|buy
|390
|0.01
|1.2538
|1.2523
|1.2553
|3079
|2006.06.29 10:01
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2524
|1.2553
|3080
|2006.06.29 10:02
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2526
|1.2553
|3081
|2006.06.29 10:02
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2527
|1.2553
|3082
|2006.06.29 10:02
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2528
|1.2553
|3083
|2006.06.29 10:02
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2529
|1.2553
|3084
|2006.06.29 10:02
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2530
|1.2553
|3085
|2006.06.29 10:06
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2532
|1.2553
|3086
|2006.06.29 10:08
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2533
|1.2553
|3087
|2006.06.29 10:08
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2534
|1.2553
|3088
|2006.06.29 10:12
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2535
|1.2553
|3089
|2006.06.29 10:12
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2536
|1.2553
|3090
|2006.06.29 10:13
|modify
|390
|0.01
|1.2538
|1.2537
|1.2553
|3091
|2006.06.29 10:16
|t/p
|390
|0.01
|1.2553
|1.2537
|1.2553
|1.50
|88.69
|3092
|2006.06.29 11:00
|sell
|391
|0.01
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|3093
|2006.06.29 11:42
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2553
|1.2524
|3094
|2006.06.29 11:42
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2552
|1.2524
|3095
|2006.06.29 11:43
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2551
|1.2524
|3096
|2006.06.29 11:51
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2550
|1.2524
|3097
|2006.06.29 11:51
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2549
|1.2524
|3098
|2006.06.29 11:51
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2548
|1.2524
|3099
|2006.06.29 11:51
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2547
|1.2524
|3100
|2006.06.29 11:52
|modify
|391
|0.01
|1.2539
|1.2546
|1.2524
|3101
|2006.06.29 12:25
|s/l
|391
|0.01
|1.2546
|1.2546
|1.2524
|-0.70
|87.99
|3102
|2006.06.29 15:00
|buy
|392
|0.01
|1.2668
|1.2653
|1.2683
|3103
|2006.06.29 15:01
|s/l
|392
|0.01
|1.2653
|1.2653
|1.2683
|-1.50
|86.49
|3104
|2006.06.30 08:00
|sell
|393
|0.01
|1.2707
|1.2722
|1.2692
|3105
|2006.06.30 08:00
|modify
|393
|0.01
|1.2707
|1.2721
|1.2692
|3106
|2006.06.30 08:00
|modify
|393
|0.01
|1.2707
|1.2720
|1.2692
|3107
|2006.06.30 08:09
|s/l
|393
|0.01
|1.2720
|1.2720
|1.2692
|-1.30
|85.19
|3108
|2006.06.30 09:00
|buy
|394
|0.01
|1.2749
|1.2734
|1.2764
|3109
|2006.06.30 09:00
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2735
|1.2764
|3110
|2006.06.30 09:01
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2736
|1.2764
|3111
|2006.06.30 09:01
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2737
|1.2764
|3112
|2006.06.30 09:01
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2741
|1.2764
|3113
|2006.06.30 09:06
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2743
|1.2764
|3114
|2006.06.30 09:07
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2744
|1.2764
|3115
|2006.06.30 09:13
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2746
|1.2764
|3116
|2006.06.30 09:15
|modify
|394
|0.01
|1.2749
|1.2747
|1.2764
|3117
|2006.06.30 09:16
|t/p
|394
|0.01
|1.2764
|1.2747
|1.2764
|1.50
|86.69
|3118
|2006.07.03 01:00
|buy
|395
|0.01
|1.2787
|1.2772
|1.2802
|3119
|2006.07.03 01:02
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2773
|1.2802
|3120
|2006.07.03 02:12
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2775
|1.2802
|3121
|2006.07.03 02:37
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2777
|1.2802
|3122
|2006.07.03 02:40
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2778
|1.2802
|3123
|2006.07.03 02:40
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2779
|1.2802
|3124
|2006.07.03 02:40
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2780
|1.2802
|3125
|2006.07.03 02:42
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2781
|1.2802
|3126
|2006.07.03 02:42
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2782
|1.2802
|3127
|2006.07.03 02:42
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2783
|1.2802
|3128
|2006.07.03 02:42
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2784
|1.2802
|3129
|2006.07.03 02:42
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2785
|1.2802
|3130
|2006.07.03 02:47
|modify
|395
|0.01
|1.2787
|1.2786
|1.2802
|3131
|2006.07.03 02:48
|t/p
|395
|0.01
|1.2802
|1.2786
|1.2802
|1.50
|88.19
|3132
|2006.07.03 07:00
|buy
|396
|0.01
|1.2799
|1.2784
|1.2814
|3133
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2785
|1.2814
|3134
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2786
|1.2814
|3135
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2787
|1.2814
|3136
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2788
|1.2814
|3137
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2789
|1.2814
|3138
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2790
|1.2814
|3139
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2791
|1.2814
|3140
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2792
|1.2814
|3141
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2793
|1.2814
|3142
|2006.07.03 07:20
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2795
|1.2814
|3143
|2006.07.03 07:22
|modify
|396
|0.01
|1.2799
|1.2796
|1.2814
|3144
|2006.07.03 07:31
|s/l
|396
|0.01
|1.2796
|1.2796
|1.2814
|-0.30
|87.89
|3145
|2006.07.03 10:00
|sell
|397
|0.01
|1.2781
|1.2796
|1.2766
|3146
|2006.07.03 10:00
|s/l
|397
|0.01
|1.2796
|1.2796
|1.2766
|-1.50
|86.39
|3147
|2006.07.03 11:00
|buy
|398
|0.01
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|3148
|2006.07.03 11:13
|s/l
|398
|0.01
|1.2791
|1.2791
|1.2821
|-1.50
|84.89
|3149
|2006.07.03 19:00
|sell
|399
|0.01
|1.2795
|1.2810
|1.2780
|3150
|2006.07.03 20:46
|s/l
|399
|0.01
|1.2810
|1.2810
|1.2780
|-1.50
|83.39
|3151
|2006.07.03 21:00
|buy
|400
|0.01
|1.2806
|1.2791
|1.2821
|3152
|2006.07.03 21:03
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2792
|1.2821
|3153
|2006.07.03 21:04
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2793
|1.2821
|3154
|2006.07.03 21:10
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2794
|1.2821
|3155
|2006.07.03 21:22
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2795
|1.2821
|3156
|2006.07.03 21:25
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2796
|1.2821
|3157
|2006.07.03 21:26
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2797
|1.2821
|3158
|2006.07.03 21:40
|modify
|400
|0.01
|1.2806
|1.2798
|1.2821
|3159
|2006.07.03 22:23
|s/l
|400
|0.01
|1.2798
|1.2798
|1.2821
|-0.80
|82.59
|3160
|2006.07.04 07:00
|sell
|401
|0.01
|1.2795
|1.2810
|1.2780
|3161
|2006.07.04 07:02
|modify
|401
|0.01
|1.2795
|1.2809
|1.2780
|3162
|2006.07.04 07:23
|modify
|401
|0.01
|1.2795
|1.2808
|1.2780
|3163
|2006.07.04 07:31
|modify
|401
|0.01
|1.2795
|1.2806
|1.2780
|3164
|2006.07.04 07:35
|modify
|401
|0.01
|1.2795
|1.2805
|1.2780
|3165
|2006.07.04 08:21
|modify
|401
|0.01
|1.2795
|1.2804
|1.2780
|3166
|2006.07.04 08:52
|s/l
|401
|0.01
|1.2804
|1.2804
|1.2780
|-0.90
|81.69
|3167
|2006.07.04 14:00
|buy
|402
|0.01
|1.2810
|1.2795
|1.2825
|3168
|2006.07.04 14:02
|modify
|402
|0.01
|1.2810
|1.2798
|1.2825
|3169
|2006.07.04 15:48
|s/l
|402
|0.01
|1.2798
|1.2798
|1.2825
|-1.20
|80.49
|3170
|2006.07.04 17:00
|sell
|403
|0.01
|1.2801
|1.2816
|1.2786
|3171
|2006.07.04 17:02
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2815
|1.2786
|3172
|2006.07.04 17:02
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2814
|1.2786
|3173
|2006.07.04 17:02
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2813
|1.2786
|3174
|2006.07.04 17:08
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2812
|1.2786
|3175
|2006.07.04 17:10
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2811
|1.2786
|3176
|2006.07.04 17:31
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2810
|1.2786
|3177
|2006.07.04 17:32
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2809
|1.2786
|3178
|2006.07.04 17:35
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2808
|1.2786
|3179
|2006.07.04 17:36
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2807
|1.2786
|3180
|2006.07.04 17:42
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2805
|1.2786
|3181
|2006.07.04 17:49
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2804
|1.2786
|3182
|2006.07.04 18:06
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2803
|1.2786
|3183
|2006.07.04 18:08
|modify
|403
|0.01
|1.2801
|1.2802
|1.2786
|3184
|2006.07.04 18:11
|t/p
|403
|0.01
|1.2786
|1.2802
|1.2786
|1.50
|81.99
|3185
|2006.07.05 01:00
|buy
|404
|0.01
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|3186
|2006.07.05 01:03
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2795
|1.2824
|3187
|2006.07.05 01:03
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2796
|1.2824
|3188
|2006.07.05 01:06
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2798
|1.2824
|3189
|2006.07.05 01:14
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2799
|1.2824
|3190
|2006.07.05 01:14
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2800
|1.2824
|3191
|2006.07.05 01:14
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2801
|1.2824
|3192
|2006.07.05 01:14
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2802
|1.2824
|3193
|2006.07.05 01:16
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2804
|1.2824
|3194
|2006.07.05 01:28
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2806
|1.2824
|3195
|2006.07.05 01:32
|modify
|404
|0.01
|1.2809
|1.2808
|1.2824
|3196
|2006.07.05 01:34
|t/p
|404
|0.01
|1.2824
|1.2808
|1.2824
|1.50
|83.49
|3197
|2006.07.05 04:00
|sell
|405
|0.01
|1.2757
|1.2772
|1.2742
|3198
|2006.07.05 04:01
|modify
|405
|0.01
|1.2757
|1.2771
|1.2742
|3199
|2006.07.05 04:02
|modify
|405
|0.01
|1.2757
|1.2770
|1.2742
|3200
|2006.07.05 04:02
|modify
|405
|0.01
|1.2757
|1.2769
|1.2742
|3201
|2006.07.05 04:02
|modify
|405
|0.01
|1.2757
|1.2768
|1.2742
|3202
|2006.07.05 04:13
|s/l
|405
|0.01
|1.2768
|1.2768
|1.2742
|-1.10
|82.39
|3203
|2006.07.05 08:00
|buy
|406
|0.01
|1.2795
|1.2780
|1.2810
|3204
|2006.07.05 08:02
|modify
|406
|0.01
|1.2795
|1.2784
|1.2810
|3205
|2006.07.05 08:15
|s/l
|406
|0.01
|1.2784
|1.2784
|1.2810
|-1.10
|81.29
|3206
|2006.07.05 09:00
|sell
|407
|0.01
|1.2748
|1.2763
|1.2733
|3207
|2006.07.05 09:11
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2762
|1.2733
|3208
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2761
|1.2733
|3209
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2760
|1.2733
|3210
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2759
|1.2733
|3211
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2758
|1.2733
|3212
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2757
|1.2733
|3213
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2756
|1.2733
|3214
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2755
|1.2733
|3215
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2754
|1.2733
|3216
|2006.07.05 09:15
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2753
|1.2733
|3217
|2006.07.05 09:16
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2752
|1.2733
|3218
|2006.07.05 09:22
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2751
|1.2733
|3219
|2006.07.05 09:22
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2750
|1.2733
|3220
|2006.07.05 09:22
|modify
|407
|0.01
|1.2748
|1.2749
|1.2733
|3221
|2006.07.05 09:22
|t/p
|407
|0.01
|1.2733
|1.2749
|1.2733
|1.50
|82.79
|3222
|2006.07.05 19:00
|buy
|408
|0.01
|1.2734
|1.2719
|1.2749
|3223
|2006.07.05 19:02
|modify
|408
|0.01
|1.2734
|1.2720
|1.2749
|3224
|2006.07.05 19:02
|modify
|408
|0.01
|1.2734
|1.2721
|1.2749
|3225
|2006.07.05 19:08
|modify
|408
|0.01
|1.2734
|1.2727
|1.2749
|3226
|2006.07.05 19:20
|s/l
|408
|0.01
|1.2727
|1.2727
|1.2749
|-0.70
|82.09
|3227
|2006.07.05 21:00
|sell
|409
|0.01
|1.2725
|1.2740
|1.2710
|3228
|2006.07.05 21:00
|modify
|409
|0.01
|1.2725
|1.2738
|1.2710
|3229
|2006.07.05 21:00
|modify
|409
|0.01
|1.2725
|1.2737
|1.2710
|3230
|2006.07.05 21:26
|s/l
|409
|0.01
|1.2737
|1.2737
|1.2710
|-1.20
|80.89
|3231
|2006.07.05 23:00
|buy
|410
|0.01
|1.2741
|1.2726
|1.2756
|3232
|2006.07.05 23:30
|modify
|410
|0.01
|1.2741
|1.2727
|1.2756
|3233
|2006.07.06 00:05
|s/l
|410
|0.01
|1.2727
|1.2727
|1.2756
|-1.59
|79.31
|3234
|2006.07.06 06:00
|sell
|411
|0.01
|1.2731
|1.2746
|1.2716
|3235
|2006.07.06 06:04
|modify
|411
|0.01
|1.2731
|1.2745
|1.2716
|3236
|2006.07.06 06:11
|modify
|411
|0.01
|1.2731
|1.2744
|1.2716
|3237
|2006.07.06 06:11
|modify
|411
|0.01
|1.2731
|1.2743
|1.2716
|3238
|2006.07.06 06:40
|s/l
|411
|0.01
|1.2743
|1.2743
|1.2716
|-1.20
|78.11
|3239
|2006.07.06 07:00
|buy
|412
|0.01
|1.2740
|1.2725
|1.2755
|3240
|2006.07.06 07:10
|modify
|412
|0.01
|1.2740
|1.2726
|1.2755
|3241
|2006.07.06 07:18
|modify
|412
|0.01
|1.2740
|1.2729
|1.2755
|3242
|2006.07.06 07:19
|s/l
|412
|0.01
|1.2729
|1.2729
|1.2755
|-1.10
|77.01
|3243
|2006.07.06 22:00
|sell
|413
|0.01
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|3244
|2006.07.06 22:57
|modify
|413
|0.01
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|3245
|2006.07.06 23:12
|modify
|413
|0.01
|1.2773
|1.2786
|1.2758
|3246
|2006.07.07 00:01
|modify
|413
|0.01
|1.2773
|1.2785
|1.2758
|3247
|2006.07.07 00:01
|modify
|413
|0.01
|1.2773
|1.2784
|1.2758
|3248
|2006.07.07 00:11
|modify
|413
|0.01
|1.2773
|1.2783
|1.2758
|3249
|2006.07.07 00:19
|s/l
|413
|0.01
|1.2783
|1.2783
|1.2758
|-0.95
|76.06
|3250
|2006.07.07 04:00
|buy
|414
|0.01
|1.2782
|1.2767
|1.2797
|3251
|2006.07.07 04:04
|modify
|414
|0.01
|1.2782
|1.2770
|1.2797
|3252
|2006.07.07 04:48
|s/l
|414
|0.01
|1.2770
|1.2770
|1.2797
|-1.20
|74.86
|3253
|2006.07.07 17:00
|sell
|415
|0.01
|1.2811
|1.2826
|1.2796
|3254
|2006.07.07 17:00
|modify
|415
|0.01
|1.2811
|1.2825
|1.2796
|3255
|2006.07.07 17:29
|modify
|415
|0.01
|1.2811
|1.2817
|1.2796
|3256
|2006.07.07 17:30
|modify
|415
|0.01
|1.2811
|1.2816
|1.2796
|3257
|2006.07.09 15:30
|close
|415
|0.01
|1.2814
|1.2816
|1.2796
|-0.30
|74.56
|3258
|2006.07.10 05:00
|buy
|416
|0.01
|1.2807
|1.2792
|1.2822
|3259
|2006.07.10 05:24
|s/l
|416
|0.01
|1.2792
|1.2792
|1.2822
|-1.50
|73.06
|3260
|2006.07.10 06:00
|sell
|417
|0.01
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|3261
|2006.07.10 06:48
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|3262
|2006.07.10 06:48
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2793
|1.2765
|3263
|2006.07.10 06:48
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2792
|1.2765
|3264
|2006.07.10 06:48
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2791
|1.2765
|3265
|2006.07.10 06:48
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2790
|1.2765
|3266
|2006.07.10 06:51
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2788
|1.2765
|3267
|2006.07.10 06:51
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2787
|1.2765
|3268
|2006.07.10 06:51
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2786
|1.2765
|3269
|2006.07.10 06:51
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2785
|1.2765
|3270
|2006.07.10 06:53
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2784
|1.2765
|3271
|2006.07.10 07:03
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2783
|1.2765
|3272
|2006.07.10 07:03
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2782
|1.2765
|3273
|2006.07.10 07:03
|modify
|417
|0.01
|1.2780
|1.2781
|1.2765
|3274
|2006.07.10 07:03
|t/p
|417
|0.01
|1.2765
|1.2781
|1.2765
|1.50
|74.56
|3275
|2006.07.10 19:00
|buy
|418
|0.01
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|3276
|2006.07.10 19:00
|modify
|418
|0.01
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|3277
|2006.07.10 19:46
|modify
|418
|0.01
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|3278
|2006.07.10 19:59
|s/l
|418
|0.01
|1.2735
|1.2735
|1.2762
|-1.20
|73.36
|3279
|2006.07.11 01:00
|sell
|419
|0.01
|1.2739
|1.2754
|1.2724
|3280
|2006.07.11 01:03
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2753
|1.2724
|3281
|2006.07.11 01:04
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2752
|1.2724
|3282
|2006.07.11 01:32
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2751
|1.2724
|3283
|2006.07.11 01:33
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2750
|1.2724
|3284
|2006.07.11 01:33
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2749
|1.2724
|3285
|2006.07.11 01:35
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2748
|1.2724
|3286
|2006.07.11 01:35
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2747
|1.2724
|3287
|2006.07.11 01:37
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2746
|1.2724
|3288
|2006.07.11 01:37
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2744
|1.2724
|3289
|2006.07.11 02:04
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2743
|1.2724
|3290
|2006.07.11 02:04
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2742
|1.2724
|3291
|2006.07.11 02:07
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2741
|1.2724
|3292
|2006.07.11 02:07
|modify
|419
|0.01
|1.2739
|1.2740
|1.2724
|3293
|2006.07.11 02:07
|t/p
|419
|0.01
|1.2724
|1.2740
|1.2724
|1.50
|74.86
|3294
|2006.07.11 05:00
|buy
|420
|0.01
|1.2748
|1.2733
|1.2763
|3295
|2006.07.11 05:00
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2734
|1.2763
|3296
|2006.07.11 05:00
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2735
|1.2763
|3297
|2006.07.11 05:00
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2736
|1.2763
|3298
|2006.07.11 05:00
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2737
|1.2763
|3299
|2006.07.11 05:00
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2738
|1.2763
|3300
|2006.07.11 05:00
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2739
|1.2763
|3301
|2006.07.11 05:03
|modify
|420
|0.01
|1.2748
|1.2740
|1.2763
|3302
|2006.07.11 05:16
|s/l
|420
|0.01
|1.2740
|1.2740
|1.2763
|-0.80
|74.06
|3303
|2006.07.11 22:00
|sell
|421
|0.01
|1.2758
|1.2773
|1.2743
|3304
|2006.07.12 00:38
|s/l
|421
|0.01
|1.2773
|1.2773
|1.2743
|-1.45
|72.61
|3305
|2006.07.12 03:00
|buy
|422
|0.01
|1.2775
|1.2760
|1.2790
|3306
|2006.07.12 03:00
|modify
|422
|0.01
|1.2775
|1.2762
|1.2790
|3307
|2006.07.12 03:05
|s/l
|422
|0.01
|1.2762
|1.2762
|1.2790
|-1.30
|71.31
|3308
|2006.07.12 04:00
|sell
|423
|0.01
|1.2750
|1.2765
|1.2735
|3309
|2006.07.12 04:26
|s/l
|423
|0.01
|1.2765
|1.2765
|1.2735
|-1.50
|69.81
|3310
|2006.07.12 17:00
|buy
|424
|0.01
|1.2708
|1.2693
|1.2723
|3311
|2006.07.12 18:30
|modify
|424
|0.01
|1.2708
|1.2696
|1.2723
|3312
|2006.07.12 18:58
|modify
|424
|0.01
|1.2708
|1.2697
|1.2723
|3313
|2006.07.12 18:59
|modify
|424
|0.01
|1.2708
|1.2698
|1.2723
|3314
|2006.07.12 18:59
|modify
|424
|0.01
|1.2708
|1.2699
|1.2723
|3315
|2006.07.12 18:59
|modify
|424
|0.01
|1.2708
|1.2700
|1.2723
|3316
|2006.07.12 19:00
|modify
|424
|0.01
|1.2708
|1.2701
|1.2723
|3317
|2006.07.12 19:54
|s/l
|424
|0.01
|1.2701
|1.2701
|1.2723
|-0.70
|69.11
|3318
|2006.07.13 06:00
|sell
|425
|0.01
|1.2704
|1.2719
|1.2689
|3319
|2006.07.13 06:02
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2718
|1.2689
|3320
|2006.07.13 06:02
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2717
|1.2689
|3321
|2006.07.13 06:03
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2716
|1.2689
|3322
|2006.07.13 06:03
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2715
|1.2689
|3323
|2006.07.13 06:03
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2714
|1.2689
|3324
|2006.07.13 06:03
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2713
|1.2689
|3325
|2006.07.13 06:04
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2712
|1.2689
|3326
|2006.07.13 06:04
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2711
|1.2689
|3327
|2006.07.13 06:07
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2710
|1.2689
|3328
|2006.07.13 06:39
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2709
|1.2689
|3329
|2006.07.13 06:39
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2708
|1.2689
|3330
|2006.07.13 06:59
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2707
|1.2689
|3331
|2006.07.13 06:59
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2706
|1.2689
|3332
|2006.07.13 06:59
|modify
|425
|0.01
|1.2704
|1.2705
|1.2689
|3333
|2006.07.13 06:59
|t/p
|425
|0.01
|1.2689
|1.2705
|1.2689
|1.50
|70.61
|3334
|2006.07.13 16:00
|buy
|426
|0.01
|1.2694
|1.2679
|1.2709
|3335
|2006.07.13 16:15
|modify
|426
|0.01
|1.2694
|1.2680
|1.2709
|3336
|2006.07.13 16:20
|modify
|426
|0.01
|1.2694
|1.2683
|1.2709
|3337
|2006.07.13 17:46
|modify
|426
|0.01
|1.2694
|1.2684
|1.2709
|3338
|2006.07.13 18:53
|modify
|426
|0.01
|1.2694
|1.2685
|1.2709
|3339
|2006.07.13 20:05
|s/l
|426
|0.01
|1.2685
|1.2685
|1.2709
|-0.90
|69.71
|3340
|2006.07.13 21:00
|sell
|427
|0.01
|1.2679
|1.2694
|1.2664
|3341
|2006.07.13 21:01
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2693
|1.2664
|3342
|2006.07.13 21:02
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2691
|1.2664
|3343
|2006.07.13 21:16
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2690
|1.2664
|3344
|2006.07.13 21:17
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2689
|1.2664
|3345
|2006.07.13 21:17
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2688
|1.2664
|3346
|2006.07.13 21:21
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2687
|1.2664
|3347
|2006.07.13 21:21
|modify
|427
|0.01
|1.2679
|1.2686
|1.2664
|3348
|2006.07.13 21:45
|s/l
|427
|0.01
|1.2686
|1.2686
|1.2664
|-0.70
|69.01
|3349
|2006.07.14 02:00
|buy
|428
|0.01
|1.2695
|1.2680
|1.2710
|3350
|2006.07.14 02:09
|s/l
|428
|0.01
|1.2680
|1.2680
|1.2710
|-1.50
|67.51
|3351
|2006.07.14 03:00
|sell
|429
|0.01
|1.2660
|1.2675
|1.2645
|3352
|2006.07.14 03:02
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2674
|1.2645
|3353
|2006.07.14 03:02
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2673
|1.2645
|3354
|2006.07.14 03:02
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2672
|1.2645
|3355
|2006.07.14 03:02
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2671
|1.2645
|3356
|2006.07.14 03:03
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2670
|1.2645
|3357
|2006.07.14 03:03
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2669
|1.2645
|3358
|2006.07.14 03:03
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2668
|1.2645
|3359
|2006.07.14 03:05
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2667
|1.2645
|3360
|2006.07.14 03:05
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2666
|1.2645
|3361
|2006.07.14 03:05
|modify
|429
|0.01
|1.2660
|1.2665
|1.2645
|3362
|2006.07.14 03:14
|s/l
|429
|0.01
|1.2665
|1.2665
|1.2645
|-0.50
|67.01
|3363
|2006.07.14 16:00
|buy
|430
|0.01
|1.2650
|1.2635
|1.2665
|3364
|2006.07.14 16:16
|modify
|430
|0.01
|1.2650
|1.2636
|1.2665
|3365
|2006.07.14 16:18
|modify
|430
|0.01
|1.2650
|1.2637
|1.2665
|3366
|2006.07.14 16:19
|modify
|430
|0.01
|1.2650
|1.2638
|1.2665
|3367
|2006.07.14 16:43
|modify
|430
|0.01
|1.2650
|1.2639
|1.2665
|3368
|2006.07.14 16:48
|modify
|430
|0.01
|1.2650
|1.2642
|1.2665
|3369
|2006.07.16 15:30
|close
|430
|0.01
|1.2650
|1.2642
|1.2665
|0.00
|67.01
|3370
|2006.07.17 23:00
|buy
|431
|0.01
|1.2533
|1.2518
|1.2548
|3371
|2006.07.17 23:12
|modify
|431
|0.01
|1.2533
|1.2520
|1.2548
|3372
|2006.07.17 23:14
|modify
|431
|0.01
|1.2533
|1.2521
|1.2548
|3373
|2006.07.18 01:09
|s/l
|431
|0.01
|1.2521
|1.2521
|1.2548
|-1.26
|65.75
|3374
|2006.07.18 06:00
|sell
|432
|0.01
|1.2519
|1.2534
|1.2504
|3375
|2006.07.18 06:00
|modify
|432
|0.01
|1.2519
|1.2533
|1.2504
|3376
|2006.07.18 06:00
|modify
|432
|0.01
|1.2519
|1.2532
|1.2504
|3377
|2006.07.18 06:00
|modify
|432
|0.01
|1.2519
|1.2531
|1.2504
|3378
|2006.07.18 06:08
|s/l
|432
|0.01
|1.2531
|1.2531
|1.2504
|-1.20
|64.55
|3379
|2006.07.18 08:00
|buy
|433
|0.01
|1.2530
|1.2515
|1.2545
|3380
|2006.07.18 08:00
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2516
|1.2545
|3381
|2006.07.18 08:00
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2517
|1.2545
|3382
|2006.07.18 08:01
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2518
|1.2545
|3383
|2006.07.18 08:06
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2519
|1.2545
|3384
|2006.07.18 08:06
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2520
|1.2545
|3385
|2006.07.18 08:06
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2521
|1.2545
|3386
|2006.07.18 08:06
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2522
|1.2545
|3387
|2006.07.18 08:06
|modify
|433
|0.01
|1.2530
|1.2523
|1.2545
|3388
|2006.07.18 08:19
|s/l
|433
|0.01
|1.2523
|1.2523
|1.2545
|-0.70
|63.85
|3389
|2006.07.18 10:00
|sell
|434
|0.01
|1.2520
|1.2535
|1.2505
|3390
|2006.07.18 10:00
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2534
|1.2505
|3391
|2006.07.18 10:01
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2533
|1.2505
|3392
|2006.07.18 10:01
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2532
|1.2505
|3393
|2006.07.18 10:01
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2531
|1.2505
|3394
|2006.07.18 10:02
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2530
|1.2505
|3395
|2006.07.18 10:02
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2529
|1.2505
|3396
|2006.07.18 10:02
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2528
|1.2505
|3397
|2006.07.18 10:03
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2527
|1.2505
|3398
|2006.07.18 10:03
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2526
|1.2505
|3399
|2006.07.18 10:03
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2525
|1.2505
|3400
|2006.07.18 10:03
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2524
|1.2505
|3401
|2006.07.18 10:18
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2523
|1.2505
|3402
|2006.07.18 10:18
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2522
|1.2505
|3403
|2006.07.18 10:20
|modify
|434
|0.01
|1.2520
|1.2521
|1.2505
|3404
|2006.07.18 10:22
|t/p
|434
|0.01
|1.2505
|1.2521
|1.2505
|1.50
|65.35
|3405
|2006.07.18 19:00
|buy
|435
|0.01
|1.2503
|1.2488
|1.2518
|3406
|2006.07.18 19:06
|modify
|435
|0.01
|1.2503
|1.2490
|1.2518
|3407
|2006.07.18 19:18
|modify
|435
|0.01
|1.2503
|1.2491
|1.2518
|3408
|2006.07.18 19:24
|modify
|435
|0.01
|1.2503
|1.2493
|1.2518
|3409
|2006.07.18 19:24
|modify
|435
|0.01
|1.2503
|1.2494
|1.2518
|3410
|2006.07.18 20:02
|s/l
|435
|0.01
|1.2494
|1.2494
|1.2518
|-0.90
|64.45
|3411
|2006.07.19 01:00
|buy
|436
|0.01
|1.2502
|1.2487
|1.2517
|3412
|2006.07.19 02:06
|s/l
|436
|0.01
|1.2487
|1.2487
|1.2517
|-1.50
|62.95
|3413
|2006.07.19 05:00
|sell
|437
|0.01
|1.2496
|1.2511
|1.2481
|3414
|2006.07.19 05:48
|s/l
|437
|0.01
|1.2511
|1.2511
|1.2481
|-1.50
|61.45
|3415
|2006.07.19 06:00
|buy
|438
|0.01
|1.2502
|1.2487
|1.2517
|3416
|2006.07.19 06:04
|modify
|438
|0.01
|1.2502
|1.2488
|1.2517
|3417
|2006.07.19 06:05
|modify
|438
|0.01
|1.2502
|1.2489
|1.2517
|3418
|2006.07.19 06:07
|modify
|438
|0.01
|1.2502
|1.2490
|1.2517
|3419
|2006.07.19 06:09
|modify
|438
|0.01
|1.2502
|1.2491
|1.2517
|3420
|2006.07.19 06:11
|modify
|438
|0.01
|1.2502
|1.2492
|1.2517
|3421
|2006.07.19 07:23
|s/l
|438
|0.01
|1.2492
|1.2492
|1.2517
|-1.00
|60.45
|3422
|2006.07.19 08:00
|sell
|439
|0.01
|1.2493
|1.2508
|1.2478
|3423
|2006.07.19 08:10
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2507
|1.2478
|3424
|2006.07.19 08:10
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2506
|1.2478
|3425
|2006.07.19 08:10
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2505
|1.2478
|3426
|2006.07.19 08:10
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2504
|1.2478
|3427
|2006.07.19 08:14
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2503
|1.2478
|3428
|2006.07.19 08:14
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2502
|1.2478
|3429
|2006.07.19 08:14
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2501
|1.2478
|3430
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2500
|1.2478
|3431
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2499
|1.2478
|3432
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2498
|1.2478
|3433
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2497
|1.2478
|3434
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2496
|1.2478
|3435
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2495
|1.2478
|3436
|2006.07.19 08:15
|modify
|439
|0.01
|1.2493
|1.2494
|1.2478
|3437
|2006.07.19 08:16
|t/p
|439
|0.01
|1.2478
|1.2494
|1.2478
|1.50
|61.95
|3438
|2006.07.19 11:00
|buy
|440
|0.01
|1.2567
|1.2552
|1.2582
|3439
|2006.07.19 11:00
|modify
|440
|0.01
|1.2567
|1.2553
|1.2582
|3440
|2006.07.19 11:04
|s/l
|440
|0.01
|1.2553
|1.2553
|1.2582
|-1.40
|60.55
|3441
|2006.07.20 04:00
|sell
|441
|0.01
|1.2604
|1.2619
|1.2589
|3442
|2006.07.20 04:01
|modify
|441
|0.01
|1.2604
|1.2618
|1.2589
|3443
|2006.07.20 04:23
|s/l
|441
|0.01
|1.2618
|1.2618
|1.2589
|-1.40
|59.15
|3444
|2006.07.20 07:00
|buy
|442
|0.01
|1.2631
|1.2616
|1.2646
|3445
|2006.07.20 07:00
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2620
|1.2646
|3446
|2006.07.20 07:02
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2623
|1.2646
|3447
|2006.07.20 07:10
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2624
|1.2646
|3448
|2006.07.20 07:10
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2625
|1.2646
|3449
|2006.07.20 07:11
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2626
|1.2646
|3450
|2006.07.20 07:22
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2627
|1.2646
|3451
|2006.07.20 07:22
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2628
|1.2646
|3452
|2006.07.20 07:22
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2629
|1.2646
|3453
|2006.07.20 07:24
|modify
|442
|0.01
|1.2631
|1.2630
|1.2646
|3454
|2006.07.20 07:24
|t/p
|442
|0.01
|1.2646
|1.2630
|1.2646
|1.50
|60.65
|3455
|2006.07.20 17:00
|sell
|443
|0.01
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|3456
|2006.07.20 17:03
|modify
|443
|0.01
|1.2628
|1.2642
|1.2613
|3457
|2006.07.20 17:04
|modify
|443
|0.01
|1.2628
|1.2639
|1.2613
|3458
|2006.07.20 17:05
|modify
|443
|0.01
|1.2628
|1.2638
|1.2613
|3459
|2006.07.20 17:05
|modify
|443
|0.01
|1.2628
|1.2637
|1.2613
|3460
|2006.07.20 17:24
|s/l
|443
|0.01
|1.2637
|1.2637
|1.2613
|-0.90
|59.75
|3461
|2006.07.20 21:00
|buy
|444
|0.01
|1.2644
|1.2629
|1.2659
|3462
|2006.07.20 21:47
|modify
|444
|0.01
|1.2644
|1.2630
|1.2659
|3463
|2006.07.20 21:47
|modify
|444
|0.01
|1.2644
|1.2631
|1.2659
|3464
|2006.07.20 21:56
|modify
|444
|0.01
|1.2644
|1.2635
|1.2659
|3465
|2006.07.20 22:04
|modify
|444
|0.01
|1.2644
|1.2636
|1.2659
|3466
|2006.07.20 22:39
|modify
|444
|0.01
|1.2644
|1.2637
|1.2659
|3467
|2006.07.20 22:52
|s/l
|444
|0.01
|1.2637
|1.2637
|1.2659
|-0.70
|59.05
|3468
|2006.07.24 10:00
|buy
|445
|0.01
|1.2645
|1.2630
|1.2660
|3469
|2006.07.24 10:27
|s/l
|445
|0.01
|1.2630
|1.2630
|1.2660
|-1.50
|57.55
|3470
|2006.07.24 12:00
|sell
|446
|0.01
|1.2634
|1.2649
|1.2619
|3471
|2006.07.24 12:00
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2648
|1.2619
|3472
|2006.07.24 12:00
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2647
|1.2619
|3473
|2006.07.24 12:00
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2646
|1.2619
|3474
|2006.07.24 12:05
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2645
|1.2619
|3475
|2006.07.24 12:50
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2644
|1.2619
|3476
|2006.07.24 13:23
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2643
|1.2619
|3477
|2006.07.24 13:28
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2642
|1.2619
|3478
|2006.07.24 13:28
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2641
|1.2619
|3479
|2006.07.24 13:28
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2640
|1.2619
|3480
|2006.07.24 13:33
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2639
|1.2619
|3481
|2006.07.24 13:34
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2638
|1.2619
|3482
|2006.07.24 13:34
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2637
|1.2619
|3483
|2006.07.24 14:03
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2636
|1.2619
|3484
|2006.07.24 14:03
|modify
|446
|0.01
|1.2634
|1.2635
|1.2619
|3485
|2006.07.24 14:03
|t/p
|446
|0.01
|1.2619
|1.2635
|1.2619
|1.50
|59.05
|3486
|2006.07.24 17:00
|buy
|447
|0.01
|1.2639
|1.2624
|1.2654
|3487
|2006.07.24 17:03
|modify
|447
|0.01
|1.2639
|1.2625
|1.2654
|3488
|2006.07.24 17:03
|modify
|447
|0.01
|1.2639
|1.2626
|1.2654
|3489
|2006.07.24 17:08
|modify
|447
|0.01
|1.2639
|1.2627
|1.2654
|3490
|2006.07.24 17:08
|modify
|447
|0.01
|1.2639
|1.2628
|1.2654
|3491
|2006.07.24 17:08
|modify
|447
|0.01
|1.2639
|1.2629
|1.2654
|3492
|2006.07.24 17:09
|modify
|447
|0.01
|1.2639
|1.2630
|1.2654
|3493
|2006.07.24 17:37
|s/l
|447
|0.01
|1.2630
|1.2630
|1.2654
|-0.90
|58.15
|3494
|2006.07.24 19:00
|sell
|448
|0.01
|1.2623
|1.2638
|1.2608
|3495
|2006.07.24 19:22
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2637
|1.2608
|3496
|2006.07.24 20:12
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2634
|1.2608
|3497
|2006.07.24 20:20
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2631
|1.2608
|3498
|2006.07.24 20:24
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2630
|1.2608
|3499
|2006.07.24 20:26
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2629
|1.2608
|3500
|2006.07.24 20:26
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2628
|1.2608
|3501
|2006.07.24 20:26
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2627
|1.2608
|3502
|2006.07.24 20:32
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2626
|1.2608
|3503
|2006.07.24 20:32
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2625
|1.2608
|3504
|2006.07.24 20:36
|modify
|448
|0.01
|1.2623
|1.2624
|1.2608
|3505
|2006.07.24 20:36
|t/p
|448
|0.01
|1.2608
|1.2624
|1.2608
|1.50
|59.65
|3506
|2006.07.25 01:00
|buy
|449
|0.01
|1.2639
|1.2624
|1.2654
|3507
|2006.07.25 01:02
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2625
|1.2654
|3508
|2006.07.25 01:06
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2626
|1.2654
|3509
|2006.07.25 01:18
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2627
|1.2654
|3510
|2006.07.25 01:18
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2628
|1.2654
|3511
|2006.07.25 01:18
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2629
|1.2654
|3512
|2006.07.25 01:18
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2631
|1.2654
|3513
|2006.07.25 01:18
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2632
|1.2654
|3514
|2006.07.25 01:19
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2633
|1.2654
|3515
|2006.07.25 01:19
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2634
|1.2654
|3516
|2006.07.25 01:19
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2635
|1.2654
|3517
|2006.07.25 01:19
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2636
|1.2654
|3518
|2006.07.25 01:19
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2637
|1.2654
|3519
|2006.07.25 01:26
|modify
|449
|0.01
|1.2639
|1.2638
|1.2654
|3520
|2006.07.25 01:27
|t/p
|449
|0.01
|1.2654
|1.2638
|1.2654
|1.50
|61.15
|3521
|2006.07.25 09:00
|sell
|450
|0.01
|1.2644
|1.2659
|1.2629
|3522
|2006.07.25 09:01
|modify
|450
|0.01
|1.2644
|1.2658
|1.2629
|3523
|2006.07.25 09:02
|modify
|450
|0.01
|1.2644
|1.2657
|1.2629
|3524
|2006.07.25 09:03
|modify
|450
|0.01
|1.2644
|1.2656
|1.2629
|3525
|2006.07.25 09:03
|modify
|450
|0.01
|1.2644
|1.2655
|1.2629
|3526
|2006.07.25 09:03
|modify
|450
|0.01
|1.2644
|1.2654
|1.2629
|3527
|2006.07.25 09:07
|modify
|450
|0.01
|1.2644
|1.2653
|1.2629
|3528
|2006.07.25 09:42
|s/l
|450
|0.01
|1.2653
|1.2653
|1.2629
|-0.90
|60.25
|3529
|2006.07.25 10:00
|buy
|451
|0.01
|1.2667
|1.2652
|1.2682
|3530
|2006.07.25 10:00
|s/l
|451
|0.01
|1.2652
|1.2652
|1.2682
|-1.50
|58.75
|3531
|2006.07.25 11:00
|sell
|452
|0.01
|1.2625
|1.2640
|1.2610
|3532
|2006.07.25 11:05
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2639
|1.2610
|3533
|2006.07.25 11:06
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2638
|1.2610
|3534
|2006.07.25 11:06
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2636
|1.2610
|3535
|2006.07.25 11:07
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2635
|1.2610
|3536
|2006.07.25 11:08
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2634
|1.2610
|3537
|2006.07.25 11:08
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2633
|1.2610
|3538
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2632
|1.2610
|3539
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2631
|1.2610
|3540
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2630
|1.2610
|3541
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2629
|1.2610
|3542
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2628
|1.2610
|3543
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2627
|1.2610
|3544
|2006.07.25 11:09
|modify
|452
|0.01
|1.2625
|1.2626
|1.2610
|3545
|2006.07.25 11:10
|t/p
|452
|0.01
|1.2610
|1.2626
|1.2610
|1.50
|60.25
|3546
|2006.07.26 01:00
|buy
|453
|0.01
|1.2582
|1.2567
|1.2597
|3547
|2006.07.26 01:00
|modify
|453
|0.01
|1.2582
|1.2568
|1.2597
|3548
|2006.07.26 01:00
|modify
|453
|0.01
|1.2582
|1.2569
|1.2597
|3549
|2006.07.26 01:02
|modify
|453
|0.01
|1.2582
|1.2571
|1.2597
|3550
|2006.07.26 01:02
|modify
|453
|0.01
|1.2582
|1.2572
|1.2597
|3551
|2006.07.26 01:04
|modify
|453
|0.01
|1.2582
|1.2576
|1.2597
|3552
|2006.07.26 01:56
|s/l
|453
|0.01
|1.2576
|1.2576
|1.2597
|-0.60
|59.65
|3553
|2006.07.26 02:00
|sell
|454
|0.01
|1.2571
|1.2586
|1.2556
|3554
|2006.07.26 02:13
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2585
|1.2556
|3555
|2006.07.26 02:13
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2584
|1.2556
|3556
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2583
|1.2556
|3557
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2582
|1.2556
|3558
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2581
|1.2556
|3559
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2580
|1.2556
|3560
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2579
|1.2556
|3561
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2578
|1.2556
|3562
|2006.07.26 02:14
|modify
|454
|0.01
|1.2571
|1.2577
|1.2556
|3563
|2006.07.26 02:32
|s/l
|454
|0.01
|1.2577
|1.2577
|1.2556
|-0.60
|59.05
|3564
|2006.07.26 05:00
|buy
|455
|0.01
|1.2591
|1.2576
|1.2606
|3565
|2006.07.26 05:01
|modify
|455
|0.01
|1.2591
|1.2577
|1.2606
|3566
|2006.07.26 05:01
|modify
|455
|0.01
|1.2591
|1.2578
|1.2606
|3567
|2006.07.26 05:02
|modify
|455
|0.01
|1.2591
|1.2579
|1.2606
|3568
|2006.07.26 05:04
|modify
|455
|0.01
|1.2591
|1.2580
|1.2606
|3569
|2006.07.26 05:04
|modify
|455
|0.01
|1.2591
|1.2585
|1.2606
|3570
|2006.07.26 05:24
|s/l
|455
|0.01
|1.2585
|1.2585
|1.2606
|-0.60
|58.45
|3571
|2006.07.27 12:00
|sell
|456
|0.01
|1.2731
|1.2746
|1.2716
|3572
|2006.07.27 12:36
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2745
|1.2716
|3573
|2006.07.27 12:37
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2744
|1.2716
|3574
|2006.07.27 12:37
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2743
|1.2716
|3575
|2006.07.27 12:37
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2742
|1.2716
|3576
|2006.07.27 12:38
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2741
|1.2716
|3577
|2006.07.27 12:38
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2740
|1.2716
|3578
|2006.07.27 12:52
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2739
|1.2716
|3579
|2006.07.27 12:54
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2738
|1.2716
|3580
|2006.07.27 12:55
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2737
|1.2716
|3581
|2006.07.27 12:55
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2736
|1.2716
|3582
|2006.07.27 12:55
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2735
|1.2716
|3583
|2006.07.27 12:55
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2734
|1.2716
|3584
|2006.07.27 13:01
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2733
|1.2716
|3585
|2006.07.27 13:05
|modify
|456
|0.01
|1.2731
|1.2732
|1.2716
|3586
|2006.07.27 13:05
|t/p
|456
|0.01
|1.2716
|1.2732
|1.2716
|1.50
|59.95
|3587
|2006.07.28 02:00
|buy
|457
|0.01
|1.2697
|1.2682
|1.2712
|3588
|2006.07.28 02:01
|modify
|457
|0.01
|1.2697
|1.2683
|1.2712
|3589
|2006.07.28 02:02
|modify
|457
|0.01
|1.2697
|1.2684
|1.2712
|3590
|2006.07.28 02:02
|modify
|457
|0.01
|1.2697
|1.2685
|1.2712
|3591
|2006.07.28 02:04
|modify
|457
|0.01
|1.2697
|1.2686
|1.2712
|3592
|2006.07.28 02:29
|s/l
|457
|0.01
|1.2686
|1.2686
|1.2712
|-1.10
|58.85
|3593
|2006.07.28 07:00
|sell
|458
|0.01
|1.2671
|1.2686
|1.2656
|3594
|2006.07.28 07:03
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2685
|1.2656
|3595
|2006.07.28 07:34
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2684
|1.2656
|3596
|2006.07.28 07:35
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2683
|1.2656
|3597
|2006.07.28 07:36
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2682
|1.2656
|3598
|2006.07.28 07:46
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2681
|1.2656
|3599
|2006.07.28 07:46
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2680
|1.2656
|3600
|2006.07.28 07:46
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2679
|1.2656
|3601
|2006.07.28 07:53
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2678
|1.2656
|3602
|2006.07.28 07:56
|modify
|458
|0.01
|1.2671
|1.2677
|1.2656
|3603
|2006.07.28 08:30
|s/l
|458
|0.01
|1.2677
|1.2677
|1.2656
|-0.60
|58.25
|3604
|2006.07.28 09:00
|buy
|459
|0.01
|1.2727
|1.2712
|1.2742
|3605
|2006.07.28 09:01
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2713
|1.2742
|3606
|2006.07.28 09:02
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2714
|1.2742
|3607
|2006.07.28 09:02
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2715
|1.2742
|3608
|2006.07.28 09:02
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2716
|1.2742
|3609
|2006.07.28 09:02
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2717
|1.2742
|3610
|2006.07.28 09:03
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2718
|1.2742
|3611
|2006.07.28 09:03
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2719
|1.2742
|3612
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2720
|1.2742
|3613
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2721
|1.2742
|3614
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2722
|1.2742
|3615
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2723
|1.2742
|3616
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2724
|1.2742
|3617
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2725
|1.2742
|3618
|2006.07.28 09:04
|modify
|459
|0.01
|1.2727
|1.2726
|1.2742
|3619
|2006.07.28 09:04
|t/p
|459
|0.01
|1.2742
|1.2726
|1.2742
|1.50
|59.75
|3620
|2006.07.31 01:00
|buy
|460
|0.01
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|3621
|2006.07.31 01:02
|modify
|460
|0.01
|1.2767
|1.2754
|1.2782
|3622
|2006.07.31 01:40
|s/l
|460
|0.01
|1.2754
|1.2754
|1.2782
|-1.30
|58.45
|3623
|2006.07.31 03:00
|sell
|461
|0.01
|1.2764
|1.2779
|1.2749
|3624
|2006.07.31 03:00
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2778
|1.2749
|3625
|2006.07.31 03:00
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2776
|1.2749
|3626
|2006.07.31 03:00
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2775
|1.2749
|3627
|2006.07.31 03:07
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2774
|1.2749
|3628
|2006.07.31 03:07
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2773
|1.2749
|3629
|2006.07.31 03:37
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2772
|1.2749
|3630
|2006.07.31 03:39
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2771
|1.2749
|3631
|2006.07.31 03:41
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2770
|1.2749
|3632
|2006.07.31 03:41
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2769
|1.2749
|3633
|2006.07.31 03:41
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2768
|1.2749
|3634
|2006.07.31 03:41
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2767
|1.2749
|3635
|2006.07.31 03:49
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2766
|1.2749
|3636
|2006.07.31 03:49
|modify
|461
|0.01
|1.2764
|1.2765
|1.2749
|3637
|2006.07.31 03:49
|t/p
|461
|0.01
|1.2749
|1.2765
|1.2749
|1.50
|59.95
|3638
|2006.07.31 08:00
|buy
|462
|0.01
|1.2770
|1.2755
|1.2785
|3639
|2006.07.31 08:08
|modify
|462
|0.01
|1.2770
|1.2756
|1.2785
|3640
|2006.07.31 08:08
|modify
|462
|0.01
|1.2770
|1.2757
|1.2785
|3641
|2006.07.31 08:08
|modify
|462
|0.01
|1.2770
|1.2758
|1.2785
|3642
|2006.07.31 08:08
|modify
|462
|0.01
|1.2770
|1.2760
|1.2785
|3643
|2006.07.31 08:10
|modify
|462
|0.01
|1.2770
|1.2761
|1.2785
|3644
|2006.07.31 08:42
|modify
|462
|0.01
|1.2770
|1.2763
|1.2785
|3645
|2006.07.31 08:51
|s/l
|462
|0.01
|1.2763
|1.2763
|1.2785
|-0.70
|59.25
|3646
|2006.07.31 18:00
|sell
|463
|0.01
|1.2767
|1.2782
|1.2752
|3647
|2006.07.31 18:14
|modify
|463
|0.01
|1.2767
|1.2781
|1.2752
|3648
|2006.07.31 19:00
|s/l
|463
|0.01
|1.2781
|1.2781
|1.2752
|-1.40
|57.85
|3649
|2006.07.31 19:00
|buy
|464
|0.01
|1.2781
|1.2766
|1.2796
|3650
|2006.07.31 19:20
|s/l
|464
|0.01
|1.2766
|1.2766
|1.2796
|-1.50
|56.35
|3651
|2006.07.31 21:00
|sell
|465
|0.01
|1.2753
|1.2768
|1.2738
|3652
|2006.07.31 21:20
|s/l
|465
|0.01
|1.2768
|1.2768
|1.2738
|-1.50
|54.85
|3653
|2006.08.01 06:00
|buy
|466
|0.01
|1.2749
|1.2734
|1.2764
|3654
|2006.08.01 06:02
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2736
|1.2764
|3655
|2006.08.01 06:02
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2737
|1.2764
|3656
|2006.08.01 06:02
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2738
|1.2764
|3657
|2006.08.01 06:03
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2739
|1.2764
|3658
|2006.08.01 06:03
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2740
|1.2764
|3659
|2006.08.01 06:04
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2741
|1.2764
|3660
|2006.08.01 06:40
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2743
|1.2764
|3661
|2006.08.01 06:44
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2744
|1.2764
|3662
|2006.08.01 06:44
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2745
|1.2764
|3663
|2006.08.01 06:45
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2746
|1.2764
|3664
|2006.08.01 06:45
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2747
|1.2764
|3665
|2006.08.01 06:45
|modify
|466
|0.01
|1.2749
|1.2748
|1.2764
|3666
|2006.08.01 06:45
|t/p
|466
|0.01
|1.2764
|1.2748
|1.2764
|1.50
|56.35
|3667
|2006.08.02 02:00
|sell
|467
|0.01
|1.2820
|1.2835
|1.2805
|3668
|2006.08.02 02:27
|modify
|467
|0.01
|1.2820
|1.2834
|1.2805
|3669
|2006.08.02 02:27
|modify
|467
|0.01
|1.2820
|1.2833
|1.2805
|3670
|2006.08.02 02:30
|modify
|467
|0.01
|1.2820
|1.2832
|1.2805
|3671
|2006.08.02 02:51
|modify
|467
|0.01
|1.2820
|1.2831
|1.2805
|3672
|2006.08.02 02:51
|modify
|467
|0.01
|1.2820
|1.2830
|1.2805
|3673
|2006.08.02 02:52
|modify
|467
|0.01
|1.2820
|1.2829
|1.2805
|3674
|2006.08.02 03:02
|s/l
|467
|0.01
|1.2829
|1.2829
|1.2805
|-0.90
|55.45
|3675
|2006.08.03 04:00
|buy
|468
|0.01
|1.2768
|1.2753
|1.2783
|3676
|2006.08.03 04:01
|modify
|468
|0.01
|1.2768
|1.2754
|1.2783
|3677
|2006.08.03 04:14
|modify
|468
|0.01
|1.2768
|1.2755
|1.2783
|3678
|2006.08.03 04:26
|modify
|468
|0.01
|1.2768
|1.2757
|1.2783
|3679
|2006.08.03 05:40
|s/l
|468
|0.01
|1.2757
|1.2757
|1.2783
|-1.10
|54.35
|3680
|2006.08.03 07:00
|sell
|469
|0.01
|1.2752
|1.2767
|1.2737
|3681
|2006.08.03 07:00
|s/l
|469
|0.01
|1.2767
|1.2767
|1.2737
|-1.50
|52.85
|3682
|2006.08.03 08:00
|buy
|470
|0.01
|1.2785
|1.2770
|1.2800
|3683
|2006.08.03 08:01
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2771
|1.2800
|3684
|2006.08.03 08:01
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2772
|1.2800
|3685
|2006.08.03 08:01
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2773
|1.2800
|3686
|2006.08.03 08:02
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2774
|1.2800
|3687
|2006.08.03 08:02
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2775
|1.2800
|3688
|2006.08.03 08:02
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2776
|1.2800
|3689
|2006.08.03 08:02
|modify
|470
|0.01
|1.2785
|1.2777
|1.2800
|3690
|2006.08.03 08:15
|s/l
|470
|0.01
|1.2777
|1.2777
|1.2800
|-0.80
|52.05
|3691
|2006.08.03 18:00
|sell
|471
|0.01
|1.2804
|1.2819
|1.2789
|3692
|2006.08.03 18:03
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2818
|1.2789
|3693
|2006.08.03 18:26
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2817
|1.2789
|3694
|2006.08.03 18:30
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2815
|1.2789
|3695
|2006.08.03 18:33
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2814
|1.2789
|3696
|2006.08.03 18:38
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2813
|1.2789
|3697
|2006.08.03 18:38
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2812
|1.2789
|3698
|2006.08.03 18:39
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2811
|1.2789
|3699
|2006.08.03 19:12
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2810
|1.2789
|3700
|2006.08.03 19:12
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2809
|1.2789
|3701
|2006.08.03 19:14
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2808
|1.2789
|3702
|2006.08.03 19:15
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2807
|1.2789
|3703
|2006.08.03 19:15
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2806
|1.2789
|3704
|2006.08.03 19:16
|modify
|471
|0.01
|1.2804
|1.2805
|1.2789
|3705
|2006.08.03 19:28
|t/p
|471
|0.01
|1.2789
|1.2805
|1.2789
|1.50
|53.55
|3706
|2006.08.03 21:00
|buy
|472
|0.01
|1.2805
|1.2790
|1.2820
|3707
|2006.08.03 21:02
|modify
|472
|0.01
|1.2805
|1.2793
|1.2820
|3708
|2006.08.03 21:04
|modify
|472
|0.01
|1.2805
|1.2794
|1.2820
|3709
|2006.08.03 21:28
|modify
|472
|0.01
|1.2805
|1.2796
|1.2820
|3710
|2006.08.03 21:38
|modify
|472
|0.01
|1.2805
|1.2797
|1.2820
|3711
|2006.08.03 21:44
|modify
|472
|0.01
|1.2805
|1.2798
|1.2820
|3712
|2006.08.03 22:02
|modify
|472
|0.01
|1.2805
|1.2800
|1.2820
|3713
|2006.08.03 22:22
|s/l
|472
|0.01
|1.2800
|1.2800
|1.2820
|-0.50
|53.05
|3714
|2006.08.03 23:00
|sell
|473
|0.01
|1.2805
|1.2820
|1.2790
|3715
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2816
|1.2790
|3716
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2815
|1.2790
|3717
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2812
|1.2790
|3718
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2811
|1.2790
|3719
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2810
|1.2790
|3720
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2809
|1.2790
|3721
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2807
|1.2790
|3722
|2006.08.03 23:00
|modify
|473
|0.01
|1.2805
|1.2806
|1.2790
|3723
|2006.08.03 23:00
|t/p
|473
|0.01
|1.2790
|1.2806
|1.2790
|1.50
|54.55
|3724
|2006.08.04 02:00
|buy
|474
|0.01
|1.2809
|1.2794
|1.2824
|3725
|2006.08.04 02:11
|s/l
|474
|0.01
|1.2794
|1.2794
|1.2824
|-1.50
|53.05
|3726
|2006.08.04 03:00
|sell
|475
|0.01
|1.2793
|1.2808
|1.2778
|3727
|2006.08.04 03:01
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2807
|1.2778
|3728
|2006.08.04 03:01
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2806
|1.2778
|3729
|2006.08.04 03:02
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2805
|1.2778
|3730
|2006.08.04 03:02
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2803
|1.2778
|3731
|2006.08.04 03:56
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2802
|1.2778
|3732
|2006.08.04 04:39
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2801
|1.2778
|3733
|2006.08.04 04:41
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2800
|1.2778
|3734
|2006.08.04 04:42
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2799
|1.2778
|3735
|2006.08.04 04:49
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2798
|1.2778
|3736
|2006.08.04 05:21
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2797
|1.2778
|3737
|2006.08.04 05:24
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2796
|1.2778
|3738
|2006.08.04 05:29
|modify
|475
|0.01
|1.2793
|1.2794
|1.2778
|3739
|2006.08.04 06:14
|s/l
|475
|0.01
|1.2794
|1.2794
|1.2778
|-0.10
|52.95
|3740
|2006.08.04 09:00
|buy
|476
|0.01
|1.2881
|1.2866
|1.2896
|3741
|2006.08.04 09:00
|modify
|476
|0.01
|1.2881
|1.2868
|1.2896
|3742
|2006.08.04 09:02
|modify
|476
|0.01
|1.2881
|1.2869
|1.2896
|3743
|2006.08.04 09:03
|s/l
|476
|0.01
|1.2869
|1.2869
|1.2896
|-1.20
|51.75
|3744
|2006.08.04 17:00
|sell
|477
|0.01
|1.2875
|1.2890
|1.2860
|3745
|2006.08.04 17:12
|modify
|477
|0.01
|1.2875
|1.2888
|1.2860
|3746
|2006.08.04 17:24
|modify
|477
|0.01
|1.2875
|1.2885
|1.2860
|3747
|2006.08.06 15:35
|close
|477
|0.01
|1.2883
|1.2885
|1.2860
|-0.80
|50.95
|3748
|2006.08.07 00:00
|sell
|478
|0.01
|1.2880
|1.2895
|1.2865
|3749
|2006.08.07 00:00
|modify
|478
|0.01
|1.2880
|1.2893
|1.2865
|3750
|2006.08.07 00:08
|modify
|478
|0.01
|1.2880
|1.2892
|1.2865
|3751
|2006.08.07 00:19
|modify
|478
|0.01
|1.2880
|1.2890
|1.2865
|3752
|2006.08.07 01:50
|s/l
|478
|0.01
|1.2890
|1.2890
|1.2865
|-1.00
|49.95
|3753
|2006.08.08 03:00
|buy
|479
|0.01
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|3754
|2006.08.08 03:01
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2819
|1.2848
|3755
|2006.08.08 03:01
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2820
|1.2848
|3756
|2006.08.08 03:02
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2822
|1.2848
|3757
|2006.08.08 03:02
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2823
|1.2848
|3758
|2006.08.08 03:02
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2824
|1.2848
|3759
|2006.08.08 03:02
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2826
|1.2848
|3760
|2006.08.08 03:02
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2828
|1.2848
|3761
|2006.08.08 03:03
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2829
|1.2848
|3762
|2006.08.08 03:03
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2830
|1.2848
|3763
|2006.08.08 03:04
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2831
|1.2848
|3764
|2006.08.08 03:04
|modify
|479
|0.01
|1.2833
|1.2832
|1.2848
|3765
|2006.08.08 03:04
|t/p
|479
|0.01
|1.2848
|1.2832
|1.2848
|1.50
|51.45
|3766
|2006.08.08 12:00
|sell
|480
|0.01
|1.2839
|1.2854
|1.2824
|3767
|2006.08.08 12:01
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2853
|1.2824
|3768
|2006.08.08 12:01
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2852
|1.2824
|3769
|2006.08.08 12:01
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2851
|1.2824
|3770
|2006.08.08 12:01
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2850
|1.2824
|3771
|2006.08.08 12:01
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2849
|1.2824
|3772
|2006.08.08 12:01
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2848
|1.2824
|3773
|2006.08.08 12:11
|modify
|480
|0.01
|1.2839
|1.2847
|1.2824
|3774
|2006.08.08 12:21
|s/l
|480
|0.01
|1.2847
|1.2847
|1.2824
|-0.80
|50.65
|3775
|2006.08.08 15:00
|buy
|481
|0.01
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|3776
|2006.08.08 15:01
|modify
|481
|0.01
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|3777
|2006.08.08 15:01
|modify
|481
|0.01
|1.2862
|1.2849
|1.2877
|3778
|2006.08.08 15:01
|modify
|481
|0.01
|1.2862
|1.2850
|1.2877
|3779
|2006.08.08 15:02
|modify
|481
|0.01
|1.2862
|1.2851
|1.2877
|3780
|2006.08.08 15:13
|s/l
|481
|0.01
|1.2851
|1.2851
|1.2877
|-1.10
|49.55
|3781
|2006.08.08 17:00
|sell
|482
|0.01
|1.2834
|1.2849
|1.2819
|3782
|2006.08.08 17:16
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2848
|1.2819
|3783
|2006.08.08 17:27
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2847
|1.2819
|3784
|2006.08.08 17:28
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2846
|1.2819
|3785
|2006.08.08 17:28
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2845
|1.2819
|3786
|2006.08.08 17:28
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2844
|1.2819
|3787
|2006.08.08 17:28
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2843
|1.2819
|3788
|2006.08.08 17:37
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2842
|1.2819
|3789
|2006.08.08 17:39
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2840
|1.2819
|3790
|2006.08.08 17:39
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2838
|1.2819
|3791
|2006.08.08 17:53
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2837
|1.2819
|3792
|2006.08.08 17:54
|modify
|482
|0.01
|1.2834
|1.2835
|1.2819
|3793
|2006.08.08 18:18
|t/p
|482
|0.01
|1.2819
|1.2835
|1.2819
|1.50
|51.05
|3794
|2006.08.09 02:00
|buy
|483
|0.01
|1.2814
|1.2799
|1.2829
|3795
|2006.08.09 02:00
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2800
|1.2829
|3796
|2006.08.09 02:01
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2802
|1.2829
|3797
|2006.08.09 02:01
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2803
|1.2829
|3798
|2006.08.09 02:01
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2804
|1.2829
|3799
|2006.08.09 02:01
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2805
|1.2829
|3800
|2006.08.09 02:10
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2806
|1.2829
|3801
|2006.08.09 02:14
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2807
|1.2829
|3802
|2006.08.09 02:14
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2808
|1.2829
|3803
|2006.08.09 02:14
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2809
|1.2829
|3804
|2006.08.09 02:14
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2810
|1.2829
|3805
|2006.08.09 02:14
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2811
|1.2829
|3806
|2006.08.09 02:14
|modify
|483
|0.01
|1.2814
|1.2812
|1.2829
|3807
|2006.08.09 02:14
|t/p
|483
|0.01
|1.2829
|1.2812
|1.2829
|1.50
|52.55
|3808
|2006.08.09 15:00
|sell
|484
|0.01
|1.2859
|1.2874
|1.2844
|3809
|2006.08.09 15:32
|s/l
|484
|0.01
|1.2874
|1.2874
|1.2844
|-1.50
|51.05
|3810
|2006.08.09 20:00
|buy
|485
|0.01
|1.2873
|1.2858
|1.2888
|3811
|2006.08.09 20:00
|modify
|485
|0.01
|1.2873
|1.2859
|1.2888
|3812
|2006.08.09 20:06
|s/l
|485
|0.01
|1.2859
|1.2859
|1.2888
|-1.40
|49.65
|3813
|2006.08.09 21:00
|sell
|486
|0.01
|1.2866
|1.2881
|1.2851
|3814
|2006.08.09 21:24
|s/l
|486
|0.01
|1.2881
|1.2881
|1.2851
|-1.50
|48.15
|3815
|2006.08.09 22:00
|buy
|487
|0.01
|1.2882
|1.2867
|1.2897
|3816
|2006.08.09 22:00
|modify
|487
|0.01
|1.2882
|1.2868
|1.2897
|3817
|2006.08.09 22:08
|modify
|487
|0.01
|1.2882
|1.2869
|1.2897
|3818
|2006.08.09 22:14
|modify
|487
|0.01
|1.2882
|1.2873
|1.2897
|3819
|2006.08.09 22:42
|s/l
|487
|0.01
|1.2873
|1.2873
|1.2897
|-0.90
|47.25
|3820
|2006.08.10 05:00
|sell
|488
|0.01
|1.2864
|1.2879
|1.2849
|3821
|2006.08.10 05:26
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2878
|1.2849
|3822
|2006.08.10 05:28
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2877
|1.2849
|3823
|2006.08.10 05:28
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2876
|1.2849
|3824
|2006.08.10 06:03
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2875
|1.2849
|3825
|2006.08.10 06:04
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2873
|1.2849
|3826
|2006.08.10 06:07
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2872
|1.2849
|3827
|2006.08.10 06:37
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2871
|1.2849
|3828
|2006.08.10 06:38
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2870
|1.2849
|3829
|2006.08.10 06:55
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2868
|1.2849
|3830
|2006.08.10 06:58
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2867
|1.2849
|3831
|2006.08.10 07:17
|modify
|488
|0.01
|1.2864
|1.2866
|1.2849
|3832
|2006.08.10 07:35
|s/l
|488
|0.01
|1.2866
|1.2866
|1.2849
|-0.20
|47.05
|3833
|2006.08.10 18:00
|buy
|489
|0.01
|1.2798
|1.2783
|1.2813
|3834
|2006.08.10 18:06
|modify
|489
|0.01
|1.2798
|1.2785
|1.2813
|3835
|2006.08.10 19:12
|modify
|489
|0.01
|1.2798
|1.2786
|1.2813
|3836
|2006.08.10 19:32
|modify
|489
|0.01
|1.2798
|1.2787
|1.2813
|3837
|2006.08.10 19:56
|s/l
|489
|0.01
|1.2787
|1.2787
|1.2813
|-1.10
|45.95
|3838
|2006.08.10 22:00
|sell
|490
|0.01
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|3839
|2006.08.10 22:02
|modify
|490
|0.01
|1.2773
|1.2787
|1.2758
|3840
|2006.08.10 22:02
|modify
|490
|0.01
|1.2773
|1.2786
|1.2758
|3841
|2006.08.10 22:02
|modify
|490
|0.01
|1.2773
|1.2785
|1.2758
|3842
|2006.08.10 22:02
|modify
|490
|0.01
|1.2773
|1.2784
|1.2758
|3843
|2006.08.10 22:02
|modify
|490
|0.01
|1.2773
|1.2783
|1.2758
|3844
|2006.08.10 22:03
|modify
|490
|0.01
|1.2773
|1.2782
|1.2758
|3845
|2006.08.10 22:44
|s/l
|490
|0.01
|1.2782
|1.2782
|1.2758
|-0.90
|45.05
|3846
|2006.08.11 05:00
|buy
|491
|0.01
|1.2791
|1.2776
|1.2806
|3847
|2006.08.11 05:00
|modify
|491
|0.01
|1.2791
|1.2777
|1.2806
|3848
|2006.08.11 05:04
|modify
|491
|0.01
|1.2791
|1.2778
|1.2806
|3849
|2006.08.11 05:04
|modify
|491
|0.01
|1.2791
|1.2779
|1.2806
|3850
|2006.08.11 05:04
|modify
|491
|0.01
|1.2791
|1.2780
|1.2806
|3851
|2006.08.11 05:04
|modify
|491
|0.01
|1.2791
|1.2781
|1.2806
|3852
|2006.08.11 05:26
|s/l
|491
|0.01
|1.2781
|1.2781
|1.2806
|-1.00
|44.05
|3853
|2006.08.11 08:00
|sell
|492
|0.01
|1.2775
|1.2790
|1.2760
|3854
|2006.08.11 08:09
|modify
|492
|0.01
|1.2775
|1.2789
|1.2760
|3855
|2006.08.11 08:16
|modify
|492
|0.01
|1.2775
|1.2788
|1.2760
|3856
|2006.08.11 08:30
|modify
|492
|0.01
|1.2775
|1.2785
|1.2760
|3857
|2006.08.11 08:30
|t/p
|492
|0.01
|1.2760
|1.2785
|1.2760
|1.50
|45.55
|3858
|2006.08.14 05:00
|sell
|493
|0.01
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|3859
|2006.08.14 05:55
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2751
|1.2722
|3860
|2006.08.14 06:29
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2750
|1.2722
|3861
|2006.08.14 06:29
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2749
|1.2722
|3862
|2006.08.14 06:30
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2748
|1.2722
|3863
|2006.08.14 06:45
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2747
|1.2722
|3864
|2006.08.14 06:46
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2746
|1.2722
|3865
|2006.08.14 06:50
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2745
|1.2722
|3866
|2006.08.14 06:50
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2744
|1.2722
|3867
|2006.08.14 06:51
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2743
|1.2722
|3868
|2006.08.14 06:51
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2742
|1.2722
|3869
|2006.08.14 06:52
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2741
|1.2722
|3870
|2006.08.14 06:52
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2740
|1.2722
|3871
|2006.08.14 07:03
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2739
|1.2722
|3872
|2006.08.14 07:03
|modify
|493
|0.01
|1.2737
|1.2738
|1.2722
|3873
|2006.08.14 07:06
|t/p
|493
|0.01
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|1.50
|47.05
|3874
|2006.08.14 11:00
|buy
|494
|0.01
|1.2747
|1.2732
|1.2762
|3875
|2006.08.14 11:00
|modify
|494
|0.01
|1.2747
|1.2733
|1.2762
|3876
|2006.08.14 11:15
|modify
|494
|0.01
|1.2747
|1.2734
|1.2762
|3877
|2006.08.14 11:16
|modify
|494
|0.01
|1.2747
|1.2735
|1.2762
|3878
|2006.08.14 11:17
|modify
|494
|0.01
|1.2747
|1.2736
|1.2762
|3879
|2006.08.14 11:33
|s/l
|494
|0.01
|1.2736
|1.2736
|1.2762
|-1.10
|45.95
|3880
|2006.08.14 14:00
|sell
|495
|0.01
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|3881
|2006.08.14 14:07
|s/l
|495
|0.01
|1.2733
|1.2733
|1.2703
|-1.50
|44.45
|3882
|2006.08.14 23:00
|buy
|496
|0.01
|1.2733
|1.2718
|1.2748
|3883
|2006.08.14 23:19
|modify
|496
|0.01
|1.2733
|1.2719
|1.2748
|3884
|2006.08.14 23:19
|modify
|496
|0.01
|1.2733
|1.2720
|1.2748
|3885
|2006.08.14 23:19
|modify
|496
|0.01
|1.2733
|1.2722
|1.2748
|3886
|2006.08.14 23:24
|modify
|496
|0.01
|1.2733
|1.2725
|1.2748
|3887
|2006.08.14 23:26
|modify
|496
|0.01
|1.2733
|1.2727
|1.2748
|3888
|2006.08.14 23:56
|s/l
|496
|0.01
|1.2727
|1.2727
|1.2748
|-0.60
|43.85
|3889
|2006.08.15 04:00
|sell
|497
|0.01
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|3890
|2006.08.15 04:03
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2751
|1.2722
|3891
|2006.08.15 04:04
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2750
|1.2722
|3892
|2006.08.15 04:04
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2749
|1.2722
|3893
|2006.08.15 04:04
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2748
|1.2722
|3894
|2006.08.15 04:27
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2747
|1.2722
|3895
|2006.08.15 04:28
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2746
|1.2722
|3896
|2006.08.15 04:29
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2745
|1.2722
|3897
|2006.08.15 04:30
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2744
|1.2722
|3898
|2006.08.15 04:30
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2743
|1.2722
|3899
|2006.08.15 04:30
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2742
|1.2722
|3900
|2006.08.15 04:30
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2741
|1.2722
|3901
|2006.08.15 04:30
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2740
|1.2722
|3902
|2006.08.15 04:56
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2739
|1.2722
|3903
|2006.08.15 04:56
|modify
|497
|0.01
|1.2737
|1.2738
|1.2722
|3904
|2006.08.15 04:56
|t/p
|497
|0.01
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|1.50
|45.35
|3905
|2006.08.15 05:00
|buy
|498
|0.01
|1.2726
|1.2711
|1.2741
|3906
|2006.08.15 05:04
|s/l
|498
|0.01
|1.2711
|1.2711
|1.2741
|-1.50
|43.85
|3907
|2006.08.15 06:00
|sell
|499
|0.01
|1.2718
|1.2733
|1.2703
|3908
|2006.08.15 06:21
|modify
|499
|0.01
|1.2718
|1.2732
|1.2703
|3909
|2006.08.15 06:23
|modify
|499
|0.01
|1.2718
|1.2731
|1.2703
|3910
|2006.08.15 07:07
|s/l
|499
|0.01
|1.2731
|1.2731
|1.2703
|-1.30
|42.55
|3911
|2006.08.15 09:00
|buy
|500
|0.01
|1.2779
|1.2764
|1.2794
|3912
|2006.08.15 09:00
|s/l
|500
|0.01
|1.2764
|1.2764
|1.2794
|-1.50
|41.05
|3913
|2006.08.15 18:00
|sell
|501
|0.01
|1.2785
|1.2800
|1.2770
|3914
|2006.08.15 18:11
|modify
|501
|0.01
|1.2785
|1.2799
|1.2770
|3915
|2006.08.15 18:12
|modify
|501
|0.01
|1.2785
|1.2798
|1.2770
|3916
|2006.08.15 18:13
|modify
|501
|0.01
|1.2785
|1.2797
|1.2770
|3917
|2006.08.15 18:57
|s/l
|501
|0.01
|1.2797
|1.2797
|1.2770
|-1.20
|39.85
|3918
|2006.08.15 19:00
|buy
|502
|0.01
|1.2796
|1.2781
|1.2811
|3919
|2006.08.15 19:51
|s/l
|502
|0.01
|1.2781
|1.2781
|1.2811
|-1.50
|38.35
|3920
|2006.08.16 04:00
|sell
|503
|0.01
|1.2792
|1.2807
|1.2777
|3921
|2006.08.16 04:00
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2806
|1.2777
|3922
|2006.08.16 04:00
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2805
|1.2777
|3923
|2006.08.16 04:00
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2804
|1.2777
|3924
|2006.08.16 04:00
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2803
|1.2777
|3925
|2006.08.16 04:16
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2802
|1.2777
|3926
|2006.08.16 04:18
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2801
|1.2777
|3927
|2006.08.16 04:18
|modify
|503
|0.01
|1.2792
|1.2800
|1.2777
|3928
|2006.08.16 04:55
|s/l
|503
|0.01
|1.2800
|1.2800
|1.2777
|-0.80
|37.55
|3929
|2006.08.16 05:00
|buy
|504
|0.01
|1.2796
|1.2781
|1.2811
|3930
|2006.08.16 05:02
|modify
|504
|0.01
|1.2796
|1.2785
|1.2811
|3931
|2006.08.16 05:07
|s/l
|504
|0.01
|1.2785
|1.2785
|1.2811
|-1.10
|36.45
|3932
|2006.08.16 07:00
|sell
|505
|0.01
|1.2783
|1.2798
|1.2768
|3933
|2006.08.16 07:00
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2797
|1.2768
|3934
|2006.08.16 07:00
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2796
|1.2768
|3935
|2006.08.16 07:00
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2795
|1.2768
|3936
|2006.08.16 07:00
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2794
|1.2768
|3937
|2006.08.16 07:02
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2792
|1.2768
|3938
|2006.08.16 07:02
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2791
|1.2768
|3939
|2006.08.16 07:02
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2790
|1.2768
|3940
|2006.08.16 07:02
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2789
|1.2768
|3941
|2006.08.16 07:02
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2788
|1.2768
|3942
|2006.08.16 07:07
|modify
|505
|0.01
|1.2783
|1.2786
|1.2768
|3943
|2006.08.16 07:25
|s/l
|505
|0.01
|1.2786
|1.2786
|1.2768
|-0.30
|36.15
|3944
|2006.08.16 09:00
|buy
|506
|0.01
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|3945
|2006.08.16 09:00
|modify
|506
|0.01
|1.2846
|1.2832
|1.2861
|3946
|2006.08.16 09:00
|modify
|506
|0.01
|1.2846
|1.2833
|1.2861
|3947
|2006.08.16 09:01
|modify
|506
|0.01
|1.2846
|1.2834
|1.2861
|3948
|2006.08.16 09:06
|modify
|506
|0.01
|1.2846
|1.2835
|1.2861
|3949
|2006.08.16 09:06
|modify
|506
|0.01
|1.2846
|1.2836
|1.2861
|3950
|2006.08.16 09:06
|modify
|506
|0.01
|1.2846
|1.2837
|1.2861
|3951
|2006.08.16 09:15
|s/l
|506
|0.01
|1.2837
|1.2837
|1.2861
|-0.90
|35.25
|3952
|2006.08.16 17:00
|sell
|507
|0.01
|1.2840
|1.2855
|1.2825
|3953
|2006.08.16 17:31
|modify
|507
|0.01
|1.2840
|1.2854
|1.2825
|3954
|2006.08.16 19:58
|s/l
|507
|0.01
|1.2854
|1.2854
|1.2825
|-1.40
|33.85
|3955
|2006.08.16 21:00
|buy
|508
|0.01
|1.2862
|1.2847
|1.2877
|3956
|2006.08.16 21:04
|modify
|508
|0.01
|1.2862
|1.2848
|1.2877
|3957
|2006.08.17 01:15
|s/l
|508
|0.01
|1.2848
|1.2848
|1.2877
|-1.59
|32.26
|3958
|2006.08.17 11:00
|sell
|509
|0.01
|1.2861
|1.2876
|1.2846
|3959
|2006.08.17 11:01
|modify
|509
|0.01
|1.2861
|1.2875
|1.2846
|3960
|2006.08.17 11:08
|s/l
|509
|0.01
|1.2875
|1.2875
|1.2846
|-1.40
|30.86
|3961
|2006.08.18 01:00
|buy
|510
|0.01
|1.2834
|1.2819
|1.2849
|3962
|2006.08.18 01:06
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2820
|1.2849
|3963
|2006.08.18 01:08
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2821
|1.2849
|3964
|2006.08.18 01:25
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2822
|1.2849
|3965
|2006.08.18 01:25
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2823
|1.2849
|3966
|2006.08.18 01:27
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2824
|1.2849
|3967
|2006.08.18 01:32
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2825
|1.2849
|3968
|2006.08.18 01:36
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2826
|1.2849
|3969
|2006.08.18 02:05
|modify
|510
|0.01
|1.2834
|1.2829
|1.2849
|3970
|2006.08.18 02:38
|s/l
|510
|0.01
|1.2829
|1.2829
|1.2849
|-0.50
|30.36
|3971
|2006.08.18 07:00
|sell
|511
|0.01
|1.2822
|1.2837
|1.2807
|3972
|2006.08.18 07:01
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2836
|1.2807
|3973
|2006.08.18 07:13
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2835
|1.2807
|3974
|2006.08.18 07:13
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2834
|1.2807
|3975
|2006.08.18 07:15
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2833
|1.2807
|3976
|2006.08.18 07:17
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2832
|1.2807
|3977
|2006.08.18 07:17
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2830
|1.2807
|3978
|2006.08.18 07:17
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2829
|1.2807
|3979
|2006.08.18 07:17
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2828
|1.2807
|3980
|2006.08.18 07:23
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2827
|1.2807
|3981
|2006.08.18 07:24
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2826
|1.2807
|3982
|2006.08.18 07:24
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2825
|1.2807
|3983
|2006.08.18 07:25
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2824
|1.2807
|3984
|2006.08.18 07:26
|modify
|511
|0.01
|1.2822
|1.2823
|1.2807
|3985
|2006.08.18 07:27
|t/p
|511
|0.01
|1.2807
|1.2823
|1.2807
|1.50
|31.86
|3986
|2006.08.18 11:00
|buy
|512
|0.01
|1.2825
|1.2810
|1.2840
|3987
|2006.08.18 11:13
|s/l
|512
|0.01
|1.2810
|1.2810
|1.2840
|-1.50
|30.36
|3988
|2006.08.18 12:00
|sell
|513
|0.01
|1.2809
|1.2824
|1.2794
|3989
|2006.08.18 12:39
|modify
|513
|0.01
|1.2809
|1.2823
|1.2794
|3990
|2006.08.18 12:39
|modify
|513
|0.01
|1.2809
|1.2822
|1.2794
|3991
|2006.08.18 12:39
|modify
|513
|0.01
|1.2809
|1.2821
|1.2794
|3992
|2006.08.18 12:40
|modify
|513
|0.01
|1.2809
|1.2820
|1.2794
|3993
|2006.08.18 12:40
|modify
|513
|0.01
|1.2809
|1.2819
|1.2794
|3994
|2006.08.18 12:40
|modify
|513
|0.01
|1.2809
|1.2818
|1.2794
|3995
|2006.08.18 12:54
|s/l
|513
|0.01
|1.2818
|1.2818
|1.2794
|-0.90
|29.46
|3996
|2006.08.18 15:00
|buy
|514
|0.01
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|3997
|2006.08.18 15:55
|modify
|514
|0.01
|1.2833
|1.2819
|1.2848
|3998
|2006.08.18 15:56
|modify
|514
|0.01
|1.2833
|1.2820
|1.2848
|3999
|2006.08.18 17:37
|modify
|514
|0.01
|1.2833
|1.2823
|1.2848
|4000
|2006.08.20 15:37
|close
|514
|0.01
|1.2825
|1.2823
|1.2848
|-0.80
|28.66
|4001
|2006.08.21 15:00
|sell
|515
|0.01
|1.2902
|1.2917
|1.2887
|4002
|2006.08.21 15:00
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2916
|1.2887
|4003
|2006.08.21 15:00
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2915
|1.2887
|4004
|2006.08.21 15:01
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2914
|1.2887
|4005
|2006.08.21 15:01
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2913
|1.2887
|4006
|2006.08.21 15:02
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2911
|1.2887
|4007
|2006.08.21 15:13
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2909
|1.2887
|4008
|2006.08.21 15:16
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2907
|1.2887
|4009
|2006.08.21 16:14
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2906
|1.2887
|4010
|2006.08.21 17:25
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2904
|1.2887
|4011
|2006.08.21 17:33
|modify
|515
|0.01
|1.2902
|1.2903
|1.2887
|4012
|2006.08.21 17:51
|t/p
|515
|0.01
|1.2887
|1.2903
|1.2887
|1.50
|30.16
|4013
|2006.08.22 03:00
|buy
|516
|0.01
|1.2883
|1.2868
|1.2898
|4014
|2006.08.22 03:07
|s/l
|516
|0.01
|1.2868
|1.2868
|1.2898
|-1.50
|28.66
|4015
|2006.08.22 06:00
|sell
|517
|0.01
|1.2841
|1.2856
|1.2826
|4016
|2006.08.22 06:00
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2855
|1.2826
|4017
|2006.08.22 06:01
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2854
|1.2826
|4018
|2006.08.22 06:08
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2853
|1.2826
|4019
|2006.08.22 06:10
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2852
|1.2826
|4020
|2006.08.22 06:10
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2851
|1.2826
|4021
|2006.08.22 06:10
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2850
|1.2826
|4022
|2006.08.22 06:10
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2849
|1.2826
|4023
|2006.08.22 06:13
|modify
|517
|0.01
|1.2841
|1.2848
|1.2826
|4024
|2006.08.22 07:04
|s/l
|517
|0.01
|1.2848
|1.2848
|1.2826
|-0.70
|27.96
|4025
|2006.08.22 18:00
|buy
|518
|0.01
|1.2814
|1.2799
|1.2829
|4026
|2006.08.22 18:40
|modify
|518
|0.01
|1.2814
|1.2801
|1.2829
|4027
|2006.08.22 19:12
|modify
|518
|0.01
|1.2814
|1.2803
|1.2829
|4028
|2006.08.22 19:51
|s/l
|518
|0.01
|1.2803
|1.2803
|1.2829
|-1.10
|26.86
|4029
|2006.08.22 21:00
|sell
|519
|0.01
|1.2799
|1.2814
|1.2784
|4030
|2006.08.22 21:38
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2813
|1.2784
|4031
|2006.08.22 21:39
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2810
|1.2784
|4032
|2006.08.22 21:52
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2809
|1.2784
|4033
|2006.08.22 21:53
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2808
|1.2784
|4034
|2006.08.22 21:55
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2807
|1.2784
|4035
|2006.08.22 21:56
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2806
|1.2784
|4036
|2006.08.22 21:58
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2805
|1.2784
|4037
|2006.08.22 22:04
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2804
|1.2784
|4038
|2006.08.22 22:04
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2803
|1.2784
|4039
|2006.08.22 22:10
|modify
|519
|0.01
|1.2799
|1.2801
|1.2784
|4040
|2006.08.22 23:00
|s/l
|519
|0.01
|1.2801
|1.2801
|1.2784
|-0.20
|26.66
|4041
|2006.08.23 03:00
|buy
|520
|0.01
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|4042
|2006.08.23 03:01
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2797
|1.2826
|4043
|2006.08.23 03:01
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2798
|1.2826
|4044
|2006.08.23 03:02
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2802
|1.2826
|4045
|2006.08.23 03:20
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2803
|1.2826
|4046
|2006.08.23 03:20
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2804
|1.2826
|4047
|2006.08.23 03:23
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2807
|1.2826
|4048
|2006.08.23 03:27
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2808
|1.2826
|4049
|2006.08.23 03:27
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2809
|1.2826
|4050
|2006.08.23 03:27
|modify
|520
|0.01
|1.2811
|1.2810
|1.2826
|4051
|2006.08.23 03:27
|t/p
|520
|0.01
|1.2826
|1.2810
|1.2826
|1.50
|28.16
|4052
|2006.08.23 11:00
|sell
|521
|0.01
|1.2796
|1.2811
|1.2781
|4053
|2006.08.23 11:00
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2810
|1.2781
|4054
|2006.08.23 11:01
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2809
|1.2781
|4055
|2006.08.23 11:01
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2808
|1.2781
|4056
|2006.08.23 11:01
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2807
|1.2781
|4057
|2006.08.23 11:01
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2806
|1.2781
|4058
|2006.08.23 11:01
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2805
|1.2781
|4059
|2006.08.23 11:01
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2804
|1.2781
|4060
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2803
|1.2781
|4061
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2802
|1.2781
|4062
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2801
|1.2781
|4063
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2800
|1.2781
|4064
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2799
|1.2781
|4065
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2798
|1.2781
|4066
|2006.08.23 11:02
|modify
|521
|0.01
|1.2796
|1.2797
|1.2781
|4067
|2006.08.23 11:02
|t/p
|521
|0.01
|1.2781
|1.2797
|1.2781
|1.50
|29.66
|4068
|2006.08.24 03:00
|buy
|522
|0.01
|1.2783
|1.2768
|1.2798
|4069
|2006.08.24 03:04
|modify
|522
|0.01
|1.2783
|1.2771
|1.2798
|4070
|2006.08.24 03:18
|s/l
|522
|0.01
|1.2771
|1.2771
|1.2798
|-1.20
|28.46
|4071
|2006.08.24 04:00
|sell
|523
|0.01
|1.2766
|1.2781
|1.2751
|4072
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2780
|1.2751
|4073
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2779
|1.2751
|4074
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2778
|1.2751
|4075
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2777
|1.2751
|4076
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2775
|1.2751
|4077
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2774
|1.2751
|4078
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2773
|1.2751
|4079
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2772
|1.2751
|4080
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2771
|1.2751
|4081
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2770
|1.2751
|4082
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2769
|1.2751
|4083
|2006.08.24 04:00
|modify
|523
|0.01
|1.2766
|1.2768
|1.2751
|4084
|2006.08.24 04:00
|t/p
|523
|0.01
|1.2751
|1.2768
|1.2751
|1.50
|29.96
|4085
|2006.08.24 05:00
|buy
|524
|0.01
|1.2838
|1.2823
|1.2853
|4086
|2006.08.24 05:14
|s/l
|524
|0.01
|1.2823
|1.2823
|1.2853
|-1.50
|28.46
|4087
|2006.08.24 12:00
|sell
|525
|0.01
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|4088
|2006.08.24 12:24
|s/l
|525
|0.01
|1.2774
|1.2774
|1.2744
|-1.50
|26.96
|4089
|2006.08.24 21:00
|buy
|526
|0.01
|1.2773
|1.2758
|1.2788
|4090
|2006.08.24 22:37
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2759
|1.2788
|4091
|2006.08.24 22:51
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2760
|1.2788
|4092
|2006.08.24 22:52
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2762
|1.2788
|4093
|2006.08.24 22:54
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2764
|1.2788
|4094
|2006.08.24 22:54
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2765
|1.2788
|4095
|2006.08.24 22:58
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2767
|1.2788
|4096
|2006.08.24 23:00
|modify
|526
|0.01
|1.2773
|1.2769
|1.2788
|4097
|2006.08.25 01:08
|s/l
|526
|0.01
|1.2769
|1.2769
|1.2788
|-0.46
|26.50
|4098
|2006.08.25 03:00
|sell
|527
|0.01
|1.2756
|1.2771
|1.2741
|4099
|2006.08.25 03:00
|modify
|527
|0.01
|1.2756
|1.2770
|1.2741
|4100
|2006.08.25 03:12
|s/l
|527
|0.01
|1.2770
|1.2770
|1.2741
|-1.40
|25.10
|4101
|2006.08.25 05:00
|buy
|528
|0.01
|1.2771
|1.2756
|1.2786
|4102
|2006.08.25 05:00
|modify
|528
|0.01
|1.2771
|1.2758
|1.2786
|4103
|2006.08.25 05:08
|modify
|528
|0.01
|1.2771
|1.2761
|1.2786
|4104
|2006.08.25 05:18
|modify
|528
|0.01
|1.2771
|1.2764
|1.2786
|4105
|2006.08.25 05:36
|modify
|528
|0.01
|1.2771
|1.2765
|1.2786
|4106
|2006.08.25 05:57
|s/l
|528
|0.01
|1.2765
|1.2765
|1.2786
|-0.60
|24.50
|4107
|2006.08.25 06:00
|sell
|529
|0.01
|1.2768
|1.2783
|1.2753
|4108
|2006.08.25 07:01
|modify
|529
|0.01
|1.2768
|1.2782
|1.2753
|4109
|2006.08.25 07:29
|modify
|529
|0.01
|1.2768
|1.2781
|1.2753
|4110
|2006.08.25 07:29
|modify
|529
|0.01
|1.2768
|1.2780
|1.2753
|4111
|2006.08.25 07:29
|modify
|529
|0.01
|1.2768
|1.2779
|1.2753
|4112
|2006.08.25 07:46
|s/l
|529
|0.01
|1.2779
|1.2779
|1.2753
|-1.10
|23.40
|4113
|2006.08.28 09:00
|sell
|530
|0.01
|1.2803
|1.2818
|1.2788
|4114
|2006.08.28 09:03
|modify
|530
|0.01
|1.2803
|1.2817
|1.2788
|4115
|2006.08.28 09:06
|modify
|530
|0.01
|1.2803
|1.2816
|1.2788
|4116
|2006.08.28 09:15
|modify
|530
|0.01
|1.2803
|1.2815
|1.2788
|4117
|2006.08.28 09:21
|modify
|530
|0.01
|1.2803
|1.2814
|1.2788
|4118
|2006.08.28 09:50
|s/l
|530
|0.01
|1.2814
|1.2814
|1.2788
|-1.10
|22.30
|4119
|2006.08.28 10:00
|buy
|531
|0.01
|1.2813
|1.2798
|1.2828
|4120
|2006.08.28 10:00
|modify
|531
|0.01
|1.2813
|1.2799
|1.2828
|4121
|2006.08.28 10:08
|modify
|531
|0.01
|1.2813
|1.2801
|1.2828
|4122
|2006.08.28 10:08
|modify
|531
|0.01
|1.2813
|1.2802
|1.2828
|4123
|2006.08.28 10:08
|modify
|531
|0.01
|1.2813
|1.2803
|1.2828
|4124
|2006.08.28 10:37
|s/l
|531
|0.01
|1.2803
|1.2803
|1.2828
|-1.00
|21.30
|4125
|2006.08.28 11:00
|sell
|532
|0.01
|1.2790
|1.2805
|1.2775
|4126
|2006.08.28 11:07
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2804
|1.2775
|4127
|2006.08.28 11:08
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2803
|1.2775
|4128
|2006.08.28 11:09
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2802
|1.2775
|4129
|2006.08.28 11:10
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2801
|1.2775
|4130
|2006.08.28 11:38
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2800
|1.2775
|4131
|2006.08.28 11:38
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2799
|1.2775
|4132
|2006.08.28 11:43
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2798
|1.2775
|4133
|2006.08.28 11:46
|modify
|532
|0.01
|1.2790
|1.2797
|1.2775
|4134
|2006.08.28 12:24
|s/l
|532
|0.01
|1.2797
|1.2797
|1.2775
|-0.70
|20.60
|4135
|2006.08.28 20:00
|buy
|533
|0.01
|1.2795
|1.2780
|1.2810
|4136
|2006.08.28 20:06
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2783
|1.2810
|4137
|2006.08.28 20:10
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2784
|1.2810
|4138
|2006.08.28 20:13
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2785
|1.2810
|4139
|2006.08.28 20:20
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2789
|1.2810
|4140
|2006.08.28 20:37
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2790
|1.2810
|4141
|2006.08.28 20:37
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2791
|1.2810
|4142
|2006.08.28 20:38
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2792
|1.2810
|4143
|2006.08.28 20:38
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2793
|1.2810
|4144
|2006.08.28 20:39
|modify
|533
|0.01
|1.2795
|1.2794
|1.2810
|4145
|2006.08.28 20:39
|t/p
|533
|0.01
|1.2810
|1.2794
|1.2810
|1.50
|22.10
|4146
|2006.08.29 06:00
|sell
|534
|0.01
|1.2808
|1.2823
|1.2793
|4147
|2006.08.29 06:14
|modify
|534
|0.01
|1.2808
|1.2822
|1.2793
|4148
|2006.08.29 06:44
|s/l
|534
|0.01
|1.2822
|1.2822
|1.2793
|-1.40
|20.70
|4149
|2006.08.29 15:00
|buy
|535
|0.01
|1.2836
|1.2821
|1.2851
|4150
|2006.08.29 15:47
|s/l
|535
|0.01
|1.2821
|1.2821
|1.2851
|-1.50
|19.20
|4151
|2006.08.30 00:00
|sell
|536
|0.01
|1.2831
|1.2846
|1.2816
|4152
|2006.08.30 00:28
|s/l
|536
|0.01
|1.2846
|1.2846
|1.2816
|-1.50
|17.70
|4153
|2006.08.30 01:00
|buy
|537
|0.01
|1.2846
|1.2831
|1.2861
|4154
|2006.08.30 01:10
|modify
|537
|0.01
|1.2846
|1.2832
|1.2861
|4155
|2006.08.30 01:32
|s/l
|537
|0.01
|1.2832
|1.2832
|1.2861
|-1.40
|16.30
|4156
|2006.08.30 05:00
|sell
|538
|0.01
|1.2835
|1.2850
|1.2820
|4157
|2006.08.30 05:00
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2849
|1.2820
|4158
|2006.08.30 05:00
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2848
|1.2820
|4159
|2006.08.30 05:09
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2847
|1.2820
|4160
|2006.08.30 05:10
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2846
|1.2820
|4161
|2006.08.30 05:17
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2845
|1.2820
|4162
|2006.08.30 05:17
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2844
|1.2820
|4163
|2006.08.30 05:17
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2843
|1.2820
|4164
|2006.08.30 05:17
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2842
|1.2820
|4165
|2006.08.30 05:30
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2841
|1.2820
|4166
|2006.08.30 05:30
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2840
|1.2820
|4167
|2006.08.30 05:53
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2839
|1.2820
|4168
|2006.08.30 05:53
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2838
|1.2820
|4169
|2006.08.30 05:54
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2837
|1.2820
|4170
|2006.08.30 05:54
|modify
|538
|0.01
|1.2835
|1.2836
|1.2820
|4171
|2006.08.30 05:54
|t/p
|538
|0.01
|1.2820
|1.2836
|1.2820
|1.50
|17.80
|4172
|2006.08.30 11:00
|buy
|539
|0.01
|1.2835
|1.2820
|1.2850
|4173
|2006.08.30 11:05
|modify
|539
|0.01
|1.2835
|1.2821
|1.2850
|4174
|2006.08.30 11:06
|modify
|539
|0.01
|1.2835
|1.2822
|1.2850
|4175
|2006.08.30 11:06
|modify
|539
|0.01
|1.2835
|1.2823
|1.2850
|4176
|2006.08.30 11:14
|s/l
|539
|0.01
|1.2823
|1.2823
|1.2850
|-1.20
|16.60
|4177
|2006.08.30 12:00
|sell
|540
|0.01
|1.2824
|1.2839
|1.2809
|4178
|2006.08.30 12:39
|modify
|540
|0.01
|1.2824
|1.2838
|1.2809
|4179
|2006.08.30 12:39
|modify
|540
|0.01
|1.2824
|1.2837
|1.2809
|4180
|2006.08.30 12:39
|modify
|540
|0.01
|1.2824
|1.2836
|1.2809
|4181
|2006.08.30 12:39
|modify
|540
|0.01
|1.2824
|1.2835
|1.2809
|4182
|2006.08.30 12:42
|modify
|540
|0.01
|1.2824
|1.2834
|1.2809
|4183
|2006.08.30 12:42
|modify
|540
|0.01
|1.2824
|1.2833
|1.2809
|4184
|2006.08.30 13:29
|s/l
|540
|0.01
|1.2833
|1.2833
|1.2809
|-0.90
|15.70
|4185
|2006.08.30 15:00
|buy
|541
|0.01
|1.2833
|1.2818
|1.2848
|4186
|2006.08.30 15:02
|modify
|541
|0.01
|1.2833
|1.2821
|1.2848
|4187
|2006.08.30 15:30
|modify
|541
|0.01
|1.2833
|1.2825
|1.2848
|4188
|2006.08.30 16:06
|s/l
|541
|0.01
|1.2825
|1.2825
|1.2848
|-0.80
|14.90
|4189
|2006.08.30 22:00
|sell
|542
|0.01
|1.2831
|1.2846
|1.2816
|4190
|2006.08.30 22:14
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2845
|1.2816
|4191
|2006.08.30 22:16
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2843
|1.2816
|4192
|2006.08.30 23:50
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2842
|1.2816
|4193
|2006.08.31 00:01
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2841
|1.2816
|4194
|2006.08.31 00:01
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2840
|1.2816
|4195
|2006.08.31 00:32
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2837
|1.2816
|4196
|2006.08.31 00:48
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2836
|1.2816
|4197
|2006.08.31 01:00
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2835
|1.2816
|4198
|2006.08.31 01:09
|modify
|542
|0.01
|1.2831
|1.2834
|1.2816
|4199
|2006.08.31 01:38
|s/l
|542
|0.01
|1.2834
|1.2834
|1.2816
|-0.15
|14.75
|4200
|2006.08.31 03:00
|buy
|543
|0.01
|1.2842
|1.2827
|1.2857
|4201
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2828
|1.2857
|4202
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2829
|1.2857
|4203
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2830
|1.2857
|4204
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2831
|1.2857
|4205
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2832
|1.2857
|4206
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2833
|1.2857
|4207
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2834
|1.2857
|4208
|2006.08.31 03:21
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2836
|1.2857
|4209
|2006.08.31 03:22
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2837
|1.2857
|4210
|2006.08.31 03:22
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2838
|1.2857
|4211
|2006.08.31 03:22
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2839
|1.2857
|4212
|2006.08.31 03:24
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2840
|1.2857
|4213
|2006.08.31 03:24
|modify
|543
|0.01
|1.2842
|1.2841
|1.2857
|4214
|2006.08.31 03:24
|t/p
|543
|0.01
|1.2857
|1.2841
|1.2857
|1.50
|16.25
|4215
|2006.08.31 11:00
|sell
|544
|0.01
|1.2800
|1.2815
|1.2785
|4216
|2006.08.31 11:06
|s/l
|544
|0.01
|1.2815
|1.2815
|1.2785
|-1.50
|14.75
|4217
|2006.08.31 19:00
|buy
|545
|0.01
|1.2810
|1.2795
|1.2825
|4218
|2006.08.31 19:10
|modify
|545
|0.01
|1.2810
|1.2797
|1.2825
|4219
|2006.08.31 19:12
|modify
|545
|0.01
|1.2810
|1.2800
|1.2825
|4220
|2006.08.31 19:18
|s/l
|545
|0.01
|1.2800
|1.2800
|1.2825
|-1.00
|13.75
|4221
|2006.08.31 23:00
|sell
|546
|0.01
|1.2803
|1.2818
|1.2788
|4222
|2006.08.31 23:16
|modify
|546
|0.01
|1.2803
|1.2817
|1.2788
|4223
|2006.08.31 23:21
|modify
|546
|0.01
|1.2803
|1.2816
|1.2788
|4224
|2006.08.31 23:23
|modify
|546
|0.01
|1.2803
|1.2815
|1.2788
|4225
|2006.08.31 23:23
|modify
|546
|0.01
|1.2803
|1.2814
|1.2788
|4226
|2006.08.31 23:24
|modify
|546
|0.01
|1.2803
|1.2813
|1.2788
|4227
|2006.09.01 00:02
|s/l
|546
|0.01
|1.2813
|1.2813
|1.2788
|-0.95
|12.80
|4228
|2006.09.01 09:00
|sell
|547
|0.01
|1.2780
|1.2795
|1.2765
|4229
|2006.09.01 09:00
|modify
|547
|0.01
|1.2780
|1.2794
|1.2765
|4230
|2006.09.01 09:00
|close at stop
|547
|0.01
|1.2783
|1.2794
|1.2765
|-0.30
|12.50