Strategy Tester Report
Test

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStopLoss=15; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; Ma1=2; Ma2=10;
Bars in test6274Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-987.50Gross profit694.58Gross loss-1682.07
Profit factor0.41Expected payoff-1.81
Absolute drawdown987.50Maximal drawdown987.50 (98.75%)Relative drawdown98.75% (987.50)
Total trades547Short positions (won %)270 (22.59%)Long positions (won %)277 (22.74%)
Profit trades (% of total)124 (22.67%)Loss trades (% of total)423 (77.33%)
Largestprofit trade18.00loss trade-19.50
Averageprofit trade5.60loss trade-3.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (67.50)consecutive losses (loss in money)14 (-20.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)67.50 (4)consecutive loss (count of losses)-109.76 (11)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 21:00sell10.131.20861.21011.2071
22006.01.05 23:37s/l10.131.21011.21011.2071-19.50980.50
32006.01.06 07:00buy20.131.20981.20831.2113
42006.01.06 07:05modify20.131.20981.20841.2113
52006.01.06 07:05modify20.131.20981.20851.2113
62006.01.06 07:05modify20.131.20981.20871.2113
72006.01.06 07:05modify20.131.20981.20881.2113
82006.01.06 07:06modify20.131.20981.20891.2113
92006.01.06 07:33modify20.131.20981.20901.2113
102006.01.06 07:33modify20.131.20981.20911.2113
112006.01.06 07:36modify20.131.20981.20931.2113
122006.01.06 08:09s/l20.131.20931.20931.2113-6.50974.00
132006.01.09 01:00buy30.131.21491.21341.2164
142006.01.09 01:44s/l30.131.21341.21341.2164-19.50954.50
152006.01.09 02:00sell40.131.21251.21401.2110
162006.01.09 02:13s/l40.131.21401.21401.2110-19.50935.00
172006.01.09 15:00buy50.121.20901.20751.2105
182006.01.09 15:08modify50.121.20901.20761.2105
192006.01.09 17:01modify50.121.20901.20771.2105
202006.01.09 18:34s/l50.121.20771.20771.2105-15.60919.40
212006.01.09 19:00sell60.121.20731.20881.2058
222006.01.09 19:00modify60.121.20731.20871.2058
232006.01.09 19:00modify60.121.20731.20861.2058
242006.01.09 19:00modify60.121.20731.20821.2058
252006.01.09 19:07modify60.121.20731.20801.2058
262006.01.09 19:10s/l60.121.20801.20801.2058-8.40911.00
272006.01.10 04:00buy70.121.20781.20631.2093
282006.01.10 04:11modify70.121.20781.20641.2093
292006.01.10 04:44modify70.121.20781.20651.2093
302006.01.10 04:44modify70.121.20781.20661.2093
312006.01.10 04:45modify70.121.20781.20671.2093
322006.01.10 04:46modify70.121.20781.20681.2093
332006.01.10 04:46modify70.121.20781.20691.2093
342006.01.10 04:47modify70.121.20781.20701.2093
352006.01.10 04:51modify70.121.20781.20711.2093
362006.01.10 04:59modify70.121.20781.20721.2093
372006.01.10 05:08modify70.121.20781.20731.2093
382006.01.10 05:09modify70.121.20781.20741.2093
392006.01.10 05:09modify70.121.20781.20751.2093
402006.01.10 05:09modify70.121.20781.20761.2093
412006.01.10 05:09modify70.121.20781.20771.2093
422006.01.10 05:09t/p70.121.20931.20771.209318.00929.00
432006.01.10 09:00sell80.121.20551.20701.2040
442006.01.10 09:01modify80.121.20551.20691.2040
452006.01.10 09:08modify80.121.20551.20681.2040
462006.01.10 09:08modify80.121.20551.20671.2040
472006.01.10 09:08modify80.121.20551.20661.2040
482006.01.10 09:08modify80.121.20551.20651.2040
492006.01.10 09:29modify80.121.20551.20641.2040
502006.01.10 09:29modify80.121.20551.20631.2040
512006.01.10 09:32modify80.121.20551.20621.2040
522006.01.10 09:32modify80.121.20551.20611.2040
532006.01.10 09:33modify80.121.20551.20591.2040
542006.01.10 09:33modify80.121.20551.20581.2040
552006.01.10 09:46s/l80.121.20581.20581.2040-3.60925.40
562006.01.10 16:00buy90.121.20751.20601.2090
572006.01.10 17:02s/l90.121.20601.20601.2090-18.00907.40
582006.01.10 18:00sell100.121.20611.20761.2046
592006.01.10 19:08modify100.121.20611.20751.2046
602006.01.10 19:09modify100.121.20611.20741.2046
612006.01.10 19:14modify100.121.20611.20731.2046
622006.01.10 19:23modify100.121.20611.20721.2046
632006.01.10 19:23modify100.121.20611.20711.2046
642006.01.10 19:54modify100.121.20611.20701.2046
652006.01.10 20:15s/l100.121.20701.20701.2046-10.80896.60
662006.01.10 22:00buy110.121.20771.20621.2092
672006.01.10 22:20modify110.121.20771.20641.2092
682006.01.11 00:16s/l110.121.20641.20641.2092-16.34880.26
692006.01.11 01:00sell120.121.20571.20721.2042
702006.01.11 01:00modify120.121.20571.20711.2042
712006.01.11 01:00modify120.121.20571.20701.2042
722006.01.11 01:00modify120.121.20571.20691.2042
732006.01.11 02:14s/l120.121.20691.20691.2042-14.40865.86
742006.01.11 07:00buy130.121.20831.20681.2098
752006.01.11 07:03modify130.121.20831.20691.2098
762006.01.11 07:20modify130.121.20831.20701.2098
772006.01.11 07:20modify130.121.20831.20711.2098
782006.01.11 07:20modify130.121.20831.20731.2098
792006.01.11 07:20modify130.121.20831.20741.2098
802006.01.11 07:20modify130.121.20831.20761.2098
812006.01.11 07:25modify130.121.20831.20771.2098
822006.01.11 07:26modify130.121.20831.20781.2098
832006.01.11 07:27modify130.121.20831.20801.2098
842006.01.11 07:29modify130.121.20831.20811.2098
852006.01.11 07:34t/p130.121.20981.20811.209818.00883.86
862006.01.12 07:00sell140.121.21351.21501.2120
872006.01.12 07:02modify140.121.21351.21491.2120
882006.01.12 07:09modify140.121.21351.21481.2120
892006.01.12 07:09modify140.121.21351.21471.2120
902006.01.12 07:09modify140.121.21351.21461.2120
912006.01.12 07:09modify140.121.21351.21451.2120
922006.01.12 07:09modify140.121.21351.21441.2120
932006.01.12 07:10modify140.121.21351.21431.2120
942006.01.12 07:13modify140.121.21351.21421.2120
952006.01.12 07:13modify140.121.21351.21411.2120
962006.01.12 07:13modify140.121.21351.21401.2120
972006.01.12 07:14modify140.121.21351.21391.2120
982006.01.12 07:25s/l140.121.21391.21391.2120-4.80879.06
992006.01.12 19:00buy150.121.20471.20321.2062
1002006.01.12 19:50s/l150.121.20321.20321.2062-18.00861.06
1012006.01.12 21:00sell160.111.20341.20491.2019
1022006.01.12 21:31s/l160.111.20491.20491.2019-16.50844.56
1032006.01.12 22:00buy170.111.20481.20331.2063
1042006.01.13 00:18modify170.111.20481.20341.2063
1052006.01.13 00:45s/l170.111.20341.20341.2063-16.08828.47
1062006.01.13 08:00sell180.111.20431.20581.2028
1072006.01.13 08:00modify180.111.20431.20571.2028
1082006.01.13 08:04modify180.111.20431.20561.2028
1092006.01.13 08:07modify180.111.20431.20551.2028
1102006.01.13 08:07modify180.111.20431.20541.2028
1112006.01.13 08:14modify180.111.20431.20531.2028
1122006.01.13 08:26s/l180.111.20531.20531.2028-11.00817.47
1132006.01.13 11:00buy190.111.20791.20641.2094
1142006.01.13 11:24modify190.111.20791.20651.2094
1152006.01.13 11:24modify190.111.20791.20671.2094
1162006.01.13 11:24modify190.111.20791.20681.2094
1172006.01.13 11:25modify190.111.20791.20691.2094
1182006.01.13 11:25modify190.111.20791.20701.2094
1192006.01.13 11:25modify190.111.20791.20711.2094
1202006.01.13 11:25modify190.111.20791.20721.2094
1212006.01.13 11:25modify190.111.20791.20731.2094
1222006.01.13 11:25modify190.111.20791.20741.2094
1232006.01.13 11:26modify190.111.20791.20761.2094
1242006.01.13 11:26modify190.111.20791.20771.2094
1252006.01.13 11:26t/p190.111.20941.20771.209416.50833.97
1262006.01.16 01:00sell200.111.21461.21611.2131
1272006.01.16 01:02modify200.111.21461.21601.2131
1282006.01.16 01:05modify200.111.21461.21591.2131
1292006.01.16 01:08modify200.111.21461.21571.2131
1302006.01.16 01:35modify200.111.21461.21561.2131
1312006.01.16 01:36modify200.111.21461.21551.2131
1322006.01.16 01:36modify200.111.21461.21531.2131
1332006.01.16 01:36modify200.111.21461.21521.2131
1342006.01.16 01:37modify200.111.21461.21501.2131
1352006.01.16 01:38modify200.111.21461.21491.2131
1362006.01.16 01:45s/l200.111.21491.21491.2131-3.30830.67
1372006.01.16 17:00buy210.111.21311.21161.2146
1382006.01.16 17:39s/l210.111.21161.21161.2146-16.50814.17
1392006.01.16 19:00sell220.111.21161.21311.2101
1402006.01.16 19:01modify220.111.21161.21301.2101
1412006.01.16 19:01modify220.111.21161.21281.2101
1422006.01.16 19:21modify220.111.21161.21271.2101
1432006.01.16 19:21modify220.111.21161.21261.2101
1442006.01.16 19:22modify220.111.21161.21251.2101
1452006.01.16 19:22modify220.111.21161.21241.2101
1462006.01.16 19:22modify220.111.21161.21231.2101
1472006.01.16 19:54modify220.111.21161.21221.2101
1482006.01.16 19:54modify220.111.21161.21211.2101
1492006.01.16 19:54modify220.111.21161.21201.2101
1502006.01.16 19:54modify220.111.21161.21191.2101
1512006.01.16 19:56modify220.111.21161.21181.2101
1522006.01.16 19:56modify220.111.21161.21171.2101
1532006.01.16 19:56t/p220.111.21011.21171.210116.50830.67
1542006.01.17 00:00buy230.111.21151.21001.2130
1552006.01.17 00:00modify230.111.21151.21021.2130
1562006.01.17 00:00modify230.111.21151.21031.2130
1572006.01.17 00:43modify230.111.21151.21041.2130
1582006.01.17 00:44modify230.111.21151.21051.2130
1592006.01.17 00:44modify230.111.21151.21061.2130
1602006.01.17 00:44modify230.111.21151.21071.2130
1612006.01.17 00:44modify230.111.21151.21081.2130
1622006.01.17 00:44modify230.111.21151.21091.2130
1632006.01.17 00:49modify230.111.21151.21101.2130
1642006.01.17 01:29modify230.111.21151.21111.2130
1652006.01.17 01:29modify230.111.21151.21121.2130
1662006.01.17 01:31modify230.111.21151.21131.2130
1672006.01.17 01:47modify230.111.21151.21141.2130
1682006.01.17 01:48t/p230.111.21301.21141.213016.50847.17
1692006.01.17 06:00sell240.111.21081.21231.2093
1702006.01.17 06:02modify240.111.21081.21221.2093
1712006.01.17 06:02modify240.111.21081.21211.2093
1722006.01.17 06:03modify240.111.21081.21201.2093
1732006.01.17 06:06modify240.111.21081.21191.2093
1742006.01.17 06:08modify240.111.21081.21181.2093
1752006.01.17 06:09modify240.111.21081.21171.2093
1762006.01.17 06:12modify240.111.21081.21161.2093
1772006.01.17 06:12modify240.111.21081.21151.2093
1782006.01.17 06:12modify240.111.21081.21141.2093
1792006.01.17 06:13modify240.111.21081.21131.2093
1802006.01.17 06:13modify240.111.21081.21111.2093
1812006.01.17 06:15modify240.111.21081.21091.2093
1822006.01.17 06:16t/p240.111.20931.21091.209316.50863.67
1832006.01.17 15:00buy250.121.21011.20861.2116
1842006.01.17 15:01modify250.121.21011.20871.2116
1852006.01.17 15:08modify250.121.21011.20891.2116
1862006.01.17 15:20modify250.121.21011.20901.2116
1872006.01.17 15:21modify250.121.21011.20911.2116
1882006.01.17 15:24modify250.121.21011.20931.2116
1892006.01.17 15:27modify250.121.21011.20951.2116
1902006.01.17 15:27modify250.121.21011.20971.2116
1912006.01.17 17:23modify250.121.21011.20981.2116
1922006.01.17 17:24modify250.121.21011.20991.2116
1932006.01.17 17:24modify250.121.21011.21001.2116
1942006.01.17 17:24t/p250.121.21161.21001.211618.00881.67
1952006.01.17 21:00sell260.121.20941.21091.2079
1962006.01.17 21:02modify260.121.20941.21081.2079
1972006.01.17 21:02modify260.121.20941.21071.2079
1982006.01.17 21:02modify260.121.20941.21061.2079
1992006.01.17 21:03modify260.121.20941.21051.2079
2002006.01.17 21:03modify260.121.20941.21041.2079
2012006.01.17 21:03modify260.121.20941.21031.2079
2022006.01.17 21:03modify260.121.20941.21011.2079
2032006.01.17 21:03modify260.121.20941.21001.2079
2042006.01.17 21:13s/l260.121.21001.21001.2079-7.20874.47
2052006.01.17 23:00buy270.121.21051.20901.2120
2062006.01.17 23:15s/l270.121.20901.20901.2120-18.00856.47
2072006.01.18 00:00sell280.111.20931.21081.2078
2082006.01.18 00:00modify280.111.20931.21071.2078
2092006.01.18 00:00modify280.111.20931.21061.2078
2102006.01.18 00:59modify280.111.20931.21051.2078
2112006.01.18 01:00modify280.111.20931.21041.2078
2122006.01.18 01:00modify280.111.20931.21011.2078
2132006.01.18 01:00modify280.111.20931.21001.2078
2142006.01.18 01:00modify280.111.20931.20991.2078
2152006.01.18 01:00modify280.111.20931.20981.2078
2162006.01.18 01:22modify280.111.20931.20971.2078
2172006.01.18 01:22modify280.111.20931.20961.2078
2182006.01.18 01:24modify280.111.20931.20951.2078
2192006.01.18 01:24modify280.111.20931.20941.2078
2202006.01.18 01:24t/p280.111.20781.20941.207816.50872.97
2212006.01.18 04:00buy290.121.21461.21311.2161
2222006.01.18 04:06s/l290.121.21311.21311.2161-18.00854.97
2232006.01.18 12:00sell300.111.20821.20971.2067
2242006.01.18 12:02modify300.111.20821.20961.2067
2252006.01.18 12:02modify300.111.20821.20951.2067
2262006.01.18 12:02modify300.111.20821.20941.2067
2272006.01.18 12:02modify300.111.20821.20931.2067
2282006.01.18 12:08modify300.111.20821.20921.2067
2292006.01.18 12:08modify300.111.20821.20911.2067
2302006.01.18 12:08modify300.111.20821.20901.2067
2312006.01.18 12:08modify300.111.20821.20891.2067
2322006.01.18 12:08modify300.111.20821.20881.2067
2332006.01.18 12:08modify300.111.20821.20871.2067
2342006.01.18 12:11s/l300.111.20871.20871.2067-5.50849.47
2352006.01.18 17:00buy310.111.21131.20981.2128
2362006.01.18 17:00modify310.111.21131.21011.2128
2372006.01.18 17:18modify310.111.21131.21021.2128
2382006.01.18 17:20modify310.111.21131.21031.2128
2392006.01.18 17:20modify310.111.21131.21041.2128
2402006.01.18 17:44modify310.111.21131.21051.2128
2412006.01.18 18:00modify310.111.21131.21061.2128
2422006.01.18 18:02modify310.111.21131.21071.2128
2432006.01.18 18:03modify310.111.21131.21081.2128
2442006.01.18 18:03modify310.111.21131.21091.2128
2452006.01.18 18:39s/l310.111.21091.21091.2128-4.40845.07
2462006.01.18 20:00sell320.111.20961.21111.2081
2472006.01.18 20:09modify320.111.20961.21081.2081
2482006.01.18 20:09modify320.111.20961.21061.2081
2492006.01.18 20:18s/l320.111.21061.21061.2081-11.00834.07
2502006.01.19 11:00buy330.111.21171.21021.2132
2512006.01.19 11:00modify330.111.21171.21041.2132
2522006.01.19 11:20s/l330.111.21041.21041.2132-14.30819.77
2532006.01.19 15:00sell340.111.20891.21041.2074
2542006.01.19 15:27s/l340.111.21041.21041.2074-16.50803.27
2552006.01.19 16:00buy350.111.20941.20791.2109
2562006.01.19 16:04modify350.111.20941.20801.2109
2572006.01.19 16:05modify350.111.20941.20811.2109
2582006.01.19 16:06modify350.111.20941.20821.2109
2592006.01.19 16:07modify350.111.20941.20831.2109
2602006.01.19 16:09modify350.111.20941.20841.2109
2612006.01.19 16:10modify350.111.20941.20851.2109
2622006.01.19 16:12modify350.111.20941.20871.2109
2632006.01.19 16:17modify350.111.20941.20881.2109
2642006.01.19 17:35s/l350.111.20881.20881.2109-6.60796.67
2652006.01.19 19:00sell360.111.20881.21031.2073
2662006.01.19 19:12modify360.111.20881.21021.2073
2672006.01.19 19:16modify360.111.20881.21011.2073
2682006.01.19 19:16modify360.111.20881.21001.2073
2692006.01.19 19:16modify360.111.20881.20991.2073
2702006.01.19 19:22modify360.111.20881.20981.2073
2712006.01.19 19:49modify360.111.20881.20971.2073
2722006.01.19 19:59s/l360.111.20971.20971.2073-9.90786.77
2732006.01.20 09:00buy370.101.20991.20841.2114
2742006.01.20 09:11modify370.101.20991.20851.2114
2752006.01.20 09:12modify370.101.20991.20861.2114
2762006.01.20 09:16modify370.101.20991.20871.2114
2772006.01.20 09:16modify370.101.20991.20881.2114
2782006.01.20 09:16modify370.101.20991.20891.2114
2792006.01.20 09:16modify370.101.20991.20901.2114
2802006.01.20 09:16modify370.101.20991.20911.2114
2812006.01.20 09:17modify370.101.20991.20921.2114
2822006.01.20 09:17modify370.101.20991.20931.2114
2832006.01.20 09:17modify370.101.20991.20941.2114
2842006.01.20 09:23modify370.101.20991.20951.2114
2852006.01.20 09:23modify370.101.20991.20961.2114
2862006.01.20 09:23modify370.101.20991.20971.2114
2872006.01.20 09:23modify370.101.20991.20981.2114
2882006.01.20 09:24t/p370.101.21141.20981.211415.00801.77
2892006.01.23 21:00sell380.111.22931.23081.2278
2902006.01.23 21:27modify380.111.22931.23071.2278
2912006.01.23 21:28modify380.111.22931.23061.2278
2922006.01.23 21:28modify380.111.22931.23051.2278
2932006.01.23 21:29modify380.111.22931.23041.2278
2942006.01.23 21:41modify380.111.22931.23031.2278
2952006.01.23 21:41modify380.111.22931.23021.2278
2962006.01.23 21:41modify380.111.22931.23001.2278
2972006.01.23 21:41modify380.111.22931.22991.2278
2982006.01.23 22:52modify380.111.22931.22981.2278
2992006.01.24 00:23s/l380.111.22981.22981.2278-4.94796.83
3002006.01.24 02:00buy390.111.22961.22811.2311
3012006.01.24 02:00modify390.111.22961.22821.2311
3022006.01.24 02:01modify390.111.22961.22841.2311
3032006.01.24 02:05s/l390.111.22841.22841.2311-13.20783.63
3042006.01.24 03:00sell400.101.22871.23021.2272
3052006.01.24 03:05modify400.101.22871.23011.2272
3062006.01.24 03:10modify400.101.22871.23001.2272
3072006.01.24 03:10modify400.101.22871.22991.2272
3082006.01.24 03:11modify400.101.22871.22981.2272
3092006.01.24 03:11modify400.101.22871.22971.2272
3102006.01.24 03:11modify400.101.22871.22961.2272
3112006.01.24 03:12modify400.101.22871.22951.2272
3122006.01.24 03:12modify400.101.22871.22941.2272
3132006.01.24 03:13modify400.101.22871.22931.2272
3142006.01.24 03:14modify400.101.22871.22921.2272
3152006.01.24 03:20modify400.101.22871.22911.2272
3162006.01.24 03:29modify400.101.22871.22901.2272
3172006.01.24 03:43modify400.101.22871.22891.2272
3182006.01.24 03:43modify400.101.22871.22881.2272
3192006.01.24 03:45t/p400.101.22721.22881.227215.00798.63
3202006.01.24 12:00buy410.111.22901.22751.2305
3212006.01.24 12:00modify410.111.22901.22761.2305
3222006.01.24 12:01modify410.111.22901.22771.2305
3232006.01.24 12:01modify410.111.22901.22781.2305
3242006.01.24 12:01modify410.111.22901.22791.2305
3252006.01.24 12:09modify410.111.22901.22801.2305
3262006.01.24 12:32modify410.111.22901.22811.2305
3272006.01.24 12:32modify410.111.22901.22831.2305
3282006.01.24 12:36modify410.111.22901.22841.2305
3292006.01.24 12:37modify410.111.22901.22851.2305
3302006.01.24 12:37modify410.111.22901.22861.2305
3312006.01.24 12:42modify410.111.22901.22871.2305
3322006.01.24 13:10s/l410.111.22871.22871.2305-3.30795.33
3332006.01.24 17:00sell420.111.22801.22951.2265
3342006.01.24 17:01modify420.111.22801.22941.2265
3352006.01.24 17:03modify420.111.22801.22931.2265
3362006.01.24 17:09modify420.111.22801.22921.2265
3372006.01.24 17:09modify420.111.22801.22901.2265
3382006.01.24 17:09modify420.111.22801.22891.2265
3392006.01.24 17:10modify420.111.22801.22881.2265
3402006.01.24 17:13modify420.111.22801.22871.2265
3412006.01.24 17:37modify420.111.22801.22861.2265
3422006.01.24 17:44modify420.111.22801.22851.2265
3432006.01.24 18:24modify420.111.22801.22841.2265
3442006.01.24 18:24modify420.111.22801.22831.2265
3452006.01.24 18:24modify420.111.22801.22821.2265
3462006.01.24 18:24t/p420.111.22651.22821.226516.50811.83
3472006.01.25 01:00buy430.111.22751.22601.2290
3482006.01.25 01:00modify430.111.22751.22611.2290
3492006.01.25 01:00modify430.111.22751.22621.2290
3502006.01.25 01:00modify430.111.22751.22631.2290
3512006.01.25 01:00modify430.111.22751.22641.2290
3522006.01.25 01:01modify430.111.22751.22651.2290
3532006.01.25 01:01modify430.111.22751.22661.2290
3542006.01.25 01:01modify430.111.22751.22671.2290
3552006.01.25 02:12s/l430.111.22671.22671.2290-8.80803.03
3562006.01.25 09:00sell440.111.22671.22821.2252
3572006.01.25 09:15modify440.111.22671.22811.2252
3582006.01.25 09:15modify440.111.22671.22801.2252
3592006.01.25 09:15modify440.111.22671.22791.2252
3602006.01.25 09:15modify440.111.22671.22781.2252
3612006.01.25 09:30s/l440.111.22781.22781.2252-12.10790.93
3622006.01.25 21:00buy450.111.22591.22441.2274
3632006.01.25 21:01modify450.111.22591.22451.2274
3642006.01.25 21:03modify450.111.22591.22461.2274
3652006.01.25 21:03modify450.111.22591.22471.2274
3662006.01.25 21:03modify450.111.22591.22481.2274
3672006.01.25 22:00s/l450.111.22481.22481.2274-12.10778.83
3682006.01.25 23:00sell460.101.22491.22641.2234
3692006.01.25 23:01modify460.101.22491.22631.2234
3702006.01.25 23:07modify460.101.22491.22621.2234
3712006.01.25 23:27modify460.101.22491.22611.2234
3722006.01.25 23:47s/l460.101.22611.22611.2234-12.00766.83
3732006.01.26 00:00buy470.101.22581.22431.2273
3742006.01.26 00:04modify470.101.22581.22441.2273
3752006.01.26 00:10modify470.101.22581.22461.2273
3762006.01.26 01:01s/l470.101.22461.22461.2273-12.00754.83
3772006.01.26 05:00sell480.101.22581.22731.2243
3782006.01.26 05:00modify480.101.22581.22721.2243
3792006.01.26 05:00modify480.101.22581.22711.2243
3802006.01.26 05:01modify480.101.22581.22701.2243
3812006.01.26 05:28modify480.101.22581.22691.2243
3822006.01.26 05:30modify480.101.22581.22681.2243
3832006.01.26 05:32modify480.101.22581.22671.2243
3842006.01.26 05:34modify480.101.22581.22661.2243
3852006.01.26 05:34modify480.101.22581.22651.2243
3862006.01.26 05:37modify480.101.22581.22641.2243
3872006.01.26 05:37modify480.101.22581.22631.2243
3882006.01.26 05:38modify480.101.22581.22611.2243
3892006.01.26 05:39modify480.101.22581.22601.2243
3902006.01.26 05:40modify480.101.22581.22591.2243
3912006.01.26 05:40t/p480.101.22431.22591.224315.00769.83
3922006.01.26 10:00buy490.101.22511.22361.2266
3932006.01.26 10:00modify490.101.22511.22381.2266
3942006.01.26 10:02modify490.101.22511.22391.2266
3952006.01.26 10:02modify490.101.22511.22411.2266
3962006.01.26 10:02modify490.101.22511.22421.2266
3972006.01.26 10:13modify490.101.22511.22431.2266
3982006.01.26 10:14modify490.101.22511.22441.2266
3992006.01.26 10:37s/l490.101.22441.22441.2266-7.00762.83
4002006.01.26 11:00sell500.101.22491.22641.2234
4012006.01.26 11:01modify500.101.22491.22611.2234
4022006.01.26 11:05modify500.101.22491.22601.2234
4032006.01.26 11:06modify500.101.22491.22591.2234
4042006.01.26 11:07modify500.101.22491.22581.2234
4052006.01.26 11:17modify500.101.22491.22571.2234
4062006.01.26 11:17modify500.101.22491.22561.2234
4072006.01.26 11:17modify500.101.22491.22551.2234
4082006.01.26 11:17modify500.101.22491.22541.2234
4092006.01.26 11:17modify500.101.22491.22531.2234
4102006.01.26 11:17modify500.101.22491.22521.2234
4112006.01.26 11:17modify500.101.22491.22511.2234
4122006.01.26 11:26modify500.101.22491.22501.2234
4132006.01.26 11:26t/p500.101.22341.22501.223415.00777.83
4142006.01.26 23:00buy510.101.22151.22001.2230
4152006.01.26 23:20modify510.101.22151.22021.2230
4162006.01.26 23:20modify510.101.22151.22031.2230
4172006.01.27 00:25s/l510.101.22031.22031.2230-12.62765.21
4182006.01.27 02:00sell520.101.22101.22251.2195
4192006.01.27 02:00modify520.101.22101.22241.2195
4202006.01.27 02:04modify520.101.22101.22231.2195
4212006.01.27 02:06modify520.101.22101.22221.2195
4222006.01.27 02:06modify520.101.22101.22211.2195
4232006.01.27 02:08modify520.101.22101.22201.2195
4242006.01.27 02:11modify520.101.22101.22191.2195
4252006.01.27 02:11modify520.101.22101.22181.2195
4262006.01.27 02:11modify520.101.22101.22171.2195
4272006.01.27 02:11modify520.101.22101.22161.2195
4282006.01.27 02:11modify520.101.22101.22151.2195
4292006.01.27 02:12modify520.101.22101.22141.2195
4302006.01.27 02:12modify520.101.22101.22121.2195
4312006.01.27 02:12modify520.101.22101.22111.2195
4322006.01.27 02:12t/p520.101.21951.22111.219515.00780.21
4332006.01.27 03:00buy530.101.22101.21951.2225
4342006.01.27 03:06modify530.101.22101.21961.2225
4352006.01.27 03:06modify530.101.22101.21971.2225
4362006.01.27 03:31modify530.101.22101.21981.2225
4372006.01.27 03:31modify530.101.22101.21991.2225
4382006.01.27 03:31modify530.101.22101.22001.2225
4392006.01.27 03:40modify530.101.22101.22011.2225
4402006.01.27 04:04modify530.101.22101.22021.2225
4412006.01.27 04:04modify530.101.22101.22041.2225
4422006.01.27 04:04modify530.101.22101.22051.2225
4432006.01.27 04:10s/l530.101.22051.22051.2225-5.00775.21
4442006.01.27 06:00sell540.101.21861.22011.2171
4452006.01.27 06:00modify540.101.21861.22001.2171
4462006.01.27 06:00modify540.101.21861.21991.2171
4472006.01.27 06:00modify540.101.21861.21981.2171
4482006.01.27 06:04modify540.101.21861.21971.2171
4492006.01.27 06:04modify540.101.21861.21961.2171
4502006.01.27 06:04modify540.101.21861.21951.2171
4512006.01.27 06:04modify540.101.21861.21941.2171
4522006.01.27 06:09s/l540.101.21941.21941.2171-8.00767.21
4532006.01.27 10:00buy550.101.22241.22091.2239
4542006.01.27 10:00modify550.101.22241.22101.2239
4552006.01.27 10:02s/l550.101.22101.22101.2239-14.00753.21
4562006.01.27 11:00sell560.101.21351.21501.2120
4572006.01.27 11:09modify560.101.21351.21491.2120
4582006.01.27 11:09modify560.101.21351.21481.2120
4592006.01.27 11:09modify560.101.21351.21471.2120
4602006.01.27 11:09modify560.101.21351.21461.2120
4612006.01.27 11:12modify560.101.21351.21451.2120
4622006.01.27 11:12modify560.101.21351.21441.2120
4632006.01.27 11:12modify560.101.21351.21431.2120
4642006.01.27 11:12modify560.101.21351.21421.2120
4652006.01.27 11:12modify560.101.21351.21411.2120
4662006.01.27 11:12modify560.101.21351.21401.2120
4672006.01.27 11:12modify560.101.21351.21381.2120
4682006.01.27 11:12modify560.101.21351.21371.2120
4692006.01.27 11:13modify560.101.21351.21361.2120
4702006.01.27 11:13t/p560.101.21201.21361.212015.00768.21
4712006.01.30 02:00buy570.101.21111.20961.2126
4722006.01.30 02:21s/l570.101.20961.20961.2126-15.00753.21
4732006.01.30 04:00sell580.101.20851.21001.2070
4742006.01.30 04:00modify580.101.20851.20981.2070
4752006.01.30 04:07modify580.101.20851.20971.2070
4762006.01.30 04:10modify580.101.20851.20961.2070
4772006.01.30 04:11modify580.101.20851.20951.2070
4782006.01.30 04:19modify580.101.20851.20941.2070
4792006.01.30 04:19modify580.101.20851.20931.2070
4802006.01.30 04:20modify580.101.20851.20921.2070
4812006.01.30 04:31s/l580.101.20921.20921.2070-7.00746.21
4822006.01.30 13:00buy590.101.20921.20771.2107
4832006.01.30 13:46s/l590.101.20771.20771.2107-15.00731.21
4842006.01.30 14:00sell600.101.20771.20921.2062
4852006.01.30 14:24s/l600.101.20921.20921.2062-15.00716.21
4862006.01.30 16:00buy610.101.20871.20721.2102
4872006.01.30 16:02modify610.101.20871.20741.2102
4882006.01.30 16:06modify610.101.20871.20751.2102
4892006.01.30 16:08modify610.101.20871.20761.2102
4902006.01.30 16:08modify610.101.20871.20771.2102
4912006.01.30 16:09modify610.101.20871.20781.2102
4922006.01.30 16:49modify610.101.20871.20791.2102
4932006.01.30 17:02modify610.101.20871.20801.2102
4942006.01.30 17:08modify610.101.20871.20811.2102
4952006.01.30 17:13modify610.101.20871.20821.2102
4962006.01.30 18:37s/l610.101.20821.20821.2102-5.00711.21
4972006.01.30 20:00sell620.091.20841.20991.2069
4982006.01.30 20:10modify620.091.20841.20981.2069
4992006.01.30 20:51s/l620.091.20981.20981.2069-12.60698.61
5002006.01.30 21:00buy630.091.20971.20821.2112
5012006.01.30 21:00modify630.091.20971.20831.2112
5022006.01.30 21:00modify630.091.20971.20841.2112
5032006.01.30 21:01modify630.091.20971.20851.2112
5042006.01.30 21:04modify630.091.20971.20861.2112
5052006.01.30 21:04modify630.091.20971.20881.2112
5062006.01.30 21:04modify630.091.20971.20891.2112
5072006.01.30 21:06modify630.091.20971.20901.2112
5082006.01.30 22:21modify630.091.20971.20911.2112
5092006.01.30 23:27modify630.091.20971.20921.2112
5102006.01.31 00:04s/l630.091.20921.20921.2112-5.06693.55
5112006.01.31 19:00sell640.091.21471.21621.2132
5122006.01.31 19:09modify640.091.21471.21611.2132
5132006.01.31 19:10modify640.091.21471.21601.2132
5142006.01.31 19:10modify640.091.21471.21591.2132
5152006.01.31 19:10modify640.091.21471.21581.2132
5162006.01.31 20:04modify640.091.21471.21571.2132
5172006.01.31 20:05modify640.091.21471.21561.2132
5182006.01.31 20:09modify640.091.21471.21551.2132
5192006.01.31 20:09modify640.091.21471.21541.2132
5202006.01.31 21:04s/l640.091.21541.21541.2132-6.30687.25
5212006.02.01 00:00buy650.091.21591.21441.2174
5222006.02.01 00:01modify650.091.21591.21461.2174
5232006.02.01 00:01modify650.091.21591.21521.2174
5242006.02.01 01:43s/l650.091.21521.21521.2174-6.30680.95
5252006.02.01 03:00sell660.091.21401.21551.2125
5262006.02.01 03:00modify660.091.21401.21541.2125
5272006.02.01 03:00modify660.091.21401.21531.2125
5282006.02.01 03:01modify660.091.21401.21521.2125
5292006.02.01 03:35s/l660.091.21521.21521.2125-10.80670.15
5302006.02.01 22:00buy670.091.20751.20601.2090
5312006.02.01 22:02modify670.091.20751.20611.2090
5322006.02.01 22:30modify670.091.20751.20621.2090
5332006.02.01 23:12s/l670.091.20621.20621.2090-11.70658.45
5342006.02.02 00:00sell680.091.20601.20751.2045
5352006.02.02 00:34modify680.091.20601.20741.2045
5362006.02.02 00:34modify680.091.20601.20731.2045
5372006.02.02 00:43modify680.091.20601.20721.2045
5382006.02.02 00:43modify680.091.20601.20711.2045
5392006.02.02 00:44modify680.091.20601.20701.2045
5402006.02.02 00:45modify680.091.20601.20691.2045
5412006.02.02 00:45modify680.091.20601.20681.2045
5422006.02.02 00:45modify680.091.20601.20661.2045
5432006.02.02 00:46modify680.091.20601.20651.2045
5442006.02.02 00:47modify680.091.20601.20641.2045
5452006.02.02 00:47modify680.091.20601.20631.2045
5462006.02.02 00:47modify680.091.20601.20621.2045
5472006.02.02 00:47modify680.091.20601.20611.2045
5482006.02.02 00:47t/p680.091.20451.20611.204513.50671.95
5492006.02.02 06:00buy690.091.20711.20561.2086
5502006.02.02 06:00modify690.091.20711.20571.2086
5512006.02.02 06:06modify690.091.20711.20581.2086
5522006.02.02 06:06modify690.091.20711.20591.2086
5532006.02.02 06:07modify690.091.20711.20601.2086
5542006.02.02 06:08modify690.091.20711.20611.2086
5552006.02.02 06:08modify690.091.20711.20621.2086
5562006.02.02 06:17s/l690.091.20621.20621.2086-8.10663.85
5572006.02.02 09:00sell700.091.20441.20591.2029
5582006.02.02 09:12s/l700.091.20591.20591.2029-13.50650.35
5592006.02.02 11:00buy710.091.20891.20741.2104
5602006.02.02 11:00modify710.091.20891.20751.2104
5612006.02.02 11:00modify710.091.20891.20761.2104
5622006.02.02 11:01modify710.091.20891.20771.2104
5632006.02.02 11:02modify710.091.20891.20781.2104
5642006.02.02 11:03modify710.091.20891.20791.2104
5652006.02.02 11:04modify710.091.20891.20801.2104
5662006.02.02 11:19modify710.091.20891.20811.2104
5672006.02.02 11:19modify710.091.20891.20821.2104
5682006.02.02 11:19modify710.091.20891.20831.2104
5692006.02.02 11:21modify710.091.20891.20841.2104
5702006.02.02 11:21modify710.091.20891.20851.2104
5712006.02.02 11:21modify710.091.20891.20861.2104
5722006.02.02 11:24modify710.091.20891.20871.2104
5732006.02.02 11:24modify710.091.20891.20881.2104
5742006.02.02 11:27t/p710.091.21041.20881.210413.50663.85
5752006.02.02 19:00sell720.091.20831.20981.2068
5762006.02.02 19:23s/l720.091.20981.20981.2068-13.50650.35
5772006.02.02 21:00buy730.091.21001.20851.2115
5782006.02.03 00:50s/l730.091.20851.20851.2115-14.06636.30
5792006.02.03 16:00buy740.081.20241.20091.2039
5802006.02.03 16:07modify740.081.20241.20101.2039
5812006.02.03 16:09modify740.081.20241.20111.2039
5822006.02.03 16:09modify740.081.20241.20121.2039
5832006.02.03 16:22modify740.081.20241.20131.2039
5842006.02.03 16:55modify740.081.20241.20141.2039
5852006.02.05 15:32close740.081.20281.20141.20393.20639.50
5862006.02.06 18:00buy750.091.19791.19641.1994
5872006.02.06 18:48s/l750.091.19641.19641.1994-13.50626.00
5882006.02.06 19:00sell760.081.19611.19761.1946
5892006.02.06 20:32modify760.081.19611.19751.1946
5902006.02.06 20:35modify760.081.19611.19741.1946
5912006.02.06 20:36modify760.081.19611.19731.1946
5922006.02.06 20:37modify760.081.19611.19721.1946
5932006.02.06 20:37modify760.081.19611.19711.1946
5942006.02.06 20:39modify760.081.19611.19701.1946
5952006.02.06 21:35s/l760.081.19701.19701.1946-7.20618.80
5962006.02.06 22:00buy770.081.19711.19561.1986
5972006.02.06 22:12modify770.081.19711.19571.1986
5982006.02.06 22:13modify770.081.19711.19581.1986
5992006.02.06 22:13modify770.081.19711.19591.1986
6002006.02.06 22:13modify770.081.19711.19601.1986
6012006.02.06 22:14modify770.081.19711.19631.1986
6022006.02.06 22:24modify770.081.19711.19641.1986
6032006.02.07 00:00s/l770.081.19641.19641.1986-6.10612.70
6042006.02.07 08:00sell780.081.19671.19821.1952
6052006.02.07 08:10s/l780.081.19821.19821.1952-12.00600.70
6062006.02.07 17:00buy790.081.19821.19671.1997
6072006.02.07 17:00modify790.081.19821.19681.1997
6082006.02.07 17:01modify790.081.19821.19691.1997
6092006.02.07 17:02modify790.081.19821.19701.1997
6102006.02.07 17:04modify790.081.19821.19711.1997
6112006.02.07 17:05modify790.081.19821.19731.1997
6122006.02.07 17:05modify790.081.19821.19741.1997
6132006.02.07 17:05modify790.081.19821.19751.1997
6142006.02.07 17:06modify790.081.19821.19761.1997
6152006.02.07 17:06modify790.081.19821.19771.1997
6162006.02.07 17:15modify790.081.19821.19781.1997
6172006.02.07 17:16modify790.081.19821.19791.1997
6182006.02.07 17:16modify790.081.19821.19801.1997
6192006.02.07 18:48modify790.081.19821.19811.1997
6202006.02.07 19:26s/l790.081.19811.19811.1997-0.80599.90
6212006.02.07 21:00sell800.081.19761.19911.1961
6222006.02.07 21:35modify800.081.19761.19901.1961
6232006.02.07 21:39modify800.081.19761.19891.1961
6242006.02.07 23:15modify800.081.19761.19881.1961
6252006.02.07 23:17modify800.081.19761.19871.1961
6262006.02.07 23:30modify800.081.19761.19861.1961
6272006.02.07 23:36modify800.081.19761.19851.1961
6282006.02.07 23:36modify800.081.19761.19841.1961
6292006.02.08 00:09modify800.081.19761.19831.1961
6302006.02.08 00:13modify800.081.19761.19821.1961
6312006.02.08 00:13modify800.081.19761.19811.1961
6322006.02.08 00:39modify800.081.19761.19801.1961
6332006.02.08 00:56s/l800.081.19801.19801.1961-2.79597.11
6342006.02.08 02:00buy810.081.19841.19691.1999
6352006.02.08 02:18s/l810.081.19691.19691.1999-12.00585.11
6362006.02.08 03:00sell820.081.19711.19861.1956
6372006.02.08 03:01modify820.081.19711.19841.1956
6382006.02.08 03:05modify820.081.19711.19821.1956
6392006.02.08 03:21s/l820.081.19821.19821.1956-8.80576.31
6402006.02.08 06:00buy830.081.19801.19651.1995
6412006.02.08 06:07modify830.081.19801.19661.1995
6422006.02.08 06:08modify830.081.19801.19671.1995
6432006.02.08 06:35s/l830.081.19671.19671.1995-10.40565.91
6442006.02.08 07:00sell840.081.19661.19811.1951
6452006.02.08 07:06modify840.081.19661.19801.1951
6462006.02.08 07:07modify840.081.19661.19791.1951
6472006.02.08 07:07modify840.081.19661.19781.1951
6482006.02.08 07:07modify840.081.19661.19771.1951
6492006.02.08 07:07modify840.081.19661.19761.1951
6502006.02.08 07:08modify840.081.19661.19751.1951
6512006.02.08 07:21modify840.081.19661.19741.1951
6522006.02.08 07:23modify840.081.19661.19731.1951
6532006.02.08 07:24modify840.081.19661.19721.1951
6542006.02.08 07:24modify840.081.19661.19711.1951
6552006.02.08 07:24modify840.081.19661.19681.1951
6562006.02.08 07:25modify840.081.19661.19671.1951
6572006.02.08 07:25t/p840.081.19511.19671.195112.00577.91
6582006.02.08 17:00buy850.081.19651.19501.1980
6592006.02.08 17:01modify850.081.19651.19521.1980
6602006.02.08 17:11modify850.081.19651.19531.1980
6612006.02.08 17:12modify850.081.19651.19541.1980
6622006.02.08 17:54s/l850.081.19541.19541.1980-8.80569.11
6632006.02.09 05:00sell860.081.19691.19841.1954
6642006.02.09 05:29s/l860.081.19841.19841.1954-12.00557.11
6652006.02.09 07:00buy870.071.19921.19771.2007
6662006.02.09 07:33s/l870.071.19771.19771.2007-10.50546.61
6672006.02.09 09:00sell880.071.19831.19981.1968
6682006.02.09 09:03modify880.071.19831.19971.1968
6692006.02.09 09:07modify880.071.19831.19961.1968
6702006.02.09 09:07modify880.071.19831.19951.1968
6712006.02.09 09:08modify880.071.19831.19941.1968
6722006.02.09 09:56modify880.071.19831.19931.1968
6732006.02.09 09:56modify880.071.19831.19921.1968
6742006.02.09 09:56modify880.071.19831.19911.1968
6752006.02.09 09:57modify880.071.19831.19901.1968
6762006.02.09 09:57modify880.071.19831.19891.1968
6772006.02.09 09:57modify880.071.19831.19881.1968
6782006.02.09 09:57modify880.071.19831.19871.1968
6792006.02.09 09:57modify880.071.19831.19861.1968
6802006.02.09 09:57modify880.071.19831.19851.1968
6812006.02.09 09:57modify880.071.19831.19841.1968
6822006.02.09 09:57t/p880.071.19681.19841.196810.50557.11
6832006.02.09 14:00buy890.071.19741.19591.1989
6842006.02.09 14:09modify890.071.19741.19601.1989
6852006.02.09 14:10modify890.071.19741.19611.1989
6862006.02.09 14:12modify890.071.19741.19621.1989
6872006.02.09 14:12modify890.071.19741.19631.1989
6882006.02.09 14:34modify890.071.19741.19641.1989
6892006.02.09 15:42modify890.071.19741.19651.1989
6902006.02.09 15:43modify890.071.19741.19661.1989
6912006.02.09 15:43modify890.071.19741.19671.1989
6922006.02.09 15:43modify890.071.19741.19681.1989
6932006.02.09 15:47modify890.071.19741.19691.1989
6942006.02.09 15:49modify890.071.19741.19701.1989
6952006.02.09 15:56modify890.071.19741.19711.1989
6962006.02.09 16:09modify890.071.19741.19721.1989
6972006.02.09 16:33s/l890.071.19721.19721.1989-1.40555.71
6982006.02.09 21:00sell900.071.19831.19981.1968
6992006.02.09 21:00modify900.071.19831.19971.1968
7002006.02.09 21:14modify900.071.19831.19961.1968
7012006.02.09 21:30modify900.071.19831.19951.1968
7022006.02.09 21:30modify900.071.19831.19941.1968
7032006.02.09 21:42modify900.071.19831.19931.1968
7042006.02.09 22:51s/l900.071.19931.19931.1968-7.00548.71
7052006.02.10 03:00sell910.071.19751.19901.1960
7062006.02.10 03:14modify910.071.19751.19891.1960
7072006.02.10 03:18modify910.071.19751.19881.1960
7082006.02.10 03:18modify910.071.19751.19871.1960
7092006.02.10 03:19modify910.071.19751.19861.1960
7102006.02.10 03:26modify910.071.19751.19851.1960
7112006.02.10 03:27modify910.071.19751.19841.1960
7122006.02.10 03:29modify910.071.19751.19831.1960
7132006.02.10 03:29modify910.071.19751.19811.1960
7142006.02.10 03:29modify910.071.19751.19801.1960
7152006.02.10 03:29modify910.071.19751.19791.1960
7162006.02.10 03:30modify910.071.19751.19781.1960
7172006.02.10 03:30modify910.071.19751.19771.1960
7182006.02.10 03:30modify910.071.19751.19761.1960
7192006.02.10 03:30t/p910.071.19601.19761.196010.50559.21
7202006.02.10 09:00buy920.071.20191.20041.2034
7212006.02.10 09:00modify920.071.20191.20061.2034
7222006.02.10 09:00modify920.071.20191.20071.2034
7232006.02.10 09:08modify920.071.20191.20081.2034
7242006.02.10 09:08modify920.071.20191.20091.2034
7252006.02.10 09:09modify920.071.20191.20101.2034
7262006.02.10 09:09modify920.071.20191.20111.2034
7272006.02.10 09:11modify920.071.20191.20121.2034
7282006.02.10 09:11modify920.071.20191.20131.2034
7292006.02.10 09:19s/l920.071.20131.20131.2034-4.20555.01
7302006.02.10 11:00sell930.071.19111.19261.1896
7312006.02.10 11:13modify930.071.19111.19251.1896
7322006.02.10 11:13modify930.071.19111.19241.1896
7332006.02.10 11:13modify930.071.19111.19231.1896
7342006.02.10 11:13modify930.071.19111.19221.1896
7352006.02.10 11:13modify930.071.19111.19211.1896
7362006.02.10 11:16s/l930.071.19211.19211.1896-7.00548.01
7372006.02.13 02:00buy940.071.19051.18901.1920
7382006.02.13 02:01modify940.071.19051.18911.1920
7392006.02.13 02:06modify940.071.19051.18921.1920
7402006.02.13 02:06modify940.071.19051.18931.1920
7412006.02.13 02:11modify940.071.19051.18941.1920
7422006.02.13 02:11modify940.071.19051.18951.1920
7432006.02.13 02:15modify940.071.19051.18961.1920
7442006.02.13 02:17modify940.071.19051.18971.1920
7452006.02.13 02:18modify940.071.19051.18991.1920
7462006.02.13 02:29modify940.071.19051.19001.1920
7472006.02.13 02:29modify940.071.19051.19011.1920
7482006.02.13 02:29modify940.071.19051.19021.1920
7492006.02.13 02:29modify940.071.19051.19031.1920
7502006.02.13 02:30modify940.071.19051.19041.1920
7512006.02.13 02:31t/p940.071.19201.19041.192010.50558.51
7522006.02.13 05:00sell950.071.18891.19041.1874
7532006.02.13 05:18modify950.071.18891.19031.1874
7542006.02.13 05:19modify950.071.18891.19021.1874
7552006.02.13 05:20modify950.071.18891.19011.1874
7562006.02.13 05:20modify950.071.18891.19001.1874
7572006.02.13 05:28modify950.071.18891.18991.1874
7582006.02.13 05:33modify950.071.18891.18981.1874
7592006.02.13 06:26s/l950.071.18981.18981.1874-6.30552.21
7602006.02.13 11:00buy960.071.19081.18931.1923
7612006.02.13 11:00modify960.071.19081.18941.1923
7622006.02.13 11:02modify960.071.19081.18951.1923
7632006.02.13 11:02modify960.071.19081.18961.1923
7642006.02.13 11:03modify960.071.19081.18971.1923
7652006.02.13 11:09modify960.071.19081.19001.1923
7662006.02.13 11:18s/l960.071.19001.19001.1923-5.60546.61
7672006.02.13 18:00sell970.071.19001.19151.1885
7682006.02.13 18:13s/l970.071.19151.19151.1885-10.50536.11
7692006.02.13 19:00buy980.071.19151.19001.1930
7702006.02.13 19:21s/l980.071.19001.19001.1930-10.50525.61
7712006.02.13 21:00sell990.071.18971.19121.1882
7722006.02.13 21:30s/l990.071.19121.19121.1882-10.50515.11
7732006.02.14 00:00buy1000.071.19071.18921.1922
7742006.02.14 00:04modify1000.071.19071.18931.1922
7752006.02.14 00:31modify1000.071.19071.18941.1922
7762006.02.14 00:32modify1000.071.19071.18951.1922
7772006.02.14 00:35modify1000.071.19071.18961.1922
7782006.02.14 00:35modify1000.071.19071.18971.1922
7792006.02.14 00:35modify1000.071.19071.18981.1922
7802006.02.14 00:56modify1000.071.19071.18991.1922
7812006.02.14 01:14modify1000.071.19071.19001.1922
7822006.02.14 01:14modify1000.071.19071.19011.1922
7832006.02.14 01:14modify1000.071.19071.19021.1922
7842006.02.14 01:14modify1000.071.19071.19031.1922
7852006.02.14 01:15modify1000.071.19071.19041.1922
7862006.02.14 01:15modify1000.071.19071.19051.1922
7872006.02.14 01:15modify1000.071.19071.19061.1922
7882006.02.14 01:15t/p1000.071.19221.19061.192210.50525.61
7892006.02.14 07:00sell1010.071.18981.19131.1883
7902006.02.14 07:02modify1010.071.18981.19111.1883
7912006.02.14 07:02modify1010.071.18981.19101.1883
7922006.02.14 07:05modify1010.071.18981.19091.1883
7932006.02.14 07:27s/l1010.071.19091.19091.1883-7.70517.91
7942006.02.14 14:00buy1020.071.19061.18911.1921
7952006.02.14 14:00modify1020.071.19061.18921.1921
7962006.02.14 14:05modify1020.071.19061.18931.1921
7972006.02.14 14:37modify1020.071.19061.18941.1921
7982006.02.14 14:37modify1020.071.19061.18951.1921
7992006.02.14 14:37modify1020.071.19061.18961.1921
8002006.02.14 14:39modify1020.071.19061.18971.1921
8012006.02.14 14:39modify1020.071.19061.18981.1921
8022006.02.14 14:39modify1020.071.19061.18991.1921
8032006.02.14 14:39modify1020.071.19061.19001.1921
8042006.02.14 14:39modify1020.071.19061.19011.1921
8052006.02.14 14:39modify1020.071.19061.19021.1921
8062006.02.14 14:40modify1020.071.19061.19031.1921
8072006.02.14 15:06modify1020.071.19061.19041.1921
8082006.02.14 15:07modify1020.071.19061.19051.1921
8092006.02.14 15:08t/p1020.071.19211.19051.192110.50528.41
8102006.02.15 02:00sell1030.071.19201.19351.1905
8112006.02.15 02:00modify1030.071.19201.19331.1905
8122006.02.15 02:01modify1030.071.19201.19321.1905
8132006.02.15 02:02modify1030.071.19201.19311.1905
8142006.02.15 02:03modify1030.071.19201.19301.1905
8152006.02.15 02:26modify1030.071.19201.19291.1905
8162006.02.15 02:26modify1030.071.19201.19281.1905
8172006.02.15 02:30modify1030.071.19201.19271.1905
8182006.02.15 02:32modify1030.071.19201.19261.1905
8192006.02.15 02:46modify1030.071.19201.19251.1905
8202006.02.15 02:53modify1030.071.19201.19221.1905
8212006.02.15 03:03s/l1030.071.19221.19221.1905-1.40527.01
8222006.02.15 10:00buy1040.071.19351.19201.1950
8232006.02.15 10:00s/l1040.071.19201.19201.1950-10.50516.51
8242006.02.15 12:00sell1050.071.18831.18981.1868
8252006.02.15 12:06modify1050.071.18831.18971.1868
8262006.02.15 12:15s/l1050.071.18971.18971.1868-9.80506.71
8272006.02.16 03:00buy1060.071.18871.18721.1902
8282006.02.16 03:00modify1060.071.18871.18731.1902
8292006.02.16 03:01modify1060.071.18871.18741.1902
8302006.02.16 03:37s/l1060.071.18741.18741.1902-9.10497.61
8312006.02.16 04:00sell1070.071.18741.18891.1859
8322006.02.16 04:22modify1070.071.18741.18881.1859
8332006.02.16 04:22modify1070.071.18741.18871.1859
8342006.02.16 04:28modify1070.071.18741.18861.1859
8352006.02.16 04:28modify1070.071.18741.18851.1859
8362006.02.16 04:30modify1070.071.18741.18841.1859
8372006.02.16 04:31s/l1070.071.18841.18841.1859-7.00490.61
8382006.02.16 10:00buy1080.071.18791.18641.1894
8392006.02.16 10:02modify1080.071.18791.18651.1894
8402006.02.16 10:15s/l1080.071.18651.18651.1894-9.80480.81
8412006.02.16 21:00sell1090.061.18821.18971.1867
8422006.02.16 21:57modify1090.061.18821.18961.1867
8432006.02.16 21:58modify1090.061.18821.18951.1867
8442006.02.16 22:36modify1090.061.18821.18941.1867
8452006.02.16 22:38modify1090.061.18821.18931.1867
8462006.02.16 23:51s/l1090.061.18931.18931.1867-6.60474.21
8472006.02.17 06:00buy1100.061.18821.18671.1897
8482006.02.17 06:31modify1100.061.18821.18681.1897
8492006.02.17 07:00s/l1100.061.18681.18681.1897-8.40465.81
8502006.02.17 10:00buy1110.061.18971.18821.1912
8512006.02.17 10:00modify1110.061.18971.18841.1912
8522006.02.17 10:03modify1110.061.18971.18851.1912
8532006.02.17 10:03modify1110.061.18971.18861.1912
8542006.02.17 10:04modify1110.061.18971.18871.1912
8552006.02.17 10:04modify1110.061.18971.18881.1912
8562006.02.17 10:05modify1110.061.18971.18891.1912
8572006.02.17 10:06modify1110.061.18971.18901.1912
8582006.02.17 10:06modify1110.061.18971.18911.1912
8592006.02.17 10:06modify1110.061.18971.18921.1912
8602006.02.17 10:07modify1110.061.18971.18931.1912
8612006.02.17 10:07modify1110.061.18971.18941.1912
8622006.02.17 10:07modify1110.061.18971.18951.1912
8632006.02.17 10:08modify1110.061.18971.18961.1912
8642006.02.17 10:12t/p1110.061.19121.18961.19129.00474.81
8652006.02.20 04:00sell1120.061.19381.19531.1923
8662006.02.20 04:01modify1120.061.19381.19521.1923
8672006.02.20 05:15s/l1120.061.19521.19521.1923-8.40466.41
8682006.02.20 11:00buy1130.061.19501.19351.1965
8692006.02.20 11:02modify1130.061.19501.19361.1965
8702006.02.20 14:03s/l1130.061.19361.19361.1965-8.40458.01
8712006.02.20 15:00sell1140.061.19401.19551.1925
8722006.02.20 15:17modify1140.061.19401.19531.1925
8732006.02.20 16:34modify1140.061.19401.19521.1925
8742006.02.20 16:56modify1140.061.19401.19511.1925
8752006.02.20 16:57modify1140.061.19401.19501.1925
8762006.02.20 18:17modify1140.061.19401.19491.1925
8772006.02.20 18:17modify1140.061.19401.19481.1925
8782006.02.20 18:18modify1140.061.19401.19471.1925
8792006.02.20 18:18modify1140.061.19401.19461.1925
8802006.02.20 18:18modify1140.061.19401.19441.1925
8812006.02.20 18:18modify1140.061.19401.19431.1925
8822006.02.20 18:22modify1140.061.19401.19421.1925
8832006.02.20 18:53s/l1140.061.19421.19421.1925-1.20456.81
8842006.02.21 13:00buy1150.061.19211.19061.1936
8852006.02.21 14:02modify1150.061.19211.19071.1936
8862006.02.21 14:03modify1150.061.19211.19081.1936
8872006.02.21 14:03modify1150.061.19211.19091.1936
8882006.02.21 14:03modify1150.061.19211.19101.1936
8892006.02.21 14:03modify1150.061.19211.19111.1936
8902006.02.21 14:03modify1150.061.19211.19121.1936
8912006.02.21 14:27modify1150.061.19211.19131.1936
8922006.02.21 14:27modify1150.061.19211.19141.1936
8932006.02.21 14:27modify1150.061.19211.19151.1936
8942006.02.21 14:27modify1150.061.19211.19161.1936
8952006.02.21 14:27modify1150.061.19211.19171.1936
8962006.02.21 15:00s/l1150.061.19171.19171.1936-2.40454.41
8972006.02.21 18:00sell1160.061.19081.19231.1893
8982006.02.21 18:08modify1160.061.19081.19221.1893
8992006.02.21 18:55s/l1160.061.19221.19221.1893-8.40446.01
9002006.02.21 19:00buy1170.061.19201.19051.1935
9012006.02.21 19:00modify1170.061.19201.19061.1935
9022006.02.21 19:01modify1170.061.19201.19071.1935
9032006.02.21 19:05modify1170.061.19201.19091.1935
9042006.02.21 19:06modify1170.061.19201.19101.1935
9052006.02.21 20:03s/l1170.061.19101.19101.1935-6.00440.01
9062006.02.22 03:00sell1180.061.19121.19271.1897
9072006.02.22 03:02modify1180.061.19121.19261.1897
9082006.02.22 03:02modify1180.061.19121.19251.1897
9092006.02.22 03:15modify1180.061.19121.19241.1897
9102006.02.22 03:51modify1180.061.19121.19231.1897
9112006.02.22 03:51modify1180.061.19121.19221.1897
9122006.02.22 03:52modify1180.061.19121.19211.1897
9132006.02.22 03:52modify1180.061.19121.19201.1897
9142006.02.22 03:54modify1180.061.19121.19191.1897
9152006.02.22 04:03modify1180.061.19121.19181.1897
9162006.02.22 04:03modify1180.061.19121.19161.1897
9172006.02.22 04:04modify1180.061.19121.19151.1897
9182006.02.22 04:11modify1180.061.19121.19141.1897
9192006.02.22 04:12modify1180.061.19121.19131.1897
9202006.02.22 04:54t/p1180.061.18971.19131.18979.00449.01
9212006.02.22 12:00buy1190.061.19071.18921.1922
9222006.02.22 12:00modify1190.061.19071.18931.1922
9232006.02.22 12:14modify1190.061.19071.18941.1922
9242006.02.22 12:14modify1190.061.19071.18951.1922
9252006.02.22 12:16modify1190.061.19071.18961.1922
9262006.02.22 12:21modify1190.061.19071.18971.1922
9272006.02.22 12:22modify1190.061.19071.18981.1922
9282006.02.22 12:22modify1190.061.19071.18991.1922
9292006.02.22 12:23modify1190.061.19071.19001.1922
9302006.02.22 12:23modify1190.061.19071.19011.1922
9312006.02.22 12:38modify1190.061.19071.19021.1922
9322006.02.22 12:39modify1190.061.19071.19031.1922
9332006.02.22 12:39modify1190.061.19071.19041.1922
9342006.02.22 12:39modify1190.061.19071.19051.1922
9352006.02.22 12:40modify1190.061.19071.19061.1922
9362006.02.22 12:42t/p1190.061.19221.19061.19229.00458.01
9372006.02.22 21:00sell1200.061.19051.19201.1890
9382006.02.22 22:07modify1200.061.19051.19191.1890
9392006.02.22 22:07modify1200.061.19051.19181.1890
9402006.02.22 22:07modify1200.061.19051.19171.1890
9412006.02.22 22:07modify1200.061.19051.19161.1890
9422006.02.22 22:26modify1200.061.19051.19151.1890
9432006.02.22 22:36modify1200.061.19051.19141.1890
9442006.02.22 22:52modify1200.061.19051.19131.1890
9452006.02.22 22:52modify1200.061.19051.19121.1890
9462006.02.22 22:52modify1200.061.19051.19111.1890
9472006.02.22 23:34s/l1200.061.19111.19111.1890-3.60454.41
9482006.02.23 01:00buy1210.061.19131.18981.1928
9492006.02.23 01:03modify1210.061.19131.18991.1928
9502006.02.23 01:12modify1210.061.19131.19001.1928
9512006.02.23 01:12modify1210.061.19131.19011.1928
9522006.02.23 01:12modify1210.061.19131.19021.1928
9532006.02.23 01:13modify1210.061.19131.19031.1928
9542006.02.23 01:41modify1210.061.19131.19041.1928
9552006.02.23 01:42modify1210.061.19131.19061.1928
9562006.02.23 02:34s/l1210.061.19061.19061.1928-4.20450.21
9572006.02.23 03:00sell1220.061.19021.19171.1887
9582006.02.23 03:27modify1220.061.19021.19161.1887
9592006.02.23 03:53modify1220.061.19021.19151.1887
9602006.02.23 03:58s/l1220.061.19151.19151.1887-7.80442.41
9612006.02.23 05:00buy1230.061.19411.19261.1956
9622006.02.23 05:10modify1230.061.19411.19271.1956
9632006.02.23 05:17modify1230.061.19411.19281.1956
9642006.02.23 05:17modify1230.061.19411.19291.1956
9652006.02.23 05:17modify1230.061.19411.19311.1956
9662006.02.23 05:17modify1230.061.19411.19321.1956
9672006.02.23 05:17modify1230.061.19411.19331.1956
9682006.02.23 05:18modify1230.061.19411.19341.1956
9692006.02.23 05:18modify1230.061.19411.19351.1956
9702006.02.23 05:21modify1230.061.19411.19361.1956
9712006.02.23 05:22modify1230.061.19411.19371.1956
9722006.02.23 05:22modify1230.061.19411.19381.1956
9732006.02.23 05:22modify1230.061.19411.19391.1956
9742006.02.23 05:28s/l1230.061.19391.19391.1956-1.20441.21
9752006.02.23 11:00sell1240.061.19201.19351.1905
9762006.02.23 11:09s/l1240.061.19351.19351.1905-9.00432.21
9772006.02.23 21:00buy1250.061.19301.19151.1945
9782006.02.23 21:57modify1250.061.19301.19161.1945
9792006.02.24 02:38s/l1250.061.19161.19161.1945-8.77423.44
9802006.02.24 03:00sell1260.061.19171.19321.1902
9812006.02.24 03:01modify1260.061.19171.19311.1902
9822006.02.24 03:01modify1260.061.19171.19301.1902
9832006.02.24 03:01modify1260.061.19171.19291.1902
9842006.02.24 03:01modify1260.061.19171.19281.1902
9852006.02.24 03:05modify1260.061.19171.19271.1902
9862006.02.24 03:05modify1260.061.19171.19261.1902
9872006.02.24 03:06modify1260.061.19171.19251.1902
9882006.02.24 03:06modify1260.061.19171.19241.1902
9892006.02.24 03:06modify1260.061.19171.19231.1902
9902006.02.24 03:06modify1260.061.19171.19221.1902
9912006.02.24 03:08modify1260.061.19171.19211.1902
9922006.02.24 03:08modify1260.061.19171.19191.1902
9932006.02.24 03:12modify1260.061.19171.19181.1902
9942006.02.24 03:13t/p1260.061.19021.19181.19029.00432.44
9952006.02.27 03:00sell1270.061.18571.18721.1842
9962006.02.27 03:09modify1270.061.18571.18701.1842
9972006.02.27 03:09modify1270.061.18571.18691.1842
9982006.02.27 03:10modify1270.061.18571.18681.1842
9992006.02.27 03:10modify1270.061.18571.18651.1842
10002006.02.27 03:10modify1270.061.18571.18641.1842
10012006.02.27 03:10modify1270.061.18571.18631.1842
10022006.02.27 03:10modify1270.061.18571.18621.1842
10032006.02.27 03:10modify1270.061.18571.18611.1842
10042006.02.27 03:15modify1270.061.18571.18601.1842
10052006.02.27 03:15modify1270.061.18571.18591.1842
10062006.02.27 03:15modify1270.061.18571.18581.1842
10072006.02.27 03:18t/p1270.061.18421.18581.18429.00441.44
10082006.02.27 12:00buy1280.061.18641.18491.1879
10092006.02.27 12:00modify1280.061.18641.18511.1879
10102006.02.27 12:11s/l1280.061.18511.18511.1879-7.80433.64
10112006.02.27 16:00sell1290.061.18461.18611.1831
10122006.02.27 18:06modify1290.061.18461.18601.1831
10132006.02.27 19:04modify1290.061.18461.18591.1831
10142006.02.27 19:04modify1290.061.18461.18581.1831
10152006.02.27 19:06modify1290.061.18461.18571.1831
10162006.02.27 19:30modify1290.061.18461.18561.1831
10172006.02.27 19:30modify1290.061.18461.18551.1831
10182006.02.27 19:56modify1290.061.18461.18541.1831
10192006.02.27 19:56modify1290.061.18461.18531.1831
10202006.02.27 19:56modify1290.061.18461.18521.1831
10212006.02.27 19:57modify1290.061.18461.18511.1831
10222006.02.27 20:40s/l1290.061.18511.18511.1831-3.00430.64
10232006.02.27 23:00buy1300.061.18641.18491.1879
10242006.02.27 23:00modify1300.061.18641.18501.1879
10252006.02.28 01:10modify1300.061.18641.18511.1879
10262006.02.28 01:10modify1300.061.18641.18521.1879
10272006.02.28 01:10modify1300.061.18641.18531.1879
10282006.02.28 01:10modify1300.061.18641.18541.1879
10292006.02.28 01:11modify1300.061.18641.18551.1879
10302006.02.28 01:43s/l1300.061.18551.18551.1879-5.77424.86
10312006.03.01 02:00sell1310.061.19311.19461.1916
10322006.03.01 02:11modify1310.061.19311.19441.1916
10332006.03.01 02:41s/l1310.061.19441.19441.1916-7.80417.06
10342006.03.01 05:00buy1320.061.19451.19301.1960
10352006.03.01 05:01modify1320.061.19451.19311.1960
10362006.03.01 05:08modify1320.061.19451.19321.1960
10372006.03.01 05:09modify1320.061.19451.19341.1960
10382006.03.01 05:09modify1320.061.19451.19351.1960
10392006.03.01 05:09modify1320.061.19451.19361.1960
10402006.03.01 05:16modify1320.061.19451.19371.1960
10412006.03.01 05:24s/l1320.061.19371.19371.1960-4.80412.26
10422006.03.01 06:00sell1330.051.19341.19491.1919
10432006.03.01 06:04modify1330.051.19341.19481.1919
10442006.03.01 06:41s/l1330.051.19481.19481.1919-7.00405.26
10452006.03.01 08:00buy1340.051.19431.19281.1958
10462006.03.01 08:00modify1340.051.19431.19291.1958
10472006.03.01 08:00modify1340.051.19431.19311.1958
10482006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19321.1958
10492006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19331.1958
10502006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19341.1958
10512006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19351.1958
10522006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19361.1958
10532006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19381.1958
10542006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19391.1958
10552006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19401.1958
10562006.03.01 08:06modify1340.051.19431.19411.1958
10572006.03.01 08:07modify1340.051.19431.19421.1958
10582006.03.01 08:07t/p1340.051.19581.19421.19587.50412.76
10592006.03.01 12:00sell1350.061.18981.19131.1883
10602006.03.01 12:00modify1350.061.18981.19121.1883
10612006.03.01 12:00modify1350.061.18981.19111.1883
10622006.03.01 12:00modify1350.061.18981.19101.1883
10632006.03.01 12:00modify1350.061.18981.19091.1883
10642006.03.01 12:01modify1350.061.18981.19081.1883
10652006.03.01 12:05s/l1350.061.19081.19081.1883-6.00406.76
10662006.03.01 20:00buy1360.051.19221.19071.1937
10672006.03.01 22:00modify1360.051.19221.19081.1937
10682006.03.01 22:01modify1360.051.19221.19091.1937
10692006.03.01 22:25modify1360.051.19221.19101.1937
10702006.03.01 22:26modify1360.051.19221.19141.1937
10712006.03.02 01:31modify1360.051.19221.19151.1937
10722006.03.02 01:48modify1360.051.19221.19171.1937
10732006.03.02 01:52modify1360.051.19221.19181.1937
10742006.03.02 01:54modify1360.051.19221.19191.1937
10752006.03.02 02:12modify1360.051.19221.19201.1937
10762006.03.02 02:57modify1360.051.19221.19211.1937
10772006.03.02 03:00t/p1360.051.19371.19211.19376.57413.33
10782006.03.02 21:00sell1370.061.20141.20291.1999
10792006.03.02 21:00modify1370.061.20141.20281.1999
10802006.03.02 21:01modify1370.061.20141.20271.1999
10812006.03.02 23:21s/l1370.061.20271.20271.1999-7.80405.53
10822006.03.03 09:00buy1380.051.20401.20251.2055
10832006.03.03 09:01modify1380.051.20401.20261.2055
10842006.03.03 09:01modify1380.051.20401.20271.2055
10852006.03.03 09:01modify1380.051.20401.20281.2055
10862006.03.03 09:01modify1380.051.20401.20301.2055
10872006.03.03 09:09modify1380.051.20401.20311.2055
10882006.03.03 09:19modify1380.051.20401.20331.2055
10892006.03.03 09:20modify1380.051.20401.20341.2055
10902006.03.03 09:23modify1380.051.20401.20361.2055
10912006.03.03 09:30modify1380.051.20401.20371.2055
10922006.03.03 09:31modify1380.051.20401.20381.2055
10932006.03.03 09:31modify1380.051.20401.20391.2055
10942006.03.03 09:31t/p1380.051.20551.20391.20557.50413.03
10952006.03.03 12:00sell1390.061.20271.20421.2012
10962006.03.03 12:05modify1390.061.20271.20401.2012
10972006.03.03 12:33modify1390.061.20271.20391.2012
10982006.03.03 12:34modify1390.061.20271.20381.2012
10992006.03.03 12:35modify1390.061.20271.20371.2012
11002006.03.03 12:36modify1390.061.20271.20361.2012
11012006.03.03 12:36modify1390.061.20271.20351.2012
11022006.03.03 12:38modify1390.061.20271.20331.2012
11032006.03.03 12:56s/l1390.061.20331.20331.2012-3.60409.43
11042006.03.03 13:00buy1400.051.20281.20131.2043
11052006.03.03 13:01modify1400.051.20281.20141.2043
11062006.03.03 13:11modify1400.051.20281.20151.2043
11072006.03.03 13:11modify1400.051.20281.20161.2043
11082006.03.03 13:19modify1400.051.20281.20171.2043
11092006.03.03 13:19modify1400.051.20281.20181.2043
11102006.03.03 13:19modify1400.051.20281.20191.2043
11112006.03.03 14:59modify1400.051.20281.20201.2043
11122006.03.03 15:03modify1400.051.20281.20211.2043
11132006.03.03 15:05modify1400.051.20281.20221.2043
11142006.03.03 15:05modify1400.051.20281.20231.2043
11152006.03.03 15:05modify1400.051.20281.20241.2043
11162006.03.03 15:05modify1400.051.20281.20251.2043
11172006.03.03 15:06modify1400.051.20281.20261.2043
11182006.03.03 15:06modify1400.051.20281.20271.2043
11192006.03.03 15:14t/p1400.051.20431.20271.20437.50416.93
11202006.03.06 01:00sell1410.061.20651.20801.2050
11212006.03.06 01:44modify1410.061.20651.20791.2050
11222006.03.06 01:45modify1410.061.20651.20781.2050
11232006.03.06 02:09s/l1410.061.20781.20781.2050-7.80409.13
11242006.03.06 16:00buy1420.051.20221.20071.2037
11252006.03.06 16:07modify1420.051.20221.20081.2037
11262006.03.06 16:09modify1420.051.20221.20091.2037
11272006.03.06 17:53s/l1420.051.20091.20091.2037-6.50402.63
11282006.03.06 18:00sell1430.051.20071.20221.1992
11292006.03.06 18:40modify1430.051.20071.20201.1992
11302006.03.06 18:41modify1430.051.20071.20191.1992
11312006.03.06 18:41modify1430.051.20071.20181.1992
11322006.03.06 18:53s/l1430.051.20181.20181.1992-5.50397.13
11332006.03.07 19:00buy1440.051.18921.18771.1907
11342006.03.07 19:36s/l1440.051.18771.18771.1907-7.50389.63
11352006.03.07 20:00sell1450.051.18771.18921.1862
11362006.03.07 20:15s/l1450.051.18921.18921.1862-7.50382.13
11372006.03.07 22:00buy1460.051.18931.18781.1908
11382006.03.07 22:20modify1460.051.18931.18791.1908
11392006.03.07 22:20modify1460.051.18931.18801.1908
11402006.03.07 22:21modify1460.051.18931.18811.1908
11412006.03.07 22:22modify1460.051.18931.18821.1908
11422006.03.07 22:24modify1460.051.18931.18831.1908
11432006.03.07 22:25modify1460.051.18931.18841.1908
11442006.03.07 22:25modify1460.051.18931.18851.1908
11452006.03.07 22:25modify1460.051.18931.18861.1908
11462006.03.07 22:25modify1460.051.18931.18871.1908
11472006.03.07 22:25modify1460.051.18931.18881.1908
11482006.03.07 22:26modify1460.051.18931.18891.1908
11492006.03.07 22:26modify1460.051.18931.18911.1908
11502006.03.07 22:38t/p1460.051.19081.18911.19087.50389.63
11512006.03.08 10:00sell1470.051.19051.19201.1890
11522006.03.08 10:01modify1470.051.19051.19191.1890
11532006.03.08 10:01modify1470.051.19051.19181.1890
11542006.03.08 10:05s/l1470.051.19181.19181.1890-6.50383.13
11552006.03.08 12:00buy1480.051.19161.19011.1931
11562006.03.08 12:00modify1480.051.19161.19021.1931
11572006.03.08 12:00modify1480.051.19161.19031.1931
11582006.03.08 12:01modify1480.051.19161.19041.1931
11592006.03.08 12:03modify1480.051.19161.19051.1931
11602006.03.08 12:05modify1480.051.19161.19061.1931
11612006.03.08 12:05modify1480.051.19161.19071.1931
11622006.03.08 12:05modify1480.051.19161.19081.1931
11632006.03.08 12:05modify1480.051.19161.19091.1931
11642006.03.08 12:05modify1480.051.19161.19101.1931
11652006.03.08 12:06modify1480.051.19161.19111.1931
11662006.03.08 12:06modify1480.051.19161.19121.1931
11672006.03.08 12:13modify1480.051.19161.19131.1931
11682006.03.08 12:15modify1480.051.19161.19141.1931
11692006.03.08 12:49modify1480.051.19161.19151.1931
11702006.03.08 12:49t/p1480.051.19311.19151.19317.50390.63
11712006.03.09 02:00sell1490.051.19281.19431.1913
11722006.03.09 02:00modify1490.051.19281.19421.1913
11732006.03.09 02:00modify1490.051.19281.19411.1913
11742006.03.09 02:01modify1490.051.19281.19401.1913
11752006.03.09 02:02modify1490.051.19281.19391.1913
11762006.03.09 02:02modify1490.051.19281.19381.1913
11772006.03.09 02:03modify1490.051.19281.19371.1913
11782006.03.09 02:15s/l1490.051.19371.19371.1913-4.50386.13
11792006.03.09 03:00buy1500.051.19491.19341.1964
11802006.03.09 03:07modify1500.051.19491.19351.1964
11812006.03.09 03:24s/l1500.051.19351.19351.1964-7.00379.13
11822006.03.09 05:00sell1510.051.19271.19421.1912
11832006.03.09 05:04modify1510.051.19271.19411.1912
11842006.03.09 05:33s/l1510.051.19411.19411.1912-7.00372.13
11852006.03.10 00:00buy1520.051.19071.18921.1922
11862006.03.10 00:12modify1520.051.19071.18931.1922
11872006.03.10 00:35modify1520.051.19071.18941.1922
11882006.03.10 00:46modify1520.051.19071.18961.1922
11892006.03.10 00:51modify1520.051.19071.18971.1922
11902006.03.10 00:51modify1520.051.19071.18981.1922
11912006.03.10 01:41modify1520.051.19071.18991.1922
11922006.03.10 01:42modify1520.051.19071.19001.1922
11932006.03.10 01:42modify1520.051.19071.19011.1922
11942006.03.10 01:45modify1520.051.19071.19021.1922
11952006.03.10 02:19modify1520.051.19071.19031.1922
11962006.03.10 02:27modify1520.051.19071.19041.1922
11972006.03.10 02:27modify1520.051.19071.19051.1922
11982006.03.10 02:27modify1520.051.19071.19061.1922
11992006.03.10 02:28t/p1520.051.19221.19061.19227.50379.63
12002006.03.10 09:00sell1530.051.19081.19231.1893
12012006.03.10 09:00modify1530.051.19081.19221.1893
12022006.03.10 09:00modify1530.051.19081.19211.1893
12032006.03.10 09:00modify1530.051.19081.19201.1893
12042006.03.10 09:00modify1530.051.19081.19181.1893
12052006.03.10 09:01modify1530.051.19081.19141.1893
12062006.03.10 09:04modify1530.051.19081.19101.1893
12072006.03.10 09:09s/l1530.051.19101.19101.1893-1.00378.63
12082006.03.10 15:00buy1540.051.19161.19011.1931
12092006.03.10 15:08modify1540.051.19161.19021.1931
12102006.03.10 15:47modify1540.051.19161.19031.1931
12112006.03.10 15:50modify1540.051.19161.19041.1931
12122006.03.10 16:05modify1540.051.19161.19051.1931
12132006.03.10 16:07modify1540.051.19161.19061.1931
12142006.03.12 15:30close1540.051.19131.19061.1931-1.50377.13
12152006.03.13 05:00sell1550.051.19311.19461.1916
12162006.03.13 05:00modify1550.051.19311.19451.1916
12172006.03.13 05:00modify1550.051.19311.19441.1916
12182006.03.13 05:00modify1550.051.19311.19431.1916
12192006.03.13 05:04modify1550.051.19311.19421.1916
12202006.03.13 05:11modify1550.051.19311.19411.1916
12212006.03.13 05:11modify1550.051.19311.19401.1916
12222006.03.13 05:13modify1550.051.19311.19391.1916
12232006.03.13 06:33s/l1550.051.19391.19391.1916-4.00373.13
12242006.03.13 12:00buy1560.051.19431.19281.1958
12252006.03.13 12:00modify1560.051.19431.19291.1958
12262006.03.13 12:00modify1560.051.19431.19301.1958
12272006.03.13 12:03modify1560.051.19431.19311.1958
12282006.03.13 12:03modify1560.051.19431.19321.1958
12292006.03.13 12:11s/l1560.051.19321.19321.1958-5.50367.63
12302006.03.14 03:00sell1570.051.19691.19841.1954
12312006.03.14 03:05s/l1570.051.19841.19841.1954-7.50360.13
12322006.03.14 04:00buy1580.051.19781.19631.1993
12332006.03.14 04:01modify1580.051.19781.19641.1993
12342006.03.14 04:01modify1580.051.19781.19651.1993
12352006.03.14 04:12modify1580.051.19781.19671.1993
12362006.03.14 04:13modify1580.051.19781.19681.1993
12372006.03.14 04:18modify1580.051.19781.19691.1993
12382006.03.14 04:18modify1580.051.19781.19711.1993
12392006.03.14 04:18modify1580.051.19781.19721.1993
12402006.03.14 04:18modify1580.051.19781.19731.1993
12412006.03.14 04:40s/l1580.051.19731.19731.1993-2.50357.63
12422006.03.14 06:00sell1590.051.19541.19691.1939
12432006.03.14 06:00modify1590.051.19541.19671.1939
12442006.03.14 06:05modify1590.051.19541.19661.1939
12452006.03.14 06:05modify1590.051.19541.19651.1939
12462006.03.14 06:05modify1590.051.19541.19641.1939
12472006.03.14 06:05modify1590.051.19541.19631.1939
12482006.03.14 06:05modify1590.051.19541.19621.1939
12492006.03.14 06:08modify1590.051.19541.19611.1939
12502006.03.14 06:09modify1590.051.19541.19591.1939
12512006.03.14 06:10modify1590.051.19541.19581.1939
12522006.03.14 06:12modify1590.051.19541.19571.1939
12532006.03.14 06:27s/l1590.051.19571.19571.1939-1.50356.13
12542006.03.14 10:00buy1600.051.19881.19731.2003
12552006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19741.2003
12562006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19751.2003
12572006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19761.2003
12582006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19771.2003
12592006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19781.2003
12602006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19791.2003
12612006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19801.2003
12622006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19811.2003
12632006.03.14 10:00modify1600.051.19881.19821.2003
12642006.03.14 10:01modify1600.051.19881.19831.2003
12652006.03.14 10:01modify1600.051.19881.19841.2003
12662006.03.14 10:01modify1600.051.19881.19851.2003
12672006.03.14 10:03modify1600.051.19881.19861.2003
12682006.03.14 10:03modify1600.051.19881.19871.2003
12692006.03.14 10:03t/p1600.051.20031.19871.20037.50363.63
12702006.03.14 20:00sell1610.051.20191.20341.2004
12712006.03.14 20:06modify1610.051.20191.20331.2004
12722006.03.14 20:06modify1610.051.20191.20321.2004
12732006.03.14 20:06modify1610.051.20191.20311.2004
12742006.03.14 20:07modify1610.051.20191.20301.2004
12752006.03.14 20:07modify1610.051.20191.20291.2004
12762006.03.14 20:07modify1610.051.20191.20281.2004
12772006.03.14 20:09modify1610.051.20191.20271.2004
12782006.03.14 20:09modify1610.051.20191.20261.2004
12792006.03.14 20:10modify1610.051.20191.20251.2004
12802006.03.14 20:11modify1610.051.20191.20241.2004
12812006.03.14 20:12modify1610.051.20191.20231.2004
12822006.03.14 20:18s/l1610.051.20231.20231.2004-2.00361.63
12832006.03.14 21:00buy1620.051.20231.20081.2038
12842006.03.14 21:00modify1620.051.20231.20091.2038
12852006.03.14 21:08modify1620.051.20231.20101.2038
12862006.03.14 21:08modify1620.051.20231.20111.2038
12872006.03.14 21:10modify1620.051.20231.20121.2038
12882006.03.14 21:11modify1620.051.20231.20131.2038
12892006.03.14 21:12modify1620.051.20231.20141.2038
12902006.03.14 21:12modify1620.051.20231.20151.2038
12912006.03.14 21:18modify1620.051.20231.20161.2038
12922006.03.14 21:59s/l1620.051.20161.20161.2038-3.50358.13
12932006.03.15 21:00sell1630.051.20551.20701.2040
12942006.03.15 22:05s/l1630.051.20701.20701.2040-7.50350.63
12952006.03.16 04:00buy1640.051.20651.20501.2080
12962006.03.16 04:05modify1640.051.20651.20511.2080
12972006.03.16 04:05modify1640.051.20651.20521.2080
12982006.03.16 04:05modify1640.051.20651.20531.2080
12992006.03.16 04:06modify1640.051.20651.20541.2080
13002006.03.16 04:19modify1640.051.20651.20551.2080
13012006.03.16 04:21modify1640.051.20651.20561.2080
13022006.03.16 04:22modify1640.051.20651.20571.2080
13032006.03.16 04:25modify1640.051.20651.20581.2080
13042006.03.16 04:26modify1640.051.20651.20591.2080
13052006.03.16 04:43modify1640.051.20651.20611.2080
13062006.03.16 04:46modify1640.051.20651.20631.2080
13072006.03.16 05:07s/l1640.051.20631.20631.2080-1.00349.63
13082006.03.16 22:00sell1650.051.21671.21821.2152
13092006.03.16 22:07modify1650.051.21671.21811.2152
13102006.03.17 01:06modify1650.051.21671.21801.2152
13112006.03.17 01:59modify1650.051.21671.21781.2152
13122006.03.17 02:00modify1650.051.21671.21771.2152
13132006.03.17 02:01modify1650.051.21671.21761.2152
13142006.03.17 02:01modify1650.051.21671.21751.2152
13152006.03.17 02:01modify1650.051.21671.21741.2152
13162006.03.17 02:01modify1650.051.21671.21731.2152
13172006.03.17 02:10modify1650.051.21671.21721.2152
13182006.03.17 02:10modify1650.051.21671.21701.2152
13192006.03.17 02:13modify1650.051.21671.21681.2152
13202006.03.17 02:13t/p1650.051.21521.21681.21527.75357.39
13212006.03.17 05:00buy1660.051.21871.21721.2202
13222006.03.17 05:03s/l1660.051.21721.21721.2202-7.50349.89
13232006.03.17 10:00sell1670.051.21551.21701.2140
13242006.03.17 10:00modify1670.051.21551.21691.2140
13252006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21681.2140
13262006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21671.2140
13272006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21651.2140
13282006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21641.2140
13292006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21631.2140
13302006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21621.2140
13312006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21611.2140
13322006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21601.2140
13332006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21591.2140
13342006.03.17 10:01modify1670.051.21551.21581.2140
13352006.03.17 10:08s/l1670.051.21581.21581.2140-1.50348.39
13362006.03.17 12:00buy1680.051.22001.21851.2215
13372006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21861.2215
13382006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21871.2215
13392006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21881.2215
13402006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21891.2215
13412006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21901.2215
13422006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21921.2215
13432006.03.17 12:08modify1680.051.22001.21931.2215
13442006.03.17 12:09modify1680.051.22001.21941.2215
13452006.03.17 12:13s/l1680.051.21941.21941.2215-3.00345.39
13462006.03.20 04:00buy1690.051.21881.21731.2203
13472006.03.20 04:08modify1690.051.21881.21741.2203
13482006.03.20 04:08modify1690.051.21881.21751.2203
13492006.03.20 04:13modify1690.051.21881.21761.2203
13502006.03.20 04:13modify1690.051.21881.21771.2203
13512006.03.20 04:16modify1690.051.21881.21781.2203
13522006.03.20 04:16modify1690.051.21881.21801.2203
13532006.03.20 04:18modify1690.051.21881.21811.2203
13542006.03.20 04:18modify1690.051.21881.21821.2203
13552006.03.20 04:18modify1690.051.21881.21831.2203
13562006.03.20 04:18modify1690.051.21881.21841.2203
13572006.03.20 04:31s/l1690.051.21841.21841.2203-2.00343.39
13582006.03.20 07:00sell1700.051.21681.21831.2153
13592006.03.20 07:53s/l1700.051.21831.21831.2153-7.50335.89
13602006.03.20 08:00buy1710.041.21871.21721.2202
13612006.03.20 08:12s/l1710.041.21721.21721.2202-6.00329.89
13622006.03.20 10:00sell1720.041.21681.21831.2153
13632006.03.20 10:00modify1720.041.21681.21821.2153
13642006.03.20 10:02modify1720.041.21681.21811.2153
13652006.03.20 10:02modify1720.041.21681.21801.2153
13662006.03.20 10:02modify1720.041.21681.21791.2153
13672006.03.20 10:02modify1720.041.21681.21781.2153
13682006.03.20 10:02modify1720.041.21681.21771.2153
13692006.03.20 10:10s/l1720.041.21771.21771.2153-3.60326.29
13702006.03.21 06:00buy1730.041.21431.21281.2158
13712006.03.21 06:08modify1730.041.21431.21291.2158
13722006.03.21 06:11modify1730.041.21431.21301.2158
13732006.03.21 06:30modify1730.041.21431.21311.2158
13742006.03.21 06:31modify1730.041.21431.21321.2158
13752006.03.21 06:32modify1730.041.21431.21331.2158
13762006.03.21 06:32modify1730.041.21431.21341.2158
13772006.03.21 06:32modify1730.041.21431.21351.2158
13782006.03.21 07:07s/l1730.041.21351.21351.2158-3.20323.09
13792006.03.21 10:00sell1740.041.21181.21331.2103
13802006.03.21 10:02modify1740.041.21181.21321.2103
13812006.03.21 10:04modify1740.041.21181.21311.2103
13822006.03.21 10:05modify1740.041.21181.21301.2103
13832006.03.21 10:06modify1740.041.21181.21291.2103
13842006.03.21 10:07modify1740.041.21181.21281.2103
13852006.03.21 10:07modify1740.041.21181.21271.2103
13862006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21261.2103
13872006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21251.2103
13882006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21241.2103
13892006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21231.2103
13902006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21221.2103
13912006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21211.2103
13922006.03.21 10:08modify1740.041.21181.21201.2103
13932006.03.21 10:09modify1740.041.21181.21191.2103
13942006.03.21 10:10t/p1740.041.21031.21191.21036.00329.09
13952006.03.21 18:00buy1750.041.21161.21011.2131
13962006.03.21 19:11s/l1750.041.21011.21011.2131-6.00323.09
13972006.03.21 21:00sell1760.041.20921.21071.2077
13982006.03.21 21:22modify1760.041.20921.21061.2077
13992006.03.21 21:30modify1760.041.20921.21051.2077
14002006.03.21 22:37modify1760.041.20921.21041.2077
14012006.03.21 22:37modify1760.041.20921.21031.2077
14022006.03.21 22:37modify1760.041.20921.21011.2077
14032006.03.21 22:37modify1760.041.20921.21001.2077
14042006.03.21 22:38modify1760.041.20921.20991.2077
14052006.03.21 22:38modify1760.041.20921.20981.2077
14062006.03.21 22:38modify1760.041.20921.20971.2077
14072006.03.21 22:38modify1760.041.20921.20961.2077
14082006.03.21 22:38modify1760.041.20921.20951.2077
14092006.03.21 23:01s/l1760.041.20951.20951.2077-1.20321.89
14102006.03.22 09:00buy1770.041.21011.20861.2116
14112006.03.22 09:10s/l1770.041.20861.20861.2116-6.00315.89
14122006.03.22 14:00sell1780.041.20761.20911.2061
14132006.03.22 14:05modify1780.041.20761.20901.2061
14142006.03.22 14:05modify1780.041.20761.20881.2061
14152006.03.22 14:48s/l1780.041.20881.20881.2061-4.80311.09
14162006.03.23 03:00buy1790.041.20691.20541.2084
14172006.03.23 03:00modify1790.041.20691.20551.2084
14182006.03.23 03:00modify1790.041.20691.20561.2084
14192006.03.23 03:00modify1790.041.20691.20571.2084
14202006.03.23 03:06modify1790.041.20691.20581.2084
14212006.03.23 03:09modify1790.041.20691.20591.2084
14222006.03.23 03:09modify1790.041.20691.20601.2084
14232006.03.23 03:10modify1790.041.20691.20611.2084
14242006.03.23 03:10modify1790.041.20691.20631.2084
14252006.03.23 03:33modify1790.041.20691.20641.2084
14262006.03.23 04:36s/l1790.041.20641.20641.2084-2.00309.09
14272006.03.23 07:00sell1800.041.20551.20701.2040
14282006.03.23 08:34modify1800.041.20551.20691.2040
14292006.03.23 08:34modify1800.041.20551.20681.2040
14302006.03.23 08:35modify1800.041.20551.20671.2040
14312006.03.23 08:35modify1800.041.20551.20661.2040
14322006.03.23 08:35modify1800.041.20551.20651.2040
14332006.03.23 08:43modify1800.041.20551.20641.2040
14342006.03.23 08:43modify1800.041.20551.20631.2040
14352006.03.23 08:43modify1800.041.20551.20621.2040
14362006.03.23 08:43modify1800.041.20551.20611.2040
14372006.03.23 08:43modify1800.041.20551.20601.2040
14382006.03.23 08:46s/l1800.041.20601.20601.2040-2.00307.09
14392006.03.24 02:00buy1810.041.19801.19651.1995
14402006.03.24 02:25modify1810.041.19801.19671.1995
14412006.03.24 02:46s/l1810.041.19671.19671.1995-5.20301.89
14422006.03.24 04:00sell1820.041.19711.19861.1956
14432006.03.24 04:00modify1820.041.19711.19841.1956
14442006.03.24 04:24modify1820.041.19711.19831.1956
14452006.03.24 05:00s/l1820.041.19831.19831.1956-4.80297.09
14462006.03.24 07:00sell1830.041.19651.19801.1950
14472006.03.24 07:01modify1830.041.19651.19791.1950
14482006.03.24 07:02modify1830.041.19651.19781.1950
14492006.03.24 07:02modify1830.041.19651.19761.1950
14502006.03.24 07:12modify1830.041.19651.19751.1950
14512006.03.24 07:12modify1830.041.19651.19741.1950
14522006.03.24 07:13modify1830.041.19651.19731.1950
14532006.03.24 07:13modify1830.041.19651.19721.1950
14542006.03.24 07:13modify1830.041.19651.19711.1950
14552006.03.24 07:17modify1830.041.19651.19701.1950
14562006.03.24 07:24s/l1830.041.19701.19701.1950-2.00295.09
14572006.03.24 10:00buy1840.041.19761.19611.1991
14582006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19641.1991
14592006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19651.1991
14602006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19671.1991
14612006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19681.1991
14622006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19691.1991
14632006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19701.1991
14642006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19711.1991
14652006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19721.1991
14662006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19731.1991
14672006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19741.1991
14682006.03.24 10:00modify1840.041.19761.19751.1991
14692006.03.24 10:00t/p1840.041.19911.19751.19916.00301.09
14702006.03.27 00:00buy1850.041.20501.20351.2065
14712006.03.27 00:03modify1850.041.20501.20361.2065
14722006.03.27 00:04modify1850.041.20501.20371.2065
14732006.03.27 00:12modify1850.041.20501.20381.2065
14742006.03.27 00:47modify1850.041.20501.20391.2065
14752006.03.27 00:52modify1850.041.20501.20401.2065
14762006.03.27 00:54modify1850.041.20501.20411.2065
14772006.03.27 00:56modify1850.041.20501.20421.2065
14782006.03.27 01:04modify1850.041.20501.20431.2065
14792006.03.27 01:11modify1850.041.20501.20441.2065
14802006.03.27 01:12modify1850.041.20501.20491.2065
14812006.03.27 01:35s/l1850.041.20491.20491.2065-0.40300.69
14822006.03.27 05:00sell1860.041.20361.20511.2021
14832006.03.27 05:04modify1860.041.20361.20501.2021
14842006.03.27 05:14modify1860.041.20361.20491.2021
14852006.03.27 05:16modify1860.041.20361.20481.2021
14862006.03.27 05:18modify1860.041.20361.20471.2021
14872006.03.27 05:18modify1860.041.20361.20461.2021
14882006.03.27 05:19modify1860.041.20361.20451.2021
14892006.03.27 05:20modify1860.041.20361.20441.2021
14902006.03.27 05:20modify1860.041.20361.20431.2021
14912006.03.27 05:29modify1860.041.20361.20421.2021
14922006.03.27 05:56modify1860.041.20361.20411.2021
14932006.03.27 06:00modify1860.041.20361.20401.2021
14942006.03.27 06:00modify1860.041.20361.20391.2021
14952006.03.27 06:00modify1860.041.20361.20381.2021
14962006.03.27 06:00modify1860.041.20361.20371.2021
14972006.03.27 06:08t/p1860.041.20211.20371.20216.00306.69
14982006.03.28 03:00buy1870.041.20201.20051.2035
14992006.03.28 03:03modify1870.041.20201.20061.2035
15002006.03.28 03:07modify1870.041.20201.20071.2035
15012006.03.28 03:10modify1870.041.20201.20081.2035
15022006.03.28 03:48modify1870.041.20201.20091.2035
15032006.03.28 03:48modify1870.041.20201.20101.2035
15042006.03.28 03:49modify1870.041.20201.20111.2035
15052006.03.28 03:49modify1870.041.20201.20121.2035
15062006.03.28 03:53modify1870.041.20201.20131.2035
15072006.03.28 03:53modify1870.041.20201.20141.2035
15082006.03.28 03:53modify1870.041.20201.20151.2035
15092006.03.28 03:56modify1870.041.20201.20171.2035
15102006.03.28 04:00modify1870.041.20201.20181.2035
15112006.03.28 04:00modify1870.041.20201.20191.2035
15122006.03.28 04:00t/p1870.041.20351.20191.20356.00312.69
15132006.03.28 15:00sell1880.041.20681.20831.2053
15142006.03.28 15:00modify1880.041.20681.20821.2053
15152006.03.28 15:02modify1880.041.20681.20811.2053
15162006.03.28 15:04modify1880.041.20681.20801.2053
15172006.03.28 15:07modify1880.041.20681.20791.2053
15182006.03.28 15:17modify1880.041.20681.20781.2053
15192006.03.28 15:17modify1880.041.20681.20761.2053
15202006.03.28 15:17modify1880.041.20681.20741.2053
15212006.03.28 15:17modify1880.041.20681.20721.2053
15222006.03.28 15:17modify1880.041.20681.20711.2053
15232006.03.28 15:17modify1880.041.20681.20691.2053
15242006.03.28 15:17t/p1880.041.20531.20691.20536.00318.69
15252006.03.29 02:00buy1890.041.20181.20031.2033
15262006.03.29 02:05modify1890.041.20181.20041.2033
15272006.03.29 02:06modify1890.041.20181.20051.2033
15282006.03.29 02:24s/l1890.041.20051.20051.2033-5.20313.49
15292006.03.29 04:00sell1900.041.19841.19991.1969
15302006.03.29 04:16s/l1900.041.19991.19991.1969-6.00307.49
15312006.03.29 06:00buy1910.041.20081.19931.2023
15322006.03.29 06:00modify1910.041.20081.19951.2023
15332006.03.29 06:07modify1910.041.20081.19971.2023
15342006.03.29 06:07modify1910.041.20081.19981.2023
15352006.03.29 06:07modify1910.041.20081.19991.2023
15362006.03.29 06:16modify1910.041.20081.20021.2023
15372006.03.29 06:18modify1910.041.20081.20041.2023
15382006.03.29 06:23modify1910.041.20081.20051.2023
15392006.03.29 06:24modify1910.041.20081.20061.2023
15402006.03.29 06:32modify1910.041.20081.20071.2023
15412006.03.29 06:32t/p1910.041.20231.20071.20236.00313.49
15422006.03.29 10:00sell1920.041.20021.20171.1987
15432006.03.29 10:01modify1920.041.20021.20161.1987
15442006.03.29 10:02modify1920.041.20021.20151.1987
15452006.03.29 10:04modify1920.041.20021.20141.1987
15462006.03.29 10:22modify1920.041.20021.20131.1987
15472006.03.29 10:24modify1920.041.20021.20121.1987
15482006.03.29 10:24modify1920.041.20021.20101.1987
15492006.03.29 10:24modify1920.041.20021.20091.1987
15502006.03.29 10:45s/l1920.041.20091.20091.1987-2.80310.69
15512006.03.29 12:00buy1930.041.20181.20031.2033
15522006.03.29 12:04modify1930.041.20181.20041.2033
15532006.03.29 12:05modify1930.041.20181.20051.2033
15542006.03.29 12:06modify1930.041.20181.20061.2033
15552006.03.29 12:06modify1930.041.20181.20071.2033
15562006.03.29 12:07modify1930.041.20181.20081.2033
15572006.03.29 12:07modify1930.041.20181.20091.2033
15582006.03.29 12:07modify1930.041.20181.20101.2033
15592006.03.29 12:08modify1930.041.20181.20121.2033
15602006.03.29 12:20modify1930.041.20181.20131.2033
15612006.03.29 12:20modify1930.041.20181.20141.2033
15622006.03.29 12:20modify1930.041.20181.20151.2033
15632006.03.29 12:20modify1930.041.20181.20161.2033
15642006.03.29 12:20modify1930.041.20181.20171.2033
15652006.03.29 12:20t/p1930.041.20331.20171.20336.00316.69
15662006.03.31 00:00sell1940.041.21601.21751.2145
15672006.03.31 00:10modify1940.041.21601.21741.2145
15682006.03.31 00:11modify1940.041.21601.21731.2145
15692006.03.31 00:11modify1940.041.21601.21721.2145
15702006.03.31 00:11modify1940.041.21601.21701.2145
15712006.03.31 00:28modify1940.041.21601.21691.2145
15722006.03.31 01:23modify1940.041.21601.21671.2145
15732006.03.31 01:29modify1940.041.21601.21661.2145
15742006.03.31 01:29modify1940.041.21601.21651.2145
15752006.03.31 01:50modify1940.041.21601.21641.2145
15762006.03.31 01:55modify1940.041.21601.21631.2145
15772006.03.31 01:57modify1940.041.21601.21621.2145
15782006.03.31 02:06modify1940.041.21601.21611.2145
15792006.03.31 02:40t/p1940.041.21451.21611.21456.00322.69
15802006.03.31 13:00buy1950.041.21421.21271.2157
15812006.03.31 13:09s/l1950.041.21271.21271.2157-6.00316.69
15822006.03.31 18:00sell1960.041.21181.21331.2103
15832006.03.31 18:00modify1960.041.21181.21321.2103
15842006.03.31 18:03modify1960.041.21181.21301.2103
15852006.03.31 18:03modify1960.041.21181.21291.2103
15862006.04.02 15:30close1960.041.21161.21291.21030.80317.49
15872006.04.03 08:00buy1970.041.20701.20551.2085
15882006.04.03 08:30s/l1970.041.20551.20551.2085-6.00311.49
15892006.04.03 22:00sell1980.041.21271.21421.2112
15902006.04.03 22:04s/l1980.041.21421.21421.2112-6.00305.49
15912006.04.04 00:00buy1990.041.21441.21291.2159
15922006.04.04 00:08modify1990.041.21441.21301.2159
15932006.04.04 00:08modify1990.041.21441.21311.2159
15942006.04.04 00:08modify1990.041.21441.21321.2159
15952006.04.04 00:08modify1990.041.21441.21331.2159
15962006.04.04 00:08modify1990.041.21441.21341.2159
15972006.04.04 00:09modify1990.041.21441.21351.2159
15982006.04.04 00:12modify1990.041.21441.21361.2159
15992006.04.04 00:12modify1990.041.21441.21371.2159
16002006.04.04 00:12modify1990.041.21441.21381.2159
16012006.04.04 00:12modify1990.041.21441.21401.2159
16022006.04.04 00:17s/l1990.041.21401.21401.2159-1.60303.89
16032006.04.04 03:00sell2000.041.21251.21401.2110
16042006.04.04 03:00modify2000.041.21251.21391.2110
16052006.04.04 03:00modify2000.041.21251.21381.2110
16062006.04.04 03:00modify2000.041.21251.21371.2110
16072006.04.04 03:09s/l2000.041.21371.21371.2110-4.80299.09
16082006.04.04 04:00buy2010.041.21651.21501.2180
16092006.04.04 04:00modify2010.041.21651.21511.2180
16102006.04.04 04:00modify2010.041.21651.21521.2180
16112006.04.04 04:00modify2010.041.21651.21531.2180
16122006.04.04 04:00modify2010.041.21651.21541.2180
16132006.04.04 04:00modify2010.041.21651.21551.2180
16142006.04.04 04:01modify2010.041.21651.21561.2180
16152006.04.04 04:02modify2010.041.21651.21581.2180
16162006.04.04 04:07s/l2010.041.21581.21581.2180-2.80296.29
16172006.04.04 19:00sell2020.041.22561.22711.2241
16182006.04.04 19:28modify2020.041.22561.22701.2241
16192006.04.04 19:29modify2020.041.22561.22691.2241
16202006.04.04 19:32modify2020.041.22561.22681.2241
16212006.04.04 19:33modify2020.041.22561.22671.2241
16222006.04.04 20:08modify2020.041.22561.22661.2241
16232006.04.04 20:16modify2020.041.22561.22651.2241
16242006.04.04 20:17modify2020.041.22561.22641.2241
16252006.04.04 20:17modify2020.041.22561.22631.2241
16262006.04.04 20:17modify2020.041.22561.22621.2241
16272006.04.04 20:17modify2020.041.22561.22611.2241
16282006.04.04 20:20modify2020.041.22561.22601.2241
16292006.04.04 20:29s/l2020.041.22601.22601.2241-1.60294.69
16302006.04.04 23:00buy2030.041.22671.22521.2282
16312006.04.04 23:02modify2030.041.22671.22531.2282
16322006.04.04 23:05modify2030.041.22671.22541.2282
16332006.04.04 23:06modify2030.041.22671.22561.2282
16342006.04.04 23:06modify2030.041.22671.22571.2282
16352006.04.04 23:08modify2030.041.22671.22581.2282
16362006.04.04 23:08modify2030.041.22671.22591.2282
16372006.04.04 23:13modify2030.041.22671.22601.2282
16382006.04.04 23:13modify2030.041.22671.22611.2282
16392006.04.04 23:18modify2030.041.22671.22621.2282
16402006.04.04 23:22modify2030.041.22671.22631.2282
16412006.04.04 23:24modify2030.041.22671.22641.2282
16422006.04.04 23:24modify2030.041.22671.22651.2282
16432006.04.05 00:50modify2030.041.22671.22661.2282
16442006.04.05 00:51t/p2030.041.22821.22661.22825.75300.44
16452006.04.05 07:00sell2040.041.22551.22701.2240
16462006.04.05 07:53s/l2040.041.22701.22701.2240-6.00294.44
16472006.04.05 09:00buy2050.041.22931.22781.2308
16482006.04.05 09:07s/l2050.041.22781.22781.2308-6.00288.44
16492006.04.05 12:00sell2060.041.22711.22861.2256
16502006.04.05 12:02modify2060.041.22711.22831.2256
16512006.04.05 12:18s/l2060.041.22831.22831.2256-4.80283.64
16522006.04.05 13:00buy2070.041.22911.22761.2306
16532006.04.05 13:13modify2070.041.22911.22771.2306
16542006.04.05 13:14modify2070.041.22911.22781.2306
16552006.04.05 13:28modify2070.041.22911.22791.2306
16562006.04.05 13:29modify2070.041.22911.22801.2306
16572006.04.05 13:30modify2070.041.22911.22821.2306
16582006.04.05 13:43modify2070.041.22911.22831.2306
16592006.04.05 13:49modify2070.041.22911.22841.2306
16602006.04.05 13:51modify2070.041.22911.22851.2306
16612006.04.05 13:52modify2070.041.22911.22861.2306
16622006.04.05 14:06modify2070.041.22911.22871.2306
16632006.04.05 14:23modify2070.041.22911.22881.2306
16642006.04.05 14:23modify2070.041.22911.22891.2306
16652006.04.05 14:23modify2070.041.22911.22901.2306
16662006.04.05 14:23t/p2070.041.23061.22901.23066.00289.64
16672006.04.05 20:00sell2080.041.22821.22971.2267
16682006.04.05 20:05modify2080.041.22821.22961.2267
16692006.04.05 20:06modify2080.041.22821.22951.2267
16702006.04.05 20:13s/l2080.041.22951.22951.2267-5.20284.44
16712006.04.06 00:00buy2090.041.22931.22781.2308
16722006.04.06 00:40s/l2090.041.22781.22781.2308-6.00278.44
16732006.04.06 09:00sell2100.041.22441.22591.2229
16742006.04.06 09:00modify2100.041.22441.22561.2229
16752006.04.06 09:00modify2100.041.22441.22551.2229
16762006.04.06 09:02modify2100.041.22441.22541.2229
16772006.04.06 09:04modify2100.041.22441.22531.2229
16782006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22521.2229
16792006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22511.2229
16802006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22501.2229
16812006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22491.2229
16822006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22481.2229
16832006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22471.2229
16842006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22461.2229
16852006.04.06 09:05modify2100.041.22441.22451.2229
16862006.04.06 09:05t/p2100.041.22291.22451.22296.00284.44
16872006.04.10 08:00sell2110.041.21051.21201.2090
16882006.04.10 08:09modify2110.041.21051.21171.2090
16892006.04.10 08:13modify2110.041.21051.21161.2090
16902006.04.10 08:14modify2110.041.21051.21151.2090
16912006.04.10 08:15modify2110.041.21051.21141.2090
16922006.04.10 08:41s/l2110.041.21141.21141.2090-3.60280.84
16932006.04.10 16:00buy2120.041.21081.20931.2123
16942006.04.10 16:03modify2120.041.21081.20941.2123
16952006.04.10 16:04modify2120.041.21081.20951.2123
16962006.04.10 16:04modify2120.041.21081.20961.2123
16972006.04.10 16:19modify2120.041.21081.20971.2123
16982006.04.10 16:30modify2120.041.21081.20991.2123
16992006.04.10 17:07modify2120.041.21081.21001.2123
17002006.04.10 17:08modify2120.041.21081.21021.2123
17012006.04.10 17:13modify2120.041.21081.21031.2123
17022006.04.10 17:13modify2120.041.21081.21041.2123
17032006.04.10 19:10s/l2120.041.21041.21041.2123-1.60279.24
17042006.04.10 21:00sell2130.041.20951.21101.2080
17052006.04.10 23:06s/l2130.041.21101.21101.2080-6.00273.24
17062006.04.11 01:00buy2140.041.21221.21071.2137
17072006.04.11 01:32modify2140.041.21221.21081.2137
17082006.04.11 01:33modify2140.041.21221.21091.2137
17092006.04.11 01:33modify2140.041.21221.21101.2137
17102006.04.11 01:33modify2140.041.21221.21111.2137
17112006.04.11 01:33modify2140.041.21221.21121.2137
17122006.04.11 01:34modify2140.041.21221.21131.2137
17132006.04.11 01:34modify2140.041.21221.21141.2137
17142006.04.11 01:41modify2140.041.21221.21151.2137
17152006.04.11 01:42modify2140.041.21221.21161.2137
17162006.04.11 01:58modify2140.041.21221.21171.2137
17172006.04.11 02:05modify2140.041.21221.21181.2137
17182006.04.11 02:05modify2140.041.21221.21191.2137
17192006.04.11 02:05modify2140.041.21221.21201.2137
17202006.04.11 02:05modify2140.041.21221.21211.2137
17212006.04.11 02:05t/p2140.041.21371.21211.21376.00279.24
17222006.04.11 07:00sell2150.041.21091.21241.2094
17232006.04.11 07:57modify2150.041.21091.21231.2094
17242006.04.11 08:11modify2150.041.21091.21221.2094
17252006.04.11 08:15modify2150.041.21091.21211.2094
17262006.04.11 08:17modify2150.041.21091.21191.2094
17272006.04.11 08:20modify2150.041.21091.21181.2094
17282006.04.11 08:20modify2150.041.21091.21171.2094
17292006.04.11 08:20modify2150.041.21091.21161.2094
17302006.04.11 08:20modify2150.041.21091.21151.2094
17312006.04.11 08:20modify2150.041.21091.21141.2094
17322006.04.11 08:39modify2150.041.21091.21131.2094
17332006.04.11 08:43s/l2150.041.21131.21131.2094-1.60277.64
17342006.04.11 10:00buy2160.041.21361.21211.2151
17352006.04.11 10:06modify2160.041.21361.21221.2151
17362006.04.11 10:06modify2160.041.21361.21231.2151
17372006.04.11 10:06modify2160.041.21361.21251.2151
17382006.04.11 10:16s/l2160.041.21251.21251.2151-4.40273.24
17392006.04.12 03:00sell2170.041.21461.21611.2131
17402006.04.12 03:12s/l2170.041.21611.21611.2131-6.00267.24
17412006.04.12 18:00buy2180.041.21071.20921.2122
17422006.04.12 18:02modify2180.041.21071.20931.2122
17432006.04.12 18:02modify2180.041.21071.20941.2122
17442006.04.12 18:44modify2180.041.21071.20951.2122
17452006.04.12 18:45modify2180.041.21071.20961.2122
17462006.04.12 18:45modify2180.041.21071.20981.2122
17472006.04.12 18:46modify2180.041.21071.20991.2122
17482006.04.12 18:53modify2180.041.21071.21001.2122
17492006.04.12 19:01modify2180.041.21071.21011.2122
17502006.04.12 19:02modify2180.041.21071.21021.2122
17512006.04.12 19:04modify2180.041.21071.21031.2122
17522006.04.12 19:04modify2180.041.21071.21041.2122
17532006.04.12 19:53s/l2180.041.21041.21041.2122-1.20266.04
17542006.04.12 21:00sell2190.041.20961.21111.2081
17552006.04.12 21:14s/l2190.041.21111.21111.2081-6.00260.04
17562006.04.13 01:00buy2200.031.21071.20921.2122
17572006.04.13 01:07modify2200.031.21071.20931.2122
17582006.04.13 01:18modify2200.031.21071.20941.2122
17592006.04.13 01:29modify2200.031.21071.20951.2122
17602006.04.13 01:33modify2200.031.21071.20961.2122
17612006.04.13 01:35modify2200.031.21071.20971.2122
17622006.04.13 01:35modify2200.031.21071.20981.2122
17632006.04.13 01:39modify2200.031.21071.20991.2122
17642006.04.13 01:49s/l2200.031.20991.20991.2122-2.40257.64
17652006.04.13 02:00sell2210.031.21041.21191.2089
17662006.04.13 02:00modify2210.031.21041.21181.2089
17672006.04.13 02:02modify2210.031.21041.21161.2089
17682006.04.13 02:08s/l2210.031.21161.21161.2089-3.60254.04
17692006.04.13 03:00buy2220.031.21181.21031.2133
17702006.04.13 03:00modify2220.031.21181.21041.2133
17712006.04.13 03:01modify2220.031.21181.21051.2133
17722006.04.13 03:01modify2220.031.21181.21061.2133
17732006.04.13 03:01modify2220.031.21181.21071.2133
17742006.04.13 03:02modify2220.031.21181.21081.2133
17752006.04.13 03:02modify2220.031.21181.21091.2133
17762006.04.13 03:02modify2220.031.21181.21101.2133
17772006.04.13 03:02modify2220.031.21181.21111.2133
17782006.04.13 03:03modify2220.031.21181.21121.2133
17792006.04.13 03:04t/p2220.031.21331.21121.21334.50258.54
17802006.04.13 07:00sell2230.031.20991.21141.2084
17812006.04.13 07:03modify2230.031.20991.21131.2084
17822006.04.13 07:08modify2230.031.20991.21121.2084
17832006.04.13 07:09modify2230.031.20991.21111.2084
17842006.04.13 07:11modify2230.031.20991.21101.2084
17852006.04.13 07:11modify2230.031.20991.21091.2084
17862006.04.13 08:00modify2230.031.20991.21081.2084
17872006.04.13 08:00modify2230.031.20991.21071.2084
17882006.04.13 08:00modify2230.031.20991.21061.2084
17892006.04.13 08:01modify2230.031.20991.21051.2084
17902006.04.13 08:21s/l2230.031.21051.21051.2084-1.80256.74
17912006.04.13 13:00buy2240.031.21081.20931.2123
17922006.04.13 13:00modify2240.031.21081.20941.2123
17932006.04.13 13:25modify2240.031.21081.20961.2123
17942006.04.13 13:27modify2240.031.21081.20971.2123
17952006.04.13 13:27modify2240.031.21081.20981.2123
17962006.04.13 13:27modify2240.031.21081.20991.2123
17972006.04.13 13:27modify2240.031.21081.21011.2123
17982006.04.13 13:27modify2240.031.21081.21021.2123
17992006.04.13 13:47modify2240.031.21081.21031.2123
18002006.04.13 13:47modify2240.031.21081.21041.2123
18012006.04.13 16:59s/l2240.031.21041.21041.2123-1.20255.54
18022006.04.13 21:00sell2250.031.21081.21231.2093
18032006.04.14 01:46modify2250.031.21081.21221.2093
18042006.04.14 01:47modify2250.031.21081.21211.2093
18052006.04.14 01:47modify2250.031.21081.21191.2093
18062006.04.14 01:59s/l2250.031.21191.21191.2093-3.15252.39
18072006.04.14 04:00sell2260.031.21041.21191.2089
18082006.04.14 04:00modify2260.031.21041.21171.2089
18092006.04.14 04:14modify2260.031.21041.21161.2089
18102006.04.14 04:24modify2260.031.21041.21131.2089
18112006.04.14 04:30modify2260.031.21041.21121.2089
18122006.04.14 04:30modify2260.031.21041.21111.2089
18132006.04.14 04:34s/l2260.031.21111.21111.2089-2.10250.29
18142006.04.14 08:00buy2270.031.21121.20971.2127
18152006.04.14 08:01modify2270.031.21121.20981.2127
18162006.04.14 08:07modify2270.031.21121.20991.2127
18172006.04.14 08:47modify2270.031.21121.21001.2127
18182006.04.14 09:25modify2270.031.21121.21011.2127
18192006.04.14 09:46s/l2270.031.21011.21011.2127-3.30246.99
18202006.04.14 10:00sell2280.031.21091.21241.2094
18212006.04.14 10:06modify2280.031.21091.21231.2094
18222006.04.14 10:07modify2280.031.21091.21211.2094
18232006.04.14 10:46modify2280.031.21091.21201.2094
18242006.04.14 10:47modify2280.031.21091.21191.2094
18252006.04.14 11:12modify2280.031.21091.21181.2094
18262006.04.14 12:50s/l2280.031.21181.21181.2094-2.70244.29
18272006.04.17 17:00sell2290.031.22501.22651.2235
18282006.04.17 17:00modify2290.031.22501.22641.2235
18292006.04.17 17:00modify2290.031.22501.22621.2235
18302006.04.17 17:19s/l2290.031.22621.22621.2235-3.60240.69
18312006.04.17 22:00buy2300.031.22681.22531.2283
18322006.04.17 22:20s/l2300.031.22531.22531.2283-4.50236.19
18332006.04.18 02:00sell2310.031.22571.22721.2242
18342006.04.18 02:01modify2310.031.22571.22711.2242
18352006.04.18 02:12modify2310.031.22571.22701.2242
18362006.04.18 02:13modify2310.031.22571.22691.2242
18372006.04.18 02:48modify2310.031.22571.22681.2242
18382006.04.18 02:48modify2310.031.22571.22671.2242
18392006.04.18 02:48modify2310.031.22571.22661.2242
18402006.04.18 02:50modify2310.031.22571.22651.2242
18412006.04.18 02:50modify2310.031.22571.22641.2242
18422006.04.18 02:51modify2310.031.22571.22631.2242
18432006.04.18 02:51modify2310.031.22571.22621.2242
18442006.04.18 02:51modify2310.031.22571.22601.2242
18452006.04.18 02:52modify2310.031.22571.22591.2242
18462006.04.18 02:53modify2310.031.22571.22581.2242
18472006.04.18 02:59t/p2310.031.22421.22581.22424.50240.69
18482006.04.18 07:00buy2320.031.22601.22451.2275
18492006.04.18 07:00modify2320.031.22601.22461.2275
18502006.04.18 07:00modify2320.031.22601.22471.2275
18512006.04.18 07:00modify2320.031.22601.22481.2275
18522006.04.18 07:00modify2320.031.22601.22491.2275
18532006.04.18 07:00modify2320.031.22601.22501.2275
18542006.04.18 07:02modify2320.031.22601.22511.2275
18552006.04.18 07:16modify2320.031.22601.22521.2275
18562006.04.18 07:30s/l2320.031.22521.22521.2275-2.40238.29
18572006.04.19 00:00sell2330.031.23491.23641.2334
18582006.04.19 00:04modify2330.031.23491.23631.2334
18592006.04.19 00:10modify2330.031.23491.23621.2334
18602006.04.19 01:40modify2330.031.23491.23611.2334
18612006.04.19 01:40modify2330.031.23491.23591.2334
18622006.04.19 01:42modify2330.031.23491.23581.2334
18632006.04.19 02:03modify2330.031.23491.23571.2334
18642006.04.19 02:04modify2330.031.23491.23561.2334
18652006.04.19 02:04modify2330.031.23491.23551.2334
18662006.04.19 02:17s/l2330.031.23551.23551.2334-1.80236.49
18672006.04.19 04:00buy2340.031.23561.23411.2371
18682006.04.19 04:01modify2340.031.23561.23421.2371
18692006.04.19 04:02modify2340.031.23561.23431.2371
18702006.04.19 04:21modify2340.031.23561.23441.2371
18712006.04.19 04:22modify2340.031.23561.23451.2371
18722006.04.19 04:22modify2340.031.23561.23461.2371
18732006.04.19 04:22modify2340.031.23561.23471.2371
18742006.04.19 04:22modify2340.031.23561.23481.2371
18752006.04.19 04:22modify2340.031.23561.23491.2371
18762006.04.19 04:34modify2340.031.23561.23501.2371
18772006.04.19 04:34modify2340.031.23561.23511.2371
18782006.04.19 04:34modify2340.031.23561.23521.2371
18792006.04.19 04:34modify2340.031.23561.23531.2371
18802006.04.19 04:45s/l2340.031.23531.23531.2371-0.90235.59
18812006.04.19 06:00sell2350.031.23481.23631.2333
18822006.04.19 06:00modify2350.031.23481.23621.2333
18832006.04.19 06:01modify2350.031.23481.23601.2333
18842006.04.19 06:01modify2350.031.23481.23591.2333
18852006.04.19 06:01modify2350.031.23481.23581.2333
18862006.04.19 06:01modify2350.031.23481.23571.2333
18872006.04.19 06:01modify2350.031.23481.23561.2333
18882006.04.19 06:01modify2350.031.23481.23551.2333
18892006.04.19 06:02modify2350.031.23481.23541.2333
18902006.04.19 06:02modify2350.031.23481.23531.2333
18912006.04.19 06:02modify2350.031.23481.23521.2333
18922006.04.19 06:29s/l2350.031.23521.23521.2333-1.20234.39
18932006.04.19 13:00buy2360.031.23811.23661.2396
18942006.04.19 13:00modify2360.031.23811.23671.2396
18952006.04.19 13:00modify2360.031.23811.23681.2396
18962006.04.19 13:01modify2360.031.23811.23691.2396
18972006.04.19 13:01modify2360.031.23811.23701.2396
18982006.04.19 13:17modify2360.031.23811.23711.2396
18992006.04.19 13:18modify2360.031.23811.23721.2396
19002006.04.19 13:19modify2360.031.23811.23731.2396
19012006.04.19 13:19modify2360.031.23811.23741.2396
19022006.04.19 13:19modify2360.031.23811.23751.2396
19032006.04.19 13:27modify2360.031.23811.23761.2396
19042006.04.19 14:05modify2360.031.23811.23771.2396
19052006.04.19 14:05modify2360.031.23811.23781.2396
19062006.04.19 14:09modify2360.031.23811.23791.2396
19072006.04.19 14:09modify2360.031.23811.23801.2396
19082006.04.19 14:09t/p2360.031.23961.23801.23964.50238.89
19092006.04.19 21:00sell2370.031.23561.23711.2341
19102006.04.19 21:02modify2370.031.23561.23701.2341
19112006.04.19 21:06modify2370.031.23561.23691.2341
19122006.04.19 21:07modify2370.031.23561.23681.2341
19132006.04.19 21:08modify2370.031.23561.23671.2341
19142006.04.19 21:08modify2370.031.23561.23661.2341
19152006.04.19 21:10modify2370.031.23561.23651.2341
19162006.04.19 21:10modify2370.031.23561.23641.2341
19172006.04.19 21:18modify2370.031.23561.23631.2341
19182006.04.19 21:20modify2370.031.23561.23611.2341
19192006.04.19 21:20modify2370.031.23561.23591.2341
19202006.04.19 21:29s/l2370.031.23591.23591.2341-0.90237.99
19212006.04.21 00:00buy2380.031.23151.23001.2330
19222006.04.21 02:08s/l2380.031.23001.23001.2330-4.50233.49
19232006.04.21 05:00buy2390.031.23271.23121.2342
19242006.04.21 05:00modify2390.031.23271.23131.2342
19252006.04.21 05:01modify2390.031.23271.23141.2342
19262006.04.21 05:01modify2390.031.23271.23151.2342
19272006.04.21 05:07modify2390.031.23271.23161.2342
19282006.04.21 05:09modify2390.031.23271.23171.2342
19292006.04.21 05:09modify2390.031.23271.23181.2342
19302006.04.21 05:09modify2390.031.23271.23201.2342
19312006.04.21 05:09modify2390.031.23271.23211.2342
19322006.04.21 05:10modify2390.031.23271.23221.2342
19332006.04.21 05:10modify2390.031.23271.23231.2342
19342006.04.21 05:21modify2390.031.23271.23241.2342
19352006.04.21 05:21modify2390.031.23271.23251.2342
19362006.04.21 05:22modify2390.031.23271.23261.2342
19372006.04.21 05:25t/p2390.031.23421.23261.23424.50237.99
19382006.04.24 03:00buy2400.031.23881.23731.2403
19392006.04.24 03:00modify2400.031.23881.23741.2403
19402006.04.24 03:13s/l2400.031.23741.23741.2403-4.20233.79
19412006.04.24 09:00sell2410.031.23641.23791.2349
19422006.04.24 09:00modify2410.031.23641.23781.2349
19432006.04.24 09:00modify2410.031.23641.23771.2349
19442006.04.24 09:01modify2410.031.23641.23761.2349
19452006.04.24 09:01modify2410.031.23641.23751.2349
19462006.04.24 09:07modify2410.031.23641.23741.2349
19472006.04.24 09:17modify2410.031.23641.23731.2349
19482006.04.24 09:17modify2410.031.23641.23721.2349
19492006.04.24 09:17modify2410.031.23641.23711.2349
19502006.04.24 09:40modify2410.031.23641.23701.2349
19512006.04.24 09:40modify2410.031.23641.23691.2349
19522006.04.24 09:40modify2410.031.23641.23681.2349
19532006.04.24 09:40modify2410.031.23641.23671.2349
19542006.04.24 09:41modify2410.031.23641.23661.2349
19552006.04.24 09:41modify2410.031.23641.23651.2349
19562006.04.24 09:41t/p2410.031.23491.23651.23494.50238.29
19572006.04.24 13:00buy2420.031.23971.23821.2412
19582006.04.24 13:02modify2420.031.23971.23831.2412
19592006.04.24 13:05modify2420.031.23971.23841.2412
19602006.04.24 13:05modify2420.031.23971.23851.2412
19612006.04.24 13:09modify2420.031.23971.23861.2412
19622006.04.24 13:10modify2420.031.23971.23871.2412
19632006.04.24 13:11modify2420.031.23971.23881.2412
19642006.04.24 13:57modify2420.031.23971.23891.2412
19652006.04.24 13:57modify2420.031.23971.23901.2412
19662006.04.24 13:58modify2420.031.23971.23911.2412
19672006.04.24 14:00modify2420.031.23971.23921.2412
19682006.04.24 14:04modify2420.031.23971.23931.2412
19692006.04.24 14:04modify2420.031.23971.23941.2412
19702006.04.24 14:17modify2420.031.23971.23961.2412
19712006.04.24 15:03s/l2420.031.23961.23961.2412-0.30237.99
19722006.04.24 20:00sell2430.031.23811.23961.2366
19732006.04.24 20:01modify2430.031.23811.23951.2366
19742006.04.24 20:04modify2430.031.23811.23941.2366
19752006.04.24 20:12modify2430.031.23811.23931.2366
19762006.04.24 20:12modify2430.031.23811.23921.2366
19772006.04.24 20:21modify2430.031.23811.23911.2366
19782006.04.24 20:21modify2430.031.23811.23901.2366
19792006.04.24 21:05modify2430.031.23811.23891.2366
19802006.04.24 21:20modify2430.031.23811.23881.2366
19812006.04.24 21:25modify2430.031.23811.23871.2366
19822006.04.24 21:26modify2430.031.23811.23861.2366
19832006.04.24 23:16modify2430.031.23811.23851.2366
19842006.04.24 23:16modify2430.031.23811.23841.2366
19852006.04.25 00:28s/l2430.031.23841.23841.2366-0.75237.24
19862006.04.25 02:00buy2440.031.23881.23731.2403
19872006.04.25 02:01modify2440.031.23881.23741.2403
19882006.04.25 02:02modify2440.031.23881.23751.2403
19892006.04.25 02:02modify2440.031.23881.23761.2403
19902006.04.25 02:02modify2440.031.23881.23771.2403
19912006.04.25 02:02modify2440.031.23881.23781.2403
19922006.04.25 02:03modify2440.031.23881.23791.2403
19932006.04.25 02:03modify2440.031.23881.23801.2403
19942006.04.25 02:04modify2440.031.23881.23811.2403
19952006.04.25 02:11s/l2440.031.23811.23811.2403-2.10235.14
19962006.04.25 23:00sell2450.031.24231.24381.2408
19972006.04.25 23:37modify2450.031.24231.24371.2408
19982006.04.25 23:45modify2450.031.24231.24361.2408
19992006.04.25 23:45modify2450.031.24231.24351.2408
20002006.04.25 23:51modify2450.031.24231.24341.2408
20012006.04.25 23:51modify2450.031.24231.24331.2408
20022006.04.25 23:51modify2450.031.24231.24321.2408
20032006.04.25 23:51modify2450.031.24231.24301.2408
20042006.04.26 00:06modify2450.031.24231.24291.2408
20052006.04.26 00:06modify2450.031.24231.24281.2408
20062006.04.26 00:06modify2450.031.24231.24271.2408
20072006.04.26 00:30s/l2450.031.24271.24271.2408-1.05234.10
20082006.04.26 08:00buy2460.031.24271.24121.2442
20092006.04.26 08:01modify2460.031.24271.24131.2442
20102006.04.26 08:01modify2460.031.24271.24141.2442
20112006.04.26 08:01modify2460.031.24271.24151.2442
20122006.04.26 08:02modify2460.031.24271.24161.2442
20132006.04.26 08:10modify2460.031.24271.24181.2442
20142006.04.26 08:11modify2460.031.24271.24201.2442
20152006.04.26 08:20modify2460.031.24271.24211.2442
20162006.04.26 08:29s/l2460.031.24211.24211.2442-1.80232.30
20172006.04.26 19:00sell2470.031.24481.24631.2433
20182006.04.26 19:10modify2470.031.24481.24621.2433
20192006.04.26 19:10modify2470.031.24481.24611.2433
20202006.04.26 19:26modify2470.031.24481.24601.2433
20212006.04.26 20:43s/l2470.031.24601.24601.2433-3.60228.70
20222006.04.26 21:00buy2480.031.24661.24511.2481
20232006.04.26 21:09modify2480.031.24661.24521.2481
20242006.04.26 21:09modify2480.031.24661.24531.2481
20252006.04.26 21:09modify2480.031.24661.24541.2481
20262006.04.26 21:09modify2480.031.24661.24551.2481
20272006.04.26 21:09modify2480.031.24661.24571.2481
20282006.04.26 21:09modify2480.031.24661.24581.2481
20292006.04.26 21:27s/l2480.031.24581.24581.2481-2.40226.30
20302006.04.27 01:00sell2490.031.24541.24691.2439
20312006.04.27 01:04modify2490.031.24541.24671.2439
20322006.04.27 02:06modify2490.031.24541.24661.2439
20332006.04.27 02:06modify2490.031.24541.24651.2439
20342006.04.27 02:17modify2490.031.24541.24641.2439
20352006.04.27 02:18modify2490.031.24541.24631.2439
20362006.04.27 02:18modify2490.031.24541.24621.2439
20372006.04.27 02:26modify2490.031.24541.24611.2439
20382006.04.27 02:26modify2490.031.24541.24591.2439
20392006.04.27 02:27modify2490.031.24541.24581.2439
20402006.04.27 02:27modify2490.031.24541.24571.2439
20412006.04.27 02:27modify2490.031.24541.24561.2439
20422006.04.27 02:51s/l2490.031.24561.24561.2439-0.60225.70
20432006.04.27 04:00sell2500.031.24321.24471.2417
20442006.04.27 04:10s/l2500.031.24471.24471.2417-4.50221.20
20452006.04.27 11:00buy2510.031.25431.25281.2558
20462006.04.27 11:00modify2510.031.25431.25291.2558
20472006.04.27 11:01modify2510.031.25431.25301.2558
20482006.04.27 11:01modify2510.031.25431.25311.2558
20492006.04.27 11:06s/l2510.031.25311.25311.2558-3.60217.60
20502006.04.27 22:00sell2520.031.25221.25371.2507
20512006.04.28 00:50s/l2520.031.25371.25371.2507-4.35213.25
20522006.04.28 03:00buy2530.031.25421.25271.2557
20532006.04.28 03:17modify2530.031.25421.25281.2557
20542006.04.28 03:18modify2530.031.25421.25291.2557
20552006.04.28 03:19modify2530.031.25421.25301.2557
20562006.04.28 03:19modify2530.031.25421.25311.2557
20572006.04.28 03:19modify2530.031.25421.25331.2557
20582006.04.28 03:19modify2530.031.25421.25341.2557
20592006.04.28 03:19modify2530.031.25421.25351.2557
20602006.04.28 03:21modify2530.031.25421.25361.2557
20612006.04.28 03:33modify2530.031.25421.25371.2557
20622006.04.28 03:50modify2530.031.25421.25381.2557
20632006.04.28 03:51modify2530.031.25421.25391.2557
20642006.04.28 03:51modify2530.031.25421.25401.2557
20652006.04.28 03:51modify2530.031.25421.25411.2557
20662006.04.28 03:51t/p2530.031.25571.25411.25574.50217.75
20672006.05.01 00:00buy2540.031.26311.26161.2646
20682006.05.01 00:06modify2540.031.26311.26171.2646
20692006.05.01 00:06modify2540.031.26311.26181.2646
20702006.05.01 00:06modify2540.031.26311.26191.2646
20712006.05.01 00:07modify2540.031.26311.26201.2646
20722006.05.01 00:07modify2540.031.26311.26211.2646
20732006.05.01 00:07modify2540.031.26311.26221.2646
20742006.05.01 00:07modify2540.031.26311.26231.2646
20752006.05.01 00:14modify2540.031.26311.26241.2646
20762006.05.01 00:14modify2540.031.26311.26251.2646
20772006.05.01 00:15modify2540.031.26311.26261.2646
20782006.05.01 00:59s/l2540.031.26261.26261.2646-1.50216.25
20792006.05.01 05:00sell2550.031.26181.26331.2603
20802006.05.01 05:00modify2550.031.26181.26321.2603
20812006.05.01 06:31modify2550.031.26181.26311.2603
20822006.05.01 06:31modify2550.031.26181.26301.2603
20832006.05.01 06:32modify2550.031.26181.26291.2603
20842006.05.01 07:08s/l2550.031.26291.26291.2603-3.30212.95
20852006.05.01 09:00buy2560.031.26731.26581.2688
20862006.05.01 09:01modify2560.031.26731.26591.2688
20872006.05.01 09:01modify2560.031.26731.26601.2688
20882006.05.01 09:03modify2560.031.26731.26611.2688
20892006.05.01 09:04modify2560.031.26731.26621.2688
20902006.05.01 09:04modify2560.031.26731.26631.2688
20912006.05.01 09:04modify2560.031.26731.26641.2688
20922006.05.01 09:04modify2560.031.26731.26651.2688
20932006.05.01 09:08modify2560.031.26731.26661.2688
20942006.05.01 09:08modify2560.031.26731.26671.2688
20952006.05.01 09:08modify2560.031.26731.26691.2688
20962006.05.01 09:08modify2560.031.26731.26711.2688
20972006.05.01 09:09t/p2560.031.26881.26711.26884.50217.45
20982006.05.01 12:00sell2570.031.26071.26221.2592
20992006.05.01 12:01modify2570.031.26071.26211.2592
21002006.05.01 12:01modify2570.031.26071.26201.2592
21012006.05.01 12:09s/l2570.031.26201.26201.2592-3.90213.55
21022006.05.02 00:00buy2580.031.25891.25741.2604
21032006.05.02 00:27s/l2580.031.25741.25741.2604-4.50209.05
21042006.05.02 02:00sell2590.031.25691.25841.2554
21052006.05.02 02:10s/l2590.031.25841.25841.2554-4.50204.55
21062006.05.02 04:00buy2600.031.25951.25801.2610
21072006.05.02 04:00modify2600.031.25951.25811.2610
21082006.05.02 04:00modify2600.031.25951.25821.2610
21092006.05.02 04:01modify2600.031.25951.25831.2610
21102006.05.02 04:11modify2600.031.25951.25841.2610
21112006.05.02 04:11modify2600.031.25951.25851.2610
21122006.05.02 04:11modify2600.031.25951.25861.2610
21132006.05.02 04:11modify2600.031.25951.25871.2610
21142006.05.02 04:14modify2600.031.25951.25881.2610
21152006.05.02 04:14modify2600.031.25951.25891.2610
21162006.05.02 04:31modify2600.031.25951.25901.2610
21172006.05.02 04:31modify2600.031.25951.25911.2610
21182006.05.02 04:31modify2600.031.25951.25921.2610
21192006.05.02 04:31modify2600.031.25951.25931.2610
21202006.05.02 04:32modify2600.031.25951.25941.2610
21212006.05.02 04:36t/p2600.031.26101.25941.26104.50209.05
21222006.05.02 13:00sell2610.031.26111.26261.2596
21232006.05.02 13:07s/l2610.031.26261.26261.2596-4.50204.55
21242006.05.02 22:00buy2620.031.26381.26231.2653
21252006.05.02 22:08modify2620.031.26381.26261.2653
21262006.05.02 22:24modify2620.031.26381.26271.2653
21272006.05.02 22:24modify2620.031.26381.26281.2653
21282006.05.02 22:25modify2620.031.26381.26291.2653
21292006.05.02 22:26modify2620.031.26381.26301.2653
21302006.05.02 22:29modify2620.031.26381.26311.2653
21312006.05.02 22:29modify2620.031.26381.26321.2653
21322006.05.02 22:31modify2620.031.26381.26331.2653
21332006.05.02 22:31modify2620.031.26381.26341.2653
21342006.05.02 22:31modify2620.031.26381.26351.2653
21352006.05.02 22:34modify2620.031.26381.26361.2653
21362006.05.02 22:36modify2620.031.26381.26381.2653
21372006.05.03 00:29s/l2620.031.26381.26381.2653-0.19204.36
21382006.05.03 05:00sell2630.031.26461.26611.2631
21392006.05.03 05:00modify2630.031.26461.26601.2631
21402006.05.03 05:02modify2630.031.26461.26591.2631
21412006.05.03 05:05modify2630.031.26461.26581.2631
21422006.05.03 05:12modify2630.031.26461.26571.2631
21432006.05.03 05:16modify2630.031.26461.26561.2631
21442006.05.03 05:17modify2630.031.26461.26551.2631
21452006.05.03 05:20modify2630.031.26461.26541.2631
21462006.05.03 05:21modify2630.031.26461.26531.2631
21472006.05.03 05:21modify2630.031.26461.26511.2631
21482006.05.03 05:38modify2630.031.26461.26501.2631
21492006.05.03 05:57modify2630.031.26461.26491.2631
21502006.05.03 05:58modify2630.031.26461.26481.2631
21512006.05.03 05:58modify2630.031.26461.26471.2631
21522006.05.03 05:59t/p2630.031.26311.26471.26314.50208.86
21532006.05.03 13:00buy2640.031.26421.26271.2657
21542006.05.03 13:02modify2640.031.26421.26281.2657
21552006.05.03 13:03modify2640.031.26421.26291.2657
21562006.05.03 13:03modify2640.031.26421.26301.2657
21572006.05.03 13:03modify2640.031.26421.26321.2657
21582006.05.03 13:20modify2640.031.26421.26331.2657
21592006.05.03 13:21modify2640.031.26421.26341.2657
21602006.05.03 13:21modify2640.031.26421.26351.2657
21612006.05.03 13:21modify2640.031.26421.26361.2657
21622006.05.03 13:21modify2640.031.26421.26371.2657
21632006.05.03 13:24modify2640.031.26421.26381.2657
21642006.05.03 13:24modify2640.031.26421.26391.2657
21652006.05.03 13:29s/l2640.031.26391.26391.2657-0.90207.96
21662006.05.03 15:00sell2650.031.26261.26411.2611
21672006.05.03 15:28modify2650.031.26261.26401.2611
21682006.05.03 16:04modify2650.031.26261.26391.2611
21692006.05.03 17:06s/l2650.031.26391.26391.2611-3.90204.06
21702006.05.03 18:00buy2660.031.26341.26191.2649
21712006.05.03 18:00modify2660.031.26341.26201.2649
21722006.05.03 18:00modify2660.031.26341.26211.2649
21732006.05.03 18:40s/l2660.031.26211.26211.2649-3.90200.16
21742006.05.03 19:00sell2670.031.26241.26391.2609
21752006.05.03 19:00modify2670.031.26241.26381.2609
21762006.05.03 19:00modify2670.031.26241.26371.2609
21772006.05.03 19:00modify2670.031.26241.26361.2609
21782006.05.03 19:59s/l2670.031.26361.26361.2609-3.60196.56
21792006.05.03 21:00buy2680.031.26381.26231.2653
21802006.05.03 23:30s/l2680.031.26231.26231.2653-4.50192.06
21812006.05.04 00:00sell2690.031.26121.26271.2597
21822006.05.04 00:26modify2690.031.26121.26261.2597
21832006.05.04 00:35s/l2690.031.26261.26261.2597-4.20187.86
21842006.05.04 09:00buy2700.031.26121.25971.2627
21852006.05.04 09:00modify2700.031.26121.25981.2627
21862006.05.04 09:00modify2700.031.26121.25991.2627
21872006.05.04 09:00modify2700.031.26121.26001.2627
21882006.05.04 09:00modify2700.031.26121.26021.2627
21892006.05.04 09:02modify2700.031.26121.26031.2627
21902006.05.04 09:02modify2700.031.26121.26041.2627
21912006.05.04 09:02modify2700.031.26121.26051.2627
21922006.05.04 09:03modify2700.031.26121.26061.2627
21932006.05.04 09:03modify2700.031.26121.26071.2627
21942006.05.04 09:03modify2700.031.26121.26081.2627
21952006.05.04 09:03modify2700.031.26121.26091.2627
21962006.05.04 09:03modify2700.031.26121.26101.2627
21972006.05.04 09:03modify2700.031.26121.26111.2627
21982006.05.04 09:04t/p2700.031.26271.26111.26274.50192.36
21992006.05.04 21:00sell2710.031.26901.27051.2675
22002006.05.04 21:33modify2710.031.26901.27041.2675
22012006.05.04 21:34modify2710.031.26901.27031.2675
22022006.05.04 22:01modify2710.031.26901.27021.2675
22032006.05.05 00:18s/l2710.031.27021.27021.2675-3.45188.92
22042006.05.05 01:00buy2720.031.27041.26891.2719
22052006.05.05 01:15modify2720.031.27041.26901.2719
22062006.05.05 01:15modify2720.031.27041.26911.2719
22072006.05.05 01:20modify2720.031.27041.26921.2719
22082006.05.05 01:45s/l2720.031.26921.26921.2719-3.60185.32
22092006.05.05 03:00sell2730.021.26841.26991.2669
22102006.05.05 03:00modify2730.021.26841.26981.2669
22112006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26971.2669
22122006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26961.2669
22132006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26951.2669
22142006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26941.2669
22152006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26931.2669
22162006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26921.2669
22172006.05.05 03:03modify2730.021.26841.26911.2669
22182006.05.05 03:04modify2730.021.26841.26901.2669
22192006.05.05 03:28s/l2730.021.26901.26901.2669-1.20184.12
22202006.05.05 05:00buy2740.021.26901.26751.2705
22212006.05.05 05:09modify2740.021.26901.26761.2705
22222006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26771.2705
22232006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26781.2705
22242006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26791.2705
22252006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26801.2705
22262006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26811.2705
22272006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26821.2705
22282006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26831.2705
22292006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26851.2705
22302006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26861.2705
22312006.05.05 05:43modify2740.021.26901.26871.2705
22322006.05.05 05:49modify2740.021.26901.26881.2705
22332006.05.05 05:56s/l2740.021.26881.26881.2705-0.40183.72
22342006.05.05 06:00sell2750.021.26891.27041.2674
22352006.05.05 06:00modify2750.021.26891.27021.2674
22362006.05.05 06:00modify2750.021.26891.27011.2674
22372006.05.05 06:00modify2750.021.26891.26991.2674
22382006.05.05 06:02modify2750.021.26891.26981.2674
22392006.05.05 06:02modify2750.021.26891.26971.2674
22402006.05.05 06:02modify2750.021.26891.26961.2674
22412006.05.05 06:02modify2750.021.26891.26951.2674
22422006.05.05 06:02modify2750.021.26891.26941.2674
22432006.05.05 06:03modify2750.021.26891.26931.2674
22442006.05.05 06:03modify2750.021.26891.26921.2674
22452006.05.05 06:12s/l2750.021.26921.26921.2674-0.60183.12
22462006.05.05 09:00buy2760.021.27461.27311.2761
22472006.05.05 09:00modify2760.021.27461.27321.2761
22482006.05.05 09:03modify2760.021.27461.27341.2761
22492006.05.05 09:04modify2760.021.27461.27351.2761
22502006.05.05 09:04modify2760.021.27461.27361.2761
22512006.05.05 09:05modify2760.021.27461.27371.2761
22522006.05.05 09:07modify2760.021.27461.27381.2761
22532006.05.05 09:07modify2760.021.27461.27391.2761
22542006.05.05 09:08modify2760.021.27461.27401.2761
22552006.05.05 09:08modify2760.021.27461.27411.2761
22562006.05.05 09:08modify2760.021.27461.27421.2761
22572006.05.05 09:08modify2760.021.27461.27431.2761
22582006.05.05 09:08modify2760.021.27461.27441.2761
22592006.05.05 09:10modify2760.021.27461.27451.2761
22602006.05.05 09:10t/p2760.021.27611.27451.27613.00186.12
22612006.05.05 17:00sell2770.021.27271.27421.2712
22622006.05.05 17:06modify2770.021.27271.27411.2712
22632006.05.05 17:18s/l2770.021.27411.27411.2712-2.80183.32
22642006.05.08 02:00buy2780.021.27371.27221.2752
22652006.05.08 02:00modify2780.021.27371.27231.2752
22662006.05.08 02:02modify2780.021.27371.27241.2752
22672006.05.08 02:03modify2780.021.27371.27251.2752
22682006.05.08 02:04modify2780.021.27371.27261.2752
22692006.05.08 02:05modify2780.021.27371.27271.2752
22702006.05.08 02:10modify2780.021.27371.27281.2752
22712006.05.08 02:10modify2780.021.27371.27291.2752
22722006.05.08 02:32s/l2780.021.27291.27291.2752-1.60181.72
22732006.05.08 10:00sell2790.021.27111.27261.2696
22742006.05.08 10:02s/l2790.021.27261.27261.2696-3.00178.72
22752006.05.09 06:00buy2800.021.26861.26711.2701
22762006.05.09 06:36modify2800.021.26861.26721.2701
22772006.05.09 06:36modify2800.021.26861.26731.2701
22782006.05.09 06:37modify2800.021.26861.26741.2701
22792006.05.09 06:37modify2800.021.26861.26751.2701
22802006.05.09 06:40modify2800.021.26861.26761.2701
22812006.05.09 07:06modify2800.021.26861.26771.2701
22822006.05.09 07:06modify2800.021.26861.26781.2701
22832006.05.09 07:06modify2800.021.26861.26791.2701
22842006.05.09 07:07modify2800.021.26861.26801.2701
22852006.05.09 07:08modify2800.021.26861.26811.2701
22862006.05.09 07:11modify2800.021.26861.26821.2701
22872006.05.09 07:11modify2800.021.26861.26831.2701
22882006.05.09 07:11modify2800.021.26861.26841.2701
22892006.05.09 07:11modify2800.021.26861.26851.2701
22902006.05.09 07:11t/p2800.021.27011.26851.27013.00181.72
22912006.05.09 08:00buy2810.021.26961.26811.2711
22922006.05.09 08:01modify2810.021.26961.26821.2711
22932006.05.09 08:03modify2810.021.26961.26831.2711
22942006.05.09 08:03modify2810.021.26961.26841.2711
22952006.05.09 08:04modify2810.021.26961.26851.2711
22962006.05.09 08:12modify2810.021.26961.26861.2711
22972006.05.09 08:13modify2810.021.26961.26871.2711
22982006.05.09 08:24modify2810.021.26961.26881.2711
22992006.05.09 08:41s/l2810.021.26881.26881.2711-1.60180.12
23002006.05.10 00:00sell2820.021.27631.27781.2748
23012006.05.10 00:01modify2820.021.27631.27771.2748
23022006.05.10 00:03modify2820.021.27631.27761.2748
23032006.05.10 00:04modify2820.021.27631.27751.2748
23042006.05.10 00:06modify2820.021.27631.27741.2748
23052006.05.10 00:10modify2820.021.27631.27731.2748
23062006.05.10 01:33s/l2820.021.27731.27731.2748-2.00178.12
23072006.05.10 14:00sell2830.021.27941.28091.2779
23082006.05.10 14:02modify2830.021.27941.28081.2779
23092006.05.10 14:04modify2830.021.27941.28071.2779
23102006.05.10 14:06modify2830.021.27941.28061.2779
23112006.05.10 14:12s/l2830.021.28061.28061.2779-2.40175.72
23122006.05.10 15:00buy2840.021.28131.27981.2828
23132006.05.10 15:08modify2840.021.28131.28001.2828
23142006.05.10 15:08modify2840.021.28131.28011.2828
23152006.05.10 15:08modify2840.021.28131.28021.2828
23162006.05.10 15:08modify2840.021.28131.28031.2828
23172006.05.10 15:12s/l2840.021.28031.28031.2828-2.00173.72
23182006.05.10 18:00sell2850.021.27831.27981.2768
23192006.05.10 18:24modify2850.021.27831.27971.2768
23202006.05.10 18:25modify2850.021.27831.27961.2768
23212006.05.10 18:25modify2850.021.27831.27951.2768
23222006.05.10 18:28modify2850.021.27831.27931.2768
23232006.05.10 18:28modify2850.021.27831.27921.2768
23242006.05.10 18:28modify2850.021.27831.27911.2768
23252006.05.10 18:34modify2850.021.27831.27901.2768
23262006.05.10 18:45modify2850.021.27831.27891.2768
23272006.05.10 18:51modify2850.021.27831.27881.2768
23282006.05.10 18:54modify2850.021.27831.27871.2768
23292006.05.10 19:03modify2850.021.27831.27861.2768
23302006.05.10 19:17modify2850.021.27831.27841.2768
23312006.05.10 19:20t/p2850.021.27681.27841.27683.00176.72
23322006.05.11 09:00buy2860.021.27441.27291.2759
23332006.05.11 09:05modify2860.021.27441.27301.2759
23342006.05.11 09:10modify2860.021.27441.27311.2759
23352006.05.11 09:14modify2860.021.27441.27341.2759
23362006.05.11 09:15modify2860.021.27441.27391.2759
23372006.05.11 09:18s/l2860.021.27391.27391.2759-1.00175.72
23382006.05.12 11:00sell2870.021.28821.28971.2867
23392006.05.12 11:03s/l2870.021.28971.28971.2867-3.00172.72
23402006.05.12 16:00buy2880.021.29331.29181.2948
23412006.05.12 16:41s/l2880.021.29181.29181.2948-3.00169.72
23422006.05.15 22:00buy2890.021.28181.28031.2833
23432006.05.15 22:04modify2890.021.28181.28041.2833
23442006.05.15 22:37modify2890.021.28181.28051.2833
23452006.05.15 22:37modify2890.021.28181.28061.2833
23462006.05.15 22:37modify2890.021.28181.28071.2833
23472006.05.15 22:38modify2890.021.28181.28081.2833
23482006.05.15 22:38modify2890.021.28181.28091.2833
23492006.05.15 22:38modify2890.021.28181.28101.2833
23502006.05.15 23:19modify2890.021.28181.28111.2833
23512006.05.15 23:38modify2890.021.28181.28121.2833
23522006.05.15 23:38modify2890.021.28181.28131.2833
23532006.05.15 23:44modify2890.021.28181.28141.2833
23542006.05.15 23:50modify2890.021.28181.28151.2833
23552006.05.15 23:51modify2890.021.28181.28161.2833
23562006.05.15 23:51modify2890.021.28181.28171.2833
23572006.05.15 23:51t/p2890.021.28331.28171.28333.00172.72
23582006.05.16 06:00sell2900.021.28101.28251.2795
23592006.05.16 06:20modify2900.021.28101.28241.2795
23602006.05.16 06:22modify2900.021.28101.28231.2795
23612006.05.16 06:22modify2900.021.28101.28221.2795
23622006.05.16 06:22modify2900.021.28101.28211.2795
23632006.05.16 06:22modify2900.021.28101.28201.2795
23642006.05.16 06:29modify2900.021.28101.28191.2795
23652006.05.16 06:46s/l2900.021.28191.28191.2795-1.80170.92
23662006.05.16 09:00buy2910.021.28571.28421.2872
23672006.05.16 09:00modify2910.021.28571.28431.2872
23682006.05.16 09:00modify2910.021.28571.28441.2872
23692006.05.16 09:11s/l2910.021.28441.28441.2872-2.60168.32
23702006.05.16 13:00sell2920.021.28241.28391.2809
23712006.05.16 13:02modify2920.021.28241.28361.2809
23722006.05.16 13:22s/l2920.021.28361.28361.2809-2.40165.92
23732006.05.16 14:00buy2930.021.28471.28321.2862
23742006.05.16 14:00modify2930.021.28471.28331.2862
23752006.05.16 14:02modify2930.021.28471.28341.2862
23762006.05.16 14:22modify2930.021.28471.28351.2862
23772006.05.16 14:23modify2930.021.28471.28371.2862
23782006.05.16 14:23modify2930.021.28471.28381.2862
23792006.05.16 14:23modify2930.021.28471.28391.2862
23802006.05.16 14:25modify2930.021.28471.28401.2862
23812006.05.16 14:25modify2930.021.28471.28411.2862
23822006.05.16 14:25modify2930.021.28471.28421.2862
23832006.05.16 14:28modify2930.021.28471.28431.2862
23842006.05.16 14:28modify2930.021.28471.28441.2862
23852006.05.16 14:29modify2930.021.28471.28451.2862
23862006.05.16 14:31modify2930.021.28471.28461.2862
23872006.05.16 14:32t/p2930.021.28621.28461.28623.00168.92
23882006.05.16 21:00sell2940.021.28391.28541.2824
23892006.05.16 21:04modify2940.021.28391.28531.2824
23902006.05.16 21:20s/l2940.021.28531.28531.2824-2.80166.12
23912006.05.16 23:00buy2950.021.28611.28461.2876
23922006.05.16 23:04modify2950.021.28611.28471.2876
23932006.05.16 23:05modify2950.021.28611.28481.2876
23942006.05.16 23:06modify2950.021.28611.28491.2876
23952006.05.16 23:08modify2950.021.28611.28501.2876
23962006.05.16 23:10modify2950.021.28611.28511.2876
23972006.05.16 23:12modify2950.021.28611.28521.2876
23982006.05.16 23:13modify2950.021.28611.28531.2876
23992006.05.16 23:13modify2950.021.28611.28541.2876
24002006.05.16 23:28modify2950.021.28611.28551.2876
24012006.05.16 23:30modify2950.021.28611.28581.2876
24022006.05.16 23:32modify2950.021.28611.28591.2876
24032006.05.16 23:32modify2950.021.28611.28601.2876
24042006.05.16 23:32t/p2950.021.28761.28601.28763.00169.12
24052006.05.17 10:00sell2960.021.28371.28521.2822
24062006.05.17 10:00modify2960.021.28371.28491.2822
24072006.05.17 10:00modify2960.021.28371.28481.2822
24082006.05.17 10:01s/l2960.021.28481.28481.2822-2.20166.92
24092006.05.17 20:00buy2970.021.27471.27321.2762
24102006.05.17 20:04modify2970.021.27471.27331.2762
24112006.05.17 20:04modify2970.021.27471.27341.2762
24122006.05.17 20:04modify2970.021.27471.27351.2762
24132006.05.17 20:20modify2970.021.27471.27361.2762
24142006.05.17 20:20modify2970.021.27471.27371.2762
24152006.05.17 20:20modify2970.021.27471.27381.2762
24162006.05.17 20:20modify2970.021.27471.27391.2762
24172006.05.17 20:21modify2970.021.27471.27401.2762
24182006.05.17 20:22modify2970.021.27471.27411.2762
24192006.05.17 20:22modify2970.021.27471.27421.2762
24202006.05.17 20:22modify2970.021.27471.27431.2762
24212006.05.17 20:23modify2970.021.27471.27441.2762
24222006.05.17 20:23modify2970.021.27471.27451.2762
24232006.05.17 20:25modify2970.021.27471.27461.2762
24242006.05.17 20:30t/p2970.021.27621.27461.27623.00169.92
24252006.05.18 03:00sell2980.021.27521.27671.2737
24262006.05.18 03:02modify2980.021.27521.27661.2737
24272006.05.18 03:04s/l2980.021.27661.27661.2737-2.80167.12
24282006.05.18 04:00buy2990.021.27731.27581.2788
24292006.05.18 04:07modify2990.021.27731.27591.2788
24302006.05.18 04:08modify2990.021.27731.27601.2788
24312006.05.18 04:08modify2990.021.27731.27611.2788
24322006.05.18 04:08modify2990.021.27731.27621.2788
24332006.05.18 04:08modify2990.021.27731.27631.2788
24342006.05.18 04:09modify2990.021.27731.27641.2788
24352006.05.18 04:09modify2990.021.27731.27651.2788
24362006.05.18 04:09modify2990.021.27731.27661.2788
24372006.05.18 04:19modify2990.021.27731.27671.2788
24382006.05.18 04:19modify2990.021.27731.27681.2788
24392006.05.18 04:19modify2990.021.27731.27691.2788
24402006.05.18 04:26modify2990.021.27731.27701.2788
24412006.05.18 04:26modify2990.021.27731.27711.2788
24422006.05.18 04:26modify2990.021.27731.27721.2788
24432006.05.18 04:26t/p2990.021.27881.27721.27883.00170.12
24442006.05.18 23:00sell3000.021.28411.28561.2826
24452006.05.18 23:37modify3000.021.28411.28551.2826
24462006.05.18 23:40modify3000.021.28411.28541.2826
24472006.05.18 23:40modify3000.021.28411.28531.2826
24482006.05.18 23:46modify3000.021.28411.28521.2826
24492006.05.18 23:46modify3000.021.28411.28511.2826
24502006.05.18 23:46modify3000.021.28411.28501.2826
24512006.05.18 23:46modify3000.021.28411.28491.2826
24522006.05.18 23:47modify3000.021.28411.28481.2826
24532006.05.18 23:47modify3000.021.28411.28471.2826
24542006.05.18 23:47modify3000.021.28411.28461.2826
24552006.05.18 23:48modify3000.021.28411.28451.2826
24562006.05.18 23:48modify3000.021.28411.28441.2826
24572006.05.18 23:48t/p3000.021.28261.28441.28263.00173.12
24582006.05.19 14:00buy3010.021.27741.27591.2789
24592006.05.19 14:41modify3010.021.27741.27601.2789
24602006.05.19 14:41modify3010.021.27741.27611.2789
24612006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27621.2789
24622006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27631.2789
24632006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27641.2789
24642006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27651.2789
24652006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27661.2789
24662006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27671.2789
24672006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27681.2789
24682006.05.19 14:42modify3010.021.27741.27691.2789
24692006.05.19 15:54s/l3010.021.27691.27691.2789-1.00172.12
24702006.05.22 05:00buy3020.021.27631.27481.2778
24712006.05.22 05:00modify3020.021.27631.27491.2778
24722006.05.22 05:10s/l3020.021.27491.27491.2778-2.80169.32
24732006.05.22 21:00sell3030.021.28521.28671.2837
24742006.05.22 21:01modify3030.021.28521.28661.2837
24752006.05.22 21:13modify3030.021.28521.28651.2837
24762006.05.22 21:14modify3030.021.28521.28641.2837
24772006.05.22 21:19s/l3030.021.28641.28641.2837-2.40166.92
24782006.05.22 22:00buy3040.021.28701.28551.2885
24792006.05.22 22:24modify3040.021.28701.28561.2885
24802006.05.22 22:24modify3040.021.28701.28571.2885
24812006.05.22 22:25modify3040.021.28701.28581.2885
24822006.05.22 22:27modify3040.021.28701.28591.2885
24832006.05.22 23:08s/l3040.021.28591.28591.2885-2.20164.72
24842006.05.23 03:00sell3050.021.28571.28721.2842
24852006.05.23 03:00modify3050.021.28571.28701.2842
24862006.05.23 03:05modify3050.021.28571.28691.2842
24872006.05.23 03:05modify3050.021.28571.28681.2842
24882006.05.23 03:06modify3050.021.28571.28671.2842
24892006.05.23 03:22modify3050.021.28571.28661.2842
24902006.05.23 03:25modify3050.021.28571.28651.2842
24912006.05.23 03:25modify3050.021.28571.28641.2842
24922006.05.23 03:26modify3050.021.28571.28631.2842
24932006.05.23 03:26modify3050.021.28571.28621.2842
24942006.05.23 03:28modify3050.021.28571.28601.2842
24952006.05.23 03:28modify3050.021.28571.28591.2842
24962006.05.23 03:31modify3050.021.28571.28581.2842
24972006.05.23 03:31t/p3050.021.28421.28581.28423.00167.72
24982006.05.23 12:00buy3060.021.28471.28321.2862
24992006.05.23 12:00modify3060.021.28471.28331.2862
25002006.05.23 12:00modify3060.021.28471.28341.2862
25012006.05.23 12:01modify3060.021.28471.28351.2862
25022006.05.23 12:05modify3060.021.28471.28361.2862
25032006.05.23 12:06modify3060.021.28471.28371.2862
25042006.05.23 12:06modify3060.021.28471.28381.2862
25052006.05.23 12:15modify3060.021.28471.28401.2862
25062006.05.23 12:16modify3060.021.28471.28411.2862
25072006.05.23 12:17modify3060.021.28471.28421.2862
25082006.05.23 12:30modify3060.021.28471.28431.2862
25092006.05.23 12:34modify3060.021.28471.28441.2862
25102006.05.23 12:34modify3060.021.28471.28451.2862
25112006.05.23 12:34t/p3060.021.28621.28451.28623.00170.72
25122006.05.23 17:00sell3070.021.28161.28311.2801
25132006.05.23 17:00modify3070.021.28161.28301.2801
25142006.05.23 17:00modify3070.021.28161.28291.2801
25152006.05.23 17:00modify3070.021.28161.28271.2801
25162006.05.23 17:24s/l3070.021.28271.28271.2801-2.20168.52
25172006.05.24 03:00buy3080.021.28211.28061.2836
25182006.05.24 03:00modify3080.021.28211.28071.2836
25192006.05.24 03:00modify3080.021.28211.28081.2836
25202006.05.24 03:00modify3080.021.28211.28091.2836
25212006.05.24 03:00modify3080.021.28211.28101.2836
25222006.05.24 03:00modify3080.021.28211.28111.2836
25232006.05.24 03:00modify3080.021.28211.28121.2836
25242006.05.24 03:01modify3080.021.28211.28131.2836
25252006.05.24 03:01modify3080.021.28211.28151.2836
25262006.05.24 03:02modify3080.021.28211.28161.2836
25272006.05.24 03:02s/l3080.021.28161.28161.2836-1.00167.52
25282006.05.24 11:00sell3090.021.27641.27791.2749
25292006.05.24 11:00modify3090.021.27641.27781.2749
25302006.05.24 11:03s/l3090.021.27781.27781.2749-2.80164.72
25312006.05.24 20:00buy3100.021.27741.27591.2789
25322006.05.24 20:02modify3100.021.27741.27601.2789
25332006.05.24 20:03modify3100.021.27741.27611.2789
25342006.05.24 20:03modify3100.021.27741.27621.2789
25352006.05.24 20:04modify3100.021.27741.27641.2789
25362006.05.24 20:20s/l3100.021.27641.27641.2789-2.00162.72
25372006.05.24 22:00sell3110.021.27571.27721.2742
25382006.05.24 22:02modify3110.021.27571.27711.2742
25392006.05.24 22:02modify3110.021.27571.27691.2742
25402006.05.24 22:12modify3110.021.27571.27681.2742
25412006.05.24 22:16modify3110.021.27571.27671.2742
25422006.05.24 22:17modify3110.021.27571.27661.2742
25432006.05.24 23:03s/l3110.021.27661.27661.2742-1.80160.92
25442006.05.25 02:00buy3120.021.27671.27521.2782
25452006.05.25 02:06modify3120.021.27671.27531.2782
25462006.05.25 02:07modify3120.021.27671.27541.2782
25472006.05.25 02:08modify3120.021.27671.27551.2782
25482006.05.25 02:08modify3120.021.27671.27561.2782
25492006.05.25 02:08modify3120.021.27671.27571.2782
25502006.05.25 02:08modify3120.021.27671.27581.2782
25512006.05.25 02:10modify3120.021.27671.27591.2782
25522006.05.25 02:10modify3120.021.27671.27601.2782
25532006.05.25 02:10modify3120.021.27671.27611.2782
25542006.05.25 02:18modify3120.021.27671.27621.2782
25552006.05.25 02:18modify3120.021.27671.27631.2782
25562006.05.25 02:19modify3120.021.27671.27641.2782
25572006.05.25 02:19modify3120.021.27671.27651.2782
25582006.05.25 02:19modify3120.021.27671.27661.2782
25592006.05.25 02:20t/p3120.021.27821.27661.27823.00163.92
25602006.05.25 13:00sell3130.021.27671.27821.2752
25612006.05.25 13:18modify3130.021.27671.27811.2752
25622006.05.25 13:20modify3130.021.27671.27781.2752
25632006.05.25 13:30s/l3130.021.27781.27781.2752-2.20161.72
25642006.05.25 15:00buy3140.021.28121.27971.2827
25652006.05.25 15:16s/l3140.021.27971.27971.2827-3.00158.72
25662006.05.25 22:00sell3150.021.27791.27941.2764
25672006.05.25 22:01modify3150.021.27791.27931.2764
25682006.05.25 22:07modify3150.021.27791.27921.2764
25692006.05.25 22:07modify3150.021.27791.27911.2764
25702006.05.25 22:08modify3150.021.27791.27901.2764
25712006.05.25 22:08modify3150.021.27791.27891.2764
25722006.05.25 22:15s/l3150.021.27891.27891.2764-2.00156.72
25732006.05.26 04:00buy3160.021.28161.28011.2831
25742006.05.26 04:00modify3160.021.28161.28021.2831
25752006.05.26 04:00modify3160.021.28161.28031.2831
25762006.05.26 04:00modify3160.021.28161.28041.2831
25772006.05.26 04:04modify3160.021.28161.28051.2831
25782006.05.26 04:04modify3160.021.28161.28061.2831
25792006.05.26 04:07modify3160.021.28161.28071.2831
25802006.05.26 04:07modify3160.021.28161.28081.2831
25812006.05.26 04:07modify3160.021.28161.28091.2831
25822006.05.26 04:08modify3160.021.28161.28101.2831
25832006.05.26 04:08modify3160.021.28161.28111.2831
25842006.05.26 04:08modify3160.021.28161.28121.2831
25852006.05.26 04:08modify3160.021.28161.28131.2831
25862006.05.26 04:08modify3160.021.28161.28141.2831
25872006.05.26 04:08modify3160.021.28161.28151.2831
25882006.05.26 04:08t/p3160.021.28311.28151.28313.00159.72
25892006.05.26 10:00sell3170.021.27371.27521.2722
25902006.05.26 10:05modify3170.021.27371.27511.2722
25912006.05.26 10:14modify3170.021.27371.27501.2722
25922006.05.26 10:14modify3170.021.27371.27491.2722
25932006.05.26 10:14modify3170.021.27371.27481.2722
25942006.05.26 10:16modify3170.021.27371.27471.2722
25952006.05.26 10:16modify3170.021.27371.27461.2722
25962006.05.26 10:16modify3170.021.27371.27451.2722
25972006.05.26 10:16modify3170.021.27371.27441.2722
25982006.05.26 10:16modify3170.021.27371.27431.2722
25992006.05.26 10:16modify3170.021.27371.27421.2722
26002006.05.26 10:18modify3170.021.27371.27411.2722
26012006.05.26 10:18modify3170.021.27371.27401.2722
26022006.05.26 10:18modify3170.021.27371.27391.2722
26032006.05.26 10:18modify3170.021.27371.27381.2722
26042006.05.26 10:18t/p3170.021.27221.27381.27223.00162.72
26052006.05.29 02:00sell3180.021.27381.27531.2723
26062006.05.29 02:07s/l3180.021.27531.27531.2723-3.00159.72
26072006.05.29 04:00buy3190.021.27561.27411.2771
26082006.05.29 04:00modify3190.021.27561.27421.2771
26092006.05.29 04:00modify3190.021.27561.27431.2771
26102006.05.29 04:32s/l3190.021.27431.27431.2771-2.60157.12
26112006.05.29 12:00sell3200.021.27381.27531.2723
26122006.05.29 12:10modify3200.021.27381.27521.2723
26132006.05.29 12:11modify3200.021.27381.27511.2723
26142006.05.29 12:12modify3200.021.27381.27501.2723
26152006.05.29 12:16modify3200.021.27381.27491.2723
26162006.05.29 12:34s/l3200.021.27491.27491.2723-2.20154.92
26172006.05.29 21:00buy3210.021.27561.27411.2771
26182006.05.29 21:00modify3210.021.27561.27421.2771
26192006.05.29 21:01modify3210.021.27561.27431.2771
26202006.05.29 21:02modify3210.021.27561.27441.2771
26212006.05.29 21:08modify3210.021.27561.27461.2771
26222006.05.29 21:36modify3210.021.27561.27471.2771
26232006.05.29 21:41modify3210.021.27561.27481.2771
26242006.05.29 21:45modify3210.021.27561.27491.2771
26252006.05.29 21:45modify3210.021.27561.27501.2771
26262006.05.29 21:49modify3210.021.27561.27511.2771
26272006.05.29 21:53modify3210.021.27561.27521.2771
26282006.05.29 21:54modify3210.021.27561.27531.2771
26292006.05.29 21:54modify3210.021.27561.27541.2771
26302006.05.29 22:01modify3210.021.27561.27551.2771
26312006.05.29 22:03t/p3210.021.27711.27551.27713.00157.92
26322006.05.30 09:00sell3220.021.28281.28431.2813
26332006.05.30 09:01modify3220.021.28281.28421.2813
26342006.05.30 09:04modify3220.021.28281.28411.2813
26352006.05.30 09:04modify3220.021.28281.28401.2813
26362006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28391.2813
26372006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28381.2813
26382006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28371.2813
26392006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28361.2813
26402006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28351.2813
26412006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28341.2813
26422006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28331.2813
26432006.05.30 09:05modify3220.021.28281.28321.2813
26442006.05.30 09:07modify3220.021.28281.28311.2813
26452006.05.30 09:13s/l3220.021.28311.28311.2813-0.60157.32
26462006.05.30 10:00buy3230.021.28791.28641.2894
26472006.05.30 10:00s/l3230.021.28641.28641.2894-3.00154.32
26482006.05.30 19:00sell3240.021.28641.28791.2849
26492006.05.30 19:00modify3240.021.28641.28761.2849
26502006.05.30 19:04modify3240.021.28641.28751.2849
26512006.05.30 19:07modify3240.021.28641.28731.2849
26522006.05.30 19:52modify3240.021.28641.28721.2849
26532006.05.30 20:12modify3240.021.28641.28711.2849
26542006.05.30 20:12modify3240.021.28641.28701.2849
26552006.05.30 20:22modify3240.021.28641.28691.2849
26562006.05.30 20:37s/l3240.021.28691.28691.2849-1.00153.32
26572006.05.31 00:00buy3250.021.28681.28531.2883
26582006.05.31 00:05modify3250.021.28681.28541.2883
26592006.05.31 00:16modify3250.021.28681.28571.2883
26602006.05.31 00:20modify3250.021.28681.28581.2883
26612006.05.31 00:20modify3250.021.28681.28591.2883
26622006.05.31 00:21modify3250.021.28681.28611.2883
26632006.05.31 00:21modify3250.021.28681.28621.2883
26642006.05.31 00:22modify3250.021.28681.28631.2883
26652006.05.31 00:36modify3250.021.28681.28651.2883
26662006.05.31 00:38modify3250.021.28681.28661.2883
26672006.05.31 00:39modify3250.021.28681.28671.2883
26682006.05.31 00:39t/p3250.021.28831.28671.28833.00156.32
26692006.05.31 06:00sell3260.021.28651.28801.2850
26702006.05.31 06:01modify3260.021.28651.28781.2850
26712006.05.31 06:09s/l3260.021.28781.28781.2850-2.60153.72
26722006.05.31 07:00buy3270.021.28831.28681.2898
26732006.05.31 07:10s/l3270.021.28681.28681.2898-3.00150.72
26742006.05.31 09:00sell3280.021.28661.28811.2851
26752006.05.31 09:12s/l3280.021.28811.28811.2851-3.00147.72
26762006.06.01 06:00buy3290.021.27831.27681.2798
26772006.06.01 06:05s/l3290.021.27681.27681.2798-3.00144.72
26782006.06.01 07:00sell3300.021.27621.27771.2747
26792006.06.01 07:05modify3300.021.27621.27761.2747
26802006.06.01 07:05modify3300.021.27621.27751.2747
26812006.06.01 07:05modify3300.021.27621.27741.2747
26822006.06.01 07:05modify3300.021.27621.27731.2747
26832006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27721.2747
26842006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27711.2747
26852006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27701.2747
26862006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27691.2747
26872006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27681.2747
26882006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27671.2747
26892006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27661.2747
26902006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27651.2747
26912006.06.01 07:10modify3300.021.27621.27641.2747
26922006.06.01 07:11modify3300.021.27621.27631.2747
26932006.06.01 07:12t/p3300.021.27471.27631.27473.00147.72
26942006.06.01 11:00buy3310.021.28211.28061.2836
26952006.06.01 11:03s/l3310.021.28061.28061.2836-3.00144.72
26962006.06.02 03:00sell3320.021.28071.28221.2792
26972006.06.02 03:04modify3320.021.28071.28201.2792
26982006.06.02 03:11modify3320.021.28071.28191.2792
26992006.06.02 03:12modify3320.021.28071.28181.2792
27002006.06.02 03:12modify3320.021.28071.28171.2792
27012006.06.02 03:13modify3320.021.28071.28161.2792
27022006.06.02 03:13modify3320.021.28071.28151.2792
27032006.06.02 03:13modify3320.021.28071.28141.2792
27042006.06.02 03:15modify3320.021.28071.28121.2792
27052006.06.02 03:27s/l3320.021.28121.28121.2792-1.00143.72
27062006.06.02 08:00buy3330.021.28191.28041.2834
27072006.06.02 08:00modify3330.021.28191.28051.2834
27082006.06.02 08:07modify3330.021.28191.28061.2834
27092006.06.02 08:07modify3330.021.28191.28081.2834
27102006.06.02 08:07modify3330.021.28191.28091.2834
27112006.06.02 08:16s/l3330.021.28091.28091.2834-2.00141.72
27122006.06.05 09:00sell3340.021.29371.29521.2922
27132006.06.05 09:00modify3340.021.29371.29511.2922
27142006.06.05 09:00modify3340.021.29371.29501.2922
27152006.06.05 09:04modify3340.021.29371.29491.2922
27162006.06.05 09:04modify3340.021.29371.29481.2922
27172006.06.05 09:04modify3340.021.29371.29471.2922
27182006.06.05 09:04modify3340.021.29371.29461.2922
27192006.06.05 09:04modify3340.021.29371.29441.2922
27202006.06.05 09:06modify3340.021.29371.29431.2922
27212006.06.05 09:06modify3340.021.29371.29421.2922
27222006.06.05 09:06modify3340.021.29371.29411.2922
27232006.06.05 09:19s/l3340.021.29411.29411.2922-0.80140.92
27242006.06.05 13:00buy3350.021.29651.29501.2980
27252006.06.05 13:00modify3350.021.29651.29511.2980
27262006.06.05 13:00modify3350.021.29651.29521.2980
27272006.06.05 13:18s/l3350.021.29521.29521.2980-2.60138.32
27282006.06.05 15:00sell3360.021.29211.29361.2906
27292006.06.05 15:05modify3360.021.29211.29341.2906
27302006.06.05 15:05modify3360.021.29211.29321.2906
27312006.06.05 15:47modify3360.021.29211.29311.2906
27322006.06.05 15:59modify3360.021.29211.29291.2906
27332006.06.05 15:59modify3360.021.29211.29281.2906
27342006.06.05 15:59modify3360.021.29211.29271.2906
27352006.06.05 16:02modify3360.021.29211.29261.2906
27362006.06.05 16:03modify3360.021.29211.29251.2906
27372006.06.05 16:16modify3360.021.29211.29241.2906
27382006.06.05 16:28modify3360.021.29211.29231.2906
27392006.06.05 16:29modify3360.021.29211.29221.2906
27402006.06.05 16:30t/p3360.021.29061.29221.29063.00141.32
27412006.06.06 03:00buy3370.021.29281.29131.2943
27422006.06.06 03:00modify3370.021.29281.29141.2943
27432006.06.06 03:00modify3370.021.29281.29151.2943
27442006.06.06 03:00modify3370.021.29281.29161.2943
27452006.06.06 03:01modify3370.021.29281.29171.2943
27462006.06.06 03:01modify3370.021.29281.29181.2943
27472006.06.06 03:01modify3370.021.29281.29191.2943
27482006.06.06 03:02modify3370.021.29281.29201.2943
27492006.06.06 03:03modify3370.021.29281.29221.2943
27502006.06.06 03:18s/l3370.021.29221.29221.2943-1.20140.12
27512006.06.06 06:00sell3380.021.28931.29081.2878
27522006.06.06 06:07modify3380.021.28931.29071.2878
27532006.06.06 06:07modify3380.021.28931.29061.2878
27542006.06.06 06:07modify3380.021.28931.29051.2878
27552006.06.06 06:07modify3380.021.28931.29041.2878
27562006.06.06 06:07modify3380.021.28931.29031.2878
27572006.06.06 06:08modify3380.021.28931.29021.2878
27582006.06.06 06:08modify3380.021.28931.29001.2878
27592006.06.06 06:08modify3380.021.28931.28991.2878
27602006.06.06 06:08modify3380.021.28931.28981.2878
27612006.06.06 06:08modify3380.021.28931.28971.2878
27622006.06.06 06:14modify3380.021.28931.28961.2878
27632006.06.06 06:14modify3380.021.28931.28951.2878
27642006.06.06 06:14modify3380.021.28931.28941.2878
27652006.06.06 06:14t/p3380.021.28781.28941.28783.00143.12
27662006.06.06 17:00buy3390.021.28361.28211.2851
27672006.06.06 17:09s/l3390.021.28211.28211.2851-3.00140.12
27682006.06.06 18:00sell3400.021.28271.28421.2812
27692006.06.06 18:00modify3400.021.28271.28411.2812
27702006.06.06 18:00modify3400.021.28271.28401.2812
27712006.06.06 18:01modify3400.021.28271.28391.2812
27722006.06.06 18:04modify3400.021.28271.28371.2812
27732006.06.06 18:06modify3400.021.28271.28361.2812
27742006.06.06 18:17modify3400.021.28271.28351.2812
27752006.06.06 18:20modify3400.021.28271.28341.2812
27762006.06.06 18:20modify3400.021.28271.28321.2812
27772006.06.06 18:20modify3400.021.28271.28311.2812
27782006.06.06 18:21modify3400.021.28271.28301.2812
27792006.06.06 18:21modify3400.021.28271.28291.2812
27802006.06.06 18:24modify3400.021.28271.28281.2812
27812006.06.06 18:24t/p3400.021.28121.28281.28123.00143.12
27822006.06.06 23:00buy3410.021.28351.28201.2850
27832006.06.06 23:08modify3410.021.28351.28221.2850
27842006.06.06 23:56modify3410.021.28351.28231.2850
27852006.06.07 00:34s/l3410.021.28231.28231.2850-2.52140.59
27862006.06.07 02:00sell3420.021.28161.28311.2801
27872006.06.07 02:06modify3420.021.28161.28291.2801
27882006.06.07 02:06modify3420.021.28161.28281.2801
27892006.06.07 02:06modify3420.021.28161.28271.2801
27902006.06.07 02:06modify3420.021.28161.28261.2801
27912006.06.07 02:07modify3420.021.28161.28251.2801
27922006.06.07 02:22modify3420.021.28161.28241.2801
27932006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28231.2801
27942006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28221.2801
27952006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28211.2801
27962006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28201.2801
27972006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28191.2801
27982006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28181.2801
27992006.06.07 02:30modify3420.021.28161.28171.2801
28002006.06.07 02:30t/p3420.021.28011.28171.28013.00143.59
28012006.06.07 13:00buy3430.021.28031.27881.2818
28022006.06.07 13:00modify3430.021.28031.27911.2818
28032006.06.07 13:07modify3430.021.28031.27921.2818
28042006.06.07 13:07modify3430.021.28031.27931.2818
28052006.06.07 13:33modify3430.021.28031.27941.2818
28062006.06.07 14:09s/l3430.021.27941.27941.2818-1.80141.79
28072006.06.07 21:00sell3440.021.27881.28031.2773
28082006.06.07 21:01modify3440.021.27881.28021.2773
28092006.06.07 21:09modify3440.021.27881.28001.2773
28102006.06.07 21:14modify3440.021.27881.27991.2773
28112006.06.07 21:17modify3440.021.27881.27981.2773
28122006.06.07 21:23modify3440.021.27881.27971.2773
28132006.06.07 21:23modify3440.021.27881.27961.2773
28142006.06.07 21:24modify3440.021.27881.27951.2773
28152006.06.07 21:27modify3440.021.27881.27941.2773
28162006.06.07 21:27modify3440.021.27881.27931.2773
28172006.06.07 21:31s/l3440.021.27931.27931.2773-1.00140.79
28182006.06.08 18:00buy3450.021.26561.26411.2671
28192006.06.08 19:27s/l3450.021.26411.26411.2671-3.00137.79
28202006.06.08 20:00sell3460.021.26431.26581.2628
28212006.06.08 21:15modify3460.021.26431.26571.2628
28222006.06.08 21:16modify3460.021.26431.26561.2628
28232006.06.08 21:16modify3460.021.26431.26551.2628
28242006.06.08 21:16modify3460.021.26431.26541.2628
28252006.06.08 21:20modify3460.021.26431.26531.2628
28262006.06.09 00:28s/l3460.021.26531.26531.2628-1.90135.89
28272006.06.09 03:00buy3470.021.26511.26361.2666
28282006.06.09 03:00modify3470.021.26511.26371.2666
28292006.06.09 03:01modify3470.021.26511.26381.2666
28302006.06.09 03:01modify3470.021.26511.26391.2666
28312006.06.09 03:01modify3470.021.26511.26401.2666
28322006.06.09 03:01modify3470.021.26511.26411.2666
28332006.06.09 03:01modify3470.021.26511.26421.2666
28342006.06.09 03:01modify3470.021.26511.26431.2666
28352006.06.09 03:02modify3470.021.26511.26441.2666
28362006.06.09 03:03modify3470.021.26511.26451.2666
28372006.06.09 03:12modify3470.021.26511.26461.2666
28382006.06.09 03:22s/l3470.021.26461.26461.2666-1.00134.89
28392006.06.09 09:00sell3480.021.26061.26211.2591
28402006.06.09 09:00modify3480.021.26061.26201.2591
28412006.06.09 09:00modify3480.021.26061.26191.2591
28422006.06.09 09:04s/l3480.021.26191.26191.2591-2.60132.29
28432006.06.09 11:00buy3490.021.26491.26341.2664
28442006.06.09 11:09s/l3490.021.26341.26341.2664-3.00129.29
28452006.06.09 12:00sell3500.021.26351.26501.2620
28462006.06.09 12:33s/l3500.021.26501.26501.2620-3.00126.29
28472006.06.12 05:00sell3510.021.26201.26351.2605
28482006.06.12 05:16modify3510.021.26201.26341.2605
28492006.06.12 05:16modify3510.021.26201.26331.2605
28502006.06.12 05:16modify3510.021.26201.26321.2605
28512006.06.12 05:21modify3510.021.26201.26311.2605
28522006.06.12 05:21modify3510.021.26201.26301.2605
28532006.06.12 05:21modify3510.021.26201.26291.2605
28542006.06.12 05:21modify3510.021.26201.26281.2605
28552006.06.12 05:22modify3510.021.26201.26271.2605
28562006.06.12 05:22modify3510.021.26201.26261.2605
28572006.06.12 05:24modify3510.021.26201.26251.2605
28582006.06.12 05:38modify3510.021.26201.26241.2605
28592006.06.12 05:38modify3510.021.26201.26231.2605
28602006.06.12 05:39modify3510.021.26201.26221.2605
28612006.06.12 05:39t/p3510.021.26051.26221.26053.00129.29
28622006.06.12 15:00buy3520.021.26111.25961.2626
28632006.06.12 15:57s/l3520.021.25961.25961.2626-3.00126.29
28642006.06.12 18:00sell3530.021.25801.25951.2565
28652006.06.12 19:31modify3530.021.25801.25941.2565
28662006.06.12 19:34modify3530.021.25801.25931.2565
28672006.06.12 20:04s/l3530.021.25931.25931.2565-2.60123.69
28682006.06.13 05:00buy3540.021.25871.25721.2602
28692006.06.13 05:00s/l3540.021.25721.25721.2602-3.00120.69
28702006.06.13 09:00sell3550.021.25721.25871.2557
28712006.06.13 09:03s/l3550.021.25871.25871.2557-3.00117.69
28722006.06.13 10:00buy3560.021.26061.25911.2621
28732006.06.13 10:00modify3560.021.26061.25921.2621
28742006.06.13 10:00modify3560.021.26061.25931.2621
28752006.06.13 10:00modify3560.021.26061.25941.2621
28762006.06.13 10:02modify3560.021.26061.25951.2621
28772006.06.13 10:02modify3560.021.26061.25961.2621
28782006.06.13 10:03modify3560.021.26061.25971.2621
28792006.06.13 10:03modify3560.021.26061.25981.2621
28802006.06.13 10:03modify3560.021.26061.26001.2621
28812006.06.13 10:03modify3560.021.26061.26011.2621
28822006.06.13 10:03modify3560.021.26061.26021.2621
28832006.06.13 10:03modify3560.021.26061.26031.2621
28842006.06.13 10:04t/p3560.021.26211.26031.26213.00120.69
28852006.06.13 12:00sell3570.021.25751.25901.2560
28862006.06.13 12:15s/l3570.021.25901.25901.2560-3.00117.69
28872006.06.13 22:00buy3580.021.25521.25371.2567
28882006.06.13 22:03modify3580.021.25521.25381.2567
28892006.06.13 22:03modify3580.021.25521.25391.2567
28902006.06.13 22:04modify3580.021.25521.25401.2567
28912006.06.13 22:33modify3580.021.25521.25411.2567
28922006.06.13 22:34modify3580.021.25521.25421.2567
28932006.06.13 22:42modify3580.021.25521.25431.2567
28942006.06.13 23:37s/l3580.021.25431.25431.2567-1.80115.89
28952006.06.14 09:00sell3590.021.25401.25551.2525
28962006.06.14 09:00modify3590.021.25401.25541.2525
28972006.06.14 09:01modify3590.021.25401.25531.2525
28982006.06.14 09:01modify3590.021.25401.25521.2525
28992006.06.14 09:01modify3590.021.25401.25511.2525
29002006.06.14 09:02s/l3590.021.25511.25511.2525-2.20113.69
29012006.06.14 10:00buy3600.021.26271.26121.2642
29022006.06.14 10:00modify3600.021.26271.26131.2642
29032006.06.14 10:00modify3600.021.26271.26161.2642
29042006.06.14 10:01modify3600.021.26271.26171.2642
29052006.06.14 10:03modify3600.021.26271.26181.2642
29062006.06.14 10:05modify3600.021.26271.26191.2642
29072006.06.14 10:05modify3600.021.26271.26201.2642
29082006.06.14 10:05modify3600.021.26271.26211.2642
29092006.06.14 10:05modify3600.021.26271.26221.2642
29102006.06.14 10:06modify3600.021.26271.26231.2642
29112006.06.14 10:06modify3600.021.26271.26241.2642
29122006.06.14 10:06modify3600.021.26271.26251.2642
29132006.06.14 10:16s/l3600.021.26251.26251.2642-0.40113.29
29142006.06.14 16:00sell3610.021.25921.26071.2577
29152006.06.14 16:13modify3610.021.25921.26061.2577
29162006.06.14 16:13modify3610.021.25921.26051.2577
29172006.06.14 16:35modify3610.021.25921.26041.2577
29182006.06.14 16:54s/l3610.021.26041.26041.2577-2.40110.89
29192006.06.14 22:00buy3620.011.26201.26051.2635
29202006.06.14 22:03modify3620.011.26201.26061.2635
29212006.06.14 22:03modify3620.011.26201.26071.2635
29222006.06.14 22:03modify3620.011.26201.26081.2635
29232006.06.14 23:31s/l3620.011.26081.26081.2635-1.20109.69
29242006.06.15 12:00sell3630.011.26151.26301.2600
29252006.06.15 12:00modify3630.011.26151.26261.2600
29262006.06.15 12:00modify3630.011.26151.26241.2600
29272006.06.15 12:04s/l3630.011.26241.26241.2600-0.90108.79
29282006.06.15 17:00buy3640.011.26401.26251.2655
29292006.06.15 17:27s/l3640.011.26251.26251.2655-1.50107.29
29302006.06.16 10:00sell3650.011.26231.26381.2608
29312006.06.16 10:00modify3650.011.26231.26371.2608
29322006.06.16 10:22s/l3650.011.26371.26371.2608-1.40105.89
29332006.06.16 16:00buy3660.011.26421.26271.2657
29342006.06.16 16:11modify3660.011.26421.26281.2657
29352006.06.16 16:12modify3660.011.26421.26291.2657
29362006.06.16 16:21modify3660.011.26421.26301.2657
29372006.06.16 16:22modify3660.011.26421.26311.2657
29382006.06.16 16:34modify3660.011.26421.26321.2657
29392006.06.16 16:34modify3660.011.26421.26331.2657
29402006.06.16 17:09s/l3660.011.26331.26331.2657-0.90104.99
29412006.06.19 06:00buy3670.011.25951.25801.2610
29422006.06.19 06:01modify3670.011.25951.25811.2610
29432006.06.19 06:01modify3670.011.25951.25821.2610
29442006.06.19 06:02modify3670.011.25951.25851.2610
29452006.06.19 06:08modify3670.011.25951.25871.2610
29462006.06.19 06:19s/l3670.011.25871.25871.2610-0.80104.19
29472006.06.19 07:00sell3680.011.25841.25991.2569
29482006.06.19 07:00modify3680.011.25841.25981.2569
29492006.06.19 07:24s/l3680.011.25981.25981.2569-1.40102.79
29502006.06.19 16:00buy3690.011.25811.25661.2596
29512006.06.19 16:02modify3690.011.25811.25691.2596
29522006.06.19 16:08modify3690.011.25811.25711.2596
29532006.06.19 16:16modify3690.011.25811.25741.2596
29542006.06.19 16:49s/l3690.011.25741.25741.2596-0.70102.09
29552006.06.19 21:00sell3700.011.25591.25741.2544
29562006.06.19 21:09s/l3700.011.25741.25741.2544-1.50100.59
29572006.06.20 00:00buy3710.011.25731.25581.2588
29582006.06.20 00:09modify3710.011.25731.25611.2588
29592006.06.20 01:13modify3710.011.25731.25621.2588
29602006.06.20 01:13modify3710.011.25731.25631.2588
29612006.06.20 01:14modify3710.011.25731.25641.2588
29622006.06.20 01:14modify3710.011.25731.25651.2588
29632006.06.20 01:15modify3710.011.25731.25661.2588
29642006.06.20 01:16modify3710.011.25731.25691.2588
29652006.06.20 01:24modify3710.011.25731.25701.2588
29662006.06.20 01:29modify3710.011.25731.25711.2588
29672006.06.20 01:30modify3710.011.25731.25721.2588
29682006.06.20 01:31t/p3710.011.25881.25721.25881.50102.09
29692006.06.20 02:00buy3720.011.25901.25751.2605
29702006.06.20 02:03modify3720.011.25901.25771.2605
29712006.06.20 02:03modify3720.011.25901.25781.2605
29722006.06.20 02:03modify3720.011.25901.25791.2605
29732006.06.20 02:16s/l3720.011.25791.25791.2605-1.10100.99
29742006.06.20 06:00sell3730.011.25561.25711.2541
29752006.06.20 06:02modify3730.011.25561.25701.2541
29762006.06.20 06:03modify3730.011.25561.25691.2541
29772006.06.20 06:03modify3730.011.25561.25681.2541
29782006.06.20 06:03modify3730.011.25561.25671.2541
29792006.06.20 06:09s/l3730.011.25671.25671.2541-1.1099.89
29802006.06.20 11:00buy3740.011.25761.25611.2591
29812006.06.20 11:00modify3740.011.25761.25621.2591
29822006.06.20 11:00modify3740.011.25761.25631.2591
29832006.06.20 11:01modify3740.011.25761.25641.2591
29842006.06.20 11:02modify3740.011.25761.25651.2591
29852006.06.20 11:44s/l3740.011.25651.25651.2591-1.1098.79
29862006.06.22 03:00sell3750.011.26641.26791.2649
29872006.06.22 03:03modify3750.011.26641.26781.2649
29882006.06.22 03:04modify3750.011.26641.26771.2649
29892006.06.22 03:04modify3750.011.26641.26761.2649
29902006.06.22 03:04modify3750.011.26641.26751.2649
29912006.06.22 03:05modify3750.011.26641.26741.2649
29922006.06.22 03:05modify3750.011.26641.26731.2649
29932006.06.22 03:07modify3750.011.26641.26701.2649
29942006.06.22 03:11modify3750.011.26641.26691.2649
29952006.06.22 03:11modify3750.011.26641.26681.2649
29962006.06.22 03:13modify3750.011.26641.26661.2649
29972006.06.22 03:15modify3750.011.26641.26651.2649
29982006.06.22 03:45t/p3750.011.26491.26651.26491.50100.29
29992006.06.22 16:00buy3760.011.25801.25651.2595
30002006.06.22 16:10modify3760.011.25801.25681.2595
30012006.06.22 16:38modify3760.011.25801.25701.2595
30022006.06.22 17:37s/l3760.011.25701.25701.2595-1.0099.29
30032006.06.22 20:00buy3770.011.25841.25691.2599
30042006.06.22 21:08s/l3770.011.25691.25691.2599-1.5097.79
30052006.06.23 03:00buy3780.011.25841.25691.2599
30062006.06.23 03:00modify3780.011.25841.25701.2599
30072006.06.23 03:01modify3780.011.25841.25711.2599
30082006.06.23 03:01modify3780.011.25841.25721.2599
30092006.06.23 03:10modify3780.011.25841.25731.2599
30102006.06.23 03:18s/l3780.011.25731.25731.2599-1.1096.69
30112006.06.23 05:00sell3790.011.25511.25661.2536
30122006.06.23 05:25s/l3790.011.25661.25661.2536-1.5095.19
30132006.06.26 12:00sell3800.011.25541.25691.2539
30142006.06.26 12:12s/l3800.011.25691.25691.2539-1.5093.69
30152006.06.26 14:00buy3810.011.25971.25821.2612
30162006.06.26 14:12modify3810.011.25971.25831.2612
30172006.06.26 14:12modify3810.011.25971.25841.2612
30182006.06.26 14:23s/l3810.011.25841.25841.2612-1.3092.39
30192006.06.27 03:00sell3820.011.26011.26161.2586
30202006.06.27 03:02modify3820.011.26011.26151.2586
30212006.06.27 03:02modify3820.011.26011.26141.2586
30222006.06.27 03:02modify3820.011.26011.26121.2586
30232006.06.27 03:03modify3820.011.26011.26111.2586
30242006.06.27 03:03modify3820.011.26011.26101.2586
30252006.06.27 03:15modify3820.011.26011.26091.2586
30262006.06.27 03:30modify3820.011.26011.26081.2586
30272006.06.27 03:31modify3820.011.26011.26071.2586
30282006.06.27 03:31modify3820.011.26011.26061.2586
30292006.06.27 03:31modify3820.011.26011.26051.2586
30302006.06.27 03:32modify3820.011.26011.26041.2586
30312006.06.27 03:33modify3820.011.26011.26031.2586
30322006.06.27 03:33modify3820.011.26011.26021.2586
30332006.06.27 03:33t/p3820.011.25861.26021.25861.5093.89
30342006.06.27 10:00buy3830.011.25931.25781.2608
30352006.06.27 10:00s/l3830.011.25781.25781.2608-1.5092.39
30362006.06.27 16:00sell3840.011.25851.26001.2570
30372006.06.27 16:00modify3840.011.25851.25991.2570
30382006.06.27 16:03modify3840.011.25851.25981.2570
30392006.06.27 16:07modify3840.011.25851.25971.2570
30402006.06.27 16:07modify3840.011.25851.25961.2570
30412006.06.27 16:08modify3840.011.25851.25951.2570
30422006.06.27 16:09modify3840.011.25851.25941.2570
30432006.06.27 16:09modify3840.011.25851.25921.2570
30442006.06.27 16:18modify3840.011.25851.25911.2570
30452006.06.27 16:50s/l3840.011.25911.25911.2570-0.6091.79
30462006.06.28 00:00buy3850.011.25771.25621.2592
30472006.06.28 00:02modify3850.011.25771.25641.2592
30482006.06.28 00:18modify3850.011.25771.25651.2592
30492006.06.28 00:56modify3850.011.25771.25661.2592
30502006.06.28 02:13s/l3850.011.25661.25661.2592-1.1090.69
30512006.06.28 16:00buy3860.011.25561.25411.2571
30522006.06.28 16:18modify3860.011.25561.25441.2571
30532006.06.28 16:26modify3860.011.25561.25471.2571
30542006.06.28 17:54s/l3860.011.25471.25471.2571-0.9089.79
30552006.06.28 20:00sell3870.011.25431.25581.2528
30562006.06.28 20:20modify3870.011.25431.25571.2528
30572006.06.28 21:09modify3870.011.25431.25561.2528
30582006.06.28 21:11modify3870.011.25431.25551.2528
30592006.06.28 22:38s/l3870.011.25551.25551.2528-1.2088.59
30602006.06.29 02:00buy3880.011.25531.25381.2568
30612006.06.29 02:00modify3880.011.25531.25391.2568
30622006.06.29 02:02modify3880.011.25531.25411.2568
30632006.06.29 02:23s/l3880.011.25411.25411.2568-1.2087.39
30642006.06.29 05:00sell3890.011.25391.25541.2524
30652006.06.29 05:03modify3890.011.25391.25531.2524
30662006.06.29 05:28modify3890.011.25391.25521.2524
30672006.06.29 05:40modify3890.011.25391.25511.2524
30682006.06.29 05:51modify3890.011.25391.25491.2524
30692006.06.29 05:51modify3890.011.25391.25481.2524
30702006.06.29 05:52modify3890.011.25391.25471.2524
30712006.06.29 05:53modify3890.011.25391.25461.2524
30722006.06.29 05:53modify3890.011.25391.25451.2524
30732006.06.29 05:54modify3890.011.25391.25441.2524
30742006.06.29 05:54modify3890.011.25391.25431.2524
30752006.06.29 05:54modify3890.011.25391.25421.2524
30762006.06.29 05:55modify3890.011.25391.25411.2524
30772006.06.29 06:11s/l3890.011.25411.25411.2524-0.2087.19
30782006.06.29 10:00buy3900.011.25381.25231.2553
30792006.06.29 10:01modify3900.011.25381.25241.2553
30802006.06.29 10:02modify3900.011.25381.25261.2553
30812006.06.29 10:02modify3900.011.25381.25271.2553
30822006.06.29 10:02modify3900.011.25381.25281.2553
30832006.06.29 10:02modify3900.011.25381.25291.2553
30842006.06.29 10:02modify3900.011.25381.25301.2553
30852006.06.29 10:06modify3900.011.25381.25321.2553
30862006.06.29 10:08modify3900.011.25381.25331.2553
30872006.06.29 10:08modify3900.011.25381.25341.2553
30882006.06.29 10:12modify3900.011.25381.25351.2553
30892006.06.29 10:12modify3900.011.25381.25361.2553
30902006.06.29 10:13modify3900.011.25381.25371.2553
30912006.06.29 10:16t/p3900.011.25531.25371.25531.5088.69
30922006.06.29 11:00sell3910.011.25391.25541.2524
30932006.06.29 11:42modify3910.011.25391.25531.2524
30942006.06.29 11:42modify3910.011.25391.25521.2524
30952006.06.29 11:43modify3910.011.25391.25511.2524
30962006.06.29 11:51modify3910.011.25391.25501.2524
30972006.06.29 11:51modify3910.011.25391.25491.2524
30982006.06.29 11:51modify3910.011.25391.25481.2524
30992006.06.29 11:51modify3910.011.25391.25471.2524
31002006.06.29 11:52modify3910.011.25391.25461.2524
31012006.06.29 12:25s/l3910.011.25461.25461.2524-0.7087.99
31022006.06.29 15:00buy3920.011.26681.26531.2683
31032006.06.29 15:01s/l3920.011.26531.26531.2683-1.5086.49
31042006.06.30 08:00sell3930.011.27071.27221.2692
31052006.06.30 08:00modify3930.011.27071.27211.2692
31062006.06.30 08:00modify3930.011.27071.27201.2692
31072006.06.30 08:09s/l3930.011.27201.27201.2692-1.3085.19
31082006.06.30 09:00buy3940.011.27491.27341.2764
31092006.06.30 09:00modify3940.011.27491.27351.2764
31102006.06.30 09:01modify3940.011.27491.27361.2764
31112006.06.30 09:01modify3940.011.27491.27371.2764
31122006.06.30 09:01modify3940.011.27491.27411.2764
31132006.06.30 09:06modify3940.011.27491.27431.2764
31142006.06.30 09:07modify3940.011.27491.27441.2764
31152006.06.30 09:13modify3940.011.27491.27461.2764
31162006.06.30 09:15modify3940.011.27491.27471.2764
31172006.06.30 09:16t/p3940.011.27641.27471.27641.5086.69
31182006.07.03 01:00buy3950.011.27871.27721.2802
31192006.07.03 01:02modify3950.011.27871.27731.2802
31202006.07.03 02:12modify3950.011.27871.27751.2802
31212006.07.03 02:37modify3950.011.27871.27771.2802
31222006.07.03 02:40modify3950.011.27871.27781.2802
31232006.07.03 02:40modify3950.011.27871.27791.2802
31242006.07.03 02:40modify3950.011.27871.27801.2802
31252006.07.03 02:42modify3950.011.27871.27811.2802
31262006.07.03 02:42modify3950.011.27871.27821.2802
31272006.07.03 02:42modify3950.011.27871.27831.2802
31282006.07.03 02:42modify3950.011.27871.27841.2802
31292006.07.03 02:42modify3950.011.27871.27851.2802
31302006.07.03 02:47modify3950.011.27871.27861.2802
31312006.07.03 02:48t/p3950.011.28021.27861.28021.5088.19
31322006.07.03 07:00buy3960.011.27991.27841.2814
31332006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27851.2814
31342006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27861.2814
31352006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27871.2814
31362006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27881.2814
31372006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27891.2814
31382006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27901.2814
31392006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27911.2814
31402006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27921.2814
31412006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27931.2814
31422006.07.03 07:20modify3960.011.27991.27951.2814
31432006.07.03 07:22modify3960.011.27991.27961.2814
31442006.07.03 07:31s/l3960.011.27961.27961.2814-0.3087.89
31452006.07.03 10:00sell3970.011.27811.27961.2766
31462006.07.03 10:00s/l3970.011.27961.27961.2766-1.5086.39
31472006.07.03 11:00buy3980.011.28061.27911.2821
31482006.07.03 11:13s/l3980.011.27911.27911.2821-1.5084.89
31492006.07.03 19:00sell3990.011.27951.28101.2780
31502006.07.03 20:46s/l3990.011.28101.28101.2780-1.5083.39
31512006.07.03 21:00buy4000.011.28061.27911.2821
31522006.07.03 21:03modify4000.011.28061.27921.2821
31532006.07.03 21:04modify4000.011.28061.27931.2821
31542006.07.03 21:10modify4000.011.28061.27941.2821
31552006.07.03 21:22modify4000.011.28061.27951.2821
31562006.07.03 21:25modify4000.011.28061.27961.2821
31572006.07.03 21:26modify4000.011.28061.27971.2821
31582006.07.03 21:40modify4000.011.28061.27981.2821
31592006.07.03 22:23s/l4000.011.27981.27981.2821-0.8082.59
31602006.07.04 07:00sell4010.011.27951.28101.2780
31612006.07.04 07:02modify4010.011.27951.28091.2780
31622006.07.04 07:23modify4010.011.27951.28081.2780
31632006.07.04 07:31modify4010.011.27951.28061.2780
31642006.07.04 07:35modify4010.011.27951.28051.2780
31652006.07.04 08:21modify4010.011.27951.28041.2780
31662006.07.04 08:52s/l4010.011.28041.28041.2780-0.9081.69
31672006.07.04 14:00buy4020.011.28101.27951.2825
31682006.07.04 14:02modify4020.011.28101.27981.2825
31692006.07.04 15:48s/l4020.011.27981.27981.2825-1.2080.49
31702006.07.04 17:00sell4030.011.28011.28161.2786
31712006.07.04 17:02modify4030.011.28011.28151.2786
31722006.07.04 17:02modify4030.011.28011.28141.2786
31732006.07.04 17:02modify4030.011.28011.28131.2786
31742006.07.04 17:08modify4030.011.28011.28121.2786
31752006.07.04 17:10modify4030.011.28011.28111.2786
31762006.07.04 17:31modify4030.011.28011.28101.2786
31772006.07.04 17:32modify4030.011.28011.28091.2786
31782006.07.04 17:35modify4030.011.28011.28081.2786
31792006.07.04 17:36modify4030.011.28011.28071.2786
31802006.07.04 17:42modify4030.011.28011.28051.2786
31812006.07.04 17:49modify4030.011.28011.28041.2786
31822006.07.04 18:06modify4030.011.28011.28031.2786
31832006.07.04 18:08modify4030.011.28011.28021.2786
31842006.07.04 18:11t/p4030.011.27861.28021.27861.5081.99
31852006.07.05 01:00buy4040.011.28091.27941.2824
31862006.07.05 01:03modify4040.011.28091.27951.2824
31872006.07.05 01:03modify4040.011.28091.27961.2824
31882006.07.05 01:06modify4040.011.28091.27981.2824
31892006.07.05 01:14modify4040.011.28091.27991.2824
31902006.07.05 01:14modify4040.011.28091.28001.2824
31912006.07.05 01:14modify4040.011.28091.28011.2824
31922006.07.05 01:14modify4040.011.28091.28021.2824
31932006.07.05 01:16modify4040.011.28091.28041.2824
31942006.07.05 01:28modify4040.011.28091.28061.2824
31952006.07.05 01:32modify4040.011.28091.28081.2824
31962006.07.05 01:34t/p4040.011.28241.28081.28241.5083.49
31972006.07.05 04:00sell4050.011.27571.27721.2742
31982006.07.05 04:01modify4050.011.27571.27711.2742
31992006.07.05 04:02modify4050.011.27571.27701.2742
32002006.07.05 04:02modify4050.011.27571.27691.2742
32012006.07.05 04:02modify4050.011.27571.27681.2742
32022006.07.05 04:13s/l4050.011.27681.27681.2742-1.1082.39
32032006.07.05 08:00buy4060.011.27951.27801.2810
32042006.07.05 08:02modify4060.011.27951.27841.2810
32052006.07.05 08:15s/l4060.011.27841.27841.2810-1.1081.29
32062006.07.05 09:00sell4070.011.27481.27631.2733
32072006.07.05 09:11modify4070.011.27481.27621.2733
32082006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27611.2733
32092006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27601.2733
32102006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27591.2733
32112006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27581.2733
32122006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27571.2733
32132006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27561.2733
32142006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27551.2733
32152006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27541.2733
32162006.07.05 09:15modify4070.011.27481.27531.2733
32172006.07.05 09:16modify4070.011.27481.27521.2733
32182006.07.05 09:22modify4070.011.27481.27511.2733
32192006.07.05 09:22modify4070.011.27481.27501.2733
32202006.07.05 09:22modify4070.011.27481.27491.2733
32212006.07.05 09:22t/p4070.011.27331.27491.27331.5082.79
32222006.07.05 19:00buy4080.011.27341.27191.2749
32232006.07.05 19:02modify4080.011.27341.27201.2749
32242006.07.05 19:02modify4080.011.27341.27211.2749
32252006.07.05 19:08modify4080.011.27341.27271.2749
32262006.07.05 19:20s/l4080.011.27271.27271.2749-0.7082.09
32272006.07.05 21:00sell4090.011.27251.27401.2710
32282006.07.05 21:00modify4090.011.27251.27381.2710
32292006.07.05 21:00modify4090.011.27251.27371.2710
32302006.07.05 21:26s/l4090.011.27371.27371.2710-1.2080.89
32312006.07.05 23:00buy4100.011.27411.27261.2756
32322006.07.05 23:30modify4100.011.27411.27271.2756
32332006.07.06 00:05s/l4100.011.27271.27271.2756-1.5979.31
32342006.07.06 06:00sell4110.011.27311.27461.2716
32352006.07.06 06:04modify4110.011.27311.27451.2716
32362006.07.06 06:11modify4110.011.27311.27441.2716
32372006.07.06 06:11modify4110.011.27311.27431.2716
32382006.07.06 06:40s/l4110.011.27431.27431.2716-1.2078.11
32392006.07.06 07:00buy4120.011.27401.27251.2755
32402006.07.06 07:10modify4120.011.27401.27261.2755
32412006.07.06 07:18modify4120.011.27401.27291.2755
32422006.07.06 07:19s/l4120.011.27291.27291.2755-1.1077.01
32432006.07.06 22:00sell4130.011.27731.27881.2758
32442006.07.06 22:57modify4130.011.27731.27871.2758
32452006.07.06 23:12modify4130.011.27731.27861.2758
32462006.07.07 00:01modify4130.011.27731.27851.2758
32472006.07.07 00:01modify4130.011.27731.27841.2758
32482006.07.07 00:11modify4130.011.27731.27831.2758
32492006.07.07 00:19s/l4130.011.27831.27831.2758-0.9576.06
32502006.07.07 04:00buy4140.011.27821.27671.2797
32512006.07.07 04:04modify4140.011.27821.27701.2797
32522006.07.07 04:48s/l4140.011.27701.27701.2797-1.2074.86
32532006.07.07 17:00sell4150.011.28111.28261.2796
32542006.07.07 17:00modify4150.011.28111.28251.2796
32552006.07.07 17:29modify4150.011.28111.28171.2796
32562006.07.07 17:30modify4150.011.28111.28161.2796
32572006.07.09 15:30close4150.011.28141.28161.2796-0.3074.56
32582006.07.10 05:00buy4160.011.28071.27921.2822
32592006.07.10 05:24s/l4160.011.27921.27921.2822-1.5073.06
32602006.07.10 06:00sell4170.011.27801.27951.2765
32612006.07.10 06:48modify4170.011.27801.27941.2765
32622006.07.10 06:48modify4170.011.27801.27931.2765
32632006.07.10 06:48modify4170.011.27801.27921.2765
32642006.07.10 06:48modify4170.011.27801.27911.2765
32652006.07.10 06:48modify4170.011.27801.27901.2765
32662006.07.10 06:51modify4170.011.27801.27881.2765
32672006.07.10 06:51modify4170.011.27801.27871.2765
32682006.07.10 06:51modify4170.011.27801.27861.2765
32692006.07.10 06:51modify4170.011.27801.27851.2765
32702006.07.10 06:53modify4170.011.27801.27841.2765
32712006.07.10 07:03modify4170.011.27801.27831.2765
32722006.07.10 07:03modify4170.011.27801.27821.2765
32732006.07.10 07:03modify4170.011.27801.27811.2765
32742006.07.10 07:03t/p4170.011.27651.27811.27651.5074.56
32752006.07.10 19:00buy4180.011.27471.27321.2762
32762006.07.10 19:00modify4180.011.27471.27341.2762
32772006.07.10 19:46modify4180.011.27471.27351.2762
32782006.07.10 19:59s/l4180.011.27351.27351.2762-1.2073.36
32792006.07.11 01:00sell4190.011.27391.27541.2724
32802006.07.11 01:03modify4190.011.27391.27531.2724
32812006.07.11 01:04modify4190.011.27391.27521.2724
32822006.07.11 01:32modify4190.011.27391.27511.2724
32832006.07.11 01:33modify4190.011.27391.27501.2724
32842006.07.11 01:33modify4190.011.27391.27491.2724
32852006.07.11 01:35modify4190.011.27391.27481.2724
32862006.07.11 01:35modify4190.011.27391.27471.2724
32872006.07.11 01:37modify4190.011.27391.27461.2724
32882006.07.11 01:37modify4190.011.27391.27441.2724
32892006.07.11 02:04modify4190.011.27391.27431.2724
32902006.07.11 02:04modify4190.011.27391.27421.2724
32912006.07.11 02:07modify4190.011.27391.27411.2724
32922006.07.11 02:07modify4190.011.27391.27401.2724
32932006.07.11 02:07t/p4190.011.27241.27401.27241.5074.86
32942006.07.11 05:00buy4200.011.27481.27331.2763
32952006.07.11 05:00modify4200.011.27481.27341.2763
32962006.07.11 05:00modify4200.011.27481.27351.2763
32972006.07.11 05:00modify4200.011.27481.27361.2763
32982006.07.11 05:00modify4200.011.27481.27371.2763
32992006.07.11 05:00modify4200.011.27481.27381.2763
33002006.07.11 05:00modify4200.011.27481.27391.2763
33012006.07.11 05:03modify4200.011.27481.27401.2763
33022006.07.11 05:16s/l4200.011.27401.27401.2763-0.8074.06
33032006.07.11 22:00sell4210.011.27581.27731.2743
33042006.07.12 00:38s/l4210.011.27731.27731.2743-1.4572.61
33052006.07.12 03:00buy4220.011.27751.27601.2790
33062006.07.12 03:00modify4220.011.27751.27621.2790
33072006.07.12 03:05s/l4220.011.27621.27621.2790-1.3071.31
33082006.07.12 04:00sell4230.011.27501.27651.2735
33092006.07.12 04:26s/l4230.011.27651.27651.2735-1.5069.81
33102006.07.12 17:00buy4240.011.27081.26931.2723
33112006.07.12 18:30modify4240.011.27081.26961.2723
33122006.07.12 18:58modify4240.011.27081.26971.2723
33132006.07.12 18:59modify4240.011.27081.26981.2723
33142006.07.12 18:59modify4240.011.27081.26991.2723
33152006.07.12 18:59modify4240.011.27081.27001.2723
33162006.07.12 19:00modify4240.011.27081.27011.2723
33172006.07.12 19:54s/l4240.011.27011.27011.2723-0.7069.11
33182006.07.13 06:00sell4250.011.27041.27191.2689
33192006.07.13 06:02modify4250.011.27041.27181.2689
33202006.07.13 06:02modify4250.011.27041.27171.2689
33212006.07.13 06:03modify4250.011.27041.27161.2689
33222006.07.13 06:03modify4250.011.27041.27151.2689
33232006.07.13 06:03modify4250.011.27041.27141.2689
33242006.07.13 06:03modify4250.011.27041.27131.2689
33252006.07.13 06:04modify4250.011.27041.27121.2689
33262006.07.13 06:04modify4250.011.27041.27111.2689
33272006.07.13 06:07modify4250.011.27041.27101.2689
33282006.07.13 06:39modify4250.011.27041.27091.2689
33292006.07.13 06:39modify4250.011.27041.27081.2689
33302006.07.13 06:59modify4250.011.27041.27071.2689
33312006.07.13 06:59modify4250.011.27041.27061.2689
33322006.07.13 06:59modify4250.011.27041.27051.2689
33332006.07.13 06:59t/p4250.011.26891.27051.26891.5070.61
33342006.07.13 16:00buy4260.011.26941.26791.2709
33352006.07.13 16:15modify4260.011.26941.26801.2709
33362006.07.13 16:20modify4260.011.26941.26831.2709
33372006.07.13 17:46modify4260.011.26941.26841.2709
33382006.07.13 18:53modify4260.011.26941.26851.2709
33392006.07.13 20:05s/l4260.011.26851.26851.2709-0.9069.71
33402006.07.13 21:00sell4270.011.26791.26941.2664
33412006.07.13 21:01modify4270.011.26791.26931.2664
33422006.07.13 21:02modify4270.011.26791.26911.2664
33432006.07.13 21:16modify4270.011.26791.26901.2664
33442006.07.13 21:17modify4270.011.26791.26891.2664
33452006.07.13 21:17modify4270.011.26791.26881.2664
33462006.07.13 21:21modify4270.011.26791.26871.2664
33472006.07.13 21:21modify4270.011.26791.26861.2664
33482006.07.13 21:45s/l4270.011.26861.26861.2664-0.7069.01
33492006.07.14 02:00buy4280.011.26951.26801.2710
33502006.07.14 02:09s/l4280.011.26801.26801.2710-1.5067.51
33512006.07.14 03:00sell4290.011.26601.26751.2645
33522006.07.14 03:02modify4290.011.26601.26741.2645
33532006.07.14 03:02modify4290.011.26601.26731.2645
33542006.07.14 03:02modify4290.011.26601.26721.2645
33552006.07.14 03:02modify4290.011.26601.26711.2645
33562006.07.14 03:03modify4290.011.26601.26701.2645
33572006.07.14 03:03modify4290.011.26601.26691.2645
33582006.07.14 03:03modify4290.011.26601.26681.2645
33592006.07.14 03:05modify4290.011.26601.26671.2645
33602006.07.14 03:05modify4290.011.26601.26661.2645
33612006.07.14 03:05modify4290.011.26601.26651.2645
33622006.07.14 03:14s/l4290.011.26651.26651.2645-0.5067.01
33632006.07.14 16:00buy4300.011.26501.26351.2665
33642006.07.14 16:16modify4300.011.26501.26361.2665
33652006.07.14 16:18modify4300.011.26501.26371.2665
33662006.07.14 16:19modify4300.011.26501.26381.2665
33672006.07.14 16:43modify4300.011.26501.26391.2665
33682006.07.14 16:48modify4300.011.26501.26421.2665
33692006.07.16 15:30close4300.011.26501.26421.26650.0067.01
33702006.07.17 23:00buy4310.011.25331.25181.2548
33712006.07.17 23:12modify4310.011.25331.25201.2548
33722006.07.17 23:14modify4310.011.25331.25211.2548
33732006.07.18 01:09s/l4310.011.25211.25211.2548-1.2665.75
33742006.07.18 06:00sell4320.011.25191.25341.2504
33752006.07.18 06:00modify4320.011.25191.25331.2504
33762006.07.18 06:00modify4320.011.25191.25321.2504
33772006.07.18 06:00modify4320.011.25191.25311.2504
33782006.07.18 06:08s/l4320.011.25311.25311.2504-1.2064.55
33792006.07.18 08:00buy4330.011.25301.25151.2545
33802006.07.18 08:00modify4330.011.25301.25161.2545
33812006.07.18 08:00modify4330.011.25301.25171.2545
33822006.07.18 08:01modify4330.011.25301.25181.2545
33832006.07.18 08:06modify4330.011.25301.25191.2545
33842006.07.18 08:06modify4330.011.25301.25201.2545
33852006.07.18 08:06modify4330.011.25301.25211.2545
33862006.07.18 08:06modify4330.011.25301.25221.2545
33872006.07.18 08:06modify4330.011.25301.25231.2545
33882006.07.18 08:19s/l4330.011.25231.25231.2545-0.7063.85
33892006.07.18 10:00sell4340.011.25201.25351.2505
33902006.07.18 10:00modify4340.011.25201.25341.2505
33912006.07.18 10:01modify4340.011.25201.25331.2505
33922006.07.18 10:01modify4340.011.25201.25321.2505
33932006.07.18 10:01modify4340.011.25201.25311.2505
33942006.07.18 10:02modify4340.011.25201.25301.2505
33952006.07.18 10:02modify4340.011.25201.25291.2505
33962006.07.18 10:02modify4340.011.25201.25281.2505
33972006.07.18 10:03modify4340.011.25201.25271.2505
33982006.07.18 10:03modify4340.011.25201.25261.2505
33992006.07.18 10:03modify4340.011.25201.25251.2505
34002006.07.18 10:03modify4340.011.25201.25241.2505
34012006.07.18 10:18modify4340.011.25201.25231.2505
34022006.07.18 10:18modify4340.011.25201.25221.2505
34032006.07.18 10:20modify4340.011.25201.25211.2505
34042006.07.18 10:22t/p4340.011.25051.25211.25051.5065.35
34052006.07.18 19:00buy4350.011.25031.24881.2518
34062006.07.18 19:06modify4350.011.25031.24901.2518
34072006.07.18 19:18modify4350.011.25031.24911.2518
34082006.07.18 19:24modify4350.011.25031.24931.2518
34092006.07.18 19:24modify4350.011.25031.24941.2518
34102006.07.18 20:02s/l4350.011.24941.24941.2518-0.9064.45
34112006.07.19 01:00buy4360.011.25021.24871.2517
34122006.07.19 02:06s/l4360.011.24871.24871.2517-1.5062.95
34132006.07.19 05:00sell4370.011.24961.25111.2481
34142006.07.19 05:48s/l4370.011.25111.25111.2481-1.5061.45
34152006.07.19 06:00buy4380.011.25021.24871.2517
34162006.07.19 06:04modify4380.011.25021.24881.2517
34172006.07.19 06:05modify4380.011.25021.24891.2517
34182006.07.19 06:07modify4380.011.25021.24901.2517
34192006.07.19 06:09modify4380.011.25021.24911.2517
34202006.07.19 06:11modify4380.011.25021.24921.2517
34212006.07.19 07:23s/l4380.011.24921.24921.2517-1.0060.45
34222006.07.19 08:00sell4390.011.24931.25081.2478
34232006.07.19 08:10modify4390.011.24931.25071.2478
34242006.07.19 08:10modify4390.011.24931.25061.2478
34252006.07.19 08:10modify4390.011.24931.25051.2478
34262006.07.19 08:10modify4390.011.24931.25041.2478
34272006.07.19 08:14modify4390.011.24931.25031.2478
34282006.07.19 08:14modify4390.011.24931.25021.2478
34292006.07.19 08:14modify4390.011.24931.25011.2478
34302006.07.19 08:15modify4390.011.24931.25001.2478
34312006.07.19 08:15modify4390.011.24931.24991.2478
34322006.07.19 08:15modify4390.011.24931.24981.2478
34332006.07.19 08:15modify4390.011.24931.24971.2478
34342006.07.19 08:15modify4390.011.24931.24961.2478
34352006.07.19 08:15modify4390.011.24931.24951.2478
34362006.07.19 08:15modify4390.011.24931.24941.2478
34372006.07.19 08:16t/p4390.011.24781.24941.24781.5061.95
34382006.07.19 11:00buy4400.011.25671.25521.2582
34392006.07.19 11:00modify4400.011.25671.25531.2582
34402006.07.19 11:04s/l4400.011.25531.25531.2582-1.4060.55
34412006.07.20 04:00sell4410.011.26041.26191.2589
34422006.07.20 04:01modify4410.011.26041.26181.2589
34432006.07.20 04:23s/l4410.011.26181.26181.2589-1.4059.15
34442006.07.20 07:00buy4420.011.26311.26161.2646
34452006.07.20 07:00modify4420.011.26311.26201.2646
34462006.07.20 07:02modify4420.011.26311.26231.2646
34472006.07.20 07:10modify4420.011.26311.26241.2646
34482006.07.20 07:10modify4420.011.26311.26251.2646
34492006.07.20 07:11modify4420.011.26311.26261.2646
34502006.07.20 07:22modify4420.011.26311.26271.2646
34512006.07.20 07:22modify4420.011.26311.26281.2646
34522006.07.20 07:22modify4420.011.26311.26291.2646
34532006.07.20 07:24modify4420.011.26311.26301.2646
34542006.07.20 07:24t/p4420.011.26461.26301.26461.5060.65
34552006.07.20 17:00sell4430.011.26281.26431.2613
34562006.07.20 17:03modify4430.011.26281.26421.2613
34572006.07.20 17:04modify4430.011.26281.26391.2613
34582006.07.20 17:05modify4430.011.26281.26381.2613
34592006.07.20 17:05modify4430.011.26281.26371.2613
34602006.07.20 17:24s/l4430.011.26371.26371.2613-0.9059.75
34612006.07.20 21:00buy4440.011.26441.26291.2659
34622006.07.20 21:47modify4440.011.26441.26301.2659
34632006.07.20 21:47modify4440.011.26441.26311.2659
34642006.07.20 21:56modify4440.011.26441.26351.2659
34652006.07.20 22:04modify4440.011.26441.26361.2659
34662006.07.20 22:39modify4440.011.26441.26371.2659
34672006.07.20 22:52s/l4440.011.26371.26371.2659-0.7059.05
34682006.07.24 10:00buy4450.011.26451.26301.2660
34692006.07.24 10:27s/l4450.011.26301.26301.2660-1.5057.55
34702006.07.24 12:00sell4460.011.26341.26491.2619
34712006.07.24 12:00modify4460.011.26341.26481.2619
34722006.07.24 12:00modify4460.011.26341.26471.2619
34732006.07.24 12:00modify4460.011.26341.26461.2619
34742006.07.24 12:05modify4460.011.26341.26451.2619
34752006.07.24 12:50modify4460.011.26341.26441.2619
34762006.07.24 13:23modify4460.011.26341.26431.2619
34772006.07.24 13:28modify4460.011.26341.26421.2619
34782006.07.24 13:28modify4460.011.26341.26411.2619
34792006.07.24 13:28modify4460.011.26341.26401.2619
34802006.07.24 13:33modify4460.011.26341.26391.2619
34812006.07.24 13:34modify4460.011.26341.26381.2619
34822006.07.24 13:34modify4460.011.26341.26371.2619
34832006.07.24 14:03modify4460.011.26341.26361.2619
34842006.07.24 14:03modify4460.011.26341.26351.2619
34852006.07.24 14:03t/p4460.011.26191.26351.26191.5059.05
34862006.07.24 17:00buy4470.011.26391.26241.2654
34872006.07.24 17:03modify4470.011.26391.26251.2654
34882006.07.24 17:03modify4470.011.26391.26261.2654
34892006.07.24 17:08modify4470.011.26391.26271.2654
34902006.07.24 17:08modify4470.011.26391.26281.2654
34912006.07.24 17:08modify4470.011.26391.26291.2654
34922006.07.24 17:09modify4470.011.26391.26301.2654
34932006.07.24 17:37s/l4470.011.26301.26301.2654-0.9058.15
34942006.07.24 19:00sell4480.011.26231.26381.2608
34952006.07.24 19:22modify4480.011.26231.26371.2608
34962006.07.24 20:12modify4480.011.26231.26341.2608
34972006.07.24 20:20modify4480.011.26231.26311.2608
34982006.07.24 20:24modify4480.011.26231.26301.2608
34992006.07.24 20:26modify4480.011.26231.26291.2608
35002006.07.24 20:26modify4480.011.26231.26281.2608
35012006.07.24 20:26modify4480.011.26231.26271.2608
35022006.07.24 20:32modify4480.011.26231.26261.2608
35032006.07.24 20:32modify4480.011.26231.26251.2608
35042006.07.24 20:36modify4480.011.26231.26241.2608
35052006.07.24 20:36t/p4480.011.26081.26241.26081.5059.65
35062006.07.25 01:00buy4490.011.26391.26241.2654
35072006.07.25 01:02modify4490.011.26391.26251.2654
35082006.07.25 01:06modify4490.011.26391.26261.2654
35092006.07.25 01:18modify4490.011.26391.26271.2654
35102006.07.25 01:18modify4490.011.26391.26281.2654
35112006.07.25 01:18modify4490.011.26391.26291.2654
35122006.07.25 01:18modify4490.011.26391.26311.2654
35132006.07.25 01:18modify4490.011.26391.26321.2654
35142006.07.25 01:19modify4490.011.26391.26331.2654
35152006.07.25 01:19modify4490.011.26391.26341.2654
35162006.07.25 01:19modify4490.011.26391.26351.2654
35172006.07.25 01:19modify4490.011.26391.26361.2654
35182006.07.25 01:19modify4490.011.26391.26371.2654
35192006.07.25 01:26modify4490.011.26391.26381.2654
35202006.07.25 01:27t/p4490.011.26541.26381.26541.5061.15
35212006.07.25 09:00sell4500.011.26441.26591.2629
35222006.07.25 09:01modify4500.011.26441.26581.2629
35232006.07.25 09:02modify4500.011.26441.26571.2629
35242006.07.25 09:03modify4500.011.26441.26561.2629
35252006.07.25 09:03modify4500.011.26441.26551.2629
35262006.07.25 09:03modify4500.011.26441.26541.2629
35272006.07.25 09:07modify4500.011.26441.26531.2629
35282006.07.25 09:42s/l4500.011.26531.26531.2629-0.9060.25
35292006.07.25 10:00buy4510.011.26671.26521.2682
35302006.07.25 10:00s/l4510.011.26521.26521.2682-1.5058.75
35312006.07.25 11:00sell4520.011.26251.26401.2610
35322006.07.25 11:05modify4520.011.26251.26391.2610
35332006.07.25 11:06modify4520.011.26251.26381.2610
35342006.07.25 11:06modify4520.011.26251.26361.2610
35352006.07.25 11:07modify4520.011.26251.26351.2610
35362006.07.25 11:08modify4520.011.26251.26341.2610
35372006.07.25 11:08modify4520.011.26251.26331.2610
35382006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26321.2610
35392006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26311.2610
35402006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26301.2610
35412006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26291.2610
35422006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26281.2610
35432006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26271.2610
35442006.07.25 11:09modify4520.011.26251.26261.2610
35452006.07.25 11:10t/p4520.011.26101.26261.26101.5060.25
35462006.07.26 01:00buy4530.011.25821.25671.2597
35472006.07.26 01:00modify4530.011.25821.25681.2597
35482006.07.26 01:00modify4530.011.25821.25691.2597
35492006.07.26 01:02modify4530.011.25821.25711.2597
35502006.07.26 01:02modify4530.011.25821.25721.2597
35512006.07.26 01:04modify4530.011.25821.25761.2597
35522006.07.26 01:56s/l4530.011.25761.25761.2597-0.6059.65
35532006.07.26 02:00sell4540.011.25711.25861.2556
35542006.07.26 02:13modify4540.011.25711.25851.2556
35552006.07.26 02:13modify4540.011.25711.25841.2556
35562006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25831.2556
35572006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25821.2556
35582006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25811.2556
35592006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25801.2556
35602006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25791.2556
35612006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25781.2556
35622006.07.26 02:14modify4540.011.25711.25771.2556
35632006.07.26 02:32s/l4540.011.25771.25771.2556-0.6059.05
35642006.07.26 05:00buy4550.011.25911.25761.2606
35652006.07.26 05:01modify4550.011.25911.25771.2606
35662006.07.26 05:01modify4550.011.25911.25781.2606
35672006.07.26 05:02modify4550.011.25911.25791.2606
35682006.07.26 05:04modify4550.011.25911.25801.2606
35692006.07.26 05:04modify4550.011.25911.25851.2606
35702006.07.26 05:24s/l4550.011.25851.25851.2606-0.6058.45
35712006.07.27 12:00sell4560.011.27311.27461.2716
35722006.07.27 12:36modify4560.011.27311.27451.2716
35732006.07.27 12:37modify4560.011.27311.27441.2716
35742006.07.27 12:37modify4560.011.27311.27431.2716
35752006.07.27 12:37modify4560.011.27311.27421.2716
35762006.07.27 12:38modify4560.011.27311.27411.2716
35772006.07.27 12:38modify4560.011.27311.27401.2716
35782006.07.27 12:52modify4560.011.27311.27391.2716
35792006.07.27 12:54modify4560.011.27311.27381.2716
35802006.07.27 12:55modify4560.011.27311.27371.2716
35812006.07.27 12:55modify4560.011.27311.27361.2716
35822006.07.27 12:55modify4560.011.27311.27351.2716
35832006.07.27 12:55modify4560.011.27311.27341.2716
35842006.07.27 13:01modify4560.011.27311.27331.2716
35852006.07.27 13:05modify4560.011.27311.27321.2716
35862006.07.27 13:05t/p4560.011.27161.27321.27161.5059.95
35872006.07.28 02:00buy4570.011.26971.26821.2712
35882006.07.28 02:01modify4570.011.26971.26831.2712
35892006.07.28 02:02modify4570.011.26971.26841.2712
35902006.07.28 02:02modify4570.011.26971.26851.2712
35912006.07.28 02:04modify4570.011.26971.26861.2712
35922006.07.28 02:29s/l4570.011.26861.26861.2712-1.1058.85
35932006.07.28 07:00sell4580.011.26711.26861.2656
35942006.07.28 07:03modify4580.011.26711.26851.2656
35952006.07.28 07:34modify4580.011.26711.26841.2656
35962006.07.28 07:35modify4580.011.26711.26831.2656
35972006.07.28 07:36modify4580.011.26711.26821.2656
35982006.07.28 07:46modify4580.011.26711.26811.2656
35992006.07.28 07:46modify4580.011.26711.26801.2656
36002006.07.28 07:46modify4580.011.26711.26791.2656
36012006.07.28 07:53modify4580.011.26711.26781.2656
36022006.07.28 07:56modify4580.011.26711.26771.2656
36032006.07.28 08:30s/l4580.011.26771.26771.2656-0.6058.25
36042006.07.28 09:00buy4590.011.27271.27121.2742
36052006.07.28 09:01modify4590.011.27271.27131.2742
36062006.07.28 09:02modify4590.011.27271.27141.2742
36072006.07.28 09:02modify4590.011.27271.27151.2742
36082006.07.28 09:02modify4590.011.27271.27161.2742
36092006.07.28 09:02modify4590.011.27271.27171.2742
36102006.07.28 09:03modify4590.011.27271.27181.2742
36112006.07.28 09:03modify4590.011.27271.27191.2742
36122006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27201.2742
36132006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27211.2742
36142006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27221.2742
36152006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27231.2742
36162006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27241.2742
36172006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27251.2742
36182006.07.28 09:04modify4590.011.27271.27261.2742
36192006.07.28 09:04t/p4590.011.27421.27261.27421.5059.75
36202006.07.31 01:00buy4600.011.27671.27521.2782
36212006.07.31 01:02modify4600.011.27671.27541.2782
36222006.07.31 01:40s/l4600.011.27541.27541.2782-1.3058.45
36232006.07.31 03:00sell4610.011.27641.27791.2749
36242006.07.31 03:00modify4610.011.27641.27781.2749
36252006.07.31 03:00modify4610.011.27641.27761.2749
36262006.07.31 03:00modify4610.011.27641.27751.2749
36272006.07.31 03:07modify4610.011.27641.27741.2749
36282006.07.31 03:07modify4610.011.27641.27731.2749
36292006.07.31 03:37modify4610.011.27641.27721.2749
36302006.07.31 03:39modify4610.011.27641.27711.2749
36312006.07.31 03:41modify4610.011.27641.27701.2749
36322006.07.31 03:41modify4610.011.27641.27691.2749
36332006.07.31 03:41modify4610.011.27641.27681.2749
36342006.07.31 03:41modify4610.011.27641.27671.2749
36352006.07.31 03:49modify4610.011.27641.27661.2749
36362006.07.31 03:49modify4610.011.27641.27651.2749
36372006.07.31 03:49t/p4610.011.27491.27651.27491.5059.95
36382006.07.31 08:00buy4620.011.27701.27551.2785
36392006.07.31 08:08modify4620.011.27701.27561.2785
36402006.07.31 08:08modify4620.011.27701.27571.2785
36412006.07.31 08:08modify4620.011.27701.27581.2785
36422006.07.31 08:08modify4620.011.27701.27601.2785
36432006.07.31 08:10modify4620.011.27701.27611.2785
36442006.07.31 08:42modify4620.011.27701.27631.2785
36452006.07.31 08:51s/l4620.011.27631.27631.2785-0.7059.25
36462006.07.31 18:00sell4630.011.27671.27821.2752
36472006.07.31 18:14modify4630.011.27671.27811.2752
36482006.07.31 19:00s/l4630.011.27811.27811.2752-1.4057.85
36492006.07.31 19:00buy4640.011.27811.27661.2796
36502006.07.31 19:20s/l4640.011.27661.27661.2796-1.5056.35
36512006.07.31 21:00sell4650.011.27531.27681.2738
36522006.07.31 21:20s/l4650.011.27681.27681.2738-1.5054.85
36532006.08.01 06:00buy4660.011.27491.27341.2764
36542006.08.01 06:02modify4660.011.27491.27361.2764
36552006.08.01 06:02modify4660.011.27491.27371.2764
36562006.08.01 06:02modify4660.011.27491.27381.2764
36572006.08.01 06:03modify4660.011.27491.27391.2764
36582006.08.01 06:03modify4660.011.27491.27401.2764
36592006.08.01 06:04modify4660.011.27491.27411.2764
36602006.08.01 06:40modify4660.011.27491.27431.2764
36612006.08.01 06:44modify4660.011.27491.27441.2764
36622006.08.01 06:44modify4660.011.27491.27451.2764
36632006.08.01 06:45modify4660.011.27491.27461.2764
36642006.08.01 06:45modify4660.011.27491.27471.2764
36652006.08.01 06:45modify4660.011.27491.27481.2764
36662006.08.01 06:45t/p4660.011.27641.27481.27641.5056.35
36672006.08.02 02:00sell4670.011.28201.28351.2805
36682006.08.02 02:27modify4670.011.28201.28341.2805
36692006.08.02 02:27modify4670.011.28201.28331.2805
36702006.08.02 02:30modify4670.011.28201.28321.2805
36712006.08.02 02:51modify4670.011.28201.28311.2805
36722006.08.02 02:51modify4670.011.28201.28301.2805
36732006.08.02 02:52modify4670.011.28201.28291.2805
36742006.08.02 03:02s/l4670.011.28291.28291.2805-0.9055.45
36752006.08.03 04:00buy4680.011.27681.27531.2783
36762006.08.03 04:01modify4680.011.27681.27541.2783
36772006.08.03 04:14modify4680.011.27681.27551.2783
36782006.08.03 04:26modify4680.011.27681.27571.2783
36792006.08.03 05:40s/l4680.011.27571.27571.2783-1.1054.35
36802006.08.03 07:00sell4690.011.27521.27671.2737
36812006.08.03 07:00s/l4690.011.27671.27671.2737-1.5052.85
36822006.08.03 08:00buy4700.011.27851.27701.2800
36832006.08.03 08:01modify4700.011.27851.27711.2800
36842006.08.03 08:01modify4700.011.27851.27721.2800
36852006.08.03 08:01modify4700.011.27851.27731.2800
36862006.08.03 08:02modify4700.011.27851.27741.2800
36872006.08.03 08:02modify4700.011.27851.27751.2800
36882006.08.03 08:02modify4700.011.27851.27761.2800
36892006.08.03 08:02modify4700.011.27851.27771.2800
36902006.08.03 08:15s/l4700.011.27771.27771.2800-0.8052.05
36912006.08.03 18:00sell4710.011.28041.28191.2789
36922006.08.03 18:03modify4710.011.28041.28181.2789
36932006.08.03 18:26modify4710.011.28041.28171.2789
36942006.08.03 18:30modify4710.011.28041.28151.2789
36952006.08.03 18:33modify4710.011.28041.28141.2789
36962006.08.03 18:38modify4710.011.28041.28131.2789
36972006.08.03 18:38modify4710.011.28041.28121.2789
36982006.08.03 18:39modify4710.011.28041.28111.2789
36992006.08.03 19:12modify4710.011.28041.28101.2789
37002006.08.03 19:12modify4710.011.28041.28091.2789
37012006.08.03 19:14modify4710.011.28041.28081.2789
37022006.08.03 19:15modify4710.011.28041.28071.2789
37032006.08.03 19:15modify4710.011.28041.28061.2789
37042006.08.03 19:16modify4710.011.28041.28051.2789
37052006.08.03 19:28t/p4710.011.27891.28051.27891.5053.55
37062006.08.03 21:00buy4720.011.28051.27901.2820
37072006.08.03 21:02modify4720.011.28051.27931.2820
37082006.08.03 21:04modify4720.011.28051.27941.2820
37092006.08.03 21:28modify4720.011.28051.27961.2820
37102006.08.03 21:38modify4720.011.28051.27971.2820
37112006.08.03 21:44modify4720.011.28051.27981.2820
37122006.08.03 22:02modify4720.011.28051.28001.2820
37132006.08.03 22:22s/l4720.011.28001.28001.2820-0.5053.05
37142006.08.03 23:00sell4730.011.28051.28201.2790
37152006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28161.2790
37162006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28151.2790
37172006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28121.2790
37182006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28111.2790
37192006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28101.2790
37202006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28091.2790
37212006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28071.2790
37222006.08.03 23:00modify4730.011.28051.28061.2790
37232006.08.03 23:00t/p4730.011.27901.28061.27901.5054.55
37242006.08.04 02:00buy4740.011.28091.27941.2824
37252006.08.04 02:11s/l4740.011.27941.27941.2824-1.5053.05
37262006.08.04 03:00sell4750.011.27931.28081.2778
37272006.08.04 03:01modify4750.011.27931.28071.2778
37282006.08.04 03:01modify4750.011.27931.28061.2778
37292006.08.04 03:02modify4750.011.27931.28051.2778
37302006.08.04 03:02modify4750.011.27931.28031.2778
37312006.08.04 03:56modify4750.011.27931.28021.2778
37322006.08.04 04:39modify4750.011.27931.28011.2778
37332006.08.04 04:41modify4750.011.27931.28001.2778
37342006.08.04 04:42modify4750.011.27931.27991.2778
37352006.08.04 04:49modify4750.011.27931.27981.2778
37362006.08.04 05:21modify4750.011.27931.27971.2778
37372006.08.04 05:24modify4750.011.27931.27961.2778
37382006.08.04 05:29modify4750.011.27931.27941.2778
37392006.08.04 06:14s/l4750.011.27941.27941.2778-0.1052.95
37402006.08.04 09:00buy4760.011.28811.28661.2896
37412006.08.04 09:00modify4760.011.28811.28681.2896
37422006.08.04 09:02modify4760.011.28811.28691.2896
37432006.08.04 09:03s/l4760.011.28691.28691.2896-1.2051.75
37442006.08.04 17:00sell4770.011.28751.28901.2860
37452006.08.04 17:12modify4770.011.28751.28881.2860
37462006.08.04 17:24modify4770.011.28751.28851.2860
37472006.08.06 15:35close4770.011.28831.28851.2860-0.8050.95
37482006.08.07 00:00sell4780.011.28801.28951.2865
37492006.08.07 00:00modify4780.011.28801.28931.2865
37502006.08.07 00:08modify4780.011.28801.28921.2865
37512006.08.07 00:19modify4780.011.28801.28901.2865
37522006.08.07 01:50s/l4780.011.28901.28901.2865-1.0049.95
37532006.08.08 03:00buy4790.011.28331.28181.2848
37542006.08.08 03:01modify4790.011.28331.28191.2848
37552006.08.08 03:01modify4790.011.28331.28201.2848
37562006.08.08 03:02modify4790.011.28331.28221.2848
37572006.08.08 03:02modify4790.011.28331.28231.2848
37582006.08.08 03:02modify4790.011.28331.28241.2848
37592006.08.08 03:02modify4790.011.28331.28261.2848
37602006.08.08 03:02modify4790.011.28331.28281.2848
37612006.08.08 03:03modify4790.011.28331.28291.2848
37622006.08.08 03:03modify4790.011.28331.28301.2848
37632006.08.08 03:04modify4790.011.28331.28311.2848
37642006.08.08 03:04modify4790.011.28331.28321.2848
37652006.08.08 03:04t/p4790.011.28481.28321.28481.5051.45
37662006.08.08 12:00sell4800.011.28391.28541.2824
37672006.08.08 12:01modify4800.011.28391.28531.2824
37682006.08.08 12:01modify4800.011.28391.28521.2824
37692006.08.08 12:01modify4800.011.28391.28511.2824
37702006.08.08 12:01modify4800.011.28391.28501.2824
37712006.08.08 12:01modify4800.011.28391.28491.2824
37722006.08.08 12:01modify4800.011.28391.28481.2824
37732006.08.08 12:11modify4800.011.28391.28471.2824
37742006.08.08 12:21s/l4800.011.28471.28471.2824-0.8050.65
37752006.08.08 15:00buy4810.011.28621.28471.2877
37762006.08.08 15:01modify4810.011.28621.28481.2877
37772006.08.08 15:01modify4810.011.28621.28491.2877
37782006.08.08 15:01modify4810.011.28621.28501.2877
37792006.08.08 15:02modify4810.011.28621.28511.2877
37802006.08.08 15:13s/l4810.011.28511.28511.2877-1.1049.55
37812006.08.08 17:00sell4820.011.28341.28491.2819
37822006.08.08 17:16modify4820.011.28341.28481.2819
37832006.08.08 17:27modify4820.011.28341.28471.2819
37842006.08.08 17:28modify4820.011.28341.28461.2819
37852006.08.08 17:28modify4820.011.28341.28451.2819
37862006.08.08 17:28modify4820.011.28341.28441.2819
37872006.08.08 17:28modify4820.011.28341.28431.2819
37882006.08.08 17:37modify4820.011.28341.28421.2819
37892006.08.08 17:39modify4820.011.28341.28401.2819
37902006.08.08 17:39modify4820.011.28341.28381.2819
37912006.08.08 17:53modify4820.011.28341.28371.2819
37922006.08.08 17:54modify4820.011.28341.28351.2819
37932006.08.08 18:18t/p4820.011.28191.28351.28191.5051.05
37942006.08.09 02:00buy4830.011.28141.27991.2829
37952006.08.09 02:00modify4830.011.28141.28001.2829
37962006.08.09 02:01modify4830.011.28141.28021.2829
37972006.08.09 02:01modify4830.011.28141.28031.2829
37982006.08.09 02:01modify4830.011.28141.28041.2829
37992006.08.09 02:01modify4830.011.28141.28051.2829
38002006.08.09 02:10modify4830.011.28141.28061.2829
38012006.08.09 02:14modify4830.011.28141.28071.2829
38022006.08.09 02:14modify4830.011.28141.28081.2829
38032006.08.09 02:14modify4830.011.28141.28091.2829
38042006.08.09 02:14modify4830.011.28141.28101.2829
38052006.08.09 02:14modify4830.011.28141.28111.2829
38062006.08.09 02:14modify4830.011.28141.28121.2829
38072006.08.09 02:14t/p4830.011.28291.28121.28291.5052.55
38082006.08.09 15:00sell4840.011.28591.28741.2844
38092006.08.09 15:32s/l4840.011.28741.28741.2844-1.5051.05
38102006.08.09 20:00buy4850.011.28731.28581.2888
38112006.08.09 20:00modify4850.011.28731.28591.2888
38122006.08.09 20:06s/l4850.011.28591.28591.2888-1.4049.65
38132006.08.09 21:00sell4860.011.28661.28811.2851
38142006.08.09 21:24s/l4860.011.28811.28811.2851-1.5048.15
38152006.08.09 22:00buy4870.011.28821.28671.2897
38162006.08.09 22:00modify4870.011.28821.28681.2897
38172006.08.09 22:08modify4870.011.28821.28691.2897
38182006.08.09 22:14modify4870.011.28821.28731.2897
38192006.08.09 22:42s/l4870.011.28731.28731.2897-0.9047.25
38202006.08.10 05:00sell4880.011.28641.28791.2849
38212006.08.10 05:26modify4880.011.28641.28781.2849
38222006.08.10 05:28modify4880.011.28641.28771.2849
38232006.08.10 05:28modify4880.011.28641.28761.2849
38242006.08.10 06:03modify4880.011.28641.28751.2849
38252006.08.10 06:04modify4880.011.28641.28731.2849
38262006.08.10 06:07modify4880.011.28641.28721.2849
38272006.08.10 06:37modify4880.011.28641.28711.2849
38282006.08.10 06:38modify4880.011.28641.28701.2849
38292006.08.10 06:55modify4880.011.28641.28681.2849
38302006.08.10 06:58modify4880.011.28641.28671.2849
38312006.08.10 07:17modify4880.011.28641.28661.2849
38322006.08.10 07:35s/l4880.011.28661.28661.2849-0.2047.05
38332006.08.10 18:00buy4890.011.27981.27831.2813
38342006.08.10 18:06modify4890.011.27981.27851.2813
38352006.08.10 19:12modify4890.011.27981.27861.2813
38362006.08.10 19:32modify4890.011.27981.27871.2813
38372006.08.10 19:56s/l4890.011.27871.27871.2813-1.1045.95
38382006.08.10 22:00sell4900.011.27731.27881.2758
38392006.08.10 22:02modify4900.011.27731.27871.2758
38402006.08.10 22:02modify4900.011.27731.27861.2758
38412006.08.10 22:02modify4900.011.27731.27851.2758
38422006.08.10 22:02modify4900.011.27731.27841.2758
38432006.08.10 22:02modify4900.011.27731.27831.2758
38442006.08.10 22:03modify4900.011.27731.27821.2758
38452006.08.10 22:44s/l4900.011.27821.27821.2758-0.9045.05
38462006.08.11 05:00buy4910.011.27911.27761.2806
38472006.08.11 05:00modify4910.011.27911.27771.2806
38482006.08.11 05:04modify4910.011.27911.27781.2806
38492006.08.11 05:04modify4910.011.27911.27791.2806
38502006.08.11 05:04modify4910.011.27911.27801.2806
38512006.08.11 05:04modify4910.011.27911.27811.2806
38522006.08.11 05:26s/l4910.011.27811.27811.2806-1.0044.05
38532006.08.11 08:00sell4920.011.27751.27901.2760
38542006.08.11 08:09modify4920.011.27751.27891.2760
38552006.08.11 08:16modify4920.011.27751.27881.2760
38562006.08.11 08:30modify4920.011.27751.27851.2760
38572006.08.11 08:30t/p4920.011.27601.27851.27601.5045.55
38582006.08.14 05:00sell4930.011.27371.27521.2722
38592006.08.14 05:55modify4930.011.27371.27511.2722
38602006.08.14 06:29modify4930.011.27371.27501.2722
38612006.08.14 06:29modify4930.011.27371.27491.2722
38622006.08.14 06:30modify4930.011.27371.27481.2722
38632006.08.14 06:45modify4930.011.27371.27471.2722
38642006.08.14 06:46modify4930.011.27371.27461.2722
38652006.08.14 06:50modify4930.011.27371.27451.2722
38662006.08.14 06:50modify4930.011.27371.27441.2722
38672006.08.14 06:51modify4930.011.27371.27431.2722
38682006.08.14 06:51modify4930.011.27371.27421.2722
38692006.08.14 06:52modify4930.011.27371.27411.2722
38702006.08.14 06:52modify4930.011.27371.27401.2722
38712006.08.14 07:03modify4930.011.27371.27391.2722
38722006.08.14 07:03modify4930.011.27371.27381.2722
38732006.08.14 07:06t/p4930.011.27221.27381.27221.5047.05
38742006.08.14 11:00buy4940.011.27471.27321.2762
38752006.08.14 11:00modify4940.011.27471.27331.2762
38762006.08.14 11:15modify4940.011.27471.27341.2762
38772006.08.14 11:16modify4940.011.27471.27351.2762
38782006.08.14 11:17modify4940.011.27471.27361.2762
38792006.08.14 11:33s/l4940.011.27361.27361.2762-1.1045.95
38802006.08.14 14:00sell4950.011.27181.27331.2703
38812006.08.14 14:07s/l4950.011.27331.27331.2703-1.5044.45
38822006.08.14 23:00buy4960.011.27331.27181.2748
38832006.08.14 23:19modify4960.011.27331.27191.2748
38842006.08.14 23:19modify4960.011.27331.27201.2748
38852006.08.14 23:19modify4960.011.27331.27221.2748
38862006.08.14 23:24modify4960.011.27331.27251.2748
38872006.08.14 23:26modify4960.011.27331.27271.2748
38882006.08.14 23:56s/l4960.011.27271.27271.2748-0.6043.85
38892006.08.15 04:00sell4970.011.27371.27521.2722
38902006.08.15 04:03modify4970.011.27371.27511.2722
38912006.08.15 04:04modify4970.011.27371.27501.2722
38922006.08.15 04:04modify4970.011.27371.27491.2722
38932006.08.15 04:04modify4970.011.27371.27481.2722
38942006.08.15 04:27modify4970.011.27371.27471.2722
38952006.08.15 04:28modify4970.011.27371.27461.2722
38962006.08.15 04:29modify4970.011.27371.27451.2722
38972006.08.15 04:30modify4970.011.27371.27441.2722
38982006.08.15 04:30modify4970.011.27371.27431.2722
38992006.08.15 04:30modify4970.011.27371.27421.2722
39002006.08.15 04:30modify4970.011.27371.27411.2722
39012006.08.15 04:30modify4970.011.27371.27401.2722
39022006.08.15 04:56modify4970.011.27371.27391.2722
39032006.08.15 04:56modify4970.011.27371.27381.2722
39042006.08.15 04:56t/p4970.011.27221.27381.27221.5045.35
39052006.08.15 05:00buy4980.011.27261.27111.2741
39062006.08.15 05:04s/l4980.011.27111.27111.2741-1.5043.85
39072006.08.15 06:00sell4990.011.27181.27331.2703
39082006.08.15 06:21modify4990.011.27181.27321.2703
39092006.08.15 06:23modify4990.011.27181.27311.2703
39102006.08.15 07:07s/l4990.011.27311.27311.2703-1.3042.55
39112006.08.15 09:00buy5000.011.27791.27641.2794
39122006.08.15 09:00s/l5000.011.27641.27641.2794-1.5041.05
39132006.08.15 18:00sell5010.011.27851.28001.2770
39142006.08.15 18:11modify5010.011.27851.27991.2770
39152006.08.15 18:12modify5010.011.27851.27981.2770
39162006.08.15 18:13modify5010.011.27851.27971.2770
39172006.08.15 18:57s/l5010.011.27971.27971.2770-1.2039.85
39182006.08.15 19:00buy5020.011.27961.27811.2811
39192006.08.15 19:51s/l5020.011.27811.27811.2811-1.5038.35
39202006.08.16 04:00sell5030.011.27921.28071.2777
39212006.08.16 04:00modify5030.011.27921.28061.2777
39222006.08.16 04:00modify5030.011.27921.28051.2777
39232006.08.16 04:00modify5030.011.27921.28041.2777
39242006.08.16 04:00modify5030.011.27921.28031.2777
39252006.08.16 04:16modify5030.011.27921.28021.2777
39262006.08.16 04:18modify5030.011.27921.28011.2777
39272006.08.16 04:18modify5030.011.27921.28001.2777
39282006.08.16 04:55s/l5030.011.28001.28001.2777-0.8037.55
39292006.08.16 05:00buy5040.011.27961.27811.2811
39302006.08.16 05:02modify5040.011.27961.27851.2811
39312006.08.16 05:07s/l5040.011.27851.27851.2811-1.1036.45
39322006.08.16 07:00sell5050.011.27831.27981.2768
39332006.08.16 07:00modify5050.011.27831.27971.2768
39342006.08.16 07:00modify5050.011.27831.27961.2768
39352006.08.16 07:00modify5050.011.27831.27951.2768
39362006.08.16 07:00modify5050.011.27831.27941.2768
39372006.08.16 07:02modify5050.011.27831.27921.2768
39382006.08.16 07:02modify5050.011.27831.27911.2768
39392006.08.16 07:02modify5050.011.27831.27901.2768
39402006.08.16 07:02modify5050.011.27831.27891.2768
39412006.08.16 07:02modify5050.011.27831.27881.2768
39422006.08.16 07:07modify5050.011.27831.27861.2768
39432006.08.16 07:25s/l5050.011.27861.27861.2768-0.3036.15
39442006.08.16 09:00buy5060.011.28461.28311.2861
39452006.08.16 09:00modify5060.011.28461.28321.2861
39462006.08.16 09:00modify5060.011.28461.28331.2861
39472006.08.16 09:01modify5060.011.28461.28341.2861
39482006.08.16 09:06modify5060.011.28461.28351.2861
39492006.08.16 09:06modify5060.011.28461.28361.2861
39502006.08.16 09:06modify5060.011.28461.28371.2861
39512006.08.16 09:15s/l5060.011.28371.28371.2861-0.9035.25
39522006.08.16 17:00sell5070.011.28401.28551.2825
39532006.08.16 17:31modify5070.011.28401.28541.2825
39542006.08.16 19:58s/l5070.011.28541.28541.2825-1.4033.85
39552006.08.16 21:00buy5080.011.28621.28471.2877
39562006.08.16 21:04modify5080.011.28621.28481.2877
39572006.08.17 01:15s/l5080.011.28481.28481.2877-1.5932.26
39582006.08.17 11:00sell5090.011.28611.28761.2846
39592006.08.17 11:01modify5090.011.28611.28751.2846
39602006.08.17 11:08s/l5090.011.28751.28751.2846-1.4030.86
39612006.08.18 01:00buy5100.011.28341.28191.2849
39622006.08.18 01:06modify5100.011.28341.28201.2849
39632006.08.18 01:08modify5100.011.28341.28211.2849
39642006.08.18 01:25modify5100.011.28341.28221.2849
39652006.08.18 01:25modify5100.011.28341.28231.2849
39662006.08.18 01:27modify5100.011.28341.28241.2849
39672006.08.18 01:32modify5100.011.28341.28251.2849
39682006.08.18 01:36modify5100.011.28341.28261.2849
39692006.08.18 02:05modify5100.011.28341.28291.2849
39702006.08.18 02:38s/l5100.011.28291.28291.2849-0.5030.36
39712006.08.18 07:00sell5110.011.28221.28371.2807
39722006.08.18 07:01modify5110.011.28221.28361.2807
39732006.08.18 07:13modify5110.011.28221.28351.2807
39742006.08.18 07:13modify5110.011.28221.28341.2807
39752006.08.18 07:15modify5110.011.28221.28331.2807
39762006.08.18 07:17modify5110.011.28221.28321.2807
39772006.08.18 07:17modify5110.011.28221.28301.2807
39782006.08.18 07:17modify5110.011.28221.28291.2807
39792006.08.18 07:17modify5110.011.28221.28281.2807
39802006.08.18 07:23modify5110.011.28221.28271.2807
39812006.08.18 07:24modify5110.011.28221.28261.2807
39822006.08.18 07:24modify5110.011.28221.28251.2807
39832006.08.18 07:25modify5110.011.28221.28241.2807
39842006.08.18 07:26modify5110.011.28221.28231.2807
39852006.08.18 07:27t/p5110.011.28071.28231.28071.5031.86
39862006.08.18 11:00buy5120.011.28251.28101.2840
39872006.08.18 11:13s/l5120.011.28101.28101.2840-1.5030.36
39882006.08.18 12:00sell5130.011.28091.28241.2794
39892006.08.18 12:39modify5130.011.28091.28231.2794
39902006.08.18 12:39modify5130.011.28091.28221.2794
39912006.08.18 12:39modify5130.011.28091.28211.2794
39922006.08.18 12:40modify5130.011.28091.28201.2794
39932006.08.18 12:40modify5130.011.28091.28191.2794
39942006.08.18 12:40modify5130.011.28091.28181.2794
39952006.08.18 12:54s/l5130.011.28181.28181.2794-0.9029.46
39962006.08.18 15:00buy5140.011.28331.28181.2848
39972006.08.18 15:55modify5140.011.28331.28191.2848
39982006.08.18 15:56modify5140.011.28331.28201.2848
39992006.08.18 17:37modify5140.011.28331.28231.2848
40002006.08.20 15:37close5140.011.28251.28231.2848-0.8028.66
40012006.08.21 15:00sell5150.011.29021.29171.2887
40022006.08.21 15:00modify5150.011.29021.29161.2887
40032006.08.21 15:00modify5150.011.29021.29151.2887
40042006.08.21 15:01modify5150.011.29021.29141.2887
40052006.08.21 15:01modify5150.011.29021.29131.2887
40062006.08.21 15:02modify5150.011.29021.29111.2887
40072006.08.21 15:13modify5150.011.29021.29091.2887
40082006.08.21 15:16modify5150.011.29021.29071.2887
40092006.08.21 16:14modify5150.011.29021.29061.2887
40102006.08.21 17:25modify5150.011.29021.29041.2887
40112006.08.21 17:33modify5150.011.29021.29031.2887
40122006.08.21 17:51t/p5150.011.28871.29031.28871.5030.16
40132006.08.22 03:00buy5160.011.28831.28681.2898
40142006.08.22 03:07s/l5160.011.28681.28681.2898-1.5028.66
40152006.08.22 06:00sell5170.011.28411.28561.2826
40162006.08.22 06:00modify5170.011.28411.28551.2826
40172006.08.22 06:01modify5170.011.28411.28541.2826
40182006.08.22 06:08modify5170.011.28411.28531.2826
40192006.08.22 06:10modify5170.011.28411.28521.2826
40202006.08.22 06:10modify5170.011.28411.28511.2826
40212006.08.22 06:10modify5170.011.28411.28501.2826
40222006.08.22 06:10modify5170.011.28411.28491.2826
40232006.08.22 06:13modify5170.011.28411.28481.2826
40242006.08.22 07:04s/l5170.011.28481.28481.2826-0.7027.96
40252006.08.22 18:00buy5180.011.28141.27991.2829
40262006.08.22 18:40modify5180.011.28141.28011.2829
40272006.08.22 19:12modify5180.011.28141.28031.2829
40282006.08.22 19:51s/l5180.011.28031.28031.2829-1.1026.86
40292006.08.22 21:00sell5190.011.27991.28141.2784
40302006.08.22 21:38modify5190.011.27991.28131.2784
40312006.08.22 21:39modify5190.011.27991.28101.2784
40322006.08.22 21:52modify5190.011.27991.28091.2784
40332006.08.22 21:53modify5190.011.27991.28081.2784
40342006.08.22 21:55modify5190.011.27991.28071.2784
40352006.08.22 21:56modify5190.011.27991.28061.2784
40362006.08.22 21:58modify5190.011.27991.28051.2784
40372006.08.22 22:04modify5190.011.27991.28041.2784
40382006.08.22 22:04modify5190.011.27991.28031.2784
40392006.08.22 22:10modify5190.011.27991.28011.2784
40402006.08.22 23:00s/l5190.011.28011.28011.2784-0.2026.66
40412006.08.23 03:00buy5200.011.28111.27961.2826
40422006.08.23 03:01modify5200.011.28111.27971.2826
40432006.08.23 03:01modify5200.011.28111.27981.2826
40442006.08.23 03:02modify5200.011.28111.28021.2826
40452006.08.23 03:20modify5200.011.28111.28031.2826
40462006.08.23 03:20modify5200.011.28111.28041.2826
40472006.08.23 03:23modify5200.011.28111.28071.2826
40482006.08.23 03:27modify5200.011.28111.28081.2826
40492006.08.23 03:27modify5200.011.28111.28091.2826
40502006.08.23 03:27modify5200.011.28111.28101.2826
40512006.08.23 03:27t/p5200.011.28261.28101.28261.5028.16
40522006.08.23 11:00sell5210.011.27961.28111.2781
40532006.08.23 11:00modify5210.011.27961.28101.2781
40542006.08.23 11:01modify5210.011.27961.28091.2781
40552006.08.23 11:01modify5210.011.27961.28081.2781
40562006.08.23 11:01modify5210.011.27961.28071.2781
40572006.08.23 11:01modify5210.011.27961.28061.2781
40582006.08.23 11:01modify5210.011.27961.28051.2781
40592006.08.23 11:01modify5210.011.27961.28041.2781
40602006.08.23 11:02modify5210.011.27961.28031.2781
40612006.08.23 11:02modify5210.011.27961.28021.2781
40622006.08.23 11:02modify5210.011.27961.28011.2781
40632006.08.23 11:02modify5210.011.27961.28001.2781
40642006.08.23 11:02modify5210.011.27961.27991.2781
40652006.08.23 11:02modify5210.011.27961.27981.2781
40662006.08.23 11:02modify5210.011.27961.27971.2781
40672006.08.23 11:02t/p5210.011.27811.27971.27811.5029.66
40682006.08.24 03:00buy5220.011.27831.27681.2798
40692006.08.24 03:04modify5220.011.27831.27711.2798
40702006.08.24 03:18s/l5220.011.27711.27711.2798-1.2028.46
40712006.08.24 04:00sell5230.011.27661.27811.2751
40722006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27801.2751
40732006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27791.2751
40742006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27781.2751
40752006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27771.2751
40762006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27751.2751
40772006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27741.2751
40782006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27731.2751
40792006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27721.2751
40802006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27711.2751
40812006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27701.2751
40822006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27691.2751
40832006.08.24 04:00modify5230.011.27661.27681.2751
40842006.08.24 04:00t/p5230.011.27511.27681.27511.5029.96
40852006.08.24 05:00buy5240.011.28381.28231.2853
40862006.08.24 05:14s/l5240.011.28231.28231.2853-1.5028.46
40872006.08.24 12:00sell5250.011.27591.27741.2744
40882006.08.24 12:24s/l5250.011.27741.27741.2744-1.5026.96
40892006.08.24 21:00buy5260.011.27731.27581.2788
40902006.08.24 22:37modify5260.011.27731.27591.2788
40912006.08.24 22:51modify5260.011.27731.27601.2788
40922006.08.24 22:52modify5260.011.27731.27621.2788
40932006.08.24 22:54modify5260.011.27731.27641.2788
40942006.08.24 22:54modify5260.011.27731.27651.2788
40952006.08.24 22:58modify5260.011.27731.27671.2788
40962006.08.24 23:00modify5260.011.27731.27691.2788
40972006.08.25 01:08s/l5260.011.27691.27691.2788-0.4626.50
40982006.08.25 03:00sell5270.011.27561.27711.2741
40992006.08.25 03:00modify5270.011.27561.27701.2741
41002006.08.25 03:12s/l5270.011.27701.27701.2741-1.4025.10
41012006.08.25 05:00buy5280.011.27711.27561.2786
41022006.08.25 05:00modify5280.011.27711.27581.2786
41032006.08.25 05:08modify5280.011.27711.27611.2786
41042006.08.25 05:18modify5280.011.27711.27641.2786
41052006.08.25 05:36modify5280.011.27711.27651.2786
41062006.08.25 05:57s/l5280.011.27651.27651.2786-0.6024.50
41072006.08.25 06:00sell5290.011.27681.27831.2753
41082006.08.25 07:01modify5290.011.27681.27821.2753
41092006.08.25 07:29modify5290.011.27681.27811.2753
41102006.08.25 07:29modify5290.011.27681.27801.2753
41112006.08.25 07:29modify5290.011.27681.27791.2753
41122006.08.25 07:46s/l5290.011.27791.27791.2753-1.1023.40
41132006.08.28 09:00sell5300.011.28031.28181.2788
41142006.08.28 09:03modify5300.011.28031.28171.2788
41152006.08.28 09:06modify5300.011.28031.28161.2788
41162006.08.28 09:15modify5300.011.28031.28151.2788
41172006.08.28 09:21modify5300.011.28031.28141.2788
41182006.08.28 09:50s/l5300.011.28141.28141.2788-1.1022.30
41192006.08.28 10:00buy5310.011.28131.27981.2828
41202006.08.28 10:00modify5310.011.28131.27991.2828
41212006.08.28 10:08modify5310.011.28131.28011.2828
41222006.08.28 10:08modify5310.011.28131.28021.2828
41232006.08.28 10:08modify5310.011.28131.28031.2828
41242006.08.28 10:37s/l5310.011.28031.28031.2828-1.0021.30
41252006.08.28 11:00sell5320.011.27901.28051.2775
41262006.08.28 11:07modify5320.011.27901.28041.2775
41272006.08.28 11:08modify5320.011.27901.28031.2775
41282006.08.28 11:09modify5320.011.27901.28021.2775
41292006.08.28 11:10modify5320.011.27901.28011.2775
41302006.08.28 11:38modify5320.011.27901.28001.2775
41312006.08.28 11:38modify5320.011.27901.27991.2775
41322006.08.28 11:43modify5320.011.27901.27981.2775
41332006.08.28 11:46modify5320.011.27901.27971.2775
41342006.08.28 12:24s/l5320.011.27971.27971.2775-0.7020.60
41352006.08.28 20:00buy5330.011.27951.27801.2810
41362006.08.28 20:06modify5330.011.27951.27831.2810
41372006.08.28 20:10modify5330.011.27951.27841.2810
41382006.08.28 20:13modify5330.011.27951.27851.2810
41392006.08.28 20:20modify5330.011.27951.27891.2810
41402006.08.28 20:37modify5330.011.27951.27901.2810
41412006.08.28 20:37modify5330.011.27951.27911.2810
41422006.08.28 20:38modify5330.011.27951.27921.2810
41432006.08.28 20:38modify5330.011.27951.27931.2810
41442006.08.28 20:39modify5330.011.27951.27941.2810
41452006.08.28 20:39t/p5330.011.28101.27941.28101.5022.10
41462006.08.29 06:00sell5340.011.28081.28231.2793
41472006.08.29 06:14modify5340.011.28081.28221.2793
41482006.08.29 06:44s/l5340.011.28221.28221.2793-1.4020.70
41492006.08.29 15:00buy5350.011.28361.28211.2851
41502006.08.29 15:47s/l5350.011.28211.28211.2851-1.5019.20
41512006.08.30 00:00sell5360.011.28311.28461.2816
41522006.08.30 00:28s/l5360.011.28461.28461.2816-1.5017.70
41532006.08.30 01:00buy5370.011.28461.28311.2861
41542006.08.30 01:10modify5370.011.28461.28321.2861
41552006.08.30 01:32s/l5370.011.28321.28321.2861-1.4016.30
41562006.08.30 05:00sell5380.011.28351.28501.2820
41572006.08.30 05:00modify5380.011.28351.28491.2820
41582006.08.30 05:00modify5380.011.28351.28481.2820
41592006.08.30 05:09modify5380.011.28351.28471.2820
41602006.08.30 05:10modify5380.011.28351.28461.2820
41612006.08.30 05:17modify5380.011.28351.28451.2820
41622006.08.30 05:17modify5380.011.28351.28441.2820
41632006.08.30 05:17modify5380.011.28351.28431.2820
41642006.08.30 05:17modify5380.011.28351.28421.2820
41652006.08.30 05:30modify5380.011.28351.28411.2820
41662006.08.30 05:30modify5380.011.28351.28401.2820
41672006.08.30 05:53modify5380.011.28351.28391.2820
41682006.08.30 05:53modify5380.011.28351.28381.2820
41692006.08.30 05:54modify5380.011.28351.28371.2820
41702006.08.30 05:54modify5380.011.28351.28361.2820
41712006.08.30 05:54t/p5380.011.28201.28361.28201.5017.80
41722006.08.30 11:00buy5390.011.28351.28201.2850
41732006.08.30 11:05modify5390.011.28351.28211.2850
41742006.08.30 11:06modify5390.011.28351.28221.2850
41752006.08.30 11:06modify5390.011.28351.28231.2850
41762006.08.30 11:14s/l5390.011.28231.28231.2850-1.2016.60
41772006.08.30 12:00sell5400.011.28241.28391.2809
41782006.08.30 12:39modify5400.011.28241.28381.2809
41792006.08.30 12:39modify5400.011.28241.28371.2809
41802006.08.30 12:39modify5400.011.28241.28361.2809
41812006.08.30 12:39modify5400.011.28241.28351.2809
41822006.08.30 12:42modify5400.011.28241.28341.2809
41832006.08.30 12:42modify5400.011.28241.28331.2809
41842006.08.30 13:29s/l5400.011.28331.28331.2809-0.9015.70
41852006.08.30 15:00buy5410.011.28331.28181.2848
41862006.08.30 15:02modify5410.011.28331.28211.2848
41872006.08.30 15:30modify5410.011.28331.28251.2848
41882006.08.30 16:06s/l5410.011.28251.28251.2848-0.8014.90
41892006.08.30 22:00sell5420.011.28311.28461.2816
41902006.08.30 22:14modify5420.011.28311.28451.2816
41912006.08.30 22:16modify5420.011.28311.28431.2816
41922006.08.30 23:50modify5420.011.28311.28421.2816
41932006.08.31 00:01modify5420.011.28311.28411.2816
41942006.08.31 00:01modify5420.011.28311.28401.2816
41952006.08.31 00:32modify5420.011.28311.28371.2816
41962006.08.31 00:48modify5420.011.28311.28361.2816
41972006.08.31 01:00modify5420.011.28311.28351.2816
41982006.08.31 01:09modify5420.011.28311.28341.2816
41992006.08.31 01:38s/l5420.011.28341.28341.2816-0.1514.75
42002006.08.31 03:00buy5430.011.28421.28271.2857
42012006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28281.2857
42022006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28291.2857
42032006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28301.2857
42042006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28311.2857
42052006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28321.2857
42062006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28331.2857
42072006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28341.2857
42082006.08.31 03:21modify5430.011.28421.28361.2857
42092006.08.31 03:22modify5430.011.28421.28371.2857
42102006.08.31 03:22modify5430.011.28421.28381.2857
42112006.08.31 03:22modify5430.011.28421.28391.2857
42122006.08.31 03:24modify5430.011.28421.28401.2857
42132006.08.31 03:24modify5430.011.28421.28411.2857
42142006.08.31 03:24t/p5430.011.28571.28411.28571.5016.25
42152006.08.31 11:00sell5440.011.28001.28151.2785
42162006.08.31 11:06s/l5440.011.28151.28151.2785-1.5014.75
42172006.08.31 19:00buy5450.011.28101.27951.2825
42182006.08.31 19:10modify5450.011.28101.27971.2825
42192006.08.31 19:12modify5450.011.28101.28001.2825
42202006.08.31 19:18s/l5450.011.28001.28001.2825-1.0013.75
42212006.08.31 23:00sell5460.011.28031.28181.2788
42222006.08.31 23:16modify5460.011.28031.28171.2788
42232006.08.31 23:21modify5460.011.28031.28161.2788
42242006.08.31 23:23modify5460.011.28031.28151.2788
42252006.08.31 23:23modify5460.011.28031.28141.2788
42262006.08.31 23:24modify5460.011.28031.28131.2788
42272006.09.01 00:02s/l5460.011.28131.28131.2788-0.9512.80
42282006.09.01 09:00sell5470.011.27801.27951.2765
42292006.09.01 09:00modify5470.011.27801.27941.2765
42302006.09.01 09:00close at stop5470.011.27831.27941.2765-0.3012.50