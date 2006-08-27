|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.09.06 08:00 - 2006.12.22 20:00 (2006.08.27 - 2006.12.21)
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|x1=135; x2=127; x3=16; x4=93; sl=85; lots=3; MagicNumber=888;
|Bars in test
|2060
|Ticks modelled
|4020
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|2346.18
|Gross profit
|6931.38
|Gross loss
|-4585.20
|Profit factor
|1.51
|Expected payoff
|43.45
|Absolute drawdown
|266.84
|Maximal drawdown
|801.43 (22.95%)
|Relative drawdown
|26.68% (266.84)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|27 (59.26%)
|Long positions (won %)
|27 (74.07%)
|Profit trades (% of total)
|36 (66.67%)
|Loss trades (% of total)
|18 (33.33%)
|Largest
|profit trade
|1021.37
|loss trade
|-270.21
|Average
|profit trade
|192.54
|loss trade
|-254.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1785.24)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-801.44)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1785.24 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-801.44 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.27 20:05
|sell
|1
|3.00
|1.8879
|1.8968
|0.0000
|2
|2006.08.28 16:00
|s/l
|1
|3.00
|1.8968
|1.8968
|0.0000
|-266.83
|733.16
|3
|2006.08.28 16:00
|buy
|2
|3.00
|1.8969
|1.8880
|0.0000
|4
|2006.08.31 08:00
|sell
|3
|6.00
|1.9074
|1.9163
|0.0000
|5
|2006.08.31 08:00
|close by
|3
|3.00
|1.8969
|1.9163
|0.0000
|312.00
|1045.17
|6
|2006.08.31 08:00
|sell
|4
|3.00
|1.9074
|1.9163
|0.0000
|7
|2006.08.31 08:00
|close by
|2
|0.00
|1.8969
|1.8880
|0.0000
|0.00
|1045.17
|8
|2006.09.05 08:00
|buy
|5
|6.00
|1.8987
|1.8898
|0.0000
|9
|2006.09.05 08:00
|close by
|5
|3.00
|1.9074
|1.8898
|0.0000
|258.50
|1303.66
|10
|2006.09.05 08:00
|buy
|6
|3.00
|1.8987
|1.8898
|0.0000
|11
|2006.09.05 08:00
|close by
|4
|0.00
|1.9074
|1.9163
|0.0000
|0.00
|1303.66
|12
|2006.09.06 12:00
|s/l
|6
|3.00
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|-270.11
|1033.55
|13
|2006.09.06 12:00
|sell
|7
|3.00
|1.8847
|1.8936
|0.0000
|14
|2006.09.07 12:00
|buy
|8
|6.00
|1.8746
|1.8657
|0.0000
|15
|2006.09.07 12:00
|close by
|8
|3.00
|1.8847
|1.8657
|0.0000
|303.50
|1337.05
|16
|2006.09.07 12:00
|buy
|9
|3.00
|1.8746
|1.8657
|0.0000
|17
|2006.09.07 12:00
|close by
|7
|0.00
|1.8847
|1.8936
|0.0000
|0.00
|1337.05
|18
|2006.09.08 16:00
|s/l
|9
|3.00
|1.8657
|1.8657
|0.0000
|-267.11
|1069.94
|19
|2006.09.08 16:00
|buy
|10
|3.00
|1.8657
|1.8568
|0.0000
|20
|2006.09.12 16:00
|modify
|10
|3.00
|1.8657
|1.8660
|0.0000
|21
|2006.09.14 12:00
|sell
|11
|6.00
|1.8865
|1.8954
|0.0000
|22
|2006.09.14 12:00
|close by
|11
|3.00
|1.8657
|1.8954
|0.0000
|620.40
|1690.34
|23
|2006.09.14 12:00
|sell
|12
|3.00
|1.8865
|1.8954
|0.0000
|24
|2006.09.14 12:00
|close by
|10
|0.00
|1.8657
|1.8660
|0.0000
|0.00
|1690.34
|25
|2006.09.17 20:05
|modify
|12
|3.00
|1.8865
|1.8863
|0.0000
|26
|2006.09.19 16:00
|s/l
|12
|3.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|2.90
|1693.24
|27
|2006.09.19 16:00
|sell
|13
|3.00
|1.8827
|1.8916
|0.0000
|28
|2006.09.20 20:00
|s/l
|13
|3.00
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|-266.83
|1426.40
|29
|2006.09.20 20:00
|buy
|14
|3.00
|1.8878
|1.8789
|0.0000
|30
|2006.09.21 12:00
|modify
|14
|3.00
|1.8878
|1.8897
|0.0000
|31
|2006.09.27 12:00
|s/l
|14
|3.00
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|52.80
|1479.20
|32
|2006.09.27 12:00
|sell
|15
|3.00
|1.8918
|1.9007
|0.0000
|33
|2006.09.28 08:00
|buy
|16
|6.00
|1.8809
|1.8720
|0.0000
|34
|2006.09.28 08:00
|close by
|16
|3.00
|1.8918
|1.8720
|0.0000
|327.50
|1806.70
|35
|2006.09.28 08:00
|buy
|17
|3.00
|1.8809
|1.8720
|0.0000
|36
|2006.09.28 08:00
|close by
|15
|0.00
|1.8918
|1.9007
|0.0000
|0.00
|1806.70
|37
|2006.09.29 08:00
|s/l
|17
|3.00
|1.8720
|1.8720
|0.0000
|-267.11
|1539.59
|38
|2006.09.29 08:00
|buy
|18
|3.00
|1.8688
|1.8599
|0.0000
|39
|2006.10.02 16:00
|modify
|18
|3.00
|1.8688
|1.8772
|0.0000
|40
|2006.10.05 16:00
|s/l
|18
|3.00
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|248.40
|1787.99
|41
|2006.10.05 16:00
|sell
|19
|3.00
|1.8771
|1.8860
|0.0000
|42
|2006.10.06 16:00
|s/l
|19
|3.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-266.83
|1521.16
|43
|2006.10.06 16:00
|sell
|20
|3.00
|1.8709
|1.8798
|0.0000
|44
|2006.10.10 12:00
|buy
|21
|6.00
|1.8566
|1.8477
|0.0000
|45
|2006.10.10 12:00
|close by
|21
|3.00
|1.8709
|1.8477
|0.0000
|429.33
|1950.49
|46
|2006.10.10 12:00
|buy
|22
|3.00
|1.8566
|1.8477
|0.0000
|47
|2006.10.10 12:00
|close by
|20
|0.00
|1.8709
|1.8798
|0.0000
|0.00
|1950.49
|48
|2006.10.17 12:00
|sell
|23
|6.00
|1.8665
|1.8754
|0.0000
|49
|2006.10.17 12:00
|close by
|23
|3.00
|1.8566
|1.8754
|0.0000
|293.13
|2243.62
|50
|2006.10.17 12:00
|sell
|24
|3.00
|1.8665
|1.8754
|0.0000
|51
|2006.10.17 12:00
|close by
|22
|0.00
|1.8566
|1.8477
|0.0000
|0.00
|2243.62
|52
|2006.10.19 16:00
|s/l
|24
|3.00
|1.8754
|1.8754
|0.0000
|-270.21
|1973.41
|53
|2006.10.19 16:00
|sell
|25
|3.00
|1.8755
|1.8844
|0.0000
|54
|2006.10.20 12:00
|s/l
|25
|3.00
|1.8844
|1.8844
|0.0000
|-266.83
|1706.57
|55
|2006.10.20 12:00
|sell
|26
|3.00
|1.8841
|1.8930
|0.0000
|56
|2006.10.23 12:00
|buy
|27
|6.00
|1.8728
|1.8639
|0.0000
|57
|2006.10.23 12:00
|close by
|27
|3.00
|1.8841
|1.8639
|0.0000
|339.17
|2045.74
|58
|2006.10.23 12:00
|buy
|28
|3.00
|1.8728
|1.8639
|0.0000
|59
|2006.10.23 12:00
|close by
|26
|0.00
|1.8841
|1.8930
|0.0000
|0.00
|2045.74
|60
|2006.10.26 08:00
|modify
|28
|3.00
|1.8728
|1.8756
|0.0000
|61
|2006.10.27 16:00
|modify
|28
|3.00
|1.8728
|1.8882
|0.0000
|62
|2006.10.31 16:00
|sell
|29
|6.00
|1.9070
|1.9159
|0.0000
|63
|2006.10.31 16:00
|close by
|29
|3.00
|1.8728
|1.9159
|0.0000
|1021.37
|3067.10
|64
|2006.10.31 16:00
|sell
|30
|3.00
|1.9070
|1.9159
|0.0000
|65
|2006.10.31 16:00
|close by
|28
|0.00
|1.8728
|1.8882
|0.0000
|0.00
|3067.10
|66
|2006.11.06 12:00
|buy
|31
|6.00
|1.8965
|1.8876
|0.0000
|67
|2006.11.06 12:00
|close by
|31
|3.00
|1.9070
|1.8876
|0.0000
|311.36
|3378.46
|68
|2006.11.06 12:00
|buy
|32
|3.00
|1.8965
|1.8876
|0.0000
|69
|2006.11.06 12:00
|close by
|30
|0.00
|1.9070
|1.9159
|0.0000
|0.00
|3378.46
|70
|2006.11.07 16:00
|modify
|32
|3.00
|1.8965
|1.9005
|0.0000
|71
|2006.11.09 16:00
|s/l
|32
|3.00
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|113.36
|3491.81
|72
|2006.11.09 16:00
|sell
|33
|3.00
|1.8989
|1.9078
|0.0000
|73
|2006.11.09 20:00
|s/l
|33
|3.00
|1.9078
|1.9078
|0.0000
|-267.00
|3224.81
|74
|2006.11.09 20:00
|sell
|34
|3.00
|1.9053
|1.9142
|0.0000
|75
|2006.11.10 12:00
|s/l
|34
|3.00
|1.9142
|1.9142
|0.0000
|-266.83
|2957.98
|76
|2006.11.10 12:00
|buy
|35
|3.00
|1.9157
|1.9068
|0.0000
|77
|2006.11.13 12:00
|s/l
|35
|3.00
|1.9068
|1.9068
|0.0000
|-267.60
|2690.38
|78
|2006.11.13 12:00
|sell
|36
|3.00
|1.9052
|1.9141
|0.0000
|79
|2006.11.14 16:00
|modify
|36
|3.00
|1.9052
|1.9029
|0.0000
|80
|2006.11.17 08:00
|buy
|37
|6.00
|1.8852
|1.8763
|0.0000
|81
|2006.11.17 08:00
|close by
|37
|3.00
|1.9052
|1.8763
|0.0000
|600.99
|3291.37
|82
|2006.11.17 08:00
|buy
|38
|3.00
|1.8852
|1.8763
|0.0000
|83
|2006.11.17 08:00
|close by
|36
|0.00
|1.9052
|1.9029
|0.0000
|0.00
|3291.37
|84
|2006.11.17 16:00
|modify
|38
|3.00
|1.8852
|1.8857
|0.0000
|85
|2006.11.22 08:00
|sell
|39
|6.00
|1.9041
|1.9130
|0.0000
|86
|2006.11.22 08:00
|close by
|39
|3.00
|1.8852
|1.9130
|0.0000
|566.19
|3857.56
|87
|2006.11.22 08:00
|sell
|40
|3.00
|1.9041
|1.9130
|0.0000
|88
|2006.11.22 08:00
|close by
|38
|0.00
|1.8852
|1.8857
|0.0000
|0.00
|3857.56
|89
|2006.11.22 16:00
|s/l
|40
|3.00
|1.9130
|1.9130
|0.0000
|-267.81
|3589.75
|90
|2006.11.22 16:00
|sell
|41
|3.00
|1.9135
|1.9224
|0.0000
|91
|2006.11.24 12:00
|s/l
|41
|3.00
|1.9224
|1.9224
|0.0000
|-266.34
|3323.41
|92
|2006.11.24 12:00
|sell
|42
|3.00
|1.9330
|1.9419
|0.0000
|93
|2006.11.28 08:00
|s/l
|42
|3.00
|1.9419
|1.9419
|0.0000
|-266.67
|3056.74
|94
|2006.11.28 08:00
|buy
|43
|3.00
|1.9425
|1.9336
|0.0000
|95
|2006.11.29 00:00
|sell
|44
|6.00
|1.9528
|1.9617
|0.0000
|96
|2006.11.29 00:00
|close by
|44
|3.00
|1.9425
|1.9617
|0.0000
|308.40
|3365.14
|97
|2006.11.29 00:00
|sell
|45
|3.00
|1.9528
|1.9617
|0.0000
|98
|2006.11.29 00:00
|close by
|43
|0.00
|1.9425
|1.9336
|0.0000
|0.00
|3365.14
|99
|2006.11.30 16:00
|s/l
|45
|3.00
|1.9617
|1.9617
|0.0000
|-267.11
|3098.03
|100
|2006.11.30 16:00
|buy
|46
|3.00
|1.9674
|1.9585
|0.0000
|101
|2006.12.01 16:00
|modify
|46
|3.00
|1.9674
|1.9721
|0.0000
|102
|2006.12.05 16:00
|s/l
|46
|3.00
|1.9721
|1.9721
|0.0000
|139.20
|3237.23
|103
|2006.12.05 16:00
|sell
|47
|3.00
|1.9706
|1.9795
|0.0000
|104
|2006.12.08 08:00
|buy
|48
|6.00
|1.9612
|1.9523
|0.0000
|105
|2006.12.08 08:00
|close by
|48
|3.00
|1.9706
|1.9523
|0.0000
|282.82
|3520.06
|106
|2006.12.08 08:00
|buy
|49
|3.00
|1.9612
|1.9523
|0.0000
|107
|2006.12.08 08:00
|close by
|47
|0.00
|1.9706
|1.9795
|0.0000
|0.00
|3520.06
|108
|2006.12.08 20:00
|s/l
|49
|3.00
|1.9523
|1.9523
|0.0000
|-266.18
|3253.88
|109
|2006.12.08 20:00
|buy
|50
|3.00
|1.9526
|1.9437
|0.0000
|110
|2006.12.12 04:00
|modify
|50
|3.00
|1.9526
|1.9528
|0.0000
|111
|2006.12.13 00:00
|modify
|50
|3.00
|1.9526
|1.9625
|0.0000
|112
|2006.12.13 16:00
|s/l
|50
|3.00
|1.9625
|1.9625
|0.0000
|295.20
|3549.08
|113
|2006.12.13 16:00
|buy
|51
|3.00
|1.9675
|1.9586
|0.0000
|114
|2006.12.14 16:00
|s/l
|51
|3.00
|1.9586
|1.9586
|0.0000
|-268.80
|3280.28
|115
|2006.12.14 16:00
|sell
|52
|3.00
|1.9627
|1.9716
|0.0000
|116
|2006.12.15 16:00
|modify
|52
|3.00
|1.9627
|1.9607
|0.0000
|117
|2006.12.19 12:00
|s/l
|52
|3.00
|1.9607
|1.9607
|0.0000
|60.49
|3340.78
|118
|2006.12.19 12:00
|buy
|53
|3.00
|1.9638
|1.9549
|0.0000
|119
|2006.12.20 04:00
|modify
|53
|3.00
|1.9638
|1.9653
|0.0000
|120
|2006.12.20 16:00
|s/l
|53
|3.00
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|44.40
|3385.18
|121
|2006.12.20 16:00
|buy
|54
|3.00
|1.9655
|1.9566
|0.0000
|122
|2006.12.20 20:00
|close at stop
|54
|3.00
|1.9642
|1.9566
|0.0000
|-39.00
|3346.18