Strategy Tester Report
ArtificialIntelligence

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.09.06 08:00 - 2006.12.22 20:00 (2006.08.27 - 2006.12.21)
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
Parametersx1=135; x2=127; x3=16; x4=93; sl=85; lots=3; MagicNumber=888;
Bars in test2060Ticks modelled4020Modelling qualityn/a
Initial deposit1000.00
Total net profit2346.18Gross profit6931.38Gross loss-4585.20
Profit factor1.51Expected payoff43.45
Absolute drawdown266.84Maximal drawdown801.43 (22.95%)Relative drawdown26.68% (266.84)
Total trades54Short positions (won %)27 (59.26%)Long positions (won %)27 (74.07%)
Profit trades (% of total)36 (66.67%)Loss trades (% of total)18 (33.33%)
Largestprofit trade1021.37loss trade-270.21
Averageprofit trade192.54loss trade-254.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (1785.24)consecutive losses (loss in money)3 (-801.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1785.24 (7)consecutive loss (count of losses)-801.44 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.27 20:05sell13.001.88791.89680.0000
22006.08.28 16:00s/l13.001.89681.89680.0000-266.83733.16
32006.08.28 16:00buy23.001.89691.88800.0000
42006.08.31 08:00sell36.001.90741.91630.0000
52006.08.31 08:00close by33.001.89691.91630.0000312.001045.17
62006.08.31 08:00sell43.001.90741.91630.0000
72006.08.31 08:00close by20.001.89691.88800.00000.001045.17
82006.09.05 08:00buy56.001.89871.88980.0000
92006.09.05 08:00close by53.001.90741.88980.0000258.501303.66
102006.09.05 08:00buy63.001.89871.88980.0000
112006.09.05 08:00close by40.001.90741.91630.00000.001303.66
122006.09.06 12:00s/l63.001.88981.88980.0000-270.111033.55
132006.09.06 12:00sell73.001.88471.89360.0000
142006.09.07 12:00buy86.001.87461.86570.0000
152006.09.07 12:00close by83.001.88471.86570.0000303.501337.05
162006.09.07 12:00buy93.001.87461.86570.0000
172006.09.07 12:00close by70.001.88471.89360.00000.001337.05
182006.09.08 16:00s/l93.001.86571.86570.0000-267.111069.94
192006.09.08 16:00buy103.001.86571.85680.0000
202006.09.12 16:00modify103.001.86571.86600.0000
212006.09.14 12:00sell116.001.88651.89540.0000
222006.09.14 12:00close by113.001.86571.89540.0000620.401690.34
232006.09.14 12:00sell123.001.88651.89540.0000
242006.09.14 12:00close by100.001.86571.86600.00000.001690.34
252006.09.17 20:05modify123.001.88651.88630.0000
262006.09.19 16:00s/l123.001.88631.88630.00002.901693.24
272006.09.19 16:00sell133.001.88271.89160.0000
282006.09.20 20:00s/l133.001.89161.89160.0000-266.831426.40
292006.09.20 20:00buy143.001.88781.87890.0000
302006.09.21 12:00modify143.001.88781.88970.0000
312006.09.27 12:00s/l143.001.88971.88970.000052.801479.20
322006.09.27 12:00sell153.001.89181.90070.0000
332006.09.28 08:00buy166.001.88091.87200.0000
342006.09.28 08:00close by163.001.89181.87200.0000327.501806.70
352006.09.28 08:00buy173.001.88091.87200.0000
362006.09.28 08:00close by150.001.89181.90070.00000.001806.70
372006.09.29 08:00s/l173.001.87201.87200.0000-267.111539.59
382006.09.29 08:00buy183.001.86881.85990.0000
392006.10.02 16:00modify183.001.86881.87720.0000
402006.10.05 16:00s/l183.001.87721.87720.0000248.401787.99
412006.10.05 16:00sell193.001.87711.88600.0000
422006.10.06 16:00s/l193.001.88601.88600.0000-266.831521.16
432006.10.06 16:00sell203.001.87091.87980.0000
442006.10.10 12:00buy216.001.85661.84770.0000
452006.10.10 12:00close by213.001.87091.84770.0000429.331950.49
462006.10.10 12:00buy223.001.85661.84770.0000
472006.10.10 12:00close by200.001.87091.87980.00000.001950.49
482006.10.17 12:00sell236.001.86651.87540.0000
492006.10.17 12:00close by233.001.85661.87540.0000293.132243.62
502006.10.17 12:00sell243.001.86651.87540.0000
512006.10.17 12:00close by220.001.85661.84770.00000.002243.62
522006.10.19 16:00s/l243.001.87541.87540.0000-270.211973.41
532006.10.19 16:00sell253.001.87551.88440.0000
542006.10.20 12:00s/l253.001.88441.88440.0000-266.831706.57
552006.10.20 12:00sell263.001.88411.89300.0000
562006.10.23 12:00buy276.001.87281.86390.0000
572006.10.23 12:00close by273.001.88411.86390.0000339.172045.74
582006.10.23 12:00buy283.001.87281.86390.0000
592006.10.23 12:00close by260.001.88411.89300.00000.002045.74
602006.10.26 08:00modify283.001.87281.87560.0000
612006.10.27 16:00modify283.001.87281.88820.0000
622006.10.31 16:00sell296.001.90701.91590.0000
632006.10.31 16:00close by293.001.87281.91590.00001021.373067.10
642006.10.31 16:00sell303.001.90701.91590.0000
652006.10.31 16:00close by280.001.87281.88820.00000.003067.10
662006.11.06 12:00buy316.001.89651.88760.0000
672006.11.06 12:00close by313.001.90701.88760.0000311.363378.46
682006.11.06 12:00buy323.001.89651.88760.0000
692006.11.06 12:00close by300.001.90701.91590.00000.003378.46
702006.11.07 16:00modify323.001.89651.90050.0000
712006.11.09 16:00s/l323.001.90051.90050.0000113.363491.81
722006.11.09 16:00sell333.001.89891.90780.0000
732006.11.09 20:00s/l333.001.90781.90780.0000-267.003224.81
742006.11.09 20:00sell343.001.90531.91420.0000
752006.11.10 12:00s/l343.001.91421.91420.0000-266.832957.98
762006.11.10 12:00buy353.001.91571.90680.0000
772006.11.13 12:00s/l353.001.90681.90680.0000-267.602690.38
782006.11.13 12:00sell363.001.90521.91410.0000
792006.11.14 16:00modify363.001.90521.90290.0000
802006.11.17 08:00buy376.001.88521.87630.0000
812006.11.17 08:00close by373.001.90521.87630.0000600.993291.37
822006.11.17 08:00buy383.001.88521.87630.0000
832006.11.17 08:00close by360.001.90521.90290.00000.003291.37
842006.11.17 16:00modify383.001.88521.88570.0000
852006.11.22 08:00sell396.001.90411.91300.0000
862006.11.22 08:00close by393.001.88521.91300.0000566.193857.56
872006.11.22 08:00sell403.001.90411.91300.0000
882006.11.22 08:00close by380.001.88521.88570.00000.003857.56
892006.11.22 16:00s/l403.001.91301.91300.0000-267.813589.75
902006.11.22 16:00sell413.001.91351.92240.0000
912006.11.24 12:00s/l413.001.92241.92240.0000-266.343323.41
922006.11.24 12:00sell423.001.93301.94190.0000
932006.11.28 08:00s/l423.001.94191.94190.0000-266.673056.74
942006.11.28 08:00buy433.001.94251.93360.0000
952006.11.29 00:00sell446.001.95281.96170.0000
962006.11.29 00:00close by443.001.94251.96170.0000308.403365.14
972006.11.29 00:00sell453.001.95281.96170.0000
982006.11.29 00:00close by430.001.94251.93360.00000.003365.14
992006.11.30 16:00s/l453.001.96171.96170.0000-267.113098.03
1002006.11.30 16:00buy463.001.96741.95850.0000
1012006.12.01 16:00modify463.001.96741.97210.0000
1022006.12.05 16:00s/l463.001.97211.97210.0000139.203237.23
1032006.12.05 16:00sell473.001.97061.97950.0000
1042006.12.08 08:00buy486.001.96121.95230.0000
1052006.12.08 08:00close by483.001.97061.95230.0000282.823520.06
1062006.12.08 08:00buy493.001.96121.95230.0000
1072006.12.08 08:00close by470.001.97061.97950.00000.003520.06
1082006.12.08 20:00s/l493.001.95231.95230.0000-266.183253.88
1092006.12.08 20:00buy503.001.95261.94370.0000
1102006.12.12 04:00modify503.001.95261.95280.0000
1112006.12.13 00:00modify503.001.95261.96250.0000
1122006.12.13 16:00s/l503.001.96251.96250.0000295.203549.08
1132006.12.13 16:00buy513.001.96751.95860.0000
1142006.12.14 16:00s/l513.001.95861.95860.0000-268.803280.28
1152006.12.14 16:00sell523.001.96271.97160.0000
1162006.12.15 16:00modify523.001.96271.96070.0000
1172006.12.19 12:00s/l523.001.96071.96070.000060.493340.78
1182006.12.19 12:00buy533.001.96381.95490.0000
1192006.12.20 04:00modify533.001.96381.96530.0000
1202006.12.20 16:00s/l533.001.96531.96530.000044.403385.18
1212006.12.20 16:00buy543.001.96551.95660.0000
1222006.12.20 20:00close at stop543.001.96421.95660.0000-39.003346.18