|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStopLoss=0; InitialStopLoss=15; TakeProfit=15; FixedFractionalPercent=0.02; BBPeriod=13; PSarMax=0.2; PSarStep=0.002;
|Bars in test
|6274
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-635.36
|Gross profit
|605.05
|Gross loss
|-1240.41
|Profit factor
|0.49
|Expected payoff
|-4.32
|Absolute drawdown
|635.36
|Maximal drawdown
|636.02 (63.56%)
|Relative drawdown
|63.56% (636.02)
|Total trades
|147
|Short positions (won %)
|81 (33.33%)
|Long positions (won %)
|66 (33.33%)
|Profit trades (% of total)
|49 (33.33%)
|Loss trades (% of total)
|98 (66.67%)
|Largest
|profit trade
|20.17
|loss trade
|-19.50
|Average
|profit trade
|12.35
|loss trade
|-12.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (54.00)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-137.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|54.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-137.64 (12)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.06 07:00
|sell
|1
|0.13
|1.2095
|1.2110
|1.2080
|2
|2006.01.06 07:36
|s/l
|1
|0.13
|1.2110
|1.2110
|1.2080
|-19.50
|980.50
|3
|2006.01.09 02:00
|buy
|2
|0.13
|1.2128
|1.2113
|1.2143
|4
|2006.01.09 02:26
|s/l
|2
|0.13
|1.2113
|1.2113
|1.2143
|-19.50
|961.00
|5
|2006.01.10 15:00
|sell
|3
|0.13
|1.2073
|1.2088
|1.2058
|6
|2006.01.10 17:23
|t/p
|3
|0.13
|1.2058
|1.2088
|1.2058
|19.50
|980.50
|7
|2006.01.10 22:00
|sell
|4
|0.13
|1.2074
|1.2089
|1.2059
|8
|2006.01.11 00:26
|t/p
|4
|0.13
|1.2059
|1.2089
|1.2059
|20.17
|1000.67
|9
|2006.01.13 09:00
|sell
|5
|0.13
|1.2063
|1.2078
|1.2048
|10
|2006.01.13 09:12
|s/l
|5
|0.13
|1.2078
|1.2078
|1.2048
|-19.50
|981.17
|11
|2006.01.13 11:00
|sell
|6
|0.13
|1.2076
|1.2091
|1.2061
|12
|2006.01.13 11:25
|s/l
|6
|0.13
|1.2091
|1.2091
|1.2061
|-19.50
|961.67
|13
|2006.01.16 18:00
|buy
|7
|0.13
|1.2118
|1.2103
|1.2133
|14
|2006.01.16 19:54
|s/l
|7
|0.13
|1.2103
|1.2103
|1.2133
|-19.50
|942.17
|15
|2006.01.18 03:00
|sell
|8
|0.13
|1.2116
|1.2131
|1.2101
|16
|2006.01.18 03:01
|s/l
|8
|0.13
|1.2131
|1.2131
|1.2101
|-19.50
|922.67
|17
|2006.01.18 19:00
|buy
|9
|0.12
|1.2111
|1.2096
|1.2126
|18
|2006.01.18 19:19
|s/l
|9
|0.12
|1.2096
|1.2096
|1.2126
|-18.00
|904.67
|19
|2006.01.19 11:00
|sell
|10
|0.12
|1.2114
|1.2129
|1.2099
|20
|2006.01.19 11:50
|t/p
|10
|0.12
|1.2099
|1.2129
|1.2099
|18.00
|922.67
|21
|2006.01.19 15:00
|sell
|11
|0.12
|1.2089
|1.2104
|1.2074
|22
|2006.01.19 15:27
|s/l
|11
|0.12
|1.2104
|1.2104
|1.2074
|-18.00
|904.67
|23
|2006.01.19 20:00
|sell
|12
|0.12
|1.2091
|1.2106
|1.2076
|24
|2006.01.19 22:07
|t/p
|12
|0.12
|1.2076
|1.2106
|1.2076
|18.00
|922.67
|25
|2006.01.20 09:00
|sell
|13
|0.12
|1.2096
|1.2111
|1.2081
|26
|2006.01.20 09:17
|s/l
|13
|0.12
|1.2111
|1.2111
|1.2081
|-18.00
|904.67
|27
|2006.01.24 17:00
|buy
|14
|0.12
|1.2283
|1.2268
|1.2298
|28
|2006.01.24 17:37
|s/l
|14
|0.12
|1.2268
|1.2268
|1.2298
|-18.00
|886.67
|29
|2006.01.25 03:00
|buy
|15
|0.12
|1.2273
|1.2258
|1.2288
|30
|2006.01.25 03:31
|t/p
|15
|0.12
|1.2288
|1.2258
|1.2288
|18.00
|904.67
|31
|2006.01.26 03:00
|sell
|16
|0.12
|1.2264
|1.2279
|1.2249
|32
|2006.01.26 03:20
|t/p
|16
|0.12
|1.2249
|1.2279
|1.2249
|18.00
|922.67
|33
|2006.01.27 09:00
|sell
|17
|0.12
|1.2220
|1.2235
|1.2205
|34
|2006.01.27 10:02
|t/p
|17
|0.12
|1.2205
|1.2235
|1.2205
|18.00
|940.67
|35
|2006.02.02 11:00
|sell
|18
|0.13
|1.2086
|1.2101
|1.2071
|36
|2006.02.02 11:19
|s/l
|18
|0.13
|1.2101
|1.2101
|1.2071
|-19.50
|921.17
|37
|2006.02.07 09:00
|sell
|19
|0.12
|1.1985
|1.2000
|1.1970
|38
|2006.02.07 10:10
|t/p
|19
|0.12
|1.1970
|1.2000
|1.1970
|18.00
|939.17
|39
|2006.02.09 14:00
|buy
|20
|0.13
|1.1974
|1.1959
|1.1989
|40
|2006.02.09 18:09
|t/p
|20
|0.13
|1.1989
|1.1959
|1.1989
|19.50
|958.67
|41
|2006.02.13 02:00
|sell
|21
|0.13
|1.1902
|1.1917
|1.1887
|42
|2006.02.13 02:18
|s/l
|21
|0.13
|1.1917
|1.1917
|1.1887
|-19.50
|939.17
|43
|2006.02.13 22:00
|sell
|22
|0.13
|1.1903
|1.1918
|1.1888
|44
|2006.02.14 01:14
|s/l
|22
|0.13
|1.1918
|1.1918
|1.1888
|-18.83
|920.33
|45
|2006.02.16 01:00
|buy
|23
|0.12
|1.1884
|1.1869
|1.1899
|46
|2006.02.16 04:22
|s/l
|23
|0.12
|1.1869
|1.1869
|1.1899
|-18.00
|902.33
|47
|2006.02.17 10:00
|sell
|24
|0.12
|1.1894
|1.1909
|1.1879
|48
|2006.02.17 10:06
|s/l
|24
|0.12
|1.1909
|1.1909
|1.1879
|-18.00
|884.33
|49
|2006.02.23 05:00
|sell
|25
|0.12
|1.1938
|1.1953
|1.1923
|50
|2006.02.23 05:18
|s/l
|25
|0.12
|1.1953
|1.1953
|1.1923
|-18.00
|866.33
|51
|2006.02.27 11:00
|sell
|26
|0.12
|1.1856
|1.1871
|1.1841
|52
|2006.02.27 11:39
|s/l
|26
|0.12
|1.1871
|1.1871
|1.1841
|-18.00
|848.33
|53
|2006.02.27 14:00
|sell
|27
|0.11
|1.1858
|1.1873
|1.1843
|54
|2006.02.27 19:04
|t/p
|27
|0.11
|1.1843
|1.1873
|1.1843
|16.50
|864.83
|55
|2006.02.28 04:00
|sell
|28
|0.12
|1.1866
|1.1881
|1.1851
|56
|2006.02.28 04:15
|s/l
|28
|0.12
|1.1881
|1.1881
|1.1851
|-18.00
|846.83
|57
|2006.03.01 11:00
|buy
|29
|0.11
|1.1936
|1.1921
|1.1951
|58
|2006.03.01 11:33
|s/l
|29
|0.11
|1.1921
|1.1921
|1.1951
|-16.50
|830.33
|59
|2006.03.03 11:00
|buy
|30
|0.11
|1.2013
|1.1998
|1.2028
|60
|2006.03.03 11:08
|t/p
|30
|0.11
|1.2028
|1.1998
|1.2028
|16.50
|846.83
|61
|2006.03.06 04:00
|buy
|31
|0.11
|1.2052
|1.2037
|1.2067
|62
|2006.03.06 05:38
|s/l
|31
|0.11
|1.2037
|1.2037
|1.2067
|-16.50
|830.33
|63
|2006.03.08 11:00
|sell
|32
|0.11
|1.1920
|1.1935
|1.1905
|64
|2006.03.08 12:49
|s/l
|32
|0.11
|1.1935
|1.1935
|1.1905
|-16.50
|813.83
|65
|2006.03.08 16:00
|sell
|33
|0.11
|1.1920
|1.1935
|1.1905
|66
|2006.03.08 18:00
|s/l
|33
|0.11
|1.1935
|1.1935
|1.1905
|-16.50
|797.33
|67
|2006.03.13 13:00
|buy
|34
|0.11
|1.1936
|1.1921
|1.1951
|68
|2006.03.13 14:15
|t/p
|34
|0.11
|1.1951
|1.1921
|1.1951
|16.50
|813.83
|69
|2006.03.14 06:00
|buy
|35
|0.11
|1.1957
|1.1942
|1.1972
|70
|2006.03.14 06:09
|s/l
|35
|0.11
|1.1942
|1.1942
|1.1972
|-16.50
|797.33
|71
|2006.03.20 08:00
|sell
|36
|0.11
|1.2184
|1.2199
|1.2169
|72
|2006.03.20 09:31
|t/p
|36
|0.11
|1.2169
|1.2199
|1.2169
|16.50
|813.83
|73
|2006.03.24 04:00
|sell
|37
|0.11
|1.1971
|1.1986
|1.1956
|74
|2006.03.24 07:13
|t/p
|37
|0.11
|1.1956
|1.1986
|1.1956
|16.50
|830.33
|75
|2006.03.29 12:00
|sell
|38
|0.11
|1.2015
|1.2030
|1.2000
|76
|2006.03.29 12:08
|s/l
|38
|0.11
|1.2030
|1.2030
|1.2000
|-16.50
|813.83
|77
|2006.04.03 23:00
|sell
|39
|0.11
|1.2144
|1.2159
|1.2129
|78
|2006.04.04 00:27
|s/l
|39
|0.11
|1.2159
|1.2159
|1.2129
|-15.94
|797.90
|79
|2006.04.04 03:00
|buy
|40
|0.11
|1.2128
|1.2113
|1.2143
|80
|2006.04.04 03:22
|t/p
|40
|0.11
|1.2143
|1.2113
|1.2143
|16.50
|814.40
|81
|2006.04.04 21:00
|buy
|41
|0.11
|1.2250
|1.2235
|1.2265
|82
|2006.04.04 21:22
|t/p
|41
|0.11
|1.2265
|1.2235
|1.2265
|16.50
|830.90
|83
|2006.04.07 09:00
|sell
|42
|0.11
|1.2194
|1.2209
|1.2179
|84
|2006.04.07 09:01
|s/l
|42
|0.11
|1.2209
|1.2209
|1.2179
|-16.50
|814.40
|85
|2006.04.10 10:00
|sell
|43
|0.11
|1.2119
|1.2134
|1.2104
|86
|2006.04.10 11:00
|t/p
|43
|0.11
|1.2104
|1.2134
|1.2104
|16.50
|830.90
|87
|2006.04.11 09:00
|sell
|44
|0.11
|1.2118
|1.2133
|1.2103
|88
|2006.04.11 09:50
|s/l
|44
|0.11
|1.2133
|1.2133
|1.2103
|-16.50
|814.40
|89
|2006.04.13 03:00
|sell
|45
|0.11
|1.2115
|1.2130
|1.2100
|90
|2006.04.13 03:04
|s/l
|45
|0.11
|1.2130
|1.2130
|1.2100
|-16.50
|797.90
|91
|2006.04.21 05:00
|sell
|46
|0.11
|1.2324
|1.2339
|1.2309
|92
|2006.04.21 05:09
|s/l
|46
|0.11
|1.2339
|1.2339
|1.2309
|-16.50
|781.40
|93
|2006.04.25 03:00
|buy
|47
|0.10
|1.2382
|1.2367
|1.2397
|94
|2006.04.25 03:12
|t/p
|47
|0.10
|1.2397
|1.2367
|1.2397
|15.00
|796.40
|95
|2006.04.26 03:00
|buy
|48
|0.11
|1.2423
|1.2408
|1.2438
|96
|2006.04.26 03:32
|s/l
|48
|0.11
|1.2408
|1.2408
|1.2438
|-16.50
|779.90
|97
|2006.04.27 03:00
|buy
|49
|0.10
|1.2456
|1.2441
|1.2471
|98
|2006.04.27 03:28
|s/l
|49
|0.10
|1.2441
|1.2441
|1.2471
|-15.00
|764.90
|99
|2006.05.02 04:00
|sell
|50
|0.10
|1.2592
|1.2607
|1.2577
|100
|2006.05.02 04:14
|s/l
|50
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2577
|-15.00
|749.90
|101
|2006.05.02 15:00
|sell
|51
|0.10
|1.2627
|1.2642
|1.2612
|102
|2006.05.02 17:21
|t/p
|51
|0.10
|1.2612
|1.2642
|1.2612
|15.00
|764.90
|103
|2006.05.02 22:00
|sell
|52
|0.10
|1.2635
|1.2650
|1.2620
|104
|2006.05.02 22:29
|s/l
|52
|0.10
|1.2650
|1.2650
|1.2620
|-15.00
|749.90
|105
|2006.05.03 05:00
|sell
|53
|0.10
|1.2646
|1.2661
|1.2631
|106
|2006.05.03 05:59
|t/p
|53
|0.10
|1.2631
|1.2661
|1.2631
|15.00
|764.90
|107
|2006.05.04 10:00
|sell
|54
|0.10
|1.2645
|1.2660
|1.2630
|108
|2006.05.04 10:04
|s/l
|54
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2630
|-15.00
|749.90
|109
|2006.05.05 05:00
|buy
|55
|0.10
|1.2690
|1.2675
|1.2705
|110
|2006.05.05 06:03
|s/l
|55
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2705
|-15.00
|734.90
|111
|2006.05.08 10:00
|buy
|56
|0.10
|1.2714
|1.2699
|1.2729
|112
|2006.05.08 10:13
|s/l
|56
|0.10
|1.2699
|1.2699
|1.2729
|-15.00
|719.90
|113
|2006.05.09 06:00
|buy
|57
|0.10
|1.2686
|1.2671
|1.2701
|114
|2006.05.09 07:11
|t/p
|57
|0.10
|1.2701
|1.2671
|1.2701
|15.00
|734.90
|115
|2006.05.11 09:00
|sell
|58
|0.10
|1.2741
|1.2756
|1.2726
|116
|2006.05.11 09:15
|s/l
|58
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2726
|-15.00
|719.90
|117
|2006.05.16 09:00
|sell
|59
|0.10
|1.2854
|1.2869
|1.2839
|118
|2006.05.16 09:15
|t/p
|59
|0.10
|1.2839
|1.2869
|1.2839
|15.00
|734.90
|119
|2006.05.16 14:00
|sell
|60
|0.10
|1.2844
|1.2859
|1.2829
|120
|2006.05.16 14:25
|s/l
|60
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2829
|-15.00
|719.90
|121
|2006.05.16 22:00
|sell
|61
|0.10
|1.2859
|1.2874
|1.2844
|122
|2006.05.16 23:30
|s/l
|61
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2844
|-15.00
|704.90
|123
|2006.05.17 10:00
|buy
|62
|0.09
|1.2840
|1.2825
|1.2855
|124
|2006.05.17 10:24
|s/l
|62
|0.09
|1.2825
|1.2825
|1.2855
|-13.50
|691.40
|125
|2006.05.23 09:00
|buy
|63
|0.09
|1.2838
|1.2823
|1.2853
|126
|2006.05.23 09:28
|s/l
|63
|0.09
|1.2823
|1.2823
|1.2853
|-13.50
|677.90
|127
|2006.05.24 11:00
|buy
|64
|0.09
|1.2767
|1.2752
|1.2782
|128
|2006.05.24 11:17
|s/l
|64
|0.09
|1.2752
|1.2752
|1.2782
|-13.50
|664.40
|129
|2006.06.01 11:00
|sell
|65
|0.09
|1.2818
|1.2833
|1.2803
|130
|2006.06.01 11:20
|t/p
|65
|0.09
|1.2803
|1.2833
|1.2803
|13.50
|677.90
|131
|2006.06.02 08:00
|sell
|66
|0.09
|1.2816
|1.2831
|1.2801
|132
|2006.06.02 08:26
|s/l
|66
|0.09
|1.2831
|1.2831
|1.2801
|-13.50
|664.40
|133
|2006.06.05 15:00
|buy
|67
|0.09
|1.2924
|1.2909
|1.2939
|134
|2006.06.05 15:59
|s/l
|67
|0.09
|1.2909
|1.2909
|1.2939
|-13.50
|650.90
|135
|2006.06.12 00:00
|sell
|68
|0.09
|1.2628
|1.2643
|1.2613
|136
|2006.06.12 02:31
|s/l
|68
|0.09
|1.2643
|1.2643
|1.2613
|-13.50
|637.40
|137
|2006.06.16 16:00
|buy
|69
|0.08
|1.2642
|1.2627
|1.2657
|138
|2006.06.18 15:30
|close
|69
|0.08
|1.2651
|1.2627
|1.2657
|7.20
|644.60
|139
|2006.06.20 02:00
|sell
|70
|0.09
|1.2587
|1.2602
|1.2572
|140
|2006.06.20 03:03
|s/l
|70
|0.09
|1.2602
|1.2602
|1.2572
|-13.50
|631.10
|141
|2006.06.22 04:00
|buy
|71
|0.08
|1.2641
|1.2626
|1.2656
|142
|2006.06.22 05:24
|s/l
|71
|0.08
|1.2626
|1.2626
|1.2656
|-12.00
|619.10
|143
|2006.06.27 12:00
|buy
|72
|0.08
|1.2592
|1.2577
|1.2607
|144
|2006.06.27 16:08
|s/l
|72
|0.08
|1.2577
|1.2577
|1.2607
|-12.00
|607.10
|145
|2006.06.28 00:00
|buy
|73
|0.08
|1.2577
|1.2562
|1.2592
|146
|2006.06.28 02:15
|s/l
|73
|0.08
|1.2562
|1.2562
|1.2592
|-12.00
|595.10
|147
|2006.07.04 16:00
|buy
|74
|0.08
|1.2801
|1.2786
|1.2816
|148
|2006.07.04 17:49
|s/l
|74
|0.08
|1.2786
|1.2786
|1.2816
|-12.00
|583.10
|149
|2006.07.05 01:00
|sell
|75
|0.08
|1.2806
|1.2821
|1.2791
|150
|2006.07.05 01:16
|s/l
|75
|0.08
|1.2821
|1.2821
|1.2791
|-12.00
|571.10
|151
|2006.07.06 07:00
|sell
|76
|0.08
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|152
|2006.07.06 07:58
|s/l
|76
|0.08
|1.2752
|1.2752
|1.2722
|-12.00
|559.10
|153
|2006.07.07 03:00
|sell
|77
|0.07
|1.2778
|1.2793
|1.2763
|154
|2006.07.07 03:22
|s/l
|77
|0.07
|1.2793
|1.2793
|1.2763
|-10.50
|548.60
|155
|2006.07.10 06:00
|buy
|78
|0.07
|1.2783
|1.2768
|1.2798
|156
|2006.07.10 06:51
|s/l
|78
|0.07
|1.2768
|1.2768
|1.2798
|-10.50
|538.10
|157
|2006.07.11 07:00
|sell
|79
|0.07
|1.2738
|1.2753
|1.2723
|158
|2006.07.11 07:23
|s/l
|79
|0.07
|1.2753
|1.2753
|1.2723
|-10.50
|527.60
|159
|2006.07.11 11:00
|sell
|80
|0.07
|1.2749
|1.2764
|1.2734
|160
|2006.07.11 11:17
|s/l
|80
|0.07
|1.2764
|1.2764
|1.2734
|-10.50
|517.10
|161
|2006.07.11 23:00
|sell
|81
|0.07
|1.2759
|1.2774
|1.2744
|162
|2006.07.12 01:11
|s/l
|81
|0.07
|1.2774
|1.2774
|1.2744
|-10.14
|506.96
|163
|2006.07.12 03:00
|sell
|82
|0.07
|1.2772
|1.2787
|1.2757
|164
|2006.07.12 03:56
|t/p
|82
|0.07
|1.2757
|1.2787
|1.2757
|10.50
|517.46
|165
|2006.07.18 07:00
|sell
|83
|0.07
|1.2535
|1.2550
|1.2520
|166
|2006.07.18 07:18
|s/l
|83
|0.07
|1.2550
|1.2550
|1.2520
|-10.50
|506.96
|167
|2006.07.18 09:00
|sell
|84
|0.07
|1.2539
|1.2554
|1.2524
|168
|2006.07.18 09:06
|s/l
|84
|0.07
|1.2554
|1.2554
|1.2524
|-10.50
|496.46
|169
|2006.07.26 05:00
|sell
|85
|0.07
|1.2588
|1.2603
|1.2573
|170
|2006.07.26 05:04
|s/l
|85
|0.07
|1.2603
|1.2603
|1.2573
|-10.50
|485.96
|171
|2006.07.28 05:00
|buy
|86
|0.06
|1.2691
|1.2676
|1.2706
|172
|2006.07.28 06:40
|s/l
|86
|0.06
|1.2676
|1.2676
|1.2706
|-9.00
|476.96
|173
|2006.07.28 07:00
|buy
|87
|0.06
|1.2674
|1.2659
|1.2689
|174
|2006.07.28 07:56
|s/l
|87
|0.06
|1.2659
|1.2659
|1.2689
|-9.00
|467.96
|175
|2006.07.28 09:00
|sell
|88
|0.06
|1.2724
|1.2739
|1.2709
|176
|2006.07.28 09:04
|s/l
|88
|0.06
|1.2739
|1.2739
|1.2709
|-9.00
|458.96
|177
|2006.08.02 16:00
|buy
|89
|0.06
|1.2791
|1.2776
|1.2806
|178
|2006.08.02 20:23
|s/l
|89
|0.06
|1.2776
|1.2776
|1.2806
|-9.00
|449.96
|179
|2006.08.03 08:00
|sell
|90
|0.06
|1.2782
|1.2797
|1.2767
|180
|2006.08.03 08:30
|s/l
|90
|0.06
|1.2797
|1.2797
|1.2767
|-9.00
|440.96
|181
|2006.08.15 04:00
|sell
|91
|0.06
|1.2737
|1.2752
|1.2722
|182
|2006.08.15 04:56
|t/p
|91
|0.06
|1.2722
|1.2752
|1.2722
|9.00
|449.96
|183
|2006.08.15 09:00
|sell
|92
|0.06
|1.2776
|1.2791
|1.2761
|184
|2006.08.15 09:00
|t/p
|92
|0.06
|1.2761
|1.2791
|1.2761
|9.00
|458.96
|185
|2006.08.16 01:00
|buy
|93
|0.06
|1.2788
|1.2773
|1.2803
|186
|2006.08.16 07:02
|s/l
|93
|0.06
|1.2773
|1.2773
|1.2803
|-9.00
|449.96
|187
|2006.08.22 04:00
|buy
|94
|0.06
|1.2876
|1.2861
|1.2891
|188
|2006.08.22 05:00
|s/l
|94
|0.06
|1.2861
|1.2861
|1.2891
|-9.00
|440.96
|189
|2006.08.24 05:00
|sell
|95
|0.06
|1.2835
|1.2850
|1.2820
|190
|2006.08.24 05:35
|t/p
|95
|0.06
|1.2820
|1.2850
|1.2820
|9.00
|449.96
|191
|2006.08.25 04:00
|sell
|96
|0.06
|1.2773
|1.2788
|1.2758
|192
|2006.08.25 08:21
|t/p
|96
|0.06
|1.2758
|1.2788
|1.2758
|9.00
|458.96
|193
|2006.08.29 15:00
|sell
|97
|0.06
|1.2833
|1.2848
|1.2818
|194
|2006.08.29 20:27
|s/l
|97
|0.06
|1.2848
|1.2848
|1.2818
|-9.00
|449.96
|195
|2006.08.30 06:00
|buy
|98
|0.06
|1.2824
|1.2809
|1.2839
|196
|2006.08.30 09:10
|t/p
|98
|0.06
|1.2839
|1.2809
|1.2839
|9.00
|458.96
|197
|2006.08.30 12:00
|buy
|99
|0.06
|1.2827
|1.2812
|1.2842
|198
|2006.08.30 16:16
|t/p
|99
|0.06
|1.2842
|1.2812
|1.2842
|9.00
|467.96
|199
|2006.08.30 22:00
|buy
|100
|0.06
|1.2834
|1.2819
|1.2849
|200
|2006.08.31 00:32
|s/l
|100
|0.06
|1.2819
|1.2819
|1.2849
|-10.12
|457.83
|201
|2006.08.31 22:00
|buy
|101
|0.06
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|202
|2006.08.31 23:23
|s/l
|101
|0.06
|1.2796
|1.2796
|1.2826
|-9.00
|448.83
|203
|2006.09.01 03:00
|buy
|102
|0.06
|1.2811
|1.2796
|1.2826
|204
|2006.09.01 04:48
|t/p
|102
|0.06
|1.2826
|1.2796
|1.2826
|9.00
|457.83
|205
|2006.09.01 12:00
|sell
|103
|0.06
|1.2832
|1.2847
|1.2817
|206
|2006.09.01 12:01
|s/l
|103
|0.06
|1.2847
|1.2847
|1.2817
|-9.00
|448.83
|207
|2006.09.05 21:00
|buy
|104
|0.06
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|208
|2006.09.06 03:22
|t/p
|104
|0.06
|1.2833
|1.2803
|1.2833
|8.63
|457.46
|209
|2006.09.06 07:00
|buy
|105
|0.06
|1.2818
|1.2803
|1.2833
|210
|2006.09.06 07:13
|s/l
|105
|0.06
|1.2803
|1.2803
|1.2833
|-9.00
|448.46
|211
|2006.09.11 19:00
|sell
|106
|0.06
|1.2707
|1.2722
|1.2692
|212
|2006.09.11 19:33
|t/p
|106
|0.06
|1.2692
|1.2722
|1.2692
|9.00
|457.46
|213
|2006.09.12 10:00
|buy
|107
|0.06
|1.2702
|1.2687
|1.2717
|214
|2006.09.12 10:12
|s/l
|107
|0.06
|1.2687
|1.2687
|1.2717
|-9.00
|448.46
|215
|2006.09.13 12:00
|sell
|108
|0.06
|1.2709
|1.2724
|1.2694
|216
|2006.09.13 13:23
|t/p
|108
|0.06
|1.2694
|1.2724
|1.2694
|9.00
|457.46
|217
|2006.09.19 12:00
|buy
|109
|0.06
|1.2685
|1.2670
|1.2700
|218
|2006.09.19 12:05
|s/l
|109
|0.06
|1.2670
|1.2670
|1.2700
|-9.00
|448.46
|219
|2006.09.20 02:00
|buy
|110
|0.06
|1.2681
|1.2666
|1.2696
|220
|2006.09.20 02:12
|s/l
|110
|0.06
|1.2666
|1.2666
|1.2696
|-9.00
|439.46
|221
|2006.09.20 07:00
|buy
|111
|0.06
|1.2676
|1.2661
|1.2691
|222
|2006.09.20 09:42
|t/p
|111
|0.06
|1.2691
|1.2661
|1.2691
|9.00
|448.46
|223
|2006.09.26 20:00
|sell
|112
|0.06
|1.2695
|1.2710
|1.2680
|224
|2006.09.27 02:08
|t/p
|112
|0.06
|1.2680
|1.2710
|1.2680
|9.31
|457.77
|225
|2006.09.27 10:00
|sell
|113
|0.06
|1.2703
|1.2718
|1.2688
|226
|2006.09.27 10:02
|t/p
|113
|0.06
|1.2688
|1.2718
|1.2688
|9.00
|466.77
|227
|2006.09.28 16:00
|buy
|114
|0.06
|1.2707
|1.2692
|1.2722
|228
|2006.09.29 02:01
|s/l
|114
|0.06
|1.2692
|1.2692
|1.2722
|-9.37
|457.39
|229
|2006.10.02 06:00
|sell
|115
|0.06
|1.2689
|1.2704
|1.2674
|230
|2006.10.02 06:15
|s/l
|115
|0.06
|1.2704
|1.2704
|1.2674
|-9.00
|448.39
|231
|2006.10.03 18:00
|buy
|116
|0.06
|1.2733
|1.2718
|1.2748
|232
|2006.10.03 21:45
|s/l
|116
|0.06
|1.2718
|1.2718
|1.2748
|-9.00
|439.39
|233
|2006.10.05 03:00
|sell
|117
|0.06
|1.2714
|1.2729
|1.2699
|234
|2006.10.05 08:06
|s/l
|117
|0.06
|1.2729
|1.2729
|1.2699
|-9.00
|430.39
|235
|2006.10.09 04:00
|sell
|118
|0.06
|1.2601
|1.2616
|1.2586
|236
|2006.10.09 05:24
|s/l
|118
|0.06
|1.2616
|1.2616
|1.2586
|-9.00
|421.39
|237
|2006.10.09 10:00
|sell
|119
|0.06
|1.2605
|1.2620
|1.2590
|238
|2006.10.09 20:14
|t/p
|119
|0.06
|1.2590
|1.2620
|1.2590
|9.00
|430.39
|239
|2006.10.11 04:00
|sell
|120
|0.06
|1.2544
|1.2559
|1.2529
|240
|2006.10.11 04:21
|s/l
|120
|0.06
|1.2559
|1.2559
|1.2529
|-9.00
|421.39
|241
|2006.10.12 10:00
|sell
|121
|0.06
|1.2541
|1.2556
|1.2526
|242
|2006.10.12 13:39
|s/l
|121
|0.06
|1.2556
|1.2556
|1.2526
|-9.00
|412.39
|243
|2006.10.20 06:00
|buy
|122
|0.05
|1.2607
|1.2592
|1.2622
|244
|2006.10.20 07:50
|t/p
|122
|0.05
|1.2622
|1.2592
|1.2622
|7.50
|419.89
|245
|2006.10.23 02:00
|buy
|123
|0.06
|1.2610
|1.2595
|1.2625
|246
|2006.10.23 02:21
|s/l
|123
|0.06
|1.2595
|1.2595
|1.2625
|-9.00
|410.89
|247
|2006.10.24 08:00
|sell
|124
|0.05
|1.2549
|1.2564
|1.2534
|248
|2006.10.24 11:12
|s/l
|124
|0.05
|1.2564
|1.2564
|1.2534
|-7.50
|403.39
|249
|2006.10.24 19:00
|sell
|125
|0.05
|1.2554
|1.2569
|1.2539
|250
|2006.10.24 20:21
|s/l
|125
|0.05
|1.2569
|1.2569
|1.2539
|-7.50
|395.89
|251
|2006.10.25 05:00
|sell
|126
|0.05
|1.2568
|1.2583
|1.2553
|252
|2006.10.25 06:24
|s/l
|126
|0.05
|1.2583
|1.2583
|1.2553
|-7.50
|388.39
|253
|2006.10.27 03:00
|buy
|127
|0.05
|1.2681
|1.2666
|1.2696
|254
|2006.10.27 05:20
|s/l
|127
|0.05
|1.2666
|1.2666
|1.2696
|-7.50
|380.89
|255
|2006.11.01 08:00
|buy
|128
|0.05
|1.2758
|1.2743
|1.2773
|256
|2006.11.01 10:00
|t/p
|128
|0.05
|1.2773
|1.2743
|1.2773
|7.50
|388.39
|257
|2006.11.03 03:00
|buy
|129
|0.05
|1.2769
|1.2754
|1.2784
|258
|2006.11.03 08:30
|t/p
|129
|0.05
|1.2784
|1.2754
|1.2784
|7.50
|395.89
|259
|2006.11.09 02:00
|buy
|130
|0.05
|1.2763
|1.2748
|1.2778
|260
|2006.11.09 02:27
|t/p
|130
|0.05
|1.2778
|1.2748
|1.2778
|7.50
|403.39
|261
|2006.11.13 03:00
|buy
|131
|0.05
|1.2863
|1.2848
|1.2878
|262
|2006.11.13 03:06
|s/l
|131
|0.05
|1.2848
|1.2848
|1.2878
|-7.50
|395.89
|263
|2006.11.21 00:00
|buy
|132
|0.05
|1.2816
|1.2801
|1.2831
|264
|2006.11.21 02:54
|t/p
|132
|0.05
|1.2831
|1.2801
|1.2831
|7.50
|403.39
|265
|2006.11.21 06:00
|buy
|133
|0.05
|1.2821
|1.2806
|1.2836
|266
|2006.11.21 09:01
|s/l
|133
|0.05
|1.2806
|1.2806
|1.2836
|-7.50
|395.89
|267
|2006.11.27 00:00
|buy
|134
|0.05
|1.3134
|1.3119
|1.3149
|268
|2006.11.27 00:24
|s/l
|134
|0.05
|1.3119
|1.3119
|1.3149
|-7.50
|388.39
|269
|2006.11.29 03:00
|buy
|135
|0.05
|1.3185
|1.3170
|1.3200
|270
|2006.11.29 03:06
|s/l
|135
|0.05
|1.3170
|1.3170
|1.3200
|-7.50
|380.89
|271
|2006.12.05 03:00
|buy
|136
|0.05
|1.3315
|1.3300
|1.3330
|272
|2006.12.05 04:58
|s/l
|136
|0.05
|1.3300
|1.3300
|1.3330
|-7.50
|373.39
|273
|2006.12.05 11:00
|buy
|137
|0.05
|1.3311
|1.3296
|1.3326
|274
|2006.12.05 11:31
|t/p
|137
|0.05
|1.3326
|1.3296
|1.3326
|7.50
|380.89
|275
|2006.12.05 17:00
|buy
|138
|0.05
|1.3320
|1.3305
|1.3335
|276
|2006.12.06 01:02
|t/p
|138
|0.05
|1.3335
|1.3305
|1.3335
|7.19
|388.08
|277
|2006.12.06 03:00
|buy
|139
|0.05
|1.3311
|1.3296
|1.3326
|278
|2006.12.06 03:32
|s/l
|139
|0.05
|1.3296
|1.3296
|1.3326
|-7.50
|380.58
|279
|2006.12.08 05:00
|sell
|140
|0.05
|1.3288
|1.3303
|1.3273
|280
|2006.12.08 08:28
|t/p
|140
|0.05
|1.3273
|1.3303
|1.3273
|7.50
|388.08
|281
|2006.12.11 03:00
|sell
|141
|0.05
|1.3204
|1.3219
|1.3189
|282
|2006.12.11 03:13
|s/l
|141
|0.05
|1.3219
|1.3219
|1.3189
|-7.50
|380.58
|283
|2006.12.13 22:00
|buy
|142
|0.05
|1.3212
|1.3197
|1.3227
|284
|2006.12.14 02:09
|t/p
|142
|0.05
|1.3227
|1.3197
|1.3227
|6.56
|387.14
|285
|2006.12.14 07:00
|buy
|143
|0.05
|1.3189
|1.3174
|1.3204
|286
|2006.12.14 08:30
|s/l
|143
|0.05
|1.3174
|1.3174
|1.3204
|-7.50
|379.64
|287
|2006.12.15 03:00
|sell
|144
|0.05
|1.3161
|1.3176
|1.3146
|288
|2006.12.15 03:34
|s/l
|144
|0.05
|1.3176
|1.3176
|1.3146
|-7.50
|372.14
|289
|2006.12.15 09:00
|sell
|145
|0.05
|1.3179
|1.3194
|1.3164
|290
|2006.12.15 09:17
|t/p
|145
|0.05
|1.3164
|1.3194
|1.3164
|7.50
|379.64
|291
|2006.12.19 03:00
|sell
|146
|0.05
|1.3121
|1.3136
|1.3106
|292
|2006.12.19 03:08
|s/l
|146
|0.05
|1.3136
|1.3136
|1.3106
|-7.50
|372.14
|293
|2006.12.21 06:00
|buy
|147
|0.05
|1.3181
|1.3166
|1.3196
|294
|2006.12.21 08:16
|s/l
|147
|0.05
|1.3166
|1.3166
|1.3196
|-7.50
|364.64