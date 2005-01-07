|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|30 Minutos (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.12.22 22:30 (2005.01.03 - 2006.12.22)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|MA_length=18; MA_timeframe=30; MAtype=0; Percent=0.15; TradeOnFriday=1; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=30; Stoploss=300; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; PipStep=5; IncreasementType=0; DVLimit=8; PipsGoal=500; PipsLoss=500; GMT=2; DST=0; OpeningHour=6; ClosingHour=14; writelog=0;
|Barras em teste
|31285
|Ticks modelados
|3366813
|Qualidade do modelamento
|89.71%
|Deposito Inicial
|500.00
|Lucro líquido total
|9977.15
|Lucro Bruto
|16853.55
|Perda Bruta
|-6876.40
|Fator de lucro
|2.45
|Compensação esperada
|16.60
|diminuição absoluta
|0.00
|Perda máxima
|1873.20 (25.82%)
|Relative drawdown
|37.53% (1384.50)
|Total de negociações
|601
|Posições de Venda (ganhos %)
|290 (94.83%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|311 (95.50%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|572 (95.17%)
|Negociações com perdas (% do total)
|29 (4.83%)
|Maior
|Negociações com lucro
|42.60
|Negociações com perda
|-327.00
|Média
|Negociações com lucro
|29.46
|Negociações com perda
|-237.12
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|149 (4227.00)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|6 (-1722.00)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|4227.00 (149)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-1722.00 (6)
|Média
|ganhos consecutivos
|38
|perdas consecutivas
|2
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2005.01.06 10:12
|buy
|1
|0.10
|1.3197
|1.2897
|1.3227
|2
|2005.01.06 10:31
|buy
|2
|0.10
|1.3190
|1.2890
|1.3220
|3
|2005.01.06 10:47
|buy
|3
|0.10
|1.3185
|1.2885
|1.3215
|4
|2005.01.07 10:05
|t/p
|3
|0.10
|1.3215
|1.2885
|1.3215
|29.25
|529.25
|5
|2005.01.07 10:05
|t/p
|2
|0.10
|1.3220
|1.2890
|1.3220
|29.25
|558.50
|6
|2005.01.07 10:06
|t/p
|1
|0.10
|1.3227
|1.2897
|1.3227
|29.25
|587.75
|7
|2005.01.07 14:30
|sell
|4
|0.10
|1.3231
|1.3531
|1.3201
|8
|2005.01.07 14:30
|sell
|5
|0.10
|1.3238
|1.3538
|1.3208
|9
|2005.01.07 14:32
|t/p
|5
|0.10
|1.3208
|1.3538
|1.3208
|30.00
|617.75
|10
|2005.01.07 14:32
|t/p
|4
|0.10
|1.3201
|1.3531
|1.3201
|30.00
|647.75
|11
|2005.01.07 14:40
|sell
|6
|0.10
|1.3225
|1.3525
|1.3195
|12
|2005.01.07 14:40
|sell
|7
|0.10
|1.3232
|1.3532
|1.3202
|13
|2005.01.07 14:41
|sell
|8
|0.10
|1.3238
|1.3538
|1.3208
|14
|2005.01.07 14:55
|t/p
|8
|0.10
|1.3208
|1.3538
|1.3208
|30.00
|677.75
|15
|2005.01.07 15:46
|t/p
|7
|0.10
|1.3202
|1.3532
|1.3202
|30.00
|707.75
|16
|2005.01.07 15:47
|t/p
|6
|0.10
|1.3195
|1.3525
|1.3195
|30.00
|737.75
|17
|2005.01.11 08:15
|sell
|9
|0.10
|1.3140
|1.3440
|1.3110
|18
|2005.01.11 21:02
|t/p
|9
|0.10
|1.3110
|1.3440
|1.3110
|30.00
|767.75
|19
|2005.01.12 11:09
|buy
|10
|0.10
|1.3086
|1.2786
|1.3116
|20
|2005.01.12 12:57
|t/p
|10
|0.10
|1.3116
|1.2786
|1.3116
|30.00
|797.75
|21
|2005.01.17 15:24
|buy
|11
|0.10
|1.3084
|1.2784
|1.3114
|22
|2005.01.17 16:17
|buy
|12
|0.10
|1.3079
|1.2779
|1.3109
|23
|2005.01.19 11:05
|sell
|13
|0.10
|1.3085
|1.3385
|1.3055
|24
|2005.01.19 12:50
|sell
|14
|0.10
|1.3091
|1.3391
|1.3061
|25
|2005.01.19 14:41
|sell
|15
|0.10
|1.3096
|1.3396
|1.3066
|26
|2005.01.19 14:41
|sell
|16
|0.10
|1.3103
|1.3403
|1.3073
|27
|2005.01.19 14:45
|sell
|17
|0.10
|1.3108
|1.3408
|1.3078
|28
|2005.01.19 14:45
|t/p
|12
|0.10
|1.3109
|1.2779
|1.3109
|28.50
|826.25
|29
|2005.01.19 14:47
|sell
|18
|0.10
|1.3114
|1.3414
|1.3084
|30
|2005.01.19 14:48
|t/p
|11
|0.10
|1.3114
|1.2784
|1.3114
|28.50
|854.75
|31
|2005.01.19 15:15
|t/p
|18
|0.10
|1.3084
|1.3414
|1.3084
|30.00
|884.75
|32
|2005.01.19 15:34
|t/p
|17
|0.10
|1.3078
|1.3408
|1.3078
|30.00
|914.75
|33
|2005.01.19 15:35
|t/p
|16
|0.10
|1.3073
|1.3403
|1.3073
|30.00
|944.75
|34
|2005.01.19 15:55
|t/p
|15
|0.10
|1.3066
|1.3396
|1.3066
|30.00
|974.75
|35
|2005.01.19 15:55
|t/p
|14
|0.10
|1.3061
|1.3391
|1.3061
|30.00
|1004.75
|36
|2005.01.19 16:02
|t/p
|13
|0.10
|1.3055
|1.3385
|1.3055
|30.00
|1034.75
|37
|2005.01.21 11:07
|sell
|19
|0.10
|1.2993
|1.3293
|1.2963
|38
|2005.01.21 11:30
|sell
|20
|0.10
|1.3000
|1.3300
|1.2970
|39
|2005.01.21 12:55
|t/p
|20
|0.10
|1.2970
|1.3300
|1.2970
|30.00
|1064.75
|40
|2005.01.21 13:05
|t/p
|19
|0.10
|1.2963
|1.3293
|1.2963
|30.00
|1094.75
|41
|2005.01.25 09:14
|sell
|21
|0.10
|1.3049
|1.3349
|1.3019
|42
|2005.01.25 11:30
|sell
|22
|0.10
|1.3064
|1.3364
|1.3034
|43
|2005.01.25 13:25
|t/p
|22
|0.10
|1.3034
|1.3364
|1.3034
|30.00
|1124.75
|44
|2005.01.25 14:00
|t/p
|21
|0.10
|1.3019
|1.3349
|1.3019
|30.00
|1154.75
|45
|2005.01.25 16:03
|buy
|23
|0.10
|1.3022
|1.2722
|1.3052
|46
|2005.01.26 14:37
|sell
|24
|0.10
|1.3028
|1.3328
|1.2998
|47
|2005.01.26 15:11
|t/p
|23
|0.10
|1.3052
|1.2722
|1.3052
|29.25
|1184.00
|48
|2005.01.26 16:32
|sell
|25
|0.10
|1.3050
|1.3350
|1.3020
|49
|2005.01.27 14:56
|t/p
|25
|0.10
|1.3020
|1.3350
|1.3020
|31.80
|1215.80
|50
|2005.01.28 16:20
|t/p
|24
|0.10
|1.2998
|1.3328
|1.2998
|32.40
|1248.20
|51
|2005.01.31 10:20
|buy
|26
|0.10
|1.3000
|1.2700
|1.3030
|52
|2005.01.31 10:21
|buy
|27
|0.10
|1.2995
|1.2695
|1.3025
|53
|2005.01.31 12:09
|buy
|28
|0.10
|1.2989
|1.2689
|1.3019
|54
|2005.01.31 12:36
|t/p
|28
|0.10
|1.3019
|1.2689
|1.3019
|30.00
|1278.20
|55
|2005.01.31 12:36
|t/p
|27
|0.10
|1.3025
|1.2695
|1.3025
|30.00
|1308.20
|56
|2005.01.31 12:44
|t/p
|26
|0.10
|1.3030
|1.2700
|1.3030
|30.00
|1338.20
|57
|2005.02.01 10:13
|buy
|29
|0.10
|1.3023
|1.2723
|1.3053
|58
|2005.02.01 14:38
|buy
|30
|0.10
|1.3015
|1.2715
|1.3045
|59
|2005.02.01 19:38
|t/p
|30
|0.10
|1.3045
|1.2715
|1.3045
|30.00
|1368.20
|60
|2005.02.01 21:00
|t/p
|29
|0.10
|1.3053
|1.2723
|1.3053
|30.00
|1398.20
|61
|2005.02.09 10:50
|sell
|31
|0.10
|1.2786
|1.3086
|1.2756
|62
|2005.02.09 12:11
|sell
|32
|0.10
|1.2792
|1.3092
|1.2762
|63
|2005.02.09 12:50
|sell
|33
|0.10
|1.2799
|1.3099
|1.2769
|64
|2005.02.09 14:06
|t/p
|33
|0.10
|1.2769
|1.3099
|1.2769
|30.00
|1428.20
|65
|2005.02.09 14:11
|t/p
|32
|0.10
|1.2762
|1.3092
|1.2762
|30.00
|1458.20
|66
|2005.02.09 14:49
|t/p
|31
|0.10
|1.2756
|1.3086
|1.2756
|30.00
|1488.20
|67
|2005.02.10 14:30
|buy
|34
|0.10
|1.2780
|1.2480
|1.2810
|68
|2005.02.10 14:31
|buy
|35
|0.10
|1.2773
|1.2473
|1.2803
|69
|2005.02.10 14:43
|buy
|36
|0.10
|1.2766
|1.2466
|1.2796
|70
|2005.02.10 15:08
|t/p
|36
|0.10
|1.2796
|1.2466
|1.2796
|30.00
|1518.20
|71
|2005.02.10 15:09
|t/p
|35
|0.10
|1.2803
|1.2473
|1.2803
|30.00
|1548.20
|72
|2005.02.10 15:10
|t/p
|34
|0.10
|1.2810
|1.2480
|1.2810
|30.00
|1578.20
|73
|2005.02.17 08:40
|sell
|37
|0.10
|1.3058
|1.3358
|1.3028
|74
|2005.02.17 08:48
|sell
|38
|0.10
|1.3063
|1.3363
|1.3033
|75
|2005.02.17 14:31
|t/p
|38
|0.10
|1.3033
|1.3363
|1.3033
|30.00
|1608.20
|76
|2005.02.17 14:32
|t/p
|37
|0.10
|1.3028
|1.3358
|1.3028
|30.00
|1638.20
|77
|2005.02.18 14:30
|buy
|39
|0.10
|1.3034
|1.2734
|1.3064
|78
|2005.02.18 14:30
|buy
|40
|0.10
|1.3029
|1.2729
|1.3059
|79
|2005.02.18 14:30
|buy
|41
|0.10
|1.3022
|1.2722
|1.3052
|80
|2005.02.18 14:37
|buy
|42
|0.10
|1.3016
|1.2716
|1.3046
|81
|2005.02.18 14:58
|t/p
|42
|0.10
|1.3046
|1.2716
|1.3046
|30.00
|1668.20
|82
|2005.02.18 15:00
|t/p
|41
|0.10
|1.3052
|1.2722
|1.3052
|30.00
|1698.20
|83
|2005.02.18 15:05
|t/p
|40
|0.10
|1.3059
|1.2729
|1.3059
|30.00
|1728.20
|84
|2005.02.18 15:51
|t/p
|39
|0.10
|1.3064
|1.2734
|1.3064
|30.00
|1758.20
|85
|2005.02.25 13:01
|buy
|43
|0.10
|1.3166
|1.2866
|1.3196
|86
|2005.02.25 13:35
|buy
|44
|0.10
|1.3158
|1.2858
|1.3188
|87
|2005.02.25 14:37
|t/p
|44
|0.10
|1.3188
|1.2858
|1.3188
|30.00
|1788.20
|88
|2005.02.25 14:43
|t/p
|43
|0.10
|1.3196
|1.2866
|1.3196
|30.00
|1818.20
|89
|2005.03.08 12:19
|sell
|45
|0.10
|1.3251
|1.3551
|1.3221
|90
|2005.03.08 15:02
|sell
|46
|0.10
|1.3258
|1.3558
|1.3228
|91
|2005.03.08 15:09
|sell
|47
|0.10
|1.3263
|1.3563
|1.3233
|92
|2005.03.08 15:09
|sell
|48
|0.10
|1.3268
|1.3568
|1.3238
|93
|2005.03.08 15:13
|sell
|49
|0.10
|1.3274
|1.3574
|1.3244
|94
|2005.03.08 15:13
|sell
|50
|0.10
|1.3279
|1.3579
|1.3249
|95
|2005.03.16 12:34
|sell
|51
|0.10
|1.3349
|1.3649
|1.3319
|96
|2005.03.16 12:37
|sell
|52
|0.10
|1.3355
|1.3655
|1.3325
|97
|2005.03.16 12:38
|sell
|53
|0.10
|1.3360
|1.3660
|1.3330
|98
|2005.03.17 16:03
|buy
|54
|0.10
|1.3354
|1.3054
|1.3384
|99
|2005.03.17 18:05
|t/p
|54
|0.10
|1.3384
|1.3054
|1.3384
|30.00
|1848.20
|100
|2005.03.18 08:27
|buy
|55
|0.10
|1.3351
|1.3051
|1.3381
|101
|2005.03.18 09:46
|t/p
|53
|0.10
|1.3330
|1.3660
|1.3330
|32.40
|1880.60
|102
|2005.03.18 09:47
|t/p
|52
|0.10
|1.3325
|1.3655
|1.3325
|32.40
|1913.00
|103
|2005.03.18 09:53
|t/p
|51
|0.10
|1.3319
|1.3649
|1.3319
|32.40
|1945.40
|104
|2005.03.21 08:41
|t/p
|50
|0.10
|1.3249
|1.3579
|1.3249
|37.80
|1983.20
|105
|2005.03.21 08:43
|t/p
|49
|0.10
|1.3244
|1.3574
|1.3244
|37.80
|2021.00
|106
|2005.03.21 08:47
|t/p
|48
|0.10
|1.3238
|1.3568
|1.3238
|37.80
|2058.80
|107
|2005.03.21 08:49
|t/p
|47
|0.10
|1.3233
|1.3563
|1.3233
|37.80
|2096.60
|108
|2005.03.21 08:50
|t/p
|46
|0.10
|1.3228
|1.3558
|1.3228
|37.80
|2134.40
|109
|2005.03.21 08:50
|t/p
|45
|0.10
|1.3221
|1.3551
|1.3221
|37.80
|2172.20
|110
|2005.03.23 10:13
|s/l
|55
|0.10
|1.3051
|1.3051
|1.3381
|-302.25
|1869.95
|111
|2005.03.28 08:24
|buy
|56
|0.10
|1.2905
|1.2605
|1.2935
|112
|2005.03.29 04:50
|t/p
|56
|0.10
|1.2935
|1.2605
|1.2935
|29.25
|1899.20
|113
|2005.03.29 08:39
|sell
|57
|0.10
|1.2935
|1.3235
|1.2905
|114
|2005.03.29 08:44
|sell
|58
|0.10
|1.2940
|1.3240
|1.2910
|115
|2005.03.29 08:53
|sell
|59
|0.10
|1.2945
|1.3245
|1.2915
|116
|2005.03.29 13:30
|t/p
|59
|0.10
|1.2915
|1.3245
|1.2915
|30.00
|1929.20
|117
|2005.03.29 16:01
|t/p
|58
|0.10
|1.2910
|1.3240
|1.2910
|30.00
|1959.20
|118
|2005.03.29 16:05
|t/p
|57
|0.10
|1.2905
|1.3235
|1.2905
|30.00
|1989.20
|119
|2005.03.30 09:11
|sell
|60
|0.10
|1.2961
|1.3261
|1.2931
|120
|2005.03.30 09:14
|sell
|61
|0.10
|1.2966
|1.3266
|1.2936
|121
|2005.03.30 09:16
|sell
|62
|0.10
|1.2971
|1.3271
|1.2941
|122
|2005.03.30 11:55
|t/p
|62
|0.10
|1.2941
|1.3271
|1.2941
|30.00
|2019.20
|123
|2005.03.30 18:16
|t/p
|61
|0.10
|1.2936
|1.3266
|1.2936
|30.00
|2049.20
|124
|2005.03.30 22:02
|t/p
|60
|0.10
|1.2931
|1.3261
|1.2931
|30.00
|2079.20
|125
|2005.03.31 11:00
|sell
|63
|0.10
|1.2951
|1.3251
|1.2921
|126
|2005.03.31 11:44
|sell
|64
|0.10
|1.2956
|1.3256
|1.2926
|127
|2005.03.31 13:30
|sell
|65
|0.10
|1.2962
|1.3262
|1.2932
|128
|2005.03.31 15:30
|sell
|66
|0.10
|1.2968
|1.3268
|1.2938
|129
|2005.03.31 15:31
|sell
|67
|0.10
|1.2973
|1.3273
|1.2943
|130
|2005.03.31 15:31
|sell
|68
|0.10
|1.2978
|1.3278
|1.2948
|131
|2005.03.31 15:32
|sell
|69
|0.10
|1.2984
|1.3284
|1.2954
|132
|2005.03.31 15:32
|sell
|70
|0.10
|1.2989
|1.3289
|1.2959
|133
|2005.03.31 15:36
|sell
|71
|0.10
|1.2995
|1.3295
|1.2965
|134
|2005.03.31 17:11
|t/p
|71
|0.10
|1.2965
|1.3295
|1.2965
|30.00
|2109.20
|135
|2005.03.31 17:11
|t/p
|70
|0.10
|1.2959
|1.3289
|1.2959
|30.00
|2139.20
|136
|2005.04.01 02:04
|t/p
|69
|0.10
|1.2954
|1.3284
|1.2954
|30.60
|2169.80
|137
|2005.04.01 17:00
|t/p
|68
|0.10
|1.2948
|1.3278
|1.2948
|30.60
|2200.40
|138
|2005.04.01 17:00
|t/p
|67
|0.10
|1.2943
|1.3273
|1.2943
|30.60
|2231.00
|139
|2005.04.01 17:00
|t/p
|66
|0.10
|1.2938
|1.3268
|1.2938
|30.60
|2261.60
|140
|2005.04.01 17:00
|t/p
|65
|0.10
|1.2932
|1.3262
|1.2932
|30.60
|2292.20
|141
|2005.04.01 17:00
|t/p
|64
|0.10
|1.2926
|1.3256
|1.2926
|30.60
|2322.80
|142
|2005.04.01 17:08
|t/p
|63
|0.10
|1.2921
|1.3251
|1.2921
|30.60
|2353.40
|143
|2005.04.06 08:36
|sell
|72
|0.10
|1.2883
|1.3183
|1.2853
|144
|2005.04.06 08:43
|sell
|73
|0.10
|1.2888
|1.3188
|1.2858
|145
|2005.04.06 14:16
|t/p
|73
|0.10
|1.2858
|1.3188
|1.2858
|30.00
|2383.40
|146
|2005.04.06 14:21
|t/p
|72
|0.10
|1.2853
|1.3183
|1.2853
|30.00
|2413.40
|147
|2005.04.07 09:00
|sell
|74
|0.10
|1.2924
|1.3224
|1.2894
|148
|2005.04.07 09:39
|sell
|75
|0.10
|1.2930
|1.3230
|1.2900
|149
|2005.04.07 10:02
|sell
|76
|0.10
|1.2935
|1.3235
|1.2905
|150
|2005.04.07 12:13
|t/p
|76
|0.10
|1.2905
|1.3235
|1.2905
|30.00
|2443.40
|151
|2005.04.07 12:23
|t/p
|75
|0.10
|1.2900
|1.3230
|1.2900
|30.00
|2473.40
|152
|2005.04.07 12:25
|t/p
|74
|0.10
|1.2894
|1.3224
|1.2894
|30.00
|2503.40
|153
|2005.04.12 16:32
|buy
|77
|0.10
|1.2886
|1.2586
|1.2916
|154
|2005.04.12 20:49
|t/p
|77
|0.10
|1.2916
|1.2586
|1.2916
|30.00
|2533.40
|155
|2005.04.13 16:10
|buy
|78
|0.10
|1.2886
|1.2586
|1.2916
|156
|2005.04.13 17:13
|t/p
|78
|0.10
|1.2916
|1.2586
|1.2916
|30.00
|2563.40
|157
|2005.04.14 08:00
|buy
|79
|0.10
|1.2874
|1.2574
|1.2904
|158
|2005.04.14 08:11
|buy
|80
|0.10
|1.2866
|1.2566
|1.2896
|159
|2005.04.15 15:34
|t/p
|80
|0.10
|1.2896
|1.2566
|1.2896
|29.25
|2592.65
|160
|2005.04.15 16:00
|sell
|81
|0.10
|1.2879
|1.3179
|1.2849
|161
|2005.04.15 16:00
|sell
|82
|0.10
|1.2885
|1.3185
|1.2855
|162
|2005.04.15 16:00
|sell
|83
|0.10
|1.2890
|1.3190
|1.2860
|163
|2005.04.15 16:12
|sell
|84
|0.10
|1.2895
|1.3195
|1.2865
|164
|2005.04.15 16:20
|sell
|85
|0.10
|1.2901
|1.3201
|1.2871
|165
|2005.04.15 16:20
|t/p
|79
|0.10
|1.2904
|1.2574
|1.2904
|29.25
|2621.90
|166
|2005.04.15 16:20
|sell
|86
|0.10
|1.2908
|1.3208
|1.2878
|167
|2005.04.15 16:21
|sell
|87
|0.10
|1.2915
|1.3215
|1.2885
|168
|2005.04.15 16:21
|sell
|88
|0.10
|1.2921
|1.3221
|1.2891
|169
|2005.04.15 16:22
|sell
|89
|0.10
|1.2928
|1.3228
|1.2898
|170
|2005.04.18 02:44
|t/p
|89
|0.10
|1.2898
|1.3228
|1.2898
|30.60
|2652.50
|171
|2005.04.18 02:53
|t/p
|88
|0.10
|1.2891
|1.3221
|1.2891
|30.60
|2683.10
|172
|2005.04.18 02:56
|t/p
|87
|0.10
|1.2885
|1.3215
|1.2885
|30.60
|2713.70
|173
|2005.04.18 03:27
|t/p
|86
|0.10
|1.2878
|1.3208
|1.2878
|30.60
|2744.30
|174
|2005.04.22 15:00
|sell
|90
|0.10
|1.3088
|1.3388
|1.3058
|175
|2005.04.22 18:45
|t/p
|90
|0.10
|1.3058
|1.3388
|1.3058
|30.00
|2774.30
|176
|2005.04.29 09:30
|sell
|91
|0.10
|1.2956
|1.3256
|1.2926
|177
|2005.04.29 09:33
|sell
|92
|0.10
|1.2962
|1.3262
|1.2932
|178
|2005.04.29 10:01
|sell
|93
|0.10
|1.2968
|1.3268
|1.2938
|179
|2005.04.29 15:04
|t/p
|93
|0.10
|1.2938
|1.3268
|1.2938
|30.00
|2804.30
|180
|2005.04.29 15:04
|t/p
|92
|0.10
|1.2932
|1.3262
|1.2932
|30.00
|2834.30
|181
|2005.04.29 16:00
|t/p
|91
|0.10
|1.2926
|1.3256
|1.2926
|30.00
|2864.30
|182
|2005.04.29 19:25
|t/p
|85
|0.10
|1.2871
|1.3201
|1.2871
|38.40
|2902.70
|183
|2005.04.29 19:26
|t/p
|84
|0.10
|1.2865
|1.3195
|1.2865
|38.40
|2941.10
|184
|2005.04.29 20:22
|t/p
|83
|0.10
|1.2860
|1.3190
|1.2860
|38.40
|2979.50
|185
|2005.04.29 20:39
|t/p
|82
|0.10
|1.2855
|1.3185
|1.2855
|38.40
|3017.90
|186
|2005.05.02 02:01
|t/p
|81
|0.10
|1.2849
|1.3179
|1.2849
|39.00
|3056.90
|187
|2005.05.03 10:46
|sell
|94
|0.10
|1.2861
|1.3161
|1.2831
|188
|2005.05.03 15:08
|sell
|95
|0.10
|1.2871
|1.3171
|1.2841
|189
|2005.05.03 15:18
|sell
|96
|0.10
|1.2876
|1.3176
|1.2846
|190
|2005.05.03 16:30
|sell
|97
|0.10
|1.2882
|1.3182
|1.2852
|191
|2005.05.03 16:49
|sell
|98
|0.10
|1.2887
|1.3187
|1.2857
|192
|2005.05.03 16:52
|sell
|99
|0.10
|1.2892
|1.3192
|1.2862
|193
|2005.05.03 20:21
|t/p
|99
|0.10
|1.2862
|1.3192
|1.2862
|30.00
|3086.90
|194
|2005.05.03 20:24
|t/p
|98
|0.10
|1.2857
|1.3187
|1.2857
|30.00
|3116.90
|195
|2005.05.03 20:25
|t/p
|97
|0.10
|1.2852
|1.3182
|1.2852
|30.00
|3146.90
|196
|2005.05.05 10:00
|sell
|100
|0.10
|1.2972
|1.3272
|1.2942
|197
|2005.05.05 10:50
|sell
|101
|0.10
|1.2978
|1.3278
|1.2948
|198
|2005.05.05 15:44
|t/p
|101
|0.10
|1.2948
|1.3278
|1.2948
|30.00
|3176.90
|199
|2005.05.05 16:38
|t/p
|100
|0.10
|1.2942
|1.3272
|1.2942
|30.00
|3206.90
|200
|2005.05.06 15:16
|t/p
|96
|0.10
|1.2846
|1.3176
|1.2846
|33.00
|3239.90
|201
|2005.05.06 15:19
|t/p
|95
|0.10
|1.2841
|1.3171
|1.2841
|33.00
|3272.90
|202
|2005.05.06 16:30
|buy
|102
|0.10
|1.2856
|1.2556
|1.2886
|203
|2005.05.06 16:33
|buy
|103
|0.10
|1.2851
|1.2551
|1.2881
|204
|2005.05.06 16:35
|buy
|104
|0.10
|1.2845
|1.2545
|1.2875
|205
|2005.05.06 17:01
|t/p
|94
|0.10
|1.2831
|1.3161
|1.2831
|33.00
|3305.90
|206
|2005.05.10 15:31
|sell
|105
|0.10
|1.2864
|1.3164
|1.2834
|207
|2005.05.10 16:45
|sell
|106
|0.10
|1.2869
|1.3169
|1.2839
|208
|2005.05.10 16:56
|t/p
|104
|0.10
|1.2875
|1.2545
|1.2875
|28.50
|3334.40
|209
|2005.05.10 16:56
|sell
|107
|0.10
|1.2875
|1.3175
|1.2845
|210
|2005.05.10 17:55
|t/p
|103
|0.10
|1.2881
|1.2551
|1.2881
|28.50
|3362.90
|211
|2005.05.10 18:37
|t/p
|102
|0.10
|1.2886
|1.2556
|1.2886
|28.50
|3391.40
|212
|2005.05.11 14:30
|t/p
|107
|0.10
|1.2845
|1.3175
|1.2845
|30.60
|3422.00
|213
|2005.05.11 14:30
|t/p
|105
|0.10
|1.2834
|1.3164
|1.2834
|30.60
|3452.60
|214
|2005.05.11 14:30
|t/p
|106
|0.10
|1.2839
|1.3169
|1.2839
|30.60
|3483.20
|215
|2005.05.11 16:35
|buy
|108
|0.10
|1.2812
|1.2512
|1.2842
|216
|2005.05.19 16:00
|buy
|109
|0.10
|1.2628
|1.2328
|1.2658
|217
|2005.05.19 16:35
|buy
|110
|0.10
|1.2622
|1.2322
|1.2652
|218
|2005.05.19 16:43
|buy
|111
|0.10
|1.2616
|1.2316
|1.2646
|219
|2005.05.20 04:20
|t/p
|111
|0.10
|1.2646
|1.2316
|1.2646
|29.25
|3512.45
|220
|2005.05.20 16:30
|buy
|112
|0.10
|1.2563
|1.2263
|1.2593
|221
|2005.05.20 16:39
|buy
|113
|0.10
|1.2558
|1.2258
|1.2588
|222
|2005.05.20 16:45
|buy
|114
|0.10
|1.2551
|1.2251
|1.2581
|223
|2005.05.20 16:55
|buy
|115
|0.10
|1.2545
|1.2245
|1.2575
|224
|2005.05.23 15:54
|t/p
|115
|0.10
|1.2575
|1.2245
|1.2575
|29.25
|3541.70
|225
|2005.05.23 16:21
|t/p
|114
|0.10
|1.2581
|1.2251
|1.2581
|29.25
|3570.95
|226
|2005.05.23 16:27
|t/p
|113
|0.10
|1.2588
|1.2258
|1.2588
|29.25
|3600.20
|227
|2005.05.23 16:29
|t/p
|112
|0.10
|1.2593
|1.2263
|1.2593
|29.25
|3629.45
|228
|2005.05.25 13:37
|buy
|116
|0.10
|1.2557
|1.2257
|1.2587
|229
|2005.05.25 15:04
|t/p
|116
|0.10
|1.2587
|1.2257
|1.2587
|30.00
|3659.45
|230
|2005.05.26 08:35
|buy
|117
|0.10
|1.2556
|1.2256
|1.2586
|231
|2005.05.26 09:27
|buy
|118
|0.10
|1.2549
|1.2249
|1.2579
|232
|2005.05.26 09:33
|buy
|119
|0.10
|1.2542
|1.2242
|1.2572
|233
|2005.05.26 11:19
|t/p
|119
|0.10
|1.2572
|1.2242
|1.2572
|30.00
|3689.45
|234
|2005.05.26 12:56
|buy
|120
|0.10
|1.2543
|1.2243
|1.2573
|235
|2005.05.26 13:14
|buy
|121
|0.10
|1.2537
|1.2237
|1.2567
|236
|2005.05.26 14:39
|s/l
|108
|0.10
|1.2512
|1.2512
|1.2842
|-312.75
|3376.70
|237
|2005.05.26 15:00
|buy
|122
|0.10
|1.2528
|1.2228
|1.2558
|238
|2005.05.27 17:27
|t/p
|122
|0.10
|1.2558
|1.2228
|1.2558
|29.25
|3405.95
|239
|2005.05.27 17:36
|t/p
|121
|0.10
|1.2567
|1.2237
|1.2567
|29.25
|3435.20
|240
|2005.05.27 17:49
|t/p
|120
|0.10
|1.2573
|1.2243
|1.2573
|29.25
|3464.45
|241
|2005.05.27 18:36
|t/p
|118
|0.10
|1.2579
|1.2249
|1.2579
|29.25
|3493.70
|242
|2005.05.27 18:36
|t/p
|117
|0.10
|1.2586
|1.2256
|1.2586
|29.25
|3522.95
|243
|2005.05.30 15:00
|buy
|123
|0.10
|1.2475
|1.2175
|1.2505
|244
|2005.05.30 16:10
|buy
|124
|0.10
|1.2469
|1.2169
|1.2499
|245
|2005.05.31 12:13
|s/l
|109
|0.10
|1.2328
|1.2328
|1.2658
|-307.50
|3215.45
|246
|2005.05.31 12:15
|s/l
|110
|0.10
|1.2322
|1.2322
|1.2652
|-307.50
|2907.95
|247
|2005.06.01 22:05
|s/l
|123
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2505
|-301.50
|2606.45
|248
|2005.06.01 22:23
|s/l
|124
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2499
|-301.50
|2304.95
|249
|2005.06.02 15:00
|sell
|125
|0.10
|1.2267
|1.2567
|1.2237
|250
|2005.06.02 16:21
|sell
|126
|0.10
|1.2273
|1.2573
|1.2243
|251
|2005.06.02 16:22
|sell
|127
|0.10
|1.2279
|1.2579
|1.2249
|252
|2005.06.03 08:09
|t/p
|126
|0.10
|1.2243
|1.2573
|1.2243
|30.60
|2335.55
|253
|2005.06.03 08:09
|t/p
|127
|0.10
|1.2249
|1.2579
|1.2249
|30.60
|2366.15
|254
|2005.06.03 08:09
|t/p
|125
|0.10
|1.2237
|1.2567
|1.2237
|30.60
|2396.75
|255
|2005.06.06 10:56
|sell
|128
|0.10
|1.2272
|1.2572
|1.2242
|256
|2005.06.06 10:58
|sell
|129
|0.10
|1.2278
|1.2578
|1.2248
|257
|2005.06.06 10:59
|sell
|130
|0.10
|1.2283
|1.2583
|1.2253
|258
|2005.06.06 16:44
|sell
|131
|0.10
|1.2288
|1.2588
|1.2258
|259
|2005.06.06 22:33
|t/p
|131
|0.10
|1.2258
|1.2588
|1.2258
|30.00
|2426.75
|260
|2005.06.07 01:23
|t/p
|130
|0.10
|1.2253
|1.2583
|1.2253
|30.60
|2457.35
|261
|2005.06.07 03:30
|t/p
|129
|0.10
|1.2248
|1.2578
|1.2248
|30.60
|2487.95
|262
|2005.06.07 03:33
|t/p
|128
|0.10
|1.2242
|1.2572
|1.2242
|30.60
|2518.55
|263
|2005.06.07 09:30
|sell
|132
|0.10
|1.2284
|1.2584
|1.2254
|264
|2005.06.07 10:22
|sell
|133
|0.10
|1.2290
|1.2590
|1.2260
|265
|2005.06.07 12:00
|sell
|134
|0.10
|1.2309
|1.2609
|1.2279
|266
|2005.06.07 14:26
|t/p
|134
|0.10
|1.2279
|1.2609
|1.2279
|30.00
|2548.55
|267
|2005.06.07 16:01
|t/p
|133
|0.10
|1.2260
|1.2590
|1.2260
|30.00
|2578.55
|268
|2005.06.08 08:00
|sell
|135
|0.10
|1.2321
|1.2621
|1.2291
|269
|2005.06.08 09:01
|sell
|136
|0.10
|1.2326
|1.2626
|1.2296
|270
|2005.06.08 11:53
|sell
|137
|0.10
|1.2332
|1.2632
|1.2302
|271
|2005.06.08 18:35
|t/p
|137
|0.10
|1.2302
|1.2632
|1.2302
|30.00
|2608.55
|272
|2005.06.08 18:37
|t/p
|136
|0.10
|1.2296
|1.2626
|1.2296
|30.00
|2638.55
|273
|2005.06.08 18:39
|t/p
|135
|0.10
|1.2291
|1.2621
|1.2291
|30.00
|2668.55
|274
|2005.06.08 19:27
|t/p
|132
|0.10
|1.2254
|1.2584
|1.2254
|30.60
|2699.15
|275
|2005.06.14 08:59
|sell
|138
|0.10
|1.2143
|1.2443
|1.2113
|276
|2005.06.14 11:57
|t/p
|138
|0.10
|1.2113
|1.2443
|1.2113
|30.00
|2729.15
|277
|2005.06.16 13:30
|sell
|139
|0.10
|1.2120
|1.2420
|1.2090
|278
|2005.06.16 14:04
|sell
|140
|0.10
|1.2126
|1.2426
|1.2096
|279
|2005.06.16 14:46
|sell
|141
|0.10
|1.2133
|1.2433
|1.2103
|280
|2005.06.16 14:49
|sell
|142
|0.10
|1.2139
|1.2439
|1.2109
|281
|2005.06.16 15:45
|t/p
|142
|0.10
|1.2109
|1.2439
|1.2109
|30.00
|2759.15
|282
|2005.06.16 15:48
|t/p
|141
|0.10
|1.2103
|1.2433
|1.2103
|30.00
|2789.15
|283
|2005.06.16 15:48
|t/p
|140
|0.10
|1.2096
|1.2426
|1.2096
|30.00
|2819.15
|284
|2005.06.16 15:49
|t/p
|139
|0.10
|1.2090
|1.2420
|1.2090
|30.00
|2849.15
|285
|2005.06.17 11:00
|sell
|143
|0.10
|1.2136
|1.2436
|1.2106
|286
|2005.06.17 14:00
|sell
|144
|0.10
|1.2173
|1.2473
|1.2143
|287
|2005.06.17 14:03
|sell
|145
|0.10
|1.2179
|1.2479
|1.2149
|288
|2005.06.17 14:30
|sell
|146
|0.10
|1.2185
|1.2485
|1.2155
|289
|2005.06.17 14:33
|t/p
|146
|0.10
|1.2155
|1.2485
|1.2155
|30.00
|2879.15
|290
|2005.06.17 14:41
|sell
|147
|0.10
|1.2184
|1.2484
|1.2154
|291
|2005.06.17 14:43
|sell
|148
|0.10
|1.2191
|1.2491
|1.2161
|292
|2005.06.17 14:49
|sell
|149
|0.10
|1.2198
|1.2498
|1.2168
|293
|2005.06.17 14:52
|t/p
|149
|0.10
|1.2168
|1.2498
|1.2168
|30.00
|2909.15
|294
|2005.06.17 15:48
|t/p
|148
|0.10
|1.2161
|1.2491
|1.2161
|30.00
|2939.15
|295
|2005.06.20 15:47
|t/p
|147
|0.10
|1.2154
|1.2484
|1.2154
|30.60
|2969.75
|296
|2005.06.20 15:48
|t/p
|145
|0.10
|1.2149
|1.2479
|1.2149
|30.60
|3000.35
|297
|2005.06.20 15:48
|t/p
|144
|0.10
|1.2143
|1.2473
|1.2143
|30.60
|3030.95
|298
|2005.06.21 09:45
|t/p
|143
|0.10
|1.2106
|1.2436
|1.2106
|31.20
|3062.15
|299
|2005.06.22 15:44
|buy
|150
|0.10
|1.2122
|1.1822
|1.2152
|300
|2005.06.22 16:00
|buy
|151
|0.10
|1.2110
|1.1810
|1.2140
|301
|2005.06.22 16:01
|buy
|152
|0.10
|1.2105
|1.1805
|1.2135
|302
|2005.06.22 16:54
|t/p
|152
|0.10
|1.2135
|1.1805
|1.2135
|30.00
|3092.15
|303
|2005.06.22 17:30
|t/p
|151
|0.10
|1.2140
|1.1810
|1.2140
|30.00
|3122.15
|304
|2005.06.23 10:30
|buy
|153
|0.10
|1.2094
|1.1794
|1.2124
|305
|2005.06.23 10:43
|buy
|154
|0.10
|1.2088
|1.1788
|1.2118
|306
|2005.06.27 01:19
|t/p
|154
|0.10
|1.2118
|1.1788
|1.2118
|28.50
|3150.65
|307
|2005.06.27 01:34
|t/p
|153
|0.10
|1.2124
|1.1794
|1.2124
|28.50
|3179.15
|308
|2005.06.27 08:40
|t/p
|150
|0.10
|1.2152
|1.1822
|1.2152
|26.25
|3205.40
|309
|2005.06.28 10:30
|buy
|155
|0.10
|1.2124
|1.1824
|1.2154
|310
|2005.06.28 10:38
|buy
|156
|0.10
|1.2117
|1.1817
|1.2147
|311
|2005.06.28 10:43
|buy
|157
|0.10
|1.2112
|1.1812
|1.2142
|312
|2005.06.28 10:46
|buy
|158
|0.10
|1.2106
|1.1806
|1.2136
|313
|2005.06.28 11:07
|buy
|159
|0.10
|1.2101
|1.1801
|1.2131
|314
|2005.06.28 13:53
|buy
|160
|0.10
|1.2095
|1.1795
|1.2125
|315
|2005.06.28 14:01
|buy
|161
|0.10
|1.2090
|1.1790
|1.2120
|316
|2005.06.28 15:04
|buy
|162
|0.10
|1.2085
|1.1785
|1.2115
|317
|2005.06.28 15:08
|buy
|163
|0.10
|1.2080
|1.1780
|1.2110
|318
|2005.06.28 15:11
|buy
|164
|0.10
|1.2075
|1.1775
|1.2105
|319
|2005.06.28 16:30
|buy
|165
|0.10
|1.2070
|1.1770
|1.2100
|320
|2005.06.29 17:48
|t/p
|165
|0.10
|1.2100
|1.1770
|1.2100
|29.25
|3234.65
|321
|2005.06.29 17:50
|t/p
|164
|0.10
|1.2105
|1.1775
|1.2105
|29.25
|3263.90
|322
|2005.06.30 18:20
|t/p
|163
|0.10
|1.2110
|1.1780
|1.2110
|27.00
|3290.90
|323
|2005.06.30 18:20
|t/p
|162
|0.10
|1.2115
|1.1785
|1.2115
|27.00
|3317.90
|324
|2005.07.01 09:09
|buy
|166
|0.10
|1.2051
|1.1751
|1.2081
|325
|2005.07.01 09:24
|buy
|167
|0.10
|1.2046
|1.1746
|1.2076
|326
|2005.07.01 09:35
|buy
|168
|0.10
|1.2040
|1.1740
|1.2070
|327
|2005.07.01 11:02
|t/p
|168
|0.10
|1.2070
|1.1740
|1.2070
|30.00
|3347.90
|328
|2005.07.01 11:23
|t/p
|167
|0.10
|1.2076
|1.1746
|1.2076
|30.00
|3377.90
|329
|2005.07.01 11:30
|t/p
|166
|0.10
|1.2081
|1.1751
|1.2081
|30.00
|3407.90
|330
|2005.07.05 10:00
|buy
|169
|0.10
|1.1884
|1.1584
|1.1914
|331
|2005.07.05 10:03
|buy
|170
|0.10
|1.1878
|1.1578
|1.1908
|332
|2005.07.05 10:36
|t/p
|170
|0.10
|1.1908
|1.1578
|1.1908
|30.00
|3437.90
|333
|2005.07.05 10:37
|t/p
|169
|0.10
|1.1914
|1.1584
|1.1914
|30.00
|3467.90
|334
|2005.07.05 13:41
|buy
|171
|0.10
|1.1881
|1.1581
|1.1911
|335
|2005.07.05 13:44
|buy
|172
|0.10
|1.1875
|1.1575
|1.1905
|336
|2005.07.05 14:46
|t/p
|172
|0.10
|1.1905
|1.1575
|1.1905
|30.00
|3497.90
|337
|2005.07.05 14:51
|t/p
|171
|0.10
|1.1911
|1.1581
|1.1911
|30.00
|3527.90
|338
|2005.07.08 08:10
|buy
|173
|0.10
|1.1916
|1.1616
|1.1946
|339
|2005.07.08 14:29
|buy
|174
|0.10
|1.1898
|1.1598
|1.1928
|340
|2005.07.08 14:30
|t/p
|174
|0.10
|1.1928
|1.1598
|1.1928
|30.00
|3557.90
|341
|2005.07.08 15:11
|t/p
|173
|0.10
|1.1946
|1.1616
|1.1946
|30.00
|3587.90
|342
|2005.07.12 04:22
|t/p
|161
|0.10
|1.2120
|1.1790
|1.2120
|19.50
|3607.40
|343
|2005.07.12 04:25
|t/p
|160
|0.10
|1.2125
|1.1795
|1.2125
|19.50
|3626.90
|344
|2005.07.12 04:25
|t/p
|159
|0.10
|1.2131
|1.1801
|1.2131
|19.50
|3646.40
|345
|2005.07.12 05:31
|t/p
|158
|0.10
|1.2136
|1.1806
|1.2136
|19.50
|3665.90
|346
|2005.07.12 05:33
|t/p
|157
|0.10
|1.2142
|1.1812
|1.2142
|19.50
|3685.40
|347
|2005.07.12 05:33
|t/p
|156
|0.10
|1.2147
|1.1817
|1.2147
|19.50
|3704.90
|348
|2005.07.12 06:25
|t/p
|155
|0.10
|1.2154
|1.1824
|1.2154
|19.50
|3724.40
|349
|2005.07.15 10:00
|sell
|175
|0.10
|1.2129
|1.2429
|1.2099
|350
|2005.07.15 11:51
|t/p
|175
|0.10
|1.2099
|1.2429
|1.2099
|30.00
|3754.40
|351
|2005.07.15 16:00
|buy
|176
|0.10
|1.2038
|1.1738
|1.2068
|352
|2005.07.15 16:00
|buy
|177
|0.10
|1.2031
|1.1731
|1.2061
|353
|2005.07.18 08:11
|t/p
|177
|0.10
|1.2061
|1.1731
|1.2061
|29.25
|3783.65
|354
|2005.07.18 08:16
|t/p
|176
|0.10
|1.2068
|1.1738
|1.2068
|29.25
|3812.90
|355
|2005.07.19 08:30
|buy
|178
|0.10
|1.2015
|1.1715
|1.2045
|356
|2005.07.19 08:39
|buy
|179
|0.10
|1.2010
|1.1710
|1.2040
|357
|2005.07.19 08:40
|buy
|180
|0.10
|1.2004
|1.1704
|1.2034
|358
|2005.07.19 08:46
|buy
|181
|0.10
|1.1999
|1.1699
|1.2029
|359
|2005.07.19 09:06
|buy
|182
|0.10
|1.1993
|1.1693
|1.2023
|360
|2005.07.19 09:12
|buy
|183
|0.10
|1.1988
|1.1688
|1.2018
|361
|2005.07.19 12:05
|buy
|184
|0.10
|1.1983
|1.1683
|1.2013
|362
|2005.07.19 12:45
|buy
|185
|0.10
|1.1977
|1.1677
|1.2007
|363
|2005.07.19 12:49
|buy
|186
|0.10
|1.1971
|1.1671
|1.2001
|364
|2005.07.19 18:01
|t/p
|186
|0.10
|1.2001
|1.1671
|1.2001
|30.00
|3842.90
|365
|2005.07.19 18:06
|t/p
|185
|0.10
|1.2007
|1.1677
|1.2007
|30.00
|3872.90
|366
|2005.07.19 18:07
|t/p
|184
|0.10
|1.2013
|1.1683
|1.2013
|30.00
|3902.90
|367
|2005.07.19 18:26
|t/p
|183
|0.10
|1.2018
|1.1688
|1.2018
|30.00
|3932.90
|368
|2005.07.19 18:27
|t/p
|182
|0.10
|1.2023
|1.1693
|1.2023
|30.00
|3962.90
|369
|2005.07.19 18:32
|t/p
|181
|0.10
|1.2029
|1.1699
|1.2029
|30.00
|3992.90
|370
|2005.07.19 19:51
|t/p
|180
|0.10
|1.2034
|1.1704
|1.2034
|30.00
|4022.90
|371
|2005.07.19 20:30
|t/p
|179
|0.10
|1.2040
|1.1710
|1.2040
|30.00
|4052.90
|372
|2005.07.20 02:44
|t/p
|178
|0.10
|1.2045
|1.1715
|1.2045
|29.25
|4082.15
|373
|2005.07.22 09:27
|sell
|187
|0.10
|1.2185
|1.2485
|1.2155
|374
|2005.07.22 12:47
|t/p
|187
|0.10
|1.2155
|1.2485
|1.2155
|30.00
|4112.15
|375
|2005.07.22 15:35
|buy
|188
|0.10
|1.2145
|1.1845
|1.2175
|376
|2005.07.22 15:43
|buy
|189
|0.10
|1.2140
|1.1840
|1.2170
|377
|2005.07.22 15:44
|buy
|190
|0.10
|1.2133
|1.1833
|1.2163
|378
|2005.07.22 15:44
|buy
|191
|0.10
|1.2128
|1.1828
|1.2158
|379
|2005.07.22 15:52
|buy
|192
|0.10
|1.2123
|1.1823
|1.2153
|380
|2005.07.26 13:00
|buy
|193
|0.10
|1.2009
|1.1709
|1.2039
|381
|2005.07.27 09:53
|buy
|194
|0.10
|1.1990
|1.1690
|1.2020
|382
|2005.07.27 10:00
|buy
|195
|0.10
|1.1984
|1.1684
|1.2014
|383
|2005.07.27 14:30
|buy
|196
|0.10
|1.1977
|1.1677
|1.2007
|384
|2005.07.27 14:30
|buy
|197
|0.10
|1.1970
|1.1670
|1.2000
|385
|2005.07.27 14:50
|t/p
|197
|0.10
|1.2000
|1.1670
|1.2000
|30.00
|4142.15
|386
|2005.07.27 14:51
|t/p
|196
|0.10
|1.2007
|1.1677
|1.2007
|30.00
|4172.15
|387
|2005.07.27 14:52
|t/p
|195
|0.10
|1.2014
|1.1684
|1.2014
|30.00
|4202.15
|388
|2005.07.27 14:53
|t/p
|194
|0.10
|1.2020
|1.1690
|1.2020
|30.00
|4232.15
|389
|2005.07.27 15:03
|t/p
|193
|0.10
|1.2039
|1.1709
|1.2039
|29.25
|4261.40
|390
|2005.07.29 16:42
|t/p
|192
|0.10
|1.2153
|1.1823
|1.2153
|24.75
|4286.15
|391
|2005.08.01 04:03
|t/p
|191
|0.10
|1.2158
|1.1828
|1.2158
|24.00
|4310.15
|392
|2005.08.01 04:03
|t/p
|190
|0.10
|1.2163
|1.1833
|1.2163
|24.00
|4334.15
|393
|2005.08.01 04:36
|t/p
|189
|0.10
|1.2170
|1.1840
|1.2170
|24.00
|4358.15
|394
|2005.08.01 04:37
|t/p
|188
|0.10
|1.2175
|1.1845
|1.2175
|24.00
|4382.15
|395
|2005.08.01 08:00
|sell
|198
|0.10
|1.2179
|1.2479
|1.2149
|396
|2005.08.01 08:02
|sell
|199
|0.10
|1.2184
|1.2484
|1.2154
|397
|2005.08.03 03:24
|t/p
|199
|0.10
|1.2154
|1.2484
|1.2154
|31.20
|4413.35
|398
|2005.08.03 04:03
|t/p
|198
|0.10
|1.2149
|1.2479
|1.2149
|31.20
|4444.55
|399
|2005.08.03 12:30
|sell
|200
|0.10
|1.2315
|1.2615
|1.2285
|400
|2005.08.03 14:23
|sell
|201
|0.10
|1.2321
|1.2621
|1.2291
|401
|2005.08.08 13:16
|sell
|202
|0.10
|1.2368
|1.2668
|1.2338
|402
|2005.08.08 13:30
|sell
|203
|0.10
|1.2377
|1.2677
|1.2347
|403
|2005.08.09 08:30
|sell
|204
|0.10
|1.2391
|1.2691
|1.2361
|404
|2005.08.09 09:00
|sell
|205
|0.10
|1.2401
|1.2701
|1.2371
|405
|2005.08.09 10:05
|t/p
|205
|0.10
|1.2371
|1.2701
|1.2371
|30.00
|4474.55
|406
|2005.08.09 10:35
|t/p
|204
|0.10
|1.2361
|1.2691
|1.2361
|30.00
|4504.55
|407
|2005.08.09 14:40
|buy
|206
|0.10
|1.2352
|1.2052
|1.2382
|408
|2005.08.09 14:50
|t/p
|203
|0.10
|1.2347
|1.2677
|1.2347
|30.60
|4535.15
|409
|2005.08.09 14:50
|buy
|207
|0.10
|1.2346
|1.2046
|1.2376
|410
|2005.08.09 15:01
|t/p
|202
|0.10
|1.2338
|1.2668
|1.2338
|30.60
|4565.75
|411
|2005.08.09 15:21
|buy
|208
|0.10
|1.2341
|1.2041
|1.2371
|412
|2005.08.09 20:32
|t/p
|208
|0.10
|1.2371
|1.2041
|1.2371
|30.00
|4595.75
|413
|2005.08.09 20:33
|t/p
|207
|0.10
|1.2376
|1.2046
|1.2376
|30.00
|4625.75
|414
|2005.08.10 00:26
|t/p
|206
|0.10
|1.2382
|1.2052
|1.2382
|29.25
|4655.00
|415
|2005.08.10 09:30
|sell
|209
|0.10
|1.2383
|1.2683
|1.2353
|416
|2005.08.10 10:44
|sell
|210
|0.10
|1.2388
|1.2688
|1.2358
|417
|2005.08.10 11:02
|sell
|211
|0.10
|1.2393
|1.2693
|1.2363
|418
|2005.08.10 12:37
|sell
|212
|0.10
|1.2399
|1.2699
|1.2369
|419
|2005.08.10 17:15
|t/p
|212
|0.10
|1.2369
|1.2699
|1.2369
|30.00
|4685.00
|420
|2005.08.10 17:15
|t/p
|211
|0.10
|1.2363
|1.2693
|1.2363
|30.00
|4715.00
|421
|2005.08.10 17:16
|t/p
|210
|0.10
|1.2358
|1.2688
|1.2358
|30.00
|4745.00
|422
|2005.08.10 17:28
|t/p
|209
|0.10
|1.2353
|1.2683
|1.2353
|30.00
|4775.00
|423
|2005.08.17 08:00
|buy
|213
|0.10
|1.2315
|1.2015
|1.2345
|424
|2005.08.17 08:05
|buy
|214
|0.10
|1.2309
|1.2009
|1.2339
|425
|2005.08.17 08:13
|buy
|215
|0.10
|1.2304
|1.2004
|1.2334
|426
|2005.08.17 08:26
|t/p
|201
|0.10
|1.2291
|1.2621
|1.2291
|38.40
|4813.40
|427
|2005.08.17 08:30
|t/p
|200
|0.10
|1.2285
|1.2615
|1.2285
|38.40
|4851.80
|428
|2005.08.17 09:00
|buy
|216
|0.10
|1.2292
|1.1992
|1.2322
|429
|2005.08.17 09:01
|buy
|217
|0.10
|1.2287
|1.1987
|1.2317
|430
|2005.08.17 09:42
|buy
|218
|0.10
|1.2281
|1.1981
|1.2311
|431
|2005.08.17 11:46
|buy
|219
|0.10
|1.2276
|1.1976
|1.2306
|432
|2005.08.17 13:02
|t/p
|219
|0.10
|1.2306
|1.1976
|1.2306
|30.00
|4881.80
|433
|2005.08.17 15:12
|t/p
|218
|0.10
|1.2311
|1.1981
|1.2311
|30.00
|4911.80
|434
|2005.08.23 16:39
|buy
|220
|0.10
|1.2208
|1.1908
|1.2238
|435
|2005.08.23 20:10
|t/p
|220
|0.10
|1.2238
|1.1908
|1.2238
|30.00
|4941.80
|436
|2005.08.24 08:00
|buy
|221
|0.10
|1.2181
|1.1881
|1.2211
|437
|2005.08.24 08:05
|buy
|222
|0.10
|1.2176
|1.1876
|1.2206
|438
|2005.08.24 08:35
|buy
|223
|0.10
|1.2170
|1.1870
|1.2200
|439
|2005.08.24 08:42
|buy
|224
|0.10
|1.2163
|1.1863
|1.2193
|440
|2005.08.24 11:40
|t/p
|224
|0.10
|1.2193
|1.1863
|1.2193
|30.00
|4971.80
|441
|2005.08.24 11:59
|t/p
|223
|0.10
|1.2200
|1.1870
|1.2200
|30.00
|5001.80
|442
|2005.08.24 12:05
|t/p
|222
|0.10
|1.2206
|1.1876
|1.2206
|30.00
|5031.80
|443
|2005.08.24 12:20
|t/p
|221
|0.10
|1.2211
|1.1881
|1.2211
|30.00
|5061.80
|444
|2005.08.25 06:43
|t/p
|217
|0.10
|1.2317
|1.1987
|1.2317
|22.50
|5084.30
|445
|2005.08.25 17:38
|t/p
|216
|0.10
|1.2322
|1.1992
|1.2322
|22.50
|5106.80
|446
|2005.08.26 09:17
|sell
|225
|0.10
|1.2317
|1.2617
|1.2287
|447
|2005.08.26 09:22
|sell
|226
|0.10
|1.2322
|1.2622
|1.2292
|448
|2005.08.26 09:22
|sell
|227
|0.10
|1.2329
|1.2629
|1.2299
|449
|2005.08.26 09:23
|t/p
|215
|0.10
|1.2334
|1.2004
|1.2334
|21.75
|5128.55
|450
|2005.08.26 09:23
|sell
|228
|0.10
|1.2334
|1.2634
|1.2304
|451
|2005.08.26 10:45
|t/p
|228
|0.10
|1.2304
|1.2634
|1.2304
|30.00
|5158.55
|452
|2005.08.26 12:59
|t/p
|227
|0.10
|1.2299
|1.2629
|1.2299
|30.00
|5188.55
|453
|2005.08.26 20:22
|t/p
|226
|0.10
|1.2292
|1.2622
|1.2292
|30.00
|5218.55
|454
|2005.08.26 20:30
|t/p
|225
|0.10
|1.2287
|1.2617
|1.2287
|30.00
|5248.55
|455
|2005.08.29 01:56
|t/p
|214
|0.10
|1.2339
|1.2009
|1.2339
|21.00
|5269.55
|456
|2005.08.29 15:00
|buy
|229
|0.10
|1.2287
|1.1987
|1.2317
|457
|2005.08.29 15:05
|buy
|230
|0.10
|1.2281
|1.1981
|1.2311
|458
|2005.08.29 16:19
|buy
|231
|0.10
|1.2276
|1.1976
|1.2306
|459
|2005.08.31 12:37
|buy
|232
|0.10
|1.2195
|1.1895
|1.2225
|460
|2005.08.31 12:38
|buy
|233
|0.10
|1.2190
|1.1890
|1.2220
|461
|2005.08.31 14:59
|t/p
|233
|0.10
|1.2220
|1.1890
|1.2220
|30.00
|5299.55
|462
|2005.08.31 15:58
|t/p
|232
|0.10
|1.2225
|1.1895
|1.2225
|30.00
|5329.55
|463
|2005.08.31 17:42
|t/p
|231
|0.10
|1.2306
|1.1976
|1.2306
|28.50
|5358.05
|464
|2005.08.31 17:43
|t/p
|230
|0.10
|1.2311
|1.1981
|1.2311
|28.50
|5386.55
|465
|2005.08.31 17:53
|t/p
|229
|0.10
|1.2317
|1.1987
|1.2317
|28.50
|5415.05
|466
|2005.08.31 18:30
|t/p
|213
|0.10
|1.2345
|1.2015
|1.2345
|19.50
|5434.55
|467
|2005.09.07 10:30
|sell
|234
|0.10
|1.2498
|1.2798
|1.2468
|468
|2005.09.07 12:28
|t/p
|234
|0.10
|1.2468
|1.2798
|1.2468
|30.00
|5464.55
|469
|2005.09.07 15:30
|buy
|235
|0.10
|1.2427
|1.2127
|1.2457
|470
|2005.09.07 18:04
|t/p
|235
|0.10
|1.2457
|1.2127
|1.2457
|30.00
|5494.55
|471
|2005.09.09 14:00
|buy
|236
|0.10
|1.2391
|1.2091
|1.2421
|472
|2005.09.09 14:34
|t/p
|236
|0.10
|1.2421
|1.2091
|1.2421
|30.00
|5524.55
|473
|2005.09.12 08:00
|buy
|237
|0.10
|1.2340
|1.2040
|1.2370
|474
|2005.09.15 08:00
|buy
|238
|0.10
|1.2228
|1.1928
|1.2258
|475
|2005.09.15 08:00
|buy
|239
|0.10
|1.2222
|1.1922
|1.2252
|476
|2005.09.15 08:41
|buy
|240
|0.10
|1.2217
|1.1917
|1.2247
|477
|2005.09.15 08:56
|buy
|241
|0.10
|1.2212
|1.1912
|1.2242
|478
|2005.09.15 08:58
|buy
|242
|0.10
|1.2207
|1.1907
|1.2237
|479
|2005.09.15 14:31
|t/p
|242
|0.10
|1.2237
|1.1907
|1.2237
|30.00
|5554.55
|480
|2005.09.16 04:12
|t/p
|241
|0.10
|1.2242
|1.1912
|1.2242
|29.25
|5583.80
|481
|2005.09.16 04:32
|t/p
|240
|0.10
|1.2247
|1.1917
|1.2247
|29.25
|5613.05
|482
|2005.09.16 04:36
|t/p
|239
|0.10
|1.2252
|1.1922
|1.2252
|29.25
|5642.30
|483
|2005.09.16 05:21
|t/p
|238
|0.10
|1.2258
|1.1928
|1.2258
|29.25
|5671.55
|484
|2005.09.23 22:13
|s/l
|237
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2370
|-309.75
|5361.80
|485
|2005.09.27 08:00
|buy
|243
|0.10
|1.2019
|1.1719
|1.2049
|486
|2005.09.27 08:01
|buy
|244
|0.10
|1.2013
|1.1713
|1.2043
|487
|2005.09.27 08:30
|buy
|245
|0.10
|1.2007
|1.1707
|1.2037
|488
|2005.09.27 08:39
|buy
|246
|0.10
|1.2002
|1.1702
|1.2032
|489
|2005.09.27 08:44
|buy
|247
|0.10
|1.1997
|1.1697
|1.2027
|490
|2005.09.27 10:22
|t/p
|247
|0.10
|1.2027
|1.1697
|1.2027
|30.00
|5391.80
|491
|2005.09.27 10:24
|t/p
|246
|0.10
|1.2032
|1.1702
|1.2032
|30.00
|5421.80
|492
|2005.09.27 10:27
|t/p
|245
|0.10
|1.2037
|1.1707
|1.2037
|30.00
|5451.80
|493
|2005.09.27 10:53
|t/p
|244
|0.10
|1.2043
|1.1713
|1.2043
|30.00
|5481.80
|494
|2005.09.27 14:17
|buy
|248
|0.10
|1.2001
|1.1701
|1.2031
|495
|2005.09.28 02:22
|t/p
|248
|0.10
|1.2031
|1.1701
|1.2031
|29.25
|5511.05
|496
|2005.09.28 18:24
|t/p
|243
|0.10
|1.2049
|1.1719
|1.2049
|29.25
|5540.30
|497
|2005.09.30 15:54
|sell
|249
|0.10
|1.2051
|1.2351
|1.2021
|498
|2005.09.30 16:18
|sell
|250
|0.10
|1.2056
|1.2356
|1.2026
|499
|2005.09.30 19:06
|t/p
|250
|0.10
|1.2026
|1.2356
|1.2026
|30.00
|5570.30
|500
|2005.09.30 19:21
|t/p
|249
|0.10
|1.2021
|1.2351
|1.2021
|30.00
|5600.30
|501
|2005.10.05 08:53
|sell
|251
|0.10
|1.1950
|1.2250
|1.1920
|502
|2005.10.05 10:56
|sell
|252
|0.10
|1.1959
|1.2259
|1.1929
|503
|2005.10.12 16:30
|sell
|253
|0.10
|1.2016
|1.2316
|1.1986
|504
|2005.10.12 16:35
|sell
|254
|0.10
|1.2021
|1.2321
|1.1991
|505
|2005.10.12 16:53
|sell
|255
|0.10
|1.2027
|1.2327
|1.1997
|506
|2005.10.13 03:09
|t/p
|255
|0.10
|1.1997
|1.2327
|1.1997
|31.80
|5632.10
|507
|2005.10.13 03:10
|t/p
|254
|0.10
|1.1991
|1.2321
|1.1991
|31.80
|5663.90
|508
|2005.10.13 03:15
|t/p
|253
|0.10
|1.1986
|1.2316
|1.1986
|31.80
|5695.70
|509
|2005.10.13 15:34
|t/p
|252
|0.10
|1.1929
|1.2259
|1.1929
|36.00
|5731.70
|510
|2005.10.13 16:15
|t/p
|251
|0.10
|1.1920
|1.2250
|1.1920
|36.00
|5767.70
|511
|2005.10.14 12:45
|buy
|256
|0.10
|1.1999
|1.1699
|1.2029
|512
|2005.10.14 12:47
|buy
|257
|0.10
|1.1994
|1.1694
|1.2024
|513
|2005.10.14 12:49
|buy
|258
|0.10
|1.1988
|1.1688
|1.2018
|514
|2005.10.14 14:30
|buy
|259
|0.10
|1.1979
|1.1679
|1.2009
|515
|2005.10.14 14:33
|t/p
|259
|0.10
|1.2009
|1.1679
|1.2009
|30.00
|5797.70
|516
|2005.10.14 14:33
|t/p
|258
|0.10
|1.2018
|1.1688
|1.2018
|30.00
|5827.70
|517
|2005.10.14 14:33
|t/p
|257
|0.10
|1.2024
|1.1694
|1.2024
|30.00
|5857.70
|518
|2005.10.14 14:39
|t/p
|256
|0.10
|1.2029
|1.1699
|1.2029
|30.00
|5887.70
|519
|2005.10.17 16:30
|buy
|260
|0.10
|1.2022
|1.1722
|1.2052
|520
|2005.10.17 18:06
|t/p
|260
|0.10
|1.2052
|1.1722
|1.2052
|30.00
|5917.70
|521
|2005.10.20 11:12
|buy
|261
|0.10
|1.1952
|1.1652
|1.1982
|522
|2005.10.20 11:44
|t/p
|261
|0.10
|1.1982
|1.1652
|1.1982
|30.00
|5947.70
|523
|2005.10.27 08:07
|sell
|262
|0.10
|1.2104
|1.2404
|1.2074
|524
|2005.10.27 10:44
|sell
|263
|0.10
|1.2134
|1.2434
|1.2104
|525
|2005.10.27 12:09
|sell
|264
|0.10
|1.2139
|1.2439
|1.2109
|526
|2005.10.27 14:37
|sell
|265
|0.10
|1.2144
|1.2444
|1.2114
|527
|2005.10.27 14:38
|sell
|266
|0.10
|1.2149
|1.2449
|1.2119
|528
|2005.10.27 14:45
|sell
|267
|0.10
|1.2154
|1.2454
|1.2124
|529
|2005.10.27 14:45
|sell
|268
|0.10
|1.2160
|1.2460
|1.2130
|530
|2005.10.27 14:47
|sell
|269
|0.10
|1.2165
|1.2465
|1.2135
|531
|2005.10.27 16:18
|t/p
|269
|0.10
|1.2135
|1.2465
|1.2135
|30.00
|5977.70
|532
|2005.10.27 20:21
|t/p
|268
|0.10
|1.2130
|1.2460
|1.2130
|30.00
|6007.70
|533
|2005.10.28 14:30
|t/p
|267
|0.10
|1.2124
|1.2454
|1.2124
|30.60
|6038.30
|534
|2005.10.28 14:31
|t/p
|266
|0.10
|1.2119
|1.2449
|1.2119
|30.60
|6068.90
|535
|2005.10.28 14:49
|t/p
|265
|0.10
|1.2114
|1.2444
|1.2114
|30.60
|6099.50
|536
|2005.10.28 14:49
|t/p
|264
|0.10
|1.2109
|1.2439
|1.2109
|30.60
|6130.10
|537
|2005.10.28 14:51
|t/p
|263
|0.10
|1.2104
|1.2434
|1.2104
|30.60
|6160.70
|538
|2005.10.28 16:59
|buy
|270
|0.10
|1.2098
|1.1798
|1.2128
|539
|2005.10.28 18:20
|t/p
|262
|0.10
|1.2074
|1.2404
|1.2074
|30.60
|6191.30
|540
|2005.11.02 14:00
|buy
|271
|0.10
|1.1992
|1.1692
|1.2022
|541
|2005.11.02 14:57
|t/p
|271
|0.10
|1.2022
|1.1692
|1.2022
|30.00
|6221.30
|542
|2005.11.07 08:38
|s/l
|270
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.2128
|-306.00
|5915.30
|543
|2005.11.09 15:31
|buy
|272
|0.10
|1.1740
|1.1440
|1.1770
|544
|2005.11.09 15:32
|buy
|273
|0.10
|1.1733
|1.1433
|1.1763
|545
|2005.11.09 15:33
|buy
|274
|0.10
|1.1727
|1.1427
|1.1757
|546
|2005.11.09 19:21
|t/p
|274
|0.10
|1.1757
|1.1427
|1.1757
|30.00
|5945.30
|547
|2005.11.09 19:22
|t/p
|273
|0.10
|1.1763
|1.1433
|1.1763
|30.00
|5975.30
|548
|2005.11.09 19:32
|t/p
|272
|0.10
|1.1770
|1.1440
|1.1770
|30.00
|6005.30
|549
|2005.11.10 12:39
|sell
|275
|0.10
|1.1783
|1.2083
|1.1753
|550
|2005.11.10 14:30
|sell
|276
|0.10
|1.1788
|1.2088
|1.1758
|551
|2005.11.10 14:54
|t/p
|276
|0.10
|1.1758
|1.2088
|1.1758
|30.00
|6035.30
|552
|2005.11.10 14:54
|t/p
|275
|0.10
|1.1753
|1.2083
|1.1753
|30.00
|6065.30
|553
|2005.11.14 08:05
|sell
|277
|0.10
|1.1758
|1.2058
|1.1728
|554
|2005.11.14 13:05
|t/p
|277
|0.10
|1.1728
|1.2058
|1.1728
|30.00
|6095.30
|555
|2005.11.16 13:30
|buy
|278
|0.10
|1.1683
|1.1383
|1.1713
|556
|2005.11.16 15:01
|buy
|279
|0.10
|1.1676
|1.1376
|1.1706
|557
|2005.11.16 16:30
|buy
|280
|0.10
|1.1666
|1.1366
|1.1696
|558
|2005.11.16 16:47
|buy
|281
|0.10
|1.1659
|1.1359
|1.1689
|559
|2005.11.16 16:48
|buy
|282
|0.10
|1.1654
|1.1354
|1.1684
|560
|2005.11.16 17:12
|t/p
|282
|0.10
|1.1684
|1.1354
|1.1684
|30.00
|6125.30
|561
|2005.11.16 17:20
|t/p
|281
|0.10
|1.1689
|1.1359
|1.1689
|30.00
|6155.30
|562
|2005.11.16 19:09
|t/p
|280
|0.10
|1.1696
|1.1366
|1.1696
|30.00
|6185.30
|563
|2005.11.17 15:32
|sell
|283
|0.10
|1.1696
|1.1996
|1.1666
|564
|2005.11.17 15:54
|sell
|284
|0.10
|1.1704
|1.2004
|1.1674
|565
|2005.11.17 15:54
|t/p
|279
|0.10
|1.1706
|1.1376
|1.1706
|27.75
|6213.05
|566
|2005.11.17 15:55
|sell
|285
|0.10
|1.1709
|1.2009
|1.1679
|567
|2005.11.17 16:02
|t/p
|278
|0.10
|1.1713
|1.1383
|1.1713
|27.75
|6240.80
|568
|2005.11.18 09:38
|t/p
|285
|0.10
|1.1679
|1.2009
|1.1679
|30.60
|6271.40
|569
|2005.11.18 09:41
|t/p
|284
|0.10
|1.1674
|1.2004
|1.1674
|30.60
|6302.00
|570
|2005.11.18 10:24
|t/p
|283
|0.10
|1.1666
|1.1996
|1.1666
|30.60
|6332.60
|571
|2005.11.18 12:00
|buy
|286
|0.10
|1.1679
|1.1379
|1.1709
|572
|2005.11.18 14:17
|buy
|287
|0.10
|1.1674
|1.1374
|1.1704
|573
|2005.11.18 14:47
|buy
|288
|0.10
|1.1668
|1.1368
|1.1698
|574
|2005.11.18 14:50
|t/p
|288
|0.10
|1.1698
|1.1368
|1.1698
|30.00
|6362.60
|575
|2005.11.18 14:50
|t/p
|287
|0.10
|1.1704
|1.1374
|1.1704
|30.00
|6392.60
|576
|2005.11.18 14:51
|t/p
|286
|0.10
|1.1709
|1.1379
|1.1709
|30.00
|6422.60
|577
|2005.11.30 15:06
|buy
|289
|0.10
|1.1760
|1.1460
|1.1790
|578
|2005.11.30 16:34
|t/p
|289
|0.10
|1.1790
|1.1460
|1.1790
|30.00
|6452.60
|579
|2005.12.01 16:35
|buy
|290
|0.10
|1.1720
|1.1420
|1.1750
|580
|2005.12.05 13:50
|t/p
|290
|0.10
|1.1750
|1.1420
|1.1750
|28.50
|6481.10
|581
|2005.12.05 15:00
|sell
|291
|0.10
|1.1763
|1.2063
|1.1733
|582
|2005.12.05 15:38
|sell
|292
|0.10
|1.1769
|1.2069
|1.1739
|583
|2005.12.07 08:32
|t/p
|292
|0.10
|1.1739
|1.2069
|1.1739
|31.20
|6512.30
|584
|2005.12.07 09:55
|buy
|293
|0.10
|1.1752
|1.1452
|1.1782
|585
|2005.12.07 10:08
|buy
|294
|0.10
|1.1746
|1.1446
|1.1776
|586
|2005.12.07 10:09
|buy
|295
|0.10
|1.1740
|1.1440
|1.1770
|587
|2005.12.07 10:52
|t/p
|291
|0.10
|1.1733
|1.2063
|1.1733
|31.20
|6543.50
|588
|2005.12.07 13:00
|buy
|296
|0.10
|1.1713
|1.1413
|1.1743
|589
|2005.12.08 09:00
|t/p
|296
|0.10
|1.1743
|1.1413
|1.1743
|27.75
|6571.25
|590
|2005.12.08 09:26
|t/p
|295
|0.10
|1.1770
|1.1440
|1.1770
|27.75
|6599.00
|591
|2005.12.08 09:33
|t/p
|294
|0.10
|1.1776
|1.1446
|1.1776
|27.75
|6626.75
|592
|2005.12.08 10:09
|t/p
|293
|0.10
|1.1782
|1.1452
|1.1782
|27.75
|6654.50
|593
|2005.12.08 11:30
|sell
|297
|0.10
|1.1761
|1.2061
|1.1731
|594
|2005.12.08 11:52
|sell
|298
|0.10
|1.1767
|1.2067
|1.1737
|595
|2005.12.08 11:55
|sell
|299
|0.10
|1.1773
|1.2073
|1.1743
|596
|2005.12.08 14:49
|sell
|300
|0.10
|1.1778
|1.2078
|1.1748
|597
|2005.12.08 15:17
|sell
|301
|0.10
|1.1784
|1.2084
|1.1754
|598
|2005.12.09 16:30
|sell
|302
|0.10
|1.1813
|1.2113
|1.1783
|599
|2005.12.09 16:33
|sell
|303
|0.10
|1.1819
|1.2119
|1.1789
|600
|2005.12.09 16:45
|sell
|304
|0.10
|1.1825
|1.2125
|1.1795
|601
|2005.12.12 00:00
|t/p
|304
|0.10
|1.1795
|1.2125
|1.1795
|30.60
|6685.10
|602
|2005.12.12 00:00
|t/p
|303
|0.10
|1.1789
|1.2119
|1.1789
|30.60
|6715.70
|603
|2005.12.12 09:20
|sell
|305
|0.10
|1.1842
|1.2142
|1.1812
|604
|2005.12.12 09:20
|sell
|306
|0.10
|1.1848
|1.2148
|1.1818
|605
|2005.12.12 09:20
|sell
|307
|0.10
|1.1853
|1.2153
|1.1823
|606
|2005.12.15 13:10
|sell
|308
|0.10
|1.2015
|1.2315
|1.1985
|607
|2005.12.15 15:46
|t/p
|308
|0.10
|1.1985
|1.2315
|1.1985
|30.00
|6745.70
|608
|2005.12.16 11:00
|sell
|309
|0.10
|1.2006
|1.2306
|1.1976
|609
|2005.12.16 12:13
|t/p
|309
|0.10
|1.1976
|1.2306
|1.1976
|30.00
|6775.70
|610
|2005.12.21 15:35
|t/p
|307
|0.10
|1.1823
|1.2153
|1.1823
|35.40
|6811.10
|611
|2005.12.21 15:37
|t/p
|306
|0.10
|1.1818
|1.2148
|1.1818
|35.40
|6846.50
|612
|2005.12.21 15:42
|t/p
|305
|0.10
|1.1812
|1.2142
|1.1812
|35.40
|6881.90
|613
|2005.12.26 12:51
|sell
|310
|0.10
|1.1868
|1.2168
|1.1838
|614
|2005.12.27 00:43
|t/p
|310
|0.10
|1.1838
|1.2168
|1.1838
|30.60
|6912.50
|615
|2005.12.27 11:00
|sell
|311
|0.10
|1.1865
|1.2165
|1.1835
|616
|2005.12.27 12:10
|sell
|312
|0.10
|1.1870
|1.2170
|1.1840
|617
|2005.12.27 20:29
|t/p
|312
|0.10
|1.1840
|1.2170
|1.1840
|30.00
|6942.50
|618
|2005.12.27 20:38
|t/p
|311
|0.10
|1.1835
|1.2165
|1.1835
|30.00
|6972.50
|619
|2005.12.28 09:41
|sell
|313
|0.10
|1.1913
|1.2213
|1.1883
|620
|2005.12.28 11:57
|sell
|314
|0.10
|1.1919
|1.2219
|1.1889
|621
|2005.12.28 17:53
|t/p
|314
|0.10
|1.1889
|1.2219
|1.1889
|30.00
|7002.50
|622
|2005.12.28 17:53
|t/p
|313
|0.10
|1.1883
|1.2213
|1.1883
|30.00
|7032.50
|623
|2005.12.29 09:58
|sell
|315
|0.10
|1.1869
|1.2169
|1.1839
|624
|2005.12.29 12:38
|t/p
|315
|0.10
|1.1839
|1.2169
|1.1839
|30.00
|7062.50
|625
|2005.12.30 15:00
|buy
|316
|0.10
|1.1794
|1.1494
|1.1824
|626
|2005.12.30 15:08
|buy
|317
|0.10
|1.1787
|1.1487
|1.1817
|627
|2005.12.30 15:16
|t/p
|302
|0.10
|1.1783
|1.2113
|1.1783
|42.60
|7105.10
|628
|2005.12.30 15:16
|buy
|318
|0.10
|1.1781
|1.1481
|1.1811
|629
|2005.12.30 17:19
|t/p
|318
|0.10
|1.1811
|1.1481
|1.1811
|30.00
|7135.10
|630
|2005.12.30 17:20
|t/p
|317
|0.10
|1.1817
|1.1487
|1.1817
|30.00
|7165.10
|631
|2005.12.30 17:21
|t/p
|316
|0.10
|1.1824
|1.1494
|1.1824
|30.00
|7195.10
|632
|2006.01.03 08:00
|sell
|319
|0.10
|1.1876
|1.2176
|1.1846
|633
|2006.01.03 08:07
|sell
|320
|0.10
|1.1882
|1.2182
|1.1852
|634
|2006.01.03 08:15
|sell
|321
|0.10
|1.1889
|1.2189
|1.1859
|635
|2006.01.03 09:02
|sell
|322
|0.10
|1.1896
|1.2196
|1.1866
|636
|2006.01.03 09:09
|sell
|323
|0.10
|1.1903
|1.2203
|1.1873
|637
|2006.01.03 10:10
|t/p
|323
|0.10
|1.1873
|1.2203
|1.1873
|30.00
|7225.10
|638
|2006.01.03 10:14
|t/p
|322
|0.10
|1.1866
|1.2196
|1.1866
|30.00
|7255.10
|639
|2006.01.04 03:07
|s/l
|297
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.1731
|-285.00
|6970.10
|640
|2006.01.04 03:07
|s/l
|298
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.1737
|-285.00
|6685.10
|641
|2006.01.04 03:08
|s/l
|299
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.1743
|-285.00
|6400.10
|642
|2006.01.04 04:12
|s/l
|300
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.1748
|-285.00
|6115.10
|643
|2006.01.04 10:35
|s/l
|301
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.1754
|-285.00
|5830.10
|644
|2006.01.06 14:52
|s/l
|319
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.1846
|-297.00
|5533.10
|645
|2006.01.06 15:40
|sell
|324
|0.10
|1.2134
|1.2434
|1.2104
|646
|2006.01.06 16:00
|sell
|325
|0.10
|1.2153
|1.2453
|1.2123
|647
|2006.01.06 16:03
|sell
|326
|0.10
|1.2159
|1.2459
|1.2129
|648
|2006.01.06 16:11
|sell
|327
|0.10
|1.2164
|1.2464
|1.2134
|649
|2006.01.06 17:11
|t/p
|327
|0.10
|1.2134
|1.2464
|1.2134
|30.00
|5563.10
|650
|2006.01.06 17:12
|t/p
|326
|0.10
|1.2129
|1.2459
|1.2129
|30.00
|5593.10
|651
|2006.01.09 08:25
|t/p
|325
|0.10
|1.2123
|1.2453
|1.2123
|30.60
|5623.70
|652
|2006.01.09 08:59
|t/p
|324
|0.10
|1.2104
|1.2434
|1.2104
|30.60
|5654.30
|653
|2006.01.11 16:30
|sell
|328
|0.10
|1.2101
|1.2401
|1.2071
|654
|2006.01.11 16:40
|sell
|329
|0.10
|1.2107
|1.2407
|1.2077
|655
|2006.01.12 14:59
|t/p
|329
|0.10
|1.2077
|1.2407
|1.2077
|31.80
|5686.10
|656
|2006.01.12 15:01
|t/p
|328
|0.10
|1.2071
|1.2401
|1.2071
|31.80
|5717.90
|657
|2006.01.17 08:30
|sell
|330
|0.10
|1.2133
|1.2433
|1.2103
|658
|2006.01.17 09:01
|sell
|331
|0.10
|1.2139
|1.2439
|1.2109
|659
|2006.01.17 10:49
|t/p
|331
|0.10
|1.2109
|1.2439
|1.2109
|30.00
|5747.90
|660
|2006.01.17 10:51
|t/p
|330
|0.10
|1.2103
|1.2433
|1.2103
|30.00
|5777.90
|661
|2006.01.18 11:08
|sell
|332
|0.10
|1.2117
|1.2417
|1.2087
|662
|2006.01.18 11:19
|sell
|333
|0.10
|1.2123
|1.2423
|1.2093
|663
|2006.01.18 14:20
|sell
|334
|0.10
|1.2128
|1.2428
|1.2098
|664
|2006.01.18 14:30
|sell
|335
|0.10
|1.2136
|1.2436
|1.2106
|665
|2006.01.18 14:45
|sell
|336
|0.10
|1.2142
|1.2442
|1.2112
|666
|2006.01.18 14:46
|sell
|337
|0.10
|1.2147
|1.2447
|1.2117
|667
|2006.01.18 15:07
|t/p
|337
|0.10
|1.2117
|1.2447
|1.2117
|30.00
|5807.90
|668
|2006.01.18 16:12
|t/p
|336
|0.10
|1.2112
|1.2442
|1.2112
|30.00
|5837.90
|669
|2006.01.18 16:14
|t/p
|335
|0.10
|1.2106
|1.2436
|1.2106
|30.00
|5867.90
|670
|2006.01.18 16:17
|t/p
|334
|0.10
|1.2098
|1.2428
|1.2098
|30.00
|5897.90
|671
|2006.01.18 16:18
|t/p
|333
|0.10
|1.2093
|1.2423
|1.2093
|30.00
|5927.90
|672
|2006.01.18 17:41
|t/p
|332
|0.10
|1.2087
|1.2417
|1.2087
|30.00
|5957.90
|673
|2006.01.20 16:59
|sell
|338
|0.10
|1.2097
|1.2397
|1.2067
|674
|2006.01.23 01:39
|s/l
|320
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.1852
|-288.00
|5669.90
|675
|2006.01.23 01:40
|s/l
|321
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.1859
|-288.00
|5381.90
|676
|2006.01.25 11:40
|sell
|339
|0.10
|1.2303
|1.2603
|1.2273
|677
|2006.01.25 12:57
|sell
|340
|0.10
|1.2308
|1.2608
|1.2278
|678
|2006.01.25 14:32
|t/p
|340
|0.10
|1.2278
|1.2608
|1.2278
|30.00
|5411.90
|679
|2006.01.25 14:33
|t/p
|339
|0.10
|1.2273
|1.2603
|1.2273
|30.00
|5441.90
|680
|2006.01.30 14:20
|t/p
|338
|0.10
|1.2067
|1.2397
|1.2067
|34.80
|5476.70
|681
|2006.02.01 13:30
|buy
|341
|0.10
|1.2103
|1.1803
|1.2133
|682
|2006.02.01 13:39
|buy
|342
|0.10
|1.2098
|1.1798
|1.2128
|683
|2006.02.01 14:15
|buy
|343
|0.10
|1.2091
|1.1791
|1.2121
|684
|2006.02.01 14:22
|buy
|344
|0.10
|1.2082
|1.1782
|1.2112
|685
|2006.02.03 14:15
|buy
|345
|0.10
|1.2058
|1.1758
|1.2088
|686
|2006.02.03 14:30
|t/p
|345
|0.10
|1.2088
|1.1758
|1.2088
|30.00
|5506.70
|687
|2006.02.03 14:32
|buy
|346
|0.10
|1.2056
|1.1756
|1.2086
|688
|2006.02.03 16:00
|buy
|347
|0.10
|1.1992
|1.1692
|1.2022
|689
|2006.02.03 16:33
|buy
|348
|0.10
|1.1987
|1.1687
|1.2017
|690
|2006.02.03 17:31
|t/p
|348
|0.10
|1.2017
|1.1687
|1.2017
|30.00
|5536.70
|691
|2006.02.03 17:31
|t/p
|347
|0.10
|1.2022
|1.1692
|1.2022
|30.00
|5566.70
|692
|2006.02.14 16:00
|buy
|349
|0.10
|1.1883
|1.1583
|1.1913
|693
|2006.02.14 16:06
|buy
|350
|0.10
|1.1876
|1.1576
|1.1906
|694
|2006.02.14 17:32
|t/p
|350
|0.10
|1.1906
|1.1576
|1.1906
|30.00
|5596.70
|695
|2006.02.14 20:39
|t/p
|349
|0.10
|1.1913
|1.1583
|1.1913
|30.00
|5626.70
|696
|2006.02.16 12:15
|buy
|351
|0.10
|1.1860
|1.1560
|1.1890
|697
|2006.02.16 12:20
|buy
|352
|0.10
|1.1855
|1.1555
|1.1885
|698
|2006.02.16 16:45
|t/p
|352
|0.10
|1.1885
|1.1555
|1.1885
|30.00
|5656.70
|699
|2006.02.16 17:06
|t/p
|351
|0.10
|1.1890
|1.1560
|1.1890
|30.00
|5686.70
|700
|2006.02.17 14:31
|buy
|353
|0.10
|1.1859
|1.1559
|1.1889
|701
|2006.02.17 15:48
|t/p
|353
|0.10
|1.1889
|1.1559
|1.1889
|30.00
|5716.70
|702
|2006.02.22 10:11
|buy
|354
|0.10
|1.1899
|1.1599
|1.1929
|703
|2006.02.22 12:12
|buy
|355
|0.10
|1.1889
|1.1589
|1.1919
|704
|2006.02.22 12:44
|buy
|356
|0.10
|1.1882
|1.1582
|1.1912
|705
|2006.02.22 13:10
|buy
|357
|0.10
|1.1876
|1.1576
|1.1906
|706
|2006.02.22 14:19
|buy
|358
|0.10
|1.1868
|1.1568
|1.1898
|707
|2006.02.22 17:31
|t/p
|358
|0.10
|1.1898
|1.1568
|1.1898
|30.00
|5746.70
|708
|2006.02.22 17:44
|t/p
|357
|0.10
|1.1906
|1.1576
|1.1906
|30.00
|5776.70
|709
|2006.02.22 18:23
|t/p
|356
|0.10
|1.1912
|1.1582
|1.1912
|30.00
|5806.70
|710
|2006.02.22 18:42
|t/p
|355
|0.10
|1.1919
|1.1589
|1.1919
|30.00
|5836.70
|711
|2006.02.23 10:12
|t/p
|354
|0.10
|1.1929
|1.1599
|1.1929
|27.75
|5864.45
|712
|2006.02.24 11:02
|buy
|359
|0.10
|1.1897
|1.1597
|1.1927
|713
|2006.02.24 11:53
|buy
|360
|0.10
|1.1890
|1.1590
|1.1920
|714
|2006.02.28 16:00
|sell
|361
|0.10
|1.1897
|1.2197
|1.1867
|715
|2006.02.28 16:11
|sell
|362
|0.10
|1.1904
|1.2204
|1.1874
|716
|2006.02.28 16:13
|sell
|363
|0.10
|1.1910
|1.2210
|1.1880
|717
|2006.02.28 16:23
|sell
|364
|0.10
|1.1915
|1.2215
|1.1885
|718
|2006.02.28 16:24
|t/p
|360
|0.10
|1.1920
|1.1590
|1.1920
|28.50
|5892.95
|719
|2006.02.28 16:28
|t/p
|359
|0.10
|1.1927
|1.1597
|1.1927
|28.50
|5921.45
|720
|2006.03.02 14:43
|sell
|365
|0.10
|1.1950
|1.2250
|1.1920
|721
|2006.03.02 14:45
|sell
|366
|0.10
|1.1956
|1.2256
|1.1926
|722
|2006.03.02 14:46
|sell
|367
|0.10
|1.1962
|1.2262
|1.1932
|723
|2006.03.02 15:02
|t/p
|367
|0.10
|1.1932
|1.2262
|1.1932
|30.00
|5951.45
|724
|2006.03.06 00:30
|t/p
|346
|0.10
|1.2086
|1.1756
|1.2086
|8.25
|5959.70
|725
|2006.03.07 10:17
|t/p
|366
|0.10
|1.1926
|1.2256
|1.1926
|31.80
|5991.50
|726
|2006.03.07 10:31
|t/p
|365
|0.10
|1.1920
|1.2250
|1.1920
|31.80
|6023.30
|727
|2006.03.07 16:36
|t/p
|364
|0.10
|1.1885
|1.2215
|1.1885
|34.20
|6057.50
|728
|2006.03.07 16:43
|t/p
|363
|0.10
|1.1880
|1.2210
|1.1880
|34.20
|6091.70
|729
|2006.03.07 19:58
|t/p
|362
|0.10
|1.1874
|1.2204
|1.1874
|34.20
|6125.90
|730
|2006.03.10 09:40
|sell
|368
|0.10
|1.1921
|1.2221
|1.1891
|731
|2006.03.10 14:48
|t/p
|368
|0.10
|1.1891
|1.2221
|1.1891
|30.00
|6155.90
|732
|2006.03.10 15:29
|t/p
|361
|0.10
|1.1867
|1.2197
|1.1867
|37.20
|6193.10
|733
|2006.03.16 14:30
|sell
|369
|0.10
|1.2087
|1.2387
|1.2057
|734
|2006.03.16 14:30
|sell
|370
|0.10
|1.2094
|1.2394
|1.2064
|735
|2006.03.16 14:31
|sell
|371
|0.10
|1.2102
|1.2402
|1.2072
|736
|2006.03.16 14:33
|sell
|372
|0.10
|1.2107
|1.2407
|1.2077
|737
|2006.03.16 14:33
|t/p
|344
|0.10
|1.2112
|1.1782
|1.2112
|-3.75
|6189.35
|738
|2006.03.16 14:41
|t/p
|343
|0.10
|1.2121
|1.1791
|1.2121
|-3.75
|6185.60
|739
|2006.03.16 14:42
|t/p
|342
|0.10
|1.2128
|1.1798
|1.2128
|-3.75
|6181.85
|740
|2006.03.16 14:58
|t/p
|341
|0.10
|1.2133
|1.1803
|1.2133
|-3.75
|6178.10
|741
|2006.03.21 17:58
|t/p
|372
|0.10
|1.2077
|1.2407
|1.2077
|31.80
|6209.90
|742
|2006.03.22 11:03
|t/p
|371
|0.10
|1.2072
|1.2402
|1.2072
|32.40
|6242.30
|743
|2006.03.23 01:56
|t/p
|370
|0.10
|1.2064
|1.2394
|1.2064
|34.20
|6276.50
|744
|2006.03.23 01:57
|t/p
|369
|0.10
|1.2057
|1.2387
|1.2057
|34.20
|6310.70
|745
|2006.03.28 11:30
|sell
|373
|0.10
|1.2058
|1.2358
|1.2028
|746
|2006.03.28 11:33
|sell
|374
|0.10
|1.2064
|1.2364
|1.2034
|747
|2006.03.28 13:56
|sell
|375
|0.10
|1.2070
|1.2370
|1.2040
|748
|2006.03.28 13:58
|sell
|376
|0.10
|1.2077
|1.2377
|1.2047
|749
|2006.03.28 15:02
|sell
|377
|0.10
|1.2083
|1.2383
|1.2053
|750
|2006.03.28 15:23
|sell
|378
|0.10
|1.2088
|1.2388
|1.2058
|751
|2006.03.28 15:24
|sell
|379
|0.10
|1.2093
|1.2393
|1.2063
|752
|2006.03.28 15:28
|sell
|380
|0.10
|1.2098
|1.2398
|1.2068
|753
|2006.03.28 15:32
|sell
|381
|0.10
|1.2104
|1.2404
|1.2074
|754
|2006.03.28 17:01
|t/p
|381
|0.10
|1.2074
|1.2404
|1.2074
|30.00
|6340.70
|755
|2006.03.28 17:09
|t/p
|380
|0.10
|1.2068
|1.2398
|1.2068
|30.00
|6370.70
|756
|2006.03.28 17:20
|t/p
|379
|0.10
|1.2063
|1.2393
|1.2063
|30.00
|6400.70
|757
|2006.03.28 17:32
|t/p
|378
|0.10
|1.2058
|1.2388
|1.2058
|30.00
|6430.70
|758
|2006.03.28 21:17
|t/p
|377
|0.10
|1.2053
|1.2383
|1.2053
|30.00
|6460.70
|759
|2006.03.28 21:18
|t/p
|376
|0.10
|1.2047
|1.2377
|1.2047
|30.00
|6490.70
|760
|2006.03.28 21:18
|t/p
|375
|0.10
|1.2040
|1.2370
|1.2040
|30.00
|6520.70
|761
|2006.03.28 21:21
|t/p
|374
|0.10
|1.2034
|1.2364
|1.2034
|30.00
|6550.70
|762
|2006.03.28 21:21
|t/p
|373
|0.10
|1.2028
|1.2358
|1.2028
|30.00
|6580.70
|763
|2006.03.30 08:00
|sell
|382
|0.10
|1.2065
|1.2365
|1.2035
|764
|2006.04.03 06:43
|t/p
|382
|0.10
|1.2035
|1.2365
|1.2035
|31.20
|6611.90
|765
|2006.04.06 10:38
|sell
|383
|0.10
|1.2305
|1.2605
|1.2275
|766
|2006.04.06 10:56
|sell
|384
|0.10
|1.2310
|1.2610
|1.2280
|767
|2006.04.06 10:58
|sell
|385
|0.10
|1.2315
|1.2615
|1.2285
|768
|2006.04.06 14:41
|t/p
|385
|0.10
|1.2285
|1.2615
|1.2285
|30.00
|6641.90
|769
|2006.04.06 14:41
|t/p
|384
|0.10
|1.2280
|1.2610
|1.2280
|30.00
|6671.90
|770
|2006.04.06 14:42
|t/p
|383
|0.10
|1.2275
|1.2605
|1.2275
|30.00
|6701.90
|771
|2006.04.11 09:06
|sell
|386
|0.10
|1.2126
|1.2426
|1.2096
|772
|2006.04.11 09:30
|sell
|387
|0.10
|1.2136
|1.2436
|1.2106
|773
|2006.04.11 12:26
|t/p
|387
|0.10
|1.2106
|1.2436
|1.2106
|30.00
|6731.90
|774
|2006.04.12 14:35
|t/p
|386
|0.10
|1.2096
|1.2426
|1.2096
|30.60
|6762.50
|775
|2006.04.12 15:42
|buy
|388
|0.10
|1.2110
|1.1810
|1.2140
|776
|2006.04.13 15:32
|buy
|389
|0.10
|1.2087
|1.1787
|1.2117
|777
|2006.04.13 15:42
|buy
|390
|0.10
|1.2082
|1.1782
|1.2112
|778
|2006.04.13 19:27
|t/p
|390
|0.10
|1.2112
|1.1782
|1.2112
|30.00
|6792.50
|779
|2006.04.17 00:00
|t/p
|389
|0.10
|1.2117
|1.1787
|1.2117
|28.50
|6821.00
|780
|2006.04.17 02:05
|t/p
|388
|0.10
|1.2140
|1.1810
|1.2140
|26.25
|6847.25
|781
|2006.04.20 14:38
|buy
|391
|0.10
|1.2325
|1.2025
|1.2355
|782
|2006.04.20 14:38
|buy
|392
|0.10
|1.2319
|1.2019
|1.2349
|783
|2006.04.21 16:31
|sell
|393
|0.10
|1.2335
|1.2635
|1.2305
|784
|2006.04.21 16:35
|sell
|394
|0.10
|1.2342
|1.2642
|1.2312
|785
|2006.04.21 16:38
|sell
|395
|0.10
|1.2348
|1.2648
|1.2318
|786
|2006.04.21 16:38
|t/p
|392
|0.10
|1.2349
|1.2019
|1.2349
|29.25
|6876.50
|787
|2006.04.21 16:38
|sell
|396
|0.10
|1.2355
|1.2655
|1.2325
|788
|2006.04.21 16:39
|t/p
|391
|0.10
|1.2355
|1.2025
|1.2355
|29.25
|6905.75
|789
|2006.04.21 19:02
|t/p
|396
|0.10
|1.2325
|1.2655
|1.2325
|30.00
|6935.75
|790
|2006.04.25 15:59
|sell
|397
|0.10
|1.2412
|1.2712
|1.2382
|791
|2006.04.25 16:08
|t/p
|397
|0.10
|1.2382
|1.2712
|1.2382
|30.00
|6965.75
|792
|2006.04.26 16:58
|sell
|398
|0.10
|1.2435
|1.2735
|1.2405
|793
|2006.04.27 11:39
|buy
|399
|0.10
|1.2429
|1.2129
|1.2459
|794
|2006.04.27 14:30
|buy
|400
|0.10
|1.2419
|1.2119
|1.2449
|795
|2006.04.27 16:00
|t/p
|400
|0.10
|1.2449
|1.2119
|1.2449
|30.00
|6995.75
|796
|2006.04.27 16:00
|t/p
|399
|0.10
|1.2459
|1.2129
|1.2459
|30.00
|7025.75
|797
|2006.04.28 18:13
|s/l
|393
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2305
|-295.80
|6729.95
|798
|2006.05.01 14:09
|s/l
|394
|0.10
|1.2642
|1.2642
|1.2312
|-295.20
|6434.75
|799
|2006.05.01 14:41
|s/l
|395
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2318
|-295.20
|6139.55
|800
|2006.05.02 14:00
|sell
|401
|0.10
|1.2632
|1.2932
|1.2602
|801
|2006.05.02 14:09
|sell
|402
|0.10
|1.2638
|1.2938
|1.2608
|802
|2006.05.02 15:36
|sell
|403
|0.10
|1.2644
|1.2944
|1.2614
|803
|2006.05.02 16:37
|sell
|404
|0.10
|1.2651
|1.2951
|1.2621
|804
|2006.05.02 18:11
|t/p
|404
|0.10
|1.2621
|1.2951
|1.2621
|30.00
|6169.55
|805
|2006.05.02 18:58
|t/p
|403
|0.10
|1.2614
|1.2944
|1.2614
|30.00
|6199.55
|806
|2006.05.02 18:59
|t/p
|402
|0.10
|1.2608
|1.2938
|1.2608
|30.00
|6229.55
|807
|2006.05.03 08:00
|sell
|405
|0.10
|1.2649
|1.2949
|1.2619
|808
|2006.05.03 08:29
|sell
|406
|0.10
|1.2654
|1.2954
|1.2624
|809
|2006.05.03 08:33
|sell
|407
|0.10
|1.2659
|1.2959
|1.2629
|810
|2006.05.03 08:40
|sell
|408
|0.10
|1.2665
|1.2965
|1.2635
|811
|2006.05.03 09:38
|t/p
|408
|0.10
|1.2635
|1.2965
|1.2635
|30.00
|6259.55
|812
|2006.05.03 09:51
|t/p
|407
|0.10
|1.2629
|1.2959
|1.2629
|30.00
|6289.55
|813
|2006.05.03 09:59
|t/p
|406
|0.10
|1.2624
|1.2954
|1.2624
|30.00
|6319.55
|814
|2006.05.03 10:01
|t/p
|405
|0.10
|1.2619
|1.2949
|1.2619
|30.00
|6349.55
|815
|2006.05.03 16:01
|t/p
|401
|0.10
|1.2602
|1.2932
|1.2602
|30.60
|6380.15
|816
|2006.05.05 14:30
|s/l
|398
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2405
|-293.40
|6086.75
|817
|2006.05.11 09:17
|buy
|409
|0.10
|1.2723
|1.2423
|1.2753
|818
|2006.05.11 09:23
|buy
|410
|0.10
|1.2718
|1.2418
|1.2748
|819
|2006.05.11 09:28
|buy
|411
|0.10
|1.2711
|1.2411
|1.2741
|820
|2006.05.11 09:29
|buy
|412
|0.10
|1.2706
|1.2406
|1.2736
|821
|2006.05.11 14:30
|t/p
|412
|0.10
|1.2736
|1.2406
|1.2736
|30.00
|6116.75
|822
|2006.05.11 14:30
|t/p
|411
|0.10
|1.2741
|1.2411
|1.2741
|30.00
|6146.75
|823
|2006.05.11 14:31
|t/p
|410
|0.10
|1.2748
|1.2418
|1.2748
|30.00
|6176.75
|824
|2006.05.11 14:31
|t/p
|409
|0.10
|1.2753
|1.2423
|1.2753
|30.00
|6206.75
|825
|2006.05.15 13:46
|buy
|413
|0.10
|1.2819
|1.2519
|1.2849
|826
|2006.05.15 15:00
|t/p
|413
|0.10
|1.2849
|1.2519
|1.2849
|30.00
|6236.75
|827
|2006.05.15 15:02
|buy
|414
|0.10
|1.2845
|1.2545
|1.2875
|828
|2006.05.15 15:03
|buy
|415
|0.10
|1.2840
|1.2540
|1.2870
|829
|2006.05.15 15:07
|buy
|416
|0.10
|1.2835
|1.2535
|1.2865
|830
|2006.05.15 15:07
|buy
|417
|0.10
|1.2830
|1.2530
|1.2860
|831
|2006.05.15 15:09
|buy
|418
|0.10
|1.2825
|1.2525
|1.2855
|832
|2006.05.15 15:21
|buy
|419
|0.10
|1.2818
|1.2518
|1.2848
|833
|2006.05.15 15:25
|buy
|420
|0.10
|1.2812
|1.2512
|1.2842
|834
|2006.05.15 15:27
|buy
|421
|0.10
|1.2806
|1.2506
|1.2836
|835
|2006.05.15 15:44
|t/p
|421
|0.10
|1.2836
|1.2506
|1.2836
|30.00
|6266.75
|836
|2006.05.15 16:41
|t/p
|420
|0.10
|1.2842
|1.2512
|1.2842
|30.00
|6296.75
|837
|2006.05.15 16:47
|t/p
|419
|0.10
|1.2848
|1.2518
|1.2848
|30.00
|6326.75
|838
|2006.05.16 14:36
|t/p
|418
|0.10
|1.2855
|1.2525
|1.2855
|29.25
|6356.00
|839
|2006.05.16 14:42
|t/p
|417
|0.10
|1.2860
|1.2530
|1.2860
|29.25
|6385.25
|840
|2006.05.16 14:44
|t/p
|416
|0.10
|1.2865
|1.2535
|1.2865
|29.25
|6414.50
|841
|2006.05.17 05:32
|t/p
|415
|0.10
|1.2870
|1.2540
|1.2870
|28.50
|6443.00
|842
|2006.05.17 05:32
|t/p
|414
|0.10
|1.2875
|1.2545
|1.2875
|28.50
|6471.50
|843
|2006.05.19 14:00
|buy
|422
|0.10
|1.2766
|1.2466
|1.2796
|844
|2006.05.19 14:24
|buy
|423
|0.10
|1.2760
|1.2460
|1.2790
|845
|2006.05.19 14:25
|buy
|424
|0.10
|1.2755
|1.2455
|1.2785
|846
|2006.05.19 14:26
|buy
|425
|0.10
|1.2749
|1.2449
|1.2779
|847
|2006.05.19 14:35
|buy
|426
|0.10
|1.2741
|1.2441
|1.2771
|848
|2006.05.19 14:59
|buy
|427
|0.10
|1.2736
|1.2436
|1.2766
|849
|2006.05.19 15:00
|buy
|428
|0.10
|1.2728
|1.2428
|1.2758
|850
|2006.05.19 15:03
|buy
|429
|0.10
|1.2721
|1.2421
|1.2751
|851
|2006.05.19 15:04
|buy
|430
|0.10
|1.2715
|1.2415
|1.2745
|852
|2006.05.19 15:29
|t/p
|430
|0.10
|1.2745
|1.2415
|1.2745
|30.00
|6501.50
|853
|2006.05.19 15:37
|t/p
|429
|0.10
|1.2751
|1.2421
|1.2751
|30.00
|6531.50
|854
|2006.05.19 16:17
|buy
|431
|0.10
|1.2722
|1.2422
|1.2752
|855
|2006.05.19 16:24
|buy
|432
|0.10
|1.2716
|1.2416
|1.2746
|856
|2006.05.19 16:26
|buy
|433
|0.10
|1.2711
|1.2411
|1.2741
|857
|2006.05.19 17:56
|t/p
|433
|0.10
|1.2741
|1.2411
|1.2741
|30.00
|6561.50
|858
|2006.05.19 17:57
|t/p
|432
|0.10
|1.2746
|1.2416
|1.2746
|30.00
|6591.50
|859
|2006.05.19 17:58
|t/p
|431
|0.10
|1.2752
|1.2422
|1.2752
|30.00
|6621.50
|860
|2006.05.19 18:58
|t/p
|428
|0.10
|1.2758
|1.2428
|1.2758
|30.00
|6651.50
|861
|2006.05.19 19:20
|t/p
|427
|0.10
|1.2766
|1.2436
|1.2766
|30.00
|6681.50
|862
|2006.05.19 19:55
|t/p
|426
|0.10
|1.2771
|1.2441
|1.2771
|30.00
|6711.50
|863
|2006.05.19 20:42
|t/p
|425
|0.10
|1.2779
|1.2449
|1.2779
|30.00
|6741.50
|864
|2006.05.22 12:26
|t/p
|424
|0.10
|1.2785
|1.2455
|1.2785
|29.25
|6770.75
|865
|2006.05.22 15:48
|t/p
|423
|0.10
|1.2790
|1.2460
|1.2790
|29.25
|6800.00
|866
|2006.05.22 16:05
|t/p
|422
|0.10
|1.2796
|1.2466
|1.2796
|29.25
|6829.25
|867
|2006.05.24 15:00
|sell
|434
|0.10
|1.2869
|1.3169
|1.2839
|868
|2006.05.24 15:11
|t/p
|434
|0.10
|1.2839
|1.3169
|1.2839
|30.00
|6859.25
|869
|2006.05.26 08:06
|buy
|435
|0.10
|1.2770
|1.2470
|1.2800
|870
|2006.05.26 09:46
|t/p
|435
|0.10
|1.2800
|1.2470
|1.2800
|30.00
|6889.25
|871
|2006.05.26 12:30
|sell
|436
|0.10
|1.2810
|1.3110
|1.2780
|872
|2006.05.26 13:08
|sell
|437
|0.10
|1.2816
|1.3116
|1.2786
|873
|2006.05.26 14:32
|sell
|438
|0.10
|1.2821
|1.3121
|1.2791
|874
|2006.05.26 15:21
|t/p
|438
|0.10
|1.2791
|1.3121
|1.2791
|30.00
|6919.25
|875
|2006.05.26 15:22
|t/p
|437
|0.10
|1.2786
|1.3116
|1.2786
|30.00
|6949.25
|876
|2006.05.26 15:22
|t/p
|436
|0.10
|1.2780
|1.3110
|1.2780
|30.00
|6979.25
|877
|2006.05.30 09:00
|sell
|439
|0.10
|1.2833
|1.3133
|1.2803
|878
|2006.05.30 09:01
|sell
|440
|0.10
|1.2839
|1.3139
|1.2809
|879
|2006.05.30 09:02
|sell
|441
|0.10
|1.2851
|1.3151
|1.2821
|880
|2006.05.30 09:05
|sell
|442
|0.10
|1.2858
|1.3158
|1.2828
|881
|2006.05.30 14:18
|t/p
|442
|0.10
|1.2828
|1.3158
|1.2828
|30.00
|7009.25
|882
|2006.05.30 14:28
|t/p
|441
|0.10
|1.2821
|1.3151
|1.2821
|30.00
|7039.25
|883
|2006.05.31 21:00
|t/p
|440
|0.10
|1.2809
|1.3139
|1.2809
|30.60
|7069.85
|884
|2006.06.01 02:29
|t/p
|439
|0.10
|1.2803
|1.3133
|1.2803
|32.40
|7102.25
|885
|2006.06.08 08:38
|buy
|443
|0.10
|1.2769
|1.2469
|1.2799
|886
|2006.06.12 14:44
|buy
|444
|0.10
|1.2588
|1.2288
|1.2618
|887
|2006.06.14 15:18
|sell
|445
|0.10
|1.2594
|1.2894
|1.2564
|888
|2006.06.14 15:19
|sell
|446
|0.10
|1.2599
|1.2899
|1.2569
|889
|2006.06.14 15:19
|sell
|447
|0.10
|1.2604
|1.2904
|1.2574
|890
|2006.06.14 15:19
|sell
|448
|0.10
|1.2609
|1.2909
|1.2579
|891
|2006.06.14 15:20
|sell
|449
|0.10
|1.2614
|1.2914
|1.2584
|892
|2006.06.14 15:20
|t/p
|444
|0.10
|1.2618
|1.2288
|1.2618
|28.50
|7130.75
|893
|2006.06.14 15:20
|sell
|450
|0.10
|1.2619
|1.2919
|1.2589
|894
|2006.06.14 15:21
|sell
|451
|0.10
|1.2624
|1.2924
|1.2594
|895
|2006.06.14 15:27
|sell
|452
|0.10
|1.2629
|1.2929
|1.2599
|896
|2006.06.14 20:42
|t/p
|452
|0.10
|1.2599
|1.2929
|1.2599
|30.00
|7160.75
|897
|2006.06.14 20:45
|t/p
|451
|0.10
|1.2594
|1.2924
|1.2594
|30.00
|7190.75
|898
|2006.06.15 14:34
|t/p
|450
|0.10
|1.2589
|1.2919
|1.2589
|31.80
|7222.55
|899
|2006.06.19 03:28
|t/p
|449
|0.10
|1.2584
|1.2914
|1.2584
|33.00
|7255.55
|900
|2006.06.19 03:36
|t/p
|448
|0.10
|1.2579
|1.2909
|1.2579
|33.00
|7288.55
|901
|2006.06.19 03:36
|t/p
|447
|0.10
|1.2574
|1.2904
|1.2574
|33.00
|7321.55
|902
|2006.06.19 03:38
|t/p
|446
|0.10
|1.2569
|1.2899
|1.2569
|33.00
|7354.55
|903
|2006.06.19 08:17
|buy
|453
|0.10
|1.2586
|1.2286
|1.2616
|904
|2006.06.19 15:00
|t/p
|445
|0.10
|1.2564
|1.2894
|1.2564
|33.00
|7387.55
|905
|2006.06.21 04:05
|t/p
|453
|0.10
|1.2616
|1.2286
|1.2616
|28.50
|7416.05
|906
|2006.06.22 14:30
|buy
|454
|0.10
|1.2585
|1.2285
|1.2615
|907
|2006.06.22 15:19
|buy
|455
|0.10
|1.2579
|1.2279
|1.2609
|908
|2006.06.22 15:20
|buy
|456
|0.10
|1.2571
|1.2271
|1.2601
|909
|2006.06.22 15:20
|buy
|457
|0.10
|1.2565
|1.2265
|1.2595
|910
|2006.06.26 12:53
|sell
|458
|0.10
|1.2570
|1.2870
|1.2540
|911
|2006.06.26 15:33
|sell
|459
|0.10
|1.2575
|1.2875
|1.2545
|912
|2006.06.26 16:01
|t/p
|459
|0.10
|1.2545
|1.2875
|1.2545
|30.00
|7446.05
|913
|2006.06.26 17:04
|t/p
|458
|0.10
|1.2540
|1.2870
|1.2540
|30.00
|7476.05
|914
|2006.06.26 19:38
|t/p
|457
|0.10
|1.2595
|1.2265
|1.2595
|28.50
|7504.55
|915
|2006.06.26 19:39
|t/p
|456
|0.10
|1.2601
|1.2271
|1.2601
|28.50
|7533.05
|916
|2006.06.27 02:11
|t/p
|455
|0.10
|1.2609
|1.2279
|1.2609
|27.75
|7560.80
|917
|2006.06.27 02:50
|t/p
|454
|0.10
|1.2615
|1.2285
|1.2615
|27.75
|7588.55
|918
|2006.07.03 12:38
|t/p
|443
|0.10
|1.2799
|1.2469
|1.2799
|12.75
|7601.30
|919
|2006.07.05 08:32
|sell
|460
|0.10
|1.2809
|1.3109
|1.2779
|920
|2006.07.05 08:57
|t/p
|460
|0.10
|1.2779
|1.3109
|1.2779
|30.00
|7631.30
|921
|2006.07.05 14:18
|buy
|461
|0.10
|1.2763
|1.2463
|1.2793
|922
|2006.07.05 14:27
|buy
|462
|0.10
|1.2758
|1.2458
|1.2788
|923
|2006.07.05 14:27
|buy
|463
|0.10
|1.2753
|1.2453
|1.2783
|924
|2006.07.05 14:31
|buy
|464
|0.10
|1.2747
|1.2447
|1.2777
|925
|2006.07.06 14:34
|t/p
|464
|0.10
|1.2777
|1.2447
|1.2777
|27.75
|7659.05
|926
|2006.07.07 09:21
|t/p
|463
|0.10
|1.2783
|1.2453
|1.2783
|27.00
|7686.05
|927
|2006.07.07 11:38
|t/p
|462
|0.10
|1.2788
|1.2458
|1.2788
|27.00
|7713.05
|928
|2006.07.07 14:29
|t/p
|461
|0.10
|1.2793
|1.2463
|1.2793
|27.00
|7740.05
|929
|2006.07.10 16:30
|buy
|465
|0.10
|1.2731
|1.2431
|1.2761
|930
|2006.07.10 18:03
|t/p
|465
|0.10
|1.2761
|1.2431
|1.2761
|30.00
|7770.05
|931
|2006.07.12 14:30
|buy
|466
|0.10
|1.2729
|1.2429
|1.2759
|932
|2006.07.12 14:30
|buy
|467
|0.10
|1.2724
|1.2424
|1.2754
|933
|2006.07.12 14:30
|buy
|468
|0.10
|1.2719
|1.2419
|1.2749
|934
|2006.07.12 14:30
|buy
|469
|0.10
|1.2714
|1.2414
|1.2744
|935
|2006.07.12 14:31
|buy
|470
|0.10
|1.2709
|1.2409
|1.2739
|936
|2006.07.12 14:31
|buy
|471
|0.10
|1.2704
|1.2404
|1.2734
|937
|2006.07.12 14:31
|buy
|472
|0.10
|1.2699
|1.2399
|1.2729
|938
|2006.07.12 14:31
|buy
|473
|0.10
|1.2694
|1.2394
|1.2724
|939
|2006.07.12 14:31
|buy
|474
|0.10
|1.2689
|1.2389
|1.2719
|940
|2006.07.13 03:51
|t/p
|474
|0.10
|1.2719
|1.2389
|1.2719
|27.75
|7797.80
|941
|2006.07.13 09:04
|t/p
|473
|0.10
|1.2724
|1.2394
|1.2724
|27.75
|7825.55
|942
|2006.07.14 08:23
|buy
|475
|0.10
|1.2665
|1.2365
|1.2695
|943
|2006.07.14 08:23
|buy
|476
|0.10
|1.2660
|1.2360
|1.2690
|944
|2006.07.14 08:24
|buy
|477
|0.10
|1.2655
|1.2355
|1.2685
|945
|2006.07.14 11:22
|t/p
|477
|0.10
|1.2685
|1.2355
|1.2685
|30.00
|7855.55
|946
|2006.07.14 14:30
|t/p
|476
|0.10
|1.2690
|1.2360
|1.2690
|30.00
|7885.55
|947
|2006.07.21 20:02
|t/p
|475
|0.10
|1.2695
|1.2365
|1.2695
|24.75
|7910.30
|948
|2006.07.24 08:00
|buy
|478
|0.10
|1.2650
|1.2350
|1.2680
|949
|2006.07.24 08:00
|buy
|479
|0.10
|1.2645
|1.2345
|1.2675
|950
|2006.07.24 08:01
|buy
|480
|0.10
|1.2639
|1.2339
|1.2669
|951
|2006.07.24 08:59
|buy
|481
|0.10
|1.2632
|1.2332
|1.2662
|952
|2006.07.24 10:57
|buy
|482
|0.10
|1.2625
|1.2325
|1.2655
|953
|2006.07.24 11:08
|buy
|483
|0.10
|1.2618
|1.2318
|1.2648
|954
|2006.07.25 07:27
|t/p
|483
|0.10
|1.2648
|1.2318
|1.2648
|29.25
|7939.55
|955
|2006.07.25 07:34
|t/p
|482
|0.10
|1.2655
|1.2325
|1.2655
|29.25
|7968.80
|956
|2006.07.25 08:03
|t/p
|481
|0.10
|1.2662
|1.2332
|1.2662
|29.25
|7998.05
|957
|2006.07.25 08:32
|t/p
|480
|0.10
|1.2669
|1.2339
|1.2669
|29.25
|8027.30
|958
|2006.07.25 09:00
|sell
|484
|0.10
|1.2657
|1.2957
|1.2627
|959
|2006.07.25 16:11
|buy
|485
|0.10
|1.2628
|1.2328
|1.2658
|960
|2006.07.25 16:11
|t/p
|484
|0.10
|1.2627
|1.2957
|1.2627
|30.00
|8057.30
|961
|2006.07.25 16:15
|buy
|486
|0.10
|1.2622
|1.2322
|1.2652
|962
|2006.07.25 16:22
|buy
|487
|0.10
|1.2616
|1.2316
|1.2646
|963
|2006.07.26 18:30
|t/p
|487
|0.10
|1.2646
|1.2316
|1.2646
|29.25
|8086.55
|964
|2006.07.26 18:40
|t/p
|486
|0.10
|1.2652
|1.2322
|1.2652
|29.25
|8115.80
|965
|2006.07.26 18:55
|t/p
|485
|0.10
|1.2658
|1.2328
|1.2658
|29.25
|8145.05
|966
|2006.07.26 20:08
|t/p
|479
|0.10
|1.2675
|1.2345
|1.2675
|28.50
|8173.55
|967
|2006.07.26 20:19
|t/p
|478
|0.10
|1.2680
|1.2350
|1.2680
|28.50
|8202.05
|968
|2006.07.27 07:38
|t/p
|472
|0.10
|1.2729
|1.2399
|1.2729
|17.25
|8219.30
|969
|2006.07.27 07:41
|t/p
|471
|0.10
|1.2734
|1.2404
|1.2734
|17.25
|8236.55
|970
|2006.07.27 09:10
|t/p
|470
|0.10
|1.2739
|1.2409
|1.2739
|17.25
|8253.80
|971
|2006.07.27 09:11
|t/p
|469
|0.10
|1.2744
|1.2414
|1.2744
|17.25
|8271.05
|972
|2006.07.27 15:05
|t/p
|468
|0.10
|1.2749
|1.2419
|1.2749
|17.25
|8288.30
|973
|2006.07.27 15:06
|t/p
|467
|0.10
|1.2754
|1.2424
|1.2754
|17.25
|8305.55
|974
|2006.07.27 15:08
|t/p
|466
|0.10
|1.2759
|1.2429
|1.2759
|17.25
|8322.80
|975
|2006.08.01 08:00
|buy
|488
|0.10
|1.2734
|1.2434
|1.2764
|976
|2006.08.01 08:42
|buy
|489
|0.10
|1.2728
|1.2428
|1.2758
|977
|2006.08.01 08:46
|buy
|490
|0.10
|1.2723
|1.2423
|1.2753
|978
|2006.08.01 12:03
|t/p
|490
|0.10
|1.2753
|1.2423
|1.2753
|30.00
|8352.80
|979
|2006.08.01 12:45
|t/p
|489
|0.10
|1.2758
|1.2428
|1.2758
|30.00
|8382.80
|980
|2006.08.01 12:54
|t/p
|488
|0.10
|1.2764
|1.2434
|1.2764
|30.00
|8412.80
|981
|2006.08.01 14:30
|sell
|491
|0.10
|1.2764
|1.3064
|1.2734
|982
|2006.08.01 14:30
|sell
|492
|0.10
|1.2769
|1.3069
|1.2739
|983
|2006.08.01 14:30
|sell
|493
|0.10
|1.2774
|1.3074
|1.2744
|984
|2006.08.01 14:38
|t/p
|493
|0.10
|1.2744
|1.3074
|1.2744
|30.00
|8442.80
|985
|2006.08.01 14:42
|t/p
|492
|0.10
|1.2739
|1.3069
|1.2739
|30.00
|8472.80
|986
|2006.08.01 16:19
|t/p
|491
|0.10
|1.2734
|1.3064
|1.2734
|30.00
|8502.80
|987
|2006.08.09 13:30
|sell
|494
|0.10
|1.2887
|1.3187
|1.2857
|988
|2006.08.09 16:15
|sell
|495
|0.10
|1.2892
|1.3192
|1.2862
|989
|2006.08.09 20:31
|t/p
|495
|0.10
|1.2862
|1.3192
|1.2862
|30.00
|8532.80
|990
|2006.08.09 22:05
|t/p
|494
|0.10
|1.2857
|1.3187
|1.2857
|30.00
|8562.80
|991
|2006.08.10 14:31
|buy
|496
|0.10
|1.2849
|1.2549
|1.2879
|992
|2006.08.10 14:31
|buy
|497
|0.10
|1.2843
|1.2543
|1.2873
|993
|2006.08.10 14:52
|buy
|498
|0.10
|1.2836
|1.2536
|1.2866
|994
|2006.08.10 15:29
|buy
|499
|0.10
|1.2831
|1.2531
|1.2861
|995
|2006.08.10 15:38
|buy
|500
|0.10
|1.2825
|1.2525
|1.2855
|996
|2006.08.14 14:30
|buy
|501
|0.10
|1.2718
|1.2418
|1.2748
|997
|2006.08.14 16:20
|t/p
|501
|0.10
|1.2748
|1.2418
|1.2748
|30.00
|8592.80
|998
|2006.08.16 15:15
|t/p
|500
|0.10
|1.2855
|1.2525
|1.2855
|27.00
|8619.80
|999
|2006.08.16 15:18
|t/p
|499
|0.10
|1.2861
|1.2531
|1.2861
|27.00
|8646.80
|1000
|2006.08.17 09:22
|t/p
|498
|0.10
|1.2866
|1.2536
|1.2866
|24.75
|8671.55
|1001
|2006.08.17 09:33
|t/p
|497
|0.10
|1.2873
|1.2543
|1.2873
|24.75
|8696.30
|1002
|2006.08.17 13:46
|t/p
|496
|0.10
|1.2879
|1.2549
|1.2879
|24.75
|8721.05
|1003
|2006.08.18 15:00
|buy
|502
|0.10
|1.2802
|1.2502
|1.2832
|1004
|2006.08.18 15:48
|t/p
|502
|0.10
|1.2832
|1.2502
|1.2832
|30.00
|8751.05
|1005
|2006.08.18 16:18
|buy
|503
|0.10
|1.2803
|1.2503
|1.2833
|1006
|2006.08.18 16:24
|buy
|504
|0.10
|1.2797
|1.2497
|1.2827
|1007
|2006.08.18 21:02
|t/p
|504
|0.10
|1.2827
|1.2497
|1.2827
|30.00
|8781.05
|1008
|2006.08.21 00:13
|t/p
|503
|0.10
|1.2833
|1.2503
|1.2833
|29.25
|8810.30
|1009
|2006.08.21 08:15
|sell
|505
|0.10
|1.2876
|1.3176
|1.2846
|1010
|2006.08.21 08:54
|sell
|506
|0.10
|1.2882
|1.3182
|1.2852
|1011
|2006.08.21 08:56
|sell
|507
|0.10
|1.2887
|1.3187
|1.2857
|1012
|2006.08.21 09:22
|sell
|508
|0.10
|1.2892
|1.3192
|1.2862
|1013
|2006.08.21 09:25
|sell
|509
|0.10
|1.2897
|1.3197
|1.2867
|1014
|2006.08.22 00:23
|t/p
|509
|0.10
|1.2867
|1.3197
|1.2867
|30.60
|8840.90
|1015
|2006.08.22 00:36
|t/p
|508
|0.10
|1.2862
|1.3192
|1.2862
|30.60
|8871.50
|1016
|2006.08.22 04:26
|t/p
|507
|0.10
|1.2857
|1.3187
|1.2857
|30.60
|8902.10
|1017
|2006.08.22 11:00
|t/p
|506
|0.10
|1.2852
|1.3182
|1.2852
|30.60
|8932.70
|1018
|2006.08.22 11:54
|t/p
|505
|0.10
|1.2846
|1.3176
|1.2846
|30.60
|8963.30
|1019
|2006.08.22 15:30
|buy
|510
|0.10
|1.2809
|1.2509
|1.2839
|1020
|2006.08.22 16:24
|buy
|511
|0.10
|1.2803
|1.2503
|1.2833
|1021
|2006.08.22 16:24
|buy
|512
|0.10
|1.2798
|1.2498
|1.2828
|1022
|2006.08.23 09:33
|t/p
|512
|0.10
|1.2828
|1.2498
|1.2828
|29.25
|8992.55
|1023
|2006.08.23 15:51
|t/p
|511
|0.10
|1.2833
|1.2503
|1.2833
|29.25
|9021.80
|1024
|2006.08.23 16:00
|t/p
|510
|0.10
|1.2839
|1.2509
|1.2839
|29.25
|9051.05
|1025
|2006.08.24 10:00
|sell
|513
|0.10
|1.2791
|1.3091
|1.2761
|1026
|2006.08.24 12:00
|sell
|514
|0.10
|1.2824
|1.3124
|1.2794
|1027
|2006.08.24 12:07
|sell
|515
|0.10
|1.2830
|1.3130
|1.2800
|1028
|2006.08.24 16:38
|t/p
|515
|0.10
|1.2800
|1.3130
|1.2800
|30.00
|9081.05
|1029
|2006.08.24 16:53
|t/p
|514
|0.10
|1.2794
|1.3124
|1.2794
|30.00
|9111.05
|1030
|2006.08.24 18:00
|t/p
|513
|0.10
|1.2761
|1.3091
|1.2761
|30.00
|9141.05
|1031
|2006.08.28 08:00
|sell
|516
|0.10
|1.2795
|1.3095
|1.2765
|1032
|2006.08.28 09:24
|sell
|517
|0.10
|1.2801
|1.3101
|1.2771
|1033
|2006.08.28 09:25
|sell
|518
|0.10
|1.2806
|1.3106
|1.2776
|1034
|2006.08.28 10:07
|sell
|519
|0.10
|1.2811
|1.3111
|1.2781
|1035
|2006.08.28 22:51
|t/p
|519
|0.10
|1.2781
|1.3111
|1.2781
|30.00
|9171.05
|1036
|2006.08.28 23:23
|t/p
|518
|0.10
|1.2776
|1.3106
|1.2776
|30.00
|9201.05
|1037
|2006.08.29 08:18
|sell
|520
|0.10
|1.2825
|1.3125
|1.2795
|1038
|2006.08.29 09:13
|sell
|521
|0.10
|1.2830
|1.3130
|1.2800
|1039
|2006.08.29 15:06
|t/p
|521
|0.10
|1.2800
|1.3130
|1.2800
|30.00
|9231.05
|1040
|2006.08.29 15:38
|t/p
|520
|0.10
|1.2795
|1.3125
|1.2795
|30.00
|9261.05
|1041
|2006.08.29 16:22
|t/p
|517
|0.10
|1.2771
|1.3101
|1.2771
|30.60
|9291.65
|1042
|2006.08.29 16:23
|t/p
|516
|0.10
|1.2765
|1.3095
|1.2765
|30.60
|9322.25
|1043
|2006.08.31 14:01
|sell
|522
|0.10
|1.2860
|1.3160
|1.2830
|1044
|2006.08.31 14:35
|sell
|523
|0.10
|1.2866
|1.3166
|1.2836
|1045
|2006.08.31 14:35
|sell
|524
|0.10
|1.2871
|1.3171
|1.2841
|1046
|2006.08.31 14:36
|sell
|525
|0.10
|1.2876
|1.3176
|1.2846
|1047
|2006.08.31 15:42
|t/p
|525
|0.10
|1.2846
|1.3176
|1.2846
|30.00
|9352.25
|1048
|2006.08.31 15:42
|t/p
|524
|0.10
|1.2841
|1.3171
|1.2841
|30.00
|9382.25
|1049
|2006.08.31 15:43
|t/p
|523
|0.10
|1.2836
|1.3166
|1.2836
|30.00
|9412.25
|1050
|2006.08.31 16:01
|t/p
|522
|0.10
|1.2830
|1.3160
|1.2830
|30.00
|9442.25
|1051
|2006.09.01 16:30
|buy
|526
|0.10
|1.2778
|1.2478
|1.2808
|1052
|2006.09.01 16:59
|t/p
|526
|0.10
|1.2808
|1.2478
|1.2808
|30.00
|9472.25
|1053
|2006.09.05 15:22
|buy
|527
|0.10
|1.2810
|1.2510
|1.2840
|1054
|2006.09.06 15:34
|buy
|528
|0.10
|1.2789
|1.2489
|1.2819
|1055
|2006.09.06 16:00
|buy
|529
|0.10
|1.2783
|1.2483
|1.2813
|1056
|2006.09.06 16:00
|buy
|530
|0.10
|1.2778
|1.2478
|1.2808
|1057
|2006.09.06 20:14
|t/p
|530
|0.10
|1.2808
|1.2478
|1.2808
|30.00
|9502.25
|1058
|2006.09.06 20:42
|t/p
|529
|0.10
|1.2813
|1.2483
|1.2813
|30.00
|9532.25
|1059
|2006.09.07 01:02
|t/p
|528
|0.10
|1.2819
|1.2489
|1.2819
|27.75
|9560.00
|1060
|2006.09.07 11:30
|buy
|531
|0.10
|1.2788
|1.2488
|1.2818
|1061
|2006.09.07 11:34
|buy
|532
|0.10
|1.2782
|1.2482
|1.2812
|1062
|2006.09.07 12:33
|buy
|533
|0.10
|1.2776
|1.2476
|1.2806
|1063
|2006.09.07 12:33
|buy
|534
|0.10
|1.2770
|1.2470
|1.2800
|1064
|2006.09.07 12:36
|buy
|535
|0.10
|1.2765
|1.2465
|1.2795
|1065
|2006.09.07 12:37
|buy
|536
|0.10
|1.2760
|1.2460
|1.2790
|1066
|2006.09.07 15:17
|buy
|537
|0.10
|1.2727
|1.2427
|1.2757
|1067
|2006.09.07 15:30
|buy
|538
|0.10
|1.2716
|1.2416
|1.2746
|1068
|2006.09.07 15:31
|buy
|539
|0.10
|1.2710
|1.2410
|1.2740
|1069
|2006.09.07 17:08
|t/p
|539
|0.10
|1.2740
|1.2410
|1.2740
|30.00
|9590.00
|1070
|2006.09.07 17:59
|t/p
|538
|0.10
|1.2746
|1.2416
|1.2746
|30.00
|9620.00
|1071
|2006.09.12 15:53
|buy
|540
|0.10
|1.2694
|1.2394
|1.2724
|1072
|2006.09.14 13:15
|t/p
|540
|0.10
|1.2724
|1.2394
|1.2724
|27.00
|9647.00
|1073
|2006.09.15 14:05
|buy
|541
|0.10
|1.2677
|1.2377
|1.2707
|1074
|2006.09.15 14:30
|buy
|542
|0.10
|1.2671
|1.2371
|1.2701
|1075
|2006.09.15 14:45
|buy
|543
|0.10
|1.2665
|1.2365
|1.2695
|1076
|2006.09.15 15:33
|buy
|544
|0.10
|1.2660
|1.2360
|1.2690
|1077
|2006.09.15 15:33
|buy
|545
|0.10
|1.2655
|1.2355
|1.2685
|1078
|2006.09.15 15:33
|buy
|546
|0.10
|1.2650
|1.2350
|1.2680
|1079
|2006.09.15 15:34
|buy
|547
|0.10
|1.2645
|1.2345
|1.2675
|1080
|2006.09.15 15:38
|buy
|548
|0.10
|1.2637
|1.2337
|1.2667
|1081
|2006.09.15 22:47
|t/p
|548
|0.10
|1.2667
|1.2337
|1.2667
|30.00
|9677.00
|1082
|2006.09.18 08:21
|t/p
|547
|0.10
|1.2675
|1.2345
|1.2675
|29.25
|9706.25
|1083
|2006.09.18 08:59
|t/p
|546
|0.10
|1.2680
|1.2350
|1.2680
|29.25
|9735.50
|1084
|2006.09.18 15:00
|t/p
|545
|0.10
|1.2685
|1.2355
|1.2685
|29.25
|9764.75
|1085
|2006.09.18 15:00
|t/p
|544
|0.10
|1.2690
|1.2360
|1.2690
|29.25
|9794.00
|1086
|2006.09.18 20:13
|t/p
|543
|0.10
|1.2695
|1.2365
|1.2695
|29.25
|9823.25
|1087
|2006.09.18 20:48
|t/p
|542
|0.10
|1.2701
|1.2371
|1.2701
|29.25
|9852.50
|1088
|2006.09.18 21:29
|t/p
|541
|0.10
|1.2707
|1.2377
|1.2707
|29.25
|9881.75
|1089
|2006.09.19 14:30
|buy
|549
|0.10
|1.2664
|1.2364
|1.2694
|1090
|2006.09.19 14:51
|t/p
|549
|0.10
|1.2694
|1.2364
|1.2694
|30.00
|9911.75
|1091
|2006.09.21 18:03
|t/p
|537
|0.10
|1.2757
|1.2427
|1.2757
|19.50
|9931.25
|1092
|2006.09.21 21:14
|t/p
|536
|0.10
|1.2790
|1.2460
|1.2790
|19.50
|9950.75
|1093
|2006.09.21 21:16
|t/p
|535
|0.10
|1.2795
|1.2465
|1.2795
|19.50
|9970.25
|1094
|2006.09.22 09:03
|t/p
|534
|0.10
|1.2800
|1.2470
|1.2800
|18.75
|9989.00
|1095
|2006.09.22 09:05
|t/p
|533
|0.10
|1.2806
|1.2476
|1.2806
|18.75
|10007.75
|1096
|2006.09.22 09:21
|t/p
|532
|0.10
|1.2812
|1.2482
|1.2812
|18.75
|10026.50
|1097
|2006.09.22 09:22
|t/p
|531
|0.10
|1.2818
|1.2488
|1.2818
|18.75
|10045.25
|1098
|2006.09.25 13:19
|buy
|550
|0.10
|1.2771
|1.2471
|1.2801
|1099
|2006.09.25 14:21
|buy
|551
|0.10
|1.2766
|1.2466
|1.2796
|1100
|2006.09.25 15:33
|buy
|552
|0.10
|1.2760
|1.2460
|1.2790
|1101
|2006.09.25 16:00
|buy
|553
|0.10
|1.2754
|1.2454
|1.2784
|1102
|2006.09.25 16:00
|buy
|554
|0.10
|1.2749
|1.2449
|1.2779
|1103
|2006.09.29 11:00
|buy
|555
|0.10
|1.2676
|1.2376
|1.2706
|1104
|2006.09.29 11:05
|buy
|556
|0.10
|1.2670
|1.2370
|1.2700
|1105
|2006.09.29 11:09
|buy
|557
|0.10
|1.2665
|1.2365
|1.2695
|1106
|2006.09.29 14:20
|buy
|558
|0.10
|1.2659
|1.2359
|1.2689
|1107
|2006.09.29 14:39
|buy
|559
|0.10
|1.2653
|1.2353
|1.2683
|1108
|2006.09.29 14:40
|buy
|560
|0.10
|1.2648
|1.2348
|1.2678
|1109
|2006.09.29 14:41
|buy
|561
|0.10
|1.2643
|1.2343
|1.2673
|1110
|2006.09.29 17:02
|t/p
|561
|0.10
|1.2673
|1.2343
|1.2673
|30.00
|10075.25
|1111
|2006.09.29 17:03
|t/p
|560
|0.10
|1.2678
|1.2348
|1.2678
|30.00
|10105.25
|1112
|2006.09.29 17:22
|t/p
|559
|0.10
|1.2683
|1.2353
|1.2683
|30.00
|10135.25
|1113
|2006.09.29 17:22
|t/p
|558
|0.10
|1.2689
|1.2359
|1.2689
|30.00
|10165.25
|1114
|2006.09.29 17:24
|t/p
|557
|0.10
|1.2695
|1.2365
|1.2695
|30.00
|10195.25
|1115
|2006.09.29 17:31
|t/p
|556
|0.10
|1.2700
|1.2370
|1.2700
|30.00
|10225.25
|1116
|2006.09.29 17:31
|t/p
|555
|0.10
|1.2706
|1.2376
|1.2706
|30.00
|10255.25
|1117
|2006.10.10 15:00
|buy
|562
|0.10
|1.2537
|1.2237
|1.2567
|1118
|2006.10.10 15:11
|buy
|563
|0.10
|1.2531
|1.2231
|1.2561
|1119
|2006.10.10 15:38
|buy
|564
|0.10
|1.2525
|1.2225
|1.2555
|1120
|2006.10.10 15:51
|buy
|565
|0.10
|1.2519
|1.2219
|1.2549
|1121
|2006.10.11 10:15
|t/p
|565
|0.10
|1.2549
|1.2219
|1.2549
|29.25
|10284.50
|1122
|2006.10.11 12:24
|t/p
|564
|0.10
|1.2555
|1.2225
|1.2555
|29.25
|10313.75
|1123
|2006.10.11 20:31
|s/l
|527
|0.10
|1.2510
|1.2510
|1.2840
|-327.00
|9986.75
|1124
|2006.10.12 09:05
|sell
|566
|0.10
|1.2547
|1.2847
|1.2517
|1125
|2006.10.12 09:10
|sell
|567
|0.10
|1.2555
|1.2855
|1.2525
|1126
|2006.10.12 09:37
|t/p
|563
|0.10
|1.2561
|1.2231
|1.2561
|27.00
|10013.75
|1127
|2006.10.12 13:36
|t/p
|567
|0.10
|1.2525
|1.2855
|1.2525
|30.00
|10043.75
|1128
|2006.10.13 03:14
|t/p
|562
|0.10
|1.2567
|1.2237
|1.2567
|26.25
|10070.00
|1129
|2006.10.13 14:38
|t/p
|566
|0.10
|1.2517
|1.2847
|1.2517
|30.60
|10100.60
|1130
|2006.10.18 16:00
|buy
|568
|0.10
|1.2518
|1.2218
|1.2548
|1131
|2006.10.18 16:30
|buy
|569
|0.10
|1.2510
|1.2210
|1.2540
|1132
|2006.10.19 01:25
|t/p
|569
|0.10
|1.2540
|1.2210
|1.2540
|27.75
|10128.35
|1133
|2006.10.19 09:32
|t/p
|568
|0.10
|1.2548
|1.2218
|1.2548
|27.75
|10156.10
|1134
|2006.10.23 12:30
|buy
|570
|0.10
|1.2554
|1.2254
|1.2584
|1135
|2006.10.25 12:34
|t/p
|570
|0.10
|1.2584
|1.2254
|1.2584
|28.50
|10184.60
|1136
|2006.10.31 11:20
|buy
|571
|0.10
|1.2688
|1.2388
|1.2718
|1137
|2006.10.31 16:59
|t/p
|571
|0.10
|1.2718
|1.2388
|1.2718
|30.00
|10214.60
|1138
|2006.10.31 17:37
|t/p
|554
|0.10
|1.2779
|1.2449
|1.2779
|3.00
|10217.60
|1139
|2006.11.01 17:03
|t/p
|553
|0.10
|1.2784
|1.2454
|1.2784
|2.25
|10219.85
|1140
|2006.11.01 17:03
|t/p
|552
|0.10
|1.2790
|1.2460
|1.2790
|2.25
|10222.10
|1141
|2006.11.01 17:04
|t/p
|551
|0.10
|1.2796
|1.2466
|1.2796
|2.25
|10224.35
|1142
|2006.11.03 16:00
|buy
|572
|0.10
|1.2706
|1.2406
|1.2736
|1143
|2006.11.03 16:05
|buy
|573
|0.10
|1.2695
|1.2395
|1.2725
|1144
|2006.11.06 23:10
|t/p
|573
|0.10
|1.2725
|1.2395
|1.2725
|29.25
|10253.60
|1145
|2006.11.07 02:29
|t/p
|572
|0.10
|1.2736
|1.2406
|1.2736
|28.50
|10282.10
|1146
|2006.11.07 15:33
|t/p
|550
|0.10
|1.2801
|1.2471
|1.2801
|-2.25
|10279.85
|1147
|2006.11.08 16:53
|buy
|574
|0.10
|1.2760
|1.2460
|1.2790
|1148
|2006.11.09 10:00
|sell
|575
|0.10
|1.2783
|1.3083
|1.2753
|1149
|2006.11.09 10:38
|sell
|576
|0.10
|1.2789
|1.3089
|1.2759
|1150
|2006.11.09 13:51
|t/p
|574
|0.10
|1.2790
|1.2460
|1.2790
|27.75
|10307.60
|1151
|2006.11.09 14:03
|sell
|577
|0.10
|1.2794
|1.3094
|1.2764
|1152
|2006.11.09 14:44
|t/p
|577
|0.10
|1.2764
|1.3094
|1.2764
|30.00
|10337.60
|1153
|2006.11.09 14:48
|t/p
|576
|0.10
|1.2759
|1.3089
|1.2759
|30.00
|10367.60
|1154
|2006.11.24 09:49
|s/l
|575
|0.10
|1.3083
|1.3083
|1.2753
|-291.00
|10076.60
|1155
|2006.11.24 11:00
|sell
|578
|0.10
|1.3063
|1.3363
|1.3033
|1156
|2006.11.28 14:30
|sell
|579
|0.10
|1.3157
|1.3457
|1.3127
|1157
|2006.11.28 14:33
|sell
|580
|0.10
|1.3162
|1.3462
|1.3132
|1158
|2006.11.28 14:33
|sell
|581
|0.10
|1.3167
|1.3467
|1.3137
|1159
|2006.11.28 14:34
|sell
|582
|0.10
|1.3172
|1.3472
|1.3142
|1160
|2006.11.28 16:04
|t/p
|582
|0.10
|1.3142
|1.3472
|1.3142
|30.00
|10106.60
|1161
|2006.11.29 14:00
|buy
|583
|0.10
|1.3152
|1.2852
|1.3182
|1162
|2006.11.29 14:30
|buy
|584
|0.10
|1.3146
|1.2846
|1.3176
|1163
|2006.11.29 14:30
|buy
|585
|0.10
|1.3138
|1.2838
|1.3168
|1164
|2006.11.29 14:30
|t/p
|581
|0.10
|1.3137
|1.3467
|1.3137
|30.60
|10137.20
|1165
|2006.11.29 14:34
|t/p
|585
|0.10
|1.3168
|1.2838
|1.3168
|30.00
|10167.20
|1166
|2006.11.29 14:47
|buy
|586
|0.10
|1.3141
|1.2841
|1.3171
|1167
|2006.11.29 15:29
|t/p
|586
|0.10
|1.3171
|1.2841
|1.3171
|30.00
|10197.20
|1168
|2006.11.29 16:00
|t/p
|584
|0.10
|1.3176
|1.2846
|1.3176
|30.00
|10227.20
|1169
|2006.11.30 08:02
|sell
|587
|0.10
|1.3179
|1.3479
|1.3149
|1170
|2006.11.30 08:02
|t/p
|583
|0.10
|1.3182
|1.2852
|1.3182
|27.75
|10254.95
|1171
|2006.11.30 08:27
|sell
|588
|0.10
|1.3185
|1.3485
|1.3155
|1172
|2006.11.30 08:42
|sell
|589
|0.10
|1.3190
|1.3490
|1.3160
|1173
|2006.11.30 10:20
|sell
|590
|0.10
|1.3195
|1.3495
|1.3165
|1174
|2006.11.30 10:36
|sell
|591
|0.10
|1.3201
|1.3501
|1.3171
|1175
|2006.11.30 13:47
|sell
|592
|0.10
|1.3206
|1.3506
|1.3176
|1176
|2006.11.30 15:57
|sell
|593
|0.10
|1.3212
|1.3512
|1.3182
|1177
|2006.12.04 00:00
|s/l
|578
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3033
|-295.20
|9959.75
|1178
|2006.12.08 16:30
|sell
|594
|0.10
|1.3314
|1.3614
|1.3284
|1179
|2006.12.08 16:40
|sell
|595
|0.10
|1.3320
|1.3620
|1.3290
|1180
|2006.12.08 17:43
|t/p
|595
|0.10
|1.3290
|1.3620
|1.3290
|30.00
|9989.75
|1181
|2006.12.08 17:49
|t/p
|594
|0.10
|1.3284
|1.3614
|1.3284
|30.00
|10019.75
|1182
|2006.12.11 01:00
|t/p
|593
|0.10
|1.3182
|1.3512
|1.3182
|35.40
|10055.15
|1183
|2006.12.11 01:10
|t/p
|592
|0.10
|1.3176
|1.3506
|1.3176
|35.40
|10090.55
|1184
|2006.12.11 01:12
|t/p
|591
|0.10
|1.3171
|1.3501
|1.3171
|35.40
|10125.95
|1185
|2006.12.11 01:27
|t/p
|590
|0.10
|1.3165
|1.3495
|1.3165
|35.40
|10161.35
|1186
|2006.12.11 02:26
|t/p
|589
|0.10
|1.3160
|1.3490
|1.3160
|35.40
|10196.75
|1187
|2006.12.11 02:28
|t/p
|588
|0.10
|1.3155
|1.3485
|1.3155
|35.40
|10232.15
|1188
|2006.12.11 02:53
|t/p
|587
|0.10
|1.3149
|1.3479
|1.3149
|35.40
|10267.55
|1189
|2006.12.11 03:19
|t/p
|580
|0.10
|1.3132
|1.3462
|1.3132
|37.80
|10305.35
|1190
|2006.12.15 10:28
|t/p
|579
|0.10
|1.3127
|1.3457
|1.3127
|41.40
|10346.75
|1191
|2006.12.19 11:36
|sell
|596
|0.10
|1.3160
|1.3460
|1.3130
|1192
|2006.12.19 12:00
|sell
|597
|0.10
|1.3166
|1.3466
|1.3136
|1193
|2006.12.19 14:31
|t/p
|597
|0.10
|1.3136
|1.3466
|1.3136
|30.00
|10376.75
|1194
|2006.12.21 08:56
|sell
|598
|0.10
|1.3208
|1.3508
|1.3178
|1195
|2006.12.21 11:39
|t/p
|598
|0.10
|1.3178
|1.3508
|1.3178
|30.00
|10406.75
|1196
|2006.12.21 15:32
|buy
|599
|0.10
|1.3154
|1.2854
|1.3184
|1197
|2006.12.21 15:34
|buy
|600
|0.10
|1.3148
|1.2848
|1.3178
|1198
|2006.12.21 15:38
|buy
|601
|0.10
|1.3142
|1.2842
|1.3172
|1199
|2006.12.21 17:44
|t/p
|601
|0.10
|1.3172
|1.2842
|1.3172
|30.00
|10436.75
|1200
|2006.12.21 17:59
|t/p
|600
|0.10
|1.3178
|1.2848
|1.3178
|30.00
|10466.75
|1201
|2006.12.21 17:59
|t/p
|599
|0.10
|1.3184
|1.2854
|1.3184
|30.00
|10496.75
|1202
|2006.12.21 23:59
|close at stop
|596
|0.10
|1.3182
|1.3460
|1.3130
|-19.60
|10477.15