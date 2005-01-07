Strategy Tester Report
Firebird_v63G

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período30 Minutos (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.12.22 22:30 (2005.01.03 - 2006.12.22)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosMA_length=18; MA_timeframe=30; MAtype=0; Percent=0.15; TradeOnFriday=1; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=30; Stoploss=300; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; PipStep=5; IncreasementType=0; DVLimit=8; PipsGoal=500; PipsLoss=500; GMT=2; DST=0; OpeningHour=6; ClosingHour=14; writelog=0;
Barras em teste31285Ticks modelados3366813Qualidade do modelamento89.71%
Deposito Inicial500.00
Lucro líquido total9977.15Lucro Bruto16853.55Perda Bruta-6876.40
Fator de lucro2.45Compensação esperada16.60
diminuição absoluta0.00Perda máxima1873.20 (25.82%)Relative drawdown37.53% (1384.50)
Total de negociações601Posições de Venda (ganhos %)290 (94.83%)Posições de Compras (ganhos %)311 (95.50%)
Negociações com Lucro (% do total)572 (95.17%)Negociações com perdas (% do total)29 (4.83%)
MaiorNegociações com lucro42.60Negociações com perda-327.00
MédiaNegociações com lucro29.46Negociações com perda-237.12
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)149 (4227.00)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)6 (-1722.00)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)4227.00 (149)perdas consecutivas (contagem de perdas)-1722.00 (6)
Médiaganhos consecutivos38perdas consecutivas2
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12005.01.06 10:12buy10.101.31971.28971.3227
22005.01.06 10:31buy20.101.31901.28901.3220
32005.01.06 10:47buy30.101.31851.28851.3215
42005.01.07 10:05t/p30.101.32151.28851.321529.25529.25
52005.01.07 10:05t/p20.101.32201.28901.322029.25558.50
62005.01.07 10:06t/p10.101.32271.28971.322729.25587.75
72005.01.07 14:30sell40.101.32311.35311.3201
82005.01.07 14:30sell50.101.32381.35381.3208
92005.01.07 14:32t/p50.101.32081.35381.320830.00617.75
102005.01.07 14:32t/p40.101.32011.35311.320130.00647.75
112005.01.07 14:40sell60.101.32251.35251.3195
122005.01.07 14:40sell70.101.32321.35321.3202
132005.01.07 14:41sell80.101.32381.35381.3208
142005.01.07 14:55t/p80.101.32081.35381.320830.00677.75
152005.01.07 15:46t/p70.101.32021.35321.320230.00707.75
162005.01.07 15:47t/p60.101.31951.35251.319530.00737.75
172005.01.11 08:15sell90.101.31401.34401.3110
182005.01.11 21:02t/p90.101.31101.34401.311030.00767.75
192005.01.12 11:09buy100.101.30861.27861.3116
202005.01.12 12:57t/p100.101.31161.27861.311630.00797.75
212005.01.17 15:24buy110.101.30841.27841.3114
222005.01.17 16:17buy120.101.30791.27791.3109
232005.01.19 11:05sell130.101.30851.33851.3055
242005.01.19 12:50sell140.101.30911.33911.3061
252005.01.19 14:41sell150.101.30961.33961.3066
262005.01.19 14:41sell160.101.31031.34031.3073
272005.01.19 14:45sell170.101.31081.34081.3078
282005.01.19 14:45t/p120.101.31091.27791.310928.50826.25
292005.01.19 14:47sell180.101.31141.34141.3084
302005.01.19 14:48t/p110.101.31141.27841.311428.50854.75
312005.01.19 15:15t/p180.101.30841.34141.308430.00884.75
322005.01.19 15:34t/p170.101.30781.34081.307830.00914.75
332005.01.19 15:35t/p160.101.30731.34031.307330.00944.75
342005.01.19 15:55t/p150.101.30661.33961.306630.00974.75
352005.01.19 15:55t/p140.101.30611.33911.306130.001004.75
362005.01.19 16:02t/p130.101.30551.33851.305530.001034.75
372005.01.21 11:07sell190.101.29931.32931.2963
382005.01.21 11:30sell200.101.30001.33001.2970
392005.01.21 12:55t/p200.101.29701.33001.297030.001064.75
402005.01.21 13:05t/p190.101.29631.32931.296330.001094.75
412005.01.25 09:14sell210.101.30491.33491.3019
422005.01.25 11:30sell220.101.30641.33641.3034
432005.01.25 13:25t/p220.101.30341.33641.303430.001124.75
442005.01.25 14:00t/p210.101.30191.33491.301930.001154.75
452005.01.25 16:03buy230.101.30221.27221.3052
462005.01.26 14:37sell240.101.30281.33281.2998
472005.01.26 15:11t/p230.101.30521.27221.305229.251184.00
482005.01.26 16:32sell250.101.30501.33501.3020
492005.01.27 14:56t/p250.101.30201.33501.302031.801215.80
502005.01.28 16:20t/p240.101.29981.33281.299832.401248.20
512005.01.31 10:20buy260.101.30001.27001.3030
522005.01.31 10:21buy270.101.29951.26951.3025
532005.01.31 12:09buy280.101.29891.26891.3019
542005.01.31 12:36t/p280.101.30191.26891.301930.001278.20
552005.01.31 12:36t/p270.101.30251.26951.302530.001308.20
562005.01.31 12:44t/p260.101.30301.27001.303030.001338.20
572005.02.01 10:13buy290.101.30231.27231.3053
582005.02.01 14:38buy300.101.30151.27151.3045
592005.02.01 19:38t/p300.101.30451.27151.304530.001368.20
602005.02.01 21:00t/p290.101.30531.27231.305330.001398.20
612005.02.09 10:50sell310.101.27861.30861.2756
622005.02.09 12:11sell320.101.27921.30921.2762
632005.02.09 12:50sell330.101.27991.30991.2769
642005.02.09 14:06t/p330.101.27691.30991.276930.001428.20
652005.02.09 14:11t/p320.101.27621.30921.276230.001458.20
662005.02.09 14:49t/p310.101.27561.30861.275630.001488.20
672005.02.10 14:30buy340.101.27801.24801.2810
682005.02.10 14:31buy350.101.27731.24731.2803
692005.02.10 14:43buy360.101.27661.24661.2796
702005.02.10 15:08t/p360.101.27961.24661.279630.001518.20
712005.02.10 15:09t/p350.101.28031.24731.280330.001548.20
722005.02.10 15:10t/p340.101.28101.24801.281030.001578.20
732005.02.17 08:40sell370.101.30581.33581.3028
742005.02.17 08:48sell380.101.30631.33631.3033
752005.02.17 14:31t/p380.101.30331.33631.303330.001608.20
762005.02.17 14:32t/p370.101.30281.33581.302830.001638.20
772005.02.18 14:30buy390.101.30341.27341.3064
782005.02.18 14:30buy400.101.30291.27291.3059
792005.02.18 14:30buy410.101.30221.27221.3052
802005.02.18 14:37buy420.101.30161.27161.3046
812005.02.18 14:58t/p420.101.30461.27161.304630.001668.20
822005.02.18 15:00t/p410.101.30521.27221.305230.001698.20
832005.02.18 15:05t/p400.101.30591.27291.305930.001728.20
842005.02.18 15:51t/p390.101.30641.27341.306430.001758.20
852005.02.25 13:01buy430.101.31661.28661.3196
862005.02.25 13:35buy440.101.31581.28581.3188
872005.02.25 14:37t/p440.101.31881.28581.318830.001788.20
882005.02.25 14:43t/p430.101.31961.28661.319630.001818.20
892005.03.08 12:19sell450.101.32511.35511.3221
902005.03.08 15:02sell460.101.32581.35581.3228
912005.03.08 15:09sell470.101.32631.35631.3233
922005.03.08 15:09sell480.101.32681.35681.3238
932005.03.08 15:13sell490.101.32741.35741.3244
942005.03.08 15:13sell500.101.32791.35791.3249
952005.03.16 12:34sell510.101.33491.36491.3319
962005.03.16 12:37sell520.101.33551.36551.3325
972005.03.16 12:38sell530.101.33601.36601.3330
982005.03.17 16:03buy540.101.33541.30541.3384
992005.03.17 18:05t/p540.101.33841.30541.338430.001848.20
1002005.03.18 08:27buy550.101.33511.30511.3381
1012005.03.18 09:46t/p530.101.33301.36601.333032.401880.60
1022005.03.18 09:47t/p520.101.33251.36551.332532.401913.00
1032005.03.18 09:53t/p510.101.33191.36491.331932.401945.40
1042005.03.21 08:41t/p500.101.32491.35791.324937.801983.20
1052005.03.21 08:43t/p490.101.32441.35741.324437.802021.00
1062005.03.21 08:47t/p480.101.32381.35681.323837.802058.80
1072005.03.21 08:49t/p470.101.32331.35631.323337.802096.60
1082005.03.21 08:50t/p460.101.32281.35581.322837.802134.40
1092005.03.21 08:50t/p450.101.32211.35511.322137.802172.20
1102005.03.23 10:13s/l550.101.30511.30511.3381-302.251869.95
1112005.03.28 08:24buy560.101.29051.26051.2935
1122005.03.29 04:50t/p560.101.29351.26051.293529.251899.20
1132005.03.29 08:39sell570.101.29351.32351.2905
1142005.03.29 08:44sell580.101.29401.32401.2910
1152005.03.29 08:53sell590.101.29451.32451.2915
1162005.03.29 13:30t/p590.101.29151.32451.291530.001929.20
1172005.03.29 16:01t/p580.101.29101.32401.291030.001959.20
1182005.03.29 16:05t/p570.101.29051.32351.290530.001989.20
1192005.03.30 09:11sell600.101.29611.32611.2931
1202005.03.30 09:14sell610.101.29661.32661.2936
1212005.03.30 09:16sell620.101.29711.32711.2941
1222005.03.30 11:55t/p620.101.29411.32711.294130.002019.20
1232005.03.30 18:16t/p610.101.29361.32661.293630.002049.20
1242005.03.30 22:02t/p600.101.29311.32611.293130.002079.20
1252005.03.31 11:00sell630.101.29511.32511.2921
1262005.03.31 11:44sell640.101.29561.32561.2926
1272005.03.31 13:30sell650.101.29621.32621.2932
1282005.03.31 15:30sell660.101.29681.32681.2938
1292005.03.31 15:31sell670.101.29731.32731.2943
1302005.03.31 15:31sell680.101.29781.32781.2948
1312005.03.31 15:32sell690.101.29841.32841.2954
1322005.03.31 15:32sell700.101.29891.32891.2959
1332005.03.31 15:36sell710.101.29951.32951.2965
1342005.03.31 17:11t/p710.101.29651.32951.296530.002109.20
1352005.03.31 17:11t/p700.101.29591.32891.295930.002139.20
1362005.04.01 02:04t/p690.101.29541.32841.295430.602169.80
1372005.04.01 17:00t/p680.101.29481.32781.294830.602200.40
1382005.04.01 17:00t/p670.101.29431.32731.294330.602231.00
1392005.04.01 17:00t/p660.101.29381.32681.293830.602261.60
1402005.04.01 17:00t/p650.101.29321.32621.293230.602292.20
1412005.04.01 17:00t/p640.101.29261.32561.292630.602322.80
1422005.04.01 17:08t/p630.101.29211.32511.292130.602353.40
1432005.04.06 08:36sell720.101.28831.31831.2853
1442005.04.06 08:43sell730.101.28881.31881.2858
1452005.04.06 14:16t/p730.101.28581.31881.285830.002383.40
1462005.04.06 14:21t/p720.101.28531.31831.285330.002413.40
1472005.04.07 09:00sell740.101.29241.32241.2894
1482005.04.07 09:39sell750.101.29301.32301.2900
1492005.04.07 10:02sell760.101.29351.32351.2905
1502005.04.07 12:13t/p760.101.29051.32351.290530.002443.40
1512005.04.07 12:23t/p750.101.29001.32301.290030.002473.40
1522005.04.07 12:25t/p740.101.28941.32241.289430.002503.40
1532005.04.12 16:32buy770.101.28861.25861.2916
1542005.04.12 20:49t/p770.101.29161.25861.291630.002533.40
1552005.04.13 16:10buy780.101.28861.25861.2916
1562005.04.13 17:13t/p780.101.29161.25861.291630.002563.40
1572005.04.14 08:00buy790.101.28741.25741.2904
1582005.04.14 08:11buy800.101.28661.25661.2896
1592005.04.15 15:34t/p800.101.28961.25661.289629.252592.65
1602005.04.15 16:00sell810.101.28791.31791.2849
1612005.04.15 16:00sell820.101.28851.31851.2855
1622005.04.15 16:00sell830.101.28901.31901.2860
1632005.04.15 16:12sell840.101.28951.31951.2865
1642005.04.15 16:20sell850.101.29011.32011.2871
1652005.04.15 16:20t/p790.101.29041.25741.290429.252621.90
1662005.04.15 16:20sell860.101.29081.32081.2878
1672005.04.15 16:21sell870.101.29151.32151.2885
1682005.04.15 16:21sell880.101.29211.32211.2891
1692005.04.15 16:22sell890.101.29281.32281.2898
1702005.04.18 02:44t/p890.101.28981.32281.289830.602652.50
1712005.04.18 02:53t/p880.101.28911.32211.289130.602683.10
1722005.04.18 02:56t/p870.101.28851.32151.288530.602713.70
1732005.04.18 03:27t/p860.101.28781.32081.287830.602744.30
1742005.04.22 15:00sell900.101.30881.33881.3058
1752005.04.22 18:45t/p900.101.30581.33881.305830.002774.30
1762005.04.29 09:30sell910.101.29561.32561.2926
1772005.04.29 09:33sell920.101.29621.32621.2932
1782005.04.29 10:01sell930.101.29681.32681.2938
1792005.04.29 15:04t/p930.101.29381.32681.293830.002804.30
1802005.04.29 15:04t/p920.101.29321.32621.293230.002834.30
1812005.04.29 16:00t/p910.101.29261.32561.292630.002864.30
1822005.04.29 19:25t/p850.101.28711.32011.287138.402902.70
1832005.04.29 19:26t/p840.101.28651.31951.286538.402941.10
1842005.04.29 20:22t/p830.101.28601.31901.286038.402979.50
1852005.04.29 20:39t/p820.101.28551.31851.285538.403017.90
1862005.05.02 02:01t/p810.101.28491.31791.284939.003056.90
1872005.05.03 10:46sell940.101.28611.31611.2831
1882005.05.03 15:08sell950.101.28711.31711.2841
1892005.05.03 15:18sell960.101.28761.31761.2846
1902005.05.03 16:30sell970.101.28821.31821.2852
1912005.05.03 16:49sell980.101.28871.31871.2857
1922005.05.03 16:52sell990.101.28921.31921.2862
1932005.05.03 20:21t/p990.101.28621.31921.286230.003086.90
1942005.05.03 20:24t/p980.101.28571.31871.285730.003116.90
1952005.05.03 20:25t/p970.101.28521.31821.285230.003146.90
1962005.05.05 10:00sell1000.101.29721.32721.2942
1972005.05.05 10:50sell1010.101.29781.32781.2948
1982005.05.05 15:44t/p1010.101.29481.32781.294830.003176.90
1992005.05.05 16:38t/p1000.101.29421.32721.294230.003206.90
2002005.05.06 15:16t/p960.101.28461.31761.284633.003239.90
2012005.05.06 15:19t/p950.101.28411.31711.284133.003272.90
2022005.05.06 16:30buy1020.101.28561.25561.2886
2032005.05.06 16:33buy1030.101.28511.25511.2881
2042005.05.06 16:35buy1040.101.28451.25451.2875
2052005.05.06 17:01t/p940.101.28311.31611.283133.003305.90
2062005.05.10 15:31sell1050.101.28641.31641.2834
2072005.05.10 16:45sell1060.101.28691.31691.2839
2082005.05.10 16:56t/p1040.101.28751.25451.287528.503334.40
2092005.05.10 16:56sell1070.101.28751.31751.2845
2102005.05.10 17:55t/p1030.101.28811.25511.288128.503362.90
2112005.05.10 18:37t/p1020.101.28861.25561.288628.503391.40
2122005.05.11 14:30t/p1070.101.28451.31751.284530.603422.00
2132005.05.11 14:30t/p1050.101.28341.31641.283430.603452.60
2142005.05.11 14:30t/p1060.101.28391.31691.283930.603483.20
2152005.05.11 16:35buy1080.101.28121.25121.2842
2162005.05.19 16:00buy1090.101.26281.23281.2658
2172005.05.19 16:35buy1100.101.26221.23221.2652
2182005.05.19 16:43buy1110.101.26161.23161.2646
2192005.05.20 04:20t/p1110.101.26461.23161.264629.253512.45
2202005.05.20 16:30buy1120.101.25631.22631.2593
2212005.05.20 16:39buy1130.101.25581.22581.2588
2222005.05.20 16:45buy1140.101.25511.22511.2581
2232005.05.20 16:55buy1150.101.25451.22451.2575
2242005.05.23 15:54t/p1150.101.25751.22451.257529.253541.70
2252005.05.23 16:21t/p1140.101.25811.22511.258129.253570.95
2262005.05.23 16:27t/p1130.101.25881.22581.258829.253600.20
2272005.05.23 16:29t/p1120.101.25931.22631.259329.253629.45
2282005.05.25 13:37buy1160.101.25571.22571.2587
2292005.05.25 15:04t/p1160.101.25871.22571.258730.003659.45
2302005.05.26 08:35buy1170.101.25561.22561.2586
2312005.05.26 09:27buy1180.101.25491.22491.2579
2322005.05.26 09:33buy1190.101.25421.22421.2572
2332005.05.26 11:19t/p1190.101.25721.22421.257230.003689.45
2342005.05.26 12:56buy1200.101.25431.22431.2573
2352005.05.26 13:14buy1210.101.25371.22371.2567
2362005.05.26 14:39s/l1080.101.25121.25121.2842-312.753376.70
2372005.05.26 15:00buy1220.101.25281.22281.2558
2382005.05.27 17:27t/p1220.101.25581.22281.255829.253405.95
2392005.05.27 17:36t/p1210.101.25671.22371.256729.253435.20
2402005.05.27 17:49t/p1200.101.25731.22431.257329.253464.45
2412005.05.27 18:36t/p1180.101.25791.22491.257929.253493.70
2422005.05.27 18:36t/p1170.101.25861.22561.258629.253522.95
2432005.05.30 15:00buy1230.101.24751.21751.2505
2442005.05.30 16:10buy1240.101.24691.21691.2499
2452005.05.31 12:13s/l1090.101.23281.23281.2658-307.503215.45
2462005.05.31 12:15s/l1100.101.23221.23221.2652-307.502907.95
2472005.06.01 22:05s/l1230.101.21751.21751.2505-301.502606.45
2482005.06.01 22:23s/l1240.101.21691.21691.2499-301.502304.95
2492005.06.02 15:00sell1250.101.22671.25671.2237
2502005.06.02 16:21sell1260.101.22731.25731.2243
2512005.06.02 16:22sell1270.101.22791.25791.2249
2522005.06.03 08:09t/p1260.101.22431.25731.224330.602335.55
2532005.06.03 08:09t/p1270.101.22491.25791.224930.602366.15
2542005.06.03 08:09t/p1250.101.22371.25671.223730.602396.75
2552005.06.06 10:56sell1280.101.22721.25721.2242
2562005.06.06 10:58sell1290.101.22781.25781.2248
2572005.06.06 10:59sell1300.101.22831.25831.2253
2582005.06.06 16:44sell1310.101.22881.25881.2258
2592005.06.06 22:33t/p1310.101.22581.25881.225830.002426.75
2602005.06.07 01:23t/p1300.101.22531.25831.225330.602457.35
2612005.06.07 03:30t/p1290.101.22481.25781.224830.602487.95
2622005.06.07 03:33t/p1280.101.22421.25721.224230.602518.55
2632005.06.07 09:30sell1320.101.22841.25841.2254
2642005.06.07 10:22sell1330.101.22901.25901.2260
2652005.06.07 12:00sell1340.101.23091.26091.2279
2662005.06.07 14:26t/p1340.101.22791.26091.227930.002548.55
2672005.06.07 16:01t/p1330.101.22601.25901.226030.002578.55
2682005.06.08 08:00sell1350.101.23211.26211.2291
2692005.06.08 09:01sell1360.101.23261.26261.2296
2702005.06.08 11:53sell1370.101.23321.26321.2302
2712005.06.08 18:35t/p1370.101.23021.26321.230230.002608.55
2722005.06.08 18:37t/p1360.101.22961.26261.229630.002638.55
2732005.06.08 18:39t/p1350.101.22911.26211.229130.002668.55
2742005.06.08 19:27t/p1320.101.22541.25841.225430.602699.15
2752005.06.14 08:59sell1380.101.21431.24431.2113
2762005.06.14 11:57t/p1380.101.21131.24431.211330.002729.15
2772005.06.16 13:30sell1390.101.21201.24201.2090
2782005.06.16 14:04sell1400.101.21261.24261.2096
2792005.06.16 14:46sell1410.101.21331.24331.2103
2802005.06.16 14:49sell1420.101.21391.24391.2109
2812005.06.16 15:45t/p1420.101.21091.24391.210930.002759.15
2822005.06.16 15:48t/p1410.101.21031.24331.210330.002789.15
2832005.06.16 15:48t/p1400.101.20961.24261.209630.002819.15
2842005.06.16 15:49t/p1390.101.20901.24201.209030.002849.15
2852005.06.17 11:00sell1430.101.21361.24361.2106
2862005.06.17 14:00sell1440.101.21731.24731.2143
2872005.06.17 14:03sell1450.101.21791.24791.2149
2882005.06.17 14:30sell1460.101.21851.24851.2155
2892005.06.17 14:33t/p1460.101.21551.24851.215530.002879.15
2902005.06.17 14:41sell1470.101.21841.24841.2154
2912005.06.17 14:43sell1480.101.21911.24911.2161
2922005.06.17 14:49sell1490.101.21981.24981.2168
2932005.06.17 14:52t/p1490.101.21681.24981.216830.002909.15
2942005.06.17 15:48t/p1480.101.21611.24911.216130.002939.15
2952005.06.20 15:47t/p1470.101.21541.24841.215430.602969.75
2962005.06.20 15:48t/p1450.101.21491.24791.214930.603000.35
2972005.06.20 15:48t/p1440.101.21431.24731.214330.603030.95
2982005.06.21 09:45t/p1430.101.21061.24361.210631.203062.15
2992005.06.22 15:44buy1500.101.21221.18221.2152
3002005.06.22 16:00buy1510.101.21101.18101.2140
3012005.06.22 16:01buy1520.101.21051.18051.2135
3022005.06.22 16:54t/p1520.101.21351.18051.213530.003092.15
3032005.06.22 17:30t/p1510.101.21401.18101.214030.003122.15
3042005.06.23 10:30buy1530.101.20941.17941.2124
3052005.06.23 10:43buy1540.101.20881.17881.2118
3062005.06.27 01:19t/p1540.101.21181.17881.211828.503150.65
3072005.06.27 01:34t/p1530.101.21241.17941.212428.503179.15
3082005.06.27 08:40t/p1500.101.21521.18221.215226.253205.40
3092005.06.28 10:30buy1550.101.21241.18241.2154
3102005.06.28 10:38buy1560.101.21171.18171.2147
3112005.06.28 10:43buy1570.101.21121.18121.2142
3122005.06.28 10:46buy1580.101.21061.18061.2136
3132005.06.28 11:07buy1590.101.21011.18011.2131
3142005.06.28 13:53buy1600.101.20951.17951.2125
3152005.06.28 14:01buy1610.101.20901.17901.2120
3162005.06.28 15:04buy1620.101.20851.17851.2115
3172005.06.28 15:08buy1630.101.20801.17801.2110
3182005.06.28 15:11buy1640.101.20751.17751.2105
3192005.06.28 16:30buy1650.101.20701.17701.2100
3202005.06.29 17:48t/p1650.101.21001.17701.210029.253234.65
3212005.06.29 17:50t/p1640.101.21051.17751.210529.253263.90
3222005.06.30 18:20t/p1630.101.21101.17801.211027.003290.90
3232005.06.30 18:20t/p1620.101.21151.17851.211527.003317.90
3242005.07.01 09:09buy1660.101.20511.17511.2081
3252005.07.01 09:24buy1670.101.20461.17461.2076
3262005.07.01 09:35buy1680.101.20401.17401.2070
3272005.07.01 11:02t/p1680.101.20701.17401.207030.003347.90
3282005.07.01 11:23t/p1670.101.20761.17461.207630.003377.90
3292005.07.01 11:30t/p1660.101.20811.17511.208130.003407.90
3302005.07.05 10:00buy1690.101.18841.15841.1914
3312005.07.05 10:03buy1700.101.18781.15781.1908
3322005.07.05 10:36t/p1700.101.19081.15781.190830.003437.90
3332005.07.05 10:37t/p1690.101.19141.15841.191430.003467.90
3342005.07.05 13:41buy1710.101.18811.15811.1911
3352005.07.05 13:44buy1720.101.18751.15751.1905
3362005.07.05 14:46t/p1720.101.19051.15751.190530.003497.90
3372005.07.05 14:51t/p1710.101.19111.15811.191130.003527.90
3382005.07.08 08:10buy1730.101.19161.16161.1946
3392005.07.08 14:29buy1740.101.18981.15981.1928
3402005.07.08 14:30t/p1740.101.19281.15981.192830.003557.90
3412005.07.08 15:11t/p1730.101.19461.16161.194630.003587.90
3422005.07.12 04:22t/p1610.101.21201.17901.212019.503607.40
3432005.07.12 04:25t/p1600.101.21251.17951.212519.503626.90
3442005.07.12 04:25t/p1590.101.21311.18011.213119.503646.40
3452005.07.12 05:31t/p1580.101.21361.18061.213619.503665.90
3462005.07.12 05:33t/p1570.101.21421.18121.214219.503685.40
3472005.07.12 05:33t/p1560.101.21471.18171.214719.503704.90
3482005.07.12 06:25t/p1550.101.21541.18241.215419.503724.40
3492005.07.15 10:00sell1750.101.21291.24291.2099
3502005.07.15 11:51t/p1750.101.20991.24291.209930.003754.40
3512005.07.15 16:00buy1760.101.20381.17381.2068
3522005.07.15 16:00buy1770.101.20311.17311.2061
3532005.07.18 08:11t/p1770.101.20611.17311.206129.253783.65
3542005.07.18 08:16t/p1760.101.20681.17381.206829.253812.90
3552005.07.19 08:30buy1780.101.20151.17151.2045
3562005.07.19 08:39buy1790.101.20101.17101.2040
3572005.07.19 08:40buy1800.101.20041.17041.2034
3582005.07.19 08:46buy1810.101.19991.16991.2029
3592005.07.19 09:06buy1820.101.19931.16931.2023
3602005.07.19 09:12buy1830.101.19881.16881.2018
3612005.07.19 12:05buy1840.101.19831.16831.2013
3622005.07.19 12:45buy1850.101.19771.16771.2007
3632005.07.19 12:49buy1860.101.19711.16711.2001
3642005.07.19 18:01t/p1860.101.20011.16711.200130.003842.90
3652005.07.19 18:06t/p1850.101.20071.16771.200730.003872.90
3662005.07.19 18:07t/p1840.101.20131.16831.201330.003902.90
3672005.07.19 18:26t/p1830.101.20181.16881.201830.003932.90
3682005.07.19 18:27t/p1820.101.20231.16931.202330.003962.90
3692005.07.19 18:32t/p1810.101.20291.16991.202930.003992.90
3702005.07.19 19:51t/p1800.101.20341.17041.203430.004022.90
3712005.07.19 20:30t/p1790.101.20401.17101.204030.004052.90
3722005.07.20 02:44t/p1780.101.20451.17151.204529.254082.15
3732005.07.22 09:27sell1870.101.21851.24851.2155
3742005.07.22 12:47t/p1870.101.21551.24851.215530.004112.15
3752005.07.22 15:35buy1880.101.21451.18451.2175
3762005.07.22 15:43buy1890.101.21401.18401.2170
3772005.07.22 15:44buy1900.101.21331.18331.2163
3782005.07.22 15:44buy1910.101.21281.18281.2158
3792005.07.22 15:52buy1920.101.21231.18231.2153
3802005.07.26 13:00buy1930.101.20091.17091.2039
3812005.07.27 09:53buy1940.101.19901.16901.2020
3822005.07.27 10:00buy1950.101.19841.16841.2014
3832005.07.27 14:30buy1960.101.19771.16771.2007
3842005.07.27 14:30buy1970.101.19701.16701.2000
3852005.07.27 14:50t/p1970.101.20001.16701.200030.004142.15
3862005.07.27 14:51t/p1960.101.20071.16771.200730.004172.15
3872005.07.27 14:52t/p1950.101.20141.16841.201430.004202.15
3882005.07.27 14:53t/p1940.101.20201.16901.202030.004232.15
3892005.07.27 15:03t/p1930.101.20391.17091.203929.254261.40
3902005.07.29 16:42t/p1920.101.21531.18231.215324.754286.15
3912005.08.01 04:03t/p1910.101.21581.18281.215824.004310.15
3922005.08.01 04:03t/p1900.101.21631.18331.216324.004334.15
3932005.08.01 04:36t/p1890.101.21701.18401.217024.004358.15
3942005.08.01 04:37t/p1880.101.21751.18451.217524.004382.15
3952005.08.01 08:00sell1980.101.21791.24791.2149
3962005.08.01 08:02sell1990.101.21841.24841.2154
3972005.08.03 03:24t/p1990.101.21541.24841.215431.204413.35
3982005.08.03 04:03t/p1980.101.21491.24791.214931.204444.55
3992005.08.03 12:30sell2000.101.23151.26151.2285
4002005.08.03 14:23sell2010.101.23211.26211.2291
4012005.08.08 13:16sell2020.101.23681.26681.2338
4022005.08.08 13:30sell2030.101.23771.26771.2347
4032005.08.09 08:30sell2040.101.23911.26911.2361
4042005.08.09 09:00sell2050.101.24011.27011.2371
4052005.08.09 10:05t/p2050.101.23711.27011.237130.004474.55
4062005.08.09 10:35t/p2040.101.23611.26911.236130.004504.55
4072005.08.09 14:40buy2060.101.23521.20521.2382
4082005.08.09 14:50t/p2030.101.23471.26771.234730.604535.15
4092005.08.09 14:50buy2070.101.23461.20461.2376
4102005.08.09 15:01t/p2020.101.23381.26681.233830.604565.75
4112005.08.09 15:21buy2080.101.23411.20411.2371
4122005.08.09 20:32t/p2080.101.23711.20411.237130.004595.75
4132005.08.09 20:33t/p2070.101.23761.20461.237630.004625.75
4142005.08.10 00:26t/p2060.101.23821.20521.238229.254655.00
4152005.08.10 09:30sell2090.101.23831.26831.2353
4162005.08.10 10:44sell2100.101.23881.26881.2358
4172005.08.10 11:02sell2110.101.23931.26931.2363
4182005.08.10 12:37sell2120.101.23991.26991.2369
4192005.08.10 17:15t/p2120.101.23691.26991.236930.004685.00
4202005.08.10 17:15t/p2110.101.23631.26931.236330.004715.00
4212005.08.10 17:16t/p2100.101.23581.26881.235830.004745.00
4222005.08.10 17:28t/p2090.101.23531.26831.235330.004775.00
4232005.08.17 08:00buy2130.101.23151.20151.2345
4242005.08.17 08:05buy2140.101.23091.20091.2339
4252005.08.17 08:13buy2150.101.23041.20041.2334
4262005.08.17 08:26t/p2010.101.22911.26211.229138.404813.40
4272005.08.17 08:30t/p2000.101.22851.26151.228538.404851.80
4282005.08.17 09:00buy2160.101.22921.19921.2322
4292005.08.17 09:01buy2170.101.22871.19871.2317
4302005.08.17 09:42buy2180.101.22811.19811.2311
4312005.08.17 11:46buy2190.101.22761.19761.2306
4322005.08.17 13:02t/p2190.101.23061.19761.230630.004881.80
4332005.08.17 15:12t/p2180.101.23111.19811.231130.004911.80
4342005.08.23 16:39buy2200.101.22081.19081.2238
4352005.08.23 20:10t/p2200.101.22381.19081.223830.004941.80
4362005.08.24 08:00buy2210.101.21811.18811.2211
4372005.08.24 08:05buy2220.101.21761.18761.2206
4382005.08.24 08:35buy2230.101.21701.18701.2200
4392005.08.24 08:42buy2240.101.21631.18631.2193
4402005.08.24 11:40t/p2240.101.21931.18631.219330.004971.80
4412005.08.24 11:59t/p2230.101.22001.18701.220030.005001.80
4422005.08.24 12:05t/p2220.101.22061.18761.220630.005031.80
4432005.08.24 12:20t/p2210.101.22111.18811.221130.005061.80
4442005.08.25 06:43t/p2170.101.23171.19871.231722.505084.30
4452005.08.25 17:38t/p2160.101.23221.19921.232222.505106.80
4462005.08.26 09:17sell2250.101.23171.26171.2287
4472005.08.26 09:22sell2260.101.23221.26221.2292
4482005.08.26 09:22sell2270.101.23291.26291.2299
4492005.08.26 09:23t/p2150.101.23341.20041.233421.755128.55
4502005.08.26 09:23sell2280.101.23341.26341.2304
4512005.08.26 10:45t/p2280.101.23041.26341.230430.005158.55
4522005.08.26 12:59t/p2270.101.22991.26291.229930.005188.55
4532005.08.26 20:22t/p2260.101.22921.26221.229230.005218.55
4542005.08.26 20:30t/p2250.101.22871.26171.228730.005248.55
4552005.08.29 01:56t/p2140.101.23391.20091.233921.005269.55
4562005.08.29 15:00buy2290.101.22871.19871.2317
4572005.08.29 15:05buy2300.101.22811.19811.2311
4582005.08.29 16:19buy2310.101.22761.19761.2306
4592005.08.31 12:37buy2320.101.21951.18951.2225
4602005.08.31 12:38buy2330.101.21901.18901.2220
4612005.08.31 14:59t/p2330.101.22201.18901.222030.005299.55
4622005.08.31 15:58t/p2320.101.22251.18951.222530.005329.55
4632005.08.31 17:42t/p2310.101.23061.19761.230628.505358.05
4642005.08.31 17:43t/p2300.101.23111.19811.231128.505386.55
4652005.08.31 17:53t/p2290.101.23171.19871.231728.505415.05
4662005.08.31 18:30t/p2130.101.23451.20151.234519.505434.55
4672005.09.07 10:30sell2340.101.24981.27981.2468
4682005.09.07 12:28t/p2340.101.24681.27981.246830.005464.55
4692005.09.07 15:30buy2350.101.24271.21271.2457
4702005.09.07 18:04t/p2350.101.24571.21271.245730.005494.55
4712005.09.09 14:00buy2360.101.23911.20911.2421
4722005.09.09 14:34t/p2360.101.24211.20911.242130.005524.55
4732005.09.12 08:00buy2370.101.23401.20401.2370
4742005.09.15 08:00buy2380.101.22281.19281.2258
4752005.09.15 08:00buy2390.101.22221.19221.2252
4762005.09.15 08:41buy2400.101.22171.19171.2247
4772005.09.15 08:56buy2410.101.22121.19121.2242
4782005.09.15 08:58buy2420.101.22071.19071.2237
4792005.09.15 14:31t/p2420.101.22371.19071.223730.005554.55
4802005.09.16 04:12t/p2410.101.22421.19121.224229.255583.80
4812005.09.16 04:32t/p2400.101.22471.19171.224729.255613.05
4822005.09.16 04:36t/p2390.101.22521.19221.225229.255642.30
4832005.09.16 05:21t/p2380.101.22581.19281.225829.255671.55
4842005.09.23 22:13s/l2370.101.20401.20401.2370-309.755361.80
4852005.09.27 08:00buy2430.101.20191.17191.2049
4862005.09.27 08:01buy2440.101.20131.17131.2043
4872005.09.27 08:30buy2450.101.20071.17071.2037
4882005.09.27 08:39buy2460.101.20021.17021.2032
4892005.09.27 08:44buy2470.101.19971.16971.2027
4902005.09.27 10:22t/p2470.101.20271.16971.202730.005391.80
4912005.09.27 10:24t/p2460.101.20321.17021.203230.005421.80
4922005.09.27 10:27t/p2450.101.20371.17071.203730.005451.80
4932005.09.27 10:53t/p2440.101.20431.17131.204330.005481.80
4942005.09.27 14:17buy2480.101.20011.17011.2031
4952005.09.28 02:22t/p2480.101.20311.17011.203129.255511.05
4962005.09.28 18:24t/p2430.101.20491.17191.204929.255540.30
4972005.09.30 15:54sell2490.101.20511.23511.2021
4982005.09.30 16:18sell2500.101.20561.23561.2026
4992005.09.30 19:06t/p2500.101.20261.23561.202630.005570.30
5002005.09.30 19:21t/p2490.101.20211.23511.202130.005600.30
5012005.10.05 08:53sell2510.101.19501.22501.1920
5022005.10.05 10:56sell2520.101.19591.22591.1929
5032005.10.12 16:30sell2530.101.20161.23161.1986
5042005.10.12 16:35sell2540.101.20211.23211.1991
5052005.10.12 16:53sell2550.101.20271.23271.1997
5062005.10.13 03:09t/p2550.101.19971.23271.199731.805632.10
5072005.10.13 03:10t/p2540.101.19911.23211.199131.805663.90
5082005.10.13 03:15t/p2530.101.19861.23161.198631.805695.70
5092005.10.13 15:34t/p2520.101.19291.22591.192936.005731.70
5102005.10.13 16:15t/p2510.101.19201.22501.192036.005767.70
5112005.10.14 12:45buy2560.101.19991.16991.2029
5122005.10.14 12:47buy2570.101.19941.16941.2024
5132005.10.14 12:49buy2580.101.19881.16881.2018
5142005.10.14 14:30buy2590.101.19791.16791.2009
5152005.10.14 14:33t/p2590.101.20091.16791.200930.005797.70
5162005.10.14 14:33t/p2580.101.20181.16881.201830.005827.70
5172005.10.14 14:33t/p2570.101.20241.16941.202430.005857.70
5182005.10.14 14:39t/p2560.101.20291.16991.202930.005887.70
5192005.10.17 16:30buy2600.101.20221.17221.2052
5202005.10.17 18:06t/p2600.101.20521.17221.205230.005917.70
5212005.10.20 11:12buy2610.101.19521.16521.1982
5222005.10.20 11:44t/p2610.101.19821.16521.198230.005947.70
5232005.10.27 08:07sell2620.101.21041.24041.2074
5242005.10.27 10:44sell2630.101.21341.24341.2104
5252005.10.27 12:09sell2640.101.21391.24391.2109
5262005.10.27 14:37sell2650.101.21441.24441.2114
5272005.10.27 14:38sell2660.101.21491.24491.2119
5282005.10.27 14:45sell2670.101.21541.24541.2124
5292005.10.27 14:45sell2680.101.21601.24601.2130
5302005.10.27 14:47sell2690.101.21651.24651.2135
5312005.10.27 16:18t/p2690.101.21351.24651.213530.005977.70
5322005.10.27 20:21t/p2680.101.21301.24601.213030.006007.70
5332005.10.28 14:30t/p2670.101.21241.24541.212430.606038.30
5342005.10.28 14:31t/p2660.101.21191.24491.211930.606068.90
5352005.10.28 14:49t/p2650.101.21141.24441.211430.606099.50
5362005.10.28 14:49t/p2640.101.21091.24391.210930.606130.10
5372005.10.28 14:51t/p2630.101.21041.24341.210430.606160.70
5382005.10.28 16:59buy2700.101.20981.17981.2128
5392005.10.28 18:20t/p2620.101.20741.24041.207430.606191.30
5402005.11.02 14:00buy2710.101.19921.16921.2022
5412005.11.02 14:57t/p2710.101.20221.16921.202230.006221.30
5422005.11.07 08:38s/l2700.101.17981.17981.2128-306.005915.30
5432005.11.09 15:31buy2720.101.17401.14401.1770
5442005.11.09 15:32buy2730.101.17331.14331.1763
5452005.11.09 15:33buy2740.101.17271.14271.1757
5462005.11.09 19:21t/p2740.101.17571.14271.175730.005945.30
5472005.11.09 19:22t/p2730.101.17631.14331.176330.005975.30
5482005.11.09 19:32t/p2720.101.17701.14401.177030.006005.30
5492005.11.10 12:39sell2750.101.17831.20831.1753
5502005.11.10 14:30sell2760.101.17881.20881.1758
5512005.11.10 14:54t/p2760.101.17581.20881.175830.006035.30
5522005.11.10 14:54t/p2750.101.17531.20831.175330.006065.30
5532005.11.14 08:05sell2770.101.17581.20581.1728
5542005.11.14 13:05t/p2770.101.17281.20581.172830.006095.30
5552005.11.16 13:30buy2780.101.16831.13831.1713
5562005.11.16 15:01buy2790.101.16761.13761.1706
5572005.11.16 16:30buy2800.101.16661.13661.1696
5582005.11.16 16:47buy2810.101.16591.13591.1689
5592005.11.16 16:48buy2820.101.16541.13541.1684
5602005.11.16 17:12t/p2820.101.16841.13541.168430.006125.30
5612005.11.16 17:20t/p2810.101.16891.13591.168930.006155.30
5622005.11.16 19:09t/p2800.101.16961.13661.169630.006185.30
5632005.11.17 15:32sell2830.101.16961.19961.1666
5642005.11.17 15:54sell2840.101.17041.20041.1674
5652005.11.17 15:54t/p2790.101.17061.13761.170627.756213.05
5662005.11.17 15:55sell2850.101.17091.20091.1679
5672005.11.17 16:02t/p2780.101.17131.13831.171327.756240.80
5682005.11.18 09:38t/p2850.101.16791.20091.167930.606271.40
5692005.11.18 09:41t/p2840.101.16741.20041.167430.606302.00
5702005.11.18 10:24t/p2830.101.16661.19961.166630.606332.60
5712005.11.18 12:00buy2860.101.16791.13791.1709
5722005.11.18 14:17buy2870.101.16741.13741.1704
5732005.11.18 14:47buy2880.101.16681.13681.1698
5742005.11.18 14:50t/p2880.101.16981.13681.169830.006362.60
5752005.11.18 14:50t/p2870.101.17041.13741.170430.006392.60
5762005.11.18 14:51t/p2860.101.17091.13791.170930.006422.60
5772005.11.30 15:06buy2890.101.17601.14601.1790
5782005.11.30 16:34t/p2890.101.17901.14601.179030.006452.60
5792005.12.01 16:35buy2900.101.17201.14201.1750
5802005.12.05 13:50t/p2900.101.17501.14201.175028.506481.10
5812005.12.05 15:00sell2910.101.17631.20631.1733
5822005.12.05 15:38sell2920.101.17691.20691.1739
5832005.12.07 08:32t/p2920.101.17391.20691.173931.206512.30
5842005.12.07 09:55buy2930.101.17521.14521.1782
5852005.12.07 10:08buy2940.101.17461.14461.1776
5862005.12.07 10:09buy2950.101.17401.14401.1770
5872005.12.07 10:52t/p2910.101.17331.20631.173331.206543.50
5882005.12.07 13:00buy2960.101.17131.14131.1743
5892005.12.08 09:00t/p2960.101.17431.14131.174327.756571.25
5902005.12.08 09:26t/p2950.101.17701.14401.177027.756599.00
5912005.12.08 09:33t/p2940.101.17761.14461.177627.756626.75
5922005.12.08 10:09t/p2930.101.17821.14521.178227.756654.50
5932005.12.08 11:30sell2970.101.17611.20611.1731
5942005.12.08 11:52sell2980.101.17671.20671.1737
5952005.12.08 11:55sell2990.101.17731.20731.1743
5962005.12.08 14:49sell3000.101.17781.20781.1748
5972005.12.08 15:17sell3010.101.17841.20841.1754
5982005.12.09 16:30sell3020.101.18131.21131.1783
5992005.12.09 16:33sell3030.101.18191.21191.1789
6002005.12.09 16:45sell3040.101.18251.21251.1795
6012005.12.12 00:00t/p3040.101.17951.21251.179530.606685.10
6022005.12.12 00:00t/p3030.101.17891.21191.178930.606715.70
6032005.12.12 09:20sell3050.101.18421.21421.1812
6042005.12.12 09:20sell3060.101.18481.21481.1818
6052005.12.12 09:20sell3070.101.18531.21531.1823
6062005.12.15 13:10sell3080.101.20151.23151.1985
6072005.12.15 15:46t/p3080.101.19851.23151.198530.006745.70
6082005.12.16 11:00sell3090.101.20061.23061.1976
6092005.12.16 12:13t/p3090.101.19761.23061.197630.006775.70
6102005.12.21 15:35t/p3070.101.18231.21531.182335.406811.10
6112005.12.21 15:37t/p3060.101.18181.21481.181835.406846.50
6122005.12.21 15:42t/p3050.101.18121.21421.181235.406881.90
6132005.12.26 12:51sell3100.101.18681.21681.1838
6142005.12.27 00:43t/p3100.101.18381.21681.183830.606912.50
6152005.12.27 11:00sell3110.101.18651.21651.1835
6162005.12.27 12:10sell3120.101.18701.21701.1840
6172005.12.27 20:29t/p3120.101.18401.21701.184030.006942.50
6182005.12.27 20:38t/p3110.101.18351.21651.183530.006972.50
6192005.12.28 09:41sell3130.101.19131.22131.1883
6202005.12.28 11:57sell3140.101.19191.22191.1889
6212005.12.28 17:53t/p3140.101.18891.22191.188930.007002.50
6222005.12.28 17:53t/p3130.101.18831.22131.188330.007032.50
6232005.12.29 09:58sell3150.101.18691.21691.1839
6242005.12.29 12:38t/p3150.101.18391.21691.183930.007062.50
6252005.12.30 15:00buy3160.101.17941.14941.1824
6262005.12.30 15:08buy3170.101.17871.14871.1817
6272005.12.30 15:16t/p3020.101.17831.21131.178342.607105.10
6282005.12.30 15:16buy3180.101.17811.14811.1811
6292005.12.30 17:19t/p3180.101.18111.14811.181130.007135.10
6302005.12.30 17:20t/p3170.101.18171.14871.181730.007165.10
6312005.12.30 17:21t/p3160.101.18241.14941.182430.007195.10
6322006.01.03 08:00sell3190.101.18761.21761.1846
6332006.01.03 08:07sell3200.101.18821.21821.1852
6342006.01.03 08:15sell3210.101.18891.21891.1859
6352006.01.03 09:02sell3220.101.18961.21961.1866
6362006.01.03 09:09sell3230.101.19031.22031.1873
6372006.01.03 10:10t/p3230.101.18731.22031.187330.007225.10
6382006.01.03 10:14t/p3220.101.18661.21961.186630.007255.10
6392006.01.04 03:07s/l2970.101.20611.20611.1731-285.006970.10
6402006.01.04 03:07s/l2980.101.20671.20671.1737-285.006685.10
6412006.01.04 03:08s/l2990.101.20731.20731.1743-285.006400.10
6422006.01.04 04:12s/l3000.101.20781.20781.1748-285.006115.10
6432006.01.04 10:35s/l3010.101.20841.20841.1754-285.005830.10
6442006.01.06 14:52s/l3190.101.21761.21761.1846-297.005533.10
6452006.01.06 15:40sell3240.101.21341.24341.2104
6462006.01.06 16:00sell3250.101.21531.24531.2123
6472006.01.06 16:03sell3260.101.21591.24591.2129
6482006.01.06 16:11sell3270.101.21641.24641.2134
6492006.01.06 17:11t/p3270.101.21341.24641.213430.005563.10
6502006.01.06 17:12t/p3260.101.21291.24591.212930.005593.10
6512006.01.09 08:25t/p3250.101.21231.24531.212330.605623.70
6522006.01.09 08:59t/p3240.101.21041.24341.210430.605654.30
6532006.01.11 16:30sell3280.101.21011.24011.2071
6542006.01.11 16:40sell3290.101.21071.24071.2077
6552006.01.12 14:59t/p3290.101.20771.24071.207731.805686.10
6562006.01.12 15:01t/p3280.101.20711.24011.207131.805717.90
6572006.01.17 08:30sell3300.101.21331.24331.2103
6582006.01.17 09:01sell3310.101.21391.24391.2109
6592006.01.17 10:49t/p3310.101.21091.24391.210930.005747.90
6602006.01.17 10:51t/p3300.101.21031.24331.210330.005777.90
6612006.01.18 11:08sell3320.101.21171.24171.2087
6622006.01.18 11:19sell3330.101.21231.24231.2093
6632006.01.18 14:20sell3340.101.21281.24281.2098
6642006.01.18 14:30sell3350.101.21361.24361.2106
6652006.01.18 14:45sell3360.101.21421.24421.2112
6662006.01.18 14:46sell3370.101.21471.24471.2117
6672006.01.18 15:07t/p3370.101.21171.24471.211730.005807.90
6682006.01.18 16:12t/p3360.101.21121.24421.211230.005837.90
6692006.01.18 16:14t/p3350.101.21061.24361.210630.005867.90
6702006.01.18 16:17t/p3340.101.20981.24281.209830.005897.90
6712006.01.18 16:18t/p3330.101.20931.24231.209330.005927.90
6722006.01.18 17:41t/p3320.101.20871.24171.208730.005957.90
6732006.01.20 16:59sell3380.101.20971.23971.2067
6742006.01.23 01:39s/l3200.101.21821.21821.1852-288.005669.90
6752006.01.23 01:40s/l3210.101.21891.21891.1859-288.005381.90
6762006.01.25 11:40sell3390.101.23031.26031.2273
6772006.01.25 12:57sell3400.101.23081.26081.2278
6782006.01.25 14:32t/p3400.101.22781.26081.227830.005411.90
6792006.01.25 14:33t/p3390.101.22731.26031.227330.005441.90
6802006.01.30 14:20t/p3380.101.20671.23971.206734.805476.70
6812006.02.01 13:30buy3410.101.21031.18031.2133
6822006.02.01 13:39buy3420.101.20981.17981.2128
6832006.02.01 14:15buy3430.101.20911.17911.2121
6842006.02.01 14:22buy3440.101.20821.17821.2112
6852006.02.03 14:15buy3450.101.20581.17581.2088
6862006.02.03 14:30t/p3450.101.20881.17581.208830.005506.70
6872006.02.03 14:32buy3460.101.20561.17561.2086
6882006.02.03 16:00buy3470.101.19921.16921.2022
6892006.02.03 16:33buy3480.101.19871.16871.2017
6902006.02.03 17:31t/p3480.101.20171.16871.201730.005536.70
6912006.02.03 17:31t/p3470.101.20221.16921.202230.005566.70
6922006.02.14 16:00buy3490.101.18831.15831.1913
6932006.02.14 16:06buy3500.101.18761.15761.1906
6942006.02.14 17:32t/p3500.101.19061.15761.190630.005596.70
6952006.02.14 20:39t/p3490.101.19131.15831.191330.005626.70
6962006.02.16 12:15buy3510.101.18601.15601.1890
6972006.02.16 12:20buy3520.101.18551.15551.1885
6982006.02.16 16:45t/p3520.101.18851.15551.188530.005656.70
6992006.02.16 17:06t/p3510.101.18901.15601.189030.005686.70
7002006.02.17 14:31buy3530.101.18591.15591.1889
7012006.02.17 15:48t/p3530.101.18891.15591.188930.005716.70
7022006.02.22 10:11buy3540.101.18991.15991.1929
7032006.02.22 12:12buy3550.101.18891.15891.1919
7042006.02.22 12:44buy3560.101.18821.15821.1912
7052006.02.22 13:10buy3570.101.18761.15761.1906
7062006.02.22 14:19buy3580.101.18681.15681.1898
7072006.02.22 17:31t/p3580.101.18981.15681.189830.005746.70
7082006.02.22 17:44t/p3570.101.19061.15761.190630.005776.70
7092006.02.22 18:23t/p3560.101.19121.15821.191230.005806.70
7102006.02.22 18:42t/p3550.101.19191.15891.191930.005836.70
7112006.02.23 10:12t/p3540.101.19291.15991.192927.755864.45
7122006.02.24 11:02buy3590.101.18971.15971.1927
7132006.02.24 11:53buy3600.101.18901.15901.1920
7142006.02.28 16:00sell3610.101.18971.21971.1867
7152006.02.28 16:11sell3620.101.19041.22041.1874
7162006.02.28 16:13sell3630.101.19101.22101.1880
7172006.02.28 16:23sell3640.101.19151.22151.1885
7182006.02.28 16:24t/p3600.101.19201.15901.192028.505892.95
7192006.02.28 16:28t/p3590.101.19271.15971.192728.505921.45
7202006.03.02 14:43sell3650.101.19501.22501.1920
7212006.03.02 14:45sell3660.101.19561.22561.1926
7222006.03.02 14:46sell3670.101.19621.22621.1932
7232006.03.02 15:02t/p3670.101.19321.22621.193230.005951.45
7242006.03.06 00:30t/p3460.101.20861.17561.20868.255959.70
7252006.03.07 10:17t/p3660.101.19261.22561.192631.805991.50
7262006.03.07 10:31t/p3650.101.19201.22501.192031.806023.30
7272006.03.07 16:36t/p3640.101.18851.22151.188534.206057.50
7282006.03.07 16:43t/p3630.101.18801.22101.188034.206091.70
7292006.03.07 19:58t/p3620.101.18741.22041.187434.206125.90
7302006.03.10 09:40sell3680.101.19211.22211.1891
7312006.03.10 14:48t/p3680.101.18911.22211.189130.006155.90
7322006.03.10 15:29t/p3610.101.18671.21971.186737.206193.10
7332006.03.16 14:30sell3690.101.20871.23871.2057
7342006.03.16 14:30sell3700.101.20941.23941.2064
7352006.03.16 14:31sell3710.101.21021.24021.2072
7362006.03.16 14:33sell3720.101.21071.24071.2077
7372006.03.16 14:33t/p3440.101.21121.17821.2112-3.756189.35
7382006.03.16 14:41t/p3430.101.21211.17911.2121-3.756185.60
7392006.03.16 14:42t/p3420.101.21281.17981.2128-3.756181.85
7402006.03.16 14:58t/p3410.101.21331.18031.2133-3.756178.10
7412006.03.21 17:58t/p3720.101.20771.24071.207731.806209.90
7422006.03.22 11:03t/p3710.101.20721.24021.207232.406242.30
7432006.03.23 01:56t/p3700.101.20641.23941.206434.206276.50
7442006.03.23 01:57t/p3690.101.20571.23871.205734.206310.70
7452006.03.28 11:30sell3730.101.20581.23581.2028
7462006.03.28 11:33sell3740.101.20641.23641.2034
7472006.03.28 13:56sell3750.101.20701.23701.2040
7482006.03.28 13:58sell3760.101.20771.23771.2047
7492006.03.28 15:02sell3770.101.20831.23831.2053
7502006.03.28 15:23sell3780.101.20881.23881.2058
7512006.03.28 15:24sell3790.101.20931.23931.2063
7522006.03.28 15:28sell3800.101.20981.23981.2068
7532006.03.28 15:32sell3810.101.21041.24041.2074
7542006.03.28 17:01t/p3810.101.20741.24041.207430.006340.70
7552006.03.28 17:09t/p3800.101.20681.23981.206830.006370.70
7562006.03.28 17:20t/p3790.101.20631.23931.206330.006400.70
7572006.03.28 17:32t/p3780.101.20581.23881.205830.006430.70
7582006.03.28 21:17t/p3770.101.20531.23831.205330.006460.70
7592006.03.28 21:18t/p3760.101.20471.23771.204730.006490.70
7602006.03.28 21:18t/p3750.101.20401.23701.204030.006520.70
7612006.03.28 21:21t/p3740.101.20341.23641.203430.006550.70
7622006.03.28 21:21t/p3730.101.20281.23581.202830.006580.70
7632006.03.30 08:00sell3820.101.20651.23651.2035
7642006.04.03 06:43t/p3820.101.20351.23651.203531.206611.90
7652006.04.06 10:38sell3830.101.23051.26051.2275
7662006.04.06 10:56sell3840.101.23101.26101.2280
7672006.04.06 10:58sell3850.101.23151.26151.2285
7682006.04.06 14:41t/p3850.101.22851.26151.228530.006641.90
7692006.04.06 14:41t/p3840.101.22801.26101.228030.006671.90
7702006.04.06 14:42t/p3830.101.22751.26051.227530.006701.90
7712006.04.11 09:06sell3860.101.21261.24261.2096
7722006.04.11 09:30sell3870.101.21361.24361.2106
7732006.04.11 12:26t/p3870.101.21061.24361.210630.006731.90
7742006.04.12 14:35t/p3860.101.20961.24261.209630.606762.50
7752006.04.12 15:42buy3880.101.21101.18101.2140
7762006.04.13 15:32buy3890.101.20871.17871.2117
7772006.04.13 15:42buy3900.101.20821.17821.2112
7782006.04.13 19:27t/p3900.101.21121.17821.211230.006792.50
7792006.04.17 00:00t/p3890.101.21171.17871.211728.506821.00
7802006.04.17 02:05t/p3880.101.21401.18101.214026.256847.25
7812006.04.20 14:38buy3910.101.23251.20251.2355
7822006.04.20 14:38buy3920.101.23191.20191.2349
7832006.04.21 16:31sell3930.101.23351.26351.2305
7842006.04.21 16:35sell3940.101.23421.26421.2312
7852006.04.21 16:38sell3950.101.23481.26481.2318
7862006.04.21 16:38t/p3920.101.23491.20191.234929.256876.50
7872006.04.21 16:38sell3960.101.23551.26551.2325
7882006.04.21 16:39t/p3910.101.23551.20251.235529.256905.75
7892006.04.21 19:02t/p3960.101.23251.26551.232530.006935.75
7902006.04.25 15:59sell3970.101.24121.27121.2382
7912006.04.25 16:08t/p3970.101.23821.27121.238230.006965.75
7922006.04.26 16:58sell3980.101.24351.27351.2405
7932006.04.27 11:39buy3990.101.24291.21291.2459
7942006.04.27 14:30buy4000.101.24191.21191.2449
7952006.04.27 16:00t/p4000.101.24491.21191.244930.006995.75
7962006.04.27 16:00t/p3990.101.24591.21291.245930.007025.75
7972006.04.28 18:13s/l3930.101.26351.26351.2305-295.806729.95
7982006.05.01 14:09s/l3940.101.26421.26421.2312-295.206434.75
7992006.05.01 14:41s/l3950.101.26481.26481.2318-295.206139.55
8002006.05.02 14:00sell4010.101.26321.29321.2602
8012006.05.02 14:09sell4020.101.26381.29381.2608
8022006.05.02 15:36sell4030.101.26441.29441.2614
8032006.05.02 16:37sell4040.101.26511.29511.2621
8042006.05.02 18:11t/p4040.101.26211.29511.262130.006169.55
8052006.05.02 18:58t/p4030.101.26141.29441.261430.006199.55
8062006.05.02 18:59t/p4020.101.26081.29381.260830.006229.55
8072006.05.03 08:00sell4050.101.26491.29491.2619
8082006.05.03 08:29sell4060.101.26541.29541.2624
8092006.05.03 08:33sell4070.101.26591.29591.2629
8102006.05.03 08:40sell4080.101.26651.29651.2635
8112006.05.03 09:38t/p4080.101.26351.29651.263530.006259.55
8122006.05.03 09:51t/p4070.101.26291.29591.262930.006289.55
8132006.05.03 09:59t/p4060.101.26241.29541.262430.006319.55
8142006.05.03 10:01t/p4050.101.26191.29491.261930.006349.55
8152006.05.03 16:01t/p4010.101.26021.29321.260230.606380.15
8162006.05.05 14:30s/l3980.101.27351.27351.2405-293.406086.75
8172006.05.11 09:17buy4090.101.27231.24231.2753
8182006.05.11 09:23buy4100.101.27181.24181.2748
8192006.05.11 09:28buy4110.101.27111.24111.2741
8202006.05.11 09:29buy4120.101.27061.24061.2736
8212006.05.11 14:30t/p4120.101.27361.24061.273630.006116.75
8222006.05.11 14:30t/p4110.101.27411.24111.274130.006146.75
8232006.05.11 14:31t/p4100.101.27481.24181.274830.006176.75
8242006.05.11 14:31t/p4090.101.27531.24231.275330.006206.75
8252006.05.15 13:46buy4130.101.28191.25191.2849
8262006.05.15 15:00t/p4130.101.28491.25191.284930.006236.75
8272006.05.15 15:02buy4140.101.28451.25451.2875
8282006.05.15 15:03buy4150.101.28401.25401.2870
8292006.05.15 15:07buy4160.101.28351.25351.2865
8302006.05.15 15:07buy4170.101.28301.25301.2860
8312006.05.15 15:09buy4180.101.28251.25251.2855
8322006.05.15 15:21buy4190.101.28181.25181.2848
8332006.05.15 15:25buy4200.101.28121.25121.2842
8342006.05.15 15:27buy4210.101.28061.25061.2836
8352006.05.15 15:44t/p4210.101.28361.25061.283630.006266.75
8362006.05.15 16:41t/p4200.101.28421.25121.284230.006296.75
8372006.05.15 16:47t/p4190.101.28481.25181.284830.006326.75
8382006.05.16 14:36t/p4180.101.28551.25251.285529.256356.00
8392006.05.16 14:42t/p4170.101.28601.25301.286029.256385.25
8402006.05.16 14:44t/p4160.101.28651.25351.286529.256414.50
8412006.05.17 05:32t/p4150.101.28701.25401.287028.506443.00
8422006.05.17 05:32t/p4140.101.28751.25451.287528.506471.50
8432006.05.19 14:00buy4220.101.27661.24661.2796
8442006.05.19 14:24buy4230.101.27601.24601.2790
8452006.05.19 14:25buy4240.101.27551.24551.2785
8462006.05.19 14:26buy4250.101.27491.24491.2779
8472006.05.19 14:35buy4260.101.27411.24411.2771
8482006.05.19 14:59buy4270.101.27361.24361.2766
8492006.05.19 15:00buy4280.101.27281.24281.2758
8502006.05.19 15:03buy4290.101.27211.24211.2751
8512006.05.19 15:04buy4300.101.27151.24151.2745
8522006.05.19 15:29t/p4300.101.27451.24151.274530.006501.50
8532006.05.19 15:37t/p4290.101.27511.24211.275130.006531.50
8542006.05.19 16:17buy4310.101.27221.24221.2752
8552006.05.19 16:24buy4320.101.27161.24161.2746
8562006.05.19 16:26buy4330.101.27111.24111.2741
8572006.05.19 17:56t/p4330.101.27411.24111.274130.006561.50
8582006.05.19 17:57t/p4320.101.27461.24161.274630.006591.50
8592006.05.19 17:58t/p4310.101.27521.24221.275230.006621.50
8602006.05.19 18:58t/p4280.101.27581.24281.275830.006651.50
8612006.05.19 19:20t/p4270.101.27661.24361.276630.006681.50
8622006.05.19 19:55t/p4260.101.27711.24411.277130.006711.50
8632006.05.19 20:42t/p4250.101.27791.24491.277930.006741.50
8642006.05.22 12:26t/p4240.101.27851.24551.278529.256770.75
8652006.05.22 15:48t/p4230.101.27901.24601.279029.256800.00
8662006.05.22 16:05t/p4220.101.27961.24661.279629.256829.25
8672006.05.24 15:00sell4340.101.28691.31691.2839
8682006.05.24 15:11t/p4340.101.28391.31691.283930.006859.25
8692006.05.26 08:06buy4350.101.27701.24701.2800
8702006.05.26 09:46t/p4350.101.28001.24701.280030.006889.25
8712006.05.26 12:30sell4360.101.28101.31101.2780
8722006.05.26 13:08sell4370.101.28161.31161.2786
8732006.05.26 14:32sell4380.101.28211.31211.2791
8742006.05.26 15:21t/p4380.101.27911.31211.279130.006919.25
8752006.05.26 15:22t/p4370.101.27861.31161.278630.006949.25
8762006.05.26 15:22t/p4360.101.27801.31101.278030.006979.25
8772006.05.30 09:00sell4390.101.28331.31331.2803
8782006.05.30 09:01sell4400.101.28391.31391.2809
8792006.05.30 09:02sell4410.101.28511.31511.2821
8802006.05.30 09:05sell4420.101.28581.31581.2828
8812006.05.30 14:18t/p4420.101.28281.31581.282830.007009.25
8822006.05.30 14:28t/p4410.101.28211.31511.282130.007039.25
8832006.05.31 21:00t/p4400.101.28091.31391.280930.607069.85
8842006.06.01 02:29t/p4390.101.28031.31331.280332.407102.25
8852006.06.08 08:38buy4430.101.27691.24691.2799
8862006.06.12 14:44buy4440.101.25881.22881.2618
8872006.06.14 15:18sell4450.101.25941.28941.2564
8882006.06.14 15:19sell4460.101.25991.28991.2569
8892006.06.14 15:19sell4470.101.26041.29041.2574
8902006.06.14 15:19sell4480.101.26091.29091.2579
8912006.06.14 15:20sell4490.101.26141.29141.2584
8922006.06.14 15:20t/p4440.101.26181.22881.261828.507130.75
8932006.06.14 15:20sell4500.101.26191.29191.2589
8942006.06.14 15:21sell4510.101.26241.29241.2594
8952006.06.14 15:27sell4520.101.26291.29291.2599
8962006.06.14 20:42t/p4520.101.25991.29291.259930.007160.75
8972006.06.14 20:45t/p4510.101.25941.29241.259430.007190.75
8982006.06.15 14:34t/p4500.101.25891.29191.258931.807222.55
8992006.06.19 03:28t/p4490.101.25841.29141.258433.007255.55
9002006.06.19 03:36t/p4480.101.25791.29091.257933.007288.55
9012006.06.19 03:36t/p4470.101.25741.29041.257433.007321.55
9022006.06.19 03:38t/p4460.101.25691.28991.256933.007354.55
9032006.06.19 08:17buy4530.101.25861.22861.2616
9042006.06.19 15:00t/p4450.101.25641.28941.256433.007387.55
9052006.06.21 04:05t/p4530.101.26161.22861.261628.507416.05
9062006.06.22 14:30buy4540.101.25851.22851.2615
9072006.06.22 15:19buy4550.101.25791.22791.2609
9082006.06.22 15:20buy4560.101.25711.22711.2601
9092006.06.22 15:20buy4570.101.25651.22651.2595
9102006.06.26 12:53sell4580.101.25701.28701.2540
9112006.06.26 15:33sell4590.101.25751.28751.2545
9122006.06.26 16:01t/p4590.101.25451.28751.254530.007446.05
9132006.06.26 17:04t/p4580.101.25401.28701.254030.007476.05
9142006.06.26 19:38t/p4570.101.25951.22651.259528.507504.55
9152006.06.26 19:39t/p4560.101.26011.22711.260128.507533.05
9162006.06.27 02:11t/p4550.101.26091.22791.260927.757560.80
9172006.06.27 02:50t/p4540.101.26151.22851.261527.757588.55
9182006.07.03 12:38t/p4430.101.27991.24691.279912.757601.30
9192006.07.05 08:32sell4600.101.28091.31091.2779
9202006.07.05 08:57t/p4600.101.27791.31091.277930.007631.30
9212006.07.05 14:18buy4610.101.27631.24631.2793
9222006.07.05 14:27buy4620.101.27581.24581.2788
9232006.07.05 14:27buy4630.101.27531.24531.2783
9242006.07.05 14:31buy4640.101.27471.24471.2777
9252006.07.06 14:34t/p4640.101.27771.24471.277727.757659.05
9262006.07.07 09:21t/p4630.101.27831.24531.278327.007686.05
9272006.07.07 11:38t/p4620.101.27881.24581.278827.007713.05
9282006.07.07 14:29t/p4610.101.27931.24631.279327.007740.05
9292006.07.10 16:30buy4650.101.27311.24311.2761
9302006.07.10 18:03t/p4650.101.27611.24311.276130.007770.05
9312006.07.12 14:30buy4660.101.27291.24291.2759
9322006.07.12 14:30buy4670.101.27241.24241.2754
9332006.07.12 14:30buy4680.101.27191.24191.2749
9342006.07.12 14:30buy4690.101.27141.24141.2744
9352006.07.12 14:31buy4700.101.27091.24091.2739
9362006.07.12 14:31buy4710.101.27041.24041.2734
9372006.07.12 14:31buy4720.101.26991.23991.2729
9382006.07.12 14:31buy4730.101.26941.23941.2724
9392006.07.12 14:31buy4740.101.26891.23891.2719
9402006.07.13 03:51t/p4740.101.27191.23891.271927.757797.80
9412006.07.13 09:04t/p4730.101.27241.23941.272427.757825.55
9422006.07.14 08:23buy4750.101.26651.23651.2695
9432006.07.14 08:23buy4760.101.26601.23601.2690
9442006.07.14 08:24buy4770.101.26551.23551.2685
9452006.07.14 11:22t/p4770.101.26851.23551.268530.007855.55
9462006.07.14 14:30t/p4760.101.26901.23601.269030.007885.55
9472006.07.21 20:02t/p4750.101.26951.23651.269524.757910.30
9482006.07.24 08:00buy4780.101.26501.23501.2680
9492006.07.24 08:00buy4790.101.26451.23451.2675
9502006.07.24 08:01buy4800.101.26391.23391.2669
9512006.07.24 08:59buy4810.101.26321.23321.2662
9522006.07.24 10:57buy4820.101.26251.23251.2655
9532006.07.24 11:08buy4830.101.26181.23181.2648
9542006.07.25 07:27t/p4830.101.26481.23181.264829.257939.55
9552006.07.25 07:34t/p4820.101.26551.23251.265529.257968.80
9562006.07.25 08:03t/p4810.101.26621.23321.266229.257998.05
9572006.07.25 08:32t/p4800.101.26691.23391.266929.258027.30
9582006.07.25 09:00sell4840.101.26571.29571.2627
9592006.07.25 16:11buy4850.101.26281.23281.2658
9602006.07.25 16:11t/p4840.101.26271.29571.262730.008057.30
9612006.07.25 16:15buy4860.101.26221.23221.2652
9622006.07.25 16:22buy4870.101.26161.23161.2646
9632006.07.26 18:30t/p4870.101.26461.23161.264629.258086.55
9642006.07.26 18:40t/p4860.101.26521.23221.265229.258115.80
9652006.07.26 18:55t/p4850.101.26581.23281.265829.258145.05
9662006.07.26 20:08t/p4790.101.26751.23451.267528.508173.55
9672006.07.26 20:19t/p4780.101.26801.23501.268028.508202.05
9682006.07.27 07:38t/p4720.101.27291.23991.272917.258219.30
9692006.07.27 07:41t/p4710.101.27341.24041.273417.258236.55
9702006.07.27 09:10t/p4700.101.27391.24091.273917.258253.80
9712006.07.27 09:11t/p4690.101.27441.24141.274417.258271.05
9722006.07.27 15:05t/p4680.101.27491.24191.274917.258288.30
9732006.07.27 15:06t/p4670.101.27541.24241.275417.258305.55
9742006.07.27 15:08t/p4660.101.27591.24291.275917.258322.80
9752006.08.01 08:00buy4880.101.27341.24341.2764
9762006.08.01 08:42buy4890.101.27281.24281.2758
9772006.08.01 08:46buy4900.101.27231.24231.2753
9782006.08.01 12:03t/p4900.101.27531.24231.275330.008352.80
9792006.08.01 12:45t/p4890.101.27581.24281.275830.008382.80
9802006.08.01 12:54t/p4880.101.27641.24341.276430.008412.80
9812006.08.01 14:30sell4910.101.27641.30641.2734
9822006.08.01 14:30sell4920.101.27691.30691.2739
9832006.08.01 14:30sell4930.101.27741.30741.2744
9842006.08.01 14:38t/p4930.101.27441.30741.274430.008442.80
9852006.08.01 14:42t/p4920.101.27391.30691.273930.008472.80
9862006.08.01 16:19t/p4910.101.27341.30641.273430.008502.80
9872006.08.09 13:30sell4940.101.28871.31871.2857
9882006.08.09 16:15sell4950.101.28921.31921.2862
9892006.08.09 20:31t/p4950.101.28621.31921.286230.008532.80
9902006.08.09 22:05t/p4940.101.28571.31871.285730.008562.80
9912006.08.10 14:31buy4960.101.28491.25491.2879
9922006.08.10 14:31buy4970.101.28431.25431.2873
9932006.08.10 14:52buy4980.101.28361.25361.2866
9942006.08.10 15:29buy4990.101.28311.25311.2861
9952006.08.10 15:38buy5000.101.28251.25251.2855
9962006.08.14 14:30buy5010.101.27181.24181.2748
9972006.08.14 16:20t/p5010.101.27481.24181.274830.008592.80
9982006.08.16 15:15t/p5000.101.28551.25251.285527.008619.80
9992006.08.16 15:18t/p4990.101.28611.25311.286127.008646.80
10002006.08.17 09:22t/p4980.101.28661.25361.286624.758671.55
10012006.08.17 09:33t/p4970.101.28731.25431.287324.758696.30
10022006.08.17 13:46t/p4960.101.28791.25491.287924.758721.05
10032006.08.18 15:00buy5020.101.28021.25021.2832
10042006.08.18 15:48t/p5020.101.28321.25021.283230.008751.05
10052006.08.18 16:18buy5030.101.28031.25031.2833
10062006.08.18 16:24buy5040.101.27971.24971.2827
10072006.08.18 21:02t/p5040.101.28271.24971.282730.008781.05
10082006.08.21 00:13t/p5030.101.28331.25031.283329.258810.30
10092006.08.21 08:15sell5050.101.28761.31761.2846
10102006.08.21 08:54sell5060.101.28821.31821.2852
10112006.08.21 08:56sell5070.101.28871.31871.2857
10122006.08.21 09:22sell5080.101.28921.31921.2862
10132006.08.21 09:25sell5090.101.28971.31971.2867
10142006.08.22 00:23t/p5090.101.28671.31971.286730.608840.90
10152006.08.22 00:36t/p5080.101.28621.31921.286230.608871.50
10162006.08.22 04:26t/p5070.101.28571.31871.285730.608902.10
10172006.08.22 11:00t/p5060.101.28521.31821.285230.608932.70
10182006.08.22 11:54t/p5050.101.28461.31761.284630.608963.30
10192006.08.22 15:30buy5100.101.28091.25091.2839
10202006.08.22 16:24buy5110.101.28031.25031.2833
10212006.08.22 16:24buy5120.101.27981.24981.2828
10222006.08.23 09:33t/p5120.101.28281.24981.282829.258992.55
10232006.08.23 15:51t/p5110.101.28331.25031.283329.259021.80
10242006.08.23 16:00t/p5100.101.28391.25091.283929.259051.05
10252006.08.24 10:00sell5130.101.27911.30911.2761
10262006.08.24 12:00sell5140.101.28241.31241.2794
10272006.08.24 12:07sell5150.101.28301.31301.2800
10282006.08.24 16:38t/p5150.101.28001.31301.280030.009081.05
10292006.08.24 16:53t/p5140.101.27941.31241.279430.009111.05
10302006.08.24 18:00t/p5130.101.27611.30911.276130.009141.05
10312006.08.28 08:00sell5160.101.27951.30951.2765
10322006.08.28 09:24sell5170.101.28011.31011.2771
10332006.08.28 09:25sell5180.101.28061.31061.2776
10342006.08.28 10:07sell5190.101.28111.31111.2781
10352006.08.28 22:51t/p5190.101.27811.31111.278130.009171.05
10362006.08.28 23:23t/p5180.101.27761.31061.277630.009201.05
10372006.08.29 08:18sell5200.101.28251.31251.2795
10382006.08.29 09:13sell5210.101.28301.31301.2800
10392006.08.29 15:06t/p5210.101.28001.31301.280030.009231.05
10402006.08.29 15:38t/p5200.101.27951.31251.279530.009261.05
10412006.08.29 16:22t/p5170.101.27711.31011.277130.609291.65
10422006.08.29 16:23t/p5160.101.27651.30951.276530.609322.25
10432006.08.31 14:01sell5220.101.28601.31601.2830
10442006.08.31 14:35sell5230.101.28661.31661.2836
10452006.08.31 14:35sell5240.101.28711.31711.2841
10462006.08.31 14:36sell5250.101.28761.31761.2846
10472006.08.31 15:42t/p5250.101.28461.31761.284630.009352.25
10482006.08.31 15:42t/p5240.101.28411.31711.284130.009382.25
10492006.08.31 15:43t/p5230.101.28361.31661.283630.009412.25
10502006.08.31 16:01t/p5220.101.28301.31601.283030.009442.25
10512006.09.01 16:30buy5260.101.27781.24781.2808
10522006.09.01 16:59t/p5260.101.28081.24781.280830.009472.25
10532006.09.05 15:22buy5270.101.28101.25101.2840
10542006.09.06 15:34buy5280.101.27891.24891.2819
10552006.09.06 16:00buy5290.101.27831.24831.2813
10562006.09.06 16:00buy5300.101.27781.24781.2808
10572006.09.06 20:14t/p5300.101.28081.24781.280830.009502.25
10582006.09.06 20:42t/p5290.101.28131.24831.281330.009532.25
10592006.09.07 01:02t/p5280.101.28191.24891.281927.759560.00
10602006.09.07 11:30buy5310.101.27881.24881.2818
10612006.09.07 11:34buy5320.101.27821.24821.2812
10622006.09.07 12:33buy5330.101.27761.24761.2806
10632006.09.07 12:33buy5340.101.27701.24701.2800
10642006.09.07 12:36buy5350.101.27651.24651.2795
10652006.09.07 12:37buy5360.101.27601.24601.2790
10662006.09.07 15:17buy5370.101.27271.24271.2757
10672006.09.07 15:30buy5380.101.27161.24161.2746
10682006.09.07 15:31buy5390.101.27101.24101.2740
10692006.09.07 17:08t/p5390.101.27401.24101.274030.009590.00
10702006.09.07 17:59t/p5380.101.27461.24161.274630.009620.00
10712006.09.12 15:53buy5400.101.26941.23941.2724
10722006.09.14 13:15t/p5400.101.27241.23941.272427.009647.00
10732006.09.15 14:05buy5410.101.26771.23771.2707
10742006.09.15 14:30buy5420.101.26711.23711.2701
10752006.09.15 14:45buy5430.101.26651.23651.2695
10762006.09.15 15:33buy5440.101.26601.23601.2690
10772006.09.15 15:33buy5450.101.26551.23551.2685
10782006.09.15 15:33buy5460.101.26501.23501.2680
10792006.09.15 15:34buy5470.101.26451.23451.2675
10802006.09.15 15:38buy5480.101.26371.23371.2667
10812006.09.15 22:47t/p5480.101.26671.23371.266730.009677.00
10822006.09.18 08:21t/p5470.101.26751.23451.267529.259706.25
10832006.09.18 08:59t/p5460.101.26801.23501.268029.259735.50
10842006.09.18 15:00t/p5450.101.26851.23551.268529.259764.75
10852006.09.18 15:00t/p5440.101.26901.23601.269029.259794.00
10862006.09.18 20:13t/p5430.101.26951.23651.269529.259823.25
10872006.09.18 20:48t/p5420.101.27011.23711.270129.259852.50
10882006.09.18 21:29t/p5410.101.27071.23771.270729.259881.75
10892006.09.19 14:30buy5490.101.26641.23641.2694
10902006.09.19 14:51t/p5490.101.26941.23641.269430.009911.75
10912006.09.21 18:03t/p5370.101.27571.24271.275719.509931.25
10922006.09.21 21:14t/p5360.101.27901.24601.279019.509950.75
10932006.09.21 21:16t/p5350.101.27951.24651.279519.509970.25
10942006.09.22 09:03t/p5340.101.28001.24701.280018.759989.00
10952006.09.22 09:05t/p5330.101.28061.24761.280618.7510007.75
10962006.09.22 09:21t/p5320.101.28121.24821.281218.7510026.50
10972006.09.22 09:22t/p5310.101.28181.24881.281818.7510045.25
10982006.09.25 13:19buy5500.101.27711.24711.2801
10992006.09.25 14:21buy5510.101.27661.24661.2796
11002006.09.25 15:33buy5520.101.27601.24601.2790
11012006.09.25 16:00buy5530.101.27541.24541.2784
11022006.09.25 16:00buy5540.101.27491.24491.2779
11032006.09.29 11:00buy5550.101.26761.23761.2706
11042006.09.29 11:05buy5560.101.26701.23701.2700
11052006.09.29 11:09buy5570.101.26651.23651.2695
11062006.09.29 14:20buy5580.101.26591.23591.2689
11072006.09.29 14:39buy5590.101.26531.23531.2683
11082006.09.29 14:40buy5600.101.26481.23481.2678
11092006.09.29 14:41buy5610.101.26431.23431.2673
11102006.09.29 17:02t/p5610.101.26731.23431.267330.0010075.25
11112006.09.29 17:03t/p5600.101.26781.23481.267830.0010105.25
11122006.09.29 17:22t/p5590.101.26831.23531.268330.0010135.25
11132006.09.29 17:22t/p5580.101.26891.23591.268930.0010165.25
11142006.09.29 17:24t/p5570.101.26951.23651.269530.0010195.25
11152006.09.29 17:31t/p5560.101.27001.23701.270030.0010225.25
11162006.09.29 17:31t/p5550.101.27061.23761.270630.0010255.25
11172006.10.10 15:00buy5620.101.25371.22371.2567
11182006.10.10 15:11buy5630.101.25311.22311.2561
11192006.10.10 15:38buy5640.101.25251.22251.2555
11202006.10.10 15:51buy5650.101.25191.22191.2549
11212006.10.11 10:15t/p5650.101.25491.22191.254929.2510284.50
11222006.10.11 12:24t/p5640.101.25551.22251.255529.2510313.75
11232006.10.11 20:31s/l5270.101.25101.25101.2840-327.009986.75
11242006.10.12 09:05sell5660.101.25471.28471.2517
11252006.10.12 09:10sell5670.101.25551.28551.2525
11262006.10.12 09:37t/p5630.101.25611.22311.256127.0010013.75
11272006.10.12 13:36t/p5670.101.25251.28551.252530.0010043.75
11282006.10.13 03:14t/p5620.101.25671.22371.256726.2510070.00
11292006.10.13 14:38t/p5660.101.25171.28471.251730.6010100.60
11302006.10.18 16:00buy5680.101.25181.22181.2548
11312006.10.18 16:30buy5690.101.25101.22101.2540
11322006.10.19 01:25t/p5690.101.25401.22101.254027.7510128.35
11332006.10.19 09:32t/p5680.101.25481.22181.254827.7510156.10
11342006.10.23 12:30buy5700.101.25541.22541.2584
11352006.10.25 12:34t/p5700.101.25841.22541.258428.5010184.60
11362006.10.31 11:20buy5710.101.26881.23881.2718
11372006.10.31 16:59t/p5710.101.27181.23881.271830.0010214.60
11382006.10.31 17:37t/p5540.101.27791.24491.27793.0010217.60
11392006.11.01 17:03t/p5530.101.27841.24541.27842.2510219.85
11402006.11.01 17:03t/p5520.101.27901.24601.27902.2510222.10
11412006.11.01 17:04t/p5510.101.27961.24661.27962.2510224.35
11422006.11.03 16:00buy5720.101.27061.24061.2736
11432006.11.03 16:05buy5730.101.26951.23951.2725
11442006.11.06 23:10t/p5730.101.27251.23951.272529.2510253.60
11452006.11.07 02:29t/p5720.101.27361.24061.273628.5010282.10
11462006.11.07 15:33t/p5500.101.28011.24711.2801-2.2510279.85
11472006.11.08 16:53buy5740.101.27601.24601.2790
11482006.11.09 10:00sell5750.101.27831.30831.2753
11492006.11.09 10:38sell5760.101.27891.30891.2759
11502006.11.09 13:51t/p5740.101.27901.24601.279027.7510307.60
11512006.11.09 14:03sell5770.101.27941.30941.2764
11522006.11.09 14:44t/p5770.101.27641.30941.276430.0010337.60
11532006.11.09 14:48t/p5760.101.27591.30891.275930.0010367.60
11542006.11.24 09:49s/l5750.101.30831.30831.2753-291.0010076.60
11552006.11.24 11:00sell5780.101.30631.33631.3033
11562006.11.28 14:30sell5790.101.31571.34571.3127
11572006.11.28 14:33sell5800.101.31621.34621.3132
11582006.11.28 14:33sell5810.101.31671.34671.3137
11592006.11.28 14:34sell5820.101.31721.34721.3142
11602006.11.28 16:04t/p5820.101.31421.34721.314230.0010106.60
11612006.11.29 14:00buy5830.101.31521.28521.3182
11622006.11.29 14:30buy5840.101.31461.28461.3176
11632006.11.29 14:30buy5850.101.31381.28381.3168
11642006.11.29 14:30t/p5810.101.31371.34671.313730.6010137.20
11652006.11.29 14:34t/p5850.101.31681.28381.316830.0010167.20
11662006.11.29 14:47buy5860.101.31411.28411.3171
11672006.11.29 15:29t/p5860.101.31711.28411.317130.0010197.20
11682006.11.29 16:00t/p5840.101.31761.28461.317630.0010227.20
11692006.11.30 08:02sell5870.101.31791.34791.3149
11702006.11.30 08:02t/p5830.101.31821.28521.318227.7510254.95
11712006.11.30 08:27sell5880.101.31851.34851.3155
11722006.11.30 08:42sell5890.101.31901.34901.3160
11732006.11.30 10:20sell5900.101.31951.34951.3165
11742006.11.30 10:36sell5910.101.32011.35011.3171
11752006.11.30 13:47sell5920.101.32061.35061.3176
11762006.11.30 15:57sell5930.101.32121.35121.3182
11772006.12.04 00:00s/l5780.101.33631.33631.3033-295.209959.75
11782006.12.08 16:30sell5940.101.33141.36141.3284
11792006.12.08 16:40sell5950.101.33201.36201.3290
11802006.12.08 17:43t/p5950.101.32901.36201.329030.009989.75
11812006.12.08 17:49t/p5940.101.32841.36141.328430.0010019.75
11822006.12.11 01:00t/p5930.101.31821.35121.318235.4010055.15
11832006.12.11 01:10t/p5920.101.31761.35061.317635.4010090.55
11842006.12.11 01:12t/p5910.101.31711.35011.317135.4010125.95
11852006.12.11 01:27t/p5900.101.31651.34951.316535.4010161.35
11862006.12.11 02:26t/p5890.101.31601.34901.316035.4010196.75
11872006.12.11 02:28t/p5880.101.31551.34851.315535.4010232.15
11882006.12.11 02:53t/p5870.101.31491.34791.314935.4010267.55
11892006.12.11 03:19t/p5800.101.31321.34621.313237.8010305.35
11902006.12.15 10:28t/p5790.101.31271.34571.312741.4010346.75
11912006.12.19 11:36sell5960.101.31601.34601.3130
11922006.12.19 12:00sell5970.101.31661.34661.3136
11932006.12.19 14:31t/p5970.101.31361.34661.313630.0010376.75
11942006.12.21 08:56sell5980.101.32081.35081.3178
11952006.12.21 11:39t/p5980.101.31781.35081.317830.0010406.75
11962006.12.21 15:32buy5990.101.31541.28541.3184
11972006.12.21 15:34buy6000.101.31481.28481.3178
11982006.12.21 15:38buy6010.101.31421.28421.3172
11992006.12.21 17:44t/p6010.101.31721.28421.317230.0010436.75
12002006.12.21 17:59t/p6000.101.31781.28481.317830.0010466.75
12012006.12.21 17:59t/p5990.101.31841.28541.318430.0010496.75
12022006.12.21 23:59close at stop5960.101.31821.34601.3130-19.6010477.15