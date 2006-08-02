Strategy Tester Report
Cyberia Trader1[1].85g jpy

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2006.08.02 21:00 - 2006.12.22 22:00 (2005.12.01 - 2006.12.23)
ModeloPontos de controle (baseado no período mais próximo com interpolação fractal de 12 pontos de controle)
ParâmetrosExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1000000000000; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
Barras em teste2530Ticks modelados27363Qualidade do modelamento48.04%
Deposito Inicial500.00
Lucro líquido total2941568.76Lucro Bruto4442372.86Perda Bruta-1500804.10
Fator de lucro2.96Compensação esperada8428.56
diminuição absoluta0.00Perda máxima162321.99 (10.07%)Relative drawdown23.40% (371.70)
Total de negociações349Posições de Venda (ganhos %)175 (69.14%)Posições de Compras (ganhos %)174 (70.11%)
Negociações com Lucro (% do total)243 (69.63%)Negociações com perdas (% do total)106 (30.37%)
MaiorNegociações com lucro271005.00Negociações com perda-123663.40
MédiaNegociações com lucro18281.37Negociações com perda-14158.53
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)15 (23830.80)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)5 (-266.00)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)973543.45 (11)perdas consecutivas (contagem de perdas)-162321.99 (2)
Médiaganhos consecutivos3perdas consecutivas1
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12006.08.02 21:35buy10.201.87621.87430.0000
22006.08.02 21:50close10.201.87781.87430.000022.40522.40
32006.08.02 21:59buy20.201.87671.87480.0000
42006.08.03 00:15close20.201.87781.87480.000013.85536.25
52006.08.03 03:20buy30.201.87411.87220.0000
62006.08.03 03:29close30.201.87531.87220.000016.80553.05
72006.08.03 03:45buy40.201.87511.87320.0000
82006.08.03 04:05close40.201.87761.87320.000035.00588.05
92006.08.03 08:05sell50.201.87681.87870.0000
102006.08.03 08:10close50.201.87461.87870.000030.80618.85
112006.08.03 10:50buy60.201.87191.87000.0000
122006.08.03 12:35close60.201.87331.87000.000019.60638.45
132006.08.03 13:05sell70.201.88491.88680.0000
142006.08.03 13:10s/l70.201.88681.88680.0000-26.60611.85
152006.08.03 13:10sell80.201.88661.88850.0000
162006.08.03 13:15close80.201.87261.88850.0000196.00807.85
172006.08.03 13:20sell90.301.88321.88510.0000
182006.08.03 13:29s/l90.301.88511.88510.0000-39.90767.95
192006.08.03 13:29sell100.301.88471.88660.0000
202006.08.03 14:20s/l100.301.88661.88660.0000-39.90728.05
212006.08.03 17:10buy110.301.88661.88470.0000
222006.08.03 17:45s/l110.301.88471.88470.0000-39.90688.15
232006.08.03 17:45buy120.301.88421.88230.0000
242006.08.03 17:50close120.301.88711.88230.000060.90749.05
252006.08.03 17:59buy130.301.88471.88280.0000
262006.08.03 18:15close130.301.88641.88280.000035.70784.75
272006.08.03 18:40sell140.301.88741.88930.0000
282006.08.03 20:30s/l140.301.88931.88930.0000-39.90744.85
292006.08.04 10:05sell150.301.89111.89300.0000
302006.08.04 10:10close150.301.88811.89300.000063.00807.85
312006.08.04 10:15sell160.301.89031.89220.0000
322006.08.04 10:45s/l160.301.89221.89220.0000-39.90767.95
332006.08.04 14:35sell170.301.90351.90540.0000
342006.08.04 14:40close170.301.89471.90540.0000184.80952.75
352006.08.04 14:45sell180.401.90721.90910.0000
362006.08.04 14:50close180.401.90481.90910.000067.201019.95
372006.08.04 14:59sell190.401.90691.90880.0000
382006.08.04 15:05close190.401.90511.90880.000050.401070.35
392006.08.04 16:05buy200.401.90851.90660.0000
402006.08.04 16:15close200.401.91071.90660.000061.601131.95
412006.08.07 11:05buy210.401.90711.90520.0000
422006.08.07 12:05close210.401.90961.90520.000070.001201.95
432006.08.07 13:10buy220.401.90841.90650.0000
442006.08.07 14:05s/l220.401.90651.90650.0000-53.201148.75
452006.08.07 18:40buy230.401.90841.90650.0000
462006.08.07 19:45s/l230.401.90651.90650.0000-53.201095.55
472006.08.09 00:20buy240.401.90421.90230.0000
482006.08.09 00:40s/l240.401.90231.90230.0000-53.201042.35
492006.08.09 00:40buy250.401.90241.90050.0000
502006.08.09 00:45s/l250.401.90051.90050.0000-53.20989.15
512006.08.09 00:45buy260.401.90061.89870.0000
522006.08.09 00:50s/l260.401.89871.89870.0000-53.20935.95
532006.08.09 00:50buy270.401.89801.89610.0000
542006.08.09 01:35close270.401.90071.89610.000075.601011.55
552006.08.09 08:05sell280.401.90431.90620.0000
562006.08.09 08:20close280.401.90181.90620.000070.001081.55
572006.08.09 08:35sell290.401.90471.90660.0000
582006.08.09 08:50s/l290.401.90661.90660.0000-53.201028.35
592006.08.09 08:50sell300.401.90701.90890.0000
602006.08.09 10:10s/l300.401.90891.90890.0000-53.20975.15
612006.08.09 11:35buy310.401.90531.90340.0000
622006.08.09 11:45close310.401.90961.90340.0000120.401095.55
632006.08.09 14:15sell320.401.90881.91070.0000
642006.08.09 16:10s/l320.401.91071.91070.0000-53.201042.35
652006.08.10 10:05buy330.401.89841.89650.0000
662006.08.10 10:10close330.401.90221.89650.0000106.401148.75
672006.08.10 10:20buy340.401.90011.89820.0000
682006.08.10 11:00close340.401.90141.89820.000036.401185.15
692006.08.10 11:05sell350.401.90441.90630.0000
702006.08.10 11:15close350.401.90181.90630.000072.801257.95
712006.08.10 11:35sell360.501.90441.90630.0000
722006.08.10 11:40close360.501.90291.90630.000052.501310.45
732006.08.10 14:35buy370.501.90111.89920.0000
742006.08.10 14:45close370.501.90331.89920.000077.001387.45
752006.08.10 17:20buy380.501.88701.88510.0000
762006.08.10 17:29close380.501.89071.88510.0000129.501516.95
772006.08.11 09:35sell390.601.89501.89690.0000
782006.08.11 09:45close390.601.89331.89690.000071.401588.35
792006.08.11 09:59sell400.601.89461.89650.0000
802006.08.11 10:05s/l400.601.89651.89650.0000-79.801508.55
812006.08.11 15:35sell410.601.89411.89600.0000
822006.08.11 15:45s/l410.601.89601.89600.0000-79.801428.75
832006.08.11 15:45sell420.501.89571.89760.0000
842006.08.11 15:50close420.501.89141.89760.0000150.501579.25
852006.08.11 15:59sell430.601.89481.89670.0000
862006.08.11 16:05s/l430.601.89671.89670.0000-79.801499.45
872006.08.11 18:05buy440.601.89301.89110.0000
882006.08.11 18:59s/l440.601.89111.89110.0000-79.801419.65
892006.08.11 18:59buy450.501.89141.88950.0000
902006.08.11 20:15s/l450.501.88951.88950.0000-66.501353.15
912006.08.14 09:15buy460.501.89151.88960.0000
922006.08.14 09:20s/l460.501.88961.88960.0000-66.501286.65
932006.08.14 09:20buy470.501.88951.88760.0000
942006.08.14 09:35close470.501.89131.88760.000063.001349.65
952006.08.14 09:40buy480.501.89051.88860.0000
962006.08.14 10:20s/l480.501.88861.88860.0000-66.501283.15
972006.08.14 15:35sell490.501.89081.89270.0000
982006.08.14 16:20s/l490.501.89271.89270.0000-66.501216.65
992006.08.15 07:10sell500.501.89261.89450.0000
1002006.08.15 08:05close500.501.88881.89450.0000133.001349.65
1012006.08.15 10:35buy510.501.88741.88550.0000
1022006.08.15 10:45close510.501.88911.88550.000059.501409.15
1032006.08.15 10:59buy520.501.88721.88530.0000
1042006.08.15 11:05s/l520.501.88531.88530.0000-66.501342.65
1052006.08.15 11:05buy530.501.88571.88380.0000
1062006.08.15 11:10close530.501.88781.88380.000073.501416.15
1072006.08.15 15:15sell540.501.89621.89810.0000
1082006.08.15 17:50close540.501.89451.89810.000059.501475.65
1092006.08.16 10:40buy550.601.88941.88750.0000
1102006.08.16 11:05close550.601.89101.88750.000067.201542.85
1112006.08.16 17:05buy560.601.89851.89660.0000
1122006.08.16 17:10close560.601.90021.89660.000071.401614.25
1132006.08.17 08:59buy570.601.89581.89390.0000
1142006.08.17 09:20close570.601.89751.89390.000071.401685.65
1152006.08.17 09:40sell580.601.89831.90020.0000
1162006.08.17 10:10s/l580.601.90021.90020.0000-79.801605.85
1172006.08.17 10:15buy590.601.89771.89580.0000
1182006.08.17 10:29close590.601.90061.89580.0000121.801727.65
1192006.08.17 10:40buy600.701.89621.89430.0000
1202006.08.17 10:45close600.701.89861.89430.0000117.601845.25
1212006.08.17 14:40buy610.701.89411.89220.0000
1222006.08.17 14:50close610.701.89731.89220.0000156.802002.05
1232006.08.17 14:59buy620.801.89561.89370.0000
1242006.08.17 15:20close620.801.89721.89370.000089.602091.65
1252006.08.17 16:15buy630.801.89281.89090.0000
1262006.08.17 16:20close630.801.89521.89090.0000134.402226.05
1272006.08.17 16:59buy640.801.89311.89120.0000
1282006.08.17 17:10close640.801.89471.89120.000089.602315.65
1292006.08.17 18:10buy650.901.89231.89040.0000
1302006.08.17 18:35s/l650.901.89041.89040.0000-119.702195.95
1312006.08.17 18:35buy660.801.89071.88880.0000
1322006.08.17 18:45close660.801.89211.88880.000078.402274.35
1332006.08.17 18:59buy670.901.88981.88790.0000
1342006.08.17 19:05s/l670.901.88791.88790.0000-119.702154.65
1352006.08.18 13:15buy680.801.88111.87920.0000
1362006.08.18 13:40s/l680.801.87921.87920.0000-106.402048.25
1372006.08.18 13:40buy690.801.87881.87690.0000
1382006.08.18 14:05close690.801.88131.87690.0000140.002188.25
1392006.08.18 15:50sell700.801.88561.88750.0000
1402006.08.18 15:59close700.801.88431.88750.000072.802261.05
1412006.08.18 16:05buy710.901.87781.87590.0000
1422006.08.18 16:10close710.901.88021.87590.0000151.202412.25
1432006.08.18 16:29buy720.901.87961.87770.0000
1442006.08.18 17:40close720.901.88201.87770.0000151.202563.45
1452006.08.18 19:35sell731.001.88151.88340.0000
1462006.08.21 02:40s/l731.001.88341.88340.0000-134.472428.98
1472006.08.21 02:40sell740.901.88381.88570.0000
1482006.08.21 03:50s/l740.901.88571.88570.0000-119.702309.28
1492006.08.21 18:05buy750.901.89581.89390.0000
1502006.08.21 19:20s/l750.901.89391.89390.0000-119.702189.58
1512006.08.22 08:29sell760.801.89331.89520.0000
1522006.08.22 09:35close760.801.89131.89520.0000112.002301.58
1532006.08.22 09:40buy770.901.89091.88900.0000
1542006.08.22 09:45close770.901.89211.88900.000075.602377.18
1552006.08.22 11:35sell780.901.89381.89570.0000
1562006.08.22 11:40close780.901.89271.89570.000069.302446.48
1572006.08.22 13:40buy790.901.88861.88670.0000
1582006.08.22 13:45close790.901.89131.88670.0000170.102616.58
1592006.08.22 13:59buy801.001.88861.88670.0000
1602006.08.22 14:10close801.001.88961.88670.000070.002686.58
1612006.08.22 19:40buy811.001.88581.88390.0000
1622006.08.22 21:05close811.001.88711.88390.000091.002777.58
1632006.08.23 10:05buy821.001.89141.88950.0000
1642006.08.23 10:20close821.001.89261.88950.000084.002861.58
1652006.08.23 10:59buy831.101.89121.88930.0000
1662006.08.23 12:00close831.101.89231.88930.000084.702946.28
1672006.08.23 13:15sell841.101.89281.89470.0000
1682006.08.23 14:15close841.101.89111.89470.0000130.903077.18
1692006.08.23 16:35buy851.201.89241.89050.0000
1702006.08.23 16:40close851.201.89421.89050.0000151.203228.38
1712006.08.23 16:59buy861.201.89391.89200.0000
1722006.08.23 17:05s/l861.201.89201.89200.0000-159.603068.78
1732006.08.23 18:05sell871.201.89421.89610.0000
1742006.08.23 18:40close871.201.89261.89610.0000134.403203.18
1752006.08.24 00:20buy881.201.89211.89020.0000
1762006.08.24 03:05s/l881.201.89021.89020.0000-159.603043.58
1772006.08.24 03:05buy891.201.88981.88790.0000
1782006.08.24 03:20close891.201.89131.88790.0000126.003169.58
1792006.08.24 10:10sell901.201.89081.89270.0000
1802006.08.24 10:15s/l901.201.89271.89270.0000-159.603009.98
1812006.08.24 10:15sell911.101.89251.89440.0000
1822006.08.24 10:20close911.101.88781.89440.0000361.903371.88
1832006.08.24 10:29sell921.301.89151.89340.0000
1842006.08.24 10:35s/l921.301.89341.89340.0000-172.903198.98
1852006.08.24 10:35sell931.201.89361.89550.0000
1862006.08.24 10:50close931.201.89091.89550.0000226.803425.78
1872006.08.24 10:59sell941.301.89341.89530.0000
1882006.08.24 14:15s/l941.301.89531.89530.0000-172.903252.88
1892006.08.24 14:35buy951.201.89231.89040.0000
1902006.08.24 14:45close951.201.89501.89040.0000226.803479.68
1912006.08.25 08:50buy961.301.88331.88140.0000
1922006.08.25 08:59close961.301.88481.88140.0000136.503616.18
1932006.08.25 11:20sell971.401.88901.89090.0000
1942006.08.25 11:40close971.401.88811.89090.000088.203704.38
1952006.08.25 11:45sell981.401.88931.89120.0000
1962006.08.25 11:59close981.401.88831.89120.000098.003802.38
1972006.08.25 14:05buy991.401.88541.88350.0000
1982006.08.25 14:10close991.401.88861.88350.0000313.604115.98
1992006.08.25 17:15sell1001.601.89111.89300.0000
2002006.08.25 17:20close1001.601.88641.89300.0000526.404642.38
2012006.08.28 05:15sell1011.801.89121.89310.0000
2022006.08.28 09:05s/l1011.801.89311.89310.0000-239.404402.98
2032006.08.28 13:05buy1021.701.89451.89260.0000
2042006.08.28 13:15close1021.701.89561.89260.0000130.904533.88
2052006.08.28 16:59buy1031.701.89721.89530.0000
2062006.08.28 19:50s/l1031.701.89531.89530.0000-226.104307.78
2072006.08.28 19:50buy1041.601.89561.89370.0000
2082006.08.28 22:15s/l1041.601.89371.89370.0000-212.804094.98
2092006.08.28 22:15buy1051.501.89371.89180.0000
2102006.08.29 02:15close1051.501.89581.89180.0000216.624311.59
2112006.08.29 09:15sell1061.601.90061.90250.0000
2122006.08.29 09:20close1061.601.89831.90250.0000257.604569.19
2132006.08.29 11:35buy1071.701.89881.89690.0000
2142006.08.29 11:45close1071.701.90151.89690.0000321.304890.49
2152006.08.29 11:50buy1081.801.89911.89720.0000
2162006.08.29 13:35close1081.801.90051.89720.0000176.405066.89
2172006.08.29 16:15buy1091.901.89391.89200.0000
2182006.08.29 16:40s/l1091.901.89201.89200.0000-252.704814.19
2192006.08.29 20:20sell1101.801.89721.89910.0000
2202006.08.29 20:50s/l1101.801.89911.89910.0000-239.404574.79
2212006.08.29 20:50sell1111.701.90011.90200.0000
2222006.08.29 21:05close1111.701.89851.90200.0000190.404765.19
2232006.08.30 08:50sell1121.801.90211.90400.0000
2242006.08.30 09:10close1121.801.89951.90400.0000327.605092.79
2252006.08.30 18:50buy1131.901.90241.90050.0000
2262006.08.30 19:30close1131.901.90371.90050.0000172.905265.69
2272006.08.31 00:10sell1142.001.90481.90670.0000
2282006.08.31 02:05close1142.001.90331.90670.0000210.005475.69
2292006.08.31 07:35sell1152.101.90461.90650.0000
2302006.08.31 08:05s/l1152.101.90651.90650.0000-279.305196.39
2312006.08.31 09:05buy1161.901.90551.90360.0000
2322006.08.31 09:20close1161.901.90841.90360.0000385.705582.09
2332006.08.31 15:10buy1172.101.90661.90470.0000
2342006.08.31 15:15close1172.101.90851.90470.0000279.305861.39
2352006.08.31 15:35buy1182.201.90361.90170.0000
2362006.08.31 15:40close1182.201.90641.90170.0000431.206292.59
2372006.08.31 16:20buy1192.401.90051.89860.0000
2382006.08.31 16:35close1192.401.90351.89860.0000504.006796.59
2392006.08.31 16:50buy1202.601.89971.89780.0000
2402006.08.31 16:59close1202.601.90141.89780.0000309.407105.99
2412006.08.31 17:05sell1212.701.90401.90590.0000
2422006.08.31 17:20close1212.701.90191.90590.0000396.907502.89
2432006.08.31 17:29sell1222.801.90331.90520.0000
2442006.08.31 17:45close1222.801.90181.90520.0000294.007796.89
2452006.08.31 23:35buy1232.901.90341.90150.0000
2462006.08.31 23:45close1232.901.90511.90150.0000345.108141.99
2472006.09.01 09:15buy1243.101.90351.90160.0000
2482006.09.01 10:35close1243.101.90461.90160.0000238.708380.69
2492006.09.01 14:05buy1253.101.90291.90100.0000
2502006.09.01 14:20close1253.101.90541.90100.0000542.508923.19
2512006.09.01 14:29buy1263.301.90311.90120.0000
2522006.09.01 14:35s/l1263.301.90121.90120.0000-438.908484.29
2532006.09.01 14:35buy1273.201.89601.89410.0000
2542006.09.01 14:45close1273.201.90121.89410.00001164.809649.09
2552006.09.01 14:59buy1283.601.89791.89600.0000
2562006.09.01 15:20s/l1283.601.89601.89600.0000-478.809170.29
2572006.09.01 15:20buy1293.501.89621.89430.0000
2582006.09.01 15:29close1293.501.89731.89430.0000269.509439.79
2592006.09.01 15:35sell1303.601.89861.90050.0000
2602006.09.01 15:50close1303.601.89701.90050.0000403.209842.99
2612006.09.01 16:05sell1313.701.90161.90350.0000
2622006.09.01 16:15close1313.701.89811.90350.0000906.5010749.49
2632006.09.01 16:29sell1324.001.89931.90120.0000
2642006.09.01 16:35s/l1324.001.90121.90120.0000-532.0010217.49
2652006.09.01 16:35sell1333.801.90361.90550.0000
2662006.09.01 16:40close1333.801.89971.90550.00001037.4011254.89
2672006.09.01 16:59sell1344.201.90321.90510.0000
2682006.09.01 17:10close1344.201.90171.90510.0000441.0011695.89
2692006.09.04 12:10sell1354.401.90611.90800.0000
2702006.09.04 12:20close1354.401.90481.90800.0000400.4012096.29
2712006.09.04 12:29sell1364.501.90571.90760.0000
2722006.09.04 14:05close1364.501.90391.90760.0000567.0012663.29
2732006.09.05 08:40buy1374.801.90161.89970.0000
2742006.09.05 08:45close1374.801.90311.89970.0000504.0013167.29
2752006.09.05 08:50buy1384.901.90101.89910.0000
2762006.09.05 09:50s/l1384.901.89911.89910.0000-651.7012515.59
2772006.09.05 13:35buy1394.701.89881.89690.0000
2782006.09.05 13:40close1394.701.89991.89690.0000361.9012877.49
2792006.09.05 16:45buy1404.901.89271.89080.0000
2802006.09.05 17:05close1404.901.89391.89080.0000411.6013289.09
2812006.09.06 10:45buy1415.001.89161.88970.0000
2822006.09.06 10:50s/l1415.001.88971.88970.0000-665.0012624.09
2832006.09.06 22:35buy1424.801.88331.88140.0000
2842006.09.06 22:40close1424.801.88521.88140.0000638.4013262.49
2852006.09.06 23:40sell1435.001.88561.88750.0000
2862006.09.07 00:20close1435.001.88451.88750.0000362.9513625.44
2872006.09.07 00:45buy1445.201.88441.88250.0000
2882006.09.07 00:50close1445.201.88571.88250.0000473.2014098.64
2892006.09.07 09:05sell1455.301.88621.88810.0000
2902006.09.07 09:15close1455.301.88441.88810.0000667.8014766.44
2912006.09.07 11:29sell1465.601.88251.88440.0000
2922006.09.07 12:35close1465.601.88081.88440.0000666.4015432.84
2932006.09.07 12:40buy1475.901.87831.87640.0000
2942006.09.07 12:45close1475.901.88191.87640.00001486.8016919.64
2952006.09.07 12:50buy1486.401.87981.87790.0000
2962006.09.07 13:05s/l1486.401.87791.87790.0000-851.2016068.44
2972006.09.07 13:05buy1496.101.87461.87270.0000
2982006.09.07 13:10close1496.101.88001.87270.00002305.8018374.24
2992006.09.07 13:15buy1507.001.87681.87490.0000
3002006.09.07 13:50s/l1507.001.87491.87490.0000-931.0017443.24
3012006.09.07 13:50buy1516.701.87371.87180.0000
3022006.09.07 14:05close1516.701.87491.87180.0000562.8018006.04
3032006.09.07 15:59sell1526.901.87341.87530.0000
3042006.09.07 16:10s/l1526.901.87531.87530.0000-917.7017088.34
3052006.09.07 16:29sell1536.501.87481.87670.0000
3062006.09.07 16:40close1536.501.87331.87670.0000682.5017770.84
3072006.09.07 20:35buy1546.801.87451.87260.0000
3082006.09.07 20:50close1546.801.87631.87260.0000856.8018627.64
3092006.09.07 23:50sell1557.101.87751.87940.0000
3102006.09.07 23:59close1557.101.87621.87940.0000646.1019273.74
3112006.09.08 04:05sell1567.301.87471.87660.0000
3122006.09.08 04:20close1567.301.87371.87660.0000511.0019784.74
3132006.09.08 08:45sell1577.501.87491.87680.0000
3142006.09.08 08:50close1577.501.87331.87680.0000840.0020624.74
3152006.09.11 01:50sell1587.901.86731.86920.0000
3162006.09.11 02:35close1587.901.86441.86920.00001603.7022228.44
3172006.09.11 02:59buy1598.501.86441.86250.0000
3182006.09.11 04:35close1598.501.86531.86250.0000535.5022763.94
3192006.09.11 09:10sell1608.701.86701.86890.0000
3202006.09.11 09:15close1608.701.86591.86890.0000669.9023433.84
3212006.09.11 09:20sell1619.001.86701.86890.0000
3222006.09.11 09:50close1619.001.86641.86890.0000378.0023811.84
3232006.09.11 10:10sell1629.101.87041.87230.0000
3242006.09.11 10:15close1629.101.86661.87230.00002420.6026232.44
3252006.09.11 10:29sell16310.001.86911.87100.0000
3262006.09.11 10:40close16310.001.86581.87100.00002310.0028542.44
3272006.09.11 11:45sell16410.901.86891.87080.0000
3282006.09.11 11:50close16410.901.86461.87080.00003280.9031823.34
3292006.09.11 11:59sell16512.201.86791.86980.0000
3302006.09.11 12:29close16512.201.86661.86980.00001110.2032933.54
3312006.09.11 16:05buy16612.601.86061.85870.0000
3322006.09.11 16:10close16612.601.86401.85870.00002998.8035932.34
3332006.09.12 10:40sell16713.701.87301.87490.0000
3342006.09.12 10:50close16713.701.86781.87490.00004986.8040919.14
3352006.09.12 10:59sell16815.601.87141.87330.0000
3362006.09.12 11:05s/l16815.601.87331.87330.0000-2074.8038844.34
3372006.09.12 11:05sell16914.801.87331.87520.0000
3382006.09.12 11:15close16914.801.87171.87520.00001657.6040501.94
3392006.09.12 11:20sell17015.401.87401.87590.0000
3402006.09.12 11:35close17015.401.87271.87590.00001401.4041903.34
3412006.09.12 11:50sell17116.001.87371.87560.0000
3422006.09.12 14:40s/l17116.001.87561.87560.0000-2128.0039775.34
3432006.09.12 14:40sell17215.101.87671.87860.0000
3442006.09.12 14:45close17215.101.87311.87860.00003805.2043580.54
3452006.09.12 15:35buy17316.601.87441.87250.0000
3462006.09.12 15:50close17316.601.87611.87250.00001975.4045555.94
3472006.09.12 15:59buy17417.401.87461.87270.0000
3482006.09.12 16:05s/l17417.401.87271.87270.0000-2314.2043241.74
3492006.09.12 23:50buy17516.501.87311.87120.0000
3502006.09.13 00:05close17516.501.87451.87120.00001574.2744816.01
3512006.09.13 01:15buy17617.101.87391.87200.0000
3522006.09.13 02:05s/l17617.101.87201.87200.0000-2274.3042541.71
3532006.09.13 02:05buy17716.201.87171.86980.0000
3542006.09.13 02:15close17716.201.87331.86980.00001814.4044356.11
3552006.09.13 02:20buy17816.901.87141.86950.0000
3562006.09.13 02:40close17816.901.87311.86950.00002011.1046367.21
3572006.09.13 08:45sell17917.701.87531.87720.0000
3582006.09.13 09:40close17917.701.87421.87720.00001362.9047730.11
3592006.09.13 17:35sell18018.201.87721.87910.0000
3602006.09.13 17:40close18018.201.87511.87910.00002675.4050405.51
3612006.09.14 08:05sell18119.201.87741.87930.0000
3622006.09.14 08:20close18119.201.87601.87930.00001881.6052287.11
3632006.09.14 09:20sell18219.901.87901.88090.0000
3642006.09.14 10:45s/l18219.901.88091.88090.0000-2646.7049640.41
3652006.09.14 10:45sell18318.801.88171.88360.0000
3662006.09.14 10:59close18318.801.88031.88360.00001842.4051482.81
3672006.09.14 14:35buy18419.501.88321.88130.0000
3682006.09.14 14:40close18419.501.88561.88130.00003276.0054758.81
3692006.09.14 14:45sell18520.701.88781.88970.0000
3702006.09.14 15:05close18520.701.88571.88970.00003042.9057801.71
3712006.09.14 22:40buy18621.901.88371.88180.0000
3722006.09.14 22:59close18621.901.88651.88180.00004292.4062094.11
3732006.09.15 12:50buy18723.601.88081.87890.0000
3742006.09.15 13:35close18723.601.88181.87890.00001652.0063746.11
3752006.09.15 14:35sell18824.201.88481.88670.0000
3762006.09.15 14:40close18824.201.88311.88670.00002879.8066625.91
3772006.09.15 20:05sell18925.301.87821.88010.0000
3782006.09.15 20:20close18925.301.87691.88010.00002302.3068928.21
3792006.09.15 21:20sell19026.201.88131.88320.0000
3802006.09.15 22:05close19026.201.88011.88320.00002200.8071129.01
3812006.09.18 01:05sell19127.001.87891.88080.0000
3822006.09.18 05:10s/l19127.001.88081.88080.0000-3591.0067538.01
3832006.09.18 11:10buy19225.701.87911.87720.0000
3842006.09.18 11:20s/l19225.701.87721.87720.0000-3418.1064119.91
3852006.09.18 11:20buy19324.401.87711.87520.0000
3862006.09.18 11:50s/l19324.401.87521.87520.0000-3245.2060874.71
3872006.09.18 11:50buy19423.201.87491.87300.0000
3882006.09.18 13:35close19423.201.87661.87300.00002760.8063635.51
3892006.09.18 13:40buy19524.301.87391.87200.0000
3902006.09.18 13:59close19524.301.87651.87200.00004422.6068058.11
3912006.09.18 15:10buy19625.901.87471.87280.0000
3922006.09.18 15:15close19625.901.87921.87280.00008158.5076216.61
3932006.09.18 15:29buy19729.001.87571.87380.0000
3942006.09.18 15:40close19729.001.87751.87380.00003654.0079870.61
3952006.09.19 09:20buy19830.301.88051.87860.0000
3962006.09.19 09:50close19830.301.88171.87860.00002545.2082415.81
3972006.09.19 09:59buy19931.301.88001.87810.0000
3982006.09.19 10:10s/l19931.301.87811.87810.0000-4162.9078252.91
3992006.09.19 10:10buy20029.801.87761.87570.0000
4002006.09.19 10:15close20029.801.87971.87570.00004380.6082633.51
4012006.09.19 10:20buy20131.401.87811.87620.0000
4022006.09.19 10:30close20131.401.87931.87620.00002637.6085271.11
4032006.09.19 11:05sell20232.401.88131.88320.0000
4042006.09.19 11:10close20232.401.87981.88320.00003402.0088673.11
4052006.09.19 12:20sell20333.701.88091.88280.0000
4062006.09.19 14:05close20333.701.87931.88280.00003774.4092447.51
4072006.09.19 14:45sell20435.001.88801.88990.0000
4082006.09.19 14:50close20435.001.88111.88990.000016905.00109352.51
4092006.09.19 14:59sell20541.401.88661.88850.0000
4102006.09.19 15:20s/l20541.401.88851.88850.0000-5506.20103846.31
4112006.09.19 15:20sell20639.301.88821.89010.0000
4122006.09.19 15:40close20639.301.88691.89010.00003576.30107422.61
4132006.09.19 15:50sell20740.601.88791.88980.0000
4142006.09.19 17:05close20740.601.88271.88980.000014778.40122201.01
4152006.09.19 23:35buy20846.401.88151.87960.0000
4162006.09.20 03:05close20846.401.88281.87960.00004102.22126303.23
4172006.09.20 03:29sell20947.901.88321.88510.0000
4182006.09.20 09:35close20947.901.88081.88510.00008047.20134350.43
4192006.09.20 10:50buy21051.001.88051.87860.0000
4202006.09.20 10:59close21051.001.88251.87860.00007140.00141490.43
4212006.09.20 15:10sell21153.501.88821.89010.0000
4222006.09.20 15:15close21153.501.88691.89010.00004868.50146358.93
4232006.09.20 15:20sell21255.401.88731.88920.0000
4242006.09.20 16:50s/l21255.401.88921.88920.0000-7368.20138990.73
4252006.09.20 20:05sell21352.501.89281.89470.0000
4262006.09.20 20:10close21352.501.88671.89470.000022417.50161408.23
4272006.09.20 23:40buy21461.101.88731.88540.0000
4282006.09.20 23:50close21461.101.88911.88540.00007698.60169106.83
4292006.09.20 23:59buy21564.001.88741.88550.0000
4302006.09.21 02:10close21564.001.88851.88550.00004430.72173537.55
4312006.09.21 07:45sell21665.501.89341.89530.0000
4322006.09.21 07:50close21665.501.89201.89530.00006419.00179956.55
4332006.09.21 12:45sell21767.801.89711.89900.0000
4342006.09.21 14:15s/l21767.801.89901.89900.0000-9017.40170939.15
4352006.09.21 16:05buy21864.401.89561.89370.0000
4362006.09.21 16:10close21864.401.89761.89370.00009016.00179955.15
4372006.09.21 18:05sell21967.601.90241.90430.0000
4382006.09.21 18:10close21967.601.89691.90430.000026026.00205981.15
4392006.09.21 18:20sell22077.401.90001.90190.0000
4402006.09.21 18:40s/l22077.401.90191.90190.0000-10294.20195686.95
4412006.09.21 18:40sell22173.501.90181.90370.0000
4422006.09.21 19:05close22173.501.89961.90370.000011319.00207005.95
4432006.09.21 19:29buy22277.901.89941.89750.0000
4442006.09.21 20:15close22277.901.90191.89750.000013632.50220638.45
4452006.09.22 09:45sell22382.701.90521.90710.0000
4462006.09.22 11:05close22382.701.90391.90710.00007525.70228164.15
4472006.09.22 11:29buy22485.601.90441.90250.0000
4482006.09.22 12:20s/l22485.601.90251.90250.0000-11384.80216779.35
4492006.09.22 12:35sell22581.301.90461.90650.0000
4502006.09.22 12:50close22581.301.90301.90650.00009105.60225884.95
4512006.09.22 12:59sell22684.701.90461.90650.0000
4522006.09.22 13:15close22684.701.90321.90650.00008300.60234185.55
4532006.09.22 13:40buy22788.001.90161.89970.0000
4542006.09.22 13:50close22788.001.90301.89970.00008624.00242809.55
4552006.09.25 08:10sell22891.001.90511.90700.0000
4562006.09.25 08:40s/l22891.001.90701.90700.0000-12103.00230706.55
4572006.09.25 08:40sell22986.401.90721.90910.0000
4582006.09.25 08:45close22986.401.90571.90910.00009072.00239778.55
4592006.09.25 09:35buy23090.001.90311.90120.0000
4602006.09.25 09:45close23090.001.90431.90120.00007560.00247338.55
4612006.09.25 09:59buy23192.801.90351.90160.0000
4622006.09.25 11:15s/l23192.801.90161.90160.0000-12342.40234996.15
4632006.09.25 11:29buy23288.301.90201.90010.0000
4642006.09.25 11:35close23288.301.90351.90010.00009271.50244267.65
4652006.09.25 11:40buy23391.801.90201.90010.0000
4662006.09.25 13:40close23391.801.90321.90010.00007711.20251978.85
4672006.09.25 16:40buy23494.701.90081.89890.0000
4682006.09.25 16:45s/l23494.701.89891.89890.0000-12595.10239383.75
4692006.09.25 16:45buy23590.101.89851.89660.0000
4702006.09.25 16:50close23590.101.90101.89660.000015767.50255151.25
4712006.09.26 08:10buy23695.901.90061.89870.0000
4722006.09.26 08:20close23695.901.90161.89870.00006713.00261864.25
4732006.09.26 08:40buy23798.501.89921.89730.0000
4742006.09.26 08:50close23798.501.90051.89730.00008963.50270827.75
4752006.09.26 08:59buy238101.901.89921.89730.0000
4762006.09.26 10:15s/l238101.901.89731.89730.0000-13552.70257275.05
4772006.09.26 10:40buy23997.001.89421.89230.0000
4782006.09.26 11:05close23997.001.89611.89230.000012901.00270176.05
4792006.09.27 09:40buy240102.001.89281.89090.0000
4802006.09.27 09:45s/l240102.001.89091.89090.0000-13566.00256610.05
4812006.09.27 09:45buy24197.001.89061.88870.0000
4822006.09.27 10:10s/l24197.001.88871.88870.0000-12901.00243709.05
4832006.09.27 15:20buy24292.201.88751.88560.0000
4842006.09.27 15:35close24292.201.88851.88560.00006454.00250163.05
4852006.09.27 15:50buy24394.701.88801.88610.0000
4862006.09.27 16:20s/l24394.701.88611.88610.0000-12595.10237567.95
4872006.09.27 16:45buy24490.001.88591.88400.0000
4882006.09.27 16:59close24490.001.88821.88400.000014490.00252057.95
4892006.09.27 17:20buy24595.501.88651.88460.0000
4902006.09.27 18:05close24595.501.88841.88460.000012701.50264759.45
4912006.09.27 20:40sell246100.101.88911.89100.0000
4922006.09.28 01:50s/l246100.101.89101.89100.0000-13754.74251004.71
4932006.09.28 01:50sell24794.801.89131.89320.0000
4942006.09.28 04:05close24794.801.88911.89320.000014599.20265603.91
4952006.09.28 08:20buy248100.701.88421.88230.0000
4962006.09.28 08:45s/l248100.701.88231.88230.0000-13393.10252210.81
4972006.09.28 08:45buy24995.701.88261.88070.0000
4982006.09.28 09:50s/l24995.701.88071.88070.0000-12728.10239482.71
4992006.09.28 14:05buy25091.201.87661.87470.0000
5002006.09.28 14:15close25091.201.87901.87470.000015321.60254804.31
5012006.09.28 14:20buy25197.001.87621.87430.0000
5022006.09.28 14:40close25197.001.87831.87430.000014259.00269063.31
5032006.09.28 16:10buy252102.601.87431.87240.0000
5042006.09.28 16:50s/l252102.601.87241.87240.0000-13645.80255417.51
5052006.09.28 23:40buy25397.301.87501.87310.0000
5062006.09.28 23:50close25397.301.87621.87310.00008173.20263590.71
5072006.09.29 04:40sell254100.301.87771.87960.0000
5082006.09.29 07:05close254100.301.87591.87960.000012637.80276228.51
5092006.09.29 11:59buy255105.601.86921.86730.0000
5102006.09.29 12:40close255105.601.87081.86730.000011827.20288055.71
5112006.09.29 15:05sell256110.201.86671.86860.0000
5122006.09.29 15:10close256110.201.86471.86860.000015428.00303483.71
5132006.09.29 15:29sell257116.201.86571.86760.0000
5142006.09.29 15:35s/l257116.201.86761.86760.0000-15454.60288029.11
5152006.09.29 15:35sell258110.201.86721.86910.0000
5162006.09.29 15:50close258110.201.86571.86910.000011571.00299600.11
5172006.09.29 17:10sell259114.301.87171.87360.0000
5182006.09.29 17:20close259114.301.86931.87360.000019202.40318802.51
5192006.09.29 17:29sell260121.701.87121.87310.0000
5202006.10.02 00:00s/l260121.701.87311.87310.0000-16365.00302437.51
5212006.10.02 00:35buy261115.501.87081.86890.0000
5222006.10.02 00:40close261115.501.87411.86890.000026680.50329118.01
5232006.10.02 00:59buy262125.601.87141.86950.0000
5242006.10.02 03:05s/l262125.601.86951.86950.0000-16704.80312413.21
5252006.10.02 04:45sell263119.301.86981.87170.0000
5262006.10.02 07:20s/l263119.301.87171.87170.0000-15866.90296546.31
5272006.10.02 08:10sell264113.201.87161.87350.0000
5282006.10.02 08:20s/l264113.201.87351.87350.0000-15055.60281490.71
5292006.10.02 08:20sell265107.301.87321.87510.0000
5302006.10.02 09:05close265107.301.87021.87510.000022533.00304023.71
5312006.10.02 09:15buy266116.201.86901.86710.0000
5322006.10.02 09:20close266116.201.87251.86710.000028469.00332492.71
5332006.10.02 09:30buy267127.101.86931.86740.0000
5342006.10.02 10:35close267127.101.87401.86740.000041815.90374308.61
5352006.10.02 10:40sell268142.601.87461.87650.0000
5362006.10.02 10:50close268142.601.87061.87650.000039928.00414236.61
5372006.10.02 10:59sell269158.001.87321.87510.0000
5382006.10.02 11:05s/l269158.001.87511.87510.0000-21014.00393222.61
5392006.10.02 15:05sell270149.701.87671.87860.0000
5402006.10.02 15:20close270149.701.87241.87860.000045059.70438282.31
5412006.10.02 15:29sell271166.901.87621.87810.0000
5422006.10.02 15:35s/l271166.901.87811.87810.0000-22197.70416084.61
5432006.10.02 15:35sell272157.901.88281.88470.0000
5442006.10.02 15:40s/l272157.901.88471.88470.0000-21000.70395083.91
5452006.10.02 15:40sell273149.801.88441.88630.0000
5462006.10.02 15:45close273149.801.87671.88630.000080742.20475826.11
5472006.10.02 15:50sell274180.501.88281.88470.0000
5482006.10.02 16:20s/l274180.501.88471.88470.0000-24006.50451819.61
5492006.10.02 16:20sell275171.101.88631.88820.0000
5502006.10.02 16:35close275171.101.88491.88820.000016767.80468587.41
5512006.10.02 16:45sell276177.501.88531.88720.0000
5522006.10.02 17:20s/l276177.501.88721.88720.0000-23607.50444979.91
5532006.10.03 12:45sell277168.201.88941.89130.0000
5542006.10.03 14:05close277168.201.88771.89130.000020015.80464995.71
5552006.10.03 15:05sell278175.801.88961.89150.0000
5562006.10.03 17:05close278175.801.88821.89150.000017228.40482224.11
5572006.10.04 08:05sell279182.701.88481.88670.0000
5582006.10.04 08:35s/l279182.701.88671.88670.0000-24299.10457925.01
5592006.10.04 08:35sell280173.301.88701.88890.0000
5602006.10.04 08:45close280173.301.88531.88890.000020622.70478547.71
5612006.10.04 08:59sell281181.201.88671.88860.0000
5622006.10.04 09:20s/l281181.201.88861.88860.0000-24099.60454448.11
5632006.10.04 10:50buy282172.301.88411.88220.0000
5642006.10.04 10:59s/l282172.301.88221.88220.0000-22915.90431532.21
5652006.10.05 12:35sell283163.401.88681.88870.0000
5662006.10.05 12:40close283163.401.88491.88870.000021732.20453264.41
5672006.10.05 13:05buy284172.101.88181.87990.0000
5682006.10.05 13:10close284172.101.88611.87990.000051802.10505066.51
5692006.10.05 13:29buy285191.701.88251.88060.0000
5702006.10.05 14:20s/l285191.701.88061.88060.0000-25496.10479570.41
5712006.10.06 06:20sell286182.401.87801.87990.0000
5722006.10.06 08:05close286182.401.87661.87990.000017875.20497445.61
5732006.10.06 09:05sell287189.601.87431.87620.0000
5742006.10.06 11:10s/l287189.601.87621.87620.0000-25216.80472228.81
5752006.10.06 13:10sell288179.801.87651.87840.0000
5762006.10.06 13:35s/l288179.801.87841.87840.0000-23913.40448315.41
5772006.10.06 13:35sell289170.301.88021.88210.0000
5782006.10.06 13:40close289170.301.87891.88210.000015497.30463812.71
5792006.10.06 13:59sell290176.401.87861.88050.0000
5802006.10.06 14:05s/l290176.401.88051.88050.0000-23461.20440351.51
5812006.10.06 14:05sell291167.101.88251.88440.0000
5822006.10.06 14:10close291167.101.88111.88440.000016375.80456727.31
5832006.10.06 14:20sell292173.201.88311.88500.0000
5842006.10.06 14:35close292173.201.87631.88500.000082443.20539170.51
5852006.10.06 14:50sell293204.001.88781.88970.0000
5862006.10.06 14:59close293204.001.87511.88970.0000181356.00720526.51
5872006.10.06 15:35buy294274.901.87251.87060.0000
5882006.10.06 15:45close294274.901.87511.87060.000050031.80770558.31
5892006.10.06 15:59buy295294.101.87171.86980.0000
5902006.10.06 16:15s/l295294.101.86981.86980.0000-39115.30731443.01
5912006.10.06 18:40buy296279.501.86961.86770.0000
5922006.10.06 18:45close296279.501.87161.86770.000039130.00770573.01
5932006.10.10 08:10sell297294.601.86811.87000.0000
5942006.10.10 08:20s/l297294.601.87001.87000.0000-39181.80731391.21
5952006.10.10 08:20sell298279.401.86991.87180.0000
5962006.10.10 08:29close298279.401.86871.87180.000023469.60754860.81
5972006.10.10 08:30sell299288.601.86821.87010.0000
5982006.10.10 08:45s/l299288.601.87011.87010.0000-38383.80716477.01
5992006.10.10 08:45sell300273.601.87021.87210.0000
6002006.10.10 08:50close300273.601.86861.87210.000030643.20747120.21
6012006.10.10 08:59sell301285.501.86901.87090.0000
6022006.10.10 09:05close301285.501.86731.87090.000033974.50781094.71
6032006.10.10 09:29buy302298.801.86751.86560.0000
6042006.10.10 10:05s/l302298.801.86561.86560.0000-39740.40741354.31
6052006.10.10 10:05buy303284.401.86211.86020.0000
6062006.10.10 10:10close303284.401.86561.86020.000069678.00811032.31
6072006.10.10 10:20buy304310.801.86411.86220.0000
6082006.10.10 10:35s/l304310.801.86221.86220.0000-41336.40769695.91
6092006.10.10 10:35buy305295.401.86171.85980.0000
6102006.10.10 10:45s/l305295.401.85981.85980.0000-39288.20730407.71
6112006.10.10 10:45buy306280.601.85951.85760.0000
6122006.10.10 11:35close306280.601.86061.85760.000021606.20752013.91
6132006.10.11 08:35buy307290.101.85211.85020.0000
6142006.10.11 08:50close307290.101.85481.85020.000054828.90806842.81
6152006.10.11 08:59buy308311.101.85281.85090.0000
6162006.10.11 09:15close308311.101.85581.85090.000065331.00872173.81
6172006.10.11 09:29sell309335.801.85541.85730.0000
6182006.10.11 10:35s/l309335.801.85731.85730.0000-44661.40827512.41
6192006.10.11 10:45sell310318.201.85781.85970.0000
6202006.10.11 11:35close310318.201.85631.85970.000033411.00860923.41
6212006.10.11 13:05sell311330.801.85881.86070.0000
6222006.10.11 13:20close311330.801.85691.86070.000043996.40904919.81
6232006.10.11 13:29sell312347.801.85831.86020.0000
6242006.10.11 14:05close312347.801.85641.86020.000046257.40951177.21
6252006.10.11 15:20buy313366.601.85371.85180.0000
6262006.10.11 15:35close313366.601.85601.85180.000059022.601010199.81
6272006.10.11 16:05sell314388.701.85641.85830.0000
6282006.10.11 16:15close314388.701.85501.85830.000038092.601048292.41
6292006.10.11 16:35sell315403.001.85801.85990.0000
6302006.10.11 16:40close315403.001.85581.85990.000062062.001110354.41
6312006.10.11 16:50sell316427.101.85691.85880.0000
6322006.10.11 17:05close316427.101.85561.85880.000038866.101149220.51
6332006.10.12 11:45buy317442.401.85581.85390.0000
6342006.10.12 11:59close317442.401.85801.85390.000068129.601217350.11
6352006.10.12 12:50buy318468.501.85651.85460.0000
6362006.10.12 13:35s/l318468.501.85461.85460.0000-62310.501155039.61
6372006.10.12 14:35sell319443.901.85841.86030.0000
6382006.10.12 14:40close319443.901.85581.86030.000080789.801235829.41
6392006.10.12 14:45sell320475.101.85791.85980.0000
6402006.10.12 14:50close320475.101.85501.85980.000096445.301332274.71
6412006.10.13 03:05sell321511.601.86011.86200.0000
6422006.10.13 03:10s/l321511.601.86201.86200.0000-68042.801264231.91
6432006.10.13 03:10sell322484.901.86231.86420.0000
6442006.10.13 03:15close322484.901.86001.86420.000078068.901342300.81
6452006.10.13 03:29sell323515.401.86041.86230.0000
6462006.10.13 04:45s/l323515.401.86231.86230.0000-68548.201273752.61
6472006.10.13 08:35sell324488.301.86321.86510.0000
6482006.10.13 08:50close324488.301.86031.86510.000099124.901372877.51
6492006.10.13 08:59sell325526.501.86241.86430.0000
6502006.10.13 09:45close325526.501.86131.86430.000040540.501413418.01
6512006.10.13 14:40buy326543.201.85891.85700.0000
6522006.10.13 14:45s/l326543.201.85701.85700.0000-72245.601341172.41
6532006.10.13 14:45buy327516.201.85641.85450.0000
6542006.10.13 14:50close327516.201.86391.85450.0000271005.001612177.41
6552006.10.13 14:59buy328620.201.85711.85520.0000
6562006.10.13 15:50s/l328620.201.85521.85520.0000-82486.601529690.81
6572006.10.13 21:05buy329588.801.85621.85430.0000
6582006.10.16 01:59s/l329588.801.85431.85430.0000-79835.391449855.42
6592006.10.16 07:15sell330558.101.85561.85750.0000
6602006.10.16 08:05close330558.101.85491.85750.000027346.901477202.32
6612006.10.16 08:45sell331568.201.85711.85900.0000
6622006.10.16 08:50close331568.201.85551.85900.000063638.401540840.72
6632006.10.16 08:59sell332592.801.85651.85840.0000
6642006.10.16 09:35s/l332592.801.85841.85840.0000-78842.401461998.32
6652006.10.16 11:15sell333561.101.86121.86310.0000
6662006.10.16 12:05close333561.101.86031.86310.000035349.301497347.62
6672006.10.16 12:40buy334575.301.85941.85750.0000
6682006.10.16 12:45close334575.301.86091.85750.000060406.501557754.12
6692006.10.16 12:59buy335598.501.85941.85750.0000
6702006.10.16 13:35close335598.501.86041.85750.000041895.001599649.12
6712006.10.16 14:35sell336613.001.86411.86600.0000
6722006.10.16 14:40close336613.001.86171.86600.0000102984.001702633.12
6732006.10.16 14:50sell337652.301.86441.86630.0000
6742006.10.16 15:05close337652.301.86281.86630.000073057.601775690.72
6752006.10.16 18:05sell338681.401.86131.86320.0000
6762006.10.16 18:15close338681.401.85991.86320.000066777.201842467.92
6772006.10.16 23:50sell339706.501.86271.86460.0000
6782006.10.17 01:35close339706.501.86141.86460.000063252.951905720.86
6792006.10.17 02:05sell340730.501.86331.86520.0000
6802006.10.17 02:20close340730.501.86141.86520.000097156.502002877.36
6812006.10.17 02:29sell341767.901.86301.86490.0000
6822006.10.17 08:15close341767.901.86121.86490.000096755.402099632.76
6832006.10.17 14:50buy342803.901.86601.86410.0000
6842006.10.17 14:59close342803.901.86761.86410.000090036.802189669.56
6852006.10.17 15:05sell343836.301.87031.87220.0000
6862006.10.17 15:15close343836.301.86611.87220.0000245872.202435541.76
6872006.10.17 15:35sell344929.801.87111.87300.0000
6882006.10.17 16:20s/l344929.801.87301.87300.0000-123663.402311878.36
6892006.10.17 16:35buy345883.601.86931.86740.0000
6902006.10.17 16:45close345883.601.87081.86740.000092778.002404656.36
6912006.10.17 16:59buy346919.001.86941.86750.0000
6922006.10.17 17:10close346919.001.87151.86750.0000135093.002539749.36
6932006.10.17 17:35sell347968.501.87321.87510.0000
6942006.10.17 19:05close347968.501.87161.87510.0000108472.002648221.36
6952006.10.26 18:45sell348999.601.89241.89430.0000
6962006.10.26 19:05close348999.601.89071.89430.0000118952.402767173.76
6972006.12.04 07:10buy349999.401.97821.97630.0000
6982006.12.04 07:20close349999.401.98071.97630.0000174895.002942068.76