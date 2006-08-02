Strategy Tester Report
Cyberia Trader1[1].85g jpy
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2006.08.02 21:00 - 2006.12.22 22:00 (2005.12.01 - 2006.12.23)
|Modelo
|Pontos de controle (baseado no período mais próximo com interpolação fractal de 12 pontos de controle)
|Parâmetros
|ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=false;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
EnablePivot=false;
BlockPipsator=true;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=1000000000000; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false;
TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
|Barras em teste
|2530
|Ticks modelados
|27363
|Qualidade do modelamento
|48.04%
|Deposito Inicial
|500.00
|Lucro líquido total
|2941568.76
|Lucro Bruto
|4442372.86
|Perda Bruta
|-1500804.10
|Fator de lucro
|2.96
|Compensação esperada
|8428.56
|diminuição absoluta
|0.00
|Perda máxima
|162321.99 (10.07%)
|Relative drawdown
|23.40% (371.70)
|Total de negociações
|349
|Posições de Venda (ganhos %)
|175 (69.14%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|174 (70.11%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|243 (69.63%)
|Negociações com perdas (% do total)
|106 (30.37%)
|Maior
|Negociações com lucro
|271005.00
|Negociações com perda
|-123663.40
|Média
|Negociações com lucro
|18281.37
|Negociações com perda
|-14158.53
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|15 (23830.80)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|5 (-266.00)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|973543.45 (11)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-162321.99 (2)
|Média
|ganhos consecutivos
|3
|perdas consecutivas
|1
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2006.08.02 21:35
|buy
|1
|0.20
|1.8762
|1.8743
|0.0000
|2
|2006.08.02 21:50
|close
|1
|0.20
|1.8778
|1.8743
|0.0000
|22.40
|522.40
|3
|2006.08.02 21:59
|buy
|2
|0.20
|1.8767
|1.8748
|0.0000
|4
|2006.08.03 00:15
|close
|2
|0.20
|1.8778
|1.8748
|0.0000
|13.85
|536.25
|5
|2006.08.03 03:20
|buy
|3
|0.20
|1.8741
|1.8722
|0.0000
|6
|2006.08.03 03:29
|close
|3
|0.20
|1.8753
|1.8722
|0.0000
|16.80
|553.05
|7
|2006.08.03 03:45
|buy
|4
|0.20
|1.8751
|1.8732
|0.0000
|8
|2006.08.03 04:05
|close
|4
|0.20
|1.8776
|1.8732
|0.0000
|35.00
|588.05
|9
|2006.08.03 08:05
|sell
|5
|0.20
|1.8768
|1.8787
|0.0000
|10
|2006.08.03 08:10
|close
|5
|0.20
|1.8746
|1.8787
|0.0000
|30.80
|618.85
|11
|2006.08.03 10:50
|buy
|6
|0.20
|1.8719
|1.8700
|0.0000
|12
|2006.08.03 12:35
|close
|6
|0.20
|1.8733
|1.8700
|0.0000
|19.60
|638.45
|13
|2006.08.03 13:05
|sell
|7
|0.20
|1.8849
|1.8868
|0.0000
|14
|2006.08.03 13:10
|s/l
|7
|0.20
|1.8868
|1.8868
|0.0000
|-26.60
|611.85
|15
|2006.08.03 13:10
|sell
|8
|0.20
|1.8866
|1.8885
|0.0000
|16
|2006.08.03 13:15
|close
|8
|0.20
|1.8726
|1.8885
|0.0000
|196.00
|807.85
|17
|2006.08.03 13:20
|sell
|9
|0.30
|1.8832
|1.8851
|0.0000
|18
|2006.08.03 13:29
|s/l
|9
|0.30
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-39.90
|767.95
|19
|2006.08.03 13:29
|sell
|10
|0.30
|1.8847
|1.8866
|0.0000
|20
|2006.08.03 14:20
|s/l
|10
|0.30
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-39.90
|728.05
|21
|2006.08.03 17:10
|buy
|11
|0.30
|1.8866
|1.8847
|0.0000
|22
|2006.08.03 17:45
|s/l
|11
|0.30
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|-39.90
|688.15
|23
|2006.08.03 17:45
|buy
|12
|0.30
|1.8842
|1.8823
|0.0000
|24
|2006.08.03 17:50
|close
|12
|0.30
|1.8871
|1.8823
|0.0000
|60.90
|749.05
|25
|2006.08.03 17:59
|buy
|13
|0.30
|1.8847
|1.8828
|0.0000
|26
|2006.08.03 18:15
|close
|13
|0.30
|1.8864
|1.8828
|0.0000
|35.70
|784.75
|27
|2006.08.03 18:40
|sell
|14
|0.30
|1.8874
|1.8893
|0.0000
|28
|2006.08.03 20:30
|s/l
|14
|0.30
|1.8893
|1.8893
|0.0000
|-39.90
|744.85
|29
|2006.08.04 10:05
|sell
|15
|0.30
|1.8911
|1.8930
|0.0000
|30
|2006.08.04 10:10
|close
|15
|0.30
|1.8881
|1.8930
|0.0000
|63.00
|807.85
|31
|2006.08.04 10:15
|sell
|16
|0.30
|1.8903
|1.8922
|0.0000
|32
|2006.08.04 10:45
|s/l
|16
|0.30
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-39.90
|767.95
|33
|2006.08.04 14:35
|sell
|17
|0.30
|1.9035
|1.9054
|0.0000
|34
|2006.08.04 14:40
|close
|17
|0.30
|1.8947
|1.9054
|0.0000
|184.80
|952.75
|35
|2006.08.04 14:45
|sell
|18
|0.40
|1.9072
|1.9091
|0.0000
|36
|2006.08.04 14:50
|close
|18
|0.40
|1.9048
|1.9091
|0.0000
|67.20
|1019.95
|37
|2006.08.04 14:59
|sell
|19
|0.40
|1.9069
|1.9088
|0.0000
|38
|2006.08.04 15:05
|close
|19
|0.40
|1.9051
|1.9088
|0.0000
|50.40
|1070.35
|39
|2006.08.04 16:05
|buy
|20
|0.40
|1.9085
|1.9066
|0.0000
|40
|2006.08.04 16:15
|close
|20
|0.40
|1.9107
|1.9066
|0.0000
|61.60
|1131.95
|41
|2006.08.07 11:05
|buy
|21
|0.40
|1.9071
|1.9052
|0.0000
|42
|2006.08.07 12:05
|close
|21
|0.40
|1.9096
|1.9052
|0.0000
|70.00
|1201.95
|43
|2006.08.07 13:10
|buy
|22
|0.40
|1.9084
|1.9065
|0.0000
|44
|2006.08.07 14:05
|s/l
|22
|0.40
|1.9065
|1.9065
|0.0000
|-53.20
|1148.75
|45
|2006.08.07 18:40
|buy
|23
|0.40
|1.9084
|1.9065
|0.0000
|46
|2006.08.07 19:45
|s/l
|23
|0.40
|1.9065
|1.9065
|0.0000
|-53.20
|1095.55
|47
|2006.08.09 00:20
|buy
|24
|0.40
|1.9042
|1.9023
|0.0000
|48
|2006.08.09 00:40
|s/l
|24
|0.40
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|-53.20
|1042.35
|49
|2006.08.09 00:40
|buy
|25
|0.40
|1.9024
|1.9005
|0.0000
|50
|2006.08.09 00:45
|s/l
|25
|0.40
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|-53.20
|989.15
|51
|2006.08.09 00:45
|buy
|26
|0.40
|1.9006
|1.8987
|0.0000
|52
|2006.08.09 00:50
|s/l
|26
|0.40
|1.8987
|1.8987
|0.0000
|-53.20
|935.95
|53
|2006.08.09 00:50
|buy
|27
|0.40
|1.8980
|1.8961
|0.0000
|54
|2006.08.09 01:35
|close
|27
|0.40
|1.9007
|1.8961
|0.0000
|75.60
|1011.55
|55
|2006.08.09 08:05
|sell
|28
|0.40
|1.9043
|1.9062
|0.0000
|56
|2006.08.09 08:20
|close
|28
|0.40
|1.9018
|1.9062
|0.0000
|70.00
|1081.55
|57
|2006.08.09 08:35
|sell
|29
|0.40
|1.9047
|1.9066
|0.0000
|58
|2006.08.09 08:50
|s/l
|29
|0.40
|1.9066
|1.9066
|0.0000
|-53.20
|1028.35
|59
|2006.08.09 08:50
|sell
|30
|0.40
|1.9070
|1.9089
|0.0000
|60
|2006.08.09 10:10
|s/l
|30
|0.40
|1.9089
|1.9089
|0.0000
|-53.20
|975.15
|61
|2006.08.09 11:35
|buy
|31
|0.40
|1.9053
|1.9034
|0.0000
|62
|2006.08.09 11:45
|close
|31
|0.40
|1.9096
|1.9034
|0.0000
|120.40
|1095.55
|63
|2006.08.09 14:15
|sell
|32
|0.40
|1.9088
|1.9107
|0.0000
|64
|2006.08.09 16:10
|s/l
|32
|0.40
|1.9107
|1.9107
|0.0000
|-53.20
|1042.35
|65
|2006.08.10 10:05
|buy
|33
|0.40
|1.8984
|1.8965
|0.0000
|66
|2006.08.10 10:10
|close
|33
|0.40
|1.9022
|1.8965
|0.0000
|106.40
|1148.75
|67
|2006.08.10 10:20
|buy
|34
|0.40
|1.9001
|1.8982
|0.0000
|68
|2006.08.10 11:00
|close
|34
|0.40
|1.9014
|1.8982
|0.0000
|36.40
|1185.15
|69
|2006.08.10 11:05
|sell
|35
|0.40
|1.9044
|1.9063
|0.0000
|70
|2006.08.10 11:15
|close
|35
|0.40
|1.9018
|1.9063
|0.0000
|72.80
|1257.95
|71
|2006.08.10 11:35
|sell
|36
|0.50
|1.9044
|1.9063
|0.0000
|72
|2006.08.10 11:40
|close
|36
|0.50
|1.9029
|1.9063
|0.0000
|52.50
|1310.45
|73
|2006.08.10 14:35
|buy
|37
|0.50
|1.9011
|1.8992
|0.0000
|74
|2006.08.10 14:45
|close
|37
|0.50
|1.9033
|1.8992
|0.0000
|77.00
|1387.45
|75
|2006.08.10 17:20
|buy
|38
|0.50
|1.8870
|1.8851
|0.0000
|76
|2006.08.10 17:29
|close
|38
|0.50
|1.8907
|1.8851
|0.0000
|129.50
|1516.95
|77
|2006.08.11 09:35
|sell
|39
|0.60
|1.8950
|1.8969
|0.0000
|78
|2006.08.11 09:45
|close
|39
|0.60
|1.8933
|1.8969
|0.0000
|71.40
|1588.35
|79
|2006.08.11 09:59
|sell
|40
|0.60
|1.8946
|1.8965
|0.0000
|80
|2006.08.11 10:05
|s/l
|40
|0.60
|1.8965
|1.8965
|0.0000
|-79.80
|1508.55
|81
|2006.08.11 15:35
|sell
|41
|0.60
|1.8941
|1.8960
|0.0000
|82
|2006.08.11 15:45
|s/l
|41
|0.60
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-79.80
|1428.75
|83
|2006.08.11 15:45
|sell
|42
|0.50
|1.8957
|1.8976
|0.0000
|84
|2006.08.11 15:50
|close
|42
|0.50
|1.8914
|1.8976
|0.0000
|150.50
|1579.25
|85
|2006.08.11 15:59
|sell
|43
|0.60
|1.8948
|1.8967
|0.0000
|86
|2006.08.11 16:05
|s/l
|43
|0.60
|1.8967
|1.8967
|0.0000
|-79.80
|1499.45
|87
|2006.08.11 18:05
|buy
|44
|0.60
|1.8930
|1.8911
|0.0000
|88
|2006.08.11 18:59
|s/l
|44
|0.60
|1.8911
|1.8911
|0.0000
|-79.80
|1419.65
|89
|2006.08.11 18:59
|buy
|45
|0.50
|1.8914
|1.8895
|0.0000
|90
|2006.08.11 20:15
|s/l
|45
|0.50
|1.8895
|1.8895
|0.0000
|-66.50
|1353.15
|91
|2006.08.14 09:15
|buy
|46
|0.50
|1.8915
|1.8896
|0.0000
|92
|2006.08.14 09:20
|s/l
|46
|0.50
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|-66.50
|1286.65
|93
|2006.08.14 09:20
|buy
|47
|0.50
|1.8895
|1.8876
|0.0000
|94
|2006.08.14 09:35
|close
|47
|0.50
|1.8913
|1.8876
|0.0000
|63.00
|1349.65
|95
|2006.08.14 09:40
|buy
|48
|0.50
|1.8905
|1.8886
|0.0000
|96
|2006.08.14 10:20
|s/l
|48
|0.50
|1.8886
|1.8886
|0.0000
|-66.50
|1283.15
|97
|2006.08.14 15:35
|sell
|49
|0.50
|1.8908
|1.8927
|0.0000
|98
|2006.08.14 16:20
|s/l
|49
|0.50
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-66.50
|1216.65
|99
|2006.08.15 07:10
|sell
|50
|0.50
|1.8926
|1.8945
|0.0000
|100
|2006.08.15 08:05
|close
|50
|0.50
|1.8888
|1.8945
|0.0000
|133.00
|1349.65
|101
|2006.08.15 10:35
|buy
|51
|0.50
|1.8874
|1.8855
|0.0000
|102
|2006.08.15 10:45
|close
|51
|0.50
|1.8891
|1.8855
|0.0000
|59.50
|1409.15
|103
|2006.08.15 10:59
|buy
|52
|0.50
|1.8872
|1.8853
|0.0000
|104
|2006.08.15 11:05
|s/l
|52
|0.50
|1.8853
|1.8853
|0.0000
|-66.50
|1342.65
|105
|2006.08.15 11:05
|buy
|53
|0.50
|1.8857
|1.8838
|0.0000
|106
|2006.08.15 11:10
|close
|53
|0.50
|1.8878
|1.8838
|0.0000
|73.50
|1416.15
|107
|2006.08.15 15:15
|sell
|54
|0.50
|1.8962
|1.8981
|0.0000
|108
|2006.08.15 17:50
|close
|54
|0.50
|1.8945
|1.8981
|0.0000
|59.50
|1475.65
|109
|2006.08.16 10:40
|buy
|55
|0.60
|1.8894
|1.8875
|0.0000
|110
|2006.08.16 11:05
|close
|55
|0.60
|1.8910
|1.8875
|0.0000
|67.20
|1542.85
|111
|2006.08.16 17:05
|buy
|56
|0.60
|1.8985
|1.8966
|0.0000
|112
|2006.08.16 17:10
|close
|56
|0.60
|1.9002
|1.8966
|0.0000
|71.40
|1614.25
|113
|2006.08.17 08:59
|buy
|57
|0.60
|1.8958
|1.8939
|0.0000
|114
|2006.08.17 09:20
|close
|57
|0.60
|1.8975
|1.8939
|0.0000
|71.40
|1685.65
|115
|2006.08.17 09:40
|sell
|58
|0.60
|1.8983
|1.9002
|0.0000
|116
|2006.08.17 10:10
|s/l
|58
|0.60
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|-79.80
|1605.85
|117
|2006.08.17 10:15
|buy
|59
|0.60
|1.8977
|1.8958
|0.0000
|118
|2006.08.17 10:29
|close
|59
|0.60
|1.9006
|1.8958
|0.0000
|121.80
|1727.65
|119
|2006.08.17 10:40
|buy
|60
|0.70
|1.8962
|1.8943
|0.0000
|120
|2006.08.17 10:45
|close
|60
|0.70
|1.8986
|1.8943
|0.0000
|117.60
|1845.25
|121
|2006.08.17 14:40
|buy
|61
|0.70
|1.8941
|1.8922
|0.0000
|122
|2006.08.17 14:50
|close
|61
|0.70
|1.8973
|1.8922
|0.0000
|156.80
|2002.05
|123
|2006.08.17 14:59
|buy
|62
|0.80
|1.8956
|1.8937
|0.0000
|124
|2006.08.17 15:20
|close
|62
|0.80
|1.8972
|1.8937
|0.0000
|89.60
|2091.65
|125
|2006.08.17 16:15
|buy
|63
|0.80
|1.8928
|1.8909
|0.0000
|126
|2006.08.17 16:20
|close
|63
|0.80
|1.8952
|1.8909
|0.0000
|134.40
|2226.05
|127
|2006.08.17 16:59
|buy
|64
|0.80
|1.8931
|1.8912
|0.0000
|128
|2006.08.17 17:10
|close
|64
|0.80
|1.8947
|1.8912
|0.0000
|89.60
|2315.65
|129
|2006.08.17 18:10
|buy
|65
|0.90
|1.8923
|1.8904
|0.0000
|130
|2006.08.17 18:35
|s/l
|65
|0.90
|1.8904
|1.8904
|0.0000
|-119.70
|2195.95
|131
|2006.08.17 18:35
|buy
|66
|0.80
|1.8907
|1.8888
|0.0000
|132
|2006.08.17 18:45
|close
|66
|0.80
|1.8921
|1.8888
|0.0000
|78.40
|2274.35
|133
|2006.08.17 18:59
|buy
|67
|0.90
|1.8898
|1.8879
|0.0000
|134
|2006.08.17 19:05
|s/l
|67
|0.90
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-119.70
|2154.65
|135
|2006.08.18 13:15
|buy
|68
|0.80
|1.8811
|1.8792
|0.0000
|136
|2006.08.18 13:40
|s/l
|68
|0.80
|1.8792
|1.8792
|0.0000
|-106.40
|2048.25
|137
|2006.08.18 13:40
|buy
|69
|0.80
|1.8788
|1.8769
|0.0000
|138
|2006.08.18 14:05
|close
|69
|0.80
|1.8813
|1.8769
|0.0000
|140.00
|2188.25
|139
|2006.08.18 15:50
|sell
|70
|0.80
|1.8856
|1.8875
|0.0000
|140
|2006.08.18 15:59
|close
|70
|0.80
|1.8843
|1.8875
|0.0000
|72.80
|2261.05
|141
|2006.08.18 16:05
|buy
|71
|0.90
|1.8778
|1.8759
|0.0000
|142
|2006.08.18 16:10
|close
|71
|0.90
|1.8802
|1.8759
|0.0000
|151.20
|2412.25
|143
|2006.08.18 16:29
|buy
|72
|0.90
|1.8796
|1.8777
|0.0000
|144
|2006.08.18 17:40
|close
|72
|0.90
|1.8820
|1.8777
|0.0000
|151.20
|2563.45
|145
|2006.08.18 19:35
|sell
|73
|1.00
|1.8815
|1.8834
|0.0000
|146
|2006.08.21 02:40
|s/l
|73
|1.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-134.47
|2428.98
|147
|2006.08.21 02:40
|sell
|74
|0.90
|1.8838
|1.8857
|0.0000
|148
|2006.08.21 03:50
|s/l
|74
|0.90
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-119.70
|2309.28
|149
|2006.08.21 18:05
|buy
|75
|0.90
|1.8958
|1.8939
|0.0000
|150
|2006.08.21 19:20
|s/l
|75
|0.90
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|-119.70
|2189.58
|151
|2006.08.22 08:29
|sell
|76
|0.80
|1.8933
|1.8952
|0.0000
|152
|2006.08.22 09:35
|close
|76
|0.80
|1.8913
|1.8952
|0.0000
|112.00
|2301.58
|153
|2006.08.22 09:40
|buy
|77
|0.90
|1.8909
|1.8890
|0.0000
|154
|2006.08.22 09:45
|close
|77
|0.90
|1.8921
|1.8890
|0.0000
|75.60
|2377.18
|155
|2006.08.22 11:35
|sell
|78
|0.90
|1.8938
|1.8957
|0.0000
|156
|2006.08.22 11:40
|close
|78
|0.90
|1.8927
|1.8957
|0.0000
|69.30
|2446.48
|157
|2006.08.22 13:40
|buy
|79
|0.90
|1.8886
|1.8867
|0.0000
|158
|2006.08.22 13:45
|close
|79
|0.90
|1.8913
|1.8867
|0.0000
|170.10
|2616.58
|159
|2006.08.22 13:59
|buy
|80
|1.00
|1.8886
|1.8867
|0.0000
|160
|2006.08.22 14:10
|close
|80
|1.00
|1.8896
|1.8867
|0.0000
|70.00
|2686.58
|161
|2006.08.22 19:40
|buy
|81
|1.00
|1.8858
|1.8839
|0.0000
|162
|2006.08.22 21:05
|close
|81
|1.00
|1.8871
|1.8839
|0.0000
|91.00
|2777.58
|163
|2006.08.23 10:05
|buy
|82
|1.00
|1.8914
|1.8895
|0.0000
|164
|2006.08.23 10:20
|close
|82
|1.00
|1.8926
|1.8895
|0.0000
|84.00
|2861.58
|165
|2006.08.23 10:59
|buy
|83
|1.10
|1.8912
|1.8893
|0.0000
|166
|2006.08.23 12:00
|close
|83
|1.10
|1.8923
|1.8893
|0.0000
|84.70
|2946.28
|167
|2006.08.23 13:15
|sell
|84
|1.10
|1.8928
|1.8947
|0.0000
|168
|2006.08.23 14:15
|close
|84
|1.10
|1.8911
|1.8947
|0.0000
|130.90
|3077.18
|169
|2006.08.23 16:35
|buy
|85
|1.20
|1.8924
|1.8905
|0.0000
|170
|2006.08.23 16:40
|close
|85
|1.20
|1.8942
|1.8905
|0.0000
|151.20
|3228.38
|171
|2006.08.23 16:59
|buy
|86
|1.20
|1.8939
|1.8920
|0.0000
|172
|2006.08.23 17:05
|s/l
|86
|1.20
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-159.60
|3068.78
|173
|2006.08.23 18:05
|sell
|87
|1.20
|1.8942
|1.8961
|0.0000
|174
|2006.08.23 18:40
|close
|87
|1.20
|1.8926
|1.8961
|0.0000
|134.40
|3203.18
|175
|2006.08.24 00:20
|buy
|88
|1.20
|1.8921
|1.8902
|0.0000
|176
|2006.08.24 03:05
|s/l
|88
|1.20
|1.8902
|1.8902
|0.0000
|-159.60
|3043.58
|177
|2006.08.24 03:05
|buy
|89
|1.20
|1.8898
|1.8879
|0.0000
|178
|2006.08.24 03:20
|close
|89
|1.20
|1.8913
|1.8879
|0.0000
|126.00
|3169.58
|179
|2006.08.24 10:10
|sell
|90
|1.20
|1.8908
|1.8927
|0.0000
|180
|2006.08.24 10:15
|s/l
|90
|1.20
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-159.60
|3009.98
|181
|2006.08.24 10:15
|sell
|91
|1.10
|1.8925
|1.8944
|0.0000
|182
|2006.08.24 10:20
|close
|91
|1.10
|1.8878
|1.8944
|0.0000
|361.90
|3371.88
|183
|2006.08.24 10:29
|sell
|92
|1.30
|1.8915
|1.8934
|0.0000
|184
|2006.08.24 10:35
|s/l
|92
|1.30
|1.8934
|1.8934
|0.0000
|-172.90
|3198.98
|185
|2006.08.24 10:35
|sell
|93
|1.20
|1.8936
|1.8955
|0.0000
|186
|2006.08.24 10:50
|close
|93
|1.20
|1.8909
|1.8955
|0.0000
|226.80
|3425.78
|187
|2006.08.24 10:59
|sell
|94
|1.30
|1.8934
|1.8953
|0.0000
|188
|2006.08.24 14:15
|s/l
|94
|1.30
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|-172.90
|3252.88
|189
|2006.08.24 14:35
|buy
|95
|1.20
|1.8923
|1.8904
|0.0000
|190
|2006.08.24 14:45
|close
|95
|1.20
|1.8950
|1.8904
|0.0000
|226.80
|3479.68
|191
|2006.08.25 08:50
|buy
|96
|1.30
|1.8833
|1.8814
|0.0000
|192
|2006.08.25 08:59
|close
|96
|1.30
|1.8848
|1.8814
|0.0000
|136.50
|3616.18
|193
|2006.08.25 11:20
|sell
|97
|1.40
|1.8890
|1.8909
|0.0000
|194
|2006.08.25 11:40
|close
|97
|1.40
|1.8881
|1.8909
|0.0000
|88.20
|3704.38
|195
|2006.08.25 11:45
|sell
|98
|1.40
|1.8893
|1.8912
|0.0000
|196
|2006.08.25 11:59
|close
|98
|1.40
|1.8883
|1.8912
|0.0000
|98.00
|3802.38
|197
|2006.08.25 14:05
|buy
|99
|1.40
|1.8854
|1.8835
|0.0000
|198
|2006.08.25 14:10
|close
|99
|1.40
|1.8886
|1.8835
|0.0000
|313.60
|4115.98
|199
|2006.08.25 17:15
|sell
|100
|1.60
|1.8911
|1.8930
|0.0000
|200
|2006.08.25 17:20
|close
|100
|1.60
|1.8864
|1.8930
|0.0000
|526.40
|4642.38
|201
|2006.08.28 05:15
|sell
|101
|1.80
|1.8912
|1.8931
|0.0000
|202
|2006.08.28 09:05
|s/l
|101
|1.80
|1.8931
|1.8931
|0.0000
|-239.40
|4402.98
|203
|2006.08.28 13:05
|buy
|102
|1.70
|1.8945
|1.8926
|0.0000
|204
|2006.08.28 13:15
|close
|102
|1.70
|1.8956
|1.8926
|0.0000
|130.90
|4533.88
|205
|2006.08.28 16:59
|buy
|103
|1.70
|1.8972
|1.8953
|0.0000
|206
|2006.08.28 19:50
|s/l
|103
|1.70
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|-226.10
|4307.78
|207
|2006.08.28 19:50
|buy
|104
|1.60
|1.8956
|1.8937
|0.0000
|208
|2006.08.28 22:15
|s/l
|104
|1.60
|1.8937
|1.8937
|0.0000
|-212.80
|4094.98
|209
|2006.08.28 22:15
|buy
|105
|1.50
|1.8937
|1.8918
|0.0000
|210
|2006.08.29 02:15
|close
|105
|1.50
|1.8958
|1.8918
|0.0000
|216.62
|4311.59
|211
|2006.08.29 09:15
|sell
|106
|1.60
|1.9006
|1.9025
|0.0000
|212
|2006.08.29 09:20
|close
|106
|1.60
|1.8983
|1.9025
|0.0000
|257.60
|4569.19
|213
|2006.08.29 11:35
|buy
|107
|1.70
|1.8988
|1.8969
|0.0000
|214
|2006.08.29 11:45
|close
|107
|1.70
|1.9015
|1.8969
|0.0000
|321.30
|4890.49
|215
|2006.08.29 11:50
|buy
|108
|1.80
|1.8991
|1.8972
|0.0000
|216
|2006.08.29 13:35
|close
|108
|1.80
|1.9005
|1.8972
|0.0000
|176.40
|5066.89
|217
|2006.08.29 16:15
|buy
|109
|1.90
|1.8939
|1.8920
|0.0000
|218
|2006.08.29 16:40
|s/l
|109
|1.90
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-252.70
|4814.19
|219
|2006.08.29 20:20
|sell
|110
|1.80
|1.8972
|1.8991
|0.0000
|220
|2006.08.29 20:50
|s/l
|110
|1.80
|1.8991
|1.8991
|0.0000
|-239.40
|4574.79
|221
|2006.08.29 20:50
|sell
|111
|1.70
|1.9001
|1.9020
|0.0000
|222
|2006.08.29 21:05
|close
|111
|1.70
|1.8985
|1.9020
|0.0000
|190.40
|4765.19
|223
|2006.08.30 08:50
|sell
|112
|1.80
|1.9021
|1.9040
|0.0000
|224
|2006.08.30 09:10
|close
|112
|1.80
|1.8995
|1.9040
|0.0000
|327.60
|5092.79
|225
|2006.08.30 18:50
|buy
|113
|1.90
|1.9024
|1.9005
|0.0000
|226
|2006.08.30 19:30
|close
|113
|1.90
|1.9037
|1.9005
|0.0000
|172.90
|5265.69
|227
|2006.08.31 00:10
|sell
|114
|2.00
|1.9048
|1.9067
|0.0000
|228
|2006.08.31 02:05
|close
|114
|2.00
|1.9033
|1.9067
|0.0000
|210.00
|5475.69
|229
|2006.08.31 07:35
|sell
|115
|2.10
|1.9046
|1.9065
|0.0000
|230
|2006.08.31 08:05
|s/l
|115
|2.10
|1.9065
|1.9065
|0.0000
|-279.30
|5196.39
|231
|2006.08.31 09:05
|buy
|116
|1.90
|1.9055
|1.9036
|0.0000
|232
|2006.08.31 09:20
|close
|116
|1.90
|1.9084
|1.9036
|0.0000
|385.70
|5582.09
|233
|2006.08.31 15:10
|buy
|117
|2.10
|1.9066
|1.9047
|0.0000
|234
|2006.08.31 15:15
|close
|117
|2.10
|1.9085
|1.9047
|0.0000
|279.30
|5861.39
|235
|2006.08.31 15:35
|buy
|118
|2.20
|1.9036
|1.9017
|0.0000
|236
|2006.08.31 15:40
|close
|118
|2.20
|1.9064
|1.9017
|0.0000
|431.20
|6292.59
|237
|2006.08.31 16:20
|buy
|119
|2.40
|1.9005
|1.8986
|0.0000
|238
|2006.08.31 16:35
|close
|119
|2.40
|1.9035
|1.8986
|0.0000
|504.00
|6796.59
|239
|2006.08.31 16:50
|buy
|120
|2.60
|1.8997
|1.8978
|0.0000
|240
|2006.08.31 16:59
|close
|120
|2.60
|1.9014
|1.8978
|0.0000
|309.40
|7105.99
|241
|2006.08.31 17:05
|sell
|121
|2.70
|1.9040
|1.9059
|0.0000
|242
|2006.08.31 17:20
|close
|121
|2.70
|1.9019
|1.9059
|0.0000
|396.90
|7502.89
|243
|2006.08.31 17:29
|sell
|122
|2.80
|1.9033
|1.9052
|0.0000
|244
|2006.08.31 17:45
|close
|122
|2.80
|1.9018
|1.9052
|0.0000
|294.00
|7796.89
|245
|2006.08.31 23:35
|buy
|123
|2.90
|1.9034
|1.9015
|0.0000
|246
|2006.08.31 23:45
|close
|123
|2.90
|1.9051
|1.9015
|0.0000
|345.10
|8141.99
|247
|2006.09.01 09:15
|buy
|124
|3.10
|1.9035
|1.9016
|0.0000
|248
|2006.09.01 10:35
|close
|124
|3.10
|1.9046
|1.9016
|0.0000
|238.70
|8380.69
|249
|2006.09.01 14:05
|buy
|125
|3.10
|1.9029
|1.9010
|0.0000
|250
|2006.09.01 14:20
|close
|125
|3.10
|1.9054
|1.9010
|0.0000
|542.50
|8923.19
|251
|2006.09.01 14:29
|buy
|126
|3.30
|1.9031
|1.9012
|0.0000
|252
|2006.09.01 14:35
|s/l
|126
|3.30
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|-438.90
|8484.29
|253
|2006.09.01 14:35
|buy
|127
|3.20
|1.8960
|1.8941
|0.0000
|254
|2006.09.01 14:45
|close
|127
|3.20
|1.9012
|1.8941
|0.0000
|1164.80
|9649.09
|255
|2006.09.01 14:59
|buy
|128
|3.60
|1.8979
|1.8960
|0.0000
|256
|2006.09.01 15:20
|s/l
|128
|3.60
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-478.80
|9170.29
|257
|2006.09.01 15:20
|buy
|129
|3.50
|1.8962
|1.8943
|0.0000
|258
|2006.09.01 15:29
|close
|129
|3.50
|1.8973
|1.8943
|0.0000
|269.50
|9439.79
|259
|2006.09.01 15:35
|sell
|130
|3.60
|1.8986
|1.9005
|0.0000
|260
|2006.09.01 15:50
|close
|130
|3.60
|1.8970
|1.9005
|0.0000
|403.20
|9842.99
|261
|2006.09.01 16:05
|sell
|131
|3.70
|1.9016
|1.9035
|0.0000
|262
|2006.09.01 16:15
|close
|131
|3.70
|1.8981
|1.9035
|0.0000
|906.50
|10749.49
|263
|2006.09.01 16:29
|sell
|132
|4.00
|1.8993
|1.9012
|0.0000
|264
|2006.09.01 16:35
|s/l
|132
|4.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|-532.00
|10217.49
|265
|2006.09.01 16:35
|sell
|133
|3.80
|1.9036
|1.9055
|0.0000
|266
|2006.09.01 16:40
|close
|133
|3.80
|1.8997
|1.9055
|0.0000
|1037.40
|11254.89
|267
|2006.09.01 16:59
|sell
|134
|4.20
|1.9032
|1.9051
|0.0000
|268
|2006.09.01 17:10
|close
|134
|4.20
|1.9017
|1.9051
|0.0000
|441.00
|11695.89
|269
|2006.09.04 12:10
|sell
|135
|4.40
|1.9061
|1.9080
|0.0000
|270
|2006.09.04 12:20
|close
|135
|4.40
|1.9048
|1.9080
|0.0000
|400.40
|12096.29
|271
|2006.09.04 12:29
|sell
|136
|4.50
|1.9057
|1.9076
|0.0000
|272
|2006.09.04 14:05
|close
|136
|4.50
|1.9039
|1.9076
|0.0000
|567.00
|12663.29
|273
|2006.09.05 08:40
|buy
|137
|4.80
|1.9016
|1.8997
|0.0000
|274
|2006.09.05 08:45
|close
|137
|4.80
|1.9031
|1.8997
|0.0000
|504.00
|13167.29
|275
|2006.09.05 08:50
|buy
|138
|4.90
|1.9010
|1.8991
|0.0000
|276
|2006.09.05 09:50
|s/l
|138
|4.90
|1.8991
|1.8991
|0.0000
|-651.70
|12515.59
|277
|2006.09.05 13:35
|buy
|139
|4.70
|1.8988
|1.8969
|0.0000
|278
|2006.09.05 13:40
|close
|139
|4.70
|1.8999
|1.8969
|0.0000
|361.90
|12877.49
|279
|2006.09.05 16:45
|buy
|140
|4.90
|1.8927
|1.8908
|0.0000
|280
|2006.09.05 17:05
|close
|140
|4.90
|1.8939
|1.8908
|0.0000
|411.60
|13289.09
|281
|2006.09.06 10:45
|buy
|141
|5.00
|1.8916
|1.8897
|0.0000
|282
|2006.09.06 10:50
|s/l
|141
|5.00
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|-665.00
|12624.09
|283
|2006.09.06 22:35
|buy
|142
|4.80
|1.8833
|1.8814
|0.0000
|284
|2006.09.06 22:40
|close
|142
|4.80
|1.8852
|1.8814
|0.0000
|638.40
|13262.49
|285
|2006.09.06 23:40
|sell
|143
|5.00
|1.8856
|1.8875
|0.0000
|286
|2006.09.07 00:20
|close
|143
|5.00
|1.8845
|1.8875
|0.0000
|362.95
|13625.44
|287
|2006.09.07 00:45
|buy
|144
|5.20
|1.8844
|1.8825
|0.0000
|288
|2006.09.07 00:50
|close
|144
|5.20
|1.8857
|1.8825
|0.0000
|473.20
|14098.64
|289
|2006.09.07 09:05
|sell
|145
|5.30
|1.8862
|1.8881
|0.0000
|290
|2006.09.07 09:15
|close
|145
|5.30
|1.8844
|1.8881
|0.0000
|667.80
|14766.44
|291
|2006.09.07 11:29
|sell
|146
|5.60
|1.8825
|1.8844
|0.0000
|292
|2006.09.07 12:35
|close
|146
|5.60
|1.8808
|1.8844
|0.0000
|666.40
|15432.84
|293
|2006.09.07 12:40
|buy
|147
|5.90
|1.8783
|1.8764
|0.0000
|294
|2006.09.07 12:45
|close
|147
|5.90
|1.8819
|1.8764
|0.0000
|1486.80
|16919.64
|295
|2006.09.07 12:50
|buy
|148
|6.40
|1.8798
|1.8779
|0.0000
|296
|2006.09.07 13:05
|s/l
|148
|6.40
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|-851.20
|16068.44
|297
|2006.09.07 13:05
|buy
|149
|6.10
|1.8746
|1.8727
|0.0000
|298
|2006.09.07 13:10
|close
|149
|6.10
|1.8800
|1.8727
|0.0000
|2305.80
|18374.24
|299
|2006.09.07 13:15
|buy
|150
|7.00
|1.8768
|1.8749
|0.0000
|300
|2006.09.07 13:50
|s/l
|150
|7.00
|1.8749
|1.8749
|0.0000
|-931.00
|17443.24
|301
|2006.09.07 13:50
|buy
|151
|6.70
|1.8737
|1.8718
|0.0000
|302
|2006.09.07 14:05
|close
|151
|6.70
|1.8749
|1.8718
|0.0000
|562.80
|18006.04
|303
|2006.09.07 15:59
|sell
|152
|6.90
|1.8734
|1.8753
|0.0000
|304
|2006.09.07 16:10
|s/l
|152
|6.90
|1.8753
|1.8753
|0.0000
|-917.70
|17088.34
|305
|2006.09.07 16:29
|sell
|153
|6.50
|1.8748
|1.8767
|0.0000
|306
|2006.09.07 16:40
|close
|153
|6.50
|1.8733
|1.8767
|0.0000
|682.50
|17770.84
|307
|2006.09.07 20:35
|buy
|154
|6.80
|1.8745
|1.8726
|0.0000
|308
|2006.09.07 20:50
|close
|154
|6.80
|1.8763
|1.8726
|0.0000
|856.80
|18627.64
|309
|2006.09.07 23:50
|sell
|155
|7.10
|1.8775
|1.8794
|0.0000
|310
|2006.09.07 23:59
|close
|155
|7.10
|1.8762
|1.8794
|0.0000
|646.10
|19273.74
|311
|2006.09.08 04:05
|sell
|156
|7.30
|1.8747
|1.8766
|0.0000
|312
|2006.09.08 04:20
|close
|156
|7.30
|1.8737
|1.8766
|0.0000
|511.00
|19784.74
|313
|2006.09.08 08:45
|sell
|157
|7.50
|1.8749
|1.8768
|0.0000
|314
|2006.09.08 08:50
|close
|157
|7.50
|1.8733
|1.8768
|0.0000
|840.00
|20624.74
|315
|2006.09.11 01:50
|sell
|158
|7.90
|1.8673
|1.8692
|0.0000
|316
|2006.09.11 02:35
|close
|158
|7.90
|1.8644
|1.8692
|0.0000
|1603.70
|22228.44
|317
|2006.09.11 02:59
|buy
|159
|8.50
|1.8644
|1.8625
|0.0000
|318
|2006.09.11 04:35
|close
|159
|8.50
|1.8653
|1.8625
|0.0000
|535.50
|22763.94
|319
|2006.09.11 09:10
|sell
|160
|8.70
|1.8670
|1.8689
|0.0000
|320
|2006.09.11 09:15
|close
|160
|8.70
|1.8659
|1.8689
|0.0000
|669.90
|23433.84
|321
|2006.09.11 09:20
|sell
|161
|9.00
|1.8670
|1.8689
|0.0000
|322
|2006.09.11 09:50
|close
|161
|9.00
|1.8664
|1.8689
|0.0000
|378.00
|23811.84
|323
|2006.09.11 10:10
|sell
|162
|9.10
|1.8704
|1.8723
|0.0000
|324
|2006.09.11 10:15
|close
|162
|9.10
|1.8666
|1.8723
|0.0000
|2420.60
|26232.44
|325
|2006.09.11 10:29
|sell
|163
|10.00
|1.8691
|1.8710
|0.0000
|326
|2006.09.11 10:40
|close
|163
|10.00
|1.8658
|1.8710
|0.0000
|2310.00
|28542.44
|327
|2006.09.11 11:45
|sell
|164
|10.90
|1.8689
|1.8708
|0.0000
|328
|2006.09.11 11:50
|close
|164
|10.90
|1.8646
|1.8708
|0.0000
|3280.90
|31823.34
|329
|2006.09.11 11:59
|sell
|165
|12.20
|1.8679
|1.8698
|0.0000
|330
|2006.09.11 12:29
|close
|165
|12.20
|1.8666
|1.8698
|0.0000
|1110.20
|32933.54
|331
|2006.09.11 16:05
|buy
|166
|12.60
|1.8606
|1.8587
|0.0000
|332
|2006.09.11 16:10
|close
|166
|12.60
|1.8640
|1.8587
|0.0000
|2998.80
|35932.34
|333
|2006.09.12 10:40
|sell
|167
|13.70
|1.8730
|1.8749
|0.0000
|334
|2006.09.12 10:50
|close
|167
|13.70
|1.8678
|1.8749
|0.0000
|4986.80
|40919.14
|335
|2006.09.12 10:59
|sell
|168
|15.60
|1.8714
|1.8733
|0.0000
|336
|2006.09.12 11:05
|s/l
|168
|15.60
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|-2074.80
|38844.34
|337
|2006.09.12 11:05
|sell
|169
|14.80
|1.8733
|1.8752
|0.0000
|338
|2006.09.12 11:15
|close
|169
|14.80
|1.8717
|1.8752
|0.0000
|1657.60
|40501.94
|339
|2006.09.12 11:20
|sell
|170
|15.40
|1.8740
|1.8759
|0.0000
|340
|2006.09.12 11:35
|close
|170
|15.40
|1.8727
|1.8759
|0.0000
|1401.40
|41903.34
|341
|2006.09.12 11:50
|sell
|171
|16.00
|1.8737
|1.8756
|0.0000
|342
|2006.09.12 14:40
|s/l
|171
|16.00
|1.8756
|1.8756
|0.0000
|-2128.00
|39775.34
|343
|2006.09.12 14:40
|sell
|172
|15.10
|1.8767
|1.8786
|0.0000
|344
|2006.09.12 14:45
|close
|172
|15.10
|1.8731
|1.8786
|0.0000
|3805.20
|43580.54
|345
|2006.09.12 15:35
|buy
|173
|16.60
|1.8744
|1.8725
|0.0000
|346
|2006.09.12 15:50
|close
|173
|16.60
|1.8761
|1.8725
|0.0000
|1975.40
|45555.94
|347
|2006.09.12 15:59
|buy
|174
|17.40
|1.8746
|1.8727
|0.0000
|348
|2006.09.12 16:05
|s/l
|174
|17.40
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|-2314.20
|43241.74
|349
|2006.09.12 23:50
|buy
|175
|16.50
|1.8731
|1.8712
|0.0000
|350
|2006.09.13 00:05
|close
|175
|16.50
|1.8745
|1.8712
|0.0000
|1574.27
|44816.01
|351
|2006.09.13 01:15
|buy
|176
|17.10
|1.8739
|1.8720
|0.0000
|352
|2006.09.13 02:05
|s/l
|176
|17.10
|1.8720
|1.8720
|0.0000
|-2274.30
|42541.71
|353
|2006.09.13 02:05
|buy
|177
|16.20
|1.8717
|1.8698
|0.0000
|354
|2006.09.13 02:15
|close
|177
|16.20
|1.8733
|1.8698
|0.0000
|1814.40
|44356.11
|355
|2006.09.13 02:20
|buy
|178
|16.90
|1.8714
|1.8695
|0.0000
|356
|2006.09.13 02:40
|close
|178
|16.90
|1.8731
|1.8695
|0.0000
|2011.10
|46367.21
|357
|2006.09.13 08:45
|sell
|179
|17.70
|1.8753
|1.8772
|0.0000
|358
|2006.09.13 09:40
|close
|179
|17.70
|1.8742
|1.8772
|0.0000
|1362.90
|47730.11
|359
|2006.09.13 17:35
|sell
|180
|18.20
|1.8772
|1.8791
|0.0000
|360
|2006.09.13 17:40
|close
|180
|18.20
|1.8751
|1.8791
|0.0000
|2675.40
|50405.51
|361
|2006.09.14 08:05
|sell
|181
|19.20
|1.8774
|1.8793
|0.0000
|362
|2006.09.14 08:20
|close
|181
|19.20
|1.8760
|1.8793
|0.0000
|1881.60
|52287.11
|363
|2006.09.14 09:20
|sell
|182
|19.90
|1.8790
|1.8809
|0.0000
|364
|2006.09.14 10:45
|s/l
|182
|19.90
|1.8809
|1.8809
|0.0000
|-2646.70
|49640.41
|365
|2006.09.14 10:45
|sell
|183
|18.80
|1.8817
|1.8836
|0.0000
|366
|2006.09.14 10:59
|close
|183
|18.80
|1.8803
|1.8836
|0.0000
|1842.40
|51482.81
|367
|2006.09.14 14:35
|buy
|184
|19.50
|1.8832
|1.8813
|0.0000
|368
|2006.09.14 14:40
|close
|184
|19.50
|1.8856
|1.8813
|0.0000
|3276.00
|54758.81
|369
|2006.09.14 14:45
|sell
|185
|20.70
|1.8878
|1.8897
|0.0000
|370
|2006.09.14 15:05
|close
|185
|20.70
|1.8857
|1.8897
|0.0000
|3042.90
|57801.71
|371
|2006.09.14 22:40
|buy
|186
|21.90
|1.8837
|1.8818
|0.0000
|372
|2006.09.14 22:59
|close
|186
|21.90
|1.8865
|1.8818
|0.0000
|4292.40
|62094.11
|373
|2006.09.15 12:50
|buy
|187
|23.60
|1.8808
|1.8789
|0.0000
|374
|2006.09.15 13:35
|close
|187
|23.60
|1.8818
|1.8789
|0.0000
|1652.00
|63746.11
|375
|2006.09.15 14:35
|sell
|188
|24.20
|1.8848
|1.8867
|0.0000
|376
|2006.09.15 14:40
|close
|188
|24.20
|1.8831
|1.8867
|0.0000
|2879.80
|66625.91
|377
|2006.09.15 20:05
|sell
|189
|25.30
|1.8782
|1.8801
|0.0000
|378
|2006.09.15 20:20
|close
|189
|25.30
|1.8769
|1.8801
|0.0000
|2302.30
|68928.21
|379
|2006.09.15 21:20
|sell
|190
|26.20
|1.8813
|1.8832
|0.0000
|380
|2006.09.15 22:05
|close
|190
|26.20
|1.8801
|1.8832
|0.0000
|2200.80
|71129.01
|381
|2006.09.18 01:05
|sell
|191
|27.00
|1.8789
|1.8808
|0.0000
|382
|2006.09.18 05:10
|s/l
|191
|27.00
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-3591.00
|67538.01
|383
|2006.09.18 11:10
|buy
|192
|25.70
|1.8791
|1.8772
|0.0000
|384
|2006.09.18 11:20
|s/l
|192
|25.70
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|-3418.10
|64119.91
|385
|2006.09.18 11:20
|buy
|193
|24.40
|1.8771
|1.8752
|0.0000
|386
|2006.09.18 11:50
|s/l
|193
|24.40
|1.8752
|1.8752
|0.0000
|-3245.20
|60874.71
|387
|2006.09.18 11:50
|buy
|194
|23.20
|1.8749
|1.8730
|0.0000
|388
|2006.09.18 13:35
|close
|194
|23.20
|1.8766
|1.8730
|0.0000
|2760.80
|63635.51
|389
|2006.09.18 13:40
|buy
|195
|24.30
|1.8739
|1.8720
|0.0000
|390
|2006.09.18 13:59
|close
|195
|24.30
|1.8765
|1.8720
|0.0000
|4422.60
|68058.11
|391
|2006.09.18 15:10
|buy
|196
|25.90
|1.8747
|1.8728
|0.0000
|392
|2006.09.18 15:15
|close
|196
|25.90
|1.8792
|1.8728
|0.0000
|8158.50
|76216.61
|393
|2006.09.18 15:29
|buy
|197
|29.00
|1.8757
|1.8738
|0.0000
|394
|2006.09.18 15:40
|close
|197
|29.00
|1.8775
|1.8738
|0.0000
|3654.00
|79870.61
|395
|2006.09.19 09:20
|buy
|198
|30.30
|1.8805
|1.8786
|0.0000
|396
|2006.09.19 09:50
|close
|198
|30.30
|1.8817
|1.8786
|0.0000
|2545.20
|82415.81
|397
|2006.09.19 09:59
|buy
|199
|31.30
|1.8800
|1.8781
|0.0000
|398
|2006.09.19 10:10
|s/l
|199
|31.30
|1.8781
|1.8781
|0.0000
|-4162.90
|78252.91
|399
|2006.09.19 10:10
|buy
|200
|29.80
|1.8776
|1.8757
|0.0000
|400
|2006.09.19 10:15
|close
|200
|29.80
|1.8797
|1.8757
|0.0000
|4380.60
|82633.51
|401
|2006.09.19 10:20
|buy
|201
|31.40
|1.8781
|1.8762
|0.0000
|402
|2006.09.19 10:30
|close
|201
|31.40
|1.8793
|1.8762
|0.0000
|2637.60
|85271.11
|403
|2006.09.19 11:05
|sell
|202
|32.40
|1.8813
|1.8832
|0.0000
|404
|2006.09.19 11:10
|close
|202
|32.40
|1.8798
|1.8832
|0.0000
|3402.00
|88673.11
|405
|2006.09.19 12:20
|sell
|203
|33.70
|1.8809
|1.8828
|0.0000
|406
|2006.09.19 14:05
|close
|203
|33.70
|1.8793
|1.8828
|0.0000
|3774.40
|92447.51
|407
|2006.09.19 14:45
|sell
|204
|35.00
|1.8880
|1.8899
|0.0000
|408
|2006.09.19 14:50
|close
|204
|35.00
|1.8811
|1.8899
|0.0000
|16905.00
|109352.51
|409
|2006.09.19 14:59
|sell
|205
|41.40
|1.8866
|1.8885
|0.0000
|410
|2006.09.19 15:20
|s/l
|205
|41.40
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|-5506.20
|103846.31
|411
|2006.09.19 15:20
|sell
|206
|39.30
|1.8882
|1.8901
|0.0000
|412
|2006.09.19 15:40
|close
|206
|39.30
|1.8869
|1.8901
|0.0000
|3576.30
|107422.61
|413
|2006.09.19 15:50
|sell
|207
|40.60
|1.8879
|1.8898
|0.0000
|414
|2006.09.19 17:05
|close
|207
|40.60
|1.8827
|1.8898
|0.0000
|14778.40
|122201.01
|415
|2006.09.19 23:35
|buy
|208
|46.40
|1.8815
|1.8796
|0.0000
|416
|2006.09.20 03:05
|close
|208
|46.40
|1.8828
|1.8796
|0.0000
|4102.22
|126303.23
|417
|2006.09.20 03:29
|sell
|209
|47.90
|1.8832
|1.8851
|0.0000
|418
|2006.09.20 09:35
|close
|209
|47.90
|1.8808
|1.8851
|0.0000
|8047.20
|134350.43
|419
|2006.09.20 10:50
|buy
|210
|51.00
|1.8805
|1.8786
|0.0000
|420
|2006.09.20 10:59
|close
|210
|51.00
|1.8825
|1.8786
|0.0000
|7140.00
|141490.43
|421
|2006.09.20 15:10
|sell
|211
|53.50
|1.8882
|1.8901
|0.0000
|422
|2006.09.20 15:15
|close
|211
|53.50
|1.8869
|1.8901
|0.0000
|4868.50
|146358.93
|423
|2006.09.20 15:20
|sell
|212
|55.40
|1.8873
|1.8892
|0.0000
|424
|2006.09.20 16:50
|s/l
|212
|55.40
|1.8892
|1.8892
|0.0000
|-7368.20
|138990.73
|425
|2006.09.20 20:05
|sell
|213
|52.50
|1.8928
|1.8947
|0.0000
|426
|2006.09.20 20:10
|close
|213
|52.50
|1.8867
|1.8947
|0.0000
|22417.50
|161408.23
|427
|2006.09.20 23:40
|buy
|214
|61.10
|1.8873
|1.8854
|0.0000
|428
|2006.09.20 23:50
|close
|214
|61.10
|1.8891
|1.8854
|0.0000
|7698.60
|169106.83
|429
|2006.09.20 23:59
|buy
|215
|64.00
|1.8874
|1.8855
|0.0000
|430
|2006.09.21 02:10
|close
|215
|64.00
|1.8885
|1.8855
|0.0000
|4430.72
|173537.55
|431
|2006.09.21 07:45
|sell
|216
|65.50
|1.8934
|1.8953
|0.0000
|432
|2006.09.21 07:50
|close
|216
|65.50
|1.8920
|1.8953
|0.0000
|6419.00
|179956.55
|433
|2006.09.21 12:45
|sell
|217
|67.80
|1.8971
|1.8990
|0.0000
|434
|2006.09.21 14:15
|s/l
|217
|67.80
|1.8990
|1.8990
|0.0000
|-9017.40
|170939.15
|435
|2006.09.21 16:05
|buy
|218
|64.40
|1.8956
|1.8937
|0.0000
|436
|2006.09.21 16:10
|close
|218
|64.40
|1.8976
|1.8937
|0.0000
|9016.00
|179955.15
|437
|2006.09.21 18:05
|sell
|219
|67.60
|1.9024
|1.9043
|0.0000
|438
|2006.09.21 18:10
|close
|219
|67.60
|1.8969
|1.9043
|0.0000
|26026.00
|205981.15
|439
|2006.09.21 18:20
|sell
|220
|77.40
|1.9000
|1.9019
|0.0000
|440
|2006.09.21 18:40
|s/l
|220
|77.40
|1.9019
|1.9019
|0.0000
|-10294.20
|195686.95
|441
|2006.09.21 18:40
|sell
|221
|73.50
|1.9018
|1.9037
|0.0000
|442
|2006.09.21 19:05
|close
|221
|73.50
|1.8996
|1.9037
|0.0000
|11319.00
|207005.95
|443
|2006.09.21 19:29
|buy
|222
|77.90
|1.8994
|1.8975
|0.0000
|444
|2006.09.21 20:15
|close
|222
|77.90
|1.9019
|1.8975
|0.0000
|13632.50
|220638.45
|445
|2006.09.22 09:45
|sell
|223
|82.70
|1.9052
|1.9071
|0.0000
|446
|2006.09.22 11:05
|close
|223
|82.70
|1.9039
|1.9071
|0.0000
|7525.70
|228164.15
|447
|2006.09.22 11:29
|buy
|224
|85.60
|1.9044
|1.9025
|0.0000
|448
|2006.09.22 12:20
|s/l
|224
|85.60
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-11384.80
|216779.35
|449
|2006.09.22 12:35
|sell
|225
|81.30
|1.9046
|1.9065
|0.0000
|450
|2006.09.22 12:50
|close
|225
|81.30
|1.9030
|1.9065
|0.0000
|9105.60
|225884.95
|451
|2006.09.22 12:59
|sell
|226
|84.70
|1.9046
|1.9065
|0.0000
|452
|2006.09.22 13:15
|close
|226
|84.70
|1.9032
|1.9065
|0.0000
|8300.60
|234185.55
|453
|2006.09.22 13:40
|buy
|227
|88.00
|1.9016
|1.8997
|0.0000
|454
|2006.09.22 13:50
|close
|227
|88.00
|1.9030
|1.8997
|0.0000
|8624.00
|242809.55
|455
|2006.09.25 08:10
|sell
|228
|91.00
|1.9051
|1.9070
|0.0000
|456
|2006.09.25 08:40
|s/l
|228
|91.00
|1.9070
|1.9070
|0.0000
|-12103.00
|230706.55
|457
|2006.09.25 08:40
|sell
|229
|86.40
|1.9072
|1.9091
|0.0000
|458
|2006.09.25 08:45
|close
|229
|86.40
|1.9057
|1.9091
|0.0000
|9072.00
|239778.55
|459
|2006.09.25 09:35
|buy
|230
|90.00
|1.9031
|1.9012
|0.0000
|460
|2006.09.25 09:45
|close
|230
|90.00
|1.9043
|1.9012
|0.0000
|7560.00
|247338.55
|461
|2006.09.25 09:59
|buy
|231
|92.80
|1.9035
|1.9016
|0.0000
|462
|2006.09.25 11:15
|s/l
|231
|92.80
|1.9016
|1.9016
|0.0000
|-12342.40
|234996.15
|463
|2006.09.25 11:29
|buy
|232
|88.30
|1.9020
|1.9001
|0.0000
|464
|2006.09.25 11:35
|close
|232
|88.30
|1.9035
|1.9001
|0.0000
|9271.50
|244267.65
|465
|2006.09.25 11:40
|buy
|233
|91.80
|1.9020
|1.9001
|0.0000
|466
|2006.09.25 13:40
|close
|233
|91.80
|1.9032
|1.9001
|0.0000
|7711.20
|251978.85
|467
|2006.09.25 16:40
|buy
|234
|94.70
|1.9008
|1.8989
|0.0000
|468
|2006.09.25 16:45
|s/l
|234
|94.70
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|-12595.10
|239383.75
|469
|2006.09.25 16:45
|buy
|235
|90.10
|1.8985
|1.8966
|0.0000
|470
|2006.09.25 16:50
|close
|235
|90.10
|1.9010
|1.8966
|0.0000
|15767.50
|255151.25
|471
|2006.09.26 08:10
|buy
|236
|95.90
|1.9006
|1.8987
|0.0000
|472
|2006.09.26 08:20
|close
|236
|95.90
|1.9016
|1.8987
|0.0000
|6713.00
|261864.25
|473
|2006.09.26 08:40
|buy
|237
|98.50
|1.8992
|1.8973
|0.0000
|474
|2006.09.26 08:50
|close
|237
|98.50
|1.9005
|1.8973
|0.0000
|8963.50
|270827.75
|475
|2006.09.26 08:59
|buy
|238
|101.90
|1.8992
|1.8973
|0.0000
|476
|2006.09.26 10:15
|s/l
|238
|101.90
|1.8973
|1.8973
|0.0000
|-13552.70
|257275.05
|477
|2006.09.26 10:40
|buy
|239
|97.00
|1.8942
|1.8923
|0.0000
|478
|2006.09.26 11:05
|close
|239
|97.00
|1.8961
|1.8923
|0.0000
|12901.00
|270176.05
|479
|2006.09.27 09:40
|buy
|240
|102.00
|1.8928
|1.8909
|0.0000
|480
|2006.09.27 09:45
|s/l
|240
|102.00
|1.8909
|1.8909
|0.0000
|-13566.00
|256610.05
|481
|2006.09.27 09:45
|buy
|241
|97.00
|1.8906
|1.8887
|0.0000
|482
|2006.09.27 10:10
|s/l
|241
|97.00
|1.8887
|1.8887
|0.0000
|-12901.00
|243709.05
|483
|2006.09.27 15:20
|buy
|242
|92.20
|1.8875
|1.8856
|0.0000
|484
|2006.09.27 15:35
|close
|242
|92.20
|1.8885
|1.8856
|0.0000
|6454.00
|250163.05
|485
|2006.09.27 15:50
|buy
|243
|94.70
|1.8880
|1.8861
|0.0000
|486
|2006.09.27 16:20
|s/l
|243
|94.70
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|-12595.10
|237567.95
|487
|2006.09.27 16:45
|buy
|244
|90.00
|1.8859
|1.8840
|0.0000
|488
|2006.09.27 16:59
|close
|244
|90.00
|1.8882
|1.8840
|0.0000
|14490.00
|252057.95
|489
|2006.09.27 17:20
|buy
|245
|95.50
|1.8865
|1.8846
|0.0000
|490
|2006.09.27 18:05
|close
|245
|95.50
|1.8884
|1.8846
|0.0000
|12701.50
|264759.45
|491
|2006.09.27 20:40
|sell
|246
|100.10
|1.8891
|1.8910
|0.0000
|492
|2006.09.28 01:50
|s/l
|246
|100.10
|1.8910
|1.8910
|0.0000
|-13754.74
|251004.71
|493
|2006.09.28 01:50
|sell
|247
|94.80
|1.8913
|1.8932
|0.0000
|494
|2006.09.28 04:05
|close
|247
|94.80
|1.8891
|1.8932
|0.0000
|14599.20
|265603.91
|495
|2006.09.28 08:20
|buy
|248
|100.70
|1.8842
|1.8823
|0.0000
|496
|2006.09.28 08:45
|s/l
|248
|100.70
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-13393.10
|252210.81
|497
|2006.09.28 08:45
|buy
|249
|95.70
|1.8826
|1.8807
|0.0000
|498
|2006.09.28 09:50
|s/l
|249
|95.70
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-12728.10
|239482.71
|499
|2006.09.28 14:05
|buy
|250
|91.20
|1.8766
|1.8747
|0.0000
|500
|2006.09.28 14:15
|close
|250
|91.20
|1.8790
|1.8747
|0.0000
|15321.60
|254804.31
|501
|2006.09.28 14:20
|buy
|251
|97.00
|1.8762
|1.8743
|0.0000
|502
|2006.09.28 14:40
|close
|251
|97.00
|1.8783
|1.8743
|0.0000
|14259.00
|269063.31
|503
|2006.09.28 16:10
|buy
|252
|102.60
|1.8743
|1.8724
|0.0000
|504
|2006.09.28 16:50
|s/l
|252
|102.60
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-13645.80
|255417.51
|505
|2006.09.28 23:40
|buy
|253
|97.30
|1.8750
|1.8731
|0.0000
|506
|2006.09.28 23:50
|close
|253
|97.30
|1.8762
|1.8731
|0.0000
|8173.20
|263590.71
|507
|2006.09.29 04:40
|sell
|254
|100.30
|1.8777
|1.8796
|0.0000
|508
|2006.09.29 07:05
|close
|254
|100.30
|1.8759
|1.8796
|0.0000
|12637.80
|276228.51
|509
|2006.09.29 11:59
|buy
|255
|105.60
|1.8692
|1.8673
|0.0000
|510
|2006.09.29 12:40
|close
|255
|105.60
|1.8708
|1.8673
|0.0000
|11827.20
|288055.71
|511
|2006.09.29 15:05
|sell
|256
|110.20
|1.8667
|1.8686
|0.0000
|512
|2006.09.29 15:10
|close
|256
|110.20
|1.8647
|1.8686
|0.0000
|15428.00
|303483.71
|513
|2006.09.29 15:29
|sell
|257
|116.20
|1.8657
|1.8676
|0.0000
|514
|2006.09.29 15:35
|s/l
|257
|116.20
|1.8676
|1.8676
|0.0000
|-15454.60
|288029.11
|515
|2006.09.29 15:35
|sell
|258
|110.20
|1.8672
|1.8691
|0.0000
|516
|2006.09.29 15:50
|close
|258
|110.20
|1.8657
|1.8691
|0.0000
|11571.00
|299600.11
|517
|2006.09.29 17:10
|sell
|259
|114.30
|1.8717
|1.8736
|0.0000
|518
|2006.09.29 17:20
|close
|259
|114.30
|1.8693
|1.8736
|0.0000
|19202.40
|318802.51
|519
|2006.09.29 17:29
|sell
|260
|121.70
|1.8712
|1.8731
|0.0000
|520
|2006.10.02 00:00
|s/l
|260
|121.70
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-16365.00
|302437.51
|521
|2006.10.02 00:35
|buy
|261
|115.50
|1.8708
|1.8689
|0.0000
|522
|2006.10.02 00:40
|close
|261
|115.50
|1.8741
|1.8689
|0.0000
|26680.50
|329118.01
|523
|2006.10.02 00:59
|buy
|262
|125.60
|1.8714
|1.8695
|0.0000
|524
|2006.10.02 03:05
|s/l
|262
|125.60
|1.8695
|1.8695
|0.0000
|-16704.80
|312413.21
|525
|2006.10.02 04:45
|sell
|263
|119.30
|1.8698
|1.8717
|0.0000
|526
|2006.10.02 07:20
|s/l
|263
|119.30
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|-15866.90
|296546.31
|527
|2006.10.02 08:10
|sell
|264
|113.20
|1.8716
|1.8735
|0.0000
|528
|2006.10.02 08:20
|s/l
|264
|113.20
|1.8735
|1.8735
|0.0000
|-15055.60
|281490.71
|529
|2006.10.02 08:20
|sell
|265
|107.30
|1.8732
|1.8751
|0.0000
|530
|2006.10.02 09:05
|close
|265
|107.30
|1.8702
|1.8751
|0.0000
|22533.00
|304023.71
|531
|2006.10.02 09:15
|buy
|266
|116.20
|1.8690
|1.8671
|0.0000
|532
|2006.10.02 09:20
|close
|266
|116.20
|1.8725
|1.8671
|0.0000
|28469.00
|332492.71
|533
|2006.10.02 09:30
|buy
|267
|127.10
|1.8693
|1.8674
|0.0000
|534
|2006.10.02 10:35
|close
|267
|127.10
|1.8740
|1.8674
|0.0000
|41815.90
|374308.61
|535
|2006.10.02 10:40
|sell
|268
|142.60
|1.8746
|1.8765
|0.0000
|536
|2006.10.02 10:50
|close
|268
|142.60
|1.8706
|1.8765
|0.0000
|39928.00
|414236.61
|537
|2006.10.02 10:59
|sell
|269
|158.00
|1.8732
|1.8751
|0.0000
|538
|2006.10.02 11:05
|s/l
|269
|158.00
|1.8751
|1.8751
|0.0000
|-21014.00
|393222.61
|539
|2006.10.02 15:05
|sell
|270
|149.70
|1.8767
|1.8786
|0.0000
|540
|2006.10.02 15:20
|close
|270
|149.70
|1.8724
|1.8786
|0.0000
|45059.70
|438282.31
|541
|2006.10.02 15:29
|sell
|271
|166.90
|1.8762
|1.8781
|0.0000
|542
|2006.10.02 15:35
|s/l
|271
|166.90
|1.8781
|1.8781
|0.0000
|-22197.70
|416084.61
|543
|2006.10.02 15:35
|sell
|272
|157.90
|1.8828
|1.8847
|0.0000
|544
|2006.10.02 15:40
|s/l
|272
|157.90
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|-21000.70
|395083.91
|545
|2006.10.02 15:40
|sell
|273
|149.80
|1.8844
|1.8863
|0.0000
|546
|2006.10.02 15:45
|close
|273
|149.80
|1.8767
|1.8863
|0.0000
|80742.20
|475826.11
|547
|2006.10.02 15:50
|sell
|274
|180.50
|1.8828
|1.8847
|0.0000
|548
|2006.10.02 16:20
|s/l
|274
|180.50
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|-24006.50
|451819.61
|549
|2006.10.02 16:20
|sell
|275
|171.10
|1.8863
|1.8882
|0.0000
|550
|2006.10.02 16:35
|close
|275
|171.10
|1.8849
|1.8882
|0.0000
|16767.80
|468587.41
|551
|2006.10.02 16:45
|sell
|276
|177.50
|1.8853
|1.8872
|0.0000
|552
|2006.10.02 17:20
|s/l
|276
|177.50
|1.8872
|1.8872
|0.0000
|-23607.50
|444979.91
|553
|2006.10.03 12:45
|sell
|277
|168.20
|1.8894
|1.8913
|0.0000
|554
|2006.10.03 14:05
|close
|277
|168.20
|1.8877
|1.8913
|0.0000
|20015.80
|464995.71
|555
|2006.10.03 15:05
|sell
|278
|175.80
|1.8896
|1.8915
|0.0000
|556
|2006.10.03 17:05
|close
|278
|175.80
|1.8882
|1.8915
|0.0000
|17228.40
|482224.11
|557
|2006.10.04 08:05
|sell
|279
|182.70
|1.8848
|1.8867
|0.0000
|558
|2006.10.04 08:35
|s/l
|279
|182.70
|1.8867
|1.8867
|0.0000
|-24299.10
|457925.01
|559
|2006.10.04 08:35
|sell
|280
|173.30
|1.8870
|1.8889
|0.0000
|560
|2006.10.04 08:45
|close
|280
|173.30
|1.8853
|1.8889
|0.0000
|20622.70
|478547.71
|561
|2006.10.04 08:59
|sell
|281
|181.20
|1.8867
|1.8886
|0.0000
|562
|2006.10.04 09:20
|s/l
|281
|181.20
|1.8886
|1.8886
|0.0000
|-24099.60
|454448.11
|563
|2006.10.04 10:50
|buy
|282
|172.30
|1.8841
|1.8822
|0.0000
|564
|2006.10.04 10:59
|s/l
|282
|172.30
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|-22915.90
|431532.21
|565
|2006.10.05 12:35
|sell
|283
|163.40
|1.8868
|1.8887
|0.0000
|566
|2006.10.05 12:40
|close
|283
|163.40
|1.8849
|1.8887
|0.0000
|21732.20
|453264.41
|567
|2006.10.05 13:05
|buy
|284
|172.10
|1.8818
|1.8799
|0.0000
|568
|2006.10.05 13:10
|close
|284
|172.10
|1.8861
|1.8799
|0.0000
|51802.10
|505066.51
|569
|2006.10.05 13:29
|buy
|285
|191.70
|1.8825
|1.8806
|0.0000
|570
|2006.10.05 14:20
|s/l
|285
|191.70
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-25496.10
|479570.41
|571
|2006.10.06 06:20
|sell
|286
|182.40
|1.8780
|1.8799
|0.0000
|572
|2006.10.06 08:05
|close
|286
|182.40
|1.8766
|1.8799
|0.0000
|17875.20
|497445.61
|573
|2006.10.06 09:05
|sell
|287
|189.60
|1.8743
|1.8762
|0.0000
|574
|2006.10.06 11:10
|s/l
|287
|189.60
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-25216.80
|472228.81
|575
|2006.10.06 13:10
|sell
|288
|179.80
|1.8765
|1.8784
|0.0000
|576
|2006.10.06 13:35
|s/l
|288
|179.80
|1.8784
|1.8784
|0.0000
|-23913.40
|448315.41
|577
|2006.10.06 13:35
|sell
|289
|170.30
|1.8802
|1.8821
|0.0000
|578
|2006.10.06 13:40
|close
|289
|170.30
|1.8789
|1.8821
|0.0000
|15497.30
|463812.71
|579
|2006.10.06 13:59
|sell
|290
|176.40
|1.8786
|1.8805
|0.0000
|580
|2006.10.06 14:05
|s/l
|290
|176.40
|1.8805
|1.8805
|0.0000
|-23461.20
|440351.51
|581
|2006.10.06 14:05
|sell
|291
|167.10
|1.8825
|1.8844
|0.0000
|582
|2006.10.06 14:10
|close
|291
|167.10
|1.8811
|1.8844
|0.0000
|16375.80
|456727.31
|583
|2006.10.06 14:20
|sell
|292
|173.20
|1.8831
|1.8850
|0.0000
|584
|2006.10.06 14:35
|close
|292
|173.20
|1.8763
|1.8850
|0.0000
|82443.20
|539170.51
|585
|2006.10.06 14:50
|sell
|293
|204.00
|1.8878
|1.8897
|0.0000
|586
|2006.10.06 14:59
|close
|293
|204.00
|1.8751
|1.8897
|0.0000
|181356.00
|720526.51
|587
|2006.10.06 15:35
|buy
|294
|274.90
|1.8725
|1.8706
|0.0000
|588
|2006.10.06 15:45
|close
|294
|274.90
|1.8751
|1.8706
|0.0000
|50031.80
|770558.31
|589
|2006.10.06 15:59
|buy
|295
|294.10
|1.8717
|1.8698
|0.0000
|590
|2006.10.06 16:15
|s/l
|295
|294.10
|1.8698
|1.8698
|0.0000
|-39115.30
|731443.01
|591
|2006.10.06 18:40
|buy
|296
|279.50
|1.8696
|1.8677
|0.0000
|592
|2006.10.06 18:45
|close
|296
|279.50
|1.8716
|1.8677
|0.0000
|39130.00
|770573.01
|593
|2006.10.10 08:10
|sell
|297
|294.60
|1.8681
|1.8700
|0.0000
|594
|2006.10.10 08:20
|s/l
|297
|294.60
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|-39181.80
|731391.21
|595
|2006.10.10 08:20
|sell
|298
|279.40
|1.8699
|1.8718
|0.0000
|596
|2006.10.10 08:29
|close
|298
|279.40
|1.8687
|1.8718
|0.0000
|23469.60
|754860.81
|597
|2006.10.10 08:30
|sell
|299
|288.60
|1.8682
|1.8701
|0.0000
|598
|2006.10.10 08:45
|s/l
|299
|288.60
|1.8701
|1.8701
|0.0000
|-38383.80
|716477.01
|599
|2006.10.10 08:45
|sell
|300
|273.60
|1.8702
|1.8721
|0.0000
|600
|2006.10.10 08:50
|close
|300
|273.60
|1.8686
|1.8721
|0.0000
|30643.20
|747120.21
|601
|2006.10.10 08:59
|sell
|301
|285.50
|1.8690
|1.8709
|0.0000
|602
|2006.10.10 09:05
|close
|301
|285.50
|1.8673
|1.8709
|0.0000
|33974.50
|781094.71
|603
|2006.10.10 09:29
|buy
|302
|298.80
|1.8675
|1.8656
|0.0000
|604
|2006.10.10 10:05
|s/l
|302
|298.80
|1.8656
|1.8656
|0.0000
|-39740.40
|741354.31
|605
|2006.10.10 10:05
|buy
|303
|284.40
|1.8621
|1.8602
|0.0000
|606
|2006.10.10 10:10
|close
|303
|284.40
|1.8656
|1.8602
|0.0000
|69678.00
|811032.31
|607
|2006.10.10 10:20
|buy
|304
|310.80
|1.8641
|1.8622
|0.0000
|608
|2006.10.10 10:35
|s/l
|304
|310.80
|1.8622
|1.8622
|0.0000
|-41336.40
|769695.91
|609
|2006.10.10 10:35
|buy
|305
|295.40
|1.8617
|1.8598
|0.0000
|610
|2006.10.10 10:45
|s/l
|305
|295.40
|1.8598
|1.8598
|0.0000
|-39288.20
|730407.71
|611
|2006.10.10 10:45
|buy
|306
|280.60
|1.8595
|1.8576
|0.0000
|612
|2006.10.10 11:35
|close
|306
|280.60
|1.8606
|1.8576
|0.0000
|21606.20
|752013.91
|613
|2006.10.11 08:35
|buy
|307
|290.10
|1.8521
|1.8502
|0.0000
|614
|2006.10.11 08:50
|close
|307
|290.10
|1.8548
|1.8502
|0.0000
|54828.90
|806842.81
|615
|2006.10.11 08:59
|buy
|308
|311.10
|1.8528
|1.8509
|0.0000
|616
|2006.10.11 09:15
|close
|308
|311.10
|1.8558
|1.8509
|0.0000
|65331.00
|872173.81
|617
|2006.10.11 09:29
|sell
|309
|335.80
|1.8554
|1.8573
|0.0000
|618
|2006.10.11 10:35
|s/l
|309
|335.80
|1.8573
|1.8573
|0.0000
|-44661.40
|827512.41
|619
|2006.10.11 10:45
|sell
|310
|318.20
|1.8578
|1.8597
|0.0000
|620
|2006.10.11 11:35
|close
|310
|318.20
|1.8563
|1.8597
|0.0000
|33411.00
|860923.41
|621
|2006.10.11 13:05
|sell
|311
|330.80
|1.8588
|1.8607
|0.0000
|622
|2006.10.11 13:20
|close
|311
|330.80
|1.8569
|1.8607
|0.0000
|43996.40
|904919.81
|623
|2006.10.11 13:29
|sell
|312
|347.80
|1.8583
|1.8602
|0.0000
|624
|2006.10.11 14:05
|close
|312
|347.80
|1.8564
|1.8602
|0.0000
|46257.40
|951177.21
|625
|2006.10.11 15:20
|buy
|313
|366.60
|1.8537
|1.8518
|0.0000
|626
|2006.10.11 15:35
|close
|313
|366.60
|1.8560
|1.8518
|0.0000
|59022.60
|1010199.81
|627
|2006.10.11 16:05
|sell
|314
|388.70
|1.8564
|1.8583
|0.0000
|628
|2006.10.11 16:15
|close
|314
|388.70
|1.8550
|1.8583
|0.0000
|38092.60
|1048292.41
|629
|2006.10.11 16:35
|sell
|315
|403.00
|1.8580
|1.8599
|0.0000
|630
|2006.10.11 16:40
|close
|315
|403.00
|1.8558
|1.8599
|0.0000
|62062.00
|1110354.41
|631
|2006.10.11 16:50
|sell
|316
|427.10
|1.8569
|1.8588
|0.0000
|632
|2006.10.11 17:05
|close
|316
|427.10
|1.8556
|1.8588
|0.0000
|38866.10
|1149220.51
|633
|2006.10.12 11:45
|buy
|317
|442.40
|1.8558
|1.8539
|0.0000
|634
|2006.10.12 11:59
|close
|317
|442.40
|1.8580
|1.8539
|0.0000
|68129.60
|1217350.11
|635
|2006.10.12 12:50
|buy
|318
|468.50
|1.8565
|1.8546
|0.0000
|636
|2006.10.12 13:35
|s/l
|318
|468.50
|1.8546
|1.8546
|0.0000
|-62310.50
|1155039.61
|637
|2006.10.12 14:35
|sell
|319
|443.90
|1.8584
|1.8603
|0.0000
|638
|2006.10.12 14:40
|close
|319
|443.90
|1.8558
|1.8603
|0.0000
|80789.80
|1235829.41
|639
|2006.10.12 14:45
|sell
|320
|475.10
|1.8579
|1.8598
|0.0000
|640
|2006.10.12 14:50
|close
|320
|475.10
|1.8550
|1.8598
|0.0000
|96445.30
|1332274.71
|641
|2006.10.13 03:05
|sell
|321
|511.60
|1.8601
|1.8620
|0.0000
|642
|2006.10.13 03:10
|s/l
|321
|511.60
|1.8620
|1.8620
|0.0000
|-68042.80
|1264231.91
|643
|2006.10.13 03:10
|sell
|322
|484.90
|1.8623
|1.8642
|0.0000
|644
|2006.10.13 03:15
|close
|322
|484.90
|1.8600
|1.8642
|0.0000
|78068.90
|1342300.81
|645
|2006.10.13 03:29
|sell
|323
|515.40
|1.8604
|1.8623
|0.0000
|646
|2006.10.13 04:45
|s/l
|323
|515.40
|1.8623
|1.8623
|0.0000
|-68548.20
|1273752.61
|647
|2006.10.13 08:35
|sell
|324
|488.30
|1.8632
|1.8651
|0.0000
|648
|2006.10.13 08:50
|close
|324
|488.30
|1.8603
|1.8651
|0.0000
|99124.90
|1372877.51
|649
|2006.10.13 08:59
|sell
|325
|526.50
|1.8624
|1.8643
|0.0000
|650
|2006.10.13 09:45
|close
|325
|526.50
|1.8613
|1.8643
|0.0000
|40540.50
|1413418.01
|651
|2006.10.13 14:40
|buy
|326
|543.20
|1.8589
|1.8570
|0.0000
|652
|2006.10.13 14:45
|s/l
|326
|543.20
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-72245.60
|1341172.41
|653
|2006.10.13 14:45
|buy
|327
|516.20
|1.8564
|1.8545
|0.0000
|654
|2006.10.13 14:50
|close
|327
|516.20
|1.8639
|1.8545
|0.0000
|271005.00
|1612177.41
|655
|2006.10.13 14:59
|buy
|328
|620.20
|1.8571
|1.8552
|0.0000
|656
|2006.10.13 15:50
|s/l
|328
|620.20
|1.8552
|1.8552
|0.0000
|-82486.60
|1529690.81
|657
|2006.10.13 21:05
|buy
|329
|588.80
|1.8562
|1.8543
|0.0000
|658
|2006.10.16 01:59
|s/l
|329
|588.80
|1.8543
|1.8543
|0.0000
|-79835.39
|1449855.42
|659
|2006.10.16 07:15
|sell
|330
|558.10
|1.8556
|1.8575
|0.0000
|660
|2006.10.16 08:05
|close
|330
|558.10
|1.8549
|1.8575
|0.0000
|27346.90
|1477202.32
|661
|2006.10.16 08:45
|sell
|331
|568.20
|1.8571
|1.8590
|0.0000
|662
|2006.10.16 08:50
|close
|331
|568.20
|1.8555
|1.8590
|0.0000
|63638.40
|1540840.72
|663
|2006.10.16 08:59
|sell
|332
|592.80
|1.8565
|1.8584
|0.0000
|664
|2006.10.16 09:35
|s/l
|332
|592.80
|1.8584
|1.8584
|0.0000
|-78842.40
|1461998.32
|665
|2006.10.16 11:15
|sell
|333
|561.10
|1.8612
|1.8631
|0.0000
|666
|2006.10.16 12:05
|close
|333
|561.10
|1.8603
|1.8631
|0.0000
|35349.30
|1497347.62
|667
|2006.10.16 12:40
|buy
|334
|575.30
|1.8594
|1.8575
|0.0000
|668
|2006.10.16 12:45
|close
|334
|575.30
|1.8609
|1.8575
|0.0000
|60406.50
|1557754.12
|669
|2006.10.16 12:59
|buy
|335
|598.50
|1.8594
|1.8575
|0.0000
|670
|2006.10.16 13:35
|close
|335
|598.50
|1.8604
|1.8575
|0.0000
|41895.00
|1599649.12
|671
|2006.10.16 14:35
|sell
|336
|613.00
|1.8641
|1.8660
|0.0000
|672
|2006.10.16 14:40
|close
|336
|613.00
|1.8617
|1.8660
|0.0000
|102984.00
|1702633.12
|673
|2006.10.16 14:50
|sell
|337
|652.30
|1.8644
|1.8663
|0.0000
|674
|2006.10.16 15:05
|close
|337
|652.30
|1.8628
|1.8663
|0.0000
|73057.60
|1775690.72
|675
|2006.10.16 18:05
|sell
|338
|681.40
|1.8613
|1.8632
|0.0000
|676
|2006.10.16 18:15
|close
|338
|681.40
|1.8599
|1.8632
|0.0000
|66777.20
|1842467.92
|677
|2006.10.16 23:50
|sell
|339
|706.50
|1.8627
|1.8646
|0.0000
|678
|2006.10.17 01:35
|close
|339
|706.50
|1.8614
|1.8646
|0.0000
|63252.95
|1905720.86
|679
|2006.10.17 02:05
|sell
|340
|730.50
|1.8633
|1.8652
|0.0000
|680
|2006.10.17 02:20
|close
|340
|730.50
|1.8614
|1.8652
|0.0000
|97156.50
|2002877.36
|681
|2006.10.17 02:29
|sell
|341
|767.90
|1.8630
|1.8649
|0.0000
|682
|2006.10.17 08:15
|close
|341
|767.90
|1.8612
|1.8649
|0.0000
|96755.40
|2099632.76
|683
|2006.10.17 14:50
|buy
|342
|803.90
|1.8660
|1.8641
|0.0000
|684
|2006.10.17 14:59
|close
|342
|803.90
|1.8676
|1.8641
|0.0000
|90036.80
|2189669.56
|685
|2006.10.17 15:05
|sell
|343
|836.30
|1.8703
|1.8722
|0.0000
|686
|2006.10.17 15:15
|close
|343
|836.30
|1.8661
|1.8722
|0.0000
|245872.20
|2435541.76
|687
|2006.10.17 15:35
|sell
|344
|929.80
|1.8711
|1.8730
|0.0000
|688
|2006.10.17 16:20
|s/l
|344
|929.80
|1.8730
|1.8730
|0.0000
|-123663.40
|2311878.36
|689
|2006.10.17 16:35
|buy
|345
|883.60
|1.8693
|1.8674
|0.0000
|690
|2006.10.17 16:45
|close
|345
|883.60
|1.8708
|1.8674
|0.0000
|92778.00
|2404656.36
|691
|2006.10.17 16:59
|buy
|346
|919.00
|1.8694
|1.8675
|0.0000
|692
|2006.10.17 17:10
|close
|346
|919.00
|1.8715
|1.8675
|0.0000
|135093.00
|2539749.36
|693
|2006.10.17 17:35
|sell
|347
|968.50
|1.8732
|1.8751
|0.0000
|694
|2006.10.17 19:05
|close
|347
|968.50
|1.8716
|1.8751
|0.0000
|108472.00
|2648221.36
|695
|2006.10.26 18:45
|sell
|348
|999.60
|1.8924
|1.8943
|0.0000
|696
|2006.10.26 19:05
|close
|348
|999.60
|1.8907
|1.8943
|0.0000
|118952.40
|2767173.76
|697
|2006.12.04 07:10
|buy
|349
|999.40
|1.9782
|1.9763
|0.0000
|698
|2006.12.04 07:20
|close
|349
|999.40
|1.9807
|1.9763
|0.0000
|174895.00
|2942068.76