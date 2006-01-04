|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.15 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FEMa=10; SEMa=25; TEMa=50; MainTimeFrame=60; CheckTimeFrame=15; Risk=5; MM=true; StepLotIncrease=0.1; Slippage=2; MaxConsecutiveTrades=2; MonthsFilter="7,8"; EnterADX=true; AddADX=false; Additions=1; AddLot=0.1;
|Bars in test
|15486
|Ticks modelled
|1491423
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|7119.43
|Gross profit
|14122.37
|Gross loss
|-7002.94
|Profit factor
|2.02
|Expected payoff
|91.27
|Absolute drawdown
|1137.60
|Maximal drawdown
|1236.61 (22.70%)
|Relative drawdown
|23.96% (1216.80)
|Total trades
|78
|Short positions (won %)
|35 (37.14%)
|Long positions (won %)
|43 (37.21%)
|Profit trades (% of total)
|29 (37.18%)
|Loss trades (% of total)
|49 (62.82%)
|Largest
|profit trade
|2321.00
|loss trade
|-321.00
|Average
|profit trade
|486.98
|loss trade
|-142.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (3884.78)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1216.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3884.78 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1216.80 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 00:00
|buy
|1
|0.30
|1.7469
|1.7309
|0.0000
|2
|2006.01.04 00:20
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7310
|0.0000
|3
|2006.01.04 01:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7317
|0.0000
|4
|2006.01.04 02:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7323
|0.0000
|5
|2006.01.04 03:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7329
|0.0000
|6
|2006.01.04 03:07
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7330
|0.0000
|7
|2006.01.04 03:26
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7331
|0.0000
|8
|2006.01.04 04:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7338
|0.0000
|9
|2006.01.04 04:12
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7339
|0.0000
|10
|2006.01.04 05:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7345
|0.0000
|11
|2006.01.04 06:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7351
|0.0000
|12
|2006.01.04 07:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7357
|0.0000
|13
|2006.01.04 08:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7361
|0.0000
|14
|2006.01.04 08:42
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7362
|0.0000
|15
|2006.01.04 09:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7366
|0.0000
|16
|2006.01.04 09:11
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7367
|0.0000
|17
|2006.01.04 09:57
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7368
|0.0000
|18
|2006.01.04 10:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7374
|0.0000
|19
|2006.01.04 10:10
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7375
|0.0000
|20
|2006.01.04 11:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7381
|0.0000
|21
|2006.01.04 11:07
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7382
|0.0000
|22
|2006.01.04 12:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7389
|0.0000
|23
|2006.01.04 13:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7394
|0.0000
|24
|2006.01.04 13:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7395
|0.0000
|25
|2006.01.04 13:18
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7396
|0.0000
|26
|2006.01.04 14:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7402
|0.0000
|27
|2006.01.04 15:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7408
|0.0000
|28
|2006.01.04 15:01
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7409
|0.0000
|29
|2006.01.04 16:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7414
|0.0000
|30
|2006.01.04 16:02
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7415
|0.0000
|31
|2006.01.04 16:37
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7416
|0.0000
|32
|2006.01.04 17:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7423
|0.0000
|33
|2006.01.04 18:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7429
|0.0000
|34
|2006.01.04 18:23
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7430
|0.0000
|35
|2006.01.04 19:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7436
|0.0000
|36
|2006.01.04 19:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7437
|0.0000
|37
|2006.01.04 20:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7442
|0.0000
|38
|2006.01.04 21:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7447
|0.0000
|39
|2006.01.04 22:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7452
|0.0000
|40
|2006.01.04 23:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7457
|0.0000
|41
|2006.01.05 00:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7460
|0.0000
|42
|2006.01.05 00:42
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7461
|0.0000
|43
|2006.01.05 01:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7465
|0.0000
|44
|2006.01.05 02:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7469
|0.0000
|45
|2006.01.05 02:43
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7470
|0.0000
|46
|2006.01.05 03:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7474
|0.0000
|47
|2006.01.05 04:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7478
|0.0000
|48
|2006.01.05 05:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7481
|0.0000
|49
|2006.01.05 06:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7484
|0.0000
|50
|2006.01.05 06:03
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7485
|0.0000
|51
|2006.01.05 07:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7487
|0.0000
|52
|2006.01.05 08:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7490
|0.0000
|53
|2006.01.05 08:06
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7491
|0.0000
|54
|2006.01.05 09:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7492
|0.0000
|55
|2006.01.05 10:30
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7493
|0.0000
|56
|2006.01.05 10:56
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7494
|0.0000
|57
|2006.01.05 11:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7495
|0.0000
|58
|2006.01.05 11:00
|modify
|1
|0.30
|1.7469
|1.7496
|0.0000
|59
|2006.01.05 11:47
|s/l
|1
|0.30
|1.7496
|1.7496
|0.0000
|79.20
|5079.20
|60
|2006.01.06 21:15
|buy
|2
|0.30
|1.7721
|1.7574
|0.0000
|61
|2006.01.06 22:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7579
|0.0000
|62
|2006.01.09 00:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7583
|0.0000
|63
|2006.01.09 01:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7587
|0.0000
|64
|2006.01.09 01:54
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7588
|0.0000
|65
|2006.01.09 02:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7593
|0.0000
|66
|2006.01.09 03:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7596
|0.0000
|67
|2006.01.09 03:14
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7597
|0.0000
|68
|2006.01.09 04:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7600
|0.0000
|69
|2006.01.09 05:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7604
|0.0000
|70
|2006.01.09 05:32
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7605
|0.0000
|71
|2006.01.09 06:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7609
|0.0000
|72
|2006.01.09 07:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7614
|0.0000
|73
|2006.01.09 08:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7616
|0.0000
|74
|2006.01.09 09:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7619
|0.0000
|75
|2006.01.09 10:48
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7620
|0.0000
|76
|2006.01.09 11:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7622
|0.0000
|77
|2006.01.09 12:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7623
|0.0000
|78
|2006.01.09 13:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7624
|0.0000
|79
|2006.01.09 13:15
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7625
|0.0000
|80
|2006.01.09 14:00
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7626
|0.0000
|81
|2006.01.09 14:17
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7627
|0.0000
|82
|2006.01.09 15:29
|modify
|2
|0.30
|1.7721
|1.7628
|0.0000
|83
|2006.01.09 16:13
|s/l
|2
|0.30
|1.7628
|1.7628
|0.0000
|-279.60
|4799.60
|84
|2006.01.11 03:00
|sell
|3
|0.30
|1.7618
|1.7644
|0.0000
|85
|2006.01.11 04:02
|s/l
|3
|0.30
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-78.00
|4721.60
|86
|2006.01.11 06:26
|sell
|4
|0.40
|1.7612
|1.7642
|0.0000
|87
|2006.01.11 06:39
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7641
|0.0000
|88
|2006.01.11 07:00
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7640
|0.0000
|89
|2006.01.11 08:04
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7639
|0.0000
|90
|2006.01.11 09:08
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7638
|0.0000
|91
|2006.01.11 09:42
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7637
|0.0000
|92
|2006.01.11 10:00
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7635
|0.0000
|93
|2006.01.11 10:30
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7634
|0.0000
|94
|2006.01.11 11:00
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7631
|0.0000
|95
|2006.01.11 11:06
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7630
|0.0000
|96
|2006.01.11 12:00
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7626
|0.0000
|97
|2006.01.11 13:08
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7625
|0.0000
|98
|2006.01.11 14:00
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7623
|0.0000
|99
|2006.01.11 15:00
|modify
|4
|0.40
|1.7612
|1.7620
|0.0000
|100
|2006.01.11 15:50
|s/l
|4
|0.40
|1.7620
|1.7620
|0.0000
|-32.00
|4689.60
|101
|2006.01.11 23:24
|buy
|5
|0.50
|1.7656
|1.7627
|0.0000
|102
|2006.01.12 00:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7629
|0.0000
|103
|2006.01.12 01:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7630
|0.0000
|104
|2006.01.12 02:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7631
|0.0000
|105
|2006.01.12 02:42
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7632
|0.0000
|106
|2006.01.12 03:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7633
|0.0000
|107
|2006.01.12 04:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7634
|0.0000
|108
|2006.01.12 05:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7635
|0.0000
|109
|2006.01.12 06:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7636
|0.0000
|110
|2006.01.12 07:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7637
|0.0000
|111
|2006.01.12 07:15
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7638
|0.0000
|112
|2006.01.12 08:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7639
|0.0000
|113
|2006.01.12 09:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7640
|0.0000
|114
|2006.01.12 09:07
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7641
|0.0000
|115
|2006.01.12 10:09
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7642
|0.0000
|116
|2006.01.12 10:33
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7643
|0.0000
|117
|2006.01.12 11:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7645
|0.0000
|118
|2006.01.12 11:14
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7646
|0.0000
|119
|2006.01.12 12:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7647
|0.0000
|120
|2006.01.12 13:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7648
|0.0000
|121
|2006.01.12 13:34
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7649
|0.0000
|122
|2006.01.12 14:00
|modify
|5
|0.50
|1.7656
|1.7651
|0.0000
|123
|2006.01.12 15:01
|s/l
|5
|0.50
|1.7651
|1.7651
|0.0000
|-28.00
|4661.60
|124
|2006.01.13 18:15
|buy
|6
|0.60
|1.7738
|1.7649
|0.0000
|125
|2006.01.13 18:15
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7650
|0.0000
|126
|2006.01.13 18:37
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7651
|0.0000
|127
|2006.01.13 19:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7655
|0.0000
|128
|2006.01.13 20:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7659
|0.0000
|129
|2006.01.13 21:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7663
|0.0000
|130
|2006.01.13 22:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7666
|0.0000
|131
|2006.01.13 22:41
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7667
|0.0000
|132
|2006.01.16 00:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7671
|0.0000
|133
|2006.01.16 00:50
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7672
|0.0000
|134
|2006.01.16 01:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7675
|0.0000
|135
|2006.01.16 01:21
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7676
|0.0000
|136
|2006.01.16 02:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7680
|0.0000
|137
|2006.01.16 02:05
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7681
|0.0000
|138
|2006.01.16 03:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7684
|0.0000
|139
|2006.01.16 04:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7687
|0.0000
|140
|2006.01.16 05:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7691
|0.0000
|141
|2006.01.16 06:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7694
|0.0000
|142
|2006.01.16 07:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7695
|0.0000
|143
|2006.01.16 07:13
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7696
|0.0000
|144
|2006.01.16 08:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7697
|0.0000
|145
|2006.01.16 08:46
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7698
|0.0000
|146
|2006.01.16 09:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7700
|0.0000
|147
|2006.01.16 10:00
|modify
|6
|0.60
|1.7738
|1.7702
|0.0000
|148
|2006.01.16 11:11
|s/l
|6
|0.60
|1.7702
|1.7702
|0.0000
|-217.20
|4444.40
|149
|2006.01.16 16:00
|sell
|7
|0.70
|1.7649
|1.7695
|0.0000
|150
|2006.01.16 17:31
|modify
|7
|0.70
|1.7649
|1.7694
|0.0000
|151
|2006.01.16 18:00
|modify
|7
|0.70
|1.7649
|1.7693
|0.0000
|152
|2006.01.16 19:00
|modify
|7
|0.70
|1.7649
|1.7692
|0.0000
|153
|2006.01.16 22:21
|modify
|7
|0.70
|1.7649
|1.7691
|0.0000
|154
|2006.01.16 23:02
|s/l
|7
|0.70
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-294.00
|4150.40
|155
|2006.01.17 01:57
|sell
|8
|0.80
|1.7645
|1.7688
|0.0000
|156
|2006.01.17 01:57
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7687
|0.0000
|157
|2006.01.17 02:00
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7686
|0.0000
|158
|2006.01.17 03:00
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7685
|0.0000
|159
|2006.01.17 04:00
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7684
|0.0000
|160
|2006.01.17 05:04
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7683
|0.0000
|161
|2006.01.17 06:00
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7682
|0.0000
|162
|2006.01.17 07:00
|modify
|8
|0.80
|1.7645
|1.7681
|0.0000
|163
|2006.01.17 07:29
|s/l
|8
|0.80
|1.7681
|1.7681
|0.0000
|-288.00
|3862.40
|164
|2006.01.23 00:00
|buy
|9
|0.90
|1.7718
|1.7622
|0.0000
|165
|2006.01.23 00:15
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7623
|0.0000
|166
|2006.01.23 01:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7627
|0.0000
|167
|2006.01.23 01:15
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7628
|0.0000
|168
|2006.01.23 01:40
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7629
|0.0000
|169
|2006.01.23 02:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7635
|0.0000
|170
|2006.01.23 02:18
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7636
|0.0000
|171
|2006.01.23 03:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7642
|0.0000
|172
|2006.01.23 03:19
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7643
|0.0000
|173
|2006.01.23 04:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7650
|0.0000
|174
|2006.01.23 05:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7657
|0.0000
|175
|2006.01.23 06:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7662
|0.0000
|176
|2006.01.23 07:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7666
|0.0000
|177
|2006.01.23 07:05
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7667
|0.0000
|178
|2006.01.23 08:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7672
|0.0000
|179
|2006.01.23 08:09
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7673
|0.0000
|180
|2006.01.23 09:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7674
|0.0000
|181
|2006.01.23 09:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7675
|0.0000
|182
|2006.01.23 10:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7676
|0.0000
|183
|2006.01.23 10:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7677
|0.0000
|184
|2006.01.23 10:13
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7678
|0.0000
|185
|2006.01.23 10:37
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7679
|0.0000
|186
|2006.01.23 11:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7683
|0.0000
|187
|2006.01.23 11:04
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7684
|0.0000
|188
|2006.01.23 11:51
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7685
|0.0000
|189
|2006.01.23 12:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7691
|0.0000
|190
|2006.01.23 13:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7696
|0.0000
|191
|2006.01.23 13:16
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7697
|0.0000
|192
|2006.01.23 13:52
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7698
|0.0000
|193
|2006.01.23 14:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7704
|0.0000
|194
|2006.01.23 15:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7709
|0.0000
|195
|2006.01.23 16:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7714
|0.0000
|196
|2006.01.23 16:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7715
|0.0000
|197
|2006.01.23 17:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7720
|0.0000
|198
|2006.01.23 18:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7724
|0.0000
|199
|2006.01.23 18:40
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7725
|0.0000
|200
|2006.01.23 18:47
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7726
|0.0000
|201
|2006.01.23 19:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7730
|0.0000
|202
|2006.01.23 19:21
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7731
|0.0000
|203
|2006.01.23 20:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7736
|0.0000
|204
|2006.01.23 21:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7741
|0.0000
|205
|2006.01.23 22:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7746
|0.0000
|206
|2006.01.23 22:21
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7747
|0.0000
|207
|2006.01.23 23:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7751
|0.0000
|208
|2006.01.23 23:02
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7752
|0.0000
|209
|2006.01.24 00:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7755
|0.0000
|210
|2006.01.24 00:01
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7756
|0.0000
|211
|2006.01.24 01:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7760
|0.0000
|212
|2006.01.24 02:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7764
|0.0000
|213
|2006.01.24 03:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7767
|0.0000
|214
|2006.01.24 04:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7770
|0.0000
|215
|2006.01.24 05:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7773
|0.0000
|216
|2006.01.24 06:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7776
|0.0000
|217
|2006.01.24 06:45
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7777
|0.0000
|218
|2006.01.24 07:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7780
|0.0000
|219
|2006.01.24 08:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7782
|0.0000
|220
|2006.01.24 09:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7784
|0.0000
|221
|2006.01.24 09:02
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7785
|0.0000
|222
|2006.01.24 10:35
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7786
|0.0000
|223
|2006.01.24 11:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7788
|0.0000
|224
|2006.01.24 12:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7790
|0.0000
|225
|2006.01.24 13:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7792
|0.0000
|226
|2006.01.24 13:39
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7793
|0.0000
|227
|2006.01.24 14:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7795
|0.0000
|228
|2006.01.24 15:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7797
|0.0000
|229
|2006.01.24 16:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7800
|0.0000
|230
|2006.01.24 17:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7801
|0.0000
|231
|2006.01.24 17:53
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7802
|0.0000
|232
|2006.01.24 18:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7805
|0.0000
|233
|2006.01.24 18:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7806
|0.0000
|234
|2006.01.24 19:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7809
|0.0000
|235
|2006.01.24 20:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7811
|0.0000
|236
|2006.01.24 20:03
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7812
|0.0000
|237
|2006.01.24 21:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7813
|0.0000
|238
|2006.01.24 22:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7814
|0.0000
|239
|2006.01.24 23:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7815
|0.0000
|240
|2006.01.25 00:02
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7816
|0.0000
|241
|2006.01.25 02:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7817
|0.0000
|242
|2006.01.25 06:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7818
|0.0000
|243
|2006.01.25 07:01
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7819
|0.0000
|244
|2006.01.25 08:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7820
|0.0000
|245
|2006.01.25 10:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7821
|0.0000
|246
|2006.01.25 10:12
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7822
|0.0000
|247
|2006.01.25 10:30
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7823
|0.0000
|248
|2006.01.25 10:48
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7824
|0.0000
|249
|2006.01.25 10:58
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7825
|0.0000
|250
|2006.01.25 11:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7828
|0.0000
|251
|2006.01.25 12:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7829
|0.0000
|252
|2006.01.25 12:38
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7830
|0.0000
|253
|2006.01.25 13:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7834
|0.0000
|254
|2006.01.25 14:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7836
|0.0000
|255
|2006.01.25 15:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7837
|0.0000
|256
|2006.01.25 16:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7838
|0.0000
|257
|2006.01.25 17:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7839
|0.0000
|258
|2006.01.25 17:05
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7840
|0.0000
|259
|2006.01.25 18:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7841
|0.0000
|260
|2006.01.25 18:26
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7842
|0.0000
|261
|2006.01.25 20:00
|modify
|9
|0.90
|1.7718
|1.7843
|0.0000
|262
|2006.01.25 20:44
|s/l
|9
|0.90
|1.7843
|1.7843
|0.0000
|1121.40
|4983.80
|263
|2006.01.27 00:00
|sell
|10
|0.20
|1.7794
|1.7839
|0.0000
|264
|2006.01.27 01:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7838
|0.0000
|265
|2006.01.27 01:36
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7837
|0.0000
|266
|2006.01.27 02:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7836
|0.0000
|267
|2006.01.27 02:04
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7835
|0.0000
|268
|2006.01.27 03:13
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7834
|0.0000
|269
|2006.01.27 05:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7833
|0.0000
|270
|2006.01.27 05:36
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7832
|0.0000
|271
|2006.01.27 06:05
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7831
|0.0000
|272
|2006.01.27 07:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7829
|0.0000
|273
|2006.01.27 08:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7828
|0.0000
|274
|2006.01.27 09:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7827
|0.0000
|275
|2006.01.27 09:04
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7826
|0.0000
|276
|2006.01.27 11:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7825
|0.0000
|277
|2006.01.27 11:57
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7824
|0.0000
|278
|2006.01.27 12:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7823
|0.0000
|279
|2006.01.27 12:09
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7822
|0.0000
|280
|2006.01.27 13:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7820
|0.0000
|281
|2006.01.27 14:00
|modify
|10
|0.20
|1.7794
|1.7819
|0.0000
|282
|2006.01.27 14:30
|s/l
|10
|0.20
|1.7819
|1.7819
|0.0000
|-50.00
|4933.80
|283
|2006.01.27 16:43
|sell
|11
|0.30
|1.7760
|1.7821
|0.0000
|284
|2006.01.27 16:52
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7820
|0.0000
|285
|2006.01.27 17:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7816
|0.0000
|286
|2006.01.27 18:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7814
|0.0000
|287
|2006.01.27 18:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7813
|0.0000
|288
|2006.01.27 19:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7810
|0.0000
|289
|2006.01.27 19:10
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7809
|0.0000
|290
|2006.01.27 19:22
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7808
|0.0000
|291
|2006.01.27 19:30
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7807
|0.0000
|292
|2006.01.27 20:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7803
|0.0000
|293
|2006.01.27 21:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7798
|0.0000
|294
|2006.01.27 22:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7793
|0.0000
|295
|2006.01.30 00:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7789
|0.0000
|296
|2006.01.30 01:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7785
|0.0000
|297
|2006.01.30 02:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7783
|0.0000
|298
|2006.01.30 02:13
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7782
|0.0000
|299
|2006.01.30 02:26
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7781
|0.0000
|300
|2006.01.30 03:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7778
|0.0000
|301
|2006.01.30 04:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7774
|0.0000
|302
|2006.01.30 04:07
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7773
|0.0000
|303
|2006.01.30 05:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7769
|0.0000
|304
|2006.01.30 06:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7764
|0.0000
|305
|2006.01.30 07:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7761
|0.0000
|306
|2006.01.30 08:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7759
|0.0000
|307
|2006.01.30 08:04
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7758
|0.0000
|308
|2006.01.30 09:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7754
|0.0000
|309
|2006.01.30 09:29
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7753
|0.0000
|310
|2006.01.30 10:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7749
|0.0000
|311
|2006.01.30 11:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7746
|0.0000
|312
|2006.01.30 12:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7742
|0.0000
|313
|2006.01.30 13:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7739
|0.0000
|314
|2006.01.30 14:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7736
|0.0000
|315
|2006.01.30 15:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7734
|0.0000
|316
|2006.01.30 15:03
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7733
|0.0000
|317
|2006.01.30 16:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7732
|0.0000
|318
|2006.01.30 17:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7730
|0.0000
|319
|2006.01.30 18:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7729
|0.0000
|320
|2006.01.30 18:02
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7728
|0.0000
|321
|2006.01.30 19:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7726
|0.0000
|322
|2006.01.30 19:43
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7725
|0.0000
|323
|2006.01.30 20:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7723
|0.0000
|324
|2006.01.30 21:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7721
|0.0000
|325
|2006.01.30 22:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7719
|0.0000
|326
|2006.01.30 23:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7718
|0.0000
|327
|2006.01.31 00:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7717
|0.0000
|328
|2006.01.31 00:36
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7716
|0.0000
|329
|2006.01.31 01:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7714
|0.0000
|330
|2006.01.31 02:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7713
|0.0000
|331
|2006.01.31 03:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7712
|0.0000
|332
|2006.01.31 04:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7711
|0.0000
|333
|2006.01.31 06:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7710
|0.0000
|334
|2006.01.31 07:07
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7709
|0.0000
|335
|2006.01.31 08:00
|modify
|11
|0.30
|1.7760
|1.7708
|0.0000
|336
|2006.01.31 08:01
|s/l
|11
|0.30
|1.7708
|1.7708
|0.0000
|156.33
|5090.13
|337
|2006.01.31 19:00
|buy
|12
|0.30
|1.7839
|1.7727
|0.0000
|338
|2006.01.31 19:08
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7728
|0.0000
|339
|2006.01.31 20:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7732
|0.0000
|340
|2006.01.31 21:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7733
|0.0000
|341
|2006.01.31 21:11
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7734
|0.0000
|342
|2006.01.31 22:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7735
|0.0000
|343
|2006.01.31 23:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7737
|0.0000
|344
|2006.02.01 00:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7739
|0.0000
|345
|2006.02.01 01:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7741
|0.0000
|346
|2006.02.01 02:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7742
|0.0000
|347
|2006.02.01 03:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7743
|0.0000
|348
|2006.02.01 03:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7744
|0.0000
|349
|2006.02.01 04:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7745
|0.0000
|350
|2006.02.01 05:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7747
|0.0000
|351
|2006.02.01 06:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7749
|0.0000
|352
|2006.02.01 06:02
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7750
|0.0000
|353
|2006.02.01 07:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7752
|0.0000
|354
|2006.02.01 08:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7753
|0.0000
|355
|2006.02.01 08:46
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7754
|0.0000
|356
|2006.02.01 09:17
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7755
|0.0000
|357
|2006.02.01 10:00
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7756
|0.0000
|358
|2006.02.01 10:01
|modify
|12
|0.30
|1.7839
|1.7757
|0.0000
|359
|2006.02.01 11:49
|s/l
|12
|0.30
|1.7757
|1.7757
|0.0000
|-246.60
|4843.53
|360
|2006.02.03 15:07
|sell
|13
|0.30
|1.7656
|1.7762
|0.0000
|361
|2006.02.03 15:19
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7761
|0.0000
|362
|2006.02.03 16:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7756
|0.0000
|363
|2006.02.03 16:21
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7755
|0.0000
|364
|2006.02.03 17:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7749
|0.0000
|365
|2006.02.03 18:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7745
|0.0000
|366
|2006.02.03 18:01
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7744
|0.0000
|367
|2006.02.03 19:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7739
|0.0000
|368
|2006.02.03 19:05
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7738
|0.0000
|369
|2006.02.03 20:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7733
|0.0000
|370
|2006.02.03 21:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7730
|0.0000
|371
|2006.02.03 21:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7729
|0.0000
|372
|2006.02.03 22:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7725
|0.0000
|373
|2006.02.06 00:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7721
|0.0000
|374
|2006.02.06 01:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7718
|0.0000
|375
|2006.02.06 02:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7715
|0.0000
|376
|2006.02.06 03:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7711
|0.0000
|377
|2006.02.06 03:58
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7710
|0.0000
|378
|2006.02.06 04:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7706
|0.0000
|379
|2006.02.06 05:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7702
|0.0000
|380
|2006.02.06 06:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7699
|0.0000
|381
|2006.02.06 06:09
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7698
|0.0000
|382
|2006.02.06 07:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7696
|0.0000
|383
|2006.02.06 07:03
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7695
|0.0000
|384
|2006.02.06 08:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7692
|0.0000
|385
|2006.02.06 08:11
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7691
|0.0000
|386
|2006.02.06 08:32
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7690
|0.0000
|387
|2006.02.06 09:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7685
|0.0000
|388
|2006.02.06 10:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7680
|0.0000
|389
|2006.02.06 10:03
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7679
|0.0000
|390
|2006.02.06 11:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7675
|0.0000
|391
|2006.02.06 11:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7674
|0.0000
|392
|2006.02.06 12:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|393
|2006.02.06 12:25
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7668
|0.0000
|394
|2006.02.06 13:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7663
|0.0000
|395
|2006.02.06 13:04
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7662
|0.0000
|396
|2006.02.06 14:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7658
|0.0000
|397
|2006.02.06 14:22
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7657
|0.0000
|398
|2006.02.06 15:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7651
|0.0000
|399
|2006.02.06 16:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7645
|0.0000
|400
|2006.02.06 17:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7640
|0.0000
|401
|2006.02.06 17:01
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7639
|0.0000
|402
|2006.02.06 17:49
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7638
|0.0000
|403
|2006.02.06 18:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7631
|0.0000
|404
|2006.02.06 18:13
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7630
|0.0000
|405
|2006.02.06 19:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7624
|0.0000
|406
|2006.02.06 19:09
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7623
|0.0000
|407
|2006.02.06 20:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7617
|0.0000
|408
|2006.02.06 21:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7612
|0.0000
|409
|2006.02.06 22:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7607
|0.0000
|410
|2006.02.06 23:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7602
|0.0000
|411
|2006.02.06 23:08
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7601
|0.0000
|412
|2006.02.07 00:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7597
|0.0000
|413
|2006.02.07 00:58
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7596
|0.0000
|414
|2006.02.07 01:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7591
|0.0000
|415
|2006.02.07 02:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7587
|0.0000
|416
|2006.02.07 03:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7582
|0.0000
|417
|2006.02.07 04:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7579
|0.0000
|418
|2006.02.07 05:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7576
|0.0000
|419
|2006.02.07 06:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7572
|0.0000
|420
|2006.02.07 07:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7569
|0.0000
|421
|2006.02.07 08:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7566
|0.0000
|422
|2006.02.07 08:21
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7565
|0.0000
|423
|2006.02.07 09:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7563
|0.0000
|424
|2006.02.07 09:42
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7562
|0.0000
|425
|2006.02.07 10:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7559
|0.0000
|426
|2006.02.07 11:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7558
|0.0000
|427
|2006.02.07 11:02
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7557
|0.0000
|428
|2006.02.07 12:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7555
|0.0000
|429
|2006.02.07 12:02
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7554
|0.0000
|430
|2006.02.07 13:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7552
|0.0000
|431
|2006.02.07 13:02
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7551
|0.0000
|432
|2006.02.07 13:21
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7550
|0.0000
|433
|2006.02.07 14:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7547
|0.0000
|434
|2006.02.07 14:19
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7546
|0.0000
|435
|2006.02.07 15:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7544
|0.0000
|436
|2006.02.07 15:13
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7543
|0.0000
|437
|2006.02.07 16:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7540
|0.0000
|438
|2006.02.07 16:04
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7539
|0.0000
|439
|2006.02.07 16:38
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7538
|0.0000
|440
|2006.02.07 17:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7533
|0.0000
|441
|2006.02.07 18:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7531
|0.0000
|442
|2006.02.07 18:03
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7530
|0.0000
|443
|2006.02.07 19:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7528
|0.0000
|444
|2006.02.07 20:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7525
|0.0000
|445
|2006.02.07 21:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7522
|0.0000
|446
|2006.02.07 21:54
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7521
|0.0000
|447
|2006.02.07 22:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7518
|0.0000
|448
|2006.02.07 23:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7516
|0.0000
|449
|2006.02.08 00:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7514
|0.0000
|450
|2006.02.08 01:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7512
|0.0000
|451
|2006.02.08 02:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7509
|0.0000
|452
|2006.02.08 03:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7507
|0.0000
|453
|2006.02.08 04:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7505
|0.0000
|454
|2006.02.08 05:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7503
|0.0000
|455
|2006.02.08 05:41
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7502
|0.0000
|456
|2006.02.08 06:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7500
|0.0000
|457
|2006.02.08 07:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7498
|0.0000
|458
|2006.02.08 08:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7496
|0.0000
|459
|2006.02.08 08:18
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7495
|0.0000
|460
|2006.02.08 09:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7494
|0.0000
|461
|2006.02.08 09:03
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7493
|0.0000
|462
|2006.02.08 09:55
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7492
|0.0000
|463
|2006.02.08 10:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7490
|0.0000
|464
|2006.02.08 10:33
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7489
|0.0000
|465
|2006.02.08 11:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7487
|0.0000
|466
|2006.02.08 12:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7485
|0.0000
|467
|2006.02.08 13:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7483
|0.0000
|468
|2006.02.08 13:05
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7482
|0.0000
|469
|2006.02.08 14:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7480
|0.0000
|470
|2006.02.08 15:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7478
|0.0000
|471
|2006.02.08 15:40
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7477
|0.0000
|472
|2006.02.08 16:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7475
|0.0000
|473
|2006.02.08 16:21
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7474
|0.0000
|474
|2006.02.08 17:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7473
|0.0000
|475
|2006.02.08 17:01
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7472
|0.0000
|476
|2006.02.08 18:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7470
|0.0000
|477
|2006.02.08 18:03
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7469
|0.0000
|478
|2006.02.08 19:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7467
|0.0000
|479
|2006.02.08 20:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7465
|0.0000
|480
|2006.02.08 20:27
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7464
|0.0000
|481
|2006.02.08 21:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7461
|0.0000
|482
|2006.02.08 22:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7460
|0.0000
|483
|2006.02.08 23:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7459
|0.0000
|484
|2006.02.08 23:44
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7458
|0.0000
|485
|2006.02.09 00:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7456
|0.0000
|486
|2006.02.09 01:00
|modify
|13
|0.30
|1.7656
|1.7455
|0.0000
|487
|2006.02.09 02:02
|s/l
|13
|0.30
|1.7455
|1.7455
|0.0000
|603.99
|5447.52
|488
|2006.02.10 07:00
|buy
|14
|0.30
|1.7468
|1.7436
|0.0000
|489
|2006.02.10 08:00
|modify
|14
|0.30
|1.7468
|1.7437
|0.0000
|490
|2006.02.10 09:00
|modify
|14
|0.30
|1.7468
|1.7438
|0.0000
|491
|2006.02.10 09:29
|s/l
|14
|0.30
|1.7438
|1.7438
|0.0000
|-90.00
|5357.52
|492
|2006.02.10 11:31
|buy
|15
|0.40
|1.7465
|1.7438
|0.0000
|493
|2006.02.10 11:35
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7439
|0.0000
|494
|2006.02.10 12:00
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7440
|0.0000
|495
|2006.02.10 13:00
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7441
|0.0000
|496
|2006.02.10 13:56
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7442
|0.0000
|497
|2006.02.10 14:00
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7444
|0.0000
|498
|2006.02.10 14:07
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7445
|0.0000
|499
|2006.02.10 14:42
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7446
|0.0000
|500
|2006.02.10 14:55
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7447
|0.0000
|501
|2006.02.10 15:00
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|502
|2006.02.10 16:00
|modify
|15
|0.40
|1.7465
|1.7456
|0.0000
|503
|2006.02.10 16:53
|s/l
|15
|0.40
|1.7456
|1.7456
|0.0000
|-36.00
|5321.52
|504
|2006.02.13 02:00
|sell
|16
|0.50
|1.7431
|1.7449
|0.0000
|505
|2006.02.13 02:08
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7448
|0.0000
|506
|2006.02.13 03:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7447
|0.0000
|507
|2006.02.13 04:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7446
|0.0000
|508
|2006.02.13 05:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7445
|0.0000
|509
|2006.02.13 06:59
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7444
|0.0000
|510
|2006.02.13 08:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7443
|0.0000
|511
|2006.02.13 09:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7442
|0.0000
|512
|2006.02.13 09:05
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7441
|0.0000
|513
|2006.02.13 10:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7439
|0.0000
|514
|2006.02.13 10:25
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7438
|0.0000
|515
|2006.02.13 11:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7437
|0.0000
|516
|2006.02.13 12:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7436
|0.0000
|517
|2006.02.13 12:01
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7435
|0.0000
|518
|2006.02.13 13:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7434
|0.0000
|519
|2006.02.13 13:17
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7433
|0.0000
|520
|2006.02.13 14:00
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7432
|0.0000
|521
|2006.02.13 14:25
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|522
|2006.02.13 15:19
|modify
|16
|0.50
|1.7431
|1.7430
|0.0000
|523
|2006.02.13 16:07
|s/l
|16
|0.50
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|5.00
|5326.52
|524
|2006.02.14 17:00
|sell
|17
|0.30
|1.7288
|1.7400
|0.0000
|525
|2006.02.14 18:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7399
|0.0000
|526
|2006.02.14 19:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7397
|0.0000
|527
|2006.02.14 20:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7395
|0.0000
|528
|2006.02.14 21:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7394
|0.0000
|529
|2006.02.14 22:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7393
|0.0000
|530
|2006.02.14 23:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7392
|0.0000
|531
|2006.02.15 00:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7390
|0.0000
|532
|2006.02.15 01:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7389
|0.0000
|533
|2006.02.15 02:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7387
|0.0000
|534
|2006.02.15 04:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7386
|0.0000
|535
|2006.02.15 05:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7385
|0.0000
|536
|2006.02.15 06:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7384
|0.0000
|537
|2006.02.15 07:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7383
|0.0000
|538
|2006.02.15 07:22
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7382
|0.0000
|539
|2006.02.15 08:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7381
|0.0000
|540
|2006.02.15 09:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7380
|0.0000
|541
|2006.02.15 10:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7379
|0.0000
|542
|2006.02.15 11:00
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7378
|0.0000
|543
|2006.02.15 11:01
|modify
|17
|0.30
|1.7288
|1.7377
|0.0000
|544
|2006.02.15 11:34
|s/l
|17
|0.30
|1.7377
|1.7377
|0.0000
|-266.83
|5059.68
|545
|2006.02.24 04:00
|buy
|18
|0.40
|1.7533
|1.7480
|0.0000
|546
|2006.02.24 05:00
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7481
|0.0000
|547
|2006.02.24 05:03
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7482
|0.0000
|548
|2006.02.24 06:00
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7483
|0.0000
|549
|2006.02.24 06:38
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7484
|0.0000
|550
|2006.02.24 07:00
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7485
|0.0000
|551
|2006.02.24 08:00
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7486
|0.0000
|552
|2006.02.24 08:23
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7487
|0.0000
|553
|2006.02.24 09:00
|modify
|18
|0.40
|1.7533
|1.7488
|0.0000
|554
|2006.02.24 09:35
|s/l
|18
|0.40
|1.7488
|1.7488
|0.0000
|-180.00
|4879.68
|555
|2006.02.27 17:00
|sell
|19
|0.40
|1.7393
|1.7442
|0.0000
|556
|2006.02.27 18:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7441
|0.0000
|557
|2006.02.27 18:25
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7440
|0.0000
|558
|2006.02.27 19:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7438
|0.0000
|559
|2006.02.27 20:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7437
|0.0000
|560
|2006.02.27 21:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7435
|0.0000
|561
|2006.02.27 22:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7433
|0.0000
|562
|2006.02.27 23:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7432
|0.0000
|563
|2006.02.28 00:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7431
|0.0000
|564
|2006.02.28 01:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7430
|0.0000
|565
|2006.02.28 01:03
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7429
|0.0000
|566
|2006.02.28 02:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7427
|0.0000
|567
|2006.02.28 03:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7426
|0.0000
|568
|2006.02.28 04:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7425
|0.0000
|569
|2006.02.28 06:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7424
|0.0000
|570
|2006.02.28 07:08
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7423
|0.0000
|571
|2006.02.28 08:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7422
|0.0000
|572
|2006.02.28 08:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7421
|0.0000
|573
|2006.02.28 09:00
|modify
|19
|0.40
|1.7393
|1.7420
|0.0000
|574
|2006.02.28 10:15
|s/l
|19
|0.40
|1.7420
|1.7420
|0.0000
|-107.78
|4771.90
|575
|2006.02.28 20:07
|buy
|20
|0.50
|1.7570
|1.7450
|0.0000
|576
|2006.02.28 21:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7453
|0.0000
|577
|2006.02.28 22:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7456
|0.0000
|578
|2006.02.28 23:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7459
|0.0000
|579
|2006.03.01 00:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7462
|0.0000
|580
|2006.03.01 00:32
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7463
|0.0000
|581
|2006.03.01 01:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7465
|0.0000
|582
|2006.03.01 01:23
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7466
|0.0000
|583
|2006.03.01 02:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7469
|0.0000
|584
|2006.03.01 03:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7472
|0.0000
|585
|2006.03.01 04:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7475
|0.0000
|586
|2006.03.01 05:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7478
|0.0000
|587
|2006.03.01 06:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7481
|0.0000
|588
|2006.03.01 07:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7483
|0.0000
|589
|2006.03.01 08:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7485
|0.0000
|590
|2006.03.01 09:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7487
|0.0000
|591
|2006.03.01 10:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7489
|0.0000
|592
|2006.03.01 10:57
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7490
|0.0000
|593
|2006.03.01 11:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7492
|0.0000
|594
|2006.03.01 11:09
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7493
|0.0000
|595
|2006.03.01 12:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7494
|0.0000
|596
|2006.03.01 12:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7495
|0.0000
|597
|2006.03.01 13:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7497
|0.0000
|598
|2006.03.01 13:17
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7498
|0.0000
|599
|2006.03.01 14:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7499
|0.0000
|600
|2006.03.01 14:06
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7500
|0.0000
|601
|2006.03.01 15:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7503
|0.0000
|602
|2006.03.01 15:17
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7504
|0.0000
|603
|2006.03.01 16:00
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7505
|0.0000
|604
|2006.03.01 16:01
|modify
|20
|0.50
|1.7570
|1.7506
|0.0000
|605
|2006.03.01 17:33
|s/l
|20
|0.50
|1.7506
|1.7506
|0.0000
|-321.00
|4450.90
|606
|2006.03.06 00:13
|buy
|21
|0.60
|1.7584
|1.7523
|0.0000
|607
|2006.03.06 01:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7526
|0.0000
|608
|2006.03.06 02:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7529
|0.0000
|609
|2006.03.06 03:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7531
|0.0000
|610
|2006.03.06 04:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7533
|0.0000
|611
|2006.03.06 05:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7535
|0.0000
|612
|2006.03.06 06:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7536
|0.0000
|613
|2006.03.06 07:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7538
|0.0000
|614
|2006.03.06 08:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7539
|0.0000
|615
|2006.03.06 08:01
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7540
|0.0000
|616
|2006.03.06 08:08
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7541
|0.0000
|617
|2006.03.06 09:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7543
|0.0000
|618
|2006.03.06 11:00
|modify
|21
|0.60
|1.7584
|1.7544
|0.0000
|619
|2006.03.06 11:32
|s/l
|21
|0.60
|1.7544
|1.7544
|0.0000
|-240.00
|4210.90
|620
|2006.03.06 18:45
|sell
|22
|0.70
|1.7474
|1.7537
|0.0000
|621
|2006.03.06 19:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7535
|0.0000
|622
|2006.03.06 20:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7534
|0.0000
|623
|2006.03.06 21:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7532
|0.0000
|624
|2006.03.06 22:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7531
|0.0000
|625
|2006.03.06 23:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7530
|0.0000
|626
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7529
|0.0000
|627
|2006.03.07 00:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7528
|0.0000
|628
|2006.03.07 01:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7527
|0.0000
|629
|2006.03.07 01:41
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7526
|0.0000
|630
|2006.03.07 01:53
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7525
|0.0000
|631
|2006.03.07 02:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7523
|0.0000
|632
|2006.03.07 03:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7522
|0.0000
|633
|2006.03.07 04:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7521
|0.0000
|634
|2006.03.07 04:27
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7520
|0.0000
|635
|2006.03.07 05:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7519
|0.0000
|636
|2006.03.07 05:17
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7518
|0.0000
|637
|2006.03.07 05:58
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7517
|0.0000
|638
|2006.03.07 06:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7515
|0.0000
|639
|2006.03.07 07:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7513
|0.0000
|640
|2006.03.07 08:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7511
|0.0000
|641
|2006.03.07 08:40
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7510
|0.0000
|642
|2006.03.07 09:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7507
|0.0000
|643
|2006.03.07 09:31
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7506
|0.0000
|644
|2006.03.07 10:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7503
|0.0000
|645
|2006.03.07 10:16
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7502
|0.0000
|646
|2006.03.07 11:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7498
|0.0000
|647
|2006.03.07 11:09
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7497
|0.0000
|648
|2006.03.07 11:36
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7496
|0.0000
|649
|2006.03.07 12:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7492
|0.0000
|650
|2006.03.07 12:56
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7491
|0.0000
|651
|2006.03.07 13:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7486
|0.0000
|652
|2006.03.07 14:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7482
|0.0000
|653
|2006.03.07 14:20
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7481
|0.0000
|654
|2006.03.07 15:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7477
|0.0000
|655
|2006.03.07 15:02
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7476
|0.0000
|656
|2006.03.07 16:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7471
|0.0000
|657
|2006.03.07 17:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7467
|0.0000
|658
|2006.03.07 18:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7463
|0.0000
|659
|2006.03.07 19:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7459
|0.0000
|660
|2006.03.07 20:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7455
|0.0000
|661
|2006.03.07 20:07
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7454
|0.0000
|662
|2006.03.07 21:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7451
|0.0000
|663
|2006.03.07 22:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7447
|0.0000
|664
|2006.03.07 23:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7444
|0.0000
|665
|2006.03.08 00:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7440
|0.0000
|666
|2006.03.08 01:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7438
|0.0000
|667
|2006.03.08 01:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7437
|0.0000
|668
|2006.03.08 02:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7434
|0.0000
|669
|2006.03.08 03:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7432
|0.0000
|670
|2006.03.08 04:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7430
|0.0000
|671
|2006.03.08 05:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7427
|0.0000
|672
|2006.03.08 06:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7425
|0.0000
|673
|2006.03.08 07:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7423
|0.0000
|674
|2006.03.08 08:00
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7421
|0.0000
|675
|2006.03.08 08:01
|modify
|22
|0.70
|1.7474
|1.7420
|0.0000
|676
|2006.03.08 09:00
|s/l
|22
|0.70
|1.7420
|1.7420
|0.0000
|378.77
|4589.67
|677
|2006.03.08 14:12
|sell
|23
|0.20
|1.7375
|1.7414
|0.0000
|678
|2006.03.08 14:12
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7413
|0.0000
|679
|2006.03.08 15:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7410
|0.0000
|680
|2006.03.08 16:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7408
|0.0000
|681
|2006.03.08 17:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7406
|0.0000
|682
|2006.03.08 18:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7404
|0.0000
|683
|2006.03.08 19:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7403
|0.0000
|684
|2006.03.08 20:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7402
|0.0000
|685
|2006.03.08 21:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7401
|0.0000
|686
|2006.03.08 21:07
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7400
|0.0000
|687
|2006.03.08 22:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7399
|0.0000
|688
|2006.03.09 00:07
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7398
|0.0000
|689
|2006.03.09 01:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7397
|0.0000
|690
|2006.03.09 02:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7396
|0.0000
|691
|2006.03.09 03:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7395
|0.0000
|692
|2006.03.09 04:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7394
|0.0000
|693
|2006.03.09 05:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7392
|0.0000
|694
|2006.03.09 07:00
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7391
|0.0000
|695
|2006.03.09 07:10
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7390
|0.0000
|696
|2006.03.09 09:35
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7389
|0.0000
|697
|2006.03.09 10:04
|modify
|23
|0.20
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|698
|2006.03.09 10:31
|s/l
|23
|0.20
|1.7388
|1.7388
|0.0000
|-25.67
|4564.00
|699
|2006.03.14 00:00
|buy
|24
|0.30
|1.7337
|1.7310
|0.0000
|700
|2006.03.14 00:28
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7311
|0.0000
|701
|2006.03.14 01:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7312
|0.0000
|702
|2006.03.14 01:39
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7313
|0.0000
|703
|2006.03.14 02:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7315
|0.0000
|704
|2006.03.14 03:17
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7316
|0.0000
|705
|2006.03.14 04:08
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7317
|0.0000
|706
|2006.03.14 05:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7318
|0.0000
|707
|2006.03.14 06:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7320
|0.0000
|708
|2006.03.14 07:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7321
|0.0000
|709
|2006.03.14 08:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7322
|0.0000
|710
|2006.03.14 09:03
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7323
|0.0000
|711
|2006.03.14 10:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7324
|0.0000
|712
|2006.03.14 10:22
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7325
|0.0000
|713
|2006.03.14 11:12
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7326
|0.0000
|714
|2006.03.14 12:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7327
|0.0000
|715
|2006.03.14 13:36
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7328
|0.0000
|716
|2006.03.14 14:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7329
|0.0000
|717
|2006.03.14 14:30
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7330
|0.0000
|718
|2006.03.14 15:09
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7331
|0.0000
|719
|2006.03.14 15:51
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7332
|0.0000
|720
|2006.03.14 16:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7335
|0.0000
|721
|2006.03.14 16:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7336
|0.0000
|722
|2006.03.14 16:24
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7337
|0.0000
|723
|2006.03.14 17:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7341
|0.0000
|724
|2006.03.14 17:12
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7342
|0.0000
|725
|2006.03.14 17:56
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7343
|0.0000
|726
|2006.03.14 18:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7348
|0.0000
|727
|2006.03.14 19:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7352
|0.0000
|728
|2006.03.14 20:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7356
|0.0000
|729
|2006.03.14 20:12
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7357
|0.0000
|730
|2006.03.14 21:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7360
|0.0000
|731
|2006.03.14 22:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7364
|0.0000
|732
|2006.03.14 23:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7368
|0.0000
|733
|2006.03.15 00:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7371
|0.0000
|734
|2006.03.15 00:24
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7372
|0.0000
|735
|2006.03.15 01:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7375
|0.0000
|736
|2006.03.15 02:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7378
|0.0000
|737
|2006.03.15 02:22
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7379
|0.0000
|738
|2006.03.15 03:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7382
|0.0000
|739
|2006.03.15 04:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7384
|0.0000
|740
|2006.03.15 04:03
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7385
|0.0000
|741
|2006.03.15 05:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7388
|0.0000
|742
|2006.03.15 06:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7391
|0.0000
|743
|2006.03.15 07:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7394
|0.0000
|744
|2006.03.15 08:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7396
|0.0000
|745
|2006.03.15 08:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7397
|0.0000
|746
|2006.03.15 09:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7398
|0.0000
|747
|2006.03.15 09:02
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7399
|0.0000
|748
|2006.03.15 10:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7401
|0.0000
|749
|2006.03.15 11:42
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7402
|0.0000
|750
|2006.03.15 12:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7403
|0.0000
|751
|2006.03.15 12:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7404
|0.0000
|752
|2006.03.15 13:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7406
|0.0000
|753
|2006.03.15 14:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7408
|0.0000
|754
|2006.03.15 15:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7409
|0.0000
|755
|2006.03.15 15:11
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7410
|0.0000
|756
|2006.03.15 16:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7412
|0.0000
|757
|2006.03.15 16:18
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7413
|0.0000
|758
|2006.03.15 18:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7415
|0.0000
|759
|2006.03.15 19:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7416
|0.0000
|760
|2006.03.15 19:26
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7417
|0.0000
|761
|2006.03.15 20:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7418
|0.0000
|762
|2006.03.15 20:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7419
|0.0000
|763
|2006.03.15 21:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7422
|0.0000
|764
|2006.03.15 22:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7424
|0.0000
|765
|2006.03.15 23:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7426
|0.0000
|766
|2006.03.16 00:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7428
|0.0000
|767
|2006.03.16 01:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7430
|0.0000
|768
|2006.03.16 02:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7432
|0.0000
|769
|2006.03.16 03:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7433
|0.0000
|770
|2006.03.16 04:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7434
|0.0000
|771
|2006.03.16 04:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7435
|0.0000
|772
|2006.03.16 05:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7436
|0.0000
|773
|2006.03.16 07:12
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7437
|0.0000
|774
|2006.03.16 08:54
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7438
|0.0000
|775
|2006.03.16 09:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7439
|0.0000
|776
|2006.03.16 09:02
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7440
|0.0000
|777
|2006.03.16 10:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7442
|0.0000
|778
|2006.03.16 11:17
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7443
|0.0000
|779
|2006.03.16 13:48
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7444
|0.0000
|780
|2006.03.16 14:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7445
|0.0000
|781
|2006.03.16 14:31
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7446
|0.0000
|782
|2006.03.16 14:39
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7447
|0.0000
|783
|2006.03.16 15:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7450
|0.0000
|784
|2006.03.16 16:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7453
|0.0000
|785
|2006.03.16 16:05
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7454
|0.0000
|786
|2006.03.16 17:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7457
|0.0000
|787
|2006.03.16 17:05
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7458
|0.0000
|788
|2006.03.16 18:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7461
|0.0000
|789
|2006.03.16 18:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7462
|0.0000
|790
|2006.03.16 18:30
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7463
|0.0000
|791
|2006.03.16 19:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7466
|0.0000
|792
|2006.03.16 19:11
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7467
|0.0000
|793
|2006.03.16 20:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7470
|0.0000
|794
|2006.03.16 20:04
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7471
|0.0000
|795
|2006.03.16 21:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7475
|0.0000
|796
|2006.03.16 22:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7478
|0.0000
|797
|2006.03.16 23:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7482
|0.0000
|798
|2006.03.17 00:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7485
|0.0000
|799
|2006.03.17 01:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7488
|0.0000
|800
|2006.03.17 02:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7491
|0.0000
|801
|2006.03.17 03:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7493
|0.0000
|802
|2006.03.17 03:07
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7494
|0.0000
|803
|2006.03.17 04:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7495
|0.0000
|804
|2006.03.17 04:47
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7496
|0.0000
|805
|2006.03.17 05:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7498
|0.0000
|806
|2006.03.17 06:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7501
|0.0000
|807
|2006.03.17 07:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7503
|0.0000
|808
|2006.03.17 08:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7504
|0.0000
|809
|2006.03.17 08:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7505
|0.0000
|810
|2006.03.17 09:09
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7506
|0.0000
|811
|2006.03.17 10:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7507
|0.0000
|812
|2006.03.17 10:36
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7508
|0.0000
|813
|2006.03.17 11:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7510
|0.0000
|814
|2006.03.17 12:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7511
|0.0000
|815
|2006.03.17 13:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7513
|0.0000
|816
|2006.03.17 14:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7514
|0.0000
|817
|2006.03.17 14:28
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7515
|0.0000
|818
|2006.03.17 15:00
|modify
|24
|0.30
|1.7337
|1.7516
|0.0000
|819
|2006.03.17 16:05
|s/l
|24
|0.30
|1.7516
|1.7516
|0.0000
|534.00
|5098.00
|820
|2006.03.21 11:00
|sell
|25
|0.30
|1.7495
|1.7535
|0.0000
|821
|2006.03.21 11:26
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7534
|0.0000
|822
|2006.03.21 12:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7532
|0.0000
|823
|2006.03.21 12:02
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7531
|0.0000
|824
|2006.03.21 13:02
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7530
|0.0000
|825
|2006.03.21 14:15
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7529
|0.0000
|826
|2006.03.21 15:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7528
|0.0000
|827
|2006.03.21 15:05
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7527
|0.0000
|828
|2006.03.21 16:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7526
|0.0000
|829
|2006.03.21 16:06
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7525
|0.0000
|830
|2006.03.21 17:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7523
|0.0000
|831
|2006.03.21 18:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7520
|0.0000
|832
|2006.03.21 19:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7518
|0.0000
|833
|2006.03.21 20:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7516
|0.0000
|834
|2006.03.21 21:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7515
|0.0000
|835
|2006.03.21 22:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7513
|0.0000
|836
|2006.03.21 23:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7512
|0.0000
|837
|2006.03.22 00:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7511
|0.0000
|838
|2006.03.22 01:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7510
|0.0000
|839
|2006.03.22 02:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|840
|2006.03.22 03:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7506
|0.0000
|841
|2006.03.22 04:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7505
|0.0000
|842
|2006.03.22 05:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7504
|0.0000
|843
|2006.03.22 05:10
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7503
|0.0000
|844
|2006.03.22 06:37
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7502
|0.0000
|845
|2006.03.22 07:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7501
|0.0000
|846
|2006.03.22 08:00
|modify
|25
|0.30
|1.7495
|1.7500
|0.0000
|847
|2006.03.22 08:45
|s/l
|25
|0.30
|1.7500
|1.7500
|0.0000
|-14.84
|5083.17
|848
|2006.03.23 08:43
|sell
|26
|0.40
|1.7431
|1.7474
|0.0000
|849
|2006.03.23 09:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7472
|0.0000
|850
|2006.03.23 10:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7471
|0.0000
|851
|2006.03.23 11:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7470
|0.0000
|852
|2006.03.23 11:59
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7469
|0.0000
|853
|2006.03.23 12:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7468
|0.0000
|854
|2006.03.23 12:14
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7467
|0.0000
|855
|2006.03.23 13:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7465
|0.0000
|856
|2006.03.23 14:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7464
|0.0000
|857
|2006.03.23 15:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7463
|0.0000
|858
|2006.03.23 16:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7462
|0.0000
|859
|2006.03.23 16:03
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7461
|0.0000
|860
|2006.03.23 16:19
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7460
|0.0000
|861
|2006.03.23 16:22
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7459
|0.0000
|862
|2006.03.23 16:29
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7458
|0.0000
|863
|2006.03.23 17:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7454
|0.0000
|864
|2006.03.23 18:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7452
|0.0000
|865
|2006.03.23 18:02
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7451
|0.0000
|866
|2006.03.23 19:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7448
|0.0000
|867
|2006.03.23 19:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7447
|0.0000
|868
|2006.03.23 20:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7444
|0.0000
|869
|2006.03.23 20:01
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7443
|0.0000
|870
|2006.03.23 21:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7440
|0.0000
|871
|2006.03.23 22:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7437
|0.0000
|872
|2006.03.23 22:25
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7436
|0.0000
|873
|2006.03.23 23:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7433
|0.0000
|874
|2006.03.24 00:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7429
|0.0000
|875
|2006.03.24 01:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7425
|0.0000
|876
|2006.03.24 02:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7423
|0.0000
|877
|2006.03.24 03:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7420
|0.0000
|878
|2006.03.24 04:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|879
|2006.03.24 04:42
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7417
|0.0000
|880
|2006.03.24 05:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7415
|0.0000
|881
|2006.03.24 06:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7412
|0.0000
|882
|2006.03.24 07:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7410
|0.0000
|883
|2006.03.24 08:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7407
|0.0000
|884
|2006.03.24 08:52
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7406
|0.0000
|885
|2006.03.24 09:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7403
|0.0000
|886
|2006.03.24 10:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7400
|0.0000
|887
|2006.03.24 11:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7397
|0.0000
|888
|2006.03.24 12:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7395
|0.0000
|889
|2006.03.24 12:03
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7394
|0.0000
|890
|2006.03.24 13:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7391
|0.0000
|891
|2006.03.24 14:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7389
|0.0000
|892
|2006.03.24 15:00
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7388
|0.0000
|893
|2006.03.24 15:03
|modify
|26
|0.40
|1.7431
|1.7387
|0.0000
|894
|2006.03.24 16:00
|s/l
|26
|0.40
|1.7387
|1.7387
|0.0000
|176.22
|5259.39
|895
|2006.03.24 22:01
|buy
|27
|0.30
|1.7440
|1.7398
|0.0000
|896
|2006.03.27 00:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7399
|0.0000
|897
|2006.03.27 01:34
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7400
|0.0000
|898
|2006.03.27 02:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7401
|0.0000
|899
|2006.03.27 03:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7402
|0.0000
|900
|2006.03.27 04:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7403
|0.0000
|901
|2006.03.27 04:54
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7404
|0.0000
|902
|2006.03.27 05:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7405
|0.0000
|903
|2006.03.27 05:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7406
|0.0000
|904
|2006.03.27 06:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7408
|0.0000
|905
|2006.03.27 07:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7411
|0.0000
|906
|2006.03.27 08:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7413
|0.0000
|907
|2006.03.27 09:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7414
|0.0000
|908
|2006.03.27 09:22
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7415
|0.0000
|909
|2006.03.27 10:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7417
|0.0000
|910
|2006.03.27 11:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7419
|0.0000
|911
|2006.03.27 12:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7420
|0.0000
|912
|2006.03.27 12:23
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7421
|0.0000
|913
|2006.03.27 13:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7422
|0.0000
|914
|2006.03.27 13:38
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7423
|0.0000
|915
|2006.03.27 14:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7424
|0.0000
|916
|2006.03.27 14:41
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7425
|0.0000
|917
|2006.03.27 15:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7426
|0.0000
|918
|2006.03.27 15:23
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|919
|2006.03.27 16:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7429
|0.0000
|920
|2006.03.27 17:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7431
|0.0000
|921
|2006.03.27 18:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7432
|0.0000
|922
|2006.03.27 19:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7433
|0.0000
|923
|2006.03.27 19:06
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7434
|0.0000
|924
|2006.03.27 20:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7435
|0.0000
|925
|2006.03.27 20:09
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7436
|0.0000
|926
|2006.03.27 21:21
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7437
|0.0000
|927
|2006.03.27 22:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7438
|0.0000
|928
|2006.03.27 23:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7439
|0.0000
|929
|2006.03.28 00:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7440
|0.0000
|930
|2006.03.28 01:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7441
|0.0000
|931
|2006.03.28 02:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7442
|0.0000
|932
|2006.03.28 03:00
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7443
|0.0000
|933
|2006.03.28 04:12
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7444
|0.0000
|934
|2006.03.28 05:23
|modify
|27
|0.30
|1.7440
|1.7445
|0.0000
|935
|2006.03.28 05:53
|s/l
|27
|0.30
|1.7445
|1.7445
|0.0000
|13.80
|5273.19
|936
|2006.03.28 14:04
|buy
|28
|0.30
|1.7506
|1.7454
|0.0000
|937
|2006.03.28 15:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7455
|0.0000
|938
|2006.03.28 15:20
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7456
|0.0000
|939
|2006.03.28 15:45
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7457
|0.0000
|940
|2006.03.28 16:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7459
|0.0000
|941
|2006.03.28 17:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7460
|0.0000
|942
|2006.03.28 18:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7461
|0.0000
|943
|2006.03.28 19:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7462
|0.0000
|944
|2006.03.28 20:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7464
|0.0000
|945
|2006.03.28 21:00
|modify
|28
|0.30
|1.7506
|1.7465
|0.0000
|946
|2006.03.28 21:22
|s/l
|28
|0.30
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|-123.00
|5150.19
|947
|2006.03.30 18:00
|buy
|29
|0.40
|1.7443
|1.7401
|0.0000
|948
|2006.03.30 18:02
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7402
|0.0000
|949
|2006.03.30 19:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7403
|0.0000
|950
|2006.03.30 19:05
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7404
|0.0000
|951
|2006.03.30 20:02
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7405
|0.0000
|952
|2006.03.30 20:36
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7406
|0.0000
|953
|2006.03.30 21:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7408
|0.0000
|954
|2006.03.30 21:26
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7409
|0.0000
|955
|2006.03.30 22:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7410
|0.0000
|956
|2006.03.30 23:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7412
|0.0000
|957
|2006.03.30 23:03
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7413
|0.0000
|958
|2006.03.31 00:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7414
|0.0000
|959
|2006.03.31 00:02
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7415
|0.0000
|960
|2006.03.31 01:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7416
|0.0000
|961
|2006.03.31 01:11
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7417
|0.0000
|962
|2006.03.31 02:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7419
|0.0000
|963
|2006.03.31 03:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7420
|0.0000
|964
|2006.03.31 04:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7421
|0.0000
|965
|2006.03.31 05:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7422
|0.0000
|966
|2006.03.31 06:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7424
|0.0000
|967
|2006.03.31 07:00
|modify
|29
|0.40
|1.7443
|1.7425
|0.0000
|968
|2006.03.31 08:47
|s/l
|29
|0.40
|1.7425
|1.7425
|0.0000
|-72.80
|5077.39
|969
|2006.03.31 11:19
|sell
|30
|0.50
|1.7371
|1.7421
|0.0000
|970
|2006.03.31 11:19
|modify
|30
|0.50
|1.7371
|1.7420
|0.0000
|971
|2006.03.31 12:00
|modify
|30
|0.50
|1.7371
|1.7418
|0.0000
|972
|2006.03.31 12:04
|modify
|30
|0.50
|1.7371
|1.7417
|0.0000
|973
|2006.03.31 13:00
|modify
|30
|0.50
|1.7371
|1.7415
|0.0000
|974
|2006.03.31 14:00
|modify
|30
|0.50
|1.7371
|1.7413
|0.0000
|975
|2006.03.31 15:00
|modify
|30
|0.50
|1.7371
|1.7412
|0.0000
|976
|2006.03.31 15:34
|s/l
|30
|0.50
|1.7412
|1.7412
|0.0000
|-205.00
|4872.39
|977
|2006.03.31 16:56
|sell
|31
|0.50
|1.7359
|1.7410
|0.0000
|978
|2006.03.31 17:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7407
|0.0000
|979
|2006.03.31 19:13
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7406
|0.0000
|980
|2006.03.31 20:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7405
|0.0000
|981
|2006.03.31 21:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7404
|0.0000
|982
|2006.03.31 21:28
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7403
|0.0000
|983
|2006.03.31 22:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7402
|0.0000
|984
|2006.04.03 00:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7401
|0.0000
|985
|2006.04.03 01:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7400
|0.0000
|986
|2006.04.03 01:51
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7399
|0.0000
|987
|2006.04.03 02:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7398
|0.0000
|988
|2006.04.03 02:31
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7397
|0.0000
|989
|2006.04.03 03:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7395
|0.0000
|990
|2006.04.03 04:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7393
|0.0000
|991
|2006.04.03 05:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7391
|0.0000
|992
|2006.04.03 05:01
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7390
|0.0000
|993
|2006.04.03 06:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7388
|0.0000
|994
|2006.04.03 06:43
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7387
|0.0000
|995
|2006.04.03 07:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7384
|0.0000
|996
|2006.04.03 07:27
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7383
|0.0000
|997
|2006.04.03 08:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7380
|0.0000
|998
|2006.04.03 08:42
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7379
|0.0000
|999
|2006.04.03 09:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7375
|0.0000
|1000
|2006.04.03 09:01
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7374
|0.0000
|1001
|2006.04.03 10:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7371
|0.0000
|1002
|2006.04.03 10:30
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7370
|0.0000
|1003
|2006.04.03 11:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7367
|0.0000
|1004
|2006.04.03 12:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7364
|0.0000
|1005
|2006.04.03 13:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7360
|0.0000
|1006
|2006.04.03 14:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7358
|0.0000
|1007
|2006.04.03 14:28
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7357
|0.0000
|1008
|2006.04.03 15:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7355
|0.0000
|1009
|2006.04.03 15:01
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7354
|0.0000
|1010
|2006.04.03 16:00
|modify
|31
|0.50
|1.7359
|1.7351
|0.0000
|1011
|2006.04.03 16:53
|s/l
|31
|0.50
|1.7351
|1.7351
|0.0000
|40.27
|4912.66
|1012
|2006.04.04 00:30
|buy
|32
|0.20
|1.7405
|1.7365
|0.0000
|1013
|2006.04.04 01:00
|modify
|32
|0.20
|1.7405
|1.7366
|0.0000
|1014
|2006.04.04 01:10
|modify
|32
|0.20
|1.7405
|1.7367
|0.0000
|1015
|2006.04.04 03:45
|modify
|32
|0.20
|1.7405
|1.7368
|0.0000
|1016
|2006.04.04 05:00
|modify
|32
|0.20
|1.7405
|1.7369
|0.0000
|1017
|2006.04.04 05:22
|s/l
|32
|0.20
|1.7369
|1.7369
|0.0000
|-72.00
|4840.66
|1018
|2006.04.04 10:00
|buy
|33
|0.30
|1.7453
|1.7377
|0.0000
|1019
|2006.04.04 11:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7380
|0.0000
|1020
|2006.04.04 12:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7383
|0.0000
|1021
|2006.04.04 13:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7385
|0.0000
|1022
|2006.04.04 13:37
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7386
|0.0000
|1023
|2006.04.04 14:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7389
|0.0000
|1024
|2006.04.04 14:04
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7390
|0.0000
|1025
|2006.04.04 14:05
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7391
|0.0000
|1026
|2006.04.04 14:27
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7392
|0.0000
|1027
|2006.04.04 15:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7396
|0.0000
|1028
|2006.04.04 15:14
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7397
|0.0000
|1029
|2006.04.04 15:47
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7398
|0.0000
|1030
|2006.04.04 15:51
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7399
|0.0000
|1031
|2006.04.04 16:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7405
|0.0000
|1032
|2006.04.04 17:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7410
|0.0000
|1033
|2006.04.04 17:30
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7411
|0.0000
|1034
|2006.04.04 18:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7416
|0.0000
|1035
|2006.04.04 19:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7421
|0.0000
|1036
|2006.04.04 19:59
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7422
|0.0000
|1037
|2006.04.04 20:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7427
|0.0000
|1038
|2006.04.04 21:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7432
|0.0000
|1039
|2006.04.04 22:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7437
|0.0000
|1040
|2006.04.04 23:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7441
|0.0000
|1041
|2006.04.05 00:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7446
|0.0000
|1042
|2006.04.05 01:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7450
|0.0000
|1043
|2006.04.05 02:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7453
|0.0000
|1044
|2006.04.05 03:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7457
|0.0000
|1045
|2006.04.05 03:23
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7458
|0.0000
|1046
|2006.04.05 04:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7461
|0.0000
|1047
|2006.04.05 04:11
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7462
|0.0000
|1048
|2006.04.05 05:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7465
|0.0000
|1049
|2006.04.05 05:06
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|1050
|2006.04.05 06:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7470
|0.0000
|1051
|2006.04.05 06:51
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7471
|0.0000
|1052
|2006.04.05 07:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7475
|0.0000
|1053
|2006.04.05 08:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7479
|0.0000
|1054
|2006.04.05 09:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7484
|0.0000
|1055
|2006.04.05 09:26
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7485
|0.0000
|1056
|2006.04.05 10:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7488
|0.0000
|1057
|2006.04.05 12:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7489
|0.0000
|1058
|2006.04.05 13:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7490
|0.0000
|1059
|2006.04.05 14:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7491
|0.0000
|1060
|2006.04.05 14:37
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7492
|0.0000
|1061
|2006.04.05 16:00
|modify
|33
|0.30
|1.7453
|1.7493
|0.0000
|1062
|2006.04.05 16:06
|s/l
|33
|0.30
|1.7493
|1.7493
|0.0000
|119.40
|4960.06
|1063
|2006.04.07 18:00
|sell
|34
|0.20
|1.7403
|1.7500
|0.0000
|1064
|2006.04.07 18:01
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7499
|0.0000
|1065
|2006.04.07 19:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7497
|0.0000
|1066
|2006.04.07 20:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7494
|0.0000
|1067
|2006.04.07 21:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7492
|0.0000
|1068
|2006.04.07 21:04
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7491
|0.0000
|1069
|2006.04.07 22:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7490
|0.0000
|1070
|2006.04.07 22:59
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7489
|0.0000
|1071
|2006.04.10 00:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7487
|0.0000
|1072
|2006.04.10 01:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7485
|0.0000
|1073
|2006.04.10 02:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7483
|0.0000
|1074
|2006.04.10 03:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7482
|0.0000
|1075
|2006.04.10 03:10
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7481
|0.0000
|1076
|2006.04.10 04:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7480
|0.0000
|1077
|2006.04.10 05:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7478
|0.0000
|1078
|2006.04.10 06:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7477
|0.0000
|1079
|2006.04.10 07:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7476
|0.0000
|1080
|2006.04.10 08:00
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7475
|0.0000
|1081
|2006.04.10 08:26
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7474
|0.0000
|1082
|2006.04.10 10:29
|modify
|34
|0.20
|1.7403
|1.7473
|0.0000
|1083
|2006.04.10 11:45
|s/l
|34
|0.20
|1.7473
|1.7473
|0.0000
|-139.89
|4820.17
|1084
|2006.04.12 02:00
|buy
|35
|0.30
|1.7506
|1.7459
|0.0000
|1085
|2006.04.12 02:12
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7460
|0.0000
|1086
|2006.04.12 03:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7462
|0.0000
|1087
|2006.04.12 04:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7463
|0.0000
|1088
|2006.04.12 04:15
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7464
|0.0000
|1089
|2006.04.12 05:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7466
|0.0000
|1090
|2006.04.12 06:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7467
|0.0000
|1091
|2006.04.12 07:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7468
|0.0000
|1092
|2006.04.12 08:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7469
|0.0000
|1093
|2006.04.12 08:35
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7470
|0.0000
|1094
|2006.04.12 09:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7471
|0.0000
|1095
|2006.04.12 09:06
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7472
|0.0000
|1096
|2006.04.12 09:34
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7473
|0.0000
|1097
|2006.04.12 10:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7474
|0.0000
|1098
|2006.04.12 10:45
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7475
|0.0000
|1099
|2006.04.12 11:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7478
|0.0000
|1100
|2006.04.12 11:12
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7479
|0.0000
|1101
|2006.04.12 12:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7482
|0.0000
|1102
|2006.04.12 13:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7483
|0.0000
|1103
|2006.04.12 13:09
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7484
|0.0000
|1104
|2006.04.12 14:00
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7485
|0.0000
|1105
|2006.04.12 14:21
|modify
|35
|0.30
|1.7506
|1.7486
|0.0000
|1106
|2006.04.12 14:36
|s/l
|35
|0.30
|1.7486
|1.7486
|0.0000
|-60.00
|4760.17
|1107
|2006.04.17 23:15
|buy
|36
|0.40
|1.7706
|1.7597
|0.0000
|1108
|2006.04.18 00:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7601
|0.0000
|1109
|2006.04.18 01:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7604
|0.0000
|1110
|2006.04.18 01:45
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7605
|0.0000
|1111
|2006.04.18 02:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7609
|0.0000
|1112
|2006.04.18 03:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7613
|0.0000
|1113
|2006.04.18 03:15
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7614
|0.0000
|1114
|2006.04.18 04:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7617
|0.0000
|1115
|2006.04.18 05:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7620
|0.0000
|1116
|2006.04.18 05:30
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7621
|0.0000
|1117
|2006.04.18 06:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7624
|0.0000
|1118
|2006.04.18 07:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7627
|0.0000
|1119
|2006.04.18 08:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7631
|0.0000
|1120
|2006.04.18 09:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7634
|0.0000
|1121
|2006.04.18 10:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7636
|0.0000
|1122
|2006.04.18 11:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7638
|0.0000
|1123
|2006.04.18 11:20
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7639
|0.0000
|1124
|2006.04.18 12:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7641
|0.0000
|1125
|2006.04.18 12:05
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7642
|0.0000
|1126
|2006.04.18 12:16
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7643
|0.0000
|1127
|2006.04.18 13:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7645
|0.0000
|1128
|2006.04.18 14:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7647
|0.0000
|1129
|2006.04.18 14:05
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7648
|0.0000
|1130
|2006.04.18 14:38
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7649
|0.0000
|1131
|2006.04.18 14:52
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7650
|0.0000
|1132
|2006.04.18 15:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7655
|0.0000
|1133
|2006.04.18 16:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7660
|0.0000
|1134
|2006.04.18 17:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7664
|0.0000
|1135
|2006.04.18 18:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7667
|0.0000
|1136
|2006.04.18 18:02
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7668
|0.0000
|1137
|2006.04.18 19:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7672
|0.0000
|1138
|2006.04.18 20:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7676
|0.0000
|1139
|2006.04.18 20:02
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7677
|0.0000
|1140
|2006.04.18 21:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7681
|0.0000
|1141
|2006.04.18 21:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7682
|0.0000
|1142
|2006.04.18 22:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7686
|0.0000
|1143
|2006.04.18 22:19
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7687
|0.0000
|1144
|2006.04.18 22:51
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7688
|0.0000
|1145
|2006.04.18 23:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7693
|0.0000
|1146
|2006.04.18 23:07
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7694
|0.0000
|1147
|2006.04.19 00:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7699
|0.0000
|1148
|2006.04.19 01:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7705
|0.0000
|1149
|2006.04.19 02:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7709
|0.0000
|1150
|2006.04.19 03:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7714
|0.0000
|1151
|2006.04.19 04:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7718
|0.0000
|1152
|2006.04.19 05:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7721
|0.0000
|1153
|2006.04.19 06:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7725
|0.0000
|1154
|2006.04.19 07:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7729
|0.0000
|1155
|2006.04.19 08:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7731
|0.0000
|1156
|2006.04.19 08:16
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7732
|0.0000
|1157
|2006.04.19 09:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7736
|0.0000
|1158
|2006.04.19 10:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7740
|0.0000
|1159
|2006.04.19 10:34
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7741
|0.0000
|1160
|2006.04.19 11:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7744
|0.0000
|1161
|2006.04.19 11:06
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7745
|0.0000
|1162
|2006.04.19 11:18
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7746
|0.0000
|1163
|2006.04.19 12:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7749
|0.0000
|1164
|2006.04.19 13:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7753
|0.0000
|1165
|2006.04.19 14:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7756
|0.0000
|1166
|2006.04.19 14:14
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7757
|0.0000
|1167
|2006.04.19 15:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7760
|0.0000
|1168
|2006.04.19 15:56
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7761
|0.0000
|1169
|2006.04.19 16:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7765
|0.0000
|1170
|2006.04.19 16:06
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7766
|0.0000
|1171
|2006.04.19 17:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7770
|0.0000
|1172
|2006.04.19 17:04
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7771
|0.0000
|1173
|2006.04.19 18:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7775
|0.0000
|1174
|2006.04.19 18:06
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7776
|0.0000
|1175
|2006.04.19 18:22
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7777
|0.0000
|1176
|2006.04.19 19:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7782
|0.0000
|1177
|2006.04.19 20:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7787
|0.0000
|1178
|2006.04.19 20:08
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7788
|0.0000
|1179
|2006.04.19 21:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7792
|0.0000
|1180
|2006.04.19 21:38
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7793
|0.0000
|1181
|2006.04.19 22:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7798
|0.0000
|1182
|2006.04.19 23:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7803
|0.0000
|1183
|2006.04.20 00:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7808
|0.0000
|1184
|2006.04.20 01:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7812
|0.0000
|1185
|2006.04.20 02:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7815
|0.0000
|1186
|2006.04.20 03:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7818
|0.0000
|1187
|2006.04.20 04:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7821
|0.0000
|1188
|2006.04.20 05:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7824
|0.0000
|1189
|2006.04.20 06:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7826
|0.0000
|1190
|2006.04.20 07:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7828
|0.0000
|1191
|2006.04.20 07:32
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7829
|0.0000
|1192
|2006.04.20 08:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7830
|0.0000
|1193
|2006.04.20 09:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7831
|0.0000
|1194
|2006.04.20 09:08
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7832
|0.0000
|1195
|2006.04.20 10:00
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7834
|0.0000
|1196
|2006.04.20 10:02
|modify
|36
|0.40
|1.7706
|1.7835
|0.0000
|1197
|2006.04.20 10:42
|s/l
|36
|0.40
|1.7835
|1.7835
|0.0000
|512.00
|5272.17
|1198
|2006.04.20 16:07
|sell
|37
|0.30
|1.7775
|1.7827
|0.0000
|1199
|2006.04.20 16:50
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7826
|0.0000
|1200
|2006.04.20 17:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7824
|0.0000
|1201
|2006.04.20 19:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7823
|0.0000
|1202
|2006.04.20 20:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7822
|0.0000
|1203
|2006.04.20 21:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7820
|0.0000
|1204
|2006.04.20 22:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7819
|0.0000
|1205
|2006.04.20 23:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7818
|0.0000
|1206
|2006.04.21 00:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7816
|0.0000
|1207
|2006.04.21 01:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7815
|0.0000
|1208
|2006.04.21 01:11
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7814
|0.0000
|1209
|2006.04.21 01:50
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7813
|0.0000
|1210
|2006.04.21 04:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7812
|0.0000
|1211
|2006.04.21 05:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7811
|0.0000
|1212
|2006.04.21 07:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7810
|0.0000
|1213
|2006.04.21 08:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7809
|0.0000
|1214
|2006.04.21 08:39
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7808
|0.0000
|1215
|2006.04.21 10:00
|modify
|37
|0.30
|1.7775
|1.7807
|0.0000
|1216
|2006.04.21 10:05
|s/l
|37
|0.30
|1.7807
|1.7807
|0.0000
|-95.83
|5176.34
|1217
|2006.04.21 17:13
|buy
|38
|0.40
|1.7852
|1.7808
|0.0000
|1218
|2006.04.21 18:59
|s/l
|38
|0.40
|1.7808
|1.7808
|0.0000
|-176.00
|5000.34
|1219
|2006.04.28 13:00
|buy
|39
|0.50
|1.8089
|1.7959
|0.0000
|1220
|2006.04.28 14:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7963
|0.0000
|1221
|2006.04.28 14:30
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7964
|0.0000
|1222
|2006.04.28 15:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7968
|0.0000
|1223
|2006.04.28 15:41
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7969
|0.0000
|1224
|2006.04.28 15:51
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7970
|0.0000
|1225
|2006.04.28 16:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7974
|0.0000
|1226
|2006.04.28 16:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7975
|0.0000
|1227
|2006.04.28 16:41
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7976
|0.0000
|1228
|2006.04.28 16:56
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7977
|0.0000
|1229
|2006.04.28 17:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7985
|0.0000
|1230
|2006.04.28 17:05
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7986
|0.0000
|1231
|2006.04.28 17:08
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7987
|0.0000
|1232
|2006.04.28 17:09
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7988
|0.0000
|1233
|2006.04.28 18:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.7996
|0.0000
|1234
|2006.04.28 19:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8004
|0.0000
|1235
|2006.04.28 20:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8013
|0.0000
|1236
|2006.04.28 21:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8020
|0.0000
|1237
|2006.04.28 21:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8021
|0.0000
|1238
|2006.04.28 22:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8030
|0.0000
|1239
|2006.04.28 22:12
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8031
|0.0000
|1240
|2006.05.01 00:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8039
|0.0000
|1241
|2006.05.01 01:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8047
|0.0000
|1242
|2006.05.01 02:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8054
|0.0000
|1243
|2006.05.01 03:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8061
|0.0000
|1244
|2006.05.01 04:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8068
|0.0000
|1245
|2006.05.01 05:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8075
|0.0000
|1246
|2006.05.01 05:21
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8076
|0.0000
|1247
|2006.05.01 06:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8083
|0.0000
|1248
|2006.05.01 06:10
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8084
|0.0000
|1249
|2006.05.01 07:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8090
|0.0000
|1250
|2006.05.01 07:54
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8091
|0.0000
|1251
|2006.05.01 08:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8097
|0.0000
|1252
|2006.05.01 09:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8103
|0.0000
|1253
|2006.05.01 10:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8108
|0.0000
|1254
|2006.05.01 11:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8114
|0.0000
|1255
|2006.05.01 12:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8120
|0.0000
|1256
|2006.05.01 13:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8125
|0.0000
|1257
|2006.05.01 13:44
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8126
|0.0000
|1258
|2006.05.01 14:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8131
|0.0000
|1259
|2006.05.01 14:20
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8132
|0.0000
|1260
|2006.05.01 14:56
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8133
|0.0000
|1261
|2006.05.01 15:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8140
|0.0000
|1262
|2006.05.01 15:01
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8141
|0.0000
|1263
|2006.05.01 15:08
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8142
|0.0000
|1264
|2006.05.01 15:34
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8143
|0.0000
|1265
|2006.05.01 15:38
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8144
|0.0000
|1266
|2006.05.01 16:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8151
|0.0000
|1267
|2006.05.01 16:28
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8152
|0.0000
|1268
|2006.05.01 17:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8156
|0.0000
|1269
|2006.05.01 18:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8160
|0.0000
|1270
|2006.05.01 19:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8164
|0.0000
|1271
|2006.05.01 19:18
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8165
|0.0000
|1272
|2006.05.01 20:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8169
|0.0000
|1273
|2006.05.01 20:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8170
|0.0000
|1274
|2006.05.01 21:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8173
|0.0000
|1275
|2006.05.01 22:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8176
|0.0000
|1276
|2006.05.01 23:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8179
|0.0000
|1277
|2006.05.01 23:10
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8180
|0.0000
|1278
|2006.05.02 00:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8181
|0.0000
|1279
|2006.05.02 01:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8184
|0.0000
|1280
|2006.05.02 02:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8185
|0.0000
|1281
|2006.05.02 02:10
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8186
|0.0000
|1282
|2006.05.02 03:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8187
|0.0000
|1283
|2006.05.02 03:49
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8188
|0.0000
|1284
|2006.05.02 04:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8190
|0.0000
|1285
|2006.05.02 05:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8192
|0.0000
|1286
|2006.05.02 06:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8193
|0.0000
|1287
|2006.05.02 07:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8195
|0.0000
|1288
|2006.05.02 08:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8196
|0.0000
|1289
|2006.05.02 09:03
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8197
|0.0000
|1290
|2006.05.02 09:20
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8198
|0.0000
|1291
|2006.05.02 09:39
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8199
|0.0000
|1292
|2006.05.02 10:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8201
|0.0000
|1293
|2006.05.02 10:12
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8202
|0.0000
|1294
|2006.05.02 10:30
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8203
|0.0000
|1295
|2006.05.02 10:40
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8204
|0.0000
|1296
|2006.05.02 11:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8209
|0.0000
|1297
|2006.05.02 12:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8215
|0.0000
|1298
|2006.05.02 12:06
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8216
|0.0000
|1299
|2006.05.02 12:15
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8217
|0.0000
|1300
|2006.05.02 13:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8220
|0.0000
|1301
|2006.05.02 14:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8225
|0.0000
|1302
|2006.05.02 14:12
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8226
|0.0000
|1303
|2006.05.02 15:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8231
|0.0000
|1304
|2006.05.02 15:33
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8232
|0.0000
|1305
|2006.05.02 16:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8237
|0.0000
|1306
|2006.05.02 16:25
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8238
|0.0000
|1307
|2006.05.02 17:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8244
|0.0000
|1308
|2006.05.02 17:43
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8245
|0.0000
|1309
|2006.05.02 18:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8250
|0.0000
|1310
|2006.05.02 19:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8254
|0.0000
|1311
|2006.05.02 19:03
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8255
|0.0000
|1312
|2006.05.02 20:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8260
|0.0000
|1313
|2006.05.02 20:55
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8261
|0.0000
|1314
|2006.05.02 21:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8266
|0.0000
|1315
|2006.05.02 21:11
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8267
|0.0000
|1316
|2006.05.02 22:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8272
|0.0000
|1317
|2006.05.02 23:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8276
|0.0000
|1318
|2006.05.03 00:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8281
|0.0000
|1319
|2006.05.03 01:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8285
|0.0000
|1320
|2006.05.03 02:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8287
|0.0000
|1321
|2006.05.03 02:17
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8288
|0.0000
|1322
|2006.05.03 03:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8291
|0.0000
|1323
|2006.05.03 03:11
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8292
|0.0000
|1324
|2006.05.03 04:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8296
|0.0000
|1325
|2006.05.03 04:29
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8297
|0.0000
|1326
|2006.05.03 04:32
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8298
|0.0000
|1327
|2006.05.03 05:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8303
|0.0000
|1328
|2006.05.03 06:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8308
|0.0000
|1329
|2006.05.03 07:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8312
|0.0000
|1330
|2006.05.03 08:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8317
|0.0000
|1331
|2006.05.03 08:28
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8318
|0.0000
|1332
|2006.05.03 08:34
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8319
|0.0000
|1333
|2006.05.03 09:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8323
|0.0000
|1334
|2006.05.03 11:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8325
|0.0000
|1335
|2006.05.03 12:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8327
|0.0000
|1336
|2006.05.03 13:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8329
|0.0000
|1337
|2006.05.03 13:08
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8330
|0.0000
|1338
|2006.05.03 14:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8333
|0.0000
|1339
|2006.05.03 15:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8335
|0.0000
|1340
|2006.05.03 16:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8337
|0.0000
|1341
|2006.05.03 17:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8340
|0.0000
|1342
|2006.05.03 17:03
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8341
|0.0000
|1343
|2006.05.03 17:30
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8342
|0.0000
|1344
|2006.05.03 18:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8345
|0.0000
|1345
|2006.05.03 18:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8346
|0.0000
|1346
|2006.05.03 18:09
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8347
|0.0000
|1347
|2006.05.03 19:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8348
|0.0000
|1348
|2006.05.03 19:03
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8349
|0.0000
|1349
|2006.05.03 20:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8350
|0.0000
|1350
|2006.05.03 20:08
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8351
|0.0000
|1351
|2006.05.03 21:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8352
|0.0000
|1352
|2006.05.03 21:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8353
|0.0000
|1353
|2006.05.03 22:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8355
|0.0000
|1354
|2006.05.03 23:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8358
|0.0000
|1355
|2006.05.04 00:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8360
|0.0000
|1356
|2006.05.04 00:02
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8361
|0.0000
|1357
|2006.05.04 02:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8363
|0.0000
|1358
|2006.05.04 03:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8364
|0.0000
|1359
|2006.05.04 04:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8366
|0.0000
|1360
|2006.05.04 05:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8367
|0.0000
|1361
|2006.05.04 07:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8368
|0.0000
|1362
|2006.05.04 08:00
|modify
|39
|0.50
|1.8089
|1.8369
|0.0000
|1363
|2006.05.04 08:28
|s/l
|39
|0.50
|1.8369
|1.8369
|0.0000
|1394.00
|6394.34
|1364
|2006.05.08 01:00
|buy
|40
|0.30
|1.8616
|1.8503
|0.0000
|1365
|2006.05.08 01:33
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8504
|0.0000
|1366
|2006.05.08 02:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8508
|0.0000
|1367
|2006.05.08 03:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8511
|0.0000
|1368
|2006.05.08 03:08
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8512
|0.0000
|1369
|2006.05.08 04:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8515
|0.0000
|1370
|2006.05.08 05:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8518
|0.0000
|1371
|2006.05.08 05:33
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8519
|0.0000
|1372
|2006.05.08 06:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8522
|0.0000
|1373
|2006.05.08 07:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8526
|0.0000
|1374
|2006.05.08 08:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8529
|0.0000
|1375
|2006.05.08 09:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8532
|0.0000
|1376
|2006.05.08 09:04
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8533
|0.0000
|1377
|2006.05.08 10:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8535
|0.0000
|1378
|2006.05.08 10:18
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8536
|0.0000
|1379
|2006.05.08 10:26
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8537
|0.0000
|1380
|2006.05.08 10:30
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8538
|0.0000
|1381
|2006.05.08 11:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8543
|0.0000
|1382
|2006.05.08 12:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8547
|0.0000
|1383
|2006.05.08 13:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8549
|0.0000
|1384
|2006.05.08 13:07
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8550
|0.0000
|1385
|2006.05.08 14:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8553
|0.0000
|1386
|2006.05.08 15:00
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8556
|0.0000
|1387
|2006.05.08 17:13
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8557
|0.0000
|1388
|2006.05.08 18:10
|modify
|40
|0.30
|1.8616
|1.8558
|0.0000
|1389
|2006.05.08 19:09
|s/l
|40
|0.30
|1.8558
|1.8558
|0.0000
|-174.00
|6220.34
|1390
|2006.05.10 00:00
|buy
|41
|0.40
|1.8676
|1.8591
|0.0000
|1391
|2006.05.10 01:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8595
|0.0000
|1392
|2006.05.10 02:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8597
|0.0000
|1393
|2006.05.10 03:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8599
|0.0000
|1394
|2006.05.10 04:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8601
|0.0000
|1395
|2006.05.10 05:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8603
|0.0000
|1396
|2006.05.10 06:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8606
|0.0000
|1397
|2006.05.10 07:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8608
|0.0000
|1398
|2006.05.10 08:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8610
|0.0000
|1399
|2006.05.10 08:45
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8611
|0.0000
|1400
|2006.05.10 08:53
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8612
|0.0000
|1401
|2006.05.10 08:55
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8613
|0.0000
|1402
|2006.05.10 09:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8615
|0.0000
|1403
|2006.05.10 09:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8616
|0.0000
|1404
|2006.05.10 10:00
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8619
|0.0000
|1405
|2006.05.10 11:04
|modify
|41
|0.40
|1.8676
|1.8620
|0.0000
|1406
|2006.05.10 11:37
|s/l
|41
|0.40
|1.8620
|1.8620
|0.0000
|-224.00
|5996.34
|1407
|2006.05.15 18:59
|sell
|42
|0.50
|1.8784
|1.8850
|0.0000
|1408
|2006.05.15 19:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8848
|0.0000
|1409
|2006.05.15 20:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8847
|0.0000
|1410
|2006.05.15 20:15
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8846
|0.0000
|1411
|2006.05.15 21:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8844
|0.0000
|1412
|2006.05.15 22:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8841
|0.0000
|1413
|2006.05.15 23:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8840
|0.0000
|1414
|2006.05.16 00:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8838
|0.0000
|1415
|2006.05.16 00:02
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8837
|0.0000
|1416
|2006.05.16 00:58
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8836
|0.0000
|1417
|2006.05.16 01:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8833
|0.0000
|1418
|2006.05.16 02:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8832
|0.0000
|1419
|2006.05.16 03:00
|modify
|42
|0.50
|1.8784
|1.8831
|0.0000
|1420
|2006.05.16 04:38
|s/l
|42
|0.50
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-234.72
|5761.61
|1421
|2006.05.19 14:59
|sell
|43
|0.60
|1.8738
|1.8858
|0.0000
|1422
|2006.05.19 15:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8853
|0.0000
|1423
|2006.05.19 15:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8852
|0.0000
|1424
|2006.05.19 16:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8850
|0.0000
|1425
|2006.05.19 16:07
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8849
|0.0000
|1426
|2006.05.19 16:27
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8848
|0.0000
|1427
|2006.05.19 17:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8843
|0.0000
|1428
|2006.05.19 18:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8841
|0.0000
|1429
|2006.05.19 18:19
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8840
|0.0000
|1430
|2006.05.19 19:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8838
|0.0000
|1431
|2006.05.19 20:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8837
|0.0000
|1432
|2006.05.19 20:01
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8836
|0.0000
|1433
|2006.05.19 21:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8834
|0.0000
|1434
|2006.05.19 22:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8832
|0.0000
|1435
|2006.05.22 00:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8830
|0.0000
|1436
|2006.05.22 01:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8828
|0.0000
|1437
|2006.05.22 01:25
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8827
|0.0000
|1438
|2006.05.22 02:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8825
|0.0000
|1439
|2006.05.22 02:12
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8824
|0.0000
|1440
|2006.05.22 03:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8820
|0.0000
|1441
|2006.05.22 03:26
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8819
|0.0000
|1442
|2006.05.22 04:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8816
|0.0000
|1443
|2006.05.22 04:36
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8815
|0.0000
|1444
|2006.05.22 05:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8811
|0.0000
|1445
|2006.05.22 05:06
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8810
|0.0000
|1446
|2006.05.22 06:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8809
|0.0000
|1447
|2006.05.22 06:07
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8808
|0.0000
|1448
|2006.05.22 07:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8805
|0.0000
|1449
|2006.05.22 07:18
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8804
|0.0000
|1450
|2006.05.22 07:48
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8803
|0.0000
|1451
|2006.05.22 08:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8799
|0.0000
|1452
|2006.05.22 08:01
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8798
|0.0000
|1453
|2006.05.22 08:48
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8797
|0.0000
|1454
|2006.05.22 09:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8791
|0.0000
|1455
|2006.05.22 11:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8789
|0.0000
|1456
|2006.05.22 12:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8787
|0.0000
|1457
|2006.05.22 14:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8786
|0.0000
|1458
|2006.05.22 14:09
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8785
|0.0000
|1459
|2006.05.22 15:00
|modify
|43
|0.60
|1.8738
|1.8784
|0.0000
|1460
|2006.05.22 15:58
|s/l
|43
|0.60
|1.8784
|1.8784
|0.0000
|-275.67
|5485.94
|1461
|2006.05.22 19:00
|buy
|44
|0.70
|1.8844
|1.8792
|0.0000
|1462
|2006.05.22 19:02
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8793
|0.0000
|1463
|2006.05.22 20:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8796
|0.0000
|1464
|2006.05.22 20:14
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8797
|0.0000
|1465
|2006.05.22 21:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8799
|0.0000
|1466
|2006.05.22 22:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8802
|0.0000
|1467
|2006.05.22 23:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8804
|0.0000
|1468
|2006.05.23 00:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8805
|0.0000
|1469
|2006.05.23 00:23
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8806
|0.0000
|1470
|2006.05.23 01:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8807
|0.0000
|1471
|2006.05.23 02:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8808
|0.0000
|1472
|2006.05.23 02:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8809
|0.0000
|1473
|2006.05.23 03:19
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8810
|0.0000
|1474
|2006.05.23 04:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8811
|0.0000
|1475
|2006.05.23 05:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8812
|0.0000
|1476
|2006.05.23 05:29
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8813
|0.0000
|1477
|2006.05.23 06:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8814
|0.0000
|1478
|2006.05.23 06:53
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8815
|0.0000
|1479
|2006.05.23 07:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8817
|0.0000
|1480
|2006.05.23 08:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8818
|0.0000
|1481
|2006.05.23 08:55
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8819
|0.0000
|1482
|2006.05.23 09:00
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8820
|0.0000
|1483
|2006.05.23 09:14
|modify
|44
|0.70
|1.8844
|1.8821
|0.0000
|1484
|2006.05.23 09:35
|s/l
|44
|0.70
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|-162.40
|5323.54
|1485
|2006.05.30 11:00
|buy
|45
|0.80
|1.8756
|1.8649
|0.0000
|1486
|2006.05.30 11:50
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8650
|0.0000
|1487
|2006.05.30 12:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8655
|0.0000
|1488
|2006.05.30 12:36
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8656
|0.0000
|1489
|2006.05.30 13:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8660
|0.0000
|1490
|2006.05.30 14:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8661
|0.0000
|1491
|2006.05.30 14:05
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8662
|0.0000
|1492
|2006.05.30 15:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8665
|0.0000
|1493
|2006.05.30 15:20
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8666
|0.0000
|1494
|2006.05.30 15:39
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8667
|0.0000
|1495
|2006.05.30 15:53
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8668
|0.0000
|1496
|2006.05.30 16:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8674
|0.0000
|1497
|2006.05.30 16:02
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8675
|0.0000
|1498
|2006.05.30 16:03
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8676
|0.0000
|1499
|2006.05.30 17:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8683
|0.0000
|1500
|2006.05.30 18:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8687
|0.0000
|1501
|2006.05.30 19:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8693
|0.0000
|1502
|2006.05.30 20:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8698
|0.0000
|1503
|2006.05.30 20:30
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8699
|0.0000
|1504
|2006.05.30 21:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8703
|0.0000
|1505
|2006.05.30 21:01
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8704
|0.0000
|1506
|2006.05.30 22:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8709
|0.0000
|1507
|2006.05.30 23:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8714
|0.0000
|1508
|2006.05.31 00:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8718
|0.0000
|1509
|2006.05.31 01:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8721
|0.0000
|1510
|2006.05.31 02:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8725
|0.0000
|1511
|2006.05.31 03:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8728
|0.0000
|1512
|2006.05.31 03:11
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8729
|0.0000
|1513
|2006.05.31 04:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8732
|0.0000
|1514
|2006.05.31 05:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8736
|0.0000
|1515
|2006.05.31 06:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8739
|0.0000
|1516
|2006.05.31 06:22
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8740
|0.0000
|1517
|2006.05.31 07:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8743
|0.0000
|1518
|2006.05.31 08:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8746
|0.0000
|1519
|2006.05.31 08:50
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8747
|0.0000
|1520
|2006.05.31 09:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8750
|0.0000
|1521
|2006.05.31 10:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8752
|0.0000
|1522
|2006.05.31 12:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8753
|0.0000
|1523
|2006.05.31 13:00
|modify
|45
|0.80
|1.8756
|1.8755
|0.0000
|1524
|2006.05.31 13:58
|s/l
|45
|0.80
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-9.60
|5313.94
|1525
|2006.05.31 20:31
|sell
|46
|0.90
|1.8712
|1.8746
|0.0000
|1526
|2006.05.31 21:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8743
|0.0000
|1527
|2006.05.31 22:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8742
|0.0000
|1528
|2006.05.31 23:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8740
|0.0000
|1529
|2006.06.01 00:55
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8739
|0.0000
|1530
|2006.06.01 01:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8738
|0.0000
|1531
|2006.06.01 02:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8737
|0.0000
|1532
|2006.06.01 02:26
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8736
|0.0000
|1533
|2006.06.01 02:34
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8735
|0.0000
|1534
|2006.06.01 03:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8734
|0.0000
|1535
|2006.06.01 03:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8733
|0.0000
|1536
|2006.06.01 04:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8730
|0.0000
|1537
|2006.06.01 05:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8727
|0.0000
|1538
|2006.06.01 05:56
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8726
|0.0000
|1539
|2006.06.01 06:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8724
|0.0000
|1540
|2006.06.01 06:17
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8723
|0.0000
|1541
|2006.06.01 07:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8722
|0.0000
|1542
|2006.06.01 07:04
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8721
|0.0000
|1543
|2006.06.01 08:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8720
|0.0000
|1544
|2006.06.01 08:08
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8719
|0.0000
|1545
|2006.06.01 08:38
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8718
|0.0000
|1546
|2006.06.01 09:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8716
|0.0000
|1547
|2006.06.01 09:01
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8715
|0.0000
|1548
|2006.06.01 09:32
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8714
|0.0000
|1549
|2006.06.01 10:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8713
|0.0000
|1550
|2006.06.01 10:53
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8712
|0.0000
|1551
|2006.06.01 11:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8710
|0.0000
|1552
|2006.06.01 12:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8708
|0.0000
|1553
|2006.06.01 12:40
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8707
|0.0000
|1554
|2006.06.01 13:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8705
|0.0000
|1555
|2006.06.01 13:05
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8704
|0.0000
|1556
|2006.06.01 13:26
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8703
|0.0000
|1557
|2006.06.01 14:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8700
|0.0000
|1558
|2006.06.01 14:19
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8699
|0.0000
|1559
|2006.06.01 14:55
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8698
|0.0000
|1560
|2006.06.01 15:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8694
|0.0000
|1561
|2006.06.01 16:00
|modify
|46
|0.90
|1.8712
|1.8689
|0.0000
|1562
|2006.06.01 16:51
|s/l
|46
|0.90
|1.8689
|1.8689
|0.0000
|208.49
|5522.43
|1563
|2006.06.05 22:25
|sell
|47
|0.30
|1.8718
|1.8769
|0.0000
|1564
|2006.06.05 23:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8767
|0.0000
|1565
|2006.06.06 00:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8765
|0.0000
|1566
|2006.06.06 01:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8763
|0.0000
|1567
|2006.06.06 01:02
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8762
|0.0000
|1568
|2006.06.06 02:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8761
|0.0000
|1569
|2006.06.06 03:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8759
|0.0000
|1570
|2006.06.06 03:18
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8758
|0.0000
|1571
|2006.06.06 04:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8757
|0.0000
|1572
|2006.06.06 05:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8755
|0.0000
|1573
|2006.06.06 06:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8753
|0.0000
|1574
|2006.06.06 07:00
|modify
|47
|0.30
|1.8718
|1.8751
|0.0000
|1575
|2006.06.06 08:32
|s/l
|47
|0.30
|1.8751
|1.8751
|0.0000
|-98.83
|5423.59
|1576
|2006.06.06 12:16
|sell
|48
|0.40
|1.8706
|1.8748
|0.0000
|1577
|2006.06.06 12:22
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8747
|0.0000
|1578
|2006.06.06 13:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8745
|0.0000
|1579
|2006.06.06 14:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8742
|0.0000
|1580
|2006.06.06 14:13
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8741
|0.0000
|1581
|2006.06.06 14:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8740
|0.0000
|1582
|2006.06.06 15:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8737
|0.0000
|1583
|2006.06.06 15:31
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8736
|0.0000
|1584
|2006.06.06 16:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8733
|0.0000
|1585
|2006.06.06 16:07
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8732
|0.0000
|1586
|2006.06.06 16:53
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8731
|0.0000
|1587
|2006.06.06 17:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8726
|0.0000
|1588
|2006.06.06 18:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8722
|0.0000
|1589
|2006.06.06 18:01
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8721
|0.0000
|1590
|2006.06.06 19:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8718
|0.0000
|1591
|2006.06.06 19:38
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8717
|0.0000
|1592
|2006.06.06 20:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8713
|0.0000
|1593
|2006.06.06 21:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8710
|0.0000
|1594
|2006.06.06 21:32
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8709
|0.0000
|1595
|2006.06.06 22:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8706
|0.0000
|1596
|2006.06.06 22:15
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8705
|0.0000
|1597
|2006.06.06 23:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8701
|0.0000
|1598
|2006.06.07 00:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8697
|0.0000
|1599
|2006.06.07 01:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8694
|0.0000
|1600
|2006.06.07 02:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8690
|0.0000
|1601
|2006.06.07 03:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8688
|0.0000
|1602
|2006.06.07 04:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8686
|0.0000
|1603
|2006.06.07 05:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8684
|0.0000
|1604
|2006.06.07 06:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8682
|0.0000
|1605
|2006.06.07 07:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8679
|0.0000
|1606
|2006.06.07 07:57
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8678
|0.0000
|1607
|2006.06.07 08:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8676
|0.0000
|1608
|2006.06.07 08:05
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8675
|0.0000
|1609
|2006.06.07 08:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8674
|0.0000
|1610
|2006.06.07 09:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8670
|0.0000
|1611
|2006.06.07 09:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8669
|0.0000
|1612
|2006.06.07 10:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8668
|0.0000
|1613
|2006.06.07 11:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8665
|0.0000
|1614
|2006.06.07 12:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8663
|0.0000
|1615
|2006.06.07 13:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8662
|0.0000
|1616
|2006.06.07 13:31
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8661
|0.0000
|1617
|2006.06.07 14:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8658
|0.0000
|1618
|2006.06.07 14:01
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8657
|0.0000
|1619
|2006.06.07 15:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8656
|0.0000
|1620
|2006.06.07 15:18
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8655
|0.0000
|1621
|2006.06.07 15:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8654
|0.0000
|1622
|2006.06.07 15:49
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8653
|0.0000
|1623
|2006.06.07 16:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8650
|0.0000
|1624
|2006.06.07 16:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8649
|0.0000
|1625
|2006.06.07 17:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8646
|0.0000
|1626
|2006.06.07 18:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8644
|0.0000
|1627
|2006.06.07 19:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8642
|0.0000
|1628
|2006.06.07 19:23
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8641
|0.0000
|1629
|2006.06.07 20:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8639
|0.0000
|1630
|2006.06.07 20:11
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8638
|0.0000
|1631
|2006.06.07 21:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8635
|0.0000
|1632
|2006.06.07 22:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8632
|0.0000
|1633
|2006.06.07 23:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8628
|0.0000
|1634
|2006.06.08 00:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8627
|0.0000
|1635
|2006.06.08 01:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8624
|0.0000
|1636
|2006.06.08 02:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8623
|0.0000
|1637
|2006.06.08 02:05
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8622
|0.0000
|1638
|2006.06.08 03:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8620
|0.0000
|1639
|2006.06.08 03:01
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8619
|0.0000
|1640
|2006.06.08 04:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8616
|0.0000
|1641
|2006.06.08 05:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8614
|0.0000
|1642
|2006.06.08 06:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8612
|0.0000
|1643
|2006.06.08 07:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8610
|0.0000
|1644
|2006.06.08 08:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8608
|0.0000
|1645
|2006.06.08 08:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8607
|0.0000
|1646
|2006.06.08 08:34
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8606
|0.0000
|1647
|2006.06.08 09:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8603
|0.0000
|1648
|2006.06.08 09:04
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8602
|0.0000
|1649
|2006.06.08 09:26
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8601
|0.0000
|1650
|2006.06.08 10:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8597
|0.0000
|1651
|2006.06.08 11:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8593
|0.0000
|1652
|2006.06.08 12:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8589
|0.0000
|1653
|2006.06.08 13:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8586
|0.0000
|1654
|2006.06.08 13:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8585
|0.0000
|1655
|2006.06.08 13:53
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8584
|0.0000
|1656
|2006.06.08 14:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8579
|0.0000
|1657
|2006.06.08 14:03
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8578
|0.0000
|1658
|2006.06.08 14:31
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8577
|0.0000
|1659
|2006.06.08 14:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8576
|0.0000
|1660
|2006.06.08 15:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8570
|0.0000
|1661
|2006.06.08 15:33
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8569
|0.0000
|1662
|2006.06.08 16:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8564
|0.0000
|1663
|2006.06.08 16:54
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8563
|0.0000
|1664
|2006.06.08 17:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8556
|0.0000
|1665
|2006.06.08 18:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8552
|0.0000
|1666
|2006.06.08 19:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8548
|0.0000
|1667
|2006.06.08 19:04
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8547
|0.0000
|1668
|2006.06.08 20:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8542
|0.0000
|1669
|2006.06.08 21:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8537
|0.0000
|1670
|2006.06.08 22:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8534
|0.0000
|1671
|2006.06.08 22:05
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8533
|0.0000
|1672
|2006.06.08 23:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8529
|0.0000
|1673
|2006.06.09 00:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8526
|0.0000
|1674
|2006.06.09 00:11
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8525
|0.0000
|1675
|2006.06.09 01:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8522
|0.0000
|1676
|2006.06.09 02:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8518
|0.0000
|1677
|2006.06.09 03:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8515
|0.0000
|1678
|2006.06.09 04:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8511
|0.0000
|1679
|2006.06.09 05:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8508
|0.0000
|1680
|2006.06.09 06:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8505
|0.0000
|1681
|2006.06.09 06:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8504
|0.0000
|1682
|2006.06.09 07:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8502
|0.0000
|1683
|2006.06.09 08:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8499
|0.0000
|1684
|2006.06.09 08:12
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8498
|0.0000
|1685
|2006.06.09 09:08
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8497
|0.0000
|1686
|2006.06.09 10:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8494
|0.0000
|1687
|2006.06.09 11:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8491
|0.0000
|1688
|2006.06.09 12:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8489
|0.0000
|1689
|2006.06.09 13:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8486
|0.0000
|1690
|2006.06.09 14:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8485
|0.0000
|1691
|2006.06.09 14:03
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8484
|0.0000
|1692
|2006.06.09 14:30
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8483
|0.0000
|1693
|2006.06.09 14:34
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8482
|0.0000
|1694
|2006.06.09 15:00
|modify
|48
|0.40
|1.8706
|1.8478
|0.0000
|1695
|2006.06.09 16:10
|s/l
|48
|0.40
|1.8478
|1.8478
|0.0000
|913.10
|6336.69
|1696
|2006.06.16 01:02
|buy
|49
|0.30
|1.8512
|1.8451
|0.0000
|1697
|2006.06.16 01:02
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8452
|0.0000
|1698
|2006.06.16 02:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8454
|0.0000
|1699
|2006.06.16 03:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8457
|0.0000
|1700
|2006.06.16 04:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8460
|0.0000
|1701
|2006.06.16 05:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8461
|0.0000
|1702
|2006.06.16 05:09
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8462
|0.0000
|1703
|2006.06.16 06:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8464
|0.0000
|1704
|2006.06.16 07:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8466
|0.0000
|1705
|2006.06.16 07:20
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8467
|0.0000
|1706
|2006.06.16 08:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8469
|0.0000
|1707
|2006.06.16 08:53
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8470
|0.0000
|1708
|2006.06.16 09:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8472
|0.0000
|1709
|2006.06.16 10:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8474
|0.0000
|1710
|2006.06.16 10:09
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8475
|0.0000
|1711
|2006.06.16 11:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8477
|0.0000
|1712
|2006.06.16 12:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8479
|0.0000
|1713
|2006.06.16 13:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8482
|0.0000
|1714
|2006.06.16 14:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8484
|0.0000
|1715
|2006.06.16 15:00
|modify
|49
|0.30
|1.8512
|1.8486
|0.0000
|1716
|2006.06.16 15:59
|s/l
|49
|0.30
|1.8486
|1.8486
|0.0000
|-78.00
|6258.69
|1717
|2006.06.16 21:22
|buy
|50
|0.40
|1.8524
|1.8487
|0.0000
|1718
|2006.06.19 00:00
|modify
|50
|0.40
|1.8524
|1.8488
|0.0000
|1719
|2006.06.19 01:00
|modify
|50
|0.40
|1.8524
|1.8489
|0.0000
|1720
|2006.06.19 01:19
|modify
|50
|0.40
|1.8524
|1.8490
|0.0000
|1721
|2006.06.19 02:34
|s/l
|50
|0.40
|1.8490
|1.8490
|0.0000
|-136.80
|6121.89
|1722
|2006.06.19 04:00
|sell
|51
|0.50
|1.8432
|1.8484
|0.0000
|1723
|2006.06.19 05:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8483
|0.0000
|1724
|2006.06.19 05:27
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8482
|0.0000
|1725
|2006.06.19 06:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8481
|0.0000
|1726
|2006.06.19 07:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8479
|0.0000
|1727
|2006.06.19 08:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8478
|0.0000
|1728
|2006.06.19 08:17
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8477
|0.0000
|1729
|2006.06.19 10:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8475
|0.0000
|1730
|2006.06.19 11:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8473
|0.0000
|1731
|2006.06.19 12:48
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8472
|0.0000
|1732
|2006.06.19 13:00
|modify
|51
|0.50
|1.8432
|1.8471
|0.0000
|1733
|2006.06.19 13:32
|s/l
|51
|0.50
|1.8471
|1.8471
|0.0000
|-195.00
|5926.89
|1734
|2006.06.22 15:00
|sell
|52
|0.60
|1.8304
|1.8419
|0.0000
|1735
|2006.06.22 15:20
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8418
|0.0000
|1736
|2006.06.22 16:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8413
|0.0000
|1737
|2006.06.22 16:20
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8412
|0.0000
|1738
|2006.06.22 17:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8408
|0.0000
|1739
|2006.06.22 18:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8404
|0.0000
|1740
|2006.06.22 18:43
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8403
|0.0000
|1741
|2006.06.22 19:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8399
|0.0000
|1742
|2006.06.22 19:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8398
|0.0000
|1743
|2006.06.22 20:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8394
|0.0000
|1744
|2006.06.22 21:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8389
|0.0000
|1745
|2006.06.22 22:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8385
|0.0000
|1746
|2006.06.22 23:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8381
|0.0000
|1747
|2006.06.23 00:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8377
|0.0000
|1748
|2006.06.23 01:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8373
|0.0000
|1749
|2006.06.23 02:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8369
|0.0000
|1750
|2006.06.23 03:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8367
|0.0000
|1751
|2006.06.23 03:09
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8366
|0.0000
|1752
|2006.06.23 04:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8362
|0.0000
|1753
|2006.06.23 05:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8360
|0.0000
|1754
|2006.06.23 05:35
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8359
|0.0000
|1755
|2006.06.23 06:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8357
|0.0000
|1756
|2006.06.23 06:20
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8356
|0.0000
|1757
|2006.06.23 07:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8354
|0.0000
|1758
|2006.06.23 08:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8352
|0.0000
|1759
|2006.06.23 08:53
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8351
|0.0000
|1760
|2006.06.23 09:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8349
|0.0000
|1761
|2006.06.23 09:17
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8348
|0.0000
|1762
|2006.06.23 10:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8345
|0.0000
|1763
|2006.06.23 10:45
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8344
|0.0000
|1764
|2006.06.23 11:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8340
|0.0000
|1765
|2006.06.23 11:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8339
|0.0000
|1766
|2006.06.23 12:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8335
|0.0000
|1767
|2006.06.23 12:09
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8334
|0.0000
|1768
|2006.06.23 13:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8330
|0.0000
|1769
|2006.06.23 13:48
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8329
|0.0000
|1770
|2006.06.23 13:53
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8328
|0.0000
|1771
|2006.06.23 14:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8323
|0.0000
|1772
|2006.06.23 14:11
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8322
|0.0000
|1773
|2006.06.23 14:48
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8321
|0.0000
|1774
|2006.06.23 15:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8315
|0.0000
|1775
|2006.06.23 16:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8311
|0.0000
|1776
|2006.06.23 17:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8307
|0.0000
|1777
|2006.06.23 18:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8303
|0.0000
|1778
|2006.06.23 19:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8299
|0.0000
|1779
|2006.06.23 20:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8295
|0.0000
|1780
|2006.06.23 20:01
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8294
|0.0000
|1781
|2006.06.23 21:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8291
|0.0000
|1782
|2006.06.23 21:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8290
|0.0000
|1783
|2006.06.23 22:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8286
|0.0000
|1784
|2006.06.23 22:29
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8285
|0.0000
|1785
|2006.06.26 00:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8282
|0.0000
|1786
|2006.06.26 00:01
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8281
|0.0000
|1787
|2006.06.26 01:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8278
|0.0000
|1788
|2006.06.26 02:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8275
|0.0000
|1789
|2006.06.26 03:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8273
|0.0000
|1790
|2006.06.26 03:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8272
|0.0000
|1791
|2006.06.26 04:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8270
|0.0000
|1792
|2006.06.26 05:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8267
|0.0000
|1793
|2006.06.26 05:07
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8266
|0.0000
|1794
|2006.06.26 06:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8263
|0.0000
|1795
|2006.06.26 07:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8261
|0.0000
|1796
|2006.06.26 07:18
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8260
|0.0000
|1797
|2006.06.26 08:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8258
|0.0000
|1798
|2006.06.26 08:08
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8257
|0.0000
|1799
|2006.06.26 09:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8256
|0.0000
|1800
|2006.06.26 10:05
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8255
|0.0000
|1801
|2006.06.26 11:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8253
|0.0000
|1802
|2006.06.26 11:53
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8252
|0.0000
|1803
|2006.06.26 12:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8250
|0.0000
|1804
|2006.06.26 13:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8249
|0.0000
|1805
|2006.06.26 13:31
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8248
|0.0000
|1806
|2006.06.26 14:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8247
|0.0000
|1807
|2006.06.26 15:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8246
|0.0000
|1808
|2006.06.26 15:59
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8245
|0.0000
|1809
|2006.06.26 16:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8244
|0.0000
|1810
|2006.06.26 16:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8243
|0.0000
|1811
|2006.06.26 17:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8240
|0.0000
|1812
|2006.06.26 18:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8239
|0.0000
|1813
|2006.06.26 18:00
|modify
|52
|0.60
|1.8304
|1.8238
|0.0000
|1814
|2006.06.26 19:23
|s/l
|52
|0.60
|1.8238
|1.8238
|0.0000
|396.66
|6323.55
|1815
|2006.06.29 20:00
|sell
|53
|0.30
|1.8103
|1.8167
|0.0000
|1816
|2006.06.29 20:17
|s/l
|53
|0.30
|1.8167
|1.8167
|0.0000
|-192.00
|6131.55
|1817
|2006.06.30 08:00
|buy
|54
|0.40
|1.8361
|1.8227
|0.0000
|1818
|2006.06.30 09:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8229
|0.0000
|1819
|2006.06.30 10:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8231
|0.0000
|1820
|2006.06.30 10:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8232
|0.0000
|1821
|2006.06.30 10:31
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8233
|0.0000
|1822
|2006.06.30 11:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8236
|0.0000
|1823
|2006.06.30 11:43
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8237
|0.0000
|1824
|2006.06.30 12:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8240
|0.0000
|1825
|2006.06.30 12:28
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8241
|0.0000
|1826
|2006.06.30 13:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8244
|0.0000
|1827
|2006.06.30 13:26
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8245
|0.0000
|1828
|2006.06.30 14:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8249
|0.0000
|1829
|2006.06.30 14:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8250
|0.0000
|1830
|2006.06.30 14:31
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8251
|0.0000
|1831
|2006.06.30 14:41
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8252
|0.0000
|1832
|2006.06.30 14:52
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8253
|0.0000
|1833
|2006.06.30 15:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8259
|0.0000
|1834
|2006.06.30 15:07
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8260
|0.0000
|1835
|2006.06.30 16:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8268
|0.0000
|1836
|2006.06.30 16:39
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8269
|0.0000
|1837
|2006.06.30 17:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8278
|0.0000
|1838
|2006.06.30 18:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8286
|0.0000
|1839
|2006.06.30 19:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8292
|0.0000
|1840
|2006.06.30 19:01
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8293
|0.0000
|1841
|2006.06.30 20:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8299
|0.0000
|1842
|2006.06.30 20:03
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8300
|0.0000
|1843
|2006.06.30 21:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8307
|0.0000
|1844
|2006.06.30 22:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8314
|0.0000
|1845
|2006.06.30 22:12
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8315
|0.0000
|1846
|2006.07.03 00:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8320
|0.0000
|1847
|2006.07.03 01:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8326
|0.0000
|1848
|2006.07.03 02:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8332
|0.0000
|1849
|2006.07.03 03:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8337
|0.0000
|1850
|2006.07.03 04:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8341
|0.0000
|1851
|2006.07.03 05:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8346
|0.0000
|1852
|2006.07.03 06:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8351
|0.0000
|1853
|2006.07.03 07:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8355
|0.0000
|1854
|2006.07.03 08:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8358
|0.0000
|1855
|2006.07.03 08:07
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8359
|0.0000
|1856
|2006.07.03 08:42
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8360
|0.0000
|1857
|2006.07.03 09:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8363
|0.0000
|1858
|2006.07.03 10:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8366
|0.0000
|1859
|2006.07.03 11:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8369
|0.0000
|1860
|2006.07.03 12:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8371
|0.0000
|1861
|2006.07.03 12:37
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8372
|0.0000
|1862
|2006.07.03 13:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8374
|0.0000
|1863
|2006.07.03 14:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8377
|0.0000
|1864
|2006.07.03 15:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8379
|0.0000
|1865
|2006.07.03 16:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8380
|0.0000
|1866
|2006.07.03 16:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8381
|0.0000
|1867
|2006.07.03 16:14
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8382
|0.0000
|1868
|2006.07.03 17:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8383
|0.0000
|1869
|2006.07.03 18:38
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8384
|0.0000
|1870
|2006.07.03 20:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8385
|0.0000
|1871
|2006.07.03 21:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8386
|0.0000
|1872
|2006.07.03 21:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8387
|0.0000
|1873
|2006.07.03 22:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8389
|0.0000
|1874
|2006.07.03 23:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8390
|0.0000
|1875
|2006.07.04 00:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8391
|0.0000
|1876
|2006.07.04 01:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8392
|0.0000
|1877
|2006.07.04 02:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8394
|0.0000
|1878
|2006.07.04 03:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8396
|0.0000
|1879
|2006.07.04 04:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8398
|0.0000
|1880
|2006.07.04 05:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8399
|0.0000
|1881
|2006.07.04 06:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8401
|0.0000
|1882
|2006.07.04 07:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8402
|0.0000
|1883
|2006.07.04 08:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8404
|0.0000
|1884
|2006.07.04 08:31
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8405
|0.0000
|1885
|2006.07.04 09:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8406
|0.0000
|1886
|2006.07.04 10:30
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8407
|0.0000
|1887
|2006.07.04 10:53
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8408
|0.0000
|1888
|2006.07.04 11:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8410
|0.0000
|1889
|2006.07.04 12:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8411
|0.0000
|1890
|2006.07.04 13:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8413
|0.0000
|1891
|2006.07.04 14:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8414
|0.0000
|1892
|2006.07.04 14:10
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8415
|0.0000
|1893
|2006.07.04 15:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8416
|0.0000
|1894
|2006.07.04 15:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8417
|0.0000
|1895
|2006.07.04 16:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8419
|0.0000
|1896
|2006.07.04 17:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8420
|0.0000
|1897
|2006.07.04 17:45
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8421
|0.0000
|1898
|2006.07.04 18:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8422
|0.0000
|1899
|2006.07.04 19:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8423
|0.0000
|1900
|2006.07.04 19:01
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8424
|0.0000
|1901
|2006.07.04 20:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8426
|0.0000
|1902
|2006.07.04 21:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8427
|0.0000
|1903
|2006.07.04 22:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8428
|0.0000
|1904
|2006.07.04 23:00
|modify
|54
|0.40
|1.8361
|1.8429
|0.0000
|1905
|2006.07.05 00:11
|s/l
|54
|0.40
|1.8429
|1.8429
|0.0000
|269.60
|6401.15
|1906
|2006.09.04 05:48
|buy
|55
|0.30
|1.9078
|1.9040
|0.0000
|1907
|2006.09.04 06:00
|modify
|55
|0.30
|1.9078
|1.9041
|0.0000
|1908
|2006.09.04 07:00
|modify
|55
|0.30
|1.9078
|1.9042
|0.0000
|1909
|2006.09.04 07:39
|modify
|55
|0.30
|1.9078
|1.9043
|0.0000
|1910
|2006.09.04 08:00
|modify
|55
|0.30
|1.9078
|1.9044
|0.0000
|1911
|2006.09.04 10:52
|s/l
|55
|0.30
|1.9044
|1.9044
|0.0000
|-102.00
|6299.15
|1912
|2006.09.05 11:00
|sell
|56
|0.40
|1.8983
|1.9037
|0.0000
|1913
|2006.09.05 12:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9036
|0.0000
|1914
|2006.09.05 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9035
|0.0000
|1915
|2006.09.05 13:10
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9034
|0.0000
|1916
|2006.09.05 14:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9033
|0.0000
|1917
|2006.09.05 14:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9032
|0.0000
|1918
|2006.09.05 15:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9030
|0.0000
|1919
|2006.09.05 15:20
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9029
|0.0000
|1920
|2006.09.05 16:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9026
|0.0000
|1921
|2006.09.05 16:22
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9025
|0.0000
|1922
|2006.09.05 17:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9021
|0.0000
|1923
|2006.09.05 18:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9017
|0.0000
|1924
|2006.09.05 19:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9014
|0.0000
|1925
|2006.09.05 20:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9011
|0.0000
|1926
|2006.09.05 20:01
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9010
|0.0000
|1927
|2006.09.05 21:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9008
|0.0000
|1928
|2006.09.05 22:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9006
|0.0000
|1929
|2006.09.05 22:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9005
|0.0000
|1930
|2006.09.05 23:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9003
|0.0000
|1931
|2006.09.06 00:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.9000
|0.0000
|1932
|2006.09.06 01:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8999
|0.0000
|1933
|2006.09.06 01:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8998
|0.0000
|1934
|2006.09.06 02:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8996
|0.0000
|1935
|2006.09.06 03:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8994
|0.0000
|1936
|2006.09.06 03:34
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8993
|0.0000
|1937
|2006.09.06 04:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8992
|0.0000
|1938
|2006.09.06 05:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8990
|0.0000
|1939
|2006.09.06 06:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8989
|0.0000
|1940
|2006.09.06 07:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8987
|0.0000
|1941
|2006.09.06 08:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8985
|0.0000
|1942
|2006.09.06 09:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|1943
|2006.09.06 09:31
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8982
|0.0000
|1944
|2006.09.06 10:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8980
|0.0000
|1945
|2006.09.06 10:48
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8979
|0.0000
|1946
|2006.09.06 11:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8977
|0.0000
|1947
|2006.09.06 11:02
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8976
|0.0000
|1948
|2006.09.06 12:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8972
|0.0000
|1949
|2006.09.06 12:48
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8971
|0.0000
|1950
|2006.09.06 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8968
|0.0000
|1951
|2006.09.06 13:14
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8967
|0.0000
|1952
|2006.09.06 13:28
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8966
|0.0000
|1953
|2006.09.06 14:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8962
|0.0000
|1954
|2006.09.06 14:22
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8961
|0.0000
|1955
|2006.09.06 15:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8956
|0.0000
|1956
|2006.09.06 15:44
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8955
|0.0000
|1957
|2006.09.06 16:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8949
|0.0000
|1958
|2006.09.06 17:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8944
|0.0000
|1959
|2006.09.06 18:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8938
|0.0000
|1960
|2006.09.06 19:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8933
|0.0000
|1961
|2006.09.06 20:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8929
|0.0000
|1962
|2006.09.06 21:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8927
|0.0000
|1963
|2006.09.06 22:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8923
|0.0000
|1964
|2006.09.06 23:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8920
|0.0000
|1965
|2006.09.07 00:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8918
|0.0000
|1966
|2006.09.07 00:40
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8917
|0.0000
|1967
|2006.09.07 01:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8916
|0.0000
|1968
|2006.09.07 01:46
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8915
|0.0000
|1969
|2006.09.07 02:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8913
|0.0000
|1970
|2006.09.07 03:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8911
|0.0000
|1971
|2006.09.07 04:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8909
|0.0000
|1972
|2006.09.07 05:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8908
|0.0000
|1973
|2006.09.07 05:02
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8907
|0.0000
|1974
|2006.09.07 06:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8905
|0.0000
|1975
|2006.09.07 07:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8903
|0.0000
|1976
|2006.09.07 07:36
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8902
|0.0000
|1977
|2006.09.07 08:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8899
|0.0000
|1978
|2006.09.07 09:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8896
|0.0000
|1979
|2006.09.07 09:49
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8895
|0.0000
|1980
|2006.09.07 10:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8893
|0.0000
|1981
|2006.09.07 11:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8890
|0.0000
|1982
|2006.09.07 11:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8889
|0.0000
|1983
|2006.09.07 12:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8887
|0.0000
|1984
|2006.09.07 12:34
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8886
|0.0000
|1985
|2006.09.07 12:46
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8885
|0.0000
|1986
|2006.09.07 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8883
|0.0000
|1987
|2006.09.07 13:02
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8882
|0.0000
|1988
|2006.09.07 13:06
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8881
|0.0000
|1989
|2006.09.07 13:57
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8880
|0.0000
|1990
|2006.09.07 14:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8875
|0.0000
|1991
|2006.09.07 14:44
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8874
|0.0000
|1992
|2006.09.07 15:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8868
|0.0000
|1993
|2006.09.07 15:01
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8867
|0.0000
|1994
|2006.09.07 16:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8863
|0.0000
|1995
|2006.09.07 17:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8859
|0.0000
|1996
|2006.09.07 17:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8858
|0.0000
|1997
|2006.09.07 18:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8855
|0.0000
|1998
|2006.09.07 19:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8852
|0.0000
|1999
|2006.09.07 20:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8849
|0.0000
|2000
|2006.09.07 20:15
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8848
|0.0000
|2001
|2006.09.07 21:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8844
|0.0000
|2002
|2006.09.07 22:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8841
|0.0000
|2003
|2006.09.07 22:09
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8840
|0.0000
|2004
|2006.09.07 23:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8838
|0.0000
|2005
|2006.09.07 23:03
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8837
|0.0000
|2006
|2006.09.08 00:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8835
|0.0000
|2007
|2006.09.08 00:17
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8834
|0.0000
|2008
|2006.09.08 01:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8831
|0.0000
|2009
|2006.09.08 02:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8828
|0.0000
|2010
|2006.09.08 02:08
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8827
|0.0000
|2011
|2006.09.08 03:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8823
|0.0000
|2012
|2006.09.08 04:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8820
|0.0000
|2013
|2006.09.08 05:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8817
|0.0000
|2014
|2006.09.08 06:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8814
|0.0000
|2015
|2006.09.08 07:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8811
|0.0000
|2016
|2006.09.08 08:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8808
|0.0000
|2017
|2006.09.08 08:11
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8807
|0.0000
|2018
|2006.09.08 09:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8805
|0.0000
|2019
|2006.09.08 09:16
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8804
|0.0000
|2020
|2006.09.08 10:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8803
|0.0000
|2021
|2006.09.08 10:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8802
|0.0000
|2022
|2006.09.08 11:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8799
|0.0000
|2023
|2006.09.08 11:17
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8798
|0.0000
|2024
|2006.09.08 12:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8795
|0.0000
|2025
|2006.09.08 12:19
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8794
|0.0000
|2026
|2006.09.08 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8791
|0.0000
|2027
|2006.09.08 13:09
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8790
|0.0000
|2028
|2006.09.08 14:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8788
|0.0000
|2029
|2006.09.08 14:26
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8787
|0.0000
|2030
|2006.09.08 14:36
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8786
|0.0000
|2031
|2006.09.08 15:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8781
|0.0000
|2032
|2006.09.08 15:02
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8780
|0.0000
|2033
|2006.09.08 16:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8776
|0.0000
|2034
|2006.09.08 16:20
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8775
|0.0000
|2035
|2006.09.08 17:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8771
|0.0000
|2036
|2006.09.08 17:04
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8770
|0.0000
|2037
|2006.09.08 18:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8766
|0.0000
|2038
|2006.09.08 19:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8762
|0.0000
|2039
|2006.09.08 20:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8758
|0.0000
|2040
|2006.09.08 21:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8754
|0.0000
|2041
|2006.09.08 21:03
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8753
|0.0000
|2042
|2006.09.08 22:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8750
|0.0000
|2043
|2006.09.08 22:01
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8749
|0.0000
|2044
|2006.09.11 00:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8746
|0.0000
|2045
|2006.09.11 00:11
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8745
|0.0000
|2046
|2006.09.11 01:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8742
|0.0000
|2047
|2006.09.11 02:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8740
|0.0000
|2048
|2006.09.11 02:48
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8739
|0.0000
|2049
|2006.09.11 03:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8735
|0.0000
|2050
|2006.09.11 04:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8732
|0.0000
|2051
|2006.09.11 05:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8729
|0.0000
|2052
|2006.09.11 06:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8726
|0.0000
|2053
|2006.09.11 07:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8724
|0.0000
|2054
|2006.09.11 08:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8721
|0.0000
|2055
|2006.09.11 09:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8719
|0.0000
|2056
|2006.09.11 09:01
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8718
|0.0000
|2057
|2006.09.11 10:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8717
|0.0000
|2058
|2006.09.11 10:34
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8716
|0.0000
|2059
|2006.09.11 11:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8714
|0.0000
|2060
|2006.09.11 11:20
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8713
|0.0000
|2061
|2006.09.11 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8711
|0.0000
|2062
|2006.09.11 13:02
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8710
|0.0000
|2063
|2006.09.11 14:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8708
|0.0000
|2064
|2006.09.11 15:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8706
|0.0000
|2065
|2006.09.11 15:58
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8705
|0.0000
|2066
|2006.09.11 16:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8703
|0.0000
|2067
|2006.09.11 16:02
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8702
|0.0000
|2068
|2006.09.11 16:09
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8701
|0.0000
|2069
|2006.09.11 17:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8699
|0.0000
|2070
|2006.09.11 18:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8696
|0.0000
|2071
|2006.09.11 19:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8694
|0.0000
|2072
|2006.09.11 20:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8692
|0.0000
|2073
|2006.09.11 21:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8691
|0.0000
|2074
|2006.09.11 21:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8690
|0.0000
|2075
|2006.09.11 22:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8688
|0.0000
|2076
|2006.09.11 23:16
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8687
|0.0000
|2077
|2006.09.12 00:00
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8686
|0.0000
|2078
|2006.09.12 00:01
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8685
|0.0000
|2079
|2006.09.12 02:03
|modify
|56
|0.40
|1.8983
|1.8684
|0.0000
|2080
|2006.09.12 02:16
|s/l
|56
|0.40
|1.8684
|1.8684
|0.0000
|1197.54
|7496.69
|2081
|2006.09.12 16:00
|buy
|57
|0.40
|1.8747
|1.8697
|0.0000
|2082
|2006.09.12 17:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8700
|0.0000
|2083
|2006.09.12 18:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8701
|0.0000
|2084
|2006.09.12 19:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8702
|0.0000
|2085
|2006.09.12 20:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8703
|0.0000
|2086
|2006.09.12 20:53
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8704
|0.0000
|2087
|2006.09.12 21:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8705
|0.0000
|2088
|2006.09.12 22:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8707
|0.0000
|2089
|2006.09.12 23:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8708
|0.0000
|2090
|2006.09.13 00:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8709
|0.0000
|2091
|2006.09.13 00:54
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8710
|0.0000
|2092
|2006.09.13 01:00
|modify
|57
|0.40
|1.8747
|1.8711
|0.0000
|2093
|2006.09.13 02:25
|s/l
|57
|0.40
|1.8711
|1.8711
|0.0000
|-144.80
|7351.89
|2094
|2006.09.14 02:00
|buy
|58
|0.50
|1.8781
|1.8737
|0.0000
|2095
|2006.09.14 02:01
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8738
|0.0000
|2096
|2006.09.14 03:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8739
|0.0000
|2097
|2006.09.14 04:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8740
|0.0000
|2098
|2006.09.14 05:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8741
|0.0000
|2099
|2006.09.14 06:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8742
|0.0000
|2100
|2006.09.14 07:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8743
|0.0000
|2101
|2006.09.14 08:17
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8744
|0.0000
|2102
|2006.09.14 09:04
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8745
|0.0000
|2103
|2006.09.14 09:34
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8746
|0.0000
|2104
|2006.09.14 10:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8747
|0.0000
|2105
|2006.09.14 10:30
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8748
|0.0000
|2106
|2006.09.14 11:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8749
|0.0000
|2107
|2006.09.14 11:12
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8750
|0.0000
|2108
|2006.09.14 12:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8752
|0.0000
|2109
|2006.09.14 12:13
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8753
|0.0000
|2110
|2006.09.14 12:46
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8754
|0.0000
|2111
|2006.09.14 13:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8757
|0.0000
|2112
|2006.09.14 13:13
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8758
|0.0000
|2113
|2006.09.14 14:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8762
|0.0000
|2114
|2006.09.14 14:30
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8763
|0.0000
|2115
|2006.09.14 15:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8766
|0.0000
|2116
|2006.09.14 16:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8770
|0.0000
|2117
|2006.09.14 16:17
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8771
|0.0000
|2118
|2006.09.14 16:55
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8772
|0.0000
|2119
|2006.09.14 17:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8777
|0.0000
|2120
|2006.09.14 18:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8781
|0.0000
|2121
|2006.09.14 19:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8785
|0.0000
|2122
|2006.09.14 20:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8788
|0.0000
|2123
|2006.09.14 20:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8789
|0.0000
|2124
|2006.09.14 21:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8791
|0.0000
|2125
|2006.09.14 22:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8794
|0.0000
|2126
|2006.09.14 23:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8796
|0.0000
|2127
|2006.09.14 23:10
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8797
|0.0000
|2128
|2006.09.15 00:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8799
|0.0000
|2129
|2006.09.15 01:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8801
|0.0000
|2130
|2006.09.15 02:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8803
|0.0000
|2131
|2006.09.15 03:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8805
|0.0000
|2132
|2006.09.15 04:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8807
|0.0000
|2133
|2006.09.15 04:20
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8808
|0.0000
|2134
|2006.09.15 05:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8810
|0.0000
|2135
|2006.09.15 06:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8812
|0.0000
|2136
|2006.09.15 07:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8814
|0.0000
|2137
|2006.09.15 07:30
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8815
|0.0000
|2138
|2006.09.15 08:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8817
|0.0000
|2139
|2006.09.15 09:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8819
|0.0000
|2140
|2006.09.15 11:00
|modify
|58
|0.50
|1.8781
|1.8820
|0.0000
|2141
|2006.09.15 11:57
|s/l
|58
|0.50
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|194.00
|7545.89
|2142
|2006.09.19 05:00
|buy
|59
|0.40
|1.8830
|1.8800
|0.0000
|2143
|2006.09.19 06:00
|modify
|59
|0.40
|1.8830
|1.8801
|0.0000
|2144
|2006.09.19 08:39
|modify
|59
|0.40
|1.8830
|1.8802
|0.0000
|2145
|2006.09.19 09:00
|modify
|59
|0.40
|1.8830
|1.8803
|0.0000
|2146
|2006.09.19 09:25
|s/l
|59
|0.40
|1.8803
|1.8803
|0.0000
|-108.00
|7437.89
|2147
|2006.09.20 20:10
|buy
|60
|0.50
|1.8903
|1.8833
|0.0000
|2148
|2006.09.20 20:11
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8834
|0.0000
|2149
|2006.09.20 20:21
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8835
|0.0000
|2150
|2006.09.20 22:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8836
|0.0000
|2151
|2006.09.20 22:30
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8837
|0.0000
|2152
|2006.09.20 23:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8838
|0.0000
|2153
|2006.09.20 23:41
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8839
|0.0000
|2154
|2006.09.21 01:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8840
|0.0000
|2155
|2006.09.21 01:20
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8841
|0.0000
|2156
|2006.09.21 02:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8842
|0.0000
|2157
|2006.09.21 02:12
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8843
|0.0000
|2158
|2006.09.21 02:48
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8844
|0.0000
|2159
|2006.09.21 03:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8846
|0.0000
|2160
|2006.09.21 04:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8849
|0.0000
|2161
|2006.09.21 05:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8851
|0.0000
|2162
|2006.09.21 06:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8854
|0.0000
|2163
|2006.09.21 07:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8856
|0.0000
|2164
|2006.09.21 07:43
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8857
|0.0000
|2165
|2006.09.21 08:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8859
|0.0000
|2166
|2006.09.21 09:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8862
|0.0000
|2167
|2006.09.21 09:43
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8863
|0.0000
|2168
|2006.09.21 10:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8866
|0.0000
|2169
|2006.09.21 11:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8868
|0.0000
|2170
|2006.09.21 11:04
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8869
|0.0000
|2171
|2006.09.21 12:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8872
|0.0000
|2172
|2006.09.21 12:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8873
|0.0000
|2173
|2006.09.21 13:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8877
|0.0000
|2174
|2006.09.21 14:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8881
|0.0000
|2175
|2006.09.21 14:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8882
|0.0000
|2176
|2006.09.21 15:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8886
|0.0000
|2177
|2006.09.21 16:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8889
|0.0000
|2178
|2006.09.21 17:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8892
|0.0000
|2179
|2006.09.21 18:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8894
|0.0000
|2180
|2006.09.21 18:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8895
|0.0000
|2181
|2006.09.21 18:02
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8896
|0.0000
|2182
|2006.09.21 18:15
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8897
|0.0000
|2183
|2006.09.21 19:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8901
|0.0000
|2184
|2006.09.21 20:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8904
|0.0000
|2185
|2006.09.21 20:13
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8905
|0.0000
|2186
|2006.09.21 21:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8909
|0.0000
|2187
|2006.09.21 21:18
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8910
|0.0000
|2188
|2006.09.21 22:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8914
|0.0000
|2189
|2006.09.21 23:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8918
|0.0000
|2190
|2006.09.22 00:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8922
|0.0000
|2191
|2006.09.22 01:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8926
|0.0000
|2192
|2006.09.22 02:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8930
|0.0000
|2193
|2006.09.22 02:10
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8931
|0.0000
|2194
|2006.09.22 03:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8934
|0.0000
|2195
|2006.09.22 04:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8937
|0.0000
|2196
|2006.09.22 05:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8940
|0.0000
|2197
|2006.09.22 06:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8943
|0.0000
|2198
|2006.09.22 07:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8946
|0.0000
|2199
|2006.09.22 08:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8949
|0.0000
|2200
|2006.09.22 09:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8952
|0.0000
|2201
|2006.09.22 09:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8953
|0.0000
|2202
|2006.09.22 09:22
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8954
|0.0000
|2203
|2006.09.22 10:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8957
|0.0000
|2204
|2006.09.22 11:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8961
|0.0000
|2205
|2006.09.22 12:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8963
|0.0000
|2206
|2006.09.22 12:59
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8964
|0.0000
|2207
|2006.09.22 13:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8967
|0.0000
|2208
|2006.09.22 14:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8968
|0.0000
|2209
|2006.09.22 14:20
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8969
|0.0000
|2210
|2006.09.22 15:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8971
|0.0000
|2211
|2006.09.22 16:02
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8972
|0.0000
|2212
|2006.09.22 17:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8974
|0.0000
|2213
|2006.09.22 18:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8975
|0.0000
|2214
|2006.09.22 19:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8977
|0.0000
|2215
|2006.09.22 20:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8978
|0.0000
|2216
|2006.09.22 21:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8979
|0.0000
|2217
|2006.09.22 22:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8980
|0.0000
|2218
|2006.09.25 00:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8981
|0.0000
|2219
|2006.09.25 01:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8982
|0.0000
|2220
|2006.09.25 02:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8983
|0.0000
|2221
|2006.09.25 03:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8984
|0.0000
|2222
|2006.09.25 03:59
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8985
|0.0000
|2223
|2006.09.25 04:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8986
|0.0000
|2224
|2006.09.25 05:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8988
|0.0000
|2225
|2006.09.25 06:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|2226
|2006.09.25 07:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8993
|0.0000
|2227
|2006.09.25 08:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8994
|0.0000
|2228
|2006.09.25 08:04
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8995
|0.0000
|2229
|2006.09.25 09:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8998
|0.0000
|2230
|2006.09.25 11:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.8999
|0.0000
|2231
|2006.09.25 12:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.9000
|0.0000
|2232
|2006.09.25 13:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.9001
|0.0000
|2233
|2006.09.25 14:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.9002
|0.0000
|2234
|2006.09.25 15:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.9003
|0.0000
|2235
|2006.09.25 16:00
|modify
|60
|0.50
|1.8903
|1.9004
|0.0000
|2236
|2006.09.25 16:00
|s/l
|60
|0.50
|1.9004
|1.9004
|0.0000
|500.00
|7937.89
|2237
|2006.09.28 12:00
|sell
|61
|0.40
|1.8782
|1.8899
|0.0000
|2238
|2006.09.28 13:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8896
|0.0000
|2239
|2006.09.28 13:14
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8895
|0.0000
|2240
|2006.09.28 14:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8891
|0.0000
|2241
|2006.09.28 14:12
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8890
|0.0000
|2242
|2006.09.28 15:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8885
|0.0000
|2243
|2006.09.28 16:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8880
|0.0000
|2244
|2006.09.28 16:23
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8879
|0.0000
|2245
|2006.09.28 17:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8873
|0.0000
|2246
|2006.09.28 18:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8868
|0.0000
|2247
|2006.09.28 19:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8864
|0.0000
|2248
|2006.09.28 20:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8860
|0.0000
|2249
|2006.09.28 21:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8857
|0.0000
|2250
|2006.09.28 21:41
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8856
|0.0000
|2251
|2006.09.28 22:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8853
|0.0000
|2252
|2006.09.28 23:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8850
|0.0000
|2253
|2006.09.28 23:11
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8849
|0.0000
|2254
|2006.09.29 00:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8846
|0.0000
|2255
|2006.09.29 01:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8843
|0.0000
|2256
|2006.09.29 01:09
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8842
|0.0000
|2257
|2006.09.29 02:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8839
|0.0000
|2258
|2006.09.29 03:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8836
|0.0000
|2259
|2006.09.29 04:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8833
|0.0000
|2260
|2006.09.29 05:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8831
|0.0000
|2261
|2006.09.29 06:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8829
|0.0000
|2262
|2006.09.29 07:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8827
|0.0000
|2263
|2006.09.29 07:02
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8826
|0.0000
|2264
|2006.09.29 07:56
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8825
|0.0000
|2265
|2006.09.29 08:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8822
|0.0000
|2266
|2006.09.29 08:52
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8821
|0.0000
|2267
|2006.09.29 09:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8816
|0.0000
|2268
|2006.09.29 09:24
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8815
|0.0000
|2269
|2006.09.29 10:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8810
|0.0000
|2270
|2006.09.29 10:07
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8809
|0.0000
|2271
|2006.09.29 11:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8806
|0.0000
|2272
|2006.09.29 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8801
|0.0000
|2273
|2006.09.29 13:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8798
|0.0000
|2274
|2006.09.29 13:10
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8797
|0.0000
|2275
|2006.09.29 14:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8793
|0.0000
|2276
|2006.09.29 14:20
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8792
|0.0000
|2277
|2006.09.29 14:39
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8791
|0.0000
|2278
|2006.09.29 15:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8786
|0.0000
|2279
|2006.09.29 15:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8785
|0.0000
|2280
|2006.09.29 16:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8781
|0.0000
|2281
|2006.09.29 16:08
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8780
|0.0000
|2282
|2006.09.29 17:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8777
|0.0000
|2283
|2006.09.29 18:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8776
|0.0000
|2284
|2006.09.29 19:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8774
|0.0000
|2285
|2006.09.29 20:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8772
|0.0000
|2286
|2006.09.29 20:05
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8771
|0.0000
|2287
|2006.09.29 21:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8769
|0.0000
|2288
|2006.09.29 22:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8768
|0.0000
|2289
|2006.10.02 00:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8767
|0.0000
|2290
|2006.10.02 00:38
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8766
|0.0000
|2291
|2006.10.02 00:57
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8765
|0.0000
|2292
|2006.10.02 01:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8763
|0.0000
|2293
|2006.10.02 02:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8762
|0.0000
|2294
|2006.10.02 03:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8760
|0.0000
|2295
|2006.10.02 03:07
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8759
|0.0000
|2296
|2006.10.02 04:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8756
|0.0000
|2297
|2006.10.02 05:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8754
|0.0000
|2298
|2006.10.02 06:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8752
|0.0000
|2299
|2006.10.02 07:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8751
|0.0000
|2300
|2006.10.02 08:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8749
|0.0000
|2301
|2006.10.02 09:03
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8748
|0.0000
|2302
|2006.10.02 09:10
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8747
|0.0000
|2303
|2006.10.02 10:00
|modify
|61
|0.40
|1.8782
|1.8745
|0.0000
|2304
|2006.10.02 10:36
|s/l
|61
|0.40
|1.8745
|1.8745
|0.0000
|148.44
|8086.33
|2305
|2006.10.12 23:00
|buy
|62
|0.40
|1.8595
|1.8574
|0.0000
|2306
|2006.10.13 00:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8575
|0.0000
|2307
|2006.10.13 01:13
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8576
|0.0000
|2308
|2006.10.13 03:07
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8577
|0.0000
|2309
|2006.10.13 03:17
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8578
|0.0000
|2310
|2006.10.13 04:50
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8579
|0.0000
|2311
|2006.10.13 05:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8580
|0.0000
|2312
|2006.10.13 05:20
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8581
|0.0000
|2313
|2006.10.13 06:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8582
|0.0000
|2314
|2006.10.13 07:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8583
|0.0000
|2315
|2006.10.13 08:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8584
|0.0000
|2316
|2006.10.13 08:57
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8585
|0.0000
|2317
|2006.10.13 09:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8586
|0.0000
|2318
|2006.10.13 10:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8587
|0.0000
|2319
|2006.10.13 11:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8588
|0.0000
|2320
|2006.10.13 12:45
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8589
|0.0000
|2321
|2006.10.13 14:00
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8590
|0.0000
|2322
|2006.10.13 14:30
|modify
|62
|0.40
|1.8595
|1.8591
|0.0000
|2323
|2006.10.13 14:33
|s/l
|62
|0.40
|1.8591
|1.8591
|0.0000
|-16.80
|8069.53
|2324
|2006.10.13 16:04
|sell
|63
|0.50
|1.8547
|1.8586
|0.0000
|2325
|2006.10.13 16:04
|modify
|63
|0.50
|1.8547
|1.8585
|0.0000
|2326
|2006.10.13 17:00
|modify
|63
|0.50
|1.8547
|1.8584
|0.0000
|2327
|2006.10.13 18:00
|modify
|63
|0.50
|1.8547
|1.8582
|0.0000
|2328
|2006.10.13 19:49
|s/l
|63
|0.50
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-175.00
|7894.53
|2329
|2006.10.16 02:00
|sell
|64
|0.60
|1.8541
|1.8576
|0.0000
|2330
|2006.10.16 03:00
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8574
|0.0000
|2331
|2006.10.16 04:00
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8573
|0.0000
|2332
|2006.10.16 04:04
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8572
|0.0000
|2333
|2006.10.16 05:00
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8571
|0.0000
|2334
|2006.10.16 06:00
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8570
|0.0000
|2335
|2006.10.16 07:00
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8569
|0.0000
|2336
|2006.10.16 08:34
|modify
|64
|0.60
|1.8541
|1.8568
|0.0000
|2337
|2006.10.16 08:59
|s/l
|64
|0.60
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-162.00
|7732.53
|2338
|2006.10.17 10:32
|buy
|65
|0.70
|1.8651
|1.8601
|0.0000
|2339
|2006.10.17 11:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8603
|0.0000
|2340
|2006.10.17 11:05
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8604
|0.0000
|2341
|2006.10.17 12:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8606
|0.0000
|2342
|2006.10.17 12:18
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8607
|0.0000
|2343
|2006.10.17 13:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8609
|0.0000
|2344
|2006.10.17 13:28
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8610
|0.0000
|2345
|2006.10.17 14:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8611
|0.0000
|2346
|2006.10.17 14:21
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8612
|0.0000
|2347
|2006.10.17 15:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8614
|0.0000
|2348
|2006.10.17 15:15
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8615
|0.0000
|2349
|2006.10.17 15:20
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8616
|0.0000
|2350
|2006.10.17 16:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8619
|0.0000
|2351
|2006.10.17 16:08
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8620
|0.0000
|2352
|2006.10.17 17:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8622
|0.0000
|2353
|2006.10.17 17:34
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8623
|0.0000
|2354
|2006.10.17 18:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8627
|0.0000
|2355
|2006.10.17 19:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8631
|0.0000
|2356
|2006.10.17 20:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8634
|0.0000
|2357
|2006.10.17 21:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8636
|0.0000
|2358
|2006.10.17 22:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8638
|0.0000
|2359
|2006.10.17 22:55
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8639
|0.0000
|2360
|2006.10.17 23:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8641
|0.0000
|2361
|2006.10.17 23:59
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8642
|0.0000
|2362
|2006.10.18 00:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8644
|0.0000
|2363
|2006.10.18 00:11
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8645
|0.0000
|2364
|2006.10.18 01:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8647
|0.0000
|2365
|2006.10.18 02:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8649
|0.0000
|2366
|2006.10.18 03:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8651
|0.0000
|2367
|2006.10.18 04:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8653
|0.0000
|2368
|2006.10.18 05:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8655
|0.0000
|2369
|2006.10.18 06:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8657
|0.0000
|2370
|2006.10.18 06:06
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8658
|0.0000
|2371
|2006.10.18 07:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8660
|0.0000
|2372
|2006.10.18 08:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8662
|0.0000
|2373
|2006.10.18 08:37
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8663
|0.0000
|2374
|2006.10.18 09:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8665
|0.0000
|2375
|2006.10.18 10:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8667
|0.0000
|2376
|2006.10.18 10:31
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8668
|0.0000
|2377
|2006.10.18 12:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8669
|0.0000
|2378
|2006.10.18 12:21
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8670
|0.0000
|2379
|2006.10.18 13:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8671
|0.0000
|2380
|2006.10.18 13:17
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8672
|0.0000
|2381
|2006.10.18 14:00
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8673
|0.0000
|2382
|2006.10.18 14:26
|modify
|65
|0.70
|1.8651
|1.8674
|0.0000
|2383
|2006.10.18 14:50
|s/l
|65
|0.70
|1.8674
|1.8674
|0.0000
|159.60
|7892.13
|2384
|2006.10.19 09:01
|buy
|66
|0.40
|1.8699
|1.8675
|0.0000
|2385
|2006.10.19 09:02
|modify
|66
|0.40
|1.8699
|1.8676
|0.0000
|2386
|2006.10.19 09:41
|modify
|66
|0.40
|1.8699
|1.8677
|0.0000
|2387
|2006.10.19 10:00
|modify
|66
|0.40
|1.8699
|1.8678
|0.0000
|2388
|2006.10.19 10:00
|modify
|66
|0.40
|1.8699
|1.8679
|0.0000
|2389
|2006.10.19 10:40
|s/l
|66
|0.40
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-80.00
|7812.13
|2390
|2006.10.19 15:47
|buy
|67
|0.50
|1.8732
|1.8681
|0.0000
|2391
|2006.10.19 16:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8682
|0.0000
|2392
|2006.10.19 16:34
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8683
|0.0000
|2393
|2006.10.19 16:37
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8684
|0.0000
|2394
|2006.10.19 17:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8686
|0.0000
|2395
|2006.10.19 17:02
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8687
|0.0000
|2396
|2006.10.19 18:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8689
|0.0000
|2397
|2006.10.19 18:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8690
|0.0000
|2398
|2006.10.19 19:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8693
|0.0000
|2399
|2006.10.19 19:09
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8694
|0.0000
|2400
|2006.10.19 20:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8697
|0.0000
|2401
|2006.10.19 20:03
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8698
|0.0000
|2402
|2006.10.19 21:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8700
|0.0000
|2403
|2006.10.19 22:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8703
|0.0000
|2404
|2006.10.19 23:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8706
|0.0000
|2405
|2006.10.20 00:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8708
|0.0000
|2406
|2006.10.20 00:32
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8709
|0.0000
|2407
|2006.10.20 01:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8711
|0.0000
|2408
|2006.10.20 02:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8713
|0.0000
|2409
|2006.10.20 03:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8715
|0.0000
|2410
|2006.10.20 03:08
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8716
|0.0000
|2411
|2006.10.20 04:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8718
|0.0000
|2412
|2006.10.20 05:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8720
|0.0000
|2413
|2006.10.20 06:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8722
|0.0000
|2414
|2006.10.20 07:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8724
|0.0000
|2415
|2006.10.20 08:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8725
|0.0000
|2416
|2006.10.20 08:37
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8726
|0.0000
|2417
|2006.10.20 09:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8727
|0.0000
|2418
|2006.10.20 10:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8729
|0.0000
|2419
|2006.10.20 10:30
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8730
|0.0000
|2420
|2006.10.20 10:52
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8731
|0.0000
|2421
|2006.10.20 11:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8734
|0.0000
|2422
|2006.10.20 11:01
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8735
|0.0000
|2423
|2006.10.20 12:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8737
|0.0000
|2424
|2006.10.20 13:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8740
|0.0000
|2425
|2006.10.20 13:02
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8741
|0.0000
|2426
|2006.10.20 13:34
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8742
|0.0000
|2427
|2006.10.20 14:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8745
|0.0000
|2428
|2006.10.20 14:42
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8746
|0.0000
|2429
|2006.10.20 15:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8749
|0.0000
|2430
|2006.10.20 15:02
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8750
|0.0000
|2431
|2006.10.20 16:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8752
|0.0000
|2432
|2006.10.20 17:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8753
|0.0000
|2433
|2006.10.20 17:30
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8754
|0.0000
|2434
|2006.10.20 18:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8756
|0.0000
|2435
|2006.10.20 18:40
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8757
|0.0000
|2436
|2006.10.20 19:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8760
|0.0000
|2437
|2006.10.20 20:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8762
|0.0000
|2438
|2006.10.20 20:03
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8763
|0.0000
|2439
|2006.10.20 21:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8766
|0.0000
|2440
|2006.10.20 22:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8768
|0.0000
|2441
|2006.10.23 00:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8770
|0.0000
|2442
|2006.10.23 01:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8772
|0.0000
|2443
|2006.10.23 02:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8774
|0.0000
|2444
|2006.10.23 03:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8776
|0.0000
|2445
|2006.10.23 04:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8777
|0.0000
|2446
|2006.10.23 05:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8779
|0.0000
|2447
|2006.10.23 06:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8780
|0.0000
|2448
|2006.10.23 07:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8782
|0.0000
|2449
|2006.10.23 08:00
|modify
|67
|0.50
|1.8732
|1.8783
|0.0000
|2450
|2006.10.23 09:08
|s/l
|67
|0.50
|1.8783
|1.8783
|0.0000
|253.00
|8065.13
|2451
|2006.10.23 12:18
|sell
|68
|0.40
|1.8727
|1.8778
|0.0000
|2452
|2006.10.23 12:19
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8777
|0.0000
|2453
|2006.10.23 13:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8775
|0.0000
|2454
|2006.10.23 14:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8773
|0.0000
|2455
|2006.10.23 14:49
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8772
|0.0000
|2456
|2006.10.23 15:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8770
|0.0000
|2457
|2006.10.23 15:26
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8769
|0.0000
|2458
|2006.10.23 16:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8766
|0.0000
|2459
|2006.10.23 17:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8765
|0.0000
|2460
|2006.10.23 18:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8763
|0.0000
|2461
|2006.10.23 19:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8761
|0.0000
|2462
|2006.10.23 20:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8760
|0.0000
|2463
|2006.10.23 21:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8759
|0.0000
|2464
|2006.10.23 22:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8758
|0.0000
|2465
|2006.10.23 23:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8757
|0.0000
|2466
|2006.10.24 00:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8756
|0.0000
|2467
|2006.10.24 01:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8755
|0.0000
|2468
|2006.10.24 01:43
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8754
|0.0000
|2469
|2006.10.24 02:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8753
|0.0000
|2470
|2006.10.24 03:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8752
|0.0000
|2471
|2006.10.24 04:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8751
|0.0000
|2472
|2006.10.24 04:01
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8750
|0.0000
|2473
|2006.10.24 06:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8748
|0.0000
|2474
|2006.10.24 07:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8747
|0.0000
|2475
|2006.10.24 07:59
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8746
|0.0000
|2476
|2006.10.24 08:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8745
|0.0000
|2477
|2006.10.24 08:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8744
|0.0000
|2478
|2006.10.24 09:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8743
|0.0000
|2479
|2006.10.24 09:28
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8742
|0.0000
|2480
|2006.10.24 10:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8740
|0.0000
|2481
|2006.10.24 11:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8739
|0.0000
|2482
|2006.10.24 11:59
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8738
|0.0000
|2483
|2006.10.24 12:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8736
|0.0000
|2484
|2006.10.24 13:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8735
|0.0000
|2485
|2006.10.24 14:16
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8734
|0.0000
|2486
|2006.10.24 15:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8733
|0.0000
|2487
|2006.10.24 16:00
|modify
|68
|0.40
|1.8727
|1.8732
|0.0000
|2488
|2006.10.24 17:12
|s/l
|68
|0.40
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-19.78
|8045.35
|2489
|2006.10.26 11:00
|buy
|69
|0.50
|1.8845
|1.8774
|0.0000
|2490
|2006.10.26 11:13
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8775
|0.0000
|2491
|2006.10.26 12:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8777
|0.0000
|2492
|2006.10.26 13:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8779
|0.0000
|2493
|2006.10.26 14:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8782
|0.0000
|2494
|2006.10.26 14:32
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8783
|0.0000
|2495
|2006.10.26 15:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8786
|0.0000
|2496
|2006.10.26 16:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8789
|0.0000
|2497
|2006.10.26 17:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8792
|0.0000
|2498
|2006.10.26 17:22
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8793
|0.0000
|2499
|2006.10.26 18:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8795
|0.0000
|2500
|2006.10.26 18:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8796
|0.0000
|2501
|2006.10.26 18:44
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8797
|0.0000
|2502
|2006.10.26 18:52
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8798
|0.0000
|2503
|2006.10.26 19:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8802
|0.0000
|2504
|2006.10.26 20:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8806
|0.0000
|2505
|2006.10.26 21:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8809
|0.0000
|2506
|2006.10.26 21:42
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8810
|0.0000
|2507
|2006.10.26 22:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8813
|0.0000
|2508
|2006.10.26 22:07
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8814
|0.0000
|2509
|2006.10.26 23:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8817
|0.0000
|2510
|2006.10.27 00:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8820
|0.0000
|2511
|2006.10.27 01:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8823
|0.0000
|2512
|2006.10.27 02:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8825
|0.0000
|2513
|2006.10.27 02:03
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8826
|0.0000
|2514
|2006.10.27 03:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8829
|0.0000
|2515
|2006.10.27 04:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8832
|0.0000
|2516
|2006.10.27 05:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8835
|0.0000
|2517
|2006.10.27 06:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8838
|0.0000
|2518
|2006.10.27 07:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8841
|0.0000
|2519
|2006.10.27 08:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8844
|0.0000
|2520
|2006.10.27 10:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8845
|0.0000
|2521
|2006.10.27 10:13
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8846
|0.0000
|2522
|2006.10.27 11:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8847
|0.0000
|2523
|2006.10.27 12:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8848
|0.0000
|2524
|2006.10.27 12:27
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8849
|0.0000
|2525
|2006.10.27 13:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8852
|0.0000
|2526
|2006.10.27 14:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8854
|0.0000
|2527
|2006.10.27 14:31
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8855
|0.0000
|2528
|2006.10.27 14:32
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8856
|0.0000
|2529
|2006.10.27 15:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8860
|0.0000
|2530
|2006.10.27 15:03
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8861
|0.0000
|2531
|2006.10.27 15:12
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8862
|0.0000
|2532
|2006.10.27 16:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8866
|0.0000
|2533
|2006.10.27 16:24
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8867
|0.0000
|2534
|2006.10.27 17:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8870
|0.0000
|2535
|2006.10.27 18:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8873
|0.0000
|2536
|2006.10.27 18:08
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8874
|0.0000
|2537
|2006.10.27 19:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8877
|0.0000
|2538
|2006.10.27 19:31
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8878
|0.0000
|2539
|2006.10.27 20:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8881
|0.0000
|2540
|2006.10.27 21:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8884
|0.0000
|2541
|2006.10.27 22:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8887
|0.0000
|2542
|2006.10.27 22:38
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8888
|0.0000
|2543
|2006.10.30 01:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8891
|0.0000
|2544
|2006.10.30 02:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8894
|0.0000
|2545
|2006.10.30 03:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8897
|0.0000
|2546
|2006.10.30 04:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8899
|0.0000
|2547
|2006.10.30 04:35
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8900
|0.0000
|2548
|2006.10.30 05:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8903
|0.0000
|2549
|2006.10.30 06:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8905
|0.0000
|2550
|2006.10.30 07:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8908
|0.0000
|2551
|2006.10.30 08:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8910
|0.0000
|2552
|2006.10.30 08:47
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8911
|0.0000
|2553
|2006.10.30 09:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8914
|0.0000
|2554
|2006.10.30 10:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8916
|0.0000
|2555
|2006.10.30 11:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8919
|0.0000
|2556
|2006.10.30 11:03
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8920
|0.0000
|2557
|2006.10.30 12:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8922
|0.0000
|2558
|2006.10.30 13:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8925
|0.0000
|2559
|2006.10.30 13:49
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8926
|0.0000
|2560
|2006.10.30 14:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8929
|0.0000
|2561
|2006.10.30 14:45
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8930
|0.0000
|2562
|2006.10.30 15:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8934
|0.0000
|2563
|2006.10.30 16:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8937
|0.0000
|2564
|2006.10.30 16:01
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8938
|0.0000
|2565
|2006.10.30 17:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8940
|0.0000
|2566
|2006.10.30 17:08
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8941
|0.0000
|2567
|2006.10.30 18:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8944
|0.0000
|2568
|2006.10.30 19:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8947
|0.0000
|2569
|2006.10.30 20:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8949
|0.0000
|2570
|2006.10.30 20:40
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8950
|0.0000
|2571
|2006.10.30 21:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8951
|0.0000
|2572
|2006.10.30 21:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8952
|0.0000
|2573
|2006.10.30 22:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8954
|0.0000
|2574
|2006.10.30 23:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8957
|0.0000
|2575
|2006.10.31 00:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8959
|0.0000
|2576
|2006.10.31 02:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8960
|0.0000
|2577
|2006.10.31 02:57
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8961
|0.0000
|2578
|2006.10.31 03:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8962
|0.0000
|2579
|2006.10.31 04:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8963
|0.0000
|2580
|2006.10.31 04:16
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8964
|0.0000
|2581
|2006.10.31 05:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8965
|0.0000
|2582
|2006.10.31 06:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8966
|0.0000
|2583
|2006.10.31 07:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8967
|0.0000
|2584
|2006.10.31 07:51
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8968
|0.0000
|2585
|2006.10.31 08:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8969
|0.0000
|2586
|2006.10.31 09:00
|modify
|69
|0.50
|1.8845
|1.8970
|0.0000
|2587
|2006.10.31 09:27
|s/l
|69
|0.50
|1.8970
|1.8970
|0.0000
|622.00
|8667.35
|2588
|2006.11.07 15:00
|buy
|70
|0.40
|1.9076
|1.9020
|0.0000
|2589
|2006.11.07 15:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9021
|0.0000
|2590
|2006.11.07 15:33
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9022
|0.0000
|2591
|2006.11.07 16:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9025
|0.0000
|2592
|2006.11.07 16:17
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9026
|0.0000
|2593
|2006.11.07 17:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9027
|0.0000
|2594
|2006.11.07 17:46
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9028
|0.0000
|2595
|2006.11.07 18:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9030
|0.0000
|2596
|2006.11.07 19:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9032
|0.0000
|2597
|2006.11.07 20:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9034
|0.0000
|2598
|2006.11.07 20:01
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9035
|0.0000
|2599
|2006.11.07 23:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9036
|0.0000
|2600
|2006.11.08 00:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9037
|0.0000
|2601
|2006.11.08 01:03
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9038
|0.0000
|2602
|2006.11.08 03:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9039
|0.0000
|2603
|2006.11.08 05:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9040
|0.0000
|2604
|2006.11.08 06:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9041
|0.0000
|2605
|2006.11.08 07:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9042
|0.0000
|2606
|2006.11.08 08:00
|modify
|70
|0.40
|1.9076
|1.9043
|0.0000
|2607
|2006.11.08 08:18
|s/l
|70
|0.40
|1.9043
|1.9043
|0.0000
|-132.80
|8534.55
|2608
|2006.11.13 15:08
|sell
|71
|0.50
|1.9020
|1.9092
|0.0000
|2609
|2006.11.13 15:08
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9091
|0.0000
|2610
|2006.11.13 16:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9089
|0.0000
|2611
|2006.11.13 16:05
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9088
|0.0000
|2612
|2006.11.13 17:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9086
|0.0000
|2613
|2006.11.13 18:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9084
|0.0000
|2614
|2006.11.13 18:04
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9083
|0.0000
|2615
|2006.11.13 19:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9080
|0.0000
|2616
|2006.11.13 20:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9077
|0.0000
|2617
|2006.11.13 20:07
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9076
|0.0000
|2618
|2006.11.13 21:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9074
|0.0000
|2619
|2006.11.13 22:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9072
|0.0000
|2620
|2006.11.13 23:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9069
|0.0000
|2621
|2006.11.14 00:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9068
|0.0000
|2622
|2006.11.14 00:14
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9067
|0.0000
|2623
|2006.11.14 02:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9065
|0.0000
|2624
|2006.11.14 03:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9064
|0.0000
|2625
|2006.11.14 04:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9063
|0.0000
|2626
|2006.11.14 05:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9062
|0.0000
|2627
|2006.11.14 06:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9061
|0.0000
|2628
|2006.11.14 07:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9060
|0.0000
|2629
|2006.11.14 08:07
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9059
|0.0000
|2630
|2006.11.14 08:28
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9058
|0.0000
|2631
|2006.11.14 10:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9057
|0.0000
|2632
|2006.11.14 10:31
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9056
|0.0000
|2633
|2006.11.14 10:41
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9055
|0.0000
|2634
|2006.11.14 11:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9054
|0.0000
|2635
|2006.11.14 11:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9053
|0.0000
|2636
|2006.11.14 11:45
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9052
|0.0000
|2637
|2006.11.14 12:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9049
|0.0000
|2638
|2006.11.14 13:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9046
|0.0000
|2639
|2006.11.14 14:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9043
|0.0000
|2640
|2006.11.14 16:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9041
|0.0000
|2641
|2006.11.14 16:05
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9040
|0.0000
|2642
|2006.11.14 16:11
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9039
|0.0000
|2643
|2006.11.14 16:43
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9038
|0.0000
|2644
|2006.11.14 17:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9035
|0.0000
|2645
|2006.11.14 18:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9032
|0.0000
|2646
|2006.11.14 19:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9029
|0.0000
|2647
|2006.11.14 20:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9027
|0.0000
|2648
|2006.11.14 21:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9025
|0.0000
|2649
|2006.11.14 21:02
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9024
|0.0000
|2650
|2006.11.14 22:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9022
|0.0000
|2651
|2006.11.14 23:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9019
|0.0000
|2652
|2006.11.15 00:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9016
|0.0000
|2653
|2006.11.15 01:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9014
|0.0000
|2654
|2006.11.15 02:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9012
|0.0000
|2655
|2006.11.15 03:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9010
|0.0000
|2656
|2006.11.15 04:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9008
|0.0000
|2657
|2006.11.15 05:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9006
|0.0000
|2658
|2006.11.15 05:17
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9005
|0.0000
|2659
|2006.11.15 06:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9004
|0.0000
|2660
|2006.11.15 06:01
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9003
|0.0000
|2661
|2006.11.15 07:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9001
|0.0000
|2662
|2006.11.15 07:15
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.9000
|0.0000
|2663
|2006.11.15 08:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8998
|0.0000
|2664
|2006.11.15 09:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8996
|0.0000
|2665
|2006.11.15 10:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8995
|0.0000
|2666
|2006.11.15 10:30
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8994
|0.0000
|2667
|2006.11.15 10:36
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8993
|0.0000
|2668
|2006.11.15 11:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8991
|0.0000
|2669
|2006.11.15 11:02
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8990
|0.0000
|2670
|2006.11.15 11:24
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8989
|0.0000
|2671
|2006.11.15 11:33
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8988
|0.0000
|2672
|2006.11.15 12:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8983
|0.0000
|2673
|2006.11.15 12:07
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8982
|0.0000
|2674
|2006.11.15 13:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8978
|0.0000
|2675
|2006.11.15 14:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8973
|0.0000
|2676
|2006.11.15 15:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8969
|0.0000
|2677
|2006.11.15 15:08
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8968
|0.0000
|2678
|2006.11.15 16:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8964
|0.0000
|2679
|2006.11.15 17:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8961
|0.0000
|2680
|2006.11.15 18:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8958
|0.0000
|2681
|2006.11.15 19:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8956
|0.0000
|2682
|2006.11.15 20:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8953
|0.0000
|2683
|2006.11.15 20:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8952
|0.0000
|2684
|2006.11.15 21:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8950
|0.0000
|2685
|2006.11.15 22:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8948
|0.0000
|2686
|2006.11.15 23:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8946
|0.0000
|2687
|2006.11.16 00:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8944
|0.0000
|2688
|2006.11.16 01:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8942
|0.0000
|2689
|2006.11.16 01:23
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8941
|0.0000
|2690
|2006.11.16 02:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8939
|0.0000
|2691
|2006.11.16 03:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8938
|0.0000
|2692
|2006.11.16 04:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8937
|0.0000
|2693
|2006.11.16 04:41
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8936
|0.0000
|2694
|2006.11.16 05:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8935
|0.0000
|2695
|2006.11.16 06:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8933
|0.0000
|2696
|2006.11.16 07:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8931
|0.0000
|2697
|2006.11.16 07:27
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8930
|0.0000
|2698
|2006.11.16 08:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8929
|0.0000
|2699
|2006.11.16 09:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8926
|0.0000
|2700
|2006.11.16 10:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8923
|0.0000
|2701
|2006.11.16 11:01
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8922
|0.0000
|2702
|2006.11.16 12:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8920
|0.0000
|2703
|2006.11.16 13:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8919
|0.0000
|2704
|2006.11.16 14:00
|modify
|71
|0.50
|1.9020
|1.8918
|0.0000
|2705
|2006.11.16 14:30
|s/l
|71
|0.50
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|511.38
|9045.93
|2706
|2006.11.20 11:07
|buy
|72
|0.50
|1.8989
|1.8920
|0.0000
|2707
|2006.11.20 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8921
|0.0000
|2708
|2006.11.20 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8922
|0.0000
|2709
|2006.11.20 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8924
|0.0000
|2710
|2006.11.20 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8926
|0.0000
|2711
|2006.11.20 15:57
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8927
|0.0000
|2712
|2006.11.20 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8928
|0.0000
|2713
|2006.11.20 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8930
|0.0000
|2714
|2006.11.20 18:06
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8931
|0.0000
|2715
|2006.11.20 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8932
|0.0000
|2716
|2006.11.20 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8933
|0.0000
|2717
|2006.11.20 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8934
|0.0000
|2718
|2006.11.20 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8935
|0.0000
|2719
|2006.11.20 22:39
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8936
|0.0000
|2720
|2006.11.20 23:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8937
|0.0000
|2721
|2006.11.21 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8939
|0.0000
|2722
|2006.11.21 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8940
|0.0000
|2723
|2006.11.21 01:15
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8941
|0.0000
|2724
|2006.11.21 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8942
|0.0000
|2725
|2006.11.21 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8943
|0.0000
|2726
|2006.11.21 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8944
|0.0000
|2727
|2006.11.21 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8945
|0.0000
|2728
|2006.11.21 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8946
|0.0000
|2729
|2006.11.21 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8947
|0.0000
|2730
|2006.11.21 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8948
|0.0000
|2731
|2006.11.21 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8949
|0.0000
|2732
|2006.11.21 09:32
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8950
|0.0000
|2733
|2006.11.21 10:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8951
|0.0000
|2734
|2006.11.21 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8952
|0.0000
|2735
|2006.11.21 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8953
|0.0000
|2736
|2006.11.21 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8954
|0.0000
|2737
|2006.11.21 13:23
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8955
|0.0000
|2738
|2006.11.21 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8956
|0.0000
|2739
|2006.11.21 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8957
|0.0000
|2740
|2006.11.21 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8958
|0.0000
|2741
|2006.11.21 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8959
|0.0000
|2742
|2006.11.21 17:04
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8960
|0.0000
|2743
|2006.11.21 19:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8961
|0.0000
|2744
|2006.11.21 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8962
|0.0000
|2745
|2006.11.21 20:29
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8963
|0.0000
|2746
|2006.11.21 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8964
|0.0000
|2747
|2006.11.21 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8965
|0.0000
|2748
|2006.11.21 23:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8966
|0.0000
|2749
|2006.11.22 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8967
|0.0000
|2750
|2006.11.22 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8968
|0.0000
|2751
|2006.11.22 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8969
|0.0000
|2752
|2006.11.22 02:53
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8970
|0.0000
|2753
|2006.11.22 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8971
|0.0000
|2754
|2006.11.22 03:21
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8972
|0.0000
|2755
|2006.11.22 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8973
|0.0000
|2756
|2006.11.22 04:55
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8974
|0.0000
|2757
|2006.11.22 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8976
|0.0000
|2758
|2006.11.22 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8978
|0.0000
|2759
|2006.11.22 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8979
|0.0000
|2760
|2006.11.22 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8981
|0.0000
|2761
|2006.11.22 08:42
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8982
|0.0000
|2762
|2006.11.22 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8984
|0.0000
|2763
|2006.11.22 09:35
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8985
|0.0000
|2764
|2006.11.22 10:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8987
|0.0000
|2765
|2006.11.22 10:51
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8988
|0.0000
|2766
|2006.11.22 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|2767
|2006.11.22 11:21
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8990
|0.0000
|2768
|2006.11.22 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8992
|0.0000
|2769
|2006.11.22 12:09
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8993
|0.0000
|2770
|2006.11.22 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8996
|0.0000
|2771
|2006.11.22 13:10
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.8997
|0.0000
|2772
|2006.11.22 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9000
|0.0000
|2773
|2006.11.22 14:22
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9001
|0.0000
|2774
|2006.11.22 14:29
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9002
|0.0000
|2775
|2006.11.22 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9006
|0.0000
|2776
|2006.11.22 15:52
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9007
|0.0000
|2777
|2006.11.22 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9011
|0.0000
|2778
|2006.11.22 16:10
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9012
|0.0000
|2779
|2006.11.22 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9016
|0.0000
|2780
|2006.11.22 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9017
|0.0000
|2781
|2006.11.22 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9021
|0.0000
|2782
|2006.11.22 18:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9022
|0.0000
|2783
|2006.11.22 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9026
|0.0000
|2784
|2006.11.22 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9030
|0.0000
|2785
|2006.11.22 20:17
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9031
|0.0000
|2786
|2006.11.22 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9035
|0.0000
|2787
|2006.11.22 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9039
|0.0000
|2788
|2006.11.22 22:36
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9040
|0.0000
|2789
|2006.11.22 23:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9043
|0.0000
|2790
|2006.11.23 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9047
|0.0000
|2791
|2006.11.23 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9051
|0.0000
|2792
|2006.11.23 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9054
|0.0000
|2793
|2006.11.23 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9058
|0.0000
|2794
|2006.11.23 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9060
|0.0000
|2795
|2006.11.23 04:09
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9061
|0.0000
|2796
|2006.11.23 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9064
|0.0000
|2797
|2006.11.23 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9067
|0.0000
|2798
|2006.11.23 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9070
|0.0000
|2799
|2006.11.23 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9073
|0.0000
|2800
|2006.11.23 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9075
|0.0000
|2801
|2006.11.23 09:11
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9076
|0.0000
|2802
|2006.11.23 10:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9078
|0.0000
|2803
|2006.11.23 10:08
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9079
|0.0000
|2804
|2006.11.23 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9081
|0.0000
|2805
|2006.11.23 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9083
|0.0000
|2806
|2006.11.23 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9085
|0.0000
|2807
|2006.11.23 13:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9086
|0.0000
|2808
|2006.11.23 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9088
|0.0000
|2809
|2006.11.23 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9091
|0.0000
|2810
|2006.11.23 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9093
|0.0000
|2811
|2006.11.23 16:03
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9094
|0.0000
|2812
|2006.11.23 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9096
|0.0000
|2813
|2006.11.23 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9098
|0.0000
|2814
|2006.11.23 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9101
|0.0000
|2815
|2006.11.23 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9103
|0.0000
|2816
|2006.11.23 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9105
|0.0000
|2817
|2006.11.23 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9107
|0.0000
|2818
|2006.11.23 23:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9109
|0.0000
|2819
|2006.11.24 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9110
|0.0000
|2820
|2006.11.24 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9112
|0.0000
|2821
|2006.11.24 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9113
|0.0000
|2822
|2006.11.24 02:14
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9114
|0.0000
|2823
|2006.11.24 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9115
|0.0000
|2824
|2006.11.24 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9117
|0.0000
|2825
|2006.11.24 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9119
|0.0000
|2826
|2006.11.24 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9120
|0.0000
|2827
|2006.11.24 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9121
|0.0000
|2828
|2006.11.24 07:31
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9122
|0.0000
|2829
|2006.11.24 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9123
|0.0000
|2830
|2006.11.24 08:20
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9124
|0.0000
|2831
|2006.11.24 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9126
|0.0000
|2832
|2006.11.24 09:25
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9127
|0.0000
|2833
|2006.11.24 09:27
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9128
|0.0000
|2834
|2006.11.24 09:32
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9129
|0.0000
|2835
|2006.11.24 09:34
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9130
|0.0000
|2836
|2006.11.24 09:47
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9131
|0.0000
|2837
|2006.11.24 09:49
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9132
|0.0000
|2838
|2006.11.24 10:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9138
|0.0000
|2839
|2006.11.24 10:09
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9139
|0.0000
|2840
|2006.11.24 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9145
|0.0000
|2841
|2006.11.24 11:29
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9146
|0.0000
|2842
|2006.11.24 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9152
|0.0000
|2843
|2006.11.24 12:03
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9153
|0.0000
|2844
|2006.11.24 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9160
|0.0000
|2845
|2006.11.24 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9166
|0.0000
|2846
|2006.11.24 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9172
|0.0000
|2847
|2006.11.24 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9178
|0.0000
|2848
|2006.11.24 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9183
|0.0000
|2849
|2006.11.24 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9188
|0.0000
|2850
|2006.11.24 18:12
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9189
|0.0000
|2851
|2006.11.24 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9193
|0.0000
|2852
|2006.11.24 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9198
|0.0000
|2853
|2006.11.24 20:03
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9199
|0.0000
|2854
|2006.11.24 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9203
|0.0000
|2855
|2006.11.24 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9207
|0.0000
|2856
|2006.11.24 22:31
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9208
|0.0000
|2857
|2006.11.27 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9215
|0.0000
|2858
|2006.11.27 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9222
|0.0000
|2859
|2006.11.27 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9228
|0.0000
|2860
|2006.11.27 02:46
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9229
|0.0000
|2861
|2006.11.27 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9235
|0.0000
|2862
|2006.11.27 03:02
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9236
|0.0000
|2863
|2006.11.27 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9241
|0.0000
|2864
|2006.11.27 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9247
|0.0000
|2865
|2006.11.27 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9252
|0.0000
|2866
|2006.11.27 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9255
|0.0000
|2867
|2006.11.27 07:11
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9256
|0.0000
|2868
|2006.11.27 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9260
|0.0000
|2869
|2006.11.27 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9261
|0.0000
|2870
|2006.11.27 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9264
|0.0000
|2871
|2006.11.27 09:04
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9265
|0.0000
|2872
|2006.11.27 10:02
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9266
|0.0000
|2873
|2006.11.27 10:32
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9267
|0.0000
|2874
|2006.11.27 10:54
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9268
|0.0000
|2875
|2006.11.27 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9272
|0.0000
|2876
|2006.11.27 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9275
|0.0000
|2877
|2006.11.27 12:03
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9276
|0.0000
|2878
|2006.11.27 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9279
|0.0000
|2879
|2006.11.27 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9281
|0.0000
|2880
|2006.11.27 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9283
|0.0000
|2881
|2006.11.27 15:05
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9284
|0.0000
|2882
|2006.11.27 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9287
|0.0000
|2883
|2006.11.27 16:23
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9288
|0.0000
|2884
|2006.11.27 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9290
|0.0000
|2885
|2006.11.27 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9293
|0.0000
|2886
|2006.11.27 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9296
|0.0000
|2887
|2006.11.27 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9299
|0.0000
|2888
|2006.11.27 20:13
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9300
|0.0000
|2889
|2006.11.27 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9302
|0.0000
|2890
|2006.11.27 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9305
|0.0000
|2891
|2006.11.27 23:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9308
|0.0000
|2892
|2006.11.28 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9310
|0.0000
|2893
|2006.11.28 00:37
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9311
|0.0000
|2894
|2006.11.28 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9313
|0.0000
|2895
|2006.11.28 01:46
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9314
|0.0000
|2896
|2006.11.28 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9316
|0.0000
|2897
|2006.11.28 02:38
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9317
|0.0000
|2898
|2006.11.28 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9319
|0.0000
|2899
|2006.11.28 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9322
|0.0000
|2900
|2006.11.28 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9325
|0.0000
|2901
|2006.11.28 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9327
|0.0000
|2902
|2006.11.28 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9328
|0.0000
|2903
|2006.11.28 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9330
|0.0000
|2904
|2006.11.28 08:12
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9331
|0.0000
|2905
|2006.11.28 08:53
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9332
|0.0000
|2906
|2006.11.28 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9335
|0.0000
|2907
|2006.11.28 09:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9336
|0.0000
|2908
|2006.11.28 09:07
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9337
|0.0000
|2909
|2006.11.28 10:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9340
|0.0000
|2910
|2006.11.28 11:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9344
|0.0000
|2911
|2006.11.28 11:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9345
|0.0000
|2912
|2006.11.28 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9347
|0.0000
|2913
|2006.11.28 12:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9348
|0.0000
|2914
|2006.11.28 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9351
|0.0000
|2915
|2006.11.28 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9354
|0.0000
|2916
|2006.11.28 14:05
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9355
|0.0000
|2917
|2006.11.28 14:30
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9356
|0.0000
|2918
|2006.11.28 15:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9361
|0.0000
|2919
|2006.11.28 15:52
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9362
|0.0000
|2920
|2006.11.28 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9366
|0.0000
|2921
|2006.11.28 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9367
|0.0000
|2922
|2006.11.28 17:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9370
|0.0000
|2923
|2006.11.28 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9374
|0.0000
|2924
|2006.11.28 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9377
|0.0000
|2925
|2006.11.28 19:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9378
|0.0000
|2926
|2006.11.28 19:16
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9379
|0.0000
|2927
|2006.11.28 19:37
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9380
|0.0000
|2928
|2006.11.28 20:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9384
|0.0000
|2929
|2006.11.28 21:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9389
|0.0000
|2930
|2006.11.28 21:44
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9390
|0.0000
|2931
|2006.11.28 22:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9394
|0.0000
|2932
|2006.11.28 22:02
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9395
|0.0000
|2933
|2006.11.28 23:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9399
|0.0000
|2934
|2006.11.29 00:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9403
|0.0000
|2935
|2006.11.29 00:38
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9404
|0.0000
|2936
|2006.11.29 01:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9409
|0.0000
|2937
|2006.11.29 02:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9414
|0.0000
|2938
|2006.11.29 03:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9418
|0.0000
|2939
|2006.11.29 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9421
|0.0000
|2940
|2006.11.29 04:38
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9422
|0.0000
|2941
|2006.11.29 05:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9425
|0.0000
|2942
|2006.11.29 06:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9429
|0.0000
|2943
|2006.11.29 07:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9432
|0.0000
|2944
|2006.11.29 07:08
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9433
|0.0000
|2945
|2006.11.29 08:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9436
|0.0000
|2946
|2006.11.29 09:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9438
|0.0000
|2947
|2006.11.29 10:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9440
|0.0000
|2948
|2006.11.29 11:15
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9441
|0.0000
|2949
|2006.11.29 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9442
|0.0000
|2950
|2006.11.29 12:01
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9443
|0.0000
|2951
|2006.11.29 13:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9445
|0.0000
|2952
|2006.11.29 14:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9448
|0.0000
|2953
|2006.11.29 14:34
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9449
|0.0000
|2954
|2006.11.29 15:25
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9450
|0.0000
|2955
|2006.11.29 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9452
|0.0000
|2956
|2006.11.29 16:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9453
|0.0000
|2957
|2006.11.29 18:00
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9454
|0.0000
|2958
|2006.11.29 18:30
|modify
|72
|0.50
|1.8989
|1.9455
|0.0000
|2959
|2006.11.29 19:23
|s/l
|72
|0.50
|1.9455
|1.9455
|0.0000
|2321.00
|11366.93
|2960
|2006.11.30 13:48
|buy
|73
|0.60
|1.9572
|1.9480
|0.0000
|2961
|2006.11.30 14:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9483
|0.0000
|2962
|2006.11.30 14:05
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9484
|0.0000
|2963
|2006.11.30 15:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9486
|0.0000
|2964
|2006.11.30 15:08
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9487
|0.0000
|2965
|2006.11.30 15:57
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9488
|0.0000
|2966
|2006.11.30 16:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9491
|0.0000
|2967
|2006.11.30 16:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9492
|0.0000
|2968
|2006.11.30 16:08
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9493
|0.0000
|2969
|2006.11.30 16:57
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9494
|0.0000
|2970
|2006.11.30 16:59
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9495
|0.0000
|2971
|2006.11.30 17:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9501
|0.0000
|2972
|2006.11.30 17:13
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9502
|0.0000
|2973
|2006.11.30 18:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9509
|0.0000
|2974
|2006.11.30 18:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9510
|0.0000
|2975
|2006.11.30 19:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9515
|0.0000
|2976
|2006.11.30 20:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9521
|0.0000
|2977
|2006.11.30 21:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9526
|0.0000
|2978
|2006.11.30 22:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9531
|0.0000
|2979
|2006.11.30 22:54
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9532
|0.0000
|2980
|2006.11.30 23:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9536
|0.0000
|2981
|2006.12.01 00:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9541
|0.0000
|2982
|2006.12.01 01:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9546
|0.0000
|2983
|2006.12.01 02:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9551
|0.0000
|2984
|2006.12.01 03:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9555
|0.0000
|2985
|2006.12.01 03:25
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9556
|0.0000
|2986
|2006.12.01 04:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9561
|0.0000
|2987
|2006.12.01 05:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9565
|0.0000
|2988
|2006.12.01 06:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9569
|0.0000
|2989
|2006.12.01 07:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9573
|0.0000
|2990
|2006.12.01 07:22
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9574
|0.0000
|2991
|2006.12.01 07:28
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9575
|0.0000
|2992
|2006.12.01 07:31
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9576
|0.0000
|2993
|2006.12.01 08:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9581
|0.0000
|2994
|2006.12.01 08:21
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9582
|0.0000
|2995
|2006.12.01 09:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9587
|0.0000
|2996
|2006.12.01 10:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9588
|0.0000
|2997
|2006.12.01 10:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9589
|0.0000
|2998
|2006.12.01 10:26
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9590
|0.0000
|2999
|2006.12.01 11:29
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9591
|0.0000
|3000
|2006.12.01 12:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9593
|0.0000
|3001
|2006.12.01 12:16
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9594
|0.0000
|3002
|2006.12.01 13:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9597
|0.0000
|3003
|2006.12.01 14:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9601
|0.0000
|3004
|2006.12.01 15:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9605
|0.0000
|3005
|2006.12.01 15:20
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9606
|0.0000
|3006
|2006.12.01 16:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9610
|0.0000
|3007
|2006.12.01 16:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9611
|0.0000
|3008
|2006.12.01 16:01
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9612
|0.0000
|3009
|2006.12.01 16:11
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9613
|0.0000
|3010
|2006.12.01 16:29
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9614
|0.0000
|3011
|2006.12.01 16:38
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9615
|0.0000
|3012
|2006.12.01 17:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9621
|0.0000
|3013
|2006.12.01 18:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9627
|0.0000
|3014
|2006.12.01 18:07
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9628
|0.0000
|3015
|2006.12.01 19:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9634
|0.0000
|3016
|2006.12.01 20:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9641
|0.0000
|3017
|2006.12.01 21:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9647
|0.0000
|3018
|2006.12.01 22:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9653
|0.0000
|3019
|2006.12.04 00:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9660
|0.0000
|3020
|2006.12.04 00:20
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9661
|0.0000
|3021
|2006.12.04 01:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9666
|0.0000
|3022
|2006.12.04 02:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9671
|0.0000
|3023
|2006.12.04 03:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9675
|0.0000
|3024
|2006.12.04 03:04
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9676
|0.0000
|3025
|2006.12.04 04:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9679
|0.0000
|3026
|2006.12.04 04:19
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9680
|0.0000
|3027
|2006.12.04 05:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9683
|0.0000
|3028
|2006.12.04 05:48
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9684
|0.0000
|3029
|2006.12.04 06:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9687
|0.0000
|3030
|2006.12.04 06:31
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9688
|0.0000
|3031
|2006.12.04 07:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9693
|0.0000
|3032
|2006.12.04 08:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9696
|0.0000
|3033
|2006.12.04 09:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9698
|0.0000
|3034
|2006.12.04 09:57
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9699
|0.0000
|3035
|2006.12.04 10:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9702
|0.0000
|3036
|2006.12.04 10:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9703
|0.0000
|3037
|2006.12.04 11:14
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9704
|0.0000
|3038
|2006.12.04 11:48
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9705
|0.0000
|3039
|2006.12.04 12:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9707
|0.0000
|3040
|2006.12.04 12:07
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9708
|0.0000
|3041
|2006.12.04 13:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9710
|0.0000
|3042
|2006.12.04 13:10
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9711
|0.0000
|3043
|2006.12.04 14:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9712
|0.0000
|3044
|2006.12.04 15:01
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9713
|0.0000
|3045
|2006.12.04 16:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9715
|0.0000
|3046
|2006.12.04 16:44
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9716
|0.0000
|3047
|2006.12.04 17:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9719
|0.0000
|3048
|2006.12.04 18:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9721
|0.0000
|3049
|2006.12.04 19:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9724
|0.0000
|3050
|2006.12.04 20:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9726
|0.0000
|3051
|2006.12.04 21:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9729
|0.0000
|3052
|2006.12.04 22:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9732
|0.0000
|3053
|2006.12.04 23:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9736
|0.0000
|3054
|2006.12.05 00:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9738
|0.0000
|3055
|2006.12.05 01:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9740
|0.0000
|3056
|2006.12.05 01:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9741
|0.0000
|3057
|2006.12.05 02:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9742
|0.0000
|3058
|2006.12.05 03:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9743
|0.0000
|3059
|2006.12.05 04:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9744
|0.0000
|3060
|2006.12.05 05:42
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9745
|0.0000
|3061
|2006.12.05 06:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9746
|0.0000
|3062
|2006.12.05 08:00
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9747
|0.0000
|3063
|2006.12.05 08:06
|modify
|73
|0.60
|1.9572
|1.9748
|0.0000
|3064
|2006.12.05 09:20
|s/l
|73
|0.60
|1.9748
|1.9748
|0.0000
|1052.40
|12419.33
|3065
|2006.12.06 11:00
|sell
|74
|0.60
|1.9654
|1.9731
|0.0000
|3066
|2006.12.06 11:06
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9730
|0.0000
|3067
|2006.12.06 12:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9728
|0.0000
|3068
|2006.12.06 12:01
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9727
|0.0000
|3069
|2006.12.06 13:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9725
|0.0000
|3070
|2006.12.06 14:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9722
|0.0000
|3071
|2006.12.06 14:15
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9721
|0.0000
|3072
|2006.12.06 14:40
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9720
|0.0000
|3073
|2006.12.06 15:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9718
|0.0000
|3074
|2006.12.06 16:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9716
|0.0000
|3075
|2006.12.06 18:34
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9715
|0.0000
|3076
|2006.12.06 19:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9714
|0.0000
|3077
|2006.12.06 19:40
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9713
|0.0000
|3078
|2006.12.06 20:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9711
|0.0000
|3079
|2006.12.06 21:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9709
|0.0000
|3080
|2006.12.06 22:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9707
|0.0000
|3081
|2006.12.06 23:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9705
|0.0000
|3082
|2006.12.07 00:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9703
|0.0000
|3083
|2006.12.07 01:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9701
|0.0000
|3084
|2006.12.07 02:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9700
|0.0000
|3085
|2006.12.07 03:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9699
|0.0000
|3086
|2006.12.07 04:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9697
|0.0000
|3087
|2006.12.07 05:00
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9696
|0.0000
|3088
|2006.12.07 06:40
|modify
|74
|0.60
|1.9654
|1.9695
|0.0000
|3089
|2006.12.07 07:54
|s/l
|74
|0.60
|1.9695
|1.9695
|0.0000
|-245.01
|12174.32
|3090
|2006.12.07 13:10
|sell
|75
|0.70
|1.9648
|1.9692
|0.0000
|3091
|2006.12.07 13:10
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9691
|0.0000
|3092
|2006.12.07 14:31
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9690
|0.0000
|3093
|2006.12.07 15:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9688
|0.0000
|3094
|2006.12.07 16:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9687
|0.0000
|3095
|2006.12.07 16:01
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9686
|0.0000
|3096
|2006.12.07 17:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9685
|0.0000
|3097
|2006.12.07 17:09
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9684
|0.0000
|3098
|2006.12.07 18:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9682
|0.0000
|3099
|2006.12.07 19:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9680
|0.0000
|3100
|2006.12.07 20:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9679
|0.0000
|3101
|2006.12.07 20:30
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9678
|0.0000
|3102
|2006.12.07 21:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9676
|0.0000
|3103
|2006.12.07 22:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9674
|0.0000
|3104
|2006.12.07 23:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9673
|0.0000
|3105
|2006.12.07 23:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9672
|0.0000
|3106
|2006.12.08 00:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9671
|0.0000
|3107
|2006.12.08 00:09
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9670
|0.0000
|3108
|2006.12.08 01:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9669
|0.0000
|3109
|2006.12.08 02:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9667
|0.0000
|3110
|2006.12.08 03:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9666
|0.0000
|3111
|2006.12.08 04:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9664
|0.0000
|3112
|2006.12.08 05:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9663
|0.0000
|3113
|2006.12.08 06:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9662
|0.0000
|3114
|2006.12.08 06:03
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9661
|0.0000
|3115
|2006.12.08 07:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9660
|0.0000
|3116
|2006.12.08 08:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9658
|0.0000
|3117
|2006.12.08 08:33
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9657
|0.0000
|3118
|2006.12.08 09:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9656
|0.0000
|3119
|2006.12.08 10:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9654
|0.0000
|3120
|2006.12.08 11:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9652
|0.0000
|3121
|2006.12.08 11:08
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9651
|0.0000
|3122
|2006.12.08 12:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9649
|0.0000
|3123
|2006.12.08 13:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9647
|0.0000
|3124
|2006.12.08 13:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9646
|0.0000
|3125
|2006.12.08 14:00
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9644
|0.0000
|3126
|2006.12.08 14:30
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9643
|0.0000
|3127
|2006.12.08 14:30
|modify
|75
|0.70
|1.9648
|1.9642
|0.0000
|3128
|2006.12.08 14:46
|s/l
|75
|0.70
|1.9642
|1.9642
|0.0000
|42.38
|12216.70
|3129
|2006.12.08 17:54
|sell
|76
|0.60
|1.9540
|1.9646
|0.0000
|3130
|2006.12.08 17:54
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9645
|0.0000
|3131
|2006.12.08 18:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9643
|0.0000
|3132
|2006.12.08 18:02
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9642
|0.0000
|3133
|2006.12.08 19:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9640
|0.0000
|3134
|2006.12.08 19:17
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9639
|0.0000
|3135
|2006.12.08 20:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9635
|0.0000
|3136
|2006.12.08 20:46
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9634
|0.0000
|3137
|2006.12.08 21:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9630
|0.0000
|3138
|2006.12.08 22:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9626
|0.0000
|3139
|2006.12.11 00:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9623
|0.0000
|3140
|2006.12.11 01:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9620
|0.0000
|3141
|2006.12.11 01:11
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9619
|0.0000
|3142
|2006.12.11 01:28
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9618
|0.0000
|3143
|2006.12.11 02:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9615
|0.0000
|3144
|2006.12.11 02:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9614
|0.0000
|3145
|2006.12.11 02:52
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9613
|0.0000
|3146
|2006.12.11 03:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9608
|0.0000
|3147
|2006.12.11 03:18
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9607
|0.0000
|3148
|2006.12.11 04:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9602
|0.0000
|3149
|2006.12.11 05:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9599
|0.0000
|3150
|2006.12.11 06:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9595
|0.0000
|3151
|2006.12.11 07:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9591
|0.0000
|3152
|2006.12.11 08:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9587
|0.0000
|3153
|2006.12.11 10:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9585
|0.0000
|3154
|2006.12.11 10:03
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9584
|0.0000
|3155
|2006.12.11 11:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9581
|0.0000
|3156
|2006.12.11 11:19
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9580
|0.0000
|3157
|2006.12.11 12:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9578
|0.0000
|3158
|2006.12.11 12:15
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9577
|0.0000
|3159
|2006.12.11 13:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9574
|0.0000
|3160
|2006.12.11 13:06
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9573
|0.0000
|3161
|2006.12.11 14:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9570
|0.0000
|3162
|2006.12.11 15:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9569
|0.0000
|3163
|2006.12.11 15:03
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9568
|0.0000
|3164
|2006.12.11 16:00
|modify
|76
|0.60
|1.9540
|1.9566
|0.0000
|3165
|2006.12.11 18:01
|s/l
|76
|0.60
|1.9566
|1.9566
|0.0000
|-155.67
|12061.03
|3166
|2006.12.12 03:00
|buy
|77
|0.70
|1.9602
|1.9573
|0.0000
|3167
|2006.12.12 03:21
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9574
|0.0000
|3168
|2006.12.12 04:00
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9576
|0.0000
|3169
|2006.12.12 05:00
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9577
|0.0000
|3170
|2006.12.12 06:00
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9579
|0.0000
|3171
|2006.12.12 07:00
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9580
|0.0000
|3172
|2006.12.12 08:00
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9581
|0.0000
|3173
|2006.12.12 08:12
|modify
|77
|0.70
|1.9602
|1.9582
|0.0000
|3174
|2006.12.12 09:04
|s/l
|77
|0.70
|1.9582
|1.9582
|0.0000
|-140.00
|11921.03
|3175
|2006.12.12 10:29
|buy
|78
|0.80
|1.9633
|1.9583
|0.0000
|3176
|2006.12.12 11:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9585
|0.0000
|3177
|2006.12.12 13:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9587
|0.0000
|3178
|2006.12.12 13:54
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9588
|0.0000
|3179
|2006.12.12 14:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9589
|0.0000
|3180
|2006.12.12 14:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9590
|0.0000
|3181
|2006.12.12 15:05
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9591
|0.0000
|3182
|2006.12.12 15:35
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9592
|0.0000
|3183
|2006.12.12 16:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9595
|0.0000
|3184
|2006.12.12 17:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9597
|0.0000
|3185
|2006.12.12 18:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9599
|0.0000
|3186
|2006.12.12 19:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9601
|0.0000
|3187
|2006.12.12 20:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9603
|0.0000
|3188
|2006.12.12 20:15
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9604
|0.0000
|3189
|2006.12.12 20:20
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9605
|0.0000
|3190
|2006.12.12 21:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9608
|0.0000
|3191
|2006.12.12 21:05
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9609
|0.0000
|3192
|2006.12.12 22:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9612
|0.0000
|3193
|2006.12.12 22:11
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9613
|0.0000
|3194
|2006.12.12 23:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9617
|0.0000
|3195
|2006.12.13 00:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9620
|0.0000
|3196
|2006.12.13 01:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9623
|0.0000
|3197
|2006.12.13 02:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9626
|0.0000
|3198
|2006.12.13 03:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9629
|0.0000
|3199
|2006.12.13 03:37
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9630
|0.0000
|3200
|2006.12.13 04:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9633
|0.0000
|3201
|2006.12.13 05:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9636
|0.0000
|3202
|2006.12.13 06:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9639
|0.0000
|3203
|2006.12.13 07:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9641
|0.0000
|3204
|2006.12.13 08:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9643
|0.0000
|3205
|2006.12.13 08:52
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9644
|0.0000
|3206
|2006.12.13 09:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9646
|0.0000
|3207
|2006.12.13 10:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9647
|0.0000
|3208
|2006.12.13 10:29
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9648
|0.0000
|3209
|2006.12.13 11:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9650
|0.0000
|3210
|2006.12.13 11:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9651
|0.0000
|3211
|2006.12.13 12:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9653
|0.0000
|3212
|2006.12.13 12:15
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9654
|0.0000
|3213
|2006.12.13 13:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9656
|0.0000
|3214
|2006.12.13 14:00
|modify
|78
|0.80
|1.9633
|1.9658
|0.0000
|3215
|2006.12.13 14:33
|s/l
|78
|0.80
|1.9658
|1.9658
|0.0000
|198.40
|12119.43