Strategy Tester Report
Sarema

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.15 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFEMa=10; SEMa=25; TEMa=50; MainTimeFrame=60; CheckTimeFrame=15; Risk=5; MM=true; StepLotIncrease=0.1; Slippage=2; MaxConsecutiveTrades=2; MonthsFilter="7,8"; EnterADX=true; AddADX=false; Additions=1; AddLot=0.1;
Bars in test15486Ticks modelled1491423Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit7119.43Gross profit14122.37Gross loss-7002.94
Profit factor2.02Expected payoff91.27
Absolute drawdown1137.60Maximal drawdown1236.61 (22.70%)Relative drawdown23.96% (1216.80)
Total trades78Short positions (won %)35 (37.14%)Long positions (won %)43 (37.21%)
Profit trades (% of total)29 (37.18%)Loss trades (% of total)49 (62.82%)
Largestprofit trade2321.00loss trade-321.00
Averageprofit trade486.98loss trade-142.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (3884.78)consecutive losses (loss in money)7 (-1216.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3884.78 (3)consecutive loss (count of losses)-1216.80 (7)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 00:00buy10.301.74691.73090.0000
22006.01.04 00:20modify10.301.74691.73100.0000
32006.01.04 01:00modify10.301.74691.73170.0000
42006.01.04 02:00modify10.301.74691.73230.0000
52006.01.04 03:00modify10.301.74691.73290.0000
62006.01.04 03:07modify10.301.74691.73300.0000
72006.01.04 03:26modify10.301.74691.73310.0000
82006.01.04 04:00modify10.301.74691.73380.0000
92006.01.04 04:12modify10.301.74691.73390.0000
102006.01.04 05:00modify10.301.74691.73450.0000
112006.01.04 06:00modify10.301.74691.73510.0000
122006.01.04 07:00modify10.301.74691.73570.0000
132006.01.04 08:00modify10.301.74691.73610.0000
142006.01.04 08:42modify10.301.74691.73620.0000
152006.01.04 09:00modify10.301.74691.73660.0000
162006.01.04 09:11modify10.301.74691.73670.0000
172006.01.04 09:57modify10.301.74691.73680.0000
182006.01.04 10:00modify10.301.74691.73740.0000
192006.01.04 10:10modify10.301.74691.73750.0000
202006.01.04 11:00modify10.301.74691.73810.0000
212006.01.04 11:07modify10.301.74691.73820.0000
222006.01.04 12:00modify10.301.74691.73890.0000
232006.01.04 13:00modify10.301.74691.73940.0000
242006.01.04 13:00modify10.301.74691.73950.0000
252006.01.04 13:18modify10.301.74691.73960.0000
262006.01.04 14:00modify10.301.74691.74020.0000
272006.01.04 15:00modify10.301.74691.74080.0000
282006.01.04 15:01modify10.301.74691.74090.0000
292006.01.04 16:00modify10.301.74691.74140.0000
302006.01.04 16:02modify10.301.74691.74150.0000
312006.01.04 16:37modify10.301.74691.74160.0000
322006.01.04 17:00modify10.301.74691.74230.0000
332006.01.04 18:00modify10.301.74691.74290.0000
342006.01.04 18:23modify10.301.74691.74300.0000
352006.01.04 19:00modify10.301.74691.74360.0000
362006.01.04 19:00modify10.301.74691.74370.0000
372006.01.04 20:00modify10.301.74691.74420.0000
382006.01.04 21:00modify10.301.74691.74470.0000
392006.01.04 22:00modify10.301.74691.74520.0000
402006.01.04 23:00modify10.301.74691.74570.0000
412006.01.05 00:00modify10.301.74691.74600.0000
422006.01.05 00:42modify10.301.74691.74610.0000
432006.01.05 01:00modify10.301.74691.74650.0000
442006.01.05 02:00modify10.301.74691.74690.0000
452006.01.05 02:43modify10.301.74691.74700.0000
462006.01.05 03:00modify10.301.74691.74740.0000
472006.01.05 04:00modify10.301.74691.74780.0000
482006.01.05 05:00modify10.301.74691.74810.0000
492006.01.05 06:00modify10.301.74691.74840.0000
502006.01.05 06:03modify10.301.74691.74850.0000
512006.01.05 07:00modify10.301.74691.74870.0000
522006.01.05 08:00modify10.301.74691.74900.0000
532006.01.05 08:06modify10.301.74691.74910.0000
542006.01.05 09:00modify10.301.74691.74920.0000
552006.01.05 10:30modify10.301.74691.74930.0000
562006.01.05 10:56modify10.301.74691.74940.0000
572006.01.05 11:00modify10.301.74691.74950.0000
582006.01.05 11:00modify10.301.74691.74960.0000
592006.01.05 11:47s/l10.301.74961.74960.000079.205079.20
602006.01.06 21:15buy20.301.77211.75740.0000
612006.01.06 22:00modify20.301.77211.75790.0000
622006.01.09 00:00modify20.301.77211.75830.0000
632006.01.09 01:00modify20.301.77211.75870.0000
642006.01.09 01:54modify20.301.77211.75880.0000
652006.01.09 02:00modify20.301.77211.75930.0000
662006.01.09 03:00modify20.301.77211.75960.0000
672006.01.09 03:14modify20.301.77211.75970.0000
682006.01.09 04:00modify20.301.77211.76000.0000
692006.01.09 05:00modify20.301.77211.76040.0000
702006.01.09 05:32modify20.301.77211.76050.0000
712006.01.09 06:00modify20.301.77211.76090.0000
722006.01.09 07:00modify20.301.77211.76140.0000
732006.01.09 08:00modify20.301.77211.76160.0000
742006.01.09 09:00modify20.301.77211.76190.0000
752006.01.09 10:48modify20.301.77211.76200.0000
762006.01.09 11:00modify20.301.77211.76220.0000
772006.01.09 12:00modify20.301.77211.76230.0000
782006.01.09 13:00modify20.301.77211.76240.0000
792006.01.09 13:15modify20.301.77211.76250.0000
802006.01.09 14:00modify20.301.77211.76260.0000
812006.01.09 14:17modify20.301.77211.76270.0000
822006.01.09 15:29modify20.301.77211.76280.0000
832006.01.09 16:13s/l20.301.76281.76280.0000-279.604799.60
842006.01.11 03:00sell30.301.76181.76440.0000
852006.01.11 04:02s/l30.301.76441.76440.0000-78.004721.60
862006.01.11 06:26sell40.401.76121.76420.0000
872006.01.11 06:39modify40.401.76121.76410.0000
882006.01.11 07:00modify40.401.76121.76400.0000
892006.01.11 08:04modify40.401.76121.76390.0000
902006.01.11 09:08modify40.401.76121.76380.0000
912006.01.11 09:42modify40.401.76121.76370.0000
922006.01.11 10:00modify40.401.76121.76350.0000
932006.01.11 10:30modify40.401.76121.76340.0000
942006.01.11 11:00modify40.401.76121.76310.0000
952006.01.11 11:06modify40.401.76121.76300.0000
962006.01.11 12:00modify40.401.76121.76260.0000
972006.01.11 13:08modify40.401.76121.76250.0000
982006.01.11 14:00modify40.401.76121.76230.0000
992006.01.11 15:00modify40.401.76121.76200.0000
1002006.01.11 15:50s/l40.401.76201.76200.0000-32.004689.60
1012006.01.11 23:24buy50.501.76561.76270.0000
1022006.01.12 00:00modify50.501.76561.76290.0000
1032006.01.12 01:00modify50.501.76561.76300.0000
1042006.01.12 02:00modify50.501.76561.76310.0000
1052006.01.12 02:42modify50.501.76561.76320.0000
1062006.01.12 03:00modify50.501.76561.76330.0000
1072006.01.12 04:00modify50.501.76561.76340.0000
1082006.01.12 05:00modify50.501.76561.76350.0000
1092006.01.12 06:00modify50.501.76561.76360.0000
1102006.01.12 07:00modify50.501.76561.76370.0000
1112006.01.12 07:15modify50.501.76561.76380.0000
1122006.01.12 08:00modify50.501.76561.76390.0000
1132006.01.12 09:00modify50.501.76561.76400.0000
1142006.01.12 09:07modify50.501.76561.76410.0000
1152006.01.12 10:09modify50.501.76561.76420.0000
1162006.01.12 10:33modify50.501.76561.76430.0000
1172006.01.12 11:00modify50.501.76561.76450.0000
1182006.01.12 11:14modify50.501.76561.76460.0000
1192006.01.12 12:00modify50.501.76561.76470.0000
1202006.01.12 13:00modify50.501.76561.76480.0000
1212006.01.12 13:34modify50.501.76561.76490.0000
1222006.01.12 14:00modify50.501.76561.76510.0000
1232006.01.12 15:01s/l50.501.76511.76510.0000-28.004661.60
1242006.01.13 18:15buy60.601.77381.76490.0000
1252006.01.13 18:15modify60.601.77381.76500.0000
1262006.01.13 18:37modify60.601.77381.76510.0000
1272006.01.13 19:00modify60.601.77381.76550.0000
1282006.01.13 20:00modify60.601.77381.76590.0000
1292006.01.13 21:00modify60.601.77381.76630.0000
1302006.01.13 22:00modify60.601.77381.76660.0000
1312006.01.13 22:41modify60.601.77381.76670.0000
1322006.01.16 00:00modify60.601.77381.76710.0000
1332006.01.16 00:50modify60.601.77381.76720.0000
1342006.01.16 01:00modify60.601.77381.76750.0000
1352006.01.16 01:21modify60.601.77381.76760.0000
1362006.01.16 02:00modify60.601.77381.76800.0000
1372006.01.16 02:05modify60.601.77381.76810.0000
1382006.01.16 03:00modify60.601.77381.76840.0000
1392006.01.16 04:00modify60.601.77381.76870.0000
1402006.01.16 05:00modify60.601.77381.76910.0000
1412006.01.16 06:00modify60.601.77381.76940.0000
1422006.01.16 07:00modify60.601.77381.76950.0000
1432006.01.16 07:13modify60.601.77381.76960.0000
1442006.01.16 08:00modify60.601.77381.76970.0000
1452006.01.16 08:46modify60.601.77381.76980.0000
1462006.01.16 09:00modify60.601.77381.77000.0000
1472006.01.16 10:00modify60.601.77381.77020.0000
1482006.01.16 11:11s/l60.601.77021.77020.0000-217.204444.40
1492006.01.16 16:00sell70.701.76491.76950.0000
1502006.01.16 17:31modify70.701.76491.76940.0000
1512006.01.16 18:00modify70.701.76491.76930.0000
1522006.01.16 19:00modify70.701.76491.76920.0000
1532006.01.16 22:21modify70.701.76491.76910.0000
1542006.01.16 23:02s/l70.701.76911.76910.0000-294.004150.40
1552006.01.17 01:57sell80.801.76451.76880.0000
1562006.01.17 01:57modify80.801.76451.76870.0000
1572006.01.17 02:00modify80.801.76451.76860.0000
1582006.01.17 03:00modify80.801.76451.76850.0000
1592006.01.17 04:00modify80.801.76451.76840.0000
1602006.01.17 05:04modify80.801.76451.76830.0000
1612006.01.17 06:00modify80.801.76451.76820.0000
1622006.01.17 07:00modify80.801.76451.76810.0000
1632006.01.17 07:29s/l80.801.76811.76810.0000-288.003862.40
1642006.01.23 00:00buy90.901.77181.76220.0000
1652006.01.23 00:15modify90.901.77181.76230.0000
1662006.01.23 01:00modify90.901.77181.76270.0000
1672006.01.23 01:15modify90.901.77181.76280.0000
1682006.01.23 01:40modify90.901.77181.76290.0000
1692006.01.23 02:00modify90.901.77181.76350.0000
1702006.01.23 02:18modify90.901.77181.76360.0000
1712006.01.23 03:00modify90.901.77181.76420.0000
1722006.01.23 03:19modify90.901.77181.76430.0000
1732006.01.23 04:00modify90.901.77181.76500.0000
1742006.01.23 05:00modify90.901.77181.76570.0000
1752006.01.23 06:00modify90.901.77181.76620.0000
1762006.01.23 07:00modify90.901.77181.76660.0000
1772006.01.23 07:05modify90.901.77181.76670.0000
1782006.01.23 08:00modify90.901.77181.76720.0000
1792006.01.23 08:09modify90.901.77181.76730.0000
1802006.01.23 09:00modify90.901.77181.76740.0000
1812006.01.23 09:00modify90.901.77181.76750.0000
1822006.01.23 10:00modify90.901.77181.76760.0000
1832006.01.23 10:00modify90.901.77181.76770.0000
1842006.01.23 10:13modify90.901.77181.76780.0000
1852006.01.23 10:37modify90.901.77181.76790.0000
1862006.01.23 11:00modify90.901.77181.76830.0000
1872006.01.23 11:04modify90.901.77181.76840.0000
1882006.01.23 11:51modify90.901.77181.76850.0000
1892006.01.23 12:00modify90.901.77181.76910.0000
1902006.01.23 13:00modify90.901.77181.76960.0000
1912006.01.23 13:16modify90.901.77181.76970.0000
1922006.01.23 13:52modify90.901.77181.76980.0000
1932006.01.23 14:00modify90.901.77181.77040.0000
1942006.01.23 15:00modify90.901.77181.77090.0000
1952006.01.23 16:00modify90.901.77181.77140.0000
1962006.01.23 16:00modify90.901.77181.77150.0000
1972006.01.23 17:00modify90.901.77181.77200.0000
1982006.01.23 18:00modify90.901.77181.77240.0000
1992006.01.23 18:40modify90.901.77181.77250.0000
2002006.01.23 18:47modify90.901.77181.77260.0000
2012006.01.23 19:00modify90.901.77181.77300.0000
2022006.01.23 19:21modify90.901.77181.77310.0000
2032006.01.23 20:00modify90.901.77181.77360.0000
2042006.01.23 21:00modify90.901.77181.77410.0000
2052006.01.23 22:00modify90.901.77181.77460.0000
2062006.01.23 22:21modify90.901.77181.77470.0000
2072006.01.23 23:00modify90.901.77181.77510.0000
2082006.01.23 23:02modify90.901.77181.77520.0000
2092006.01.24 00:00modify90.901.77181.77550.0000
2102006.01.24 00:01modify90.901.77181.77560.0000
2112006.01.24 01:00modify90.901.77181.77600.0000
2122006.01.24 02:00modify90.901.77181.77640.0000
2132006.01.24 03:00modify90.901.77181.77670.0000
2142006.01.24 04:00modify90.901.77181.77700.0000
2152006.01.24 05:00modify90.901.77181.77730.0000
2162006.01.24 06:00modify90.901.77181.77760.0000
2172006.01.24 06:45modify90.901.77181.77770.0000
2182006.01.24 07:00modify90.901.77181.77800.0000
2192006.01.24 08:00modify90.901.77181.77820.0000
2202006.01.24 09:00modify90.901.77181.77840.0000
2212006.01.24 09:02modify90.901.77181.77850.0000
2222006.01.24 10:35modify90.901.77181.77860.0000
2232006.01.24 11:00modify90.901.77181.77880.0000
2242006.01.24 12:00modify90.901.77181.77900.0000
2252006.01.24 13:00modify90.901.77181.77920.0000
2262006.01.24 13:39modify90.901.77181.77930.0000
2272006.01.24 14:00modify90.901.77181.77950.0000
2282006.01.24 15:00modify90.901.77181.77970.0000
2292006.01.24 16:00modify90.901.77181.78000.0000
2302006.01.24 17:00modify90.901.77181.78010.0000
2312006.01.24 17:53modify90.901.77181.78020.0000
2322006.01.24 18:00modify90.901.77181.78050.0000
2332006.01.24 18:00modify90.901.77181.78060.0000
2342006.01.24 19:00modify90.901.77181.78090.0000
2352006.01.24 20:00modify90.901.77181.78110.0000
2362006.01.24 20:03modify90.901.77181.78120.0000
2372006.01.24 21:00modify90.901.77181.78130.0000
2382006.01.24 22:00modify90.901.77181.78140.0000
2392006.01.24 23:00modify90.901.77181.78150.0000
2402006.01.25 00:02modify90.901.77181.78160.0000
2412006.01.25 02:00modify90.901.77181.78170.0000
2422006.01.25 06:00modify90.901.77181.78180.0000
2432006.01.25 07:01modify90.901.77181.78190.0000
2442006.01.25 08:00modify90.901.77181.78200.0000
2452006.01.25 10:00modify90.901.77181.78210.0000
2462006.01.25 10:12modify90.901.77181.78220.0000
2472006.01.25 10:30modify90.901.77181.78230.0000
2482006.01.25 10:48modify90.901.77181.78240.0000
2492006.01.25 10:58modify90.901.77181.78250.0000
2502006.01.25 11:00modify90.901.77181.78280.0000
2512006.01.25 12:00modify90.901.77181.78290.0000
2522006.01.25 12:38modify90.901.77181.78300.0000
2532006.01.25 13:00modify90.901.77181.78340.0000
2542006.01.25 14:00modify90.901.77181.78360.0000
2552006.01.25 15:00modify90.901.77181.78370.0000
2562006.01.25 16:00modify90.901.77181.78380.0000
2572006.01.25 17:00modify90.901.77181.78390.0000
2582006.01.25 17:05modify90.901.77181.78400.0000
2592006.01.25 18:00modify90.901.77181.78410.0000
2602006.01.25 18:26modify90.901.77181.78420.0000
2612006.01.25 20:00modify90.901.77181.78430.0000
2622006.01.25 20:44s/l90.901.78431.78430.00001121.404983.80
2632006.01.27 00:00sell100.201.77941.78390.0000
2642006.01.27 01:00modify100.201.77941.78380.0000
2652006.01.27 01:36modify100.201.77941.78370.0000
2662006.01.27 02:00modify100.201.77941.78360.0000
2672006.01.27 02:04modify100.201.77941.78350.0000
2682006.01.27 03:13modify100.201.77941.78340.0000
2692006.01.27 05:00modify100.201.77941.78330.0000
2702006.01.27 05:36modify100.201.77941.78320.0000
2712006.01.27 06:05modify100.201.77941.78310.0000
2722006.01.27 07:00modify100.201.77941.78290.0000
2732006.01.27 08:00modify100.201.77941.78280.0000
2742006.01.27 09:00modify100.201.77941.78270.0000
2752006.01.27 09:04modify100.201.77941.78260.0000
2762006.01.27 11:00modify100.201.77941.78250.0000
2772006.01.27 11:57modify100.201.77941.78240.0000
2782006.01.27 12:00modify100.201.77941.78230.0000
2792006.01.27 12:09modify100.201.77941.78220.0000
2802006.01.27 13:00modify100.201.77941.78200.0000
2812006.01.27 14:00modify100.201.77941.78190.0000
2822006.01.27 14:30s/l100.201.78191.78190.0000-50.004933.80
2832006.01.27 16:43sell110.301.77601.78210.0000
2842006.01.27 16:52modify110.301.77601.78200.0000
2852006.01.27 17:00modify110.301.77601.78160.0000
2862006.01.27 18:00modify110.301.77601.78140.0000
2872006.01.27 18:00modify110.301.77601.78130.0000
2882006.01.27 19:00modify110.301.77601.78100.0000
2892006.01.27 19:10modify110.301.77601.78090.0000
2902006.01.27 19:22modify110.301.77601.78080.0000
2912006.01.27 19:30modify110.301.77601.78070.0000
2922006.01.27 20:00modify110.301.77601.78030.0000
2932006.01.27 21:00modify110.301.77601.77980.0000
2942006.01.27 22:00modify110.301.77601.77930.0000
2952006.01.30 00:00modify110.301.77601.77890.0000
2962006.01.30 01:00modify110.301.77601.77850.0000
2972006.01.30 02:00modify110.301.77601.77830.0000
2982006.01.30 02:13modify110.301.77601.77820.0000
2992006.01.30 02:26modify110.301.77601.77810.0000
3002006.01.30 03:00modify110.301.77601.77780.0000
3012006.01.30 04:00modify110.301.77601.77740.0000
3022006.01.30 04:07modify110.301.77601.77730.0000
3032006.01.30 05:00modify110.301.77601.77690.0000
3042006.01.30 06:00modify110.301.77601.77640.0000
3052006.01.30 07:00modify110.301.77601.77610.0000
3062006.01.30 08:00modify110.301.77601.77590.0000
3072006.01.30 08:04modify110.301.77601.77580.0000
3082006.01.30 09:00modify110.301.77601.77540.0000
3092006.01.30 09:29modify110.301.77601.77530.0000
3102006.01.30 10:00modify110.301.77601.77490.0000
3112006.01.30 11:00modify110.301.77601.77460.0000
3122006.01.30 12:00modify110.301.77601.77420.0000
3132006.01.30 13:00modify110.301.77601.77390.0000
3142006.01.30 14:00modify110.301.77601.77360.0000
3152006.01.30 15:00modify110.301.77601.77340.0000
3162006.01.30 15:03modify110.301.77601.77330.0000
3172006.01.30 16:00modify110.301.77601.77320.0000
3182006.01.30 17:00modify110.301.77601.77300.0000
3192006.01.30 18:00modify110.301.77601.77290.0000
3202006.01.30 18:02modify110.301.77601.77280.0000
3212006.01.30 19:00modify110.301.77601.77260.0000
3222006.01.30 19:43modify110.301.77601.77250.0000
3232006.01.30 20:00modify110.301.77601.77230.0000
3242006.01.30 21:00modify110.301.77601.77210.0000
3252006.01.30 22:00modify110.301.77601.77190.0000
3262006.01.30 23:00modify110.301.77601.77180.0000
3272006.01.31 00:00modify110.301.77601.77170.0000
3282006.01.31 00:36modify110.301.77601.77160.0000
3292006.01.31 01:00modify110.301.77601.77140.0000
3302006.01.31 02:00modify110.301.77601.77130.0000
3312006.01.31 03:00modify110.301.77601.77120.0000
3322006.01.31 04:00modify110.301.77601.77110.0000
3332006.01.31 06:00modify110.301.77601.77100.0000
3342006.01.31 07:07modify110.301.77601.77090.0000
3352006.01.31 08:00modify110.301.77601.77080.0000
3362006.01.31 08:01s/l110.301.77081.77080.0000156.335090.13
3372006.01.31 19:00buy120.301.78391.77270.0000
3382006.01.31 19:08modify120.301.78391.77280.0000
3392006.01.31 20:00modify120.301.78391.77320.0000
3402006.01.31 21:00modify120.301.78391.77330.0000
3412006.01.31 21:11modify120.301.78391.77340.0000
3422006.01.31 22:00modify120.301.78391.77350.0000
3432006.01.31 23:00modify120.301.78391.77370.0000
3442006.02.01 00:00modify120.301.78391.77390.0000
3452006.02.01 01:00modify120.301.78391.77410.0000
3462006.02.01 02:00modify120.301.78391.77420.0000
3472006.02.01 03:00modify120.301.78391.77430.0000
3482006.02.01 03:00modify120.301.78391.77440.0000
3492006.02.01 04:00modify120.301.78391.77450.0000
3502006.02.01 05:00modify120.301.78391.77470.0000
3512006.02.01 06:00modify120.301.78391.77490.0000
3522006.02.01 06:02modify120.301.78391.77500.0000
3532006.02.01 07:00modify120.301.78391.77520.0000
3542006.02.01 08:00modify120.301.78391.77530.0000
3552006.02.01 08:46modify120.301.78391.77540.0000
3562006.02.01 09:17modify120.301.78391.77550.0000
3572006.02.01 10:00modify120.301.78391.77560.0000
3582006.02.01 10:01modify120.301.78391.77570.0000
3592006.02.01 11:49s/l120.301.77571.77570.0000-246.604843.53
3602006.02.03 15:07sell130.301.76561.77620.0000
3612006.02.03 15:19modify130.301.76561.77610.0000
3622006.02.03 16:00modify130.301.76561.77560.0000
3632006.02.03 16:21modify130.301.76561.77550.0000
3642006.02.03 17:00modify130.301.76561.77490.0000
3652006.02.03 18:00modify130.301.76561.77450.0000
3662006.02.03 18:01modify130.301.76561.77440.0000
3672006.02.03 19:00modify130.301.76561.77390.0000
3682006.02.03 19:05modify130.301.76561.77380.0000
3692006.02.03 20:00modify130.301.76561.77330.0000
3702006.02.03 21:00modify130.301.76561.77300.0000
3712006.02.03 21:00modify130.301.76561.77290.0000
3722006.02.03 22:00modify130.301.76561.77250.0000
3732006.02.06 00:00modify130.301.76561.77210.0000
3742006.02.06 01:00modify130.301.76561.77180.0000
3752006.02.06 02:00modify130.301.76561.77150.0000
3762006.02.06 03:00modify130.301.76561.77110.0000
3772006.02.06 03:58modify130.301.76561.77100.0000
3782006.02.06 04:00modify130.301.76561.77060.0000
3792006.02.06 05:00modify130.301.76561.77020.0000
3802006.02.06 06:00modify130.301.76561.76990.0000
3812006.02.06 06:09modify130.301.76561.76980.0000
3822006.02.06 07:00modify130.301.76561.76960.0000
3832006.02.06 07:03modify130.301.76561.76950.0000
3842006.02.06 08:00modify130.301.76561.76920.0000
3852006.02.06 08:11modify130.301.76561.76910.0000
3862006.02.06 08:32modify130.301.76561.76900.0000
3872006.02.06 09:00modify130.301.76561.76850.0000
3882006.02.06 10:00modify130.301.76561.76800.0000
3892006.02.06 10:03modify130.301.76561.76790.0000
3902006.02.06 11:00modify130.301.76561.76750.0000
3912006.02.06 11:00modify130.301.76561.76740.0000
3922006.02.06 12:00modify130.301.76561.76690.0000
3932006.02.06 12:25modify130.301.76561.76680.0000
3942006.02.06 13:00modify130.301.76561.76630.0000
3952006.02.06 13:04modify130.301.76561.76620.0000
3962006.02.06 14:00modify130.301.76561.76580.0000
3972006.02.06 14:22modify130.301.76561.76570.0000
3982006.02.06 15:00modify130.301.76561.76510.0000
3992006.02.06 16:00modify130.301.76561.76450.0000
4002006.02.06 17:00modify130.301.76561.76400.0000
4012006.02.06 17:01modify130.301.76561.76390.0000
4022006.02.06 17:49modify130.301.76561.76380.0000
4032006.02.06 18:00modify130.301.76561.76310.0000
4042006.02.06 18:13modify130.301.76561.76300.0000
4052006.02.06 19:00modify130.301.76561.76240.0000
4062006.02.06 19:09modify130.301.76561.76230.0000
4072006.02.06 20:00modify130.301.76561.76170.0000
4082006.02.06 21:00modify130.301.76561.76120.0000
4092006.02.06 22:00modify130.301.76561.76070.0000
4102006.02.06 23:00modify130.301.76561.76020.0000
4112006.02.06 23:08modify130.301.76561.76010.0000
4122006.02.07 00:00modify130.301.76561.75970.0000
4132006.02.07 00:58modify130.301.76561.75960.0000
4142006.02.07 01:00modify130.301.76561.75910.0000
4152006.02.07 02:00modify130.301.76561.75870.0000
4162006.02.07 03:00modify130.301.76561.75820.0000
4172006.02.07 04:00modify130.301.76561.75790.0000
4182006.02.07 05:00modify130.301.76561.75760.0000
4192006.02.07 06:00modify130.301.76561.75720.0000
4202006.02.07 07:00modify130.301.76561.75690.0000
4212006.02.07 08:00modify130.301.76561.75660.0000
4222006.02.07 08:21modify130.301.76561.75650.0000
4232006.02.07 09:00modify130.301.76561.75630.0000
4242006.02.07 09:42modify130.301.76561.75620.0000
4252006.02.07 10:00modify130.301.76561.75590.0000
4262006.02.07 11:00modify130.301.76561.75580.0000
4272006.02.07 11:02modify130.301.76561.75570.0000
4282006.02.07 12:00modify130.301.76561.75550.0000
4292006.02.07 12:02modify130.301.76561.75540.0000
4302006.02.07 13:00modify130.301.76561.75520.0000
4312006.02.07 13:02modify130.301.76561.75510.0000
4322006.02.07 13:21modify130.301.76561.75500.0000
4332006.02.07 14:00modify130.301.76561.75470.0000
4342006.02.07 14:19modify130.301.76561.75460.0000
4352006.02.07 15:00modify130.301.76561.75440.0000
4362006.02.07 15:13modify130.301.76561.75430.0000
4372006.02.07 16:00modify130.301.76561.75400.0000
4382006.02.07 16:04modify130.301.76561.75390.0000
4392006.02.07 16:38modify130.301.76561.75380.0000
4402006.02.07 17:00modify130.301.76561.75330.0000
4412006.02.07 18:00modify130.301.76561.75310.0000
4422006.02.07 18:03modify130.301.76561.75300.0000
4432006.02.07 19:00modify130.301.76561.75280.0000
4442006.02.07 20:00modify130.301.76561.75250.0000
4452006.02.07 21:00modify130.301.76561.75220.0000
4462006.02.07 21:54modify130.301.76561.75210.0000
4472006.02.07 22:00modify130.301.76561.75180.0000
4482006.02.07 23:00modify130.301.76561.75160.0000
4492006.02.08 00:00modify130.301.76561.75140.0000
4502006.02.08 01:00modify130.301.76561.75120.0000
4512006.02.08 02:00modify130.301.76561.75090.0000
4522006.02.08 03:00modify130.301.76561.75070.0000
4532006.02.08 04:00modify130.301.76561.75050.0000
4542006.02.08 05:00modify130.301.76561.75030.0000
4552006.02.08 05:41modify130.301.76561.75020.0000
4562006.02.08 06:00modify130.301.76561.75000.0000
4572006.02.08 07:00modify130.301.76561.74980.0000
4582006.02.08 08:00modify130.301.76561.74960.0000
4592006.02.08 08:18modify130.301.76561.74950.0000
4602006.02.08 09:00modify130.301.76561.74940.0000
4612006.02.08 09:03modify130.301.76561.74930.0000
4622006.02.08 09:55modify130.301.76561.74920.0000
4632006.02.08 10:00modify130.301.76561.74900.0000
4642006.02.08 10:33modify130.301.76561.74890.0000
4652006.02.08 11:00modify130.301.76561.74870.0000
4662006.02.08 12:00modify130.301.76561.74850.0000
4672006.02.08 13:00modify130.301.76561.74830.0000
4682006.02.08 13:05modify130.301.76561.74820.0000
4692006.02.08 14:00modify130.301.76561.74800.0000
4702006.02.08 15:00modify130.301.76561.74780.0000
4712006.02.08 15:40modify130.301.76561.74770.0000
4722006.02.08 16:00modify130.301.76561.74750.0000
4732006.02.08 16:21modify130.301.76561.74740.0000
4742006.02.08 17:00modify130.301.76561.74730.0000
4752006.02.08 17:01modify130.301.76561.74720.0000
4762006.02.08 18:00modify130.301.76561.74700.0000
4772006.02.08 18:03modify130.301.76561.74690.0000
4782006.02.08 19:00modify130.301.76561.74670.0000
4792006.02.08 20:00modify130.301.76561.74650.0000
4802006.02.08 20:27modify130.301.76561.74640.0000
4812006.02.08 21:00modify130.301.76561.74610.0000
4822006.02.08 22:00modify130.301.76561.74600.0000
4832006.02.08 23:00modify130.301.76561.74590.0000
4842006.02.08 23:44modify130.301.76561.74580.0000
4852006.02.09 00:00modify130.301.76561.74560.0000
4862006.02.09 01:00modify130.301.76561.74550.0000
4872006.02.09 02:02s/l130.301.74551.74550.0000603.995447.52
4882006.02.10 07:00buy140.301.74681.74360.0000
4892006.02.10 08:00modify140.301.74681.74370.0000
4902006.02.10 09:00modify140.301.74681.74380.0000
4912006.02.10 09:29s/l140.301.74381.74380.0000-90.005357.52
4922006.02.10 11:31buy150.401.74651.74380.0000
4932006.02.10 11:35modify150.401.74651.74390.0000
4942006.02.10 12:00modify150.401.74651.74400.0000
4952006.02.10 13:00modify150.401.74651.74410.0000
4962006.02.10 13:56modify150.401.74651.74420.0000
4972006.02.10 14:00modify150.401.74651.74440.0000
4982006.02.10 14:07modify150.401.74651.74450.0000
4992006.02.10 14:42modify150.401.74651.74460.0000
5002006.02.10 14:55modify150.401.74651.74470.0000
5012006.02.10 15:00modify150.401.74651.74520.0000
5022006.02.10 16:00modify150.401.74651.74560.0000
5032006.02.10 16:53s/l150.401.74561.74560.0000-36.005321.52
5042006.02.13 02:00sell160.501.74311.74490.0000
5052006.02.13 02:08modify160.501.74311.74480.0000
5062006.02.13 03:00modify160.501.74311.74470.0000
5072006.02.13 04:00modify160.501.74311.74460.0000
5082006.02.13 05:00modify160.501.74311.74450.0000
5092006.02.13 06:59modify160.501.74311.74440.0000
5102006.02.13 08:00modify160.501.74311.74430.0000
5112006.02.13 09:00modify160.501.74311.74420.0000
5122006.02.13 09:05modify160.501.74311.74410.0000
5132006.02.13 10:00modify160.501.74311.74390.0000
5142006.02.13 10:25modify160.501.74311.74380.0000
5152006.02.13 11:00modify160.501.74311.74370.0000
5162006.02.13 12:00modify160.501.74311.74360.0000
5172006.02.13 12:01modify160.501.74311.74350.0000
5182006.02.13 13:00modify160.501.74311.74340.0000
5192006.02.13 13:17modify160.501.74311.74330.0000
5202006.02.13 14:00modify160.501.74311.74320.0000
5212006.02.13 14:25modify160.501.74311.74310.0000
5222006.02.13 15:19modify160.501.74311.74300.0000
5232006.02.13 16:07s/l160.501.74301.74300.00005.005326.52
5242006.02.14 17:00sell170.301.72881.74000.0000
5252006.02.14 18:00modify170.301.72881.73990.0000
5262006.02.14 19:00modify170.301.72881.73970.0000
5272006.02.14 20:00modify170.301.72881.73950.0000
5282006.02.14 21:00modify170.301.72881.73940.0000
5292006.02.14 22:00modify170.301.72881.73930.0000
5302006.02.14 23:00modify170.301.72881.73920.0000
5312006.02.15 00:00modify170.301.72881.73900.0000
5322006.02.15 01:00modify170.301.72881.73890.0000
5332006.02.15 02:00modify170.301.72881.73870.0000
5342006.02.15 04:00modify170.301.72881.73860.0000
5352006.02.15 05:00modify170.301.72881.73850.0000
5362006.02.15 06:00modify170.301.72881.73840.0000
5372006.02.15 07:00modify170.301.72881.73830.0000
5382006.02.15 07:22modify170.301.72881.73820.0000
5392006.02.15 08:00modify170.301.72881.73810.0000
5402006.02.15 09:00modify170.301.72881.73800.0000
5412006.02.15 10:00modify170.301.72881.73790.0000
5422006.02.15 11:00modify170.301.72881.73780.0000
5432006.02.15 11:01modify170.301.72881.73770.0000
5442006.02.15 11:34s/l170.301.73771.73770.0000-266.835059.68
5452006.02.24 04:00buy180.401.75331.74800.0000
5462006.02.24 05:00modify180.401.75331.74810.0000
5472006.02.24 05:03modify180.401.75331.74820.0000
5482006.02.24 06:00modify180.401.75331.74830.0000
5492006.02.24 06:38modify180.401.75331.74840.0000
5502006.02.24 07:00modify180.401.75331.74850.0000
5512006.02.24 08:00modify180.401.75331.74860.0000
5522006.02.24 08:23modify180.401.75331.74870.0000
5532006.02.24 09:00modify180.401.75331.74880.0000
5542006.02.24 09:35s/l180.401.74881.74880.0000-180.004879.68
5552006.02.27 17:00sell190.401.73931.74420.0000
5562006.02.27 18:00modify190.401.73931.74410.0000
5572006.02.27 18:25modify190.401.73931.74400.0000
5582006.02.27 19:00modify190.401.73931.74380.0000
5592006.02.27 20:00modify190.401.73931.74370.0000
5602006.02.27 21:00modify190.401.73931.74350.0000
5612006.02.27 22:00modify190.401.73931.74330.0000
5622006.02.27 23:00modify190.401.73931.74320.0000
5632006.02.28 00:00modify190.401.73931.74310.0000
5642006.02.28 01:00modify190.401.73931.74300.0000
5652006.02.28 01:03modify190.401.73931.74290.0000
5662006.02.28 02:00modify190.401.73931.74270.0000
5672006.02.28 03:00modify190.401.73931.74260.0000
5682006.02.28 04:00modify190.401.73931.74250.0000
5692006.02.28 06:00modify190.401.73931.74240.0000
5702006.02.28 07:08modify190.401.73931.74230.0000
5712006.02.28 08:00modify190.401.73931.74220.0000
5722006.02.28 08:00modify190.401.73931.74210.0000
5732006.02.28 09:00modify190.401.73931.74200.0000
5742006.02.28 10:15s/l190.401.74201.74200.0000-107.784771.90
5752006.02.28 20:07buy200.501.75701.74500.0000
5762006.02.28 21:00modify200.501.75701.74530.0000
5772006.02.28 22:00modify200.501.75701.74560.0000
5782006.02.28 23:00modify200.501.75701.74590.0000
5792006.03.01 00:00modify200.501.75701.74620.0000
5802006.03.01 00:32modify200.501.75701.74630.0000
5812006.03.01 01:00modify200.501.75701.74650.0000
5822006.03.01 01:23modify200.501.75701.74660.0000
5832006.03.01 02:00modify200.501.75701.74690.0000
5842006.03.01 03:00modify200.501.75701.74720.0000
5852006.03.01 04:00modify200.501.75701.74750.0000
5862006.03.01 05:00modify200.501.75701.74780.0000
5872006.03.01 06:00modify200.501.75701.74810.0000
5882006.03.01 07:00modify200.501.75701.74830.0000
5892006.03.01 08:00modify200.501.75701.74850.0000
5902006.03.01 09:00modify200.501.75701.74870.0000
5912006.03.01 10:00modify200.501.75701.74890.0000
5922006.03.01 10:57modify200.501.75701.74900.0000
5932006.03.01 11:00modify200.501.75701.74920.0000
5942006.03.01 11:09modify200.501.75701.74930.0000
5952006.03.01 12:00modify200.501.75701.74940.0000
5962006.03.01 12:00modify200.501.75701.74950.0000
5972006.03.01 13:00modify200.501.75701.74970.0000
5982006.03.01 13:17modify200.501.75701.74980.0000
5992006.03.01 14:00modify200.501.75701.74990.0000
6002006.03.01 14:06modify200.501.75701.75000.0000
6012006.03.01 15:00modify200.501.75701.75030.0000
6022006.03.01 15:17modify200.501.75701.75040.0000
6032006.03.01 16:00modify200.501.75701.75050.0000
6042006.03.01 16:01modify200.501.75701.75060.0000
6052006.03.01 17:33s/l200.501.75061.75060.0000-321.004450.90
6062006.03.06 00:13buy210.601.75841.75230.0000
6072006.03.06 01:00modify210.601.75841.75260.0000
6082006.03.06 02:00modify210.601.75841.75290.0000
6092006.03.06 03:00modify210.601.75841.75310.0000
6102006.03.06 04:00modify210.601.75841.75330.0000
6112006.03.06 05:00modify210.601.75841.75350.0000
6122006.03.06 06:00modify210.601.75841.75360.0000
6132006.03.06 07:00modify210.601.75841.75380.0000
6142006.03.06 08:00modify210.601.75841.75390.0000
6152006.03.06 08:01modify210.601.75841.75400.0000
6162006.03.06 08:08modify210.601.75841.75410.0000
6172006.03.06 09:00modify210.601.75841.75430.0000
6182006.03.06 11:00modify210.601.75841.75440.0000
6192006.03.06 11:32s/l210.601.75441.75440.0000-240.004210.90
6202006.03.06 18:45sell220.701.74741.75370.0000
6212006.03.06 19:00modify220.701.74741.75350.0000
6222006.03.06 20:00modify220.701.74741.75340.0000
6232006.03.06 21:00modify220.701.74741.75320.0000
6242006.03.06 22:00modify220.701.74741.75310.0000
6252006.03.06 23:00modify220.701.74741.75300.0000
6262006.03.06 23:53modify220.701.74741.75290.0000
6272006.03.07 00:00modify220.701.74741.75280.0000
6282006.03.07 01:00modify220.701.74741.75270.0000
6292006.03.07 01:41modify220.701.74741.75260.0000
6302006.03.07 01:53modify220.701.74741.75250.0000
6312006.03.07 02:00modify220.701.74741.75230.0000
6322006.03.07 03:00modify220.701.74741.75220.0000
6332006.03.07 04:00modify220.701.74741.75210.0000
6342006.03.07 04:27modify220.701.74741.75200.0000
6352006.03.07 05:00modify220.701.74741.75190.0000
6362006.03.07 05:17modify220.701.74741.75180.0000
6372006.03.07 05:58modify220.701.74741.75170.0000
6382006.03.07 06:00modify220.701.74741.75150.0000
6392006.03.07 07:00modify220.701.74741.75130.0000
6402006.03.07 08:00modify220.701.74741.75110.0000
6412006.03.07 08:40modify220.701.74741.75100.0000
6422006.03.07 09:00modify220.701.74741.75070.0000
6432006.03.07 09:31modify220.701.74741.75060.0000
6442006.03.07 10:00modify220.701.74741.75030.0000
6452006.03.07 10:16modify220.701.74741.75020.0000
6462006.03.07 11:00modify220.701.74741.74980.0000
6472006.03.07 11:09modify220.701.74741.74970.0000
6482006.03.07 11:36modify220.701.74741.74960.0000
6492006.03.07 12:00modify220.701.74741.74920.0000
6502006.03.07 12:56modify220.701.74741.74910.0000
6512006.03.07 13:00modify220.701.74741.74860.0000
6522006.03.07 14:00modify220.701.74741.74820.0000
6532006.03.07 14:20modify220.701.74741.74810.0000
6542006.03.07 15:00modify220.701.74741.74770.0000
6552006.03.07 15:02modify220.701.74741.74760.0000
6562006.03.07 16:00modify220.701.74741.74710.0000
6572006.03.07 17:00modify220.701.74741.74670.0000
6582006.03.07 18:00modify220.701.74741.74630.0000
6592006.03.07 19:00modify220.701.74741.74590.0000
6602006.03.07 20:00modify220.701.74741.74550.0000
6612006.03.07 20:07modify220.701.74741.74540.0000
6622006.03.07 21:00modify220.701.74741.74510.0000
6632006.03.07 22:00modify220.701.74741.74470.0000
6642006.03.07 23:00modify220.701.74741.74440.0000
6652006.03.08 00:00modify220.701.74741.74400.0000
6662006.03.08 01:00modify220.701.74741.74380.0000
6672006.03.08 01:00modify220.701.74741.74370.0000
6682006.03.08 02:00modify220.701.74741.74340.0000
6692006.03.08 03:00modify220.701.74741.74320.0000
6702006.03.08 04:00modify220.701.74741.74300.0000
6712006.03.08 05:00modify220.701.74741.74270.0000
6722006.03.08 06:00modify220.701.74741.74250.0000
6732006.03.08 07:00modify220.701.74741.74230.0000
6742006.03.08 08:00modify220.701.74741.74210.0000
6752006.03.08 08:01modify220.701.74741.74200.0000
6762006.03.08 09:00s/l220.701.74201.74200.0000378.774589.67
6772006.03.08 14:12sell230.201.73751.74140.0000
6782006.03.08 14:12modify230.201.73751.74130.0000
6792006.03.08 15:00modify230.201.73751.74100.0000
6802006.03.08 16:00modify230.201.73751.74080.0000
6812006.03.08 17:00modify230.201.73751.74060.0000
6822006.03.08 18:00modify230.201.73751.74040.0000
6832006.03.08 19:00modify230.201.73751.74030.0000
6842006.03.08 20:00modify230.201.73751.74020.0000
6852006.03.08 21:00modify230.201.73751.74010.0000
6862006.03.08 21:07modify230.201.73751.74000.0000
6872006.03.08 22:00modify230.201.73751.73990.0000
6882006.03.09 00:07modify230.201.73751.73980.0000
6892006.03.09 01:00modify230.201.73751.73970.0000
6902006.03.09 02:00modify230.201.73751.73960.0000
6912006.03.09 03:00modify230.201.73751.73950.0000
6922006.03.09 04:00modify230.201.73751.73940.0000
6932006.03.09 05:00modify230.201.73751.73920.0000
6942006.03.09 07:00modify230.201.73751.73910.0000
6952006.03.09 07:10modify230.201.73751.73900.0000
6962006.03.09 09:35modify230.201.73751.73890.0000
6972006.03.09 10:04modify230.201.73751.73880.0000
6982006.03.09 10:31s/l230.201.73881.73880.0000-25.674564.00
6992006.03.14 00:00buy240.301.73371.73100.0000
7002006.03.14 00:28modify240.301.73371.73110.0000
7012006.03.14 01:00modify240.301.73371.73120.0000
7022006.03.14 01:39modify240.301.73371.73130.0000
7032006.03.14 02:00modify240.301.73371.73150.0000
7042006.03.14 03:17modify240.301.73371.73160.0000
7052006.03.14 04:08modify240.301.73371.73170.0000
7062006.03.14 05:00modify240.301.73371.73180.0000
7072006.03.14 06:00modify240.301.73371.73200.0000
7082006.03.14 07:00modify240.301.73371.73210.0000
7092006.03.14 08:00modify240.301.73371.73220.0000
7102006.03.14 09:03modify240.301.73371.73230.0000
7112006.03.14 10:00modify240.301.73371.73240.0000
7122006.03.14 10:22modify240.301.73371.73250.0000
7132006.03.14 11:12modify240.301.73371.73260.0000
7142006.03.14 12:00modify240.301.73371.73270.0000
7152006.03.14 13:36modify240.301.73371.73280.0000
7162006.03.14 14:00modify240.301.73371.73290.0000
7172006.03.14 14:30modify240.301.73371.73300.0000
7182006.03.14 15:09modify240.301.73371.73310.0000
7192006.03.14 15:51modify240.301.73371.73320.0000
7202006.03.14 16:00modify240.301.73371.73350.0000
7212006.03.14 16:00modify240.301.73371.73360.0000
7222006.03.14 16:24modify240.301.73371.73370.0000
7232006.03.14 17:00modify240.301.73371.73410.0000
7242006.03.14 17:12modify240.301.73371.73420.0000
7252006.03.14 17:56modify240.301.73371.73430.0000
7262006.03.14 18:00modify240.301.73371.73480.0000
7272006.03.14 19:00modify240.301.73371.73520.0000
7282006.03.14 20:00modify240.301.73371.73560.0000
7292006.03.14 20:12modify240.301.73371.73570.0000
7302006.03.14 21:00modify240.301.73371.73600.0000
7312006.03.14 22:00modify240.301.73371.73640.0000
7322006.03.14 23:00modify240.301.73371.73680.0000
7332006.03.15 00:00modify240.301.73371.73710.0000
7342006.03.15 00:24modify240.301.73371.73720.0000
7352006.03.15 01:00modify240.301.73371.73750.0000
7362006.03.15 02:00modify240.301.73371.73780.0000
7372006.03.15 02:22modify240.301.73371.73790.0000
7382006.03.15 03:00modify240.301.73371.73820.0000
7392006.03.15 04:00modify240.301.73371.73840.0000
7402006.03.15 04:03modify240.301.73371.73850.0000
7412006.03.15 05:00modify240.301.73371.73880.0000
7422006.03.15 06:00modify240.301.73371.73910.0000
7432006.03.15 07:00modify240.301.73371.73940.0000
7442006.03.15 08:00modify240.301.73371.73960.0000
7452006.03.15 08:00modify240.301.73371.73970.0000
7462006.03.15 09:00modify240.301.73371.73980.0000
7472006.03.15 09:02modify240.301.73371.73990.0000
7482006.03.15 10:00modify240.301.73371.74010.0000
7492006.03.15 11:42modify240.301.73371.74020.0000
7502006.03.15 12:00modify240.301.73371.74030.0000
7512006.03.15 12:00modify240.301.73371.74040.0000
7522006.03.15 13:00modify240.301.73371.74060.0000
7532006.03.15 14:00modify240.301.73371.74080.0000
7542006.03.15 15:00modify240.301.73371.74090.0000
7552006.03.15 15:11modify240.301.73371.74100.0000
7562006.03.15 16:00modify240.301.73371.74120.0000
7572006.03.15 16:18modify240.301.73371.74130.0000
7582006.03.15 18:00modify240.301.73371.74150.0000
7592006.03.15 19:00modify240.301.73371.74160.0000
7602006.03.15 19:26modify240.301.73371.74170.0000
7612006.03.15 20:00modify240.301.73371.74180.0000
7622006.03.15 20:00modify240.301.73371.74190.0000
7632006.03.15 21:00modify240.301.73371.74220.0000
7642006.03.15 22:00modify240.301.73371.74240.0000
7652006.03.15 23:00modify240.301.73371.74260.0000
7662006.03.16 00:00modify240.301.73371.74280.0000
7672006.03.16 01:00modify240.301.73371.74300.0000
7682006.03.16 02:00modify240.301.73371.74320.0000
7692006.03.16 03:00modify240.301.73371.74330.0000
7702006.03.16 04:00modify240.301.73371.74340.0000
7712006.03.16 04:00modify240.301.73371.74350.0000
7722006.03.16 05:00modify240.301.73371.74360.0000
7732006.03.16 07:12modify240.301.73371.74370.0000
7742006.03.16 08:54modify240.301.73371.74380.0000
7752006.03.16 09:00modify240.301.73371.74390.0000
7762006.03.16 09:02modify240.301.73371.74400.0000
7772006.03.16 10:00modify240.301.73371.74420.0000
7782006.03.16 11:17modify240.301.73371.74430.0000
7792006.03.16 13:48modify240.301.73371.74440.0000
7802006.03.16 14:00modify240.301.73371.74450.0000
7812006.03.16 14:31modify240.301.73371.74460.0000
7822006.03.16 14:39modify240.301.73371.74470.0000
7832006.03.16 15:00modify240.301.73371.74500.0000
7842006.03.16 16:00modify240.301.73371.74530.0000
7852006.03.16 16:05modify240.301.73371.74540.0000
7862006.03.16 17:00modify240.301.73371.74570.0000
7872006.03.16 17:05modify240.301.73371.74580.0000
7882006.03.16 18:00modify240.301.73371.74610.0000
7892006.03.16 18:00modify240.301.73371.74620.0000
7902006.03.16 18:30modify240.301.73371.74630.0000
7912006.03.16 19:00modify240.301.73371.74660.0000
7922006.03.16 19:11modify240.301.73371.74670.0000
7932006.03.16 20:00modify240.301.73371.74700.0000
7942006.03.16 20:04modify240.301.73371.74710.0000
7952006.03.16 21:00modify240.301.73371.74750.0000
7962006.03.16 22:00modify240.301.73371.74780.0000
7972006.03.16 23:00modify240.301.73371.74820.0000
7982006.03.17 00:00modify240.301.73371.74850.0000
7992006.03.17 01:00modify240.301.73371.74880.0000
8002006.03.17 02:00modify240.301.73371.74910.0000
8012006.03.17 03:00modify240.301.73371.74930.0000
8022006.03.17 03:07modify240.301.73371.74940.0000
8032006.03.17 04:00modify240.301.73371.74950.0000
8042006.03.17 04:47modify240.301.73371.74960.0000
8052006.03.17 05:00modify240.301.73371.74980.0000
8062006.03.17 06:00modify240.301.73371.75010.0000
8072006.03.17 07:00modify240.301.73371.75030.0000
8082006.03.17 08:00modify240.301.73371.75040.0000
8092006.03.17 08:00modify240.301.73371.75050.0000
8102006.03.17 09:09modify240.301.73371.75060.0000
8112006.03.17 10:00modify240.301.73371.75070.0000
8122006.03.17 10:36modify240.301.73371.75080.0000
8132006.03.17 11:00modify240.301.73371.75100.0000
8142006.03.17 12:00modify240.301.73371.75110.0000
8152006.03.17 13:00modify240.301.73371.75130.0000
8162006.03.17 14:00modify240.301.73371.75140.0000
8172006.03.17 14:28modify240.301.73371.75150.0000
8182006.03.17 15:00modify240.301.73371.75160.0000
8192006.03.17 16:05s/l240.301.75161.75160.0000534.005098.00
8202006.03.21 11:00sell250.301.74951.75350.0000
8212006.03.21 11:26modify250.301.74951.75340.0000
8222006.03.21 12:00modify250.301.74951.75320.0000
8232006.03.21 12:02modify250.301.74951.75310.0000
8242006.03.21 13:02modify250.301.74951.75300.0000
8252006.03.21 14:15modify250.301.74951.75290.0000
8262006.03.21 15:00modify250.301.74951.75280.0000
8272006.03.21 15:05modify250.301.74951.75270.0000
8282006.03.21 16:00modify250.301.74951.75260.0000
8292006.03.21 16:06modify250.301.74951.75250.0000
8302006.03.21 17:00modify250.301.74951.75230.0000
8312006.03.21 18:00modify250.301.74951.75200.0000
8322006.03.21 19:00modify250.301.74951.75180.0000
8332006.03.21 20:00modify250.301.74951.75160.0000
8342006.03.21 21:00modify250.301.74951.75150.0000
8352006.03.21 22:00modify250.301.74951.75130.0000
8362006.03.21 23:00modify250.301.74951.75120.0000
8372006.03.22 00:00modify250.301.74951.75110.0000
8382006.03.22 01:00modify250.301.74951.75100.0000
8392006.03.22 02:00modify250.301.74951.75080.0000
8402006.03.22 03:00modify250.301.74951.75060.0000
8412006.03.22 04:00modify250.301.74951.75050.0000
8422006.03.22 05:00modify250.301.74951.75040.0000
8432006.03.22 05:10modify250.301.74951.75030.0000
8442006.03.22 06:37modify250.301.74951.75020.0000
8452006.03.22 07:00modify250.301.74951.75010.0000
8462006.03.22 08:00modify250.301.74951.75000.0000
8472006.03.22 08:45s/l250.301.75001.75000.0000-14.845083.17
8482006.03.23 08:43sell260.401.74311.74740.0000
8492006.03.23 09:00modify260.401.74311.74720.0000
8502006.03.23 10:00modify260.401.74311.74710.0000
8512006.03.23 11:00modify260.401.74311.74700.0000
8522006.03.23 11:59modify260.401.74311.74690.0000
8532006.03.23 12:00modify260.401.74311.74680.0000
8542006.03.23 12:14modify260.401.74311.74670.0000
8552006.03.23 13:00modify260.401.74311.74650.0000
8562006.03.23 14:00modify260.401.74311.74640.0000
8572006.03.23 15:00modify260.401.74311.74630.0000
8582006.03.23 16:00modify260.401.74311.74620.0000
8592006.03.23 16:03modify260.401.74311.74610.0000
8602006.03.23 16:19modify260.401.74311.74600.0000
8612006.03.23 16:22modify260.401.74311.74590.0000
8622006.03.23 16:29modify260.401.74311.74580.0000
8632006.03.23 17:00modify260.401.74311.74540.0000
8642006.03.23 18:00modify260.401.74311.74520.0000
8652006.03.23 18:02modify260.401.74311.74510.0000
8662006.03.23 19:00modify260.401.74311.74480.0000
8672006.03.23 19:00modify260.401.74311.74470.0000
8682006.03.23 20:00modify260.401.74311.74440.0000
8692006.03.23 20:01modify260.401.74311.74430.0000
8702006.03.23 21:00modify260.401.74311.74400.0000
8712006.03.23 22:00modify260.401.74311.74370.0000
8722006.03.23 22:25modify260.401.74311.74360.0000
8732006.03.23 23:00modify260.401.74311.74330.0000
8742006.03.24 00:00modify260.401.74311.74290.0000
8752006.03.24 01:00modify260.401.74311.74250.0000
8762006.03.24 02:00modify260.401.74311.74230.0000
8772006.03.24 03:00modify260.401.74311.74200.0000
8782006.03.24 04:00modify260.401.74311.74180.0000
8792006.03.24 04:42modify260.401.74311.74170.0000
8802006.03.24 05:00modify260.401.74311.74150.0000
8812006.03.24 06:00modify260.401.74311.74120.0000
8822006.03.24 07:00modify260.401.74311.74100.0000
8832006.03.24 08:00modify260.401.74311.74070.0000
8842006.03.24 08:52modify260.401.74311.74060.0000
8852006.03.24 09:00modify260.401.74311.74030.0000
8862006.03.24 10:00modify260.401.74311.74000.0000
8872006.03.24 11:00modify260.401.74311.73970.0000
8882006.03.24 12:00modify260.401.74311.73950.0000
8892006.03.24 12:03modify260.401.74311.73940.0000
8902006.03.24 13:00modify260.401.74311.73910.0000
8912006.03.24 14:00modify260.401.74311.73890.0000
8922006.03.24 15:00modify260.401.74311.73880.0000
8932006.03.24 15:03modify260.401.74311.73870.0000
8942006.03.24 16:00s/l260.401.73871.73870.0000176.225259.39
8952006.03.24 22:01buy270.301.74401.73980.0000
8962006.03.27 00:00modify270.301.74401.73990.0000
8972006.03.27 01:34modify270.301.74401.74000.0000
8982006.03.27 02:00modify270.301.74401.74010.0000
8992006.03.27 03:00modify270.301.74401.74020.0000
9002006.03.27 04:00modify270.301.74401.74030.0000
9012006.03.27 04:54modify270.301.74401.74040.0000
9022006.03.27 05:00modify270.301.74401.74050.0000
9032006.03.27 05:00modify270.301.74401.74060.0000
9042006.03.27 06:00modify270.301.74401.74080.0000
9052006.03.27 07:00modify270.301.74401.74110.0000
9062006.03.27 08:00modify270.301.74401.74130.0000
9072006.03.27 09:00modify270.301.74401.74140.0000
9082006.03.27 09:22modify270.301.74401.74150.0000
9092006.03.27 10:00modify270.301.74401.74170.0000
9102006.03.27 11:00modify270.301.74401.74190.0000
9112006.03.27 12:00modify270.301.74401.74200.0000
9122006.03.27 12:23modify270.301.74401.74210.0000
9132006.03.27 13:00modify270.301.74401.74220.0000
9142006.03.27 13:38modify270.301.74401.74230.0000
9152006.03.27 14:00modify270.301.74401.74240.0000
9162006.03.27 14:41modify270.301.74401.74250.0000
9172006.03.27 15:00modify270.301.74401.74260.0000
9182006.03.27 15:23modify270.301.74401.74270.0000
9192006.03.27 16:00modify270.301.74401.74290.0000
9202006.03.27 17:00modify270.301.74401.74310.0000
9212006.03.27 18:00modify270.301.74401.74320.0000
9222006.03.27 19:00modify270.301.74401.74330.0000
9232006.03.27 19:06modify270.301.74401.74340.0000
9242006.03.27 20:00modify270.301.74401.74350.0000
9252006.03.27 20:09modify270.301.74401.74360.0000
9262006.03.27 21:21modify270.301.74401.74370.0000
9272006.03.27 22:00modify270.301.74401.74380.0000
9282006.03.27 23:00modify270.301.74401.74390.0000
9292006.03.28 00:00modify270.301.74401.74400.0000
9302006.03.28 01:00modify270.301.74401.74410.0000
9312006.03.28 02:00modify270.301.74401.74420.0000
9322006.03.28 03:00modify270.301.74401.74430.0000
9332006.03.28 04:12modify270.301.74401.74440.0000
9342006.03.28 05:23modify270.301.74401.74450.0000
9352006.03.28 05:53s/l270.301.74451.74450.000013.805273.19
9362006.03.28 14:04buy280.301.75061.74540.0000
9372006.03.28 15:00modify280.301.75061.74550.0000
9382006.03.28 15:20modify280.301.75061.74560.0000
9392006.03.28 15:45modify280.301.75061.74570.0000
9402006.03.28 16:00modify280.301.75061.74590.0000
9412006.03.28 17:00modify280.301.75061.74600.0000
9422006.03.28 18:00modify280.301.75061.74610.0000
9432006.03.28 19:00modify280.301.75061.74620.0000
9442006.03.28 20:00modify280.301.75061.74640.0000
9452006.03.28 21:00modify280.301.75061.74650.0000
9462006.03.28 21:22s/l280.301.74651.74650.0000-123.005150.19
9472006.03.30 18:00buy290.401.74431.74010.0000
9482006.03.30 18:02modify290.401.74431.74020.0000
9492006.03.30 19:00modify290.401.74431.74030.0000
9502006.03.30 19:05modify290.401.74431.74040.0000
9512006.03.30 20:02modify290.401.74431.74050.0000
9522006.03.30 20:36modify290.401.74431.74060.0000
9532006.03.30 21:00modify290.401.74431.74080.0000
9542006.03.30 21:26modify290.401.74431.74090.0000
9552006.03.30 22:00modify290.401.74431.74100.0000
9562006.03.30 23:00modify290.401.74431.74120.0000
9572006.03.30 23:03modify290.401.74431.74130.0000
9582006.03.31 00:00modify290.401.74431.74140.0000
9592006.03.31 00:02modify290.401.74431.74150.0000
9602006.03.31 01:00modify290.401.74431.74160.0000
9612006.03.31 01:11modify290.401.74431.74170.0000
9622006.03.31 02:00modify290.401.74431.74190.0000
9632006.03.31 03:00modify290.401.74431.74200.0000
9642006.03.31 04:00modify290.401.74431.74210.0000
9652006.03.31 05:00modify290.401.74431.74220.0000
9662006.03.31 06:00modify290.401.74431.74240.0000
9672006.03.31 07:00modify290.401.74431.74250.0000
9682006.03.31 08:47s/l290.401.74251.74250.0000-72.805077.39
9692006.03.31 11:19sell300.501.73711.74210.0000
9702006.03.31 11:19modify300.501.73711.74200.0000
9712006.03.31 12:00modify300.501.73711.74180.0000
9722006.03.31 12:04modify300.501.73711.74170.0000
9732006.03.31 13:00modify300.501.73711.74150.0000
9742006.03.31 14:00modify300.501.73711.74130.0000
9752006.03.31 15:00modify300.501.73711.74120.0000
9762006.03.31 15:34s/l300.501.74121.74120.0000-205.004872.39
9772006.03.31 16:56sell310.501.73591.74100.0000
9782006.03.31 17:00modify310.501.73591.74070.0000
9792006.03.31 19:13modify310.501.73591.74060.0000
9802006.03.31 20:00modify310.501.73591.74050.0000
9812006.03.31 21:00modify310.501.73591.74040.0000
9822006.03.31 21:28modify310.501.73591.74030.0000
9832006.03.31 22:00modify310.501.73591.74020.0000
9842006.04.03 00:00modify310.501.73591.74010.0000
9852006.04.03 01:00modify310.501.73591.74000.0000
9862006.04.03 01:51modify310.501.73591.73990.0000
9872006.04.03 02:00modify310.501.73591.73980.0000
9882006.04.03 02:31modify310.501.73591.73970.0000
9892006.04.03 03:00modify310.501.73591.73950.0000
9902006.04.03 04:00modify310.501.73591.73930.0000
9912006.04.03 05:00modify310.501.73591.73910.0000
9922006.04.03 05:01modify310.501.73591.73900.0000
9932006.04.03 06:00modify310.501.73591.73880.0000
9942006.04.03 06:43modify310.501.73591.73870.0000
9952006.04.03 07:00modify310.501.73591.73840.0000
9962006.04.03 07:27modify310.501.73591.73830.0000
9972006.04.03 08:00modify310.501.73591.73800.0000
9982006.04.03 08:42modify310.501.73591.73790.0000
9992006.04.03 09:00modify310.501.73591.73750.0000
10002006.04.03 09:01modify310.501.73591.73740.0000
10012006.04.03 10:00modify310.501.73591.73710.0000
10022006.04.03 10:30modify310.501.73591.73700.0000
10032006.04.03 11:00modify310.501.73591.73670.0000
10042006.04.03 12:00modify310.501.73591.73640.0000
10052006.04.03 13:00modify310.501.73591.73600.0000
10062006.04.03 14:00modify310.501.73591.73580.0000
10072006.04.03 14:28modify310.501.73591.73570.0000
10082006.04.03 15:00modify310.501.73591.73550.0000
10092006.04.03 15:01modify310.501.73591.73540.0000
10102006.04.03 16:00modify310.501.73591.73510.0000
10112006.04.03 16:53s/l310.501.73511.73510.000040.274912.66
10122006.04.04 00:30buy320.201.74051.73650.0000
10132006.04.04 01:00modify320.201.74051.73660.0000
10142006.04.04 01:10modify320.201.74051.73670.0000
10152006.04.04 03:45modify320.201.74051.73680.0000
10162006.04.04 05:00modify320.201.74051.73690.0000
10172006.04.04 05:22s/l320.201.73691.73690.0000-72.004840.66
10182006.04.04 10:00buy330.301.74531.73770.0000
10192006.04.04 11:00modify330.301.74531.73800.0000
10202006.04.04 12:00modify330.301.74531.73830.0000
10212006.04.04 13:00modify330.301.74531.73850.0000
10222006.04.04 13:37modify330.301.74531.73860.0000
10232006.04.04 14:00modify330.301.74531.73890.0000
10242006.04.04 14:04modify330.301.74531.73900.0000
10252006.04.04 14:05modify330.301.74531.73910.0000
10262006.04.04 14:27modify330.301.74531.73920.0000
10272006.04.04 15:00modify330.301.74531.73960.0000
10282006.04.04 15:14modify330.301.74531.73970.0000
10292006.04.04 15:47modify330.301.74531.73980.0000
10302006.04.04 15:51modify330.301.74531.73990.0000
10312006.04.04 16:00modify330.301.74531.74050.0000
10322006.04.04 17:00modify330.301.74531.74100.0000
10332006.04.04 17:30modify330.301.74531.74110.0000
10342006.04.04 18:00modify330.301.74531.74160.0000
10352006.04.04 19:00modify330.301.74531.74210.0000
10362006.04.04 19:59modify330.301.74531.74220.0000
10372006.04.04 20:00modify330.301.74531.74270.0000
10382006.04.04 21:00modify330.301.74531.74320.0000
10392006.04.04 22:00modify330.301.74531.74370.0000
10402006.04.04 23:00modify330.301.74531.74410.0000
10412006.04.05 00:00modify330.301.74531.74460.0000
10422006.04.05 01:00modify330.301.74531.74500.0000
10432006.04.05 02:00modify330.301.74531.74530.0000
10442006.04.05 03:00modify330.301.74531.74570.0000
10452006.04.05 03:23modify330.301.74531.74580.0000
10462006.04.05 04:00modify330.301.74531.74610.0000
10472006.04.05 04:11modify330.301.74531.74620.0000
10482006.04.05 05:00modify330.301.74531.74650.0000
10492006.04.05 05:06modify330.301.74531.74660.0000
10502006.04.05 06:00modify330.301.74531.74700.0000
10512006.04.05 06:51modify330.301.74531.74710.0000
10522006.04.05 07:00modify330.301.74531.74750.0000
10532006.04.05 08:00modify330.301.74531.74790.0000
10542006.04.05 09:00modify330.301.74531.74840.0000
10552006.04.05 09:26modify330.301.74531.74850.0000
10562006.04.05 10:00modify330.301.74531.74880.0000
10572006.04.05 12:00modify330.301.74531.74890.0000
10582006.04.05 13:00modify330.301.74531.74900.0000
10592006.04.05 14:00modify330.301.74531.74910.0000
10602006.04.05 14:37modify330.301.74531.74920.0000
10612006.04.05 16:00modify330.301.74531.74930.0000
10622006.04.05 16:06s/l330.301.74931.74930.0000119.404960.06
10632006.04.07 18:00sell340.201.74031.75000.0000
10642006.04.07 18:01modify340.201.74031.74990.0000
10652006.04.07 19:00modify340.201.74031.74970.0000
10662006.04.07 20:00modify340.201.74031.74940.0000
10672006.04.07 21:00modify340.201.74031.74920.0000
10682006.04.07 21:04modify340.201.74031.74910.0000
10692006.04.07 22:00modify340.201.74031.74900.0000
10702006.04.07 22:59modify340.201.74031.74890.0000
10712006.04.10 00:00modify340.201.74031.74870.0000
10722006.04.10 01:00modify340.201.74031.74850.0000
10732006.04.10 02:00modify340.201.74031.74830.0000
10742006.04.10 03:00modify340.201.74031.74820.0000
10752006.04.10 03:10modify340.201.74031.74810.0000
10762006.04.10 04:00modify340.201.74031.74800.0000
10772006.04.10 05:00modify340.201.74031.74780.0000
10782006.04.10 06:00modify340.201.74031.74770.0000
10792006.04.10 07:00modify340.201.74031.74760.0000
10802006.04.10 08:00modify340.201.74031.74750.0000
10812006.04.10 08:26modify340.201.74031.74740.0000
10822006.04.10 10:29modify340.201.74031.74730.0000
10832006.04.10 11:45s/l340.201.74731.74730.0000-139.894820.17
10842006.04.12 02:00buy350.301.75061.74590.0000
10852006.04.12 02:12modify350.301.75061.74600.0000
10862006.04.12 03:00modify350.301.75061.74620.0000
10872006.04.12 04:00modify350.301.75061.74630.0000
10882006.04.12 04:15modify350.301.75061.74640.0000
10892006.04.12 05:00modify350.301.75061.74660.0000
10902006.04.12 06:00modify350.301.75061.74670.0000
10912006.04.12 07:00modify350.301.75061.74680.0000
10922006.04.12 08:00modify350.301.75061.74690.0000
10932006.04.12 08:35modify350.301.75061.74700.0000
10942006.04.12 09:00modify350.301.75061.74710.0000
10952006.04.12 09:06modify350.301.75061.74720.0000
10962006.04.12 09:34modify350.301.75061.74730.0000
10972006.04.12 10:00modify350.301.75061.74740.0000
10982006.04.12 10:45modify350.301.75061.74750.0000
10992006.04.12 11:00modify350.301.75061.74780.0000
11002006.04.12 11:12modify350.301.75061.74790.0000
11012006.04.12 12:00modify350.301.75061.74820.0000
11022006.04.12 13:00modify350.301.75061.74830.0000
11032006.04.12 13:09modify350.301.75061.74840.0000
11042006.04.12 14:00modify350.301.75061.74850.0000
11052006.04.12 14:21modify350.301.75061.74860.0000
11062006.04.12 14:36s/l350.301.74861.74860.0000-60.004760.17
11072006.04.17 23:15buy360.401.77061.75970.0000
11082006.04.18 00:00modify360.401.77061.76010.0000
11092006.04.18 01:00modify360.401.77061.76040.0000
11102006.04.18 01:45modify360.401.77061.76050.0000
11112006.04.18 02:00modify360.401.77061.76090.0000
11122006.04.18 03:00modify360.401.77061.76130.0000
11132006.04.18 03:15modify360.401.77061.76140.0000
11142006.04.18 04:00modify360.401.77061.76170.0000
11152006.04.18 05:00modify360.401.77061.76200.0000
11162006.04.18 05:30modify360.401.77061.76210.0000
11172006.04.18 06:00modify360.401.77061.76240.0000
11182006.04.18 07:00modify360.401.77061.76270.0000
11192006.04.18 08:00modify360.401.77061.76310.0000
11202006.04.18 09:00modify360.401.77061.76340.0000
11212006.04.18 10:00modify360.401.77061.76360.0000
11222006.04.18 11:00modify360.401.77061.76380.0000
11232006.04.18 11:20modify360.401.77061.76390.0000
11242006.04.18 12:00modify360.401.77061.76410.0000
11252006.04.18 12:05modify360.401.77061.76420.0000
11262006.04.18 12:16modify360.401.77061.76430.0000
11272006.04.18 13:00modify360.401.77061.76450.0000
11282006.04.18 14:00modify360.401.77061.76470.0000
11292006.04.18 14:05modify360.401.77061.76480.0000
11302006.04.18 14:38modify360.401.77061.76490.0000
11312006.04.18 14:52modify360.401.77061.76500.0000
11322006.04.18 15:00modify360.401.77061.76550.0000
11332006.04.18 16:00modify360.401.77061.76600.0000
11342006.04.18 17:00modify360.401.77061.76640.0000
11352006.04.18 18:00modify360.401.77061.76670.0000
11362006.04.18 18:02modify360.401.77061.76680.0000
11372006.04.18 19:00modify360.401.77061.76720.0000
11382006.04.18 20:00modify360.401.77061.76760.0000
11392006.04.18 20:02modify360.401.77061.76770.0000
11402006.04.18 21:00modify360.401.77061.76810.0000
11412006.04.18 21:00modify360.401.77061.76820.0000
11422006.04.18 22:00modify360.401.77061.76860.0000
11432006.04.18 22:19modify360.401.77061.76870.0000
11442006.04.18 22:51modify360.401.77061.76880.0000
11452006.04.18 23:00modify360.401.77061.76930.0000
11462006.04.18 23:07modify360.401.77061.76940.0000
11472006.04.19 00:00modify360.401.77061.76990.0000
11482006.04.19 01:00modify360.401.77061.77050.0000
11492006.04.19 02:00modify360.401.77061.77090.0000
11502006.04.19 03:00modify360.401.77061.77140.0000
11512006.04.19 04:00modify360.401.77061.77180.0000
11522006.04.19 05:00modify360.401.77061.77210.0000
11532006.04.19 06:00modify360.401.77061.77250.0000
11542006.04.19 07:00modify360.401.77061.77290.0000
11552006.04.19 08:00modify360.401.77061.77310.0000
11562006.04.19 08:16modify360.401.77061.77320.0000
11572006.04.19 09:00modify360.401.77061.77360.0000
11582006.04.19 10:00modify360.401.77061.77400.0000
11592006.04.19 10:34modify360.401.77061.77410.0000
11602006.04.19 11:00modify360.401.77061.77440.0000
11612006.04.19 11:06modify360.401.77061.77450.0000
11622006.04.19 11:18modify360.401.77061.77460.0000
11632006.04.19 12:00modify360.401.77061.77490.0000
11642006.04.19 13:00modify360.401.77061.77530.0000
11652006.04.19 14:00modify360.401.77061.77560.0000
11662006.04.19 14:14modify360.401.77061.77570.0000
11672006.04.19 15:00modify360.401.77061.77600.0000
11682006.04.19 15:56modify360.401.77061.77610.0000
11692006.04.19 16:00modify360.401.77061.77650.0000
11702006.04.19 16:06modify360.401.77061.77660.0000
11712006.04.19 17:00modify360.401.77061.77700.0000
11722006.04.19 17:04modify360.401.77061.77710.0000
11732006.04.19 18:00modify360.401.77061.77750.0000
11742006.04.19 18:06modify360.401.77061.77760.0000
11752006.04.19 18:22modify360.401.77061.77770.0000
11762006.04.19 19:00modify360.401.77061.77820.0000
11772006.04.19 20:00modify360.401.77061.77870.0000
11782006.04.19 20:08modify360.401.77061.77880.0000
11792006.04.19 21:00modify360.401.77061.77920.0000
11802006.04.19 21:38modify360.401.77061.77930.0000
11812006.04.19 22:00modify360.401.77061.77980.0000
11822006.04.19 23:00modify360.401.77061.78030.0000
11832006.04.20 00:00modify360.401.77061.78080.0000
11842006.04.20 01:00modify360.401.77061.78120.0000
11852006.04.20 02:00modify360.401.77061.78150.0000
11862006.04.20 03:00modify360.401.77061.78180.0000
11872006.04.20 04:00modify360.401.77061.78210.0000
11882006.04.20 05:00modify360.401.77061.78240.0000
11892006.04.20 06:00modify360.401.77061.78260.0000
11902006.04.20 07:00modify360.401.77061.78280.0000
11912006.04.20 07:32modify360.401.77061.78290.0000
11922006.04.20 08:00modify360.401.77061.78300.0000
11932006.04.20 09:00modify360.401.77061.78310.0000
11942006.04.20 09:08modify360.401.77061.78320.0000
11952006.04.20 10:00modify360.401.77061.78340.0000
11962006.04.20 10:02modify360.401.77061.78350.0000
11972006.04.20 10:42s/l360.401.78351.78350.0000512.005272.17
11982006.04.20 16:07sell370.301.77751.78270.0000
11992006.04.20 16:50modify370.301.77751.78260.0000
12002006.04.20 17:00modify370.301.77751.78240.0000
12012006.04.20 19:00modify370.301.77751.78230.0000
12022006.04.20 20:00modify370.301.77751.78220.0000
12032006.04.20 21:00modify370.301.77751.78200.0000
12042006.04.20 22:00modify370.301.77751.78190.0000
12052006.04.20 23:00modify370.301.77751.78180.0000
12062006.04.21 00:00modify370.301.77751.78160.0000
12072006.04.21 01:00modify370.301.77751.78150.0000
12082006.04.21 01:11modify370.301.77751.78140.0000
12092006.04.21 01:50modify370.301.77751.78130.0000
12102006.04.21 04:00modify370.301.77751.78120.0000
12112006.04.21 05:00modify370.301.77751.78110.0000
12122006.04.21 07:00modify370.301.77751.78100.0000
12132006.04.21 08:00modify370.301.77751.78090.0000
12142006.04.21 08:39modify370.301.77751.78080.0000
12152006.04.21 10:00modify370.301.77751.78070.0000
12162006.04.21 10:05s/l370.301.78071.78070.0000-95.835176.34
12172006.04.21 17:13buy380.401.78521.78080.0000
12182006.04.21 18:59s/l380.401.78081.78080.0000-176.005000.34
12192006.04.28 13:00buy390.501.80891.79590.0000
12202006.04.28 14:00modify390.501.80891.79630.0000
12212006.04.28 14:30modify390.501.80891.79640.0000
12222006.04.28 15:00modify390.501.80891.79680.0000
12232006.04.28 15:41modify390.501.80891.79690.0000
12242006.04.28 15:51modify390.501.80891.79700.0000
12252006.04.28 16:00modify390.501.80891.79740.0000
12262006.04.28 16:00modify390.501.80891.79750.0000
12272006.04.28 16:41modify390.501.80891.79760.0000
12282006.04.28 16:56modify390.501.80891.79770.0000
12292006.04.28 17:00modify390.501.80891.79850.0000
12302006.04.28 17:05modify390.501.80891.79860.0000
12312006.04.28 17:08modify390.501.80891.79870.0000
12322006.04.28 17:09modify390.501.80891.79880.0000
12332006.04.28 18:00modify390.501.80891.79960.0000
12342006.04.28 19:00modify390.501.80891.80040.0000
12352006.04.28 20:00modify390.501.80891.80130.0000
12362006.04.28 21:00modify390.501.80891.80200.0000
12372006.04.28 21:00modify390.501.80891.80210.0000
12382006.04.28 22:00modify390.501.80891.80300.0000
12392006.04.28 22:12modify390.501.80891.80310.0000
12402006.05.01 00:00modify390.501.80891.80390.0000
12412006.05.01 01:00modify390.501.80891.80470.0000
12422006.05.01 02:00modify390.501.80891.80540.0000
12432006.05.01 03:00modify390.501.80891.80610.0000
12442006.05.01 04:00modify390.501.80891.80680.0000
12452006.05.01 05:00modify390.501.80891.80750.0000
12462006.05.01 05:21modify390.501.80891.80760.0000
12472006.05.01 06:00modify390.501.80891.80830.0000
12482006.05.01 06:10modify390.501.80891.80840.0000
12492006.05.01 07:00modify390.501.80891.80900.0000
12502006.05.01 07:54modify390.501.80891.80910.0000
12512006.05.01 08:00modify390.501.80891.80970.0000
12522006.05.01 09:00modify390.501.80891.81030.0000
12532006.05.01 10:00modify390.501.80891.81080.0000
12542006.05.01 11:00modify390.501.80891.81140.0000
12552006.05.01 12:00modify390.501.80891.81200.0000
12562006.05.01 13:00modify390.501.80891.81250.0000
12572006.05.01 13:44modify390.501.80891.81260.0000
12582006.05.01 14:00modify390.501.80891.81310.0000
12592006.05.01 14:20modify390.501.80891.81320.0000
12602006.05.01 14:56modify390.501.80891.81330.0000
12612006.05.01 15:00modify390.501.80891.81400.0000
12622006.05.01 15:01modify390.501.80891.81410.0000
12632006.05.01 15:08modify390.501.80891.81420.0000
12642006.05.01 15:34modify390.501.80891.81430.0000
12652006.05.01 15:38modify390.501.80891.81440.0000
12662006.05.01 16:00modify390.501.80891.81510.0000
12672006.05.01 16:28modify390.501.80891.81520.0000
12682006.05.01 17:00modify390.501.80891.81560.0000
12692006.05.01 18:00modify390.501.80891.81600.0000
12702006.05.01 19:00modify390.501.80891.81640.0000
12712006.05.01 19:18modify390.501.80891.81650.0000
12722006.05.01 20:00modify390.501.80891.81690.0000
12732006.05.01 20:00modify390.501.80891.81700.0000
12742006.05.01 21:00modify390.501.80891.81730.0000
12752006.05.01 22:00modify390.501.80891.81760.0000
12762006.05.01 23:00modify390.501.80891.81790.0000
12772006.05.01 23:10modify390.501.80891.81800.0000
12782006.05.02 00:00modify390.501.80891.81810.0000
12792006.05.02 01:00modify390.501.80891.81840.0000
12802006.05.02 02:00modify390.501.80891.81850.0000
12812006.05.02 02:10modify390.501.80891.81860.0000
12822006.05.02 03:00modify390.501.80891.81870.0000
12832006.05.02 03:49modify390.501.80891.81880.0000
12842006.05.02 04:00modify390.501.80891.81900.0000
12852006.05.02 05:00modify390.501.80891.81920.0000
12862006.05.02 06:00modify390.501.80891.81930.0000
12872006.05.02 07:00modify390.501.80891.81950.0000
12882006.05.02 08:00modify390.501.80891.81960.0000
12892006.05.02 09:03modify390.501.80891.81970.0000
12902006.05.02 09:20modify390.501.80891.81980.0000
12912006.05.02 09:39modify390.501.80891.81990.0000
12922006.05.02 10:00modify390.501.80891.82010.0000
12932006.05.02 10:12modify390.501.80891.82020.0000
12942006.05.02 10:30modify390.501.80891.82030.0000
12952006.05.02 10:40modify390.501.80891.82040.0000
12962006.05.02 11:00modify390.501.80891.82090.0000
12972006.05.02 12:00modify390.501.80891.82150.0000
12982006.05.02 12:06modify390.501.80891.82160.0000
12992006.05.02 12:15modify390.501.80891.82170.0000
13002006.05.02 13:00modify390.501.80891.82200.0000
13012006.05.02 14:00modify390.501.80891.82250.0000
13022006.05.02 14:12modify390.501.80891.82260.0000
13032006.05.02 15:00modify390.501.80891.82310.0000
13042006.05.02 15:33modify390.501.80891.82320.0000
13052006.05.02 16:00modify390.501.80891.82370.0000
13062006.05.02 16:25modify390.501.80891.82380.0000
13072006.05.02 17:00modify390.501.80891.82440.0000
13082006.05.02 17:43modify390.501.80891.82450.0000
13092006.05.02 18:00modify390.501.80891.82500.0000
13102006.05.02 19:00modify390.501.80891.82540.0000
13112006.05.02 19:03modify390.501.80891.82550.0000
13122006.05.02 20:00modify390.501.80891.82600.0000
13132006.05.02 20:55modify390.501.80891.82610.0000
13142006.05.02 21:00modify390.501.80891.82660.0000
13152006.05.02 21:11modify390.501.80891.82670.0000
13162006.05.02 22:00modify390.501.80891.82720.0000
13172006.05.02 23:00modify390.501.80891.82760.0000
13182006.05.03 00:00modify390.501.80891.82810.0000
13192006.05.03 01:00modify390.501.80891.82850.0000
13202006.05.03 02:00modify390.501.80891.82870.0000
13212006.05.03 02:17modify390.501.80891.82880.0000
13222006.05.03 03:00modify390.501.80891.82910.0000
13232006.05.03 03:11modify390.501.80891.82920.0000
13242006.05.03 04:00modify390.501.80891.82960.0000
13252006.05.03 04:29modify390.501.80891.82970.0000
13262006.05.03 04:32modify390.501.80891.82980.0000
13272006.05.03 05:00modify390.501.80891.83030.0000
13282006.05.03 06:00modify390.501.80891.83080.0000
13292006.05.03 07:00modify390.501.80891.83120.0000
13302006.05.03 08:00modify390.501.80891.83170.0000
13312006.05.03 08:28modify390.501.80891.83180.0000
13322006.05.03 08:34modify390.501.80891.83190.0000
13332006.05.03 09:00modify390.501.80891.83230.0000
13342006.05.03 11:00modify390.501.80891.83250.0000
13352006.05.03 12:00modify390.501.80891.83270.0000
13362006.05.03 13:00modify390.501.80891.83290.0000
13372006.05.03 13:08modify390.501.80891.83300.0000
13382006.05.03 14:00modify390.501.80891.83330.0000
13392006.05.03 15:00modify390.501.80891.83350.0000
13402006.05.03 16:00modify390.501.80891.83370.0000
13412006.05.03 17:00modify390.501.80891.83400.0000
13422006.05.03 17:03modify390.501.80891.83410.0000
13432006.05.03 17:30modify390.501.80891.83420.0000
13442006.05.03 18:00modify390.501.80891.83450.0000
13452006.05.03 18:00modify390.501.80891.83460.0000
13462006.05.03 18:09modify390.501.80891.83470.0000
13472006.05.03 19:00modify390.501.80891.83480.0000
13482006.05.03 19:03modify390.501.80891.83490.0000
13492006.05.03 20:00modify390.501.80891.83500.0000
13502006.05.03 20:08modify390.501.80891.83510.0000
13512006.05.03 21:00modify390.501.80891.83520.0000
13522006.05.03 21:00modify390.501.80891.83530.0000
13532006.05.03 22:00modify390.501.80891.83550.0000
13542006.05.03 23:00modify390.501.80891.83580.0000
13552006.05.04 00:00modify390.501.80891.83600.0000
13562006.05.04 00:02modify390.501.80891.83610.0000
13572006.05.04 02:00modify390.501.80891.83630.0000
13582006.05.04 03:00modify390.501.80891.83640.0000
13592006.05.04 04:00modify390.501.80891.83660.0000
13602006.05.04 05:00modify390.501.80891.83670.0000
13612006.05.04 07:00modify390.501.80891.83680.0000
13622006.05.04 08:00modify390.501.80891.83690.0000
13632006.05.04 08:28s/l390.501.83691.83690.00001394.006394.34
13642006.05.08 01:00buy400.301.86161.85030.0000
13652006.05.08 01:33modify400.301.86161.85040.0000
13662006.05.08 02:00modify400.301.86161.85080.0000
13672006.05.08 03:00modify400.301.86161.85110.0000
13682006.05.08 03:08modify400.301.86161.85120.0000
13692006.05.08 04:00modify400.301.86161.85150.0000
13702006.05.08 05:00modify400.301.86161.85180.0000
13712006.05.08 05:33modify400.301.86161.85190.0000
13722006.05.08 06:00modify400.301.86161.85220.0000
13732006.05.08 07:00modify400.301.86161.85260.0000
13742006.05.08 08:00modify400.301.86161.85290.0000
13752006.05.08 09:00modify400.301.86161.85320.0000
13762006.05.08 09:04modify400.301.86161.85330.0000
13772006.05.08 10:00modify400.301.86161.85350.0000
13782006.05.08 10:18modify400.301.86161.85360.0000
13792006.05.08 10:26modify400.301.86161.85370.0000
13802006.05.08 10:30modify400.301.86161.85380.0000
13812006.05.08 11:00modify400.301.86161.85430.0000
13822006.05.08 12:00modify400.301.86161.85470.0000
13832006.05.08 13:00modify400.301.86161.85490.0000
13842006.05.08 13:07modify400.301.86161.85500.0000
13852006.05.08 14:00modify400.301.86161.85530.0000
13862006.05.08 15:00modify400.301.86161.85560.0000
13872006.05.08 17:13modify400.301.86161.85570.0000
13882006.05.08 18:10modify400.301.86161.85580.0000
13892006.05.08 19:09s/l400.301.85581.85580.0000-174.006220.34
13902006.05.10 00:00buy410.401.86761.85910.0000
13912006.05.10 01:00modify410.401.86761.85950.0000
13922006.05.10 02:00modify410.401.86761.85970.0000
13932006.05.10 03:00modify410.401.86761.85990.0000
13942006.05.10 04:00modify410.401.86761.86010.0000
13952006.05.10 05:00modify410.401.86761.86030.0000
13962006.05.10 06:00modify410.401.86761.86060.0000
13972006.05.10 07:00modify410.401.86761.86080.0000
13982006.05.10 08:00modify410.401.86761.86100.0000
13992006.05.10 08:45modify410.401.86761.86110.0000
14002006.05.10 08:53modify410.401.86761.86120.0000
14012006.05.10 08:55modify410.401.86761.86130.0000
14022006.05.10 09:00modify410.401.86761.86150.0000
14032006.05.10 09:00modify410.401.86761.86160.0000
14042006.05.10 10:00modify410.401.86761.86190.0000
14052006.05.10 11:04modify410.401.86761.86200.0000
14062006.05.10 11:37s/l410.401.86201.86200.0000-224.005996.34
14072006.05.15 18:59sell420.501.87841.88500.0000
14082006.05.15 19:00modify420.501.87841.88480.0000
14092006.05.15 20:00modify420.501.87841.88470.0000
14102006.05.15 20:15modify420.501.87841.88460.0000
14112006.05.15 21:00modify420.501.87841.88440.0000
14122006.05.15 22:00modify420.501.87841.88410.0000
14132006.05.15 23:00modify420.501.87841.88400.0000
14142006.05.16 00:00modify420.501.87841.88380.0000
14152006.05.16 00:02modify420.501.87841.88370.0000
14162006.05.16 00:58modify420.501.87841.88360.0000
14172006.05.16 01:00modify420.501.87841.88330.0000
14182006.05.16 02:00modify420.501.87841.88320.0000
14192006.05.16 03:00modify420.501.87841.88310.0000
14202006.05.16 04:38s/l420.501.88311.88310.0000-234.725761.61
14212006.05.19 14:59sell430.601.87381.88580.0000
14222006.05.19 15:00modify430.601.87381.88530.0000
14232006.05.19 15:00modify430.601.87381.88520.0000
14242006.05.19 16:00modify430.601.87381.88500.0000
14252006.05.19 16:07modify430.601.87381.88490.0000
14262006.05.19 16:27modify430.601.87381.88480.0000
14272006.05.19 17:00modify430.601.87381.88430.0000
14282006.05.19 18:00modify430.601.87381.88410.0000
14292006.05.19 18:19modify430.601.87381.88400.0000
14302006.05.19 19:00modify430.601.87381.88380.0000
14312006.05.19 20:00modify430.601.87381.88370.0000
14322006.05.19 20:01modify430.601.87381.88360.0000
14332006.05.19 21:00modify430.601.87381.88340.0000
14342006.05.19 22:00modify430.601.87381.88320.0000
14352006.05.22 00:00modify430.601.87381.88300.0000
14362006.05.22 01:00modify430.601.87381.88280.0000
14372006.05.22 01:25modify430.601.87381.88270.0000
14382006.05.22 02:00modify430.601.87381.88250.0000
14392006.05.22 02:12modify430.601.87381.88240.0000
14402006.05.22 03:00modify430.601.87381.88200.0000
14412006.05.22 03:26modify430.601.87381.88190.0000
14422006.05.22 04:00modify430.601.87381.88160.0000
14432006.05.22 04:36modify430.601.87381.88150.0000
14442006.05.22 05:00modify430.601.87381.88110.0000
14452006.05.22 05:06modify430.601.87381.88100.0000
14462006.05.22 06:00modify430.601.87381.88090.0000
14472006.05.22 06:07modify430.601.87381.88080.0000
14482006.05.22 07:00modify430.601.87381.88050.0000
14492006.05.22 07:18modify430.601.87381.88040.0000
14502006.05.22 07:48modify430.601.87381.88030.0000
14512006.05.22 08:00modify430.601.87381.87990.0000
14522006.05.22 08:01modify430.601.87381.87980.0000
14532006.05.22 08:48modify430.601.87381.87970.0000
14542006.05.22 09:00modify430.601.87381.87910.0000
14552006.05.22 11:00modify430.601.87381.87890.0000
14562006.05.22 12:00modify430.601.87381.87870.0000
14572006.05.22 14:00modify430.601.87381.87860.0000
14582006.05.22 14:09modify430.601.87381.87850.0000
14592006.05.22 15:00modify430.601.87381.87840.0000
14602006.05.22 15:58s/l430.601.87841.87840.0000-275.675485.94
14612006.05.22 19:00buy440.701.88441.87920.0000
14622006.05.22 19:02modify440.701.88441.87930.0000
14632006.05.22 20:00modify440.701.88441.87960.0000
14642006.05.22 20:14modify440.701.88441.87970.0000
14652006.05.22 21:00modify440.701.88441.87990.0000
14662006.05.22 22:00modify440.701.88441.88020.0000
14672006.05.22 23:00modify440.701.88441.88040.0000
14682006.05.23 00:00modify440.701.88441.88050.0000
14692006.05.23 00:23modify440.701.88441.88060.0000
14702006.05.23 01:00modify440.701.88441.88070.0000
14712006.05.23 02:00modify440.701.88441.88080.0000
14722006.05.23 02:00modify440.701.88441.88090.0000
14732006.05.23 03:19modify440.701.88441.88100.0000
14742006.05.23 04:00modify440.701.88441.88110.0000
14752006.05.23 05:00modify440.701.88441.88120.0000
14762006.05.23 05:29modify440.701.88441.88130.0000
14772006.05.23 06:00modify440.701.88441.88140.0000
14782006.05.23 06:53modify440.701.88441.88150.0000
14792006.05.23 07:00modify440.701.88441.88170.0000
14802006.05.23 08:00modify440.701.88441.88180.0000
14812006.05.23 08:55modify440.701.88441.88190.0000
14822006.05.23 09:00modify440.701.88441.88200.0000
14832006.05.23 09:14modify440.701.88441.88210.0000
14842006.05.23 09:35s/l440.701.88211.88210.0000-162.405323.54
14852006.05.30 11:00buy450.801.87561.86490.0000
14862006.05.30 11:50modify450.801.87561.86500.0000
14872006.05.30 12:00modify450.801.87561.86550.0000
14882006.05.30 12:36modify450.801.87561.86560.0000
14892006.05.30 13:00modify450.801.87561.86600.0000
14902006.05.30 14:00modify450.801.87561.86610.0000
14912006.05.30 14:05modify450.801.87561.86620.0000
14922006.05.30 15:00modify450.801.87561.86650.0000
14932006.05.30 15:20modify450.801.87561.86660.0000
14942006.05.30 15:39modify450.801.87561.86670.0000
14952006.05.30 15:53modify450.801.87561.86680.0000
14962006.05.30 16:00modify450.801.87561.86740.0000
14972006.05.30 16:02modify450.801.87561.86750.0000
14982006.05.30 16:03modify450.801.87561.86760.0000
14992006.05.30 17:00modify450.801.87561.86830.0000
15002006.05.30 18:00modify450.801.87561.86870.0000
15012006.05.30 19:00modify450.801.87561.86930.0000
15022006.05.30 20:00modify450.801.87561.86980.0000
15032006.05.30 20:30modify450.801.87561.86990.0000
15042006.05.30 21:00modify450.801.87561.87030.0000
15052006.05.30 21:01modify450.801.87561.87040.0000
15062006.05.30 22:00modify450.801.87561.87090.0000
15072006.05.30 23:00modify450.801.87561.87140.0000
15082006.05.31 00:00modify450.801.87561.87180.0000
15092006.05.31 01:00modify450.801.87561.87210.0000
15102006.05.31 02:00modify450.801.87561.87250.0000
15112006.05.31 03:00modify450.801.87561.87280.0000
15122006.05.31 03:11modify450.801.87561.87290.0000
15132006.05.31 04:00modify450.801.87561.87320.0000
15142006.05.31 05:00modify450.801.87561.87360.0000
15152006.05.31 06:00modify450.801.87561.87390.0000
15162006.05.31 06:22modify450.801.87561.87400.0000
15172006.05.31 07:00modify450.801.87561.87430.0000
15182006.05.31 08:00modify450.801.87561.87460.0000
15192006.05.31 08:50modify450.801.87561.87470.0000
15202006.05.31 09:00modify450.801.87561.87500.0000
15212006.05.31 10:00modify450.801.87561.87520.0000
15222006.05.31 12:00modify450.801.87561.87530.0000
15232006.05.31 13:00modify450.801.87561.87550.0000
15242006.05.31 13:58s/l450.801.87551.87550.0000-9.605313.94
15252006.05.31 20:31sell460.901.87121.87460.0000
15262006.05.31 21:00modify460.901.87121.87430.0000
15272006.05.31 22:00modify460.901.87121.87420.0000
15282006.05.31 23:00modify460.901.87121.87400.0000
15292006.06.01 00:55modify460.901.87121.87390.0000
15302006.06.01 01:00modify460.901.87121.87380.0000
15312006.06.01 02:00modify460.901.87121.87370.0000
15322006.06.01 02:26modify460.901.87121.87360.0000
15332006.06.01 02:34modify460.901.87121.87350.0000
15342006.06.01 03:00modify460.901.87121.87340.0000
15352006.06.01 03:00modify460.901.87121.87330.0000
15362006.06.01 04:00modify460.901.87121.87300.0000
15372006.06.01 05:00modify460.901.87121.87270.0000
15382006.06.01 05:56modify460.901.87121.87260.0000
15392006.06.01 06:00modify460.901.87121.87240.0000
15402006.06.01 06:17modify460.901.87121.87230.0000
15412006.06.01 07:00modify460.901.87121.87220.0000
15422006.06.01 07:04modify460.901.87121.87210.0000
15432006.06.01 08:00modify460.901.87121.87200.0000
15442006.06.01 08:08modify460.901.87121.87190.0000
15452006.06.01 08:38modify460.901.87121.87180.0000
15462006.06.01 09:00modify460.901.87121.87160.0000
15472006.06.01 09:01modify460.901.87121.87150.0000
15482006.06.01 09:32modify460.901.87121.87140.0000
15492006.06.01 10:00modify460.901.87121.87130.0000
15502006.06.01 10:53modify460.901.87121.87120.0000
15512006.06.01 11:00modify460.901.87121.87100.0000
15522006.06.01 12:00modify460.901.87121.87080.0000
15532006.06.01 12:40modify460.901.87121.87070.0000
15542006.06.01 13:00modify460.901.87121.87050.0000
15552006.06.01 13:05modify460.901.87121.87040.0000
15562006.06.01 13:26modify460.901.87121.87030.0000
15572006.06.01 14:00modify460.901.87121.87000.0000
15582006.06.01 14:19modify460.901.87121.86990.0000
15592006.06.01 14:55modify460.901.87121.86980.0000
15602006.06.01 15:00modify460.901.87121.86940.0000
15612006.06.01 16:00modify460.901.87121.86890.0000
15622006.06.01 16:51s/l460.901.86891.86890.0000208.495522.43
15632006.06.05 22:25sell470.301.87181.87690.0000
15642006.06.05 23:00modify470.301.87181.87670.0000
15652006.06.06 00:00modify470.301.87181.87650.0000
15662006.06.06 01:00modify470.301.87181.87630.0000
15672006.06.06 01:02modify470.301.87181.87620.0000
15682006.06.06 02:00modify470.301.87181.87610.0000
15692006.06.06 03:00modify470.301.87181.87590.0000
15702006.06.06 03:18modify470.301.87181.87580.0000
15712006.06.06 04:00modify470.301.87181.87570.0000
15722006.06.06 05:00modify470.301.87181.87550.0000
15732006.06.06 06:00modify470.301.87181.87530.0000
15742006.06.06 07:00modify470.301.87181.87510.0000
15752006.06.06 08:32s/l470.301.87511.87510.0000-98.835423.59
15762006.06.06 12:16sell480.401.87061.87480.0000
15772006.06.06 12:22modify480.401.87061.87470.0000
15782006.06.06 13:00modify480.401.87061.87450.0000
15792006.06.06 14:00modify480.401.87061.87420.0000
15802006.06.06 14:13modify480.401.87061.87410.0000
15812006.06.06 14:33modify480.401.87061.87400.0000
15822006.06.06 15:00modify480.401.87061.87370.0000
15832006.06.06 15:31modify480.401.87061.87360.0000
15842006.06.06 16:00modify480.401.87061.87330.0000
15852006.06.06 16:07modify480.401.87061.87320.0000
15862006.06.06 16:53modify480.401.87061.87310.0000
15872006.06.06 17:00modify480.401.87061.87260.0000
15882006.06.06 18:00modify480.401.87061.87220.0000
15892006.06.06 18:01modify480.401.87061.87210.0000
15902006.06.06 19:00modify480.401.87061.87180.0000
15912006.06.06 19:38modify480.401.87061.87170.0000
15922006.06.06 20:00modify480.401.87061.87130.0000
15932006.06.06 21:00modify480.401.87061.87100.0000
15942006.06.06 21:32modify480.401.87061.87090.0000
15952006.06.06 22:00modify480.401.87061.87060.0000
15962006.06.06 22:15modify480.401.87061.87050.0000
15972006.06.06 23:00modify480.401.87061.87010.0000
15982006.06.07 00:00modify480.401.87061.86970.0000
15992006.06.07 01:00modify480.401.87061.86940.0000
16002006.06.07 02:00modify480.401.87061.86900.0000
16012006.06.07 03:00modify480.401.87061.86880.0000
16022006.06.07 04:00modify480.401.87061.86860.0000
16032006.06.07 05:00modify480.401.87061.86840.0000
16042006.06.07 06:00modify480.401.87061.86820.0000
16052006.06.07 07:00modify480.401.87061.86790.0000
16062006.06.07 07:57modify480.401.87061.86780.0000
16072006.06.07 08:00modify480.401.87061.86760.0000
16082006.06.07 08:05modify480.401.87061.86750.0000
16092006.06.07 08:33modify480.401.87061.86740.0000
16102006.06.07 09:00modify480.401.87061.86700.0000
16112006.06.07 09:33modify480.401.87061.86690.0000
16122006.06.07 10:00modify480.401.87061.86680.0000
16132006.06.07 11:00modify480.401.87061.86650.0000
16142006.06.07 12:00modify480.401.87061.86630.0000
16152006.06.07 13:00modify480.401.87061.86620.0000
16162006.06.07 13:31modify480.401.87061.86610.0000
16172006.06.07 14:00modify480.401.87061.86580.0000
16182006.06.07 14:01modify480.401.87061.86570.0000
16192006.06.07 15:00modify480.401.87061.86560.0000
16202006.06.07 15:18modify480.401.87061.86550.0000
16212006.06.07 15:33modify480.401.87061.86540.0000
16222006.06.07 15:49modify480.401.87061.86530.0000
16232006.06.07 16:00modify480.401.87061.86500.0000
16242006.06.07 16:33modify480.401.87061.86490.0000
16252006.06.07 17:00modify480.401.87061.86460.0000
16262006.06.07 18:00modify480.401.87061.86440.0000
16272006.06.07 19:00modify480.401.87061.86420.0000
16282006.06.07 19:23modify480.401.87061.86410.0000
16292006.06.07 20:00modify480.401.87061.86390.0000
16302006.06.07 20:11modify480.401.87061.86380.0000
16312006.06.07 21:00modify480.401.87061.86350.0000
16322006.06.07 22:00modify480.401.87061.86320.0000
16332006.06.07 23:00modify480.401.87061.86280.0000
16342006.06.08 00:00modify480.401.87061.86270.0000
16352006.06.08 01:00modify480.401.87061.86240.0000
16362006.06.08 02:00modify480.401.87061.86230.0000
16372006.06.08 02:05modify480.401.87061.86220.0000
16382006.06.08 03:00modify480.401.87061.86200.0000
16392006.06.08 03:01modify480.401.87061.86190.0000
16402006.06.08 04:00modify480.401.87061.86160.0000
16412006.06.08 05:00modify480.401.87061.86140.0000
16422006.06.08 06:00modify480.401.87061.86120.0000
16432006.06.08 07:00modify480.401.87061.86100.0000
16442006.06.08 08:00modify480.401.87061.86080.0000
16452006.06.08 08:33modify480.401.87061.86070.0000
16462006.06.08 08:34modify480.401.87061.86060.0000
16472006.06.08 09:00modify480.401.87061.86030.0000
16482006.06.08 09:04modify480.401.87061.86020.0000
16492006.06.08 09:26modify480.401.87061.86010.0000
16502006.06.08 10:00modify480.401.87061.85970.0000
16512006.06.08 11:00modify480.401.87061.85930.0000
16522006.06.08 12:00modify480.401.87061.85890.0000
16532006.06.08 13:00modify480.401.87061.85860.0000
16542006.06.08 13:00modify480.401.87061.85850.0000
16552006.06.08 13:53modify480.401.87061.85840.0000
16562006.06.08 14:00modify480.401.87061.85790.0000
16572006.06.08 14:03modify480.401.87061.85780.0000
16582006.06.08 14:31modify480.401.87061.85770.0000
16592006.06.08 14:33modify480.401.87061.85760.0000
16602006.06.08 15:00modify480.401.87061.85700.0000
16612006.06.08 15:33modify480.401.87061.85690.0000
16622006.06.08 16:00modify480.401.87061.85640.0000
16632006.06.08 16:54modify480.401.87061.85630.0000
16642006.06.08 17:00modify480.401.87061.85560.0000
16652006.06.08 18:00modify480.401.87061.85520.0000
16662006.06.08 19:00modify480.401.87061.85480.0000
16672006.06.08 19:04modify480.401.87061.85470.0000
16682006.06.08 20:00modify480.401.87061.85420.0000
16692006.06.08 21:00modify480.401.87061.85370.0000
16702006.06.08 22:00modify480.401.87061.85340.0000
16712006.06.08 22:05modify480.401.87061.85330.0000
16722006.06.08 23:00modify480.401.87061.85290.0000
16732006.06.09 00:00modify480.401.87061.85260.0000
16742006.06.09 00:11modify480.401.87061.85250.0000
16752006.06.09 01:00modify480.401.87061.85220.0000
16762006.06.09 02:00modify480.401.87061.85180.0000
16772006.06.09 03:00modify480.401.87061.85150.0000
16782006.06.09 04:00modify480.401.87061.85110.0000
16792006.06.09 05:00modify480.401.87061.85080.0000
16802006.06.09 06:00modify480.401.87061.85050.0000
16812006.06.09 06:00modify480.401.87061.85040.0000
16822006.06.09 07:00modify480.401.87061.85020.0000
16832006.06.09 08:00modify480.401.87061.84990.0000
16842006.06.09 08:12modify480.401.87061.84980.0000
16852006.06.09 09:08modify480.401.87061.84970.0000
16862006.06.09 10:00modify480.401.87061.84940.0000
16872006.06.09 11:00modify480.401.87061.84910.0000
16882006.06.09 12:00modify480.401.87061.84890.0000
16892006.06.09 13:00modify480.401.87061.84860.0000
16902006.06.09 14:00modify480.401.87061.84850.0000
16912006.06.09 14:03modify480.401.87061.84840.0000
16922006.06.09 14:30modify480.401.87061.84830.0000
16932006.06.09 14:34modify480.401.87061.84820.0000
16942006.06.09 15:00modify480.401.87061.84780.0000
16952006.06.09 16:10s/l480.401.84781.84780.0000913.106336.69
16962006.06.16 01:02buy490.301.85121.84510.0000
16972006.06.16 01:02modify490.301.85121.84520.0000
16982006.06.16 02:00modify490.301.85121.84540.0000
16992006.06.16 03:00modify490.301.85121.84570.0000
17002006.06.16 04:00modify490.301.85121.84600.0000
17012006.06.16 05:00modify490.301.85121.84610.0000
17022006.06.16 05:09modify490.301.85121.84620.0000
17032006.06.16 06:00modify490.301.85121.84640.0000
17042006.06.16 07:00modify490.301.85121.84660.0000
17052006.06.16 07:20modify490.301.85121.84670.0000
17062006.06.16 08:00modify490.301.85121.84690.0000
17072006.06.16 08:53modify490.301.85121.84700.0000
17082006.06.16 09:00modify490.301.85121.84720.0000
17092006.06.16 10:00modify490.301.85121.84740.0000
17102006.06.16 10:09modify490.301.85121.84750.0000
17112006.06.16 11:00modify490.301.85121.84770.0000
17122006.06.16 12:00modify490.301.85121.84790.0000
17132006.06.16 13:00modify490.301.85121.84820.0000
17142006.06.16 14:00modify490.301.85121.84840.0000
17152006.06.16 15:00modify490.301.85121.84860.0000
17162006.06.16 15:59s/l490.301.84861.84860.0000-78.006258.69
17172006.06.16 21:22buy500.401.85241.84870.0000
17182006.06.19 00:00modify500.401.85241.84880.0000
17192006.06.19 01:00modify500.401.85241.84890.0000
17202006.06.19 01:19modify500.401.85241.84900.0000
17212006.06.19 02:34s/l500.401.84901.84900.0000-136.806121.89
17222006.06.19 04:00sell510.501.84321.84840.0000
17232006.06.19 05:00modify510.501.84321.84830.0000
17242006.06.19 05:27modify510.501.84321.84820.0000
17252006.06.19 06:00modify510.501.84321.84810.0000
17262006.06.19 07:00modify510.501.84321.84790.0000
17272006.06.19 08:00modify510.501.84321.84780.0000
17282006.06.19 08:17modify510.501.84321.84770.0000
17292006.06.19 10:00modify510.501.84321.84750.0000
17302006.06.19 11:00modify510.501.84321.84730.0000
17312006.06.19 12:48modify510.501.84321.84720.0000
17322006.06.19 13:00modify510.501.84321.84710.0000
17332006.06.19 13:32s/l510.501.84711.84710.0000-195.005926.89
17342006.06.22 15:00sell520.601.83041.84190.0000
17352006.06.22 15:20modify520.601.83041.84180.0000
17362006.06.22 16:00modify520.601.83041.84130.0000
17372006.06.22 16:20modify520.601.83041.84120.0000
17382006.06.22 17:00modify520.601.83041.84080.0000
17392006.06.22 18:00modify520.601.83041.84040.0000
17402006.06.22 18:43modify520.601.83041.84030.0000
17412006.06.22 19:00modify520.601.83041.83990.0000
17422006.06.22 19:00modify520.601.83041.83980.0000
17432006.06.22 20:00modify520.601.83041.83940.0000
17442006.06.22 21:00modify520.601.83041.83890.0000
17452006.06.22 22:00modify520.601.83041.83850.0000
17462006.06.22 23:00modify520.601.83041.83810.0000
17472006.06.23 00:00modify520.601.83041.83770.0000
17482006.06.23 01:00modify520.601.83041.83730.0000
17492006.06.23 02:00modify520.601.83041.83690.0000
17502006.06.23 03:00modify520.601.83041.83670.0000
17512006.06.23 03:09modify520.601.83041.83660.0000
17522006.06.23 04:00modify520.601.83041.83620.0000
17532006.06.23 05:00modify520.601.83041.83600.0000
17542006.06.23 05:35modify520.601.83041.83590.0000
17552006.06.23 06:00modify520.601.83041.83570.0000
17562006.06.23 06:20modify520.601.83041.83560.0000
17572006.06.23 07:00modify520.601.83041.83540.0000
17582006.06.23 08:00modify520.601.83041.83520.0000
17592006.06.23 08:53modify520.601.83041.83510.0000
17602006.06.23 09:00modify520.601.83041.83490.0000
17612006.06.23 09:17modify520.601.83041.83480.0000
17622006.06.23 10:00modify520.601.83041.83450.0000
17632006.06.23 10:45modify520.601.83041.83440.0000
17642006.06.23 11:00modify520.601.83041.83400.0000
17652006.06.23 11:00modify520.601.83041.83390.0000
17662006.06.23 12:00modify520.601.83041.83350.0000
17672006.06.23 12:09modify520.601.83041.83340.0000
17682006.06.23 13:00modify520.601.83041.83300.0000
17692006.06.23 13:48modify520.601.83041.83290.0000
17702006.06.23 13:53modify520.601.83041.83280.0000
17712006.06.23 14:00modify520.601.83041.83230.0000
17722006.06.23 14:11modify520.601.83041.83220.0000
17732006.06.23 14:48modify520.601.83041.83210.0000
17742006.06.23 15:00modify520.601.83041.83150.0000
17752006.06.23 16:00modify520.601.83041.83110.0000
17762006.06.23 17:00modify520.601.83041.83070.0000
17772006.06.23 18:00modify520.601.83041.83030.0000
17782006.06.23 19:00modify520.601.83041.82990.0000
17792006.06.23 20:00modify520.601.83041.82950.0000
17802006.06.23 20:01modify520.601.83041.82940.0000
17812006.06.23 21:00modify520.601.83041.82910.0000
17822006.06.23 21:00modify520.601.83041.82900.0000
17832006.06.23 22:00modify520.601.83041.82860.0000
17842006.06.23 22:29modify520.601.83041.82850.0000
17852006.06.26 00:00modify520.601.83041.82820.0000
17862006.06.26 00:01modify520.601.83041.82810.0000
17872006.06.26 01:00modify520.601.83041.82780.0000
17882006.06.26 02:00modify520.601.83041.82750.0000
17892006.06.26 03:00modify520.601.83041.82730.0000
17902006.06.26 03:00modify520.601.83041.82720.0000
17912006.06.26 04:00modify520.601.83041.82700.0000
17922006.06.26 05:00modify520.601.83041.82670.0000
17932006.06.26 05:07modify520.601.83041.82660.0000
17942006.06.26 06:00modify520.601.83041.82630.0000
17952006.06.26 07:00modify520.601.83041.82610.0000
17962006.06.26 07:18modify520.601.83041.82600.0000
17972006.06.26 08:00modify520.601.83041.82580.0000
17982006.06.26 08:08modify520.601.83041.82570.0000
17992006.06.26 09:00modify520.601.83041.82560.0000
18002006.06.26 10:05modify520.601.83041.82550.0000
18012006.06.26 11:00modify520.601.83041.82530.0000
18022006.06.26 11:53modify520.601.83041.82520.0000
18032006.06.26 12:00modify520.601.83041.82500.0000
18042006.06.26 13:00modify520.601.83041.82490.0000
18052006.06.26 13:31modify520.601.83041.82480.0000
18062006.06.26 14:00modify520.601.83041.82470.0000
18072006.06.26 15:00modify520.601.83041.82460.0000
18082006.06.26 15:59modify520.601.83041.82450.0000
18092006.06.26 16:00modify520.601.83041.82440.0000
18102006.06.26 16:00modify520.601.83041.82430.0000
18112006.06.26 17:00modify520.601.83041.82400.0000
18122006.06.26 18:00modify520.601.83041.82390.0000
18132006.06.26 18:00modify520.601.83041.82380.0000
18142006.06.26 19:23s/l520.601.82381.82380.0000396.666323.55
18152006.06.29 20:00sell530.301.81031.81670.0000
18162006.06.29 20:17s/l530.301.81671.81670.0000-192.006131.55
18172006.06.30 08:00buy540.401.83611.82270.0000
18182006.06.30 09:00modify540.401.83611.82290.0000
18192006.06.30 10:00modify540.401.83611.82310.0000
18202006.06.30 10:00modify540.401.83611.82320.0000
18212006.06.30 10:31modify540.401.83611.82330.0000
18222006.06.30 11:00modify540.401.83611.82360.0000
18232006.06.30 11:43modify540.401.83611.82370.0000
18242006.06.30 12:00modify540.401.83611.82400.0000
18252006.06.30 12:28modify540.401.83611.82410.0000
18262006.06.30 13:00modify540.401.83611.82440.0000
18272006.06.30 13:26modify540.401.83611.82450.0000
18282006.06.30 14:00modify540.401.83611.82490.0000
18292006.06.30 14:00modify540.401.83611.82500.0000
18302006.06.30 14:31modify540.401.83611.82510.0000
18312006.06.30 14:41modify540.401.83611.82520.0000
18322006.06.30 14:52modify540.401.83611.82530.0000
18332006.06.30 15:00modify540.401.83611.82590.0000
18342006.06.30 15:07modify540.401.83611.82600.0000
18352006.06.30 16:00modify540.401.83611.82680.0000
18362006.06.30 16:39modify540.401.83611.82690.0000
18372006.06.30 17:00modify540.401.83611.82780.0000
18382006.06.30 18:00modify540.401.83611.82860.0000
18392006.06.30 19:00modify540.401.83611.82920.0000
18402006.06.30 19:01modify540.401.83611.82930.0000
18412006.06.30 20:00modify540.401.83611.82990.0000
18422006.06.30 20:03modify540.401.83611.83000.0000
18432006.06.30 21:00modify540.401.83611.83070.0000
18442006.06.30 22:00modify540.401.83611.83140.0000
18452006.06.30 22:12modify540.401.83611.83150.0000
18462006.07.03 00:00modify540.401.83611.83200.0000
18472006.07.03 01:00modify540.401.83611.83260.0000
18482006.07.03 02:00modify540.401.83611.83320.0000
18492006.07.03 03:00modify540.401.83611.83370.0000
18502006.07.03 04:00modify540.401.83611.83410.0000
18512006.07.03 05:00modify540.401.83611.83460.0000
18522006.07.03 06:00modify540.401.83611.83510.0000
18532006.07.03 07:00modify540.401.83611.83550.0000
18542006.07.03 08:00modify540.401.83611.83580.0000
18552006.07.03 08:07modify540.401.83611.83590.0000
18562006.07.03 08:42modify540.401.83611.83600.0000
18572006.07.03 09:00modify540.401.83611.83630.0000
18582006.07.03 10:00modify540.401.83611.83660.0000
18592006.07.03 11:00modify540.401.83611.83690.0000
18602006.07.03 12:00modify540.401.83611.83710.0000
18612006.07.03 12:37modify540.401.83611.83720.0000
18622006.07.03 13:00modify540.401.83611.83740.0000
18632006.07.03 14:00modify540.401.83611.83770.0000
18642006.07.03 15:00modify540.401.83611.83790.0000
18652006.07.03 16:00modify540.401.83611.83800.0000
18662006.07.03 16:00modify540.401.83611.83810.0000
18672006.07.03 16:14modify540.401.83611.83820.0000
18682006.07.03 17:00modify540.401.83611.83830.0000
18692006.07.03 18:38modify540.401.83611.83840.0000
18702006.07.03 20:00modify540.401.83611.83850.0000
18712006.07.03 21:00modify540.401.83611.83860.0000
18722006.07.03 21:00modify540.401.83611.83870.0000
18732006.07.03 22:00modify540.401.83611.83890.0000
18742006.07.03 23:00modify540.401.83611.83900.0000
18752006.07.04 00:00modify540.401.83611.83910.0000
18762006.07.04 01:00modify540.401.83611.83920.0000
18772006.07.04 02:00modify540.401.83611.83940.0000
18782006.07.04 03:00modify540.401.83611.83960.0000
18792006.07.04 04:00modify540.401.83611.83980.0000
18802006.07.04 05:00modify540.401.83611.83990.0000
18812006.07.04 06:00modify540.401.83611.84010.0000
18822006.07.04 07:00modify540.401.83611.84020.0000
18832006.07.04 08:00modify540.401.83611.84040.0000
18842006.07.04 08:31modify540.401.83611.84050.0000
18852006.07.04 09:00modify540.401.83611.84060.0000
18862006.07.04 10:30modify540.401.83611.84070.0000
18872006.07.04 10:53modify540.401.83611.84080.0000
18882006.07.04 11:00modify540.401.83611.84100.0000
18892006.07.04 12:00modify540.401.83611.84110.0000
18902006.07.04 13:00modify540.401.83611.84130.0000
18912006.07.04 14:00modify540.401.83611.84140.0000
18922006.07.04 14:10modify540.401.83611.84150.0000
18932006.07.04 15:00modify540.401.83611.84160.0000
18942006.07.04 15:00modify540.401.83611.84170.0000
18952006.07.04 16:00modify540.401.83611.84190.0000
18962006.07.04 17:00modify540.401.83611.84200.0000
18972006.07.04 17:45modify540.401.83611.84210.0000
18982006.07.04 18:00modify540.401.83611.84220.0000
18992006.07.04 19:00modify540.401.83611.84230.0000
19002006.07.04 19:01modify540.401.83611.84240.0000
19012006.07.04 20:00modify540.401.83611.84260.0000
19022006.07.04 21:00modify540.401.83611.84270.0000
19032006.07.04 22:00modify540.401.83611.84280.0000
19042006.07.04 23:00modify540.401.83611.84290.0000
19052006.07.05 00:11s/l540.401.84291.84290.0000269.606401.15
19062006.09.04 05:48buy550.301.90781.90400.0000
19072006.09.04 06:00modify550.301.90781.90410.0000
19082006.09.04 07:00modify550.301.90781.90420.0000
19092006.09.04 07:39modify550.301.90781.90430.0000
19102006.09.04 08:00modify550.301.90781.90440.0000
19112006.09.04 10:52s/l550.301.90441.90440.0000-102.006299.15
19122006.09.05 11:00sell560.401.89831.90370.0000
19132006.09.05 12:00modify560.401.89831.90360.0000
19142006.09.05 13:00modify560.401.89831.90350.0000
19152006.09.05 13:10modify560.401.89831.90340.0000
19162006.09.05 14:00modify560.401.89831.90330.0000
19172006.09.05 14:00modify560.401.89831.90320.0000
19182006.09.05 15:00modify560.401.89831.90300.0000
19192006.09.05 15:20modify560.401.89831.90290.0000
19202006.09.05 16:00modify560.401.89831.90260.0000
19212006.09.05 16:22modify560.401.89831.90250.0000
19222006.09.05 17:00modify560.401.89831.90210.0000
19232006.09.05 18:00modify560.401.89831.90170.0000
19242006.09.05 19:00modify560.401.89831.90140.0000
19252006.09.05 20:00modify560.401.89831.90110.0000
19262006.09.05 20:01modify560.401.89831.90100.0000
19272006.09.05 21:00modify560.401.89831.90080.0000
19282006.09.05 22:00modify560.401.89831.90060.0000
19292006.09.05 22:00modify560.401.89831.90050.0000
19302006.09.05 23:00modify560.401.89831.90030.0000
19312006.09.06 00:00modify560.401.89831.90000.0000
19322006.09.06 01:00modify560.401.89831.89990.0000
19332006.09.06 01:00modify560.401.89831.89980.0000
19342006.09.06 02:00modify560.401.89831.89960.0000
19352006.09.06 03:00modify560.401.89831.89940.0000
19362006.09.06 03:34modify560.401.89831.89930.0000
19372006.09.06 04:00modify560.401.89831.89920.0000
19382006.09.06 05:00modify560.401.89831.89900.0000
19392006.09.06 06:00modify560.401.89831.89890.0000
19402006.09.06 07:00modify560.401.89831.89870.0000
19412006.09.06 08:00modify560.401.89831.89850.0000
19422006.09.06 09:00modify560.401.89831.89830.0000
19432006.09.06 09:31modify560.401.89831.89820.0000
19442006.09.06 10:00modify560.401.89831.89800.0000
19452006.09.06 10:48modify560.401.89831.89790.0000
19462006.09.06 11:00modify560.401.89831.89770.0000
19472006.09.06 11:02modify560.401.89831.89760.0000
19482006.09.06 12:00modify560.401.89831.89720.0000
19492006.09.06 12:48modify560.401.89831.89710.0000
19502006.09.06 13:00modify560.401.89831.89680.0000
19512006.09.06 13:14modify560.401.89831.89670.0000
19522006.09.06 13:28modify560.401.89831.89660.0000
19532006.09.06 14:00modify560.401.89831.89620.0000
19542006.09.06 14:22modify560.401.89831.89610.0000
19552006.09.06 15:00modify560.401.89831.89560.0000
19562006.09.06 15:44modify560.401.89831.89550.0000
19572006.09.06 16:00modify560.401.89831.89490.0000
19582006.09.06 17:00modify560.401.89831.89440.0000
19592006.09.06 18:00modify560.401.89831.89380.0000
19602006.09.06 19:00modify560.401.89831.89330.0000
19612006.09.06 20:00modify560.401.89831.89290.0000
19622006.09.06 21:00modify560.401.89831.89270.0000
19632006.09.06 22:00modify560.401.89831.89230.0000
19642006.09.06 23:00modify560.401.89831.89200.0000
19652006.09.07 00:00modify560.401.89831.89180.0000
19662006.09.07 00:40modify560.401.89831.89170.0000
19672006.09.07 01:00modify560.401.89831.89160.0000
19682006.09.07 01:46modify560.401.89831.89150.0000
19692006.09.07 02:00modify560.401.89831.89130.0000
19702006.09.07 03:00modify560.401.89831.89110.0000
19712006.09.07 04:00modify560.401.89831.89090.0000
19722006.09.07 05:00modify560.401.89831.89080.0000
19732006.09.07 05:02modify560.401.89831.89070.0000
19742006.09.07 06:00modify560.401.89831.89050.0000
19752006.09.07 07:00modify560.401.89831.89030.0000
19762006.09.07 07:36modify560.401.89831.89020.0000
19772006.09.07 08:00modify560.401.89831.88990.0000
19782006.09.07 09:00modify560.401.89831.88960.0000
19792006.09.07 09:49modify560.401.89831.88950.0000
19802006.09.07 10:00modify560.401.89831.88930.0000
19812006.09.07 11:00modify560.401.89831.88900.0000
19822006.09.07 11:00modify560.401.89831.88890.0000
19832006.09.07 12:00modify560.401.89831.88870.0000
19842006.09.07 12:34modify560.401.89831.88860.0000
19852006.09.07 12:46modify560.401.89831.88850.0000
19862006.09.07 13:00modify560.401.89831.88830.0000
19872006.09.07 13:02modify560.401.89831.88820.0000
19882006.09.07 13:06modify560.401.89831.88810.0000
19892006.09.07 13:57modify560.401.89831.88800.0000
19902006.09.07 14:00modify560.401.89831.88750.0000
19912006.09.07 14:44modify560.401.89831.88740.0000
19922006.09.07 15:00modify560.401.89831.88680.0000
19932006.09.07 15:01modify560.401.89831.88670.0000
19942006.09.07 16:00modify560.401.89831.88630.0000
19952006.09.07 17:00modify560.401.89831.88590.0000
19962006.09.07 17:00modify560.401.89831.88580.0000
19972006.09.07 18:00modify560.401.89831.88550.0000
19982006.09.07 19:00modify560.401.89831.88520.0000
19992006.09.07 20:00modify560.401.89831.88490.0000
20002006.09.07 20:15modify560.401.89831.88480.0000
20012006.09.07 21:00modify560.401.89831.88440.0000
20022006.09.07 22:00modify560.401.89831.88410.0000
20032006.09.07 22:09modify560.401.89831.88400.0000
20042006.09.07 23:00modify560.401.89831.88380.0000
20052006.09.07 23:03modify560.401.89831.88370.0000
20062006.09.08 00:00modify560.401.89831.88350.0000
20072006.09.08 00:17modify560.401.89831.88340.0000
20082006.09.08 01:00modify560.401.89831.88310.0000
20092006.09.08 02:00modify560.401.89831.88280.0000
20102006.09.08 02:08modify560.401.89831.88270.0000
20112006.09.08 03:00modify560.401.89831.88230.0000
20122006.09.08 04:00modify560.401.89831.88200.0000
20132006.09.08 05:00modify560.401.89831.88170.0000
20142006.09.08 06:00modify560.401.89831.88140.0000
20152006.09.08 07:00modify560.401.89831.88110.0000
20162006.09.08 08:00modify560.401.89831.88080.0000
20172006.09.08 08:11modify560.401.89831.88070.0000
20182006.09.08 09:00modify560.401.89831.88050.0000
20192006.09.08 09:16modify560.401.89831.88040.0000
20202006.09.08 10:00modify560.401.89831.88030.0000
20212006.09.08 10:00modify560.401.89831.88020.0000
20222006.09.08 11:00modify560.401.89831.87990.0000
20232006.09.08 11:17modify560.401.89831.87980.0000
20242006.09.08 12:00modify560.401.89831.87950.0000
20252006.09.08 12:19modify560.401.89831.87940.0000
20262006.09.08 13:00modify560.401.89831.87910.0000
20272006.09.08 13:09modify560.401.89831.87900.0000
20282006.09.08 14:00modify560.401.89831.87880.0000
20292006.09.08 14:26modify560.401.89831.87870.0000
20302006.09.08 14:36modify560.401.89831.87860.0000
20312006.09.08 15:00modify560.401.89831.87810.0000
20322006.09.08 15:02modify560.401.89831.87800.0000
20332006.09.08 16:00modify560.401.89831.87760.0000
20342006.09.08 16:20modify560.401.89831.87750.0000
20352006.09.08 17:00modify560.401.89831.87710.0000
20362006.09.08 17:04modify560.401.89831.87700.0000
20372006.09.08 18:00modify560.401.89831.87660.0000
20382006.09.08 19:00modify560.401.89831.87620.0000
20392006.09.08 20:00modify560.401.89831.87580.0000
20402006.09.08 21:00modify560.401.89831.87540.0000
20412006.09.08 21:03modify560.401.89831.87530.0000
20422006.09.08 22:00modify560.401.89831.87500.0000
20432006.09.08 22:01modify560.401.89831.87490.0000
20442006.09.11 00:00modify560.401.89831.87460.0000
20452006.09.11 00:11modify560.401.89831.87450.0000
20462006.09.11 01:00modify560.401.89831.87420.0000
20472006.09.11 02:00modify560.401.89831.87400.0000
20482006.09.11 02:48modify560.401.89831.87390.0000
20492006.09.11 03:00modify560.401.89831.87350.0000
20502006.09.11 04:00modify560.401.89831.87320.0000
20512006.09.11 05:00modify560.401.89831.87290.0000
20522006.09.11 06:00modify560.401.89831.87260.0000
20532006.09.11 07:00modify560.401.89831.87240.0000
20542006.09.11 08:00modify560.401.89831.87210.0000
20552006.09.11 09:00modify560.401.89831.87190.0000
20562006.09.11 09:01modify560.401.89831.87180.0000
20572006.09.11 10:00modify560.401.89831.87170.0000
20582006.09.11 10:34modify560.401.89831.87160.0000
20592006.09.11 11:00modify560.401.89831.87140.0000
20602006.09.11 11:20modify560.401.89831.87130.0000
20612006.09.11 13:00modify560.401.89831.87110.0000
20622006.09.11 13:02modify560.401.89831.87100.0000
20632006.09.11 14:00modify560.401.89831.87080.0000
20642006.09.11 15:00modify560.401.89831.87060.0000
20652006.09.11 15:58modify560.401.89831.87050.0000
20662006.09.11 16:00modify560.401.89831.87030.0000
20672006.09.11 16:02modify560.401.89831.87020.0000
20682006.09.11 16:09modify560.401.89831.87010.0000
20692006.09.11 17:00modify560.401.89831.86990.0000
20702006.09.11 18:00modify560.401.89831.86960.0000
20712006.09.11 19:00modify560.401.89831.86940.0000
20722006.09.11 20:00modify560.401.89831.86920.0000
20732006.09.11 21:00modify560.401.89831.86910.0000
20742006.09.11 21:00modify560.401.89831.86900.0000
20752006.09.11 22:00modify560.401.89831.86880.0000
20762006.09.11 23:16modify560.401.89831.86870.0000
20772006.09.12 00:00modify560.401.89831.86860.0000
20782006.09.12 00:01modify560.401.89831.86850.0000
20792006.09.12 02:03modify560.401.89831.86840.0000
20802006.09.12 02:16s/l560.401.86841.86840.00001197.547496.69
20812006.09.12 16:00buy570.401.87471.86970.0000
20822006.09.12 17:00modify570.401.87471.87000.0000
20832006.09.12 18:00modify570.401.87471.87010.0000
20842006.09.12 19:00modify570.401.87471.87020.0000
20852006.09.12 20:00modify570.401.87471.87030.0000
20862006.09.12 20:53modify570.401.87471.87040.0000
20872006.09.12 21:00modify570.401.87471.87050.0000
20882006.09.12 22:00modify570.401.87471.87070.0000
20892006.09.12 23:00modify570.401.87471.87080.0000
20902006.09.13 00:00modify570.401.87471.87090.0000
20912006.09.13 00:54modify570.401.87471.87100.0000
20922006.09.13 01:00modify570.401.87471.87110.0000
20932006.09.13 02:25s/l570.401.87111.87110.0000-144.807351.89
20942006.09.14 02:00buy580.501.87811.87370.0000
20952006.09.14 02:01modify580.501.87811.87380.0000
20962006.09.14 03:00modify580.501.87811.87390.0000
20972006.09.14 04:00modify580.501.87811.87400.0000
20982006.09.14 05:00modify580.501.87811.87410.0000
20992006.09.14 06:00modify580.501.87811.87420.0000
21002006.09.14 07:00modify580.501.87811.87430.0000
21012006.09.14 08:17modify580.501.87811.87440.0000
21022006.09.14 09:04modify580.501.87811.87450.0000
21032006.09.14 09:34modify580.501.87811.87460.0000
21042006.09.14 10:00modify580.501.87811.87470.0000
21052006.09.14 10:30modify580.501.87811.87480.0000
21062006.09.14 11:00modify580.501.87811.87490.0000
21072006.09.14 11:12modify580.501.87811.87500.0000
21082006.09.14 12:00modify580.501.87811.87520.0000
21092006.09.14 12:13modify580.501.87811.87530.0000
21102006.09.14 12:46modify580.501.87811.87540.0000
21112006.09.14 13:00modify580.501.87811.87570.0000
21122006.09.14 13:13modify580.501.87811.87580.0000
21132006.09.14 14:00modify580.501.87811.87620.0000
21142006.09.14 14:30modify580.501.87811.87630.0000
21152006.09.14 15:00modify580.501.87811.87660.0000
21162006.09.14 16:00modify580.501.87811.87700.0000
21172006.09.14 16:17modify580.501.87811.87710.0000
21182006.09.14 16:55modify580.501.87811.87720.0000
21192006.09.14 17:00modify580.501.87811.87770.0000
21202006.09.14 18:00modify580.501.87811.87810.0000
21212006.09.14 19:00modify580.501.87811.87850.0000
21222006.09.14 20:00modify580.501.87811.87880.0000
21232006.09.14 20:00modify580.501.87811.87890.0000
21242006.09.14 21:00modify580.501.87811.87910.0000
21252006.09.14 22:00modify580.501.87811.87940.0000
21262006.09.14 23:00modify580.501.87811.87960.0000
21272006.09.14 23:10modify580.501.87811.87970.0000
21282006.09.15 00:00modify580.501.87811.87990.0000
21292006.09.15 01:00modify580.501.87811.88010.0000
21302006.09.15 02:00modify580.501.87811.88030.0000
21312006.09.15 03:00modify580.501.87811.88050.0000
21322006.09.15 04:00modify580.501.87811.88070.0000
21332006.09.15 04:20modify580.501.87811.88080.0000
21342006.09.15 05:00modify580.501.87811.88100.0000
21352006.09.15 06:00modify580.501.87811.88120.0000
21362006.09.15 07:00modify580.501.87811.88140.0000
21372006.09.15 07:30modify580.501.87811.88150.0000
21382006.09.15 08:00modify580.501.87811.88170.0000
21392006.09.15 09:00modify580.501.87811.88190.0000
21402006.09.15 11:00modify580.501.87811.88200.0000
21412006.09.15 11:57s/l580.501.88201.88200.0000194.007545.89
21422006.09.19 05:00buy590.401.88301.88000.0000
21432006.09.19 06:00modify590.401.88301.88010.0000
21442006.09.19 08:39modify590.401.88301.88020.0000
21452006.09.19 09:00modify590.401.88301.88030.0000
21462006.09.19 09:25s/l590.401.88031.88030.0000-108.007437.89
21472006.09.20 20:10buy600.501.89031.88330.0000
21482006.09.20 20:11modify600.501.89031.88340.0000
21492006.09.20 20:21modify600.501.89031.88350.0000
21502006.09.20 22:00modify600.501.89031.88360.0000
21512006.09.20 22:30modify600.501.89031.88370.0000
21522006.09.20 23:00modify600.501.89031.88380.0000
21532006.09.20 23:41modify600.501.89031.88390.0000
21542006.09.21 01:00modify600.501.89031.88400.0000
21552006.09.21 01:20modify600.501.89031.88410.0000
21562006.09.21 02:00modify600.501.89031.88420.0000
21572006.09.21 02:12modify600.501.89031.88430.0000
21582006.09.21 02:48modify600.501.89031.88440.0000
21592006.09.21 03:00modify600.501.89031.88460.0000
21602006.09.21 04:00modify600.501.89031.88490.0000
21612006.09.21 05:00modify600.501.89031.88510.0000
21622006.09.21 06:00modify600.501.89031.88540.0000
21632006.09.21 07:00modify600.501.89031.88560.0000
21642006.09.21 07:43modify600.501.89031.88570.0000
21652006.09.21 08:00modify600.501.89031.88590.0000
21662006.09.21 09:00modify600.501.89031.88620.0000
21672006.09.21 09:43modify600.501.89031.88630.0000
21682006.09.21 10:00modify600.501.89031.88660.0000
21692006.09.21 11:00modify600.501.89031.88680.0000
21702006.09.21 11:04modify600.501.89031.88690.0000
21712006.09.21 12:00modify600.501.89031.88720.0000
21722006.09.21 12:00modify600.501.89031.88730.0000
21732006.09.21 13:00modify600.501.89031.88770.0000
21742006.09.21 14:00modify600.501.89031.88810.0000
21752006.09.21 14:00modify600.501.89031.88820.0000
21762006.09.21 15:00modify600.501.89031.88860.0000
21772006.09.21 16:00modify600.501.89031.88890.0000
21782006.09.21 17:00modify600.501.89031.88920.0000
21792006.09.21 18:00modify600.501.89031.88940.0000
21802006.09.21 18:00modify600.501.89031.88950.0000
21812006.09.21 18:02modify600.501.89031.88960.0000
21822006.09.21 18:15modify600.501.89031.88970.0000
21832006.09.21 19:00modify600.501.89031.89010.0000
21842006.09.21 20:00modify600.501.89031.89040.0000
21852006.09.21 20:13modify600.501.89031.89050.0000
21862006.09.21 21:00modify600.501.89031.89090.0000
21872006.09.21 21:18modify600.501.89031.89100.0000
21882006.09.21 22:00modify600.501.89031.89140.0000
21892006.09.21 23:00modify600.501.89031.89180.0000
21902006.09.22 00:00modify600.501.89031.89220.0000
21912006.09.22 01:00modify600.501.89031.89260.0000
21922006.09.22 02:00modify600.501.89031.89300.0000
21932006.09.22 02:10modify600.501.89031.89310.0000
21942006.09.22 03:00modify600.501.89031.89340.0000
21952006.09.22 04:00modify600.501.89031.89370.0000
21962006.09.22 05:00modify600.501.89031.89400.0000
21972006.09.22 06:00modify600.501.89031.89430.0000
21982006.09.22 07:00modify600.501.89031.89460.0000
21992006.09.22 08:00modify600.501.89031.89490.0000
22002006.09.22 09:00modify600.501.89031.89520.0000
22012006.09.22 09:00modify600.501.89031.89530.0000
22022006.09.22 09:22modify600.501.89031.89540.0000
22032006.09.22 10:00modify600.501.89031.89570.0000
22042006.09.22 11:00modify600.501.89031.89610.0000
22052006.09.22 12:00modify600.501.89031.89630.0000
22062006.09.22 12:59modify600.501.89031.89640.0000
22072006.09.22 13:00modify600.501.89031.89670.0000
22082006.09.22 14:00modify600.501.89031.89680.0000
22092006.09.22 14:20modify600.501.89031.89690.0000
22102006.09.22 15:00modify600.501.89031.89710.0000
22112006.09.22 16:02modify600.501.89031.89720.0000
22122006.09.22 17:00modify600.501.89031.89740.0000
22132006.09.22 18:00modify600.501.89031.89750.0000
22142006.09.22 19:00modify600.501.89031.89770.0000
22152006.09.22 20:00modify600.501.89031.89780.0000
22162006.09.22 21:00modify600.501.89031.89790.0000
22172006.09.22 22:00modify600.501.89031.89800.0000
22182006.09.25 00:00modify600.501.89031.89810.0000
22192006.09.25 01:00modify600.501.89031.89820.0000
22202006.09.25 02:00modify600.501.89031.89830.0000
22212006.09.25 03:00modify600.501.89031.89840.0000
22222006.09.25 03:59modify600.501.89031.89850.0000
22232006.09.25 04:00modify600.501.89031.89860.0000
22242006.09.25 05:00modify600.501.89031.89880.0000
22252006.09.25 06:00modify600.501.89031.89900.0000
22262006.09.25 07:00modify600.501.89031.89930.0000
22272006.09.25 08:00modify600.501.89031.89940.0000
22282006.09.25 08:04modify600.501.89031.89950.0000
22292006.09.25 09:00modify600.501.89031.89980.0000
22302006.09.25 11:00modify600.501.89031.89990.0000
22312006.09.25 12:00modify600.501.89031.90000.0000
22322006.09.25 13:00modify600.501.89031.90010.0000
22332006.09.25 14:00modify600.501.89031.90020.0000
22342006.09.25 15:00modify600.501.89031.90030.0000
22352006.09.25 16:00modify600.501.89031.90040.0000
22362006.09.25 16:00s/l600.501.90041.90040.0000500.007937.89
22372006.09.28 12:00sell610.401.87821.88990.0000
22382006.09.28 13:00modify610.401.87821.88960.0000
22392006.09.28 13:14modify610.401.87821.88950.0000
22402006.09.28 14:00modify610.401.87821.88910.0000
22412006.09.28 14:12modify610.401.87821.88900.0000
22422006.09.28 15:00modify610.401.87821.88850.0000
22432006.09.28 16:00modify610.401.87821.88800.0000
22442006.09.28 16:23modify610.401.87821.88790.0000
22452006.09.28 17:00modify610.401.87821.88730.0000
22462006.09.28 18:00modify610.401.87821.88680.0000
22472006.09.28 19:00modify610.401.87821.88640.0000
22482006.09.28 20:00modify610.401.87821.88600.0000
22492006.09.28 21:00modify610.401.87821.88570.0000
22502006.09.28 21:41modify610.401.87821.88560.0000
22512006.09.28 22:00modify610.401.87821.88530.0000
22522006.09.28 23:00modify610.401.87821.88500.0000
22532006.09.28 23:11modify610.401.87821.88490.0000
22542006.09.29 00:00modify610.401.87821.88460.0000
22552006.09.29 01:00modify610.401.87821.88430.0000
22562006.09.29 01:09modify610.401.87821.88420.0000
22572006.09.29 02:00modify610.401.87821.88390.0000
22582006.09.29 03:00modify610.401.87821.88360.0000
22592006.09.29 04:00modify610.401.87821.88330.0000
22602006.09.29 05:00modify610.401.87821.88310.0000
22612006.09.29 06:00modify610.401.87821.88290.0000
22622006.09.29 07:00modify610.401.87821.88270.0000
22632006.09.29 07:02modify610.401.87821.88260.0000
22642006.09.29 07:56modify610.401.87821.88250.0000
22652006.09.29 08:00modify610.401.87821.88220.0000
22662006.09.29 08:52modify610.401.87821.88210.0000
22672006.09.29 09:00modify610.401.87821.88160.0000
22682006.09.29 09:24modify610.401.87821.88150.0000
22692006.09.29 10:00modify610.401.87821.88100.0000
22702006.09.29 10:07modify610.401.87821.88090.0000
22712006.09.29 11:00modify610.401.87821.88060.0000
22722006.09.29 12:00modify610.401.87821.88010.0000
22732006.09.29 13:00modify610.401.87821.87980.0000
22742006.09.29 13:10modify610.401.87821.87970.0000
22752006.09.29 14:00modify610.401.87821.87930.0000
22762006.09.29 14:20modify610.401.87821.87920.0000
22772006.09.29 14:39modify610.401.87821.87910.0000
22782006.09.29 15:00modify610.401.87821.87860.0000
22792006.09.29 15:00modify610.401.87821.87850.0000
22802006.09.29 16:00modify610.401.87821.87810.0000
22812006.09.29 16:08modify610.401.87821.87800.0000
22822006.09.29 17:00modify610.401.87821.87770.0000
22832006.09.29 18:00modify610.401.87821.87760.0000
22842006.09.29 19:00modify610.401.87821.87740.0000
22852006.09.29 20:00modify610.401.87821.87720.0000
22862006.09.29 20:05modify610.401.87821.87710.0000
22872006.09.29 21:00modify610.401.87821.87690.0000
22882006.09.29 22:00modify610.401.87821.87680.0000
22892006.10.02 00:00modify610.401.87821.87670.0000
22902006.10.02 00:38modify610.401.87821.87660.0000
22912006.10.02 00:57modify610.401.87821.87650.0000
22922006.10.02 01:00modify610.401.87821.87630.0000
22932006.10.02 02:00modify610.401.87821.87620.0000
22942006.10.02 03:00modify610.401.87821.87600.0000
22952006.10.02 03:07modify610.401.87821.87590.0000
22962006.10.02 04:00modify610.401.87821.87560.0000
22972006.10.02 05:00modify610.401.87821.87540.0000
22982006.10.02 06:00modify610.401.87821.87520.0000
22992006.10.02 07:00modify610.401.87821.87510.0000
23002006.10.02 08:00modify610.401.87821.87490.0000
23012006.10.02 09:03modify610.401.87821.87480.0000
23022006.10.02 09:10modify610.401.87821.87470.0000
23032006.10.02 10:00modify610.401.87821.87450.0000
23042006.10.02 10:36s/l610.401.87451.87450.0000148.448086.33
23052006.10.12 23:00buy620.401.85951.85740.0000
23062006.10.13 00:00modify620.401.85951.85750.0000
23072006.10.13 01:13modify620.401.85951.85760.0000
23082006.10.13 03:07modify620.401.85951.85770.0000
23092006.10.13 03:17modify620.401.85951.85780.0000
23102006.10.13 04:50modify620.401.85951.85790.0000
23112006.10.13 05:00modify620.401.85951.85800.0000
23122006.10.13 05:20modify620.401.85951.85810.0000
23132006.10.13 06:00modify620.401.85951.85820.0000
23142006.10.13 07:00modify620.401.85951.85830.0000
23152006.10.13 08:00modify620.401.85951.85840.0000
23162006.10.13 08:57modify620.401.85951.85850.0000
23172006.10.13 09:00modify620.401.85951.85860.0000
23182006.10.13 10:00modify620.401.85951.85870.0000
23192006.10.13 11:00modify620.401.85951.85880.0000
23202006.10.13 12:45modify620.401.85951.85890.0000
23212006.10.13 14:00modify620.401.85951.85900.0000
23222006.10.13 14:30modify620.401.85951.85910.0000
23232006.10.13 14:33s/l620.401.85911.85910.0000-16.808069.53
23242006.10.13 16:04sell630.501.85471.85860.0000
23252006.10.13 16:04modify630.501.85471.85850.0000
23262006.10.13 17:00modify630.501.85471.85840.0000
23272006.10.13 18:00modify630.501.85471.85820.0000
23282006.10.13 19:49s/l630.501.85821.85820.0000-175.007894.53
23292006.10.16 02:00sell640.601.85411.85760.0000
23302006.10.16 03:00modify640.601.85411.85740.0000
23312006.10.16 04:00modify640.601.85411.85730.0000
23322006.10.16 04:04modify640.601.85411.85720.0000
23332006.10.16 05:00modify640.601.85411.85710.0000
23342006.10.16 06:00modify640.601.85411.85700.0000
23352006.10.16 07:00modify640.601.85411.85690.0000
23362006.10.16 08:34modify640.601.85411.85680.0000
23372006.10.16 08:59s/l640.601.85681.85680.0000-162.007732.53
23382006.10.17 10:32buy650.701.86511.86010.0000
23392006.10.17 11:00modify650.701.86511.86030.0000
23402006.10.17 11:05modify650.701.86511.86040.0000
23412006.10.17 12:00modify650.701.86511.86060.0000
23422006.10.17 12:18modify650.701.86511.86070.0000
23432006.10.17 13:00modify650.701.86511.86090.0000
23442006.10.17 13:28modify650.701.86511.86100.0000
23452006.10.17 14:00modify650.701.86511.86110.0000
23462006.10.17 14:21modify650.701.86511.86120.0000
23472006.10.17 15:00modify650.701.86511.86140.0000
23482006.10.17 15:15modify650.701.86511.86150.0000
23492006.10.17 15:20modify650.701.86511.86160.0000
23502006.10.17 16:00modify650.701.86511.86190.0000
23512006.10.17 16:08modify650.701.86511.86200.0000
23522006.10.17 17:00modify650.701.86511.86220.0000
23532006.10.17 17:34modify650.701.86511.86230.0000
23542006.10.17 18:00modify650.701.86511.86270.0000
23552006.10.17 19:00modify650.701.86511.86310.0000
23562006.10.17 20:00modify650.701.86511.86340.0000
23572006.10.17 21:00modify650.701.86511.86360.0000
23582006.10.17 22:00modify650.701.86511.86380.0000
23592006.10.17 22:55modify650.701.86511.86390.0000
23602006.10.17 23:00modify650.701.86511.86410.0000
23612006.10.17 23:59modify650.701.86511.86420.0000
23622006.10.18 00:00modify650.701.86511.86440.0000
23632006.10.18 00:11modify650.701.86511.86450.0000
23642006.10.18 01:00modify650.701.86511.86470.0000
23652006.10.18 02:00modify650.701.86511.86490.0000
23662006.10.18 03:00modify650.701.86511.86510.0000
23672006.10.18 04:00modify650.701.86511.86530.0000
23682006.10.18 05:00modify650.701.86511.86550.0000
23692006.10.18 06:00modify650.701.86511.86570.0000
23702006.10.18 06:06modify650.701.86511.86580.0000
23712006.10.18 07:00modify650.701.86511.86600.0000
23722006.10.18 08:00modify650.701.86511.86620.0000
23732006.10.18 08:37modify650.701.86511.86630.0000
23742006.10.18 09:00modify650.701.86511.86650.0000
23752006.10.18 10:00modify650.701.86511.86670.0000
23762006.10.18 10:31modify650.701.86511.86680.0000
23772006.10.18 12:00modify650.701.86511.86690.0000
23782006.10.18 12:21modify650.701.86511.86700.0000
23792006.10.18 13:00modify650.701.86511.86710.0000
23802006.10.18 13:17modify650.701.86511.86720.0000
23812006.10.18 14:00modify650.701.86511.86730.0000
23822006.10.18 14:26modify650.701.86511.86740.0000
23832006.10.18 14:50s/l650.701.86741.86740.0000159.607892.13
23842006.10.19 09:01buy660.401.86991.86750.0000
23852006.10.19 09:02modify660.401.86991.86760.0000
23862006.10.19 09:41modify660.401.86991.86770.0000
23872006.10.19 10:00modify660.401.86991.86780.0000
23882006.10.19 10:00modify660.401.86991.86790.0000
23892006.10.19 10:40s/l660.401.86791.86790.0000-80.007812.13
23902006.10.19 15:47buy670.501.87321.86810.0000
23912006.10.19 16:00modify670.501.87321.86820.0000
23922006.10.19 16:34modify670.501.87321.86830.0000
23932006.10.19 16:37modify670.501.87321.86840.0000
23942006.10.19 17:00modify670.501.87321.86860.0000
23952006.10.19 17:02modify670.501.87321.86870.0000
23962006.10.19 18:00modify670.501.87321.86890.0000
23972006.10.19 18:00modify670.501.87321.86900.0000
23982006.10.19 19:00modify670.501.87321.86930.0000
23992006.10.19 19:09modify670.501.87321.86940.0000
24002006.10.19 20:00modify670.501.87321.86970.0000
24012006.10.19 20:03modify670.501.87321.86980.0000
24022006.10.19 21:00modify670.501.87321.87000.0000
24032006.10.19 22:00modify670.501.87321.87030.0000
24042006.10.19 23:00modify670.501.87321.87060.0000
24052006.10.20 00:00modify670.501.87321.87080.0000
24062006.10.20 00:32modify670.501.87321.87090.0000
24072006.10.20 01:00modify670.501.87321.87110.0000
24082006.10.20 02:00modify670.501.87321.87130.0000
24092006.10.20 03:00modify670.501.87321.87150.0000
24102006.10.20 03:08modify670.501.87321.87160.0000
24112006.10.20 04:00modify670.501.87321.87180.0000
24122006.10.20 05:00modify670.501.87321.87200.0000
24132006.10.20 06:00modify670.501.87321.87220.0000
24142006.10.20 07:00modify670.501.87321.87240.0000
24152006.10.20 08:00modify670.501.87321.87250.0000
24162006.10.20 08:37modify670.501.87321.87260.0000
24172006.10.20 09:00modify670.501.87321.87270.0000
24182006.10.20 10:00modify670.501.87321.87290.0000
24192006.10.20 10:30modify670.501.87321.87300.0000
24202006.10.20 10:52modify670.501.87321.87310.0000
24212006.10.20 11:00modify670.501.87321.87340.0000
24222006.10.20 11:01modify670.501.87321.87350.0000
24232006.10.20 12:00modify670.501.87321.87370.0000
24242006.10.20 13:00modify670.501.87321.87400.0000
24252006.10.20 13:02modify670.501.87321.87410.0000
24262006.10.20 13:34modify670.501.87321.87420.0000
24272006.10.20 14:00modify670.501.87321.87450.0000
24282006.10.20 14:42modify670.501.87321.87460.0000
24292006.10.20 15:00modify670.501.87321.87490.0000
24302006.10.20 15:02modify670.501.87321.87500.0000
24312006.10.20 16:00modify670.501.87321.87520.0000
24322006.10.20 17:00modify670.501.87321.87530.0000
24332006.10.20 17:30modify670.501.87321.87540.0000
24342006.10.20 18:00modify670.501.87321.87560.0000
24352006.10.20 18:40modify670.501.87321.87570.0000
24362006.10.20 19:00modify670.501.87321.87600.0000
24372006.10.20 20:00modify670.501.87321.87620.0000
24382006.10.20 20:03modify670.501.87321.87630.0000
24392006.10.20 21:00modify670.501.87321.87660.0000
24402006.10.20 22:00modify670.501.87321.87680.0000
24412006.10.23 00:00modify670.501.87321.87700.0000
24422006.10.23 01:00modify670.501.87321.87720.0000
24432006.10.23 02:00modify670.501.87321.87740.0000
24442006.10.23 03:00modify670.501.87321.87760.0000
24452006.10.23 04:00modify670.501.87321.87770.0000
24462006.10.23 05:00modify670.501.87321.87790.0000
24472006.10.23 06:00modify670.501.87321.87800.0000
24482006.10.23 07:00modify670.501.87321.87820.0000
24492006.10.23 08:00modify670.501.87321.87830.0000
24502006.10.23 09:08s/l670.501.87831.87830.0000253.008065.13
24512006.10.23 12:18sell680.401.87271.87780.0000
24522006.10.23 12:19modify680.401.87271.87770.0000
24532006.10.23 13:00modify680.401.87271.87750.0000
24542006.10.23 14:00modify680.401.87271.87730.0000
24552006.10.23 14:49modify680.401.87271.87720.0000
24562006.10.23 15:00modify680.401.87271.87700.0000
24572006.10.23 15:26modify680.401.87271.87690.0000
24582006.10.23 16:00modify680.401.87271.87660.0000
24592006.10.23 17:00modify680.401.87271.87650.0000
24602006.10.23 18:00modify680.401.87271.87630.0000
24612006.10.23 19:00modify680.401.87271.87610.0000
24622006.10.23 20:00modify680.401.87271.87600.0000
24632006.10.23 21:00modify680.401.87271.87590.0000
24642006.10.23 22:00modify680.401.87271.87580.0000
24652006.10.23 23:00modify680.401.87271.87570.0000
24662006.10.24 00:00modify680.401.87271.87560.0000
24672006.10.24 01:00modify680.401.87271.87550.0000
24682006.10.24 01:43modify680.401.87271.87540.0000
24692006.10.24 02:00modify680.401.87271.87530.0000
24702006.10.24 03:00modify680.401.87271.87520.0000
24712006.10.24 04:00modify680.401.87271.87510.0000
24722006.10.24 04:01modify680.401.87271.87500.0000
24732006.10.24 06:00modify680.401.87271.87480.0000
24742006.10.24 07:00modify680.401.87271.87470.0000
24752006.10.24 07:59modify680.401.87271.87460.0000
24762006.10.24 08:00modify680.401.87271.87450.0000
24772006.10.24 08:00modify680.401.87271.87440.0000
24782006.10.24 09:00modify680.401.87271.87430.0000
24792006.10.24 09:28modify680.401.87271.87420.0000
24802006.10.24 10:00modify680.401.87271.87400.0000
24812006.10.24 11:00modify680.401.87271.87390.0000
24822006.10.24 11:59modify680.401.87271.87380.0000
24832006.10.24 12:00modify680.401.87271.87360.0000
24842006.10.24 13:00modify680.401.87271.87350.0000
24852006.10.24 14:16modify680.401.87271.87340.0000
24862006.10.24 15:00modify680.401.87271.87330.0000
24872006.10.24 16:00modify680.401.87271.87320.0000
24882006.10.24 17:12s/l680.401.87321.87320.0000-19.788045.35
24892006.10.26 11:00buy690.501.88451.87740.0000
24902006.10.26 11:13modify690.501.88451.87750.0000
24912006.10.26 12:00modify690.501.88451.87770.0000
24922006.10.26 13:00modify690.501.88451.87790.0000
24932006.10.26 14:00modify690.501.88451.87820.0000
24942006.10.26 14:32modify690.501.88451.87830.0000
24952006.10.26 15:00modify690.501.88451.87860.0000
24962006.10.26 16:00modify690.501.88451.87890.0000
24972006.10.26 17:00modify690.501.88451.87920.0000
24982006.10.26 17:22modify690.501.88451.87930.0000
24992006.10.26 18:00modify690.501.88451.87950.0000
25002006.10.26 18:00modify690.501.88451.87960.0000
25012006.10.26 18:44modify690.501.88451.87970.0000
25022006.10.26 18:52modify690.501.88451.87980.0000
25032006.10.26 19:00modify690.501.88451.88020.0000
25042006.10.26 20:00modify690.501.88451.88060.0000
25052006.10.26 21:00modify690.501.88451.88090.0000
25062006.10.26 21:42modify690.501.88451.88100.0000
25072006.10.26 22:00modify690.501.88451.88130.0000
25082006.10.26 22:07modify690.501.88451.88140.0000
25092006.10.26 23:00modify690.501.88451.88170.0000
25102006.10.27 00:00modify690.501.88451.88200.0000
25112006.10.27 01:00modify690.501.88451.88230.0000
25122006.10.27 02:00modify690.501.88451.88250.0000
25132006.10.27 02:03modify690.501.88451.88260.0000
25142006.10.27 03:00modify690.501.88451.88290.0000
25152006.10.27 04:00modify690.501.88451.88320.0000
25162006.10.27 05:00modify690.501.88451.88350.0000
25172006.10.27 06:00modify690.501.88451.88380.0000
25182006.10.27 07:00modify690.501.88451.88410.0000
25192006.10.27 08:00modify690.501.88451.88440.0000
25202006.10.27 10:00modify690.501.88451.88450.0000
25212006.10.27 10:13modify690.501.88451.88460.0000
25222006.10.27 11:00modify690.501.88451.88470.0000
25232006.10.27 12:00modify690.501.88451.88480.0000
25242006.10.27 12:27modify690.501.88451.88490.0000
25252006.10.27 13:00modify690.501.88451.88520.0000
25262006.10.27 14:00modify690.501.88451.88540.0000
25272006.10.27 14:31modify690.501.88451.88550.0000
25282006.10.27 14:32modify690.501.88451.88560.0000
25292006.10.27 15:00modify690.501.88451.88600.0000
25302006.10.27 15:03modify690.501.88451.88610.0000
25312006.10.27 15:12modify690.501.88451.88620.0000
25322006.10.27 16:00modify690.501.88451.88660.0000
25332006.10.27 16:24modify690.501.88451.88670.0000
25342006.10.27 17:00modify690.501.88451.88700.0000
25352006.10.27 18:00modify690.501.88451.88730.0000
25362006.10.27 18:08modify690.501.88451.88740.0000
25372006.10.27 19:00modify690.501.88451.88770.0000
25382006.10.27 19:31modify690.501.88451.88780.0000
25392006.10.27 20:00modify690.501.88451.88810.0000
25402006.10.27 21:00modify690.501.88451.88840.0000
25412006.10.27 22:00modify690.501.88451.88870.0000
25422006.10.27 22:38modify690.501.88451.88880.0000
25432006.10.30 01:00modify690.501.88451.88910.0000
25442006.10.30 02:00modify690.501.88451.88940.0000
25452006.10.30 03:00modify690.501.88451.88970.0000
25462006.10.30 04:00modify690.501.88451.88990.0000
25472006.10.30 04:35modify690.501.88451.89000.0000
25482006.10.30 05:00modify690.501.88451.89030.0000
25492006.10.30 06:00modify690.501.88451.89050.0000
25502006.10.30 07:00modify690.501.88451.89080.0000
25512006.10.30 08:00modify690.501.88451.89100.0000
25522006.10.30 08:47modify690.501.88451.89110.0000
25532006.10.30 09:00modify690.501.88451.89140.0000
25542006.10.30 10:00modify690.501.88451.89160.0000
25552006.10.30 11:00modify690.501.88451.89190.0000
25562006.10.30 11:03modify690.501.88451.89200.0000
25572006.10.30 12:00modify690.501.88451.89220.0000
25582006.10.30 13:00modify690.501.88451.89250.0000
25592006.10.30 13:49modify690.501.88451.89260.0000
25602006.10.30 14:00modify690.501.88451.89290.0000
25612006.10.30 14:45modify690.501.88451.89300.0000
25622006.10.30 15:00modify690.501.88451.89340.0000
25632006.10.30 16:00modify690.501.88451.89370.0000
25642006.10.30 16:01modify690.501.88451.89380.0000
25652006.10.30 17:00modify690.501.88451.89400.0000
25662006.10.30 17:08modify690.501.88451.89410.0000
25672006.10.30 18:00modify690.501.88451.89440.0000
25682006.10.30 19:00modify690.501.88451.89470.0000
25692006.10.30 20:00modify690.501.88451.89490.0000
25702006.10.30 20:40modify690.501.88451.89500.0000
25712006.10.30 21:00modify690.501.88451.89510.0000
25722006.10.30 21:00modify690.501.88451.89520.0000
25732006.10.30 22:00modify690.501.88451.89540.0000
25742006.10.30 23:00modify690.501.88451.89570.0000
25752006.10.31 00:00modify690.501.88451.89590.0000
25762006.10.31 02:00modify690.501.88451.89600.0000
25772006.10.31 02:57modify690.501.88451.89610.0000
25782006.10.31 03:00modify690.501.88451.89620.0000
25792006.10.31 04:00modify690.501.88451.89630.0000
25802006.10.31 04:16modify690.501.88451.89640.0000
25812006.10.31 05:00modify690.501.88451.89650.0000
25822006.10.31 06:00modify690.501.88451.89660.0000
25832006.10.31 07:00modify690.501.88451.89670.0000
25842006.10.31 07:51modify690.501.88451.89680.0000
25852006.10.31 08:00modify690.501.88451.89690.0000
25862006.10.31 09:00modify690.501.88451.89700.0000
25872006.10.31 09:27s/l690.501.89701.89700.0000622.008667.35
25882006.11.07 15:00buy700.401.90761.90200.0000
25892006.11.07 15:00modify700.401.90761.90210.0000
25902006.11.07 15:33modify700.401.90761.90220.0000
25912006.11.07 16:00modify700.401.90761.90250.0000
25922006.11.07 16:17modify700.401.90761.90260.0000
25932006.11.07 17:00modify700.401.90761.90270.0000
25942006.11.07 17:46modify700.401.90761.90280.0000
25952006.11.07 18:00modify700.401.90761.90300.0000
25962006.11.07 19:00modify700.401.90761.90320.0000
25972006.11.07 20:00modify700.401.90761.90340.0000
25982006.11.07 20:01modify700.401.90761.90350.0000
25992006.11.07 23:00modify700.401.90761.90360.0000
26002006.11.08 00:00modify700.401.90761.90370.0000
26012006.11.08 01:03modify700.401.90761.90380.0000
26022006.11.08 03:00modify700.401.90761.90390.0000
26032006.11.08 05:00modify700.401.90761.90400.0000
26042006.11.08 06:00modify700.401.90761.90410.0000
26052006.11.08 07:00modify700.401.90761.90420.0000
26062006.11.08 08:00modify700.401.90761.90430.0000
26072006.11.08 08:18s/l700.401.90431.90430.0000-132.808534.55
26082006.11.13 15:08sell710.501.90201.90920.0000
26092006.11.13 15:08modify710.501.90201.90910.0000
26102006.11.13 16:00modify710.501.90201.90890.0000
26112006.11.13 16:05modify710.501.90201.90880.0000
26122006.11.13 17:00modify710.501.90201.90860.0000
26132006.11.13 18:00modify710.501.90201.90840.0000
26142006.11.13 18:04modify710.501.90201.90830.0000
26152006.11.13 19:00modify710.501.90201.90800.0000
26162006.11.13 20:00modify710.501.90201.90770.0000
26172006.11.13 20:07modify710.501.90201.90760.0000
26182006.11.13 21:00modify710.501.90201.90740.0000
26192006.11.13 22:00modify710.501.90201.90720.0000
26202006.11.13 23:00modify710.501.90201.90690.0000
26212006.11.14 00:00modify710.501.90201.90680.0000
26222006.11.14 00:14modify710.501.90201.90670.0000
26232006.11.14 02:00modify710.501.90201.90650.0000
26242006.11.14 03:00modify710.501.90201.90640.0000
26252006.11.14 04:00modify710.501.90201.90630.0000
26262006.11.14 05:00modify710.501.90201.90620.0000
26272006.11.14 06:00modify710.501.90201.90610.0000
26282006.11.14 07:00modify710.501.90201.90600.0000
26292006.11.14 08:07modify710.501.90201.90590.0000
26302006.11.14 08:28modify710.501.90201.90580.0000
26312006.11.14 10:00modify710.501.90201.90570.0000
26322006.11.14 10:31modify710.501.90201.90560.0000
26332006.11.14 10:41modify710.501.90201.90550.0000
26342006.11.14 11:00modify710.501.90201.90540.0000
26352006.11.14 11:00modify710.501.90201.90530.0000
26362006.11.14 11:45modify710.501.90201.90520.0000
26372006.11.14 12:00modify710.501.90201.90490.0000
26382006.11.14 13:00modify710.501.90201.90460.0000
26392006.11.14 14:00modify710.501.90201.90430.0000
26402006.11.14 16:00modify710.501.90201.90410.0000
26412006.11.14 16:05modify710.501.90201.90400.0000
26422006.11.14 16:11modify710.501.90201.90390.0000
26432006.11.14 16:43modify710.501.90201.90380.0000
26442006.11.14 17:00modify710.501.90201.90350.0000
26452006.11.14 18:00modify710.501.90201.90320.0000
26462006.11.14 19:00modify710.501.90201.90290.0000
26472006.11.14 20:00modify710.501.90201.90270.0000
26482006.11.14 21:00modify710.501.90201.90250.0000
26492006.11.14 21:02modify710.501.90201.90240.0000
26502006.11.14 22:00modify710.501.90201.90220.0000
26512006.11.14 23:00modify710.501.90201.90190.0000
26522006.11.15 00:00modify710.501.90201.90160.0000
26532006.11.15 01:00modify710.501.90201.90140.0000
26542006.11.15 02:00modify710.501.90201.90120.0000
26552006.11.15 03:00modify710.501.90201.90100.0000
26562006.11.15 04:00modify710.501.90201.90080.0000
26572006.11.15 05:00modify710.501.90201.90060.0000
26582006.11.15 05:17modify710.501.90201.90050.0000
26592006.11.15 06:00modify710.501.90201.90040.0000
26602006.11.15 06:01modify710.501.90201.90030.0000
26612006.11.15 07:00modify710.501.90201.90010.0000
26622006.11.15 07:15modify710.501.90201.90000.0000
26632006.11.15 08:00modify710.501.90201.89980.0000
26642006.11.15 09:00modify710.501.90201.89960.0000
26652006.11.15 10:00modify710.501.90201.89950.0000
26662006.11.15 10:30modify710.501.90201.89940.0000
26672006.11.15 10:36modify710.501.90201.89930.0000
26682006.11.15 11:00modify710.501.90201.89910.0000
26692006.11.15 11:02modify710.501.90201.89900.0000
26702006.11.15 11:24modify710.501.90201.89890.0000
26712006.11.15 11:33modify710.501.90201.89880.0000
26722006.11.15 12:00modify710.501.90201.89830.0000
26732006.11.15 12:07modify710.501.90201.89820.0000
26742006.11.15 13:00modify710.501.90201.89780.0000
26752006.11.15 14:00modify710.501.90201.89730.0000
26762006.11.15 15:00modify710.501.90201.89690.0000
26772006.11.15 15:08modify710.501.90201.89680.0000
26782006.11.15 16:00modify710.501.90201.89640.0000
26792006.11.15 17:00modify710.501.90201.89610.0000
26802006.11.15 18:00modify710.501.90201.89580.0000
26812006.11.15 19:00modify710.501.90201.89560.0000
26822006.11.15 20:00modify710.501.90201.89530.0000
26832006.11.15 20:00modify710.501.90201.89520.0000
26842006.11.15 21:00modify710.501.90201.89500.0000
26852006.11.15 22:00modify710.501.90201.89480.0000
26862006.11.15 23:00modify710.501.90201.89460.0000
26872006.11.16 00:00modify710.501.90201.89440.0000
26882006.11.16 01:00modify710.501.90201.89420.0000
26892006.11.16 01:23modify710.501.90201.89410.0000
26902006.11.16 02:00modify710.501.90201.89390.0000
26912006.11.16 03:00modify710.501.90201.89380.0000
26922006.11.16 04:00modify710.501.90201.89370.0000
26932006.11.16 04:41modify710.501.90201.89360.0000
26942006.11.16 05:00modify710.501.90201.89350.0000
26952006.11.16 06:00modify710.501.90201.89330.0000
26962006.11.16 07:00modify710.501.90201.89310.0000
26972006.11.16 07:27modify710.501.90201.89300.0000
26982006.11.16 08:00modify710.501.90201.89290.0000
26992006.11.16 09:00modify710.501.90201.89260.0000
27002006.11.16 10:00modify710.501.90201.89230.0000
27012006.11.16 11:01modify710.501.90201.89220.0000
27022006.11.16 12:00modify710.501.90201.89200.0000
27032006.11.16 13:00modify710.501.90201.89190.0000
27042006.11.16 14:00modify710.501.90201.89180.0000
27052006.11.16 14:30s/l710.501.89181.89180.0000511.389045.93
27062006.11.20 11:07buy720.501.89891.89200.0000
27072006.11.20 12:00modify720.501.89891.89210.0000
27082006.11.20 13:00modify720.501.89891.89220.0000
27092006.11.20 14:00modify720.501.89891.89240.0000
27102006.11.20 15:00modify720.501.89891.89260.0000
27112006.11.20 15:57modify720.501.89891.89270.0000
27122006.11.20 16:00modify720.501.89891.89280.0000
27132006.11.20 17:00modify720.501.89891.89300.0000
27142006.11.20 18:06modify720.501.89891.89310.0000
27152006.11.20 19:00modify720.501.89891.89320.0000
27162006.11.20 20:00modify720.501.89891.89330.0000
27172006.11.20 21:00modify720.501.89891.89340.0000
27182006.11.20 22:00modify720.501.89891.89350.0000
27192006.11.20 22:39modify720.501.89891.89360.0000
27202006.11.20 23:00modify720.501.89891.89370.0000
27212006.11.21 00:00modify720.501.89891.89390.0000
27222006.11.21 01:00modify720.501.89891.89400.0000
27232006.11.21 01:15modify720.501.89891.89410.0000
27242006.11.21 02:00modify720.501.89891.89420.0000
27252006.11.21 03:00modify720.501.89891.89430.0000
27262006.11.21 04:00modify720.501.89891.89440.0000
27272006.11.21 05:00modify720.501.89891.89450.0000
27282006.11.21 06:00modify720.501.89891.89460.0000
27292006.11.21 07:00modify720.501.89891.89470.0000
27302006.11.21 08:00modify720.501.89891.89480.0000
27312006.11.21 09:00modify720.501.89891.89490.0000
27322006.11.21 09:32modify720.501.89891.89500.0000
27332006.11.21 10:00modify720.501.89891.89510.0000
27342006.11.21 11:00modify720.501.89891.89520.0000
27352006.11.21 11:00modify720.501.89891.89530.0000
27362006.11.21 12:00modify720.501.89891.89540.0000
27372006.11.21 13:23modify720.501.89891.89550.0000
27382006.11.21 14:00modify720.501.89891.89560.0000
27392006.11.21 15:00modify720.501.89891.89570.0000
27402006.11.21 16:00modify720.501.89891.89580.0000
27412006.11.21 17:00modify720.501.89891.89590.0000
27422006.11.21 17:04modify720.501.89891.89600.0000
27432006.11.21 19:01modify720.501.89891.89610.0000
27442006.11.21 20:00modify720.501.89891.89620.0000
27452006.11.21 20:29modify720.501.89891.89630.0000
27462006.11.21 21:00modify720.501.89891.89640.0000
27472006.11.21 22:00modify720.501.89891.89650.0000
27482006.11.21 23:00modify720.501.89891.89660.0000
27492006.11.22 00:00modify720.501.89891.89670.0000
27502006.11.22 01:00modify720.501.89891.89680.0000
27512006.11.22 02:00modify720.501.89891.89690.0000
27522006.11.22 02:53modify720.501.89891.89700.0000
27532006.11.22 03:00modify720.501.89891.89710.0000
27542006.11.22 03:21modify720.501.89891.89720.0000
27552006.11.22 04:00modify720.501.89891.89730.0000
27562006.11.22 04:55modify720.501.89891.89740.0000
27572006.11.22 05:00modify720.501.89891.89760.0000
27582006.11.22 06:00modify720.501.89891.89780.0000
27592006.11.22 07:00modify720.501.89891.89790.0000
27602006.11.22 08:00modify720.501.89891.89810.0000
27612006.11.22 08:42modify720.501.89891.89820.0000
27622006.11.22 09:00modify720.501.89891.89840.0000
27632006.11.22 09:35modify720.501.89891.89850.0000
27642006.11.22 10:00modify720.501.89891.89870.0000
27652006.11.22 10:51modify720.501.89891.89880.0000
27662006.11.22 11:00modify720.501.89891.89890.0000
27672006.11.22 11:21modify720.501.89891.89900.0000
27682006.11.22 12:00modify720.501.89891.89920.0000
27692006.11.22 12:09modify720.501.89891.89930.0000
27702006.11.22 13:00modify720.501.89891.89960.0000
27712006.11.22 13:10modify720.501.89891.89970.0000
27722006.11.22 14:00modify720.501.89891.90000.0000
27732006.11.22 14:22modify720.501.89891.90010.0000
27742006.11.22 14:29modify720.501.89891.90020.0000
27752006.11.22 15:00modify720.501.89891.90060.0000
27762006.11.22 15:52modify720.501.89891.90070.0000
27772006.11.22 16:00modify720.501.89891.90110.0000
27782006.11.22 16:10modify720.501.89891.90120.0000
27792006.11.22 17:00modify720.501.89891.90160.0000
27802006.11.22 17:00modify720.501.89891.90170.0000
27812006.11.22 18:00modify720.501.89891.90210.0000
27822006.11.22 18:01modify720.501.89891.90220.0000
27832006.11.22 19:00modify720.501.89891.90260.0000
27842006.11.22 20:00modify720.501.89891.90300.0000
27852006.11.22 20:17modify720.501.89891.90310.0000
27862006.11.22 21:00modify720.501.89891.90350.0000
27872006.11.22 22:00modify720.501.89891.90390.0000
27882006.11.22 22:36modify720.501.89891.90400.0000
27892006.11.22 23:00modify720.501.89891.90430.0000
27902006.11.23 00:00modify720.501.89891.90470.0000
27912006.11.23 01:00modify720.501.89891.90510.0000
27922006.11.23 02:00modify720.501.89891.90540.0000
27932006.11.23 03:00modify720.501.89891.90580.0000
27942006.11.23 04:00modify720.501.89891.90600.0000
27952006.11.23 04:09modify720.501.89891.90610.0000
27962006.11.23 05:00modify720.501.89891.90640.0000
27972006.11.23 06:00modify720.501.89891.90670.0000
27982006.11.23 07:00modify720.501.89891.90700.0000
27992006.11.23 08:00modify720.501.89891.90730.0000
28002006.11.23 09:00modify720.501.89891.90750.0000
28012006.11.23 09:11modify720.501.89891.90760.0000
28022006.11.23 10:00modify720.501.89891.90780.0000
28032006.11.23 10:08modify720.501.89891.90790.0000
28042006.11.23 11:00modify720.501.89891.90810.0000
28052006.11.23 12:00modify720.501.89891.90830.0000
28062006.11.23 13:00modify720.501.89891.90850.0000
28072006.11.23 13:01modify720.501.89891.90860.0000
28082006.11.23 14:00modify720.501.89891.90880.0000
28092006.11.23 15:00modify720.501.89891.90910.0000
28102006.11.23 16:00modify720.501.89891.90930.0000
28112006.11.23 16:03modify720.501.89891.90940.0000
28122006.11.23 17:00modify720.501.89891.90960.0000
28132006.11.23 18:00modify720.501.89891.90980.0000
28142006.11.23 19:00modify720.501.89891.91010.0000
28152006.11.23 20:00modify720.501.89891.91030.0000
28162006.11.23 21:00modify720.501.89891.91050.0000
28172006.11.23 22:00modify720.501.89891.91070.0000
28182006.11.23 23:00modify720.501.89891.91090.0000
28192006.11.24 00:00modify720.501.89891.91100.0000
28202006.11.24 01:00modify720.501.89891.91120.0000
28212006.11.24 02:00modify720.501.89891.91130.0000
28222006.11.24 02:14modify720.501.89891.91140.0000
28232006.11.24 03:00modify720.501.89891.91150.0000
28242006.11.24 04:00modify720.501.89891.91170.0000
28252006.11.24 05:00modify720.501.89891.91190.0000
28262006.11.24 06:00modify720.501.89891.91200.0000
28272006.11.24 07:00modify720.501.89891.91210.0000
28282006.11.24 07:31modify720.501.89891.91220.0000
28292006.11.24 08:00modify720.501.89891.91230.0000
28302006.11.24 08:20modify720.501.89891.91240.0000
28312006.11.24 09:00modify720.501.89891.91260.0000
28322006.11.24 09:25modify720.501.89891.91270.0000
28332006.11.24 09:27modify720.501.89891.91280.0000
28342006.11.24 09:32modify720.501.89891.91290.0000
28352006.11.24 09:34modify720.501.89891.91300.0000
28362006.11.24 09:47modify720.501.89891.91310.0000
28372006.11.24 09:49modify720.501.89891.91320.0000
28382006.11.24 10:00modify720.501.89891.91380.0000
28392006.11.24 10:09modify720.501.89891.91390.0000
28402006.11.24 11:00modify720.501.89891.91450.0000
28412006.11.24 11:29modify720.501.89891.91460.0000
28422006.11.24 12:00modify720.501.89891.91520.0000
28432006.11.24 12:03modify720.501.89891.91530.0000
28442006.11.24 13:00modify720.501.89891.91600.0000
28452006.11.24 14:00modify720.501.89891.91660.0000
28462006.11.24 15:00modify720.501.89891.91720.0000
28472006.11.24 16:00modify720.501.89891.91780.0000
28482006.11.24 17:00modify720.501.89891.91830.0000
28492006.11.24 18:00modify720.501.89891.91880.0000
28502006.11.24 18:12modify720.501.89891.91890.0000
28512006.11.24 19:00modify720.501.89891.91930.0000
28522006.11.24 20:00modify720.501.89891.91980.0000
28532006.11.24 20:03modify720.501.89891.91990.0000
28542006.11.24 21:00modify720.501.89891.92030.0000
28552006.11.24 22:00modify720.501.89891.92070.0000
28562006.11.24 22:31modify720.501.89891.92080.0000
28572006.11.27 00:00modify720.501.89891.92150.0000
28582006.11.27 01:00modify720.501.89891.92220.0000
28592006.11.27 02:00modify720.501.89891.92280.0000
28602006.11.27 02:46modify720.501.89891.92290.0000
28612006.11.27 03:00modify720.501.89891.92350.0000
28622006.11.27 03:02modify720.501.89891.92360.0000
28632006.11.27 04:00modify720.501.89891.92410.0000
28642006.11.27 05:00modify720.501.89891.92470.0000
28652006.11.27 06:00modify720.501.89891.92520.0000
28662006.11.27 07:00modify720.501.89891.92550.0000
28672006.11.27 07:11modify720.501.89891.92560.0000
28682006.11.27 08:00modify720.501.89891.92600.0000
28692006.11.27 08:00modify720.501.89891.92610.0000
28702006.11.27 09:00modify720.501.89891.92640.0000
28712006.11.27 09:04modify720.501.89891.92650.0000
28722006.11.27 10:02modify720.501.89891.92660.0000
28732006.11.27 10:32modify720.501.89891.92670.0000
28742006.11.27 10:54modify720.501.89891.92680.0000
28752006.11.27 11:00modify720.501.89891.92720.0000
28762006.11.27 12:00modify720.501.89891.92750.0000
28772006.11.27 12:03modify720.501.89891.92760.0000
28782006.11.27 13:00modify720.501.89891.92790.0000
28792006.11.27 14:00modify720.501.89891.92810.0000
28802006.11.27 15:00modify720.501.89891.92830.0000
28812006.11.27 15:05modify720.501.89891.92840.0000
28822006.11.27 16:00modify720.501.89891.92870.0000
28832006.11.27 16:23modify720.501.89891.92880.0000
28842006.11.27 17:00modify720.501.89891.92900.0000
28852006.11.27 18:00modify720.501.89891.92930.0000
28862006.11.27 19:00modify720.501.89891.92960.0000
28872006.11.27 20:00modify720.501.89891.92990.0000
28882006.11.27 20:13modify720.501.89891.93000.0000
28892006.11.27 21:00modify720.501.89891.93020.0000
28902006.11.27 22:00modify720.501.89891.93050.0000
28912006.11.27 23:00modify720.501.89891.93080.0000
28922006.11.28 00:00modify720.501.89891.93100.0000
28932006.11.28 00:37modify720.501.89891.93110.0000
28942006.11.28 01:00modify720.501.89891.93130.0000
28952006.11.28 01:46modify720.501.89891.93140.0000
28962006.11.28 02:00modify720.501.89891.93160.0000
28972006.11.28 02:38modify720.501.89891.93170.0000
28982006.11.28 03:00modify720.501.89891.93190.0000
28992006.11.28 04:00modify720.501.89891.93220.0000
29002006.11.28 05:00modify720.501.89891.93250.0000
29012006.11.28 06:00modify720.501.89891.93270.0000
29022006.11.28 07:00modify720.501.89891.93280.0000
29032006.11.28 08:00modify720.501.89891.93300.0000
29042006.11.28 08:12modify720.501.89891.93310.0000
29052006.11.28 08:53modify720.501.89891.93320.0000
29062006.11.28 09:00modify720.501.89891.93350.0000
29072006.11.28 09:01modify720.501.89891.93360.0000
29082006.11.28 09:07modify720.501.89891.93370.0000
29092006.11.28 10:00modify720.501.89891.93400.0000
29102006.11.28 11:00modify720.501.89891.93440.0000
29112006.11.28 11:01modify720.501.89891.93450.0000
29122006.11.28 12:00modify720.501.89891.93470.0000
29132006.11.28 12:01modify720.501.89891.93480.0000
29142006.11.28 13:00modify720.501.89891.93510.0000
29152006.11.28 14:00modify720.501.89891.93540.0000
29162006.11.28 14:05modify720.501.89891.93550.0000
29172006.11.28 14:30modify720.501.89891.93560.0000
29182006.11.28 15:00modify720.501.89891.93610.0000
29192006.11.28 15:52modify720.501.89891.93620.0000
29202006.11.28 16:00modify720.501.89891.93660.0000
29212006.11.28 16:00modify720.501.89891.93670.0000
29222006.11.28 17:00modify720.501.89891.93700.0000
29232006.11.28 18:00modify720.501.89891.93740.0000
29242006.11.28 19:00modify720.501.89891.93770.0000
29252006.11.28 19:00modify720.501.89891.93780.0000
29262006.11.28 19:16modify720.501.89891.93790.0000
29272006.11.28 19:37modify720.501.89891.93800.0000
29282006.11.28 20:00modify720.501.89891.93840.0000
29292006.11.28 21:00modify720.501.89891.93890.0000
29302006.11.28 21:44modify720.501.89891.93900.0000
29312006.11.28 22:00modify720.501.89891.93940.0000
29322006.11.28 22:02modify720.501.89891.93950.0000
29332006.11.28 23:00modify720.501.89891.93990.0000
29342006.11.29 00:00modify720.501.89891.94030.0000
29352006.11.29 00:38modify720.501.89891.94040.0000
29362006.11.29 01:00modify720.501.89891.94090.0000
29372006.11.29 02:00modify720.501.89891.94140.0000
29382006.11.29 03:00modify720.501.89891.94180.0000
29392006.11.29 04:00modify720.501.89891.94210.0000
29402006.11.29 04:38modify720.501.89891.94220.0000
29412006.11.29 05:00modify720.501.89891.94250.0000
29422006.11.29 06:00modify720.501.89891.94290.0000
29432006.11.29 07:00modify720.501.89891.94320.0000
29442006.11.29 07:08modify720.501.89891.94330.0000
29452006.11.29 08:00modify720.501.89891.94360.0000
29462006.11.29 09:00modify720.501.89891.94380.0000
29472006.11.29 10:00modify720.501.89891.94400.0000
29482006.11.29 11:15modify720.501.89891.94410.0000
29492006.11.29 12:00modify720.501.89891.94420.0000
29502006.11.29 12:01modify720.501.89891.94430.0000
29512006.11.29 13:00modify720.501.89891.94450.0000
29522006.11.29 14:00modify720.501.89891.94480.0000
29532006.11.29 14:34modify720.501.89891.94490.0000
29542006.11.29 15:25modify720.501.89891.94500.0000
29552006.11.29 16:00modify720.501.89891.94520.0000
29562006.11.29 16:00modify720.501.89891.94530.0000
29572006.11.29 18:00modify720.501.89891.94540.0000
29582006.11.29 18:30modify720.501.89891.94550.0000
29592006.11.29 19:23s/l720.501.94551.94550.00002321.0011366.93
29602006.11.30 13:48buy730.601.95721.94800.0000
29612006.11.30 14:00modify730.601.95721.94830.0000
29622006.11.30 14:05modify730.601.95721.94840.0000
29632006.11.30 15:00modify730.601.95721.94860.0000
29642006.11.30 15:08modify730.601.95721.94870.0000
29652006.11.30 15:57modify730.601.95721.94880.0000
29662006.11.30 16:00modify730.601.95721.94910.0000
29672006.11.30 16:00modify730.601.95721.94920.0000
29682006.11.30 16:08modify730.601.95721.94930.0000
29692006.11.30 16:57modify730.601.95721.94940.0000
29702006.11.30 16:59modify730.601.95721.94950.0000
29712006.11.30 17:00modify730.601.95721.95010.0000
29722006.11.30 17:13modify730.601.95721.95020.0000
29732006.11.30 18:00modify730.601.95721.95090.0000
29742006.11.30 18:00modify730.601.95721.95100.0000
29752006.11.30 19:00modify730.601.95721.95150.0000
29762006.11.30 20:00modify730.601.95721.95210.0000
29772006.11.30 21:00modify730.601.95721.95260.0000
29782006.11.30 22:00modify730.601.95721.95310.0000
29792006.11.30 22:54modify730.601.95721.95320.0000
29802006.11.30 23:00modify730.601.95721.95360.0000
29812006.12.01 00:00modify730.601.95721.95410.0000
29822006.12.01 01:00modify730.601.95721.95460.0000
29832006.12.01 02:00modify730.601.95721.95510.0000
29842006.12.01 03:00modify730.601.95721.95550.0000
29852006.12.01 03:25modify730.601.95721.95560.0000
29862006.12.01 04:00modify730.601.95721.95610.0000
29872006.12.01 05:00modify730.601.95721.95650.0000
29882006.12.01 06:00modify730.601.95721.95690.0000
29892006.12.01 07:00modify730.601.95721.95730.0000
29902006.12.01 07:22modify730.601.95721.95740.0000
29912006.12.01 07:28modify730.601.95721.95750.0000
29922006.12.01 07:31modify730.601.95721.95760.0000
29932006.12.01 08:00modify730.601.95721.95810.0000
29942006.12.01 08:21modify730.601.95721.95820.0000
29952006.12.01 09:00modify730.601.95721.95870.0000
29962006.12.01 10:00modify730.601.95721.95880.0000
29972006.12.01 10:00modify730.601.95721.95890.0000
29982006.12.01 10:26modify730.601.95721.95900.0000
29992006.12.01 11:29modify730.601.95721.95910.0000
30002006.12.01 12:00modify730.601.95721.95930.0000
30012006.12.01 12:16modify730.601.95721.95940.0000
30022006.12.01 13:00modify730.601.95721.95970.0000
30032006.12.01 14:00modify730.601.95721.96010.0000
30042006.12.01 15:00modify730.601.95721.96050.0000
30052006.12.01 15:20modify730.601.95721.96060.0000
30062006.12.01 16:00modify730.601.95721.96100.0000
30072006.12.01 16:00modify730.601.95721.96110.0000
30082006.12.01 16:01modify730.601.95721.96120.0000
30092006.12.01 16:11modify730.601.95721.96130.0000
30102006.12.01 16:29modify730.601.95721.96140.0000
30112006.12.01 16:38modify730.601.95721.96150.0000
30122006.12.01 17:00modify730.601.95721.96210.0000
30132006.12.01 18:00modify730.601.95721.96270.0000
30142006.12.01 18:07modify730.601.95721.96280.0000
30152006.12.01 19:00modify730.601.95721.96340.0000
30162006.12.01 20:00modify730.601.95721.96410.0000
30172006.12.01 21:00modify730.601.95721.96470.0000
30182006.12.01 22:00modify730.601.95721.96530.0000
30192006.12.04 00:00modify730.601.95721.96600.0000
30202006.12.04 00:20modify730.601.95721.96610.0000
30212006.12.04 01:00modify730.601.95721.96660.0000
30222006.12.04 02:00modify730.601.95721.96710.0000
30232006.12.04 03:00modify730.601.95721.96750.0000
30242006.12.04 03:04modify730.601.95721.96760.0000
30252006.12.04 04:00modify730.601.95721.96790.0000
30262006.12.04 04:19modify730.601.95721.96800.0000
30272006.12.04 05:00modify730.601.95721.96830.0000
30282006.12.04 05:48modify730.601.95721.96840.0000
30292006.12.04 06:00modify730.601.95721.96870.0000
30302006.12.04 06:31modify730.601.95721.96880.0000
30312006.12.04 07:00modify730.601.95721.96930.0000
30322006.12.04 08:00modify730.601.95721.96960.0000
30332006.12.04 09:00modify730.601.95721.96980.0000
30342006.12.04 09:57modify730.601.95721.96990.0000
30352006.12.04 10:00modify730.601.95721.97020.0000
30362006.12.04 10:00modify730.601.95721.97030.0000
30372006.12.04 11:14modify730.601.95721.97040.0000
30382006.12.04 11:48modify730.601.95721.97050.0000
30392006.12.04 12:00modify730.601.95721.97070.0000
30402006.12.04 12:07modify730.601.95721.97080.0000
30412006.12.04 13:00modify730.601.95721.97100.0000
30422006.12.04 13:10modify730.601.95721.97110.0000
30432006.12.04 14:00modify730.601.95721.97120.0000
30442006.12.04 15:01modify730.601.95721.97130.0000
30452006.12.04 16:00modify730.601.95721.97150.0000
30462006.12.04 16:44modify730.601.95721.97160.0000
30472006.12.04 17:00modify730.601.95721.97190.0000
30482006.12.04 18:00modify730.601.95721.97210.0000
30492006.12.04 19:00modify730.601.95721.97240.0000
30502006.12.04 20:00modify730.601.95721.97260.0000
30512006.12.04 21:00modify730.601.95721.97290.0000
30522006.12.04 22:00modify730.601.95721.97320.0000
30532006.12.04 23:00modify730.601.95721.97360.0000
30542006.12.05 00:00modify730.601.95721.97380.0000
30552006.12.05 01:00modify730.601.95721.97400.0000
30562006.12.05 01:00modify730.601.95721.97410.0000
30572006.12.05 02:00modify730.601.95721.97420.0000
30582006.12.05 03:00modify730.601.95721.97430.0000
30592006.12.05 04:00modify730.601.95721.97440.0000
30602006.12.05 05:42modify730.601.95721.97450.0000
30612006.12.05 06:00modify730.601.95721.97460.0000
30622006.12.05 08:00modify730.601.95721.97470.0000
30632006.12.05 08:06modify730.601.95721.97480.0000
30642006.12.05 09:20s/l730.601.97481.97480.00001052.4012419.33
30652006.12.06 11:00sell740.601.96541.97310.0000
30662006.12.06 11:06modify740.601.96541.97300.0000
30672006.12.06 12:00modify740.601.96541.97280.0000
30682006.12.06 12:01modify740.601.96541.97270.0000
30692006.12.06 13:00modify740.601.96541.97250.0000
30702006.12.06 14:00modify740.601.96541.97220.0000
30712006.12.06 14:15modify740.601.96541.97210.0000
30722006.12.06 14:40modify740.601.96541.97200.0000
30732006.12.06 15:00modify740.601.96541.97180.0000
30742006.12.06 16:00modify740.601.96541.97160.0000
30752006.12.06 18:34modify740.601.96541.97150.0000
30762006.12.06 19:00modify740.601.96541.97140.0000
30772006.12.06 19:40modify740.601.96541.97130.0000
30782006.12.06 20:00modify740.601.96541.97110.0000
30792006.12.06 21:00modify740.601.96541.97090.0000
30802006.12.06 22:00modify740.601.96541.97070.0000
30812006.12.06 23:00modify740.601.96541.97050.0000
30822006.12.07 00:00modify740.601.96541.97030.0000
30832006.12.07 01:00modify740.601.96541.97010.0000
30842006.12.07 02:00modify740.601.96541.97000.0000
30852006.12.07 03:00modify740.601.96541.96990.0000
30862006.12.07 04:00modify740.601.96541.96970.0000
30872006.12.07 05:00modify740.601.96541.96960.0000
30882006.12.07 06:40modify740.601.96541.96950.0000
30892006.12.07 07:54s/l740.601.96951.96950.0000-245.0112174.32
30902006.12.07 13:10sell750.701.96481.96920.0000
30912006.12.07 13:10modify750.701.96481.96910.0000
30922006.12.07 14:31modify750.701.96481.96900.0000
30932006.12.07 15:00modify750.701.96481.96880.0000
30942006.12.07 16:00modify750.701.96481.96870.0000
30952006.12.07 16:01modify750.701.96481.96860.0000
30962006.12.07 17:00modify750.701.96481.96850.0000
30972006.12.07 17:09modify750.701.96481.96840.0000
30982006.12.07 18:00modify750.701.96481.96820.0000
30992006.12.07 19:00modify750.701.96481.96800.0000
31002006.12.07 20:00modify750.701.96481.96790.0000
31012006.12.07 20:30modify750.701.96481.96780.0000
31022006.12.07 21:00modify750.701.96481.96760.0000
31032006.12.07 22:00modify750.701.96481.96740.0000
31042006.12.07 23:00modify750.701.96481.96730.0000
31052006.12.07 23:00modify750.701.96481.96720.0000
31062006.12.08 00:00modify750.701.96481.96710.0000
31072006.12.08 00:09modify750.701.96481.96700.0000
31082006.12.08 01:00modify750.701.96481.96690.0000
31092006.12.08 02:00modify750.701.96481.96670.0000
31102006.12.08 03:00modify750.701.96481.96660.0000
31112006.12.08 04:00modify750.701.96481.96640.0000
31122006.12.08 05:00modify750.701.96481.96630.0000
31132006.12.08 06:00modify750.701.96481.96620.0000
31142006.12.08 06:03modify750.701.96481.96610.0000
31152006.12.08 07:00modify750.701.96481.96600.0000
31162006.12.08 08:00modify750.701.96481.96580.0000
31172006.12.08 08:33modify750.701.96481.96570.0000
31182006.12.08 09:00modify750.701.96481.96560.0000
31192006.12.08 10:00modify750.701.96481.96540.0000
31202006.12.08 11:00modify750.701.96481.96520.0000
31212006.12.08 11:08modify750.701.96481.96510.0000
31222006.12.08 12:00modify750.701.96481.96490.0000
31232006.12.08 13:00modify750.701.96481.96470.0000
31242006.12.08 13:00modify750.701.96481.96460.0000
31252006.12.08 14:00modify750.701.96481.96440.0000
31262006.12.08 14:30modify750.701.96481.96430.0000
31272006.12.08 14:30modify750.701.96481.96420.0000
31282006.12.08 14:46s/l750.701.96421.96420.000042.3812216.70
31292006.12.08 17:54sell760.601.95401.96460.0000
31302006.12.08 17:54modify760.601.95401.96450.0000
31312006.12.08 18:00modify760.601.95401.96430.0000
31322006.12.08 18:02modify760.601.95401.96420.0000
31332006.12.08 19:00modify760.601.95401.96400.0000
31342006.12.08 19:17modify760.601.95401.96390.0000
31352006.12.08 20:00modify760.601.95401.96350.0000
31362006.12.08 20:46modify760.601.95401.96340.0000
31372006.12.08 21:00modify760.601.95401.96300.0000
31382006.12.08 22:00modify760.601.95401.96260.0000
31392006.12.11 00:00modify760.601.95401.96230.0000
31402006.12.11 01:00modify760.601.95401.96200.0000
31412006.12.11 01:11modify760.601.95401.96190.0000
31422006.12.11 01:28modify760.601.95401.96180.0000
31432006.12.11 02:00modify760.601.95401.96150.0000
31442006.12.11 02:00modify760.601.95401.96140.0000
31452006.12.11 02:52modify760.601.95401.96130.0000
31462006.12.11 03:00modify760.601.95401.96080.0000
31472006.12.11 03:18modify760.601.95401.96070.0000
31482006.12.11 04:00modify760.601.95401.96020.0000
31492006.12.11 05:00modify760.601.95401.95990.0000
31502006.12.11 06:00modify760.601.95401.95950.0000
31512006.12.11 07:00modify760.601.95401.95910.0000
31522006.12.11 08:00modify760.601.95401.95870.0000
31532006.12.11 10:00modify760.601.95401.95850.0000
31542006.12.11 10:03modify760.601.95401.95840.0000
31552006.12.11 11:00modify760.601.95401.95810.0000
31562006.12.11 11:19modify760.601.95401.95800.0000
31572006.12.11 12:00modify760.601.95401.95780.0000
31582006.12.11 12:15modify760.601.95401.95770.0000
31592006.12.11 13:00modify760.601.95401.95740.0000
31602006.12.11 13:06modify760.601.95401.95730.0000
31612006.12.11 14:00modify760.601.95401.95700.0000
31622006.12.11 15:00modify760.601.95401.95690.0000
31632006.12.11 15:03modify760.601.95401.95680.0000
31642006.12.11 16:00modify760.601.95401.95660.0000
31652006.12.11 18:01s/l760.601.95661.95660.0000-155.6712061.03
31662006.12.12 03:00buy770.701.96021.95730.0000
31672006.12.12 03:21modify770.701.96021.95740.0000
31682006.12.12 04:00modify770.701.96021.95760.0000
31692006.12.12 05:00modify770.701.96021.95770.0000
31702006.12.12 06:00modify770.701.96021.95790.0000
31712006.12.12 07:00modify770.701.96021.95800.0000
31722006.12.12 08:00modify770.701.96021.95810.0000
31732006.12.12 08:12modify770.701.96021.95820.0000
31742006.12.12 09:04s/l770.701.95821.95820.0000-140.0011921.03
31752006.12.12 10:29buy780.801.96331.95830.0000
31762006.12.12 11:00modify780.801.96331.95850.0000
31772006.12.12 13:00modify780.801.96331.95870.0000
31782006.12.12 13:54modify780.801.96331.95880.0000
31792006.12.12 14:00modify780.801.96331.95890.0000
31802006.12.12 14:00modify780.801.96331.95900.0000
31812006.12.12 15:05modify780.801.96331.95910.0000
31822006.12.12 15:35modify780.801.96331.95920.0000
31832006.12.12 16:00modify780.801.96331.95950.0000
31842006.12.12 17:00modify780.801.96331.95970.0000
31852006.12.12 18:00modify780.801.96331.95990.0000
31862006.12.12 19:00modify780.801.96331.96010.0000
31872006.12.12 20:00modify780.801.96331.96030.0000
31882006.12.12 20:15modify780.801.96331.96040.0000
31892006.12.12 20:20modify780.801.96331.96050.0000
31902006.12.12 21:00modify780.801.96331.96080.0000
31912006.12.12 21:05modify780.801.96331.96090.0000
31922006.12.12 22:00modify780.801.96331.96120.0000
31932006.12.12 22:11modify780.801.96331.96130.0000
31942006.12.12 23:00modify780.801.96331.96170.0000
31952006.12.13 00:00modify780.801.96331.96200.0000
31962006.12.13 01:00modify780.801.96331.96230.0000
31972006.12.13 02:00modify780.801.96331.96260.0000
31982006.12.13 03:00modify780.801.96331.96290.0000
31992006.12.13 03:37modify780.801.96331.96300.0000
32002006.12.13 04:00modify780.801.96331.96330.0000
32012006.12.13 05:00modify780.801.96331.96360.0000
32022006.12.13 06:00modify780.801.96331.96390.0000
32032006.12.13 07:00modify780.801.96331.96410.0000
32042006.12.13 08:00modify780.801.96331.96430.0000
32052006.12.13 08:52modify780.801.96331.96440.0000
32062006.12.13 09:00modify780.801.96331.96460.0000
32072006.12.13 10:00modify780.801.96331.96470.0000
32082006.12.13 10:29modify780.801.96331.96480.0000
32092006.12.13 11:00modify780.801.96331.96500.0000
32102006.12.13 11:00modify780.801.96331.96510.0000
32112006.12.13 12:00modify780.801.96331.96530.0000
32122006.12.13 12:15modify780.801.96331.96540.0000
32132006.12.13 13:00modify780.801.96331.96560.0000
32142006.12.13 14:00modify780.801.96331.96580.0000
32152006.12.13 14:33s/l780.801.96581.96580.0000198.4012119.43